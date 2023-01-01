法演禪師語錄卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法演禪師語錄卷下

黃梅東山演和尚語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃梅東山演和尚語錄

門人惟慶編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人惟慶編

師在海會受請。拈香示眾云。八十翁翁輥繡毬。遂付維那宣疏畢。陞座云。三處住持只這滋味。這回冤家難為迴避。白蓮峯鼻孔。海會山出氣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師在海會受請。拈香示眾云。八十翁翁輥繡毬。遂付維那宣疏畢。陞座云。三處住持只這滋味。這回冤家難為迴避。白蓮峯鼻孔。海會山出氣。

當晚小參云。一則三三則七。牧羊隄畔女貞花。拒馬河邊望夫石。石擊尺赤土畫簸箕。從教眼搭癡。復云。淮甸三十載。今作老黃梅。好是明明說。從教鴨聽雷。入院祖師塔燒香以手指云。當時與麼全身去。今日重來記得無。復云。以何為驗。以此為驗。遂禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當晚小參云。一則三三則七。牧羊隄畔女貞花。拒馬河邊望夫石。石擊尺赤土畫簸箕。從教眼搭癡。復云。淮甸三十載。今作老黃梅。好是明明說。從教鴨聽雷。入院祖師塔燒香以手指云。當時與麼全身去。今日重來記得無。復云。以何為驗。以此為驗。遂禮拜。

開堂黃梅。宰公度疏。師拈起示眾云。見麼。差珍異寶盡在其中。若也不見。請表白對眾拈出。宣疏畢乃云。便與麼散去。早是多事了也。若也不信。遂指法座云。少間向上頭撒沙撒土去也。便陞座拈香祝聖罷。復拈香云。此一炷香。在舒郡二十七年。三處住院。諸人總知。遂欲燒次復云。不得也須說破。某十五年行脚。初參遷和尚得其毛。次於四海參見尊宿得其皮。又到浮山圜鑑老處得其骨。後在白雲端和尚處得其髓。方敢承受與人為師。今日爇向爐中。從教熏天炙地。有耳朵者辨取。四祖和尚白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。當觀第一義。寶劍霜鋒利掣電隔三千。最勝無倫譬。眼辨手能親。出來相比試。僧問。舊店新開列寶珍。一回拈著一回新。師今已據盧能位。端的如何拂鏡塵。師云。朝到西天暮歸唐土。進云。已得軒轅辨端的。靈光從此照恒沙。師云。最初一句作麼生。進云。不辭山路遠。踏雪也須過。師云。儞猶醉在。僧問。靈山一會迦葉親聞。未審今日一會。什麼人得聞。師云。與靈山無異。進云。古之今之盡是知音。師云。知音一句又作麼生。進云。點頭不吐舌。師云。無人孟浪過儞。進云。忽遇拏雲㸕霧來時又作麼生。師云。老僧打退鼓。乃云。適來四祖師叔白槌云。當觀第一義。只如第一義。且作麼生觀。要會麼。三世諸佛。若無第一義。將什麼化度有情。西天四七唐土二三乃至天下老和尚。若無第一義。將什麼建立宗風。只如當今聖帝。若無第一義。將什麼統御天下。知郡學士知縣宣德合座尊官。若無第一義。將什麼為民父母。乃至在會施主。若無第一義。將什麼崇敬三寶。然雖如是。也須各各自悟始得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開堂黃梅。宰公度疏。師拈起示眾云。見麼。差珍異寶盡在其中。若也不見。請表白對眾拈出。宣疏畢乃云。便與麼散去。早是多事了也。若也不信。遂指法座云。少間向上頭撒沙撒土去也。便陞座拈香祝聖罷。復拈香云。此一炷香。在舒郡二十七年。三處住院。諸人總知。遂欲燒次復云。不得也須說破。某十五年行脚。初參遷和尚得其毛。次於四海參見尊宿得其皮。又到浮山圜鑑老處得其骨。後在白雲端和尚處得其髓。方敢承受與人為師。今日爇向爐中。從教熏天炙地。有耳朵者辨取。四祖和尚白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。當觀第一義。寶劍霜鋒利掣電隔三千。最勝無倫譬。眼辨手能親。出來相比試。僧問。舊店新開列寶珍。一回拈著一回新。師今已據盧能位。端的如何拂鏡塵。師云。朝到西天暮歸唐土。進云。已得軒轅辨端的。靈光從此照恒沙。師云。最初一句作麼生。進云。不辭山路遠。踏雪也須過。師云。儞猶醉在。僧問。靈山一會迦葉親聞。未審今日一會。什麼人得聞。師云。與靈山無異。進云。古之今之盡是知音。師云。知音一句又作麼生。進云。點頭不吐舌。師云。無人孟浪過儞。進云。忽遇拏雲㸕霧來時又作麼生。師云。老僧打退鼓。乃云。適來四祖師叔白槌云。當觀第一義。只如第一義。且作麼生觀。要會麼。三世諸佛。若無第一義。將什麼化度有情。西天四七唐土二三乃至天下老和尚。若無第一義。將什麼建立宗風。只如當今聖帝。若無第一義。將什麼統御天下。知郡學士知縣宣德合座尊官。若無第一義。將什麼為民父母。乃至在會施主。若無第一義。將什麼崇敬三寶。然雖如是。也須各各自悟始得。

上堂舉。古人道。夫為善知識。須是驅耕夫之牛。奪飢人之食。驅耕夫之牛。令他苗稼滋盛。奪飢人之食。令他永絕飢虛。眾中聞舉者。多是如風過耳相似。既驅其牛為什麼却得苗稼滋盛。既奪其食因什麼永絕飢虛。到者裏須是有驅耕夫之牛奪飢人之食底脚手。便與拶一拶逼一逼。趕教走到結角處便好。向伊道。福不重受禍不單行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。古人道。夫為善知識。須是驅耕夫之牛。奪飢人之食。驅耕夫之牛。令他苗稼滋盛。奪飢人之食。令他永絕飢虛。眾中聞舉者。多是如風過耳相似。既驅其牛為什麼却得苗稼滋盛。既奪其食因什麼永絕飢虛。到者裏須是有驅耕夫之牛奪飢人之食底脚手。便與拶一拶逼一逼。趕教走到結角處便好。向伊道。福不重受禍不單行。

上堂云。二月春中漸暖。咍歌頻打拍板。烏鷄走入鵝群。鴨兒凍得觜匾。水上或浮或沈。何時解成瑚璉。子細好好思量。天地去此不遠。復云頻婆娑羅王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。二月春中漸暖。咍歌頻打拍板。烏鷄走入鵝群。鴨兒凍得觜匾。水上或浮或沈。何時解成瑚璉。子細好好思量。天地去此不遠。復云頻婆娑羅王。

上堂。今朝二月初五。行者先來打鼓。長老肚裏茫然。思量說佛說祖。大地雪深三尺。禽獸喫泥喫土。今年必定豐熟。自然五風十雨。者裏有箇好處。且道。有什麼好處。遂作雷聲云。是什麼。復云。雷乃發聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。今朝二月初五。行者先來打鼓。長老肚裏茫然。思量說佛說祖。大地雪深三尺。禽獸喫泥喫土。今年必定豐熟。自然五風十雨。者裏有箇好處。且道。有什麼好處。遂作雷聲云。是什麼。復云。雷乃發聲。

上堂云。夫為禪客。如出塞將軍。儞將得雲門半片餬餅來。我便與半箇須彌山。若不如是。焉敢稱禪客。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。夫為禪客。如出塞將軍。儞將得雲門半片餬餅來。我便與半箇須彌山。若不如是。焉敢稱禪客。

上堂云夫為出家之人。須有出家之見。具擇法眼。方為出家。如何是擇法眼。破燈盞。畢竟如何。擔板擔板。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云夫為出家之人。須有出家之見。具擇法眼。方為出家。如何是擇法眼。破燈盞。畢竟如何。擔板擔板。

結夏日上堂云。孟夏漸熱。伏惟首座大眾。尊候萬福。却似夾竹桃花錦上鋪花。遍地花莫眼花。每年事例不用張查。下座人事。巡寮喫茶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏日上堂云。孟夏漸熱。伏惟首座大眾。尊候萬福。却似夾竹桃花錦上鋪花。遍地花莫眼花。每年事例不用張查。下座人事。巡寮喫茶。

上堂舉。永嘉道亦無人亦無佛。大千沙界海中漚。一切聖賢如電拂。大眾。這裏若不具金剛眼睛。便見髑髏遍野。如何即是。劍閣路雖險。夜行人更多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。永嘉道亦無人亦無佛。大千沙界海中漚。一切聖賢如電拂。大眾。這裏若不具金剛眼睛。便見髑髏遍野。如何即是。劍閣路雖險。夜行人更多。

上堂云。立雪斷臂指喻後人。人能弘道非道弘人。這箇是什麼語。江城子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。立雪斷臂指喻後人。人能弘道非道弘人。這箇是什麼語。江城子。

上堂云。時人住處我不住。時人行處我不行。畢竟作麼生。牛角長三寸。兔角長八尺。四溟東海流。般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。時人住處我不住。時人行處我不行。畢竟作麼生。牛角長三寸。兔角長八尺。四溟東海流。般若波羅蜜。

上堂云。門外有大路。不肯大開口。臘月三十日。胡亂外邊走。好大哥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。門外有大路。不肯大開口。臘月三十日。胡亂外邊走。好大哥。

上堂云。無法可說是名說法。夜月嚴凝霜天凜冽。池裏烏龜凍得成鼈。更說兩句舌頭成鐵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。無法可說是名說法。夜月嚴凝霜天凜冽。池裏烏龜凍得成鼈。更說兩句舌頭成鐵。

聖節上堂云。十二月初八日。今上皇帝降誕之辰。不得說別事。乃高聲云。皇帝萬歲皇帝萬歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖節上堂云。十二月初八日。今上皇帝降誕之辰。不得說別事。乃高聲云。皇帝萬歲皇帝萬歲。

上堂云。無邊身菩薩將竹杖量世尊頂。丈六了又丈六。量到梵天不見世尊頂相。乃擲下竹杖。合掌說偈云。虛空無有邊。佛功德亦然。若有能量者。窮劫不可盡。大眾。無邊身菩薩說偈且止。諸人還解自量也無若教老僧自量。直是無下手處。不見古人道。㪷充佛座功德難量。盞子燒香紫雲靉靆何故如是。別是一家春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。無邊身菩薩將竹杖量世尊頂。丈六了又丈六。量到梵天不見世尊頂相。乃擲下竹杖。合掌說偈云。虛空無有邊。佛功德亦然。若有能量者。窮劫不可盡。大眾。無邊身菩薩說偈且止。諸人還解自量也無若教老僧自量。直是無下手處。不見古人道。㪷充佛座功德難量。盞子燒香紫雲靉靆何故如是。別是一家春。

上堂云。一年只餘此月。天道未嘗降雪。奉告三界龍神。各自遞相報說。普天普地鋪銀。且要應時應節。更望大眾慈悲。為念普賢菩薩。畢竟作麼生。摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一年只餘此月。天道未嘗降雪。奉告三界龍神。各自遞相報說。普天普地鋪銀。且要應時應節。更望大眾慈悲。為念普賢菩薩。畢竟作麼生。摩訶薩。

郭朝奉祥正請上堂。朝奉於法座前燒香云。此一瓣香。爇向爐中。為光明雲遍滿法界。供養我堂頭師兄禪師。伏願。於此雲中方廣座上。擘開面門。放出先師形相。與諸人描貌何以如此。白雲岩畔舊相逢。往日今朝事不同。夜靜水寒魚不食。一爐香散白蓮風。師遂云。曩謨薩怛哆鉢囉野。恁麼恁麼。幾度白雲溪上望。黃梅花向雪中開。不恁麼不恁麼。嫩柳條金線。且要應時來。不見龐居士問馬大師。不與萬法為侶者是什麼人。馬大師云。待汝一口吸盡西江水。即向儞道。大眾。一口吸盡西江水。萬丈深潭窮到底。掠彴不是趙州橋。明月清風安可比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 郭朝奉祥正請上堂。朝奉於法座前燒香云。此一瓣香。爇向爐中。為光明雲遍滿法界。供養我堂頭師兄禪師。伏願。於此雲中方廣座上。擘開面門。放出先師形相。與諸人描貌何以如此。白雲岩畔舊相逢。往日今朝事不同。夜靜水寒魚不食。一爐香散白蓮風。師遂云。曩謨薩怛哆鉢囉野。恁麼恁麼。幾度白雲溪上望。黃梅花向雪中開。不恁麼不恁麼。嫩柳條金線。且要應時來。不見龐居士問馬大師。不與萬法為侶者是什麼人。馬大師云。待汝一口吸盡西江水。即向儞道。大眾。一口吸盡西江水。萬丈深潭窮到底。掠彴不是趙州橋。明月清風安可比。

上堂云。春雨洒無涯。乾坤已具知。東君行正令。梅柳一枝枝。祖師門下客。相見在今時。相見即不無。說什麼事。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。春雨洒無涯。乾坤已具知。東君行正令。梅柳一枝枝。祖師門下客。相見在今時。相見即不無。說什麼事。便下座。

上堂舉。肅宗帝問忠國師云。和尚百年後所須何物。國師云。與老僧造箇無縫塔。帝云。請師塔樣。國師良久云。會麼。帝云不會。國師云。吾有付法弟子耽源。却諳此事。請詔問之師云。前面是真珠瑪瑙。後面是瑪瑙真珠。東邊是觀音勢至。西邊是普賢文殊。中間有一首幡。被風吹著。道胡盧胡盧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。肅宗帝問忠國師云。和尚百年後所須何物。國師云。與老僧造箇無縫塔。帝云。請師塔樣。國師良久云。會麼。帝云不會。國師云。吾有付法弟子耽源。却諳此事。請詔問之師云。前面是真珠瑪瑙。後面是瑪瑙真珠。東邊是觀音勢至。西邊是普賢文殊。中間有一首幡。被風吹著。道胡盧胡盧。

上堂。顧視禪床左右。遂拈拄杖在手中云。只長一尺。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。顧視禪床左右。遂拈拄杖在手中云。只長一尺。下座。

上堂云。世有一物。亦不屬凡亦不屬聖。亦不屬邪亦不屬正。萬事臨時自然號令。抵死要知換却性命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。世有一物。亦不屬凡亦不屬聖。亦不屬邪亦不屬正。萬事臨時自然號令。抵死要知換却性命。

上堂云。擔水河頭賣。諸人盡笑怪。滯貨沒人猜。一似欠他債。昨夜三更半。石人鬪禮拜。這箇說話。莫道儞理會不得。我也理會不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。擔水河頭賣。諸人盡笑怪。滯貨沒人猜。一似欠他債。昨夜三更半。石人鬪禮拜。這箇說話。莫道儞理會不得。我也理會不得。

上堂云。古人道。無邊剎境。自他不隔於毫端。十世古今。始終不離於當念。師云。是即是。只是太舊。雪峯示眾道。盡大地撮來。如粟米粒大。拋向面前漆桶不會。打鼓普請看。大眾。雪峯對面熱瞞諸人不少也。然雖如是。還有與雪峯同步底麼。試出來與五祖相見。有麼。若無。遂拈拄杖卓一下舉起云。五祖今日與雪峯。同乘槎泛四大海。穿八大龍王髑髏。經過百千箇須彌山。却回來法座上坐。又送雪峯歸雪峯山。只是不曾動著一步。諸人還信得及麼。若信不及。遂舉拄杖云。豈不見先師翁道。放在臥床頭急要打老鼠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。古人道。無邊剎境。自他不隔於毫端。十世古今。始終不離於當念。師云。是即是。只是太舊。雪峯示眾道。盡大地撮來。如粟米粒大。拋向面前漆桶不會。打鼓普請看。大眾。雪峯對面熱瞞諸人不少也。然雖如是。還有與雪峯同步底麼。試出來與五祖相見。有麼。若無。遂拈拄杖卓一下舉起云。五祖今日與雪峯。同乘槎泛四大海。穿八大龍王髑髏。經過百千箇須彌山。却回來法座上坐。又送雪峯歸雪峯山。只是不曾動著一步。諸人還信得及麼。若信不及。遂舉拄杖云。豈不見先師翁道。放在臥床頭急要打老鼠。

上堂云。凡心聖意露堂堂。念念無差即道場。向去莫言今日事。觀音自在放毫光。良久云。莫瞞老僧好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。凡心聖意露堂堂。念念無差即道場。向去莫言今日事。觀音自在放毫光。良久云。莫瞞老僧好。

上堂云。三月安居今已滿。九旬禁足事如何。西天蠟驗聞聲久。此土鵝珠說者多。季運二千年遠意。混流水乳積成河。林泉開士齊弘護。莫使隳頹著眾魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。三月安居今已滿。九旬禁足事如何。西天蠟驗聞聲久。此土鵝珠說者多。季運二千年遠意。混流水乳積成河。林泉開士齊弘護。莫使隳頹著眾魔。

上堂云。時候季秋霜冷。皎潔銀河耿耿。松窓一炷爐煙。頗釋吾家好景。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。時候季秋霜冷。皎潔銀河耿耿。松窓一炷爐煙。頗釋吾家好景。

上堂舉。僧問投子。大藏教中還有奇特事也無。投子云。演出大藏教。師云。投子被人一問。直得料掉沒交涉。若是五祖即不然。或有人問。大藏教中還有奇特事也無。老僧即向伊道。作禮而去信受奉行。然雖如是。與他投子白雲萬里。畢竟如何。要儞諸方眼作麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問投子。大藏教中還有奇特事也無。投子云。演出大藏教。師云。投子被人一問。直得料掉沒交涉。若是五祖即不然。或有人問。大藏教中還有奇特事也無。老僧即向伊道。作禮而去信受奉行。然雖如是。與他投子白雲萬里。畢竟如何。要儞諸方眼作麼。

上堂云。悟了同未悟。歸家尋舊路。一字是一字。一句是一句。自小不脫空。兩歲學移步。湛水生蓮花。一年生一度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。悟了同未悟。歸家尋舊路。一字是一字。一句是一句。自小不脫空。兩歲學移步。湛水生蓮花。一年生一度。

上堂云。頻頻。喚汝不歸家。貪向門前弄土沙。每到年年三月裏。滿城開盡牡丹花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。頻頻。喚汝不歸家。貪向門前弄土沙。每到年年三月裏。滿城開盡牡丹花。

上堂云。青蘿夤緣。直上寒松之頂。白雲淡泞。出沒太虛之中。自十九至二十三日。萬餘人來此赴會鬨鬨地。如今只見老漢。獨自口吧吧地。若道多人是鬧一人是靜。直是白雲萬里。畢竟如何。一人鬧浩浩。多人靜悄悄。不如歸堂喫茶好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。青蘿夤緣。直上寒松之頂。白雲淡泞。出沒太虛之中。自十九至二十三日。萬餘人來此赴會鬨鬨地。如今只見老漢。獨自口吧吧地。若道多人是鬧一人是靜。直是白雲萬里。畢竟如何。一人鬧浩浩。多人靜悄悄。不如歸堂喫茶好。

上堂云。心隨萬境轉。轉處實能幽。雲門道。觀世音菩薩將錢買餬餅。放下手云。却是箇饅頭。如此則隨他脚跟轉也。五祖有箇隨流認得性。快樂永無憂底因緣。舉似大眾。忽然於此省去也不定。良久喚侍者。侍者應諾。師云。我害癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。心隨萬境轉。轉處實能幽。雲門道。觀世音菩薩將錢買餬餅。放下手云。却是箇饅頭。如此則隨他脚跟轉也。五祖有箇隨流認得性。快樂永無憂底因緣。舉似大眾。忽然於此省去也不定。良久喚侍者。侍者應諾。師云。我害癡。

上堂云。仲冬嚴寒普遍世間。富貴即易貧窮即難。唯我林泉之人無易無難。為什麼如此。良久云。無人處向儞說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。仲冬嚴寒普遍世間。富貴即易貧窮即難。唯我林泉之人無易無難。為什麼如此。良久云。無人處向儞說。

上堂舉。普化道。明頭來明頭打。暗頭來暗頭打。虛空裏來虛空裏打。四方八面來連枷打。臨濟聞得。遣僧問云。總不恁麼來時如何。化云。明日大悲院裏有齋。若是五祖即不然。有人問總不恁麼來時如何。和聲便打。是他須道。五祖盲枷瞎棒。我只要儞恁麼道。何故。一任舉似諸方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。普化道。明頭來明頭打。暗頭來暗頭打。虛空裏來虛空裏打。四方八面來連枷打。臨濟聞得。遣僧問云。總不恁麼來時如何。化云。明日大悲院裏有齋。若是五祖即不然。有人問總不恁麼來時如何。和聲便打。是他須道。五祖盲枷瞎棒。我只要儞恁麼道。何故。一任舉似諸方。

上堂云。應接無方唯是此。一毛端上廊心田。生枝延蔓魔家族。點點舒光曜祖天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。應接無方唯是此。一毛端上廊心田。生枝延蔓魔家族。點點舒光曜祖天。

上堂云。風和日暖喬樹鸎啼。桃李妍而爛錦成行。芳草濃而鋪茵作陣。花落一片兩片。浮碎玉以雰雰。柳舞三回五回。曳長絲而冉冉。當是時也古人道。幽鳥語如簧。柳垂金線長。烟收山谷靜。風送杏花香。永日潚然坐。澄心萬慮忘。欲言言不及。林下好商量。良久云。儞且商量看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。風和日暖喬樹鸎啼。桃李妍而爛錦成行。芳草濃而鋪茵作陣。花落一片兩片。浮碎玉以雰雰。柳舞三回五回。曳長絲而冉冉。當是時也古人道。幽鳥語如簧。柳垂金線長。烟收山谷靜。風送杏花香。永日潚然坐。澄心萬慮忘。欲言言不及。林下好商量。良久云。儞且商量看。

上堂舉。僧問雪峯云。古㵎寒泉時如何。峯云。瞪目不見底。僧云。飲者如何。峯云。不從口入。趙州聞得云。不可從鼻孔裏入也。僧却問趙州。古㵎寒泉時如何。州云苦。僧云。飲者如何。州云死。師云。若有人問五祖古㵎寒泉時如何。即向伊道。水飲者如何。但云當下止渴。或有箇人出來問道。與曹溪水是一是二。我即向伊道。分枝列派縱橫自在。低處澆田高處潑菜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問雪峯云。古㵎寒泉時如何。峯云。瞪目不見底。僧云。飲者如何。峯云。不從口入。趙州聞得云。不可從鼻孔裏入也。僧却問趙州。古㵎寒泉時如何。州云苦。僧云。飲者如何。州云死。師云。若有人問五祖古㵎寒泉時如何。即向伊道。水飲者如何。但云當下止渴。或有箇人出來問道。與曹溪水是一是二。我即向伊道。分枝列派縱橫自在。低處澆田高處潑菜。

上堂云。趙州道。箇柏樹子。廬陵隨後雪。白米中間有箇白蓮峯。一口吸盡西江水。喜美囉邏哩囉邏哩。我自我儞自儞。深村有箇白額蟲。吒腮鬣頷九條尾。良久云。咦好怕人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。趙州道。箇柏樹子。廬陵隨後雪。白米中間有箇白蓮峯。一口吸盡西江水。喜美囉邏哩囉邏哩。我自我儞自儞。深村有箇白額蟲。吒腮鬣頷九條尾。良久云。咦好怕人。

小參舉。藥山初參石頭。問云。三乘十二分教。某甲粗知。訪聞南方直指人心見性成佛。實未明了。石頭云。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。藥山罔措。一日坐次。石頭遂問云。汝在此作什麼。山云。一物也不為。頭云。恁麼則閑坐也。山云。閑坐則為也。頭云。儞道不為。不為箇什麼。山云。千聖亦不識。石頭遂有頌云。從來共住不知名。任運相將只麼行。自古上賢猶不識。造次凡流豈易明。師云。大眾須是過得祖師關會鳥道玄路始會此般說話。石頭恁麼垂示。便類趙州庭前栢樹子。洞山麻三斤。雲門超佛越祖之談。五祖亦有一頌。任運不知名。輕輕著眼聽。水上青青綠。元來是浮萍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參舉。藥山初參石頭。問云。三乘十二分教。某甲粗知。訪聞南方直指人心見性成佛。實未明了。石頭云。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。藥山罔措。一日坐次。石頭遂問云。汝在此作什麼。山云。一物也不為。頭云。恁麼則閑坐也。山云。閑坐則為也。頭云。儞道不為。不為箇什麼。山云。千聖亦不識。石頭遂有頌云。從來共住不知名。任運相將只麼行。自古上賢猶不識。造次凡流豈易明。師云。大眾須是過得祖師關會鳥道玄路始會此般說話。石頭恁麼垂示。便類趙州庭前栢樹子。洞山麻三斤。雲門超佛越祖之談。五祖亦有一頌。任運不知名。輕輕著眼聽。水上青青綠。元來是浮萍。

四面專使文詳。持法嗣書到。師於法座前授書。拈起問專使云。這箇是四面底。闍梨底在什麼處。使云。驗在目前。師云。幾不問過。遂陞座云。好事難逢。何不出來大家唱和。時有僧出問云。石頭馳書猶是鈍漢。玄沙白紙謾說同風。四面齎來有何祥瑞。師云。春氣發來無硬地。進云。與麼則衝開千頃浪。透過祖師關。師云。真箇也無。進云。可謂是黃梅熟後無人識。獨許東山一老師。師云。更有人在。進云。和尚也不要疑著。師云。也落在闍梨後。進云。只如四面無門。老和尚向甚處得這消息來。師云。爾向甚麼處去來。僧指東畔云。這箇直歲得恁麼黑。又指西畔云。這箇知客得恁麼肥。師云。不得指東劃西。僧以坐具一劃云。者箇不可喚作東西也。師云。看爾亂走。進云。和尚低聲。恐人聞得。師云。爾適來也郎當不少。僧以手摑口云。是我招得。師乃云。大眾。四面長老有書。對大眾前。須當說過。四面大漆桶。詳師分半桶。白蓮峯下開。薰却我鼻孔且道。為什麼如此。無爾出氣處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四面專使文詳。持法嗣書到。師於法座前授書。拈起問專使云。這箇是四面底。闍梨底在什麼處。使云。驗在目前。師云。幾不問過。遂陞座云。好事難逢。何不出來大家唱和。時有僧出問云。石頭馳書猶是鈍漢。玄沙白紙謾說同風。四面齎來有何祥瑞。師云。春氣發來無硬地。進云。與麼則衝開千頃浪。透過祖師關。師云。真箇也無。進云。可謂是黃梅熟後無人識。獨許東山一老師。師云。更有人在。進云。和尚也不要疑著。師云。也落在闍梨後。進云。只如四面無門。老和尚向甚處得這消息來。師云。爾向甚麼處去來。僧指東畔云。這箇直歲得恁麼黑。又指西畔云。這箇知客得恁麼肥。師云。不得指東劃西。僧以坐具一劃云。者箇不可喚作東西也。師云。看爾亂走。進云。和尚低聲。恐人聞得。師云。爾適來也郎當不少。僧以手摑口云。是我招得。師乃云。大眾。四面長老有書。對大眾前。須當說過。四面大漆桶。詳師分半桶。白蓮峯下開。薰却我鼻孔且道。為什麼如此。無爾出氣處。

太平專使至。上堂云。萬里無雲點太清。祖天日月自分明。太平不許將軍見。却許將軍建太平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太平專使至。上堂云。萬里無雲點太清。祖天日月自分明。太平不許將軍見。却許將軍建太平。

上堂云。舉則公案。事事成辦。向外馳求。癡漢癡漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。舉則公案。事事成辦。向外馳求。癡漢癡漢。

上堂云。有物先天地。無形本寂寥。能為萬象主。不遂四時彫。古人恁麼道。可謂錦上鋪花。不妨奇特。諸人且作麼生會。白蓮今日曲順後機。不惜眉毛。亦為頌出。有中有。無中無。細中細。麁中麁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。有物先天地。無形本寂寥。能為萬象主。不遂四時彫。古人恁麼道。可謂錦上鋪花。不妨奇特。諸人且作麼生會。白蓮今日曲順後機。不惜眉毛。亦為頌出。有中有。無中無。細中細。麁中麁。

上堂云。今朝三月初五。老漢亦無所補。無字指路堂堂。枉見衲僧受苦。畢竟如何。如人學射。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。今朝三月初五。老漢亦無所補。無字指路堂堂。枉見衲僧受苦。畢竟如何。如人學射。

上堂云。媚景中春暖色暄。盡塵沙界一般天。林巒蓊欝爭蒼翠。花柳芬芳鬪色鮮。蝶弄牡丹飛勢緊。蜂遊芍藥謾遲延。人生幾度逢春景。何不於中種福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。媚景中春暖色暄。盡塵沙界一般天。林巒蓊欝爭蒼翠。花柳芬芳鬪色鮮。蝶弄牡丹飛勢緊。蜂遊芍藥謾遲延。人生幾度逢春景。何不於中種福田。

上堂舉。興化云。我逢人則不出。出則便為人。三聖道。我逢人則出。出則不為人。師云。此二古德。一人文章浩渺。一人武藝全施。若道興化是。文亦不得。若道三聖是。武亦不得。還於此辨得出麼。若辨得出。許爾通身是命。若辨不出。爾自相度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。興化云。我逢人則不出。出則便為人。三聖道。我逢人則出。出則不為人。師云。此二古德。一人文章浩渺。一人武藝全施。若道興化是。文亦不得。若道三聖是。武亦不得。還於此辨得出麼。若辨得出。許爾通身是命。若辨不出。爾自相度。

上堂云。如何是禪。閻浮樹在海南邊。近則不離方寸。遠則十萬八千。畢竟如何。禪禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。如何是禪。閻浮樹在海南邊。近則不離方寸。遠則十萬八千。畢竟如何。禪禪。

上堂云。賤賣擔板漢。貼稱麻三斤。百千年滯貨。何處著渾身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。賤賣擔板漢。貼稱麻三斤。百千年滯貨。何處著渾身。

上堂云。今朝八月二十。佛法兩字難入。深村大小老翁。達磨祖師不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。今朝八月二十。佛法兩字難入。深村大小老翁。達磨祖師不及。

上堂云。未透祖師關。莫問大雪山。一步一萬里。千難與萬難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。未透祖師關。莫問大雪山。一步一萬里。千難與萬難。

上堂舉。僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。僧云。一切眾生皆有佛性。狗子為什麼却無。州云。為伊有業識在。師云。大眾爾諸人。尋常作麼生會。老僧尋常只舉無字便休。爾若透得這一箇字。天下人不柰爾何。爾諸人作麼生透。還有透得徹底麼。有則出來道看。我也不要爾道有。也不要爾道無。也不要爾道不有不無。爾作麼生道。珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。僧云。一切眾生皆有佛性。狗子為什麼却無。州云。為伊有業識在。師云。大眾爾諸人。尋常作麼生會。老僧尋常只舉無字便休。爾若透得這一箇字。天下人不柰爾何。爾諸人作麼生透。還有透得徹底麼。有則出來道看。我也不要爾道有。也不要爾道無。也不要爾道不有不無。爾作麼生道。珍重。

品寶文嘉問入山上堂。僧問。世尊拈花迦葉微笑。台斾光臨於法席。願師方便為宣揚。師云。六耳不同謀。進云。不於花上覓。烜赫自圓明。師云好。進云。何謂獨露無私對揚有準。師云是。進云。覿面知機又作麼生。師云。不得與別人說。進云。和尚只知其一。且不知其二。師云。爾作麼生。進云。祖師却道知來也。歸作鹽梅正是時。師云。被爾道著。進云。已得真人好消息。人間天上更無疑。師乃云。記得昔日僧問六祖。黃梅衣鉢什麼人得。祖云。會佛法底人得。僧云。和尚還得也無。祖云不得。僧云。為什麼和尚却不得。祖云。我不會佛法。又舉。僧問雪峯。和尚見德山後。得箇什麼道理便休去。峯云。我當時空手去空手迴。師云。大眾。此二尊宿一人是祖師。一人是禪師。及乎問著便道。我不會佛法。又道。我空手去空手迴。爾諸人還會伊恁麼說話也無。若要會他恁麼說話。須是透祖師關始得。若不透祖師關。輒不得正眼覷著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 品寶文嘉問入山上堂。僧問。世尊拈花迦葉微笑。台斾光臨於法席。願師方便為宣揚。師云。六耳不同謀。進云。不於花上覓。烜赫自圓明。師云好。進云。何謂獨露無私對揚有準。師云是。進云。覿面知機又作麼生。師云。不得與別人說。進云。和尚只知其一。且不知其二。師云。爾作麼生。進云。祖師却道知來也。歸作鹽梅正是時。師云。被爾道著。進云。已得真人好消息。人間天上更無疑。師乃云。記得昔日僧問六祖。黃梅衣鉢什麼人得。祖云。會佛法底人得。僧云。和尚還得也無。祖云不得。僧云。為什麼和尚却不得。祖云。我不會佛法。又舉。僧問雪峯。和尚見德山後。得箇什麼道理便休去。峯云。我當時空手去空手迴。師云。大眾。此二尊宿一人是祖師。一人是禪師。及乎問著便道。我不會佛法。又道。我空手去空手迴。爾諸人還會伊恁麼說話也無。若要會他恁麼說話。須是透祖師關始得。若不透祖師關。輒不得正眼覷著。

唐提舉耜到院上堂。舉三聖問雪峯。透網金鱗以何為食。峯云。待汝出網來即向汝道。聖云。一千五百人善知識。話頭也不識。峯云。老僧住持事煩。眾中或謂。雪峯與三聖宗派不同。故言不相契。或謂。三聖作家。雪峯不能達其意。如斯話會有何交涉。忽有人問五祖。透網金鱗以何為食。老僧向伊道。好箇問頭。復云大眾且道。與雪峯是同是別。不能為爾說得。聽取一頌。洞裏無雲別有天。桃花似錦柳如煙。仙家不會論春夏。石爛松枯是一年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐提舉耜到院上堂。舉三聖問雪峯。透網金鱗以何為食。峯云。待汝出網來即向汝道。聖云。一千五百人善知識。話頭也不識。峯云。老僧住持事煩。眾中或謂。雪峯與三聖宗派不同。故言不相契。或謂。三聖作家。雪峯不能達其意。如斯話會有何交涉。忽有人問五祖。透網金鱗以何為食。老僧向伊道。好箇問頭。復云大眾且道。與雪峯是同是別。不能為爾說得。聽取一頌。洞裏無雲別有天。桃花似錦柳如煙。仙家不會論春夏。石爛松枯是一年。

資福專使。持法嗣書至。師於法堂上受書。拈起問專使云。本無名字。什麼處得這箇來。專使擬議。師云。因誰致得。遂陞座。舉石頭問長髭。什麼處來。髭云。嶺南來石頭云。大庾嶺頭一鋪功德成就也未。髭云。成就久矣。只欠點眼在。石頭云。莫要點眼麼。髭云便請。石頭垂下一足。髭便禮拜。石頭云。爾見箇什麼道理便禮拜。髭云。如紅爐上一點雪。師云。紅爐一點雪。知音瞥不瞥。龜毛扇子扇。泥牛一點血。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 資福專使。持法嗣書至。師於法堂上受書。拈起問專使云。本無名字。什麼處得這箇來。專使擬議。師云。因誰致得。遂陞座。舉石頭問長髭。什麼處來。髭云。嶺南來石頭云。大庾嶺頭一鋪功德成就也未。髭云。成就久矣。只欠點眼在。石頭云。莫要點眼麼。髭云便請。石頭垂下一足。髭便禮拜。石頭云。爾見箇什麼道理便禮拜。髭云。如紅爐上一點雪。師云。紅爐一點雪。知音瞥不瞥。龜毛扇子扇。泥牛一點血。

偈頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈頌

投機 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 投機

山前一片閑田地。叉手叮嚀問祖翁。幾度賣來還自買。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山前一片閑田地。叉手叮嚀問祖翁。幾度賣來還自買。

為憐松竹引清風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為憐松竹引清風。

山居 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山居

床是柴棚蓆是茅。枕頭葛怛半中凹。霜天索寞人投宿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 床是柴棚蓆是茅。枕頭葛怛半中凹。霜天索寞人投宿。

睡到平明手脚交。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睡到平明手脚交。

自貽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自貽

白雲堆裏古家風。萬里霜天月色同。林下水邊人罕到。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白雲堆裏古家風。萬里霜天月色同。林下水邊人罕到。

方知吾道樂無窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方知吾道樂無窮。

遣興 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遣興

冉冉白雲間。𩖼𩖼微風起。至哉造化功。孰為究終始。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冉冉白雲間。𩖼𩖼微風起。至哉造化功。孰為究終始。

究之既不能。徒然自憂喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究之既不能。徒然自憂喜。

聞角 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞角

幽幽寒角發孤城。十里山頭漸杳冥。一種是聲無限意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幽幽寒角發孤城。十里山頭漸杳冥。一種是聲無限意。

有堪聽有不堪聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有堪聽有不堪聽。

病起 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病起

病來又病皮黏骨。抖擻起來無一物。行不成步語聲低。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病來又病皮黏骨。抖擻起來無一物。行不成步語聲低。

鼻孔依前空突兀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻孔依前空突兀。

山中四威儀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山中四威儀

山中行携籃。採蕨稱幽情。牧童唱罷胡家曲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山中行携籃。採蕨稱幽情。牧童唱罷胡家曲。

子規枝上一聲聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 子規枝上一聲聲。

山中住萬疊。千重誰伴侶。縱使知音特地來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山中住萬疊。千重誰伴侶。縱使知音特地來。

雲深必定無尋處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲深必定無尋處。

山中坐月夜。霜天寒雁過。爐灰撥盡未成眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山中坐月夜。霜天寒雁過。爐灰撥盡未成眠。

報曉靈禽清耳朵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報曉靈禽清耳朵。

山中臥一片。清光高鑑我。但得身心到處閑。多年布衲從教破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山中臥一片。清光高鑑我。但得身心到處閑。多年布衲從教破。

讚白雲先師真 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚白雲先師真

一月在天影含眾水。師真之真非月非水。青黃碧綠亂荼糊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一月在天影含眾水。師真之真非月非水。青黃碧綠亂荼糊。

看來半嗔半喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 看來半嗔半喜。

贊四祖演和尚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊四祖演和尚

桂花包裏老黃梅。不向陰陽地上開。蜂蝶豈知香遠拆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 桂花包裏老黃梅。不向陰陽地上開。蜂蝶豈知香遠拆。

難尋踪跡去還來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難尋踪跡去還來。

自贊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自贊

眼暗耳聾。行步龍鍾。人前強笑。叉手當胸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼暗耳聾。行步龍鍾。人前強笑。叉手當胸。

自述真贊二首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自述真贊二首

以相取相都成幻妄。以真求真轉見不親。見成公案無事不辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以相取相都成幻妄。以真求真轉見不親。見成公案無事不辦。

百年三萬六千日。翻覆元來是這漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百年三萬六千日。翻覆元來是這漢。

我真我贊。唯己自知。面面相覷。有甚了期。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我真我贊。唯己自知。面面相覷。有甚了期。

師室中。常舉趙州狗子還有佛性也無州云無。僧請問。師為頌之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師室中。常舉趙州狗子還有佛性也無州云無。僧請問。師為頌之。

趙州露刃劍。寒霜光焰焰。更擬問如何。分身作兩段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趙州露刃劍。寒霜光焰焰。更擬問如何。分身作兩段。

示禪者二首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示禪者二首

學道先須得指歸。聞聲見色不思議。長天夜夜家家月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學道先須得指歸。聞聲見色不思議。長天夜夜家家月。

影落澄潭幾箇知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 影落澄潭幾箇知。

祖道何殊世路平。時人行處不須驚。擬心未到先移步。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祖道何殊世路平。時人行處不須驚。擬心未到先移步。

直似玄沙問鏡清。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 直似玄沙問鏡清。

示學徒四首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示學徒四首

學道之人得者稀。是非長短幾時虧。若憑言語論高下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學道之人得者稀。是非長短幾時虧。若憑言語論高下。

恰似從前未悟時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恰似從前未悟時。

空門有路人皆到。到者方知滋味長。心地不生閑草木。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空門有路人皆到。到者方知滋味長。心地不生閑草木。

自然身放白毫光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然身放白毫光。

一片秋光對草堂。籬邊金菊預聞香。蟬聲未息涼風起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一片秋光對草堂。籬邊金菊預聞香。蟬聲未息涼風起。

勝似征人歸故鄉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝似征人歸故鄉。

終日談玄第一宗。枯河道裏覓魚蹤。直饒祖佛無階級。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終日談玄第一宗。枯河道裏覓魚蹤。直饒祖佛無階級。

須向奇人棒下通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須向奇人棒下通。

送己德二禪者之長安緣幹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送己德二禪者之長安緣幹

二人同心其義斷金。古今有此吾道堪任。山之厚重海之淵深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二人同心其義斷金。古今有此吾道堪任。山之厚重海之淵深。

白雲留不住。祖佛莫能禁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白雲留不住。祖佛莫能禁。

極目少林峭峙。傍觀華岳崟岑。分得維摩按指法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極目少林峭峙。傍觀華岳崟岑。分得維摩按指法。

且彈一曲訪知音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且彈一曲訪知音。

悼四祖演和尚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悼四祖演和尚

此病彼圜寂。吾門何得失。生死若空花。去來如鳥跡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此病彼圜寂。吾門何得失。生死若空花。去來如鳥跡。

東涌忽西沒。影挂寒堂壁。三十三天撲帝鐘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東涌忽西沒。影挂寒堂壁。三十三天撲帝鐘。

普念般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普念般若波羅蜜。

悼投子青禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悼投子青禪師

寂住峯頭雲。灑落曹溪水。高張浮渡帆。直入大洋裏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂住峯頭雲。灑落曹溪水。高張浮渡帆。直入大洋裏。

運載既緣終。昨夜狂風起。[髟/?]角女子戴瓊花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 運載既緣終。昨夜狂風起。[髟/?]角女子戴瓊花。

八十翁翁穿繡履。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十翁翁穿繡履。

悼淨渡圓鑑禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悼淨渡圓鑑禪師

浮渡巖前青瘦柏。叢林聳出標風格。夜來寒影落西衢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 浮渡巖前青瘦柏。叢林聳出標風格。夜來寒影落西衢。

誰唱胡笳十八柏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰唱胡笳十八柏。

吊崇勝大師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吊崇勝大師

苦霧罩庭軒。悲雲鎖暮天。師歸真淨界。影挂月孤圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦霧罩庭軒。悲雲鎖暮天。師歸真淨界。影挂月孤圓。

去不去兮若之夢。來不來兮誰後先。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去不去兮若之夢。來不來兮誰後先。

誰後先。閻浮樹在海南邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰後先。閻浮樹在海南邊。

悼陳吉先 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悼陳吉先

子既卜遷居。禪家第一機。有帆不挂樹。無住坦然途。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 子既卜遷居。禪家第一機。有帆不挂樹。無住坦然途。

世態那堪戀。恩情盡屬愚。祖師門下客。到此辨錙銖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世態那堪戀。恩情盡屬愚。祖師門下客。到此辨錙銖。

訪信和尚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訪信和尚

維摩之後室長開。立雪求心悟善財。木老花彫兮白雲亂卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維摩之後室長開。立雪求心悟善財。木老花彫兮白雲亂卷。

波澄霜夜兮皎月徘徊。不二門高遠相訪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波澄霜夜兮皎月徘徊。不二門高遠相訪。

又騎羸馬入塵埃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又騎羸馬入塵埃。

送白首座回鄉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送白首座回鄉

歸心休問路多端。四海為家未足觀。隻履清名思達磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸心休問路多端。四海為家未足觀。隻履清名思達磨。

諸侯九合笑齊桓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸侯九合笑齊桓。

次韻詶甘露顒長老 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次韻詶甘露顒長老

本自居山不厭山。水聲山色異人間。知音若會儂家意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本自居山不厭山。水聲山色異人間。知音若會儂家意。

任是危層亦共攀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 任是危層亦共攀。

送仁禪者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送仁禪者

白雲巖上月。太平松下影。深夜秋風生。都成一片境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白雲巖上月。太平松下影。深夜秋風生。都成一片境。

送文禪人寧親 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送文禪人寧親

今生父母當親覲。從本爺娘子細看。動轉施為全得力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今生父母當親覲。從本爺娘子細看。動轉施為全得力。

一回舉著骨毛寒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一回舉著骨毛寒。

送蜀僧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送蜀僧

相聚淮南四十年。而今歸去路三千。有人若問西來意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相聚淮南四十年。而今歸去路三千。有人若問西來意。

水在江湖月在天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水在江湖月在天。

寄信上人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寄信上人

一瓶一鉢且隨緣。此事時時強為宣。知己不來春漸老。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一瓶一鉢且隨緣。此事時時強為宣。知己不來春漸老。

孤峯皎月對寒泉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孤峯皎月對寒泉。

次韻詶黃龍圖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次韻詶黃龍圖

海會雲山疊亂青。龍潭瀉碧聲冷冷。使君乞與安閒地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海會雲山疊亂青。龍潭瀉碧聲冷冷。使君乞與安閒地。

時共禪徒終夜聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時共禪徒終夜聽。

次韻詶高臺師兄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次韻詶高臺師兄

每覽嘉隱篇。清風益可愛。有時說向人。時人都不會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 每覽嘉隱篇。清風益可愛。有時說向人。時人都不會。

回首望衡岳。岳山千里外。獨步立斜陽。颯颯聞秋籟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 回首望衡岳。岳山千里外。獨步立斜陽。颯颯聞秋籟。

擬雲送信禪者作丐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擬雲送信禪者作丐

春晴觸石欲高飛。皖伯臺前度翠微。本自無心為雨露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春晴觸石欲高飛。皖伯臺前度翠微。本自無心為雨露。

何曾有意泄天機。風雷倚勢聲光遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何曾有意泄天機。風雷倚勢聲光遠。

草木乘陰色澤肥。莫謂功成空聚散。巖房潛約幾時歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 草木乘陰色澤肥。莫謂功成空聚散。巖房潛約幾時歸。

送化主三首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送化主三首

巖縫迸開雲片片。半籠幽石半從龍。為霖普潤焦枯後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巖縫迸開雲片片。半籠幽石半從龍。為霖普潤焦枯後。

却入煙蘿第一重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 却入煙蘿第一重。

莫論人情與道情。大都物理自分明。皖公山下長流水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫論人情與道情。大都物理自分明。皖公山下長流水。

今古滔滔徹底清。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今古滔滔徹底清。

庭無立雪人。路有塵埃客。傾盡此時心。松間贈行色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庭無立雪人。路有塵埃客。傾盡此時心。松間贈行色。

與瓌禪化麥 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與瓌禪化麥

水中撈得麥。恐悚瓌禪客。往復偃溪邊。聞聲隔不隔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水中撈得麥。恐悚瓌禪客。往復偃溪邊。聞聲隔不隔。

寄太平燈長老 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寄太平燈長老

遍遊五祖山。語笑令人愛。極目情量寬。禮貌多自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍遊五祖山。語笑令人愛。極目情量寬。禮貌多自在。

思鄉便欲回。不慮他人怪。再見是明年。往來無罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思鄉便欲回。不慮他人怪。再見是明年。往來無罣礙。

寄高臺本禪師法兄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寄高臺本禪師法兄

春山望極幾千里。獨凭危欄誰與同。夜靜子規知我意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春山望極幾千里。獨凭危欄誰與同。夜靜子規知我意。

一聲聲在翠微中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一聲聲在翠微中。

遷住白雲入院後示二三執事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遷住白雲入院後示二三執事

登山須拄杖。渡水要行船。有客開顏笑。無愁展脚眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登山須拄杖。渡水要行船。有客開顏笑。無愁展脚眠。

萬般存此道。一味信前緣。試比紅塵裏。清虛直幾錢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬般存此道。一味信前緣。試比紅塵裏。清虛直幾錢。

寄諸郡丐者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寄諸郡丐者

坐一須走七。古聖留縱跡。此土與西天。箇箇明格尺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐一須走七。古聖留縱跡。此土與西天。箇箇明格尺。

點鐵化為金。喝石變成壁。大力那羅延。是誰親中的。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 點鐵化為金。喝石變成壁。大力那羅延。是誰親中的。

寄舊知二首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寄舊知二首

隔闊多時未是疎。結交豈在頻相見。從教山下路崎嶇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隔闊多時未是疎。結交豈在頻相見。從教山下路崎嶇。

萬里蟾光都一片。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬里蟾光都一片。

朔風掃盡千岩雪。枝上紅梅包欲裂。縹緲寒雲天外來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朔風掃盡千岩雪。枝上紅梅包欲裂。縹緲寒雲天外來。

吾家此境憑誰說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾家此境憑誰說。

送化士四首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送化士四首

何事秋風入夜涼。稻花時復送餘香。要知此箇真消息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何事秋風入夜涼。稻花時復送餘香。要知此箇真消息。

末後殷勤味最長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末後殷勤味最長。

皖伯臺前送別時。桃花似錦柳如眉。明年此日凭欄望。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皖伯臺前送別時。桃花似錦柳如眉。明年此日凭欄望。

依舊青青一兩枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依舊青青一兩枝。

透出龍門未是難。幾人得過趙州關。白雲片片青山外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 透出龍門未是難。幾人得過趙州關。白雲片片青山外。

為雨為霖去復還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為雨為霖去復還。

出自白雲山。携笻步煙渚。心中幾萬端。唯我能相許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出自白雲山。携笻步煙渚。心中幾萬端。唯我能相許。

寄舊三首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寄舊三首

木落高秋玉露垂。窓前黃菊漸離披。白雲片片迎新雁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 木落高秋玉露垂。窓前黃菊漸離披。白雲片片迎新雁。

不是知音說向誰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不是知音說向誰。

寄書未到他先望。傳語不來我未知。度日林泉無世慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寄書未到他先望。傳語不來我未知。度日林泉無世慮。

歛眉偷看白猿兒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歛眉偷看白猿兒。

梅花欲謝不謝。桃花欲開不開。思君共聽猿啼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梅花欲謝不謝。桃花欲開不開。思君共聽猿啼處。

一片白雲天外來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一片白雲天外來。

偶作 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偶作

多時欲寫天邊雁。毛色觀來苦未全。號叫不妨知節令。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多時欲寫天邊雁。毛色觀來苦未全。號叫不妨知節令。

養成飛去有何難。雁雁雁塔當初占。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 養成飛去有何難。雁雁雁塔當初占。

古縱禪禪入理深淵。無形無狀千難萬難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古縱禪禪入理深淵。無形無狀千難萬難。

後生晚長心堅石穿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後生晚長心堅石穿。

賦祖花次李提刑韻三首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賦祖花次李提刑韻三首

此花逈與人間別。結果開花當處生。要會祖師端的旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此花逈與人間別。結果開花當處生。要會祖師端的旨。

未萌天地已先成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未萌天地已先成。

此土西天祖佛名。雙峯頂上鐵花生。世間無限丹青手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此土西天祖佛名。雙峯頂上鐵花生。世間無限丹青手。

只恐吟成畫不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 只恐吟成畫不成。

造化之功品物情。正當生處不言生。尋枝摘葉空勞力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造化之功品物情。正當生處不言生。尋枝摘葉空勞力。

一朵開時一佛成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一朵開時一佛成。

次韻酬彭運使留題七峯閣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次韻酬彭運使留題七峯閣

山腰營小閣。聊且寄生平。三四危峯頂。啼猿分外清。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山腰營小閣。聊且寄生平。三四危峯頂。啼猿分外清。

次韻寄彭運使吏部 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次韻寄彭運使吏部

縱使千回眼見。爭如手親一遍。透得此箇重關。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱使千回眼見。爭如手親一遍。透得此箇重關。

乃是平生方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃是平生方便。

次韻詶吳都曹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次韻詶吳都曹

山家旨趣最幽微。路轉峯回到者稀。一鉢黃菁消永日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山家旨趣最幽微。路轉峯回到者稀。一鉢黃菁消永日。

滿頭白髮已玄機。遶巖瀑布窓前落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿頭白髮已玄機。遶巖瀑布窓前落。

哭月狂猿嶺上飛。自得平生觀不足。那知浮世是兼非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哭月狂猿嶺上飛。自得平生觀不足。那知浮世是兼非。

次韻詶蘄倅李朝奉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次韻詶蘄倅李朝奉

諦當之言不在多。文殊不二問維摩。趙州眼爍四天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦當之言不在多。文殊不二問維摩。趙州眼爍四天下。

賴有同參凌行婆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賴有同參凌行婆。

題東頴西湖簡太守李祕監 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 題東頴西湖簡太守李祕監

脩竹喬松積翠陰。綠楊紅蘂遍園林。到頭須讓西湖水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脩竹喬松積翠陰。綠楊紅蘂遍園林。到頭須讓西湖水。

淡靜還如君子心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淡靜還如君子心。

東頴途中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東頴途中

一宿成家步。孤雲萬里遊。吾門隨處靜。世路幾時休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一宿成家步。孤雲萬里遊。吾門隨處靜。世路幾時休。

舉首問明月。憑心寄斗牛。歸期何太晚。猶尚往他州。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉首問明月。憑心寄斗牛。歸期何太晚。猶尚往他州。

聚遠亭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聚遠亭

眼觀不足。耳聽不盡。水碧山青。誰遠誰近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼觀不足。耳聽不盡。水碧山青。誰遠誰近。

答憑希道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答憑希道

老病疎慵不記心。應無狂夢到瓊林。水聲山色長為伴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老病疎慵不記心。應無狂夢到瓊林。水聲山色長為伴。

利害從教似海深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利害從教似海深。

徘徊兩㵎齊瀉碧。垂雙帶長沙。波浪深。湍流轉霶霈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徘徊兩㵎齊瀉碧。垂雙帶長沙。波浪深。湍流轉霶霈。

詶石秀才 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詶石秀才

昨夜西風激怒濤。驚飜舊事沒絲毫。凭欄笑罷思量著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昨夜西風激怒濤。驚飜舊事沒絲毫。凭欄笑罷思量著。

望斷長天月色高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 望斷長天月色高。

送朱大卿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送朱大卿

但得心閑到處閑。莫拘城市與溪山。是非名利渾如夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但得心閑到處閑。莫拘城市與溪山。是非名利渾如夢。

正眼觀時一瞬間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正眼觀時一瞬間。

送呂公輔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送呂公輔

送客別金沙。行行去路賒。淡煙籠碧漢。薄霧綴紅霞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送客別金沙。行行去路賒。淡煙籠碧漢。薄霧綴紅霞。

百舌吟新樹。千株長嫰芽。翻思分袂處。舉首見桃花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百舌吟新樹。千株長嫰芽。翻思分袂處。舉首見桃花。

送黃景純 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送黃景純

秋雲秋水兩依依。塞雁聲聲度翠微。多向洞庭青草岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秋雲秋水兩依依。塞雁聲聲度翠微。多向洞庭青草岸。

楚天空闊不知歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 楚天空闊不知歸。

重會郭功甫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重會郭功甫

淨空居士久相知。三十年來只片時。今日白蓮花下見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨空居士久相知。三十年來只片時。今日白蓮花下見。

維摩元是舊容儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維摩元是舊容儀。

寄李元中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寄李元中

寄盡千張紙。徒煩心手勞。人情如太華。爭以道情高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寄盡千張紙。徒煩心手勞。人情如太華。爭以道情高。

嘉隱堂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嘉隱堂

一松一竹一溪雲。時有清風伴月輪。窓外泉聲長似雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一松一竹一溪雲。時有清風伴月輪。窓外泉聲長似雨。

逈然居者不知春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逈然居者不知春。

黃梅東山演和尚語終 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃梅東山演和尚語終

附錄序文(三首) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 附錄序文(三首)

蓋聞。言語道斷。而未始無言。心法雙亡。而率相傳法。有得兔忘蹄之妙。無執指為月之迷。故宗師起而稱揚。若尺棰取之不竭。學者從而領悟。如連環解之無窮。教外別傳道斯為美演師和尚。游方寖久。詢請無私。周旋黃蘗之庭。踐履白雲之室。常心是道。信手成金。紅粉佳人。發最上之機。金色頭陀。無容身之處。念聰明呪。唱太平歌。皆諸方之所未聞。後人之所警策。其他妙語不可殫論。廣于簡編。庶為龜鑑云耳。知台州黃巖縣事。張景脩序。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓋聞。言語道斷。而未始無言。心法雙亡。而率相傳法。有得兔忘蹄之妙。無執指為月之迷。故宗師起而稱揚。若尺棰取之不竭。學者從而領悟。如連環解之無窮。教外別傳道斯為美演師和尚。游方寖久。詢請無私。周旋黃蘗之庭。踐履白雲之室。常心是道。信手成金。紅粉佳人。發最上之機。金色頭陀。無容身之處。念聰明呪。唱太平歌。皆諸方之所未聞。後人之所警策。其他妙語不可殫論。廣于簡編。庶為龜鑑云耳。知台州黃巖縣事。張景脩序。

粵自靈山拈出。葱嶺傳來。天下叢林。分枝布葉。石霜古月。海會重圓。介在祖山。隱若敵國。誰主茲地。演公其人。演公系本蜀川令行淮甸。三提宗印二紀于茲。仁義道中空華結果。荊棘林內石筍抽條。莫疑優鉢現前翻作葛藤會去。克勤上人錄其語要。俾之贊揚。兔角龜毛敢言有實。狐裘羔袖終愧非宜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 粵自靈山拈出。葱嶺傳來。天下叢林。分枝布葉。石霜古月。海會重圓。介在祖山。隱若敵國。誰主茲地。演公其人。演公系本蜀川令行淮甸。三提宗印二紀于茲。仁義道中空華結果。荊棘林內石筍抽條。莫疑優鉢現前翻作葛藤會去。克勤上人錄其語要。俾之贊揚。兔角龜毛敢言有實。狐裘羔袖終愧非宜。

紹聖二年十二月二十四日。河間劉跋謹序。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紹聖二年十二月二十四日。河間劉跋謹序。