圓悟佛果禪師語錄卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓悟佛果禪師語錄卷第五

宋平江府虎丘山門人紹隆等編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋平江府虎丘山門人紹隆等編

上堂五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂五

師在蔣山受勅。拈示眾云。大眾見麼。龍飛鳳舞降自九重。佛祖綱宗盡在裏許。却請維那對眾宣讀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師在蔣山受勅。拈示眾云。大眾見麼。龍飛鳳舞降自九重。佛祖綱宗盡在裏許。却請維那對眾宣讀。

陞座。僧問。承師有言。龍飛鳳舞降自九重。此意如何。師云。無人不仰最深恩。進云。好音在耳。人皆聳去也。師云。水到渠成是一家。進云。直得樵夫舞袖。野老謳歌去也。師云。誰不恁麼。進云。莊野春林與天華而合彩。師云。一枝別是太和春。進云。爭奈雲本無心自有從龍之勢。師云。却得闍黎出氣。進云。只如寶公還肯放和尚去也無。師云。放來久矣。進云。從教猿鶴怨且副一人心。師云。是處是彌勒。無門無善財。師乃云。寒巖枯木白雲堆。散質何能中巨材。豈為虛聲徹清禁。紫微聖詔九天來。既然事出意外。要須直下承當。所貴正眼流通。仰祝無疆睿算。直得昆蟲草木悉仰動地風光。大地生靈咸霑唐虞睿澤。處處和風遍野。人人喜氣盈眸。感覆燾無疆之恩。荷一人生成之德。正當恁麼時。還委悉麼。碧桃冉冉凝朝露。紅杏蒙蒙映彩霞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陞座。僧問。承師有言。龍飛鳳舞降自九重。此意如何。師云。無人不仰最深恩。進云。好音在耳。人皆聳去也。師云。水到渠成是一家。進云。直得樵夫舞袖。野老謳歌去也。師云。誰不恁麼。進云。莊野春林與天華而合彩。師云。一枝別是太和春。進云。爭奈雲本無心自有從龍之勢。師云。却得闍黎出氣。進云。只如寶公還肯放和尚去也無。師云。放來久矣。進云。從教猿鶴怨且副一人心。師云。是處是彌勒。無門無善財。師乃云。寒巖枯木白雲堆。散質何能中巨材。豈為虛聲徹清禁。紫微聖詔九天來。既然事出意外。要須直下承當。所貴正眼流通。仰祝無疆睿算。直得昆蟲草木悉仰動地風光。大地生靈咸霑唐虞睿澤。處處和風遍野。人人喜氣盈眸。感覆燾無疆之恩。荷一人生成之德。正當恁麼時。還委悉麼。碧桃冉冉凝朝露。紅杏蒙蒙映彩霞。

入院詣方丈坐云。摩竭陀國三七日內口呀呀。毘耶城中八萬人眾眼𥉌𥉌雖然一期拈掇。未免犯手傷鋒。爭似這箇八面玲瓏四方洞達。上賴一人庥蔭。傍贊聖化無窮。一句截流萬機寢削。還委悉麼。識取鉤頭意。莫認定盤星。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入院詣方丈坐云。摩竭陀國三七日內口呀呀。毘耶城中八萬人眾眼𥉌𥉌雖然一期拈掇。未免犯手傷鋒。爭似這箇八面玲瓏四方洞達。上賴一人庥蔭。傍贊聖化無窮。一句截流萬機寢削。還委悉麼。識取鉤頭意。莫認定盤星。

指法座云。三萬二千師子座。爭及此箇曲彔木。坐斷報化佛。不涉聞見知。揭起鷲嶺高風。仰祝南山睿算。還見麼。看取令行時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指法座云。三萬二千師子座。爭及此箇曲彔木。坐斷報化佛。不涉聞見知。揭起鷲嶺高風。仰祝南山睿算。還見麼。看取令行時。

上堂拈香。此一瓣香。祝巖今上皇帝聖壽無疆萬歲萬歲萬萬歲。師乃云。入門便見。更不容擬議尋思。開口便說。亦不復周由者也。假使善財入彌勒樓閣。尚資歛念。普眼入普賢妙境亦借威神。只如今直得八穴七穿四通五達。一處透千處萬處通明。一光明千光萬光普照。且到家一句作麼生道。風前有路超調御。鼓腹謳歌樂太平。復有頌云。本是山中人。無能唯守拙。豈謂有虛名。遠達丹鳳闕。降勅住天寧。竹輿星夜發。今朝親到來。一句無言說。別別。金色頭陀曾漏泄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂拈香。此一瓣香。祝巖今上皇帝聖壽無疆萬歲萬歲萬萬歲。師乃云。入門便見。更不容擬議尋思。開口便說。亦不復周由者也。假使善財入彌勒樓閣。尚資歛念。普眼入普賢妙境亦借威神。只如今直得八穴七穿四通五達。一處透千處萬處通明。一光明千光萬光普照。且到家一句作麼生道。風前有路超調御。鼓腹謳歌樂太平。復有頌云。本是山中人。無能唯守拙。豈謂有虛名。遠達丹鳳闕。降勅住天寧。竹輿星夜發。今朝親到來。一句無言說。別別。金色頭陀曾漏泄。

東京天寧寺語。喬貴妃請。上堂云。一句全提千差併會。一華開現萬福來臻。往復無間而有源。動靜不移而常寂。處處是佛頭頭是道。若也深信得及。更不假他人餘力。直似壯土屈伸臂頃全出此機。若動若靜若出若處。殊勝中現殊勝。奇特中現奇特。更非外緣全承渠德。所以道。天人群生類。皆承此恩力。若識此恩。動止作為百千變現。悉不落虛。正當恁麼時。一句作麼生道。當陽遍界無回互。千重百匝轉光輝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東京天寧寺語。喬貴妃請。上堂云。一句全提千差併會。一華開現萬福來臻。往復無間而有源。動靜不移而常寂。處處是佛頭頭是道。若也深信得及。更不假他人餘力。直似壯土屈伸臂頃全出此機。若動若靜若出若處。殊勝中現殊勝。奇特中現奇特。更非外緣全承渠德。所以道。天人群生類。皆承此恩力。若識此恩。動止作為百千變現。悉不落虛。正當恁麼時。一句作麼生道。當陽遍界無回互。千重百匝轉光輝。

祖師會上堂。僧問。少林首傳於頓旨。五葉為芳。葱嶺遂別於眾流。千燈續照。門庭雖異五家。般若同歸地位。如何是五家宗派。師云。吒吒沙沙歷歷落落。進云。若不借問。爭達本源。師云。一筆句下。進云。趯倒淨瓶不留活計。兩口無舌正是吾宗。如何是溈仰宗。師云。天下人跳他圓相不出。進云。三回喫棒猶若蒿枝。末後瞎驢人天正眼。如何是臨濟宗。師云。敲唱俱行。進云。休去歇去古廟香爐。枯木生華祖佛心要。如何是曹洞宗。師云。兩兩不成雙。進云。對機餬餅本自天然。一鏃遼空三句可辨。如何是雲門宗。師云。當面蹉過。進云。色空明暗觸處光輝。剎剎塵塵頭頭顯露。如何是法眼宗。師云點。進云。祖師心印。狀似鐵牛之機。去即印住。住即印破。只如無鼻孔衲僧。作麼生印。師云。便是闍黎。進云。天下祖師鼻孔。盡被和尚一串穿却未審和尚鼻孔被什麼人穿。師云。莫謗佛果好。師乃云。千聖頂𩕳上可容剎海。衲僧命脈中不許真機。更通一線路。以佛現祖從祖證佛。印印無差機機圓證。靈上拈華示眾。建立此箇宗風。金色頭陀曾承妙旨。以至西天四七此土二三。自曹溪散席。已來數百年間。列剎相望。各各握靈蛇珠。人人抱荊山璧。有照有用有權有實。提振向上宗風。傳持正法眼藏。要且百川異流同歸大海。千重百匝無出一源。所以道。西天二十八祖也恁麼。唐土六祖也恁麼。天下列剎相望諸老宿也恁麼。山僧也恁麼。且道。恁麼事作麼生商量。還提掇得出麼。還緇素得明麼。山僧不惜兩莖眉毛與諸人點破。遂拈拄杖云。還見麼。三世諸佛歷代祖師。天下老和尚。盡在拄杖頭上。放大光明。現權現實現機現境。列五位君臣。開三玄宗要。機境相投箭鋒相拄。一字三句同源。圓相境致殊別。若也於此委悉。百草頭上罷却平生事根株亦不留。聞清聲外句莫向句中求。儻或末然。山僧不免又拕泥涉水也。達磨不來東土。二祖不往西天。人人壁立萬仞。箇箇常光現前。卓拄杖一下。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祖師會上堂。僧問。少林首傳於頓旨。五葉為芳。葱嶺遂別於眾流。千燈續照。門庭雖異五家。般若同歸地位。如何是五家宗派。師云。吒吒沙沙歷歷落落。進云。若不借問。爭達本源。師云。一筆句下。進云。趯倒淨瓶不留活計。兩口無舌正是吾宗。如何是溈仰宗。師云。天下人跳他圓相不出。進云。三回喫棒猶若蒿枝。末後瞎驢人天正眼。如何是臨濟宗。師云。敲唱俱行。進云。休去歇去古廟香爐。枯木生華祖佛心要。如何是曹洞宗。師云。兩兩不成雙。進云。對機餬餅本自天然。一鏃遼空三句可辨。如何是雲門宗。師云。當面蹉過。進云。色空明暗觸處光輝。剎剎塵塵頭頭顯露。如何是法眼宗。師云點。進云。祖師心印。狀似鐵牛之機。去即印住。住即印破。只如無鼻孔衲僧。作麼生印。師云。便是闍黎。進云。天下祖師鼻孔。盡被和尚一串穿却未審和尚鼻孔被什麼人穿。師云。莫謗佛果好。師乃云。千聖頂𩕳上可容剎海。衲僧命脈中不許真機。更通一線路。以佛現祖從祖證佛。印印無差機機圓證。靈上拈華示眾。建立此箇宗風。金色頭陀曾承妙旨。以至西天四七此土二三。自曹溪散席。已來數百年間。列剎相望。各各握靈蛇珠。人人抱荊山璧。有照有用有權有實。提振向上宗風。傳持正法眼藏。要且百川異流同歸大海。千重百匝無出一源。所以道。西天二十八祖也恁麼。唐土六祖也恁麼。天下列剎相望諸老宿也恁麼。山僧也恁麼。且道。恁麼事作麼生商量。還提掇得出麼。還緇素得明麼。山僧不惜兩莖眉毛與諸人點破。遂拈拄杖云。還見麼。三世諸佛歷代祖師。天下老和尚。盡在拄杖頭上。放大光明。現權現實現機現境。列五位君臣。開三玄宗要。機境相投箭鋒相拄。一字三句同源。圓相境致殊別。若也於此委悉。百草頭上罷却平生事根株亦不留。聞清聲外句莫向句中求。儻或末然。山僧不免又拕泥涉水也。達磨不來東土。二祖不往西天。人人壁立萬仞。箇箇常光現前。卓拄杖一下。下座。

蓮華會上堂。僧問。菡萏叢中選佛場。法筵大啟一爐香。靈山萬古拈華事。今日憑師為舉揚。師云。不是苦心人不知。進云。恁麼則法法已隨諸法住。分明露出白蓮機。師云。即今覿面已相呈。進云。妙性海中為雨露。菩提場裏起清風。師云。猶落第二頭。進云。學人只如此。師意又如何。師云。頂門三千腦後八百。師乃云。毘婆尸已前千華現瑞。天中天正地優曇呈祥。直得遍界不曾藏。通身無影像。現大蓮華王。周匝千華座。一葉一釋迦。一鬚一彌勒。塵塵爾剎剎爾。處處爾念念爾。一塵舉大地收。一華開世界起。可謂殊勝中最殊勝。奇特中倍奇特。感慈塔前凝瑞氣。羅漢洞邊顯真容。法會儼然人天普集。到這裏合談何事。說玄說妙得麼。說佛說祖得麼。舉古舉今得麼。顯作顯用得麼。盡是從前已後大宗師拈出了也。即今不如。總不動著。只呈一箇現成公案。若也薦得。人人心華發明。處處照十方剎。正當恁麼時。推功師本一句作麼生道。還委悉麼。萬方有慶歸明聖。願見黃河百度清。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華會上堂。僧問。菡萏叢中選佛場。法筵大啟一爐香。靈山萬古拈華事。今日憑師為舉揚。師云。不是苦心人不知。進云。恁麼則法法已隨諸法住。分明露出白蓮機。師云。即今覿面已相呈。進云。妙性海中為雨露。菩提場裏起清風。師云。猶落第二頭。進云。學人只如此。師意又如何。師云。頂門三千腦後八百。師乃云。毘婆尸已前千華現瑞。天中天正地優曇呈祥。直得遍界不曾藏。通身無影像。現大蓮華王。周匝千華座。一葉一釋迦。一鬚一彌勒。塵塵爾剎剎爾。處處爾念念爾。一塵舉大地收。一華開世界起。可謂殊勝中最殊勝。奇特中倍奇特。感慈塔前凝瑞氣。羅漢洞邊顯真容。法會儼然人天普集。到這裏合談何事。說玄說妙得麼。說佛說祖得麼。舉古舉今得麼。顯作顯用得麼。盡是從前已後大宗師拈出了也。即今不如。總不動著。只呈一箇現成公案。若也薦得。人人心華發明。處處照十方剎。正當恁麼時。推功師本一句作麼生道。還委悉麼。萬方有慶歸明聖。願見黃河百度清。

喬貴妃娘子請。為法真和尚病起。上堂。師云。鷲峯單提向上機。千靈不謀而會合。少室密傳正法眼。萬象不融而圓通。契印相投緣因相入。神功如天地之覆載。妙智若日月之照臨。沙界等平略無向背。有大解脫士。證大解脫道。闢大解脫門。示大解脫事。現古人攢簇不得底病。直教千聖覓起處不見。諸佛眾生皆有是病。諸佛若病即非眾生。眾生若病即非諸佛。是故以眾生病故示有此疾。由茲王舍城人。各各稟頂上光悉來問病。而是大士隨求顯示。令其萬仞壁立。以至眾生病盡。大解脫士亦安。既安之後。有大檀越。作大法施建大法幢。演大法義雨大法雨。一一交羅重重無盡。正當恁麼時。應時應節一句作麼生道。還委悉麼。靈苗增秀氣。瑞草發祥光。復成一偈。示病維摩元不病。問疾文殊初不來。建大法幢啟大施頓令千眼一時開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喬貴妃娘子請。為法真和尚病起。上堂。師云。鷲峯單提向上機。千靈不謀而會合。少室密傳正法眼。萬象不融而圓通。契印相投緣因相入。神功如天地之覆載。妙智若日月之照臨。沙界等平略無向背。有大解脫士。證大解脫道。闢大解脫門。示大解脫事。現古人攢簇不得底病。直教千聖覓起處不見。諸佛眾生皆有是病。諸佛若病即非眾生。眾生若病即非諸佛。是故以眾生病故示有此疾。由茲王舍城人。各各稟頂上光悉來問病。而是大士隨求顯示。令其萬仞壁立。以至眾生病盡。大解脫士亦安。既安之後。有大檀越。作大法施建大法幢。演大法義雨大法雨。一一交羅重重無盡。正當恁麼時。應時應節一句作麼生道。還委悉麼。靈苗增秀氣。瑞草發祥光。復成一偈。示病維摩元不病。問疾文殊初不來。建大法幢啟大施頓令千眼一時開。

喬貴妃設千佛會。上堂云。千華顯瑞應。萬善積靈臺廣闢解脫門。大開無價藏。舉揚正法眼。表示千佛因。直得遍界絕籠羅。當陽無取捨。透聲透色亘古亘今。有具大信根修菩薩行。發難思願力。啟清淨莊嚴。建大道場具列珍羞。一香一華一茶一果。同法性等太虛。塵塵剎剎千佛放光。如理如事十方普應。所以道。大匠無繩墨。良材無曲直。紅輪爍太虛。遍界皆輝赫。一華開一佛出世。一塵舉一佛成道。主伴交參森羅顯煥。集無涯福祿。祝睿算無疆。正當恁麼時作麼生道。室內千燈相照耀。天邊寶月更清圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喬貴妃設千佛會。上堂云。千華顯瑞應。萬善積靈臺廣闢解脫門。大開無價藏。舉揚正法眼。表示千佛因。直得遍界絕籠羅。當陽無取捨。透聲透色亘古亘今。有具大信根修菩薩行。發難思願力。啟清淨莊嚴。建大道場具列珍羞。一香一華一茶一果。同法性等太虛。塵塵剎剎千佛放光。如理如事十方普應。所以道。大匠無繩墨。良材無曲直。紅輪爍太虛。遍界皆輝赫。一華開一佛出世。一塵舉一佛成道。主伴交參森羅顯煥。集無涯福祿。祝睿算無疆。正當恁麼時作麼生道。室內千燈相照耀。天邊寶月更清圓。

鄆國大王請。上堂。僧問。如何是第一句。師云。豈容聲相從君見。進云。半夜碧雲籠古殿。天明海岸迸金烏。師云。肘臂有符人共看。進云。如何是第二句。師云。真金須向爐中煆。進云。倒騎鐵馬上須彌。踏斷曹溪流水聲。師云。正在半途間。進云。如何是第三句。師云。出草入草要求人。進云。妙喜剎中為雨露。無明山上起雲雷。師云。分明垂手處。子細好生觀。師乃云。至理自調然。千華曾現瑞。無在無不在。十方即目前。若是利根上智。一舉便解承當。既能截斷眾流。可以超今冠古。以如是智以如是力。以如是心以如是願。明同杲日寬若太虛。所以道。譬如虛空體非群相。而不拒彼諸相發輝。又道。若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。蓋此清淨本元。離去離來離聲離色。若以真實正見契寂如如。雖二六時中不思不量無作無為。至於動靜語默覺夢之間。無不皆是本地風光本來面目。現諸祥瑞現諸奇特。皆是從無量無邊劫海薰習種智。從清淨微妙根智。如是應現。正當恁麼時如何。無相光中千佛現。一道清虛亘古今。復舉。釋迦老子靈山會上說大般若。舍利弗於佛前問須菩提。夢中說六波羅蜜。與覺時是同是別。須菩提云。此義幽深。吾不能說。此會中有彌勒大士。次補佛處。可往問之。彌勒云。誰為彌勒。誰是彌勒者。師拈云。還委悉麼。一句當機萬緣寢削。更聽一頌夢中說法。覺無殊妙用。神通不出渠。誰是誰名總彌勒。祥光起處現心珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鄆國大王請。上堂。僧問。如何是第一句。師云。豈容聲相從君見。進云。半夜碧雲籠古殿。天明海岸迸金烏。師云。肘臂有符人共看。進云。如何是第二句。師云。真金須向爐中煆。進云。倒騎鐵馬上須彌。踏斷曹溪流水聲。師云。正在半途間。進云。如何是第三句。師云。出草入草要求人。進云。妙喜剎中為雨露。無明山上起雲雷。師云。分明垂手處。子細好生觀。師乃云。至理自調然。千華曾現瑞。無在無不在。十方即目前。若是利根上智。一舉便解承當。既能截斷眾流。可以超今冠古。以如是智以如是力。以如是心以如是願。明同杲日寬若太虛。所以道。譬如虛空體非群相。而不拒彼諸相發輝。又道。若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。蓋此清淨本元。離去離來離聲離色。若以真實正見契寂如如。雖二六時中不思不量無作無為。至於動靜語默覺夢之間。無不皆是本地風光本來面目。現諸祥瑞現諸奇特。皆是從無量無邊劫海薰習種智。從清淨微妙根智。如是應現。正當恁麼時如何。無相光中千佛現。一道清虛亘古今。復舉。釋迦老子靈山會上說大般若。舍利弗於佛前問須菩提。夢中說六波羅蜜。與覺時是同是別。須菩提云。此義幽深。吾不能說。此會中有彌勒大士。次補佛處。可往問之。彌勒云。誰為彌勒。誰是彌勒者。師拈云。還委悉麼。一句當機萬緣寢削。更聽一頌夢中說法。覺無殊妙用。神通不出渠。誰是誰名總彌勒。祥光起處現心珠。

本然居士請。上堂云。寸絲不掛猶有赤骨律在。萬里無片雲處猶有青天在。若乃不盡去未免者也周由。直饒一切坐斷。已落佛祖圈繢。到這裏作麼生舉揚。作麼生提持。雖然如是。從上來有箇現成公案。不免提持去也。古者道。吾有大病非世所醫。僧後問曹山。未審是什麼病。山云。攢簇不得底病。僧云。未審一切眾生還有此病也無。山云。眾生若病即非眾生。僧云。只如和尚還有麼。山云。正覓起處不得。大眾。此病即非世所醫。須要本分作家以金剛錐與他頂上一劄。正覓起處不得也。與一服直教祖病佛病玄妙之病。機緣境界悉灑灑落落。脫然解脫。不住解脫機。到這裏羅籠不肯住。呼喚不回頭。古聖不安排。至今無處所。只這無處所。早是處所了也。直須千峯萬峯那邊承當得去好。等閑拈一機舉一句。盡與人抽釘拔楔解黏去縛。更說什麼直指人心。更覓什麼見性成佛。正富恁麼時如何。不假鐵毫力。碎佛祖窠窟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本然居士請。上堂云。寸絲不掛猶有赤骨律在。萬里無片雲處猶有青天在。若乃不盡去未免者也周由。直饒一切坐斷。已落佛祖圈繢。到這裏作麼生舉揚。作麼生提持。雖然如是。從上來有箇現成公案。不免提持去也。古者道。吾有大病非世所醫。僧後問曹山。未審是什麼病。山云。攢簇不得底病。僧云。未審一切眾生還有此病也無。山云。眾生若病即非眾生。僧云。只如和尚還有麼。山云。正覓起處不得。大眾。此病即非世所醫。須要本分作家以金剛錐與他頂上一劄。正覓起處不得也。與一服直教祖病佛病玄妙之病。機緣境界悉灑灑落落。脫然解脫。不住解脫機。到這裏羅籠不肯住。呼喚不回頭。古聖不安排。至今無處所。只這無處所。早是處所了也。直須千峯萬峯那邊承當得去好。等閑拈一機舉一句。盡與人抽釘拔楔解黏去縛。更說什麼直指人心。更覓什麼見性成佛。正富恁麼時如何。不假鐵毫力。碎佛祖窠窟。

少保張丞相忌日請。上堂。僧問。維摩大士去何從。千古令人望莫窮。不二法門今正問。夜來明月上高峯。只如維摩一默意旨如何。師云。逼塞虛空。進云。恁麼則當陽無向背。覿體露全機。師云。無爾插觜處。進云。爭奈前三三後三三。師云。也是鞏縣茶瓶。進云。只如文殊道。我於一切處無言無說。與他一默是同是別。師云。落在第二頭。進云。爭奈斬釘截鐵。師云。橫按鏌鎁。進云。只如無盡居士與和尚平昔道契相知。且道。即今何在。師云。為爾說了也。進云。學人今日小出大遇。師云。爾將什麼報恩。進云。萬古碧潭空界月。師云。閑言語。師乃云。大眾握佛祖鉗鎚。控作家爐鞴。烹煆古今驗證衲僧。唯用向上一機金剛王寶劍。臨濟祖師傳黃檗馬祖此箇機要。向大河之北獨振正宗。一喝分賓主。照用一時行。坐斷天下人舌頭。奔走四海雲水。以至乃子乃孫。傳此正見用此真機。若非大解脫人。安能當陽證驗。憶昔無盡大居士。生平以此箇事為務。遍寰海宗師無不咨參。到兜率山下逢見老衲。論末後句。始得脫體全真。言解道理一時脫却。遂作偈云。鼓寂鐘停托鉢回。巖頭一拶語如雷。果然只得三年活。莫是遭他授記來。鏗金戞玉虎驟龍驤。不妨具大機得大用。以此正印印天下叢林善知識。山僧昔在湖北相見。與伊電卷星馳。一言契證表裏一如。居士功業書於竹帛。遺德在於生民。後來當此之日。撒手那邊行止。且道。無盡居士向什麼處去。還委悉麼。大千沙界諸佛土。剎剎塵塵現勝身。復云。盛德在生民。四方共欽仰。三教大宗師。秤頭有銖兩。七十九歲佛齊年。是日霜風亘霄壤。一聲振忽雷。前星墮雲帳。麒麟掣斷黃金鎖。一躍直歸梵天上。萬載千秋著遺想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少保張丞相忌日請。上堂。僧問。維摩大士去何從。千古令人望莫窮。不二法門今正問。夜來明月上高峯。只如維摩一默意旨如何。師云。逼塞虛空。進云。恁麼則當陽無向背。覿體露全機。師云。無爾插觜處。進云。爭奈前三三後三三。師云。也是鞏縣茶瓶。進云。只如文殊道。我於一切處無言無說。與他一默是同是別。師云。落在第二頭。進云。爭奈斬釘截鐵。師云。橫按鏌鎁。進云。只如無盡居士與和尚平昔道契相知。且道。即今何在。師云。為爾說了也。進云。學人今日小出大遇。師云。爾將什麼報恩。進云。萬古碧潭空界月。師云。閑言語。師乃云。大眾握佛祖鉗鎚。控作家爐鞴。烹煆古今驗證衲僧。唯用向上一機金剛王寶劍。臨濟祖師傳黃檗馬祖此箇機要。向大河之北獨振正宗。一喝分賓主。照用一時行。坐斷天下人舌頭。奔走四海雲水。以至乃子乃孫。傳此正見用此真機。若非大解脫人。安能當陽證驗。憶昔無盡大居士。生平以此箇事為務。遍寰海宗師無不咨參。到兜率山下逢見老衲。論末後句。始得脫體全真。言解道理一時脫却。遂作偈云。鼓寂鐘停托鉢回。巖頭一拶語如雷。果然只得三年活。莫是遭他授記來。鏗金戞玉虎驟龍驤。不妨具大機得大用。以此正印印天下叢林善知識。山僧昔在湖北相見。與伊電卷星馳。一言契證表裏一如。居士功業書於竹帛。遺德在於生民。後來當此之日。撒手那邊行止。且道。無盡居士向什麼處去。還委悉麼。大千沙界諸佛土。剎剎塵塵現勝身。復云。盛德在生民。四方共欽仰。三教大宗師。秤頭有銖兩。七十九歲佛齊年。是日霜風亘霄壤。一聲振忽雷。前星墮雲帳。麒麟掣斷黃金鎖。一躍直歸梵天上。萬載千秋著遺想。

上堂。一二三四五六七。今朝此月當初一。昨宵大火還西流。金風動地聲蕭瑟。聲蕭瑟圓通門大啟。便請直截入。還委悉麼有。念盡為煩惱鎖無心端是水晶宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。一二三四五六七。今朝此月當初一。昨宵大火還西流。金風動地聲蕭瑟。聲蕭瑟圓通門大啟。便請直截入。還委悉麼有。念盡為煩惱鎖無心端是水晶宮。

月旦上堂云。本來無形段。那復有唇觜。特地廣稱揚。替他諸道理。且道。他是誰參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月旦上堂云。本來無形段。那復有唇觜。特地廣稱揚。替他諸道理。且道。他是誰參。

上堂云。月生一室生白。月生二產靈異。月生三萬回憨。格外無蹤跡。風前強指南。頭頭無向背。一一絕廉纖。拈華特地生風草。令人長笑老瞿曇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。月生一室生白。月生二產靈異。月生三萬回憨。格外無蹤跡。風前強指南。頭頭無向背。一一絕廉纖。拈華特地生風草。令人長笑老瞿曇。

李典御作年齋上堂云。大眾。如來涅槃心。菩薩大解脫。祖師正法眼。衲子金剛鎚。有照有用有權有實。有縱有擒有殺有活。尚在向上關捩。子上。是箇人向箇裏出沒。向箇裏拈提。終未能全機剔脫。若也全機剔脫去。變大地作黃金。攪長河為酥酪。改禾莖為粟柄。易短壽作長年。不為分外。何故。提向上綱宗。用作家鼻孔。回歲旦於今朝。用慶年於此日。正當恁麼時如何。萬人叢裏插高標。錦上鋪華轉光彩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 李典御作年齋上堂云。大眾。如來涅槃心。菩薩大解脫。祖師正法眼。衲子金剛鎚。有照有用有權有實。有縱有擒有殺有活。尚在向上關捩。子上。是箇人向箇裏出沒。向箇裏拈提。終未能全機剔脫。若也全機剔脫去。變大地作黃金。攪長河為酥酪。改禾莖為粟柄。易短壽作長年。不為分外。何故。提向上綱宗。用作家鼻孔。回歲旦於今朝。用慶年於此日。正當恁麼時如何。萬人叢裏插高標。錦上鋪華轉光彩。

冬朔上堂云。日日日劈箭急。朝朝暮暮轉滄溟。箇是人間好消息。力㘞叱。更須高著眼。免使頭虛白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬朔上堂云。日日日劈箭急。朝朝暮暮轉滄溟。箇是人間好消息。力㘞叱。更須高著眼。免使頭虛白。

鄭太師請。上堂。僧問。萬機休罷時如何。師云。坐斷毘盧頂。進云。可謂風前一句超調御。擬問如何歷劫迷。師云。只得拱手讚歎。師乃云。靈光未兆萬彙含太虛。一氣既彰華開世界起。過去諸佛現在諸佛未來諸佛皆同箇中出現。若天若人若群生。無不從是中流出。以一處明百處千處光輝。一機轉千機萬機歷落。所以道。淨法界身本無出沒。大悲願力示現受生。然而此悲此願此力。若是宿稟靈根。具超脫種智。則才生下時。已作師子吼。已具大神通。至於若行若住若坐若臥。或放行或把住。無不皆從諸聖頂𩕳上。縱橫十字。乃至享福享壽。享富貴多子孫。悉承渠儂威力。正當恁麼時一句作麼生道。重重彰瑞氣。一一湧金蓮。復頌云。威音已前靈苗秀。到今光彩轉新鮮。萬卉芬芳風景麗。壽山高到大椿年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鄭太師請。上堂。僧問。萬機休罷時如何。師云。坐斷毘盧頂。進云。可謂風前一句超調御。擬問如何歷劫迷。師云。只得拱手讚歎。師乃云。靈光未兆萬彙含太虛。一氣既彰華開世界起。過去諸佛現在諸佛未來諸佛皆同箇中出現。若天若人若群生。無不從是中流出。以一處明百處千處光輝。一機轉千機萬機歷落。所以道。淨法界身本無出沒。大悲願力示現受生。然而此悲此願此力。若是宿稟靈根。具超脫種智。則才生下時。已作師子吼。已具大神通。至於若行若住若坐若臥。或放行或把住。無不皆從諸聖頂𩕳上。縱橫十字。乃至享福享壽。享富貴多子孫。悉承渠儂威力。正當恁麼時一句作麼生道。重重彰瑞氣。一一湧金蓮。復頌云。威音已前靈苗秀。到今光彩轉新鮮。萬卉芬芳風景麗。壽山高到大椿年。

大內慶國夫人請。上堂。僧問。空劫中還有佛法也無。師云。逼塞虛空。僧云。未審學人向什麼處安身立命。師云。蹉過也。僧云。和尚喚什麼作虛空。師云。闍黎問從何來。僧云。三際斷時凡聖盡。十身圓處剎塵空。師云。爭奈爾踏不著。師乃云。處處真無回互。塵塵爾有鑑覺。萬象以不見而見。萬法以不聞而聞。不見見其見逼塞虛空。不聞聞其聞包含萬有。離却見不見聞不聞。別有一段奇特事。要須是箇大解脫機大解脫用。然後方能歷落起處全真。豈不見。僧問雲門。如何是塵塵三昧。門云。鉢裏飯桶裏水。又僧問。如何是諸佛出身處。門云。東山水上行。一等是箇時節。朴實頭處。直是朴實頭。孤危峭峻處。直是孤危峭峻。正當恁麼時。將箇什麼提持。將箇什麼眼目辨別。還委悉麼。試玉須經火。求珠不離泥。復頌云。此心含法界。明契本來人千祥如霧集。萬善若雲臻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大內慶國夫人請。上堂。僧問。空劫中還有佛法也無。師云。逼塞虛空。僧云。未審學人向什麼處安身立命。師云。蹉過也。僧云。和尚喚什麼作虛空。師云。闍黎問從何來。僧云。三際斷時凡聖盡。十身圓處剎塵空。師云。爭奈爾踏不著。師乃云。處處真無回互。塵塵爾有鑑覺。萬象以不見而見。萬法以不聞而聞。不見見其見逼塞虛空。不聞聞其聞包含萬有。離却見不見聞不聞。別有一段奇特事。要須是箇大解脫機大解脫用。然後方能歷落起處全真。豈不見。僧問雲門。如何是塵塵三昧。門云。鉢裏飯桶裏水。又僧問。如何是諸佛出身處。門云。東山水上行。一等是箇時節。朴實頭處。直是朴實頭。孤危峭峻處。直是孤危峭峻。正當恁麼時。將箇什麼提持。將箇什麼眼目辨別。還委悉麼。試玉須經火。求珠不離泥。復頌云。此心含法界。明契本來人千祥如霧集。萬善若雲臻。

大悲生辰鄆國大王請。上堂。僧問。聞聲悟道見色明心。盡大地是色。那箇是心。師云。觀世音菩薩來也。進云。可謂掬水月在手。弄華香滿衣。師云。為什麼却是饅頭進云。只如雲門什麼道意作麼生。師云。重引重退輕引輕退。進云。畢竟水朝滄海去。到頭雲自覓山歸。師云。也須是頂門上具觀音眼始得。師乃云。當年此日大悲生。千臂莊嚴千眼明。世出世間殊勝事。神通無不總圓成。恁麼去步步踏佛階梯。恁麼來處處現身現土。於六根得深圓通。於解脫得普門智。所以無剎不現。無處。不真。或為寶公十二面。或作達磨傳心印。或向泗洲運神通。或向香山發妙身。周旋往返。或證三真實。得二殊勝。四不思議。十四無畏。三十二應。向娑婆世界獨有大緣。說無說無窮妙呪現無身。寶王妙身隨類示悲應機赴感。求饒益得饒益應。求男女得男女應。求如意得如意應。此猶是觀世音方便之力。敢問大眾。作麼生是觀世音諦當之處。不見一法即如來。方得名為觀自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲生辰鄆國大王請。上堂。僧問。聞聲悟道見色明心。盡大地是色。那箇是心。師云。觀世音菩薩來也。進云。可謂掬水月在手。弄華香滿衣。師云。為什麼却是饅頭進云。只如雲門什麼道意作麼生。師云。重引重退輕引輕退。進云。畢竟水朝滄海去。到頭雲自覓山歸。師云。也須是頂門上具觀音眼始得。師乃云。當年此日大悲生。千臂莊嚴千眼明。世出世間殊勝事。神通無不總圓成。恁麼去步步踏佛階梯。恁麼來處處現身現土。於六根得深圓通。於解脫得普門智。所以無剎不現。無處。不真。或為寶公十二面。或作達磨傳心印。或向泗洲運神通。或向香山發妙身。周旋往返。或證三真實。得二殊勝。四不思議。十四無畏。三十二應。向娑婆世界獨有大緣。說無說無窮妙呪現無身。寶王妙身隨類示悲應機赴感。求饒益得饒益應。求男女得男女應。求如意得如意應。此猶是觀世音方便之力。敢問大眾。作麼生是觀世音諦當之處。不見一法即如來。方得名為觀自在。

十月一日上堂云。無邊剎海廓同太虛。昨宵秋盡今日冬初。曾無變易豈有親疎。直下歇去蘇嚕蘇嚕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十月一日上堂云。無邊剎海廓同太虛。昨宵秋盡今日冬初。曾無變易豈有親疎。直下歇去蘇嚕蘇嚕。

上堂云。我我我渠渠渠。千聖頂𩕳乃𦼯廬。不是心不是物。一口吞盡三世佛。浮幢王香水海。拈起擲向他方外。淨裸裸赤灑灑萬象森羅無縫罅。平懷的實鎮巍然。饑來喫飯困來眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。我我我渠渠渠。千聖頂𩕳乃𦼯廬。不是心不是物。一口吞盡三世佛。浮幢王香水海。拈起擲向他方外。淨裸裸赤灑灑萬象森羅無縫罅。平懷的實鎮巍然。饑來喫飯困來眠。

大禮令節上堂。七日來復。各歸至盡之本。一陽生起。聿見天地之心。徹底闢重玄。當陽闡正眼。直得萬國共慶四海同歡。福聚一人。位隆無極。有箇奇特。應時應節因緣。舉似大眾。還委悉麼。皇帝有勅大赦天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大禮令節上堂。七日來復。各歸至盡之本。一陽生起。聿見天地之心。徹底闢重玄。當陽闡正眼。直得萬國共慶四海同歡。福聚一人。位隆無極。有箇奇特。應時應節因緣。舉似大眾。還委悉麼。皇帝有勅大赦天下。

今上皇帝在藩邸時。請陞座。僧問。一月在天影含眾水。一佛出世各坐一華。只如佛未出世時如何。師云。風颯颯地。進云。恁麼則霧起龍吟。風生虎嘯。師云。猶較些子。進云。佛出世後如何。師云。遍界不曾藏。進云。但存心地無諸惡。刀劍叢中也立身。師云。鐵石身心報國恩。進云。古今無異路。達者共同途。師云。要得瞻之仰之大家讚歎。師乃云。金剛心真華藏界闊。一佛出世千界擁衛。一華開敷萬華周匝。現殊勝因作奇特事。可以保安家國。可以入聖超凡。唯仗不思議神通。難思微妙作用。車不橫推理不曲斷。豈不見。昔日波斯匿王問釋迦老子。聖義諦中。還有世俗諦否。若言其有智不應一。若言其無智不應二。一二之義其事云何。釋迦老子道。大王。汝於龍光王佛時。曾問此義。吾今無說。汝亦無聞。無說無聞是真聖義諦。是名一理二義。一二之義其事如是。釋迦老子。頂𩕳放光。肘下懸符。於百千萬億境界中。提起當陽一著。諸人還證據得麼。若證據得。按頭獲勅。如證據不得。伏聽處分。正當恁麼時如何。放開一線道。觸處現神通。復舉。昔日有一王者。往見西天祖師。既相見已。遂命祖師說法。祖師云。大王來時好道。去如來時。師拈云。佛法即是世法。世法即是佛法。以真道而行。風行草偃。山僧有箇小頌。至簡至易最尊最貴。往還千聖頂𩕳頭。世出世間不思議。彈指圓成八萬門。一超直入如來地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今上皇帝在藩邸時。請陞座。僧問。一月在天影含眾水。一佛出世各坐一華。只如佛未出世時如何。師云。風颯颯地。進云。恁麼則霧起龍吟。風生虎嘯。師云。猶較些子。進云。佛出世後如何。師云。遍界不曾藏。進云。但存心地無諸惡。刀劍叢中也立身。師云。鐵石身心報國恩。進云。古今無異路。達者共同途。師云。要得瞻之仰之大家讚歎。師乃云。金剛心真華藏界闊。一佛出世千界擁衛。一華開敷萬華周匝。現殊勝因作奇特事。可以保安家國。可以入聖超凡。唯仗不思議神通。難思微妙作用。車不橫推理不曲斷。豈不見。昔日波斯匿王問釋迦老子。聖義諦中。還有世俗諦否。若言其有智不應一。若言其無智不應二。一二之義其事云何。釋迦老子道。大王。汝於龍光王佛時。曾問此義。吾今無說。汝亦無聞。無說無聞是真聖義諦。是名一理二義。一二之義其事如是。釋迦老子。頂𩕳放光。肘下懸符。於百千萬億境界中。提起當陽一著。諸人還證據得麼。若證據得。按頭獲勅。如證據不得。伏聽處分。正當恁麼時如何。放開一線道。觸處現神通。復舉。昔日有一王者。往見西天祖師。既相見已。遂命祖師說法。祖師云。大王來時好道。去如來時。師拈云。佛法即是世法。世法即是佛法。以真道而行。風行草偃。山僧有箇小頌。至簡至易最尊最貴。往還千聖頂𩕳頭。世出世間不思議。彈指圓成八萬門。一超直入如來地。

莘王請陞座。僧問。普光明殿在人間。凡聖交羅絕往還。若向一塵覷得見。舒光照處奉慈顏。正當恁麼時。毘盧遮。那在什麼處。師云。在爾頂𩕳上。進云。學人為什麼撞不著。師云。只為爾不是銅頭鐵額。進云。大小天寧和尚。語脈裏轉却。師云。大小禪客隨人脚跟走。進云。須知同途不同轍。師云。也不是這箇道理。進云。天共白雲曉。水和明月流。師云。蝦跳不出斗。進云。昔日趙州端居丈室。侍者報云。大王來也。州云。大王萬福。此理。如何。師云。頂𩕳金剛眼放光。進云雖然入草求人。爭奈拕泥帶水。師云。莫謗趙州好。進云。忽然莘國大王今日親臨。又且如何。師云。八字打開說法了也。師乃云。大眾。以佛見佛無異見。以法說法無別說。佛法聞見總現成。當陽直下全超越。當陽一著非佛非法。非見非說。非有非無。非異非如。寬若太虛明如杲日。所以三世如來於此示生。於此修行。於此悟道。於此成佛。全不由他。獨承渠力。即如今千聖頂𩕳上拈出了也。不以眼見不以耳聞。不以口宣不以心知。正當恁麼時。須是箇人始得。所以道。大人具大見。大智得大用。舉一明三告往知來。正當恁麼時。不涉夤緣一句作麼生道。還委悉麼。楚澤蓂開五百歲。蟠桃暗長一千年。復頌云。一塵纔舉一剎現。一華開時一佛生。克證金剛得長壽。六根晝夜放光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莘王請陞座。僧問。普光明殿在人間。凡聖交羅絕往還。若向一塵覷得見。舒光照處奉慈顏。正當恁麼時。毘盧遮。那在什麼處。師云。在爾頂𩕳上。進云。學人為什麼撞不著。師云。只為爾不是銅頭鐵額。進云。大小天寧和尚。語脈裏轉却。師云。大小禪客隨人脚跟走。進云。須知同途不同轍。師云。也不是這箇道理。進云。天共白雲曉。水和明月流。師云。蝦跳不出斗。進云。昔日趙州端居丈室。侍者報云。大王來也。州云。大王萬福。此理。如何。師云。頂𩕳金剛眼放光。進云雖然入草求人。爭奈拕泥帶水。師云。莫謗趙州好。進云。忽然莘國大王今日親臨。又且如何。師云。八字打開說法了也。師乃云。大眾。以佛見佛無異見。以法說法無別說。佛法聞見總現成。當陽直下全超越。當陽一著非佛非法。非見非說。非有非無。非異非如。寬若太虛明如杲日。所以三世如來於此示生。於此修行。於此悟道。於此成佛。全不由他。獨承渠力。即如今千聖頂𩕳上拈出了也。不以眼見不以耳聞。不以口宣不以心知。正當恁麼時。須是箇人始得。所以道。大人具大見。大智得大用。舉一明三告往知來。正當恁麼時。不涉夤緣一句作麼生道。還委悉麼。楚澤蓂開五百歲。蟠桃暗長一千年。復頌云。一塵纔舉一剎現。一華開時一佛生。克證金剛得長壽。六根晝夜放光明。

濟王請陞座。以無漏根作奇特事。以解脫智種金剛緣。不於他處現身。長在頂門獨露。非心非佛非異非如。等閑拈一莖草。作丈六金身。等閑說一句。可以當金剛寶劍。人人皆稟此用。各各悉稟此心。若能返照迴光。便是毘盧正體。豈不見。波斯匿王問釋迦老子云。我昔未承佛誨。見迦栴延咸言。此身死後斷滅。我雖值佛心猶狐疑。此身念念遷變。不知有不變者。於是釋迦世尊謂波斯匿王言。爾雖知遷變不停。還知身中有不變者否。王合掌白佛云。我實不知。佛言大王。汝年幾歲時見恒河水。王言。我生三歲時見。佛言。如今云何。王云。經今六十二年。見與三歲時無異。佛言大王。汝面雖皺。皺者為變。而此見精性未曾變。變者受滅。不變者元無生滅。釋迦老子。向千聖頂𩕳萬仞峯頭。指出金剛性。不變不易。湛寂凝然。堂堂顯露。由是波斯匿王。識其本心。敢問大眾。只如今一切人。皆見山僧陞堂。且道。此見從何而得。與威音已前空劫那畔。是同是別。若見得無異無別。則見現前。正當恁麼時。一句作麼生道。覿面擊開無盡藏。頭頭湧出夜明珠。復云。濟國大王具大根器。有上乘種性。生為帝子。身極貴榮。不忘諸佛付囑。知有此大因緣。垂神教典深識果因。凡所施為心源洞照。所以此之作善因緣。行陰隲保。其富貴長久福祿彌隆。有福修福。若大海之衲眾流。唯利根種智之人。具如是作用。只此便是普光殿無相身為盧舍那。萬行因華圓果海。福源洪注溢天河。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濟王請陞座。以無漏根作奇特事。以解脫智種金剛緣。不於他處現身。長在頂門獨露。非心非佛非異非如。等閑拈一莖草。作丈六金身。等閑說一句。可以當金剛寶劍。人人皆稟此用。各各悉稟此心。若能返照迴光。便是毘盧正體。豈不見。波斯匿王問釋迦老子云。我昔未承佛誨。見迦栴延咸言。此身死後斷滅。我雖值佛心猶狐疑。此身念念遷變。不知有不變者。於是釋迦世尊謂波斯匿王言。爾雖知遷變不停。還知身中有不變者否。王合掌白佛云。我實不知。佛言大王。汝年幾歲時見恒河水。王言。我生三歲時見。佛言。如今云何。王云。經今六十二年。見與三歲時無異。佛言大王。汝面雖皺。皺者為變。而此見精性未曾變。變者受滅。不變者元無生滅。釋迦老子。向千聖頂𩕳萬仞峯頭。指出金剛性。不變不易。湛寂凝然。堂堂顯露。由是波斯匿王。識其本心。敢問大眾。只如今一切人。皆見山僧陞堂。且道。此見從何而得。與威音已前空劫那畔。是同是別。若見得無異無別。則見現前。正當恁麼時。一句作麼生道。覿面擊開無盡藏。頭頭湧出夜明珠。復云。濟國大王具大根器。有上乘種性。生為帝子。身極貴榮。不忘諸佛付囑。知有此大因緣。垂神教典深識果因。凡所施為心源洞照。所以此之作善因緣。行陰隲保。其富貴長久福祿彌隆。有福修福。若大海之衲眾流。唯利根種智之人。具如是作用。只此便是普光殿無相身為盧舍那。萬行因華圓果海。福源洪注溢天河。