雲門匡真禪師廣錄卷上并序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲門匡真禪師廣錄卷上并序

祖燈相繼數百年間。出類邁倫。超今越古。盡妙盡神。道盛行於天下者數人而已。雲門大宗師特為之最。擒縱舒卷縱橫變化。放開江海。魚龍得游泳之方。把斷乾坤。鬼神無行走之路。草木亦當稽首。土石為之發光。其傳於世者。對機室錄垂代勘辨。行錄歲久或有差舛。今參考刊正一新鏤板。以永流播。益使本分鉗鎚金聲而玉振。崢嶸世界瓦解而氷銷。必若列派分宗。不免將錯就錯。論功紀德。已是埋沒前賢。畫樣起模。適足糊塗後學。若是頂門有眼甚處與雲門相見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祖燈相繼數百年間。出類邁倫。超今越古。盡妙盡神。道盛行於天下者數人而已。雲門大宗師特為之最。擒縱舒卷縱橫變化。放開江海。魚龍得游泳之方。把斷乾坤。鬼神無行走之路。草木亦當稽首。土石為之發光。其傳於世者。對機室錄垂代勘辨。行錄歲久或有差舛。今參考刊正一新鏤板。以永流播。益使本分鉗鎚金聲而玉振。崢嶸世界瓦解而氷銷。必若列派分宗。不免將錯就錯。論功紀德。已是埋沒前賢。畫樣起模。適足糊塗後學。若是頂門有眼甚處與雲門相見。

熙寧丙辰三月二十五日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熙寧丙辰三月二十五日

權發遣兩浙轉運副使公事蘇澥序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 權發遣兩浙轉運副使公事蘇澥序

門人明識大師賜紫守堅集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人明識大師賜紫守堅集

對機三百二十則 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對機三百二十則

師上堂良久云。夫唱道之機。固難諧剖。若也一言相契。猶是多途。況復刀刀。有何所益。然且教乘之中。各有殊分。律為戒學。經為定學。論為慧學。三藏五乘五時八教。各有所歸。然一乘圓頓也大難明。直下明得。與衲僧天地懸殊。若向衲僧門下。句裏呈機。徒勞佇思。門庭敲磕千差萬別。擬欲進步向前過在。尋他舌頭布路。從上來事合作麼生。向者裏道圓道頓得麼。者邊那邊得麼。莫錯會好。莫見與麼道。便向不圓不頓處卜度。者裏也。須是箇人始得。莫將依師語相似語則度語。到處呈中將為自己見解。莫錯會。秖如今有什麼事。對眾決擇看。時有州主何公。禮拜問曰。弟子請益。師云。目前無異草。有官問。佛法如水中月。是不。師云。清波無透路。進云。和尚從何得。師云。再問復何來。進云。正與麼時如何。師云。重疊關山路。有官問。千子圍繞。何者為的。師云。化下住持已奉來問。問今日開筵。將何指教。師云。來風深辨。進云。莫秖者便是麼。師云錯。問從上古德以心傳心。今日請師將何施設。師云。有問有答。進云。與麼則不虛施設也。師云。不問不答。問凡有言句。皆是錯。如何是不錯。師云。當風一句起自何來。進云。莫秖者便是也無。師云莫錯。問如何是啐啄之機。師云響。進云。還應也無。師云。且緩緩。問如何是學人的的事。師云。痛領一問。問如何是教外別傳一句。師云。對眾問將來。師云。莫道今日瞞諸人好。抑不得已。向諸人前作一場狼藉。忽被明眼人見。成一場笑具。如今避不得也。且問汝諸人。從來有什麼事。欠少什麼。向汝道無事。已是相埋沒也。須到者箇田地始得。亦莫趁口亂問。自己心裏黑漫漫地。明朝後日大有事在。爾若根思遲迴。且向古人建化門庭。東覷西覷看。是什麼道理。爾欲得會麼。都緣是汝自家無量劫來妄想濃厚。一期聞人說著。便生疑心。問佛問法。問向上問向下。求覓解會。轉沒交涉擬心即差。況復有言莫是不擬心是麼。更有什麼事。珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師上堂良久云。夫唱道之機。固難諧剖。若也一言相契。猶是多途。況復刀刀。有何所益。然且教乘之中。各有殊分。律為戒學。經為定學。論為慧學。三藏五乘五時八教。各有所歸。然一乘圓頓也大難明。直下明得。與衲僧天地懸殊。若向衲僧門下。句裏呈機。徒勞佇思。門庭敲磕千差萬別。擬欲進步向前過在。尋他舌頭布路。從上來事合作麼生。向者裏道圓道頓得麼。者邊那邊得麼。莫錯會好。莫見與麼道。便向不圓不頓處卜度。者裏也。須是箇人始得。莫將依師語相似語則度語。到處呈中將為自己見解。莫錯會。秖如今有什麼事。對眾決擇看。時有州主何公。禮拜問曰。弟子請益。師云。目前無異草。有官問。佛法如水中月。是不。師云。清波無透路。進云。和尚從何得。師云。再問復何來。進云。正與麼時如何。師云。重疊關山路。有官問。千子圍繞。何者為的。師云。化下住持已奉來問。問今日開筵。將何指教。師云。來風深辨。進云。莫秖者便是麼。師云錯。問從上古德以心傳心。今日請師將何施設。師云。有問有答。進云。與麼則不虛施設也。師云。不問不答。問凡有言句。皆是錯。如何是不錯。師云。當風一句起自何來。進云。莫秖者便是也無。師云莫錯。問如何是啐啄之機。師云響。進云。還應也無。師云。且緩緩。問如何是學人的的事。師云。痛領一問。問如何是教外別傳一句。師云。對眾問將來。師云。莫道今日瞞諸人好。抑不得已。向諸人前作一場狼藉。忽被明眼人見。成一場笑具。如今避不得也。且問汝諸人。從來有什麼事。欠少什麼。向汝道無事。已是相埋沒也。須到者箇田地始得。亦莫趁口亂問。自己心裏黑漫漫地。明朝後日大有事在。爾若根思遲迴。且向古人建化門庭。東覷西覷看。是什麼道理。爾欲得會麼。都緣是汝自家無量劫來妄想濃厚。一期聞人說著。便生疑心。問佛問法。問向上問向下。求覓解會。轉沒交涉擬心即差。況復有言莫是不擬心是麼。更有什麼事。珍重。

問如何是雲門一曲。師云。臘月二十五。進云。唱者如何。師云。且緩緩。問如何是祖師西來意。師云。日裏看山。問如何是和尚家風。師云。久雨不晴。進云。如何是久雨不晴。師云。曬㫰著。問如何是不帶眹。師云。天台普請。南嶽遊山。問如何是向上一路。師云。九九八十一。問如何是學人自己。師云。遊山翫水。進云。如何是和尚自己。師云。賴遇維那不在。問如何是教主。師云。太無禮生。問如何是一代時教。師云。對一說。問如何是正法眼。師云普。問如何是端坐念實相。師云。河裏失錢河裏摝。問如何是沙門行。師云。會不得。進云。為什麼會不得。師云。秖守會不得。問如何是尋常之用。師云。且那裏葛藤去。問如何是教意。師云。爾看什麼經。僧云。般若經。師云。一切智智清淨。還夢見未。僧云。一切智智清淨且置。如何是教意。師云。心不負人面無慚色。放爾三十棒。問如何報得四恩三有去。師云。抱頭哭蒼天。問如何是正法眼。師云。粥飯氣。問如何是三昧。師云。到老僧一問。還我一句來。問如何是諸佛出身處。師云。東山水上行。問乞師指箇入路。師云。喫粥喫飯。師云。我事不獲已。向爾諸人道。直下無事。早是相埋沒也。更欲蹋步向前尋言逐句求覓解會。千差萬別廣設問難。贏得一場。口滑。去道轉遠。有什麼歇時。秖此箇事。若在言。語上。三乘十二分教豈是無言語。因什麼道教外別傳。若從學解機智。秖如十地聖人說法如雲如雨。猶被訶責見性如隔羅縠。以此故知。一切有心天地懸殊。雖然如此若是得底人。道火不能燒口。終日說事。未嘗挂著脣齒。未曾道著一字。終日著衣喫飯。未曾觸著一粒米挂一縷絲。雖然如此。猶是門庭之說。須是實得與麼始得。若約衲僧門下句裏呈機。徒勞佇思。直饒一句下承當得。猶是瞌睡漢。時有僧問。如何是一句。師云舉。問如何是說時默。師云。清機歷掌。進云。如何是默時說。師云嗄。進云。不默不說時如何。師將棒趁問如何是雲門劍。師云祖。問如何是諸佛出身處。師云。更請一問。問如何是露地白牛。師云。覿機無改路。進云。放著什麼處。師云。再舉不逾塵。問如何是塵塵三昧。師云。桶裏水鉢裏飯。問如何是一如體玄。師云。欠爾一問。問如何是玄中的。師云𡎺。進云。如何即是。師云。速退速退。妨他別人問。問如何是非思量處。師云。識情難測。問鑿壁偷光時如何。師云恰。問一言道盡時如何。師云裂破。進云。和尚作麼生下手拈掇。師云。拈取糞箕掃箒來。問如何舉唱即得不負來機。師云。道什麼。進云。還可來意也無。師云。且緩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問如何是雲門一曲。師云。臘月二十五。進云。唱者如何。師云。且緩緩。問如何是祖師西來意。師云。日裏看山。問如何是和尚家風。師云。久雨不晴。進云。如何是久雨不晴。師云。曬㫰著。問如何是不帶眹。師云。天台普請。南嶽遊山。問如何是向上一路。師云。九九八十一。問如何是學人自己。師云。遊山翫水。進云。如何是和尚自己。師云。賴遇維那不在。問如何是教主。師云。太無禮生。問如何是一代時教。師云。對一說。問如何是正法眼。師云普。問如何是端坐念實相。師云。河裏失錢河裏摝。問如何是沙門行。師云。會不得。進云。為什麼會不得。師云。秖守會不得。問如何是尋常之用。師云。且那裏葛藤去。問如何是教意。師云。爾看什麼經。僧云。般若經。師云。一切智智清淨。還夢見未。僧云。一切智智清淨且置。如何是教意。師云。心不負人面無慚色。放爾三十棒。問如何報得四恩三有去。師云。抱頭哭蒼天。問如何是正法眼。師云。粥飯氣。問如何是三昧。師云。到老僧一問。還我一句來。問如何是諸佛出身處。師云。東山水上行。問乞師指箇入路。師云。喫粥喫飯。師云。我事不獲已。向爾諸人道。直下無事。早是相埋沒也。更欲蹋步向前尋言逐句求覓解會。千差萬別廣設問難。贏得一場。口滑。去道轉遠。有什麼歇時。秖此箇事。若在言。語上。三乘十二分教豈是無言語。因什麼道教外別傳。若從學解機智。秖如十地聖人說法如雲如雨。猶被訶責見性如隔羅縠。以此故知。一切有心天地懸殊。雖然如此若是得底人。道火不能燒口。終日說事。未嘗挂著脣齒。未曾道著一字。終日著衣喫飯。未曾觸著一粒米挂一縷絲。雖然如此。猶是門庭之說。須是實得與麼始得。若約衲僧門下句裏呈機。徒勞佇思。直饒一句下承當得。猶是瞌睡漢。時有僧問。如何是一句。師云舉。問如何是說時默。師云。清機歷掌。進云。如何是默時說。師云嗄。進云。不默不說時如何。師將棒趁問如何是雲門劍。師云祖。問如何是諸佛出身處。師云。更請一問。問如何是露地白牛。師云。覿機無改路。進云。放著什麼處。師云。再舉不逾塵。問如何是塵塵三昧。師云。桶裏水鉢裏飯。問如何是一如體玄。師云。欠爾一問。問如何是玄中的。師云𡎺。進云。如何即是。師云。速退速退。妨他別人問。問如何是非思量處。師云。識情難測。問鑿壁偷光時如何。師云恰。問一言道盡時如何。師云裂破。進云。和尚作麼生下手拈掇。師云。拈取糞箕掃箒來。問如何舉唱即得不負來機。師云。道什麼。進云。還可來意也無。師云。且緩

緩師云。三乘十二分教橫說竪說。天下老和尚縱橫十字說。與我拈針鋒許說底道理將來看。與麼道早是死馬醫。雖然如此。且有幾箇到此境界。不敢望爾言中有響句裏藏鋒。瞬目千差風恬浪靜。伏惟尚饗。問如何是透法身句。師云。北斗裏藏身。問如何是本來宗。師云。不問不答。問如何是三界唯心萬法唯識。師云。我今日不答話。進云。為什麼不答話。師云。驢年會麼。問如何是吹毛劍。師云骼。又云胔。問如何是內外光。師云。向什麼處問。學云。如何明達。師云。忽然有人問爾。作麼生道。進云。明達後如何。師云。明即且置。還我達來。問如何是切急一句。師云吃。問如何是本來心。師云。舉起分明。問如何是衲僧孔竅。師云。放過一著。進云。請師道。師云。對牛彈琴。問如何是大乘修行。師云。一榼在手。問如何是一切智智清淨。師云。僧堂入佛殿。問如何是不挂脣吻一句。師云。合取狗口。問如何是海印三昧。師云。爾但禮拜。問著待我東行西行。問如何轉動即得不落階級。師云。南斗七北斗八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緩師云。三乘十二分教橫說竪說。天下老和尚縱橫十字說。與我拈針鋒許說底道理將來看。與麼道早是死馬醫。雖然如此。且有幾箇到此境界。不敢望爾言中有響句裏藏鋒。瞬目千差風恬浪靜。伏惟尚饗。問如何是透法身句。師云。北斗裏藏身。問如何是本來宗。師云。不問不答。問如何是三界唯心萬法唯識。師云。我今日不答話。進云。為什麼不答話。師云。驢年會麼。問如何是吹毛劍。師云骼。又云胔。問如何是內外光。師云。向什麼處問。學云。如何明達。師云。忽然有人問爾。作麼生道。進云。明達後如何。師云。明即且置。還我達來。問如何是切急一句。師云吃。問如何是本來心。師云。舉起分明。問如何是衲僧孔竅。師云。放過一著。進云。請師道。師云。對牛彈琴。問如何是大乘修行。師云。一榼在手。問如何是一切智智清淨。師云。僧堂入佛殿。問如何是不挂脣吻一句。師云。合取狗口。問如何是海印三昧。師云。爾但禮拜。問著待我東行西行。問如何轉動即得不落階級。師云。南斗七北斗八。

上堂云。諸兄弟盡是諸方參尋知識。決擇生死。到處豈無老宿垂慈方便之詞。還有透不得底句麼出來舉看。待老漢與汝大家商量。有麼有麼。時有僧出擬伸問次。師云。去去西天路迢迢十萬餘。便下座。問如何是當今施設。師云。道即不難。鑒從何來。問如何是不睡底眼。師云。不省。問如何是不犯之令。師云。那箇師僧還見麼。問如何是大人相。師乃擎拳。問如何是學人切急處。師云。爾怕我不知。問如何是佛法大意。師云。一佛二菩薩。問如何是雪嶺泥牛吼。師云。山河走。進云。如何是雲門木馬嘶。師云。天地黑。問如何是兄弟添十字。師云。我共汝說葛藤。問如何是和尚為人一句。師云。心不負人面無慚色。速禮三拜。問如何是天然之事。師云。蹋步向前作什麼。問如何是教意。師云。吃嘹舌頭更將一問來。問如何是七縱八橫。師云。放汝一著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。諸兄弟盡是諸方參尋知識。決擇生死。到處豈無老宿垂慈方便之詞。還有透不得底句麼出來舉看。待老漢與汝大家商量。有麼有麼。時有僧出擬伸問次。師云。去去西天路迢迢十萬餘。便下座。問如何是當今施設。師云。道即不難。鑒從何來。問如何是不睡底眼。師云。不省。問如何是不犯之令。師云。那箇師僧還見麼。問如何是大人相。師乃擎拳。問如何是學人切急處。師云。爾怕我不知。問如何是佛法大意。師云。一佛二菩薩。問如何是雪嶺泥牛吼。師云。山河走。進云。如何是雲門木馬嘶。師云。天地黑。問如何是兄弟添十字。師云。我共汝說葛藤。問如何是和尚為人一句。師云。心不負人面無慚色。速禮三拜。問如何是天然之事。師云。蹋步向前作什麼。問如何是教意。師云。吃嘹舌頭更將一問來。問如何是七縱八橫。師云。放汝一著。

上堂云。舉一則語。教汝直下承當。早是撒屎著爾頭上也。直饒拈一毛頭。盡大地一時明得。也是剜肉作瘡。雖然如此。也須是實到者箇田地始得。若未且不得掠虛。却須退步向自己根脚下推尋看。是什麼道理。實無絲髮許與汝作解會。與汝作疑惑。況汝等且各各當人。有一段事。大用現前。更不煩汝一毫頭氣力。便與祖佛無別。自是汝諸人信根淺薄惡業濃厚。突然起得如許多頭角。擔鉢囊千鄉萬里受屈作麼。且汝諸人有什麼不足處。大丈夫漢阿誰無分。獨自承當。尚猶不著便。不可受人欺瞞取人處分。纔見老和尚開口便好。把特石驀口塞。便似屎上青蠅相似。鬪咂將去。三箇五箇聚頭商量苦屈兄弟。古人一期為汝諸人不奈何。所以垂一言半句通爾入路。知是般事。拈放一邊。自著些子筋骨。豈不是有少許相親處。快與快與。時不待人。出息不保入息。更有什麼身心閑別處用。切須在意。珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。舉一則語。教汝直下承當。早是撒屎著爾頭上也。直饒拈一毛頭。盡大地一時明得。也是剜肉作瘡。雖然如此。也須是實到者箇田地始得。若未且不得掠虛。却須退步向自己根脚下推尋看。是什麼道理。實無絲髮許與汝作解會。與汝作疑惑。況汝等且各各當人。有一段事。大用現前。更不煩汝一毫頭氣力。便與祖佛無別。自是汝諸人信根淺薄惡業濃厚。突然起得如許多頭角。擔鉢囊千鄉萬里受屈作麼。且汝諸人有什麼不足處。大丈夫漢阿誰無分。獨自承當。尚猶不著便。不可受人欺瞞取人處分。纔見老和尚開口便好。把特石驀口塞。便似屎上青蠅相似。鬪咂將去。三箇五箇聚頭商量苦屈兄弟。古人一期為汝諸人不奈何。所以垂一言半句通爾入路。知是般事。拈放一邊。自著些子筋骨。豈不是有少許相親處。快與快與。時不待人。出息不保入息。更有什麼身心閑別處用。切須在意。珍重。

上堂良久云。觸目不會道。運足焉知路。僧問。如何是觸目菩提。師云。與我拈却佛殿。問如設是最初一句。師云。九九八十一。僧便禮拜。師云。近前來。僧便近前。師便打。問如何是實學底事。師云。大好消息。進云。畢竟是誰家之子。師云。臘月二十五。問承教有言。一切智智清淨時如何。師便唾之。進云。古人方便又作麼生。師云。來來截却汝脚跟。換却汝髑髏。鉢盂裏拈却匙筯。拈將鼻孔來。進云。甚處有許多般。師云。者掠虛漢。便打。問如何是禪。師云是。進云。如何是道。師云得。問如何是一切法皆是佛法。師云。三家村裏老婆盈衢溢路。會麼。學云不會。師云。非但汝不會。大有人不會在。問學人簇簇地。商量箇什麼。師云。大眾久立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂良久云。觸目不會道。運足焉知路。僧問。如何是觸目菩提。師云。與我拈却佛殿。問如設是最初一句。師云。九九八十一。僧便禮拜。師云。近前來。僧便近前。師便打。問如何是實學底事。師云。大好消息。進云。畢竟是誰家之子。師云。臘月二十五。問承教有言。一切智智清淨時如何。師便唾之。進云。古人方便又作麼生。師云。來來截却汝脚跟。換却汝髑髏。鉢盂裏拈却匙筯。拈將鼻孔來。進云。甚處有許多般。師云。者掠虛漢。便打。問如何是禪。師云是。進云。如何是道。師云得。問如何是一切法皆是佛法。師云。三家村裏老婆盈衢溢路。會麼。學云不會。師云。非但汝不會。大有人不會在。問學人簇簇地。商量箇什麼。師云。大眾久立。

上堂云。盡乾坤一時將來著爾眼睫上。爾諸人聞與麼道。不敢望汝出來性燥把老僧打一摑。且緩緩子細看。是有是無。是箇什麼道理。直饒爾向這裏明得。若遇衲僧門下。好槌脚折。若是箇人。聞說道什麼處有老宿出世。便好驀面唾污我耳目。汝若不是箇手脚。纔聞人舉便承當得。早落第二機也。汝不看他德山和尚纔見僧入門。拽拄杖便趁。睦州和尚見僧入門來便云。現成公案。放爾三十棒。自餘之輩合作麼生。若是一般掠虛漢。食人膿唾。記得一堆一擔搕𢶍。到處馳騁驢脣馬觜。誇我解問十轉五轉話。饒爾朝問至夜答到夜論劫。還夢見麼。什麼處是與人著力處。似這般底有人屈衲僧齋也道得飯喫。堪什麼共語處。他日閻羅王面前。不取爾口解說。諸兄弟。若是得底人。他家依眾遣日。若未得。切莫掠虛。不得容易過時。大須子細。古人大有葛藤相為處。秖如雪峯和尚道。盡大地是爾。夾山和尚道。百草頭上薦取老僧。鬧市裏識取天子。洛浦和尚云。一塵纔起大地全收。一毛頭師子全身總是爾。把取飜覆思量看。日久歲深自然有箇入路。此箇事無爾替代處。莫非各在當人分上。老和尚出世。秖為爾作箇證明。爾若有箇入路少許來由。亦昧汝不得。若實未得。方便撥爾即不可。兄弟一等是蹋破草鞋行脚。拋却師長父母。直須著些子眼睛始得。若未有箇入頭處。遇著本色咬猪狗手脚。不惜性命入泥入水相為。有可咬嚼。眨上眉毛高挂鉢囊。十年二十年辦取徹頭。莫愁不成辦。直是今生未得。來生亦不失人身。向此門中亦乃省力。不虛辜負平生。亦不辜負施主師長父母。直須在意。莫空過時。遊州獵縣。橫擔拄杖一千里二千里走。這邊經冬。那邊過夏。好山好水。堪取性多齋供。易得衣鉢。苦屈苦屈。圖他一斗米。失却半年糧。如此行脚有什麼利益。信心檀越一把菜一粒米。作麼生消得。直須自看。無人替代。時不待人。一日眼光落地。前頭將何抵擬。莫一似落湯螃蟹手脚忙亂。無爾掠虛說大話處。莫將等閑空過時光。一失人身萬劫不復。不是小事莫據目前。俗子尚猶道朝聞道夕死可矣。況我沙門合履踐何事。大須努力。珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。盡乾坤一時將來著爾眼睫上。爾諸人聞與麼道。不敢望汝出來性燥把老僧打一摑。且緩緩子細看。是有是無。是箇什麼道理。直饒爾向這裏明得。若遇衲僧門下。好槌脚折。若是箇人。聞說道什麼處有老宿出世。便好驀面唾污我耳目。汝若不是箇手脚。纔聞人舉便承當得。早落第二機也。汝不看他德山和尚纔見僧入門。拽拄杖便趁。睦州和尚見僧入門來便云。現成公案。放爾三十棒。自餘之輩合作麼生。若是一般掠虛漢。食人膿唾。記得一堆一擔搕𢶍。到處馳騁驢脣馬觜。誇我解問十轉五轉話。饒爾朝問至夜答到夜論劫。還夢見麼。什麼處是與人著力處。似這般底有人屈衲僧齋也道得飯喫。堪什麼共語處。他日閻羅王面前。不取爾口解說。諸兄弟。若是得底人。他家依眾遣日。若未得。切莫掠虛。不得容易過時。大須子細。古人大有葛藤相為處。秖如雪峯和尚道。盡大地是爾。夾山和尚道。百草頭上薦取老僧。鬧市裏識取天子。洛浦和尚云。一塵纔起大地全收。一毛頭師子全身總是爾。把取飜覆思量看。日久歲深自然有箇入路。此箇事無爾替代處。莫非各在當人分上。老和尚出世。秖為爾作箇證明。爾若有箇入路少許來由。亦昧汝不得。若實未得。方便撥爾即不可。兄弟一等是蹋破草鞋行脚。拋却師長父母。直須著些子眼睛始得。若未有箇入頭處。遇著本色咬猪狗手脚。不惜性命入泥入水相為。有可咬嚼。眨上眉毛高挂鉢囊。十年二十年辦取徹頭。莫愁不成辦。直是今生未得。來生亦不失人身。向此門中亦乃省力。不虛辜負平生。亦不辜負施主師長父母。直須在意。莫空過時。遊州獵縣。橫擔拄杖一千里二千里走。這邊經冬。那邊過夏。好山好水。堪取性多齋供。易得衣鉢。苦屈苦屈。圖他一斗米。失却半年糧。如此行脚有什麼利益。信心檀越一把菜一粒米。作麼生消得。直須自看。無人替代。時不待人。一日眼光落地。前頭將何抵擬。莫一似落湯螃蟹手脚忙亂。無爾掠虛說大話處。莫將等閑空過時光。一失人身萬劫不復。不是小事莫據目前。俗子尚猶道朝聞道夕死可矣。況我沙門合履踐何事。大須努力。珍重。

問如何是諸佛出身處。師云。佛前裝香佛後合掌。問十二時中。如何得不被諸境惑去。師云。三門頭合掌。問四面森森。如何是靈樹。師云。風鳴雨息。進云。如何是靈樹枝條。師云。曬㫰皮草。問如何是觸目菩提。師云。拈却露柱。學云。露柱豈干他事。師云。驢年會麼。問醍醐上味為什麼飜成毒藥。師云𡎺。問如何是活。師云。心不負人。學云。如何是殺。師云。三日後不得唱衣。學云。不殺不活時如何。師以拄杖趁出。問學人與麼來。請師實說。師云知。問金剛為什麼倒地。師云。不著力。問殺父殺母佛前懺悔。殺佛殺祖向什麼處懺悔。師云露。問不起一念還有過也無。師云。須彌山。問如何是和尚家風。師云。有讀書人來報。問學人有疑請師不責。從上宗乘事作麼生。師云。三拜不虛。問生死到來如何排遣。師云。在什麼處。問如來唯一說無二說。如何是如來說。師云。那箇師僧何不問。問闇中如何辨主。師云。務原是什麼人坐。問學人實問。請師實答。師云。爾作麼生辨。進云。正當與麼時如何。師云的。問從上古德以何為的。師云。看取舌頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問如何是諸佛出身處。師云。佛前裝香佛後合掌。問十二時中。如何得不被諸境惑去。師云。三門頭合掌。問四面森森。如何是靈樹。師云。風鳴雨息。進云。如何是靈樹枝條。師云。曬㫰皮草。問如何是觸目菩提。師云。拈却露柱。學云。露柱豈干他事。師云。驢年會麼。問醍醐上味為什麼飜成毒藥。師云𡎺。問如何是活。師云。心不負人。學云。如何是殺。師云。三日後不得唱衣。學云。不殺不活時如何。師以拄杖趁出。問學人與麼來。請師實說。師云知。問金剛為什麼倒地。師云。不著力。問殺父殺母佛前懺悔。殺佛殺祖向什麼處懺悔。師云露。問不起一念還有過也無。師云。須彌山。問如何是和尚家風。師云。有讀書人來報。問學人有疑請師不責。從上宗乘事作麼生。師云。三拜不虛。問生死到來如何排遣。師云。在什麼處。問如來唯一說無二說。如何是如來說。師云。那箇師僧何不問。問闇中如何辨主。師云。務原是什麼人坐。問學人實問。請師實答。師云。爾作麼生辨。進云。正當與麼時如何。師云的。問從上古德以何為的。師云。看取舌頭。

上堂云。諸和尚子莫妄想。天是天地是地。山是山水是水。僧是僧俗是俗。良久云。與我拈案山來看。便有僧問。學人見山是山見水是水時如何。師云。三門為什麼從這裏過。進云。與麼則不妄想去也。師云。還我話頭來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。諸和尚子莫妄想。天是天地是地。山是山水是水。僧是僧俗是俗。良久云。與我拈案山來看。便有僧問。學人見山是山見水是水時如何。師云。三門為什麼從這裏過。進云。與麼則不妄想去也。師云。還我話頭來。

上堂良久云。還有人道得麼。道得底出來。眾無語。師拈拄杖云。適來是箇小屎坑。如今是箇大屎坑。下座。問萬法歸一。一即不問。如何是萬法。師云。爾來這裏說葛藤瞞我。問聖僧為什麼被大蟲咬。師云。與天下人作牓樣。問十二時中如何用心。即得不負於上來。師云省力。進云。省力事如何。師云。省取前話。問萬機不到處如何知有。師云。該得麼。進云。日用事如何。師云。一箭到新羅。大漢國裏說葛藤。問學人擬伸一問。還許也無。師云。佛不奪眾生所願。問如何舉唱即得不負來機。師云。痛領一問。問千聖功圓。冥然時如何擊琢。師云。句裏明人。問三界中何物勝於佛。師云。通爾一問。問摘葉尋枝即不問。如何是直截根源。師云。速禮三拜。問已事未明。如何指示。師云。不避來機還當得麼。問盡其機來。師還接也無。師云。一問不錯。學云。一問且置。師還接不。師云。細看前話。問毘盧向上即不問。虛空請師留些子。師云。把却汝咽喉。爾作麼生道。問如何是學人自己。師云。一扠一劄。進云。莫便是不。師云蘇嚕蘇嚕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂良久云。還有人道得麼。道得底出來。眾無語。師拈拄杖云。適來是箇小屎坑。如今是箇大屎坑。下座。問萬法歸一。一即不問。如何是萬法。師云。爾來這裏說葛藤瞞我。問聖僧為什麼被大蟲咬。師云。與天下人作牓樣。問十二時中如何用心。即得不負於上來。師云省力。進云。省力事如何。師云。省取前話。問萬機不到處如何知有。師云。該得麼。進云。日用事如何。師云。一箭到新羅。大漢國裏說葛藤。問學人擬伸一問。還許也無。師云。佛不奪眾生所願。問如何舉唱即得不負來機。師云。痛領一問。問千聖功圓。冥然時如何擊琢。師云。句裏明人。問三界中何物勝於佛。師云。通爾一問。問摘葉尋枝即不問。如何是直截根源。師云。速禮三拜。問已事未明。如何指示。師云。不避來機還當得麼。問盡其機來。師還接也無。師云。一問不錯。學云。一問且置。師還接不。師云。細看前話。問毘盧向上即不問。虛空請師留些子。師云。把却汝咽喉。爾作麼生道。問如何是學人自己。師云。一扠一劄。進云。莫便是不。師云蘇嚕蘇嚕。

上堂云。今日與諸人舉一則語。大眾聳聽良久。有僧出禮拜。擬伸問次。師以拄杖趁云。似這般滅胡種。長連床上納飯阿師。堪什麼共語處。這般打野榸漢。以拄杖一時趁下。問大眾雲集合談何事。師云。向下文長。付在來日。進云。便與麼去時如何。師云墮。進云。什麼處是墮。師云。長連床上飽喫飯了脫空妄語。問靈山一會何似今日。師云。言中有響。學云。當今事作麼生。師云。不煩再問。問以字不成八字不是。未審是什麼字。師云。九九八十一。進云。學人不會。乞師指示。師云。我又辜爾什麼處。問從上古德得箇什麼便稱尊貴。師云。愛問不愛答。進云。與麼則不假和尚舌頭嚼去也。師云。熨斗煎茶銚不同。問和尚為人語話。還有未道著底句也無。師云。說不及。進云。為什麼如此。師云。秖為如此。問大拍盲底人來。師還接也無。師放身倒。問如何是雲門山。師云。庚峯定穴。問牙齒敲磕皆落名言。如何得不落古人蹤。師云。通機自辨。問如何是和尚家風。師云。皮枯骨瘦。問如何是道。師云。七顛八倒。進云。為什麼如此。師云。一不得向。二不得開。問暗室得明時如何。師云。朗州此去多少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。今日與諸人舉一則語。大眾聳聽良久。有僧出禮拜。擬伸問次。師以拄杖趁云。似這般滅胡種。長連床上納飯阿師。堪什麼共語處。這般打野榸漢。以拄杖一時趁下。問大眾雲集合談何事。師云。向下文長。付在來日。進云。便與麼去時如何。師云墮。進云。什麼處是墮。師云。長連床上飽喫飯了脫空妄語。問靈山一會何似今日。師云。言中有響。學云。當今事作麼生。師云。不煩再問。問以字不成八字不是。未審是什麼字。師云。九九八十一。進云。學人不會。乞師指示。師云。我又辜爾什麼處。問從上古德得箇什麼便稱尊貴。師云。愛問不愛答。進云。與麼則不假和尚舌頭嚼去也。師云。熨斗煎茶銚不同。問和尚為人語話。還有未道著底句也無。師云。說不及。進云。為什麼如此。師云。秖為如此。問大拍盲底人來。師還接也無。師放身倒。問如何是雲門山。師云。庚峯定穴。問牙齒敲磕皆落名言。如何得不落古人蹤。師云。通機自辨。問如何是和尚家風。師云。皮枯骨瘦。問如何是道。師云。七顛八倒。進云。為什麼如此。師云。一不得向。二不得開。問暗室得明時如何。師云。朗州此去多少。

上堂云。一言纔舉千差同轍。該括微塵猶是化門之說。若是衲僧合作麼生。若將祖意佛意這裏商量。曹溪一路平沈。還有人道得麼。道得底出來。時有僧問。如何是超佛越祖之談。師云餬餅。進云。這箇有什麼交涉。師云酌然有什麼交涉。師乃云。爾勿可作了。見人道著祖師意。便問超佛越祖之談。道理爾且喚什麼作佛。喚什麼作祖。即說超佛越祖之談。便問箇出三界。爾把將三界來。有什麼見聞覺知隔礙著爾。有甚聲色法與汝可了。了箇什麼椀。以那箇為差殊之見。他古聖勿柰爾何。橫身為物。道箇舉體全真物物覿體不可得。我向汝道直下有什麼事早是相埋沒了也。爾若實未得箇入頭處。且中私獨自參詳。除却著衣喫飯屙屎送尿。更有什麼事。無端起得如許多般妄想作什麼。更有一般底。如等閑相似。聚頭舉得箇古人話。識性記持妄想卜度道。我會佛法了也。秖管說葛藤取性過日。更嫌不稱意。千鄉萬里拋却父母師資。作這去就。這箇打野榸漢。有什麼死急行脚去。以拄杖便趁下。問父母不聽不得出家。如何得出家。師云淺。進云。學人不會。師云深。問從上來事。請師提綱。師云。朝看東南暮看西北。進云。便與麼會時如何。師云。東家點燈西家暗坐。問當今一句。請師道。師云。放爾一線道。還我一句來。問不涉廉纖。請師道。師云。一怕汝不問。二怕汝不舉。三到老僧勃跳。四到爾退後。速道速道。僧便禮拜。師便打。問萬機喪盡時如何。師云。與我拈佛殿來。與汝商量。進云。豈干他事。師咄云。這掠虛漢。問目前蕩盡時如何。師云。熱發作麼。其僧禮拜而退。師云。且來且來。僧近前。師便棒云。這掠虛漢𧬵(呼訝切)我。問如何是法王主。師云。叉手著。問盲龜值浮木孔時如何。師云。老僧叉手去也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。一言纔舉千差同轍。該括微塵猶是化門之說。若是衲僧合作麼生。若將祖意佛意這裏商量。曹溪一路平沈。還有人道得麼。道得底出來。時有僧問。如何是超佛越祖之談。師云餬餅。進云。這箇有什麼交涉。師云酌然有什麼交涉。師乃云。爾勿可作了。見人道著祖師意。便問超佛越祖之談。道理爾且喚什麼作佛。喚什麼作祖。即說超佛越祖之談。便問箇出三界。爾把將三界來。有什麼見聞覺知隔礙著爾。有甚聲色法與汝可了。了箇什麼椀。以那箇為差殊之見。他古聖勿柰爾何。橫身為物。道箇舉體全真物物覿體不可得。我向汝道直下有什麼事早是相埋沒了也。爾若實未得箇入頭處。且中私獨自參詳。除却著衣喫飯屙屎送尿。更有什麼事。無端起得如許多般妄想作什麼。更有一般底。如等閑相似。聚頭舉得箇古人話。識性記持妄想卜度道。我會佛法了也。秖管說葛藤取性過日。更嫌不稱意。千鄉萬里拋却父母師資。作這去就。這箇打野榸漢。有什麼死急行脚去。以拄杖便趁下。問父母不聽不得出家。如何得出家。師云淺。進云。學人不會。師云深。問從上來事。請師提綱。師云。朝看東南暮看西北。進云。便與麼會時如何。師云。東家點燈西家暗坐。問當今一句。請師道。師云。放爾一線道。還我一句來。問不涉廉纖。請師道。師云。一怕汝不問。二怕汝不舉。三到老僧勃跳。四到爾退後。速道速道。僧便禮拜。師便打。問萬機喪盡時如何。師云。與我拈佛殿來。與汝商量。進云。豈干他事。師咄云。這掠虛漢。問目前蕩盡時如何。師云。熱發作麼。其僧禮拜而退。師云。且來且來。僧近前。師便棒云。這掠虛漢𧬵(呼訝切)我。問如何是法王主。師云。叉手著。問盲龜值浮木孔時如何。師云。老僧叉手去也。

上堂云。故知時運澆漓代干像季。近日師僧北去言禮文殊。南去謂遊南嶽。與麼行脚名字比丘徒消信施。苦哉苦哉。問著黑漆相似。秖管取性過日。設有三箇兩箇。狂學多聞記持話路。到處覓相似語句。印可老宿。輕忽上流。作薄福業。他日閻羅王釘釘之時。莫道無人向汝道。若是初心後學。直須擺動精神。莫空記說。多虛不如少實。向後秖是自賺。有什麼事。近前。問學人正在迷途。請師一接。師云。道什麼。問如何是教意。師云。答猶未了。進云。和尚什麼處答。師云。將謂汝靈利。問如何是衲僧正眼。師云。那箇師僧近前來。其僧近前。師咄云去。問如何會得和尚一句。師云。臘月二十五。問教中即不問。如何是宗門中事。師云。既有來問。速禮三拜。問絕消息處如何履踐。師云。三十年後。進云。秖今如何。師云。莫亂統。問性源還有語也無。師云莫問。問佛病祖病將何醫。師云。審即諧。進云。將何醫。師云。幸有力。問百步穿楊。請師指的。師云。答這話去也。問言詮不及處。如何體會。師云。對眾快禮三拜。問竛竮之子如何進步。師云。目前不辨。進云。豈無尊貴。師云。不較多。進云。作麼生。師云。作麼生。問凡有言說皆是葛藤。如何是不葛藤。師云。大有人見汝問。問急急相投。請師指教。師云。作麼生道。進云。不會請師道。師云作麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。故知時運澆漓代干像季。近日師僧北去言禮文殊。南去謂遊南嶽。與麼行脚名字比丘徒消信施。苦哉苦哉。問著黑漆相似。秖管取性過日。設有三箇兩箇。狂學多聞記持話路。到處覓相似語句。印可老宿。輕忽上流。作薄福業。他日閻羅王釘釘之時。莫道無人向汝道。若是初心後學。直須擺動精神。莫空記說。多虛不如少實。向後秖是自賺。有什麼事。近前。問學人正在迷途。請師一接。師云。道什麼。問如何是教意。師云。答猶未了。進云。和尚什麼處答。師云。將謂汝靈利。問如何是衲僧正眼。師云。那箇師僧近前來。其僧近前。師咄云去。問如何會得和尚一句。師云。臘月二十五。問教中即不問。如何是宗門中事。師云。既有來問。速禮三拜。問絕消息處如何履踐。師云。三十年後。進云。秖今如何。師云。莫亂統。問性源還有語也無。師云莫問。問佛病祖病將何醫。師云。審即諧。進云。將何醫。師云。幸有力。問百步穿楊。請師指的。師云。答這話去也。問言詮不及處。如何體會。師云。對眾快禮三拜。問竛竮之子如何進步。師云。目前不辨。進云。豈無尊貴。師云。不較多。進云。作麼生。師云。作麼生。問凡有言說皆是葛藤。如何是不葛藤。師云。大有人見汝問。問急急相投。請師指教。師云。作麼生道。進云。不會請師道。師云作麼。

上堂云。大眾汝等還有鄆州針麼。若有試將來看。有麼有麼。眾無對。師云。若無散披衣裳去也。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。大眾汝等還有鄆州針麼。若有試將來看。有麼有麼。眾無對。師云。若無散披衣裳去也。便下座。

上堂。大眾集定。乃以拄杖指云。乾坤大地微塵諸佛。總在裏許。爭佛法覓勝負。還有人諫得麼。若無人諫得。待老僧與汝諫看。時有僧云。請和尚諫。師云。這野狐精。問盡大地人來。師如何接。師云。提綱有路。進云。莫秖這便是指示不。師云。合取狗口。問時中不明。如何得不落緣塵去。師云。閉門哭蒼天。問十二時中如何體悉。師云。不難辨。進云。還有學人入頭處也無。師云。細看前話。問靈山一會迦葉親聞。未審聞箇什麼句。師云。不避來鋒。速道速道。進云。是什麼句。師云。掣電之機徒勞佇思。問千聖不傳古今不歷。如何是和尚接人一句。師云。觸忤老兄得麼。進云。如何是接人一句。師云作麼。問有何逕要令學人心息。師云。放爾三十棒。問目前坦然時如何。師云。海水在汝頭上。進云。還著得也無。師云。向這裏脫空妄語。問施主設齋。將何報答。師云。量才補職。進云不會。師云。不會即喫飯。問如何是向上事。師云。截却汝肚腸。換却匙筯。拈將鉢盂來看。僧無對。師云。這掠虛漢。問如何是佛法大意。師云。來鋒有路。問如何是學人轉身處。師云利。問一口吞盡時如何。師云。我在汝肚裏。進云。和尚為什麼在學人肚裏。師云。還我話頭來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。大眾集定。乃以拄杖指云。乾坤大地微塵諸佛。總在裏許。爭佛法覓勝負。還有人諫得麼。若無人諫得。待老僧與汝諫看。時有僧云。請和尚諫。師云。這野狐精。問盡大地人來。師如何接。師云。提綱有路。進云。莫秖這便是指示不。師云。合取狗口。問時中不明。如何得不落緣塵去。師云。閉門哭蒼天。問十二時中如何體悉。師云。不難辨。進云。還有學人入頭處也無。師云。細看前話。問靈山一會迦葉親聞。未審聞箇什麼句。師云。不避來鋒。速道速道。進云。是什麼句。師云。掣電之機徒勞佇思。問千聖不傳古今不歷。如何是和尚接人一句。師云。觸忤老兄得麼。進云。如何是接人一句。師云作麼。問有何逕要令學人心息。師云。放爾三十棒。問目前坦然時如何。師云。海水在汝頭上。進云。還著得也無。師云。向這裏脫空妄語。問施主設齋。將何報答。師云。量才補職。進云不會。師云。不會即喫飯。問如何是向上事。師云。截却汝肚腸。換却匙筯。拈將鉢盂來看。僧無對。師云。這掠虛漢。問如何是佛法大意。師云。來鋒有路。問如何是學人轉身處。師云利。問一口吞盡時如何。師云。我在汝肚裏。進云。和尚為什麼在學人肚裏。師云。還我話頭來。

上堂良久云。秖這箇帶累殺人。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂良久云。秖這箇帶累殺人。便下座。

上堂云。道即道了也。時有僧。出禮拜欲伸問次。師拈拄杖便打云。識什麼好惡。這一般打野榸漢。總似這箇僧。爭消得施主信施。惡業眾生總在這裏。覓什麼乾屎橛咬。以拄杖一時趁下。問牛頭未見四祖時如何。師云。家家觀世音。進云。見後如何。師云。火裏蝍蟟吞大蟲。問如何是禪。師云。拈却一字得麼。問浮桑柯畔日輪未出時如何。師云知。問背楚投吳時如何。師云。面南看北斗。問六國未寧時如何。師云。千里何明。進云。爭柰不明何。師云。賴遇適來道了。問如何是本源。師云。受什人麼供養。問如何是直截一路。師云。主山後。進云謝師指示。師云。合取皮袋。問曹溪的旨。請師垂示。師云。三十年後。問密室玄宮時如何。師云倒。進云。宮中事作麼生。師云重。問萬機吐不出時如何。師云。大眾不匿。進云。猶是學人疑處在。師云。語覆前機去。問要急相應。唯言不二時如何。師云。對眾舉。大眾可不知。進云。如何承當。師云驢年。問一生積惡不知善。一生積善者不知惡。此意如何。師云燭。問遠遠投師。師意如何。師云。七九六十三。進云。學人近離衡州。師喝云。是爾草鞋跟斷。僧云珍重。師喝云。靜處薩婆訶。問如何是學人自己。師云。一佛二菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。道即道了也。時有僧。出禮拜欲伸問次。師拈拄杖便打云。識什麼好惡。這一般打野榸漢。總似這箇僧。爭消得施主信施。惡業眾生總在這裏。覓什麼乾屎橛咬。以拄杖一時趁下。問牛頭未見四祖時如何。師云。家家觀世音。進云。見後如何。師云。火裏蝍蟟吞大蟲。問如何是禪。師云。拈却一字得麼。問浮桑柯畔日輪未出時如何。師云知。問背楚投吳時如何。師云。面南看北斗。問六國未寧時如何。師云。千里何明。進云。爭柰不明何。師云。賴遇適來道了。問如何是本源。師云。受什人麼供養。問如何是直截一路。師云。主山後。進云謝師指示。師云。合取皮袋。問曹溪的旨。請師垂示。師云。三十年後。問密室玄宮時如何。師云倒。進云。宮中事作麼生。師云重。問萬機吐不出時如何。師云。大眾不匿。進云。猶是學人疑處在。師云。語覆前機去。問要急相應。唯言不二時如何。師云。對眾舉。大眾可不知。進云。如何承當。師云驢年。問一生積惡不知善。一生積善者不知惡。此意如何。師云燭。問遠遠投師。師意如何。師云。七九六十三。進云。學人近離衡州。師喝云。是爾草鞋跟斷。僧云珍重。師喝云。靜處薩婆訶。問如何是學人自己。師云。一佛二菩薩。

上堂云。汝等諸人。傍家行脚皆是河南海北來。各各盡有生緣所在。還自知得麼。試出來舉看。老漢與汝證明。有麼有麼。汝若不知。老漢瞞汝去也。汝欲得識麼。生緣若在向北。北有趙州和尚五臺文殊總在這裏。生緣若在向南。南有雪峯臥龍西院鼓山。總在這裏。汝欲得識麼。向這裏識取。若不見莫掠虛。見麼見麼。若不見。且看老漢騎佛殿出去也。珍重。問六國未寧時如何。師云。雲擎雨色。問上無攀仰下無己躬時如何。師云。藏身一句作麼生道。僧便禮拜。師云。放過一著置將一問來。僧無語。師云。這死蝦蟇。問如何是色即是空。師云。拄杖敲汝鼻孔。問如何是和尚非時為人一句。師云。早朝牽犁晚間拽把。問三乘五性即不問。如何是衲僧門下事。師云。日勢稍晚。速禮三拜。問久值為什麼不識。師云測。問如何是心。師云心。進云不會。師云不會。進云。究竟如何。師咄云。靜處東行西行。問三界唯心萬法唯識時如何。師云。舌根裏藏身。進云。藏身後如何。師云。蘇嚕蘇嚕。問如何是途中受用。師云。七九六十三。進云。如何是世諦流布。師云。江西湖南新羅渤海。問密室不通風時如何。師云。響露鳴風。進云。如何是密室中人。師云。再陳難辨。問直與麼來時如何。師云。照從何立。進云。不去不來時如何。師云。前語道什麼。問進向無門時如何。師云。三千八百。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。汝等諸人。傍家行脚皆是河南海北來。各各盡有生緣所在。還自知得麼。試出來舉看。老漢與汝證明。有麼有麼。汝若不知。老漢瞞汝去也。汝欲得識麼。生緣若在向北。北有趙州和尚五臺文殊總在這裏。生緣若在向南。南有雪峯臥龍西院鼓山。總在這裏。汝欲得識麼。向這裏識取。若不見莫掠虛。見麼見麼。若不見。且看老漢騎佛殿出去也。珍重。問六國未寧時如何。師云。雲擎雨色。問上無攀仰下無己躬時如何。師云。藏身一句作麼生道。僧便禮拜。師云。放過一著置將一問來。僧無語。師云。這死蝦蟇。問如何是色即是空。師云。拄杖敲汝鼻孔。問如何是和尚非時為人一句。師云。早朝牽犁晚間拽把。問三乘五性即不問。如何是衲僧門下事。師云。日勢稍晚。速禮三拜。問久值為什麼不識。師云測。問如何是心。師云心。進云不會。師云不會。進云。究竟如何。師咄云。靜處東行西行。問三界唯心萬法唯識時如何。師云。舌根裏藏身。進云。藏身後如何。師云。蘇嚕蘇嚕。問如何是途中受用。師云。七九六十三。進云。如何是世諦流布。師云。江西湖南新羅渤海。問密室不通風時如何。師云。響露鳴風。進云。如何是密室中人。師云。再陳難辨。問直與麼來時如何。師云。照從何立。進云。不去不來時如何。師云。前語道什麼。問進向無門時如何。師云。三千八百。

上堂云。放爾橫說竪說。從朝至暮無人塞爾口。不放爾說。又作麼生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。放爾橫說竪說。從朝至暮無人塞爾口。不放爾說。又作麼生。

上堂大眾集。良久驀拈拄杖云。看看。北欝丹越人見汝般柴不易。在中庭裏相撲供養爾。更為儞念般若經云。一切智智清淨無二無二分無別無斷故。僧便問。如何。是一切智智清淨。師云。西天斬頭戢臂。這裏自領出去。問挂錫幽巖時如何。師云。在什麼處。問如何是深中淺。師云。山河大地。進云。如何是淺中深。師云。大地山河。進云。如何是深。師云。朝到西天暮歸唐土。問迦葉入定時如何。師云。匿得麼。進云。還見十方不。師云。好手透不出。問真如湛寂妙絕無門時如何。師云。自機迴照。進云。秖這裏如何。師云。莫錯。問千般方便誘引歸源。未審源中事如何。師云。有問有答。速道將來。僧應喏。師云。迢遙也。問如何是雲門劍。師云揭。進云。用者如何。師云。蘇嚕蘇嚕。問如何是祖師西來意。師云。沒即道。進云不會。師云。壯一問。問能詮表裏時如何。師云。風不入。進云。表裏事如何。師云錯。問萬機俱罷時如何。師云。塚上生芝草。問觀身無己。觀外亦然時如何。師云。熱發作麼。進云。與麼則氷消瓦解去也。師便打。問龍門有意。進水無能時如何。師云。來機即易。再舉還難。進云。正與麼時如何。師云快。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂大眾集。良久驀拈拄杖云。看看。北欝丹越人見汝般柴不易。在中庭裏相撲供養爾。更為儞念般若經云。一切智智清淨無二無二分無別無斷故。僧便問。如何。是一切智智清淨。師云。西天斬頭戢臂。這裏自領出去。問挂錫幽巖時如何。師云。在什麼處。問如何是深中淺。師云。山河大地。進云。如何是淺中深。師云。大地山河。進云。如何是深。師云。朝到西天暮歸唐土。問迦葉入定時如何。師云。匿得麼。進云。還見十方不。師云。好手透不出。問真如湛寂妙絕無門時如何。師云。自機迴照。進云。秖這裏如何。師云。莫錯。問千般方便誘引歸源。未審源中事如何。師云。有問有答。速道將來。僧應喏。師云。迢遙也。問如何是雲門劍。師云揭。進云。用者如何。師云。蘇嚕蘇嚕。問如何是祖師西來意。師云。沒即道。進云不會。師云。壯一問。問能詮表裏時如何。師云。風不入。進云。表裏事如何。師云錯。問萬機俱罷時如何。師云。塚上生芝草。問觀身無己。觀外亦然時如何。師云。熱發作麼。進云。與麼則氷消瓦解去也。師便打。問龍門有意。進水無能時如何。師云。來機即易。再舉還難。進云。正與麼時如何。師云快。

上堂云。我看汝諸人。二三機中尚不能搆得。空披衲衣何益。爾還會麼。我為汝注破。久後到諸方。若見老宿舉一指竪一拂子云是禪是道。拽拄杖打破頭便行。若不如此。盡落天魔眷屬。壞滅吾宗。汝若實不會。且向葛藤社裏看。我尋常向汝道。微塵剎土中三世諸佛西天二十八祖唐土六祖。盡在拄杖頭說法。神通變現。聲應十方。一任縱橫。爾還會麼。若不會。且莫掠虛。雖然如此。且諦當實見也未。直饒到此田地。也未夢見衲僧沙彌在。三家村裏不逢一人。師驀拈拄杖劃地一下云。總在這裏。又劃一下云。總從這裏出去也。珍重。問古人面壁意旨如何。師云念七。又云定。問百不會底人來。師如何接。師云。話墮也。進云。什麼處是話墮。師云。七棒對十三。問承古有言。了即業障本來空。未了還須償宿債。未審二祖是了未了。師云確。問從上古德相傳何事。師云。速禮三拜。問如何是雲門一路。師云親。進云。如何即是。師云。顛言倒語作麼。問承古有言。擬心即差。如何得不差。師云。洪機歷掌。進云。後人再問作麼生。師云。遲風難改。問三身中阿那身說法。師云要。問如何是釋迦身。師云。乾屎橛。問請師提綱宗門。師云。南有雪峯北有趙州。問大徹底人見一切法是空不。師云。蘇嚕蘇嚕。問終日切切不得箇入路。乞師指箇入路。師云。當機有路。問如何是超佛越祖之談。師云。蒲州麻黃益州附子。問如何是教意。師云。撩起來作麼生道。進云。便請師道。師云。對牛彈琴。問玄機一路如何體會。師云。三十年後。問槨示雙趺當表何事。師云言。進云。未審師意如何。師云。緊帩草鞋。問不是玄機。亦非目擊時如何。師云。倒一說。問劫火洞然時如何。師云。更夢見什麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。我看汝諸人。二三機中尚不能搆得。空披衲衣何益。爾還會麼。我為汝注破。久後到諸方。若見老宿舉一指竪一拂子云是禪是道。拽拄杖打破頭便行。若不如此。盡落天魔眷屬。壞滅吾宗。汝若實不會。且向葛藤社裏看。我尋常向汝道。微塵剎土中三世諸佛西天二十八祖唐土六祖。盡在拄杖頭說法。神通變現。聲應十方。一任縱橫。爾還會麼。若不會。且莫掠虛。雖然如此。且諦當實見也未。直饒到此田地。也未夢見衲僧沙彌在。三家村裏不逢一人。師驀拈拄杖劃地一下云。總在這裏。又劃一下云。總從這裏出去也。珍重。問古人面壁意旨如何。師云念七。又云定。問百不會底人來。師如何接。師云。話墮也。進云。什麼處是話墮。師云。七棒對十三。問承古有言。了即業障本來空。未了還須償宿債。未審二祖是了未了。師云確。問從上古德相傳何事。師云。速禮三拜。問如何是雲門一路。師云親。進云。如何即是。師云。顛言倒語作麼。問承古有言。擬心即差。如何得不差。師云。洪機歷掌。進云。後人再問作麼生。師云。遲風難改。問三身中阿那身說法。師云要。問如何是釋迦身。師云。乾屎橛。問請師提綱宗門。師云。南有雪峯北有趙州。問大徹底人見一切法是空不。師云。蘇嚕蘇嚕。問終日切切不得箇入路。乞師指箇入路。師云。當機有路。問如何是超佛越祖之談。師云。蒲州麻黃益州附子。問如何是教意。師云。撩起來作麼生道。進云。便請師道。師云。對牛彈琴。問玄機一路如何體會。師云。三十年後。問槨示雙趺當表何事。師云言。進云。未審師意如何。師云。緊帩草鞋。問不是玄機。亦非目擊時如何。師云。倒一說。問劫火洞然時如何。師云。更夢見什麼。

上堂云。天親菩薩無端變作一條楖𣗖。拄杖乃劃地一下云。塵沙諸佛盡在這裏說葛藤去。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。天親菩薩無端變作一條楖𣗖。拄杖乃劃地一下云。塵沙諸佛盡在這裏說葛藤去。便下座。

上堂云。我共汝平展。遇人識人。與麼老婆說話。尚自不會。每日飽喫飯了上來下去。覓什麼椀。這野狐隊仗向這裏作什麼。以拄杖一時趁下。問初秋夏末。前程忽有人問。如何祇對。師云。大眾退後。進云。過在什麼處。師云。還我九十日飯錢來。問學人近到法席。未審家風事如何。師云。不歷一問作麼生道。問十方國土中唯有一乘法。如何是一乘法。師云。何不別問。進云。謝師指示。師便喝。問承古有言。一塵遍含一切塵。如何是一塵。師云。吃嘹舌頭。更將一問來。問學人不問。師還答也無。師云。將汝口挂壁上不得。問一切尋常時如何。師云。雖然屎臭氣熏我。我且問爾。晝行三千夜行八百。爾鉢盂裏什麼處著。無對。師云。脫空妄語漢。問如何是教眼。師云。速禮三拜。問承古有言。牛頭橫說竪說不知有向上關棙子。如何是向上關棙子。師云。東山西嶺青。問如何是露地白牛。師云。歸依佛歸依法歸依僧。進云。白牛何在。師咄之。問樹凋葉落時如何。師云。體露金風。問如何是布袋裏真珠。師云。說得麼。問如何是祖宗的子。師云。言中有響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。我共汝平展。遇人識人。與麼老婆說話。尚自不會。每日飽喫飯了上來下去。覓什麼椀。這野狐隊仗向這裏作什麼。以拄杖一時趁下。問初秋夏末。前程忽有人問。如何祇對。師云。大眾退後。進云。過在什麼處。師云。還我九十日飯錢來。問學人近到法席。未審家風事如何。師云。不歷一問作麼生道。問十方國土中唯有一乘法。如何是一乘法。師云。何不別問。進云。謝師指示。師便喝。問承古有言。一塵遍含一切塵。如何是一塵。師云。吃嘹舌頭。更將一問來。問學人不問。師還答也無。師云。將汝口挂壁上不得。問一切尋常時如何。師云。雖然屎臭氣熏我。我且問爾。晝行三千夜行八百。爾鉢盂裏什麼處著。無對。師云。脫空妄語漢。問如何是教眼。師云。速禮三拜。問承古有言。牛頭橫說竪說不知有向上關棙子。如何是向上關棙子。師云。東山西嶺青。問如何是露地白牛。師云。歸依佛歸依法歸依僧。進云。白牛何在。師咄之。問樹凋葉落時如何。師云。體露金風。問如何是布袋裏真珠。師云。說得麼。問如何是祖宗的子。師云。言中有響。

上堂云。夫學般若菩薩須識得眾生病。即識得學般若菩薩病。還有人揀得麼。出來對眾揀看。眾無語。乃云。若揀不得。莫妨我東行西行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。夫學般若菩薩須識得眾生病。即識得學般若菩薩病。還有人揀得麼。出來對眾揀看。眾無語。乃云。若揀不得。莫妨我東行西行。

上堂云。我今日共汝說葛藤。屎灰尿火泥猪疥狗不識好惡。屎坑裏作活計。所以道。盡乾坤大地三乘十二分教三世諸佛天下老師言教。一時向汝眼睫上會取去。饒汝便向這裏一時明得。亦是不著便漢。無端跳入屎坑。可中於我衲僧門下過打脚折。時有三僧一時出禮拜。師云。一狀領過。問如何得速超三界去。師云。如何得速超三界去。進云是。師云。是即休。問終日忙忙時如何。師云。覿機無響路。進云。作麼生。師云。說不得。問一擺淨盡時如何。師云。爭柰老僧何。進云。此是和尚分上。師云。這掠虛漢。問如何是道。師云。透出一字。進云。透出後如何。師云。千里同風。問古人道知有極則事。如何是極則事。師云。爭柰在老僧手裏何。進云。某甲問極則事。師便棒云。吽吽。正當撥破便道請益。這般底到處但知亂統近前來。我問爾尋常在長連床上。商量向上向下超佛越祖。爾道水牯牛。還有超佛越祖底道理麼僧云。適來已有人問了也。師云。這箇是長連床上學得底。不要有便言有無便言無。僧云。若有更披毛戴角作麼。師云。將知爾秖是學語之流。又云。來來。我更問爾諸人。橫擔拄杖道。我參禪學道。便覓箇超佛越祖底道理。我且問爾。十二時中行住坐臥屙屎送尿。至於茆坑裏蟲子市肆賣買羊肉案頭。還有超佛越祖底道理麼。道得底出來。若無莫妨我東行西行。便下座。師見僧入來便云。瓦解氷消。僧云。學人有什麼過。師云。七棒對十三。問如何是西來意。師云。長連床。上有粥有飯。問承古有言。道無橫徑立者皆危。如何是道。師云。普請看。問如何是三乘教外一句。師云。闍黎一問。老僧勃跳三千里。進云。謝師指示。師云。住住爾道老僧話作麼生。無對。師云。三十年後來。與汝三十棒。問大眾雲集合談何事。師云。𧬵(呼訝切)汝屋裏老爺。問曹溪一句蓋國知聞。未審雲門一句什麼人得聞。師云。闍黎不聞。進云。學人親近得不。師云。子細踟蹰看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。我今日共汝說葛藤。屎灰尿火泥猪疥狗不識好惡。屎坑裏作活計。所以道。盡乾坤大地三乘十二分教三世諸佛天下老師言教。一時向汝眼睫上會取去。饒汝便向這裏一時明得。亦是不著便漢。無端跳入屎坑。可中於我衲僧門下過打脚折。時有三僧一時出禮拜。師云。一狀領過。問如何得速超三界去。師云。如何得速超三界去。進云是。師云。是即休。問終日忙忙時如何。師云。覿機無響路。進云。作麼生。師云。說不得。問一擺淨盡時如何。師云。爭柰老僧何。進云。此是和尚分上。師云。這掠虛漢。問如何是道。師云。透出一字。進云。透出後如何。師云。千里同風。問古人道知有極則事。如何是極則事。師云。爭柰在老僧手裏何。進云。某甲問極則事。師便棒云。吽吽。正當撥破便道請益。這般底到處但知亂統近前來。我問爾尋常在長連床上。商量向上向下超佛越祖。爾道水牯牛。還有超佛越祖底道理麼僧云。適來已有人問了也。師云。這箇是長連床上學得底。不要有便言有無便言無。僧云。若有更披毛戴角作麼。師云。將知爾秖是學語之流。又云。來來。我更問爾諸人。橫擔拄杖道。我參禪學道。便覓箇超佛越祖底道理。我且問爾。十二時中行住坐臥屙屎送尿。至於茆坑裏蟲子市肆賣買羊肉案頭。還有超佛越祖底道理麼。道得底出來。若無莫妨我東行西行。便下座。師見僧入來便云。瓦解氷消。僧云。學人有什麼過。師云。七棒對十三。問如何是西來意。師云。長連床。上有粥有飯。問承古有言。道無橫徑立者皆危。如何是道。師云。普請看。問如何是三乘教外一句。師云。闍黎一問。老僧勃跳三千里。進云。謝師指示。師云。住住爾道老僧話作麼生。無對。師云。三十年後來。與汝三十棒。問大眾雲集合談何事。師云。𧬵(呼訝切)汝屋裏老爺。問曹溪一句蓋國知聞。未審雲門一句什麼人得聞。師云。闍黎不聞。進云。學人親近得不。師云。子細踟蹰看。

上堂云。如來明星現時成道。有僧問。如何是明星現時成道。師云。近前來近前來。僧近前。師以拄杖打趁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。如來明星現時成道。有僧問。如何是明星現時成道。師云。近前來近前來。僧近前。師以拄杖打趁。

上堂有僧出禮拜云。請師答話。師召大眾。大眾舉頭。師便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂有僧出禮拜云。請師答話。師召大眾。大眾舉頭。師便下座。

上堂良久有僧出禮拜。師云。太遲生。僧應喏。師云。這漆桶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂良久有僧出禮拜。師云。太遲生。僧應喏。師云。這漆桶。

上堂云。有解問話者。置將一問來。僧出禮拜云。請師鑒。師云。拋釣釣鯤鯨。釣得箇蝦蟇。僧云。和尚莫錯。師云。朝走三千暮走八百作麼生。無語。師便打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。有解問話者。置將一問來。僧出禮拜云。請師鑒。師云。拋釣釣鯤鯨。釣得箇蝦蟇。僧云。和尚莫錯。師云。朝走三千暮走八百作麼生。無語。師便打。

上堂僧問。如何是本源。師拈起拄杖云。若是提起即向上去也。僧又問。如何是本源。師云。南贍部洲。北欝單越。問普賢為什麼騎象。文殊為什麼騎師子。師云。我也無象也無師子。且騎佛殿出三門去也。問如何是教意。師云。山河大地。又云。正好辨猶是曲說教意。若約提綱即未在。問一切智通無障礙時如何。師云。掃地潑水。相公來問。隨流認得性時如何。師云。東堂月朗西堂闇。問如何是三乘教外別傳底事。師云。爾若不問我即不答。爾若問我即朝到西天暮歸唐土。僧云。乞師指示。師云。一不成二不是。問如何是祖師西來意。師云。青天白日䆿語作麼。問如何是佛法大意。師云。日裏麒麟看北斗。問學人到這裏。為什麼。道不得。師云。野狐窟裏坐。問不落古今是何曲調。師拽拄杖便下座。問如何是佛法大意。師云。面南看北斗。問古人斬蛇意旨如何。師便打。問如何是和尚家風。師云。闍梨受戒太早。問如何是賓中主。師云。騎一問。進云。如何是主中主。師云。叉手著。進云。賓主相去多少。師云。如眼如目。進云。合談何事。師云。三九二十七。問自到和尚法席不會。乞師指示。師云。截却爾頭得麼。問乞師指示。令學人頓息昏迷。師云。襄州米作麼價。問二尊相見時如何。師云。不是偶然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂僧問。如何是本源。師拈起拄杖云。若是提起即向上去也。僧又問。如何是本源。師云。南贍部洲。北欝單越。問普賢為什麼騎象。文殊為什麼騎師子。師云。我也無象也無師子。且騎佛殿出三門去也。問如何是教意。師云。山河大地。又云。正好辨猶是曲說教意。若約提綱即未在。問一切智通無障礙時如何。師云。掃地潑水。相公來問。隨流認得性時如何。師云。東堂月朗西堂闇。問如何是三乘教外別傳底事。師云。爾若不問我即不答。爾若問我即朝到西天暮歸唐土。僧云。乞師指示。師云。一不成二不是。問如何是祖師西來意。師云。青天白日䆿語作麼。問如何是佛法大意。師云。日裏麒麟看北斗。問學人到這裏。為什麼。道不得。師云。野狐窟裏坐。問不落古今是何曲調。師拽拄杖便下座。問如何是佛法大意。師云。面南看北斗。問古人斬蛇意旨如何。師便打。問如何是和尚家風。師云。闍梨受戒太早。問如何是賓中主。師云。騎一問。進云。如何是主中主。師云。叉手著。進云。賓主相去多少。師云。如眼如目。進云。合談何事。師云。三九二十七。問自到和尚法席不會。乞師指示。師云。截却爾頭得麼。問乞師指示。令學人頓息昏迷。師云。襄州米作麼價。問二尊相見時如何。師云。不是偶然。

上堂云。天帝釋與釋迦老子在中庭裏。相爭佛法甚鬧。便下座。問如何是曹溪的的意。師云。老僧愛瞋不愛喜。進云。為什麼如此。師云。路逢劍客須呈劍。不是詩人不獻詩。問二尊相見共談何事。師云。不決即道。問人天交接其意如何。師云。對眾呈機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。天帝釋與釋迦老子在中庭裏。相爭佛法甚鬧。便下座。問如何是曹溪的的意。師云。老僧愛瞋不愛喜。進云。為什麼如此。師云。路逢劍客須呈劍。不是詩人不獻詩。問二尊相見共談何事。師云。不決即道。問人天交接其意如何。師云。對眾呈機。

上堂云。和尚子且須明取衲僧鼻孔。且作麼生是衲僧鼻孔。乃云。摩訶般若波羅蜜。今日大普請。便下座。問如何是西來意。師云。山河大地。進云。向上更有事也無。師云有。進云。如何是向上事。師云。釋迦老子在西天。文殊菩薩居東土。問父母俱喪時如何。師云。俱喪且置。那箇是爾父母。僧云。苦痛深。師云。酌然酌然。問如何是大施主。師云。對機不辨。問徹底冥濛底人來。師如何拯濟。師云。兩重公案一狀領過。問說教當為何人。師云。近前來高聲問。僧近前問。師便打。問和尚年多少。師云。七九六十八。進云。為什麼七九六十八。師云。我為爾減却五年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。和尚子且須明取衲僧鼻孔。且作麼生是衲僧鼻孔。乃云。摩訶般若波羅蜜。今日大普請。便下座。問如何是西來意。師云。山河大地。進云。向上更有事也無。師云有。進云。如何是向上事。師云。釋迦老子在西天。文殊菩薩居東土。問父母俱喪時如何。師云。俱喪且置。那箇是爾父母。僧云。苦痛深。師云。酌然酌然。問如何是大施主。師云。對機不辨。問徹底冥濛底人來。師如何拯濟。師云。兩重公案一狀領過。問說教當為何人。師云。近前來高聲問。僧近前問。師便打。問和尚年多少。師云。七九六十八。進云。為什麼七九六十八。師云。我為爾減却五年。

上堂云。和尚子直饒爾道有什麼事。猶是頭上安頭。雪上加霜。棺木裏眨眼。炙盤上更著艾爝。這箇是一場狼藉不少也。爾合作麼生。各自覓箇託生處好。莫空遊州獵縣。秖欲得揑搦閑言語。待老和尚口動。便問禪問道。向上向下。如何若何。大卷抄將去。𡎺向皮袋裏。卜度到處火鑪邊三箇五箇聚頭舉口。喃喃地便道。這箇是公才語。這箇是就處打出語。這箇是事上道底語。這箇是體。語體汝屋裏老爺老孃。噇却飯了。秖管說夢便道。我會佛法了也。將知與麼行脚。驢年得休歇麼。更有一般底。纔聞說箇休歇處。便向陰界裏閉目合眼。老鼠孔裏作活計。黑山下坐。鬼趣裏體當便道。我得箇入路也。還夢見麼。這一般底打殺萬箇。有什麼罪過。喚作打底。不遇作家。至竟秖是箇掠虛漢。爾若實有箇見處。拈將來看。共汝商量莫空過。不識好惡。𧩪𧩪詷詷地聚頭說葛藤。莫教老僧見。捉來勘。不相當槌折腰。莫言不道。汝皮下還有血麼。到處自欲受屈作麼。這滅胡種。盡是野狐群隊。總在這裏作麼。以拄杖一時趁下。問十方薄伽梵一路涅槃門。如何是一路涅槃門。師云。我道不得。進云。和尚為什麼道不得。師云。是爾舉話即得。問如何是法說。師云。大眾久立速禮三拜。如何是隨意說。師云。晨時有粥齋時有飯。如何是隨宜說。師云。三德六味施佛及僧。如何是方便說。師云。是汝鼻孔重三斤半。如何是大悲說。師云。歸依佛法僧。問生死根源即不問。如何是目前三昧。師云。吃嘹舌頭三千里。進云。今日得遇和尚也。師云。放爾三十棒。問乞師指示。師云。上大人丘乙己。進云。學人不會。師云。化三千七十士。問不離三德六味。還有佛法也無。師云。秖怕爾不問。進云。請師道。師云。三德六味施佛及僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。和尚子直饒爾道有什麼事。猶是頭上安頭。雪上加霜。棺木裏眨眼。炙盤上更著艾爝。這箇是一場狼藉不少也。爾合作麼生。各自覓箇託生處好。莫空遊州獵縣。秖欲得揑搦閑言語。待老和尚口動。便問禪問道。向上向下。如何若何。大卷抄將去。𡎺向皮袋裏。卜度到處火鑪邊三箇五箇聚頭舉口。喃喃地便道。這箇是公才語。這箇是就處打出語。這箇是事上道底語。這箇是體。語體汝屋裏老爺老孃。噇却飯了。秖管說夢便道。我會佛法了也。將知與麼行脚。驢年得休歇麼。更有一般底。纔聞說箇休歇處。便向陰界裏閉目合眼。老鼠孔裏作活計。黑山下坐。鬼趣裏體當便道。我得箇入路也。還夢見麼。這一般底打殺萬箇。有什麼罪過。喚作打底。不遇作家。至竟秖是箇掠虛漢。爾若實有箇見處。拈將來看。共汝商量莫空過。不識好惡。𧩪𧩪詷詷地聚頭說葛藤。莫教老僧見。捉來勘。不相當槌折腰。莫言不道。汝皮下還有血麼。到處自欲受屈作麼。這滅胡種。盡是野狐群隊。總在這裏作麼。以拄杖一時趁下。問十方薄伽梵一路涅槃門。如何是一路涅槃門。師云。我道不得。進云。和尚為什麼道不得。師云。是爾舉話即得。問如何是法說。師云。大眾久立速禮三拜。如何是隨意說。師云。晨時有粥齋時有飯。如何是隨宜說。師云。三德六味施佛及僧。如何是方便說。師云。是汝鼻孔重三斤半。如何是大悲說。師云。歸依佛法僧。問生死根源即不問。如何是目前三昧。師云。吃嘹舌頭三千里。進云。今日得遇和尚也。師云。放爾三十棒。問乞師指示。師云。上大人丘乙己。進云。學人不會。師云。化三千七十士。問不離三德六味。還有佛法也無。師云。秖怕爾不問。進云。請師道。師云。三德六味施佛及僧。

上堂云。眼睫橫亘十方。眉毛上透乾坤下透黃泉。須彌山塞却汝咽喉。還有會處麼。若會得。拽取占波國。共新羅國鬪額。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。眼睫橫亘十方。眉毛上透乾坤下透黃泉。須彌山塞却汝咽喉。還有會處麼。若會得。拽取占波國。共新羅國鬪額。

上堂云。江西即說君臣父子。湖南即說他不與麼。我此間即不如此。良久云。汝還見壁麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。江西即說君臣父子。湖南即說他不與麼。我此間即不如此。良久云。汝還見壁麼。

上堂云。去去遞相鈍置。有什麼了時。却問眾云。我與麼道。還有過麼。問如何是祖師西來意。師云。一不得問。進云喏。師咄云。話也不領。問今日供養羅漢。羅漢還來也無。師云。汝若不問。我即不道。進云。請師道。師云。三門頭合掌。佛殿裏裝香。問如何是衲僧本分事。師云。南有雪峯北有趙州。進云。請和尚不繁辭。師云。不得失却問。學云喏。師便打。問承古有言。會即事同一家。不會即離牙擗齒。如何得事同一家。師云。亂走作麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。去去遞相鈍置。有什麼了時。却問眾云。我與麼道。還有過麼。問如何是祖師西來意。師云。一不得問。進云喏。師咄云。話也不領。問今日供養羅漢。羅漢還來也無。師云。汝若不問。我即不道。進云。請師道。師云。三門頭合掌。佛殿裏裝香。問如何是衲僧本分事。師云。南有雪峯北有趙州。進云。請和尚不繁辭。師云。不得失却問。學云喏。師便打。問承古有言。會即事同一家。不會即離牙擗齒。如何得事同一家。師云。亂走作麼。

上堂云。從上來且是箇什麼事。如今抑不得已。且向汝諸人道。盡大地有什麼物。與汝為對為緣。若有針鋒。與汝為隔為礙。與我拈將來。喚什麼作佛作祖。喚什麼作山河大地日月星辰。將什麼為四大五蘊。我與麼道。喚作三家村裏老婆說話。忽然遇著本色行脚漢。聞與麼道。把脚拽向階下。有什麼罪過。雖然如此。據箇什麼道理便與麼。莫趁口快向這裏亂道。須是箇漢始得。忽然被老漢脚跟下尋著。勿去處打脚折。有什麼罪過。既與麼。如今還有問宗乘中話麼。待老漢答一轉了。東行西行。有僧擬問次。師以拄杖劈口打。便下座。問師子嚬呻時如何。師云。嚬呻且置。試哮吼看。僧應喏。師云。這箇是老鼠啼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。從上來且是箇什麼事。如今抑不得已。且向汝諸人道。盡大地有什麼物。與汝為對為緣。若有針鋒。與汝為隔為礙。與我拈將來。喚什麼作佛作祖。喚什麼作山河大地日月星辰。將什麼為四大五蘊。我與麼道。喚作三家村裏老婆說話。忽然遇著本色行脚漢。聞與麼道。把脚拽向階下。有什麼罪過。雖然如此。據箇什麼道理便與麼。莫趁口快向這裏亂道。須是箇漢始得。忽然被老漢脚跟下尋著。勿去處打脚折。有什麼罪過。既與麼。如今還有問宗乘中話麼。待老漢答一轉了。東行西行。有僧擬問次。師以拄杖劈口打。便下座。問師子嚬呻時如何。師云。嚬呻且置。試哮吼看。僧應喏。師云。這箇是老鼠啼。

上堂云。我有一句語。不敢望爾會。還有人舉得麼。良久云。將謂胡鬚赤。更有赤鬚胡。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。我有一句語。不敢望爾會。還有人舉得麼。良久云。將謂胡鬚赤。更有赤鬚胡。便下座。

上堂云。不得已且作死馬醫。向汝道。是箇什麼。是東是西是南是北。是有是無是見是聞。是向上是向下。是與麼是不與麼。這箇喚作三家村裏老婆說話。是爾有幾箇到此境界。相當即相當。不相當靜處薩婆訶。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。不得已且作死馬醫。向汝道。是箇什麼。是東是西是南是北。是有是無是見是聞。是向上是向下。是與麼是不與麼。這箇喚作三家村裏老婆說話。是爾有幾箇到此境界。相當即相當。不相當靜處薩婆訶。便下座。

上堂云。諸方老和尚道。須知有聲色外一段事。似這箇語話。誑𧬵人家男女。三間法堂裏獨自妄想。未曾夢見我本師宗旨在。作麼生消得他信施。臘月三十日。箇箇須償他始得。任汝勃跳去。是爾諸人各自努力。珍重。問目前無一法。還免得生死不。師云。爾驢年未免得在。問如何是道。師云去。進云。學人不會。乞師道。師云。闍梨公驗分明。何在重判。問維摩一默還同說也無。師云。痛領一問。進云。與麼則同說也。師云。適來道什麼。問如何是清淨法身。師云。花藥欄。進云。便與麼會時如何。師云。金毛師子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。諸方老和尚道。須知有聲色外一段事。似這箇語話。誑𧬵人家男女。三間法堂裏獨自妄想。未曾夢見我本師宗旨在。作麼生消得他信施。臘月三十日。箇箇須償他始得。任汝勃跳去。是爾諸人各自努力。珍重。問目前無一法。還免得生死不。師云。爾驢年未免得在。問如何是道。師云去。進云。學人不會。乞師道。師云。闍梨公驗分明。何在重判。問維摩一默還同說也無。師云。痛領一問。進云。與麼則同說也。師云。適來道什麼。問如何是清淨法身。師云。花藥欄。進云。便與麼會時如何。師云。金毛師子。

上堂因聞鐘鳴。乃云。世界與麼廣闊。為什麼鐘聲披七條。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂因聞鐘鳴。乃云。世界與麼廣闊。為什麼鐘聲披七條。

上堂云。不可雪上加霜去也。珍重。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。不可雪上加霜去也。珍重。便下座。

上堂云。諸方老禿奴。曲木禪床上座地。求名求利。問佛答佛。問祖答祖。屙屎送尿也。三家村裏老婆傳口令相似。識箇什麼好惡。總似這般底。水也難消。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。諸方老禿奴。曲木禪床上座地。求名求利。問佛答佛。問祖答祖。屙屎送尿也。三家村裏老婆傳口令相似。識箇什麼好惡。總似這般底。水也難消。

上堂云。人人自自有光明在。看時不見暗昏昏。便下座。師入京在受春殿。聖上問。如何是禪。師云。皇帝有勅臣僧對。師在文德殿赴齋。有鞠常侍問。靈樹果子熟也未。師云。什麼年中得信道生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。人人自自有光明在。看時不見暗昏昏。便下座。師入京在受春殿。聖上問。如何是禪。師云。皇帝有勅臣僧對。師在文德殿赴齋。有鞠常侍問。靈樹果子熟也未。師云。什麼年中得信道生。

上堂云。爾諸人無端走來這裏覓什麼。老僧秖解喫飲屙屎。別解作什麼。爾諸方行脚參禪問道。我且問。爾諸方參得底事作麼生。試舉看。又云。中間𧬵汝屋裏老爺得麼。向老漢𦜇臀後。覓得些子睇唾嚼。將為自己便道。我解禪解道。饒爾念得一大藏教。擬作麼生去。古人事不得已。見爾亂走。向汝道菩提涅槃。是埋沒爾。是釘橛繫却爾。又見爾不會。向汝道。非菩提涅槃。知是般事。早是不著便也。又更覓他注解這般底。滅胡種族。從上來總似這般。何處到今日。我向前行脚時。有一般人與我注解。他是不惡心。被我一日覷見是一場笑具。是我三五年不死。這般滅胡種底一斧打折脚。如今諸方大有出世紐揑。爾何不去彼中。在這裏覓什麼乾屎橛。師便下地。以拄杖一時打趁下去。問如何是萬法一決。師云。莫教失却問。問死中得活時如何。師云。朝行三千夜行八百。問大眾雲集合談何事。師云。今日放下令行去也。僧禮拜。師便打。問如何是學人自己。師云。怕我不知。問如何是透法身句。師云。海晏河清。道士問。視聽無聲無形老君說了也。雲門一句請師指示。師云。迢然西天路。士無語。師擬下座。士云。再請師舉揚宗旨。師云。道得底出來。眾無對。師云。與麼則辜負請主去也。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂云。爾諸人無端走來這裏覓什麼。老僧秖解喫飲屙屎。別解作什麼。爾諸方行脚參禪問道。我且問。爾諸方參得底事作麼生。試舉看。又云。中間𧬵汝屋裏老爺得麼。向老漢𦜇臀後。覓得些子睇唾嚼。將為自己便道。我解禪解道。饒爾念得一大藏教。擬作麼生去。古人事不得已。見爾亂走。向汝道菩提涅槃。是埋沒爾。是釘橛繫却爾。又見爾不會。向汝道。非菩提涅槃。知是般事。早是不著便也。又更覓他注解這般底。滅胡種族。從上來總似這般。何處到今日。我向前行脚時。有一般人與我注解。他是不惡心。被我一日覷見是一場笑具。是我三五年不死。這般滅胡種底一斧打折脚。如今諸方大有出世紐揑。爾何不去彼中。在這裏覓什麼乾屎橛。師便下地。以拄杖一時打趁下去。問如何是萬法一決。師云。莫教失却問。問死中得活時如何。師云。朝行三千夜行八百。問大眾雲集合談何事。師云。今日放下令行去也。僧禮拜。師便打。問如何是學人自己。師云。怕我不知。問如何是透法身句。師云。海晏河清。道士問。視聽無聲無形老君說了也。雲門一句請師指示。師云。迢然西天路。士無語。師擬下座。士云。再請師舉揚宗旨。師云。道得底出來。眾無對。師云。與麼則辜負請主去也。便下座。

上堂。大眾集定。師乃拈起拄杖云。不得已且向這裏會取。看看三門在露柱上。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上堂。大眾集定。師乃拈起拄杖云。不得已且向這裏會取。看看三門在露柱上。便下座。

十二時歌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二時歌

夜半子愚夫說相似 鷄鳴丑癡人捧龜首 平旦寅曉何人 日出卯韓情枯骨咬 食時辰歷歷明機是誤真 禺中已去來南北子 日南午認向途中苦 日昳未夏逢說寒氣 晡時申張三李四會言真 日入酉恒機何得守 黃昏戌看見時光誰受屈 人定亥直得分明沈苦海 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜半子愚夫說相似 鷄鳴丑癡人捧龜首 平旦寅曉何人 日出卯韓情枯骨咬 食時辰歷歷明機是誤真 禺中已去來南北子 日南午認向途中苦 日昳未夏逢說寒氣 晡時申張三李四會言真 日入酉恒機何得守 黃昏戌看見時光誰受屈 人定亥直得分明沈苦海

偈頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈頌

雲門聳剔白雲低。水急遊魚不敢棲。入戶已知來見解。何勞更舉轢中泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲門聳剔白雲低。水急遊魚不敢棲。入戶已知來見解。何勞更舉轢中泥。

藥病相治學路醫。扶籬摸壁小兒戲。幽谷不語誰人測。管解師承孰不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥病相治學路醫。扶籬摸壁小兒戲。幽谷不語誰人測。管解師承孰不知。

康氏圓形滯不明。魔深虛喪擊寒氷。鳳羽展時超碧漢。晉鋒八博擬何憑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 康氏圓形滯不明。魔深虛喪擊寒氷。鳳羽展時超碧漢。晉鋒八博擬何憑。

是機是對對機迷。闢機塵遠遠機棲。夕日日中誰有挂。因底底事隔情迷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是機是對對機迷。闢機塵遠遠機棲。夕日日中誰有挂。因底底事隔情迷。

太陽溢目極玄微。誰人說道我渠非。句中有路人皆響。覿面難遭第一機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太陽溢目極玄微。誰人說道我渠非。句中有路人皆響。覿面難遭第一機。

草歲依山人事稀。松下相逢話道奇。鋒前一句超調御。擬問如何歷劫違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 草歲依山人事稀。松下相逢話道奇。鋒前一句超調御。擬問如何歷劫違。

翫古松高雲不齊。鴻鶬鶴抱幾年棲。剖㲉同時殊有異。羽張騰漢碧霄低。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翫古松高雲不齊。鴻鶬鶴抱幾年棲。剖㲉同時殊有異。羽張騰漢碧霄低。

萬象森羅極細微。素話當人却道非。相逢相見呵呵笑。顧佇停機復是誰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬象森羅極細微。素話當人却道非。相逢相見呵呵笑。顧佇停機復是誰。

話盡途中事。言多何省機。貴人言是妙。上士見知虧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 話盡途中事。言多何省機。貴人言是妙。上士見知虧。

大道何曾討。無端入荒草。卷來復卷去。不覺虛生老。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大道何曾討。無端入荒草。卷來復卷去。不覺虛生老。

上不見天下不見地。塞却咽喉何處出氣。笑我者多哂我者少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上不見天下不見地。塞却咽喉何處出氣。笑我者多哂我者少。

喪時光藤林荒。圖人意滯肌尫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喪時光藤林荒。圖人意滯肌尫。

舉不顧即差互。擬思量何劫悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉不顧即差互。擬思量何劫悟。

咄咄咄力囗希。禪子訝中眉垂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咄咄咄力囗希。禪子訝中眉垂。

抽顧頌 鑒咦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 抽顧頌 鑒咦。

雲門匡真禪師廣錄卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲門匡真禪師廣錄卷上