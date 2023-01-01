法演禪師語錄卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法演禪師語錄卷中

舒州白雲山海會演和尚語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舒州白雲山海會演和尚語錄

上堂云。風和日暖古佛家風。柳綠桃紅祖師巴鼻。眼親手辦未是惺惺。口辯舌端與道轉遠。從門入者不是家珍。且道畢竟如何相見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。風和日暖古佛家風。柳綠桃紅祖師巴鼻。眼親手辦未是惺惺。口辯舌端與道轉遠。從門入者不是家珍。且道畢竟如何相見。

又云。無事不來還憶君。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又云。無事不來還憶君。

上堂。僧問。如何是白雲為人親切處。師云。愛捩轉人鼻孔。學云。便恁麼去時如何。師云。不知痛痒漢。乃云。四海五湖奇士。圍遶無狀村夫。只解拕犁拽耙。水草無底鉢盂。高懸羊頭賣狗肉。時中那辨精與麁。恁麼續佛壽命。誠哉天地懸殊。誰有拔山之力。橫身擔荷也無。有麼有麼。有即家門富貴。無那辜負老盧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是白雲為人親切處。師云。愛捩轉人鼻孔。學云。便恁麼去時如何。師云。不知痛痒漢。乃云。四海五湖奇士。圍遶無狀村夫。只解拕犁拽耙。水草無底鉢盂。高懸羊頭賣狗肉。時中那辨精與麁。恁麼續佛壽命。誠哉天地懸殊。誰有拔山之力。橫身擔荷也無。有麼有麼。有即家門富貴。無那辜負老盧。

上堂舉。僧問巴陵鑒和尚。祖意教意是同是別。鑒云。鷄寒上樹鴨寒下水。師云。大小大巴陵。只道得一半。白雲即不然。掬水月在手。弄花香滿衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問巴陵鑒和尚。祖意教意是同是別。鑒云。鷄寒上樹鴨寒下水。師云。大小大巴陵。只道得一半。白雲即不然。掬水月在手。弄花香滿衣。

上堂云。春風別有巧工夫。吹綻百花品類殊。唯有牡丹并芍藥。時人一見便歡娛。且道衲僧分上。成得什麼邊事。拈來嗅罷歸何處。透骨馨香付老盧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。春風別有巧工夫。吹綻百花品類殊。唯有牡丹并芍藥。時人一見便歡娛。且道衲僧分上。成得什麼邊事。拈來嗅罷歸何處。透骨馨香付老盧。

上堂。僧問。達磨面壁時如何。師云。計較未成。學云。二祖立雪時如何。師云。將錯就錯。學云。只如斷臂安心時又如何。師云。煬帝開汴河。學云。總不恁麼時如何。師云。却問取二祖。乃舉達磨問二祖作什麼。二祖曰。請師安心。白雲當時若見。好與二十棒。何故他人覷見將謂。兩箇說安心法。畢竟如何。菩薩龍王行雨潤。遮身向上數重雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。達磨面壁時如何。師云。計較未成。學云。二祖立雪時如何。師云。將錯就錯。學云。只如斷臂安心時又如何。師云。煬帝開汴河。學云。總不恁麼時如何。師云。却問取二祖。乃舉達磨問二祖作什麼。二祖曰。請師安心。白雲當時若見。好與二十棒。何故他人覷見將謂。兩箇說安心法。畢竟如何。菩薩龍王行雨潤。遮身向上數重雲。

上堂云。昨日鬧鬨鬨。今朝靜悄悄。子規枝上啼。蝦蟇鑽入草。好箇寒食天。辜負白雲老。為亡僧下火。提起火把云。大眾。三世諸佛向火焰裏轉大法輪。聞名不如見面。今日智悟上座。見面不如聞名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。昨日鬧鬨鬨。今朝靜悄悄。子規枝上啼。蝦蟇鑽入草。好箇寒食天。辜負白雲老。為亡僧下火。提起火把云。大眾。三世諸佛向火焰裏轉大法輪。聞名不如見面。今日智悟上座。見面不如聞名。

上堂舉。龐居士問馬大師。不與萬法為侶是什麼人。大師云。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。師云。一口吸盡西江水。洛陽牡丹新吐蘂簸土颺塵勿處尋。擡頭撞著自家底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。龐居士問馬大師。不與萬法為侶是什麼人。大師云。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。師云。一口吸盡西江水。洛陽牡丹新吐蘂簸土颺塵勿處尋。擡頭撞著自家底。

結夏上堂云。聖制已臨時當初夏。幽邃之巖巒蒼翠。畢鉢無差。潺湲之溪谷清冷。曹溪髣髴。稱衲子安居之地。實吾家禁足之方。大敝禪關巨延儔侶。扶立宗旨高建法幢。上答君親下資含識。莫不栴檀林中栴檀林。師子王多師子眾。師子眾共躋攀。萬象森羅指掌間。大眾。灰頭土面從他笑。贏得白雲堆裏閑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏上堂云。聖制已臨時當初夏。幽邃之巖巒蒼翠。畢鉢無差。潺湲之溪谷清冷。曹溪髣髴。稱衲子安居之地。實吾家禁足之方。大敝禪關巨延儔侶。扶立宗旨高建法幢。上答君親下資含識。莫不栴檀林中栴檀林。師子王多師子眾。師子眾共躋攀。萬象森羅指掌間。大眾。灰頭土面從他笑。贏得白雲堆裏閑。

上堂。卓拄杖一下乃舉起云。拄杖子敢問儞。還說得如來禪麼。自云。說不得。還說得祖師禪麼。自云。說不得。既說不得。白雲今日出自己意去也。出自己意小兒子戲。人天眾前討甚巴鼻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。卓拄杖一下乃舉起云。拄杖子敢問儞。還說得如來禪麼。自云。說不得。還說得祖師禪麼。自云。說不得。既說不得。白雲今日出自己意去也。出自己意小兒子戲。人天眾前討甚巴鼻。

上堂。僧問。如何是白雲一滴水。師云。打碓打磨。學云。飲者如何。師云。教儞無著麵處。乃云。恁麼恁麼。蝦跳不出斗。不恁麼不恁麼。弄巧成拙。軟似鐵硬如泥。金剛眼睛十二兩。衲僧手裏秤頭低。有價數沒商量。無鼻孔庭將什麼聞香。邑中陞座云。白雲相送出山來。滿眼紅塵撥不開。莫謂城中無好事。一塵一剎一樓臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是白雲一滴水。師云。打碓打磨。學云。飲者如何。師云。教儞無著麵處。乃云。恁麼恁麼。蝦跳不出斗。不恁麼不恁麼。弄巧成拙。軟似鐵硬如泥。金剛眼睛十二兩。衲僧手裏秤頭低。有價數沒商量。無鼻孔庭將什麼聞香。邑中陞座云。白雲相送出山來。滿眼紅塵撥不開。莫謂城中無好事。一塵一剎一樓臺。

上堂舉。馬大師不安。院主問云。和尚近日尊位如何。大師云。日面佛月面佛。師云會麼。如不會。白雲與儞頌出。[髟/?]鬟女子畫娥眉。鸞鏡臺前語似癡。自說玉顏難比並。却來架上著羅衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。馬大師不安。院主問云。和尚近日尊位如何。大師云。日面佛月面佛。師云會麼。如不會。白雲與儞頌出。[髟/?]鬟女子畫娥眉。鸞鏡臺前語似癡。自說玉顏難比並。却來架上著羅衣。

炙茄會上堂云。六月三伏天。火雲布郊野。松間臨水坐。解帶同歡奲。毳侶弄荷花。賓朋傾玉斚。紅塵事繁華。碧洞何瀟洒。重會在明年。相期莫相捨。白雲曾有約。願結青蓮社。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 炙茄會上堂云。六月三伏天。火雲布郊野。松間臨水坐。解帶同歡奲。毳侶弄荷花。賓朋傾玉斚。紅塵事繁華。碧洞何瀟洒。重會在明年。相期莫相捨。白雲曾有約。願結青蓮社。

上堂云。佛祖生冤家。悟道染泥土。無為無事人。聲色如聾瞽。且道如何即是恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。忽有箇漢出來道。恁麼也得。不恁麼也得。恁麼不恁麼總得。則向伊道。我也知。儞向鬼窟裏作活計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。佛祖生冤家。悟道染泥土。無為無事人。聲色如聾瞽。且道如何即是恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。忽有箇漢出來道。恁麼也得。不恁麼也得。恁麼不恁麼總得。則向伊道。我也知。儞向鬼窟裏作活計。

上堂云。先入白雲門。次過白雲浪。吞底栗蒲禪。喫底籼米飯。君子如到來。好好看方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。先入白雲門。次過白雲浪。吞底栗蒲禪。喫底籼米飯。君子如到來。好好看方便。

上堂。僧問。如何是道。師云。治平郡。學云。如何是道中人。師云。赤心為主。學云。未審道與道中人相去多少。師云。名傳天下。乃舉。僧問南泉。如何是道。泉云。平常心是道。又龐居士問馬大師。不與萬法為侶是什麼人。大師云。待爾一口吸盡西江水即向爾道。師云。為復是同是別。同則神出鬼沒。別則醉後添盃。畢竟如何。待爾念得熟。向爾道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是道。師云。治平郡。學云。如何是道中人。師云。赤心為主。學云。未審道與道中人相去多少。師云。名傳天下。乃舉。僧問南泉。如何是道。泉云。平常心是道。又龐居士問馬大師。不與萬法為侶是什麼人。大師云。待爾一口吸盡西江水即向爾道。師云。為復是同是別。同則神出鬼沒。別則醉後添盃。畢竟如何。待爾念得熟。向爾道。

上堂舉。古人云。釋迦彌勒猶是他奴。且道他是誰。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。古人云。釋迦彌勒猶是他奴。且道他是誰。便下座。

上堂云。五千四十八卷。教理行果成見。祖師門下商量。須知一貴一賤。貴則珠玉難偕。賤則分文太遠。有人於此辨得。白雲與爾三十。忽有箇漢出來道。大丈夫賞罰分明。不知是那箇三十。良久云。三十年後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。五千四十八卷。教理行果成見。祖師門下商量。須知一貴一賤。貴則珠玉難偕。賤則分文太遠。有人於此辨得。白雲與爾三十。忽有箇漢出來道。大丈夫賞罰分明。不知是那箇三十。良久云。三十年後。

上堂云。三處移場定是非。頑心不改在家時。呼兄喚弟長如此。且作隈𦸏老古錐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。三處移場定是非。頑心不改在家時。呼兄喚弟長如此。且作隈𦸏老古錐。

陳助教入山煎茶。上堂云。戒定慧相扶。堂堂大丈夫。吹毛光燦爛。佛祖不同途。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳助教入山煎茶。上堂云。戒定慧相扶。堂堂大丈夫。吹毛光燦爛。佛祖不同途。

謝典座上堂云。白雲嵌枯老漢要喫無皮餕餡。典座取巧安排。一任眾人𠯗噉。良久云。羊羹雖美眾口難調。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝典座上堂云。白雲嵌枯老漢要喫無皮餕餡。典座取巧安排。一任眾人𠯗噉。良久云。羊羹雖美眾口難調。

上堂舉。僧問馬大師。離四句絕百非請師直指西來意。大師云。我今日勞倦。不能為汝說去。問取智藏。僧問智藏。藏云。我今日頭痛。不能為爾說去。問取海兄。僧問海兄。海云我到者裏却不會。僧却舉似大師。大師云。藏頭白海頭黑。師云馬大師無著慚惶處。只道得箇藏頭白海頭黑。者僧將一擔矇𥋾。換得箇不會。若也眼似流星。多少人失錢遭罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問馬大師。離四句絕百非請師直指西來意。大師云。我今日勞倦。不能為汝說去。問取智藏。僧問智藏。藏云。我今日頭痛。不能為爾說去。問取海兄。僧問海兄。海云我到者裏却不會。僧却舉似大師。大師云。藏頭白海頭黑。師云馬大師無著慚惶處。只道得箇藏頭白海頭黑。者僧將一擔矇𥋾。換得箇不會。若也眼似流星。多少人失錢遭罪。

上堂云。庭開金菊宿根生。來雁新聞一兩聲。昨夜七峯牽老興。千思萬想到天明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。庭開金菊宿根生。來雁新聞一兩聲。昨夜七峯牽老興。千思萬想到天明。

冬日上堂云。達磨西來事久多變。後代兒孫門風無限。攪擾身心一團麻線。白雲今日都通截斷。大眾。一百單五近清明。上元定是正月半。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬日上堂云。達磨西來事久多變。後代兒孫門風無限。攪擾身心一團麻線。白雲今日都通截斷。大眾。一百單五近清明。上元定是正月半。

次日上堂云。一陽生後正嚴寒。皎潔蟾蜍挂碧天。氷鎖瀑泉聲細碎。風搖危木影攣拳。狂猿抱子藏深洞。羸鶴將鶵逐老仙。莫謂可師徒立雪。方知古德用心堅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次日上堂云。一陽生後正嚴寒。皎潔蟾蜍挂碧天。氷鎖瀑泉聲細碎。風搖危木影攣拳。狂猿抱子藏深洞。羸鶴將鶵逐老仙。莫謂可師徒立雪。方知古德用心堅。

上堂舉。德山問龍潭。久嚮龍潭。及乎到來潭又不見龍又不現。潭云。子親到龍潭。師云。龍潭老人。可謂騎賊馬趕賊。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。德山問龍潭。久嚮龍潭。及乎到來潭又不見龍又不現。潭云。子親到龍潭。師云。龍潭老人。可謂騎賊馬趕賊。便下座。

送諸郡化主上堂云。荷眾諸禪流。才能足機劃。逢人定有錢。見面寧無麥。已是吾家兒。久為物外客。溫柔一手擡。剛硬雙拳搦。牙爪一時全。勝南山白額。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送諸郡化主上堂云。荷眾諸禪流。才能足機劃。逢人定有錢。見面寧無麥。已是吾家兒。久為物外客。溫柔一手擡。剛硬雙拳搦。牙爪一時全。勝南山白額。

上堂云。一代時教。五千四十八卷。空有頓漸。豈不是有。永嘉道。亦無人亦無佛。大千沙界海中漚。一切聖賢如電拂。豈不是無。大眾若道是有。違他永嘉。若道是無。又違釋迦老子。作麼生商量得恰好。若知落處。朝見釋迦暮參彌勒。若也未明。白雲為儞點破。道無不是無。道有不是有。東望西耶尼。面南看北斗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一代時教。五千四十八卷。空有頓漸。豈不是有。永嘉道。亦無人亦無佛。大千沙界海中漚。一切聖賢如電拂。豈不是無。大眾若道是有。違他永嘉。若道是無。又違釋迦老子。作麼生商量得恰好。若知落處。朝見釋迦暮參彌勒。若也未明。白雲為儞點破。道無不是無。道有不是有。東望西耶尼。面南看北斗。

上堂云。說佛說法拈槌竪拂。白雲萬里。德山入門便棒。臨濟入門便喝。白雲萬里。然後恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得也。則白雲萬里。忽有箇出來道。長老爾恁麼道也。則白雲萬里。者箇說話。喚作矮子看戲。隨人上下。三十年後一場好笑。且道笑箇什麼笑。白雲萬里。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。說佛說法拈槌竪拂。白雲萬里。德山入門便棒。臨濟入門便喝。白雲萬里。然後恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得也。則白雲萬里。忽有箇出來道。長老爾恁麼道也。則白雲萬里。者箇說話。喚作矮子看戲。隨人上下。三十年後一場好笑。且道笑箇什麼笑。白雲萬里。

上堂云。白雲門前路。往復行大步。中間有一片方塼。爾諸人為什麼却蹋不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。白雲門前路。往復行大步。中間有一片方塼。爾諸人為什麼却蹋不著。

王提刑入山上堂云。祖師門下如箭中的。手辦眼親無得無失。僧問朝蓋臨筵清風匝座。學人上來請師決破。師云殘臘一雨即漸迎春。學云。天垂寶蓋地布金蓮去也。師云。未為多在。學云。多底事作麼生。師云。人天眾前不欲造次。學云。覺海波瀾增浩渺。釋天日月轉光輝。師云。也不消得。乃舉。阿難問迦葉。世尊傳金襴外。別傳何物。迦葉召阿難。阿難應喏。迦葉云。倒却門前剎竿著。又永嘉道建法幢立宗旨。明明佛勅曹溪是。師云。迦葉教倒却剎竿。永嘉又教立宗旨。且道倒底是立底是。到者裏須是具擇法眼始得。畢竟如何。倒也七縱八橫。立也二三成六。七峯閣上共談玄。一句一言清耳目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王提刑入山上堂云。祖師門下如箭中的。手辦眼親無得無失。僧問朝蓋臨筵清風匝座。學人上來請師決破。師云殘臘一雨即漸迎春。學云。天垂寶蓋地布金蓮去也。師云。未為多在。學云。多底事作麼生。師云。人天眾前不欲造次。學云。覺海波瀾增浩渺。釋天日月轉光輝。師云。也不消得。乃舉。阿難問迦葉。世尊傳金襴外。別傳何物。迦葉召阿難。阿難應喏。迦葉云。倒却門前剎竿著。又永嘉道建法幢立宗旨。明明佛勅曹溪是。師云。迦葉教倒却剎竿。永嘉又教立宗旨。且道倒底是立底是。到者裏須是具擇法眼始得。畢竟如何。倒也七縱八橫。立也二三成六。七峯閣上共談玄。一句一言清耳目。

歸新僧堂上堂云。十月今朝初一。新搆雲堂已畢。聖眾已得安居。雅麗全勝舊日。於中受用之時。凡百互相愛惜願存古佛家風。三有四恩獲益慶懺。別有上聞具位題名立石。敢勸遠近諸檀越。記取摩訶般若波羅蜜。忽有箇出來道。長老不妨好丈章。乃云咄。白雲口裏道。誰敢道不好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸新僧堂上堂云。十月今朝初一。新搆雲堂已畢。聖眾已得安居。雅麗全勝舊日。於中受用之時。凡百互相愛惜願存古佛家風。三有四恩獲益慶懺。別有上聞具位題名立石。敢勸遠近諸檀越。記取摩訶般若波羅蜜。忽有箇出來道。長老不妨好丈章。乃云咄。白雲口裏道。誰敢道不好。

提刑入寺上堂云。兵隨印轉將逐符行。大權菩薩覆護眾生。相順者善言誘諭。凶頑者枷棒縱橫。中間有箇沒量大漢。金鎖玄關留不住。聖凡位裏莫能收。若柰何不得。佛法無靈驗。白雲有箇消息試說看。古人云。無邊剎境自他不隔於毫端。十世古今始終不離於當念。納須彌於芥中。擲大千於方外。變大地為黃金。攪長河為酥酪到者裏合作麼生。國土動搖迎勢至。寶花彌滿送觀音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提刑入寺上堂云。兵隨印轉將逐符行。大權菩薩覆護眾生。相順者善言誘諭。凶頑者枷棒縱橫。中間有箇沒量大漢。金鎖玄關留不住。聖凡位裏莫能收。若柰何不得。佛法無靈驗。白雲有箇消息試說看。古人云。無邊剎境自他不隔於毫端。十世古今始終不離於當念。納須彌於芥中。擲大千於方外。變大地為黃金。攪長河為酥酪到者裏合作麼生。國土動搖迎勢至。寶花彌滿送觀音。

端午上堂。舉昔有秀才造無鬼論。論就纔放筆。有鬼現身。斫手謂秀才云爾爭柰我何。白雲當時若見。便以手作鶉鳩觜向伊道。谷谷孤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端午上堂。舉昔有秀才造無鬼論。論就纔放筆。有鬼現身。斫手謂秀才云爾爭柰我何。白雲當時若見。便以手作鶉鳩觜向伊道。谷谷孤。

上堂舉。肅宗帝問忠國師。百年後所須何物。國師云。與老僧造箇無縫塔。帝曰。請師塔樣。國師良久云。會麼。帝曰不會。國師云。吾有弟子耽源。却諳此事。請詔問之。師云。眾中盡道。國師良久。殊不知。懸鼓待槌。當時肅宗若是作家君王。待伊道教詔耽源。但向道國師國師。何必肅宗後詔耽源。源呈頌。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同船。瑠璃殿上無知識。師代肅宗云。閑言語。雪竇頌道無縫塔見還難。澄潭不許蒼龍盤。層落落影團團。千古萬古與人看。師云。雪竇可使千古傳名。老僧秖愛他道澄潭不許蒼龍盤首尾一時貫串。秖如前來一絡索拈放一邊。且道畢竟如何。乃云。姹女已歸霄漢去。獃郎猶自守空房。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。肅宗帝問忠國師。百年後所須何物。國師云。與老僧造箇無縫塔。帝曰。請師塔樣。國師良久云。會麼。帝曰不會。國師云。吾有弟子耽源。却諳此事。請詔問之。師云。眾中盡道。國師良久。殊不知。懸鼓待槌。當時肅宗若是作家君王。待伊道教詔耽源。但向道國師國師。何必肅宗後詔耽源。源呈頌。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同船。瑠璃殿上無知識。師代肅宗云。閑言語。雪竇頌道無縫塔見還難。澄潭不許蒼龍盤。層落落影團團。千古萬古與人看。師云。雪竇可使千古傳名。老僧秖愛他道澄潭不許蒼龍盤首尾一時貫串。秖如前來一絡索拈放一邊。且道畢竟如何。乃云。姹女已歸霄漢去。獃郎猶自守空房。

上堂舉。僧問雲門。如何是超佛越祖之談。門云。糊餅。白雲即不然。忽有人問。如何是超佛越祖之談。只向伊道。驢屎似馬糞。又云。破草鞋。又云。靈龜曳尾。且道是同是別試。辨看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問雲門。如何是超佛越祖之談。門云。糊餅。白雲即不然。忽有人問。如何是超佛越祖之談。只向伊道。驢屎似馬糞。又云。破草鞋。又云。靈龜曳尾。且道是同是別試。辨看。

上堂。僧問。如何是極則事。師云。何須特地。乃舉。僧請益瑯瑘。清淨本然云何忽生山河大地。瑯瑘云。清淨本然云何忽生山河大地。其僧有省。師云。金屑雖貴落眼成翳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是極則事。師云。何須特地。乃舉。僧請益瑯瑘。清淨本然云何忽生山河大地。瑯瑘云。清淨本然云何忽生山河大地。其僧有省。師云。金屑雖貴落眼成翳。

上堂云。祖師遺下一隻履。千古萬古播人耳。空自肩擔跣足行。何曾踏著自家底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。祖師遺下一隻履。千古萬古播人耳。空自肩擔跣足行。何曾踏著自家底。

上堂云。行者不報來打。鼓曲彔木頭上不免將錯就錯參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。行者不報來打。鼓曲彔木頭上不免將錯就錯參。

上堂云。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。終而復始。有厭有愛。畢竟如何但管熟念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。終而復始。有厭有愛。畢竟如何但管熟念。

上堂云。遍周沙界幾曾移步。深山白雲是何報土。若是真道人家。日洗鉢盂兩度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。遍周沙界幾曾移步。深山白雲是何報土。若是真道人家。日洗鉢盂兩度。

新鞔法鼓上堂云。多載頑皮擊不響。新皮纔動震天雷。無滯莫言隨勢去。有聲誰謂不平來。何也。雙眼聽不聞。雙耳覷不見。一條平坦路。是誰沒方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新鞔法鼓上堂云。多載頑皮擊不響。新皮纔動震天雷。無滯莫言隨勢去。有聲誰謂不平來。何也。雙眼聽不聞。雙耳覷不見。一條平坦路。是誰沒方便。

上堂云。本末須歸宗。尊卑用其語。利劍擲虛空。大棒打老鼠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。本末須歸宗。尊卑用其語。利劍擲虛空。大棒打老鼠。

上堂舉。世尊滅後。諸聖弟子於畢鉢巖中結集法藏。阿難既陞座。形儀與佛無殊。大眾遂生三疑。一疑阿難成佛。二疑佛再現身。三疑他方佛化。阿難唱云。如是我聞。眾疑皆息。當時若有箇漢出眾云。大眾。依而行之。各自散去。免見滿藏琅函攪人腸肚。然雖如是。猶未剿絕在。何也。阿難道如是我聞。白雲也道如是我聞。若道當時是重古輕今。若道即今是重今輕古。要會麼。優曇花不開。跡絕無香氣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。世尊滅後。諸聖弟子於畢鉢巖中結集法藏。阿難既陞座。形儀與佛無殊。大眾遂生三疑。一疑阿難成佛。二疑佛再現身。三疑他方佛化。阿難唱云。如是我聞。眾疑皆息。當時若有箇漢出眾云。大眾。依而行之。各自散去。免見滿藏琅函攪人腸肚。然雖如是。猶未剿絕在。何也。阿難道如是我聞。白雲也道如是我聞。若道當時是重古輕今。若道即今是重今輕古。要會麼。優曇花不開。跡絕無香氣。

上堂云。六祖能大師。是箇大癡漢後代兒孫多。展轉生惑亂。子細好思量。白雲不著便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。六祖能大師。是箇大癡漢後代兒孫多。展轉生惑亂。子細好思量。白雲不著便。

上堂。僧問。百尺竿頭如何進步。師云。快走始得。乃舉。雲門道。聞聲悟道見色明心。觀世音菩薩將錢來買糊餅。放下手元來却是箇饅頭。雲門好則甚好。奇則甚奇。要且只說得老婆禪。若是白雲即不然。作麼生是聞聲悟道見色明心。遂舉手作打杖鼓勢云。㻚八囉札。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。百尺竿頭如何進步。師云。快走始得。乃舉。雲門道。聞聲悟道見色明心。觀世音菩薩將錢來買糊餅。放下手元來却是箇饅頭。雲門好則甚好。奇則甚奇。要且只說得老婆禪。若是白雲即不然。作麼生是聞聲悟道見色明心。遂舉手作打杖鼓勢云。㻚八囉札。

上堂云。四五百石麥。二三千石稻。好箇休糧藥。耆婆不得妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。四五百石麥。二三千石稻。好箇休糧藥。耆婆不得妙。

上堂舉。龍牙云天下名山到因脚。年深辛苦與𮧬著。而今老大不能行。手裏把柄破木杓。白雲即不然。脚也不能著草鞋。手亦不能把木杓。端坐受供養。施主常安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。龍牙云天下名山到因脚。年深辛苦與𮧬著。而今老大不能行。手裏把柄破木杓。白雲即不然。脚也不能著草鞋。手亦不能把木杓。端坐受供養。施主常安樂。

上堂云。達磨西來事。今人謾揣量。天河爭起浪。月桂不聞。香何。也見成公案。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。達磨西來事。今人謾揣量。天河爭起浪。月桂不聞。香何。也見成公案。

安樂院主修齋上堂云。昨夜得一夢。夢見臻公在天宮與帝釋對坐。臻問帝釋曰。天上有五衰相是否。釋云。此是佛之所說。豈可妄言。於是帝釋却問臻云。我聞閻浮提有不持戒者是否。臻云。此是佛之所說。豈可妄言。良久臻云。天宮雖樂不是久居。遂下十八重地獄乃見閻王居正殿與地藏菩薩耳語。臻便出門首。見一青衣童鞠躬云。東海龍王請伴諸羅漢齋。臻遂往赴齋。迴得數顆如意珠。一時分付諸門人。白雲被珠光一爍。忽然夢覺。以至今朝諸法乳為臻公設齋。請白雲陞座。大眾且道。昨夜夢底是。適來說底是。眾中盡是久參先德禪道之精。若人辨得試出來。露箇消息看。有麼有麼。若無白雲又有箇古話。釋迦老子在跋提河側般涅槃了。迦葉始至遶金棺而哭。於是世尊為現雙趺。大眾且道。般涅槃時是。現雙趺時是。乃云。止止不須說。我法妙難思。諸增上慢者。聞必不敬信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂院主修齋上堂云。昨夜得一夢。夢見臻公在天宮與帝釋對坐。臻問帝釋曰。天上有五衰相是否。釋云。此是佛之所說。豈可妄言。於是帝釋却問臻云。我聞閻浮提有不持戒者是否。臻云。此是佛之所說。豈可妄言。良久臻云。天宮雖樂不是久居。遂下十八重地獄乃見閻王居正殿與地藏菩薩耳語。臻便出門首。見一青衣童鞠躬云。東海龍王請伴諸羅漢齋。臻遂往赴齋。迴得數顆如意珠。一時分付諸門人。白雲被珠光一爍。忽然夢覺。以至今朝諸法乳為臻公設齋。請白雲陞座。大眾且道。昨夜夢底是。適來說底是。眾中盡是久參先德禪道之精。若人辨得試出來。露箇消息看。有麼有麼。若無白雲又有箇古話。釋迦老子在跋提河側般涅槃了。迦葉始至遶金棺而哭。於是世尊為現雙趺。大眾且道。般涅槃時是。現雙趺時是。乃云。止止不須說。我法妙難思。諸增上慢者。聞必不敬信。

謝監收上堂云。人之性命事。第一須是○。欲得成此○。先須防於○。若是真○人。○○。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝監收上堂云。人之性命事。第一須是○。欲得成此○。先須防於○。若是真○人。○○。

上堂。僧問。不昧當機請師直道。師云。揑聚放開乃舉。僧辭趙州。州云。有佛處不得住。師云。換却爾心肝五臟。無佛處急走過。師云。雁過留聲三千里外逢人不得錯舉。師云。出門便錯。僧云。恁麼則不去也。師云。種粟却生豆州云。摘楊花摘楊花。師云。不覺日又夜。爭教人少年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。不昧當機請師直道。師云。揑聚放開乃舉。僧辭趙州。州云。有佛處不得住。師云。換却爾心肝五臟。無佛處急走過。師云。雁過留聲三千里外逢人不得錯舉。師云。出門便錯。僧云。恁麼則不去也。師云。種粟却生豆州云。摘楊花摘楊花。師云。不覺日又夜。爭教人少年。

小參云。達磨西來不立文字。直指人心見性成佛。忽有箇出來道。長老尋常室中愛問人如何是爾心。某甲即不會。却問長老。如何是和尚心。老僧即向他道。却來者裏捋虎鬚。什麼心造次說向爾。他若又問。柏樹子話長老作麼生會。向伊道。我有箇方便有甚方便。却須先問取首座。又問德山入門便棒。作麼生會。我聞便肉戰。臨濟入門便喝。作麼生會。是什麼破草鞋。直饒一時透過。也是七九六十八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。達磨西來不立文字。直指人心見性成佛。忽有箇出來道。長老尋常室中愛問人如何是爾心。某甲即不會。却問長老。如何是和尚心。老僧即向他道。却來者裏捋虎鬚。什麼心造次說向爾。他若又問。柏樹子話長老作麼生會。向伊道。我有箇方便有甚方便。却須先問取首座。又問德山入門便棒。作麼生會。我聞便肉戰。臨濟入門便喝。作麼生會。是什麼破草鞋。直饒一時透過。也是七九六十八。

中秋上堂云。中秋月中秋月。古今盡謂尋常別。別不別。皎皎清光遍大千。任從天下紜紜說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中秋上堂云。中秋月中秋月。古今盡謂尋常別。別不別。皎皎清光遍大千。任從天下紜紜說。

上堂。僧問。一代時教是箇切脚。未審切那箇字。師云。鉢囉穰。學云學人秖問一字。為什麼却答許多。師云。七字八字。學云。也是慣得其便。師云。許多時茶飯。元來也有人知滋味。乃云。祖師心印好消息處。無消息無消息。古篆分明。拈起也大千岌㟧。放下也凡聖同源。有時印却諸人面門。自是諸人甘伏。不肯承當。帶累白雲受屈。且道過在什麼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。一代時教是箇切脚。未審切那箇字。師云。鉢囉穰。學云學人秖問一字。為什麼却答許多。師云。七字八字。學云。也是慣得其便。師云。許多時茶飯。元來也有人知滋味。乃云。祖師心印好消息處。無消息無消息。古篆分明。拈起也大千岌㟧。放下也凡聖同源。有時印却諸人面門。自是諸人甘伏。不肯承當。帶累白雲受屈。且道過在什麼處。

上堂。拈起拄杖子。者箇拄杖子。不從天台南岳得。亦不在此土西天。且道生在什麼處。若也知生處。同得受用。若也不知。遂靠却。下座上堂舉。妙湛總持不動尊。首楞嚴王世希有。銷我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。大眾。若作禪會則謗經。若作經會則謗禪。若作一團則儱侗。有人跳得出。日銷萬兩黃金。若跳不出。有處著儞在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。拈起拄杖子。者箇拄杖子。不從天台南岳得。亦不在此土西天。且道生在什麼處。若也知生處。同得受用。若也不知。遂靠却。下座上堂舉。妙湛總持不動尊。首楞嚴王世希有。銷我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。大眾。若作禪會則謗經。若作經會則謗禪。若作一團則儱侗。有人跳得出。日銷萬兩黃金。若跳不出。有處著儞在。

上堂云。但知月圓月缺誰知月缺月圓。忙忙乘船過水。不知過水乘船。百年三萬六千日。等閑老却朱顏。各自照鏡看。是什麼面孔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。但知月圓月缺誰知月缺月圓。忙忙乘船過水。不知過水乘船。百年三萬六千日。等閑老却朱顏。各自照鏡看。是什麼面孔。

上堂舉。僧問洞山。如何是善知識眼。山云。紙撚無油。若問白雲。對道。無油不點燈。雖然如是。也較洞山三千里。秖是其間有箇好處。有甚好處。諸人黑地裏撞著。露柱悟去也不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問洞山。如何是善知識眼。山云。紙撚無油。若問白雲。對道。無油不點燈。雖然如是。也較洞山三千里。秖是其間有箇好處。有甚好處。諸人黑地裏撞著。露柱悟去也不定。

歲朝上堂云。威音王已前也恁麼。威音王已後也。恁麼。三世諸佛也恁麼。西天四七唐土二三也恁麼。前年去年也恁麼。明年後年更後年外後年也恁麼。忽有箇出來道。和尚和尚。和尚自云。若不被他喚。住便一百年。也只恁麼。復云。元正啟祚萬物咸新。去年乞火和煙得。今日擔泉帶月歸。晷運推移日南長至。當軒有直道。無人肯駐脚。孟春猶寒。伏惟。首座大眾。起居萬福蘇武牧羊海畔累日。忻然李陵望漢臺邊。終朝笑發落在甚處。仁義只從貧處斷。世情偏向富門多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲朝上堂云。威音王已前也恁麼。威音王已後也。恁麼。三世諸佛也恁麼。西天四七唐土二三也恁麼。前年去年也恁麼。明年後年更後年外後年也恁麼。忽有箇出來道。和尚和尚。和尚自云。若不被他喚。住便一百年。也只恁麼。復云。元正啟祚萬物咸新。去年乞火和煙得。今日擔泉帶月歸。晷運推移日南長至。當軒有直道。無人肯駐脚。孟春猶寒。伏惟。首座大眾。起居萬福蘇武牧羊海畔累日。忻然李陵望漢臺邊。終朝笑發落在甚處。仁義只從貧處斷。世情偏向富門多。

上堂。僧問。如何是本分事。師云。結舌無言。乃云。每日起來。拄却臨濟棒吹雲門曲應趙州拍。擔仰山鍬駈溈山牛耕白雲田。七八年來漸成家活。更告諸公。每人出一隻手。共相扶助。唱歸田樂。麁羹淡飯且恁麼過。何也。但願今年蠶麥熟羅睺羅兒與一文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是本分事。師云。結舌無言。乃云。每日起來。拄却臨濟棒吹雲門曲應趙州拍。擔仰山鍬駈溈山牛耕白雲田。七八年來漸成家活。更告諸公。每人出一隻手。共相扶助。唱歸田樂。麁羹淡飯且恁麼過。何也。但願今年蠶麥熟羅睺羅兒與一文。

上堂舉南泉云。文殊普賢昨夜三更起佛見法見。各與二十棒。貶向二鐵圍山。白雲則具大慈悲。遂拍手云。曼殊。室利普賢大士不審不審。今後更敢也。無自云。一度被蛇傷。怕見斷井索。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉南泉云。文殊普賢昨夜三更起佛見法見。各與二十棒。貶向二鐵圍山。白雲則具大慈悲。遂拍手云。曼殊。室利普賢大士不審不審。今後更敢也。無自云。一度被蛇傷。怕見斷井索。

上堂云。狗子還有佛性也無。也勝猫兒十萬倍。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。狗子還有佛性也無。也勝猫兒十萬倍。下座。

上堂舉。雪峯問德山。從上諸聖以何法示人。山云。我宗無語句。亦無一法與人。雪峯從此有省。後有僧問雪峯。和尚見德山。得箇什麼便休去。雪峯云。我空手去空手歸。白雲今日說。向透未過者。有兩箇人從東京來。問伊。什麼處來。他却道。蘇州來。便問伊。蘇州事如何。伊道。一切尋常。雖然如是。謾白雲不過。何故只為語音各別。畢竟如何。蘇州菱邵伯藕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。雪峯問德山。從上諸聖以何法示人。山云。我宗無語句。亦無一法與人。雪峯從此有省。後有僧問雪峯。和尚見德山。得箇什麼便休去。雪峯云。我空手去空手歸。白雲今日說。向透未過者。有兩箇人從東京來。問伊。什麼處來。他却道。蘇州來。便問伊。蘇州事如何。伊道。一切尋常。雖然如是。謾白雲不過。何故只為語音各別。畢竟如何。蘇州菱邵伯藕。

上堂云。二十五年坐這曲彔木頭上。舉古舉今則不無。秖是未曾道著第一句。眾中莫有具。大慈悲者。試出來道看。也要眾人共知。兼乃平生行脚。有麼有麼。莫道無。忽有箇出來却問。如何是第一句。白雲不免向他道。放麼作麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。二十五年坐這曲彔木頭上。舉古舉今則不無。秖是未曾道著第一句。眾中莫有具。大慈悲者。試出來道看。也要眾人共知。兼乃平生行脚。有麼有麼。莫道無。忽有箇出來却問。如何是第一句。白雲不免向他道。放麼作麼。

上堂云。難難幾何般。易易沒巴鼻。好好催人老。默默從此得。過這四重關了。泗洲人見大。聖參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。難難幾何般。易易沒巴鼻。好好催人老。默默從此得。過這四重關了。泗洲人見大。聖參。

上堂云。是法不可示。言詞相寂滅。這兩句猶較些子。忽遇羚羊掛角時如。何直上指。云天天久立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。是法不可示。言詞相寂滅。這兩句猶較些子。忽遇羚羊掛角時如。何直上指。云天天久立。

上堂。僧問如何是佛。師云。口是禍門。乃云。今日上元之節。處處燈光皎潔。不知天意如何。瑞雪翻為苦雪。貧窮變作殭蠶。烏龜凍得成鼈。唯有四海禪流。箇箇眼中添屑。何故不說不說。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問如何是佛。師云。口是禍門。乃云。今日上元之節。處處燈光皎潔。不知天意如何。瑞雪翻為苦雪。貧窮變作殭蠶。烏龜凍得成鼈。唯有四海禪流。箇箇眼中添屑。何故不說不說。下座。

請化主上堂云。造化之功。祖宗門下。作天地發生之氣。春夏秋冬。決含靈顛倒之心。常樂我淨。若據衲僧用處。又且不然。變大地為黃金。攪長河為酥酪。猶未稱白雲在。忽有箇漢出來道。似恁說話。只是箇貪心不足漢。自云道著。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請化主上堂云。造化之功。祖宗門下。作天地發生之氣。春夏秋冬。決含靈顛倒之心。常樂我淨。若據衲僧用處。又且不然。變大地為黃金。攪長河為酥酪。猶未稱白雲在。忽有箇漢出來道。似恁說話。只是箇貪心不足漢。自云道著。參。

上堂舉。達磨大師云誰得吾正宗。出來與汝證明。尼總持云。據某見處。如慶喜見阿閦佛國。一見更不再見。達磨云。汝得吾皮。道育云。據某見處。實無一法當情。磨云。汝得吾肉。二祖禮三拜依位而立。磨云。汝得吾髓。師云。當時若見他三人恁麼道。各人好與三十棒。只如白雲。今日也合喫二十九棒。留一棒與汝諸人。其間若有知痛痒者。不辜負先聖。亦乃得見白雲。其或未知。堂裏喫粥喫飯。更須爛嚼多見。是渾圇吞却。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。達磨大師云誰得吾正宗。出來與汝證明。尼總持云。據某見處。如慶喜見阿閦佛國。一見更不再見。達磨云。汝得吾皮。道育云。據某見處。實無一法當情。磨云。汝得吾肉。二祖禮三拜依位而立。磨云。汝得吾髓。師云。當時若見他三人恁麼道。各人好與三十棒。只如白雲。今日也合喫二十九棒。留一棒與汝諸人。其間若有知痛痒者。不辜負先聖。亦乃得見白雲。其或未知。堂裏喫粥喫飯。更須爛嚼多見。是渾圇吞却。

上堂舉。釋迦如來往忉利天為母說法。優填王思佛命匠人雕栴檀像。及至世尊下來。像亦出迎。諸人且道。下來底是。出迎底是。又教中道。如來者無所從來亦無所去。莫是法身無來去。化身有來去麼。若人於此見得。日銷萬兩黃金。其或未然。草鞋錢教什麼人還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。釋迦如來往忉利天為母說法。優填王思佛命匠人雕栴檀像。及至世尊下來。像亦出迎。諸人且道。下來底是。出迎底是。又教中道。如來者無所從來亦無所去。莫是法身無來去。化身有來去麼。若人於此見得。日銷萬兩黃金。其或未然。草鞋錢教什麼人還。

上堂云。說禪被禪纏。不說却成現。若真箇不說。真箇好方便。如馬前相撲。似霹靂閃電。會即大富貴。不會空對面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。說禪被禪纏。不說却成現。若真箇不說。真箇好方便。如馬前相撲。似霹靂閃電。會即大富貴。不會空對面。

因齋上堂云。不寒不暖喜春遊。士女傾心結預修。自覺一生如幻夢。始知百歲類浮漚。子規啼處真消息。芍藥開時野興幽。此箇門風誰會得。等閑白却少年頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因齋上堂云。不寒不暖喜春遊。士女傾心結預修。自覺一生如幻夢。始知百歲類浮漚。子規啼處真消息。芍藥開時野興幽。此箇門風誰會得。等閑白却少年頭。

上堂云。前迴底今日使不著。今日底後次使不著。使不著說不著重遭撲。自古至如今。誰錯誰不錯。忽有箇出來道。白雲不是今日錯也。自云錯錯。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。前迴底今日使不著。今日底後次使不著。使不著說不著重遭撲。自古至如今。誰錯誰不錯。忽有箇出來道。白雲不是今日錯也。自云錯錯。下座。

師一日持錫遶方丈行問僧。還有屬牛人問命麼。無對。遂云。孫臏今日開鋪。並無一人垂顧。可惜三尺龍鬚。喚作尋常破布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師一日持錫遶方丈行問僧。還有屬牛人問命麼。無對。遂云。孫臏今日開鋪。並無一人垂顧。可惜三尺龍鬚。喚作尋常破布。

上堂云。有一則奇特因緣。舉似諸人。欲說又被說礙。不說又被不說礙。欲舉山河大地又被山河大地礙。從教頭上且安頭。真金不愽鍮。丈夫意如此。快樂百無憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。有一則奇特因緣。舉似諸人。欲說又被說礙。不說又被不說礙。欲舉山河大地又被山河大地礙。從教頭上且安頭。真金不愽鍮。丈夫意如此。快樂百無憂。

上堂舉。僧問曹山。佛未出世時如何。山云。曹山不如。出世後如何。山云。不如曹山。師云。若以世諦觀之。曹山合喫二十棒。若以祖道觀之。白雲合喫二十棒。然雖如是。棒頭有眼。兩人中一人全肯一人全不肯。若人點檢得出。許儞具半隻眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問曹山。佛未出世時如何。山云。曹山不如。出世後如何。山云。不如曹山。師云。若以世諦觀之。曹山合喫二十棒。若以祖道觀之。白雲合喫二十棒。然雖如是。棒頭有眼。兩人中一人全肯一人全不肯。若人點檢得出。許儞具半隻眼。

上堂云。爾等諸人。見老和尚鼓動唇吻竪起拂子。便作勝解。及乎山禽聚集牛動尾巴。却將作等閒。殊不知。簷聲不斷前宵雨。電影還連後夜雷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。爾等諸人。見老和尚鼓動唇吻竪起拂子。便作勝解。及乎山禽聚集牛動尾巴。却將作等閒。殊不知。簷聲不斷前宵雨。電影還連後夜雷。

上堂云。釋迦已滅彌勒未生。森羅萬象推向一邊。且作麼生是爾諸人常住法身。乃云。有功無功莫使腹空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。釋迦已滅彌勒未生。森羅萬象推向一邊。且作麼生是爾諸人常住法身。乃云。有功無功莫使腹空。

請供頭修造上堂云。白雲今日權將大宋世界。作一面碁盤。先將東嶽太山南嶽衡山西嶽華山北嶽恒山中嶽嵩山。定却五方。次將五臺峨嵋支提羅浮。以為相助。左畔則斜飛雁陣。右邊則虎口雙關。遂舉手云。且道這一著落在什麼處。若知落處。便為敵手。若也未然。白雲試通箇消息。十九條平路。爭功勢未休。莫教一著錯。敗子卒難收。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請供頭修造上堂云。白雲今日權將大宋世界。作一面碁盤。先將東嶽太山南嶽衡山西嶽華山北嶽恒山中嶽嵩山。定却五方。次將五臺峨嵋支提羅浮。以為相助。左畔則斜飛雁陣。右邊則虎口雙關。遂舉手云。且道這一著落在什麼處。若知落處。便為敵手。若也未然。白雲試通箇消息。十九條平路。爭功勢未休。莫教一著錯。敗子卒難收。

正旦上堂。元正啟祚。西天此土。萬物咸新。獬豸麒麟。應時納祐。誠言不謬。孟春猶寒。種種多般。伏惟首座大眾。普天齊用洎諸知事懷才抱。義并諸化主如龍似虎尊體起居萬。福直是如金如。玉歲歲三百六。十管取粥足飯足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正旦上堂。元正啟祚。西天此土。萬物咸新。獬豸麒麟。應時納祐。誠言不謬。孟春猶寒。種種多般。伏惟首座大眾。普天齊用洎諸知事懷才抱。義并諸化主如龍似虎尊體起居萬。福直是如金如。玉歲歲三百六。十管取粥足飯足。

因齋上堂云。二月中春物象鮮。盡塵沙界一般天。蒼莓雨洗去冬雪。野火風飄昨夜烟。危嶺乍聞猿嘯日。長江時見客乘船。人生幾度逢斯景。好是誠心種福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因齋上堂云。二月中春物象鮮。盡塵沙界一般天。蒼莓雨洗去冬雪。野火風飄昨夜烟。危嶺乍聞猿嘯日。長江時見客乘船。人生幾度逢斯景。好是誠心種福田。

端午上堂。僧問。今朝五月五。權罷䒵芸鼓。雖是無事人。亦請燒一炷。師云。急急如律令。進云。也待小鬼做箇伎倆。師云。鍾馗嚇儞。乃云。今日端午節。白雲有一道神符也。有些小靈驗。不敢隱藏。舉似諸人。一要今上皇帝太皇太后聖躬萬歲。二要合朝卿相文武百官州縣寀寮常居祿位。三要萬民樂業雨順風調。有箇符使却來報白雲道。諸處盡去遍。只為神通小。不柰一件事何。遂問他是甚事。使云。禪和子鼻孔遼天。白雲向伊說。莫道儞我尚不柰何。然雖如是。澤廣藏山理能伏豹。畢竟如何。一抽三二添四。黃牛角向天。八脚垂過鼻。急急。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端午上堂。僧問。今朝五月五。權罷䒵芸鼓。雖是無事人。亦請燒一炷。師云。急急如律令。進云。也待小鬼做箇伎倆。師云。鍾馗嚇儞。乃云。今日端午節。白雲有一道神符也。有些小靈驗。不敢隱藏。舉似諸人。一要今上皇帝太皇太后聖躬萬歲。二要合朝卿相文武百官州縣寀寮常居祿位。三要萬民樂業雨順風調。有箇符使却來報白雲道。諸處盡去遍。只為神通小。不柰一件事何。遂問他是甚事。使云。禪和子鼻孔遼天。白雲向伊說。莫道儞我尚不柰何。然雖如是。澤廣藏山理能伏豹。畢竟如何。一抽三二添四。黃牛角向天。八脚垂過鼻。急急。下座。

上堂舉。尼問趙州。如何是密密意。州於尼腕上掐一掐。尼云。和尚猶有這箇在。州云。儞猶有這箇在。師云。此尼若是箇人。但向他道。也放和尚不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。尼問趙州。如何是密密意。州於尼腕上掐一掐。尼云。和尚猶有這箇在。州云。儞猶有這箇在。師云。此尼若是箇人。但向他道。也放和尚不得。

上堂。僧問。天下人舌頭。盡被白雲坐斷。秖如白雲舌頭。未審是什麼人坐斷。師云。東村王大翁。乃云。日用事無別。憑君為甄別。若於言上會。知君打不徹。不於言上會。心頭似火熱。先過趙州關。剪斷白雲舌。不負先聖恩。歸堂且憩歇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。天下人舌頭。盡被白雲坐斷。秖如白雲舌頭。未審是什麼人坐斷。師云。東村王大翁。乃云。日用事無別。憑君為甄別。若於言上會。知君打不徹。不於言上會。心頭似火熱。先過趙州關。剪斷白雲舌。不負先聖恩。歸堂且憩歇。

上堂云。若要天下橫行。見老和尚打鼓升堂。七十三八十四。將拄杖驀口便築然雖如是。拈却門前上馬臺。剪斷五色索。方始得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。若要天下橫行。見老和尚打鼓升堂。七十三八十四。將拄杖驀口便築然雖如是。拈却門前上馬臺。剪斷五色索。方始得安樂。

小參。僧問。德山不答話。千古把斷要津。白雲今夜小參。未審如何施設。師云。我不可承嗣端和尚不得也。學云作家宗師天然有在。師云。是何言歟。進云。只者箇又為甚人施設。師云。儞還信得及麼。進云。教某甲作麼生信師云。儞是會來問不會來問。進云。某甲却是不會來問。師云。昨日也恁答一僧來。進云。今日為甚却干戈相待。師云。只為買賣不當價。進云。壓良為賤則得。爭柰有諸方在。師云。大眾看取者一員禪客。進云。放過一著。師云噓。乃舉。陸亘大夫問南泉。弟子家中有一片石。也曾坐也曾臥。擬欲鐫作佛得麼。泉云得。陸云。莫不得麼。泉云不得。大眾。夫為善知識。須明決擇。為什麼他人道得也道得。他人道不得也。道不得。還知南泉落處麼。白雲不惜眉毛。與儞注破。得又是誰道來。不得又是誰道來。儞若更不會。老僧今夜為儞作箇樣子。乃舉手云。將三界二十八天作箇佛頭。金輪水際作箇佛脚。四大洲作箇佛身。雖然作此佛兒子了。儞諸人又却在那裏安身立命。大眾還會。也未老僧作第二箇樣子去也。將東弗于逮作一箇佛。南贍部洲作一箇佛。西瞿耶尼作一箇佛。北欝單越作一箇佛。草木叢林是佛。蠢動含靈是佛既恁麼。又喚什麼作眾生。還會也未。不如東弗于逮還他東弗于逮。南贍部洲還他南贍部洲。西瞿耶尼還他西瞿耶尼。北欝單越還他北欝單越。草木叢林還他草木叢林。蠢動含靈還他蠢動含靈。所以道。是法住法位。世間相常住。既恁麼。儞又喚什麼作佛。還會麼。忽有箇漢出來道。白雲休寐語。大眾記取這一轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參。僧問。德山不答話。千古把斷要津。白雲今夜小參。未審如何施設。師云。我不可承嗣端和尚不得也。學云作家宗師天然有在。師云。是何言歟。進云。只者箇又為甚人施設。師云。儞還信得及麼。進云。教某甲作麼生信師云。儞是會來問不會來問。進云。某甲却是不會來問。師云。昨日也恁答一僧來。進云。今日為甚却干戈相待。師云。只為買賣不當價。進云。壓良為賤則得。爭柰有諸方在。師云。大眾看取者一員禪客。進云。放過一著。師云噓。乃舉。陸亘大夫問南泉。弟子家中有一片石。也曾坐也曾臥。擬欲鐫作佛得麼。泉云得。陸云。莫不得麼。泉云不得。大眾。夫為善知識。須明決擇。為什麼他人道得也道得。他人道不得也。道不得。還知南泉落處麼。白雲不惜眉毛。與儞注破。得又是誰道來。不得又是誰道來。儞若更不會。老僧今夜為儞作箇樣子。乃舉手云。將三界二十八天作箇佛頭。金輪水際作箇佛脚。四大洲作箇佛身。雖然作此佛兒子了。儞諸人又却在那裏安身立命。大眾還會。也未老僧作第二箇樣子去也。將東弗于逮作一箇佛。南贍部洲作一箇佛。西瞿耶尼作一箇佛。北欝單越作一箇佛。草木叢林是佛。蠢動含靈是佛既恁麼。又喚什麼作眾生。還會也未。不如東弗于逮還他東弗于逮。南贍部洲還他南贍部洲。西瞿耶尼還他西瞿耶尼。北欝單越還他北欝單越。草木叢林還他草木叢林。蠢動含靈還他蠢動含靈。所以道。是法住法位。世間相常住。既恁麼。儞又喚什麼作佛。還會麼。忽有箇漢出來道。白雲休寐語。大眾記取這一轉。

上堂雲。平生百了千當底正好喫棒。且道。過在什麼處。打儞百了千當。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂雲。平生百了千當底正好喫棒。且道。過在什麼處。打儞百了千當。

上堂云。去聖時遙人多懈怠。逆則生嗔順則生愛。且道。作麼生是不嗔不愛東海剪刀西番皮袋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。去聖時遙人多懈怠。逆則生嗔順則生愛。且道。作麼生是不嗔不愛東海剪刀西番皮袋。

上堂。僧問。承師有言。山前一片閑田地。秖如威音王已前。未審什麼人為主。師云。問取寫契書人。學云。和尚為甚倩人來。答師云。秖為儞教別人問。學云。與和尚平出去也。師云。大遠在。乃云。五目莫覩其容。二聽絕聞其響。有功者罰無功者賞。拈須彌山秤來二兩。忽有箇道。一方知識為什麼大秤秤人物事。自云。官不容針私通車馬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。承師有言。山前一片閑田地。秖如威音王已前。未審什麼人為主。師云。問取寫契書人。學云。和尚為甚倩人來。答師云。秖為儞教別人問。學云。與和尚平出去也。師云。大遠在。乃云。五目莫覩其容。二聽絕聞其響。有功者罰無功者賞。拈須彌山秤來二兩。忽有箇道。一方知識為什麼大秤秤人物事。自云。官不容針私通車馬。

謝街坊上堂云。街坊昨日將一把沙到方丈前。一見老僧劈面便撒。賴遇老僧先見衫袖。一遮並不妨事。今朝舉似大眾。不敢隱藏。何故。賞伊膽大。下得者箇手脚。忽有人問白雲。為什麼只恁休去。不見道。老不以筋力為能。然雖如是。賓主歷然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝街坊上堂云。街坊昨日將一把沙到方丈前。一見老僧劈面便撒。賴遇老僧先見衫袖。一遮並不妨事。今朝舉似大眾。不敢隱藏。何故。賞伊膽大。下得者箇手脚。忽有人問白雲。為什麼只恁休去。不見道。老不以筋力為能。然雖如是。賓主歷然。

上堂。僧問。如何是佛。師云。許多時向什麼處去來。乃云。達磨未來時。冬寒夏熱。達磨來後。夜暗晝明。諸人若下得一轉平實。語喫鹽聞鹹喫醋聞酸。若道不得。迦葉門前底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是佛。師云。許多時向什麼處去來。乃云。達磨未來時。冬寒夏熱。達磨來後。夜暗晝明。諸人若下得一轉平實。語喫鹽聞鹹喫醋聞酸。若道不得。迦葉門前底。

上堂云。若論此事。如人博戲相似。忽然贏得。身心歡喜。家業昌盛。覆陰兒孫。不覺輸他。自然迷悶。然雖有輸有贏。此事還在。白雲今日。有條攀條。無條攀例。不見陸亘大夫與南泉看雙陸次。大夫撮起骰子問南泉云。恁麼不恁麼。便恁麼信彩去時如何。南泉云。臭骨頭十八。大眾。此去縣城不遠。外人聞得便來捉賭時又且如何。乃云。白雲自有道理記得。龍牙道。學道先須有悟由。還如曾鬪快龍舟。雖然舊閣閑田地。一度贏來方始休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。若論此事。如人博戲相似。忽然贏得。身心歡喜。家業昌盛。覆陰兒孫。不覺輸他。自然迷悶。然雖有輸有贏。此事還在。白雲今日。有條攀條。無條攀例。不見陸亘大夫與南泉看雙陸次。大夫撮起骰子問南泉云。恁麼不恁麼。便恁麼信彩去時如何。南泉云。臭骨頭十八。大眾。此去縣城不遠。外人聞得便來捉賭時又且如何。乃云。白雲自有道理記得。龍牙道。學道先須有悟由。還如曾鬪快龍舟。雖然舊閣閑田地。一度贏來方始休。

上堂云。目犍連雙足越坑。大迦葉聆箏起舞。畢陵迦訶罵河神。迦留陀夷埋身糞壤。此事教中一一有出處。總道是習氣。秖如祖師門下。達磨九年面壁。祕魔擎扠。禾山打鼓。石鞏彎弓。雪峯輥毬。國師水椀。歸宗拽石。德山入門便棒。臨濟入門便喝。無業纔有人問便道莫妄想。且道。是箇什麼。眾中還有久參先德天下橫行具頂門上眼底衲僧麼。出來為白雲證據。也要暢快平生。有麼有麼。若無。三十年後此話大行。且道。畢竟如何。朱夏火雲歸碧洞。清秋危露滴金盤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。目犍連雙足越坑。大迦葉聆箏起舞。畢陵迦訶罵河神。迦留陀夷埋身糞壤。此事教中一一有出處。總道是習氣。秖如祖師門下。達磨九年面壁。祕魔擎扠。禾山打鼓。石鞏彎弓。雪峯輥毬。國師水椀。歸宗拽石。德山入門便棒。臨濟入門便喝。無業纔有人問便道莫妄想。且道。是箇什麼。眾中還有久參先德天下橫行具頂門上眼底衲僧麼。出來為白雲證據。也要暢快平生。有麼有麼。若無。三十年後此話大行。且道。畢竟如何。朱夏火雲歸碧洞。清秋危露滴金盤。

先師忌晨上堂云。去年正當恁麼時。多前年三件事。今年正當恁麼時。多去年七件事。這十件事。數不過者甚多。何也。云却七三存一事。是去年說是今日。急如箭黑似漆。無言童子口吧吧。無足仙人擗胸趯。乃云。交下座與能表白起喪云。本是儞送我。今朝我送儞。生死是尋常。推倒又扶起。至墳所復謂眾云今朝正當三月八。送殯之人且聽說。君看陌上桃花紅。盡是離人眼中血。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先師忌晨上堂云。去年正當恁麼時。多前年三件事。今年正當恁麼時。多去年七件事。這十件事。數不過者甚多。何也。云却七三存一事。是去年說是今日。急如箭黑似漆。無言童子口吧吧。無足仙人擗胸趯。乃云。交下座與能表白起喪云。本是儞送我。今朝我送儞。生死是尋常。推倒又扶起。至墳所復謂眾云今朝正當三月八。送殯之人且聽說。君看陌上桃花紅。盡是離人眼中血。