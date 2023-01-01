圓悟佛果禪師語錄
宋 紹隆等編20卷CBETA T1997大于一万字 22 h
向佛经 GPT 提问
第 14 卷
圓悟佛果禪師語錄卷第十四
圓悟佛果禪師語錄卷第十四
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宋平江府虎丘山門人紹隆等編
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法語上
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示張持滿朝奉
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克勤自出峽止訥堂。唯念茲在茲。相從者多不告倦。所謂利他乃自利也。要須根本明徹理地精至純一無雜。纔有是非。紛然失心。若踏王脈。諸天捧華無路。魔外潛覷不見。深深海底行。高高峯頂立始得。不驚群動眾。謂之平常心本源天真自性也。雖居千萬人中。如無一人相似。此豈麁浮識想利智聰慧所能測哉。示諭。綿密無間寂照同時。歲月悠久打成一片。而根本愈牢密密作用。誠無出此。應當當處全真。則彼我遐邇觸處皆渠。剎剎塵塵皆在自己大圓鏡中。愈綿愈密。則愈能轉換也。故雲門道。直得乾坤大地無纖毫過患。猶為轉句。不見一色始是半提。直得如此。更須知有全提時節始得。所以德山棒臨濟喝。皆徹證無生。透頂透底。融通自在。到大用現前處。方能出沒欲人全身擔荷外。退守文殊普賢大人境界。巖頭道。他得底人。只守閑閑地。二六時中無欲無依。自然超諸三昧。德山亦云。汝但無事於心。於心無事。則虛而靈寂而照。若毫端許言本末者。皆為自欺。此既已明。當須履踐。但只退步愈退愈明。愈不會愈有力量。異念纔起擬心纔生。即猛自割斷令不相續。則智照洞然。步步踏實地。豈有高低憎愛達順揀擇於其間哉。無明習氣旋起旋消。悠久間自無力能擾人也。
克勤自出峽止訥堂。唯念茲在茲。相從者多不告倦。所謂利他乃自利也。要須根本明徹理地精至純一無雜。纔有是非。紛然失心。若踏王脈。諸天捧華無路。魔外潛覷不見。深深海底行。高高峯頂立始得。不驚群動眾。謂之平常心本源天真自性也。雖居千萬人中。如無一人相似。此豈麁浮識想利智聰慧所能測哉。示諭。綿密無間寂照同時。歲月悠久打成一片。而根本愈牢密密作用。誠無出此。應當當處全真。則彼我遐邇觸處皆渠。剎剎塵塵皆在自己大圓鏡中。愈綿愈密。則愈能轉換也。故雲門道。直得乾坤大地無纖毫過患。猶為轉句。不見一色始是半提。直得如此。更須知有全提時節始得。所以德山棒臨濟喝。皆徹證無生。透頂透底。融通自在。到大用現前處。方能出沒欲人全身擔荷外。退守文殊普賢大人境界。巖頭道。他得底人。只守閑閑地。二六時中無欲無依。自然超諸三昧。德山亦云。汝但無事於心。於心無事。則虛而靈寂而照。若毫端許言本末者。皆為自欺。此既已明。當須履踐。但只退步愈退愈明。愈不會愈有力量。異念纔起擬心纔生。即猛自割斷令不相續。則智照洞然。步步踏實地。豈有高低憎愛達順揀擇於其間哉。無明習氣旋起旋消。悠久間自無力能擾人也。
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古人以牧牛為喻。誠哉所謂要久長人爾。直截省要。最是先忘我見。使虛靜恬和任運騰騰。騰騰任運於一切法皆無取捨。向根根塵塵應時脫然自處孤運獨照。照體獨立物我一如。直下徹底無照可立。如斬一綟絲。一斬一切斷。便自會作活計去也。佛見法見尚不令起。則塵勞業識自當氷消瓦解。養得成實如癡似兀。而峭措祖佛位中收攝不得。那肯入驢胎馬腹裏也。
古人以牧牛為喻。誠哉所謂要久長人爾。直截省要。最是先忘我見。使虛靜恬和任運騰騰。騰騰任運於一切法皆無取捨。向根根塵塵應時脫然自處孤運獨照。照體獨立物我一如。直下徹底無照可立。如斬一綟絲。一斬一切斷。便自會作活計去也。佛見法見尚不令起。則塵勞業識自當氷消瓦解。養得成實如癡似兀。而峭措祖佛位中收攝不得。那肯入驢胎馬腹裏也。
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趙州道。我見千百億箇。盡是覓作佛漢子。於中覓箇無心底難得。又云。我在南方三十年。除粥飯二時是雜用心處。香林四十年方成一片。涌泉四十年尚自走作。南泉十八上解作活計。信知從上古人。無不皆如此密密履踐。安可計得失長短取捨是非知解也。同學之中唯龍門智海。昔常熟與究明。但逢緣遇境莫不管帶。何止此生而已。窮未來際證無量聖身也。未是他泊頭處。但一味退步。切莫作限量也。
趙州道。我見千百億箇。盡是覓作佛漢子。於中覓箇無心底難得。又云。我在南方三十年。除粥飯二時是雜用心處。香林四十年方成一片。涌泉四十年尚自走作。南泉十八上解作活計。信知從上古人。無不皆如此密密履踐。安可計得失長短取捨是非知解也。同學之中唯龍門智海。昔常熟與究明。但逢緣遇境莫不管帶。何止此生而已。窮未來際證無量聖身也。未是他泊頭處。但一味退步。切莫作限量也。
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示吳教授
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佛祖以神道設教。唯務明心達本。況人人具足各各圓成。但以迷妄背此本心。流轉諸趣枉受輪迴。而其根木初無增減。諸佛以為一大事因緣而出。蓋為此也。祖師以單傳密印而來。亦以此也。若是宿昔蘊大根利智。便能於脚跟直下承當。不從他得了然自悟。廓徹靈明。廣大虛寂。從無始來亦未曾間斷。清淨無為妙圓真心。不為諸塵作對。不與萬法為侶。長如十日並照。離見超情。截却生死浮幻。如金剛王堅固不動。乃謂之即心即佛。更不外求唯了自性。應時與佛祖契合。到無疑之地。把得住作得主。可不是徑截大解脫耶。
佛祖以神道設教。唯務明心達本。況人人具足各各圓成。但以迷妄背此本心。流轉諸趣枉受輪迴。而其根木初無增減。諸佛以為一大事因緣而出。蓋為此也。祖師以單傳密印而來。亦以此也。若是宿昔蘊大根利智。便能於脚跟直下承當。不從他得了然自悟。廓徹靈明。廣大虛寂。從無始來亦未曾間斷。清淨無為妙圓真心。不為諸塵作對。不與萬法為侶。長如十日並照。離見超情。截却生死浮幻。如金剛王堅固不動。乃謂之即心即佛。更不外求唯了自性。應時與佛祖契合。到無疑之地。把得住作得主。可不是徑截大解脫耶。
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探究此事。要透死生。豈是小緣。應當猛利誠志信重如救頭然。始有少分相應。多見參問之士。世智聰明。只圖資談柄廣聲譽。以為高上趣向。務以勝人。但增益我見。如以油投火其炎益熾。直到臘月三十日。茫然繆亂。殊不得纖毫力。良由最初已無正因。所以末後勞而無功。是故古德勸人參涅槃堂裏禪。誠有旨也。生死之際處之良不易。唯大達超證之士。奮利根勇猛。一徑截斷則無難。然此段雖由自己根力亦假方便。於常時些小境界中。轉得行打得徹。不存解不立見。凜然全體現成。踐履將云養得純熟。到緣謝之時。自然無怖畏。只有清虛瑩徹。無一法當情。如懸崖撒手。棄捨得無留戀。一念萬年萬年一念。覓生了不可得。豈有死也。是故古德坐脫立亡行化倒蛻能得勇健。皆是平昔淘汰得淨潔。香林四十年得成一片。涌泉四十年尚有走作。石霜勸人休去歇去。如古廟裏香爐去。永嘉云。體即無生了本無速。蓋業業兢兢念茲在茲。方得無礙自在。既捨生之後。得意生身隨自意趣。後報悉以理遣。不由業牽。所謂透脫生死耶。報緣未謝於人間。世上有如許參涉。交互應須處之。使綽綽然有餘裕始得。人生各隨緣分不必厭喧求靜。但令中虛外順。雖在鬧市沸湯中。亦恬然安穩。才有纖毫見刺。則打不過也。
探究此事。要透死生。豈是小緣。應當猛利誠志信重如救頭然。始有少分相應。多見參問之士。世智聰明。只圖資談柄廣聲譽。以為高上趣向。務以勝人。但增益我見。如以油投火其炎益熾。直到臘月三十日。茫然繆亂。殊不得纖毫力。良由最初已無正因。所以末後勞而無功。是故古德勸人參涅槃堂裏禪。誠有旨也。生死之際處之良不易。唯大達超證之士。奮利根勇猛。一徑截斷則無難。然此段雖由自己根力亦假方便。於常時些小境界中。轉得行打得徹。不存解不立見。凜然全體現成。踐履將云養得純熟。到緣謝之時。自然無怖畏。只有清虛瑩徹。無一法當情。如懸崖撒手。棄捨得無留戀。一念萬年萬年一念。覓生了不可得。豈有死也。是故古德坐脫立亡行化倒蛻能得勇健。皆是平昔淘汰得淨潔。香林四十年得成一片。涌泉四十年尚有走作。石霜勸人休去歇去。如古廟裏香爐去。永嘉云。體即無生了本無速。蓋業業兢兢念茲在茲。方得無礙自在。既捨生之後。得意生身隨自意趣。後報悉以理遣。不由業牽。所謂透脫生死耶。報緣未謝於人間。世上有如許參涉。交互應須處之。使綽綽然有餘裕始得。人生各隨緣分不必厭喧求靜。但令中虛外順。雖在鬧市沸湯中。亦恬然安穩。才有纖毫見刺。則打不過也。
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示許庭龜奉議
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此箇事。在利根上智之人。一聞千悟不為難。要須根脚牢實諦當徹信。把得定作得主。於一切違順境界差別因緣。打成一片。如太虛空無纖毫障隔。湛湛虛明無有轉變。雖百劫千生。始終一如方可平穩。多見聰俊明敏。根浮脚淺。便向言語上認得轉變。即以世間無可過上。遂增長見刺。逞能逞解逞言語快利。將謂佛法只如此。及至境界緣生。透脫不行。因成進退。良可痛惜。是故古人直是千魔萬難悉皆嘗遍。雖七處割截亦不動念。一往操心猶如鐵石。以至透脫生死渾不費力。豈不是大丈夫超詣慷慨所存也。
此箇事。在利根上智之人。一聞千悟不為難。要須根脚牢實諦當徹信。把得定作得主。於一切違順境界差別因緣。打成一片。如太虛空無纖毫障隔。湛湛虛明無有轉變。雖百劫千生。始終一如方可平穩。多見聰俊明敏。根浮脚淺。便向言語上認得轉變。即以世間無可過上。遂增長見刺。逞能逞解逞言語快利。將謂佛法只如此。及至境界緣生。透脫不行。因成進退。良可痛惜。是故古人直是千魔萬難悉皆嘗遍。雖七處割截亦不動念。一往操心猶如鐵石。以至透脫生死渾不費力。豈不是大丈夫超詣慷慨所存也。
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在家菩薩修出家行。如火中出蓮。蓋名位權勢意氣卒難調伏。而況火宅煩擾煎熬百端千緒。除非自己直下明悟本真妙圓。到大寂定休歇之場。尤能放下廓爾平常徹證無心。觀一切法如夢幻泡空豁豁地。隨時應節消遣將去。即與維摩詰傅大士龐居士裴相國楊內翰諸在家勝士。同其正因。隨自己力量轉化未悟。同入無為無事法性海中。則出來南閻浮提。打一遭不為折本矣。
在家菩薩修出家行。如火中出蓮。蓋名位權勢意氣卒難調伏。而況火宅煩擾煎熬百端千緒。除非自己直下明悟本真妙圓。到大寂定休歇之場。尤能放下廓爾平常徹證無心。觀一切法如夢幻泡空豁豁地。隨時應節消遣將去。即與維摩詰傅大士龐居士裴相國楊內翰諸在家勝士。同其正因。隨自己力量轉化未悟。同入無為無事法性海中。則出來南閻浮提。打一遭不為折本矣。
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示隆知藏
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有祖已來。唯務單傳直指。不喜帶水拕泥打露布列窠窟鈍置人。蓋釋迦老子。三百餘會對機設教。立世垂範太段周遮。是故最後徑截省要接最上機。雖自迦葉二十八世。少示機關多顯理致。至於付受之際。靡不直面提持。如倒剎竿盌水投針示圓光相執赤旛把明鑑。說如鐵橛子傳法偈。達磨破六宗。與外道立義。天下太平。翻轉我天爾狗。皆神機迅捷。非擬議思惟所測。洎到梁遊魏。尤復顯言。教外別行單傳心印。六代傳衣所指顯著。逮曹溪大鑑。詳示說通宗通。歷涉既久。具正眼大解脫宗師。變革通塗。俾不滯名相。不墮理性言說。放出活卓卓地。脫灑自由。妙機遂見。行棒行喝。以言遣言。以機奪機。以毒攻毒。以用破用。所以流傳七百來年。枝分派別各擅家風。浩浩轟轟莫知紀極。然鞠其歸著。無出直指人心。心地既明無絲毫隔礙。脫去勝負彼我是非知見解會。透到大休大歇安穩之場。豈有二致哉。所謂百川異流同歸于海。要須是箇向上根器具高識遠見。有紹隆佛祖志氣然後能深入閫奧。徹底信得及直下把得住。始可印證堪為種草。捨此切宜寶祕慎詞。勿作容易放行也。
有祖已來。唯務單傳直指。不喜帶水拕泥打露布列窠窟鈍置人。蓋釋迦老子。三百餘會對機設教。立世垂範太段周遮。是故最後徑截省要接最上機。雖自迦葉二十八世。少示機關多顯理致。至於付受之際。靡不直面提持。如倒剎竿盌水投針示圓光相執赤旛把明鑑。說如鐵橛子傳法偈。達磨破六宗。與外道立義。天下太平。翻轉我天爾狗。皆神機迅捷。非擬議思惟所測。洎到梁遊魏。尤復顯言。教外別行單傳心印。六代傳衣所指顯著。逮曹溪大鑑。詳示說通宗通。歷涉既久。具正眼大解脫宗師。變革通塗。俾不滯名相。不墮理性言說。放出活卓卓地。脫灑自由。妙機遂見。行棒行喝。以言遣言。以機奪機。以毒攻毒。以用破用。所以流傳七百來年。枝分派別各擅家風。浩浩轟轟莫知紀極。然鞠其歸著。無出直指人心。心地既明無絲毫隔礙。脫去勝負彼我是非知見解會。透到大休大歇安穩之場。豈有二致哉。所謂百川異流同歸于海。要須是箇向上根器具高識遠見。有紹隆佛祖志氣然後能深入閫奧。徹底信得及直下把得住。始可印證堪為種草。捨此切宜寶祕慎詞。勿作容易放行也。
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五祖老師。平生孤峻。少許可人。乾嚗嚗地壁立。只靠此一著。常自云。如倚一座須彌山。豈可落虛弄滑頭謾人。把箇沒滋味鐵餕餡劈頭拈似學者令咬嚼。須待渠桶底子脫。喪却如許惡知惡見。胸次不掛絲毫。透得淨盡。始可下手鍛煉。方禁得拳踢。然後示以金剛王寶劍。度其果能踐履負荷。淨然無一事。山是山水是水。更應轉向那邊。千聖籠羅不住處。便契乃祖已來所證傳持正法眼藏。及至應用為物。仍當驅耕夫牛奪飢人食。證驗得十成無滲漏。即是本家道流也。
五祖老師。平生孤峻。少許可人。乾嚗嚗地壁立。只靠此一著。常自云。如倚一座須彌山。豈可落虛弄滑頭謾人。把箇沒滋味鐵餕餡劈頭拈似學者令咬嚼。須待渠桶底子脫。喪却如許惡知惡見。胸次不掛絲毫。透得淨盡。始可下手鍛煉。方禁得拳踢。然後示以金剛王寶劍。度其果能踐履負荷。淨然無一事。山是山水是水。更應轉向那邊。千聖籠羅不住處。便契乃祖已來所證傳持正法眼藏。及至應用為物。仍當驅耕夫牛奪飢人食。證驗得十成無滲漏。即是本家道流也。
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摩竭陀國親行此令。少林面壁全提正宗。而時流錯認遂尚泯默。以為無縫罅無摸索壁立萬仞。殊不知。本分事恣情識摶量便為高見。此大病也。從上來事本不如是。巖頭云。只露目前些子。箇如擊石火閃電光。若搆不得不用疑著。此是向上人行履處。除非知有莫能知之。趙州喫茶去。祕魔巖擎扠。雪峯輥毬。禾山打鼓。俱胝一指。歸宗拽石。玄沙未徹。德山棒臨濟喝。並是透頂透底。直截剪斷葛藤。大機大用。千差萬別會歸一源。可以與人解粘去縛。若隨語作解。即須與本分草料。譬如七斛驢乳。只以一滴師子乳滴悉皆迸散。要脚下傳持相繼綿遠。直須不徇人情。勿使容易。乃端的也。末後一句始到牢關。誠哉是言。透脫死生提持正印。全是此箇時節。唯踏著上頭關捩子底。便諳悉也。
摩竭陀國親行此令。少林面壁全提正宗。而時流錯認遂尚泯默。以為無縫罅無摸索壁立萬仞。殊不知。本分事恣情識摶量便為高見。此大病也。從上來事本不如是。巖頭云。只露目前些子。箇如擊石火閃電光。若搆不得不用疑著。此是向上人行履處。除非知有莫能知之。趙州喫茶去。祕魔巖擎扠。雪峯輥毬。禾山打鼓。俱胝一指。歸宗拽石。玄沙未徹。德山棒臨濟喝。並是透頂透底。直截剪斷葛藤。大機大用。千差萬別會歸一源。可以與人解粘去縛。若隨語作解。即須與本分草料。譬如七斛驢乳。只以一滴師子乳滴悉皆迸散。要脚下傳持相繼綿遠。直須不徇人情。勿使容易。乃端的也。末後一句始到牢關。誠哉是言。透脫死生提持正印。全是此箇時節。唯踏著上頭關捩子底。便諳悉也。
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隆公知藏。湖湘投機。還往北山十餘年。真探賾精通本色衲子。遂舉分席訓徒已三載。予被睿旨。移都下天寧。欲得法語以表道契。因為出此數段。宣和六年十二月中。佛果老僧書。
隆公知藏。湖湘投機。還往北山十餘年。真探賾精通本色衲子。遂舉分席訓徒已三載。予被睿旨。移都下天寧。欲得法語以表道契。因為出此數段。宣和六年十二月中。佛果老僧書。
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示華藏明首座
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祖師門下直截指示。豈有如許多蹊徑。只貴向上人聊聞舉著剔起便行。明眼覷來只是鈍置。古者道。舉一隅不以三隅反者。吾不與也。箇箇須是舉一明三目機銖兩。阿轆轆地疎通峻快始稱提持。豈不見。良遂見麻谷。第一番才見。便歸方丈閉却門。及至第二次見。谷驟步向菜園。渠便瞥地乃謂谷曰。和尚莫謾良遂。良遂若不來見和尚。洎被十二本經論賺過一生。看渠恁地不妨省力。既歸謂徒黨曰。諸人知處良遂總知。良遂知處諸人不知。信知渠知處有不通風。諸人卒未搆得。可謂真師子兒。要作他家種草。直須更出他一頭地始得。
祖師門下直截指示。豈有如許多蹊徑。只貴向上人聊聞舉著剔起便行。明眼覷來只是鈍置。古者道。舉一隅不以三隅反者。吾不與也。箇箇須是舉一明三目機銖兩。阿轆轆地疎通峻快始稱提持。豈不見。良遂見麻谷。第一番才見。便歸方丈閉却門。及至第二次見。谷驟步向菜園。渠便瞥地乃謂谷曰。和尚莫謾良遂。良遂若不來見和尚。洎被十二本經論賺過一生。看渠恁地不妨省力。既歸謂徒黨曰。諸人知處良遂總知。良遂知處諸人不知。信知渠知處有不通風。諸人卒未搆得。可謂真師子兒。要作他家種草。直須更出他一頭地始得。
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達磨遊梁入魏。落草尋人。向少林冷坐九年。深雪之中覓得一箇。及至最後問得箇什麼。却只禮三拜依位而立。遂有得髓之言。至令守株待兔之流。競以無言禮拜依位。為得髓深致。殊不知。劍去久矣爾方刻舟。豈曾夢見祖師。若是本色真正道流。要須超情離見別有生涯。終不向死水裏作活計。方承紹得他家基業。到此須知有向上事。所謂善學柳下惠。終不師其跡。是故古人道。一句合頭語。萬劫繫驢橛。誠哉。
達磨遊梁入魏。落草尋人。向少林冷坐九年。深雪之中覓得一箇。及至最後問得箇什麼。却只禮三拜依位而立。遂有得髓之言。至令守株待兔之流。競以無言禮拜依位。為得髓深致。殊不知。劍去久矣爾方刻舟。豈曾夢見祖師。若是本色真正道流。要須超情離見別有生涯。終不向死水裏作活計。方承紹得他家基業。到此須知有向上事。所謂善學柳下惠。終不師其跡。是故古人道。一句合頭語。萬劫繫驢橛。誠哉。
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破有法王出現世間。隨眾生欲種種說法。將知所說皆為方便。只為破執破疑破解路破我見。若無許多惡覺惡見。佛亦不必出現。而況說種種法耶。古人得旨之後。向深山茆茨石室。折脚鐺子煮飯喫十年二十年。大忘人世永謝塵寰。今時不敢望如此。但只鞱名晦跡守本分。作箇骨律錐老衲。以自契所證。隨己力量受用。消遣舊業融通宿習。或有餘力推以及人。結般若緣鍊磨自己。脚根純熟。正如荒草裏撥剔一箇半箇。同知有共脫生死轉益未求。以報佛祖深恩。抑不得已。霜露果熟推將出世。應緣順適開拓人天。終不操心於有求。何況依倚貴勢。作流俗阿師舉止。欺凡罔聖苟利圖名。作無間業縱無機緣。只恁度世亦無業果。真出塵羅漢耶。
破有法王出現世間。隨眾生欲種種說法。將知所說皆為方便。只為破執破疑破解路破我見。若無許多惡覺惡見。佛亦不必出現。而況說種種法耶。古人得旨之後。向深山茆茨石室。折脚鐺子煮飯喫十年二十年。大忘人世永謝塵寰。今時不敢望如此。但只鞱名晦跡守本分。作箇骨律錐老衲。以自契所證。隨己力量受用。消遣舊業融通宿習。或有餘力推以及人。結般若緣鍊磨自己。脚根純熟。正如荒草裏撥剔一箇半箇。同知有共脫生死轉益未求。以報佛祖深恩。抑不得已。霜露果熟推將出世。應緣順適開拓人天。終不操心於有求。何況依倚貴勢。作流俗阿師舉止。欺凡罔聖苟利圖名。作無間業縱無機緣。只恁度世亦無業果。真出塵羅漢耶。
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此門瞥脫契證。即是素來不曾經人。壞持拍盲百不知一。但以利根種性孟八郎。便透直下承當。要用便用要行即行。無如許般心行純熟。頓放著所在便得休歇安樂。終日飽齁齁地。不妨真正。最難整理。是半前落後。認得瞻視光影。聽聞不隨聲。守寂湛之性。便為至寶懷在胸中。終日昭昭靈靈。雜知雜解自擔負。我亦有見處。曾得宗師印證。惟只增長我見。便雌黃古今印證佛祖。輕毀一切。問著即作伎倆。粘作一堆。殊不知。末上便錯認定盤星了也。及至與渠作方便解粘去縛。便謂移換人捩轉人。作恁麼心行。似此有甚救處。除是驀地自解知。非却將來須放得下。作善知識。遇著此等。須是大脚手與烹鍊。救得一箇半箇。得徹不妨翻邪成正。將來却是箇沒量大人。何故只為病多諳藥性。
此門瞥脫契證。即是素來不曾經人。壞持拍盲百不知一。但以利根種性孟八郎。便透直下承當。要用便用要行即行。無如許般心行純熟。頓放著所在便得休歇安樂。終日飽齁齁地。不妨真正。最難整理。是半前落後。認得瞻視光影。聽聞不隨聲。守寂湛之性。便為至寶懷在胸中。終日昭昭靈靈。雜知雜解自擔負。我亦有見處。曾得宗師印證。惟只增長我見。便雌黃古今印證佛祖。輕毀一切。問著即作伎倆。粘作一堆。殊不知。末上便錯認定盤星了也。及至與渠作方便解粘去縛。便謂移換人捩轉人。作恁麼心行。似此有甚救處。除是驀地自解知。非却將來須放得下。作善知識。遇著此等。須是大脚手與烹鍊。救得一箇半箇。得徹不妨翻邪成正。將來却是箇沒量大人。何故只為病多諳藥性。
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得底人。心機泯絕。照用已忘。渾無領覽。只守閑閑地。而諸天捧華無路。魔外潛覷不見。深深海底行。漏盡意解所作平常。似三家村裏無異。直下放懷。養到恁麼處。亦未肯住在。才有纖毫便覺如泰山。似礙塞人便即擺撥。雖純是理地亦無可取。若取即是見刺。所以云。道無心合人。人無心合道。豈肯自衒。我是得底人。原他深不欲人知。喚作絕學無為。與古人為儔。真道人也。
得底人。心機泯絕。照用已忘。渾無領覽。只守閑閑地。而諸天捧華無路。魔外潛覷不見。深深海底行。漏盡意解所作平常。似三家村裏無異。直下放懷。養到恁麼處。亦未肯住在。才有纖毫便覺如泰山。似礙塞人便即擺撥。雖純是理地亦無可取。若取即是見刺。所以云。道無心合人。人無心合道。豈肯自衒。我是得底人。原他深不欲人知。喚作絕學無為。與古人為儔。真道人也。
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他參活句不參死句。活句下薦得。永劫不忘。死句下薦得。自救不了。若要與佛祖為師。須明取活句。韶陽出一句。如利刀剪却。臨濟亦云。吹毛用了急須磨。此豈陰界中事。亦非世智辯聰所及。直是深徹本源。打落從前。依他作解。明昧順逆。以金剛正印印定。揮金剛王寶劍。用本分手段。所以道。殺人須是殺人刀。活人須是活人劍。既殺得人須活得。既活得須殺得。若只孤單則偏墮也。垂手之際却看方便。勿使傷鋒犯手。著著有出身之路。八面玲瓏照破他方。與下刃亦須緊密始得。稍寬緩即落七落八也。只自己等閑尚不留毫髮許。設有亦斬作三段。何況此宗門中從上牙爪遇其中人才拈出。若投機則共用。不投機則剗却。以是為要。無不了底事。切在力行之。
他參活句不參死句。活句下薦得。永劫不忘。死句下薦得。自救不了。若要與佛祖為師。須明取活句。韶陽出一句。如利刀剪却。臨濟亦云。吹毛用了急須磨。此豈陰界中事。亦非世智辯聰所及。直是深徹本源。打落從前。依他作解。明昧順逆。以金剛正印印定。揮金剛王寶劍。用本分手段。所以道。殺人須是殺人刀。活人須是活人劍。既殺得人須活得。既活得須殺得。若只孤單則偏墮也。垂手之際却看方便。勿使傷鋒犯手。著著有出身之路。八面玲瓏照破他方。與下刃亦須緊密始得。稍寬緩即落七落八也。只自己等閑尚不留毫髮許。設有亦斬作三段。何況此宗門中從上牙爪遇其中人才拈出。若投機則共用。不投機則剗却。以是為要。無不了底事。切在力行之。
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示光禪人
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欲得親切。第一不用求。求而得之。已落解會。況此大寶藏。亘古亘今歷歷虛明。從無始劫來。為自己根本舉動施為。全承他力。唯是休歇到一念不生處。即是透脫不墮情塵不居意想。逈然超絕。則遍界不藏。物物頭頭渾成大用。一一皆從自己胸襟流出。古人謂之運出家財。一得永得受用。豈有窮極耶。但患體究處根脚不牢。不能徹證。直須猛截諸緣令無纖毫。依倚放身捨命。直下承當。無第二箇。縱使千聖出來。亦不移易。隨時任運。喫飯著衣。長養聖胎。不存知解。可不是省要徑截殊勝法門耶。
欲得親切。第一不用求。求而得之。已落解會。況此大寶藏。亘古亘今歷歷虛明。從無始劫來。為自己根本舉動施為。全承他力。唯是休歇到一念不生處。即是透脫不墮情塵不居意想。逈然超絕。則遍界不藏。物物頭頭渾成大用。一一皆從自己胸襟流出。古人謂之運出家財。一得永得受用。豈有窮極耶。但患體究處根脚不牢。不能徹證。直須猛截諸緣令無纖毫。依倚放身捨命。直下承當。無第二箇。縱使千聖出來。亦不移易。隨時任運。喫飯著衣。長養聖胎。不存知解。可不是省要徑截殊勝法門耶。
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示民禪人
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先聖一麻一麥。古德攻苦食淡。潔志於此。廢寢忘飡。體究專確。要求實證。豈計所謂四事豐饒者哉。及至道不及古。便有法輪未轉。食輪先轉之義。由是叢林呼長老為粥飯頭。得非與古人一倍相反耶。然入隨緣變異門。且行第二段。北山延接方來道人。唯仰南畝。今秋適會大稔。覺民禪客覷收刈。臨行乞言。因示以前段因緣。貴宗本搆末。乃為兼利並照。圓悟通達之人本分事也。勉行之。百草頭上有祖師。夾山指出令人薦。寬平田中有大義。百丈展手要人知。若能顆粒圓成。即是單傳心印。更或彌望坦然。便證第一聖諦。且出草一句作麼生道。滿船明月載將歸。
先聖一麻一麥。古德攻苦食淡。潔志於此。廢寢忘飡。體究專確。要求實證。豈計所謂四事豐饒者哉。及至道不及古。便有法輪未轉。食輪先轉之義。由是叢林呼長老為粥飯頭。得非與古人一倍相反耶。然入隨緣變異門。且行第二段。北山延接方來道人。唯仰南畝。今秋適會大稔。覺民禪客覷收刈。臨行乞言。因示以前段因緣。貴宗本搆末。乃為兼利並照。圓悟通達之人本分事也。勉行之。百草頭上有祖師。夾山指出令人薦。寬平田中有大義。百丈展手要人知。若能顆粒圓成。即是單傳心印。更或彌望坦然。便證第一聖諦。且出草一句作麼生道。滿船明月載將歸。
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示世祥禪人
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立志辦道之士。於二六時中自照自了。念茲在茲。知有自己脚跟下一段因緣。處聖不增居凡不減。獨脫根塵逈超物表。凡所作為不立方所。湛寂凝然。唯萬變千化。初無動搖。應緣而彰。遇事便發。靡不圓成。唯要虛靜。一切超然。主本既明無幽不燭。萬年一念一念萬年。透頂透底全機大用。譬如壯士屈伸臂頃。不借他力。則生死幻翳氷消。金剛正體獨露。一得永得無有間斷。古今言教機緣公案。問答作用並全明此。若脫灑履踐得。日久歲深。自然左右逢源。打成一片。豈不見法燈道。入荒田不揀。信手拈來草。觸目未嘗無。臨機何不道。無根兮得活。離地兮不倒。日用尚不知。更向何處討。切宜消息之。
立志辦道之士。於二六時中自照自了。念茲在茲。知有自己脚跟下一段因緣。處聖不增居凡不減。獨脫根塵逈超物表。凡所作為不立方所。湛寂凝然。唯萬變千化。初無動搖。應緣而彰。遇事便發。靡不圓成。唯要虛靜。一切超然。主本既明無幽不燭。萬年一念一念萬年。透頂透底全機大用。譬如壯士屈伸臂頃。不借他力。則生死幻翳氷消。金剛正體獨露。一得永得無有間斷。古今言教機緣公案。問答作用並全明此。若脫灑履踐得。日久歲深。自然左右逢源。打成一片。豈不見法燈道。入荒田不揀。信手拈來草。觸目未嘗無。臨機何不道。無根兮得活。離地兮不倒。日用尚不知。更向何處討。切宜消息之。
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示諫長老
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趙州云。我在南方三十年。除粥飯二時是雜用心處。將知古德為此箇事不將作等閑。直是鄭重。所以操修覷捕到徹底分明。於一機一境一句一言。悉不落虛。是致世法佛法打成一片。今時要湊泊著實。須是猛利奮發。倒腸換肚。莫取惡知惡見。莫雜毒食。一味純正。真淨妙明。直下踏著本地風光。到安穩大解脫之地。坐斷報化佛頭凜凜孤危。風吹不入。水灑不著。正體現成。日用有力量。聞聲見色不生取捨。著著有出身之路。豈不見。僧問九峯。見說和尚親見延壽是否。峯云。山前麥熟也未識。得渠親切用處。便見衲僧巴鼻。所謂殺人刀活人劍。但請長時自著眼看。到出格時。自然知落處也。
趙州云。我在南方三十年。除粥飯二時是雜用心處。將知古德為此箇事不將作等閑。直是鄭重。所以操修覷捕到徹底分明。於一機一境一句一言。悉不落虛。是致世法佛法打成一片。今時要湊泊著實。須是猛利奮發。倒腸換肚。莫取惡知惡見。莫雜毒食。一味純正。真淨妙明。直下踏著本地風光。到安穩大解脫之地。坐斷報化佛頭凜凜孤危。風吹不入。水灑不著。正體現成。日用有力量。聞聲見色不生取捨。著著有出身之路。豈不見。僧問九峯。見說和尚親見延壽是否。峯云。山前麥熟也未識。得渠親切用處。便見衲僧巴鼻。所謂殺人刀活人劍。但請長時自著眼看。到出格時。自然知落處也。
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示禪人
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達磨西來不立文字語句。唯直指人心。若論直指。只人人本有。無明殼子裏。全體應現。與從上諸聖。不移易一絲毫許。所謂天真自性本淨妙明。含吐十方獨脫根塵。一片田地唯離念絕情。逈超常格。大根大智。以本分力量。直下就自己根脚下承當。如萬仞懸崖撒手放身更無顧。藉教知見解礙倒底脫去。似大死人已絕氣息。到本分地上大休大歇。口鼻眼耳初無相知。手足項背各不相到。然後向寒灰死火上。頭頭上明。枯木朽株間。物物斯照。乃契合孤逈逈峭巍巍。更不須覓心覓佛。築著磕著無非外得。古來悟達百種千端。只這便是心。不必更求心。是佛何勞更覓佛。儻於言句上作露布。境物上生解會。則墮在骨董袋中。卒撈摸不著。此忘懷絕照真諦境界也。
達磨西來不立文字語句。唯直指人心。若論直指。只人人本有。無明殼子裏。全體應現。與從上諸聖。不移易一絲毫許。所謂天真自性本淨妙明。含吐十方獨脫根塵。一片田地唯離念絕情。逈超常格。大根大智。以本分力量。直下就自己根脚下承當。如萬仞懸崖撒手放身更無顧。藉教知見解礙倒底脫去。似大死人已絕氣息。到本分地上大休大歇。口鼻眼耳初無相知。手足項背各不相到。然後向寒灰死火上。頭頭上明。枯木朽株間。物物斯照。乃契合孤逈逈峭巍巍。更不須覓心覓佛。築著磕著無非外得。古來悟達百種千端。只這便是心。不必更求心。是佛何勞更覓佛。儻於言句上作露布。境物上生解會。則墮在骨董袋中。卒撈摸不著。此忘懷絕照真諦境界也。
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不與萬法為侶者。是什麼人。回光自照看。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。八角磨盤空裏走。參得透目前萬法平沈。無始妄想蕩盡。德山隔江搖手。便有人承當。鳥窠吹布毛尋有人省悟。得非此段大因緣。時至根苗自生也。亦機感相投有地也。亦當人密運無間借師門發揮。何峭絕如此之難。而超證如此之易。古人以輥芥投針為況。良不虛矣。
不與萬法為侶者。是什麼人。回光自照看。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。八角磨盤空裏走。參得透目前萬法平沈。無始妄想蕩盡。德山隔江搖手。便有人承當。鳥窠吹布毛尋有人省悟。得非此段大因緣。時至根苗自生也。亦機感相投有地也。亦當人密運無間借師門發揮。何峭絕如此之難。而超證如此之易。古人以輥芥投針為況。良不虛矣。
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末後一句都通穿過。有言無言向上向下。權實照用卷舒與𡙸。不消箇勘破了也。誰識趙州這巴鼻。須是吾家種草始得。
末後一句都通穿過。有言無言向上向下。權實照用卷舒與𡙸。不消箇勘破了也。誰識趙州這巴鼻。須是吾家種草始得。
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示尼修道者
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學道之士。初無信向。厭世煩溷長恐不能得箇入路。既逢師指。或因自己直下發明。從本已來元自具足妙圓真心。觸境遇緣自知落著。便乃守住患不能出得。遂作窠臼。向機境上立照立用。下咄下拍。努眼揚眉。一場特地更遇本色宗匠。盡與拈却如許如解。直下契證。本來無為無事無心境界。然後證羞慚知休歇。一向冥然。諸聖尚覓他起念處不得。況其餘耶。所以巖頭道。他得底人。只守閑閑地。二六時中無欲無依。可不是安樂法門。昔灌溪往末山。山問。近離甚處。溪云路口。山云。何不蓋却。溪無語。次日致問。如何是末山境。山云。不露頂。如何是境中人。云無男女等相。溪云。何不變去。山云。不是神不是鬼。變箇什麼。如此豈不脚踏實地到壁立萬仞處。所以道。末後一句始到牢關。把斷要津不通凡聖。古人既爾。今人豈少欠耶。幸有金剛王寶劍。當須遇著知音可以拈出。
學道之士。初無信向。厭世煩溷長恐不能得箇入路。既逢師指。或因自己直下發明。從本已來元自具足妙圓真心。觸境遇緣自知落著。便乃守住患不能出得。遂作窠臼。向機境上立照立用。下咄下拍。努眼揚眉。一場特地更遇本色宗匠。盡與拈却如許如解。直下契證。本來無為無事無心境界。然後證羞慚知休歇。一向冥然。諸聖尚覓他起念處不得。況其餘耶。所以巖頭道。他得底人。只守閑閑地。二六時中無欲無依。可不是安樂法門。昔灌溪往末山。山問。近離甚處。溪云路口。山云。何不蓋却。溪無語。次日致問。如何是末山境。山云。不露頂。如何是境中人。云無男女等相。溪云。何不變去。山云。不是神不是鬼。變箇什麼。如此豈不脚踏實地到壁立萬仞處。所以道。末後一句始到牢關。把斷要津不通凡聖。古人既爾。今人豈少欠耶。幸有金剛王寶劍。當須遇著知音可以拈出。
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示良爐頭
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金色頭陀論劫打坐。達磨少林面壁九年。曹溪四會縣看獵。大溈深山卓庵十載。大梅一住絕人迹。無業閱大藏。古聖翹足七晝夜讚底沙。常啼經月鬻心肝。長慶坐破七蒲團。是皆為此一段大因緣。其志可尚。終古作後昆標準。便使致身在長連床上亦不過冥心體究。但令心念澄靜。紛紛擾擾處正好作工夫。當作工夫時。透頂透底。無絲毫遺漏。全體現成。更不自他處起。唯此一大機阿轆轆轉。更說甚世諦佛法。一樣平持日久歲深。自然脚跟下實確確地。只是箇良上座。直下契證。如水入水。如金博金。平等一如。湛然真純。是解作活計。但一念不生。放教玲瓏。才有是非。彼我得失。勿隨他去。乃是終日竟夜。親參自家真善知識。何憂此事不辦。切須自看。
金色頭陀論劫打坐。達磨少林面壁九年。曹溪四會縣看獵。大溈深山卓庵十載。大梅一住絕人迹。無業閱大藏。古聖翹足七晝夜讚底沙。常啼經月鬻心肝。長慶坐破七蒲團。是皆為此一段大因緣。其志可尚。終古作後昆標準。便使致身在長連床上亦不過冥心體究。但令心念澄靜。紛紛擾擾處正好作工夫。當作工夫時。透頂透底。無絲毫遺漏。全體現成。更不自他處起。唯此一大機阿轆轆轉。更說甚世諦佛法。一樣平持日久歲深。自然脚跟下實確確地。只是箇良上座。直下契證。如水入水。如金博金。平等一如。湛然真純。是解作活計。但一念不生。放教玲瓏。才有是非。彼我得失。勿隨他去。乃是終日竟夜。親參自家真善知識。何憂此事不辦。切須自看。
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示諧知浴
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此箇大法。三世諸佛同證。六代祖師共傳。一印印定。直指人心見性成佛。不立文字語句。謂之教外別行單傳心印。若涉言詮露布。立階立梯。論量格內格外。則失却本宗。辜負先聖。要須最初入作。便遇本分人。直截根源。退步就已。以鐵石心。將從前妄想見解世智辯聰彼我得失。到底一時放却。直下如枯木死灰。情盡見除到淨裸裸赤灑灑處。豁然契證。與從上諸聖不移易一絲毫許。諦信得及明見得徹。此始為入理之門。更須教一念萬年萬年一念。二六時中純一無雜。才有纖塵起滅。則落二十五有無出離之期。抵死謾生咬教斷。然後田地穩密。聖凡位中收攝不得。始是如鳥出籠。自休自了處。得座披衣。真金百煉。舉動施為。等閑蕩蕩地。根塵生死境智玄妙。如湯沃雪。遂自知時。更無分外底。名為無心道人。以此自修。轉開未悟。令如是履踐。豈不為要道哉。
此箇大法。三世諸佛同證。六代祖師共傳。一印印定。直指人心見性成佛。不立文字語句。謂之教外別行單傳心印。若涉言詮露布。立階立梯。論量格內格外。則失却本宗。辜負先聖。要須最初入作。便遇本分人。直截根源。退步就已。以鐵石心。將從前妄想見解世智辯聰彼我得失。到底一時放却。直下如枯木死灰。情盡見除到淨裸裸赤灑灑處。豁然契證。與從上諸聖不移易一絲毫許。諦信得及明見得徹。此始為入理之門。更須教一念萬年萬年一念。二六時中純一無雜。才有纖塵起滅。則落二十五有無出離之期。抵死謾生咬教斷。然後田地穩密。聖凡位中收攝不得。始是如鳥出籠。自休自了處。得座披衣。真金百煉。舉動施為。等閑蕩蕩地。根塵生死境智玄妙。如湯沃雪。遂自知時。更無分外底。名為無心道人。以此自修。轉開未悟。令如是履踐。豈不為要道哉。
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示印禪人
示印禪人
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道由悟達。立志為先。自博地具縛凡夫。便欲跂步超證直入聖域。豈小因緣哉。固宜操鐵石心截生死流。承當本來正性。不見纖塵中外有法。使胸次蕩然了無罣礙。施為作用悉根本中出。根本既牢實。能轉一切物。是謂金剛正體。一得永得豈假外求。是故古德云。此宗難得其妙。當須子細用心。可中頓悟正因。便是出塵階塹。古德隔江搖扇吹布毛。便有發機處。至於驀口𡎺劈背棒。亦解桶底子脫。蓋緣專一久之一日瞥地。此豈外得之。皆由自證自悟。
道由悟達。立志為先。自博地具縛凡夫。便欲跂步超證直入聖域。豈小因緣哉。固宜操鐵石心截生死流。承當本來正性。不見纖塵中外有法。使胸次蕩然了無罣礙。施為作用悉根本中出。根本既牢實。能轉一切物。是謂金剛正體。一得永得豈假外求。是故古德云。此宗難得其妙。當須子細用心。可中頓悟正因。便是出塵階塹。古德隔江搖扇吹布毛。便有發機處。至於驀口𡎺劈背棒。亦解桶底子脫。蓋緣專一久之一日瞥地。此豈外得之。皆由自證自悟。
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示信侍者
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
學道之要。在深根固蔕。於二六時中照了自己根脚。當未起念百不干懷時。圓融無際脫體虛凝。一切所為曾無疑間。謂之現成本分事。及至纔起一毫頭見解。欲承當作主宰。便落在陰界裏。被見聞覺知得失是非籠罩。半醉半醒打疊不辦。約實而論。但於鬧鬨鬨處管帶得行。如無一事相似。透頂透底直下圓成。了無形相。不廢功用。不妨作為語默起倒。終不是別人。稍覺纖毫滯礙悉是妄想。直教洒洒落落。如太虛空。如明鏡當臺。如杲日麗天。一動一靜一去一來。不從外得。放教自由自在。不被法縛不求法脫。盡始盡終打成一片。何處離佛法外。別有世法。離世法外。別有佛法。是故祖師直指人心。金剛般若貴人離相。譬如壯士屈伸臂頃。不借他力。如此省要。好長時自退步體究。令有箇落著諦實證悟之地。即是念念遍參無邊無量大善知識也。切切諦信。勉力作工夫。乃善也。
學道之要。在深根固蔕。於二六時中照了自己根脚。當未起念百不干懷時。圓融無際脫體虛凝。一切所為曾無疑間。謂之現成本分事。及至纔起一毫頭見解。欲承當作主宰。便落在陰界裏。被見聞覺知得失是非籠罩。半醉半醒打疊不辦。約實而論。但於鬧鬨鬨處管帶得行。如無一事相似。透頂透底直下圓成。了無形相。不廢功用。不妨作為語默起倒。終不是別人。稍覺纖毫滯礙悉是妄想。直教洒洒落落。如太虛空。如明鏡當臺。如杲日麗天。一動一靜一去一來。不從外得。放教自由自在。不被法縛不求法脫。盡始盡終打成一片。何處離佛法外。別有世法。離世法外。別有佛法。是故祖師直指人心。金剛般若貴人離相。譬如壯士屈伸臂頃。不借他力。如此省要。好長時自退步體究。令有箇落著諦實證悟之地。即是念念遍參無邊無量大善知識也。切切諦信。勉力作工夫。乃善也。
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示材知莊
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俱胝凡見僧來及答問。唯竪一指。蓋通上徹下契證無疑。差病不假驢駝藥也。後代不諳來脈。隨例竪箇指頭。謾人不分皂白。大似將醍醐作毒藥。良可憐愍。若是真的見透底。始知鄭重。終不將作等閑。所謂千鈞之弩。不為鼷鼠而發機。是故須具頂𩕳上眼方可入作。後來玄沙拈曰。俱胝承當處。莽鹵只認得一機一境。有般拍盲底。隨語生解。便抑屈俱胝。以謂實然。殊不知。焦塼打著連底凍。到這裏直須子細。切忌顢頇。只如俱胝臨遷化去自云。得天龍一指頭禪。一生受用不盡。豈徒然哉。
俱胝凡見僧來及答問。唯竪一指。蓋通上徹下契證無疑。差病不假驢駝藥也。後代不諳來脈。隨例竪箇指頭。謾人不分皂白。大似將醍醐作毒藥。良可憐愍。若是真的見透底。始知鄭重。終不將作等閑。所謂千鈞之弩。不為鼷鼠而發機。是故須具頂𩕳上眼方可入作。後來玄沙拈曰。俱胝承當處。莽鹵只認得一機一境。有般拍盲底。隨語生解。便抑屈俱胝。以謂實然。殊不知。焦塼打著連底凍。到這裏直須子細。切忌顢頇。只如俱胝臨遷化去自云。得天龍一指頭禪。一生受用不盡。豈徒然哉。
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曹溪大鑒微時。新州一樵夫也。碌碌無所發明。已數十載。一旦聞客誦經。激其本願。遂致母出鄉。謁黃梅大滿。才見數語間投機。隱確坊八箇月。既聞秀偈。始露鋒鋩。五祖舉衣鉢授之。是時群眾競趁。逐欲奪取。而蒙山道人。最先及之。於大庾嶺頭知不勝。始悟此衣非可以力爭。稽首求法。大鑒以不思善惡本初面目。歛念知歸。盧老以時緣未穩。復遁迹四會縣獵人中久之。尋抵番禺。吐風旛不動動自於心之語。印宗伸弟子之禮。為之削髮登具。由是開大法要。總二千餘眾。聲徹九重。遣貴近降紫泥召之。確然不應度龍象。若讓師清源永嘉南陽荷澤司空數十人。皆大宗師。何其韙歟。唯聖賢示化。進退存亡。了然先照。然考其步驟。從微至著。不斷世緣。而示妙規百世之下。無與為等。到今數百載。充遍寰海。列剎相望。皆其法孫。欽仰洪範。欲擬其毫末。竭誠罄力。終莫髣髴。惟望後昆有力量者勉旃。聊述梗概爾。
曹溪大鑒微時。新州一樵夫也。碌碌無所發明。已數十載。一旦聞客誦經。激其本願。遂致母出鄉。謁黃梅大滿。才見數語間投機。隱確坊八箇月。既聞秀偈。始露鋒鋩。五祖舉衣鉢授之。是時群眾競趁。逐欲奪取。而蒙山道人。最先及之。於大庾嶺頭知不勝。始悟此衣非可以力爭。稽首求法。大鑒以不思善惡本初面目。歛念知歸。盧老以時緣未穩。復遁迹四會縣獵人中久之。尋抵番禺。吐風旛不動動自於心之語。印宗伸弟子之禮。為之削髮登具。由是開大法要。總二千餘眾。聲徹九重。遣貴近降紫泥召之。確然不應度龍象。若讓師清源永嘉南陽荷澤司空數十人。皆大宗師。何其韙歟。唯聖賢示化。進退存亡。了然先照。然考其步驟。從微至著。不斷世緣。而示妙規百世之下。無與為等。到今數百載。充遍寰海。列剎相望。皆其法孫。欽仰洪範。欲擬其毫末。竭誠罄力。終莫髣髴。惟望後昆有力量者勉旃。聊述梗概爾。
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圓悟佛果禪師語錄卷第十四
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