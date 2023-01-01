楊岐方會和尚語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 楊岐方會和尚語錄

袁州楊岐山普通禪院會和尚語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 袁州楊岐山普通禪院會和尚語錄

江寧府保寧禪院嗣法小師仁勇編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 江寧府保寧禪院嗣法小師仁勇編

師在筠州九峯山。受疏了披法衣。乃拈起示眾云。會麼。若也不會。今日無端走入水牯牛隊裏去也。還知麼。筠陽九曲萍實楊岐。乃陞座。時有僧出眾。師云。漁翁未擲釣。躍鱗衝浪來。僧便喝。師云。不信道。僧撫掌歸眾。師云。消得龍王多少風。問師唱誰家曲。宗風嗣阿誰。師云。有馬騎馬無馬步行。進云。少年長老足有機籌。師云。念爾年老。放爾三十棒。問如何是佛。師云。三脚驢子弄蹄行。進云。莫只者便是。師云。湖南長老。問人法俱遣。未是衲僧極則。佛祖雙亡。猶是學人疑處。未審和尚如何為人。師云。爾只要看破新長老。進云。與麼則旋斫生柴帶葉燒。師云。七九六十三。師云。更有問話者麼。試出眾相見。楊岐今日性命。在爾諸人手裏。一任橫拕倒拽。為什麼如此。大丈夫兒須是當眾決擇。莫背地裏似水底捺葫蘆相似。當眾引驗莫便面赤。有麼有麼出來決擇看。如無。楊岐失利。師纔下座。九峯勤和尚把住云。今日喜遇同參。師云。同參底事作麼生。峯云。九峯牽犁楊岐拽杷。師云。正當與麼時。楊岐在前九峯在前。峯擬議。師托開云將謂同參。元來不是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師在筠州九峯山。受疏了披法衣。乃拈起示眾云。會麼。若也不會。今日無端走入水牯牛隊裏去也。還知麼。筠陽九曲萍實楊岐。乃陞座。時有僧出眾。師云。漁翁未擲釣。躍鱗衝浪來。僧便喝。師云。不信道。僧撫掌歸眾。師云。消得龍王多少風。問師唱誰家曲。宗風嗣阿誰。師云。有馬騎馬無馬步行。進云。少年長老足有機籌。師云。念爾年老。放爾三十棒。問如何是佛。師云。三脚驢子弄蹄行。進云。莫只者便是。師云。湖南長老。問人法俱遣。未是衲僧極則。佛祖雙亡。猶是學人疑處。未審和尚如何為人。師云。爾只要看破新長老。進云。與麼則旋斫生柴帶葉燒。師云。七九六十三。師云。更有問話者麼。試出眾相見。楊岐今日性命。在爾諸人手裏。一任橫拕倒拽。為什麼如此。大丈夫兒須是當眾決擇。莫背地裏似水底捺葫蘆相似。當眾引驗莫便面赤。有麼有麼出來決擇看。如無。楊岐失利。師纔下座。九峯勤和尚把住云。今日喜遇同參。師云。同參底事作麼生。峯云。九峯牽犁楊岐拽杷。師云。正當與麼時。楊岐在前九峯在前。峯擬議。師托開云將謂同參。元來不是。

師入院上堂。僧問。如何是楊岐境。師云。獨松巖畔秀。猿向下山啼。進云。如何是境中人。師云。貧家女子携籃去。牧童橫笛望源歸。師乃云。霧鎖長空風生大野。百草樹木作大師子吼。演說摩訶大般若。三世諸佛在爾諸人脚跟下轉大法輪。若也會得。功不浪施。若也不會。莫道楊岐山勢嶮。前頭更有最高峯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師入院上堂。僧問。如何是楊岐境。師云。獨松巖畔秀。猿向下山啼。進云。如何是境中人。師云。貧家女子携籃去。牧童橫笛望源歸。師乃云。霧鎖長空風生大野。百草樹木作大師子吼。演說摩訶大般若。三世諸佛在爾諸人脚跟下轉大法輪。若也會得。功不浪施。若也不會。莫道楊岐山勢嶮。前頭更有最高峯。

上堂云。百丈把火開田說大義。是何言歟。楊岐兩日種禾。亦有箇奇特語。乃云。達磨大師無當門齒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。百丈把火開田說大義。是何言歟。楊岐兩日種禾。亦有箇奇特語。乃云。達磨大師無當門齒。

上堂。楊岐一要。千聖同妙。布施大眾。拍禪床一下云。果然失照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。楊岐一要。千聖同妙。布施大眾。拍禪床一下云。果然失照。

上堂。楊岐一言。隨方就圓。若也擬議。十萬八千。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。楊岐一言。隨方就圓。若也擬議。十萬八千。下座。

上堂。楊岐一語。呵佛叱祖。明眼人前。不得錯舉。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。楊岐一語。呵佛叱祖。明眼人前。不得錯舉。下座。

上堂。楊岐一句。急著眼覷。長連床上。拈匙把箸。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。楊岐一句。急著眼覷。長連床上。拈匙把箸。下座。

上堂。僧問。急水江頭須下釣。如何釣得巨鼈歸。師云。撒手長空外。時人總不知。進云。知底事作麼生。師云。雲生嶺上。進云。作家宗師天然猶在。師云。念言語漢。師乃云。不見一法是大過患。拈起拄杖云。穿却釋迦老子鼻孔。作麼生道得脫身一句。向水不洗水處道將一句來。良久云。向道莫行山下路。果聞猿叫斷腸聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。急水江頭須下釣。如何釣得巨鼈歸。師云。撒手長空外。時人總不知。進云。知底事作麼生。師云。雲生嶺上。進云。作家宗師天然猶在。師云。念言語漢。師乃云。不見一法是大過患。拈起拄杖云。穿却釋迦老子鼻孔。作麼生道得脫身一句。向水不洗水處道將一句來。良久云。向道莫行山下路。果聞猿叫斷腸聲。

上堂。拍禪床一下云。只箇心心心是佛。十方世界最靈物。釋迦老子說夢。三世諸佛說夢。天下老和尚說夢。且問諸人。還曾作夢麼。若也作夢。向半夜裏道將一句來。良久云。人間縱有真消息。偷向楊岐說夢看。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。拍禪床一下云。只箇心心心是佛。十方世界最靈物。釋迦老子說夢。三世諸佛說夢。天下老和尚說夢。且問諸人。還曾作夢麼。若也作夢。向半夜裏道將一句來。良久云。人間縱有真消息。偷向楊岐說夢看。參。

上堂。坐斷乾坤天地黯黑。放過一著雨順風調。然雖如是。俗氣未除在。僧問。欲免心中鬧。應須看古教。如何是古教。師云。乾坤月明碧海波澄。進云。未審作麼生看。師云。脚跟下。進云。忽遇洪波浩渺時如何。師云。放過一著十字縱橫。又作麼生。僧便喝。撫掌一下。師云。看者一員戰將。進云。打草蛇驚。師云。也要大家知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。坐斷乾坤天地黯黑。放過一著雨順風調。然雖如是。俗氣未除在。僧問。欲免心中鬧。應須看古教。如何是古教。師云。乾坤月明碧海波澄。進云。未審作麼生看。師云。脚跟下。進云。忽遇洪波浩渺時如何。師云。放過一著十字縱橫。又作麼生。僧便喝。撫掌一下。師云。看者一員戰將。進云。打草蛇驚。師云。也要大家知。

師拈起拄杖云。一即一切一切即一。劃一劃云。山河大地天下老和尚百雜碎。作麼生是諸人鼻孔。良久云。劍為不平離寶匣。藥因救病出金瓶。喝一喝卓一下。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師拈起拄杖云。一即一切一切即一。劃一劃云。山河大地天下老和尚百雜碎。作麼生是諸人鼻孔。良久云。劍為不平離寶匣。藥因救病出金瓶。喝一喝卓一下。參。

上堂。秋雨洗秋林。秋林咸翠色。傷嗟傅大士。何處尋彌勒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。秋雨洗秋林。秋林咸翠色。傷嗟傅大士。何處尋彌勒。

上堂。薄福住楊岐。年來氣力衰。寒風凋敗葉。猶喜故人歸。囉唻哩。拈上死柴頭。且向無煙火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。薄福住楊岐。年來氣力衰。寒風凋敗葉。猶喜故人歸。囉唻哩。拈上死柴頭。且向無煙火。

上堂。楊岐無旨的。栽田博飯喫。說夢老瞿曇。何處覓蹤跡。喝一喝拍禪床一下。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。楊岐無旨的。栽田博飯喫。說夢老瞿曇。何處覓蹤跡。喝一喝拍禪床一下。參。

上堂。凡聖不存佛祖何立。大眾。清平世界不許人攙奪行市。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。凡聖不存佛祖何立。大眾。清平世界不許人攙奪行市。

上堂。楊岐乍住屋壁疏。滿床皆布雪真珠。縮却項暗嗟吁。良久云。翻憶古人樹下居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。楊岐乍住屋壁疏。滿床皆布雪真珠。縮却項暗嗟吁。良久云。翻憶古人樹下居。

後住潭州雲蓋山海會寺語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後住潭州雲蓋山海會寺語錄

舒州白雲峯嗣法小師守端編 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舒州白雲峯嗣法小師守端編

師於興化寺開堂府主龍圖度疏與師。師纔接得。乃提起云。大眾。府主龍圖駕部諸官。盡為爾諸人說第一義諦了也。諸人還知麼。若知。家國安寧。事同一家。若不知。曲勞僧正度與表白宣讀。且要天下人知。表白宣疏了乃云。今之日。賢侯霧擁海眾臨筵。最上上乘。請師敷演。師云。若是最上上乘。千聖側立。佛祖潛蹤。何故如此。為諸人盡同古佛。還信得及麼。若信得及大家散去。若不散去。山僧謾爾諸人去也。遂陞座拈香云。此一瓣香。祝延今上皇帝聖壽無窮。又拈香云。此一瓣香。奉為知府龍圖駕部諸官。伏願。常居祿位。復拈香云。大眾。還知落處麼。若也不知。却為注破。奉酧石霜山慈明禪師法乳之恩。山僧不免薰天炙地去也。便燒。淨行大師白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。大眾。早是落二落三了也。諸人何不負丈夫之氣。若不然者。有疑請問。僧問。昔日梵王請佛。天雨四花。府主臨筵。有何祥瑞。師云。片雲收岳面。浪自靜瀟湘。進云。大眾霑恩。學人禮謝。師云。斷頭船子下揚州。僧問。埋兵掉鬪即不問。今日當場事若何。師云。楊岐入界來。未曾逢見者作家。僧以手劃一劃。師云。分身兩處看。師乃云。若有問話者請出來。諸供養中法供養最勝。若據祖宗令下。祖佛潛蹤天下黯黑。豈容諸人在者裏立地。更待山僧開兩片皮。雖然如是。且向第二機中。說些葛藤繁興大用。舉步全真既立名。真非離真而立。立處即真。者裏須會。當處發生隨處解脫。此喚作鬧市裏上竿子。是人總見。爾道金不博金一句作麼生道。還有人道得麼。試出來踣跳看。如無。山僧今日失利。但某此際榮幸。伏遇知府龍圖通判駕部洎諸官僚。請住雲蓋道場。可謂諸官願弘深廣為國忠臣。建立法幢上嚴帝祚。然願諸官壽齊山岳永佐明君。作大股肱為佛施主。諸院尊宿在會信心。世世生生共營大事。久立珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師於興化寺開堂府主龍圖度疏與師。師纔接得。乃提起云。大眾。府主龍圖駕部諸官。盡為爾諸人說第一義諦了也。諸人還知麼。若知。家國安寧。事同一家。若不知。曲勞僧正度與表白宣讀。且要天下人知。表白宣疏了乃云。今之日。賢侯霧擁海眾臨筵。最上上乘。請師敷演。師云。若是最上上乘。千聖側立。佛祖潛蹤。何故如此。為諸人盡同古佛。還信得及麼。若信得及大家散去。若不散去。山僧謾爾諸人去也。遂陞座拈香云。此一瓣香。祝延今上皇帝聖壽無窮。又拈香云。此一瓣香。奉為知府龍圖駕部諸官。伏願。常居祿位。復拈香云。大眾。還知落處麼。若也不知。却為注破。奉酧石霜山慈明禪師法乳之恩。山僧不免薰天炙地去也。便燒。淨行大師白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。大眾。早是落二落三了也。諸人何不負丈夫之氣。若不然者。有疑請問。僧問。昔日梵王請佛。天雨四花。府主臨筵。有何祥瑞。師云。片雲收岳面。浪自靜瀟湘。進云。大眾霑恩。學人禮謝。師云。斷頭船子下揚州。僧問。埋兵掉鬪即不問。今日當場事若何。師云。楊岐入界來。未曾逢見者作家。僧以手劃一劃。師云。分身兩處看。師乃云。若有問話者請出來。諸供養中法供養最勝。若據祖宗令下。祖佛潛蹤天下黯黑。豈容諸人在者裏立地。更待山僧開兩片皮。雖然如是。且向第二機中。說些葛藤繁興大用。舉步全真既立名。真非離真而立。立處即真。者裏須會。當處發生隨處解脫。此喚作鬧市裏上竿子。是人總見。爾道金不博金一句作麼生道。還有人道得麼。試出來踣跳看。如無。山僧今日失利。但某此際榮幸。伏遇知府龍圖通判駕部洎諸官僚。請住雲蓋道場。可謂諸官願弘深廣為國忠臣。建立法幢上嚴帝祚。然願諸官壽齊山岳永佐明君。作大股肱為佛施主。諸院尊宿在會信心。世世生生共營大事。久立珍重。

上堂。春雨普潤一滴滴不落別處。拈拄杖卓一下云。會麼。九年空面壁。年老轉心孤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。春雨普潤一滴滴不落別處。拈拄杖卓一下云。會麼。九年空面壁。年老轉心孤。

歲旦上堂。僧問。舊歲已隨殘臘去。今日新春事若何。師云。鉢盂裏滿盛。進云。與麼則三年逢一閏。九月是重陽。師云。野火燒不盡。春風吹又生。進云。專為舉似諸方去也。師云。爾道雲蓋末後一句作麼道。進云。七九六十三。師云。念言語漢。師乃云。春風如刀春雨如膏。律令正行萬物情動。爾道脚踏實地一句作麼生道。出來向東涌西沒處道看。直饒道得。也是梁山頌子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲旦上堂。僧問。舊歲已隨殘臘去。今日新春事若何。師云。鉢盂裏滿盛。進云。與麼則三年逢一閏。九月是重陽。師云。野火燒不盡。春風吹又生。進云。專為舉似諸方去也。師云。爾道雲蓋末後一句作麼道。進云。七九六十三。師云。念言語漢。師乃云。春風如刀春雨如膏。律令正行萬物情動。爾道脚踏實地一句作麼生道。出來向東涌西沒處道看。直饒道得。也是梁山頌子。

上堂。寅朝清旦古今總見。更問如何。也是癡漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。寅朝清旦古今總見。更問如何。也是癡漢。

上堂。一塵纔舉大地全收。拈起拄杖云。如今舉也。卓禪床一下云。山河大地塞却諸人眼睛。有不受人謾底。出眾道看。良久云。玉笛橫吹動天地。未曾逢著箇知音。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。一塵纔舉大地全收。拈起拄杖云。如今舉也。卓禪床一下云。山河大地塞却諸人眼睛。有不受人謾底。出眾道看。良久云。玉笛橫吹動天地。未曾逢著箇知音。參。

上堂。身心清淨諸境清淨。諸境清淨身心清淨。還知雲蓋老人落地處麼。乃云。河裏失錢河裏摝。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。身心清淨諸境清淨。諸境清淨身心清淨。還知雲蓋老人落地處麼。乃云。河裏失錢河裏摝。下座。

上堂。雲蓋是事不如說禪似吞栗蒲。若向此處會得。佛法天地懸殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。雲蓋是事不如說禪似吞栗蒲。若向此處會得。佛法天地懸殊。

上堂。三春將杪。四海廓清。風恬浪靜。是人知有且道。將長就短一句作麼生道。良久云幾度黑風翻大海。未曾聞道釣舟傾。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。三春將杪。四海廓清。風恬浪靜。是人知有且道。將長就短一句作麼生道。良久云幾度黑風翻大海。未曾聞道釣舟傾。參。

上堂。拈拄杖卓一下云。大眾。達磨縱有真消息。也落諸人第二機。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。拈拄杖卓一下云。大眾。達磨縱有真消息。也落諸人第二機。參。

上堂。景色乍晴物情舒泰。舉步也千身彌勒。動用也隨處釋迦。文殊普賢總在者裏。眾中有不受人瞞底。便道。雲蓋和麩糶麵。然雖如是。布袋裏盛錐子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。景色乍晴物情舒泰。舉步也千身彌勒。動用也隨處釋迦。文殊普賢總在者裏。眾中有不受人瞞底。便道。雲蓋和麩糶麵。然雖如是。布袋裏盛錐子。

上堂。有句無句如藤倚樹。文殊維摩撒手歸去。雲蓋與麼道。也是看錮鏴。更有後語。不得錯舉。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。有句無句如藤倚樹。文殊維摩撒手歸去。雲蓋與麼道。也是看錮鏴。更有後語。不得錯舉。下座。

上堂。阿呵呵是什麼。僧堂裏喫茶去。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。阿呵呵是什麼。僧堂裏喫茶去。下座。

上堂。擲下拄杖云。釋迦老子著跌。偷笑雲蓋亂說。雖然世界坦平。也是將勤補拙。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。擲下拄杖云。釋迦老子著跌。偷笑雲蓋亂說。雖然世界坦平。也是將勤補拙。參。

參駕部歸寺上堂。釋迦老子為先鋒。彌勒大士為殿後。眾中還有著力者麼。出眾來與雲蓋著力看。如無。雲蓋自逞神通也。三五日出入相看。首座大眾。爾且道。於者裏還有隔礙底道理麼。上座僧堂裏展鉢時。與上座同展。睡時與上座同睡。立地時與上座同立地。長者長法身。短者短法身。彌勒運用與去來何處有間隔。雖然如是。爾且道。雲蓋在船頭在船尾。眾中還有靈利底衲僧。覷得見麼。良久云。人人盡道平地險。登樓方覺遠山。青參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參駕部歸寺上堂。釋迦老子為先鋒。彌勒大士為殿後。眾中還有著力者麼。出眾來與雲蓋著力看。如無。雲蓋自逞神通也。三五日出入相看。首座大眾。爾且道。於者裏還有隔礙底道理麼。上座僧堂裏展鉢時。與上座同展。睡時與上座同睡。立地時與上座同立地。長者長法身。短者短法身。彌勒運用與去來何處有間隔。雖然如是。爾且道。雲蓋在船頭在船尾。眾中還有靈利底衲僧。覷得見麼。良久云。人人盡道平地險。登樓方覺遠山。青參。

上堂。雪雪處處光輝明皎潔。黃河凍鎖絕纖流。赫日光中須迸烈。須迸烈。那吒頂上喫蒺藜。金剛脚下流出血。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。雪雪處處光輝明皎潔。黃河凍鎖絕纖流。赫日光中須迸烈。須迸烈。那吒頂上喫蒺藜。金剛脚下流出血。參。

上堂。踏著秤鎚硬似鐵。啞子得夢向誰說。須彌頂上浪滔天。大洋海底遭火爇。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。踏著秤鎚硬似鐵。啞子得夢向誰說。須彌頂上浪滔天。大洋海底遭火爇。參。

上堂。拍禪床一下云。休戀江湖五六月。收取絲綸歸去來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。拍禪床一下云。休戀江湖五六月。收取絲綸歸去來。

上堂。雲蓋不會禪。只是愛噇眠。打動震天雷。不直半分錢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。雲蓋不會禪。只是愛噇眠。打動震天雷。不直半分錢。

上堂。舉古人一轉公案。布施大眾。良久云。口只好喫飯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉古人一轉公案。布施大眾。良久云。口只好喫飯。

楊岐詮老來。師上堂。拈花付囑有屈當人。面壁九年胡言漢語。當人分上把斷乾坤。且道。作麼生是把斷乾坤底句。還有人道得麼。如無。雲蓋失利。楊畋提刑山下過。師出接。提刑乃問。和尚法嗣何人云慈明大師。楊云。見箇什麼道理便法嗣他。云共鉢盂喫飯。楊云。與麼則不見也。師捺膝云。什麼處是不見。楊大笑師云。須是提刑始得。師云。請入院燒香。楊云。却待回來。師乃獻茶信。楊云。者箇却不消得。有甚乾嚗嚗底禪。希見示些子。師指茶信云。者箇尚自不要。豈況乾嚗嚗底禪。楊擬議。師乃有頌。示作王臣。佛祖罔措。為指迷源。殺人無數。楊云。和尚。為什麼就身打劫。師云。元來却是我家裏人。楊大笑。師云。山僧罪過。萬壽先馳。馳書至。師問。萬壽峯前師子吼。當人返擲事如何。僧云。踣跳上三十三天。師云。與麼則雲蓋直下覷也。僧云。草賊大敗。師云。更不再勘。且坐喫茶。龍興孜老遷化。僧馳書至。師問。世尊入滅槨示雙趺。和尚歸真有何相示。僧無語。師搥胸云。蒼天蒼天慈明遷化僧馳書至。師集眾挂真舉哀。師至真前提起坐具云。大眾會麼。遂指真云。我昔日行脚時。被者老和尚將一百二十斤擔子。放在我身上。如今且得天下太平。却顧視大眾云會麼。眾無語。師搥胸云。嗚呼哀哉。伏惟尚饗慈明忌晨設齋。眾集。師至真前。以兩手揑拳安頭上。以坐具劃一劃。打一圓相便燒香。退身三步作女人拜。首座云。休揑怪。師云。首座作麼生。首座云。和尚休揑怪。師云。兔子喫牛嬭。第二座近前。打一圓相便燒香。亦退身三步作女人拜。師近前作聽勢。第二座擬議。師打一掌云。者漆桶也亂做。送武泉常老。出門乃問。出門便作還鄉計。到家一句作麼生道。泉云。和尚善為住持。師云。與麼則身隨寒影去。脚大草鞋寬。泉云。和尚善為開田。師云。兔子何曾離得窟。一日三人新到。師問。三人同行必有一智。提起坐具云。參頭上座。喚者箇作什麼。僧云坐具。師云。真箇那。僧云是。師云。喚作什麼。僧云坐具。師顧視左右云。參頭却具眼。又問第二座。欲行千里一步為初。如何是最初一句。僧云。到和尚者裏。爭敢出手。師以手劃一劃。僧云了。師展兩手。僧擬議。師云了。又問第三座上座。近離什麼處。僧云南源。師云。楊岐今日被上座勘破。且坐喫茶。一日七人新到。師問。陣勢既圓。作家戰將何不出陣與楊岐相見。僧以坐具便打。師云。作家。僧又打。師云。一坐具兩坐具又作麼生。僧擬議。師背面立。僧又打。師云。爾道楊岐話頭落在什麼處。僧指面前云。在這裏。師云。三十年後遇明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 楊岐詮老來。師上堂。拈花付囑有屈當人。面壁九年胡言漢語。當人分上把斷乾坤。且道。作麼生是把斷乾坤底句。還有人道得麼。如無。雲蓋失利。楊畋提刑山下過。師出接。提刑乃問。和尚法嗣何人云慈明大師。楊云。見箇什麼道理便法嗣他。云共鉢盂喫飯。楊云。與麼則不見也。師捺膝云。什麼處是不見。楊大笑師云。須是提刑始得。師云。請入院燒香。楊云。却待回來。師乃獻茶信。楊云。者箇却不消得。有甚乾嚗嚗底禪。希見示些子。師指茶信云。者箇尚自不要。豈況乾嚗嚗底禪。楊擬議。師乃有頌。示作王臣。佛祖罔措。為指迷源。殺人無數。楊云。和尚。為什麼就身打劫。師云。元來却是我家裏人。楊大笑。師云。山僧罪過。萬壽先馳。馳書至。師問。萬壽峯前師子吼。當人返擲事如何。僧云。踣跳上三十三天。師云。與麼則雲蓋直下覷也。僧云。草賊大敗。師云。更不再勘。且坐喫茶。龍興孜老遷化。僧馳書至。師問。世尊入滅槨示雙趺。和尚歸真有何相示。僧無語。師搥胸云。蒼天蒼天慈明遷化僧馳書至。師集眾挂真舉哀。師至真前提起坐具云。大眾會麼。遂指真云。我昔日行脚時。被者老和尚將一百二十斤擔子。放在我身上。如今且得天下太平。却顧視大眾云會麼。眾無語。師搥胸云。嗚呼哀哉。伏惟尚饗慈明忌晨設齋。眾集。師至真前。以兩手揑拳安頭上。以坐具劃一劃。打一圓相便燒香。退身三步作女人拜。首座云。休揑怪。師云。首座作麼生。首座云。和尚休揑怪。師云。兔子喫牛嬭。第二座近前。打一圓相便燒香。亦退身三步作女人拜。師近前作聽勢。第二座擬議。師打一掌云。者漆桶也亂做。送武泉常老。出門乃問。出門便作還鄉計。到家一句作麼生道。泉云。和尚善為住持。師云。與麼則身隨寒影去。脚大草鞋寬。泉云。和尚善為開田。師云。兔子何曾離得窟。一日三人新到。師問。三人同行必有一智。提起坐具云。參頭上座。喚者箇作什麼。僧云坐具。師云。真箇那。僧云是。師云。喚作什麼。僧云坐具。師顧視左右云。參頭却具眼。又問第二座。欲行千里一步為初。如何是最初一句。僧云。到和尚者裏。爭敢出手。師以手劃一劃。僧云了。師展兩手。僧擬議。師云了。又問第三座上座。近離什麼處。僧云南源。師云。楊岐今日被上座勘破。且坐喫茶。一日七人新到。師問。陣勢既圓。作家戰將何不出陣與楊岐相見。僧以坐具便打。師云。作家。僧又打。師云。一坐具兩坐具又作麼生。僧擬議。師背面立。僧又打。師云。爾道楊岐話頭落在什麼處。僧指面前云。在這裏。師云。三十年後遇明

眼人不得錯舉。且坐喫茶。一日道吾供養主駐書至。師問。春雨霖霖無暫息。不觸波瀾試道看。主云。適來已通信了。師云。者箇是道吾底。那箇是化主底。主指云。春雨霖霖。師撫掌大笑云。不直半分錢。主便喝。師云。者瞎漢向道不直半分錢。又惡發作什麼。主撫掌一下。師云。且坐喫茶。一日石霜供養主至。師問。征行戰將假道經過。劄寨既圓。何不與楊岐草戰。主云。昔時謬向途中覓。今日親逢老作家。師云。楊岐且輸小捷去也。主便喝。師云。亂做作什麼。主將坐具劃一劃。師云齋後鐘。主云噓。師云。只者箇別更有在。主無語。師云。敗將不斬。且坐喫茶。師問僧。楊岐路僻高步何來。僧云。和尚幸是大人。師云嗄。僧云。和尚幸是大人師。師云。楊岐近日耳聾。且坐喫茶。師問僧。秋色依依朝離何處。僧云。去夏在上藍。師云。不涉程途一句作麼生道。僧云。兩重公案。師云。謝上座答話。僧便喝。師云。那裏學得者虛頭來。僧云。明眼尊宿難謾。師云。與麼則楊岐隨上座去也。僧擬議。師云。念爾鄉人在此。放爾三十棒。師問僧。雲深路僻高步何來。僧云。天無四壁。師云。踏彼多少草鞋。僧便喝。師云。一喝兩喝又作麼生。僧云。爾看者老和尚。師云。拄杖不在。且坐喫茶。師問僧。敗葉堆雲朝離何處。僧云觀音。師云。觀音脚跟下一句作麼生道。僧云。適來已相見了也。師云。相見底事作麼生。僧無語。師云。第二上座代參頭道看。僧亦無語。師云。彼此相鈍置。一日八人新到。師問。一字陣圓。作家戰將何不出陣與楊岐相見。僧云。和尚照顧話頭。師云。楊岐今日抱馬拕旗去也。僧云。新戒打退鼓。師云道。僧擬議。師云道。僧撫掌一下。師云。謝上座答話。僧無語。師云。將頭不猛。累及三軍。且坐喫茶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼人不得錯舉。且坐喫茶。一日道吾供養主駐書至。師問。春雨霖霖無暫息。不觸波瀾試道看。主云。適來已通信了。師云。者箇是道吾底。那箇是化主底。主指云。春雨霖霖。師撫掌大笑云。不直半分錢。主便喝。師云。者瞎漢向道不直半分錢。又惡發作什麼。主撫掌一下。師云。且坐喫茶。一日石霜供養主至。師問。征行戰將假道經過。劄寨既圓。何不與楊岐草戰。主云。昔時謬向途中覓。今日親逢老作家。師云。楊岐且輸小捷去也。主便喝。師云。亂做作什麼。主將坐具劃一劃。師云齋後鐘。主云噓。師云。只者箇別更有在。主無語。師云。敗將不斬。且坐喫茶。師問僧。楊岐路僻高步何來。僧云。和尚幸是大人。師云嗄。僧云。和尚幸是大人師。師云。楊岐近日耳聾。且坐喫茶。師問僧。秋色依依朝離何處。僧云。去夏在上藍。師云。不涉程途一句作麼生道。僧云。兩重公案。師云。謝上座答話。僧便喝。師云。那裏學得者虛頭來。僧云。明眼尊宿難謾。師云。與麼則楊岐隨上座去也。僧擬議。師云。念爾鄉人在此。放爾三十棒。師問僧。雲深路僻高步何來。僧云。天無四壁。師云。踏彼多少草鞋。僧便喝。師云。一喝兩喝又作麼生。僧云。爾看者老和尚。師云。拄杖不在。且坐喫茶。師問僧。敗葉堆雲朝離何處。僧云觀音。師云。觀音脚跟下一句作麼生道。僧云。適來已相見了也。師云。相見底事作麼生。僧無語。師云。第二上座代參頭道看。僧亦無語。師云。彼此相鈍置。一日八人新到。師問。一字陣圓。作家戰將何不出陣與楊岐相見。僧云。和尚照顧話頭。師云。楊岐今日抱馬拕旗去也。僧云。新戒打退鼓。師云道。僧擬議。師云道。僧撫掌一下。師云。謝上座答話。僧無語。師云。將頭不猛。累及三軍。且坐喫茶。

潭州道吾真禪師語要 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 潭州道吾真禪師語要

開堂日。表白宣疏罷。乃云。請和尚不勞謙讓。為眾舉揚。師云。直饒與麼道。也落第三綣。便陞座。上首白槌了。師乃云。便與麼觀得一時著便若論玄微。見與不見一時𭣟瞎。時有僧問。承師有言。明暗兩字截斷眾流。請師便道。師云。作麼生道。僧云作家。師便喝。僧撫掌。師云恰是。問三千劍客無施用。便卷珠簾賀太平時如何。師云。逼塞虛空內。開張日月前。進云。恁麼則千花巖畔澄孤月。五鳳樓前舞纛旗去。師云。白雲千里萬里。僧拂袖歸眾。師云瞎。問匹馬單槍。請師布陣。師云。分為兩段。僧撫掌。師云。爾又作麼生。僧無語。師喝云。瞎漢。乃云。一問一答未有休期。直饒爾問到未來際。我也答到未來際。所以古人喚作無盡法藏。亦喚作無礙辯門。且道。如今喚作無盡法藏是。無礙辯門是。還有道得底麼試出來道看。如無。拄杖子為爾諸人道去也。以拄杖劃一劃云。一時領過。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開堂日。表白宣疏罷。乃云。請和尚不勞謙讓。為眾舉揚。師云。直饒與麼道。也落第三綣。便陞座。上首白槌了。師乃云。便與麼觀得一時著便若論玄微。見與不見一時𭣟瞎。時有僧問。承師有言。明暗兩字截斷眾流。請師便道。師云。作麼生道。僧云作家。師便喝。僧撫掌。師云恰是。問三千劍客無施用。便卷珠簾賀太平時如何。師云。逼塞虛空內。開張日月前。進云。恁麼則千花巖畔澄孤月。五鳳樓前舞纛旗去。師云。白雲千里萬里。僧拂袖歸眾。師云瞎。問匹馬單槍。請師布陣。師云。分為兩段。僧撫掌。師云。爾又作麼生。僧無語。師喝云。瞎漢。乃云。一問一答未有休期。直饒爾問到未來際。我也答到未來際。所以古人喚作無盡法藏。亦喚作無礙辯門。且道。如今喚作無盡法藏是。無礙辯門是。還有道得底麼試出來道看。如無。拄杖子為爾諸人道去也。以拄杖劃一劃云。一時領過。下座。

師在北禪。上堂云。青山峭峻白日如梭。龍門無客鬧市人多。諸人且道。即今下菜行頭。有幾人納稅百姓。時有僧出禮拜。師云。北禪寺裏却有一箇。僧問。不落二三。請師速道。師云。前三點後三點。僧便喝。師亦喝。僧禮拜。師云。有恁麼瞎漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師在北禪。上堂云。青山峭峻白日如梭。龍門無客鬧市人多。諸人且道。即今下菜行頭。有幾人納稅百姓。時有僧出禮拜。師云。北禪寺裏却有一箇。僧問。不落二三。請師速道。師云。前三點後三點。僧便喝。師亦喝。僧禮拜。師云。有恁麼瞎漢。

師上堂。舉洞山云。五臺山上雲蒸飯。佛殿堦前狗尿天。幡竿頭上煎䭔子。三箇猢猻夜播錢。師云。老僧即不然。三面狸奴脚踏月。兩頭白牯手拏煙。戴冠碧兔立庭柏。脫殼烏龜飛上天。老僧葛藤盡被汝諸人覻破了也。洞山老人甚是奇特。雖然如是。只行得三步四步。且不過七跳八跳。且道。譊訛在什麼處。老僧今日不惜眉毛。一時布施。良久云。叮嚀損君德。無言真有功。任從滄海變。終不為君通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師上堂。舉洞山云。五臺山上雲蒸飯。佛殿堦前狗尿天。幡竿頭上煎䭔子。三箇猢猻夜播錢。師云。老僧即不然。三面狸奴脚踏月。兩頭白牯手拏煙。戴冠碧兔立庭柏。脫殼烏龜飛上天。老僧葛藤盡被汝諸人覻破了也。洞山老人甚是奇特。雖然如是。只行得三步四步。且不過七跳八跳。且道。譊訛在什麼處。老僧今日不惜眉毛。一時布施。良久云。叮嚀損君德。無言真有功。任從滄海變。終不為君通。

上堂云。拗折秤衡。將什麼定斤兩。拈却鉢盂匙箸。將什麼喫粥飯。不如向三家村裏東卜西卜。忽然卜著脫却鼻孔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。拗折秤衡。將什麼定斤兩。拈却鉢盂匙箸。將什麼喫粥飯。不如向三家村裏東卜西卜。忽然卜著脫却鼻孔。

上堂。拈拄杖卓一卓喝一喝云。爾還肯麼。爾若肯。心肝五臟頭目髓腦一時屬老僧。爾若不肯。心肝五臟頭目髓腦一時分付。擲下拄杖。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。拈拄杖卓一卓喝一喝云。爾還肯麼。爾若肯。心肝五臟頭目髓腦一時屬老僧。爾若不肯。心肝五臟頭目髓腦一時分付。擲下拄杖。便下座。

上堂。一切智智清淨。無二無二分。又道。無法可說是名說法。且道。龍宮海藏甚處得來。良久云。三要點開天地眼。一曲無私豁古今。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。一切智智清淨。無二無二分。又道。無法可說是名說法。且道。龍宮海藏甚處得來。良久云。三要點開天地眼。一曲無私豁古今。

上堂舉。僧問首山。如何是佛。山云。新婦騎驢阿家牽。師乃有頌。手提巴鼻脚踏尾。仰面看天聽流水。天明送出路傍邊。夜靜還歸茅屋裏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉。僧問首山。如何是佛。山云。新婦騎驢阿家牽。師乃有頌。手提巴鼻脚踏尾。仰面看天聽流水。天明送出路傍邊。夜靜還歸茅屋裏。

上堂。直上直下如何指南。十字縱橫作麼生提綱。良久云。風散亂雲長空靜。夜深明月照窓前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。直上直下如何指南。十字縱橫作麼生提綱。良久云。風散亂雲長空靜。夜深明月照窓前。

上堂。師子兒哮吼。龍馬駒𨁝跳。古佛鏡中明。三山孤月皎。乃作舞下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。師子兒哮吼。龍馬駒𨁝跳。古佛鏡中明。三山孤月皎。乃作舞下座。

上堂。乃喚維那。令昨日四人新到人事。新到纔出。師乃云。雖是小過。令人大怒。新到纔展坐具。師云。當為空王如來作禮。便歸方丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。乃喚維那。令昨日四人新到人事。新到纔出。師乃云。雖是小過。令人大怒。新到纔展坐具。師云。當為空王如來作禮。便歸方丈。

上堂云。遍界元正又逢令節。問諸禪人。是生是滅。紅日長輝。玉輪圓缺。疾焰過鋒。眼中電掣。髑髏常吟。是決不決。汝等諸人。還拜父母墳靈也無。良久云。人行荒草裏。鬼哭密林間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。遍界元正又逢令節。問諸禪人。是生是滅。紅日長輝。玉輪圓缺。疾焰過鋒。眼中電掣。髑髏常吟。是決不決。汝等諸人。還拜父母墳靈也無。良久云。人行荒草裏。鬼哭密林間。

上堂。僧問。凝然便會時如何。師云。老鼠尾上帶研槌。問王老夜燒錢。意旨如何。師云。白日看星月。僧擬議。師云會麼。僧云不會。師乃云。王老夜燒錢。白日看星月。磕額禮慈尊。手把冥香爇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。凝然便會時如何。師云。老鼠尾上帶研槌。問王老夜燒錢。意旨如何。師云。白日看星月。僧擬議。師云會麼。僧云不會。師乃云。王老夜燒錢。白日看星月。磕額禮慈尊。手把冥香爇。

上堂。拈拄杖卓一卓喝一喝。乃云。一喝一卓。眼生八角。鼻孔吒沙。眉毛卓朔。若也會得。西山月落。若也不會。胡餅䬪飥。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。拈拄杖卓一卓喝一喝。乃云。一喝一卓。眼生八角。鼻孔吒沙。眉毛卓朔。若也會得。西山月落。若也不會。胡餅䬪飥。下座。

上堂。僧問。如何是第一句。師云。直下衝雲際。東山絕往來。問如何是第二句。師云。面前渠不見。背後稱冤苦。問如何是第三句。師云。頭上一堆塵。脚下三尺土。問如何是佛。師云。洞庭無蓋。問古人道。來時不將絲頭來。去時不將絲頭去。意旨如何。師云。三生六十劫未是長期。僧無語。師云會麼。僧云不會。師云。洞庭八百里未是闊。問如何是真如體。師云。夜叉屈膝眼睛黑。問如何是真如用。師云。金剛杵打鐵山摧。問如何是透出乾坤句。師云。棒下最分明。僧無語。師乃云。透出乾坤句。未語先剖陳。屈躬來更問。棒下取分明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是第一句。師云。直下衝雲際。東山絕往來。問如何是第二句。師云。面前渠不見。背後稱冤苦。問如何是第三句。師云。頭上一堆塵。脚下三尺土。問如何是佛。師云。洞庭無蓋。問古人道。來時不將絲頭來。去時不將絲頭去。意旨如何。師云。三生六十劫未是長期。僧無語。師云會麼。僧云不會。師云。洞庭八百里未是闊。問如何是真如體。師云。夜叉屈膝眼睛黑。問如何是真如用。師云。金剛杵打鐵山摧。問如何是透出乾坤句。師云。棒下最分明。僧無語。師乃云。透出乾坤句。未語先剖陳。屈躬來更問。棒下取分明。

上堂。眾集。師以拄杖擲下來。隨後跳下。眾擬散。師乃召大眾。眾回首。師乃云。為老僧收取拄杖。便歸方丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。眾集。師以拄杖擲下來。隨後跳下。眾擬散。師乃召大眾。眾回首。師乃云。為老僧收取拄杖。便歸方丈。

上堂云。開心椀子盛將來。無縫合盤合取去。擬思量何劫悟。看取眉毛有幾許。去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。開心椀子盛將來。無縫合盤合取去。擬思量何劫悟。看取眉毛有幾許。去。

上堂云。夜來雷聲震地。今朝細雨霏霏。乾枯滋潤萬物萌芽。且道。嘉州大象髭鬚長得多少。還有道得者麼。若也道得。陝府鐵牛。是常不輕菩薩。若道不得。土宿拽脫爾鼻孔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。夜來雷聲震地。今朝細雨霏霏。乾枯滋潤萬物萌芽。且道。嘉州大象髭鬚長得多少。還有道得者麼。若也道得。陝府鐵牛。是常不輕菩薩。若道不得。土宿拽脫爾鼻孔。

上堂。若據祖令。到這裏總須茫然。放老僧一線。且向眉睫裏東覷西覷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。若據祖令。到這裏總須茫然。放老僧一線。且向眉睫裏東覷西覷。

上堂。僧問。如何是第一玄。師云。釋尊光射阿難肩。如何是第二玄。師云。孤輪眾象攢。如何是第三玄。師云。泣向枯桑淚漣漣。如何是第一要。師云。最好精麁照。如何是第二要。師云。閃爍乾坤光晃耀。如何是第三要。師云。夾路青松老。問如何是先照後用。師云。語路分明說。投針不迴避。如何是先用後照。師云。金剛覿面親分付。話道分明好好陳。如何是照用同時。師云。祖佛道中行路異。森羅影裏不留身。如何是照用不同時。師云。清涼金色光先照。峨嵋銀界一時鋪。乃云。參須實參。學須實學。又須要明古人血脈。且道。作麼生是古人血脈。良久云。智不到處切忌道著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。僧問。如何是第一玄。師云。釋尊光射阿難肩。如何是第二玄。師云。孤輪眾象攢。如何是第三玄。師云。泣向枯桑淚漣漣。如何是第一要。師云。最好精麁照。如何是第二要。師云。閃爍乾坤光晃耀。如何是第三要。師云。夾路青松老。問如何是先照後用。師云。語路分明說。投針不迴避。如何是先用後照。師云。金剛覿面親分付。話道分明好好陳。如何是照用同時。師云。祖佛道中行路異。森羅影裏不留身。如何是照用不同時。師云。清涼金色光先照。峨嵋銀界一時鋪。乃云。參須實參。學須實學。又須要明古人血脈。且道。作麼生是古人血脈。良久云。智不到處切忌道著。

上堂云。寒風浩浩無時節。浪打懸崖石頭裂。洞庭湖裏釣船傾雪路行人山路絕。清風月白透幽關。畢竟以何為妙訣。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。寒風浩浩無時節。浪打懸崖石頭裂。洞庭湖裏釣船傾雪路行人山路絕。清風月白透幽關。畢竟以何為妙訣。下座。

上堂。向上一路千聖不傳。學者勞形如猿捉影。爾等諸人。還明得這時節麼。若明得去。天上人間堪受供養。若明不得。閻羅老子眼目分明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。向上一路千聖不傳。學者勞形如猿捉影。爾等諸人。還明得這時節麼。若明得去。天上人間堪受供養。若明不得。閻羅老子眼目分明。

上堂。汝等諸人。盡學佛法。非即便言非。是即便言是。直須緇素分明。不得錯認定盤星好。珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。汝等諸人。盡學佛法。非即便言非。是即便言是。直須緇素分明。不得錯認定盤星好。珍重。

上堂。有僧問。如何是常照。師云。針鋒上須彌。云如何是寂照。師云。眉毛裏海水。云如何是本來照。師云。草鞋裏踣跳。師乃云。常照寂照本來照。草鞋底下常踣跳。要會鋒針上須彌。眉中海水常渺渺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。有僧問。如何是常照。師云。針鋒上須彌。云如何是寂照。師云。眉毛裏海水。云如何是本來照。師云。草鞋裏踣跳。師乃云。常照寂照本來照。草鞋底下常踣跳。要會鋒針上須彌。眉中海水常渺渺。

上堂云。如天普蓋似地普擎。三世諸佛總在爾鼻孔裏。三十年後不得辜負老僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。如天普蓋似地普擎。三世諸佛總在爾鼻孔裏。三十年後不得辜負老僧。

上堂。普化明打暗打。布袋橫撒竪撒。石室行者踏碓。因甚忘却下脚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。普化明打暗打。布袋橫撒竪撒。石室行者踏碓。因甚忘却下脚。

上堂。舉僧問大隨。劫火洞然大千俱壞。未審這箇壞不壞。隨云壞。僧云。與麼則隨他去。隨云。隨他去。又問龍濟。劫火洞然大千俱壞。未審這箇壞不壞。濟云。不壞。僧云。為什麼不壞。濟云。為同大千。此二老宿。一人道壞。一人道不壞。且道壞底是不壞底是。會麼。壞與不壞。俱非內外。不隔纖毫。尋常面對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。舉僧問大隨。劫火洞然大千俱壞。未審這箇壞不壞。隨云壞。僧云。與麼則隨他去。隨云。隨他去。又問龍濟。劫火洞然大千俱壞。未審這箇壞不壞。濟云。不壞。僧云。為什麼不壞。濟云。為同大千。此二老宿。一人道壞。一人道不壞。且道壞底是不壞底是。會麼。壞與不壞。俱非內外。不隔纖毫。尋常面對。

上堂。問如何是奪人不奪境。師云。庵中閒打坐。白雲起峯頂。如何是奪境不奪人。師云。閃爍紅霞散。天童指路親。如何是人境兩俱奪。師云。剛骨盡隨紅影沒。苕苗總逐白雲消。如何是人境俱不奪。師云。久旱逢初雨。他鄉遇舊知。問如何是賓中賓。師云。誰說有疎親。如何是賓中主。師云。磕額無回互。對面與誰陳。如何是主中賓。師云。瑞雲空裏布霹靂震乾坤。如何是主中主。師云。古皇令高舉。巧辨徒申吐。問如何是正中來。曰皎潔乾坤震地雷。如何是正中偏。曰諸子投來見大仙。如何是偏中正。曰萬水千山明似鏡。如何是兼中至。曰施設縱橫無所畏。如何是兼中到。曰黑白未分已前過。師乃云。古人道。主賓元不異。問答理俱全。同安又云。賓主睦時全是妄。君臣合處正中邪。一等是出世尊宿。接物利生。言教有異。為復見處偏枯。為復利生不普。明眼底人通箇消息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。問如何是奪人不奪境。師云。庵中閒打坐。白雲起峯頂。如何是奪境不奪人。師云。閃爍紅霞散。天童指路親。如何是人境兩俱奪。師云。剛骨盡隨紅影沒。苕苗總逐白雲消。如何是人境俱不奪。師云。久旱逢初雨。他鄉遇舊知。問如何是賓中賓。師云。誰說有疎親。如何是賓中主。師云。磕額無回互。對面與誰陳。如何是主中賓。師云。瑞雲空裏布霹靂震乾坤。如何是主中主。師云。古皇令高舉。巧辨徒申吐。問如何是正中來。曰皎潔乾坤震地雷。如何是正中偏。曰諸子投來見大仙。如何是偏中正。曰萬水千山明似鏡。如何是兼中至。曰施設縱橫無所畏。如何是兼中到。曰黑白未分已前過。師乃云。古人道。主賓元不異。問答理俱全。同安又云。賓主睦時全是妄。君臣合處正中邪。一等是出世尊宿。接物利生。言教有異。為復見處偏枯。為復利生不普。明眼底人通箇消息。

上堂云。有物先天地。無形本寂寥。能為萬象主。不逐四時凋。且道。是什麼物。還識得麼。若識得。乾坤大地森羅洞明。若也不識。被物拶著轉身不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。有物先天地。無形本寂寥。能為萬象主。不逐四時凋。且道。是什麼物。還識得麼。若識得。乾坤大地森羅洞明。若也不識。被物拶著轉身不得。

上堂云。古人道。認著依前還不是實難會。土宿頷下髭鬚多。波斯眼深鼻孔大。甚奇怪。欻然透過新羅界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。古人道。認著依前還不是實難會。土宿頷下髭鬚多。波斯眼深鼻孔大。甚奇怪。欻然透過新羅界。

上堂云。古今日月依舊山河。若明得去。十方薄伽梵一路涅槃門。若也不明。謗斯經故獲罪如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。古今日月依舊山河。若明得去。十方薄伽梵一路涅槃門。若也不明。謗斯經故獲罪如是。

上堂云。鋒刃上踣跳。微塵裏走馬。勞勞去復來。箇是知音者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。鋒刃上踣跳。微塵裏走馬。勞勞去復來。箇是知音者。

上堂云。昨日三人新到。出來人事。僧纔出禮拜。師云。不落平常卦筮。直述來情。僧云。和尚休得也。師云。此猶是落平常。僧云。恰是歸眾。師云。龍蛇易辨衲子難瞞。下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。昨日三人新到。出來人事。僧纔出禮拜。師云。不落平常卦筮。直述來情。僧云。和尚休得也。師云。此猶是落平常。僧云。恰是歸眾。師云。龍蛇易辨衲子難瞞。下座。

勘辨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勘辨

師問僧。先行不到末後太過。僧擬提起坐具。師指云。離却坐具。作麼生道。僧云。和尚那裏得這消息來。師便打。僧擬提坐具。師又打云。瞎漢。僧擬議。師又打云且坐喫茶。僧便坐師云。什麼處來。師云石霜。師云怪得師問僧。有一事借問上座。只是不得打老僧。僧云。著甚來由。師提起坐具云。爭柰這箇何。僧云。莫亂做。師便打僧云。莫亂做莫亂做。師又打云。且坐喫茶。僧云。適來道著甚來由。和尚為什麼却打某甲。師云。爾適來去什麼處來。僧無語。師乃搥胸一下。師問僧。昨日莊上已相見了也。今日人事又作麼生。僧云。合取狗口。師云。也是。僧便打。師云。老僧過在什麼處。僧云再犯不容。師却云將謂是箇漢。師便打云。參堂去。數人新到禮拜。師云。總是浙裏師僧。僧云。猢猻向火師云踣跳作麼僧云今日得見和尚。師云。伏惟尚饗。僧無語。師便打。師在慈明會裏。一日提螺螄一籃遶院云賣螺螄。令眾下語。皆不契。有一老宿揭簾見。以目顧視師。放身便臥。師放籃子便行。師問僧。什麼處來。僧云。堂中來。師云。聖僧道什麼。僧近前不審。師云。東家作驢西家作馬。僧云。過在什麼處。師云。萬里崖州。師問僧。甚處來。僧云。殿寮裏來。師云。釋迦老子作何面孔。僧便喝。師云作麼僧又喝。師云恰是。僧云。一任踣跳。師便打。一日新到人事。乃云。請和尚相看。師云。不易道得。且坐喫茶。泐潭專使禮拜乃云。德華禮拜。師云。是箇浙裏師。僧云。不消如是。師云。猶是舊時氣息。僧云喏。師云喏。即且致別作麼。僧良久云。一任踣跳。師撫掌一下。師一日不安。僧問訊次乃云。和尚近日尊位如何。師云。粥飯頭不了事。僧無語。師鳴指一下。王提刑問璉三生云。某甲四十年為官。作麼脫得此塵去生無對。師代云。一任踣跳。又看上峯路。璉云。這箇是上峯路。提刑云。寺在上頭那。璉云是。提刑云。恁麼則不去也。璉無語。師代云今日勘破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師問僧。先行不到末後太過。僧擬提起坐具。師指云。離却坐具。作麼生道。僧云。和尚那裏得這消息來。師便打。僧擬提坐具。師又打云。瞎漢。僧擬議。師又打云且坐喫茶。僧便坐師云。什麼處來。師云石霜。師云怪得師問僧。有一事借問上座。只是不得打老僧。僧云。著甚來由。師提起坐具云。爭柰這箇何。僧云。莫亂做。師便打僧云。莫亂做莫亂做。師又打云。且坐喫茶。僧云。適來道著甚來由。和尚為什麼却打某甲。師云。爾適來去什麼處來。僧無語。師乃搥胸一下。師問僧。昨日莊上已相見了也。今日人事又作麼生。僧云。合取狗口。師云。也是。僧便打。師云。老僧過在什麼處。僧云再犯不容。師却云將謂是箇漢。師便打云。參堂去。數人新到禮拜。師云。總是浙裏師僧。僧云。猢猻向火師云踣跳作麼僧云今日得見和尚。師云。伏惟尚饗。僧無語。師便打。師在慈明會裏。一日提螺螄一籃遶院云賣螺螄。令眾下語。皆不契。有一老宿揭簾見。以目顧視師。放身便臥。師放籃子便行。師問僧。什麼處來。僧云。堂中來。師云。聖僧道什麼。僧近前不審。師云。東家作驢西家作馬。僧云。過在什麼處。師云。萬里崖州。師問僧。甚處來。僧云。殿寮裏來。師云。釋迦老子作何面孔。僧便喝。師云作麼僧又喝。師云恰是。僧云。一任踣跳。師便打。一日新到人事。乃云。請和尚相看。師云。不易道得。且坐喫茶。泐潭專使禮拜乃云。德華禮拜。師云。是箇浙裏師。僧云。不消如是。師云。猶是舊時氣息。僧云喏。師云喏。即且致別作麼。僧良久云。一任踣跳。師撫掌一下。師一日不安。僧問訊次乃云。和尚近日尊位如何。師云。粥飯頭不了事。僧無語。師鳴指一下。王提刑問璉三生云。某甲四十年為官。作麼脫得此塵去生無對。師代云。一任踣跳。又看上峯路。璉云。這箇是上峯路。提刑云。寺在上頭那。璉云是。提刑云。恁麼則不去也。璉無語。師代云今日勘破。

偈頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈頌

溈山水牯牛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溈山水牯牛

水牯溈山峭峻機。分明人類顯幽奇。兩途語出分明處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水牯溈山峭峻機。分明人類顯幽奇。兩途語出分明處。

夜鳥投林曉復飛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜鳥投林曉復飛。

杖林山下竹筋鞭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 杖林山下竹筋鞭

杖林山下竹筋鞭。搭索拏鉤火裏牽。拽近不能推放後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 杖林山下竹筋鞭。搭索拏鉤火裏牽。拽近不能推放後。

回旋却到使君前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 回旋却到使君前。

北斗藏身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北斗藏身

雲門透法身。從此覓疎親。盡道和風煖。三春寒更新。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲門透法身。從此覓疎親。盡道和風煖。三春寒更新。

百丈野狐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百丈野狐

語路分明在。憑君子細看。和雨西風急。近火轉加寒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語路分明在。憑君子細看。和雨西風急。近火轉加寒。

庭前柏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庭前柏

趙州庭前柏。眼裏電光掣。雲水往來多。村翁行步劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趙州庭前柏。眼裏電光掣。雲水往來多。村翁行步劣。

靈雲桃花 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈雲桃花

雲雲桃花見親切。英俊超越古今哲。星蔟孤輪明皎潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲雲桃花見親切。英俊超越古今哲。星蔟孤輪明皎潔。

利刃精輝用無絕。玄沙敢保君未徹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利刃精輝用無絕。玄沙敢保君未徹。

雲水休話箇生滅。新羅打鐵燒脚熱。磨礱還用三尺雪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲水休話箇生滅。新羅打鐵燒脚熱。磨礱還用三尺雪。

麻三斤 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麻三斤

同袍參學問通津。來扣宗師正佛因。為說三斤麻最好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同袍參學問通津。來扣宗師正佛因。為說三斤麻最好。

三斤天下說尖新。幾多匠者頻拈掇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三斤天下說尖新。幾多匠者頻拈掇。

柰緣緇侶有疎親。余今更為重秤過。那吒太子析全身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 柰緣緇侶有疎親。余今更為重秤過。那吒太子析全身。

興化問雲居何必話 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興化問雲居何必話

何必不必。一七二七。龍樹馬鳴。焰光透出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何必不必。一七二七。龍樹馬鳴。焰光透出。

前三三後三三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前三三後三三

前三後三是多少。大事光輝明皎皎。回頭不見解空人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前三後三是多少。大事光輝明皎皎。回頭不見解空人。

滿目白雲臥荒草。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿目白雲臥荒草。

僧請益三妙三訣師以頌示之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧請益三妙三訣師以頌示之

第一妙。古老門風甚奇要。縱去收來總不傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一妙。古老門風甚奇要。縱去收來總不傷。

此箇縱由堪繼紹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此箇縱由堪繼紹。

第二妙。浩浩途中有多少。子細推來對月華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二妙。浩浩途中有多少。子細推來對月華。

未了須明衲僧竅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未了須明衲僧竅。

第三妙。高高峯頂猿時嘯。孤輪穿透碧潭心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三妙。高高峯頂猿時嘯。孤輪穿透碧潭心。

翛然自入清平道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翛然自入清平道。

第一訣。門風盡施設。分明萬象分。徒勞更立雪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一訣。門風盡施設。分明萬象分。徒勞更立雪。

第二訣。過去現在說。疾焰要須分。評量還斷舌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二訣。過去現在說。疾焰要須分。評量還斷舌。

第三訣。巧拙定生殺。頭頭總鋒鋩。休論箇生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三訣。巧拙定生殺。頭頭總鋒鋩。休論箇生滅。

潭州雲蓋山會和尚語錄序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 潭州雲蓋山會和尚語錄序

李唐朝有禪之傑者。馬大師據江西泐潭。出門弟子八十有四人。其角立者。唯百丈海。得其大機。海出黃檗運。得其大用。自餘唱導而已。運出顒。顒出沼。沼出念。念出昭。昭出圓。圓出會。會初住袁州楊岐。後止長沙雲蓋當時謂海得其大機。運得其大用。兼而得者獨會師歟。師二居法席。凡越一紀。振領提綱。應機接誘。富有言句。不許抄錄。衡陽守端上人。默而記諸。編成一軸。愚仰惠師之名久矣。因就端求其編軸。焚香啟讀。大矣哉師之機辯也。若巨靈神劈開太華首陽。河流迅急曾無凝滯。匪上上大乘根器。曷能湊之乎。端命愚為序。貴師之道流傳天下。且會師之名與道深。於識者悉聞之。故不可辭飾。但實序其由。師袁州宜春人。姓冷氏。落髮於潭州瀏陽道吾山。俗齡五十四。卒於雲蓋山。塔存焉。皇祐二年。仲春既望日。湘中苾芻。文政述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 李唐朝有禪之傑者。馬大師據江西泐潭。出門弟子八十有四人。其角立者。唯百丈海。得其大機。海出黃檗運。得其大用。自餘唱導而已。運出顒。顒出沼。沼出念。念出昭。昭出圓。圓出會。會初住袁州楊岐。後止長沙雲蓋當時謂海得其大機。運得其大用。兼而得者獨會師歟。師二居法席。凡越一紀。振領提綱。應機接誘。富有言句。不許抄錄。衡陽守端上人。默而記諸。編成一軸。愚仰惠師之名久矣。因就端求其編軸。焚香啟讀。大矣哉師之機辯也。若巨靈神劈開太華首陽。河流迅急曾無凝滯。匪上上大乘根器。曷能湊之乎。端命愚為序。貴師之道流傳天下。且會師之名與道深。於識者悉聞之。故不可辭飾。但實序其由。師袁州宜春人。姓冷氏。落髮於潭州瀏陽道吾山。俗齡五十四。卒於雲蓋山。塔存焉。皇祐二年。仲春既望日。湘中苾芻。文政述。

題楊岐會老語錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 題楊岐會老語錄