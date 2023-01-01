圓悟佛果禪師語錄卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓悟佛果禪師語錄卷第十

宋平江府虎丘山門人紹隆等編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋平江府虎丘山門人紹隆等編

小參三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參三

蔣山寺小參。師云。相逢不拈出。舉意便知有。萬人眾前顯瞞頇。不是目前機。亦非目前事。三千里外納敗闕。直得盡乾坤大地。無絲毫法可當情。靜悄悄地絕誵訛。千聖不敢疑議。致之諸佛頂𩕳上。到這裏更說什麼行棒行喝論正論偏有語有默絕玄絕妙雙放雙收同死同生。向窠窟裏作活計。正當恁麼時。且作麼生參究。且作麼生捉摸。作麼生拈弄。作麼生證入。若有一絲頭伎倆去。便乃見神見鬼。更不作一絲頭伎倆。未免墮在無事界裏。箇事如壺公瓢中自有天地日月。所以雪峯和尚道。盡大地撮來。如粟米粒大。又道盡大地是沙門一隻眼。鹽官又道虛空為鼓須彌為槌。什麼人打得。南泉道。王老師不打這破鼓。法眼道王老師不打。玄沙道深山巖崖千年萬年無人到處。還有佛法也無。雲門大師道日裏來去日裏辨人。忽然教夜中取箇物。無日月燈不曾到處。作麼生取似此。若不通透。有纖毫隔礙。則如山如嶽。或若盡情透得。要行便行。更疑什麼。雖然如此。直須是真實到這箇田地始得。向萬丈懸崖處撒手。百尺竿頭進步且道此事畢竟如何委悉。撞著道伴交肩過。君向潚湘我向秦。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蔣山寺小參。師云。相逢不拈出。舉意便知有。萬人眾前顯瞞頇。不是目前機。亦非目前事。三千里外納敗闕。直得盡乾坤大地。無絲毫法可當情。靜悄悄地絕誵訛。千聖不敢疑議。致之諸佛頂𩕳上。到這裏更說什麼行棒行喝論正論偏有語有默絕玄絕妙雙放雙收同死同生。向窠窟裏作活計。正當恁麼時。且作麼生參究。且作麼生捉摸。作麼生拈弄。作麼生證入。若有一絲頭伎倆去。便乃見神見鬼。更不作一絲頭伎倆。未免墮在無事界裏。箇事如壺公瓢中自有天地日月。所以雪峯和尚道。盡大地撮來。如粟米粒大。又道盡大地是沙門一隻眼。鹽官又道虛空為鼓須彌為槌。什麼人打得。南泉道。王老師不打這破鼓。法眼道王老師不打。玄沙道深山巖崖千年萬年無人到處。還有佛法也無。雲門大師道日裏來去日裏辨人。忽然教夜中取箇物。無日月燈不曾到處。作麼生取似此。若不通透。有纖毫隔礙。則如山如嶽。或若盡情透得。要行便行。更疑什麼。雖然如此。直須是真實到這箇田地始得。向萬丈懸崖處撒手。百尺竿頭進步且道此事畢竟如何委悉。撞著道伴交肩過。君向潚湘我向秦。下座。

師云。一舉便知落處。已是第八頭。未跨船舷三十棒。也是第九首。直饒空劫已前威音那畔。一時座斷。大似釘樁搖櫓膠柱調弦直饒顯目前機用目前事。一問一答一挨一拶一出一入。正如開眼尿床立地作夢若是明眼漢。須知不恁麼所以從上來事。只要箇奇特人直下承當得坐斷天下人舌頭。還有恁麼人麼。如無不免合水和泥。向荊棘林中出手去也。遂舉拂子云。還見麼。三世諸佛六代祖師天下老和尚。總在這裏。至於萬象森羅日月星辰四聖六凡盡無邊香水海醯雞蠛蠓一切含情。總在這裏。以至諸人於日用中亦在這裏。唯有山僧不在這裏。且道為什麼如此。同途不同轍。同死不同生。眾中忽若有箇漢。也不恁麼。許爾具一隻眼。正當恁麼時如何。定光金地遙招手。智者江陵喑點頭。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。一舉便知落處。已是第八頭。未跨船舷三十棒。也是第九首。直饒空劫已前威音那畔。一時座斷。大似釘樁搖櫓膠柱調弦直饒顯目前機用目前事。一問一答一挨一拶一出一入。正如開眼尿床立地作夢若是明眼漢。須知不恁麼所以從上來事。只要箇奇特人直下承當得坐斷天下人舌頭。還有恁麼人麼。如無不免合水和泥。向荊棘林中出手去也。遂舉拂子云。還見麼。三世諸佛六代祖師天下老和尚。總在這裏。至於萬象森羅日月星辰四聖六凡盡無邊香水海醯雞蠛蠓一切含情。總在這裏。以至諸人於日用中亦在這裏。唯有山僧不在這裏。且道為什麼如此。同途不同轍。同死不同生。眾中忽若有箇漢。也不恁麼。許爾具一隻眼。正當恁麼時如何。定光金地遙招手。智者江陵喑點頭。下座。

師云。言中有響句裏呈機。告往知來拈頭會尾。須是恁麼人始解恁麼事。且如諸人。適來鍾未鳴鼓未響未到此間時。還有如許多事麼。還有一問一答道理麼。若是箇漢。未舉先知未言先透。及乎理隨事變事逐理圓。鍾已鳴鼓已響。大眾簇簇恁麼上來。有問有答有賓有主。且道於中還有恁麼事麼。若有恁麼端的底道理。便是對面相謾。實無如是事。既無如是事。又且是箇什麼。須知萬里無片雲萬里無寸草。所以道。欲得親切莫將問來問。有時問在答處。有時答在問處。雖然如是。要且問不在答處。答不在問處。又道闍黎不是不將來山僧不是不分付。於中具金剛眼向本分田地上承當。乃無可無不可。敢問大眾。著實底一句作麼生道。未明心地印。難透趙州關。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。言中有響句裏呈機。告往知來拈頭會尾。須是恁麼人始解恁麼事。且如諸人。適來鍾未鳴鼓未響未到此間時。還有如許多事麼。還有一問一答道理麼。若是箇漢。未舉先知未言先透。及乎理隨事變事逐理圓。鍾已鳴鼓已響。大眾簇簇恁麼上來。有問有答有賓有主。且道於中還有恁麼事麼。若有恁麼端的底道理。便是對面相謾。實無如是事。既無如是事。又且是箇什麼。須知萬里無片雲萬里無寸草。所以道。欲得親切莫將問來問。有時問在答處。有時答在問處。雖然如是。要且問不在答處。答不在問處。又道闍黎不是不將來山僧不是不分付。於中具金剛眼向本分田地上承當。乃無可無不可。敢問大眾。著實底一句作麼生道。未明心地印。難透趙州關。下座。

師云當陽舉唱直截根源。貫古通今超情離見。恁麼恁麼二竅俱明。不恁麼不恁麼雙遮普照。恁麼中有不恁麼。不恁麼中有恁麼。草窠裏突出焦尾大蟲。若能離此三句外。撥轉向上機。即知諸人脚跟下有此一段大事。輝騰今古逈絕知見。祖師雖西來諸佛雖出世。不曾加一絲毫。諸佛不出世。祖師不西來。亦不曾減。一絲毫。淨裸裸赤灑灑。如印印空如印印水如印印泥也。須是不依倚一物。不墮聞見知覺。不處是非得失。直饒恁麼猶落他祖師指處在所以道。有祖以來。若將祖師言教。為人師範。却成賺人去。他只說無法本是道。又道佛說一切法。為度一切心。我無一切心。何用一切法。既無一切心不用一切法。則這裏八字打開。還知落處麼。山僧露箇消息去。也須知過量人契此過量事。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云當陽舉唱直截根源。貫古通今超情離見。恁麼恁麼二竅俱明。不恁麼不恁麼雙遮普照。恁麼中有不恁麼。不恁麼中有恁麼。草窠裏突出焦尾大蟲。若能離此三句外。撥轉向上機。即知諸人脚跟下有此一段大事。輝騰今古逈絕知見。祖師雖西來諸佛雖出世。不曾加一絲毫。諸佛不出世。祖師不西來。亦不曾減。一絲毫。淨裸裸赤灑灑。如印印空如印印水如印印泥也。須是不依倚一物。不墮聞見知覺。不處是非得失。直饒恁麼猶落他祖師指處在所以道。有祖以來。若將祖師言教。為人師範。却成賺人去。他只說無法本是道。又道佛說一切法。為度一切心。我無一切心。何用一切法。既無一切心不用一切法。則這裏八字打開。還知落處麼。山僧露箇消息去。也須知過量人契此過量事。下座。

師云。當軒正坐覿面無私。離相絕名當機有準。露箇形相通一線道。起箇面目示少津梁。如隔山見煙早知是火。隔牆見角早知是牛。若要只管隨數逐名求玄覓妙。則喪却自己脚跟下大事。埋沒從上來佛祖家風。只如今不依倚一物。不顯箇消息。還有共相證據底麼。若證據得。把斷要津不通凡聖。不向二千年前釋迦老子起模畫樣處。各自點胸。何故大丈夫兒。他人住處我不住。他人用處我不用。祖師階梯是第二頭。超佛越祖是第三首。淨裸裸赤灑灑當陽獨露。是第八解。所以道。末後一句始到牢關。把斷要津不通凡聖。若是上流之士。不將祖師言教為人師範。如龜負圖。自取喪身之兆。鳳縈金網。趨霄漢以何期。今夜與諸人一時拈却。敢問大眾。不落祖師言教一句作麼生道。萬緣不到無心處。至了渾加井覷驢。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。當軒正坐覿面無私。離相絕名當機有準。露箇形相通一線道。起箇面目示少津梁。如隔山見煙早知是火。隔牆見角早知是牛。若要只管隨數逐名求玄覓妙。則喪却自己脚跟下大事。埋沒從上來佛祖家風。只如今不依倚一物。不顯箇消息。還有共相證據底麼。若證據得。把斷要津不通凡聖。不向二千年前釋迦老子起模畫樣處。各自點胸。何故大丈夫兒。他人住處我不住。他人用處我不用。祖師階梯是第二頭。超佛越祖是第三首。淨裸裸赤灑灑當陽獨露。是第八解。所以道。末後一句始到牢關。把斷要津不通凡聖。若是上流之士。不將祖師言教為人師範。如龜負圖。自取喪身之兆。鳳縈金網。趨霄漢以何期。今夜與諸人一時拈却。敢問大眾。不落祖師言教一句作麼生道。萬緣不到無心處。至了渾加井覷驢。下座。

師云。一向據令而行。呵佛罵祖截斷眾流。直得釋迦彌勒文殊普賢退身無路。臨濟德山趙州睦州目瞪口呿。千里萬里無片雲。擬議不來三十棒。恁麼舉唱。本色衲僧愈生光彩。後學初機無摸索處。一向垂慈落草。立問立答存主存賓有始有末。三玄戈甲中論誵訛。四種料簡裏別皂白。絲來線去照用雙行。各各脚跟下只推明一箇大機。唯此一事更無餘事。恁麼舉唱。後學初機通一線道。其奈取笑衲僧。恁麼中有不恁麼。不恁麼中有恁麼。權實雙運照用並行。佛祖誵訛離名絕相。不守窠窟單明向上一路。猶是尋常茶飯。更或打翻許多露布。則上是天下是地。山是山水是水。僧是僧俗是俗。都無許多得失玄妙。又落在無事甲裏。四種為人。向此時為諸人都拈却。且道畢竟如何。所以道。欲識佛性義。當觀時節因緣。時節若至其理自彰。只如即今時節。大檀越設齋已了。陞堂已了。懺罪已了。薦亡已了。更教山僧說箇什麼。若能不以眼見。不以耳聞。不以意想。不以口說。則千里萬里見誵訛。千句萬句都穿却。恁麼會得。可以通徹古今。更須知有向上事始得。敢問大眾。作麼生是向上事。萬古碧潭空界月。再三撈摝始應知。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。一向據令而行。呵佛罵祖截斷眾流。直得釋迦彌勒文殊普賢退身無路。臨濟德山趙州睦州目瞪口呿。千里萬里無片雲。擬議不來三十棒。恁麼舉唱。本色衲僧愈生光彩。後學初機無摸索處。一向垂慈落草。立問立答存主存賓有始有末。三玄戈甲中論誵訛。四種料簡裏別皂白。絲來線去照用雙行。各各脚跟下只推明一箇大機。唯此一事更無餘事。恁麼舉唱。後學初機通一線道。其奈取笑衲僧。恁麼中有不恁麼。不恁麼中有恁麼。權實雙運照用並行。佛祖誵訛離名絕相。不守窠窟單明向上一路。猶是尋常茶飯。更或打翻許多露布。則上是天下是地。山是山水是水。僧是僧俗是俗。都無許多得失玄妙。又落在無事甲裏。四種為人。向此時為諸人都拈却。且道畢竟如何。所以道。欲識佛性義。當觀時節因緣。時節若至其理自彰。只如即今時節。大檀越設齋已了。陞堂已了。懺罪已了。薦亡已了。更教山僧說箇什麼。若能不以眼見。不以耳聞。不以意想。不以口說。則千里萬里見誵訛。千句萬句都穿却。恁麼會得。可以通徹古今。更須知有向上事始得。敢問大眾。作麼生是向上事。萬古碧潭空界月。再三撈摝始應知。下座。

師云。諸佛不出世。那裏得這箇消息。祖師不西來。免見累及後代。正當恁麼時。天之自高地之自厚。日月星辰之昭昭。人物境界之浩浩。不曾移易一絲毫。何不向這裏薦取。若向這裏薦得去。管取是一員無事道人。及至諸佛出世。提持一大事因緣。祖師西來。傳持箇正法眼藏。令一切聞者見者。生希有心起難遭想。各各依佛依祖。歷階梯超地位證無為登聖果。若恁麼薦得。亦是一員無事道人。更有箇具大闡提不起信根。逢佛叱佛遇祖罵祖。乃至滅却佛滅却祖。令人不見佛不聞法。淨裸裸赤灑灑。全體只是箇真實人。若向箇裏薦得。亦是一員無事道人。有箇信得及把得住依佛行而不著佛。依祖證而不著祖。善建法幢能立宗旨。讚佛讚祖如錦上鋪華。乃至天上天下如金如玉。若向箇裏薦得。亦是一員無事道人。此四員無事道人中。要選一人為師。且道。選那一人為師。若道得。試出來道看。若道不得。山僧不免露箇消息去也。披簑側立千峯外。引水澆蔬五老前。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。諸佛不出世。那裏得這箇消息。祖師不西來。免見累及後代。正當恁麼時。天之自高地之自厚。日月星辰之昭昭。人物境界之浩浩。不曾移易一絲毫。何不向這裏薦取。若向這裏薦得去。管取是一員無事道人。及至諸佛出世。提持一大事因緣。祖師西來。傳持箇正法眼藏。令一切聞者見者。生希有心起難遭想。各各依佛依祖。歷階梯超地位證無為登聖果。若恁麼薦得。亦是一員無事道人。更有箇具大闡提不起信根。逢佛叱佛遇祖罵祖。乃至滅却佛滅却祖。令人不見佛不聞法。淨裸裸赤灑灑。全體只是箇真實人。若向箇裏薦得。亦是一員無事道人。有箇信得及把得住依佛行而不著佛。依祖證而不著祖。善建法幢能立宗旨。讚佛讚祖如錦上鋪華。乃至天上天下如金如玉。若向箇裏薦得。亦是一員無事道人。此四員無事道人中。要選一人為師。且道。選那一人為師。若道得。試出來道看。若道不得。山僧不免露箇消息去也。披簑側立千峯外。引水澆蔬五老前。下座。

師云。離言離相總無許多。不妨靜悄悄。只恐墮在死水裏去。示相顯言如錦上鋪華。不妨鬧浩浩。只恐入荊棘林去。於此二途。猶是時人昇降處。不落時人昇降。不住此二途。且如何顯示。還知箇裏麼。有通天路有絕聖機。向猛虎口裏橫身。毒蛇頭上揩痒。是尋常茶飯。所以道。威音王已前無師自悟則得。何故許他有超師之作。威音王已後須是因師打發。何故恐落天魔外道去。所以道。有時一句可與祖佛為師。有時一句堪與人天為師。透得過信得及見得徹把得住。方始契得古人。豈不見道見過於師方堪傳授。見與師齊減師半德。只如今釋迦老子。豈不是師。達磨大師豈不是師。還有見過釋迦老子達磨大師底麼。試出來露箇消息看。也要見從上來種草。有麼有麼。如無若不藍田射石虎。幾乎誤殺李將軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。離言離相總無許多。不妨靜悄悄。只恐墮在死水裏去。示相顯言如錦上鋪華。不妨鬧浩浩。只恐入荊棘林去。於此二途。猶是時人昇降處。不落時人昇降。不住此二途。且如何顯示。還知箇裏麼。有通天路有絕聖機。向猛虎口裏橫身。毒蛇頭上揩痒。是尋常茶飯。所以道。威音王已前無師自悟則得。何故許他有超師之作。威音王已後須是因師打發。何故恐落天魔外道去。所以道。有時一句可與祖佛為師。有時一句堪與人天為師。透得過信得及見得徹把得住。方始契得古人。豈不見道見過於師方堪傳授。見與師齊減師半德。只如今釋迦老子。豈不是師。達磨大師豈不是師。還有見過釋迦老子達磨大師底麼。試出來露箇消息看。也要見從上來種草。有麼有麼。如無若不藍田射石虎。幾乎誤殺李將軍。

師云。有句無句如藤倚樹。鉤頭香餌最誵訛。至道無難唯嫌揀擇。時人窠窟無摸索。若是具頂門上眼底衲僧。三千里外別端倪。有作家鑪鞴底宗師。未跨船舷已分付。所以道。箇裏是八十翁翁入場屋。不是小兒戲。箇箇須是具金剛正眼漢始得。明眼漢沒窠臼。只露目前些子。咬去咬住。有時一向不去。有時一向不住。若論戰也箇箇力在轉處。更說什麼佛。說什麼祖。說什麼心說什麼性。說什麼玄說什麼妙。說什麼有說什麼無。一筆句下只有一劍。劍下有分身之意。亦有出身之路。然於中若有箇脫情解。去藥忌識機宜別休咎底。試出來對眾道看。也要大家知有。然雖恁麼。也須實到這箇田地始得。敢問諸人。是時人窠窟。是鉤頭香餌。還委悉麼。目前已脫常流見。格外須知作者名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。有句無句如藤倚樹。鉤頭香餌最誵訛。至道無難唯嫌揀擇。時人窠窟無摸索。若是具頂門上眼底衲僧。三千里外別端倪。有作家鑪鞴底宗師。未跨船舷已分付。所以道。箇裏是八十翁翁入場屋。不是小兒戲。箇箇須是具金剛正眼漢始得。明眼漢沒窠臼。只露目前些子。咬去咬住。有時一向不去。有時一向不住。若論戰也箇箇力在轉處。更說什麼佛。說什麼祖。說什麼心說什麼性。說什麼玄說什麼妙。說什麼有說什麼無。一筆句下只有一劍。劍下有分身之意。亦有出身之路。然於中若有箇脫情解。去藥忌識機宜別休咎底。試出來對眾道看。也要大家知有。然雖恁麼。也須實到這箇田地始得。敢問諸人。是時人窠窟。是鉤頭香餌。還委悉麼。目前已脫常流見。格外須知作者名。

師云。只恁麼坐斷天下人舌頭。不恁麼穿却本色衲僧鼻孔。恁麼中不恁麼要辨龍蛇。不恁麼中却恁麼要擒虎兕。離却四句外更有什麼事。也許具一隻眼。何故。雙收雙放雙暗雙明。同死同生同得同失。也未為分外。雖然如是。猶是建立邊事。若據衲僧家自受用中。要且不然。只如衲僧家自受用處。還有人明得麼。若明不得。佛法無靈驗。若明得。平欺一切人去。今夜不妨向荒草裏合水和泥。和泥合水與諸人商量。豈不見南泉道。祖佛不知有。狸奴白牯却知有。又道爾當哆哆和和。何不自家究取。直待多知多解。却來與老和尚作頭抵。又道喚作如如早是變了也。今時人直得向異類中行。又道學道者如癡似兀難得。趙州道。我見千百億箇漢子。盡是覓作佛底人。中間求箇無心道人不可得。雲門大師道。和尚子莫妄想。山是山水是水。僧是僧俗是俗。見拄杖子但喚作拄杖子。見燈籠但喚作燈籠。此謂之覿體全真。只如恁麼處。還容人作得失解會麼。灼然論實不論虛。直得如狸奴白牯相似。直得如枯木朽株絕氣息。憨憨癡癡瞢瞢𥋾𥋾。千佛出世他也不知。目覩瞿曇如黃葉相似。方始是生鐵鑄就。千人萬人羅籠他不住。只如獨脫一句作麼生道。莫謂無心云是道。無心猶隔一重關。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。只恁麼坐斷天下人舌頭。不恁麼穿却本色衲僧鼻孔。恁麼中不恁麼要辨龍蛇。不恁麼中却恁麼要擒虎兕。離却四句外更有什麼事。也許具一隻眼。何故。雙收雙放雙暗雙明。同死同生同得同失。也未為分外。雖然如是。猶是建立邊事。若據衲僧家自受用中。要且不然。只如衲僧家自受用處。還有人明得麼。若明不得。佛法無靈驗。若明得。平欺一切人去。今夜不妨向荒草裏合水和泥。和泥合水與諸人商量。豈不見南泉道。祖佛不知有。狸奴白牯却知有。又道爾當哆哆和和。何不自家究取。直待多知多解。却來與老和尚作頭抵。又道喚作如如早是變了也。今時人直得向異類中行。又道學道者如癡似兀難得。趙州道。我見千百億箇漢子。盡是覓作佛底人。中間求箇無心道人不可得。雲門大師道。和尚子莫妄想。山是山水是水。僧是僧俗是俗。見拄杖子但喚作拄杖子。見燈籠但喚作燈籠。此謂之覿體全真。只如恁麼處。還容人作得失解會麼。灼然論實不論虛。直得如狸奴白牯相似。直得如枯木朽株絕氣息。憨憨癡癡瞢瞢𥋾𥋾。千佛出世他也不知。目覩瞿曇如黃葉相似。方始是生鐵鑄就。千人萬人羅籠他不住。只如獨脫一句作麼生道。莫謂無心云是道。無心猶隔一重關。

檀越請小參。師云。盡大地是箇解脫門。頭頭物物皆證入無邊剎海如來藏。綿綿密密悉包容。舉處峭巍巍。用時淨裸裸。譬如猛火聚近之則燎却面門。又如大阿劍擬之則神驚膽戰。若是知有恁麼。徹骨徹髓承當。不勞鵮啄。其或尚留觀。聽猶滯皮膚。須是透出金剛圈。吞却栗棘蓬。若透得一圈。則百千億圈一時透過。若吞得一蓬。則無數億蓬一時吞得。可以作奇特因。可以現殊勝相。無罪可懺而罪垢消除。無冤可解而冤家解釋。顯現一切難思議。作為無邊殊勝業。只消箇一道清虛。更不用周由者也。正當恁麼時。當機一句作麼生道。聲前突出金剛眼。彈指圓成八萬門。頌云。懺罪滌垢解冤釋結。似日鎔霜如湯沃雪。雲散長空一輪皎潔。感應道交綿。綿瓜瓞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 檀越請小參。師云。盡大地是箇解脫門。頭頭物物皆證入無邊剎海如來藏。綿綿密密悉包容。舉處峭巍巍。用時淨裸裸。譬如猛火聚近之則燎却面門。又如大阿劍擬之則神驚膽戰。若是知有恁麼。徹骨徹髓承當。不勞鵮啄。其或尚留觀。聽猶滯皮膚。須是透出金剛圈。吞却栗棘蓬。若透得一圈。則百千億圈一時透過。若吞得一蓬。則無數億蓬一時吞得。可以作奇特因。可以現殊勝相。無罪可懺而罪垢消除。無冤可解而冤家解釋。顯現一切難思議。作為無邊殊勝業。只消箇一道清虛。更不用周由者也。正當恁麼時。當機一句作麼生道。聲前突出金剛眼。彈指圓成八萬門。頌云。懺罪滌垢解冤釋結。似日鎔霜如湯沃雪。雲散長空一輪皎潔。感應道交綿。綿瓜瓞。

鄧朝議請小參云。宏機獨唱千聖潛蹤。一句當陽十方坐斷。有亦不管無亦不拘。聖亦不收凡亦不立。明明無覆藏。明明無滲漏頂門眼照。山河大地全彰。肘後符開。萬象森羅頓現。有如是奇特相。有如是殊勝門。只求向上作家要接大乘根器。所以道。垂鉤四海只釣獰龍。格外玄機為尋知識。若是利根種智。具大解脫性。一聞一切聞。一了一切了。一見一切見。一證一切證。淨裸裸赤灑灑。只如今還有道得底麼。試出眾露箇消息看。若道未得山僧這裏八字打開去也。還委息得麼。利根上智須圓證。十聖三賢一念超。復頌云。無對毘耶彼上人。頂門有眼耀乾坤。只憑一箇無言說。遍界全開不二門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鄧朝議請小參云。宏機獨唱千聖潛蹤。一句當陽十方坐斷。有亦不管無亦不拘。聖亦不收凡亦不立。明明無覆藏。明明無滲漏頂門眼照。山河大地全彰。肘後符開。萬象森羅頓現。有如是奇特相。有如是殊勝門。只求向上作家要接大乘根器。所以道。垂鉤四海只釣獰龍。格外玄機為尋知識。若是利根種智。具大解脫性。一聞一切聞。一了一切了。一見一切見。一證一切證。淨裸裸赤灑灑。只如今還有道得底麼。試出眾露箇消息看。若道未得山僧這裏八字打開去也。還委息得麼。利根上智須圓證。十聖三賢一念超。復頌云。無對毘耶彼上人。頂門有眼耀乾坤。只憑一箇無言說。遍界全開不二門。

滁州太平寺知山請小參云。祖佛提掇不起處。正好作工夫。魔外潛覷不見處。猶宜猛著力。直得通身是眼。也照他未了。直得通身是口。也說他不著。深深處有回互。密密處有誵訛。到這裏德山有棒。不論佛來祖來。一例行遣。臨濟有喝。不論佛來祖來。一例施呈。若向棒下見。未免瞞肝。若向喝下薦。更是漏逗。須知向上人有換骨換髓透色透聲透聖透凡透開透見底肘後符子。所以道。爾若坐我則立。爾若立我則坐。若也同坐同立。二俱瞎漢。到這裏還說心說性得麼。說玄說妙得麼。說理說事得麼。說得說失得麼。若有恁麼。盡是依草附木精靈。且獨脫一句作麼生道。須彌頂上翻身處。百尺竿頭撒手時。復頌云。昔歲依投蒙重顧。今春還沐渡江來同。風更話同風事。千手通身正眼開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滁州太平寺知山請小參云。祖佛提掇不起處。正好作工夫。魔外潛覷不見處。猶宜猛著力。直得通身是眼。也照他未了。直得通身是口。也說他不著。深深處有回互。密密處有誵訛。到這裏德山有棒。不論佛來祖來。一例行遣。臨濟有喝。不論佛來祖來。一例施呈。若向棒下見。未免瞞肝。若向喝下薦。更是漏逗。須知向上人有換骨換髓透色透聲透聖透凡透開透見底肘後符子。所以道。爾若坐我則立。爾若立我則坐。若也同坐同立。二俱瞎漢。到這裏還說心說性得麼。說玄說妙得麼。說理說事得麼。說得說失得麼。若有恁麼。盡是依草附木精靈。且獨脫一句作麼生道。須彌頂上翻身處。百尺竿頭撒手時。復頌云。昔歲依投蒙重顧。今春還沐渡江來同。風更話同風事。千手通身正眼開。

文倫二上人。薦安華嚴請小參。僧問。如何是理法界。師云。不動一絲毫。進云。如何是事法界。師云。縱橫十字。進云。如何是理事無礙法界。師云。銅頭鐵額鐵額銅頭。進云。如何是事事無礙法界。師云。重重無有盡。處處現真身。師乃云。言發非聲。高高峯頂立。色前不物。深深海底行。全機轉處沒承當。覿面呈時絕回互。離心意識非見聞覺知。須明徹法慧目離念明智。然後一塵纔舉大地全收。一毛頭師子百億毛頭一時現。直得一為無量無量為一。小中現大大中現小。寬同法界細入隣虛。無處不周無處不備。毘盧遮那大法性海中。不論聖不論凡。不論有情不論無情。一一把斷不漏絲毫。處處常光現前。一一壁立千仞。若說理法界事法界事理無礙法界事事無礙法界。正是沒交涉。直饒棒頭取證喝下承當。向空劫那畔識破根塵。威音已前洞然明白。尚未免在窠窟裏。只如出窠窟一句作麼生道。千峯勢到嶽邊止。萬派聲歸海上消。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文倫二上人。薦安華嚴請小參。僧問。如何是理法界。師云。不動一絲毫。進云。如何是事法界。師云。縱橫十字。進云。如何是理事無礙法界。師云。銅頭鐵額鐵額銅頭。進云。如何是事事無礙法界。師云。重重無有盡。處處現真身。師乃云。言發非聲。高高峯頂立。色前不物。深深海底行。全機轉處沒承當。覿面呈時絕回互。離心意識非見聞覺知。須明徹法慧目離念明智。然後一塵纔舉大地全收。一毛頭師子百億毛頭一時現。直得一為無量無量為一。小中現大大中現小。寬同法界細入隣虛。無處不周無處不備。毘盧遮那大法性海中。不論聖不論凡。不論有情不論無情。一一把斷不漏絲毫。處處常光現前。一一壁立千仞。若說理法界事法界事理無礙法界事事無礙法界。正是沒交涉。直饒棒頭取證喝下承當。向空劫那畔識破根塵。威音已前洞然明白。尚未免在窠窟裏。只如出窠窟一句作麼生道。千峯勢到嶽邊止。萬派聲歸海上消。

結夏小參。僧問馬師。離四句絕百非。請和尚答祖師西來意。馬祖云。我今日勞倦。不能為子說得。問取西堂去。此意如何師云。三頭兩面。進云。僧問西堂。西堂云。我今日頭痛。問取海兄去。又作麼生。師云。同坑無異土。進云。僧問海兄。海云。我到這裏却不會。又作麼生。師云。黑漆桶夜裏生光。進云。只如僧舉似馬祖。祖云。藏頭白海頭黑。又作麼生。師云。不許外人知。師乃云。一粒粟中藏世界。恒沙剎海始安居。萬緣不到千差超。超證無生等太虛。至實處不容聲。至深處無回互。明明蓋天蓋地。歷歷亘古亘今。坐斷千差壁立萬仞。千聖提撕不到。是衲子放下複子處。千人萬人羅籠不住。是無為無事人抝折拄杖時。雖然浩浩應機。要且如如不動。有時魔宮虎穴轉大法輪。有時荊棘林中建立梵剎。有時向十字街頭壁立千仞。有時向孤峯頂上合水和泥。有照有用有權有實。所以道。以大圓覺為我伽藍。身心安居平等性智。則於千人萬人羅籠不住處。始能安居。於千聖萬聖提撕不到處。始放複子。敢問。安居一句作麼生道。還委悉麼。但令身語常清淨。夏滿何須驗蠟人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏小參。僧問馬師。離四句絕百非。請和尚答祖師西來意。馬祖云。我今日勞倦。不能為子說得。問取西堂去。此意如何師云。三頭兩面。進云。僧問西堂。西堂云。我今日頭痛。問取海兄去。又作麼生。師云。同坑無異土。進云。僧問海兄。海云。我到這裏却不會。又作麼生。師云。黑漆桶夜裏生光。進云。只如僧舉似馬祖。祖云。藏頭白海頭黑。又作麼生。師云。不許外人知。師乃云。一粒粟中藏世界。恒沙剎海始安居。萬緣不到千差超。超證無生等太虛。至實處不容聲。至深處無回互。明明蓋天蓋地。歷歷亘古亘今。坐斷千差壁立萬仞。千聖提撕不到。是衲子放下複子處。千人萬人羅籠不住。是無為無事人抝折拄杖時。雖然浩浩應機。要且如如不動。有時魔宮虎穴轉大法輪。有時荊棘林中建立梵剎。有時向十字街頭壁立千仞。有時向孤峯頂上合水和泥。有照有用有權有實。所以道。以大圓覺為我伽藍。身心安居平等性智。則於千人萬人羅籠不住處。始能安居。於千聖萬聖提撕不到處。始放複子。敢問。安居一句作麼生道。還委悉麼。但令身語常清淨。夏滿何須驗蠟人。

曾先生請小參云。全機不動。會群像於目前覿面相呈。截千差於格外。動則影現覺即氷生。不動不覺直下揑目。箇中有一條路。蓋天蓋地蓋色蓋聲。密密綿綿平平穩穩。若是箇曹溪門下客。直到解脫處。更不落二落三。未舉覺已前。早是落二落三了也。何況舉覺言詮總納敗闕。所以道。西天二十八祖亦如是。唐土六祖亦如是。天下老和尚亦如是。山僧亦如是。到這裏不著眼試觀看。不著耳試聽看。若向箇裏一時截得斷把得定作得主。與千聖把手。同一正因同一解脫。然雖如是。正當恁麼時。不立階梯一句作麼生道。還委悉麼。聲前截斷千差路。出格唯憑作者知。復頌云。一著當機截眾流。選官選佛兩俱優。相逢相見呵呵笑。天上人間得自由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾先生請小參云。全機不動。會群像於目前覿面相呈。截千差於格外。動則影現覺即氷生。不動不覺直下揑目。箇中有一條路。蓋天蓋地蓋色蓋聲。密密綿綿平平穩穩。若是箇曹溪門下客。直到解脫處。更不落二落三。未舉覺已前。早是落二落三了也。何況舉覺言詮總納敗闕。所以道。西天二十八祖亦如是。唐土六祖亦如是。天下老和尚亦如是。山僧亦如是。到這裏不著眼試觀看。不著耳試聽看。若向箇裏一時截得斷把得定作得主。與千聖把手。同一正因同一解脫。然雖如是。正當恁麼時。不立階梯一句作麼生道。還委悉麼。聲前截斷千差路。出格唯憑作者知。復頌云。一著當機截眾流。選官選佛兩俱優。相逢相見呵呵笑。天上人間得自由。

祖上人請小參。師云。生身父母居堂上。從本爺娘在頂門。一念頓消諸祖意。堪任補報最深恩。一漚未發已前。滔滔流水。一塵未舉之際。茫茫剎塵。若是具透關眼有過量見。即知千聖萬聖羅籠不住。若也一漚已發一塵已舉。待著眼用意。盡未來際窮虛空劫。畢竟摸索不著。所以道。盡大地是般若光。光未發時無佛無眾生消息。從什麼處得來。正當恁麼時。無佛無眾生。無高無下。無得無失。無彼無我處。還薦得麼。若薦不得。不免打葛藤去也。道是無得麼。且喜沒交涉。道是有得麼。轉見沒交涉。道是不有不無得麼。轉更沒交涉。道是離四句絕百非。直是沒交涉。須知道一條路一種機。三世諸佛依此成立。一大藏教依此詮註。乃至世間虛空凡聖山河大地無邊香水海不可說不可說。全從他流出。只今若知一漚未發已前恩德。則自己脚跟下。如千日並照。如暗得燈如貧得寶。如渡得船如民得王。於一切時無一念落虛。無參雜時。全體恁麼來。全體恁麼去。只如空劫已前那畔一段事作麼生。還委悉麼。照開千聖頂門眼。放出威音物外春。復頌云。父母恩深重。過於蓋與載。若欲圖補報。碎身莫能賽。唯有般若力。一句截情愛。凱風吹棘心。二百四十歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祖上人請小參。師云。生身父母居堂上。從本爺娘在頂門。一念頓消諸祖意。堪任補報最深恩。一漚未發已前。滔滔流水。一塵未舉之際。茫茫剎塵。若是具透關眼有過量見。即知千聖萬聖羅籠不住。若也一漚已發一塵已舉。待著眼用意。盡未來際窮虛空劫。畢竟摸索不著。所以道。盡大地是般若光。光未發時無佛無眾生消息。從什麼處得來。正當恁麼時。無佛無眾生。無高無下。無得無失。無彼無我處。還薦得麼。若薦不得。不免打葛藤去也。道是無得麼。且喜沒交涉。道是有得麼。轉見沒交涉。道是不有不無得麼。轉更沒交涉。道是離四句絕百非。直是沒交涉。須知道一條路一種機。三世諸佛依此成立。一大藏教依此詮註。乃至世間虛空凡聖山河大地無邊香水海不可說不可說。全從他流出。只今若知一漚未發已前恩德。則自己脚跟下。如千日並照。如暗得燈如貧得寶。如渡得船如民得王。於一切時無一念落虛。無參雜時。全體恁麼來。全體恁麼去。只如空劫已前那畔一段事作麼生。還委悉麼。照開千聖頂門眼。放出威音物外春。復頌云。父母恩深重。過於蓋與載。若欲圖補報。碎身莫能賽。唯有般若力。一句截情愛。凱風吹棘心。二百四十歲。

修道者請小參。天地與我同根。其根深固。萬物與我一體。其體虛凝。萬物之根亘古亘今。堅固之體包含萬有。毫茫得意。可以點鐵成金。可以轉凡作聖。如理如事即處即真。一念不生前後際斷。所以道。不思議解脫力。妙用恒沙也無極。若論妙用去。可以擊碎業山。可以點竭苦海。可以懺不懺之罪。可以解不解之冤。可以起必死之疾。可以證無生法忍。正當恁麼時。不立功勳一句作麼生道。還委悉麼。千年闇室一燈破。萬劫愆尤一句消。頌云。阿闍被疾投皇覺。調御垂慈放月光。法藥之功同佛力。自然身病得清涼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修道者請小參。天地與我同根。其根深固。萬物與我一體。其體虛凝。萬物之根亘古亘今。堅固之體包含萬有。毫茫得意。可以點鐵成金。可以轉凡作聖。如理如事即處即真。一念不生前後際斷。所以道。不思議解脫力。妙用恒沙也無極。若論妙用去。可以擊碎業山。可以點竭苦海。可以懺不懺之罪。可以解不解之冤。可以起必死之疾。可以證無生法忍。正當恁麼時。不立功勳一句作麼生道。還委悉麼。千年闇室一燈破。萬劫愆尤一句消。頌云。阿闍被疾投皇覺。調御垂慈放月光。法藥之功同佛力。自然身病得清涼。

小參。師云。一向說事說理論妙論玄談心談性。墮在葛藤窠裏。一向行棒行喝立照立用存捲存舒。落在荊棘林中。更或舉古舉今話偏話正立主立賓。也是撒沙撒土。忽若見山即山。見水即水。僧是僧俗是俗。落在無事界內。記使總不恁麼。大似曳尾靈龜。直饒獨體單明。亦是狐狸戀窟。若有箇出身處去。似地擎山。不知山之孤峻。如石含玉。不知玉之無瑕。譬如猛火聚近之則燎却面門。又如按太阿劍擬之則喪身失命。便可以不須說事不須說理。不行棒不行喝。不立主不立賓。見山不是山。見水不是水。全體恁麼來。全體恁麼去。總無許多露布葛藤聲色邊事。且超然獨脫一句作麼生道。還委悉麼。萬丈縣崖須撒手。大千沙界始全身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參。師云。一向說事說理論妙論玄談心談性。墮在葛藤窠裏。一向行棒行喝立照立用存捲存舒。落在荊棘林中。更或舉古舉今話偏話正立主立賓。也是撒沙撒土。忽若見山即山。見水即水。僧是僧俗是俗。落在無事界內。記使總不恁麼。大似曳尾靈龜。直饒獨體單明。亦是狐狸戀窟。若有箇出身處去。似地擎山。不知山之孤峻。如石含玉。不知玉之無瑕。譬如猛火聚近之則燎却面門。又如按太阿劍擬之則喪身失命。便可以不須說事不須說理。不行棒不行喝。不立主不立賓。見山不是山。見水不是水。全體恁麼來。全體恁麼去。總無許多露布葛藤聲色邊事。且超然獨脫一句作麼生道。還委悉麼。萬丈縣崖須撒手。大千沙界始全身。

張戶曹請小參。師云。直下便是不通擬議尋思。還有作家禪客麼。試出眾證據看。僧問。如何是臨濟下事。師云。一刃兩段。進云。如何是雲門下事。師云。三句縱橫進云。如何是曹洞下事。師云。五位君臣沒分付。進云。如何是溈仰下事。師云。進前退後絕商量。進云。那一句如何。師云。何不問法眼下事。僧禮拜。師乃云。靈山提密旨。獨有迦葉親聞。少林演妙訣。唯許神光擔荷。只為機機相副箭箭相投。用處聲色純真。舉時乾坤獨露。密密意絕誵訛。深深機沒回互。若是箇本色自由自在承當擔荷得底。更不落聲前句後。亦不用擬議尋思。直下當陽分明領取。所以道。若論此事。貶上眉毛早已蹉過。既已蹉過。何用鼓兩片皮口吧吧地。豈不是當堂蹉過。既若蹉過。還知未蹉過事麼。若知未蹉過事。雖終日說而不曾動著舌頭。終日行而不曾移著一步。終日喫飯不曾嚼一粒米。終日著衣不曾掛一縷絲。雖然如是。此猶是建化門庭向下為人處。豈不見。德山和尚但有問答語言。向上向下盡是依草附木竹木精靈。所以山僧從頭棒將去。待有箇獨脫底與他商量。後來浮山圓鑑道。只這獨脫底也是草木之精。且道。還有為人處也無。山僧不惜眉毛。入泥入水為諸人平展。還委悉麼。但能萬法不干懷。一超直入如來地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張戶曹請小參。師云。直下便是不通擬議尋思。還有作家禪客麼。試出眾證據看。僧問。如何是臨濟下事。師云。一刃兩段。進云。如何是雲門下事。師云。三句縱橫進云。如何是曹洞下事。師云。五位君臣沒分付。進云。如何是溈仰下事。師云。進前退後絕商量。進云。那一句如何。師云。何不問法眼下事。僧禮拜。師乃云。靈山提密旨。獨有迦葉親聞。少林演妙訣。唯許神光擔荷。只為機機相副箭箭相投。用處聲色純真。舉時乾坤獨露。密密意絕誵訛。深深機沒回互。若是箇本色自由自在承當擔荷得底。更不落聲前句後。亦不用擬議尋思。直下當陽分明領取。所以道。若論此事。貶上眉毛早已蹉過。既已蹉過。何用鼓兩片皮口吧吧地。豈不是當堂蹉過。既若蹉過。還知未蹉過事麼。若知未蹉過事。雖終日說而不曾動著舌頭。終日行而不曾移著一步。終日喫飯不曾嚼一粒米。終日著衣不曾掛一縷絲。雖然如是。此猶是建化門庭向下為人處。豈不見。德山和尚但有問答語言。向上向下盡是依草附木竹木精靈。所以山僧從頭棒將去。待有箇獨脫底與他商量。後來浮山圓鑑道。只這獨脫底也是草木之精。且道。還有為人處也無。山僧不惜眉毛。入泥入水為諸人平展。還委悉麼。但能萬法不干懷。一超直入如來地。

披剃小參。僧問。正令當行十方坐斷。宗風建立毫髮無差。時節因緣願聞舉唱。師云。只是舊時面目。進云。斬新處乞師再示。師云。換却適來底。進云。法輪再轉於閻浮。道光重映於千載。師云。誰不恁麼。進云。只如無邊身菩薩。為什麼不見如來頂相。師云。有時恁麼有時不恁麼。進云。如何是和尚頂相。師云錯。僧禮拜。師云。果然果然。師乃云。重圓僧相復方袍。優鉢羅華未易遭。恩重丘山何以報。輒提綱要一秋毫。盡十方世界若長若短若縱若橫。以至香水海不可說不可說無邊剎海。盡在箇一秋毫。有時現無邊身。東涌西沒南涌北沒中涌邊沒。作無量無邊神通變化。也只不出此一秋毫。有時冷啾啾地。如枯木朽株寒灰死火。一念萬年萬年一念。也只不出此一秋毫。乃至作為無量無邊殊勝奇特難行苦行。轉化一切成佛作祖。亦不出此一秋毫。諸人還知此一秋毫麼。若知去。未開口已前。未舉意已前。生佛未兆已前。空劫已前。好薦取。既薦得。則卷而懷之。任任運運如兀如癡。不妨是一箇決量大人。如或未然。却須返照回光。若動若靜若住若行若坐若臥。須是究他根源始得。父母未生已前。父母既生之後。六根四大三百六十骨節完具。寒時知寒熱時知熱。饑時知饑飽時知飽。以至頂天履地含齒戴髮。盡承此箇恩力。且道。此箇恩力如何趣向。還知麼。一氣不言含有象。萬靈何處謝無私。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 披剃小參。僧問。正令當行十方坐斷。宗風建立毫髮無差。時節因緣願聞舉唱。師云。只是舊時面目。進云。斬新處乞師再示。師云。換却適來底。進云。法輪再轉於閻浮。道光重映於千載。師云。誰不恁麼。進云。只如無邊身菩薩。為什麼不見如來頂相。師云。有時恁麼有時不恁麼。進云。如何是和尚頂相。師云錯。僧禮拜。師云。果然果然。師乃云。重圓僧相復方袍。優鉢羅華未易遭。恩重丘山何以報。輒提綱要一秋毫。盡十方世界若長若短若縱若橫。以至香水海不可說不可說無邊剎海。盡在箇一秋毫。有時現無邊身。東涌西沒南涌北沒中涌邊沒。作無量無邊神通變化。也只不出此一秋毫。有時冷啾啾地。如枯木朽株寒灰死火。一念萬年萬年一念。也只不出此一秋毫。乃至作為無量無邊殊勝奇特難行苦行。轉化一切成佛作祖。亦不出此一秋毫。諸人還知此一秋毫麼。若知去。未開口已前。未舉意已前。生佛未兆已前。空劫已前。好薦取。既薦得。則卷而懷之。任任運運如兀如癡。不妨是一箇決量大人。如或未然。却須返照回光。若動若靜若住若行若坐若臥。須是究他根源始得。父母未生已前。父母既生之後。六根四大三百六十骨節完具。寒時知寒熱時知熱。饑時知饑飽時知飽。以至頂天履地含齒戴髮。盡承此箇恩力。且道。此箇恩力如何趣向。還知麼。一氣不言含有象。萬靈何處謝無私。

蔣山辭眾云。終日相逢長背面。終朝背面却相逢。途中不是途中事。不動巍然達九重。這箇消息唯許作家明暗同途主賓互用。雖去似去而不去。雖來似來而不來。卓爾超然。動靜曾無兩種。所以道。動若行雲止若谷神。既無心於彼此。亦無象於去來。如是則去來不以象。而確然去來。動靜不以心。而超然動靜。在彼在此殊無間然。一道清虛廓周沙界。是以月上女出城。舍利弗入城。而舍利弗問云。聖姊向什麼處去。月上女云。如舍利弗恁麼去。舍利弗云。我方入城汝已出城。云何言如舍利弗恁麼去。女云。諸佛弟子當住何所。舍利弗云。諸佛弟子當住如來大解脫。女云。諸佛弟子既住大解脫。所以我云如舍利弗恁麼去。既得如來大解脫。去而無去去迹。入九重城裏毘贊聖化。住而無住住蹤。在深山白雲中。坐斷天下人舌頭。既住如來大解脫。安有動靜去來之意。正當恁麼時。作麼生道。九重城裏真消息。一句無私遍九垓。復云。憶得曹山和尚辭洞山。山云。向什麼處去。曹山云。向不變異處去。洞山云。不變異處豈有去耶。曹山云。去亦不變異。師云。大凡衲僧。佩肘臂下符。具頂門上眼。向一切萬境萬緣。當頭坐斷。豈不是箇無變異。何故。金剛正體湛寂凝然。曹山雖得此意。爭奈洞山憐兒不覺醜。若是山僧。待他道向不變異處去。只向他道。這漢未出門早變了也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蔣山辭眾云。終日相逢長背面。終朝背面却相逢。途中不是途中事。不動巍然達九重。這箇消息唯許作家明暗同途主賓互用。雖去似去而不去。雖來似來而不來。卓爾超然。動靜曾無兩種。所以道。動若行雲止若谷神。既無心於彼此。亦無象於去來。如是則去來不以象。而確然去來。動靜不以心。而超然動靜。在彼在此殊無間然。一道清虛廓周沙界。是以月上女出城。舍利弗入城。而舍利弗問云。聖姊向什麼處去。月上女云。如舍利弗恁麼去。舍利弗云。我方入城汝已出城。云何言如舍利弗恁麼去。女云。諸佛弟子當住何所。舍利弗云。諸佛弟子當住如來大解脫。女云。諸佛弟子既住大解脫。所以我云如舍利弗恁麼去。既得如來大解脫。去而無去去迹。入九重城裏毘贊聖化。住而無住住蹤。在深山白雲中。坐斷天下人舌頭。既住如來大解脫。安有動靜去來之意。正當恁麼時。作麼生道。九重城裏真消息。一句無私遍九垓。復云。憶得曹山和尚辭洞山。山云。向什麼處去。曹山云。向不變異處去。洞山云。不變異處豈有去耶。曹山云。去亦不變異。師云。大凡衲僧。佩肘臂下符。具頂門上眼。向一切萬境萬緣。當頭坐斷。豈不是箇無變異。何故。金剛正體湛寂凝然。曹山雖得此意。爭奈洞山憐兒不覺醜。若是山僧。待他道向不變異處去。只向他道。這漢未出門早變了也。