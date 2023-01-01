圓悟佛果禪師語錄卷第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓悟佛果禪師語錄卷第十七

宋平江府虎丘山門人紹隆等編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋平江府虎丘山門人紹隆等編

拈古中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拈古中

舉。德山小參示眾云。老僧今夜不答話。問話者三十棒。時有僧出禮拜。山便打。僧云。某甲話也未問。因甚打某甲。山云。爾甚處人。僧云。新羅人。山云。未跨船舷好與三十棒。師云。德山大似金輪聖王。寰中獨據四方八表無不順從。等閑布一勅施一令。直得草偃風行。若不是這僧。爭見殺活擒縱威德自在。法眼云。大小德山。話作兩橛。圓明云。大小德山。龍頭蛇尾。雪竇云。德山握閫外威權。有當斷不斷不招其亂底劍。雖則直截單提各能扶竪。德山要且只扶得末後句。未扶得最初句在。且作麼生是德山最初句。大鵬欲展摩霄翅。誰顧崩騰六合雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。德山小參示眾云。老僧今夜不答話。問話者三十棒。時有僧出禮拜。山便打。僧云。某甲話也未問。因甚打某甲。山云。爾甚處人。僧云。新羅人。山云。未跨船舷好與三十棒。師云。德山大似金輪聖王。寰中獨據四方八表無不順從。等閑布一勅施一令。直得草偃風行。若不是這僧。爭見殺活擒縱威德自在。法眼云。大小德山。話作兩橛。圓明云。大小德山。龍頭蛇尾。雪竇云。德山握閫外威權。有當斷不斷不招其亂底劍。雖則直截單提各能扶竪。德山要且只扶得末後句。未扶得最初句在。且作麼生是德山最初句。大鵬欲展摩霄翅。誰顧崩騰六合雲。

舉。太原孚上座問鼓山。父母未生已前鼻孔在什麼處。山云。即今生也鼻孔在什麼處。孚不肯乃云。爾問我與爾道。鼓山問。父母未生已前鼻孔在什麼處。孚但搖扇而已。師云。奇特因緣。須以奇特激發。殊勝大事。須以殊勝舉揚。雖然隱顯無差。其奈巧拙有異。或有問崇寧。父母未生已前鼻孔在什麼。只劈口便掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。太原孚上座問鼓山。父母未生已前鼻孔在什麼處。山云。即今生也鼻孔在什麼處。孚不肯乃云。爾問我與爾道。鼓山問。父母未生已前鼻孔在什麼處。孚但搖扇而已。師云。奇特因緣。須以奇特激發。殊勝大事。須以殊勝舉揚。雖然隱顯無差。其奈巧拙有異。或有問崇寧。父母未生已前鼻孔在什麼。只劈口便掌。

舉。臨濟入僧堂。兩堂首座齊下喝。僧問臨濟。還有賓主也無。濟云。賓主歷然。師云。正勅既行諸侯避道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。臨濟入僧堂。兩堂首座齊下喝。僧問臨濟。還有賓主也無。濟云。賓主歷然。師云。正勅既行諸侯避道。

舉。溈山普請次靜版鳴。有一僧拍手呵呵大笑歸去。溈山云。奇哉此是觀音入理之門。至晚問其僧。適來爾見什麼道理。僧云。朝來未喫飯。聞版聲歡喜。溈山云。賺殺人。鏡清云。當時溈山有此一僧。鼓山云。當時溈山無此一僧。師云。這僧洪音大振。直得一千五百人善知識眼目定動。及乎勘證將來。却打箇背翻筋斗。若不是溈山。爭見汗馬功高。後來道有此一僧只得一半。道無此一僧只得一半。今日板聲鐘聲魚聲鼓聲齊振。或有箇拍手呵呵大笑。直向伊道。觀音菩薩來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。溈山普請次靜版鳴。有一僧拍手呵呵大笑歸去。溈山云。奇哉此是觀音入理之門。至晚問其僧。適來爾見什麼道理。僧云。朝來未喫飯。聞版聲歡喜。溈山云。賺殺人。鏡清云。當時溈山有此一僧。鼓山云。當時溈山無此一僧。師云。這僧洪音大振。直得一千五百人善知識眼目定動。及乎勘證將來。却打箇背翻筋斗。若不是溈山。爭見汗馬功高。後來道有此一僧只得一半。道無此一僧只得一半。今日板聲鐘聲魚聲鼓聲齊振。或有箇拍手呵呵大笑。直向伊道。觀音菩薩來也。

舉。道吾與漸源至一家吊慰。源撫棺櫬問吾云。生耶死耶。道吾云。生也不道死也不道。源云。為什麼不道。吾云。不道不道。漸源网測。後來在一處聞誦觀音經。應以比丘身得度者。即現比丘身而為說法。忽然大悟。師云。道吾橫身為物指出生死根源親到寶山。一問當面蹉却。若不是金剛正性宿植根深。爭得向平田淺草驀地回光。見得道吾著力相為處。目作麼生是道吾著力相為處。試請道看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。道吾與漸源至一家吊慰。源撫棺櫬問吾云。生耶死耶。道吾云。生也不道死也不道。源云。為什麼不道。吾云。不道不道。漸源网測。後來在一處聞誦觀音經。應以比丘身得度者。即現比丘身而為說法。忽然大悟。師云。道吾橫身為物指出生死根源親到寶山。一問當面蹉却。若不是金剛正性宿植根深。爭得向平田淺草驀地回光。見得道吾著力相為處。目作麼生是道吾著力相為處。試請道看。

舉。僧問鏡清。新年頭還有佛法也無。清云有。僧云。如何是新年頭佛法。清云。元正啟祚。僧云。謝師答話。清云。鏡清今日失利。又僧問明教。新年頭還有佛法也無。教云無。僧云。年年是好年。為什麼却無。教云。張翁喫酒李翁醉。僧云。老老大大龍頭蛇尾。教云。明教今日失利。師云。鏡清道有也失利。明教道無也失利。且道。誵訛在什麼處。若明得去。不妨識進退別休咎。始知一句下有分身之意。有出身之路。今日崇寧忽有人問。新年頭還有佛法也無。對他道。不在這兩頭。他或道。為什麼如此。崇寧今日失利。且道。與古人是同是別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問鏡清。新年頭還有佛法也無。清云有。僧云。如何是新年頭佛法。清云。元正啟祚。僧云。謝師答話。清云。鏡清今日失利。又僧問明教。新年頭還有佛法也無。教云無。僧云。年年是好年。為什麼却無。教云。張翁喫酒李翁醉。僧云。老老大大龍頭蛇尾。教云。明教今日失利。師云。鏡清道有也失利。明教道無也失利。且道。誵訛在什麼處。若明得去。不妨識進退別休咎。始知一句下有分身之意。有出身之路。今日崇寧忽有人問。新年頭還有佛法也無。對他道。不在這兩頭。他或道。為什麼如此。崇寧今日失利。且道。與古人是同是別。

舉。靈雲見桃華悟道頌。三十年來尋劍客。幾回葉落又抽枝。自從一見桃華後。直至如今更不疑。玄沙云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹在。師云。千鈞之弩不為鼷鼠發機。靈雲既撥動天關。玄沙乃掀翻地軸。且道。那箇是未徹處。具透關眼者試請辨看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。靈雲見桃華悟道頌。三十年來尋劍客。幾回葉落又抽枝。自從一見桃華後。直至如今更不疑。玄沙云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹在。師云。千鈞之弩不為鼷鼠發機。靈雲既撥動天關。玄沙乃掀翻地軸。且道。那箇是未徹處。具透關眼者試請辨看。

舉。遵布衲在藥山浴佛次。山云。爾浴得這箇。還浴得那箇麼。遵云。把將那箇來。師云。藥山問處闇隔重關。遵老答來一槌兩當。不可只守這一路也。或有問崇寧。只浴得這箇。還浴得那箇麼。提起杓子向伊道。何似生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。遵布衲在藥山浴佛次。山云。爾浴得這箇。還浴得那箇麼。遵云。把將那箇來。師云。藥山問處闇隔重關。遵老答來一槌兩當。不可只守這一路也。或有問崇寧。只浴得這箇。還浴得那箇麼。提起杓子向伊道。何似生。

舉。古者道。護生須是殺。殺盡始安居。會得箇中意。鐵船水上浮。師云。且道。殺箇什麼。殺眾生物命。凡夫見解殺六賊煩惱。座主見解。殺佛殺祖。大闡提人見解。衲僧分上畢竟殺箇什麼。試定當看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。古者道。護生須是殺。殺盡始安居。會得箇中意。鐵船水上浮。師云。且道。殺箇什麼。殺眾生物命。凡夫見解殺六賊煩惱。座主見解。殺佛殺祖。大闡提人見解。衲僧分上畢竟殺箇什麼。試定當看。

舉。世尊於一處安居。至自恣日文殊在會。迦葉問文殊。何處安居。文殊云。今夏三處安居。迦葉於是集眾白槌欲擯文殊。即見無量世界。一一界中有一一佛一一文殊一一迦葉。白槌欲擯文殊。世尊謂迦葉云。汝今欲擯那箇文殊。迦葉茫然。師云。鐘不擊不響。鼓不打不鳴。迦葉既把斷要津。文殊乃十方坐斷。當時好一場佛事。放過一著。待釋迦老子道欲擯那箇文殊。便與擊一槌。看他作麼生合殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。世尊於一處安居。至自恣日文殊在會。迦葉問文殊。何處安居。文殊云。今夏三處安居。迦葉於是集眾白槌欲擯文殊。即見無量世界。一一界中有一一佛一一文殊一一迦葉。白槌欲擯文殊。世尊謂迦葉云。汝今欲擯那箇文殊。迦葉茫然。師云。鐘不擊不響。鼓不打不鳴。迦葉既把斷要津。文殊乃十方坐斷。當時好一場佛事。放過一著。待釋迦老子道欲擯那箇文殊。便與擊一槌。看他作麼生合殺。

舉。石室見僧來拈起拄杖云。過去諸佛也恁麼。現在諸佛也恁麼。未來諸佛也恁麼。長沙云。放下拄杖子。別通箇消息來。師云。石室置箇問端。不妨孤峻。若非長沙。爭得投機。雖然只知恁麼。不知不恁麼。遂舉拄杖云。過去諸佛不恁麼。現在諸佛不恁麼。未來諸佛不恁麼。或若總道放下拄杖子。我也知爾只是學語之流。生機處道將一句來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。石室見僧來拈起拄杖云。過去諸佛也恁麼。現在諸佛也恁麼。未來諸佛也恁麼。長沙云。放下拄杖子。別通箇消息來。師云。石室置箇問端。不妨孤峻。若非長沙。爭得投機。雖然只知恁麼。不知不恁麼。遂舉拄杖云。過去諸佛不恁麼。現在諸佛不恁麼。未來諸佛不恁麼。或若總道放下拄杖子。我也知爾只是學語之流。生機處道將一句來。

舉。保壽開堂。三聖推出一僧。壽便打。三聖云。恁麼為人。非但瞎却這僧眼。瞎却鎮州一城人眼去在。保壽擲拄杖下座。師云。保壽大似毒龍攪海。直得雨似傾盆。三聖雖雷震青霄。焉助得威光一半。可中有箇直下承當。非但瞎却鎮州一城人眼。瞎却天下人眼去在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。保壽開堂。三聖推出一僧。壽便打。三聖云。恁麼為人。非但瞎却這僧眼。瞎却鎮州一城人眼去在。保壽擲拄杖下座。師云。保壽大似毒龍攪海。直得雨似傾盆。三聖雖雷震青霄。焉助得威光一半。可中有箇直下承當。非但瞎却鎮州一城人眼。瞎却天下人眼去在。

舉。傅大士云。終日焚香擇火。不知身是道場。玄沙云。終日焚香擇火。不知真箇道場。師云。終日焚香擇火。不知焚香擇火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。傅大士云。終日焚香擇火。不知身是道場。玄沙云。終日焚香擇火。不知真箇道場。師云。終日焚香擇火。不知焚香擇火。

舉。僧問長慶。有問有答賓主歷然。無問無答時如何。慶云。怕爛却那。僧問睦州。有問有答賓主歷然。無問無答時如何。州云。相逢盡道休官去。林下何曾見一人。師云。若問崇寧。有問有答賓主歷然。無問無答時如何。對他道。收得安南又憂塞北。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問長慶。有問有答賓主歷然。無問無答時如何。慶云。怕爛却那。僧問睦州。有問有答賓主歷然。無問無答時如何。州云。相逢盡道休官去。林下何曾見一人。師云。若問崇寧。有問有答賓主歷然。無問無答時如何。對他道。收得安南又憂塞北。

舉。睦州陞座云。首座𠰒。答云在。寺主𠰒。答云在。維那𠰒。答云在。州云。三段不同。今當第一。向下文長。付在來日。師云。一等是借路經過。就中奇怪。若是崇寧又且不然。首座𠰒在。寺主𠰒在。維那𠰒在。因行不妨掉臂。打草只要驚蛇。若能一撥便轉。免致撒土撒沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。睦州陞座云。首座𠰒。答云在。寺主𠰒。答云在。維那𠰒。答云在。州云。三段不同。今當第一。向下文長。付在來日。師云。一等是借路經過。就中奇怪。若是崇寧又且不然。首座𠰒在。寺主𠰒在。維那𠰒在。因行不妨掉臂。打草只要驚蛇。若能一撥便轉。免致撒土撒沙。

舉。長慶示眾云。撞著道伴交肩過。一生參學事畢。師拈云。撞著道伴交肩過。露柱燈籠共證明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。長慶示眾云。撞著道伴交肩過。一生參學事畢。師拈云。撞著道伴交肩過。露柱燈籠共證明。

舉。南泉示眾云。文殊普賢昨夜起佛見法見。各與二十棒。貶向二鐵圍山去也。趙州出云。和尚棒教誰喫。泉云。王老師有什麼過。州禮拜。南泉便歸方丈。師拈云。南泉動絃。趙州別曲。苦痛蒼天。寒山拾得。若是崇寧則不然。燈籠露柱昨夜起佛見法見。各與二十棒。令歸本位去也。或有箇出云和尚棒教誰喫。只對他道。落賓落主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。南泉示眾云。文殊普賢昨夜起佛見法見。各與二十棒。貶向二鐵圍山去也。趙州出云。和尚棒教誰喫。泉云。王老師有什麼過。州禮拜。南泉便歸方丈。師拈云。南泉動絃。趙州別曲。苦痛蒼天。寒山拾得。若是崇寧則不然。燈籠露柱昨夜起佛見法見。各與二十棒。令歸本位去也。或有箇出云和尚棒教誰喫。只對他道。落賓落主。

舉。古者道。十五日已前不得住我這裏。爾若住我這裏。我用錐錐爾。十五日已後不得離我這裏。爾若離我這裏。我用鉤鉤爾。正當十五日。且道。用錐即是用鉤即是。師拈云。放行處把住。把住處放行。是則是。為人鉗鍵爭奈傷鋒犯手。若是崇寧則不然。十五日已前不得住我這裏。爾若住我這裏。我放火燒爾。十五日已後不得離我這裏。爾若離我這裏。我放火燒爾。正當十五日。化為萬斛明珠。撒在大千沙界。處處盡放光明。各各急須著眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。古者道。十五日已前不得住我這裏。爾若住我這裏。我用錐錐爾。十五日已後不得離我這裏。爾若離我這裏。我用鉤鉤爾。正當十五日。且道。用錐即是用鉤即是。師拈云。放行處把住。把住處放行。是則是。為人鉗鍵爭奈傷鋒犯手。若是崇寧則不然。十五日已前不得住我這裏。爾若住我這裏。我放火燒爾。十五日已後不得離我這裏。爾若離我這裏。我放火燒爾。正當十五日。化為萬斛明珠。撒在大千沙界。處處盡放光明。各各急須著眼。

舉。昔日摩耶夫人聖母左手攀枝。釋迦老子右脇降誕。九龍吐水沐浴金軀。便乃周行七步目顧四方。一手指天一手指地。作大師子吼云。天上天下惟我獨尊。後來雲門大師道。我當時若見。一棒打殺。與狗子喫。貴圖天下太平。師拈云。驚群之句。須向驚群處舉揚。奇特之事。須遇奇特人前拈出。釋迦老子可謂驚群。雲門大師不妨奇特。直下以不可測度底機輪。向千聖頂𩕳上撥轉。若能恁麼體會。始知釋迦把斷要津。雲門知恩解報且道。落在什麼處。還會麼。棒頭有眼明如日。要識真金火裏看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。昔日摩耶夫人聖母左手攀枝。釋迦老子右脇降誕。九龍吐水沐浴金軀。便乃周行七步目顧四方。一手指天一手指地。作大師子吼云。天上天下惟我獨尊。後來雲門大師道。我當時若見。一棒打殺。與狗子喫。貴圖天下太平。師拈云。驚群之句。須向驚群處舉揚。奇特之事。須遇奇特人前拈出。釋迦老子可謂驚群。雲門大師不妨奇特。直下以不可測度底機輪。向千聖頂𩕳上撥轉。若能恁麼體會。始知釋迦把斷要津。雲門知恩解報且道。落在什麼處。還會麼。棒頭有眼明如日。要識真金火裏看。

舉。外道問佛。不問有言不問無言。世尊良久。外道禮拜讚歎云。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。外道去後阿難問佛。外道有何所證而言得入。世尊云。如世良馬見鞭影而行。師拈云。外道因邪打正。世尊看樓打樓。阿難不善旁觀。引得世尊拕泥帶水。若據山僧見處。待伊道不問有言不問無言。和聲便打。及至阿難問外道有何所證而言得入。亦和聲便打。何故。殺人須是殺人刀。活人須是活人劍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。外道問佛。不問有言不問無言。世尊良久。外道禮拜讚歎云。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。外道去後阿難問佛。外道有何所證而言得入。世尊云。如世良馬見鞭影而行。師拈云。外道因邪打正。世尊看樓打樓。阿難不善旁觀。引得世尊拕泥帶水。若據山僧見處。待伊道不問有言不問無言。和聲便打。及至阿難問外道有何所證而言得入。亦和聲便打。何故。殺人須是殺人刀。活人須是活人劍。

舉。祖師道。正說知見時。知見即是心。當心即知見。知見即如今。師拈云。若明心達本。知見歷然。正說正行。當陽顯赫。且作麼生是即如今底事。大家齊著力。共唱太平歌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。祖師道。正說知見時。知見即是心。當心即知見。知見即如今。師拈云。若明心達本。知見歷然。正說正行。當陽顯赫。且作麼生是即如今底事。大家齊著力。共唱太平歌。

舉。僧問馬祖。如何是祖師西來意。祖云。近前來向爾道。僧近前。祖劈耳便掌云。六耳不同謀。後來南禪師道。古人尚六耳不同謀。那堪三二百眾浩浩地商量。禍事禍事。師拈云。南禪不妨因風吹火。也未免隨語生解。若有問道林。如何是祖師西來意。只對他道。水長船高泥多佛大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問馬祖。如何是祖師西來意。祖云。近前來向爾道。僧近前。祖劈耳便掌云。六耳不同謀。後來南禪師道。古人尚六耳不同謀。那堪三二百眾浩浩地商量。禍事禍事。師拈云。南禪不妨因風吹火。也未免隨語生解。若有問道林。如何是祖師西來意。只對他道。水長船高泥多佛大。

舉。泰首座到洞山。值喫果子。洞山云。有一物上拄天下拄地。常在動用中。動用中收不得。未審過在什麼處。泰云。過在動用。洞山云。侍者掇退果卓。師拈云。天下衲僧盡道。泰首座箭鋒不相拄。所以遭洞山貶剝。後來溈山真如道。此果子莫道泰首座不得喫。三世諸佛也不敢正眼覷著。師云。宗師家。正令當行十方坐斷。有定乾坤句辨龍蛇眼。不妨難趁。當時若是英靈衲子。解捋虎鬚。待他道過在什麼處。便拈起果子云。和尚畢竟喚作什麼。待他擬議。劈面便擲。何故。有意氣時添意氣。不風流處也風流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。泰首座到洞山。值喫果子。洞山云。有一物上拄天下拄地。常在動用中。動用中收不得。未審過在什麼處。泰云。過在動用。洞山云。侍者掇退果卓。師拈云。天下衲僧盡道。泰首座箭鋒不相拄。所以遭洞山貶剝。後來溈山真如道。此果子莫道泰首座不得喫。三世諸佛也不敢正眼覷著。師云。宗師家。正令當行十方坐斷。有定乾坤句辨龍蛇眼。不妨難趁。當時若是英靈衲子。解捋虎鬚。待他道過在什麼處。便拈起果子云。和尚畢竟喚作什麼。待他擬議。劈面便擲。何故。有意氣時添意氣。不風流處也風流。

舉。雲門示眾云。結夏得數日也。寒山子作麼生。大溈真如道。結夏得數日也。水牯牛作麼生。師拈云。結夏得數日也。諸上座作麼生。復云。寒山子意在鉤頭。水牯牛事在函蓋。且道。諸上座。落在什麼處。惜取眉毛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雲門示眾云。結夏得數日也。寒山子作麼生。大溈真如道。結夏得數日也。水牯牛作麼生。師拈云。結夏得數日也。諸上座作麼生。復云。寒山子意在鉤頭。水牯牛事在函蓋。且道。諸上座。落在什麼處。惜取眉毛。

舉。洞山與密師伯到柏巖。巖門。二上座在什麼處來。山云。湖南來。巖云。觀察使姓什麼。山云。不委他姓。巖云。名什麼。山云。不委他名。巖云。還理事也無。山云。自有廊幕在。巖云。還出入否。山云。不出入。巖云。豈不出入。山拂袖出去。巖至來日。侵早入堂。召二上座。二人近前。巖云。昨日問上座話。不愜老僧意。一夜不安。今請上座。別一轉語。若契老僧意。便開粥飯。相伴過夏。山云。却請和尚問。巖云。不出入。山云。太尊貴生。巖乃開粥同過夏。師拈云。正偏回互只要圓融。直截當機惟崇尊貴。洞山觀機而作。柏巖理長則就。雖然如是。曹洞門下即得。若於臨濟宗中。須別作箇眼目始得。當時待伊道不委名。便向伊道。他不委爾。爾不委他。敢問。合道得什麼語。還有人道得麼。若有。山僧也不開粥。只分付箇龜毛拂子。若道不得。且參三十年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。洞山與密師伯到柏巖。巖門。二上座在什麼處來。山云。湖南來。巖云。觀察使姓什麼。山云。不委他姓。巖云。名什麼。山云。不委他名。巖云。還理事也無。山云。自有廊幕在。巖云。還出入否。山云。不出入。巖云。豈不出入。山拂袖出去。巖至來日。侵早入堂。召二上座。二人近前。巖云。昨日問上座話。不愜老僧意。一夜不安。今請上座。別一轉語。若契老僧意。便開粥飯。相伴過夏。山云。却請和尚問。巖云。不出入。山云。太尊貴生。巖乃開粥同過夏。師拈云。正偏回互只要圓融。直截當機惟崇尊貴。洞山觀機而作。柏巖理長則就。雖然如是。曹洞門下即得。若於臨濟宗中。須別作箇眼目始得。當時待伊道不委名。便向伊道。他不委爾。爾不委他。敢問。合道得什麼語。還有人道得麼。若有。山僧也不開粥。只分付箇龜毛拂子。若道不得。且參三十年。

舉。僧問趙州。萬法歸一。一歸何處。州云。我在青州作一領布衫。重七斤。師拈云。摩醯三眼。一句洞明。似海朝宗。千途共轍。雖然如是。更有一著在。忽有問蔣山。萬法歸一一歸何處。只對他道。饑來喫飯困來眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問趙州。萬法歸一。一歸何處。州云。我在青州作一領布衫。重七斤。師拈云。摩醯三眼。一句洞明。似海朝宗。千途共轍。雖然如是。更有一著在。忽有問蔣山。萬法歸一一歸何處。只對他道。饑來喫飯困來眠。

舉。道吾漸源至一家弔慰。源撫棺木云。生耶死耶。吾云。生也不道死也不道。源云。為什麼不道。吾云。不道不道。行至中路。源云。請和尚為某甲道。若不道則打和尚去也。吾云。打即任打。道即不道。師拈云。銀山鐵壁有什麼階昇處。山僧今夜錦上鋪華。八字打開。商量這公案去也。生也全機現。死也全機現。不道復不道。箇中無背面。直下便承當。不隔一條線。逼塞大虛空。赤心常片片。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。道吾漸源至一家弔慰。源撫棺木云。生耶死耶。吾云。生也不道死也不道。源云。為什麼不道。吾云。不道不道。行至中路。源云。請和尚為某甲道。若不道則打和尚去也。吾云。打即任打。道即不道。師拈云。銀山鐵壁有什麼階昇處。山僧今夜錦上鋪華。八字打開。商量這公案去也。生也全機現。死也全機現。不道復不道。箇中無背面。直下便承當。不隔一條線。逼塞大虛空。赤心常片片。

舉。南際到雪峯經月次見玄沙。沙云。長老唯我能知。際云。須知有不求知者。沙云。山頭老漢。費許多氣力作麼。師拈云。玄沙放去太嶮收來太速。若據金山則不然。此事唯我能知。須知有不求知者。只向他道。也知長老不分外。還委悉麼。一鏃破三關。分明箭後路。舉。僧問巴陵。如何是道。陵云。明眼人落井。僧問石頭。如何是道。頭云。木頭。僧又問韶國師。如何是道。國師云。四生浩浩。師拈云。宗師家為人。各有出身處。若是通方之士。一舉便知。苟未相諳。不免指注。只如一箇問頭三人恁麼答。且道。是那一句親切。還委悉麼。一鏃破三關。分明箭後路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。南際到雪峯經月次見玄沙。沙云。長老唯我能知。際云。須知有不求知者。沙云。山頭老漢。費許多氣力作麼。師拈云。玄沙放去太嶮收來太速。若據金山則不然。此事唯我能知。須知有不求知者。只向他道。也知長老不分外。還委悉麼。一鏃破三關。分明箭後路。舉。僧問巴陵。如何是道。陵云。明眼人落井。僧問石頭。如何是道。頭云。木頭。僧又問韶國師。如何是道。國師云。四生浩浩。師拈云。宗師家為人。各有出身處。若是通方之士。一舉便知。苟未相諳。不免指注。只如一箇問頭三人恁麼答。且道。是那一句親切。還委悉麼。一鏃破三關。分明箭後路。

舉。僧問香林。如何是衲衣下事。林云。臘月火燒山。雪竇云。臘月火燒山。萬種千般。翹松鶴冷踏雪人寒。達磨不會大難大難。師拈云。大小雪竇。隨婁漱不能截斷誵訛。若是道林即不然。臘月火燒山。特地無端。綿包特石鐵裏泥團。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問香林。如何是衲衣下事。林云。臘月火燒山。雪竇云。臘月火燒山。萬種千般。翹松鶴冷踏雪人寒。達磨不會大難大難。師拈云。大小雪竇。隨婁漱不能截斷誵訛。若是道林即不然。臘月火燒山。特地無端。綿包特石鐵裏泥團。

舉。雪峯示眾云。盡大地撮來如粟米粒大。拋向面前漆桶不會。打鼓普請看。師拈云。絕天維立地紀。未足稱奇。擘太華逗河源。亦非敏手。若向箇裏覷得透。便可以撒驪龍窟明珠。噴栴檀林香氣。豈不快哉。山僧今日不避泥水放一線道。乃拈拄杖云。還見雪峯麼。遂卓拄杖云劄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雪峯示眾云。盡大地撮來如粟米粒大。拋向面前漆桶不會。打鼓普請看。師拈云。絕天維立地紀。未足稱奇。擘太華逗河源。亦非敏手。若向箇裏覷得透。便可以撒驪龍窟明珠。噴栴檀林香氣。豈不快哉。山僧今日不避泥水放一線道。乃拈拄杖云。還見雪峯麼。遂卓拄杖云劄。

舉。臨濟與普化。一日同往施主家齋。濟問。毛吞巨海芥納須彌。為復是神通妙用。為復是法爾如然。化踢倒飯床。濟云。太麁生。化云。這裏是什麼所在。說麁說細。濟休去。來日又同一施主家齋。濟復問。今日供養何似昨日。化又踢倒飯床。濟云。太麁生。化云。瞎漢。佛法說甚麁細。濟吐舌。師拈云。精金不百煉。爭見光輝。至寶不酬價。爭辨真假。不是臨濟不能驗他普化。不是普化不能抗他臨濟。所謂如水入水如金博金。雖然如是。放過則彼此作家。點檢則二俱失利。具擇法眼者試請辨看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。臨濟與普化。一日同往施主家齋。濟問。毛吞巨海芥納須彌。為復是神通妙用。為復是法爾如然。化踢倒飯床。濟云。太麁生。化云。這裏是什麼所在。說麁說細。濟休去。來日又同一施主家齋。濟復問。今日供養何似昨日。化又踢倒飯床。濟云。太麁生。化云。瞎漢。佛法說甚麁細。濟吐舌。師拈云。精金不百煉。爭見光輝。至寶不酬價。爭辨真假。不是臨濟不能驗他普化。不是普化不能抗他臨濟。所謂如水入水如金博金。雖然如是。放過則彼此作家。點檢則二俱失利。具擇法眼者試請辨看。

舉。昔有秀才問長沙。某甲曾看千佛名經。百千諸佛但見其名。未審居何國土。長沙召秀才。才應諾。沙云。黃鶴樓崔顥題後。秀才還曾題否。才云。不曾題。沙云。得閑題取一篇好。師拈云。驀刀劈面。解辨者何人。劈箭當胸。承當者有幾。若能向奔流度刃疾焰過風處。見長沙橫身為物去不消一揑。其或隨言詮入露布。便謂問東答西裂轉話頭。且作麼生是長沙端的處。還委悉麼。殺人刀活人劍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。昔有秀才問長沙。某甲曾看千佛名經。百千諸佛但見其名。未審居何國土。長沙召秀才。才應諾。沙云。黃鶴樓崔顥題後。秀才還曾題否。才云。不曾題。沙云。得閑題取一篇好。師拈云。驀刀劈面。解辨者何人。劈箭當胸。承當者有幾。若能向奔流度刃疾焰過風處。見長沙橫身為物去不消一揑。其或隨言詮入露布。便謂問東答西裂轉話頭。且作麼生是長沙端的處。還委悉麼。殺人刀活人劍。

舉。趙州訪一庵主便云。有麼有麼。庵主竪起拳頭。州云。水淺不是泊船處。便去。又訪一庵主亦云。有麼有麼。庵主亦竪起拳頭。州云。能縱能奪能殺能活。禮拜而去。師拈云。佛祖命脈列聖鉗鎚。換斗移星經天緯地。有般漢未出窠窟。只管道。舌頭在趙州口裏。殊不知。自己性命已屬他人。若能握向上綱宗。與二庵主相見。便可以定龍蛇別緇素。正好著力。還知趙州落處麼。切忌顢頇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。趙州訪一庵主便云。有麼有麼。庵主竪起拳頭。州云。水淺不是泊船處。便去。又訪一庵主亦云。有麼有麼。庵主亦竪起拳頭。州云。能縱能奪能殺能活。禮拜而去。師拈云。佛祖命脈列聖鉗鎚。換斗移星經天緯地。有般漢未出窠窟。只管道。舌頭在趙州口裏。殊不知。自己性命已屬他人。若能握向上綱宗。與二庵主相見。便可以定龍蛇別緇素。正好著力。還知趙州落處麼。切忌顢頇。

舉。僧問長沙。作麼生轉得山河大地歸自己去。沙云。作麼生轉得自己歸山河大地去。師拈云。得人一牛還人一馬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問長沙。作麼生轉得山河大地歸自己去。沙云。作麼生轉得自己歸山河大地去。師拈云。得人一牛還人一馬。

舉。雲門示眾云。百草頭上道將一句來。眾無對。自代云俱。師拈云。直得萬機寢削千眼頓開。細如須彌大如芥子。軟如鐵硬如泥。雖然如是。只道得一半。或有問山僧。只對他道收。且道。落在什麼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雲門示眾云。百草頭上道將一句來。眾無對。自代云俱。師拈云。直得萬機寢削千眼頓開。細如須彌大如芥子。軟如鐵硬如泥。雖然如是。只道得一半。或有問山僧。只對他道收。且道。落在什麼處。

舉。興化一日上堂。有一同參來纔上法堂。化便喝。僧亦喝。僧纔行三兩步。化又喝。僧亦喝。僧擬進前。化拈棒。僧又喝。化云。爾看這瞎漢。猶作主宰在。僧擬議。化便直打下法堂。却歸方丈。侍者便問。適來僧有甚語句觸忤和尚。化云。他適來也有照也有用。也有權也有實。我將手向伊面前劃兩遭。到這裏便用不得似。這般漢不打更待何時。師拈云。辨王庫刀振塗毒鼓。掣電未足以擬其迅。震雷未足以方其威。可謂善驅耕夫之牛。能奪饑人之食。只如主賓互換有照有用有權有實則且致。甚處是興化將手向伊面前劃兩遭處。若這裏洞明。可以荷負臨濟正法眼藏。如或泥水未分。未免瞎驢隨大隊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。興化一日上堂。有一同參來纔上法堂。化便喝。僧亦喝。僧纔行三兩步。化又喝。僧亦喝。僧擬進前。化拈棒。僧又喝。化云。爾看這瞎漢。猶作主宰在。僧擬議。化便直打下法堂。却歸方丈。侍者便問。適來僧有甚語句觸忤和尚。化云。他適來也有照也有用。也有權也有實。我將手向伊面前劃兩遭。到這裏便用不得似。這般漢不打更待何時。師拈云。辨王庫刀振塗毒鼓。掣電未足以擬其迅。震雷未足以方其威。可謂善驅耕夫之牛。能奪饑人之食。只如主賓互換有照有用有權有實則且致。甚處是興化將手向伊面前劃兩遭處。若這裏洞明。可以荷負臨濟正法眼藏。如或泥水未分。未免瞎驢隨大隊。

舉。仰山坐次。大禪佛到翹一足云。西天二十八祖亦如是。唐土六祖亦如是。和尚亦如是。某甲亦如是。仰山下禪床打四藤條。師拈云。師資會遇袞芥投針。一期借路經過。不免互相鈍置。雪竇道。藤條未到折。因甚只打四下。師云。餬餅討什麼汁。雪竇云。須是箇斬釘截鐵漢始得。師云。大似隨邪逐惡。大禪佛後到霍山自云。集雲峯下四藤條天下大禪佛參。霍山云。維那打鐘著。禪便走。師拈云。這漢擔仰山一箇冬瓜印子。向人前賣弄。若不是霍山幾被塗糊。雖然可惜令行一半。當時不用喚維那。好與擒住更打四藤條。且聽這漢疑三十年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。仰山坐次。大禪佛到翹一足云。西天二十八祖亦如是。唐土六祖亦如是。和尚亦如是。某甲亦如是。仰山下禪床打四藤條。師拈云。師資會遇袞芥投針。一期借路經過。不免互相鈍置。雪竇道。藤條未到折。因甚只打四下。師云。餬餅討什麼汁。雪竇云。須是箇斬釘截鐵漢始得。師云。大似隨邪逐惡。大禪佛後到霍山自云。集雲峯下四藤條天下大禪佛參。霍山云。維那打鐘著。禪便走。師拈云。這漢擔仰山一箇冬瓜印子。向人前賣弄。若不是霍山幾被塗糊。雖然可惜令行一半。當時不用喚維那。好與擒住更打四藤條。且聽這漢疑三十年。

舉。雪峯會下有一僧。辭去在山中卓庵。多時不剃頭。自作一柄木杓。溪邊舀水喫。時有僧見問。如何是祖師西來意。主竪起杓子云。溪深杓柄長。僧歸舉似雪峯。峯云。也甚奇怪。峯一日與侍者將剃刀去。纔相見便問。道得即不剃汝頭。主便取水洗頭。峯便與伊剃却。師拈云。庵主雖生鐵鑄就。雪峯柰是本分鉗鎚。當初若一向顢頇。爭見驚天動地。還委悉麼。金鏃慣調曾百戰。鐵鞭多力恨無酬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雪峯會下有一僧。辭去在山中卓庵。多時不剃頭。自作一柄木杓。溪邊舀水喫。時有僧見問。如何是祖師西來意。主竪起杓子云。溪深杓柄長。僧歸舉似雪峯。峯云。也甚奇怪。峯一日與侍者將剃刀去。纔相見便問。道得即不剃汝頭。主便取水洗頭。峯便與伊剃却。師拈云。庵主雖生鐵鑄就。雪峯柰是本分鉗鎚。當初若一向顢頇。爭見驚天動地。還委悉麼。金鏃慣調曾百戰。鐵鞭多力恨無酬。

舉。僧問保福。雪峯平生有何言句。得似羚羊掛角時。福云。我不可作雪峯弟子不得那。師拈云。翡翠羽毛麒麟頭角。重重光彩的的相承。要明陷虎之機。須施嶮崖之句。雖然如是。只知與麼來。不知與麼去。或有問山僧。五祖平生有何言句。得似羚羊掛角時。只對道。不敢孤負先師。委悉麼。山高豈礙白雲飛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問保福。雪峯平生有何言句。得似羚羊掛角時。福云。我不可作雪峯弟子不得那。師拈云。翡翠羽毛麒麟頭角。重重光彩的的相承。要明陷虎之機。須施嶮崖之句。雖然如是。只知與麼來。不知與麼去。或有問山僧。五祖平生有何言句。得似羚羊掛角時。只對道。不敢孤負先師。委悉麼。山高豈礙白雲飛。

舉。玄沙和尚到莆田縣。眾以百戲迎之。次日玄沙遂問小塘長老。昨日許多喧鬧。向什麼處去。小塘提起袈裟角示之。沙云。料掉沒交涉。大溈真如拈云。大溈即不然。或有問昨日許多喧鬧向什麼處去。遂鳴指一下。或有箇衲僧出云。料掉沒交涉。大溈却肯伊。何故。大丈夫漢捋虎鬚也是本分。且道。利害在什麼處。師拈云。二老宿雖是提振綱宗。要且貪觀天上月。而今或有箇出問道林。適來許多喧鬧向什麼處去。只對他道。又是從頭起。他若道料掉沒交涉。劈脊便棒。何故。曹溪波浪如相似。無限平人被陸沈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。玄沙和尚到莆田縣。眾以百戲迎之。次日玄沙遂問小塘長老。昨日許多喧鬧。向什麼處去。小塘提起袈裟角示之。沙云。料掉沒交涉。大溈真如拈云。大溈即不然。或有問昨日許多喧鬧向什麼處去。遂鳴指一下。或有箇衲僧出云。料掉沒交涉。大溈却肯伊。何故。大丈夫漢捋虎鬚也是本分。且道。利害在什麼處。師拈云。二老宿雖是提振綱宗。要且貪觀天上月。而今或有箇出問道林。適來許多喧鬧向什麼處去。只對他道。又是從頭起。他若道料掉沒交涉。劈脊便棒。何故。曹溪波浪如相似。無限平人被陸沈。

舉。僧問投子。如何是一大事因緣。子云。尹司空與老僧開堂。師拈云。人道投子實頭。不妨忒殺淳朴。若是山僧即不然。或有問。如何是一大事因緣。只對他道。弄潮須是弄潮人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問投子。如何是一大事因緣。子云。尹司空與老僧開堂。師拈云。人道投子實頭。不妨忒殺淳朴。若是山僧即不然。或有問。如何是一大事因緣。只對他道。弄潮須是弄潮人。

舉。藥山一夜無燈燭。示眾云。我有一句子。待犢牛生兒即向汝道。時有僧出云。犢牛生兒也。自是和尚不道。山云。把燈來。其僧便歸眾。洞山云。這僧會則會。只是不肯禮拜。法燈云。當時不要索燈。但問他道。生底是特牛兒牸牛兒。又代云。雙生也。師拈云。藥山垂釣意在鯤鯨。這僧吞釣三千浪激。洞山眼正千里同風。法燈重整鎗旗。再裝甲冑。雖然如是。山僧即不然。夾山有一句子。威音王已前與諸人道了也。或有問明頭合暗頭合。只對他道。龍得水時添意氣。虎逢山勢長威獰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。藥山一夜無燈燭。示眾云。我有一句子。待犢牛生兒即向汝道。時有僧出云。犢牛生兒也。自是和尚不道。山云。把燈來。其僧便歸眾。洞山云。這僧會則會。只是不肯禮拜。法燈云。當時不要索燈。但問他道。生底是特牛兒牸牛兒。又代云。雙生也。師拈云。藥山垂釣意在鯤鯨。這僧吞釣三千浪激。洞山眼正千里同風。法燈重整鎗旗。再裝甲冑。雖然如是。山僧即不然。夾山有一句子。威音王已前與諸人道了也。或有問明頭合暗頭合。只對他道。龍得水時添意氣。虎逢山勢長威獰。

舉。巖頭參德山。入門便問。是凡是聖。山便喝。頭禮拜。洞山云。若不是奯公。大難承當。巖頭聞云。洞山老漢不識好惡。錯下名言。殊不知。我當時一手擡一手搦。師拈云。德山據令而行。只得一半。洞山通方有眼。千里同風。巖頭既善據虎頭。又能收虎尾。大似作家戰將臨陣扣敵。七事俱全不妨奇特。敢問。那箇是一手擡一手搦處。謂言侵早起。更有夜行人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。巖頭參德山。入門便問。是凡是聖。山便喝。頭禮拜。洞山云。若不是奯公。大難承當。巖頭聞云。洞山老漢不識好惡。錯下名言。殊不知。我當時一手擡一手搦。師拈云。德山據令而行。只得一半。洞山通方有眼。千里同風。巖頭既善據虎頭。又能收虎尾。大似作家戰將臨陣扣敵。七事俱全不妨奇特。敢問。那箇是一手擡一手搦處。謂言侵早起。更有夜行人。

舉。僧問曹山。恁麼熱向什麼處回避。山云。鑊湯爐炭裏回避。僧云。鑊湯爐炭裏作麼生回避。山云。眾苦不能到。師拈云。回機轉位宛爾通方。直下似臘月蓮華。雖然如是。斬釘截鐵更饒一路。或有問碧巖。恁麼熱向什麼處回避。只向他道。鑊湯爐炭裏回避。他若云鑊湯爐炭裏如何回避。只向他道。熱殺也何妨。且道。還有為人處也無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問曹山。恁麼熱向什麼處回避。山云。鑊湯爐炭裏回避。僧云。鑊湯爐炭裏作麼生回避。山云。眾苦不能到。師拈云。回機轉位宛爾通方。直下似臘月蓮華。雖然如是。斬釘截鐵更饒一路。或有問碧巖。恁麼熱向什麼處回避。只向他道。鑊湯爐炭裏回避。他若云鑊湯爐炭裏如何回避。只向他道。熱殺也何妨。且道。還有為人處也無。

舉。陸亘大夫問南泉。肇法師道。天地與我同根。萬物與我一體。也甚奇怪。南泉指庭前華召大夫云。時人見此一株華如夢相似。師拈云。陸亘手攀金鎖。南泉八字打開。直得七珍八寶羅列目前。乃竪起拂子云。天地一指萬物一馬。通身是眼分疎不下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。陸亘大夫問南泉。肇法師道。天地與我同根。萬物與我一體。也甚奇怪。南泉指庭前華召大夫云。時人見此一株華如夢相似。師拈云。陸亘手攀金鎖。南泉八字打開。直得七珍八寶羅列目前。乃竪起拂子云。天地一指萬物一馬。通身是眼分疎不下。

舉。興化示眾云。今日不用如之若何。便請單刀直入。興化與爾證明。時有旻德長老。出眾禮拜起便喝。化亦喝。德又喝。化亦喝。德便禮拜。化云。旻德今日却校興化二十棒。若是別人一棒也少不得。何故。蓋為他旻德會一喝不作一喝用。師拈云。作家相見須是恁麼。機如掣電眼似流星。原始要終扶頭接尾。所謂羽毛相似言氣相合。只如兩家互換相喝。且作麼生辨得。一喝不作一喝用。要承當臨濟正法眼藏。須明取二老宿意。且道。意作麼生。百尺竿頭須進步。紫羅帳裏撒真珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。興化示眾云。今日不用如之若何。便請單刀直入。興化與爾證明。時有旻德長老。出眾禮拜起便喝。化亦喝。德又喝。化亦喝。德便禮拜。化云。旻德今日却校興化二十棒。若是別人一棒也少不得。何故。蓋為他旻德會一喝不作一喝用。師拈云。作家相見須是恁麼。機如掣電眼似流星。原始要終扶頭接尾。所謂羽毛相似言氣相合。只如兩家互換相喝。且作麼生辨得。一喝不作一喝用。要承當臨濟正法眼藏。須明取二老宿意。且道。意作麼生。百尺竿頭須進步。紫羅帳裏撒真珠。

舉。僧問雲門。如何是清淨法身。門云。六不收。師拈云。只道得一半。若問道林。只對他道。一不立。遂成頌。一不立六不收。突然那更有蹤由。無限青山留不住。落華流水太悠悠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問雲門。如何是清淨法身。門云。六不收。師拈云。只道得一半。若問道林。只對他道。一不立。遂成頌。一不立六不收。突然那更有蹤由。無限青山留不住。落華流水太悠悠。

舉。僧問長慶。如何是合聖之言。長慶云。山僧被闍梨一問。直得口似匾檐。師拈云。是則是。應機無差。爭奈大驚小怪。或有問道林。如何是合聖之言。只對他道。誌公不是閑和尚。剪刀只在臥床頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問長慶。如何是合聖之言。長慶云。山僧被闍梨一問。直得口似匾檐。師拈云。是則是。應機無差。爭奈大驚小怪。或有問道林。如何是合聖之言。只對他道。誌公不是閑和尚。剪刀只在臥床頭。

舉。臨濟道。一喝分賓主。照用一時行。師喝一喝云。且道。是賓是主。是照是用。還委悉麼。千峯勢到嶽邊止。萬派聲歸海上消。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。臨濟道。一喝分賓主。照用一時行。師喝一喝云。且道。是賓是主。是照是用。還委悉麼。千峯勢到嶽邊止。萬派聲歸海上消。

舉。玄沙見鼓山來作一圓相。山云。人人出這箇不得。沙云。情知汝向驢胎馬腹裏作活計。山云。和尚又作麼生。沙云。人人出這箇不得。山云。和尚與麼道得。某甲却與麼道不得。沙云。我得汝不得。師拈云。酌然這一條路。作者方知。直得窮天地亘萬古而不移。消劫石空芥城而不盡。便是透關底也。須急著眼始得。一等是與麼時節。為什麼我得汝不得。切忌向驢胎馬腹裏作活計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。玄沙見鼓山來作一圓相。山云。人人出這箇不得。沙云。情知汝向驢胎馬腹裏作活計。山云。和尚又作麼生。沙云。人人出這箇不得。山云。和尚與麼道得。某甲却與麼道不得。沙云。我得汝不得。師拈云。酌然這一條路。作者方知。直得窮天地亘萬古而不移。消劫石空芥城而不盡。便是透關底也。須急著眼始得。一等是與麼時節。為什麼我得汝不得。切忌向驢胎馬腹裏作活計。

舉。休靜在洞山作維那。一日普請白槌云。上間鋤地下間搬柴。首座遂問云。聖僧作箇什麼。靜云。當堂不正坐。那赴兩頭機。師拈云。珠鑽九曲。休靜可謂神功。玉解連環。山僧更資一路。或有問聖僧作箇什麼。只對他道。廓如明鏡當堂照。不動形聲應萬緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。休靜在洞山作維那。一日普請白槌云。上間鋤地下間搬柴。首座遂問云。聖僧作箇什麼。靜云。當堂不正坐。那赴兩頭機。師拈云。珠鑽九曲。休靜可謂神功。玉解連環。山僧更資一路。或有問聖僧作箇什麼。只對他道。廓如明鏡當堂照。不動形聲應萬緣。