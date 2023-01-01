明覺禪師語錄卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明覺禪師語錄卷第一

參學小師惟蓋竺編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參學小師惟蓋竺編

住蘇州洞庭翠峯禪寺語 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住蘇州洞庭翠峯禪寺語

師在萬壽。開堂日白槌了。師云。宗乘一唱三藏絕詮。祖令當行十方坐斷。其有達士不避死生。貶上眉毛出眾相見。問人天普集佇聽雷音。學人上來。乞師垂示。師云。十萬八千不是遠。進云。恁麼則大眾霑恩也。師云。後五日看。問師唱誰家曲。宗風嗣阿誰。師云。分明記取。進云。恁麼則昔日智門今朝和尚。師云。有甚麼交涉。問如何是和尚為人一句。師云。量才補職。學云。謝師方便。師云。自領出去。師乃云。一問一答。總未有事在。直饒乾坤大地草木叢林。盡為衲僧。異口同聲各置百千問難。也不消長老。彈指一下。並乃高低普應前後無差。曠祖佛之妙靈。廓天人之幽迹。如是則何假覺城東際。五眾咸居古佛廟前。此時參畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師在萬壽。開堂日白槌了。師云。宗乘一唱三藏絕詮。祖令當行十方坐斷。其有達士不避死生。貶上眉毛出眾相見。問人天普集佇聽雷音。學人上來。乞師垂示。師云。十萬八千不是遠。進云。恁麼則大眾霑恩也。師云。後五日看。問師唱誰家曲。宗風嗣阿誰。師云。分明記取。進云。恁麼則昔日智門今朝和尚。師云。有甚麼交涉。問如何是和尚為人一句。師云。量才補職。學云。謝師方便。師云。自領出去。師乃云。一問一答。總未有事在。直饒乾坤大地草木叢林。盡為衲僧。異口同聲各置百千問難。也不消長老。彈指一下。並乃高低普應前後無差。曠祖佛之妙靈。廓天人之幽迹。如是則何假覺城東際。五眾咸居古佛廟前。此時參畢。

師在杭州靈隱。受疏了。眾請陞座。時有僧問。寶座先登於此日。請師一句震雷音。師云。徒勞側耳。進云。恁麼則一音普遍於沙界。大眾無不盡咸聞。師云。忽有人問。爾作麼生舉。僧云。三十年後敢為流芳。師云。賺了也。師乃云。天下絕勝之覺場。靈隱導師之廣座。暫借卑僧陞陟。實愧非材。豈敢於五百員衲子前提唱佛祖抑揚古今衒耀見知恥他先作。假饒說得。天雨四華地分六震。於曹溪路上一點使用不著。何以行脚高士。有把定世界函蓋乾坤底眼。誰敢錯誤絲毫。其知有者必共相悉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師在杭州靈隱。受疏了。眾請陞座。時有僧問。寶座先登於此日。請師一句震雷音。師云。徒勞側耳。進云。恁麼則一音普遍於沙界。大眾無不盡咸聞。師云。忽有人問。爾作麼生舉。僧云。三十年後敢為流芳。師云。賺了也。師乃云。天下絕勝之覺場。靈隱導師之廣座。暫借卑僧陞陟。實愧非材。豈敢於五百員衲子前提唱佛祖抑揚古今衒耀見知恥他先作。假饒說得。天雨四華地分六震。於曹溪路上一點使用不著。何以行脚高士。有把定世界函蓋乾坤底眼。誰敢錯誤絲毫。其知有者必共相悉。

師在靈隱。諸院尊宿。茶筵日。眾請陞座。僧問。禪侶盡臨於座側。未審師還說也無。師云。寰中天子塞外將軍。進云。恁麼則一震雷音滿大唐也。師云。看取令行。師乃云。上士相見。一言半句如擊石出火。瞥爾便過應非。即言定旨滯句迷源。從上宗乘合作麼生議論。直得三世諸佛不能自宣。六代祖師全提不起。一大藏教詮注不及。所以棒頭取證。喝下承當。意句交馳並同流浪。其有知方作者。相共證明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師在靈隱。諸院尊宿。茶筵日。眾請陞座。僧問。禪侶盡臨於座側。未審師還說也無。師云。寰中天子塞外將軍。進云。恁麼則一震雷音滿大唐也。師云。看取令行。師乃云。上士相見。一言半句如擊石出火。瞥爾便過應非。即言定旨滯句迷源。從上宗乘合作麼生議論。直得三世諸佛不能自宣。六代祖師全提不起。一大藏教詮注不及。所以棒頭取證。喝下承當。意句交馳並同流浪。其有知方作者。相共證明。

師到蘇州日。僧俗迎在萬壽。眾請上堂。問向上一路千聖不傳。和尚從何而得。師云。將謂是衲僧。學云。恁麼則大眾霑恩。學人禮謝也。師云。龍頭蛇尾。問選佛場開。還許學人選也無。師云。切忌點額。學云。恁麼則心空及第歸也。師云。階下漢。師乃云。如天普蓋。似地普擎。有如是自在。具如是威德。誰不承恩。誰不景慕。過去諸聖。於無量劫勤苦受盡。所得祕要法門。今將普示大眾。不用纖毫心力。各請一時驗取。於此薦得。便能永出四流。高步三界。其或不知。剛是諸人諱却師初到院陞座。僧問。杖錫已居於此日。請師一句定乾坤。師云。百雜碎。進云。恁麼則海晏河清去也。師云。非公境界。問如何是佛法大意。師云。龍吟霧起虎嘯風生。問如何是祖師西來意。師云。山高海闊。進云。學人不會。師云。緊悄草鞋。師乃云。未來翠峯多人疑著。及乎親到一境蕭然。非同善財入樓閣之門。暫時歛念。莫比維摩掌中世界。別有清規。冀諸人飽足觀光。以資欣慰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師到蘇州日。僧俗迎在萬壽。眾請上堂。問向上一路千聖不傳。和尚從何而得。師云。將謂是衲僧。學云。恁麼則大眾霑恩。學人禮謝也。師云。龍頭蛇尾。問選佛場開。還許學人選也無。師云。切忌點額。學云。恁麼則心空及第歸也。師云。階下漢。師乃云。如天普蓋。似地普擎。有如是自在。具如是威德。誰不承恩。誰不景慕。過去諸聖。於無量劫勤苦受盡。所得祕要法門。今將普示大眾。不用纖毫心力。各請一時驗取。於此薦得。便能永出四流。高步三界。其或不知。剛是諸人諱却師初到院陞座。僧問。杖錫已居於此日。請師一句定乾坤。師云。百雜碎。進云。恁麼則海晏河清去也。師云。非公境界。問如何是佛法大意。師云。龍吟霧起虎嘯風生。問如何是祖師西來意。師云。山高海闊。進云。學人不會。師云。緊悄草鞋。師乃云。未來翠峯多人疑著。及乎親到一境蕭然。非同善財入樓閣之門。暫時歛念。莫比維摩掌中世界。別有清規。冀諸人飽足觀光。以資欣慰。

上堂。問答罷。師乃云。釋迦已滅彌勒未生。正當今日。佛法委在翠峯。放開揑聚總由者裏。放開也七縱八橫。是處填溝塞壑。揑聚也天下老和尚。盡在拄杖頭。不消一劄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。問答罷。師乃云。釋迦已滅彌勒未生。正當今日。佛法委在翠峯。放開揑聚總由者裏。放開也七縱八橫。是處填溝塞壑。揑聚也天下老和尚。盡在拄杖頭。不消一劄。

上堂。僧問。如何是實學底事。師云。針劄不入。進云。乞師方便。師云。水到渠成。問如何是教外別傳一句。師云。看看臘月盡。學云。恁麼則流芳去也。師云。瘂子喫苦瓜。問言迹之興。異途之所由。生不犯鋒鋩。請師道。師云。誰家無白月清風。進云。還當也無。師云。土上加泥漢。師乃云。劍輪飛處日月沈輝。寶杖敲時乾坤失色。眾魔從茲膽裂。千聖由是眼開。其如二聽不圓。震迅雷而莫覺。孤根將敗。霈春雨以非滋。致使凡聖岐分。悟迷派列。奔馳七趣。泊沒四流重。業相纏。無有休日。爾諸禪德。覬善參詳。如人上山。各自努力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是實學底事。師云。針劄不入。進云。乞師方便。師云。水到渠成。問如何是教外別傳一句。師云。看看臘月盡。學云。恁麼則流芳去也。師云。瘂子喫苦瓜。問言迹之興。異途之所由。生不犯鋒鋩。請師道。師云。誰家無白月清風。進云。還當也無。師云。土上加泥漢。師乃云。劍輪飛處日月沈輝。寶杖敲時乾坤失色。眾魔從茲膽裂。千聖由是眼開。其如二聽不圓。震迅雷而莫覺。孤根將敗。霈春雨以非滋。致使凡聖岐分。悟迷派列。奔馳七趣。泊沒四流重。業相纏。無有休日。爾諸禪德。覬善參詳。如人上山。各自努力。

上堂。僧問。昭昭於心目之間。而相不可覩。晃晃在色塵之內。而理不可分。既於心目之間。為甚麼不覩其相。師云。華須連夜發。莫待曉風吹。進云。恁麼則雲散家家月。師云。毘婆尸佛早留心。僧方禮拜。師以拄杖打一下云。不得放過。問猿抱子歸青嶂後。鳥㘅華落碧巖前。古人意旨如何。師云。夾山猶在。學云。和尚如何。師云。依稀似曲纔堪聽。又被風吹別調中。僧却問。如何是翠峯境。師云。春至桃華亦滿溪。僧禮拜。師云。山僧今日敗闕。有人點撿得出。許他頂門上一隻眼。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。昭昭於心目之間。而相不可覩。晃晃在色塵之內。而理不可分。既於心目之間。為甚麼不覩其相。師云。華須連夜發。莫待曉風吹。進云。恁麼則雲散家家月。師云。毘婆尸佛早留心。僧方禮拜。師以拄杖打一下云。不得放過。問猿抱子歸青嶂後。鳥㘅華落碧巖前。古人意旨如何。師云。夾山猶在。學云。和尚如何。師云。依稀似曲纔堪聽。又被風吹別調中。僧却問。如何是翠峯境。師云。春至桃華亦滿溪。僧禮拜。師云。山僧今日敗闕。有人點撿得出。許他頂門上一隻眼。便下座。

上堂。僧問。古人借問田中事。插鍬叉手意如何。師云。人從陳州來。不得許州信。問古人道。有讀書人到來。意旨如何。師云。且在門外立。學云。請師相見。師云。任是顏回亦不通。師乃云。立賓立主剜肉作瘡。舉古舉今拋沙撒土。直下無事。正是無孔鐵槌。別有機關。合入無間地獄。明眼衲子應須自看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。古人借問田中事。插鍬叉手意如何。師云。人從陳州來。不得許州信。問古人道。有讀書人到來。意旨如何。師云。且在門外立。學云。請師相見。師云。任是顏回亦不通。師乃云。立賓立主剜肉作瘡。舉古舉今拋沙撒土。直下無事。正是無孔鐵槌。別有機關。合入無間地獄。明眼衲子應須自看。

上堂。僧問。古人一喝不作一喝用。是否。師云是。僧便喝。師便棒。僧無語。師云。謔我。問古人道。有佛法處不得住。無佛法處急走過。意旨如何。師云。氣急殺人。僧擬議。師云。甚麼處去也。問只在目前。為甚麼再三不覩。師云。截耳臥街。僧云恰是。師云。令我攢眉。問黑豆未生芽時如何。師云。餧驢餧馬。進云。生後如何。師云。透水透沙。僧禮拜。師云。一似不齋來。問功巧諸技藝。盡現行此事。如何是此事。師云。諸方牓樣進云。莫便是學人會處也無。師云。有頭無尾漢。師乃云。過去諸如來。斯門已成就。放過一著。現在諸菩薩。今各入圓明。兩重公案。未來修學人。總被翠峯穿却鼻孔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。古人一喝不作一喝用。是否。師云是。僧便喝。師便棒。僧無語。師云。謔我。問古人道。有佛法處不得住。無佛法處急走過。意旨如何。師云。氣急殺人。僧擬議。師云。甚麼處去也。問只在目前。為甚麼再三不覩。師云。截耳臥街。僧云恰是。師云。令我攢眉。問黑豆未生芽時如何。師云。餧驢餧馬。進云。生後如何。師云。透水透沙。僧禮拜。師云。一似不齋來。問功巧諸技藝。盡現行此事。如何是此事。師云。諸方牓樣進云。莫便是學人會處也無。師云。有頭無尾漢。師乃云。過去諸如來。斯門已成就。放過一著。現在諸菩薩。今各入圓明。兩重公案。未來修學人。總被翠峯穿却鼻孔。

上堂云。智者聊聞猛提取。莫待須臾失却頭。問丹霄獨步時如何。師云。脚下踏索。進云。天下橫行去也。師云。徐六擔板問學人乍入叢林。諸事不會。未審師還拯濟也無。師云。蘇州紙貴。進云。和尚豈無方便。師云。腦後拔榍。師云。爐鞴之所固無鈍鐵。良醫之門誰是病夫。向後鼻孔遼天。莫辜負人好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。智者聊聞猛提取。莫待須臾失却頭。問丹霄獨步時如何。師云。脚下踏索。進云。天下橫行去也。師云。徐六擔板問學人乍入叢林。諸事不會。未審師還拯濟也無。師云。蘇州紙貴。進云。和尚豈無方便。師云。腦後拔榍。師云。爐鞴之所固無鈍鐵。良醫之門誰是病夫。向後鼻孔遼天。莫辜負人好。

上堂云。欲得不招無間業。莫謗如來正法輪。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。欲得不招無間業。莫謗如來正法輪。便下座。

上堂。纔有僧出禮拜。師云。大眾。一時記取者僧話頭。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。纔有僧出禮拜。師云。大眾。一時記取者僧話頭。便下座。

上堂。大眾雲集。以拄杖拋下云。棒頭有眼明如日。要識真金火裏看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。大眾雲集。以拄杖拋下云。棒頭有眼明如日。要識真金火裏看。

上堂云。從天降下從地湧出。南北東西一棚俊鶻。顧杼停機苦屈苦屈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。從天降下從地湧出。南北東西一棚俊鶻。顧杼停機苦屈苦屈。

上堂云。古人道。譬如擲劍揮空。莫論及之不及。斯乃空輪絕跡。劍刃非虧。好諸禪德。若能如是。心心無知。即是踞妙峯孤頂。非但善財七日不逢。設使文殊百劫親來。也摸𢱢不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。古人道。譬如擲劍揮空。莫論及之不及。斯乃空輪絕跡。劍刃非虧。好諸禪德。若能如是。心心無知。即是踞妙峯孤頂。非但善財七日不逢。設使文殊百劫親來。也摸𢱢不著。

上堂。有僧出禮拜了方伸問。師云。啼得血流無用處。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。有僧出禮拜了方伸問。師云。啼得血流無用處。便下座。

上堂云。藏峯劍客便請施呈。有僧方出來。師云。什麼處去也。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。藏峯劍客便請施呈。有僧方出來。師云。什麼處去也。便下座。

上堂云。語漸也返常合道。且任諸人點頭。論頓也不留朕跡。衲僧又奚為開口。師以拄杖一劃云。上無衝天之計。下無入地之謀。蔡州千箇萬箇。打破只在須臾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。語漸也返常合道。且任諸人點頭。論頓也不留朕跡。衲僧又奚為開口。師以拄杖一劃云。上無衝天之計。下無入地之謀。蔡州千箇萬箇。打破只在須臾。

上堂問答罷乃云。映眼時若千日。萬像不能逃影質。凡夫只是未曾觀。何得自輕而退屈。師拈起拄杖云。把定世界不漏絲髮。還觀得也無。所以雲門大師道。直得乾坤大地無纖毫過患分。只是轉句不見一色。猶為半提。直得如此。更須知有全提時節。諸上座。翠峯若也全提。盡大地人。並須結舌。放一線道。轉見不堪。以拄杖一時趁下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂問答罷乃云。映眼時若千日。萬像不能逃影質。凡夫只是未曾觀。何得自輕而退屈。師拈起拄杖云。把定世界不漏絲髮。還觀得也無。所以雲門大師道。直得乾坤大地無纖毫過患分。只是轉句不見一色。猶為半提。直得如此。更須知有全提時節。諸上座。翠峯若也全提。盡大地人。並須結舌。放一線道。轉見不堪。以拄杖一時趁下。

上堂。僧問。如何是翠峯境。師云。有眼底見。學云。如何是境中人。師云。貪觀白浪失却手橈。問如何是和尚家風。師云。客來須看。進云。恁麼則學人得見也。師云。三十年後。問如何是第一義。師云。道士倒騎牛。學云。乞師再垂方便。師云。無孔鐵槌。問道遠乎哉。師云。青山夾亂流。學云。恁麼則得聞於未聞去也。師云。千里萬里。師乃云。大眾前共相詶唱。也須是箇漢始得。若未有奔流度刃底眼。不勞拈出。所以道。如大火聚。近著則燎却面門。亦如按太阿寶劍。衝前則喪身失命。師乃頌云。太阿橫按祖堂寒。千里應須息萬端。莫待冷光輕閃爍。復云看看。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是翠峯境。師云。有眼底見。學云。如何是境中人。師云。貪觀白浪失却手橈。問如何是和尚家風。師云。客來須看。進云。恁麼則學人得見也。師云。三十年後。問如何是第一義。師云。道士倒騎牛。學云。乞師再垂方便。師云。無孔鐵槌。問道遠乎哉。師云。青山夾亂流。學云。恁麼則得聞於未聞去也。師云。千里萬里。師乃云。大眾前共相詶唱。也須是箇漢始得。若未有奔流度刃底眼。不勞拈出。所以道。如大火聚。近著則燎却面門。亦如按太阿寶劍。衝前則喪身失命。師乃頌云。太阿橫按祖堂寒。千里應須息萬端。莫待冷光輕閃爍。復云看看。便下座。

拈古 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拈古

舉。米胡問僧。近離甚處。僧云藥山。米云。藥山近日如何。僧云。大似頑石一般。米云。得恁麼鄭重。僧云。也無提撥處。米云。非但藥山。米胡亦恁麼。僧近前顧視而立。米云。看看頑石動也。其僧便出。師拈云。米胡也縱奪可觀。爭奈死而不弔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。米胡問僧。近離甚處。僧云藥山。米云。藥山近日如何。僧云。大似頑石一般。米云。得恁麼鄭重。僧云。也無提撥處。米云。非但藥山。米胡亦恁麼。僧近前顧視而立。米云。看看頑石動也。其僧便出。師拈云。米胡也縱奪可觀。爭奈死而不弔。

舉。罽賓國王仗劍。詣師子尊者所乃問。師得蘊空否。尊者云。已得。王曰。可施我頭。尊者曰。身非我有。豈況於頭。王遂斬之。白乳高丈餘。王臂自落。師拈云。作家君王天然有在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。罽賓國王仗劍。詣師子尊者所乃問。師得蘊空否。尊者云。已得。王曰。可施我頭。尊者曰。身非我有。豈況於頭。王遂斬之。白乳高丈餘。王臂自落。師拈云。作家君王天然有在。

舉。鏡清於僧堂前。自擊鍾子云。玄沙道底玄沙道底。時有僧出來云。玄沙道什麼。鏡清作一圓相。僧云。若不久參。爭知恁麼。清云。還我草鞋錢來。師拈云。洎被打破蔡州。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。鏡清於僧堂前。自擊鍾子云。玄沙道底玄沙道底。時有僧出來云。玄沙道什麼。鏡清作一圓相。僧云。若不久參。爭知恁麼。清云。還我草鞋錢來。師拈云。洎被打破蔡州。

舉。寶公云。終日拈香擇火。不知身是道場。玄沙云。終日拈香擇火。不知真箇道場。師拈云。一對無孔鐵槌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。寶公云。終日拈香擇火。不知身是道場。玄沙云。終日拈香擇火。不知真箇道場。師拈云。一對無孔鐵槌。

舉。五通仙人問佛云。佛有六通。我有五通。如何是那一通。佛召五通仙人。仙人應喏。佛云。那一通爾問我。師云。老胡元不知有那一通。却因邪打正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。五通仙人問佛云。佛有六通。我有五通。如何是那一通。佛召五通仙人。仙人應喏。佛云。那一通爾問我。師云。老胡元不知有那一通。却因邪打正。

舉。思和尚令石頭送書去讓和尚處云。迴日與子箇鈯斧子住山去。石頭纔到讓和尚處便問。不慕諸聖不重己靈時如何。讓云。子問太高生。何不向下問將來。石頭云。乍可永劫沈淪。不求諸聖解脫。便歸。思和尚問。書達否。石頭云。書亦不達。信亦不通。去日蒙和尚許鈯斧子。便請。思垂下一足。石頭便禮拜。師拈云。石頭洎擔板過却。又云。大小讓師。不解據令。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。思和尚令石頭送書去讓和尚處云。迴日與子箇鈯斧子住山去。石頭纔到讓和尚處便問。不慕諸聖不重己靈時如何。讓云。子問太高生。何不向下問將來。石頭云。乍可永劫沈淪。不求諸聖解脫。便歸。思和尚問。書達否。石頭云。書亦不達。信亦不通。去日蒙和尚許鈯斧子。便請。思垂下一足。石頭便禮拜。師拈云。石頭洎擔板過却。又云。大小讓師。不解據令。

舉。長髭到石頭處。頭問。什麼處來。髭云。嶺南來。石頭云。大庾嶺頭一鋪功德。還成就也未。髭云。成就久矣。只欠點眼。石頭云。莫要點眼麼。髭云。便請。石頭垂下一足。髭便禮拜。石頭云。見什麼道理便禮拜。髭云。如紅爐上一點雪。石頭便休。師拈云。無眼功德。有什麼點處。德山和尚到龍潭問。久響龍潭。及乎到來。潭又不見。龍又不現。龍潭云。子親到龍潭。德山便休去。師拈云。將錯就錯。又云。大小德山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。長髭到石頭處。頭問。什麼處來。髭云。嶺南來。石頭云。大庾嶺頭一鋪功德。還成就也未。髭云。成就久矣。只欠點眼。石頭云。莫要點眼麼。髭云。便請。石頭垂下一足。髭便禮拜。石頭云。見什麼道理便禮拜。髭云。如紅爐上一點雪。石頭便休。師拈云。無眼功德。有什麼點處。德山和尚到龍潭問。久響龍潭。及乎到來。潭又不見。龍又不現。龍潭云。子親到龍潭。德山便休去。師拈云。將錯就錯。又云。大小德山。

師一日因事舉。往日有老宿。一夏不為師僧說話。有僧自歎云。我只恁麼空過一夏。不望和尚說佛法。得聞正因兩字也得。老宿聊聞云。闍黎莫𧬜速。若論正因。一字也無。恁麼道了扣齒云。適來無端恁麼道。隣壁有老宿聞云。好一釜羹。被兩顆鼠糞污却。師拈云。誰家鍋釜。無一兩顆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師一日因事舉。往日有老宿。一夏不為師僧說話。有僧自歎云。我只恁麼空過一夏。不望和尚說佛法。得聞正因兩字也得。老宿聊聞云。闍黎莫𧬜速。若論正因。一字也無。恁麼道了扣齒云。適來無端恁麼道。隣壁有老宿聞云。好一釜羹。被兩顆鼠糞污却。師拈云。誰家鍋釜。無一兩顆。

觀和尚見新到來。觀作麵引次示之。其僧便去。觀晚間問第一座。今日新到在什麼處。第一座云。當時去也。觀云。是即是只得一橛。師拈云。老觀大似失錢遭罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀和尚見新到來。觀作麵引次示之。其僧便去。觀晚間問第一座。今日新到在什麼處。第一座云。當時去也。觀云。是即是只得一橛。師拈云。老觀大似失錢遭罪。

舉。外道問佛。不問有言。不問無言。世尊據坐。外道禮拜云。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。外道去後。阿難問佛。外道有何所證而言得入。佛云。如世良馬見鞭影而行。師拈云。邪正不分。過猶鞭影。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。外道問佛。不問有言。不問無言。世尊據坐。外道禮拜云。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。外道去後。阿難問佛。外道有何所證而言得入。佛云。如世良馬見鞭影而行。師拈云。邪正不分。過猶鞭影。

傅大士云。夜夜抱佛眠。朝朝還共起。起坐鎮相隨。如身影相似。要識佛去處。只者語聲是。玄沙云。大小傅大士。只認得箇昭昭靈靈。師拈云。玄沙也是打草蛇驚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傅大士云。夜夜抱佛眠。朝朝還共起。起坐鎮相隨。如身影相似。要識佛去處。只者語聲是。玄沙云。大小傅大士。只認得箇昭昭靈靈。師拈云。玄沙也是打草蛇驚。

寶公令人傳語思大和尚。何不下山教化眾生。目視雲漢作什麼。思大云。三世諸佛被我一口吞盡。何處更有眾生可度。師拈云。有什麼屎臭氣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶公令人傳語思大和尚。何不下山教化眾生。目視雲漢作什麼。思大云。三世諸佛被我一口吞盡。何處更有眾生可度。師拈云。有什麼屎臭氣。

趙州云。至道無難唯嫌揀擇。纔有語言是揀擇是明白。老僧不在明白裏。是爾作麼生護惜。時有僧問云。既不在明白裏。護惜箇什麼。州云。我亦不知。僧云。和尚既不知。為什麼道不在明白裏。州云。問事即得。師拈云。趙州到退三千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趙州云。至道無難唯嫌揀擇。纔有語言是揀擇是明白。老僧不在明白裏。是爾作麼生護惜。時有僧問云。既不在明白裏。護惜箇什麼。州云。我亦不知。僧云。和尚既不知。為什麼道不在明白裏。州云。問事即得。師拈云。趙州到退三千。

南泉示眾云。三十年來。牧一頭水牯牛。欲擬東邊放。不免侵他國王水草。欲擬西邊放。不免侵他國王水草。不如隨分納些子。免被官主勞撓。長慶云。爾道南泉前頭為人。後頭為人。雲門云。且道牛內納牛外納。直饒道得納處分明。我更問儞。牛在甚處。師拈云。一時穿却。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南泉示眾云。三十年來。牧一頭水牯牛。欲擬東邊放。不免侵他國王水草。欲擬西邊放。不免侵他國王水草。不如隨分納些子。免被官主勞撓。長慶云。爾道南泉前頭為人。後頭為人。雲門云。且道牛內納牛外納。直饒道得納處分明。我更問儞。牛在甚處。師拈云。一時穿却。

鄧隱峯在襄州破威儀堂。只著襯衣於砧槌邊舉槌云。道得即不打。于時大眾默然。隱峯便打一下。師拈云。果然果然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鄧隱峯在襄州破威儀堂。只著襯衣於砧槌邊舉槌云。道得即不打。于時大眾默然。隱峯便打一下。師拈云。果然果然。

僧問玄沙。大耳三藏第三度為什麼不見國師。玄沙云。爾道前來兩度還見麼。師拈云。敗也敗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問玄沙。大耳三藏第三度為什麼不見國師。玄沙云。爾道前來兩度還見麼。師拈云。敗也敗也。

室中舉古 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 室中舉古

舉。睦州問僧。近離甚處。僧云。河北。睦州云。河北有箇趙州和尚。曾到麼。僧云。某甲近離彼中。睦州云。趙州有何言教示徒。僧云。每見新到便問。曾到此間來麼。云曾到。趙州云。喫茶去。忽云不曾到。趙州亦云。喫茶去。睦州云。慚愧。却問僧。趙州意作麼生。僧云。只是一期方便。睦云。苦哉趙州。被爾將一杓屎潑了也。便打。睦州却問沙彌。爾作麼生。沙彌便禮拜。睦州亦打。其僧往沙彌處問。適來和尚打爾作什麼。沙彌云。若不是我。和尚不打某甲。師云。者僧克由叵耐。將一杓屎。潑他二員古佛諸上座。若能辯得。非唯趙睦二州雪屈。亦乃翠峯與天下老宿無過。若道不得。到處潑人卒未了在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。睦州問僧。近離甚處。僧云。河北。睦州云。河北有箇趙州和尚。曾到麼。僧云。某甲近離彼中。睦州云。趙州有何言教示徒。僧云。每見新到便問。曾到此間來麼。云曾到。趙州云。喫茶去。忽云不曾到。趙州亦云。喫茶去。睦州云。慚愧。却問僧。趙州意作麼生。僧云。只是一期方便。睦云。苦哉趙州。被爾將一杓屎潑了也。便打。睦州却問沙彌。爾作麼生。沙彌便禮拜。睦州亦打。其僧往沙彌處問。適來和尚打爾作什麼。沙彌云。若不是我。和尚不打某甲。師云。者僧克由叵耐。將一杓屎。潑他二員古佛諸上座。若能辯得。非唯趙睦二州雪屈。亦乃翠峯與天下老宿無過。若道不得。到處潑人卒未了在。

舉。僧問長慶。如何是正法眼。慶云。有願不撒沙。保福云。不可更撒也。師云。夫宗師決定以本分相見。不敢撒沙。且那箇是諸人正眼。不受人瞞底漢出來。對眾道看。共相知委。若道不得。翠峯一一與爾點過。開眼也著合眼也著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。僧問長慶。如何是正法眼。慶云。有願不撒沙。保福云。不可更撒也。師云。夫宗師決定以本分相見。不敢撒沙。且那箇是諸人正眼。不受人瞞底漢出來。對眾道看。共相知委。若道不得。翠峯一一與爾點過。開眼也著合眼也著。

舉。黃檗有六人新到。五人作禮。其中一人提起坐具作一圓相。檗云。我聞有一獵犬甚惡。僧云。尋云羊聲來。檗云。𦏰羊無聲到汝尋。僧云。尋𦏰羊跡來。檗云。𦏰羊無跡到汝尋。僧云。尋𦏰羊蹤來。檗云。𦏰羊無蹤到汝尋。僧云。恁麼則死𦏰羊也。黃檗便休。到來日上堂云。獵犬在甚處。僧便出來。檗云。昨日公案未了。老僧休去。爾作麼生。僧無語。檗云。將謂是本分衲子。元來是義學沙門。以拄杖打出。師云。只如聲響蹤跡既無。獵犬向甚處尋逐。莫是絕聲響蹤跡。見黃檗麼。諸禪德。要明陷虎之機。也須是本分衲子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。黃檗有六人新到。五人作禮。其中一人提起坐具作一圓相。檗云。我聞有一獵犬甚惡。僧云。尋云羊聲來。檗云。𦏰羊無聲到汝尋。僧云。尋𦏰羊跡來。檗云。𦏰羊無跡到汝尋。僧云。尋𦏰羊蹤來。檗云。𦏰羊無蹤到汝尋。僧云。恁麼則死𦏰羊也。黃檗便休。到來日上堂云。獵犬在甚處。僧便出來。檗云。昨日公案未了。老僧休去。爾作麼生。僧無語。檗云。將謂是本分衲子。元來是義學沙門。以拄杖打出。師云。只如聲響蹤跡既無。獵犬向甚處尋逐。莫是絕聲響蹤跡。見黃檗麼。諸禪德。要明陷虎之機。也須是本分衲子。

舉。外道問佛。不問有言不問無言。世尊良久。外道云。世尊大慈大悲開我迷雲。令我得入。師云。諸禪德。迷雲既開決定見佛。還許他同參也無。若共相委知。則天下宗師並為外道伴侶。如各非印證。則東土衲僧不如西天外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。外道問佛。不問有言不問無言。世尊良久。外道云。世尊大慈大悲開我迷雲。令我得入。師云。諸禪德。迷雲既開決定見佛。還許他同參也無。若共相委知。則天下宗師並為外道伴侶。如各非印證。則東土衲僧不如西天外道。

舉。龍牙和尚問翠微。如何是祖師西來意。翠微云。與我過禪板來。牙取禪板。與翠微。接得便打。牙云。打即任打。要且無祖師意。後又問臨際。如何是祖師西來意。際云。與我過蒲團來。牙取蒲團與臨際。接得便打。牙云。打即任打。要且無祖師意。師云。臨際翠微。只解放不解收。我當時若作龍牙。待伊索蒲團禪板。拈得劈胸便擲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。龍牙和尚問翠微。如何是祖師西來意。翠微云。與我過禪板來。牙取禪板。與翠微。接得便打。牙云。打即任打。要且無祖師意。後又問臨際。如何是祖師西來意。際云。與我過蒲團來。牙取蒲團與臨際。接得便打。牙云。打即任打。要且無祖師意。師云。臨際翠微。只解放不解收。我當時若作龍牙。待伊索蒲團禪板。拈得劈胸便擲。

舉。椑樹問定山。不落數量。請師道。定山提起數珠云。是落不落。樹云。圓珠三竅人人有請師圓前話。山便打。椑樹便去。定山云。三十年後槌胸大哭去在。椑樹果後開堂示眾道。三十年前。被定山老子瞞我一上。不同小小。師云。定山用即用。爭柰險。椑樹知即知。要且未曾具擇法眼。試請辯看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。椑樹問定山。不落數量。請師道。定山提起數珠云。是落不落。樹云。圓珠三竅人人有請師圓前話。山便打。椑樹便去。定山云。三十年後槌胸大哭去在。椑樹果後開堂示眾道。三十年前。被定山老子瞞我一上。不同小小。師云。定山用即用。爭柰險。椑樹知即知。要且未曾具擇法眼。試請辯看。

舉。雪峯問投子。一槌便成時如何。投子云。不是性𢤁漢。峯云。不假一槌時如何。投子云。者漆桶。師云。然則一期折挫雪峯。且投子是作家爐韛。我當時若作雪峯。待投子道不是性𢤁漢。只向伊道。鉗槌在我手裏。諸上座。合與投子著得箇什麼語。若能道得。便乃性𢤁平生光揚宗眼。若也顢頇。頂上一槌莫言不道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。雪峯問投子。一槌便成時如何。投子云。不是性𢤁漢。峯云。不假一槌時如何。投子云。者漆桶。師云。然則一期折挫雪峯。且投子是作家爐韛。我當時若作雪峯。待投子道不是性𢤁漢。只向伊道。鉗槌在我手裏。諸上座。合與投子著得箇什麼語。若能道得。便乃性𢤁平生光揚宗眼。若也顢頇。頂上一槌莫言不道。

舉趙州問僧。曾看法華經麼。僧云看來。州云。衲衣在空閑。假名阿練若。誑惑世間人。爾作麼生會。其僧擬禮拜。州云。爾披衲衣來麼。僧云披來。州云。莫惑我。僧云。如何得不惑去。州云。莫取我語。師云。大小趙州。龍頭蛇尾。諸人若能辯得。便乃識破趙州。如或不明。箇箇高擁衲衣。莫惑翠峯好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉趙州問僧。曾看法華經麼。僧云看來。州云。衲衣在空閑。假名阿練若。誑惑世間人。爾作麼生會。其僧擬禮拜。州云。爾披衲衣來麼。僧云披來。州云。莫惑我。僧云。如何得不惑去。州云。莫取我語。師云。大小趙州。龍頭蛇尾。諸人若能辯得。便乃識破趙州。如或不明。箇箇高擁衲衣。莫惑翠峯好。

舉。長髭問僧。甚處來。僧云。九華控石菴。髭云。菴主是什麼人。僧云。馬祖下尊宿。髭云。名什麼。僧云。不委他法號。髭云。他不委爾不委。僧云。尊宿眼在甚處。髭云。若是菴主親來。今日也須喫棒。僧云。賴遇和尚放過某甲。髭云。百年後討箇師僧也難得。師云。是則二俱作家。要且只解收虎尾。不能據虎頭。若使德山令行。並須瓦解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。長髭問僧。甚處來。僧云。九華控石菴。髭云。菴主是什麼人。僧云。馬祖下尊宿。髭云。名什麼。僧云。不委他法號。髭云。他不委爾不委。僧云。尊宿眼在甚處。髭云。若是菴主親來。今日也須喫棒。僧云。賴遇和尚放過某甲。髭云。百年後討箇師僧也難得。師云。是則二俱作家。要且只解收虎尾。不能據虎頭。若使德山令行。並須瓦解。

舉。保福示眾云。此事如擊石火閃電光。搆得搆不得。未免喪身失命。僧便問。未審搆得底人。還免喪身失命也無。保福云。適來且致。闍黎還搆得麼。僧云。若搆不得。未免大眾笑。保福云。作家作家。僧云。是什麼心行。福云。一杓屎攔面潑不知臭。師云。諸上座。保福有生擒虎兕底爪牙。者僧也不易相敵。雖然如此。要且放過保福一著。只如翠峯與大眾。還許諸方撿責也無。若免不得。平地上死人無數。其中有得活底麼。師拈起拄杖云。來也來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。保福示眾云。此事如擊石火閃電光。搆得搆不得。未免喪身失命。僧便問。未審搆得底人。還免喪身失命也無。保福云。適來且致。闍黎還搆得麼。僧云。若搆不得。未免大眾笑。保福云。作家作家。僧云。是什麼心行。福云。一杓屎攔面潑不知臭。師云。諸上座。保福有生擒虎兕底爪牙。者僧也不易相敵。雖然如此。要且放過保福一著。只如翠峯與大眾。還許諸方撿責也無。若免不得。平地上死人無數。其中有得活底麼。師拈起拄杖云。來也來也。

舉。歸宗鋤草次。見一條蛇。以鋤斬之。僧見便問。久響歸宗。元來是箇麁行沙門。宗云。爾麁我麁。後雪峯問德山。古人斬蛇意旨如何。德山便打。雪峯便走。德山召云。布衲。雪峯迴首。德山云。他後悟去。方知老漢徹底老婆心。師云。歸宗只解慎初。不能護末。德山。頗能據令。且未明斬蛇。師召大眾云。看翠峯今日斬三五條以拄杖一時打下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉。歸宗鋤草次。見一條蛇。以鋤斬之。僧見便問。久響歸宗。元來是箇麁行沙門。宗云。爾麁我麁。後雪峯問德山。古人斬蛇意旨如何。德山便打。雪峯便走。德山召云。布衲。雪峯迴首。德山云。他後悟去。方知老漢徹底老婆心。師云。歸宗只解慎初。不能護末。德山。頗能據令。且未明斬蛇。師召大眾云。看翠峯今日斬三五條以拄杖一時打下。

勘辯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勘辯

問僧甚處來。僧云。和尚問誰。師云。我問爾。僧云。何不領話。師云。翠峯今日敗闕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問僧甚處來。僧云。和尚問誰。師云。我問爾。僧云。何不領話。師云。翠峯今日敗闕。

寶華侍者來看師。師問。寶華多少眾。侍者云。不勞和尚如此。師云。我好好問。爾勃趒作什麼。侍者云。不得放過。師云。真師子兒。喫茶了。師把住云。適來得恁麼無禮。侍者擬議。被師一掌云。歸去分明。舉似寶華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶華侍者來看師。師問。寶華多少眾。侍者云。不勞和尚如此。師云。我好好問。爾勃趒作什麼。侍者云。不得放過。師云。真師子兒。喫茶了。師把住云。適來得恁麼無禮。侍者擬議。被師一掌云。歸去分明。舉似寶華。

有數人新到至。師云。新到那。僧云是。師云。參堂去。僧便去。師復喚來來。其僧却迴。師云。洞庭難得師僧。與爾一椀茶喫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有數人新到至。師云。新到那。僧云是。師云。參堂去。僧便去。師復喚來來。其僧却迴。師云。洞庭難得師僧。與爾一椀茶喫。

問僧。甚處受業。僧云天章。師云。將得蘭亭記來麼。僧云。爭敢呈似和尚。師云。草本不勞拈出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問僧。甚處受業。僧云天章。師云。將得蘭亭記來麼。僧云。爭敢呈似和尚。師云。草本不勞拈出。

五人新到。師云。洞庭絕頂無行路。不假梯航速道看。僧云。特來禮拜和尚。師云。湛水停舟徒誇運濟。僧無語。師云。過者邊來。其僧齊過。師云。將頭不猛誤累三軍。參堂去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五人新到。師云。洞庭絕頂無行路。不假梯航速道看。僧云。特來禮拜和尚。師云。湛水停舟徒誇運濟。僧無語。師云。過者邊來。其僧齊過。師云。將頭不猛誤累三軍。參堂去。

問僧。名什麼。云義懷。師云。何不名懷義。僧云。當時致得。師云。誰與汝安著。僧云。某甲受戒來十年也。師云。行脚費却多少草鞋。僧云。和尚莫瞞人好。師云。我也沒量罪過。爾作麼生。僧無語。師云。脫空謾語漢。便打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問僧。名什麼。云義懷。師云。何不名懷義。僧云。當時致得。師云。誰與汝安著。僧云。某甲受戒來十年也。師云。行脚費却多少草鞋。僧云。和尚莫瞞人好。師云。我也沒量罪過。爾作麼生。僧無語。師云。脫空謾語漢。便打。

問新到。近離甚處。僧云興教。師云。達磨一宗掃土而盡。僧無語。師云。天上天下唯我獨尊復問僧。闍黎名什麼。僧云宗雅。師云。雅即不問。作麼生是宗。僧無對。師云。且限三日。其僧頻來下語。師皆不諾。僧却問。某甲見處只恁麼。和尚作麼生。師云。爾何不問我。僧方擬問。被師連打數下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問新到。近離甚處。僧云興教。師云。達磨一宗掃土而盡。僧無語。師云。天上天下唯我獨尊復問僧。闍黎名什麼。僧云宗雅。師云。雅即不問。作麼生是宗。僧無對。師云。且限三日。其僧頻來下語。師皆不諾。僧却問。某甲見處只恁麼。和尚作麼生。師云。爾何不問我。僧方擬問。被師連打數下。

問新到。發足甚處。僧拍掌一下。師云。兩重公案。僧云恰是。師便喝。僧無語。師云。還我一拍來。僧擬議。師云。瞎漢參堂去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問新到。發足甚處。僧拍掌一下。師云。兩重公案。僧云恰是。師便喝。僧無語。師云。還我一拍來。僧擬議。師云。瞎漢參堂去。

六人新到。師問。參頭。夫為上將。須是七事隨身。兩刃交鋒作麼生。僧云。久響翠峯有此一著。師云。一著放過。還我草鞋錢來。僧喝。師便棒。僧約住拄杖與師一拍。師云。未到翠峯。與爾二十棒了也。僧無語。師云。且在一邊。却問第二副將。作麼生。僧茫然。師云。一狀領過喫茶了。師把住參頭云。適來公案。者裏即恁麼。堂中作麼生舉。僧擬議。師打一坐具推出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六人新到。師問。參頭。夫為上將。須是七事隨身。兩刃交鋒作麼生。僧云。久響翠峯有此一著。師云。一著放過。還我草鞋錢來。僧喝。師便棒。僧約住拄杖與師一拍。師云。未到翠峯。與爾二十棒了也。僧無語。師云。且在一邊。却問第二副將。作麼生。僧茫然。師云。一狀領過喫茶了。師把住參頭云。適來公案。者裏即恁麼。堂中作麼生舉。僧擬議。師打一坐具推出。

雪峯和尚塔銘并序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪峯和尚塔銘并序

夫從緣有者。始終而成壞。非從緣得者。歷劫而常堅。堅之則在。壞之則捐。雖然離散未至。何妨預置者哉。所以疊石結室翦木合函。般土積石為龕。諸事已備。頭南脚北。橫山而臥。惟願至時同道者。莫違我意。知心者不易我志。深囑載囑。幸勉勵焉。縱饒他日邪造顯揚。豈如當今正眼密弘。善思之審思之 師註兄弟添十字(云國無二君。又云知麼)同心著一儀(云風行草偃。又云。直與)土主曰松山(云四顧匪絕。又云看)卵塔號難提(云獨露相倚。又云嶮)更有胡家曲(云一西一東。又云。大難)汝等切須知(云自南自北。又云。會也)我唱泥牛吼(云聞莫舉頭。又云。呵呵)汝和木馬嘶(云見應合眼。又云。撫掌)但看五六月(云豈可徒然。又云吁)氷片滿長街(云事非草草。又云苦)薪盡火滅後(云去去誰同。又云。好住)密室爛如泥(云須到如此。又云。努力)受師號。上堂。僧問。皇恩已降。海眾同觀。學人上來願聞舉唱。師云。好音在耳人皆聽。進云。聽後如何。師云。問著元來總不知。僧云。學人到者裏。實謂不知。師云。許爾是箇草賊。復云。禪家流還如戰將。見鬪勇健索不來。即便擒下雖一期之作。爭似借水獻華唱太平歌好。夜雨山草滋。爽籟生古木。閑吟竺仙偈。勝於嚼金玉。蟋蟀啼壞牆。苟免悲局促。道人優曇華。迢迢遠山綠。是知道無不在。誰云間然。故天有道以輕清。地有道以肅靜。谷有道以盈滿。君有道以敷化。故我今上皇帝。金輪統御叡澤霶流。草木禽魚無遠不及。巖野抱疾之士。俄承寵光。此生他生無以云報。賢守司封高扶堯舜。下視龔黃龔千載之雅風。鎖萬那之春色。佇當明詔別振休聲。貳車屯田諸廳朝宰不敢飾辭褒讚。仲尼言云。吾禱久矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫從緣有者。始終而成壞。非從緣得者。歷劫而常堅。堅之則在。壞之則捐。雖然離散未至。何妨預置者哉。所以疊石結室翦木合函。般土積石為龕。諸事已備。頭南脚北。橫山而臥。惟願至時同道者。莫違我意。知心者不易我志。深囑載囑。幸勉勵焉。縱饒他日邪造顯揚。豈如當今正眼密弘。善思之審思之 師註兄弟添十字(云國無二君。又云知麼)同心著一儀(云風行草偃。又云。直與)土主曰松山(云四顧匪絕。又云看)卵塔號難提(云獨露相倚。又云嶮)更有胡家曲(云一西一東。又云。大難)汝等切須知(云自南自北。又云。會也)我唱泥牛吼(云聞莫舉頭。又云。呵呵)汝和木馬嘶(云見應合眼。又云。撫掌)但看五六月(云豈可徒然。又云吁)氷片滿長街(云事非草草。又云苦)薪盡火滅後(云去去誰同。又云。好住)密室爛如泥(云須到如此。又云。努力)受師號。上堂。僧問。皇恩已降。海眾同觀。學人上來願聞舉唱。師云。好音在耳人皆聽。進云。聽後如何。師云。問著元來總不知。僧云。學人到者裏。實謂不知。師云。許爾是箇草賊。復云。禪家流還如戰將。見鬪勇健索不來。即便擒下雖一期之作。爭似借水獻華唱太平歌好。夜雨山草滋。爽籟生古木。閑吟竺仙偈。勝於嚼金玉。蟋蟀啼壞牆。苟免悲局促。道人優曇華。迢迢遠山綠。是知道無不在。誰云間然。故天有道以輕清。地有道以肅靜。谷有道以盈滿。君有道以敷化。故我今上皇帝。金輪統御叡澤霶流。草木禽魚無遠不及。巖野抱疾之士。俄承寵光。此生他生無以云報。賢守司封高扶堯舜。下視龔黃龔千載之雅風。鎖萬那之春色。佇當明詔別振休聲。貳車屯田諸廳朝宰不敢飾辭褒讚。仲尼言云。吾禱久矣。

住明州雪寶禪寺語 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住明州雪寶禪寺語

師開堂日。於法座前顧謂大眾云。若論本分相見。不必高陞寶座。乃以手指一劃云。諸人隨山僧手看。無量諸佛國土一時現前。各各子細觀瞻。其或涯際未知。不免拖泥帶水。即便陞座。僧正宣疏了。維那白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。時有僧出來。師乃約住云。如來正法眼藏。委在今日。放行則瓦礫生光。把定則真金失色。權柄在手。殺活臨時。其有作者。相共證據。僧乃問。遠離翠峯祖席。已屆雪竇道場。未審是一是二。師云。馬無千里謾追風。進云。與麼則雲散家家月也。師云。龍頭蛇尾漢。問德山臨濟棒喝已彰。和尚如何接人。師云。放過一著。僧擬議。師便喝。僧云。未審只與麼。別有在。師云。射虎不真徒勞沒羽。問布髮掩泥因底事。全身半偈為誰施。師云。天上天下唯我獨尊。進云。若然者立雪豈能傳妙旨。三拜伸後始為親。師云。莫亂統。問梵王請佛蓋為群生。學士請師當為何事。師云。相識滿天下。進云。與麼則大眾霑恩也。師云。儞分上作麼生。進云。學士證明。師云。未在有俗士。問十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛處。心空及第歸。如何得及第去。師云。徒遭點額。進云。如此則辜負平生也。師云。教休不肯休。問一焚龍鬪萬像咸臻。未審是何境界。師云。金殿草漫漫。進云。向上更有事也無。師云。白雲千里萬里。問吹大法螺擊大法鼓。朝宰臨筵如何即是。師云。清風來未休進云。與麼則得遇於師也。師云。一言已出駟馬難追。僧禮拜。師云。放過一著。師又普觀大眾一迴乃云。人天普集。合發明箇什麼事焉。可互分賓主馳騁問答。便當宗乘去。廣大門風威德自在。輝騰今古把定乾坤。千聖只言自知。五乘莫能建立。所以聲前悟旨。猶迷顧鑑之端。言下知宗。尚昧情識之表。諸人要知真實相為。但以上無攀仰下絕己躬。自然常光見前。箇箇壁立千仞。還辯明得也無。未辯辯取。未明明取。既辯明得能截生死流。同踞祖佛位。妙圓超悟正在此時。堪報不報之恩。以助無為之化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師開堂日。於法座前顧謂大眾云。若論本分相見。不必高陞寶座。乃以手指一劃云。諸人隨山僧手看。無量諸佛國土一時現前。各各子細觀瞻。其或涯際未知。不免拖泥帶水。即便陞座。僧正宣疏了。維那白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。時有僧出來。師乃約住云。如來正法眼藏。委在今日。放行則瓦礫生光。把定則真金失色。權柄在手。殺活臨時。其有作者。相共證據。僧乃問。遠離翠峯祖席。已屆雪竇道場。未審是一是二。師云。馬無千里謾追風。進云。與麼則雲散家家月也。師云。龍頭蛇尾漢。問德山臨濟棒喝已彰。和尚如何接人。師云。放過一著。僧擬議。師便喝。僧云。未審只與麼。別有在。師云。射虎不真徒勞沒羽。問布髮掩泥因底事。全身半偈為誰施。師云。天上天下唯我獨尊。進云。若然者立雪豈能傳妙旨。三拜伸後始為親。師云。莫亂統。問梵王請佛蓋為群生。學士請師當為何事。師云。相識滿天下。進云。與麼則大眾霑恩也。師云。儞分上作麼生。進云。學士證明。師云。未在有俗士。問十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛處。心空及第歸。如何得及第去。師云。徒遭點額。進云。如此則辜負平生也。師云。教休不肯休。問一焚龍鬪萬像咸臻。未審是何境界。師云。金殿草漫漫。進云。向上更有事也無。師云。白雲千里萬里。問吹大法螺擊大法鼓。朝宰臨筵如何即是。師云。清風來未休進云。與麼則得遇於師也。師云。一言已出駟馬難追。僧禮拜。師云。放過一著。師又普觀大眾一迴乃云。人天普集。合發明箇什麼事焉。可互分賓主馳騁問答。便當宗乘去。廣大門風威德自在。輝騰今古把定乾坤。千聖只言自知。五乘莫能建立。所以聲前悟旨。猶迷顧鑑之端。言下知宗。尚昧情識之表。諸人要知真實相為。但以上無攀仰下絕己躬。自然常光見前。箇箇壁立千仞。還辯明得也無。未辯辯取。未明明取。既辯明得能截生死流。同踞祖佛位。妙圓超悟正在此時。堪報不報之恩。以助無為之化。

師在翠峯受疏日。洞庭檀越與明州專使相爭。紜紜不已。師乃陞座普告大眾。不須作鬧事在。況僧家也無固無必。住則孤鶴冷翹松頂。去則片雲忽過人間。應非彼此殊源動靜乖趣。今與諸人評議。念三二年洞庭晦迹。承四遠信心恩顧。棲眾方諧舊轍。藏教復乃新歸。豈可知感頓忘。遽致前邁。誠為不可。而又四明太守星馳介使。輜重俄臨。既已跋涉數州。迢遞千里。投誠苦逼。一至於斯。進退審詳。不能自決。敢問大眾。住翠峯好。往雪竇好。于時眾僧高聲云。往雪竇好。師乃顧謂洞庭諸檀越云。不用為訝。宜各知時。且佛法委自王臣兼住持。亦以緣斷。在彼在此。本無間然。希披疏文。以塞來命。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師在翠峯受疏日。洞庭檀越與明州專使相爭。紜紜不已。師乃陞座普告大眾。不須作鬧事在。況僧家也無固無必。住則孤鶴冷翹松頂。去則片雲忽過人間。應非彼此殊源動靜乖趣。今與諸人評議。念三二年洞庭晦迹。承四遠信心恩顧。棲眾方諧舊轍。藏教復乃新歸。豈可知感頓忘。遽致前邁。誠為不可。而又四明太守星馳介使。輜重俄臨。既已跋涉數州。迢遞千里。投誠苦逼。一至於斯。進退審詳。不能自決。敢問大眾。住翠峯好。往雪竇好。于時眾僧高聲云。往雪竇好。師乃顧謂洞庭諸檀越云。不用為訝。宜各知時。且佛法委自王臣兼住持。亦以緣斷。在彼在此。本無間然。希披疏文。以塞來命。便下座。

師至晚小參。僧問。四明侯伯遠降公文。未涉程途請師速道。師云劄。進云。鄞江一枝今日猶秀。師云。不許夜行。師乃云。諸仁者。未有長行而不住。未有長住而不行。古之今之各有攸往。且如茲院僻處一隅。若非念報佛恩。無以四來居此。恐山僧進發之後。法席空虛。今命素公開士接續住持。幸冀眾慈同心勸請。師辭翠峯。上堂。僧問。承學士有言。輟翠峯之祖席。登雪竇之道場。如何是不動尊。師云。下坡不走快便難逢。進云。與麼則動若行雲。止猶谷神。師云。爾須緊悄草鞋。師乃云。山僧斯者抑徇彼請。難可稽留。束裝告行。但多攀感況住持久煩勤。舊備認歲寒。希各務道專孜。以副誠祝。其有參隨諸高士。動逾千里俯近百僧。忽齋粥疎遺。船車隘窄。冀相回互。禪悅自貽。則佛國遍遊亦不為遠。何以諸禪德。去來不以象故。無器而不形。動靜不以心故。無感而不應。然則心生於有心。象出於有象。象非我出故。金石流而不燋。形非我生故。日用而不勤。紜紜自彼於我何為。請諸人高掛征帆。不勝珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師至晚小參。僧問。四明侯伯遠降公文。未涉程途請師速道。師云劄。進云。鄞江一枝今日猶秀。師云。不許夜行。師乃云。諸仁者。未有長行而不住。未有長住而不行。古之今之各有攸往。且如茲院僻處一隅。若非念報佛恩。無以四來居此。恐山僧進發之後。法席空虛。今命素公開士接續住持。幸冀眾慈同心勸請。師辭翠峯。上堂。僧問。承學士有言。輟翠峯之祖席。登雪竇之道場。如何是不動尊。師云。下坡不走快便難逢。進云。與麼則動若行雲。止猶谷神。師云。爾須緊悄草鞋。師乃云。山僧斯者抑徇彼請。難可稽留。束裝告行。但多攀感況住持久煩勤。舊備認歲寒。希各務道專孜。以副誠祝。其有參隨諸高士。動逾千里俯近百僧。忽齋粥疎遺。船車隘窄。冀相回互。禪悅自貽。則佛國遍遊亦不為遠。何以諸禪德。去來不以象故。無器而不形。動靜不以心故。無感而不應。然則心生於有心。象出於有象。象非我出故。金石流而不燋。形非我生故。日用而不勤。紜紜自彼於我何為。請諸人高掛征帆。不勝珍重。

師到萬壽。眾請上堂。僧問。七事隨身。便請相見。師云。打退鼓。進云。方始交鋒。已見大敗。師云噓。僧擬議。師便喝。者般漢有什麼死急。問翠峯一箭已射雪竇。雪竇一箭當射何人。師云。不為鼷鼠發機。進云。非但聞名。今日親見。師云。添得一場愁。僧禮拜。師云。若是便休。師乃云。萬壽門下一一作家。蓋是強將之兵也。強然如此。保福有言。擊石火閃電光。搆得搆不得。未免喪身失命。若教據令而行。盡蘇臺一境人。箇箇三頭六臂。到翠峯手裏。也須瓦解氷消。如今放過一著。分付萬壽和尚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師到萬壽。眾請上堂。僧問。七事隨身。便請相見。師云。打退鼓。進云。方始交鋒。已見大敗。師云噓。僧擬議。師便喝。者般漢有什麼死急。問翠峯一箭已射雪竇。雪竇一箭當射何人。師云。不為鼷鼠發機。進云。非但聞名。今日親見。師云。添得一場愁。僧禮拜。師云。若是便休。師乃云。萬壽門下一一作家。蓋是強將之兵也。強然如此。保福有言。擊石火閃電光。搆得搆不得。未免喪身失命。若教據令而行。盡蘇臺一境人。箇箇三頭六臂。到翠峯手裏。也須瓦解氷消。如今放過一著。分付萬壽和尚。

師到秀州。百萬道者備茶筵請陞堂。僧問。赴請雪竇先至嘉禾。向上宗乘請師舉唱。師云。鳥啼處處皆相似。進云。與麼則得聞於未聞也。師云。不是苦心人不知。僧擬進語。即便喝。僧禮拜。師云。初有問話者出來。問如何是教外別傳一句師云。三生六十劫。進云。學人未會。師云。碧眼胡僧笑點頭。師乃云。山僧此者承鄞江太守之命。俾赴雪竇住持。再至嘉禾。彌增嘉幸。仍承百萬道者曲賜周勤。仰荷之懷無以忘也。兼勞廣命。碩德抑今。舉唱宗乘。況達士相逢。非存目擊。若云言中有響句裏呈機。猶曲為中下之流。向本分衲僧。遠之遠矣。秖如適來僧問教外別傳一句對云三生六十劫。諸人還知落處也無。且鷺池鷲嶺海甸菴園。三百法會之中。甚處有者箇消息。所以道三世諸佛不能自宣。一代時教詮注不及。除非知有。莫能知之。久立眾慈。伏惟珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師到秀州。百萬道者備茶筵請陞堂。僧問。赴請雪竇先至嘉禾。向上宗乘請師舉唱。師云。鳥啼處處皆相似。進云。與麼則得聞於未聞也。師云。不是苦心人不知。僧擬進語。即便喝。僧禮拜。師云。初有問話者出來。問如何是教外別傳一句師云。三生六十劫。進云。學人未會。師云。碧眼胡僧笑點頭。師乃云。山僧此者承鄞江太守之命。俾赴雪竇住持。再至嘉禾。彌增嘉幸。仍承百萬道者曲賜周勤。仰荷之懷無以忘也。兼勞廣命。碩德抑今。舉唱宗乘。況達士相逢。非存目擊。若云言中有響句裏呈機。猶曲為中下之流。向本分衲僧。遠之遠矣。秖如適來僧問教外別傳一句對云三生六十劫。諸人還知落處也無。且鷺池鷲嶺海甸菴園。三百法會之中。甚處有者箇消息。所以道三世諸佛不能自宣。一代時教詮注不及。除非知有。莫能知之。久立眾慈。伏惟珍重。

師到靈隱。眾請陞座。僧問。遠別翠峯丈室。將屆雪竇道場。如何是不動尊。師云。看風使帆。進云。恁麼則觀方知彼去。去者不至方。師云。龍頭蛇尾。問如何是祖師西來意。師云點。進云。猶有者箇在。師云。三十年後。進云。與麼則翠峯今日瓦解氷消。師云。有些子。師乃云。莫是與上座相爭。然則論戰也箇箇力在箭鋒相拄。又須是箇特達漢始得。若意根尚滯。直須向前決擇。所以長沙和尚道。百尺竿頭坐底人。雖然得入未為真。百尺竿頭須進步。十方世界是全身。僧舉問南泉。百尺竿頭如何進步。泉云。更進一步。僧復問瓦官。官云。百尺竿頭用進作什麼。僧不肯。官便打。師云。大眾。古人機變出在一時。其間別有商量。亦未言著。且如雪竇。今日再入靈隱。也似百尺竿頭。依南泉之言。得進一步。喜與大眾相見。則十方世界一時周匝。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師到靈隱。眾請陞座。僧問。遠別翠峯丈室。將屆雪竇道場。如何是不動尊。師云。看風使帆。進云。恁麼則觀方知彼去。去者不至方。師云。龍頭蛇尾。問如何是祖師西來意。師云點。進云。猶有者箇在。師云。三十年後。進云。與麼則翠峯今日瓦解氷消。師云。有些子。師乃云。莫是與上座相爭。然則論戰也箇箇力在箭鋒相拄。又須是箇特達漢始得。若意根尚滯。直須向前決擇。所以長沙和尚道。百尺竿頭坐底人。雖然得入未為真。百尺竿頭須進步。十方世界是全身。僧舉問南泉。百尺竿頭如何進步。泉云。更進一步。僧復問瓦官。官云。百尺竿頭用進作什麼。僧不肯。官便打。師云。大眾。古人機變出在一時。其間別有商量。亦未言著。且如雪竇。今日再入靈隱。也似百尺竿頭。依南泉之言。得進一步。喜與大眾相見。則十方世界一時周匝。便下座。

師到越州承天寺。眾請陞座。僧問。學人不問西來意。藏身北斗意如何。師云。拈頭作尾漢。進云。請師答話。師云。西天令嚴。問有問有答賓主歷然。無問無答時如何。師云。古路草漫漫。進云。若不上來。焉知與麼。師云利劍不斬死漢。師乃云。作者相見。一拶一捺。撩起便行。若佇思停機。卒摸𢱢不著。若言問在答處答在問宗。箇箇依草附木。問不在答處答不在問宗。罕見頂上有眼。諸人還薦得也無。薦得薦不得。並是新雪竇之過。且莫鈍致承天和尚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師到越州承天寺。眾請陞座。僧問。學人不問西來意。藏身北斗意如何。師云。拈頭作尾漢。進云。請師答話。師云。西天令嚴。問有問有答賓主歷然。無問無答時如何。師云。古路草漫漫。進云。若不上來。焉知與麼。師云利劍不斬死漢。師乃云。作者相見。一拶一捺。撩起便行。若佇思停機。卒摸𢱢不著。若言問在答處答在問宗。箇箇依草附木。問不在答處答不在問宗。罕見頂上有眼。諸人還薦得也無。薦得薦不得。並是新雪竇之過。且莫鈍致承天和尚。

越州檀越備茶筵。請師陞座。僧問。檀越殷勤伸三請。乞師方便指迷津。師云。不許夜行投明須到。進云。非但學人。四眾有賴。師云。百千年後問如何是祖師西來意。師云。迢迢十萬餘。僧禮拜。師云。拄杖不在。師乃云。諸檀信。山僧暫以經過。邂逅相遇。何沐特隆異待。抑俾敷揚。且如承天和尚。寅暮流慈諸人。況是異聞已絕希冀。何必更煩雪竇。重為發宣。直饒三世聖人六代開士。利生間出。故不敢錯誤諸人絲毫。然雖與麼。放過即不可。良久云。不解作客。勞煩主人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 越州檀越備茶筵。請師陞座。僧問。檀越殷勤伸三請。乞師方便指迷津。師云。不許夜行投明須到。進云。非但學人。四眾有賴。師云。百千年後問如何是祖師西來意。師云。迢迢十萬餘。僧禮拜。師云。拄杖不在。師乃云。諸檀信。山僧暫以經過。邂逅相遇。何沐特隆異待。抑俾敷揚。且如承天和尚。寅暮流慈諸人。況是異聞已絕希冀。何必更煩雪竇。重為發宣。直饒三世聖人六代開士。利生間出。故不敢錯誤諸人絲毫。然雖與麼。放過即不可。良久云。不解作客。勞煩主人。

師歸寺上堂。有僧問。如何是雪竇正主。師云。何不問雪竇山中人。進云。與麼則把定乾坤去也師云。出門唯恐不先到。當路有誰長待來。問如何是古佛家風。師青。青天白日。進云。還許學人領會也無。師云。不是劍客請莫相過。問如何是第一句。師云。袖裏金槌。僧便喝。師云。朝三千暮八百。問如何是雪竇境。師云。天無四壁。進云。如何是鏡中人。師云。月在中峯。進云。與麼則從苗辯地。因語識人。師云是。僧禮拜。師云。酌海持蠡一場困苦。師乃云。甚生標格。還知也無。諸禪德。祖佛不能宣傳。天地不能覆載。二乘聞之膽裂。十地到此魂驚。其或達士切磋。頗逢決戰一拶一捺。略露風規。句滯則嶽立磨空。源迷則雲橫布野。所以先聖道。一言纔舉千車同轍。該括微塵。猶是化門之說。爾衲僧。合作麼生覬。自知時。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師歸寺上堂。有僧問。如何是雪竇正主。師云。何不問雪竇山中人。進云。與麼則把定乾坤去也師云。出門唯恐不先到。當路有誰長待來。問如何是古佛家風。師青。青天白日。進云。還許學人領會也無。師云。不是劍客請莫相過。問如何是第一句。師云。袖裏金槌。僧便喝。師云。朝三千暮八百。問如何是雪竇境。師云。天無四壁。進云。如何是鏡中人。師云。月在中峯。進云。與麼則從苗辯地。因語識人。師云是。僧禮拜。師云。酌海持蠡一場困苦。師乃云。甚生標格。還知也無。諸禪德。祖佛不能宣傳。天地不能覆載。二乘聞之膽裂。十地到此魂驚。其或達士切磋。頗逢決戰一拶一捺。略露風規。句滯則嶽立磨空。源迷則雲橫布野。所以先聖道。一言纔舉千車同轍。該括微塵。猶是化門之說。爾衲僧。合作麼生覬。自知時。便下座。

上堂。僧問。承師有言。三更過鐵門。意旨如何。師云。忠言不避截舌。僧禮拜。師云。臨筌方覺取魚難。問千山萬水穿雲去。撥草瞻風事若何。師云。蹋破草鞋。進云。為什麼如此。師云。人無遠慮必有近憂。問如何是向去底人。師云。伊蘭樹下坐。進云。却來時如何。師云。白日繞須彌。進云。天上天下唯我獨尊。師云。二頭三手漢。問承師有言。釋迦老子出氣不得。甚處誵訛。師云。君子千里同風。進云。與麼則殃及子孫也。師云。素非鴨類。師乃云。諸禪德。直饒文殊辯說。認螢火為太陽。居士杜詞。指魚目同明月。所以雪竇尋常道。威音王已前無師自悟。是第二句。還我第一句來。若未能把定要津。不免奔馳南北。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。承師有言。三更過鐵門。意旨如何。師云。忠言不避截舌。僧禮拜。師云。臨筌方覺取魚難。問千山萬水穿雲去。撥草瞻風事若何。師云。蹋破草鞋。進云。為什麼如此。師云。人無遠慮必有近憂。問如何是向去底人。師云。伊蘭樹下坐。進云。却來時如何。師云。白日繞須彌。進云。天上天下唯我獨尊。師云。二頭三手漢。問承師有言。釋迦老子出氣不得。甚處誵訛。師云。君子千里同風。進云。與麼則殃及子孫也。師云。素非鴨類。師乃云。諸禪德。直饒文殊辯說。認螢火為太陽。居士杜詞。指魚目同明月。所以雪竇尋常道。威音王已前無師自悟。是第二句。還我第一句來。若未能把定要津。不免奔馳南北。

上堂。因僧送拄杖上師。師拈起成頌云。清峻孤根別有靈。勢含山水自分明。提來勝得豐城劍。報盡人間兩不平。復云。大凡以平報不平。是義烈常準以不平報不平。為格外清規。亦猶以智遣惑。頗蓬下士。以智遣智。罕遇作家。要會兩不平麼。諸人也沒量罪過。雪竇也沒量罪過。雪竇過自能檢責。爾者漆桶。不打更待幾時。以拄杖一時趁下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。因僧送拄杖上師。師拈起成頌云。清峻孤根別有靈。勢含山水自分明。提來勝得豐城劍。報盡人間兩不平。復云。大凡以平報不平。是義烈常準以不平報不平。為格外清規。亦猶以智遣惑。頗蓬下士。以智遣智。罕遇作家。要會兩不平麼。諸人也沒量罪過。雪竇也沒量罪過。雪竇過自能檢責。爾者漆桶。不打更待幾時。以拄杖一時趁下。

冬至上堂。僧問。鼓聲纔罷海眾齊臻。新節一句請師垂示。師云。三日前五日後。進云。與麼則聞於未聞。師云。索短不搆深泉。問文殊仗劍其意如何。師云。八十老僧閑灌頂。進云。學人不會。師云。四溟無浪月輪孤。僧良久。師喝云。甚處去也。僧禮拜。師云。放過一著。師乃云。相逢不拈出。舉意便知有。早是不唧𠺕漢。更亂蹋步向前。實謂苦屈。諸禪德。看他先覺。未離兜率已降閻浮。未出母胎度人已訖。若言周行七步目顧四方天地之間唯我獨尊。尚有人不放伊過。如今巧說異端。不肯荷負。真可哀愍。所以道。天魔外道是辜恩德漢聲聞一乘是自欺誑人。爾見如此。不平之事便合憤悱驅將去喝將去。隨例道。我不知不會。者般底苦海裏。有什麼出頭時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬至上堂。僧問。鼓聲纔罷海眾齊臻。新節一句請師垂示。師云。三日前五日後。進云。與麼則聞於未聞。師云。索短不搆深泉。問文殊仗劍其意如何。師云。八十老僧閑灌頂。進云。學人不會。師云。四溟無浪月輪孤。僧良久。師喝云。甚處去也。僧禮拜。師云。放過一著。師乃云。相逢不拈出。舉意便知有。早是不唧𠺕漢。更亂蹋步向前。實謂苦屈。諸禪德。看他先覺。未離兜率已降閻浮。未出母胎度人已訖。若言周行七步目顧四方天地之間唯我獨尊。尚有人不放伊過。如今巧說異端。不肯荷負。真可哀愍。所以道。天魔外道是辜恩德漢聲聞一乘是自欺誑人。爾見如此。不平之事便合憤悱驅將去喝將去。隨例道。我不知不會。者般底苦海裏。有什麼出頭時。

上堂云。形興未質。名起未名。形名既兆。遊氣亂清。師拈起拄杖云。大眾。拄杖子是形名雙舉。還有過也無。有即水裏月。無即形名兆。若也究。得實謂恩大難酬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。形興未質。名起未名。形名既兆。遊氣亂清。師拈起拄杖云。大眾。拄杖子是形名雙舉。還有過也無。有即水裏月。無即形名兆。若也究。得實謂恩大難酬。

上堂云。未出母胎見成公案。周行七步過犯彌天。更入鹿野苑中。枝蔓上復生枝蔓。乃拈起拄杖云。吽吽。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。未出母胎見成公案。周行七步過犯彌天。更入鹿野苑中。枝蔓上復生枝蔓。乃拈起拄杖云。吽吽。便下座。

上堂。僧問。如何是觸目菩提。師云。風動塵起鳥飛落毛。進云。乞師再垂方便。師云。洎被打破蔡州。問如何是教外別傳一句。師云好問。進云。還許學人領會也無。師云有頭無漢。師乃云。諸仁者。夫宗師唱道。譬若滄溟上客獨泛蘭舟。月渚烟波隨情放曠。欲拋香餌須待長鯨。縱有纖鱗應無希冀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是觸目菩提。師云。風動塵起鳥飛落毛。進云。乞師再垂方便。師云。洎被打破蔡州。問如何是教外別傳一句。師云好問。進云。還許學人領會也無。師云有頭無漢。師乃云。諸仁者。夫宗師唱道。譬若滄溟上客獨泛蘭舟。月渚烟波隨情放曠。欲拋香餌須待長鯨。縱有纖鱗應無希冀。

上堂云。一徑直二周遮。衲子辯得。眼裏生華。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一徑直二周遮。衲子辯得。眼裏生華。便下座。

上堂。僧問。達磨西來單傳心印。諸方為什麼各說異端。師云。誰。進云。爭奈即今何。師云。西天令嚴。進云。與麼則入水見長人。師云。韓信臨朝底問三通鼓罷群賢集。請師拋下御前題。師云。長因送人處。憶得別家時。進云。與麼則退身三步。師云。依舊漁翁把釣竿。問不除妄想不求真底。是什麼人。師云。一宿覺。進云。與麼則天上天下唯我獨尊。師云。一撥便轉。師乃云。大凡出眾。切磋也須是本分。禪客若未具啐啄同時眼。卒摸𢱢不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。達磨西來單傳心印。諸方為什麼各說異端。師云。誰。進云。爭奈即今何。師云。西天令嚴。進云。與麼則入水見長人。師云。韓信臨朝底問三通鼓罷群賢集。請師拋下御前題。師云。長因送人處。憶得別家時。進云。與麼則退身三步。師云。依舊漁翁把釣竿。問不除妄想不求真底。是什麼人。師云。一宿覺。進云。與麼則天上天下唯我獨尊。師云。一撥便轉。師乃云。大凡出眾。切磋也須是本分。禪客若未具啐啄同時眼。卒摸𢱢不著。

上堂。眾方集定。師云。不用低頭思量難得。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。眾方集定。師云。不用低頭思量難得。便下座。

上堂云。直釣釣鯤鯨。曲釣釣龜鼈。曲釣若在鯤鯨。理應未可。直釣若在龜鼈。情亦不甘。如今拋釣也。負命者上鉤來。良久云。勞而無功。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。直釣釣鯤鯨。曲釣釣龜鼈。曲釣若在鯤鯨。理應未可。直釣若在龜鼈。情亦不甘。如今拋釣也。負命者上鉤來。良久云。勞而無功。便下座。

上堂。眾集定。師起立云。雪竇得與麼長。諸人得與麼短。若人道得齊肩句。許伊把定乾坤便。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。眾集定。師起立云。雪竇得與麼長。諸人得與麼短。若人道得齊肩句。許伊把定乾坤便。下座。

上堂云。久雨不晴。衲僧向甚處曬㫰皮草。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。久雨不晴。衲僧向甚處曬㫰皮草。便下座。

上堂云。布袋裏盛錐子。不出頭是好手。復云。大眾。雪竇錐頭出也。莫有傍不肯底禪客出來。良久云。諸人既乃縮頭。且聽諸方檢責。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。布袋裏盛錐子。不出頭是好手。復云。大眾。雪竇錐頭出也。莫有傍不肯底禪客出來。良久云。諸人既乃縮頭。且聽諸方檢責。