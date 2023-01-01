重刊汾陽和尚語錄疏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重刊汾陽和尚語錄疏

昔風穴和尚謂首山曰。不幸臨濟之道。至吾將墜于地矣。觀此一眾。雖敏者多。見性者少。吾雖望子之久。猶恐耽著此經。不能放捨。風穴高提祖印。向千聖頂𩕳上。下者一著。不妨嶮峻其奈首山言前領旨。格外明宗。直下承當。不存毫髮。洎風穴上堂。舉世尊以青蓮目顧視大眾。而首山宏機捷出拂袖便行。如淵之深岳之聳。所謂唱愈高。而和愈峻也。汾陽禪師。出首山之門。弄西河師子。奮出窟爪牙。哮吼一聲。群魔屏迹。梵僧請法。即為敷揚。戞玉鏗金。超聞離見。六人大器。具在典章。耀古騰今。叢林標格。家法來從。有目正音。其可無傳。在昔雖已刊行。歲久遂成湮沒。天台子聰。首座靈機。夙契宗匠。親承慨祖室之長冥。惜真風之不振。握驪珠擬澂滄海。執慧斧欲伐邪林。募緣重刊。垂惠後學。余嘉其志。故發緒言。希聞見而樂從。庶有光于祖道者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔風穴和尚謂首山曰。不幸臨濟之道。至吾將墜于地矣。觀此一眾。雖敏者多。見性者少。吾雖望子之久。猶恐耽著此經。不能放捨。風穴高提祖印。向千聖頂𩕳上。下者一著。不妨嶮峻其奈首山言前領旨。格外明宗。直下承當。不存毫髮。洎風穴上堂。舉世尊以青蓮目顧視大眾。而首山宏機捷出拂袖便行。如淵之深岳之聳。所謂唱愈高。而和愈峻也。汾陽禪師。出首山之門。弄西河師子。奮出窟爪牙。哮吼一聲。群魔屏迹。梵僧請法。即為敷揚。戞玉鏗金。超聞離見。六人大器。具在典章。耀古騰今。叢林標格。家法來從。有目正音。其可無傳。在昔雖已刊行。歲久遂成湮沒。天台子聰。首座靈機。夙契宗匠。親承慨祖室之長冥。惜真風之不振。握驪珠擬澂滄海。執慧斧欲伐邪林。募緣重刊。垂惠後學。余嘉其志。故發緒言。希聞見而樂從。庶有光于祖道者也。

時至大三秊春吳開元住持清茂書 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時至大三秊春吳開元住持清茂書

一華一葉。直指單傳之妙旨。自林際傳。入汾陽手中。如持一尺之鏡。容納萬象森羅。量內量外。何曾見有虛空之廣。雲天之高。日月之明。毛芥堆突之細之大者也。怒雷分開泰華。摩竭大魚吸乾四大海水。當門師子咬斷一切衲僧命根。十智同真塞斷一切衲僧咽喉唇吻。此猶是將無作有。遊戲三昧。邊事不落文字語言。已前敲唱。雙行底句。若非直下兒孫。向印板上。打出定道。局在一隅。而大機大用。超然如恒河沙數。木石首座之功。豈浪施也哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一華一葉。直指單傳之妙旨。自林際傳。入汾陽手中。如持一尺之鏡。容納萬象森羅。量內量外。何曾見有虛空之廣。雲天之高。日月之明。毛芥堆突之細之大者也。怒雷分開泰華。摩竭大魚吸乾四大海水。當門師子咬斷一切衲僧命根。十智同真塞斷一切衲僧咽喉唇吻。此猶是將無作有。遊戲三昧。邊事不落文字語言。已前敲唱。雙行底句。若非直下兒孫。向印板上。打出定道。局在一隅。而大機大用。超然如恒河沙數。木石首座之功。豈浪施也哉。

旹至大辛亥開爐後一日住薦嚴比丘德海拜書 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旹至大辛亥開爐後一日住薦嚴比丘德海拜書

胡僧金錫光。為法到汾陽。六人成大器。勸請為敷揚。伸出西河爪距。抉破古今窠臼。義天無滓。心鏡無痕。圓如明月珠。快似金剛劍。一斬一切斬。一斷一切斷。上無攀仰。下絕己躬。常光現前。壁立萬仞。木石首座重行刊鏤。廣其流通。療狂子之多疑。救達人之少悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡僧金錫光。為法到汾陽。六人成大器。勸請為敷揚。伸出西河爪距。抉破古今窠臼。義天無滓。心鏡無痕。圓如明月珠。快似金剛劍。一斬一切斬。一斷一切斷。上無攀仰。下絕己躬。常光現前。壁立萬仞。木石首座重行刊鏤。廣其流通。療狂子之多疑。救達人之少悟。

龍山起予謹題 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍山起予謹題

謂汾陽實有此錄。臨濟一宗。掃土而盡。謂汾陽實無此錄。臨濟一宗。掃土而盡。且作麼生。入得汾陽門。見得汾陽人。直下平坦。去也至大。辛亥之春。天台比丘子聰。募金重刊。中竺遠孫 炷香再閱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂汾陽實有此錄。臨濟一宗。掃土而盡。謂汾陽實無此錄。臨濟一宗。掃土而盡。且作麼生。入得汾陽門。見得汾陽人。直下平坦。去也至大。辛亥之春。天台比丘子聰。募金重刊。中竺遠孫 炷香再閱。

汾陽為聰公。排闥而起。濟北之道遂昌奮返嚬呻。驚□□勝。是為西河獅子。遺言行世。觀者不翅如飲鳩。中者必死。舊板磨滅。世方幸其毒息。木石聰首座。復刊而新之。流毒滋甚。慨今而後曾不知其飲而致於中。中而致於必死者幾何人矣。住禾城本覺比丘如芝拜書。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽為聰公。排闥而起。濟北之道遂昌奮返嚬呻。驚□□勝。是為西河獅子。遺言行世。觀者不翅如飲鳩。中者必死。舊板磨滅。世方幸其毒息。木石聰首座。復刊而新之。流毒滋甚。慨今而後曾不知其飲而致於中。中而致於必死者幾何人矣。住禾城本覺比丘如芝拜書。

汾陽無德禪師語錄序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽無德禪師語錄序

銀青光祿大夫行祕書監知汝州軍州兼管內營田隄堰橋道勸農使上柱國南陽郡開國侯食邑一千九百戶楊億述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 銀青光祿大夫行祕書監知汝州軍州兼管內營田隄堰橋道勸農使上柱國南陽郡開國侯食邑一千九百戶楊億述

昔者白象降生。教興於權實。青蓮視瞬。義著於師承。厥後隻履西歸一花東布。世系聯續。開悟寖廣。然而根器各異。宗致迭舉。少林之嗣既分皮髓之淺深。大寂之徒亦著心眉之階級。雖攪為一呼。匪酥酪醍醐之殊。然列彼三車。推羊鹿大牛之別。趨覺城而固有淹速。非智眼而孰克炤明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔者白象降生。教興於權實。青蓮視瞬。義著於師承。厥後隻履西歸一花東布。世系聯續。開悟寖廣。然而根器各異。宗致迭舉。少林之嗣既分皮髓之淺深。大寂之徒亦著心眉之階級。雖攪為一呼。匪酥酪醍醐之殊。然列彼三車。推羊鹿大牛之別。趨覺城而固有淹速。非智眼而孰克炤明。

汾州大中寺。太子禪院長老。釋善昭者。本太原人。積習聞薰。孤貞絕俗。自去飾受具。即杖策巡。方所至少留。隨機叩發。歷參知識。七十一員。最後受印於汝州南院省念。遂法裔念。出風穴沼。沼嗣先南院顒。顒嗣興化獎。獎嗣臨際玄。玄嗣黃檗運。運嗣百丈海。海出馬祖。祖出南岳讓。讓為曹溪嫡子。自曹谿至師。凡十一世。師既投鍼臨汝。分燈摩竭。衣珠內炳。潮音尚祕。薄言湘楚。依止林樾。道俗歸慕。名聲普聞。長沙守張侯茂宗。以四大寺。命師擇居。北抵襄沔。止白馬山。郡牧劉公昌言躳詣頂謁延住蘭若。前後八請皆不之諾。淳化四年。西河緇素千餘人。協心削牘。遣沙門契聰。詣白馬山。迎至其郡。遂爾留憩。攝伽梨而登席。揮犀柄以談空。毘耶淨名宴坐罔離於空室。廬峯慧遠送迎不越於虎谿。淨眾駢臻。法韻雄震。而師願力勇猛。學解淹博。周游湖嶺。探索筌蹄。效遍參於善財。同多聞於慶喜。若乃江西即心之誨。而歸於無物。石頭全提之句。而謂之真吼。南泉捭闔而自得。引發上機。趙州縱奪。而有端摧伏異見。洞山之建立五位。回互以彰。仰山之分列諸勢。游戲無礙。雪峯應接之眼。啐啄同時。雲門揚攉之言。藥石苦口。咸達其要。悉舉其綱。至如大用現前。纖塵不立。諸法皆泯。四句逈超。蓋有黃檗之迅機臨際之妙脈。三玄三要。在掌握之所施。二主二賓。與盲瞑而何異。是為正路。直造上乘。師之所證。踰於格量。非齊肩於佛慧。曷染指於禪味哉。予刳心彌久感疾無損。靜慮冥默。世緣紛染。守郡楚北。恪居官次。而師遐遣清侶。躬裁尺訊。謂廣內集錄。載師之辭句。既參於刊綴。汝海答問。陪師之法屬。且聯其宗派。邈同風於千里。遽授書之一編法興智深。二上人飛錫。實勤巽床甚謹。述邑子之意。願永南宗之旨屬。圖鏤版邈求冠篇。賞音相從。重胝忘苦。幸煩襟之微釋。因濡翰以塞請云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾州大中寺。太子禪院長老。釋善昭者。本太原人。積習聞薰。孤貞絕俗。自去飾受具。即杖策巡。方所至少留。隨機叩發。歷參知識。七十一員。最後受印於汝州南院省念。遂法裔念。出風穴沼。沼嗣先南院顒。顒嗣興化獎。獎嗣臨際玄。玄嗣黃檗運。運嗣百丈海。海出馬祖。祖出南岳讓。讓為曹溪嫡子。自曹谿至師。凡十一世。師既投鍼臨汝。分燈摩竭。衣珠內炳。潮音尚祕。薄言湘楚。依止林樾。道俗歸慕。名聲普聞。長沙守張侯茂宗。以四大寺。命師擇居。北抵襄沔。止白馬山。郡牧劉公昌言躳詣頂謁延住蘭若。前後八請皆不之諾。淳化四年。西河緇素千餘人。協心削牘。遣沙門契聰。詣白馬山。迎至其郡。遂爾留憩。攝伽梨而登席。揮犀柄以談空。毘耶淨名宴坐罔離於空室。廬峯慧遠送迎不越於虎谿。淨眾駢臻。法韻雄震。而師願力勇猛。學解淹博。周游湖嶺。探索筌蹄。效遍參於善財。同多聞於慶喜。若乃江西即心之誨。而歸於無物。石頭全提之句。而謂之真吼。南泉捭闔而自得。引發上機。趙州縱奪。而有端摧伏異見。洞山之建立五位。回互以彰。仰山之分列諸勢。游戲無礙。雪峯應接之眼。啐啄同時。雲門揚攉之言。藥石苦口。咸達其要。悉舉其綱。至如大用現前。纖塵不立。諸法皆泯。四句逈超。蓋有黃檗之迅機臨際之妙脈。三玄三要。在掌握之所施。二主二賓。與盲瞑而何異。是為正路。直造上乘。師之所證。踰於格量。非齊肩於佛慧。曷染指於禪味哉。予刳心彌久感疾無損。靜慮冥默。世緣紛染。守郡楚北。恪居官次。而師遐遣清侶。躬裁尺訊。謂廣內集錄。載師之辭句。既參於刊綴。汝海答問。陪師之法屬。且聯其宗派。邈同風於千里。遽授書之一編法興智深。二上人飛錫。實勤巽床甚謹。述邑子之意。願永南宗之旨屬。圖鏤版邈求冠篇。賞音相從。重胝忘苦。幸煩襟之微釋。因濡翰以塞請云爾。

汾陽無德禪師語錄卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汾陽無德禪師語錄卷上

門人住石霜山慈明大師楚圓集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人住石霜山慈明大師楚圓集

師初開堂讀疏罷。維那白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。若論此事。絕有言詮。維那白槌。已成朕兆。雖然如是。官不容針。私通車馬。況乃表白。大德高談華翰。顯唱皆周。人天僧俗。同臻法會。何處不可。更待山僧擊揚斯事。恰似平地掘坑。闔城檀越維那頭。總在這裏麼。對云總在。師云。多少。周旋。各人分上。誰不當機。如未相悉。有疑請問。問靈山一會。迦葉親聞。今日一會。什麼人聞。師云。不因陞寶座。爭顯六師能。問師唱誰家曲。宗風嗣阿誰。師云。不歷僧祇劫。直出古皇前。恁麼則郡城有望。師云。五嶽峯巒秀。四海盡歸朝。問無業堂前師子吼。空王殿裏事如何。師云。石塔楞層當宇宙。金鈴搖拽動人天。莫便是和尚為人處也無。師云。人天皆罔措。直下要分明。問如何是大道之源。師云。掘地覓天。何得如此師云。不識幽玄。問坐斷毘盧頂。不稟釋迦文猶未是學人行業。如何是學人行業。師云。什麼處得這箇問來。恁麼則學人罪過也。師云。腦後拔箭。問如何是道。師云。虛空無障礙。來往任縱橫。恁麼則謝師指示。師云。爾喚什麼作道。僧無語。師云。只解騎虎。不解下虎。問如何是般若神珠。師云。光明不透影。隨處任方圓。學人不會。師云。記取前話。問如何是利生之見。師云。雲綻青天月。了朗甚分明。恁麼則金聲擲地。師云。休俗氣不除。問如何是活句。師云。仰面哭蒼天。此猶是死句。師云。入地更深埋。問心地未安時如何。師云。誰亂爾。爭奈這箇何。師云。自作自受。問古鏡未明時如何。師云。天魔戰灼。明後如何。師云。毘沙稽首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師初開堂讀疏罷。維那白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。師云。若論此事。絕有言詮。維那白槌。已成朕兆。雖然如是。官不容針。私通車馬。況乃表白。大德高談華翰。顯唱皆周。人天僧俗。同臻法會。何處不可。更待山僧擊揚斯事。恰似平地掘坑。闔城檀越維那頭。總在這裏麼。對云總在。師云。多少。周旋。各人分上。誰不當機。如未相悉。有疑請問。問靈山一會。迦葉親聞。今日一會。什麼人聞。師云。不因陞寶座。爭顯六師能。問師唱誰家曲。宗風嗣阿誰。師云。不歷僧祇劫。直出古皇前。恁麼則郡城有望。師云。五嶽峯巒秀。四海盡歸朝。問無業堂前師子吼。空王殿裏事如何。師云。石塔楞層當宇宙。金鈴搖拽動人天。莫便是和尚為人處也無。師云。人天皆罔措。直下要分明。問如何是大道之源。師云。掘地覓天。何得如此師云。不識幽玄。問坐斷毘盧頂。不稟釋迦文猶未是學人行業。如何是學人行業。師云。什麼處得這箇問來。恁麼則學人罪過也。師云。腦後拔箭。問如何是道。師云。虛空無障礙。來往任縱橫。恁麼則謝師指示。師云。爾喚什麼作道。僧無語。師云。只解騎虎。不解下虎。問如何是般若神珠。師云。光明不透影。隨處任方圓。學人不會。師云。記取前話。問如何是利生之見。師云。雲綻青天月。了朗甚分明。恁麼則金聲擲地。師云。休俗氣不除。問如何是活句。師云。仰面哭蒼天。此猶是死句。師云。入地更深埋。問心地未安時如何。師云。誰亂爾。爭奈這箇何。師云。自作自受。問古鏡未明時如何。師云。天魔戰灼。明後如何。師云。毘沙稽首。

師云。爾問我答。有什麼了期。盡未來際。無時得歇。山僧昨感郡城遠請。如今已報佛恩。隨機利物。各人解悟。只在如今。日月天子面前立。妙峯聳峻頭上住。移城道廣震乾坤。辯塔名高彌宇宙。所以珠生掌內。取草林中。出藥延時。待人傳法。遂有立雪斷臂負石舂糠。遇斯志人。方堪受旨。況乎山僧觸事荒唐。那陞此位。實當慙悚。今郡尊牧主。諸官員檀越在會僧俗。並是靈山會上。受佛付囑了底人。還記得付囑底事麼。記得者。對人天大眾前。通露消息。要辨邪正。莫只恁麼肚裏不肯。隈地生疑。道場難遇。只在如今。有麼有麼。莫道。禪是骨𮪮。子切要緇素分明。無即不用錯致詞端。多語勞神。少言易會。久立諸官。恐無利益。伏惟珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。爾問我答。有什麼了期。盡未來際。無時得歇。山僧昨感郡城遠請。如今已報佛恩。隨機利物。各人解悟。只在如今。日月天子面前立。妙峯聳峻頭上住。移城道廣震乾坤。辯塔名高彌宇宙。所以珠生掌內。取草林中。出藥延時。待人傳法。遂有立雪斷臂負石舂糠。遇斯志人。方堪受旨。況乎山僧觸事荒唐。那陞此位。實當慙悚。今郡尊牧主。諸官員檀越在會僧俗。並是靈山會上。受佛付囑了底人。還記得付囑底事麼。記得者。對人天大眾前。通露消息。要辨邪正。莫只恁麼肚裏不肯。隈地生疑。道場難遇。只在如今。有麼有麼。莫道。禪是骨𮪮。子切要緇素分明。無即不用錯致詞端。多語勞神。少言易會。久立諸官。恐無利益。伏惟珍重。

上堂云。夫以。汾陽蕩蕩廣闊。而無際無涯。晉水滔滔深遠。而有終有始。遂得清涼一派。橫貫乾坤。金色千峯。豎吞宇宙。金鉼不動。玉騎移輪。箭穿雁穴。什麼人委的。如今還有委的底麼。對眾出來。僧問。學人未悟時如何。師云。誰人未悟。悟後如何。師云。旦莫詐明頭。問遠遠請師。請師舉唱。師云。當機無影像。迴轉絕參差。問祖意教意是同是別。師云。巖高松冷健。㵎曲水流遲。問急切相投時如何。師云。裸形見阿難。問牛頭未見四祖。為甚百鳥𠾑花獻。師云。匉匉地見後為什麼。不𭊷花獻。師云。匉匉地。問如何是祖師西來意。師云。青絹扇子足風涼。問祖師心印。不落有無。未審師於先師處。得箇什麼。師云。千年無影樹。今時勿底靴。恁麼則播於寰宇也。師云。世界雖廣闊。舉措少知音。師云。如今還有知音底麼。有則金色同參。且道參什麼人。良久云。久立大眾。伏惟珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。夫以。汾陽蕩蕩廣闊。而無際無涯。晉水滔滔深遠。而有終有始。遂得清涼一派。橫貫乾坤。金色千峯。豎吞宇宙。金鉼不動。玉騎移輪。箭穿雁穴。什麼人委的。如今還有委的底麼。對眾出來。僧問。學人未悟時如何。師云。誰人未悟。悟後如何。師云。旦莫詐明頭。問遠遠請師。請師舉唱。師云。當機無影像。迴轉絕參差。問祖意教意是同是別。師云。巖高松冷健。㵎曲水流遲。問急切相投時如何。師云。裸形見阿難。問牛頭未見四祖。為甚百鳥𠾑花獻。師云。匉匉地見後為什麼。不𭊷花獻。師云。匉匉地。問如何是祖師西來意。師云。青絹扇子足風涼。問祖師心印。不落有無。未審師於先師處。得箇什麼。師云。千年無影樹。今時勿底靴。恁麼則播於寰宇也。師云。世界雖廣闊。舉措少知音。師云。如今還有知音底麼。有則金色同參。且道參什麼人。良久云。久立大眾。伏惟珍重。

上堂云。夫大道之源。言詮罔及。祖印相傳。迷情豈測。當臺秦鑑。好醜俱分。鴨類鵝王。水乳自辨。如今還有辨得底麼。拈出來看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。夫大道之源。言詮罔及。祖印相傳。迷情豈測。當臺秦鑑。好醜俱分。鴨類鵝王。水乳自辨。如今還有辨得底麼。拈出來看。

問如來降下於忉利。蓮花示現於金輪。即不問如何是今日一會。師云。大眾普聞。恁麼則和尚慈悲也。師云。雙林猶自可。拘尸廓四週。僧禮拜。師云。今日到西天。問承教有言。夫說法者。無說無示。其聽法者。無聞無得。未審師今當說何法。師云。喫棒了通名。恁麼則人天大眾。皆承恩力。師云。罪不重科。問虛空權譬喻。隨處得彰名。未審是箇什麼物。師云。居人天不測。入地更深埋。恁麼則大眾雖不識。歷劫盡霑恩。師云。劍梁落膊。從他鬧劈。腹開心始是明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問如來降下於忉利。蓮花示現於金輪。即不問如何是今日一會。師云。大眾普聞。恁麼則和尚慈悲也。師云。雙林猶自可。拘尸廓四週。僧禮拜。師云。今日到西天。問承教有言。夫說法者。無說無示。其聽法者。無聞無得。未審師今當說何法。師云。喫棒了通名。恁麼則人天大眾。皆承恩力。師云。罪不重科。問虛空權譬喻。隨處得彰名。未審是箇什麼物。師云。居人天不測。入地更深埋。恁麼則大眾雖不識。歷劫盡霑恩。師云。劍梁落膊。從他鬧劈。腹開心始是明。

師云。夫說法者。須具十智同真。若不具十智同真。邪正不辨。緇素不分。不能與人天為眼目決斷是非。如鳥飛空而折翼。如箭射的而斷弦。弦斷故射的不中。翼折故空不可飛。弦壯翼牢。空的俱徹。作麼是十智。同真與諸上座點出。一同一質。二同大事。三總同參。四同真志。五同遍普。六同具足。七同得失。八同生殺。九同音吼。十同得失。又云。與什麼人同得入。與誰同音吼。作麼生是同生殺。什麼物同得失。阿那箇同具足。是什麼同遍普。何人同真志。孰能總同參。那箇同大事。何物同一質。有點得出底麼。點得出者。不悋慈悲。點不出者。未有參學眼。在切須辨取。要識是非。面目見在。不可久立。珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。夫說法者。須具十智同真。若不具十智同真。邪正不辨。緇素不分。不能與人天為眼目決斷是非。如鳥飛空而折翼。如箭射的而斷弦。弦斷故射的不中。翼折故空不可飛。弦壯翼牢。空的俱徹。作麼是十智。同真與諸上座點出。一同一質。二同大事。三總同參。四同真志。五同遍普。六同具足。七同得失。八同生殺。九同音吼。十同得失。又云。與什麼人同得入。與誰同音吼。作麼生是同生殺。什麼物同得失。阿那箇同具足。是什麼同遍普。何人同真志。孰能總同參。那箇同大事。何物同一質。有點得出底麼。點得出者。不悋慈悲。點不出者。未有參學眼。在切須辨取。要識是非。面目見在。不可久立。珍重。

小參僧問。氷綻魚散時如何。師云。水清魚不現。長波自往來。龍王當居何位。師云。在處存金殿。乾坤獨我尊。恁麼則更無過者。師云。按劍誰得妙。當人不自傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參僧問。氷綻魚散時如何。師云。水清魚不現。長波自往來。龍王當居何位。師云。在處存金殿。乾坤獨我尊。恁麼則更無過者。師云。按劍誰得妙。當人不自傷。

師云。若是按劍手。曹山不奈何。還識得劍未。與爾註破。寰中無當克。海內獨橫身珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。若是按劍手。曹山不奈何。還識得劍未。與爾註破。寰中無當克。海內獨橫身珍重。

上堂云。汾陽門下。有西河師子。當門踞坐。但有來者。即便齩殺。有何方便。入得汾陽門。得見汾陽人。若見汾陽人者。堪與祖佛為師。不見汾陽人。盡是立地死漢。如今還有人。入得門麼。快須入取免得辜負平生。不是龍門客。切忌遭點額。那箇是龍門。客一齊點下。舉起拄杖云。速退速退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。汾陽門下。有西河師子。當門踞坐。但有來者。即便齩殺。有何方便。入得汾陽門。得見汾陽人。若見汾陽人者。堪與祖佛為師。不見汾陽人。盡是立地死漢。如今還有人。入得門麼。快須入取免得辜負平生。不是龍門客。切忌遭點額。那箇是龍門。客一齊點下。舉起拄杖云。速退速退。

上堂云。乾坤寬廓。宇宙橫鋪。衲僧分上。左穿右穴。樵父檐柴。醫王辨價。藥多病甚。網細魚稠。東西南北。衝霜蹈雪。不避寒暄。要明斯事也。須是箇一刀兩斷漢始得。只恁麼哄哄恫恫地爛。冬瓜相似。有什麼成辦。齩斷兩頭。猶是惹泥帶水。豈更因循可惜許兄弟。正法難聞。正因難發。何不自省去。譬如兩陣相逢。不讓先手。掣鼓奪旗。快須與徹。人人慷慨。各各英豪大丈夫兒。莫教辜負行心虛消信施。山雲廣闊。有什麼休時。若不自智玄通決定。償他夙債。圖什麼波波。地誑他父母。虛生一遍了。又更出家行脚。云我參善知識。見性絕生死流。了無為法。苦哉苦哉。萬中無一自省歸根者矣。如今有麼。有即出來。問承和尚有言。父母之恩。如何報得。師云。粉骨碎身。還當得也無。師云。不因親寶地。爭得到祇園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。乾坤寬廓。宇宙橫鋪。衲僧分上。左穿右穴。樵父檐柴。醫王辨價。藥多病甚。網細魚稠。東西南北。衝霜蹈雪。不避寒暄。要明斯事也。須是箇一刀兩斷漢始得。只恁麼哄哄恫恫地爛。冬瓜相似。有什麼成辦。齩斷兩頭。猶是惹泥帶水。豈更因循可惜許兄弟。正法難聞。正因難發。何不自省去。譬如兩陣相逢。不讓先手。掣鼓奪旗。快須與徹。人人慷慨。各各英豪大丈夫兒。莫教辜負行心虛消信施。山雲廣闊。有什麼休時。若不自智玄通決定。償他夙債。圖什麼波波。地誑他父母。虛生一遍了。又更出家行脚。云我參善知識。見性絕生死流。了無為法。苦哉苦哉。萬中無一自省歸根者矣。如今有麼。有即出來。問承和尚有言。父母之恩。如何報得。師云。粉骨碎身。還當得也無。師云。不因親寶地。爭得到祇園。

師云諸兄弟當以此心。無令忘失。遞相警策。分明已見。免得荒疎虛延歲月。自利利人。堪消信施。所以道日。消萬兩黃金。豈況輕微供養。各自記取無事。不用久立。珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云諸兄弟當以此心。無令忘失。遞相警策。分明已見。免得荒疎虛延歲月。自利利人。堪消信施。所以道日。消萬兩黃金。豈況輕微供養。各自記取無事。不用久立。珍重。

上堂云。夫說法者。須具宗師眼目。須識玄門。要辨緇素邪正。所以古人道。玄有玄路。鳥道難通。一語不玄。流俗阿師。且問諸上座。作麼生是玄路。還有會底麼。與汾陽說看。要知端的。莫只恁麼兀兀地。過時虛消信施。自從古德。各有出人底路。還省得麼。先聖云。一句語。須具三玄門。一玄門須具三要。阿那箇是三玄。三要底句。快會取好。各自思量。還得穩當也未。古德已前行脚。聞一箇因緣未明。中間直下。飲食無味。睡臥不安。火急決擇將為小事。所以大覺老人。為一大事因緣。出現於世。想計他從上來行脚。不為遊山翫水。看州府奢華。片衣口食。皆為聖心未通。所以驅馳行脚。決擇深奧。傳唱敷揚。博問先知。親近高德。蓋為續佛心燈。紹隆祖代。興崇聖種。接引後機。自利利地。不忘先跡。如今還有商量者。麼有即出來大家商量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。夫說法者。須具宗師眼目。須識玄門。要辨緇素邪正。所以古人道。玄有玄路。鳥道難通。一語不玄。流俗阿師。且問諸上座。作麼生是玄路。還有會底麼。與汾陽說看。要知端的。莫只恁麼兀兀地。過時虛消信施。自從古德。各有出人底路。還省得麼。先聖云。一句語。須具三玄門。一玄門須具三要。阿那箇是三玄。三要底句。快會取好。各自思量。還得穩當也未。古德已前行脚。聞一箇因緣未明。中間直下。飲食無味。睡臥不安。火急決擇將為小事。所以大覺老人。為一大事因緣。出現於世。想計他從上來行脚。不為遊山翫水。看州府奢華。片衣口食。皆為聖心未通。所以驅馳行脚。決擇深奧。傳唱敷揚。博問先知。親近高德。蓋為續佛心燈。紹隆祖代。興崇聖種。接引後機。自利利地。不忘先跡。如今還有商量者。麼有即出來大家商量。

僧問。如何是接初機底句。師云。汝是行脚僧。如何是辨衲僧底句。師云。西方日出卯。如何是正令行底句。師云。千里持來呈舊面。如何是立乾坤底句。師云。北俱盧州。長粳米食者。無貪亦無嗔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問。如何是接初機底句。師云。汝是行脚僧。如何是辨衲僧底句。師云。西方日出卯。如何是正令行底句。師云。千里持來呈舊面。如何是立乾坤底句。師云。北俱盧州。長粳米食者。無貪亦無嗔。

師云。只將此四轉語。驗天下衲僧。纔見爾出來。驗得了也。問如何是學人著力處。師云。嘉州打大像。如何是學人轉身處。師云。陝府灌鐵牛。如何是學人親切處。師云。西河弄師子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。只將此四轉語。驗天下衲僧。纔見爾出來。驗得了也。問如何是學人著力處。師云。嘉州打大像。如何是學人轉身處。師云。陝府灌鐵牛。如何是學人親切處。師云。西河弄師子。

師云。若人會得此三句。已辨三玄。更有三要語在。切須薦取。不是等閒與大眾頌出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。若人會得此三句。已辨三玄。更有三要語在。切須薦取。不是等閒與大眾頌出。

三玄三要事難分。得意忘言道易親。一句分明該萬象。重陽九日菊花新。師云。會麼恁麼會得。不是性[惚-勿+喿]衲僧。作麼生會好。久立珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三玄三要事難分。得意忘言道易親。一句分明該萬象。重陽九日菊花新。師云。會麼恁麼會得。不是性[惚-勿+喿]衲僧。作麼生會好。久立珍重。

上堂云。汾陽有三決。衲僧難辨別。擬擬問如何。拄杖驀頭掣。僧問。如何是三決。師便打。僧禮拜。師云與爾一時頌出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。汾陽有三決。衲僧難辨別。擬擬問如何。拄杖驀頭掣。僧問。如何是三決。師便打。僧禮拜。師云與爾一時頌出。

第一決。接引無時節。巧語不能詮。雲綻青天月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一決。接引無時節。巧語不能詮。雲綻青天月。

第二決。舒光辨賢哲。問答利生心。拔却眼中楔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二決。舒光辨賢哲。問答利生心。拔却眼中楔。

第三決。西國胡人說。濟水過新羅。白地用鑌鐵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三決。西國胡人說。濟水過新羅。白地用鑌鐵。

師云。且道三決語。還有會底麼。有會底。通露消息。要知近遠。莫只麼地。記言記語。以當平生。有甚利益。不用久立。珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。且道三決語。還有會底麼。有會底。通露消息。要知近遠。莫只麼地。記言記語。以當平生。有甚利益。不用久立。珍重。

小參因舉三玄語云。爾還會三玄底時節麼。直須會取古人意旨。然後自心明去。便得通變自在。受用無窮。喚作自受用身。佛不從他教。便識得自家活計。所以南泉云。王老師十八。上解作活計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參因舉三玄語云。爾還會三玄底時節麼。直須會取古人意旨。然後自心明去。便得通變自在。受用無窮。喚作自受用身。佛不從他教。便識得自家活計。所以南泉云。王老師十八。上解作活計。

僧問。古人道十八。上解作活計。未審作得箇什麼活計。師云。兩隻水牯牛。雙角無欄棬。復云。若要於此明得去。直須得三玄旨趣始得。受用無礙。自家慶快。以暢平生。丈夫漢莫教自辜觸事不通。彼無利濟。與爾一時頌出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問。古人道十八。上解作活計。未審作得箇什麼活計。師云。兩隻水牯牛。雙角無欄棬。復云。若要於此明得去。直須得三玄旨趣始得。受用無礙。自家慶快。以暢平生。丈夫漢莫教自辜觸事不通。彼無利濟。與爾一時頌出。

第一玄。法界廣無邊。參羅及萬象。總在鏡中圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一玄。法界廣無邊。參羅及萬象。總在鏡中圓。

第二玄。釋尊問阿難。多聞隨事答。應器量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二玄。釋尊問阿難。多聞隨事答。應器量無邊。

第三玄。直出古皇前。四句百非外。閭氏問豐干。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三玄。直出古皇前。四句百非外。閭氏問豐干。

師云。這箇是三玄底頌。作麼生是三玄底旨趣。直教決擇分明。莫只麼望空裏妄解。道我曾親近和尚。來與我說了。脫空妄語。誑𧬵他人。喫鐵棒有日。莫言不道。子細子細。珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。這箇是三玄底頌。作麼生是三玄底旨趣。直教決擇分明。莫只麼望空裏妄解。道我曾親近和尚。來與我說了。脫空妄語。誑𧬵他人。喫鐵棒有日。莫言不道。子細子細。珍重。

邑眾送鐘。到請上堂。師云。過去毘婆尸佛。出興于世。時有一信士。鑄金鐘一口。可重萬斤。又一信士。身手有力。入山採栴檀木為杵。獲此福故。鑄鐘者。現今成佛在東方。號金光聚如來。次施杵者。即西天二十四祖師子尊者。親弟亦是出家。龍子比丘。是智慧辯才。無人過者。九十一劫。常生人間天上。受勝福樂。今日邑眾。施鐘必生善利。要知果證。即今明取。還有問事者麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邑眾送鐘。到請上堂。師云。過去毘婆尸佛。出興于世。時有一信士。鑄金鐘一口。可重萬斤。又一信士。身手有力。入山採栴檀木為杵。獲此福故。鑄鐘者。現今成佛在東方。號金光聚如來。次施杵者。即西天二十四祖師子尊者。親弟亦是出家。龍子比丘。是智慧辯才。無人過者。九十一劫。常生人間天上。受勝福樂。今日邑眾。施鐘必生善利。要知果證。即今明取。還有問事者麼。

問鴻鐘纔擊。聲震大千。未審聞底事如何。師云。僧集六和。儀範足俗。開五義壯英雄。恁麼則大眾總得聞也。師云。於中爾一箇耳瞶。僧禮拜起來。師云。記得麼。記不得。師云。大家聽取一頌。范金成器號鴻鐘。纔擊聲喧。宇宙通。僧集六和儀範足。俗開五義壯英雄。須彌報信飲光首。乾竺摧邪提婆宗。永掛蓮宮為上瑞。人天普悟福無窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問鴻鐘纔擊。聲震大千。未審聞底事如何。師云。僧集六和。儀範足俗。開五義壯英雄。恁麼則大眾總得聞也。師云。於中爾一箇耳瞶。僧禮拜起來。師云。記得麼。記不得。師云。大家聽取一頌。范金成器號鴻鐘。纔擊聲喧。宇宙通。僧集六和儀範足。俗開五義壯英雄。須彌報信飲光首。乾竺摧邪提婆宗。永掛蓮宮為上瑞。人天普悟福無窮。

師云。各自記取。總要悟去。悟也未。不得忘却。大眾久立。珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。各自記取。總要悟去。悟也未。不得忘却。大眾久立。珍重。

早參云。平旦寅狂機。內有道人身。爾等聞鐘聲上來。不是狂機。那箇是道人身。有識得底麼。如今識得。盡未來際。不受他瞞。如識不得蝦蟇蚯蚓欺汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 早參云。平旦寅狂機。內有道人身。爾等聞鐘聲上來。不是狂機。那箇是道人身。有識得底麼。如今識得。盡未來際。不受他瞞。如識不得蝦蟇蚯蚓欺汝。

僧問。如何是道人身。師云。舉步涉埃塵。如何得不涉埃塵去。師云。莫認守株人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問。如何是道人身。師云。舉步涉埃塵。如何得不涉埃塵去。師云。莫認守株人。

師云。認著依前還不是久立喫茶去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。認著依前還不是久立喫茶去。

上堂云。千說萬說。不如自見。若得自見分明。當下超凡入聖。不被眾魔惑亂。喚作大事已辦。但有來者。到爾面前。一箇伎倆用不得。所以趙州云。老僧只管看這底。不是箇擇法眼。釋尊喚作妙明真性。不假莊嚴會取。免得妄認緣塵。虛過時光。僧問。如何是祖師西來意。師云。多年松樹饒皴𭽬。心間自有一條明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。千說萬說。不如自見。若得自見分明。當下超凡入聖。不被眾魔惑亂。喚作大事已辦。但有來者。到爾面前。一箇伎倆用不得。所以趙州云。老僧只管看這底。不是箇擇法眼。釋尊喚作妙明真性。不假莊嚴會取。免得妄認緣塵。虛過時光。僧問。如何是祖師西來意。師云。多年松樹饒皴𭽬。心間自有一條明。

問如何是賓中賓。師云。合掌菴前問世尊。如何是賓中主。師云。對面無人覩。如何是主中賓。師云。陣雲橫海上。拔劍攪龍門。如何是主中主。師云。三頭六臂擎天地。忿怒那吒撲帝鐘。問如何是一句前事。師云。不落言詮明的旨。纖毫纔動即參差。如何是一句後事。師云。兩陣相逢不迴避。恁麼則透皮徹骨去也。師云。橫拕倒拽任塵漫。終不敢辜負和尚。師云。至孝是重華。問一毫穿眾穴時如何。師云。萬里絕纖毫還許學人蕩除也無。師云。有即須除遣無即莫施功。恁麼則依理行之。師云。理即如是作麼生行。僧以脚振地。師云。見前知音者更不在人通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問如何是賓中賓。師云。合掌菴前問世尊。如何是賓中主。師云。對面無人覩。如何是主中賓。師云。陣雲橫海上。拔劍攪龍門。如何是主中主。師云。三頭六臂擎天地。忿怒那吒撲帝鐘。問如何是一句前事。師云。不落言詮明的旨。纖毫纔動即參差。如何是一句後事。師云。兩陣相逢不迴避。恁麼則透皮徹骨去也。師云。橫拕倒拽任塵漫。終不敢辜負和尚。師云。至孝是重華。問一毫穿眾穴時如何。師云。萬里絕纖毫還許學人蕩除也無。師云。有即須除遣無即莫施功。恁麼則依理行之。師云。理即如是作麼生行。僧以脚振地。師云。見前知音者更不在人通。

師云。諸方老宿。事不獲已。東語西話。爾等將謂。合恁麼地。廣陳詞說。各競聚頭。不眠不睡。道我參尋。爾擬向那裏參。古人云。向外作功夫。總是癡頑漢。快須信取。不用久立。珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。諸方老宿。事不獲已。東語西話。爾等將謂。合恁麼地。廣陳詞說。各競聚頭。不眠不睡。道我參尋。爾擬向那裏參。古人云。向外作功夫。總是癡頑漢。快須信取。不用久立。珍重。

上堂云。當明對暗。應物舒光。萬別千差參羅一貫。還有照不著處麼。有即對眾決擇。親明取好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。當明對暗。應物舒光。萬別千差參羅一貫。還有照不著處麼。有即對眾決擇。親明取好。

僧問。親切處請師指示。師云。㖿。此意如何。師云。天牓樣。問如何是正法眼。師云。已曾𭽬瞎。未審向上更有事也無。師云有。如何是向上事。師云。撈天摸地。問一燈未明時如何。師云。滅。滅後如何。師云明。未審照燭事如何。師云。常燃無間斷。今古鎮長明。問久響汾陽威勢全。略展金毛示眾看。師云。三日後露。恁麼則學人退身三步。師云。一月後再來。問承古有言。不居中道。不在二邊。衲僧分上如何湊泊。師云。汝尋常在什麼處湊泊。今日全因此問。師云。灘頭頻舉棹何曾不入泥。恁麼則大眾。側聆學人禮拜。師云。大眾已側聆。學人已禮拜。不用強推尋。知君解揑怪。還有揑怪底麼。出來與爾除怪。知怪不怪。其怪自壞。復云。諸上座佛法。不是這箇道理。只如祖師來。還有許多忉忉也無。當初二祖。只伸三拜。依位而立。且道得箇什麼道理。便紹祖位。還會麼歸堂去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問。親切處請師指示。師云。㖿。此意如何。師云。天牓樣。問如何是正法眼。師云。已曾𭽬瞎。未審向上更有事也無。師云有。如何是向上事。師云。撈天摸地。問一燈未明時如何。師云。滅。滅後如何。師云明。未審照燭事如何。師云。常燃無間斷。今古鎮長明。問久響汾陽威勢全。略展金毛示眾看。師云。三日後露。恁麼則學人退身三步。師云。一月後再來。問承古有言。不居中道。不在二邊。衲僧分上如何湊泊。師云。汝尋常在什麼處湊泊。今日全因此問。師云。灘頭頻舉棹何曾不入泥。恁麼則大眾。側聆學人禮拜。師云。大眾已側聆。學人已禮拜。不用強推尋。知君解揑怪。還有揑怪底麼。出來與爾除怪。知怪不怪。其怪自壞。復云。諸上座佛法。不是這箇道理。只如祖師來。還有許多忉忉也無。當初二祖。只伸三拜。依位而立。且道得箇什麼道理。便紹祖位。還會麼歸堂去。

師方丈坐。次僧俗侍立。外有一人。不通姓名入來。禮拜起問。如何是和尚家風。師云。我家廣大。無種不有。學人未會師深旨。乞垂方便展機鋒。師云。師子座安。方丈內龍形拄杖手中持。用者如何。師云。𭣟破頑癡石。收取照星珍。如何是照星珍。師云。我行荒草裏。汝又入深村。其人禮拜起。出門便隱去。不知所在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師方丈坐。次僧俗侍立。外有一人。不通姓名入來。禮拜起問。如何是和尚家風。師云。我家廣大。無種不有。學人未會師深旨。乞垂方便展機鋒。師云。師子座安。方丈內龍形拄杖手中持。用者如何。師云。𭣟破頑癡石。收取照星珍。如何是照星珍。師云。我行荒草裏。汝又入深村。其人禮拜起。出門便隱去。不知所在。

因摘菊花小參云。金花布地。玉蘂承天。杲日當空。乾坤朗耀。龍騰雨霔。露結成霜。不傷物義。道將一句。來還有道得底麼。若道不得。則眼中有屑。直須出却始得。所以風穴和尚云。若立一塵。家國興盛。野老嚬蹙。不立一塵。家國喪亡。野老安貼。於此明得去。闍梨無分。全是老僧。於此明不得。老僧即是闍梨。闍梨與老僧。亦能悟却天下人。亦能瞎却天下人。要知老僧與闍梨麼。這箇却是闍梨。這箇即是老僧。且問諸上座。老僧與闍梨。是同是別。若道是同去。上座自上座。老僧自老僧。若道是別去。又道老僧即是闍梨。若能於此明得去。一句中有三玄三要。賓主歷然。平生事辦。參尋事畢。所以永嘉云。粉骨碎身未足酬。一句了然超百億。問承師有言。龍騰雨霔。露結成霜。不傷物義。意旨如何。師云。霧籠松竹凝寒色。雲散峯巒杲日輝。恁麼則萬彙。盡承和煦力。學人粉骨。未酬恩。師云。息金貂於塞外。行木鐸於天下。問干木奉文侯。知音有幾人。師云。行尊坐貴。行尊坐貴意旨如何。師云。萬姓謌皇化。白雲生太虛。問悶悶不轉時如何。師云。龍馬加鞭急。鑾鈴響洛川。問布鼓當軒擊。誰是知音者。師云。停鋤傾麥飯。草臥不擡頭問龍女獻珠成佛。學人無珠可獻。還得成佛也無。師云。寶覺非功。罔陳獻德。恁麼則不歷南方。親蒙受記。師云。千萬年後不得錯舉。問承教有言。阿耨菩提皆從此經出。未審此經。從何而出。師云。六趣該不得。五陰豈能收。恁麼則常轉一切處轉也。師云。爾試轉看。恁麼則信受奉行。師云。善哉明妙旨。不落有無中。問久響西河師子。到來為什麼不見。師云。汝識師子。恁麼則大眾盡得隨喜。師云。腦裂始知忙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因摘菊花小參云。金花布地。玉蘂承天。杲日當空。乾坤朗耀。龍騰雨霔。露結成霜。不傷物義。道將一句。來還有道得底麼。若道不得。則眼中有屑。直須出却始得。所以風穴和尚云。若立一塵。家國興盛。野老嚬蹙。不立一塵。家國喪亡。野老安貼。於此明得去。闍梨無分。全是老僧。於此明不得。老僧即是闍梨。闍梨與老僧。亦能悟却天下人。亦能瞎却天下人。要知老僧與闍梨麼。這箇却是闍梨。這箇即是老僧。且問諸上座。老僧與闍梨。是同是別。若道是同去。上座自上座。老僧自老僧。若道是別去。又道老僧即是闍梨。若能於此明得去。一句中有三玄三要。賓主歷然。平生事辦。參尋事畢。所以永嘉云。粉骨碎身未足酬。一句了然超百億。問承師有言。龍騰雨霔。露結成霜。不傷物義。意旨如何。師云。霧籠松竹凝寒色。雲散峯巒杲日輝。恁麼則萬彙。盡承和煦力。學人粉骨。未酬恩。師云。息金貂於塞外。行木鐸於天下。問干木奉文侯。知音有幾人。師云。行尊坐貴。行尊坐貴意旨如何。師云。萬姓謌皇化。白雲生太虛。問悶悶不轉時如何。師云。龍馬加鞭急。鑾鈴響洛川。問布鼓當軒擊。誰是知音者。師云。停鋤傾麥飯。草臥不擡頭問龍女獻珠成佛。學人無珠可獻。還得成佛也無。師云。寶覺非功。罔陳獻德。恁麼則不歷南方。親蒙受記。師云。千萬年後不得錯舉。問承教有言。阿耨菩提皆從此經出。未審此經。從何而出。師云。六趣該不得。五陰豈能收。恁麼則常轉一切處轉也。師云。爾試轉看。恁麼則信受奉行。師云。善哉明妙旨。不落有無中。問久響西河師子。到來為什麼不見。師云。汝識師子。恁麼則大眾盡得隨喜。師云。腦裂始知忙。

師云。諸上座然則法本不生。何曾有滅。通人分上。好肉剜瘡。奈何初機向去。未得安然。所以聚集少時擊揚勸覺。東問西問。話會商量。忽爾言中有響。句下無私。真智現前。無量劫來。疑情頓息。豈不慶快平生。出家事畢。遂得魔軍退伏。釋梵歸依。龍天恭敬。不以為喜。可謂報佛恩德。堪作明燈。亦名大法炬。為舟為檝。為棟為梁。蔭覆多徒。運般廣益。開人天眼目。不昧自心。一切時中。互為賓主。諸上座還信得麼。若信得不須忘却。真師子兒。大師子吼久立。伏惟珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。諸上座然則法本不生。何曾有滅。通人分上。好肉剜瘡。奈何初機向去。未得安然。所以聚集少時擊揚勸覺。東問西問。話會商量。忽爾言中有響。句下無私。真智現前。無量劫來。疑情頓息。豈不慶快平生。出家事畢。遂得魔軍退伏。釋梵歸依。龍天恭敬。不以為喜。可謂報佛恩德。堪作明燈。亦名大法炬。為舟為檝。為棟為梁。蔭覆多徒。運般廣益。開人天眼目。不昧自心。一切時中。互為賓主。諸上座還信得麼。若信得不須忘却。真師子兒。大師子吼久立。伏惟珍重。

上堂。拈起拄杖云。識得這箇。參學事畢還識麼莫道喚甚麼作拄杖。如此之輩。如塵似沙。許爾商量。作麼生開口試道看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。拈起拄杖云。識得這箇。參學事畢還識麼莫道喚甚麼作拄杖。如此之輩。如塵似沙。許爾商量。作麼生開口試道看。

僧問。如何是拄杖。師云。德山德山。過在什麼處。師云。薩摩訶。問塵鹿成群如何。射得塵中塵。師云白拂在手。問香象咆哮時如何。師云。鼓腹宮城動。恁麼則一人有慶。兆民賴之。師云。聖君開寶殿。天花落座前。問承師有言。凡有答話。不揀高低。學人上來。請師答話。師良久。恁麼則蝸牛肚下生鱗甲。烏龜背上一莖毛。師云。兩角撑天地。四脚海裏行。金鎗不點赤眉賊。得覩君王方顯功師云。甑人携劍去。塚上草蘺蘺。風從昨夜吹銀漢。迄至如今猶未休。師云。去年相別後。今日再相逢問古人以棒喝接人。未審和尚如何接人。師云。總不用。恁麼則不異諸方也。師喝便打。也曾數處參知識。罕見如師大作家。師云。後犯不容。大眾一時喫棒。師云。因兄致此問。大眾盡霑恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問。如何是拄杖。師云。德山德山。過在什麼處。師云。薩摩訶。問塵鹿成群如何。射得塵中塵。師云白拂在手。問香象咆哮時如何。師云。鼓腹宮城動。恁麼則一人有慶。兆民賴之。師云。聖君開寶殿。天花落座前。問承師有言。凡有答話。不揀高低。學人上來。請師答話。師良久。恁麼則蝸牛肚下生鱗甲。烏龜背上一莖毛。師云。兩角撑天地。四脚海裏行。金鎗不點赤眉賊。得覩君王方顯功師云。甑人携劍去。塚上草蘺蘺。風從昨夜吹銀漢。迄至如今猶未休。師云。去年相別後。今日再相逢問古人以棒喝接人。未審和尚如何接人。師云。總不用。恁麼則不異諸方也。師喝便打。也曾數處參知識。罕見如師大作家。師云。後犯不容。大眾一時喫棒。師云。因兄致此問。大眾盡霑恩。

師云。更有問底麼。快問將來。道場難遇。時光迅速。一息不來。黃泉萬劫。久立珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。更有問底麼。快問將來。道場難遇。時光迅速。一息不來。黃泉萬劫。久立珍重。

上堂云。鐘聲雀噪。可契真源。別處馳求。妄生節目。信得因風。吹火不信。平地掘坑。事不獲已。起模盡樣。所以靈山話月。曹溪指月。月在什麼處。與我指出看。直報禪和。莫向天上覓好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。鐘聲雀噪。可契真源。別處馳求。妄生節目。信得因風。吹火不信。平地掘坑。事不獲已。起模盡樣。所以靈山話月。曹溪指月。月在什麼處。與我指出看。直報禪和。莫向天上覓好。

僧問。如何是不在天上底月。師云。照一問便喝。問如何是長。師云。天高蓋不得。如何是短。師云。纖毫不礙真。不長不短時如何。師云。虛空無有障。四海盡知音。恁麼則省得學人一半。師云。不解一人出隻手。雖然未識初機句。且有當言辨衲僧。師云。心不負人面無慚色。今日親聞行正令。千里持來未足能師云。光漆郊社。乾坤已立人難測。此夕須知有變通。師云。時時獻芻草。犧牲莫辭勞。須知源脈異。萬古瀉無窮。師云。一言可以喪邦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問。如何是不在天上底月。師云。照一問便喝。問如何是長。師云。天高蓋不得。如何是短。師云。纖毫不礙真。不長不短時如何。師云。虛空無有障。四海盡知音。恁麼則省得學人一半。師云。不解一人出隻手。雖然未識初機句。且有當言辨衲僧。師云。心不負人面無慚色。今日親聞行正令。千里持來未足能師云。光漆郊社。乾坤已立人難測。此夕須知有變通。師云。時時獻芻草。犧牲莫辭勞。須知源脈異。萬古瀉無窮。師云。一言可以喪邦。

師云。明知無一物。何用更推求。當處不強名。鋒鋩甚處有直下攬得。猶是殘弓折箭。堪作什麼用。擬擬躊蹰。陣場掃箒。以拄杖一時攂下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。明知無一物。何用更推求。當處不強名。鋒鋩甚處有直下攬得。猶是殘弓折箭。堪作什麼用。擬擬躊蹰。陣場掃箒。以拄杖一時攂下。

河東運使鄭工部。入院相見茶話次。工部云。專甲留一偈。贈師得否。師云。何敢運使慈造。工部於壁上篆書一偈云。黃紙休遮眼。青雲自有陰。莫將間學解。埋沒祖師心。復云。只將此偈。驗天下長老。師云。恁麼則汾陽。也在裏頭。部云。檐枷過狀師云。更不再勘。部云。兩重公案。師云。知即得。部良久。師噓一聲部云。文寶文寶。師云。甚所在。部云。不容專甲出氣。爭得嗔他道淹滯長老在此。師云。是何言歟。部云實。師云。也不得放過。部云。請師一偈得否。師云。不間筆墨。部云。請師口扎。師遂述一偈云。荒草勞尋逕。巖松逈布陰。幾多玄解客。失却本來心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 河東運使鄭工部。入院相見茶話次。工部云。專甲留一偈。贈師得否。師云。何敢運使慈造。工部於壁上篆書一偈云。黃紙休遮眼。青雲自有陰。莫將間學解。埋沒祖師心。復云。只將此偈。驗天下長老。師云。恁麼則汾陽。也在裏頭。部云。檐枷過狀師云。更不再勘。部云。兩重公案。師云。知即得。部良久。師噓一聲部云。文寶文寶。師云。甚所在。部云。不容專甲出氣。爭得嗔他道淹滯長老在此。師云。是何言歟。部云實。師云。也不得放過。部云。請師一偈得否。師云。不間筆墨。部云。請師口扎。師遂述一偈云。荒草勞尋逕。巖松逈布陰。幾多玄解客。失却本來心。

上堂云。鵝王擇乳。素非鴨類。問鵝王擇乳。素非鴨類。意旨如何。師云。江南有江北無。為什麼江北無。師云。氷地寒難翥。恁麼則翱翔九霄外。在處獨超群。師云。舉翼摩空。寧同寒雪。問善法堂大開三門。如何是和尚第一門。師云。從此入。入得後如何。師云。雖然無一法。共會五湖僧。問學人曲子無音韻。請師方便和來看。師云。五音六律非關妙。四智三空和不齊。恁麼則知師品弄指下分明。師云。韻出清霄。任君吹唱。問至道無難。唯嫌揀擇。如何得不揀擇去。師云。天長地久日諸月餘。恁麼則僧堂是僧堂。佛殿是佛殿。師云。明明歌詠豈不殊途。問如何是大道之源。師云。行之不在天恁麼則更不尋山傍㵎也。師云。既能明妙用切忌倚林巒。問瑠璃玻璃色。斯由佛光照。如何是佛光照。師云隱不得。過去燈明佛。本光瑞如此。師云。尋言轉更賒。問白浪滔天勢。請師方便渡來看。師云。洪波不沒水。舉棹不張帆。恁麼則海晏河清。師云。斫額望榑桑。乘槎人不顧。師云。許多葛藤還得明了。未分明記取問頭便須覻步究理而參。榑桑不遠。莫向外馳求。當處發生。隨處自現。乾坤大地。皎皎明白。但於十二時中行住坐臥。子細思量看是。誰作障礙。為什麼臨機道不得。只為一切境識不通被他迴換。便隨境走。不能作得主宰。所以一句中三玄三要。四種賓主歷然。地只為多生煩惱雲翳。遮蔽拋擲。今生又不近明眼道人決擇。莫逐日過時。古人云。今生不通。來生窒塞。轉轉不明。思量虛延歲月。枉過時光。在家出家。直教了去。若能了得。盡未來際。人間天上。作師子吼。告報人天。互為賓主。展縮自在。為依為止。為道為路。有甚障礙。若不明了。千難萬難。快須薦取脫却根塵。其如不了。謾說如今。珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。鵝王擇乳。素非鴨類。問鵝王擇乳。素非鴨類。意旨如何。師云。江南有江北無。為什麼江北無。師云。氷地寒難翥。恁麼則翱翔九霄外。在處獨超群。師云。舉翼摩空。寧同寒雪。問善法堂大開三門。如何是和尚第一門。師云。從此入。入得後如何。師云。雖然無一法。共會五湖僧。問學人曲子無音韻。請師方便和來看。師云。五音六律非關妙。四智三空和不齊。恁麼則知師品弄指下分明。師云。韻出清霄。任君吹唱。問至道無難。唯嫌揀擇。如何得不揀擇去。師云。天長地久日諸月餘。恁麼則僧堂是僧堂。佛殿是佛殿。師云。明明歌詠豈不殊途。問如何是大道之源。師云。行之不在天恁麼則更不尋山傍㵎也。師云。既能明妙用切忌倚林巒。問瑠璃玻璃色。斯由佛光照。如何是佛光照。師云隱不得。過去燈明佛。本光瑞如此。師云。尋言轉更賒。問白浪滔天勢。請師方便渡來看。師云。洪波不沒水。舉棹不張帆。恁麼則海晏河清。師云。斫額望榑桑。乘槎人不顧。師云。許多葛藤還得明了。未分明記取問頭便須覻步究理而參。榑桑不遠。莫向外馳求。當處發生。隨處自現。乾坤大地。皎皎明白。但於十二時中行住坐臥。子細思量看是。誰作障礙。為什麼臨機道不得。只為一切境識不通被他迴換。便隨境走。不能作得主宰。所以一句中三玄三要。四種賓主歷然。地只為多生煩惱雲翳。遮蔽拋擲。今生又不近明眼道人決擇。莫逐日過時。古人云。今生不通。來生窒塞。轉轉不明。思量虛延歲月。枉過時光。在家出家。直教了去。若能了得。盡未來際。人間天上。作師子吼。告報人天。互為賓主。展縮自在。為依為止。為道為路。有甚障礙。若不明了。千難萬難。快須薦取脫却根塵。其如不了。謾說如今。珍重。

上堂舉先石門和尚初開堂。僧問。知師久醞葡萄酒。今日為誰開。石云。瓊槳一滴異。普濟萬機迷。僧便問。如何是和尚一盃。師云。飲者非常味。得味樂咍咍。不飲不醉時如何。師云。截耳臥長街。問日用真珠是佛陀。何勞逐物浪波波。如何是日用真珠。師云。茅廁前頭泥毬子。恁麼則應用無虧也。師云。瑠璃殿上碧雲生。問如何是和尚主中主。師云切忌犯著。莫便是指示學人處也無。師云。吽尀耐。僧禮拜。師敲繩床云。若到諸方。且作麼生舉。問鴻鐘一擊時如何。師云。聲震大千。恁麼則息苦停酸也。師云。那落迦中事作麼生。僧無語。師噓一聲云。莫是為他出氣麼。問道由心悟如何是心。師云。學道訪無心。問如何是真正路。師云莫別去。問波澄湛湛時如何。師云。舉棹即迷源。如何保任。師云。大海波濤靜。橰棹一時拋。問正法門中。如何是和尚得入處。師云。眾星攢夜月。不落紫微宮。恁麼則朗月獨當天。師云。不昧夜行人。問如何是道。師云。共汝大家行。問一口吸盡西江水。意旨如何。師云。蹈破天關逈然廓落。恁麼則大眾總知也。師云。不但闍梨。老僧亦然。師云。若能蹈破天關。何處更有不通底佛法。只為千遮萬障。所以難明。如今大家。明取好久立。珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂舉先石門和尚初開堂。僧問。知師久醞葡萄酒。今日為誰開。石云。瓊槳一滴異。普濟萬機迷。僧便問。如何是和尚一盃。師云。飲者非常味。得味樂咍咍。不飲不醉時如何。師云。截耳臥長街。問日用真珠是佛陀。何勞逐物浪波波。如何是日用真珠。師云。茅廁前頭泥毬子。恁麼則應用無虧也。師云。瑠璃殿上碧雲生。問如何是和尚主中主。師云切忌犯著。莫便是指示學人處也無。師云。吽尀耐。僧禮拜。師敲繩床云。若到諸方。且作麼生舉。問鴻鐘一擊時如何。師云。聲震大千。恁麼則息苦停酸也。師云。那落迦中事作麼生。僧無語。師噓一聲云。莫是為他出氣麼。問道由心悟如何是心。師云。學道訪無心。問如何是真正路。師云莫別去。問波澄湛湛時如何。師云。舉棹即迷源。如何保任。師云。大海波濤靜。橰棹一時拋。問正法門中。如何是和尚得入處。師云。眾星攢夜月。不落紫微宮。恁麼則朗月獨當天。師云。不昧夜行人。問如何是道。師云。共汝大家行。問一口吸盡西江水。意旨如何。師云。蹈破天關逈然廓落。恁麼則大眾總知也。師云。不但闍梨。老僧亦然。師云。若能蹈破天關。何處更有不通底佛法。只為千遮萬障。所以難明。如今大家。明取好久立。珍重。

小參舉。德山示眾云。今夜不答話。問話者三十棒。時有僧出禮拜。德山便打。僧云。話也未問。打某甲作麼。德山云。爾是甚麼人。僧云。新羅人。德山云。據爾擬蹈船舷。好與三十棒。時有僧出云。承古有言。擬蹈船舷。好與三十棒。學人上來請師棒。師擲下拄杖便歸方丈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參舉。德山示眾云。今夜不答話。問話者三十棒。時有僧出禮拜。德山便打。僧云。話也未問。打某甲作麼。德山云。爾是甚麼人。僧云。新羅人。德山云。據爾擬蹈船舷。好與三十棒。時有僧出云。承古有言。擬蹈船舷。好與三十棒。學人上來請師棒。師擲下拄杖便歸方丈。

上堂云。雲籠碧落。霧展長空。露滴成珠。霜飛葉墜。日月常明。乾坤晃耀。人心不昧。物類不拘。秋去春來。暄和合序。於此明得。不失玄音。如今不薦。更待何時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。雲籠碧落。霧展長空。露滴成珠。霜飛葉墜。日月常明。乾坤晃耀。人心不昧。物類不拘。秋去春來。暄和合序。於此明得。不失玄音。如今不薦。更待何時。

僧問。如何是佛。師云。擔麻終不貴。如何是貴。師云。聞賤必貴。問如何是賓中賓。師云。終日走紅塵。不信自家珍。如何是賓中主。師云。識得衣中寶。端坐解區分如何是主中賓。師云。金鈎拋四海。玉燭續燈明。如何是主中主師云。高齊日月光寰宇。大闡鴻音唱祖歌。問君子梁間坐師今事若何。師云。更莫投來。恁麼則今日捉敗也。師云。天台楖𣗖曾施了。如今更贈二十枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問。如何是佛。師云。擔麻終不貴。如何是貴。師云。聞賤必貴。問如何是賓中賓。師云。終日走紅塵。不信自家珍。如何是賓中主。師云。識得衣中寶。端坐解區分如何是主中賓。師云。金鈎拋四海。玉燭續燈明。如何是主中主師云。高齊日月光寰宇。大闡鴻音唱祖歌。問君子梁間坐師今事若何。師云。更莫投來。恁麼則今日捉敗也。師云。天台楖𣗖曾施了。如今更贈二十枝。

師云。欲知佛性義。當觀時節因緣。明信得去。不用妄生異見。久立珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。欲知佛性義。當觀時節因緣。明信得去。不用妄生異見。久立珍重。

上堂云。一切眾生本源佛性。譬如朗月當空。只為淨雲。遮障不得顯現。僧問。朗月當空。却被片雲遮時如何。師云。老僧有過。闍梨須知。恁麼則分明辨的。師云。退後莫思量。問不歷化城。便登寶所時如何。師云。俊哉大士。歷劫難逢。問承教有言。為未來世。開生天路。如何是生天路。師云。莫斷佛種。恁麼則依而行之。師云。三千世界收不得。六趣輪迴豈肯休。問學人擬欲歸鄉去。家破人亡事若何。師云。休行心處路。莫守在家時。未審誰是知音者。師云。路逢劍客須呈劍。不是詩人莫獻詩。問百千燈即不問。如何是最初一燈。師云。可明此問。恁麼則目前晃耀杲日當軒。師便喝。僧無語。師云。一喝喝滅。僧禮拜云。莫瞞大眾。師云。棺木裏瞠眼。問如何是深深意。師云。曹溪無異曲。金峯路轉高。恁麼則同道不奪機也。師云。明明舉處是汾陽。問舉步涉千谿。尋源轉路迷。箇中一句。子請師方便為提撕。師云。千年無影樹。今日見枝柯。若不伸此問。爭得見師機。師云。瞽人看盡壁。問朝作人間眼。夜點祖師燈。如何是祖師燈。師云。古今不昧。恁麼則海晏河清。師云。照出海底人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一切眾生本源佛性。譬如朗月當空。只為淨雲。遮障不得顯現。僧問。朗月當空。却被片雲遮時如何。師云。老僧有過。闍梨須知。恁麼則分明辨的。師云。退後莫思量。問不歷化城。便登寶所時如何。師云。俊哉大士。歷劫難逢。問承教有言。為未來世。開生天路。如何是生天路。師云。莫斷佛種。恁麼則依而行之。師云。三千世界收不得。六趣輪迴豈肯休。問學人擬欲歸鄉去。家破人亡事若何。師云。休行心處路。莫守在家時。未審誰是知音者。師云。路逢劍客須呈劍。不是詩人莫獻詩。問百千燈即不問。如何是最初一燈。師云。可明此問。恁麼則目前晃耀杲日當軒。師便喝。僧無語。師云。一喝喝滅。僧禮拜云。莫瞞大眾。師云。棺木裏瞠眼。問如何是深深意。師云。曹溪無異曲。金峯路轉高。恁麼則同道不奪機也。師云。明明舉處是汾陽。問舉步涉千谿。尋源轉路迷。箇中一句。子請師方便為提撕。師云。千年無影樹。今日見枝柯。若不伸此問。爭得見師機。師云。瞽人看盡壁。問朝作人間眼。夜點祖師燈。如何是祖師燈。師云。古今不昧。恁麼則海晏河清。師云。照出海底人。

師云。諸上座那箇是海底人。還出來也未。與爾喚出欲識海麼。只是一切眾生。從無始劫。直至如今。妄想顛倒。貪嗔我慢邪見嫉妬。一切處明不得。喚作慾海。莫向四天下覓。快須了取罷遊馳騁。免被諸塵惑亂。所以古人云。一切業障海。皆從妄想生。無業和尚云。莫妄想。還信得及麼。自信不及。遂即難逃生死。如今直下信取。有什麼事。久立珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。諸上座那箇是海底人。還出來也未。與爾喚出欲識海麼。只是一切眾生。從無始劫。直至如今。妄想顛倒。貪嗔我慢邪見嫉妬。一切處明不得。喚作慾海。莫向四天下覓。快須了取罷遊馳騁。免被諸塵惑亂。所以古人云。一切業障海。皆從妄想生。無業和尚云。莫妄想。還信得及麼。自信不及。遂即難逃生死。如今直下信取。有什麼事。久立珍重。

上堂云。若論此道。絕有言詮。事不獲已。遂即東語西話。且道。說什麼即得。俗士出來禮拜起。近前曲躬端然而立。師云如何。俗士退步。師打繩床一下。俗士拍手。師云。齋後鐘。問一塵迴出青霄外。湛湛乾坤事如何。師云。平鋪三點水。曲似刈禾鎌。問昔日歐歌劍。今日為誰揮。師云響。問不落諸緣。請師便道。師云㖿。恁麼則燈下白頭翁也。師云吽。問言。前薦得辜負平生。句後投機全乖道體。直下承當。萬里崖州到這裏。乞師方便。師云。秋日㘅蘆承露去。春來細雨潤衣歸。恁麼則路途有依栖去也。師云。來千去萬久經鍛煉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。若論此道。絕有言詮。事不獲已。遂即東語西話。且道。說什麼即得。俗士出來禮拜起。近前曲躬端然而立。師云如何。俗士退步。師打繩床一下。俗士拍手。師云。齋後鐘。問一塵迴出青霄外。湛湛乾坤事如何。師云。平鋪三點水。曲似刈禾鎌。問昔日歐歌劍。今日為誰揮。師云響。問不落諸緣。請師便道。師云㖿。恁麼則燈下白頭翁也。師云吽。問言。前薦得辜負平生。句後投機全乖道體。直下承當。萬里崖州到這裏。乞師方便。師云。秋日㘅蘆承露去。春來細雨潤衣歸。恁麼則路途有依栖去也。師云。來千去萬久經鍛煉。

師云。朝來暮去即便冬深也。如今這裏與兄弟大家。持論長處即就。有利濟可行。各自半百地。更不明了本分事。大屈莫虛過十生五生。不用久立珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。朝來暮去即便冬深也。如今這裏與兄弟大家。持論長處即就。有利濟可行。各自半百地。更不明了本分事。大屈莫虛過十生五生。不用久立珍重。

上堂云。夫說法者。須及時節。觀根投機。應病用藥。若不及時節。總喚作非時語。所以道。欲知佛性義。當觀時節因緣。若不明君臣父子之道。邪正不分。觸淨難明矣。喚作野老謳歌。皇道坦然。佛法現前。擒縱自在。生殺臨機。或明賓中主。或明主中賓。或明賓中賓。或明主中主。或兼帶叶通。或探竿影草。或一句中。有三玄三要。還有問者麼。出來對眾商量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。夫說法者。須及時節。觀根投機。應病用藥。若不及時節。總喚作非時語。所以道。欲知佛性義。當觀時節因緣。若不明君臣父子之道。邪正不分。觸淨難明矣。喚作野老謳歌。皇道坦然。佛法現前。擒縱自在。生殺臨機。或明賓中主。或明主中賓。或明賓中賓。或明主中主。或兼帶叶通。或探竿影草。或一句中。有三玄三要。還有問者麼。出來對眾商量。

問學人未達其中事。如何是自己。師云。當時莫忘。今時句未達。須知逆順機。達後如何。師云。三十年後莫錯舉。問靈龜未兆時如何。師云。海裏搖船笑。舉棹望程途。問三界同途出身無路時如何。師云。叵耐無時狂寇起。對面無形識得伊。問抱璞投師請師雕琢。師云。來朝更獻楚王看。恁麼則同道方知也。師云。刖足雖知貴。人天不可量。問萬法本空心生何有。師云。不因伸此問。爭得到汾陽。恁麼則當生生不生也。師云。自知能作貴。不用更思量。問一句道不得時如何。師云。萬境無差互。青天不自知。如何領解。師云。了然明似燭。何用更狐疑。問無為之飯。未審供養什麼人。師云。千相無形者。共會不莊嚴。恁麼則大眾有賴也。師云。三千世界中。絕世利群生。問門門一切境。迴互不迴互。如何是不迴互。師云。今日過泥不易。問甘露頻霖。為什麼。百草不生芽。師云。田疎不貯水。龍王爭那何。問如何是心地法門。師云。莫從人覓。乞師再指。師云。爾是谷隱出家。問簾捲扇開。當人何在。師云。萬姓歌皇化。玄音廓太虛。恁麼則明鏡當懸於此日。時人盡賀太平年。師云。一音普演三邊靜。四方八面總來朝。問如何是西河一滴水。師云。飲者永無飢。恁麼則冷味少人知。師云。潤濟不從源。問如何是諸佛行李處。師云。直下無生路。行時不動塵。恁麼則謝師方便也。師云。東西南北路。不用更奢華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問學人未達其中事。如何是自己。師云。當時莫忘。今時句未達。須知逆順機。達後如何。師云。三十年後莫錯舉。問靈龜未兆時如何。師云。海裏搖船笑。舉棹望程途。問三界同途出身無路時如何。師云。叵耐無時狂寇起。對面無形識得伊。問抱璞投師請師雕琢。師云。來朝更獻楚王看。恁麼則同道方知也。師云。刖足雖知貴。人天不可量。問萬法本空心生何有。師云。不因伸此問。爭得到汾陽。恁麼則當生生不生也。師云。自知能作貴。不用更思量。問一句道不得時如何。師云。萬境無差互。青天不自知。如何領解。師云。了然明似燭。何用更狐疑。問無為之飯。未審供養什麼人。師云。千相無形者。共會不莊嚴。恁麼則大眾有賴也。師云。三千世界中。絕世利群生。問門門一切境。迴互不迴互。如何是不迴互。師云。今日過泥不易。問甘露頻霖。為什麼。百草不生芽。師云。田疎不貯水。龍王爭那何。問如何是心地法門。師云。莫從人覓。乞師再指。師云。爾是谷隱出家。問簾捲扇開。當人何在。師云。萬姓歌皇化。玄音廓太虛。恁麼則明鏡當懸於此日。時人盡賀太平年。師云。一音普演三邊靜。四方八面總來朝。問如何是西河一滴水。師云。飲者永無飢。恁麼則冷味少人知。師云。潤濟不從源。問如何是諸佛行李處。師云。直下無生路。行時不動塵。恁麼則謝師方便也。師云。東西南北路。不用更奢華。

師云。適來上座問。如何是諸佛行李處。對他道。直下無生路。行時不動塵。且問諸上座。既是無生路。且作麼進步誠進看。若不進步。不可有自然釋迦天然彌勒。所以發足超方入聖階梯。精進為務。若不精進。無有是處。故經云。未曾有一法。從懶隋懈怠中得。精進猶如牛二角。習學日久。身心純熟。正念現前。舒卷自在。所以無功之功。其功大矣。誌公云。勇猛精進成懈怠。且問諸上座。既是精進。為什麼却成懈怠。若是久參先德。不在此限。晚學初心也須子細。大眾既精進。專甲不懈怠。言多則去道遠矣。久立珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。適來上座問。如何是諸佛行李處。對他道。直下無生路。行時不動塵。且問諸上座。既是無生路。且作麼進步誠進看。若不進步。不可有自然釋迦天然彌勒。所以發足超方入聖階梯。精進為務。若不精進。無有是處。故經云。未曾有一法。從懶隋懈怠中得。精進猶如牛二角。習學日久。身心純熟。正念現前。舒卷自在。所以無功之功。其功大矣。誌公云。勇猛精進成懈怠。且問諸上座。既是精進。為什麼却成懈怠。若是久參先德。不在此限。晚學初心也須子細。大眾既精進。專甲不懈怠。言多則去道遠矣。久立珍重。

上堂云。倒却須彌。涸竭大海。魚龍變化。禽鳥飛騰忙忙者。畐塞虛空。正當恁麼時。佛出頭來。貶向他方世界。且道還有修行分也無。與我點出來看。有麼有麼。僧纔禮拜。師便打云。我早是無端入荒草。爾更待平地上掘坑。彼此相埋沒。作麼道來道來。僧無語。師有頌云。釋尊嗟汝妄諸求。憐愍堪悲截眾流。決定莫教絲髮動。吉祥天降讚清幽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。倒却須彌。涸竭大海。魚龍變化。禽鳥飛騰忙忙者。畐塞虛空。正當恁麼時。佛出頭來。貶向他方世界。且道還有修行分也無。與我點出來看。有麼有麼。僧纔禮拜。師便打云。我早是無端入荒草。爾更待平地上掘坑。彼此相埋沒。作麼道來道來。僧無語。師有頌云。釋尊嗟汝妄諸求。憐愍堪悲截眾流。決定莫教絲髮動。吉祥天降讚清幽。

問寒暑漸盛貧者何依。師云。不掛無絲服。終日樂咍咍。恁麼則應不孤露也。師云。深巖隱不得。露地不彰形。問如何是向上一路。師云。千聖不傳。為什麼不傳。師云。不欲埋沒。問如何是道場。師云。下脚不得。如何是涅槃。師云。擡脚不得。擡脚不得意旨如何。師云。三十三天。下脚不得意旨如何。師云。十八重地獄。問承教有言心無罣礙。如何是無罣礙。師云。天高無可測。地厚莫能知。恁麼則東西南北路。學人行處寬。師云。汝試行一步看。未審行後如何。師云。長空無鳥跡。水裏摸魚蹤。問如何是一輪月。師云。不從天地出。豈藉四時推。為什麼有晝有夜。師云。迷人妄生覺。覺後即知時。問東山西嶺青意旨如何。師云。博地生寒暑。風吹日照霞。恁麼則南有趙州。北有雪峯。師云。顛倒了也。問釋迦慳迦葉富。如何是釋迦慳。師云。一點拋不得。如何是迦葉富。師云。普濟人天。問如何得豁然惺惺去。師云。步步不移。恁麼則寒林無一葉。長天絕見霞。師云。飛雁叫長空。叢林收不得。問如何是達諸佛意。師云。銅頭鐵額。恁麼則謝師方便也。師云。三日後頭痛。問開口動舌俱是病。應機接物事如何。師便喝隨聲打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問寒暑漸盛貧者何依。師云。不掛無絲服。終日樂咍咍。恁麼則應不孤露也。師云。深巖隱不得。露地不彰形。問如何是向上一路。師云。千聖不傳。為什麼不傳。師云。不欲埋沒。問如何是道場。師云。下脚不得。如何是涅槃。師云。擡脚不得。擡脚不得意旨如何。師云。三十三天。下脚不得意旨如何。師云。十八重地獄。問承教有言心無罣礙。如何是無罣礙。師云。天高無可測。地厚莫能知。恁麼則東西南北路。學人行處寬。師云。汝試行一步看。未審行後如何。師云。長空無鳥跡。水裏摸魚蹤。問如何是一輪月。師云。不從天地出。豈藉四時推。為什麼有晝有夜。師云。迷人妄生覺。覺後即知時。問東山西嶺青意旨如何。師云。博地生寒暑。風吹日照霞。恁麼則南有趙州。北有雪峯。師云。顛倒了也。問釋迦慳迦葉富。如何是釋迦慳。師云。一點拋不得。如何是迦葉富。師云。普濟人天。問如何得豁然惺惺去。師云。步步不移。恁麼則寒林無一葉。長天絕見霞。師云。飛雁叫長空。叢林收不得。問如何是達諸佛意。師云。銅頭鐵額。恁麼則謝師方便也。師云。三日後頭痛。問開口動舌俱是病。應機接物事如何。師便喝隨聲打。

師云。且道與他接不與他接。不與他接。辜負他問頭。若與他接。汾陽眼在什麼處。緇素皎然。不得錯會。珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。且道與他接不與他接。不與他接。辜負他問頭。若與他接。汾陽眼在什麼處。緇素皎然。不得錯會。珍重。

上堂云。一切諸法。本來解脫。無有繫縛。故經云。無繫縛者。無解脫者。僧問如何是解脫智。師云。無人伏得伊。如何是解脫慧。師云。通身無影像。遍界不曾藏。未審此理如何。師云。待爾悟始得。問如何是毘盧師法身主。師云。毘盧華藏海。法界不思議。恁麼則識得和尚也。師云。千光不照處。萬象豈藏機。問寬即遍法界。窄即不容針。如何是窄即不容針。師云。若行正令大眾恐悚。如何是寬即遍法界。師云。龍騰碧海無遮障。鶴出青霄不礙空。恁麼則無障無礙也。師云。速禮三拜。問對境心數起時如何。師云。俗緣憶昔曾行處。那堪說向解空人。未審如何消遣。師云。還同無作貴。空外獨橫身。問槨示雙趺時如何。師云。百千萬億。當時疑息。恁麼則穿僧堂入佛殿也。師云。人天能有幾人知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一切諸法。本來解脫。無有繫縛。故經云。無繫縛者。無解脫者。僧問如何是解脫智。師云。無人伏得伊。如何是解脫慧。師云。通身無影像。遍界不曾藏。未審此理如何。師云。待爾悟始得。問如何是毘盧師法身主。師云。毘盧華藏海。法界不思議。恁麼則識得和尚也。師云。千光不照處。萬象豈藏機。問寬即遍法界。窄即不容針。如何是窄即不容針。師云。若行正令大眾恐悚。如何是寬即遍法界。師云。龍騰碧海無遮障。鶴出青霄不礙空。恁麼則無障無礙也。師云。速禮三拜。問對境心數起時如何。師云。俗緣憶昔曾行處。那堪說向解空人。未審如何消遣。師云。還同無作貴。空外獨橫身。問槨示雙趺時如何。師云。百千萬億。當時疑息。恁麼則穿僧堂入佛殿也。師云。人天能有幾人知。

師云。大眾當時拘尸城。畔跋提河邊。北首面西。龍天共湊。十六國王。河沙釋梵諸天龍鬼。五百力士。千萬比丘。各持供養。至如來所。唯有迦葉一眾。末後而來。散花燒香。旋遶金槨。禮拜哀慟慘然。山林變白。大地蒼茫。禮世尊足。當此之時。如來神力。槨示雙趺。令迦葉禮敬摩觸。意為對人天大眾前。付囑迦葉。流通法藏。迄至于今。正法不泯。所以西河今日。因問而言。略陳少意。若欲廣引昔緣。恐妨問事更有問者麼。如無應供歸堂去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。大眾當時拘尸城。畔跋提河邊。北首面西。龍天共湊。十六國王。河沙釋梵諸天龍鬼。五百力士。千萬比丘。各持供養。至如來所。唯有迦葉一眾。末後而來。散花燒香。旋遶金槨。禮拜哀慟慘然。山林變白。大地蒼茫。禮世尊足。當此之時。如來神力。槨示雙趺。令迦葉禮敬摩觸。意為對人天大眾前。付囑迦葉。流通法藏。迄至于今。正法不泯。所以西河今日。因問而言。略陳少意。若欲廣引昔緣。恐妨問事更有問者麼。如無應供歸堂去。

小參云。老僧昔日。參見石門徹和尚。上堂云。一切眾生。本源佛性。譬如朗月當空。祇為浮雲。翳障不得顯現。為明為照。為道為路。為舟為檝。為依為止。一切眾生。本源佛性。亦復如是。祇為煩惱重雲之所掩蔽。不得顯現鑑照分明。當時便問善昭咨和尚。朗月海雲遮不住。舒光直透水精宮時如何。門云。石壁山河非障礙。閻浮界外任昇騰。恁麼則千聖共傳無底鉢。時人皆唱太平歌。門云。太平曲子作麼生唱。不墮五音非關六律。門云。還有人和得也無。請和尚不悋慈悲。門云。仁者善自保任。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。老僧昔日。參見石門徹和尚。上堂云。一切眾生。本源佛性。譬如朗月當空。祇為浮雲。翳障不得顯現。為明為照。為道為路。為舟為檝。為依為止。一切眾生。本源佛性。亦復如是。祇為煩惱重雲之所掩蔽。不得顯現鑑照分明。當時便問善昭咨和尚。朗月海雲遮不住。舒光直透水精宮時如何。門云。石壁山河非障礙。閻浮界外任昇騰。恁麼則千聖共傳無底鉢。時人皆唱太平歌。門云。太平曲子作麼生唱。不墮五音非關六律。門云。還有人和得也無。請和尚不悋慈悲。門云。仁者善自保任。

師云。今日汾陽。且問諸上座。還有人和得太平曲子麼。若也和得去上座即是老僧。若和不得上座不可無分也。孰人無佛。誰佛無心。直饒見佛。明心猶是眼中塵翳。久立珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。今日汾陽。且問諸上座。還有人和得太平曲子麼。若也和得去上座即是老僧。若和不得上座不可無分也。孰人無佛。誰佛無心。直饒見佛。明心猶是眼中塵翳。久立珍重。

因雨下上堂云。天垂甘露。萬物滋榮。雲布長空。龍騰碧海。鐘鼓交音。人賢合雜不傷物義。道將一句來。有麼有麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因雨下上堂云。天垂甘露。萬物滋榮。雲布長空。龍騰碧海。鐘鼓交音。人賢合雜不傷物義。道將一句來。有麼有麼。

問如何是賓。師云。禮拜甚慇勤。如何是主。師云時中不運步。不賓不主時如何。師云。橫身當宇宙。誰是出頭人。問一塵纔舉。大地全收。未審此意如何。師云。痛領一問。恁麼則全因此問師云收一問。禮拜遲違也。師云。不可更打爾。以拂子敲禪床喝一聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問如何是賓。師云。禮拜甚慇勤。如何是主。師云時中不運步。不賓不主時如何。師云。橫身當宇宙。誰是出頭人。問一塵纔舉。大地全收。未審此意如何。師云。痛領一問。恁麼則全因此問師云收一問。禮拜遲違也。師云。不可更打爾。以拂子敲禪床喝一聲。

師云。古人午前來者。木人呼喚得迴頭。午後來者。木人呼喚不迴頭。正午來者。呼喚即是不呼喚。即是此是曹洞血脈作麼生會會得。也是第二月。久立珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。古人午前來者。木人呼喚得迴頭。午後來者。木人呼喚不迴頭。正午來者。呼喚即是不呼喚。即是此是曹洞血脈作麼生會會得。也是第二月。久立珍重。

上堂云。權開頓漸。假說聖凡。療狂子之多疑。救達人之少悟。親明自性。勿妄他求。行住怡然。語默澹靜。真常流注。永棄斷常。智海湛然。義天朗耀。作麼生道將一句來。問正當恁麼時如何。師云無下手處。恁麼則簾外有人聞也。師云。當機無影像。屈己為今時。如何是今時。師云。通身不隔陌。問如何是塵中獨露身。師云。巧心求不得。鑽氷却出煙。恁麼則非塵也。師云。非塵亦是病。問如何是世尊不說說。師云。北地蘆花白。南天雪不寒。如何是迦葉不聞聞。師云。闍梨甚處聞。問不與萬法為侶者是什麼人。師便喝。這箇是野干鳴未審是什麼人。師云腦裂。問東山西嶺青意旨如何師云。千歲氷巖人罕到。一團煙霧足龍行。恁麼則三年一閏九月重陽。師云。五峯龍氣盛。金界碧霄天。同不悟祖宗。不信大道時如何。師云。打破瑠璃卵。透出鳳凰兒。今日親見和尚也。師云。三千里外算途程。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。權開頓漸。假說聖凡。療狂子之多疑。救達人之少悟。親明自性。勿妄他求。行住怡然。語默澹靜。真常流注。永棄斷常。智海湛然。義天朗耀。作麼生道將一句來。問正當恁麼時如何。師云無下手處。恁麼則簾外有人聞也。師云。當機無影像。屈己為今時。如何是今時。師云。通身不隔陌。問如何是塵中獨露身。師云。巧心求不得。鑽氷却出煙。恁麼則非塵也。師云。非塵亦是病。問如何是世尊不說說。師云。北地蘆花白。南天雪不寒。如何是迦葉不聞聞。師云。闍梨甚處聞。問不與萬法為侶者是什麼人。師便喝。這箇是野干鳴未審是什麼人。師云腦裂。問東山西嶺青意旨如何師云。千歲氷巖人罕到。一團煙霧足龍行。恁麼則三年一閏九月重陽。師云。五峯龍氣盛。金界碧霄天。同不悟祖宗。不信大道時如何。師云。打破瑠璃卵。透出鳳凰兒。今日親見和尚也。師云。三千里外算途程。

師云。好東問西問。忽然言下省悟去。豈不慶快也。不枉廢時光。爾看古人。為一則因緣未明。三千五千里地往返□□苦辛決擇。要明斯事。汝等諸人事。須向前。莫逐日過時。有甚了益。比來行脚擬圖箇什麼。只如百千諸佛出現世間。蓋為一大事因緣。故諸人分上可不知。有老宿上座。相共證明。久立珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。好東問西問。忽然言下省悟去。豈不慶快也。不枉廢時光。爾看古人。為一則因緣未明。三千五千里地往返□□苦辛決擇。要明斯事。汝等諸人事。須向前。莫逐日過時。有甚了益。比來行脚擬圖箇什麼。只如百千諸佛出現世間。蓋為一大事因緣。故諸人分上可不知。有老宿上座。相共證明。久立珍重。

奉宣編傳燈錄入藏師觀名字乃述讚并序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉宣編傳燈錄入藏師觀名字乃述讚并序

大慶汾陽請我。何當三千里外。始建道場。傳燈續焰。法繼飲光。一十八載果熟道香。聖君親錄。景德傳芳。聞名見面。獲福無疆。瞻禮供養。人王法王。千古萬古。不泯不藏。金文玉軸。永劫清涼。讚不可及。孰辨孰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慶汾陽請我。何當三千里外。始建道場。傳燈續焰。法繼飲光。一十八載果熟道香。聖君親錄。景德傳芳。聞名見面。獲福無疆。瞻禮供養。人王法王。千古萬古。不泯不藏。金文玉軸。永劫清涼。讚不可及。孰辨孰。

□□□□瑞國泰民康 頌一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 □□□□瑞國泰民康 頌一

□□□□□。指人明似燭。皎然清白。分誘進諸邪曲。皓月印□□。碧天開睡目。慈悲化有緣。廣度無間獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 □□□□□。指人明似燭。皎然清白。分誘進諸邪曲。皓月印□□。碧天開睡目。慈悲化有緣。廣度無間獄。

普勸探玄。賓舒光常接續 頌二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勸探玄。賓舒光常接續 頌二

定光昔日記能仁。布髮掩泥多劫僧。此錄慈尊親囑我。便從今日續然燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定光昔日記能仁。布髮掩泥多劫僧。此錄慈尊親囑我。便從今日續然燈。

邑人崇齋慶賀請上堂。師云。此日聲鐘擊鼓。禱祝焚香。聖凡共集。釋梵同臻。僧俗目前。更無別說。意為國恩。所以開演一乘。引導群迷。直言問答。只有如今。還有請問者麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邑人崇齋慶賀請上堂。師云。此日聲鐘擊鼓。禱祝焚香。聖凡共集。釋梵同臻。僧俗目前。更無別說。意為國恩。所以開演一乘。引導群迷。直言問答。只有如今。還有請問者麼。

邑人問大達傳燈光接續展舒。不斷法中。王一句玄談。今古外三玄三要藏中藏。如何是第一玄。師云。親囑飲光前。如何是第二玄。師云。絕相離言詮。如何是第三玄。師云。明鑒照無偏。恁麼則三玄□□□□□九天皆唱太平歌。師云。杲日舒光無□□□□盡耀豁乾坤。問人王與法王事如何。師云有道無機。未審人王事如何。師云。皇風歌美化。未審法王事如何。師云。無私導有緣。問無業預蒙封石塔。汾陽名字藏中安。未審三聖修何法。請師方便指來端。師云。一語兩當。恁麼則從來不差牙。今日妄陳詞。師云。的指勿踟蹰。問如何是三要。師云。一句分明該萬象。九天無不盡霑□。如何是第一要。師云。言中無造作。如何是第二要。師云。千聖入玄奧。如何是第三要。師云。四句百非外。盡蹈寒山道。謝師親示離言旨。闔國皆賀太平年。師云。多語忉忉少言易會。大家聽取一頌。明王治化洽乾坤。景德親宣燭佛燈。佛日長輝開佛眼。願將此善福吾君。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邑人問大達傳燈光接續展舒。不斷法中。王一句玄談。今古外三玄三要藏中藏。如何是第一玄。師云。親囑飲光前。如何是第二玄。師云。絕相離言詮。如何是第三玄。師云。明鑒照無偏。恁麼則三玄□□□□□九天皆唱太平歌。師云。杲日舒光無□□□□盡耀豁乾坤。問人王與法王事如何。師云有道無機。未審人王事如何。師云。皇風歌美化。未審法王事如何。師云。無私導有緣。問無業預蒙封石塔。汾陽名字藏中安。未審三聖修何法。請師方便指來端。師云。一語兩當。恁麼則從來不差牙。今日妄陳詞。師云。的指勿踟蹰。問如何是三要。師云。一句分明該萬象。九天無不盡霑□。如何是第一要。師云。言中無造作。如何是第二要。師云。千聖入玄奧。如何是第三要。師云。四句百非外。盡蹈寒山道。謝師親示離言旨。闔國皆賀太平年。師云。多語忉忉少言易會。大家聽取一頌。明王治化洽乾坤。景德親宣燭佛燈。佛日長輝開佛眼。願將此善福吾君。

上堂云。朝霞暮雨。鐘鼓喧和。習定安禪。去來運用。還當得生死事也無。面前縱奪。各自測量。看是誰分上事。風塵草動。雷電霹靂。輷輷磕磕。自己相度看。還得迴光返照力也未。莫只為片衣口食。愛甜嗜好。摩脣掁觜。道我解了。錯用身心。經年度月。擔擎人我。狂象無鉤。不能制伏。壞淨蓮池。圖箇什麼。僧問。不落三寸。請師□□。師云。塞却汝口。恁麼則孤峯。無宿□□。□□萬里一條煙。問匹馬單槍離群獨戰時如何。師云。舉手不拈弓。低頭失却箭。和尚是大善知識。為什麼如此。師云。敗將不斬。問學人欲涉雲霄去。到後如何為有情。師云。塞外將軍行正令。不展紅旗得勝歸。恁麼則知音。不敢和也。師云。路逢梟首客。莫識甑中人。問廓然無依法歸何處。師云。大地日月起自何來。恁麼則龜毛。拂子長三尺。師云。兔角拄杖打闍梨。問十方薄伽梵。一路涅槃門。如何是一路涅槃門。師云。日出高梵一路□□舊巖。恁麼則光漆。檯前一盞燈。師云。寶□□□無暫息。古今不異萬家忙。問如何是般若體。師云。澄湛海洲明萬象。如何是般若用。師云。纔點化山高屹屹。早見奔波乞命人。師云。諸上座且喚什麼作般若。若識般若體。便明得用。因此調伏異見。折剉天魔。令他捨邪歸正。便獲得般若神珠。光明烜爀地。堪受人天供養接續佛燈。便是真正道眼。衲僧分上。更有何事。久立珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。朝霞暮雨。鐘鼓喧和。習定安禪。去來運用。還當得生死事也無。面前縱奪。各自測量。看是誰分上事。風塵草動。雷電霹靂。輷輷磕磕。自己相度看。還得迴光返照力也未。莫只為片衣口食。愛甜嗜好。摩脣掁觜。道我解了。錯用身心。經年度月。擔擎人我。狂象無鉤。不能制伏。壞淨蓮池。圖箇什麼。僧問。不落三寸。請師□□。師云。塞却汝口。恁麼則孤峯。無宿□□。□□萬里一條煙。問匹馬單槍離群獨戰時如何。師云。舉手不拈弓。低頭失却箭。和尚是大善知識。為什麼如此。師云。敗將不斬。問學人欲涉雲霄去。到後如何為有情。師云。塞外將軍行正令。不展紅旗得勝歸。恁麼則知音。不敢和也。師云。路逢梟首客。莫識甑中人。問廓然無依法歸何處。師云。大地日月起自何來。恁麼則龜毛。拂子長三尺。師云。兔角拄杖打闍梨。問十方薄伽梵。一路涅槃門。如何是一路涅槃門。師云。日出高梵一路□□舊巖。恁麼則光漆。檯前一盞燈。師云。寶□□□無暫息。古今不異萬家忙。問如何是般若體。師云。澄湛海洲明萬象。如何是般若用。師云。纔點化山高屹屹。早見奔波乞命人。師云。諸上座且喚什麼作般若。若識般若體。便明得用。因此調伏異見。折剉天魔。令他捨邪歸正。便獲得般若神珠。光明烜爀地。堪受人天供養接續佛燈。便是真正道眼。衲僧分上。更有何事。久立珍重。

上堂云。諸上座古人道。天陰性地昏。今日天陰性還昏麼。若是性昏。被他使喚。迷己為物。都無生宰。且道行脚本為何事。不被他使喚。所以古人道。宛然自有冲天氣。直教一切處。為紀為綱。為道為路。為照為明。不被四時迴換。使得乾坤大地。為高為下。方稱衲僧本分家風。如今還有受用得底麼。有即出來。僧問。還有不歷乾坤底人也無。師云有。未審成得箇什麼。師云。騰身三界外。不落有無中。問如何是衲衣下事。師云。赫赤窮漢。云乞師方便。指妙俠句來看。師云。木女穿針山色秀。石人牽線海雲生。問面前無障礙。為什麼開口不得。師云。盡日無言說。喃喃語更新。恁麼則已能師子吼也。師云。不用野干鳴。僧便喝。師云恰是。僧擬擬。師便喝。僧禮拜。師云。敗將不斬。問如何是賓中賓。師云清淨道者解求真。如何是賓中主。師云。萬象縱橫都不顧。如何是主中賓。師云。橫身當古路。擡手拓乾坤。如何是主中主。師云。坐斷毘盧頂。不稟釋迦文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。諸上座古人道。天陰性地昏。今日天陰性還昏麼。若是性昏。被他使喚。迷己為物。都無生宰。且道行脚本為何事。不被他使喚。所以古人道。宛然自有冲天氣。直教一切處。為紀為綱。為道為路。為照為明。不被四時迴換。使得乾坤大地。為高為下。方稱衲僧本分家風。如今還有受用得底麼。有即出來。僧問。還有不歷乾坤底人也無。師云有。未審成得箇什麼。師云。騰身三界外。不落有無中。問如何是衲衣下事。師云。赫赤窮漢。云乞師方便。指妙俠句來看。師云。木女穿針山色秀。石人牽線海雲生。問面前無障礙。為什麼開口不得。師云。盡日無言說。喃喃語更新。恁麼則已能師子吼也。師云。不用野干鳴。僧便喝。師云恰是。僧擬擬。師便喝。僧禮拜。師云。敗將不斬。問如何是賓中賓。師云清淨道者解求真。如何是賓中主。師云。萬象縱橫都不顧。如何是主中賓。師云。橫身當古路。擡手拓乾坤。如何是主中主。師云。坐斷毘盧頂。不稟釋迦文。

師云。這箇是賓主。語明得也未。若明得橫擔拄杖。穿雲渡水。證據諸方曲䚄木頭裏老和尚。見伊開口動舌。便識得伊了也。又不得一向高茅。點脇點肋。道我知我解。擔擎衒耀。逞己愚頑。誑他後學。彼無利益。但自省己。保護聖胎。豈不輕安。更擬躊蹰。堪作何用。伏惟珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。這箇是賓主。語明得也未。若明得橫擔拄杖。穿雲渡水。證據諸方曲䚄木頭裏老和尚。見伊開口動舌。便識得伊了也。又不得一向高茅。點脇點肋。道我知我解。擔擎衒耀。逞己愚頑。誑他後學。彼無利益。但自省己。保護聖胎。豈不輕安。更擬躊蹰。堪作何用。伏惟珍重。

雪下師示眾云。昔日少林。何異今朝。然則古今不同。法且無二。二祖云。學人不安。請師安心。初祖云。將心來與汝安。二祖云。覓心了不可得。初祖云。為汝安心。竟當下便明悟自心。不在內外中間。信得決定。不從他覓。承當更無疑滯。諸賢者。如今還有承當得底麼。只是歷歷諦聽。法者這是賢德真心。莫教諸境迴換隨物流浪。與二祖何別。西河今日與諸賢。印此心便是佛心。更莫狐疑。同聽一頌。西河會裏真禪子。子夏山前立雪人。親印自心心是佛。莫教心外別生塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪下師示眾云。昔日少林。何異今朝。然則古今不同。法且無二。二祖云。學人不安。請師安心。初祖云。將心來與汝安。二祖云。覓心了不可得。初祖云。為汝安心。竟當下便明悟自心。不在內外中間。信得決定。不從他覓。承當更無疑滯。諸賢者。如今還有承當得底麼。只是歷歷諦聽。法者這是賢德真心。莫教諸境迴換隨物流浪。與二祖何別。西河今日與諸賢。印此心便是佛心。更莫狐疑。同聽一頌。西河會裏真禪子。子夏山前立雪人。親印自心心是佛。莫教心外別生塵。

上堂拈拄杖云。三世諸佛。總在這裏。看看見爾勿孔竅。總入拄杖裏。妄生節目。去也有趁得上底麼。有即舉一步。趁看便有僧出師云。瞥爾早拋千萬里又打云。我早是𨁝跳。入泥坑裏。爾更待火焰上添草。似箇阿師。救得也無。僧禮拜。師云。來來爾還會葛藤麼。僧云。不會。師云。賴爾不會汾陽拾得口。喫飯囌嚕囌嚕。問如何是祖師西來意。師云。徹骨徹髓。此意如何。師云通天通地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂拈拄杖云。三世諸佛。總在這裏。看看見爾勿孔竅。總入拄杖裏。妄生節目。去也有趁得上底麼。有即舉一步。趁看便有僧出師云。瞥爾早拋千萬里又打云。我早是𨁝跳。入泥坑裏。爾更待火焰上添草。似箇阿師。救得也無。僧禮拜。師云。來來爾還會葛藤麼。僧云。不會。師云。賴爾不會汾陽拾得口。喫飯囌嚕囌嚕。問如何是祖師西來意。師云。徹骨徹髓。此意如何。師云通天通地。

師云。諸上座穿耳。胡僧到此土來。便問祖師西來意。假如白馬馱經時。又問箇甚即得。故經云。無法可說。是名說法。且道許說不許說。若道許說。又作麼生說。若道不許。龍宮海藏。白馬馱來。與諸上座商量。祖教兩名。是一是二。量數收得他麼。所以百丈云。佛是過量。人量數管他不著。經云。唯佛不墮諸數。喚作自受用三昧。攬得麼快。須攬取免得被。他天魔外道。詐現吉凶。惑亂真源。珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。諸上座穿耳。胡僧到此土來。便問祖師西來意。假如白馬馱經時。又問箇甚即得。故經云。無法可說。是名說法。且道許說不許說。若道許說。又作麼生說。若道不許。龍宮海藏。白馬馱來。與諸上座商量。祖教兩名。是一是二。量數收得他麼。所以百丈云。佛是過量。人量數管他不著。經云。唯佛不墮諸數。喚作自受用三昧。攬得麼快。須攬取免得被。他天魔外道。詐現吉凶。惑亂真源。珍重。

小參云。朕兆未生。誰論凡聖。纔有鋒鋩。便成瑕玷。作麼生。得一切時中不昧祖燈去。僧問。如何是祖燈。師云照一問。照後如何。師云點。問從上諸聖。無一法與人。未審師今傳箇什麼。師云。來風可辨。問龍吟吐霧。普潤群生未審將何報答。師云。此恩深厚。恁麼則大眾霑恩。師云。滴水難銷。問師子嚬呻賓主露。汾陽家風事如何。師云。腦裂始知慚。宗風已蒙師指示。如何是西河師子。師云。休撒臊。問涅槃無異路。方便有多門。作麼生。是無異路底句。師云。鐘鼓分明在。日月不曾昏。恁麼則狗子吠人聲。師云。不齩破衣人。問若真修道人。不見世間過。未審不見什麼過。師云。雪埋夜月。深三尺陸地。行舟萬里程。和尚是何心行。師云。却是爾心行。問迦葉傳衣。阿難倒剎。未審成箇什麼邊事。師云。瞬眸明不盡。喘息絕知音。恁麼則南山起雲。北山下雨也。師云。雲騰致雨。露結成霜。問如何是迦葉親聞底事。師便喝。僧禮拜。師便打。師云。若是飲光門下。纔擬擬早已。千山萬水。更問什麼親聞。何堪共話。如斯之輩。豈効先賢。學語之流。塵沙海墨。不能頓省自慚。隨流認影。妄生節目。有甚了期。不解返光。探尋識浪。劫石俱銷。不能自信。苦哉苦哉。故釋尊喚作可憐愍者。多言轉遠珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小參云。朕兆未生。誰論凡聖。纔有鋒鋩。便成瑕玷。作麼生。得一切時中不昧祖燈去。僧問。如何是祖燈。師云照一問。照後如何。師云點。問從上諸聖。無一法與人。未審師今傳箇什麼。師云。來風可辨。問龍吟吐霧。普潤群生未審將何報答。師云。此恩深厚。恁麼則大眾霑恩。師云。滴水難銷。問師子嚬呻賓主露。汾陽家風事如何。師云。腦裂始知慚。宗風已蒙師指示。如何是西河師子。師云。休撒臊。問涅槃無異路。方便有多門。作麼生。是無異路底句。師云。鐘鼓分明在。日月不曾昏。恁麼則狗子吠人聲。師云。不齩破衣人。問若真修道人。不見世間過。未審不見什麼過。師云。雪埋夜月。深三尺陸地。行舟萬里程。和尚是何心行。師云。却是爾心行。問迦葉傳衣。阿難倒剎。未審成箇什麼邊事。師云。瞬眸明不盡。喘息絕知音。恁麼則南山起雲。北山下雨也。師云。雲騰致雨。露結成霜。問如何是迦葉親聞底事。師便喝。僧禮拜。師便打。師云。若是飲光門下。纔擬擬早已。千山萬水。更問什麼親聞。何堪共話。如斯之輩。豈効先賢。學語之流。塵沙海墨。不能頓省自慚。隨流認影。妄生節目。有甚了期。不解返光。探尋識浪。劫石俱銷。不能自信。苦哉苦哉。故釋尊喚作可憐愍者。多言轉遠珍重。

上堂云。夫參學之流。須具啐啄同時眼。若不具啐啄同時眼。未有參學分在。所以鏡清云。子致啐時。又不能致于母啄母。致啄時。又不能致于子啐。問子致啐。時於學人分上。明得箇什麼邊事。清云。且但保任。未用鏡清啄破。若的實論。又成得箇什麼邊事。清云。親明取好。為什麼不能致于母啄。清云。觜軟于母。母致啄時。諸方分上。又成得箇什麼邊事。清云。露箇面目。若的實論。又成得箇什麼邊事。清云。好箇商量為什麼不能致子啐。清云。老作少難。直得啐啄同時時如何。清云。亦有不曾經歷于此者。只如不曾經歷于此者。還有超昇分也無。清云。吽吽誰敢坐虎頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。夫參學之流。須具啐啄同時眼。若不具啐啄同時眼。未有參學分在。所以鏡清云。子致啐時。又不能致于母啄母。致啄時。又不能致于子啐。問子致啐。時於學人分上。明得箇什麼邊事。清云。且但保任。未用鏡清啄破。若的實論。又成得箇什麼邊事。清云。親明取好。為什麼不能致于母啄。清云。觜軟于母。母致啄時。諸方分上。又成得箇什麼邊事。清云。露箇面目。若的實論。又成得箇什麼邊事。清云。好箇商量為什麼不能致子啐。清云。老作少難。直得啐啄同時時如何。清云。亦有不曾經歷于此者。只如不曾經歷于此者。還有超昇分也無。清云。吽吽誰敢坐虎頭。

師云。若解坐虎頭。方能展陣開旗。稱提拈掇。教伊辨得時節。受用不失一。箇箇抖擻金毛。吒呀地擒。縱自在應物。舒光利時接引。所以道天人群生數。皆承此恩力。與爾頌出去也。大家聽取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。若解坐虎頭。方能展陣開旗。稱提拈掇。教伊辨得時節。受用不失一。箇箇抖擻金毛。吒呀地擒。縱自在應物。舒光利時接引。所以道天人群生數。皆承此恩力。與爾頌出去也。大家聽取。

啐啄同時用最難相逢。恰似兩風顛栽松切囑超今古。普化當時得用全。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 啐啄同時用最難相逢。恰似兩風顛栽松切囑超今古。普化當時得用全。

師云。且問諸上座。還識普化麼看看。明頭打喑頭打。擲下拄杖便下堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。且問諸上座。還識普化麼看看。明頭打喑頭打。擲下拄杖便下堂。

師因舉先廣德和尚。并實道者。各有王子話。僧請師下語。問王子未登朝時如何。師云。六宮歌雪韻。八國聽蕭韶。正登朝時如何。師云。玉璽不彰文。萬邦皆稽首。登朝後如何。師云。素服問田翁。遍界無相識。頌曰。三朝王子貴兼尊。今古相傳孰可分。八國六宮朝化美。汾陽印的莫紜紜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師因舉先廣德和尚。并實道者。各有王子話。僧請師下語。問王子未登朝時如何。師云。六宮歌雪韻。八國聽蕭韶。正登朝時如何。師云。玉璽不彰文。萬邦皆稽首。登朝後如何。師云。素服問田翁。遍界無相識。頌曰。三朝王子貴兼尊。今古相傳孰可分。八國六宮朝化美。汾陽印的莫紜紜。

上堂僧問。從上一人行棒。一人行喝。未審成得箇什麼邊事。師云。總不曾用。堪嗟楚下鐘離末。師云。庶子當機失戰場。僧喝。師云。作家。僧禮拜。師云。却不作家以拄杖點一喝。問大悲千手眼。如何是正眼。師云瞎。恁麼則一條。拄杖兩人舁。師云。三家村裏唱巴歌。恁麼則和尚同在裏頭。師云。謝汝慇懃。問文殊與維摩讚善。此意如何。師云。錯下名言。恁麼則此語甚當也。師云。又遭剝脫。問殺父殺母。佛前懺悔。殺佛殺祖。向什麼處懺悔。師云。燈連挑夜月。度盡幾多人。恁麼則水精宮裏觀明月。師云。映眸明寶燭。分照爍精幢。問如何是轉輪王身。師云。七寶鎮相隨。千子常圍遶。恁麼則好事不如無。師以拂子擗口打。問大作業底人來。師還相為也無。師云。朝打三千暮。打八百。恁麼則眉分八字。眼似金剛。師云。泥人退步。問皓月雖明。不藏燈影時如何。師云。白雪深三尺。紅輪爍半天。多應不見舊時人也。師云。山高隔不得。雲散自東西。問不避危亡。請師一接。師云。南有雪峯。北有趙州。恁麼則聒煩和尚也。師云。天台石橋窄。清涼座具寬。新羅事又作麼生。師便打。問離四句絕百非。請師別道。師云。六六三十六。恁麼則風聲浩浩也。師云。九九八十一。僧禮拜。師有頌。風聲浩浩語喧喧。借問諸賢何物宣。一句了然超百億。誰人更問箇中玄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。從上一人行棒。一人行喝。未審成得箇什麼邊事。師云。總不曾用。堪嗟楚下鐘離末。師云。庶子當機失戰場。僧喝。師云。作家。僧禮拜。師云。却不作家以拄杖點一喝。問大悲千手眼。如何是正眼。師云瞎。恁麼則一條。拄杖兩人舁。師云。三家村裏唱巴歌。恁麼則和尚同在裏頭。師云。謝汝慇懃。問文殊與維摩讚善。此意如何。師云。錯下名言。恁麼則此語甚當也。師云。又遭剝脫。問殺父殺母。佛前懺悔。殺佛殺祖。向什麼處懺悔。師云。燈連挑夜月。度盡幾多人。恁麼則水精宮裏觀明月。師云。映眸明寶燭。分照爍精幢。問如何是轉輪王身。師云。七寶鎮相隨。千子常圍遶。恁麼則好事不如無。師以拂子擗口打。問大作業底人來。師還相為也無。師云。朝打三千暮。打八百。恁麼則眉分八字。眼似金剛。師云。泥人退步。問皓月雖明。不藏燈影時如何。師云。白雪深三尺。紅輪爍半天。多應不見舊時人也。師云。山高隔不得。雲散自東西。問不避危亡。請師一接。師云。南有雪峯。北有趙州。恁麼則聒煩和尚也。師云。天台石橋窄。清涼座具寬。新羅事又作麼生。師便打。問離四句絕百非。請師別道。師云。六六三十六。恁麼則風聲浩浩也。師云。九九八十一。僧禮拜。師有頌。風聲浩浩語喧喧。借問諸賢何物宣。一句了然超百億。誰人更問箇中玄。

師因觀洞山价和尚五位語。乃述序并頌。言之玄也。言不可及。旨之妙也。旨不可歸。即代不乏賢。時不掩德。不乏賢而賢高。不掩德而德盛。先賢盛德。□即洞上价師。曹溪之後。名高振也。權開五位。善接三根。大闡一音。廣弘萬品。橫抽寶劍。剪諸見之稠林。妙俠弘通。截異端之穿鑿。豁空門之關鍵。挑闇室之玄燈。恢廓含容。卷舒自在。實人天之龜鑑。為出要之津梁。若非金色之機。焉能入室。希夷垂露。全明格外之談。請益投針。迴互物中之妙。擊風雷海上。巨浪湛然。耀杲日天中。妖魔絕迹。或藏衣寶。或示髻珠。且非名利於人間。貴顯幽宗於物外。遠來請問。寧以謙辭。遂述古基。以示今學。雖應言而質朴。且玄理以無虧。五位備標。三玄直指。括河沙之法界。通會覺源。該無量之微塵。盡歸真際。然則良哲易明。昏徒難曉者耳。五位參尋切要知。纖毫纔動已相違。金剛透匣。誰能用。唯有那吒第一機。舉目便令三界靜。振鈴還使九天歸。正中妙俠通迴互。擬擬鋒鋩失却威。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師因觀洞山价和尚五位語。乃述序并頌。言之玄也。言不可及。旨之妙也。旨不可歸。即代不乏賢。時不掩德。不乏賢而賢高。不掩德而德盛。先賢盛德。□即洞上价師。曹溪之後。名高振也。權開五位。善接三根。大闡一音。廣弘萬品。橫抽寶劍。剪諸見之稠林。妙俠弘通。截異端之穿鑿。豁空門之關鍵。挑闇室之玄燈。恢廓含容。卷舒自在。實人天之龜鑑。為出要之津梁。若非金色之機。焉能入室。希夷垂露。全明格外之談。請益投針。迴互物中之妙。擊風雷海上。巨浪湛然。耀杲日天中。妖魔絕迹。或藏衣寶。或示髻珠。且非名利於人間。貴顯幽宗於物外。遠來請問。寧以謙辭。遂述古基。以示今學。雖應言而質朴。且玄理以無虧。五位備標。三玄直指。括河沙之法界。通會覺源。該無量之微塵。盡歸真際。然則良哲易明。昏徒難曉者耳。五位參尋切要知。纖毫纔動已相違。金剛透匣。誰能用。唯有那吒第一機。舉目便令三界靜。振鈴還使九天歸。正中妙俠通迴互。擬擬鋒鋩失却威。

僧問。如何是正中來。師云。旱地蓮華朵朵開。開後如何。師云。金蘂銀絲承玉露。高僧不坐鳳凰臺。如何是正中偏。師云。玉兔既明初夜後。金鷄須報五更前。如何是偏中正。師云。毫末成大樹。滴水作江河。如何是兼中至。師云。意氣不從天地得。英雄豈藉四時推。如何是兼中到。師云。王女拋梭機軋軋。石人打鼓響鼕鼕。五位頌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問。如何是正中來。師云。旱地蓮華朵朵開。開後如何。師云。金蘂銀絲承玉露。高僧不坐鳳凰臺。如何是正中偏。師云。玉兔既明初夜後。金鷄須報五更前。如何是偏中正。師云。毫末成大樹。滴水作江河。如何是兼中至。師云。意氣不從天地得。英雄豈藉四時推。如何是兼中到。師云。王女拋梭機軋軋。石人打鼓響鼕鼕。五位頌。

正中來金剛寶劍。拂天開一片神光。橫世界晶輝。朗耀絕塵埃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正中來金剛寶劍。拂天開一片神光。橫世界晶輝。朗耀絕塵埃。

正中偏霹靂鋒機。著眼看石火電光。猶是鈍思量。擬擬隔千山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正中偏霹靂鋒機。著眼看石火電光。猶是鈍思量。擬擬隔千山。

偏中正看取輪王。行正令七金千子。總隨身途中。猶自覓金鏡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偏中正看取輪王。行正令七金千子。總隨身途中。猶自覓金鏡。

兼中至三歲金毛。牙爪備千邪百怪。出頭來哮吼。一聲皆伏地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兼中至三歲金毛。牙爪備千邪百怪。出頭來哮吼。一聲皆伏地。

兼中到大顯無功。休作造木牛步步。火裏行真箇。法王妙中妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兼中到大顯無功。休作造木牛步步。火裏行真箇。法王妙中妙。

上堂僧問。如何是汾陽境。師云。子夏峰高登者少。西河水滿問津多。如何是境中人。師云。坐久看風信。燒香燭聖燈。問如何是和尚家風。師云。三玄開正道。一句破邪宗。如何是和尚活計。師云。尋常不掌握。供養五湖僧。未審喫箇什麼。師云。天酥陀飯非珍饌。一味良羹飽即休。問如何是和尚曲。師云。六律不俱人美聽。百牙虛為子期彈。還有人和得也無。師云。有口不須論世事。無心只為慕知音。恁麼則和尚和得也。師云。爾試和看。僧無語。師云。天上忽雷驚宇宙。井底蝦蟇不舉頭。問如何是汾陽箭。師云。羿始調弓。九烏失色。須知好手。師云。石虎既遭傷。金[鎞-囟+(奐-大)]須沒羽。如何是和尚吹毛劍。師云。不假干將鑄。出匣透神光。用者如何。師云。有怪除妖蘖。無生不用磨。還許別人傳也無。師云。長安大道無關鎮。車馬同流總不妨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。如何是汾陽境。師云。子夏峰高登者少。西河水滿問津多。如何是境中人。師云。坐久看風信。燒香燭聖燈。問如何是和尚家風。師云。三玄開正道。一句破邪宗。如何是和尚活計。師云。尋常不掌握。供養五湖僧。未審喫箇什麼。師云。天酥陀飯非珍饌。一味良羹飽即休。問如何是和尚曲。師云。六律不俱人美聽。百牙虛為子期彈。還有人和得也無。師云。有口不須論世事。無心只為慕知音。恁麼則和尚和得也。師云。爾試和看。僧無語。師云。天上忽雷驚宇宙。井底蝦蟇不舉頭。問如何是汾陽箭。師云。羿始調弓。九烏失色。須知好手。師云。石虎既遭傷。金[鎞-囟+(奐-大)]須沒羽。如何是和尚吹毛劍。師云。不假干將鑄。出匣透神光。用者如何。師云。有怪除妖蘖。無生不用磨。還許別人傳也無。師云。長安大道無關鎮。車馬同流總不妨。

師云。諸上座若教無德稱揚正法。問答施為。大海有竭。此道無窮。從古及今。未曾間斷。只恐諸人。久立心疲。不以為記。一言半句。不易得聞。多是背覺合塵。妄生穿鑿。各爭事相。不究根源。流浪生死。虛延歲月。古人云。多言復多語。猶來返相誤。明明向爾諸人。道也是久日樺來脣。珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。諸上座若教無德稱揚正法。問答施為。大海有竭。此道無窮。從古及今。未曾間斷。只恐諸人。久立心疲。不以為記。一言半句。不易得聞。多是背覺合塵。妄生穿鑿。各爭事相。不究根源。流浪生死。虛延歲月。古人云。多言復多語。猶來返相誤。明明向爾諸人。道也是久日樺來脣。珍重。

襄州受請。經過華縣。上堂云。纔陞此座。已報佛恩。更若忉忉。有何所益。雖然如此。官不容針。私通車馬。有僧禮拜。師云。住住未焚香。在拈起香云。這一瓣香。從古及今。未曾間斷。金色曾焚。我今親爇。還有人委得落處。麼遂燒香。復云。祖師心印。絕有言詮。唱導之機。豈無談說。雷音震吼。誰敢當機。師子嚬呻。千狐併跡。僧再出來禮拜。師云。這箇闍黎好與三十棒。念伊慇懃。且放一頓。問三峰的句即不問。二人心旨事如何。師云。記得麼。恁麼則汝水真風寶峰重起。師云。且莫妄生節目。從上諸聖請師提携。師云。百雜碎。恁麼則謝師提携。師云。囌嚕囌嚕。問無為法相人難見。請師方便示眾看。師云。不得錯舉。恁麼則普得聞也。師云。錯了也道者打一拂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 襄州受請。經過華縣。上堂云。纔陞此座。已報佛恩。更若忉忉。有何所益。雖然如此。官不容針。私通車馬。有僧禮拜。師云。住住未焚香。在拈起香云。這一瓣香。從古及今。未曾間斷。金色曾焚。我今親爇。還有人委得落處。麼遂燒香。復云。祖師心印。絕有言詮。唱導之機。豈無談說。雷音震吼。誰敢當機。師子嚬呻。千狐併跡。僧再出來禮拜。師云。這箇闍黎好與三十棒。念伊慇懃。且放一頓。問三峰的句即不問。二人心旨事如何。師云。記得麼。恁麼則汝水真風寶峰重起。師云。且莫妄生節目。從上諸聖請師提携。師云。百雜碎。恁麼則謝師提携。師云。囌嚕囌嚕。問無為法相人難見。請師方便示眾看。師云。不得錯舉。恁麼則普得聞也。師云。錯了也道者打一拂。

師云。某比欲林泉樹下依眾過時。幸蒙汾陽遠邀。經過貴縣。又感堂頭和尚與諸院和尚。降尊就卑。光揚佛日。堅請舉唱。實慚無德。豈効先賢。主事大眾。同成佛事說什麼即得。寶華座上。獨有慈尊。金剛道場。別無異黨。狐非師子數。燈非日月明。雷門之下。布鼓難施。而今還有擊鼓者。有即出來。僧問。淨名杜口。猶涉繁詞。列眾陞堂。擬談何事。師云。喫棒得也未。淨名杜口又如何。師云敗將不斬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。某比欲林泉樹下依眾過時。幸蒙汾陽遠邀。經過貴縣。又感堂頭和尚與諸院和尚。降尊就卑。光揚佛日。堅請舉唱。實慚無德。豈効先賢。主事大眾。同成佛事說什麼即得。寶華座上。獨有慈尊。金剛道場。別無異黨。狐非師子數。燈非日月明。雷門之下。布鼓難施。而今還有擊鼓者。有即出來。僧問。淨名杜口。猶涉繁詞。列眾陞堂。擬談何事。師云。喫棒得也未。淨名杜口又如何。師云敗將不斬。

師云。爾問我答有甚了期。大眾淹延恐無利益。久滯諸賢。將何報答。古人道。粉骨碎身未足酬。一句了然超百億。還當得麼。久立珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。爾問我答有甚了期。大眾淹延恐無利益。久滯諸賢。將何報答。古人道。粉骨碎身未足酬。一句了然超百億。還當得麼。久立珍重。

晚參僧問。離四句絕百非。請師剖拆。師云。摩訶衍法。皆從此出。打禪床一下。恁麼則普皆得聞。師云。不用忉忉。問德雲不下妙峰頂。善才何處得參尋。師云。今日重聞。覺城東際今日親聞也。師云。雪山南畔更三千。問大用現前不存軌則。如何是大用現前。師云。落在什麼處。僧無語。師便喝云。拂子柄短。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晚參僧問。離四句絕百非。請師剖拆。師云。摩訶衍法。皆從此出。打禪床一下。恁麼則普皆得聞。師云。不用忉忉。問德雲不下妙峰頂。善才何處得參尋。師云。今日重聞。覺城東際今日親聞也。師云。雪山南畔更三千。問大用現前不存軌則。如何是大用現前。師云。落在什麼處。僧無語。師便喝云。拂子柄短。

某早來已。承堂頭和尚及大眾延請。一無舉唱。今者又陞此座。難以酬恩。問答已來。實慚荒拙。雖是一心拈提有異。今古共同。隨機利現。冥應諸緣。運通一切。乾坤大地。各不相依。人人英俊。學不從師。還識師麼。莫交錯認定盤星。久立珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 某早來已。承堂頭和尚及大眾延請。一無舉唱。今者又陞此座。難以酬恩。問答已來。實慚荒拙。雖是一心拈提有異。今古共同。隨機利現。冥應諸緣。運通一切。乾坤大地。各不相依。人人英俊。學不從師。還識師麼。莫交錯認定盤星。久立珍重。

經過坦縣。眾請上堂。師至法座前。指云。菴園會上。舍利弗纔見此座。便云。此座高廣。吾不能陞。被淨名一指。當禮須彌燈王如來。方陞此座。山僧今日。不禮須彌燈王如來。便登此座。且道得什麼神力。會麼三十年後。不得錯舉便陞座。師座定拈拄杖。打繩床一下云。會麼打草要蛇驚。良久復云。祖意難窮。得之者可越階梯。教乘易曉。失之者永隔毫𣯛。是以禪律同途聖凡不異。迷情不了。背覺合塵。如識衣珠。不從別得。故我大覺世尊。於多子塔前分半座。告摩訶迦葉云。吾有清淨法眼。涅槃妙心。實相無相。微妙正法。將付囑汝。汝當流布。勿令斷絕。如是展轉。西天二十八祖。唐來六祖。諸方老和尚。各展鋒機。以為內護。及付囑國王大臣。有力檀信。以為外護。正是今日。都監司徒。知縣官員。遠近檀信。當院院主。東京大師。及堂內眾僧。同心堅請。令山僧敷揚正法。報佛慈恩。雖然如是。還記得靈山會上。付囑底事麼。記得者出來。對眾商量。要知端的。有大師問。出群之歌。曲格調似誰家。師云。紫衣天子賜。飛白自家書。不從人得底事又如何。師云。却請大師對眾道看。對眾道不得又作麼生。師云。清霄無障翳。剛有不明人。講百法座主問。和尚契禪床。禪床契和尚師云。虛空還有筋骨麼。主良久。師云會麼。主無語。師云。聽取一頌。座主與禪和。二義不相過。如斯更不會。靜處薩婆訶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經過坦縣。眾請上堂。師至法座前。指云。菴園會上。舍利弗纔見此座。便云。此座高廣。吾不能陞。被淨名一指。當禮須彌燈王如來。方陞此座。山僧今日。不禮須彌燈王如來。便登此座。且道得什麼神力。會麼三十年後。不得錯舉便陞座。師座定拈拄杖。打繩床一下云。會麼打草要蛇驚。良久復云。祖意難窮。得之者可越階梯。教乘易曉。失之者永隔毫𣯛。是以禪律同途聖凡不異。迷情不了。背覺合塵。如識衣珠。不從別得。故我大覺世尊。於多子塔前分半座。告摩訶迦葉云。吾有清淨法眼。涅槃妙心。實相無相。微妙正法。將付囑汝。汝當流布。勿令斷絕。如是展轉。西天二十八祖。唐來六祖。諸方老和尚。各展鋒機。以為內護。及付囑國王大臣。有力檀信。以為外護。正是今日。都監司徒。知縣官員。遠近檀信。當院院主。東京大師。及堂內眾僧。同心堅請。令山僧敷揚正法。報佛慈恩。雖然如是。還記得靈山會上。付囑底事麼。記得者出來。對眾商量。要知端的。有大師問。出群之歌。曲格調似誰家。師云。紫衣天子賜。飛白自家書。不從人得底事又如何。師云。却請大師對眾道看。對眾道不得又作麼生。師云。清霄無障翳。剛有不明人。講百法座主問。和尚契禪床。禪床契和尚師云。虛空還有筋骨麼。主良久。師云會麼。主無語。師云。聽取一頌。座主與禪和。二義不相過。如斯更不會。靜處薩婆訶。

問芭蕉無心聞雷發。象牙生花事若何。師云。碧落無遮障。通身不味機。恁麼則涅槃真性因師擊。萬丈龍門不假功。師云。燒尾事作麼生。大眾證明。師云。雷聲甚大。雨點金無。問釋迦降世。七步蓮開。師今出世。未審花開幾葉。師云。雲布長天上。雨灑鳳樓前。恁麼則群生有潤。師云。拂子且將揮世界。拄杖權為答話人。問祖意教意是同是別。師云。赤脚人趁兔。著靴人喫肉。乞師指示。師云。著靴人飽赤脚人飢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問芭蕉無心聞雷發。象牙生花事若何。師云。碧落無遮障。通身不味機。恁麼則涅槃真性因師擊。萬丈龍門不假功。師云。燒尾事作麼生。大眾證明。師云。雷聲甚大。雨點金無。問釋迦降世。七步蓮開。師今出世。未審花開幾葉。師云。雲布長天上。雨灑鳳樓前。恁麼則群生有潤。師云。拂子且將揮世界。拄杖權為答話人。問祖意教意是同是別。師云。赤脚人趁兔。著靴人喫肉。乞師指示。師云。著靴人飽赤脚人飢。

師云。有問底麼。有即快問。道場難遇。雖然無一法與人。有疑者須決擇。山僧幸因行化。輒到郡城。既宣揚於正法。又須普給於人天。直截根源。對面分付。還有收得麼。收得即。隨機利物。古人云。多言復多語。由來返相誤。久立珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。有問底麼。有即快問。道場難遇。雖然無一法與人。有疑者須決擇。山僧幸因行化。輒到郡城。既宣揚於正法。又須普給於人天。直截根源。對面分付。還有收得麼。收得即。隨機利物。古人云。多言復多語。由來返相誤。久立珍重。

上堂云。一陽生後日長一線爾道佛法長多少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一陽生後日長一線爾道佛法長多少。

上堂云。天已明。僧已到。性惺惺斷煩惱。爾道。斷煩惱即是。不斷即是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。天已明。僧已到。性惺惺斷煩惱。爾道。斷煩惱即是。不斷即是。

上堂云。不怕寒不怕熱為參請。且道參阿誰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。不怕寒不怕熱為參請。且道參阿誰。

上堂云。雷驚蟄戶。萬物發萠。杲日當軒。人心不昧。為什麼。無眼人不照。且道過在什麼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。雷驚蟄戶。萬物發萠。杲日當軒。人心不昧。為什麼。無眼人不照。且道過在什麼處。

上堂云。雪消雲散盡。霧卷日當天。喫茶去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。雪消雲散盡。霧卷日當天。喫茶去。

上堂云。一輪纔出海。萬類盡沾光。喫茶去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一輪纔出海。萬類盡沾光。喫茶去。

上堂云。朝參暮請盡尋常。不落言詮。作麼生道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。朝參暮請盡尋常。不落言詮。作麼生道。

上堂云。聞聲見色。觸目舒光。山高海闊。地久天長。作麼生辨得主中主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。聞聲見色。觸目舒光。山高海闊。地久天長。作麼生辨得主中主。

師或小參上堂語句。平鋪更不繁載。聊錄問答於後。問不雲之雨已澍汾川。燋穀生芽。什麼時成實。師云。子夏山高峻。孤峰插半天。如何趣向。師云。白雲巖少客。紅相足金蓮。甚人境界。師云。清虛無遮障。內外一輪圓。恁麼則千聖共傳無間隔。萬戶千門總太平。師云。萬里星河共一天。問百川競注同歸海。萬仞峰頭事如何。師云。平田不用生荊棘。曲㵎無勞水直流。問解脫打文殊。意旨如何。師云又。僧無語。師噓一聲便打。問有問有答。蓋是尋常。不問不答又如何。師云。莫顛倒。莫便是麼。師云莫顛倒。問鐘鼓纔動。大眾雲臻請師的舉。師擊繩床一下。的舉且止請師全舉。師又擊繩床。的舉全舉。大眾普聞。請師向上舉。師云。雖然打爾不著。速禮三拜。學人吁。師云。困即歇。問燕歸東海。雁入南天。佛法歸甚處。師云。用處無不遍。四海盡天涯。恁麼則遍唱無生曲。高歌一概平。師云。春來百草秀。秋去葉凋殘。恁麼則謝師指示。師云。分明記取。問真友不待請。如母赴嬰孩時如何。師云。天滋雨露地長靈苗。恁麼則一點貫於大千也。師云。四海常盈五湖豈闕。問得人身者。如指爪上土。失人身者。如大地土。意旨如何。師云真實不虛。此意如何。師云。水精宮裏觀明月。大嶽峰頭見瑞雲。問今日先師六處齋。未審先師赴那處。師云。赴供不曾離本位。舒光何處不霑恩。恁麼則啐啄同時也。師云。應供在如今。問投針相見時如何。師云。深淺何疑。恁麼則目擊道存也。師云。龍猛搖金錫。提婆打大鐘。問學人久依法會。為什麼佛法不現前。師云。慶汝平生。恁麼則全因今日也。師云。不見纖毫。豈同生滅。問大悟底人。以何為證。師云。山高水濶人皆信。地久天長自不知。知後教甚人委。師云。南嶽石頭親有句。北州道者不能宣。恁麼則唯佛與佛。乃能知之師云。莫帶累老僧。問牛頭未見四祖。為甚百鳥銜花獻師云。新神更著師婆賽。見後為甚不銜花獻師云。古廟又遭措大題。問如何是祖師西來意。師云。靈龜未兆知凶吉。莫待騰蛇動始驚。問如何是古佛家風。師云。一棒一條痕。畢竟如何。師云劈裂千萬片。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師或小參上堂語句。平鋪更不繁載。聊錄問答於後。問不雲之雨已澍汾川。燋穀生芽。什麼時成實。師云。子夏山高峻。孤峰插半天。如何趣向。師云。白雲巖少客。紅相足金蓮。甚人境界。師云。清虛無遮障。內外一輪圓。恁麼則千聖共傳無間隔。萬戶千門總太平。師云。萬里星河共一天。問百川競注同歸海。萬仞峰頭事如何。師云。平田不用生荊棘。曲㵎無勞水直流。問解脫打文殊。意旨如何。師云又。僧無語。師噓一聲便打。問有問有答。蓋是尋常。不問不答又如何。師云。莫顛倒。莫便是麼。師云莫顛倒。問鐘鼓纔動。大眾雲臻請師的舉。師擊繩床一下。的舉且止請師全舉。師又擊繩床。的舉全舉。大眾普聞。請師向上舉。師云。雖然打爾不著。速禮三拜。學人吁。師云。困即歇。問燕歸東海。雁入南天。佛法歸甚處。師云。用處無不遍。四海盡天涯。恁麼則遍唱無生曲。高歌一概平。師云。春來百草秀。秋去葉凋殘。恁麼則謝師指示。師云。分明記取。問真友不待請。如母赴嬰孩時如何。師云。天滋雨露地長靈苗。恁麼則一點貫於大千也。師云。四海常盈五湖豈闕。問得人身者。如指爪上土。失人身者。如大地土。意旨如何。師云真實不虛。此意如何。師云。水精宮裏觀明月。大嶽峰頭見瑞雲。問今日先師六處齋。未審先師赴那處。師云。赴供不曾離本位。舒光何處不霑恩。恁麼則啐啄同時也。師云。應供在如今。問投針相見時如何。師云。深淺何疑。恁麼則目擊道存也。師云。龍猛搖金錫。提婆打大鐘。問學人久依法會。為什麼佛法不現前。師云。慶汝平生。恁麼則全因今日也。師云。不見纖毫。豈同生滅。問大悟底人。以何為證。師云。山高水濶人皆信。地久天長自不知。知後教甚人委。師云。南嶽石頭親有句。北州道者不能宣。恁麼則唯佛與佛。乃能知之師云。莫帶累老僧。問牛頭未見四祖。為甚百鳥銜花獻師云。新神更著師婆賽。見後為甚不銜花獻師云。古廟又遭措大題。問如何是祖師西來意。師云。靈龜未兆知凶吉。莫待騰蛇動始驚。問如何是古佛家風。師云。一棒一條痕。畢竟如何。師云劈裂千萬片。

師參首山問。百丈捲[簟-日+田]意旨如何。山云。龍袖拂開全體現。師云。未審師意如何。山云。象王行處絕狐蹤。師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師參首山問。百丈捲[簟-日+田]意旨如何。山云。龍袖拂開全體現。師云。未審師意如何。山云。象王行處絕狐蹤。師

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