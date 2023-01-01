楊岐方會和尚後錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 楊岐方會和尚後錄

師。入院開堂。宣疏了。師云。大眾。大家散去。早落二頭三首。如不散去。今日熱瞞諸人去也。宜陽秀水。萍實楚江。遂陞座。拈香云。此一瓣香。奉為今上皇帝。聖壽千秋。永昌佛日。次一瓣香。奉為州縣官僚。檀那十信。此一瓣香。諸人還知落處麼。若也知得落處。更不須開兩片皮。若也不知。為先住南源。次住石霜。今住潭州興化禪寺。諸人還識興化麼。如不識。不免帶累上祖。遂趺座。維那白槌訖。師云。早落第二義。大眾散去。猶較些子。既不散去。有疑請問。僧問。師唱誰家曲。宗風嗣阿誰。師云。隔江打鼓不聞聲。僧云。興化的子。臨濟兒孫。師云。今日因齋慶讚。師乃云。更有問話者麼。所以道。諸供養中。法供養最為勝。良久云。百千諸佛。天下老和尚出世。皆以直指人心。見性成佛。若向者裏明得去。盡與百千諸佛同參。若向者裏。未能明得。楊岐未免惹帶口業。況諸人盡是靈山會上。受佛付囑底人。何須自家退屈。還有記得底人麼。爾且道。靈山末後一句。作麼生道。如無。楊岐今日敗闕。以方會。俾欲深雲隱拙。隨眾延時。豈謂郡縣官僚。洎諸檀信。共崇三寶。續佛壽命。令法久住。俾令山僧住持此剎。亦非小緣。所有一毫之善。上祝皇帝萬歲。家宰千秋。大眾且道。今日事作麼生。良久云。來年更有新條在。惱亂春風卒未休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師。入院開堂。宣疏了。師云。大眾。大家散去。早落二頭三首。如不散去。今日熱瞞諸人去也。宜陽秀水。萍實楚江。遂陞座。拈香云。此一瓣香。奉為今上皇帝。聖壽千秋。永昌佛日。次一瓣香。奉為州縣官僚。檀那十信。此一瓣香。諸人還知落處麼。若也知得落處。更不須開兩片皮。若也不知。為先住南源。次住石霜。今住潭州興化禪寺。諸人還識興化麼。如不識。不免帶累上祖。遂趺座。維那白槌訖。師云。早落第二義。大眾散去。猶較些子。既不散去。有疑請問。僧問。師唱誰家曲。宗風嗣阿誰。師云。隔江打鼓不聞聲。僧云。興化的子。臨濟兒孫。師云。今日因齋慶讚。師乃云。更有問話者麼。所以道。諸供養中。法供養最為勝。良久云。百千諸佛。天下老和尚出世。皆以直指人心。見性成佛。若向者裏明得去。盡與百千諸佛同參。若向者裏。未能明得。楊岐未免惹帶口業。況諸人盡是靈山會上。受佛付囑底人。何須自家退屈。還有記得底人麼。爾且道。靈山末後一句。作麼生道。如無。楊岐今日敗闕。以方會。俾欲深雲隱拙。隨眾延時。豈謂郡縣官僚。洎諸檀信。共崇三寶。續佛壽命。令法久住。俾令山僧住持此剎。亦非小緣。所有一毫之善。上祝皇帝萬歲。家宰千秋。大眾且道。今日事作麼生。良久云。來年更有新條在。惱亂春風卒未休。

上堂。僧問。如何是祖師西來意。師云。擔頭不負書。師云。心生種種法生。心滅種種法滅。拈起拄杖。卓一下云。大千世界百雜碎。捧鉢盂向香積世界。喫飰去也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是祖師西來意。師云。擔頭不負書。師云。心生種種法生。心滅種種法滅。拈起拄杖。卓一下云。大千世界百雜碎。捧鉢盂向香積世界。喫飰去也。

上堂。僧問。如何是不動尊。師云。大眾齊著力。僧云。與麼則香燈不絕去也。師云。且喜勿交涉師乃云。一切法皆是佛法。佛殿對三門。僧堂對厨庫。若也會得。擔取鉢盂拄杖。一任天下橫行。若也不會。更且面壁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是不動尊。師云。大眾齊著力。僧云。與麼則香燈不絕去也。師云。且喜勿交涉師乃云。一切法皆是佛法。佛殿對三門。僧堂對厨庫。若也會得。擔取鉢盂拄杖。一任天下橫行。若也不會。更且面壁。

上堂。僧問。如何是佛。師云。賊是人做。師乃云。萬法是心光。諸緣惟性曉。本無迷悟人。只要今日了。山河大地。有什麼過。山河大地。目前諸法。總在諸人脚跟下。自是諸人不信。可謂古釋迦不前。今彌勒不後。楊岐與麼。可謂買帽相頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是佛。師云。賊是人做。師乃云。萬法是心光。諸緣惟性曉。本無迷悟人。只要今日了。山河大地。有什麼過。山河大地。目前諸法。總在諸人脚跟下。自是諸人不信。可謂古釋迦不前。今彌勒不後。楊岐與麼。可謂買帽相頭。

上堂。心是根。法是塵。兩種猶如鏡上痕。痕垢盡時光始現。心法雙忘性即真。遂拍禪床一下云。山河大地何處有也。且作麼生道得不受人瞞底句。若也道得。向十字路頭。道將一句來。如無。楊岐今日失利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。心是根。法是塵。兩種猶如鏡上痕。痕垢盡時光始現。心法雙忘性即真。遂拍禪床一下云。山河大地何處有也。且作麼生道得不受人瞞底句。若也道得。向十字路頭。道將一句來。如無。楊岐今日失利。

上堂。一塵纔起。大地全收。遂拈起拄杖云。須彌山上走馬。大洋海裏𨁝跳。鬧市中忽撞著者箇。是人知有。且道。黑地裏穿針一句。作麼生道。良久云。尋常不欲頻開口。為是渾身著衲衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。一塵纔起。大地全收。遂拈起拄杖云。須彌山上走馬。大洋海裏𨁝跳。鬧市中忽撞著者箇。是人知有。且道。黑地裏穿針一句。作麼生道。良久云。尋常不欲頻開口。為是渾身著衲衣。

上堂。云心隨萬境轉。轉處實能幽。隨流認得性。無喜復無憂。復云。天堂地獄。罩却汝頭。釋迦老子。在爾脚跟下。當明對暗。時人知有。鬧市裏把將鼻孔來。還有道得麼。試出來。與楊岐出氣。如無。楊岐今日失利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。云心隨萬境轉。轉處實能幽。隨流認得性。無喜復無憂。復云。天堂地獄。罩却汝頭。釋迦老子。在爾脚跟下。當明對暗。時人知有。鬧市裏把將鼻孔來。還有道得麼。試出來。與楊岐出氣。如無。楊岐今日失利。

上堂。僧問。祖師面壁。意旨如何。師云。西天人不會唐言。僧云。昨日雨落。今日天晴。是人道得。請和尚出格道一句。師以兩手捺膝坐。僧云。大殺盡力道。只道得一半。師云。分身兩處看。僧指侍者云。和尚為什麼不著鞋。師云。者漆桶。僧便禮拜歸眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。祖師面壁。意旨如何。師云。西天人不會唐言。僧云。昨日雨落。今日天晴。是人道得。請和尚出格道一句。師以兩手捺膝坐。僧云。大殺盡力道。只道得一半。師云。分身兩處看。僧指侍者云。和尚為什麼不著鞋。師云。者漆桶。僧便禮拜歸眾。

師。乃舉外道問佛。不問有言。不問無言。世尊良久。外道讚嘆。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。外道去後。阿難問世尊云。外道見箇什麼。便道令我得入。世尊云。如世良馬。見鞭影而行。師云。道吾師兄云。世尊隻眼通三世。外道雙眸貫五天。道吾師兄。善則善矣。甚與古人出氣。楊岐道。金鍮不辨。玉石不分。大眾要會麼。世尊輟已從人。外道因齋慶讚。遂以拄杖卓一下。喝一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師。乃舉外道問佛。不問有言。不問無言。世尊良久。外道讚嘆。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。外道去後。阿難問世尊云。外道見箇什麼。便道令我得入。世尊云。如世良馬。見鞭影而行。師云。道吾師兄云。世尊隻眼通三世。外道雙眸貫五天。道吾師兄。善則善矣。甚與古人出氣。楊岐道。金鍮不辨。玉石不分。大眾要會麼。世尊輟已從人。外道因齋慶讚。遂以拄杖卓一下。喝一喝。

上堂。妙湛總持不動尊。首楞嚴王世希有。銷我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。乃拈拄杖云。拄杖子。豈不是法身。爾諸人還知麼。楊岐今日向水裏倒泥裏𩥇。蓋為諸人頭抵麵袋裏。三十年後。明眼人前。不得錯舉。以拄杖卓一下。喝一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。妙湛總持不動尊。首楞嚴王世希有。銷我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。乃拈拄杖云。拄杖子。豈不是法身。爾諸人還知麼。楊岐今日向水裏倒泥裏𩥇。蓋為諸人頭抵麵袋裏。三十年後。明眼人前。不得錯舉。以拄杖卓一下。喝一喝。

上堂。云一切智通無障礙。遂拈起拄杖云。拄杖子。向諸人面前。逞大神通去也。遂擲下云。直得乾坤震裂。地搖六動。不見道。一切智智清淨。又拍禪床一下云。三十年後。明眼人前。莫道楊岐龍頭蛇尾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。云一切智通無障礙。遂拈起拄杖云。拄杖子。向諸人面前。逞大神通去也。遂擲下云。直得乾坤震裂。地搖六動。不見道。一切智智清淨。又拍禪床一下云。三十年後。明眼人前。莫道楊岐龍頭蛇尾。

上堂。云雷驚雨勢。萬物發生。拈起拄杖云。大眾且道。者箇作麼生。良久云。漁翁盡日空垂釣。收取絲綸歸去來。以拄杖卓禪床一下云。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。云雷驚雨勢。萬物發生。拈起拄杖云。大眾且道。者箇作麼生。良久云。漁翁盡日空垂釣。收取絲綸歸去來。以拄杖卓禪床一下云。參。

上堂。僧問。師登寶座。四眾臨筵。的的西來。請師舉唱。師云。雲開山嶽秀。水到四溟寬。進云。一句已蒙師指示。今日得聞於未聞。師云。脚跟下一句。作麼生道。僧云。若不伸三拜。爭顯我師機。師云。更有什麼事。僧禮拜。師云。記取者僧話頭。問。先聖有八萬四千法門。門門見諦。學人為什麼。觸途成滯。師云。何得自家退屈。僧云。急切處。請師舉。師云。露柱𨁝跳。上三十三天。僧云。拈却佛殿。去却案山。脚跟下。去西天有多少。師云。楊岐被爾問倒。僧云。將謂無鼻孔。師云。三十年後。自家面赤。師乃云。風不鳴條。雨不破塊。此是俗漢時節。作麼生是衲僧應時應節底句。遂拍禪床一下云。直待彌勒下生時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。師登寶座。四眾臨筵。的的西來。請師舉唱。師云。雲開山嶽秀。水到四溟寬。進云。一句已蒙師指示。今日得聞於未聞。師云。脚跟下一句。作麼生道。僧云。若不伸三拜。爭顯我師機。師云。更有什麼事。僧禮拜。師云。記取者僧話頭。問。先聖有八萬四千法門。門門見諦。學人為什麼。觸途成滯。師云。何得自家退屈。僧云。急切處。請師舉。師云。露柱𨁝跳。上三十三天。僧云。拈却佛殿。去却案山。脚跟下。去西天有多少。師云。楊岐被爾問倒。僧云。將謂無鼻孔。師云。三十年後。自家面赤。師乃云。風不鳴條。雨不破塊。此是俗漢時節。作麼生是衲僧應時應節底句。遂拍禪床一下云。直待彌勒下生時。

上堂。僧問。虎符金印師親握。家國興亡事若何。師云。將軍不舉令。僧云。坐籌幃幄。非師者誰。師云。金州客。僧云。幸對人天。願觀盛作。師云。楊岐鼻孔。在闍梨手裏。僧云。學人性命。在和尚手中。師云。爾乾𨁝跳作什麼。僧云。下坡不走。快便難逢。撫掌一下。便禮拜。師云。看者一員戰將。師乃云。風霜刮地。寒葉飄空。不涉春緣。拈將鼻吼來。遂拍禪床一下云。來年更有新條在。惱亂春風卒未休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。虎符金印師親握。家國興亡事若何。師云。將軍不舉令。僧云。坐籌幃幄。非師者誰。師云。金州客。僧云。幸對人天。願觀盛作。師云。楊岐鼻孔。在闍梨手裏。僧云。學人性命。在和尚手中。師云。爾乾𨁝跳作什麼。僧云。下坡不走。快便難逢。撫掌一下。便禮拜。師云。看者一員戰將。師乃云。風霜刮地。寒葉飄空。不涉春緣。拈將鼻吼來。遂拍禪床一下云。來年更有新條在。惱亂春風卒未休。

上堂。云楊岐一訣。凡聖路絕。無端維摩。特地饒舌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。云楊岐一訣。凡聖路絕。無端維摩。特地饒舌。

上堂。供養主問。雪路漫漫。如何化導。師云。霧鎖千山秀。迤邐問行人。僧問。忽有人問楊岐意旨。未審如何舉似。師云。大野分春色。巖前凍未消。僧畫一圓相云。忽遇與麼人來。又作麼生。師乃捩轉面。僧擬議。師便喝云。甚麼處去也。僧作女人拜。師云。歸來與爾三十棒。師乃云。楊岐令下。已在言前。作麼生是正令。喝一喝。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。供養主問。雪路漫漫。如何化導。師云。霧鎖千山秀。迤邐問行人。僧問。忽有人問楊岐意旨。未審如何舉似。師云。大野分春色。巖前凍未消。僧畫一圓相云。忽遇與麼人來。又作麼生。師乃捩轉面。僧擬議。師便喝云。甚麼處去也。僧作女人拜。師云。歸來與爾三十棒。師乃云。楊岐令下。已在言前。作麼生是正令。喝一喝。便下座。

上堂。云落鵰之箭。斬蛟之劍。主將自敗。抱馬拕旗。有人向安家立國處。道將一句來。良久云。太平本是將軍致。不許將軍見太平。喝一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。云落鵰之箭。斬蛟之劍。主將自敗。抱馬拕旗。有人向安家立國處。道將一句來。良久云。太平本是將軍致。不許將軍見太平。喝一喝。

上堂。俗士問。人王與法王相見。合談何事。師云。釣魚船上謝三郎。進云。此事已蒙師指示。雲蓋家風事若何。師云。幞頭衫帽脫當酒錢。士云。忽遇客來。如何祗待。師云。三盞兩盞猶閑事。醉後郎當笑殺人。師乃云。一切法皆是佛法。遂拍禪床一下云。山河大地百雜碎。還我佛法來。良久云。何似生遼天鶻。萬里雲只一突。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。俗士問。人王與法王相見。合談何事。師云。釣魚船上謝三郎。進云。此事已蒙師指示。雲蓋家風事若何。師云。幞頭衫帽脫當酒錢。士云。忽遇客來。如何祗待。師云。三盞兩盞猶閑事。醉後郎當笑殺人。師乃云。一切法皆是佛法。遂拍禪床一下云。山河大地百雜碎。還我佛法來。良久云。何似生遼天鶻。萬里雲只一突。

上堂拍禪床云。大眾。釣竿斫盡重栽竹。不計功程得便休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂拍禪床云。大眾。釣竿斫盡重栽竹。不計功程得便休。

上堂。云無邊剎境。自他不隔於毫端。十世古今。始終不離於當念。遂拍禪床一下云。釋迦老子年多少。還知麼。若也知得。人間天上。出入自由。若也不知。雲蓋自道。恒薩訶竭二千年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。云無邊剎境。自他不隔於毫端。十世古今。始終不離於當念。遂拍禪床一下云。釋迦老子年多少。還知麼。若也知得。人間天上。出入自由。若也不知。雲蓋自道。恒薩訶竭二千年。

上堂。云把定乾坤幾萬般。文殊普賢豈能觀。今日為君重注破。鼈鼻南山子細看。以拄杖卓一下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。云把定乾坤幾萬般。文殊普賢豈能觀。今日為君重注破。鼈鼻南山子細看。以拄杖卓一下。

上堂。云一即一切。一切即一。拈起拄杖云。吞却山河大地了也。過去諸佛。未來諸佛。天下老和尚。總在拄杖頭上。遂以拄杖劃一劃云。不消一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。云一即一切。一切即一。拈起拄杖云。吞却山河大地了也。過去諸佛。未來諸佛。天下老和尚。總在拄杖頭上。遂以拄杖劃一劃云。不消一喝。

上堂。云雲蓋傳箭令下。釋迦老子為先鋒。菩提達磨為殿後。陣勢既圓。天下太平。且道。不動步一句。作麼生道。良久云。不經一事。不長一智。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。云雲蓋傳箭令下。釋迦老子為先鋒。菩提達磨為殿後。陣勢既圓。天下太平。且道。不動步一句。作麼生道。良久云。不經一事。不長一智。參。

上堂。云天得一以清。地得一以寧。君王得一。以治天下。衲僧得一。且作麼生。良久云。鉢盂口向天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。云天得一以清。地得一以寧。君王得一。以治天下。衲僧得一。且作麼生。良久云。鉢盂口向天。

上堂。云心隨萬境轉。轉處實能幽。拍禪床一下云。釋迦老子。被蟭螟虫吞却了也。且喜天下太平。喝一喝上堂。云時雨霖霖。悅耕人心頭頭顯煥。金不博金。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。云心隨萬境轉。轉處實能幽。拍禪床一下云。釋迦老子。被蟭螟虫吞却了也。且喜天下太平。喝一喝上堂。云時雨霖霖。悅耕人心頭頭顯煥。金不博金。參。

上堂。云是法住法位。世間相常住。釋迦老子。鼻孔遼天。樓至如來。兩脚踏地。爾且道。者兩箇漢。還有過也無。良久云。犬子便吠。牛子牽犁。衲僧與麼未摸著皮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。云是法住法位。世間相常住。釋迦老子。鼻孔遼天。樓至如來。兩脚踏地。爾且道。者兩箇漢。還有過也無。良久云。犬子便吠。牛子牽犁。衲僧與麼未摸著皮。

上堂。顧視大眾。喝一喝。卓拄杖一下云。清平世界。不許人攙奪行市。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。顧視大眾。喝一喝。卓拄杖一下云。清平世界。不許人攙奪行市。

上堂。云釋迦老子初生時。周行七步。目顧四方。一手指天。一手指地。今時衲僧。盡皆打模畫樣。便道。天上天下。唯我獨尊。雲蓋不惜性命。亦為諸人打箇樣子。良久云。陽氣發時無硬地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。云釋迦老子初生時。周行七步。目顧四方。一手指天。一手指地。今時衲僧。盡皆打模畫樣。便道。天上天下。唯我獨尊。雲蓋不惜性命。亦為諸人打箇樣子。良久云。陽氣發時無硬地。

上堂。云彌勒真彌勒。分身千百億。時時示時人。時人皆不識。師乃擲下拄杖。便歸方丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。云彌勒真彌勒。分身千百億。時時示時人。時人皆不識。師乃擲下拄杖。便歸方丈。

上堂。舉盤山道。向上一路。千聖不傳。師云。口上著。又云。學者勞形。如猿捉影。師云。盤山與麼道。以已妨人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉盤山道。向上一路。千聖不傳。師云。口上著。又云。學者勞形。如猿捉影。師云。盤山與麼道。以已妨人。

上堂。彌勒真彌勒。分身千百億。時時示時人。時人皆不識。師遂拈起拄杖云。拄杖子。豈不是彌勒。諸人還見麼。拄杖子橫也。是彌勒放光動地。拄杖子竪也。是彌勒放光照曜三十三天。拄杖子不橫不竪。彌勒向諸人脚跟下。助爾諸人說般若。若也知得。去拈鼻孔。向鉢盂裏。道將一句來。如無。山僧失利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。彌勒真彌勒。分身千百億。時時示時人。時人皆不識。師遂拈起拄杖云。拄杖子。豈不是彌勒。諸人還見麼。拄杖子橫也。是彌勒放光動地。拄杖子竪也。是彌勒放光照曜三十三天。拄杖子不橫不竪。彌勒向諸人脚跟下。助爾諸人說般若。若也知得。去拈鼻孔。向鉢盂裏。道將一句來。如無。山僧失利。

上堂。云山僧一語。凡聖同舉。罷釣收綸。不如歸去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。云山僧一語。凡聖同舉。罷釣收綸。不如歸去。

上堂。云今朝三月二。瞿曇未瞥地。拈花說多端。迦葉猶尚醉。更有末後語。且不得錯舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。云今朝三月二。瞿曇未瞥地。拈花說多端。迦葉猶尚醉。更有末後語。且不得錯舉。

上堂。云朝晴夜雨。民歡卒土。瞿曇老人。未有後語。雲蓋今日為大眾舉。良久云。太平本是將軍致。不許將軍見太平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。云朝晴夜雨。民歡卒土。瞿曇老人。未有後語。雲蓋今日為大眾舉。良久云。太平本是將軍致。不許將軍見太平。

勘辯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勘辯

一日。璉三生至。師云。寒風凜烈。紅葉飄空。祖室高流。朝離何處。璉云。齋後離南源。師云。脚跟下一句。作麼生道。璉以坐具摵一摵。師云。只者箇。別有在。璉作抽身勢。師云。且坐喫茶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日。璉三生至。師云。寒風凜烈。紅葉飄空。祖室高流。朝離何處。璉云。齋後離南源。師云。脚跟下一句。作麼生道。璉以坐具摵一摵。師云。只者箇。別有在。璉作抽身勢。師云。且坐喫茶。

二人新到。師云。春雨乍歇。泥水未乾。行脚高人。如何話道。僧云。昔時離古寺。今日覩師顏。師云。甚處念得者虛頭來。僧云。和尚幸是大人。師云。脚跟下一句。作麼生道。僧以坐具摵一摵。師云。與麼則楊岐燒香供養去也。僧云。明眼人難瞞。師拈起坐具云。第二行脚僧。喚者箇作什麼。僧云。乍入叢林不會。師云。實頭人難得。且坐喫茶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二人新到。師云。春雨乍歇。泥水未乾。行脚高人。如何話道。僧云。昔時離古寺。今日覩師顏。師云。甚處念得者虛頭來。僧云。和尚幸是大人。師云。脚跟下一句。作麼生道。僧以坐具摵一摵。師云。與麼則楊岐燒香供養去也。僧云。明眼人難瞞。師拈起坐具云。第二行脚僧。喚者箇作什麼。僧云。乍入叢林不會。師云。實頭人難得。且坐喫茶。

問僧。落葉飄飄。朝離何處。僧云。齋後離南源。師云。脚跟下一句。作麼生道。僧云。愁人莫向愁人說。師云。楊岐專為舉揚諸方去也。僧云。是什麼心行。師云。不得楊岐讚嘆。僧擬議。師云。且坐喫茶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問僧。落葉飄飄。朝離何處。僧云。齋後離南源。師云。脚跟下一句。作麼生道。僧云。愁人莫向愁人說。師云。楊岐專為舉揚諸方去也。僧云。是什麼心行。師云。不得楊岐讚嘆。僧擬議。師云。且坐喫茶。

一日。數人新到相看。師云。陣勢既圓。作家戰將。何不出來與雲蓋相見。僧打一坐具。師云。作家師僧。僧又打一坐具。師云。一坐具兩坐具。又作麼生。僧擬議。師乃背面立。僧又打一坐具。師云。爾道。雲蓋話頭在甚處。僧云。在者裏。師云。三十年後自悟去在。雲蓋在上座手裏。且坐喫茶。師又問。夏在甚處。僧云神鼎。師云。早知上座神鼎來。更不敢借問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日。數人新到相看。師云。陣勢既圓。作家戰將。何不出來與雲蓋相見。僧打一坐具。師云。作家師僧。僧又打一坐具。師云。一坐具兩坐具。又作麼生。僧擬議。師乃背面立。僧又打一坐具。師云。爾道。雲蓋話頭在甚處。僧云。在者裏。師云。三十年後自悟去在。雲蓋在上座手裏。且坐喫茶。師又問。夏在甚處。僧云神鼎。師云。早知上座神鼎來。更不敢借問。

師。次日參云。昨日數人新到。打雲蓋三下坐具。恰似有箇悟處。遂舉前話了。乃云。雲蓋敗闕處。諸人總知。新到得勝處。諸人還知麼。若也知得。出來與雲蓋出氣。若也不知。明眼人前。不得錯舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師。次日參云。昨日數人新到。打雲蓋三下坐具。恰似有箇悟處。遂舉前話了。乃云。雲蓋敗闕處。諸人總知。新到得勝處。諸人還知麼。若也知得。出來與雲蓋出氣。若也不知。明眼人前。不得錯舉。

上堂。云萬法本閑。唯人自鬧。以拄杖卓一下云。大眾。好看火燭。明眼人前。不得錯舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。云萬法本閑。唯人自鬧。以拄杖卓一下云。大眾。好看火燭。明眼人前。不得錯舉。

師訪孫比部。值判公事次。部云。下官為王事所牽。無由免離。師云。此是比部願弘深廣利濟群生。比部云。未審如何。師云。應現宰官身。廣弘悲願深。為人重指處。棒下血霖霖。比部因頌有省。乃歸小廳。坐次却問。下官每日持齋喫菜。還合諸聖也無。師以頌贈之。孫比部孫比部。不將酒肉污腸肚。侍僕妻兒渾不顧。釋迦老子是誰做。孫比部孫比部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師訪孫比部。值判公事次。部云。下官為王事所牽。無由免離。師云。此是比部願弘深廣利濟群生。比部云。未審如何。師云。應現宰官身。廣弘悲願深。為人重指處。棒下血霖霖。比部因頌有省。乃歸小廳。坐次却問。下官每日持齋喫菜。還合諸聖也無。師以頌贈之。孫比部孫比部。不將酒肉污腸肚。侍僕妻兒渾不顧。釋迦老子是誰做。孫比部孫比部。

自術真讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自術真讚

口似乞兒席袋。鼻似園頭屎杓。勞君神筆寫成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口似乞兒席袋。鼻似園頭屎杓。勞君神筆寫成。

一任天下卜度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一任天下卜度。

似驢非驢。似馬非馬。咄哉楊岐。牽犁拽杷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 似驢非驢。似馬非馬。咄哉楊岐。牽犁拽杷。

指驢又無尾。喚牛又無角。進前不移步。退後豈收脚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指驢又無尾。喚牛又無角。進前不移步。退後豈收脚。

無言不同佛。有語誰斟酌。巧拙常現前。勞君安寫邈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言不同佛。有語誰斟酌。巧拙常現前。勞君安寫邈。