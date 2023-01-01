圓悟佛果禪師語錄卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓悟佛果禪師語錄卷第八

宋平江府虎丘山門人紹隆等編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋平江府虎丘山門人紹隆等編

上堂八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂八

歲旦上堂。元正啟祚打開門戶。萬物維新天地同春。應時納祐不落窠臼罄無不宜。萬世一時孟春猶寒。伏惟。首座大眾。起居萬福。乞火和煙得。擔泉帶月歸。復云。新年頭有佛法。正是土上加泥。新年頭無佛法。又成當面蹉過。到箇裏佛法世法有無新舊。一時拈向一邊。且不落夤緣一句作麼生道。還委悉麼。乾坤一合地餬餅。日月兩輪天氣毱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲旦上堂。元正啟祚打開門戶。萬物維新天地同春。應時納祐不落窠臼罄無不宜。萬世一時孟春猶寒。伏惟。首座大眾。起居萬福。乞火和煙得。擔泉帶月歸。復云。新年頭有佛法。正是土上加泥。新年頭無佛法。又成當面蹉過。到箇裏佛法世法有無新舊。一時拈向一邊。且不落夤緣一句作麼生道。還委悉麼。乾坤一合地餬餅。日月兩輪天氣毱。

施主捨法衣上堂云。迦葉携坐鷄足峯。老盧持過大庾嶺。如今披向寶華座。孤光逈逈高峯頂。且道。是同是別。錦衣公子貴。林下道人高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施主捨法衣上堂云。迦葉携坐鷄足峯。老盧持過大庾嶺。如今披向寶華座。孤光逈逈高峯頂。且道。是同是別。錦衣公子貴。林下道人高。

上堂云。大眾。眾手共淘金。人人皆有得。霜風襲四圍。天華滿衣裓。大賞不論功。虛空長逼塞。分身千百億。彌勒真彌勒。復云。入水須斬蛟。入山須擒虎。才方撲帝鐘。便擊塗毒鼓。一箭落九烏。一捻千鈞土。諸聖和不齊。臘月二十五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。大眾。眾手共淘金。人人皆有得。霜風襲四圍。天華滿衣裓。大賞不論功。虛空長逼塞。分身千百億。彌勒真彌勒。復云。入水須斬蛟。入山須擒虎。才方撲帝鐘。便擊塗毒鼓。一箭落九烏。一捻千鈞土。諸聖和不齊。臘月二十五。

舒禪師周祥上堂。大眾。去年今日一語翁。泥牛入海無消息。今年今日鐵斧老。優曇鉢華現籌室。油雲出沒太虛空。動靜去來那有跡。須信雪晴天地春。金烏依舊從東出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舒禪師周祥上堂。大眾。去年今日一語翁。泥牛入海無消息。今年今日鐵斧老。優曇鉢華現籌室。油雲出沒太虛空。動靜去來那有跡。須信雪晴天地春。金烏依舊從東出。

上堂。大眾。天上月圓萬像歷然。地下月半觸途成現。見不見。包裹十虛尚餘半。聞不聞。透脫圓通徹本根。玉漏銅壺催不得。乾坤大地一枝燈。一處圓融一切處。無邊剎海更峻層。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。大眾。天上月圓萬像歷然。地下月半觸途成現。見不見。包裹十虛尚餘半。聞不聞。透脫圓通徹本根。玉漏銅壺催不得。乾坤大地一枝燈。一處圓融一切處。無邊剎海更峻層。

上堂云。透脫祖師關不知物遷變。一念可萬年。一條真白練。千差眼底親。萬化鏡中現。驀要入三門。等閑騎佛殿。復云。夜雨漬深春。莓苔色染人。溪邊芳草碧。華與柳條新。氣味濃於酒。風光軟勝絪。靈雲覓不得何處悟天真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。透脫祖師關不知物遷變。一念可萬年。一條真白練。千差眼底親。萬化鏡中現。驀要入三門。等閑騎佛殿。復云。夜雨漬深春。莓苔色染人。溪邊芳草碧。華與柳條新。氣味濃於酒。風光軟勝絪。靈雲覓不得何處悟天真。

上堂云。日面月面胡來漢現。有時放行有時把斷。世法佛法打成一片。若作一片會。遇貴即賤。不作一片會。麥裏有麵。復云。三世諸佛不知有。一一面南看北斗。狸奴白牯却知有。戴角擎頭獅子吼。四稜蹋地又團圝。八角磨盤空裏走。擬推尋劈脊摟。拈得鼻孔失却口。為問普化一頭驢。何似紫胡一隻狗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。日面月面胡來漢現。有時放行有時把斷。世法佛法打成一片。若作一片會。遇貴即賤。不作一片會。麥裏有麵。復云。三世諸佛不知有。一一面南看北斗。狸奴白牯却知有。戴角擎頭獅子吼。四稜蹋地又團圝。八角磨盤空裏走。擬推尋劈脊摟。拈得鼻孔失却口。為問普化一頭驢。何似紫胡一隻狗。

上堂云。有句無句超宗越格。如藤倚樹銀山鐵壁。及至樹倒藤枯。多少人失却鼻孔。直饒收拾得來。已是千里萬里。只如未有與麼消息時。還透得麼。風暖鳥聲碎。日高華影重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。有句無句超宗越格。如藤倚樹銀山鐵壁。及至樹倒藤枯。多少人失却鼻孔。直饒收拾得來。已是千里萬里。只如未有與麼消息時。還透得麼。風暖鳥聲碎。日高華影重。

上堂云。大眾。久雨不晴今日晴。乾坤大地放光明。牆壁瓦礫說佛法。露柱燈籠著眼聽。敢問諸人。作麼生聽得。乃云親。復云。釋迦老子道。知幻即離。橫身萬里不作方便十分成現。離幻即覺。須彌倒卓亦無漸次眼中出刺。忽若盡大地撮來如粟米粒大。且作麼生知。扇子𨁝跳上三十三天。且作麼生覺。正恁麼時還委悉麼。十方剎海金剛座。萬煆爐中鐵蒺藜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。大眾。久雨不晴今日晴。乾坤大地放光明。牆壁瓦礫說佛法。露柱燈籠著眼聽。敢問諸人。作麼生聽得。乃云親。復云。釋迦老子道。知幻即離。橫身萬里不作方便十分成現。離幻即覺。須彌倒卓亦無漸次眼中出刺。忽若盡大地撮來如粟米粒大。且作麼生知。扇子𨁝跳上三十三天。且作麼生覺。正恁麼時還委悉麼。十方剎海金剛座。萬煆爐中鐵蒺藜。

上堂。僧問。日面佛月面佛。意旨如何。師云。翻來覆去看。進云。金烏急玉兔速又作麼生。兩重公案。進云。只如道三世諸佛六代祖師同一舌說。未審同那一舌說。師云。便是同也截斷了也。進云。未審將什麼截。師云。將無舌底。進云。草賊大敗。師云點。師乃云。大眾。月生一。快鷹俊鷂趁不及。月生二。德山臨濟失巴鼻。月生三。文殊普賢特地參。忿怒那吒把須彌。一擘百雜碎。折脚鐺子撞破無底籃兒。大悲千手一隻手中一隻眼也提不起。無言童子却解道。前三三後三三。還委悉麼。萬仞峯頭都放却。多年破衲太𣰦毿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。日面佛月面佛。意旨如何。師云。翻來覆去看。進云。金烏急玉兔速又作麼生。兩重公案。進云。只如道三世諸佛六代祖師同一舌說。未審同那一舌說。師云。便是同也截斷了也。進云。未審將什麼截。師云。將無舌底。進云。草賊大敗。師云點。師乃云。大眾。月生一。快鷹俊鷂趁不及。月生二。德山臨濟失巴鼻。月生三。文殊普賢特地參。忿怒那吒把須彌。一擘百雜碎。折脚鐺子撞破無底籃兒。大悲千手一隻手中一隻眼也提不起。無言童子却解道。前三三後三三。還委悉麼。萬仞峯頭都放却。多年破衲太𣰦毿。

上堂云。大眾。傅大士道。須彌芥子父。芥子須彌爺。山水坦然平。敲氷來煮茶。曾聞傅大士乃彌勒大士化身。看他通箇消息。不妨著實。山僧今日土上加泥。亦有箇頌子。須彌納芥不容易。芥納須彌匹似閑。長河攪著成酥酪。輕輕擊透祖師關。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。大眾。傅大士道。須彌芥子父。芥子須彌爺。山水坦然平。敲氷來煮茶。曾聞傅大士乃彌勒大士化身。看他通箇消息。不妨著實。山僧今日土上加泥。亦有箇頌子。須彌納芥不容易。芥納須彌匹似閑。長河攪著成酥酪。輕輕擊透祖師關。

舉。丹霞裕長老為人入室上堂云。大眾。摩醯首羅揭示頂門正眼。摩竭陀國全提向上鉗鎚。壁立萬仞絕承當。孤光爍破四天下。所以道。殺人刀活人劍。將錯就錯。上古之風規。亦是今時之樞要。和泥合水。若論殺人刀不存毫末。活人劍橫屍萬里。須知殺中有活擒縱人天。活中有殺權衡佛祖。直饒說得殺活倜儻分明。山僧更問爾。覓劍在。正恁麼時見麼。萬仞懸崖垂隻手。高峯共唱太平歌。復云。趙州道。趙州南石橋北。觀音院裏有彌勒。祖師留下一隻履。直至如今覓不得。諸人要知落處麼。問取丹霞和尚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。丹霞裕長老為人入室上堂云。大眾。摩醯首羅揭示頂門正眼。摩竭陀國全提向上鉗鎚。壁立萬仞絕承當。孤光爍破四天下。所以道。殺人刀活人劍。將錯就錯。上古之風規。亦是今時之樞要。和泥合水。若論殺人刀不存毫末。活人劍橫屍萬里。須知殺中有活擒縱人天。活中有殺權衡佛祖。直饒說得殺活倜儻分明。山僧更問爾。覓劍在。正恁麼時見麼。萬仞懸崖垂隻手。高峯共唱太平歌。復云。趙州道。趙州南石橋北。觀音院裏有彌勒。祖師留下一隻履。直至如今覓不得。諸人要知落處麼。問取丹霞和尚。

結制上堂。二千年前佛制諸方遵行為例。九旬之內安閑共作鬼家活計。且如何是鬼家活計。猢猻入布袋。復云。九旬結袋口。安居解脫道。水乳自和同。萬緣無所撓。栗棘蓬快吞。金剛圈猛跳。共透衲僧家。頂𩕳上一竅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結制上堂。二千年前佛制諸方遵行為例。九旬之內安閑共作鬼家活計。且如何是鬼家活計。猢猻入布袋。復云。九旬結袋口。安居解脫道。水乳自和同。萬緣無所撓。栗棘蓬快吞。金剛圈猛跳。共透衲僧家。頂𩕳上一竅。

上堂。金色頭陀衣糞掃。毱多尊者運神通。火星迸入新羅國。大象牽藏藕竅中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。金色頭陀衣糞掃。毱多尊者運神通。火星迸入新羅國。大象牽藏藕竅中。

五月旦日上堂云。鐵樹𩰀鬆石牛哮吼。火雲亘天長萬丈。金烏普照大光明。直得東海鯉魚振鬣揚鱗。南國波斯呈橈舞棹。文殊普賢不敢說理說事。德山臨濟不敢行棒行喝。正恁麼時會麼。拄杖擬吞三世佛。燈籠百解瀉明珠。復云。釋迦老子道。若有一人發真歸源。十方虛空悉皆消殞。五祖和尚又云。一人發真歸源。十方虛空築著磕著。山僧即不然。若有一人發真歸源。十方虛空錦上鋪華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五月旦日上堂云。鐵樹𩰀鬆石牛哮吼。火雲亘天長萬丈。金烏普照大光明。直得東海鯉魚振鬣揚鱗。南國波斯呈橈舞棹。文殊普賢不敢說理說事。德山臨濟不敢行棒行喝。正恁麼時會麼。拄杖擬吞三世佛。燈籠百解瀉明珠。復云。釋迦老子道。若有一人發真歸源。十方虛空悉皆消殞。五祖和尚又云。一人發真歸源。十方虛空築著磕著。山僧即不然。若有一人發真歸源。十方虛空錦上鋪華。

上堂云。新月如鉤輕雲映火。山前麥熟筐裏蠶繰。田夫戢戢栽苗。柳岸垂垂之線。風調雨順盜賊消禳。我輩林下之人。一餉非常慶快。纔作此語。驀地有箇符使。出來道。山前諸處五瘟行疫病太甚。欲就和尚覓箇神符。往前驅逐。山僧遂以拄杖畫一圓相與之。瞥然不見。逡巡却來道。五瘟疫鬼已驅。向他方世界去也。只有一事待請益和尚。此靈驗神符從何處得來。山僧劈脊便打。當下滅跡消聲。因行掉臂。成箇頌子。五月五日天中節。赤口毒舌盡消滅。五月五日五時書。放下蛇頭捋虎鬚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。新月如鉤輕雲映火。山前麥熟筐裏蠶繰。田夫戢戢栽苗。柳岸垂垂之線。風調雨順盜賊消禳。我輩林下之人。一餉非常慶快。纔作此語。驀地有箇符使。出來道。山前諸處五瘟行疫病太甚。欲就和尚覓箇神符。往前驅逐。山僧遂以拄杖畫一圓相與之。瞥然不見。逡巡却來道。五瘟疫鬼已驅。向他方世界去也。只有一事待請益和尚。此靈驗神符從何處得來。山僧劈脊便打。當下滅跡消聲。因行掉臂。成箇頌子。五月五日天中節。赤口毒舌盡消滅。五月五日五時書。放下蛇頭捋虎鬚。

上堂云。逈無依倚超宗越格。非佛非心萬仞壁立。桑樹上著箭。柳樹上汁出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。逈無依倚超宗越格。非佛非心萬仞壁立。桑樹上著箭。柳樹上汁出。

上堂云。粥足飯足飽柴飽水。廬陵米價高。山前麥熟走。盡乾坤剎海。都盧是箇自己。撮向眉毛眼睫間。直得放光動地。不是如來禪。亦非第一義。更說甚衲僧巴鼻。爭如撒手懸崖去却藥忌。且唱箇囉囉哩哩。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。粥足飯足飽柴飽水。廬陵米價高。山前麥熟走。盡乾坤剎海。都盧是箇自己。撮向眉毛眼睫間。直得放光動地。不是如來禪。亦非第一義。更說甚衲僧巴鼻。爭如撒手懸崖去却藥忌。且唱箇囉囉哩哩。參。

上堂。一二三四五六七。七六五四三二一。旋風車上定盤星。百尺竿頭吹篳栗。咦復舉。雲門一日示眾云。和尚子莫妄想。山是山水是水。僧是僧俗是俗。時有僧出云。學人見山是山見水是水時如何。雲門以手劃一劃云。佛殿為什麼從這裏去。師拈云。似地擎山如石含玉。透得過者盡在無盡藏中。透不過者未免搏量。只如雲門以手劃一劃云。佛殿因什麼從這裏去。又且如何。一葉落知天下秋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。一二三四五六七。七六五四三二一。旋風車上定盤星。百尺竿頭吹篳栗。咦復舉。雲門一日示眾云。和尚子莫妄想。山是山水是水。僧是僧俗是俗。時有僧出云。學人見山是山見水是水時如何。雲門以手劃一劃云。佛殿為什麼從這裏去。師拈云。似地擎山如石含玉。透得過者盡在無盡藏中。透不過者未免搏量。只如雲門以手劃一劃云。佛殿因什麼從這裏去。又且如何。一葉落知天下秋。

蔣運使寄雲居山三大字。仍請陞座云。法法圓融心心虛寂。大包無外文彩已彰。細入無間眼莫能觀。所以道。萬法是心光。諸緣唯性曉。本無迷悟人。只要今日了。今日便與麼。坐斷報化佛頭。喚什麼作心。喚什麼作性恁麼說話已是截斷諸根了也。且作麼生是截斷諸根處。放一線道通箇消息。還委悉麼。大旱得甘雨。大熱得清涼。復有頌云。眾峯盤屈屋耽耽。天上泓澄雨碧潭。渴驥怒猊三大字。高蹤千古振名藍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蔣運使寄雲居山三大字。仍請陞座云。法法圓融心心虛寂。大包無外文彩已彰。細入無間眼莫能觀。所以道。萬法是心光。諸緣唯性曉。本無迷悟人。只要今日了。今日便與麼。坐斷報化佛頭。喚什麼作心。喚什麼作性恁麼說話已是截斷諸根了也。且作麼生是截斷諸根處。放一線道通箇消息。還委悉麼。大旱得甘雨。大熱得清涼。復有頌云。眾峯盤屈屋耽耽。天上泓澄雨碧潭。渴驥怒猊三大字。高蹤千古振名藍。

住南康軍雲居真如禪院。送化主上堂云。火不待日而熱性相類。風不待月而涼氣相合。獨樹不成林。單絲不成線。建大廈非一木之能。濟巨川非一棹之力。所以道眾毛成毬。聚鐵成斧。要須內外相應賓主知容。自然氣類相同羽毛相似。正與麼時如何。八萬四千非鳳毛。三十三人入虎穴。復有頌云。三十餘員雲水客。諸方分化力行持。山門庶事渾依賴。正是金毛奮迅時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住南康軍雲居真如禪院。送化主上堂云。火不待日而熱性相類。風不待月而涼氣相合。獨樹不成林。單絲不成線。建大廈非一木之能。濟巨川非一棹之力。所以道眾毛成毬。聚鐵成斧。要須內外相應賓主知容。自然氣類相同羽毛相似。正與麼時如何。八萬四千非鳳毛。三十三人入虎穴。復有頌云。三十餘員雲水客。諸方分化力行持。山門庶事渾依賴。正是金毛奮迅時。

上堂云。有句無句已絕誵訛。非色非心直超路布。到箇裏有啟口分也無。莫道是勤上座口似匾檐。設使三世諸佛歷代祖師出來。辯似懸河機如掣電。未免亡鋒結舌。何故。只為風頭太硬。然雖如此。若向箇裏直下承當得去。如龍得水似虎靠山。有丈夫志氣。具絕羅籠手段。所以道。殺人刀活人劍。則這邊那邊向上向下有事無事佛界魔界一時坐斷。忽有人問。未審刀劍在什麼處。委悉麼。從前汗馬無人識。只要重論蓋代功。復舉。僧問雲門。樹凋葉落時如何。雲門云。體露金風。師云。雲門眼似流星機如掣電。拈得將來不妨奇特。如今忽有人問山僧。樹凋葉落時如何。只向伊道。千山雲霧卷。一望見前村。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。有句無句已絕誵訛。非色非心直超路布。到箇裏有啟口分也無。莫道是勤上座口似匾檐。設使三世諸佛歷代祖師出來。辯似懸河機如掣電。未免亡鋒結舌。何故。只為風頭太硬。然雖如此。若向箇裏直下承當得去。如龍得水似虎靠山。有丈夫志氣。具絕羅籠手段。所以道。殺人刀活人劍。則這邊那邊向上向下有事無事佛界魔界一時坐斷。忽有人問。未審刀劍在什麼處。委悉麼。從前汗馬無人識。只要重論蓋代功。復舉。僧問雲門。樹凋葉落時如何。雲門云。體露金風。師云。雲門眼似流星機如掣電。拈得將來不妨奇特。如今忽有人問山僧。樹凋葉落時如何。只向伊道。千山雲霧卷。一望見前村。

上堂云。十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛場。心空及第歸。大丈夫俱決烈志氣。慷慨英靈。踏破化城直截承當。外不見有一切境界。內不見有自己。上不見有諸聖。下不見有凡愚。淨裸裸赤灑灑。一念不生桶底剔脫。豈不是心空。到箇裏還容棒喝麼。還容玄妙理性麼。還容彼我是非麼。直下如紅爐上一點雪相似。豈不是選佛場中擎頭戴角。雖然如此。子細檢點將來。猶涉階梯。且不涉階梯一句作麼生道。還委悉麼。千聖不留無朕跡。萬人叢裏奪高標。復有頌云。住山只貴眾和諧。表裏通明應整齊。折脚濫兒幸無恙。相憑出手共提携。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛場。心空及第歸。大丈夫俱決烈志氣。慷慨英靈。踏破化城直截承當。外不見有一切境界。內不見有自己。上不見有諸聖。下不見有凡愚。淨裸裸赤灑灑。一念不生桶底剔脫。豈不是心空。到箇裏還容棒喝麼。還容玄妙理性麼。還容彼我是非麼。直下如紅爐上一點雪相似。豈不是選佛場中擎頭戴角。雖然如此。子細檢點將來。猶涉階梯。且不涉階梯一句作麼生道。還委悉麼。千聖不留無朕跡。萬人叢裏奪高標。復有頌云。住山只貴眾和諧。表裏通明應整齊。折脚濫兒幸無恙。相憑出手共提携。

上堂云。清秋晴色苗稼豐登。四海晏清萬民樂業。林下之士歇意休心。直下當陽坐斷報化。饑飡渴飲倦臥閑行。無事無為得大自在。當陽一句不可重宣。迴避不行直須漏泄。還委悉麼。八月秋何處熱。復云。昨夜夢登樓。驀然得箇時節因緣。今朝舉似大眾。四野逈澄澄。端如坐少林。雲籠高嶽頂。月在碧波心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。清秋晴色苗稼豐登。四海晏清萬民樂業。林下之士歇意休心。直下當陽坐斷報化。饑飡渴飲倦臥閑行。無事無為得大自在。當陽一句不可重宣。迴避不行直須漏泄。還委悉麼。八月秋何處熱。復云。昨夜夢登樓。驀然得箇時節因緣。今朝舉似大眾。四野逈澄澄。端如坐少林。雲籠高嶽頂。月在碧波心。

中秋上堂云。只恁麼透得。已是涉泥水。何堪更廉纖。沒頭又沒嘴。到箇裏也須是箇似大死底人却活始得。還委悉麼。棒頭能取證。喝下絕承當。復云。光景急如梭。賢明爭柰何。千林凋敗葉。一雁度秋河。風急砧聲遠。山高月色多。誰當此時節。解唱紫芝歌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中秋上堂云。只恁麼透得。已是涉泥水。何堪更廉纖。沒頭又沒嘴。到箇裏也須是箇似大死底人却活始得。還委悉麼。棒頭能取證。喝下絕承當。復云。光景急如梭。賢明爭柰何。千林凋敗葉。一雁度秋河。風急砧聲遠。山高月色多。誰當此時節。解唱紫芝歌。

退院上堂云。七處住持三十載。今朝方作地行仙。上蒙聖主從卑願。亭毒之恩遠似天。見可而進知難而退。權柄在手舒放非他。住既無心動亦非我。所以二六時中與他同得同證同出同入。豈有心於彼此。何有象於去來。所以道。欲識佛性義。當觀時節因緣。時節若至其理自彰。正當與麼時。還委悉麼。林間蕭散處。世外一閑人。復有頌云。禪月昔年曾有語。山僧師範作良謀。如斯標致雖清拙。大丈夫兒合自由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 退院上堂云。七處住持三十載。今朝方作地行仙。上蒙聖主從卑願。亭毒之恩遠似天。見可而進知難而退。權柄在手舒放非他。住既無心動亦非我。所以二六時中與他同得同證同出同入。豈有心於彼此。何有象於去來。所以道。欲識佛性義。當觀時節因緣。時節若至其理自彰。正當與麼時。還委悉麼。林間蕭散處。世外一閑人。復有頌云。禪月昔年曾有語。山僧師範作良謀。如斯標致雖清拙。大丈夫兒合自由。

小參一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參一

住成都府天寧寺小參。師示眾云。正令已行十方坐斷。千聖出來亡鋒結舌。雖然如是。事無一向。還有同生同死底衲僧麼。時有僧問。勿謂無心便是道。無心猶隔一重關。如何是一重關。師云。十重也有。進云。如何是關中主。師云。放過一著。進云。作何面目。師便喝。師乃云。只恁麼早多事也。如今直饒舉一則語。盡古今言教一時明得。正是和泥合水。拈一件物。盡大地一時見透。亦是好肉上剜瘡。看他從上得底人。口如臘月扇直得醭生。心如枯木縱逢春夏未曾變動。不是強為任運如此。豈要爾舉古明今拋沙撒土。今夜事不獲已。將錯就錯。與諸人打葛藤去也。還知此事麼。盡十方界窮虛空際。無絲毫透漏。是箇金剛眼睛更無外物。所以尋常與兄弟道。爾纔觀色早塞却眼。纔聽聲早塞却耳。纔嗅香早塞却鼻。纔吐氣早塞咽喉。纔動轉早塞却身。纔起念早塞却意。六根門頭淨裸裸赤灑灑。只是不肯回光返照。看他古人於先德言下契證通箇消息也。不妨親切。水潦被馬祖一踏。起來呵呵大笑云。百千法門無量妙義。只向一毫頭上識得根源去。豈不快哉。臨濟在黃檗三度設問。喫六十棒。及至大愚面前不覺道。元來黃檗佛法無多子。似此得處。豈不驚群。諸公還曾消息麼。若也翻覆參詳。實是得箇入處。始知二六時中行住坐臥動轉施為。一一超古越今無間無斷。與他從上祖佛把手共行。尋常只守閑閑地。不起毫髮凡聖情量。更有什麼得失可疑生死可出。似此說話。可謂對諸公面前。無夢說夢無事生事。忽有箇忍俊不禁出來。喝散大眾拽下繩床。痛打一頓。也怪他不得。然雖如是。也須是實到這箇田地始得。如今還有恁麼人麼。山僧甘喫一頓。且要與此人相見。有麼有麼。如無。山僧今夜失利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住成都府天寧寺小參。師示眾云。正令已行十方坐斷。千聖出來亡鋒結舌。雖然如是。事無一向。還有同生同死底衲僧麼。時有僧問。勿謂無心便是道。無心猶隔一重關。如何是一重關。師云。十重也有。進云。如何是關中主。師云。放過一著。進云。作何面目。師便喝。師乃云。只恁麼早多事也。如今直饒舉一則語。盡古今言教一時明得。正是和泥合水。拈一件物。盡大地一時見透。亦是好肉上剜瘡。看他從上得底人。口如臘月扇直得醭生。心如枯木縱逢春夏未曾變動。不是強為任運如此。豈要爾舉古明今拋沙撒土。今夜事不獲已。將錯就錯。與諸人打葛藤去也。還知此事麼。盡十方界窮虛空際。無絲毫透漏。是箇金剛眼睛更無外物。所以尋常與兄弟道。爾纔觀色早塞却眼。纔聽聲早塞却耳。纔嗅香早塞却鼻。纔吐氣早塞咽喉。纔動轉早塞却身。纔起念早塞却意。六根門頭淨裸裸赤灑灑。只是不肯回光返照。看他古人於先德言下契證通箇消息也。不妨親切。水潦被馬祖一踏。起來呵呵大笑云。百千法門無量妙義。只向一毫頭上識得根源去。豈不快哉。臨濟在黃檗三度設問。喫六十棒。及至大愚面前不覺道。元來黃檗佛法無多子。似此得處。豈不驚群。諸公還曾消息麼。若也翻覆參詳。實是得箇入處。始知二六時中行住坐臥動轉施為。一一超古越今無間無斷。與他從上祖佛把手共行。尋常只守閑閑地。不起毫髮凡聖情量。更有什麼得失可疑生死可出。似此說話。可謂對諸公面前。無夢說夢無事生事。忽有箇忍俊不禁出來。喝散大眾拽下繩床。痛打一頓。也怪他不得。然雖如是。也須是實到這箇田地始得。如今還有恁麼人麼。山僧甘喫一頓。且要與此人相見。有麼有麼。如無。山僧今夜失利。

示眾云。祖師心印直截當機。凜若劍鋒明如皎日。當臺輝赫樅爾現前。還有互相平展底麼。僧問。世尊久默斯要。及至末後為什麼獨召飲光密傳法眼。師云。正是龍頭蛇尾進云。一點水墨兩處成龍。師云。帶累山僧進云。苦瓠連根苦。甜瓜徹蔕甜。師云灼然。進云。也是烏龜喫生菜。師云取性。乃云。欲知佛性義。當觀時節因緣。時節若至其理自彰。苟或時節未至。理地未明。便乃業識茫茫無本可據。敢問諸公。即今是什麼時節。莫是黃昏時節麼。莫是小參時節麼。莫是坐立儼然時節麼。莫是說禪說道時節麼。莫是萬像交參時節麼。莫是心境一如時節麼。若與麼儱侗。且喜沒交涉。今夜諸公在此權立片時。山僧不惜眉毛。確實評論這一段時節去也。只如諸人在此聽山僧鼓兩片皮。用作時節正墮常情須。知山僧不曾說一字。諸人不曾聞一言。諸人與山僧。各各有一段大事。輝騰今古逈絕知見。淨裸裸赤灑灑。各不相知各不相到。透聲透色超佛越祖。若能退步就已。脫却情塵意想記持分別露布言詮。聞見覺知是非得失。直下豁然。瞥地便與古佛同。一知見同一語言同一手作同一體相。非唯與諸聖同。亦乃與歷代宗師天下老和尚同。下至四生六道醯鷄蠛蠓無不皆同。不被前塵所惑知解所撓。不畏生死不愛涅槃。放曠平常隨時任運動靜施為無非解脫。能轉一切境界。能使一切語言。非唯諸人分上如此。至於古人無不皆由此箇時節得入。豈不見。趙州初參南泉悟平常心是道後。來有問西來意。便對曰。庭前柏樹子。以至鎮州出大蘿葡頭。我在青州作一領布衫重七斤。非唯趙州。德山得此時節入門便打。臨濟得此時節入門便喝。睦州得此時節便道現成公案放爾三十棒。俱胝一指頭上用此時節。鳥窠吹布毛處見此時節。以要言之。古來宗師無不皆用此箇時節。只如法眼曾舉參同契云。竺士大仙心。遂云。無過此語也。向下中間也只是應時應節說話。至最後謹白參玄人。光陰莫虛度。乃云。住住恩大難酬。設使粉骨碎身亦報此恩不得。豈不是知此時節方恁麼說。如今若未有發明處去。只虛度光陰。若參得徹底分明去。二六時中管取。無絲毫許落虛。非唯二六時中。下至百千億劫盡未來際。悉不落虛。只如山僧說恁麼時節。還得諦當也未。復云。夢也未曾夢見在。且道。還有為人處也無。若善參詳。只這一句亦不虛設。有箇山頌舉似大眾。秋深天氣爽。萬象共沈沈。月瑩池塘靜。風清松檜陰。頭頭非外物。一一本來心。直下便薦取。切莫更沈吟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。祖師心印直截當機。凜若劍鋒明如皎日。當臺輝赫樅爾現前。還有互相平展底麼。僧問。世尊久默斯要。及至末後為什麼獨召飲光密傳法眼。師云。正是龍頭蛇尾進云。一點水墨兩處成龍。師云。帶累山僧進云。苦瓠連根苦。甜瓜徹蔕甜。師云灼然。進云。也是烏龜喫生菜。師云取性。乃云。欲知佛性義。當觀時節因緣。時節若至其理自彰。苟或時節未至。理地未明。便乃業識茫茫無本可據。敢問諸公。即今是什麼時節。莫是黃昏時節麼。莫是小參時節麼。莫是坐立儼然時節麼。莫是說禪說道時節麼。莫是萬像交參時節麼。莫是心境一如時節麼。若與麼儱侗。且喜沒交涉。今夜諸公在此權立片時。山僧不惜眉毛。確實評論這一段時節去也。只如諸人在此聽山僧鼓兩片皮。用作時節正墮常情須。知山僧不曾說一字。諸人不曾聞一言。諸人與山僧。各各有一段大事。輝騰今古逈絕知見。淨裸裸赤灑灑。各不相知各不相到。透聲透色超佛越祖。若能退步就已。脫却情塵意想記持分別露布言詮。聞見覺知是非得失。直下豁然。瞥地便與古佛同。一知見同一語言同一手作同一體相。非唯與諸聖同。亦乃與歷代宗師天下老和尚同。下至四生六道醯鷄蠛蠓無不皆同。不被前塵所惑知解所撓。不畏生死不愛涅槃。放曠平常隨時任運動靜施為無非解脫。能轉一切境界。能使一切語言。非唯諸人分上如此。至於古人無不皆由此箇時節得入。豈不見。趙州初參南泉悟平常心是道後。來有問西來意。便對曰。庭前柏樹子。以至鎮州出大蘿葡頭。我在青州作一領布衫重七斤。非唯趙州。德山得此時節入門便打。臨濟得此時節入門便喝。睦州得此時節便道現成公案放爾三十棒。俱胝一指頭上用此時節。鳥窠吹布毛處見此時節。以要言之。古來宗師無不皆用此箇時節。只如法眼曾舉參同契云。竺士大仙心。遂云。無過此語也。向下中間也只是應時應節說話。至最後謹白參玄人。光陰莫虛度。乃云。住住恩大難酬。設使粉骨碎身亦報此恩不得。豈不是知此時節方恁麼說。如今若未有發明處去。只虛度光陰。若參得徹底分明去。二六時中管取。無絲毫許落虛。非唯二六時中。下至百千億劫盡未來際。悉不落虛。只如山僧說恁麼時節。還得諦當也未。復云。夢也未曾夢見在。且道。還有為人處也無。若善參詳。只這一句亦不虛設。有箇山頌舉似大眾。秋深天氣爽。萬象共沈沈。月瑩池塘靜。風清松檜陰。頭頭非外物。一一本來心。直下便薦取。切莫更沈吟。

示眾云。當軒有路直下坦平。慣戰作家便請單刀直入。有麼有麼。良久云。諸人既是藏鋒。山僧不免作一場獨弄雜劇去也。未恁麼前是第二頭。正恁麼時是第三首。餉間恁麼去。只是隨波逐浪。如今且向隨波逐浪處。與諸人商量。還蓋覆得麼。還有一法與他為伴侶麼。所以道。他能成就一切法。能出生一切法。一切諸佛依之出世。一切有情因他建立。六道四生以他為本。只如諸人即今在此座立。悉皆在他光中顯現。還見得他麼。若也見得。直下無一絲髮隔礙。無一絲髮道理。更有什麼見聞覺知為緣為對。但恐自家不能返照。所以生疑。尋常不是向諸人道。千言萬言但只識取一言。千句萬句但只識取一句。千法萬法但只識取一法。識得一萬事畢。透得一無阻隔。直下脫却情塵意想。放教身心。空勞勞地。於一切時遇茶喫茶遇飯喫飯。天但喚作天。地但喚作地。露柱但喚作露柱。燈籠但喚作燈籠。一切亦然。二六時中只麼。平常無一星事。雖然如是。若有箇無事懷在胸中亦未得自在。有箇有事亦未得自在。直須有事也無無事也無。無二亦無猶在半途。若是聊聞舉著。入骨入髓信得及底人。聞恁麼說話。大似熱椀鳴聲。尋常間說箇禪字。便去河邊洗耳。等閑地不著。便偶然道著箇佛字也。須漱口三日。寧可生身入地獄。永劫受沈輪。向鑊湯鑪炭裏煮煠。終不肯將佛法作解會。亦終不起佛見法見。佛見法見尚自不起。何況更起世間情想分別妄緣諸業。且作麼生見得此人。作麼生親近得此人。有具眼底麼出來道看。如無。待三二十年後。山僧換却骨頭。別與諸公通箇消息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。當軒有路直下坦平。慣戰作家便請單刀直入。有麼有麼。良久云。諸人既是藏鋒。山僧不免作一場獨弄雜劇去也。未恁麼前是第二頭。正恁麼時是第三首。餉間恁麼去。只是隨波逐浪。如今且向隨波逐浪處。與諸人商量。還蓋覆得麼。還有一法與他為伴侶麼。所以道。他能成就一切法。能出生一切法。一切諸佛依之出世。一切有情因他建立。六道四生以他為本。只如諸人即今在此座立。悉皆在他光中顯現。還見得他麼。若也見得。直下無一絲髮隔礙。無一絲髮道理。更有什麼見聞覺知為緣為對。但恐自家不能返照。所以生疑。尋常不是向諸人道。千言萬言但只識取一言。千句萬句但只識取一句。千法萬法但只識取一法。識得一萬事畢。透得一無阻隔。直下脫却情塵意想。放教身心。空勞勞地。於一切時遇茶喫茶遇飯喫飯。天但喚作天。地但喚作地。露柱但喚作露柱。燈籠但喚作燈籠。一切亦然。二六時中只麼。平常無一星事。雖然如是。若有箇無事懷在胸中亦未得自在。有箇有事亦未得自在。直須有事也無無事也無。無二亦無猶在半途。若是聊聞舉著。入骨入髓信得及底人。聞恁麼說話。大似熱椀鳴聲。尋常間說箇禪字。便去河邊洗耳。等閑地不著。便偶然道著箇佛字也。須漱口三日。寧可生身入地獄。永劫受沈輪。向鑊湯鑪炭裏煮煠。終不肯將佛法作解會。亦終不起佛見法見。佛見法見尚自不起。何況更起世間情想分別妄緣諸業。且作麼生見得此人。作麼生親近得此人。有具眼底麼出來道看。如無。待三二十年後。山僧換却骨頭。別與諸公通箇消息。

示眾云。大道本來無向背。擬心湊泊已差池。吒呀卓朔能哮吼。即是金毛。師子兒。還有恁麼底出眾相見。僧問。如何是定乾坤句。師云。唯我獨尊。進云。橫身當宇宙去也。師云。好與三十棒。僧云便請。師云。許爾大膽。進云。是何言歟。師云。直待雨淋頭便打。乃云。眹兆未分已成露布。言詮纔立特地乖張。雖然第二義門且不是和泥合水。大眾。還知此事麼。座斷千差路。不立一纖塵。巍巍堂堂暐暐瞱瞱。蓋天蓋地。應聲應色。不與千聖同途。不與萬法為侶。卷舒自在無執無拘。若也見得。可以向百草頭上縱橫。聲色堆裏坐臥。言詮莫能及。比況莫能得。知不可知識不可識。不是心不是佛不是物。不是聖不是凡。不是有不是無。不是是不是非。不是得不是失。恁麼也不得。不恁麼也不得。到這裏如何稱提。如何舉唱。山僧直得口似匾檐。無理可伸無詞可說。然雖如是。官不容針私通車馬。放一線道。有箇商量。竪起拳云。還見麼。諸佛以之出世。祖師以之西來。歷代宗師以之接物利生。天下老師以之鉗鍵衲子。其把定也。乾坤失色日月無光。盡大地人喪身失命。其放行也。巖谷生光森羅顯煥。隨長隨短隨有隨無。處處皆真頭頭露現。且道。把住好放行好。三十年後逢人不得錯舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。大道本來無向背。擬心湊泊已差池。吒呀卓朔能哮吼。即是金毛。師子兒。還有恁麼底出眾相見。僧問。如何是定乾坤句。師云。唯我獨尊。進云。橫身當宇宙去也。師云。好與三十棒。僧云便請。師云。許爾大膽。進云。是何言歟。師云。直待雨淋頭便打。乃云。眹兆未分已成露布。言詮纔立特地乖張。雖然第二義門且不是和泥合水。大眾。還知此事麼。座斷千差路。不立一纖塵。巍巍堂堂暐暐瞱瞱。蓋天蓋地。應聲應色。不與千聖同途。不與萬法為侶。卷舒自在無執無拘。若也見得。可以向百草頭上縱橫。聲色堆裏坐臥。言詮莫能及。比況莫能得。知不可知識不可識。不是心不是佛不是物。不是聖不是凡。不是有不是無。不是是不是非。不是得不是失。恁麼也不得。不恁麼也不得。到這裏如何稱提。如何舉唱。山僧直得口似匾檐。無理可伸無詞可說。然雖如是。官不容針私通車馬。放一線道。有箇商量。竪起拳云。還見麼。諸佛以之出世。祖師以之西來。歷代宗師以之接物利生。天下老師以之鉗鍵衲子。其把定也。乾坤失色日月無光。盡大地人喪身失命。其放行也。巖谷生光森羅顯煥。隨長隨短隨有隨無。處處皆真頭頭露現。且道。把住好放行好。三十年後逢人不得錯舉。

示眾云。獨棹扁舟泛五湖。鉤頭時復得嘉魚。如今四海清如鏡。還有金鱗上釣無。負命者出眾相見。僧問。過去佛也恁麼。見在佛也恁麼。未來佛也恁麼。未審和尚如何。師云。恁麼是箇什麼。僧云。正是恁麼。師云。蝦跳不出斗。進云。請和尚道出斗底句。師云。扁舟已過洞庭湖。乃云。動則影現覺則氷生。不動不覺死水裏平沈。既動既覺未免傷鋒犯手。到這裏且作麼生舉唱。且作麼生為人。然雖如是。盡法無民。古者道。這一片田地分付來多時也。我立地待爾搆去。還知落處麼。威音已前空劫那畔。這一片田地巍然不動。及乎四生浩浩萬象騰騰。世界遷流死生變化。這一片田地亦巍然不動。以至三災劫壞毘嵐風起。吹散大地猶如微塵。這一片田地亦巍然不動。諸佛出世祖師西來。正為發明這一片田地。從上宗師天下老宿。千方百計施設方便。無不盡力提持這一片田地。雖然如是。終未有人解當頭道著。還搆得麼。八面坦平四方清肅。萬法不能蓋覆。千聖不敢當前。若搆得去。一了一切了。一成一切成。一見一切見。一得一切得。所以道。一塵纔舉大地全收。一毛頭師子。百億毛頭一時現。但為妄情執著。無透脫期。甘處凡流不能徑截。苟或放得下。無一法當情。無一物附心。蕩蕩無拘自然。如水上按葫蘆相似。觸著便轉捺著便動。拘牽不回惹絆不得。動靜語默蓋天蓋地。明眼漢沒窠臼。却物為上逐物為下。若論戰也箇箇力在轉處。更有什麼高低可疑是非可畏。上門上戶咬人火急。豈不是英靈特達底漢。眾中還有恁麼底麼。出來證據。令人長憶李將軍。萬里天邊飛一鶚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。獨棹扁舟泛五湖。鉤頭時復得嘉魚。如今四海清如鏡。還有金鱗上釣無。負命者出眾相見。僧問。過去佛也恁麼。見在佛也恁麼。未來佛也恁麼。未審和尚如何。師云。恁麼是箇什麼。僧云。正是恁麼。師云。蝦跳不出斗。進云。請和尚道出斗底句。師云。扁舟已過洞庭湖。乃云。動則影現覺則氷生。不動不覺死水裏平沈。既動既覺未免傷鋒犯手。到這裏且作麼生舉唱。且作麼生為人。然雖如是。盡法無民。古者道。這一片田地分付來多時也。我立地待爾搆去。還知落處麼。威音已前空劫那畔。這一片田地巍然不動。及乎四生浩浩萬象騰騰。世界遷流死生變化。這一片田地亦巍然不動。以至三災劫壞毘嵐風起。吹散大地猶如微塵。這一片田地亦巍然不動。諸佛出世祖師西來。正為發明這一片田地。從上宗師天下老宿。千方百計施設方便。無不盡力提持這一片田地。雖然如是。終未有人解當頭道著。還搆得麼。八面坦平四方清肅。萬法不能蓋覆。千聖不敢當前。若搆得去。一了一切了。一成一切成。一見一切見。一得一切得。所以道。一塵纔舉大地全收。一毛頭師子。百億毛頭一時現。但為妄情執著。無透脫期。甘處凡流不能徑截。苟或放得下。無一法當情。無一物附心。蕩蕩無拘自然。如水上按葫蘆相似。觸著便轉捺著便動。拘牽不回惹絆不得。動靜語默蓋天蓋地。明眼漢沒窠臼。却物為上逐物為下。若論戰也箇箇力在轉處。更有什麼高低可疑是非可畏。上門上戶咬人火急。豈不是英靈特達底漢。眾中還有恁麼底麼。出來證據。令人長憶李將軍。萬里天邊飛一鶚。

示眾云。道無方所明之在人。法離見聞斷之在智。若能頓捨從來妄想執著。於一念頃頓悟自心頓明自性。不染諸塵不落有無。自然法法成見。然雖此事不可造次領會。須是發大丈夫慷慨特達之志。不顧危亡不拘得失。存箇長久鐵石身心。逢境遇緣不變不異。時時著眼體究。不論歲月以悟為期。祖師門下不比教家。只要直截根源。於一言下領取。與諸聖同體同用大解脫。任運施為無不見性。至於雜亂狂慧思量分別。有一絲毫斬不斷。則無趣入之期。教中尚道。是法非思量分別之所能解。又云。以有思惟心。測度如來圓覺境界。如取螢火燒須彌山終不能著。祖師道。但盡凡情別無聖量。凡情盡處聖量見前。直須頓歇妄緣。無念無為放教虛靜。千聖萬聖未有不從此門而得入者。只在存誠堅固努力向前。但辦肯心必不相賺。珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。道無方所明之在人。法離見聞斷之在智。若能頓捨從來妄想執著。於一念頃頓悟自心頓明自性。不染諸塵不落有無。自然法法成見。然雖此事不可造次領會。須是發大丈夫慷慨特達之志。不顧危亡不拘得失。存箇長久鐵石身心。逢境遇緣不變不異。時時著眼體究。不論歲月以悟為期。祖師門下不比教家。只要直截根源。於一言下領取。與諸聖同體同用大解脫。任運施為無不見性。至於雜亂狂慧思量分別。有一絲毫斬不斷。則無趣入之期。教中尚道。是法非思量分別之所能解。又云。以有思惟心。測度如來圓覺境界。如取螢火燒須彌山終不能著。祖師道。但盡凡情別無聖量。凡情盡處聖量見前。直須頓歇妄緣。無念無為放教虛靜。千聖萬聖未有不從此門而得入者。只在存誠堅固努力向前。但辦肯心必不相賺。珍重。