法演禪師語錄
宋 才良等編3卷CBETA T1995大于一万字 4 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
法演禪師語錄卷中
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舒州白雲山海會演和尚語錄
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上堂云。風和日暖古佛家風。柳綠桃紅祖師巴鼻。眼親手辦未是惺惺。口辯舌端與道轉遠。從門入者不是家珍。且道畢竟如何相見。
上堂云。風和日暖古佛家風。柳綠桃紅祖師巴鼻。眼親手辦未是惺惺。口辯舌端與道轉遠。從門入者不是家珍。且道畢竟如何相見。
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又云。無事不來還憶君。
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上堂。僧問。如何是白雲為人親切處。師云。愛捩轉人鼻孔。學云。便恁麼去時如何。師云。不知痛痒漢。乃云。四海五湖奇士。圍遶無狀村夫。只解拕犁拽耙。水草無底鉢盂。高懸羊頭賣狗肉。時中那辨精與麁。恁麼續佛壽命。誠哉天地懸殊。誰有拔山之力。橫身擔荷也無。有麼有麼。有即家門富貴。無那辜負老盧。
上堂。僧問。如何是白雲為人親切處。師云。愛捩轉人鼻孔。學云。便恁麼去時如何。師云。不知痛痒漢。乃云。四海五湖奇士。圍遶無狀村夫。只解拕犁拽耙。水草無底鉢盂。高懸羊頭賣狗肉。時中那辨精與麁。恁麼續佛壽命。誠哉天地懸殊。誰有拔山之力。橫身擔荷也無。有麼有麼。有即家門富貴。無那辜負老盧。
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上堂舉。僧問巴陵鑒和尚。祖意教意是同是別。鑒云。鷄寒上樹鴨寒下水。師云。大小大巴陵。只道得一半。白雲即不然。掬水月在手。弄花香滿衣。
上堂舉。僧問巴陵鑒和尚。祖意教意是同是別。鑒云。鷄寒上樹鴨寒下水。師云。大小大巴陵。只道得一半。白雲即不然。掬水月在手。弄花香滿衣。
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上堂云。春風別有巧工夫。吹綻百花品類殊。唯有牡丹并芍藥。時人一見便歡娛。且道衲僧分上。成得什麼邊事。拈來嗅罷歸何處。透骨馨香付老盧。
上堂云。春風別有巧工夫。吹綻百花品類殊。唯有牡丹并芍藥。時人一見便歡娛。且道衲僧分上。成得什麼邊事。拈來嗅罷歸何處。透骨馨香付老盧。
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上堂。僧問。達磨面壁時如何。師云。計較未成。學云。二祖立雪時如何。師云。將錯就錯。學云。只如斷臂安心時又如何。師云。煬帝開汴河。學云。總不恁麼時如何。師云。却問取二祖。乃舉達磨問二祖作什麼。二祖曰。請師安心。白雲當時若見。好與二十棒。何故他人覷見將謂。兩箇說安心法。畢竟如何。菩薩龍王行雨潤。遮身向上數重雲。
上堂。僧問。達磨面壁時如何。師云。計較未成。學云。二祖立雪時如何。師云。將錯就錯。學云。只如斷臂安心時又如何。師云。煬帝開汴河。學云。總不恁麼時如何。師云。却問取二祖。乃舉達磨問二祖作什麼。二祖曰。請師安心。白雲當時若見。好與二十棒。何故他人覷見將謂。兩箇說安心法。畢竟如何。菩薩龍王行雨潤。遮身向上數重雲。
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上堂云。昨日鬧鬨鬨。今朝靜悄悄。子規枝上啼。蝦蟇鑽入草。好箇寒食天。辜負白雲老。為亡僧下火。提起火把云。大眾。三世諸佛向火焰裏轉大法輪。聞名不如見面。今日智悟上座。見面不如聞名。
上堂云。昨日鬧鬨鬨。今朝靜悄悄。子規枝上啼。蝦蟇鑽入草。好箇寒食天。辜負白雲老。為亡僧下火。提起火把云。大眾。三世諸佛向火焰裏轉大法輪。聞名不如見面。今日智悟上座。見面不如聞名。
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上堂舉。龐居士問馬大師。不與萬法為侶是什麼人。大師云。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。師云。一口吸盡西江水。洛陽牡丹新吐蘂簸土颺塵勿處尋。擡頭撞著自家底。
上堂舉。龐居士問馬大師。不與萬法為侶是什麼人。大師云。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。師云。一口吸盡西江水。洛陽牡丹新吐蘂簸土颺塵勿處尋。擡頭撞著自家底。
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結夏上堂云。聖制已臨時當初夏。幽邃之巖巒蒼翠。畢鉢無差。潺湲之溪谷清冷。曹溪髣髴。稱衲子安居之地。實吾家禁足之方。大敝禪關巨延儔侶。扶立宗旨高建法幢。上答君親下資含識。莫不栴檀林中栴檀林。師子王多師子眾。師子眾共躋攀。萬象森羅指掌間。大眾。灰頭土面從他笑。贏得白雲堆裏閑。
結夏上堂云。聖制已臨時當初夏。幽邃之巖巒蒼翠。畢鉢無差。潺湲之溪谷清冷。曹溪髣髴。稱衲子安居之地。實吾家禁足之方。大敝禪關巨延儔侶。扶立宗旨高建法幢。上答君親下資含識。莫不栴檀林中栴檀林。師子王多師子眾。師子眾共躋攀。萬象森羅指掌間。大眾。灰頭土面從他笑。贏得白雲堆裏閑。
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上堂。卓拄杖一下乃舉起云。拄杖子敢問儞。還說得如來禪麼。自云。說不得。還說得祖師禪麼。自云。說不得。既說不得。白雲今日出自己意去也。出自己意小兒子戲。人天眾前討甚巴鼻。
上堂。卓拄杖一下乃舉起云。拄杖子敢問儞。還說得如來禪麼。自云。說不得。還說得祖師禪麼。自云。說不得。既說不得。白雲今日出自己意去也。出自己意小兒子戲。人天眾前討甚巴鼻。
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上堂。僧問。如何是白雲一滴水。師云。打碓打磨。學云。飲者如何。師云。教儞無著麵處。乃云。恁麼恁麼。蝦跳不出斗。不恁麼不恁麼。弄巧成拙。軟似鐵硬如泥。金剛眼睛十二兩。衲僧手裏秤頭低。有價數沒商量。無鼻孔庭將什麼聞香。邑中陞座云。白雲相送出山來。滿眼紅塵撥不開。莫謂城中無好事。一塵一剎一樓臺。
上堂。僧問。如何是白雲一滴水。師云。打碓打磨。學云。飲者如何。師云。教儞無著麵處。乃云。恁麼恁麼。蝦跳不出斗。不恁麼不恁麼。弄巧成拙。軟似鐵硬如泥。金剛眼睛十二兩。衲僧手裏秤頭低。有價數沒商量。無鼻孔庭將什麼聞香。邑中陞座云。白雲相送出山來。滿眼紅塵撥不開。莫謂城中無好事。一塵一剎一樓臺。
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上堂舉。馬大師不安。院主問云。和尚近日尊位如何。大師云。日面佛月面佛。師云會麼。如不會。白雲與儞頌出。[髟/?]鬟女子畫娥眉。鸞鏡臺前語似癡。自說玉顏難比並。却來架上著羅衣。
上堂舉。馬大師不安。院主問云。和尚近日尊位如何。大師云。日面佛月面佛。師云會麼。如不會。白雲與儞頌出。[髟/?]鬟女子畫娥眉。鸞鏡臺前語似癡。自說玉顏難比並。却來架上著羅衣。
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炙茄會上堂云。六月三伏天。火雲布郊野。松間臨水坐。解帶同歡奲。毳侶弄荷花。賓朋傾玉斚。紅塵事繁華。碧洞何瀟洒。重會在明年。相期莫相捨。白雲曾有約。願結青蓮社。
炙茄會上堂云。六月三伏天。火雲布郊野。松間臨水坐。解帶同歡奲。毳侶弄荷花。賓朋傾玉斚。紅塵事繁華。碧洞何瀟洒。重會在明年。相期莫相捨。白雲曾有約。願結青蓮社。
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上堂云。佛祖生冤家。悟道染泥土。無為無事人。聲色如聾瞽。且道如何即是恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。忽有箇漢出來道。恁麼也得。不恁麼也得。恁麼不恁麼總得。則向伊道。我也知。儞向鬼窟裏作活計。
上堂云。佛祖生冤家。悟道染泥土。無為無事人。聲色如聾瞽。且道如何即是恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。忽有箇漢出來道。恁麼也得。不恁麼也得。恁麼不恁麼總得。則向伊道。我也知。儞向鬼窟裏作活計。
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上堂云。先入白雲門。次過白雲浪。吞底栗蒲禪。喫底籼米飯。君子如到來。好好看方便。
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上堂。僧問。如何是道。師云。治平郡。學云。如何是道中人。師云。赤心為主。學云。未審道與道中人相去多少。師云。名傳天下。乃舉。僧問南泉。如何是道。泉云。平常心是道。又龐居士問馬大師。不與萬法為侶是什麼人。大師云。待爾一口吸盡西江水即向爾道。師云。為復是同是別。同則神出鬼沒。別則醉後添盃。畢竟如何。待爾念得熟。向爾道。
上堂。僧問。如何是道。師云。治平郡。學云。如何是道中人。師云。赤心為主。學云。未審道與道中人相去多少。師云。名傳天下。乃舉。僧問南泉。如何是道。泉云。平常心是道。又龐居士問馬大師。不與萬法為侶是什麼人。大師云。待爾一口吸盡西江水即向爾道。師云。為復是同是別。同則神出鬼沒。別則醉後添盃。畢竟如何。待爾念得熟。向爾道。
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上堂舉。古人云。釋迦彌勒猶是他奴。且道他是誰。便下座。
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上堂云。五千四十八卷。教理行果成見。祖師門下商量。須知一貴一賤。貴則珠玉難偕。賤則分文太遠。有人於此辨得。白雲與爾三十。忽有箇漢出來道。大丈夫賞罰分明。不知是那箇三十。良久云。三十年後。
上堂云。五千四十八卷。教理行果成見。祖師門下商量。須知一貴一賤。貴則珠玉難偕。賤則分文太遠。有人於此辨得。白雲與爾三十。忽有箇漢出來道。大丈夫賞罰分明。不知是那箇三十。良久云。三十年後。
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上堂云。三處移場定是非。頑心不改在家時。呼兄喚弟長如此。且作隈𦸏老古錐。
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陳助教入山煎茶。上堂云。戒定慧相扶。堂堂大丈夫。吹毛光燦爛。佛祖不同途。
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謝典座上堂云。白雲嵌枯老漢要喫無皮餕餡。典座取巧安排。一任眾人𠯗噉。良久云。羊羹雖美眾口難調。
謝典座上堂云。白雲嵌枯老漢要喫無皮餕餡。典座取巧安排。一任眾人𠯗噉。良久云。羊羹雖美眾口難調。
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上堂舉。僧問馬大師。離四句絕百非請師直指西來意。大師云。我今日勞倦。不能為汝說去。問取智藏。僧問智藏。藏云。我今日頭痛。不能為爾說去。問取海兄。僧問海兄。海云我到者裏却不會。僧却舉似大師。大師云。藏頭白海頭黑。師云馬大師無著慚惶處。只道得箇藏頭白海頭黑。者僧將一擔矇𥋾。換得箇不會。若也眼似流星。多少人失錢遭罪。
上堂舉。僧問馬大師。離四句絕百非請師直指西來意。大師云。我今日勞倦。不能為汝說去。問取智藏。僧問智藏。藏云。我今日頭痛。不能為爾說去。問取海兄。僧問海兄。海云我到者裏却不會。僧却舉似大師。大師云。藏頭白海頭黑。師云馬大師無著慚惶處。只道得箇藏頭白海頭黑。者僧將一擔矇𥋾。換得箇不會。若也眼似流星。多少人失錢遭罪。
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上堂云。庭開金菊宿根生。來雁新聞一兩聲。昨夜七峯牽老興。千思萬想到天明。
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冬日上堂云。達磨西來事久多變。後代兒孫門風無限。攪擾身心一團麻線。白雲今日都通截斷。大眾。一百單五近清明。上元定是正月半。
冬日上堂云。達磨西來事久多變。後代兒孫門風無限。攪擾身心一團麻線。白雲今日都通截斷。大眾。一百單五近清明。上元定是正月半。
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次日上堂云。一陽生後正嚴寒。皎潔蟾蜍挂碧天。氷鎖瀑泉聲細碎。風搖危木影攣拳。狂猿抱子藏深洞。羸鶴將鶵逐老仙。莫謂可師徒立雪。方知古德用心堅。
次日上堂云。一陽生後正嚴寒。皎潔蟾蜍挂碧天。氷鎖瀑泉聲細碎。風搖危木影攣拳。狂猿抱子藏深洞。羸鶴將鶵逐老仙。莫謂可師徒立雪。方知古德用心堅。
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上堂舉。德山問龍潭。久嚮龍潭。及乎到來潭又不見龍又不現。潭云。子親到龍潭。師云。龍潭老人。可謂騎賊馬趕賊。便下座。
上堂舉。德山問龍潭。久嚮龍潭。及乎到來潭又不見龍又不現。潭云。子親到龍潭。師云。龍潭老人。可謂騎賊馬趕賊。便下座。
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送諸郡化主上堂云。荷眾諸禪流。才能足機劃。逢人定有錢。見面寧無麥。已是吾家兒。久為物外客。溫柔一手擡。剛硬雙拳搦。牙爪一時全。勝南山白額。
送諸郡化主上堂云。荷眾諸禪流。才能足機劃。逢人定有錢。見面寧無麥。已是吾家兒。久為物外客。溫柔一手擡。剛硬雙拳搦。牙爪一時全。勝南山白額。
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上堂云。一代時教。五千四十八卷。空有頓漸。豈不是有。永嘉道。亦無人亦無佛。大千沙界海中漚。一切聖賢如電拂。豈不是無。大眾若道是有。違他永嘉。若道是無。又違釋迦老子。作麼生商量得恰好。若知落處。朝見釋迦暮參彌勒。若也未明。白雲為儞點破。道無不是無。道有不是有。東望西耶尼。面南看北斗。
上堂云。一代時教。五千四十八卷。空有頓漸。豈不是有。永嘉道。亦無人亦無佛。大千沙界海中漚。一切聖賢如電拂。豈不是無。大眾若道是有。違他永嘉。若道是無。又違釋迦老子。作麼生商量得恰好。若知落處。朝見釋迦暮參彌勒。若也未明。白雲為儞點破。道無不是無。道有不是有。東望西耶尼。面南看北斗。
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上堂云。說佛說法拈槌竪拂。白雲萬里。德山入門便棒。臨濟入門便喝。白雲萬里。然後恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得也。則白雲萬里。忽有箇出來道。長老爾恁麼道也。則白雲萬里。者箇說話。喚作矮子看戲。隨人上下。三十年後一場好笑。且道笑箇什麼笑。白雲萬里。
上堂云。說佛說法拈槌竪拂。白雲萬里。德山入門便棒。臨濟入門便喝。白雲萬里。然後恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得也。則白雲萬里。忽有箇出來道。長老爾恁麼道也。則白雲萬里。者箇說話。喚作矮子看戲。隨人上下。三十年後一場好笑。且道笑箇什麼笑。白雲萬里。
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上堂云。白雲門前路。往復行大步。中間有一片方塼。爾諸人為什麼却蹋不著。
上堂云。白雲門前路。往復行大步。中間有一片方塼。爾諸人為什麼却蹋不著。
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王提刑入山上堂云。祖師門下如箭中的。手辦眼親無得無失。僧問朝蓋臨筵清風匝座。學人上來請師決破。師云殘臘一雨即漸迎春。學云。天垂寶蓋地布金蓮去也。師云。未為多在。學云。多底事作麼生。師云。人天眾前不欲造次。學云。覺海波瀾增浩渺。釋天日月轉光輝。師云。也不消得。乃舉。阿難問迦葉。世尊傳金襴外。別傳何物。迦葉召阿難。阿難應喏。迦葉云。倒却門前剎竿著。又永嘉道建法幢立宗旨。明明佛勅曹溪是。師云。迦葉教倒却剎竿。永嘉又教立宗旨。且道倒底是立底是。到者裏須是具擇法眼始得。畢竟如何。倒也七縱八橫。立也二三成六。七峯閣上共談玄。一句一言清耳目。
王提刑入山上堂云。祖師門下如箭中的。手辦眼親無得無失。僧問朝蓋臨筵清風匝座。學人上來請師決破。師云殘臘一雨即漸迎春。學云。天垂寶蓋地布金蓮去也。師云。未為多在。學云。多底事作麼生。師云。人天眾前不欲造次。學云。覺海波瀾增浩渺。釋天日月轉光輝。師云。也不消得。乃舉。阿難問迦葉。世尊傳金襴外。別傳何物。迦葉召阿難。阿難應喏。迦葉云。倒却門前剎竿著。又永嘉道建法幢立宗旨。明明佛勅曹溪是。師云。迦葉教倒却剎竿。永嘉又教立宗旨。且道倒底是立底是。到者裏須是具擇法眼始得。畢竟如何。倒也七縱八橫。立也二三成六。七峯閣上共談玄。一句一言清耳目。
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歸新僧堂上堂云。十月今朝初一。新搆雲堂已畢。聖眾已得安居。雅麗全勝舊日。於中受用之時。凡百互相愛惜願存古佛家風。三有四恩獲益慶懺。別有上聞具位題名立石。敢勸遠近諸檀越。記取摩訶般若波羅蜜。忽有箇出來道。長老不妨好丈章。乃云咄。白雲口裏道。誰敢道不好。
歸新僧堂上堂云。十月今朝初一。新搆雲堂已畢。聖眾已得安居。雅麗全勝舊日。於中受用之時。凡百互相愛惜願存古佛家風。三有四恩獲益慶懺。別有上聞具位題名立石。敢勸遠近諸檀越。記取摩訶般若波羅蜜。忽有箇出來道。長老不妨好丈章。乃云咄。白雲口裏道。誰敢道不好。
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提刑入寺上堂云。兵隨印轉將逐符行。大權菩薩覆護眾生。相順者善言誘諭。凶頑者枷棒縱橫。中間有箇沒量大漢。金鎖玄關留不住。聖凡位裏莫能收。若柰何不得。佛法無靈驗。白雲有箇消息試說看。古人云。無邊剎境自他不隔於毫端。十世古今始終不離於當念。納須彌於芥中。擲大千於方外。變大地為黃金。攪長河為酥酪到者裏合作麼生。國土動搖迎勢至。寶花彌滿送觀音。
提刑入寺上堂云。兵隨印轉將逐符行。大權菩薩覆護眾生。相順者善言誘諭。凶頑者枷棒縱橫。中間有箇沒量大漢。金鎖玄關留不住。聖凡位裏莫能收。若柰何不得。佛法無靈驗。白雲有箇消息試說看。古人云。無邊剎境自他不隔於毫端。十世古今始終不離於當念。納須彌於芥中。擲大千於方外。變大地為黃金。攪長河為酥酪到者裏合作麼生。國土動搖迎勢至。寶花彌滿送觀音。
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端午上堂。舉昔有秀才造無鬼論。論就纔放筆。有鬼現身。斫手謂秀才云爾爭柰我何。白雲當時若見。便以手作鶉鳩觜向伊道。谷谷孤。
端午上堂。舉昔有秀才造無鬼論。論就纔放筆。有鬼現身。斫手謂秀才云爾爭柰我何。白雲當時若見。便以手作鶉鳩觜向伊道。谷谷孤。
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上堂舉。肅宗帝問忠國師。百年後所須何物。國師云。與老僧造箇無縫塔。帝曰。請師塔樣。國師良久云。會麼。帝曰不會。國師云。吾有弟子耽源。却諳此事。請詔問之。師云。眾中盡道。國師良久。殊不知。懸鼓待槌。當時肅宗若是作家君王。待伊道教詔耽源。但向道國師國師。何必肅宗後詔耽源。源呈頌。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同船。瑠璃殿上無知識。師代肅宗云。閑言語。雪竇頌道無縫塔見還難。澄潭不許蒼龍盤。層落落影團團。千古萬古與人看。師云。雪竇可使千古傳名。老僧秖愛他道澄潭不許蒼龍盤首尾一時貫串。秖如前來一絡索拈放一邊。且道畢竟如何。乃云。姹女已歸霄漢去。獃郎猶自守空房。
上堂舉。肅宗帝問忠國師。百年後所須何物。國師云。與老僧造箇無縫塔。帝曰。請師塔樣。國師良久云。會麼。帝曰不會。國師云。吾有弟子耽源。却諳此事。請詔問之。師云。眾中盡道。國師良久。殊不知。懸鼓待槌。當時肅宗若是作家君王。待伊道教詔耽源。但向道國師國師。何必肅宗後詔耽源。源呈頌。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同船。瑠璃殿上無知識。師代肅宗云。閑言語。雪竇頌道無縫塔見還難。澄潭不許蒼龍盤。層落落影團團。千古萬古與人看。師云。雪竇可使千古傳名。老僧秖愛他道澄潭不許蒼龍盤首尾一時貫串。秖如前來一絡索拈放一邊。且道畢竟如何。乃云。姹女已歸霄漢去。獃郎猶自守空房。
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上堂舉。僧問雲門。如何是超佛越祖之談。門云。糊餅。白雲即不然。忽有人問。如何是超佛越祖之談。只向伊道。驢屎似馬糞。又云。破草鞋。又云。靈龜曳尾。且道是同是別試。辨看。
上堂舉。僧問雲門。如何是超佛越祖之談。門云。糊餅。白雲即不然。忽有人問。如何是超佛越祖之談。只向伊道。驢屎似馬糞。又云。破草鞋。又云。靈龜曳尾。且道是同是別試。辨看。
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上堂。僧問。如何是極則事。師云。何須特地。乃舉。僧請益瑯瑘。清淨本然云何忽生山河大地。瑯瑘云。清淨本然云何忽生山河大地。其僧有省。師云。金屑雖貴落眼成翳。
上堂。僧問。如何是極則事。師云。何須特地。乃舉。僧請益瑯瑘。清淨本然云何忽生山河大地。瑯瑘云。清淨本然云何忽生山河大地。其僧有省。師云。金屑雖貴落眼成翳。
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上堂云。祖師遺下一隻履。千古萬古播人耳。空自肩擔跣足行。何曾踏著自家底。
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上堂云。行者不報來打。鼓曲彔木頭上不免將錯就錯參。
上堂云。行者不報來打。鼓曲彔木頭上不免將錯就錯參。
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上堂云。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。終而復始。有厭有愛。畢竟如何但管熟念。
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上堂云。遍周沙界幾曾移步。深山白雲是何報土。若是真道人家。日洗鉢盂兩度。
上堂云。遍周沙界幾曾移步。深山白雲是何報土。若是真道人家。日洗鉢盂兩度。
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新鞔法鼓上堂云。多載頑皮擊不響。新皮纔動震天雷。無滯莫言隨勢去。有聲誰謂不平來。何也。雙眼聽不聞。雙耳覷不見。一條平坦路。是誰沒方便。
新鞔法鼓上堂云。多載頑皮擊不響。新皮纔動震天雷。無滯莫言隨勢去。有聲誰謂不平來。何也。雙眼聽不聞。雙耳覷不見。一條平坦路。是誰沒方便。
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上堂云。本末須歸宗。尊卑用其語。利劍擲虛空。大棒打老鼠。
上堂云。本末須歸宗。尊卑用其語。利劍擲虛空。大棒打老鼠。
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上堂舉。世尊滅後。諸聖弟子於畢鉢巖中結集法藏。阿難既陞座。形儀與佛無殊。大眾遂生三疑。一疑阿難成佛。二疑佛再現身。三疑他方佛化。阿難唱云。如是我聞。眾疑皆息。當時若有箇漢出眾云。大眾。依而行之。各自散去。免見滿藏琅函攪人腸肚。然雖如是。猶未剿絕在。何也。阿難道如是我聞。白雲也道如是我聞。若道當時是重古輕今。若道即今是重今輕古。要會麼。優曇花不開。跡絕無香氣。
上堂舉。世尊滅後。諸聖弟子於畢鉢巖中結集法藏。阿難既陞座。形儀與佛無殊。大眾遂生三疑。一疑阿難成佛。二疑佛再現身。三疑他方佛化。阿難唱云。如是我聞。眾疑皆息。當時若有箇漢出眾云。大眾。依而行之。各自散去。免見滿藏琅函攪人腸肚。然雖如是。猶未剿絕在。何也。阿難道如是我聞。白雲也道如是我聞。若道當時是重古輕今。若道即今是重今輕古。要會麼。優曇花不開。跡絕無香氣。
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上堂云。六祖能大師。是箇大癡漢後代兒孫多。展轉生惑亂。子細好思量。白雲不著便。
上堂云。六祖能大師。是箇大癡漢後代兒孫多。展轉生惑亂。子細好思量。白雲不著便。
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上堂。僧問。百尺竿頭如何進步。師云。快走始得。乃舉。雲門道。聞聲悟道見色明心。觀世音菩薩將錢來買糊餅。放下手元來却是箇饅頭。雲門好則甚好。奇則甚奇。要且只說得老婆禪。若是白雲即不然。作麼生是聞聲悟道見色明心。遂舉手作打杖鼓勢云。㻚八囉札。
上堂。僧問。百尺竿頭如何進步。師云。快走始得。乃舉。雲門道。聞聲悟道見色明心。觀世音菩薩將錢來買糊餅。放下手元來却是箇饅頭。雲門好則甚好。奇則甚奇。要且只說得老婆禪。若是白雲即不然。作麼生是聞聲悟道見色明心。遂舉手作打杖鼓勢云。㻚八囉札。
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上堂云。四五百石麥。二三千石稻。好箇休糧藥。耆婆不得妙。
上堂云。四五百石麥。二三千石稻。好箇休糧藥。耆婆不得妙。
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上堂舉。龍牙云天下名山到因脚。年深辛苦與𮧬著。而今老大不能行。手裏把柄破木杓。白雲即不然。脚也不能著草鞋。手亦不能把木杓。端坐受供養。施主常安樂。
上堂舉。龍牙云天下名山到因脚。年深辛苦與𮧬著。而今老大不能行。手裏把柄破木杓。白雲即不然。脚也不能著草鞋。手亦不能把木杓。端坐受供養。施主常安樂。
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上堂云。達磨西來事。今人謾揣量。天河爭起浪。月桂不聞。香何。也見成公案。
上堂云。達磨西來事。今人謾揣量。天河爭起浪。月桂不聞。香何。也見成公案。
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安樂院主修齋上堂云。昨夜得一夢。夢見臻公在天宮與帝釋對坐。臻問帝釋曰。天上有五衰相是否。釋云。此是佛之所說。豈可妄言。於是帝釋却問臻云。我聞閻浮提有不持戒者是否。臻云。此是佛之所說。豈可妄言。良久臻云。天宮雖樂不是久居。遂下十八重地獄乃見閻王居正殿與地藏菩薩耳語。臻便出門首。見一青衣童鞠躬云。東海龍王請伴諸羅漢齋。臻遂往赴齋。迴得數顆如意珠。一時分付諸門人。白雲被珠光一爍。忽然夢覺。以至今朝諸法乳為臻公設齋。請白雲陞座。大眾且道。昨夜夢底是。適來說底是。眾中盡是久參先德禪道之精。若人辨得試出來。露箇消息看。有麼有麼。若無白雲又有箇古話。釋迦老子在跋提河側般涅槃了。迦葉始至遶金棺而哭。於是世尊為現雙趺。大眾且道。般涅槃時是。現雙趺時是。乃云。止止不須說。我法妙難思。諸增上慢者。聞必不敬信。
安樂院主修齋上堂云。昨夜得一夢。夢見臻公在天宮與帝釋對坐。臻問帝釋曰。天上有五衰相是否。釋云。此是佛之所說。豈可妄言。於是帝釋却問臻云。我聞閻浮提有不持戒者是否。臻云。此是佛之所說。豈可妄言。良久臻云。天宮雖樂不是久居。遂下十八重地獄乃見閻王居正殿與地藏菩薩耳語。臻便出門首。見一青衣童鞠躬云。東海龍王請伴諸羅漢齋。臻遂往赴齋。迴得數顆如意珠。一時分付諸門人。白雲被珠光一爍。忽然夢覺。以至今朝諸法乳為臻公設齋。請白雲陞座。大眾且道。昨夜夢底是。適來說底是。眾中盡是久參先德禪道之精。若人辨得試出來。露箇消息看。有麼有麼。若無白雲又有箇古話。釋迦老子在跋提河側般涅槃了。迦葉始至遶金棺而哭。於是世尊為現雙趺。大眾且道。般涅槃時是。現雙趺時是。乃云。止止不須說。我法妙難思。諸增上慢者。聞必不敬信。
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謝監收上堂云。人之性命事。第一須是○。欲得成此○。先須防於○。若是真○人。○○。
謝監收上堂云。人之性命事。第一須是○。欲得成此○。先須防於○。若是真○人。○○。
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上堂。僧問。不昧當機請師直道。師云。揑聚放開乃舉。僧辭趙州。州云。有佛處不得住。師云。換却爾心肝五臟。無佛處急走過。師云。雁過留聲三千里外逢人不得錯舉。師云。出門便錯。僧云。恁麼則不去也。師云。種粟却生豆州云。摘楊花摘楊花。師云。不覺日又夜。爭教人少年。
上堂。僧問。不昧當機請師直道。師云。揑聚放開乃舉。僧辭趙州。州云。有佛處不得住。師云。換却爾心肝五臟。無佛處急走過。師云。雁過留聲三千里外逢人不得錯舉。師云。出門便錯。僧云。恁麼則不去也。師云。種粟却生豆州云。摘楊花摘楊花。師云。不覺日又夜。爭教人少年。
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小參云。達磨西來不立文字。直指人心見性成佛。忽有箇出來道。長老尋常室中愛問人如何是爾心。某甲即不會。却問長老。如何是和尚心。老僧即向他道。却來者裏捋虎鬚。什麼心造次說向爾。他若又問。柏樹子話長老作麼生會。向伊道。我有箇方便有甚方便。却須先問取首座。又問德山入門便棒。作麼生會。我聞便肉戰。臨濟入門便喝。作麼生會。是什麼破草鞋。直饒一時透過。也是七九六十八。
小參云。達磨西來不立文字。直指人心見性成佛。忽有箇出來道。長老尋常室中愛問人如何是爾心。某甲即不會。却問長老。如何是和尚心。老僧即向他道。却來者裏捋虎鬚。什麼心造次說向爾。他若又問。柏樹子話長老作麼生會。向伊道。我有箇方便有甚方便。却須先問取首座。又問德山入門便棒。作麼生會。我聞便肉戰。臨濟入門便喝。作麼生會。是什麼破草鞋。直饒一時透過。也是七九六十八。
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中秋上堂云。中秋月中秋月。古今盡謂尋常別。別不別。皎皎清光遍大千。任從天下紜紜說。
中秋上堂云。中秋月中秋月。古今盡謂尋常別。別不別。皎皎清光遍大千。任從天下紜紜說。
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上堂。僧問。一代時教是箇切脚。未審切那箇字。師云。鉢囉穰。學云學人秖問一字。為什麼却答許多。師云。七字八字。學云。也是慣得其便。師云。許多時茶飯。元來也有人知滋味。乃云。祖師心印好消息處。無消息無消息。古篆分明。拈起也大千岌㟧。放下也凡聖同源。有時印却諸人面門。自是諸人甘伏。不肯承當。帶累白雲受屈。且道過在什麼處。
上堂。僧問。一代時教是箇切脚。未審切那箇字。師云。鉢囉穰。學云學人秖問一字。為什麼却答許多。師云。七字八字。學云。也是慣得其便。師云。許多時茶飯。元來也有人知滋味。乃云。祖師心印好消息處。無消息無消息。古篆分明。拈起也大千岌㟧。放下也凡聖同源。有時印却諸人面門。自是諸人甘伏。不肯承當。帶累白雲受屈。且道過在什麼處。
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上堂。拈起拄杖子。者箇拄杖子。不從天台南岳得。亦不在此土西天。且道生在什麼處。若也知生處。同得受用。若也不知。遂靠却。下座上堂舉。妙湛總持不動尊。首楞嚴王世希有。銷我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。大眾。若作禪會則謗經。若作經會則謗禪。若作一團則儱侗。有人跳得出。日銷萬兩黃金。若跳不出。有處著儞在。
上堂。拈起拄杖子。者箇拄杖子。不從天台南岳得。亦不在此土西天。且道生在什麼處。若也知生處。同得受用。若也不知。遂靠却。下座上堂舉。妙湛總持不動尊。首楞嚴王世希有。銷我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。大眾。若作禪會則謗經。若作經會則謗禪。若作一團則儱侗。有人跳得出。日銷萬兩黃金。若跳不出。有處著儞在。
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上堂云。但知月圓月缺誰知月缺月圓。忙忙乘船過水。不知過水乘船。百年三萬六千日。等閑老却朱顏。各自照鏡看。是什麼面孔。
上堂云。但知月圓月缺誰知月缺月圓。忙忙乘船過水。不知過水乘船。百年三萬六千日。等閑老却朱顏。各自照鏡看。是什麼面孔。
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上堂舉。僧問洞山。如何是善知識眼。山云。紙撚無油。若問白雲。對道。無油不點燈。雖然如是。也較洞山三千里。秖是其間有箇好處。有甚好處。諸人黑地裏撞著。露柱悟去也不定。
上堂舉。僧問洞山。如何是善知識眼。山云。紙撚無油。若問白雲。對道。無油不點燈。雖然如是。也較洞山三千里。秖是其間有箇好處。有甚好處。諸人黑地裏撞著。露柱悟去也不定。
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歲朝上堂云。威音王已前也恁麼。威音王已後也。恁麼。三世諸佛也恁麼。西天四七唐土二三也恁麼。前年去年也恁麼。明年後年更後年外後年也恁麼。忽有箇出來道。和尚和尚。和尚自云。若不被他喚。住便一百年。也只恁麼。復云。元正啟祚萬物咸新。去年乞火和煙得。今日擔泉帶月歸。晷運推移日南長至。當軒有直道。無人肯駐脚。孟春猶寒。伏惟。首座大眾。起居萬福蘇武牧羊海畔累日。忻然李陵望漢臺邊。終朝笑發落在甚處。仁義只從貧處斷。世情偏向富門多。
歲朝上堂云。威音王已前也恁麼。威音王已後也。恁麼。三世諸佛也恁麼。西天四七唐土二三也恁麼。前年去年也恁麼。明年後年更後年外後年也恁麼。忽有箇出來道。和尚和尚。和尚自云。若不被他喚。住便一百年。也只恁麼。復云。元正啟祚萬物咸新。去年乞火和煙得。今日擔泉帶月歸。晷運推移日南長至。當軒有直道。無人肯駐脚。孟春猶寒。伏惟。首座大眾。起居萬福蘇武牧羊海畔累日。忻然李陵望漢臺邊。終朝笑發落在甚處。仁義只從貧處斷。世情偏向富門多。
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上堂。僧問。如何是本分事。師云。結舌無言。乃云。每日起來。拄却臨濟棒吹雲門曲應趙州拍。擔仰山鍬駈溈山牛耕白雲田。七八年來漸成家活。更告諸公。每人出一隻手。共相扶助。唱歸田樂。麁羹淡飯且恁麼過。何也。但願今年蠶麥熟羅睺羅兒與一文。
上堂。僧問。如何是本分事。師云。結舌無言。乃云。每日起來。拄却臨濟棒吹雲門曲應趙州拍。擔仰山鍬駈溈山牛耕白雲田。七八年來漸成家活。更告諸公。每人出一隻手。共相扶助。唱歸田樂。麁羹淡飯且恁麼過。何也。但願今年蠶麥熟羅睺羅兒與一文。
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上堂舉南泉云。文殊普賢昨夜三更起佛見法見。各與二十棒。貶向二鐵圍山。白雲則具大慈悲。遂拍手云。曼殊。室利普賢大士不審不審。今後更敢也。無自云。一度被蛇傷。怕見斷井索。
上堂舉南泉云。文殊普賢昨夜三更起佛見法見。各與二十棒。貶向二鐵圍山。白雲則具大慈悲。遂拍手云。曼殊。室利普賢大士不審不審。今後更敢也。無自云。一度被蛇傷。怕見斷井索。
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上堂云。狗子還有佛性也無。也勝猫兒十萬倍。下座。
上堂云。狗子還有佛性也無。也勝猫兒十萬倍。下座。
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上堂舉。雪峯問德山。從上諸聖以何法示人。山云。我宗無語句。亦無一法與人。雪峯從此有省。後有僧問雪峯。和尚見德山。得箇什麼便休去。雪峯云。我空手去空手歸。白雲今日說。向透未過者。有兩箇人從東京來。問伊。什麼處來。他却道。蘇州來。便問伊。蘇州事如何。伊道。一切尋常。雖然如是。謾白雲不過。何故只為語音各別。畢竟如何。蘇州菱邵伯藕。
上堂舉。雪峯問德山。從上諸聖以何法示人。山云。我宗無語句。亦無一法與人。雪峯從此有省。後有僧問雪峯。和尚見德山。得箇什麼便休去。雪峯云。我空手去空手歸。白雲今日說。向透未過者。有兩箇人從東京來。問伊。什麼處來。他却道。蘇州來。便問伊。蘇州事如何。伊道。一切尋常。雖然如是。謾白雲不過。何故只為語音各別。畢竟如何。蘇州菱邵伯藕。
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上堂云。二十五年坐這曲彔木頭上。舉古舉今則不無。秖是未曾道著第一句。眾中莫有具。大慈悲者。試出來道看。也要眾人共知。兼乃平生行脚。有麼有麼。莫道無。忽有箇出來却問。如何是第一句。白雲不免向他道。放麼作麼。
上堂云。二十五年坐這曲彔木頭上。舉古舉今則不無。秖是未曾道著第一句。眾中莫有具。大慈悲者。試出來道看。也要眾人共知。兼乃平生行脚。有麼有麼。莫道無。忽有箇出來却問。如何是第一句。白雲不免向他道。放麼作麼。
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上堂云。難難幾何般。易易沒巴鼻。好好催人老。默默從此得。過這四重關了。泗洲人見大。聖參。
上堂云。難難幾何般。易易沒巴鼻。好好催人老。默默從此得。過這四重關了。泗洲人見大。聖參。
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上堂云。是法不可示。言詞相寂滅。這兩句猶較些子。忽遇羚羊掛角時如。何直上指。云天天久立。
上堂云。是法不可示。言詞相寂滅。這兩句猶較些子。忽遇羚羊掛角時如。何直上指。云天天久立。
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上堂。僧問如何是佛。師云。口是禍門。乃云。今日上元之節。處處燈光皎潔。不知天意如何。瑞雪翻為苦雪。貧窮變作殭蠶。烏龜凍得成鼈。唯有四海禪流。箇箇眼中添屑。何故不說不說。下座。
上堂。僧問如何是佛。師云。口是禍門。乃云。今日上元之節。處處燈光皎潔。不知天意如何。瑞雪翻為苦雪。貧窮變作殭蠶。烏龜凍得成鼈。唯有四海禪流。箇箇眼中添屑。何故不說不說。下座。
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請化主上堂云。造化之功。祖宗門下。作天地發生之氣。春夏秋冬。決含靈顛倒之心。常樂我淨。若據衲僧用處。又且不然。變大地為黃金。攪長河為酥酪。猶未稱白雲在。忽有箇漢出來道。似恁說話。只是箇貪心不足漢。自云道著。參。
請化主上堂云。造化之功。祖宗門下。作天地發生之氣。春夏秋冬。決含靈顛倒之心。常樂我淨。若據衲僧用處。又且不然。變大地為黃金。攪長河為酥酪。猶未稱白雲在。忽有箇漢出來道。似恁說話。只是箇貪心不足漢。自云道著。參。
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上堂舉。達磨大師云誰得吾正宗。出來與汝證明。尼總持云。據某見處。如慶喜見阿閦佛國。一見更不再見。達磨云。汝得吾皮。道育云。據某見處。實無一法當情。磨云。汝得吾肉。二祖禮三拜依位而立。磨云。汝得吾髓。師云。當時若見他三人恁麼道。各人好與三十棒。只如白雲。今日也合喫二十九棒。留一棒與汝諸人。其間若有知痛痒者。不辜負先聖。亦乃得見白雲。其或未知。堂裏喫粥喫飯。更須爛嚼多見。是渾圇吞却。
上堂舉。達磨大師云誰得吾正宗。出來與汝證明。尼總持云。據某見處。如慶喜見阿閦佛國。一見更不再見。達磨云。汝得吾皮。道育云。據某見處。實無一法當情。磨云。汝得吾肉。二祖禮三拜依位而立。磨云。汝得吾髓。師云。當時若見他三人恁麼道。各人好與三十棒。只如白雲。今日也合喫二十九棒。留一棒與汝諸人。其間若有知痛痒者。不辜負先聖。亦乃得見白雲。其或未知。堂裏喫粥喫飯。更須爛嚼多見。是渾圇吞却。
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上堂舉。釋迦如來往忉利天為母說法。優填王思佛命匠人雕栴檀像。及至世尊下來。像亦出迎。諸人且道。下來底是。出迎底是。又教中道。如來者無所從來亦無所去。莫是法身無來去。化身有來去麼。若人於此見得。日銷萬兩黃金。其或未然。草鞋錢教什麼人還。
上堂舉。釋迦如來往忉利天為母說法。優填王思佛命匠人雕栴檀像。及至世尊下來。像亦出迎。諸人且道。下來底是。出迎底是。又教中道。如來者無所從來亦無所去。莫是法身無來去。化身有來去麼。若人於此見得。日銷萬兩黃金。其或未然。草鞋錢教什麼人還。
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上堂云。說禪被禪纏。不說却成現。若真箇不說。真箇好方便。如馬前相撲。似霹靂閃電。會即大富貴。不會空對面。
上堂云。說禪被禪纏。不說却成現。若真箇不說。真箇好方便。如馬前相撲。似霹靂閃電。會即大富貴。不會空對面。
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因齋上堂云。不寒不暖喜春遊。士女傾心結預修。自覺一生如幻夢。始知百歲類浮漚。子規啼處真消息。芍藥開時野興幽。此箇門風誰會得。等閑白却少年頭。
因齋上堂云。不寒不暖喜春遊。士女傾心結預修。自覺一生如幻夢。始知百歲類浮漚。子規啼處真消息。芍藥開時野興幽。此箇門風誰會得。等閑白却少年頭。
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上堂云。前迴底今日使不著。今日底後次使不著。使不著說不著重遭撲。自古至如今。誰錯誰不錯。忽有箇出來道。白雲不是今日錯也。自云錯錯。下座。
上堂云。前迴底今日使不著。今日底後次使不著。使不著說不著重遭撲。自古至如今。誰錯誰不錯。忽有箇出來道。白雲不是今日錯也。自云錯錯。下座。
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師一日持錫遶方丈行問僧。還有屬牛人問命麼。無對。遂云。孫臏今日開鋪。並無一人垂顧。可惜三尺龍鬚。喚作尋常破布。
師一日持錫遶方丈行問僧。還有屬牛人問命麼。無對。遂云。孫臏今日開鋪。並無一人垂顧。可惜三尺龍鬚。喚作尋常破布。
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上堂云。有一則奇特因緣。舉似諸人。欲說又被說礙。不說又被不說礙。欲舉山河大地又被山河大地礙。從教頭上且安頭。真金不愽鍮。丈夫意如此。快樂百無憂。
上堂云。有一則奇特因緣。舉似諸人。欲說又被說礙。不說又被不說礙。欲舉山河大地又被山河大地礙。從教頭上且安頭。真金不愽鍮。丈夫意如此。快樂百無憂。
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上堂舉。僧問曹山。佛未出世時如何。山云。曹山不如。出世後如何。山云。不如曹山。師云。若以世諦觀之。曹山合喫二十棒。若以祖道觀之。白雲合喫二十棒。然雖如是。棒頭有眼。兩人中一人全肯一人全不肯。若人點檢得出。許儞具半隻眼。
上堂舉。僧問曹山。佛未出世時如何。山云。曹山不如。出世後如何。山云。不如曹山。師云。若以世諦觀之。曹山合喫二十棒。若以祖道觀之。白雲合喫二十棒。然雖如是。棒頭有眼。兩人中一人全肯一人全不肯。若人點檢得出。許儞具半隻眼。
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上堂云。爾等諸人。見老和尚鼓動唇吻竪起拂子。便作勝解。及乎山禽聚集牛動尾巴。却將作等閒。殊不知。簷聲不斷前宵雨。電影還連後夜雷。
上堂云。爾等諸人。見老和尚鼓動唇吻竪起拂子。便作勝解。及乎山禽聚集牛動尾巴。却將作等閒。殊不知。簷聲不斷前宵雨。電影還連後夜雷。
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上堂云。釋迦已滅彌勒未生。森羅萬象推向一邊。且作麼生是爾諸人常住法身。乃云。有功無功莫使腹空。
上堂云。釋迦已滅彌勒未生。森羅萬象推向一邊。且作麼生是爾諸人常住法身。乃云。有功無功莫使腹空。
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請供頭修造上堂云。白雲今日權將大宋世界。作一面碁盤。先將東嶽太山南嶽衡山西嶽華山北嶽恒山中嶽嵩山。定却五方。次將五臺峨嵋支提羅浮。以為相助。左畔則斜飛雁陣。右邊則虎口雙關。遂舉手云。且道這一著落在什麼處。若知落處。便為敵手。若也未然。白雲試通箇消息。十九條平路。爭功勢未休。莫教一著錯。敗子卒難收。
請供頭修造上堂云。白雲今日權將大宋世界。作一面碁盤。先將東嶽太山南嶽衡山西嶽華山北嶽恒山中嶽嵩山。定却五方。次將五臺峨嵋支提羅浮。以為相助。左畔則斜飛雁陣。右邊則虎口雙關。遂舉手云。且道這一著落在什麼處。若知落處。便為敵手。若也未然。白雲試通箇消息。十九條平路。爭功勢未休。莫教一著錯。敗子卒難收。
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正旦上堂。元正啟祚。西天此土。萬物咸新。獬豸麒麟。應時納祐。誠言不謬。孟春猶寒。種種多般。伏惟首座大眾。普天齊用洎諸知事懷才抱。義并諸化主如龍似虎尊體起居萬。福直是如金如。玉歲歲三百六。十管取粥足飯足。
正旦上堂。元正啟祚。西天此土。萬物咸新。獬豸麒麟。應時納祐。誠言不謬。孟春猶寒。種種多般。伏惟首座大眾。普天齊用洎諸知事懷才抱。義并諸化主如龍似虎尊體起居萬。福直是如金如。玉歲歲三百六。十管取粥足飯足。
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因齋上堂云。二月中春物象鮮。盡塵沙界一般天。蒼莓雨洗去冬雪。野火風飄昨夜烟。危嶺乍聞猿嘯日。長江時見客乘船。人生幾度逢斯景。好是誠心種福田。
因齋上堂云。二月中春物象鮮。盡塵沙界一般天。蒼莓雨洗去冬雪。野火風飄昨夜烟。危嶺乍聞猿嘯日。長江時見客乘船。人生幾度逢斯景。好是誠心種福田。
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端午上堂。僧問。今朝五月五。權罷䒵芸鼓。雖是無事人。亦請燒一炷。師云。急急如律令。進云。也待小鬼做箇伎倆。師云。鍾馗嚇儞。乃云。今日端午節。白雲有一道神符也。有些小靈驗。不敢隱藏。舉似諸人。一要今上皇帝太皇太后聖躬萬歲。二要合朝卿相文武百官州縣寀寮常居祿位。三要萬民樂業雨順風調。有箇符使却來報白雲道。諸處盡去遍。只為神通小。不柰一件事何。遂問他是甚事。使云。禪和子鼻孔遼天。白雲向伊說。莫道儞我尚不柰何。然雖如是。澤廣藏山理能伏豹。畢竟如何。一抽三二添四。黃牛角向天。八脚垂過鼻。急急。下座。
端午上堂。僧問。今朝五月五。權罷䒵芸鼓。雖是無事人。亦請燒一炷。師云。急急如律令。進云。也待小鬼做箇伎倆。師云。鍾馗嚇儞。乃云。今日端午節。白雲有一道神符也。有些小靈驗。不敢隱藏。舉似諸人。一要今上皇帝太皇太后聖躬萬歲。二要合朝卿相文武百官州縣寀寮常居祿位。三要萬民樂業雨順風調。有箇符使却來報白雲道。諸處盡去遍。只為神通小。不柰一件事何。遂問他是甚事。使云。禪和子鼻孔遼天。白雲向伊說。莫道儞我尚不柰何。然雖如是。澤廣藏山理能伏豹。畢竟如何。一抽三二添四。黃牛角向天。八脚垂過鼻。急急。下座。
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上堂舉。尼問趙州。如何是密密意。州於尼腕上掐一掐。尼云。和尚猶有這箇在。州云。儞猶有這箇在。師云。此尼若是箇人。但向他道。也放和尚不得。
上堂舉。尼問趙州。如何是密密意。州於尼腕上掐一掐。尼云。和尚猶有這箇在。州云。儞猶有這箇在。師云。此尼若是箇人。但向他道。也放和尚不得。
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上堂。僧問。天下人舌頭。盡被白雲坐斷。秖如白雲舌頭。未審是什麼人坐斷。師云。東村王大翁。乃云。日用事無別。憑君為甄別。若於言上會。知君打不徹。不於言上會。心頭似火熱。先過趙州關。剪斷白雲舌。不負先聖恩。歸堂且憩歇。
上堂。僧問。天下人舌頭。盡被白雲坐斷。秖如白雲舌頭。未審是什麼人坐斷。師云。東村王大翁。乃云。日用事無別。憑君為甄別。若於言上會。知君打不徹。不於言上會。心頭似火熱。先過趙州關。剪斷白雲舌。不負先聖恩。歸堂且憩歇。
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上堂云。若要天下橫行。見老和尚打鼓升堂。七十三八十四。將拄杖驀口便築然雖如是。拈却門前上馬臺。剪斷五色索。方始得安樂。
上堂云。若要天下橫行。見老和尚打鼓升堂。七十三八十四。將拄杖驀口便築然雖如是。拈却門前上馬臺。剪斷五色索。方始得安樂。
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小參。僧問。德山不答話。千古把斷要津。白雲今夜小參。未審如何施設。師云。我不可承嗣端和尚不得也。學云作家宗師天然有在。師云。是何言歟。進云。只者箇又為甚人施設。師云。儞還信得及麼。進云。教某甲作麼生信師云。儞是會來問不會來問。進云。某甲却是不會來問。師云。昨日也恁答一僧來。進云。今日為甚却干戈相待。師云。只為買賣不當價。進云。壓良為賤則得。爭柰有諸方在。師云。大眾看取者一員禪客。進云。放過一著。師云噓。乃舉。陸亘大夫問南泉。弟子家中有一片石。也曾坐也曾臥。擬欲鐫作佛得麼。泉云得。陸云。莫不得麼。泉云不得。大眾。夫為善知識。須明決擇。為什麼他人道得也道得。他人道不得也。道不得。還知南泉落處麼。白雲不惜眉毛。與儞注破。得又是誰道來。不得又是誰道來。儞若更不會。老僧今夜為儞作箇樣子。乃舉手云。將三界二十八天作箇佛頭。金輪水際作箇佛脚。四大洲作箇佛身。雖然作此佛兒子了。儞諸人又却在那裏安身立命。大眾還會。也未老僧作第二箇樣子去也。將東弗于逮作一箇佛。南贍部洲作一箇佛。西瞿耶尼作一箇佛。北欝單越作一箇佛。草木叢林是佛。蠢動含靈是佛既恁麼。又喚什麼作眾生。還會也未。不如東弗于逮還他東弗于逮。南贍部洲還他南贍部洲。西瞿耶尼還他西瞿耶尼。北欝單越還他北欝單越。草木叢林還他草木叢林。蠢動含靈還他蠢動含靈。所以道。是法住法位。世間相常住。既恁麼。儞又喚什麼作佛。還會麼。忽有箇漢出來道。白雲休寐語。大眾記取這一轉。
小參。僧問。德山不答話。千古把斷要津。白雲今夜小參。未審如何施設。師云。我不可承嗣端和尚不得也。學云作家宗師天然有在。師云。是何言歟。進云。只者箇又為甚人施設。師云。儞還信得及麼。進云。教某甲作麼生信師云。儞是會來問不會來問。進云。某甲却是不會來問。師云。昨日也恁答一僧來。進云。今日為甚却干戈相待。師云。只為買賣不當價。進云。壓良為賤則得。爭柰有諸方在。師云。大眾看取者一員禪客。進云。放過一著。師云噓。乃舉。陸亘大夫問南泉。弟子家中有一片石。也曾坐也曾臥。擬欲鐫作佛得麼。泉云得。陸云。莫不得麼。泉云不得。大眾。夫為善知識。須明決擇。為什麼他人道得也道得。他人道不得也。道不得。還知南泉落處麼。白雲不惜眉毛。與儞注破。得又是誰道來。不得又是誰道來。儞若更不會。老僧今夜為儞作箇樣子。乃舉手云。將三界二十八天作箇佛頭。金輪水際作箇佛脚。四大洲作箇佛身。雖然作此佛兒子了。儞諸人又却在那裏安身立命。大眾還會。也未老僧作第二箇樣子去也。將東弗于逮作一箇佛。南贍部洲作一箇佛。西瞿耶尼作一箇佛。北欝單越作一箇佛。草木叢林是佛。蠢動含靈是佛既恁麼。又喚什麼作眾生。還會也未。不如東弗于逮還他東弗于逮。南贍部洲還他南贍部洲。西瞿耶尼還他西瞿耶尼。北欝單越還他北欝單越。草木叢林還他草木叢林。蠢動含靈還他蠢動含靈。所以道。是法住法位。世間相常住。既恁麼。儞又喚什麼作佛。還會麼。忽有箇漢出來道。白雲休寐語。大眾記取這一轉。
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上堂雲。平生百了千當底正好喫棒。且道。過在什麼處。打儞百了千當。
上堂雲。平生百了千當底正好喫棒。且道。過在什麼處。打儞百了千當。
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上堂云。去聖時遙人多懈怠。逆則生嗔順則生愛。且道。作麼生是不嗔不愛東海剪刀西番皮袋。
上堂云。去聖時遙人多懈怠。逆則生嗔順則生愛。且道。作麼生是不嗔不愛東海剪刀西番皮袋。
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上堂。僧問。承師有言。山前一片閑田地。秖如威音王已前。未審什麼人為主。師云。問取寫契書人。學云。和尚為甚倩人來。答師云。秖為儞教別人問。學云。與和尚平出去也。師云。大遠在。乃云。五目莫覩其容。二聽絕聞其響。有功者罰無功者賞。拈須彌山秤來二兩。忽有箇道。一方知識為什麼大秤秤人物事。自云。官不容針私通車馬。
上堂。僧問。承師有言。山前一片閑田地。秖如威音王已前。未審什麼人為主。師云。問取寫契書人。學云。和尚為甚倩人來。答師云。秖為儞教別人問。學云。與和尚平出去也。師云。大遠在。乃云。五目莫覩其容。二聽絕聞其響。有功者罰無功者賞。拈須彌山秤來二兩。忽有箇道。一方知識為什麼大秤秤人物事。自云。官不容針私通車馬。
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謝街坊上堂云。街坊昨日將一把沙到方丈前。一見老僧劈面便撒。賴遇老僧先見衫袖。一遮並不妨事。今朝舉似大眾。不敢隱藏。何故。賞伊膽大。下得者箇手脚。忽有人問白雲。為什麼只恁休去。不見道。老不以筋力為能。然雖如是。賓主歷然。
謝街坊上堂云。街坊昨日將一把沙到方丈前。一見老僧劈面便撒。賴遇老僧先見衫袖。一遮並不妨事。今朝舉似大眾。不敢隱藏。何故。賞伊膽大。下得者箇手脚。忽有人問白雲。為什麼只恁休去。不見道。老不以筋力為能。然雖如是。賓主歷然。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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上堂。僧問。如何是佛。師云。許多時向什麼處去來。乃云。達磨未來時。冬寒夏熱。達磨來後。夜暗晝明。諸人若下得一轉平實。語喫鹽聞鹹喫醋聞酸。若道不得。迦葉門前底。
上堂。僧問。如何是佛。師云。許多時向什麼處去來。乃云。達磨未來時。冬寒夏熱。達磨來後。夜暗晝明。諸人若下得一轉平實。語喫鹽聞鹹喫醋聞酸。若道不得。迦葉門前底。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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上堂云。若論此事。如人博戲相似。忽然贏得。身心歡喜。家業昌盛。覆陰兒孫。不覺輸他。自然迷悶。然雖有輸有贏。此事還在。白雲今日。有條攀條。無條攀例。不見陸亘大夫與南泉看雙陸次。大夫撮起骰子問南泉云。恁麼不恁麼。便恁麼信彩去時如何。南泉云。臭骨頭十八。大眾。此去縣城不遠。外人聞得便來捉賭時又且如何。乃云。白雲自有道理記得。龍牙道。學道先須有悟由。還如曾鬪快龍舟。雖然舊閣閑田地。一度贏來方始休。
上堂云。若論此事。如人博戲相似。忽然贏得。身心歡喜。家業昌盛。覆陰兒孫。不覺輸他。自然迷悶。然雖有輸有贏。此事還在。白雲今日。有條攀條。無條攀例。不見陸亘大夫與南泉看雙陸次。大夫撮起骰子問南泉云。恁麼不恁麼。便恁麼信彩去時如何。南泉云。臭骨頭十八。大眾。此去縣城不遠。外人聞得便來捉賭時又且如何。乃云。白雲自有道理記得。龍牙道。學道先須有悟由。還如曾鬪快龍舟。雖然舊閣閑田地。一度贏來方始休。
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上堂云。目犍連雙足越坑。大迦葉聆箏起舞。畢陵迦訶罵河神。迦留陀夷埋身糞壤。此事教中一一有出處。總道是習氣。秖如祖師門下。達磨九年面壁。祕魔擎扠。禾山打鼓。石鞏彎弓。雪峯輥毬。國師水椀。歸宗拽石。德山入門便棒。臨濟入門便喝。無業纔有人問便道莫妄想。且道。是箇什麼。眾中還有久參先德天下橫行具頂門上眼底衲僧麼。出來為白雲證據。也要暢快平生。有麼有麼。若無。三十年後此話大行。且道。畢竟如何。朱夏火雲歸碧洞。清秋危露滴金盤。
上堂云。目犍連雙足越坑。大迦葉聆箏起舞。畢陵迦訶罵河神。迦留陀夷埋身糞壤。此事教中一一有出處。總道是習氣。秖如祖師門下。達磨九年面壁。祕魔擎扠。禾山打鼓。石鞏彎弓。雪峯輥毬。國師水椀。歸宗拽石。德山入門便棒。臨濟入門便喝。無業纔有人問便道莫妄想。且道。是箇什麼。眾中還有久參先德天下橫行具頂門上眼底衲僧麼。出來為白雲證據。也要暢快平生。有麼有麼。若無。三十年後此話大行。且道。畢竟如何。朱夏火雲歸碧洞。清秋危露滴金盤。
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先師忌晨上堂云。去年正當恁麼時。多前年三件事。今年正當恁麼時。多去年七件事。這十件事。數不過者甚多。何也。云却七三存一事。是去年說是今日。急如箭黑似漆。無言童子口吧吧。無足仙人擗胸趯。乃云。交下座與能表白起喪云。本是儞送我。今朝我送儞。生死是尋常。推倒又扶起。至墳所復謂眾云今朝正當三月八。送殯之人且聽說。君看陌上桃花紅。盡是離人眼中血。
先師忌晨上堂云。去年正當恁麼時。多前年三件事。今年正當恁麼時。多去年七件事。這十件事。數不過者甚多。何也。云却七三存一事。是去年說是今日。急如箭黑似漆。無言童子口吧吧。無足仙人擗胸趯。乃云。交下座與能表白起喪云。本是儞送我。今朝我送儞。生死是尋常。推倒又扶起。至墳所復謂眾云今朝正當三月八。送殯之人且聽說。君看陌上桃花紅。盡是離人眼中血。
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上堂云。仲春漸暖牡丹生卵。紫鷰攢身黃鸎開眼。共賞芳春三盃兩盞。唯有白雲一生擔板。
上堂云。仲春漸暖牡丹生卵。紫鷰攢身黃鸎開眼。共賞芳春三盃兩盞。唯有白雲一生擔板。
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