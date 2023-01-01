圓悟佛果禪師語錄卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓悟佛果禪師語錄卷第三

宋平江府虎丘山門人紹隆等編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋平江府虎丘山門人紹隆等編

上堂三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂三

請首座上堂。合千差包萬有。齊往來印今古。混有無一生死。舉不犯之令。行不言之教。齊不齊平不平。於此建立於此辨明。於此紀綱於此表帥。何法不容何事不成。何德不圓何心不契。且風行草偃一句作麼生道。為山登九仞。捻土定千鈞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請首座上堂。合千差包萬有。齊往來印今古。混有無一生死。舉不犯之令。行不言之教。齊不齊平不平。於此建立於此辨明。於此紀綱於此表帥。何法不容何事不成。何德不圓何心不契。且風行草偃一句作麼生道。為山登九仞。捻土定千鈞。

上堂云。牙上生牙角上生角。機上生機巧上生巧。毒蛇鼻頭揩癢。饑鷹爪下奪肉。千尺井底施籌略。百尺竿頭作伎倆。納須彌於芥子。擲大千於方外。奇則甚奇。妙則甚妙。子細檢點將來。爭如向這裏直下似桶底脫去。三界平沈得箇休歇。過去自過去。未來由未來。只今見成。坐斷天下人舌頭還委悉麼。簷聲不斷前旬雨。電影還連後夜雷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。牙上生牙角上生角。機上生機巧上生巧。毒蛇鼻頭揩癢。饑鷹爪下奪肉。千尺井底施籌略。百尺竿頭作伎倆。納須彌於芥子。擲大千於方外。奇則甚奇。妙則甚妙。子細檢點將來。爭如向這裏直下似桶底脫去。三界平沈得箇休歇。過去自過去。未來由未來。只今見成。坐斷天下人舌頭還委悉麼。簷聲不斷前旬雨。電影還連後夜雷。

上堂云。欝蒸無處避。覿體通同。薰風自南來。披襟獨得。眾熱不到。眾苦無餘。須知佛祖閫域之中。有轉物回天之用。是故雪竇道。茫茫普熱紛紛下雪。倒流四河載發枯枿。且道。正當恁麼時如何。蟬聲時到耳。雁影忽迎眸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。欝蒸無處避。覿體通同。薰風自南來。披襟獨得。眾熱不到。眾苦無餘。須知佛祖閫域之中。有轉物回天之用。是故雪竇道。茫茫普熱紛紛下雪。倒流四河載發枯枿。且道。正當恁麼時如何。蟬聲時到耳。雁影忽迎眸。

上堂云。華開世界起。達者先知。葉落即驚秋。賢明早悟。而況。雁連湘浦影。蟲作促織吟。明明節換時移。歷歷星馳電急。正當恁麼時。機關脫落底。萬法本閑。尚留見聞底。長安正鬧。若能善觀時節。把斷要津。堂堂越聖超凡。一一騎聲蓋色。當處平和一句作麼生道。志士惜日短。愁人知夜長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。華開世界起。達者先知。葉落即驚秋。賢明早悟。而況。雁連湘浦影。蟲作促織吟。明明節換時移。歷歷星馳電急。正當恁麼時。機關脫落底。萬法本閑。尚留見聞底。長安正鬧。若能善觀時節。把斷要津。堂堂越聖超凡。一一騎聲蓋色。當處平和一句作麼生道。志士惜日短。愁人知夜長。

解制上堂云。尋常一味。無過朴實頭。坐斷千差。更須高著眼。壁立萬仞處淨裸裸。平田淺草裏峭危危。當處平和拕。泥帶水。深挑痛劄犯手傷鋒。欲得兩不相妨。各請休機罷釣。且九夏賞勞一句作麼生道。險處豈嘗忘顧鑑。縱行平地索隄防。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解制上堂云。尋常一味。無過朴實頭。坐斷千差。更須高著眼。壁立萬仞處淨裸裸。平田淺草裏峭危危。當處平和拕。泥帶水。深挑痛劄犯手傷鋒。欲得兩不相妨。各請休機罷釣。且九夏賞勞一句作麼生道。險處豈嘗忘顧鑑。縱行平地索隄防。

上堂云。突出難辨。久參未免躊躇。信手拈來。後學那知端的。金風扇物玉露垂珠。雁過長空蛩吟幽砌。一一七穿八穴。明明百匝千重。何必棒喝交馳。方論照用。直下懸崖撒手便可承當。還有恁麼人麼。見義不為非勇士。臨危不變始驚群。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。突出難辨。久參未免躊躇。信手拈來。後學那知端的。金風扇物玉露垂珠。雁過長空蛩吟幽砌。一一七穿八穴。明明百匝千重。何必棒喝交馳。方論照用。直下懸崖撒手便可承當。還有恁麼人麼。見義不為非勇士。臨危不變始驚群。

看藏經上堂。祥煙繚繞瑞氣氤氳。公案見成。有誰扣擊。乃云。塵中大經卷。莫測津涯。聰慧淨眼人。始能拈出。直得義天性海。若帝網交羅。智照神光。如洪爐猛焰。今日幸遇皇風蕩蕩帝道平平。有大心檀越為汝發機。使諸人各各八字打開。直得霞絛展處。玉牒舒時。文彩已彰各宜薦取。且不落文墨一句作麼生道。一堂風冷淡。千古意分明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 看藏經上堂。祥煙繚繞瑞氣氤氳。公案見成。有誰扣擊。乃云。塵中大經卷。莫測津涯。聰慧淨眼人。始能拈出。直得義天性海。若帝網交羅。智照神光。如洪爐猛焰。今日幸遇皇風蕩蕩帝道平平。有大心檀越為汝發機。使諸人各各八字打開。直得霞絛展處。玉牒舒時。文彩已彰各宜薦取。且不落文墨一句作麼生道。一堂風冷淡。千古意分明。

上堂云。一塵入正受。盡大地冷啾啾。諸塵三昧起。遍十方鬧浩浩。分身百億未足為多。端坐虛堂未嘗言靜。倒這裏卷舒收放。擒縱殺活。以金剛寶劍。截斷疑情。將衲僧巴鼻脫生死關。坐斷要津不通凡聖。千人萬人羅籠不住。百千境界轉變不得。始能為如來使普現色身。且道。正當恁麼時如何。日用無回互。當機有卷舒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一塵入正受。盡大地冷啾啾。諸塵三昧起。遍十方鬧浩浩。分身百億未足為多。端坐虛堂未嘗言靜。倒這裏卷舒收放。擒縱殺活。以金剛寶劍。截斷疑情。將衲僧巴鼻脫生死關。坐斷要津不通凡聖。千人萬人羅籠不住。百千境界轉變不得。始能為如來使普現色身。且道。正當恁麼時如何。日用無回互。當機有卷舒。

上堂云。萬機不到千聖不携。截斷葛藤掀翻路布。若也從苗辨地。因語識人。猶落第二機在。若論第一機上。實無如是事。且道。第一機上還著得計較麼。著得向上向下麼。著得佛祖麼。到這裏直須恁麼超然地。把斷要津不通凡聖。若未薦得。不免放一線道。向第二義門。無言處演言。無相中現相。直下似十五夜月澄湛孤圓。一室千燈交光相照。始終一貫前後無差。也須是箇同道者方知。同得者方證。且那箇是同得同證底。一言才契證。未悟已先知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。萬機不到千聖不携。截斷葛藤掀翻路布。若也從苗辨地。因語識人。猶落第二機在。若論第一機上。實無如是事。且道。第一機上還著得計較麼。著得向上向下麼。著得佛祖麼。到這裏直須恁麼超然地。把斷要津不通凡聖。若未薦得。不免放一線道。向第二義門。無言處演言。無相中現相。直下似十五夜月澄湛孤圓。一室千燈交光相照。始終一貫前後無差。也須是箇同道者方知。同得者方證。且那箇是同得同證底。一言才契證。未悟已先知。

知縣入山上堂。拈香示眾。信手拈來光明烜赫。結而為蓋散而為雲。爇向爐中。莊嚴知縣宣德妍智道人。伏願。道心堅固種智圓明。遂敷座。適來錦上鋪華。如今鋪華錦上。還有明眼底解拈得探得麼。試出來擊揚看。師乃云。心不是佛。認心乖宗。智不是道。立智失旨。道本無為。佛亦無相。於無相無為處辨得去。一切諸相悉皆是佛。一切所為悉皆是道。拈起也天回地轉。放下也草偃風行。若是向上更不落二落三。直下單刀直入。其或尚存光彩猶滯皮膚。不免向這裏。談妙談玄。演事演理。行棒行喝。舉古舉今。且道。山僧畢竟將什麼為人。不住舊時無相貌。外尋知識也非真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知縣入山上堂。拈香示眾。信手拈來光明烜赫。結而為蓋散而為雲。爇向爐中。莊嚴知縣宣德妍智道人。伏願。道心堅固種智圓明。遂敷座。適來錦上鋪華。如今鋪華錦上。還有明眼底解拈得探得麼。試出來擊揚看。師乃云。心不是佛。認心乖宗。智不是道。立智失旨。道本無為。佛亦無相。於無相無為處辨得去。一切諸相悉皆是佛。一切所為悉皆是道。拈起也天回地轉。放下也草偃風行。若是向上更不落二落三。直下單刀直入。其或尚存光彩猶滯皮膚。不免向這裏。談妙談玄。演事演理。行棒行喝。舉古舉今。且道。山僧畢竟將什麼為人。不住舊時無相貌。外尋知識也非真。

上堂云。山頭鼓浪井底揚塵。眼聽似震雷霆。耳觀如張錦繡。三百六十骨節。一一現無邊妙身。八萬四千毛端。頭頭彰寶王剎海。不是神通妙用。亦非法爾如然。苟能千眼頓開。直下十方坐斷。且超然獨脫一句作麼生道。試玉須經火。求珠不離泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。山頭鼓浪井底揚塵。眼聽似震雷霆。耳觀如張錦繡。三百六十骨節。一一現無邊妙身。八萬四千毛端。頭頭彰寶王剎海。不是神通妙用。亦非法爾如然。苟能千眼頓開。直下十方坐斷。且超然獨脫一句作麼生道。試玉須經火。求珠不離泥。

上堂云。風吹風動無二種。水洗水濕豈兩般。淺聞深悟底。錦上鋪華。深聞不悟底。生鐵鑄就。春盡群芳已歇。夏初百穀方滋。時節不相饒。乾坤得自在。且不涉迷悟一句作麼生道。薰風自南來。殿閣生微涼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。風吹風動無二種。水洗水濕豈兩般。淺聞深悟底。錦上鋪華。深聞不悟底。生鐵鑄就。春盡群芳已歇。夏初百穀方滋。時節不相饒。乾坤得自在。且不涉迷悟一句作麼生道。薰風自南來。殿閣生微涼。

王待制生日請上堂。示眾云。當陽一句直截根源。不昧時機出眾相見。師云。靈機廓爾。豈有階梯。智照洞然本無迷暗。一切處作奇特事。不動絲毫。脚跟下亘堅密身。遍塵沙界。坐斷千差路。突出四威儀。何假七步周行。十種祥瑞。明明絕滲漏。歷歷無覆藏。包古今齊物我。平得失混去來。分明直下現成。是箇本來面目。只如透出形聲。且道。如何通信。還委悉麼。一塵才舉處。全體現優曇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王待制生日請上堂。示眾云。當陽一句直截根源。不昧時機出眾相見。師云。靈機廓爾。豈有階梯。智照洞然本無迷暗。一切處作奇特事。不動絲毫。脚跟下亘堅密身。遍塵沙界。坐斷千差路。突出四威儀。何假七步周行。十種祥瑞。明明絕滲漏。歷歷無覆藏。包古今齊物我。平得失混去來。分明直下現成。是箇本來面目。只如透出形聲。且道。如何通信。還委悉麼。一塵才舉處。全體現優曇。

上堂云。第一句下薦得。祖師乞命。第二句下薦得。人天膽落。第三句下薦得。虎口裏橫身。不是循途守轍。亦非革轍移途。透得則六臂三頭。未透亦人間天上。且道三句外一句作麼生道。生涯只在絲綸上。明月扁舟泛五湖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。第一句下薦得。祖師乞命。第二句下薦得。人天膽落。第三句下薦得。虎口裏橫身。不是循途守轍。亦非革轍移途。透得則六臂三頭。未透亦人間天上。且道三句外一句作麼生道。生涯只在絲綸上。明月扁舟泛五湖。

住道林語錄。師在夾山受請。拈帖示眾云。大眾。湖外有知音。千里通消息。透出威音王。誰解知端的。還知麼。箇裏辨取。苟或未然。却請對眾宣過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住道林語錄。師在夾山受請。拈帖示眾云。大眾。湖外有知音。千里通消息。透出威音王。誰解知端的。還知麼。箇裏辨取。苟或未然。却請對眾宣過。

陞座云。數載碧巖藏拙訥。幽深頗愜再南心。業緣苦死相驅逼。隨順還須過道林。二途俱不涉底。出來道看。僧問。天得一以清。地得一以寧。衲僧得一時如何。師云。藏身無路。進云。兵隨印轉去也。師云。一句合頭語。進云。意氣不從天地得。英雄豈待四時推。師云。瞻之仰之。進云。只如疏中道。本來真性不減不增。隨處道場無罣無礙。和尚為什麼不住夾山。却赴道林。師云。只為現成公案。進云。恁麼則慈悲不等去也。師云。什麼處不等。進云。驗在目前。師云。蹉過也不知。進云。承師有言。湖外有知音。千里通消息。未審是什麼消息。師云。高著眼。進云。還許學人說道理也無。師云。啐啄即不堪。師乃云。孤峯頂上眠雲。孤負先聖。十字街頭垂手。埋沒宗風。不擇地而安。失却正眼。揀所在而住。理涉多端。若是本色衲僧。直下一刀劃斷。無彼無此離去離住。明如杲日寬若太虛。隨處作主遇緣即行。且應物利生一句作麼生道。渠儂無向背。一鏃破三關。師復云。雲縱卷舒豈有彼此。谷神靜應那列高低。融通萬有而混成。坐斷要津而一致。塵中經卷長時轉大法輪。句下分身是處光輝烜赫。箇是衲僧家尋常受用。或撮大地如粟米粒大。拋向面前。摑須彌𨁝跳上三十三天。且道。是雲縱卷舒谷神靜應。還會麼。行船須是把梢人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陞座云。數載碧巖藏拙訥。幽深頗愜再南心。業緣苦死相驅逼。隨順還須過道林。二途俱不涉底。出來道看。僧問。天得一以清。地得一以寧。衲僧得一時如何。師云。藏身無路。進云。兵隨印轉去也。師云。一句合頭語。進云。意氣不從天地得。英雄豈待四時推。師云。瞻之仰之。進云。只如疏中道。本來真性不減不增。隨處道場無罣無礙。和尚為什麼不住夾山。却赴道林。師云。只為現成公案。進云。恁麼則慈悲不等去也。師云。什麼處不等。進云。驗在目前。師云。蹉過也不知。進云。承師有言。湖外有知音。千里通消息。未審是什麼消息。師云。高著眼。進云。還許學人說道理也無。師云。啐啄即不堪。師乃云。孤峯頂上眠雲。孤負先聖。十字街頭垂手。埋沒宗風。不擇地而安。失却正眼。揀所在而住。理涉多端。若是本色衲僧。直下一刀劃斷。無彼無此離去離住。明如杲日寬若太虛。隨處作主遇緣即行。且應物利生一句作麼生道。渠儂無向背。一鏃破三關。師復云。雲縱卷舒豈有彼此。谷神靜應那列高低。融通萬有而混成。坐斷要津而一致。塵中經卷長時轉大法輪。句下分身是處光輝烜赫。箇是衲僧家尋常受用。或撮大地如粟米粒大。拋向面前。摑須彌𨁝跳上三十三天。且道。是雲縱卷舒谷神靜應。還會麼。行船須是把梢人。

到梁山上堂云。擊布鼓於龍門。曜螢火於太陽。到這裏直得藏身無路。還有忍俊不禁底麼。師乃云。無生師子窟。哮吼驚群。不二栴檀林。香風匝座。直得言超象外句演真乘。道出古今用過佛祖。山僧到這裏如何啟口。所謂見所未見聞所未聞。雖然借路經過。不免逢場作戲。乃古乃今無彼無此。適來覺海。舉夾山道。太陽溢目。萬里不掛片雲。清清之水遊魚自迷。目前無闍梨。此間無老僧。若能知雲月是同溪山各異。便見但知作佛。愁什麼眾生。如此則三玄三要八字打開。五位君臣一筆句下。諸人還見麼。出頭天外看。須是箇中人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到梁山上堂云。擊布鼓於龍門。曜螢火於太陽。到這裏直得藏身無路。還有忍俊不禁底麼。師乃云。無生師子窟。哮吼驚群。不二栴檀林。香風匝座。直得言超象外句演真乘。道出古今用過佛祖。山僧到這裏如何啟口。所謂見所未見聞所未聞。雖然借路經過。不免逢場作戲。乃古乃今無彼無此。適來覺海。舉夾山道。太陽溢目。萬里不掛片雲。清清之水遊魚自迷。目前無闍梨。此間無老僧。若能知雲月是同溪山各異。便見但知作佛。愁什麼眾生。如此則三玄三要八字打開。五位君臣一筆句下。諸人還見麼。出頭天外看。須是箇中人。

到德山上堂云。高懸古鏡。列萬象於臺前。橫按鏌鎁截。群機於句下。開作家爐鞴。奮佛祖鉗鎚。演見性之真風。紹圓明之宗範。直得如天普蓋。似地普擎。頭頭物物明明了了。要津坐斷選佛場開。到這裏豈可飲氣吞聲。不免借華獻水。大眾。當年見性禪師。據一條白棒。佛來也打。至於隔江搖扇斫木傳心。巖頭雪峯唱末後句。洞山龍牙明殺活機。今古流傳叢林龜鑑。而今堂頭繼此真風。截斷眾流不存涓滴。山僧幸獲觀光。敢問。人境相稱一句作麼生道。五溪清不盡。千古美無虧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到德山上堂云。高懸古鏡。列萬象於臺前。橫按鏌鎁截。群機於句下。開作家爐鞴。奮佛祖鉗鎚。演見性之真風。紹圓明之宗範。直得如天普蓋。似地普擎。頭頭物物明明了了。要津坐斷選佛場開。到這裏豈可飲氣吞聲。不免借華獻水。大眾。當年見性禪師。據一條白棒。佛來也打。至於隔江搖扇斫木傳心。巖頭雪峯唱末後句。洞山龍牙明殺活機。今古流傳叢林龜鑑。而今堂頭繼此真風。截斷眾流不存涓滴。山僧幸獲觀光。敢問。人境相稱一句作麼生道。五溪清不盡。千古美無虧。

入院至方丈云。摩竭陀親行此令。毘耶離已現神通。而今總不重拈出。坐斷千差繼祖風。且坐斷一句作麼生道。已在言前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入院至方丈云。摩竭陀親行此令。毘耶離已現神通。而今總不重拈出。坐斷千差繼祖風。且坐斷一句作麼生道。已在言前。

陞座云。炎炎伏暑離青嶂。肅肅清秋渡碧湘。古殿耽耽松檜密。無塵金地足清涼。既到這裏。還有本色衲僧麼。出來共相證明。僧問。黃檗因裴相國。美譽彌高。大顛得韓文公。佳聲逾遠。未審和尚恩歸何人。師云。那將魚目比明珠。進云。若然者。從此希聲天下聞。師云。退身有分。進云。今日和尚添得一重光彩。師云。什麼處是添得。進云。虎頭帶角出荒草。師云。切忌合頭語。師乃云。法無住相。著相乖宗道不虛行。隨行得路。須知住中無住。行中無行。寬若太虛明如杲日。萬象不能藏覆。千聖豈可擬倫。一塵飛而翳天。一芥墮而覆地。一華開而見佛。一葉落而知秋。物物頭頭明明歷歷。事有千差理歸一揆。須是通方作者始解證明。不見道。盡乾坤都盧是沙門一隻眼。又道。盡大地撮來。如粟米粒大。非是神通妙用。亦非本體如然。到這裏遇緣即宗。隨處應機。且到山一句作麼生道。古殿倚巖腹。新徑繞雲根。復云。諸佛不出世。四十九年說。威音已前沒交涉。祖師不西來。少林有妙訣。達磨一宗掃土淨盡。若人識祖佛。渠無面目。甚處識渠。當處便超越。前是三門佛殿。後是方丈寢堂。在右厨庫僧堂。作麼生說當處超越。還委悉麼。撒手到家人不識。更無一物獻尊堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陞座云。炎炎伏暑離青嶂。肅肅清秋渡碧湘。古殿耽耽松檜密。無塵金地足清涼。既到這裏。還有本色衲僧麼。出來共相證明。僧問。黃檗因裴相國。美譽彌高。大顛得韓文公。佳聲逾遠。未審和尚恩歸何人。師云。那將魚目比明珠。進云。若然者。從此希聲天下聞。師云。退身有分。進云。今日和尚添得一重光彩。師云。什麼處是添得。進云。虎頭帶角出荒草。師云。切忌合頭語。師乃云。法無住相。著相乖宗道不虛行。隨行得路。須知住中無住。行中無行。寬若太虛明如杲日。萬象不能藏覆。千聖豈可擬倫。一塵飛而翳天。一芥墮而覆地。一華開而見佛。一葉落而知秋。物物頭頭明明歷歷。事有千差理歸一揆。須是通方作者始解證明。不見道。盡乾坤都盧是沙門一隻眼。又道。盡大地撮來。如粟米粒大。非是神通妙用。亦非本體如然。到這裏遇緣即宗。隨處應機。且到山一句作麼生道。古殿倚巖腹。新徑繞雲根。復云。諸佛不出世。四十九年說。威音已前沒交涉。祖師不西來。少林有妙訣。達磨一宗掃土淨盡。若人識祖佛。渠無面目。甚處識渠。當處便超越。前是三門佛殿。後是方丈寢堂。在右厨庫僧堂。作麼生說當處超越。還委悉麼。撒手到家人不識。更無一物獻尊堂。

八月一日。於天寧寺開堂。師拈疏云。大眾見麼。箇裏薦得正法眼藏。明明無覆藏。大事因緣歷歷生光彩。其或未然。却請表白對眾宣過。宣疏罷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八月一日。於天寧寺開堂。師拈疏云。大眾見麼。箇裏薦得正法眼藏。明明無覆藏。大事因緣歷歷生光彩。其或未然。却請表白對眾宣過。宣疏罷。

師指法座云。大眾。借座燈王昔人模範。當陽定奪此日機鋒。要明佛祖淵源。須踏毘盧頂上。遂陞座拈香云。此一瓣香。奉為祝嚴今上皇帝聖壽。伏願。金輪長御極。寶祚永昌隆。拱北極以稱尊。空芥城而彌固。第二瓣香。奉為判府安撫侍講運使中大運判檢討提學刪定提舉大夫承受奉御兩廳通判大夫。在座勳貴。伏願。為風后力牧。作稷[├/(咼-┌+乂)]夔臯。副具瞻則八座三台。簡帝心乃鹽梅霖雨。第三瓣香。千佛出興何人酬價。威音那畔誰辨端倪。昔年白雲一句下承當。今日潭城第三回拈出。奉為蘄州五祖山第十二代故演禪師。以酬法乳。乃攝衣趺坐。天寧和尚白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。好箇第一義。直得八面玲瓏。如印印空。如印印泥。如印印水。恁麼說話。早是落二落三了也。莫有具透關眼底。便請出來激揚看。僧問。透白雲關佩黃梅印。握楊岐正令恢慈明舊里。臨濟三玄即不問。妙峯孤頂事如何。師云。覿面相呈無向背。進云。善財七日不逢則且致。文殊為什麼百劫摸𢱢不著。師云。儞什麼處見文殊。進云。一句逈超千聖外。滿筵目擊盡知音。師云。高高處觀之不足。低低處平之有餘。進云。恁麼則瀟湘江上月。照破碧巖秋。師云。也須急著眼始得。進云。只如侍講昔日有詩道。解語乃無舌。老僧非此間。正當恁麼時如何。師云。知心有幾人。進云。令人轉憶龐居士。天上人間不可陪。師云。却被闍黎道著。師乃云。大道無向背。至理絕言詮。逈出三乘高超十地。萬法不到處。特地光輝生。佛未分時靈源獨曜。不落聞見不隨色聲。直下無一絲毫頭。遍界全彰奇特事。直饒棒頭取證。喝下承當。猶是曲為。今時更或光境俱忘。契心平等。畢竟亦非的旨。所以道。向上一路千聖不傳。學者勞形如猿捉影。到這裏理絕事絕行絕。照絕用絕。權絕實絕。直似倚天長劍凜凜神威。如鐵牛之機羅籠不住。今日幸對明眼人前。不敢被蓋囊藏。八字打開去也。拈拂子云。還委悉麼。耀古騰今活鱍鱍。大千沙界露全身。復云。大眾。昔日雪峯拈拄杖示眾云。我這箇為中下機人。時有僧出問云。忽遇上上機人來時如何。峯拈却拄杖。雲門云。我不似雪峯打破這葛藤。乃拈拄杖云。我這箇為中下機人。時有僧問。忽遇上上機人來時如何。雲門便打。師拈云。大凡扶宗立教。須是頂門上具眼肘臂下有符。看他二老宿。縱橫殺活出沒卷舒甚生奇特。子細點檢將來。猶是節外生枝。若據山僧見處。乃拈拄杖云。山僧只將這箇。普為一切人。無論上中下。若要擎展一任擎展。若要承當一任承當。處處把斷要津。箇箇壁立千仞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師指法座云。大眾。借座燈王昔人模範。當陽定奪此日機鋒。要明佛祖淵源。須踏毘盧頂上。遂陞座拈香云。此一瓣香。奉為祝嚴今上皇帝聖壽。伏願。金輪長御極。寶祚永昌隆。拱北極以稱尊。空芥城而彌固。第二瓣香。奉為判府安撫侍講運使中大運判檢討提學刪定提舉大夫承受奉御兩廳通判大夫。在座勳貴。伏願。為風后力牧。作稷[├/(咼-┌+乂)]夔臯。副具瞻則八座三台。簡帝心乃鹽梅霖雨。第三瓣香。千佛出興何人酬價。威音那畔誰辨端倪。昔年白雲一句下承當。今日潭城第三回拈出。奉為蘄州五祖山第十二代故演禪師。以酬法乳。乃攝衣趺坐。天寧和尚白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。好箇第一義。直得八面玲瓏。如印印空。如印印泥。如印印水。恁麼說話。早是落二落三了也。莫有具透關眼底。便請出來激揚看。僧問。透白雲關佩黃梅印。握楊岐正令恢慈明舊里。臨濟三玄即不問。妙峯孤頂事如何。師云。覿面相呈無向背。進云。善財七日不逢則且致。文殊為什麼百劫摸𢱢不著。師云。儞什麼處見文殊。進云。一句逈超千聖外。滿筵目擊盡知音。師云。高高處觀之不足。低低處平之有餘。進云。恁麼則瀟湘江上月。照破碧巖秋。師云。也須急著眼始得。進云。只如侍講昔日有詩道。解語乃無舌。老僧非此間。正當恁麼時如何。師云。知心有幾人。進云。令人轉憶龐居士。天上人間不可陪。師云。却被闍黎道著。師乃云。大道無向背。至理絕言詮。逈出三乘高超十地。萬法不到處。特地光輝生。佛未分時靈源獨曜。不落聞見不隨色聲。直下無一絲毫頭。遍界全彰奇特事。直饒棒頭取證。喝下承當。猶是曲為。今時更或光境俱忘。契心平等。畢竟亦非的旨。所以道。向上一路千聖不傳。學者勞形如猿捉影。到這裏理絕事絕行絕。照絕用絕。權絕實絕。直似倚天長劍凜凜神威。如鐵牛之機羅籠不住。今日幸對明眼人前。不敢被蓋囊藏。八字打開去也。拈拂子云。還委悉麼。耀古騰今活鱍鱍。大千沙界露全身。復云。大眾。昔日雪峯拈拄杖示眾云。我這箇為中下機人。時有僧出問云。忽遇上上機人來時如何。峯拈却拄杖。雲門云。我不似雪峯打破這葛藤。乃拈拄杖云。我這箇為中下機人。時有僧問。忽遇上上機人來時如何。雲門便打。師拈云。大凡扶宗立教。須是頂門上具眼肘臂下有符。看他二老宿。縱橫殺活出沒卷舒甚生奇特。子細點檢將來。猶是節外生枝。若據山僧見處。乃拈拄杖云。山僧只將這箇。普為一切人。無論上中下。若要擎展一任擎展。若要承當一任承當。處處把斷要津。箇箇壁立千仞。

且道忽遇其中人來時如何。萬國醉心嘗大鼎。相逢携手上高臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且道忽遇其中人來時如何。萬國醉心嘗大鼎。相逢携手上高臺。

謝監寺上堂云。滴水氷生百了千當。鐵作脊梁骨。金鑄堅實心。荷負叢林。贊弼知識。典刑可法。直下朴實頭底。且道是什麼人。相逢相見呵呵笑。更有春風春又春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝監寺上堂云。滴水氷生百了千當。鐵作脊梁骨。金鑄堅實心。荷負叢林。贊弼知識。典刑可法。直下朴實頭底。且道是什麼人。相逢相見呵呵笑。更有春風春又春。

運判請。上堂示眾云。驚群敵勝乃英靈。佛祖當機貴見成。幸遇通人為證據。何妨出眾決疑情。僧問龐居士圓機如疾焰過風。馬祖大師捷辯如奔流度刃。二人酬唱。還有優劣也無。師云。通身是遍身是。進云。一槌擊碎去也。師云。且莫錯認。進云。不與萬法為侶者。是什麼人。師云。問從何來。進云。好箇消息。師云。道什麼。進云。只如一口吸盡西江水。又作麼生。師云。杲日麗天。進云。將為有多少奇特。師云。儞又作麼生。進云。覿面相呈。師云。眨上眉毛。師乃云。明明不退轉。歷歷無生忍。彌綸萬有含吐十虛。離見絕聞超聲越色。若謂即心即佛。正如頭上安頭。更言非佛非心。大似撥漚覓火。超出二見不墮中間。淨裸裸無遺。赤灑灑全露。是故古人道。靈源不昧萬古徽猷。入此門來莫存知解。到這裏纖毫不立遍界不藏。萬派朝宗千差同轍。直得威音已前。乃至窮未來際。不移易一絲毫。用處覿體。全真拈來。當機直截。只如今日開選佛場演最上乘。且道薦嚴一句作麼生道。內宮慈氏當臺見。遍界全彰淨妙身。復舉。乾峯示眾云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。雲門大師出眾云。昨日有人從天台來。却往徑山去。峯云。典座今日不得普請。師云。閃電光中著眼。擊石火裏橫身。乾峯既鐵樹生華。雲門亦紅爐鼓浪。拳踢相應唱拍相隨。所謂要明恁麼事。須是恁麼人。若是恁麼人須解恁麼事。只如今日大明普照上根圓證。作殊勝緣現奇特事。且道與雲門乾舉是同是別。不逢別者不開拳。一遇知音便分付。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 運判請。上堂示眾云。驚群敵勝乃英靈。佛祖當機貴見成。幸遇通人為證據。何妨出眾決疑情。僧問龐居士圓機如疾焰過風。馬祖大師捷辯如奔流度刃。二人酬唱。還有優劣也無。師云。通身是遍身是。進云。一槌擊碎去也。師云。且莫錯認。進云。不與萬法為侶者。是什麼人。師云。問從何來。進云。好箇消息。師云。道什麼。進云。只如一口吸盡西江水。又作麼生。師云。杲日麗天。進云。將為有多少奇特。師云。儞又作麼生。進云。覿面相呈。師云。眨上眉毛。師乃云。明明不退轉。歷歷無生忍。彌綸萬有含吐十虛。離見絕聞超聲越色。若謂即心即佛。正如頭上安頭。更言非佛非心。大似撥漚覓火。超出二見不墮中間。淨裸裸無遺。赤灑灑全露。是故古人道。靈源不昧萬古徽猷。入此門來莫存知解。到這裏纖毫不立遍界不藏。萬派朝宗千差同轍。直得威音已前。乃至窮未來際。不移易一絲毫。用處覿體。全真拈來。當機直截。只如今日開選佛場演最上乘。且道薦嚴一句作麼生道。內宮慈氏當臺見。遍界全彰淨妙身。復舉。乾峯示眾云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。雲門大師出眾云。昨日有人從天台來。却往徑山去。峯云。典座今日不得普請。師云。閃電光中著眼。擊石火裏橫身。乾峯既鐵樹生華。雲門亦紅爐鼓浪。拳踢相應唱拍相隨。所謂要明恁麼事。須是恁麼人。若是恁麼人須解恁麼事。只如今日大明普照上根圓證。作殊勝緣現奇特事。且道與雲門乾舉是同是別。不逢別者不開拳。一遇知音便分付。

上堂云。樹凋葉落。頭頭體露金風。海闊天高。處處月圓秋夜。佛祖提不起。棒喝用不著。清奇水石玲瓏心印。全彰瀟灑巖崖。峭拔門庭。成見安家樂業。則且止。海眾雲臻時如何。豁開戶牖相延諾。淡飯麁羹守寂寥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。樹凋葉落。頭頭體露金風。海闊天高。處處月圓秋夜。佛祖提不起。棒喝用不著。清奇水石玲瓏心印。全彰瀟灑巖崖。峭拔門庭。成見安家樂業。則且止。海眾雲臻時如何。豁開戶牖相延諾。淡飯麁羹守寂寥。

上堂云。深深處無物堪比倫。淺淺箇兩手相分付以一統萬穿眾穴。於毫端補短裁長。握秤尺於掌內。換却髑髏裏底。且致把將靴鞋袋來一句作麼生道。意氣不從天地得。英雄豈藉四時推。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。深深處無物堪比倫。淺淺箇兩手相分付以一統萬穿眾穴。於毫端補短裁長。握秤尺於掌內。換却髑髏裏底。且致把將靴鞋袋來一句作麼生道。意氣不從天地得。英雄豈藉四時推。

周侍御請。上堂云。祝一人無窮之壽。開十方選佛之場。建殊勝緣作奇特事。須是作家漢共相激揚始得。僧問。秋去冬來忽忽過。流年日月信無多。決去玄沙三種病。趙州茶盞事如何。師云。放去收來。進云。須信天真佛。興悲幾萬般。師云。一點水墨。進云。直得微甘回齒頰。已輸崖蜜十分甜。師云。却須透得趙州關。進云。不煩魏帝一丸藥去也。師云。天下衲僧取則。進云。趙州老漢猶是入泥入水。未審道林門下作麼生為人。師云。截鐵斬釘。進云。可謂是一句當機迅若雷。爍迦羅眼頂門開。師云。分明記取。師乃云。玄機透脫。融萬象於目前。至理高明。會千差於物表。一明一切明。一見一切見。一用一切用。一說一切說。直截根源當陽顯露。若能於此洞達去。自己脚跟下一段大事。明如杲日寬如太虛。可以修身可以見性。可以祝一人上壽。可以種未來勝因。是故靈山拈華迦葉微笑。少林面壁神光傳心。於是中間如擊石火似閃電光。須是奇特人方明本分事。要知本分事。還他奇特人。只如今日奇特本分底一句作麼生道。葵藿同傾仰。高祝萬年春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周侍御請。上堂云。祝一人無窮之壽。開十方選佛之場。建殊勝緣作奇特事。須是作家漢共相激揚始得。僧問。秋去冬來忽忽過。流年日月信無多。決去玄沙三種病。趙州茶盞事如何。師云。放去收來。進云。須信天真佛。興悲幾萬般。師云。一點水墨。進云。直得微甘回齒頰。已輸崖蜜十分甜。師云。却須透得趙州關。進云。不煩魏帝一丸藥去也。師云。天下衲僧取則。進云。趙州老漢猶是入泥入水。未審道林門下作麼生為人。師云。截鐵斬釘。進云。可謂是一句當機迅若雷。爍迦羅眼頂門開。師云。分明記取。師乃云。玄機透脫。融萬象於目前。至理高明。會千差於物表。一明一切明。一見一切見。一用一切用。一說一切說。直截根源當陽顯露。若能於此洞達去。自己脚跟下一段大事。明如杲日寬如太虛。可以修身可以見性。可以祝一人上壽。可以種未來勝因。是故靈山拈華迦葉微笑。少林面壁神光傳心。於是中間如擊石火似閃電光。須是奇特人方明本分事。要知本分事。還他奇特人。只如今日奇特本分底一句作麼生道。葵藿同傾仰。高祝萬年春。

上堂云。玄玄玄太顢頇。了了了沒邊表。有生有滅特地乖張。無去無來轉見漏逗。不起滅盡定而現諸威儀。不捨凡夫法而修諸勝行。且道是放行是把住。隨流認得性無喜亦無憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。玄玄玄太顢頇。了了了沒邊表。有生有滅特地乖張。無去無來轉見漏逗。不起滅盡定而現諸威儀。不捨凡夫法而修諸勝行。且道是放行是把住。隨流認得性無喜亦無憂。

上堂云。葉落知秋動絃別曲。定光招手智者點頭。承當於文彩未生前。相照向是非得失外。不涉廉纖如何通信。萬景徒有象。孤雲本無心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。葉落知秋動絃別曲。定光招手智者點頭。承當於文彩未生前。相照向是非得失外。不涉廉纖如何通信。萬景徒有象。孤雲本無心。

檀越請上堂。僧問。教云。初日分中日分後日分。皆以恒河沙等身布施。如何是初日分恒河沙等身布施。師云。大海若不訥。百川應倒流。進云。如何是中日分恒河沙等身布施。師云。見成公案。進云。如何是後日分恒河沙等身布施。師云。盡未來際一時收。師乃云。日面月面珠回玉轉。有句無句絲來線去。如來禪父母未生前。祖師意井底紅塵起。透得者。權實句下雙明。透未得者。葛藤窠裏埋沒。透得透不得。總不恁麼時如何。薰風自南來。殿閣生微涼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 檀越請上堂。僧問。教云。初日分中日分後日分。皆以恒河沙等身布施。如何是初日分恒河沙等身布施。師云。大海若不訥。百川應倒流。進云。如何是中日分恒河沙等身布施。師云。見成公案。進云。如何是後日分恒河沙等身布施。師云。盡未來際一時收。師乃云。日面月面珠回玉轉。有句無句絲來線去。如來禪父母未生前。祖師意井底紅塵起。透得者。權實句下雙明。透未得者。葛藤窠裏埋沒。透得透不得。總不恁麼時如何。薰風自南來。殿閣生微涼。

結夏上堂云。高超十地不歷僧祇。物我一如身心平等。不與萬法為侶。不與千聖同途。歷歷常光現前。處處壁立萬仞。直饒透出威音已前。猶是這邊事在。及乎理隨事變應物應機。或現十種他受用身。或現三尺一丈六。有時孤峯頂上目視雲霄。有時淺草平田橫三竪四。亦只是這邊事。只如不動步而廓周沙界。不起念而周遍十虛底人。且道九旬三月還結夏也無。雲在嶺頭閑不徹。水流㵎下太忙生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏上堂云。高超十地不歷僧祇。物我一如身心平等。不與萬法為侶。不與千聖同途。歷歷常光現前。處處壁立萬仞。直饒透出威音已前。猶是這邊事在。及乎理隨事變應物應機。或現十種他受用身。或現三尺一丈六。有時孤峯頂上目視雲霄。有時淺草平田橫三竪四。亦只是這邊事。只如不動步而廓周沙界。不起念而周遍十虛底人。且道九旬三月還結夏也無。雲在嶺頭閑不徹。水流㵎下太忙生。

上堂云。月圓月望月旦月朔。斬釘截鐵堆山積嶽。小乘錢貫大乘井索。有漏笊籬無漏木杓。定龍蛇句全殺活。散向諸方任貶剝。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。月圓月望月旦月朔。斬釘截鐵堆山積嶽。小乘錢貫大乘井索。有漏笊籬無漏木杓。定龍蛇句全殺活。散向諸方任貶剝。參。

鄧樞密奏到紫衣師名上堂云。此一瓣香。奉為祝嚴今上皇帝。伏願。帝基永久寶祚彌昌。億萬斯年永隆聖壽。次拈香。奉為兩府樞密相公。伏願。長居三事永處巖廊。壽算等喬松。福祿深巨海。陞座僧問。師名遠賜。全提佛祖大機。椹服初披。獨露人天正眼。百匝千重則且置。孤峯頂𩕳事如何。師云。優鉢羅華火裏開。進云。只如朕兆未分已前。是何面目。師云。渠無面目。進云。龍得水時添意氣。虎逢山勢長威獰。師云。誰不恁麼。進云。空生若解巖中坐。爭得天華動地來。師云。却被闍黎勘破。進云。聖明天子未審將何報答。師云。此心心外更無心。進云。還許學人轉身吐氣也無。師云。儞作麼生著力。進云。三事衲衣青嶂外。一爐沈水白雲中。師云。大家讚歎師乃云。大道絕遮攔。其誰趣向。虛空無背面。何處雕鐫。逈出威音王。高超毘盧頂。直得絕塵絕跡離相離名。海口莫能宣。佛眼覷不見。其奈巖中宴坐諸天雨華。淨室掩關梵音慰諭。遠稟一人洪造。特資宰輔陶鎔椹服師名薦臻巖穴。既爾從天降下。理應直下承當。泉石光輝林巒增秀。風行草偃水到渠成。由是擊開解脫門。顯示正法眼。調無生曲唱太平歌。樂無為之化去也。還委悉麼。優鉢羅華開。嗅著無香氣名自樞密府。恩從九天至。草木生光輝。麟龍不為瑞。誓奮鐵石心。仰答丘山惠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鄧樞密奏到紫衣師名上堂云。此一瓣香。奉為祝嚴今上皇帝。伏願。帝基永久寶祚彌昌。億萬斯年永隆聖壽。次拈香。奉為兩府樞密相公。伏願。長居三事永處巖廊。壽算等喬松。福祿深巨海。陞座僧問。師名遠賜。全提佛祖大機。椹服初披。獨露人天正眼。百匝千重則且置。孤峯頂𩕳事如何。師云。優鉢羅華火裏開。進云。只如朕兆未分已前。是何面目。師云。渠無面目。進云。龍得水時添意氣。虎逢山勢長威獰。師云。誰不恁麼。進云。空生若解巖中坐。爭得天華動地來。師云。却被闍黎勘破。進云。聖明天子未審將何報答。師云。此心心外更無心。進云。還許學人轉身吐氣也無。師云。儞作麼生著力。進云。三事衲衣青嶂外。一爐沈水白雲中。師云。大家讚歎師乃云。大道絕遮攔。其誰趣向。虛空無背面。何處雕鐫。逈出威音王。高超毘盧頂。直得絕塵絕跡離相離名。海口莫能宣。佛眼覷不見。其奈巖中宴坐諸天雨華。淨室掩關梵音慰諭。遠稟一人洪造。特資宰輔陶鎔椹服師名薦臻巖穴。既爾從天降下。理應直下承當。泉石光輝林巒增秀。風行草偃水到渠成。由是擊開解脫門。顯示正法眼。調無生曲唱太平歌。樂無為之化去也。還委悉麼。優鉢羅華開。嗅著無香氣名自樞密府。恩從九天至。草木生光輝。麟龍不為瑞。誓奮鐵石心。仰答丘山惠。

舉泰首座立僧上堂云。大人具大見。大智得大用。一飛六月息。一諾千金重。滔天必江海。崔嵬必山嶽。先知覺未知。先覺覺後覺。打開無盡藏。運出無價珍。不依倚一物。顯示本來人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉泰首座立僧上堂云。大人具大見。大智得大用。一飛六月息。一諾千金重。滔天必江海。崔嵬必山嶽。先知覺未知。先覺覺後覺。打開無盡藏。運出無價珍。不依倚一物。顯示本來人。

浴佛上堂云。一手指天一手指地。末上一機衲僧巴鼻。步步蓮華金盆澡洗。西天東土共流傳。至今處處燒香水。良久云車不橫推。理不曲斷。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浴佛上堂云。一手指天一手指地。末上一機衲僧巴鼻。步步蓮華金盆澡洗。西天東土共流傳。至今處處燒香水。良久云車不橫推。理不曲斷。下座。

劉提舉請。上堂云。般若智光。破生死昏衢之暗。金剛寶劍。截結使纏縛之憂。透脫處一念無多。受用處通身具眼。直得如天普蓋似地普擎。如日普照如風普涼。一絲不移纖塵不翳。所以道。一切法不生。一切法不滅。若能如是解。諸佛常現前。又道未達境唯心。起種種分別。達境唯心已。分別即不生。於分別不生法中。認取不變不移無窮無盡。清淨本然周遍法界本來自性。若了得去。於天地未分生佛未立。乃至劫火洞然大千俱壞。於中無一絲毫動搖。無一絲毫起滅。無一絲毫增減。無一絲毫榮悴。若能恁麼。始知提舉朝議。未嘗滅未嘗虧。未嘗移未嘗去。且獨超物外一句作麼生道。九蓮開合處。百寶自莊嚴。久立珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劉提舉請。上堂云。般若智光。破生死昏衢之暗。金剛寶劍。截結使纏縛之憂。透脫處一念無多。受用處通身具眼。直得如天普蓋似地普擎。如日普照如風普涼。一絲不移纖塵不翳。所以道。一切法不生。一切法不滅。若能如是解。諸佛常現前。又道未達境唯心。起種種分別。達境唯心已。分別即不生。於分別不生法中。認取不變不移無窮無盡。清淨本然周遍法界本來自性。若了得去。於天地未分生佛未立。乃至劫火洞然大千俱壞。於中無一絲毫動搖。無一絲毫起滅。無一絲毫增減。無一絲毫榮悴。若能恁麼。始知提舉朝議。未嘗滅未嘗虧。未嘗移未嘗去。且獨超物外一句作麼生道。九蓮開合處。百寶自莊嚴。久立珍重。

解夏上堂云。妙淨明心本無延促。金剛正眼豈有開遮。絲毫不移古今獨露。理隨事變事逐理融。隨所作心應所知量。便有春夏秋冬生住異滅。從無住本立一切法。用無功用成一切事。且隨緣不變一句作麼生道。秋風吹八極。木落露千山。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏上堂云。妙淨明心本無延促。金剛正眼豈有開遮。絲毫不移古今獨露。理隨事變事逐理融。隨所作心應所知量。便有春夏秋冬生住異滅。從無住本立一切法。用無功用成一切事。且隨緣不變一句作麼生道。秋風吹八極。木落露千山。下座。

上堂云。古佛有通津。當陽亘古今。懸崖能撒手。一語直千金。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。古佛有通津。當陽亘古今。懸崖能撒手。一語直千金。參。

上堂云。行棒行喝。拽石搬土。象骨輥毬。禾山打鼓。溈嶺牧牛。玄沙見虎。喫茶趙州。面壁魯祖。爭似老雲門臘月二十五。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。行棒行喝。拽石搬土。象骨輥毬。禾山打鼓。溈嶺牧牛。玄沙見虎。喫茶趙州。面壁魯祖。爭似老雲門臘月二十五。參。