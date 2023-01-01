法演禪師語錄卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法演禪師語錄卷上

舒州白雲山海會演和尚初住四面山語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舒州白雲山海會演和尚初住四面山語錄

參學才良編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參學才良編

師開堂日。授疏示眾云。兵隨印轉。將逐符行。請對尊官。分明剖露。宣疏了指法座云。此大寶華王座。從朝至暮。與諸人同起同坐。諸人還見麼。若見。更不在陞。若不見。莫道今日謾儞。便陞座拈香云。此一瓣香。先為今上皇帝。伏願。常居鳳扆永鎮龍樓。次拈香云。此一瓣香。奉為州縣官僚。伏願。乃忠乃孝惟清惟白。永作生民父母。長為外護紀綱。又拈香云此一瓣香。得來久矣。十有餘年海上雲遊。討一箇冤讐。未曾遭遇。一到龍舒。果遇其人。方契憤憤之心。今日對大眾雪屈。須至爇却。為我見住白雲端和尚。從教熏天炙地。一任穿過蔡州。有鼻孔底辨取。龍門和尚白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。若論第一義。西天二十八祖唐土六祖。立在下風。一大藏教白雲萬里。摩竭掩室毘耶杜口。正在夢中。千佛出世寐語未了。文殊普賢拗曲作直。所以道。設使言前薦得。猶是滯殼迷封。縱饒句下精通。未免觸途狂見。若也把定封疆。說什麼法堂前草深一丈。直得凡聖路絕鳥飛不度。天下衲僧無出氣處。眾中莫有不甘底麼。出來相見。時有僧問。優曇花現方便門開。朝宰臨筵如何舉唱。師云。今日好睛。學云。杲日當空清風匝地。師云。省得我多少。問如何是人中境。師云。寶閣凌空金鐸響。怪松隈險野猿啼。學云。如何是境中人。師云。鼻直眼橫。乃云。更有問話者麼。若無。雙泉今日向第二義門。放一線道。與諸人相見。和泥合水一上。且要釋迦彌勒動地雨花。文殊普賢觀音勢至。各踞一方助佛揚化。皆務本事器量堪任。雙泉不免也入一分。共說東家杓柄長西家杓柄短。任從春草青青炎光爍爍。秋樹葉零冬氷片薄。何故如是。且要諸人順時保愛(謝辭不錄)乃拈起拄杖云。古人道。拈起也天回地轉。放下也草偃風行。四面即不然。拈起也七穿八穴。放下也錦上鋪花。且道。還有為人處也無。良久云。來年更有新條在。惱亂春風卒未休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師開堂日。授疏示眾云。兵隨印轉。將逐符行。請對尊官。分明剖露。宣疏了指法座云。此大寶華王座。從朝至暮。與諸人同起同坐。諸人還見麼。若見。更不在陞。若不見。莫道今日謾儞。便陞座拈香云。此一瓣香。先為今上皇帝。伏願。常居鳳扆永鎮龍樓。次拈香云。此一瓣香。奉為州縣官僚。伏願。乃忠乃孝惟清惟白。永作生民父母。長為外護紀綱。又拈香云此一瓣香。得來久矣。十有餘年海上雲遊。討一箇冤讐。未曾遭遇。一到龍舒。果遇其人。方契憤憤之心。今日對大眾雪屈。須至爇却。為我見住白雲端和尚。從教熏天炙地。一任穿過蔡州。有鼻孔底辨取。龍門和尚白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。若論第一義。西天二十八祖唐土六祖。立在下風。一大藏教白雲萬里。摩竭掩室毘耶杜口。正在夢中。千佛出世寐語未了。文殊普賢拗曲作直。所以道。設使言前薦得。猶是滯殼迷封。縱饒句下精通。未免觸途狂見。若也把定封疆。說什麼法堂前草深一丈。直得凡聖路絕鳥飛不度。天下衲僧無出氣處。眾中莫有不甘底麼。出來相見。時有僧問。優曇花現方便門開。朝宰臨筵如何舉唱。師云。今日好睛。學云。杲日當空清風匝地。師云。省得我多少。問如何是人中境。師云。寶閣凌空金鐸響。怪松隈險野猿啼。學云。如何是境中人。師云。鼻直眼橫。乃云。更有問話者麼。若無。雙泉今日向第二義門。放一線道。與諸人相見。和泥合水一上。且要釋迦彌勒動地雨花。文殊普賢觀音勢至。各踞一方助佛揚化。皆務本事器量堪任。雙泉不免也入一分。共說東家杓柄長西家杓柄短。任從春草青青炎光爍爍。秋樹葉零冬氷片薄。何故如是。且要諸人順時保愛(謝辭不錄)乃拈起拄杖云。古人道。拈起也天回地轉。放下也草偃風行。四面即不然。拈起也七穿八穴。放下也錦上鋪花。且道。還有為人處也無。良久云。來年更有新條在。惱亂春風卒未休。

師在白雲授帖。拈起示眾云。大眾。只恁麼會得。埋沒宗風。過犯不小。幸有見成公案。請維那對眾宣讀。宣帖了授法衣提起云。既是大庾嶺頭提不起。為什麼却在者裏。且道。者裏底是。那裏底是。乃云。携瓶自汲清涼水。却著袈裟作主人。便披指法座前云。象王回師子步。儂家看著雙眉聚。然雖如是。事到如斯難為辭讓但有路可上更高人也行。便陞座。僧問。禪非意想道絕功勳。轉身一句作麼生道。師云。大眾見儞。學云也。知和尚有此機鋒。師云。獨出闍黎。學云。今日却成造次。師云。捧上不成龍。問沙場久戰名遂今朝。不涉功勳作麼生道。師云。長蛇猶自可。偃月怎生當。學云。金鏃慣調曾百戰。鐵鞭多力恨無讐。師云。知君不是金牙作。爭解彎弓射尉遲。學云。眼親不如手親。師云。新長老敗闕。學云。口是禍門。師噓乃云。秋風颯颯玉露垂珠。水碧山青蛩吟蟬噪。圓通門大啟。文殊普賢穿過汝諸人鼻孔。自是汝諸人當面諱却。復云。諸佛不出世。四十九年說。未審說箇什麼。少林有妙訣。殃及子孫。至今分疎不下。更說什麼妙訣。若人識祖佛當處便超越。超越與未超越則且置。儞道。祖佛即今在什麼處。若無人道得。山僧不惜眉毛。與汝諸人拈出。拍禪床一下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師在白雲授帖。拈起示眾云。大眾。只恁麼會得。埋沒宗風。過犯不小。幸有見成公案。請維那對眾宣讀。宣帖了授法衣提起云。既是大庾嶺頭提不起。為什麼却在者裏。且道。者裏底是。那裏底是。乃云。携瓶自汲清涼水。却著袈裟作主人。便披指法座前云。象王回師子步。儂家看著雙眉聚。然雖如是。事到如斯難為辭讓但有路可上更高人也行。便陞座。僧問。禪非意想道絕功勳。轉身一句作麼生道。師云。大眾見儞。學云也。知和尚有此機鋒。師云。獨出闍黎。學云。今日却成造次。師云。捧上不成龍。問沙場久戰名遂今朝。不涉功勳作麼生道。師云。長蛇猶自可。偃月怎生當。學云。金鏃慣調曾百戰。鐵鞭多力恨無讐。師云。知君不是金牙作。爭解彎弓射尉遲。學云。眼親不如手親。師云。新長老敗闕。學云。口是禍門。師噓乃云。秋風颯颯玉露垂珠。水碧山青蛩吟蟬噪。圓通門大啟。文殊普賢穿過汝諸人鼻孔。自是汝諸人當面諱却。復云。諸佛不出世。四十九年說。未審說箇什麼。少林有妙訣。殃及子孫。至今分疎不下。更說什麼妙訣。若人識祖佛當處便超越。超越與未超越則且置。儞道。祖佛即今在什麼處。若無人道得。山僧不惜眉毛。與汝諸人拈出。拍禪床一下。

小參。僧問。如何是佛。師云。肥從口入。乃舉。德山示眾云。今夜不答話。有問話。者三十棒。眾中舉者甚多。會者不少。且道向什麼處見德山。有不顧性命底漢。試出來道看。若無。山僧為大眾與德山老人相見去也。待德山道。今夜不答話問話者三十棒。但向伊道。某甲話也不問。棒也不喫。儞道。還契他德山老人麼。到者裏須是箇漢始得。況法演遊方十有餘年。海上參尋見數員尊宿。自謂了當。及到浮山圓鑑會下。直是開口不得。後到白雲門下。咬破一箇鐵餕餡。直得百味具足。且道餡子一句作麼生道。乃云。花發鷄冠媚早秋誰人。能染紫絲頭有時。風動頻相倚似向堦前鬪不休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參。僧問。如何是佛。師云。肥從口入。乃舉。德山示眾云。今夜不答話。有問話。者三十棒。眾中舉者甚多。會者不少。且道向什麼處見德山。有不顧性命底漢。試出來道看。若無。山僧為大眾與德山老人相見去也。待德山道。今夜不答話問話者三十棒。但向伊道。某甲話也不問。棒也不喫。儞道。還契他德山老人麼。到者裏須是箇漢始得。況法演遊方十有餘年。海上參尋見數員尊宿。自謂了當。及到浮山圓鑑會下。直是開口不得。後到白雲門下。咬破一箇鐵餕餡。直得百味具足。且道餡子一句作麼生道。乃云。花發鷄冠媚早秋誰人。能染紫絲頭有時。風動頻相倚似向堦前鬪不休。

入院日。上堂。僧問。携笻領眾祖令當行。把斷封疆師意如何。師云。秋風吹渭水。落葉滿長安。學云。四面無門山岳秀。今朝且得主人歸。師云。儞道路頭在什麼處。學云。為什麼對面不相識。師云。且喜到來。乃舉。祖師道。吾本來茲土。傳法救迷情。一花開五葉。結果自然成。達磨大師信脚來信口道。後代兒孫多成計校。要會開花結果處麼。鄭州梨青州棗。萬物無過出處好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入院日。上堂。僧問。携笻領眾祖令當行。把斷封疆師意如何。師云。秋風吹渭水。落葉滿長安。學云。四面無門山岳秀。今朝且得主人歸。師云。儞道路頭在什麼處。學云。為什麼對面不相識。師云。且喜到來。乃舉。祖師道。吾本來茲土。傳法救迷情。一花開五葉。結果自然成。達磨大師信脚來信口道。後代兒孫多成計校。要會開花結果處麼。鄭州梨青州棗。萬物無過出處好。

上堂。舉古人道。若有一人發真歸源。十方虛空悉皆消殞。雙泉則不然。若有一人發真歸源。十方虛空築著磕著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉古人道。若有一人發真歸源。十方虛空悉皆消殞。雙泉則不然。若有一人發真歸源。十方虛空築著磕著。

到興化上堂僧問。和尚未離四面時如何。師云。在屋裏坐學云。離後如何。師云。走殺闍黎。乃舉法眼頌云。山水君居好城隍。我亦論靜聞鐘角響。閑對白雲屯。大眾。法眼雖不拏雲攫霧。爭柰遍地清風。四面今日試與法眼把手共行。靜聞鐘角響。且不是聲閑對白雲屯。且不是色。既非聲色。作麼生商量。乃云。洞裏無雲別有天。桃花似錦柳如煙。仙家不解論冬夏石欄松枯不記年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到興化上堂僧問。和尚未離四面時如何。師云。在屋裏坐學云。離後如何。師云。走殺闍黎。乃舉法眼頌云。山水君居好城隍。我亦論靜聞鐘角響。閑對白雲屯。大眾。法眼雖不拏雲攫霧。爭柰遍地清風。四面今日試與法眼把手共行。靜聞鐘角響。且不是聲閑對白雲屯。且不是色。既非聲色。作麼生商量。乃云。洞裏無雲別有天。桃花似錦柳如煙。仙家不解論冬夏石欄松枯不記年。

上堂云。天上無彌勒。地下無彌勒。十字街頭立。被人喚作賊。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。天上無彌勒。地下無彌勒。十字街頭立。被人喚作賊。便下座。

上堂。僧問。四面無門山岳秀。箇中時節若為分。師云。東君須子細。遍地發萌芽。學云。春去秋來事宛然也。師云。纔方搓彈子。便要揑金剛。乃舉。古人云我若向儞道。即禿却我舌。若不向儞道。即啞却我口。且道還有為人處也無。四面有時擬為儞吞却只被當門齒礙。擬為儞吐却。又為咽喉小。且道還有為人處也無。乃云。四面從來柳下惠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。四面無門山岳秀。箇中時節若為分。師云。東君須子細。遍地發萌芽。學云。春去秋來事宛然也。師云。纔方搓彈子。便要揑金剛。乃舉。古人云我若向儞道。即禿却我舌。若不向儞道。即啞却我口。且道還有為人處也無。四面有時擬為儞吞却只被當門齒礙。擬為儞吐却。又為咽喉小。且道還有為人處也無。乃云。四面從來柳下惠。

歲旦上堂云。元正啟祚萬物咸新。揚盡大千沙界。都來只在一塵。乃展手云。是新是舊。有人出來道看。若無四面且世諦流布去也。遂叉手云。孟春猶寒。伏惟。首座大眾洎諸知事。尊體起居萬福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲旦上堂云。元正啟祚萬物咸新。揚盡大千沙界。都來只在一塵。乃展手云。是新是舊。有人出來道看。若無四面且世諦流布去也。遂叉手云。孟春猶寒。伏惟。首座大眾洎諸知事。尊體起居萬福。

上堂。僧問。千峯寒色即不問。雨滴嵓花事若何。師云。今日也相似。學云。一句逈超千聖外。千山鎖斷萬重關。師云。一滴落在什麼處。學云錯。師云錯。學云錯錯。師便打。乃云。千峯列翠岸柳垂金。樵父謳歌漁人鼓棹。笙簧䀨地鳥語呢喃。紅粉佳人風流公子。一一為汝諸人。發上上機開正法眼。若向者裏薦得。金色頭陀無容身處。若也不會。喫粥喫飯。許儞七穿八穴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。千峯寒色即不問。雨滴嵓花事若何。師云。今日也相似。學云。一句逈超千聖外。千山鎖斷萬重關。師云。一滴落在什麼處。學云錯。師云錯。學云錯錯。師便打。乃云。千峯列翠岸柳垂金。樵父謳歌漁人鼓棹。笙簧䀨地鳥語呢喃。紅粉佳人風流公子。一一為汝諸人。發上上機開正法眼。若向者裏薦得。金色頭陀無容身處。若也不會。喫粥喫飯。許儞七穿八穴。

白眾出隊上堂云。明日匹馬單槍。為國出戰。得勝回戈之日。滿路歌謠。大眾。作麼生是歌謠一曲。乃云。囉邏哩囉邏哩。還有人和得麼。良久云。鴛鴦繡了從君看。莫把金針度與人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白眾出隊上堂云。明日匹馬單槍。為國出戰。得勝回戈之日。滿路歌謠。大眾。作麼生是歌謠一曲。乃云。囉邏哩囉邏哩。還有人和得麼。良久云。鴛鴦繡了從君看。莫把金針度與人。

寒食夜小參。僧問。群迷久渴冒雨登山。向上之機請師方便。師云。不免入山一回。學云。恁麼則步步踏實去也。師云。空手却回去。學云。若是那邊。還的當也無。師云。罕遇知音。學云。謝師證明。師云。知音底事作麼生。僧劃一劃。師云。又被風吹別調中。學云。往往隨他口頭走。師云。更是阿誰。乃云。李白桃紅山青水綠。雲橫洞口月皎長空。若只向者裏薦得。法眼道。月明幽室寒。星分拱辰異。便須瓦解氷消。韶國師道。通玄峯頂不是人間。心外無法滿目青山。亦須百雜碎。何也盡乾坤大地不消一揑。然雖如是。事無一向。今夜且放過一著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寒食夜小參。僧問。群迷久渴冒雨登山。向上之機請師方便。師云。不免入山一回。學云。恁麼則步步踏實去也。師云。空手却回去。學云。若是那邊。還的當也無。師云。罕遇知音。學云。謝師證明。師云。知音底事作麼生。僧劃一劃。師云。又被風吹別調中。學云。往往隨他口頭走。師云。更是阿誰。乃云。李白桃紅山青水綠。雲橫洞口月皎長空。若只向者裏薦得。法眼道。月明幽室寒。星分拱辰異。便須瓦解氷消。韶國師道。通玄峯頂不是人間。心外無法滿目青山。亦須百雜碎。何也盡乾坤大地不消一揑。然雖如是。事無一向。今夜且放過一著。

上堂舉。梁武帝問達磨。如何是聖諦第一義。磨云。廓然無聖。帝云。對朕者誰。磨云不識。又僧問六祖。黃梅意旨什麼人得。祖云。會佛法底人得。僧云。和尚還得麼。祖云不得。僧云。和尚為什麼不得。祖云。我不會佛法。師云。大小大祖師。問著底便是不識不會。為什麼却兒孫遍地。乃云。一人傳虛。萬人傳實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。梁武帝問達磨。如何是聖諦第一義。磨云。廓然無聖。帝云。對朕者誰。磨云不識。又僧問六祖。黃梅意旨什麼人得。祖云。會佛法底人得。僧云。和尚還得麼。祖云不得。僧云。和尚為什麼不得。祖云。我不會佛法。師云。大小大祖師。問著底便是不識不會。為什麼却兒孫遍地。乃云。一人傳虛。萬人傳實。

小參。僧問。施主遠趨於丈室。請師一句利於人。師云。教天下人成佛去。學云。悠悠塵內客。不謾入山來。師云。中間猶有眾生在。僧便喝。師云。且道是佛是眾生。學云。四面眼難謾。師云。儞向什麼處見四面。僧拂袖歸眾。師云作家。乃云。滿口道得底却不知有。知有底又道不得。且道過在什麼處。將成九仞之山。莫惜一簣之土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參。僧問。施主遠趨於丈室。請師一句利於人。師云。教天下人成佛去。學云。悠悠塵內客。不謾入山來。師云。中間猶有眾生在。僧便喝。師云。且道是佛是眾生。學云。四面眼難謾。師云。儞向什麼處見四面。僧拂袖歸眾。師云作家。乃云。滿口道得底却不知有。知有底又道不得。且道過在什麼處。將成九仞之山。莫惜一簣之土。

上堂舉。雲門垂語云。古佛與露柱相交。是第幾機。自代云。南山起雲北山下雨。師云。大小大雲門大師。元來小膽。四面道。古佛與露柱相交。是第四機。良久却云。者箇說話。面皮厚三寸。出語成不遜。好將臨濟棒一日打三頓。什麼人下得手。雖然罪過彌天新赦咸放。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。雲門垂語云。古佛與露柱相交。是第幾機。自代云。南山起雲北山下雨。師云。大小大雲門大師。元來小膽。四面道。古佛與露柱相交。是第四機。良久却云。者箇說話。面皮厚三寸。出語成不遜。好將臨濟棒一日打三頓。什麼人下得手。雖然罪過彌天新赦咸放。

結夏上堂。僧問。五天結制分付蠟人。未審雙泉如何示眾。師云。足不履地。乃云。結夏無可供養大眾作一家宴管顧諸人。遂擡手云。囉邏招囉邏搖囉邏送。莫怪空疎。伏惟珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏上堂。僧問。五天結制分付蠟人。未審雙泉如何示眾。師云。足不履地。乃云。結夏無可供養大眾作一家宴管顧諸人。遂擡手云。囉邏招囉邏搖囉邏送。莫怪空疎。伏惟珍重。

上堂云。於三七日中。思惟如是事。釋迦老子半夜逾城直往雪山。早是漏逗不少。更思惟箇什麼。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。於三七日中。思惟如是事。釋迦老子半夜逾城直往雪山。早是漏逗不少。更思惟箇什麼。便下座。

上堂舉。藥山久不上堂。主事報云。大眾久思和尚示誨。山云。打鼓著。大眾方集。山便歸方丈。主事云。和尚許為眾說法。何故一言不措。山云。經有經師論有論師。爭怪得老僧。師云。雖然以己妨人。爭柰賊身已露。諸人要識藥山麼。閑持經卷倚松立。笑問客從何處來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。藥山久不上堂。主事報云。大眾久思和尚示誨。山云。打鼓著。大眾方集。山便歸方丈。主事云。和尚許為眾說法。何故一言不措。山云。經有經師論有論師。爭怪得老僧。師云。雖然以己妨人。爭柰賊身已露。諸人要識藥山麼。閑持經卷倚松立。笑問客從何處來。

上堂舉。僧問洞山。如何是善知識眼。山云。紙撚無油。師云。洞山老漢不是無只。是太儉。忽有人問四面。如何是善知識眼。只向伊道瞎。何故且要相稱。乃云。紙撚無油也大奇不堪拈掇有誰知。回身却憶來時路。月下騰騰信脚歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問洞山。如何是善知識眼。山云。紙撚無油。師云。洞山老漢不是無只。是太儉。忽有人問四面。如何是善知識眼。只向伊道瞎。何故且要相稱。乃云。紙撚無油也大奇不堪拈掇有誰知。回身却憶來時路。月下騰騰信脚歸。

上堂舉。教中道。若謂如來有所說法。即為謗佛。只如一大藏教。甚處得來。若言無說。五千四十八卷什麼處消遣。到者裏須是箇人始得。還會麼莫謗四面好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。教中道。若謂如來有所說法。即為謗佛。只如一大藏教。甚處得來。若言無說。五千四十八卷什麼處消遣。到者裏須是箇人始得。還會麼莫謗四面好。

上堂舉。僧問投子。如何是十身調御。投子下禪床立。或有人問四面。如何是十身調御。老僧亦下禪床立。為什麼却依樣畫猫兒。待我計校成。即說向儞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問投子。如何是十身調御。投子下禪床立。或有人問四面。如何是十身調御。老僧亦下禪床立。為什麼却依樣畫猫兒。待我計校成。即說向儞。

上堂舉。藥山問石頭。三乘十二分教。某甲粗知。承聞南方直指人心見性成佛。某實未明。乞師指示。石頭云。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。山僧在眾日。聞兄弟商量道。即心即佛亦不得。不即心即佛亦不得。若恁麼說話。敢稱禪客。何故殊不知石頭老人文武兼備韜略雙全。若是四面見處。也要諸人共知。只見波濤涌。不見海龍宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。藥山問石頭。三乘十二分教。某甲粗知。承聞南方直指人心見性成佛。某實未明。乞師指示。石頭云。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。山僧在眾日。聞兄弟商量道。即心即佛亦不得。不即心即佛亦不得。若恁麼說話。敢稱禪客。何故殊不知石頭老人文武兼備韜略雙全。若是四面見處。也要諸人共知。只見波濤涌。不見海龍宮。

上堂云。三世諸佛遙望頂禮。六代祖師開口不得。四面今日且權為指使。且道是箇什麼。一二三四。五雷門誇布鼓謾。說李將軍藍田射石虎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。三世諸佛遙望頂禮。六代祖師開口不得。四面今日且權為指使。且道是箇什麼。一二三四。五雷門誇布鼓謾。說李將軍藍田射石虎。

上堂云。真如凡聖。皆是夢言。佛及眾生。並為增語。或有人出來道。盤山老𡁠。但向伊道。不因紫陌花開早。爭得黃鸎下柳條。若更問道四面老𡁠。自云。喏惺惺著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。真如凡聖。皆是夢言。佛及眾生。並為增語。或有人出來道。盤山老𡁠。但向伊道。不因紫陌花開早。爭得黃鸎下柳條。若更問道四面老𡁠。自云。喏惺惺著。

上堂云。仲冬嚴寒。伏惟。首座大眾。尊體起居萬福。兩彩一賽。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。仲冬嚴寒。伏惟。首座大眾。尊體起居萬福。兩彩一賽。便下座。

上堂云。有一則語舉似諸人。第一不得錯舉。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。有一則語舉似諸人。第一不得錯舉。便下座。

上堂云。昨宵年暮夜。今朝是歲旦。都大尋常日。世人生異見。不解逐根元。只管尋枝蔓。新舊只如今。子細分明看。若也更商量。秦時鐸鑠鑽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。昨宵年暮夜。今朝是歲旦。都大尋常日。世人生異見。不解逐根元。只管尋枝蔓。新舊只如今。子細分明看。若也更商量。秦時鐸鑠鑽。

諸院長老入山。師上堂云。臨濟入門便喝。是甚盌鳴聲。德山入門便棒。抝曲作直雲門三句。曹洞五位。大開眼了作夢。何故如此。國清才子貴。家富小兒嬌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸院長老入山。師上堂云。臨濟入門便喝。是甚盌鳴聲。德山入門便棒。抝曲作直雲門三句。曹洞五位。大開眼了作夢。何故如此。國清才子貴。家富小兒嬌。

到龍門上堂云。有舌胡利。無口非啞。七出八沒。風流儒雅。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到龍門上堂云。有舌胡利。無口非啞。七出八沒。風流儒雅。便下座。

到海會上堂云。白雲山裏白雲人。把定封疆無縫罅。無縫罅知幾價。莫有知價底麼。乃云。一二三四五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到海會上堂云。白雲山裏白雲人。把定封疆無縫罅。無縫罅知幾價。莫有知價底麼。乃云。一二三四五。

到興化上堂云。世事冗如麻。空門路轉賒。青松林下客。幾個得歸家。共唱胡笳曲。分開五葉花。幸逢諸道友。同上白牛車。大眾。車在者裏。牛在什麼處。芳草渡頭尋不見。夜來依舊宿蘆花下座。甘露資長老。把師住云。舒州管界。元來有箇草賊。師云和尚也須隄防。資擬議。師便拓開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到興化上堂云。世事冗如麻。空門路轉賒。青松林下客。幾個得歸家。共唱胡笳曲。分開五葉花。幸逢諸道友。同上白牛車。大眾。車在者裏。牛在什麼處。芳草渡頭尋不見。夜來依舊宿蘆花下座。甘露資長老。把師住云。舒州管界。元來有箇草賊。師云和尚也須隄防。資擬議。師便拓開。

上堂云。祖師道。葉落歸根來時無口。祖師恁麼道。猶欠悟在。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。祖師道。葉落歸根來時無口。祖師恁麼道。猶欠悟在。便下座。

上堂。僧問。祖意教意是同是別。師云。人貧智短馬瘦毛長。乃云。祖師說不著。佛眼看不見。四面老婆心。為君通一線。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。祖意教意是同是別。師云。人貧智短馬瘦毛長。乃云。祖師說不著。佛眼看不見。四面老婆心。為君通一線。便下座。

上堂云。春氣乍寒乍暖。春雲或卷或舒。引得韶陽老子。放出針眼裏魚。乃云錯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。春氣乍寒乍暖。春雲或卷或舒。引得韶陽老子。放出針眼裏魚。乃云錯。

謝主事上堂。僧問。王索仙陀婆時如何。師云。七孔八竅。學云。如何是王索仙陀婆。師云。鸞駕未排齊號令。學云。如何是仙陀婆。師云。眼瞤耳熱。僧禮拜。師云點。乃云。文殊張帆普賢把柁。勢至觀音共相唱和。贏得雙泉鬧中打坐。打坐即不無。且道下水船一曲作麼生唱。囉邏哩囉邏哩。俗氣不除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝主事上堂。僧問。王索仙陀婆時如何。師云。七孔八竅。學云。如何是王索仙陀婆。師云。鸞駕未排齊號令。學云。如何是仙陀婆。師云。眼瞤耳熱。僧禮拜。師云點。乃云。文殊張帆普賢把柁。勢至觀音共相唱和。贏得雙泉鬧中打坐。打坐即不無。且道下水船一曲作麼生唱。囉邏哩囉邏哩。俗氣不除。

上堂云。今宵正月半。乾坤都一片。普賢門大開。相逢不相見。乃云。過在阿誰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。今宵正月半。乾坤都一片。普賢門大開。相逢不相見。乃云。過在阿誰。

上堂云。默默默。無上菩提。從此得賺殺人。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。默默默。無上菩提。從此得賺殺人。便下座。

上堂云。適來思量得一則因緣。而今早忘了也。却是拄杖記得。乃拈起拄杖云。拄杖子也忘了。遂卓一下云。同坑無異土。咄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。適來思量得一則因緣。而今早忘了也。却是拄杖記得。乃拈起拄杖云。拄杖子也忘了。遂卓一下云。同坑無異土。咄。

上堂舉。鏡清問玄沙。學人乍入叢林。乞師指箇入路。沙云。還聞偃溪水聲麼。清云聞。沙云。從者裏入。師云。果是得入。一任四方八面。若也未然。輒不得離却者裏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。鏡清問玄沙。學人乍入叢林。乞師指箇入路。沙云。還聞偃溪水聲麼。清云聞。沙云。從者裏入。師云。果是得入。一任四方八面。若也未然。輒不得離却者裏。

謝典座上堂云。小繩錢貫大繩井索。日急要用笊籬木杓。雖然破家具。應用有處著著錯。南北東西水洒不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝典座上堂云。小繩錢貫大繩井索。日急要用笊籬木杓。雖然破家具。應用有處著著錯。南北東西水洒不著。

冬至上堂云。少年天子此日拜郊林泉之士。遠望歌謠。萬歲萬歲。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬至上堂云。少年天子此日拜郊林泉之士。遠望歌謠。萬歲萬歲。便下座。

有一道姑。入山禮拜。請上堂云。道可道非常道。真可笑。姮娥一夜繡鴛鴦。解把金針呈巧妙。將並老黃梅兒孫一何拙。如今箇箇口吒呀。問著烏龜喚作鼈四面今日與君決。列怎生雪。冤家冤家。莫向背地裏吐舌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一道姑。入山禮拜。請上堂云。道可道非常道。真可笑。姮娥一夜繡鴛鴦。解把金針呈巧妙。將並老黃梅兒孫一何拙。如今箇箇口吒呀。問著烏龜喚作鼈四面今日與君決。列怎生雪。冤家冤家。莫向背地裏吐舌。

次住太平語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次住太平語錄

參學清遠集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參學清遠集

師入院日。僧問。遠別雙泉來臨禪眾。入門一句願師舉揚。師云。也待一一覷過。學云。恁麼則清涼山遠人休去。只此焚香便見師。師喝云。話也不領。學云。今朝親見面。端的勝聞名。師云。猶自喃喃。問如何是太平境。師云。數層寶塔侵天起。萬本喬松匝地寒。學云。如何是境中人。師云。閑持經卷倚松立。笑問客從何處來。學云。人境已蒙師指示。向上宗乘事若何。師云。須信下方城郭近。果然鐘磬接笙歌。問如何是佛。師云。露胸跣足。學云。如何是法。師云。大赦不放。學云。如何是僧。師云。釣魚船上謝三郎。乃云。我本無心有所希求。今此寶藏自然而至。世間之寶。能變窮為富。此之一寶。能轉凡成聖。且道如今是凡是聖。太平道總不是。何故苦瓠連根苦。甜瓜徹蒂甜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師入院日。僧問。遠別雙泉來臨禪眾。入門一句願師舉揚。師云。也待一一覷過。學云。恁麼則清涼山遠人休去。只此焚香便見師。師喝云。話也不領。學云。今朝親見面。端的勝聞名。師云。猶自喃喃。問如何是太平境。師云。數層寶塔侵天起。萬本喬松匝地寒。學云。如何是境中人。師云。閑持經卷倚松立。笑問客從何處來。學云。人境已蒙師指示。向上宗乘事若何。師云。須信下方城郭近。果然鐘磬接笙歌。問如何是佛。師云。露胸跣足。學云。如何是法。師云。大赦不放。學云。如何是僧。師云。釣魚船上謝三郎。乃云。我本無心有所希求。今此寶藏自然而至。世間之寶。能變窮為富。此之一寶。能轉凡成聖。且道如今是凡是聖。太平道總不是。何故苦瓠連根苦。甜瓜徹蒂甜。

上堂云。達磨無端少林面壁。二祖斷臂。一生受屈黃蘗樹頭討甚木蜜。太平今日兩眼如漆。李廣神箭是誰中的。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。達磨無端少林面壁。二祖斷臂。一生受屈黃蘗樹頭討甚木蜜。太平今日兩眼如漆。李廣神箭是誰中的。

上堂云。十方諸佛六代祖師天下善知識。皆同者箇舌頭。若識得者箇舌頭。始解大脫空。便道山河大地是佛。草木叢林是佛。若也未識得者箇舌頭。只成小脫空自謾去。明朝後日大有事在。太平恁麼說話。還有實頭處也無。自云有如何是實頭處。歸堂喫茶去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。十方諸佛六代祖師天下善知識。皆同者箇舌頭。若識得者箇舌頭。始解大脫空。便道山河大地是佛。草木叢林是佛。若也未識得者箇舌頭。只成小脫空自謾去。明朝後日大有事在。太平恁麼說話。還有實頭處也無。自云有如何是實頭處。歸堂喫茶去。

上堂。僧問。如何是賓中賓。師云。少喜多瞋。學云。如何是賓中主。師云。傳言送語。學云。如何是主中賓。師云。鍾馗小妹。學云。如何是主中主。師云。一言纔出口。地上繡絪開。乃云。近日太平院。禪和多聚散。參底老婆禪。喫底籼米飯。知事失照顧。主人少方便。雖然沒滋味。要且緩緩嚥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是賓中賓。師云。少喜多瞋。學云。如何是賓中主。師云。傳言送語。學云。如何是主中賓。師云。鍾馗小妹。學云。如何是主中主。師云。一言纔出口。地上繡絪開。乃云。近日太平院。禪和多聚散。參底老婆禪。喫底籼米飯。知事失照顧。主人少方便。雖然沒滋味。要且緩緩嚥。

謝莊主上堂云。一不做二不休。不風流處也風流。若要公私濟辦。好看露地白牛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝莊主上堂云。一不做二不休。不風流處也風流。若要公私濟辦。好看露地白牛。

上堂云。此箇物上拄天下拄地。皖水作口皖山作鼻。太平退身三步。放儞諸人出氣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。此箇物上拄天下拄地。皖水作口皖山作鼻。太平退身三步。放儞諸人出氣。

上堂。僧問。牛頭未見四祖時如何。師云。頭上戴纍垂。學云。見後如何。師云。青布遮前。學云。未見四祖時。為什麼百鳥銜花獻。師云。富與貴是人之所欲。學云。見後為什麼百鳥不銜花獻。師云。貧與賤是人之所惡。乃云。西天二十八祖也恁麼道。唐土六祖也恁麼道。天下老和尚也恁麼道。獨有太平不恁麼道何故寡不敵眾且道。畢竟如何妙舞更。須知遍拍。三臺須是大家催。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。牛頭未見四祖時如何。師云。頭上戴纍垂。學云。見後如何。師云。青布遮前。學云。未見四祖時。為什麼百鳥銜花獻。師云。富與貴是人之所欲。學云。見後為什麼百鳥不銜花獻。師云。貧與賤是人之所惡。乃云。西天二十八祖也恁麼道。唐土六祖也恁麼道。天下老和尚也恁麼道。獨有太平不恁麼道何故寡不敵眾且道。畢竟如何妙舞更。須知遍拍。三臺須是大家催。

上堂云。上是天下是地。南北東西依舊位。釋迦老子弄精魂。達磨西來多忌諱。忽有箇漢出來道。和尚低聲。但向伊道。秖要拋塼引玉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。上是天下是地。南北東西依舊位。釋迦老子弄精魂。達磨西來多忌諱。忽有箇漢出來道。和尚低聲。但向伊道。秖要拋塼引玉。

上堂云。山僧今日。將山河大地。盡作黃金□該有情無情。總令成佛去。然後太平不入者保社。何故爭之不足讓之有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。山僧今日。將山河大地。盡作黃金□該有情無情。總令成佛去。然後太平不入者保社。何故爭之不足讓之有餘。

上堂云。太平不會禪。一向外邊走。臘月三十日。贏得一張口。且道那箇是太平口。自云。兩片皮也不識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。太平不會禪。一向外邊走。臘月三十日。贏得一張口。且道那箇是太平口。自云。兩片皮也不識。

上堂舉。寶壽作街坊時。見兩人相諍。一人以手打一拳云。儞得恁無面目。寶壽因而得入。若人於此知落處。可謂公辦私辦。大眾。聽取一頌。甚妙也甚妙。於此知性命。擗鼻與一拳。當時便打正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。寶壽作街坊時。見兩人相諍。一人以手打一拳云。儞得恁無面目。寶壽因而得入。若人於此知落處。可謂公辦私辦。大眾。聽取一頌。甚妙也甚妙。於此知性命。擗鼻與一拳。當時便打正。

上堂云。太平淈𣸩漢事事盡經遍。如是三十年也。有人讚歎且。道讚歎箇什麼好。箇淈𣸩漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。太平淈𣸩漢事事盡經遍。如是三十年也。有人讚歎且。道讚歎箇什麼好。箇淈𣸩漢。

上堂舉。教中道。假使滿世間。皆如舍利弗。盡思共度量。亦復不能知。尋常衲僧家。高揖釋迦不拜彌勒。是會佛智不會佛智。眾中有則有。只是藏牙伏爪。太平有箇見處。不惜眉毛舉向諸人。待有人問隨口便答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。教中道。假使滿世間。皆如舍利弗。盡思共度量。亦復不能知。尋常衲僧家。高揖釋迦不拜彌勒。是會佛智不會佛智。眾中有則有。只是藏牙伏爪。太平有箇見處。不惜眉毛舉向諸人。待有人問隨口便答。

上堂。僧問。如何是奪人不奪境。師云。秋風吹渭水。落葉滿長安。學云。如何是奪境不奪人。師云。路上。逢人半是僧。學云。如何是人境俱不奪。師云。少婦棹輕舟。歌聲逐流水。學云。如何是人境俱奪。師云。高空有月千門掩。大道無人獨自行。乃云。數日已來連綿大水。所到之處皆有損傷。曹源一滴彌滿人間。衲僧一吸鼻孔遼天。且道名字既同。為什麼損益有異。誰知遠煙浪。別有好思量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是奪人不奪境。師云。秋風吹渭水。落葉滿長安。學云。如何是奪境不奪人。師云。路上。逢人半是僧。學云。如何是人境俱不奪。師云。少婦棹輕舟。歌聲逐流水。學云。如何是人境俱奪。師云。高空有月千門掩。大道無人獨自行。乃云。數日已來連綿大水。所到之處皆有損傷。曹源一滴彌滿人間。衲僧一吸鼻孔遼天。且道名字既同。為什麼損益有異。誰知遠煙浪。別有好思量。

上堂云。一葉落天下秋一塵起大地收。收即不無。何人親手。月中仙桂和根拔。海底驪龍把角牽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一葉落天下秋一塵起大地收。收即不無。何人親手。月中仙桂和根拔。海底驪龍把角牽。

上堂云。撮土為金猶容易。變金為土却還難。轉凡成聖猶容易。轉聖成凡却甚難。何故誰肯屈尊就卑。且道不凡不聖一句作麼生道。乃云。不得教壞人家男女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。撮土為金猶容易。變金為土却還難。轉凡成聖猶容易。轉聖成凡却甚難。何故誰肯屈尊就卑。且道不凡不聖一句作麼生道。乃云。不得教壞人家男女。

上堂舉。三祖見二祖禮拜。問曰。請師懺罪。二祖云。將罪來與汝懺。三祖云。求罪不可得。二祖云。與汝懺罪竟。因成一頌。舉似大眾。無孔笛子㲲拍板。五音六律皆普遍。時人不識黃幡綽。笑道儂家登寶殿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。三祖見二祖禮拜。問曰。請師懺罪。二祖云。將罪來與汝懺。三祖云。求罪不可得。二祖云。與汝懺罪竟。因成一頌。舉似大眾。無孔笛子㲲拍板。五音六律皆普遍。時人不識黃幡綽。笑道儂家登寶殿。

上堂云。淺聞深悟深聞不悟。爭柰何爭柰何。獻佛不在香多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。淺聞深悟深聞不悟。爭柰何爭柰何。獻佛不在香多。

上堂云。開眼為晝合眼為夜。坐斷舌頭誰談般若。金色頭陀不入保社。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。開眼為晝合眼為夜。坐斷舌頭誰談般若。金色頭陀不入保社。

上堂舉。風穴云。若立一塵。家國興盛野老嚬蹙。不立一塵。家國喪亡野老謳歌。太平即不然。若立一塵。法堂前草深一丈。不立一塵。錦上鋪花。何也不見道。九九八十一。窮漢受罪畢。纔擬展脚眠。蚊蟲獦蚤出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。風穴云。若立一塵。家國興盛野老嚬蹙。不立一塵。家國喪亡野老謳歌。太平即不然。若立一塵。法堂前草深一丈。不立一塵。錦上鋪花。何也不見道。九九八十一。窮漢受罪畢。纔擬展脚眠。蚊蟲獦蚤出。

上堂因雪。舉僧問雲門。不起一念。還有過也無。門云。須彌山。師云。有時問著師僧。或竪一指。或進一步。或下一喝。或拂袖便去。上座未在。何故太平未曾向二三月間下一陣雪。向汝諸人在。如今有。箇漢出來道。老和尚莫七顛八倒。見今下也不是。乃展手云了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂因雪。舉僧問雲門。不起一念。還有過也無。門云。須彌山。師云。有時問著師僧。或竪一指。或進一步。或下一喝。或拂袖便去。上座未在。何故太平未曾向二三月間下一陣雪。向汝諸人在。如今有。箇漢出來道。老和尚莫七顛八倒。見今下也不是。乃展手云了。

上堂僧。問蓮。花未出水時如何師。云在。泥裏學。云出。水後如何師。云在。水上問。王子未登九五時如何師。云逢。人多問路。學云。正登九五時如何。師云。天下太平。學云。登九五後如何。師云。誰論好醜。乃云。末後最慇懃。儂家隨處新。大千沙界裏。不免箇中人且。道那箇是箇中人平。蕪盡處是青山行。人更在青山外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧。問蓮。花未出水時如何師。云在。泥裏學。云出。水後如何師。云在。水上問。王子未登九五時如何師。云逢。人多問路。學云。正登九五時如何。師云。天下太平。學云。登九五後如何。師云。誰論好醜。乃云。末後最慇懃。儂家隨處新。大千沙界裏。不免箇中人且。道那箇是箇中人平。蕪盡處是青山行。人更在青山外。

上堂舉。雲門道。平地上死人無數。出得荊棘林者是好手。時有僧云。恁麼則堂中第一座有長處。雲門云。蘇嚧蘇嚧。太平即不然。平地上箇箇丈夫。荊棘林裏坐得底是好手。何故乃云格。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。雲門道。平地上死人無數。出得荊棘林者是好手。時有僧云。恁麼則堂中第一座有長處。雲門云。蘇嚧蘇嚧。太平即不然。平地上箇箇丈夫。荊棘林裏坐得底是好手。何故乃云格。

上堂云。將四大海水為一枚硯。須彌山作一管筆。有人向虛空裏。寫祖師西來意五字。太平下座大展坐具禮拜為師。若寫不得。佛法無靈驗。有麼有麼便下座。大眾散。師高聲云。侍者。侍者應喏。師云。收取坐具。復問侍者云。還收得坐具麼。侍者提起坐具。師云。我早知儞恁麼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。將四大海水為一枚硯。須彌山作一管筆。有人向虛空裏。寫祖師西來意五字。太平下座大展坐具禮拜為師。若寫不得。佛法無靈驗。有麼有麼便下座。大眾散。師高聲云。侍者。侍者應喏。師云。收取坐具。復問侍者云。還收得坐具麼。侍者提起坐具。師云。我早知儞恁麼也。

上堂。僧問。佛未出世時如何。師云。大憨不如小憨。學云。出世後如何。師云。小憨不如大憨。乃云。入荒田不揀。信手拈來草。不認大哥妻。元來是嫂嫂。鄭州出鵝梨。青州出大棗。無事巾單下。箇箇從頭咬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。佛未出世時如何。師云。大憨不如小憨。學云。出世後如何。師云。小憨不如大憨。乃云。入荒田不揀。信手拈來草。不認大哥妻。元來是嫂嫂。鄭州出鵝梨。青州出大棗。無事巾單下。箇箇從頭咬。

上堂云。山僧昨日入城。見一棚傀儡。不免近前看。或見端嚴奇特。或見醜陋不堪動轉行坐。青黃赤白一一見了。子細看時。元來青布幔裏有人。山僧忍俊不禁。乃問長史高姓。他道老和尚看便休。問什麼姓大眾。山僧被他一句。直得無言可對。無理可伸。還有人為山僧道得麼。昨日那裏落節。今日者裏拔本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。山僧昨日入城。見一棚傀儡。不免近前看。或見端嚴奇特。或見醜陋不堪動轉行坐。青黃赤白一一見了。子細看時。元來青布幔裏有人。山僧忍俊不禁。乃問長史高姓。他道老和尚看便休。問什麼姓大眾。山僧被他一句。直得無言可對。無理可伸。還有人為山僧道得麼。昨日那裏落節。今日者裏拔本。

上堂云。有鹽曰醎。無鹽曰澹。太平聞說。口似匾檐。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。有鹽曰醎。無鹽曰澹。太平聞說。口似匾檐。便下座。

上堂云。神通妙用不欠絲毫。通人分上何用忉忉。泥多佛大水長船高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。神通妙用不欠絲毫。通人分上何用忉忉。泥多佛大水長船高。

上堂云。一月普現一切水。一切水月一月攝。誠哉是言也。可謂塑不成畫不就。昨夜三更白如晝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一月普現一切水。一切水月一月攝。誠哉是言也。可謂塑不成畫不就。昨夜三更白如晝。

謝典座上堂云。變生作熟雖然易。眾口調和轉見難。鹹澹若知真箇味。自然飢飽不相干。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝典座上堂云。變生作熟雖然易。眾口調和轉見難。鹹澹若知真箇味。自然飢飽不相干。

上堂。拈起拄杖云。昨夜三更夢見拄杖子。教我一片禪向我道。和尚明日早起上堂舉似大眾。昨日錦上鋪花。今日脚蹋實地。但看今日明朝說甚祖師來意。翻思黃面老人。謾道靈山授記。直饒大地山河。借我鼻孔出氣。不如放下身心。自然仁義禮智。為亡僧下火。舉起火把云。火風四大互相違背。當此時節隨緣自在。次日又為一僧舉起火把云。昨日也恁麼。今日也恁麼。且道昨日是今日是。說甚是不是儞看是甚火色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。拈起拄杖云。昨夜三更夢見拄杖子。教我一片禪向我道。和尚明日早起上堂舉似大眾。昨日錦上鋪花。今日脚蹋實地。但看今日明朝說甚祖師來意。翻思黃面老人。謾道靈山授記。直饒大地山河。借我鼻孔出氣。不如放下身心。自然仁義禮智。為亡僧下火。舉起火把云。火風四大互相違背。當此時節隨緣自在。次日又為一僧舉起火把云。昨日也恁麼。今日也恁麼。且道昨日是今日是。說甚是不是儞看是甚火色。

上堂云。今朝正月半。與諸人相見。嫰麥長新苗。粒粒皆成麫。薦不薦全藉春風扇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。今朝正月半。與諸人相見。嫰麥長新苗。粒粒皆成麫。薦不薦全藉春風扇。

次住海會語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次住海會語錄

參學景淳集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參學景淳集

師入院。開堂日。宣疏了乃云。疏帖一時讀了。若是具金剛眼睛底。何必重說偈言。雖然如是。事無一向。便陞座拈香罷。四面白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。金鏃慣將平祖道。鐵鞭多在恨無讐。莫有不顧危亡底衲僧麼。出來相見。僧問。白雲山下祖令當行。如何是祖令。師云。一二三四五。學云。恁麼則昨日太平今朝海會。師云。高著師僧。問昔日為霖去。今朗領眾來。朝賢臨座下。願震一聲雷。師云。儞還聞麼。學云。風送好雲歸碧洞。水潮滄海助波濤。師云。知心有幾人。學云。寒山常撫掌。拾得每慇懃。師云。將謂無人。學云。也不得壓良為賤。師云。且禮拜著。乃云。問話且止。夫第一義適來。若於四面搥下薦得。千聖不能近。祖師言不到。天下作者拱手歸降何也。況第一義本來清淨不受諸塵。如何說得。同道方知。今日放過一著。向建化門中。別作箇解話會。是以紹先聖之遺蹤。稱提祖令。為後學之模範。建立宗風。若非當人。曷能傳授(謝詞不錄)乃云。陳謝既畢。不可空然。有一頌舉似大眾。日暖風和花正開。七重山鎖白雲來。飜思城市繁華處。又出松門步一回。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師入院。開堂日。宣疏了乃云。疏帖一時讀了。若是具金剛眼睛底。何必重說偈言。雖然如是。事無一向。便陞座拈香罷。四面白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。金鏃慣將平祖道。鐵鞭多在恨無讐。莫有不顧危亡底衲僧麼。出來相見。僧問。白雲山下祖令當行。如何是祖令。師云。一二三四五。學云。恁麼則昨日太平今朝海會。師云。高著師僧。問昔日為霖去。今朗領眾來。朝賢臨座下。願震一聲雷。師云。儞還聞麼。學云。風送好雲歸碧洞。水潮滄海助波濤。師云。知心有幾人。學云。寒山常撫掌。拾得每慇懃。師云。將謂無人。學云。也不得壓良為賤。師云。且禮拜著。乃云。問話且止。夫第一義適來。若於四面搥下薦得。千聖不能近。祖師言不到。天下作者拱手歸降何也。況第一義本來清淨不受諸塵。如何說得。同道方知。今日放過一著。向建化門中。別作箇解話會。是以紹先聖之遺蹤。稱提祖令。為後學之模範。建立宗風。若非當人。曷能傳授(謝詞不錄)乃云。陳謝既畢。不可空然。有一頌舉似大眾。日暖風和花正開。七重山鎖白雲來。飜思城市繁華處。又出松門步一回。

師在太平受帖。拈起。示眾云。恁麼會去。早是鈍漢。何也若憑說五千四十八卷。豈不是說。若不憑說又如何辨白。請維那分明拈出。讀疏了。遂陞座乃云。祖令當行十方坐斷。其中莫有不惜性命者麼。出來與老僧相見。時有僧出云。日月易見好事難逢。師云。令人疑著。問公牋已至師今受。祖意西來願舉揚。師云。雲從龍風從虎。學云。人天既獲聞真諦。更有尖新事也無。師云有。學云。如何是尖新底事。師云。蹉過也不知。問白雲長老太平禪師。於其中間未審如何辨的。師云。儞試定當看。學云。莫是月無來去影現千江。師云。一任鑽龜打瓦。遂云。法不孤起仗境方生。明鏡當臺好醜自現。久參上士言下知歸。晚學初機當須子細。是以古人道。法無去來無動轉者。輒成山頌舉似大眾。觸目光明處處新。其中那箇辨疎親。祇園枝上千花秀。一度芬芳一度春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師在太平受帖。拈起。示眾云。恁麼會去。早是鈍漢。何也若憑說五千四十八卷。豈不是說。若不憑說又如何辨白。請維那分明拈出。讀疏了。遂陞座乃云。祖令當行十方坐斷。其中莫有不惜性命者麼。出來與老僧相見。時有僧出云。日月易見好事難逢。師云。令人疑著。問公牋已至師今受。祖意西來願舉揚。師云。雲從龍風從虎。學云。人天既獲聞真諦。更有尖新事也無。師云有。學云。如何是尖新底事。師云。蹉過也不知。問白雲長老太平禪師。於其中間未審如何辨的。師云。儞試定當看。學云。莫是月無來去影現千江。師云。一任鑽龜打瓦。遂云。法不孤起仗境方生。明鏡當臺好醜自現。久參上士言下知歸。晚學初機當須子細。是以古人道。法無去來無動轉者。輒成山頌舉似大眾。觸目光明處處新。其中那箇辨疎親。祇園枝上千花秀。一度芬芳一度春。

上堂。僧問。如何是佛。師云。悉達多太子。學云。逾城時如何。師云。自有四天王在。學云。到雪山時如何。師云。蘆芽穿膝鵲巢頂上。學云。爭柰未是學人安身處。師喝云。禮拜了退。乃云。天地為洪爐。烹煉強與弱。大道本無元。卷舒由橐鑰。凡聖路坦然。各自看謀略。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是佛。師云。悉達多太子。學云。逾城時如何。師云。自有四天王在。學云。到雪山時如何。師云。蘆芽穿膝鵲巢頂上。學云。爭柰未是學人安身處。師喝云。禮拜了退。乃云。天地為洪爐。烹煉強與弱。大道本無元。卷舒由橐鑰。凡聖路坦然。各自看謀略。

謝首座上堂云。槌破蟠桃核。得見其仁。捋斷驪龍鬚。得遇其寶。雖然如是。也未是好手。黃帝失玄珠於赤水。使智索之而不得。使離未索之而不得。使契詬索之而不得。乃使罔象。直饒罔象得之亦未是好手。爭似今日與大眾。同使一箇通事舍人。雖然如是。也只得一半。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝首座上堂云。槌破蟠桃核。得見其仁。捋斷驪龍鬚。得遇其寶。雖然如是。也未是好手。黃帝失玄珠於赤水。使智索之而不得。使離未索之而不得。使契詬索之而不得。乃使罔象。直饒罔象得之亦未是好手。爭似今日與大眾。同使一箇通事舍人。雖然如是。也只得一半。

上堂云。永嘉道。取不得捨不得。不可得中只麼得。祖師道。不是心不是物不是佛。大眾且道。是箇什麼。乃云。到江吳地盡隔岸越山多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。永嘉道。取不得捨不得。不可得中只麼得。祖師道。不是心不是物不是佛。大眾且道。是箇什麼。乃云。到江吳地盡隔岸越山多。

結夏上堂。僧問。如何是白雲境。師云。七重山鎖潺湲水。學云。如何是境中人。師云。來千去萬。學云。人境已蒙師指示。向上宗乘又若何。師云。面赤不如語直。乃云。此夏居白雲。禪人偶聚會。三月九旬中。尊卑相倚賴。粥飯與茶湯。精麁隨忍耐。逐意習經書。任運行三昧。彼此出家兒。放教肚皮大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結夏上堂。僧問。如何是白雲境。師云。七重山鎖潺湲水。學云。如何是境中人。師云。來千去萬。學云。人境已蒙師指示。向上宗乘又若何。師云。面赤不如語直。乃云。此夏居白雲。禪人偶聚會。三月九旬中。尊卑相倚賴。粥飯與茶湯。精麁隨忍耐。逐意習經書。任運行三昧。彼此出家兒。放教肚皮大。

上堂云。昨日有一則因緣。擬舉似大眾。却為老僧忘事都大。一時思量不出。乃沈吟多時云。忘却也忘却也。復云。教中有一道真言。號聰明王。有人念者。忘即記得。遂云。唵阿盧勒繼娑婆訶。乃拍手大笑云。記得也記得也。覓佛不見佛。討祖不見祖。甜瓜徹蒂甜。苦瓠連根苦。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。昨日有一則因緣。擬舉似大眾。却為老僧忘事都大。一時思量不出。乃沈吟多時云。忘却也忘却也。復云。教中有一道真言。號聰明王。有人念者。忘即記得。遂云。唵阿盧勒繼娑婆訶。乃拍手大笑云。記得也記得也。覓佛不見佛。討祖不見祖。甜瓜徹蒂甜。苦瓠連根苦。下座。

解夏上堂云。一塵起大地收。一葉落天下秋。金風動處。警砌畔之蛩吟。玉露零時。引林間之蟬噪。遠煙別浦。行行之鷗鷺爭飛。絕壁危巒。處處之猿猱競嘯。又見漁人舉櫂樵子謳歌。數聲羗笛牧童戲。一片征帆孤客夢。可以發揮祖道建立宗風。九旬無虛棄之功。百劫在今時之用。如斯話會。衲子攢眉。不見道。一塵不立始歸家。若有纖毫非眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏上堂云。一塵起大地收。一葉落天下秋。金風動處。警砌畔之蛩吟。玉露零時。引林間之蟬噪。遠煙別浦。行行之鷗鷺爭飛。絕壁危巒。處處之猿猱競嘯。又見漁人舉櫂樵子謳歌。數聲羗笛牧童戲。一片征帆孤客夢。可以發揮祖道建立宗風。九旬無虛棄之功。百劫在今時之用。如斯話會。衲子攢眉。不見道。一塵不立始歸家。若有纖毫非眷屬。

上堂。僧問。見來不采時如何。師云。各自守疆界。進云。見來却采時如何。師云。看築著儞鼻孔。學云。謝師答話。師云。放。乃云。古人道。如何是不動尊。朝到西天暮歸唐土。大眾莫是動而不動。不動而動麼。只者便是白雲見處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。見來不采時如何。師云。各自守疆界。進云。見來却采時如何。師云。看築著儞鼻孔。學云。謝師答話。師云。放。乃云。古人道。如何是不動尊。朝到西天暮歸唐土。大眾莫是動而不動。不動而動麼。只者便是白雲見處。

郡中回上堂云。船上無散工。時時事不同。昨朝城郭裏今日白雲中。且道不動尊在什麼處。自云。氣似韛袋。令人可愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 郡中回上堂云。船上無散工。時時事不同。昨朝城郭裏今日白雲中。且道不動尊在什麼處。自云。氣似韛袋。令人可愛。

自出緣化回。上堂云。白雲海會院。足水兼柴炭。唯少麻與麥。眾人皆盡見。親去化檀那疎却阿羅漢且望大慈悲。一一看佛面。大眾。佛身充滿於法界。且作麼生看。我道不隔一條線。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自出緣化回。上堂云。白雲海會院。足水兼柴炭。唯少麻與麥。眾人皆盡見。親去化檀那疎却阿羅漢且望大慈悲。一一看佛面。大眾。佛身充滿於法界。且作麼生看。我道不隔一條線。

上堂云。幸然無一事。行脚要參禪。却被禪相惱。不透祖師關。如何是祖師關。把火入牛欄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。幸然無一事。行脚要參禪。却被禪相惱。不透祖師關。如何是祖師關。把火入牛欄。

上堂云。我有一柄箒。掃盡雪山雪。我有一張口。臨事無可說我有一雙眼。和盲悖訴瞎。任意過平生。烏龜喚作鼈。處世學為人。喫水須防噎。仰山曾道底。兩口一無舌。四海五湖人。當陽瞥不瞥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。我有一柄箒。掃盡雪山雪。我有一張口。臨事無可說我有一雙眼。和盲悖訴瞎。任意過平生。烏龜喚作鼈。處世學為人。喫水須防噎。仰山曾道底。兩口一無舌。四海五湖人。當陽瞥不瞥。

上堂舉。靈雲悟桃花頌云。三十年來尋劍客。幾經葉落又抽枝。自從一見桃花後。直至如今更不疑。玄沙云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹在。師云。說什麼諦當。更參三十年始得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。靈雲悟桃花頌云。三十年來尋劍客。幾經葉落又抽枝。自從一見桃花後。直至如今更不疑。玄沙云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹在。師云。說什麼諦當。更參三十年始得。

上堂。僧問。如何是佛。師云。獨木橋子。學云。如何趣向。師云。緊峭草鞋。乃云。幸然可怜生。剛地學參。問既然參得了。未免肚裏悶。悶即自家悶。困即自家困。祖佛生冤家。好與槌一頓。且道。佛祖過在什麼處。若人會得。許儞具一隻眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是佛。師云。獨木橋子。學云。如何趣向。師云。緊峭草鞋。乃云。幸然可怜生。剛地學參。問既然參得了。未免肚裏悶。悶即自家悶。困即自家困。祖佛生冤家。好與槌一頓。且道。佛祖過在什麼處。若人會得。許儞具一隻眼。

桐樹郭宅請陞座云。桐林郭評事家門幸。食祿性靜好。吾宗溫良如美玉。封疏請諸山。營齋殖洪福。二人長老共談玄。正值陽和二月天。渴鹿飲溪氷作水。野猿啼樹霧成煙。黃梅路上多知己。今日同乘般若船。乘船即不無。且道。說箇什麼事。幸遇三春明媚。因行不妨掉臂。囉邏哩囉邏哩。乃拍手大笑云。是何曲調萬年歡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 桐樹郭宅請陞座云。桐林郭評事家門幸。食祿性靜好。吾宗溫良如美玉。封疏請諸山。營齋殖洪福。二人長老共談玄。正值陽和二月天。渴鹿飲溪氷作水。野猿啼樹霧成煙。黃梅路上多知己。今日同乘般若船。乘船即不無。且道。說箇什麼事。幸遇三春明媚。因行不妨掉臂。囉邏哩囉邏哩。乃拍手大笑云。是何曲調萬年歡。

上堂云。二月春將半。相呼同賞翫。寒食近清明。百花開爛熳。或上白雲峯。或遊赤水畔。野外標墳人。路傍酒醉漢。半笑半悲啼。真誠堪讚嘆。人人謂我泄天機。子細分明與批判。看看。五湖禪客莫輕詶。記取今朝者公案。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。二月春將半。相呼同賞翫。寒食近清明。百花開爛熳。或上白雲峯。或遊赤水畔。野外標墳人。路傍酒醉漢。半笑半悲啼。真誠堪讚嘆。人人謂我泄天機。子細分明與批判。看看。五湖禪客莫輕詶。記取今朝者公案。

上堂舉。趙州問婆子。什處去。婆云。偷趙州笋去。州云。或遇趙州又作麼生。婆連打兩掌。州便休去。師云。趙州休去。不知眾中作麼生商量。白雲也要露箇消息。貴要眾人共知。婆子雖行正令。一生不了。趙州被打兩掌。咬斷牙關。婆子可謂去路一身輕似葉。趙州高名千古重如山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。趙州問婆子。什處去。婆云。偷趙州笋去。州云。或遇趙州又作麼生。婆連打兩掌。州便休去。師云。趙州休去。不知眾中作麼生商量。白雲也要露箇消息。貴要眾人共知。婆子雖行正令。一生不了。趙州被打兩掌。咬斷牙關。婆子可謂去路一身輕似葉。趙州高名千古重如山。

上堂云。僧問雲門。如何是一代時教。門云。對一說。師云。對一說。卷盡五千四十八。風花雪月任流傳。金剛腦後添生鐵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。僧問雲門。如何是一代時教。門云。對一說。師云。對一說。卷盡五千四十八。風花雪月任流傳。金剛腦後添生鐵。

施主請上堂云。道吾與漸源。往山下弔慰。源拊棺問曰。生耶死耶。吾云。生也不道。死也不道。源云。為什麼不道。吾云。不道不道。回至中路。源云。和尚須與某甲道。若不道。即打和尚去也。吾云。打即任打。道即不道。源便打。至院吾令潛去。白雲今日忿氣不甘。須要斷者公案道。吾第一不解與身作主。第二不能隨機入俗。當初待伊問道生耶死耶。但向伊道。等歸院裏向儞道。當時若著得者語。靈利漢一蹋蹋著。大小大道吾和尚也。又免得一頓拳頭。有眼底子細看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施主請上堂云。道吾與漸源。往山下弔慰。源拊棺問曰。生耶死耶。吾云。生也不道。死也不道。源云。為什麼不道。吾云。不道不道。回至中路。源云。和尚須與某甲道。若不道。即打和尚去也。吾云。打即任打。道即不道。源便打。至院吾令潛去。白雲今日忿氣不甘。須要斷者公案道。吾第一不解與身作主。第二不能隨機入俗。當初待伊問道生耶死耶。但向伊道。等歸院裏向儞道。當時若著得者語。靈利漢一蹋蹋著。大小大道吾和尚也。又免得一頓拳頭。有眼底子細看。

解夏上堂云。九旬三箇月。彈指瞥然間。忙者直然忙。閑者直然閑。事事無窮盡。千古白雲山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解夏上堂云。九旬三箇月。彈指瞥然間。忙者直然忙。閑者直然閑。事事無窮盡。千古白雲山。

上堂舉。雲門一日普請般柴次。乃拋下一片柴云。一大藏教。只說者箇。師云。大小雲門。錯下註脚。老僧當時若見向伊道。普請處不得狼藉。若點檢得出。免儞普請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。雲門一日普請般柴次。乃拋下一片柴云。一大藏教。只說者箇。師云。大小雲門。錯下註脚。老僧當時若見向伊道。普請處不得狼藉。若點檢得出。免儞普請。

上堂。僧問。如何是先照後用。師云。王言如絲。學云。如何是先用後照。師云。其出如綸。學云。如何是照用同時。師云。舉起軒轅鑑。蚩尤頓失威。學云。如何是照用不同時。師云。金將火試。乃舉。僧問首山。如何是佛。首山云。新婦騎驢阿家牽。大眾。莫問新婦阿家。免煩路上波吒。遇飯即飯遇茶即茶。同門出入宿世冤家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是先照後用。師云。王言如絲。學云。如何是先用後照。師云。其出如綸。學云。如何是照用同時。師云。舉起軒轅鑑。蚩尤頓失威。學云。如何是照用不同時。師云。金將火試。乃舉。僧問首山。如何是佛。首山云。新婦騎驢阿家牽。大眾。莫問新婦阿家。免煩路上波吒。遇飯即飯遇茶即茶。同門出入宿世冤家。

上堂。僧問。如何是臨濟下事。師云。五逆聞雷。學云。如何是雲門下事。師云。紅旗閃爍學云。如何是曹洞下事。師云。馳書不到家。學云。如何是溈仰下事。師云。斷碑橫古路。僧禮拜。師云。何不問法眼下事。學云。留與和尚。師云。巡人犯夜。乃云。會即事同一家。不會萬別千差。一半喫泥喫土。一半食麥食麻。或即降龍伏虎。或即摝蜆撈蝦。禾山唯解打鼓。祕魔一向擎扠。者箇一場戲笑。皆因微笑拈花。白雲隨隊骨董。順風撒土撒沙。若無者箇腸肚。如何衣錦還家。且道還家一句作麼生道。今日榮華人不識。十年前是。一書生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是臨濟下事。師云。五逆聞雷。學云。如何是雲門下事。師云。紅旗閃爍學云。如何是曹洞下事。師云。馳書不到家。學云。如何是溈仰下事。師云。斷碑橫古路。僧禮拜。師云。何不問法眼下事。學云。留與和尚。師云。巡人犯夜。乃云。會即事同一家。不會萬別千差。一半喫泥喫土。一半食麥食麻。或即降龍伏虎。或即摝蜆撈蝦。禾山唯解打鼓。祕魔一向擎扠。者箇一場戲笑。皆因微笑拈花。白雲隨隊骨董。順風撒土撒沙。若無者箇腸肚。如何衣錦還家。且道還家一句作麼生道。今日榮華人不識。十年前是。一書生。

上堂云。但知喫果子。莫管樹曲彔。不識曲彔樹。爭解喫果子。不過祖師關。爭會敵生死。如何是祖師關。拈却大案山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。但知喫果子。莫管樹曲彔。不識曲彔樹。爭解喫果子。不過祖師關。爭會敵生死。如何是祖師關。拈却大案山。

上堂云。一向恁麼去。路絕人稀。一向恁麼來。孤負先聖。去此二途。祖佛不能近。設使與白雲同。生同死。亦未稱平生。何也鳳凰不是凡間鳥。不得梧桐誓不棲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一向恁麼去。路絕人稀。一向恁麼來。孤負先聖。去此二途。祖佛不能近。設使與白雲同。生同死。亦未稱平生。何也鳳凰不是凡間鳥。不得梧桐誓不棲。

上堂舉。法眼道。識得橙子周匝有餘。雲門道。識得橙子天地懸殊。師云。這兩人。一人過船。一人渡水。若點檢得出。許儞具正法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。法眼道。識得橙子周匝有餘。雲門道。識得橙子天地懸殊。師云。這兩人。一人過船。一人渡水。若點檢得出。許儞具正法眼。

上堂云。望天祈好雪。祥瑞實難加。鵲噪青松上。變成白老鵶。紫騮牽出薄寒馬。金鐙粧成銀鏤花。苦苦苦箇什麼。忽然變成雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。望天祈好雪。祥瑞實難加。鵲噪青松上。變成白老鵶。紫騮牽出薄寒馬。金鐙粧成銀鏤花。苦苦苦箇什麼。忽然變成雨。

石臺師弟至。上堂。僧問。如何是和尚家風。師云。鐵旗鐵鼓。學云。只有者箇。為復別有。師云。采石渡頭看。學云。忽遇客來如何祇待。師云。龍肝鳳髓且待別時。學云。客是主人相師。師云。謝供養。乃云。昔日先師頌臨濟三頓棒云。一拳拳倒黃鶴樓。一趯趯飜鸚鵡洲。有意氣時添意氣。不風流處也風流。大眾。若到白雲門下。須要眾人助拳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石臺師弟至。上堂。僧問。如何是和尚家風。師云。鐵旗鐵鼓。學云。只有者箇。為復別有。師云。采石渡頭看。學云。忽遇客來如何祇待。師云。龍肝鳳髓且待別時。學云。客是主人相師。師云。謝供養。乃云。昔日先師頌臨濟三頓棒云。一拳拳倒黃鶴樓。一趯趯飜鸚鵡洲。有意氣時添意氣。不風流處也風流。大眾。若到白雲門下。須要眾人助拳。

上堂。舉起拳頭云。若喚作拳頭。一似不曾行脚。若不喚作拳頭。對面相謾。除此之外。也少一拳不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉起拳頭云。若喚作拳頭。一似不曾行脚。若不喚作拳頭。對面相謾。除此之外。也少一拳不得。

出隊歸上堂云。出隊半箇月。眼不見鼻孔。忘却祖師禪。拾得箇骨董。且道向什麼處著。一分奉釋迦牟尼佛。一分奉多寶佛塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出隊歸上堂云。出隊半箇月。眼不見鼻孔。忘却祖師禪。拾得箇骨董。且道向什麼處著。一分奉釋迦牟尼佛。一分奉多寶佛塔。

謝首座上堂云。彌勒看不見。釋迦說不得。恁麼尊貴生。日用無差忒。得不得識不識。三德六味味逾多。千古萬古為規則。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝首座上堂云。彌勒看不見。釋迦說不得。恁麼尊貴生。日用無差忒。得不得識不識。三德六味味逾多。千古萬古為規則。

上堂。僧問。如何是燃燈前。師云。令人疑著。學云。如何是正燃燈。師云。錯認定盤星。學云。如何是燃燈後。師云。一場懡㦬。乃云。每月有箇十五。無始劫來盡數數。到彌勒下生。未免有甜有苦。且道畢竟如何。南山白額大蟲元是西山猛虎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是燃燈前。師云。令人疑著。學云。如何是正燃燈。師云。錯認定盤星。學云。如何是燃燈後。師云。一場懡㦬。乃云。每月有箇十五。無始劫來盡數數。到彌勒下生。未免有甜有苦。且道畢竟如何。南山白額大蟲元是西山猛虎。