汾陽無德禪師歌頌卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽無德禪師歌頌卷下

門人住石霜山慈明大師楚圓集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人住石霜山慈明大師楚圓集

參學儀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參學儀

夫參玄大士。與義學不同。頓開一性之門。直出萬機之路。入總持之林苑。薝蔔為香。扇古佛之嘉猷。心明是道。懷氷霜而潔白。真玉無瑕。蘊金石而堅貞。驪珠有照。紹迦葉之正宗。傳曹溪之密印。自省者不論尊幼。玄通者豈礙賢愚。是僧俗以同遵。乃聖凡而共湊。心明則言垂展示。智達則語必投機。了萬法於一言。截眾流於四海。如斯則何天不皎。何地不平。既有觀見之光。豈無能鑑之者。今時欲參此道。便須省己如燈。照多生之暗室。高明似月。輝積劫之昏衢。洗意清神。亡身為法。學師子兒哮吼。勿逐野干。同鳳凰子翱翔。休隨黃雀。精進為務。覺多生。罕遇奇人。勇猛為心。慶此世得逢知己。須開正見。切要精通。物外高流。無生怠慢。忠言逆耳。不順人情。直語無私。幸希覺察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫參玄大士。與義學不同。頓開一性之門。直出萬機之路。入總持之林苑。薝蔔為香。扇古佛之嘉猷。心明是道。懷氷霜而潔白。真玉無瑕。蘊金石而堅貞。驪珠有照。紹迦葉之正宗。傳曹溪之密印。自省者不論尊幼。玄通者豈礙賢愚。是僧俗以同遵。乃聖凡而共湊。心明則言垂展示。智達則語必投機。了萬法於一言。截眾流於四海。如斯則何天不皎。何地不平。既有觀見之光。豈無能鑑之者。今時欲參此道。便須省己如燈。照多生之暗室。高明似月。輝積劫之昏衢。洗意清神。亡身為法。學師子兒哮吼。勿逐野干。同鳳凰子翱翔。休隨黃雀。精進為務。覺多生。罕遇奇人。勇猛為心。慶此世得逢知己。須開正見。切要精通。物外高流。無生怠慢。忠言逆耳。不順人情。直語無私。幸希覺察。

行脚歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行脚歌

發志辭親。意欲何能。投佛出家。異俗專心。慕法為僧。既得尸羅具備。又能法服霑身父母。不供甘旨王侯。不侍不臣。潔白修持。如氷似玉。不名不利。去垢去塵。受人天之瞻敬。承釋梵之恭勤。忖德業量來處。將何報答為門戶。專精何行即能消。唯有參尋別無路。苦身心歷山水。白眉作伴為參禮。冐雪衝霜不避寒。渡水穿雲伏龍鬼。銕錫飛銅瓶滿。不問世間長與短。叢林道侶要商量。四句百非一齊翦。探玄機明道眼。入室設針須鍛鍊。驅邪顯正自應知。勿使身心有散亂。道難行塵易漫。頭頭物物須明見。區區役役走東西。今古看來忙無限。我今行勤自辨。莫教失却來時伴。舉足動步要分明。切忌被他虛使喚。入叢林行大道。不著世間虛浩浩。堅求至理不辭勞。剪去繁華休作造。百衲衣雲水襖。萬事無心離煩惱。千般巧妙不施功。直出輪迴生死道。勸同袍求正見。莫似愚夫頻改變。投嵓立雪猛身心。方得法王常照現。請益勤恭敬速。不避寒暄常不足。只緣心地未安然。不羨榮華不怕辱。直教見性不從他。自家解唱還鄉曲。度平生實安樂。蕩蕩縱橫無依托。四方八面應機緣。萬象森羅任寬廓。報四恩拔三有。問答隨機易開口。五湖四海乍相逢。一擊雷音師子吼。悠悠自在樂騰騰。大地乾坤無過咎。分明報爾水雲僧。記取面南看北斗。讚曰。五湖四海歷叢林。萬里千山不易尋。親覲祖宗明見性。莫將薺苨作人蔘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發志辭親。意欲何能。投佛出家。異俗專心。慕法為僧。既得尸羅具備。又能法服霑身父母。不供甘旨王侯。不侍不臣。潔白修持。如氷似玉。不名不利。去垢去塵。受人天之瞻敬。承釋梵之恭勤。忖德業量來處。將何報答為門戶。專精何行即能消。唯有參尋別無路。苦身心歷山水。白眉作伴為參禮。冐雪衝霜不避寒。渡水穿雲伏龍鬼。銕錫飛銅瓶滿。不問世間長與短。叢林道侶要商量。四句百非一齊翦。探玄機明道眼。入室設針須鍛鍊。驅邪顯正自應知。勿使身心有散亂。道難行塵易漫。頭頭物物須明見。區區役役走東西。今古看來忙無限。我今行勤自辨。莫教失却來時伴。舉足動步要分明。切忌被他虛使喚。入叢林行大道。不著世間虛浩浩。堅求至理不辭勞。剪去繁華休作造。百衲衣雲水襖。萬事無心離煩惱。千般巧妙不施功。直出輪迴生死道。勸同袍求正見。莫似愚夫頻改變。投嵓立雪猛身心。方得法王常照現。請益勤恭敬速。不避寒暄常不足。只緣心地未安然。不羨榮華不怕辱。直教見性不從他。自家解唱還鄉曲。度平生實安樂。蕩蕩縱橫無依托。四方八面應機緣。萬象森羅任寬廓。報四恩拔三有。問答隨機易開口。五湖四海乍相逢。一擊雷音師子吼。悠悠自在樂騰騰。大地乾坤無過咎。分明報爾水雲僧。記取面南看北斗。讚曰。五湖四海歷叢林。萬里千山不易尋。親覲祖宗明見性。莫將薺苨作人蔘。

略序四宗頓漸義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略序四宗頓漸義

夫律師者。宗分有部。細行威儀。弘範毘尼。嚴淨三界。究七聚五篇之奧。窮四夷二過之微。持犯開遮真常軌。則白三翻之羯磨。唱四忍之護持。若非宣律之能。爭得同成師範者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫律師者。宗分有部。細行威儀。弘範毘尼。嚴淨三界。究七聚五篇之奧。窮四夷二過之微。持犯開遮真常軌。則白三翻之羯磨。唱四忍之護持。若非宣律之能。爭得同成師範者也。

夫法師者。登狻猊座。廣敷妙義。談二空理。理契圓常。開頓漸之門。擇聖凡之慧。隨方處藥。量器堪任。知熟知根。甄邪甄正。煥然能所。明暢主賓因果不昧於人間。道化罔迷於天界。擊大法鼓豈廢津梁非四依三德之高流。寧得弘通於大教。除非達士。頗測淺深。堪作當人。始稱導誘者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫法師者。登狻猊座。廣敷妙義。談二空理。理契圓常。開頓漸之門。擇聖凡之慧。隨方處藥。量器堪任。知熟知根。甄邪甄正。煥然能所。明暢主賓因果不昧於人間。道化罔迷於天界。擊大法鼓豈廢津梁非四依三德之高流。寧得弘通於大教。除非達士。頗測淺深。堪作當人。始稱導誘者也。

夫論師者。擊鐘樓上。立義場中。縱奪臨機。斥呵當勢。聳四無礙之雷辯。掩千萬類之鼓音。邪正雙驅。有無互起。奪赤幡于手內。鞭白骨於階前。高建法幢。廣摧異見。非若馬鳴龍樹之威。豈敢當鋒者矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫論師者。擊鐘樓上。立義場中。縱奪臨機。斥呵當勢。聳四無礙之雷辯。掩千萬類之鼓音。邪正雙驅。有無互起。奪赤幡于手內。鞭白骨於階前。高建法幢。廣摧異見。非若馬鳴龍樹之威。豈敢當鋒者矣。

夫禪師者。元真一氣。堅固三空。行住怡然。語默憺靜。携金剛之智印。傳諸佛之心燈。照積劫之昏衢。燭多生之暗室。截眾流於四海。了萬法於一言。直指人心。見性是佛。同師子而哮吼。大闡玄音。震龍猛之天雷。直明妙旨。皆是懸通佛記。須知。宿植勝因。若非洞貫天機。那得安禪靜慮。識心達本。冥契諸緣。悟性無生。頓超事理。當得續焰傳燈。光輝三界。佛日長明者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫禪師者。元真一氣。堅固三空。行住怡然。語默憺靜。携金剛之智印。傳諸佛之心燈。照積劫之昏衢。燭多生之暗室。截眾流於四海。了萬法於一言。直指人心。見性是佛。同師子而哮吼。大闡玄音。震龍猛之天雷。直明妙旨。皆是懸通佛記。須知。宿植勝因。若非洞貫天機。那得安禪靜慮。識心達本。冥契諸緣。悟性無生。頓超事理。當得續焰傳燈。光輝三界。佛日長明者也。

不出院歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不出院歌

志靜安禪不出院。天機洞貫十方同。無為大化人難湊。有作微權世易通。真慧劍絕磨礱。當疑破惑濯愚蒙。正定不生諸妄解。須知萬法本元空。塵沙界一念中。百千妙理瞥然窮。彈指盡收無量義。縱橫豈礙往來風。坦蕩蕩坐顒顒。幽庭深院對青松。澄神靜處間心地。唯有高僧問至宗。病起藥興除妄病。病除藥遣道堪崇。鶣鵲能針虛用力。祁婆妙術枉施功。寬性海普吞容。饒人量器列疆封。謙如育德申仁義。敦美溫良順克恭。圓自智感殊功。人問天上廣興隆。淳朴不移山野志。樂說無生得聖聰。休計度莫思量。眉間忽爾放毫光。照破無明多劫黑。三山鬼賊不能藏。戒定慧解脫香。知見分明滿十方。為報諸賢須守護遙天必定降嘉祥。寶光明殿親記說。雷音震吼法中王。伏龍鬼化剛強。如如不動行溫良。百福莊嚴資萬乘。總持道化樂時康。實堪忍樂深藏。不話春秋青與黃。兀兀如癡心自在。騰騰似醉性舒光。四句百非俱不著。優遊安坐法堂堂。頌曰。行心已歇身安靜。妄斷攀緣世不拘。絲髮不移通法界。河沙佛國一毫舒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志靜安禪不出院。天機洞貫十方同。無為大化人難湊。有作微權世易通。真慧劍絕磨礱。當疑破惑濯愚蒙。正定不生諸妄解。須知萬法本元空。塵沙界一念中。百千妙理瞥然窮。彈指盡收無量義。縱橫豈礙往來風。坦蕩蕩坐顒顒。幽庭深院對青松。澄神靜處間心地。唯有高僧問至宗。病起藥興除妄病。病除藥遣道堪崇。鶣鵲能針虛用力。祁婆妙術枉施功。寬性海普吞容。饒人量器列疆封。謙如育德申仁義。敦美溫良順克恭。圓自智感殊功。人問天上廣興隆。淳朴不移山野志。樂說無生得聖聰。休計度莫思量。眉間忽爾放毫光。照破無明多劫黑。三山鬼賊不能藏。戒定慧解脫香。知見分明滿十方。為報諸賢須守護遙天必定降嘉祥。寶光明殿親記說。雷音震吼法中王。伏龍鬼化剛強。如如不動行溫良。百福莊嚴資萬乘。總持道化樂時康。實堪忍樂深藏。不話春秋青與黃。兀兀如癡心自在。騰騰似醉性舒光。四句百非俱不著。優遊安坐法堂堂。頌曰。行心已歇身安靜。妄斷攀緣世不拘。絲髮不移通法界。河沙佛國一毫舒。

自慶歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自慶歌

慶幸慶幸無人哭。安禪正坐常知足。不貪世利不求餘。不羨榮華不怕辱。辰一齋寅一粥。麁細任從麥與穀。破衣壞衲度寒暄。普為人天多植福。智慧刀戒定燭。照破無明黑闇獄。直截根源諸佛言。叮嚀為說須記錄。法性通無諂曲。問答隨機不拘束。慈悲喜捨種良田。寬裕清通施金玉。性恬和常肅穆。願與天人作眼目。五根五力導五通。三脫三空壞三毒。清淨心無雜欲。常將慚愧作衣服。瓔珞莊嚴解脫身。誓與塵勞不相續。法界周任延促來往不論僧與俗。無生無念總無疑。有德有能任斤斸。我今自慶自忻愉。同道同心常共讀。頌曰。無德無能無所解。無心無意續玄燈。無生無滅無來去。無是無非一箇僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶幸慶幸無人哭。安禪正坐常知足。不貪世利不求餘。不羨榮華不怕辱。辰一齋寅一粥。麁細任從麥與穀。破衣壞衲度寒暄。普為人天多植福。智慧刀戒定燭。照破無明黑闇獄。直截根源諸佛言。叮嚀為說須記錄。法性通無諂曲。問答隨機不拘束。慈悲喜捨種良田。寬裕清通施金玉。性恬和常肅穆。願與天人作眼目。五根五力導五通。三脫三空壞三毒。清淨心無雜欲。常將慚愧作衣服。瓔珞莊嚴解脫身。誓與塵勞不相續。法界周任延促來往不論僧與俗。無生無念總無疑。有德有能任斤斸。我今自慶自忻愉。同道同心常共讀。頌曰。無德無能無所解。無心無意續玄燈。無生無滅無來去。無是無非一箇僧。

德學歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德學歌

今之重學。古之重德。德學相扶。堪為軌則。夙夜強學。席上珍總。似巢由千萬億。安睡高枕翠蘿間。青靄白雲伴賢德。武陵潛舜讓國。廬庵蓮社招不得。十八多才五老迎。披莎側笠千峯北。穿耳胡僧却相識。同坐同吟同共食。携琴執錫碧嵓巔。調琴卓錫長泰息。五千言美上德。積學成功却失德。寂然不動更無思。感而遂通如晷刻。似安師見彌勒。正問三科謂玄默。物外高談會者希。世智辯聰未奇特。道中人數相覓。瞬目揚眉便端的。丘伯當初髣髴間。自餘誰更能相擊。古云。一合乾坤夾是非。所以少林長面壁。頌曰。休經罷論絕文章。為效先宗續古皇。心地開通明至理。全提應用得玄綱。真燈一照無明破。假幻三因有質亡。為報五湖參道者。速須親近法中王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今之重學。古之重德。德學相扶。堪為軌則。夙夜強學。席上珍總。似巢由千萬億。安睡高枕翠蘿間。青靄白雲伴賢德。武陵潛舜讓國。廬庵蓮社招不得。十八多才五老迎。披莎側笠千峯北。穿耳胡僧却相識。同坐同吟同共食。携琴執錫碧嵓巔。調琴卓錫長泰息。五千言美上德。積學成功却失德。寂然不動更無思。感而遂通如晷刻。似安師見彌勒。正問三科謂玄默。物外高談會者希。世智辯聰未奇特。道中人數相覓。瞬目揚眉便端的。丘伯當初髣髴間。自餘誰更能相擊。古云。一合乾坤夾是非。所以少林長面壁。頌曰。休經罷論絕文章。為效先宗續古皇。心地開通明至理。全提應用得玄綱。真燈一照無明破。假幻三因有質亡。為報五湖參道者。速須親近法中王。

因見古德翫珠吟乃述翫珠歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因見古德翫珠吟乃述翫珠歌

蕩蕩神珠身廣大。落落圓空無障礙。萬象縱橫影現中。赤白青黃常自在。天然器含法界。不著聖凡兼古代。靈通照燭體無瑕。彼此是非百雜碎。有威神無生滅。貧苦之徒須擊發。賑濟三塗六道中。利生引出乾坤月。或大或小人不別。隱顯人天離圓缺。用時便用不思量。拾礫之流明皎潔。無價寶如意珠。隨緣遇物化非虛。春興和煦成真相。秋分結實滿倉儲。心如空意如鏡。垢盡空空亦無鏡。豁達玲瓏只箇珠。愚人不識諸佛性。活鱍鱍白洞洞。古聖今賢皆掌弄。四方八面現靈光。但爀巍巍絕輕重。善友得濟飢慳。直出威音至聖前。分明識取箇精真。長劫免被眾魔牽。本色衲僧高著眼。茅刀不過待驢年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蕩蕩神珠身廣大。落落圓空無障礙。萬象縱橫影現中。赤白青黃常自在。天然器含法界。不著聖凡兼古代。靈通照燭體無瑕。彼此是非百雜碎。有威神無生滅。貧苦之徒須擊發。賑濟三塗六道中。利生引出乾坤月。或大或小人不別。隱顯人天離圓缺。用時便用不思量。拾礫之流明皎潔。無價寶如意珠。隨緣遇物化非虛。春興和煦成真相。秋分結實滿倉儲。心如空意如鏡。垢盡空空亦無鏡。豁達玲瓏只箇珠。愚人不識諸佛性。活鱍鱍白洞洞。古聖今賢皆掌弄。四方八面現靈光。但爀巍巍絕輕重。善友得濟飢慳。直出威音至聖前。分明識取箇精真。長劫免被眾魔牽。本色衲僧高著眼。茅刀不過待驢年。

與重巖道者住山歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與重巖道者住山歌

住山須識山中主。不識徒勞山裏住。青山綠水眼前飛。白靈散漫山頭去。嵓又高嶺又峻。曲襵徘徊身自困。臨崖石上坐思量。正性不明心躁悶。望林巒看石壁。滿目杉松懸布滴。不知何者是真山。妄念空多元不息。我修行憑何力。見性未分無道德。將甚酬他施主恩。一米七斤難消得。願今身逢知識。決擇身心去荊棘。常持法雨潤心田。百福莊嚴俱濟益。豁然通心明悟。這迴識得山中主。行住坐臥體輕安。問答隨機巧迴互。身如山性如水。山水空花無表裏。對境看時似有形。子細推窮從誰起。既分明心通徹。坐臥山中常快活。不消功力用求真。皎皎青天見明月。照山林無不遍。一片霞光如白練。飛禽走獸任縱橫。皆是向渠影中現。師子王常獨步。百怪千邪離驚怖。龍天釋梵總歸依。此是妙峯真正主。千谿萬壑總唯心。直至涅槃山上路。頌曰。山中有主山中住。山石經行山水語。端坐山林山色心。心外無山山是生。識得山中不死人。覺智圓明自看取。乾坤大地及江河。總是山僧行李處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住山須識山中主。不識徒勞山裏住。青山綠水眼前飛。白靈散漫山頭去。嵓又高嶺又峻。曲襵徘徊身自困。臨崖石上坐思量。正性不明心躁悶。望林巒看石壁。滿目杉松懸布滴。不知何者是真山。妄念空多元不息。我修行憑何力。見性未分無道德。將甚酬他施主恩。一米七斤難消得。願今身逢知識。決擇身心去荊棘。常持法雨潤心田。百福莊嚴俱濟益。豁然通心明悟。這迴識得山中主。行住坐臥體輕安。問答隨機巧迴互。身如山性如水。山水空花無表裏。對境看時似有形。子細推窮從誰起。既分明心通徹。坐臥山中常快活。不消功力用求真。皎皎青天見明月。照山林無不遍。一片霞光如白練。飛禽走獸任縱橫。皆是向渠影中現。師子王常獨步。百怪千邪離驚怖。龍天釋梵總歸依。此是妙峯真正主。千谿萬壑總唯心。直至涅槃山上路。頌曰。山中有主山中住。山石經行山水語。端坐山林山色心。心外無山山是生。識得山中不死人。覺智圓明自看取。乾坤大地及江河。總是山僧行李處。

廣智歌一十五家門風 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣智歌一十五家門風

大道頗見有高低。真空那肯說疎離。如海吞流同增減。似妙峯聳總擎持。萬派千溪俱入海。七金五嶽盡須彌。玉毫金色傳燈後。二三四七普聞。知信衣息廣開機。諸方老宿任施為。識心是木從頭說。迷心逐物却生疑。或直指或巧施。解導前綱出後機。旨趣分明明似鏡。盲無慧目不能窺。明眼士見精微。不言勝負惰愚癡。物物會同流智水。門風逐便演宗枝。即心佛非心佛。歷世明明無別物。即此真心是我心。我心猶是權機出(已上是馬祖宗派)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大道頗見有高低。真空那肯說疎離。如海吞流同增減。似妙峯聳總擎持。萬派千溪俱入海。七金五嶽盡須彌。玉毫金色傳燈後。二三四七普聞。知信衣息廣開機。諸方老宿任施為。識心是木從頭說。迷心逐物却生疑。或直指或巧施。解導前綱出後機。旨趣分明明似鏡。盲無慧目不能窺。明眼士見精微。不言勝負惰愚癡。物物會同流智水。門風逐便演宗枝。即心佛非心佛。歷世明明無別物。即此真心是我心。我心猶是權機出(已上是馬祖宗派)。

或五位或三路。施設隨根巧回互。不解當今是本宗。展手玄通亡佛祖(已上是洞山宗派)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或五位或三路。施設隨根巧回互。不解當今是本宗。展手玄通亡佛祖(已上是洞山宗派)。

或君臣或父子。量器方圓無彼此。士庶公侯一道平。愚智賢豪明漸次(已上是石霜宗派)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或君臣或父子。量器方圓無彼此。士庶公侯一道平。愚智賢豪明漸次(已上是石霜宗派)。

有時敲有時唱。隨根問答談諦當。應接何曾矢理儀。淺解之流却生謗。或雙明或單說。只要當鋒利禪悅。開權不為鬪聰明。舒光祇要辨賢哲。有圓相有默論千里持來目視瞬。萬般巧妙一圓空。爍迦羅眼通的信(已上是溈仰宗派)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有時敲有時唱。隨根問答談諦當。應接何曾矢理儀。淺解之流却生謗。或雙明或單說。只要當鋒利禪悅。開權不為鬪聰明。舒光祇要辨賢哲。有圓相有默論千里持來目視瞬。萬般巧妙一圓空。爍迦羅眼通的信(已上是溈仰宗派)。

或全提或全用。萬象森羅實不共。青山不礙白雲飛。隱顯當臺透金鳳(已上是石頭藥山宗派)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或全提或全用。萬象森羅實不共。青山不礙白雲飛。隱顯當臺透金鳳(已上是石頭藥山宗派)。

象骨鏡地藏月。玄沙崇壽照無缺。因公致問指歸源。旨趣來人明皎潔(已上是地藏至雪峯宗派)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 象骨鏡地藏月。玄沙崇壽照無缺。因公致問指歸源。旨趣來人明皎潔(已上是地藏至雪峯宗派)。

或稱提或拈掇。本色衲僧長擊發。句裏明人事最精。好手還同楔出楔。或擡薦或垂手。切要心空易開口。不識先人出大悲。管燭之徒照街走(已上是雲門宗派)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或稱提或拈掇。本色衲僧長擊發。句裏明人事最精。好手還同楔出楔。或擡薦或垂手。切要心空易開口。不識先人出大悲。管燭之徒照街走(已上是雲門宗派)。

德山棒臨際喝。獨出乾坤解橫抹。從頭誰敢亂區分。多口阿師不能說。臨機縱臨機奪。迅速鋒鋩如電掣。乾坤祇在掌中持。竹木精靈腦劈裂。或賓主或料揀。大展禪宗辨正眼。三玄三要用當機。四句百非一齊翦。勸同袍莫強會。少俊依前成窒礙。不知宗脈莫顢頇。永劫長沈生死界。難逢難遇又難聞。猛烈身心快通泰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德山棒臨際喝。獨出乾坤解橫抹。從頭誰敢亂區分。多口阿師不能說。臨機縱臨機奪。迅速鋒鋩如電掣。乾坤祇在掌中持。竹木精靈腦劈裂。或賓主或料揀。大展禪宗辨正眼。三玄三要用當機。四句百非一齊翦。勸同袍莫強會。少俊依前成窒礙。不知宗脈莫顢頇。永劫長沈生死界。難逢難遇又難聞。猛烈身心快通泰。

了義經歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了義經歌

修多羅藏。諸佛奧旨。示生滅門。釋無生理。直指心源。敷第一義。截偽續真。授人天記。意出有無。行過籌計。言不拘理不制。正顯無功亡漸次。八萬四千諸度門。祇為迷徒多巧偽。有邪諦無真智。立正摧邪二俱祕。大聖無功一切通。三毒不生佛出世。此箇經信有幾。毘盧藏內貫花偈。是經常在一塵中。大智之人能普濟。釋梵護天龍喜。惡鬼脩羅恭敬禮。更有千邪百怪來。聞說此經皆䠒跪。真實經離文字。演波羅蜜普周備。化相能開方便門。總攝多般都一智。眼絕見耳絕聽。六用如空不相閉。萬象森羅夢裏塵。誰人肯向夢中睡。素怛囕明有記。摩怛哩迦依了義。清淨無生解脫根。雜念盡為煩惱抵。淨尸羅遮俗世。毘尼木叉親自製。波離不識比丘元。無垢始明心地契。報君知須審細。一種談經明解義。河沙曠劫歷微塵。不識茲經長日醉。解空人祖佛位。剖出眾生根本智。利他自利化無邊。妄斷攀緣成大士。勸人天聽了義。直出輪回生死際。當處無心空不生。永棄斷常能所地。緣起無因不強名。只箇圓音勝一切。分明為報道中人。勤讀此經長莫廢。復云。作麼生得不廢去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修多羅藏。諸佛奧旨。示生滅門。釋無生理。直指心源。敷第一義。截偽續真。授人天記。意出有無。行過籌計。言不拘理不制。正顯無功亡漸次。八萬四千諸度門。祇為迷徒多巧偽。有邪諦無真智。立正摧邪二俱祕。大聖無功一切通。三毒不生佛出世。此箇經信有幾。毘盧藏內貫花偈。是經常在一塵中。大智之人能普濟。釋梵護天龍喜。惡鬼脩羅恭敬禮。更有千邪百怪來。聞說此經皆䠒跪。真實經離文字。演波羅蜜普周備。化相能開方便門。總攝多般都一智。眼絕見耳絕聽。六用如空不相閉。萬象森羅夢裏塵。誰人肯向夢中睡。素怛囕明有記。摩怛哩迦依了義。清淨無生解脫根。雜念盡為煩惱抵。淨尸羅遮俗世。毘尼木叉親自製。波離不識比丘元。無垢始明心地契。報君知須審細。一種談經明解義。河沙曠劫歷微塵。不識茲經長日醉。解空人祖佛位。剖出眾生根本智。利他自利化無邊。妄斷攀緣成大士。勸人天聽了義。直出輪回生死際。當處無心空不生。永棄斷常能所地。緣起無因不強名。只箇圓音勝一切。分明為報道中人。勤讀此經長莫廢。復云。作麼生得不廢去。

佛道訣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛道訣

佛道顯然。顯然不是。不是不辨。萬象俱現。日月空明。物我皆氷。氷鏡弗真。杳絕疎親。陽焰空花。今古何存。虛機釋幻。妄自指陳。指陳不了。全成大兆。了指失宗。妄認西東。達本識空。劫盡莫通。二乘不曉。如石壓草。草根不除。葉不能枯。草石俱掃。更有何惱。吾宗直截。太虛生滅。生滅通辨。隨機緣轉。弗用針錐。直須快見。快見無差。即是余家。余家無物。眾魔不屈。三世如來。皆從斯出。日用無傷。觸目開彰。口放毫光。永絕稱揚。乾坤廣大。人王法王。如斯不決。任自提綱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛道顯然。顯然不是。不是不辨。萬象俱現。日月空明。物我皆氷。氷鏡弗真。杳絕疎親。陽焰空花。今古何存。虛機釋幻。妄自指陳。指陳不了。全成大兆。了指失宗。妄認西東。達本識空。劫盡莫通。二乘不曉。如石壓草。草根不除。葉不能枯。草石俱掃。更有何惱。吾宗直截。太虛生滅。生滅通辨。隨機緣轉。弗用針錐。直須快見。快見無差。即是余家。余家無物。眾魔不屈。三世如來。皆從斯出。日用無傷。觸目開彰。口放毫光。永絕稱揚。乾坤廣大。人王法王。如斯不決。任自提綱。

古皇道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古皇道

古皇道坦然。坦然常自在。智慧與愚癡。邪正成窒礙。東西南北週。不明妄作解。心明一切明。心昧一切昧。六門靜六通。三毒成三界。總是意根生。不須生妄解。地水與火風。四空為祖代。祖代不惺惺。子孫虛揑怪。八萬四千門。結繁都一塊。森羅日月分。依位不相背。漢玉及胡氷。九夏水流快。切莫妄指陳。指陳眼翳殺眼中青不亡空花豈可退。古今參學徒。與此恰相對。不過大中關。病根終不差。與爾撥大虛。解脫觀自在。如今一切通。洞曉十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古皇道坦然。坦然常自在。智慧與愚癡。邪正成窒礙。東西南北週。不明妄作解。心明一切明。心昧一切昧。六門靜六通。三毒成三界。總是意根生。不須生妄解。地水與火風。四空為祖代。祖代不惺惺。子孫虛揑怪。八萬四千門。結繁都一塊。森羅日月分。依位不相背。漢玉及胡氷。九夏水流快。切莫妄指陳。指陳眼翳殺眼中青不亡空花豈可退。古今參學徒。與此恰相對。不過大中關。病根終不差。與爾撥大虛。解脫觀自在。如今一切通。洞曉十方界。

是非歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是非歌

出家學道總須知。在眾叢林切莫虧。尊幼古今詮有德。勿同愚輩是兼非。聞說好心便喜。聞說惡恨不死。好惡都來只自心。剛向其中覓道理。世間人多無智。不解思量是非起。大智之人看著伊。自己容身入無地。子路曾遭漁父呵。夫子慚顏足忘履。舍利尊第一記。亦被愚夫親正指。如來慈眼視眾生。了達古今明本際。看周秦及漢魏。敗國亡家皆總是。歷劫是非地獄因。聞說是非須審細。我聞說心不起。只箇是非便親旨。些子浮言尚不銷。問甚西來祖師意。要分明辨根帶。曉箇是非真有地。更有人來說是非。向道余今識得爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家學道總須知。在眾叢林切莫虧。尊幼古今詮有德。勿同愚輩是兼非。聞說好心便喜。聞說惡恨不死。好惡都來只自心。剛向其中覓道理。世間人多無智。不解思量是非起。大智之人看著伊。自己容身入無地。子路曾遭漁父呵。夫子慚顏足忘履。舍利尊第一記。亦被愚夫親正指。如來慈眼視眾生。了達古今明本際。看周秦及漢魏。敗國亡家皆總是。歷劫是非地獄因。聞說是非須審細。我聞說心不起。只箇是非便親旨。些子浮言尚不銷。問甚西來祖師意。要分明辨根帶。曉箇是非真有地。更有人來說是非。向道余今識得爾。

魚鼓歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魚鼓歌

天地之間。宇宙之際。不逐四時。寧同三世。為魚則滄波之外。作木乃白蓮宮裏。頭尾俱全。鱗角皆備。心寬腹大而長生。身直性空而無死。虛間自在終不犯。於金鉤杳絕名言。願長申於玉偈。森羅不礙。處寶剎以為祥。萬象那同在乾坤。而作瑞時時扣擊。十方之海眾來臻。每每傳音五天之胡。僧去𥧌香厨最上。舒空界之千光。不雜人天。引太虛之一氣。冥心大士。聞之則爽朗精神。懵懂禪流。聽之則堂中瞌睡。六律不拘。八音何滯。四惡之名利已祛。五美之間聲不至。口珠每吐。難逢別寶之人。龍角長申。罕遇識龍之士。潛身金谷。患為鐘鼓先規。示質精藍。且與童真作器。江湖之外。寧同點額之鱗。海嶽隨身。自有冲天之勢。同袍側耳。聽解脫之圓音。普眼門開。見乾坤之廣細。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天地之間。宇宙之際。不逐四時。寧同三世。為魚則滄波之外。作木乃白蓮宮裏。頭尾俱全。鱗角皆備。心寬腹大而長生。身直性空而無死。虛間自在終不犯。於金鉤杳絕名言。願長申於玉偈。森羅不礙。處寶剎以為祥。萬象那同在乾坤。而作瑞時時扣擊。十方之海眾來臻。每每傳音五天之胡。僧去𥧌香厨最上。舒空界之千光。不雜人天。引太虛之一氣。冥心大士。聞之則爽朗精神。懵懂禪流。聽之則堂中瞌睡。六律不拘。八音何滯。四惡之名利已祛。五美之間聲不至。口珠每吐。難逢別寶之人。龍角長申。罕遇識龍之士。潛身金谷。患為鐘鼓先規。示質精藍。且與童真作器。江湖之外。寧同點額之鱗。海嶽隨身。自有冲天之勢。同袍側耳。聽解脫之圓音。普眼門開。見乾坤之廣細。

拄杖歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拄杖歌

八節九曲。山水具足。頭脚分明。開人眼目。不從天不從地。橫竪長空無壅滯。常將擊發上根人。懵懂禪流且瞌睡。或登山或渡水。用導前岡作肘臂。九州四海任升騰。卓然直下金輪際。實堅貞堪倚仗。頭尾迴旋指的當。解脫文殊疆界分。本色衲僧擗脊棒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八節九曲。山水具足。頭脚分明。開人眼目。不從天不從地。橫竪長空無壅滯。常將擊發上根人。懵懂禪流且瞌睡。或登山或渡水。用導前岡作肘臂。九州四海任升騰。卓然直下金輪際。實堅貞堪倚仗。頭尾迴旋指的當。解脫文殊疆界分。本色衲僧擗脊棒。

又拄杖歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又拄杖歌

我有一條曲䚄杖。節鬪螺紋山勢樣。橫擔天下撥虛空。邪魅見之皆膽喪。實堅貞硬如鐵。擊石山河須爆裂。有時攪海伏獰龍。騫馱佉羅當時歇。辨頑愚明宗的。不是文殊虛效力。相似之談不要舒。屎中展臥幾時出。山僧又見不忍。卓刺教伊須奮迅。振令萬象豁然明。咀娑阿竭碎如粉。示人天要知分。各各英豪添爽俊。昔時金色獨擎持。今日汾陽親掌印。印群心明如日。未辨正邪莫啾唧。挑摘教君子細看。鬣𮌀眼睛阿誰識。識得者是何枝。休言南北與東西。不是飲光親付囑。爭得成龍天上飛。大丈夫須猛烈。勁定聖凡蹤跡絕。直言一拂去餘塵。拈得拄杖驀頭掣。頌曰。一條拄杖刺嵑勁。直螺紋爆節。尋常肩上橫檐。大地乾坤挑斡。𭤒開懵鈍頑癡。打破怜利尖黠。如今卓在西河。諸方作麼拈掇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有一條曲䚄杖。節鬪螺紋山勢樣。橫擔天下撥虛空。邪魅見之皆膽喪。實堅貞硬如鐵。擊石山河須爆裂。有時攪海伏獰龍。騫馱佉羅當時歇。辨頑愚明宗的。不是文殊虛效力。相似之談不要舒。屎中展臥幾時出。山僧又見不忍。卓刺教伊須奮迅。振令萬象豁然明。咀娑阿竭碎如粉。示人天要知分。各各英豪添爽俊。昔時金色獨擎持。今日汾陽親掌印。印群心明如日。未辨正邪莫啾唧。挑摘教君子細看。鬣𮌀眼睛阿誰識。識得者是何枝。休言南北與東西。不是飲光親付囑。爭得成龍天上飛。大丈夫須猛烈。勁定聖凡蹤跡絕。直言一拂去餘塵。拈得拄杖驀頭掣。頌曰。一條拄杖刺嵑勁。直螺紋爆節。尋常肩上橫檐。大地乾坤挑斡。𭤒開懵鈍頑癡。打破怜利尖黠。如今卓在西河。諸方作麼拈掇。

一字歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字歌

諸佛無法可說。汾陽略宣一字。不干紙墨文章。豈效維摩焌地。三乘未稱吾宗。萬行亦非他意。見性唯祇自心。認著依前不是。塵中世界無涯。自在逍遙行李。毛頭海嶽無邊。曠蕩遊山翫水。一字歌百萬偈。的的相傳傳子細。句句幽微微又玄。只箇玄玄玄本。智飲光尊同明證。瞬目欲恭行正令。諸徒異解枉施功。亂向途中認凡聖。不用求元不失。妄念纔生黑似漆。幻化浮雲性本無。方寸迷真捉幻物。歷劫迷不曾省。遍計河沙妄纏病。如今證得本根源。靈智廓然離邪正。汾陽直說審思量。瞥爾緣塵拋佛性。八節遷一心秉。密密那伽常在定。青霄碧落是家風。信手拈來善祇應。投針入室要商量。一字歌中明似鏡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛無法可說。汾陽略宣一字。不干紙墨文章。豈效維摩焌地。三乘未稱吾宗。萬行亦非他意。見性唯祇自心。認著依前不是。塵中世界無涯。自在逍遙行李。毛頭海嶽無邊。曠蕩遊山翫水。一字歌百萬偈。的的相傳傳子細。句句幽微微又玄。只箇玄玄玄本。智飲光尊同明證。瞬目欲恭行正令。諸徒異解枉施功。亂向途中認凡聖。不用求元不失。妄念纔生黑似漆。幻化浮雲性本無。方寸迷真捉幻物。歷劫迷不曾省。遍計河沙妄纏病。如今證得本根源。靈智廓然離邪正。汾陽直說審思量。瞥爾緣塵拋佛性。八節遷一心秉。密密那伽常在定。青霄碧落是家風。信手拈來善祇應。投針入室要商量。一字歌中明似鏡。

讚深沙神 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚深沙神

大悲濟物福河沙。現質人間化白蛇。牙爪纖鋒為利劍。精神獰惡作深沙。鼻高言言丘帶嶽。耳大輪𮝜山疊𮃹。黤䫡兩睛懸金鏡。磔索雙眉鍤鐵叉。有螺筋有蚌結。皴皴𭽬𭽬身爆烈。脚蹈洪波海浪翻。手撥天門開日月。現威靈如忿怒。遙見便令人畏懼。瓔珞枯髏頸下纏。猛虎毒蛇身上布。師子衫象王袴。更絞毒龍為抱肚。非但人間見者驚。一切邪魔無不怖。真大聖實慈力。現相人間人不識。都緣塵劫縱頑嚚。不信大悲施軌則。或驚天或震地。哮吼喊呀聲匝地。警覺群生睡眼開。敲磕愚迷親佛智。我今知能方便。利物觀根千萬變。或擒或縱或扶持。只要速超生死岸。驅雷風擊覢電。霹靂鋒機如擊箭。輷輷磕磕震天威。爆爆熚熚須鍛鍊。丘區巘崿一齊平。劍戟槍刀無不殄。化人天伏神鬼。磽硬剛強盡瞻禮。放光覢爍靜乾坤。吐氣停騰清海水。吾今讚爾實靈通。曠劫如來親受記。頌曰。威靈不測化人天。現質三千滿大千。一念遍收無量劫。河沙諸佛口親宣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲濟物福河沙。現質人間化白蛇。牙爪纖鋒為利劍。精神獰惡作深沙。鼻高言言丘帶嶽。耳大輪𮝜山疊𮃹。黤䫡兩睛懸金鏡。磔索雙眉鍤鐵叉。有螺筋有蚌結。皴皴𭽬𭽬身爆烈。脚蹈洪波海浪翻。手撥天門開日月。現威靈如忿怒。遙見便令人畏懼。瓔珞枯髏頸下纏。猛虎毒蛇身上布。師子衫象王袴。更絞毒龍為抱肚。非但人間見者驚。一切邪魔無不怖。真大聖實慈力。現相人間人不識。都緣塵劫縱頑嚚。不信大悲施軌則。或驚天或震地。哮吼喊呀聲匝地。警覺群生睡眼開。敲磕愚迷親佛智。我今知能方便。利物觀根千萬變。或擒或縱或扶持。只要速超生死岸。驅雷風擊覢電。霹靂鋒機如擊箭。輷輷磕磕震天威。爆爆熚熚須鍛鍊。丘區巘崿一齊平。劍戟槍刀無不殄。化人天伏神鬼。磽硬剛強盡瞻禮。放光覢爍靜乾坤。吐氣停騰清海水。吾今讚爾實靈通。曠劫如來親受記。頌曰。威靈不測化人天。現質三千滿大千。一念遍收無量劫。河沙諸佛口親宣。

屏風歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屏風歌

余有素屏風。美施今古蹤。端形皆皓色。頗得稱禪宮。不裝點勿舒功。能遮劫壞鼓南風。煙塵雲霧俱弗著。萬象森羅總現中。愚不識智先通。積雪為真雪莫同。定光曾受能仁記。釋迦因此化瞑矇。方整體靜圓容。只在人天天勿窮。士庶公侯為景秀。貧賤愚癡隔壁。聾可珍仰實難逢。百千萬劫失形容。如今不識還巧妙。爭如掌翫素屏風。筋力有勿痕跡。不使良工一點力。珂月長舒玉練明。照爍乾坤用無德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 余有素屏風。美施今古蹤。端形皆皓色。頗得稱禪宮。不裝點勿舒功。能遮劫壞鼓南風。煙塵雲霧俱弗著。萬象森羅總現中。愚不識智先通。積雪為真雪莫同。定光曾受能仁記。釋迦因此化瞑矇。方整體靜圓容。只在人天天勿窮。士庶公侯為景秀。貧賤愚癡隔壁。聾可珍仰實難逢。百千萬劫失形容。如今不識還巧妙。爭如掌翫素屏風。筋力有勿痕跡。不使良工一點力。珂月長舒玉練明。照爍乾坤用無德。

師一日携拄杖行。次俗人問。手裏是什麼。師云。大不知時。云弟子罪過。師云。不打爾。因茲有歌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師一日携拄杖行。次俗人問。手裏是什麼。師云。大不知時。云弟子罪過。師云。不打爾。因茲有歌。

一條楖𣗖手中拄。𭣟地撑天無價數。頭尾廻旋擊電機。堪與諸方作規矩。報禪流猛提取。渡水登山且依怙。橫擔世界臥長空。指出乾坤明佛祖。打愚癡伏猛虎。直截根源分付與。教伊自在用縱橫。量器方圓巧廻互。罕逢知莫謾語。黃檗高亭大莽鹵。德山臨際盡鋪舒。荷澤分明承六祖。後學流少砧杵。掌內擎持不能剖。韶陽偏得睦州心。保壽開堂越今古。示同袍指行路。肩上挑衣大辛苦。缾鉢都來些子多。千千萬萬擔將去。如今舉動總隨身。不過茅刀自看取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一條楖𣗖手中拄。𭣟地撑天無價數。頭尾廻旋擊電機。堪與諸方作規矩。報禪流猛提取。渡水登山且依怙。橫擔世界臥長空。指出乾坤明佛祖。打愚癡伏猛虎。直截根源分付與。教伊自在用縱橫。量器方圓巧廻互。罕逢知莫謾語。黃檗高亭大莽鹵。德山臨際盡鋪舒。荷澤分明承六祖。後學流少砧杵。掌內擎持不能剖。韶陽偏得睦州心。保壽開堂越今古。示同袍指行路。肩上挑衣大辛苦。缾鉢都來些子多。千千萬萬擔將去。如今舉動總隨身。不過茅刀自看取。

山僧歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山僧歌

卓犖風姿。寉眉烏髮。曾遍歷於山雲。亦廣行於海畷。普見宗師。躳身參謁。或則請問投機。或即開鋒提掇。或即大眾以同途。或即獨行而栖息。萬年松上。高聳一枝。千聖林中。明懸孤月。蹉跎於宇宙之間。蹭蹬於湘江避拙。是以巖阿凝定。身心而自在。俱間雄峯。宴坐神靜。而清虛總歇。或策杖而經行。或逢人而指訣。寶光影裏。願作明燈。玉軸函中。長為擊發。軟如緜硬似鐵。一片真心常皎潔。縱橫不礙往來風。運用豈更有時節。垣蕩蕩勿拘結。粥飯尋常茶又啜。寒即烘爐堂裏安。熱即青蘿松下歇。任王侯從檀越。不怕嚴凝地凍裂。天晴萬象不能遮。雨後撥雲開日月。振威神凝霜雪。霹靂鋒機如電掣。直言不見有纖毫。誰更將心誇巧拙。有人不會問如何。向道還同楔出楔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卓犖風姿。寉眉烏髮。曾遍歷於山雲。亦廣行於海畷。普見宗師。躳身參謁。或則請問投機。或即開鋒提掇。或即大眾以同途。或即獨行而栖息。萬年松上。高聳一枝。千聖林中。明懸孤月。蹉跎於宇宙之間。蹭蹬於湘江避拙。是以巖阿凝定。身心而自在。俱間雄峯。宴坐神靜。而清虛總歇。或策杖而經行。或逢人而指訣。寶光影裏。願作明燈。玉軸函中。長為擊發。軟如緜硬似鐵。一片真心常皎潔。縱橫不礙往來風。運用豈更有時節。垣蕩蕩勿拘結。粥飯尋常茶又啜。寒即烘爐堂裏安。熱即青蘿松下歇。任王侯從檀越。不怕嚴凝地凍裂。天晴萬象不能遮。雨後撥雲開日月。振威神凝霜雪。霹靂鋒機如電掣。直言不見有纖毫。誰更將心誇巧拙。有人不會問如何。向道還同楔出楔。

壽山歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽山歌

壽嶽南臺。寶月長開隱一箇。圓明大象顯三句。炟爀崔嵬。爍電之機。愚迷罔措。或展拓而出沒太虛。或收攝而針關難度。一淳道者。無鑑藥於言詮。千學之徒。有機關於語路。或雷驚於宇宙。聖凡路絕。或指示於乾坤。群靈普入。有生有殺。無匿無私。麗水之真金不重。塵途之瓦礫非輕。如天普蓋。似地普擎。孤窮之子歸家。錯判之徒共爭。歷歷落落。撈撈摝摝。滿滿兮十方世界。蕩蕩兮六道空廓。實不思議。正宗難墜。祖祖相傳。佛佛授記。阿呵呵莫瞌睡。歌頌既彰。分明道理。頌曰。爍電機已早遲。碧眼胡莫揚眉。大海龍小水龜。壽嶽聳日月低。虎豹奔波走。師子吼全威。正宗長不朽。邪徒勿強為。是非都不管。真箇法王兒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽嶽南臺。寶月長開隱一箇。圓明大象顯三句。炟爀崔嵬。爍電之機。愚迷罔措。或展拓而出沒太虛。或收攝而針關難度。一淳道者。無鑑藥於言詮。千學之徒。有機關於語路。或雷驚於宇宙。聖凡路絕。或指示於乾坤。群靈普入。有生有殺。無匿無私。麗水之真金不重。塵途之瓦礫非輕。如天普蓋。似地普擎。孤窮之子歸家。錯判之徒共爭。歷歷落落。撈撈摝摝。滿滿兮十方世界。蕩蕩兮六道空廓。實不思議。正宗難墜。祖祖相傳。佛佛授記。阿呵呵莫瞌睡。歌頌既彰。分明道理。頌曰。爍電機已早遲。碧眼胡莫揚眉。大海龍小水龜。壽嶽聳日月低。虎豹奔波走。師子吼全威。正宗長不朽。邪徒勿強為。是非都不管。真箇法王兒。

法身歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身歌

蕩蕩全軀。人天莫測。雖無念以無私。乃有恩而有力。展之不舒。收之不克。現千般異像於人天。化萬類長懸於太極。震威靈無邊剎土。豈礙星辰化群生。有識界中。寧亡軌則。不話無功。豈談寂默。興大悲而拔苦。有恩運大慈。而與樂無德。或擒或縱。只在臨機。或用或施。互為光飾。用則遍滿十方。施則不移晷刻。縱則放曠寬容。擒則毘耶杜默。實不思議。可行可止。只目前兮。巍巍莫覩。在纖塵兮。落落何視。有作有能。無心無意。上智聞兮。爽神下士見兮。眼翳塞之杜源。通之流水明白。只要心開。不管古今道理。一念不通有塞。瞥爾心開無滯。雖然毫髮不收。曾與空王同志。直言普告人天。分明這箇不是。復云那箇是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蕩蕩全軀。人天莫測。雖無念以無私。乃有恩而有力。展之不舒。收之不克。現千般異像於人天。化萬類長懸於太極。震威靈無邊剎土。豈礙星辰化群生。有識界中。寧亡軌則。不話無功。豈談寂默。興大悲而拔苦。有恩運大慈。而與樂無德。或擒或縱。只在臨機。或用或施。互為光飾。用則遍滿十方。施則不移晷刻。縱則放曠寬容。擒則毘耶杜默。實不思議。可行可止。只目前兮。巍巍莫覩。在纖塵兮。落落何視。有作有能。無心無意。上智聞兮。爽神下士見兮。眼翳塞之杜源。通之流水明白。只要心開。不管古今道理。一念不通有塞。瞥爾心開無滯。雖然毫髮不收。曾與空王同志。直言普告人天。分明這箇不是。復云那箇是。

翫珠歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翫珠歌

晃晃圓珠表裏明。長居塵世不彰形。觸物用光光不盡。應緣照世世無生。常皎潔體無瑕。隨機引接稱僧家。貧苦之人常濟拔。賢豪之類助英華。不居地不居天。毘盧藏裏解方圓。有意搜求終不見。無心燭物照寧。偏衣中寶用無邊。斯多曾獻祖師前。瓔珞親傳密多手。西乾東土化人天。如今得不須慳。大悲展手施心寬。饒益解行方便慧。利他自利悉周圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晃晃圓珠表裏明。長居塵世不彰形。觸物用光光不盡。應緣照世世無生。常皎潔體無瑕。隨機引接稱僧家。貧苦之人常濟拔。賢豪之類助英華。不居地不居天。毘盧藏裏解方圓。有意搜求終不見。無心燭物照寧。偏衣中寶用無邊。斯多曾獻祖師前。瓔珞親傳密多手。西乾東土化人天。如今得不須慳。大悲展手施心寬。饒益解行方便慧。利他自利悉周圓。

性水歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性水歌

智水流通流不竭。湛然濯世異生滅。渡人濟物解方圓。潤洽良田眾果結。養魚龍清火獄。渴乏飢羸皆飽足。苦惱俱消水不渾。天上人間常滋沃。波浪停眾流息。千壑澄源長皎碧。萬象齊分總不妨。各各靈明俱濟益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智水流通流不竭。湛然濯世異生滅。渡人濟物解方圓。潤洽良田眾果結。養魚龍清火獄。渴乏飢羸皆飽足。苦惱俱消水不渾。天上人間常滋沃。波浪停眾流息。千壑澄源長皎碧。萬象齊分總不妨。各各靈明俱濟益。

方丈素壁歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方丈素壁歌

金園素質無瑕隙。不使良工一點力。表裏從他照國明。免將巧手畫為則。入此室心不撓。雪嶽霜天常皎皎。玉鏡蘇燈晝夜輝。照出輪迴生死道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金園素質無瑕隙。不使良工一點力。表裏從他照國明。免將巧手畫為則。入此室心不撓。雪嶽霜天常皎皎。玉鏡蘇燈晝夜輝。照出輪迴生死道。

證道頌二十首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證道頌二十首

入聖超凡割愛親。勿同愚慢縱貪嗔。六根永滅邪思漏。便得光明解脫身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入聖超凡割愛親。勿同愚慢縱貪嗔。六根永滅邪思漏。便得光明解脫身。

入聖超凡割愛親。便從博地了煩塵。速除癡騃無明苦。即是圓通自在人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入聖超凡割愛親。便從博地了煩塵。速除癡騃無明苦。即是圓通自在人。

入聖超凡割愛親。無令容易度秋春。斬釘截鐵勤精進。上味醍醐最是珍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入聖超凡割愛親。無令容易度秋春。斬釘截鐵勤精進。上味醍醐最是珍。

入聖超凡割愛親。為求祖印揥心燈。六道八解三明徹。方得堪為應供人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入聖超凡割愛親。為求祖印揥心燈。六道八解三明徹。方得堪為應供人。

入聖超凡割愛親。勿輕小罪撥無因。如今見有愚慵者。纔作高人却下人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入聖超凡割愛親。勿輕小罪撥無因。如今見有愚慵者。纔作高人却下人。

入聖超凡割愛親。滅除妄念絕煩塵。心同朗月添群象。萬德莊嚴一行真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入聖超凡割愛親。滅除妄念絕煩塵。心同朗月添群象。萬德莊嚴一行真。

入聖超凡割愛親。直須堅猛莫因循。無令少樂侵名利。失却高賢德行人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入聖超凡割愛親。直須堅猛莫因循。無令少樂侵名利。失却高賢德行人。

入聖超凡割愛親。便同孤寉不同群。雪毛丹頂天然貴清唳翱翔一片雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入聖超凡割愛親。便同孤寉不同群。雪毛丹頂天然貴清唳翱翔一片雲。

入聖超凡割愛親。勤行精進莫教虧。專心供佛挑燈燭。獻果焚香志勿疲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入聖超凡割愛親。勤行精進莫教虧。專心供佛挑燈燭。獻果焚香志勿疲。

入聖超凡割愛親。志拋家國奉慈尊。巾瓶策勵心無倦。願事空王作子孫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入聖超凡割愛親。志拋家國奉慈尊。巾瓶策勵心無倦。願事空王作子孫。

入聖超凡割愛親。片雲孤寉喜同隣。氷霜不變金剛性。此界他方作大人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入聖超凡割愛親。片雲孤寉喜同隣。氷霜不變金剛性。此界他方作大人。

入聖超凡割愛親。丹霄騰霧越星辰。依時造化興雲雨。灑潤山河翠色新。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入聖超凡割愛親。丹霄騰霧越星辰。依時造化興雲雨。灑潤山河翠色新。

入聖超凡割愛親。天然自性比浮雲。騰空不礙高低路。正氣融和逈出群。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入聖超凡割愛親。天然自性比浮雲。騰空不礙高低路。正氣融和逈出群。

入聖超凡割愛親。移山竭海路通津。不辭接引勞心力。只恐人中罕遇人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入聖超凡割愛親。移山竭海路通津。不辭接引勞心力。只恐人中罕遇人。

入聖超凡割愛親。一言道合便同門。休將心識虛等覓。日月何曾屬暗昏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入聖超凡割愛親。一言道合便同門。休將心識虛等覓。日月何曾屬暗昏。

入聖超凡割愛親。須知同類不同群。慈悲喜捨多饒益。不在功能不在文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入聖超凡割愛親。須知同類不同群。慈悲喜捨多饒益。不在功能不在文。

入聖超凡割愛親。便將心意合天真。迴光返照明今古。識得愚人是智人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入聖超凡割愛親。便將心意合天真。迴光返照明今古。識得愚人是智人。

入聖超凡割愛親。乾坤大地不妨身。虛空展縮無增減。一種為僧利濟人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入聖超凡割愛親。乾坤大地不妨身。虛空展縮無增減。一種為僧利濟人。

入聖超凡割愛親。無令魔子巨頑嚚。從今輕用金剛杵。擊碎須彌作粉塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入聖超凡割愛親。無令魔子巨頑嚚。從今輕用金剛杵。擊碎須彌作粉塵。

入聖超凡割愛親。如龍騰霧布祥雲。驅雷降雨滋苗稼。萬物咸蘇祝聖君。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入聖超凡割愛親。如龍騰霧布祥雲。驅雷降雨滋苗稼。萬物咸蘇祝聖君。

擬寒山詩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擬寒山詩

雨落田中濕。風搖樹上寒。時人𮠔肆去。山翁屋裏眠。似醉人難識。如癡兩鬢班。白顏猱叫處。驚出一雙猨。好是住汾陽。猶連子夏岡。西河蓮藕熟。南國果馨香。野客爭先採。公侯待後甞。仲尼不遊地。唯我獨消詳。紅日上東方。霞舒一片光。皎然分萬象。精潔涌潮岡。蝶舞叢花拆。鸎啼煙柳茂。孰能知此意。令我憶南陽。余家路不遙。金界示金橋。香嶺叢花拆。煙嵐日上銷。清涼千谷靜。紫府萬賢高。我笑寒山笑。豐干脚下勞。無德住西河。心間野興多。太虛寬世界。海嶽蹙江波。獨坐思知己。聲鍾聚毳和。欲言言不盡。拍手笑呵呵。百福莊嚴相。從頭那路長。雲生空裏盡。雨落滿池塘。春鳥喃喃語。秋鴻役役忙。孰能知此意。獨我化汾陽。方種巧升騰。須知一點真。古今研至理。明暗示餘塵。虜塞風霜急。長空雨露頻。天台山裏客。却與我相隣。歷劫何曾忘。長年只麼間。蓼花芳浦岸。松韻響溪間。三島雲開靜。五峯雨霽山。古今常不昧。金界碧霄看。寂寂虛間處。人疎到此來。透窓明月靜。穿戶日光開。鶴聚庭前樹。鸎啼宇後臺。同心誰得意。舉目望天台。全體是寒山。唯能向此眠。捉猿高嶺上。放虎石溪邊。花拆香風遞。松分細雨穿。疎林竹徑重。將謂是神仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨落田中濕。風搖樹上寒。時人𮠔肆去。山翁屋裏眠。似醉人難識。如癡兩鬢班。白顏猱叫處。驚出一雙猨。好是住汾陽。猶連子夏岡。西河蓮藕熟。南國果馨香。野客爭先採。公侯待後甞。仲尼不遊地。唯我獨消詳。紅日上東方。霞舒一片光。皎然分萬象。精潔涌潮岡。蝶舞叢花拆。鸎啼煙柳茂。孰能知此意。令我憶南陽。余家路不遙。金界示金橋。香嶺叢花拆。煙嵐日上銷。清涼千谷靜。紫府萬賢高。我笑寒山笑。豐干脚下勞。無德住西河。心間野興多。太虛寬世界。海嶽蹙江波。獨坐思知己。聲鍾聚毳和。欲言言不盡。拍手笑呵呵。百福莊嚴相。從頭那路長。雲生空裏盡。雨落滿池塘。春鳥喃喃語。秋鴻役役忙。孰能知此意。獨我化汾陽。方種巧升騰。須知一點真。古今研至理。明暗示餘塵。虜塞風霜急。長空雨露頻。天台山裏客。却與我相隣。歷劫何曾忘。長年只麼間。蓼花芳浦岸。松韻響溪間。三島雲開靜。五峯雨霽山。古今常不昧。金界碧霄看。寂寂虛間處。人疎到此來。透窓明月靜。穿戶日光開。鶴聚庭前樹。鸎啼宇後臺。同心誰得意。舉目望天台。全體是寒山。唯能向此眠。捉猿高嶺上。放虎石溪邊。花拆香風遞。松分細雨穿。疎林竹徑重。將謂是神仙。

唐六祖後門人立讓大師為七祖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐六祖後門人立讓大師為七祖

頌曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰

一達磨大師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一達磨大師

西天二十八。東土為第一。親承迦葉宗。得法波羅蜜。六眾已調伏。三化早周畢。震旦果芬芳。遍界金光出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天二十八。東土為第一。親承迦葉宗。得法波羅蜜。六眾已調伏。三化早周畢。震旦果芬芳。遍界金光出。

二可大師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二可大師

斷肱求法人。今古應難比。立雪至齊腰。屈身禮到地。願開甘露門。廣度群生類。不是小因緣。必成於大事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷肱求法人。今古應難比。立雪至齊腰。屈身禮到地。願開甘露門。廣度群生類。不是小因緣。必成於大事。

三璨大師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三璨大師

世人見風狂。可公知大器。有罪乞師懺。師云無罪底。言下契真源。佛法僧無二。備弘智惠門。大闡曹溪志。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世人見風狂。可公知大器。有罪乞師懺。師云無罪底。言下契真源。佛法僧無二。備弘智惠門。大闡曹溪志。

四信大師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四信大師

隨化處人問。往來俱不止。直望雙峯山。頂空分一氣。童子記牛頭。融公受教至。法布滿娑婆帝王躳自禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨化處人問。往來俱不止。直望雙峯山。頂空分一氣。童子記牛頭。融公受教至。法布滿娑婆帝王躳自禮。

五忍大師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五忍大師

初生與世殊。量含於太虛。室女親為母。見僧絕有天。宿住人皆讚他心美不如。巍巍容相異。千聖一真軀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初生與世殊。量含於太虛。室女親為母。見僧絕有天。宿住人皆讚他心美不如。巍巍容相異。千聖一真軀。

六能大師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六能大師

混世人難測。權作採樵夫。訪道尋知識。慇懃捨俗愚。親得黃梅旨。疎看白玉書。負石舂糠志。酬恩行不孤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 混世人難測。權作採樵夫。訪道尋知識。慇懃捨俗愚。親得黃梅旨。疎看白玉書。負石舂糠志。酬恩行不孤。

七讓大師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七讓大師

已得觀音號。猶談讓子名。有危持夢救。無苦不辭輕。受讖應先聖。傳燈付後經。隨根興普澤。蒙潤即芽生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得觀音號。猶談讓子名。有危持夢救。無苦不辭輕。受讖應先聖。傳燈付後經。隨根興普澤。蒙潤即芽生。

敘六祖後傳法正宗血脈頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敘六祖後傳法正宗血脈頌

能師密印付觀音。百丈親傳馬祖心。黃檗大張臨際喝。三聖大覺解參尋。興化流津通汝海。寶應曾窮風穴深。首山一脈西河注。六七宗師四海欽。師子金毛牙爪備。嚬呻震奮象穿林。群狐併蹤狐蹤絕。眾類潛形類不侵。唯有五湖真大士。遠方來湊競投針。橫笻掛錫挑燈手。不過茅刀豈得金。為報水雲參道者。直須英俊勿沈吟。一般採藥求真藥。莫將薺苨作仁蔘。真印真得親傳軌則。千萬人中一兩人克。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能師密印付觀音。百丈親傳馬祖心。黃檗大張臨際喝。三聖大覺解參尋。興化流津通汝海。寶應曾窮風穴深。首山一脈西河注。六七宗師四海欽。師子金毛牙爪備。嚬呻震奮象穿林。群狐併蹤狐蹤絕。眾類潛形類不侵。唯有五湖真大士。遠方來湊競投針。橫笻掛錫挑燈手。不過茅刀豈得金。為報水雲參道者。直須英俊勿沈吟。一般採藥求真藥。莫將薺苨作仁蔘。真印真得親傳軌則。千萬人中一兩人克。

又頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又頌

鵝王鳥飛去。馬頭嶺上住。天高蓋不得。大家總上路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鵝王鳥飛去。馬頭嶺上住。天高蓋不得。大家總上路。

六根圓明頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六根圓明頌

眼色圓明色是心。色心無物更相侵。相侵只是心根動。動靜圓明觀世音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼色圓明色是心。色心無物更相侵。相侵只是心根動。動靜圓明觀世音。

耳聲應響普圓音。十方洞徹古兼今。今古圓通觀自在。迷悟須知一道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耳聲應響普圓音。十方洞徹古兼今。今古圓通觀自在。迷悟須知一道心。

鼻香塵剎盡皆通。普應圓彰事理融。此界他方和合處。不論凡聖在其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻香塵剎盡皆通。普應圓彰事理融。此界他方和合處。不論凡聖在其中。

舌味蓮花相前有。甜苦辛酸應不久。分明了別是塵心。演說談玄不在口。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舌味蓮花相前有。甜苦辛酸應不久。分明了別是塵心。演說談玄不在口。

身觸圓真萬行全。隨機擊發勿邪偏。普含法界元真淨。只箇圓通理事寬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身觸圓真萬行全。隨機擊發勿邪偏。普含法界元真淨。只箇圓通理事寬。

意法舒光一切空。總持園苑號吾宗。金色頭陀親付囑。六相圓明一路通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意法舒光一切空。總持園苑號吾宗。金色頭陀親付囑。六相圓明一路通。

都釋六根圓明短歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 都釋六根圓明短歌

眼耳鼻舌身兼意。六用皆同一法智。百千巧妙應機緣。物物俱圓離塵翳。眼色空耳聲離。香味觸法俱無滯。和融自在號圓通。這箇圓通絕真偽。要分明須審細。六道神光常不閉。心隨萬境境唯心。心境元空總周備。重重帝網六門開。鏡象圓真明一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼耳鼻舌身兼意。六用皆同一法智。百千巧妙應機緣。物物俱圓離塵翳。眼色空耳聲離。香味觸法俱無滯。和融自在號圓通。這箇圓通絕真偽。要分明須審細。六道神光常不閉。心隨萬境境唯心。心境元空總周備。重重帝網六門開。鏡象圓真明一切。

六相頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六相頌

見是阿那律。分明無一物。大地及山河。演出波羅蜜。聞是跋難陀。聲通總莫過。遠近一齊了。更不念摩訶。香是殑伽女。慈悲心偏普。淨穢盡能知。即此我人母。味是憍梵鉢。甜苦尋常說。入口辨辛酸。恰似當天月。觸是舜若多。善惡總能和。塗割無嗔喜。只箇是彌陀。意是大迦葉。毘盧俱一法。幽室顯然分。枝派千花葉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見是阿那律。分明無一物。大地及山河。演出波羅蜜。聞是跋難陀。聲通總莫過。遠近一齊了。更不念摩訶。香是殑伽女。慈悲心偏普。淨穢盡能知。即此我人母。味是憍梵鉢。甜苦尋常說。入口辨辛酸。恰似當天月。觸是舜若多。善惡總能和。塗割無嗔喜。只箇是彌陀。意是大迦葉。毘盧俱一法。幽室顯然分。枝派千花葉。

辨邪正 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨邪正

垂帶稱提辨是非。要分緇素識尊卑。針筒鼻孔須拈出。若無巴鼻失宗機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垂帶稱提辨是非。要分緇素識尊卑。針筒鼻孔須拈出。若無巴鼻失宗機。

恐顢頇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恐顢頇

一向高茅又不通。須明春夏及秋冬。水動波澄知是濕。達幻方能得性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一向高茅又不通。須明春夏及秋冬。水動波澄知是濕。達幻方能得性空。

巧辯不真須有志 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巧辯不真須有志

巧口多聰號辯才。分明却與道相乖。若無斷臂酬恩者。爭肯西胡特地來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巧口多聰號辯才。分明却與道相乖。若無斷臂酬恩者。爭肯西胡特地來。

得用全 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得用全

作用威權理要分。勿教觸事有情塵。看君駐意求玄旨。不是楞伽會上人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作用威權理要分。勿教觸事有情塵。看君駐意求玄旨。不是楞伽會上人。

擬將來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擬將來

獨脫將來已早遲。隨言薦得更何為。直似江西逢馬祖。也是汾陽第二機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨脫將來已早遲。隨言薦得更何為。直似江西逢馬祖。也是汾陽第二機。

辨作家 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨作家

汾陽寨下有作家。箇箇能提鼈鼻蛇。將頭作尾能施展。本色衲僧薩普吒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽寨下有作家。箇箇能提鼈鼻蛇。將頭作尾能施展。本色衲僧薩普吒。

識機鋒二頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識機鋒二頌

爍電之機不易當。將心學道轉顛狂。直饒齩得當鋒箭。也是烏龜水底藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爍電之機不易當。將心學道轉顛狂。直饒齩得當鋒箭。也是烏龜水底藏。

疾焰過風用更難。揚眉瞬目隔千山。奔流度刃猶成滯。擬擬如何更得全。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾焰過風用更難。揚眉瞬目隔千山。奔流度刃猶成滯。擬擬如何更得全。

句內明真 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 句內明真

句裏明人事最精。來機深辨審須聽。禮拜進前分皂白。眼中早有焰光生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 句裏明人事最精。來機深辨審須聽。禮拜進前分皂白。眼中早有焰光生。

顯宗用 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯宗用

迅速超然物外機。莫教駐思有遲疑。喻似金剛携寶劍。擬將切玉早成泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迅速超然物外機。莫教駐思有遲疑。喻似金剛携寶劍。擬將切玉早成泥。

讚師機 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚師機

䦎閬宗師不易逢。電機聳峻疾如風。禮拜進前身定動。知君失却主人翁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 䦎閬宗師不易逢。電機聳峻疾如風。禮拜進前身定動。知君失却主人翁。

因僧毳衲有頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因僧毳衲有頌

抖擻頭陀服。分明百衲衣。不從針線出。豈肯等閒披。萬行方為首。千賢一路歸。如今承事者。必定續能師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 抖擻頭陀服。分明百衲衣。不從針線出。豈肯等閒披。萬行方為首。千賢一路歸。如今承事者。必定續能師。

南行述牧童歌(十五首) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南行述牧童歌(十五首)

我有牧童兒。常樂古書典。不將文筆抄。祇麼便舒展。未曾讀一字。要文千萬卷。應物不須虧。問答能祇遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有牧童兒。常樂古書典。不將文筆抄。祇麼便舒展。未曾讀一字。要文千萬卷。應物不須虧。問答能祇遣。

我有牧童兒。執杖驅牛轉。不使蹈荒田。豈肯教馳踐。泉水落巖崖。青松長石畔。牛飽取陰涼。餘事誰能管。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有牧童兒。執杖驅牛轉。不使蹈荒田。豈肯教馳踐。泉水落巖崖。青松長石畔。牛飽取陰涼。餘事誰能管。

我有牧童兒。騎牛入鬧市。不把一文錢。買斷乾坤地。種也不施工。收也無準備。當市垛皮鞭。蟄戶一齊啟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有牧童兒。騎牛入鬧市。不把一文錢。買斷乾坤地。種也不施工。收也無準備。當市垛皮鞭。蟄戶一齊啟。

我有牧童兒。長年百不作。日出向光明。天晴入巖谷。溪水洗牛頭。嬾草蔽牛脚。從他萬象昏。我心長寥廓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有牧童兒。長年百不作。日出向光明。天晴入巖谷。溪水洗牛頭。嬾草蔽牛脚。從他萬象昏。我心長寥廓。

我有牧童兒。尋常一似癡。有言人不會。無心道自知。海嶽指淵峻。乾坤廣極低。人問承何力。空拳掌萬機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有牧童兒。尋常一似癡。有言人不會。無心道自知。海嶽指淵峻。乾坤廣極低。人問承何力。空拳掌萬機。

我有牧童兒。身心如鐵石。不依諸佛言。不取世人則。吹笛上高山。把鞭牛上槭廻。首笑呵呵。大地無人識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有牧童兒。身心如鐵石。不依諸佛言。不取世人則。吹笛上高山。把鞭牛上槭廻。首笑呵呵。大地無人識。

我有牧童兒。䰉鬟髽髻長。眉舒兩卷經。手挈一條杖。指物作乾坤。演說成真相。孰能知此意。天上人間仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有牧童兒。䰉鬟髽髻長。眉舒兩卷經。手挈一條杖。指物作乾坤。演說成真相。孰能知此意。天上人間仰。

我有牧童兒。人天不奈何。忽將世界生。忽打乾坤破。顏貌只齠年。性寬心海大。却問古皇仙。誰人生得我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有牧童兒。人天不奈何。忽將世界生。忽打乾坤破。顏貌只齠年。性寬心海大。却問古皇仙。誰人生得我。

我有牧童兒。千般呼喚有。行時海嶽隨。坐即乾坤守。廻首枕須彌。擡身倚北斗。先賢不奈何。唯我獨長久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有牧童兒。千般呼喚有。行時海嶽隨。坐即乾坤守。廻首枕須彌。擡身倚北斗。先賢不奈何。唯我獨長久。

我有牧童兒。是非不到耳。縱橫自在安。展縮無拘止。有意翫江山。無心求榮貴。長眠牛背上。真箇無餘事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有牧童兒。是非不到耳。縱橫自在安。展縮無拘止。有意翫江山。無心求榮貴。長眠牛背上。真箇無餘事。

我有牧童兒。披莎戴箬笠。不能風雨侵。霧露和衣濕。春聽百花榮。秋看千株泣。牧童祇箇心。非是不能入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有牧童兒。披莎戴箬笠。不能風雨侵。霧露和衣濕。春聽百花榮。秋看千株泣。牧童祇箇心。非是不能入。

我有牧童兒。風姿爽古貌。心通廓太虛。性直量還奧毛端三界現。微塵六趣倒。傷嗟洗耳翁。却被牽牛笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有牧童兒。風姿爽古貌。心通廓太虛。性直量還奧毛端三界現。微塵六趣倒。傷嗟洗耳翁。却被牽牛笑。

我有牧童兒。不解一切法。左手提一鞭。右手携一榼。不見有同流。驅牛入石菴。須密遇彌迦。方能善對答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有牧童兒。不解一切法。左手提一鞭。右手携一榼。不見有同流。驅牛入石菴。須密遇彌迦。方能善對答。

我有牧童兒。不著於三昧。大地作繩床。青天為寶蓋。參羅及萬象。日月星辰界。鼓腹唱巴歌。橫眠長自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有牧童兒。不著於三昧。大地作繩床。青天為寶蓋。參羅及萬象。日月星辰界。鼓腹唱巴歌。橫眠長自在。

我有牧童兒。醜陋無人識。肩上一皮鞭。腰間一管笛。往往笑寒山。時時歌拾得。閭氏問豐干。穿山透石壁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有牧童兒。醜陋無人識。肩上一皮鞭。腰間一管笛。往往笑寒山。時時歌拾得。閭氏問豐干。穿山透石壁。

紙扇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紙扇

團團滿月。應機擊發。解取清涼。能去炎熱。得用當時。雲消雨歇。掌內乾坤。一齊通徹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 團團滿月。應機擊發。解取清涼。能去炎熱。得用當時。雲消雨歇。掌內乾坤。一齊通徹。

色空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色空

色空明暗普門彰。萬物無形對影光。法法化成真是幻。幻心不住界通方。心如空色是幻。空幻分明無改變。根塵物物盡光鮮。不說聖凡兼貴賤。遇正陽和風扇。水綠山青花爛漫。鸎啼燕語話春分。令人總憶能公喚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色空明暗普門彰。萬物無形對影光。法法化成真是幻。幻心不住界通方。心如空色是幻。空幻分明無改變。根塵物物盡光鮮。不說聖凡兼貴賤。遇正陽和風扇。水綠山青花爛漫。鸎啼燕語話春分。令人總憶能公喚。

又曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又曰

余今說色心。萬象不相侵。直須言下薦。切忌句中尋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 余今說色心。萬象不相侵。直須言下薦。切忌句中尋。

四相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四相

地廣寬容負重輕。擎持海嶽不曾傾。聖凡無不因茲力。春色方臨百卉禎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地廣寬容負重輕。擎持海嶽不曾傾。聖凡無不因茲力。春色方臨百卉禎。

水涌高源性本清。澄流壅決順方平。沃潤良田通津濟。滄波須作海潮聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水涌高源性本清。澄流壅決順方平。沃潤良田通津濟。滄波須作海潮聲。

火性堅剛事莫窮。能成萬物助神功。發來天地俱灰燼。上下東西一聚空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火性堅剛事莫窮。能成萬物助神功。發來天地俱灰燼。上下東西一聚空。

風動無形不可彰。乾坤大地放毫光。鳴條拔樹吹砂石。總說東君一道芳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風動無形不可彰。乾坤大地放毫光。鳴條拔樹吹砂石。總說東君一道芳。

三教 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三教

夫子有真知。五常是要規。百王不能易。千載洽昌時。老子有丹訣。人間近可師。去華能守實。此外更無知。我佛有真眼。照盡世間疑。三千大千界。一念能總知。三教鼎三足。無令缺一物。推窮因果門。究竟不如佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫子有真知。五常是要規。百王不能易。千載洽昌時。老子有丹訣。人間近可師。去華能守實。此外更無知。我佛有真眼。照盡世間疑。三千大千界。一念能總知。三教鼎三足。無令缺一物。推窮因果門。究竟不如佛。

鐘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

了童纔擊朗乾坤。谿契迷徒不悟門。示聽盲聾興大用。達人豈不爽精神。飲光曾杵通天信。吉利吒王息劍輪。隨扣發機皆應召。普天無不總霑恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了童纔擊朗乾坤。谿契迷徒不悟門。示聽盲聾興大用。達人豈不爽精神。飲光曾杵通天信。吉利吒王息劍輪。隨扣發機皆應召。普天無不總霑恩。

圓通 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓通

聞思修慧獲圓通。果滿三乘路不同。用即隨機循業現。發生諸趣見真功。玉毫曾展三塗界。金色分輝萬行中。爍迦羅眼千燈照。母陀羅手印虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞思修慧獲圓通。果滿三乘路不同。用即隨機循業現。發生諸趣見真功。玉毫曾展三塗界。金色分輝萬行中。爍迦羅眼千燈照。母陀羅手印虛空。

黑黧猫兒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黑黧猫兒

黑黧猫兒作用全。牙爪纖長勢力圓。毛頭涌出真師子。眼放毫光照大千。無邊寶藏能守護。有心蟲鼠解摧殘。分明上樹安身法。未曾開口𡖦甥前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黑黧猫兒作用全。牙爪纖長勢力圓。毛頭涌出真師子。眼放毫光照大千。無邊寶藏能守護。有心蟲鼠解摧殘。分明上樹安身法。未曾開口𡖦甥前。

竹杖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竹杖

一條青竹杖。操節無比樣。心空裏外通。身直圓成相。渡水作良明。登山堪倚仗。終須撥太虛。卓在高峯上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一條青竹杖。操節無比樣。心空裏外通。身直圓成相。渡水作良明。登山堪倚仗。終須撥太虛。卓在高峯上。

悟道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悟道

一悟大乘空。萬境自然通。圓融三界外。包含六趣中。失旨終無物。得用有神功。真箇無心道。不是小人宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一悟大乘空。萬境自然通。圓融三界外。包含六趣中。失旨終無物。得用有神功。真箇無心道。不是小人宗。

明道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明道

皎潔分明不在勳。寶光明殿絕纖塵。波澄水動元知濕。嶽聳雲開皂白分。師子嚬呻千獸伏。象王蹴蹈一池渾。帝鐘日打那吒手。拶破乾坤獨出倫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皎潔分明不在勳。寶光明殿絕纖塵。波澄水動元知濕。嶽聳雲開皂白分。師子嚬呻千獸伏。象王蹴蹈一池渾。帝鐘日打那吒手。拶破乾坤獨出倫。

文殊劍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊劍

我有文殊劍。光明晝夜舒。曾逼如來走。徒使比丘蘇。天魔皆稽首。梵釋盡嗚呼。尋常安膝上。今古總橫鋪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有文殊劍。光明晝夜舒。曾逼如來走。徒使比丘蘇。天魔皆稽首。梵釋盡嗚呼。尋常安膝上。今古總橫鋪。

金剛王劍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛王劍

金剛寶劍我常携。大振空堂日月輝。梵釋天龍親禮讚。威光觸物盡當機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛寶劍我常携。大振空堂日月輝。梵釋天龍親禮讚。威光觸物盡當機。

行脚僧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行脚僧

五湖四海盡曾遊。自在縱橫不繫舟。今日忽因屏上看。人人總持用機籌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五湖四海盡曾遊。自在縱橫不繫舟。今日忽因屏上看。人人總持用機籌。

畫劍二首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫劍二首

龍泉寫出鬼神驚。倒嶽傾湫宇宙清。四海八蠻皆貢國。垂衣披袞罷欃槍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍泉寫出鬼神驚。倒嶽傾湫宇宙清。四海八蠻皆貢國。垂衣披袞罷欃槍。

琅玕永息駐心疑。物物當機理不移。如人問我因誰力。報道能公第一枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 琅玕永息駐心疑。物物當機理不移。如人問我因誰力。報道能公第一枝。

秋夜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秋夜

秋天靜僧寂寞。夜更長心寥廓。諦思仁不識。審細何依託。不見有纖毫。應物隨機作。人問是何宗。同道鳴金鐸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秋天靜僧寂寞。夜更長心寥廓。諦思仁不識。審細何依託。不見有纖毫。應物隨機作。人問是何宗。同道鳴金鐸。

雪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

滿目似銀山。心空世界寬。光明凝皎潔。何物更能宣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿目似銀山。心空世界寬。光明凝皎潔。何物更能宣。

因人施無角牛二首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因人施無角牛二首

人施無角牛。應瑞有來由。果熟誠難避。因圓業已周。儀相人皆訝。藏角不藏頭。孫賓遇方朔。始可識張稠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人施無角牛。應瑞有來由。果熟誠難避。因圓業已周。儀相人皆訝。藏角不藏頭。孫賓遇方朔。始可識張稠。

有頭無角實堪嗟。百劫難逃這作家。凡聖不能明得盡。現前相貌有些些。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有頭無角實堪嗟。百劫難逃這作家。凡聖不能明得盡。現前相貌有些些。

因人得線 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因人得線

妙手何曾掛一條。今晨蒙贈可知交。三乘五性猶花貫。爍電當機是毳袍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙手何曾掛一條。今晨蒙贈可知交。三乘五性猶花貫。爍電當機是毳袍。

歲旦二首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歲旦二首

余今周甲子。孰可知生死。四大夢中漚。一身葉上水。浮雲不久停。甘蔗豈長美。唯有一靈光。曠劫何曾墜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 余今周甲子。孰可知生死。四大夢中漚。一身葉上水。浮雲不久停。甘蔗豈長美。唯有一靈光。曠劫何曾墜。

余今六十一。白髮相催出。幻質比浮雲。空心同祖佛。春來不羨花秋。去豈嫌物。更與三十年。瞥然如電拂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 余今六十一。白髮相催出。幻質比浮雲。空心同祖佛。春來不羨花秋。去豈嫌物。更與三十年。瞥然如電拂。

坐禪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐禪

閉戶疎慵叟。為僧樂坐禪。一心無雜念。萬行自通玄。月印秋江靜。燈明草舍鮮。幾人能到此。到此幾能甄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閉戶疎慵叟。為僧樂坐禪。一心無雜念。萬行自通玄。月印秋江靜。燈明草舍鮮。幾人能到此。到此幾能甄。

寄德山院主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寄德山院主

西河水闊難逢信。善卷山深易隱賢。今日遇僧馳片幅。貴圖記得箇中玄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西河水闊難逢信。善卷山深易隱賢。今日遇僧馳片幅。貴圖記得箇中玄。

慶法筵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶法筵

一周甲子慶為僧。萬事無心總不能。唯有五湖來請問。權開三徑去冤憎。滿頭白髮從他白。遍地氷霜任自氷。今古不移絲髮許。逍遙物外樂騰騰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一周甲子慶為僧。萬事無心總不能。唯有五湖來請問。權開三徑去冤憎。滿頭白髮從他白。遍地氷霜任自氷。今古不移絲髮許。逍遙物外樂騰騰。

雜言歌王觀察 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜言歌王觀察

余見王觀察。台星斗柄拔。雄雄宋作珪。凜凜漢為鎋。奇兮崛兮王君烈。我今始識真賢哲。寬猛相須綿又鐵。磊磊落落真英傑。鞫鞫鞫磕除妖孽。一千年聖遇文明。合志順天孰能奪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 余見王觀察。台星斗柄拔。雄雄宋作珪。凜凜漢為鎋。奇兮崛兮王君烈。我今始識真賢哲。寬猛相須綿又鐵。磊磊落落真英傑。鞫鞫鞫磕除妖孽。一千年聖遇文明。合志順天孰能奪。

啐啄同時頌三首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 啐啄同時頌三首

物外無生體妙機。洞傳今古棄亡思。分明句內超乾象。啐啄何曾不及時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 物外無生體妙機。洞傳今古棄亡思。分明句內超乾象。啐啄何曾不及時。

頭頭萬象顯靈機。句句微亡絕慮思。凡聖路殊同啐啄。直教點鏑不遺時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭頭萬象顯靈機。句句微亡絕慮思。凡聖路殊同啐啄。直教點鏑不遺時。

從前垂手接初機。正示繁言免妄思。今日捧詩來請益。聊伸啐啄報當時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從前垂手接初機。正示繁言免妄思。今日捧詩來請益。聊伸啐啄報當時。

示眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾

春雨與春雲。資生萬物新。青蒼山點點。碧綠草勻勻。雨霽長空靜。雲收一色真。報言修道者。何物更堪陳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春雨與春雲。資生萬物新。青蒼山點點。碧綠草勻勻。雨霽長空靜。雲收一色真。報言修道者。何物更堪陳。

書懷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 書懷

寄跡五湖外。萍蓬四海間。鳳棲桐樹穩。鶴憩古松閒。雨潤香樓漬。莓苔怪石斑。吉祥天獻草。方稱老愚頑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寄跡五湖外。萍蓬四海間。鳳棲桐樹穩。鶴憩古松閒。雨潤香樓漬。莓苔怪石斑。吉祥天獻草。方稱老愚頑。

因讀又玄集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因讀又玄集

因讀又玄集。堪嗟錯用心。不除三惑苦。總被四知侵。獻寶虧家寶。求金失自金。幾多迷路者。不解自推尋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因讀又玄集。堪嗟錯用心。不除三惑苦。總被四知侵。獻寶虧家寶。求金失自金。幾多迷路者。不解自推尋。

園頭僧乞頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 園頭僧乞頌

茂殖園林主。寒暄切要知。地肥多白朮。砂鹵少青芝。下種宜春澤。收藏怕晚灕。却因花木盛。憶得草枯時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 茂殖園林主。寒暄切要知。地肥多白朮。砂鹵少青芝。下種宜春澤。收藏怕晚灕。却因花木盛。憶得草枯時。

三玄三要頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三玄三要頌

第一玄。照用一時全。七星常燦爛。萬里絕塵煙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一玄。照用一時全。七星常燦爛。萬里絕塵煙。

第二玄。鉤錐利似尖。擬擬穿腮過。裂面倚雙肩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二玄。鉤錐利似尖。擬擬穿腮過。裂面倚雙肩。

第三玄。妙用且方圓。隨機明事理。萬法體中全。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三玄。妙用且方圓。隨機明事理。萬法體中全。

第一要。根境俱亡絕朕兆。山崩海竭洒颺塵。蕩盡寒灰始為妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一要。根境俱亡絕朕兆。山崩海竭洒颺塵。蕩盡寒灰始為妙。

第二要。鉤錐察辨呈巧妙。縱去奪來掣電機。透匣七星光晃耀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二要。鉤錐察辨呈巧妙。縱去奪來掣電機。透匣七星光晃耀。

第三要。不用垂鉤不下鉤。臨機一曲楚歌聲。聞了盡皆悉返照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三要。不用垂鉤不下鉤。臨機一曲楚歌聲。聞了盡皆悉返照。

修禪總攝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修禪總攝

安禪心寂靜。不被世魔牽。入聖超凡境。人間出世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安禪心寂靜。不被世魔牽。入聖超凡境。人間出世間。

見性離文字 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見性離文字

見性非言說。何干海藏文。舉心明了義。不在廣云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見性非言說。何干海藏文。舉心明了義。不在廣云云。

頓漸俱收 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頓漸俱收

識心心是佛。不識即魔王。魔佛一心作。佛真魔即狂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識心心是佛。不識即魔王。魔佛一心作。佛真魔即狂。

法界無差 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界無差

莊嚴法界廣精勤。剎剎塵塵見佛身。經卷塵中誰解出。法王真子可宣陳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴法界廣精勤。剎剎塵塵見佛身。經卷塵中誰解出。法王真子可宣陳。

圓通頓了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓通頓了

萬德圓通開佛眼。千光福相號金輪。莊嚴幻質同真際。妙覺無生讚道人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬德圓通開佛眼。千光福相號金輪。莊嚴幻質同真際。妙覺無生讚道人。

直指本心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 直指本心

眾生少信自心佛。不肯承當多受屈。妄想貪嗔煩惱纏。都緣為愛無明窟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生少信自心佛。不肯承當多受屈。妄想貪嗔煩惱纏。都緣為愛無明窟。

頓覺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頓覺

頓悟心源開寶鉢。應供人天離禪悅。百味酥陀最上珍。萬兩黃金也不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頓悟心源開寶鉢。應供人天離禪悅。百味酥陀最上珍。萬兩黃金也不說。

迷悟同源 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷悟同源

迷疑千卷猶嫌少。悟了一言尚太多。迦葉親傳心印印。不從文字付頭陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷疑千卷猶嫌少。悟了一言尚太多。迦葉親傳心印印。不從文字付頭陀。

漸根三乘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸根三乘

三乘了義號真詮。接引初心出蓋纏。遠劫熏成無漏種。要明本性解方圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三乘了義號真詮。接引初心出蓋纏。遠劫熏成無漏種。要明本性解方圓。

初心五性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初心五性

五性修行道不同。人間天上是真蹤。往來豈出輪迴苦。堪愍垂慈六趣中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五性修行道不同。人間天上是真蹤。往來豈出輪迴苦。堪愍垂慈六趣中。

錯用心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 錯用心

近見修持苦節人。六時行道志精勤。心中妄想邪思覺。兜率西方覓世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近見修持苦節人。六時行道志精勤。心中妄想邪思覺。兜率西方覓世尊。

明道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明道

汾陽道廣勿遮欄。蹈著清涼路轉寬。拾得寒山誰辨明。分明同步是豐干。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽道廣勿遮欄。蹈著清涼路轉寬。拾得寒山誰辨明。分明同步是豐干。

西河師子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西河師子

西河師子九州聞。抖擻金毛眾獸賓。哮吼一聲天地靜。五湖四海奉明君。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西河師子九州聞。抖擻金毛眾獸賓。哮吼一聲天地靜。五湖四海奉明君。

汾陽境 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽境

子夏峯高峻。西河水湛深。登山涉水客。步步見真心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 子夏峯高峻。西河水湛深。登山涉水客。步步見真心。

直示佛心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 直示佛心

百川競注歸滄海。萬法多名只一心。經有明文余又說。大悲菩薩號觀音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百川競注歸滄海。萬法多名只一心。經有明文余又說。大悲菩薩號觀音。

自書 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自書

每自勤三業。誰能笑七賢。然燈迦葉後。運智古皇前。不止無心地。寧居有想天。一輪明月靜。萬壑寶光妍。宴坐爐藏火。經行香續煙。古今同道者。頻復往來篇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 每自勤三業。誰能笑七賢。然燈迦葉後。運智古皇前。不止無心地。寧居有想天。一輪明月靜。萬壑寶光妍。宴坐爐藏火。經行香續煙。古今同道者。頻復往來篇。

自懷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自懷

自覺年來力已知。經行宴坐只慈悲。無明頓息休人我。妄解蠲除絕有疑。朽木既非無象質。荷花豈得作瑠璃。從他日月般時序。都放身心一似癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自覺年來力已知。經行宴坐只慈悲。無明頓息休人我。妄解蠲除絕有疑。朽木既非無象質。荷花豈得作瑠璃。從他日月般時序。都放身心一似癡。

學問 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學問

從前學問幾能知。拾礫泥中辨寶稀。唯有隱倫高趣者。騰騰兀兀混時機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從前學問幾能知。拾礫泥中辨寶稀。唯有隱倫高趣者。騰騰兀兀混時機。

學古 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學古

古者金聲是正聲。今人蹤跡倣先行。莫教空笑爭蝸角。直下今生要不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古者金聲是正聲。今人蹤跡倣先行。莫教空笑爭蝸角。直下今生要不生。

齧缺傷俊勇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齧缺傷俊勇

聰明不得失人多。既得聰明理合和。德似顏回堪入室。來車去乘聽謠歌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聰明不得失人多。既得聰明理合和。德似顏回堪入室。來車去乘聽謠歌。

十二時歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二時歌

鷄鳴丑百福。莊嚴莫自守。開門大施。濟饑貧。英俊還須師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鷄鳴丑百福。莊嚴莫自守。開門大施。濟饑貧。英俊還須師子吼。

平旦寅顒顒。端坐自安神。四句百非都不著。四明照出道中人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平旦寅顒顒。端坐自安神。四句百非都不著。四明照出道中人。

日出卯不用。思量作計校。人來遠近少知音。不肯休心任煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日出卯不用。思量作計校。人來遠近少知音。不肯休心任煩惱。

食時辰鐘鼓。分明喚主人。隨方應供福人天。萬德莊嚴是正因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食時辰鐘鼓。分明喚主人。隨方應供福人天。萬德莊嚴是正因。

禺中已更莫。多求樂餘事。三乘五性夢中塵。靈光直出如來智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禺中已更莫。多求樂餘事。三乘五性夢中塵。靈光直出如來智。

日南午直性。分明異今古。迴光普照勿親疎。不信依前受辛苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日南午直性。分明異今古。迴光普照勿親疎。不信依前受辛苦。

日昳未平等。舒光照天地。江海高山總不妨。這箇分明智中智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日昳未平等。舒光照天地。江海高山總不妨。這箇分明智中智。

晡時串萬別。千差識取真。一正百邪俱不起。十力圓通號世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晡時串萬別。千差識取真。一正百邪俱不起。十力圓通號世尊。

日沒酉諸行。無常不長久。經行坐臥不生心。便是余家真道友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日沒酉諸行。無常不長久。經行坐臥不生心。便是余家真道友。

黃昏戌寂靜。安禪功已畢。了了通身六道光。錯解還同漆中漆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃昏戌寂靜。安禪功已畢。了了通身六道光。錯解還同漆中漆。

人定亥一念。不生無障礙。道合天機性宛然。妙旨玄通觀自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人定亥一念。不生無障礙。道合天機性宛然。妙旨玄通觀自在。

夜半子大智。圓通無彼此。迷悟還如鏡上塵。塵鏡俱亡更何事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜半子大智。圓通無彼此。迷悟還如鏡上塵。塵鏡俱亡更何事。

勸世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸世

近見人多說是非。不能緘口道相依。言他短處君還短。長短誰人自得知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近見人多說是非。不能緘口道相依。言他短處君還短。長短誰人自得知。

聖凡邪正自須知。莫管他人是與非。今古幾能窮妙盡。妄隨塵境走如痴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖凡邪正自須知。莫管他人是與非。今古幾能窮妙盡。妄隨塵境走如痴。

爭人競我幾時休。不覺春光已變秋。葉落雁歸霜漸冷。布衣草屨更何求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爭人競我幾時休。不覺春光已變秋。葉落雁歸霜漸冷。布衣草屨更何求。

汾陽無德禪師歌頌卷下(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽無德禪師歌頌卷下(終)

禪師語錄舊版在汾州歲久多脫落南方亦少見者今勸眾緣重鏤版以廣流通 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪師語錄舊版在汾州歲久多脫落南方亦少見者今勸眾緣重鏤版以廣流通

建中靖國元年正月初五日比丘 守中題 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建中靖國元年正月初五日比丘 守中題

洪州開禪宗文字陳政 印行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洪州開禪宗文字陳政 印行