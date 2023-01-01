明覺禪師語錄卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明覺禪師語錄卷第二

門人軫等編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人軫等編

舉古 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉古

舉。僧問趙州。道人相見時如何。州云。呈漆器。師云。諸禪德。還有識趙州底麼。出來相共商量若未能辯明。大好從頭舉與儞點破。四九三十六收。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問趙州。道人相見時如何。州云。呈漆器。師云。諸禪德。還有識趙州底麼。出來相共商量若未能辯明。大好從頭舉與儞點破。四九三十六收。

舉。臨濟示眾云。有一無位真人。常在汝等面門出入。初心未證據者。看看。時有僧問。如何是無位真人。臨濟下禪床擒住。者僧擬議。濟托開云無位真人是什麼乾屎橛。雪峯聞云。臨濟大似箇白拈賊。師云。夫善竊者。神鬼莫知。既被雪峯覷破。臨濟不是好手。復召大眾。雪竇今日換爾諸人眼睛了也。爾若不信。各歸寮舍。自摸𢱢看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。臨濟示眾云。有一無位真人。常在汝等面門出入。初心未證據者。看看。時有僧問。如何是無位真人。臨濟下禪床擒住。者僧擬議。濟托開云無位真人是什麼乾屎橛。雪峯聞云。臨濟大似箇白拈賊。師云。夫善竊者。神鬼莫知。既被雪峯覷破。臨濟不是好手。復召大眾。雪竇今日換爾諸人眼睛了也。爾若不信。各歸寮舍。自摸𢱢看。

舉。僧侍立保福次。福云。爾得與麼麁心。福拈一塊土與僧。爾拋向門外著。僧拋了却來云。甚處是某甲麁心。福云。我見爾築著磕著。所以道爾麁心。師云。然則者僧被保福熱瞞。爭奈真不掩偽曲不藏直。雪竇將今視古。於理不甘是爾者一隊漢忽僧堂裏來寮舍內出。築著磕著亦乃不知。近來麁心轉盛。我若放過。便見諸方檢責。師驀拈拄杖下座。大眾一時走散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧侍立保福次。福云。爾得與麼麁心。福拈一塊土與僧。爾拋向門外著。僧拋了却來云。甚處是某甲麁心。福云。我見爾築著磕著。所以道爾麁心。師云。然則者僧被保福熱瞞。爭奈真不掩偽曲不藏直。雪竇將今視古。於理不甘是爾者一隊漢忽僧堂裏來寮舍內出。築著磕著亦乃不知。近來麁心轉盛。我若放過。便見諸方檢責。師驀拈拄杖下座。大眾一時走散。

舉。雪峯敲觀和尚門。觀云誰。峯云。鳳凰兒。觀云。作什麼。峯云。鵮老觀。觀便開門。雪峯方入。被觀把住云。道道。峯擬議。被觀推出。峯住後示眾云。我當時若入得老觀門。爾者一隊噇酒糟漢。向甚處摸𢱢。有老宿云。雪峯徒有此語。當時入不得。如今也入不得。師云。者辜恩負德漢。有什麼交涉。當時入不得。豈是教爾入。今既摸𢱢不著。累他雪峯。俱在老觀門下。舉。臨濟侍立德山。山云。今日困。濟云。者老漢寱語作什麼。山便打。濟掀倒繩床。山便休師云。二員作者。具啐啄同時眼。有啐啄同時用。雪竇擬向猛虎口中奪鹿。饑鷹爪下分兔。敢謂。臨濟德山二俱瞎漢。有人辯得。天下橫行舉。乾峯和尚云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。雲門出眾云。昨日有人從天台來。却往南嶽去。峯下座云大眾來日不要普請師云。看他作者吐露箇消息。宛爾不同。若是瞌睡漢。遞相鈍致。乃拈起拄杖云。放過一著。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雪峯敲觀和尚門。觀云誰。峯云。鳳凰兒。觀云。作什麼。峯云。鵮老觀。觀便開門。雪峯方入。被觀把住云。道道。峯擬議。被觀推出。峯住後示眾云。我當時若入得老觀門。爾者一隊噇酒糟漢。向甚處摸𢱢。有老宿云。雪峯徒有此語。當時入不得。如今也入不得。師云。者辜恩負德漢。有什麼交涉。當時入不得。豈是教爾入。今既摸𢱢不著。累他雪峯。俱在老觀門下。舉。臨濟侍立德山。山云。今日困。濟云。者老漢寱語作什麼。山便打。濟掀倒繩床。山便休師云。二員作者。具啐啄同時眼。有啐啄同時用。雪竇擬向猛虎口中奪鹿。饑鷹爪下分兔。敢謂。臨濟德山二俱瞎漢。有人辯得。天下橫行舉。乾峯和尚云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。雲門出眾云。昨日有人從天台來。却往南嶽去。峯下座云大眾來日不要普請師云。看他作者吐露箇消息。宛爾不同。若是瞌睡漢。遞相鈍致。乃拈起拄杖云。放過一著。便下座。

舉。玄沙云。吾有正法眼藏。付囑摩訶大迦葉。猶如話月。曹谿豎拂。猶如指月。鼓山云。月𡁠玄沙云。者阿師就我覓月。鼓山不肯。却歸眾云。道我就他覓月。師云。玄沙鼓山。如排百萬軍大陣。只拋瓦子相擊。或有衲僧辯得。當知正法眼藏付囑有在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。玄沙云。吾有正法眼藏。付囑摩訶大迦葉。猶如話月。曹谿豎拂。猶如指月。鼓山云。月𡁠玄沙云。者阿師就我覓月。鼓山不肯。却歸眾云。道我就他覓月。師云。玄沙鼓山。如排百萬軍大陣。只拋瓦子相擊。或有衲僧辯得。當知正法眼藏付囑有在。

舉。長慶云。淨潔打壘了也。却近前就我覓。我劈脊與爾一棒。有一棒到爾。爾須生慚愧。無一棒到爾爾又向什麼處會。師云。雪竇即不然。淨潔打疊了也。直須近前。我劈脊與爾一棒。有一棒到爾。爾即受屈。無一棒到爾。與爾平。出但與麼會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。長慶云。淨潔打壘了也。却近前就我覓。我劈脊與爾一棒。有一棒到爾。爾須生慚愧。無一棒到爾爾又向什麼處會。師云。雪竇即不然。淨潔打疊了也。直須近前。我劈脊與爾一棒。有一棒到爾。爾即受屈。無一棒到爾。與爾平。出但與麼會。

勘辯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勘辯

一日侍者報。有三人新到。從瑞巖來。師云。教伊大展坐具禮拜著。其僧方入門。師驀拈起拄杖。僧云。某甲特來禮拜和尚師。云吽。吽那。箇是參頭一。僧近前問訊師。云爾。為什麼失却本道公驗僧云深。領和尚慈悲師。云過。者邊立復問第二人。求朋須勝己。似我不如無。師以拄杖指參頭云。爾為什麼隨者漆桶。僧云。某甲新戒。師亦約云。過者邊立。又問第三人。適來兩箇敗闕了也。爾堪作箇什麼。僧擬議。師便喝云。過者邊。乃云。據合一時埋却。且念遠來。參堂去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日侍者報。有三人新到。從瑞巖來。師云。教伊大展坐具禮拜著。其僧方入門。師驀拈起拄杖。僧云。某甲特來禮拜和尚師。云吽。吽那。箇是參頭一。僧近前問訊師。云爾。為什麼失却本道公驗僧云深。領和尚慈悲師。云過。者邊立復問第二人。求朋須勝己。似我不如無。師以拄杖指參頭云。爾為什麼隨者漆桶。僧云。某甲新戒。師亦約云。過者邊立。又問第三人。適來兩箇敗闕了也。爾堪作箇什麼。僧擬議。師便喝云。過者邊。乃云。據合一時埋却。且念遠來。參堂去。

問新到。尋師訪道翫水遊山。僧云。謝和尚顧問。師便喝鼻孔裏秖對我。僧無對。師云。苦殺人來來。曾到雪竇麼。僧云。不曾到。師打一棒云。他後不得諱却。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問新到。尋師訪道翫水遊山。僧云。謝和尚顧問。師便喝鼻孔裏秖對我。僧無對。師云。苦殺人來來。曾到雪竇麼。僧云。不曾到。師打一棒云。他後不得諱却。

一日二人新到。師云。座主衲僧。僧云。請和尚鑑。師云。一不成二不是。僧云。不勞如此。師云。我且放過。朝到西天暮歸東土。作麼生。僧無對。師云。杜衲僧。參堂去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日二人新到。師云。座主衲僧。僧云。請和尚鑑。師云。一不成二不是。僧云。不勞如此。師云。我且放過。朝到西天暮歸東土。作麼生。僧無對。師云。杜衲僧。參堂去。

問新到。近離甚處。僧云。和尚道什麼。師云。我問爾近離甚處。僧退身立。師云。克由叵耐不言來處。將拄杖來。僧云。某甲近離奉川。師云。打野榸漢。何不早與麼道。復問第二人。爾也一處來。僧云。某甲近離大梅。師云。兩段不同。好與三十棒。且放過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問新到。近離甚處。僧云。和尚道什麼。師云。我問爾近離甚處。僧退身立。師云。克由叵耐不言來處。將拄杖來。僧云。某甲近離奉川。師云。打野榸漢。何不早與麼道。復問第二人。爾也一處來。僧云。某甲近離大梅。師云。兩段不同。好與三十棒。且放過。

一日宗首座到。方擬人事。師約住云。既知信之韜略。便須拱手歸降。宗云。今日敗闕。師云。劍刃未施。賊身已露。宗云。氣急殺人。師云。敗將不斬。宗云是。師云。禮拜著。宗云。三十年後有人舉在。師云。已放爾過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日宗首座到。方擬人事。師約住云。既知信之韜略。便須拱手歸降。宗云。今日敗闕。師云。劍刃未施。賊身已露。宗云。氣急殺人。師云。敗將不斬。宗云是。師云。禮拜著。宗云。三十年後有人舉在。師云。已放爾過。

問聽道者。久參事作麼生。道者云。青天白日。師云。亂走作什麼。者便喝。師云。喫棒。者擬舉手。師打一坐具云。爾看者瞎漢亂與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問聽道者。久參事作麼生。道者云。青天白日。師云。亂走作什麼。者便喝。師云。喫棒。者擬舉手。師打一坐具云。爾看者瞎漢亂與。

一日五人新到。師云。爾總不消行脚。僧擬議。師云。一狀領過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日五人新到。師云。爾總不消行脚。僧擬議。師云。一狀領過。

有良周上座到。師作瞌睡勢。僧云。新到相看。師不應。僧又云。新到相看。師高聲云。阿誰。僧云新到。師云。已知參堂去。僧云。某甲是大龍受業。師喝云。漆桶誰識爾。僧便近前人事。師云。好好禮拜著。相看了。師云。還識宗首座麼。僧云。是師兄師云。爾為什麼鈍致他。僧云。和尚休得也。師云。踏破草鞋漢。不能打得爾。且坐喫茶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有良周上座到。師作瞌睡勢。僧云。新到相看。師不應。僧又云。新到相看。師高聲云。阿誰。僧云新到。師云。已知參堂去。僧云。某甲是大龍受業。師喝云。漆桶誰識爾。僧便近前人事。師云。好好禮拜著。相看了。師云。還識宗首座麼。僧云。是師兄師云。爾為什麼鈍致他。僧云。和尚休得也。師云。踏破草鞋漢。不能打得爾。且坐喫茶。

問僧。近離甚處。僧云天台。師云。還見智者麼。僧云見。師云。為什麼在我脚底。僧無語。師云脫空妄語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問僧。近離甚處。僧云天台。師云。還見智者麼。僧云見。師云。為什麼在我脚底。僧無語。師云脫空妄語。

問僧。近離甚處。僧云溫州。師云。還識永嘉大師麼。僧云。是鄉人。師云。與爾隔海。僧云酌然師云。而赤不如語直。僧無對。師云噓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問僧。近離甚處。僧云溫州。師云。還識永嘉大師麼。僧云。是鄉人。師云。與爾隔海。僧云酌然師云。而赤不如語直。僧無對。師云噓。

師在大龍為知客。李殿院到山茶話次問師。知客是長老鄉人。師云不敢。院云。且在者裏不得亂走。師云。本為行脚。院云行脚為甚事。師云。看亂走底。院微笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師在大龍為知客。李殿院到山茶話次問師。知客是長老鄉人。師云不敢。院云。且在者裏不得亂走。師云。本為行脚。院云行脚為甚事。師云。看亂走底。院微笑。

師在池州景德為首座。時太守曾學士入院相訪。茶果次。學士拈箇棗子拋在地上。召師首座。師應諾。士云。古人道。不離當處常湛然。在那裏。師指景德長老云。只者老子也不知落處。士云。首座知也不得無過。師云。明眼人難瞞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師在池州景德為首座。時太守曾學士入院相訪。茶果次。學士拈箇棗子拋在地上。召師首座。師應諾。士云。古人道。不離當處常湛然。在那裏。師指景德長老云。只者老子也不知落處。士云。首座知也不得無過。師云。明眼人難瞞。

師到太湖。有余巡檢。請師并志依上座齋。臨起檢問卑官今日命二衲僧齋。得何果報。師云。圖他一粒米。失却半年糧。依云。臨行方覺主人寬。師召舍人。舍人擡頭。師指依云。垛根衲子。齋他有甚益。巡檢大笑。師便起去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師到太湖。有余巡檢。請師并志依上座齋。臨起檢問卑官今日命二衲僧齋。得何果報。師云。圖他一粒米。失却半年糧。依云。臨行方覺主人寬。師召舍人。舍人擡頭。師指依云。垛根衲子。齋他有甚益。巡檢大笑。師便起去。

師赴雪竇。經過杭州。徐轉運問師。雪竇名山。多有具眼底衲僧。忽相靠來。長老作麼生支遣他。師高聲召客司。司近前。師云。運使問箇什麼。使云。推過來。師云。推過又爭得。使無語。師云。彼此沒便宜。使又問。長老幾日渡錢塘江。師云。山僧未敢前去。使云。作箇什麼。師云。徐轉運把斷要津。使云。今日被長老揉我一上。師便辭退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師赴雪竇。經過杭州。徐轉運問師。雪竇名山。多有具眼底衲僧。忽相靠來。長老作麼生支遣他。師高聲召客司。司近前。師云。運使問箇什麼。使云。推過來。師云。推過又爭得。使無語。師云。彼此沒便宜。使又問。長老幾日渡錢塘江。師云。山僧未敢前去。使云。作箇什麼。師云。徐轉運把斷要津。使云。今日被長老揉我一上。師便辭退。

師在南嶽福嚴為藏主。李殿院同雅長老入藏院。師出接殿。院云。藏主那。師云不敢。院云。藏中說著下官麼。師云。目前可驗。院云。驗底事作麼生。師云。不消一劄。院無語。師云。且請殿院歸寮。喫茶坐次。山嵐忽起。雅云。殿院遊山。恰阻煙霧。院云。靈峯聖跡。為什麼却有者箇。師云。下方無。院擬道。雅云。藏主壯觀福嚴。師云。和尚且莫開眼。院云。作家作家。師云。殿院尊重。時有道士秀才到院。又問。三教中那教最尊師乃起側身而立。院云。有口何不道。師云。對夫子難言。院云。休休便起。師云。適來造次。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師在南嶽福嚴為藏主。李殿院同雅長老入藏院。師出接殿。院云。藏主那。師云不敢。院云。藏中說著下官麼。師云。目前可驗。院云。驗底事作麼生。師云。不消一劄。院無語。師云。且請殿院歸寮。喫茶坐次。山嵐忽起。雅云。殿院遊山。恰阻煙霧。院云。靈峯聖跡。為什麼却有者箇。師云。下方無。院擬道。雅云。藏主壯觀福嚴。師云。和尚且莫開眼。院云。作家作家。師云。殿院尊重。時有道士秀才到院。又問。三教中那教最尊師乃起側身而立。院云。有口何不道。師云。對夫子難言。院云。休休便起。師云。適來造次。

師在舒州海會時。因看胥通判問。山中多少眾。師云。一百來僧。胥云。既是海會。為甚只有百僧。師云。人貧智短。胥云更道。師云。他後有人舉在。又問。山中長老每日說箇什麼。師云。路逢劍客。胥云吽。師便辭退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師在舒州海會時。因看胥通判問。山中多少眾。師云。一百來僧。胥云。既是海會。為甚只有百僧。師云。人貧智短。胥云更道。師云。他後有人舉在。又問。山中長老每日說箇什麼。師云。路逢劍客。胥云吽。師便辭退。

師在明州。看曾學士坐次。士問。曾與清長老商量趙州勘破婆子話。端的有勘破處麼。師云。清長老道箇甚麼。士云。又與麼去也。師云。清長老且放過一著。學士還知天下衲僧出者婆子綣䙡不得麼。士云。者裏別有箇道處。趙州若不勘。破婆子。一生受屈。師云。勘破了也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師在明州。看曾學士坐次。士問。曾與清長老商量趙州勘破婆子話。端的有勘破處麼。師云。清長老道箇甚麼。士云。又與麼去也。師云。清長老且放過一著。學士還知天下衲僧出者婆子綣䙡不得麼。士云。者裏別有箇道處。趙州若不勘。破婆子。一生受屈。師云。勘破了也。

師與僧眾入城緣化。學士先有公文止絕僧道投刺。師亦同例。乃有頌寄士云。碧落煙凝雪乍睛。住山情緒寄重城。使君道在未相見。空戀甘棠影裏行。學士回答云。勞勞世務逐浮沈。一性澄明亘古今。目擊道存無阻隔。何須見面始知心。復令人請師。相見了。士云。道存無阻。因甚入來不得。師云。他後見別處長老。學士不請舉向伊。士云。舉著又何妨。師云。山僧罪過。士云。好好。師云。諾諾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師與僧眾入城緣化。學士先有公文止絕僧道投刺。師亦同例。乃有頌寄士云。碧落煙凝雪乍睛。住山情緒寄重城。使君道在未相見。空戀甘棠影裏行。學士回答云。勞勞世務逐浮沈。一性澄明亘古今。目擊道存無阻隔。何須見面始知心。復令人請師。相見了。士云。道存無阻。因甚入來不得。師云。他後見別處長老。學士不請舉向伊。士云。舉著又何妨。師云。山僧罪過。士云。好好。師云。諾諾。

學士解印後。師送到越州。住數日乃辭。士堅留。師云。歸山住持不忘學士此日。士云。衲僧家愛把不定。師云。爭得到者裏。士無語。師云。已沐學士放辭。士云。容出城相送。師便退。士至客亭。排果子茶湯了。師問。學士自此一別。甚處再得相見。士云。長老何以對面忘却。師云。微僧心亦足矣。時廣慧和尚復問。師自此一別。甚處與學士再得相見。師云。直是千里萬里。於是取別。士云。善為道路。師云。諾諾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學士解印後。師送到越州。住數日乃辭。士堅留。師云。歸山住持不忘學士此日。士云。衲僧家愛把不定。師云。爭得到者裏。士無語。師云。已沐學士放辭。士云。容出城相送。師便退。士至客亭。排果子茶湯了。師問。學士自此一別。甚處再得相見。士云。長老何以對面忘却。師云。微僧心亦足矣。時廣慧和尚復問。師自此一別。甚處與學士再得相見。師云。直是千里萬里。於是取別。士云。善為道路。師云。諾諾。

歌頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歌頌

贈天衣長老 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贈天衣長老

天衣長老無價之寶。金烏東昇是何杲杲。他年或要兒孫。無端須入荒草。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天衣長老無價之寶。金烏東昇是何杲杲。他年或要兒孫。無端須入荒草。

寄妙果政長老 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寄妙果政長老

有臾機宜太孤絕。冷澹情懷止金鐵。游歷不知參訪誰。曾道天無第二月。近聞鎖斷奔馳問。何物拈來固其本。飛騰直上三十三。見不見兮為君困。中巖藏晦亦枯槁。年光休競七十九。南北東西追古風。時有其人繼其後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有臾機宜太孤絕。冷澹情懷止金鐵。游歷不知參訪誰。曾道天無第二月。近聞鎖斷奔馳問。何物拈來固其本。飛騰直上三十三。見不見兮為君困。中巖藏晦亦枯槁。年光休競七十九。南北東西追古風。時有其人繼其後。

送宗侍者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送宗侍者

深憶韶陽示奇句。昔人到此猶不住。宗禪九萬曾列程。吾想七閩還獨步。重巖忽爾來扣門。自謂孤蹤若斷雲。雪庭乍遠雖多恨。且有中峯月共分(斯句乃宗禪者離山日有作)如斯慷慨非希冀。浩浩清風無處避。天上天下知不知。五葉千燈復何啻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深憶韶陽示奇句。昔人到此猶不住。宗禪九萬曾列程。吾想七閩還獨步。重巖忽爾來扣門。自謂孤蹤若斷雲。雪庭乍遠雖多恨。且有中峯月共分(斯句乃宗禪者離山日有作)如斯慷慨非希冀。浩浩清風無處避。天上天下知不知。五葉千燈復何啻。

小谿贈溥禪者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小谿贈溥禪者

歲月將闌天光普寒。鄙叟復枕盤桓且難。萬杉禪客來尋我。言意勤勤勉清墮。拂曙片帆重率歸。百節四肢難負荷。風之泠泠潮之平平。強寫離辭幾不成。巖層落落舊知己。相見無忘極此情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲月將闌天光普寒。鄙叟復枕盤桓且難。萬杉禪客來尋我。言意勤勤勉清墮。拂曙片帆重率歸。百節四肢難負荷。風之泠泠潮之平平。強寫離辭幾不成。巖層落落舊知己。相見無忘極此情。

送清禪者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送清禪者

有禪者兮曠發靈機。出洪都兮聲光步隨。一文一技不為用。方內方外誰論之。春風來兮何所別。何曾拂盡古巖雪。極目寥寥思遠人。曹谿堪共此時飾。清兮清苦宜存歷。亮兮辜馬休同跡。彈指凋殘六葉華。西山一去斷消息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有禪者兮曠發靈機。出洪都兮聲光步隨。一文一技不為用。方內方外誰論之。春風來兮何所別。何曾拂盡古巖雪。極目寥寥思遠人。曹谿堪共此時飾。清兮清苦宜存歷。亮兮辜馬休同跡。彈指凋殘六葉華。西山一去斷消息。

送一禪者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送一禪者

天得一地得一。王得一兮無等匹。谷得一兮歸巨溟。應見三山皆岌岌。一得一又何必。今古不曾居丈室。千華影裏復是誰。八面風清照紅日。一禪一禪須記取。象骨齡難兮且相許。負石投針忽載來。拂袖雙雙便回去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天得一地得一。王得一兮無等匹。谷得一兮歸巨溟。應見三山皆岌岌。一得一又何必。今古不曾居丈室。千華影裏復是誰。八面風清照紅日。一禪一禪須記取。象骨齡難兮且相許。負石投針忽載來。拂袖雙雙便回去。

送全禪者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送全禪者

有龍彪兮時之相宜。有藝行兮人之所歸。東西武步兮復誰。是我上下。觀方兮存機未機。全禪全禪知不知。大施門開兮塵區可依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有龍彪兮時之相宜。有藝行兮人之所歸。東西武步兮復誰。是我上下。觀方兮存機未機。全禪全禪知不知。大施門開兮塵區可依。

送靜山水 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送靜山水

松根石上曾唯我。四顧寥寥誰未可。豈知白鳳傳好音。拋却亂雲千萬朵。谿山重疊春將暮。風遞殘華柳飛絮。金盂待月應有期。寶冠照水寧無據。靜禪復記吾深囑。彼兮國士真烈宿。相見從容莫等閑。人天景行存高躅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 松根石上曾唯我。四顧寥寥誰未可。豈知白鳳傳好音。拋却亂雲千萬朵。谿山重疊春將暮。風遞殘華柳飛絮。金盂待月應有期。寶冠照水寧無據。靜禪復記吾深囑。彼兮國士真烈宿。相見從容莫等閑。人天景行存高躅。

寄藏主收禪者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寄藏主收禪者

新州出箇賣樵者。龍朔年中藏晝夜。黃梅舂得古菱華。不倚物兮便高拄。秀禪拂拭無塵埃。歷盡諸難眼未開。交馳石上求文字。爭得孤峯却載來。近還有箇尋吾祖。云在廬村深處住。偷得隣家些子光。用作千燈擬流布。呵呵呵。地久天長爭奈何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新州出箇賣樵者。龍朔年中藏晝夜。黃梅舂得古菱華。不倚物兮便高拄。秀禪拂拭無塵埃。歷盡諸難眼未開。交馳石上求文字。爭得孤峯却載來。近還有箇尋吾祖。云在廬村深處住。偷得隣家些子光。用作千燈擬流布。呵呵呵。地久天長爭奈何。

送雲禪德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送雲禪德

中巖老兮八十一。閑寄十年助辭筆。縱誇步驟當此時。豈免龍鍾笑他日。他時誰也流機變。午夜寒蟾生水面。別有清光何處來。舉目亂飛星斗轉。歌兮歌兮苦搜索。遠贈雲禪愧標格。黃梅席上追古風。高唱自知天地窄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中巖老兮八十一。閑寄十年助辭筆。縱誇步驟當此時。豈免龍鍾笑他日。他時誰也流機變。午夜寒蟾生水面。別有清光何處來。舉目亂飛星斗轉。歌兮歌兮苦搜索。遠贈雲禪愧標格。黃梅席上追古風。高唱自知天地窄。

贈陸學士 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贈陸學士

古之陸大夫。多集遊方輩。今之陸使君。復與空生會。大國正搜羅。長劍今磨淬。或問清曠閑。不知若為對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古之陸大夫。多集遊方輩。今之陸使君。復與空生會。大國正搜羅。長劍今磨淬。或問清曠閑。不知若為對。

舟行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舟行

孤舟選勝傍江千。乘興幽游思未闌。向日望來春色晚。順潮歸去野情寬。高歌釣客收綸線。弄影沙禽刷羽翰。迴想古祠無限意。海蟾初上逼人寒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孤舟選勝傍江千。乘興幽游思未闌。向日望來春色晚。順潮歸去野情寬。高歌釣客收綸線。弄影沙禽刷羽翰。迴想古祠無限意。海蟾初上逼人寒。

東軒偶作 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東軒偶作

叢竹小山些子境。偶來閑坐解疎慵。怡然縱目誰知我。勝入摩雲千萬峯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 叢竹小山些子境。偶來閑坐解疎慵。怡然縱目誰知我。勝入摩雲千萬峯。

明覺禪師後錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明覺禪師後錄

上堂云。日日日東上。日日日西沒。循環三百六十。幾箇解知窠窟。放開精精冥冥。把定恍恍惚惚。君不見毘耶離城。彼上人一室。寥寥是何物。師召大眾云。高著眼。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。日日日東上。日日日西沒。循環三百六十。幾箇解知窠窟。放開精精冥冥。把定恍恍惚惚。君不見毘耶離城。彼上人一室。寥寥是何物。師召大眾云。高著眼。便下座。

上堂云。黃金為地白銀為壁。釋迦老子不合向者裏屙。師以拄杖撥一下云。看看。落爾諸人頭上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。黃金為地白銀為壁。釋迦老子不合向者裏屙。師以拄杖撥一下云。看看。落爾諸人頭上。

上堂云。三千劍客今何在。獨許莊周致太平。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。三千劍客今何在。獨許莊周致太平。便下座。

一日云。大眾。者一片田地。分付來多時也。爾諸人四至界畔。猶未識在。若要中心一樹子。我也不惜。良久云。放憨作麼。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日云。大眾。者一片田地。分付來多時也。爾諸人四至界畔。猶未識在。若要中心一樹子。我也不惜。良久云。放憨作麼。便下座。

因雪示眾云。頭上皚皚脚下皚皚。金色尊者獨上高臺。開眼造罪合眼受災。如何如何天網恢恢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因雪示眾云。頭上皚皚脚下皚皚。金色尊者獨上高臺。開眼造罪合眼受災。如何如何天網恢恢。

上堂。眾方集定。師云。勘破了也。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。眾方集定。師云。勘破了也。便下座。

上堂。拈起拄杖云。物中眼眼中物。十方如來同此起出。還會麼。瞎漢歸堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。拈起拄杖云。物中眼眼中物。十方如來同此起出。還會麼。瞎漢歸堂。

上堂云。龍泉與刀斧。同鐵利鈍懸殊。駑駘與驥馬。同途遲速有異。酌然酌然。一出一入。半合半開。平展之流。試辯緇素。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。龍泉與刀斧。同鐵利鈍懸殊。駑駘與驥馬。同途遲速有異。酌然酌然。一出一入。半合半開。平展之流。試辯緇素。

上堂云。直得動地雨華。何如歸堂向火。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。直得動地雨華。何如歸堂向火。便下座。

師一日晚參。於僧堂前立云。不打鼓上去不得。把却門入來不得。速道速道。大眾。眼目定動。師以拄杖一時打趁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師一日晚參。於僧堂前立云。不打鼓上去不得。把却門入來不得。速道速道。大眾。眼目定動。師以拄杖一時打趁。

上堂舉。雲門大師云。禪河隨浪靜。山河大地不是浪。師拈起拄杖云。看看。一處起千處百處沒觜。一處息千處百處不識。還會麼歸堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。雲門大師云。禪河隨浪靜。山河大地不是浪。師拈起拄杖云。看看。一處起千處百處沒觜。一處息千處百處不識。還會麼歸堂。

上堂云。見一則瞎汝眼。知一則翳汝眼。翳生則天上人間。瞎却則三頭六臂。或若辯得。許爾十字縱橫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。見一則瞎汝眼。知一則翳汝眼。翳生則天上人間。瞎却則三頭六臂。或若辯得。許爾十字縱橫。

上堂云。以字不成八字。不是優曇華正開。嗅著無香氣。翻笑釣魚船上客。不愛南山愛鼈鼻。僧問。萬里無雲伸一問。青天喫棒意如何。師云。軍隨印轉。僧云。恁麼則在和尚手裏。師云。利劍不斬死漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。以字不成八字。不是優曇華正開。嗅著無香氣。翻笑釣魚船上客。不愛南山愛鼈鼻。僧問。萬里無雲伸一問。青天喫棒意如何。師云。軍隨印轉。僧云。恁麼則在和尚手裏。師云。利劍不斬死漢。

上堂云。春山疊亂青。春水漾虛碧。寥寥天地間。獨立望何極。便下座。却顧謂侍者云。適來有人看方丈麼。云有。師云。作賊人心虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。春山疊亂青。春水漾虛碧。寥寥天地間。獨立望何極。便下座。却顧謂侍者云。適來有人看方丈麼。云有。師云。作賊人心虛。

上堂云。大無外小無內。半合半開成團成塊。老胡既隔絕。衲子多違背。從他千古萬古長漫漫。填溝塞壑沒人會。以拄杖卓地一下云。歸堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。大無外小無內。半合半開成團成塊。老胡既隔絕。衲子多違背。從他千古萬古長漫漫。填溝塞壑沒人會。以拄杖卓地一下云。歸堂。

一日上堂。眾方集。以拄杖橫按膝上云。恁麼會得。瞎却天下人眼。復拋下挂杖云。救取一半。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日上堂。眾方集。以拄杖橫按膝上云。恁麼會得。瞎却天下人眼。復拋下挂杖云。救取一半。便下座。

上堂云。十方無壁落。四面亦無門。淨躶躶赤傻傻沒可把。灌溪老出頭不得且致。我騎牛入爾鼻孔裏。一般漢聞人恁麼道。若風過樹頭。有什麼共語處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。十方無壁落。四面亦無門。淨躶躶赤傻傻沒可把。灌溪老出頭不得且致。我騎牛入爾鼻孔裏。一般漢聞人恁麼道。若風過樹頭。有什麼共語處。

上堂云。一不定二不可。上下四維春風包裹。桃華杏華鬪開。柳條桑條憋破。可憐昔日靈雲剛道迷逢達磨。師拈起拄杖云。靈雲鼻孔穿了也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一不定二不可。上下四維春風包裹。桃華杏華鬪開。柳條桑條憋破。可憐昔日靈雲剛道迷逢達磨。師拈起拄杖云。靈雲鼻孔穿了也。

上堂云。垂絲千尺意在深潭。離鉤三寸釣得一箇是好手。良久云。負命者上鉤來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。垂絲千尺意在深潭。離鉤三寸釣得一箇是好手。良久云。負命者上鉤來。

一日小參。示眾云。須菩提巖中宴坐。諸天雨華讚歎。尊者云。空中雨華讚歎。復是何人。云我是梵天。尊者云。汝云何讚歎。天云。我重尊者善說般若波羅蜜多。尊者云。我於般若未曾說一字。汝云何讚歎。天云。尊者無說。我乃無聞。無說無聞是真說般若波羅蜜多。又復動地雨華。師云。避喧求靜處。世未有其方。他在巖中宴坐也。被者一隊漢塗糊。伊更有者老把不住。問云。空中雨華讚歎復有何人。早見敗闕了也。我重尊者善說般若波羅蜜多。惡水驀頭潑。我於般若未曾說一字。草裏走。尊者無說我乃無聞。識甚麼好惡。總似者般底。何處有今日。師復召大眾。雲竇幸是無事人。爾來者裏覓箇甚麼。以拄杖一時趁下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日小參。示眾云。須菩提巖中宴坐。諸天雨華讚歎。尊者云。空中雨華讚歎。復是何人。云我是梵天。尊者云。汝云何讚歎。天云。我重尊者善說般若波羅蜜多。尊者云。我於般若未曾說一字。汝云何讚歎。天云。尊者無說。我乃無聞。無說無聞是真說般若波羅蜜多。又復動地雨華。師云。避喧求靜處。世未有其方。他在巖中宴坐也。被者一隊漢塗糊。伊更有者老把不住。問云。空中雨華讚歎復有何人。早見敗闕了也。我重尊者善說般若波羅蜜多。惡水驀頭潑。我於般若未曾說一字。草裏走。尊者無說我乃無聞。識甚麼好惡。總似者般底。何處有今日。師復召大眾。雲竇幸是無事人。爾來者裏覓箇甚麼。以拄杖一時趁下。

上堂舉。僧問趙州。至道無難唯嫌揀擇。是時人窠窟否州云。曾有人問我。直得五年分疎不下。師云。識語不能轉死却了也。好與二十棒者棒須有分付處。爾若辯不出。且放此話大行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問趙州。至道無難唯嫌揀擇。是時人窠窟否州云。曾有人問我。直得五年分疎不下。師云。識語不能轉死却了也。好與二十棒者棒須有分付處。爾若辯不出。且放此話大行。

示眾云。春力不到處。枯樹亦生華。九年人不識。幾度過流沙。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。春力不到處。枯樹亦生華。九年人不識。幾度過流沙。便下座。

有時云。馬祖陞堂。百丈捲蓆。正令不從。拗曲為直。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有時云。馬祖陞堂。百丈捲蓆。正令不從。拗曲為直。

上堂云。似地擎山不知山之孤峻。如石含玉。不知玉之無瑕。晝行三千夜行八百。是我尋常用底。拈放一邊。爾諸人向甚處見盤山。速道速道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。似地擎山不知山之孤峻。如石含玉。不知玉之無瑕。晝行三千夜行八百。是我尋常用底。拈放一邊。爾諸人向甚處見盤山。速道速道。

上堂舉。僧問趙州。二龍爭珠誰是得者。州云。老僧只管看。師云。看即不無。爭即不得。且道扶者僧扶趙州。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問趙州。二龍爭珠誰是得者。州云。老僧只管看。師云。看即不無。爭即不得。且道扶者僧扶趙州。

上堂云。不是金色頭陀。有理也無雪處。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。不是金色頭陀。有理也無雪處。便下座。

一日示眾云。城東老母。與佛同時而生。一世共處而不欲見佛。每見佛來即便迴避。周迴上下皆避不及。乃以手掩面。十指掌中悉皆見佛。諸上座。他雖是箇老婆。宛有丈夫之作。既知迴避。稍難不免吞聲飲氣。如今不欲見佛即許爾切忌以手掩面。何以明眼底覷著。將謂雪竇門下。教爾學老婆禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日示眾云。城東老母。與佛同時而生。一世共處而不欲見佛。每見佛來即便迴避。周迴上下皆避不及。乃以手掩面。十指掌中悉皆見佛。諸上座。他雖是箇老婆。宛有丈夫之作。既知迴避。稍難不免吞聲飲氣。如今不欲見佛即許爾切忌以手掩面。何以明眼底覷著。將謂雪竇門下。教爾學老婆禪。

舉。黃檗入堂。於南泉位中坐。泉問。長老甚年中行道。檗云。威音王已前泉云。猶是王老師兒孫下去。檗便起去。師云。可惜王老師只見錐頭利。我當時若作南泉。待伊道威音王已前即便於第二位坐令黃檗一生起不得。雖然如此。也須救取南泉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。黃檗入堂。於南泉位中坐。泉問。長老甚年中行道。檗云。威音王已前泉云。猶是王老師兒孫下去。檗便起去。師云。可惜王老師只見錐頭利。我當時若作南泉。待伊道威音王已前即便於第二位坐令黃檗一生起不得。雖然如此。也須救取南泉。

舉。藥山久不上堂。知事白云。大眾久思和尚示誨。山云。教槌鐘著。大眾方集。山便掩却門。知事咨白。既許為大眾上堂。為什麼一言不施。山云。經有經師。論有論師。爭怪得老僧。師云。可惜藥山老漢。平地上喫撲。盡大地人扶不起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。藥山久不上堂。知事白云。大眾久思和尚示誨。山云。教槌鐘著。大眾方集。山便掩却門。知事咨白。既許為大眾上堂。為什麼一言不施。山云。經有經師。論有論師。爭怪得老僧。師云。可惜藥山老漢。平地上喫撲。盡大地人扶不起。

舉。石鞏曾為獵人。趁一鹿從馬大師菴前過。問云。還見我鹿麼。大師云。爾是甚人。鞏云。我是獵人。馬云。爾還解射也無。云解射。馬云。一箭射幾箇。云一箭射一箇。馬云。爾不解射。鞏云。和尚莫解射否。云我解射。鞏云。和尚一箭射幾箇。馬云。我一箭射一群。鞏云。彼此生命。何用射他。馬云。爾既如是。何不自射。鞏云。若教某甲自射。直是無下手處。馬云。者漢無明煩惱頓歇。鞏於是以刀斷其髮。在菴給侍。師云。馬大師一箭射一群。信彩射得。有甚用處。不如他石鞏一箭射一箇。却是好手。雪竇今日効古人之作。擬放一箭。高聲喝云。看箭。復云。中也。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。石鞏曾為獵人。趁一鹿從馬大師菴前過。問云。還見我鹿麼。大師云。爾是甚人。鞏云。我是獵人。馬云。爾還解射也無。云解射。馬云。一箭射幾箇。云一箭射一箇。馬云。爾不解射。鞏云。和尚莫解射否。云我解射。鞏云。和尚一箭射幾箇。馬云。我一箭射一群。鞏云。彼此生命。何用射他。馬云。爾既如是。何不自射。鞏云。若教某甲自射。直是無下手處。馬云。者漢無明煩惱頓歇。鞏於是以刀斷其髮。在菴給侍。師云。馬大師一箭射一群。信彩射得。有甚用處。不如他石鞏一箭射一箇。却是好手。雪竇今日効古人之作。擬放一箭。高聲喝云。看箭。復云。中也。便下座。

舉。同光帝命諸禪師坐次云。朕收得中原之寶。只是無人酬價。興化云。如何是陛下中原之寶。帝以兩手畏幞頭脚。化云。君王之寶誰敢酬價。師云。至尊所得只可傍觀。若非興化作家。往往高價酬却。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。同光帝命諸禪師坐次云。朕收得中原之寶。只是無人酬價。興化云。如何是陛下中原之寶。帝以兩手畏幞頭脚。化云。君王之寶誰敢酬價。師云。至尊所得只可傍觀。若非興化作家。往往高價酬却。

一日上堂。良久云。大施門開無擁塞。忽然有箇衲子出來。雪竇倒退八百。何以臨危不悚人。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日上堂。良久云。大施門開無擁塞。忽然有箇衲子出來。雪竇倒退八百。何以臨危不悚人。便下座。

舉。保壽問胡釘鉸云。莫便是胡釘鉸。云不敢。壽云。還釘得虛空麼。云請和尚打破將來壽便打鉸云。莫錯打某甲。壽云。向後遇多口阿師。與爾點破去在。後至趙州舉前話。問云。不知某甲過在甚處。趙州云。只者一縫。尚不奈何胡釘鉸。於此有省。師云。雪竇要打者三箇漢。第一趙州。不合瞎却胡釘鉸眼第二保壽。不能塞斷趙州口。第三胡釘鉸。放過保壽。師驀拈起拄杖云。更有一箇。大眾一時走退。師擊繩床一下。便起去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。保壽問胡釘鉸云。莫便是胡釘鉸。云不敢。壽云。還釘得虛空麼。云請和尚打破將來壽便打鉸云。莫錯打某甲。壽云。向後遇多口阿師。與爾點破去在。後至趙州舉前話。問云。不知某甲過在甚處。趙州云。只者一縫。尚不奈何胡釘鉸。於此有省。師云。雪竇要打者三箇漢。第一趙州。不合瞎却胡釘鉸眼第二保壽。不能塞斷趙州口。第三胡釘鉸。放過保壽。師驀拈起拄杖云。更有一箇。大眾一時走退。師擊繩床一下。便起去。

上堂。善財別後誰相訪。樓閣門開竟日閑。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。善財別後誰相訪。樓閣門開竟日閑。便下座。

舉。肅宗帝問國師。百年後所須何物。國師云與老僧作箇無縫塔子。帝曰。請師塔樣。國師良久云。會麼。帝云不會。國師。云。吾有付法弟子耽源。却諳此事。請詔問之。國師遷化後。帝詔耽源。問此意如何。源云。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同船。瑠璃殿上無知識。師云。肅宗不會且致。耽源還會麼。只消箇請師塔樣。盡西天此土諸位祖師。遭者一拶。不免將南作北。有傍不肯底出來。我要問爾。那箇是無縫塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。肅宗帝問國師。百年後所須何物。國師云與老僧作箇無縫塔子。帝曰。請師塔樣。國師良久云。會麼。帝云不會。國師。云。吾有付法弟子耽源。却諳此事。請詔問之。國師遷化後。帝詔耽源。問此意如何。源云。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同船。瑠璃殿上無知識。師云。肅宗不會且致。耽源還會麼。只消箇請師塔樣。盡西天此土諸位祖師。遭者一拶。不免將南作北。有傍不肯底出來。我要問爾。那箇是無縫塔。

舉。雲門與長慶在雪峯日。因舉。石鞏見僧便云。看箭。三平到。遂擘開胸。鞏云。三十年一張弓。兩下箭只射得半箇聖人。雲門問長慶。作麼生道免得石鞏喚作半箇聖人。慶云。若不還價爭辯真偽。雲門云。入水始知有長人。師云。石鞏要先拗折不難。爭奈三平中的了也。然則老宿要活三平。且未免張弓架箭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雲門與長慶在雪峯日。因舉。石鞏見僧便云。看箭。三平到。遂擘開胸。鞏云。三十年一張弓。兩下箭只射得半箇聖人。雲門問長慶。作麼生道免得石鞏喚作半箇聖人。慶云。若不還價爭辯真偽。雲門云。入水始知有長人。師云。石鞏要先拗折不難。爭奈三平中的了也。然則老宿要活三平。且未免張弓架箭。

上堂云。一華開天下春。古佛為甚麼不著便爾。若透得救取天下老宿。忽若有箇衲僧出來云。和尚且自救也。許伊是金毛獅子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一華開天下春。古佛為甚麼不著便爾。若透得救取天下老宿。忽若有箇衲僧出來云。和尚且自救也。許伊是金毛獅子。

舉。舍利弗問須菩提。夢中說六波羅蜜。與覺時同別。須菩提云。此義幽深吾不能說。此會有彌勒大士。汝往彼問。師云。當時若不放過。隨後與一劄。誰名彌勒。誰是彌勒者。便見氷消瓦得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。舍利弗問須菩提。夢中說六波羅蜜。與覺時同別。須菩提云。此義幽深吾不能說。此會有彌勒大士。汝往彼問。師云。當時若不放過。隨後與一劄。誰名彌勒。誰是彌勒者。便見氷消瓦得。

舉。傅大士云。要知佛去處。師云。三生六十劫。末後一句天下衲僧跳不出。直饒口拄壁上漢。別有一竅勘過了打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。傅大士云。要知佛去處。師云。三生六十劫。末後一句天下衲僧跳不出。直饒口拄壁上漢。別有一竅勘過了打。

舉。紫湖和尚山門立一牌。牌上有字云。紫湖有狗。上取人頭。中取人腰。下取人脚。擬議則喪身失命。時見新到。便喝看狗。僧纔迴首。湖便歸方丈。師云。眾中總道。者僧著一口。著即著了也。爭奈者僧在。敢問諸人。紫湖狗著者便死。因甚麼者僧猶在。若無知方眼救得者僧。設使紫湖出世。咬殺百千萬箇。有甚益。我當時若見。先斫下牌。然後入院。待者老漢喝云看狗。與伊放出箇焦尾大蟲。如今諸人要見麼。日勢稍晚。歸堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。紫湖和尚山門立一牌。牌上有字云。紫湖有狗。上取人頭。中取人腰。下取人脚。擬議則喪身失命。時見新到。便喝看狗。僧纔迴首。湖便歸方丈。師云。眾中總道。者僧著一口。著即著了也。爭奈者僧在。敢問諸人。紫湖狗著者便死。因甚麼者僧猶在。若無知方眼救得者僧。設使紫湖出世。咬殺百千萬箇。有甚益。我當時若見。先斫下牌。然後入院。待者老漢喝云看狗。與伊放出箇焦尾大蟲。如今諸人要見麼。日勢稍晚。歸堂。

上堂云。國無定亂之劍。四海晏清也。不是分外。還有梯山入貢底麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。國無定亂之劍。四海晏清也。不是分外。還有梯山入貢底麼。

因。中山主為師煎茶。師問僧。爾隨例喫茶。將何報答。僧云。因風吹火。師不肯。自代云。難為和尚。復云。還會麼。僧云不會。師云。爾也須煎一會茶始得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因。中山主為師煎茶。師問僧。爾隨例喫茶。將何報答。僧云。因風吹火。師不肯。自代云。難為和尚。復云。還會麼。僧云不會。師云。爾也須煎一會茶始得。

舉。長慶示眾云。撞著道伴交肩過。一生參學事畢。師云。是即是。針不劄風不入。有甚麼用處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。長慶示眾云。撞著道伴交肩過。一生參學事畢。師云。是即是。針不劄風不入。有甚麼用處。

上堂云。摩竭掩室計校未成。毘耶杜辭伎倆俱盡。還有人檢點得者兩個老漢出頭不得處麼。直饒覷透。更有箇漢礙著。以拄杖擊繩床一下。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。摩竭掩室計校未成。毘耶杜辭伎倆俱盡。還有人檢點得者兩個老漢出頭不得處麼。直饒覷透。更有箇漢礙著。以拄杖擊繩床一下。便下座。

有時云。槌擊沙喜世界百雜碎底人。為甚麼處處解持鉢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有時云。槌擊沙喜世界百雜碎底人。為甚麼處處解持鉢。

又云。知時頻到香積國底人。為甚麼拄杖頭上失却眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又云。知時頻到香積國底人。為甚麼拄杖頭上失却眼。

一日云。義出豐年。儉生不孝。於佛法中作麼生辯損益。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日云。義出豐年。儉生不孝。於佛法中作麼生辯損益。便下座。

上堂云。一塵一佛國。一葉一釋迦。德山何以卓牌於鬧市。又云。入林不動草。入水不動波。投子因甚麼脚下五色索透關底試辯看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一塵一佛國。一葉一釋迦。德山何以卓牌於鬧市。又云。入林不動草。入水不動波。投子因甚麼脚下五色索透關底試辯看。

上堂云世。事悠悠不如山丘。臥藤蘿下塊石枕頭。者般底有甚用處喚起了打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云世。事悠悠不如山丘。臥藤蘿下塊石枕頭。者般底有甚用處喚起了打。

有時云。一切不是句。瞎却時人眼。還有出得底麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有時云。一切不是句。瞎却時人眼。還有出得底麼。

上堂云。一切法皆是佛法。瞞瞞頇頇非為正觀一切法即非一切法。莽莽鹵鹵還同天鼓。賞箇名安箇是立箇非。向甚處見釋迦老子。還會麼。以拄杖卓地一下云。各請歸堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一切法皆是佛法。瞞瞞頇頇非為正觀一切法即非一切法。莽莽鹵鹵還同天鼓。賞箇名安箇是立箇非。向甚處見釋迦老子。還會麼。以拄杖卓地一下云。各請歸堂。

示眾云。父子親其居。尊卑異其位。於衲僧分上。是放開是揑聚。或若辯得。分半院與爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。父子親其居。尊卑異其位。於衲僧分上。是放開是揑聚。或若辯得。分半院與爾。

一日云。寶山到也須開眼。勿使茫茫空手迴。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日云。寶山到也須開眼。勿使茫茫空手迴。便下座。

上堂云。機輪轉處作者猶迷。千眼頓開與君相見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。機輪轉處作者猶迷。千眼頓開與君相見。

師問新到。闍梨甚處人。僧提起坐具。師云。蝦跳不出斗。僧云。𨁝跳。師便打。僧云。更𨁝跳。師又打。僧便走。師喚迴。僧便禮拜云。觸忤和尚。師云。我要者話行。爾又走作什麼。僧云。已遍天下了也。師復打五下。僧云。有諸方在。師云。爾只管喫棒。師喚第二人近前來。甚處人。云鼎州人。師云敗也。僧云。青天白日。師云。兩重公案。僧云。恰是。師以拄杖指云。爾擬𨁝跳。僧擬議。師亦打五下。參頭云。者僧喫棒。與某甲不同。師一時喚近前。其僧珍重便走。師隨後與一拄杖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師問新到。闍梨甚處人。僧提起坐具。師云。蝦跳不出斗。僧云。𨁝跳。師便打。僧云。更𨁝跳。師又打。僧便走。師喚迴。僧便禮拜云。觸忤和尚。師云。我要者話行。爾又走作什麼。僧云。已遍天下了也。師復打五下。僧云。有諸方在。師云。爾只管喫棒。師喚第二人近前來。甚處人。云鼎州人。師云敗也。僧云。青天白日。師云。兩重公案。僧云。恰是。師以拄杖指云。爾擬𨁝跳。僧擬議。師亦打五下。參頭云。者僧喫棒。與某甲不同。師一時喚近前。其僧珍重便走。師隨後與一拄杖。

上堂云。孟甞之門劍客何在。良久云。點即不到。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。孟甞之門劍客何在。良久云。點即不到。便下座。

上堂云。泡幻同無礙。拈起拄杖云。泡幻何處得來。又擊一下云。西天四七聖。東土二三祖。鼻孔眼睛總穿在者裏。瞌睡漢歸堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。泡幻同無礙。拈起拄杖云。泡幻何處得來。又擊一下云。西天四七聖。東土二三祖。鼻孔眼睛總穿在者裏。瞌睡漢歸堂。

上堂云。目前無法。意在目前。不是目前法。非耳目之所到。師拈起拄杖云。夾山老子甚處去也。何不出來。百草頭與大眾相見。又卓地一下云。在者裏。復云。咄者野狐精。縮頭去。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。目前無法。意在目前。不是目前法。非耳目之所到。師拈起拄杖云。夾山老子甚處去也。何不出來。百草頭與大眾相見。又卓地一下云。在者裏。復云。咄者野狐精。縮頭去。便下座。

僧問。牛頭未見四祖時如何。師云。恰漝麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問。牛頭未見四祖時如何。師云。恰漝麼。

僧云。見後如何。師云。三生六十劫僧禮拜。師長吁一聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧云。見後如何。師云。三生六十劫僧禮拜。師長吁一聲。

上堂云。一舉不載說作麼生。舉得作麼生會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一舉不載說作麼生。舉得作麼生會。

上堂云。久雨不晴今日晴。衲僧曬了也未。良久自云。曬了也。師云收。復拈起拄杖。大眾定動。師云。無一箇靈利。便下座打趁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。久雨不晴今日晴。衲僧曬了也未。良久自云。曬了也。師云收。復拈起拄杖。大眾定動。師云。無一箇靈利。便下座打趁。

示眾云。譬若二龍爭珠。有爪牙者不得。或有衲僧問。既是有爪牙者。為什麼不得。請大眾為雪竇下一轉語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。譬若二龍爭珠。有爪牙者不得。或有衲僧問。既是有爪牙者。為什麼不得。請大眾為雪竇下一轉語。

上堂。僧問。承和尚有言。道士倒騎牛。意旨如何。師云。泥人眼赤。僧云不會。師云。有甚麼了期。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。承和尚有言。道士倒騎牛。意旨如何。師云。泥人眼赤。僧云不會。師云。有甚麼了期。便下座。

上堂云。天得一以清。地得一以寧。衲僧得一無風浪起。爾若辯得。禍不入慎家之門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。天得一以清。地得一以寧。衲僧得一無風浪起。爾若辯得。禍不入慎家之門。

舉。僧問鏡清。學人啐請師啄。清云。還得活也無。學云。若不活遭人快笑。清云。也是草裏漢。師云。衲僧有此奇特事。若一人半箇互相平展。古聖也不虛出來一迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問鏡清。學人啐請師啄。清云。還得活也無。學云。若不活遭人快笑。清云。也是草裏漢。師云。衲僧有此奇特事。若一人半箇互相平展。古聖也不虛出來一迴。

問承和尚有言。金剛鑄鐵券。意旨如何。師云。三頭六臂。云學人不會。師云。擡上擡下。師拈起拄杖云。人天交接兩得相見。太茫茫何擾擾。穿來且放一邊。三十三二十八。敲落又在一處。復云。退後退後。便起去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問承和尚有言。金剛鑄鐵券。意旨如何。師云。三頭六臂。云學人不會。師云。擡上擡下。師拈起拄杖云。人天交接兩得相見。太茫茫何擾擾。穿來且放一邊。三十三二十八。敲落又在一處。復云。退後退後。便起去。

問。承古有言。九九八十一。意旨如何。師云。金剛合掌。進云。學人不會。師云。歸依佛法僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問。承古有言。九九八十一。意旨如何。師云。金剛合掌。進云。學人不會。師云。歸依佛法僧。

上堂云。應緣而化物。方便呼為智。拈起拄杖喚作什麼。爾若道不得。也許具一隻眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。應緣而化物。方便呼為智。拈起拄杖喚作什麼。爾若道不得。也許具一隻眼。

上堂舉。雪峯示眾云。盡乾坤是箇解脫門。把手拽不肯入。一僧云。和尚怪某甲不得。一僧云。用入作什麼。師云。三箇中有一人受救在。忽若總不辯明。平地上有甚數。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。雪峯示眾云。盡乾坤是箇解脫門。把手拽不肯入。一僧云。和尚怪某甲不得。一僧云。用入作什麼。師云。三箇中有一人受救在。忽若總不辯明。平地上有甚數。便下座。

一日云。此大講堂洞開。東方日輪昇天。則有明曜。中夜黑月雲霧晦暝。則復昏暗。戶牖之隙則復見通。牆宇之間則復觀壅。分別之處則復見緣。頑虛之中遍是空性。欝㶿之象則紆昏塵。澄霽斂氛又觀清淨。慚愧釋迦老子。說甚還與不還。文殊堂裏萬菩薩。到處覓不得。元來總在者裏。靈利漢一見。便請拗折拄杖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日云。此大講堂洞開。東方日輪昇天。則有明曜。中夜黑月雲霧晦暝。則復昏暗。戶牖之隙則復見通。牆宇之間則復觀壅。分別之處則復見緣。頑虛之中遍是空性。欝㶿之象則紆昏塵。澄霽斂氛又觀清淨。慚愧釋迦老子。說甚還與不還。文殊堂裏萬菩薩。到處覓不得。元來總在者裏。靈利漢一見。便請拗折拄杖。

上堂舉。鏡清問僧。近離甚處。云石橋。清云。本分事作麼生。云某甲近離石橋。清云。我不管爾石橋。本分事作麼生。云和尚何不領話。清便打。僧云。某甲話在。清云。爾但喫棒。我要話行。師云。然則倚勢欺人。奈緣事不孤起。者僧若能慎初護末。棒則須是鏡清自喫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。鏡清問僧。近離甚處。云石橋。清云。本分事作麼生。云某甲近離石橋。清云。我不管爾石橋。本分事作麼生。云和尚何不領話。清便打。僧云。某甲話在。清云。爾但喫棒。我要話行。師云。然則倚勢欺人。奈緣事不孤起。者僧若能慎初護末。棒則須是鏡清自喫。

舉。雲門大師示眾云。爾若不相當。且覓箇入頭處。微塵諸佛在爾舌頭上。三藏聖教在爾脚跟底。不如誤去好。還有人誤得麼。出來對眾道看。師拈云。然則養子之緣。爭奈壓良為賤。其間忽有不甘底。出掀倒繩床。豈不是大丈夫漢。然雖如此。且問據箇甚麼。師驀拈起拄杖云。洎合停囚長智。擊繩床一下。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雲門大師示眾云。爾若不相當。且覓箇入頭處。微塵諸佛在爾舌頭上。三藏聖教在爾脚跟底。不如誤去好。還有人誤得麼。出來對眾道看。師拈云。然則養子之緣。爭奈壓良為賤。其間忽有不甘底。出掀倒繩床。豈不是大丈夫漢。然雖如此。且問據箇甚麼。師驀拈起拄杖云。洎合停囚長智。擊繩床一下。便下座。

上堂云。窮諸玄辯。若一毫致於太虛。竭世樞機。似一滴投於巨壑。不如歇去。好還會麼。客亭不遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。窮諸玄辯。若一毫致於太虛。竭世樞機。似一滴投於巨壑。不如歇去。好還會麼。客亭不遠。

上堂云。青蘿夤緣。直上寒松之頂。白雲淡泞。出沒太虛之中。師拈起拄杖云。國師眼睛在者裏。瞌睡漢七穿八穴。甚處得來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。青蘿夤緣。直上寒松之頂。白雲淡泞。出沒太虛之中。師拈起拄杖云。國師眼睛在者裏。瞌睡漢七穿八穴。甚處得來。

一日舉。乾峯示眾云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。雲門大師出眾云。昨日有人從天台來。却往南嶽去。峯云。來日不要普請。師云。諸禪德。雲門老漢只解一手擡。不能一手搦。還有共相著力底麼。試露爪牙看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日舉。乾峯示眾云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。雲門大師出眾云。昨日有人從天台來。却往南嶽去。峯云。來日不要普請。師云。諸禪德。雲門老漢只解一手擡。不能一手搦。還有共相著力底麼。試露爪牙看。

上堂云。不得春風華不開。華開又被風吹落。爾若明得褒貶句。未必善因而招惡果。歸堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。不得春風華不開。華開又被風吹落。爾若明得褒貶句。未必善因而招惡果。歸堂。

一日云。古人道。其為也形。其寂也冥。轉變天地自在縱橫。河沙而用混沌而榮。誰聞不喜。誰聞不驚。如何以無價之寶。隱在陰入之坑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日云。古人道。其為也形。其寂也冥。轉變天地自在縱橫。河沙而用混沌而榮。誰聞不喜。誰聞不驚。如何以無價之寶。隱在陰入之坑。

師以拄杖擊一下云。打破了也。寶在甚處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師以拄杖擊一下云。打破了也。寶在甚處。

有時云。不犯之令。大眾必合依行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有時云。不犯之令。大眾必合依行。

上堂云。萬法本閑。而人自鬧。國師走入露柱裏去也。見麼見麼。良久云。出頭便死。歸堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。萬法本閑。而人自鬧。國師走入露柱裏去也。見麼見麼。良久云。出頭便死。歸堂。

示眾云。迴而更相涉。拈起拄杖云。頭上是天脚下是地。眼前綠水背靠青山。衲僧道我會也。忽若騎驢入爾鼻孔裏。牽牛入爾眼睛中。又作麼生商量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。迴而更相涉。拈起拄杖云。頭上是天脚下是地。眼前綠水背靠青山。衲僧道我會也。忽若騎驢入爾鼻孔裏。牽牛入爾眼睛中。又作麼生商量。

上堂云。欲得現前莫存順逆。者裏參見祖師了。更買草鞋行脚三千里外。也被雪竇穿却鼻孔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。欲得現前莫存順逆。者裏參見祖師了。更買草鞋行脚三千里外。也被雪竇穿却鼻孔。

一日舉。馬祖上堂。眾方集。百丈出捲蓆。祖便下座。諸方皆謂奇特漝麼舉。還當麼。若當。譬若水母以蝦為目。若不當。又空讚歎圖箇什麼。眾中一般漢。亂踏向前問古人意旨如何。更有老底不識好惡。對云。將謂仙陀客。又云。來日更到座前。苦哉苦哉。如此自稱宗匠。欲開人天眼目。驢年去。諸上堂。雪竇當時若見伊出來捲蓆。劈胸與一踏。令坐者倒者俱起不得。且要後人別有生涯去。免見互相鈍置。豈不箇箇英靈底漢。還會也無。歸堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日舉。馬祖上堂。眾方集。百丈出捲蓆。祖便下座。諸方皆謂奇特漝麼舉。還當麼。若當。譬若水母以蝦為目。若不當。又空讚歎圖箇什麼。眾中一般漢。亂踏向前問古人意旨如何。更有老底不識好惡。對云。將謂仙陀客。又云。來日更到座前。苦哉苦哉。如此自稱宗匠。欲開人天眼目。驢年去。諸上堂。雪竇當時若見伊出來捲蓆。劈胸與一踏。令坐者倒者俱起不得。且要後人別有生涯去。免見互相鈍置。豈不箇箇英靈底漢。還會也無。歸堂。

上堂云。虛空為鼓須彌為槌。打者甚多聽者極少。且問誰是解打者。莫謗鹽官好。只如南泉道王老師不打者破鼓。法眼去王老師不打兩箇。既不奈何一箇。更是懡㦬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。虛空為鼓須彌為槌。打者甚多聽者極少。且問誰是解打者。莫謗鹽官好。只如南泉道王老師不打者破鼓。法眼去王老師不打兩箇。既不奈何一箇。更是懡㦬。

上堂云。還有鬧市裏出頭底麼。良久云。不如策杖歸山去。長嘯一聲煙霧深。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。還有鬧市裏出頭底麼。良久云。不如策杖歸山去。長嘯一聲煙霧深。便下座。

舉。僧問趙州。學人乍入叢林。乞師指示。州云。喫粥了也未。云喫粥了也。州云。洗鉢盂去。雲門大師云。且道有指示無指示。若云有。向他道什麼。若道無。何得悟去。師拈云。我不似雲門為蛇畫足。直言向爾道。問者如蟲蝕木。答者偶爾成文。然雖恁麼瞎却衲僧眼。作麼生免得此過。諸仁者要會麼。還爾趙州喫粥。未拈却者僧喫粥了。雪竇與爾拄杖子。歸堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問趙州。學人乍入叢林。乞師指示。州云。喫粥了也未。云喫粥了也。州云。洗鉢盂去。雲門大師云。且道有指示無指示。若云有。向他道什麼。若道無。何得悟去。師拈云。我不似雲門為蛇畫足。直言向爾道。問者如蟲蝕木。答者偶爾成文。然雖恁麼瞎却衲僧眼。作麼生免得此過。諸仁者要會麼。還爾趙州喫粥。未拈却者僧喫粥了。雪竇與爾拄杖子。歸堂。

舉。雲門大師云。盡十方世界乾坤大地。天下老和尚。以拄杖一畫云。百雜碎。師云。者老漢。是即是。要且未有出身之路。如今拄杖在雪竇手裏復橫按云。東西南北甚處得來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雲門大師云。盡十方世界乾坤大地。天下老和尚。以拄杖一畫云。百雜碎。師云。者老漢。是即是。要且未有出身之路。如今拄杖在雪竇手裏復橫按云。東西南北甚處得來。

舉。僧問投子。如何是十身調御。投子下繩床立。又問。凡聖相去多少。投子下繩床立。師云。此公案。諸人無不委知。若漝麼舉。天下衲僧盡為念話社家。雪竇莫有長處也無。試為大眾舉看。凡聖相去多少。投子下繩床立。如何是十身調御。投子下繩床立。且道與前來舉底同別。若道一般。許上座具一隻眼。若云別有奇特。也許上座具一隻眼。復更開一線道。凡聖相去多少。請上座下一轉語。如何是十身調御。答一轉話。非但參見投子。亦乃知雪竇長處。或若總道下繩床立。惜取眉毛。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問投子。如何是十身調御。投子下繩床立。又問。凡聖相去多少。投子下繩床立。師云。此公案。諸人無不委知。若漝麼舉。天下衲僧盡為念話社家。雪竇莫有長處也無。試為大眾舉看。凡聖相去多少。投子下繩床立。如何是十身調御。投子下繩床立。且道與前來舉底同別。若道一般。許上座具一隻眼。若云別有奇特。也許上座具一隻眼。復更開一線道。凡聖相去多少。請上座下一轉語。如何是十身調御。答一轉話。非但參見投子。亦乃知雪竇長處。或若總道下繩床立。惜取眉毛。便下座。

舉。洞山聰和尚。每見新到便問。溈山水牯牛。上堂作麼生會。前後皆不相契。師到。亦乃垂問。師云。後人標牓。洞山擬道。師以坐具拂一下便行。洞山云。且來上座。師云。未參堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。洞山聰和尚。每見新到便問。溈山水牯牛。上堂作麼生會。前後皆不相契。師到。亦乃垂問。師云。後人標牓。洞山擬道。師以坐具拂一下便行。洞山云。且來上座。師云。未參堂。

舉。雲門大師云。三乘十二分教。達磨西來。放過即不可。若不放過不消一喝。師隨舉了便喝。復云。大眾。好喝落在甚處。若要鼻孔遼天。辯取者一喝。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雲門大師云。三乘十二分教。達磨西來。放過即不可。若不放過不消一喝。師隨舉了便喝。復云。大眾。好喝落在甚處。若要鼻孔遼天。辯取者一喝。便下座。

師因事示眾云。杜耳目於胎殼。掩玄象於霄外。而責宮商之異。辯玄素之殊底。是甚麼人。還知落處麼。那一箇者一箇。兼本三人。放過一著。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師因事示眾云。杜耳目於胎殼。掩玄象於霄外。而責宮商之異。辯玄素之殊底。是甚麼人。還知落處麼。那一箇者一箇。兼本三人。放過一著。便下座。

上堂云。三十年來尋劍客。有麼有麼。幾迴葉落又抽枝。衲僧眼光失却了也。自從一見桃花後填溝塞壑。直至如今更不疑敗軍之將。以拄杖卓地一下云看。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。三十年來尋劍客。有麼有麼。幾迴葉落又抽枝。衲僧眼光失却了也。自從一見桃花後填溝塞壑。直至如今更不疑敗軍之將。以拄杖卓地一下云看。便下座。

舉。歸宗問僧。甚處去。云諸方學五味禪去。宗云。我者裏有一味禪。為甚不學。僧云。如何是一味禪。宗便打。僧云。莫打。某甲會也。宗云。爾作麼生會。僧擬開口。宗又打。黃檗聞舉云。馬大師出八十四員善知識。問著箇箇屙轆轆地。只有歸宗老較些子。師云。以強欺弱有甚麼難。我者裏有一味禪。為甚麼不學。但向道。收待伊拈起。有般無眼漢。只管喫吽吽。雪竇門下誰敢。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。歸宗問僧。甚處去。云諸方學五味禪去。宗云。我者裏有一味禪。為甚不學。僧云。如何是一味禪。宗便打。僧云。莫打。某甲會也。宗云。爾作麼生會。僧擬開口。宗又打。黃檗聞舉云。馬大師出八十四員善知識。問著箇箇屙轆轆地。只有歸宗老較些子。師云。以強欺弱有甚麼難。我者裏有一味禪。為甚麼不學。但向道。收待伊拈起。有般無眼漢。只管喫吽吽。雪竇門下誰敢。便下座。

上堂云。胡蜂不戀舊時窠。猛將不在家中死。若是箇漢。聊聞舉著。剔起眉毛便行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。胡蜂不戀舊時窠。猛將不在家中死。若是箇漢。聊聞舉著。剔起眉毛便行。

一日六人新到。師問云。還有作家禪客麼。參頭云。和尚道什麼。師云。點即不到。僧擬議。師便喝。僧無語。師云。龍頭蛇尾。復問第二箇僧。指參頭云。和尚問。何不祇對。師與一掌。僧無語。師復指云。第三。其僧茫然。師云。一狀領過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日六人新到。師問云。還有作家禪客麼。參頭云。和尚道什麼。師云。點即不到。僧擬議。師便喝。僧無語。師云。龍頭蛇尾。復問第二箇僧。指參頭云。和尚問。何不祇對。師與一掌。僧無語。師復指云。第三。其僧茫然。師云。一狀領過。

上堂。僧問。如何是時節因緣。師云。瞌睡漢。僧便喝。師云。詐惺惺。復云。譬若世界壞時大水競作。其間無量眾生。或沒未沒。互相悲號。仰望蒼蒼。皆云相救。當爾之時。四禪天人一見高聲便喝。咄哉眾生。我預曾報汝。令頻頻上來。汝都不聽。如今有甚麼救。處乃拍手一下。云歸堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是時節因緣。師云。瞌睡漢。僧便喝。師云。詐惺惺。復云。譬若世界壞時大水競作。其間無量眾生。或沒未沒。互相悲號。仰望蒼蒼。皆云相救。當爾之時。四禪天人一見高聲便喝。咄哉眾生。我預曾報汝。令頻頻上來。汝都不聽。如今有甚麼救。處乃拍手一下。云歸堂。

上堂云。乾坤之內宇宙之間。中有一寶挂在壁上。達磨九年不敢正眼覷著。如今衲僧要見。劈脊打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。乾坤之內宇宙之間。中有一寶挂在壁上。達磨九年不敢正眼覷著。如今衲僧要見。劈脊打。

上堂。僧問。如何是佛。師云。頭鬅鬙耳卓朔。學云不會。師云。堪笑堪悲。復云。不著便也不奈何。爾從江南江北來。笠子下為什麼拶破洛浦遍參底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是佛。師云。頭鬅鬙耳卓朔。學云不會。師云。堪笑堪悲。復云。不著便也不奈何。爾從江南江北來。笠子下為什麼拶破洛浦遍參底。

上堂云。乾坤把定即不無爾。作麼生是手擎日月底句。又云。周遊四天下道。我知有須彌頂上著得幾人。復云。舉步已經諸佛剎。是爾草鞋踏破多少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。乾坤把定即不無爾。作麼生是手擎日月底句。又云。周遊四天下道。我知有須彌頂上著得幾人。復云。舉步已經諸佛剎。是爾草鞋踏破多少。

上堂云。長觜鳥芳樹不棲。喃喃獨語摩斯吒滄溟不入戰戰。却迴三十年後悟去。提起手云。吽吽。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。長觜鳥芳樹不棲。喃喃獨語摩斯吒滄溟不入戰戰。却迴三十年後悟去。提起手云。吽吽。便下座。

上堂舉。在眾日。僧問如何是佛。師云。四眾圍繞。如何是涅槃。師云。雙林樹下。復云。便是釘觜鐵石漢也。卒話會不及歸堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。在眾日。僧問如何是佛。師云。四眾圍繞。如何是涅槃。師云。雙林樹下。復云。便是釘觜鐵石漢也。卒話會不及歸堂。

有時豎起拄杖云。洪機在掌。排巨靈擘太華之峯。復橫按云。明鏡當臺。絕演若逐東西之徑。又以拄杖一劃云。比擬張麟兔亦不遇。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有時豎起拄杖云。洪機在掌。排巨靈擘太華之峯。復橫按云。明鏡當臺。絕演若逐東西之徑。又以拄杖一劃云。比擬張麟兔亦不遇。便下座。

上堂云。不與一法作對。便是無諍三昧。或是箇漢聞我舉著。悉能坐斷。有甚麼近處。雖然如此。向後莫辜負人好。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。不與一法作對。便是無諍三昧。或是箇漢聞我舉著。悉能坐斷。有甚麼近處。雖然如此。向後莫辜負人好。便下座。

上堂舉。古人道。明眼漢沒窠臼。我且問爾。各從德山臨濟下來。棒喝向爾不能施。語言向爾使不著。我既如此。汝合必然。又作麼生露得箇消息。令雪竇知爾是箇風不入底漢去。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。古人道。明眼漢沒窠臼。我且問爾。各從德山臨濟下來。棒喝向爾不能施。語言向爾使不著。我既如此。汝合必然。又作麼生露得箇消息。令雪竇知爾是箇風不入底漢去。便下座。

一日三僧辭。師把住云。天無門地無戶。亂走衲僧擬往何處。僧皆無對。師劈面唾云。枉喫我多少粥飯。便推出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日三僧辭。師把住云。天無門地無戶。亂走衲僧擬往何處。僧皆無對。師劈面唾云。枉喫我多少粥飯。便推出。

示眾云。摩竭正令。譬若披沙揀金。毘耶杜辭。頗類守株待兔。設使頓開千眼未辯機關。點著不來白雲萬里。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。摩竭正令。譬若披沙揀金。毘耶杜辭。頗類守株待兔。設使頓開千眼未辯機關。點著不來白雲萬里。

舉。永嘉云。六般神用空不空。一顆圓光色非色。雲門大師拈起拄杖云。是色非色。師云。雪竇即不然。圓光一顆儱伺真如。神用六般和泥合水。猷窰人設齊且致。水中拈月致將一問來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。永嘉云。六般神用空不空。一顆圓光色非色。雲門大師拈起拄杖云。是色非色。師云。雪竇即不然。圓光一顆儱伺真如。神用六般和泥合水。猷窰人設齊且致。水中拈月致將一問來。

有時云。袖頭打領腋下剜襟。諸方一任剪裁。南山起雲北山下雨。衲子作麼話會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有時云。袖頭打領腋下剜襟。諸方一任剪裁。南山起雲北山下雨。衲子作麼話會。

一日上堂。大眾纔集。師云。一任諸方貶剝。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日上堂。大眾纔集。師云。一任諸方貶剝。便下座。

舉。僧問乾峯。十方薄伽梵。一路涅槃門。路頭在什麼處。乾峯云。在者裏。師代僧便喝。復有僧問長慶。長慶云。問取堂中第二座。師代僧云錯。復有僧問師。師云。墮坑落塹。自代云。作賊人心虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問乾峯。十方薄伽梵。一路涅槃門。路頭在什麼處。乾峯云。在者裏。師代僧便喝。復有僧問長慶。長慶云。問取堂中第二座。師代僧云錯。復有僧問師。師云。墮坑落塹。自代云。作賊人心虛。

上堂云。糞掃堆上現丈六金身。遇賤則貴。赤肉團上壁立千仞。遇明則暗。鼻孔遼天底衲僧。試辯雪竇為人眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。糞掃堆上現丈六金身。遇賤則貴。赤肉團上壁立千仞。遇明則暗。鼻孔遼天底衲僧。試辯雪竇為人眼。

示眾云。一法不通萬緣方透。會與不會成群作隊。策著磕著一時拈却。管取乾坤獨露。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。一法不通萬緣方透。會與不會成群作隊。策著磕著一時拈却。管取乾坤獨露。便下座。

上堂云。禪河隨浪靜。定水逐波清。若拄杖子是浪。衲僧便七縱八橫。忽乾坤大地是浪。便見扶籬摸壁。且道放行好把定好一日云。春雷已發陽鳥未啼。迷身句即不問。爾透出一字作麼生道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。禪河隨浪靜。定水逐波清。若拄杖子是浪。衲僧便七縱八橫。忽乾坤大地是浪。便見扶籬摸壁。且道放行好把定好一日云。春雷已發陽鳥未啼。迷身句即不問。爾透出一字作麼生道。

上堂云。巢知風穴知雨。靈利衲僧未可相許。若問如何。苦哉佛陀參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。巢知風穴知雨。靈利衲僧未可相許。若問如何。苦哉佛陀參。

舉。馬大師云。一切語言是提婆宗。以者箇為主。雲門大師云。好語只是無人問我。僧便問。如何是提婆宗。雲門云。西天九十六種。爾是最下種。師云。赤幡被者僧奪了也。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。馬大師云。一切語言是提婆宗。以者箇為主。雲門大師云。好語只是無人問我。僧便問。如何是提婆宗。雲門云。西天九十六種。爾是最下種。師云。赤幡被者僧奪了也。便下座。

一日云。山河無隔礙。光明處處透。傅大士騎驢。入爾鼻孔裏。見爾諸人不惺惺。却歸雙林寺去也。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日云。山河無隔礙。光明處處透。傅大士騎驢。入爾鼻孔裏。見爾諸人不惺惺。却歸雙林寺去也。便下座。

舉。僧問翠微。自到和尚法席。每沐上堂。不蒙一法示誨。意在於何。微云。嫌箇什麼。僧復問洞山。山云。爭怪得老僧。後有僧問法眼。眼云。祖師來也。師云。兩箇老漢。被者僧穿却。唯有法眼。與他同參。若是雪竇門下。喫棒了赶出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問翠微。自到和尚法席。每沐上堂。不蒙一法示誨。意在於何。微云。嫌箇什麼。僧復問洞山。山云。爭怪得老僧。後有僧問法眼。眼云。祖師來也。師云。兩箇老漢。被者僧穿却。唯有法眼。與他同參。若是雪竇門下。喫棒了赶出。

上堂云。種種幻化。皆生如來圓覺。師云。住住。三世諸佛是幻。六代祖師是幻。天下老和尚是幻。復拈起拄杖云。拄杖子是幻。那箇是圓覺。良久以拄杖擊繩床一下云。幻出。大眾擬議。師云。者一隊漆桶。總無孔竅。以拄杖一時趁下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。種種幻化。皆生如來圓覺。師云。住住。三世諸佛是幻。六代祖師是幻。天下老和尚是幻。復拈起拄杖云。拄杖子是幻。那箇是圓覺。良久以拄杖擊繩床一下云。幻出。大眾擬議。師云。者一隊漆桶。總無孔竅。以拄杖一時趁下。

舉。夾山問僧。甚處來。云湖南來。山云。曾到石霜麼。云要路經過。爭得不到。山云。承聞石霜有毬子話是否。云和尚也須急著眼山云。作麼生是毱子。云趒不出。云作麼生是毱杖。云勿手足。山云。老僧未曾與闍梨相識。出去。師云。雪竇親見者僧從石霜來。夾山因甚麼道。不相識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。夾山問僧。甚處來。云湖南來。山云。曾到石霜麼。云要路經過。爭得不到。山云。承聞石霜有毬子話是否。云和尚也須急著眼山云。作麼生是毱子。云趒不出。云作麼生是毱杖。云勿手足。山云。老僧未曾與闍梨相識。出去。師云。雪竇親見者僧從石霜來。夾山因甚麼道。不相識。

舉。趙州問僧。甚處來。云雪峯來。州云。雪峯近日有何言句示徒。僧云。雪峯道。盡大地是沙門一隻眼。爾諸人向什麼處屙。州云。爾若過嶺。我附箇鍬子去。師云。者僧既不從雪峯來。可惜趙州鍬子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。趙州問僧。甚處來。云雪峯來。州云。雪峯近日有何言句示徒。僧云。雪峯道。盡大地是沙門一隻眼。爾諸人向什麼處屙。州云。爾若過嶺。我附箇鍬子去。師云。者僧既不從雪峯來。可惜趙州鍬子。

舉。僧問石霜。三千里外遠聞石霜有箇不顧。霜云是。僧云。只如萬像歷然。是顧不顧。霜云。我道不驚眾。僧云。不驚眾是不與萬像合。如何是不顧。霜云。遍界不曾藏。師拈云。誰是不顧者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問石霜。三千里外遠聞石霜有箇不顧。霜云是。僧云。只如萬像歷然。是顧不顧。霜云。我道不驚眾。僧云。不驚眾是不與萬像合。如何是不顧。霜云。遍界不曾藏。師拈云。誰是不顧者。

示眾云。世界與麼廣闊為甚麼向雪竇手裏乞命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。世界與麼廣闊為甚麼向雪竇手裏乞命。

上堂云。乾坤側。日月星辰一時黑。東西不辯南北不分底衲僧。向甚處見雪竇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。乾坤側。日月星辰一時黑。東西不辯南北不分底衲僧。向甚處見雪竇。

上堂。僧問。雪覆蘆華時如何。師云點。僧云。恁麼則為祥為瑞也。師云。兩重公案。復成一頌。雪覆蘆華欲暮天。謝家人不在魚船。白牛放却無尋處。空把山童贈鐵鞭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。雪覆蘆華時如何。師云點。僧云。恁麼則為祥為瑞也。師云。兩重公案。復成一頌。雪覆蘆華欲暮天。謝家人不在魚船。白牛放却無尋處。空把山童贈鐵鞭。

師問大龍。語底默底不是。非語非默底更非。總是總不是。拈却大用現前。時人知有大龍如何。龍云。子有如是見解那。師云。這老漢今日瓦解氷消。至晚龍問師。那裏是老僧瓦解氷消處。師云。轉見不堪。拂袖便出。龍云。叵耐叵耐。師不顧。後舉似福嚴雅。雅云。何不與他本分草料。師云。和尚更買草鞋行脚始得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師問大龍。語底默底不是。非語非默底更非。總是總不是。拈却大用現前。時人知有大龍如何。龍云。子有如是見解那。師云。這老漢今日瓦解氷消。至晚龍問師。那裏是老僧瓦解氷消處。師云。轉見不堪。拂袖便出。龍云。叵耐叵耐。師不顧。後舉似福嚴雅。雅云。何不與他本分草料。師云。和尚更買草鞋行脚始得。

僧問。只在目前。為甚麼再三不覩。師云截耳臥街。云黑豆未生芽時如何。師云。餧驢餧馬。云生芽後如何。師云。透水透沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問。只在目前。為甚麼再三不覩。師云截耳臥街。云黑豆未生芽時如何。師云。餧驢餧馬。云生芽後如何。師云。透水透沙。