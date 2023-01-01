圓悟佛果禪師語錄
宋 紹隆等編20卷CBETA T1997大于一万字 22 h
向佛经 GPT 提问
第 5 卷
圓悟佛果禪師語錄卷第五
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宋平江府虎丘山門人紹隆等編
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上堂五
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師在蔣山受勅。拈示眾云。大眾見麼。龍飛鳳舞降自九重。佛祖綱宗盡在裏許。却請維那對眾宣讀。
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陞座。僧問。承師有言。龍飛鳳舞降自九重。此意如何。師云。無人不仰最深恩。進云。好音在耳。人皆聳去也。師云。水到渠成是一家。進云。直得樵夫舞袖。野老謳歌去也。師云。誰不恁麼。進云。莊野春林與天華而合彩。師云。一枝別是太和春。進云。爭奈雲本無心自有從龍之勢。師云。却得闍黎出氣。進云。只如寶公還肯放和尚去也無。師云。放來久矣。進云。從教猿鶴怨且副一人心。師云。是處是彌勒。無門無善財。師乃云。寒巖枯木白雲堆。散質何能中巨材。豈為虛聲徹清禁。紫微聖詔九天來。既然事出意外。要須直下承當。所貴正眼流通。仰祝無疆睿算。直得昆蟲草木悉仰動地風光。大地生靈咸霑唐虞睿澤。處處和風遍野。人人喜氣盈眸。感覆燾無疆之恩。荷一人生成之德。正當恁麼時。還委悉麼。碧桃冉冉凝朝露。紅杏蒙蒙映彩霞。
陞座。僧問。承師有言。龍飛鳳舞降自九重。此意如何。師云。無人不仰最深恩。進云。好音在耳。人皆聳去也。師云。水到渠成是一家。進云。直得樵夫舞袖。野老謳歌去也。師云。誰不恁麼。進云。莊野春林與天華而合彩。師云。一枝別是太和春。進云。爭奈雲本無心自有從龍之勢。師云。却得闍黎出氣。進云。只如寶公還肯放和尚去也無。師云。放來久矣。進云。從教猿鶴怨且副一人心。師云。是處是彌勒。無門無善財。師乃云。寒巖枯木白雲堆。散質何能中巨材。豈為虛聲徹清禁。紫微聖詔九天來。既然事出意外。要須直下承當。所貴正眼流通。仰祝無疆睿算。直得昆蟲草木悉仰動地風光。大地生靈咸霑唐虞睿澤。處處和風遍野。人人喜氣盈眸。感覆燾無疆之恩。荷一人生成之德。正當恁麼時。還委悉麼。碧桃冉冉凝朝露。紅杏蒙蒙映彩霞。
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入院詣方丈坐云。摩竭陀國三七日內口呀呀。毘耶城中八萬人眾眼𥉌𥉌雖然一期拈掇。未免犯手傷鋒。爭似這箇八面玲瓏四方洞達。上賴一人庥蔭。傍贊聖化無窮。一句截流萬機寢削。還委悉麼。識取鉤頭意。莫認定盤星。
入院詣方丈坐云。摩竭陀國三七日內口呀呀。毘耶城中八萬人眾眼𥉌𥉌雖然一期拈掇。未免犯手傷鋒。爭似這箇八面玲瓏四方洞達。上賴一人庥蔭。傍贊聖化無窮。一句截流萬機寢削。還委悉麼。識取鉤頭意。莫認定盤星。
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指法座云。三萬二千師子座。爭及此箇曲彔木。坐斷報化佛。不涉聞見知。揭起鷲嶺高風。仰祝南山睿算。還見麼。看取令行時。
指法座云。三萬二千師子座。爭及此箇曲彔木。坐斷報化佛。不涉聞見知。揭起鷲嶺高風。仰祝南山睿算。還見麼。看取令行時。
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上堂拈香。此一瓣香。祝巖今上皇帝聖壽無疆萬歲萬歲萬萬歲。師乃云。入門便見。更不容擬議尋思。開口便說。亦不復周由者也。假使善財入彌勒樓閣。尚資歛念。普眼入普賢妙境亦借威神。只如今直得八穴七穿四通五達。一處透千處萬處通明。一光明千光萬光普照。且到家一句作麼生道。風前有路超調御。鼓腹謳歌樂太平。復有頌云。本是山中人。無能唯守拙。豈謂有虛名。遠達丹鳳闕。降勅住天寧。竹輿星夜發。今朝親到來。一句無言說。別別。金色頭陀曾漏泄。
上堂拈香。此一瓣香。祝巖今上皇帝聖壽無疆萬歲萬歲萬萬歲。師乃云。入門便見。更不容擬議尋思。開口便說。亦不復周由者也。假使善財入彌勒樓閣。尚資歛念。普眼入普賢妙境亦借威神。只如今直得八穴七穿四通五達。一處透千處萬處通明。一光明千光萬光普照。且到家一句作麼生道。風前有路超調御。鼓腹謳歌樂太平。復有頌云。本是山中人。無能唯守拙。豈謂有虛名。遠達丹鳳闕。降勅住天寧。竹輿星夜發。今朝親到來。一句無言說。別別。金色頭陀曾漏泄。
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東京天寧寺語。喬貴妃請。上堂云。一句全提千差併會。一華開現萬福來臻。往復無間而有源。動靜不移而常寂。處處是佛頭頭是道。若也深信得及。更不假他人餘力。直似壯土屈伸臂頃全出此機。若動若靜若出若處。殊勝中現殊勝。奇特中現奇特。更非外緣全承渠德。所以道。天人群生類。皆承此恩力。若識此恩。動止作為百千變現。悉不落虛。正當恁麼時。一句作麼生道。當陽遍界無回互。千重百匝轉光輝。
東京天寧寺語。喬貴妃請。上堂云。一句全提千差併會。一華開現萬福來臻。往復無間而有源。動靜不移而常寂。處處是佛頭頭是道。若也深信得及。更不假他人餘力。直似壯土屈伸臂頃全出此機。若動若靜若出若處。殊勝中現殊勝。奇特中現奇特。更非外緣全承渠德。所以道。天人群生類。皆承此恩力。若識此恩。動止作為百千變現。悉不落虛。正當恁麼時。一句作麼生道。當陽遍界無回互。千重百匝轉光輝。
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祖師會上堂。僧問。少林首傳於頓旨。五葉為芳。葱嶺遂別於眾流。千燈續照。門庭雖異五家。般若同歸地位。如何是五家宗派。師云。吒吒沙沙歷歷落落。進云。若不借問。爭達本源。師云。一筆句下。進云。趯倒淨瓶不留活計。兩口無舌正是吾宗。如何是溈仰宗。師云。天下人跳他圓相不出。進云。三回喫棒猶若蒿枝。末後瞎驢人天正眼。如何是臨濟宗。師云。敲唱俱行。進云。休去歇去古廟香爐。枯木生華祖佛心要。如何是曹洞宗。師云。兩兩不成雙。進云。對機餬餅本自天然。一鏃遼空三句可辨。如何是雲門宗。師云。當面蹉過。進云。色空明暗觸處光輝。剎剎塵塵頭頭顯露。如何是法眼宗。師云點。進云。祖師心印。狀似鐵牛之機。去即印住。住即印破。只如無鼻孔衲僧。作麼生印。師云。便是闍黎。進云。天下祖師鼻孔。盡被和尚一串穿却未審和尚鼻孔被什麼人穿。師云。莫謗佛果好。師乃云。千聖頂𩕳上可容剎海。衲僧命脈中不許真機。更通一線路。以佛現祖從祖證佛。印印無差機機圓證。靈上拈華示眾。建立此箇宗風。金色頭陀曾承妙旨。以至西天四七此土二三。自曹溪散席。已來數百年間。列剎相望。各各握靈蛇珠。人人抱荊山璧。有照有用有權有實。提振向上宗風。傳持正法眼藏。要且百川異流同歸大海。千重百匝無出一源。所以道。西天二十八祖也恁麼。唐土六祖也恁麼。天下列剎相望諸老宿也恁麼。山僧也恁麼。且道。恁麼事作麼生商量。還提掇得出麼。還緇素得明麼。山僧不惜兩莖眉毛與諸人點破。遂拈拄杖云。還見麼。三世諸佛歷代祖師。天下老和尚。盡在拄杖頭上。放大光明。現權現實現機現境。列五位君臣。開三玄宗要。機境相投箭鋒相拄。一字三句同源。圓相境致殊別。若也於此委悉。百草頭上罷却平生事根株亦不留。聞清聲外句莫向句中求。儻或末然。山僧不免又拕泥涉水也。達磨不來東土。二祖不往西天。人人壁立萬仞。箇箇常光現前。卓拄杖一下。下座。
祖師會上堂。僧問。少林首傳於頓旨。五葉為芳。葱嶺遂別於眾流。千燈續照。門庭雖異五家。般若同歸地位。如何是五家宗派。師云。吒吒沙沙歷歷落落。進云。若不借問。爭達本源。師云。一筆句下。進云。趯倒淨瓶不留活計。兩口無舌正是吾宗。如何是溈仰宗。師云。天下人跳他圓相不出。進云。三回喫棒猶若蒿枝。末後瞎驢人天正眼。如何是臨濟宗。師云。敲唱俱行。進云。休去歇去古廟香爐。枯木生華祖佛心要。如何是曹洞宗。師云。兩兩不成雙。進云。對機餬餅本自天然。一鏃遼空三句可辨。如何是雲門宗。師云。當面蹉過。進云。色空明暗觸處光輝。剎剎塵塵頭頭顯露。如何是法眼宗。師云點。進云。祖師心印。狀似鐵牛之機。去即印住。住即印破。只如無鼻孔衲僧。作麼生印。師云。便是闍黎。進云。天下祖師鼻孔。盡被和尚一串穿却未審和尚鼻孔被什麼人穿。師云。莫謗佛果好。師乃云。千聖頂𩕳上可容剎海。衲僧命脈中不許真機。更通一線路。以佛現祖從祖證佛。印印無差機機圓證。靈上拈華示眾。建立此箇宗風。金色頭陀曾承妙旨。以至西天四七此土二三。自曹溪散席。已來數百年間。列剎相望。各各握靈蛇珠。人人抱荊山璧。有照有用有權有實。提振向上宗風。傳持正法眼藏。要且百川異流同歸大海。千重百匝無出一源。所以道。西天二十八祖也恁麼。唐土六祖也恁麼。天下列剎相望諸老宿也恁麼。山僧也恁麼。且道。恁麼事作麼生商量。還提掇得出麼。還緇素得明麼。山僧不惜兩莖眉毛與諸人點破。遂拈拄杖云。還見麼。三世諸佛歷代祖師。天下老和尚。盡在拄杖頭上。放大光明。現權現實現機現境。列五位君臣。開三玄宗要。機境相投箭鋒相拄。一字三句同源。圓相境致殊別。若也於此委悉。百草頭上罷却平生事根株亦不留。聞清聲外句莫向句中求。儻或末然。山僧不免又拕泥涉水也。達磨不來東土。二祖不往西天。人人壁立萬仞。箇箇常光現前。卓拄杖一下。下座。
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蓮華會上堂。僧問。菡萏叢中選佛場。法筵大啟一爐香。靈山萬古拈華事。今日憑師為舉揚。師云。不是苦心人不知。進云。恁麼則法法已隨諸法住。分明露出白蓮機。師云。即今覿面已相呈。進云。妙性海中為雨露。菩提場裏起清風。師云。猶落第二頭。進云。學人只如此。師意又如何。師云。頂門三千腦後八百。師乃云。毘婆尸已前千華現瑞。天中天正地優曇呈祥。直得遍界不曾藏。通身無影像。現大蓮華王。周匝千華座。一葉一釋迦。一鬚一彌勒。塵塵爾剎剎爾。處處爾念念爾。一塵舉大地收。一華開世界起。可謂殊勝中最殊勝。奇特中倍奇特。感慈塔前凝瑞氣。羅漢洞邊顯真容。法會儼然人天普集。到這裏合談何事。說玄說妙得麼。說佛說祖得麼。舉古舉今得麼。顯作顯用得麼。盡是從前已後大宗師拈出了也。即今不如。總不動著。只呈一箇現成公案。若也薦得。人人心華發明。處處照十方剎。正當恁麼時。推功師本一句作麼生道。還委悉麼。萬方有慶歸明聖。願見黃河百度清。
蓮華會上堂。僧問。菡萏叢中選佛場。法筵大啟一爐香。靈山萬古拈華事。今日憑師為舉揚。師云。不是苦心人不知。進云。恁麼則法法已隨諸法住。分明露出白蓮機。師云。即今覿面已相呈。進云。妙性海中為雨露。菩提場裏起清風。師云。猶落第二頭。進云。學人只如此。師意又如何。師云。頂門三千腦後八百。師乃云。毘婆尸已前千華現瑞。天中天正地優曇呈祥。直得遍界不曾藏。通身無影像。現大蓮華王。周匝千華座。一葉一釋迦。一鬚一彌勒。塵塵爾剎剎爾。處處爾念念爾。一塵舉大地收。一華開世界起。可謂殊勝中最殊勝。奇特中倍奇特。感慈塔前凝瑞氣。羅漢洞邊顯真容。法會儼然人天普集。到這裏合談何事。說玄說妙得麼。說佛說祖得麼。舉古舉今得麼。顯作顯用得麼。盡是從前已後大宗師拈出了也。即今不如。總不動著。只呈一箇現成公案。若也薦得。人人心華發明。處處照十方剎。正當恁麼時。推功師本一句作麼生道。還委悉麼。萬方有慶歸明聖。願見黃河百度清。
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喬貴妃娘子請。為法真和尚病起。上堂。師云。鷲峯單提向上機。千靈不謀而會合。少室密傳正法眼。萬象不融而圓通。契印相投緣因相入。神功如天地之覆載。妙智若日月之照臨。沙界等平略無向背。有大解脫士。證大解脫道。闢大解脫門。示大解脫事。現古人攢簇不得底病。直教千聖覓起處不見。諸佛眾生皆有是病。諸佛若病即非眾生。眾生若病即非諸佛。是故以眾生病故示有此疾。由茲王舍城人。各各稟頂上光悉來問病。而是大士隨求顯示。令其萬仞壁立。以至眾生病盡。大解脫士亦安。既安之後。有大檀越。作大法施建大法幢。演大法義雨大法雨。一一交羅重重無盡。正當恁麼時。應時應節一句作麼生道。還委悉麼。靈苗增秀氣。瑞草發祥光。復成一偈。示病維摩元不病。問疾文殊初不來。建大法幢啟大施頓令千眼一時開。
喬貴妃娘子請。為法真和尚病起。上堂。師云。鷲峯單提向上機。千靈不謀而會合。少室密傳正法眼。萬象不融而圓通。契印相投緣因相入。神功如天地之覆載。妙智若日月之照臨。沙界等平略無向背。有大解脫士。證大解脫道。闢大解脫門。示大解脫事。現古人攢簇不得底病。直教千聖覓起處不見。諸佛眾生皆有是病。諸佛若病即非眾生。眾生若病即非諸佛。是故以眾生病故示有此疾。由茲王舍城人。各各稟頂上光悉來問病。而是大士隨求顯示。令其萬仞壁立。以至眾生病盡。大解脫士亦安。既安之後。有大檀越。作大法施建大法幢。演大法義雨大法雨。一一交羅重重無盡。正當恁麼時。應時應節一句作麼生道。還委悉麼。靈苗增秀氣。瑞草發祥光。復成一偈。示病維摩元不病。問疾文殊初不來。建大法幢啟大施頓令千眼一時開。
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喬貴妃設千佛會。上堂云。千華顯瑞應。萬善積靈臺廣闢解脫門。大開無價藏。舉揚正法眼。表示千佛因。直得遍界絕籠羅。當陽無取捨。透聲透色亘古亘今。有具大信根修菩薩行。發難思願力。啟清淨莊嚴。建大道場具列珍羞。一香一華一茶一果。同法性等太虛。塵塵剎剎千佛放光。如理如事十方普應。所以道。大匠無繩墨。良材無曲直。紅輪爍太虛。遍界皆輝赫。一華開一佛出世。一塵舉一佛成道。主伴交參森羅顯煥。集無涯福祿。祝睿算無疆。正當恁麼時作麼生道。室內千燈相照耀。天邊寶月更清圓。
喬貴妃設千佛會。上堂云。千華顯瑞應。萬善積靈臺廣闢解脫門。大開無價藏。舉揚正法眼。表示千佛因。直得遍界絕籠羅。當陽無取捨。透聲透色亘古亘今。有具大信根修菩薩行。發難思願力。啟清淨莊嚴。建大道場具列珍羞。一香一華一茶一果。同法性等太虛。塵塵剎剎千佛放光。如理如事十方普應。所以道。大匠無繩墨。良材無曲直。紅輪爍太虛。遍界皆輝赫。一華開一佛出世。一塵舉一佛成道。主伴交參森羅顯煥。集無涯福祿。祝睿算無疆。正當恁麼時作麼生道。室內千燈相照耀。天邊寶月更清圓。
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鄆國大王請。上堂。僧問。如何是第一句。師云。豈容聲相從君見。進云。半夜碧雲籠古殿。天明海岸迸金烏。師云。肘臂有符人共看。進云。如何是第二句。師云。真金須向爐中煆。進云。倒騎鐵馬上須彌。踏斷曹溪流水聲。師云。正在半途間。進云。如何是第三句。師云。出草入草要求人。進云。妙喜剎中為雨露。無明山上起雲雷。師云。分明垂手處。子細好生觀。師乃云。至理自調然。千華曾現瑞。無在無不在。十方即目前。若是利根上智。一舉便解承當。既能截斷眾流。可以超今冠古。以如是智以如是力。以如是心以如是願。明同杲日寬若太虛。所以道。譬如虛空體非群相。而不拒彼諸相發輝。又道。若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。蓋此清淨本元。離去離來離聲離色。若以真實正見契寂如如。雖二六時中不思不量無作無為。至於動靜語默覺夢之間。無不皆是本地風光本來面目。現諸祥瑞現諸奇特。皆是從無量無邊劫海薰習種智。從清淨微妙根智。如是應現。正當恁麼時如何。無相光中千佛現。一道清虛亘古今。復舉。釋迦老子靈山會上說大般若。舍利弗於佛前問須菩提。夢中說六波羅蜜。與覺時是同是別。須菩提云。此義幽深。吾不能說。此會中有彌勒大士。次補佛處。可往問之。彌勒云。誰為彌勒。誰是彌勒者。師拈云。還委悉麼。一句當機萬緣寢削。更聽一頌夢中說法。覺無殊妙用。神通不出渠。誰是誰名總彌勒。祥光起處現心珠。
鄆國大王請。上堂。僧問。如何是第一句。師云。豈容聲相從君見。進云。半夜碧雲籠古殿。天明海岸迸金烏。師云。肘臂有符人共看。進云。如何是第二句。師云。真金須向爐中煆。進云。倒騎鐵馬上須彌。踏斷曹溪流水聲。師云。正在半途間。進云。如何是第三句。師云。出草入草要求人。進云。妙喜剎中為雨露。無明山上起雲雷。師云。分明垂手處。子細好生觀。師乃云。至理自調然。千華曾現瑞。無在無不在。十方即目前。若是利根上智。一舉便解承當。既能截斷眾流。可以超今冠古。以如是智以如是力。以如是心以如是願。明同杲日寬若太虛。所以道。譬如虛空體非群相。而不拒彼諸相發輝。又道。若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。蓋此清淨本元。離去離來離聲離色。若以真實正見契寂如如。雖二六時中不思不量無作無為。至於動靜語默覺夢之間。無不皆是本地風光本來面目。現諸祥瑞現諸奇特。皆是從無量無邊劫海薰習種智。從清淨微妙根智。如是應現。正當恁麼時如何。無相光中千佛現。一道清虛亘古今。復舉。釋迦老子靈山會上說大般若。舍利弗於佛前問須菩提。夢中說六波羅蜜。與覺時是同是別。須菩提云。此義幽深。吾不能說。此會中有彌勒大士。次補佛處。可往問之。彌勒云。誰為彌勒。誰是彌勒者。師拈云。還委悉麼。一句當機萬緣寢削。更聽一頌夢中說法。覺無殊妙用。神通不出渠。誰是誰名總彌勒。祥光起處現心珠。
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本然居士請。上堂云。寸絲不掛猶有赤骨律在。萬里無片雲處猶有青天在。若乃不盡去未免者也周由。直饒一切坐斷。已落佛祖圈繢。到這裏作麼生舉揚。作麼生提持。雖然如是。從上來有箇現成公案。不免提持去也。古者道。吾有大病非世所醫。僧後問曹山。未審是什麼病。山云。攢簇不得底病。僧云。未審一切眾生還有此病也無。山云。眾生若病即非眾生。僧云。只如和尚還有麼。山云。正覓起處不得。大眾。此病即非世所醫。須要本分作家以金剛錐與他頂上一劄。正覓起處不得也。與一服直教祖病佛病玄妙之病。機緣境界悉灑灑落落。脫然解脫。不住解脫機。到這裏羅籠不肯住。呼喚不回頭。古聖不安排。至今無處所。只這無處所。早是處所了也。直須千峯萬峯那邊承當得去好。等閑拈一機舉一句。盡與人抽釘拔楔解黏去縛。更說什麼直指人心。更覓什麼見性成佛。正富恁麼時如何。不假鐵毫力。碎佛祖窠窟。
本然居士請。上堂云。寸絲不掛猶有赤骨律在。萬里無片雲處猶有青天在。若乃不盡去未免者也周由。直饒一切坐斷。已落佛祖圈繢。到這裏作麼生舉揚。作麼生提持。雖然如是。從上來有箇現成公案。不免提持去也。古者道。吾有大病非世所醫。僧後問曹山。未審是什麼病。山云。攢簇不得底病。僧云。未審一切眾生還有此病也無。山云。眾生若病即非眾生。僧云。只如和尚還有麼。山云。正覓起處不得。大眾。此病即非世所醫。須要本分作家以金剛錐與他頂上一劄。正覓起處不得也。與一服直教祖病佛病玄妙之病。機緣境界悉灑灑落落。脫然解脫。不住解脫機。到這裏羅籠不肯住。呼喚不回頭。古聖不安排。至今無處所。只這無處所。早是處所了也。直須千峯萬峯那邊承當得去好。等閑拈一機舉一句。盡與人抽釘拔楔解黏去縛。更說什麼直指人心。更覓什麼見性成佛。正富恁麼時如何。不假鐵毫力。碎佛祖窠窟。
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少保張丞相忌日請。上堂。僧問。維摩大士去何從。千古令人望莫窮。不二法門今正問。夜來明月上高峯。只如維摩一默意旨如何。師云。逼塞虛空。進云。恁麼則當陽無向背。覿體露全機。師云。無爾插觜處。進云。爭奈前三三後三三。師云。也是鞏縣茶瓶。進云。只如文殊道。我於一切處無言無說。與他一默是同是別。師云。落在第二頭。進云。爭奈斬釘截鐵。師云。橫按鏌鎁。進云。只如無盡居士與和尚平昔道契相知。且道。即今何在。師云。為爾說了也。進云。學人今日小出大遇。師云。爾將什麼報恩。進云。萬古碧潭空界月。師云。閑言語。師乃云。大眾握佛祖鉗鎚。控作家爐鞴。烹煆古今驗證衲僧。唯用向上一機金剛王寶劍。臨濟祖師傳黃檗馬祖此箇機要。向大河之北獨振正宗。一喝分賓主。照用一時行。坐斷天下人舌頭。奔走四海雲水。以至乃子乃孫。傳此正見用此真機。若非大解脫人。安能當陽證驗。憶昔無盡大居士。生平以此箇事為務。遍寰海宗師無不咨參。到兜率山下逢見老衲。論末後句。始得脫體全真。言解道理一時脫却。遂作偈云。鼓寂鐘停托鉢回。巖頭一拶語如雷。果然只得三年活。莫是遭他授記來。鏗金戞玉虎驟龍驤。不妨具大機得大用。以此正印印天下叢林善知識。山僧昔在湖北相見。與伊電卷星馳。一言契證表裏一如。居士功業書於竹帛。遺德在於生民。後來當此之日。撒手那邊行止。且道。無盡居士向什麼處去。還委悉麼。大千沙界諸佛土。剎剎塵塵現勝身。復云。盛德在生民。四方共欽仰。三教大宗師。秤頭有銖兩。七十九歲佛齊年。是日霜風亘霄壤。一聲振忽雷。前星墮雲帳。麒麟掣斷黃金鎖。一躍直歸梵天上。萬載千秋著遺想。
少保張丞相忌日請。上堂。僧問。維摩大士去何從。千古令人望莫窮。不二法門今正問。夜來明月上高峯。只如維摩一默意旨如何。師云。逼塞虛空。進云。恁麼則當陽無向背。覿體露全機。師云。無爾插觜處。進云。爭奈前三三後三三。師云。也是鞏縣茶瓶。進云。只如文殊道。我於一切處無言無說。與他一默是同是別。師云。落在第二頭。進云。爭奈斬釘截鐵。師云。橫按鏌鎁。進云。只如無盡居士與和尚平昔道契相知。且道。即今何在。師云。為爾說了也。進云。學人今日小出大遇。師云。爾將什麼報恩。進云。萬古碧潭空界月。師云。閑言語。師乃云。大眾握佛祖鉗鎚。控作家爐鞴。烹煆古今驗證衲僧。唯用向上一機金剛王寶劍。臨濟祖師傳黃檗馬祖此箇機要。向大河之北獨振正宗。一喝分賓主。照用一時行。坐斷天下人舌頭。奔走四海雲水。以至乃子乃孫。傳此正見用此真機。若非大解脫人。安能當陽證驗。憶昔無盡大居士。生平以此箇事為務。遍寰海宗師無不咨參。到兜率山下逢見老衲。論末後句。始得脫體全真。言解道理一時脫却。遂作偈云。鼓寂鐘停托鉢回。巖頭一拶語如雷。果然只得三年活。莫是遭他授記來。鏗金戞玉虎驟龍驤。不妨具大機得大用。以此正印印天下叢林善知識。山僧昔在湖北相見。與伊電卷星馳。一言契證表裏一如。居士功業書於竹帛。遺德在於生民。後來當此之日。撒手那邊行止。且道。無盡居士向什麼處去。還委悉麼。大千沙界諸佛土。剎剎塵塵現勝身。復云。盛德在生民。四方共欽仰。三教大宗師。秤頭有銖兩。七十九歲佛齊年。是日霜風亘霄壤。一聲振忽雷。前星墮雲帳。麒麟掣斷黃金鎖。一躍直歸梵天上。萬載千秋著遺想。
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上堂。一二三四五六七。今朝此月當初一。昨宵大火還西流。金風動地聲蕭瑟。聲蕭瑟圓通門大啟。便請直截入。還委悉麼有。念盡為煩惱鎖無心端是水晶宮。
上堂。一二三四五六七。今朝此月當初一。昨宵大火還西流。金風動地聲蕭瑟。聲蕭瑟圓通門大啟。便請直截入。還委悉麼有。念盡為煩惱鎖無心端是水晶宮。
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月旦上堂云。本來無形段。那復有唇觜。特地廣稱揚。替他諸道理。且道。他是誰參。
月旦上堂云。本來無形段。那復有唇觜。特地廣稱揚。替他諸道理。且道。他是誰參。
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上堂云。月生一室生白。月生二產靈異。月生三萬回憨。格外無蹤跡。風前強指南。頭頭無向背。一一絕廉纖。拈華特地生風草。令人長笑老瞿曇。
上堂云。月生一室生白。月生二產靈異。月生三萬回憨。格外無蹤跡。風前強指南。頭頭無向背。一一絕廉纖。拈華特地生風草。令人長笑老瞿曇。
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李典御作年齋上堂云。大眾。如來涅槃心。菩薩大解脫。祖師正法眼。衲子金剛鎚。有照有用有權有實。有縱有擒有殺有活。尚在向上關捩。子上。是箇人向箇裏出沒。向箇裏拈提。終未能全機剔脫。若也全機剔脫去。變大地作黃金。攪長河為酥酪。改禾莖為粟柄。易短壽作長年。不為分外。何故。提向上綱宗。用作家鼻孔。回歲旦於今朝。用慶年於此日。正當恁麼時如何。萬人叢裏插高標。錦上鋪華轉光彩。
李典御作年齋上堂云。大眾。如來涅槃心。菩薩大解脫。祖師正法眼。衲子金剛鎚。有照有用有權有實。有縱有擒有殺有活。尚在向上關捩。子上。是箇人向箇裏出沒。向箇裏拈提。終未能全機剔脫。若也全機剔脫去。變大地作黃金。攪長河為酥酪。改禾莖為粟柄。易短壽作長年。不為分外。何故。提向上綱宗。用作家鼻孔。回歲旦於今朝。用慶年於此日。正當恁麼時如何。萬人叢裏插高標。錦上鋪華轉光彩。
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冬朔上堂云。日日日劈箭急。朝朝暮暮轉滄溟。箇是人間好消息。力㘞叱。更須高著眼。免使頭虛白。
冬朔上堂云。日日日劈箭急。朝朝暮暮轉滄溟。箇是人間好消息。力㘞叱。更須高著眼。免使頭虛白。
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鄭太師請。上堂。僧問。萬機休罷時如何。師云。坐斷毘盧頂。進云。可謂風前一句超調御。擬問如何歷劫迷。師云。只得拱手讚歎。師乃云。靈光未兆萬彙含太虛。一氣既彰華開世界起。過去諸佛現在諸佛未來諸佛皆同箇中出現。若天若人若群生。無不從是中流出。以一處明百處千處光輝。一機轉千機萬機歷落。所以道。淨法界身本無出沒。大悲願力示現受生。然而此悲此願此力。若是宿稟靈根。具超脫種智。則才生下時。已作師子吼。已具大神通。至於若行若住若坐若臥。或放行或把住。無不皆從諸聖頂𩕳上。縱橫十字。乃至享福享壽。享富貴多子孫。悉承渠儂威力。正當恁麼時一句作麼生道。重重彰瑞氣。一一湧金蓮。復頌云。威音已前靈苗秀。到今光彩轉新鮮。萬卉芬芳風景麗。壽山高到大椿年。
鄭太師請。上堂。僧問。萬機休罷時如何。師云。坐斷毘盧頂。進云。可謂風前一句超調御。擬問如何歷劫迷。師云。只得拱手讚歎。師乃云。靈光未兆萬彙含太虛。一氣既彰華開世界起。過去諸佛現在諸佛未來諸佛皆同箇中出現。若天若人若群生。無不從是中流出。以一處明百處千處光輝。一機轉千機萬機歷落。所以道。淨法界身本無出沒。大悲願力示現受生。然而此悲此願此力。若是宿稟靈根。具超脫種智。則才生下時。已作師子吼。已具大神通。至於若行若住若坐若臥。或放行或把住。無不皆從諸聖頂𩕳上。縱橫十字。乃至享福享壽。享富貴多子孫。悉承渠儂威力。正當恁麼時一句作麼生道。重重彰瑞氣。一一湧金蓮。復頌云。威音已前靈苗秀。到今光彩轉新鮮。萬卉芬芳風景麗。壽山高到大椿年。
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大內慶國夫人請。上堂。僧問。空劫中還有佛法也無。師云。逼塞虛空。僧云。未審學人向什麼處安身立命。師云。蹉過也。僧云。和尚喚什麼作虛空。師云。闍黎問從何來。僧云。三際斷時凡聖盡。十身圓處剎塵空。師云。爭奈爾踏不著。師乃云。處處真無回互。塵塵爾有鑑覺。萬象以不見而見。萬法以不聞而聞。不見見其見逼塞虛空。不聞聞其聞包含萬有。離却見不見聞不聞。別有一段奇特事。要須是箇大解脫機大解脫用。然後方能歷落起處全真。豈不見。僧問雲門。如何是塵塵三昧。門云。鉢裏飯桶裏水。又僧問。如何是諸佛出身處。門云。東山水上行。一等是箇時節。朴實頭處。直是朴實頭。孤危峭峻處。直是孤危峭峻。正當恁麼時。將箇什麼提持。將箇什麼眼目辨別。還委悉麼。試玉須經火。求珠不離泥。復頌云。此心含法界。明契本來人千祥如霧集。萬善若雲臻。
大內慶國夫人請。上堂。僧問。空劫中還有佛法也無。師云。逼塞虛空。僧云。未審學人向什麼處安身立命。師云。蹉過也。僧云。和尚喚什麼作虛空。師云。闍黎問從何來。僧云。三際斷時凡聖盡。十身圓處剎塵空。師云。爭奈爾踏不著。師乃云。處處真無回互。塵塵爾有鑑覺。萬象以不見而見。萬法以不聞而聞。不見見其見逼塞虛空。不聞聞其聞包含萬有。離却見不見聞不聞。別有一段奇特事。要須是箇大解脫機大解脫用。然後方能歷落起處全真。豈不見。僧問雲門。如何是塵塵三昧。門云。鉢裏飯桶裏水。又僧問。如何是諸佛出身處。門云。東山水上行。一等是箇時節。朴實頭處。直是朴實頭。孤危峭峻處。直是孤危峭峻。正當恁麼時。將箇什麼提持。將箇什麼眼目辨別。還委悉麼。試玉須經火。求珠不離泥。復頌云。此心含法界。明契本來人千祥如霧集。萬善若雲臻。
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大悲生辰鄆國大王請。上堂。僧問。聞聲悟道見色明心。盡大地是色。那箇是心。師云。觀世音菩薩來也。進云。可謂掬水月在手。弄華香滿衣。師云。為什麼却是饅頭進云。只如雲門什麼道意作麼生。師云。重引重退輕引輕退。進云。畢竟水朝滄海去。到頭雲自覓山歸。師云。也須是頂門上具觀音眼始得。師乃云。當年此日大悲生。千臂莊嚴千眼明。世出世間殊勝事。神通無不總圓成。恁麼去步步踏佛階梯。恁麼來處處現身現土。於六根得深圓通。於解脫得普門智。所以無剎不現。無處。不真。或為寶公十二面。或作達磨傳心印。或向泗洲運神通。或向香山發妙身。周旋往返。或證三真實。得二殊勝。四不思議。十四無畏。三十二應。向娑婆世界獨有大緣。說無說無窮妙呪現無身。寶王妙身隨類示悲應機赴感。求饒益得饒益應。求男女得男女應。求如意得如意應。此猶是觀世音方便之力。敢問大眾。作麼生是觀世音諦當之處。不見一法即如來。方得名為觀自在。
大悲生辰鄆國大王請。上堂。僧問。聞聲悟道見色明心。盡大地是色。那箇是心。師云。觀世音菩薩來也。進云。可謂掬水月在手。弄華香滿衣。師云。為什麼却是饅頭進云。只如雲門什麼道意作麼生。師云。重引重退輕引輕退。進云。畢竟水朝滄海去。到頭雲自覓山歸。師云。也須是頂門上具觀音眼始得。師乃云。當年此日大悲生。千臂莊嚴千眼明。世出世間殊勝事。神通無不總圓成。恁麼去步步踏佛階梯。恁麼來處處現身現土。於六根得深圓通。於解脫得普門智。所以無剎不現。無處。不真。或為寶公十二面。或作達磨傳心印。或向泗洲運神通。或向香山發妙身。周旋往返。或證三真實。得二殊勝。四不思議。十四無畏。三十二應。向娑婆世界獨有大緣。說無說無窮妙呪現無身。寶王妙身隨類示悲應機赴感。求饒益得饒益應。求男女得男女應。求如意得如意應。此猶是觀世音方便之力。敢問大眾。作麼生是觀世音諦當之處。不見一法即如來。方得名為觀自在。
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十月一日上堂云。無邊剎海廓同太虛。昨宵秋盡今日冬初。曾無變易豈有親疎。直下歇去蘇嚕蘇嚕。
十月一日上堂云。無邊剎海廓同太虛。昨宵秋盡今日冬初。曾無變易豈有親疎。直下歇去蘇嚕蘇嚕。
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上堂云。我我我渠渠渠。千聖頂𩕳乃𦼯廬。不是心不是物。一口吞盡三世佛。浮幢王香水海。拈起擲向他方外。淨裸裸赤灑灑萬象森羅無縫罅。平懷的實鎮巍然。饑來喫飯困來眠。
上堂云。我我我渠渠渠。千聖頂𩕳乃𦼯廬。不是心不是物。一口吞盡三世佛。浮幢王香水海。拈起擲向他方外。淨裸裸赤灑灑萬象森羅無縫罅。平懷的實鎮巍然。饑來喫飯困來眠。
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大禮令節上堂。七日來復。各歸至盡之本。一陽生起。聿見天地之心。徹底闢重玄。當陽闡正眼。直得萬國共慶四海同歡。福聚一人。位隆無極。有箇奇特。應時應節因緣。舉似大眾。還委悉麼。皇帝有勅大赦天下。
大禮令節上堂。七日來復。各歸至盡之本。一陽生起。聿見天地之心。徹底闢重玄。當陽闡正眼。直得萬國共慶四海同歡。福聚一人。位隆無極。有箇奇特。應時應節因緣。舉似大眾。還委悉麼。皇帝有勅大赦天下。
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今上皇帝在藩邸時。請陞座。僧問。一月在天影含眾水。一佛出世各坐一華。只如佛未出世時如何。師云。風颯颯地。進云。恁麼則霧起龍吟。風生虎嘯。師云。猶較些子。進云。佛出世後如何。師云。遍界不曾藏。進云。但存心地無諸惡。刀劍叢中也立身。師云。鐵石身心報國恩。進云。古今無異路。達者共同途。師云。要得瞻之仰之大家讚歎。師乃云。金剛心真華藏界闊。一佛出世千界擁衛。一華開敷萬華周匝。現殊勝因作奇特事。可以保安家國。可以入聖超凡。唯仗不思議神通。難思微妙作用。車不橫推理不曲斷。豈不見。昔日波斯匿王問釋迦老子。聖義諦中。還有世俗諦否。若言其有智不應一。若言其無智不應二。一二之義其事云何。釋迦老子道。大王。汝於龍光王佛時。曾問此義。吾今無說。汝亦無聞。無說無聞是真聖義諦。是名一理二義。一二之義其事如是。釋迦老子。頂𩕳放光。肘下懸符。於百千萬億境界中。提起當陽一著。諸人還證據得麼。若證據得。按頭獲勅。如證據不得。伏聽處分。正當恁麼時如何。放開一線道。觸處現神通。復舉。昔日有一王者。往見西天祖師。既相見已。遂命祖師說法。祖師云。大王來時好道。去如來時。師拈云。佛法即是世法。世法即是佛法。以真道而行。風行草偃。山僧有箇小頌。至簡至易最尊最貴。往還千聖頂𩕳頭。世出世間不思議。彈指圓成八萬門。一超直入如來地。
今上皇帝在藩邸時。請陞座。僧問。一月在天影含眾水。一佛出世各坐一華。只如佛未出世時如何。師云。風颯颯地。進云。恁麼則霧起龍吟。風生虎嘯。師云。猶較些子。進云。佛出世後如何。師云。遍界不曾藏。進云。但存心地無諸惡。刀劍叢中也立身。師云。鐵石身心報國恩。進云。古今無異路。達者共同途。師云。要得瞻之仰之大家讚歎。師乃云。金剛心真華藏界闊。一佛出世千界擁衛。一華開敷萬華周匝。現殊勝因作奇特事。可以保安家國。可以入聖超凡。唯仗不思議神通。難思微妙作用。車不橫推理不曲斷。豈不見。昔日波斯匿王問釋迦老子。聖義諦中。還有世俗諦否。若言其有智不應一。若言其無智不應二。一二之義其事云何。釋迦老子道。大王。汝於龍光王佛時。曾問此義。吾今無說。汝亦無聞。無說無聞是真聖義諦。是名一理二義。一二之義其事如是。釋迦老子。頂𩕳放光。肘下懸符。於百千萬億境界中。提起當陽一著。諸人還證據得麼。若證據得。按頭獲勅。如證據不得。伏聽處分。正當恁麼時如何。放開一線道。觸處現神通。復舉。昔日有一王者。往見西天祖師。既相見已。遂命祖師說法。祖師云。大王來時好道。去如來時。師拈云。佛法即是世法。世法即是佛法。以真道而行。風行草偃。山僧有箇小頌。至簡至易最尊最貴。往還千聖頂𩕳頭。世出世間不思議。彈指圓成八萬門。一超直入如來地。
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莘王請陞座。僧問。普光明殿在人間。凡聖交羅絕往還。若向一塵覷得見。舒光照處奉慈顏。正當恁麼時。毘盧遮。那在什麼處。師云。在爾頂𩕳上。進云。學人為什麼撞不著。師云。只為爾不是銅頭鐵額。進云。大小天寧和尚。語脈裏轉却。師云。大小禪客隨人脚跟走。進云。須知同途不同轍。師云。也不是這箇道理。進云。天共白雲曉。水和明月流。師云。蝦跳不出斗。進云。昔日趙州端居丈室。侍者報云。大王來也。州云。大王萬福。此理。如何。師云。頂𩕳金剛眼放光。進云雖然入草求人。爭奈拕泥帶水。師云。莫謗趙州好。進云。忽然莘國大王今日親臨。又且如何。師云。八字打開說法了也。師乃云。大眾。以佛見佛無異見。以法說法無別說。佛法聞見總現成。當陽直下全超越。當陽一著非佛非法。非見非說。非有非無。非異非如。寬若太虛明如杲日。所以三世如來於此示生。於此修行。於此悟道。於此成佛。全不由他。獨承渠力。即如今千聖頂𩕳上拈出了也。不以眼見不以耳聞。不以口宣不以心知。正當恁麼時。須是箇人始得。所以道。大人具大見。大智得大用。舉一明三告往知來。正當恁麼時。不涉夤緣一句作麼生道。還委悉麼。楚澤蓂開五百歲。蟠桃暗長一千年。復頌云。一塵纔舉一剎現。一華開時一佛生。克證金剛得長壽。六根晝夜放光明。
莘王請陞座。僧問。普光明殿在人間。凡聖交羅絕往還。若向一塵覷得見。舒光照處奉慈顏。正當恁麼時。毘盧遮。那在什麼處。師云。在爾頂𩕳上。進云。學人為什麼撞不著。師云。只為爾不是銅頭鐵額。進云。大小天寧和尚。語脈裏轉却。師云。大小禪客隨人脚跟走。進云。須知同途不同轍。師云。也不是這箇道理。進云。天共白雲曉。水和明月流。師云。蝦跳不出斗。進云。昔日趙州端居丈室。侍者報云。大王來也。州云。大王萬福。此理。如何。師云。頂𩕳金剛眼放光。進云雖然入草求人。爭奈拕泥帶水。師云。莫謗趙州好。進云。忽然莘國大王今日親臨。又且如何。師云。八字打開說法了也。師乃云。大眾。以佛見佛無異見。以法說法無別說。佛法聞見總現成。當陽直下全超越。當陽一著非佛非法。非見非說。非有非無。非異非如。寬若太虛明如杲日。所以三世如來於此示生。於此修行。於此悟道。於此成佛。全不由他。獨承渠力。即如今千聖頂𩕳上拈出了也。不以眼見不以耳聞。不以口宣不以心知。正當恁麼時。須是箇人始得。所以道。大人具大見。大智得大用。舉一明三告往知來。正當恁麼時。不涉夤緣一句作麼生道。還委悉麼。楚澤蓂開五百歲。蟠桃暗長一千年。復頌云。一塵纔舉一剎現。一華開時一佛生。克證金剛得長壽。六根晝夜放光明。
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濟王請陞座。以無漏根作奇特事。以解脫智種金剛緣。不於他處現身。長在頂門獨露。非心非佛非異非如。等閑拈一莖草。作丈六金身。等閑說一句。可以當金剛寶劍。人人皆稟此用。各各悉稟此心。若能返照迴光。便是毘盧正體。豈不見。波斯匿王問釋迦老子云。我昔未承佛誨。見迦栴延咸言。此身死後斷滅。我雖值佛心猶狐疑。此身念念遷變。不知有不變者。於是釋迦世尊謂波斯匿王言。爾雖知遷變不停。還知身中有不變者否。王合掌白佛云。我實不知。佛言大王。汝年幾歲時見恒河水。王言。我生三歲時見。佛言。如今云何。王云。經今六十二年。見與三歲時無異。佛言大王。汝面雖皺。皺者為變。而此見精性未曾變。變者受滅。不變者元無生滅。釋迦老子。向千聖頂𩕳萬仞峯頭。指出金剛性。不變不易。湛寂凝然。堂堂顯露。由是波斯匿王。識其本心。敢問大眾。只如今一切人。皆見山僧陞堂。且道。此見從何而得。與威音已前空劫那畔。是同是別。若見得無異無別。則見現前。正當恁麼時。一句作麼生道。覿面擊開無盡藏。頭頭湧出夜明珠。復云。濟國大王具大根器。有上乘種性。生為帝子。身極貴榮。不忘諸佛付囑。知有此大因緣。垂神教典深識果因。凡所施為心源洞照。所以此之作善因緣。行陰隲保。其富貴長久福祿彌隆。有福修福。若大海之衲眾流。唯利根種智之人。具如是作用。只此便是普光殿無相身為盧舍那。萬行因華圓果海。福源洪注溢天河。
濟王請陞座。以無漏根作奇特事。以解脫智種金剛緣。不於他處現身。長在頂門獨露。非心非佛非異非如。等閑拈一莖草。作丈六金身。等閑說一句。可以當金剛寶劍。人人皆稟此用。各各悉稟此心。若能返照迴光。便是毘盧正體。豈不見。波斯匿王問釋迦老子云。我昔未承佛誨。見迦栴延咸言。此身死後斷滅。我雖值佛心猶狐疑。此身念念遷變。不知有不變者。於是釋迦世尊謂波斯匿王言。爾雖知遷變不停。還知身中有不變者否。王合掌白佛云。我實不知。佛言大王。汝年幾歲時見恒河水。王言。我生三歲時見。佛言。如今云何。王云。經今六十二年。見與三歲時無異。佛言大王。汝面雖皺。皺者為變。而此見精性未曾變。變者受滅。不變者元無生滅。釋迦老子。向千聖頂𩕳萬仞峯頭。指出金剛性。不變不易。湛寂凝然。堂堂顯露。由是波斯匿王。識其本心。敢問大眾。只如今一切人。皆見山僧陞堂。且道。此見從何而得。與威音已前空劫那畔。是同是別。若見得無異無別。則見現前。正當恁麼時。一句作麼生道。覿面擊開無盡藏。頭頭湧出夜明珠。復云。濟國大王具大根器。有上乘種性。生為帝子。身極貴榮。不忘諸佛付囑。知有此大因緣。垂神教典深識果因。凡所施為心源洞照。所以此之作善因緣。行陰隲保。其富貴長久福祿彌隆。有福修福。若大海之衲眾流。唯利根種智之人。具如是作用。只此便是普光殿無相身為盧舍那。萬行因華圓果海。福源洪注溢天河。
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圓悟佛果禪師語錄卷第五
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