圓悟佛果禪師語錄卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓悟佛果禪師語錄卷第二

宋平江府虎丘山門人紹隆等編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋平江府虎丘山門人紹隆等編

上堂二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂二

上堂。僧問。譬如擲劍揮空。有一人劍亦無。虛空亦不揮時如何。師云。大眾。見爾敗闕。進云。學人只管推出。和尚何不放行。師云。莫謗崇寧好。進云。為什麼不肯承當。師云。藏身露影。進云。今日捉敗。師云。果然。問牛頭未見四祖時如何。師云。天地莫能知。進云。見後如何。師云。古今成牓樣。進云。仁義只從貧處斷去也。師云。鬼窟裏出頭來。乃云。青欝欝碧湛湛。百草頭上泄天機。華簇簇錦簇簇。鬧市堆邊露真智。金聲玉振擲地風光。電轉星飛通天作用。不與萬法為侶。則且致。針眼魚吞却嘉州大像時如何。噁。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。譬如擲劍揮空。有一人劍亦無。虛空亦不揮時如何。師云。大眾。見爾敗闕。進云。學人只管推出。和尚何不放行。師云。莫謗崇寧好。進云。為什麼不肯承當。師云。藏身露影。進云。今日捉敗。師云。果然。問牛頭未見四祖時如何。師云。天地莫能知。進云。見後如何。師云。古今成牓樣。進云。仁義只從貧處斷去也。師云。鬼窟裏出頭來。乃云。青欝欝碧湛湛。百草頭上泄天機。華簇簇錦簇簇。鬧市堆邊露真智。金聲玉振擲地風光。電轉星飛通天作用。不與萬法為侶。則且致。針眼魚吞却嘉州大像時如何。噁。下座。

上堂。問如何是塵塵三昧。師云。點滴不施。進云。是一是二。師云。毫端寶剎。進云。兩彩一賽去也。師云。痛領一問。僧云。蒼天蒼天。師云。未領在。問世尊拈華迦葉微笑。和尚說法有何指示。師云。一物也無。進云。為什麼一物也無。師云。為爾無眼。進云。爭奈學人何。師云。一任𨁝跳。乃云。目前絕對待。萬境森然。物外有玄機。當陽卓犖。棒喝照用。拈向一邊。語路縱橫。放過一著。爾諸人向這裏。撥得一線路去。直下孤危倘未撥得。鼻孔盡在山僧手裏。拈拄杖云。穿却了也。擊禪床。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。問如何是塵塵三昧。師云。點滴不施。進云。是一是二。師云。毫端寶剎。進云。兩彩一賽去也。師云。痛領一問。僧云。蒼天蒼天。師云。未領在。問世尊拈華迦葉微笑。和尚說法有何指示。師云。一物也無。進云。為什麼一物也無。師云。為爾無眼。進云。爭奈學人何。師云。一任𨁝跳。乃云。目前絕對待。萬境森然。物外有玄機。當陽卓犖。棒喝照用。拈向一邊。語路縱橫。放過一著。爾諸人向這裏。撥得一線路去。直下孤危倘未撥得。鼻孔盡在山僧手裏。拈拄杖云。穿却了也。擊禪床。下座。

上堂。僧問。團團無縫罅。因甚麼得恁奇特。師云。七華八裂。進云。言中有響去也。師云。且緩緩。問長至一陽生。君子道長時如何。師云。衲僧門下無許多事。進云。萬法是心光又作麼生。師云。却好高著眼。進云。直下承當去也。師云。利劍揮空。乃云。離相離名絕盡絕跡。一回拈出一回新。一度用著一度快。橫該萬有竪透金輪。內沒纖毫外無點綴。若能不作聖情凡解。擔荷展演得去。入鄽垂手著著有出身之機。退處孤峯處處歷剎塵之境。恁麼中不恁麼。不恁麼中却恁麼。全提一句作麼生道。撥開向上一竅。千聖齊立下風。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。團團無縫罅。因甚麼得恁奇特。師云。七華八裂。進云。言中有響去也。師云。且緩緩。問長至一陽生。君子道長時如何。師云。衲僧門下無許多事。進云。萬法是心光又作麼生。師云。却好高著眼。進云。直下承當去也。師云。利劍揮空。乃云。離相離名絕盡絕跡。一回拈出一回新。一度用著一度快。橫該萬有竪透金輪。內沒纖毫外無點綴。若能不作聖情凡解。擔荷展演得去。入鄽垂手著著有出身之機。退處孤峯處處歷剎塵之境。恁麼中不恁麼。不恁麼中却恁麼。全提一句作麼生道。撥開向上一竅。千聖齊立下風。下座。

上堂。僧問。去歲今朝今日去。今年年是去年年。如何是物不遷。師云。眉毛在眼上。進云。恁麼則改故換新去也。師云。莫錯認進云。如何是不錯認底。師云。好看取。進云。劫火洞然毫末盡。青山依舊白雲中。師云。轉得回來不直錢。問萬物維新之際。一人納慶之辰。如何是新年頭佛法。師云。孟春猶寒。進云。恁麼則法不孤起。師云。坐却主人翁。什麼處出氣。進云。長空有月千門照。師云。隨人脚跟轉。乃云。一法若有。毘盧墮在凡夫。萬法若無。普賢失其境界。一法萬法若有若無。毘盧普賢凡夫法界。盡在箇裏。好不資一毫。醜不資一毫。匝地普天內外包括。未有天地世界。已早見成。及乎萬彙資彰。凝然不變。若向一氣未兆已前。著得眼去。落第二頭。更於萬物見成之際。信得及去。轉沒交涉。新年舊歲歷歷分明一句作麼生道。日日香華夜夜燈。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。去歲今朝今日去。今年年是去年年。如何是物不遷。師云。眉毛在眼上。進云。恁麼則改故換新去也。師云。莫錯認進云。如何是不錯認底。師云。好看取。進云。劫火洞然毫末盡。青山依舊白雲中。師云。轉得回來不直錢。問萬物維新之際。一人納慶之辰。如何是新年頭佛法。師云。孟春猶寒。進云。恁麼則法不孤起。師云。坐却主人翁。什麼處出氣。進云。長空有月千門照。師云。隨人脚跟轉。乃云。一法若有。毘盧墮在凡夫。萬法若無。普賢失其境界。一法萬法若有若無。毘盧普賢凡夫法界。盡在箇裏。好不資一毫。醜不資一毫。匝地普天內外包括。未有天地世界。已早見成。及乎萬彙資彰。凝然不變。若向一氣未兆已前。著得眼去。落第二頭。更於萬物見成之際。信得及去。轉沒交涉。新年舊歲歷歷分明一句作麼生道。日日香華夜夜燈。下座。

上堂。僧問。十五日即不問。如何是和尚分明為人一句。師云。當陽見定無毫髮。擬議尋思隔萬山。問正當上元。水牯牛在什麼處。師云。鐵棒打著瘡痕露。乃云。撥塵見佛。未免眼裏撒沙。聞聲悟道。亦是耳中著水。直得生佛無階級。空界悉等平。淨躶躶絕思惟。赤灑灑沒可把。猶未離這邊事在。更須揮金剛寶劍斬斷謷訛。拈殺活拄杖打破得失。亦未明向上一竅在。儻或具大丈夫意氣。有烹佛祖鉗鎚。直下向那邊承當得。却來這裏橫三竪四坐一走七。荷負宗乘提持祖印。有時放行。同彼同此。見隨類身。和光順物。有時把住。莫道佛眼覷不見。設使盡大地草木。悉變為千百億身。放無數光明。也照不著。且道。即今作麼生。若不藍田射石虎。幾乎誤殺李將軍。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。十五日即不問。如何是和尚分明為人一句。師云。當陽見定無毫髮。擬議尋思隔萬山。問正當上元。水牯牛在什麼處。師云。鐵棒打著瘡痕露。乃云。撥塵見佛。未免眼裏撒沙。聞聲悟道。亦是耳中著水。直得生佛無階級。空界悉等平。淨躶躶絕思惟。赤灑灑沒可把。猶未離這邊事在。更須揮金剛寶劍斬斷謷訛。拈殺活拄杖打破得失。亦未明向上一竅在。儻或具大丈夫意氣。有烹佛祖鉗鎚。直下向那邊承當得。却來這裏橫三竪四坐一走七。荷負宗乘提持祖印。有時放行。同彼同此。見隨類身。和光順物。有時把住。莫道佛眼覷不見。設使盡大地草木。悉變為千百億身。放無數光明。也照不著。且道。即今作麼生。若不藍田射石虎。幾乎誤殺李將軍。下座。

上堂。僧問。橫穿碧落倒卓須彌。未審是什麼人分上事。師云。入地獄人分上事。進云。却是他安身立命處。師云。瓦解氷消。進云。此心能有幾人知。師云。只恐不知。乃云。終日相逢無半面。剛然千里有知音。不須格外論奇特。只此全機耀古今。傾蓋如舊白頭如新。兩鏡相照不隔纖塵。遍界未嘗示相。毫端普現色身。止猶谷神動若行雲。相見又無事。不來還憶君。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。橫穿碧落倒卓須彌。未審是什麼人分上事。師云。入地獄人分上事。進云。却是他安身立命處。師云。瓦解氷消。進云。此心能有幾人知。師云。只恐不知。乃云。終日相逢無半面。剛然千里有知音。不須格外論奇特。只此全機耀古今。傾蓋如舊白頭如新。兩鏡相照不隔纖塵。遍界未嘗示相。毫端普現色身。止猶谷神動若行雲。相見又無事。不來還憶君。下座。

上堂云。禪非意想。立意乖宗。道絕功勳。建功失旨。聞清聲外句。莫向意中求。轉照用機關。柄佛祖鉗鎚。有佛處互為賓主。無佛處風颯颯地。心寧意泰響順聲和。似恁麼人。且道。向什麼處安著。披簑側立千峯外。引水澆蔬五老前。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。禪非意想。立意乖宗。道絕功勳。建功失旨。聞清聲外句。莫向意中求。轉照用機關。柄佛祖鉗鎚。有佛處互為賓主。無佛處風颯颯地。心寧意泰響順聲和。似恁麼人。且道。向什麼處安著。披簑側立千峯外。引水澆蔬五老前。下座。

上堂云。本來是佛。無成不成。正體湛然。離出不出。本分事上直得萬里無片雲。猶未可放過。更說什麼諸餘。其或隨機。且論箇出世不出世。所以道。淨法界身本無出沒。大悲願力示現受生。且道。釋迦老子即今在什麼處。只知事逐眼前過。不覺老從頭上來。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。本來是佛。無成不成。正體湛然。離出不出。本分事上直得萬里無片雲。猶未可放過。更說什麼諸餘。其或隨機。且論箇出世不出世。所以道。淨法界身本無出沒。大悲願力示現受生。且道。釋迦老子即今在什麼處。只知事逐眼前過。不覺老從頭上來。下座。

上堂。僧問。了了見無一物。未審如何。師云。好箇消息。進云。功不浪施去也。師云。只恐脚不點地。進云。回頭看滸眼。特地一場愁。師云。果然浪走。僧問。學人不起一念時如何。師云。自傷己命。進云。因誰致得。師云。莫換崇寧舌頭好。問妙體本來無處所時如何。師云。腦後拔楔。問如何是玄中玄。師云。玄殺爾。進云。石人暗點頭。師云。言猶在耳。乃云。舉無遺照。十方剎海目前觀。正體堂堂大千同一真如性。各守本位去。山是山水是水。互換投機去。星辰易位祖佛潛蹤。兩處絕聱訛。二邊純莫立。無可不可悉得安居。隨時應緣凝然湛寂。且道。長養聖胎一句作麼生道。不起纖毫修學心。無相光中常自在。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。了了見無一物。未審如何。師云。好箇消息。進云。功不浪施去也。師云。只恐脚不點地。進云。回頭看滸眼。特地一場愁。師云。果然浪走。僧問。學人不起一念時如何。師云。自傷己命。進云。因誰致得。師云。莫換崇寧舌頭好。問妙體本來無處所時如何。師云。腦後拔楔。問如何是玄中玄。師云。玄殺爾。進云。石人暗點頭。師云。言猶在耳。乃云。舉無遺照。十方剎海目前觀。正體堂堂大千同一真如性。各守本位去。山是山水是水。互換投機去。星辰易位祖佛潛蹤。兩處絕聱訛。二邊純莫立。無可不可悉得安居。隨時應緣凝然湛寂。且道。長養聖胎一句作麼生道。不起纖毫修學心。無相光中常自在。下座。

上堂。僧問。如何是平展之機。師云。縱橫十字。進云。且得沒交涉。師云。什麼處沒交涉。僧云。腦後拔箭。師云拶。問父母非我親。誰是最親者。師云。吾常於此切。進云。諸佛非我道。誰是最道者。師云。須是有轉身處始得。僧云。欲行千里一步為初。師云。信受奉行。乃云。國無定亂之劍。四海宴清。門無白澤之圖。全家吉慶。若道有承恩力處。正是土上加泥。更或削跡吞聲。亦乃將南作北。到這裏縱橫十字。未免謷訛。據位投機。猶較些子。且作麼生是據位底句。寒山逢拾得。撫掌笑呵呵。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是平展之機。師云。縱橫十字。進云。且得沒交涉。師云。什麼處沒交涉。僧云。腦後拔箭。師云拶。問父母非我親。誰是最親者。師云。吾常於此切。進云。諸佛非我道。誰是最道者。師云。須是有轉身處始得。僧云。欲行千里一步為初。師云。信受奉行。乃云。國無定亂之劍。四海宴清。門無白澤之圖。全家吉慶。若道有承恩力處。正是土上加泥。更或削跡吞聲。亦乃將南作北。到這裏縱橫十字。未免謷訛。據位投機。猶較些子。且作麼生是據位底句。寒山逢拾得。撫掌笑呵呵。下座。

上堂。僧問。江邊臨水者。盡是採魚人。錦鱗紅尾作麼生取。師云。莫妄想。進云。不妄想時如何。師云。不計工程得便休。進云。碧潭深萬丈。直下取魚歸也。師云。更須退步。問一塵含法界時如何。師云。暗裏髑髏明世界。乃云。祖祖相傳傳底事。佛佛授手不唯他。若存情識論知解。耳裏塵沙眼內華。所以道。見聞覺知是法。法離見聞覺知。不著佛法僧求。呼喚不回。籠羅不住。更須知棒喝交馳。照用同時。向上一竅始得。且作麼生是向上一竅。鶴有九臯難翥翼。馬無千里謾追風。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。江邊臨水者。盡是採魚人。錦鱗紅尾作麼生取。師云。莫妄想。進云。不妄想時如何。師云。不計工程得便休。進云。碧潭深萬丈。直下取魚歸也。師云。更須退步。問一塵含法界時如何。師云。暗裏髑髏明世界。乃云。祖祖相傳傳底事。佛佛授手不唯他。若存情識論知解。耳裏塵沙眼內華。所以道。見聞覺知是法。法離見聞覺知。不著佛法僧求。呼喚不回。籠羅不住。更須知棒喝交馳。照用同時。向上一竅始得。且作麼生是向上一竅。鶴有九臯難翥翼。馬無千里謾追風。下座。

上堂。僧問。一雨普滋。還有佛法也無。師云。全承他力。進云。頭上漫漫脚下漫漫去也。師云。也須乾剝剝始得。進云。盡大地總是教。學人如何趣入。師云。和頭沒却。進云。恁麼則兩重相見。師云。料掉沒交涉。乃云。牛頭沒馬頭回。千聖不知。前三三後三三。河沙莫算。低低處平之有餘。高高處觀之不足。東勝身洲走馬。南贍部洲著撲。扇子𨁝跳上天。東海鯉魚發怒。直得雨似盆傾。大千沙界悉己瀰漫。且道。是牛頭沒馬頭回。是前三三後三三。海神知貴不知價。留向人間光照夜。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。一雨普滋。還有佛法也無。師云。全承他力。進云。頭上漫漫脚下漫漫去也。師云。也須乾剝剝始得。進云。盡大地總是教。學人如何趣入。師云。和頭沒却。進云。恁麼則兩重相見。師云。料掉沒交涉。乃云。牛頭沒馬頭回。千聖不知。前三三後三三。河沙莫算。低低處平之有餘。高高處觀之不足。東勝身洲走馬。南贍部洲著撲。扇子𨁝跳上天。東海鯉魚發怒。直得雨似盆傾。大千沙界悉己瀰漫。且道。是牛頭沒馬頭回。是前三三後三三。海神知貴不知價。留向人間光照夜。下座。

上堂云。棒頭取證。撤土撒沙。喝下承當。承虛接響。向上向下。轉更顢頇。說妙談玄。和泥合水。這一片田地。分付來多時也。平白欺人。盡大地撮來如粟米粒大。掉棒打月。佛祖凡聖拈向一邊。總不依倚時如何。紅霞穿碧海。白日遶須彌。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。棒頭取證。撤土撒沙。喝下承當。承虛接響。向上向下。轉更顢頇。說妙談玄。和泥合水。這一片田地。分付來多時也。平白欺人。盡大地撮來如粟米粒大。掉棒打月。佛祖凡聖拈向一邊。總不依倚時如何。紅霞穿碧海。白日遶須彌。下座。

上堂。僧問。生死交謝寒暑迭遷。未審無位真人還有寒暑也無。師云。汗流似雨。進云。分明在目前也。師云。莫向目前作窠窟。進云。爭奈即今何。師云。鈍置阿師。乃云。暑氣蒸人如墮甑。四肢流汗似澆湯。賴他白羽全施力。引得清飈一襲涼。諸人還覺寒毛卓竪麼。劄。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。生死交謝寒暑迭遷。未審無位真人還有寒暑也無。師云。汗流似雨。進云。分明在目前也。師云。莫向目前作窠窟。進云。爭奈即今何。師云。鈍置阿師。乃云。暑氣蒸人如墮甑。四肢流汗似澆湯。賴他白羽全施力。引得清飈一襲涼。諸人還覺寒毛卓竪麼。劄。下座。

上堂。僧問。須彌山意旨如何。師云。推不向前。約不退後。進云。未審還有過也無。師云。坐却舌頭。問法不孤起仗境方生。提坐具云。這箇是境。如何是法。師云。却被闍梨奪却槍。進云。和尚今日為什麼退己讓人。師云。只有先鋒無殿後。進云。未審如何是殿後。師云。還我話頭來。乃云。田地穩密底。擡脚不起。探頭太過。神通妙用底。放脚不下。收身未轉。直饒十字縱橫朝打三千。猶較些子。且道。謷訛在什麼處。若知有去。始見全提半提。儻或未知。布袋裏老鴉雖活如死。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。須彌山意旨如何。師云。推不向前。約不退後。進云。未審還有過也無。師云。坐却舌頭。問法不孤起仗境方生。提坐具云。這箇是境。如何是法。師云。却被闍梨奪却槍。進云。和尚今日為什麼退己讓人。師云。只有先鋒無殿後。進云。未審如何是殿後。師云。還我話頭來。乃云。田地穩密底。擡脚不起。探頭太過。神通妙用底。放脚不下。收身未轉。直饒十字縱橫朝打三千。猶較些子。且道。謷訛在什麼處。若知有去。始見全提半提。儻或未知。布袋裏老鴉雖活如死。下座。

上堂。僧問。南泉斬猫兒意旨如何。師云。殺活臨時。進云。趙州戴草鞋又作麼生。師云。是他屋裏事。進云。打鼓弄琵琶去也。師云。且莫詐明頭。乃云。有佛處羅籠不住。無佛處荒草尋人。放行也觸處光新。把住也乾坤陡變。且道。向上人來時如何。他家自有通霄路。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。南泉斬猫兒意旨如何。師云。殺活臨時。進云。趙州戴草鞋又作麼生。師云。是他屋裏事。進云。打鼓弄琵琶去也。師云。且莫詐明頭。乃云。有佛處羅籠不住。無佛處荒草尋人。放行也觸處光新。把住也乾坤陡變。且道。向上人來時如何。他家自有通霄路。下座。

上堂云。休夏自恣海眾常規。秋色澄清乾坤肅殺。般若流運動靜一如。時節不相饒。炎涼倐改變。無生曲調韻出清霄。至寶常軒光吞萬象。古今不覆蓋。見在沒遮襴。一念不落諸緣。證取自家境界。何必靈山覓佛少林問祖。會麼。解開布袋無拘束。切更勤看水牯牛。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。休夏自恣海眾常規。秋色澄清乾坤肅殺。般若流運動靜一如。時節不相饒。炎涼倐改變。無生曲調韻出清霄。至寶常軒光吞萬象。古今不覆蓋。見在沒遮襴。一念不落諸緣。證取自家境界。何必靈山覓佛少林問祖。會麼。解開布袋無拘束。切更勤看水牯牛。下座。

上堂云。一言截斷千聖消聲。一劍當前橫屍萬里。所以道。有時句到意不到。有時意到句不到。句能剗意意能剗句。意句交馳衲僧巴鼻。若能恁麼轉去。青天也須喫棒。且道。憑箇什麼。可憐無限弄潮人。畢竟還落潮中死。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一言截斷千聖消聲。一劍當前橫屍萬里。所以道。有時句到意不到。有時意到句不到。句能剗意意能剗句。意句交馳衲僧巴鼻。若能恁麼轉去。青天也須喫棒。且道。憑箇什麼。可憐無限弄潮人。畢竟還落潮中死。下座。

上堂云。殺人刀活人劍。上古之風規。亦是今時之樞要。言句上作解會。泥裏洗土塊。不向言句上會。方木逗圓孔。未擬議已蹉過。正擬議隔關山。擊石火閃電光。搆得搆不得。未免喪身失命。且道。此理如何。苦瓠連根苦。甜苽徹蔕甜。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。殺人刀活人劍。上古之風規。亦是今時之樞要。言句上作解會。泥裏洗土塊。不向言句上會。方木逗圓孔。未擬議已蹉過。正擬議隔關山。擊石火閃電光。搆得搆不得。未免喪身失命。且道。此理如何。苦瓠連根苦。甜苽徹蔕甜。下座。

上堂云。雲騰致雨世界索然。日照天臨乾坤廓爾。文殊堂裏萬菩薩縱然顯現。晴是晴雨是雨。山是山水是水。阿那箇是萬菩薩。風暖鳥聲碎。日高華影重。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。雲騰致雨世界索然。日照天臨乾坤廓爾。文殊堂裏萬菩薩縱然顯現。晴是晴雨是雨。山是山水是水。阿那箇是萬菩薩。風暖鳥聲碎。日高華影重。下座。

上堂云。定乾坤句包古括今。透生死關超聲越色。鬼窟活計百千萬劫難出頭。截斷眾流。一片虛凝沒依倚。設使乾坤倒覆大海翻騰。草木叢林悉皆化為刀槍矛盾。也動他一點不得。且道。憑箇什麼恁麼地。手執夜明符。幾箇知天曉。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。定乾坤句包古括今。透生死關超聲越色。鬼窟活計百千萬劫難出頭。截斷眾流。一片虛凝沒依倚。設使乾坤倒覆大海翻騰。草木叢林悉皆化為刀槍矛盾。也動他一點不得。且道。憑箇什麼恁麼地。手執夜明符。幾箇知天曉。下座。

上堂云。眨上眉毛早蹉過。塞却眼更形言語。轉周遮合取口。盡大地都為一塵。佛眼覷不見。一大藏都為一句。海口莫能宣。也未提得一半在。忽然踏破化城時如何。行到水窮處。坐看雲起時。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。眨上眉毛早蹉過。塞却眼更形言語。轉周遮合取口。盡大地都為一塵。佛眼覷不見。一大藏都為一句。海口莫能宣。也未提得一半在。忽然踏破化城時如何。行到水窮處。坐看雲起時。下座。

上堂云。風清戶牖明明古鏡高懸光射斗牛。凜凜太阿橫按。外魔臨之膽慴。妖邪擬之魂亡。千聖拱手歸降。十方居然坐斷。外絕四維內絕理事。直下便是。諸人還見麼。不離當處常湛然。覓則知君不可見。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。風清戶牖明明古鏡高懸光射斗牛。凜凜太阿橫按。外魔臨之膽慴。妖邪擬之魂亡。千聖拱手歸降。十方居然坐斷。外絕四維內絕理事。直下便是。諸人還見麼。不離當處常湛然。覓則知君不可見。下座。

退院歸辭眾。上堂云。未有長行而不住。未有長住而不行。為無為益無益。梯航三有津濟四生。是衲僧家本分事。雖然時節到來一刀兩段。要且鼻孔不在別人手裏。所以道。動若行雲。止猶谷神。既無心於彼此。亦無象於去來。如是則去來不以象。動靜不以形。豈不綽綽然有餘裕哉。且道。臨行一句作麼生道。本是林下人。却歸林下去。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 退院歸辭眾。上堂云。未有長行而不住。未有長住而不行。為無為益無益。梯航三有津濟四生。是衲僧家本分事。雖然時節到來一刀兩段。要且鼻孔不在別人手裏。所以道。動若行雲。止猶谷神。既無心於彼此。亦無象於去來。如是則去來不以象。動靜不以形。豈不綽綽然有餘裕哉。且道。臨行一句作麼生道。本是林下人。却歸林下去。下座。

住夾山。師在公安天寧受請。拈帖示眾云。百草頭上薦取。爭如箇裏承當。既然符到奉行。豈可當爐避火。若也見得。坐斷一切人舌頭。苟或未然。却請維那剖露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住夾山。師在公安天寧受請。拈帖示眾云。百草頭上薦取。爭如箇裏承當。既然符到奉行。豈可當爐避火。若也見得。坐斷一切人舌頭。苟或未然。却請維那剖露。

師指法座云。毘耶借座燈王。萬壽燈王借座。且道。是同是別。還委悉麼。幸自可憐生。應須高著眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師指法座云。毘耶借座燈王。萬壽燈王借座。且道。是同是別。還委悉麼。幸自可憐生。應須高著眼。

陞座示眾云。鉤頭有餌。句裏無私。已泛扁舟。放行綸線。還有衝浪錦鱗麼。僧出云有。師云。高著眼。僧擬議。師云著。問錦官罷釣。澤國重遊。方為萬壽之賓。又作碧巖之主。流水下山即不問。白雲歸洞意如何。師云。舊店新開。進云。好音在耳人皆聳。一句無私亘古今。師云。大家在這裏。進云。萬丈白雲藏不得。一輪光透照無私。師云。到家一句作麼生道。僧擬議。師云了。師乃云。目前無異草。遍界絕遮欄。域中日月斬新。方外乾坤獨露。直得龍天釋梵動地雨華。妙德空生目瞪口呿。行棒行喝拈向一邊。雲月溪山放過一著。一處透脫。千處百處該通。一機洞明。千機萬機圓轉。碧巖不離此處。此處不離碧巖。攝大千於毫端。融芥塵於剎海。㘅華鳥過抱子猿歸。湛寂凝然。應真不借則且致。只如無陰陽地上。成得箇什麼邊事。萬卉正資和氣力。碧巖先發一枝春。復舉。馬大師問藥山。子在此許多時。本分事作麼生。山云。皮膚脫落盡。唯有一真實。祖云。據汝所見。可謂協於心體而布四肢。何不將三條篾。束取肚皮。隨處住山去。山云。某甲何人敢言住山。祖云。不然。未有長行而不住。未有長住而不行。欲益無所益。欲為無所為。宜作舟航。由是住山。師云。大眾古人得意之後不忘利生。直入深山提持宗要。山僧暗昧。豈敢仰攀。如是則更不用篾束肚皮。却有箇折脚鐺子。與方來共守寂寥。若信得及。不在忉忉。或未諳詳。聽取箇末後句。高峯突兀倚天門。青嶂虛閑可垜跟。折脚鐺兒幸然在。不妨携去隱深雲。雖然如是。也須是大家出一隻手始得。且道。畢竟如何。妙舞應須誇遍拍。三臺須是大家催。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陞座示眾云。鉤頭有餌。句裏無私。已泛扁舟。放行綸線。還有衝浪錦鱗麼。僧出云有。師云。高著眼。僧擬議。師云著。問錦官罷釣。澤國重遊。方為萬壽之賓。又作碧巖之主。流水下山即不問。白雲歸洞意如何。師云。舊店新開。進云。好音在耳人皆聳。一句無私亘古今。師云。大家在這裏。進云。萬丈白雲藏不得。一輪光透照無私。師云。到家一句作麼生道。僧擬議。師云了。師乃云。目前無異草。遍界絕遮欄。域中日月斬新。方外乾坤獨露。直得龍天釋梵動地雨華。妙德空生目瞪口呿。行棒行喝拈向一邊。雲月溪山放過一著。一處透脫。千處百處該通。一機洞明。千機萬機圓轉。碧巖不離此處。此處不離碧巖。攝大千於毫端。融芥塵於剎海。㘅華鳥過抱子猿歸。湛寂凝然。應真不借則且致。只如無陰陽地上。成得箇什麼邊事。萬卉正資和氣力。碧巖先發一枝春。復舉。馬大師問藥山。子在此許多時。本分事作麼生。山云。皮膚脫落盡。唯有一真實。祖云。據汝所見。可謂協於心體而布四肢。何不將三條篾。束取肚皮。隨處住山去。山云。某甲何人敢言住山。祖云。不然。未有長行而不住。未有長住而不行。欲益無所益。欲為無所為。宜作舟航。由是住山。師云。大眾古人得意之後不忘利生。直入深山提持宗要。山僧暗昧。豈敢仰攀。如是則更不用篾束肚皮。却有箇折脚鐺子。與方來共守寂寥。若信得及。不在忉忉。或未諳詳。聽取箇末後句。高峯突兀倚天門。青嶂虛閑可垜跟。折脚鐺兒幸然在。不妨携去隱深雲。雖然如是。也須是大家出一隻手始得。且道。畢竟如何。妙舞應須誇遍拍。三臺須是大家催。

師入院。指方丈云。箇是毘耶據坐處。正同摩竭令行時。夾山頂𩕳通一竅。放出天彭老古錐。既放伊出頭。且道。作得箇什麼伎倆。衝浪錦鱗來入𮊁。漫天網舉不饒伊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師入院。指方丈云。箇是毘耶據坐處。正同摩竭令行時。夾山頂𩕳通一竅。放出天彭老古錐。既放伊出頭。且道。作得箇什麼伎倆。衝浪錦鱗來入𮊁。漫天網舉不饒伊。

師指法座云。大眾。還識寶華王麼。更不落二落三。便敷座云。野猿抱子歸青嶂。幽鳥㘅華過碧巖。此地昔時曾作客。今茲為主愧無慚。眾中還有辯得賓主底衲僧麼。僧問。雨細柳拕金線。風和華綻錦屏。雲月溪山即不問。到家一句若為論。師云。坐斷天下人舌頭。進云。只如尖新底事又作麼生。師云。爾還識得舌頭麼。進云。雲到碧巖千仞翠。月當青嶂萬溪春。師云。更進一步始得。進云。莫便是摩竭令也無。師云。放爾三十棒。師乃云。門下青山潑黛。途中細雨如膏。靈雲陌上桃華。處處芳菲溢目。香嚴巖畔翠竹。時時撼影搖風。直得一擊忘所知。一見絕疑惑。不免尚留觀聽未透聲色。若能見無見之色。聞無聞之聲。撥轉路頭踏翻關捩。句句超佛越祖。塵塵耀古騰今。處處離色絕名。箇箇斬釘截鐵。心外無法法外無心。用王庫刀發十鈞弩。壁立萬仞坐斷十方。可以入大解脫門傳正法眼藏。向堯時舜日共樂昇平。鼓腹謳歌歸家穩坐。且到家一句作麼生道。但願春風齊著力。一時吹入我門來。復云。昔傳明有通天作略跨海神機。使無舌人說無義語。收洛浦接青峯。辨石霜賞佛日。險崖句峻陷虎機深。電激星飛珠回玉轉。建茲寶剎風範具存。而山僧庶事不才。何以繼其高躅。既辭讓不及轉透無門。不免借一條路。向無言處演言。無事處生事。無佛處現佛。無祖處示祖。且貴始末相符。頭正尾正。敢問諸人。還見夾山老子麼。莫從百草巔頭薦。覿面無私亘古今。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師指法座云。大眾。還識寶華王麼。更不落二落三。便敷座云。野猿抱子歸青嶂。幽鳥㘅華過碧巖。此地昔時曾作客。今茲為主愧無慚。眾中還有辯得賓主底衲僧麼。僧問。雨細柳拕金線。風和華綻錦屏。雲月溪山即不問。到家一句若為論。師云。坐斷天下人舌頭。進云。只如尖新底事又作麼生。師云。爾還識得舌頭麼。進云。雲到碧巖千仞翠。月當青嶂萬溪春。師云。更進一步始得。進云。莫便是摩竭令也無。師云。放爾三十棒。師乃云。門下青山潑黛。途中細雨如膏。靈雲陌上桃華。處處芳菲溢目。香嚴巖畔翠竹。時時撼影搖風。直得一擊忘所知。一見絕疑惑。不免尚留觀聽未透聲色。若能見無見之色。聞無聞之聲。撥轉路頭踏翻關捩。句句超佛越祖。塵塵耀古騰今。處處離色絕名。箇箇斬釘截鐵。心外無法法外無心。用王庫刀發十鈞弩。壁立萬仞坐斷十方。可以入大解脫門傳正法眼藏。向堯時舜日共樂昇平。鼓腹謳歌歸家穩坐。且到家一句作麼生道。但願春風齊著力。一時吹入我門來。復云。昔傳明有通天作略跨海神機。使無舌人說無義語。收洛浦接青峯。辨石霜賞佛日。險崖句峻陷虎機深。電激星飛珠回玉轉。建茲寶剎風範具存。而山僧庶事不才。何以繼其高躅。既辭讓不及轉透無門。不免借一條路。向無言處演言。無事處生事。無佛處現佛。無祖處示祖。且貴始末相符。頭正尾正。敢問諸人。還見夾山老子麼。莫從百草巔頭薦。覿面無私亘古今。

澧州權郡張朝散。請師就香積院開堂。師於權府手中接得疏。示眾云。言言錦繡句句珠璣。讚無上乘顯正法眼。應須未舉已前薦取。文彩之外承當。苟或未然。却請宣過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 澧州權郡張朝散。請師就香積院開堂。師於權府手中接得疏。示眾云。言言錦繡句句珠璣。讚無上乘顯正法眼。應須未舉已前薦取。文彩之外承當。苟或未然。却請宣過。

師指法座云。大眾見麼。寶華王座列祖共登。車不橫推理無曲斷。便陞座拈香云。此一瓣香。奉為今上皇帝。祝嚴聖壽萬歲萬歲萬萬歲。伏願。叡算等乾坤。聖明逾日月。龍圖鳳曆彌億萬年。玉葉金枝亘百千刧。次拈香。奉為權府通判朝請檢法。在坐尊官諸衙勳貴。伏願。高遷祿位永固壽基。又拈香云。此一瓣香。淮甸昔年酬價。錦官舊日曾拈。如今海眾要知。不免分明說破。奉為蘄州五祖山第十二代故演禪師。爇向爐中。與天下衲僧出氣。遂敷坐。洛浦和尚白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。早是第二了也。若論勝義諦中真勝義。文彩未兆一槌未落。把斷要津不通凡聖。不於言下薦。不向意中求。既然草偃風行。不免隨波逐浪。還有共相證據者麼。師乃云。爍迦羅眼頂上放大光明。摩醯首羅面門現奇特相。一言含眾象。一句逗群機。何止猛虎穴裏橫身。萬仞峯頭側足。所以道。顯大機明大用。得失俱喪是非杳忘。絕塵絕跡透色透聲。重重無盡事事圓融。又如華嚴法界無邊香水海。不可說浮幢王剎。盡向這裏一時開現。即此現成。即此受用。不以眼見。不以耳聞。不以口談。不以心知。還證得麼。若也證得。不必覺城東際初見文殊。樓閣門開方參慈氏。敢問大眾。且道。即今是什麼人境界。舉拂子云。盧舍本身全體現。當機直下沒纖毫。到洛浦上堂云。萬木縈紆一逕遙。耽耽古屋枕山腰。今朝喜到深深處。幾度飛書辱見招。爍爍山桃似火。絲絲溪柳拕金。日暖風和鸎吟燕語。所以不離普光殿。不出菩提場。遍遊華藏海無邊剎境。左穿右穴重重無盡一一交羅。且作麼生是洛浦深深處。覿面若無宗正眼。回頭只見翠山巖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師指法座云。大眾見麼。寶華王座列祖共登。車不橫推理無曲斷。便陞座拈香云。此一瓣香。奉為今上皇帝。祝嚴聖壽萬歲萬歲萬萬歲。伏願。叡算等乾坤。聖明逾日月。龍圖鳳曆彌億萬年。玉葉金枝亘百千刧。次拈香。奉為權府通判朝請檢法。在坐尊官諸衙勳貴。伏願。高遷祿位永固壽基。又拈香云。此一瓣香。淮甸昔年酬價。錦官舊日曾拈。如今海眾要知。不免分明說破。奉為蘄州五祖山第十二代故演禪師。爇向爐中。與天下衲僧出氣。遂敷坐。洛浦和尚白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。早是第二了也。若論勝義諦中真勝義。文彩未兆一槌未落。把斷要津不通凡聖。不於言下薦。不向意中求。既然草偃風行。不免隨波逐浪。還有共相證據者麼。師乃云。爍迦羅眼頂上放大光明。摩醯首羅面門現奇特相。一言含眾象。一句逗群機。何止猛虎穴裏橫身。萬仞峯頭側足。所以道。顯大機明大用。得失俱喪是非杳忘。絕塵絕跡透色透聲。重重無盡事事圓融。又如華嚴法界無邊香水海。不可說浮幢王剎。盡向這裏一時開現。即此現成。即此受用。不以眼見。不以耳聞。不以口談。不以心知。還證得麼。若也證得。不必覺城東際初見文殊。樓閣門開方參慈氏。敢問大眾。且道。即今是什麼人境界。舉拂子云。盧舍本身全體現。當機直下沒纖毫。到洛浦上堂云。萬木縈紆一逕遙。耽耽古屋枕山腰。今朝喜到深深處。幾度飛書辱見招。爍爍山桃似火。絲絲溪柳拕金。日暖風和鸎吟燕語。所以不離普光殿。不出菩提場。遍遊華藏海無邊剎境。左穿右穴重重無盡一一交羅。且作麼生是洛浦深深處。覿面若無宗正眼。回頭只見翠山巖。

留首座上堂。古路坦然真規不墜。紀綱得所表帥得人。內肅外寧安家樂業。以大千界為一真境。以十方佛同一舍那。文殊普賢交光相羅。觀音彌勒擎拳合掌。臨濟德山互相贊成。白牯狸奴了無向背。可以演無生曲唱太平歌。且超情離見一句作麼生道。木人把板雲中拍。石女含笙井底吹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 留首座上堂。古路坦然真規不墜。紀綱得所表帥得人。內肅外寧安家樂業。以大千界為一真境。以十方佛同一舍那。文殊普賢交光相羅。觀音彌勒擎拳合掌。臨濟德山互相贊成。白牯狸奴了無向背。可以演無生曲唱太平歌。且超情離見一句作麼生道。木人把板雲中拍。石女含笙井底吹。

上堂云。三春已過九夏方新。聚玄徒雲間。扇真風世外。不促一念不涉三祇。當人隨處見成。箇箇頂門有眼。若便恁麼承當得去。放行把住全不由他。出沒縱橫更非外物。若使上流觀見正在半途。明眼相逢難為透脫。山僧雖無金剛寶劍衲僧向上鉗鎚。昔在五祖白雲拾得數箇金剛圈一籃栗棘蓬。九夏之中與諸人共相切磋。遂舉拂子云。大眾還見麼。且道。這箇是金剛圈。是栗棘蓬。不容淺見衲僧會。唯許通方作者知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。三春已過九夏方新。聚玄徒雲間。扇真風世外。不促一念不涉三祇。當人隨處見成。箇箇頂門有眼。若便恁麼承當得去。放行把住全不由他。出沒縱橫更非外物。若使上流觀見正在半途。明眼相逢難為透脫。山僧雖無金剛寶劍衲僧向上鉗鎚。昔在五祖白雲拾得數箇金剛圈一籃栗棘蓬。九夏之中與諸人共相切磋。遂舉拂子云。大眾還見麼。且道。這箇是金剛圈。是栗棘蓬。不容淺見衲僧會。唯許通方作者知。

上堂云。丁一卓二本分鉗鎚。揑聚放開作家受用。灰頭土面處壁立千仞。壁立千仞處土面灰頭。自然雙放雙收。到處為祥為瑞。還委悉麼。掬水月在手。弄華香滿衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。丁一卓二本分鉗鎚。揑聚放開作家受用。灰頭土面處壁立千仞。壁立千仞處土面灰頭。自然雙放雙收。到處為祥為瑞。還委悉麼。掬水月在手。弄華香滿衣。

上堂云。太虛寥廓萬彙森然。正眼洞明纖毫不立。孤峻處祖師莫近。坦夷處人天共知。擊開大解脫門。識取無面目底。且作麼生是無面目底。芍藥華開菩薩臉。椶櫚葉現夜叉頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。太虛寥廓萬彙森然。正眼洞明纖毫不立。孤峻處祖師莫近。坦夷處人天共知。擊開大解脫門。識取無面目底。且作麼生是無面目底。芍藥華開菩薩臉。椶櫚葉現夜叉頭。

解夏上堂云。圓覺伽藍豁開戶牖。華嚴剎海大座當軒。促百千億劫為一念。豈止百二十日長期。延一念作百千億劫。寧論此世來生。始見流金爍石。俄然玉露垂珠。時節不相饒。物理有變復。當時結夏。普天匝地一時結。此時解制。普天匝地一時解。結時初不相著。解時初不相離。到這裏通一線曉一機去。爾為爾我為我。長底長矩底短。清者自清濁者自濁。於中也無去來亦無動轉。浩然太均同歸一致。然後放收擒縱得大解脫。更喚什麼作爾作我作長作短。一時截斷。且自恣一句作麼生道。雲在嶺頭閑不徹。水流㵎下太忙生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏上堂云。圓覺伽藍豁開戶牖。華嚴剎海大座當軒。促百千億劫為一念。豈止百二十日長期。延一念作百千億劫。寧論此世來生。始見流金爍石。俄然玉露垂珠。時節不相饒。物理有變復。當時結夏。普天匝地一時結。此時解制。普天匝地一時解。結時初不相著。解時初不相離。到這裏通一線曉一機去。爾為爾我為我。長底長矩底短。清者自清濁者自濁。於中也無去來亦無動轉。浩然太均同歸一致。然後放收擒縱得大解脫。更喚什麼作爾作我作長作短。一時截斷。且自恣一句作麼生道。雲在嶺頭閑不徹。水流㵎下太忙生。

謝維那直歲上堂云。烹金琢玉。須資作者鉗槌。荷教扶宗。必仗本分兄弟。交為肘臂互作主賓。便可以顯大機發大用。布慈雲灑甘露。駕慈航觀斷岸。超生死越涅槃。令他天下衲僧頂門上放光。脚跟下歷落。箇箇如龍如虎。人人玉轉珠回。非唯扶竪叢林。亦乃流通正眼。豈不是奇特事。敢問大眾。奇特一句作麼生道。妙舞更須誇遍拍。三臺須是大家催。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝維那直歲上堂云。烹金琢玉。須資作者鉗槌。荷教扶宗。必仗本分兄弟。交為肘臂互作主賓。便可以顯大機發大用。布慈雲灑甘露。駕慈航觀斷岸。超生死越涅槃。令他天下衲僧頂門上放光。脚跟下歷落。箇箇如龍如虎。人人玉轉珠回。非唯扶竪叢林。亦乃流通正眼。豈不是奇特事。敢問大眾。奇特一句作麼生道。妙舞更須誇遍拍。三臺須是大家催。

開爐上堂。僧問。古者道。敲空作響。擊木無聲。如何是敲空作響。師云。釋迦老子來也。師乃云。三世諸佛向火焰裏轉大法輪。熱發作什麼火焰。為三世諸佛說法。三世諸佛立地聽。也須照顧眉毛。若是聊聞徹骨徹髓。信得及見得徹。直下與三世諸佛同生同死。與火焰同起同滅。當處解脫得大安隱。衲被蒙頭便是箇清涼世界。苟或未然。只知事逐眼前過。不覺老從頭上來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開爐上堂。僧問。古者道。敲空作響。擊木無聲。如何是敲空作響。師云。釋迦老子來也。師乃云。三世諸佛向火焰裏轉大法輪。熱發作什麼火焰。為三世諸佛說法。三世諸佛立地聽。也須照顧眉毛。若是聊聞徹骨徹髓。信得及見得徹。直下與三世諸佛同生同死。與火焰同起同滅。當處解脫得大安隱。衲被蒙頭便是箇清涼世界。苟或未然。只知事逐眼前過。不覺老從頭上來。

上堂云。一向不恁麼。目視雲漢不狥人情。一向恁麼。灰頭土面帶水拕泥。恁麼中不恁麼。就下平高。不恁麼中却恁麼。從空放下。或有箇恁麼不恁麼總不管。亦無明亦無暗。亦不放亦不收。且道如何。到頭霜夜月。任運落前溪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一向不恁麼。目視雲漢不狥人情。一向恁麼。灰頭土面帶水拕泥。恁麼中不恁麼。就下平高。不恁麼中却恁麼。從空放下。或有箇恁麼不恁麼總不管。亦無明亦無暗。亦不放亦不收。且道如何。到頭霜夜月。任運落前溪。

上堂云。天寒人寒。大家在箇裏。滴水滴凍。無這閑工夫。庭際之人。驀地覓心不得。衲衣下事。誰諳野火燒山。千重百匝沒遮欄。漢去胡來絕回換。且作麼生是不離當處底一句。鶴飛千尺雪。龍起一潭氷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。天寒人寒。大家在箇裏。滴水滴凍。無這閑工夫。庭際之人。驀地覓心不得。衲衣下事。誰諳野火燒山。千重百匝沒遮欄。漢去胡來絕回換。且作麼生是不離當處底一句。鶴飛千尺雪。龍起一潭氷。

上堂云。雪竇道。義出豐年。儉生不孝。於衲僧門下是放行是把住。若人道得。老僧分半院與伊住。師云雪竇病多諳藥性。經効始傳人。箇中或有知豐知儉知放行知把住底。亦何必分半院與伊住。燒香發願。只圖他早有箇院子住。使嘗些滋味。且免得窮廝煎餓廝炒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。雪竇道。義出豐年。儉生不孝。於衲僧門下是放行是把住。若人道得。老僧分半院與伊住。師云雪竇病多諳藥性。經効始傳人。箇中或有知豐知儉知放行知把住底。亦何必分半院與伊住。燒香發願。只圖他早有箇院子住。使嘗些滋味。且免得窮廝煎餓廝炒。

上堂云。滿天和氣匝地韶光。柳眼迸開桑條憋破。華枝似錦鳥語如簧。八穴七穿。篆不雕之心印。百頭千緒。演不說之妙門。物物上明頭頭上現。當處截得斷去。死火不重燃。直下信得及去。枯荄生物外。不涉程途則且置。和泥合水一句作麼生道。還家盡是兒孫事。祖父從來不出門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。滿天和氣匝地韶光。柳眼迸開桑條憋破。華枝似錦鳥語如簧。八穴七穿。篆不雕之心印。百頭千緒。演不說之妙門。物物上明頭頭上現。當處截得斷去。死火不重燃。直下信得及去。枯荄生物外。不涉程途則且置。和泥合水一句作麼生道。還家盡是兒孫事。祖父從來不出門。

上堂云。韶華二月半。漏逗渾莫算。米少食無鹽。釘菜崖空飯。吞底栗棘蓬。跳底金剛圈。分外展家風。秦時𨍏轢鑽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。韶華二月半。漏逗渾莫算。米少食無鹽。釘菜崖空飯。吞底栗棘蓬。跳底金剛圈。分外展家風。秦時𨍏轢鑽。