雲門匡真禪師廣錄卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲門匡真禪師廣錄卷中

門人明識大師賜紫守堅集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人明識大師賜紫守堅集

室中語要一百八十五則 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 室中語要一百八十五則

垂示代語二百九十則 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垂示代語二百九十則

室中語要 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 室中語要

師示眾云。盡十方世界乾坤大地。以拄杖一畫百雜碎。三乘十二分教達磨西來。放過即不可。若不放過。不消一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師示眾云。盡十方世界乾坤大地。以拄杖一畫百雜碎。三乘十二分教達磨西來。放過即不可。若不放過。不消一喝。

師示眾云。西天二十八祖唐土六祖天下老和尚。總在拄杖頭上。直饒會得。倜儻分明。秖在半途。若不放過。盡是野狐精。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師示眾云。西天二十八祖唐土六祖天下老和尚。總在拄杖頭上。直饒會得。倜儻分明。秖在半途。若不放過。盡是野狐精。

師一日云。古來老宿皆為慈悲之故有落草之談。隨語識人。若是出草之談。即不與麼。若與麼便有重話會語。不見仰山和尚問僧。近離甚處。僧云。廬山。仰山云。曾遊五老峯麼。僧云。不曾遊。仰山云。闍梨不曾遊山。師云。此語皆為慈悲之故有落草之談。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師一日云。古來老宿皆為慈悲之故有落草之談。隨語識人。若是出草之談。即不與麼。若與麼便有重話會語。不見仰山和尚問僧。近離甚處。僧云。廬山。仰山云。曾遊五老峯麼。僧云。不曾遊。仰山云。闍梨不曾遊山。師云。此語皆為慈悲之故有落草之談。

師有時云。若言即心即佛。權且認奴作郎。生死涅槃恰似斬頭覓活。若說佛說祖。佛意祖意大似將木槵子換却爾眼睛相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。若言即心即佛。權且認奴作郎。生死涅槃恰似斬頭覓活。若說佛說祖。佛意祖意大似將木槵子換却爾眼睛相似。

舉古云。聞聲悟道見色明心。師云。作麼生是聞聲悟道見色明心。乃云。觀世音菩薩將錢來買餬餅。放下手云。元來秖是饅頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉古云。聞聲悟道見色明心。師云。作麼生是聞聲悟道見色明心。乃云。觀世音菩薩將錢來買餬餅。放下手云。元來秖是饅頭。

師有時云。燈籠是爾自己。把鉢盂噇飯飯。不是爾自己。有僧便問。飯是自己時如何。師云。者野狐精三家村裏漢。復云來來不。是爾道飯是自己。僧云是。師云。驢年夢見。三家村裏漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。燈籠是爾自己。把鉢盂噇飯飯。不是爾自己。有僧便問。飯是自己時如何。師云。者野狐精三家村裏漢。復云來來不。是爾道飯是自己。僧云是。師云。驢年夢見。三家村裏漢。

師有時云。真空不壞有。真空不異色。僧便問。作麼生是真空。師云。還聞鐘聲麼。僧云。此是鐘聲。師云。驢年夢見麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。真空不壞有。真空不異色。僧便問。作麼生是真空。師云。還聞鐘聲麼。僧云。此是鐘聲。師云。驢年夢見麼。

舉疎山和尚問僧。什麼處來。僧云。嶺中來。山云。曾到雪峯麼。僧云。曾到。山云。我已前到時是事不足。如今作麼生。僧云。如今足也。山云。粥足飯足。無語。師云。粥足飯足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉疎山和尚問僧。什麼處來。僧云。嶺中來。山云。曾到雪峯麼。僧云。曾到。山云。我已前到時是事不足。如今作麼生。僧云。如今足也。山云。粥足飯足。無語。師云。粥足飯足。

舉孚上座參雪峯。峯聞乃集眾。孚到法堂上顧視雪峯。便下看知事。明日却上禮拜云。某甲昨日觸忤和尚。峯云。知是般事便休。時有僧問師。作麼生是觸忤和尚處。師便打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉孚上座參雪峯。峯聞乃集眾。孚到法堂上顧視雪峯。便下看知事。明日却上禮拜云。某甲昨日觸忤和尚。峯云。知是般事便休。時有僧問師。作麼生是觸忤和尚處。師便打。

舉僧問資福。古人拈槌竪拂意旨如何。福云。古人與麼那。僧云。拈槌竪拂又作麼生。福便喝出。師云。古人是什麼眼目。僧云。和尚作麼生。師云。驢年會麼。僧無對。師復召僧來來。僧近前。師以拂子驀口打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問資福。古人拈槌竪拂意旨如何。福云。古人與麼那。僧云。拈槌竪拂又作麼生。福便喝出。師云。古人是什麼眼目。僧云。和尚作麼生。師云。驢年會麼。僧無對。師復召僧來來。僧近前。師以拂子驀口打。

舉三平頌云。即此見聞非見聞。師云。喚什麼作見聞。無餘聲色可呈君。師云。有什麼口頭聲色。箇中若了全無事。師云。有什麼事。體用無妨。分不分。師云。語是體體是語。復拈起拄杖云。拄杖是體。燈籠是用。是分不分。不見道。一切智智清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉三平頌云。即此見聞非見聞。師云。喚什麼作見聞。無餘聲色可呈君。師云。有什麼口頭聲色。箇中若了全無事。師云。有什麼事。體用無妨。分不分。師云。語是體體是語。復拈起拄杖云。拄杖是體。燈籠是用。是分不分。不見道。一切智智清淨。

舉一宿覺云。幻化空身即法身。師拈起拄杖云。盡大地不是法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉一宿覺云。幻化空身即法身。師拈起拄杖云。盡大地不是法身。

舉僧問趙州。某甲乍入叢林。乞師指示。州云。喫粥了也未。僧云。喫粥了也。州云。洗鉢盂去。師云。且道有指示無指示。若道有指示。向他道什麼。若道無指示。者僧何得悟去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問趙州。某甲乍入叢林。乞師指示。州云。喫粥了也未。僧云。喫粥了也。州云。洗鉢盂去。師云。且道有指示無指示。若道有指示。向他道什麼。若道無指示。者僧何得悟去。

舉僧問雪峯。乞師指示。峯云。是什麼。其僧於言下大悟。師云。雪峯向伊道什麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問雪峯。乞師指示。峯云。是什麼。其僧於言下大悟。師云。雪峯向伊道什麼。

師有時云。平地上死人無數。過得荊棘林是好手。僧云。與麼則堂中第一座有長處也。師云。蘇嚕蘇嚕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。平地上死人無數。過得荊棘林是好手。僧云。與麼則堂中第一座有長處也。師云。蘇嚕蘇嚕。

舉無情說法。忽聞鐘聲云。釋迦老子說法也。驀拈起拄杖問僧。者箇是什麼。僧云。拄杖子。師云。驢年夢見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉無情說法。忽聞鐘聲云。釋迦老子說法也。驀拈起拄杖問僧。者箇是什麼。僧云。拄杖子。師云。驢年夢見。

師一日云。三家村裏賣卜。東卜西卜忽然卜著也不定。僧便問。忽然卜著時如何。師云。伏惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師一日云。三家村裏賣卜。東卜西卜忽然卜著也不定。僧便問。忽然卜著時如何。師云。伏惟。

師有時云。大用現前不存軌則。僧便問。如何是大用現前。師乃拈拄杖高聲唱云。釋迦老子來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。大用現前不存軌則。僧便問。如何是大用現前。師乃拈拄杖高聲唱云。釋迦老子來也。

師有時以拄杖打火鑪一下。大眾眼目定動。師乃云。火鑪勃跳上三十三天見麼見麼。眾無語。師云。無智人前莫說打爾頭破百裂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時以拄杖打火鑪一下。大眾眼目定動。師乃云。火鑪勃跳上三十三天見麼見麼。眾無語。師云。無智人前莫說打爾頭破百裂。

師有時云。看看法身變作燈籠。超佛越祖之談從爾脚跟下過也。僧云。脚跟下認得時如何。師云。鈍置殺我。僧云。與麼則逈然不在者裏也。師云。十萬八千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。看看法身變作燈籠。超佛越祖之談從爾脚跟下過也。僧云。脚跟下認得時如何。師云。鈍置殺我。僧云。與麼則逈然不在者裏也。師云。十萬八千。

舉槃山語云。光境俱忘。復是何物。師云。直饒與麼道。猶在半途。未是透脫一路。僧便問。如何是透脫一路。師云。天台華頂趙州石橋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉槃山語云。光境俱忘。復是何物。師云。直饒與麼道。猶在半途。未是透脫一路。僧便問。如何是透脫一路。師云。天台華頂趙州石橋。

舉仰山云。如來禪即許師兄會。僧便問。如何是如來禪。師云。上大人。又拈起扇子云。我喚作扇子。爾喚作什麼。僧無語。師云。扇子上說法。燈籠裏藏身。作麼生。僧却問。如何是和尚禪。師叱云。元來秖在者裏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉仰山云。如來禪即許師兄會。僧便問。如何是如來禪。師云。上大人。又拈起扇子云。我喚作扇子。爾喚作什麼。僧無語。師云。扇子上說法。燈籠裏藏身。作麼生。僧却問。如何是和尚禪。師叱云。元來秖在者裏。

舉雪峯喚僧近前來。僧近前。峯云去。師舉了問僧。爾作麼生道得叉手句。爾若道得叉手句。即見雪峯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雪峯喚僧近前來。僧近前。峯云去。師舉了問僧。爾作麼生道得叉手句。爾若道得叉手句。即見雪峯。

舉三祖云。一心不生萬法無咎。師云。秖者裏悟了。乃拈起拄杖云。乾坤大地有什麼過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉三祖云。一心不生萬法無咎。師云。秖者裏悟了。乃拈起拄杖云。乾坤大地有什麼過。

舉一宿覺云。一切數句非數句。與吾靈覺何交涉。師云。行住坐臥不是靈覺。喚什麼作數句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉一宿覺云。一切數句非數句。與吾靈覺何交涉。師云。行住坐臥不是靈覺。喚什麼作數句。

舉槃山云。光境俱忘。復是何物。師云。東海裏藏身。須彌山上走馬。復以拄杖打床一下。大眾眼目定動。乃拈拄杖趁散云。將謂靈利者漆桶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉槃山云。光境俱忘。復是何物。師云。東海裏藏身。須彌山上走馬。復以拄杖打床一下。大眾眼目定動。乃拈拄杖趁散云。將謂靈利者漆桶。

舉僧問乾峯。十方薄伽梵一路涅槃門。未審路頭在什麼處。峯以拄杖劃云。在者裏。師拈起扇子云。扇子勃跳上三十三天。築著帝釋鼻孔。東海鯉魚打一棒。雨似盆傾相似。會麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問乾峯。十方薄伽梵一路涅槃門。未審路頭在什麼處。峯以拄杖劃云。在者裏。師拈起扇子云。扇子勃跳上三十三天。築著帝釋鼻孔。東海鯉魚打一棒。雨似盆傾相似。會麼。

師有時云。諸方拈槌竪拂云會麼。但云莫壓良為賤。却云是是。待伊擬議便打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。諸方拈槌竪拂云會麼。但云莫壓良為賤。却云是是。待伊擬議便打。

舉教云。心生種種法生。心滅種種法滅。乃拈起拄杖云。重多少。僧云半斤。師云。驢年夢見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉教云。心生種種法生。心滅種種法滅。乃拈起拄杖云。重多少。僧云半斤。師云。驢年夢見。

舉夾山語云。百草頭上薦取老僧。師合掌云。不審不審。又以拄杖指露柱云。夾山變作露柱也。看看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉夾山語云。百草頭上薦取老僧。師合掌云。不審不審。又以拄杖指露柱云。夾山變作露柱也。看看。

舉仰山問僧。近離甚處。僧云向南。山拈起拄杖云。彼中還說者箇麼。僧云不說。山云。不說者箇。還說那箇麼。僧云不說。山召大德參堂去。其僧便去。山復召其僧。僧應喏山云。近前來。僧近前。山便打。師云。仰山若無後語。爭識得人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉仰山問僧。近離甚處。僧云向南。山拈起拄杖云。彼中還說者箇麼。僧云不說。山云。不說者箇。還說那箇麼。僧云不說。山召大德參堂去。其僧便去。山復召其僧。僧應喏山云。近前來。僧近前。山便打。師云。仰山若無後語。爭識得人。

舉雪峯喚僧近前來。僧近前。峯云。甚處去。僧云。普請去。峯云去。師云。此是隨語識人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雪峯喚僧近前來。僧近前。峯云。甚處去。僧云。普請去。峯云去。師云。此是隨語識人。

舉參同契云。回互不回互。師云。作麼生是不回互。乃以手指板頭云。者箇是板頭。作麼生是回互。師云。喚什麼作板頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉參同契云。回互不回互。師云。作麼生是不回互。乃以手指板頭云。者箇是板頭。作麼生是回互。師云。喚什麼作板頭。

舉見聞覺知無障礙。聲香味觸常三昧。師云。一切處不是三昧。行時不是三昧。有處云。聲香味觸體在一邊。聲香味觸在一邊。見解偏枯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉見聞覺知無障礙。聲香味觸常三昧。師云。一切處不是三昧。行時不是三昧。有處云。聲香味觸體在一邊。聲香味觸在一邊。見解偏枯。

舉夾山坐次。洞山到來。云作麼生。夾山云。秖與麼。師代洞山云。不放過又作麼生。代夾山便喝。師又拈夾山云。秖與麼。元來秖在蝦蟇窟裏。又云。秖與麼。也難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉夾山坐次。洞山到來。云作麼生。夾山云。秖與麼。師代洞山云。不放過又作麼生。代夾山便喝。師又拈夾山云。秖與麼。元來秖在蝦蟇窟裏。又云。秖與麼。也難得。

舉祖師偈云。法法本來法。師云。行住坐臥不是本來法。一切處不是本來法秖如山河大地與爾日夕著衣喫飯。有什麼過。又云。法本法無法。師拈起拄杖云。不是本無法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉祖師偈云。法法本來法。師云。行住坐臥不是本來法。一切處不是本來法秖如山河大地與爾日夕著衣喫飯。有什麼過。又云。法本法無法。師拈起拄杖云。不是本無法。

舉傅大士頌云。空手把鋤頭。步行騎水牛。師云。是爾從向北騎一頭水牯牛到這裏。乃拈起拄杖云。不見道。千頭萬頭到這裏但識取一頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉傅大士頌云。空手把鋤頭。步行騎水牛。師云。是爾從向北騎一頭水牯牛到這裏。乃拈起拄杖云。不見道。千頭萬頭到這裏但識取一頭。

舉寶公云。如我身空諸法空。千品萬類悉皆同。師云。爾立不見立。行不見行。四大五蘊不可得。何處見有山河大地來。是爾每日把鉢盂噇飯。喚什麼作飯。何處更有一粒米來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉寶公云。如我身空諸法空。千品萬類悉皆同。師云。爾立不見立。行不見行。四大五蘊不可得。何處見有山河大地來。是爾每日把鉢盂噇飯。喚什麼作飯。何處更有一粒米來。

舉一切聲是佛聲。一切色是佛色。師拈起拂子云。是什麼。若道是拂子。三家村裏老婆禪也不會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉一切聲是佛聲。一切色是佛色。師拈起拂子云。是什麼。若道是拂子。三家村裏老婆禪也不會。

舉南方禪客問國師。此間佛法如何。國師云。身心一如。身外無餘。師云。山河大地何處有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉南方禪客問國師。此間佛法如何。國師云。身心一如。身外無餘。師云。山河大地何處有也。

師有時云。要識祖師麼。以拄杖指云。祖師在爾頭上勃跳。要識祖師眼睛麼。在爾脚跟下。又云。這箇是祭鬼神茶飯。然雖如此。鬼神也無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。要識祖師麼。以拄杖指云。祖師在爾頭上勃跳。要識祖師眼睛麼。在爾脚跟下。又云。這箇是祭鬼神茶飯。然雖如此。鬼神也無厭足。

師有時云。若說菩提涅槃真如解脫。是燒楓香供養爾。若說佛說祖。是燒黃熟香供養爾。若說超佛越祖之談。是燒瓶香供養儞。歸依佛法僧下去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。若說菩提涅槃真如解脫。是燒楓香供養爾。若說佛說祖。是燒黃熟香供養爾。若說超佛越祖之談。是燒瓶香供養儞。歸依佛法僧下去。

師一日拈起拄杖舉。教云。凡夫實謂之有。二乘析謂之無。緣覺謂之幻有。菩薩當體即空。乃云。衲僧見拄杖但喚作拄杖。行但行坐但坐。總不得動著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師一日拈起拄杖舉。教云。凡夫實謂之有。二乘析謂之無。緣覺謂之幻有。菩薩當體即空。乃云。衲僧見拄杖但喚作拄杖。行但行坐但坐。總不得動著。

舉夾山語云。百草頭上薦取老僧。鬧市裏識取天子。又云。一塵纔起大地全收。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉夾山語云。百草頭上薦取老僧。鬧市裏識取天子。又云。一塵纔起大地全收。

舉雪峯云。三世諸佛向火焰上轉大法輪。師云。火焰為三世諸佛說法。三世諸佛立地聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雪峯云。三世諸佛向火焰上轉大法輪。師云。火焰為三世諸佛說法。三世諸佛立地聽。

師因喫茶了。拈起盞子云。三世諸佛聽法了。盡鑽從盞子底下去也。見麼見麼。若不會。且向多年曆日裏會取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師因喫茶了。拈起盞子云。三世諸佛聽法了。盡鑽從盞子底下去也。見麼見麼。若不會。且向多年曆日裏會取。

舉槃山語云。光非照境。境亦非存。光境俱忘。復是何物。師云。盡大地是光。喚什麼作自己。爾若識得光去。境亦不可得。有什麼屎光境。光境既不可得。復是何物。又云。此是古人慈悲之故重話會語。者裹倜儻分明去。放過即不可。若不放過復舉手云。蘇盧蘇盧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉槃山語云。光非照境。境亦非存。光境俱忘。復是何物。師云。盡大地是光。喚什麼作自己。爾若識得光去。境亦不可得。有什麼屎光境。光境既不可得。復是何物。又云。此是古人慈悲之故重話會語。者裹倜儻分明去。放過即不可。若不放過復舉手云。蘇盧蘇盧。

舉傅大士云。禪河隨浪靜。定水逐波清。師拈拄杖指燈籠云。還見麼。若言見。是破凡夫。若言不見。有一雙眼在。爾作麼生會。良久復拈拄杖云。盡大地不是浪。師有時拈拄杖打床一下云。一切聲是佛聲。一切色是佛色。爾把鉢盂噇飯時有箇鉢盂見。行時有箇行見。坐時有箇坐。見者般底作與麼去就。把棒一時趁散。師有時拈起拂子云。者裏得箇入處去揑怪也。日本國裏說禪。三十三天有箇人出來喚云。吽吽。特庫兒。擔枷過狀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉傅大士云。禪河隨浪靜。定水逐波清。師拈拄杖指燈籠云。還見麼。若言見。是破凡夫。若言不見。有一雙眼在。爾作麼生會。良久復拈拄杖云。盡大地不是浪。師有時拈拄杖打床一下云。一切聲是佛聲。一切色是佛色。爾把鉢盂噇飯時有箇鉢盂見。行時有箇行見。坐時有箇坐。見者般底作與麼去就。把棒一時趁散。師有時拈起拂子云。者裏得箇入處去揑怪也。日本國裏說禪。三十三天有箇人出來喚云。吽吽。特庫兒。擔枷過狀。

舉古人道。一處不通兩處失功。兩處不通觸途成滯。師拈起拄杖云。山河大地三世諸佛盡在拄杖頭上。有甚滯礙。如今明也暗向什麼處去。秖者明便是暗。一切眾生秖被色空明暗隔礙。便見有生滅之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉古人道。一處不通兩處失功。兩處不通觸途成滯。師拈起拄杖云。山河大地三世諸佛盡在拄杖頭上。有甚滯礙。如今明也暗向什麼處去。秖者明便是暗。一切眾生秖被色空明暗隔礙。便見有生滅之法。

舉一宿覺云。六般神用空不空。一顆圓光色非色。師拈起拂子云。者箇是圓光。是色非色。喚什麼作色。與我拈將來看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉一宿覺云。六般神用空不空。一顆圓光色非色。師拈起拂子云。者箇是圓光。是色非色。喚什麼作色。與我拈將來看。

舉夾山云。百草頭上薦取老僧。鬧市裏識取天子。師云。蝦蟇入爾耳朵裏。毒蛇穿爾眼睛中。且向葛藤處會取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉夾山云。百草頭上薦取老僧。鬧市裏識取天子。師云。蝦蟇入爾耳朵裏。毒蛇穿爾眼睛中。且向葛藤處會取。

舉十方薄伽梵一路涅槃門。師云。爾若不識。大食國裏人。在爾眼睫裏賣香藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉十方薄伽梵一路涅槃門。師云。爾若不識。大食國裏人。在爾眼睫裏賣香藥。

舉般若經云。無二無二分。無別無斷故。師乃指露柱云。與般若經相去多少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉般若經云。無二無二分。無別無斷故。師乃指露柱云。與般若經相去多少。

舉經云。經書呪術一切文字語言。皆與實相不相違背。師拈拄杖云。者箇是什麼。若道是拄杖入地獄。不是拄杖是什麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉經云。經書呪術一切文字語言。皆與實相不相違背。師拈拄杖云。者箇是什麼。若道是拄杖入地獄。不是拄杖是什麼。

師一日拈拂子摵一下云。日月星辰撲落地上。見麼。良久起身云。近後突著爾眼睛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師一日拈拂子摵一下云。日月星辰撲落地上。見麼。良久起身云。近後突著爾眼睛。

舉十方薄伽梵一路涅槃門。師云。者箇是屋上頭是天。手裏是拄杖。作麼生是涅槃門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉十方薄伽梵一路涅槃門。師云。者箇是屋上頭是天。手裏是拄杖。作麼生是涅槃門。

師有時云。彈指謦欬揚眉瞬目拈槌竪拂。或即圓相。盡是撩鉤搭索。佛法兩字未曾道著。道著即撒屎撒尿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。彈指謦欬揚眉瞬目拈槌竪拂。或即圓相。盡是撩鉤搭索。佛法兩字未曾道著。道著即撒屎撒尿。

舉瓦官參德山。瓦官為侍者。同入山斫木。德山將一椀水與瓦官。官接得便喫却。山云會麼。官云不會。山又將一椀水與瓦官。官接得又喫却。山云會麼。官云不會。山云。何不成褫取那不會底。官云不會。又成褫箇什麼。山云。子大似箇鐵橛。瓦官住院後。雪峯去訪茶話次。峯云。當時在德山會裏。斫木因緣作麼生。官云。先師當時肯我。峯云。和尚離先師太早。其時面前有一椀水。峯云。將水來。官便過與雪峯。峯接得便潑却。師代云。莫壓良為賤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉瓦官參德山。瓦官為侍者。同入山斫木。德山將一椀水與瓦官。官接得便喫却。山云會麼。官云不會。山又將一椀水與瓦官。官接得又喫却。山云會麼。官云不會。山云。何不成褫取那不會底。官云不會。又成褫箇什麼。山云。子大似箇鐵橛。瓦官住院後。雪峯去訪茶話次。峯云。當時在德山會裏。斫木因緣作麼生。官云。先師當時肯我。峯云。和尚離先師太早。其時面前有一椀水。峯云。將水來。官便過與雪峯。峯接得便潑却。師代云。莫壓良為賤。

因齋次。將餬餅一咬云。咬著帝釋鼻孔。帝釋害痛。復以拄杖指云。在爾諸人脚跟下。變作釋迦老子。見麼見麼。閻羅王聞說。呵呵大笑云。者箇師僧相當去。不奈爾何。若不相當。總在我手裏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因齋次。將餬餅一咬云。咬著帝釋鼻孔。帝釋害痛。復以拄杖指云。在爾諸人脚跟下。變作釋迦老子。見麼見麼。閻羅王聞說。呵呵大笑云。者箇師僧相當去。不奈爾何。若不相當。總在我手裏。

師有時以拄杖打床一下云。爾若是箇漢。忽然者裏聞聲悟了。一切山河大地日月星辰有什麼過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時以拄杖打床一下云。爾若是箇漢。忽然者裏聞聲悟了。一切山河大地日月星辰有什麼過。

舉洛浦云。一塵纔起大地全收。師云。鳥窠拈布毛。便有人悟去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉洛浦云。一塵纔起大地全收。師云。鳥窠拈布毛。便有人悟去。

因喫茶次。舉一宿覺云。三身四智體中圓。八解六通心地印。師云。喫茶時不是心地印。乃拈拄杖云。且向者裏會取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因喫茶次。舉一宿覺云。三身四智體中圓。八解六通心地印。師云。喫茶時不是心地印。乃拈拄杖云。且向者裏會取。

舉僧問雪峯。如何是觸目菩提。峯云。好箇露柱。有處云。還見露柱麼。師拈起拄杖云。有底體上會事。見露柱秖喚作露柱。有處道。不見有露柱。見解偏枯。見露柱但喚作露柱。見拄杖但喚作拄杖。有什麼過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問雪峯。如何是觸目菩提。峯云。好箇露柱。有處云。還見露柱麼。師拈起拄杖云。有底體上會事。見露柱秖喚作露柱。有處道。不見有露柱。見解偏枯。見露柱但喚作露柱。見拄杖但喚作拄杖。有什麼過。

舉僧問靈雲。佛未出世時如何。靈雲竪起拂子。僧云。出世後如何。雲亦竪拂子。師云。前頭却實。後底打不著。又云。不說出不出。何處有一問時節。秖如雪峯。夏末於僧堂前坐。眾纔集。峯拈起拄杖云。者箇為中下根人。便有僧問。忽遇上上人來時如何。峯拈起拄杖。師云。我不似雪峯打破狼藉。僧便問。未審和尚如何。師便打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問靈雲。佛未出世時如何。靈雲竪起拂子。僧云。出世後如何。雲亦竪拂子。師云。前頭却實。後底打不著。又云。不說出不出。何處有一問時節。秖如雪峯。夏末於僧堂前坐。眾纔集。峯拈起拄杖云。者箇為中下根人。便有僧問。忽遇上上人來時如何。峯拈起拄杖。師云。我不似雪峯打破狼藉。僧便問。未審和尚如何。師便打。

舉僧問玄沙。如何是學人自己。沙云。是爾自己。師云。沒量大人被語脈裏轉却。有僧問。如何是學人自己。師云。忽然路上有人。喚衲僧齋。爾也隨例得飯喫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問玄沙。如何是學人自己。沙云。是爾自己。師云。沒量大人被語脈裏轉却。有僧問。如何是學人自己。師云。忽然路上有人。喚衲僧齋。爾也隨例得飯喫。

師因齋次。拈起餬餅云。我秖供養江西兩浙人。不供養向北人。僧云。為什麼秖供養江西兩浙人。不供養向北人。師云。天寒日短。兩人共一椀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師因齋次。拈起餬餅云。我秖供養江西兩浙人。不供養向北人。僧云。為什麼秖供養江西兩浙人。不供養向北人。師云。天寒日短。兩人共一椀。

舉國師云。南方佛法半生半滅。此間身心一如身外無餘。師云。喚什麼作身心一如。又云。汝等要識國師底麼自代云。不可辜負國師去也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉國師云。南方佛法半生半滅。此間身心一如身外無餘。師云。喚什麼作身心一如。又云。汝等要識國師底麼自代云。不可辜負國師去也。

舉肅宗帝請國師看戲。國師云。有什麼身心看戲。帝再請。國師云。幸自好戲。師云。龍頭蛇尾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉肅宗帝請國師看戲。國師云。有什麼身心看戲。帝再請。國師云。幸自好戲。師云。龍頭蛇尾。

舉國師三喚侍者。侍者三應。國師云。將謂吾辜負爾。謂知爾辜負吾。師云。作麼生是吾辜負爾處。爾若會得。也是無端。又云。作麼生是侍者辜負國師處。師云。粉骨碎身未報得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉國師三喚侍者。侍者三應。國師云。將謂吾辜負爾。謂知爾辜負吾。師云。作麼生是吾辜負爾處。爾若會得。也是無端。又云。作麼生是侍者辜負國師處。師云。粉骨碎身未報得。

舉藥山問僧。什麼處來。僧云。湖南來。山云。洞庭湖水滿也未。僧云未滿。山云。許多時雨水為什麼未滿。雲巖代云。湛湛地。洞山代云。什麼劫中曾欠少。師云。秖在這裏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉藥山問僧。什麼處來。僧云。湖南來。山云。洞庭湖水滿也未。僧云未滿。山云。許多時雨水為什麼未滿。雲巖代云。湛湛地。洞山代云。什麼劫中曾欠少。師云。秖在這裏。

舉雪峯云。飯籮邊坐餓死人。臨河渴死漢。玄沙云。飯籮裏坐餓死漢。水裏沒頭浸渴死漢。師云。通身是飯。通身是水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雪峯云。飯籮邊坐餓死人。臨河渴死漢。玄沙云。飯籮裏坐餓死漢。水裏沒頭浸渴死漢。師云。通身是飯。通身是水。

舉僧問資福。古人拈槌竪拂意旨如何。福云嗄。師云。雪上加霜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問資福。古人拈槌竪拂意旨如何。福云嗄。師云。雪上加霜。

舉僧問資福如何是一塵入正受。福作入定勢。僧云。如何是諸塵三昧起。福云。爾問阿誰。師云。這阿師話墮也不知。又云。前頭早是葛藤。又道。爾問阿誰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問資福如何是一塵入正受。福作入定勢。僧云。如何是諸塵三昧起。福云。爾問阿誰。師云。這阿師話墮也不知。又云。前頭早是葛藤。又道。爾問阿誰。

舉茱萸上堂云。爾諸人莫向虛空裏釘橛。時有靈虛上座。出眾云。虛空是橛。茱萸便打。虛云。和尚莫錯打某甲。萸便歸方丈。師云。屎上加尖。僧云。和尚適來與麼道那。師云。槌鐘謝響。得箇蝦蟇出來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉茱萸上堂云。爾諸人莫向虛空裏釘橛。時有靈虛上座。出眾云。虛空是橛。茱萸便打。虛云。和尚莫錯打某甲。萸便歸方丈。師云。屎上加尖。僧云。和尚適來與麼道那。師云。槌鐘謝響。得箇蝦蟇出來。

舉僧問投子。密巖意旨如何。子云。須是與麼人始得。趙州云。何不與他本分草料。師問僧。作麼生是本分草料。僧擬議。師便打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問投子。密巖意旨如何。子云。須是與麼人始得。趙州云。何不與他本分草料。師問僧。作麼生是本分草料。僧擬議。師便打。

舉古云。寂寂空形影。師展兩手云。山河大地何處得也。又云。一切智通無障礙。師云。拄杖走到西天。却歸新羅國裏。乃敲床云。這箇是爾鼻孔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉古云。寂寂空形影。師展兩手云。山河大地何處得也。又云。一切智通無障礙。師云。拄杖走到西天。却歸新羅國裏。乃敲床云。這箇是爾鼻孔。

舉僧問夾山。如何是道。山云。太陽溢目萬里不挂片雲。師云。不喚作一句。不喚作法身。是什麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問夾山。如何是道。山云。太陽溢目萬里不挂片雲。師云。不喚作一句。不喚作法身。是什麼。

僧問。如何是學人自己。師云。老僧入泥入水。僧云。某甲粉骨碎身去也。師喝云。大海水在爾頭上。速道速道。僧無語。師代云。也知和尚恐某甲不實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧問。如何是學人自己。師云。老僧入泥入水。僧云。某甲粉骨碎身去也。師喝云。大海水在爾頭上。速道速道。僧無語。師代云。也知和尚恐某甲不實。

師有時云。直得乾坤大地無纖毫過患。猶是轉句。不見一色始是半提。直得如此。更須知有全提時節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。直得乾坤大地無纖毫過患。猶是轉句。不見一色始是半提。直得如此。更須知有全提時節。

師有時云。泡幻同無礙。一切處不是幻。一切處不是無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。泡幻同無礙。一切處不是幻。一切處不是無礙。

師有時云。橫說竪說菩提涅槃真如佛性。總是向下商量。直得拈槌竪拂時節。亦是橫說竪說。對前頭猶較些子。僧問。請師向上道。師云。大眾久立。速禮三拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。橫說竪說菩提涅槃真如佛性。總是向下商量。直得拈槌竪拂時節。亦是橫說竪說。對前頭猶較些子。僧問。請師向上道。師云。大眾久立。速禮三拜。

舉崇壽問僧。還見燈籠麼。僧無語。師代云。推倒燈籠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉崇壽問僧。還見燈籠麼。僧無語。師代云。推倒燈籠。

舉趙州問僧。什麼處去。僧云。摘茶去。師云。閉口。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉趙州問僧。什麼處去。僧云。摘茶去。師云。閉口。

舉法身說法。青青翠竹盡是法身。未是提綱拈掇時節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉法身說法。青青翠竹盡是法身。未是提綱拈掇時節。

舉有為無三世。無為有三世。有為是斷滅法。何處得三世。無為有三世。不是守寂處法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉有為無三世。無為有三世。有為是斷滅法。何處得三世。無為有三世。不是守寂處法。

舉實學是葛藤言句。拈槌竪拂時節。於實學猶在半途。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉實學是葛藤言句。拈槌竪拂時節。於實學猶在半途。

舉三種人。一人因說得悟。一人因喚得悟。第三人見舉便迴去。爾道。便迴去意作麼生。復云。也好與三十棒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉三種人。一人因說得悟。一人因喚得悟。第三人見舉便迴去。爾道。便迴去意作麼生。復云。也好與三十棒。

舉法身喫飯。早是剜肉作瘡。將謂合有與麼說話。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉法身喫飯。早是剜肉作瘡。將謂合有與麼說話。

舉僧問雲居。湛然時如何。居云不流。師云。不流說什麼湛然。又云。此是截鐵之言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問雲居。湛然時如何。居云不流。師云。不流說什麼湛然。又云。此是截鐵之言。

舉藥病相治。盡大地是藥。那箇是爾自己。師云。遇賤即貴。僧云。乞師指示。師拍手一下拈起拄杖云。接取拄杖子。僧接得拗作兩截。師云。直饒與麼。也好與三十棒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉藥病相治。盡大地是藥。那箇是爾自己。師云。遇賤即貴。僧云。乞師指示。師拍手一下拈起拄杖云。接取拄杖子。僧接得拗作兩截。師云。直饒與麼。也好與三十棒。

舉翠巖夏末上堂云。我一夏已來與師僧說話。看翠巖眉毛在麼。保福云。作賊人心虛。長慶云。生也。師云關。師有時云。不敢望爾有逆水之波。且有順水之意也難得。乃舉。良遂初參麻谷。谷見來便去鋤草。良遂到鋤草處。谷都不顧。便歸方丈閉却門。良遂連三日去敲門。至第三日纔敲門。麻谷問阿誰。良遂云。和尚莫瞞良遂。若不來禮拜和尚。洎被經論賺過一生。師云。便有逆水之波。如今得入是順水之意。亦喚作雙放時節。又云。麻谷問阿誰。良遂道。莫瞞良遂。不是識破麻谷相見時節。若不來禮拜和尚。洎被經論賺過一生。亦知有賺人處。自後良遂歸京辭皇帝及左右街大師大德。再三相留。茶筵次。良遂云。諸人知處良遂總知。良遂知處諸人不知。師云。作麼生是良遂知處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉翠巖夏末上堂云。我一夏已來與師僧說話。看翠巖眉毛在麼。保福云。作賊人心虛。長慶云。生也。師云關。師有時云。不敢望爾有逆水之波。且有順水之意也難得。乃舉。良遂初參麻谷。谷見來便去鋤草。良遂到鋤草處。谷都不顧。便歸方丈閉却門。良遂連三日去敲門。至第三日纔敲門。麻谷問阿誰。良遂云。和尚莫瞞良遂。若不來禮拜和尚。洎被經論賺過一生。師云。便有逆水之波。如今得入是順水之意。亦喚作雙放時節。又云。麻谷問阿誰。良遂道。莫瞞良遂。不是識破麻谷相見時節。若不來禮拜和尚。洎被經論賺過一生。亦知有賺人處。自後良遂歸京辭皇帝及左右街大師大德。再三相留。茶筵次。良遂云。諸人知處良遂總知。良遂知處諸人不知。師云。作麼生是良遂知處。

舉心經云。無眼耳鼻舌身意。師云。為爾有箇眼見。所以言無不可。如今見時不可說無也。然雖如此。見一切有什麼過。一切不可得。有什麼聲香味觸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉心經云。無眼耳鼻舌身意。師云。為爾有箇眼見。所以言無不可。如今見時不可說無也。然雖如此。見一切有什麼過。一切不可得。有什麼聲香味觸法。

舉光明寂照遍河沙。問僧。豈不是張拙秀才語。僧云是。師云。話墮也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉光明寂照遍河沙。問僧。豈不是張拙秀才語。僧云是。師云。話墮也。

舉僧辭石霜。霜問。船去陸去。僧云。遇船即船。遇陸即陸。霜云。我道半途稍難。僧無語。師代云。三十年後此話大行。又云。臨行一句永劫不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧辭石霜。霜問。船去陸去。僧云。遇船即船。遇陸即陸。霜云。我道半途稍難。僧無語。師代云。三十年後此話大行。又云。臨行一句永劫不忘。

舉生法師云。敲空作響。擊木無聲。師以拄杖空中敲云。阿耶耶。又敲板頭云。作聲麼。僧云作聲。師云。這俗漢。又敲板頭云。喚什麼作聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉生法師云。敲空作響。擊木無聲。師以拄杖空中敲云。阿耶耶。又敲板頭云。作聲麼。僧云作聲。師云。這俗漢。又敲板頭云。喚什麼作聲。

舉僧問石霜。教中還有祖師意麼。霜云有。僧云。如何是教中祖師意。霜云。莫向卷中求。師代云。不得辜負老僧。却向屎坑裏坐地作什麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問石霜。教中還有祖師意麼。霜云有。僧云。如何是教中祖師意。霜云。莫向卷中求。師代云。不得辜負老僧。却向屎坑裏坐地作什麼。

舉石霜云。須知有教外別傳一句。僧問。如何是教外別傳一句。霜云非句。師云。非句始是句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉石霜云。須知有教外別傳一句。僧問。如何是教外別傳一句。霜云非句。師云。非句始是句。

舉洞山云。須知有佛向上事。僧問。如何是佛向上事。山云非佛。師云。名不得。狀不得。所以言非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉洞山云。須知有佛向上事。僧問。如何是佛向上事。山云非佛。師云。名不得。狀不得。所以言非。

舉洞山云。塵中不染丈夫兒。師云。拄杖但喚作拄杖。一切但喚作一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉洞山云。塵中不染丈夫兒。師云。拄杖但喚作拄杖。一切但喚作一切。

舉法身清淨。一切聲色盡是廉纖語話。不涉廉纖作麼生是清淨。又云。作麼生是法身。師云。六不收。又云。三十三天二十八宿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉法身清淨。一切聲色盡是廉纖語話。不涉廉纖作麼生是清淨。又云。作麼生是法身。師云。六不收。又云。三十三天二十八宿。

舉古云。如我身空諸法空。千品萬類悉皆同。師云。身不可得。一切諸法豈是有也。所以古人道。無情有佛性。又云。無情不喚作法身說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉古云。如我身空諸法空。千品萬類悉皆同。師云。身不可得。一切諸法豈是有也。所以古人道。無情有佛性。又云。無情不喚作法身說法。

師有時云。光不透脫有兩般病。一切處不明面前有物。是一。又透得一切法空。隱隱地似有箇物相似。亦是光不透脫。又法身亦有兩般病。得到法身。為法執不忘。己見猶存坐在法身邊。是一。直饒透得法身去。放過即不可。子細點檢來。有什麼氣息。亦是病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。光不透脫有兩般病。一切處不明面前有物。是一。又透得一切法空。隱隱地似有箇物相似。亦是光不透脫。又法身亦有兩般病。得到法身。為法執不忘。己見猶存坐在法身邊。是一。直饒透得法身去。放過即不可。子細點檢來。有什麼氣息。亦是病。

舉僧問國師。如何是本身盧舍那。國師云。與老僧過淨瓶來。僧取淨瓶至。國師云。却安舊處著。僧送安舊處又來問。如何是本身盧舍那。國師云。古佛過去久矣。師云。無眹跡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問國師。如何是本身盧舍那。國師云。與老僧過淨瓶來。僧取淨瓶至。國師云。却安舊處著。僧送安舊處又來問。如何是本身盧舍那。國師云。古佛過去久矣。師云。無眹跡。

舉僧問灌溪。久嚮灌溪。到來秖見箇漚麻池。溪云。爾秖見漚麻池。且不識灌溪。僧云。如何是灌溪。溪云。劈箭急。師云。何不與第一機秖對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問灌溪。久嚮灌溪。到來秖見箇漚麻池。溪云。爾秖見漚麻池。且不識灌溪。僧云。如何是灌溪。溪云。劈箭急。師云。何不與第一機秖對。

舉韋監軍見帳子畫牛抵樹。問僧。牛抵樹。樹抵牛。無對。師代云。歸依佛法僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉韋監軍見帳子畫牛抵樹。問僧。牛抵樹。樹抵牛。無對。師代云。歸依佛法僧。

舉老宿問僧。聞說雪峯有毬子話。是不。僧云。不見說著。宿云。聞說有。僧云。秖是師僧亂舉。宿云。不亂舉底事作麼生。無對。師代云。某甲新到未曾參堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉老宿問僧。聞說雪峯有毬子話。是不。僧云。不見說著。宿云。聞說有。僧云。秖是師僧亂舉。宿云。不亂舉底事作麼生。無對。師代云。某甲新到未曾參堂。

舉佛問外道。汝義以何為宗。師代外道云。者老和尚我識得爾也。外道云。以一切不受為宗。代佛云。放過一著。佛云。汝以一切不受為宗耶。代外道云。者瞿曇莫教失却問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉佛問外道。汝義以何為宗。師代外道云。者老和尚我識得爾也。外道云。以一切不受為宗。代佛云。放過一著。佛云。汝以一切不受為宗耶。代外道云。者瞿曇莫教失却問。

舉雪峯云。盡大地是爾將謂別更有。師云。不見楞嚴經云。眾生顛倒迷己逐物。若能轉物即同如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雪峯云。盡大地是爾將謂別更有。師云。不見楞嚴經云。眾生顛倒迷己逐物。若能轉物即同如來。

舉教云。諸法寂滅相不可以言宣。師云。見定如今說話。何處有說不說。不見道。去不到去。來不到來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉教云。諸法寂滅相不可以言宣。師云。見定如今說話。何處有說不說。不見道。去不到去。來不到來。

舉一切真如含一切。師云。喚什麼作山河大地。又云。是諸法空相。不生不滅不垢不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉一切真如含一切。師云。喚什麼作山河大地。又云。是諸法空相。不生不滅不垢不淨。

師或拈拄杖示眾云。拄杖子化為龍。吞却乾坤了也。山河大地甚處得來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師或拈拄杖示眾云。拄杖子化為龍。吞却乾坤了也。山河大地甚處得來。

師或畫圓相云。還有人出得麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師或畫圓相云。還有人出得麼。

舉教云。是法住法位。世間相常住。師云。釋迦老子甚處去也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉教云。是法住法位。世間相常住。師云。釋迦老子甚處去也。

舉僧問投子。如何是此經。子云。維摩法華。又問。塵中不染丈夫兒時如何。子云不著。師云。不喚作法身。不喚作第一義。亦為說法亦為說真空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問投子。如何是此經。子云。維摩法華。又問。塵中不染丈夫兒時如何。子云不著。師云。不喚作法身。不喚作第一義。亦為說法亦為說真空。

師因齋次。拈起匙筯云。我不供養南僧。秖供養北僧。時有僧問。為什麼不供養南僧。師云。我要鈍置伊。僧云。為什麼秖供養北僧。師云。一箭兩垛。有僧拈問。秖如前意作麼生。師云。好即同榮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師因齋次。拈起匙筯云。我不供養南僧。秖供養北僧。時有僧問。為什麼不供養南僧。師云。我要鈍置伊。僧云。為什麼秖供養北僧。師云。一箭兩垛。有僧拈問。秖如前意作麼生。師云。好即同榮。

師或時以拄杖打露柱一下云。三乘十二分教說得著麼。自云。說不著。復云。咄者野狐精。僧問。秖如師意作麼生。師云。張公喫酒李公醉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師或時以拄杖打露柱一下云。三乘十二分教說得著麼。自云。說不著。復云。咄者野狐精。僧問。秖如師意作麼生。師云。張公喫酒李公醉。

舉古云。有驚人之句。僧問。如何是驚人之句。師云響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉古云。有驚人之句。僧問。如何是驚人之句。師云響。

舉國師云。語漸也返常合道。論頓也不留眹跡。師云。拈槌竪拂彈指時節。皆撿點來。也未是無眹跡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉國師云。語漸也返常合道。論頓也不留眹跡。師云。拈槌竪拂彈指時節。皆撿點來。也未是無眹跡。

師有時拈拄杖云。乾坤大地殺活總在這裏。僧便問。如何是殺。師云。七顛八倒。僧云。如何是活。師云。要作飯頭。僧云。不殺不活時如何。師便起云。摩訶般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時拈拄杖云。乾坤大地殺活總在這裏。僧便問。如何是殺。師云。七顛八倒。僧云。如何是活。師云。要作飯頭。僧云。不殺不活時如何。師便起云。摩訶般若波羅蜜。

師有時云。遇人即途中受用乃拈起拄杖云。拄杖不是途。說話不是途。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。遇人即途中受用乃拈起拄杖云。拄杖不是途。說話不是途。

舉法身喫飯。幻化空身即法身。師云。乾坤大地何處有也。物物不可得。以空噇空。若約點撿來。將謂合有與麼說話。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉法身喫飯。幻化空身即法身。師云。乾坤大地何處有也。物物不可得。以空噇空。若約點撿來。將謂合有與麼說話。

舉應化非真佛。亦非說法者。師曰。應化之身說即是法身說。亦喚作覿體全真。以法身喫法身。又云。飯不是法身。拄杖不是法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉應化非真佛。亦非說法者。師曰。應化之身說即是法身說。亦喚作覿體全真。以法身喫法身。又云。飯不是法身。拄杖不是法身。

師有時云。宗門七縱八橫。殺活臨時。僧便問。如何是殺。師云。冬去春來。僧云。冬去春來時如何。師云。橫擔拄杖東西南北一任打野榸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。宗門七縱八橫。殺活臨時。僧便問。如何是殺。師云。冬去春來。僧云。冬去春來時如何。師云。橫擔拄杖東西南北一任打野榸。

示眾云。任爾橫說竪說。未是宗門苗裔。若據宗門苗裔。是甚熱椀鳴。三乘十二分教說夢。達磨西來說夢。若有老宿開堂為人說法。將利刀殺却百千萬箇。有什麼過。又云。將謂合有與麼說話底道理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。任爾橫說竪說。未是宗門苗裔。若據宗門苗裔。是甚熱椀鳴。三乘十二分教說夢。達磨西來說夢。若有老宿開堂為人說法。將利刀殺却百千萬箇。有什麼過。又云。將謂合有與麼說話底道理。

師一日云。拈槌竪拂彈指揚眉一問一答。並不當向上宗乘。僧便問。如何是向上宗乘。師云。地下閻浮大家總道得。秖如鬧市裏坐朝時。猪肉案頭茆坑裏蟲子。還有超佛越祖之談麼。僧云。有底不肯。師云。有底不肯。不可商量時便有不商量時便無也。若約那箇語話。體上會事。直言未到。見解偏枯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師一日云。拈槌竪拂彈指揚眉一問一答。並不當向上宗乘。僧便問。如何是向上宗乘。師云。地下閻浮大家總道得。秖如鬧市裏坐朝時。猪肉案頭茆坑裏蟲子。還有超佛越祖之談麼。僧云。有底不肯。師云。有底不肯。不可商量時便有不商量時便無也。若約那箇語話。體上會事。直言未到。見解偏枯。

師有時云。我尋常道。一切聲是佛聲。一切色是佛色。盡大地是法身。枉作箇佛法中見。如今見拄杖但喚作拄杖。見屋但喚作屋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。我尋常道。一切聲是佛聲。一切色是佛色。盡大地是法身。枉作箇佛法中見。如今見拄杖但喚作拄杖。見屋但喚作屋。

師有時云。作而無作。用而無用。乃拈起拄杖云。不是用而無用。喚什麼作拄杖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。作而無作。用而無用。乃拈起拄杖云。不是用而無用。喚什麼作拄杖。

舉丹霞云。百骸俱潰散。一物鎮長靈。師云。拄杖不可不靈也。喚什麼作百骸。甚處得來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉丹霞云。百骸俱潰散。一物鎮長靈。師云。拄杖不可不靈也。喚什麼作百骸。甚處得來。

舉一切賢聖皆以無為法而有差別。師云。拄杖不是無為法。一切不是無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉一切賢聖皆以無為法而有差別。師云。拄杖不是無為法。一切不是無為法。

舉誌公云。鷄鳴丑。一顆圓光明已久。師云。腦後即不問爾。三千里外道將一句來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉誌公云。鷄鳴丑。一顆圓光明已久。師云。腦後即不問爾。三千里外道將一句來。

舉睦州喚僧。趙州喫茶入水之義。雪峯輥毬。歸宗拽石。經頭以字。國師水椀。羅漢書字。諸佛出身處。東山水上行。總是向上時節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉睦州喚僧。趙州喫茶入水之義。雪峯輥毬。歸宗拽石。經頭以字。國師水椀。羅漢書字。諸佛出身處。東山水上行。總是向上時節。

示眾云。直得觸目無滯。達得名身句身一切法空。山河大地是名。名亦不可得。喚作三昧性海俱備。猶是無風匝匝之波。直得忘知於覺。覺即佛性矣。喚作無事人。更須知有向上一竅在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。直得觸目無滯。達得名身句身一切法空。山河大地是名。名亦不可得。喚作三昧性海俱備。猶是無風匝匝之波。直得忘知於覺。覺即佛性矣。喚作無事人。更須知有向上一竅在。

師有時云。一切處無不是說法。打鐘打鼓時不可不是。若與麼一切處亦不是有。一切處亦不是無。又云。不可說時即有。不說時便無也。若約提唱即未在。為人門中即得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。一切處無不是說法。打鐘打鼓時不可不是。若與麼一切處亦不是有。一切處亦不是無。又云。不可說時即有。不說時便無也。若約提唱即未在。為人門中即得。

舉生死涅槃合成一塊。乃拈起扇子云。是什麼不是合成一塊。得與麼不靈利。直饒與麼也是鬼窟裏作活計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉生死涅槃合成一塊。乃拈起扇子云。是什麼不是合成一塊。得與麼不靈利。直饒與麼也是鬼窟裏作活計。

舉僧問南泉。牛頭未見四祖時。為什麼百鳥銜花獻。泉云。步步蹋佛階梯。僧云。見後為什麼不銜花獻。泉云。直饒不來。猶較王老師一線道。師云。南泉秖解步步登高。不解從空放下。僧云。如何是步步登高。師云。香積世界。僧云。如何是從空放下。師云。填溝塞壑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問南泉。牛頭未見四祖時。為什麼百鳥銜花獻。泉云。步步蹋佛階梯。僧云。見後為什麼不銜花獻。泉云。直饒不來。猶較王老師一線道。師云。南泉秖解步步登高。不解從空放下。僧云。如何是步步登高。師云。香積世界。僧云。如何是從空放下。師云。填溝塞壑。

師有時云。若問佛法兩字。東西南北七縱八橫。朝到西天暮歸唐土。雖然如此。向後不得錯舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。若問佛法兩字。東西南北七縱八橫。朝到西天暮歸唐土。雖然如此。向後不得錯舉。

舉祖師偈云。心隨萬境轉。轉處實能幽。僧問。如何是轉處實能幽。師云。吃嘹舌頭。老僧倒走三千里。又問。如何是隨流認得性。師云。饅頭䭔子。摩訶般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉祖師偈云。心隨萬境轉。轉處實能幽。僧問。如何是轉處實能幽。師云。吃嘹舌頭。老僧倒走三千里。又問。如何是隨流認得性。師云。饅頭䭔子。摩訶般若波羅蜜。

舉玄沙與韋監軍茶話次。軍云。占波國人語話稍難辨。何況五天梵語。還有人辨得麼。玄沙提起托子云。識得這箇即辨得。師云。玄沙何用繁辭。又云。適來道什麼。又云。有什麼難辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉玄沙與韋監軍茶話次。軍云。占波國人語話稍難辨。何況五天梵語。還有人辨得麼。玄沙提起托子云。識得這箇即辨得。師云。玄沙何用繁辭。又云。適來道什麼。又云。有什麼難辨。

舉古人云。以空名召空色。師云。拄杖不是空名。召得不是空色。喚什麼作拄杖。不是空名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉古人云。以空名召空色。師云。拄杖不是空名。召得不是空色。喚什麼作拄杖。不是空名。

因南泉示眾云。自小養一頭水牯牛。擬向溪東放。不免食他國王水草。擬向溪西放。不免食他國王水草。不如隨處納些些他總不見。復有僧舉似師。師云。南泉水牯牛隨處納些些。爾道在牛內納牛外納。直饒爾向這裏說得納處分明。我更問爾索牛在。後長慶云。爾道古人前頭為人。後頭為人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因南泉示眾云。自小養一頭水牯牛。擬向溪東放。不免食他國王水草。擬向溪西放。不免食他國王水草。不如隨處納些些他總不見。復有僧舉似師。師云。南泉水牯牛隨處納些些。爾道在牛內納牛外納。直饒爾向這裏說得納處分明。我更問爾索牛在。後長慶云。爾道古人前頭為人。後頭為人。

舉王大王向雪峯道。擬蓋一所佛殿去如何。峯云。大王何不蓋取一所空王殿。大王云。請師樣子。峯展兩手。師云。一舉四十九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉王大王向雪峯道。擬蓋一所佛殿去如何。峯云。大王何不蓋取一所空王殿。大王云。請師樣子。峯展兩手。師云。一舉四十九。

舉報慈讚龍牙偈云。日出連山。月圓當戶。不是無身。不欲全露。有僧問。請師全露。龍牙撥開帳子云。還見麼。僧云不見。牙云。將眼來。後報慈聞舉云。龍牙秖道得一半。師令僧舉。我與爾道。其僧便舉。師云。我不妨與爾道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉報慈讚龍牙偈云。日出連山。月圓當戶。不是無身。不欲全露。有僧問。請師全露。龍牙撥開帳子云。還見麼。僧云不見。牙云。將眼來。後報慈聞舉云。龍牙秖道得一半。師令僧舉。我與爾道。其僧便舉。師云。我不妨與爾道。

師有時云。諸方盡向繩墨裏脫出。我者裏即不然。僧問。未審和尚如何。師云。草鞋三十文買。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。諸方盡向繩墨裏脫出。我者裏即不然。僧問。未審和尚如何。師云。草鞋三十文買。

舉攬真成立。色相宛然。一切法不遷。僧便問。作麼生是不遷。師云。還見燈籠麼。僧云見。師云。靜處薩婆訶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉攬真成立。色相宛然。一切法不遷。僧便問。作麼生是不遷。師云。還見燈籠麼。僧云見。師云。靜處薩婆訶。

示眾云。爾等諸人每日上來下去。問訊即不無。若過水時將什麼過。有久住僧對云步。師深喜之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。爾等諸人每日上來下去。問訊即不無。若過水時將什麼過。有久住僧對云步。師深喜之。

舉僧辭大隨。隨問。什麼處去。僧云。峨嵋禮拜普賢去。隨拈起拂子云。文殊普賢總在者裏。其僧畫一圓相。拋向背後。却展兩手。隨云。侍者將一貼茶來與者僧。師舉了云。我即不與麼。有僧云。和尚又如何。師云。西天斬頭截臂。者裏自領出去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧辭大隨。隨問。什麼處去。僧云。峨嵋禮拜普賢去。隨拈起拂子云。文殊普賢總在者裏。其僧畫一圓相。拋向背後。却展兩手。隨云。侍者將一貼茶來與者僧。師舉了云。我即不與麼。有僧云。和尚又如何。師云。西天斬頭截臂。者裏自領出去。

舉黃檗一日舉手作揑勢云。天下老和尚總在者裏。我若放一線道。從汝七縱八橫。若不放過不消一揑。僧問。放一線道時如何。檗云。七縱八橫。又問。不放過不消一揑時如何。檗云普。復有僧問師。如何是七縱八橫。師云。念老僧年老。僧云。如何是普。師云。天光迴照。僧云。如何是天光迴照。師云。骼胔少人知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉黃檗一日舉手作揑勢云。天下老和尚總在者裏。我若放一線道。從汝七縱八橫。若不放過不消一揑。僧問。放一線道時如何。檗云。七縱八橫。又問。不放過不消一揑時如何。檗云普。復有僧問師。如何是七縱八橫。師云。念老僧年老。僧云。如何是普。師云。天光迴照。僧云。如何是天光迴照。師云。骼胔少人知。

師有時云。一顆圓光明已久。還有人問麼。僧便問。如何是一顆圓光明已久。師云。西天斬頭截臂。又云。除却須彌山。拈却佛殿脊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師有時云。一顆圓光明已久。還有人問麼。僧便問。如何是一顆圓光明已久。師云。西天斬頭截臂。又云。除却須彌山。拈却佛殿脊。

師一日披袈裟云。我抖擻法身也。總無對。師云。汝問我。僧便問。和尚抖擻法身意旨如何。師云。我也知爾親。舉玄沙示眾云。諸方老宿盡道接物利生。忽遇三種病人來。作麼生接。患盲者拈槌竪拂他又不見。患聾者語言三昧他又不聞。患瘂者教伊說又說不得。且作麼生按。若接此人不得。佛法無靈驗。有僧請益師。師云。爾禮拜著。僧禮拜起。師以拄杖便挃。僧退後。師云。爾不是患盲。復喚近前。僧近前。師云。爾不是患聾。乃竪起拄杖云。還會麼。僧云不會。師云。爾不是患瘂。其僧於此有省。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師一日披袈裟云。我抖擻法身也。總無對。師云。汝問我。僧便問。和尚抖擻法身意旨如何。師云。我也知爾親。舉玄沙示眾云。諸方老宿盡道接物利生。忽遇三種病人來。作麼生接。患盲者拈槌竪拂他又不見。患聾者語言三昧他又不聞。患瘂者教伊說又說不得。且作麼生按。若接此人不得。佛法無靈驗。有僧請益師。師云。爾禮拜著。僧禮拜起。師以拄杖便挃。僧退後。師云。爾不是患盲。復喚近前。僧近前。師云。爾不是患聾。乃竪起拄杖云。還會麼。僧云不會。師云。爾不是患瘂。其僧於此有省。

舉古云。一言纔舉大地全收。師云。且道。是什麼言。自云。春鳥啼時西嶺上。遂令僧。爾問我。僧便問。是什麼言。師云噫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉古云。一言纔舉大地全收。師云。且道。是什麼言。自云。春鳥啼時西嶺上。遂令僧。爾問我。僧便問。是什麼言。師云噫。

舉馬大師云。一切語言是提婆宗。以此箇為主。師云。好語秖是無人問。僧便問。如何是提婆宗。師云。西天九十六種。爾是最下種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉馬大師云。一切語言是提婆宗。以此箇為主。師云。好語秖是無人問。僧便問。如何是提婆宗。師云。西天九十六種。爾是最下種。

舉肇法師云。諸法不異者。不可續鳧截鶴夷嶽盈壑。然後為無異者哉。師云。長者天然長。短者天然短。又云。是法住法位。世間相常住。乃拈起拄杖云。拄杖不是常住法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉肇法師云。諸法不異者。不可續鳧截鶴夷嶽盈壑。然後為無異者哉。師云。長者天然長。短者天然短。又云。是法住法位。世間相常住。乃拈起拄杖云。拄杖不是常住法。

舉古云。一念劫收一切智。師拈起拄杖云。乾坤大地總在上頭。若透得去。拄杖也不見有。直饒與麼。也是不著便。舉須菩提說法。帝釋雨華。尊者問曰。此華從天得耶。帝曰弗也。從地得耶。帝曰弗也。從人得耶。帝曰弗也。從何得耶。帝釋舉手。尊者云。如是如是。師云。帝釋舉手處作麼生。與爾四大五蘊釋迦老子同別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉古云。一念劫收一切智。師拈起拄杖云。乾坤大地總在上頭。若透得去。拄杖也不見有。直饒與麼。也是不著便。舉須菩提說法。帝釋雨華。尊者問曰。此華從天得耶。帝曰弗也。從地得耶。帝曰弗也。從人得耶。帝曰弗也。從何得耶。帝釋舉手。尊者云。如是如是。師云。帝釋舉手處作麼生。與爾四大五蘊釋迦老子同別。

舉世尊初生下。一手指天一手指地。周行七步目顧四方云。天上天下唯我獨尊。師云。我當時若見。一棒打殺與狗子喫却。貴圖天下太平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉世尊初生下。一手指天一手指地。周行七步目顧四方云。天上天下唯我獨尊。師云。我當時若見。一棒打殺與狗子喫却。貴圖天下太平。

舉禾山示眾云。有作家戰將麼出來。時有僧出云。未審彼中還有也無。師云格。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉禾山示眾云。有作家戰將麼出來。時有僧出云。未審彼中還有也無。師云格。

舉僧問雪峯。佛未出世時如何。峯橫案拄杖而坐。師云常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問雪峯。佛未出世時如何。峯橫案拄杖而坐。師云常。

舉德山問維那。有幾人新到那。云八人。山云。喚典座來。一時生按過。師拈云。更說什麼生按過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉德山問維那。有幾人新到那。云八人。山云。喚典座來。一時生按過。師拈云。更說什麼生按過。

舉雪峯勘僧。什麼處去。僧云。識得即知去處。峯云。爾是了事人。亂走作什麼。僧云。莫塗污人好。峯云。我即塗污爾。古人吹布毛作麼生。與我說來看。僧云。殘羹餿飯已有人喫了也。師別前語云。築著便作屎臭氣。代後語云。將謂是鑽天鷂子。元來是死水裏蝦蟇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雪峯勘僧。什麼處去。僧云。識得即知去處。峯云。爾是了事人。亂走作什麼。僧云。莫塗污人好。峯云。我即塗污爾。古人吹布毛作麼生。與我說來看。僧云。殘羹餿飯已有人喫了也。師別前語云。築著便作屎臭氣。代後語云。將謂是鑽天鷂子。元來是死水裏蝦蟇。

舉韶山勘僧云。莫便是多口白頭因麼。因云不敢山云。有多少口。因云。遍身是。山云。大小二事向甚處屙。因云。向韶山口裏屙。山云。有韶山口。即向韶山口裏屙。無韶山口。向甚處屙。因無語。山便打。師代云。這話墮阿師。放爾三十棒。又代云。將謂是師子兒。又云。韶山今日瓦解氷消。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉韶山勘僧云。莫便是多口白頭因麼。因云不敢山云。有多少口。因云。遍身是。山云。大小二事向甚處屙。因云。向韶山口裏屙。山云。有韶山口。即向韶山口裏屙。無韶山口。向甚處屙。因無語。山便打。師代云。這話墮阿師。放爾三十棒。又代云。將謂是師子兒。又云。韶山今日瓦解氷消。

舉僧到曹溪有守衣鉢上座。提起衣云。此是大庾嶺頭提不起底。僧云。為什麼在上座手裏。僧無語。師云。彼彼不了。師代云。遠嚮不如親到。又云。將謂是師子兒。舉睦州問僧。莫便是清華嚴麼。僧云不敢。州云。夢見華嚴麼。僧無語。師云。門前大狼藉生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧到曹溪有守衣鉢上座。提起衣云。此是大庾嶺頭提不起底。僧云。為什麼在上座手裏。僧無語。師云。彼彼不了。師代云。遠嚮不如親到。又云。將謂是師子兒。舉睦州問僧。莫便是清華嚴麼。僧云不敢。州云。夢見華嚴麼。僧無語。師云。門前大狼藉生。

舉湖南報慈垂語云。我有一句子。遍大地。僧便問。如何是遍大地底句。慈云。無空缺。師云。不合與麼道。別云。何不庵外問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉湖南報慈垂語云。我有一句子。遍大地。僧便問。如何是遍大地底句。慈云。無空缺。師云。不合與麼道。別云。何不庵外問。

舉南泉示眾云。昨夜三更。文殊普賢相打。各與二十棒。貶向二鐵圍山。趙州出眾云。和尚棒教誰喫。泉云。王老師有什麼過。州便禮拜。師代云。深領和尚慈悲。某甲歸衣鉢下。得箇安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉南泉示眾云。昨夜三更。文殊普賢相打。各與二十棒。貶向二鐵圍山。趙州出眾云。和尚棒教誰喫。泉云。王老師有什麼過。州便禮拜。師代云。深領和尚慈悲。某甲歸衣鉢下。得箇安樂。

舉崇壽見僧做餬餅次。隔窓問云。爾還見我麼。僧云不見。壽云。還我餬餅錢來。無語。師代云。和尚禮拜餅鑪好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉崇壽見僧做餬餅次。隔窓問云。爾還見我麼。僧云不見。壽云。還我餬餅錢來。無語。師代云。和尚禮拜餅鑪好。

舉僧問趙州。如何是妙峯頂。州云。不答爾者話。僧云。為什麼不答。州云。我若答落在平地。師代云。俱胝和尚。舉長慶見僧來云。何得無禮。師代云。某甲罪過。又云。甲辰乙巳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問趙州。如何是妙峯頂。州云。不答爾者話。僧云。為什麼不答。州云。我若答落在平地。師代云。俱胝和尚。舉長慶見僧來云。何得無禮。師代云。某甲罪過。又云。甲辰乙巳。

舉長慶問秀才云。佛教云。眾生日用而不知。儒書亦云。日用而不知。不知箇什麼。秀才云。不知大道。師云。酌然不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉長慶問秀才云。佛教云。眾生日用而不知。儒書亦云。日用而不知。不知箇什麼。秀才云。不知大道。師云。酌然不知。

舉僧問睦州。靈山還有蛇不。州云。者蚯蚓。師代云。白骨連山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問睦州。靈山還有蛇不。州云。者蚯蚓。師代云。白骨連山。

舉長慶拈拄杖云。識得這箇。一生參學事畢。師云。識得這箇。為什麼不住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉長慶拈拄杖云。識得這箇。一生參學事畢。師云。識得這箇。為什麼不住。

舉雲巖掃地次。道吾云。何得太區區生。巖云。須知有不區區者。吾云。與麼則第二月也。巖竪起掃箒云。這箇是第幾月。吾拂袖出去。師云。奴見婢殷勤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雲巖掃地次。道吾云。何得太區區生。巖云。須知有不區區者。吾云。與麼則第二月也。巖竪起掃箒云。這箇是第幾月。吾拂袖出去。師云。奴見婢殷勤。

舉仰山問俗官云。官居何位。官云推官。山乃竪起拂子云。還推得這箇麼。官無語。師代云。久嚮和尚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉仰山問俗官云。官居何位。官云推官。山乃竪起拂子云。還推得這箇麼。官無語。師代云。久嚮和尚。

舉僧到翠巖。值巖不在。乃下看主事。主事云。參見和尚也未。僧云未。主事却指狗子云。要見和尚。但禮拜者狗子。僧無語。後翠巖歸聞此語云。作麼生道免得與麼無語。師代云。欲觀其師先觀弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧到翠巖。值巖不在。乃下看主事。主事云。參見和尚也未。僧云未。主事却指狗子云。要見和尚。但禮拜者狗子。僧無語。後翠巖歸聞此語云。作麼生道免得與麼無語。師代云。欲觀其師先觀弟子。

舉座主就華嚴講。請翠巖齋。巖云。山僧有箇問。座主若道得即齋。巖便拈起餬餅云。嚴具法身麼。主云。具法身。巖云。與麼則喫法身也。主無語。本講座主代云。有什麼過。巖不肯。東使云。喏喏。師代云。特謝和尚降重空筵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉座主就華嚴講。請翠巖齋。巖云。山僧有箇問。座主若道得即齋。巖便拈起餬餅云。嚴具法身麼。主云。具法身。巖云。與麼則喫法身也。主無語。本講座主代云。有什麼過。巖不肯。東使云。喏喏。師代云。特謝和尚降重空筵。

舉雪峯示眾云。世界闊一丈。古鏡闊一丈。世界闊一尺。古鏡闊一尺。玄沙指面前火鑪云。火鑪闊多少。峯云。似古鏡闊。沙云。這老漢脚跟未點地在。後東使拈問僧。為復古鏡致火鑪與麼大。火鑪致古鏡與麼大。西院云。與麼問人也未可在。師云。餿飯泥茶鑪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉雪峯示眾云。世界闊一丈。古鏡闊一丈。世界闊一尺。古鏡闊一尺。玄沙指面前火鑪云。火鑪闊多少。峯云。似古鏡闊。沙云。這老漢脚跟未點地在。後東使拈問僧。為復古鏡致火鑪與麼大。火鑪致古鏡與麼大。西院云。與麼問人也未可在。師云。餿飯泥茶鑪。

舉僧問雲居。山河大地從何而有居云。從妄想有。僧云。與某甲想出一鋋金得麼。居便休去。僧不肯。師聞得云。已是葛藤不能折合得。待伊道想出一鋋金得麼。拈拄杖便打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉僧問雲居。山河大地從何而有居云。從妄想有。僧云。與某甲想出一鋋金得麼。居便休去。僧不肯。師聞得云。已是葛藤不能折合得。待伊道想出一鋋金得麼。拈拄杖便打。

舉閩中韋監軍尋常見僧云。某甲待官滿出。江西湖南置一問。問殺江西湖南老宿。僧云。監軍作麼生問。軍云。不勞手脚。僧無語師代云。話墮也。又云。伏惟尚饗。舉王太傅問北院云。古人道。普現色身遍行三昧。佛法為什麼不到北俱盧洲。院云。秖為遍行所以不到。師云。如法置一問來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉閩中韋監軍尋常見僧云。某甲待官滿出。江西湖南置一問。問殺江西湖南老宿。僧云。監軍作麼生問。軍云。不勞手脚。僧無語師代云。話墮也。又云。伏惟尚饗。舉王太傅問北院云。古人道。普現色身遍行三昧。佛法為什麼不到北俱盧洲。院云。秖為遍行所以不到。師云。如法置一問來。

舉王太尉入佛殿指鉢盂問僧。這箇是什麼鉢。僧云。藥師鉢。尉云。秖聞有降龍鉢。僧云。待有龍即降。尉云。忽遇拏雲擭浪來。又作麼生。僧云。他亦不顧。尉云。話墮也。玄沙云。盡爾神力走。向什麼處去。保福云。歸依佛法僧。百丈作覆鉢勢。師云。他日生天莫辜負老僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉王太尉入佛殿指鉢盂問僧。這箇是什麼鉢。僧云。藥師鉢。尉云。秖聞有降龍鉢。僧云。待有龍即降。尉云。忽遇拏雲擭浪來。又作麼生。僧云。他亦不顧。尉云。話墮也。玄沙云。盡爾神力走。向什麼處去。保福云。歸依佛法僧。百丈作覆鉢勢。師云。他日生天莫辜負老僧。

舉地藏問崇壽。爾久後將什麼利濟於人。壽云。無不利濟。藏云。無一法得利濟。師云。直饒與麼也好喫棒。又云。當時但喚近前來。已後教伊無鵮啄處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉地藏問崇壽。爾久後將什麼利濟於人。壽云。無不利濟。藏云。無一法得利濟。師云。直饒與麼也好喫棒。又云。當時但喚近前來。已後教伊無鵮啄處。

舉泉州王太傅問僧。上座住甚處。僧云。半月山。傅云。忽遇月頭月尾。又作麼生。僧無語。師代云。將謂與麼。更有與麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉泉州王太傅問僧。上座住甚處。僧云。半月山。傅云。忽遇月頭月尾。又作麼生。僧無語。師代云。將謂與麼。更有與麼。

舉龍牙尋常道。雲居師兄得第二句。我得第一句。西院云。秖如龍牙與麼道。還扶得也無。師云。須禮拜雲居始得。西院云。傍觀者哂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉龍牙尋常道。雲居師兄得第二句。我得第一句。西院云。秖如龍牙與麼道。還扶得也無。師云。須禮拜雲居始得。西院云。傍觀者哂。

舉崇壽問僧。還見燈籠麼。僧云見。壽云兩箇。師代云。三頭兩面。又云。七箇八箇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉崇壽問僧。還見燈籠麼。僧云見。壽云兩箇。師代云。三頭兩面。又云。七箇八箇。

垂示代語 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垂示代語

師因不安云。打草鞋行脚去。無對。師云。汝問我。與汝道。僧便問。和尚什麼處去。師云。四維上下對機設教去。代前語云。和尚宜喫薑附湯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師因不安云。打草鞋行脚去。無對。師云。汝問我。與汝道。僧便問。和尚什麼處去。師云。四維上下對機設教去。代前語云。和尚宜喫薑附湯。

上堂云。劄久雨不晴。代云。一箭兩垜。或云。遇賤即貴。遇明即暗。代云。一起一倒。一日云。咬齒一句作麼生道。代云合。或云。初秋夏末責情三十棒。代云。某甲如是。問僧。新羅國與大唐國是同是別。代云。僧堂佛殿厨庫三門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。劄久雨不晴。代云。一箭兩垜。或云。遇賤即貴。遇明即暗。代云。一起一倒。一日云。咬齒一句作麼生道。代云合。或云。初秋夏末責情三十棒。代云。某甲如是。問僧。新羅國與大唐國是同是別。代云。僧堂佛殿厨庫三門。

上堂云。教意提不起。過在什麼處。代云。為爾蝦蟇活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。教意提不起。過在什麼處。代云。為爾蝦蟇活。

上堂云。爾道古佛與露柱相交。是第幾機。無對。師云。汝問我。與汝道。僧便問。師云。一條絛三十文。代前語云。南山起雲北山下雨。僧又問。作麼生是一條絛三十文。師云打與。一日云。商量舉覺箇什麼。代云。鹽貴米賤。或云。佛法兩字拈却成得箇什麼。代云。死蝦蟇。或云。佛法不用學。燈籠露柱欺爾去。作麼生得不欺爾去。代云。趙州南石橋北。一日云。古人面壁閉却門。還透得這裏麼。代云。這裏是什麼乾屎橛。又云一。或云。般柴來去行住坐臥四威儀中。還出得釋迦老子鼻孔麼。代云。和尚也是量才補職。師或舉手云。古佛為什麼不到這裏。代云。不可降尊就卑。因僧設報慈和尚齋。師問僧。汝道報慈和尚有幾身代云。今日齋飯如法。問僧般柴來去。普賢菩薩在什麼處。代云。般柴早是辛苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。爾道古佛與露柱相交。是第幾機。無對。師云。汝問我。與汝道。僧便問。師云。一條絛三十文。代前語云。南山起雲北山下雨。僧又問。作麼生是一條絛三十文。師云打與。一日云。商量舉覺箇什麼。代云。鹽貴米賤。或云。佛法兩字拈却成得箇什麼。代云。死蝦蟇。或云。佛法不用學。燈籠露柱欺爾去。作麼生得不欺爾去。代云。趙州南石橋北。一日云。古人面壁閉却門。還透得這裏麼。代云。這裏是什麼乾屎橛。又云一。或云。般柴來去行住坐臥四威儀中。還出得釋迦老子鼻孔麼。代云。和尚也是量才補職。師或舉手云。古佛為什麼不到這裏。代云。不可降尊就卑。因僧設報慈和尚齋。師問僧。汝道報慈和尚有幾身代云。今日齋飯如法。問僧般柴來去。普賢菩薩在什麼處。代云。般柴早是辛苦。

上堂大眾集定云。是大過患子細點撿。代云。不用別人。問僧。世間是什麼人罪最重。代云平出。一日云。古人道。一句合頭語。萬劫繫驢橛。作麼生明得免此過。代云。趙州石橋嘉州大像。或云。虛空還有長短也無。代云。這箇師僧得與麼肥。這箇師僧得與麼瘦。一日云。常徒之見過在什麼處。代云。洎作過中會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂大眾集定云。是大過患子細點撿。代云。不用別人。問僧。世間是什麼人罪最重。代云平出。一日云。古人道。一句合頭語。萬劫繫驢橛。作麼生明得免此過。代云。趙州石橋嘉州大像。或云。虛空還有長短也無。代云。這箇師僧得與麼肥。這箇師僧得與麼瘦。一日云。常徒之見過在什麼處。代云。洎作過中會。

上堂大眾集定云。有理不伸。死而不弔。有理能伸。罕遇奇人。置將一問來。代云過。師有時問僧。作麼生。代云少喫。或云。是爾諸人繞天下行脚。不知有祖師意。露柱却知有祖師意。爾作麼生明得露柱知有祖師意。代云。九九八十一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂大眾集定云。有理不伸。死而不弔。有理能伸。罕遇奇人。置將一問來。代云過。師有時問僧。作麼生。代云少喫。或云。是爾諸人繞天下行脚。不知有祖師意。露柱却知有祖師意。爾作麼生明得露柱知有祖師意。代云。九九八十一。

示眾云。一舉不再說。作麼生是一舉。又云。爾若不相當。且覓箇入頭路。微塵諸佛盡在爾舌頭上。三藏聖教在爾脚跟下。不如悟去好。還有人悟得麼。出來道看。代云。養子之緣。代前語云。長安雖樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。一舉不再說。作麼生是一舉。又云。爾若不相當。且覓箇入頭路。微塵諸佛盡在爾舌頭上。三藏聖教在爾脚跟下。不如悟去好。還有人悟得麼。出來道看。代云。養子之緣。代前語云。長安雖樂。

上堂大眾集定云。風不來樹不動。便下座。代云。樹折船沈。或云。第一句作麼生道。若道不得。作麼生得心息。代云。和尚莫要草鞋拄杖麼。一日云。從上古人作麼生辨人代云。城地因君置。師因摘茶云。摘茶辛苦。置將一問來。無對。又云。爾若道不得。且念上大人。更不相當。且順朱。代云。功不浪施。代前語云。勞而無功。或云。今日二十七。拈向什麼處。代云。壁上挂。問僧。三乘十二分教。什麼人承當得。代云。沙彌童行。一日云。汝作麼生辨得無礙法。代云。閑家具。或云。還有句內藏身麼。代云領。一日云。京華還有棟梁也無代云。家家觀世音。或云。不相當。且順朱識取好。代云。因學人置得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂大眾集定云。風不來樹不動。便下座。代云。樹折船沈。或云。第一句作麼生道。若道不得。作麼生得心息。代云。和尚莫要草鞋拄杖麼。一日云。從上古人作麼生辨人代云。城地因君置。師因摘茶云。摘茶辛苦。置將一問來。無對。又云。爾若道不得。且念上大人。更不相當。且順朱。代云。功不浪施。代前語云。勞而無功。或云。今日二十七。拈向什麼處。代云。壁上挂。問僧。三乘十二分教。什麼人承當得。代云。沙彌童行。一日云。汝作麼生辨得無礙法。代云。閑家具。或云。還有句內藏身麼。代云領。一日云。京華還有棟梁也無代云。家家觀世音。或云。不相當。且順朱識取好。代云。因學人置得。

示眾云。劄即難七九六十三。作麼生道。代云。不可總無人去也。又云。洎合向後道。師或云。日裏來往日裏辨人。忽然中夜教取箇物來。未曾到處作麼生取。代云。瞞却多少人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。劄即難七九六十三。作麼生道。代云。不可總無人去也。又云。洎合向後道。師或云。日裏來往日裏辨人。忽然中夜教取箇物來。未曾到處作麼生取。代云。瞞却多少人。

示眾云。看看佛殿入僧堂裏去也。代云。羅浮打鼓韶州舞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。看看佛殿入僧堂裏去也。代云。羅浮打鼓韶州舞。

上堂拈起拄杖云。看看。三千大千世界一時搖動。便下座。代云拽。一日云。作麼生是雙明一句。代云。一箭兩垜。或云。作麼生是不瞞人底句。代云。莫道這箇是瞞人底。一日云。泥水不分。過在什麼處。代云。昨日莫徭人設齋。或云。日裏來往總識爾。作麼生是影身一句。代云。某甲亦見日頭從東邊上。一日云。盡力作麼生道。代云。五箇餬餅三椀茶。或云。作麼生是平伸一問。代云。便摑傍僧。一日云。空不異色。作麼生道。代云。園頭甚要。或云。作麼生是不沈影底句。代云現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂拈起拄杖云。看看。三千大千世界一時搖動。便下座。代云拽。一日云。作麼生是雙明一句。代云。一箭兩垜。或云。作麼生是不瞞人底句。代云。莫道這箇是瞞人底。一日云。泥水不分。過在什麼處。代云。昨日莫徭人設齋。或云。日裏來往總識爾。作麼生是影身一句。代云。某甲亦見日頭從東邊上。一日云。盡力作麼生道。代云。五箇餬餅三椀茶。或云。作麼生是平伸一問。代云。便摑傍僧。一日云。空不異色。作麼生道。代云。園頭甚要。或云。作麼生是不沈影底句。代云現。

上堂大眾集。師良久云。久雨不晴。代云。一槌兩當蓋覆將來。一日云。教中有言。謗斯經故獲罪如是。拈却當門齒將經來。代云。不空罥索。或云。爾多年在叢林裏。乃舉手便放下云。向後不得與麼。代云。若與麼便成辜負和尚。一日云。昨日有一句語。不敢望爾會。還有人舉得麼。代云驀。又云。走殺多少人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂大眾集。師良久云。久雨不晴。代云。一槌兩當蓋覆將來。一日云。教中有言。謗斯經故獲罪如是。拈却當門齒將經來。代云。不空罥索。或云。爾多年在叢林裏。乃舉手便放下云。向後不得與麼。代云。若與麼便成辜負和尚。一日云。昨日有一句語。不敢望爾會。還有人舉得麼。代云驀。又云。走殺多少人。

上堂大眾集定云。總上來也。各自東行西行。便下座。代云不少。或云。古人一言悟道。觸緣見性。拈起作麼生商量。代云。雲居鼓上藍鐘。一日云。日裏來往上上下下。一問一答任汝當荷。夾差一問來。作麼生當荷。代云。謂言侵早起。更有夜行人。又云。一起一倒。又云。生在冀州。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂大眾集定云。總上來也。各自東行西行。便下座。代云不少。或云。古人一言悟道。觸緣見性。拈起作麼生商量。代云。雲居鼓上藍鐘。一日云。日裏來往上上下下。一問一答任汝當荷。夾差一問來。作麼生當荷。代云。謂言侵早起。更有夜行人。又云。一起一倒。又云。生在冀州。

上堂云。乾坤側日月星辰一時黑。作麼生道。代云。好事不如無。師因說事了起立。以拄杖擊禪床一下云。適來如許多葛藤。貶向什麼處去。靈利底即見不靈利底著於熱瞞。代云。雪上加霜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。乾坤側日月星辰一時黑。作麼生道。代云。好事不如無。師因說事了起立。以拄杖擊禪床一下云。適來如許多葛藤。貶向什麼處去。靈利底即見不靈利底著於熱瞞。代云。雪上加霜。

示眾云。日月傍照三天下。正照四天下。我與爾注破了也。一句道將來。代云。東弗于代西瞿耶尼。或云。佛法不用道著。世間什麼物最貴。代云。莫道這箇是賤底。又云。乾屎橛。一日云。今日十五入夏也。寒山子作麼生代云。和尚問寒山。學人對拾得。或云。爾諸人傍家行脚。還識西天二十八祖麼。代云。坐底坐臥底臥。又云少喫因齋次。指白甆器云。這箇知有超佛越祖之談。代云。五九四十五。又云。和尚自喫飯。一日云。是爾傍家行脚。作麼生是不落賓主底句道將來。代云。便出去。或云是爾師僧在江西湖南所在過夏。衣鉢分付什麼人了來。代云不是瞞却一人來又云不作大人相。一日云。非貴賤據什麼。代云。鰕跳不出斗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。日月傍照三天下。正照四天下。我與爾注破了也。一句道將來。代云。東弗于代西瞿耶尼。或云。佛法不用道著。世間什麼物最貴。代云。莫道這箇是賤底。又云。乾屎橛。一日云。今日十五入夏也。寒山子作麼生代云。和尚問寒山。學人對拾得。或云。爾諸人傍家行脚。還識西天二十八祖麼。代云。坐底坐臥底臥。又云少喫因齋次。指白甆器云。這箇知有超佛越祖之談。代云。五九四十五。又云。和尚自喫飯。一日云。是爾傍家行脚。作麼生是不落賓主底句道將來。代云。便出去。或云是爾師僧在江西湖南所在過夏。衣鉢分付什麼人了來。代云不是瞞却一人來又云不作大人相。一日云。非貴賤據什麼。代云。鰕跳不出斗。

示眾云。看看。殺了也。便作倒勢云。會麼。若不會。且向拄杖頭上會取。代云。龍頭蛇尾蛇尾龍頭。又代作倒勢。一日云。我每日共爾葛藤不能到夜。如今在這裏置將一問來。代云。秖恐和尚不答。或云。作麼生是脚跟下一句。代云。有麼。師或問僧。爾為什麼帶累我。代云。某甲帶累和尚。或云。作麼生出得這裏。代云。朝遊羅浮暮歸檀特。一日云。明己底人。還見有己麼。代云。把將來。又代展兩手。或云。作麼生是蹙舌一句。代云。和尚秖待某甲道。一日云。爾師僧繞天下行脚。見老和尚開口。便上來東聽西聽。何不向洗鉢盂處置將一問來。代云。也知和尚為物之故。因見火頭公。爾辛苦我賞爾。這箇拄杖子吞却祖師也。無對。代云。功不浪施。又云。禍不單行。師因披衲衣云。古人道。披衣蓋乾坤。乃拈起衲衣抖擻云。北斗一時黑作麼生。代云。也知和尚出身早。又云。不道與麼去。或云。佛法還有變易也無。代云。鉢盂鞋履挂杖針筒。一日云。佛法拈却我不問爾。還有識世諦法麼。代云。某甲若道有。被和尚領過。或云。摩㝹顯正。過在什麼處。代云。有什麼過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。看看。殺了也。便作倒勢云。會麼。若不會。且向拄杖頭上會取。代云。龍頭蛇尾蛇尾龍頭。又代作倒勢。一日云。我每日共爾葛藤不能到夜。如今在這裏置將一問來。代云。秖恐和尚不答。或云。作麼生是脚跟下一句。代云。有麼。師或問僧。爾為什麼帶累我。代云。某甲帶累和尚。或云。作麼生出得這裏。代云。朝遊羅浮暮歸檀特。一日云。明己底人。還見有己麼。代云。把將來。又代展兩手。或云。作麼生是蹙舌一句。代云。和尚秖待某甲道。一日云。爾師僧繞天下行脚。見老和尚開口。便上來東聽西聽。何不向洗鉢盂處置將一問來。代云。也知和尚為物之故。因見火頭公。爾辛苦我賞爾。這箇拄杖子吞却祖師也。無對。代云。功不浪施。又云。禍不單行。師因披衲衣云。古人道。披衣蓋乾坤。乃拈起衲衣抖擻云。北斗一時黑作麼生。代云。也知和尚出身早。又云。不道與麼去。或云。佛法還有變易也無。代云。鉢盂鞋履挂杖針筒。一日云。佛法拈却我不問爾。還有識世諦法麼。代云。某甲若道有。被和尚領過。或云。摩㝹顯正。過在什麼處。代云。有什麼過。

示眾云天中函蓋乾坤目機銖兩。不涉春緣。作麼生承當。代云。一鏃破三關。師或云。南來北往飛禽走獸。為什麼却有異。代云。辨却多少人。或云。爾諸人。擔鉢囊行脚。不知有佛法。佛殿上蚩吻。却知有佛法。代云。佛殿裏裝香。三門外合掌。師或以拄杖一劃云。微塵諸佛盡在這裏。還辨得盡麼。代云。日出東方夜落西。一日云。作麼生是扣門一句。代云打。或云。迷本底人觸途俱滯。悟本底人為什麼有四大見。代云。益州附子建州薑。師或云。爾諸方愛答話。還有透不得底句麼。代云來。或云。達磨西來為什麼難得兒孫。代云放。師因說事了起立云。爾諸人忽然今夜總悟去。早起將刀截却我頭我說了也。乃拈衲衣抖擻云。作麼生。代云。學人不得辜負和尚。或云。口秖堪喫飯。爾道古人拈槌竪拂揚眉動目作麼生。辨。代云。偽山笠子江西別。又云。龍頭蛇尾。或云。佛法中菩提涅槃真如解脫並為增語。汝道世諦以何為增語。代云。鬧市裏一箇兩箇。又云。菩提涅槃。師或云。古人道。觸目是道。拈却醬甕。阿那箇是道。無對。師云。蒼天蒼天。代前語云。是什麼心行。或云。見即不可子細看。代云。長安雖樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云天中函蓋乾坤目機銖兩。不涉春緣。作麼生承當。代云。一鏃破三關。師或云。南來北往飛禽走獸。為什麼却有異。代云。辨却多少人。或云。爾諸人。擔鉢囊行脚。不知有佛法。佛殿上蚩吻。却知有佛法。代云。佛殿裏裝香。三門外合掌。師或以拄杖一劃云。微塵諸佛盡在這裏。還辨得盡麼。代云。日出東方夜落西。一日云。作麼生是扣門一句。代云打。或云。迷本底人觸途俱滯。悟本底人為什麼有四大見。代云。益州附子建州薑。師或云。爾諸方愛答話。還有透不得底句麼。代云來。或云。達磨西來為什麼難得兒孫。代云放。師因說事了起立云。爾諸人忽然今夜總悟去。早起將刀截却我頭我說了也。乃拈衲衣抖擻云。作麼生。代云。學人不得辜負和尚。或云。口秖堪喫飯。爾道古人拈槌竪拂揚眉動目作麼生。辨。代云。偽山笠子江西別。又云。龍頭蛇尾。或云。佛法中菩提涅槃真如解脫並為增語。汝道世諦以何為增語。代云。鬧市裏一箇兩箇。又云。菩提涅槃。師或云。古人道。觸目是道。拈却醬甕。阿那箇是道。無對。師云。蒼天蒼天。代前語云。是什麼心行。或云。見即不可子細看。代云。長安雖樂。

示眾云。十五日已前不問爾。十五日已後道將一句來。代云。日日是好日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。十五日已前不問爾。十五日已後道將一句來。代云。日日是好日。

上堂良久云。鈍置殺人。便下座。代云不獨。因看誌公頌問僧。半夜子心住無生即生死。古人意作麼生。代云。不可總作野狐精見解也。或云。古人道。人人盡有光明在。看時不見暗昏昏。作麼生是光明。代云。厨庫三門。又云。好事不如無。一日云。佛法大殺有。秖是舌頭短。代云長也。又云。大斧斫了手摩挱。師齊次問僧。應是從前叢林學得底言語總拈却。爾道我飯作麼生滋味。代云。菜裏少鹽醋。或云。是爾諸人行脚。須知有隔身句。作麼生是隔身句。代云。初三十一。或云。大智非明。真空絕跡。還有人明得這箇道理麼。若有人明得。出來道看。代云揑。問僧。常徒底人過在什麼處。爾與我拈出來。代云。不可平地生堆阜。又云。和尚佛法身心何在。或云。一言纔舉千差同轍。是什麼言。代云。如是我聞。又云。要道有什麼難。因見狗子。乃打一下云。爾為什麼咬這露柱。代但以脚趯狗子便去。舉華嚴經云。金色光明雲。青色光明雲。爾道我尋常還有這箇時節麼。代云。亦不得屈著和尚。因開法堂門云。作麼生是入門一句。有僧云喏。師云漆桶。無對。代云。掩面出去。代後語云。道著。一日眾集定云。莫錯認一著。便下座。代云謝和尚重重相為。或云。是爾諸人行却。須知有入頭路。還有人道得麼。出來道看。代云。也不得辜負和尚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂良久云。鈍置殺人。便下座。代云不獨。因看誌公頌問僧。半夜子心住無生即生死。古人意作麼生。代云。不可總作野狐精見解也。或云。古人道。人人盡有光明在。看時不見暗昏昏。作麼生是光明。代云。厨庫三門。又云。好事不如無。一日云。佛法大殺有。秖是舌頭短。代云長也。又云。大斧斫了手摩挱。師齊次問僧。應是從前叢林學得底言語總拈却。爾道我飯作麼生滋味。代云。菜裏少鹽醋。或云。是爾諸人行脚。須知有隔身句。作麼生是隔身句。代云。初三十一。或云。大智非明。真空絕跡。還有人明得這箇道理麼。若有人明得。出來道看。代云揑。問僧。常徒底人過在什麼處。爾與我拈出來。代云。不可平地生堆阜。又云。和尚佛法身心何在。或云。一言纔舉千差同轍。是什麼言。代云。如是我聞。又云。要道有什麼難。因見狗子。乃打一下云。爾為什麼咬這露柱。代但以脚趯狗子便去。舉華嚴經云。金色光明雲。青色光明雲。爾道我尋常還有這箇時節麼。代云。亦不得屈著和尚。因開法堂門云。作麼生是入門一句。有僧云喏。師云漆桶。無對。代云。掩面出去。代後語云。道著。一日眾集定云。莫錯認一著。便下座。代云謝和尚重重相為。或云。是爾諸人行却。須知有入頭路。還有人道得麼。出來道看。代云。也不得辜負和尚。

示眾云。中有一寶祕在形山。拈燈籠向佛殿裏。將三門來燈籠上。作麼生。代云。逐物意移。又云。雷起雲興。一日云。宗門作麼生舉令。代云吽。師或云。阿耶耶。新羅國裏打鐵。火星燒著我指頭。自代云。非但指頭。師或云。從上祖師三世諸佛說法。山河大地草木。為什麼不省去。代云。新到行人事。又云。和尚京中喫麫多。師或云。萬法紜紜。三世諸佛天下老和尚一時出頭。過在什麼處。代云。著什麼來由。一日云。忽然有一箇老宿。把弓刀按劍。入地獄如箭射。還有人會得這箇時節麼。代云。鑰匙在和尚手裏。或云。古人道。難得不錯怪人句。作麼生是不錯怪人句。代云爭塞得人口。一日云。眼睫橫亘十方。眉毛上透乾坤下透黃泉。須彌塞却爾咽喉。還有人會得麼。若有人會得。拽取占波共新羅鬪額。代云哂。或云。古人道。聲香味觸常三昧。我與爾葛藤。乃拈拄杖云。這箇拄杖子是三昧。爾若識得拄杖子。即識得天下老宿。又云。爾若識得拄杖子。未夢見天下老宿脚跟下一莖毛。代云。和尚不使別人。一日云。一箭兩垜作麼生。代云。長安雖樂。或云。日謝樹無影。這箇是佛殿。那箇是無影。代云。洎分南北。一日云。作麼生道得不落第二問。代云。洪州鞋履。一日拈起拄杖云。解脫深坑勃跳。代云出。或云。一語明得不要分外。代云。將謂是天地。師或云。塵無自性。攬真成立。作麼生是成立底事。代云。五尺拄杖三尺竹。一日云。說即天地懸殊。不說即眼睫裏藏身。眉毛上勃跳。代云。三三。或云。古人道。一語無二語。作麼生是一語。代云。早朝粥齋後茶。師或拈起拄杖云。是爾諸人作麼生辨雲門。雲門作麼生辨爾諸人。代云平。問僧。佛法還有青黃赤白也無。代云。東方甲乙木。西方庚辛金。一日云。作麼生是塵中辨主。代云。道州去江華不遠。師或云。有一人問著。口似木𣔻。有一人問著。口似懸河。爾道。二人過在甚處。代云。有過即拈出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。中有一寶祕在形山。拈燈籠向佛殿裏。將三門來燈籠上。作麼生。代云。逐物意移。又云。雷起雲興。一日云。宗門作麼生舉令。代云吽。師或云。阿耶耶。新羅國裏打鐵。火星燒著我指頭。自代云。非但指頭。師或云。從上祖師三世諸佛說法。山河大地草木。為什麼不省去。代云。新到行人事。又云。和尚京中喫麫多。師或云。萬法紜紜。三世諸佛天下老和尚一時出頭。過在什麼處。代云。著什麼來由。一日云。忽然有一箇老宿。把弓刀按劍。入地獄如箭射。還有人會得這箇時節麼。代云。鑰匙在和尚手裏。或云。古人道。難得不錯怪人句。作麼生是不錯怪人句。代云爭塞得人口。一日云。眼睫橫亘十方。眉毛上透乾坤下透黃泉。須彌塞却爾咽喉。還有人會得麼。若有人會得。拽取占波共新羅鬪額。代云哂。或云。古人道。聲香味觸常三昧。我與爾葛藤。乃拈拄杖云。這箇拄杖子是三昧。爾若識得拄杖子。即識得天下老宿。又云。爾若識得拄杖子。未夢見天下老宿脚跟下一莖毛。代云。和尚不使別人。一日云。一箭兩垜作麼生。代云。長安雖樂。或云。日謝樹無影。這箇是佛殿。那箇是無影。代云。洎分南北。一日云。作麼生道得不落第二問。代云。洪州鞋履。一日拈起拄杖云。解脫深坑勃跳。代云出。或云。一語明得不要分外。代云。將謂是天地。師或云。塵無自性。攬真成立。作麼生是成立底事。代云。五尺拄杖三尺竹。一日云。說即天地懸殊。不說即眼睫裏藏身。眉毛上勃跳。代云。三三。或云。古人道。一語無二語。作麼生是一語。代云。早朝粥齋後茶。師或拈起拄杖云。是爾諸人作麼生辨雲門。雲門作麼生辨爾諸人。代云平。問僧。佛法還有青黃赤白也無。代云。東方甲乙木。西方庚辛金。一日云。作麼生是塵中辨主。代云。道州去江華不遠。師或云。有一人問著。口似木𣔻。有一人問著。口似懸河。爾道。二人過在甚處。代云。有過即拈出。

示眾云。叢林言話即不要。作麼生是宗門自己。代但展兩手。或云。迷身一句作麼生道。代云。何處有也。或云。目前不溺作麼生道。代云。下不舉上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。叢林言話即不要。作麼生是宗門自己。代但展兩手。或云。迷身一句作麼生道。代云。何處有也。或云。目前不溺作麼生道。代云。下不舉上。

示眾云。江西即說君臣父子。湖南即說他不與麼。我此間總不如是。爾還識壁麼。代云。何異。一日云。作麼生是不續再問。代云。秋風過去春風至。因齋時聞鼓聲。師云。釋迦老子叫喚也。時有僧問。未審釋迦老子叫喚作麼。師云。爾與麼驢年夢見麼。代云。今日喫飯甚是遲。或云。我今年老七十八也。所作事難也。良久問僧。爾道淨瓶年多少。無對。代云。甲子會。一日云。靈利底人難得。作麼生是靈利底人。代云不妨。或云。問一答十。問十答百底人。從什麼處來。代云。西京來。一日云。會佛法底人。共什麼人語話。代云行者。問僧云。三藏聖教天下老和尚言語。總拈却蝦蟇口裏。道將一句來。代云。昨日新雷起。師舉。古人道。讀經千遍紙上見經。不識忽然國師問爾作麼生。又云。忽然國師拈起作麼生。代前語云唵。代後語云。朝看華嚴夜讀般若。或云。凡有請問。不得離於秖對。作麼生道。代云。路逢劍客須呈劍。一日云。作麼生是一句通褒貶。代云。雖是善因而招惡果。或云。行住座臥著衣喫飯是法身。那箇是爾四大。代云。和尚今年年尊。一日云。爾若辨我我辨爾是尋常。更有一條作麼生辨。代云識。或云。節角語須是箇人始得。作麼生是節角語。代云。摩斯吒落水一日云。繞天下行脚辨人底人。爾道具什麼眼。代云聽水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。江西即說君臣父子。湖南即說他不與麼。我此間總不如是。爾還識壁麼。代云。何異。一日云。作麼生是不續再問。代云。秋風過去春風至。因齋時聞鼓聲。師云。釋迦老子叫喚也。時有僧問。未審釋迦老子叫喚作麼。師云。爾與麼驢年夢見麼。代云。今日喫飯甚是遲。或云。我今年老七十八也。所作事難也。良久問僧。爾道淨瓶年多少。無對。代云。甲子會。一日云。靈利底人難得。作麼生是靈利底人。代云不妨。或云。問一答十。問十答百底人。從什麼處來。代云。西京來。一日云。會佛法底人。共什麼人語話。代云行者。問僧云。三藏聖教天下老和尚言語。總拈却蝦蟇口裏。道將一句來。代云。昨日新雷起。師舉。古人道。讀經千遍紙上見經。不識忽然國師問爾作麼生。又云。忽然國師拈起作麼生。代前語云唵。代後語云。朝看華嚴夜讀般若。或云。凡有請問。不得離於秖對。作麼生道。代云。路逢劍客須呈劍。一日云。作麼生是一句通褒貶。代云。雖是善因而招惡果。或云。行住座臥著衣喫飯是法身。那箇是爾四大。代云。和尚今年年尊。一日云。爾若辨我我辨爾是尋常。更有一條作麼生辨。代云識。或云。節角語須是箇人始得。作麼生是節角語。代云。摩斯吒落水一日云。繞天下行脚辨人底人。爾道具什麼眼。代云聽水。

上堂云。遇人即鼻孔遼天。便下座。代云。識好惡。師或云。鬧市裏道將一句來。代便唱聲云。人家莫點燈火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。遇人即鼻孔遼天。便下座。代云。識好惡。師或云。鬧市裏道將一句來。代便唱聲云。人家莫點燈火。

上堂云。為眾竭力。禍出私問。代云。眾禍已除。或云。照盡一句作麼生道。代云。某甲不欲開蝦蟇口。師在餬餅寮喫茶云。不向汝道罪過。無對。復云。第一須忌火。便起去。代云。大眾不得辜負和尚。師或云。佛法大殺有。秖是灸瘡痛。代云。灸瘡痛猶可。一日云。臨坑不損人。代云也是。又云。某甲識好惡。或云。古人道舉即易作麼生。代云。以貌取人。一日云。驀點是什麼時節。代云。不可道是蝦蟇蛤跛或云。不是雲門罪過。便起去。代去。事不孤起。師或云。己事若明。始消他供養。作麼生是爾明底事。又云。舉一明三萬里崖州。代云。一切由和尚。代前語云飽。師或拈起拄杖問僧。這箇汝不得道著。作麼生是衲僧孔竅。無對。又云。爾若道不得。向鼻孔裏道將一句來。代云。新羅火鐵鄆州針。又云。疋上不足。因僧來參。師拈起袈裟云。爾若道得。落我袈裟綣繢裏。爾若道不得。又在鬼窟裏座。作麼生代云。某甲無氣力。或云。不明己底人過在什麼處。代云。大人不合如此。一日云放下一句無不盡。代云。養子之緣。或云。不用指東劃西。什麼人會佛法。代云。三家村裏老翁婆。一日云。爾若衣鉢下坐。縛殺爾。爾若走上來。走殺爾。作麼生是不停之句。代云速。或云。新羅國裏置將一問來。代云便請。一日云。萬法從甚處起。代云。糞堆頭。師或云。第一句作麼生道爾若明得。陝府鐵牛吞却乾坤。代云。謝和尚重重相為。一日云。作麼生是問中具眼。代云瞽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。為眾竭力。禍出私問。代云。眾禍已除。或云。照盡一句作麼生道。代云。某甲不欲開蝦蟇口。師在餬餅寮喫茶云。不向汝道罪過。無對。復云。第一須忌火。便起去。代云。大眾不得辜負和尚。師或云。佛法大殺有。秖是灸瘡痛。代云。灸瘡痛猶可。一日云。臨坑不損人。代云也是。又云。某甲識好惡。或云。古人道舉即易作麼生。代云。以貌取人。一日云。驀點是什麼時節。代云。不可道是蝦蟇蛤跛或云。不是雲門罪過。便起去。代去。事不孤起。師或云。己事若明。始消他供養。作麼生是爾明底事。又云。舉一明三萬里崖州。代云。一切由和尚。代前語云飽。師或拈起拄杖問僧。這箇汝不得道著。作麼生是衲僧孔竅。無對。又云。爾若道不得。向鼻孔裏道將一句來。代云。新羅火鐵鄆州針。又云。疋上不足。因僧來參。師拈起袈裟云。爾若道得。落我袈裟綣繢裏。爾若道不得。又在鬼窟裏座。作麼生代云。某甲無氣力。或云。不明己底人過在什麼處。代云。大人不合如此。一日云放下一句無不盡。代云。養子之緣。或云。不用指東劃西。什麼人會佛法。代云。三家村裏老翁婆。一日云。爾若衣鉢下坐。縛殺爾。爾若走上來。走殺爾。作麼生是不停之句。代云速。或云。新羅國裏置將一問來。代云便請。一日云。萬法從甚處起。代云。糞堆頭。師或云。第一句作麼生道爾若明得。陝府鐵牛吞却乾坤。代云。謝和尚重重相為。一日云。作麼生是問中具眼。代云瞽。

示眾云。舉一不得舉二。爾若舉二。放爾舉三。代云開。師或云。天堂地獄鑊湯鑪炭蓋却爾頭。三世諸佛總在爾脚跟下。三十年後鼻孔遼天。代云。不可更作野狐精見解也。一日云。五音六律是有是無。代云。不可蝦蟇窟裏作活計。師或云。一句該通五千餘首。蘇嚕薩訶。代云。三門頭打鼓。佛殿裏行香。師或云。如今半夏也。敲礚處道將一句來。師復云。蜜怛哩孤密怛哩智。又云。蜜怛哩孤蜜怛哩智作麼生。代云𭊘啉。又云礚。一日云。三十年後會去在。代云。點兒落節。或云。頭上霹靂即不問爾。脚下龍過道將一句來。代云。朝起雲夜降雨。師問僧。德山便棒。爾道學人還有長處也無。代云無端。一日云。一切智智清淨中。還有生滅麼。代云。夜叉說半偈。或云。若知去處。什麼劫中無祖佛。代云發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。舉一不得舉二。爾若舉二。放爾舉三。代云開。師或云。天堂地獄鑊湯鑪炭蓋却爾頭。三世諸佛總在爾脚跟下。三十年後鼻孔遼天。代云。不可更作野狐精見解也。一日云。五音六律是有是無。代云。不可蝦蟇窟裏作活計。師或云。一句該通五千餘首。蘇嚕薩訶。代云。三門頭打鼓。佛殿裏行香。師或云。如今半夏也。敲礚處道將一句來。師復云。蜜怛哩孤密怛哩智。又云。蜜怛哩孤蜜怛哩智作麼生。代云𭊘啉。又云礚。一日云。三十年後會去在。代云。點兒落節。或云。頭上霹靂即不問爾。脚下龍過道將一句來。代云。朝起雲夜降雨。師問僧。德山便棒。爾道學人還有長處也無。代云無端。一日云。一切智智清淨中。還有生滅麼。代云。夜叉說半偈。或云。若知去處。什麼劫中無祖佛。代云發。

示眾云。作麼生是不露鋒骨句。代云。今時人須是明明向道始得。師乃有頌。不露鋒骨句。未語先分付。進步口喃喃。知君大罔措。或云。十方國土中。唯有一乘法。爾道自己在一乘法裏一乘法外。代云入。又云是。一日云。紐半破三針筒。鼻孔裏道將一句來。代云。海裏使風山上船。或云。折半列三針筒。鼻孔在什麼處。與我箇箇拈出來看。代云。上中下。或云。分疆列土作麼生道。代云。文殊自文殊。解脫自解脫。師或云。衲僧須得巴鼻即識得天下人。作麼生是衲僧巴鼻。代云。德山棒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。作麼生是不露鋒骨句。代云。今時人須是明明向道始得。師乃有頌。不露鋒骨句。未語先分付。進步口喃喃。知君大罔措。或云。十方國土中。唯有一乘法。爾道自己在一乘法裏一乘法外。代云入。又云是。一日云。紐半破三針筒。鼻孔裏道將一句來。代云。海裏使風山上船。或云。折半列三針筒。鼻孔在什麼處。與我箇箇拈出來看。代云。上中下。或云。分疆列土作麼生道。代云。文殊自文殊。解脫自解脫。師或云。衲僧須得巴鼻即識得天下人。作麼生是衲僧巴鼻。代云。德山棒。

示眾云。淺聞即深悟。深聞即不悟。代云。迷逢達磨。或云。衲僧須識古人眼。作麼生是古人眼。代云。蝦蟇跳上天。一日云。處處道將一句來。代云。鬧市裏天子。百草頭上老僧。或云。暗道將一句來。代云。藏頭露尾。一日云。將南作北將北作南。作麼生道。代云。由阿誰。或云。未打板已前。道將一句來。代云。著什麼來由。一日云。以有為有。作麼生免得去。代云患。師或云。解患非患明得了。作麼生是眼。代云。晝見日。夜見星。一日云。明暗為什麼不相管。代云。難為怪笑。或云。過在什麼處。得與麼難。代云辨。一日云。渺漫不分。是什麼人分上事。代云。不可作沙彌行者見解也。師或拈起拄杖云。莫道老和尚瞞爾。貴之與賤縱橫十字。一時這裏會得了。莫辜負老僧。代云。百鳥為子屈。又云。抑與之與。師或云。見麼。自云見。又云。見什麼代云花。師舉古人云。至道無難唯嫌揀擇。這箇是僧堂。這箇是佛殿。那箇是不揀擇。代云。何必如此。師或云。全抽半抽作麼生道。復云。作麼生是半抽。代云。跳出死蝦蟇。又云。作麼生是全抽。代云。案山雷主山雨。師或云。爾自鈍置。第一不得錯舉。代云。事不孤起。一日云。識得道得出來道看。話端道什麼。代云。識罪。或云。作麼生是不再問底句。代云。今年春氣早。夜來陽鳥啼。又云。佛殿裏裝香。三門前合掌。一日云。入夏來十一日也。還得入頭麼。作麼生道。代云。來日十二。師因喫茶拈起茶盞云。一口吞盡。作麼生。代云。茶又喫却。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。淺聞即深悟。深聞即不悟。代云。迷逢達磨。或云。衲僧須識古人眼。作麼生是古人眼。代云。蝦蟇跳上天。一日云。處處道將一句來。代云。鬧市裏天子。百草頭上老僧。或云。暗道將一句來。代云。藏頭露尾。一日云。將南作北將北作南。作麼生道。代云。由阿誰。或云。未打板已前。道將一句來。代云。著什麼來由。一日云。以有為有。作麼生免得去。代云患。師或云。解患非患明得了。作麼生是眼。代云。晝見日。夜見星。一日云。明暗為什麼不相管。代云。難為怪笑。或云。過在什麼處。得與麼難。代云辨。一日云。渺漫不分。是什麼人分上事。代云。不可作沙彌行者見解也。師或拈起拄杖云。莫道老和尚瞞爾。貴之與賤縱橫十字。一時這裏會得了。莫辜負老僧。代云。百鳥為子屈。又云。抑與之與。師或云。見麼。自云見。又云。見什麼代云花。師舉古人云。至道無難唯嫌揀擇。這箇是僧堂。這箇是佛殿。那箇是不揀擇。代云。何必如此。師或云。全抽半抽作麼生道。復云。作麼生是半抽。代云。跳出死蝦蟇。又云。作麼生是全抽。代云。案山雷主山雨。師或云。爾自鈍置。第一不得錯舉。代云。事不孤起。一日云。識得道得出來道看。話端道什麼。代云。識罪。或云。作麼生是不再問底句。代云。今年春氣早。夜來陽鳥啼。又云。佛殿裏裝香。三門前合掌。一日云。入夏來十一日也。還得入頭麼。作麼生道。代云。來日十二。師因喫茶拈起茶盞云。一口吞盡。作麼生。代云。茶又喫却。

示眾云。西天二十八祖唐土六祖天下老和尚。總出頭來。過在什麼處。又云。爾在此間三冬兩夏。忽然出外。有人問雲門老和尚道什麼。爾向他道什麼。代云。驀面唾這野狐精。代前語云。他不是顛。或云。古人道。從門入者非寶。作麼生是門。代云。道得也無用處。因聞鼓聲云。鼓聲咬破七條。又指僧云。抱取猫兒來。代云。不用別人。師問僧。行脚事即不問汝。三十二相八十種好道將一句來。還有人道得麼。代云。怛薩阿竭二千年。師或云。不問汝叢林言教。這箇是天這箇是地。以手指身云。這箇是我。又指露柱云。這箇是露柱。那箇是佛法。代云。也大難。師在僧堂中喫茶。拈起托子云。蒸餅饅頭一任汝喫。爾道這箇是什麼。代云。乾狗屎。又云。茶又喫了也。師或云。爾還識德山麼。莫道我壓良為賤。代云。也知和尚因某甲置得。師聞齋鼓聲云。爾道鼓因什麼置得。代云。因皮置得。師聞齋鼓聲云。爾還識得老婆禪麼。代云。鼓聲喚喫飯去。一日云。古人道。巧拙具生殺。作麼生是生殺。代云。疋上不足。疋不有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾云。西天二十八祖唐土六祖天下老和尚。總出頭來。過在什麼處。又云。爾在此間三冬兩夏。忽然出外。有人問雲門老和尚道什麼。爾向他道什麼。代云。驀面唾這野狐精。代前語云。他不是顛。或云。古人道。從門入者非寶。作麼生是門。代云。道得也無用處。因聞鼓聲云。鼓聲咬破七條。又指僧云。抱取猫兒來。代云。不用別人。師問僧。行脚事即不問汝。三十二相八十種好道將一句來。還有人道得麼。代云。怛薩阿竭二千年。師或云。不問汝叢林言教。這箇是天這箇是地。以手指身云。這箇是我。又指露柱云。這箇是露柱。那箇是佛法。代云。也大難。師在僧堂中喫茶。拈起托子云。蒸餅饅頭一任汝喫。爾道這箇是什麼。代云。乾狗屎。又云。茶又喫了也。師或云。爾還識德山麼。莫道我壓良為賤。代云。也知和尚因某甲置得。師聞齋鼓聲云。爾道鼓因什麼置得。代云。因皮置得。師聞齋鼓聲云。爾還識得老婆禪麼。代云。鼓聲喚喫飯去。一日云。古人道。巧拙具生殺。作麼生是生殺。代云。疋上不足。疋不有餘。

上堂。大眾集已。師云。大眾齋去。却問僧。爾道我教伊去。還有過也無。代云。也不是和尚特地如此。師行次。以拄杖打露柱一下云。新羅天子。勃跳上梵天。代云。無端。師或云。世諦不要道。佛法道將一句來。代云。父子之情。一日云。通明底人什麼物與麼來。代云。莫教屈著人。又云。釋迦老子須彌山。或云。古人道。朝朝抱佛眠。起時還共起。爾道見解朦朧底人作麼生。代云未到。問僧云。眼中無色識。識中無色眼。色眼二俱無。何能令見色。去却古人。道將一句來。代云。把將饅頭蒸餅來。又云。雪上更加霜。又云。有什麼。師或云。幡竿頭倒卓。是第幾機。代云打。一日云。學佛法底人如恒河沙。百草頭上道將一句來。代云俱。師因出門云。古人道。從門入者非寶。汝道從門出者作麼生。代云一。師入堂齋次。指聖僧供鉢。問僧云。爾若喫盡。又在解脫深坑裏。爾若喫不盡。又不唧𠺕。作麼生。代云。大眾喫飯次。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。大眾集已。師云。大眾齋去。却問僧。爾道我教伊去。還有過也無。代云。也不是和尚特地如此。師行次。以拄杖打露柱一下云。新羅天子。勃跳上梵天。代云。無端。師或云。世諦不要道。佛法道將一句來。代云。父子之情。一日云。通明底人什麼物與麼來。代云。莫教屈著人。又云。釋迦老子須彌山。或云。古人道。朝朝抱佛眠。起時還共起。爾道見解朦朧底人作麼生。代云未到。問僧云。眼中無色識。識中無色眼。色眼二俱無。何能令見色。去却古人。道將一句來。代云。把將饅頭蒸餅來。又云。雪上更加霜。又云。有什麼。師或云。幡竿頭倒卓。是第幾機。代云打。一日云。學佛法底人如恒河沙。百草頭上道將一句來。代云俱。師因出門云。古人道。從門入者非寶。汝道從門出者作麼生。代云一。師入堂齋次。指聖僧供鉢。問僧云。爾若喫盡。又在解脫深坑裏。爾若喫不盡。又不唧𠺕。作麼生。代云。大眾喫飯次。

上堂云。劃斷即不可。復云。爾若不會。三十年後莫道不見老僧。代云。和尚恐人埋沒。代前語云。今日上堂大眾著便。師或以拄杖打露柱一下云。爾作麼生不說禪。復云。埋沒人家男女。無對。自云。擔枷過狀。自代前語云。爭怪得別人。師或云。湖裏魚變成龍即不問爾。作麼生是針眼魚。代云點。師聞打槌聲云。妙喜世界百雜碎。擎鉢盂向湖南城裏喫粥。代云。浴後喫。一日云。什麼語中無世諦什麼語中無地獄。代云。天晴日出雨下雷興。或云。平常心是道。爾平常道將一句來。代云。五箇餬餅三箇䭔。一日云。一句辨邪正。忽有人問。作麼生是辨邪正底句。爾作麼生道。代云。西天與此土不同。或云。今日已前不要。今日已後不要。正當今日道將一句來。代云正好。師或云。病遇因即瘥。爾道遇什麼因道得底道看。代云尚。或云。鉢盂匙筯與露柱相去多少。代云。分開好。又云。尋常得此便。一日云。當鋒一句作麼生道。代云領。或云。作麼生是辨慈風一句。代云。識取好。一日云。迷身一句作麼生道。代云。昨日雷聲起。今朝陽鳥啼。師或云。不用勃跳。道將一句來。代云。死蛤跛也無用處。一日云。作麼生是提婆宗。代云。西天令嚴此土還較。或云。汝道何物具四德。代云。死猫兒。又云。把不具底來。一日云。荊棘不彫擇。道將一句來代云。拈放一邊。或云。有一切見底人是什麼人。代云。三家村裏納稅漢。一日云。不占田地。道將一句來。代云。總屬和尚。或云。倒道將一句來看。代云訶薩。一日云。息節一句作麼生道。代云。知時好。師或云。天下亂走。將什麼過水。代云。且曬著。師或時拈拄杖作射勢云。官家進器械來也。看看。代云。和尚不得放過。又云。僧堂前。師或云。一夜展脚睡天明。道將一句來。代云。何不快起。或云。作麼生是赤脫一句。代云。也大無端。一日云。以有為有。此人過在什麼處。代云苦。或云。還有不識祖師底人麼。代云。仁義道中。又云不患。一日云。識過無過。不識過過也不知。代云熱。或云。曹溪路上還有俗談也無。代云。二事一時。一日云。佛法外置將一問來。代云。一箇便多。或云。既知來處。什麼劫中無祖師。代云。某甲今年不著便。或云。寸草不生不學禪不學道。代云。是什麼閑。或云。還有吞不盡句麼。代云蛇。師行次。以拄杖打露柱一下云。什麼處來。自云。西天來。復云。來這裏作什麼。自云。說佛法。乃喝云。欺我唐土人。又以拄杖打一下便行。却拈問僧。汝道我意作麼生。僧便問。秖如師意作麼生。代云。不用行主。又云。師子咬人。復問僧。秖如當機 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。劃斷即不可。復云。爾若不會。三十年後莫道不見老僧。代云。和尚恐人埋沒。代前語云。今日上堂大眾著便。師或以拄杖打露柱一下云。爾作麼生不說禪。復云。埋沒人家男女。無對。自云。擔枷過狀。自代前語云。爭怪得別人。師或云。湖裏魚變成龍即不問爾。作麼生是針眼魚。代云點。師聞打槌聲云。妙喜世界百雜碎。擎鉢盂向湖南城裏喫粥。代云。浴後喫。一日云。什麼語中無世諦什麼語中無地獄。代云。天晴日出雨下雷興。或云。平常心是道。爾平常道將一句來。代云。五箇餬餅三箇䭔。一日云。一句辨邪正。忽有人問。作麼生是辨邪正底句。爾作麼生道。代云。西天與此土不同。或云。今日已前不要。今日已後不要。正當今日道將一句來。代云正好。師或云。病遇因即瘥。爾道遇什麼因道得底道看。代云尚。或云。鉢盂匙筯與露柱相去多少。代云。分開好。又云。尋常得此便。一日云。當鋒一句作麼生道。代云領。或云。作麼生是辨慈風一句。代云。識取好。一日云。迷身一句作麼生道。代云。昨日雷聲起。今朝陽鳥啼。師或云。不用勃跳。道將一句來。代云。死蛤跛也無用處。一日云。作麼生是提婆宗。代云。西天令嚴此土還較。或云。汝道何物具四德。代云。死猫兒。又云。把不具底來。一日云。荊棘不彫擇。道將一句來代云。拈放一邊。或云。有一切見底人是什麼人。代云。三家村裏納稅漢。一日云。不占田地。道將一句來。代云。總屬和尚。或云。倒道將一句來看。代云訶薩。一日云。息節一句作麼生道。代云。知時好。師或云。天下亂走。將什麼過水。代云。且曬著。師或時拈拄杖作射勢云。官家進器械來也。看看。代云。和尚不得放過。又云。僧堂前。師或云。一夜展脚睡天明。道將一句來。代云。何不快起。或云。作麼生是赤脫一句。代云。也大無端。一日云。以有為有。此人過在什麼處。代云苦。或云。還有不識祖師底人麼。代云。仁義道中。又云不患。一日云。識過無過。不識過過也不知。代云熱。或云。曹溪路上還有俗談也無。代云。二事一時。一日云。佛法外置將一問來。代云。一箇便多。或云。既知來處。什麼劫中無祖師。代云。某甲今年不著便。或云。寸草不生不學禪不學道。代云。是什麼閑。或云。還有吞不盡句麼。代云蛇。師行次。以拄杖打露柱一下云。什麼處來。自云。西天來。復云。來這裏作什麼。自云。說佛法。乃喝云。欺我唐土人。又以拄杖打一下便行。却拈問僧。汝道我意作麼生。僧便問。秖如師意作麼生。代云。不用行主。又云。師子咬人。復問僧。秖如當機

。合下得什麼語。代云發。又云。百歲老兒作歌舞。一日云。驀劄一句作麼生道。代云。因一事長一智。或云。大藏教將什麼辨。代云點。一日云。佛殿為什麼不見僧堂。代云痛。或云。衲僧鼻孔即不問汝。泥裏洗土塊道將一句來。代但彈指。又云。衲僧鼻孔又作麼生道。代云。翫山翫水。師或問僧。作麼生是不寂句。無對。師云。汝問我。與汝道。僧便問。作麼生是不寂句。師云𭊘。代前語云。不可向鬼窟裏作活計。又云。作麼生是𭊘。代云。會此意。又云。文殊五字。或云。作麼生是入鄉隨俗底句。代云。君子可八。一日云。作麼生是提綱一句。代云。雪峯南趙州北。一日云靈苗不動根。過在什麼處。代云。誤却多少人。或云。一顆圓光明已久。作麼生是一顆圓光。代云。謝和尚重重相為。師或云。作麼生是對明一句。代云露。師或云。非色非聲體上明得是第幾機。代云。不可向野狐窟裏作活計。一日云。布幔天網打龍。布絲網撈鰕摝蜆。爾道螺蚌落在什麼處。代云具眼。師因卸却七條語僧云。汝道來生莫不會佛法麼。僧無語。代云。和尚幸是大人。又云。某甲不敢道。復云。為什麼不敢道。又云。自有和尚在。師歲夜問僧。餅啖是羅漢藥石。還將得饆鑼䭔子來麼。無對。代云。今日東風起。師或云。爾若不相當。且向古人建化門中道將一句來。若道不得。向異處道將一句來。作麼生道。代云。前來猶是可。一日云。遠即照近即明。作麼生道。代云。入水始見長人。又云。更不要也。師或拈拄杖云。且向這裏會。也有利益。也無利益。總不會。顢頇佛性儱侗真如。代云。疋上不足。疋下有餘。一日云。萬法從什麼處起。代云。不可向和尚道蝦蟇口裏也。因齋時聞鼓聲云。古人道。一切聲是佛聲。喚作佛聲喚作鼓聲。代云。和尚道了也。又云。和尚不宜喫麫。因見僧來參。師打露柱一下云。來這裏瞞我。代云。但打露柱。一摑云。為人自安。一日云。至道無難唯嫌揀擇。作麼生是不揀擇。又云。如來妙色身羅羅李。代云不出。代前語云。古人道了也。因齋時打帳座一下云。這箇喫。又打飯床一下云。這箇不喫。代云。一槌兩當。因般米問僧。人擔米米擔人。代云。總得。又云。般米辛苦猶是可。又問僧。大橋有多少米。僧云。七十碩。師拈起拄杖云。七十碩米一時在拄杖頭上。擔將來即得。若擔不得。餓殺爾。代云。不可為小小。一日云。有所說野干鳴。無所說師子吼。我與麼是野干鳴。作麼生是師子吼。代云。九九八十一。師或云。埋沒兩字不用道著。代云。深領和尚慈悲。又云。因某甲所置。師或云。善財入門也作麼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。合下得什麼語。代云發。又云。百歲老兒作歌舞。一日云。驀劄一句作麼生道。代云。因一事長一智。或云。大藏教將什麼辨。代云點。一日云。佛殿為什麼不見僧堂。代云痛。或云。衲僧鼻孔即不問汝。泥裏洗土塊道將一句來。代但彈指。又云。衲僧鼻孔又作麼生道。代云。翫山翫水。師或問僧。作麼生是不寂句。無對。師云。汝問我。與汝道。僧便問。作麼生是不寂句。師云𭊘。代前語云。不可向鬼窟裏作活計。又云。作麼生是𭊘。代云。會此意。又云。文殊五字。或云。作麼生是入鄉隨俗底句。代云。君子可八。一日云。作麼生是提綱一句。代云。雪峯南趙州北。一日云靈苗不動根。過在什麼處。代云。誤却多少人。或云。一顆圓光明已久。作麼生是一顆圓光。代云。謝和尚重重相為。師或云。作麼生是對明一句。代云露。師或云。非色非聲體上明得是第幾機。代云。不可向野狐窟裏作活計。一日云。布幔天網打龍。布絲網撈鰕摝蜆。爾道螺蚌落在什麼處。代云具眼。師因卸却七條語僧云。汝道來生莫不會佛法麼。僧無語。代云。和尚幸是大人。又云。某甲不敢道。復云。為什麼不敢道。又云。自有和尚在。師歲夜問僧。餅啖是羅漢藥石。還將得饆鑼䭔子來麼。無對。代云。今日東風起。師或云。爾若不相當。且向古人建化門中道將一句來。若道不得。向異處道將一句來。作麼生道。代云。前來猶是可。一日云。遠即照近即明。作麼生道。代云。入水始見長人。又云。更不要也。師或拈拄杖云。且向這裏會。也有利益。也無利益。總不會。顢頇佛性儱侗真如。代云。疋上不足。疋下有餘。一日云。萬法從什麼處起。代云。不可向和尚道蝦蟇口裏也。因齋時聞鼓聲云。古人道。一切聲是佛聲。喚作佛聲喚作鼓聲。代云。和尚道了也。又云。和尚不宜喫麫。因見僧來參。師打露柱一下云。來這裏瞞我。代云。但打露柱。一摑云。為人自安。一日云。至道無難唯嫌揀擇。作麼生是不揀擇。又云。如來妙色身羅羅李。代云不出。代前語云。古人道了也。因齋時打帳座一下云。這箇喫。又打飯床一下云。這箇不喫。代云。一槌兩當。因般米問僧。人擔米米擔人。代云。總得。又云。般米辛苦猶是可。又問僧。大橋有多少米。僧云。七十碩。師拈起拄杖云。七十碩米一時在拄杖頭上。擔將來即得。若擔不得。餓殺爾。代云。不可為小小。一日云。有所說野干鳴。無所說師子吼。我與麼是野干鳴。作麼生是師子吼。代云。九九八十一。師或云。埋沒兩字不用道著。代云。深領和尚慈悲。又云。因某甲所置。師或云。善財入門也作麼

生道得出去。代云。朝遊羅浮。師或云。餬餅從爾橫咬竪咬。不離這裏道將一句來。代云。今日新麫。一日云。有賞有罰道將一句來。代云。遇賤即貴天晴日出。或云。龍潛師溺起自何來。作麼生是不活底句。代云。有什麼難辨。一日云。敲礚一句作麼生道。代云。驢生馲𩢷馬生騾。或云。作麼生得道斷商量。代云。來年更有新條在。惱亂春風卒未休。一日云。辨得親疎。為什麼被親疎所使。代云。阿誰置得。或云。古人道。會即途中受用。不會即世諦流布。完圝道將一句來。代云。一錢兩箇二錢三箇。一日云。一句道將來。代云。疋上不足。因夏末問僧。初秋夏末不觸平常。道將一句來。代云。初三十一中九下七。師問僧。通身是水阿誰喫。代云。洎與和尚作笑具。一日云。三日不相見。不得作舊時看。作麼生。代云千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生道得出去。代云。朝遊羅浮。師或云。餬餅從爾橫咬竪咬。不離這裏道將一句來。代云。今日新麫。一日云。有賞有罰道將一句來。代云。遇賤即貴天晴日出。或云。龍潛師溺起自何來。作麼生是不活底句。代云。有什麼難辨。一日云。敲礚一句作麼生道。代云。驢生馲𩢷馬生騾。或云。作麼生得道斷商量。代云。來年更有新條在。惱亂春風卒未休。一日云。辨得親疎。為什麼被親疎所使。代云。阿誰置得。或云。古人道。會即途中受用。不會即世諦流布。完圝道將一句來。代云。一錢兩箇二錢三箇。一日云。一句道將來。代云。疋上不足。因夏末問僧。初秋夏末不觸平常。道將一句來。代云。初三十一中九下七。師問僧。通身是水阿誰喫。代云。洎與和尚作笑具。一日云。三日不相見。不得作舊時看。作麼生。代云千。

雲門匡真禪師廣錄卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲門匡真禪師廣錄卷中