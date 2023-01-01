集諸經禮懺儀卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集諸經禮懺儀卷下

大唐西崇福寺沙門智昇撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐西崇福寺沙門智昇撰

比丘善導集記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘善導集記

往生禮讚偈一卷勸一切眾生願生西方極樂世界阿彌陀佛國 六時禮讚偈。謹依大乘經。及龍樹天親此土沙門等。所造往生禮讚集在一處分作六時。唯欲相續係心助成往益。亦願曉悟未聞。遠沾遐代耳。何者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往生禮讚偈一卷勸一切眾生願生西方極樂世界阿彌陀佛國 六時禮讚偈。謹依大乘經。及龍樹天親此土沙門等。所造往生禮讚集在一處分作六時。唯欲相續係心助成往益。亦願曉悟未聞。遠沾遐代耳。何者。

第一依釋迦及十方諸佛。讚歎彌陀十二光名。勸稱禮念定生彼國。十九拜。當日沒時禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一依釋迦及十方諸佛。讚歎彌陀十二光名。勸稱禮念定生彼國。十九拜。當日沒時禮。

第二謹依大乘經。採集要文以為禮讚偈。二十三拜。當初夜時禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二謹依大乘經。採集要文以為禮讚偈。二十三拜。當初夜時禮。

第三依龍樹菩薩願往生禮讚偈。十六拜。當中夜時禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三依龍樹菩薩願往生禮讚偈。十六拜。當中夜時禮。

第四依天親菩薩願往生禮讚偈。二十拜。當後夜時禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四依天親菩薩願往生禮讚偈。二十拜。當後夜時禮。

第五依彥琮法師願往生禮讚偈。二十二拜。當辰朝時禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五依彥琮法師願往生禮讚偈。二十二拜。當辰朝時禮。

第六僧善導願往生禮讚偈。依十六觀作二十拜。當午時禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六僧善導願往生禮讚偈。依十六觀作二十拜。當午時禮。

問曰。今欲勸人往生者。未知若為安心起行作業定得往生彼國土也。答曰。必欲生彼國土者。如觀經說。先具三心必得往生。何者為三。一者至誠心。所謂身業禮拜彼佛。口業讚歎稱揚彼佛。意業專念觀察彼佛。凡起三業必須真實。故名至誠心。二者深心。即是真實信心。信知自身是具足煩惱凡夫善根薄少。流轉三界不出火宅。今信知彌陀本弘誓願。及稱名號下至十聲等定得往生。乃至一念無有疑心。故名深心。三者迴向發願心。所作一切善根悉皆迴願往生。故名迴向發願心。具此三心必得往生也。若少一心即不得生。如觀經具說應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。今欲勸人往生者。未知若為安心起行作業定得往生彼國土也。答曰。必欲生彼國土者。如觀經說。先具三心必得往生。何者為三。一者至誠心。所謂身業禮拜彼佛。口業讚歎稱揚彼佛。意業專念觀察彼佛。凡起三業必須真實。故名至誠心。二者深心。即是真實信心。信知自身是具足煩惱凡夫善根薄少。流轉三界不出火宅。今信知彌陀本弘誓願。及稱名號下至十聲等定得往生。乃至一念無有疑心。故名深心。三者迴向發願心。所作一切善根悉皆迴願往生。故名迴向發願心。具此三心必得往生也。若少一心即不得生。如觀經具說應知。

又如天親淨土論云。若有願生彼國者。勸修五念門。五門若具定得往生。何者為五。一者身業禮拜門。所謂一心專至恭敬合掌。香華供養。禮拜彼阿彌陀佛。禮即專禮彼佛畢命為期。不雜餘禮故名禮拜門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如天親淨土論云。若有願生彼國者。勸修五念門。五門若具定得往生。何者為五。一者身業禮拜門。所謂一心專至恭敬合掌。香華供養。禮拜彼阿彌陀佛。禮即專禮彼佛畢命為期。不雜餘禮故名禮拜門。

二者口業讚歎門。所謂專憶讚歎彼佛身相光明。一切聖眾身相光明。及彼國中一切寶莊嚴光明等。故名讚歎門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者口業讚歎門。所謂專憶讚歎彼佛身相光明。一切聖眾身相光明。及彼國中一切寶莊嚴光明等。故名讚歎門。

三者意業憶念觀察門。所謂專意念觀彼佛及一切聖眾身相光明國土莊嚴等。如觀經說。唯除睡時。恒憶恒念恒想恒觀此事等。故名觀察門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者意業憶念觀察門。所謂專意念觀彼佛及一切聖眾身相光明國土莊嚴等。如觀經說。唯除睡時。恒憶恒念恒想恒觀此事等。故名觀察門。

四者作願門。所謂專心若晝若夜。一切時一切處。三業四威儀所作功德。不問初中後。皆須真實心中發願願生彼國故名作願門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者作願門。所謂專心若晝若夜。一切時一切處。三業四威儀所作功德。不問初中後。皆須真實心中發願願生彼國故名作願門。

五者迴向門。所謂專心若自作善根。及一切三乘五道一一聖凡等所作善根。深生隨喜。如諸佛菩薩所作隨喜。我亦如是隨喜。以此隨喜善根及己所作善根。皆悉與眾生共之迴向彼國。故名迴向門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五者迴向門。所謂專心若自作善根。及一切三乘五道一一聖凡等所作善根。深生隨喜。如諸佛菩薩所作隨喜。我亦如是隨喜。以此隨喜善根及己所作善根。皆悉與眾生共之迴向彼國。故名迴向門。

又到彼國已得六神通。迴入生死教化眾生。徹窮後際心無厭足。乃至成佛。亦名迴向門。五門既具定得往生。一一門與上三心合。隨起業行不問多少。皆名真實業也。應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又到彼國已得六神通。迴入生死教化眾生。徹窮後際心無厭足。乃至成佛。亦名迴向門。五門既具定得往生。一一門與上三心合。隨起業行不問多少。皆名真實業也。應知。

又觀行四修法。用策三心五念之行。速得往生。何者為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又觀行四修法。用策三心五念之行。速得往生。何者為四。

一者恭敬修。所謂恭敬禮拜彼佛及彼一切聖眾等。故名恭敬修。畢命為期誓不中止。即是長時修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者恭敬修。所謂恭敬禮拜彼佛及彼一切聖眾等。故名恭敬修。畢命為期誓不中止。即是長時修。

二者無餘修。所謂專稱彼佛名。專念專想專禮專讚彼佛及一切聖眾等。不雜餘業。故名無餘修。畢命為期誓不中止。即是長時修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者無餘修。所謂專稱彼佛名。專念專想專禮專讚彼佛及一切聖眾等。不雜餘業。故名無餘修。畢命為期誓不中止。即是長時修。

三者無間修。所謂相續恭敬禮拜稱名讚歎憶念觀察迴向發願。心心相續不以餘業來間。故名無間修。又不以貪瞋煩惱來間隨犯隨懺。不令隔念隔時隔日。常使清淨。亦名無間修。畢命為期誓不中止。即是長時修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者無間修。所謂相續恭敬禮拜稱名讚歎憶念觀察迴向發願。心心相續不以餘業來間。故名無間修。又不以貪瞋煩惱來間隨犯隨懺。不令隔念隔時隔日。常使清淨。亦名無間修。畢命為期誓不中止。即是長時修。

又菩薩已免生死。所作善法迴求佛果。即是自利。教化眾生盡未來際。即是利他。然今時眾生悉為煩惱繫縛。未免惡道生死等苦。隨緣起行一切善根。且速迴願往生彌陀佛國。到彼國已更無所畏如上四修自然任運。自利利他無不具足。應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又菩薩已免生死。所作善法迴求佛果。即是自利。教化眾生盡未來際。即是利他。然今時眾生悉為煩惱繫縛。未免惡道生死等苦。隨緣起行一切善根。且速迴願往生彌陀佛國。到彼國已更無所畏如上四修自然任運。自利利他無不具足。應知。

又如文殊波若云。欲明一行三昧。唯勸獨處空閑捨諸亂意。係心一佛不觀相貌專稱名字。即於念中得見彼阿彌陀佛及一切佛等。問曰。何故不令作觀。直遣專稱名字者。有何意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如文殊波若云。欲明一行三昧。唯勸獨處空閑捨諸亂意。係心一佛不觀相貌專稱名字。即於念中得見彼阿彌陀佛及一切佛等。問曰。何故不令作觀。直遣專稱名字者。有何意也。

答曰。乃由眾生障重境細心麁識颺神飛觀難成就。是以大聖悲憐。直勸專稱名字。正由稱名易故相續即生。問曰。既遣專稱一佛。何故境現即多。此豈非邪正相交一多雜現也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰。乃由眾生障重境細心麁識颺神飛觀難成就。是以大聖悲憐。直勸專稱名字。正由稱名易故相續即生。問曰。既遣專稱一佛。何故境現即多。此豈非邪正相交一多雜現也。

答曰。佛佛齊證。形無二別。縱使念一見多乖何大道理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰。佛佛齊證。形無二別。縱使念一見多乖何大道理也。

又如觀經云。行觀坐觀禮念等。皆須面向西方者最勝。如樹先傾倒必隨曲。故必有事礙。不及向西方者。但作向西想亦得。問曰。一切諸佛三身同證。悲智果圓亦應無二。隨方禮念課稱一佛。亦應得生。何故偏歎西方勸專禮念等。有何義也 答曰。諸佛所證平等是一。若以願行來收非無因緣。然彌陀世尊本發深重誓願。願以光明名號攝化十方。但使信心求念上盡一形。下至十聲一聲等。以佛願力易得往生。是故釋迦及以諸佛勸向西方。為別異爾。亦非是稱念餘佛不能除障滅罪也。應知。若能如上念念相續畢命為期者。十即十生。百即百生。何以故。無外雜緣得正念故。與佛本願得相應故。不違教故。隨順佛語故。若欲捨專修雜業者。百時希得一二。千時希得五三。何以故。乃由雜緣亂動失正念故。與佛本願不相應故。與教相違故。不順佛語故。係念不相續故。憶想間斷故。迴願不殷重真實故。貪瞋諸見煩惱來間斷故。無有慚愧懺悔心故。懺悔有三品。一要二略三廣。如下具說。隨意用皆得又不相續念報彼佛恩故。心生輕慢。雖作業行常與名利相應故。人我自覆不親近同行善知識故。樂近雜緣自障障他往生正行故。何以故爾。比自見聞諸方道俗解行不同專雜有異。但使專意作者十即十生。修雜不至心者千中無一此二行得失如前已辯。仰願一切往生人等。善自思量。已能今身願生彼國者。行住坐臥必須勵心剋已晝夜莫廢畢命為期。止在一形似如少苦。前念命終後念即生彼國。長時永劫常受無為法樂。乃至成佛不經生死。豈非快哉。應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如觀經云。行觀坐觀禮念等。皆須面向西方者最勝。如樹先傾倒必隨曲。故必有事礙。不及向西方者。但作向西想亦得。問曰。一切諸佛三身同證。悲智果圓亦應無二。隨方禮念課稱一佛。亦應得生。何故偏歎西方勸專禮念等。有何義也 答曰。諸佛所證平等是一。若以願行來收非無因緣。然彌陀世尊本發深重誓願。願以光明名號攝化十方。但使信心求念上盡一形。下至十聲一聲等。以佛願力易得往生。是故釋迦及以諸佛勸向西方。為別異爾。亦非是稱念餘佛不能除障滅罪也。應知。若能如上念念相續畢命為期者。十即十生。百即百生。何以故。無外雜緣得正念故。與佛本願得相應故。不違教故。隨順佛語故。若欲捨專修雜業者。百時希得一二。千時希得五三。何以故。乃由雜緣亂動失正念故。與佛本願不相應故。與教相違故。不順佛語故。係念不相續故。憶想間斷故。迴願不殷重真實故。貪瞋諸見煩惱來間斷故。無有慚愧懺悔心故。懺悔有三品。一要二略三廣。如下具說。隨意用皆得又不相續念報彼佛恩故。心生輕慢。雖作業行常與名利相應故。人我自覆不親近同行善知識故。樂近雜緣自障障他往生正行故。何以故爾。比自見聞諸方道俗解行不同專雜有異。但使專意作者十即十生。修雜不至心者千中無一此二行得失如前已辯。仰願一切往生人等。善自思量。已能今身願生彼國者。行住坐臥必須勵心剋已晝夜莫廢畢命為期。止在一形似如少苦。前念命終後念即生彼國。長時永劫常受無為法樂。乃至成佛不經生死。豈非快哉。應知。

第一佛勸禮讚阿彌陀佛十二光名。求願往生一十九拜。當日沒時禮。取中下懺悔亦得。南無釋迦牟尼佛等一切三寶。我今稽首禮。迴願往生無量壽國。此之一佛現是今時道俗等師。言三寶者。即是福田無量。若能禮之一拜。即是念報師恩以成已行。以斯一行迴願往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一佛勸禮讚阿彌陀佛十二光名。求願往生一十九拜。當日沒時禮。取中下懺悔亦得。南無釋迦牟尼佛等一切三寶。我今稽首禮。迴願往生無量壽國。此之一佛現是今時道俗等師。言三寶者。即是福田無量。若能禮之一拜。即是念報師恩以成已行。以斯一行迴願往生。

南無十方三世盡虛空遍法界微塵剎土中。一切三寶。我今稽首禮。迴願往生無量壽國。然十方虛空無邊三寶無盡。若禮一拜。即是福田無量功德無窮。能至心禮之一拜。一一佛上。一一法上。一一菩薩上聖僧上。一一舍利上。皆得身口意業解脫分善根來資益行者。以成己業。以斯一行迴願往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無十方三世盡虛空遍法界微塵剎土中。一切三寶。我今稽首禮。迴願往生無量壽國。然十方虛空無邊三寶無盡。若禮一拜。即是福田無量功德無窮。能至心禮之一拜。一一佛上。一一法上。一一菩薩上聖僧上。一一舍利上。皆得身口意業解脫分善根來資益行者。以成己業。以斯一行迴願往生。

南無西方極樂世界阿彌陀佛。願共眾生咸歸命故。我頂禮生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方極樂世界阿彌陀佛。願共眾生咸歸命故。我頂禮生彼國。

問曰。何故號為阿彌陀 答曰。彌陀經及觀經云。彼佛光明無量。照十方國無所障礙。唯覓念佛眾生攝取不捨。故名阿彌陀佛。彼佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。何故號為阿彌陀 答曰。彌陀經及觀經云。彼佛光明無量。照十方國無所障礙。唯覓念佛眾生攝取不捨。故名阿彌陀佛。彼佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀。

又釋迦佛及十方佛。讚歎彌陀光明有十二種名。普勸眾生稱名禮拜。相續不斷者。現世得無量功德。命終之後定得往生。如無量壽經說云。其有眾生遇斯光者。三垢消滅身意柔軟。歡喜踊躍善心生焉。若在三塗勤苦之處。見此光明無復苦惱。壽終之後皆蒙解脫。無量壽佛光明顯赫。照耀十方諸佛國土。莫不聞焉。不但我今稱其光明。一切諸佛聲聞緣覺諸菩薩眾咸共歎譽。亦復如是。若有眾生聞其光明威神功德。日夜稱說至心不斷者。隨其所願得生其國。常為諸菩薩聲聞之眾。所共歎譽稱其功德。佛言。我說無量壽佛光明威神巍巍殊妙。晝夜一劫尚不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又釋迦佛及十方佛。讚歎彌陀光明有十二種名。普勸眾生稱名禮拜。相續不斷者。現世得無量功德。命終之後定得往生。如無量壽經說云。其有眾生遇斯光者。三垢消滅身意柔軟。歡喜踊躍善心生焉。若在三塗勤苦之處。見此光明無復苦惱。壽終之後皆蒙解脫。無量壽佛光明顯赫。照耀十方諸佛國土。莫不聞焉。不但我今稱其光明。一切諸佛聲聞緣覺諸菩薩眾咸共歎譽。亦復如是。若有眾生聞其光明威神功德。日夜稱說至心不斷者。隨其所願得生其國。常為諸菩薩聲聞之眾。所共歎譽稱其功德。佛言。我說無量壽佛光明威神巍巍殊妙。晝夜一劫尚不能盡。

白諸行者。當知彌陀身相光明。釋迦如來一劫說不能盡者。如觀經云。一一光明遍照十方世界。念佛眾生攝取不捨。今既觀經有如此不思議增上勝緣攝護行者。何不相續稱觀禮念願往生也。應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白諸行者。當知彌陀身相光明。釋迦如來一劫說不能盡者。如觀經云。一一光明遍照十方世界。念佛眾生攝取不捨。今既觀經有如此不思議增上勝緣攝護行者。何不相續稱觀禮念願往生也。應知。

南無西方 極樂世界 無量光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方 極樂世界 無量光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。

南無西方 極樂世界 無邊光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方 極樂世界 無邊光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。

南無西方 極樂世界 無礙光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方 極樂世界 無礙光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。

南無西方 極樂世界 無對光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方 極樂世界 無對光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。

南無西方 極樂世界 光焰王佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方 極樂世界 光焰王佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。

南無西方 極樂世界 清淨光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方 極樂世界 清淨光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。

南無西方 極樂世界 歡喜光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方 極樂世界 歡喜光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。

南無西方 極樂世界 智慧光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方 極樂世界 智慧光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。

南無西方 極樂世界 不斷光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方 極樂世界 不斷光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。

南無西方 極樂世界 難思光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方 極樂世界 難思光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。

南無西方 極樂世界 無稱光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方 極樂世界 無稱光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。

南無西方 極樂世界 超日月光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方 極樂世界 超日月光佛 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。

南無西方 極樂世界 阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方 極樂世界 阿彌陀佛。

哀愍覆護我．令法種增長．此世及後生．願佛常攝受 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍覆護我．令法種增長．此世及後生．願佛常攝受 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。

南無西方極樂世界觀世音菩薩 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方極樂世界觀世音菩薩 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。

南無西方極樂世界大勢至菩薩 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方極樂世界大勢至菩薩 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。

此二菩薩一切眾生臨命終時。共持花臺授與行者。阿彌陀佛放大光明照行者身。復與無數化佛菩薩聲聞大眾等。一時授手。如彈指頃即得往生。為報恩故至心禮之一拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二菩薩一切眾生臨命終時。共持花臺授與行者。阿彌陀佛放大光明照行者身。復與無數化佛菩薩聲聞大眾等。一時授手。如彈指頃即得往生。為報恩故至心禮之一拜。

南無西方極樂世界 諸菩薩清淨大海眾 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方極樂世界 諸菩薩清淨大海眾 願共眾生咸歸命。故我頂禮生彼國。

此等諸菩薩亦隨佛來迎接行者。為報恩故至心禮之一拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等諸菩薩亦隨佛來迎接行者。為報恩故至心禮之一拜。

普為師僧父母及善知識法界眾生。斷除三障。同得往生阿彌陀佛國。歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為師僧父母及善知識法界眾生。斷除三障。同得往生阿彌陀佛國。歸命懺悔。

至心懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心懺悔。

南無歸懺十方佛 願滅一切諸罪根 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無歸懺十方佛 願滅一切諸罪根

今將久近所修善 迴作自他安樂因 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今將久近所修善 迴作自他安樂因

恒願一切臨終時 勝緣勝境悉現前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒願一切臨終時 勝緣勝境悉現前

願覩彌陀大悲主 觀音勢至十方尊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願覩彌陀大悲主 觀音勢至十方尊

仰惟神光蒙授手 乘佛願力生彼國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仰惟神光蒙授手 乘佛願力生彼國

懺悔迴向發願已 至心歸命阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺悔迴向發願已 至心歸命阿彌陀佛

次作梵 說偈發願(出寶性論)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次作梵 說偈發願(出寶性論)。

禮懺諸功德 布施諸有情 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮懺諸功德 布施諸有情

願臨命終時 見無量壽佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願臨命終時 見無量壽佛

無邊功德身 我及餘信者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊功德身 我及餘信者

既見彼佛已 願得離垢眼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既見彼佛已 願得離垢眼

往生安樂國 成無上菩提 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往生安樂國 成無上菩提

懺已一切恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺已一切恭敬。

歸佛得菩提 道心恒不退 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸佛得菩提 道心恒不退

歸法薩婆若 得大總持門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸法薩婆若 得大總持門

歸僧息諍論 同入和合海 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸僧息諍論 同入和合海

迴願往生 無量壽國 願諸眾生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴願往生 無量壽國 願諸眾生

三業清淨 奉持佛教 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三業清淨 奉持佛教

和南一切賢聖迴願往生無量壽國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和南一切賢聖迴願往生無量壽國。

諸眾等聽說黃昏偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸眾等聽說黃昏偈。

人間怱怱營眾務 不覺年命日夜去 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人間怱怱營眾務 不覺年命日夜去

如燈風中滅難期 忙忙六道無定趣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如燈風中滅難期 忙忙六道無定趣

未得解脫出苦海 云何安然不驚懼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未得解脫出苦海 云何安然不驚懼

各聞強健有力時 自策自勵求常住 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各聞強健有力時 自策自勵求常住

說此偈已更當心口發願。願弟子臨命終時。心不顛倒。心不錯亂。心不失念。身心無諸苦痛。身心安隱快樂。如入禪定。聖眾現前乘佛本願。上品往生阿彌陀佛國。到彼國已得六神通。迴入十方界。救攝苦眾生。虛空法界盡。我願亦如是。發願已至心歸命禮阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此偈已更當心口發願。願弟子臨命終時。心不顛倒。心不錯亂。心不失念。身心無諸苦痛。身心安隱快樂。如入禪定。聖眾現前乘佛本願。上品往生阿彌陀佛國。到彼國已得六神通。迴入十方界。救攝苦眾生。虛空法界盡。我願亦如是。發願已至心歸命禮阿彌陀佛。

初夜偈云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初夜偈云。

煩惱深無底 生死海無邊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱深無底 生死海無邊

度苦船未立 云何樂睡眠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度苦船未立 云何樂睡眠

勇猛勤精進 攝心常在禪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛勤精進 攝心常在禪

勤修六度行 菩提道自然 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修六度行 菩提道自然

中夜偈云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中夜偈云。

汝起勿抱臭身臥 種種不淨假名人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝起勿抱臭身臥 種種不淨假名人

如得重病箭入體 眾苦痛集安可眠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如得重病箭入體 眾苦痛集安可眠

後夜偈云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後夜偈云。

時光遷流轉 忽至五更初 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時光遷流轉 忽至五更初

無常念念至 恒與死王居 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無常念念至 恒與死王居

勸諸行道者 勤學至無餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸諸行道者 勤學至無餘

平旦偈云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平旦偈云。

欲求寂滅樂 當學沙門法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求寂滅樂 當學沙門法

衣食支身命 精麁隨眾等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣食支身命 精麁隨眾等

諸眾等今日晨朝各記六念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸眾等今日晨朝各記六念。

日中偈云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日中偈云。

人生不精進 喻若樹無根 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人生不精進 喻若樹無根

採花置日裹 能得幾時鮮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 採花置日裹 能得幾時鮮

人命亦如是 無常須臾間 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人命亦如是 無常須臾間

勸諸行道眾 勤修乃至真 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸諸行道眾 勤修乃至真

第二比丘善導謹依大乘經。採集要文以為讚偈。二十三拜。當初夜時禮。懺悔同前後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二比丘善導謹依大乘經。採集要文以為讚偈。二十三拜。當初夜時禮。懺悔同前後。

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

彌陀智願海 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌陀智願海

深廣無涯底 聞名欲往生 皆悉到彼國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深廣無涯底 聞名欲往生 皆悉到彼國

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

於此世界中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此世界中

六十有七億 不退諸菩薩 皆當得生彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六十有七億 不退諸菩薩 皆當得生彼

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

小行諸菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小行諸菩薩

及修少福者 其數不可計 皆當得生彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及修少福者 其數不可計 皆當得生彼

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

十方佛剎中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方佛剎中

菩薩比丘眾 窮劫不可計 皆當得往生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩比丘眾 窮劫不可計 皆當得往生

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

一切諸菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸菩薩

各齎天妙華 寶香無價衣 供養彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各齎天妙華 寶香無價衣 供養彌陀佛

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

咸然奏天樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸然奏天樂

暢發和雅音 歌歎最勝尊 供養彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暢發和雅音 歌歎最勝尊 供養彌陀佛

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

慧日照世間 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧日照世間

消除生死雲 恭敬遶三匝 稽首彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消除生死雲 恭敬遶三匝 稽首彌陀佛

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

見彼嚴淨土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見彼嚴淨土

微妙難思議 因發無上心 願我國亦然 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙難思議 因發無上心 願我國亦然

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

應時無量尊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應時無量尊

動容發欣笑 口出無數光 遍照十方國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 動容發欣笑 口出無數光 遍照十方國

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

迴光圍遶身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴光圍遶身

三匝從頂入 一切天人眾 踊躍皆歡喜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三匝從頂入 一切天人眾 踊躍皆歡喜

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

梵聲如雷震 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵聲如雷震

八音暢妙響 十方來正士 吾悉知彼願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八音暢妙響 十方來正士 吾悉知彼願

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至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

至彼嚴淨土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至彼嚴淨土

便速得神通 必於無量尊 受記成等覺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便速得神通 必於無量尊 受記成等覺

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至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

奉事億如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉事億如來

飛化遍諸剎 恭敬歡喜去 還到安養國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飛化遍諸剎 恭敬歡喜去 還到安養國

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

若人無善本 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人無善本

不得聞佛名 憍慢弊懈怠 難以信此法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得聞佛名 憍慢弊懈怠 難以信此法

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至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

宿世見諸佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿世見諸佛

則能信此事 謙敬聞奉行 踊躍大歡喜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則能信此事 謙敬聞奉行 踊躍大歡喜

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

其有得聞彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有得聞彼

彌陀佛名號 歡喜至一心 皆當得生彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌陀佛名號 歡喜至一心 皆當得生彼

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

設滿大千火 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設滿大千火

直過聞佛名 聞名歡喜讚 皆當得生彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 直過聞佛名 聞名歡喜讚 皆當得生彼

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

萬年三寶滅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬年三寶滅

此經住百年 爾時聞一念 皆當得生彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經住百年 爾時聞一念 皆當得生彼

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

佛世甚難值 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世甚難值

人有信慧難 遇聞希有法 此復最為難 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人有信慧難 遇聞希有法 此復最為難

自信教人信 難中轉更難 大慈弘普化 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自信教人信 難中轉更難 大慈弘普化

真成報佛恩 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真成報佛恩 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

哀愍覆護我 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍覆護我

令法種增長 此世及後生 願佛常攝受 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令法種增長 此世及後生 願佛常攝受

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 觀世音菩薩 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛 觀世音菩薩 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 大勢至菩薩 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛 大勢至菩薩 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 諸菩薩清淨大海眾 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛 諸菩薩清淨大海眾 願共諸眾生 往生安樂國

普為師僧父母及善知識法界眾生。斷除三障。同得往生阿彌陀佛國。歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為師僧父母及善知識法界眾生。斷除三障。同得往生阿彌陀佛國。歸命懺悔。

第三依龍樹菩薩願生禮讚偈一十六拜。當中夜時禮。懺悔同前後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三依龍樹菩薩願生禮讚偈一十六拜。當中夜時禮。懺悔同前後。

至心歸命禮西方阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮西方阿彌陀佛。

稽首天人所恭敬 阿彌陀佛兩足尊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首天人所恭敬 阿彌陀佛兩足尊

在彼微妙安樂國 無量佛子眾圍遶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在彼微妙安樂國 無量佛子眾圍遶

故我頂禮彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故我頂禮彌陀佛

願共諸眾生。往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生。往生安樂國。

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金色身淨如山王 奢摩他行如象步 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金色身淨如山王 奢摩他行如象步

兩目淨若青蓮花 故我頂禮彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩目淨若青蓮花 故我頂禮彌陀佛

願共諸眾生。往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生。往生安樂國。

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面善圓淨如滿月 威光猶如百千日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面善圓淨如滿月 威光猶如百千日

聲若天鼓俱翅羅 故我頂禮彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲若天鼓俱翅羅 故我頂禮彌陀佛

願共諸眾生。往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生。往生安樂國。

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觀音頂戴冠中住 種種妙相寶莊嚴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀音頂戴冠中住 種種妙相寶莊嚴

能伏外道魔憍慢 故我頂禮彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能伏外道魔憍慢 故我頂禮彌陀佛

願共諸眾生。往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生。往生安樂國。

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無比無垢廣清淨 眾德皎潔如虛空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無比無垢廣清淨 眾德皎潔如虛空

所作利益得自在 故我頂禮彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作利益得自在 故我頂禮彌陀佛

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十方名聞菩薩眾 無量諸魔常讚歎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方名聞菩薩眾 無量諸魔常讚歎

為諸眾生願力住 故我頂禮彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生願力住 故我頂禮彌陀佛

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金底寶㵎池生華 善根所成妙臺座 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金底寶㵎池生華 善根所成妙臺座

於彼座上如山王 故我頂禮彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼座上如山王 故我頂禮彌陀佛

願共諸眾生。往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生。往生安樂國。

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十方所來諸佛子 顯現神通至安樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所來諸佛子 顯現神通至安樂

瞻仰尊顏常恭敬 故我頂禮彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞻仰尊顏常恭敬 故我頂禮彌陀佛

願共諸眾生。往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生。往生安樂國。

至心歸命禮西方阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮西方阿彌陀佛。

諸有無常無我等 亦如水月電影露 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有無常無我等 亦如水月電影露

為眾說法無名字 故我頂禮彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾說法無名字 故我頂禮彌陀佛

願共諸眾生。往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生。往生安樂國。

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彼尊佛剎無惡名 亦無女人惡道怖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼尊佛剎無惡名 亦無女人惡道怖

眾人至心敬彼尊 故我頂禮彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾人至心敬彼尊 故我頂禮彌陀佛

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彼尊無量方便境 無有諸趣惡知識 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼尊無量方便境 無有諸趣惡知識

往生不退至菩提 故我頂禮彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往生不退至菩提 故我頂禮彌陀佛

願共諸眾生。往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生。往生安樂國。

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我說彼尊功德事 眾善無邊如海水 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說彼尊功德事 眾善無邊如海水

所作善根清淨者 迴施眾生生彼土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作善根清淨者 迴施眾生生彼土

願共諸眾生。往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生。往生安樂國。

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

哀愍覆護我 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍覆護我

令法種增長 此世及後生 願佛常攝受 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令法種增長 此世及後生 願佛常攝受

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方極樂世界觀世音菩薩 願共諸眾生 往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方極樂世界觀世音菩薩 願共諸眾生 往生安樂國。

至心歸命禮 西方極樂世界大勢至菩薩 願共諸眾生 往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方極樂世界大勢至菩薩 願共諸眾生 往生安樂國。

至心歸命禮 西方極樂世界諸菩薩清淨大海眾 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方極樂世界諸菩薩清淨大海眾 願共諸眾生 往生安樂國

普為師僧父母及善知識法界眾生。斷除三障。同得往生阿彌陀佛國。歸命懺悔至心懺悔。自從無始受身來。恒以十惡加眾生。不孝父母謗三寶。造作五逆不善業。以是眾罪因緣故。妄想顛倒生纏縛。應受無量生死苦。頂禮懺悔願滅除。懺悔已至心歸命禮阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為師僧父母及善知識法界眾生。斷除三障。同得往生阿彌陀佛國。歸命懺悔至心懺悔。自從無始受身來。恒以十惡加眾生。不孝父母謗三寶。造作五逆不善業。以是眾罪因緣故。妄想顛倒生纏縛。應受無量生死苦。頂禮懺悔願滅除。懺悔已至心歸命禮阿彌陀佛。

至心勸請。諸佛大慈無上尊。恒以空慧照三界。眾生盲冥不覺知。永沈生死大苦海。為拔群生離諸苦。勸請常住轉法輪。勸請已至心歸命禮阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心勸請。諸佛大慈無上尊。恒以空慧照三界。眾生盲冥不覺知。永沈生死大苦海。為拔群生離諸苦。勸請常住轉法輪。勸請已至心歸命禮阿彌陀佛。

至心隨喜。歷劫已來懷嫉妬。我慢放逸由癡生。恒以瞋恚毒害火。焚燒智慧慈善根。今日思惟始惺悟。發大精進隨喜心。隨喜已至心歸命禮阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心隨喜。歷劫已來懷嫉妬。我慢放逸由癡生。恒以瞋恚毒害火。焚燒智慧慈善根。今日思惟始惺悟。發大精進隨喜心。隨喜已至心歸命禮阿彌陀佛。

至心迴向。流浪三界內。癡愛入胎獄。生已歸老死。沈沒於苦海。我今修此福。迴生安樂土。迴向已至心歸命禮阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心迴向。流浪三界內。癡愛入胎獄。生已歸老死。沈沒於苦海。我今修此福。迴生安樂土。迴向已至心歸命禮阿彌陀佛。

至心發願。願捨胎藏形。往生安樂國。速見彌陀佛。無邊功德身。奉覲諸如來。賢聖亦復然。獲六神通力。救攝苦眾生。虛空法界盡。我願亦如是。發願已至心歸命禮阿彌陀佛(餘悉同上法)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心發願。願捨胎藏形。往生安樂國。速見彌陀佛。無邊功德身。奉覲諸如來。賢聖亦復然。獲六神通力。救攝苦眾生。虛空法界盡。我願亦如是。發願已至心歸命禮阿彌陀佛(餘悉同上法)。

第四依天親菩薩願往生禮讚偈二十拜。當後夜時禮(懺悔同前後)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四依天親菩薩願往生禮讚偈二十拜。當後夜時禮(懺悔同前後)。

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

世尊我一心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊我一心

歸命盡十方 無礙光如來 願生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命盡十方 無礙光如來 願生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

觀彼世界相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀彼世界相

勝過三界道 究竟如虛空 廣大無邊際 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝過三界道 究竟如虛空 廣大無邊際

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

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正道大慈悲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正道大慈悲

出世善根生 淨光明滿足 如鏡日月輪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出世善根生 淨光明滿足 如鏡日月輪

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至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

備諸珍寶性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 備諸珍寶性

具足妙莊嚴 無垢光焰熾 明淨曜世間 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足妙莊嚴 無垢光焰熾 明淨曜世間

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至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

寶華千萬種 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶華千萬種

彌覆池流泉 微風動花葉 交錯光亂轉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌覆池流泉 微風動花葉 交錯光亂轉

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宮殿諸樓閣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宮殿諸樓閣

觀十方無礙 雜樹異光色 寶欄遍圍遶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀十方無礙 雜樹異光色 寶欄遍圍遶

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至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

無量寶交絡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量寶交絡

羅網遍虛空 種種鈴發響 宣吐妙法音 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅網遍虛空 種種鈴發響 宣吐妙法音

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

梵音悟深遠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵音悟深遠

微妙聞十方 正覺阿彌陀 法王善住持 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙聞十方 正覺阿彌陀 法王善住持

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

如來淨華眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來淨華眾

正覺花化生 愛樂佛法味 禪三昧為食 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺花化生 愛樂佛法味 禪三昧為食

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

永離身心惱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離身心惱

受樂常無間 大乘善根界 等無譏嫌名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受樂常無間 大乘善根界 等無譏嫌名

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

女人及根缺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人及根缺

二乘種不生 眾生所願樂 一切能滿足 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二乘種不生 眾生所願樂 一切能滿足

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

無量大寶王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量大寶王

微妙淨花臺 相好光一尋 色像超群生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙淨花臺 相好光一尋 色像超群生

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

天人不動眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人不動眾

清淨智海王 如須彌山王 勝妙無過者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨智海王 如須彌山王 勝妙無過者

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

天人丈夫眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人丈夫眾

恭敬遶瞻仰 雨天樂花衣 妙香等供養 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬遶瞻仰 雨天樂花衣 妙香等供養

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

安樂國清淨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂國清淨

常轉無垢輪 一念及一時 利益諸群生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常轉無垢輪 一念及一時 利益諸群生

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

讚佛諸功德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚佛諸功德

無有分別心 能令速滿足 功德大寶海 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有分別心 能令速滿足 功德大寶海

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

哀愍覆護我 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍覆護我

令法種增長 此世及後生 願佛常攝受 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令法種增長 此世及後生 願佛常攝受

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方極樂世界 觀世音菩薩 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方極樂世界 觀世音菩薩 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方極樂世界 大勢至菩薩 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方極樂世界 大勢至菩薩 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方極樂世界 諸菩薩 清淨大海眾 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方極樂世界 諸菩薩 清淨大海眾 願共諸眾生 往生安樂國

普為師僧父母及善知識法界眾生。斷除三障。同得往生阿彌陀佛國。歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為師僧父母及善知識法界眾生。斷除三障。同得往生阿彌陀佛國。歸命懺悔。

第五依彥琮法師願往生禮讚偈。二十二拜。當旦起時禮(懺悔同前後)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五依彥琮法師願往生禮讚偈。二十二拜。當旦起時禮(懺悔同前後)。

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

法藏因彌遠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法藏因彌遠

極樂果還深 異珍參作地 眾寶間為林 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極樂果還深 異珍參作地 眾寶間為林

華開希有色 波揚實相音 何當蒙授手 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華開希有色 波揚實相音 何當蒙授手

一遂往生心 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一遂往生心 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

濁世難還入 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濁世難還入

淨土願逾深 金繩直界道 珠網縵垂林 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土願逾深 金繩直界道 珠網縵垂林

見色皆真色 聞音悉法音 莫謂西方遠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見色皆真色 聞音悉法音 莫謂西方遠

唯須十念心 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯須十念心 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

已成窮理聖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已成窮理聖

真有遍空威 在西時現小 俱是暫隨機 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真有遍空威 在西時現小 俱是暫隨機

葉珠相映飾 沙水共澄輝 欲得無生果 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 葉珠相映飾 沙水共澄輝 欲得無生果

彼土必須依 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼土必須依 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

五山毫獨朗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五山毫獨朗

寶手印恒分 地水俱為鏡 香華同作雲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶手印恒分 地水俱為鏡 香華同作雲

業深成易往 困淺實難聞 必望除疑惑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業深成易往 困淺實難聞 必望除疑惑

超然獨不群 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超然獨不群 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方觀世音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方觀世音菩薩

千輪明足下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千輪明足下

五道現光中 悲引恒無絕 人歸亦未窮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五道現光中 悲引恒無絕 人歸亦未窮

口宣猶在定 心靜更飛通 聞名皆願往 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口宣猶在定 心靜更飛通 聞名皆願往

日發幾花叢 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日發幾花叢 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方大勢至菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方大勢至菩薩

慧力標無上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧力標無上

身光備有緣 動搖諸寶國 侍坐一金蓮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身光備有緣 動搖諸寶國 侍坐一金蓮

鳥群非實鳥 天類豈真天 須知求妙樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳥群非實鳥 天類豈真天 須知求妙樂

會是戒香全 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 會是戒香全 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

心帶真慈滿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心帶真慈滿

光含法界圓 無緣能攝物 有想定非難 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光含法界圓 無緣能攝物 有想定非難

華隨本心變 宮移身自安 希聞出世境 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華隨本心變 宮移身自安 希聞出世境

須共入禪看 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須共入禪看 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

迴向漸為功 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向漸為功

西方路稍通 寶幢承厚地 天香入遠風 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方路稍通 寶幢承厚地 天香入遠風

開華重布水 覆網細分空 願生何意切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開華重布水 覆網細分空 願生何意切

正為樂無窮 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正為樂無窮 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

欲選當生處 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲選當生處

西方最可歸 間樹開重閣 滿道布鮮衣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方最可歸 間樹開重閣 滿道布鮮衣

香飯隨心至 寶殿逐身飛 有緣皆得入 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香飯隨心至 寶殿逐身飛 有緣皆得入

只是往人希 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 只是往人希 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

十劫道先成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十劫道先成

嚴界引群萌 金沙徹水照 玉葉滿枝明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴界引群萌 金沙徹水照 玉葉滿枝明

鳥本珠中出 人唯華上生 敢請西方聖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳥本珠中出 人唯華上生 敢請西方聖

早晚定相迎 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 早晚定相迎 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

十方諸佛國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛國

盡是法王家 偏求有緣地 冀得早無邪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡是法王家 偏求有緣地 冀得早無邪

八功如意水 七寶自然華 於彼心能係 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八功如意水 七寶自然華 於彼心能係

當必往非賒 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當必往非賒 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

淨國無衰變 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨國無衰變

一立古今然 光臺千寶合 音樂八風宣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一立古今然 光臺千寶合 音樂八風宣

池多說法鳥 空滿散花天 得生不畏退 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 池多說法鳥 空滿散花天 得生不畏退

隨意晚開蓮 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨意晚開蓮 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

坐華非一像 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐華非一像

聖眾亦難量 蓮開人獨處 波生法自揚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖眾亦難量 蓮開人獨處 波生法自揚

無災由處靜 不退為朋良 問彼前生輩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無災由處靜 不退為朋良 問彼前生輩

來斯幾劫強 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來斯幾劫強 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

光舒救毘舍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光舒救毘舍

宮立引韋提 天來香蓋捧 人去寶衣齎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宮立引韋提 天來香蓋捧 人去寶衣齎

六時聞鳥合 四寸踐華低 相看無不正 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六時聞鳥合 四寸踐華低 相看無不正

豈復有長迷 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豈復有長迷 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

普為弘三福 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為弘三福

咸令滅五燒 發心功已至 係念罪便消 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸令滅五燒 發心功已至 係念罪便消

鳥化珠光轉 風好樂聲調 俱忻行道易 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳥化珠光轉 風好樂聲調 俱忻行道易

寧愁聖果遙 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧愁聖果遙 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

珠色仍為水 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠色仍為水

金光即是臺 到時華自散 隨願葉還開 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光即是臺 到時華自散 隨願葉還開

遊池更出沒 飛空互往來 真心能向彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊池更出沒 飛空互往來 真心能向彼

有善併修廻 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有善併修廻 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

洗心甘露水 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洗心甘露水

悅目妙花雲 同生機易識 等壽量難分 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悅目妙花雲 同生機易識 等壽量難分

樂多無廢道 聲遠不妨聞 如何貪五濁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂多無廢道 聲遠不妨聞 如何貪五濁

安然火自焚 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安然火自焚 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

臺裹天人現 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臺裹天人現

光中侍者看 懸空四寶閣 臨逈七重欄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光中侍者看 懸空四寶閣 臨逈七重欄

疑多邊地久 德少上生難 且莫論餘願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑多邊地久 德少上生難 且莫論餘願

西望已心安 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西望已心安 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

六根常合道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六根常合道

三塗永絕名 念頃遊方遍 還時得忍成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三塗永絕名 念頃遊方遍 還時得忍成

地平無極廣 風長是處清 寄言有心輩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地平無極廣 風長是處清 寄言有心輩

共出一危城 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共出一危城 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛

哀愍覆護我 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍覆護我

令法種增長 此世及後生 願佛常攝受 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令法種增長 此世及後生 願佛常攝受

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方極樂世界 觀世音菩薩 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方極樂世界 觀世音菩薩 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方極樂世界 大勢至菩薩 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方極樂世界 大勢至菩薩 願共諸眾生 往生安樂國

至心歸命禮 西方極樂世界 諸菩薩 清淨大海眾 願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方極樂世界 諸菩薩 清淨大海眾 願共諸眾生 往生安樂國

普為師僧父母善知識法界眾生斷除三障。同得往生阿彌陀佛國。歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為師僧父母善知識法界眾生斷除三障。同得往生阿彌陀佛國。歸命懺悔。

第六比丘善導願往生禮讚偈依十六觀作二十拜。當日中時禮(懺悔同前後)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六比丘善導願往生禮讚偈依十六觀作二十拜。當日中時禮(懺悔同前後)。

至心歸命禮 西方阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛。

觀彼彌陀極樂界 廣大寬平眾寶成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀彼彌陀極樂界 廣大寬平眾寶成

四十八願莊嚴起 超諸佛剎最為精 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十八願莊嚴起 超諸佛剎最為精

本國他方大海眾 窮劫算數不知名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本國他方大海眾 窮劫算數不知名

普勸歸西同彼會 恒沙三昧自然成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勸歸西同彼會 恒沙三昧自然成

願共諸眾生 往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國。

至心歸命禮 西方阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛。

地下莊嚴七寶幢 無量無邊無億數 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地下莊嚴七寶幢 無量無邊無億數

八方八面百寶成 見彼無生自然悟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八方八面百寶成 見彼無生自然悟

無生寶國永為常 一一寶流無數光 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生寶國永為常 一一寶流無數光

行者傾心常對目 騰神踊躍入西方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者傾心常對目 騰神踊躍入西方

願共諸眾生 往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國。

至心歸命禮 西方阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛。

地上莊嚴轉無極 金繩界道非工匠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地上莊嚴轉無極 金繩界道非工匠

彌陀願智巧莊嚴 菩薩人天散華上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌陀願智巧莊嚴 菩薩人天散華上

寶地寶色寶光嚴 一一光成無數臺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶地寶色寶光嚴 一一光成無數臺

臺中寶樓千萬億 臺側百億寶幢圍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臺中寶樓千萬億 臺側百億寶幢圍

願共諸眾生 往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國。

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一一臺上虛空中 莊嚴寶樂亦無窮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一臺上虛空中 莊嚴寶樂亦無窮

八種清風尋光出 隨時鼓樂應機音 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八種清風尋光出 隨時鼓樂應機音

機音正受稍為難 行住坐臥攝心觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 機音正受稍為難 行住坐臥攝心觀

唯除睡時常憶念 三昧無為即涅槃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯除睡時常憶念 三昧無為即涅槃

願共諸眾生 往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國。

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寶國寶林諸寶樹 寶華寶葉寶根莖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶國寶林諸寶樹 寶華寶葉寶根莖

或以千寶分林異 或有百寶共成行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以千寶分林異 或有百寶共成行

行行相當葉相次 色各不同光亦然 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行行相當葉相次 色各不同光亦然

等量齊高三十萬 枝條相觸說因緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等量齊高三十萬 枝條相觸說因緣

願共諸眾生 往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國。

至心歸命禮 西方阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛。

七重羅網七重宮 綺互迴光相映發 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七重羅網七重宮 綺互迴光相映發

化天童子皆充遍 瓔珞輝光超日月 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化天童子皆充遍 瓔珞輝光超日月

行行寶葉色千般 華敷等若旋金輪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行行寶葉色千般 華敷等若旋金輪

果變光成眾寶蓋 塵沙佛剎現無邊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果變光成眾寶蓋 塵沙佛剎現無邊

願共諸眾生 往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國。

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寶池寶岸寶金沙 寶渠寶葉寶蓮華 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶池寶岸寶金沙 寶渠寶葉寶蓮華

十二由旬皆正等 寶羅寶網寶欄遮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二由旬皆正等 寶羅寶網寶欄遮

德水分流尋寶樹 聞波覩樂證恬怕 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德水分流尋寶樹 聞波覩樂證恬怕

寄語有緣同行者 努力翻迷還本家 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寄語有緣同行者 努力翻迷還本家

願共諸眾生 往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國。

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一一金繩界道上 寶樂寶樹千萬億 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一金繩界道上 寶樂寶樹千萬億

諸天童子散香花 他方菩薩如雲集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天童子散香花 他方菩薩如雲集

無量無邊無能計 稽首彌陀恭敬立 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊無能計 稽首彌陀恭敬立

風鈴樹響遍虛空 歎說三尊無有極 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風鈴樹響遍虛空 歎說三尊無有極

願共諸眾生 往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國。

至心歸命禮 西方阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛。

彌陀本願華王座 一切眾寶以為成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌陀本願華王座 一切眾寶以為成

臺上四幢張寶幔 彌陀獨坐顯真形 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臺上四幢張寶幔 彌陀獨坐顯真形

真形光明遍法界 蒙光觸者心不退 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真形光明遍法界 蒙光觸者心不退

晝夜六時專想念 終時快樂如三昧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜六時專想念 終時快樂如三昧

願共諸眾生 往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國。

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彌陀佛身遍法界 影現眾生心想中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌陀佛身遍法界 影現眾生心想中

是故勸汝常觀察 依心起相表真容 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故勸汝常觀察 依心起相表真容

真容寶像臨華座 心開見彼國莊嚴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真容寶像臨華座 心開見彼國莊嚴

寶樹三身華遍滿 風鈴樂響與文同 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶樹三身華遍滿 風鈴樂響與文同

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至心歸命禮 西方阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛。

彌陀身色如金山 相好光明照十方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌陀身色如金山 相好光明照十方

唯有念佛蒙光攝 當知本願最為強 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有念佛蒙光攝 當知本願最為強

十方如來舒舌證 專稱名號至西方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方如來舒舌證 專稱名號至西方

到彼華臺聞妙法 十地願行自然彰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到彼華臺聞妙法 十地願行自然彰

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觀音菩薩大慈悲 已得菩提捨不證 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀音菩薩大慈悲 已得菩提捨不證

一切五道內身中 六時觀察三輪應 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切五道內身中 六時觀察三輪應

應現身光紫金色 相好威儀轉無極 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應現身光紫金色 相好威儀轉無極

恒舒百億光王手 普接有緣歸本國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒舒百億光王手 普接有緣歸本國

願共諸眾生 往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國。

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勢至菩薩難思議 威光普照無邊際 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勢至菩薩難思議 威光普照無邊際

有緣眾生蒙光觸 增長智慧超三界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有緣眾生蒙光觸 增長智慧超三界

法界傾搖如轉蓬 化佛雲集滿虛空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界傾搖如轉蓬 化佛雲集滿虛空

普勸有緣常憶念 永絕胞胎證六通 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勸有緣常憶念 永絕胞胎證六通

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正坐加趺入三昧 想心乘念至西方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正坐加趺入三昧 想心乘念至西方

覩見彌陀極樂界 地上虛空七寶粧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩見彌陀極樂界 地上虛空七寶粧

彌陀身量極無邊 重勸眾生觀小身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌陀身量極無邊 重勸眾生觀小身

丈六八尺隨機現 圓光化佛等前真 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丈六八尺隨機現 圓光化佛等前真

願共諸眾生 往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國。

至心歸命禮 西方阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛。

上輩上行上根人 求生淨土斷貪瞋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上輩上行上根人 求生淨土斷貪瞋

就行差別分三品 五門相續助三因 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就行差別分三品 五門相續助三因

一日七日專精進 畢命乘臺出六塵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日七日專精進 畢命乘臺出六塵

慶哉難逢今得遇 永證無為法性身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶哉難逢今得遇 永證無為法性身

願共諸眾生 往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國。

至心歸命禮 西方阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛。

中輩中行中根人 一日齋戒處金蓮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中輩中行中根人 一日齋戒處金蓮

孝養父母教迴向 為說西方快樂因 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孝養父母教迴向 為說西方快樂因

佛與聲聞眾來取 直到彌陀華座邊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛與聲聞眾來取 直到彌陀華座邊

百寶華籠經七日 三品蓮開證小真 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百寶華籠經七日 三品蓮開證小真

願共諸眾生 往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國。

至心歸命禮 西方阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛。

下輩下行下根人 十惡五逆等貪瞋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下輩下行下根人 十惡五逆等貪瞋

四重偷僧謗正法 未曾慚愧悔前愆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四重偷僧謗正法 未曾慚愧悔前愆

終時苦相皆雲集 地獄猛火罪人前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終時苦相皆雲集 地獄猛火罪人前

忽遇往生善知識 急勸專稱彼佛名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忽遇往生善知識 急勸專稱彼佛名

化佛菩薩尋聲到 一念傾心入寶蓮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化佛菩薩尋聲到 一念傾心入寶蓮

三業障重開多劫 于時始發菩提因 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三業障重開多劫 于時始發菩提因

願共諸眾生 往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國。

至心歸命禮 西方阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛。

樂何啻樂事難思議 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂何啻樂事難思議

無邊菩薩為同學 性海如來盡是師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊菩薩為同學 性海如來盡是師

渴聞波若絕思漿 念食無生即斷飢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 渴聞波若絕思漿 念食無生即斷飢

一切莊嚴皆說法 無心領納自然知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切莊嚴皆說法 無心領納自然知

七覺花池隨意入 八輩凝神會一枝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺花池隨意入 八輩凝神會一枝

彌陀心水沐身頂 觀音大勢與衣披 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌陀心水沐身頂 觀音大勢與衣披

歘爾騰空遊法界 須臾授記號無為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歘爾騰空遊法界 須臾授記號無為

如此逍遙無極處 吾今不去待何時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此逍遙無極處 吾今不去待何時

願共諸眾生 往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國。

至心歸命禮 西方阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛。

哀愍覆護我 令法種增長 此世及後生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍覆護我 令法種增長 此世及後生

願佛常攝受 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願佛常攝受

願共諸眾生 往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國。

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 觀音勢至諸菩薩 清淨大海眾 願共諸眾生 往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心歸命禮 西方阿彌陀佛 觀音勢至諸菩薩 清淨大海眾 願共諸眾生 往生安樂國。

普為師僧父母及善知識法界眾生。斷除三障。同得往生阿彌陀佛國。歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為師僧父母及善知識法界眾生。斷除三障。同得往生阿彌陀佛國。歸命懺悔。

上二品懺悔發願等同前。須要中要取初。須略中略取中。須廣中廣取下。其廣者就實有心願生者而勸。或對四眾。或對十方佛。或對舍利尊像大眾。或對一人若獨自等。又向十方盡虛空三寶及盡眾生界等。具向發露懺悔。懺悔有三品上中下。上品懺悔者。身毛孔中血流眼中血出者。名上品懺悔。中品懺悔者。遍身熱汗從毛孔出眼中血流者。名中品懺悔。下品懺悔者。遍身徹熱眼中淚出者。名下品懺悔。此等三品雖有差別。即是久種解脫分善根人。致使今生敬法重人不惜身命。乃至小罪若懺。即能徹心徹髓能如此懺者。不問久近。所有重障頓皆滅盡。若不如此。縱使日夜十二時急走終是無益。若不作者應知。雖不能流淚流血等。但能真心徹到者。即與上同。敬白十方諸佛十二部經一切賢聖。及一切天龍八部法界眾生現前大眾等。證知我某甲發露懺悔。從無始已來。乃至今身。殺害一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界眾生。不可知數。偷盜一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界眾生物。不可知數。於一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界眾生上起邪心。不可知數。妄語欺誑一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界眾生。不可知數。綺語調弄一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界眾生。不可知數。惡口罵辱誹謗毀呰一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界眾生。不可知數。兩舌鬪亂破壞一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界眾生。不可知數。或破五戒八戒十戒十善戒二百五十戒五百戒菩薩三聚戒十無盡戒。乃至一切戒及一切威儀戒等。自作教他見作隨喜。不可知數。如是等眾罪。亦如十方大地無邊微塵無數。我等作罪亦無邊無數。虛空無邊。我等作罪亦復無邊。法界無邊亦如上。法性無邊亦如上。佛無邊亦如上。如是等罪上至諸菩薩。下至聲聞緣覺。所不能知。唯佛與佛乃能知我罪之多少。今於三寶前法界眾生前。發露懺悔不敢覆藏。唯願十方三寶法界眾生。受我懺悔憶我清淨。始從今日願共法界眾生。捨邪歸正發菩提心。慈心相向佛眼相看。作菩提眷屬真善知識。同生阿彌陀佛國。乃至成佛。如是等罪永斷。相續更不敢作。懺悔已。至心歸命禮阿彌陀佛。禮懺竟。若入觀及睡時。應發此願。若坐若立一心合掌。正面向西十聲稱阿彌陀佛觀音勢至諸菩薩清淨大海眾竟。弟子現是生死凡夫。罪障深重輪迴六道。苦不可言。今遇善知識。得聞彌陀本願名號。一心稱念求願往生。願佛慈悲不捨本弘誓願攝受。弟子不識彌陀佛身相光明。願佛慈悲示現弟子身相。觀音勢至諸菩薩等。及彼世界清淨莊嚴光明等相。道此語已。一心正念。即隨意入觀及 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上二品懺悔發願等同前。須要中要取初。須略中略取中。須廣中廣取下。其廣者就實有心願生者而勸。或對四眾。或對十方佛。或對舍利尊像大眾。或對一人若獨自等。又向十方盡虛空三寶及盡眾生界等。具向發露懺悔。懺悔有三品上中下。上品懺悔者。身毛孔中血流眼中血出者。名上品懺悔。中品懺悔者。遍身熱汗從毛孔出眼中血流者。名中品懺悔。下品懺悔者。遍身徹熱眼中淚出者。名下品懺悔。此等三品雖有差別。即是久種解脫分善根人。致使今生敬法重人不惜身命。乃至小罪若懺。即能徹心徹髓能如此懺者。不問久近。所有重障頓皆滅盡。若不如此。縱使日夜十二時急走終是無益。若不作者應知。雖不能流淚流血等。但能真心徹到者。即與上同。敬白十方諸佛十二部經一切賢聖。及一切天龍八部法界眾生現前大眾等。證知我某甲發露懺悔。從無始已來。乃至今身。殺害一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界眾生。不可知數。偷盜一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界眾生物。不可知數。於一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界眾生上起邪心。不可知數。妄語欺誑一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界眾生。不可知數。綺語調弄一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界眾生。不可知數。惡口罵辱誹謗毀呰一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界眾生。不可知數。兩舌鬪亂破壞一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界眾生。不可知數。或破五戒八戒十戒十善戒二百五十戒五百戒菩薩三聚戒十無盡戒。乃至一切戒及一切威儀戒等。自作教他見作隨喜。不可知數。如是等眾罪。亦如十方大地無邊微塵無數。我等作罪亦無邊無數。虛空無邊。我等作罪亦復無邊。法界無邊亦如上。法性無邊亦如上。佛無邊亦如上。如是等罪上至諸菩薩。下至聲聞緣覺。所不能知。唯佛與佛乃能知我罪之多少。今於三寶前法界眾生前。發露懺悔不敢覆藏。唯願十方三寶法界眾生。受我懺悔憶我清淨。始從今日願共法界眾生。捨邪歸正發菩提心。慈心相向佛眼相看。作菩提眷屬真善知識。同生阿彌陀佛國。乃至成佛。如是等罪永斷。相續更不敢作。懺悔已。至心歸命禮阿彌陀佛。禮懺竟。若入觀及睡時。應發此願。若坐若立一心合掌。正面向西十聲稱阿彌陀佛觀音勢至諸菩薩清淨大海眾竟。弟子現是生死凡夫。罪障深重輪迴六道。苦不可言。今遇善知識。得聞彌陀本願名號。一心稱念求願往生。願佛慈悲不捨本弘誓願攝受。弟子不識彌陀佛身相光明。願佛慈悲示現弟子身相。觀音勢至諸菩薩等。及彼世界清淨莊嚴光明等相。道此語已。一心正念。即隨意入觀及

睡。或有正發願時即得見之。或有睡時得見。此願比來亦大有現驗。問曰。稱念禮觀阿彌陀佛。現世有何功德利益。答曰。若稱阿彌陀佛一聲。即能除滅八十億劫生死重罪。禮念已下亦是。十往生經云。若有眾生念阿彌陀佛願往生者。彼佛即遣二十五菩薩。擁護行者。若行若坐若住若臥。若晝若夜。一切時一切處。不令惡鬼惡神得其便也。又如觀經云。若稱禮念阿彌陀佛願往生彼國者。彼佛即遣無數化佛無數化觀音勢至菩薩護念行者。復與前二十五菩薩等。百重千重圍遶行者。不問行住坐臥一切時處。若晝若夜常不離行者。今既有斯勝益可憑。願諸行者各須至心求往。又如無量壽經云。若我成佛。十方眾生稱我名號下至十聲。若不生者。不取正覺。彼佛今現在世成佛。當知本誓重願不虛。眾生稱念必得往生。又如彌陀經云。若有眾生聞說阿彌陀佛。即應執持名號。若一日若二日乃至七日。一心稱佛不亂。命欲終時。阿彌陀佛與諸聖眾現在其前。此人終時心不顛倒。即得往生彼國。佛告舍利弗。我見是利故說是言。若有眾生聞說是者。應當發願願生彼國。次下說云。東方如恒河沙等諸佛。南西北方及上下一一方如恒河沙等諸佛。各於本國出其舌相遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。皆應信是一切諸佛所護念經云何名護念。若有眾生。稱念阿彌陀佛。若七日及一日。下至一聲乃至十聲一念等。必得往生。證成此事故名護念經。次下又云。若稱佛往生者。常為六萬恒沙等諸佛之所護念。故名護念經。今既有此增上誓願可憑。諸佛子等。何不勵意去也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睡。或有正發願時即得見之。或有睡時得見。此願比來亦大有現驗。問曰。稱念禮觀阿彌陀佛。現世有何功德利益。答曰。若稱阿彌陀佛一聲。即能除滅八十億劫生死重罪。禮念已下亦是。十往生經云。若有眾生念阿彌陀佛願往生者。彼佛即遣二十五菩薩。擁護行者。若行若坐若住若臥。若晝若夜。一切時一切處。不令惡鬼惡神得其便也。又如觀經云。若稱禮念阿彌陀佛願往生彼國者。彼佛即遣無數化佛無數化觀音勢至菩薩護念行者。復與前二十五菩薩等。百重千重圍遶行者。不問行住坐臥一切時處。若晝若夜常不離行者。今既有斯勝益可憑。願諸行者各須至心求往。又如無量壽經云。若我成佛。十方眾生稱我名號下至十聲。若不生者。不取正覺。彼佛今現在世成佛。當知本誓重願不虛。眾生稱念必得往生。又如彌陀經云。若有眾生聞說阿彌陀佛。即應執持名號。若一日若二日乃至七日。一心稱佛不亂。命欲終時。阿彌陀佛與諸聖眾現在其前。此人終時心不顛倒。即得往生彼國。佛告舍利弗。我見是利故說是言。若有眾生聞說是者。應當發願願生彼國。次下說云。東方如恒河沙等諸佛。南西北方及上下一一方如恒河沙等諸佛。各於本國出其舌相遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。皆應信是一切諸佛所護念經云何名護念。若有眾生。稱念阿彌陀佛。若七日及一日。下至一聲乃至十聲一念等。必得往生。證成此事故名護念經。次下又云。若稱佛往生者。常為六萬恒沙等諸佛之所護念。故名護念經。今既有此增上誓願可憑。諸佛子等。何不勵意去也。