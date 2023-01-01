圓悟佛果禪師語錄卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓悟佛果禪師語錄卷第六

宋平江府虎丘山門人紹隆等編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋平江府虎丘山門人紹隆等編

上堂六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂六

東京天寧寺語。王貴妃請。上堂。僧問。如天普蓋長見日月光輝。似地普擎萬古山河水固。正當恁麼時承誰恩力。師云。千華叢裏一華春。進云。可謂野老既知堯舜力。歌謠此日樂升平。師云。也須知此恩始得。進云。誰人不瞻仰。師云。速禮三拜。師乃云。突出難辨。只眨得眼。閃電提持。衲僧無湊泊處。放一線道。轉見謷訛。不落階梯。猶形唇吻。到這裏如何即是。車不橫推。埋不曲斷。千華現相。萬古一春。處處顯奇特。頭頭彰殊勝。莫是新年頭佛法麼。要且挨旁他不得。莫是向上提持麼。要且議論他不出。莫是應機境一時比今時麼。未免拕泥涉水。莫是一筆句下壁立萬仞麼。要且望空啟告。所謂法隨法行。法幢隨處建立。遇奇人則拈出。逢奇機則提持。且一人光隆萬劫次闢。九有悉仰威光。一言一句示機示境。一出一沒一拶一挨悉是大解脫中流出。且道畢竟承箇什麼便得恁麼奇特。若知有去。不假形言。其或未然。露箇消息去也。淨智莊嚴功德聚。祝融峯頂萬年松。復成頌曰。大道虛玄天地先。昆蟲草木悉陶埏。神功已極三千界。睿算仍過億萬年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東京天寧寺語。王貴妃請。上堂。僧問。如天普蓋長見日月光輝。似地普擎萬古山河水固。正當恁麼時承誰恩力。師云。千華叢裏一華春。進云。可謂野老既知堯舜力。歌謠此日樂升平。師云。也須知此恩始得。進云。誰人不瞻仰。師云。速禮三拜。師乃云。突出難辨。只眨得眼。閃電提持。衲僧無湊泊處。放一線道。轉見謷訛。不落階梯。猶形唇吻。到這裏如何即是。車不橫推。埋不曲斷。千華現相。萬古一春。處處顯奇特。頭頭彰殊勝。莫是新年頭佛法麼。要且挨旁他不得。莫是向上提持麼。要且議論他不出。莫是應機境一時比今時麼。未免拕泥涉水。莫是一筆句下壁立萬仞麼。要且望空啟告。所謂法隨法行。法幢隨處建立。遇奇人則拈出。逢奇機則提持。且一人光隆萬劫次闢。九有悉仰威光。一言一句示機示境。一出一沒一拶一挨悉是大解脫中流出。且道畢竟承箇什麼便得恁麼奇特。若知有去。不假形言。其或未然。露箇消息去也。淨智莊嚴功德聚。祝融峯頂萬年松。復成頌曰。大道虛玄天地先。昆蟲草木悉陶埏。神功已極三千界。睿算仍過億萬年。

眾道友為李道山披剃。上堂云。頂門闡金剛正眼。始辨大機。殺人不眨眼底漢。立地成佛。方明大用。直得如此。猶只是吾門建法幢立宗旨趣向在。且向上還有事也無。若知有向上事去。設使盡乾坤大地草木叢林。一一現千百億釋迦身。不消一揑。至於傾懸河辯用嶮崖機。盡四聖六凡。一時軒豁。提得將來。不消一拶。且道。據箇什麼便恁麼。所謂大人具大見。大智得大用。向無明窟子裏。便放無量寶光。向眾生境界中。便作不思議事。如丹霞相似。才方舉起便知落處。更不涉唇吻。更不落言詮。始似過他一箇聱頭。便乃十分領略。只如未剗草時。在什麼處。既要剗草與說戒。兩手掩耳又落在什麼處。過量人有過量事。只如當機一句作麼生道。數聲清磬是非外。一箇閑人天地間。復頌云。丹霞剗草。燒木佛。宮使捨緣吹布毛。驚群敵勝真師子。一釣須連十二鰲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾道友為李道山披剃。上堂云。頂門闡金剛正眼。始辨大機。殺人不眨眼底漢。立地成佛。方明大用。直得如此。猶只是吾門建法幢立宗旨趣向在。且向上還有事也無。若知有向上事去。設使盡乾坤大地草木叢林。一一現千百億釋迦身。不消一揑。至於傾懸河辯用嶮崖機。盡四聖六凡。一時軒豁。提得將來。不消一拶。且道。據箇什麼便恁麼。所謂大人具大見。大智得大用。向無明窟子裏。便放無量寶光。向眾生境界中。便作不思議事。如丹霞相似。才方舉起便知落處。更不涉唇吻。更不落言詮。始似過他一箇聱頭。便乃十分領略。只如未剗草時。在什麼處。既要剗草與說戒。兩手掩耳又落在什麼處。過量人有過量事。只如當機一句作麼生道。數聲清磬是非外。一箇閑人天地間。復頌云。丹霞剗草。燒木佛。宮使捨緣吹布毛。驚群敵勝真師子。一釣須連十二鰲。

知省太尉請。上堂。一句當陽顯赫。遍界已絕羅籠。不從諸佛心髓中流。亦非乾坤未生時立。只如今凜凜孤危澄澄絕照。若是具超方眼有格外機。未彰文彩已前。已是十分勘破。及乎彰言句立機境形問答作彼此。直得千重百匝百匝千重和中下機。一時收拾在這裏。還有當處證明直下解脫底麼。試出來通箇消息看。如無威音已前活鱍鱍。直至如今淨裸裸。復成頌云。法界廣包含。開數憂鉢曇。普熏般若力。萬善自莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知省太尉請。上堂。一句當陽顯赫。遍界已絕羅籠。不從諸佛心髓中流。亦非乾坤未生時立。只如今凜凜孤危澄澄絕照。若是具超方眼有格外機。未彰文彩已前。已是十分勘破。及乎彰言句立機境形問答作彼此。直得千重百匝百匝千重和中下機。一時收拾在這裏。還有當處證明直下解脫底麼。試出來通箇消息看。如無威音已前活鱍鱍。直至如今淨裸裸。復成頌云。法界廣包含。開數憂鉢曇。普熏般若力。萬善自莊嚴。

大內貴妃請。上堂云。一句子出於千聖頂門。一妙機發於無盡寶藏。逈無依倚杳絕端倪。非色非心非如非異。盡虛空窮法界。都盧是箇大解脫門。爾諸人。浩浩地於中出入。還覺寒毛卓竪麼。若向脚跟下。一念不生全體顯露。則淨裸裸活鱍鱍。要行即行。要住即住。要用即用。要休即休。不指第二頭。不落第二見。到這裏亘古亘今凝然寂照。若踏著去。透脫生死是甚閑事。能以無漏根力。建法幢立宗旨。衣被一切群靈。盡未來際無有窮盡。正當恁麼時。且道承誰恩力。還委悉麼。五蘊山頭無相佛。放光動地廓周沙。頌云。一心無住著。遍界法王家。崇成無漏福。端坐寶蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大內貴妃請。上堂云。一句子出於千聖頂門。一妙機發於無盡寶藏。逈無依倚杳絕端倪。非色非心非如非異。盡虛空窮法界。都盧是箇大解脫門。爾諸人。浩浩地於中出入。還覺寒毛卓竪麼。若向脚跟下。一念不生全體顯露。則淨裸裸活鱍鱍。要行即行。要住即住。要用即用。要休即休。不指第二頭。不落第二見。到這裏亘古亘今凝然寂照。若踏著去。透脫生死是甚閑事。能以無漏根力。建法幢立宗旨。衣被一切群靈。盡未來際無有窮盡。正當恁麼時。且道承誰恩力。還委悉麼。五蘊山頭無相佛。放光動地廓周沙。頌云。一心無住著。遍界法王家。崇成無漏福。端坐寶蓮華。

坦然居士為貢沙彌作齋。上堂。僧問。達磨未傳心地印。釋迦未解髻中珠。有人若問西來意。還有西來意也無。師云。庭前石獅子。進云。若然者。歷劫坦然無異色。呼為心印早虛言。師云。一點也入不得。進云。爭奈今古應無墜。分明在目前。師云。爾試舉目前底看。進云。一點也瞞和尚不得。師云。爭奈大眾何。師云。舉步越東勝身。退身入西瞿耶。回首望北欝單。捻拳觸南閻浮。淨地裏看。是箇沒量大人。以正眼觀來。猶是麻滓麴末。須知四維上下無邊香水海。不可說浮幢王剎。揑為微塵。一一塵中現無邊身說無量法。猶只是順機應教。看孔儱著楔。而況提向上鉗鎚。用作家爐鞴便是遍界德山有棒無下手處。遍界臨濟有喝無啟口處。遍界金色頭陀有定力無容身處。正當恁麼時。驀然有箇承當得。擔荷得。趣向得。行履得。且道向什麼處著渠。山僧有箇著處。擬待說。又恐成露布。擬不說。又却孤負當機。說與不說一時拈却。最後一句放開話會去也。長松下明窓內。玉殿珠樓未為對。衲被蒙頭萬事休。此時山僧都不會。還委悉麼。天台華頂秀。南嶽石橋高。昨夜磨盤生八角。驚將露柱笑咍咍。引得門前石獅子。倒緣蘿壁上天台。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坦然居士為貢沙彌作齋。上堂。僧問。達磨未傳心地印。釋迦未解髻中珠。有人若問西來意。還有西來意也無。師云。庭前石獅子。進云。若然者。歷劫坦然無異色。呼為心印早虛言。師云。一點也入不得。進云。爭奈今古應無墜。分明在目前。師云。爾試舉目前底看。進云。一點也瞞和尚不得。師云。爭奈大眾何。師云。舉步越東勝身。退身入西瞿耶。回首望北欝單。捻拳觸南閻浮。淨地裏看。是箇沒量大人。以正眼觀來。猶是麻滓麴末。須知四維上下無邊香水海。不可說浮幢王剎。揑為微塵。一一塵中現無邊身說無量法。猶只是順機應教。看孔儱著楔。而況提向上鉗鎚。用作家爐鞴便是遍界德山有棒無下手處。遍界臨濟有喝無啟口處。遍界金色頭陀有定力無容身處。正當恁麼時。驀然有箇承當得。擔荷得。趣向得。行履得。且道向什麼處著渠。山僧有箇著處。擬待說。又恐成露布。擬不說。又却孤負當機。說與不說一時拈却。最後一句放開話會去也。長松下明窓內。玉殿珠樓未為對。衲被蒙頭萬事休。此時山僧都不會。還委悉麼。天台華頂秀。南嶽石橋高。昨夜磨盤生八角。驚將露柱笑咍咍。引得門前石獅子。倒緣蘿壁上天台。

退院上堂。建大廈非一木之能。濟巨川非一人之力。而況長空絕跡。大道體寬。了之由人斷之在己。或出或處。或語或默。虎穴魔宮。穢邦淨土。林山城市。荊棘叢中。若能著著有出身之機。處處有超情之見。無可不可。把定也祖佛不能窺。放行也同生復同死。且道。放行為人好。把定為人好。還委悉麼。披蓑側立千峯外。引水澆蔬五老前。幻軀將逼縱心年。懶汩塵勞久世間。憑仗護身箇符子。強扶衰疾且歸山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 退院上堂。建大廈非一木之能。濟巨川非一人之力。而況長空絕跡。大道體寬。了之由人斷之在己。或出或處。或語或默。虎穴魔宮。穢邦淨土。林山城市。荊棘叢中。若能著著有出身之機。處處有超情之見。無可不可。把定也祖佛不能窺。放行也同生復同死。且道。放行為人好。把定為人好。還委悉麼。披蓑側立千峯外。引水澆蔬五老前。幻軀將逼縱心年。懶汩塵勞久世間。憑仗護身箇符子。強扶衰疾且歸山。

住金山龍游語錄。師在高郵乾明受勅。拈起示眾云。見麼。拈時十日並照。舉處千界光輝。九重天上降來。宰輔手中親付。更不敢囊藏被蓋。請僧正一為敷宣。次拈疏云。毫端寶剎閫外威權。有卷有舒有照有用。字字珠回玉轉。一一草偃風行。雖然文彩已彰。更請重新拈出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住金山龍游語錄。師在高郵乾明受勅。拈起示眾云。見麼。拈時十日並照。舉處千界光輝。九重天上降來。宰輔手中親付。更不敢囊藏被蓋。請僧正一為敷宣。次拈疏云。毫端寶剎閫外威權。有卷有舒有照有用。字字珠回玉轉。一一草偃風行。雖然文彩已彰。更請重新拈出。

指法座云。竿木隨身逢場作戲。須彌燈王只今見在。目前更不須作禮。還信得及麼。千聖不傳微妙訣。妙峯孤頂有人行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指法座云。竿木隨身逢場作戲。須彌燈王只今見在。目前更不須作禮。還信得及麼。千聖不傳微妙訣。妙峯孤頂有人行。

陞座云。正令已行十方同應。獻華借水全藉傍人。還有共相證明底麼。僧問。唱罷御樓一曲。高陞浮玉孤峯。未過揚子江。如何道得接手句。師云。風不來樹不動。進云。只這裏何異妙峯頂。師云。吹毛寶劍當頭截。進云。忽若德雲比丘出來道箇隔。和尚如何轉身。師云。也則摸索不著。進云。爭奈處處無回互。頭頭不讓機。師云。七日何曾得見來。進云。設使親見也。只是山上底。師云。苦屈之詞最難吐。進云。學人苦也通消息。只恐揚子江水逆流去。師云。三十棒且待別時。師云。大道無背面。真機有卷舒。撮大地如陶家輪。運大千向針鋒上。猶未是寰中正令閫外全威。所以萬國仰瞻同歸舜日。靈光一道共照皇家。重興佛祖道場。追還普天寶所。正令全提主賓同用。山僧今日得奉一人聖詔。傍資宰輔威權。共建法幢豎立宗旨。揚子江心滔天輥浪。妙峯孤頂舒卷閑雲。是處著眼不前頂𩕳正令全現。若是箇同得同用同殺同活底。共一眼見共一耳聞。同一口宣同一音演。更無異緣亦無異見。說什麼九十六種二十五有。正要當頭辨取一時列在下風。且如今日。應時應節事作麼生道。一句逈超今古格。萬年仰祝聖明天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陞座云。正令已行十方同應。獻華借水全藉傍人。還有共相證明底麼。僧問。唱罷御樓一曲。高陞浮玉孤峯。未過揚子江。如何道得接手句。師云。風不來樹不動。進云。只這裏何異妙峯頂。師云。吹毛寶劍當頭截。進云。忽若德雲比丘出來道箇隔。和尚如何轉身。師云。也則摸索不著。進云。爭奈處處無回互。頭頭不讓機。師云。七日何曾得見來。進云。設使親見也。只是山上底。師云。苦屈之詞最難吐。進云。學人苦也通消息。只恐揚子江水逆流去。師云。三十棒且待別時。師云。大道無背面。真機有卷舒。撮大地如陶家輪。運大千向針鋒上。猶未是寰中正令閫外全威。所以萬國仰瞻同歸舜日。靈光一道共照皇家。重興佛祖道場。追還普天寶所。正令全提主賓同用。山僧今日得奉一人聖詔。傍資宰輔威權。共建法幢豎立宗旨。揚子江心滔天輥浪。妙峯孤頂舒卷閑雲。是處著眼不前頂𩕳正令全現。若是箇同得同用同殺同活底。共一眼見共一耳聞。同一口宣同一音演。更無異緣亦無異見。說什麼九十六種二十五有。正要當頭辨取一時列在下風。且如今日。應時應節事作麼生道。一句逈超今古格。萬年仰祝聖明天。

陞座。僧問。遠辭帝闕。已屆南徐。不涉程途。請師垂示。師云。到此已六日。進云。竹密不妨流水過。山高豈礙白雲飛。師云。猶涉唇吻在。進云。不涉唇吻。請師道。師云。高高處有餘。進云。衲僧家入林不動草。入水不動波。且以何為證。師云。猶較些子。進云。只許老胡知。不許老胡會。師云。且莫詐明頭。師乃云。三十年前曾到此。如今樓閣碧參差。善財參處真消息。誰識德雲閑古錐。還有識得底麼。未渡瓜洲時有一句子。已與諸人道了也。若以心思若以意識。若以眼見若以耳聞。則沼交涉。直得七佛已前威音那畔薦得。猶是話會在。若委悉得。更不用如之若何。便請丹霄獨步。苟或未然。不免落第二義門去也。江心一峯樓臺相映。水面雙塔金碧交輝。誠聖帝福田。乃禪林上剎。為琳宮為佛宇。為淨土為穢邦。建立法幢弘荷祖道。若非今上皇帝睿聖文明深信此道。安能首降詔書。復此寶坊以為福地。如今所以與諸人。向此古道場中。各得相見。既到這裏。直須念德修德知恩報恩。若也如此。則佛法付囑有在。正當恁麼時一句作麼生道。銀山鐵壁無回互。草偃風行得自由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陞座。僧問。遠辭帝闕。已屆南徐。不涉程途。請師垂示。師云。到此已六日。進云。竹密不妨流水過。山高豈礙白雲飛。師云。猶涉唇吻在。進云。不涉唇吻。請師道。師云。高高處有餘。進云。衲僧家入林不動草。入水不動波。且以何為證。師云。猶較些子。進云。只許老胡知。不許老胡會。師云。且莫詐明頭。師乃云。三十年前曾到此。如今樓閣碧參差。善財參處真消息。誰識德雲閑古錐。還有識得底麼。未渡瓜洲時有一句子。已與諸人道了也。若以心思若以意識。若以眼見若以耳聞。則沼交涉。直得七佛已前威音那畔薦得。猶是話會在。若委悉得。更不用如之若何。便請丹霄獨步。苟或未然。不免落第二義門去也。江心一峯樓臺相映。水面雙塔金碧交輝。誠聖帝福田。乃禪林上剎。為琳宮為佛宇。為淨土為穢邦。建立法幢弘荷祖道。若非今上皇帝睿聖文明深信此道。安能首降詔書。復此寶坊以為福地。如今所以與諸人。向此古道場中。各得相見。既到這裏。直須念德修德知恩報恩。若也如此。則佛法付囑有在。正當恁麼時一句作麼生道。銀山鐵壁無回互。草偃風行得自由。

開堂。判府延康度疏與師。師接了云。斷盡現成公案。擲地金聲。發明古剎家風。耀天光彩。出自大手筆。顯示最上乘。正欲四海普聞。便請僧正宣過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開堂。判府延康度疏與師。師接了云。斷盡現成公案。擲地金聲。發明古剎家風。耀天光彩。出自大手筆。顯示最上乘。正欲四海普聞。便請僧正宣過。

指法座云。須彌燈王如來。見居此座。放大光明。說法了也。還聞麼。苟或未聞。既爾當爐不避火。更須撥轉上頭關。遂陞座拈香云。此一瓣香。奉為今上皇帝祝嚴聖壽。恭願。文明齊二曜。睿算等乾坤。奪少康復禹跡之功。成宣光興漢室之業。萬邦歸聖化。八表偃干戈。此一瓣香。奉為判府安撫延康通判學士合郡文武官僚。伏願。位隆磐石功濟維城。居方面則魯衛晉齊。陟巖廊則皐夔稷[├/(咼-┌+乂)]。此一瓣香。佛眼也覷不見。江淮十載受盡辛懃。一旦白雲打破漆桶。六處忝領大剎。七回拈出此香。奉為蘄州五祖山真慧禪院第十二代演禪師。以酬法乳。遂歛衣陞座。焦山和尚白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師乃云。適來未陞此座。第一義已自現成。如今槌下分疎。知他是第幾義也。還有打成一片解觀得底麼。試出來對眾舉看。僧問。目視雲漢。德雲不下妙高峯。至化難逃。金山且通一線路。報恩一句請和尚道。師云。萬年長祝聖明君。進云。可謂帝力丘山重。君恩宇宙寬。師云。愈令心似鐵。進云。金枝永茂千年秀。玉葉長芳萬古春。師云。又得闍黎共證明。進云。昔日裴相公入寺。石霜借笏垂慈。今日台旆親臨。未審如何相見。師云。只了箇見成公案。進云。瑞氣直從天上降。祥雲元自日邊來。師云。高著眼。進云。只如和尚六處開堂為人說法。還有人相肯也無。師云。一時不肯。進云。為什麼不肯。師云。獨許。師乃云。大道絕中邊。至真離言說。諸佛莫能提。祖師莫能傳。透聲透色絕遮欄。蓋地蓋天無向背。豈止棒頭取證喝下承當。直饒千眼頓開。未免依草附木。到這裏要須是針劄不入風吹不倒。把斷要津不通凡聖底始得。是故靈山會上。廣額屠兒放下屠刀云。我是千佛一數。大集會中大力魔王云。待一切眾生盡皆成佛了。然後發菩提心。豈不是龍象蹴踏師子嚬呻。敵勝驚群蘊大丈夫意氣。始可承當擔荷。所以道。殺人不眨眼底。立地成佛。立地成佛底。殺人不眨眼。還他過量人。持提過量智。發明過量機。展演過量用。正當恁麼時。向過量境界中作麼生道。還知麼。仰祝聖君無量壽。河清海晏樂升平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指法座云。須彌燈王如來。見居此座。放大光明。說法了也。還聞麼。苟或未聞。既爾當爐不避火。更須撥轉上頭關。遂陞座拈香云。此一瓣香。奉為今上皇帝祝嚴聖壽。恭願。文明齊二曜。睿算等乾坤。奪少康復禹跡之功。成宣光興漢室之業。萬邦歸聖化。八表偃干戈。此一瓣香。奉為判府安撫延康通判學士合郡文武官僚。伏願。位隆磐石功濟維城。居方面則魯衛晉齊。陟巖廊則皐夔稷[├/(咼-┌+乂)]。此一瓣香。佛眼也覷不見。江淮十載受盡辛懃。一旦白雲打破漆桶。六處忝領大剎。七回拈出此香。奉為蘄州五祖山真慧禪院第十二代演禪師。以酬法乳。遂歛衣陞座。焦山和尚白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師乃云。適來未陞此座。第一義已自現成。如今槌下分疎。知他是第幾義也。還有打成一片解觀得底麼。試出來對眾舉看。僧問。目視雲漢。德雲不下妙高峯。至化難逃。金山且通一線路。報恩一句請和尚道。師云。萬年長祝聖明君。進云。可謂帝力丘山重。君恩宇宙寬。師云。愈令心似鐵。進云。金枝永茂千年秀。玉葉長芳萬古春。師云。又得闍黎共證明。進云。昔日裴相公入寺。石霜借笏垂慈。今日台旆親臨。未審如何相見。師云。只了箇見成公案。進云。瑞氣直從天上降。祥雲元自日邊來。師云。高著眼。進云。只如和尚六處開堂為人說法。還有人相肯也無。師云。一時不肯。進云。為什麼不肯。師云。獨許。師乃云。大道絕中邊。至真離言說。諸佛莫能提。祖師莫能傳。透聲透色絕遮欄。蓋地蓋天無向背。豈止棒頭取證喝下承當。直饒千眼頓開。未免依草附木。到這裏要須是針劄不入風吹不倒。把斷要津不通凡聖底始得。是故靈山會上。廣額屠兒放下屠刀云。我是千佛一數。大集會中大力魔王云。待一切眾生盡皆成佛了。然後發菩提心。豈不是龍象蹴踏師子嚬呻。敵勝驚群蘊大丈夫意氣。始可承當擔荷。所以道。殺人不眨眼底。立地成佛。立地成佛底。殺人不眨眼。還他過量人。持提過量智。發明過量機。展演過量用。正當恁麼時。向過量境界中作麼生道。還知麼。仰祝聖君無量壽。河清海晏樂升平。

上堂云。大眾。赤肉團上人人古佛家風。毘盧頂門。處處祖師巴鼻。拈一機千機萬機通透。用一句千句萬句流通。不假他人全彰己用。若也人人恁麼返照。則亘古亘今。凝然寂照。一段光明。非中非外。非色非心。行棒也打他不著。行喝也喝他不得。直得淨裸裸赤灑灑。是箇無生法忍不退轉輪。截斷兩頭歸家穩坐。正當恁麼時。不須他處覓。只此是西方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。大眾。赤肉團上人人古佛家風。毘盧頂門。處處祖師巴鼻。拈一機千機萬機通透。用一句千句萬句流通。不假他人全彰己用。若也人人恁麼返照。則亘古亘今。凝然寂照。一段光明。非中非外。非色非心。行棒也打他不著。行喝也喝他不得。直得淨裸裸赤灑灑。是箇無生法忍不退轉輪。截斷兩頭歸家穩坐。正當恁麼時。不須他處覓。只此是西方。

秦魯國大長公主。降香請陞座。拈香云。此一瓣香奉為秦魯國大長公主令辰修設祝嚴今上皇帝聖壽無疆。師乃云。天高無極無極有尊。地厚無垠無垠有主。鏡萬象方寸。懷六合胸中。發大機顯大用。是故乃祖乃佛。或拈華或面壁。或行棒或行喝。或詞辯縱橫或寂寥無說。周旋往返只明此箇無為宗旨。所以人人分上。各各壁立萬仞。無一絲毫移易。虧欠。豈不見道。譬如帝力不棄一民。不謂不知而不容。不謂知之而含育。到箇裏啟無為之化。行不言之教。各各頂天履地。飲泉水貴地脈。正當恁麼時。還委悉麼。一穗寶香天上降。金輪皇億萬斯年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秦魯國大長公主。降香請陞座。拈香云。此一瓣香奉為秦魯國大長公主令辰修設祝嚴今上皇帝聖壽無疆。師乃云。天高無極無極有尊。地厚無垠無垠有主。鏡萬象方寸。懷六合胸中。發大機顯大用。是故乃祖乃佛。或拈華或面壁。或行棒或行喝。或詞辯縱橫或寂寥無說。周旋往返只明此箇無為宗旨。所以人人分上。各各壁立萬仞。無一絲毫移易。虧欠。豈不見道。譬如帝力不棄一民。不謂不知而不容。不謂知之而含育。到箇裏啟無為之化。行不言之教。各各頂天履地。飲泉水貴地脈。正當恁麼時。還委悉麼。一穗寶香天上降。金輪皇億萬斯年。

錢二學士請。陞座云。透生死關出有無見。脫佛祖機超格則量。須是利根上智一聞千悟直下承當始得。撒手那邊更。無餘事。所以道。幾回生幾回死。達者悠悠無定止。自從頓悟了無生。於諸榮辱何憂喜。諸人還識無生麼。劫火洞然毫末盡。青山依舊白雲中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 錢二學士請。陞座云。透生死關出有無見。脫佛祖機超格則量。須是利根上智一聞千悟直下承當始得。撒手那邊更。無餘事。所以道。幾回生幾回死。達者悠悠無定止。自從頓悟了無生。於諸榮辱何憂喜。諸人還識無生麼。劫火洞然毫末盡。青山依舊白雲中。

陞座云。蓋天蓋地觸處逢渠。亘古亘今全彰正體。法無異相不落生滅。時無異緣不涉春秋。所以道。處生死流。驪珠獨耀於滄海。踞涅槃岸。桂輪孤朗於碧天。如是則人人脚跟下。輝騰今古逈絕見知。六處惹絆不住。三界收攝不得。唯當陽直截承當。便見透脫分曉。正當恁麼時如何。天上有星皆拱北人間無水不朝東。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陞座云。蓋天蓋地觸處逢渠。亘古亘今全彰正體。法無異相不落生滅。時無異緣不涉春秋。所以道。處生死流。驪珠獨耀於滄海。踞涅槃岸。桂輪孤朗於碧天。如是則人人脚跟下。輝騰今古逈絕見知。六處惹絆不住。三界收攝不得。唯當陽直截承當。便見透脫分曉。正當恁麼時如何。天上有星皆拱北人間無水不朝東。

上堂云。法身無相應機現形。法眼無瑕隨照鑑物。安排不得處是天真佛。受用不及處乃向上機。若能上絕攀仰下絕己躬。鼻孔摩觸家風。髑髏常千世界。則一為無量無量為一。小中現大大中現小。更討甚麼生死去來地水火風聲香味觸。都盧是箇真實人體。還有人向箇裏承當得麼。識取摩尼無價珠。當來受用無窮極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。法身無相應機現形。法眼無瑕隨照鑑物。安排不得處是天真佛。受用不及處乃向上機。若能上絕攀仰下絕己躬。鼻孔摩觸家風。髑髏常千世界。則一為無量無量為一。小中現大大中現小。更討甚麼生死去來地水火風聲香味觸。都盧是箇真實人體。還有人向箇裏承當得麼。識取摩尼無價珠。當來受用無窮極。

黃運使請。上堂云。大眾。一句截流鐵壁銀山。莫湊泊萬緣俱透。照地照天絕羅籠。明明無覆藏。歷歷非照用。三世諸佛出興。唯此一事。歷代祖師傳持。亦此一心。所以般若如大火聚。般若如無盡藏。般若如泛海舟檝。般若如照夜明燈。若向下委曲提持。則敲床豎拂瞬目揚眉。或語或默說有說無。若向上提掇。如擊石火似閃電光。有時行棒有時行喝。有時箭鋒相拄。有時佛眼覷不見。雖然如是。猶有向上向下。忽遇其中人。却沒許多般事。只是見成。所以道。山是山水是水。天是天地是地。不移易一絲毫。正當恁麼時。還委悉麼。萬邦有道歸皇化。偃息干戈樂太平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃運使請。上堂云。大眾。一句截流鐵壁銀山。莫湊泊萬緣俱透。照地照天絕羅籠。明明無覆藏。歷歷非照用。三世諸佛出興。唯此一事。歷代祖師傳持。亦此一心。所以般若如大火聚。般若如無盡藏。般若如泛海舟檝。般若如照夜明燈。若向下委曲提持。則敲床豎拂瞬目揚眉。或語或默說有說無。若向上提掇。如擊石火似閃電光。有時行棒有時行喝。有時箭鋒相拄。有時佛眼覷不見。雖然如是。猶有向上向下。忽遇其中人。却沒許多般事。只是見成。所以道。山是山水是水。天是天地是地。不移易一絲毫。正當恁麼時。還委悉麼。萬邦有道歸皇化。偃息干戈樂太平。

鄭龍學請。上堂云。相逢不拈出。舉意便知有。且道。此意作麼生。舉知有箇什麼。若論佛論祖論玄論妙。論機論境論棒論喝。盡是末邊事。上頭還著得麼。若著得去。盡十方世界香水海。向一毫頭上見得。物物頭頭初無變易。若向一毫端蹉過。設使用得七穿八穴。亦沒交涉。只如有交涉一句。爾作麼生道。吃嘹舌頭三千里。壺中日月自分明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鄭龍學請。上堂云。相逢不拈出。舉意便知有。且道。此意作麼生。舉知有箇什麼。若論佛論祖論玄論妙。論機論境論棒論喝。盡是末邊事。上頭還著得麼。若著得去。盡十方世界香水海。向一毫頭上見得。物物頭頭初無變易。若向一毫端蹉過。設使用得七穿八穴。亦沒交涉。只如有交涉一句。爾作麼生道。吃嘹舌頭三千里。壺中日月自分明。

呂左丞請。上堂云。一句語全規矩。應出毘盧印。一種機截眾流。透過祖師關。若是明眼人。已透過三千里。其或尚留觀聽。猶滯皮膚。未免向第二義門重話會去也。所以道。知幻即離不作方便。離幻即覺亦無漸次。釋迦老子三世諸佛心髓一時頓現。便恁麼承當。全心即佛。全佛即心。心佛無二。更疑箇什麼。正當恁麼時。作麼生道。千古萬古黑漫漫。填溝塞壑無人會。上堂云。靈山話月語密難藏曹溪指月。心真莫測。倒却門前剎竿著。已落第二頭。金剛階下蹲。神龜火裏走。猶落第三首。只如未有佛祖已前。還有恁麼時節麼。到這裏不論懵底。唯是俊流。還委悉麼。巨浪湧千尋。澄波不離水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呂左丞請。上堂云。一句語全規矩。應出毘盧印。一種機截眾流。透過祖師關。若是明眼人。已透過三千里。其或尚留觀聽。猶滯皮膚。未免向第二義門重話會去也。所以道。知幻即離不作方便。離幻即覺亦無漸次。釋迦老子三世諸佛心髓一時頓現。便恁麼承當。全心即佛。全佛即心。心佛無二。更疑箇什麼。正當恁麼時。作麼生道。千古萬古黑漫漫。填溝塞壑無人會。上堂云。靈山話月語密難藏曹溪指月。心真莫測。倒却門前剎竿著。已落第二頭。金剛階下蹲。神龜火裏走。猶落第三首。只如未有佛祖已前。還有恁麼時節麼。到這裏不論懵底。唯是俊流。還委悉麼。巨浪湧千尋。澄波不離水。

耿左丞請。上堂云。無佛世界是般若光。百千聖賢是般若用。金剛正體是般若根。摧魔城壘是般若力。有如是自在威神。得如是解脫知見。用一絲毫。千里萬里盡光輝。拈一絲毫。無邊世界無變易。全體承當。如如不動。所以乃佛乃祖。提持此事。令一切人各各於根脚下洞明正見。得其光顯其用。證其根獲其力。正當恁麼時如何。天上有星皆拱北。人間無水不朝東。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耿左丞請。上堂云。無佛世界是般若光。百千聖賢是般若用。金剛正體是般若根。摧魔城壘是般若力。有如是自在威神。得如是解脫知見。用一絲毫。千里萬里盡光輝。拈一絲毫。無邊世界無變易。全體承當。如如不動。所以乃佛乃祖。提持此事。令一切人各各於根脚下洞明正見。得其光顯其用。證其根獲其力。正當恁麼時如何。天上有星皆拱北。人間無水不朝東。

陳大夫請。上堂云。有句無句。初無兩端。如藤倚樹。打作一片。樹倒藤枯。忍俊韓獹。呵呵大笑。金毛師子若是鐵眼銅睛。當陽覷透便可以把斷要津。不通凡聖終不向他語言裏作。窠窟機境上受羅籠。所以道。言無展事語不投機。承言者喪滯句者迷。不落語言不立機關。布漫天網打衝浪魚。垂萬里鉤。駐千里烏騅。也須還他大達之士始得。所以趙州勘破處為方便。玄沙蹉過處驗作家。雪峯輥毬雲門顧鑑。睦州見成俱胝一指。如生鐵鑄就。通上徹下。只要箇本分人。忽若總不恁麼又作麼生。委悉麼。了取平常心是道。饑來喫飯困來眠。復頌云。即心即佛開心印。非佛非心蹈大方。當處分身千百億。普光明殿放毫光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳大夫請。上堂云。有句無句。初無兩端。如藤倚樹。打作一片。樹倒藤枯。忍俊韓獹。呵呵大笑。金毛師子若是鐵眼銅睛。當陽覷透便可以把斷要津。不通凡聖終不向他語言裏作。窠窟機境上受羅籠。所以道。言無展事語不投機。承言者喪滯句者迷。不落語言不立機關。布漫天網打衝浪魚。垂萬里鉤。駐千里烏騅。也須還他大達之士始得。所以趙州勘破處為方便。玄沙蹉過處驗作家。雪峯輥毬雲門顧鑑。睦州見成俱胝一指。如生鐵鑄就。通上徹下。只要箇本分人。忽若總不恁麼又作麼生。委悉麼。了取平常心是道。饑來喫飯困來眠。復頌云。即心即佛開心印。非佛非心蹈大方。當處分身千百億。普光明殿放毫光。

趙觀察請。上堂。僧問。有一句子。從上千聖不曾道著。未審喚作什麼句。師云。爾那裏得這消息來。僧云。他千聖也不曾恁麼道。師云。莫謗他千聖好。僧云。寧可截舌不犯國諱。師云。拶破面門猶自不知。僧云。未審千聖密祝。用那一句。師云。用鼻孔上一句。僧云。此一句還該一切也無。師云。闍黎不空缺。師乃云。當陽直截不昧時機。答去問來全彰奧旨。直得千古萬古只如今。前佛後佛無別道。寬廓無外。大千沙界箇中藏。寂寥非內。香水海裏浮幢剎。若能無彼無此非色非心。直下坐斷要津不通凡聖。則古釋迦不先。新彌勒不後。只如今人人頂門上。放大寶光。壁立千仞。顯一切妙用神通。挺單提不思議力。正當恁麼時。一句作麼生道。一一山河無障礙。重重樓閣應時開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趙觀察請。上堂。僧問。有一句子。從上千聖不曾道著。未審喚作什麼句。師云。爾那裏得這消息來。僧云。他千聖也不曾恁麼道。師云。莫謗他千聖好。僧云。寧可截舌不犯國諱。師云。拶破面門猶自不知。僧云。未審千聖密祝。用那一句。師云。用鼻孔上一句。僧云。此一句還該一切也無。師云。闍黎不空缺。師乃云。當陽直截不昧時機。答去問來全彰奧旨。直得千古萬古只如今。前佛後佛無別道。寬廓無外。大千沙界箇中藏。寂寥非內。香水海裏浮幢剎。若能無彼無此非色非心。直下坐斷要津不通凡聖。則古釋迦不先。新彌勒不後。只如今人人頂門上。放大寶光。壁立千仞。顯一切妙用神通。挺單提不思議力。正當恁麼時。一句作麼生道。一一山河無障礙。重重樓閣應時開。

住南康軍雲居真如禪院。師於建炎丁未歲十一月初六日。在鎮江浮玉山。受劄子召赴行朝。至十七日。朝見登對。移刻奉勅住雲居次日勅下。時兩府并禁從。就雍熙寺請師陞座。祇受勅文。師拈勅示眾云。九重城裏親宣賜。一道神光爍太虛。勝義諦中真勝義。千華叢裏綻芙蕖。一舉便知多少省力。苟或未然。更請宣過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住南康軍雲居真如禪院。師於建炎丁未歲十一月初六日。在鎮江浮玉山。受劄子召赴行朝。至十七日。朝見登對。移刻奉勅住雲居次日勅下。時兩府并禁從。就雍熙寺請師陞座。祇受勅文。師拈勅示眾云。九重城裏親宣賜。一道神光爍太虛。勝義諦中真勝義。千華叢裏綻芙蕖。一舉便知多少省力。苟或未然。更請宣過。

指法座云。借雍熙寶座。提楊岐金圈。直下現成分明薦取。還委悉麼。金剛正體露堂堂。舉足無非大道場。突立毘盧頂𩕳上。更於何處禮燈王。看看。便陞座拈香云。虛空世界未分。超然馥郁。華藏圓融已現。特地氤氳。戒定慧解脫知見所薰。百千億無量殊勝所集。爇向爐中。上祝今上皇帝聖壽萬歲。伏願。道德邁昔五帝。威靈超前百王。聖壽等南山。蘿圖齊北極。二聖早還玉駕。萬國俱賀昇平。永息干戈四民樂業。次拈香云。左僕射相公。兩府台佐。合朝百辟。今日臨筵。洪儒碩學。諸多勳貴。伏願。為霖為兩為檝為舟。補衰乃仲山。和羹即傅說。僧問。楊子江心停棹。天子相招。雲居峯頂把關。佛祖不讓。未離王舍城時如何。師云。坐斷天下人舌頭。進云。不必覺城東畔五眾已臻。文殊善財如何分辨。師云。一狀領處。進云。恁麼則皇天無親。唯德是輔。師云。更莫別商量。進云。只如舜日重明祖燈增照。知恩報恩又作麼生。師云。一句了然超百億。萬年長祝聖明君。進云。慇懃願祝南山壽。一炷清香滿石樓。師云。已在言前。進云。未審祖令當行。如何流布。師云點。進云。欲傳陸凱江南信。折得東風第一枝。師云。遍界不曾藏。僧問。明鏡當臺時如何。師云。誰不照見。進云。萬像歷然了無回互。師云。盡爾神通。向什麼處去。進云。也知和尚在裏許。師云。始末一時收。進云。只如教中道。圓悟如來無上知見。未審禪師與佛相去多少。師云。不隔一絲毫。進云。高高峯頂立。深深海底行。師云。棒打石人頭。𥗋𥗋論實事。僧禮拜。師乃云。提金剛正眼。闡向上宗乘。報不報之恩。能難能之事。運臨濟金剛王寶劍。喝下全彰。用德山山形杖子。覿面分付。是則全是見則全見。不落凡聖階梯。直下頓彰。已見既遇。明眼作證。又逢聖世昌時。不敢被蓋囊藏。直下分明舉似。遂拈拄杖示眾云。豈不見。僧辭歸宗。宗問。什麼處去。僧云。諸方參五味禪去。宗云。我此間只有一味禪。僧云。如何是和尚一味禪。宗便打。黃檗聞之云。馬大師出八十四人善知識。問著一箇箇屙轆轆地。只有歸宗猶較些子。師云。歸宗和尚束虛空為箇杖子。向千聖頂𩕳上全提。鎔瓶盤釵釧作一金。攪酥酪醍醐為一味。若不得黃檗明辨端倪。洎險勞而無功。雖然如是。有條攀條無條攀例。今日對諸人面前。分明拈出。還相委悉麼。朝擊三千暮八百。煆烹佛祖只憑伊。復舉黃檗和尚示眾云。汝等諸人。盡是不著便底。恁麼作略何處有今日也。還知大唐國裏無禪師麼。僧云。只如諸方匡徒領眾又作麼生。檗云。不道無禪。只是無師。師云。黃檗老 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指法座云。借雍熙寶座。提楊岐金圈。直下現成分明薦取。還委悉麼。金剛正體露堂堂。舉足無非大道場。突立毘盧頂𩕳上。更於何處禮燈王。看看。便陞座拈香云。虛空世界未分。超然馥郁。華藏圓融已現。特地氤氳。戒定慧解脫知見所薰。百千億無量殊勝所集。爇向爐中。上祝今上皇帝聖壽萬歲。伏願。道德邁昔五帝。威靈超前百王。聖壽等南山。蘿圖齊北極。二聖早還玉駕。萬國俱賀昇平。永息干戈四民樂業。次拈香云。左僕射相公。兩府台佐。合朝百辟。今日臨筵。洪儒碩學。諸多勳貴。伏願。為霖為兩為檝為舟。補衰乃仲山。和羹即傅說。僧問。楊子江心停棹。天子相招。雲居峯頂把關。佛祖不讓。未離王舍城時如何。師云。坐斷天下人舌頭。進云。不必覺城東畔五眾已臻。文殊善財如何分辨。師云。一狀領處。進云。恁麼則皇天無親。唯德是輔。師云。更莫別商量。進云。只如舜日重明祖燈增照。知恩報恩又作麼生。師云。一句了然超百億。萬年長祝聖明君。進云。慇懃願祝南山壽。一炷清香滿石樓。師云。已在言前。進云。未審祖令當行。如何流布。師云點。進云。欲傳陸凱江南信。折得東風第一枝。師云。遍界不曾藏。僧問。明鏡當臺時如何。師云。誰不照見。進云。萬像歷然了無回互。師云。盡爾神通。向什麼處去。進云。也知和尚在裏許。師云。始末一時收。進云。只如教中道。圓悟如來無上知見。未審禪師與佛相去多少。師云。不隔一絲毫。進云。高高峯頂立。深深海底行。師云。棒打石人頭。𥗋𥗋論實事。僧禮拜。師乃云。提金剛正眼。闡向上宗乘。報不報之恩。能難能之事。運臨濟金剛王寶劍。喝下全彰。用德山山形杖子。覿面分付。是則全是見則全見。不落凡聖階梯。直下頓彰。已見既遇。明眼作證。又逢聖世昌時。不敢被蓋囊藏。直下分明舉似。遂拈拄杖示眾云。豈不見。僧辭歸宗。宗問。什麼處去。僧云。諸方參五味禪去。宗云。我此間只有一味禪。僧云。如何是和尚一味禪。宗便打。黃檗聞之云。馬大師出八十四人善知識。問著一箇箇屙轆轆地。只有歸宗猶較些子。師云。歸宗和尚束虛空為箇杖子。向千聖頂𩕳上全提。鎔瓶盤釵釧作一金。攪酥酪醍醐為一味。若不得黃檗明辨端倪。洎險勞而無功。雖然如是。有條攀條無條攀例。今日對諸人面前。分明拈出。還相委悉麼。朝擊三千暮八百。煆烹佛祖只憑伊。復舉黃檗和尚示眾云。汝等諸人。盡是不著便底。恁麼作略何處有今日也。還知大唐國裏無禪師麼。僧云。只如諸方匡徒領眾又作麼生。檗云。不道無禪。只是無師。師云。黃檗老

漢。能區能別。能揀能擇。擒虎兕定龍蛇即不無。要且只明得當時事。殊不如。彼一時此一時。若是山僧即不然。汝等諸人。盡是英靈豪傑底。恁麼舉止須信有奇特事。還知大宋國裏有禪師麼。且道。禪師即今在什麼處。知今迴避不及。不免露箇面目去也乃云。親蒙金口賜師名。優鉢羅華火裏生。圓悟如來無上見。謳歌鼓腹樂升平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢。能區能別。能揀能擇。擒虎兕定龍蛇即不無。要且只明得當時事。殊不如。彼一時此一時。若是山僧即不然。汝等諸人。盡是英靈豪傑底。恁麼舉止須信有奇特事。還知大宋國裏有禪師麼。且道。禪師即今在什麼處。知今迴避不及。不免露箇面目去也乃云。親蒙金口賜師名。優鉢羅華火裏生。圓悟如來無上見。謳歌鼓腹樂升平。