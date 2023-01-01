圓悟佛果禪師語錄卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓悟佛果禪師語錄卷第十四

宋平江府虎丘山門人紹隆等編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋平江府虎丘山門人紹隆等編

法語上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法語上

示張持滿朝奉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示張持滿朝奉

克勤自出峽止訥堂。唯念茲在茲。相從者多不告倦。所謂利他乃自利也。要須根本明徹理地精至純一無雜。纔有是非。紛然失心。若踏王脈。諸天捧華無路。魔外潛覷不見。深深海底行。高高峯頂立始得。不驚群動眾。謂之平常心本源天真自性也。雖居千萬人中。如無一人相似。此豈麁浮識想利智聰慧所能測哉。示諭。綿密無間寂照同時。歲月悠久打成一片。而根本愈牢密密作用。誠無出此。應當當處全真。則彼我遐邇觸處皆渠。剎剎塵塵皆在自己大圓鏡中。愈綿愈密。則愈能轉換也。故雲門道。直得乾坤大地無纖毫過患。猶為轉句。不見一色始是半提。直得如此。更須知有全提時節始得。所以德山棒臨濟喝。皆徹證無生。透頂透底。融通自在。到大用現前處。方能出沒欲人全身擔荷外。退守文殊普賢大人境界。巖頭道。他得底人。只守閑閑地。二六時中無欲無依。自然超諸三昧。德山亦云。汝但無事於心。於心無事。則虛而靈寂而照。若毫端許言本末者。皆為自欺。此既已明。當須履踐。但只退步愈退愈明。愈不會愈有力量。異念纔起擬心纔生。即猛自割斷令不相續。則智照洞然。步步踏實地。豈有高低憎愛達順揀擇於其間哉。無明習氣旋起旋消。悠久間自無力能擾人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 克勤自出峽止訥堂。唯念茲在茲。相從者多不告倦。所謂利他乃自利也。要須根本明徹理地精至純一無雜。纔有是非。紛然失心。若踏王脈。諸天捧華無路。魔外潛覷不見。深深海底行。高高峯頂立始得。不驚群動眾。謂之平常心本源天真自性也。雖居千萬人中。如無一人相似。此豈麁浮識想利智聰慧所能測哉。示諭。綿密無間寂照同時。歲月悠久打成一片。而根本愈牢密密作用。誠無出此。應當當處全真。則彼我遐邇觸處皆渠。剎剎塵塵皆在自己大圓鏡中。愈綿愈密。則愈能轉換也。故雲門道。直得乾坤大地無纖毫過患。猶為轉句。不見一色始是半提。直得如此。更須知有全提時節始得。所以德山棒臨濟喝。皆徹證無生。透頂透底。融通自在。到大用現前處。方能出沒欲人全身擔荷外。退守文殊普賢大人境界。巖頭道。他得底人。只守閑閑地。二六時中無欲無依。自然超諸三昧。德山亦云。汝但無事於心。於心無事。則虛而靈寂而照。若毫端許言本末者。皆為自欺。此既已明。當須履踐。但只退步愈退愈明。愈不會愈有力量。異念纔起擬心纔生。即猛自割斷令不相續。則智照洞然。步步踏實地。豈有高低憎愛達順揀擇於其間哉。無明習氣旋起旋消。悠久間自無力能擾人也。

古人以牧牛為喻。誠哉所謂要久長人爾。直截省要。最是先忘我見。使虛靜恬和任運騰騰。騰騰任運於一切法皆無取捨。向根根塵塵應時脫然自處孤運獨照。照體獨立物我一如。直下徹底無照可立。如斬一綟絲。一斬一切斷。便自會作活計去也。佛見法見尚不令起。則塵勞業識自當氷消瓦解。養得成實如癡似兀。而峭措祖佛位中收攝不得。那肯入驢胎馬腹裏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古人以牧牛為喻。誠哉所謂要久長人爾。直截省要。最是先忘我見。使虛靜恬和任運騰騰。騰騰任運於一切法皆無取捨。向根根塵塵應時脫然自處孤運獨照。照體獨立物我一如。直下徹底無照可立。如斬一綟絲。一斬一切斷。便自會作活計去也。佛見法見尚不令起。則塵勞業識自當氷消瓦解。養得成實如癡似兀。而峭措祖佛位中收攝不得。那肯入驢胎馬腹裏也。

趙州道。我見千百億箇。盡是覓作佛漢子。於中覓箇無心底難得。又云。我在南方三十年。除粥飯二時是雜用心處。香林四十年方成一片。涌泉四十年尚自走作。南泉十八上解作活計。信知從上古人。無不皆如此密密履踐。安可計得失長短取捨是非知解也。同學之中唯龍門智海。昔常熟與究明。但逢緣遇境莫不管帶。何止此生而已。窮未來際證無量聖身也。未是他泊頭處。但一味退步。切莫作限量也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趙州道。我見千百億箇。盡是覓作佛漢子。於中覓箇無心底難得。又云。我在南方三十年。除粥飯二時是雜用心處。香林四十年方成一片。涌泉四十年尚自走作。南泉十八上解作活計。信知從上古人。無不皆如此密密履踐。安可計得失長短取捨是非知解也。同學之中唯龍門智海。昔常熟與究明。但逢緣遇境莫不管帶。何止此生而已。窮未來際證無量聖身也。未是他泊頭處。但一味退步。切莫作限量也。

示吳教授 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示吳教授

佛祖以神道設教。唯務明心達本。況人人具足各各圓成。但以迷妄背此本心。流轉諸趣枉受輪迴。而其根木初無增減。諸佛以為一大事因緣而出。蓋為此也。祖師以單傳密印而來。亦以此也。若是宿昔蘊大根利智。便能於脚跟直下承當。不從他得了然自悟。廓徹靈明。廣大虛寂。從無始來亦未曾間斷。清淨無為妙圓真心。不為諸塵作對。不與萬法為侶。長如十日並照。離見超情。截却生死浮幻。如金剛王堅固不動。乃謂之即心即佛。更不外求唯了自性。應時與佛祖契合。到無疑之地。把得住作得主。可不是徑截大解脫耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖以神道設教。唯務明心達本。況人人具足各各圓成。但以迷妄背此本心。流轉諸趣枉受輪迴。而其根木初無增減。諸佛以為一大事因緣而出。蓋為此也。祖師以單傳密印而來。亦以此也。若是宿昔蘊大根利智。便能於脚跟直下承當。不從他得了然自悟。廓徹靈明。廣大虛寂。從無始來亦未曾間斷。清淨無為妙圓真心。不為諸塵作對。不與萬法為侶。長如十日並照。離見超情。截却生死浮幻。如金剛王堅固不動。乃謂之即心即佛。更不外求唯了自性。應時與佛祖契合。到無疑之地。把得住作得主。可不是徑截大解脫耶。

探究此事。要透死生。豈是小緣。應當猛利誠志信重如救頭然。始有少分相應。多見參問之士。世智聰明。只圖資談柄廣聲譽。以為高上趣向。務以勝人。但增益我見。如以油投火其炎益熾。直到臘月三十日。茫然繆亂。殊不得纖毫力。良由最初已無正因。所以末後勞而無功。是故古德勸人參涅槃堂裏禪。誠有旨也。生死之際處之良不易。唯大達超證之士。奮利根勇猛。一徑截斷則無難。然此段雖由自己根力亦假方便。於常時些小境界中。轉得行打得徹。不存解不立見。凜然全體現成。踐履將云養得純熟。到緣謝之時。自然無怖畏。只有清虛瑩徹。無一法當情。如懸崖撒手。棄捨得無留戀。一念萬年萬年一念。覓生了不可得。豈有死也。是故古德坐脫立亡行化倒蛻能得勇健。皆是平昔淘汰得淨潔。香林四十年得成一片。涌泉四十年尚有走作。石霜勸人休去歇去。如古廟裏香爐去。永嘉云。體即無生了本無速。蓋業業兢兢念茲在茲。方得無礙自在。既捨生之後。得意生身隨自意趣。後報悉以理遣。不由業牽。所謂透脫生死耶。報緣未謝於人間。世上有如許參涉。交互應須處之。使綽綽然有餘裕始得。人生各隨緣分不必厭喧求靜。但令中虛外順。雖在鬧市沸湯中。亦恬然安穩。才有纖毫見刺。則打不過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 探究此事。要透死生。豈是小緣。應當猛利誠志信重如救頭然。始有少分相應。多見參問之士。世智聰明。只圖資談柄廣聲譽。以為高上趣向。務以勝人。但增益我見。如以油投火其炎益熾。直到臘月三十日。茫然繆亂。殊不得纖毫力。良由最初已無正因。所以末後勞而無功。是故古德勸人參涅槃堂裏禪。誠有旨也。生死之際處之良不易。唯大達超證之士。奮利根勇猛。一徑截斷則無難。然此段雖由自己根力亦假方便。於常時些小境界中。轉得行打得徹。不存解不立見。凜然全體現成。踐履將云養得純熟。到緣謝之時。自然無怖畏。只有清虛瑩徹。無一法當情。如懸崖撒手。棄捨得無留戀。一念萬年萬年一念。覓生了不可得。豈有死也。是故古德坐脫立亡行化倒蛻能得勇健。皆是平昔淘汰得淨潔。香林四十年得成一片。涌泉四十年尚有走作。石霜勸人休去歇去。如古廟裏香爐去。永嘉云。體即無生了本無速。蓋業業兢兢念茲在茲。方得無礙自在。既捨生之後。得意生身隨自意趣。後報悉以理遣。不由業牽。所謂透脫生死耶。報緣未謝於人間。世上有如許參涉。交互應須處之。使綽綽然有餘裕始得。人生各隨緣分不必厭喧求靜。但令中虛外順。雖在鬧市沸湯中。亦恬然安穩。才有纖毫見刺。則打不過也。

示許庭龜奉議 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示許庭龜奉議

此箇事。在利根上智之人。一聞千悟不為難。要須根脚牢實諦當徹信。把得定作得主。於一切違順境界差別因緣。打成一片。如太虛空無纖毫障隔。湛湛虛明無有轉變。雖百劫千生。始終一如方可平穩。多見聰俊明敏。根浮脚淺。便向言語上認得轉變。即以世間無可過上。遂增長見刺。逞能逞解逞言語快利。將謂佛法只如此。及至境界緣生。透脫不行。因成進退。良可痛惜。是故古人直是千魔萬難悉皆嘗遍。雖七處割截亦不動念。一往操心猶如鐵石。以至透脫生死渾不費力。豈不是大丈夫超詣慷慨所存也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此箇事。在利根上智之人。一聞千悟不為難。要須根脚牢實諦當徹信。把得定作得主。於一切違順境界差別因緣。打成一片。如太虛空無纖毫障隔。湛湛虛明無有轉變。雖百劫千生。始終一如方可平穩。多見聰俊明敏。根浮脚淺。便向言語上認得轉變。即以世間無可過上。遂增長見刺。逞能逞解逞言語快利。將謂佛法只如此。及至境界緣生。透脫不行。因成進退。良可痛惜。是故古人直是千魔萬難悉皆嘗遍。雖七處割截亦不動念。一往操心猶如鐵石。以至透脫生死渾不費力。豈不是大丈夫超詣慷慨所存也。

在家菩薩修出家行。如火中出蓮。蓋名位權勢意氣卒難調伏。而況火宅煩擾煎熬百端千緒。除非自己直下明悟本真妙圓。到大寂定休歇之場。尤能放下廓爾平常徹證無心。觀一切法如夢幻泡空豁豁地。隨時應節消遣將去。即與維摩詰傅大士龐居士裴相國楊內翰諸在家勝士。同其正因。隨自己力量轉化未悟。同入無為無事法性海中。則出來南閻浮提。打一遭不為折本矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在家菩薩修出家行。如火中出蓮。蓋名位權勢意氣卒難調伏。而況火宅煩擾煎熬百端千緒。除非自己直下明悟本真妙圓。到大寂定休歇之場。尤能放下廓爾平常徹證無心。觀一切法如夢幻泡空豁豁地。隨時應節消遣將去。即與維摩詰傅大士龐居士裴相國楊內翰諸在家勝士。同其正因。隨自己力量轉化未悟。同入無為無事法性海中。則出來南閻浮提。打一遭不為折本矣。

示隆知藏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示隆知藏

有祖已來。唯務單傳直指。不喜帶水拕泥打露布列窠窟鈍置人。蓋釋迦老子。三百餘會對機設教。立世垂範太段周遮。是故最後徑截省要接最上機。雖自迦葉二十八世。少示機關多顯理致。至於付受之際。靡不直面提持。如倒剎竿盌水投針示圓光相執赤旛把明鑑。說如鐵橛子傳法偈。達磨破六宗。與外道立義。天下太平。翻轉我天爾狗。皆神機迅捷。非擬議思惟所測。洎到梁遊魏。尤復顯言。教外別行單傳心印。六代傳衣所指顯著。逮曹溪大鑑。詳示說通宗通。歷涉既久。具正眼大解脫宗師。變革通塗。俾不滯名相。不墮理性言說。放出活卓卓地。脫灑自由。妙機遂見。行棒行喝。以言遣言。以機奪機。以毒攻毒。以用破用。所以流傳七百來年。枝分派別各擅家風。浩浩轟轟莫知紀極。然鞠其歸著。無出直指人心。心地既明無絲毫隔礙。脫去勝負彼我是非知見解會。透到大休大歇安穩之場。豈有二致哉。所謂百川異流同歸于海。要須是箇向上根器具高識遠見。有紹隆佛祖志氣然後能深入閫奧。徹底信得及直下把得住。始可印證堪為種草。捨此切宜寶祕慎詞。勿作容易放行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有祖已來。唯務單傳直指。不喜帶水拕泥打露布列窠窟鈍置人。蓋釋迦老子。三百餘會對機設教。立世垂範太段周遮。是故最後徑截省要接最上機。雖自迦葉二十八世。少示機關多顯理致。至於付受之際。靡不直面提持。如倒剎竿盌水投針示圓光相執赤旛把明鑑。說如鐵橛子傳法偈。達磨破六宗。與外道立義。天下太平。翻轉我天爾狗。皆神機迅捷。非擬議思惟所測。洎到梁遊魏。尤復顯言。教外別行單傳心印。六代傳衣所指顯著。逮曹溪大鑑。詳示說通宗通。歷涉既久。具正眼大解脫宗師。變革通塗。俾不滯名相。不墮理性言說。放出活卓卓地。脫灑自由。妙機遂見。行棒行喝。以言遣言。以機奪機。以毒攻毒。以用破用。所以流傳七百來年。枝分派別各擅家風。浩浩轟轟莫知紀極。然鞠其歸著。無出直指人心。心地既明無絲毫隔礙。脫去勝負彼我是非知見解會。透到大休大歇安穩之場。豈有二致哉。所謂百川異流同歸于海。要須是箇向上根器具高識遠見。有紹隆佛祖志氣然後能深入閫奧。徹底信得及直下把得住。始可印證堪為種草。捨此切宜寶祕慎詞。勿作容易放行也。

五祖老師。平生孤峻。少許可人。乾嚗嚗地壁立。只靠此一著。常自云。如倚一座須彌山。豈可落虛弄滑頭謾人。把箇沒滋味鐵餕餡劈頭拈似學者令咬嚼。須待渠桶底子脫。喪却如許惡知惡見。胸次不掛絲毫。透得淨盡。始可下手鍛煉。方禁得拳踢。然後示以金剛王寶劍。度其果能踐履負荷。淨然無一事。山是山水是水。更應轉向那邊。千聖籠羅不住處。便契乃祖已來所證傳持正法眼藏。及至應用為物。仍當驅耕夫牛奪飢人食。證驗得十成無滲漏。即是本家道流也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五祖老師。平生孤峻。少許可人。乾嚗嚗地壁立。只靠此一著。常自云。如倚一座須彌山。豈可落虛弄滑頭謾人。把箇沒滋味鐵餕餡劈頭拈似學者令咬嚼。須待渠桶底子脫。喪却如許惡知惡見。胸次不掛絲毫。透得淨盡。始可下手鍛煉。方禁得拳踢。然後示以金剛王寶劍。度其果能踐履負荷。淨然無一事。山是山水是水。更應轉向那邊。千聖籠羅不住處。便契乃祖已來所證傳持正法眼藏。及至應用為物。仍當驅耕夫牛奪飢人食。證驗得十成無滲漏。即是本家道流也。

摩竭陀國親行此令。少林面壁全提正宗。而時流錯認遂尚泯默。以為無縫罅無摸索壁立萬仞。殊不知。本分事恣情識摶量便為高見。此大病也。從上來事本不如是。巖頭云。只露目前些子。箇如擊石火閃電光。若搆不得不用疑著。此是向上人行履處。除非知有莫能知之。趙州喫茶去。祕魔巖擎扠。雪峯輥毬。禾山打鼓。俱胝一指。歸宗拽石。玄沙未徹。德山棒臨濟喝。並是透頂透底。直截剪斷葛藤。大機大用。千差萬別會歸一源。可以與人解粘去縛。若隨語作解。即須與本分草料。譬如七斛驢乳。只以一滴師子乳滴悉皆迸散。要脚下傳持相繼綿遠。直須不徇人情。勿使容易。乃端的也。末後一句始到牢關。誠哉是言。透脫死生提持正印。全是此箇時節。唯踏著上頭關捩子底。便諳悉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩竭陀國親行此令。少林面壁全提正宗。而時流錯認遂尚泯默。以為無縫罅無摸索壁立萬仞。殊不知。本分事恣情識摶量便為高見。此大病也。從上來事本不如是。巖頭云。只露目前些子。箇如擊石火閃電光。若搆不得不用疑著。此是向上人行履處。除非知有莫能知之。趙州喫茶去。祕魔巖擎扠。雪峯輥毬。禾山打鼓。俱胝一指。歸宗拽石。玄沙未徹。德山棒臨濟喝。並是透頂透底。直截剪斷葛藤。大機大用。千差萬別會歸一源。可以與人解粘去縛。若隨語作解。即須與本分草料。譬如七斛驢乳。只以一滴師子乳滴悉皆迸散。要脚下傳持相繼綿遠。直須不徇人情。勿使容易。乃端的也。末後一句始到牢關。誠哉是言。透脫死生提持正印。全是此箇時節。唯踏著上頭關捩子底。便諳悉也。

隆公知藏。湖湘投機。還往北山十餘年。真探賾精通本色衲子。遂舉分席訓徒已三載。予被睿旨。移都下天寧。欲得法語以表道契。因為出此數段。宣和六年十二月中。佛果老僧書。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隆公知藏。湖湘投機。還往北山十餘年。真探賾精通本色衲子。遂舉分席訓徒已三載。予被睿旨。移都下天寧。欲得法語以表道契。因為出此數段。宣和六年十二月中。佛果老僧書。

示華藏明首座 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示華藏明首座

祖師門下直截指示。豈有如許多蹊徑。只貴向上人聊聞舉著剔起便行。明眼覷來只是鈍置。古者道。舉一隅不以三隅反者。吾不與也。箇箇須是舉一明三目機銖兩。阿轆轆地疎通峻快始稱提持。豈不見。良遂見麻谷。第一番才見。便歸方丈閉却門。及至第二次見。谷驟步向菜園。渠便瞥地乃謂谷曰。和尚莫謾良遂。良遂若不來見和尚。洎被十二本經論賺過一生。看渠恁地不妨省力。既歸謂徒黨曰。諸人知處良遂總知。良遂知處諸人不知。信知渠知處有不通風。諸人卒未搆得。可謂真師子兒。要作他家種草。直須更出他一頭地始得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祖師門下直截指示。豈有如許多蹊徑。只貴向上人聊聞舉著剔起便行。明眼覷來只是鈍置。古者道。舉一隅不以三隅反者。吾不與也。箇箇須是舉一明三目機銖兩。阿轆轆地疎通峻快始稱提持。豈不見。良遂見麻谷。第一番才見。便歸方丈閉却門。及至第二次見。谷驟步向菜園。渠便瞥地乃謂谷曰。和尚莫謾良遂。良遂若不來見和尚。洎被十二本經論賺過一生。看渠恁地不妨省力。既歸謂徒黨曰。諸人知處良遂總知。良遂知處諸人不知。信知渠知處有不通風。諸人卒未搆得。可謂真師子兒。要作他家種草。直須更出他一頭地始得。

達磨遊梁入魏。落草尋人。向少林冷坐九年。深雪之中覓得一箇。及至最後問得箇什麼。却只禮三拜依位而立。遂有得髓之言。至令守株待兔之流。競以無言禮拜依位。為得髓深致。殊不知。劍去久矣爾方刻舟。豈曾夢見祖師。若是本色真正道流。要須超情離見別有生涯。終不向死水裏作活計。方承紹得他家基業。到此須知有向上事。所謂善學柳下惠。終不師其跡。是故古人道。一句合頭語。萬劫繫驢橛。誠哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達磨遊梁入魏。落草尋人。向少林冷坐九年。深雪之中覓得一箇。及至最後問得箇什麼。却只禮三拜依位而立。遂有得髓之言。至令守株待兔之流。競以無言禮拜依位。為得髓深致。殊不知。劍去久矣爾方刻舟。豈曾夢見祖師。若是本色真正道流。要須超情離見別有生涯。終不向死水裏作活計。方承紹得他家基業。到此須知有向上事。所謂善學柳下惠。終不師其跡。是故古人道。一句合頭語。萬劫繫驢橛。誠哉。

破有法王出現世間。隨眾生欲種種說法。將知所說皆為方便。只為破執破疑破解路破我見。若無許多惡覺惡見。佛亦不必出現。而況說種種法耶。古人得旨之後。向深山茆茨石室。折脚鐺子煮飯喫十年二十年。大忘人世永謝塵寰。今時不敢望如此。但只鞱名晦跡守本分。作箇骨律錐老衲。以自契所證。隨己力量受用。消遣舊業融通宿習。或有餘力推以及人。結般若緣鍊磨自己。脚根純熟。正如荒草裏撥剔一箇半箇。同知有共脫生死轉益未求。以報佛祖深恩。抑不得已。霜露果熟推將出世。應緣順適開拓人天。終不操心於有求。何況依倚貴勢。作流俗阿師舉止。欺凡罔聖苟利圖名。作無間業縱無機緣。只恁度世亦無業果。真出塵羅漢耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破有法王出現世間。隨眾生欲種種說法。將知所說皆為方便。只為破執破疑破解路破我見。若無許多惡覺惡見。佛亦不必出現。而況說種種法耶。古人得旨之後。向深山茆茨石室。折脚鐺子煮飯喫十年二十年。大忘人世永謝塵寰。今時不敢望如此。但只鞱名晦跡守本分。作箇骨律錐老衲。以自契所證。隨己力量受用。消遣舊業融通宿習。或有餘力推以及人。結般若緣鍊磨自己。脚根純熟。正如荒草裏撥剔一箇半箇。同知有共脫生死轉益未求。以報佛祖深恩。抑不得已。霜露果熟推將出世。應緣順適開拓人天。終不操心於有求。何況依倚貴勢。作流俗阿師舉止。欺凡罔聖苟利圖名。作無間業縱無機緣。只恁度世亦無業果。真出塵羅漢耶。

此門瞥脫契證。即是素來不曾經人。壞持拍盲百不知一。但以利根種性孟八郎。便透直下承當。要用便用要行即行。無如許般心行純熟。頓放著所在便得休歇安樂。終日飽齁齁地。不妨真正。最難整理。是半前落後。認得瞻視光影。聽聞不隨聲。守寂湛之性。便為至寶懷在胸中。終日昭昭靈靈。雜知雜解自擔負。我亦有見處。曾得宗師印證。惟只增長我見。便雌黃古今印證佛祖。輕毀一切。問著即作伎倆。粘作一堆。殊不知。末上便錯認定盤星了也。及至與渠作方便解粘去縛。便謂移換人捩轉人。作恁麼心行。似此有甚救處。除是驀地自解知。非却將來須放得下。作善知識。遇著此等。須是大脚手與烹鍊。救得一箇半箇。得徹不妨翻邪成正。將來却是箇沒量大人。何故只為病多諳藥性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此門瞥脫契證。即是素來不曾經人。壞持拍盲百不知一。但以利根種性孟八郎。便透直下承當。要用便用要行即行。無如許般心行純熟。頓放著所在便得休歇安樂。終日飽齁齁地。不妨真正。最難整理。是半前落後。認得瞻視光影。聽聞不隨聲。守寂湛之性。便為至寶懷在胸中。終日昭昭靈靈。雜知雜解自擔負。我亦有見處。曾得宗師印證。惟只增長我見。便雌黃古今印證佛祖。輕毀一切。問著即作伎倆。粘作一堆。殊不知。末上便錯認定盤星了也。及至與渠作方便解粘去縛。便謂移換人捩轉人。作恁麼心行。似此有甚救處。除是驀地自解知。非却將來須放得下。作善知識。遇著此等。須是大脚手與烹鍊。救得一箇半箇。得徹不妨翻邪成正。將來却是箇沒量大人。何故只為病多諳藥性。

得底人。心機泯絕。照用已忘。渾無領覽。只守閑閑地。而諸天捧華無路。魔外潛覷不見。深深海底行。漏盡意解所作平常。似三家村裏無異。直下放懷。養到恁麼處。亦未肯住在。才有纖毫便覺如泰山。似礙塞人便即擺撥。雖純是理地亦無可取。若取即是見刺。所以云。道無心合人。人無心合道。豈肯自衒。我是得底人。原他深不欲人知。喚作絕學無為。與古人為儔。真道人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得底人。心機泯絕。照用已忘。渾無領覽。只守閑閑地。而諸天捧華無路。魔外潛覷不見。深深海底行。漏盡意解所作平常。似三家村裏無異。直下放懷。養到恁麼處。亦未肯住在。才有纖毫便覺如泰山。似礙塞人便即擺撥。雖純是理地亦無可取。若取即是見刺。所以云。道無心合人。人無心合道。豈肯自衒。我是得底人。原他深不欲人知。喚作絕學無為。與古人為儔。真道人也。

他參活句不參死句。活句下薦得。永劫不忘。死句下薦得。自救不了。若要與佛祖為師。須明取活句。韶陽出一句。如利刀剪却。臨濟亦云。吹毛用了急須磨。此豈陰界中事。亦非世智辯聰所及。直是深徹本源。打落從前。依他作解。明昧順逆。以金剛正印印定。揮金剛王寶劍。用本分手段。所以道。殺人須是殺人刀。活人須是活人劍。既殺得人須活得。既活得須殺得。若只孤單則偏墮也。垂手之際却看方便。勿使傷鋒犯手。著著有出身之路。八面玲瓏照破他方。與下刃亦須緊密始得。稍寬緩即落七落八也。只自己等閑尚不留毫髮許。設有亦斬作三段。何況此宗門中從上牙爪遇其中人才拈出。若投機則共用。不投機則剗却。以是為要。無不了底事。切在力行之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他參活句不參死句。活句下薦得。永劫不忘。死句下薦得。自救不了。若要與佛祖為師。須明取活句。韶陽出一句。如利刀剪却。臨濟亦云。吹毛用了急須磨。此豈陰界中事。亦非世智辯聰所及。直是深徹本源。打落從前。依他作解。明昧順逆。以金剛正印印定。揮金剛王寶劍。用本分手段。所以道。殺人須是殺人刀。活人須是活人劍。既殺得人須活得。既活得須殺得。若只孤單則偏墮也。垂手之際却看方便。勿使傷鋒犯手。著著有出身之路。八面玲瓏照破他方。與下刃亦須緊密始得。稍寬緩即落七落八也。只自己等閑尚不留毫髮許。設有亦斬作三段。何況此宗門中從上牙爪遇其中人才拈出。若投機則共用。不投機則剗却。以是為要。無不了底事。切在力行之。

示光禪人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示光禪人

欲得親切。第一不用求。求而得之。已落解會。況此大寶藏。亘古亘今歷歷虛明。從無始劫來。為自己根本舉動施為。全承他力。唯是休歇到一念不生處。即是透脫不墮情塵不居意想。逈然超絕。則遍界不藏。物物頭頭渾成大用。一一皆從自己胸襟流出。古人謂之運出家財。一得永得受用。豈有窮極耶。但患體究處根脚不牢。不能徹證。直須猛截諸緣令無纖毫。依倚放身捨命。直下承當。無第二箇。縱使千聖出來。亦不移易。隨時任運。喫飯著衣。長養聖胎。不存知解。可不是省要徑截殊勝法門耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得親切。第一不用求。求而得之。已落解會。況此大寶藏。亘古亘今歷歷虛明。從無始劫來。為自己根本舉動施為。全承他力。唯是休歇到一念不生處。即是透脫不墮情塵不居意想。逈然超絕。則遍界不藏。物物頭頭渾成大用。一一皆從自己胸襟流出。古人謂之運出家財。一得永得受用。豈有窮極耶。但患體究處根脚不牢。不能徹證。直須猛截諸緣令無纖毫。依倚放身捨命。直下承當。無第二箇。縱使千聖出來。亦不移易。隨時任運。喫飯著衣。長養聖胎。不存知解。可不是省要徑截殊勝法門耶。

示民禪人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示民禪人

先聖一麻一麥。古德攻苦食淡。潔志於此。廢寢忘飡。體究專確。要求實證。豈計所謂四事豐饒者哉。及至道不及古。便有法輪未轉。食輪先轉之義。由是叢林呼長老為粥飯頭。得非與古人一倍相反耶。然入隨緣變異門。且行第二段。北山延接方來道人。唯仰南畝。今秋適會大稔。覺民禪客覷收刈。臨行乞言。因示以前段因緣。貴宗本搆末。乃為兼利並照。圓悟通達之人本分事也。勉行之。百草頭上有祖師。夾山指出令人薦。寬平田中有大義。百丈展手要人知。若能顆粒圓成。即是單傳心印。更或彌望坦然。便證第一聖諦。且出草一句作麼生道。滿船明月載將歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先聖一麻一麥。古德攻苦食淡。潔志於此。廢寢忘飡。體究專確。要求實證。豈計所謂四事豐饒者哉。及至道不及古。便有法輪未轉。食輪先轉之義。由是叢林呼長老為粥飯頭。得非與古人一倍相反耶。然入隨緣變異門。且行第二段。北山延接方來道人。唯仰南畝。今秋適會大稔。覺民禪客覷收刈。臨行乞言。因示以前段因緣。貴宗本搆末。乃為兼利並照。圓悟通達之人本分事也。勉行之。百草頭上有祖師。夾山指出令人薦。寬平田中有大義。百丈展手要人知。若能顆粒圓成。即是單傳心印。更或彌望坦然。便證第一聖諦。且出草一句作麼生道。滿船明月載將歸。

示世祥禪人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示世祥禪人

立志辦道之士。於二六時中自照自了。念茲在茲。知有自己脚跟下一段因緣。處聖不增居凡不減。獨脫根塵逈超物表。凡所作為不立方所。湛寂凝然。唯萬變千化。初無動搖。應緣而彰。遇事便發。靡不圓成。唯要虛靜。一切超然。主本既明無幽不燭。萬年一念一念萬年。透頂透底全機大用。譬如壯士屈伸臂頃。不借他力。則生死幻翳氷消。金剛正體獨露。一得永得無有間斷。古今言教機緣公案。問答作用並全明此。若脫灑履踐得。日久歲深。自然左右逢源。打成一片。豈不見法燈道。入荒田不揀。信手拈來草。觸目未嘗無。臨機何不道。無根兮得活。離地兮不倒。日用尚不知。更向何處討。切宜消息之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立志辦道之士。於二六時中自照自了。念茲在茲。知有自己脚跟下一段因緣。處聖不增居凡不減。獨脫根塵逈超物表。凡所作為不立方所。湛寂凝然。唯萬變千化。初無動搖。應緣而彰。遇事便發。靡不圓成。唯要虛靜。一切超然。主本既明無幽不燭。萬年一念一念萬年。透頂透底全機大用。譬如壯士屈伸臂頃。不借他力。則生死幻翳氷消。金剛正體獨露。一得永得無有間斷。古今言教機緣公案。問答作用並全明此。若脫灑履踐得。日久歲深。自然左右逢源。打成一片。豈不見法燈道。入荒田不揀。信手拈來草。觸目未嘗無。臨機何不道。無根兮得活。離地兮不倒。日用尚不知。更向何處討。切宜消息之。

示諫長老 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示諫長老

趙州云。我在南方三十年。除粥飯二時是雜用心處。將知古德為此箇事不將作等閑。直是鄭重。所以操修覷捕到徹底分明。於一機一境一句一言。悉不落虛。是致世法佛法打成一片。今時要湊泊著實。須是猛利奮發。倒腸換肚。莫取惡知惡見。莫雜毒食。一味純正。真淨妙明。直下踏著本地風光。到安穩大解脫之地。坐斷報化佛頭凜凜孤危。風吹不入。水灑不著。正體現成。日用有力量。聞聲見色不生取捨。著著有出身之路。豈不見。僧問九峯。見說和尚親見延壽是否。峯云。山前麥熟也未識。得渠親切用處。便見衲僧巴鼻。所謂殺人刀活人劍。但請長時自著眼看。到出格時。自然知落處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趙州云。我在南方三十年。除粥飯二時是雜用心處。將知古德為此箇事不將作等閑。直是鄭重。所以操修覷捕到徹底分明。於一機一境一句一言。悉不落虛。是致世法佛法打成一片。今時要湊泊著實。須是猛利奮發。倒腸換肚。莫取惡知惡見。莫雜毒食。一味純正。真淨妙明。直下踏著本地風光。到安穩大解脫之地。坐斷報化佛頭凜凜孤危。風吹不入。水灑不著。正體現成。日用有力量。聞聲見色不生取捨。著著有出身之路。豈不見。僧問九峯。見說和尚親見延壽是否。峯云。山前麥熟也未識。得渠親切用處。便見衲僧巴鼻。所謂殺人刀活人劍。但請長時自著眼看。到出格時。自然知落處也。

示禪人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示禪人

達磨西來不立文字語句。唯直指人心。若論直指。只人人本有。無明殼子裏。全體應現。與從上諸聖。不移易一絲毫許。所謂天真自性本淨妙明。含吐十方獨脫根塵。一片田地唯離念絕情。逈超常格。大根大智。以本分力量。直下就自己根脚下承當。如萬仞懸崖撒手放身更無顧。藉教知見解礙倒底脫去。似大死人已絕氣息。到本分地上大休大歇。口鼻眼耳初無相知。手足項背各不相到。然後向寒灰死火上。頭頭上明。枯木朽株間。物物斯照。乃契合孤逈逈峭巍巍。更不須覓心覓佛。築著磕著無非外得。古來悟達百種千端。只這便是心。不必更求心。是佛何勞更覓佛。儻於言句上作露布。境物上生解會。則墮在骨董袋中。卒撈摸不著。此忘懷絕照真諦境界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達磨西來不立文字語句。唯直指人心。若論直指。只人人本有。無明殼子裏。全體應現。與從上諸聖。不移易一絲毫許。所謂天真自性本淨妙明。含吐十方獨脫根塵。一片田地唯離念絕情。逈超常格。大根大智。以本分力量。直下就自己根脚下承當。如萬仞懸崖撒手放身更無顧。藉教知見解礙倒底脫去。似大死人已絕氣息。到本分地上大休大歇。口鼻眼耳初無相知。手足項背各不相到。然後向寒灰死火上。頭頭上明。枯木朽株間。物物斯照。乃契合孤逈逈峭巍巍。更不須覓心覓佛。築著磕著無非外得。古來悟達百種千端。只這便是心。不必更求心。是佛何勞更覓佛。儻於言句上作露布。境物上生解會。則墮在骨董袋中。卒撈摸不著。此忘懷絕照真諦境界也。

不與萬法為侶者。是什麼人。回光自照看。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。八角磨盤空裏走。參得透目前萬法平沈。無始妄想蕩盡。德山隔江搖手。便有人承當。鳥窠吹布毛尋有人省悟。得非此段大因緣。時至根苗自生也。亦機感相投有地也。亦當人密運無間借師門發揮。何峭絕如此之難。而超證如此之易。古人以輥芥投針為況。良不虛矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不與萬法為侶者。是什麼人。回光自照看。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。八角磨盤空裏走。參得透目前萬法平沈。無始妄想蕩盡。德山隔江搖手。便有人承當。鳥窠吹布毛尋有人省悟。得非此段大因緣。時至根苗自生也。亦機感相投有地也。亦當人密運無間借師門發揮。何峭絕如此之難。而超證如此之易。古人以輥芥投針為況。良不虛矣。

末後一句都通穿過。有言無言向上向下。權實照用卷舒與𡙸。不消箇勘破了也。誰識趙州這巴鼻。須是吾家種草始得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末後一句都通穿過。有言無言向上向下。權實照用卷舒與𡙸。不消箇勘破了也。誰識趙州這巴鼻。須是吾家種草始得。

示尼修道者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示尼修道者

學道之士。初無信向。厭世煩溷長恐不能得箇入路。既逢師指。或因自己直下發明。從本已來元自具足妙圓真心。觸境遇緣自知落著。便乃守住患不能出得。遂作窠臼。向機境上立照立用。下咄下拍。努眼揚眉。一場特地更遇本色宗匠。盡與拈却如許如解。直下契證。本來無為無事無心境界。然後證羞慚知休歇。一向冥然。諸聖尚覓他起念處不得。況其餘耶。所以巖頭道。他得底人。只守閑閑地。二六時中無欲無依。可不是安樂法門。昔灌溪往末山。山問。近離甚處。溪云路口。山云。何不蓋却。溪無語。次日致問。如何是末山境。山云。不露頂。如何是境中人。云無男女等相。溪云。何不變去。山云。不是神不是鬼。變箇什麼。如此豈不脚踏實地到壁立萬仞處。所以道。末後一句始到牢關。把斷要津不通凡聖。古人既爾。今人豈少欠耶。幸有金剛王寶劍。當須遇著知音可以拈出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學道之士。初無信向。厭世煩溷長恐不能得箇入路。既逢師指。或因自己直下發明。從本已來元自具足妙圓真心。觸境遇緣自知落著。便乃守住患不能出得。遂作窠臼。向機境上立照立用。下咄下拍。努眼揚眉。一場特地更遇本色宗匠。盡與拈却如許如解。直下契證。本來無為無事無心境界。然後證羞慚知休歇。一向冥然。諸聖尚覓他起念處不得。況其餘耶。所以巖頭道。他得底人。只守閑閑地。二六時中無欲無依。可不是安樂法門。昔灌溪往末山。山問。近離甚處。溪云路口。山云。何不蓋却。溪無語。次日致問。如何是末山境。山云。不露頂。如何是境中人。云無男女等相。溪云。何不變去。山云。不是神不是鬼。變箇什麼。如此豈不脚踏實地到壁立萬仞處。所以道。末後一句始到牢關。把斷要津不通凡聖。古人既爾。今人豈少欠耶。幸有金剛王寶劍。當須遇著知音可以拈出。

示良爐頭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示良爐頭

金色頭陀論劫打坐。達磨少林面壁九年。曹溪四會縣看獵。大溈深山卓庵十載。大梅一住絕人迹。無業閱大藏。古聖翹足七晝夜讚底沙。常啼經月鬻心肝。長慶坐破七蒲團。是皆為此一段大因緣。其志可尚。終古作後昆標準。便使致身在長連床上亦不過冥心體究。但令心念澄靜。紛紛擾擾處正好作工夫。當作工夫時。透頂透底。無絲毫遺漏。全體現成。更不自他處起。唯此一大機阿轆轆轉。更說甚世諦佛法。一樣平持日久歲深。自然脚跟下實確確地。只是箇良上座。直下契證。如水入水。如金博金。平等一如。湛然真純。是解作活計。但一念不生。放教玲瓏。才有是非。彼我得失。勿隨他去。乃是終日竟夜。親參自家真善知識。何憂此事不辦。切須自看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金色頭陀論劫打坐。達磨少林面壁九年。曹溪四會縣看獵。大溈深山卓庵十載。大梅一住絕人迹。無業閱大藏。古聖翹足七晝夜讚底沙。常啼經月鬻心肝。長慶坐破七蒲團。是皆為此一段大因緣。其志可尚。終古作後昆標準。便使致身在長連床上亦不過冥心體究。但令心念澄靜。紛紛擾擾處正好作工夫。當作工夫時。透頂透底。無絲毫遺漏。全體現成。更不自他處起。唯此一大機阿轆轆轉。更說甚世諦佛法。一樣平持日久歲深。自然脚跟下實確確地。只是箇良上座。直下契證。如水入水。如金博金。平等一如。湛然真純。是解作活計。但一念不生。放教玲瓏。才有是非。彼我得失。勿隨他去。乃是終日竟夜。親參自家真善知識。何憂此事不辦。切須自看。

示諧知浴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示諧知浴

此箇大法。三世諸佛同證。六代祖師共傳。一印印定。直指人心見性成佛。不立文字語句。謂之教外別行單傳心印。若涉言詮露布。立階立梯。論量格內格外。則失却本宗。辜負先聖。要須最初入作。便遇本分人。直截根源。退步就已。以鐵石心。將從前妄想見解世智辯聰彼我得失。到底一時放却。直下如枯木死灰。情盡見除到淨裸裸赤灑灑處。豁然契證。與從上諸聖不移易一絲毫許。諦信得及明見得徹。此始為入理之門。更須教一念萬年萬年一念。二六時中純一無雜。才有纖塵起滅。則落二十五有無出離之期。抵死謾生咬教斷。然後田地穩密。聖凡位中收攝不得。始是如鳥出籠。自休自了處。得座披衣。真金百煉。舉動施為。等閑蕩蕩地。根塵生死境智玄妙。如湯沃雪。遂自知時。更無分外底。名為無心道人。以此自修。轉開未悟。令如是履踐。豈不為要道哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此箇大法。三世諸佛同證。六代祖師共傳。一印印定。直指人心見性成佛。不立文字語句。謂之教外別行單傳心印。若涉言詮露布。立階立梯。論量格內格外。則失却本宗。辜負先聖。要須最初入作。便遇本分人。直截根源。退步就已。以鐵石心。將從前妄想見解世智辯聰彼我得失。到底一時放却。直下如枯木死灰。情盡見除到淨裸裸赤灑灑處。豁然契證。與從上諸聖不移易一絲毫許。諦信得及明見得徹。此始為入理之門。更須教一念萬年萬年一念。二六時中純一無雜。才有纖塵起滅。則落二十五有無出離之期。抵死謾生咬教斷。然後田地穩密。聖凡位中收攝不得。始是如鳥出籠。自休自了處。得座披衣。真金百煉。舉動施為。等閑蕩蕩地。根塵生死境智玄妙。如湯沃雪。遂自知時。更無分外底。名為無心道人。以此自修。轉開未悟。令如是履踐。豈不為要道哉。

示印禪人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示印禪人

道由悟達。立志為先。自博地具縛凡夫。便欲跂步超證直入聖域。豈小因緣哉。固宜操鐵石心截生死流。承當本來正性。不見纖塵中外有法。使胸次蕩然了無罣礙。施為作用悉根本中出。根本既牢實。能轉一切物。是謂金剛正體。一得永得豈假外求。是故古德云。此宗難得其妙。當須子細用心。可中頓悟正因。便是出塵階塹。古德隔江搖扇吹布毛。便有發機處。至於驀口𡎺劈背棒。亦解桶底子脫。蓋緣專一久之一日瞥地。此豈外得之。皆由自證自悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道由悟達。立志為先。自博地具縛凡夫。便欲跂步超證直入聖域。豈小因緣哉。固宜操鐵石心截生死流。承當本來正性。不見纖塵中外有法。使胸次蕩然了無罣礙。施為作用悉根本中出。根本既牢實。能轉一切物。是謂金剛正體。一得永得豈假外求。是故古德云。此宗難得其妙。當須子細用心。可中頓悟正因。便是出塵階塹。古德隔江搖扇吹布毛。便有發機處。至於驀口𡎺劈背棒。亦解桶底子脫。蓋緣專一久之一日瞥地。此豈外得之。皆由自證自悟。

示信侍者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示信侍者

學道之要。在深根固蔕。於二六時中照了自己根脚。當未起念百不干懷時。圓融無際脫體虛凝。一切所為曾無疑間。謂之現成本分事。及至纔起一毫頭見解。欲承當作主宰。便落在陰界裏。被見聞覺知得失是非籠罩。半醉半醒打疊不辦。約實而論。但於鬧鬨鬨處管帶得行。如無一事相似。透頂透底直下圓成。了無形相。不廢功用。不妨作為語默起倒。終不是別人。稍覺纖毫滯礙悉是妄想。直教洒洒落落。如太虛空。如明鏡當臺。如杲日麗天。一動一靜一去一來。不從外得。放教自由自在。不被法縛不求法脫。盡始盡終打成一片。何處離佛法外。別有世法。離世法外。別有佛法。是故祖師直指人心。金剛般若貴人離相。譬如壯士屈伸臂頃。不借他力。如此省要。好長時自退步體究。令有箇落著諦實證悟之地。即是念念遍參無邊無量大善知識也。切切諦信。勉力作工夫。乃善也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學道之要。在深根固蔕。於二六時中照了自己根脚。當未起念百不干懷時。圓融無際脫體虛凝。一切所為曾無疑間。謂之現成本分事。及至纔起一毫頭見解。欲承當作主宰。便落在陰界裏。被見聞覺知得失是非籠罩。半醉半醒打疊不辦。約實而論。但於鬧鬨鬨處管帶得行。如無一事相似。透頂透底直下圓成。了無形相。不廢功用。不妨作為語默起倒。終不是別人。稍覺纖毫滯礙悉是妄想。直教洒洒落落。如太虛空。如明鏡當臺。如杲日麗天。一動一靜一去一來。不從外得。放教自由自在。不被法縛不求法脫。盡始盡終打成一片。何處離佛法外。別有世法。離世法外。別有佛法。是故祖師直指人心。金剛般若貴人離相。譬如壯士屈伸臂頃。不借他力。如此省要。好長時自退步體究。令有箇落著諦實證悟之地。即是念念遍參無邊無量大善知識也。切切諦信。勉力作工夫。乃善也。

示材知莊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示材知莊

俱胝凡見僧來及答問。唯竪一指。蓋通上徹下契證無疑。差病不假驢駝藥也。後代不諳來脈。隨例竪箇指頭。謾人不分皂白。大似將醍醐作毒藥。良可憐愍。若是真的見透底。始知鄭重。終不將作等閑。所謂千鈞之弩。不為鼷鼠而發機。是故須具頂𩕳上眼方可入作。後來玄沙拈曰。俱胝承當處。莽鹵只認得一機一境。有般拍盲底。隨語生解。便抑屈俱胝。以謂實然。殊不知。焦塼打著連底凍。到這裏直須子細。切忌顢頇。只如俱胝臨遷化去自云。得天龍一指頭禪。一生受用不盡。豈徒然哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱胝凡見僧來及答問。唯竪一指。蓋通上徹下契證無疑。差病不假驢駝藥也。後代不諳來脈。隨例竪箇指頭。謾人不分皂白。大似將醍醐作毒藥。良可憐愍。若是真的見透底。始知鄭重。終不將作等閑。所謂千鈞之弩。不為鼷鼠而發機。是故須具頂𩕳上眼方可入作。後來玄沙拈曰。俱胝承當處。莽鹵只認得一機一境。有般拍盲底。隨語生解。便抑屈俱胝。以謂實然。殊不知。焦塼打著連底凍。到這裏直須子細。切忌顢頇。只如俱胝臨遷化去自云。得天龍一指頭禪。一生受用不盡。豈徒然哉。

曹溪大鑒微時。新州一樵夫也。碌碌無所發明。已數十載。一旦聞客誦經。激其本願。遂致母出鄉。謁黃梅大滿。才見數語間投機。隱確坊八箇月。既聞秀偈。始露鋒鋩。五祖舉衣鉢授之。是時群眾競趁。逐欲奪取。而蒙山道人。最先及之。於大庾嶺頭知不勝。始悟此衣非可以力爭。稽首求法。大鑒以不思善惡本初面目。歛念知歸。盧老以時緣未穩。復遁迹四會縣獵人中久之。尋抵番禺。吐風旛不動動自於心之語。印宗伸弟子之禮。為之削髮登具。由是開大法要。總二千餘眾。聲徹九重。遣貴近降紫泥召之。確然不應度龍象。若讓師清源永嘉南陽荷澤司空數十人。皆大宗師。何其韙歟。唯聖賢示化。進退存亡。了然先照。然考其步驟。從微至著。不斷世緣。而示妙規百世之下。無與為等。到今數百載。充遍寰海。列剎相望。皆其法孫。欽仰洪範。欲擬其毫末。竭誠罄力。終莫髣髴。惟望後昆有力量者勉旃。聊述梗概爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曹溪大鑒微時。新州一樵夫也。碌碌無所發明。已數十載。一旦聞客誦經。激其本願。遂致母出鄉。謁黃梅大滿。才見數語間投機。隱確坊八箇月。既聞秀偈。始露鋒鋩。五祖舉衣鉢授之。是時群眾競趁。逐欲奪取。而蒙山道人。最先及之。於大庾嶺頭知不勝。始悟此衣非可以力爭。稽首求法。大鑒以不思善惡本初面目。歛念知歸。盧老以時緣未穩。復遁迹四會縣獵人中久之。尋抵番禺。吐風旛不動動自於心之語。印宗伸弟子之禮。為之削髮登具。由是開大法要。總二千餘眾。聲徹九重。遣貴近降紫泥召之。確然不應度龍象。若讓師清源永嘉南陽荷澤司空數十人。皆大宗師。何其韙歟。唯聖賢示化。進退存亡。了然先照。然考其步驟。從微至著。不斷世緣。而示妙規百世之下。無與為等。到今數百載。充遍寰海。列剎相望。皆其法孫。欽仰洪範。欲擬其毫末。竭誠罄力。終莫髣髴。惟望後昆有力量者勉旃。聊述梗概爾。