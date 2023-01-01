楊岐方會和尚後錄
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
楊岐方會和尚後錄
楊岐方會和尚後錄
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師。入院開堂。宣疏了。師云。大眾。大家散去。早落二頭三首。如不散去。今日熱瞞諸人去也。宜陽秀水。萍實楚江。遂陞座。拈香云。此一瓣香。奉為今上皇帝。聖壽千秋。永昌佛日。次一瓣香。奉為州縣官僚。檀那十信。此一瓣香。諸人還知落處麼。若也知得落處。更不須開兩片皮。若也不知。為先住南源。次住石霜。今住潭州興化禪寺。諸人還識興化麼。如不識。不免帶累上祖。遂趺座。維那白槌訖。師云。早落第二義。大眾散去。猶較些子。既不散去。有疑請問。僧問。師唱誰家曲。宗風嗣阿誰。師云。隔江打鼓不聞聲。僧云。興化的子。臨濟兒孫。師云。今日因齋慶讚。師乃云。更有問話者麼。所以道。諸供養中。法供養最為勝。良久云。百千諸佛。天下老和尚出世。皆以直指人心。見性成佛。若向者裏明得去。盡與百千諸佛同參。若向者裏。未能明得。楊岐未免惹帶口業。況諸人盡是靈山會上。受佛付囑底人。何須自家退屈。還有記得底人麼。爾且道。靈山末後一句。作麼生道。如無。楊岐今日敗闕。以方會。俾欲深雲隱拙。隨眾延時。豈謂郡縣官僚。洎諸檀信。共崇三寶。續佛壽命。令法久住。俾令山僧住持此剎。亦非小緣。所有一毫之善。上祝皇帝萬歲。家宰千秋。大眾且道。今日事作麼生。良久云。來年更有新條在。惱亂春風卒未休。
師。入院開堂。宣疏了。師云。大眾。大家散去。早落二頭三首。如不散去。今日熱瞞諸人去也。宜陽秀水。萍實楚江。遂陞座。拈香云。此一瓣香。奉為今上皇帝。聖壽千秋。永昌佛日。次一瓣香。奉為州縣官僚。檀那十信。此一瓣香。諸人還知落處麼。若也知得落處。更不須開兩片皮。若也不知。為先住南源。次住石霜。今住潭州興化禪寺。諸人還識興化麼。如不識。不免帶累上祖。遂趺座。維那白槌訖。師云。早落第二義。大眾散去。猶較些子。既不散去。有疑請問。僧問。師唱誰家曲。宗風嗣阿誰。師云。隔江打鼓不聞聲。僧云。興化的子。臨濟兒孫。師云。今日因齋慶讚。師乃云。更有問話者麼。所以道。諸供養中。法供養最為勝。良久云。百千諸佛。天下老和尚出世。皆以直指人心。見性成佛。若向者裏明得去。盡與百千諸佛同參。若向者裏。未能明得。楊岐未免惹帶口業。況諸人盡是靈山會上。受佛付囑底人。何須自家退屈。還有記得底人麼。爾且道。靈山末後一句。作麼生道。如無。楊岐今日敗闕。以方會。俾欲深雲隱拙。隨眾延時。豈謂郡縣官僚。洎諸檀信。共崇三寶。續佛壽命。令法久住。俾令山僧住持此剎。亦非小緣。所有一毫之善。上祝皇帝萬歲。家宰千秋。大眾且道。今日事作麼生。良久云。來年更有新條在。惱亂春風卒未休。
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上堂。僧問。如何是祖師西來意。師云。擔頭不負書。師云。心生種種法生。心滅種種法滅。拈起拄杖。卓一下云。大千世界百雜碎。捧鉢盂向香積世界。喫飰去也。
上堂。僧問。如何是祖師西來意。師云。擔頭不負書。師云。心生種種法生。心滅種種法滅。拈起拄杖。卓一下云。大千世界百雜碎。捧鉢盂向香積世界。喫飰去也。
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上堂。僧問。如何是不動尊。師云。大眾齊著力。僧云。與麼則香燈不絕去也。師云。且喜勿交涉師乃云。一切法皆是佛法。佛殿對三門。僧堂對厨庫。若也會得。擔取鉢盂拄杖。一任天下橫行。若也不會。更且面壁。
上堂。僧問。如何是不動尊。師云。大眾齊著力。僧云。與麼則香燈不絕去也。師云。且喜勿交涉師乃云。一切法皆是佛法。佛殿對三門。僧堂對厨庫。若也會得。擔取鉢盂拄杖。一任天下橫行。若也不會。更且面壁。
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上堂。僧問。如何是佛。師云。賊是人做。師乃云。萬法是心光。諸緣惟性曉。本無迷悟人。只要今日了。山河大地。有什麼過。山河大地。目前諸法。總在諸人脚跟下。自是諸人不信。可謂古釋迦不前。今彌勒不後。楊岐與麼。可謂買帽相頭。
上堂。僧問。如何是佛。師云。賊是人做。師乃云。萬法是心光。諸緣惟性曉。本無迷悟人。只要今日了。山河大地。有什麼過。山河大地。目前諸法。總在諸人脚跟下。自是諸人不信。可謂古釋迦不前。今彌勒不後。楊岐與麼。可謂買帽相頭。
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上堂。心是根。法是塵。兩種猶如鏡上痕。痕垢盡時光始現。心法雙忘性即真。遂拍禪床一下云。山河大地何處有也。且作麼生道得不受人瞞底句。若也道得。向十字路頭。道將一句來。如無。楊岐今日失利。
上堂。心是根。法是塵。兩種猶如鏡上痕。痕垢盡時光始現。心法雙忘性即真。遂拍禪床一下云。山河大地何處有也。且作麼生道得不受人瞞底句。若也道得。向十字路頭。道將一句來。如無。楊岐今日失利。
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上堂。一塵纔起。大地全收。遂拈起拄杖云。須彌山上走馬。大洋海裏𨁝跳。鬧市中忽撞著者箇。是人知有。且道。黑地裏穿針一句。作麼生道。良久云。尋常不欲頻開口。為是渾身著衲衣。
上堂。一塵纔起。大地全收。遂拈起拄杖云。須彌山上走馬。大洋海裏𨁝跳。鬧市中忽撞著者箇。是人知有。且道。黑地裏穿針一句。作麼生道。良久云。尋常不欲頻開口。為是渾身著衲衣。
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上堂。云心隨萬境轉。轉處實能幽。隨流認得性。無喜復無憂。復云。天堂地獄。罩却汝頭。釋迦老子。在爾脚跟下。當明對暗。時人知有。鬧市裏把將鼻孔來。還有道得麼。試出來。與楊岐出氣。如無。楊岐今日失利。
上堂。云心隨萬境轉。轉處實能幽。隨流認得性。無喜復無憂。復云。天堂地獄。罩却汝頭。釋迦老子。在爾脚跟下。當明對暗。時人知有。鬧市裏把將鼻孔來。還有道得麼。試出來。與楊岐出氣。如無。楊岐今日失利。
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上堂。僧問。祖師面壁。意旨如何。師云。西天人不會唐言。僧云。昨日雨落。今日天晴。是人道得。請和尚出格道一句。師以兩手捺膝坐。僧云。大殺盡力道。只道得一半。師云。分身兩處看。僧指侍者云。和尚為什麼不著鞋。師云。者漆桶。僧便禮拜歸眾。
上堂。僧問。祖師面壁。意旨如何。師云。西天人不會唐言。僧云。昨日雨落。今日天晴。是人道得。請和尚出格道一句。師以兩手捺膝坐。僧云。大殺盡力道。只道得一半。師云。分身兩處看。僧指侍者云。和尚為什麼不著鞋。師云。者漆桶。僧便禮拜歸眾。
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師。乃舉外道問佛。不問有言。不問無言。世尊良久。外道讚嘆。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。外道去後。阿難問世尊云。外道見箇什麼。便道令我得入。世尊云。如世良馬。見鞭影而行。師云。道吾師兄云。世尊隻眼通三世。外道雙眸貫五天。道吾師兄。善則善矣。甚與古人出氣。楊岐道。金鍮不辨。玉石不分。大眾要會麼。世尊輟已從人。外道因齋慶讚。遂以拄杖卓一下。喝一喝。
師。乃舉外道問佛。不問有言。不問無言。世尊良久。外道讚嘆。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。外道去後。阿難問世尊云。外道見箇什麼。便道令我得入。世尊云。如世良馬。見鞭影而行。師云。道吾師兄云。世尊隻眼通三世。外道雙眸貫五天。道吾師兄。善則善矣。甚與古人出氣。楊岐道。金鍮不辨。玉石不分。大眾要會麼。世尊輟已從人。外道因齋慶讚。遂以拄杖卓一下。喝一喝。
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上堂。妙湛總持不動尊。首楞嚴王世希有。銷我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。乃拈拄杖云。拄杖子。豈不是法身。爾諸人還知麼。楊岐今日向水裏倒泥裏𩥇。蓋為諸人頭抵麵袋裏。三十年後。明眼人前。不得錯舉。以拄杖卓一下。喝一喝。
上堂。妙湛總持不動尊。首楞嚴王世希有。銷我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。乃拈拄杖云。拄杖子。豈不是法身。爾諸人還知麼。楊岐今日向水裏倒泥裏𩥇。蓋為諸人頭抵麵袋裏。三十年後。明眼人前。不得錯舉。以拄杖卓一下。喝一喝。
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上堂。云一切智通無障礙。遂拈起拄杖云。拄杖子。向諸人面前。逞大神通去也。遂擲下云。直得乾坤震裂。地搖六動。不見道。一切智智清淨。又拍禪床一下云。三十年後。明眼人前。莫道楊岐龍頭蛇尾。
上堂。云一切智通無障礙。遂拈起拄杖云。拄杖子。向諸人面前。逞大神通去也。遂擲下云。直得乾坤震裂。地搖六動。不見道。一切智智清淨。又拍禪床一下云。三十年後。明眼人前。莫道楊岐龍頭蛇尾。
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上堂。云雷驚雨勢。萬物發生。拈起拄杖云。大眾且道。者箇作麼生。良久云。漁翁盡日空垂釣。收取絲綸歸去來。以拄杖卓禪床一下云。參。
上堂。云雷驚雨勢。萬物發生。拈起拄杖云。大眾且道。者箇作麼生。良久云。漁翁盡日空垂釣。收取絲綸歸去來。以拄杖卓禪床一下云。參。
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上堂。僧問。師登寶座。四眾臨筵。的的西來。請師舉唱。師云。雲開山嶽秀。水到四溟寬。進云。一句已蒙師指示。今日得聞於未聞。師云。脚跟下一句。作麼生道。僧云。若不伸三拜。爭顯我師機。師云。更有什麼事。僧禮拜。師云。記取者僧話頭。問。先聖有八萬四千法門。門門見諦。學人為什麼。觸途成滯。師云。何得自家退屈。僧云。急切處。請師舉。師云。露柱𨁝跳。上三十三天。僧云。拈却佛殿。去却案山。脚跟下。去西天有多少。師云。楊岐被爾問倒。僧云。將謂無鼻孔。師云。三十年後。自家面赤。師乃云。風不鳴條。雨不破塊。此是俗漢時節。作麼生是衲僧應時應節底句。遂拍禪床一下云。直待彌勒下生時。
上堂。僧問。師登寶座。四眾臨筵。的的西來。請師舉唱。師云。雲開山嶽秀。水到四溟寬。進云。一句已蒙師指示。今日得聞於未聞。師云。脚跟下一句。作麼生道。僧云。若不伸三拜。爭顯我師機。師云。更有什麼事。僧禮拜。師云。記取者僧話頭。問。先聖有八萬四千法門。門門見諦。學人為什麼。觸途成滯。師云。何得自家退屈。僧云。急切處。請師舉。師云。露柱𨁝跳。上三十三天。僧云。拈却佛殿。去却案山。脚跟下。去西天有多少。師云。楊岐被爾問倒。僧云。將謂無鼻孔。師云。三十年後。自家面赤。師乃云。風不鳴條。雨不破塊。此是俗漢時節。作麼生是衲僧應時應節底句。遂拍禪床一下云。直待彌勒下生時。
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上堂。僧問。虎符金印師親握。家國興亡事若何。師云。將軍不舉令。僧云。坐籌幃幄。非師者誰。師云。金州客。僧云。幸對人天。願觀盛作。師云。楊岐鼻孔。在闍梨手裏。僧云。學人性命。在和尚手中。師云。爾乾𨁝跳作什麼。僧云。下坡不走。快便難逢。撫掌一下。便禮拜。師云。看者一員戰將。師乃云。風霜刮地。寒葉飄空。不涉春緣。拈將鼻吼來。遂拍禪床一下云。來年更有新條在。惱亂春風卒未休。
上堂。僧問。虎符金印師親握。家國興亡事若何。師云。將軍不舉令。僧云。坐籌幃幄。非師者誰。師云。金州客。僧云。幸對人天。願觀盛作。師云。楊岐鼻孔。在闍梨手裏。僧云。學人性命。在和尚手中。師云。爾乾𨁝跳作什麼。僧云。下坡不走。快便難逢。撫掌一下。便禮拜。師云。看者一員戰將。師乃云。風霜刮地。寒葉飄空。不涉春緣。拈將鼻吼來。遂拍禪床一下云。來年更有新條在。惱亂春風卒未休。
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上堂。云楊岐一訣。凡聖路絕。無端維摩。特地饒舌。
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上堂。供養主問。雪路漫漫。如何化導。師云。霧鎖千山秀。迤邐問行人。僧問。忽有人問楊岐意旨。未審如何舉似。師云。大野分春色。巖前凍未消。僧畫一圓相云。忽遇與麼人來。又作麼生。師乃捩轉面。僧擬議。師便喝云。甚麼處去也。僧作女人拜。師云。歸來與爾三十棒。師乃云。楊岐令下。已在言前。作麼生是正令。喝一喝。便下座。
上堂。供養主問。雪路漫漫。如何化導。師云。霧鎖千山秀。迤邐問行人。僧問。忽有人問楊岐意旨。未審如何舉似。師云。大野分春色。巖前凍未消。僧畫一圓相云。忽遇與麼人來。又作麼生。師乃捩轉面。僧擬議。師便喝云。甚麼處去也。僧作女人拜。師云。歸來與爾三十棒。師乃云。楊岐令下。已在言前。作麼生是正令。喝一喝。便下座。
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上堂。云落鵰之箭。斬蛟之劍。主將自敗。抱馬拕旗。有人向安家立國處。道將一句來。良久云。太平本是將軍致。不許將軍見太平。喝一喝。
上堂。云落鵰之箭。斬蛟之劍。主將自敗。抱馬拕旗。有人向安家立國處。道將一句來。良久云。太平本是將軍致。不許將軍見太平。喝一喝。
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上堂。俗士問。人王與法王相見。合談何事。師云。釣魚船上謝三郎。進云。此事已蒙師指示。雲蓋家風事若何。師云。幞頭衫帽脫當酒錢。士云。忽遇客來。如何祗待。師云。三盞兩盞猶閑事。醉後郎當笑殺人。師乃云。一切法皆是佛法。遂拍禪床一下云。山河大地百雜碎。還我佛法來。良久云。何似生遼天鶻。萬里雲只一突。
上堂。俗士問。人王與法王相見。合談何事。師云。釣魚船上謝三郎。進云。此事已蒙師指示。雲蓋家風事若何。師云。幞頭衫帽脫當酒錢。士云。忽遇客來。如何祗待。師云。三盞兩盞猶閑事。醉後郎當笑殺人。師乃云。一切法皆是佛法。遂拍禪床一下云。山河大地百雜碎。還我佛法來。良久云。何似生遼天鶻。萬里雲只一突。
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上堂拍禪床云。大眾。釣竿斫盡重栽竹。不計功程得便休。
上堂拍禪床云。大眾。釣竿斫盡重栽竹。不計功程得便休。
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上堂。云無邊剎境。自他不隔於毫端。十世古今。始終不離於當念。遂拍禪床一下云。釋迦老子年多少。還知麼。若也知得。人間天上。出入自由。若也不知。雲蓋自道。恒薩訶竭二千年。
上堂。云無邊剎境。自他不隔於毫端。十世古今。始終不離於當念。遂拍禪床一下云。釋迦老子年多少。還知麼。若也知得。人間天上。出入自由。若也不知。雲蓋自道。恒薩訶竭二千年。
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上堂。云把定乾坤幾萬般。文殊普賢豈能觀。今日為君重注破。鼈鼻南山子細看。以拄杖卓一下。
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上堂。云一即一切。一切即一。拈起拄杖云。吞却山河大地了也。過去諸佛。未來諸佛。天下老和尚。總在拄杖頭上。遂以拄杖劃一劃云。不消一喝。
上堂。云一即一切。一切即一。拈起拄杖云。吞却山河大地了也。過去諸佛。未來諸佛。天下老和尚。總在拄杖頭上。遂以拄杖劃一劃云。不消一喝。
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上堂。云雲蓋傳箭令下。釋迦老子為先鋒。菩提達磨為殿後。陣勢既圓。天下太平。且道。不動步一句。作麼生道。良久云。不經一事。不長一智。參。
上堂。云雲蓋傳箭令下。釋迦老子為先鋒。菩提達磨為殿後。陣勢既圓。天下太平。且道。不動步一句。作麼生道。良久云。不經一事。不長一智。參。
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上堂。云天得一以清。地得一以寧。君王得一。以治天下。衲僧得一。且作麼生。良久云。鉢盂口向天。
上堂。云天得一以清。地得一以寧。君王得一。以治天下。衲僧得一。且作麼生。良久云。鉢盂口向天。
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上堂。云心隨萬境轉。轉處實能幽。拍禪床一下云。釋迦老子。被蟭螟虫吞却了也。且喜天下太平。喝一喝上堂。云時雨霖霖。悅耕人心頭頭顯煥。金不博金。參。
上堂。云心隨萬境轉。轉處實能幽。拍禪床一下云。釋迦老子。被蟭螟虫吞却了也。且喜天下太平。喝一喝上堂。云時雨霖霖。悅耕人心頭頭顯煥。金不博金。參。
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上堂。云是法住法位。世間相常住。釋迦老子。鼻孔遼天。樓至如來。兩脚踏地。爾且道。者兩箇漢。還有過也無。良久云。犬子便吠。牛子牽犁。衲僧與麼未摸著皮。
上堂。云是法住法位。世間相常住。釋迦老子。鼻孔遼天。樓至如來。兩脚踏地。爾且道。者兩箇漢。還有過也無。良久云。犬子便吠。牛子牽犁。衲僧與麼未摸著皮。
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上堂。顧視大眾。喝一喝。卓拄杖一下云。清平世界。不許人攙奪行市。
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上堂。云釋迦老子初生時。周行七步。目顧四方。一手指天。一手指地。今時衲僧。盡皆打模畫樣。便道。天上天下。唯我獨尊。雲蓋不惜性命。亦為諸人打箇樣子。良久云。陽氣發時無硬地。
上堂。云釋迦老子初生時。周行七步。目顧四方。一手指天。一手指地。今時衲僧。盡皆打模畫樣。便道。天上天下。唯我獨尊。雲蓋不惜性命。亦為諸人打箇樣子。良久云。陽氣發時無硬地。
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上堂。云彌勒真彌勒。分身千百億。時時示時人。時人皆不識。師乃擲下拄杖。便歸方丈。
上堂。云彌勒真彌勒。分身千百億。時時示時人。時人皆不識。師乃擲下拄杖。便歸方丈。
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上堂。舉盤山道。向上一路。千聖不傳。師云。口上著。又云。學者勞形。如猿捉影。師云。盤山與麼道。以已妨人。
上堂。舉盤山道。向上一路。千聖不傳。師云。口上著。又云。學者勞形。如猿捉影。師云。盤山與麼道。以已妨人。
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上堂。彌勒真彌勒。分身千百億。時時示時人。時人皆不識。師遂拈起拄杖云。拄杖子。豈不是彌勒。諸人還見麼。拄杖子橫也。是彌勒放光動地。拄杖子竪也。是彌勒放光照曜三十三天。拄杖子不橫不竪。彌勒向諸人脚跟下。助爾諸人說般若。若也知得。去拈鼻孔。向鉢盂裏。道將一句來。如無。山僧失利。
上堂。彌勒真彌勒。分身千百億。時時示時人。時人皆不識。師遂拈起拄杖云。拄杖子。豈不是彌勒。諸人還見麼。拄杖子橫也。是彌勒放光動地。拄杖子竪也。是彌勒放光照曜三十三天。拄杖子不橫不竪。彌勒向諸人脚跟下。助爾諸人說般若。若也知得。去拈鼻孔。向鉢盂裏。道將一句來。如無。山僧失利。
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上堂。云山僧一語。凡聖同舉。罷釣收綸。不如歸去。
上堂。云山僧一語。凡聖同舉。罷釣收綸。不如歸去。
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上堂。云今朝三月二。瞿曇未瞥地。拈花說多端。迦葉猶尚醉。更有末後語。且不得錯舉。
上堂。云今朝三月二。瞿曇未瞥地。拈花說多端。迦葉猶尚醉。更有末後語。且不得錯舉。
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上堂。云朝晴夜雨。民歡卒土。瞿曇老人。未有後語。雲蓋今日為大眾舉。良久云。太平本是將軍致。不許將軍見太平。
上堂。云朝晴夜雨。民歡卒土。瞿曇老人。未有後語。雲蓋今日為大眾舉。良久云。太平本是將軍致。不許將軍見太平。
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勘辯
勘辯
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一日。璉三生至。師云。寒風凜烈。紅葉飄空。祖室高流。朝離何處。璉云。齋後離南源。師云。脚跟下一句。作麼生道。璉以坐具摵一摵。師云。只者箇。別有在。璉作抽身勢。師云。且坐喫茶。
一日。璉三生至。師云。寒風凜烈。紅葉飄空。祖室高流。朝離何處。璉云。齋後離南源。師云。脚跟下一句。作麼生道。璉以坐具摵一摵。師云。只者箇。別有在。璉作抽身勢。師云。且坐喫茶。
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二人新到。師云。春雨乍歇。泥水未乾。行脚高人。如何話道。僧云。昔時離古寺。今日覩師顏。師云。甚處念得者虛頭來。僧云。和尚幸是大人。師云。脚跟下一句。作麼生道。僧以坐具摵一摵。師云。與麼則楊岐燒香供養去也。僧云。明眼人難瞞。師拈起坐具云。第二行脚僧。喚者箇作什麼。僧云。乍入叢林不會。師云。實頭人難得。且坐喫茶。
二人新到。師云。春雨乍歇。泥水未乾。行脚高人。如何話道。僧云。昔時離古寺。今日覩師顏。師云。甚處念得者虛頭來。僧云。和尚幸是大人。師云。脚跟下一句。作麼生道。僧以坐具摵一摵。師云。與麼則楊岐燒香供養去也。僧云。明眼人難瞞。師拈起坐具云。第二行脚僧。喚者箇作什麼。僧云。乍入叢林不會。師云。實頭人難得。且坐喫茶。
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問僧。落葉飄飄。朝離何處。僧云。齋後離南源。師云。脚跟下一句。作麼生道。僧云。愁人莫向愁人說。師云。楊岐專為舉揚諸方去也。僧云。是什麼心行。師云。不得楊岐讚嘆。僧擬議。師云。且坐喫茶。
問僧。落葉飄飄。朝離何處。僧云。齋後離南源。師云。脚跟下一句。作麼生道。僧云。愁人莫向愁人說。師云。楊岐專為舉揚諸方去也。僧云。是什麼心行。師云。不得楊岐讚嘆。僧擬議。師云。且坐喫茶。
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一日。數人新到相看。師云。陣勢既圓。作家戰將。何不出來與雲蓋相見。僧打一坐具。師云。作家師僧。僧又打一坐具。師云。一坐具兩坐具。又作麼生。僧擬議。師乃背面立。僧又打一坐具。師云。爾道。雲蓋話頭在甚處。僧云。在者裏。師云。三十年後自悟去在。雲蓋在上座手裏。且坐喫茶。師又問。夏在甚處。僧云神鼎。師云。早知上座神鼎來。更不敢借問。
一日。數人新到相看。師云。陣勢既圓。作家戰將。何不出來與雲蓋相見。僧打一坐具。師云。作家師僧。僧又打一坐具。師云。一坐具兩坐具。又作麼生。僧擬議。師乃背面立。僧又打一坐具。師云。爾道。雲蓋話頭在甚處。僧云。在者裏。師云。三十年後自悟去在。雲蓋在上座手裏。且坐喫茶。師又問。夏在甚處。僧云神鼎。師云。早知上座神鼎來。更不敢借問。
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師。次日參云。昨日數人新到。打雲蓋三下坐具。恰似有箇悟處。遂舉前話了。乃云。雲蓋敗闕處。諸人總知。新到得勝處。諸人還知麼。若也知得。出來與雲蓋出氣。若也不知。明眼人前。不得錯舉。
師。次日參云。昨日數人新到。打雲蓋三下坐具。恰似有箇悟處。遂舉前話了。乃云。雲蓋敗闕處。諸人總知。新到得勝處。諸人還知麼。若也知得。出來與雲蓋出氣。若也不知。明眼人前。不得錯舉。
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上堂。云萬法本閑。唯人自鬧。以拄杖卓一下云。大眾。好看火燭。明眼人前。不得錯舉。
上堂。云萬法本閑。唯人自鬧。以拄杖卓一下云。大眾。好看火燭。明眼人前。不得錯舉。
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師訪孫比部。值判公事次。部云。下官為王事所牽。無由免離。師云。此是比部願弘深廣利濟群生。比部云。未審如何。師云。應現宰官身。廣弘悲願深。為人重指處。棒下血霖霖。比部因頌有省。乃歸小廳。坐次却問。下官每日持齋喫菜。還合諸聖也無。師以頌贈之。孫比部孫比部。不將酒肉污腸肚。侍僕妻兒渾不顧。釋迦老子是誰做。孫比部孫比部。
師訪孫比部。值判公事次。部云。下官為王事所牽。無由免離。師云。此是比部願弘深廣利濟群生。比部云。未審如何。師云。應現宰官身。廣弘悲願深。為人重指處。棒下血霖霖。比部因頌有省。乃歸小廳。坐次却問。下官每日持齋喫菜。還合諸聖也無。師以頌贈之。孫比部孫比部。不將酒肉污腸肚。侍僕妻兒渾不顧。釋迦老子是誰做。孫比部孫比部。
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自術真讚
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口似乞兒席袋。鼻似園頭屎杓。勞君神筆寫成。
口似乞兒席袋。鼻似園頭屎杓。勞君神筆寫成。
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一任天下卜度。
一任天下卜度。
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似驢非驢。似馬非馬。咄哉楊岐。牽犁拽杷。
似驢非驢。似馬非馬。咄哉楊岐。牽犁拽杷。
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指驢又無尾。喚牛又無角。進前不移步。退後豈收脚。
指驢又無尾。喚牛又無角。進前不移步。退後豈收脚。
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無言不同佛。有語誰斟酌。巧拙常現前。勞君安寫邈。
無言不同佛。有語誰斟酌。巧拙常現前。勞君安寫邈。
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楊岐方會和尚後錄(終)
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