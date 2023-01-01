往生淨土懺願儀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往生淨土懺願儀

(沙門遵式輒采大本無量壽經。及稱讚淨土等諸大乘經。集此方法流布諸後。普結淨緣)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (沙門遵式輒采大本無量壽經。及稱讚淨土等諸大乘經。集此方法流布諸後。普結淨緣)。

原其諸佛憫物迷盲。設多方便而引取之。但誰安養淨業捷直可修。諸大乘經皆啟斯要。十方諸佛無不稱美者也。若比丘四眾及善男女。諸根缺具者。欲得速破無明諸闇。欲得永滅五逆十惡。犯禁重罪及餘輕過。當修此法。欲得還復清淨。大小戒律現前。得念佛三昧。及能具足一切菩薩諸波羅密門者。當學此法。欲得臨終離諸怖畏。身心安快喜悅如歸。光照室宅。異香音樂。阿彌陀佛觀音勢至現在其前。送紫金臺授手接引。五道橫截九品長騖。謝去熱惱安息清涼。初離塵勞便至不退。不歷長劫即得無生者。當學是法。欲修少法而感妙報。十方諸佛俱時稱讚現前授記。一念供養無央數佛即還本國。與彌陀坐食。觀音議論。勢至行步。眼耳洞視徹聞。身量無際飛空。自在宿命了了。遍見五道如鏡面像。念念證入無盡三昧。如是稱述不可窮盡。應當修習此之勝法。如所說者皆實不虛。十方諸佛出廣長舌。稱美此事以示不妄。我等云何敢不信佛。今取淨土眾經立此行法。若欲廣知尋經補益。且聊為十科說之。一嚴淨道場。二明方便法。三明正修意。四燒香散華。五禮請法。六讚歎法。七禮佛法。八懺願法。九旋誦法。十坐禪法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 原其諸佛憫物迷盲。設多方便而引取之。但誰安養淨業捷直可修。諸大乘經皆啟斯要。十方諸佛無不稱美者也。若比丘四眾及善男女。諸根缺具者。欲得速破無明諸闇。欲得永滅五逆十惡。犯禁重罪及餘輕過。當修此法。欲得還復清淨。大小戒律現前。得念佛三昧。及能具足一切菩薩諸波羅密門者。當學此法。欲得臨終離諸怖畏。身心安快喜悅如歸。光照室宅。異香音樂。阿彌陀佛觀音勢至現在其前。送紫金臺授手接引。五道橫截九品長騖。謝去熱惱安息清涼。初離塵勞便至不退。不歷長劫即得無生者。當學是法。欲修少法而感妙報。十方諸佛俱時稱讚現前授記。一念供養無央數佛即還本國。與彌陀坐食。觀音議論。勢至行步。眼耳洞視徹聞。身量無際飛空。自在宿命了了。遍見五道如鏡面像。念念證入無盡三昧。如是稱述不可窮盡。應當修習此之勝法。如所說者皆實不虛。十方諸佛出廣長舌。稱美此事以示不妄。我等云何敢不信佛。今取淨土眾經立此行法。若欲廣知尋經補益。且聊為十科說之。一嚴淨道場。二明方便法。三明正修意。四燒香散華。五禮請法。六讚歎法。七禮佛法。八懺願法。九旋誦法。十坐禪法。

第一嚴淨道場 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一嚴淨道場

當選閑靜堂室。先去舊土。後於靜處取新土。須地無瓦石。及先非穢染用填其地。以香和塗極令清淨。次於其上懸新寶蓋。蓋中懸五雜旛。及遍室懸諸繒綵旛華。取好莊嚴。安佛像西坐東向。觀音侍左。勢至侍右。像前列眾好華及蓮華等。若安九往生像最好。無亦無妨。餘者嚴事隨力安之。次周設薦席慮地卑濕。行人須新淨衣如絕無新淨。即浣染身中上者。浴後披著方入道場。應從門頰左右出入。鞋履齊正不得雜亂。其所往時須換故衣。沐浴後却著淨衣。日日如是。次於道場。當自傾竭種種供養三寶。若不盡其所有供養。行法不專必無感降。如絕無己物方可外求。行者十人已還。多則不可。宜於六齋日建首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當選閑靜堂室。先去舊土。後於靜處取新土。須地無瓦石。及先非穢染用填其地。以香和塗極令清淨。次於其上懸新寶蓋。蓋中懸五雜旛。及遍室懸諸繒綵旛華。取好莊嚴。安佛像西坐東向。觀音侍左。勢至侍右。像前列眾好華及蓮華等。若安九往生像最好。無亦無妨。餘者嚴事隨力安之。次周設薦席慮地卑濕。行人須新淨衣如絕無新淨。即浣染身中上者。浴後披著方入道場。應從門頰左右出入。鞋履齊正不得雜亂。其所往時須換故衣。沐浴後却著淨衣。日日如是。次於道場。當自傾竭種種供養三寶。若不盡其所有供養。行法不專必無感降。如絕無己物方可外求。行者十人已還。多則不可。宜於六齋日建首。

第二明方便法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明方便法

行者欲入道場身心散亂。須預行方便。當於七日營理別房。不得與道場同處。如無別屋亦許共室。應日夜調習案試。及預誦下五悔等文。極令精熟即通。染浣紉縫及中辦事。餘治生雜務即時併息。但念不久定生淨土。一心求懺無有留難。各自剋期不惜身命。定取淨業即時成就。不得一念思憶五塵。訶去愛欲勤息恚癡。行人各有無始惡習。速求捨離。不為正懺。障礙自當觀察。何習偏重。訶棄調停。取令平復。勿使行法唐喪其功。可以意解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者欲入道場身心散亂。須預行方便。當於七日營理別房。不得與道場同處。如無別屋亦許共室。應日夜調習案試。及預誦下五悔等文。極令精熟即通。染浣紉縫及中辦事。餘治生雜務即時併息。但念不久定生淨土。一心求懺無有留難。各自剋期不惜身命。定取淨業即時成就。不得一念思憶五塵。訶去愛欲勤息恚癡。行人各有無始惡習。速求捨離。不為正懺。障礙自當觀察。何習偏重。訶棄調停。取令平復。勿使行法唐喪其功。可以意解。

第三明正修意 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三明正修意

大集明七七日。鼓音王及大彌陀經十日十夜。十六觀經及小彌陀經。明七日七夜。取此三等為期。決不可減。言正修意者。天親論曰。明何義觀安樂世界見阿彌陀佛。願生彼國土。云何觀。云何生信心。修五念門成就者。畢竟得生安樂國土。見阿彌陀佛。何等為五。一者禮拜門。二者讚歎門。三者作願門。四者觀察門。五者迴向門。乃至菩薩巧方便迴向者。謂說禮拜等五種修行。所集一切功德善根。不求自身住持之樂。欲拔一切眾生苦故。作願攝取一切眾生。共生彼安樂佛國。是名菩薩巧方便迴向。如是善知迴向。得三種順菩提門。一者無染清淨心。不為自身求諸樂故。二者安清淨心。以拔一切眾生苦故。三者樂清淨心。令一切眾生得大菩提。以攝取眾生生彼國土故。故全用論文為今正意。但加懺悔者。為令除滅往生障故。為順佛慈速度生故。當須一心一意滿七七日。乃至七日晝夜六時。禮十方佛及彌陀世尊。若坐若行皆勿散亂。不得如彈指頃念世五欲。及接對外人語論戲笑。亦不得託事延緩放逸睡眠。當於瞬息俯仰繫念不斷。為求往生一心精進。問行法既多。云何一心。答有理有事。一者理一心。謂初入道場。乃至畢竟雖涉眾事。皆是無性不生不滅。法界一相如法界緣。名理一心。二者事一心。謂若禮佛時。不念餘事。但專禮佛。誦經行道亦復如是。是名事一心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集明七七日。鼓音王及大彌陀經十日十夜。十六觀經及小彌陀經。明七日七夜。取此三等為期。決不可減。言正修意者。天親論曰。明何義觀安樂世界見阿彌陀佛。願生彼國土。云何觀。云何生信心。修五念門成就者。畢竟得生安樂國土。見阿彌陀佛。何等為五。一者禮拜門。二者讚歎門。三者作願門。四者觀察門。五者迴向門。乃至菩薩巧方便迴向者。謂說禮拜等五種修行。所集一切功德善根。不求自身住持之樂。欲拔一切眾生苦故。作願攝取一切眾生。共生彼安樂佛國。是名菩薩巧方便迴向。如是善知迴向。得三種順菩提門。一者無染清淨心。不為自身求諸樂故。二者安清淨心。以拔一切眾生苦故。三者樂清淨心。令一切眾生得大菩提。以攝取眾生生彼國土故。故全用論文為今正意。但加懺悔者。為令除滅往生障故。為順佛慈速度生故。當須一心一意滿七七日。乃至七日晝夜六時。禮十方佛及彌陀世尊。若坐若行皆勿散亂。不得如彈指頃念世五欲。及接對外人語論戲笑。亦不得託事延緩放逸睡眠。當於瞬息俯仰繫念不斷。為求往生一心精進。問行法既多。云何一心。答有理有事。一者理一心。謂初入道場。乃至畢竟雖涉眾事。皆是無性不生不滅。法界一相如法界緣。名理一心。二者事一心。謂若禮佛時。不念餘事。但專禮佛。誦經行道亦復如是。是名事一心也。

第四燒香散華(行者已淨三業。初入道場時。先當正立思惟。我為眾生。發菩提心。願求淨土故。總禮三寶。廣修供養。三寶受供。必當念我。隨我請求。證知我願。此燒香散華。亦名三業供養。初總禮三寶。未須一一隨方想念。但想己身及十方諸佛。實相理體本無能所。故無能禮所禮。想無能所名法界海。願諸眾生同見此理。名為同入。首者先當唱云) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四燒香散華(行者已淨三業。初入道場時。先當正立思惟。我為眾生。發菩提心。願求淨土故。總禮三寶。廣修供養。三寶受供。必當念我。隨我請求。證知我願。此燒香散華。亦名三業供養。初總禮三寶。未須一一隨方想念。但想己身及十方諸佛。實相理體本無能所。故無能禮所禮。想無能所名法界海。願諸眾生同見此理。名為同入。首者先當唱云)

一切恭敬一心敬禮十方法界常住佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切恭敬一心敬禮十方法界常住佛。

一心敬禮十方法界常住法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮十方法界常住法。

一心敬禮十方法界常住僧(唱已各執香爐。䠒跪復云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮十方法界常住僧(唱已各執香爐。䠒跪復云)。

是諸眾等各各䠒跪。嚴持香華如法供養。供養十方法界三寶(至此輟唱。各放香爐。手捧散華。廣作供養。想云願此香華遍十方。以為微妙光明臺。諸天音樂天寶香。諸天餚饍天寶衣。不可思議妙法塵。一一塵出一切塵。一一塵出一切法。旋轉無礙互莊嚴。遍至十方三寶前。十方法界三寶前。皆有我身修供養。一一皆悉遍法界。彼彼無雜無障礙。盡未來際作佛事。普熏法界諸眾生。蒙熏皆發菩提心。同入無生證佛智。想已散華。執手爐口發是言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸眾等各各䠒跪。嚴持香華如法供養。供養十方法界三寶(至此輟唱。各放香爐。手捧散華。廣作供養。想云願此香華遍十方。以為微妙光明臺。諸天音樂天寶香。諸天餚饍天寶衣。不可思議妙法塵。一一塵出一切塵。一一塵出一切法。旋轉無礙互莊嚴。遍至十方三寶前。十方法界三寶前。皆有我身修供養。一一皆悉遍法界。彼彼無雜無障礙。盡未來際作佛事。普熏法界諸眾生。蒙熏皆發菩提心。同入無生證佛智。想已散華。執手爐口發是言)。

願此香華雲。遍滿十方界。供養一切佛。尊法諸菩薩。無量聲聞眾。以起光明臺。過於無邊界。無邊佛土中。受用作佛事。普熏諸眾生。皆發菩提心(皆發下一句接和供養下獨唱)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願此香華雲。遍滿十方界。供養一切佛。尊法諸菩薩。無量聲聞眾。以起光明臺。過於無邊界。無邊佛土中。受用作佛事。普熏諸眾生。皆發菩提心(皆發下一句接和供養下獨唱)。

供養已一切恭敬(起已一拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養已一切恭敬(起已一拜)。

第五禮請法(當更添香如前䠒跪。執香爐端意勤重。遍請三寶來入道場。不可輕率延屈至尊。當須三業併切一心奉請。若不爾者虛請無益。各想一一如來隨其方面。領諸眷屬入我道場。如住目前畟塞虛空。不得剎那起於雜念。但初八日迎請。餘時不用。首人唱云) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五禮請法(當更添香如前䠒跪。執香爐端意勤重。遍請三寶來入道場。不可輕率延屈至尊。當須三業併切一心奉請。若不爾者虛請無益。各想一一如來隨其方面。領諸眷屬入我道場。如住目前畟塞虛空。不得剎那起於雜念。但初八日迎請。餘時不用。首人唱云)

一心奉請。南無本師釋迦牟尼佛(釋迦是我等師。說諸大乘令我修淨土業。故須初請。當各運心感此恩德。如是三請。每一遍請時想云。我三業性如虛空。釋迦如來亦如是。不起真際為眾生。與眾俱來受供養。下共例為三請)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請。南無本師釋迦牟尼佛(釋迦是我等師。說諸大乘令我修淨土業。故須初請。當各運心感此恩德。如是三請。每一遍請時想云。我三業性如虛空。釋迦如來亦如是。不起真際為眾生。與眾俱來受供養。下共例為三請)。

一心奉請。南無過去久遠劫中。定光佛光遠佛龍音佛等五十三佛(五十三佛即法藏比丘未出世前。次第有此諸佛五十四。方是世自在王佛為法藏師。請時應知之想偈同前。但改佛名)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請。南無過去久遠劫中。定光佛光遠佛龍音佛等五十三佛(五十三佛即法藏比丘未出世前。次第有此諸佛五十四。方是世自在王佛為法藏師。請時應知之想偈同前。但改佛名)。

一心奉請。南無過去久滅世自在王佛(世王佛即法藏本師。依彼佛所發四十八願。請時須知之。偈同前。改云自在王佛亦如是。此佛并前五十三佛。出大本無量壽佛經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請。南無過去久滅世自在王佛(世王佛即法藏本師。依彼佛所發四十八願。請時須知之。偈同前。改云自在王佛亦如是。此佛并前五十三佛。出大本無量壽佛經)。

一心奉請。南無十方現在不動佛等。盡十方河沙淨土一切諸佛(此十方諸佛。皆出廣長舌相。遍覆大千稱讚極樂。是故須請求護念故。出稱讚淨土經。請時應想。從彼十方來。改偈云。十方諸佛亦如是。餘皆同前)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請。南無十方現在不動佛等。盡十方河沙淨土一切諸佛(此十方諸佛。皆出廣長舌相。遍覆大千稱讚極樂。是故須請求護念故。出稱讚淨土經。請時應想。從彼十方來。改偈云。十方諸佛亦如是。餘皆同前)。

一心奉請。南無往世七佛。未來賢劫千佛。三世一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請。南無往世七佛。未來賢劫千佛。三世一切諸佛。

一心奉請。南無極樂世界阿彌陀佛(彌陀是懺願之主。應想領無邊眷屬。至我道場攝受護念。各各雨淚勤重三請。決定須來正坐道場。餘佛菩薩悉是證明。改偈如前。此最後請者。準普賢懺法應知)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請。南無極樂世界阿彌陀佛(彌陀是懺願之主。應想領無邊眷屬。至我道場攝受護念。各各雨淚勤重三請。決定須來正坐道場。餘佛菩薩悉是證明。改偈如前。此最後請者。準普賢懺法應知)。

一心奉請。南無大乘四十八願無量壽經。稱讚經等。及彼淨土所有經法。十方一切尊經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請。南無大乘四十八願無量壽經。稱讚經等。及彼淨土所有經法。十方一切尊經。

十二部真淨法寶(應想二處法寶。一十方法寶。二淨土法寶。想淨土法時。遍想佛菩薩水鳥樂樹皆說妙法。隨我請來顯現道場。令我道場如彼淨土無異。想云。法性如空無所見。二處法寶難思議。我今三業如法請。俱時顯現受供養)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二部真淨法寶(應想二處法寶。一十方法寶。二淨土法寶。想淨土法時。遍想佛菩薩水鳥樂樹皆說妙法。隨我請來顯現道場。令我道場如彼淨土無異。想云。法性如空無所見。二處法寶難思議。我今三業如法請。俱時顯現受供養)。

一心奉請。南無文殊師利菩薩。普賢菩薩。無能勝菩薩。不休息菩薩等。一切菩薩摩訶薩(偈同請佛。但改云諸大菩薩亦如是。當請時想文殊普賢等皆在淨土。如願王經說)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請。南無文殊師利菩薩。普賢菩薩。無能勝菩薩。不休息菩薩等。一切菩薩摩訶薩(偈同請佛。但改云諸大菩薩亦如是。當請時想文殊普賢等皆在淨土。如願王經說)。

一心奉請。南無極樂世界觀世音菩薩摩訶薩(想此菩薩坐蓮華座侍佛左邊。威德光明悉皆無量。偈同前作)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請。南無極樂世界觀世音菩薩摩訶薩(想此菩薩坐蓮華座侍佛左邊。威德光明悉皆無量。偈同前作)。

一心奉請。南無極樂世界大勢至菩薩摩訶薩(想此菩薩坐蓮華座侍佛右邊。亦如觀音不異)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請。南無極樂世界大勢至菩薩摩訶薩(想此菩薩坐蓮華座侍佛右邊。亦如觀音不異)。

一心奉請。南無過去阿僧祇劫法藏比丘菩薩摩訶薩(即彌陀因身。修行四十八願攝化眾生。當念此恩德。偈如前說)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請。南無過去阿僧祇劫法藏比丘菩薩摩訶薩(即彌陀因身。修行四十八願攝化眾生。當念此恩德。偈如前說)。

一心奉請。南無極樂世界新發道意。無生不退一生補處諸大菩薩摩訶薩(經云不退及一生補處諸大菩薩。請時應如是想。偈如前)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請。南無極樂世界新發道意。無生不退一生補處諸大菩薩摩訶薩(經云不退及一生補處諸大菩薩。請時應如是想。偈如前)。

一心奉請。南無此土舍利弗等。一切聲聞緣覺得道賢聖僧(想遍法界請賢聖僧)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請。南無此土舍利弗等。一切聲聞緣覺得道賢聖僧(想遍法界請賢聖僧)。

一心奉請。此土梵釋四王一切天眾。摩羅天主。龍鬼諸王。閻羅五道主善罰惡守護正法護伽藍神。一切賢聖(例皆三請來此守護惟除禮拜應知)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請。此土梵釋四王一切天眾。摩羅天主。龍鬼諸王。閻羅五道主善罰惡守護正法護伽藍神。一切賢聖(例皆三請來此守護惟除禮拜應知)。

上所奉請彌陀世尊。觀世音菩薩。大勢至菩薩。清淨海眾一切賢聖。唯願不捨大慈大悲。他心道眼無礙見聞身通自在。降來道場安住法座。光明遍照攝取我等。哀憐覆護令得成就菩提願行。釋迦文佛。定光佛等。世自在王佛。十方三世一切正覺。及文殊師利菩薩。普賢菩薩。三乘聖眾。唯願悉來慈悲攝護。諸天魔梵龍鬼等眾。護法諸神一切賢聖。悉到道場安慰堅守同成淨行(三說)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上所奉請彌陀世尊。觀世音菩薩。大勢至菩薩。清淨海眾一切賢聖。唯願不捨大慈大悲。他心道眼無礙見聞身通自在。降來道場安住法座。光明遍照攝取我等。哀憐覆護令得成就菩提願行。釋迦文佛。定光佛等。世自在王佛。十方三世一切正覺。及文殊師利菩薩。普賢菩薩。三乘聖眾。唯願悉來慈悲攝護。諸天魔梵龍鬼等眾。護法諸神一切賢聖。悉到道場安慰堅守同成淨行(三說)。

第六讚歎法(當起立恭敬合掌。想此身正對彌陀及一一佛前說偈讚願云) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六讚歎法(當起立恭敬合掌。想此身正對彌陀及一一佛前說偈讚願云)

色如閻浮金 面逾淨滿月 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色如閻浮金 面逾淨滿月

身光智慧明 所照無邊際 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身光智慧明 所照無邊際

降伏魔冤眾 善化諸人天 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏魔冤眾 善化諸人天

乘彼八正船 能度難度者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘彼八正船 能度難度者

聞名得不退 是故歸命禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞名得不退 是故歸命禮

以此歎佛功德。修行大乘無上善根。奉福上界天龍八部大梵天王三十三天。閻羅五道六齋八王。行病鬼王各及眷屬。此土神祇僧伽藍內護正法者。又為國王帝主土境萬民。師僧父母善惡知識。造寺檀越十方信施。廣及法界眾生。願藉此善根平等熏修。功德智慧二種莊嚴。臨命終時俱生樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此歎佛功德。修行大乘無上善根。奉福上界天龍八部大梵天王三十三天。閻羅五道六齋八王。行病鬼王各及眷屬。此土神祇僧伽藍內護正法者。又為國王帝主土境萬民。師僧父母善惡知識。造寺檀越十方信施。廣及法界眾生。願藉此善根平等熏修。功德智慧二種莊嚴。臨命終時俱生樂國。

第七禮佛法(讚歎竟。應禮諸佛。當禮佛時。須想一切諸佛是我慈父。能令我生諸佛淨土故) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七禮佛法(讚歎竟。應禮諸佛。當禮佛時。須想一切諸佛是我慈父。能令我生諸佛淨土故)

一心敬禮。本師釋迦牟尼佛(唱竟一禮。想云。能禮所禮性空寂。感應道交難思議。我此道場如帝珠。釋迦如來影現中。我身影現釋迦前。頭面接足歸命禮。下去同用)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。本師釋迦牟尼佛(唱竟一禮。想云。能禮所禮性空寂。感應道交難思議。我此道場如帝珠。釋迦如來影現中。我身影現釋迦前。頭面接足歸命禮。下去同用)。

一心敬禮。過去久遠劫中。定光佛光遠佛龍音佛等五十三佛(五十三佛如禮請中說。當想此身如幻如化。自見對彼佛前作禮。偈同上。但改云五十三佛影現中。我身影現諸佛前。下去倣此)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。過去久遠劫中。定光佛光遠佛龍音佛等五十三佛(五十三佛如禮請中說。當想此身如幻如化。自見對彼佛前作禮。偈同上。但改云五十三佛影現中。我身影現諸佛前。下去倣此)。

一心敬禮。過去久滅世自在王佛(法藏本師應知)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。過去久滅世自在王佛(法藏本師應知)。

一心敬禮。東方不動佛等。盡東方河沙淨土一切諸佛(此下十方佛皆出廣長舌相。稱讚極樂。當想此身對河沙淨土佛前)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。東方不動佛等。盡東方河沙淨土一切諸佛(此下十方佛皆出廣長舌相。稱讚極樂。當想此身對河沙淨土佛前)。

一心敬禮。東南方最上廣大雲雷音王佛等。盡東南方河沙淨土一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。東南方最上廣大雲雷音王佛等。盡東南方河沙淨土一切諸佛。

一心敬禮。南方日月光佛等。盡南方河沙淨土一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。南方日月光佛等。盡南方河沙淨土一切諸佛。

一心敬禮。西南方最上日光名稱功德佛等。盡西南方河沙淨土一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。西南方最上日光名稱功德佛等。盡西南方河沙淨土一切諸佛。

一心敬禮。西方放光佛等。盡西方河沙淨土一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。西方放光佛等。盡西方河沙淨土一切諸佛。

一心敬禮。西北方無量功德火王光明佛等。盡西北方河沙淨土一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。西北方無量功德火王光明佛等。盡西北方河沙淨土一切諸佛。

一心敬禮。北方無量光嚴通達覺慧佛等盡。北方河沙淨土一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。北方無量光嚴通達覺慧佛等盡。北方河沙淨土一切諸佛。

一心敬禮。東北方無數百千俱胝廣慧佛等。盡東北方河沙淨土一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。東北方無數百千俱胝廣慧佛等。盡東北方河沙淨土一切諸佛。

一心敬禮。上方梵音佛等。盡上方河沙淨土一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。上方梵音佛等。盡上方河沙淨土一切諸佛。

一心敬禮。下方示現一切妙法正理常放火王勝德光明佛等。下方河沙淨土一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。下方示現一切妙法正理常放火王勝德光明佛等。下方河沙淨土一切諸佛。

一心敬禮。往古來今三世諸佛。七佛世尊。賢劫千佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。往古來今三世諸佛。七佛世尊。賢劫千佛。

一心敬禮。極樂世界阿彌陀佛(應三禮。但改偈云。為求往生接足禮)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。極樂世界阿彌陀佛(應三禮。但改偈云。為求往生接足禮)。

一心敬禮。極樂世界佛菩薩等所說經法。乃至水鳥樂樹一切法音清淨法藏(想彼淨土法寶顯現道場。偈云。真空法性如虛空。常住法寶難思議。我身影現法寶前。一一皆悉歸命禮)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。極樂世界佛菩薩等所說經法。乃至水鳥樂樹一切法音清淨法藏(想彼淨土法寶顯現道場。偈云。真空法性如虛空。常住法寶難思議。我身影現法寶前。一一皆悉歸命禮)。

一心敬禮。大乘四十八願無量壽經稱讚經等。十方一切尊經十二部真淨法藏(此土法寶。偈如前)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。大乘四十八願無量壽經稱讚經等。十方一切尊經十二部真淨法藏(此土法寶。偈如前)。

一心敬禮。極樂世界觀世音菩薩摩訶薩(想此菩薩侍彌陀左邊。坐蓮華座。偈同禮佛。但改菩薩為異)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。極樂世界觀世音菩薩摩訶薩(想此菩薩侍彌陀左邊。坐蓮華座。偈同禮佛。但改菩薩為異)。

一心敬禮。極樂世界大勢至菩薩摩訶薩(想侍佛右邊。如觀音不異)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。極樂世界大勢至菩薩摩訶薩(想侍佛右邊。如觀音不異)。

一心敬禮。過去阿僧祇劫法藏比丘菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。過去阿僧祇劫法藏比丘菩薩摩訶薩。

一心敬禮。極樂世界一生補處諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。極樂世界一生補處諸大菩薩摩訶薩。

一心敬禮。極樂世界無生不退諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。極樂世界無生不退諸大菩薩摩訶薩。

一心敬禮。極樂世界新發道意菩薩。及十方來生淨土一切菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。極樂世界新發道意菩薩。及十方來生淨土一切菩薩摩訶薩。

一心敬禮。文殊師利菩薩。普賢菩薩。彌勒菩薩。常精進菩薩等。盡十方一切諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。文殊師利菩薩。普賢菩薩。彌勒菩薩。常精進菩薩等。盡十方一切諸大菩薩摩訶薩。

一心敬禮。大智舍利弗。阿難持法者。諸大聲聞緣覺。一切得道賢聖僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心敬禮。大智舍利弗。阿難持法者。諸大聲聞緣覺。一切得道賢聖僧。

第八懺願法(總有五法。今舉初後。故云懺願) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八懺願法(總有五法。今舉初後。故云懺願)

一明懺悔法(悔有事理。應須並運。事則竭其三業。不惜身命流血雨淚。披露罪根不敢覆諱。理則觀罪實相。能懺所懺皆悉寂滅。如餘文廣說。知事理已。當須等心普為一切懺悔。想云我及眾生。無始常為三業六根重罪所障。不見諸佛不知出要。但順生死不知妙理。我今雖知。猶與一切眾生同為一切重罪所障。今對彌陀十方佛前。普為眾生歸命懺悔。唯願加護令障消滅。想已唱云) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一明懺悔法(悔有事理。應須並運。事則竭其三業。不惜身命流血雨淚。披露罪根不敢覆諱。理則觀罪實相。能懺所懺皆悉寂滅。如餘文廣說。知事理已。當須等心普為一切懺悔。想云我及眾生。無始常為三業六根重罪所障。不見諸佛不知出要。但順生死不知妙理。我今雖知。猶與一切眾生同為一切重罪所障。今對彌陀十方佛前。普為眾生歸命懺悔。唯願加護令障消滅。想已唱云)

普為法界一切眾生。悉願斷除三障。至誠懺悔(唱已一禮。各執香爐。先運逆順十心。始則背真逐妄。名順十心。今則背妄向真。名逆十心。有事有理應細思之。從初至撥無因果是順。故於今日深信。下去是逆。至正陳懺悔時。亦須扶此逆順之意。想云。我與眾生無始來。今由愛見故內計我人一。外加惡友二。不隨喜他一毫之善三。唯遍三業廣造眾罪四。事雖不廣惡心遍布五。晝夜相續無有間斷六。覆諱過失不欲人知七。不畏惡道八。無慚無愧九。撥無因果十。故於今日深信因果一。生重慚愧二。生大怖畏三。發露懺悔四。斷相續心發菩提心斷惡修善六。勤策三業翻昔重過七。隨喜凡聖一毫之善八。念十方佛有大福慧。能救拔我及諸眾生從二死海置三德岸九。從無始來不知諸法本性空寂。廣造眾惡。今知空寂。為求菩提。為眾生故。廣修諸善遍斷眾惡十。唯願十方諸佛。彌陀世尊。慈悲攝受聽我懺悔)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為法界一切眾生。悉願斷除三障。至誠懺悔(唱已一禮。各執香爐。先運逆順十心。始則背真逐妄。名順十心。今則背妄向真。名逆十心。有事有理應細思之。從初至撥無因果是順。故於今日深信。下去是逆。至正陳懺悔時。亦須扶此逆順之意。想云。我與眾生無始來。今由愛見故內計我人一。外加惡友二。不隨喜他一毫之善三。唯遍三業廣造眾罪四。事雖不廣惡心遍布五。晝夜相續無有間斷六。覆諱過失不欲人知七。不畏惡道八。無慚無愧九。撥無因果十。故於今日深信因果一。生重慚愧二。生大怖畏三。發露懺悔四。斷相續心發菩提心斷惡修善六。勤策三業翻昔重過七。隨喜凡聖一毫之善八。念十方佛有大福慧。能救拔我及諸眾生從二死海置三德岸九。從無始來不知諸法本性空寂。廣造眾惡。今知空寂。為求菩提。為眾生故。廣修諸善遍斷眾惡十。唯願十方諸佛。彌陀世尊。慈悲攝受聽我懺悔)。

我比丘(某甲)至心懺悔。十方諸佛。真實見知。我及眾生。本性清淨諸佛住處。名常寂光遍在剎那。及一切法。而我不了。妄計我人。於平等法中。而起分別。於清淨心中。而生染著。以是顛倒。五欲因緣。生死循環。經歷三界。坐此相續。不念出期。而復於中。造極惡業。四重五逆。及一闡提。非毀大乘。謗破三寶。謗無諸佛。斷學般若。用十方僧物。用佛塔物。污梵行人。習近惡法。於破戒者。更相讚護。三乘道人。種種毀罵。內覆過失。外現威儀。常以五邪。招納四事。不淨說法。非律教人。因佛出家。反破佛法。違逆師長。如法教誨。恣行貪恚。無慚恥心。以是因緣。諸惡業力。命終當墮阿鼻地獄。猛火熾然。受無量苦。千萬億劫。無解脫期。今始覺知。生大慚愧。生大怖畏。十方世尊。阿彌陀佛。久已於我。生大悲心。無數劫來。為度我故。修菩提道。不惜身命。今已得佛。大悲滿足。真實能為一切救護。我今造惡。必墮三塗。願起哀憐。受我懺悔。重罪得滅。諸惡消除。乃至娑婆生因永盡。諸佛淨土。如願往生。當命終時。悉無障疑(懺悔已。歸命禮阿彌陀佛。及一切三寶。禮已以頭三叩於地。表三處作禮。一謂彌陀世尊。二淨土三寶。三十方三寶。應三說懺悔等文。自看時早晚。若時促略云。第二第三亦如是說。下四悔準此)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我比丘(某甲)至心懺悔。十方諸佛。真實見知。我及眾生。本性清淨諸佛住處。名常寂光遍在剎那。及一切法。而我不了。妄計我人。於平等法中。而起分別。於清淨心中。而生染著。以是顛倒。五欲因緣。生死循環。經歷三界。坐此相續。不念出期。而復於中。造極惡業。四重五逆。及一闡提。非毀大乘。謗破三寶。謗無諸佛。斷學般若。用十方僧物。用佛塔物。污梵行人。習近惡法。於破戒者。更相讚護。三乘道人。種種毀罵。內覆過失。外現威儀。常以五邪。招納四事。不淨說法。非律教人。因佛出家。反破佛法。違逆師長。如法教誨。恣行貪恚。無慚恥心。以是因緣。諸惡業力。命終當墮阿鼻地獄。猛火熾然。受無量苦。千萬億劫。無解脫期。今始覺知。生大慚愧。生大怖畏。十方世尊。阿彌陀佛。久已於我。生大悲心。無數劫來。為度我故。修菩提道。不惜身命。今已得佛。大悲滿足。真實能為一切救護。我今造惡。必墮三塗。願起哀憐。受我懺悔。重罪得滅。諸惡消除。乃至娑婆生因永盡。諸佛淨土。如願往生。當命終時。悉無障疑(懺悔已。歸命禮阿彌陀佛。及一切三寶。禮已以頭三叩於地。表三處作禮。一謂彌陀世尊。二淨土三寶。三十方三寶。應三說懺悔等文。自看時早晚。若時促略云。第二第三亦如是說。下四悔準此)。

二明勸請法(想對十方一切佛前。長跪勸請。請有二義。一從初至轉於無上妙法輪。名請說法。二諸佛下請久住世。意亦在說法。十方諸佛以道眼力。知我勸請。唯願久住轉正法輪。所在生處常能勸請) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二明勸請法(想對十方一切佛前。長跪勸請。請有二義。一從初至轉於無上妙法輪。名請說法。二諸佛下請久住世。意亦在說法。十方諸佛以道眼力。知我勸請。唯願久住轉正法輪。所在生處常能勸請)

我比丘(某甲)至心勸請。十方所有世間燈。最初成就菩提者。我今一切皆勸請。轉於無上妙法輪。諸佛若欲示涅槃。我悉至誠而勸請。唯願久住剎塵劫。利樂一切諸眾生(勸請已。歸命禮阿彌陀佛。及一切三寶)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我比丘(某甲)至心勸請。十方所有世間燈。最初成就菩提者。我今一切皆勸請。轉於無上妙法輪。諸佛若欲示涅槃。我悉至誠而勸請。唯願久住剎塵劫。利樂一切諸眾生(勸請已。歸命禮阿彌陀佛。及一切三寶)。

三明隨喜法(十方凡聖一毫之善。我亦隨喜。善根福德能令見者生喜。我隨彼喜) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明隨喜法(十方凡聖一毫之善。我亦隨喜。善根福德能令見者生喜。我隨彼喜)

我比丘(某甲)至心隨喜。十方一切諸眾生。二乘有學及無學。一切如來與菩薩。所有功德皆隨喜(隨喜已。歸命禮阿彌陀佛。及一切三寶)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我比丘(某甲)至心隨喜。十方一切諸眾生。二乘有學及無學。一切如來與菩薩。所有功德皆隨喜(隨喜已。歸命禮阿彌陀佛。及一切三寶)。

四明迴向法(無始時來。乃至今日一毫之善。迴向三有。故今悔之誓求菩提) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四明迴向法(無始時來。乃至今日一毫之善。迴向三有。故今悔之誓求菩提)

我比丘(某甲)至心迴向。所有禮讚供養福請佛住世轉法輪。隨喜懺悔諸善根。迴向眾生及佛道(迴向已。歸命禮阿彌陀佛。及一切三寶)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我比丘(某甲)至心迴向。所有禮讚供養福請佛住世轉法輪。隨喜懺悔諸善根。迴向眾生及佛道(迴向已。歸命禮阿彌陀佛。及一切三寶)。

五明發願法(大體須存滅罪除障。扶四弘誓。隨順菩提。求生淨土。唱時想的對彌陀。餘佛菩薩悉為證明) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五明發願法(大體須存滅罪除障。扶四弘誓。隨順菩提。求生淨土。唱時想的對彌陀。餘佛菩薩悉為證明)

我比丘(某甲)至心發願。願共修淨行人。三業所生一切諸善。莊嚴淨願。福智現前。願得彌陀世尊。觀音勢至。慈悲攝受。為我現身。放淨光明。照觸我等。諸根寂靜。三障消除。樂修淨行。身心潤澤。念念不失。淨土善根。及於夢中。常見彼國。眾妙莊嚴。慰悅我心。令生精進。願得臨命終時。預知將至。盡除障礙。慧念增明。身無病苦。心不顛倒。面奉彌陀。及諸眷屬。歎喜快樂。於一剎那。即得往生。極樂世界。到已自見生蓮華中。蒙佛授記。得授記已。自在化身。微塵佛剎。隨順眾生。而為利益。能令佛剎塵數眾生。發菩提心。俱時離苦。皆共往生。阿彌陀佛。極樂世界。如是行願。念念現前。盡未來時。相續不斷。身語意業。常作佛事(發願已。歸命禮阿彌陀佛。及一切三寶。發願往生正行。須具足三說。不同前四悔。隨時廣略應知)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我比丘(某甲)至心發願。願共修淨行人。三業所生一切諸善。莊嚴淨願。福智現前。願得彌陀世尊。觀音勢至。慈悲攝受。為我現身。放淨光明。照觸我等。諸根寂靜。三障消除。樂修淨行。身心潤澤。念念不失。淨土善根。及於夢中。常見彼國。眾妙莊嚴。慰悅我心。令生精進。願得臨命終時。預知將至。盡除障礙。慧念增明。身無病苦。心不顛倒。面奉彌陀。及諸眷屬。歎喜快樂。於一剎那。即得往生。極樂世界。到已自見生蓮華中。蒙佛授記。得授記已。自在化身。微塵佛剎。隨順眾生。而為利益。能令佛剎塵數眾生。發菩提心。俱時離苦。皆共往生。阿彌陀佛。極樂世界。如是行願。念念現前。盡未來時。相續不斷。身語意業。常作佛事(發願已。歸命禮阿彌陀佛。及一切三寶。發願往生正行。須具足三說。不同前四悔。隨時廣略應知)。

第九旋遶誦經法(禮竟。當起各整衣服。定立少願當想三寶賢聖畟塞道場。各坐法坐見身。一一遶旋法座。安詳而轉。然後口稱念云) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九旋遶誦經法(禮竟。當起各整衣服。定立少願當想三寶賢聖畟塞道場。各坐法坐見身。一一遶旋法座。安詳而轉。然後口稱念云)

南無佛 南無法 南無僧 南無釋迦牟尼佛 南無世自在王佛 南無阿彌陀佛 南無觀世音菩薩 南無大勢至菩薩 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩 南無清淨大海眾菩薩摩訶薩(如是三稱當誦阿彌陀經。或十六觀經。誦畢復三稱前名號。當稱誦時。聲名句文空無所得。猶空鳥跡。豈可取著。身語意三。如影響焰。雖皆不實感應其在。自見其身各旋法座。或多或少。經畢為斯旋已。唱云) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無佛 南無法 南無僧 南無釋迦牟尼佛 南無世自在王佛 南無阿彌陀佛 南無觀世音菩薩 南無大勢至菩薩 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩 南無清淨大海眾菩薩摩訶薩(如是三稱當誦阿彌陀經。或十六觀經。誦畢復三稱前名號。當稱誦時。聲名句文空無所得。猶空鳥跡。豈可取著。身語意三。如影響焰。雖皆不實感應其在。自見其身各旋法座。或多或少。經畢為斯旋已。唱云)

自歸於佛。當願眾生。體解大道。發無上心(一拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自歸於佛。當願眾生。體解大道。發無上心(一拜)。

自歸於法。當願眾生。深入經藏。智慧如海(一拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自歸於法。當願眾生。深入經藏。智慧如海(一拜)。

自歸於僧。當願眾生。統理大眾。一切無礙。和南聖眾(一拜。首者跪唱云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自歸於僧。當願眾生。統理大眾。一切無礙。和南聖眾(一拜。首者跪唱云)。

白眾等聽說。經中如來偈。何不力為善。念道之自然。宜各勤精進。努力自求之。必得超絕去。往生安養國。橫截五惡道。惡趣自然閉。升道無窮極。易往而無人。何不棄世事。勤行求道德。各得及長生。壽樂無窮極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白眾等聽說。經中如來偈。何不力為善。念道之自然。宜各勤精進。努力自求之。必得超絕去。往生安養國。橫截五惡道。惡趣自然閉。升道無窮極。易往而無人。何不棄世事。勤行求道德。各得及長生。壽樂無窮極。

第十坐禪法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十坐禪法

如上事畢。當於一處繩床西向。易觀想故。表正向故。跏趺端坐。項脊相對不昂。不傴。調和氣息定住其心。然所修觀門。經論甚多。初心凡夫那曾遍習。今從要易想略示二種。於二種中仍逐所宜。未必併用。其有於餘觀想。熟者任便。但得不離淨土法門皆應修習。所言二種。一者扶普觀意。坐已自想即時所修計功合生極樂世界。當便起心生於彼想於蓮華中結跏趺坐。作蓮華合想。作華開想。當華開時有五百色光來照身想。作眼目開想。見佛菩薩及國土想。即於佛前坐聽妙法。及聞一切音聲。皆說所樂聞法。所聞要與十二部經合。作此想時。大須堅固令心不散。心想明了如眼所見。經久乃起。二者直想阿彌陀佛。丈六金軀坐於華上。專繫眉間白毫一相。其毫長一丈五尺。周圍五寸外有八稜。其毫中空右旋宛轉在眉中間。瑩淨明徹不可具說。顯映金顏分齊分明。作此想時。停心注想堅固勿移。然復應觀想念所見。若成未成皆想念。因緣無實性相所有皆空。一如鏡中面像。如水現月影。如夢如幻。雖空而亦可見。二皆心性所現所有者。即是自心。心不自知心。心不自見心。心有想即癡。無想即泥洹。心有心無皆名有想。盡名為癡。不見法性。三因緣生法即空假中。不一不異非縱非橫。不可思議心想寂靜。則能成就念佛三昧。久而乃起(廣如別說)問念佛三昧久習方成。十日七日修懺之者。云何卒學。答緣有生熟。習有久近。若過去曾習。及今生預修。至行懺時薄修即得。若宿未經懷。近懺方學。此必難成。然雖不成。亦須依此繫心為坐禪。觀境經云。若成不成。皆滅無量生死之罪生諸佛前。又云。但聞白毫名字滅無量罪。何況繫念。凡欲修者。勿生疑怖自謂無分。彼佛有宿願力。令修此三昧者皆得成就般舟。依三力成就。一佛威力。二三昧力。三己功德力。觀經但聞無量壽佛二菩薩名。能滅無量生死之罪。況憶念者乎。若有樂修餘觀。當自隨情。坐已即起隨意佛事。或要修觀更坐無妨。若不慣習坐。乃行道稱念亦得。於夜夢中見彌陀佛。具如經說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上事畢。當於一處繩床西向。易觀想故。表正向故。跏趺端坐。項脊相對不昂。不傴。調和氣息定住其心。然所修觀門。經論甚多。初心凡夫那曾遍習。今從要易想略示二種。於二種中仍逐所宜。未必併用。其有於餘觀想。熟者任便。但得不離淨土法門皆應修習。所言二種。一者扶普觀意。坐已自想即時所修計功合生極樂世界。當便起心生於彼想於蓮華中結跏趺坐。作蓮華合想。作華開想。當華開時有五百色光來照身想。作眼目開想。見佛菩薩及國土想。即於佛前坐聽妙法。及聞一切音聲。皆說所樂聞法。所聞要與十二部經合。作此想時。大須堅固令心不散。心想明了如眼所見。經久乃起。二者直想阿彌陀佛。丈六金軀坐於華上。專繫眉間白毫一相。其毫長一丈五尺。周圍五寸外有八稜。其毫中空右旋宛轉在眉中間。瑩淨明徹不可具說。顯映金顏分齊分明。作此想時。停心注想堅固勿移。然復應觀想念所見。若成未成皆想念。因緣無實性相所有皆空。一如鏡中面像。如水現月影。如夢如幻。雖空而亦可見。二皆心性所現所有者。即是自心。心不自知心。心不自見心。心有想即癡。無想即泥洹。心有心無皆名有想。盡名為癡。不見法性。三因緣生法即空假中。不一不異非縱非橫。不可思議心想寂靜。則能成就念佛三昧。久而乃起(廣如別說)問念佛三昧久習方成。十日七日修懺之者。云何卒學。答緣有生熟。習有久近。若過去曾習。及今生預修。至行懺時薄修即得。若宿未經懷。近懺方學。此必難成。然雖不成。亦須依此繫心為坐禪。觀境經云。若成不成。皆滅無量生死之罪生諸佛前。又云。但聞白毫名字滅無量罪。何況繫念。凡欲修者。勿生疑怖自謂無分。彼佛有宿願力。令修此三昧者皆得成就般舟。依三力成就。一佛威力。二三昧力。三己功德力。觀經但聞無量壽佛二菩薩名。能滅無量生死之罪。況憶念者乎。若有樂修餘觀。當自隨情。坐已即起隨意佛事。或要修觀更坐無妨。若不慣習坐。乃行道稱念亦得。於夜夢中見彌陀佛。具如經說。

往生淨土懺願儀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往生淨土懺願儀

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