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門人明識大師賜紫守堅集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人明識大師賜紫守堅集

勘辨一百六十五則 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勘辨一百六十五則

遊方語錄三十一則 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊方語錄三十一則

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勘辨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勘辨

師見新到云。雪峯和尚道。開却路。達磨來也。我問爾作麼生。僧云。築著和尚鼻孔。師云。地神惡發。把須彌山。一摑㪍跳上梵天。拶破帝釋鼻孔。爾為什麼向日本國裏藏身。僧云。和尚莫瞞人好。師云。築著老僧鼻孔。又作麼生。無對。師云。將知爾秖是學語之流。代無語處云。和尚秖恐某甲不實。又云。邏邏李。問新到。爾是甚處人。僧云。新羅人。師云。將什麼過海。僧云。草賊大敗。師云。爾為什麼。在我手裏。僧云恰是。師云㪍跳。無對。代前語云。常得此便。又云。一任㪍跳。問新到。爾在南岳山。借我二百錢。為什麼不還。無對。代云。今日小出大遇。又云。今日不著便。問僧。心法雙忘。是第幾座。僧云。第二座。師云作麼生是第一座。僧云。不敢虧於和尚。師不肯。代云韶州糴米。問僧。什麼處來。僧云。摘茶來。師云。人摘茶。茶摘人。無對。代云。和尚道了。某甲不可更道。師問僧。爾是修造那。云是。師云。盡乾坤是箇屋。作麼生是屋主。無對。師云。爾問我。與汝道。僧便問。師云薨。代前語云。瞞却多少人來。師問僧。汝是湖南出家那。僧云是。師云。識三門下金剛麼。僧云。不可更識也。師云。野狐窟裏出頭。無對。代云若不出頭。代初問處云。秖是箇泥人。又云。識得者泥人有甚用處。又云。念某甲新入眾。師問僧。甚處來。僧云。禮塔來。師云。祖師道什麼。僧云。和尚道什麼。師云。將謂是箇靈利漢。無對。代云。秖為仁義道中。師問僧。甚處來。僧提起衲衣。師云。我問爾甚處來。僧云。和尚為什麼不領話。師便打。代云。且喜。代前語云。和尚休得也未。僧辭師。師云。爾辭去那。云是。師云。前頭江難過。僧去。一切臨時。師云。蘇盧薩訶。代前語云。臨行不可無禮去也。代後語云。太麁心。又云。近日世界不好。師問僧。甚處過夏。僧云。和尚合知。師云。我即知。僧云。且道某甲甚處過夏。師云。老鼠孔裏出頭。無對。代云道著。代前語云。便出去。僧辭師。師云。莫教敗闕。僧云。和尚有什麼事但問。師云。草賊大敗。無對。代云敗也。代前語云。不少。因普請般米了坐次云。近日不唧𠺕。秖擔得一斗米。不如快脫去。僧云。和尚脫向甚處去。師云嗄。僧擬再問。師云。釘釘了。代云。酌然。代前語云。今日般米困。又云尚近。師問僧。還有燈籠麼。僧云。不可更見也。師云。猢猻繫露柱。代云。深領和尚佛法深心。代前語云。好事不如無。問僧。近離甚處。僧云查渡。師云。蹋破多少草鞋。無對。代云。可惜草鞋。又云。不虛蹋破草鞋。師見飯頭云。汝是飯頭麼。云是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師見新到云。雪峯和尚道。開却路。達磨來也。我問爾作麼生。僧云。築著和尚鼻孔。師云。地神惡發。把須彌山。一摑㪍跳上梵天。拶破帝釋鼻孔。爾為什麼向日本國裏藏身。僧云。和尚莫瞞人好。師云。築著老僧鼻孔。又作麼生。無對。師云。將知爾秖是學語之流。代無語處云。和尚秖恐某甲不實。又云。邏邏李。問新到。爾是甚處人。僧云。新羅人。師云。將什麼過海。僧云。草賊大敗。師云。爾為什麼。在我手裏。僧云恰是。師云㪍跳。無對。代前語云。常得此便。又云。一任㪍跳。問新到。爾在南岳山。借我二百錢。為什麼不還。無對。代云。今日小出大遇。又云。今日不著便。問僧。心法雙忘。是第幾座。僧云。第二座。師云作麼生是第一座。僧云。不敢虧於和尚。師不肯。代云韶州糴米。問僧。什麼處來。僧云。摘茶來。師云。人摘茶。茶摘人。無對。代云。和尚道了。某甲不可更道。師問僧。爾是修造那。云是。師云。盡乾坤是箇屋。作麼生是屋主。無對。師云。爾問我。與汝道。僧便問。師云薨。代前語云。瞞却多少人來。師問僧。汝是湖南出家那。僧云是。師云。識三門下金剛麼。僧云。不可更識也。師云。野狐窟裏出頭。無對。代云若不出頭。代初問處云。秖是箇泥人。又云。識得者泥人有甚用處。又云。念某甲新入眾。師問僧。甚處來。僧云。禮塔來。師云。祖師道什麼。僧云。和尚道什麼。師云。將謂是箇靈利漢。無對。代云。秖為仁義道中。師問僧。甚處來。僧提起衲衣。師云。我問爾甚處來。僧云。和尚為什麼不領話。師便打。代云。且喜。代前語云。和尚休得也未。僧辭師。師云。爾辭去那。云是。師云。前頭江難過。僧去。一切臨時。師云。蘇盧薩訶。代前語云。臨行不可無禮去也。代後語云。太麁心。又云。近日世界不好。師問僧。甚處過夏。僧云。和尚合知。師云。我即知。僧云。且道某甲甚處過夏。師云。老鼠孔裏出頭。無對。代云道著。代前語云。便出去。僧辭師。師云。莫教敗闕。僧云。和尚有什麼事但問。師云。草賊大敗。無對。代云敗也。代前語云。不少。因普請般米了坐次云。近日不唧𠺕。秖擔得一斗米。不如快脫去。僧云。和尚脫向甚處去。師云嗄。僧擬再問。師云。釘釘了。代云。酌然。代前語云。今日般米困。又云尚近。師問僧。還有燈籠麼。僧云。不可更見也。師云。猢猻繫露柱。代云。深領和尚佛法深心。代前語云。好事不如無。問僧。近離甚處。僧云查渡。師云。蹋破多少草鞋。無對。代云。可惜草鞋。又云。不虛蹋破草鞋。師見飯頭云。汝是飯頭麼。云是

。師云。顆裏有幾米。米裏有幾顆。無對。代云。某甲瞻星望月。又云。福利門中不得不作。師因齋次問僧。爾是甚處人。云淮南人。又問一僧。爾是甚處人。云京兆人。師拈起蒸餅云。我也無可到爾淮南人。也無可到爾京兆人。二僧無對。師遂拈蒸餅挒轉云。我惜爾作麼生。又無對。代云。不是和尚惜。代前語云。普同供養。又云。且留供養和尚。問僧。看什麼經。云已有人問了。師云。爾為什麼在我脚下。僧云恰是。師云。伏惟尚饗。代云。蒼天蒼天。又云。將謂韶州無。問僧。看什麼經。云般若燈論。師云。西天金剛座上。甚人說佛法。僧云。和尚合知。師云。爾夢見麼。無語。代云。不獨某甲。代前語云。跳出死蝦蟇。又云。將謂西天無。又云墮。因齋次問僧。喫得幾箇餬餅。僧云。喫得四箇。師云。爾為什麼鼻孔裏秖有一莖毛。無對。師云。脫空妄語。代前語云。直須慎初。又須護末。因齋次問僧。羹受飯裏。飯受羹裏。過在什麼處。道得別有商量。無對。代云。好羹好飯。又云。不可道和尚蝦蟇窟裏。因僧辭師。師下座把僧手云。著幾錢。無對。師云。爾問我。僧便問。師云。都不直半分錢。代云。有什麼信物送路將來。又云。臨行。因見龍藏字問僧。龍藏出得箇什麼。無對。師云。爾問。我與爾道。僧便問。師云。出箇死蝦蟇。代云。屎臭氣。又云。饅頭蒸餅。因般米次。師以拄杖打僧一下云。這箇師僧不去般米是不。僧云。般米入倉了也。師云。般米入倉了且置。阿誰喫飯。僧便出去。師云。脫空妄語漢。又拈問僧。作麼生免得不被主家道得脫空妄語。代云。為什麼壓良為賤。又云。因一事長一智。代是不處云。和尚著甚來由。師在僧堂前問僧。這箇鐘子是什麼物作。無對。師云。爾問我。僧便問。師云。衲僧作代。但打鐘一下云。摩訶般若波羅蜜。又云。眾僧堂前。師問修造僧。甚處來。僧云。山上斫木來。師云。還斫得合盤麼。僧云。和尚放某甲過即道。師云。放爾過。作麼生道。僧便禮拜。師便打。代云。某甲也漝麼。又云。可惜成功不毀。又云斫。問僧。甚處來。僧云。般柴來。師云。維那打鼓不般柴作麼生。無對。代云錯領。又云。可惜般柴工夫。又云。和尚位處當人某甲參學。又云。纔施少許功勞。師問僧。甚處來。云山下來。師云。有幾人。僧云四人。師竪起拄杖云。總在者裏。無對。代云。抑已而已。又云。誤却多少人。問僧。喫得幾箇餬餅。云三箇。師拈起餬餅云。這箇是第幾箇。無對。師云。爾問我。僧便問。師云不出。代云欺敵者亡。問僧。甚處來。僧云。湖南來。師云。夏在甚處。僧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。師云。顆裏有幾米。米裏有幾顆。無對。代云。某甲瞻星望月。又云。福利門中不得不作。師因齋次問僧。爾是甚處人。云淮南人。又問一僧。爾是甚處人。云京兆人。師拈起蒸餅云。我也無可到爾淮南人。也無可到爾京兆人。二僧無對。師遂拈蒸餅挒轉云。我惜爾作麼生。又無對。代云。不是和尚惜。代前語云。普同供養。又云。且留供養和尚。問僧。看什麼經。云已有人問了。師云。爾為什麼在我脚下。僧云恰是。師云。伏惟尚饗。代云。蒼天蒼天。又云。將謂韶州無。問僧。看什麼經。云般若燈論。師云。西天金剛座上。甚人說佛法。僧云。和尚合知。師云。爾夢見麼。無語。代云。不獨某甲。代前語云。跳出死蝦蟇。又云。將謂西天無。又云墮。因齋次問僧。喫得幾箇餬餅。僧云。喫得四箇。師云。爾為什麼鼻孔裏秖有一莖毛。無對。師云。脫空妄語。代前語云。直須慎初。又須護末。因齋次問僧。羹受飯裏。飯受羹裏。過在什麼處。道得別有商量。無對。代云。好羹好飯。又云。不可道和尚蝦蟇窟裏。因僧辭師。師下座把僧手云。著幾錢。無對。師云。爾問我。僧便問。師云。都不直半分錢。代云。有什麼信物送路將來。又云。臨行。因見龍藏字問僧。龍藏出得箇什麼。無對。師云。爾問。我與爾道。僧便問。師云。出箇死蝦蟇。代云。屎臭氣。又云。饅頭蒸餅。因般米次。師以拄杖打僧一下云。這箇師僧不去般米是不。僧云。般米入倉了也。師云。般米入倉了且置。阿誰喫飯。僧便出去。師云。脫空妄語漢。又拈問僧。作麼生免得不被主家道得脫空妄語。代云。為什麼壓良為賤。又云。因一事長一智。代是不處云。和尚著甚來由。師在僧堂前問僧。這箇鐘子是什麼物作。無對。師云。爾問我。僧便問。師云。衲僧作代。但打鐘一下云。摩訶般若波羅蜜。又云。眾僧堂前。師問修造僧。甚處來。僧云。山上斫木來。師云。還斫得合盤麼。僧云。和尚放某甲過即道。師云。放爾過。作麼生道。僧便禮拜。師便打。代云。某甲也漝麼。又云。可惜成功不毀。又云斫。問僧。甚處來。僧云。般柴來。師云。維那打鼓不般柴作麼生。無對。代云錯領。又云。可惜般柴工夫。又云。和尚位處當人某甲參學。又云。纔施少許功勞。師問僧。甚處來。云山下來。師云。有幾人。僧云四人。師竪起拄杖云。總在者裏。無對。代云。抑已而已。又云。誤却多少人。問僧。喫得幾箇餬餅。云三箇。師拈起餬餅云。這箇是第幾箇。無對。師云。爾問我。僧便問。師云不出。代云欺敵者亡。問僧。甚處來。僧云。湖南來。師云。夏在甚處。僧

云湖南。師云。開通寺在甚處。僧云不會。師云。參堂去。無對。代云喏。代初語云。和尚遠問學人近對。又云。纔始新到。師齋次問僧。爾道鉢盂裏多少飯。無對。代云野。又云。飽便休。又云。一杓兩杓。師見僧齋次問。鉢盂匙箸拈向一邊。把將餛飩來。無對。代云。好羹好飯。又云休。問僧。看什麼經。僧拈起經。師云。鬼窟裏出頭。僧云。和尚見箇什麼。師云。贓物見在。無對。代云。仁義道中不合如此。問僧看什麼經。僧云。般若經。師云。經中道。一切智智清淨是麼。僧云是。師云。爾眼為什麼穿過石榴樹。僧云。古人何在。師云。古人即知是爾不知。無對。代云。大有人不識勢。師問僧。甚處來。云嶺中來。師云。夏在甚處。僧云招慶。師云。招慶有何言句僧近前應喏。師云。一不成二不是。無對。師云酌然。代云。秖守是。師因齋次。拈起餕餡謂僧云。擬分一半與爾。又却不分。僧云。為什麼不分。師云。為爾打野榸。代云。將食與人也不惡。又云。謝和尚供養。又云。和尚無端作麼。師因喫茶次云。茶作麼生滋味。僧云。請和尚鑒。師云。鉢盂無底尋常事。面上無鼻笑殺人。無對。師云。趁隊噇飯漢。代云。秖守是。又代以茶便潑。又云。且待某甲點一椀茶。師問僧。甚處過夏。僧云。和尚合知。師云。我即知。僧云。且道某甲甚處過夏。師云。不消一劄。代云。更不消也。問僧。看什麼經。僧應喏。師云。因什失却。僧云。某甲甚處失却。師云。自領出去。代云同路。又云。和尚大人不合自作。問僧。完圝餅角子即不要爾。半截底把將來。僧應喏。師云。這箇是完圝底把將來。代云。齋與不齋當來無礙。又云。檀越所修福。師問新到。什麼處來。僧云。郴州。師云。夏在甚處。僧云。荊南分金。師云。分得多少。僧展兩手。師云。這箇是瓦礫。僧云。和尚莫別有麼。師云。乾屎橛一任咬。代云。若不言瑕爭得玉轉。問僧。看什麼經。僧云。瑜伽論。師云。為甚義墮。僧云。什麼處義墮。師云。自領出去。代云。悔不先下手。問僧。曾講百法論是不。僧云是。師云。為什麼脫空妄語。代云。事不孤起。又云著。因為亡僧唱衣次問僧。如今唱衣亡僧還向這裏麼。代云。勞煩大眾不能等候。打遍槌去也。問僧。甚處來。僧云。般柴來。師云。般得多少轉一宿覺。僧云。二十轉。師云。爾為什麼打落當門齒。無對。師便打云。學語之流。代云。也知和尚佛法身心。又代前語云。般柴早是辛苦。問僧。看什麼經。其僧却指傍僧云。和尚問何不秖對。師云。露柱為什麼倒退三千里。僧云。豈干他事。師云。學語之流。代 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云湖南。師云。開通寺在甚處。僧云不會。師云。參堂去。無對。代云喏。代初語云。和尚遠問學人近對。又云。纔始新到。師齋次問僧。爾道鉢盂裏多少飯。無對。代云野。又云。飽便休。又云。一杓兩杓。師見僧齋次問。鉢盂匙箸拈向一邊。把將餛飩來。無對。代云。好羹好飯。又云休。問僧。看什麼經。僧拈起經。師云。鬼窟裏出頭。僧云。和尚見箇什麼。師云。贓物見在。無對。代云。仁義道中不合如此。問僧看什麼經。僧云。般若經。師云。經中道。一切智智清淨是麼。僧云是。師云。爾眼為什麼穿過石榴樹。僧云。古人何在。師云。古人即知是爾不知。無對。代云。大有人不識勢。師問僧。甚處來。云嶺中來。師云。夏在甚處。僧云招慶。師云。招慶有何言句僧近前應喏。師云。一不成二不是。無對。師云酌然。代云。秖守是。師因齋次。拈起餕餡謂僧云。擬分一半與爾。又却不分。僧云。為什麼不分。師云。為爾打野榸。代云。將食與人也不惡。又云。謝和尚供養。又云。和尚無端作麼。師因喫茶次云。茶作麼生滋味。僧云。請和尚鑒。師云。鉢盂無底尋常事。面上無鼻笑殺人。無對。師云。趁隊噇飯漢。代云。秖守是。又代以茶便潑。又云。且待某甲點一椀茶。師問僧。甚處過夏。僧云。和尚合知。師云。我即知。僧云。且道某甲甚處過夏。師云。不消一劄。代云。更不消也。問僧。看什麼經。僧應喏。師云。因什失却。僧云。某甲甚處失却。師云。自領出去。代云同路。又云。和尚大人不合自作。問僧。完圝餅角子即不要爾。半截底把將來。僧應喏。師云。這箇是完圝底把將來。代云。齋與不齋當來無礙。又云。檀越所修福。師問新到。什麼處來。僧云。郴州。師云。夏在甚處。僧云。荊南分金。師云。分得多少。僧展兩手。師云。這箇是瓦礫。僧云。和尚莫別有麼。師云。乾屎橛一任咬。代云。若不言瑕爭得玉轉。問僧。看什麼經。僧云。瑜伽論。師云。為甚義墮。僧云。什麼處義墮。師云。自領出去。代云。悔不先下手。問僧。曾講百法論是不。僧云是。師云。為什麼脫空妄語。代云。事不孤起。又云著。因為亡僧唱衣次問僧。如今唱衣亡僧還向這裏麼。代云。勞煩大眾不能等候。打遍槌去也。問僧。甚處來。僧云。般柴來。師云。般得多少轉一宿覺。僧云。二十轉。師云。爾為什麼打落當門齒。無對。師便打云。學語之流。代云。也知和尚佛法身心。又代前語云。般柴早是辛苦。問僧。看什麼經。其僧却指傍僧云。和尚問何不秖對。師云。露柱為什麼倒退三千里。僧云。豈干他事。師云。學語之流。代

云。洎合不識勢。又代珍重便出。又云。著者非一。師在西京時問僧。爾是甚處人。僧云。于闐國人。師云。還到西天麼。僧云到。師拈起拄杖云。掣電之機不問爾。還到這裏麼。僧云不會。師呵呵大笑。代云。深領和尚降尊就卑。又云。將謂此土無。又云勳。問新到。甚處來。僧云。南嶽來。師云。觀音為什麼入洞庭湖裏去。僧云。某甲初心不會。師云。參堂去。代云喏。又云。惑著多少人來。又云。和尚問觀音。某甲對彌勒。師齋次問僧。半夜般柴即不問爾。齋時將什麼喫飯。僧拈起鉢盂。師以拄杖打落。僧無語。代云引。又云。兩片皮。又云。匙箸鉢盂手巾單子。因喫茶次問僧。爾是柴頭不。僧云是。師云。更勸一甌茶。代云。辛苦受盡。又云。功不浪施。又云。和尚念某甲辛苦。問僧。爾是園頭不。僧云是。師云。蘿蔔為什麼不生根。無對。代云。雨水多。又云。不解悅豫使人。問僧。爾是甚人。僧云知客。師云。客來將何秖待僧云。隨家豐儉。師云。這箇是瓦椀竹箸。客來將何秖待。僧云。謝和尚慈悲。師云。鰕跳不出斗。無對。師云。爾問我。僧便問。將何秖待。師便打。代初問處。便打。又云。一盤飯兩椀茶。又云。貪觀天上月。師問僧。爾是甚處出家。僧云。趙州孫。師云。師翁是甚處人。代云。喫飯老和尚。師因見水磨題梁云。永為不朽。後即破損。師問僧。既是永為不朽。為什麼却被水推。無對。代云。不因一事難長一智。又云。堯舜之君猶稽於化。師問僧。不惹泥水作麼生道。代云。南山打鼓北山舞。因齋次問僧。者裏還有超佛越祖之談麼。僧云有。師云。什麼處去也。無對。代云。新羅國裏。又云。和尚恐某甲不實。代前語云。喫飯時不合與麼道。師問柴頭。爾為什麼拽折大梁鋸。僧云無。師云。無即休。代云彼此。又云平地。又云。也知和尚為頭首辛苦。師問僧。什麼處來。僧云。南嶽來。師云。我此間不曾與人葛藤。近前來。僧乃近前。師云去。代云。念學人遠來。又云。今日無彩。因僧在師前立。以拄杖打一下。其僧迴首。師展手云。把錢來。無對。代云。若不轉頭爭知後事。又云。但驀面唾。因入厨問茱頭云。鍋裏多少茄子。無對。師云。爾問我。與爾道。僧便問。師云。消不得。代云一桶。又代後語云是。因普請師三門下問僧。因作什麼面目。僧云。和尚合知。師云。我即不知。僧却問。困作什麼面目。師拈拄杖云。遇長即長。遇短即短。僧云。未審困與麼道。和尚與麼道。師云。我也知爾親。無對。代云爭知。又代前語云。老少黃白。師問飯頭。佛是千百億化身。爾每日作飯一杓幾箇釋迦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云。洎合不識勢。又代珍重便出。又云。著者非一。師在西京時問僧。爾是甚處人。僧云。于闐國人。師云。還到西天麼。僧云到。師拈起拄杖云。掣電之機不問爾。還到這裏麼。僧云不會。師呵呵大笑。代云。深領和尚降尊就卑。又云。將謂此土無。又云勳。問新到。甚處來。僧云。南嶽來。師云。觀音為什麼入洞庭湖裏去。僧云。某甲初心不會。師云。參堂去。代云喏。又云。惑著多少人來。又云。和尚問觀音。某甲對彌勒。師齋次問僧。半夜般柴即不問爾。齋時將什麼喫飯。僧拈起鉢盂。師以拄杖打落。僧無語。代云引。又云。兩片皮。又云。匙箸鉢盂手巾單子。因喫茶次問僧。爾是柴頭不。僧云是。師云。更勸一甌茶。代云。辛苦受盡。又云。功不浪施。又云。和尚念某甲辛苦。問僧。爾是園頭不。僧云是。師云。蘿蔔為什麼不生根。無對。代云。雨水多。又云。不解悅豫使人。問僧。爾是甚人。僧云知客。師云。客來將何秖待僧云。隨家豐儉。師云。這箇是瓦椀竹箸。客來將何秖待。僧云。謝和尚慈悲。師云。鰕跳不出斗。無對。師云。爾問我。僧便問。將何秖待。師便打。代初問處。便打。又云。一盤飯兩椀茶。又云。貪觀天上月。師問僧。爾是甚處出家。僧云。趙州孫。師云。師翁是甚處人。代云。喫飯老和尚。師因見水磨題梁云。永為不朽。後即破損。師問僧。既是永為不朽。為什麼却被水推。無對。代云。不因一事難長一智。又云。堯舜之君猶稽於化。師問僧。不惹泥水作麼生道。代云。南山打鼓北山舞。因齋次問僧。者裏還有超佛越祖之談麼。僧云有。師云。什麼處去也。無對。代云。新羅國裏。又云。和尚恐某甲不實。代前語云。喫飯時不合與麼道。師問柴頭。爾為什麼拽折大梁鋸。僧云無。師云。無即休。代云彼此。又云平地。又云。也知和尚為頭首辛苦。師問僧。什麼處來。僧云。南嶽來。師云。我此間不曾與人葛藤。近前來。僧乃近前。師云去。代云。念學人遠來。又云。今日無彩。因僧在師前立。以拄杖打一下。其僧迴首。師展手云。把錢來。無對。代云。若不轉頭爭知後事。又云。但驀面唾。因入厨問茱頭云。鍋裏多少茄子。無對。師云。爾問我。與爾道。僧便問。師云。消不得。代云一桶。又代後語云是。因普請師三門下問僧。因作什麼面目。僧云。和尚合知。師云。我即不知。僧却問。困作什麼面目。師拈拄杖云。遇長即長。遇短即短。僧云。未審困與麼道。和尚與麼道。師云。我也知爾親。無對。代云爭知。又代前語云。老少黃白。師問飯頭。佛是千百億化身。爾每日作飯一杓幾箇釋迦

老子。無對代云。一僧一升米。又云。今日齋飯較細。問僧。甚處來。僧云。南華塔頭來。師云。祖師有什麼言句。僧云有。師云。不得錯舉。僧云。請和尚領話。師云。我道爾一不成二不是。代云。和尚太殺教令。問磨頭。人打羅羅打人。無對。代云。近來喫麫多。又云。客來須看賊來須打。問僧。什麼處來。僧云。南華塔頭來。師云。還見祖師麼。僧云。用見作什麼。師云。爾又去那裏作什麼。僧云。有什麼過。師云。既去無過。見有什麼過。無對。代云。若不如是。爭知慈悲。問僧。甚處來。僧云。赴齋來。師云。將䞋錢來。僧云。和尚欠少箇什麼。師云。爾又欠少箇什麼。僧云。不欠少。師云。不欠少。又赴齋作什麼。無對。代云何妨。又云趁塊。問僧。爾是向北人。僧云是。師以一摑。無對。師云。爾問我。僧却問。和尚甚處人。師又以一摑。無對。代前問處打一摑。又代後云。仁義道中。有僧粥後來見師。師云。喫粥了也未。僧云了也。師云。咬著露柱麼。僧云咬著。師云。看硬著爾。無對。代云。也知和尚恐人不實。又云。硬阿誰。師因開門。有僧便入。師驀胸擒住云。有什麼事。僧云。有什麼事。師以一摑。無對。代云退己進於人。為存賓主禮。代擒住處云。驀面唾這野狐精。又代云。因學人置得。師指露柱。問東京僧。爾鄉中還有這箇麼。僧云有。師云。喚作什麼。僧云。喚作露柱。師云。三家村裏老翁也解與麼道。無對。代云本色。師見僧來。乃舉起拳作打勢。僧近前作受勢。師與一摑。無對。代云。便出去。又云。一彩兩賽。又代云。行因招禍。又云。謝重重相為。問僧。甚處來。僧云。大普請般柴來。師云。小普請為什麼不到。無對。代云。依前又是大普請。又云。辛苦受盡。問新到。甚處來。僧云不敢。師云。放爾三十棒。無對。代云。某甲也漝麼。又云。可惜許七間法堂問僧。甚處來。云荊南來。師云。夏在什麼處。僧云分金。師云。有事相借問得麼。僧云便請。師云。鷂子過新羅。僧無對。代云是。於借問處代云。鷂子過新羅。師在僧尚內喫茶。問設茶僧云。什麼處安排。僧指板頭云。在這裏。師云。爾更設一堂茶始得。無對。代云。近日錢難得。又云。小財不去大財不來。又云。上間下板頭。問僧。甚處來。僧云郴州。師云。夏在什麼處。僧云西禪。師云。說什麼法。僧展兩手垂兩邊。師便打。僧云。某甲話在。師却展兩手。無對。師打趁出。代云。便出去。問僧。甚處來。僧云。南華禮塔來。師云。莫脫空。僧云。實去來。師云。五戒不持。無對。代云。彼此不出。因齋次問僧。盂裏幾餅餅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老子。無對代云。一僧一升米。又云。今日齋飯較細。問僧。甚處來。僧云。南華塔頭來。師云。祖師有什麼言句。僧云有。師云。不得錯舉。僧云。請和尚領話。師云。我道爾一不成二不是。代云。和尚太殺教令。問磨頭。人打羅羅打人。無對。代云。近來喫麫多。又云。客來須看賊來須打。問僧。什麼處來。僧云。南華塔頭來。師云。還見祖師麼。僧云。用見作什麼。師云。爾又去那裏作什麼。僧云。有什麼過。師云。既去無過。見有什麼過。無對。代云。若不如是。爭知慈悲。問僧。甚處來。僧云。赴齋來。師云。將䞋錢來。僧云。和尚欠少箇什麼。師云。爾又欠少箇什麼。僧云。不欠少。師云。不欠少。又赴齋作什麼。無對。代云何妨。又云趁塊。問僧。爾是向北人。僧云是。師以一摑。無對。師云。爾問我。僧却問。和尚甚處人。師又以一摑。無對。代前問處打一摑。又代後云。仁義道中。有僧粥後來見師。師云。喫粥了也未。僧云了也。師云。咬著露柱麼。僧云咬著。師云。看硬著爾。無對。代云。也知和尚恐人不實。又云。硬阿誰。師因開門。有僧便入。師驀胸擒住云。有什麼事。僧云。有什麼事。師以一摑。無對。代云退己進於人。為存賓主禮。代擒住處云。驀面唾這野狐精。又代云。因學人置得。師指露柱。問東京僧。爾鄉中還有這箇麼。僧云有。師云。喚作什麼。僧云。喚作露柱。師云。三家村裏老翁也解與麼道。無對。代云本色。師見僧來。乃舉起拳作打勢。僧近前作受勢。師與一摑。無對。代云。便出去。又云。一彩兩賽。又代云。行因招禍。又云。謝重重相為。問僧。甚處來。僧云。大普請般柴來。師云。小普請為什麼不到。無對。代云。依前又是大普請。又云。辛苦受盡。問新到。甚處來。僧云不敢。師云。放爾三十棒。無對。代云。某甲也漝麼。又云。可惜許七間法堂問僧。甚處來。云荊南來。師云。夏在什麼處。僧云分金。師云。有事相借問得麼。僧云便請。師云。鷂子過新羅。僧無對。代云是。於借問處代云。鷂子過新羅。師在僧尚內喫茶。問設茶僧云。什麼處安排。僧指板頭云。在這裏。師云。爾更設一堂茶始得。無對。代云。近日錢難得。又云。小財不去大財不來。又云。上間下板頭。問僧。甚處來。僧云郴州。師云。夏在什麼處。僧云西禪。師云。說什麼法。僧展兩手垂兩邊。師便打。僧云。某甲話在。師却展兩手。無對。師打趁出。代云。便出去。問僧。甚處來。僧云。南華禮塔來。師云。莫脫空。僧云。實去來。師云。五戒不持。無對。代云。彼此不出。因齋次問僧。盂裏幾餅餅

裏幾盂。僧拈起餅。師云。問著箇老婆。無對。代云不消。又於問處云。大眾喫飯次。師因普請入柴寮云。老底不用去。還有老底麼。僧云有。師云。在什麼處。僧乃推出一僧。師云。這箇猶是後生。無對。代云。若與麼。却普請去始得。師因喫茶了云。什麼人接盞子。有僧便接。師云。村裏老翁拜冬至。無對。代云。秖為行仁義。却招禍及身。有僧來參。師問。曾聽講來麼。僧云是。師云。見說有唯識論是不。僧云是。師云。非非想天說箇什麼。僧云不會。師云。且念文書。代云。禪師愛欺座主。又云吽㗶。又云。維摩頭法華尾。有僧辭師。師云。甚處去。僧云。湖南去。師云。前頭津鋪難過。僧云。某甲有隨身公驗。師云。這箇是念上大人。無對。代云。小小村鎮不足可言。又云。和尚太殺。代前語云。便珍重出去。師問新到云。把將公驗來。僧云。有人問了也。師云。由是念上大人。僧云莫錯。師云。草賊大敗。無對。代前語云。且存仁義。代後語云。大似村鎮頭。又云久嚮。問僧。一切聲是佛聲。一切色是佛色。拈却了也與我道。僧云。拈却了也。師云。與麼說驢年會麼。無對。代云。君子一言。代初語云狂。又云。不存少許佛法身心。問僧。甚處來。僧云。摘茶來。師云。摘得幾箇達磨。代云。新茶宜少喫。又云。因摘春茶不廢功力。因僧辭師。師云。甚處去。僧云。虔上去。師云。打野榸漢。代云珍重。又云臨行。因曬麥問僧。曬了也未。僧云了也。師云。饅頭從爾橫咬竪咬。不離這裏道將一句來。代云。新麥麫少喫。又云。三事蒸作餬餅糖餅。問僧。看什麼經。云顯揚聖教論。師云。適來一問為什麼照不著。僧云。什麼處照不著。師云。夢見顯揚聖教麼。代云。若不如是。爭見當人。又云。照不著。師問看經僧。表首是什麼字。僧拈起經。師云。我也有。僧云。和尚既有。為什麼却問。師云。爭奈與麼何。僧云。有什麼過。師云。自屎不覺臭。代云。今日方知。又云。德山拄杖紫胡狗。又云。和尚此問大殺靈利。鼓山有小師。久在崇壽。却歸嶺中到保福處相看。福知來却入帳子內。衲衣蓋頭坐。僧云。和尚出汗那。不對。有僧舉似師。師云。見成公案不能折合。代云。鈍置殺人。又云。草賊大敗。師問僧。看什麼經。僧云呪。師云。與麼語話未有主在。僧云。和尚莫錯。師云。自領出去。代云。便出去。問僧。我有箇不露鋒骨底句。作麼生有。長老云收。師云。與麼道得一半。代云。深領和尚慈悲。又云句𡁠。又云。洎不別處。因修藏問僧。作麼生是藏。僧應喏。師云。這箇是藏脚。還我藏來。無對。代云。爭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 裏幾盂。僧拈起餅。師云。問著箇老婆。無對。代云不消。又於問處云。大眾喫飯次。師因普請入柴寮云。老底不用去。還有老底麼。僧云有。師云。在什麼處。僧乃推出一僧。師云。這箇猶是後生。無對。代云。若與麼。却普請去始得。師因喫茶了云。什麼人接盞子。有僧便接。師云。村裏老翁拜冬至。無對。代云。秖為行仁義。却招禍及身。有僧來參。師問。曾聽講來麼。僧云是。師云。見說有唯識論是不。僧云是。師云。非非想天說箇什麼。僧云不會。師云。且念文書。代云。禪師愛欺座主。又云吽㗶。又云。維摩頭法華尾。有僧辭師。師云。甚處去。僧云。湖南去。師云。前頭津鋪難過。僧云。某甲有隨身公驗。師云。這箇是念上大人。無對。代云。小小村鎮不足可言。又云。和尚太殺。代前語云。便珍重出去。師問新到云。把將公驗來。僧云。有人問了也。師云。由是念上大人。僧云莫錯。師云。草賊大敗。無對。代前語云。且存仁義。代後語云。大似村鎮頭。又云久嚮。問僧。一切聲是佛聲。一切色是佛色。拈却了也與我道。僧云。拈却了也。師云。與麼說驢年會麼。無對。代云。君子一言。代初語云狂。又云。不存少許佛法身心。問僧。甚處來。僧云。摘茶來。師云。摘得幾箇達磨。代云。新茶宜少喫。又云。因摘春茶不廢功力。因僧辭師。師云。甚處去。僧云。虔上去。師云。打野榸漢。代云珍重。又云臨行。因曬麥問僧。曬了也未。僧云了也。師云。饅頭從爾橫咬竪咬。不離這裏道將一句來。代云。新麥麫少喫。又云。三事蒸作餬餅糖餅。問僧。看什麼經。云顯揚聖教論。師云。適來一問為什麼照不著。僧云。什麼處照不著。師云。夢見顯揚聖教麼。代云。若不如是。爭見當人。又云。照不著。師問看經僧。表首是什麼字。僧拈起經。師云。我也有。僧云。和尚既有。為什麼却問。師云。爭奈與麼何。僧云。有什麼過。師云。自屎不覺臭。代云。今日方知。又云。德山拄杖紫胡狗。又云。和尚此問大殺靈利。鼓山有小師。久在崇壽。却歸嶺中到保福處相看。福知來却入帳子內。衲衣蓋頭坐。僧云。和尚出汗那。不對。有僧舉似師。師云。見成公案不能折合。代云。鈍置殺人。又云。草賊大敗。師問僧。看什麼經。僧云呪。師云。與麼語話未有主在。僧云。和尚莫錯。師云。自領出去。代云。便出去。問僧。我有箇不露鋒骨底句。作麼生有。長老云收。師云。與麼道得一半。代云。深領和尚慈悲。又云句𡁠。又云。洎不別處。因修藏問僧。作麼生是藏。僧應喏。師云。這箇是藏脚。還我藏來。無對。代云。爭

得不修藏。又云玉。問新到。甚處過夏。云雲蓋。師云。多少人。僧云。七十人。師云。爾為什麼不在數。代云。新到分上未受與麼。又云。恐久住瞋。問僧。甚處來。僧云郴州。師云。爾為什麼失脚。代云。魯般門下弄大斧。又云。客是主人相。師問僧。甚處來。云查渡。師云。爾為什麼蓋不著。僧云。和尚莫塗糊某甲。師云。鰕跳不出斗。代云。新到便蒙和尚重重嚴飾。又云見面。問僧。古人道。無邊剎境自他不隔於毫端。新羅日本與這裏作麼生。僧云不別。師云。入地獄。代云。不可作地獄見解。又云。爭得玉歸。問僧。爾不得鈍置我。僧云。和尚因什麼到與麼地。師云。我鈍置儞猶可。儞鈍置我更殺代云。事不孤起。又云和尚也大無端。又云。某甲甚處不下馬。問僧。儞諸人行脚道我知有。與我拈三千大千世界。來眼睫上著。僧云喏。師云。錢塘為什麼去國三千里。僧云。豈干他事。師云。者掠虛漢。代云。和尚倚勢欺人。又云。常得此便。問僧。甚處來。僧云。南華塔頭來。師云。還見祖師麼。僧云。南華橋折。師云。南嶽石橋又作麼生。無對。師云。學語之流。代云。便出去。又云上也。問僧。甚處來。僧云。涅槃堂裏來。師云。亡僧還喫飯麼。僧云不喫。師云。活人還喫飯麼。無對。代云。一杓兩杓。又云。欠他一箇餬餅也不得。又云。也能秖對。師問僧。講律來是麼。僧云是。師云。律鈔中說。大小乘無分別。作麼生是無分別。無對。代云。靈樹置將一句來。師問僧。法身還喫飯麼。僧云。諸方老宿不肯。法身無形無相。作麼生喫。師云。與麼道夢見法身麼。僧云。有不肯處作麼生。師云。自不知。乃云。法身喫飯。又代云。將謂有衲僧孔竅。猶是潑屎潑尿。復云。酌然百千人中未有一人到此境界。自云。和尚作麼生。代云。咄這有頭無尾漢。師問僧。三藏聖教古今老和尚憑箇什麼照。僧云。高也著低也著。師云。儞與麼不得。代云。得與麼狼藉生。因鑄鐘歸山齋了。請師打鐘。師打了。大眾打。師問僧。打鐘圖什麼。僧云。喚和尚喫飯。師不肯。代云。譬如閑。又云。息苦停酸。師入京朝覲歸至大橋。山門煎茶迎師。師喫茶果次。僧侍立。師語三參隨僧云。是儞京中無可喫。乃拈一𭪱果子與一僧。其僧接得便去。又語一僧云。我不與儞。僧無對。師云。那裏也有也。其僧又無對。別有僧出云。某甲今日也隨和尚來。請一分得麼。師云嗄。僧云。某甲罪過觸忤和尚。師云。我不能唾得儞。無對。代前語云。也知果子少兩人共一𭪱。又云。未到山便蒙和尚管顧。代後語云。某甲更是。師歸山受大眾參了。乃云 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不修藏。又云玉。問新到。甚處過夏。云雲蓋。師云。多少人。僧云。七十人。師云。爾為什麼不在數。代云。新到分上未受與麼。又云。恐久住瞋。問僧。甚處來。僧云郴州。師云。爾為什麼失脚。代云。魯般門下弄大斧。又云。客是主人相。師問僧。甚處來。云查渡。師云。爾為什麼蓋不著。僧云。和尚莫塗糊某甲。師云。鰕跳不出斗。代云。新到便蒙和尚重重嚴飾。又云見面。問僧。古人道。無邊剎境自他不隔於毫端。新羅日本與這裏作麼生。僧云不別。師云。入地獄。代云。不可作地獄見解。又云。爭得玉歸。問僧。爾不得鈍置我。僧云。和尚因什麼到與麼地。師云。我鈍置儞猶可。儞鈍置我更殺代云。事不孤起。又云和尚也大無端。又云。某甲甚處不下馬。問僧。儞諸人行脚道我知有。與我拈三千大千世界。來眼睫上著。僧云喏。師云。錢塘為什麼去國三千里。僧云。豈干他事。師云。者掠虛漢。代云。和尚倚勢欺人。又云。常得此便。問僧。甚處來。僧云。南華塔頭來。師云。還見祖師麼。僧云。南華橋折。師云。南嶽石橋又作麼生。無對。師云。學語之流。代云。便出去。又云上也。問僧。甚處來。僧云。涅槃堂裏來。師云。亡僧還喫飯麼。僧云不喫。師云。活人還喫飯麼。無對。代云。一杓兩杓。又云。欠他一箇餬餅也不得。又云。也能秖對。師問僧。講律來是麼。僧云是。師云。律鈔中說。大小乘無分別。作麼生是無分別。無對。代云。靈樹置將一句來。師問僧。法身還喫飯麼。僧云。諸方老宿不肯。法身無形無相。作麼生喫。師云。與麼道夢見法身麼。僧云。有不肯處作麼生。師云。自不知。乃云。法身喫飯。又代云。將謂有衲僧孔竅。猶是潑屎潑尿。復云。酌然百千人中未有一人到此境界。自云。和尚作麼生。代云。咄這有頭無尾漢。師問僧。三藏聖教古今老和尚憑箇什麼照。僧云。高也著低也著。師云。儞與麼不得。代云。得與麼狼藉生。因鑄鐘歸山齋了。請師打鐘。師打了。大眾打。師問僧。打鐘圖什麼。僧云。喚和尚喫飯。師不肯。代云。譬如閑。又云。息苦停酸。師入京朝覲歸至大橋。山門煎茶迎師。師喫茶果次。僧侍立。師語三參隨僧云。是儞京中無可喫。乃拈一𭪱果子與一僧。其僧接得便去。又語一僧云。我不與儞。僧無對。師云。那裏也有也。其僧又無對。別有僧出云。某甲今日也隨和尚來。請一分得麼。師云嗄。僧云。某甲罪過觸忤和尚。師云。我不能唾得儞。無對。代前語云。也知果子少兩人共一𭪱。又云。未到山便蒙和尚管顧。代後語云。某甲更是。師歸山受大眾參了。乃云

。我離山得六十七日。問儞。六十七日事作麼生。眾無對。代云。和尚京中歸無信物。又云。和尚京中喫麫多。因數僧來參。師問。作什麼來。云般柴來。師云。歸向北去。不得辜負老僧。無對。復云。來來三愚共成一智作麼生。代云。一畆地。代前語云。不因一事不長一智。因齋次云。今日喫飯不得遷化去也。排比唱衣。無對。復云。儞問我。僧便問。將什麼唱。師云。驢年摸著麼。又云。我與儞三家村裏葛藤。更問。僧又問。師擎起椀云。這箇是定州椀子。一唱三十文。代前語云。錢是足陌。因齋次問僧。儞道人喫飯飯喫人。無對。師云。儞問我。與儞道。僧乃問。師云。謝儞答話。代前語云。不因喫飯難得此言。因僧隨師出三門。師問。古人道。大用現前不存軌則。作麼生是不存軌則。無對。復云。儞問我。與儞道。僧便問。師引聲云。釋迦老子來也。僧又無對。師遂行數步。以拄杖打松樹一下云。嗄嗄。會麼。僧云不會。師云。儞與麼驢年會麼。代前語云。多華樹嘲無半子。代後語云。由是。師因見僧量米乃問。籮裏多少達磨。無對。師云。儞問我。僧便問。師云。斗量不盡。代云。因一事長一智。又代趯却米籮便行。因園頭請師喫茶師云。儞若煎茶。我有箇報答儞處。無對。師云。汝問我。與汝道。園頭云。請師報答。師云。多著水少著米。代云。得人一牛還人一馬。又云。金字茶六百錢一斤。師因齋次。拈起蒸餅云。我這箇秖供養向北人。是儞諸人總不得。時有僧問。某甲為什麼不得。師云。鈍置殺人。代云。某甲猶可。代前語云。兩彩一賽。問僧。古人道。直須一句下悟去。作麼生。僧云。直須一句下悟去。師云。儞為什麼鼻孔裏秖對我。僧云。某甲什麼處是鼻孔裏秖對。師云夢見。代云。某甲慎初。和尚護末。又云南柯。又云少喫又云。戒文一切總不犯。師問侍者。客來將什麼接。待者無對。代云。和尚要拄杖即道。因歲日在堂中點茶。師問僧。設羅漢齋得生天福。儞得飯喫。無對。師云。儞問我。與儞道。僧便問。為什麼與麼道。師云。先來不著便。如今著屎潑。代前語云。非唯施主。某甲也蒙。因聞鼓聲問僧。打鼓為什麼人。無語。師云。儞問我。僧便問。師云。打鼓為三軍不為儞。代云。柴不辦。師坐次。有僧非時上來。師云。作什麼。僧云請益。師云。儞有什麼疑。僧云。某甲曾問和尚。一宿覺般柴。柴般一宿覺。師乃敲椅子三下云。儞作麼生會。僧云。一切臨時。師乃揎拳云。我共儞相撲一交得麼。無對。次日其僧再上值師漱盥次。師乃將水椀過與僧云。送去厨下著。其僧送去了却來。師見來乃從後 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。我離山得六十七日。問儞。六十七日事作麼生。眾無對。代云。和尚京中歸無信物。又云。和尚京中喫麫多。因數僧來參。師問。作什麼來。云般柴來。師云。歸向北去。不得辜負老僧。無對。復云。來來三愚共成一智作麼生。代云。一畆地。代前語云。不因一事不長一智。因齋次云。今日喫飯不得遷化去也。排比唱衣。無對。復云。儞問我。僧便問。將什麼唱。師云。驢年摸著麼。又云。我與儞三家村裏葛藤。更問。僧又問。師擎起椀云。這箇是定州椀子。一唱三十文。代前語云。錢是足陌。因齋次問僧。儞道人喫飯飯喫人。無對。師云。儞問我。與儞道。僧乃問。師云。謝儞答話。代前語云。不因喫飯難得此言。因僧隨師出三門。師問。古人道。大用現前不存軌則。作麼生是不存軌則。無對。復云。儞問我。與儞道。僧便問。師引聲云。釋迦老子來也。僧又無對。師遂行數步。以拄杖打松樹一下云。嗄嗄。會麼。僧云不會。師云。儞與麼驢年會麼。代前語云。多華樹嘲無半子。代後語云。由是。師因見僧量米乃問。籮裏多少達磨。無對。師云。儞問我。僧便問。師云。斗量不盡。代云。因一事長一智。又代趯却米籮便行。因園頭請師喫茶師云。儞若煎茶。我有箇報答儞處。無對。師云。汝問我。與汝道。園頭云。請師報答。師云。多著水少著米。代云。得人一牛還人一馬。又云。金字茶六百錢一斤。師因齋次。拈起蒸餅云。我這箇秖供養向北人。是儞諸人總不得。時有僧問。某甲為什麼不得。師云。鈍置殺人。代云。某甲猶可。代前語云。兩彩一賽。問僧。古人道。直須一句下悟去。作麼生。僧云。直須一句下悟去。師云。儞為什麼鼻孔裏秖對我。僧云。某甲什麼處是鼻孔裏秖對。師云夢見。代云。某甲慎初。和尚護末。又云南柯。又云少喫又云。戒文一切總不犯。師問侍者。客來將什麼接。待者無對。代云。和尚要拄杖即道。因歲日在堂中點茶。師問僧。設羅漢齋得生天福。儞得飯喫。無對。師云。儞問我。與儞道。僧便問。為什麼與麼道。師云。先來不著便。如今著屎潑。代前語云。非唯施主。某甲也蒙。因聞鼓聲問僧。打鼓為什麼人。無語。師云。儞問我。僧便問。師云。打鼓為三軍不為儞。代云。柴不辦。師坐次。有僧非時上來。師云。作什麼。僧云請益。師云。儞有什麼疑。僧云。某甲曾問和尚。一宿覺般柴。柴般一宿覺。師乃敲椅子三下云。儞作麼生會。僧云。一切臨時。師乃揎拳云。我共儞相撲一交得麼。無對。次日其僧再上值師漱盥次。師乃將水椀過與僧云。送去厨下著。其僧送去了却來。師見來乃從後

門出去。其僧云。比來請益却得一口椀。問僧。作麼生是打靜一句。僧云。誰敢出頭。師云。儞問我。僧便問。師以拄杖劃地一下。問僧。將什麼轉大藏教。僧云。莫越於此。師云。拈却菩提換却涅槃又作麼生。僧云。今日七明日八。師云。依稀似佛莽鹵如僧。因僧請喫湯次。師云。作麼生。無對。師云。儞問我。僧便問。師以湯滴云。一滴落地萬神俱醉。會麼。僧云不會。師云。不會即禮拜著。因見僧商量次。師打床一下。僧默然。師云。作麼生是打靜一句。僧云。出頭即𬿀𦤻。師云。三十年後不得錯舉。因供養羅漢問僧。今夜供養羅漢。儞道羅漢還來也無。無對。師云。儞問。我與儞道。僧便問。師云。換水添香。僧云。與麼即來也。師云。有什麼饅頭䭔子。速下來。師拈拄杖問僧。這箇是什麼。僧云。拄杖子。師云。入地獄。師見僧乃召來來。僧便來。師云。蒼天蒼天。僧無語。師云。蒼天本是儞哭。為什麼却我哭。因入菜園。見糞堆上牌子問僧。道什麼。僧無對。師云。儞問我。僧便問。師云。恐人無信。問修造庵主云。佛殿折了也。忽然施主來。將何瞻敬。庵主合掌。師云。奴見婢殷勤。因聞蚊子叫問僧。蚊子吞却祖師也。僧云。非蚊子吞祖師。祖師亦吞蚊子。師不肯。乃云。儞問我。僧便問。師云。何怪。香林云。為渠有分。師問僧。近離甚處。僧云查渡。師云。夏在甚處。僧云。湖南報慈。師云。甚時離彼。僧云。去年八月。師云。放儞三頓棒。僧至來日。却上問訊云。昨日蒙和尚放三頓棒。不知過在什麼處。師云。飯袋子。江西湖南便漝麼去。僧於言下大悟。遂云。某甲自今已後。向無人煙處。卓箇草菴。不畜一粒米。不種一莖菜。接待十方往來知識。與他出却釘去却楔。除却膱脂帽子。脫却[(虺-虫+骨)-兀+(八/兀)]臭布衫。教伊灑灑地作箇衲僧。豈不俊哉。師云。飯袋子身如椰兒。大開與麼大口。問僧。佛法還有長短也無。僧云。這簾子長五尺。師云。這箇是簾子。那箇是佛法。僧云。喚什麼作簾子。師云。脫空妄語漢。因一日齋晚。僧看厨庫而立。師見乃打一棒。僧回首。師云。文殊普賢香積世界去也。問僧。看什麼經。僧云。般若經。師云。作麼生是清淨。僧云。共和尚商量了。師云。驢年夢見。又云。來來更共儞葛藤。蚊幮裏藏身。東海裏魚勃跳上三十三天。作麼生。僧云。和尚與麼道即得。師云。這虛頭漢。問僧。看什麼經。僧云。般若經。師云。作麼生是清淨。僧云。什麼處不清淨。師云。繩床入枇杷樹裏去也。見麼。僧云。和尚莫瞞人。師云。瞞人且置。儞道我作麼生。無對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門出去。其僧云。比來請益却得一口椀。問僧。作麼生是打靜一句。僧云。誰敢出頭。師云。儞問我。僧便問。師以拄杖劃地一下。問僧。將什麼轉大藏教。僧云。莫越於此。師云。拈却菩提換却涅槃又作麼生。僧云。今日七明日八。師云。依稀似佛莽鹵如僧。因僧請喫湯次。師云。作麼生。無對。師云。儞問我。僧便問。師以湯滴云。一滴落地萬神俱醉。會麼。僧云不會。師云。不會即禮拜著。因見僧商量次。師打床一下。僧默然。師云。作麼生是打靜一句。僧云。出頭即𬿀𦤻。師云。三十年後不得錯舉。因供養羅漢問僧。今夜供養羅漢。儞道羅漢還來也無。無對。師云。儞問。我與儞道。僧便問。師云。換水添香。僧云。與麼即來也。師云。有什麼饅頭䭔子。速下來。師拈拄杖問僧。這箇是什麼。僧云。拄杖子。師云。入地獄。師見僧乃召來來。僧便來。師云。蒼天蒼天。僧無語。師云。蒼天本是儞哭。為什麼却我哭。因入菜園。見糞堆上牌子問僧。道什麼。僧無對。師云。儞問我。僧便問。師云。恐人無信。問修造庵主云。佛殿折了也。忽然施主來。將何瞻敬。庵主合掌。師云。奴見婢殷勤。因聞蚊子叫問僧。蚊子吞却祖師也。僧云。非蚊子吞祖師。祖師亦吞蚊子。師不肯。乃云。儞問我。僧便問。師云。何怪。香林云。為渠有分。師問僧。近離甚處。僧云查渡。師云。夏在甚處。僧云。湖南報慈。師云。甚時離彼。僧云。去年八月。師云。放儞三頓棒。僧至來日。却上問訊云。昨日蒙和尚放三頓棒。不知過在什麼處。師云。飯袋子。江西湖南便漝麼去。僧於言下大悟。遂云。某甲自今已後。向無人煙處。卓箇草菴。不畜一粒米。不種一莖菜。接待十方往來知識。與他出却釘去却楔。除却膱脂帽子。脫却[(虺-虫+骨)-兀+(八/兀)]臭布衫。教伊灑灑地作箇衲僧。豈不俊哉。師云。飯袋子身如椰兒。大開與麼大口。問僧。佛法還有長短也無。僧云。這簾子長五尺。師云。這箇是簾子。那箇是佛法。僧云。喚什麼作簾子。師云。脫空妄語漢。因一日齋晚。僧看厨庫而立。師見乃打一棒。僧回首。師云。文殊普賢香積世界去也。問僧。看什麼經。僧云。般若經。師云。作麼生是清淨。僧云。共和尚商量了。師云。驢年夢見。又云。來來更共儞葛藤。蚊幮裏藏身。東海裏魚勃跳上三十三天。作麼生。僧云。和尚與麼道即得。師云。這虛頭漢。問僧。看什麼經。僧云。般若經。師云。作麼生是清淨。僧云。什麼處不清淨。師云。繩床入枇杷樹裏去也。見麼。僧云。和尚莫瞞人。師云。瞞人且置。儞道我作麼生。無對。

師云。這掠虛漢。師因見僧在殿角立次。乃拍手一下云。佛殿露柱走入厨庫去也。僧迴首看。師云。見儞不會。却來秖候佛殿。因僧侍立次。師云。不問有言不問無言。儞作麼生道。僧無語。師云。儞問我。僧便問。師喚小師某甲。小師應喏。師云。儞又得箇師弟也。師問僧。今日般柴那。僧云是。師云。古人道。不見一法是儞眼睛。乃於般柴處拋下一片柴云。一大藏教祇說這箇。師於普請處謂眾云。今日困。有解問話底。置將一問來。若不問。向後鼻孔遼天。莫道我瞞儞。師問僧。轉金剛經那。云是。師云。一切法即非一切法。是名一切法。乃拈扇子云。喚作扇子。是名拈也。在什麼處。從朝至暮顛倒妄想作麼。因喫茶次問僧。色香味觸具四塵。儞道茶具幾塵。僧無語。師云。不得辜負我。師因見僧看經乃云。看經須具看經眼。燈籠露柱一大藏教無欠少。拈起拄杖云。一大藏教總在拄杖頭上。何處見有一點來。展開去也。如是我聞十方國土廓周沙界。師問僧。從苗辨地因語識人。作麼生。僧云不錯。師云不敢。因僧設齋。師云。儞是甚處人。僧云。某處人。師云。報典座與阿師設齋。師因喫茶次問僧。曹溪路上還有俗談也無。僧云。請和尚喫茶。師云。靜處薩婆訶。師問僧。餬餅是什麼人做。僧拈起餬餅。師云。這箇且放一邊。長連床上學得來。餅餅是甚人做。僧云。和尚莫瞞某甲好。師云。這虛頭漢。師行次。一僧隨後行。師竪起拳云。如許大栗子。喫得幾箇。僧云。和尚莫錯。師云。是儞錯。僧云。莫壓良為賤。師云。靜處薩婆訶。師問直歲。今日作甚來。歲云。刈茆來。師云。刈得幾箇祖師。歲云。三百箇。師云。朝行三千暮行八百。東家杓柄長。西家杓柄短。作麼生。歲無語。師以拄杖打趁。因僧齋歸。師問齋主。有什麼供養。僧竪起拳。師云我這裏問儞即恁麼。僧堂前有人問儞。作麼生道。僧云。一切臨時。師云。學語之流。師問僧。儞作什麼。僧云。涅槃頭。師云。還有不病者麼。僧云不會。師云。恁麼不會。不恁麼不會。僧無語。師云。汝問我。僧便問。作麼生是不病者。師指傍僧。有南雄僧。上白㲲一段。師云。汝道我向什麼處著。僧無語。師代云。拄杖頭上。師却問傍僧。儞在南雄時識此僧麼。僧云識。師云。喚去茶堂內喫茶。師問僧。不占田地句。作麼生道。僧云不會。師云。不會且作韶州客。師問僧。喫得幾箇餬餅。僧云忘却。師云。喫了忘却。未喫忘却。僧云。忘却說什麼喫與未喫。師云。是儞忘却甚處得來。師問僧。儞從向北來。還曾遊臺麼。僧云是。師云。關西湖南還曾見長嘴鳥說禪麼。僧云不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云。這掠虛漢。師因見僧在殿角立次。乃拍手一下云。佛殿露柱走入厨庫去也。僧迴首看。師云。見儞不會。却來秖候佛殿。因僧侍立次。師云。不問有言不問無言。儞作麼生道。僧無語。師云。儞問我。僧便問。師喚小師某甲。小師應喏。師云。儞又得箇師弟也。師問僧。今日般柴那。僧云是。師云。古人道。不見一法是儞眼睛。乃於般柴處拋下一片柴云。一大藏教祇說這箇。師於普請處謂眾云。今日困。有解問話底。置將一問來。若不問。向後鼻孔遼天。莫道我瞞儞。師問僧。轉金剛經那。云是。師云。一切法即非一切法。是名一切法。乃拈扇子云。喚作扇子。是名拈也。在什麼處。從朝至暮顛倒妄想作麼。因喫茶次問僧。色香味觸具四塵。儞道茶具幾塵。僧無語。師云。不得辜負我。師因見僧看經乃云。看經須具看經眼。燈籠露柱一大藏教無欠少。拈起拄杖云。一大藏教總在拄杖頭上。何處見有一點來。展開去也。如是我聞十方國土廓周沙界。師問僧。從苗辨地因語識人。作麼生。僧云不錯。師云不敢。因僧設齋。師云。儞是甚處人。僧云。某處人。師云。報典座與阿師設齋。師因喫茶次問僧。曹溪路上還有俗談也無。僧云。請和尚喫茶。師云。靜處薩婆訶。師問僧。餬餅是什麼人做。僧拈起餬餅。師云。這箇且放一邊。長連床上學得來。餅餅是甚人做。僧云。和尚莫瞞某甲好。師云。這虛頭漢。師行次。一僧隨後行。師竪起拳云。如許大栗子。喫得幾箇。僧云。和尚莫錯。師云。是儞錯。僧云。莫壓良為賤。師云。靜處薩婆訶。師問直歲。今日作甚來。歲云。刈茆來。師云。刈得幾箇祖師。歲云。三百箇。師云。朝行三千暮行八百。東家杓柄長。西家杓柄短。作麼生。歲無語。師以拄杖打趁。因僧齋歸。師問齋主。有什麼供養。僧竪起拳。師云我這裏問儞即恁麼。僧堂前有人問儞。作麼生道。僧云。一切臨時。師云。學語之流。師問僧。儞作什麼。僧云。涅槃頭。師云。還有不病者麼。僧云不會。師云。恁麼不會。不恁麼不會。僧無語。師云。汝問我。僧便問。作麼生是不病者。師指傍僧。有南雄僧。上白㲲一段。師云。汝道我向什麼處著。僧無語。師代云。拄杖頭上。師却問傍僧。儞在南雄時識此僧麼。僧云識。師云。喚去茶堂內喫茶。師問僧。不占田地句。作麼生道。僧云不會。師云。不會且作韶州客。師問僧。喫得幾箇餬餅。僧云忘却。師云。喫了忘却。未喫忘却。僧云。忘却說什麼喫與未喫。師云。是儞忘却甚處得來。師問僧。儞從向北來。還曾遊臺麼。僧云是。師云。關西湖南還曾見長嘴鳥說禪麼。僧云不

見。師拈起拄杖。以口作吹勢引聲云。禪禪。師問僧。甚處過夏。僧云。和尚實問即道。師云。作賊人心虛。舉臨濟三句語問塔主。秖如塔中和尚。得第幾句。主無語。師云。儞問我。主便問。師云。不快即道。主云。作麼生是不快即道。師云。一不成二不是。師一日從方丈出。有僧過拄杖與師。師接得却過與僧。僧無語。師云。我今日著便。僧云。和尚為什麼著便。師云。我拾得口喫飯。師問僧。甚處來。僧云。崇壽來。師云。崇壽有何言句。僧云。崇壽指橙子謂眾云。識得橙子周匝有餘。師云。我即不與麼。僧云。和尚又如何。師云。識得橙子天地懸殊。師問堂中首座云。儞道乾坤大地與汝自己同別。首座云同。師云。一切物命蛾蛘蟻子與儞自己同別。首座云同。師云。儞為什麼干戈相待。因在醋寮內指云。這一甕醋得與麼滿。那一甕醋得與麼淺。僧云。人貧智短馬瘦毛長。師大笑而出。問座主。講什麼經。主云。涅槃經。師云。涅槃具四德是不。主云是。師拈起椀子云。這箇具幾德。主云。一德也無。師云。古人因甚與麼道。主云。古人與麼道如何。師敲椀子云。會麼。主云不會。師云。且講經著。因齋次有僧侍立。師云。儞還飽也未。僧無語。師拈拄杖云。拄杖却飽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見。師拈起拄杖。以口作吹勢引聲云。禪禪。師問僧。甚處過夏。僧云。和尚實問即道。師云。作賊人心虛。舉臨濟三句語問塔主。秖如塔中和尚。得第幾句。主無語。師云。儞問我。主便問。師云。不快即道。主云。作麼生是不快即道。師云。一不成二不是。師一日從方丈出。有僧過拄杖與師。師接得却過與僧。僧無語。師云。我今日著便。僧云。和尚為什麼著便。師云。我拾得口喫飯。師問僧。甚處來。僧云。崇壽來。師云。崇壽有何言句。僧云。崇壽指橙子謂眾云。識得橙子周匝有餘。師云。我即不與麼。僧云。和尚又如何。師云。識得橙子天地懸殊。師問堂中首座云。儞道乾坤大地與汝自己同別。首座云同。師云。一切物命蛾蛘蟻子與儞自己同別。首座云同。師云。儞為什麼干戈相待。因在醋寮內指云。這一甕醋得與麼滿。那一甕醋得與麼淺。僧云。人貧智短馬瘦毛長。師大笑而出。問座主。講什麼經。主云。涅槃經。師云。涅槃具四德是不。主云是。師拈起椀子云。這箇具幾德。主云。一德也無。師云。古人因甚與麼道。主云。古人與麼道如何。師敲椀子云。會麼。主云不會。師云。且講經著。因齋次有僧侍立。師云。儞還飽也未。僧無語。師拈拄杖云。拄杖却飽。

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師初參睦州蹤禪師。州纔見師來。便閉却門。師乃扣門。州云誰。師云某甲。州云。作什麼。師云。已事未明。乞師指示。州開門一見便閉却師。如是連三日去扣門。至第三日州始開門。師乃拶入。州便擒住云。道道。師擬議。州托開云。秦時𨍏轢鑽。師從此悟入。師到雪峯莊見一僧。師問。上座今日上山去那。僧云是。師云。寄一則因緣問堂頭和尚。秖是不得道是別人語。僧云得。師云。上座到山中。見和尚上堂眾纔集。便出握腕立地云。這老漢項上鐵枷何不脫却。其僧一依師教。雪峯見這僧與麼道。便下座攔胸把住其僧云。速道速道。僧無對。雪峯托開云。不是汝語。僧云。是某甲語。雪峯云。侍者將繩棒來。僧云。不是某語。是莊上一浙中上座教某甲來道。雲峯云。大眾去莊上迎取五百人善知識來。師次日上山。雪峯纔見便云。因什麼得到與麼地。師乃低頭從茲契合。師在雪峯時。有僧問雪峯。如何是觸目不會道。運足焉知路。峯云。蒼天蒼天。僧不明。遂問師。蒼天意旨如何。師云。三斤麻一匹布。僧云不會。師云。更奉三尺竹。後雪峯聞喜云。我常疑箇布衲。師行脚時見一座主舉。在天台國清寺齋時。雪峯拈鉢盂問某。道得即與儞鉢盂。某云。此是化佛邊事。峯云。儞作座主奴也未得。某云不會。峯云。儞問我。與儞道。某始禮拜。峯便蹋倒。某得七年方見。師云。是儞得七年方見。主云是。師云。更與七年始得。師在浙中蘊和尚會裏。一日因喫茶次舉。蘊和尚垂語云。見聞覺知是法。法離見聞覺知。作麼生。有傍僧云。見定如今目前一切見聞覺知是法。法亦不可得。師拍手一下。蘊乃舉頭。師云。猶欠一著在。蘊云。我到這裏却不會。師到共相。共相問。什麼處來。師云。雪嶺來。相云。要急言句。舉一則來。師云。前日典座來。和尚何不問他。相云。典座且置。師云。箭過新羅。師在嶺中時。問臥龍和尚。明己底人還見有己麼。龍云。不見有己始明得己。又問。長連床上學得底是第幾機。龍云。第二機。師云。作麼生是第一機。龍云。緊帩草鞋。師在嶺中時。有僧問。如何是法身向上事。師云。向上與儞道即不難。汝喚什麼作法身。僧云。請和尚鑒。師云。鑒即且置。作麼生說法身。僧云。與麼與麼。師云。此是長連床上學得底。我且問儞。法身還解喫飯麼。僧無語。後有僧舉似梁家庵主。主云。雲門直得入泥入水。資福云。欠一粒也不得。剩一粒也不得。師在雪峯。與長慶西院商量。雪峯上堂云。盡大地撮來。如粟米粒大。拋向面前漆桶不會。打鼓普請看。西院問師。雪峯與麼道。還有出頭不得處麼。師云有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師初參睦州蹤禪師。州纔見師來。便閉却門。師乃扣門。州云誰。師云某甲。州云。作什麼。師云。已事未明。乞師指示。州開門一見便閉却師。如是連三日去扣門。至第三日州始開門。師乃拶入。州便擒住云。道道。師擬議。州托開云。秦時𨍏轢鑽。師從此悟入。師到雪峯莊見一僧。師問。上座今日上山去那。僧云是。師云。寄一則因緣問堂頭和尚。秖是不得道是別人語。僧云得。師云。上座到山中。見和尚上堂眾纔集。便出握腕立地云。這老漢項上鐵枷何不脫却。其僧一依師教。雪峯見這僧與麼道。便下座攔胸把住其僧云。速道速道。僧無對。雪峯托開云。不是汝語。僧云。是某甲語。雪峯云。侍者將繩棒來。僧云。不是某語。是莊上一浙中上座教某甲來道。雲峯云。大眾去莊上迎取五百人善知識來。師次日上山。雪峯纔見便云。因什麼得到與麼地。師乃低頭從茲契合。師在雪峯時。有僧問雪峯。如何是觸目不會道。運足焉知路。峯云。蒼天蒼天。僧不明。遂問師。蒼天意旨如何。師云。三斤麻一匹布。僧云不會。師云。更奉三尺竹。後雪峯聞喜云。我常疑箇布衲。師行脚時見一座主舉。在天台國清寺齋時。雪峯拈鉢盂問某。道得即與儞鉢盂。某云。此是化佛邊事。峯云。儞作座主奴也未得。某云不會。峯云。儞問我。與儞道。某始禮拜。峯便蹋倒。某得七年方見。師云。是儞得七年方見。主云是。師云。更與七年始得。師在浙中蘊和尚會裏。一日因喫茶次舉。蘊和尚垂語云。見聞覺知是法。法離見聞覺知。作麼生。有傍僧云。見定如今目前一切見聞覺知是法。法亦不可得。師拍手一下。蘊乃舉頭。師云。猶欠一著在。蘊云。我到這裏却不會。師到共相。共相問。什麼處來。師云。雪嶺來。相云。要急言句。舉一則來。師云。前日典座來。和尚何不問他。相云。典座且置。師云。箭過新羅。師在嶺中時。問臥龍和尚。明己底人還見有己麼。龍云。不見有己始明得己。又問。長連床上學得底是第幾機。龍云。第二機。師云。作麼生是第一機。龍云。緊帩草鞋。師在嶺中時。有僧問。如何是法身向上事。師云。向上與儞道即不難。汝喚什麼作法身。僧云。請和尚鑒。師云。鑒即且置。作麼生說法身。僧云。與麼與麼。師云。此是長連床上學得底。我且問儞。法身還解喫飯麼。僧無語。後有僧舉似梁家庵主。主云。雲門直得入泥入水。資福云。欠一粒也不得。剩一粒也不得。師在雪峯。與長慶西院商量。雪峯上堂云。盡大地撮來。如粟米粒大。拋向面前漆桶不會。打鼓普請看。西院問師。雪峯與麼道。還有出頭不得處麼。師云有

。院云。作麼生是出頭不得處。師云。不可總作野狐精見解也。又云。狼藉不少。又云。七曜麗天。又云。南閻浮提北欝單越。師一日與長慶舉趙州無賓主話。雪峯當時與一蹋作麼生。師云。某甲不與麼。慶云。儞作麼生。師云。石橋在向北。師與長慶舉石鞏接三平話。師云。作麼生道免得石鞏喚作半箇聖人。慶云。若不還價爭辨真偽。師云。入水見長人。師到洞巖。巖問。作什麼來。師云。親近來。巖云。亂走作什麼。師云。暫時不在。巖云。知過即得。師云。和尚亂走作什麼。師到疎山。疎山問。得力處道將一句來。師云。請和尚高聲問。山便高聲問。師云。和尚早朝喫粥麼。山云。作麼生不喫粥。師云。亂叫喚作麼。又因疎山示眾云。老僧咸通年已前。會得法身邊事。咸通年已後。會得法身向上事。師問。承聞和尚咸通年已前會得法身邊事。咸通年已後會得法身向上事。是不。山云是。師云。如何是法身邊事。山云枯椿。師云。如何是法身向上事。山云。非枯椿。師云。還許學人說道理也無。山云。許儞說。師云。枯椿豈不是明法身邊事。非枯椿豈不是明法身向上事。山云是。師云。法身還該一切不。山云。作麼生不該。師指淨瓶云。法身還該這箇麼。山云。闍梨莫向淨瓶邊會。師便禮拜。師到曹山。山示眾云。諸方盡把格則。何不與他道一轉語。教伊莫疑去。師便問。密密處為什麼不知有。山云。秖為密密。所以不知有。師云。此人作麼生親近。山云。不向密密處。師云。不向密密處。還得親近也無。山云。始得親近。師應喏喏。師問曹山。如何是沙門行。山云。喫常住苗稼者師云。便與麼去時如何。山云。儞還畜得麼。師云。學人畜得。山云。儞作麼生畜。師云。著衣喫飯有什麼難。山云。何不道披毛戴角。師便禮拜。因瑫長老舉菩薩手中執赤幡。問師。作麼生。師云。儞是無禮漢瑫云。作麼生無禮。師云。是儞外道奴也作不得。師到天童。童云。儞還定當得麼。師云。和尚道什麼。童云。不會即目前包裹。師云。會即目前包裹。因見信州鵝湖上堂云。莫道未了底人長時浮逼逼地。設使了得底人明得知有去處。尚乃浮逼逼地。師下來舉此語問首座。適來和尚示眾云。未了底人浮逼逼地。了得底人浮逼逼地。意作麼生。首座云。浮逼逼地。師云。首座在此久住。頭白齒黃。作這箇語話。首座云。未審。上座又作麼生。師云。要道即得見即便見。若不見莫亂道。首座云。秖如堂頭道浮逼逼地。又作麼生。師云。頭上著枷脚下著杻。座云。與麼則無佛法也。師云。此是文殊普賢大人境界。師行脚時有官人問。還有定乾坤底句 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。院云。作麼生是出頭不得處。師云。不可總作野狐精見解也。又云。狼藉不少。又云。七曜麗天。又云。南閻浮提北欝單越。師一日與長慶舉趙州無賓主話。雪峯當時與一蹋作麼生。師云。某甲不與麼。慶云。儞作麼生。師云。石橋在向北。師與長慶舉石鞏接三平話。師云。作麼生道免得石鞏喚作半箇聖人。慶云。若不還價爭辨真偽。師云。入水見長人。師到洞巖。巖問。作什麼來。師云。親近來。巖云。亂走作什麼。師云。暫時不在。巖云。知過即得。師云。和尚亂走作什麼。師到疎山。疎山問。得力處道將一句來。師云。請和尚高聲問。山便高聲問。師云。和尚早朝喫粥麼。山云。作麼生不喫粥。師云。亂叫喚作麼。又因疎山示眾云。老僧咸通年已前。會得法身邊事。咸通年已後。會得法身向上事。師問。承聞和尚咸通年已前會得法身邊事。咸通年已後會得法身向上事。是不。山云是。師云。如何是法身邊事。山云枯椿。師云。如何是法身向上事。山云。非枯椿。師云。還許學人說道理也無。山云。許儞說。師云。枯椿豈不是明法身邊事。非枯椿豈不是明法身向上事。山云是。師云。法身還該一切不。山云。作麼生不該。師指淨瓶云。法身還該這箇麼。山云。闍梨莫向淨瓶邊會。師便禮拜。師到曹山。山示眾云。諸方盡把格則。何不與他道一轉語。教伊莫疑去。師便問。密密處為什麼不知有。山云。秖為密密。所以不知有。師云。此人作麼生親近。山云。不向密密處。師云。不向密密處。還得親近也無。山云。始得親近。師應喏喏。師問曹山。如何是沙門行。山云。喫常住苗稼者師云。便與麼去時如何。山云。儞還畜得麼。師云。學人畜得。山云。儞作麼生畜。師云。著衣喫飯有什麼難。山云。何不道披毛戴角。師便禮拜。因瑫長老舉菩薩手中執赤幡。問師。作麼生。師云。儞是無禮漢瑫云。作麼生無禮。師云。是儞外道奴也作不得。師到天童。童云。儞還定當得麼。師云。和尚道什麼。童云。不會即目前包裹。師云。會即目前包裹。因見信州鵝湖上堂云。莫道未了底人長時浮逼逼地。設使了得底人明得知有去處。尚乃浮逼逼地。師下來舉此語問首座。適來和尚示眾云。未了底人浮逼逼地。了得底人浮逼逼地。意作麼生。首座云。浮逼逼地。師云。首座在此久住。頭白齒黃。作這箇語話。首座云。未審。上座又作麼生。師云。要道即得見即便見。若不見莫亂道。首座云。秖如堂頭道浮逼逼地。又作麼生。師云。頭上著枷脚下著杻。座云。與麼則無佛法也。師云。此是文殊普賢大人境界。師行脚時有官人問。還有定乾坤底句

麼。師云。蘇嚕蘇嚕悉哩薩訶。師到江州。有陳尚書請師齋。相見便問。儒書中即不問。三乘十二分教自有座主。作麼生是衲僧行脚事。師云。僧問幾人來。書云。即今同上座。師云。即今且置。作麼生是教意。書云。黃卷赤軸。師云。這箇是文字語言。作麼生是教意。書云。口欲談而辭喪。心欲緣而慮忘。師云。口欲談而辭喪。為對有言。心欲緣而慮忘。為對妄想。作麼生是教意。尚書無語。師云。見說尚書看法華經是不。書云是。師云。經中道。一切治生產業。皆與實相不相違背。且道。非非想天有幾人退位。書無語。師云。尚書且莫草草。十經五論師僧。拋却却特入叢林。十年二十年尚不奈何。尚書又爭得會。尚書禮拜云。某甲罪過。師到歸宗。僧問。大眾雲集合談何事。宗云。兩兩三三。僧云不會。宗云。三三兩兩。師却問其僧。歸宗意旨如何。僧云。全體與麼來。師云。上座曾到潭州龍牙麼。僧云。曾到來。師云。打野榸漢。師因乾峯上堂云。法身有三種病二種光。須是一一透得。更須知有照用臨時向上一竅在。峯乃良久。師便出問。庵內人為什麼不見庵外事。峯呵呵大笑。師云。猶是學人疑處在。峯云。子是什麼心行。師云。也要和尚相委。峯云。直須與麼始解穩坐地。師應喏喏。乾峯示眾云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。師出眾云。昨日有人從天台來。却往徑山去。峯云。典座來日不得普請。便下座。師問乾峯。請師答話。峯云。到老僧也未。師云。與麼則學人在遲也。峯云。與麼那與麼那。師云。將謂猴白更有猴黑。師到灌溪。時有僧舉灌溪語云。十方無壁落。四面亦無門。淨裸裸赤灑灑沒可把。問師。作麼生。師云。與麼道即易。也大難出。僧云。上座不肯。和尚與麼道那。師云。儞適來與麼舉那。僧云是。師云。儞驢年夢見灌溪麼。僧云。某甲話在。師云。我問。儞十方無壁落。四面亦無門。淨裸裸赤灑灑沒可把。儞道。大梵天王與帝釋商量箇什麼事。僧云。豈干他事。師喝云。逐隊喫飯漢。陳尚書問雲居供養主云。雲居高低於弟子。主無語。尚書問師。師云。尚書莫教話墮。師在嶺中時。問一老宿。一切時中如何辨明。老宿云。喚什麼作一切時中。師云。釋迦老子道了也。彌勒猶自不知。又見一老宿上堂云。若是商量舉覺。如當門利劍相似。一句下須有殺活始得。師出眾云。和尚上堂多時。大眾歸堂。老宿云。道什麼。師云。日月易流。師在嶺中順維那處起。彼時問。古人竪起拂子放下拂子意旨如何。維那云。拂前見拂後見。師云。如是如是。又云。是諾伊是不諾伊。又云。可知禮也。師聞洛浦勘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麼。師云。蘇嚕蘇嚕悉哩薩訶。師到江州。有陳尚書請師齋。相見便問。儒書中即不問。三乘十二分教自有座主。作麼生是衲僧行脚事。師云。僧問幾人來。書云。即今同上座。師云。即今且置。作麼生是教意。書云。黃卷赤軸。師云。這箇是文字語言。作麼生是教意。書云。口欲談而辭喪。心欲緣而慮忘。師云。口欲談而辭喪。為對有言。心欲緣而慮忘。為對妄想。作麼生是教意。尚書無語。師云。見說尚書看法華經是不。書云是。師云。經中道。一切治生產業。皆與實相不相違背。且道。非非想天有幾人退位。書無語。師云。尚書且莫草草。十經五論師僧。拋却却特入叢林。十年二十年尚不奈何。尚書又爭得會。尚書禮拜云。某甲罪過。師到歸宗。僧問。大眾雲集合談何事。宗云。兩兩三三。僧云不會。宗云。三三兩兩。師却問其僧。歸宗意旨如何。僧云。全體與麼來。師云。上座曾到潭州龍牙麼。僧云。曾到來。師云。打野榸漢。師因乾峯上堂云。法身有三種病二種光。須是一一透得。更須知有照用臨時向上一竅在。峯乃良久。師便出問。庵內人為什麼不見庵外事。峯呵呵大笑。師云。猶是學人疑處在。峯云。子是什麼心行。師云。也要和尚相委。峯云。直須與麼始解穩坐地。師應喏喏。乾峯示眾云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。師出眾云。昨日有人從天台來。却往徑山去。峯云。典座來日不得普請。便下座。師問乾峯。請師答話。峯云。到老僧也未。師云。與麼則學人在遲也。峯云。與麼那與麼那。師云。將謂猴白更有猴黑。師到灌溪。時有僧舉灌溪語云。十方無壁落。四面亦無門。淨裸裸赤灑灑沒可把。問師。作麼生。師云。與麼道即易。也大難出。僧云。上座不肯。和尚與麼道那。師云。儞適來與麼舉那。僧云是。師云。儞驢年夢見灌溪麼。僧云。某甲話在。師云。我問。儞十方無壁落。四面亦無門。淨裸裸赤灑灑沒可把。儞道。大梵天王與帝釋商量箇什麼事。僧云。豈干他事。師喝云。逐隊喫飯漢。陳尚書問雲居供養主云。雲居高低於弟子。主無語。尚書問師。師云。尚書莫教話墮。師在嶺中時。問一老宿。一切時中如何辨明。老宿云。喚什麼作一切時中。師云。釋迦老子道了也。彌勒猶自不知。又見一老宿上堂云。若是商量舉覺。如當門利劍相似。一句下須有殺活始得。師出眾云。和尚上堂多時。大眾歸堂。老宿云。道什麼。師云。日月易流。師在嶺中順維那處起。彼時問。古人竪起拂子放下拂子意旨如何。維那云。拂前見拂後見。師云。如是如是。又云。是諾伊是不諾伊。又云。可知禮也。師聞洛浦勘

僧云。近離甚處。僧云荊南。浦云。有一人與麼去。還逢麼。僧云不逢。浦云。為什麼不逢。僧云。若逢即頭粉碎。浦云。闍梨三寸甚密。師後於江西見其僧。乃問云。還有此語不。僧云有。師云。洛浦倒退三千里。師在靈樹知聖大師會中為首座。時僧問知聖。如何是祖師西來意。聖云。老僧無語。却問僧。忽然上碑合著得什麼語。時有數僧下語皆不契。聖云。汝去請首座來。洎師至。聖乃舉前話問師。師云。也不難。聖云。著得什麼語。師云。有人問如何是祖師西來意。但云師。知聖深肯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧云。近離甚處。僧云荊南。浦云。有一人與麼去。還逢麼。僧云不逢。浦云。為什麼不逢。僧云。若逢即頭粉碎。浦云。闍梨三寸甚密。師後於江西見其僧。乃問云。還有此語不。僧云有。師云。洛浦倒退三千里。師在靈樹知聖大師會中為首座。時僧問知聖。如何是祖師西來意。聖云。老僧無語。却問僧。忽然上碑合著得什麼語。時有數僧下語皆不契。聖云。汝去請首座來。洎師至。聖乃舉前話問師。師云。也不難。聖云。著得什麼語。師云。有人問如何是祖師西來意。但云師。知聖深肯。

大師遺表 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大師遺表

伏聞。有限色身。詎免榮枯之歎。無形實相。孰云遷變之期。既風燈炬焰難留。在水月空華何適。罔避典彛之咎。將陳委蛻之詞。臣中謝伏念。臣跡本寒微生。從草莽爰自髫齓。切慕空門。潔誠誓屏於他緣。銳志唯探於內典。其或忘餐待問。立雪求知。困風霜於十七年間。涉南北於數千里外。始見心猿罷跳。意馬休馳。身隈韶石之雲。頭變楚山之雪。以至榮逢景運。屢沐天波。詰道談空。誓答乾坤之德。開蒙發滯。星馳雲水之徒。獲揚利益之因。逈自聖明之澤。加以聯叨鳳詔。累對龍庭。繼奉頒宣。重疊慶賜。撫躬惆悵。殞命何酬。不謂臣駑馬年衰。難勝睿渥。遽縈淪於疲瘵。唯待盡於朝昏星漢程遙。遐眄而纔瞻北極。波濤去速。迴眸而已逐東流。伏願。鳳曆長春。扇皇風於拂石之劫。龍圖永固。齊壽考於芥子之城。臣限餘景無時微躬將謝。不獲奔辭丹闕祝別彤庭。臣無任瞻天戀聖。激切屏營之至。謹奉表以聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伏聞。有限色身。詎免榮枯之歎。無形實相。孰云遷變之期。既風燈炬焰難留。在水月空華何適。罔避典彛之咎。將陳委蛻之詞。臣中謝伏念。臣跡本寒微生。從草莽爰自髫齓。切慕空門。潔誠誓屏於他緣。銳志唯探於內典。其或忘餐待問。立雪求知。困風霜於十七年間。涉南北於數千里外。始見心猿罷跳。意馬休馳。身隈韶石之雲。頭變楚山之雪。以至榮逢景運。屢沐天波。詰道談空。誓答乾坤之德。開蒙發滯。星馳雲水之徒。獲揚利益之因。逈自聖明之澤。加以聯叨鳳詔。累對龍庭。繼奉頒宣。重疊慶賜。撫躬惆悵。殞命何酬。不謂臣駑馬年衰。難勝睿渥。遽縈淪於疲瘵。唯待盡於朝昏星漢程遙。遐眄而纔瞻北極。波濤去速。迴眸而已逐東流。伏願。鳳曆長春。扇皇風於拂石之劫。龍圖永固。齊壽考於芥子之城。臣限餘景無時微躬將謝。不獲奔辭丹闕祝別彤庭。臣無任瞻天戀聖。激切屏營之至。謹奉表以聞。

遺誡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遺誡

夫先德順化。未有不留遺誡。至若世尊。將般涅槃。亦遺教勅。吾雖無先聖人之德。既忝育眾一方殆盡。不可默而無示。吾自居靈樹。及徙當山。凡三十餘載每以祖道寅夕激勵。汝等或有言句布在耳目。具眼者知。切須保任。吾今已衰。邁大數將絕。剎那遷易。頃息待盡。然淪溺生死。幾經如是。非獨于今矣。吾自住持已來。甚煩汝等輔贊之勞。但自知愧耳。吾滅後置吾於方丈中。上或賜塔額。秖懸於方丈。勿別營作。不得哭泣孝服廣備祭祀等。是吾切意。蓋出家者。本務超越。毋得同俗。其住持等事。皆仍舊貫。接諸來者無失常則。諸徒弟等仰從長行訓誨。凡係山門莊業什物等。並盡充本院支用。勿互移屬他寺。教有明旨。東西廊物。尚不應以互用。汝當知矣。或能遵行吾誡。則可使佛法流通天神攝衛。不負四恩有益於世。或違此者。非吾眷屬。勉旃勉旃。大期將迫。臨行略示遺誡。努力努力。好住。還會麼。若不會。佛有明教依而行之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫先德順化。未有不留遺誡。至若世尊。將般涅槃。亦遺教勅。吾雖無先聖人之德。既忝育眾一方殆盡。不可默而無示。吾自居靈樹。及徙當山。凡三十餘載每以祖道寅夕激勵。汝等或有言句布在耳目。具眼者知。切須保任。吾今已衰。邁大數將絕。剎那遷易。頃息待盡。然淪溺生死。幾經如是。非獨于今矣。吾自住持已來。甚煩汝等輔贊之勞。但自知愧耳。吾滅後置吾於方丈中。上或賜塔額。秖懸於方丈。勿別營作。不得哭泣孝服廣備祭祀等。是吾切意。蓋出家者。本務超越。毋得同俗。其住持等事。皆仍舊貫。接諸來者無失常則。諸徒弟等仰從長行訓誨。凡係山門莊業什物等。並盡充本院支用。勿互移屬他寺。教有明旨。東西廊物。尚不應以互用。汝當知矣。或能遵行吾誡。則可使佛法流通天神攝衛。不負四恩有益於世。或違此者。非吾眷屬。勉旃勉旃。大期將迫。臨行略示遺誡。努力努力。好住。還會麼。若不會。佛有明教依而行之。

雲門山光泰禪院匡真大師行錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲門山光泰禪院匡真大師行錄

集賢殿雷岳錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集賢殿雷岳錄

師諱文偃。姓張氏。世為蘇州嘉興人。寔晉王冏東曹參軍翰十三代孫也。師夙負靈姿。為物應世。故纔自髫齓。志尚率己厭俗。遂依空王寺志澄律師。出家為弟子。以其敏質生知慧辯天縱。凡誦諸典無煩再閱。澄深器美之。及長落䰂稟具於毘陵壇。後還澄左右侍講數年。賾窮四分旨。既毘尼嚴淨悟器淵發。乃辭澄謁睦州道蹤禪師。蹤黃檗之裔也。知道不偶世。引己自處。潛居古伽藍。雖揖世高蹈。而為世所慕。凡應接來者。機辯峭捷無容佇思。師初往參。三扣其戶。蹤纔啟關。師擬入。蹤托之云。秦時𨍏轢鑽。因是釋然朗悟。既而諮參數載。深入淵到。蹤知其神器充廓覺轅可任。因語之曰。吾非汝師。今雪峯義存禪師可往參承之。無復留此。師依旨入嶺造雪峯。溫研積稔。道與存契。遂密以宗印付師。由是回稟存焉。師參罷出嶺遍謁諸方。覈窮殊軌鋒辯險絕。世所盛聞。後抵靈樹知聖禪師道場。知聖夙已憶其來。忽鳴鼓告眾。請往接首座。時師果至。先是知聖住靈樹凡數十年。堂虛首席。眾屢請命上座。知聖不許。甞曰。首座纔遊方矣。及師至。始命首眾焉。洎知聖將示滅。欲師踵其席。乃潛書祕函中。謂門弟子曰。吾滅後。上或幸此。請以遺。上果會駕幸山。知聖預測上至。乃升堂加趺而終。及帝至已滅矣。帝詢師遺示。門人出函奉之。上啟函得書。云人天眼目堂中上座。帝乃勅刺史何希範。具禮命師。以襲法會。上於是欽美之。累召至闕。每所顧問。酬答響應。帝愈揖服。遂賜紫袍師名。後徙居雲門山。鼎革廢址大新棟宇。師自衡踞祖域凡二紀有半。風流四表大弘法化。禪徒湊集。登門入室者。莫可勝紀。今白雲山實性大師。乃其甲也。師以乾和七年己酉四月十日順寂。夙具表以辭帝。兼述遺誡。然後加趺而逝。尋奉勅賜塔額。以師遺旨令置全軀於方丈中。或上賜塔額。秖懸於方丈。勿別營作。門人乃依教。瘞師於丈室。以為塔焉。師先付法于弟子實性。俾紹覺場。僉議為實性已傳道育徒。乃革命在會門人法球。以繼師席。嗚呼世導云滅矣。擿植冥行者。何所從適哉。岳幸參目師之餘化。知師所為之大略。敢不書之以貽方來。時己酉歲。孟夏月二十有五日。雷岳錄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師諱文偃。姓張氏。世為蘇州嘉興人。寔晉王冏東曹參軍翰十三代孫也。師夙負靈姿。為物應世。故纔自髫齓。志尚率己厭俗。遂依空王寺志澄律師。出家為弟子。以其敏質生知慧辯天縱。凡誦諸典無煩再閱。澄深器美之。及長落䰂稟具於毘陵壇。後還澄左右侍講數年。賾窮四分旨。既毘尼嚴淨悟器淵發。乃辭澄謁睦州道蹤禪師。蹤黃檗之裔也。知道不偶世。引己自處。潛居古伽藍。雖揖世高蹈。而為世所慕。凡應接來者。機辯峭捷無容佇思。師初往參。三扣其戶。蹤纔啟關。師擬入。蹤托之云。秦時𨍏轢鑽。因是釋然朗悟。既而諮參數載。深入淵到。蹤知其神器充廓覺轅可任。因語之曰。吾非汝師。今雪峯義存禪師可往參承之。無復留此。師依旨入嶺造雪峯。溫研積稔。道與存契。遂密以宗印付師。由是回稟存焉。師參罷出嶺遍謁諸方。覈窮殊軌鋒辯險絕。世所盛聞。後抵靈樹知聖禪師道場。知聖夙已憶其來。忽鳴鼓告眾。請往接首座。時師果至。先是知聖住靈樹凡數十年。堂虛首席。眾屢請命上座。知聖不許。甞曰。首座纔遊方矣。及師至。始命首眾焉。洎知聖將示滅。欲師踵其席。乃潛書祕函中。謂門弟子曰。吾滅後。上或幸此。請以遺。上果會駕幸山。知聖預測上至。乃升堂加趺而終。及帝至已滅矣。帝詢師遺示。門人出函奉之。上啟函得書。云人天眼目堂中上座。帝乃勅刺史何希範。具禮命師。以襲法會。上於是欽美之。累召至闕。每所顧問。酬答響應。帝愈揖服。遂賜紫袍師名。後徙居雲門山。鼎革廢址大新棟宇。師自衡踞祖域凡二紀有半。風流四表大弘法化。禪徒湊集。登門入室者。莫可勝紀。今白雲山實性大師。乃其甲也。師以乾和七年己酉四月十日順寂。夙具表以辭帝。兼述遺誡。然後加趺而逝。尋奉勅賜塔額。以師遺旨令置全軀於方丈中。或上賜塔額。秖懸於方丈。勿別營作。門人乃依教。瘞師於丈室。以為塔焉。師先付法于弟子實性。俾紹覺場。僉議為實性已傳道育徒。乃革命在會門人法球。以繼師席。嗚呼世導云滅矣。擿植冥行者。何所從適哉。岳幸參目師之餘化。知師所為之大略。敢不書之以貽方來。時己酉歲。孟夏月二十有五日。雷岳錄。

請疏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請疏

弟子韶州防禦使。兼防遏指揮使。權知軍州事。銀青光祿大夫。檢校兵部尚書。御史大夫上柱國何希範。洎闔郡官僚等。請靈樹禪院第一座偃和尚。恭為皇帝陛下開堂說法。上資聖壽者。竊以。伽跋西來。克興大乘之教。達磨東至。乃傳心印之宗。然法炬以燭幽。運慈舟而濟溺。伏惟和尚。慧珠奮彩。心鏡發輝。性海深沈。不可以識識。言泉玄奧。不可以智知。能造一相之門。迴出六塵之境。靈樹禪院者。敻古靈蹤。最上勝概。自知聖大師順世。密授付囑之詞。皇帝巡狩。榮加寵光之命。足可以為祇園柱礎梵苑梯航。緇徒虔心以歸依。仕庶精誠而信仰。希範叨權使命。謬治名藩。幸逢法匠之風。請踞方丈之室。願以廣濟為益。無將自利處懷。少狥披蓁之徒。佇集如雲之眾。俯從所請。即具奏聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子韶州防禦使。兼防遏指揮使。權知軍州事。銀青光祿大夫。檢校兵部尚書。御史大夫上柱國何希範。洎闔郡官僚等。請靈樹禪院第一座偃和尚。恭為皇帝陛下開堂說法。上資聖壽者。竊以。伽跋西來。克興大乘之教。達磨東至。乃傳心印之宗。然法炬以燭幽。運慈舟而濟溺。伏惟和尚。慧珠奮彩。心鏡發輝。性海深沈。不可以識識。言泉玄奧。不可以智知。能造一相之門。迴出六塵之境。靈樹禪院者。敻古靈蹤。最上勝概。自知聖大師順世。密授付囑之詞。皇帝巡狩。榮加寵光之命。足可以為祇園柱礎梵苑梯航。緇徒虔心以歸依。仕庶精誠而信仰。希範叨權使命。謬治名藩。幸逢法匠之風。請踞方丈之室。願以廣濟為益。無將自利處懷。少狥披蓁之徒。佇集如雲之眾。俯從所請。即具奏聞。

師歸寂後十七載。感夢於雄武軍節度推官阮紹莊。紹莊夢。師以拂子招曰。與吾寄語秀華宮使特進李托。奏請開塔。吾久蔽塔中。宜令暫出。時托奉使韶陽監。修營諸寺。因得紹莊之語。乃以所夢聞上。尋奉勅令韶州刺史梁延鄂。同托請雲門山開塔。果見馬容如昔。髭䰂猶生。遂具表聞奉。復奉勅令托迎真身赴闕。留內庭供養逾月。乃送還塔。仍改寺為大覺。諡大慈雲匡真弘明禪師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師歸寂後十七載。感夢於雄武軍節度推官阮紹莊。紹莊夢。師以拂子招曰。與吾寄語秀華宮使特進李托。奏請開塔。吾久蔽塔中。宜令暫出。時托奉使韶陽監。修營諸寺。因得紹莊之語。乃以所夢聞上。尋奉勅令韶州刺史梁延鄂。同托請雲門山開塔。果見馬容如昔。髭䰂猶生。遂具表聞奉。復奉勅令托迎真身赴闕。留內庭供養逾月。乃送還塔。仍改寺為大覺。諡大慈雲匡真弘明禪師。

雲門匡真禪師廣錄卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲門匡真禪師廣錄卷下

頌雲門三句語(并餘頌八首) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌雲門三句語(并餘頌八首)

門人住德山圓明大師緣密述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人住德山圓明大師緣密述

函蓋乾坤 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 函蓋乾坤

乾坤并萬象。地獄及天堂。物物皆真現。頭頭總不傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾坤并萬象。地獄及天堂。物物皆真現。頭頭總不傷。

截斷眾流 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 截斷眾流

堆山積岳來。一一盡塵埃。更擬論玄妙。氷消瓦解摧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堆山積岳來。一一盡塵埃。更擬論玄妙。氷消瓦解摧。

隨波逐浪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨波逐浪

辯口利舌問。高低總不虧。還如應病藥。診候在臨時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯口利舌問。高低總不虧。還如應病藥。診候在臨時。

三句外別置一頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三句外別置一頌

當人如舉唱。三句豈能該。有問如何事。南岳與天台。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當人如舉唱。三句豈能該。有問如何事。南岳與天台。

褒貶句 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 褒貶句

金屑眼中翳。衣珠法上塵。己靈猶不重。佛祖為何人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金屑眼中翳。衣珠法上塵。己靈猶不重。佛祖為何人。

辨親疎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨親疎

黑豆未生前。商量已成顛。更尋言語會。特地隔西天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黑豆未生前。商量已成顛。更尋言語會。特地隔西天。

辨邪正 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨邪正

罔象談真旨。都緣未辨明。守他山鬼窟。不免是精靈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罔象談真旨。都緣未辨明。守他山鬼窟。不免是精靈。

通賓主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通賓主

自遠趨風問。分明向道休。再三如不曉。消得箇非遙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自遠趨風問。分明向道休。再三如不曉。消得箇非遙。

擡薦商量 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擡薦商量

相見不揚眉。君東我亦西。紅霞穿碧海。白日繞須彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相見不揚眉。君東我亦西。紅霞穿碧海。白日繞須彌。

提綱商量 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提綱商量

若欲正提綱。直須大地荒。欲來衝雪刃。不免露鋒鋩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲正提綱。直須大地荒。欲來衝雪刃。不免露鋒鋩。

據實商量 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 據實商量

睡來合眼飯來餮。起坐終諸勿兩般。同道盡知言不惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睡來合眼飯來餮。起坐終諸勿兩般。同道盡知言不惑。

十方剎土目前觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方剎土目前觀。

委曲商量 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 委曲商量

得用由來處處通。臨機施設認家風。揚眉瞬目同一眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得用由來處處通。臨機施設認家風。揚眉瞬目同一眼。

竪拂敲床為耳聾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竪拂敲床為耳聾。