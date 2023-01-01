法演禪師語錄
宋 才良等編3卷CBETA T1995大于一万字 4 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
法演禪師語錄卷上
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舒州白雲山海會演和尚初住四面山語錄
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參學才良編
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師開堂日。授疏示眾云。兵隨印轉。將逐符行。請對尊官。分明剖露。宣疏了指法座云。此大寶華王座。從朝至暮。與諸人同起同坐。諸人還見麼。若見。更不在陞。若不見。莫道今日謾儞。便陞座拈香云。此一瓣香。先為今上皇帝。伏願。常居鳳扆永鎮龍樓。次拈香云。此一瓣香。奉為州縣官僚。伏願。乃忠乃孝惟清惟白。永作生民父母。長為外護紀綱。又拈香云此一瓣香。得來久矣。十有餘年海上雲遊。討一箇冤讐。未曾遭遇。一到龍舒。果遇其人。方契憤憤之心。今日對大眾雪屈。須至爇却。為我見住白雲端和尚。從教熏天炙地。一任穿過蔡州。有鼻孔底辨取。龍門和尚白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。若論第一義。西天二十八祖唐土六祖。立在下風。一大藏教白雲萬里。摩竭掩室毘耶杜口。正在夢中。千佛出世寐語未了。文殊普賢拗曲作直。所以道。設使言前薦得。猶是滯殼迷封。縱饒句下精通。未免觸途狂見。若也把定封疆。說什麼法堂前草深一丈。直得凡聖路絕鳥飛不度。天下衲僧無出氣處。眾中莫有不甘底麼。出來相見。時有僧問。優曇花現方便門開。朝宰臨筵如何舉唱。師云。今日好睛。學云。杲日當空清風匝地。師云。省得我多少。問如何是人中境。師云。寶閣凌空金鐸響。怪松隈險野猿啼。學云。如何是境中人。師云。鼻直眼橫。乃云。更有問話者麼。若無。雙泉今日向第二義門。放一線道。與諸人相見。和泥合水一上。且要釋迦彌勒動地雨花。文殊普賢觀音勢至。各踞一方助佛揚化。皆務本事器量堪任。雙泉不免也入一分。共說東家杓柄長西家杓柄短。任從春草青青炎光爍爍。秋樹葉零冬氷片薄。何故如是。且要諸人順時保愛(謝辭不錄)乃拈起拄杖云。古人道。拈起也天回地轉。放下也草偃風行。四面即不然。拈起也七穿八穴。放下也錦上鋪花。且道。還有為人處也無。良久云。來年更有新條在。惱亂春風卒未休。
師開堂日。授疏示眾云。兵隨印轉。將逐符行。請對尊官。分明剖露。宣疏了指法座云。此大寶華王座。從朝至暮。與諸人同起同坐。諸人還見麼。若見。更不在陞。若不見。莫道今日謾儞。便陞座拈香云。此一瓣香。先為今上皇帝。伏願。常居鳳扆永鎮龍樓。次拈香云。此一瓣香。奉為州縣官僚。伏願。乃忠乃孝惟清惟白。永作生民父母。長為外護紀綱。又拈香云此一瓣香。得來久矣。十有餘年海上雲遊。討一箇冤讐。未曾遭遇。一到龍舒。果遇其人。方契憤憤之心。今日對大眾雪屈。須至爇却。為我見住白雲端和尚。從教熏天炙地。一任穿過蔡州。有鼻孔底辨取。龍門和尚白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。若論第一義。西天二十八祖唐土六祖。立在下風。一大藏教白雲萬里。摩竭掩室毘耶杜口。正在夢中。千佛出世寐語未了。文殊普賢拗曲作直。所以道。設使言前薦得。猶是滯殼迷封。縱饒句下精通。未免觸途狂見。若也把定封疆。說什麼法堂前草深一丈。直得凡聖路絕鳥飛不度。天下衲僧無出氣處。眾中莫有不甘底麼。出來相見。時有僧問。優曇花現方便門開。朝宰臨筵如何舉唱。師云。今日好睛。學云。杲日當空清風匝地。師云。省得我多少。問如何是人中境。師云。寶閣凌空金鐸響。怪松隈險野猿啼。學云。如何是境中人。師云。鼻直眼橫。乃云。更有問話者麼。若無。雙泉今日向第二義門。放一線道。與諸人相見。和泥合水一上。且要釋迦彌勒動地雨花。文殊普賢觀音勢至。各踞一方助佛揚化。皆務本事器量堪任。雙泉不免也入一分。共說東家杓柄長西家杓柄短。任從春草青青炎光爍爍。秋樹葉零冬氷片薄。何故如是。且要諸人順時保愛(謝辭不錄)乃拈起拄杖云。古人道。拈起也天回地轉。放下也草偃風行。四面即不然。拈起也七穿八穴。放下也錦上鋪花。且道。還有為人處也無。良久云。來年更有新條在。惱亂春風卒未休。
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師在白雲授帖。拈起示眾云。大眾。只恁麼會得。埋沒宗風。過犯不小。幸有見成公案。請維那對眾宣讀。宣帖了授法衣提起云。既是大庾嶺頭提不起。為什麼却在者裏。且道。者裏底是。那裏底是。乃云。携瓶自汲清涼水。却著袈裟作主人。便披指法座前云。象王回師子步。儂家看著雙眉聚。然雖如是。事到如斯難為辭讓但有路可上更高人也行。便陞座。僧問。禪非意想道絕功勳。轉身一句作麼生道。師云。大眾見儞。學云也。知和尚有此機鋒。師云。獨出闍黎。學云。今日却成造次。師云。捧上不成龍。問沙場久戰名遂今朝。不涉功勳作麼生道。師云。長蛇猶自可。偃月怎生當。學云。金鏃慣調曾百戰。鐵鞭多力恨無讐。師云。知君不是金牙作。爭解彎弓射尉遲。學云。眼親不如手親。師云。新長老敗闕。學云。口是禍門。師噓乃云。秋風颯颯玉露垂珠。水碧山青蛩吟蟬噪。圓通門大啟。文殊普賢穿過汝諸人鼻孔。自是汝諸人當面諱却。復云。諸佛不出世。四十九年說。未審說箇什麼。少林有妙訣。殃及子孫。至今分疎不下。更說什麼妙訣。若人識祖佛當處便超越。超越與未超越則且置。儞道。祖佛即今在什麼處。若無人道得。山僧不惜眉毛。與汝諸人拈出。拍禪床一下。
師在白雲授帖。拈起示眾云。大眾。只恁麼會得。埋沒宗風。過犯不小。幸有見成公案。請維那對眾宣讀。宣帖了授法衣提起云。既是大庾嶺頭提不起。為什麼却在者裏。且道。者裏底是。那裏底是。乃云。携瓶自汲清涼水。却著袈裟作主人。便披指法座前云。象王回師子步。儂家看著雙眉聚。然雖如是。事到如斯難為辭讓但有路可上更高人也行。便陞座。僧問。禪非意想道絕功勳。轉身一句作麼生道。師云。大眾見儞。學云也。知和尚有此機鋒。師云。獨出闍黎。學云。今日却成造次。師云。捧上不成龍。問沙場久戰名遂今朝。不涉功勳作麼生道。師云。長蛇猶自可。偃月怎生當。學云。金鏃慣調曾百戰。鐵鞭多力恨無讐。師云。知君不是金牙作。爭解彎弓射尉遲。學云。眼親不如手親。師云。新長老敗闕。學云。口是禍門。師噓乃云。秋風颯颯玉露垂珠。水碧山青蛩吟蟬噪。圓通門大啟。文殊普賢穿過汝諸人鼻孔。自是汝諸人當面諱却。復云。諸佛不出世。四十九年說。未審說箇什麼。少林有妙訣。殃及子孫。至今分疎不下。更說什麼妙訣。若人識祖佛當處便超越。超越與未超越則且置。儞道。祖佛即今在什麼處。若無人道得。山僧不惜眉毛。與汝諸人拈出。拍禪床一下。
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小參。僧問。如何是佛。師云。肥從口入。乃舉。德山示眾云。今夜不答話。有問話。者三十棒。眾中舉者甚多。會者不少。且道向什麼處見德山。有不顧性命底漢。試出來道看。若無。山僧為大眾與德山老人相見去也。待德山道。今夜不答話問話者三十棒。但向伊道。某甲話也不問。棒也不喫。儞道。還契他德山老人麼。到者裏須是箇漢始得。況法演遊方十有餘年。海上參尋見數員尊宿。自謂了當。及到浮山圓鑑會下。直是開口不得。後到白雲門下。咬破一箇鐵餕餡。直得百味具足。且道餡子一句作麼生道。乃云。花發鷄冠媚早秋誰人。能染紫絲頭有時。風動頻相倚似向堦前鬪不休。
小參。僧問。如何是佛。師云。肥從口入。乃舉。德山示眾云。今夜不答話。有問話。者三十棒。眾中舉者甚多。會者不少。且道向什麼處見德山。有不顧性命底漢。試出來道看。若無。山僧為大眾與德山老人相見去也。待德山道。今夜不答話問話者三十棒。但向伊道。某甲話也不問。棒也不喫。儞道。還契他德山老人麼。到者裏須是箇漢始得。況法演遊方十有餘年。海上參尋見數員尊宿。自謂了當。及到浮山圓鑑會下。直是開口不得。後到白雲門下。咬破一箇鐵餕餡。直得百味具足。且道餡子一句作麼生道。乃云。花發鷄冠媚早秋誰人。能染紫絲頭有時。風動頻相倚似向堦前鬪不休。
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入院日。上堂。僧問。携笻領眾祖令當行。把斷封疆師意如何。師云。秋風吹渭水。落葉滿長安。學云。四面無門山岳秀。今朝且得主人歸。師云。儞道路頭在什麼處。學云。為什麼對面不相識。師云。且喜到來。乃舉。祖師道。吾本來茲土。傳法救迷情。一花開五葉。結果自然成。達磨大師信脚來信口道。後代兒孫多成計校。要會開花結果處麼。鄭州梨青州棗。萬物無過出處好。
入院日。上堂。僧問。携笻領眾祖令當行。把斷封疆師意如何。師云。秋風吹渭水。落葉滿長安。學云。四面無門山岳秀。今朝且得主人歸。師云。儞道路頭在什麼處。學云。為什麼對面不相識。師云。且喜到來。乃舉。祖師道。吾本來茲土。傳法救迷情。一花開五葉。結果自然成。達磨大師信脚來信口道。後代兒孫多成計校。要會開花結果處麼。鄭州梨青州棗。萬物無過出處好。
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上堂。舉古人道。若有一人發真歸源。十方虛空悉皆消殞。雙泉則不然。若有一人發真歸源。十方虛空築著磕著。
上堂。舉古人道。若有一人發真歸源。十方虛空悉皆消殞。雙泉則不然。若有一人發真歸源。十方虛空築著磕著。
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到興化上堂僧問。和尚未離四面時如何。師云。在屋裏坐學云。離後如何。師云。走殺闍黎。乃舉法眼頌云。山水君居好城隍。我亦論靜聞鐘角響。閑對白雲屯。大眾。法眼雖不拏雲攫霧。爭柰遍地清風。四面今日試與法眼把手共行。靜聞鐘角響。且不是聲閑對白雲屯。且不是色。既非聲色。作麼生商量。乃云。洞裏無雲別有天。桃花似錦柳如煙。仙家不解論冬夏石欄松枯不記年。
到興化上堂僧問。和尚未離四面時如何。師云。在屋裏坐學云。離後如何。師云。走殺闍黎。乃舉法眼頌云。山水君居好城隍。我亦論靜聞鐘角響。閑對白雲屯。大眾。法眼雖不拏雲攫霧。爭柰遍地清風。四面今日試與法眼把手共行。靜聞鐘角響。且不是聲閑對白雲屯。且不是色。既非聲色。作麼生商量。乃云。洞裏無雲別有天。桃花似錦柳如煙。仙家不解論冬夏石欄松枯不記年。
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上堂云。天上無彌勒。地下無彌勒。十字街頭立。被人喚作賊。便下座。
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上堂。僧問。四面無門山岳秀。箇中時節若為分。師云。東君須子細。遍地發萌芽。學云。春去秋來事宛然也。師云。纔方搓彈子。便要揑金剛。乃舉。古人云我若向儞道。即禿却我舌。若不向儞道。即啞却我口。且道還有為人處也無。四面有時擬為儞吞却只被當門齒礙。擬為儞吐却。又為咽喉小。且道還有為人處也無。乃云。四面從來柳下惠。
上堂。僧問。四面無門山岳秀。箇中時節若為分。師云。東君須子細。遍地發萌芽。學云。春去秋來事宛然也。師云。纔方搓彈子。便要揑金剛。乃舉。古人云我若向儞道。即禿却我舌。若不向儞道。即啞却我口。且道還有為人處也無。四面有時擬為儞吞却只被當門齒礙。擬為儞吐却。又為咽喉小。且道還有為人處也無。乃云。四面從來柳下惠。
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歲旦上堂云。元正啟祚萬物咸新。揚盡大千沙界。都來只在一塵。乃展手云。是新是舊。有人出來道看。若無四面且世諦流布去也。遂叉手云。孟春猶寒。伏惟。首座大眾洎諸知事。尊體起居萬福。
歲旦上堂云。元正啟祚萬物咸新。揚盡大千沙界。都來只在一塵。乃展手云。是新是舊。有人出來道看。若無四面且世諦流布去也。遂叉手云。孟春猶寒。伏惟。首座大眾洎諸知事。尊體起居萬福。
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上堂。僧問。千峯寒色即不問。雨滴嵓花事若何。師云。今日也相似。學云。一句逈超千聖外。千山鎖斷萬重關。師云。一滴落在什麼處。學云錯。師云錯。學云錯錯。師便打。乃云。千峯列翠岸柳垂金。樵父謳歌漁人鼓棹。笙簧䀨地鳥語呢喃。紅粉佳人風流公子。一一為汝諸人。發上上機開正法眼。若向者裏薦得。金色頭陀無容身處。若也不會。喫粥喫飯。許儞七穿八穴。
上堂。僧問。千峯寒色即不問。雨滴嵓花事若何。師云。今日也相似。學云。一句逈超千聖外。千山鎖斷萬重關。師云。一滴落在什麼處。學云錯。師云錯。學云錯錯。師便打。乃云。千峯列翠岸柳垂金。樵父謳歌漁人鼓棹。笙簧䀨地鳥語呢喃。紅粉佳人風流公子。一一為汝諸人。發上上機開正法眼。若向者裏薦得。金色頭陀無容身處。若也不會。喫粥喫飯。許儞七穿八穴。
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白眾出隊上堂云。明日匹馬單槍。為國出戰。得勝回戈之日。滿路歌謠。大眾。作麼生是歌謠一曲。乃云。囉邏哩囉邏哩。還有人和得麼。良久云。鴛鴦繡了從君看。莫把金針度與人。
白眾出隊上堂云。明日匹馬單槍。為國出戰。得勝回戈之日。滿路歌謠。大眾。作麼生是歌謠一曲。乃云。囉邏哩囉邏哩。還有人和得麼。良久云。鴛鴦繡了從君看。莫把金針度與人。
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寒食夜小參。僧問。群迷久渴冒雨登山。向上之機請師方便。師云。不免入山一回。學云。恁麼則步步踏實去也。師云。空手却回去。學云。若是那邊。還的當也無。師云。罕遇知音。學云。謝師證明。師云。知音底事作麼生。僧劃一劃。師云。又被風吹別調中。學云。往往隨他口頭走。師云。更是阿誰。乃云。李白桃紅山青水綠。雲橫洞口月皎長空。若只向者裏薦得。法眼道。月明幽室寒。星分拱辰異。便須瓦解氷消。韶國師道。通玄峯頂不是人間。心外無法滿目青山。亦須百雜碎。何也盡乾坤大地不消一揑。然雖如是。事無一向。今夜且放過一著。
寒食夜小參。僧問。群迷久渴冒雨登山。向上之機請師方便。師云。不免入山一回。學云。恁麼則步步踏實去也。師云。空手却回去。學云。若是那邊。還的當也無。師云。罕遇知音。學云。謝師證明。師云。知音底事作麼生。僧劃一劃。師云。又被風吹別調中。學云。往往隨他口頭走。師云。更是阿誰。乃云。李白桃紅山青水綠。雲橫洞口月皎長空。若只向者裏薦得。法眼道。月明幽室寒。星分拱辰異。便須瓦解氷消。韶國師道。通玄峯頂不是人間。心外無法滿目青山。亦須百雜碎。何也盡乾坤大地不消一揑。然雖如是。事無一向。今夜且放過一著。
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上堂舉。梁武帝問達磨。如何是聖諦第一義。磨云。廓然無聖。帝云。對朕者誰。磨云不識。又僧問六祖。黃梅意旨什麼人得。祖云。會佛法底人得。僧云。和尚還得麼。祖云不得。僧云。和尚為什麼不得。祖云。我不會佛法。師云。大小大祖師。問著底便是不識不會。為什麼却兒孫遍地。乃云。一人傳虛。萬人傳實。
上堂舉。梁武帝問達磨。如何是聖諦第一義。磨云。廓然無聖。帝云。對朕者誰。磨云不識。又僧問六祖。黃梅意旨什麼人得。祖云。會佛法底人得。僧云。和尚還得麼。祖云不得。僧云。和尚為什麼不得。祖云。我不會佛法。師云。大小大祖師。問著底便是不識不會。為什麼却兒孫遍地。乃云。一人傳虛。萬人傳實。
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小參。僧問。施主遠趨於丈室。請師一句利於人。師云。教天下人成佛去。學云。悠悠塵內客。不謾入山來。師云。中間猶有眾生在。僧便喝。師云。且道是佛是眾生。學云。四面眼難謾。師云。儞向什麼處見四面。僧拂袖歸眾。師云作家。乃云。滿口道得底却不知有。知有底又道不得。且道過在什麼處。將成九仞之山。莫惜一簣之土。
小參。僧問。施主遠趨於丈室。請師一句利於人。師云。教天下人成佛去。學云。悠悠塵內客。不謾入山來。師云。中間猶有眾生在。僧便喝。師云。且道是佛是眾生。學云。四面眼難謾。師云。儞向什麼處見四面。僧拂袖歸眾。師云作家。乃云。滿口道得底却不知有。知有底又道不得。且道過在什麼處。將成九仞之山。莫惜一簣之土。
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上堂舉。雲門垂語云。古佛與露柱相交。是第幾機。自代云。南山起雲北山下雨。師云。大小大雲門大師。元來小膽。四面道。古佛與露柱相交。是第四機。良久却云。者箇說話。面皮厚三寸。出語成不遜。好將臨濟棒一日打三頓。什麼人下得手。雖然罪過彌天新赦咸放。
上堂舉。雲門垂語云。古佛與露柱相交。是第幾機。自代云。南山起雲北山下雨。師云。大小大雲門大師。元來小膽。四面道。古佛與露柱相交。是第四機。良久却云。者箇說話。面皮厚三寸。出語成不遜。好將臨濟棒一日打三頓。什麼人下得手。雖然罪過彌天新赦咸放。
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結夏上堂。僧問。五天結制分付蠟人。未審雙泉如何示眾。師云。足不履地。乃云。結夏無可供養大眾作一家宴管顧諸人。遂擡手云。囉邏招囉邏搖囉邏送。莫怪空疎。伏惟珍重。
結夏上堂。僧問。五天結制分付蠟人。未審雙泉如何示眾。師云。足不履地。乃云。結夏無可供養大眾作一家宴管顧諸人。遂擡手云。囉邏招囉邏搖囉邏送。莫怪空疎。伏惟珍重。
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上堂云。於三七日中。思惟如是事。釋迦老子半夜逾城直往雪山。早是漏逗不少。更思惟箇什麼。便下座。
上堂云。於三七日中。思惟如是事。釋迦老子半夜逾城直往雪山。早是漏逗不少。更思惟箇什麼。便下座。
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上堂舉。藥山久不上堂。主事報云。大眾久思和尚示誨。山云。打鼓著。大眾方集。山便歸方丈。主事云。和尚許為眾說法。何故一言不措。山云。經有經師論有論師。爭怪得老僧。師云。雖然以己妨人。爭柰賊身已露。諸人要識藥山麼。閑持經卷倚松立。笑問客從何處來。
上堂舉。藥山久不上堂。主事報云。大眾久思和尚示誨。山云。打鼓著。大眾方集。山便歸方丈。主事云。和尚許為眾說法。何故一言不措。山云。經有經師論有論師。爭怪得老僧。師云。雖然以己妨人。爭柰賊身已露。諸人要識藥山麼。閑持經卷倚松立。笑問客從何處來。
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上堂舉。僧問洞山。如何是善知識眼。山云。紙撚無油。師云。洞山老漢不是無只。是太儉。忽有人問四面。如何是善知識眼。只向伊道瞎。何故且要相稱。乃云。紙撚無油也大奇不堪拈掇有誰知。回身却憶來時路。月下騰騰信脚歸。
上堂舉。僧問洞山。如何是善知識眼。山云。紙撚無油。師云。洞山老漢不是無只。是太儉。忽有人問四面。如何是善知識眼。只向伊道瞎。何故且要相稱。乃云。紙撚無油也大奇不堪拈掇有誰知。回身却憶來時路。月下騰騰信脚歸。
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上堂舉。教中道。若謂如來有所說法。即為謗佛。只如一大藏教。甚處得來。若言無說。五千四十八卷什麼處消遣。到者裏須是箇人始得。還會麼莫謗四面好。
上堂舉。教中道。若謂如來有所說法。即為謗佛。只如一大藏教。甚處得來。若言無說。五千四十八卷什麼處消遣。到者裏須是箇人始得。還會麼莫謗四面好。
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上堂舉。僧問投子。如何是十身調御。投子下禪床立。或有人問四面。如何是十身調御。老僧亦下禪床立。為什麼却依樣畫猫兒。待我計校成。即說向儞。
上堂舉。僧問投子。如何是十身調御。投子下禪床立。或有人問四面。如何是十身調御。老僧亦下禪床立。為什麼却依樣畫猫兒。待我計校成。即說向儞。
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上堂舉。藥山問石頭。三乘十二分教。某甲粗知。承聞南方直指人心見性成佛。某實未明。乞師指示。石頭云。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。山僧在眾日。聞兄弟商量道。即心即佛亦不得。不即心即佛亦不得。若恁麼說話。敢稱禪客。何故殊不知石頭老人文武兼備韜略雙全。若是四面見處。也要諸人共知。只見波濤涌。不見海龍宮。
上堂舉。藥山問石頭。三乘十二分教。某甲粗知。承聞南方直指人心見性成佛。某實未明。乞師指示。石頭云。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。山僧在眾日。聞兄弟商量道。即心即佛亦不得。不即心即佛亦不得。若恁麼說話。敢稱禪客。何故殊不知石頭老人文武兼備韜略雙全。若是四面見處。也要諸人共知。只見波濤涌。不見海龍宮。
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上堂云。三世諸佛遙望頂禮。六代祖師開口不得。四面今日且權為指使。且道是箇什麼。一二三四。五雷門誇布鼓謾。說李將軍藍田射石虎。
上堂云。三世諸佛遙望頂禮。六代祖師開口不得。四面今日且權為指使。且道是箇什麼。一二三四。五雷門誇布鼓謾。說李將軍藍田射石虎。
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上堂云。真如凡聖。皆是夢言。佛及眾生。並為增語。或有人出來道。盤山老𡁠。但向伊道。不因紫陌花開早。爭得黃鸎下柳條。若更問道四面老𡁠。自云。喏惺惺著。
上堂云。真如凡聖。皆是夢言。佛及眾生。並為增語。或有人出來道。盤山老𡁠。但向伊道。不因紫陌花開早。爭得黃鸎下柳條。若更問道四面老𡁠。自云。喏惺惺著。
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上堂云。仲冬嚴寒。伏惟。首座大眾。尊體起居萬福。兩彩一賽。便下座。
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上堂云。有一則語舉似諸人。第一不得錯舉。便下座。
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上堂云。昨宵年暮夜。今朝是歲旦。都大尋常日。世人生異見。不解逐根元。只管尋枝蔓。新舊只如今。子細分明看。若也更商量。秦時鐸鑠鑽。
上堂云。昨宵年暮夜。今朝是歲旦。都大尋常日。世人生異見。不解逐根元。只管尋枝蔓。新舊只如今。子細分明看。若也更商量。秦時鐸鑠鑽。
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諸院長老入山。師上堂云。臨濟入門便喝。是甚盌鳴聲。德山入門便棒。抝曲作直雲門三句。曹洞五位。大開眼了作夢。何故如此。國清才子貴。家富小兒嬌。
諸院長老入山。師上堂云。臨濟入門便喝。是甚盌鳴聲。德山入門便棒。抝曲作直雲門三句。曹洞五位。大開眼了作夢。何故如此。國清才子貴。家富小兒嬌。
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到龍門上堂云。有舌胡利。無口非啞。七出八沒。風流儒雅。便下座。
到龍門上堂云。有舌胡利。無口非啞。七出八沒。風流儒雅。便下座。
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到海會上堂云。白雲山裏白雲人。把定封疆無縫罅。無縫罅知幾價。莫有知價底麼。乃云。一二三四五。
到海會上堂云。白雲山裏白雲人。把定封疆無縫罅。無縫罅知幾價。莫有知價底麼。乃云。一二三四五。
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到興化上堂云。世事冗如麻。空門路轉賒。青松林下客。幾個得歸家。共唱胡笳曲。分開五葉花。幸逢諸道友。同上白牛車。大眾。車在者裏。牛在什麼處。芳草渡頭尋不見。夜來依舊宿蘆花下座。甘露資長老。把師住云。舒州管界。元來有箇草賊。師云和尚也須隄防。資擬議。師便拓開。
到興化上堂云。世事冗如麻。空門路轉賒。青松林下客。幾個得歸家。共唱胡笳曲。分開五葉花。幸逢諸道友。同上白牛車。大眾。車在者裏。牛在什麼處。芳草渡頭尋不見。夜來依舊宿蘆花下座。甘露資長老。把師住云。舒州管界。元來有箇草賊。師云和尚也須隄防。資擬議。師便拓開。
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上堂云。祖師道。葉落歸根來時無口。祖師恁麼道。猶欠悟在。便下座。
上堂云。祖師道。葉落歸根來時無口。祖師恁麼道。猶欠悟在。便下座。
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上堂。僧問。祖意教意是同是別。師云。人貧智短馬瘦毛長。乃云。祖師說不著。佛眼看不見。四面老婆心。為君通一線。便下座。
上堂。僧問。祖意教意是同是別。師云。人貧智短馬瘦毛長。乃云。祖師說不著。佛眼看不見。四面老婆心。為君通一線。便下座。
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上堂云。春氣乍寒乍暖。春雲或卷或舒。引得韶陽老子。放出針眼裏魚。乃云錯。
上堂云。春氣乍寒乍暖。春雲或卷或舒。引得韶陽老子。放出針眼裏魚。乃云錯。
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謝主事上堂。僧問。王索仙陀婆時如何。師云。七孔八竅。學云。如何是王索仙陀婆。師云。鸞駕未排齊號令。學云。如何是仙陀婆。師云。眼瞤耳熱。僧禮拜。師云點。乃云。文殊張帆普賢把柁。勢至觀音共相唱和。贏得雙泉鬧中打坐。打坐即不無。且道下水船一曲作麼生唱。囉邏哩囉邏哩。俗氣不除。
謝主事上堂。僧問。王索仙陀婆時如何。師云。七孔八竅。學云。如何是王索仙陀婆。師云。鸞駕未排齊號令。學云。如何是仙陀婆。師云。眼瞤耳熱。僧禮拜。師云點。乃云。文殊張帆普賢把柁。勢至觀音共相唱和。贏得雙泉鬧中打坐。打坐即不無。且道下水船一曲作麼生唱。囉邏哩囉邏哩。俗氣不除。
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上堂云。今宵正月半。乾坤都一片。普賢門大開。相逢不相見。乃云。過在阿誰。
上堂云。今宵正月半。乾坤都一片。普賢門大開。相逢不相見。乃云。過在阿誰。
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上堂云。默默默。無上菩提。從此得賺殺人。便下座。
上堂云。默默默。無上菩提。從此得賺殺人。便下座。
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上堂云。適來思量得一則因緣。而今早忘了也。却是拄杖記得。乃拈起拄杖云。拄杖子也忘了。遂卓一下云。同坑無異土。咄。
上堂云。適來思量得一則因緣。而今早忘了也。却是拄杖記得。乃拈起拄杖云。拄杖子也忘了。遂卓一下云。同坑無異土。咄。
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上堂舉。鏡清問玄沙。學人乍入叢林。乞師指箇入路。沙云。還聞偃溪水聲麼。清云聞。沙云。從者裏入。師云。果是得入。一任四方八面。若也未然。輒不得離却者裏。
上堂舉。鏡清問玄沙。學人乍入叢林。乞師指箇入路。沙云。還聞偃溪水聲麼。清云聞。沙云。從者裏入。師云。果是得入。一任四方八面。若也未然。輒不得離却者裏。
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謝典座上堂云。小繩錢貫大繩井索。日急要用笊籬木杓。雖然破家具。應用有處著著錯。南北東西水洒不著。
謝典座上堂云。小繩錢貫大繩井索。日急要用笊籬木杓。雖然破家具。應用有處著著錯。南北東西水洒不著。
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冬至上堂云。少年天子此日拜郊林泉之士。遠望歌謠。萬歲萬歲。便下座。
冬至上堂云。少年天子此日拜郊林泉之士。遠望歌謠。萬歲萬歲。便下座。
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有一道姑。入山禮拜。請上堂云。道可道非常道。真可笑。姮娥一夜繡鴛鴦。解把金針呈巧妙。將並老黃梅兒孫一何拙。如今箇箇口吒呀。問著烏龜喚作鼈四面今日與君決。列怎生雪。冤家冤家。莫向背地裏吐舌。
有一道姑。入山禮拜。請上堂云。道可道非常道。真可笑。姮娥一夜繡鴛鴦。解把金針呈巧妙。將並老黃梅兒孫一何拙。如今箇箇口吒呀。問著烏龜喚作鼈四面今日與君決。列怎生雪。冤家冤家。莫向背地裏吐舌。
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次住太平語錄
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參學清遠集
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師入院日。僧問。遠別雙泉來臨禪眾。入門一句願師舉揚。師云。也待一一覷過。學云。恁麼則清涼山遠人休去。只此焚香便見師。師喝云。話也不領。學云。今朝親見面。端的勝聞名。師云。猶自喃喃。問如何是太平境。師云。數層寶塔侵天起。萬本喬松匝地寒。學云。如何是境中人。師云。閑持經卷倚松立。笑問客從何處來。學云。人境已蒙師指示。向上宗乘事若何。師云。須信下方城郭近。果然鐘磬接笙歌。問如何是佛。師云。露胸跣足。學云。如何是法。師云。大赦不放。學云。如何是僧。師云。釣魚船上謝三郎。乃云。我本無心有所希求。今此寶藏自然而至。世間之寶。能變窮為富。此之一寶。能轉凡成聖。且道如今是凡是聖。太平道總不是。何故苦瓠連根苦。甜瓜徹蒂甜。
師入院日。僧問。遠別雙泉來臨禪眾。入門一句願師舉揚。師云。也待一一覷過。學云。恁麼則清涼山遠人休去。只此焚香便見師。師喝云。話也不領。學云。今朝親見面。端的勝聞名。師云。猶自喃喃。問如何是太平境。師云。數層寶塔侵天起。萬本喬松匝地寒。學云。如何是境中人。師云。閑持經卷倚松立。笑問客從何處來。學云。人境已蒙師指示。向上宗乘事若何。師云。須信下方城郭近。果然鐘磬接笙歌。問如何是佛。師云。露胸跣足。學云。如何是法。師云。大赦不放。學云。如何是僧。師云。釣魚船上謝三郎。乃云。我本無心有所希求。今此寶藏自然而至。世間之寶。能變窮為富。此之一寶。能轉凡成聖。且道如今是凡是聖。太平道總不是。何故苦瓠連根苦。甜瓜徹蒂甜。
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上堂云。達磨無端少林面壁。二祖斷臂。一生受屈黃蘗樹頭討甚木蜜。太平今日兩眼如漆。李廣神箭是誰中的。
上堂云。達磨無端少林面壁。二祖斷臂。一生受屈黃蘗樹頭討甚木蜜。太平今日兩眼如漆。李廣神箭是誰中的。
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上堂云。十方諸佛六代祖師天下善知識。皆同者箇舌頭。若識得者箇舌頭。始解大脫空。便道山河大地是佛。草木叢林是佛。若也未識得者箇舌頭。只成小脫空自謾去。明朝後日大有事在。太平恁麼說話。還有實頭處也無。自云有如何是實頭處。歸堂喫茶去。
上堂云。十方諸佛六代祖師天下善知識。皆同者箇舌頭。若識得者箇舌頭。始解大脫空。便道山河大地是佛。草木叢林是佛。若也未識得者箇舌頭。只成小脫空自謾去。明朝後日大有事在。太平恁麼說話。還有實頭處也無。自云有如何是實頭處。歸堂喫茶去。
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上堂。僧問。如何是賓中賓。師云。少喜多瞋。學云。如何是賓中主。師云。傳言送語。學云。如何是主中賓。師云。鍾馗小妹。學云。如何是主中主。師云。一言纔出口。地上繡絪開。乃云。近日太平院。禪和多聚散。參底老婆禪。喫底籼米飯。知事失照顧。主人少方便。雖然沒滋味。要且緩緩嚥。
上堂。僧問。如何是賓中賓。師云。少喜多瞋。學云。如何是賓中主。師云。傳言送語。學云。如何是主中賓。師云。鍾馗小妹。學云。如何是主中主。師云。一言纔出口。地上繡絪開。乃云。近日太平院。禪和多聚散。參底老婆禪。喫底籼米飯。知事失照顧。主人少方便。雖然沒滋味。要且緩緩嚥。
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謝莊主上堂云。一不做二不休。不風流處也風流。若要公私濟辦。好看露地白牛。
謝莊主上堂云。一不做二不休。不風流處也風流。若要公私濟辦。好看露地白牛。
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上堂云。此箇物上拄天下拄地。皖水作口皖山作鼻。太平退身三步。放儞諸人出氣。
上堂云。此箇物上拄天下拄地。皖水作口皖山作鼻。太平退身三步。放儞諸人出氣。
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上堂。僧問。牛頭未見四祖時如何。師云。頭上戴纍垂。學云。見後如何。師云。青布遮前。學云。未見四祖時。為什麼百鳥銜花獻。師云。富與貴是人之所欲。學云。見後為什麼百鳥不銜花獻。師云。貧與賤是人之所惡。乃云。西天二十八祖也恁麼道。唐土六祖也恁麼道。天下老和尚也恁麼道。獨有太平不恁麼道何故寡不敵眾且道。畢竟如何妙舞更。須知遍拍。三臺須是大家催。
上堂。僧問。牛頭未見四祖時如何。師云。頭上戴纍垂。學云。見後如何。師云。青布遮前。學云。未見四祖時。為什麼百鳥銜花獻。師云。富與貴是人之所欲。學云。見後為什麼百鳥不銜花獻。師云。貧與賤是人之所惡。乃云。西天二十八祖也恁麼道。唐土六祖也恁麼道。天下老和尚也恁麼道。獨有太平不恁麼道何故寡不敵眾且道。畢竟如何妙舞更。須知遍拍。三臺須是大家催。
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上堂云。上是天下是地。南北東西依舊位。釋迦老子弄精魂。達磨西來多忌諱。忽有箇漢出來道。和尚低聲。但向伊道。秖要拋塼引玉。
上堂云。上是天下是地。南北東西依舊位。釋迦老子弄精魂。達磨西來多忌諱。忽有箇漢出來道。和尚低聲。但向伊道。秖要拋塼引玉。
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上堂云。山僧今日。將山河大地。盡作黃金□該有情無情。總令成佛去。然後太平不入者保社。何故爭之不足讓之有餘。
上堂云。山僧今日。將山河大地。盡作黃金□該有情無情。總令成佛去。然後太平不入者保社。何故爭之不足讓之有餘。
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上堂云。太平不會禪。一向外邊走。臘月三十日。贏得一張口。且道那箇是太平口。自云。兩片皮也不識。
上堂云。太平不會禪。一向外邊走。臘月三十日。贏得一張口。且道那箇是太平口。自云。兩片皮也不識。
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上堂舉。寶壽作街坊時。見兩人相諍。一人以手打一拳云。儞得恁無面目。寶壽因而得入。若人於此知落處。可謂公辦私辦。大眾。聽取一頌。甚妙也甚妙。於此知性命。擗鼻與一拳。當時便打正。
上堂舉。寶壽作街坊時。見兩人相諍。一人以手打一拳云。儞得恁無面目。寶壽因而得入。若人於此知落處。可謂公辦私辦。大眾。聽取一頌。甚妙也甚妙。於此知性命。擗鼻與一拳。當時便打正。
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上堂云。太平淈𣸩漢事事盡經遍。如是三十年也。有人讚歎且。道讚歎箇什麼好。箇淈𣸩漢。
上堂云。太平淈𣸩漢事事盡經遍。如是三十年也。有人讚歎且。道讚歎箇什麼好。箇淈𣸩漢。
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上堂舉。教中道。假使滿世間。皆如舍利弗。盡思共度量。亦復不能知。尋常衲僧家。高揖釋迦不拜彌勒。是會佛智不會佛智。眾中有則有。只是藏牙伏爪。太平有箇見處。不惜眉毛舉向諸人。待有人問隨口便答。
上堂舉。教中道。假使滿世間。皆如舍利弗。盡思共度量。亦復不能知。尋常衲僧家。高揖釋迦不拜彌勒。是會佛智不會佛智。眾中有則有。只是藏牙伏爪。太平有箇見處。不惜眉毛舉向諸人。待有人問隨口便答。
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上堂。僧問。如何是奪人不奪境。師云。秋風吹渭水。落葉滿長安。學云。如何是奪境不奪人。師云。路上。逢人半是僧。學云。如何是人境俱不奪。師云。少婦棹輕舟。歌聲逐流水。學云。如何是人境俱奪。師云。高空有月千門掩。大道無人獨自行。乃云。數日已來連綿大水。所到之處皆有損傷。曹源一滴彌滿人間。衲僧一吸鼻孔遼天。且道名字既同。為什麼損益有異。誰知遠煙浪。別有好思量。
上堂。僧問。如何是奪人不奪境。師云。秋風吹渭水。落葉滿長安。學云。如何是奪境不奪人。師云。路上。逢人半是僧。學云。如何是人境俱不奪。師云。少婦棹輕舟。歌聲逐流水。學云。如何是人境俱奪。師云。高空有月千門掩。大道無人獨自行。乃云。數日已來連綿大水。所到之處皆有損傷。曹源一滴彌滿人間。衲僧一吸鼻孔遼天。且道名字既同。為什麼損益有異。誰知遠煙浪。別有好思量。
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上堂云。一葉落天下秋一塵起大地收。收即不無。何人親手。月中仙桂和根拔。海底驪龍把角牽。
上堂云。一葉落天下秋一塵起大地收。收即不無。何人親手。月中仙桂和根拔。海底驪龍把角牽。
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上堂云。撮土為金猶容易。變金為土却還難。轉凡成聖猶容易。轉聖成凡却甚難。何故誰肯屈尊就卑。且道不凡不聖一句作麼生道。乃云。不得教壞人家男女。
上堂云。撮土為金猶容易。變金為土却還難。轉凡成聖猶容易。轉聖成凡却甚難。何故誰肯屈尊就卑。且道不凡不聖一句作麼生道。乃云。不得教壞人家男女。
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上堂舉。三祖見二祖禮拜。問曰。請師懺罪。二祖云。將罪來與汝懺。三祖云。求罪不可得。二祖云。與汝懺罪竟。因成一頌。舉似大眾。無孔笛子㲲拍板。五音六律皆普遍。時人不識黃幡綽。笑道儂家登寶殿。
上堂舉。三祖見二祖禮拜。問曰。請師懺罪。二祖云。將罪來與汝懺。三祖云。求罪不可得。二祖云。與汝懺罪竟。因成一頌。舉似大眾。無孔笛子㲲拍板。五音六律皆普遍。時人不識黃幡綽。笑道儂家登寶殿。
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上堂云。淺聞深悟深聞不悟。爭柰何爭柰何。獻佛不在香多。
上堂云。淺聞深悟深聞不悟。爭柰何爭柰何。獻佛不在香多。
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上堂云。開眼為晝合眼為夜。坐斷舌頭誰談般若。金色頭陀不入保社。
上堂云。開眼為晝合眼為夜。坐斷舌頭誰談般若。金色頭陀不入保社。
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上堂舉。風穴云。若立一塵。家國興盛野老嚬蹙。不立一塵。家國喪亡野老謳歌。太平即不然。若立一塵。法堂前草深一丈。不立一塵。錦上鋪花。何也不見道。九九八十一。窮漢受罪畢。纔擬展脚眠。蚊蟲獦蚤出。
上堂舉。風穴云。若立一塵。家國興盛野老嚬蹙。不立一塵。家國喪亡野老謳歌。太平即不然。若立一塵。法堂前草深一丈。不立一塵。錦上鋪花。何也不見道。九九八十一。窮漢受罪畢。纔擬展脚眠。蚊蟲獦蚤出。
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上堂因雪。舉僧問雲門。不起一念。還有過也無。門云。須彌山。師云。有時問著師僧。或竪一指。或進一步。或下一喝。或拂袖便去。上座未在。何故太平未曾向二三月間下一陣雪。向汝諸人在。如今有。箇漢出來道。老和尚莫七顛八倒。見今下也不是。乃展手云了。
上堂因雪。舉僧問雲門。不起一念。還有過也無。門云。須彌山。師云。有時問著師僧。或竪一指。或進一步。或下一喝。或拂袖便去。上座未在。何故太平未曾向二三月間下一陣雪。向汝諸人在。如今有。箇漢出來道。老和尚莫七顛八倒。見今下也不是。乃展手云了。
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上堂僧。問蓮。花未出水時如何師。云在。泥裏學。云出。水後如何師。云在。水上問。王子未登九五時如何師。云逢。人多問路。學云。正登九五時如何。師云。天下太平。學云。登九五後如何。師云。誰論好醜。乃云。末後最慇懃。儂家隨處新。大千沙界裏。不免箇中人且。道那箇是箇中人平。蕪盡處是青山行。人更在青山外。
上堂僧。問蓮。花未出水時如何師。云在。泥裏學。云出。水後如何師。云在。水上問。王子未登九五時如何師。云逢。人多問路。學云。正登九五時如何。師云。天下太平。學云。登九五後如何。師云。誰論好醜。乃云。末後最慇懃。儂家隨處新。大千沙界裏。不免箇中人且。道那箇是箇中人平。蕪盡處是青山行。人更在青山外。
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上堂舉。雲門道。平地上死人無數。出得荊棘林者是好手。時有僧云。恁麼則堂中第一座有長處。雲門云。蘇嚧蘇嚧。太平即不然。平地上箇箇丈夫。荊棘林裏坐得底是好手。何故乃云格。
上堂舉。雲門道。平地上死人無數。出得荊棘林者是好手。時有僧云。恁麼則堂中第一座有長處。雲門云。蘇嚧蘇嚧。太平即不然。平地上箇箇丈夫。荊棘林裏坐得底是好手。何故乃云格。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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上堂云。將四大海水為一枚硯。須彌山作一管筆。有人向虛空裏。寫祖師西來意五字。太平下座大展坐具禮拜為師。若寫不得。佛法無靈驗。有麼有麼便下座。大眾散。師高聲云。侍者。侍者應喏。師云。收取坐具。復問侍者云。還收得坐具麼。侍者提起坐具。師云。我早知儞恁麼也。
上堂云。將四大海水為一枚硯。須彌山作一管筆。有人向虛空裏。寫祖師西來意五字。太平下座大展坐具禮拜為師。若寫不得。佛法無靈驗。有麼有麼便下座。大眾散。師高聲云。侍者。侍者應喏。師云。收取坐具。復問侍者云。還收得坐具麼。侍者提起坐具。師云。我早知儞恁麼也。
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上堂。僧問。佛未出世時如何。師云。大憨不如小憨。學云。出世後如何。師云。小憨不如大憨。乃云。入荒田不揀。信手拈來草。不認大哥妻。元來是嫂嫂。鄭州出鵝梨。青州出大棗。無事巾單下。箇箇從頭咬。
上堂。僧問。佛未出世時如何。師云。大憨不如小憨。學云。出世後如何。師云。小憨不如大憨。乃云。入荒田不揀。信手拈來草。不認大哥妻。元來是嫂嫂。鄭州出鵝梨。青州出大棗。無事巾單下。箇箇從頭咬。
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上堂云。山僧昨日入城。見一棚傀儡。不免近前看。或見端嚴奇特。或見醜陋不堪動轉行坐。青黃赤白一一見了。子細看時。元來青布幔裏有人。山僧忍俊不禁。乃問長史高姓。他道老和尚看便休。問什麼姓大眾。山僧被他一句。直得無言可對。無理可伸。還有人為山僧道得麼。昨日那裏落節。今日者裏拔本。
上堂云。山僧昨日入城。見一棚傀儡。不免近前看。或見端嚴奇特。或見醜陋不堪動轉行坐。青黃赤白一一見了。子細看時。元來青布幔裏有人。山僧忍俊不禁。乃問長史高姓。他道老和尚看便休。問什麼姓大眾。山僧被他一句。直得無言可對。無理可伸。還有人為山僧道得麼。昨日那裏落節。今日者裏拔本。
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上堂云。有鹽曰醎。無鹽曰澹。太平聞說。口似匾檐。便下座。
上堂云。有鹽曰醎。無鹽曰澹。太平聞說。口似匾檐。便下座。
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上堂云。神通妙用不欠絲毫。通人分上何用忉忉。泥多佛大水長船高。
上堂云。神通妙用不欠絲毫。通人分上何用忉忉。泥多佛大水長船高。
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上堂云。一月普現一切水。一切水月一月攝。誠哉是言也。可謂塑不成畫不就。昨夜三更白如晝。
上堂云。一月普現一切水。一切水月一月攝。誠哉是言也。可謂塑不成畫不就。昨夜三更白如晝。
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謝典座上堂云。變生作熟雖然易。眾口調和轉見難。鹹澹若知真箇味。自然飢飽不相干。
謝典座上堂云。變生作熟雖然易。眾口調和轉見難。鹹澹若知真箇味。自然飢飽不相干。
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上堂。拈起拄杖云。昨夜三更夢見拄杖子。教我一片禪向我道。和尚明日早起上堂舉似大眾。昨日錦上鋪花。今日脚蹋實地。但看今日明朝說甚祖師來意。翻思黃面老人。謾道靈山授記。直饒大地山河。借我鼻孔出氣。不如放下身心。自然仁義禮智。為亡僧下火。舉起火把云。火風四大互相違背。當此時節隨緣自在。次日又為一僧舉起火把云。昨日也恁麼。今日也恁麼。且道昨日是今日是。說甚是不是儞看是甚火色。
上堂。拈起拄杖云。昨夜三更夢見拄杖子。教我一片禪向我道。和尚明日早起上堂舉似大眾。昨日錦上鋪花。今日脚蹋實地。但看今日明朝說甚祖師來意。翻思黃面老人。謾道靈山授記。直饒大地山河。借我鼻孔出氣。不如放下身心。自然仁義禮智。為亡僧下火。舉起火把云。火風四大互相違背。當此時節隨緣自在。次日又為一僧舉起火把云。昨日也恁麼。今日也恁麼。且道昨日是今日是。說甚是不是儞看是甚火色。
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上堂云。今朝正月半。與諸人相見。嫰麥長新苗。粒粒皆成麫。薦不薦全藉春風扇。
上堂云。今朝正月半。與諸人相見。嫰麥長新苗。粒粒皆成麫。薦不薦全藉春風扇。
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次住海會語錄
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參學景淳集
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師入院。開堂日。宣疏了乃云。疏帖一時讀了。若是具金剛眼睛底。何必重說偈言。雖然如是。事無一向。便陞座拈香罷。四面白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。金鏃慣將平祖道。鐵鞭多在恨無讐。莫有不顧危亡底衲僧麼。出來相見。僧問。白雲山下祖令當行。如何是祖令。師云。一二三四五。學云。恁麼則昨日太平今朝海會。師云。高著師僧。問昔日為霖去。今朗領眾來。朝賢臨座下。願震一聲雷。師云。儞還聞麼。學云。風送好雲歸碧洞。水潮滄海助波濤。師云。知心有幾人。學云。寒山常撫掌。拾得每慇懃。師云。將謂無人。學云。也不得壓良為賤。師云。且禮拜著。乃云。問話且止。夫第一義適來。若於四面搥下薦得。千聖不能近。祖師言不到。天下作者拱手歸降何也。況第一義本來清淨不受諸塵。如何說得。同道方知。今日放過一著。向建化門中。別作箇解話會。是以紹先聖之遺蹤。稱提祖令。為後學之模範。建立宗風。若非當人。曷能傳授(謝詞不錄)乃云。陳謝既畢。不可空然。有一頌舉似大眾。日暖風和花正開。七重山鎖白雲來。飜思城市繁華處。又出松門步一回。
師入院。開堂日。宣疏了乃云。疏帖一時讀了。若是具金剛眼睛底。何必重說偈言。雖然如是。事無一向。便陞座拈香罷。四面白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。金鏃慣將平祖道。鐵鞭多在恨無讐。莫有不顧危亡底衲僧麼。出來相見。僧問。白雲山下祖令當行。如何是祖令。師云。一二三四五。學云。恁麼則昨日太平今朝海會。師云。高著師僧。問昔日為霖去。今朗領眾來。朝賢臨座下。願震一聲雷。師云。儞還聞麼。學云。風送好雲歸碧洞。水潮滄海助波濤。師云。知心有幾人。學云。寒山常撫掌。拾得每慇懃。師云。將謂無人。學云。也不得壓良為賤。師云。且禮拜著。乃云。問話且止。夫第一義適來。若於四面搥下薦得。千聖不能近。祖師言不到。天下作者拱手歸降何也。況第一義本來清淨不受諸塵。如何說得。同道方知。今日放過一著。向建化門中。別作箇解話會。是以紹先聖之遺蹤。稱提祖令。為後學之模範。建立宗風。若非當人。曷能傳授(謝詞不錄)乃云。陳謝既畢。不可空然。有一頌舉似大眾。日暖風和花正開。七重山鎖白雲來。飜思城市繁華處。又出松門步一回。
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師在太平受帖。拈起。示眾云。恁麼會去。早是鈍漢。何也若憑說五千四十八卷。豈不是說。若不憑說又如何辨白。請維那分明拈出。讀疏了。遂陞座乃云。祖令當行十方坐斷。其中莫有不惜性命者麼。出來與老僧相見。時有僧出云。日月易見好事難逢。師云。令人疑著。問公牋已至師今受。祖意西來願舉揚。師云。雲從龍風從虎。學云。人天既獲聞真諦。更有尖新事也無。師云有。學云。如何是尖新底事。師云。蹉過也不知。問白雲長老太平禪師。於其中間未審如何辨的。師云。儞試定當看。學云。莫是月無來去影現千江。師云。一任鑽龜打瓦。遂云。法不孤起仗境方生。明鏡當臺好醜自現。久參上士言下知歸。晚學初機當須子細。是以古人道。法無去來無動轉者。輒成山頌舉似大眾。觸目光明處處新。其中那箇辨疎親。祇園枝上千花秀。一度芬芳一度春。
師在太平受帖。拈起。示眾云。恁麼會去。早是鈍漢。何也若憑說五千四十八卷。豈不是說。若不憑說又如何辨白。請維那分明拈出。讀疏了。遂陞座乃云。祖令當行十方坐斷。其中莫有不惜性命者麼。出來與老僧相見。時有僧出云。日月易見好事難逢。師云。令人疑著。問公牋已至師今受。祖意西來願舉揚。師云。雲從龍風從虎。學云。人天既獲聞真諦。更有尖新事也無。師云有。學云。如何是尖新底事。師云。蹉過也不知。問白雲長老太平禪師。於其中間未審如何辨的。師云。儞試定當看。學云。莫是月無來去影現千江。師云。一任鑽龜打瓦。遂云。法不孤起仗境方生。明鏡當臺好醜自現。久參上士言下知歸。晚學初機當須子細。是以古人道。法無去來無動轉者。輒成山頌舉似大眾。觸目光明處處新。其中那箇辨疎親。祇園枝上千花秀。一度芬芳一度春。
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上堂。僧問。如何是佛。師云。悉達多太子。學云。逾城時如何。師云。自有四天王在。學云。到雪山時如何。師云。蘆芽穿膝鵲巢頂上。學云。爭柰未是學人安身處。師喝云。禮拜了退。乃云。天地為洪爐。烹煉強與弱。大道本無元。卷舒由橐鑰。凡聖路坦然。各自看謀略。
上堂。僧問。如何是佛。師云。悉達多太子。學云。逾城時如何。師云。自有四天王在。學云。到雪山時如何。師云。蘆芽穿膝鵲巢頂上。學云。爭柰未是學人安身處。師喝云。禮拜了退。乃云。天地為洪爐。烹煉強與弱。大道本無元。卷舒由橐鑰。凡聖路坦然。各自看謀略。
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謝首座上堂云。槌破蟠桃核。得見其仁。捋斷驪龍鬚。得遇其寶。雖然如是。也未是好手。黃帝失玄珠於赤水。使智索之而不得。使離未索之而不得。使契詬索之而不得。乃使罔象。直饒罔象得之亦未是好手。爭似今日與大眾。同使一箇通事舍人。雖然如是。也只得一半。
謝首座上堂云。槌破蟠桃核。得見其仁。捋斷驪龍鬚。得遇其寶。雖然如是。也未是好手。黃帝失玄珠於赤水。使智索之而不得。使離未索之而不得。使契詬索之而不得。乃使罔象。直饒罔象得之亦未是好手。爭似今日與大眾。同使一箇通事舍人。雖然如是。也只得一半。
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上堂云。永嘉道。取不得捨不得。不可得中只麼得。祖師道。不是心不是物不是佛。大眾且道。是箇什麼。乃云。到江吳地盡隔岸越山多。
上堂云。永嘉道。取不得捨不得。不可得中只麼得。祖師道。不是心不是物不是佛。大眾且道。是箇什麼。乃云。到江吳地盡隔岸越山多。
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結夏上堂。僧問。如何是白雲境。師云。七重山鎖潺湲水。學云。如何是境中人。師云。來千去萬。學云。人境已蒙師指示。向上宗乘又若何。師云。面赤不如語直。乃云。此夏居白雲。禪人偶聚會。三月九旬中。尊卑相倚賴。粥飯與茶湯。精麁隨忍耐。逐意習經書。任運行三昧。彼此出家兒。放教肚皮大。
結夏上堂。僧問。如何是白雲境。師云。七重山鎖潺湲水。學云。如何是境中人。師云。來千去萬。學云。人境已蒙師指示。向上宗乘又若何。師云。面赤不如語直。乃云。此夏居白雲。禪人偶聚會。三月九旬中。尊卑相倚賴。粥飯與茶湯。精麁隨忍耐。逐意習經書。任運行三昧。彼此出家兒。放教肚皮大。
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上堂云。昨日有一則因緣。擬舉似大眾。却為老僧忘事都大。一時思量不出。乃沈吟多時云。忘却也忘却也。復云。教中有一道真言。號聰明王。有人念者。忘即記得。遂云。唵阿盧勒繼娑婆訶。乃拍手大笑云。記得也記得也。覓佛不見佛。討祖不見祖。甜瓜徹蒂甜。苦瓠連根苦。下座。
上堂云。昨日有一則因緣。擬舉似大眾。却為老僧忘事都大。一時思量不出。乃沈吟多時云。忘却也忘却也。復云。教中有一道真言。號聰明王。有人念者。忘即記得。遂云。唵阿盧勒繼娑婆訶。乃拍手大笑云。記得也記得也。覓佛不見佛。討祖不見祖。甜瓜徹蒂甜。苦瓠連根苦。下座。
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解夏上堂云。一塵起大地收。一葉落天下秋。金風動處。警砌畔之蛩吟。玉露零時。引林間之蟬噪。遠煙別浦。行行之鷗鷺爭飛。絕壁危巒。處處之猿猱競嘯。又見漁人舉櫂樵子謳歌。數聲羗笛牧童戲。一片征帆孤客夢。可以發揮祖道建立宗風。九旬無虛棄之功。百劫在今時之用。如斯話會。衲子攢眉。不見道。一塵不立始歸家。若有纖毫非眷屬。
解夏上堂云。一塵起大地收。一葉落天下秋。金風動處。警砌畔之蛩吟。玉露零時。引林間之蟬噪。遠煙別浦。行行之鷗鷺爭飛。絕壁危巒。處處之猿猱競嘯。又見漁人舉櫂樵子謳歌。數聲羗笛牧童戲。一片征帆孤客夢。可以發揮祖道建立宗風。九旬無虛棄之功。百劫在今時之用。如斯話會。衲子攢眉。不見道。一塵不立始歸家。若有纖毫非眷屬。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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上堂。僧問。見來不采時如何。師云。各自守疆界。進云。見來却采時如何。師云。看築著儞鼻孔。學云。謝師答話。師云。放。乃云。古人道。如何是不動尊。朝到西天暮歸唐土。大眾莫是動而不動。不動而動麼。只者便是白雲見處。
上堂。僧問。見來不采時如何。師云。各自守疆界。進云。見來却采時如何。師云。看築著儞鼻孔。學云。謝師答話。師云。放。乃云。古人道。如何是不動尊。朝到西天暮歸唐土。大眾莫是動而不動。不動而動麼。只者便是白雲見處。
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郡中回上堂云。船上無散工。時時事不同。昨朝城郭裏今日白雲中。且道不動尊在什麼處。自云。氣似韛袋。令人可愛。
郡中回上堂云。船上無散工。時時事不同。昨朝城郭裏今日白雲中。且道不動尊在什麼處。自云。氣似韛袋。令人可愛。
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自出緣化回。上堂云。白雲海會院。足水兼柴炭。唯少麻與麥。眾人皆盡見。親去化檀那疎却阿羅漢且望大慈悲。一一看佛面。大眾。佛身充滿於法界。且作麼生看。我道不隔一條線。
自出緣化回。上堂云。白雲海會院。足水兼柴炭。唯少麻與麥。眾人皆盡見。親去化檀那疎却阿羅漢且望大慈悲。一一看佛面。大眾。佛身充滿於法界。且作麼生看。我道不隔一條線。
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上堂云。幸然無一事。行脚要參禪。却被禪相惱。不透祖師關。如何是祖師關。把火入牛欄。
上堂云。幸然無一事。行脚要參禪。却被禪相惱。不透祖師關。如何是祖師關。把火入牛欄。
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上堂云。我有一柄箒。掃盡雪山雪。我有一張口。臨事無可說我有一雙眼。和盲悖訴瞎。任意過平生。烏龜喚作鼈。處世學為人。喫水須防噎。仰山曾道底。兩口一無舌。四海五湖人。當陽瞥不瞥。
上堂云。我有一柄箒。掃盡雪山雪。我有一張口。臨事無可說我有一雙眼。和盲悖訴瞎。任意過平生。烏龜喚作鼈。處世學為人。喫水須防噎。仰山曾道底。兩口一無舌。四海五湖人。當陽瞥不瞥。
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上堂舉。靈雲悟桃花頌云。三十年來尋劍客。幾經葉落又抽枝。自從一見桃花後。直至如今更不疑。玄沙云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹在。師云。說什麼諦當。更參三十年始得。
上堂舉。靈雲悟桃花頌云。三十年來尋劍客。幾經葉落又抽枝。自從一見桃花後。直至如今更不疑。玄沙云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹在。師云。說什麼諦當。更參三十年始得。
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上堂。僧問。如何是佛。師云。獨木橋子。學云。如何趣向。師云。緊峭草鞋。乃云。幸然可怜生。剛地學參。問既然參得了。未免肚裏悶。悶即自家悶。困即自家困。祖佛生冤家。好與槌一頓。且道。佛祖過在什麼處。若人會得。許儞具一隻眼。
上堂。僧問。如何是佛。師云。獨木橋子。學云。如何趣向。師云。緊峭草鞋。乃云。幸然可怜生。剛地學參。問既然參得了。未免肚裏悶。悶即自家悶。困即自家困。祖佛生冤家。好與槌一頓。且道。佛祖過在什麼處。若人會得。許儞具一隻眼。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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桐樹郭宅請陞座云。桐林郭評事家門幸。食祿性靜好。吾宗溫良如美玉。封疏請諸山。營齋殖洪福。二人長老共談玄。正值陽和二月天。渴鹿飲溪氷作水。野猿啼樹霧成煙。黃梅路上多知己。今日同乘般若船。乘船即不無。且道。說箇什麼事。幸遇三春明媚。因行不妨掉臂。囉邏哩囉邏哩。乃拍手大笑云。是何曲調萬年歡。
桐樹郭宅請陞座云。桐林郭評事家門幸。食祿性靜好。吾宗溫良如美玉。封疏請諸山。營齋殖洪福。二人長老共談玄。正值陽和二月天。渴鹿飲溪氷作水。野猿啼樹霧成煙。黃梅路上多知己。今日同乘般若船。乘船即不無。且道。說箇什麼事。幸遇三春明媚。因行不妨掉臂。囉邏哩囉邏哩。乃拍手大笑云。是何曲調萬年歡。
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上堂云。二月春將半。相呼同賞翫。寒食近清明。百花開爛熳。或上白雲峯。或遊赤水畔。野外標墳人。路傍酒醉漢。半笑半悲啼。真誠堪讚嘆。人人謂我泄天機。子細分明與批判。看看。五湖禪客莫輕詶。記取今朝者公案。
上堂云。二月春將半。相呼同賞翫。寒食近清明。百花開爛熳。或上白雲峯。或遊赤水畔。野外標墳人。路傍酒醉漢。半笑半悲啼。真誠堪讚嘆。人人謂我泄天機。子細分明與批判。看看。五湖禪客莫輕詶。記取今朝者公案。
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上堂舉。趙州問婆子。什處去。婆云。偷趙州笋去。州云。或遇趙州又作麼生。婆連打兩掌。州便休去。師云。趙州休去。不知眾中作麼生商量。白雲也要露箇消息。貴要眾人共知。婆子雖行正令。一生不了。趙州被打兩掌。咬斷牙關。婆子可謂去路一身輕似葉。趙州高名千古重如山。
上堂舉。趙州問婆子。什處去。婆云。偷趙州笋去。州云。或遇趙州又作麼生。婆連打兩掌。州便休去。師云。趙州休去。不知眾中作麼生商量。白雲也要露箇消息。貴要眾人共知。婆子雖行正令。一生不了。趙州被打兩掌。咬斷牙關。婆子可謂去路一身輕似葉。趙州高名千古重如山。
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上堂云。僧問雲門。如何是一代時教。門云。對一說。師云。對一說。卷盡五千四十八。風花雪月任流傳。金剛腦後添生鐵。
上堂云。僧問雲門。如何是一代時教。門云。對一說。師云。對一說。卷盡五千四十八。風花雪月任流傳。金剛腦後添生鐵。
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施主請上堂云。道吾與漸源。往山下弔慰。源拊棺問曰。生耶死耶。吾云。生也不道。死也不道。源云。為什麼不道。吾云。不道不道。回至中路。源云。和尚須與某甲道。若不道。即打和尚去也。吾云。打即任打。道即不道。源便打。至院吾令潛去。白雲今日忿氣不甘。須要斷者公案道。吾第一不解與身作主。第二不能隨機入俗。當初待伊問道生耶死耶。但向伊道。等歸院裏向儞道。當時若著得者語。靈利漢一蹋蹋著。大小大道吾和尚也。又免得一頓拳頭。有眼底子細看。
施主請上堂云。道吾與漸源。往山下弔慰。源拊棺問曰。生耶死耶。吾云。生也不道。死也不道。源云。為什麼不道。吾云。不道不道。回至中路。源云。和尚須與某甲道。若不道。即打和尚去也。吾云。打即任打。道即不道。源便打。至院吾令潛去。白雲今日忿氣不甘。須要斷者公案道。吾第一不解與身作主。第二不能隨機入俗。當初待伊問道生耶死耶。但向伊道。等歸院裏向儞道。當時若著得者語。靈利漢一蹋蹋著。大小大道吾和尚也。又免得一頓拳頭。有眼底子細看。
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解夏上堂云。九旬三箇月。彈指瞥然間。忙者直然忙。閑者直然閑。事事無窮盡。千古白雲山。
解夏上堂云。九旬三箇月。彈指瞥然間。忙者直然忙。閑者直然閑。事事無窮盡。千古白雲山。
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上堂舉。雲門一日普請般柴次。乃拋下一片柴云。一大藏教。只說者箇。師云。大小雲門。錯下註脚。老僧當時若見向伊道。普請處不得狼藉。若點檢得出。免儞普請。
上堂舉。雲門一日普請般柴次。乃拋下一片柴云。一大藏教。只說者箇。師云。大小雲門。錯下註脚。老僧當時若見向伊道。普請處不得狼藉。若點檢得出。免儞普請。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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上堂。僧問。如何是先照後用。師云。王言如絲。學云。如何是先用後照。師云。其出如綸。學云。如何是照用同時。師云。舉起軒轅鑑。蚩尤頓失威。學云。如何是照用不同時。師云。金將火試。乃舉。僧問首山。如何是佛。首山云。新婦騎驢阿家牽。大眾。莫問新婦阿家。免煩路上波吒。遇飯即飯遇茶即茶。同門出入宿世冤家。
上堂。僧問。如何是先照後用。師云。王言如絲。學云。如何是先用後照。師云。其出如綸。學云。如何是照用同時。師云。舉起軒轅鑑。蚩尤頓失威。學云。如何是照用不同時。師云。金將火試。乃舉。僧問首山。如何是佛。首山云。新婦騎驢阿家牽。大眾。莫問新婦阿家。免煩路上波吒。遇飯即飯遇茶即茶。同門出入宿世冤家。
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上堂。僧問。如何是臨濟下事。師云。五逆聞雷。學云。如何是雲門下事。師云。紅旗閃爍學云。如何是曹洞下事。師云。馳書不到家。學云。如何是溈仰下事。師云。斷碑橫古路。僧禮拜。師云。何不問法眼下事。學云。留與和尚。師云。巡人犯夜。乃云。會即事同一家。不會萬別千差。一半喫泥喫土。一半食麥食麻。或即降龍伏虎。或即摝蜆撈蝦。禾山唯解打鼓。祕魔一向擎扠。者箇一場戲笑。皆因微笑拈花。白雲隨隊骨董。順風撒土撒沙。若無者箇腸肚。如何衣錦還家。且道還家一句作麼生道。今日榮華人不識。十年前是。一書生。
上堂。僧問。如何是臨濟下事。師云。五逆聞雷。學云。如何是雲門下事。師云。紅旗閃爍學云。如何是曹洞下事。師云。馳書不到家。學云。如何是溈仰下事。師云。斷碑橫古路。僧禮拜。師云。何不問法眼下事。學云。留與和尚。師云。巡人犯夜。乃云。會即事同一家。不會萬別千差。一半喫泥喫土。一半食麥食麻。或即降龍伏虎。或即摝蜆撈蝦。禾山唯解打鼓。祕魔一向擎扠。者箇一場戲笑。皆因微笑拈花。白雲隨隊骨董。順風撒土撒沙。若無者箇腸肚。如何衣錦還家。且道還家一句作麼生道。今日榮華人不識。十年前是。一書生。
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上堂云。但知喫果子。莫管樹曲彔。不識曲彔樹。爭解喫果子。不過祖師關。爭會敵生死。如何是祖師關。拈却大案山。
上堂云。但知喫果子。莫管樹曲彔。不識曲彔樹。爭解喫果子。不過祖師關。爭會敵生死。如何是祖師關。拈却大案山。
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上堂云。一向恁麼去。路絕人稀。一向恁麼來。孤負先聖。去此二途。祖佛不能近。設使與白雲同。生同死。亦未稱平生。何也鳳凰不是凡間鳥。不得梧桐誓不棲。
上堂云。一向恁麼去。路絕人稀。一向恁麼來。孤負先聖。去此二途。祖佛不能近。設使與白雲同。生同死。亦未稱平生。何也鳳凰不是凡間鳥。不得梧桐誓不棲。
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上堂舉。法眼道。識得橙子周匝有餘。雲門道。識得橙子天地懸殊。師云。這兩人。一人過船。一人渡水。若點檢得出。許儞具正法眼。
上堂舉。法眼道。識得橙子周匝有餘。雲門道。識得橙子天地懸殊。師云。這兩人。一人過船。一人渡水。若點檢得出。許儞具正法眼。
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上堂云。望天祈好雪。祥瑞實難加。鵲噪青松上。變成白老鵶。紫騮牽出薄寒馬。金鐙粧成銀鏤花。苦苦苦箇什麼。忽然變成雨。
上堂云。望天祈好雪。祥瑞實難加。鵲噪青松上。變成白老鵶。紫騮牽出薄寒馬。金鐙粧成銀鏤花。苦苦苦箇什麼。忽然變成雨。
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石臺師弟至。上堂。僧問。如何是和尚家風。師云。鐵旗鐵鼓。學云。只有者箇。為復別有。師云。采石渡頭看。學云。忽遇客來如何祇待。師云。龍肝鳳髓且待別時。學云。客是主人相師。師云。謝供養。乃云。昔日先師頌臨濟三頓棒云。一拳拳倒黃鶴樓。一趯趯飜鸚鵡洲。有意氣時添意氣。不風流處也風流。大眾。若到白雲門下。須要眾人助拳。
石臺師弟至。上堂。僧問。如何是和尚家風。師云。鐵旗鐵鼓。學云。只有者箇。為復別有。師云。采石渡頭看。學云。忽遇客來如何祇待。師云。龍肝鳳髓且待別時。學云。客是主人相師。師云。謝供養。乃云。昔日先師頌臨濟三頓棒云。一拳拳倒黃鶴樓。一趯趯飜鸚鵡洲。有意氣時添意氣。不風流處也風流。大眾。若到白雲門下。須要眾人助拳。
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上堂。舉起拳頭云。若喚作拳頭。一似不曾行脚。若不喚作拳頭。對面相謾。除此之外。也少一拳不得。
上堂。舉起拳頭云。若喚作拳頭。一似不曾行脚。若不喚作拳頭。對面相謾。除此之外。也少一拳不得。
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出隊歸上堂云。出隊半箇月。眼不見鼻孔。忘却祖師禪。拾得箇骨董。且道向什麼處著。一分奉釋迦牟尼佛。一分奉多寶佛塔。
出隊歸上堂云。出隊半箇月。眼不見鼻孔。忘却祖師禪。拾得箇骨董。且道向什麼處著。一分奉釋迦牟尼佛。一分奉多寶佛塔。
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謝首座上堂云。彌勒看不見。釋迦說不得。恁麼尊貴生。日用無差忒。得不得識不識。三德六味味逾多。千古萬古為規則。
謝首座上堂云。彌勒看不見。釋迦說不得。恁麼尊貴生。日用無差忒。得不得識不識。三德六味味逾多。千古萬古為規則。
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上堂。僧問。如何是燃燈前。師云。令人疑著。學云。如何是正燃燈。師云。錯認定盤星。學云。如何是燃燈後。師云。一場懡㦬。乃云。每月有箇十五。無始劫來盡數數。到彌勒下生。未免有甜有苦。且道畢竟如何。南山白額大蟲元是西山猛虎。
上堂。僧問。如何是燃燈前。師云。令人疑著。學云。如何是正燃燈。師云。錯認定盤星。學云。如何是燃燈後。師云。一場懡㦬。乃云。每月有箇十五。無始劫來盡數數。到彌勒下生。未免有甜有苦。且道畢竟如何。南山白額大蟲元是西山猛虎。
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上堂云。日可冷月可熱。眾魔不能壞真說。大眾。作麼生是真說。潑狼潑賴。若信不及。白雲為儞道。一要眾人會。二要龍神知。乃拈起法衣云。者箇真紅色。剛然道是緋。
上堂云。日可冷月可熱。眾魔不能壞真說。大眾。作麼生是真說。潑狼潑賴。若信不及。白雲為儞道。一要眾人會。二要龍神知。乃拈起法衣云。者箇真紅色。剛然道是緋。
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