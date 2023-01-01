圓悟佛果禪師語錄卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓悟佛果禪師語錄卷第七

宋平江府虎丘山門人紹隆等編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋平江府虎丘山門人紹隆等編

上堂七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂七

到南康軍開堂。於知府手中接得疏示眾云。見麼。當陽顯示直截現成。百匝千重七通八達。一一宗師巴鼻。頭頭向上宗乘。直下承當猶較些子。苟或未證。却請僧正重為敷宣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到南康軍開堂。於知府手中接得疏示眾云。見麼。當陽顯示直截現成。百匝千重七通八達。一一宗師巴鼻。頭頭向上宗乘。直下承當猶較些子。苟或未證。却請僧正重為敷宣。

指法座云。狻猊親踞眾寶莊嚴。不從須彌燈王借來。元是兜率內院本有。既是快便難逢。須教出一頭地高著眼。便陞座拈香云。此一瓣香。奉為祝嚴今上。皇帝聖壽萬歲。恭願。位隆劫石。壽等芥城。奮宣光之中興。復大禹之舊跡。次一瓣香。奉為判府府判運使殿撰通判大夫闔郡尊官在筵僚寀。仍願。乃忠乃孝。為國為民。為聖主之股肱。作明時之拄石。此一瓣香。得處幸懃收來。劫遠廣眾中數回拈出。嶽面上不敢覆藏。奉為蘄州五祖山真慧禪院第十二代演禪師。爇向爐中以酬法乳。便敷座。歸宗和尚白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。包融萬有聲振大千。乃佛乃祖頂門開。若天若人方寸闊。便恁麼薦得。不妨省要。苟或踟蹰。落在第二義門去也。還有箭鋒相拄底衲僧麼。出來相共激揚。僧問。宗乘一唱三藏絕詮。祖令當行十方坐斷。報恩一句作麼生道。師云。天長地久無餘事。萬年長祝聖明君。進云。恁麼則文明齊二曜。睿算等乾坤。師云。草偃風行得自由。進云。可謂金枝永茂千年秀。玉葉聯芳萬古春。師云。闔國人證明。進云。古人道。楖栗橫擔不顧人。直入千峯萬峯去。未審阿那箇是他住處。師云。騰蛇纏足露布繞身。進云。朝看雲片片。暮聽水潺潺。師云。却須截斷始得。進云。此回不是夢。真箇到廬山。師云。高著眼。僧問。古釋迦不先。新彌勒不後。正當今日佛法委付雲居。千聖不借底機。如何提掇。師云。剔起眉毛直下行。進云。徙上來事。還有分付處也無。師云。分付闍黎。進云。爭奈有句非宗旨。無言絕聖凡。師云。還有金剛王寶劍來。進云。直下便是。更不周由。師便喝。進云。忽遇頂門具眼底出來道。箇隔身句又作麼生。師云。賊過後張弓。進云。青山不鎖長飛勢。滄海合知來處高。師云。分作兩段。進云。一舉四十九。師云確。師乃云。以祖佛為標準。興祖佛作師。以人天為梯航。與人天作眼。忽若不倚一物。孤迴迴峭巍巍。千聖莫能知。萬靈沒照鑑。截斷一切不涉廉纖。把斷世界不漏絲髮。人天眾前如何剖露。若向箇裏。上絕攀仰。下絕己躬。等閑如金翅鳥擘海直取龍吞。似師子兒出窟妖狐絕跡。當鋒略露。不免道箇山是山水是水僧是僧俗是俗。開慈悲方便門。留通途受用底。忽若轉山不是山水不是水。僧不是僧俗不是俗。到箇裏還有出身處麼。若有出身處。便可以高揖釋迦不拜彌勒。坐斷毘盧頂。不稟釋迦文。束虛空作拄杖。也打他不得。合用千萬聚雷作一喝。也驚他不動。且道。此人畢竟如何親近。只如今各各當陽不背不向。不立一絲毫頭解路。不作一纖塵機關。正當恁麼時。把斷乾坤 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指法座云。狻猊親踞眾寶莊嚴。不從須彌燈王借來。元是兜率內院本有。既是快便難逢。須教出一頭地高著眼。便陞座拈香云。此一瓣香。奉為祝嚴今上。皇帝聖壽萬歲。恭願。位隆劫石。壽等芥城。奮宣光之中興。復大禹之舊跡。次一瓣香。奉為判府府判運使殿撰通判大夫闔郡尊官在筵僚寀。仍願。乃忠乃孝。為國為民。為聖主之股肱。作明時之拄石。此一瓣香。得處幸懃收來。劫遠廣眾中數回拈出。嶽面上不敢覆藏。奉為蘄州五祖山真慧禪院第十二代演禪師。爇向爐中以酬法乳。便敷座。歸宗和尚白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。包融萬有聲振大千。乃佛乃祖頂門開。若天若人方寸闊。便恁麼薦得。不妨省要。苟或踟蹰。落在第二義門去也。還有箭鋒相拄底衲僧麼。出來相共激揚。僧問。宗乘一唱三藏絕詮。祖令當行十方坐斷。報恩一句作麼生道。師云。天長地久無餘事。萬年長祝聖明君。進云。恁麼則文明齊二曜。睿算等乾坤。師云。草偃風行得自由。進云。可謂金枝永茂千年秀。玉葉聯芳萬古春。師云。闔國人證明。進云。古人道。楖栗橫擔不顧人。直入千峯萬峯去。未審阿那箇是他住處。師云。騰蛇纏足露布繞身。進云。朝看雲片片。暮聽水潺潺。師云。却須截斷始得。進云。此回不是夢。真箇到廬山。師云。高著眼。僧問。古釋迦不先。新彌勒不後。正當今日佛法委付雲居。千聖不借底機。如何提掇。師云。剔起眉毛直下行。進云。徙上來事。還有分付處也無。師云。分付闍黎。進云。爭奈有句非宗旨。無言絕聖凡。師云。還有金剛王寶劍來。進云。直下便是。更不周由。師便喝。進云。忽遇頂門具眼底出來道。箇隔身句又作麼生。師云。賊過後張弓。進云。青山不鎖長飛勢。滄海合知來處高。師云。分作兩段。進云。一舉四十九。師云確。師乃云。以祖佛為標準。興祖佛作師。以人天為梯航。與人天作眼。忽若不倚一物。孤迴迴峭巍巍。千聖莫能知。萬靈沒照鑑。截斷一切不涉廉纖。把斷世界不漏絲髮。人天眾前如何剖露。若向箇裏。上絕攀仰。下絕己躬。等閑如金翅鳥擘海直取龍吞。似師子兒出窟妖狐絕跡。當鋒略露。不免道箇山是山水是水僧是僧俗是俗。開慈悲方便門。留通途受用底。忽若轉山不是山水不是水。僧不是僧俗不是俗。到箇裏還有出身處麼。若有出身處。便可以高揖釋迦不拜彌勒。坐斷毘盧頂。不稟釋迦文。束虛空作拄杖。也打他不得。合用千萬聚雷作一喝。也驚他不動。且道。此人畢竟如何親近。只如今各各當陽不背不向。不立一絲毫頭解路。不作一纖塵機關。正當恁麼時。把斷乾坤

一句作麼。生道。鵰弓已掛狼煙息。萬國歌謳賀太平。復云。龍床角頭親賜得。天上雲居古道場。安樂樹邊藏拙訥。更無佛法可商量。既無佛法。却舉箇古人公案。記得神鼎山諲禪師開堂示眾云。山僧行脚。也無正因。只待向東京城裏聽一兩本經論。於古寺閑房且恁麼過時。不謂行到汝州葉縣。被一陣業風吹到首山。曲彔木床上見箇老和尚。當時把不住。禮却他三拜。直至如今悔之不得。師云。這老漢。參到生鐵鑄就處。窮到無絲毫解路時。所以向鐵壁銀山處斬釘截鐵。若不知有向上宗乘。爭解與麼道。然雖如是。檢點將來。二祖少林也禮三拜。忽若水乳不分金鍮不辨。有條攀條無條攀例。山僧元豐末年為疑著箇祖師西來意十數載江表逢見大善知識。便投誠咨參玄妙理性。棒喝機關直是費盡工夫。終無箇休歇去處。及到海會遇見箇老和尚。被他腦後一槌。從此喪却目前機。去却胸中物。直至如今。也分疎不下。且道。與古人是同是別。還委悉麼。羚羊掛角千峯外。更有羚羊在上峯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一句作麼。生道。鵰弓已掛狼煙息。萬國歌謳賀太平。復云。龍床角頭親賜得。天上雲居古道場。安樂樹邊藏拙訥。更無佛法可商量。既無佛法。却舉箇古人公案。記得神鼎山諲禪師開堂示眾云。山僧行脚。也無正因。只待向東京城裏聽一兩本經論。於古寺閑房且恁麼過時。不謂行到汝州葉縣。被一陣業風吹到首山。曲彔木床上見箇老和尚。當時把不住。禮却他三拜。直至如今悔之不得。師云。這老漢。參到生鐵鑄就處。窮到無絲毫解路時。所以向鐵壁銀山處斬釘截鐵。若不知有向上宗乘。爭解與麼道。然雖如是。檢點將來。二祖少林也禮三拜。忽若水乳不分金鍮不辨。有條攀條無條攀例。山僧元豐末年為疑著箇祖師西來意十數載江表逢見大善知識。便投誠咨參玄妙理性。棒喝機關直是費盡工夫。終無箇休歇去處。及到海會遇見箇老和尚。被他腦後一槌。從此喪却目前機。去却胸中物。直至如今。也分疎不下。且道。與古人是同是別。還委悉麼。羚羊掛角千峯外。更有羚羊在上峯。

入院至方丈云。箇是天下叢林。鍛佛祖不洪爐奕世宗師。烹衲子鉗鎚底處。所以山僧到此。老老倒倒。跛跛挈挈。百事無能。向箇裏如何施設。然雖如是。當爐不避火。還委悉麼。銅頭鐵額如龍虎。看取金圈栗棘蓬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入院至方丈云。箇是天下叢林。鍛佛祖不洪爐奕世宗師。烹衲子鉗鎚底處。所以山僧到此。老老倒倒。跛跛挈挈。百事無能。向箇裏如何施設。然雖如是。當爐不避火。還委悉麼。銅頭鐵額如龍虎。看取金圈栗棘蓬。

上堂云。耳聞不如眼見。眼辨不如手親。四百州天上。雲居今之日。竹輿親到。巖巒回合。林嶺崔嵬。白雲深處見樓臺。恍如別造一世界。到箇裏亦不必窮玄說妙立境立機論性論心究理究事。只如今人人分上一切坐斷。正當恁麼時。親到一句作麼生道。祖佛妙玄窮徹底。白雲深處好安居。復云。賜得雲居養病身。半千衲子倍相親。攀蘿直上青天上。投老依棲安樂神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。耳聞不如眼見。眼辨不如手親。四百州天上。雲居今之日。竹輿親到。巖巒回合。林嶺崔嵬。白雲深處見樓臺。恍如別造一世界。到箇裏亦不必窮玄說妙立境立機論性論心究理究事。只如今人人分上一切坐斷。正當恁麼時。親到一句作麼生道。祖佛妙玄窮徹底。白雲深處好安居。復云。賜得雲居養病身。半千衲子倍相親。攀蘿直上青天上。投老依棲安樂神。

四月八日。留知事上堂云。獨掌不浪鳴。獨樹不成林。大家出隻手。折脚鐺子頗堪任。復云。昔日毘藍園裏。今朝古佛廟前。裂轉雲門關捩。且浴無垢金仙。杓兒纔把處。蹉過祖師禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四月八日。留知事上堂云。獨掌不浪鳴。獨樹不成林。大家出隻手。折脚鐺子頗堪任。復云。昔日毘藍園裏。今朝古佛廟前。裂轉雲門關捩。且浴無垢金仙。杓兒纔把處。蹉過祖師禪。

上堂云。山僧入院得六日。表裏如如十方純靜。只有一事。說向諸人。且道。是什麼事。不得動著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。山僧入院得六日。表裏如如十方純靜。只有一事。說向諸人。且道。是什麼事。不得動著。

散乾龍節上堂云。淵聖皇帝。君臨萬國。北狩未還。乾龍節臨祝嚴睿算。山僧一句了無覆藏。還委悉麼。佛殿裏燒香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散乾龍節上堂云。淵聖皇帝。君臨萬國。北狩未還。乾龍節臨祝嚴睿算。山僧一句了無覆藏。還委悉麼。佛殿裏燒香。

結夏上堂云。眼聲耳色不思議。百草顛頭受用時。表裏洞然無一事。端能保護臘人兒。好日多同遇緣即照。法隨法行。法幢隨處建立。有世界以光明為佛事。有世界以音聲為佛事。有世界以香飯為佛事。有世界以莊嚴為佛事。有世界以寂默為佛事。且道。雲居以何為佛事。不惜眉毛為諸人拈出。行住坐臥動轉施為。萬象森羅包含內外。無一法不周。無一事不圓。到這裏著著盡是佛。事則且置。佛在什麼處。還委悉麼。高高峯頂無消息。深深海底沒蹤由。復云。九十日光陰。一撮子半千人。在毫端中。各各包含大千界。全承渠力得雍容。沒築磕絕行蹤。萬里雖然無寸草。德雲不下妙高峯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏上堂云。眼聲耳色不思議。百草顛頭受用時。表裏洞然無一事。端能保護臘人兒。好日多同遇緣即照。法隨法行。法幢隨處建立。有世界以光明為佛事。有世界以音聲為佛事。有世界以香飯為佛事。有世界以莊嚴為佛事。有世界以寂默為佛事。且道。雲居以何為佛事。不惜眉毛為諸人拈出。行住坐臥動轉施為。萬象森羅包含內外。無一法不周。無一事不圓。到這裏著著盡是佛。事則且置。佛在什麼處。還委悉麼。高高峯頂無消息。深深海底沒蹤由。復云。九十日光陰。一撮子半千人。在毫端中。各各包含大千界。全承渠力得雍容。沒築磕絕行蹤。萬里雖然無寸草。德雲不下妙高峯。

舉。悟和尚立僧上堂云。只這是。大似撒沙向眼中。只這不是。還如注水向耳裏。直下無事平地陷人。別有機關墮坑落塹。且畢竟作麼生。祇園屈曲流泉急。鷲嶺巍峨雲出遲。復云。雲居開大洪爐。不止烹佛烹祖。但有一切持來烈。焰堆中辨取。是則當處平和。不是切宜退步煆出金剛眼睛。直得乾坤獨露。雖然到這田地。須知向上一路。還委悉麼。放將三聖瞎。驢踢殺大雄猛虎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。悟和尚立僧上堂云。只這是。大似撒沙向眼中。只這不是。還如注水向耳裏。直下無事平地陷人。別有機關墮坑落塹。且畢竟作麼生。祇園屈曲流泉急。鷲嶺巍峨雲出遲。復云。雲居開大洪爐。不止烹佛烹祖。但有一切持來烈。焰堆中辨取。是則當處平和。不是切宜退步煆出金剛眼睛。直得乾坤獨露。雖然到這田地。須知向上一路。還委悉麼。放將三聖瞎。驢踢殺大雄猛虎。

天申飾。開啟上堂。五月天申節。真人降中天。萬國傾葵霍。處處啟法筵。雲居古道場。共爇一炷煙。龍圖鳳曆等乾坤。睿算彌隆億萬年。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天申飾。開啟上堂。五月天申節。真人降中天。萬國傾葵霍。處處啟法筵。雲居古道場。共爇一炷煙。龍圖鳳曆等乾坤。睿算彌隆億萬年。下座。

上堂云。古者道。結夏得十一日也。寒山子作麼生。又道。結夏得十一日也。水牯牛作麼生。山僧即不然。結夏得十一日也。燈籠露柱作麼生。若透得燈籠露柱。即識水牯牛。若識得水牯牛。即見寒山子。忽若擬議。老僧在爾脚底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。古者道。結夏得十一日也。寒山子作麼生。又道。結夏得十一日也。水牯牛作麼生。山僧即不然。結夏得十一日也。燈籠露柱作麼生。若透得燈籠露柱。即識水牯牛。若識得水牯牛。即見寒山子。忽若擬議。老僧在爾脚底。

上堂。僧問鏡清。諸方只具啐啄同時眼。不具啐啄同時用。如何是啐啄同時眼。師云。打破千年野狐窟。進云。如何是啐啄同時用。師云。掀翻驪龍領下物。進云。南院道。作家不啐啄。啐啄同時失。又作麼生。師云。隨他語言。走向草窠裏打輥。進云。忽被學人掀翻禪床時如何。師云。我且問爾。見箇什麼道理。僧禮拜云。仁義道中放過一著。師云。倒退三千。師乃云。平旦清晨五月一。吹起少林無孔笛。十方沙界坦然平。大地山河印印出。二祖曾不往西天。達磨曾不到梁國。大家共賀太平歌。摩訶般若波羅蜜。復云。孤逈逈峭巍巍。面前按山子。昔聞弘覺言。今朝親到此。有時生層雲。有時霈微雨。逗到大晴明。依前突兀地。且道。是心耶是境耶。為復在心內。為復在心外。鴛鴦綉出徒君看。不把金針度與人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問鏡清。諸方只具啐啄同時眼。不具啐啄同時用。如何是啐啄同時眼。師云。打破千年野狐窟。進云。如何是啐啄同時用。師云。掀翻驪龍領下物。進云。南院道。作家不啐啄。啐啄同時失。又作麼生。師云。隨他語言。走向草窠裏打輥。進云。忽被學人掀翻禪床時如何。師云。我且問爾。見箇什麼道理。僧禮拜云。仁義道中放過一著。師云。倒退三千。師乃云。平旦清晨五月一。吹起少林無孔笛。十方沙界坦然平。大地山河印印出。二祖曾不往西天。達磨曾不到梁國。大家共賀太平歌。摩訶般若波羅蜜。復云。孤逈逈峭巍巍。面前按山子。昔聞弘覺言。今朝親到此。有時生層雲。有時霈微雨。逗到大晴明。依前突兀地。且道。是心耶是境耶。為復在心內。為復在心外。鴛鴦綉出徒君看。不把金針度與人。

上堂云。五月五日天中節。萬崇千妖俱殄滅。眼裏拈却須彌山。耳中拔出釘根楔。鍾馗小妹舞三臺。八臂那吒嚼生鐵。勅攝截急急如律令。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。五月五日天中節。萬崇千妖俱殄滅。眼裏拈却須彌山。耳中拔出釘根楔。鍾馗小妹舞三臺。八臂那吒嚼生鐵。勅攝截急急如律令。

上堂舉。僧問法眼慧超咨和尚。如何是佛法。眼云。汝是慧超。師云。還委悉麼。病遇良醫。饑逢王饍。醬裏得鹽。雪中送炭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問法眼慧超咨和尚。如何是佛法。眼云。汝是慧超。師云。還委悉麼。病遇良醫。饑逢王饍。醬裏得鹽。雪中送炭。

上堂云。昨日風今日風。陣陣不從他發。十日雨五日雨。點點不落別處。大方無外大象無形。盡世界撮如粟米粒。總虛空乃掌中葉。可以拽新羅國與占波國鬪額。直得東勝身洲射箭。西瞿耶尼中垛。所以道。髑髏常干世界。鼻孔摩觸家風。若是未出陰界。尚滯見知聞。恁麼說話。一似鴨聽雷鳴隔靴抓癢。直饒脫却根塵去却機境。尚餘一線路在。且二途不涉一句作麼生道。還委悉麼。佛殿階前石獅子。大洋海底鐵崑崙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。昨日風今日風。陣陣不從他發。十日雨五日雨。點點不落別處。大方無外大象無形。盡世界撮如粟米粒。總虛空乃掌中葉。可以拽新羅國與占波國鬪額。直得東勝身洲射箭。西瞿耶尼中垛。所以道。髑髏常干世界。鼻孔摩觸家風。若是未出陰界。尚滯見知聞。恁麼說話。一似鴨聽雷鳴隔靴抓癢。直饒脫却根塵去却機境。尚餘一線路在。且二途不涉一句作麼生道。還委悉麼。佛殿階前石獅子。大洋海底鐵崑崙。

散天申節。上堂云。天上古佛人間至尊。五月下降閻浮。五月君臨萬國。奮中興業清四海塵。永固龍圖長堅鳳曆。遙瞻北闕仰祝南山。一句全提當機顯露。還委悉麼。建炎天子天申節。聖壽彌隆億萬年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散天申節。上堂云。天上古佛人間至尊。五月下降閻浮。五月君臨萬國。奮中興業清四海塵。永固龍圖長堅鳳曆。遙瞻北闕仰祝南山。一句全提當機顯露。還委悉麼。建炎天子天申節。聖壽彌隆億萬年。

上堂。僧問。百丈問溈山。併却咽喉唇吻。作麼生道。山云。却請和尚道。此理如何。師云。傍觀者哂。進云。百丈云。不辭向汝道。恐已後喪我兒孫。為復是答他。話為他說。師云。老婆心切。進云。五峯道。和尚也須併却。意旨如何。師云。一箭中紅心。進云。百丈道。無人處斫額望汝。是肯他不肯他。師云。萬人叢裏奪高標。進云。雲巖道。和尚有也未。又作麼生。師云。拕泥涉水兩三重。進云。未審雲巖會了恁麼道。不會了恁麼道。師云。與闍黎一般。進云。忽有人問和尚。併却咽喉唇吻作麼生道。師云。合取。進云。恁麼則與雲巖一般去也。師云。直截根源人不識。忙忙業識幾時休。師乃云。萬仞懸崖撒手。要須其人。千鈞之弩發機。豈為鼷鼠。雲門睦州當面蹉過。德山臨濟誑諕閭閻。自餘立境立機作窠作窟。故是滅胡種族。且獨脫一句作麼生道。萬緣遷變渾閑事。五月山房冷似氷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。百丈問溈山。併却咽喉唇吻。作麼生道。山云。却請和尚道。此理如何。師云。傍觀者哂。進云。百丈云。不辭向汝道。恐已後喪我兒孫。為復是答他。話為他說。師云。老婆心切。進云。五峯道。和尚也須併却。意旨如何。師云。一箭中紅心。進云。百丈道。無人處斫額望汝。是肯他不肯他。師云。萬人叢裏奪高標。進云。雲巖道。和尚有也未。又作麼生。師云。拕泥涉水兩三重。進云。未審雲巖會了恁麼道。不會了恁麼道。師云。與闍黎一般。進云。忽有人問和尚。併却咽喉唇吻作麼生道。師云。合取。進云。恁麼則與雲巖一般去也。師云。直截根源人不識。忙忙業識幾時休。師乃云。萬仞懸崖撒手。要須其人。千鈞之弩發機。豈為鼷鼠。雲門睦州當面蹉過。德山臨濟誑諕閭閻。自餘立境立機作窠作窟。故是滅胡種族。且獨脫一句作麼生道。萬緣遷變渾閑事。五月山房冷似氷。

上堂。僧問。臨濟三玄驗作家。如何是體中玄。師云。迅雷霹靂更驚群。進云。如何是句中玄。師云。切忌向三寸上辨。進云。如何是玄中玄。師云。棒頭有眼明如日。進云。如何是一印印泥。師云。脚跟下爛骨董地。進云。如何是一印印水。師云。沒嘴浸却。進云。如何是一印印空。師云。腦後圓光萬丈長。進云。為復一理為復二義。師云。且鑽龜打瓦。師乃云。禪非意想以意想參禪。則乖道絕功勳以功勳學道則失。直須絕却意想。喚什麼作禪。脚跟下廓爾。無禪之禪。謂之真禪。如兔子懷胎。絕却功勳。喚什麼作道。頂門上照耀。無道之道。謂之真道。似蚌含明月。到箇裏實際理地既明。金剛正體全現。然後山是山水是水。僧是僧俗是俗。萬法樅然初無向背。乃呵呵大笑云。山僧恁麼說話。大似無夢說夢無事生事。若是明眼人。覷見一場敗闕。且離意想絕功勳。一句作麼生道。八臂夜叉擎鐵柱。忿怒那吒撲帝鐘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。臨濟三玄驗作家。如何是體中玄。師云。迅雷霹靂更驚群。進云。如何是句中玄。師云。切忌向三寸上辨。進云。如何是玄中玄。師云。棒頭有眼明如日。進云。如何是一印印泥。師云。脚跟下爛骨董地。進云。如何是一印印水。師云。沒嘴浸却。進云。如何是一印印空。師云。腦後圓光萬丈長。進云。為復一理為復二義。師云。且鑽龜打瓦。師乃云。禪非意想以意想參禪。則乖道絕功勳以功勳學道則失。直須絕却意想。喚什麼作禪。脚跟下廓爾。無禪之禪。謂之真禪。如兔子懷胎。絕却功勳。喚什麼作道。頂門上照耀。無道之道。謂之真道。似蚌含明月。到箇裏實際理地既明。金剛正體全現。然後山是山水是水。僧是僧俗是俗。萬法樅然初無向背。乃呵呵大笑云。山僧恁麼說話。大似無夢說夢無事生事。若是明眼人。覷見一場敗闕。且離意想絕功勳。一句作麼生道。八臂夜叉擎鐵柱。忿怒那吒撲帝鐘。

上堂。壁立萬仞處透得。鬧市裏可以橫身。鬧市裏透得。壁立萬仞處可以倒退。何也根本若真。正眼洞明。則七穿八穴。根本若不明。正眼若麋麻。則皮穿骨露。故德山入門便棒。臨濟入門便喝。睦州見僧便道現成公案。資福道隔江見剎竿便去。脚跟下好與三十棒。豈不是壁立萬仞處透得大丈夫漢。一等是踏破草鞋。何不向祖佛提不起處承當。天人著眼不及處擔荷。然後即心即佛非色非心。以一重去一重。以一句脫一句。豈不是鬧市裏透得。向箇裏直得壁立萬仞。然後似鶻提鳩。所以古人道。垂手還同萬仞崖。正偏何必在安排。然後與麼也得。不與麼也得。與麼不與麼總得。似虎靠山。忽若與麼也不得。不與麼也不得。與麼不與麼總不得。如銀山橫路。許他是具眼底。向箇裏雙照雙遮。同生同死。全明全暗。全殺全活。正與麼時。且作麼生。杖頭點出金剛王。鐵壁銀山百雜碎。復云。聖凡情解初無相。一法真時法法真。萬仞崖頭能撒手。千峯頂上現全身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。壁立萬仞處透得。鬧市裏可以橫身。鬧市裏透得。壁立萬仞處可以倒退。何也根本若真。正眼洞明。則七穿八穴。根本若不明。正眼若麋麻。則皮穿骨露。故德山入門便棒。臨濟入門便喝。睦州見僧便道現成公案。資福道隔江見剎竿便去。脚跟下好與三十棒。豈不是壁立萬仞處透得大丈夫漢。一等是踏破草鞋。何不向祖佛提不起處承當。天人著眼不及處擔荷。然後即心即佛非色非心。以一重去一重。以一句脫一句。豈不是鬧市裏透得。向箇裏直得壁立萬仞。然後似鶻提鳩。所以古人道。垂手還同萬仞崖。正偏何必在安排。然後與麼也得。不與麼也得。與麼不與麼總得。似虎靠山。忽若與麼也不得。不與麼也不得。與麼不與麼總不得。如銀山橫路。許他是具眼底。向箇裏雙照雙遮。同生同死。全明全暗。全殺全活。正與麼時。且作麼生。杖頭點出金剛王。鐵壁銀山百雜碎。復云。聖凡情解初無相。一法真時法法真。萬仞崖頭能撒手。千峯頂上現全身。

上堂舉。古者道。動是誑寂是謗。動寂向上有事在。老僧口門窄。不能與汝說。師云。是則是。只道得一橛。若是山僧則不然。語是誑默是謗。語默向上有事在。老僧舌頭短。不能與爾說。還委悉麼。兩仞金剛寶劍一對無孔鐵槌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。古者道。動是誑寂是謗。動寂向上有事在。老僧口門窄。不能與汝說。師云。是則是。只道得一橛。若是山僧則不然。語是誑默是謗。語默向上有事在。老僧舌頭短。不能與爾說。還委悉麼。兩仞金剛寶劍一對無孔鐵槌。

上堂云。十五日已前。千牛拽不迴。十五日已後。俊鷂趁不及。正當十五日天平地平同明同暗。大千沙界不出當處。可以含吐十虛。進一步。超越不可說不可說香水海。退一步。坐斷千里萬里白雲。不進不退。莫道闍黎老僧。也無開口處。遂舉拂云。正當恁麼時如何。有時拈在千峯頂。劃斷天雲不放高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。十五日已前。千牛拽不迴。十五日已後。俊鷂趁不及。正當十五日天平地平同明同暗。大千沙界不出當處。可以含吐十虛。進一步。超越不可說不可說香水海。退一步。坐斷千里萬里白雲。不進不退。莫道闍黎老僧。也無開口處。遂舉拂云。正當恁麼時如何。有時拈在千峯頂。劃斷天雲不放高。

祈雨上堂。僧問。萬里不掛片雲時如何。師云。老僧也怪伊。進云。青天也須喫棒。又作麼生。師云。行遣早遲也。進云。未審過在什麼處。師云。彼此住山人。更不重註破。進云。好雨下時却不下。不天晴處却天晴師云。爾適來向什麼處去來。進云。乍卷乍舒去也。師云。脚跟下更與一棒。直得雨似盆傾。進云。總不與麼時如何。師云。捩轉鼻孔。進云。忽若應時應節又作麼生。師云。山前禾麥熟。共唱太平歌。師乃云。曹溪路上天高地厚。少室峯前土曠人稀。孤然危坐冷蕭蕭。大野橫身風颯颯。眼見則瞎耳聽則聾口說則啞。雖然不出一毫端。含吐十虛無向背。既然有恁麼神通。具恁麼作用。為什麼乾燥燥地。東海鯉魚打一棒。忙忙匝地便為霖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祈雨上堂。僧問。萬里不掛片雲時如何。師云。老僧也怪伊。進云。青天也須喫棒。又作麼生。師云。行遣早遲也。進云。未審過在什麼處。師云。彼此住山人。更不重註破。進云。好雨下時却不下。不天晴處却天晴師云。爾適來向什麼處去來。進云。乍卷乍舒去也。師云。脚跟下更與一棒。直得雨似盆傾。進云。總不與麼時如何。師云。捩轉鼻孔。進云。忽若應時應節又作麼生。師云。山前禾麥熟。共唱太平歌。師乃云。曹溪路上天高地厚。少室峯前土曠人稀。孤然危坐冷蕭蕭。大野橫身風颯颯。眼見則瞎耳聽則聾口說則啞。雖然不出一毫端。含吐十虛無向背。既然有恁麼神通。具恁麼作用。為什麼乾燥燥地。東海鯉魚打一棒。忙忙匝地便為霖。

上堂云。釋迦慳彌勒當。八字打開無盡庫。拄杖子化為龍。赫日光中吐雲霧。遍界霶𮦏注甘雨。卓拄杖下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。釋迦慳彌勒當。八字打開無盡庫。拄杖子化為龍。赫日光中吐雲霧。遍界霶𮦏注甘雨。卓拄杖下座。

七月旦上堂。一二三四五六七。眼裏瞳人吹篳篥。七六五四三二一。石人木人眼淚出。七通八達舉著。便知尚在見聞隔鞾抓癢。陝府鐵牛吞嘉州大像則且置。佛殿階前狗尿天。五臺山上雲蒸飯。一句作麼生道。風來樹影動。葉落便知秋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七月旦上堂。一二三四五六七。眼裏瞳人吹篳篥。七六五四三二一。石人木人眼淚出。七通八達舉著。便知尚在見聞隔鞾抓癢。陝府鐵牛吞嘉州大像則且置。佛殿階前狗尿天。五臺山上雲蒸飯。一句作麼生道。風來樹影動。葉落便知秋。

上堂云。知幻即離。不作方便。眼裏拈却須彌山。離幻即覺。亦無漸次。耳裏除却四大海。不見而見。鐘鳴鼓響玲瓏。不聞而聞。大地山河歷落。無生田地有種有收。般若梯航有津有濟。離一切相即且致。威音王已前一句作麼生道。雲中生石笋。火裏出青蓮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。知幻即離。不作方便。眼裏拈却須彌山。離幻即覺。亦無漸次。耳裏除却四大海。不見而見。鐘鳴鼓響玲瓏。不聞而聞。大地山河歷落。無生田地有種有收。般若梯航有津有濟。離一切相即且致。威音王已前一句作麼生道。雲中生石笋。火裏出青蓮。

解夏上堂。僧問。混沌未分時如何露柱懷胎。此意如何。師云。突出難辨進云。分後如何片雲點太清。是何宗旨。師云。高著眼。進云。未審太清還受點也無。靈雲為什麼不對。師云。識法者恐。進云。恁麼則含生不來也。又不對為復是理合。如此為復是難為酬對。師云。生鐵鑄就。進云。直得純清絕點時如何猶是真常流注。又作麼生。師云。若能轉物即同如來。進云。如何是真常流注似鏡常明。意旨如何。師云。也是一句合頭語。進云。大地山河為自己燈籠露柱。亦非他。師云。莫妄想。進云。渾無用去時如何。師云。却較些子。進云。向上更有事也無。云打破鏡來與汝相見。未審意在什麼處。師云。分付拄杖子。進云。陋巷不騎金色馬。回來却著破襴衫。師云。他家得自由。師乃云。秋光清淺秋露虛凝。秋風颼飀秋色澄淨。乃釋迦護生之功已畢。實衲僧結制之法周圓。若能內忘己見外了法空。內外一如虛凝澄寂。則全心即佛全佛即心。與諸佛把手共行。與祖師同得同用。到箇裏更說什麼結。更說什麼解。二六時中淨裸裸赤灑灑。終日著衣。不曾掛一縷絲。終日喫飯。不曾咬一粒米。所謂動若行雲止猶谷神。豈有心於彼此。那有像於去來。觸處逢渠全機獨脫。正恁麼時如何。白雲本是無心物。等閑出沒太虛空。復云。九十日功圓此日。不須更驗蠟人來。雖然萬里無寸草。袋口今朝己解開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏上堂。僧問。混沌未分時如何露柱懷胎。此意如何。師云。突出難辨進云。分後如何片雲點太清。是何宗旨。師云。高著眼。進云。未審太清還受點也無。靈雲為什麼不對。師云。識法者恐。進云。恁麼則含生不來也。又不對為復是理合。如此為復是難為酬對。師云。生鐵鑄就。進云。直得純清絕點時如何猶是真常流注。又作麼生。師云。若能轉物即同如來。進云。如何是真常流注似鏡常明。意旨如何。師云。也是一句合頭語。進云。大地山河為自己燈籠露柱。亦非他。師云。莫妄想。進云。渾無用去時如何。師云。却較些子。進云。向上更有事也無。云打破鏡來與汝相見。未審意在什麼處。師云。分付拄杖子。進云。陋巷不騎金色馬。回來却著破襴衫。師云。他家得自由。師乃云。秋光清淺秋露虛凝。秋風颼飀秋色澄淨。乃釋迦護生之功已畢。實衲僧結制之法周圓。若能內忘己見外了法空。內外一如虛凝澄寂。則全心即佛全佛即心。與諸佛把手共行。與祖師同得同用。到箇裏更說什麼結。更說什麼解。二六時中淨裸裸赤灑灑。終日著衣。不曾掛一縷絲。終日喫飯。不曾咬一粒米。所謂動若行雲止猶谷神。豈有心於彼此。那有像於去來。觸處逢渠全機獨脫。正恁麼時如何。白雲本是無心物。等閑出沒太虛空。復云。九十日功圓此日。不須更驗蠟人來。雖然萬里無寸草。袋口今朝己解開。

上堂。僧問。趙州訪一菴主云。有麼有麼。主竪起拳頭。州云。水淺不是泊船處。意旨如何。師云。據欵結案。進云。只如又訪一菴主。亦竪起掌頭。州却讚歎禮拜。師云。兩重公案。進云。問答一般。為什麼肯一箇。不肯一箇。師云。大有人到此一似撞著鐵壁。進云。忽有人問和尚有麼有麼。如何祇對。師云。劈脊便棒。進云。恩大難酬。師便打。乃云。當陽顯正眼。包括三千大千。渠儂無舌頭。演出龍宮海藏。現成受用觸處逢原。遍界家風取之左右。若非同道者。何能提綱烹。既是恁麼人。須明恁麼事。還委悉麼。大地撮來粟米粒。十方剎海掌中觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。趙州訪一菴主云。有麼有麼。主竪起拳頭。州云。水淺不是泊船處。意旨如何。師云。據欵結案。進云。只如又訪一菴主。亦竪起掌頭。州却讚歎禮拜。師云。兩重公案。進云。問答一般。為什麼肯一箇。不肯一箇。師云。大有人到此一似撞著鐵壁。進云。忽有人問和尚有麼有麼。如何祇對。師云。劈脊便棒。進云。恩大難酬。師便打。乃云。當陽顯正眼。包括三千大千。渠儂無舌頭。演出龍宮海藏。現成受用觸處逢原。遍界家風取之左右。若非同道者。何能提綱烹。既是恁麼人。須明恁麼事。還委悉麼。大地撮來粟米粒。十方剎海掌中觀。

八月一日上堂。僧問。不歷化城便登寶所時如何。師云。滿眼本非色。滿耳本非聲。進云。親到寶山空手回。又作麼生。師云。入荒田不揀。師乃云何。物高於天生天者是何。物厚於地育地者是何。物寬於虛空包虛空者是何。物超越佛祖植佛祖者是。六合之外惟道。存而勿論。若據本分事。未道得一半。還知盡大地撮來。盡在諸人眉毛眼睫上。化作天大將軍。現無邊神通。若也見得。轉凡成聖。若也不見。切忌躊蹰。撥轉上頭關捩子。分身百億化無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八月一日上堂。僧問。不歷化城便登寶所時如何。師云。滿眼本非色。滿耳本非聲。進云。親到寶山空手回。又作麼生。師云。入荒田不揀。師乃云何。物高於天生天者是何。物厚於地育地者是何。物寬於虛空包虛空者是何。物超越佛祖植佛祖者是。六合之外惟道。存而勿論。若據本分事。未道得一半。還知盡大地撮來。盡在諸人眉毛眼睫上。化作天大將軍。現無邊神通。若也見得。轉凡成聖。若也不見。切忌躊蹰。撥轉上頭關捩子。分身百億化無邊。

請長蘆覺禪師上堂。多子塔前分半座。截斷眾流。少林端拱歷九年。壁立萬仞。奮作家爐鞴。施向上鉗鎚。顯大用大機。全生全殺。與一切人抽釘拔楔解黏去縛。令大地人各各如獅子兒奮迅吒沙踞地返躑。所以道。法王法力超群生。常以法財施一切。久積淨業稱無量。導眾以寂故稽首。夫如是則向萬仞懸崖垂手。敲唱俱行。百尺竿頭進步。主賓互換。正當恁麼時如何。龍吟長霧起。虎嘯乃風生。復云。撞著道伴交肩過。一生參學事已畢。今朝幸遇大導師。寶華王座為拈出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請長蘆覺禪師上堂。多子塔前分半座。截斷眾流。少林端拱歷九年。壁立萬仞。奮作家爐鞴。施向上鉗鎚。顯大用大機。全生全殺。與一切人抽釘拔楔解黏去縛。令大地人各各如獅子兒奮迅吒沙踞地返躑。所以道。法王法力超群生。常以法財施一切。久積淨業稱無量。導眾以寂故稽首。夫如是則向萬仞懸崖垂手。敲唱俱行。百尺竿頭進步。主賓互換。正當恁麼時如何。龍吟長霧起。虎嘯乃風生。復云。撞著道伴交肩過。一生參學事已畢。今朝幸遇大導師。寶華王座為拈出。

上堂。僧問。離四句絕百非。請師直指西來意。馬大師為什麼不與他說。師云。闍黎不妨具眼。進云。智藏道。問取海兄去。又作麼生。師云。爛泥裏有刺。百丈道。我到這裏却不會。意旨如何。師云。烏龜鑽破壁。進云。馬祖道。藏頭白海頭黑。又作麼生。師云。塞外將軍令。進云。只如三員尊宿。是答他話是為他說。師云。一狀領過。進云。語帶玄而不露。口欲談而辭喪。師云。猶有這葛藤在。進云。忽若截斷眾流。言詮不涉。又作麼生。師云。待我上山採拄杖。進云。這老和尚一點也瞞他不得。師云。放過一著。師乃云。好日多同數彩一賽。錦上鋪華全通內外。若是知音更不話會。大眾。三世諸佛在火焰裏轉大法輪。牆壁瓦礫在諸人眼睛裏轉大法輪。拄杖子在千聖頂𩕳上轉大法輪。只有露柱燈籠。却較些子。何故。東行不見西行利。一葉落知天下秋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。離四句絕百非。請師直指西來意。馬大師為什麼不與他說。師云。闍黎不妨具眼。進云。智藏道。問取海兄去。又作麼生。師云。爛泥裏有刺。百丈道。我到這裏却不會。意旨如何。師云。烏龜鑽破壁。進云。馬祖道。藏頭白海頭黑。又作麼生。師云。塞外將軍令。進云。只如三員尊宿。是答他話是為他說。師云。一狀領過。進云。語帶玄而不露。口欲談而辭喪。師云。猶有這葛藤在。進云。忽若截斷眾流。言詮不涉。又作麼生。師云。待我上山採拄杖。進云。這老和尚一點也瞞他不得。師云。放過一著。師乃云。好日多同數彩一賽。錦上鋪華全通內外。若是知音更不話會。大眾。三世諸佛在火焰裏轉大法輪。牆壁瓦礫在諸人眼睛裏轉大法輪。拄杖子在千聖頂𩕳上轉大法輪。只有露柱燈籠。却較些子。何故。東行不見西行利。一葉落知天下秋。

中秋上堂。僧問。黃龍三關即不問。如何是楊岐栗棘蓬。師云。天下人吞不得。進云。和尚還吞得也無。師云。老僧是第一箇吞不得底。進云。既是吞不得。將何為人。師云。終不敢孤負楊岐。進云。如何是金剛圈。師云。闍黎盡伎倆。百年透不出。進云。忽遇箇漢出來道盡是閑言語。又作麼生。師云。一任𨁝跳。進云。這老和尚今日稍有些子相為。師云。且莫冬瓜印子。師乃云。秋半西風急。當空月正圓。蕭蕭木葉落。湛湛露珠懸。嘹唳衝雲雁。凄清抱樹蟬。頭頭渾漏泄。切忌覓幽玄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中秋上堂。僧問。黃龍三關即不問。如何是楊岐栗棘蓬。師云。天下人吞不得。進云。和尚還吞得也無。師云。老僧是第一箇吞不得底。進云。既是吞不得。將何為人。師云。終不敢孤負楊岐。進云。如何是金剛圈。師云。闍黎盡伎倆。百年透不出。進云。忽遇箇漢出來道盡是閑言語。又作麼生。師云。一任𨁝跳。進云。這老和尚今日稍有些子相為。師云。且莫冬瓜印子。師乃云。秋半西風急。當空月正圓。蕭蕭木葉落。湛湛露珠懸。嘹唳衝雲雁。凄清抱樹蟬。頭頭渾漏泄。切忌覓幽玄。

出城中退院回。上堂。大眾幸自無一星兒事。剛然平地起骨堆。費盡工夫。只這是步隨流水却歸來。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。然後沒交涉。正身此箇時節。雖然如是。他家自有通霄路。嵩高南嶽與天台。復云。八臂那吒擎鐵柱。翻身直入滄溟去。逡巡忿怒撲帝鐘。過犯彌天無雪處。無雪處不免依前安舊所。且正當恁麼時如何。一文偷不得。虛作沒量人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出城中退院回。上堂。大眾幸自無一星兒事。剛然平地起骨堆。費盡工夫。只這是步隨流水却歸來。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。然後沒交涉。正身此箇時節。雖然如是。他家自有通霄路。嵩高南嶽與天台。復云。八臂那吒擎鐵柱。翻身直入滄溟去。逡巡忿怒撲帝鐘。過犯彌天無雪處。無雪處不免依前安舊所。且正當恁麼時如何。一文偷不得。虛作沒量人。

謝監院上堂舉。藥山一日語雲巖云。與我喚沙彌來。巖云。和尚喚他作什麼。山云。我有箇折脚鐺子。要伊提上挈下。巖云。恁麼則與和尚共出一隻手也。師云。道頭知尾。舉一明三。山僧有箇小頌。一步闊一步。一著高一著。提折脚鐺兒。施阿伽陀藥。須彌土一撮。滄溟水半杓。快意唱巴歌。過屠門大嚼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝監院上堂舉。藥山一日語雲巖云。與我喚沙彌來。巖云。和尚喚他作什麼。山云。我有箇折脚鐺子。要伊提上挈下。巖云。恁麼則與和尚共出一隻手也。師云。道頭知尾。舉一明三。山僧有箇小頌。一步闊一步。一著高一著。提折脚鐺兒。施阿伽陀藥。須彌土一撮。滄溟水半杓。快意唱巴歌。過屠門大嚼。

上堂云。大眾。仲冬嚴寒。千山萬山。滴水滴凍。成塊成團。凍得達磨板齒落。氷得金烏嘴團圝。明鏡當臺幽洞側。更看雙鳳舞孤鸞。復云。金毛獅子一滴乳。迸散驢兒乳十斛。活却死人平地上。似地擎山石含玉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。大眾。仲冬嚴寒。千山萬山。滴水滴凍。成塊成團。凍得達磨板齒落。氷得金烏嘴團圝。明鏡當臺幽洞側。更看雙鳳舞孤鸞。復云。金毛獅子一滴乳。迸散驢兒乳十斛。活却死人平地上。似地擎山石含玉。

舉。杲首座立僧上堂云。鶻兒未出窠。已有摩霄志。虎子未絕乳。已有食牛氣。況復羽翼成。況復爪牙備。奮迅即驚群。八面清風起。一條脊梁硬以鐵。一條白棒掀天地。相與建法幢。展衲僧巴鼻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。杲首座立僧上堂云。鶻兒未出窠。已有摩霄志。虎子未絕乳。已有食牛氣。況復羽翼成。況復爪牙備。奮迅即驚群。八面清風起。一條脊梁硬以鐵。一條白棒掀天地。相與建法幢。展衲僧巴鼻。

上堂云。不登泰山不知天之高。不涉滄海不知海之闊。此區中之論也。若是其中人。天在一粒粟中。海在一毫頭上。浮幢王華藏界。盡在眉毛眼睫間。且道。此箇人在什麼處安身立命。還委悉麼。無邊虛空盛不受。直透威音更那邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。不登泰山不知天之高。不涉滄海不知海之闊。此區中之論也。若是其中人。天在一粒粟中。海在一毫頭上。浮幢王華藏界。盡在眉毛眼睫間。且道。此箇人在什麼處安身立命。還委悉麼。無邊虛空盛不受。直透威音更那邊。

上堂云。三界無法。霜天皎月。何處求心。山高水深。四大本空。不辨西東。佛依何住。乾坤獨露。透得脫見得徹。正在半途逡巡。擊碎鐵門關拔。脫無根樹便見。掌擎日月背負須彌。引手過越一百一十城。翻身獨立十方華藏界。到箇裏也無佛也無祖。不立照不立用。不立權不立實。不行棒不行喝。正當恁麼時如何。憑仗阿伽陀妙藥。點取金剛正眼開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。三界無法。霜天皎月。何處求心。山高水深。四大本空。不辨西東。佛依何住。乾坤獨露。透得脫見得徹。正在半途逡巡。擊碎鐵門關拔。脫無根樹便見。掌擎日月背負須彌。引手過越一百一十城。翻身獨立十方華藏界。到箇裏也無佛也無祖。不立照不立用。不立權不立實。不行棒不行喝。正當恁麼時如何。憑仗阿伽陀妙藥。點取金剛正眼開。

上堂云。十方同聚會。本來身不昧。箇箇學無為。頂上用鉗鎚。此是選佛場。深廣莫能量。心空及第歸。利劍不如錐。龐居士舌拄梵天。口包四海。有時將一莖草作丈六金身。有時將丈六金身作一莖草。甚是奇特。雖然要且不曾動著向上。關。如何是向上關。鑄印築高壇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。十方同聚會。本來身不昧。箇箇學無為。頂上用鉗鎚。此是選佛場。深廣莫能量。心空及第歸。利劍不如錐。龐居士舌拄梵天。口包四海。有時將一莖草作丈六金身。有時將丈六金身作一莖草。甚是奇特。雖然要且不曾動著向上。關。如何是向上關。鑄印築高壇。

韓觀察請上堂。大眾。日沈沈風颯颯。萬世只如今。雲靉靉水潺潺。當處全體現。黏皮著骨底未免論性論心越格超宗底。便道。拕泥涉水。殊不知。人人有坐斷天下人舌頭分。箇箇具有金剛正眼。若能未舉先知。未言先契。則路逢達道人。不將語默對。到箇裏似金博金。如水入水。便乃全憑此箇恩力去也。且正恁麼時如何是全提一句。還委悉麼。知恩方解報深恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 韓觀察請上堂。大眾。日沈沈風颯颯。萬世只如今。雲靉靉水潺潺。當處全體現。黏皮著骨底未免論性論心越格超宗底。便道。拕泥涉水。殊不知。人人有坐斷天下人舌頭分。箇箇具有金剛正眼。若能未舉先知。未言先契。則路逢達道人。不將語默對。到箇裏似金博金。如水入水。便乃全憑此箇恩力去也。且正恁麼時如何是全提一句。還委悉麼。知恩方解報深恩。