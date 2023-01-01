圓悟佛果禪師語錄卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓悟佛果禪師語錄卷第十五

宋平江府虎丘山門人紹隆等編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋平江府虎丘山門人紹隆等編

法語中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法語中

示覺民知庫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示覺民知庫

圓湛虛凝道體也。展縮殺活妙用也。善游刃能操守。如珠走盤如盤走珠。無頃刻落虛。亦不分世法佛法。直下打成一片。所謂觸處逢渠。出沒縱橫。初無外物。淨裸裸阿轆轆。以本分事印定。頭頭上明物物上了。何處更有得失是非好惡長短來。但恐自己正眼未得洞明。是致落在二邊。則沒交涉也。豈不見永嘉道上士一決一切了。中下多聞多不信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓湛虛凝道體也。展縮殺活妙用也。善游刃能操守。如珠走盤如盤走珠。無頃刻落虛。亦不分世法佛法。直下打成一片。所謂觸處逢渠。出沒縱橫。初無外物。淨裸裸阿轆轆。以本分事印定。頭頭上明物物上了。何處更有得失是非好惡長短來。但恐自己正眼未得洞明。是致落在二邊。則沒交涉也。豈不見永嘉道上士一決一切了。中下多聞多不信。

佛祖言教筌罤爾。藉之以為入理之門。既廓然明悟承當得則正體上一切圓具。觀佛祖言教皆影響邊事。終不向頂𩕳上戴却。近世參學。多不本其宗猷。唯務持擇言句論親疎辯得失。浮漚上作實解誇。善淘汰得多少公案。解問諸方五家宗派語。一向沒溺情識迷却正體。良可憐愍。有真正宗師。不惜眉毛。勸令離却如上惡知惡見。却返謂之心行移換擺撼煆煉。展轉入荊棘林中。所謂打頭不遇作家。到老只成骨董。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖言教筌罤爾。藉之以為入理之門。既廓然明悟承當得則正體上一切圓具。觀佛祖言教皆影響邊事。終不向頂𩕳上戴却。近世參學。多不本其宗猷。唯務持擇言句論親疎辯得失。浮漚上作實解誇。善淘汰得多少公案。解問諸方五家宗派語。一向沒溺情識迷却正體。良可憐愍。有真正宗師。不惜眉毛。勸令離却如上惡知惡見。却返謂之心行移換擺撼煆煉。展轉入荊棘林中。所謂打頭不遇作家。到老只成骨董。

省要處不消一劄。皮下有血自知落處。苟或躊蹰。則失却鼻頭也。七佛已前便與麼。直須硬紏紏緊著。頭皮分明歷落薦取。這一片田地穩密。長時乃自會。退步終不道。我有見處我有妙解。何故。箇中若立一絲毫能所見刺。則重過山嶽。從上來決不相許。是故釋迦文於然燈佛以無法得受記。盧老於黃梅。以本來無物親付衣鉢。至於生死之際。才自擔荷。則如靈龜脫殼。應須淨穢二邊都不依怙。有心無心有見無見。似紅爐著一點雪。二六時中透頂透底灑灑落落。遊此千聖不同途處。直下令純熟自然成就。得箇絕學無為千人萬人羅籠不住底。箇真實人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 省要處不消一劄。皮下有血自知落處。苟或躊蹰。則失却鼻頭也。七佛已前便與麼。直須硬紏紏緊著。頭皮分明歷落薦取。這一片田地穩密。長時乃自會。退步終不道。我有見處我有妙解。何故。箇中若立一絲毫能所見刺。則重過山嶽。從上來決不相許。是故釋迦文於然燈佛以無法得受記。盧老於黃梅。以本來無物親付衣鉢。至於生死之際。才自擔荷。則如靈龜脫殼。應須淨穢二邊都不依怙。有心無心有見無見。似紅爐著一點雪。二六時中透頂透底灑灑落落。遊此千聖不同途處。直下令純熟自然成就。得箇絕學無為千人萬人羅籠不住底。箇真實人也。

送圓首座西歸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送圓首座西歸

得道之士。立處既孤危峭絕。不與一法作對。行時不動纖塵。豈止入林不動草入水不動波。蓋中已虛寂外絕照功。翛然自得徹證無心。雖萬機頓赴。豈能撓其神。千難殊對。而不干其慮哉。平時只守閑閑地。如癡似兀。及至臨事為物。初不作伎倆。准擬剸割風旋電轉。靡不當機。豈非素有所守也。是故古德道。如人學射。久久方中。悟則剎那履踐。工夫須資長遠。如鵓鳩兒初生下來。赤骨歷地養來餧去。日久時深羽毛既就。便解高飛遠舉。所以悟明透底正要調伏。只如諸塵境界。常流於中窒礙。到得底人分上無不虛通。全是自家大解脫門。終日作為未嘗作為。了無欣厭亦無倦怠。度盡一切而無能所。況生厭墮耶。苟性質偏枯。尤當增益。所不能放教圓通。以漚和力攝化開權俯仰應接。俾高低遠近略無差誤。行常不輕行學忍辱仙。遵先佛軌儀。成就三十七品助道法。堅固四攝行。到大用現前喧寂一等。如下水船不勞篙棹。混融含攝圓證普賢行願。乃世出世間大善知識也。古德云。三家村裏須自箇叢林。蓋無叢林處。雖有志之士。亦喜自便。到恁麼尤宜執守。唯在強勉以不倦。終至於喧靜亦復爾。喧處周旋應變於中虛寂。靜處能不被靜縛。則隨所至處皆我活計。唯中虛外順有根本者能然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得道之士。立處既孤危峭絕。不與一法作對。行時不動纖塵。豈止入林不動草入水不動波。蓋中已虛寂外絕照功。翛然自得徹證無心。雖萬機頓赴。豈能撓其神。千難殊對。而不干其慮哉。平時只守閑閑地。如癡似兀。及至臨事為物。初不作伎倆。准擬剸割風旋電轉。靡不當機。豈非素有所守也。是故古德道。如人學射。久久方中。悟則剎那履踐。工夫須資長遠。如鵓鳩兒初生下來。赤骨歷地養來餧去。日久時深羽毛既就。便解高飛遠舉。所以悟明透底正要調伏。只如諸塵境界。常流於中窒礙。到得底人分上無不虛通。全是自家大解脫門。終日作為未嘗作為。了無欣厭亦無倦怠。度盡一切而無能所。況生厭墮耶。苟性質偏枯。尤當增益。所不能放教圓通。以漚和力攝化開權俯仰應接。俾高低遠近略無差誤。行常不輕行學忍辱仙。遵先佛軌儀。成就三十七品助道法。堅固四攝行。到大用現前喧寂一等。如下水船不勞篙棹。混融含攝圓證普賢行願。乃世出世間大善知識也。古德云。三家村裏須自箇叢林。蓋無叢林處。雖有志之士。亦喜自便。到恁麼尤宜執守。唯在強勉以不倦。終至於喧靜亦復爾。喧處周旋應變於中虛寂。靜處能不被靜縛。則隨所至處皆我活計。唯中虛外順有根本者能然。

大凡為善知識。應當慈悲柔和善順。接物以平等。無諍自處。彼以惡求及以惡聲名色加我。非理相干訕謗毀辱。但退步自照。於己無慊。一切勿與較量。亦不動念嗔恨。只與直下坐斷。如初不聞不見。久久魔孽自銷爾。若與之校。則惡聲相返。豈有了期。又不表顯自己力量。與常流何以異。切力行之。自然無思不服。槌拂之下開發人天。俾透脫生死。豈小因緣。應恬和詞色當機接引勘對。辯其來由。驗其蹲坐。攻其所偏墜。奪其所執著。直截指示令見佛性。到大休大歇安樂之場。所謂抽釘拔楔解黏去縛。切不可將實法繫綴人。令如是住如是執。勿受別人移倒。此毒藥也令渠喫著。一生擔板賺誤。豈有利益耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大凡為善知識。應當慈悲柔和善順。接物以平等。無諍自處。彼以惡求及以惡聲名色加我。非理相干訕謗毀辱。但退步自照。於己無慊。一切勿與較量。亦不動念嗔恨。只與直下坐斷。如初不聞不見。久久魔孽自銷爾。若與之校。則惡聲相返。豈有了期。又不表顯自己力量。與常流何以異。切力行之。自然無思不服。槌拂之下開發人天。俾透脫生死。豈小因緣。應恬和詞色當機接引勘對。辯其來由。驗其蹲坐。攻其所偏墜。奪其所執著。直截指示令見佛性。到大休大歇安樂之場。所謂抽釘拔楔解黏去縛。切不可將實法繫綴人。令如是住如是執。勿受別人移倒。此毒藥也令渠喫著。一生擔板賺誤。豈有利益耶。

佛祖出興。特唱此段小因緣。謂之單傳心印不立文字。語句接最上機。只貴一聞千悟。直下承當了修行。不求名聞利養。唯務透脫生死。今既作其兒孫。須存他種草。看他古來有道之士。動是降龍伏虎。與神明受戒。攻苦食淡大忘人世永謝塵寰。三二十年折脚鐺煮。飯喫。遁跡埋名往往坐脫立亡。於中一箇半箇。諸聖推出建立宗風。無不稟高行。務報佛恩流通大法。始出一言半句。抑不得已。明知是接引入理之門。敲門瓦子。其體裁力用。不妨為後昆模範。當宜師法之轉相勉勵追復古風。切忌希名苟利茲深祝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖出興。特唱此段小因緣。謂之單傳心印不立文字。語句接最上機。只貴一聞千悟。直下承當了修行。不求名聞利養。唯務透脫生死。今既作其兒孫。須存他種草。看他古來有道之士。動是降龍伏虎。與神明受戒。攻苦食淡大忘人世永謝塵寰。三二十年折脚鐺煮。飯喫。遁跡埋名往往坐脫立亡。於中一箇半箇。諸聖推出建立宗風。無不稟高行。務報佛恩流通大法。始出一言半句。抑不得已。明知是接引入理之門。敲門瓦子。其體裁力用。不妨為後昆模範。當宜師法之轉相勉勵追復古風。切忌希名苟利茲深祝也。

示樞禪人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示樞禪人

解語非干舌。能言不在詞。明知舌頭語言。不是倚仗處。則古人一言半句。其意唯要人直下契證本來大事因緣。所以修多羅教如標月指。知是般事便休。行履處綿密。受用時寬通。日久歲深不移易。拈弄收放得熟。小小境界悉能照破斷割不留眹迹。及至死生之際。結角羅紋不相參雜。湛然不動翛然出離。此臘月三十日涅槃堂裏禪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解語非干舌。能言不在詞。明知舌頭語言。不是倚仗處。則古人一言半句。其意唯要人直下契證本來大事因緣。所以修多羅教如標月指。知是般事便休。行履處綿密。受用時寬通。日久歲深不移易。拈弄收放得熟。小小境界悉能照破斷割不留眹迹。及至死生之際。結角羅紋不相參雜。湛然不動翛然出離。此臘月三十日涅槃堂裏禪也。

示裕書記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示裕書記

踏著實地到安穩處。時中無虛棄底工夫。綿綿不漏絲毫。湛寂凝然。佛祖莫能知。魔外無捉摸。是自住無所住大解脫。雖歷無窮劫。亦只如如地。況復諸緣邪安住。是中方可建立。與人抽釘拔楔。亦只令渠無住著去。此謂之大事因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 踏著實地到安穩處。時中無虛棄底工夫。綿綿不漏絲毫。湛寂凝然。佛祖莫能知。魔外無捉摸。是自住無所住大解脫。雖歷無窮劫。亦只如如地。況復諸緣邪安住。是中方可建立。與人抽釘拔楔。亦只令渠無住著去。此謂之大事因緣。

如來有密語。迦葉不覆藏。迦葉不覆藏。乃如來真密語也。當不覆藏即密。當密即不覆藏。此豈可與繫情量立得失存窠窟作解會者舉耶。透脫到實證之地。向出格超宗頂𩕳上領始得。既已領略。應當將護。遇上根大器。方可印受也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來有密語。迦葉不覆藏。迦葉不覆藏。乃如來真密語也。當不覆藏即密。當密即不覆藏。此豈可與繫情量立得失存窠窟作解會者舉耶。透脫到實證之地。向出格超宗頂𩕳上領始得。既已領略。應當將護。遇上根大器。方可印受也。

秉拂據位稱宗師。若無本分作家手段。未免賺誤。方來引他入草窠裏打骨董去也。若具金剛正眼。須灑灑落落。唯以本分事接之。直饒見與佛齊。猶有佛地障在。是故從上來行棒行喝。一機一境一言一句。意在鉤頭。只貴獨脫。勿使依草附木。所謂驅耕夫之牛。奪飢人之食。若不如是。盡是弄泥團漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秉拂據位稱宗師。若無本分作家手段。未免賺誤。方來引他入草窠裏打骨董去也。若具金剛正眼。須灑灑落落。唯以本分事接之。直饒見與佛齊。猶有佛地障在。是故從上來行棒行喝。一機一境一言一句。意在鉤頭。只貴獨脫。勿使依草附木。所謂驅耕夫之牛。奪飢人之食。若不如是。盡是弄泥團漢。

方來衲子。有夙根作工夫。驀地得入者。不遇真正宗師。返引他作露布。墮在機境中。無繩自縛半前落後。似是不是最難整理。要須識其病脈辯其落著。徵其所偏墜。而發起之。俾捨執著住滯。然後示以本分正宗。使無疑惑。了然得大解脫。居大寶宅自然趁亦不去。可以洪濟大法傳續祖燈。堪報不報之恩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方來衲子。有夙根作工夫。驀地得入者。不遇真正宗師。返引他作露布。墮在機境中。無繩自縛半前落後。似是不是最難整理。要須識其病脈辯其落著。徵其所偏墜。而發起之。俾捨執著住滯。然後示以本分正宗。使無疑惑。了然得大解脫。居大寶宅自然趁亦不去。可以洪濟大法傳續祖燈。堪報不報之恩也。

黃龍老南禪師。昔未見石霜。會一肚皮禪。翠巖憫之勸謁慈明。只窮究玄沙語靈雲未徹處。應時瓦解氷消。遂受印可。三十年只以此印。拈諸方解路瘥病。不假驢駝藥。緊要處豈有如許多佛法也。大宗師為人。雖不立窠臼露布。久之學徒妄認亦成窠臼露布也。蓋以無窠臼為窠臼。無露布作露布。應須及之令盡。無令守株待兔認指為月。鑒在機先。風塵草動亦照其端倪。況應酬擾擾哉。非胸次虛靜。無一法當情。安能圓應無差先機照物耶。此皆那伽在定之効也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃龍老南禪師。昔未見石霜。會一肚皮禪。翠巖憫之勸謁慈明。只窮究玄沙語靈雲未徹處。應時瓦解氷消。遂受印可。三十年只以此印。拈諸方解路瘥病。不假驢駝藥。緊要處豈有如許多佛法也。大宗師為人。雖不立窠臼露布。久之學徒妄認亦成窠臼露布也。蓋以無窠臼為窠臼。無露布作露布。應須及之令盡。無令守株待兔認指為月。鑒在機先。風塵草動亦照其端倪。況應酬擾擾哉。非胸次虛靜。無一法當情。安能圓應無差先機照物耶。此皆那伽在定之効也。

臨濟金剛王寶劍。德山末後句。藥嶠一句子。祕魔杈俱胝指。雪峯輥毬。禾山打鼓。趙州喫茶。楊岐栗棘蓬金剛圈。皆一致爾。契證得直下省力。一切祖師言教無不通達。唯在當人善自護持爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨濟金剛王寶劍。德山末後句。藥嶠一句子。祕魔杈俱胝指。雪峯輥毬。禾山打鼓。趙州喫茶。楊岐栗棘蓬金剛圈。皆一致爾。契證得直下省力。一切祖師言教無不通達。唯在當人善自護持爾。

佛智裕公。久參遍歷。一言相契。從前證解併脫去。卓然超絕。遂分座訓徒。傳持流通此大法印。因書法語以贈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智裕公。久參遍歷。一言相契。從前證解併脫去。卓然超絕。遂分座訓徒。傳持流通此大法印。因書法語以贈。

示粲禪人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示粲禪人

趙州和尚見僧喚云。近前來。僧近前。州云。去多少省力。若薦得乃是十成完全。若作如之若何。則知見生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趙州和尚見僧喚云。近前來。僧近前。州云。去多少省力。若薦得乃是十成完全。若作如之若何。則知見生也。

唐朝古德英禪師微時。事田運槌擊塊。見一大塊戲。以槌猛擊之。應時粉碎。驀地大悟。自此散誕為不測人。頗彰神異。有老宿拈云。山河大地。被這僧一擊百雜碎。獻佛不假香多。誠哉是言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐朝古德英禪師微時。事田運槌擊塊。見一大塊戲。以槌猛擊之。應時粉碎。驀地大悟。自此散誕為不測人。頗彰神異。有老宿拈云。山河大地。被這僧一擊百雜碎。獻佛不假香多。誠哉是言。

示泉禪人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示泉禪人

參問要見性悟理。直下忘情絕照。胸襟蕩然如癡似兀。不校得失不爭勝劣。凡有順違悉皆截斷令不相續。悠久自然到無為無事處。才毫髮要無事。早是事生也。一波才動萬波隨。豈有了期。他時生死到來。脚忙手亂。只為不脫灑。但以此為確實。自然鬧市裏亦淨如水。豈有己事不辦耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參問要見性悟理。直下忘情絕照。胸襟蕩然如癡似兀。不校得失不爭勝劣。凡有順違悉皆截斷令不相續。悠久自然到無為無事處。才毫髮要無事。早是事生也。一波才動萬波隨。豈有了期。他時生死到來。脚忙手亂。只為不脫灑。但以此為確實。自然鬧市裏亦淨如水。豈有己事不辦耶。

才有是非紛然失心。直這一句驚動多少人。做計較。若承當得。坐得斷。透出威音王那畔。若隨此語轉。特地紛然。自回光返照始得。如來禪祖師禪豈有兩種。未免諳含各分皂白。特地乖張。事理機鋒一時坐斷。是打淨潔毬子。還知諦當著實處麼。放下看取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 才有是非紛然失心。直這一句驚動多少人。做計較。若承當得。坐得斷。透出威音王那畔。若隨此語轉。特地紛然。自回光返照始得。如來禪祖師禪豈有兩種。未免諳含各分皂白。特地乖張。事理機鋒一時坐斷。是打淨潔毬子。還知諦當著實處麼。放下看取。

示傑禪人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示傑禪人

行脚參請。既依附知識於大叢林。陪清高雅眾久矣。一旦親緣須著落歸。動是箇千里遠行。要須以自己力量不忘踐履。直須行處不生塵。況此段事不道在。善知識邊便有。居鄉井時便無也。所謂暫時不在如同死人。正當在時。亦不起模畫樣。雖則平常。而滴水滴凍卓然絕識。成箇無為無事無心事業。表裏洞然無際。不與萬法為侶。不與千聖同途。深根固蔕只守閑閑地。養來養去不憂不徹。但盡凡情作自己工夫。勿管外緣。勿逐名利起我見競勝負。是故古德道。任運猶如癡兀人。他家自有通人。愛傑知莊倏來告別求警策。因書此語授之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行脚參請。既依附知識於大叢林。陪清高雅眾久矣。一旦親緣須著落歸。動是箇千里遠行。要須以自己力量不忘踐履。直須行處不生塵。況此段事不道在。善知識邊便有。居鄉井時便無也。所謂暫時不在如同死人。正當在時。亦不起模畫樣。雖則平常。而滴水滴凍卓然絕識。成箇無為無事無心事業。表裏洞然無際。不與萬法為侶。不與千聖同途。深根固蔕只守閑閑地。養來養去不憂不徹。但盡凡情作自己工夫。勿管外緣。勿逐名利起我見競勝負。是故古德道。任運猶如癡兀人。他家自有通人。愛傑知莊倏來告別求警策。因書此語授之。

示成修造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示成修造

蔣山門下。無禪可說無道可傳。雖聚半千衲子。唯以箇金剛圈栗棘蓬。跳者著力跳。吞者用意吞。莫怪無滋味太嶮峻。或若驀地體得。如晝錦還鄉。千人萬人只仰羨得。要且覓他所從來不得。所謂人人本分事也。才生心動念承當擔荷。早不本分了也。直得萬機休罷千聖不携。亦猶有依倚在。快須擺撥透脫那邊去始得。所以道。但有纖毫即是塵。舉意便遭魔所撓。成就一切總只由他。破壞一切亦只由他。奇特殊勝緣。恒沙功德藏。無量妙莊嚴。超世希有事。皆所成就。慳貪憎妬情識執著。有為有漏垢染雜亂。解路名相知見妄想。皆所破壞也。唯他能轉一切物。一切物不能轉他。雖無形段面目。而包括十虛含凡育聖。若有取之即墮見刺。卒摸索不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蔣山門下。無禪可說無道可傳。雖聚半千衲子。唯以箇金剛圈栗棘蓬。跳者著力跳。吞者用意吞。莫怪無滋味太嶮峻。或若驀地體得。如晝錦還鄉。千人萬人只仰羨得。要且覓他所從來不得。所謂人人本分事也。才生心動念承當擔荷。早不本分了也。直得萬機休罷千聖不携。亦猶有依倚在。快須擺撥透脫那邊去始得。所以道。但有纖毫即是塵。舉意便遭魔所撓。成就一切總只由他。破壞一切亦只由他。奇特殊勝緣。恒沙功德藏。無量妙莊嚴。超世希有事。皆所成就。慳貪憎妬情識執著。有為有漏垢染雜亂。解路名相知見妄想。皆所破壞也。唯他能轉一切物。一切物不能轉他。雖無形段面目。而包括十虛含凡育聖。若有取之即墮見刺。卒摸索不著。

諸佛開示祖師直指唯心妙性。徑截承當不起一念。透頂透底無不現成。於現成際不勞心力。任運逍遙了無取舍。乃真密印也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛開示祖師直指唯心妙性。徑截承當不起一念。透頂透底無不現成。於現成際不勞心力。任運逍遙了無取舍。乃真密印也。

示杲書記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示杲書記

臨濟正宗。自馬師黃檗闡大機大用。脫羅籠出窠臼。虎驟龍馳星飛電激。卷舒擒縱皆據本分。綿綿的的到興化風穴唱愈高機愈峻。西河弄師子。霜華奮金剛王。非深入閫奧親受印記。皆莫知端倪。徒自名邈只益戲論。大抵負沖天氣宇。格外提持。不戰屈人兵。殺人不眨眼。尚未髣髴其趣向。況移星換斗。轉天輪回地軸耶。是故示三玄三要。四料簡四主賓。金剛王寶劍。踞地師子。一喝不作一喝用。探竿影草。一喝分賓主。照用一時行。許多落索多少學家摶量注解。殊不知。我王庫內無如是刀。弄將出來看底。只眨得眼。須是他上流契證驗認。正按旁提。須還本分種草。豈假梯媒。只如寶壽開堂。三聖推出一僧。壽便打。聖云。爾恁麼為人。非獨瞎却這僧眼。瞎却鎮州一城人眼去在。壽擲下拄杖便歸方丈。興化見同參來便喝。僧亦喝。化又喝。僧復喝。化云。爾看這瞎漢。僧擬議。直打出法堂。侍者問。有何相觸誤。化云。是他也有權也有實。我將手向伊面前橫兩遭。却不會。似此瞎漢不打。更待何時。看他本色宗風逈然殊絕。不貴作略只欽他眼正。要扶荷正宗提持宗眼。須是透頂透底徹骨徹髓。不涉廉纖逈然獨脫。然後的的相承。可以起此大法幢。然此大法炬。繼他馬祖百丈首山楊岐。不為忝竊爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨濟正宗。自馬師黃檗闡大機大用。脫羅籠出窠臼。虎驟龍馳星飛電激。卷舒擒縱皆據本分。綿綿的的到興化風穴唱愈高機愈峻。西河弄師子。霜華奮金剛王。非深入閫奧親受印記。皆莫知端倪。徒自名邈只益戲論。大抵負沖天氣宇。格外提持。不戰屈人兵。殺人不眨眼。尚未髣髴其趣向。況移星換斗。轉天輪回地軸耶。是故示三玄三要。四料簡四主賓。金剛王寶劍。踞地師子。一喝不作一喝用。探竿影草。一喝分賓主。照用一時行。許多落索多少學家摶量注解。殊不知。我王庫內無如是刀。弄將出來看底。只眨得眼。須是他上流契證驗認。正按旁提。須還本分種草。豈假梯媒。只如寶壽開堂。三聖推出一僧。壽便打。聖云。爾恁麼為人。非獨瞎却這僧眼。瞎却鎮州一城人眼去在。壽擲下拄杖便歸方丈。興化見同參來便喝。僧亦喝。化又喝。僧復喝。化云。爾看這瞎漢。僧擬議。直打出法堂。侍者問。有何相觸誤。化云。是他也有權也有實。我將手向伊面前橫兩遭。却不會。似此瞎漢不打。更待何時。看他本色宗風逈然殊絕。不貴作略只欽他眼正。要扶荷正宗提持宗眼。須是透頂透底徹骨徹髓。不涉廉纖逈然獨脫。然後的的相承。可以起此大法幢。然此大法炬。繼他馬祖百丈首山楊岐。不為忝竊爾。

示韓朝議 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示韓朝議

乃佛乃祖直指此大法。於人人脚跟下洞照。如千日並出。但趣外奔逸久。不能自信有如是大威德光明。唯務作聰明立知見。向業惑中以謂出乎等夷。衒耀自得向人間世。所習古今博究廣覽。謂窮極底蘊。殊不知。螢火之光豈比太陽。所以古之奇傑之士頴脫之性。就近而論。如裴相國楊大年之儔。投誠放下。就宗師決擇。剗去浮塵知見。大徹大悟。始能超軼。與老禪碩德抗行履踐。到臨合殺結角頭。自解撒手克證大解脫。豈小事哉。今既明敏不減前輩。平時學業才力邁往於世路久之。雖知宗門有此段因緣。謂不出我所宗尚。殊不著意。以夙昔大緣相值。歐峯經年會聚。一聞舉揚即起深信迴光返照。顧人間如夢如幻。隨大化變滅。乃虛妄爾。唯此千劫不壞不移易。一切聖賢根本。乃造物之淵源。印定自己。若一發明七通八達。何往不自得哉。是知宿世赤曾熏炙遇緣。而彰見於行事。豈非自性耶。然能自檢點。二六時中學佛法。已是雜用心。則去却佛法。乃真淨界中行履矣。但請依此一切不雜。即純一洞然。無愛憎離取捨。不分彼我不作得失。一切法坦然。皆我家不思議處。淨妙圓明受用之物爾。須令此心長時現前。不墮沈昏不生聰慧。入平等安閑寂靜境界。那有惡作業緣識情干撓得此本妙光明也。只恐臨境界面前都盧忘失。依前紛亂則不堪也。古之修行亦只以自所證入。時中照了截斷塵勞。教活卓卓地。悠久三二十年純熟。超出生死不為難。著力在行處。不只空高談說之而已。古云。說得一丈不如行得一尺。蓋定慧之力。回轉業緣。正要惺惺地勇猛果決。千百生中當受用。其餘古人機緣語句。不必盡要會之。但一著分明。則著著如此。千變萬化豈移變得渠力用哉。內心既虛外緣亦寂。著衣喫飯本自天真。不勞雕琢。若或立勝見負我能。即禍事也。切須照管。勿作此態。由是可入。無我真實平等如如。不動不變淨妙清涼。穩密田地矣。誌公云。不起纖毫修學心。無相光中常自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃佛乃祖直指此大法。於人人脚跟下洞照。如千日並出。但趣外奔逸久。不能自信有如是大威德光明。唯務作聰明立知見。向業惑中以謂出乎等夷。衒耀自得向人間世。所習古今博究廣覽。謂窮極底蘊。殊不知。螢火之光豈比太陽。所以古之奇傑之士頴脫之性。就近而論。如裴相國楊大年之儔。投誠放下。就宗師決擇。剗去浮塵知見。大徹大悟。始能超軼。與老禪碩德抗行履踐。到臨合殺結角頭。自解撒手克證大解脫。豈小事哉。今既明敏不減前輩。平時學業才力邁往於世路久之。雖知宗門有此段因緣。謂不出我所宗尚。殊不著意。以夙昔大緣相值。歐峯經年會聚。一聞舉揚即起深信迴光返照。顧人間如夢如幻。隨大化變滅。乃虛妄爾。唯此千劫不壞不移易。一切聖賢根本。乃造物之淵源。印定自己。若一發明七通八達。何往不自得哉。是知宿世赤曾熏炙遇緣。而彰見於行事。豈非自性耶。然能自檢點。二六時中學佛法。已是雜用心。則去却佛法。乃真淨界中行履矣。但請依此一切不雜。即純一洞然。無愛憎離取捨。不分彼我不作得失。一切法坦然。皆我家不思議處。淨妙圓明受用之物爾。須令此心長時現前。不墮沈昏不生聰慧。入平等安閑寂靜境界。那有惡作業緣識情干撓得此本妙光明也。只恐臨境界面前都盧忘失。依前紛亂則不堪也。古之修行亦只以自所證入。時中照了截斷塵勞。教活卓卓地。悠久三二十年純熟。超出生死不為難。著力在行處。不只空高談說之而已。古云。說得一丈不如行得一尺。蓋定慧之力。回轉業緣。正要惺惺地勇猛果決。千百生中當受用。其餘古人機緣語句。不必盡要會之。但一著分明。則著著如此。千變萬化豈移變得渠力用哉。內心既虛外緣亦寂。著衣喫飯本自天真。不勞雕琢。若或立勝見負我能。即禍事也。切須照管。勿作此態。由是可入。無我真實平等如如。不動不變淨妙清涼。穩密田地矣。誌公云。不起纖毫修學心。無相光中常自在。

示曾待制 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示曾待制

禪非意想。道絕功勳。若以意想參禪。如鑽氷求火掘地覓天。只益勞神。若以功勳學道。如土上加泥眼裏撒沙。轉見困頓。儻歇却意識息却妄想。則禪河浪止定水波澄。去却功用休却營為。則大道坦然七通八達。是故僧問石頭。如何是禪。頭云碌磚。僧云。如何是道。頭云。木頭。此豈意想功勳所能辯哉。除非直下頓領截流便透。則禪道歷然。才擬作解則千里萬里。要是向來世智辯聰。頓然放却消遣令盡。自然於此至實之地。自證自悟。而不留證悟之迹。翛然玄虛通達乃善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪非意想。道絕功勳。若以意想參禪。如鑽氷求火掘地覓天。只益勞神。若以功勳學道。如土上加泥眼裏撒沙。轉見困頓。儻歇却意識息却妄想。則禪河浪止定水波澄。去却功用休却營為。則大道坦然七通八達。是故僧問石頭。如何是禪。頭云碌磚。僧云。如何是道。頭云。木頭。此豈意想功勳所能辯哉。除非直下頓領截流便透。則禪道歷然。才擬作解則千里萬里。要是向來世智辯聰。頓然放却消遣令盡。自然於此至實之地。自證自悟。而不留證悟之迹。翛然玄虛通達乃善。

馬大師嘗舉楞伽經。以佛語心為宗。無門為法門。乃云。諸人要識佛語心麼。只爾如今語便是心。心便是佛。故云佛語心乃是宗也。此宗無門乃是法門。古人太殺老婆拕泥涉水。若一舉便透。猶較些子。或窮研義理。卒摸索不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬大師嘗舉楞伽經。以佛語心為宗。無門為法門。乃云。諸人要識佛語心麼。只爾如今語便是心。心便是佛。故云佛語心乃是宗也。此宗無門乃是法門。古人太殺老婆拕泥涉水。若一舉便透。猶較些子。或窮研義理。卒摸索不著。

示智祖禪德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示智祖禪德

世尊拈華迦葉微笑。二祖禮拜達磨傳心。豈有他哉。箭鋒相拄也。當其神契理御。非言思所測。唯知有向上宗風者證之。雖千萬億載。猶旦暮爾。是故乃佛乃祖求人初不草草。要是純剛打就利根上智。然後提其要擊其節。如膠投漆。舉一明三阿轆轆地。無窠窟絕滲漏底。始可首肯。更須淘煉。到盤錯交加人所不能窮詰辨別處。綽綽然游刃有餘。當受用時。浸淫露手段。有超宗越格。不傍師旨獨出胸襟。壁立千仞驚群敵勝。方堪付授。法既不輕道亦尊嚴。所謂源深流長也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊拈華迦葉微笑。二祖禮拜達磨傳心。豈有他哉。箭鋒相拄也。當其神契理御。非言思所測。唯知有向上宗風者證之。雖千萬億載。猶旦暮爾。是故乃佛乃祖求人初不草草。要是純剛打就利根上智。然後提其要擊其節。如膠投漆。舉一明三阿轆轆地。無窠窟絕滲漏底。始可首肯。更須淘煉。到盤錯交加人所不能窮詰辨別處。綽綽然游刃有餘。當受用時。浸淫露手段。有超宗越格。不傍師旨獨出胸襟。壁立千仞驚群敵勝。方堪付授。法既不輕道亦尊嚴。所謂源深流長也。

從上古德。動盡平生。或三十二十年。靠箇入處。期徹頭徹尾去。志既有力用心堅確。是以成就得來擲地金聲。大丈夫兒。攀上景仰不得不然。彼既能爾。我豈不能耶。況透脫死生窮未來際。一得永得當深固根本。根本既固。枝葉不得不欝茂。但於一切時令長在。勿使走作。湛湛澄澄吞爍群象。四大六根皆家具爾。況知見語言解會耶。一時到底放下。到至實平常大安穩處。了無纖芥可得。只恁隨處輕安真無心道人也。保任此無心究竟佛亦不存。喚甚作眾生菩提亦不立。喚甚作煩惱翛然永脫。應時納祐。遇茶喫茶遇飯喫飯。縱處闤闠如山林。初無二種見。假使致之蓮華座上。亦不生忻。抑之九泉之下。亦不起厭。隨處建立又是贏得邊事。何有於我哉。大迦葉云。法法本來法。無法無非法。何於一法中。有法有不法。古人得旨之後。多深藏不欲人知。恐生事也。抑不得已被人捉出。亦不牢讓。蓋無心矣。至於垂慈示方便。亦只隨家豐儉。如俱胝一指。打地唯打地。祕魔擎叉。無業莫妄想。面壁降魔。舞笏骨剉。初不拘格轍勝負。唯務要人各知歸休歇。不起見刺向鬼窟裏弄精魂。卓卓叮嚀到脫體安隱之地。乃妙旨也。伶利漢。脚跟須點地。脊梁要硬似鐵。遊人間世幻視萬緣。把住作主不徇人情。截斷人我脫去知解。直下以見性成佛直指妙心為階梯。及至作用應緣不落窠臼。辦一片長久。守寂淡身心。於塵勞中透脫去。乃善之又善者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從上古德。動盡平生。或三十二十年。靠箇入處。期徹頭徹尾去。志既有力用心堅確。是以成就得來擲地金聲。大丈夫兒。攀上景仰不得不然。彼既能爾。我豈不能耶。況透脫死生窮未來際。一得永得當深固根本。根本既固。枝葉不得不欝茂。但於一切時令長在。勿使走作。湛湛澄澄吞爍群象。四大六根皆家具爾。況知見語言解會耶。一時到底放下。到至實平常大安穩處。了無纖芥可得。只恁隨處輕安真無心道人也。保任此無心究竟佛亦不存。喚甚作眾生菩提亦不立。喚甚作煩惱翛然永脫。應時納祐。遇茶喫茶遇飯喫飯。縱處闤闠如山林。初無二種見。假使致之蓮華座上。亦不生忻。抑之九泉之下。亦不起厭。隨處建立又是贏得邊事。何有於我哉。大迦葉云。法法本來法。無法無非法。何於一法中。有法有不法。古人得旨之後。多深藏不欲人知。恐生事也。抑不得已被人捉出。亦不牢讓。蓋無心矣。至於垂慈示方便。亦只隨家豐儉。如俱胝一指。打地唯打地。祕魔擎叉。無業莫妄想。面壁降魔。舞笏骨剉。初不拘格轍勝負。唯務要人各知歸休歇。不起見刺向鬼窟裏弄精魂。卓卓叮嚀到脫體安隱之地。乃妙旨也。伶利漢。脚跟須點地。脊梁要硬似鐵。遊人間世幻視萬緣。把住作主不徇人情。截斷人我脫去知解。直下以見性成佛直指妙心為階梯。及至作用應緣不落窠臼。辦一片長久。守寂淡身心。於塵勞中透脫去。乃善之又善者也。

示諸禪人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示諸禪人

道本無言。法本不生。以無言言顯不生法。更無第二頭。才擬追捕。已蹉過也。是故祖師西來特唱此事。只貴言外體取機外薦取。自非上上根器。何能驀爾承當得。然有志於是者。豈計程限。要須立處孤危。辦得一刀兩段。猛利身心放下複子靠著箇似咬猪狗惡手段底。盡情將從前學解露布粘皮貼肉知見。一倒打揲。却使胸次空勞勞地。己思不露一物不為。便能徹底契證。與從上來不移易一毫髮許。直得如此。更須知有向上超師作略始得。所以古者問佛向上。答非佛。又答。方便呼為佛。則見性成佛乃筌蹄爾。是中云何指東畫西。直須密契自能將護。方得灑灑落落。更說甚證涅槃契生死。皆增語也。雖然只山僧恁麼道。也未可取為極則。始免佛病祖病。大丈夫漢。圖心要參。豈可立限劑耶。但辦却深信一往向前。未有不脚踏著實地者。日新日新日日新。日損日損日日損退步到底便是也至了是亦不立此正是作工夫處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道本無言。法本不生。以無言言顯不生法。更無第二頭。才擬追捕。已蹉過也。是故祖師西來特唱此事。只貴言外體取機外薦取。自非上上根器。何能驀爾承當得。然有志於是者。豈計程限。要須立處孤危。辦得一刀兩段。猛利身心放下複子靠著箇似咬猪狗惡手段底。盡情將從前學解露布粘皮貼肉知見。一倒打揲。却使胸次空勞勞地。己思不露一物不為。便能徹底契證。與從上來不移易一毫髮許。直得如此。更須知有向上超師作略始得。所以古者問佛向上。答非佛。又答。方便呼為佛。則見性成佛乃筌蹄爾。是中云何指東畫西。直須密契自能將護。方得灑灑落落。更說甚證涅槃契生死。皆增語也。雖然只山僧恁麼道。也未可取為極則。始免佛病祖病。大丈夫漢。圖心要參。豈可立限劑耶。但辦却深信一往向前。未有不脚踏著實地者。日新日新日日新。日損日損日日損退步到底便是也至了是亦不立此正是作工夫處。

示蔣待制 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示蔣待制

襄陽郡王常侍。參溈山大圓得旨。有僧從溈山來。常侍問。山頭老漢有何言句。僧云。人問如何是祖師西來意。山竪拂子。常侍云。山中如何領解。僧云。山中商量。即色明心。附物顯理。常侍云。會便會。著甚死急。汝速去。侍有書與老師。僧馳書回。溈山折見畫一圓相。於中書箇日字。溈山呵呵大笑云。誰知吾千里外有箇知音。仰山云。也只未在。溈山云。子又作麼生。仰山於地上作一圓相。書箇日字。以脚抹之而去。看他得底人步驟趣向。豈守窠窟耶。箇裏若善觀其變。則能原其心。既能原其心。則有自由分。既有自由分。則不隨他去也。既不隨他去。何往而不自得哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 襄陽郡王常侍。參溈山大圓得旨。有僧從溈山來。常侍問。山頭老漢有何言句。僧云。人問如何是祖師西來意。山竪拂子。常侍云。山中如何領解。僧云。山中商量。即色明心。附物顯理。常侍云。會便會。著甚死急。汝速去。侍有書與老師。僧馳書回。溈山折見畫一圓相。於中書箇日字。溈山呵呵大笑云。誰知吾千里外有箇知音。仰山云。也只未在。溈山云。子又作麼生。仰山於地上作一圓相。書箇日字。以脚抹之而去。看他得底人步驟趣向。豈守窠窟耶。箇裏若善觀其變。則能原其心。既能原其心。則有自由分。既有自由分。則不隨他去也。既不隨他去。何往而不自得哉。

每接士大夫。多言塵事縈絆未暇。及此待稍撥剔了。然後存心體究。此雖誠實之言。只以塵勞為務。頭出頭沒爛骨董地。熟了只喚作塵事。更待撥却塵緣。方可趣入。其所謂終日行而未甞行。終日用而未甞用。豈是塵勞之外。別有此段大因緣耶。殊不知。大寶聚上放大寶光輝天焯地。不自省悟承當。更去外求轉益辛勤。豈為至要。若具大根器。不必看古人言句公案。但只從朝起正却念靜却心。凡所指呼作為一番。作為一番再更提起審詳看。從何處起是箇甚物作為。得如許多。當塵緣中一透。一切諸緣靡不皆是。何待撥剔。即此便可超宗越格。於三界火宅之中。便化成清淨無為清涼大道場也。法華經云。佛子住此地。即是佛受用。經行及坐臥。常在於其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 每接士大夫。多言塵事縈絆未暇。及此待稍撥剔了。然後存心體究。此雖誠實之言。只以塵勞為務。頭出頭沒爛骨董地。熟了只喚作塵事。更待撥却塵緣。方可趣入。其所謂終日行而未甞行。終日用而未甞用。豈是塵勞之外。別有此段大因緣耶。殊不知。大寶聚上放大寶光輝天焯地。不自省悟承當。更去外求轉益辛勤。豈為至要。若具大根器。不必看古人言句公案。但只從朝起正却念靜却心。凡所指呼作為一番。作為一番再更提起審詳看。從何處起是箇甚物作為。得如許多。當塵緣中一透。一切諸緣靡不皆是。何待撥剔。即此便可超宗越格。於三界火宅之中。便化成清淨無為清涼大道場也。法華經云。佛子住此地。即是佛受用。經行及坐臥。常在於其中。

示張國太 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示張國太

即心即佛。已是八字打開。非心非佛。重向當陽點破。不尋其言。一直便透。方見古人赤心片片。若也躊蹰。則當面蹉過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即心即佛。已是八字打開。非心非佛。重向當陽點破。不尋其言。一直便透。方見古人赤心片片。若也躊蹰。則當面蹉過也。

不與萬法為侶底。是什麼人。待爾一口吸盡西江水。即向汝道。多少徑截。何不便與麼承當。更入他語句中。則永不透脫。多見學者。只言卜度下語要求合頭。此豈是要透生死。要透生死除非心地開通。此箇公案乃是開心地鑰匙子。只要明了言外領旨。始到此無疑之地矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不與萬法為侶底。是什麼人。待爾一口吸盡西江水。即向汝道。多少徑截。何不便與麼承當。更入他語句中。則永不透脫。多見學者。只言卜度下語要求合頭。此豈是要透生死。要透生死除非心地開通。此箇公案乃是開心地鑰匙子。只要明了言外領旨。始到此無疑之地矣。

昔修山主要見地藏。自陳此番來見和尚。經涉許多山川。極是辛苦。地藏指云。許多山川於汝也不惡。渠便桶底子脫去。似此豈假多言道途之間也。須保任始得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔修山主要見地藏。自陳此番來見和尚。經涉許多山川。極是辛苦。地藏指云。許多山川於汝也不惡。渠便桶底子脫去。似此豈假多言道途之間也。須保任始得。

示方清老道友 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示方清老道友

老達磨來自竺乾。豈嘗持一物。及遊梁歷魏面壁少林。無人識渠。獨可祖効勤立雪斷臂。始略垂慈。由此印心。若謂無言。從何而入。如謂有言。向伊道甚。將知須是箇人始十分領略。乃無滲漏。所以入此門來。要是根器猛利。能疾速棄捨從前知見解路。使胸次空勞勞不留毫髮。洞然虛凝言思路絕。直契本源泯然無際。自得本有無得妙智。方號信及見徹。猶有無量無邊莫測莫量大機大用在。儻留些能所。墮在緣塵。則卒急未便相應。是故古德勸人直下休去歇去。此段譬如快鷹快鷂捎雲突日迷風透青。掀騰直截不容擬議。苟或踟蹰乃蹉過也。其為教外別行則可知矣。既有志於是。放下著覿體承當一切現成。則初祖不曾來。自己亦無得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老達磨來自竺乾。豈嘗持一物。及遊梁歷魏面壁少林。無人識渠。獨可祖効勤立雪斷臂。始略垂慈。由此印心。若謂無言。從何而入。如謂有言。向伊道甚。將知須是箇人始十分領略。乃無滲漏。所以入此門來。要是根器猛利。能疾速棄捨從前知見解路。使胸次空勞勞不留毫髮。洞然虛凝言思路絕。直契本源泯然無際。自得本有無得妙智。方號信及見徹。猶有無量無邊莫測莫量大機大用在。儻留些能所。墮在緣塵。則卒急未便相應。是故古德勸人直下休去歇去。此段譬如快鷹快鷂捎雲突日迷風透青。掀騰直截不容擬議。苟或踟蹰乃蹉過也。其為教外別行則可知矣。既有志於是。放下著覿體承當一切現成。則初祖不曾來。自己亦無得。

示李嘉仲賢良 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示李嘉仲賢良

全心即佛全佛即人。人佛無異始為道矣。此諦實之言也。但心真則人佛俱真。是故祖師直指人心。俾見性成佛。然此心雖人人具足。從無始來清淨無染。初不取著。寂照凝然。了無能所。十成圓陀陀地。只緣不守自性妄動一念。遂起無邊知見漂流諸有。脚跟下恒常佩此本光。未常靄昧。而於根塵枉受纏縛。若能蘊宿根本。從諸佛祖師直截指示處。便倒底脫却。炙脂衲襖。赤條條淨躶躶。直下承當。不從外來不從內出。當下廓然明證此性。更說甚人佛心。如烘爐上著一點雪。何處更有如許多忉怛也。是故此宗不立文字語句。唯許最上乘根器。如飄風疾雷電激星飛。脫靜契證。截生死根破無明殼。了無疑惑。直下頓明。二六時中轉一切事緣。皆成無上妙智。豈假厭喧求靜棄彼取此。一真一切真。一了一切了。總萬有於此心。握權機於方外。而應物現形無法不圓。何有於我哉。要須先定自己著落。立處既硬糺紏地。自然風行草偃。所以王老師十八上便解作活計。香林四十年乃成一片。塵勞之儔為如來種。只在當人善自看風使帆。念念相續心心不住。向此長生路上行履。即與佛祖同得同體同作同證。況百里之政柄在手頭安民利物即是自安。萬化同此一機。千差並此一照。盡塵沙法界可以融通。何況人佛無異耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 全心即佛全佛即人。人佛無異始為道矣。此諦實之言也。但心真則人佛俱真。是故祖師直指人心。俾見性成佛。然此心雖人人具足。從無始來清淨無染。初不取著。寂照凝然。了無能所。十成圓陀陀地。只緣不守自性妄動一念。遂起無邊知見漂流諸有。脚跟下恒常佩此本光。未常靄昧。而於根塵枉受纏縛。若能蘊宿根本。從諸佛祖師直截指示處。便倒底脫却。炙脂衲襖。赤條條淨躶躶。直下承當。不從外來不從內出。當下廓然明證此性。更說甚人佛心。如烘爐上著一點雪。何處更有如許多忉怛也。是故此宗不立文字語句。唯許最上乘根器。如飄風疾雷電激星飛。脫靜契證。截生死根破無明殼。了無疑惑。直下頓明。二六時中轉一切事緣。皆成無上妙智。豈假厭喧求靜棄彼取此。一真一切真。一了一切了。總萬有於此心。握權機於方外。而應物現形無法不圓。何有於我哉。要須先定自己著落。立處既硬糺紏地。自然風行草偃。所以王老師十八上便解作活計。香林四十年乃成一片。塵勞之儔為如來種。只在當人善自看風使帆。念念相續心心不住。向此長生路上行履。即與佛祖同得同體同作同證。況百里之政柄在手頭安民利物即是自安。萬化同此一機。千差並此一照。盡塵沙法界可以融通。何況人佛無異耶。

示遠猷奉議 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示遠猷奉議

從上徑截一路。直拔超昇無出。直指人心見性成佛。但此心淵奧。脫去聖凡階級。只貴利根上智。於無明具縛窠窟中不動纖毫。直下頓契廓徹靈明。與有情無情有性無性同體。與大法相應發起作用。透古超今騎聲蓋色。虛而靈寂而照。無量無涯不思議大解脫。一一七穿八穴。了無回互。便識落著。所以乃佛乃祖謂之單傳密付。如印印空如印印水如印印泥。萬德昭然十方坐斷。獨證獨超初無依倚。若起見作相則沒交涉也。今時大有具種性之士。能始末覷破幻緣幻境。勇猛奮志向箇邊來。亦有久存誠探賾者。然患缺方便力。止以知見解會為明了。殊不知。全坐了但是識心。縱解到佛邊。窮到修證盡頭處。不出指蹤在。是故古來作家宗師。不貴人作解會。唯許人捨知見。胸中不曾留毫髮許。蕩然如太虛空。悠久長養純熟。此即是本地風光本來面目也。到此亘古亘今之地。脫離生死有甚難也。如裴相國龐居士樣。直以信得及便得力。受用自在。塵緣幻境。豈從別處生。若脚下諦實。二六時中能轉一切物。而無能相等閑。空牢牢地不生心動念。隨自天真平懷常實。便是從宦遊幹。斡悉皆照透。承那箇恩力。既識渠如下水船相似。略左右照顧。扶持將去。自然速疾與般若相應。此禪流所謂自做工夫。觸處無有虛棄底時節。綿綿相續辦長久不退轉心。不必盡棄世間有漏有為。然後入無為無事。當知元非兩般。若懷去取則打作兩橛也。一切時一切處。唯以此為實在力行之當截斷眾流得大安樂矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從上徑截一路。直拔超昇無出。直指人心見性成佛。但此心淵奧。脫去聖凡階級。只貴利根上智。於無明具縛窠窟中不動纖毫。直下頓契廓徹靈明。與有情無情有性無性同體。與大法相應發起作用。透古超今騎聲蓋色。虛而靈寂而照。無量無涯不思議大解脫。一一七穿八穴。了無回互。便識落著。所以乃佛乃祖謂之單傳密付。如印印空如印印水如印印泥。萬德昭然十方坐斷。獨證獨超初無依倚。若起見作相則沒交涉也。今時大有具種性之士。能始末覷破幻緣幻境。勇猛奮志向箇邊來。亦有久存誠探賾者。然患缺方便力。止以知見解會為明了。殊不知。全坐了但是識心。縱解到佛邊。窮到修證盡頭處。不出指蹤在。是故古來作家宗師。不貴人作解會。唯許人捨知見。胸中不曾留毫髮許。蕩然如太虛空。悠久長養純熟。此即是本地風光本來面目也。到此亘古亘今之地。脫離生死有甚難也。如裴相國龐居士樣。直以信得及便得力。受用自在。塵緣幻境。豈從別處生。若脚下諦實。二六時中能轉一切物。而無能相等閑。空牢牢地不生心動念。隨自天真平懷常實。便是從宦遊幹。斡悉皆照透。承那箇恩力。既識渠如下水船相似。略左右照顧。扶持將去。自然速疾與般若相應。此禪流所謂自做工夫。觸處無有虛棄底時節。綿綿相續辦長久不退轉心。不必盡棄世間有漏有為。然後入無為無事。當知元非兩般。若懷去取則打作兩橛也。一切時一切處。唯以此為實在力行之當截斷眾流得大安樂矣。