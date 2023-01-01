圓悟佛果禪師語錄卷第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓悟佛果禪師語錄卷第十三

宋平江府虎丘山門人紹隆等編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋平江府虎丘山門人紹隆等編

小參六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參六

高郵乾明受勅。住金山龍遊寺。當晚小參。僧問。明歷歷露堂堂。因什麼乾坤收不得。師云。金剛手裏八稜棒。進云。忽若一喚便回。還當得活也無。師云。鶖子目連無奈何。進云。不落照不落用。如何商量。師云。放下雲頭。進云。忽遇其中人時如何用。師云。騎佛殿出三門。進云。萬象不來渠獨語。教誰把手上高峯。師云。錯下名言。師乃云。祖師心印。狀似鐵牛之機。諸佛密語。正如擊塗毒鼓。未擬議前先蹉過。纔思量處隔千山。要須眼似流星心如鐵石。所以從上來提持向上綱宗。只有三句。有時咬去。有時咬住。有時一向不去。有時一向不住。明眼漢沒窠臼。若論戰也。箇箇力在轉處。却物為上逐物為下。要須把斷凡聖路頭不立毫末。然後舉一毫毛盡無邊香水海。七達八通。說一句子。窮龍宮盈海藏。此猶是極則之談。未是衲僧巴鼻。若論衲僧受用。直饒棒如雨點喝似雷奔。列千聖下風。立毘盧頂上。擊石火閃電光。俊鷂俊鷹。也趕他不及。要須正一切知見發明大解脫。無不歷落無不透脫。則在天同天。在地同地。物同物我同我。證一切智明一切道。無處不通容。無機不圓證。正當恁麼時。諸人各各返照自己分上。曾移易一絲毫許麼。所謂十世圓融十分成就。且道。不落機緣一句作麼生道。覿面要須宗正眼。臨機截斷聖凡蹤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高郵乾明受勅。住金山龍遊寺。當晚小參。僧問。明歷歷露堂堂。因什麼乾坤收不得。師云。金剛手裏八稜棒。進云。忽若一喚便回。還當得活也無。師云。鶖子目連無奈何。進云。不落照不落用。如何商量。師云。放下雲頭。進云。忽遇其中人時如何用。師云。騎佛殿出三門。進云。萬象不來渠獨語。教誰把手上高峯。師云。錯下名言。師乃云。祖師心印。狀似鐵牛之機。諸佛密語。正如擊塗毒鼓。未擬議前先蹉過。纔思量處隔千山。要須眼似流星心如鐵石。所以從上來提持向上綱宗。只有三句。有時咬去。有時咬住。有時一向不去。有時一向不住。明眼漢沒窠臼。若論戰也。箇箇力在轉處。却物為上逐物為下。要須把斷凡聖路頭不立毫末。然後舉一毫毛盡無邊香水海。七達八通。說一句子。窮龍宮盈海藏。此猶是極則之談。未是衲僧巴鼻。若論衲僧受用。直饒棒如雨點喝似雷奔。列千聖下風。立毘盧頂上。擊石火閃電光。俊鷂俊鷹。也趕他不及。要須正一切知見發明大解脫。無不歷落無不透脫。則在天同天。在地同地。物同物我同我。證一切智明一切道。無處不通容。無機不圓證。正當恁麼時。諸人各各返照自己分上。曾移易一絲毫許麼。所謂十世圓融十分成就。且道。不落機緣一句作麼生道。覿面要須宗正眼。臨機截斷聖凡蹤。

入寺小參。金剛王寶劍。截斷玄機。正眼摩醯光。吞諸祖目。機銖兩舉一明三。左轉右旋。七穿八穴也。須是箇風吹不入水洒不著針劄不入。快活自由底漢始得。若也浮逼逼地。尚留觀聽。猶涉形聲。說妙說玄。舉今舉古。進前退後。敲床竪拂。行棒行喝。則沒交涉。直得淨裸裸赤洒洒。還有相見底麼。若有。須是同道人方知同道事。若非。同道者畢竟沒來由。正當恁麼時。還相委悉麼。十方聚會無餘事。共向曹溪路上行。復頌云。正眼橫頂門。神符懸肘後。幸是師子兒。各作師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入寺小參。金剛王寶劍。截斷玄機。正眼摩醯光。吞諸祖目。機銖兩舉一明三。左轉右旋。七穿八穴也。須是箇風吹不入水洒不著針劄不入。快活自由底漢始得。若也浮逼逼地。尚留觀聽。猶涉形聲。說妙說玄。舉今舉古。進前退後。敲床竪拂。行棒行喝。則沒交涉。直得淨裸裸赤洒洒。還有相見底麼。若有。須是同道人方知同道事。若非。同道者畢竟沒來由。正當恁麼時。還相委悉麼。十方聚會無餘事。共向曹溪路上行。復頌云。正眼橫頂門。神符懸肘後。幸是師子兒。各作師子吼。

小參。僧問應真不借時如何。師云。渠儂得自由。進云。點則不到。到即不點。師云。同彼同此。進云。此猶未是學人安身立命處在。師云。獨有闍黎高一著。進云。也知和尚要用此機。師云。也被闍黎識破。進云。老老大大。轉見放憨。師云。道什麼。進云。也不可放過。師云。却是爾放憨。師乃云。好日多同十方盡應。好本多同千差共轍。直得龍吟霧起。虎嘯風生。八面更玲瓏。一方獨峭絕。此猶是人人分上知有底。其餘不知有底如恒河沙數。且作麼生湊泊。作麼生參詳。有進步得底不用伎倆。試拈出看。有證據得底不用思量。試剖判看。若剖判得。正如靈山會上龍女獻珠便得成佛。女云。我獻寶珠。世尊納受。是事疾否。智積云。是事甚疾。龍女云。以汝神力。觀我成佛。復速於此。然雖如是。猶有途轍。若是本分行本分證。直須更放過三千里。正當恁麼時。畢竟如何是著實處。十方薄伽梵。一路涅槃門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參。僧問應真不借時如何。師云。渠儂得自由。進云。點則不到。到即不點。師云。同彼同此。進云。此猶未是學人安身立命處在。師云。獨有闍黎高一著。進云。也知和尚要用此機。師云。也被闍黎識破。進云。老老大大。轉見放憨。師云。道什麼。進云。也不可放過。師云。却是爾放憨。師乃云。好日多同十方盡應。好本多同千差共轍。直得龍吟霧起。虎嘯風生。八面更玲瓏。一方獨峭絕。此猶是人人分上知有底。其餘不知有底如恒河沙數。且作麼生湊泊。作麼生參詳。有進步得底不用伎倆。試拈出看。有證據得底不用思量。試剖判看。若剖判得。正如靈山會上龍女獻珠便得成佛。女云。我獻寶珠。世尊納受。是事疾否。智積云。是事甚疾。龍女云。以汝神力。觀我成佛。復速於此。然雖如是。猶有途轍。若是本分行本分證。直須更放過三千里。正當恁麼時。畢竟如何是著實處。十方薄伽梵。一路涅槃門。

李從議請小參。僧問。不問有言不問無言時如何。師云。其聲如雷。進云。為什麼如此。師云。只為聾人不聽聞。進云。爭奈五音六律甚分明。師云。闍黎聞箇什麼。進云。某甲從來無耳朵。師云。更須識取口頭底。師乃云。一句絕誵訛。千里萬里無消息。一塵含法界。千重百匝太周遮。若是明眼人。終不向目前覓。何故。若向目前覓。此人未具眼。更於句中求。落在第八機。既不向句中求。又不向目前覓。且道。如何湊泊。只如隔山隔嶽隔浮幢王隔香水海。那邊還有恁麼事也無。若道有。隔許多作麼生知道有。若道無。佛法即有邊際。若道不有不無。正是半前落後。直饒離却有無。未免喫金山手中棒。忽有衲僧出來道。不恁麼如龍得水。似虎靠山。通身是眼也。看他不見。通身是舌也。說他不及。且道。畢竟落在什麼處。若不藍田射石虎。幾乎誤殺李將軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 李從議請小參。僧問。不問有言不問無言時如何。師云。其聲如雷。進云。為什麼如此。師云。只為聾人不聽聞。進云。爭奈五音六律甚分明。師云。闍黎聞箇什麼。進云。某甲從來無耳朵。師云。更須識取口頭底。師乃云。一句絕誵訛。千里萬里無消息。一塵含法界。千重百匝太周遮。若是明眼人。終不向目前覓。何故。若向目前覓。此人未具眼。更於句中求。落在第八機。既不向句中求。又不向目前覓。且道。如何湊泊。只如隔山隔嶽隔浮幢王隔香水海。那邊還有恁麼事也無。若道有。隔許多作麼生知道有。若道無。佛法即有邊際。若道不有不無。正是半前落後。直饒離却有無。未免喫金山手中棒。忽有衲僧出來道。不恁麼如龍得水。似虎靠山。通身是眼也。看他不見。通身是舌也。說他不及。且道。畢竟落在什麼處。若不藍田射石虎。幾乎誤殺李將軍。

師云。欲得親切。第一莫將來。將來不相似。向爾道。壁立萬仞。依前却來。撞牆撞壁。有什麼近傍處。雖然如是。已是落草了也。不免將錯就錯。於第二頭說葛藤去也。還知麼直下如當門按一口劍相似。凜凜威風。纔跨門來。誰敢近傍。若近著則喪身失命。若望涯而退。不是大丈夫漢。須是不顧死生。從他手中奪去始得。所以道。不入虎穴不得虎子。須是當前不顧性命。若奪劍在自己手中。任是佛來也不放過。直饒恁麼。已是第二頭也。不見資福道。爾隔江見資福剎竿。便回去。脚跟下好與三十棒。睦州纔見僧來便云。見成公案。隨後云。放爾三十棒。似此等有什麼近傍處。然子細推窮來。不妨勦絕。免他說玄說妙說理說事說向上向下穢污心田。須知人人分上有一段事。輝騰今古。逈絕見知。淨裸裸赤灑灑。先沒許多般。只為爾諸人從無始時來妄想濃厚。背却自己只從他覓。若能回光返照。無第二人。終不隨他起滅。若一處得脫。則千處百處一時透脫。莫只向人舌頭聽他處分。聊聞舉著剔起便行。已是三千里外沒交涉。若得箇中受用。便乃毛羽相似。作他屋裏人。雖有恁麼人。也須向山僧手裏飲氣吞聲始得。直須按下雲頭。將自己平生所知所解。掇在善知識面前。若是則與爾證據。不是則與爾剗除。豈不見。藥山參石頭時。置箇問端云。三乘十二分教某粗知。誠聞南方直指人心見性成佛。某甲實未明了。乞師指示。石頭云。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。山不契。直至江西馬大師處。又如前問。馬師云。有時教伊揚眉瞬目。有時教伊不揚眉瞬目。有時教伊揚眉瞬目是。有時教伊揚眉瞬目不是。藥山於是有省。馬云。爾見什麼道理。山云。我在石頭時。如蚊子上鐵牛相似今時眾中兄弟便道。石頭一向壁立萬仞。所以他不會。馬祖放開一線。他乃悟去。殊不知。石頭恁麼道。已是漏逗了也。馬祖道處。這一著尤更毒害。因甚麼藥山得悟去。且道。因什麼如此。到此須是生鐵鑄就底漢始得。所以云。此事不在語言上。不在文字上。看他置箇問頭。問石頭了。及至馬祖處。亦如是問。此人是箇鐵石身心。如今若有如是心底人。何憂不徹。爾若只覓言覓句覓玄覓妙。何時得了。千人萬人各說不同。爾用那箇句則是。若見道了更用言句作麼。若不用言句。爾作麼生見。到這裏參須實參悟須實悟。令教透頂透底亘古亘今。打開自己庫藏。運出自己家財拯濟。莫只向外邊尋覓。爾若拶得一路透去。便與爾同參。爾若只守箇昭昭靈靈下咄下喝揚眉瞬目。不如這箇更是大病。所以云。此事隱在四大六根裏。六根四大只是箇閑家具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。欲得親切。第一莫將來。將來不相似。向爾道。壁立萬仞。依前却來。撞牆撞壁。有什麼近傍處。雖然如是。已是落草了也。不免將錯就錯。於第二頭說葛藤去也。還知麼直下如當門按一口劍相似。凜凜威風。纔跨門來。誰敢近傍。若近著則喪身失命。若望涯而退。不是大丈夫漢。須是不顧死生。從他手中奪去始得。所以道。不入虎穴不得虎子。須是當前不顧性命。若奪劍在自己手中。任是佛來也不放過。直饒恁麼。已是第二頭也。不見資福道。爾隔江見資福剎竿。便回去。脚跟下好與三十棒。睦州纔見僧來便云。見成公案。隨後云。放爾三十棒。似此等有什麼近傍處。然子細推窮來。不妨勦絕。免他說玄說妙說理說事說向上向下穢污心田。須知人人分上有一段事。輝騰今古。逈絕見知。淨裸裸赤灑灑。先沒許多般。只為爾諸人從無始時來妄想濃厚。背却自己只從他覓。若能回光返照。無第二人。終不隨他起滅。若一處得脫。則千處百處一時透脫。莫只向人舌頭聽他處分。聊聞舉著剔起便行。已是三千里外沒交涉。若得箇中受用。便乃毛羽相似。作他屋裏人。雖有恁麼人。也須向山僧手裏飲氣吞聲始得。直須按下雲頭。將自己平生所知所解。掇在善知識面前。若是則與爾證據。不是則與爾剗除。豈不見。藥山參石頭時。置箇問端云。三乘十二分教某粗知。誠聞南方直指人心見性成佛。某甲實未明了。乞師指示。石頭云。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。山不契。直至江西馬大師處。又如前問。馬師云。有時教伊揚眉瞬目。有時教伊不揚眉瞬目。有時教伊揚眉瞬目是。有時教伊揚眉瞬目不是。藥山於是有省。馬云。爾見什麼道理。山云。我在石頭時。如蚊子上鐵牛相似今時眾中兄弟便道。石頭一向壁立萬仞。所以他不會。馬祖放開一線。他乃悟去。殊不知。石頭恁麼道。已是漏逗了也。馬祖道處。這一著尤更毒害。因甚麼藥山得悟去。且道。因什麼如此。到此須是生鐵鑄就底漢始得。所以云。此事不在語言上。不在文字上。看他置箇問頭。問石頭了。及至馬祖處。亦如是問。此人是箇鐵石身心。如今若有如是心底人。何憂不徹。爾若只覓言覓句覓玄覓妙。何時得了。千人萬人各說不同。爾用那箇句則是。若見道了更用言句作麼。若不用言句。爾作麼生見。到這裏參須實參悟須實悟。令教透頂透底亘古亘今。打開自己庫藏。運出自己家財拯濟。莫只向外邊尋覓。爾若拶得一路透去。便與爾同參。爾若只守箇昭昭靈靈下咄下喝揚眉瞬目。不如這箇更是大病。所以云。此事隱在四大六根裏。六根四大只是箇閑家具。

故云。生如著衫。死如脫袴。六根四大。只是箇衫袴。且道。著底是什麼人。且道。是誰著。乃喝云。莫便是這箇麼。復云。錯了也。所以古人云。身心一如。身外無餘。盡乾坤大地。只是箇本來心。盡山河大地。只是箇一末撒子也不要。既不要。且道。向什麼處安身立命。到此須是有生機一路始得。若不如是。爾若道佛則著佛。爾若道祖則著祖。直須紅鑪一點雪相似始得。且去巾單下。放教如寒灰死火。世法佛法都不用思量。莫怕他落空。莫怕如土木瓦石。爾若怕落空。只如憂落空底心。是什麼。何曾落空來。若是果歇得。到真實休歇之處。佛祖也不立。千聖萬聖法門一時透了。豈不徑截也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故云。生如著衫。死如脫袴。六根四大。只是箇衫袴。且道。著底是什麼人。且道。是誰著。乃喝云。莫便是這箇麼。復云。錯了也。所以古人云。身心一如。身外無餘。盡乾坤大地。只是箇本來心。盡山河大地。只是箇一末撒子也不要。既不要。且道。向什麼處安身立命。到此須是有生機一路始得。若不如是。爾若道佛則著佛。爾若道祖則著祖。直須紅鑪一點雪相似始得。且去巾單下。放教如寒灰死火。世法佛法都不用思量。莫怕他落空。莫怕如土木瓦石。爾若怕落空。只如憂落空底心。是什麼。何曾落空來。若是果歇得。到真實休歇之處。佛祖也不立。千聖萬聖法門一時透了。豈不徑截也。

師云。即恁麼便承當。擔荷得去。可以籠罩古今。乾坤大地透頂透底。淨裸裸赤灑灑。要且不是爾見聞覺知色聲香味觸。盡乾坤大地。只是箇真實人體。說什麼見聞覺知。纔跨門來。已是兩手分付。更無纖毫遺漏。須知向上一路不立文字語言。既不立文字語言。如何明得。所以道。路逢達道人。不將語默對。又云。相逢不拈出。舉意便知有也。須是徹骨徹髓信得極見得徹。然後盡十方世界。只在一絲毫頭上明得。其或滯於知見。便有佛有祖。所以却入建化門中。葛藤露布。祖師西來不立文字。直指人心見性成佛。只論直指人心。要須是其中人始得。若立語句。以至百千萬億方便。其意只是與人解粘去縛。令教淨裸裸地輝騰今古。實無許多般計校。豈不見。五洩參石頭問云。一言相契即住。不契即去。石頭不顧。五洩乃拂袖便行。出至三門。石頭乃喚云。闍黎。洩回首。頭云。從生至老。只是這箇。更回頭轉腦作什麼。洩從此有省。若是山僧。當時不須喚他。從他擔板。蹉却一生。只為慈悲落草。以至如此。只如諸人。坐立儼然。從生至老。只是這箇。更疑什麼。所以云。參禪須是鐵漢。著手心頭便判。直趣無上菩提。一切是非莫管。須是一念不生前後際斷。纔敲磕便見。更待他人喚作什麼。直是打成一片。如水入水如金博金。古人既恁麼。只如向長老口上聽取。且道。有實法無實法。若有實法則成繫綴人。若無從上來立許多方便門作麼。只教諸人見性。若真見自性。豈干他見聞覺知思量擬議。如東寺會禪師道化荊湖。有崔郡相國。出鎮湖南。師因目疾次。崔乃問曰。如何是宗乘中事。師云。見性成佛。崔云。爭奈患眼何。師云。見性非眼。赤眼何咎。且道。見性既非眼。且將什麼見。聞性亦非耳。且道。將什麼聞。乃至鼻嗅香舌了味身覺觸意攀緣。一一皆然。若向這裏明得。至於一切處悉皆明得。所以雪峯和尚道。盡大地是箇解脫門。把手拽不肯入。又云。盡大地撮來如粟米粒大。拋向面前。漆桶不會。打鼓普請。看更有甚玄妙見聞覺知。若爾方能心境一如。也無能也無所。唯一自心。更無他物。若是得底人。終不言我知我會。遇飯喫飯。遇茶喫茶。終日只守閑閑地。蓋他胸中無許多波吒計校。所以道。心若無事。萬法一如。無得無失。終日只履踐此一片田地。凡有來問。只將此事一時截斷。所以道。見須實見。悟須實悟。古人云。百尺竿頭作伎倆未嶮。向衲衣下不明大事失却人身始是嶮。既如是。豈可不明心達本。一切萬緣一齊放下棄却知見解會。令教如木石瓦礫相似。及到大安穩休歇之地。然後一波纔動萬波隨。而初無動靜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。即恁麼便承當。擔荷得去。可以籠罩古今。乾坤大地透頂透底。淨裸裸赤灑灑。要且不是爾見聞覺知色聲香味觸。盡乾坤大地。只是箇真實人體。說什麼見聞覺知。纔跨門來。已是兩手分付。更無纖毫遺漏。須知向上一路不立文字語言。既不立文字語言。如何明得。所以道。路逢達道人。不將語默對。又云。相逢不拈出。舉意便知有也。須是徹骨徹髓信得極見得徹。然後盡十方世界。只在一絲毫頭上明得。其或滯於知見。便有佛有祖。所以却入建化門中。葛藤露布。祖師西來不立文字。直指人心見性成佛。只論直指人心。要須是其中人始得。若立語句。以至百千萬億方便。其意只是與人解粘去縛。令教淨裸裸地輝騰今古。實無許多般計校。豈不見。五洩參石頭問云。一言相契即住。不契即去。石頭不顧。五洩乃拂袖便行。出至三門。石頭乃喚云。闍黎。洩回首。頭云。從生至老。只是這箇。更回頭轉腦作什麼。洩從此有省。若是山僧。當時不須喚他。從他擔板。蹉却一生。只為慈悲落草。以至如此。只如諸人。坐立儼然。從生至老。只是這箇。更疑什麼。所以云。參禪須是鐵漢。著手心頭便判。直趣無上菩提。一切是非莫管。須是一念不生前後際斷。纔敲磕便見。更待他人喚作什麼。直是打成一片。如水入水如金博金。古人既恁麼。只如向長老口上聽取。且道。有實法無實法。若有實法則成繫綴人。若無從上來立許多方便門作麼。只教諸人見性。若真見自性。豈干他見聞覺知思量擬議。如東寺會禪師道化荊湖。有崔郡相國。出鎮湖南。師因目疾次。崔乃問曰。如何是宗乘中事。師云。見性成佛。崔云。爭奈患眼何。師云。見性非眼。赤眼何咎。且道。見性既非眼。且將什麼見。聞性亦非耳。且道。將什麼聞。乃至鼻嗅香舌了味身覺觸意攀緣。一一皆然。若向這裏明得。至於一切處悉皆明得。所以雪峯和尚道。盡大地是箇解脫門。把手拽不肯入。又云。盡大地撮來如粟米粒大。拋向面前。漆桶不會。打鼓普請。看更有甚玄妙見聞覺知。若爾方能心境一如。也無能也無所。唯一自心。更無他物。若是得底人。終不言我知我會。遇飯喫飯。遇茶喫茶。終日只守閑閑地。蓋他胸中無許多波吒計校。所以道。心若無事。萬法一如。無得無失。終日只履踐此一片田地。凡有來問。只將此事一時截斷。所以道。見須實見。悟須實悟。古人云。百尺竿頭作伎倆未嶮。向衲衣下不明大事失却人身始是嶮。既如是。豈可不明心達本。一切萬緣一齊放下棄却知見解會。令教如木石瓦礫相似。及到大安穩休歇之地。然後一波纔動萬波隨。而初無動靜

等相。蓋他得底人。終日以無所得心。修無所得行。行雖與人同。而常與人異。只為此一片田地打揲得盡淨一切會同脫體無礙。豈是小了底事。直須用作事始得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等相。蓋他得底人。終日以無所得心。修無所得行。行雖與人同。而常與人異。只為此一片田地打揲得盡淨一切會同脫體無礙。豈是小了底事。直須用作事始得。

師云。人人具足各各圓成。但向己求莫從他覓。何故。從他覓是他家底。捨己從人。去道遠矣。須知自己分上有一段事。輝騰今古。如十日並照。但以從無始劫來妄想濃厚翳障自心才回顧著則黑漫漫地。却到世間知見種種聲色。纔現在前一切明得。此等豈不是背覺合塵從他求覓不能返照耶。且如從上來乃佛乃祖。以無量百千言句方便。且道。明箇什麼邊事。只被爾起見起念起思量作聰明作計校。惑却本來自己。了却立能立所立現立智立是立非。擾擾紛紛不能得脫。所以祖佛出世。只要教爾歇却知見打併教絲毫盡淨。且道。作麼生歇。直下如懸崖撒手。放身捨命。捨却見聞覺知。捨却菩提涅槃真如解脫。若淨若穢一時捨却。令教淨裸裸赤灑灑。自然一聞千悟。從此直下承當。却來返觀佛祖用處。與自己無二無別。乃至鬧市之中。四民浩浩經商貿易。以至於風鳴鳥噪。皆與自己無別。然後佛與眾生為一。煩惱與菩提為一。心與境為一。明與暗為一。是與非為一。乃至千差萬別悉皆為一。方可攪長河為酥酪。變大地作黃金。都盧混成一片。而一亦不立。然後行是行坐是坐。著衣是著衣。喫飯是喫飯。如明鏡當臺胡來胡現漢來漢現。初不作計校。而隨處見成。所以萬機頓赴而不撓其神。千難殊對而不干其慮。此豈世間麁淺知見所能測度。此乃至妙因緣。學道之士。或十年或二十年。專心一意。尚透不能得。或有纔聞便解。或有無師自悟。既自不能便悟。亦障他人不得就中土大夫尤難。以其從事世務勤勞家國。所以悟入稍難。然得底人。於己分上本無殊別。若是未能了底人。須要根性頴利。向自己脚跟下覷著。一聞便了。如李附馬留意祖道。與楊文公為友。日夕切磋。後見石門慈照禪師。因為舉。唐房孺相公問徑山國一禪師云。祖師大道畢竟意旨如何。徑山云此大丈夫事。非將相之所能為。李聞之大悟。遂作頌云。學道須是鐵漢。著手心頭便判。直趣無上菩提。一切是非莫管。道得不妨奇特。且如出將入相安邦定業剪除暴亂。豈非丈夫耶。而徑山何故却道。此大丈夫事。非將相之所能為。須知向上一路。毫髮不容。所以洞山道。見佛見祖如生冤家。始有參學分。只如佛祖。為一切人師。作一切人依止。為甚却道。如生冤家。爾且道。如何是大丈夫事。直須是不取人處分。不受人羅籠。不聽人繫綴。脫略窠臼。獨一無侶。巍巍堂堂。獨步三界。通明透脫。無欲無依。得大自在。都無絲毫佛法情解。如愚如癡如木如石。不分南北不辨寒溫。昏昏默默。似箇百不能百不解底相似。然而肚裏直是峭措。動著則眼目卓朔。無有不明底事。乃至千差萬別 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。人人具足各各圓成。但向己求莫從他覓。何故。從他覓是他家底。捨己從人。去道遠矣。須知自己分上有一段事。輝騰今古。如十日並照。但以從無始劫來妄想濃厚翳障自心才回顧著則黑漫漫地。却到世間知見種種聲色。纔現在前一切明得。此等豈不是背覺合塵從他求覓不能返照耶。且如從上來乃佛乃祖。以無量百千言句方便。且道。明箇什麼邊事。只被爾起見起念起思量作聰明作計校。惑却本來自己。了却立能立所立現立智立是立非。擾擾紛紛不能得脫。所以祖佛出世。只要教爾歇却知見打併教絲毫盡淨。且道。作麼生歇。直下如懸崖撒手。放身捨命。捨却見聞覺知。捨却菩提涅槃真如解脫。若淨若穢一時捨却。令教淨裸裸赤灑灑。自然一聞千悟。從此直下承當。却來返觀佛祖用處。與自己無二無別。乃至鬧市之中。四民浩浩經商貿易。以至於風鳴鳥噪。皆與自己無別。然後佛與眾生為一。煩惱與菩提為一。心與境為一。明與暗為一。是與非為一。乃至千差萬別悉皆為一。方可攪長河為酥酪。變大地作黃金。都盧混成一片。而一亦不立。然後行是行坐是坐。著衣是著衣。喫飯是喫飯。如明鏡當臺胡來胡現漢來漢現。初不作計校。而隨處見成。所以萬機頓赴而不撓其神。千難殊對而不干其慮。此豈世間麁淺知見所能測度。此乃至妙因緣。學道之士。或十年或二十年。專心一意。尚透不能得。或有纔聞便解。或有無師自悟。既自不能便悟。亦障他人不得就中土大夫尤難。以其從事世務勤勞家國。所以悟入稍難。然得底人。於己分上本無殊別。若是未能了底人。須要根性頴利。向自己脚跟下覷著。一聞便了。如李附馬留意祖道。與楊文公為友。日夕切磋。後見石門慈照禪師。因為舉。唐房孺相公問徑山國一禪師云。祖師大道畢竟意旨如何。徑山云此大丈夫事。非將相之所能為。李聞之大悟。遂作頌云。學道須是鐵漢。著手心頭便判。直趣無上菩提。一切是非莫管。道得不妨奇特。且如出將入相安邦定業剪除暴亂。豈非丈夫耶。而徑山何故却道。此大丈夫事。非將相之所能為。須知向上一路。毫髮不容。所以洞山道。見佛見祖如生冤家。始有參學分。只如佛祖。為一切人師。作一切人依止。為甚却道。如生冤家。爾且道。如何是大丈夫事。直須是不取人處分。不受人羅籠。不聽人繫綴。脫略窠臼。獨一無侶。巍巍堂堂。獨步三界。通明透脫。無欲無依。得大自在。都無絲毫佛法情解。如愚如癡如木如石。不分南北不辨寒溫。昏昏默默。似箇百不能百不解底相似。然而肚裏直是峭措。動著則眼目卓朔。無有不明底事。乃至千差萬別

古人言句。一時透徹。如或不是到此田地底人。須得向骨董袋裏平高就下為他去也。如昔日于迪相公出鎮襄陽。酷刑慘毒。忤者皆殺之。因讀觀音經有疑處。一日訪紫玉山道通禪師。乃問曰。如何是黑風吹其船舫飄墮羅剎鬼國。玉乃抗聲云。于迪客作漢。問恁麼事作麼。于聞之大怒。玉乃云。只這便是黑風吹其船舫飄墮羅剎鬼國。于迪有省。爾且道。他恁麼問紫玉。何故恁麼答他。此乃發他根本無明。現前隨手為伊指出。不妨好手。然不若當時不消著後語。從他斫作兩段。却有些衲僧氣息。及乎為他點破。也是順手摩挲。大凡接人有三種機。若是第一機為人。只消向他道于迪客作漢。爾問與麼事作麼。更無方便。只是沒義理難話會。若於此直下承當去。更不擬議。則與柏樹子麻三斤一口吸盡西江水。更無差別。所以道。舉不顧即差互。擬思量何劫悟。只要教爾當頭領解去。若是第二機為人。即易也。只是發起問端。如道于迪客作漢。爾問與麼事作麼。此乃發他根本無明。令他無明現前。隨手點破。若是第三機為人。不免入泥入水重下箇注脚。如云于迪客作漢。便是放却黑風吹其船舫。于迪或作怒。便是羅剎現前。玉云。正是黑風吹其船舫。豈不是觀音出現。此是落草注解。瞎人眼目。破滅胡種。若是真正衲僧。直須撥却。豈不見道。他參活句。不參死句。活句上薦得。與祖佛為師。如李萬卷問歸宗和尚。須彌納芥子則不問。如何是芥子納須彌。宗云。爾身如椰子大。萬卷書著在甚處。歸宗老漢尋常一條白棒。打佛打祖。及乎李萬卷問著。不免曲順人情放開一線。然他用處也只教爾當頭截去。後來眾中無識者。便道。芥子是心。須彌是萬卷。納之於心何所不可。佛法若只如此。爭到今日也。又如龐居士問馬大師。不與萬法為侶者是什麼人。馬大師云。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。居士乃大悟。作頌云。十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛場。心空及第歸。此頌與一口吸盡西江水題目。豈曾相副。既不說口。又不說水。只道心空及第歸。且道。作麼生是心空。只教爾是非得失明暗色空森羅萬象一時融會歸于一理。和理一時空却。然後有些趣向。山僧今夜不惜眉毛。為爾一時吐却了也。更為諸人說箇小偈。祖佛單傳向上機。電光石火搆不徹。獨許諸根頴脫人金剛寶劍當頭截。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古人言句。一時透徹。如或不是到此田地底人。須得向骨董袋裏平高就下為他去也。如昔日于迪相公出鎮襄陽。酷刑慘毒。忤者皆殺之。因讀觀音經有疑處。一日訪紫玉山道通禪師。乃問曰。如何是黑風吹其船舫飄墮羅剎鬼國。玉乃抗聲云。于迪客作漢。問恁麼事作麼。于聞之大怒。玉乃云。只這便是黑風吹其船舫飄墮羅剎鬼國。于迪有省。爾且道。他恁麼問紫玉。何故恁麼答他。此乃發他根本無明。現前隨手為伊指出。不妨好手。然不若當時不消著後語。從他斫作兩段。却有些衲僧氣息。及乎為他點破。也是順手摩挲。大凡接人有三種機。若是第一機為人。只消向他道于迪客作漢。爾問與麼事作麼。更無方便。只是沒義理難話會。若於此直下承當去。更不擬議。則與柏樹子麻三斤一口吸盡西江水。更無差別。所以道。舉不顧即差互。擬思量何劫悟。只要教爾當頭領解去。若是第二機為人。即易也。只是發起問端。如道于迪客作漢。爾問與麼事作麼。此乃發他根本無明。令他無明現前。隨手點破。若是第三機為人。不免入泥入水重下箇注脚。如云于迪客作漢。便是放却黑風吹其船舫。于迪或作怒。便是羅剎現前。玉云。正是黑風吹其船舫。豈不是觀音出現。此是落草注解。瞎人眼目。破滅胡種。若是真正衲僧。直須撥却。豈不見道。他參活句。不參死句。活句上薦得。與祖佛為師。如李萬卷問歸宗和尚。須彌納芥子則不問。如何是芥子納須彌。宗云。爾身如椰子大。萬卷書著在甚處。歸宗老漢尋常一條白棒。打佛打祖。及乎李萬卷問著。不免曲順人情放開一線。然他用處也只教爾當頭截去。後來眾中無識者。便道。芥子是心。須彌是萬卷。納之於心何所不可。佛法若只如此。爭到今日也。又如龐居士問馬大師。不與萬法為侶者是什麼人。馬大師云。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。居士乃大悟。作頌云。十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛場。心空及第歸。此頌與一口吸盡西江水題目。豈曾相副。既不說口。又不說水。只道心空及第歸。且道。作麼生是心空。只教爾是非得失明暗色空森羅萬象一時融會歸于一理。和理一時空却。然後有些趣向。山僧今夜不惜眉毛。為爾一時吐却了也。更為諸人說箇小偈。祖佛單傳向上機。電光石火搆不徹。獨許諸根頴脫人金剛寶劍當頭截。

師云。道由悟達。法離見聞直下便承當。更無第二箇。此猶是就今時曲為垂手處。若是本分事。又且不然。所以道。爾未跨船舷時。好與三十棒。如此則千里萬里一時坐斷。何故。須知當人分上。各有水洒不著風吹不入。清寥寥白滴滴。祖佛不能到。魔外不能入。坐斷要津不通凡聖。設使盡大地草木叢林。盡化為衲僧。各各置百千問難。不消一劄。盡教吞聲飲氣目瞪口呿。而今事不獲已。且無見起見。無言起言。與諸人且通箇時節。只如各各常人分上。上來下去已是十分現成。欠少箇什麼。更來就人覓。所以玄沙道。飲籮裏坐地展手。問人覓飯喫。只為無始劫來拋家日久。背馳此本分事。向六塵境界裏。妄想輪回。不能回光返照。甘處下流。若能具上根利智。返本還源。知有此事。輝騰今古逈絕知見。坐斷十方無復輪轉。始有語話分。而今須是換箇骨頭了。方見此一片田地。若未知有此一片田地。直饒解到佛祖邊事。問一答十。終無交涉。須知諸佛出世唯證明此一片田地。祖師西來亦提持此一片田地。所以先師見白雲師翁。一覷透了。便作箇頌子道。山前一片閑田地。叉手叮嚀問祖翁。幾度賣來還自買。為憐松竹引清風。諸人還曾恁麼也未。須是向此一片田地。淨裸裸赤灑灑方可入作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。道由悟達。法離見聞直下便承當。更無第二箇。此猶是就今時曲為垂手處。若是本分事。又且不然。所以道。爾未跨船舷時。好與三十棒。如此則千里萬里一時坐斷。何故。須知當人分上。各有水洒不著風吹不入。清寥寥白滴滴。祖佛不能到。魔外不能入。坐斷要津不通凡聖。設使盡大地草木叢林。盡化為衲僧。各各置百千問難。不消一劄。盡教吞聲飲氣目瞪口呿。而今事不獲已。且無見起見。無言起言。與諸人且通箇時節。只如各各常人分上。上來下去已是十分現成。欠少箇什麼。更來就人覓。所以玄沙道。飲籮裏坐地展手。問人覓飯喫。只為無始劫來拋家日久。背馳此本分事。向六塵境界裏。妄想輪回。不能回光返照。甘處下流。若能具上根利智。返本還源。知有此事。輝騰今古逈絕知見。坐斷十方無復輪轉。始有語話分。而今須是換箇骨頭了。方見此一片田地。若未知有此一片田地。直饒解到佛祖邊事。問一答十。終無交涉。須知諸佛出世唯證明此一片田地。祖師西來亦提持此一片田地。所以先師見白雲師翁。一覷透了。便作箇頌子道。山前一片閑田地。叉手叮嚀問祖翁。幾度賣來還自買。為憐松竹引清風。諸人還曾恁麼也未。須是向此一片田地。淨裸裸赤灑灑方可入作。

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告香普說。師示眾云。只這箇便承當得去。如天普蓋似地普擎。更不欠一毫頭。亦無第二見。設使盡無邊香水海塵塵剎剎。一時穿却鼻孔也。更不落別處。儻或思量擬議。即沒交涉。所以道。一念不生前後際斷。即名為佛。若也涉思量作計校。分能所作知解。則千里萬里。祖師門下直教見須實見悟須實悟證須實證。諸人各各有一靈妙性。確實而論。才被拶著。便脚忙手亂。作麼生見得親信得徹。桶底子脫去。只為從無始劫來妄想濃厚。只在諸塵境界中。元不曾踏著本地風光。明見本來面目。若是真實人。直下承當。了知生本不生。知死本不死。向不生不死處。千聖著眼覷不見。千手大悲提不起。而今兄弟。若能返照。更無第二人。更不待山僧兩回三度不惜眉毛入泥入水。何況拋沙撒土。說心說性。未免落七落八。當面相謾去也。豈不見。破竈墮和尚。聞古廟作孽。遂領十八弟子。入山觀之。全無神相。唯見三間空屋一所泥竈。遂以杖擊之云。汝本泥土合成。靈從何來。聖從何起。其竈乃颯颯而墮。破竈墮云。破也破也。墮也墮也。不覺紙錢。後有一神人出云。某甲乃竈神。蒙師為說無生法。已得生天。禮謝而去。其十八弟子乃白師云。某等皆久參侍和尚。殊不蒙開示無生法。今日竈神何幸。和尚却為伊說。破竈墮云。我只向伊道。汝本塼瓦泥土合成。靈從何來。聖從何起。其徒皆作禮。破竈墮云。破也破也。墮也墮也。其十八弟子悉皆省悟。只如山僧。即今舉拂子。且道。與破竈墮是同是別。遂云。破也破也。墮也墮也。若也見得。不唯不孤負破竈墮和尚。亦乃不孤負從上祖師。若也不見。不唯孤負破竈墮和尚。亦乃孤負自己。知有此事不從他得。所以道。靈從何來聖從何起。只如諸人。見今身是父母血氣成就。若於中識得靈明妙性。則若凡若聖。覓爾意根了不可得。便乃內無見聞覺知。外無山河大地。尋常著衣喫飯。更無奇特。所以道。我若向刀山。刀山自摧折。我若向地獄。地獄自消滅。方知有如是靈通。有如是自在。只如今禪僧家。何不回光返照明教徹去。若也未明得。且向三根椽下七尺單前。默默地究取。不見雲門大師道。爾且東卜西卜。忽然卜著也不定。若也打開自己庫藏。運出自己家財。拯濟一切。教無始妄想一時空索索地。豈不慶快。老僧往日。為熱病所苦死却。一日觀前路黑漫漫地。都不知何往。獲再甦醒遂驚駭生死事。便乃發心行脚。訪尋有道知識。體究此事。初到大溈參真如和尚。終日面壁默坐。將古人公案翻覆看。及一年許。忽有箇省處。然只是認得箇昭昭靈靈驢前馬後。只向四大身中作箇動用。若被人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告香普說。師示眾云。只這箇便承當得去。如天普蓋似地普擎。更不欠一毫頭。亦無第二見。設使盡無邊香水海塵塵剎剎。一時穿却鼻孔也。更不落別處。儻或思量擬議。即沒交涉。所以道。一念不生前後際斷。即名為佛。若也涉思量作計校。分能所作知解。則千里萬里。祖師門下直教見須實見悟須實悟證須實證。諸人各各有一靈妙性。確實而論。才被拶著。便脚忙手亂。作麼生見得親信得徹。桶底子脫去。只為從無始劫來妄想濃厚。只在諸塵境界中。元不曾踏著本地風光。明見本來面目。若是真實人。直下承當。了知生本不生。知死本不死。向不生不死處。千聖著眼覷不見。千手大悲提不起。而今兄弟。若能返照。更無第二人。更不待山僧兩回三度不惜眉毛入泥入水。何況拋沙撒土。說心說性。未免落七落八。當面相謾去也。豈不見。破竈墮和尚。聞古廟作孽。遂領十八弟子。入山觀之。全無神相。唯見三間空屋一所泥竈。遂以杖擊之云。汝本泥土合成。靈從何來。聖從何起。其竈乃颯颯而墮。破竈墮云。破也破也。墮也墮也。不覺紙錢。後有一神人出云。某甲乃竈神。蒙師為說無生法。已得生天。禮謝而去。其十八弟子乃白師云。某等皆久參侍和尚。殊不蒙開示無生法。今日竈神何幸。和尚却為伊說。破竈墮云。我只向伊道。汝本塼瓦泥土合成。靈從何來。聖從何起。其徒皆作禮。破竈墮云。破也破也。墮也墮也。其十八弟子悉皆省悟。只如山僧。即今舉拂子。且道。與破竈墮是同是別。遂云。破也破也。墮也墮也。若也見得。不唯不孤負破竈墮和尚。亦乃不孤負從上祖師。若也不見。不唯孤負破竈墮和尚。亦乃孤負自己。知有此事不從他得。所以道。靈從何來聖從何起。只如諸人。見今身是父母血氣成就。若於中識得靈明妙性。則若凡若聖。覓爾意根了不可得。便乃內無見聞覺知。外無山河大地。尋常著衣喫飯。更無奇特。所以道。我若向刀山。刀山自摧折。我若向地獄。地獄自消滅。方知有如是靈通。有如是自在。只如今禪僧家。何不回光返照明教徹去。若也未明得。且向三根椽下七尺單前。默默地究取。不見雲門大師道。爾且東卜西卜。忽然卜著也不定。若也打開自己庫藏。運出自己家財。拯濟一切。教無始妄想一時空索索地。豈不慶快。老僧往日。為熱病所苦死却。一日觀前路黑漫漫地。都不知何往。獲再甦醒遂驚駭生死事。便乃發心行脚。訪尋有道知識。體究此事。初到大溈參真如和尚。終日面壁默坐。將古人公案翻覆看。及一年許。忽有箇省處。然只是認得箇昭昭靈靈驢前馬後。只向四大身中作箇動用。若被人

拶著。一似無見處。只為解脫坑埋却禪道滿肚。於佛法上看即有。於世法上看即無。後到白雲老師處。被他云爾總無見處。自此全無咬嚼分。遂煩悶辭去。心中疑情終不能安樂。又上白雲再參先師。便令作侍者。一日忽有官員問道次。先師云。官人爾不見小艶詩道。頻呼小玉元無事。只要檀郎認得聲。官人却未曉。老僧聽得忽然打破漆桶。向脚跟下親見得了。元不由別人。方信乾坤之內宇宙之間。中有一寶祕在形山。已至諸佛出世祖師西來。只教人明此一件事。若也未知。只管作知作解。瞠眉努目。元不知只是揑目生華擔枷過狀。何曾得自在安樂。如紅鑪上一點雪去。若打破了。或喝或掌。一切皆得。然終不作此解。方可放下人我擔子千休萬歇。方可生死奈何不得。也須是實到此箇田地始得。若實到此。便能提唱大因緣。建立法幢。與一切人抽釘拔楔解粘去縛。如是揭千人萬人。如金翅鳥入海直取龍吞。如諸菩薩入生死海中撈摝眾生。放在菩提岸上。方可一舉一切舉。一了一切了。有時一喝如金剛王寶劍。有時一喝如踞地。師子。有時一喝如探竿影草。有時一喝不作一喝用。方可殺活自由布置臨時。謂之我為法王於法自在。諸人既是挑囊負鉢遍參知識。懷中自有無價之寶。方向這裏參學。先師常云。莫學瑠璃瓶子禪。輕輕被人觸著便百雜碎。參時須參皮可漏子禪。任是向高峯頂上撲下。亦無傷損。劫火洞然我此不壞。若是作家本分漢。遇著咬猪狗底。手脚放下複子靠將去。十年二十年管取。打成一片。且作麼生得獨脫去。須是入流人。方知恁麼事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拶著。一似無見處。只為解脫坑埋却禪道滿肚。於佛法上看即有。於世法上看即無。後到白雲老師處。被他云爾總無見處。自此全無咬嚼分。遂煩悶辭去。心中疑情終不能安樂。又上白雲再參先師。便令作侍者。一日忽有官員問道次。先師云。官人爾不見小艶詩道。頻呼小玉元無事。只要檀郎認得聲。官人却未曉。老僧聽得忽然打破漆桶。向脚跟下親見得了。元不由別人。方信乾坤之內宇宙之間。中有一寶祕在形山。已至諸佛出世祖師西來。只教人明此一件事。若也未知。只管作知作解。瞠眉努目。元不知只是揑目生華擔枷過狀。何曾得自在安樂。如紅鑪上一點雪去。若打破了。或喝或掌。一切皆得。然終不作此解。方可放下人我擔子千休萬歇。方可生死奈何不得。也須是實到此箇田地始得。若實到此。便能提唱大因緣。建立法幢。與一切人抽釘拔楔解粘去縛。如是揭千人萬人。如金翅鳥入海直取龍吞。如諸菩薩入生死海中撈摝眾生。放在菩提岸上。方可一舉一切舉。一了一切了。有時一喝如金剛王寶劍。有時一喝如踞地。師子。有時一喝如探竿影草。有時一喝不作一喝用。方可殺活自由布置臨時。謂之我為法王於法自在。諸人既是挑囊負鉢遍參知識。懷中自有無價之寶。方向這裏參學。先師常云。莫學瑠璃瓶子禪。輕輕被人觸著便百雜碎。參時須參皮可漏子禪。任是向高峯頂上撲下。亦無傷損。劫火洞然我此不壞。若是作家本分漢。遇著咬猪狗底。手脚放下複子靠將去。十年二十年管取。打成一片。且作麼生得獨脫去。須是入流人。方知恁麼事。