汾陽無德禪師頌古代別卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽無德禪師頌古代別卷中

門人住石霜山慈明大師楚圓集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人住石霜山慈明大師楚圓集

二祖問達磨。請師安心。磨云。將心來與汝安。祖云。覓心了不可得。磨云。與汝安心竟。九年面壁待當機。立雪齊腰未展眉。恭敬願安心地法。覓心無得始無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二祖問達磨。請師安心。磨云。將心來與汝安。祖云。覓心了不可得。磨云。與汝安心竟。九年面壁待當機。立雪齊腰未展眉。恭敬願安心地法。覓心無得始無疑。

六祖問讓和尚。甚麼處來嵩山安和尚處來。祖云。甚麼物恁麼來說似一物即不堪。祖云。還假修證也無。修證即不無。污染即不得。祖云。只此不污染。是諸佛之護念。汝善護持。因師顧問自何來。報道嵩山意不迴。修證即無不污染。撥雲見日便心開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六祖問讓和尚。甚麼處來嵩山安和尚處來。祖云。甚麼物恁麼來說似一物即不堪。祖云。還假修證也無。修證即不無。污染即不得。祖云。只此不污染。是諸佛之護念。汝善護持。因師顧問自何來。報道嵩山意不迴。修證即無不污染。撥雲見日便心開。

馬祖住菴時常坐禪。讓和尚將甎於菴前磨。祖云。磨甎作什麼。讓云作鏡。祖云。磨甎豈得成鏡。讓云。磨甎既不成鏡。坐禪豈得成佛。云如何即是。讓云。譬如駕車。牛若不行。打車即是。打牛即是。磨甎作鏡慕同音。來問分明示本心。纔喚耕人迴面指。犁牛觸破古皇金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬祖住菴時常坐禪。讓和尚將甎於菴前磨。祖云。磨甎作什麼。讓云作鏡。祖云。磨甎豈得成鏡。讓云。磨甎既不成鏡。坐禪豈得成佛。云如何即是。讓云。譬如駕車。牛若不行。打車即是。打牛即是。磨甎作鏡慕同音。來問分明示本心。纔喚耕人迴面指。犁牛觸破古皇金。

百丈再參馬祖。祖以手指繩床角拂子。丈云。即此用離此用。祖云。爾他後開兩片皮。將何為人。丈取拂子竪起。祖云。即此用離此用。丈掛拂子於舊處。祖便喝。丈因此大悟。直得三日耳聾。每因無事侍師前。師指繩床角上懸。舉放却歸本位立。分明一喝至今傳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百丈再參馬祖。祖以手指繩床角拂子。丈云。即此用離此用。祖云。爾他後開兩片皮。將何為人。丈取拂子竪起。祖云。即此用離此用。丈掛拂子於舊處。祖便喝。丈因此大悟。直得三日耳聾。每因無事侍師前。師指繩床角上懸。舉放却歸本位立。分明一喝至今傳。

長慶問靈雲。如何是佛法大意。雲云。驢使未去。馬使到來。靈雲因問出家才。驢使前行馬使來。長慶不明真實地。句中認影影難開。余今報爾諸禪侶。九衢杲日照香街。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長慶問靈雲。如何是佛法大意。雲云。驢使未去。馬使到來。靈雲因問出家才。驢使前行馬使來。長慶不明真實地。句中認影影難開。余今報爾諸禪侶。九衢杲日照香街。

僧問雲門。如何是透法身句。門云。北斗裏藏身。藏身北斗最分明。只為人多見不精。巧妙妄陳心意解。却如平地作深坑。昏燈日晝何曾易。青竹黃花滿地生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問雲門。如何是透法身句。門云。北斗裏藏身。藏身北斗最分明。只為人多見不精。巧妙妄陳心意解。却如平地作深坑。昏燈日晝何曾易。青竹黃花滿地生。

溈山示眾云。老僧遷化後。去山下檀越家。作一頭水牯牛。於左脇上。書一行字云。溈山僧某甲。若喚作溈山僧。又是水牯牛。若喚作水牯牛。又是溈山僧。當恁麼時。喚作什麼。古德垂慈力未酬。纔聞異相便爭牛。聲前句後明玄旨。失却溈山見不週。且與同袍通一線。蘆花雪覆菊當秋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溈山示眾云。老僧遷化後。去山下檀越家。作一頭水牯牛。於左脇上。書一行字云。溈山僧某甲。若喚作溈山僧。又是水牯牛。若喚作水牯牛。又是溈山僧。當恁麼時。喚作什麼。古德垂慈力未酬。纔聞異相便爭牛。聲前句後明玄旨。失却溈山見不週。且與同袍通一線。蘆花雪覆菊當秋。

麻谷持錫到章敬。遶禪床三匝。振錫而立。敬云是是。又到南泉亦如是。泉云。不是不是。章敬道是。和尚為什麼道不是。泉云。章敬即是是。汝不是此是。風力所轉終成敗壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麻谷持錫到章敬。遶禪床三匝。振錫而立。敬云是是。又到南泉亦如是。泉云。不是不是。章敬道是。和尚為什麼道不是。泉云。章敬即是是。汝不是此是。風力所轉終成敗壞。

章敬南泉路似殊。明明道理話親疎。多人不用磨金鏡。漢自漢兮胡自胡。指月迷津迷自指。示君持錫却如無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 章敬南泉路似殊。明明道理話親疎。多人不用磨金鏡。漢自漢兮胡自胡。指月迷津迷自指。示君持錫却如無。

馬祖上堂眾方集。百丈出捲簟。祖便下座。百丈當初侍馬師。對師捲簟更無私。人天不測為奇特。恰是攢鵶捉鳳兒。上士瞥然全體現。太陽出照嶽峰低。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬祖上堂眾方集。百丈出捲簟。祖便下座。百丈當初侍馬師。對師捲簟更無私。人天不測為奇特。恰是攢鵶捉鳳兒。上士瞥然全體現。太陽出照嶽峰低。

無著喫茶。文殊托起玻瓈盞。問無著。南方還有這箇麼。著云無。殊云將什麼喫茶。著無語。文殊大士托玻瓈。遂問南方有箇奇。無著忽言無這箇。誤他多少老闍黎。至今猶未知端的。擡手拈茶不用疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著喫茶。文殊托起玻瓈盞。問無著。南方還有這箇麼。著云無。殊云將什麼喫茶。著無語。文殊大士托玻瓈。遂問南方有箇奇。無著忽言無這箇。誤他多少老闍黎。至今猶未知端的。擡手拈茶不用疑。

祕魔嚴和尚。凡見僧來。提起杈云。什麼魔魅教爾出家。什麼魔魅教爾行脚。道得也杈下死。道不得也杈下死。速道速道。祕魔巖下坐擎杈來者教伊識本家。苦切為君俱不薦。失却真杈捉妄杈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕魔嚴和尚。凡見僧來。提起杈云。什麼魔魅教爾出家。什麼魔魅教爾行脚。道得也杈下死。道不得也杈下死。速道速道。祕魔巖下坐擎杈來者教伊識本家。苦切為君俱不薦。失却真杈捉妄杈。

僧問大隨。劫火洞然。大千俱壞。未審這箇壞不壞。隨云壞。云恁麼則隨他去也。隨云隨他去。懶安的子大隨師。人問隨他師亦隨。返顧不能休駐意。更生異見却狐疑。汾陽與汝開天路。萬別千差一道歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問大隨。劫火洞然。大千俱壞。未審這箇壞不壞。隨云壞。云恁麼則隨他去也。隨云隨他去。懶安的子大隨師。人問隨他師亦隨。返顧不能休駐意。更生異見却狐疑。汾陽與汝開天路。萬別千差一道歸。

石鞏常張弓架箭。凡見僧來云看箭。三平纔見便擘開胸。鞏云。三十年一張弓兩隻箭。只射得半箇聖人。便拗折。張弓架箭喚君迴。不省宗師特意來。箇箇盡隨迷醉走。句中認影影難開。三平猶未全提得。霹靂雷聲遍九垓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石鞏常張弓架箭。凡見僧來云看箭。三平纔見便擘開胸。鞏云。三十年一張弓兩隻箭。只射得半箇聖人。便拗折。張弓架箭喚君迴。不省宗師特意來。箇箇盡隨迷醉走。句中認影影難開。三平猶未全提得。霹靂雷聲遍九垓。

無業禪師。凡有請問。皆云莫妄想。汾州老作坐安眠。問者千般及萬般。一正百邪皆罔措。報伊莫妄直歸源。三乘五性空華夢。一王臨詔恰如閒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無業禪師。凡有請問。皆云莫妄想。汾州老作坐安眠。問者千般及萬般。一正百邪皆罔措。報伊莫妄直歸源。三乘五性空華夢。一王臨詔恰如閒。

僧問木平。如何是祖師西來意。平云。石羊頭子向東看。木平高道最難過。人問西來意若何。石羊頭子向東望。月明纔上遍山坡。直言不用多疑慮。海澄浪息現森羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問木平。如何是祖師西來意。平云。石羊頭子向東看。木平高道最難過。人問西來意若何。石羊頭子向東望。月明纔上遍山坡。直言不用多疑慮。海澄浪息現森羅。

玄沙示眾云。亡僧面前。正是觸目菩提。就中至直是玄沙。觸目全真語不賒。亡者面前親正驗。更無遍黨絕週遮。叢林浩浩爭脣吻。恰似虛空捉幻花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄沙示眾云。亡僧面前。正是觸目菩提。就中至直是玄沙。觸目全真語不賒。亡者面前親正驗。更無遍黨絕週遮。叢林浩浩爭脣吻。恰似虛空捉幻花。

魯祖凡見僧來便面壁。人來面壁坐顒顒。不話多般說異同。親切不教心外覓。免將明暗諕盲聾。秋霜博地生寒暑。魯祖垂慈不用功僧問雲居。截水停輪時如何。居云。磨不轉。雲居有語機關絕。不轉令君返照看。截𮢿閉關停妄解。百花俱發一花園。開花結果從何有。因地抽條長碧天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魯祖凡見僧來便面壁。人來面壁坐顒顒。不話多般說異同。親切不教心外覓。免將明暗諕盲聾。秋霜博地生寒暑。魯祖垂慈不用功僧問雲居。截水停輪時如何。居云。磨不轉。雲居有語機關絕。不轉令君返照看。截𮢿閉關停妄解。百花俱發一花園。開花結果從何有。因地抽條長碧天。

藥山手中書佛字。問道吾。是什麼字。吾云佛字。山云。這多口阿師。道吾忽爾見先師。問字開拳顯妙機。對佛是真真是佛。藥山為破句中疑。狂風纔起香林動。正是波中拾礫時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥山手中書佛字。問道吾。是什麼字。吾云佛字。山云。這多口阿師。道吾忽爾見先師。問字開拳顯妙機。對佛是真真是佛。藥山為破句中疑。狂風纔起香林動。正是波中拾礫時。

欽山問德山。天皇也恁麼道。龍潭也恁麼道。未審德山作麼生道。山云。汝試舉天皇龍潭底看。欽山擬議。德山便打。老倒忘機大作家。古今皆賞絕纖瑕。天皇一脈龍潭現。涌出靈源萬路差。切囑欽山猶定動。得無言說至今誇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欽山問德山。天皇也恁麼道。龍潭也恁麼道。未審德山作麼生道。山云。汝試舉天皇龍潭底看。欽山擬議。德山便打。老倒忘機大作家。古今皆賞絕纖瑕。天皇一脈龍潭現。涌出靈源萬路差。切囑欽山猶定動。得無言說至今誇。

趙州見僧到便問。曾到此間麼。云不曾到。州云。喫茶去。或云曾到。州亦云。喫茶去。院主問。不曾到喫茶去。到來為甚也喫茶去。州召院主。主應諾。州云。喫茶去。趙州有語喫茶去。天下胡僧總到來。不是石橋元底滑。喚他多少衲僧迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趙州見僧到便問。曾到此間麼。云不曾到。州云。喫茶去。或云曾到。州亦云。喫茶去。院主問。不曾到喫茶去。到來為甚也喫茶去。州召院主。主應諾。州云。喫茶去。趙州有語喫茶去。天下胡僧總到來。不是石橋元底滑。喚他多少衲僧迴。

僧問寶應念和尚。如何是祖師西來意。念云。風吹日炙。日炙風吹不計年。行人塵路辨應難。擬心已早深三尺。更教誰問箇中玄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問寶應念和尚。如何是祖師西來意。念云。風吹日炙。日炙風吹不計年。行人塵路辨應難。擬心已早深三尺。更教誰問箇中玄。

靈雲見桃花悟道。有頌。三十年來尋劍客。幾迴葉落又抽枝。自從一見桃花後。直至如今更不疑。舉似玄沙。沙云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹在。昔日靈雲自有知。桃花已落布華夷。寰中拔劍當鋒者。未徹橫身斬萬機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈雲見桃花悟道。有頌。三十年來尋劍客。幾迴葉落又抽枝。自從一見桃花後。直至如今更不疑。舉似玄沙。沙云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹在。昔日靈雲自有知。桃花已落布華夷。寰中拔劍當鋒者。未徹橫身斬萬機。

俱胝和尚。凡有請問只竪一指。天龍一指悟俱胝。當下無私物匪齊。萬互千差寧別說。直教今古勿針錐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱胝和尚。凡有請問只竪一指。天龍一指悟俱胝。當下無私物匪齊。萬互千差寧別說。直教今古勿針錐。

溈山令僧。馳書并鏡。至仰山。山接得提起云。若道是溈山鏡。又在仰山手裏。若道仰山鏡。又是溈山寄來。還有人定當得麼。眾無語遂撲破却。向僧使云到和尚處。但恁麼舉似。仰山接得溈山鏡。告眾拈來行正令。懵懂禪流眼不開。仰山直下驀頭釘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溈山令僧。馳書并鏡。至仰山。山接得提起云。若道是溈山鏡。又在仰山手裏。若道仰山鏡。又是溈山寄來。還有人定當得麼。眾無語遂撲破却。向僧使云到和尚處。但恁麼舉似。仰山接得溈山鏡。告眾拈來行正令。懵懂禪流眼不開。仰山直下驀頭釘。

龍潭在俗時。常供餅十枚上天皇。皇食已每留一餅。與之曰。惠汝以蔭子孫。師忽訝之問曰。餅是某甲將來。何以返云惠汝。皇曰。是汝持來復汝何咎。師因悟遂投出家。將去將來事不差。龍潭故問勿交加。後徒多少爭脣吻。春鳥喃喃罵落花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍潭在俗時。常供餅十枚上天皇。皇食已每留一餅。與之曰。惠汝以蔭子孫。師忽訝之問曰。餅是某甲將來。何以返云惠汝。皇曰。是汝持來復汝何咎。師因悟遂投出家。將去將來事不差。龍潭故問勿交加。後徒多少爭脣吻。春鳥喃喃罵落花。

馬祖與百丈行。次見野鴨飛過。祖曰。是什麼。丈云。野鴨子。祖曰。甚麼處去。丈曰。飛過去也。祖遂扭百丈鼻頭。丈作忍痛聲。祖曰。何曾飛去。野鴨飛空却問僧。要傳祖印付心燈。應機雖對無移動。纔扭綱宗道可增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬祖與百丈行。次見野鴨飛過。祖曰。是什麼。丈云。野鴨子。祖曰。甚麼處去。丈曰。飛過去也。祖遂扭百丈鼻頭。丈作忍痛聲。祖曰。何曾飛去。野鴨飛空却問僧。要傳祖印付心燈。應機雖對無移動。纔扭綱宗道可增。

裴相國托一尊佛。向黃檗前䠒跪云。請師安名。檗召裴休。休應喏。檗云。與汝安名竟。裴遂禮拜。師前跪托請安名。驀地當鋒喚一聲。不是裴公誰敢應。直教聾瞽也聞聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 裴相國托一尊佛。向黃檗前䠒跪云。請師安名。檗召裴休。休應喏。檗云。與汝安名竟。裴遂禮拜。師前跪托請安名。驀地當鋒喚一聲。不是裴公誰敢應。直教聾瞽也聞聽。

大禪佛。一夜於僧堂內叫云。我悟也我悟也。僧問。爾悟箇什麼。大禪云。師姑元來是女人作。悟來不在苦多端。了解都由瞥爾間。定道師姑女人作。癡人積雪作銀山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大禪佛。一夜於僧堂內叫云。我悟也我悟也。僧問。爾悟箇什麼。大禪云。師姑元來是女人作。悟來不在苦多端。了解都由瞥爾間。定道師姑女人作。癡人積雪作銀山。

普化喫生菜。臨際云。普化大似一頭驢。化便拓地作驢鳴。濟云。直歲與他。細抹草料。著化云少室人不識金陵又再來。臨際一隻眼。到處為人開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普化喫生菜。臨際云。普化大似一頭驢。化便拓地作驢鳴。濟云。直歲與他。細抹草料。著化云少室人不識金陵又再來。臨際一隻眼。到處為人開。

老倒分明兩路差。箭鋒相柱勿喎斜。龍蛇混雜人難辨。白日長空下雪花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老倒分明兩路差。箭鋒相柱勿喎斜。龍蛇混雜人難辨。白日長空下雪花。

保壽開堂三聖推出一僧。壽便打。聖云。爾恁麼為人。瞎却鎮州一城人眼去在。壽擲下拄杖歸方丈。三聖擔他保壽槍。推僧出眾擬商量。塞外將軍行正令。直得盲人滿大唐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保壽開堂三聖推出一僧。壽便打。聖云。爾恁麼為人。瞎却鎮州一城人眼去在。壽擲下拄杖歸方丈。三聖擔他保壽槍。推僧出眾擬商量。塞外將軍行正令。直得盲人滿大唐。

普化見馬步使喝街聲。化當街舉手云。滕行者相撲一交來。官人吽云。侮弄人。遂喚當直檐上打五棒。化云。這田舍兒。似即似。是即不是。官人云。說甚是不是。打得爾便休。混俗和光用最難。相逢正是兩風顛。雖然大化無方所。俗官且不是僧官。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普化見馬步使喝街聲。化當街舉手云。滕行者相撲一交來。官人吽云。侮弄人。遂喚當直檐上打五棒。化云。這田舍兒。似即似。是即不是。官人云。說甚是不是。打得爾便休。混俗和光用最難。相逢正是兩風顛。雖然大化無方所。俗官且不是僧官。

僧問法眼。慧超咨和尚。如何是佛。眼云。汝是慧超。問答從頭理不虧。莫同巧妙騁鋒機。真金若不鑪中鍛。爭不將金喚作泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問法眼。慧超咨和尚。如何是佛。眼云。汝是慧超。問答從頭理不虧。莫同巧妙騁鋒機。真金若不鑪中鍛。爭不將金喚作泥。

香嚴初開堂。溈山令僧送書并拄杖。嚴接得便哭。僧問。和尚哭什麼。嚴云。不是哭只為春行秋令。拄杖將來便徹心。淚流不覺思沈吟。春行秋令人驚怪。絕後光前越古今。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香嚴初開堂。溈山令僧送書并拄杖。嚴接得便哭。僧問。和尚哭什麼。嚴云。不是哭只為春行秋令。拄杖將來便徹心。淚流不覺思沈吟。春行秋令人驚怪。絕後光前越古今。

僧問永興安和尚。如何是祖師西來意。師云。壁上畫枯松。蜂來競採蘂。發志忘疲効上機。便伸請益欲除疑。宗師正示空花樹。免教土上更加泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問永興安和尚。如何是祖師西來意。師云。壁上畫枯松。蜂來競採蘂。發志忘疲効上機。便伸請益欲除疑。宗師正示空花樹。免教土上更加泥。

韓愈侍郎問大顛。和尚春秋多少。顛提起數珠云。會麼。侍云不會。顛云。晝夜一百八。明日復來。門首見首座遂問。和尚道。晝夜一百八。意旨如何。首座叩齒三下。侍郎至方丈復問。晝夜一百八意。旨如何。大顛叩齒三下。侍云。元來佛法不別。顛云。侍郎見何道理。侍云。適來問首座。亦恁麼祇對。顛請首座問。適來恁麼祗對侍郎是否。座云是。顛乃打趁出院。解展機鋒是大顛。明知不為小因緣。一般叩齒叢林異。出院韓公始得閒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 韓愈侍郎問大顛。和尚春秋多少。顛提起數珠云。會麼。侍云不會。顛云。晝夜一百八。明日復來。門首見首座遂問。和尚道。晝夜一百八。意旨如何。首座叩齒三下。侍郎至方丈復問。晝夜一百八意。旨如何。大顛叩齒三下。侍云。元來佛法不別。顛云。侍郎見何道理。侍云。適來問首座。亦恁麼祇對。顛請首座問。適來恁麼祗對侍郎是否。座云是。顛乃打趁出院。解展機鋒是大顛。明知不為小因緣。一般叩齒叢林異。出院韓公始得閒。

文殊問無著。南方如何住持。著云。末法比丘。少奉戒律。云多少眾。著云。或三百或五百。無著却問。此間如何住持。殊云。凡聖同居。龍蛇混雜。云多少眾。殊云。前三三後三三。至晚求宿。殊云。大德有執心在。某甲無執心。云還曾受戒否。云受戒久矣。云既無執心。何用受戒。著無語。童子送出。至門遂問。適來大聖道。前三三後三三。是多少。童子召大德。著迴首。童子云。是多少。又問。此是什麼寺額。童子指金剛背後。無著迴首。化寺乃隱。顧問南方住若何。對云三五眾非多。吉祥自述龍蛇混。三三之說告和和。無著未明重話會。均提謂指不仙陀。金剛背後看名字。滿目荒山不奈何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊問無著。南方如何住持。著云。末法比丘。少奉戒律。云多少眾。著云。或三百或五百。無著却問。此間如何住持。殊云。凡聖同居。龍蛇混雜。云多少眾。殊云。前三三後三三。至晚求宿。殊云。大德有執心在。某甲無執心。云還曾受戒否。云受戒久矣。云既無執心。何用受戒。著無語。童子送出。至門遂問。適來大聖道。前三三後三三。是多少。童子召大德。著迴首。童子云。是多少。又問。此是什麼寺額。童子指金剛背後。無著迴首。化寺乃隱。顧問南方住若何。對云三五眾非多。吉祥自述龍蛇混。三三之說告和和。無著未明重話會。均提謂指不仙陀。金剛背後看名字。滿目荒山不奈何。

女人哭入法堂。百丈問作什麼。云父母俱喪。請師揀日。丈云。明日一時埋却。百丈山頭坐不遙。女人山下哭嘷咷。一時埋向清涼地。至孝方能今古超。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人哭入法堂。百丈問作什麼。云父母俱喪。請師揀日。丈云。明日一時埋却。百丈山頭坐不遙。女人山下哭嘷咷。一時埋向清涼地。至孝方能今古超。

西國有聲明三藏。至閩王請玄沙。驗看玄沙背處。以銅筋敲鐵火爐。問是什麼聲。藏云。銅鐵聲。師云。大王莫受外國人謾。師問同人聲色心。報言銅鐵響高音。世間學博雖明了。爭奈將金不識金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西國有聲明三藏。至閩王請玄沙。驗看玄沙背處。以銅筋敲鐵火爐。問是什麼聲。藏云。銅鐵聲。師云。大王莫受外國人謾。師問同人聲色心。報言銅鐵響高音。世間學博雖明了。爭奈將金不識金。

閩王封柑橘各一顆。令使送上雪峰。問云。既是一般。顏色為甚。名字不同。雪峰遂封。回復馳問玄沙。沙將一張紙蓋却。柑橘閩王親手封。將來直問擊胡風。長人入水分明在。更問玄沙又不通。汾陽為汝開天路。寶方金界碧霄空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閩王封柑橘各一顆。令使送上雪峰。問云。既是一般。顏色為甚。名字不同。雪峰遂封。回復馳問玄沙。沙將一張紙蓋却。柑橘閩王親手封。將來直問擊胡風。長人入水分明在。更問玄沙又不通。汾陽為汝開天路。寶方金界碧霄空。

僧問地藏。以字不成。八字不是。未審是什麼字。藏云。看取下頭註脚。以八不成只目前。經中未識註中看。垂慈不為多知解。切要參玄達本源。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問地藏。以字不成。八字不是。未審是什麼字。藏云。看取下頭註脚。以八不成只目前。經中未識註中看。垂慈不為多知解。切要參玄達本源。

僧問德山。如何是露地白牛。云叱叱。云飲噉何物。山云喫喫。白牛露地勿遮欄。在處橫眠在處閒。水草恣情甘美足。醍醐純出潤良田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問德山。如何是露地白牛。云叱叱。云飲噉何物。山云喫喫。白牛露地勿遮欄。在處橫眠在處閒。水草恣情甘美足。醍醐純出潤良田。

耽源辭忠國師問。某甲到南方。人問極則事。向他道什麼。國師云。幸自可憐生剛。要箇護身符子作麼。護身符子最通靈。國師起坐總將行。耽源得用南方去。為說令人睡眼惺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耽源辭忠國師問。某甲到南方。人問極則事。向他道什麼。國師云。幸自可憐生剛。要箇護身符子作麼。護身符子最通靈。國師起坐總將行。耽源得用南方去。為說令人睡眼惺。

僧問鏡清。祖歌如何唱。清云。拋送醉人酒。云恁麼則辜負和尚。清云。猛虎不喫伏肉。對眾橫身問祖歌。師云拋送醉和和。猶言未肯剛瞠眼。伏肉無緣更喫多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問鏡清。祖歌如何唱。清云。拋送醉人酒。云恁麼則辜負和尚。清云。猛虎不喫伏肉。對眾橫身問祖歌。師云拋送醉和和。猶言未肯剛瞠眼。伏肉無緣更喫多。

南泉兩堂爭猫兒。泉見遂提起云。道得即不斬。眾無對。泉便斬却後。舉問趙州。州脫草鞋。於頭上戴出。泉云。子若在却救得猫兒。兩堂上座未開盲。猫兒各有我須爭。一刀兩段南泉手。草鞋留著後人行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南泉兩堂爭猫兒。泉見遂提起云。道得即不斬。眾無對。泉便斬却後。舉問趙州。州脫草鞋。於頭上戴出。泉云。子若在却救得猫兒。兩堂上座未開盲。猫兒各有我須爭。一刀兩段南泉手。草鞋留著後人行。

臺山路上有一婆子。凡有僧問。臺山路向什麼處去。婆云。驀直去。僧纔行。婆云。好箇阿師。又恁麼去也。趙州聞云。我與爾勘破這婆子。遂往問婆亦如是。州迴舉似大眾云。勘破婆子了也。臺山路上老婆禪。南北東西萬萬千。趙州勘破人難會。南北草鞋徹底穿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臺山路上有一婆子。凡有僧問。臺山路向什麼處去。婆云。驀直去。僧纔行。婆云。好箇阿師。又恁麼去也。趙州聞云。我與爾勘破這婆子。遂往問婆亦如是。州迴舉似大眾云。勘破婆子了也。臺山路上老婆禪。南北東西萬萬千。趙州勘破人難會。南北草鞋徹底穿。

洞山勘泰上座云。有一物黑。洞洞上拄天下拄地。常在動用中。動用中收不得。過在什麼處。泰云。過在動用中。山便喝出。同人直示問同袍。舉過分明驗的毛。說理妄陳狂浪動。幻花糊眼不能蘇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洞山勘泰上座云。有一物黑。洞洞上拄天下拄地。常在動用中。動用中收不得。過在什麼處。泰云。過在動用中。山便喝出。同人直示問同袍。舉過分明驗的毛。說理妄陳狂浪動。幻花糊眼不能蘇。

三聖問雪峰。透網金麟。以何為食。峰云。待汝出網來。即向汝道。聖云。一千五百人。善知識話頭。也不識。峰云。老僧住持事繁。透網之魚不識鉤。貪游浪水認浮頭。高灘坐釣垂慈者。迴棹收綸却上舟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三聖問雪峰。透網金麟。以何為食。峰云。待汝出網來。即向汝道。聖云。一千五百人。善知識話頭。也不識。峰云。老僧住持事繁。透網之魚不識鉤。貪游浪水認浮頭。高灘坐釣垂慈者。迴棹收綸却上舟。

僧問巖頭。古帆不掛時如何。巖云。小魚吞大魚。古帆不掛更何疑。學問依前又是迷。大小二魚俱一海。爭奈鉤頭餌不齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問巖頭。古帆不掛時如何。巖云。小魚吞大魚。古帆不掛更何疑。學問依前又是迷。大小二魚俱一海。爭奈鉤頭餌不齊。

修山主悟空法眼。行脚到地藏。向火舉話。次地藏入來乃問。山河大地。與上座自己。是同是別。修云不別。藏竪起兩指出去(云云)。入院高茅總不疑。都緣未達祖師機。妄空學問爭長短。虛記閒詞一肚皮。大地山河君可別。報云不別恰如癡。當人被息狂迷者。見成舉指不楊岐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修山主悟空法眼。行脚到地藏。向火舉話。次地藏入來乃問。山河大地。與上座自己。是同是別。修云不別。藏竪起兩指出去(云云)。入院高茅總不疑。都緣未達祖師機。妄空學問爭長短。虛記閒詞一肚皮。大地山河君可別。報云不別恰如癡。當人被息狂迷者。見成舉指不楊岐。

僧問思和尚。如何是佛法大意。思云。廬陵米作麼價。出家學道未心開。請問宗乘大意來。却問廬陵米幾價。當時心境一齊灰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問思和尚。如何是佛法大意。思云。廬陵米作麼價。出家學道未心開。請問宗乘大意來。却問廬陵米幾價。當時心境一齊灰。

僧問趙州。承聞和尚。親見南泉是否。州云。鎮州出大蘿蔔頭。因問當初得法緣。不言東土及西天。鎮州有菜名蘿蔔。濟却飢瘡幾萬千。僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。云和尚莫將境示人。云我不將境示汝。云如何是祖師西來意。云庭前柏樹子。庭前柏樹地中生。不假犁牛嶺上耕。正示西來千種路。欝密稠林是眼睛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問趙州。承聞和尚。親見南泉是否。州云。鎮州出大蘿蔔頭。因問當初得法緣。不言東土及西天。鎮州有菜名蘿蔔。濟却飢瘡幾萬千。僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。云和尚莫將境示人。云我不將境示汝。云如何是祖師西來意。云庭前柏樹子。庭前柏樹地中生。不假犁牛嶺上耕。正示西來千種路。欝密稠林是眼睛。

僧問洞山。如何是祖師西來意。山云。待洞水逆流。即向汝道。龍牙未息狂心地。遍問諸師不肯休。先達愍他親志切。直言洞水逆須流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問洞山。如何是祖師西來意。山云。待洞水逆流。即向汝道。龍牙未息狂心地。遍問諸師不肯休。先達愍他親志切。直言洞水逆須流。

臨濟兩堂首座相見。齊下喝。僧問臨濟。還有賓主也無。濟云。賓主歷然。兩堂上座總作家。其中道理有分拏。賓主歷然明似鏡。宗師為點眼中花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨濟兩堂首座相見。齊下喝。僧問臨濟。還有賓主也無。濟云。賓主歷然。兩堂上座總作家。其中道理有分拏。賓主歷然明似鏡。宗師為點眼中花。

閩王令使。送交床與雪峯。僧問和尚。受大王如此供養。將何答報。峯以兩手托地云。輕打我輕打我。因問如何報主恩。舉畢全收坐要津。船頭若有風浪動。滿目流沙不見人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閩王令使。送交床與雪峯。僧問和尚。受大王如此供養。將何答報。峯以兩手托地云。輕打我輕打我。因問如何報主恩。舉畢全收坐要津。船頭若有風浪動。滿目流沙不見人。

打地和尚。凡見僧來。打地一下。紫府山前真正士。主丈常擎在手中。南北問津無限眾。唯將打地報盲聾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 打地和尚。凡見僧來。打地一下。紫府山前真正士。主丈常擎在手中。南北問津無限眾。唯將打地報盲聾。

甘贄行者。往南泉設粥云。請和尚念誦。泉自打槌云。請大眾為猩奴白牯。念摩訶般若波羅蜜。贄禮拜便出去。泉後問典座。行者在麼。云去也。泉遂打破粥鍋。一般設粥古今稀。十利功圓果不低。鍋鑊盡穿無煮粒。叢林遠近總應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘贄行者。往南泉設粥云。請和尚念誦。泉自打槌云。請大眾為猩奴白牯。念摩訶般若波羅蜜。贄禮拜便出去。泉後問典座。行者在麼。云去也。泉遂打破粥鍋。一般設粥古今稀。十利功圓果不低。鍋鑊盡穿無煮粒。叢林遠近總應知。

中邑纔見僧。拍手鼓唇云。嗚㖿嗚㖿仰山到。從東過西立。邑云。子甚處得此三昧。云某甲從曹溪脫印學得來。邑云。如是山却問和尚。甚處得此三昧。邑云。我從章敬處得來。鼓唇拍手口嗚㖿。直引人來辨正邪。千萬往迴都不薦。仰山才見便同家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中邑纔見僧。拍手鼓唇云。嗚㖿嗚㖿仰山到。從東過西立。邑云。子甚處得此三昧。云某甲從曹溪脫印學得來。邑云。如是山却問和尚。甚處得此三昧。邑云。我從章敬處得來。鼓唇拍手口嗚㖿。直引人來辨正邪。千萬往迴都不薦。仰山才見便同家。

鳥窠和尚。侍者辭去問。什麼處去者。云諸方學佛法去。窠云。若是佛法。我者裏也。有些子云。如何是和尚佛法。窠拈布毛一吹。侍者悟去。侍者初心慕聖緣。辭師欲去學參禪。鳥窠知是根機熟。吹毛當下得心安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳥窠和尚。侍者辭去問。什麼處去者。云諸方學佛法去。窠云。若是佛法。我者裏也。有些子云。如何是和尚佛法。窠拈布毛一吹。侍者悟去。侍者初心慕聖緣。辭師欲去學參禪。鳥窠知是根機熟。吹毛當下得心安。

崔禪上堂云。出來打出來打。僧出云崔禪聻。師擲下主丈。便歸方丈。大展家風示眾人。垂鉤入海釣金鱗。游魚弄水騰波浪。船棹俱拋出大津。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 崔禪上堂云。出來打出來打。僧出云崔禪聻。師擲下主丈。便歸方丈。大展家風示眾人。垂鉤入海釣金鱗。游魚弄水騰波浪。船棹俱拋出大津。

長慶保福遊山。次福云。秖這裏便是妙峯頂也無。慶云。是即是可惜許。因上高巖到頂頭。僧人致問已圓周。是即便是可惜許。只恐同音別處遊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長慶保福遊山。次福云。秖這裏便是妙峯頂也無。慶云。是即是可惜許。因上高巖到頂頭。僧人致問已圓周。是即便是可惜許。只恐同音別處遊。

僧問長沙。本來人還成佛否。沙云。大唐天子。不可割茅刈草去也。岑公出袖播鴻機。問佛人多作佛稀。王主割茅親下手。不能土上更加泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問長沙。本來人還成佛否。沙云。大唐天子。不可割茅刈草去也。岑公出袖播鴻機。問佛人多作佛稀。王主割茅親下手。不能土上更加泥。

曹山聞鐘云。阿邪阿邪。僧云。和尚作什麼。山云。打著吾心。聞鐘便道打余心。語淺分明理事深。楞嚴會上圓通者。正法明王觀世音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曹山聞鐘云。阿邪阿邪。僧云。和尚作什麼。山云。打著吾心。聞鐘便道打余心。語淺分明理事深。楞嚴會上圓通者。正法明王觀世音。

睦州喚僧。大德僧迴首。州云。擔板漢。垂慈只要總通靈。不是宗師妄自生。擔板直教須放下。免伊虛度百千生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睦州喚僧。大德僧迴首。州云。擔板漢。垂慈只要總通靈。不是宗師妄自生。擔板直教須放下。免伊虛度百千生。

西禪到保壽云。甚處來。云西山來。壽云。還見胡孫麼。云見。壽云。作得箇甚伎倆。云見。某甲一箇。伎倆也做不得。壽便打。舊人相見話中心。詰問西山路淺深。對眾直言呈伎倆。洪爐鍛煉要真金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西禪到保壽云。甚處來。云西山來。壽云。還見胡孫麼。云見。壽云。作得箇甚伎倆。云見。某甲一箇。伎倆也做不得。壽便打。舊人相見話中心。詰問西山路淺深。對眾直言呈伎倆。洪爐鍛煉要真金。

報恩令侍者取西橋水。灌東面蓮盆。侍者灌了。恩云。灌何處者。云東面蓮盆。恩却問傍僧。是真實是虛妄。西邊取水灌東邊。侍者親行往又還。汲使更無心外法。却問傍僧恐不圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報恩令侍者取西橋水。灌東面蓮盆。侍者灌了。恩云。灌何處者。云東面蓮盆。恩却問傍僧。是真實是虛妄。西邊取水灌東邊。侍者親行往又還。汲使更無心外法。却問傍僧恐不圓。

僧問巖頭。塵中如何辨主。嵓云。銅砂羅裏滿盛油。塵中辨主最難明。千萬人中少一惺。銅砂羅油今古淨。與君拔却眼中釘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問巖頭。塵中如何辨主。嵓云。銅砂羅裏滿盛油。塵中辨主最難明。千萬人中少一惺。銅砂羅油今古淨。與君拔却眼中釘。

僧問石頭。如何是解脫。師云。誰縛汝。云無人縛。師云。無人縛汝。即是解脫。何用更求解脫。未息狐疑問上流。如何解脫得心休。承君解縛從誰起。直說無生是石頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問石頭。如何是解脫。師云。誰縛汝。云無人縛。師云。無人縛汝。即是解脫。何用更求解脫。未息狐疑問上流。如何解脫得心休。承君解縛從誰起。直說無生是石頭。

僧問趙州。牛頭未見四祖時如何。州云。飽柴飽水。云見後如何。云飽柴飽水。古人抱志坐牛頭。信師示話示無休。飽柴飽水心安靜。真正無私是趙州。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問趙州。牛頭未見四祖時如何。州云。飽柴飽水。云見後如何。云飽柴飽水。古人抱志坐牛頭。信師示話示無休。飽柴飽水心安靜。真正無私是趙州。

曹山問僧。甚處來。云掃地來。云佛前掃佛後掃。云前後一時掃。山云。與老僧過袈裟來。量器方圓識得伊。問君掃地示慈悲。前後一時俱掃却。也是拈他第二機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曹山問僧。甚處來。云掃地來。云佛前掃佛後掃。云前後一時掃。山云。與老僧過袈裟來。量器方圓識得伊。問君掃地示慈悲。前後一時俱掃却。也是拈他第二機。

鼓山問僧。如何是不跨石門句。僧無語。不跨石門入理深。學人不用更沈吟。晏公正坐鼓山上。大海無波浪不侵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼓山問僧。如何是不跨石門句。僧無語。不跨石門入理深。學人不用更沈吟。晏公正坐鼓山上。大海無波浪不侵。

玄沙示眾云。諸方老宿盡道。接物利生。忽遇三種病人來。作麼生接。患盲者拈槌竪拂。他又不見。患聾者語言三昧。他又不聞。患瘂者教伊說。又說不得。且作麼生接。若接不得。佛法無靈驗。權生聾瞽瘂𤸷痲。要顯吾宗驗作家。金剛截銕如泥碎。透金纔動失玄沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄沙示眾云。諸方老宿盡道。接物利生。忽遇三種病人來。作麼生接。患盲者拈槌竪拂。他又不見。患聾者語言三昧。他又不聞。患瘂者教伊說。又說不得。且作麼生接。若接不得。佛法無靈驗。權生聾瞽瘂𤸷痲。要顯吾宗驗作家。金剛截銕如泥碎。透金纔動失玄沙。

廓侍者問德山。從上諸聖向甚處去。山云。作麼作麼。廓云。官家勅點飛龍馬。跛鼈出頭來作麼。山休去。明日浴。次山將木杓。打廓一下云。昨日公案作麼生。廓云。這老漢今日方始瞥地。跛鼈飛龍騎。形殊理不殊。欲明二大士。棒下識真珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廓侍者問德山。從上諸聖向甚處去。山云。作麼作麼。廓云。官家勅點飛龍馬。跛鼈出頭來作麼。山休去。明日浴。次山將木杓。打廓一下云。昨日公案作麼生。廓云。這老漢今日方始瞥地。跛鼈飛龍騎。形殊理不殊。欲明二大士。棒下識真珠。

藥山看經。次僧問。和尚尋常。不許人看經。為什麼却自看。山云。我祇要遮眼。云某甲學和尚得麼。山云。汝若看牛皮也須穿。徹底更何疑。覻穿會者稀。叮嚀猶付囑。句句是玄機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥山看經。次僧問。和尚尋常。不許人看經。為什麼却自看。山云。我祇要遮眼。云某甲學和尚得麼。山云。汝若看牛皮也須穿。徹底更何疑。覻穿會者稀。叮嚀猶付囑。句句是玄機。

外道問佛。不問有言。不問無言。世尊良久。外道讚嘆云。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。外道去。阿難問佛。外道有何所證。讚嘆而去。世尊云。如世良馬見鞭影而行。鞭影分明指似君。多聞瞥地爽精神。汾陽報汝諸禪侶。信手拈來莫厭塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道問佛。不問有言。不問無言。世尊良久。外道讚嘆云。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。外道去。阿難問佛。外道有何所證。讚嘆而去。世尊云。如世良馬見鞭影而行。鞭影分明指似君。多聞瞥地爽精神。汾陽報汝諸禪侶。信手拈來莫厭塵。

藥山謂雲巖云。與我喚沙彌來。巖曰。喚他作什麼。云我有箇折脚鐺子。要伊提上提下。云恁麼則共和尚。出一隻手。道人相見喚沙彌。來往須勤勿得遲。折脚鐺子常拈掇。各携一耳臂交加。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥山謂雲巖云。與我喚沙彌來。巖曰。喚他作什麼。云我有箇折脚鐺子。要伊提上提下。云恁麼則共和尚。出一隻手。道人相見喚沙彌。來往須勤勿得遲。折脚鐺子常拈掇。各携一耳臂交加。

藥山示眾云。智不到處切忌道著道著即頭角生道吾便出去。雲巖問藥山。智師兄為什麼。不秖對和尚。山曰。却是智頭陀會爾去。問取他却來。問智師兄。適來為什麼。不祇對和尚。云我今日頭痛。爾去。問取和尚。巖遷化後。吾云。雲巖不知有悔。不當時向伊道。雖然如是。要且不違藥山之子。言詮不到是同袍。拂袖歸坐眾手掏。砂礫真金元底別。不須疑慮更忉忉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥山示眾云。智不到處切忌道著道著即頭角生道吾便出去。雲巖問藥山。智師兄為什麼。不秖對和尚。山曰。却是智頭陀會爾去。問取他却來。問智師兄。適來為什麼。不祇對和尚。云我今日頭痛。爾去。問取和尚。巖遷化後。吾云。雲巖不知有悔。不當時向伊道。雖然如是。要且不違藥山之子。言詮不到是同袍。拂袖歸坐眾手掏。砂礫真金元底別。不須疑慮更忉忉。

歸宗鋤草。見一條蛇便斬却。僧問。久嚮歸宗到來。只是箇麁行沙門。宗云。是爾麁我麁。後雪峯問德山。古人斬蛇意旨如何。山便打。峯便走。山召云。布納布納。峯回首。山云。他後悟去。方知老漢徹底老婆心。廬嶽宗師接上機。斬蛇特地施慈悲。高茅座主驚忙怕。却道麁心錯是非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸宗鋤草。見一條蛇便斬却。僧問。久嚮歸宗到來。只是箇麁行沙門。宗云。是爾麁我麁。後雪峯問德山。古人斬蛇意旨如何。山便打。峯便走。山召云。布納布納。峯回首。山云。他後悟去。方知老漢徹底老婆心。廬嶽宗師接上機。斬蛇特地施慈悲。高茅座主驚忙怕。却道麁心錯是非。

藥山問僧。年多少。云七十二。云是年七十二麼。僧云是。山便打。有僧馳此語。問曹山。此意如何。曹山云。前箭猶是可。後箭射人深。僧云。如何免棒。曹山云。王勅既行。諸侯避道。垂慈接引問年多。應答隨時未許他。再審始明端的處。令行霹靂不仙陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥山問僧。年多少。云七十二。云是年七十二麼。僧云是。山便打。有僧馳此語。問曹山。此意如何。曹山云。前箭猶是可。後箭射人深。僧云。如何免棒。曹山云。王勅既行。諸侯避道。垂慈接引問年多。應答隨時未許他。再審始明端的處。令行霹靂不仙陀。

僧辭趙州問。甚麼處去。僧云。閩中去。州云。彼中軍馬隘鬧。直須迴避。僧云。向什麼處。迴避始得。州云。恰好。僧去閩中路不遙。報言軍馬王嘈嘈。問師迴避居何處。恰好安眠日正高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧辭趙州問。甚麼處去。僧云。閩中去。州云。彼中軍馬隘鬧。直須迴避。僧云。向什麼處。迴避始得。州云。恰好。僧去閩中路不遙。報言軍馬王嘈嘈。問師迴避居何處。恰好安眠日正高。

雪峯負一束藤。路逢一僧。便拋下。僧擬取。峯便蹈倒歸。舉似長生。乃云。我今日蹈者僧甚快。生云。和尚替這僧。入涅槃堂始得。峯休去。雪峯拋束示傍僧。僧取遭師脚一登。懵懂不靈知恰好。長生却解揥籠燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪峯負一束藤。路逢一僧。便拋下。僧擬取。峯便蹈倒歸。舉似長生。乃云。我今日蹈者僧甚快。生云。和尚替這僧。入涅槃堂始得。峯休去。雪峯拋束示傍僧。僧取遭師脚一登。懵懂不靈知恰好。長生却解揥籠燈。

三聖令秀上座問長沙。南泉遷化。向什麼處去。沙云。石頭作沙彌時。參見六祖。秀云。不問石頭參見六祖。南泉遷化。向什麼處去。沙云。教伊尋思去。秀云。和尚雖有千尺寒松。且無抽條石笋。沙不對。秀云。謝師答話。沙亦不對。秀舉似三聖。聖云。若實恁麼。猶勝臨濟七步。雖然如此。待我更驗看。至明日。三聖問。承聞和尚昨日。答南泉遷化話。可謂光前絕後。今古罕聞。長沙亦不對。聖云。從來疑著這漢。三聖令僧問同人。長沙輕輕為指陳。多少毳流言下覓。從來疑著走如塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三聖令秀上座問長沙。南泉遷化。向什麼處去。沙云。石頭作沙彌時。參見六祖。秀云。不問石頭參見六祖。南泉遷化。向什麼處去。沙云。教伊尋思去。秀云。和尚雖有千尺寒松。且無抽條石笋。沙不對。秀云。謝師答話。沙亦不對。秀舉似三聖。聖云。若實恁麼。猶勝臨濟七步。雖然如此。待我更驗看。至明日。三聖問。承聞和尚昨日。答南泉遷化話。可謂光前絕後。今古罕聞。長沙亦不對。聖云。從來疑著這漢。三聖令僧問同人。長沙輕輕為指陳。多少毳流言下覓。從來疑著走如塵。

藥山打鼓。高沙彌捧鉢。作舞入堂。山便拋下鼓槌云。是第幾和。沙彌云。第二和。作麼生是第一和。沙彌就桶內。盛一杓飯便去。一般打鼓并作舞。與爾諸家事不同。歷歷正聲霄漢外。且非數目落寰中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥山打鼓。高沙彌捧鉢。作舞入堂。山便拋下鼓槌云。是第幾和。沙彌云。第二和。作麼生是第一和。沙彌就桶內。盛一杓飯便去。一般打鼓并作舞。與爾諸家事不同。歷歷正聲霄漢外。且非數目落寰中。

僧問石霜。咫尺之間為什麼。不覩師顏。霜云。我道遍界不曾藏。僧復問雪峰。遍界不曾藏。意旨如何。峰云。什麼處不是石霜。後玄沙云。雪峯老子。蹉過石霜。千疑萬慮扣禪關。遍界非藏豈小言。象骨玄沙猶定動。誤他遊子失歸源。高賢不用隨聲色。地久天長目對門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問石霜。咫尺之間為什麼。不覩師顏。霜云。我道遍界不曾藏。僧復問雪峰。遍界不曾藏。意旨如何。峰云。什麼處不是石霜。後玄沙云。雪峯老子。蹉過石霜。千疑萬慮扣禪關。遍界非藏豈小言。象骨玄沙猶定動。誤他遊子失歸源。高賢不用隨聲色。地久天長目對門。

法眼問修山主。毫釐有差。天地懸隔。兄作麼生會。修云。毫釐有差。天地懸隔。眼云。恁麼會又爭得。修云。和尚意作麼生。眼云。毫釐有差。天地懸隔。修便禮拜宗師故故問同人。一擊毫釐兩路分。再審便能明的旨。自然青白不從聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法眼問修山主。毫釐有差。天地懸隔。兄作麼生會。修云。毫釐有差。天地懸隔。眼云。恁麼會又爭得。修云。和尚意作麼生。眼云。毫釐有差。天地懸隔。修便禮拜宗師故故問同人。一擊毫釐兩路分。再審便能明的旨。自然青白不從聞。

白兆舉紫胡有犬。上取人頭。中取人心。下取人腰。僧問如何是白兆犬。師云。不作聲。僧便喝。師便打云。向道不作聲。白兆有犬不作聲。學人一喝眾皆驚。宗師縱奪能舒展。直教睡眼一齊明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白兆舉紫胡有犬。上取人頭。中取人心。下取人腰。僧問如何是白兆犬。師云。不作聲。僧便喝。師便打云。向道不作聲。白兆有犬不作聲。學人一喝眾皆驚。宗師縱奪能舒展。直教睡眼一齊明。

僧問南泉。和尚百年後。向什麼處去。泉云。向山下檀越家。作一頭水牯牛去。云某甲隨和尚去得也無。泉云。爾若來。銜取一枝草來。類中難辨要分明。戴角披毛卒未惺。銜取草來方定動。頭頭物物現真靈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問南泉。和尚百年後。向什麼處去。泉云。向山下檀越家。作一頭水牯牛去。云某甲隨和尚去得也無。泉云。爾若來。銜取一枝草來。類中難辨要分明。戴角披毛卒未惺。銜取草來方定動。頭頭物物現真靈。

永嘉到六祖。遶繩床振錫而立。祖云。夫沙門。具三千威儀八萬細行。大德從何方而來。生大我慢。師云。生死事大。無常迅速。祖云。何不體取無生。了取無速。師云。體即無生。達本無速。祖云。汝甚得無生意耶。師云。無生豈有意。祖云。既無意誰為分別。師云。分別亦非意。祖云。如是如是。圓悟真心作本心。無人證據思沈吟。崛多擊發緣當熟。一見能師便得金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永嘉到六祖。遶繩床振錫而立。祖云。夫沙門。具三千威儀八萬細行。大德從何方而來。生大我慢。師云。生死事大。無常迅速。祖云。何不體取無生。了取無速。師云。體即無生。達本無速。祖云。汝甚得無生意耶。師云。無生豈有意。祖云。既無意誰為分別。師云。分別亦非意。祖云。如是如是。圓悟真心作本心。無人證據思沈吟。崛多擊發緣當熟。一見能師便得金。

南泉問僧。甚處來。云神山打羅來。泉云。手打脚打。僧無語。泉云。爾問我與爾道。僧云。手打脚打。泉云。向後遇明眼人。舉似後法眼問僧。神山打羅話。爾作麼生會。僧便拜。眼云。我擗脊棒。爾作麼生。僧云。若不打何處討崇壽。眼云。別處即得這裏不得。法眼當初似一明。打羅道理甚叮嚀。恰如飢國逢王饍。未食疑心却欲爭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南泉問僧。甚處來。云神山打羅來。泉云。手打脚打。僧無語。泉云。爾問我與爾道。僧云。手打脚打。泉云。向後遇明眼人。舉似後法眼問僧。神山打羅話。爾作麼生會。僧便拜。眼云。我擗脊棒。爾作麼生。僧云。若不打何處討崇壽。眼云。別處即得這裏不得。法眼當初似一明。打羅道理甚叮嚀。恰如飢國逢王饍。未食疑心却欲爭。

良遂座主。初參麻谷。谷見來便去鋤草。良遂到谷都不顧。便歸方丈。閉却門。良遂三日後去。參纔扣門。谷云阿誰。云和尚莫謾良遂。若不來禮拜和尚。泪被經論賺過一生。谷乃開門相見。迸順之機不易當。大根良遂解思量。若非久積同風事。爭肯迴頭信法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 良遂座主。初參麻谷。谷見來便去鋤草。良遂到谷都不顧。便歸方丈。閉却門。良遂三日後去。參纔扣門。谷云阿誰。云和尚莫謾良遂。若不來禮拜和尚。泪被經論賺過一生。谷乃開門相見。迸順之機不易當。大根良遂解思量。若非久積同風事。爭肯迴頭信法王。

雪峯示眾云。望州亭與爾相見了也。烏石嶺與爾相見了也。僧堂前與爾相見了也。保福問鵝湖。僧堂前且置。望州亭烏石嶺甚麼處相見。鵝湖䠫步歸方丈。保福便入僧堂。望州烏石與堂前。相見相知幾萬千。唯有鵝湖并保福。此時相見解推遷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪峯示眾云。望州亭與爾相見了也。烏石嶺與爾相見了也。僧堂前與爾相見了也。保福問鵝湖。僧堂前且置。望州亭烏石嶺甚麼處相見。鵝湖䠫步歸方丈。保福便入僧堂。望州烏石與堂前。相見相知幾萬千。唯有鵝湖并保福。此時相見解推遷。

雪峯到浦泉辭去。入簥裏坐。泉云。這箇四人舁。那箇幾人舁。峯從簥內湧起身云。道什麼。泉再問。峯云。行行是伊不識。湧泉故故問舁僧。四一分明說似君。再問早踰千萬里。行行要得識慈身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪峯到浦泉辭去。入簥裏坐。泉云。這箇四人舁。那箇幾人舁。峯從簥內湧起身云。道什麼。泉再問。峯云。行行是伊不識。湧泉故故問舁僧。四一分明說似君。再問早踰千萬里。行行要得識慈身。

溈山與仰山行。次鵶衘一紅柿落。仰山捧上溈山。溈云。甚處得來。仰云。是和尚道德所感。溈云子也不得空。然遂分一半。鵶衘柿子落師前。獻問何來事皎然。各分一半甜似蜜。如今不會更何年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溈山與仰山行。次鵶衘一紅柿落。仰山捧上溈山。溈云。甚處得來。仰云。是和尚道德所感。溈云子也不得空。然遂分一半。鵶衘柿子落師前。獻問何來事皎然。各分一半甜似蜜。如今不會更何年。

溈山與仰山摘茶。次溈云。終日只聞子聲。不見子形。仰山撼茶樹。溈云。子只得其用。不得其體。云某甲只恁麼和尚作麼生。源山良久。仰云。和尚只得其體。不得其用。溈云。放子三十棒。摘茶更莫別思量。處處分明是道場。體用共推真應物。禪流頓覺雨前香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溈山與仰山摘茶。次溈云。終日只聞子聲。不見子形。仰山撼茶樹。溈云。子只得其用。不得其體。云某甲只恁麼和尚作麼生。源山良久。仰云。和尚只得其體。不得其用。溈云。放子三十棒。摘茶更莫別思量。處處分明是道場。體用共推真應物。禪流頓覺雨前香。

南泉麻谷歸宗同去。禮拜忠國師。泉於地上。畫一圓相。云道得即去。歸宗於圓相中坐。麻谷便作女人拜。泉云。恁麼則不去也。宗云。是什麼心行。國師欲見義多般。圓相端居拜請看。不去同音聞便解。久經行陣奪旗旛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南泉麻谷歸宗同去。禮拜忠國師。泉於地上。畫一圓相。云道得即去。歸宗於圓相中坐。麻谷便作女人拜。泉云。恁麼則不去也。宗云。是什麼心行。國師欲見義多般。圓相端居拜請看。不去同音聞便解。久經行陣奪旗旛。

玄沙令僧持書上雪峯。峯開見是白紙。遂呈示大眾云。會麼。眾無語。峯云。不見道君子。千里同風僧。回舉似玄沙。沙云。山頭老漢蹉過也不知。故遣馳書達遠信。不于文字示家風。回來却報玄沙語。蹉過分明理更封。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄沙令僧持書上雪峯。峯開見是白紙。遂呈示大眾云。會麼。眾無語。峯云。不見道君子。千里同風僧。回舉似玄沙。沙云。山頭老漢蹉過也不知。故遣馳書達遠信。不于文字示家風。回來却報玄沙語。蹉過分明理更封。

百丈問雲居。承聞溈山近來。作水牯牛去也。雲居云。是却問百丈。溈山水牯牛話作麼生會。丈云。彼此老大。雲居因問古人牛。賓主天然互換酬。彼此老年真可信。類中拈出一毛頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百丈問雲居。承聞溈山近來。作水牯牛去也。雲居云。是却問百丈。溈山水牯牛話作麼生會。丈云。彼此老大。雲居因問古人牛。賓主天然互換酬。彼此老年真可信。類中拈出一毛頭。

李翱尚書問藥山。如何是道。山以手指天云。會麼。李云。不會。師云。雲在青天。水在瓶翱。乃述一偈上師。練得身形似寉形。千株松下兩函經。我來問道無餘說。雲在青天水在瓶。雲在青天水在瓶。恐君妄解詐惺惺。□□□□□魂聽。如實通神現姓名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 李翱尚書問藥山。如何是道。山以手指天云。會麼。李云。不會。師云。雲在青天。水在瓶翱。乃述一偈上師。練得身形似寉形。千株松下兩函經。我來問道無餘說。雲在青天水在瓶。雲在青天水在瓶。恐君妄解詐惺惺。□□□□□魂聽。如實通神現姓名。

香巖垂語云。如人上樹。口𭊷樹枝。手不攀枝。脚不蹈樹。枝下有人。問西來意。不對則違他所問。若對又喪身失命。當恁時作麼生即是。香巖㘅樹示多人。要引同袍達本真。擬擬却從言下取。喪身失命數如塵。汾陽為爾開迷路。雲散長天日月新。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香巖垂語云。如人上樹。口𭊷樹枝。手不攀枝。脚不蹈樹。枝下有人。問西來意。不對則違他所問。若對又喪身失命。當恁時作麼生即是。香巖㘅樹示多人。要引同袍達本真。擬擬却從言下取。喪身失命數如塵。汾陽為爾開迷路。雲散長天日月新。

都頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 都頌

先賢一百則。天下錄來傳。難知與易會。汾陽頌皎然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先賢一百則。天下錄來傳。難知與易會。汾陽頌皎然。

空花結空果。非後亦非先。普告諸開士。同明第一玄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空花結空果。非後亦非先。普告諸開士。同明第一玄。

師註首山念禪師頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師註首山念禪師頌

咄哉拙郎君(素潔條然) 巧妙無相識(運機非面目) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咄哉拙郎君(素潔條然) 巧妙無相識(運機非面目)

打破鳳林關(蕩盡玲瓏性) 著靴水上立(塵泥自異) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 打破鳳林關(蕩盡玲瓏性) 著靴水上立(塵泥自異)

咄哉巧女兒(玅智理圓容) 攢梭不解織(無間功不立) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咄哉巧女兒(玅智理圓容) 攢梭不解織(無間功不立)

看他鬪雞人(傍觀審騰距爭功不自傷) 水牛也不識(全力能負不露頭角) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 看他鬪雞人(傍觀審騰距爭功不自傷) 水牛也不識(全力能負不露頭角)

詰問一百則逐一代之于後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詰問一百則逐一代之于後。

問寶華座上。獨有慈尊。萬聖俱攢。千光透影。明明普照。各各凝然。盡已神通。穿雲渡水。為什麼識不得。如今還有識得底麼。有即道來。代云。却勞心力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問寶華座上。獨有慈尊。萬聖俱攢。千光透影。明明普照。各各凝然。盡已神通。穿雲渡水。為什麼識不得。如今還有識得底麼。有即道來。代云。却勞心力。

風無形象。為什麼。水輪持上。代云。力不虧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風無形象。為什麼。水輪持上。代云。力不虧。

水無筋骨。為什麼。能持大地。代云。柔弱勝剛強。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水無筋骨。為什麼。能持大地。代云。柔弱勝剛強。

地無偏黨。為什麼。高下不平。代云。顯然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地無偏黨。為什麼。高下不平。代云。顯然。

火在木中為什麼。不燒本體。代云。壞不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火在木中為什麼。不燒本體。代云。壞不得。

空無邊際。為什麼。世界不同。代云。不添減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空無邊際。為什麼。世界不同。代云。不添減。

佛身無。為什麼。雙林入滅。代云示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身無。為什麼。雙林入滅。代云示。

如來至聖。為什麼。不到曠野林中。代云明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來至聖。為什麼。不到曠野林中。代云明。

如來至聖。為什麼。却到曠野林中。代云知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來至聖。為什麼。却到曠野林中。代云知。

佛身廣大。為什麼。隱於微塵。代云。隱得麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身廣大。為什麼。隱於微塵。代云。隱得麼。

空中鳥跡。水內□蹤。茶中鹽味。色裏膠清。明眼衲僧。不能分別。作麼生析得晶然去。代云可明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空中鳥跡。水內□蹤。茶中鹽味。色裏膠清。明眼衲僧。不能分別。作麼生析得晶然去。代云可明。

真佛無形。為什麼却言。具三十二相。代云。恐斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真佛無形。為什麼却言。具三十二相。代云。恐斷絕。

佛不違眾生願。為什麼。不受宿請。代云。不失時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛不違眾生願。為什麼。不受宿請。代云。不失時。

佛不脫眾生願。為什麼。不付法與提婆達多。代云。量才補職。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛不脫眾生願。為什麼。不付法與提婆達多。代云。量才補職。

佛心平等。為什麼。無緣眾生不度。代云。不欺他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛心平等。為什麼。無緣眾生不度。代云。不欺他。

佛化普備為什麼。化勝鬘夫人老婢不得。代云。自屈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛化普備為什麼。化勝鬘夫人老婢不得。代云。自屈。

如來之身。諸惡已盡。眾善普集。為什麼。不免金槍馬麥。迸石木盂之苦。代云。歷然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來之身。諸惡已盡。眾善普集。為什麼。不免金槍馬麥。迸石木盂之苦。代云。歷然。

佛言。一切眾生皆有佛性。為什麼。六道四生。各不能知。代云。非日月咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言。一切眾生皆有佛性。為什麼。六道四生。各不能知。代云。非日月咎。

一切眾生。本來成佛。地獄眾生。因何受苦。代云。知恩者少。文不加點。是什麼人境界。代云。赤土塗牛嬭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生。本來成佛。地獄眾生。因何受苦。代云。知恩者少。文不加點。是什麼人境界。代云。赤土塗牛嬭。

盡劫難窮。不同語默。覺空幻有。早落名言。絕跡忘機。如狂如騃。作麼生。得不傷物義去。代云。不勞再舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡劫難窮。不同語默。覺空幻有。早落名言。絕跡忘機。如狂如騃。作麼生。得不傷物義去。代云。不勞再舉。

法門廣大。為什麼。時人入不得。代云。是誰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法門廣大。為什麼。時人入不得。代云。是誰。

法無隱顯。為什麼。人天不見。代云。有即不可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無隱顯。為什麼。人天不見。代云。有即不可。

法無內外。為什麼。却有得失。代云。不勞故問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無內外。為什麼。却有得失。代云。不勞故問。

法無定相。眾魔。為什麼。不能壞真說。代云。今古分明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無定相。眾魔。為什麼。不能壞真說。代云。今古分明。

法無增減。為什麼。滿字匉匉。代云。人平不語。水平不流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無增減。為什麼。滿字匉匉。代云。人平不語。水平不流。

眾生無邊誓願度。誰是度者。代云。車輪往靈山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無邊誓願度。誰是度者。代云。車輪往靈山。

法門無邊誓願學。作麼生學。代云。朝參暮請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法門無邊誓願學。作麼生學。代云。朝參暮請。

煩惱無邊誓願斷。將什麼斷。代云。有麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱無邊誓願斷。將什麼斷。代云。有麼。

無上菩提誓願成。作麼生得成。代云。天子不刈草。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上菩提誓願成。作麼生得成。代云。天子不刈草。

文殊普賢。觀音勢至。滿心十地彌勒慈尊。一生補處。為什麼。却擔柴著火。荷眾苦辛。憨癡不辨。掃地放牛。喫人殘食。亡身盡命。絕世超倫。出生入死。具甚道理。代云渾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊普賢。觀音勢至。滿心十地彌勒慈尊。一生補處。為什麼。却擔柴著火。荷眾苦辛。憨癡不辨。掃地放牛。喫人殘食。亡身盡命。絕世超倫。出生入死。具甚道理。代云渾。

大海能納眾流濟。水為什麼。過新羅國。代云。雜不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海能納眾流濟。水為什麼。過新羅國。代云。雜不得。

大海無增減。為什麼。三潮盈縮不定。代云。今古歷然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海無增減。為什麼。三潮盈縮不定。代云。今古歷然。

海水一味。為什麼。龍王所食不同。代云。變業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海水一味。為什麼。龍王所食不同。代云。變業。

海深無底。脩羅王。為什麼。水只到脚膝。代云。大業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海深無底。脩羅王。為什麼。水只到脚膝。代云。大業。

海水無知。為什麼。潮不失時。代云。和修吉行無嚴令。群神來往自知時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海水無知。為什麼。潮不失時。代云。和修吉行無嚴令。群神來往自知時。

泰山不厭微塵。須彌山。為什麼。不容塵污。代云。入不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泰山不厭微塵。須彌山。為什麼。不容塵污。代云。入不得。

須彌山不動不搖。大劫壞時為什麼。都無形質。代云。不與世爭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌山不動不搖。大劫壞時為什麼。都無形質。代云。不與世爭。

白王無瑕。為什麼。卞和刖足。代云。鑑在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白王無瑕。為什麼。卞和刖足。代云。鑑在。

實際理地。不受一塵。一切眾生。如何運步。代云。東涌西沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實際理地。不受一塵。一切眾生。如何運步。代云。東涌西沒。

龍騰滄海。魚鼈潛蹤。虎嘯高巖。群狐併跡。象王蹴蹈。寶岸皆崩。師子嚬呻。猛獸隱匿。目連鶖子。運智及通。金色頭陀瞬眸。釋主聲聞。莫測十地。寧知。空生纔唱。天早雨花。豈況繁詞更堪談說。通仁一線。滿口道來有麼。代云㖿僧有六和。為什麼。法歸一法。代云。怪得麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍騰滄海。魚鼈潛蹤。虎嘯高巖。群狐併跡。象王蹴蹈。寶岸皆崩。師子嚬呻。猛獸隱匿。目連鶖子。運智及通。金色頭陀瞬眸。釋主聲聞。莫測十地。寧知。空生纔唱。天早雨花。豈況繁詞更堪談說。通仁一線。滿口道來有麼。代云㖿僧有六和。為什麼。法歸一法。代云。怪得麼。

僧是佛弟子。為什麼。道先供養僧。後供養佛。代云。末後最初。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧是佛弟子。為什麼。道先供養僧。後供養佛。代云。末後最初。

僧依法出家。為什麼法因僧說。代云。莫謗如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧依法出家。為什麼法因僧說。代云。莫謗如來。

如天普蓋。為什麼。無藏身處。代云。賊是小人智過君子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如天普蓋。為什麼。無藏身處。代云。賊是小人智過君子。

似地普擎。纖毫為什麼。著不得。代云窄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 似地普擎。纖毫為什麼。著不得。代云窄。

一真之法。盡可有矣。為什麼。各人不得受用。代云。不占田地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一真之法。盡可有矣。為什麼。各人不得受用。代云。不占田地。

人人具足。為什麼。千少萬少。代云。不信衣珠百不會底人。為什麼不疑。代云明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人人具足。為什麼。千少萬少。代云。不信衣珠百不會底人。為什麼不疑。代云明。

黃河遇聖明。則清未審得什麼人力。代云。此恩難報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃河遇聖明。則清未審得什麼人力。代云。此恩難報。

乾坤朗耀。日月齊明。心不負人。面無慚色。萬象燦然。不會者過在甚處。代云。不勞再驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾坤朗耀。日月齊明。心不負人。面無慚色。萬象燦然。不會者過在甚處。代云。不勞再驗。

千邪不如一直。一直即不問。如何是千邪。代云。識得爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千邪不如一直。一直即不問。如何是千邪。代云。識得爾。

但有一切。總是興來如何是不興來。代云。莫瞞我思量。不到處便請道。代云。口澁麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但有一切。總是興來如何是不興來。代云。莫瞞我思量。不到處便請道。代云。口澁麼。

言詮不及作。麼生商量。代云。好事不如無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言詮不及作。麼生商量。代云。好事不如無。

真理無言如何親近。代云疎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真理無言如何親近。代云疎。

正法中還許咨問也無。代云。擗口打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法中還許咨問也無。代云。擗口打。

乾坤之內眾生。擾壤如何。辨得主中主。代云。放爾一頓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾坤之內眾生。擾壤如何。辨得主中主。代云。放爾一頓。

唯一無二乘。什麼處得龍宮海藏來。代云。平地骨堆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯一無二乘。什麼處得龍宮海藏來。代云。平地骨堆。

道無形相。為什麼行之有力。代云。信耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道無形相。為什麼行之有力。代云。信耳。

東風纔動。百卉抽條。和氣昇天。陰陽合運。雷興雨澍。掣鼓奪旗。不傷物義。誰當先手。有底在什麼處。有麼有麼。代云。讓即有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東風纔動。百卉抽條。和氣昇天。陰陽合運。雷興雨澍。掣鼓奪旗。不傷物義。誰當先手。有底在什麼處。有麼有麼。代云。讓即有餘。

三春景秀。四序芬芳。白日流光。古今不墜。是箇什麼物。代云。化得麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三春景秀。四序芬芳。白日流光。古今不墜。是箇什麼物。代云。化得麼。

所見色如盲等。作麼生。得分別諸法皎然去。代云。恰似瞎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所見色如盲等。作麼生。得分別諸法皎然去。代云。恰似瞎。

一法遍含一切法。為什麼。山河大地。各不相知。代云。著得麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一法遍含一切法。為什麼。山河大地。各不相知。代云。著得麼。

天不能蓋。地不能載。向什麼處。安身立命。代云。蒿荒裏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天不能蓋。地不能載。向什麼處。安身立命。代云。蒿荒裏。

一切眾生。具足見聞。為什麼。經中道無眼耳鼻舌身意。代云。真實不虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生。具足見聞。為什麼。經中道無眼耳鼻舌身意。代云。真實不虛。

目前無物。為什麼。却有盈餘。代云。爭即不足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目前無物。為什麼。却有盈餘。代云。爭即不足。

戒如海無涯。如寶求無厭。為什麼。只持二百五十條。代云。盡法無民。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒如海無涯。如寶求無厭。為什麼。只持二百五十條。代云。盡法無民。

不曾有一法與人。世尊為什麼道。我有正法眼。付囑摩訶大迦葉。代云。陽和萬物生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不曾有一法與人。世尊為什麼道。我有正法眼。付囑摩訶大迦葉。代云。陽和萬物生。

心然法亦然。真心勿後先。為什麼。却道問諸先達。代云。萬中無一箇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心然法亦然。真心勿後先。為什麼。却道問諸先達。代云。萬中無一箇。

人天不測。凡聖那知。橫竪長空。虛間自在。觸目隨緣。應機施設。是何相貌。代云。醜頭顋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天不測。凡聖那知。橫竪長空。虛間自在。觸目隨緣。應機施設。是何相貌。代云。醜頭顋。

四大無主。身亦無我。佛為什麼道。唯我獨尊。代云。自憐不覺醜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大無主。身亦無我。佛為什麼道。唯我獨尊。代云。自憐不覺醜。

亘古亘今。都來是一法。前佛後佛。為什麼。用不盡。代云便棒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亘古亘今。都來是一法。前佛後佛。為什麼。用不盡。代云便棒。

法無盡藏。為什麼。只說五千四十八卷。代云。早是多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無盡藏。為什麼。只說五千四十八卷。代云。早是多。

道本無失。為什麼。却言得道。代云信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道本無失。為什麼。却言得道。代云信。

如芭蕉堅似太虛實。雲中掣電。迅速難停。作麼生是趁不迭底句。代云。和聲打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如芭蕉堅似太虛實。雲中掣電。迅速難停。作麼生是趁不迭底句。代云。和聲打。

無言童子。為什麼解說經。代云。忍不徹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無言童子。為什麼解說經。代云。忍不徹。

真性心地藏心。在什麼處藏。代云有麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真性心地藏心。在什麼處藏。代云有麼。

性似虛空。虛空為什麼。比他不得。代云。愛嗔愛喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性似虛空。虛空為什麼。比他不得。代云。愛嗔愛喜。

鐘鈴螺鼓聲。琴瑟箜篌聲。與驢鳴狗吠。是同是別。代云。鳥飛空中。不雜空色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鐘鈴螺鼓聲。琴瑟箜篌聲。與驢鳴狗吠。是同是別。代云。鳥飛空中。不雜空色。

滿字匉匉。佛為什麼。道無法可說。代云恐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿字匉匉。佛為什麼。道無法可說。代云恐。

無神通菩薩。為什麼。足跡難尋。代云猶自。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無神通菩薩。為什麼。足跡難尋。代云猶自。

法不屬因。不在緣故。作麼生說得。代云。據欵結案。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法不屬因。不在緣故。作麼生說得。代云。據欵結案。

大如天地者。是什麼物。代云。蓋不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大如天地者。是什麼物。代云。蓋不得。

從生至老。將什麼。著衣喫飯。代云。驢齩博地草。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從生至老。將什麼。著衣喫飯。代云。驢齩博地草。

佛法是佛說。為什麼。道謗佛。代云又。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法是佛說。為什麼。道謗佛。代云又。

明明無悟者有句。為什麼却迷人。代云有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明明無悟者有句。為什麼却迷人。代云有。

有情為什麼無佛性。代云隔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情為什麼無佛性。代云隔。

無情為什麼有佛性。代云知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無情為什麼有佛性。代云知。

橫該宇宙。竪括乾坤。海水騰波。須彌岌峇。還有撲不碎底句麼。有即道將來。代云撲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 橫該宇宙。竪括乾坤。海水騰波。須彌岌峇。還有撲不碎底句麼。有即道將來。代云撲。

日月無心。為什麼。能分萬象。代云。此恩難報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月無心。為什麼。能分萬象。代云。此恩難報。

日月光明。照人心地。迷人還假日月也無。代云。不見道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月光明。照人心地。迷人還假日月也無。代云。不見道。

燈光雖小。為什麼。能破闇室中昏。代云明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燈光雖小。為什麼。能破闇室中昏。代云明。

火星至微起。為什麼。成壞俱能。代云。時來天地皆同力。勢往英雄不自由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火星至微起。為什麼。成壞俱能。代云。時來天地皆同力。勢往英雄不自由。

山嶽雖高。為什麼。不比人心。代云。識法者恐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山嶽雖高。為什麼。不比人心。代云。識法者恐。

全不知底人。為什麼。不求佛祖。代云。屈得麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 全不知底人。為什麼。不求佛祖。代云。屈得麼。

天垂甘露。地氣所滋。萬物生芽。千祥合彩。擎拳合掌。供養三尊。還有超佛越祖底道理。代云嚮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天垂甘露。地氣所滋。萬物生芽。千祥合彩。擎拳合掌。供養三尊。還有超佛越祖底道理。代云嚮。

如拳作手。如手作拳。展縮自由。不因他力。過在什麼處。代云。朝打三千暮打八百。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如拳作手。如手作拳。展縮自由。不因他力。過在什麼處。代云。朝打三千暮打八百。

雲生巨海。雨澍龍心。出金入福。長養人天。虛空有盡。此事無窮。還有識得底麼。識得喚作什麼。代云。波斯眼瞎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲生巨海。雨澍龍心。出金入福。長養人天。虛空有盡。此事無窮。還有識得底麼。識得喚作什麼。代云。波斯眼瞎。

頌曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰

詰問一百則。從頭道理全。古今如目覩。有口不能詮。室中請益。古人公案。未盡善者。請以代之。語不格者。請以別之故。目之為代別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詰問一百則。從頭道理全。古今如目覩。有口不能詮。室中請益。古人公案。未盡善者。請以代之。語不格者。請以別之故。目之為代別。

外道六師告波斯匿王。萍沙王及十六大國王。一切人天。悉集俱薩羅國。索世尊鬪神通。富蘭那迦葉云。瞿曇現一。我等現二。乃至百千各各一倍。佛從十二月十五日。對天人國王一切龍神。現無量神通。至正月十五日。度無數人天。彼外道等。一無所現。被諸國王問云。六師何不現神通。外道等悉皆無語。四散馳走。直至死者。正與麼時。對佛現得什麼神通。代云。專甲謹退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道六師告波斯匿王。萍沙王及十六大國王。一切人天。悉集俱薩羅國。索世尊鬪神通。富蘭那迦葉云。瞿曇現一。我等現二。乃至百千各各一倍。佛從十二月十五日。對天人國王一切龍神。現無量神通。至正月十五日。度無數人天。彼外道等。一無所現。被諸國王問云。六師何不現神通。外道等悉皆無語。四散馳走。直至死者。正與麼時。對佛現得什麼神通。代云。專甲謹退。

提婆達多。教惡生王。殺父殺母。及殺世尊。失却神通。却來見佛。佛告曰。癡人。汝何不現神通。無對慚恥。代云。君子惡先言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆達多。教惡生王。殺父殺母。及殺世尊。失却神通。却來見佛。佛告曰。癡人。汝何不現神通。無對慚恥。代云。君子惡先言。

佛陀波利遊臺。到忻州東。見一老人問。師向什麼處去。對云。臺山禮拜文殊去。老人云。大德。見文殊還識也無。無對。代云。今日慶幸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛陀波利遊臺。到忻州東。見一老人問。師向什麼處去。對云。臺山禮拜文殊去。老人云。大德。見文殊還識也無。無對。代云。今日慶幸。

佛弟子畢陵伽婆蹉。見一僧塔。觀知是凡夫恐遭天人禮。到彼坼却。被六群尼來打。一無言對。代云。好心無好報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛弟子畢陵伽婆蹉。見一僧塔。觀知是凡夫恐遭天人禮。到彼坼却。被六群尼來打。一無言對。代云。好心無好報。

阿育王請賓頭盧。齋問。承聞尊者。親見佛來是否。尊者以手擡眉示王云。會麼。王云。不會。老僧親見佛來。無對。代云。却勞尊者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿育王請賓頭盧。齋問。承聞尊者。親見佛來是否。尊者以手擡眉示王云。會麼。王云。不會。老僧親見佛來。無對。代云。却勞尊者。

阿難問迦葉。世尊傳金襴外。更傳何法。迦葉呼。阿難應諾。云倒却門前剎竿著。代云。不問那知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難問迦葉。世尊傳金襴外。更傳何法。迦葉呼。阿難應諾。云倒却門前剎竿著。代云。不問那知。

優波毱多來。看蓮花色比丘尼。纔入門觸撒油鉢。尼云。佛在之日。六群比丘。甚是麁行。數來我舍。尚不觸此鉢。尊者是紹祖位之人。得恁麼麁行。代云。已知錯怪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波毱多來。看蓮花色比丘尼。纔入門觸撒油鉢。尼云。佛在之日。六群比丘。甚是麁行。數來我舍。尚不觸此鉢。尊者是紹祖位之人。得恁麼麁行。代云。已知錯怪。

文殊觀音彌勒。問戒賢法師云。四大無主。身亦無我是否。云是。云教誰患㓨風。代云。不見道無主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊觀音彌勒。問戒賢法師云。四大無主。身亦無我是否。云是。云教誰患㓨風。代云。不見道無主。

十八祖伽耶舍多。至月氏國。鳩摩羅多問。是何徒眾。祖云。是佛弟子。彼聞佛號。心神竦然。即時閉門。祖扣其門。彼曰。此舍無人。祖曰。道無者誰。代云。洎合忘却。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八祖伽耶舍多。至月氏國。鳩摩羅多問。是何徒眾。祖云。是佛弟子。彼聞佛號。心神竦然。即時閉門。祖扣其門。彼曰。此舍無人。祖曰。道無者誰。代云。洎合忘却。

羅睺羅行化。到摩竭國。手執一竿。竿懸一幡。在人前立。人問汝是什麼人。云我是一切智人。眾皆無語。代云。自憐不覺醜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅睺羅行化。到摩竭國。手執一竿。竿懸一幡。在人前立。人問汝是什麼人。云我是一切智人。眾皆無語。代云。自憐不覺醜。

西天外道。問一入定僧云。輪王種眾生種。非佛非羅漢。不受後有身。是什麼義。羅漢無語。遂却入定問彌勒。彌勒為答。却出定來。如彌勒云。譬如陶師挻埴成器。代云。却勞尊者往復神用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天外道。問一入定僧云。輪王種眾生種。非佛非羅漢。不受後有身。是什麼義。羅漢無語。遂却入定問彌勒。彌勒為答。却出定來。如彌勒云。譬如陶師挻埴成器。代云。却勞尊者往復神用。

彌遮迦從中印土來。至北天竺。見一人手執酒器問。師從何方來。復往何許。迦曰。我自心來。欲往無處。又問。師識我手中物否。師曰。此是觸器。而負淨者。又問。師識我否。師曰。我即不識。識即非我。我雖識汝。不知姓字。汝暫稱名。我即悟矣。代云。師既識我。何待稱名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌遮迦從中印土來。至北天竺。見一人手執酒器問。師從何方來。復往何許。迦曰。我自心來。欲往無處。又問。師識我手中物否。師曰。此是觸器。而負淨者。又問。師識我否。師曰。我即不識。識即非我。我雖識汝。不知姓字。汝暫稱名。我即悟矣。代云。師既識我。何待稱名。

馬鳴問迦毘摩羅。汝有何聖。云我化大海。不足為難。又問。汝化性海得否。云若化性海。我當不得。別云。許即不讓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬鳴問迦毘摩羅。汝有何聖。云我化大海。不足為難。又問。汝化性海得否。云若化性海。我當不得。別云。許即不讓。

龍樹行化。至西印土。見提婆問。汝佛性如何。報言。布施。我求福利。非解佛性。汝會佛性。當為我說。師曰。欲學佛道。先除我慢。心生敬仰。發大慚愧。方得佛性。云何汝今不生恭敬。而欲得也。提婆求哀。別云。因一事長一智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍樹行化。至西印土。見提婆問。汝佛性如何。報言。布施。我求福利。非解佛性。汝會佛性。當為我說。師曰。欲學佛道。先除我慢。心生敬仰。發大慚愧。方得佛性。云何汝今不生恭敬。而欲得也。提婆求哀。別云。因一事長一智。

師子尊者。行化於罽賓國。彼有一師。名波梨迦。有少智慧。習小乘禪定。自後出得五眾。各處一方。師子尊者。一一自問。問不語眾曰。說佛真教。演波羅蜜。誰教不語。而禁佛邪。代云。語亦非通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子尊者。行化於罽賓國。彼有一師。名波梨迦。有少智慧。習小乘禪定。自後出得五眾。各處一方。師子尊者。一一自問。問不語眾曰。說佛真教。演波羅蜜。誰教不語。而禁佛邪。代云。語亦非通。

問捨相眾。佛說真教。威儀具足。梵行清白。何於此相。而謂捨邪。代云。捨亦非污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問捨相眾。佛說真教。威儀具足。梵行清白。何於此相。而謂捨邪。代云。捨亦非污。

問執相眾。佛土清淨。自在無著。云何執相。而定得邪。代云。將謂無人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問執相眾。佛土清淨。自在無著。云何執相。而定得邪。代云。將謂無人。

問知見眾。諸佛智見。無所得故。此法微妙。覺聞不及。無相無為。何知見邪。代云。却勞相為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問知見眾。諸佛智見。無所得故。此法微妙。覺聞不及。無相無為。何知見邪。代云。却勞相為。

王問尊者曰。師得勝法否。云已得。王曰。於生死有懼否。云已離生死。既離生死。可施我頭。師曰。身非我有。豈況施頭。別云。識頭麼。王便下劍。頭臂俱落。別云。知師不悋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王問尊者曰。師得勝法否。云已得。王曰。於生死有懼否。云已離生死。既離生死。可施我頭。師曰。身非我有。豈況施頭。別云。識頭麼。王便下劍。頭臂俱落。別云。知師不悋。

東印土國王。請般若多羅。齋王問。諸人盡轉經。師為什麼不轉。師曰。貧道出息。不隨眾緣。入息不居蘊界。常轉如是經。百千萬億卷。非但一卷兩卷。代云。却勞尊者心力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東印土國王。請般若多羅。齋王問。諸人盡轉經。師為什麼不轉。師曰。貧道出息。不隨眾緣。入息不居蘊界。常轉如是經。百千萬億卷。非但一卷兩卷。代云。却勞尊者心力。

梁帝問祖師。如何是聖諦第一義。祖曰。廓然無聖。帝云。對朕者誰。祖云。不識。代云。弟子智淺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁帝問祖師。如何是聖諦第一義。祖曰。廓然無聖。帝云。對朕者誰。祖云。不識。代云。弟子智淺。

誌公問祖師。承聞仁者喚我作屠兒。還見我殺生否。云見。誌公云。有見見無見見。不有不無見邪。祖云。汝有如是見邪。代云。不枉西來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誌公問祖師。承聞仁者喚我作屠兒。還見我殺生否。云見。誌公云。有見見無見見。不有不無見邪。祖云。汝有如是見邪。代云。不枉西來。

梁武帝請傅大士講經。大士儼然。帝曰。請大士與朕講經。為什麼不講。誌公云。大士講經畢。代云。講得甚好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝請傅大士講經。大士儼然。帝曰。請大士與朕講經。為什麼不講。誌公云。大士講經畢。代云。講得甚好。

大士講經。次帝來。諸人總起。大士端坐。臣問。帝來何不起。大士云。法地若動。萬法不安。代云。解說道理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大士講經。次帝來。諸人總起。大士端坐。臣問。帝來何不起。大士云。法地若動。萬法不安。代云。解說道理。

大士側坐。帝云。何不正坐。大士云。正人無正性。側人無側心。代云。其義皎然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大士側坐。帝云。何不正坐。大士云。正人無正性。側人無側心。代云。其義皎然。

無著喫茶。文殊托玻瓈盞問。南方還有這箇麼。著云。無。殊云。將什麼喫茶。代云。謝顧問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著喫茶。文殊托玻瓈盞問。南方還有這箇麼。著云。無。殊云。將什麼喫茶。代云。謝顧問。

又至晚求宿。文殊云。大德有執心在。著云。某甲無執心。文殊云。還曾受戒否。云受戒久矣。殊云。既無執心。何用受戒。代云。悔出前言。童子送出門。問童子。適來大聖。道前三三後三三是多少。童子召大德著迴頭。童子云。是多少。代云。識得汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又至晚求宿。文殊云。大德有執心在。著云。某甲無執心。文殊云。還曾受戒否。云受戒久矣。殊云。既無執心。何用受戒。代云。悔出前言。童子送出門。問童子。適來大聖。道前三三後三三是多少。童子召大德著迴頭。童子云。是多少。代云。識得汝。

又不見寺額。遂問童子。是什麼寺。童子指金剛背後。著迴頭。化寺乃隱。代云。辯才遇蕭翼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又不見寺額。遂問童子。是什麼寺。童子指金剛背後。著迴頭。化寺乃隱。代云。辯才遇蕭翼。

文殊令善財云。不是藥者。採一莖來。却來白云。無有不是藥者。云是藥者採將來。童子隨手。取一枝草。與文殊。殊接得呈大眾曰。亦能殺人。亦能活人。代云。秤子在手頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊令善財云。不是藥者。採一莖來。却來白云。無有不是藥者。云是藥者採將來。童子隨手。取一枝草。與文殊。殊接得呈大眾曰。亦能殺人。亦能活人。代云。秤子在手頭。

跋陀三藏。問生法師。如何是色空義。生法師云。眾微聚為色。眾微無自性為空。又問。眾微未聚時。喚作什麼。代云體葛藤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀三藏。問生法師。如何是色空義。生法師云。眾微聚為色。眾微無自性為空。又問。眾微未聚時。喚作什麼。代云體葛藤。

誌公坐。見梁帝來。竪起蠟燭。帝曰。莫是令弟子傳無盡燈否。誌公把蠟燭。直下㓨殺。代云。洎合錯承當。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誌公坐。見梁帝來。竪起蠟燭。帝曰。莫是令弟子傳無盡燈否。誌公把蠟燭。直下㓨殺。代云。洎合錯承當。

梁帝殿上坐。大士披納。頂冠靸履來。帝問。師是僧耶。指頭上冠。是道耶。指納帔。是俗耶。指鞋履。代云。大士多能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁帝殿上坐。大士披納。頂冠靸履來。帝問。師是僧耶。指頭上冠。是道耶。指納帔。是俗耶。指鞋履。代云。大士多能。

四祖接牛頭融禪師。見菴後虎。祖師。作怕勢。牛頭云。師猶有這箇在。祖曰。居士適來見什麼。代云。一似怕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四祖接牛頭融禪師。見菴後虎。祖師。作怕勢。牛頭云。師猶有這箇在。祖曰。居士適來見什麼。代云。一似怕。

肅宗問忠國師。師得何法。師曰。陛下見空中一片雲否。云見。師云。釘釘著懸掛著。代云洎錯會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肅宗問忠國師。師得何法。師曰。陛下見空中一片雲否。云見。師云。釘釘著懸掛著。代云洎錯會。

又問。如何是十身調御。師起立。云會麼。云不會。與老僧過淨瓶來。代云諾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問。如何是十身調御。師起立。云會麼。云不會。與老僧過淨瓶來。代云諾。

又有山人。多學師問識地否。云不敢。師曰。殿前脚下是什麼地。代云。但一隻脚。蹈地云乾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又有山人。多學師問識地否。云不敢。師曰。殿前脚下是什麼地。代云。但一隻脚。蹈地云乾。

又問。自住底山。是雌是雄。代云。一語兩當。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問。自住底山。是雌是雄。代云。一語兩當。

又問。這箇是什麼字。代云。添減得麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問。這箇是什麼字。代云。添減得麼。

又問。三七是多少。云二十一。何曾解算。代云。力不如勢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問。三七是多少。云二十一。何曾解算。代云。力不如勢。

又問。更解何事。云設有解者。對師說不得。代云。已醜惡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問。更解何事。云設有解者。對師說不得。代云。已醜惡也。

師呵云。阿那裏引這懵鈍漢來。代云。不來何辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師呵云。阿那裏引這懵鈍漢來。代云。不來何辨。

肅宗問訊。師都不見。帝曰。朕是一國天子。何得無些子顧視。師云。陛下見面前虛空麼。云見還曾與陛下眨眼麼。代云。早是不著便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肅宗問訊。師都不見。帝曰。朕是一國天子。何得無些子顧視。師云。陛下見面前虛空麼。云見還曾與陛下眨眼麼。代云。早是不著便。

又魚軍容問。師住白崖山。如何修行。師喚童子來。以手摩頂云。惺惺直言惺惺。歷歷直言歷歷。他後莫受人瞞。軍容無語。代云爭肯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又魚軍容問。師住白崖山。如何修行。師喚童子來。以手摩頂云。惺惺直言惺惺。歷歷直言歷歷。他後莫受人瞞。軍容無語。代云爭肯。

麻浴參忠國師。遶菴一匝。振錫一下。師曰。既有如是。何用見吾。又振錫一下。師喝云。這野狐精。代云。唐突和尚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麻浴參忠國師。遶菴一匝。振錫一下。師曰。既有如是。何用見吾。又振錫一下。師喝云。這野狐精。代云。唐突和尚。

國師問座主。講什麼經。云金剛經。最初兩字。是什麼字。云如是。又問。是什麼字。代云。早是葛藤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國師問座主。講什麼經。云金剛經。最初兩字。是什麼字。云如是。又問。是什麼字。代云。早是葛藤。

丹霞問僧。什麼處來。山下來。師云。喫飯了也未。云喫了也。師云。將飯與闍梨喫底人。還具眼也無。代云。若不上山。爭識丹霞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丹霞問僧。什麼處來。山下來。師云。喫飯了也未。云喫了也。師云。將飯與闍梨喫底人。還具眼也無。代云。若不上山。爭識丹霞。

僧問五洩。何物大於天地。師云。無人識得伊。還可雕琢否。師云。爾試下手看。代云。放過即不可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問五洩。何物大於天地。師云。無人識得伊。還可雕琢否。師云。爾試下手看。代云。放過即不可。

僧問龍潭。髻中珠什麼人得。師云。不賞翫者。云安著何處。待爾有處所。即說似爾。代云。掩耳便過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問龍潭。髻中珠什麼人得。師云。不賞翫者。云安著何處。待爾有處所。即說似爾。代云。掩耳便過。

德山問維那。幾人新到。云八人。師云。一時喚來生案過。代云勘破了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德山問維那。幾人新到。云八人。師云。一時喚來生案過。代云勘破了。

南泉把斧頭云。道得也一斧。道不得也一斧。代云打一掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南泉把斧頭云。道得也一斧。道不得也一斧。代云打一掌。

百丈捲[簟-日+田]。馬祖歸堂。僧問。如何是佛法旨趣。師云。正是放身命處。代云。功不浪放。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百丈捲[簟-日+田]。馬祖歸堂。僧問。如何是佛法旨趣。師云。正是放身命處。代云。功不浪放。

女人哭入法堂。百丈問作什麼。云父母俱喪。請師揀日。師云。明日一時埋却。代云。換手搥胸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人哭入法堂。百丈問作什麼。云父母俱喪。請師揀日。師云。明日一時埋却。代云。換手搥胸。

僧問杉山。如何是本來身。師云。無相似者。代云。爭肯受瞞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問杉山。如何是本來身。師云。無相似者。代云。爭肯受瞞。

僧問魯祖。如何是言不言。師云。汝口在什麼處。云無口。師云。將什麼問。代云。只為不會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問魯祖。如何是言不言。師云。汝口在什麼處。云無口。師云。將什麼問。代云。只為不會。

石鞏云。看箭看箭。三平擘胸。師云。三十年一張弓一下箭。只射得半箇人。代云。彼此鈍置。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石鞏云。看箭看箭。三平擘胸。師云。三十年一張弓一下箭。只射得半箇人。代云。彼此鈍置。

僧問茗溪。如何修行。師云。好箇阿師莫客作。代云。本非所望。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問茗溪。如何修行。師云。好箇阿師莫客作。代云。本非所望。

草堂參海昌禪師。師問。什麼處來。云道場來。師云。這裏是什麼所在。云賊不打貧兒家。代云和聲打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 草堂參海昌禪師。師問。什麼處來。云道場來。師云。這裏是什麼所在。云賊不打貧兒家。代云和聲打。

麻浴持錫。到章敬。遶師三匝。振錫而立。敬云是是。代云。莫瞞專甲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麻浴持錫。到章敬。遶師三匝。振錫而立。敬云是是。代云。莫瞞專甲。

又持錫到南泉。泉云。不是不是。浴云。章敬道是。和尚為什麼道不是。泉云。章敬即是是。汝不是此是。風力所轉。終成敗壞。代云。道無遠近。力有淺深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又持錫到南泉。泉云。不是不是。浴云。章敬道是。和尚為什麼道不是。泉云。章敬即是是。汝不是此是。風力所轉。終成敗壞。代云。道無遠近。力有淺深。

僧辭大慈。慈云。什麼處去。江西去。將取老僧去得麼。云非但和尚。更有過如和尚者。亦不將去。代云。知汝力微。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧辭大慈。慈云。什麼處去。江西去。將取老僧去得麼。云非但和尚。更有過如和尚者。亦不將去。代云。知汝力微。

僧問萬歲。大眾上堂。合談何事。師云。序品第一。代云。習氣不除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問萬歲。大眾上堂。合談何事。師云。序品第一。代云。習氣不除。

僧問六祖。黃梅意旨。什麼人得。祖云。會佛法者得。和尚還得麼。師云。我不得。和尚為什麼不得。祖云。我不會佛法。代云。方知密旨難傳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問六祖。黃梅意旨。什麼人得。祖云。會佛法者得。和尚還得麼。師云。我不得。和尚為什麼不得。祖云。我不會佛法。代云。方知密旨難傳。

江南劉王。訪菴主報云。鑾駕來也。菴主云。佛來也不起。云佛豈不是師。主云是為什麼不起。代云足知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 江南劉王。訪菴主報云。鑾駕來也。菴主云。佛來也不起。云佛豈不是師。主云是為什麼不起。代云足知。

韓侍郎問僧。承聞大德。講肇論是否。云隨分讀文字。肇有四不遷是否。云是侍郎將茶盞。撲破云。這箇是遷不遷。代云。方識侍郎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 韓侍郎問僧。承聞大德。講肇論是否。云隨分讀文字。肇有四不遷是否。云是侍郎將茶盞。撲破云。這箇是遷不遷。代云。方識侍郎。

光侍者向玄沙道。師叔學得禪。某甲打鐵船下海去。玄沙後住。教人持語。問侍者。打得鐵船也未。代云。只見錐頭利。失却鑿頭方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光侍者向玄沙道。師叔學得禪。某甲打鐵船下海去。玄沙後住。教人持語。問侍者。打得鐵船也未。代云。只見錐頭利。失却鑿頭方。

宰相合內。盛李子一顆。問忠國師。裏面是什麼物。師云。千鈞之弩。不為鼷鼠而發機。代云。欺敵者亡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宰相合內。盛李子一顆。問忠國師。裏面是什麼物。師云。千鈞之弩。不為鼷鼠而發機。代云。欺敵者亡。

投子問僧。什麼處來。云東西山禮拜祖師來。云祖師不在東西山。代云。早是不著便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 投子問僧。什麼處來。云東西山禮拜祖師來。云祖師不在東西山。代云。早是不著便。

有老宿。見僧鋤茄子云。道者護生。某甲只管鋤茄子。老宿展脚向前。代云。豈是護生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有老宿。見僧鋤茄子云。道者護生。某甲只管鋤茄子。老宿展脚向前。代云。豈是護生。

僧問雪峯。拈槌豎拂不當。未審和尚如何。峯竪起拂子。僧抱頭出去。代云。可惜許一員戰將。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問雪峯。拈槌豎拂不當。未審和尚如何。峯竪起拂子。僧抱頭出去。代云。可惜許一員戰將。

曹山令僧馳書。到虔州李侍中處。接書了云。書已領得。請取信物。代云。莫怪輕黷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曹山令僧馳書。到虔州李侍中處。接書了云。書已領得。請取信物。代云。莫怪輕黷。

僧問長慶。如何是文彩未生時事。師云。爾先舉我後舉。汝作麼生舉。代云合伸請益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問長慶。如何是文彩未生時事。師云。爾先舉我後舉。汝作麼生舉。代云合伸請益。

侍者鎖泗州塔門。官人問。既是三界大師。為什麼却被弟子鎖。代云放一著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍者鎖泗州塔門。官人問。既是三界大師。為什麼却被弟子鎖。代云放一著。

百丈塔主。見僧禮塔云。古人得一言半句。便休去。今時師僧。波波地有什麼了期。洞山云。只如塔主。得多少言句。代云。龍蛇易辨。衲子難瞞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百丈塔主。見僧禮塔云。古人得一言半句。便休去。今時師僧。波波地有什麼了期。洞山云。只如塔主。得多少言句。代云。龍蛇易辨。衲子難瞞。

洞山問雪峯。柴重多少。云盡大地。人擎不起。云爭得到這裏。代云。也知擎不起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洞山問雪峯。柴重多少。云盡大地。人擎不起。云爭得到這裏。代云。也知擎不起。

又問。什麼處去來。云斫槽來。幾斧斫成。云一斧斫成。猶是這邊事。那邊事作麼生。云直得。無下手處。云無下手處。猶是這邊事。那邊事作麼生。代云。專甲早是困。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問。什麼處去來。云斫槽來。幾斧斫成。云一斧斫成。猶是這邊事。那邊事作麼生。云直得。無下手處。云無下手處。猶是這邊事。那邊事作麼生。代云。專甲早是困。

藥山問雲巖。什麼處來。云百丈來。百丈有什麼言句。巖云。和尚云我有一句子。百味具足。山云鹹是鹹味。淡是淡味。不鹹不淡是常味。作麼生百味具足。代云。洎合不具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥山問雲巖。什麼處來。云百丈來。百丈有什麼言句。巖云。和尚云我有一句子。百味具足。山云鹹是鹹味。淡是淡味。不鹹不淡是常味。作麼生百味具足。代云。洎合不具足。

雲巖鋤薑道。吾問。只鋤得這箇。還鋤得那箇麼。巖云。把來把來。代云。奪取鋤頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲巖鋤薑道。吾問。只鋤得這箇。還鋤得那箇麼。巖云。把來把來。代云。奪取鋤頭。

安州法雲與州主行。次主指壁問。這箇是什麼文字。云心鏡圖。既是心鏡圖。為什麼却在壁上。代云。照一問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安州法雲與州主行。次主指壁問。這箇是什麼文字。云心鏡圖。既是心鏡圖。為什麼却在壁上。代云。照一問。

襄州洞山勘僧近離什麼處。云鹿門。山云。鹿王不跨㵎。諸子復何來。云還許學人親近也無。爾擬作麼生親近。僧珍重而去。代云。也是第二搥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 襄州洞山勘僧近離什麼處。云鹿門。山云。鹿王不跨㵎。諸子復何來。云還許學人親近也無。爾擬作麼生親近。僧珍重而去。代云。也是第二搥。

鎮州天王院主官人問。什麼功德。云護國天王。云只護此國。偏護餘國。云在秦為秦。在楚為楚。云臘月二十九日。打破鎮州城。天王向什麼處去來。代云。喜對尊顏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鎮州天王院主官人問。什麼功德。云護國天王。云只護此國。偏護餘國。云在秦為秦。在楚為楚。云臘月二十九日。打破鎮州城。天王向什麼處去來。代云。喜對尊顏。

杏山問甘贄行者。什麼處來。云臺山來。還見文殊麼。云見。云見爾道什麼。云道闍梨父母。臥在荊棘林中。代云。著槽廠去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 杏山問甘贄行者。什麼處來。云臺山來。還見文殊麼。云見。云見爾道什麼。云道闍梨父母。臥在荊棘林中。代云。著槽廠去。

夾山勘僧近離什麼處。云洞山洞山。有什麼言句。和尚上堂。云今時向去。許伊三路學。所謂玄路鳥道展手。夾云。實有此語否。云是師。云鬼持千里鈔。林下道人悲。代云。枉行千里。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夾山勘僧近離什麼處。云洞山洞山。有什麼言句。和尚上堂。云今時向去。許伊三路學。所謂玄路鳥道展手。夾云。實有此語否。云是師。云鬼持千里鈔。林下道人悲。代云。枉行千里。

百丈見僧看經云。到甚處。云廣百論。師云。知諸法唯心。便捨外塵相。作麼生。說箇捨底道理。代云豈悋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百丈見僧看經云。到甚處。云廣百論。師云。知諸法唯心。便捨外塵相。作麼生。說箇捨底道理。代云豈悋。

尊宿看官人著碁云。請禪師一著。尊宿作著子勢。官人云。放過即不可。代云。全局輸了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊宿看官人著碁云。請禪師一著。尊宿作著子勢。官人云。放過即不可。代云。全局輸了。

僧行餬餅。睦州云。是什麼。僧云餬餅。州云。這俗漢。代云。方知君子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧行餬餅。睦州云。是什麼。僧云餬餅。州云。這俗漢。代云。方知君子。

忠國師問僧。城外草作什麼色。云青色。這俗漢。代云果然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忠國師問僧。城外草作什麼色。云青色。這俗漢。代云果然。

雲門問僧。什麼處來。云禮塔來。門云。□我。云某甲禮拜去來。云五戒也不持。代云。彼此鈍置。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲門問僧。什麼處來。云禮塔來。門云。□我。云某甲禮拜去來。云五戒也不持。代云。彼此鈍置。

又問僧。看什麼經。云須知。有不看經者。師云。一頭兩面漢。代云。檢不在他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問僧。看什麼經。云須知。有不看經者。師云。一頭兩面漢。代云。檢不在他。

又問僧。近離什麼處。云郴州。我問爾一箇事得麼。和尚有什麼事。師云。箭過新羅國。代云。小遇大便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問僧。近離什麼處。云郴州。我問爾一箇事得麼。和尚有什麼事。師云。箭過新羅國。代云。小遇大便。

淨照禪師。問楞嚴大師。經中道。若能轉物。即同如來。只如升元閣。作麼生轉得。代云。彼此老人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨照禪師。問楞嚴大師。經中道。若能轉物。即同如來。只如升元閣。作麼生轉得。代云。彼此老人。

檀越請僧。齊纔展開功德㡠子。云請和尚開光明。代云。頂禮有分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 檀越請僧。齊纔展開功德㡠子。云請和尚開光明。代云。頂禮有分。

廬山偃臺和尚。見保慶菴童子。織草鞋云。與我打一緉得麼。童子云。和尚脚大小。師翹起脚。代云。只瞞得童子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廬山偃臺和尚。見保慶菴童子。織草鞋云。與我打一緉得麼。童子云。和尚脚大小。師翹起脚。代云。只瞞得童子。

老宿見僧看寶藏論問。色可色非真色。爾作麼生會。代云。和尚念得熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老宿見僧看寶藏論問。色可色非真色。爾作麼生會。代云。和尚念得熟。

老宿問經論僧云。疏鈔解義。廣略如何。云鈔即解疏。疏即解經。師云。經又解什麼。代云。廣略不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老宿問經論僧云。疏鈔解義。廣略如何。云鈔即解疏。疏即解經。師云。經又解什麼。代云。廣略不及。

王常侍註信心銘。呈香嚴。嚴接得便棄地上。常侍失色。師云。纔有是非。紛然失心。作麼生註。代云。和尚註得好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王常侍註信心銘。呈香嚴。嚴接得便棄地上。常侍失色。師云。纔有是非。紛然失心。作麼生註。代云。和尚註得好。

老宿註金剛經。演教大師問。若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。作麼生註。代云。只恁註。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老宿註金剛經。演教大師問。若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。作麼生註。代云。只恁註。

問看維摩經僧。持世菩薩。為什麼不識天魔。代云。放汝歸天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問看維摩經僧。持世菩薩。為什麼不識天魔。代云。放汝歸天。

法眼因僧參提起數珠。問是多少。代云。和尚記得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法眼因僧參提起數珠。問是多少。代云。和尚記得。

又因僧來報云。收下廣南。燒却南華寺。師問。還救得祖師麼。代云。大殺著急。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又因僧來報云。收下廣南。燒却南華寺。師問。還救得祖師麼。代云。大殺著急。

有官人。看涅槃相。問僧。是甚相。云涅槃相。既是涅槃。為什麼却有悲有憙。代云。細腰鼓子兩頭打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有官人。看涅槃相。問僧。是甚相。云涅槃相。既是涅槃。為什麼却有悲有憙。代云。細腰鼓子兩頭打。

百丈恒和尚問僧。什麼處來。云久響當山大樹去遊來。師云。是什麼樹。得與麼大。代云。早是枝條少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百丈恒和尚問僧。什麼處來。云久響當山大樹去遊來。師云。是什麼樹。得與麼大。代云。早是枝條少。

世尊夏末自恣。文殊三處過夏。迦葉欲擯文殊。拈槌了。見百千萬億文殊。盡其神力。槌不能下。世尊問迦葉。汝擬白那箇文殊。迦葉無語。代云三三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊夏末自恣。文殊三處過夏。迦葉欲擯文殊。拈槌了。見百千萬億文殊。盡其神力。槌不能下。世尊問迦葉。汝擬白那箇文殊。迦葉無語。代云三三。