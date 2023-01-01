圓悟佛果禪師語錄卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓悟佛果禪師語錄卷第四

宋平江府虎丘山門人紹隆等編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋平江府虎丘山門人紹隆等編

上堂四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂四

住建康府蔣山。師在潭州道林受請。拈勅黃示眾云。龍蟠鳳翥鐵畫銀鉤。出自九重從天降下。大眾瞻仰請為敷宣。拈香祝聖云。大眾見麼。祖佛同根本。人天共讚揚。結成寶蓋祥雲。共祝南山聖壽。奉為今上皇帝萬歲萬萬歲。伏願。道超盤古德冠羲軒。位永固於金輪。壽彌堅於劫石。遂陞座云。大眾。時平道泰天清地寧。一人高拱無為。萬物各得其所。普天率土無不承恩。航海梯山均蒙陶鑄。直得塵塵剎剎物物頭頭。放大寶光開正法眼。運般若力復太古風。知恩報恩一句作麼生道。萬靈莫測無為化。處處全開五葉華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住建康府蔣山。師在潭州道林受請。拈勅黃示眾云。龍蟠鳳翥鐵畫銀鉤。出自九重從天降下。大眾瞻仰請為敷宣。拈香祝聖云。大眾見麼。祖佛同根本。人天共讚揚。結成寶蓋祥雲。共祝南山聖壽。奉為今上皇帝萬歲萬萬歲。伏願。道超盤古德冠羲軒。位永固於金輪。壽彌堅於劫石。遂陞座云。大眾。時平道泰天清地寧。一人高拱無為。萬物各得其所。普天率土無不承恩。航海梯山均蒙陶鑄。直得塵塵剎剎物物頭頭。放大寶光開正法眼。運般若力復太古風。知恩報恩一句作麼生道。萬靈莫測無為化。處處全開五葉華。

道林辭眾上堂云。十虛同一漚。寧分彼此。大千同一塵。豈有去來。若能各人。明見本心顯發妙用。通天作略動靜一如。匝地風光彼此無二。住也浮雲凝於幽谷。去也虛舟泛於長江。去住本自圓成。解脫更無異路。如是則全起全滅。全動全靜。全去全來。全收全放。且出門一句作麼生道。頭頭物物皆成現。正眼當陽廓太虛。復云。三年承乏幸參陪。道業荒虛愧不材。赴詔直從天外去。何時相與復徘徊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道林辭眾上堂云。十虛同一漚。寧分彼此。大千同一塵。豈有去來。若能各人。明見本心顯發妙用。通天作略動靜一如。匝地風光彼此無二。住也浮雲凝於幽谷。去也虛舟泛於長江。去住本自圓成。解脫更無異路。如是則全起全滅。全動全靜。全去全來。全收全放。且出門一句作麼生道。頭頭物物皆成現。正眼當陽廓太虛。復云。三年承乏幸參陪。道業荒虛愧不材。赴詔直從天外去。何時相與復徘徊。

入院至方丈云。達磨面壁維摩默然。有條攀條。豈可形言。雖然如是。脫體宏開不二門。只要解黏兼去縛。陞座云。道不虛行如風偃草。緣不虛應。似鏡臨形。若能於心無心於己無己。於彼無彼於我無我。蕩蕩廓周沙界。皆非外物縱歷。盡乾坤際悉在目前。法隨法行。法幢隨處建立。理亦如是。事亦如是。況寶公道場梁時示化。舒王福地聖世重興。宏開選佛場。宣唱大般若。於其中間且作麼生是於心無心於己無己。坐斷要津不通凡聖底一句。三山半落青天外。二水中分白鷺洲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入院至方丈云。達磨面壁維摩默然。有條攀條。豈可形言。雖然如是。脫體宏開不二門。只要解黏兼去縛。陞座云。道不虛行如風偃草。緣不虛應。似鏡臨形。若能於心無心於己無己。於彼無彼於我無我。蕩蕩廓周沙界。皆非外物縱歷。盡乾坤際悉在目前。法隨法行。法幢隨處建立。理亦如是。事亦如是。況寶公道場梁時示化。舒王福地聖世重興。宏開選佛場。宣唱大般若。於其中間且作麼生是於心無心於己無己。坐斷要津不通凡聖底一句。三山半落青天外。二水中分白鷺洲。

結夏上堂云。一塵含法界無邊。子細點檢。猶有空缺處在。百億毛頭師子。百億毛頭一時現。著實論量。未是極則之談。若論本分事。大人具大見。大智得大用。設使盡無邊香水海。越不可說不可說世界。都盧是自己安居處。舉一念超越無邊剎海。猶未是衲僧行履處。不犯鋒鋩不拘得失。不落二見不在中間。正當恁麼時如何。山中九十日。雲外幾千年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏上堂云。一塵含法界無邊。子細點檢。猶有空缺處在。百億毛頭師子。百億毛頭一時現。著實論量。未是極則之談。若論本分事。大人具大見。大智得大用。設使盡無邊香水海。越不可說不可說世界。都盧是自己安居處。舉一念超越無邊剎海。猶未是衲僧行履處。不犯鋒鋩不拘得失。不落二見不在中間。正當恁麼時如何。山中九十日。雲外幾千年。

上堂云。法無二相。道豈多途。彼此絕功勳。古今不變易。有依倚底。碧落青霄。無依倚底。銀山鐵壁。設使神通妙用百匝千重。爭如息見忘機家堂穩坐。且不涉二途一句作麼生道。他家自有通霄路。罷却干戈百草頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。法無二相。道豈多途。彼此絕功勳。古今不變易。有依倚底。碧落青霄。無依倚底。銀山鐵壁。設使神通妙用百匝千重。爭如息見忘機家堂穩坐。且不涉二途一句作麼生道。他家自有通霄路。罷却干戈百草頭。

五月初二日開堂。於知府手中接得疏。呈示大眾云。字字演無量義。句句如優曇華。佛祖鉗鎚人天標牓。當陽拈出文彩已彰。錦上鋪華請重宣過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五月初二日開堂。於知府手中接得疏。呈示大眾云。字字演無量義。句句如優曇華。佛祖鉗鎚人天標牓。當陽拈出文彩已彰。錦上鋪華請重宣過。

指法座云。高高無外深深無際。更不作禮須彌燈。步步階梯全體是。且道是箇什麼。看看。拈香云。大眾。還見麼。熏五分法身。結五雲瑞彩。爇向爐中。奉為祝嚴今上皇帝聖壽萬歲萬歲萬萬歲。伏願。道齊堯舜德冠羲軒。南山壽逾億萬年。北極尊亘河沙劫。第二瓣香。奉為判府尚書諸衙勳貴。伏願。膺一人簡在。副四海具瞻。為周邵甫申。作皐夔益[├/(咼-┌+乂)]。第三瓣香云。昔年白雲堆裏最初一句截流。今日人天眾前箇是四回拈出。奉為蘄州五祖山第十二代演禪師。爇向爐中以酬法乳之恩。乃攝衣敷座。天禧和尚白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。一槌便成光輝溢目。要津把斷誰是唱酬。還有能觀第一義底。出來相見。師乃云。曠劫來事只在如今。威音那邊全歸掌握。頭頭物物成現。明明了了無差。獨用宏機全提祖印。設使奮逸群作異施竭世樞機。未免節外生枝水中捉月。所以諸佛出世罕遇作家。祖師西來承虛接響。向上一路千聖不傳。學者勞形如猿捉影。到這裏不拘格式。不躡前蹤。不昧當機。如何舉唱明眼漢沒窠臼。本分事絕羅籠。幸遇帝道平平皇風蕩蕩。祝嚴聖壽為國開堂。台旆光臨皇華作證。鐘山頂上寶公塔前。八字打開分明顯示去。遂拈起拄杖云。還見麼。諸佛搆不著。祖師提不起。千日並照萬鏡臨臺。不隔纖毫當陽薦取。且不涉諸緣一句作麼生道。八方霢霂無為化。萬國歌謠樂太平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指法座云。高高無外深深無際。更不作禮須彌燈。步步階梯全體是。且道是箇什麼。看看。拈香云。大眾。還見麼。熏五分法身。結五雲瑞彩。爇向爐中。奉為祝嚴今上皇帝聖壽萬歲萬歲萬萬歲。伏願。道齊堯舜德冠羲軒。南山壽逾億萬年。北極尊亘河沙劫。第二瓣香。奉為判府尚書諸衙勳貴。伏願。膺一人簡在。副四海具瞻。為周邵甫申。作皐夔益[├/(咼-┌+乂)]。第三瓣香云。昔年白雲堆裏最初一句截流。今日人天眾前箇是四回拈出。奉為蘄州五祖山第十二代演禪師。爇向爐中以酬法乳之恩。乃攝衣敷座。天禧和尚白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。一槌便成光輝溢目。要津把斷誰是唱酬。還有能觀第一義底。出來相見。師乃云。曠劫來事只在如今。威音那邊全歸掌握。頭頭物物成現。明明了了無差。獨用宏機全提祖印。設使奮逸群作異施竭世樞機。未免節外生枝水中捉月。所以諸佛出世罕遇作家。祖師西來承虛接響。向上一路千聖不傳。學者勞形如猿捉影。到這裏不拘格式。不躡前蹤。不昧當機。如何舉唱明眼漢沒窠臼。本分事絕羅籠。幸遇帝道平平皇風蕩蕩。祝嚴聖壽為國開堂。台旆光臨皇華作證。鐘山頂上寶公塔前。八字打開分明顯示去。遂拈起拄杖云。還見麼。諸佛搆不著。祖師提不起。千日並照萬鏡臨臺。不隔纖毫當陽薦取。且不涉諸緣一句作麼生道。八方霢霂無為化。萬國歌謠樂太平。

上堂云。不滅不生亘古亘今。圓融無際應用無差。佛祖由茲圓成。人天因其發現。至於千聖萬聖出來。移易一絲毫不得。要識文殊普賢釋迦彌勒觀音勢至。盡在這裏。不起纖毫凡聖情念。不拘得失是非境界。直下全真更非他物。且薦嚴一句作麼生道。還委悉麼。彌陀非外得。遍界是西方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。不滅不生亘古亘今。圓融無際應用無差。佛祖由茲圓成。人天因其發現。至於千聖萬聖出來。移易一絲毫不得。要識文殊普賢釋迦彌勒觀音勢至。盡在這裏。不起纖毫凡聖情念。不拘得失是非境界。直下全真更非他物。且薦嚴一句作麼生道。還委悉麼。彌陀非外得。遍界是西方。

上堂云。一切無收攝。觸處圓成。應用絕參差。莫窮形相。向千聖頂𩕳上。有時露出祖佛莫窮底機關。於一毫端中。有時演出主賓互換底文彩。經天緯地玉轉珠回即且置。舉拂子作點勢云。這一點落在什麼處。海神如貴不知價。留與人間光照夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一切無收攝。觸處圓成。應用絕參差。莫窮形相。向千聖頂𩕳上。有時露出祖佛莫窮底機關。於一毫端中。有時演出主賓互換底文彩。經天緯地玉轉珠回即且置。舉拂子作點勢云。這一點落在什麼處。海神如貴不知價。留與人間光照夜。

上堂云。至真非內大千非外。表裏一如含融法界。月印寒潭珠沈滄海。樹彫葉落無在不在。萬法本通同。從來無向背。要是箇中人始終無變改。且作麼生是無變改。雪後始知松柏操。事難方見丈夫心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。至真非內大千非外。表裏一如含融法界。月印寒潭珠沈滄海。樹彫葉落無在不在。萬法本通同。從來無向背。要是箇中人始終無變改。且作麼生是無變改。雪後始知松柏操。事難方見丈夫心。

上堂云。格外真乘當陽正眼。騎聲蓋色離見絕聞。非三賢十聖所知。非神通變化所測。撥開向上一竅。威音已前把斷封疆。直饒達磨西來。也無措手足處。到這裏更說心說境。說得說失。得麼。掀知有什麼交涉。若是利根漢。一刀截斷不落第二見。不落第二機。直下便承當。豈不省要。乃至若行若住若坐若臥。一香一華一瞻一禮。無不皆從自己流出。無不皆從本有道場中來。以此坐斷報化佛頭。不妨隨時著衣喫飯。三世諸佛只言自知。祖師西來全提不起。一大藏教詮註不及。且道。到這裏作麼生說預作津梁底道理。還委悉麼。片雲點太清。已落第二見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。格外真乘當陽正眼。騎聲蓋色離見絕聞。非三賢十聖所知。非神通變化所測。撥開向上一竅。威音已前把斷封疆。直饒達磨西來。也無措手足處。到這裏更說心說境。說得說失。得麼。掀知有什麼交涉。若是利根漢。一刀截斷不落第二見。不落第二機。直下便承當。豈不省要。乃至若行若住若坐若臥。一香一華一瞻一禮。無不皆從自己流出。無不皆從本有道場中來。以此坐斷報化佛頭。不妨隨時著衣喫飯。三世諸佛只言自知。祖師西來全提不起。一大藏教詮註不及。且道。到這裏作麼生說預作津梁底道理。還委悉麼。片雲點太清。已落第二見。

報寧民和尚。受帖上堂云。一向孤峯獨宿目視雲霄。雖則不埋沒宗風。無乃太高生。一向十字路口土面灰頭利物應機。雖則埋沒自己。無乃太屈辱生。況明悟之士。頂門具眼。肘下有符。出沒卷舒得大自在。動若行雲止猶谷神。可以或孤峯獨宿。不礙土面灰頭。或土面灰頭。不礙孤峯獨宿。恁麼中有不恁麼。不恁麼中却有恁麼。且應時應節一句作麼生道。良久云。瑞氣逢嘉運。靈苗觸處春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報寧民和尚。受帖上堂云。一向孤峯獨宿目視雲霄。雖則不埋沒宗風。無乃太高生。一向十字路口土面灰頭利物應機。雖則埋沒自己。無乃太屈辱生。況明悟之士。頂門具眼。肘下有符。出沒卷舒得大自在。動若行雲止猶谷神。可以或孤峯獨宿。不礙土面灰頭。或土面灰頭。不礙孤峯獨宿。恁麼中有不恁麼。不恁麼中却有恁麼。且應時應節一句作麼生道。良久云。瑞氣逢嘉運。靈苗觸處春。

受季善友為僧。上堂云。三界無安四生拘捉。欲脫愛網超步大方。正應披忍辱鎧操智慧刀。運上品心發殊勝志。與蘊魔煩惱魔死魔共戰。滅三毒破魔網。始是大丈夫漢豈不見教中道。三界無安猶如火宅。眾苦充滿甚可怖畏。又道是舍唯有一門而復狹小。雖然狹小。過去諸佛現在諸佛未來諸佛。盡從箇裏出去。且道必竟如何。良久云。何似生遼天鶻。萬里雲只一突。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受季善友為僧。上堂云。三界無安四生拘捉。欲脫愛網超步大方。正應披忍辱鎧操智慧刀。運上品心發殊勝志。與蘊魔煩惱魔死魔共戰。滅三毒破魔網。始是大丈夫漢豈不見教中道。三界無安猶如火宅。眾苦充滿甚可怖畏。又道是舍唯有一門而復狹小。雖然狹小。過去諸佛現在諸佛未來諸佛。盡從箇裏出去。且道必竟如何。良久云。何似生遼天鶻。萬里雲只一突。

上堂云。千聖不同轍。正體獨露。萬象無所覆。妙用常真。法隨法行無處不遍。心隨心用無處不周。若能上絕攀仰下絕己躬。放出人人常光目前。各各獨露。便可以於一塵中現寶王剎。坐毛端裏轉大法輪。以無轉而轉。即一切皆轉。以無身現身。一切處無不是身。亘古亘今凝然寂照。所以道。唯一堅密身。一切塵中現雖居塵中。而塵中收他不得。雖居四相。而四相羅籠不住。雖一切處覓其纖毫形相。了不可得。然而要用便用要行便行。亦不於一塵中覓塵。亦不尋其纖毫形相。謂之無生法忍。且只如截斷兩頭一句作麼生道。死生同一際萬化悉皆如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。千聖不同轍。正體獨露。萬象無所覆。妙用常真。法隨法行無處不遍。心隨心用無處不周。若能上絕攀仰下絕己躬。放出人人常光目前。各各獨露。便可以於一塵中現寶王剎。坐毛端裏轉大法輪。以無轉而轉。即一切皆轉。以無身現身。一切處無不是身。亘古亘今凝然寂照。所以道。唯一堅密身。一切塵中現雖居塵中。而塵中收他不得。雖居四相。而四相羅籠不住。雖一切處覓其纖毫形相。了不可得。然而要用便用要行便行。亦不於一塵中覓塵。亦不尋其纖毫形相。謂之無生法忍。且只如截斷兩頭一句作麼生道。死生同一際萬化悉皆如。

解夏上堂云。毫端寶剎寬闊。優游十世隣虛。古今渺邈。洞視不見。徹聽不聞。到這裏非止善財七日歛念。設使文殊百劫運大智力。起無邊神用。亦不能覷見。只如諸人。九十日間各各於中全體遊歷。出沒卷舒縱橫收放。八穴七穿東涌西沒。儻忽於此知得諦當去。不妨步步踏著實地。心心契證平常。苟或未然。今日布袋口開。還委悉麼。良久云。無謂清秋多勝致。低回且復按雲頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏上堂云。毫端寶剎寬闊。優游十世隣虛。古今渺邈。洞視不見。徹聽不聞。到這裏非止善財七日歛念。設使文殊百劫運大智力。起無邊神用。亦不能覷見。只如諸人。九十日間各各於中全體遊歷。出沒卷舒縱橫收放。八穴七穿東涌西沒。儻忽於此知得諦當去。不妨步步踏著實地。心心契證平常。苟或未然。今日布袋口開。還委悉麼。良久云。無謂清秋多勝致。低回且復按雲頭。

八月一日上堂云。撥正三界窠窟。放出無位真人。透過荊棘叢林。便居常寂光土。非如非異耀古騰今。非色非心超宗越格。淨躶躶絕承當。赤灑灑沒回互。只如今在諸人頂門貫通一切。若能各各返照內觀。即坐自己家堂。所以祖師道。有一物上拄天下拄地。常在動用中。動用中收不得。謂之本源佛性顯成。知解宗徒更云。說似一物即不中。亦不免涉三寸路。直得不墮常情不拘格式。諸人若能於此定當得。更不在指東劃西。若定當不得。不免重重指注去也。不見道。有物先天地。無形本寂寥。能為萬象主。不逐四時彫。既不逐四時彫。又能為萬象主。且當陽截斷路頭。如何趣向。還委悉麼。八月秋何處熱。復云。抖擻自精神。搆取自家底。如斬一綟絲。不分前後際。力刃既雙行。一斬截一切。倘能劍刃上承當。一口吸盡西江水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八月一日上堂云。撥正三界窠窟。放出無位真人。透過荊棘叢林。便居常寂光土。非如非異耀古騰今。非色非心超宗越格。淨躶躶絕承當。赤灑灑沒回互。只如今在諸人頂門貫通一切。若能各各返照內觀。即坐自己家堂。所以祖師道。有一物上拄天下拄地。常在動用中。動用中收不得。謂之本源佛性顯成。知解宗徒更云。說似一物即不中。亦不免涉三寸路。直得不墮常情不拘格式。諸人若能於此定當得。更不在指東劃西。若定當不得。不免重重指注去也。不見道。有物先天地。無形本寂寥。能為萬象主。不逐四時彫。既不逐四時彫。又能為萬象主。且當陽截斷路頭。如何趣向。還委悉麼。八月秋何處熱。復云。抖擻自精神。搆取自家底。如斬一綟絲。不分前後際。力刃既雙行。一斬截一切。倘能劍刃上承當。一口吸盡西江水。

開爐上堂云。乾茆近火理合先燋。滴水氷生事不相涉。倘或透生死明寒暑。融動靜一去來。直得意遣情忘。如癡似兀。然後乃可饑則喫飯。健則經行。熱則乘涼寒則向火。雖然如是。趙州道。我在南方三十年。有箇無賓主句。直至如今無人舉得。且無賓主話。火爐頭如何舉得。還委悉麼。衲被幪頭萬事休。此時山僧都不會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開爐上堂云。乾茆近火理合先燋。滴水氷生事不相涉。倘或透生死明寒暑。融動靜一去來。直得意遣情忘。如癡似兀。然後乃可饑則喫飯。健則經行。熱則乘涼寒則向火。雖然如是。趙州道。我在南方三十年。有箇無賓主句。直至如今無人舉得。且無賓主話。火爐頭如何舉得。還委悉麼。衲被幪頭萬事休。此時山僧都不會。

褒山珪禪師。為佛眼和尚設齋請。上堂云。還有助哀者麼。僧問。明鏡當臺舉無遺照。只如佛眼和尚。遷化向什麼處去。師云。妙喜世界藏不得。蓮華影裏現全身。進云。和尚只道得一半。師云。儞全道底又作麼生。進云。煩惱海中為雨露。無明山上作雲雷。師云。天地懸隔。進云。誰人知此意。令我憶南泉。師云。且莫詐明頭。問臨濟滅却正法眼。三聖直下便承當。盤山會裏要傳真。普化當時翻筋斗。未審此意如何。師云。跳出金剛圈。吞過栗棘蓬。進云。萬里神光頂後相。只明這一段時節去也。師云。方木逗圓孔。進云。學人是直截根源。師云。一任𨁝跳。師乃云。此方緣盡他方顯化。此界身歿他界出現。大善知識以無邊虛空為正體。以香水海不可說塵剎為化境。以日月為明燭。以形骸為逆旅。以死生為晝夜。其來也電光晃耀。其去也石火星飛。雖示世人有去有來。極其本體不動不變。所以南泉和尚昔為馬大師作齋。問大眾云。今日為先師設齋。且道先師來麼。有底道。合取鉢盂。有者道。真堂前更添一分食。蓋明此箇不動不變至靈至妙。各有奇特處。要且只見錐頭利。不見鑿頭方。今日褒山珪公長老。為佛眼和尚設齋。敢問大眾。佛眼和尚還來麼。有道得底試出來道看。若無不消一箇普同供養。何故簷頭水滴滴相承五葉華。葉葉相付。且道綿綿不斷一句作麼生道。祖月凌空圓勝智。何山松柏不青青。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 褒山珪禪師。為佛眼和尚設齋請。上堂云。還有助哀者麼。僧問。明鏡當臺舉無遺照。只如佛眼和尚。遷化向什麼處去。師云。妙喜世界藏不得。蓮華影裏現全身。進云。和尚只道得一半。師云。儞全道底又作麼生。進云。煩惱海中為雨露。無明山上作雲雷。師云。天地懸隔。進云。誰人知此意。令我憶南泉。師云。且莫詐明頭。問臨濟滅却正法眼。三聖直下便承當。盤山會裏要傳真。普化當時翻筋斗。未審此意如何。師云。跳出金剛圈。吞過栗棘蓬。進云。萬里神光頂後相。只明這一段時節去也。師云。方木逗圓孔。進云。學人是直截根源。師云。一任𨁝跳。師乃云。此方緣盡他方顯化。此界身歿他界出現。大善知識以無邊虛空為正體。以香水海不可說塵剎為化境。以日月為明燭。以形骸為逆旅。以死生為晝夜。其來也電光晃耀。其去也石火星飛。雖示世人有去有來。極其本體不動不變。所以南泉和尚昔為馬大師作齋。問大眾云。今日為先師設齋。且道先師來麼。有底道。合取鉢盂。有者道。真堂前更添一分食。蓋明此箇不動不變至靈至妙。各有奇特處。要且只見錐頭利。不見鑿頭方。今日褒山珪公長老。為佛眼和尚設齋。敢問大眾。佛眼和尚還來麼。有道得底試出來道看。若無不消一箇普同供養。何故簷頭水滴滴相承五葉華。葉葉相付。且道綿綿不斷一句作麼生道。祖月凌空圓勝智。何山松柏不青青。

檀越請。陞座。僧問。祖師門下水泄不通。明眼人前固難啟口。未審和尚如何為人。師云。無孔鐵鎚當面擲。進云。劍閣路雖險。夜行人更多。師云。捉敗這漢。進云。收得安南又憂塞北師云。腦後添一隻。問聲前一句非聖不傳。未曾親近如隔大千。如何是聲前一句。師云。咭嘹舌頭。進云。如大火聚近之燎却面門。又如何親近。師云。只得瞻之仰之。進云。爭奈推倒嘉州大像。倒騎陝府鐵牛。師云。孟八郎漢。師乃云。心不是佛。心與佛俱非。智不是道。智與道俱遣。到這裏金屑雖貴落眼成翳。珍食雖美難中飽人。若是向上人。須知向上事。若於向上提持去也。威音已前空劫那畔不恁麼。至於毘婆尸佛娑竭陀國不恁麼。靈山拈華迦葉微笑亦不恁麼。少林面壁神光斷臂亦不恁麼。何故。若使恁麼。彼此相鈍置。既不恁麼。又且如何舉唱。所以道。諸佛不出世。四十九年說。祖師不西來。少林有妙訣若人識祖佛當處便超越。上根利智千里同風。一刀兩段聊聞舉著。徹骨徹髓剔起便行。隨處作主遇緣即宗。草偃風行全機獨露。正當恁麼時不依倚一物一句作麼生道。萬象之中長獨露。千峯頂上現全身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 檀越請。陞座。僧問。祖師門下水泄不通。明眼人前固難啟口。未審和尚如何為人。師云。無孔鐵鎚當面擲。進云。劍閣路雖險。夜行人更多。師云。捉敗這漢。進云。收得安南又憂塞北師云。腦後添一隻。問聲前一句非聖不傳。未曾親近如隔大千。如何是聲前一句。師云。咭嘹舌頭。進云。如大火聚近之燎却面門。又如何親近。師云。只得瞻之仰之。進云。爭奈推倒嘉州大像。倒騎陝府鐵牛。師云。孟八郎漢。師乃云。心不是佛。心與佛俱非。智不是道。智與道俱遣。到這裏金屑雖貴落眼成翳。珍食雖美難中飽人。若是向上人。須知向上事。若於向上提持去也。威音已前空劫那畔不恁麼。至於毘婆尸佛娑竭陀國不恁麼。靈山拈華迦葉微笑亦不恁麼。少林面壁神光斷臂亦不恁麼。何故。若使恁麼。彼此相鈍置。既不恁麼。又且如何舉唱。所以道。諸佛不出世。四十九年說。祖師不西來。少林有妙訣若人識祖佛當處便超越。上根利智千里同風。一刀兩段聊聞舉著。徹骨徹髓剔起便行。隨處作主遇緣即宗。草偃風行全機獨露。正當恁麼時不依倚一物一句作麼生道。萬象之中長獨露。千峯頂上現全身。

僧復披剃謝恩罷。陞座云。天中之天。聖中之聖。處域中之大。超方外之尊。執寶籙以臨民。覆金輪而御極。廓清六合停毒萬方。聿降綸言重興佛法。遂使普天釋子復換僧儀。歸本笏於裴相公。納冠簪於傅大士。重圓應真頂相。再披屈眴田衣。俄頃之間迫還舊觀。皇恩崇重倍萬丘山。草木之微云何圖報。輒傾肝膽少出毫芒。大眾。先佛有頂𩕳一機。如擊石火似閃電光。祖師有末後一句。吞栗棘蓬跳金剛圈。可以敵聖驚群。可以轉凡成聖。騰今現古蓋色騎聲。如今對眾拈來。不犯從前路布。還委悉麼。洪鈞妙力先天地。覆載恩歸大聖人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧復披剃謝恩罷。陞座云。天中之天。聖中之聖。處域中之大。超方外之尊。執寶籙以臨民。覆金輪而御極。廓清六合停毒萬方。聿降綸言重興佛法。遂使普天釋子復換僧儀。歸本笏於裴相公。納冠簪於傅大士。重圓應真頂相。再披屈眴田衣。俄頃之間迫還舊觀。皇恩崇重倍萬丘山。草木之微云何圖報。輒傾肝膽少出毫芒。大眾。先佛有頂𩕳一機。如擊石火似閃電光。祖師有末後一句。吞栗棘蓬跳金剛圈。可以敵聖驚群。可以轉凡成聖。騰今現古蓋色騎聲。如今對眾拈來。不犯從前路布。還委悉麼。洪鈞妙力先天地。覆載恩歸大聖人。

上堂。僧問。選佛場開上根圓證。不昧當機如何指示。師云。一超直入如來地。進云。龐居士道。不昧本來人。請師高著眼。馬大師因什麼直下覷。師云。頂門上有。進云。居士道。一種沒絃琴。唯師彈得妙。馬大師直上覷。未審意旨如何。師云。暗裏能抽骨。進云。直上覷底是。直下覷底是。師云。莫謗馬大師。進云。爭奈龍袖拂開全體現。象王行處絕狐蹤。師云。有龐居士證明。師乃云。真妄窠窟生死根株。論其汗漫則千差。掬其趣向則一致。起唯法起滅唯法滅。起滅全真了無二致。所以道。三界唯心萬法唯識。離心之外無別識境。楊岐又道。群靈一源假名為佛。體竭形消而不變。金流朴散而常存。如此則亘古亘今不生不滅。羅籠不住呼喚不回。古聖不安排。至今無處所。且始終不變一句作麼生道。還委悉麼。不從千聖中傳得。透出威音更那邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。選佛場開上根圓證。不昧當機如何指示。師云。一超直入如來地。進云。龐居士道。不昧本來人。請師高著眼。馬大師因什麼直下覷。師云。頂門上有。進云。居士道。一種沒絃琴。唯師彈得妙。馬大師直上覷。未審意旨如何。師云。暗裏能抽骨。進云。直上覷底是。直下覷底是。師云。莫謗馬大師。進云。爭奈龍袖拂開全體現。象王行處絕狐蹤。師云。有龐居士證明。師乃云。真妄窠窟生死根株。論其汗漫則千差。掬其趣向則一致。起唯法起滅唯法滅。起滅全真了無二致。所以道。三界唯心萬法唯識。離心之外無別識境。楊岐又道。群靈一源假名為佛。體竭形消而不變。金流朴散而常存。如此則亘古亘今不生不滅。羅籠不住呼喚不回。古聖不安排。至今無處所。且始終不變一句作麼生道。還委悉麼。不從千聖中傳得。透出威音更那邊。

楊安撫請。上堂。僧問。白雲生滿座。瑞氣擁禪堂。少室真消息。當機願舉揚。師云。一舉千差同一照。進云。一音清迅生潮舌。萬類聊聞道眼開。師云。風行草偃。進云。只如蘊定乾坤謀略。有蓋世英雄。具殺人刀秉活人劍。還有佛法道理也無。師云有。進云。如何是佛法道理。師云。直是天下無敵。師乃云。十虛融攝正眼洞明。八表昇平圓機獨運。萬象不能藏覆。千聖無以擬倫。明明絕承當。歷歷無回互。見成是箇大解脫門。有超宗越格底眼。具離見絕情底機。出沒於中往復同用。直得拈起也天回地轉。應須拱手歸降。放下也草偃風行。必合全身遠害。可以集眾福。可以滅諸殃。可以報君親。可以安邦國。全明一道神光。不落見聞知覺。正當恁麼時。收因結果一句作麼生道。萬里江河歸有道。凱歌齊唱賀郎回。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 楊安撫請。上堂。僧問。白雲生滿座。瑞氣擁禪堂。少室真消息。當機願舉揚。師云。一舉千差同一照。進云。一音清迅生潮舌。萬類聊聞道眼開。師云。風行草偃。進云。只如蘊定乾坤謀略。有蓋世英雄。具殺人刀秉活人劍。還有佛法道理也無。師云有。進云。如何是佛法道理。師云。直是天下無敵。師乃云。十虛融攝正眼洞明。八表昇平圓機獨運。萬象不能藏覆。千聖無以擬倫。明明絕承當。歷歷無回互。見成是箇大解脫門。有超宗越格底眼。具離見絕情底機。出沒於中往復同用。直得拈起也天回地轉。應須拱手歸降。放下也草偃風行。必合全身遠害。可以集眾福。可以滅諸殃。可以報君親。可以安邦國。全明一道神光。不落見聞知覺。正當恁麼時。收因結果一句作麼生道。萬里江河歸有道。凱歌齊唱賀郎回。

劉宣教請。上堂。僧問。劍輪頂上飛大寶光。虎眼峯前豁開宗要。既是向上人。須明向上事。如何是向上事。師云。坐却舌頭。進云。此猶是向下事。師云。果然轉不得。進云。直得蓋天蓋地底來。和尚向甚處出頭。師云。且向千里外立。進云。爭奈覿面相呈毫髮無間。師云。已遭點額也。師乃云。生平唯以此相知。促榻論心到極微。轉眼奄然今五載。人間空只想形儀。祖佛知見生死根源。萬世不移易一絲毫。千聖莫能窮趣向。其生也電光石火舉必全真。其滅也玉轉珠回通身無影。所以道。群靈一源假名為佛。體竭形消而不滅。金流朴散而常存。於一現一切。而普該。於一切現一。而無剎不遍。同古同今契物契我。正體一如非生非滅。所以道。生滅去來本如來藏妙真如性。夫如是則生未嘗生。滅未嘗滅。去未嘗去。來未嘗來。都盧是箇如來藏體真如正性。敢問。提舉中奉。即今在什麼處。還委悉麼。無生無住著。處處是全身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劉宣教請。上堂。僧問。劍輪頂上飛大寶光。虎眼峯前豁開宗要。既是向上人。須明向上事。如何是向上事。師云。坐却舌頭。進云。此猶是向下事。師云。果然轉不得。進云。直得蓋天蓋地底來。和尚向甚處出頭。師云。且向千里外立。進云。爭奈覿面相呈毫髮無間。師云。已遭點額也。師乃云。生平唯以此相知。促榻論心到極微。轉眼奄然今五載。人間空只想形儀。祖佛知見生死根源。萬世不移易一絲毫。千聖莫能窮趣向。其生也電光石火舉必全真。其滅也玉轉珠回通身無影。所以道。群靈一源假名為佛。體竭形消而不滅。金流朴散而常存。於一現一切。而普該。於一切現一。而無剎不遍。同古同今契物契我。正體一如非生非滅。所以道。生滅去來本如來藏妙真如性。夫如是則生未嘗生。滅未嘗滅。去未嘗去。來未嘗來。都盧是箇如來藏體真如正性。敢問。提舉中奉。即今在什麼處。還委悉麼。無生無住著。處處是全身。

上道。僧問。單拈獨弄。只貴眼辦手親。正按傍提。須是作家手段。棒喝交馳則且置。頂門一句事如何。師云。倒行此令。進云。蔣山門下不為分外。師云。分身兩處看。進云。學人更向上行時如何。師云。且只向下問。進云。任大也須從地起。更高爭奈有天何。師云。過。師乃云。目擊塵塵剎剎。同居華藏海中。頂門密密堂堂。渾是無生法忍。拈一莖草現丈六身。吹一布毛傳正法眼。離無離有絕聖絕凡。八字打開分明顯示了也。若委悉得去。遂舉拂子云。東方妙喜世界。不離箇裏。西方極樂世界。亦不離箇裏。上方兜率世界。亦不離箇裏。如是則一處通。千處百處一時通。一處圓。千處百處一時圓。且不離本有一句作麼生道。閻浮樹下親修處。九品蓮中妙果圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上道。僧問。單拈獨弄。只貴眼辦手親。正按傍提。須是作家手段。棒喝交馳則且置。頂門一句事如何。師云。倒行此令。進云。蔣山門下不為分外。師云。分身兩處看。進云。學人更向上行時如何。師云。且只向下問。進云。任大也須從地起。更高爭奈有天何。師云。過。師乃云。目擊塵塵剎剎。同居華藏海中。頂門密密堂堂。渾是無生法忍。拈一莖草現丈六身。吹一布毛傳正法眼。離無離有絕聖絕凡。八字打開分明顯示了也。若委悉得去。遂舉拂子云。東方妙喜世界。不離箇裏。西方極樂世界。亦不離箇裏。上方兜率世界。亦不離箇裏。如是則一處通。千處百處一時通。一處圓。千處百處一時圓。且不離本有一句作麼生道。閻浮樹下親修處。九品蓮中妙果圓。

開聖節上堂云。頂天履地共荷皇恩。含齒戴髮均承帝力。神霄降慶真主示生。傾萬國丹心。祝一人聖壽。當陽有路萬派朝宗。一句無私輒輸肝膽。還委悉麼。大明齊北極。聖壽等南山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開聖節上堂云。頂天履地共荷皇恩。含齒戴髮均承帝力。神霄降慶真主示生。傾萬國丹心。祝一人聖壽。當陽有路萬派朝宗。一句無私輒輸肝膽。還委悉麼。大明齊北極。聖壽等南山。

散聖節上堂云。神霄真人降駕。長生帝君御極。神靈開旦夷夏欽風。萬瑞咸臻千靈擁祐。布羲軒無私之政。追盤媧太古之風。萬國赤子歌謠。八表昆蟲鼓舞。福流千界慶集一人。林下禪人如何圖報。共持清淨無為化。仰祝吾皇億萬春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散聖節上堂云。神霄真人降駕。長生帝君御極。神靈開旦夷夏欽風。萬瑞咸臻千靈擁祐。布羲軒無私之政。追盤媧太古之風。萬國赤子歌謠。八表昆蟲鼓舞。福流千界慶集一人。林下禪人如何圖報。共持清淨無為化。仰祝吾皇億萬春。

寶公生日上堂云。悲智種中圓證。四生海裏橫身。圓如明月珠。快似金剛劍。一向恁麼去。千人萬人乃至無窮億人。羅籠他不住。及至恁麼來。千人萬人乃至無窮億人。盡承他庥廕。賑濟四生舒卷九有。或現十二面。或現百億身。鷹爪中露受生機。屈膝處示涅槃相。此猶是應機接物隨方逐圓時節。若論本分提持。坐斷異同不通凡聖。直得釋迦彌勒飲氣吞聲。文殊普賢亡鋒結舌。且利物應機一句作麼生道。杖頭湧出金剛劍。四生九有示津梁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶公生日上堂云。悲智種中圓證。四生海裏橫身。圓如明月珠。快似金剛劍。一向恁麼去。千人萬人乃至無窮億人。羅籠他不住。及至恁麼來。千人萬人乃至無窮億人。盡承他庥廕。賑濟四生舒卷九有。或現十二面。或現百億身。鷹爪中露受生機。屈膝處示涅槃相。此猶是應機接物隨方逐圓時節。若論本分提持。坐斷異同不通凡聖。直得釋迦彌勒飲氣吞聲。文殊普賢亡鋒結舌。且利物應機一句作麼生道。杖頭湧出金剛劍。四生九有示津梁。

上堂云。壁立千仞處。攢華簇錦。平田淺草裏。劍戟縱橫。欲提持向上那邊事。直下無啟口處。始欲捲而懷之。又乃文彩已彰。正當恁麼時如何。要識他家全意氣。三千里外絕誵訛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。壁立千仞處。攢華簇錦。平田淺草裏。劍戟縱橫。欲提持向上那邊事。直下無啟口處。始欲捲而懷之。又乃文彩已彰。正當恁麼時如何。要識他家全意氣。三千里外絕誵訛。

上堂云。薩怛阿竭二千年前費分疎。摩醯首羅一眼頂門先漏逗。有轉變識機。宜到這裏。如虎戴角骨。碌錐守窠臼。於箇中似龜負圖。直須自悟自修。切忌依他作解。所以道。有一句子。堪與祖佛為師。有一句子。堪與人天為師。有一句子。自救不了。只如截斷眾流不落三句。又且如何。還委悉麼。言下未開千聖眼。鋒前已泄法王機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。薩怛阿竭二千年前費分疎。摩醯首羅一眼頂門先漏逗。有轉變識機。宜到這裏。如虎戴角骨。碌錐守窠臼。於箇中似龜負圖。直須自悟自修。切忌依他作解。所以道。有一句子。堪與祖佛為師。有一句子。堪與人天為師。有一句子。自救不了。只如截斷眾流不落三句。又且如何。還委悉麼。言下未開千聖眼。鋒前已泄法王機。

錢運使請。上堂。僧問。北山天下呼禪窟。大冶洪爐烹祖佛。玲瓏八面有誰知。一句當機露風骨。忽遇其中人來時如何。師云。倚著一邊去。進云。恁麼則五鳳樓前聽玉漏。須彌頂上擊金鐘。師云。足下雲生。進云。低低處平之有餘。高高處觀之不足。師云。胸襟流出一句作麼生道。進云。覿面相逢更無回互。師云。朝議與儞作證。師乃云。祖佛頂𩕳上。單提本分宗乘。萬機不到處。宣布正法眼藏。明明絕回互。歷歷無邊表。一句坐斷千差。一言朝宗萬派。是佛非佛向上向下。權實照用卷舒擒縱。一時拈却。直得淨裸裸赤灑灑。人人常光現前。處處壁立萬仞。所以道。一切法不生。一切法不滅。若能如是解。諸佛常現前。不唯諸佛現前。乃至一切有情無情。盡無邊香水海。過現未來。湛然凝寂不變不異。交光相羅如寶絲網。諸人還見麼。須知此一段事。有如是奇特相。有如是解脫力。敢問大眾。且過往八孺人。承箇什麼功力。還委悉麼。國土動搖迎勢至。寶華彌滿送觀音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 錢運使請。上堂。僧問。北山天下呼禪窟。大冶洪爐烹祖佛。玲瓏八面有誰知。一句當機露風骨。忽遇其中人來時如何。師云。倚著一邊去。進云。恁麼則五鳳樓前聽玉漏。須彌頂上擊金鐘。師云。足下雲生。進云。低低處平之有餘。高高處觀之不足。師云。胸襟流出一句作麼生道。進云。覿面相逢更無回互。師云。朝議與儞作證。師乃云。祖佛頂𩕳上。單提本分宗乘。萬機不到處。宣布正法眼藏。明明絕回互。歷歷無邊表。一句坐斷千差。一言朝宗萬派。是佛非佛向上向下。權實照用卷舒擒縱。一時拈却。直得淨裸裸赤灑灑。人人常光現前。處處壁立萬仞。所以道。一切法不生。一切法不滅。若能如是解。諸佛常現前。不唯諸佛現前。乃至一切有情無情。盡無邊香水海。過現未來。湛然凝寂不變不異。交光相羅如寶絲網。諸人還見麼。須知此一段事。有如是奇特相。有如是解脫力。敢問大眾。且過往八孺人。承箇什麼功力。還委悉麼。國土動搖迎勢至。寶華彌滿送觀音。

三月望日。上堂云。華殘雨過已度韶光。風暖雲凝將臨夏景。不逐四時凋變。隨例七八五分。更或削跡吞聲。未免牽藤引蔓。百草頭上則且置。脚下泥深一句作麼生道。春日晴黃鶯鳴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三月望日。上堂云。華殘雨過已度韶光。風暖雲凝將臨夏景。不逐四時凋變。隨例七八五分。更或削跡吞聲。未免牽藤引蔓。百草頭上則且置。脚下泥深一句作麼生道。春日晴黃鶯鳴。

結夏上堂云。築著磕著。立卓縱橫。或纖或洪。遍界十身調御。不踐青草豈冐紅盡。且放下一句作麼生道。抝折拄杖子。高掛舊瓶盂。復云。塵塵剎剎自家風。不在瞻嘗聽嗅中。既爾結將布袋口。直須牢把主人公。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏上堂云。築著磕著。立卓縱橫。或纖或洪。遍界十身調御。不踐青草豈冐紅盡。且放下一句作麼生道。抝折拄杖子。高掛舊瓶盂。復云。塵塵剎剎自家風。不在瞻嘗聽嗅中。既爾結將布袋口。直須牢把主人公。

結夏請上堂云。豁開戶牖當軒者。誰無面目可見。遍界不藏。無形相可覩。全機獨用。以無面目而諸相歷然。以無形相而十身具足。解脫門廣啟。選佛場宏開。作不可思議功勳。成無量殊勝奇特。直得一為無量無量為一。小中現大大中現小。坐微塵裏轉大法輪。獨未是衲僧本分事。於中若得桶底子脫五色線斷。目前無法心外無機。則圓融一切無有所為。成就諸法全體顯現。且正當恁麼時。不落功勳一句作麼生道。三尺龍泉光照膽。萬人叢裏奪高標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏請上堂云。豁開戶牖當軒者。誰無面目可見。遍界不藏。無形相可覩。全機獨用。以無面目而諸相歷然。以無形相而十身具足。解脫門廣啟。選佛場宏開。作不可思議功勳。成無量殊勝奇特。直得一為無量無量為一。小中現大大中現小。坐微塵裏轉大法輪。獨未是衲僧本分事。於中若得桶底子脫五色線斷。目前無法心外無機。則圓融一切無有所為。成就諸法全體顯現。且正當恁麼時。不落功勳一句作麼生道。三尺龍泉光照膽。萬人叢裏奪高標。

峽州東山。馳法嗣書到。上堂云。靈山會上千葉騰芳。少室峯前一枝獨秀。生佛未具已見蟠根。空劫那邊轉彰文彩。渾崙擘不破。撲鼻更馨香。八面自玲瓏。通身轉綿密。箭鋒相拄。針芥相投。則且置。獨脫一句作麼生道。倏爾風雲會。廓然天地春。復云。坐見東山振古風。頂門眼正有全功。操持臨濟金剛劍。倜儻楊岐栗棘蓬。鐵壁銀山須作用。魔宮虎穴亦流通。攝將香水無邊剎。併入鉗鎚爐鞴中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 峽州東山。馳法嗣書到。上堂云。靈山會上千葉騰芳。少室峯前一枝獨秀。生佛未具已見蟠根。空劫那邊轉彰文彩。渾崙擘不破。撲鼻更馨香。八面自玲瓏。通身轉綿密。箭鋒相拄。針芥相投。則且置。獨脫一句作麼生道。倏爾風雲會。廓然天地春。復云。坐見東山振古風。頂門眼正有全功。操持臨濟金剛劍。倜儻楊岐栗棘蓬。鐵壁銀山須作用。魔宮虎穴亦流通。攝將香水無邊剎。併入鉗鎚爐鞴中。

八月旦。上堂云。秋光清淺。明明不退轉。群木蕭疎。一一解脫道。不出陰界。可以遍歷浮幢王。不立纖塵。可以具足金剛智。何況園裏菜青田中禾熟。豈非歲稔時和心融境寂。且不離向背一句作麼生道。星河秋一雁。砧杵夜千家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八月旦。上堂云。秋光清淺。明明不退轉。群木蕭疎。一一解脫道。不出陰界。可以遍歷浮幢王。不立纖塵。可以具足金剛智。何況園裏菜青田中禾熟。豈非歲稔時和心融境寂。且不離向背一句作麼生道。星河秋一雁。砧杵夜千家。

住東京天寧寺宣和六年四月十九日。於當寺為國開堂。師拈疏云。現成公案未言時。文彩已彰。洞徹根源才舉處。重重漏泄。儻或尚留觀聽。却請對眾敷場。指法座云。柔和忍辱衣。諸法空為座。既披此衣。必據此座。況佛佛祖祖。藉此為梯為航。見麼。有條攀條無條攀例。遂陞堂拈香云。此一瓣香。恭為今上皇帝。祝嚴聖壽萬歲萬萬歲。伏願。聖明逾日月。睿算等乾坤。空芥城而有餘。拂劫石而彌固。次云。此一瓣香。奉為中宮天眷宰執諸王。少師相公。節使太尉。闔朝文武。在筵勳貴。伏願。高扶聖日。永佐堯明。壽算等松椿。福祿齊江海。拈第三瓣香云。大眾。還見麼。昔日白雲堆裏。當風一句全提。今朝萬壽堂前。次第五回拈出。奉為蘄州五祖山真惠禪院第十二代演禪師。爇向爐中以酬法乳。智海和尚白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。云明明無覆藏。一一絕滲漏。初無第一第二。豈復言觀。到這裏草偃風行。渠成水到。還有共相證明底麼。僧問。時雍道泰樂升平。萬里山河舜日明。妙唱以資天子壽。爐煙為瑞國風清。未審和尚如何舉唱。師云。萬壽堂前增瑞氣。一人有慶等乾坤。僧云。師將萬古靈山事。祝讚當今有道君。師云。傾盡此時心。僧云。如是則金枝永茂天庭秀。玉葉長芳內苑春。師云。誰人不仰此時風。僧云。祝聖已蒙師指示。向上宗乘事若何。師云。七十三八十四。僧云。德基永固金剛界。萬國來朝賀聖明。師云。風前一句超調御。僧云。須知此道真機妙。應用隨方得卷舒。師云。更須抖擻眼中塵。師乃云。問話且止。大眾。祕密妙嚴深機。莫能考究。淨圓超證諸聖。無以擬倫。靈山單傳正音。少室密付的旨。洞明如杲日。寬曠若虛空。把斷諸法無遺。蔭覆群靈有作。頂門上如如不動。脚眼下了了常知。今朝幸遇祝聖開堂。對眾分明剖露。遂拈拄杖卓一下云。大眾。還知落處麼。諸佛心髓祖師淵源。十成八字打開。遍界全彰勝相。纖洪長短。黑白方圓。一一絕羅籠。處處無回互。澄澄湛湛密密堂堂。無深可深無妙可妙是故佛佛授手。唯授此心。祖祖相傳。唯傳此妙。上根種智略請回光。可以千眼頓開。可以萬緣透脫。豈不見。阿難問迦葉。世尊傳金襴外更傳何物。迦葉召阿難。阿難應喏。迦葉云。倒却門前剎竿著。三要印開十方通透。直得王舍城裏萬壽堂前。瑞氣凝九重。祥光朝鳳闕。一一發輝。正法眼藏傳。持涅槃妙。心了也。且當陽不昧一句。作麼生道。太平瑞氣無邊表。航海梯山仰聖朝。以此開堂一。毫善利。上祝今上皇帝聖壽。伏願。金輪永固寶祚殊昌。四海樂文明。萬邦陶至化。復舉。昔有僧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住東京天寧寺宣和六年四月十九日。於當寺為國開堂。師拈疏云。現成公案未言時。文彩已彰。洞徹根源才舉處。重重漏泄。儻或尚留觀聽。却請對眾敷場。指法座云。柔和忍辱衣。諸法空為座。既披此衣。必據此座。況佛佛祖祖。藉此為梯為航。見麼。有條攀條無條攀例。遂陞堂拈香云。此一瓣香。恭為今上皇帝。祝嚴聖壽萬歲萬萬歲。伏願。聖明逾日月。睿算等乾坤。空芥城而有餘。拂劫石而彌固。次云。此一瓣香。奉為中宮天眷宰執諸王。少師相公。節使太尉。闔朝文武。在筵勳貴。伏願。高扶聖日。永佐堯明。壽算等松椿。福祿齊江海。拈第三瓣香云。大眾。還見麼。昔日白雲堆裏。當風一句全提。今朝萬壽堂前。次第五回拈出。奉為蘄州五祖山真惠禪院第十二代演禪師。爇向爐中以酬法乳。智海和尚白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。云明明無覆藏。一一絕滲漏。初無第一第二。豈復言觀。到這裏草偃風行。渠成水到。還有共相證明底麼。僧問。時雍道泰樂升平。萬里山河舜日明。妙唱以資天子壽。爐煙為瑞國風清。未審和尚如何舉唱。師云。萬壽堂前增瑞氣。一人有慶等乾坤。僧云。師將萬古靈山事。祝讚當今有道君。師云。傾盡此時心。僧云。如是則金枝永茂天庭秀。玉葉長芳內苑春。師云。誰人不仰此時風。僧云。祝聖已蒙師指示。向上宗乘事若何。師云。七十三八十四。僧云。德基永固金剛界。萬國來朝賀聖明。師云。風前一句超調御。僧云。須知此道真機妙。應用隨方得卷舒。師云。更須抖擻眼中塵。師乃云。問話且止。大眾。祕密妙嚴深機。莫能考究。淨圓超證諸聖。無以擬倫。靈山單傳正音。少室密付的旨。洞明如杲日。寬曠若虛空。把斷諸法無遺。蔭覆群靈有作。頂門上如如不動。脚眼下了了常知。今朝幸遇祝聖開堂。對眾分明剖露。遂拈拄杖卓一下云。大眾。還知落處麼。諸佛心髓祖師淵源。十成八字打開。遍界全彰勝相。纖洪長短。黑白方圓。一一絕羅籠。處處無回互。澄澄湛湛密密堂堂。無深可深無妙可妙是故佛佛授手。唯授此心。祖祖相傳。唯傳此妙。上根種智略請回光。可以千眼頓開。可以萬緣透脫。豈不見。阿難問迦葉。世尊傳金襴外更傳何物。迦葉召阿難。阿難應喏。迦葉云。倒却門前剎竿著。三要印開十方通透。直得王舍城裏萬壽堂前。瑞氣凝九重。祥光朝鳳闕。一一發輝。正法眼藏傳。持涅槃妙。心了也。且當陽不昧一句。作麼生道。太平瑞氣無邊表。航海梯山仰聖朝。以此開堂一。毫善利。上祝今上皇帝聖壽。伏願。金輪永固寶祚殊昌。四海樂文明。萬邦陶至化。復舉。昔有僧

問投子。如何是一大事因緣。投子云。尹司空與老憎開堂。師云。投子古佛。叢林中推其得逸群之辯得朴實頭道用。看其等閑拈掇。不妨世法佛法打成一片。雖然如是。惜其不甚寬廓。今日忽有人問天寧。如何是一大事因緣。即對他道。手握金輪清四海。聖躬彌億萬斯年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問投子。如何是一大事因緣。投子云。尹司空與老憎開堂。師云。投子古佛。叢林中推其得逸群之辯得朴實頭道用。看其等閑拈掇。不妨世法佛法打成一片。雖然如是。惜其不甚寬廓。今日忽有人問天寧。如何是一大事因緣。即對他道。手握金輪清四海。聖躬彌億萬斯年。