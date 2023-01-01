依觀經等明般舟三昧行道往生讚(一卷) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依觀經等明般舟三昧行道往生讚(一卷)

比丘僧善導撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘僧善導撰

敬白。一切往生知識等大須慚愧。釋迦如來實是慈悲父母。種種方便發起我等無上信心。又說種種方便教門非一。但為我等倒見凡夫。若能依教修行者。則門門見佛得生淨土。若見聞有人行善者。即以善助之。若見聞有人行教讚之。若聞人說行。即依行順之。若聞人有悟。即依悟喜之。何意然者。同以諸佛為師。以法為母生養。共同情親非外。不得輕毀他有緣之教行。讚自有緣之要法。即是自相破壞諸佛法眼。法眼既滅。菩提正道履足無由。淨土之門何能得入。傷歎曰。生盲信業走。隨業墮深坑。縱此貪瞋火。自損損他人。長沒無明海。遇木永無緣。行者等必須於一切凡聖境上。常起讚順之心。莫生是非慊恨也。何故然者。為自防身口意業。恐不善業起。復是流轉。與前無異。若自他境上護得三業。能令清淨者。即是生佛國之正因。問曰。既道三業清淨是生淨土即因者。云何作業得名清淨。答曰。一切不善之法。自他身口意總斷不行。是名清淨。又自他身口意相應善即起上上隨喜心。如諸佛菩薩所作隨喜。我亦如是隨喜。以此善根迴生淨土故。名為正因也。又欲生淨土。必須自勸勸他廣讚淨土依正二報莊嚴事。亦須知入淨土之緣起。出娑婆之本末。諸有智者應知。又問曰。般舟三昧樂者是何義也。答曰。梵語名般舟。此翻名常行道。或七日九十日身行無間總名。三業無間故名般舟也。又言三昧者亦是西國語。此翻名為定。由前三業無間。心至所感。即佛境現前。正境現時。即身心內悅。故名為樂。亦名立定見諸佛也。應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬白。一切往生知識等大須慚愧。釋迦如來實是慈悲父母。種種方便發起我等無上信心。又說種種方便教門非一。但為我等倒見凡夫。若能依教修行者。則門門見佛得生淨土。若見聞有人行善者。即以善助之。若見聞有人行教讚之。若聞人說行。即依行順之。若聞人有悟。即依悟喜之。何意然者。同以諸佛為師。以法為母生養。共同情親非外。不得輕毀他有緣之教行。讚自有緣之要法。即是自相破壞諸佛法眼。法眼既滅。菩提正道履足無由。淨土之門何能得入。傷歎曰。生盲信業走。隨業墮深坑。縱此貪瞋火。自損損他人。長沒無明海。遇木永無緣。行者等必須於一切凡聖境上。常起讚順之心。莫生是非慊恨也。何故然者。為自防身口意業。恐不善業起。復是流轉。與前無異。若自他境上護得三業。能令清淨者。即是生佛國之正因。問曰。既道三業清淨是生淨土即因者。云何作業得名清淨。答曰。一切不善之法。自他身口意總斷不行。是名清淨。又自他身口意相應善即起上上隨喜心。如諸佛菩薩所作隨喜。我亦如是隨喜。以此善根迴生淨土故。名為正因也。又欲生淨土。必須自勸勸他廣讚淨土依正二報莊嚴事。亦須知入淨土之緣起。出娑婆之本末。諸有智者應知。又問曰。般舟三昧樂者是何義也。答曰。梵語名般舟。此翻名常行道。或七日九十日身行無間總名。三業無間故名般舟也。又言三昧者亦是西國語。此翻名為定。由前三業無間。心至所感。即佛境現前。正境現時。即身心內悅。故名為樂。亦名立定見諸佛也。應知。

般舟三昧樂(願往生) 三界六道苦難停(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 三界六道苦難停(無量樂)

曠劫已來常沒沒(願往生) 到處唯聞生死聲(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曠劫已來常沒沒(願往生) 到處唯聞生死聲(無量樂)

釋迦如來真報土(願往生) 清淨莊嚴無勝是(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦如來真報土(願往生) 清淨莊嚴無勝是(無量樂)

為度娑婆分化入(願往生) 八相成佛度眾生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為度娑婆分化入(願往生) 八相成佛度眾生(無量樂)

或說人天二乘法(願往生) 或說菩薩涅槃因(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或說人天二乘法(願往生) 或說菩薩涅槃因(無量樂)

或漸或頓明空有(願往生) 人法二障遣雙除(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或漸或頓明空有(願往生) 人法二障遣雙除(無量樂)

根性利者皆蒙益(願往生) 鈍根無智難開悟(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根性利者皆蒙益(願往生) 鈍根無智難開悟(無量樂)

瓔珞經中說漸教(願往生) 萬劫修功證不退(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瓔珞經中說漸教(願往生) 萬劫修功證不退(無量樂)

觀經彌陀經等說(願往生) 即是頓教菩薩藏(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀經彌陀經等說(願往生) 即是頓教菩薩藏(無量樂)

一日七日專稱佛(願往生) 命斷須臾生安樂(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日七日專稱佛(願往生) 命斷須臾生安樂(無量樂)

一入彌陀涅槃國(願往生) 即得不退證無生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一入彌陀涅槃國(願往生) 即得不退證無生(無量樂)

萬劫修功實難續(願往生) 一時煩惱百千間(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬劫修功實難續(願往生) 一時煩惱百千間(無量樂)

若待娑婆證法忍(願往生) 六道恒沙劫未期(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若待娑婆證法忍(願往生) 六道恒沙劫未期(無量樂)

貪瞋即是輪回業(願往生) 煩惱豈是無生因(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪瞋即是輪回業(願往生) 煩惱豈是無生因(無量樂)

驗此貪瞋火燒苦(願往生) 不如走入彌陀國(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 驗此貪瞋火燒苦(願往生) 不如走入彌陀國(無量樂)

彌陀因地發心時(願往生) 頓捨王位求菩提(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌陀因地發心時(願往生) 頓捨王位求菩提(無量樂)

饒王佛所落髮鬚(願往生) 出家修道名法藏(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒王佛所落髮鬚(願往生) 出家修道名法藏(無量樂)

四十八願因茲發(願往生) 一一誓願為眾生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十八願因茲發(願往生) 一一誓願為眾生(無量樂)

眾寶莊嚴名極樂(願往生) 廣大寬平無限量(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶莊嚴名極樂(願往生) 廣大寬平無限量(無量樂)

我得菩提當心坐(願往生) 徹窮後際度眾生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我得菩提當心坐(願往生) 徹窮後際度眾生(無量樂)

身相光明照法界(願往生) 光所及處皆蒙益(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身相光明照法界(願往生) 光所及處皆蒙益(無量樂)

一一光明相續照(願往生) 照覓念佛往生人(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一光明相續照(願往生) 照覓念佛往生人(無量樂)

欲比十方諸佛國(願往生) 極樂安身實是精(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲比十方諸佛國(願往生) 極樂安身實是精(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 釋迦如來悲意深(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 釋迦如來悲意深(無量樂)

本師釋迦修普行(願往生) 長時長劫度眾生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本師釋迦修普行(願往生) 長時長劫度眾生(無量樂)

一切如來設方便(願往生) 亦同今日釋迦尊(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來設方便(願往生) 亦同今日釋迦尊(無量樂)

隨機說法皆蒙益(願往生) 各得悟解入真門(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨機說法皆蒙益(願往生) 各得悟解入真門(無量樂)

門門不同八萬四(願往生) 為滅無明果業因(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門門不同八萬四(願往生) 為滅無明果業因(無量樂)

利劍即是彌陀號(願往生) 一聲稱念罪皆除(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利劍即是彌陀號(願往生) 一聲稱念罪皆除(無量樂)

釋迦如來因地時(願往生) 頓捨身財求妙法(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦如來因地時(願往生) 頓捨身財求妙法(無量樂)

小劫大劫長時劫(願往生) 隨順佛語誓修行(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小劫大劫長時劫(願往生) 隨順佛語誓修行(無量樂)

念念時中行六度(願往生) 慈悲喜捨化眾生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念時中行六度(願往生) 慈悲喜捨化眾生(無量樂)

三業專修無間業(願往生) 誓作菩提無上尊(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三業專修無間業(願往生) 誓作菩提無上尊(無量樂)

證得菩提無上果(願往生) 分身百億度眾生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證得菩提無上果(願往生) 分身百億度眾生(無量樂)

一音演說隨機悟(願往生) 各各隨悟到真元(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一音演說隨機悟(願往生) 各各隨悟到真元(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 隨順釋迦如來教(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 隨順釋迦如來教(無量樂)

佛教多門八萬四(願往生) 正為眾生機不同(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛教多門八萬四(願往生) 正為眾生機不同(無量樂)

欲覓安身當住處(願往生) 先求要行入真門(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲覓安身當住處(願往生) 先求要行入真門(無量樂)

門門不同名漸教(願往生) 萬劫苦行證無生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門門不同名漸教(願往生) 萬劫苦行證無生(無量樂)

畢命為期專念佛(願往生) 須臾命斷佛迎將(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢命為期專念佛(願往生) 須臾命斷佛迎將(無量樂)

一食之時尚有間(願往生) 如何萬劫不貪瞋(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一食之時尚有間(願往生) 如何萬劫不貪瞋(無量樂)

貪瞋障受人天路(願往生) 三惡四趣內安身(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪瞋障受人天路(願往生) 三惡四趣內安身(無量樂)

欲到彌陀安養國(願往生) 念佛戒行必須回(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲到彌陀安養國(願往生) 念佛戒行必須回(無量樂)

戒行專精諸佛讚(願往生) 臨終華座自來迎(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒行專精諸佛讚(願往生) 臨終華座自來迎(無量樂)

一念之間入佛會(願往生) 三界六道永除名(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念之間入佛會(願往生) 三界六道永除名(無量樂)

三明六通皆自在(願往生) 畢命不退證無為(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明六通皆自在(願往生) 畢命不退證無為(無量樂)

四種威儀常見佛(願往生) 手執香華常供養(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種威儀常見佛(願往生) 手執香華常供養(無量樂)

一念一時隨眾聽(願往生) 百千三昧自然成(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念一時隨眾聽(願往生) 百千三昧自然成(無量樂)

一切時中常入定(願往生) 定理聞經皆得悟(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切時中常入定(願往生) 定理聞經皆得悟(無量樂)

百寶莊嚴隨念現(願往生) 長劫供養報慈恩(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百寶莊嚴隨念現(願往生) 長劫供養報慈恩(無量樂)

微塵故業隨智滅(願往生) 不覺轉入真如門(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微塵故業隨智滅(願往生) 不覺轉入真如門(無量樂)

大小僧祇恒沙劫(願往生) 亦如彈指須臾間(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大小僧祇恒沙劫(願往生) 亦如彈指須臾間(無量樂)

如此逍遙快樂處(願往生) 更貪何事不求生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此逍遙快樂處(願往生) 更貪何事不求生(無量樂)

縱使千年受五欲(願往生) 增長地獄苦因緣(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱使千年受五欲(願往生) 增長地獄苦因緣(無量樂)

貪瞋十惡相續起(願往生) 豈是解脫涅槃因(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪瞋十惡相續起(願往生) 豈是解脫涅槃因(無量樂)

不畏三塗造眾罪(願往生) 破滅三寶永沈淪(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不畏三塗造眾罪(願往生) 破滅三寶永沈淪(無量樂)

不孝父母罵眷屬(願往生) 地獄安身無出期(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不孝父母罵眷屬(願往生) 地獄安身無出期(無量樂)

曠劫已來沈苦海(願往生) 西方要法未曾聞(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曠劫已來沈苦海(願往生) 西方要法未曾聞(無量樂)

雖得人身多有障(願往生) 不受佛化反生疑(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖得人身多有障(願往生) 不受佛化反生疑(無量樂)

六方如來慈悲極(願往生) 同心同勸往西方(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六方如來慈悲極(願往生) 同心同勸往西方(無量樂)

長病遠行不計日(願往生) 念佛即道無功夫(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長病遠行不計日(願往生) 念佛即道無功夫(無量樂)

如此之人難化度(願往生) 無明被底且長眠(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此之人難化度(願往生) 無明被底且長眠(無量樂)

專讀彌陀觀經法(願往生) 文文句句說西方(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專讀彌陀觀經法(願往生) 文文句句說西方(無量樂)

地下寶幢無數億(願往生) 方楞具足盡輝光(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地下寶幢無數億(願往生) 方楞具足盡輝光(無量樂)

萬億寶珠相映飾(願往生) 各各變現希奇事(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬億寶珠相映飾(願往生) 各各變現希奇事(無量樂)

照上眾寶莊嚴地(願往生) 雜色過於百千日(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照上眾寶莊嚴地(願往生) 雜色過於百千日(無量樂)

自身光明紫金色(願往生) 足踐寶地徐徐行(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自身光明紫金色(願往生) 足踐寶地徐徐行(無量樂)

得此無生寶國地(願往生) 皆是彌陀願力恩(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此無生寶國地(願往生) 皆是彌陀願力恩(無量樂)

一切時中聞妙法(願往生) 煩惱罪障無由起(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切時中聞妙法(願往生) 煩惱罪障無由起(無量樂)

菩薩知識為同學(願往生) 携手相將入寶堂(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩知識為同學(願往生) 携手相將入寶堂(無量樂)

念念之中受法樂(願往生) 須臾悟得百千門(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念之中受法樂(願往生) 須臾悟得百千門(無量樂)

大眾同心厭此界(願往生) 乘佛願力見彌陀(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾同心厭此界(願往生) 乘佛願力見彌陀(無量樂)

忽爾思量心髓痛(願往生) 無窮之劫枉疲勞(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忽爾思量心髓痛(願往生) 無窮之劫枉疲勞(無量樂)

自慶今身聞淨土(願往生) 不惜身命往西方(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自慶今身聞淨土(願往生) 不惜身命往西方(無量樂)

西方快樂無為處(願往生) 天上人間無比量(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方快樂無為處(願往生) 天上人間無比量(無量樂)

六天相勝億萬倍(願往生) 不及西方人一相(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六天相勝億萬倍(願往生) 不及西方人一相(無量樂)

三十二相通自在(願往生) 身光遍照十方界(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二相通自在(願往生) 身光遍照十方界(無量樂)

從世帝王至六天(願往生) 音樂相勝億萬重(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從世帝王至六天(願往生) 音樂相勝億萬重(無量樂)

佛國寶林枝相觸(願往生) 六天音樂不如一(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛國寶林枝相觸(願往生) 六天音樂不如一(無量樂)

依時供養香風起(願往生) 拂樹華飛落寶地(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依時供養香風起(願往生) 拂樹華飛落寶地(無量樂)

寶樹飛華汎德水(願往生) 童子捉取已為船(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶樹飛華汎德水(願往生) 童子捉取已為船(無量樂)

乘船直入蓮華會(願往生) 化佛菩薩與衣被(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘船直入蓮華會(願往生) 化佛菩薩與衣被(無量樂)

各執香華佛前立(願往生) 徐徐遙散變成雲(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各執香華佛前立(願往生) 徐徐遙散變成雲(無量樂)

寶雲莊嚴即是蓋(願往生) 即與寶果教令食(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶雲莊嚴即是蓋(願往生) 即與寶果教令食(無量樂)

遇值往生善知識(願往生) 得聞淨土彌陀名(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遇值往生善知識(願往生) 得聞淨土彌陀名(無量樂)

因佛願力來相見(願往生) 常住此國不須還(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因佛願力來相見(願往生) 常住此國不須還(無量樂)

法侶携將入林看(願往生) 足下輝光超日月(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法侶携將入林看(願往生) 足下輝光超日月(無量樂)

菩薩眾會無窮盡(願往生) 各各身光互相照(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩眾會無窮盡(願往生) 各各身光互相照(無量樂)

新往化生紫金色(願往生) 與諸大眾無殊異(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新往化生紫金色(願往生) 與諸大眾無殊異(無量樂)

或入寶樓眾中坐(願往生) 大眾見者皆歡喜(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或入寶樓眾中坐(願往生) 大眾見者皆歡喜(無量樂)

種種莊嚴不可識(願往生) 內外相看無障礙(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種莊嚴不可識(願往生) 內外相看無障礙(無量樂)

停足須臾受法樂(願往生) 三昧無生自然悟(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 停足須臾受法樂(願往生) 三昧無生自然悟(無量樂)

地上莊嚴眾寶間(願往生) 雜色相參百千萬(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地上莊嚴眾寶間(願往生) 雜色相參百千萬(無量樂)

寶座華臺處處滿(願往生) 隨心受用光來照(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶座華臺處處滿(願往生) 隨心受用光來照(無量樂)

百千童子菩薩眾(願往生) 各捧香華臨池看(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千童子菩薩眾(願往生) 各捧香華臨池看(無量樂)

或坐或立池渠岸(願往生) 或有尋階入寶池(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或坐或立池渠岸(願往生) 或有尋階入寶池(無量樂)

或立于沙或至膝(願往生) 或沒腰頭或懸注(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或立于沙或至膝(願往生) 或沒腰頭或懸注(無量樂)

或取金華百寶葉(願往生) 授與岸上看池人(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或取金華百寶葉(願往生) 授與岸上看池人(無量樂)

受得香華千萬種(願往生) 即散彌陀大會上(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受得香華千萬種(願往生) 即散彌陀大會上(無量樂)

所散之華變成蓋(願往生) 自然音樂遶千重(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所散之華變成蓋(願往生) 自然音樂遶千重(無量樂)

寶鳥連聲奏天樂(願往生) 一切見者起悲心(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶鳥連聲奏天樂(願往生) 一切見者起悲心(無量樂)

我今到此佛願力(願往生) 同緣同行何時來(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今到此佛願力(願往生) 同緣同行何時來(無量樂)

普願閻浮知識等(願往生) 同行相親願莫退(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普願閻浮知識等(願往生) 同行相親願莫退(無量樂)

專誦彌陀觀經等(願往生) 禮佛觀察盡須回(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專誦彌陀觀經等(願往生) 禮佛觀察盡須回(無量樂)

一切時中相續作(願往生) 至死為期專復專(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切時中相續作(願往生) 至死為期專復專(無量樂)

一到彌陀安養國(願往生) 畢竟逍遙即涅槃(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一到彌陀安養國(願往生) 畢竟逍遙即涅槃(無量樂)

涅槃莊嚴處處滿(願往生) 見色聞香罪障除(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃莊嚴處處滿(願往生) 見色聞香罪障除(無量樂)

飛踊空中作神變(願往生) 讚歎淨土難思議(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飛踊空中作神變(願往生) 讚歎淨土難思議(無量樂)

或散華香供養佛(願往生) 報佛慈恩心無盡(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或散華香供養佛(願往生) 報佛慈恩心無盡(無量樂)

不因釋迦如來力(願往生) 彌陀淨土若為聞(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不因釋迦如來力(願往生) 彌陀淨土若為聞(無量樂)

眾生障盡聞皆喜(願往生) 頓斷諸惡願求生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生障盡聞皆喜(願往生) 頓斷諸惡願求生(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 誓願今生順佛教(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 誓願今生順佛教(無量樂)

行住坐臥專念佛(願往生) 一切善業併須回(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行住坐臥專念佛(願往生) 一切善業併須回(無量樂)

念念時中常懺悔(願往生) 終時即上金剛臺(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念時中常懺悔(願往生) 終時即上金剛臺(無量樂)

一切時中望西禮(願往生) 表知凡聖心相向(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切時中望西禮(願往生) 表知凡聖心相向(無量樂)

佛知眾生心雜亂(願往生) 偏教正念住西方(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知眾生心雜亂(願往生) 偏教正念住西方(無量樂)

不知彌陀國遠近(願往生) 佛道超過十萬億(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知彌陀國遠近(願往生) 佛道超過十萬億(無量樂)

道里雖遙不足到(願往生) 彈指之間入寶池(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道里雖遙不足到(願往生) 彈指之間入寶池(無量樂)

唯恨眾生疑不疑(願往生) 淨土對面不相忤(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯恨眾生疑不疑(願往生) 淨土對面不相忤(無量樂)

莫論彌陀攝不攝(願往生) 意在專心回不回(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫論彌陀攝不攝(願往生) 意在專心回不回(無量樂)

但使回心決定向(願往生) 臨終華蓋自來迎(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但使回心決定向(願往生) 臨終華蓋自來迎(無量樂)

從佛乘華入寶國(願往生) 見諸大眾悟無生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從佛乘華入寶國(願往生) 見諸大眾悟無生(無量樂)

一一寶樓隨意入(願往生) 內外莊嚴不可識(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一寶樓隨意入(願往生) 內外莊嚴不可識(無量樂)

鳥作音聲菩薩舞(願往生) 童子歡喜作神通(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳥作音聲菩薩舞(願往生) 童子歡喜作神通(無量樂)

為我娑婆得生者(願往生) 種種供養令歡喜(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為我娑婆得生者(願往生) 種種供養令歡喜(無量樂)

佛遣生人將觀看(願往生) 到處唯是不思議(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛遣生人將觀看(願往生) 到處唯是不思議(無量樂)

地上虛空聖人滿(願往生) 珠羅寶網自然覆(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地上虛空聖人滿(願往生) 珠羅寶網自然覆(無量樂)

微風吹動出妙響(願往生) 聲中皆說無為法(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微風吹動出妙響(願往生) 聲中皆說無為法(無量樂)

見樹聞波成法忍(願往生) 童子持華圍繞讚(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見樹聞波成法忍(願往生) 童子持華圍繞讚(無量樂)

立侍彌陀聽說法(願往生) 貪愛法樂超時劫(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立侍彌陀聽說法(願往生) 貪愛法樂超時劫(無量樂)

隨逐本國諸菩薩(願往生) 盡是無為涅槃界(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨逐本國諸菩薩(願往生) 盡是無為涅槃界(無量樂)

一佛國界皆聞法(願往生) 遊歷他方修供養(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一佛國界皆聞法(願往生) 遊歷他方修供養(無量樂)

欲住一食超千劫(願往生) 憶我娑婆同行人(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲住一食超千劫(願往生) 憶我娑婆同行人(無量樂)

大地微塵尚有數(願往生) 十方佛國無窮盡(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大地微塵尚有數(願往生) 十方佛國無窮盡(無量樂)

一一佛土皆嚴淨(願往生) 亦如極樂無殊異(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛土皆嚴淨(願往生) 亦如極樂無殊異(無量樂)

一切如來見歡喜(願往生) 菩薩聖眾將遊觀(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來見歡喜(願往生) 菩薩聖眾將遊觀(無量樂)

所有莊嚴如極樂(願往生) 變化神通無障礙(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有莊嚴如極樂(願往生) 變化神通無障礙(無量樂)

地上虛空聲遍滿(願往生) 聽響聞音皆得悟(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地上虛空聲遍滿(願往生) 聽響聞音皆得悟(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 相續念佛報師恩(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 相續念佛報師恩(無量樂)

雖捨錢財造功德(願往生) 不如持戒斷貪瞋(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖捨錢財造功德(願往生) 不如持戒斷貪瞋(無量樂)

普敬眾生常念佛(願往生) 自他功德併須回(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普敬眾生常念佛(願往生) 自他功德併須回(無量樂)

安心定意生安樂(願往生) 獨超三界出煩籠(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安心定意生安樂(願往生) 獨超三界出煩籠(無量樂)

臨終見佛華臺至(願往生) 須臾即入寶池會(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨終見佛華臺至(願往生) 須臾即入寶池會(無量樂)

蓮華大眾皆歡喜(願往生) 即與天衣隨意著(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華大眾皆歡喜(願往生) 即與天衣隨意著(無量樂)

菩薩聲聞將見佛(願往生) 禮佛一拜得無生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩聲聞將見佛(願往生) 禮佛一拜得無生(無量樂)

彌陀告言諸佛子(願往生) 極樂何如彼三界(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌陀告言諸佛子(願往生) 極樂何如彼三界(無量樂)

新往化生俱欲報(願往生) 合掌悲咽不能言(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新往化生俱欲報(願往生) 合掌悲咽不能言(無量樂)

得免娑婆長劫苦(願往生) 今日見佛釋迦恩(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得免娑婆長劫苦(願往生) 今日見佛釋迦恩(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 順隨佛語見彌陀(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 順隨佛語見彌陀(無量樂)

普勸同生知識等(願往生) 同行相親莫相離(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勸同生知識等(願往生) 同行相親莫相離(無量樂)

父母妻兒百千萬(願往生) 非是菩提增上緣(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母妻兒百千萬(願往生) 非是菩提增上緣(無量樂)

念念相纏入惡道(願往生) 分身受報不相知(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念相纏入惡道(願往生) 分身受報不相知(無量樂)

或在猪羊六畜內(願往生) 被毛戴角何時了(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或在猪羊六畜內(願往生) 被毛戴角何時了(無量樂)

慶得人身聞要法(願往生) 頓捨他鄉歸本國(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶得人身聞要法(願往生) 頓捨他鄉歸本國(無量樂)

父子相見非常喜(願往生) 菩薩聲聞亦復然(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父子相見非常喜(願往生) 菩薩聲聞亦復然(無量樂)

或將遊行入林看(願往生) 成坐華臺登樓觀(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或將遊行入林看(願往生) 成坐華臺登樓觀(無量樂)

觀見彌陀七寶國(願往生) 地上虛空光相照(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀見彌陀七寶國(願往生) 地上虛空光相照(無量樂)

即作神通遍佛國(願往生) 處處供養無邊會(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即作神通遍佛國(願往生) 處處供養無邊會(無量樂)

一一大會隨人入(願往生) 入處唯聞平等法(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一大會隨人入(願往生) 入處唯聞平等法(無量樂)

四種威儀常在定(願往生) 不出三昧作神通(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種威儀常在定(願往生) 不出三昧作神通(無量樂)

一一神通到佛會(願往生) 會會聽法證無生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一神通到佛會(願往生) 會會聽法證無生(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 極樂安身實是精(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 極樂安身實是精(無量樂)

金樓玉柱瑠璃殿(願往生) 真珠實閣百千行(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金樓玉柱瑠璃殿(願往生) 真珠實閣百千行(無量樂)

重重羅網相映飾(願往生) 寶繩交絡垂鈴珮(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重重羅網相映飾(願往生) 寶繩交絡垂鈴珮(無量樂)

晝夜香風時時動(願往生) 聲內皆稱三寶名(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜香風時時動(願往生) 聲內皆稱三寶名(無量樂)

彼國眾生心眼利(願往生) 聞一悟解百千門(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼國眾生心眼利(願往生) 聞一悟解百千門(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 處處安身不如彼(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 處處安身不如彼(無量樂)

共諸童子遊空戲(願往生) 手散香華心供養(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共諸童子遊空戲(願往生) 手散香華心供養(無量樂)

身光瓔珞立相照(願往生) 一切莊嚴光亦然(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身光瓔珞立相照(願往生) 一切莊嚴光亦然(無量樂)

或奏樂器供養佛(願往生) 化佛慈悲遙授記(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或奏樂器供養佛(願往生) 化佛慈悲遙授記(無量樂)

同生知識百千萬(願往生) 乘華直入虛空會(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同生知識百千萬(願往生) 乘華直入虛空會(無量樂)

會會不同無億數(願往生) 彼此相過無障礙(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 會會不同無億數(願往生) 彼此相過無障礙(無量樂)

一切時中常說法(願往生) 見聞歡喜罪皆除(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切時中常說法(願往生) 見聞歡喜罪皆除(無量樂)

佛與聖眾身金色(願往生) 光光相照心相知(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛與聖眾身金色(願往生) 光光相照心相知(無量樂)

相好莊嚴無殊異(願往生) 皆是彌陀願力成(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好莊嚴無殊異(願往生) 皆是彌陀願力成(無量樂)

地上虛空人遍滿(願往生) 神通轉變自然知(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地上虛空人遍滿(願往生) 神通轉變自然知(無量樂)

或作華樓寶雲蓋(願往生) 化鳥連聲奏法音(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或作華樓寶雲蓋(願往生) 化鳥連聲奏法音(無量樂)

法音旋轉如雲合(願往生) 彼國人天聞即悟(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法音旋轉如雲合(願往生) 彼國人天聞即悟(無量樂)

一劫多劫長時劫(願往生) 但受法樂不思議(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一劫多劫長時劫(願往生) 但受法樂不思議(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 極樂莊嚴門盡開(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 極樂莊嚴門盡開(無量樂)

普願有緣同行者(願往生) 專心直入不須疑(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普願有緣同行者(願往生) 專心直入不須疑(無量樂)

一到彌陀安養國(願往生) 元來是我法王家(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一到彌陀安養國(願往生) 元來是我法王家(無量樂)

兄弟因緣羅漢眾(願往生) 菩薩法侶為知識(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兄弟因緣羅漢眾(願往生) 菩薩法侶為知識(無量樂)

或行或坐皆聞法(願往生) 或去或來無障礙(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或行或坐皆聞法(願往生) 或去或來無障礙(無量樂)

或入寶池灌身頂(願往生) 或在乾地寶沙中(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或入寶池灌身頂(願往生) 或在乾地寶沙中(無量樂)

抃水微波出妙響(願往生) 聲中純說慈悲法(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 抃水微波出妙響(願往生) 聲中純說慈悲法(無量樂)

德水清澄千萬里(願往生) 寶沙映徹如不深(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德水清澄千萬里(願往生) 寶沙映徹如不深(無量樂)

四岸莊嚴七寶間(願往生) 底布金沙百千色(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四岸莊嚴七寶間(願往生) 底布金沙百千色(無量樂)

色色不同輝光照(願往生) 寶樹飛華落水中(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色色不同輝光照(願往生) 寶樹飛華落水中(無量樂)

樹樹垂條如寶帳(願往生) 周匝由旬三十萬(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樹樹垂條如寶帳(願往生) 周匝由旬三十萬(無量樂)

根莖枝葉七寶間(願往生) 一一寶流無數光(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根莖枝葉七寶間(願往生) 一一寶流無數光(無量樂)

微風起時更相觸(願往生) 六天音樂無能比(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微風起時更相觸(願往生) 六天音樂無能比(無量樂)

化佛菩薩恒沙眾(願往生) 一一樹下聽真聲(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化佛菩薩恒沙眾(願往生) 一一樹下聽真聲(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 一入不退至菩提(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 一入不退至菩提(無量樂)

寶地寬平眾寶間(願往生) 一一寶出百千光(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶地寬平眾寶間(願往生) 一一寶出百千光(無量樂)

一一光成寶臺座(願往生) 光變為樓百千億(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一光成寶臺座(願往生) 光變為樓百千億(無量樂)

化天童子無窮數(願往生) 悉是念佛往生人(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化天童子無窮數(願往生) 悉是念佛往生人(無量樂)

或登寶座樓中戲(願往生) 不飢不渴湛然常(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或登寶座樓中戲(願往生) 不飢不渴湛然常(無量樂)

或入光明百寶殿(願往生) 正值大會讚彌陀(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或入光明百寶殿(願往生) 正值大會讚彌陀(無量樂)

或道從今至佛果(願往生) 長劫讚佛報慈恩(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或道從今至佛果(願往生) 長劫讚佛報慈恩(無量樂)

不蒙彌陀弘誓力(願往生) 何時何劫出娑婆(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不蒙彌陀弘誓力(願往生) 何時何劫出娑婆(無量樂)

自到已來當法樂(願往生) 畢竟不聞十惡聲(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自到已來當法樂(願往生) 畢竟不聞十惡聲(無量樂)

眼見如來耳聞法(願往生) 身常從佛喜還悲(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼見如來耳聞法(願往生) 身常從佛喜還悲(無量樂)

何期今日至寶國(願往生) 實是娑婆本師力(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何期今日至寶國(願往生) 實是娑婆本師力(無量樂)

若非本師知識勸(願往生) 彌陀淨土云何入(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若非本師知識勸(願往生) 彌陀淨土云何入(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 得生淨土報師恩(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 得生淨土報師恩(無量樂)

普勸有緣道俗等(願往生) 會是專心行佛教(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勸有緣道俗等(願往生) 會是專心行佛教(無量樂)

念佛專心誦經觀(願往生) 禮讚莊嚴無雜亂(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛專心誦經觀(願往生) 禮讚莊嚴無雜亂(無量樂)

行住坐臥心相續(願往生) 極樂莊嚴自然見(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行住坐臥心相續(願往生) 極樂莊嚴自然見(無量樂)

或想或觀除罪障(願往生) 皆是彌陀本願力(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或想或觀除罪障(願往生) 皆是彌陀本願力(無量樂)

以佛力故成三昧(願往生) 三昧得成心眼開(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以佛力故成三昧(願往生) 三昧得成心眼開(無量樂)

諸佛境界超凡夫(願往生) 唯知慚賀釋迦恩(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛境界超凡夫(願往生) 唯知慚賀釋迦恩(無量樂)

十方如來舒舌證(願往生) 定判九品得還歸(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方如來舒舌證(願往生) 定判九品得還歸(無量樂)

父子相迎入大會(願往生) 即問六道苦辛事(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父子相迎入大會(願往生) 即問六道苦辛事(無量樂)

或有所得人天報(願往生) 飢餓困苦體生瘡(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有所得人天報(願往生) 飢餓困苦體生瘡(無量樂)

爾時彌陀及大眾(願往生) 聞子說苦皆傷歎(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌陀及大眾(願往生) 聞子說苦皆傷歎(無量樂)

彌陀告言諸佛子(願往生) 自作自受莫怨他(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌陀告言諸佛子(願往生) 自作自受莫怨他(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 常住寶國永無憂(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 常住寶國永無憂(無量樂)

涅槃快樂無為處(願往生) 貪瞋火宅未曾聞(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃快樂無為處(願往生) 貪瞋火宅未曾聞(無量樂)

百寶華臺隨意坐(願往生) 坐處聖眾無央數(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百寶華臺隨意坐(願往生) 坐處聖眾無央數(無量樂)

童子供養聲聞讚(願往生) 鳥樂飛空百千匝(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童子供養聲聞讚(願往生) 鳥樂飛空百千匝(無量樂)

一坐一立須臾頃(願往生) 微塵故業盡消除(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一坐一立須臾頃(願往生) 微塵故業盡消除(無量樂)

或散天衣覆寶池(願往生) 衣上更散寶華香(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或散天衣覆寶池(願往生) 衣上更散寶華香(無量樂)

聖眾行時足蹈上(願往生) 衣華觸體三禪樂(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖眾行時足蹈上(願往生) 衣華觸體三禪樂(無量樂)

內外映徹如明鏡(願往生) 塵勞畢竟無緣起(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內外映徹如明鏡(願往生) 塵勞畢竟無緣起(無量樂)

念念唯加三昧淨(願往生) 無漏神通真復真(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念唯加三昧淨(願往生) 無漏神通真復真(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 煩惱永絕不相干(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 煩惱永絕不相干(無量樂)

或有寶地瑠璃間(願往生) 或有寶地紫金成(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有寶地瑠璃間(願往生) 或有寶地紫金成(無量樂)

或有寶地黃金作(願往生) 或有寶地頗梨映(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有寶地黃金作(願往生) 或有寶地頗梨映(無量樂)

或有千寶莊嚴地(願往生) 或有算數寶為成(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有千寶莊嚴地(願往生) 或有算數寶為成(無量樂)

一一色色光相照(願往生) 十方來者皆行上(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一色色光相照(願往生) 十方來者皆行上(無量樂)

行住進止逍遙樂(願往生) 不愁官事不憂私(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行住進止逍遙樂(願往生) 不愁官事不憂私(無量樂)

或百或千作神變(願往生) 會會供養皆周遍(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或百或千作神變(願往生) 會會供養皆周遍(無量樂)

或作香雲千寶蓋(願往生) 即此雲內雨香華(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或作香雲千寶蓋(願往生) 即此雲內雨香華(無量樂)

種種莊嚴隨念出(願往生) 所到之處現希奇(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種莊嚴隨念出(願往生) 所到之處現希奇(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 畢命直入無為會(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 畢命直入無為會(無量樂)

寶樹寶林行遍滿(願往生) 一一林樹盡莊嚴(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶樹寶林行遍滿(願往生) 一一林樹盡莊嚴(無量樂)

根根相對莖相望(願往生) 枝枝相準條相順(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根根相對莖相望(願往生) 枝枝相準條相順(無量樂)

節節相盤葉相次(願往生) 華華相向果相當(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 節節相盤葉相次(願往生) 華華相向果相當(無量樂)

光光照曜自他國(願往生) 照處昤曨隨物色(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光光照曜自他國(願往生) 照處昤曨隨物色(無量樂)

光能變現希奇事(願往生) 盡是彌陀願力作(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光能變現希奇事(願往生) 盡是彌陀願力作(無量樂)

林樹行間寶階道(願往生) 一一界上樓相間(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 林樹行間寶階道(願往生) 一一界上樓相間(無量樂)

重重羅網奏天樂(願往生) 供養無邊樓內人(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重重羅網奏天樂(願往生) 供養無邊樓內人(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 形枯命斷佛前期(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 形枯命斷佛前期(無量樂)

忽爾思量彼快樂(願往生) 人人有分不須疑(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忽爾思量彼快樂(願往生) 人人有分不須疑(無量樂)

金剛無漏莊嚴地(願往生) 明明相照超千日(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛無漏莊嚴地(願往生) 明明相照超千日(無量樂)

彌陀願力莊嚴地(願往生) 作一蓮華大寶王(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌陀願力莊嚴地(願往生) 作一蓮華大寶王(無量樂)

葉葉相重八萬四(願往生) 一葉摩尼百千億(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 葉葉相重八萬四(願往生) 一葉摩尼百千億(無量樂)

一一摩尼光千色(願往生) 上照虛空變成蓋(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一摩尼光千色(願往生) 上照虛空變成蓋(無量樂)

八萬金剛臺上布(願往生) 真珠寶網覆華籠(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八萬金剛臺上布(願往生) 真珠寶網覆華籠(無量樂)

四幢承縵垂絞絡(願往生) 獨顯真金功德身(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四幢承縵垂絞絡(願往生) 獨顯真金功德身(無量樂)

一坐華臺未曾動(願往生) 徹窮後際度眾生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一坐華臺未曾動(願往生) 徹窮後際度眾生(無量樂)

普勸眾生常憶念(願往生) 行住坐臥令心見(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勸眾生常憶念(願往生) 行住坐臥令心見(無量樂)

佛身圓滿無背相(願往生) 十方來人皆對面(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身圓滿無背相(願往生) 十方來人皆對面(無量樂)

俱願傾心相續念(願往生) 即現有緣心眼前(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱願傾心相續念(願往生) 即現有緣心眼前(無量樂)

得見淨土希奇事(願往生) 皆是佛力遙加備(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得見淨土希奇事(願往生) 皆是佛力遙加備(無量樂)

觀音勢至雙華坐(願往生) 一一莊嚴亦如佛(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀音勢至雙華坐(願往生) 一一莊嚴亦如佛(無量樂)

四幢寶慢皆相似(願往生) 寶羅寶網無殊異(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四幢寶慢皆相似(願往生) 寶羅寶網無殊異(無量樂)

三華獨逈超眾坐(願往生) 三身對坐最為尊(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三華獨逈超眾坐(願往生) 三身對坐最為尊(無量樂)

本國他方菩薩眾(願往生) 一切時中圍繞讚(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本國他方菩薩眾(願往生) 一切時中圍繞讚(無量樂)

如此大海塵沙會(願往生) 眾生生者入其中(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此大海塵沙會(願往生) 眾生生者入其中(無量樂)

非是口言即生彼(願往生) 會是專行不惜身(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是口言即生彼(願往生) 會是專行不惜身(無量樂)

寶樓重疊非人造(願往生) 寶幢樹林亦皆然(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶樓重疊非人造(願往生) 寶幢樹林亦皆然(無量樂)

池渠四岸皆充遍(願往生) 微風暫觸奏天樂(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 池渠四岸皆充遍(願往生) 微風暫觸奏天樂(無量樂)

法響灌心毛孔入(願往生) 即悟恒沙三昧門(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法響灌心毛孔入(願往生) 即悟恒沙三昧門(無量樂)

一一渠中華遍滿(願往生) 或開或合人無數(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一渠中華遍滿(願往生) 或開或合人無數(無量樂)

或坐或立相招喚(願往生) 競取香華相供養(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或坐或立相招喚(願往生) 競取香華相供養(無量樂)

或語或笑身心樂(願往生) 即憶閻浮同行人(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或語或笑身心樂(願往生) 即憶閻浮同行人(無量樂)

各發誓願遙加備(願往生) 專住莫退盡須來(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各發誓願遙加備(願往生) 專住莫退盡須來(無量樂)

一到即受清虛樂(願往生) 清虛即是涅槃因(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一到即受清虛樂(願往生) 清虛即是涅槃因(無量樂)

表知我心相憶念(願往生) 各留半座與來人(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 表知我心相憶念(願往生) 各留半座與來人(無量樂)

同學相隨遊法界(願往生) 法界即是如來國(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同學相隨遊法界(願往生) 法界即是如來國(無量樂)

一一佛國恒沙會(願往生) 分身聽法修供養(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛國恒沙會(願往生) 分身聽法修供養(無量樂)

得蒙諸佛慈光照(願往生) 摩頂授記入無餘(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得蒙諸佛慈光照(願往生) 摩頂授記入無餘(無量樂)

意樂他方住即住(願往生) 須欲歸還即歸還(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意樂他方住即住(願往生) 須欲歸還即歸還(無量樂)

若住若還皆得益(願往生) 本國他方亦無二(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若住若還皆得益(願往生) 本國他方亦無二(無量樂)

悉是涅槃平等法(願往生) 諸佛智慧亦同然(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉是涅槃平等法(願往生) 諸佛智慧亦同然(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 到處盡是法王家(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 到處盡是法王家(無量樂)

歷事已記還安樂(願往生) 證得無量陀羅尼(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歷事已記還安樂(願往生) 證得無量陀羅尼(無量樂)

與諸菩薩塵沙眾(願往生) 遍滿虛空來供養(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與諸菩薩塵沙眾(願往生) 遍滿虛空來供養(無量樂)

或散衣華變成蓋(願往生) 或奏音樂變成雲(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或散衣華變成蓋(願往生) 或奏音樂變成雲(無量樂)

變現幢幡無億數(願往生) 一食之間到安樂(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變現幢幡無億數(願往生) 一食之間到安樂(無量樂)

安樂眾聖遙相見(願往生) 知是他方同行人(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂眾聖遙相見(願往生) 知是他方同行人(無量樂)

各起持華迎供養(願往生) 即引直入彌陀會(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各起持華迎供養(願往生) 即引直入彌陀會(無量樂)

他方菩薩同禮佛(願往生) 持華圍繞百千匝(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他方菩薩同禮佛(願往生) 持華圍繞百千匝(無量樂)

或散香華奏天樂(願往生) 復現神變滿虛空(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或散香華奏天樂(願往生) 復現神變滿虛空(無量樂)

光光相照供養佛(願往生) 異口同音讚極樂(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光光相照供養佛(願往生) 異口同音讚極樂(無量樂)

彌陀應時動身相(願往生) 身光遍照十方國(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌陀應時動身相(願往生) 身光遍照十方國(無量樂)

所放神光色無盡(願往生) 回光還照彌陀會(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所放神光色無盡(願往生) 回光還照彌陀會(無量樂)

照訖光從頂上入(願往生) 大眾同知授記光(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照訖光從頂上入(願往生) 大眾同知授記光(無量樂)

收光未盡彌陀笑(願往生) 普告大眾專心聽(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 收光未盡彌陀笑(願往生) 普告大眾專心聽(無量樂)

我今授汝菩提記(願往生) 不久當盡來成佛(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今授汝菩提記(願往生) 不久當盡來成佛(無量樂)

本住他方化生眾(願往生) 慶得難遭希有法(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本住他方化生眾(願往生) 慶得難遭希有法(無量樂)

得免娑婆長劫難(願往生) 特蒙知識釋迦恩(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得免娑婆長劫難(願往生) 特蒙知識釋迦恩(無量樂)

種種思量巧方便(願往生) 選得彌陀弘誓門(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種思量巧方便(願往生) 選得彌陀弘誓門(無量樂)

一切善業回生利(願往生) 不如專念彌陀號(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切善業回生利(願往生) 不如專念彌陀號(無量樂)

念念稱名常懺悔(願往生) 人能念佛佛還憶(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念稱名常懺悔(願往生) 人能念佛佛還憶(無量樂)

凡聖相知境相照(願往生) 即是眾生增上緣(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡聖相知境相照(願往生) 即是眾生增上緣(無量樂)

不得信受他人語(願往生) 但令心淨此皆淨(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得信受他人語(願往生) 但令心淨此皆淨(無量樂)

若道此同諸佛國(願往生) 何因六道同生死(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若道此同諸佛國(願往生) 何因六道同生死(無量樂)

棘刺叢林滿三界(願往生) 山河大地同高下(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棘刺叢林滿三界(願往生) 山河大地同高下(無量樂)

水陸虛空眾生性(願往生) 無明煩惱等貪瞋(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水陸虛空眾生性(願往生) 無明煩惱等貪瞋(無量樂)

念念貪求財色苦(願往生) 業愛癡繩縛人送(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念貪求財色苦(願往生) 業愛癡繩縛人送(無量樂)

閻羅遣使牽將去(願往生) 獄率牛頭催復催(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻羅遣使牽將去(願往生) 獄率牛頭催復催(無量樂)

盛火四面同時起(願往生) 隨業風吹落苦中(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盛火四面同時起(願往生) 隨業風吹落苦中(無量樂)

最火泥犁四門外(願往生) 門門八萬四千隔(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最火泥犁四門外(願往生) 門門八萬四千隔(無量樂)

一一隔中人人到(願往生) 恒沙苦具在其中(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一隔中人人到(願往生) 恒沙苦具在其中(無量樂)

罪人身上煙炎起(願往生) 飛輪刀劍縱橫入(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罪人身上煙炎起(願往生) 飛輪刀劍縱橫入(無量樂)

一切獄中同此苦(願往生) 何時何劫得休時(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切獄中同此苦(願往生) 何時何劫得休時(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 三塗永絕願無名(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 三塗永絕願無名(無量樂)

七重鐵城七重網(願往生) 重重城內鐵林樹(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七重鐵城七重網(願往生) 重重城內鐵林樹(無量樂)

樹樹枝條八萬四(願往生) 葉葉華果如刀輪(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樹樹枝條八萬四(願往生) 葉葉華果如刀輪(無量樂)

飛輪上踊還來下(願往生) 頭入足出痛難忍(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飛輪上踊還來下(願往生) 頭入足出痛難忍(無量樂)

重重門上八萬釜(願往生) 鎔銅鐵汁涌如泉(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重重門上八萬釜(願往生) 鎔銅鐵汁涌如泉(無量樂)

沸涌騰波高八萬(願往生) 直射門外千由旬(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沸涌騰波高八萬(願往生) 直射門外千由旬(無量樂)

四門四道罪人入(願往生) 門開業火出來迎(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四門四道罪人入(願往生) 門開業火出來迎(無量樂)

鐵汁焱焱流沒膝(願往生) 觸處煙炎同時起(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鐵汁焱焱流沒膝(願往生) 觸處煙炎同時起(無量樂)

牛頭獄率道邊嚂(願往生) 大地震動如天雷(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牛頭獄率道邊嚂(願往生) 大地震動如天雷(無量樂)

罪人聞之心肚裂(願往生) 鐵蟲鐵鳥爭來食(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罪人聞之心肚裂(願往生) 鐵蟲鐵鳥爭來食(無量樂)

鐵丸刀劍空中下(願往生) 鎔銅鐵汁注身上(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鐵丸刀劍空中下(願往生) 鎔銅鐵汁注身上(無量樂)

去鐵城門四萬里(願往生) 要取中行無避處(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去鐵城門四萬里(願往生) 要取中行無避處(無量樂)

行疾過風如箭射(願往生) 須臾即入七重門(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行疾過風如箭射(願往生) 須臾即入七重門(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 專心念佛斷貪瞋(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 專心念佛斷貪瞋(無量樂)

入此七重鐵門內(願往生) 何時何劫得回還(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入此七重鐵門內(願往生) 何時何劫得回還(無量樂)

罪人入已門皆閉(願往生) 一一身滿不相妨(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罪人入已門皆閉(願往生) 一一身滿不相妨(無量樂)

一臥八萬長時劫(願往生) 皆由破法罪因緣(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一臥八萬長時劫(願往生) 皆由破法罪因緣(無量樂)

謗毀三寶壞人善(願往生) 亦墮阿鼻大獄中(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謗毀三寶壞人善(願往生) 亦墮阿鼻大獄中(無量樂)

戲笑作罪多劫受(願往生) 不惜佛意取人情(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戲笑作罪多劫受(願往生) 不惜佛意取人情(無量樂)

慎莫輕心縱三業(願往生) 業道分明不可欺(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慎莫輕心縱三業(願往生) 業道分明不可欺(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 橫截業道入西方(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 橫截業道入西方(無量樂)

七重鐵城門門外(願往生) 鐵蟒舉頭城上出(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七重鐵城門門外(願往生) 鐵蟒舉頭城上出(無量樂)

火炎刀輪從口出(願往生) 亦皆流注罪人上(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火炎刀輪從口出(願往生) 亦皆流注罪人上(無量樂)

四角鐵狗身毛孔(願往生) 亦雨煙火人身上(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四角鐵狗身毛孔(願往生) 亦雨煙火人身上(無量樂)

羅剎擎叉刺心眼(願往生) 皆由心眼墮泥犁(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅剎擎叉刺心眼(願往生) 皆由心眼墮泥犁(無量樂)

熱鐵地上無窮苦(願往生) 罪人或臥或行走(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熱鐵地上無窮苦(願往生) 罪人或臥或行走(無量樂)

大劫盡時眼中見(願往生) 東門城外清林泉(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大劫盡時眼中見(願往生) 東門城外清林泉(無量樂)

罪人一時向東走(願往生) 臨臨欲到門還閉(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罪人一時向東走(願往生) 臨臨欲到門還閉(無量樂)

如是四門遙半劫(願往生) 鐵網鉤身如棘林(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是四門遙半劫(願往生) 鐵網鉤身如棘林(無量樂)

上有鷹鳥啄人肉(願往生) 地有銅狗爭來食(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上有鷹鳥啄人肉(願往生) 地有銅狗爭來食(無量樂)

地上虛空無避處(願往生) 動即苦具轉彌多(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地上虛空無避處(願往生) 動即苦具轉彌多(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 聞說此苦心摧碎(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 聞說此苦心摧碎(無量樂)

不孝父母罵三寶(願往生) 終時獄火自相迎(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不孝父母罵三寶(願往生) 終時獄火自相迎(無量樂)

毀辱六親破淨戒(願往生) 亦墮如是泥犁中(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀辱六親破淨戒(願往生) 亦墮如是泥犁中(無量樂)

殺害眾生食他肉(願往生) 直入泥犁火聚中(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殺害眾生食他肉(願往生) 直入泥犁火聚中(無量樂)

見聞方便處分殺(願往生) 如前受苦未何央(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見聞方便處分殺(願往生) 如前受苦未何央(無量樂)

劫盜三寶眾生物(願往生) 一墮泥犁無出期(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫盜三寶眾生物(願往生) 一墮泥犁無出期(無量樂)

偷劫父母六親物(願往生) 亦入如是泥犁中(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偷劫父母六親物(願往生) 亦入如是泥犁中(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 不惜身財常專施(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 不惜身財常專施(無量樂)

惡染師僧壤淨行(願往生) 泥犁永劫出無期(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡染師僧壤淨行(願往生) 泥犁永劫出無期(無量樂)

邪染眾生及眷屬(願往生) 定入泥犁長劫苦(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪染眾生及眷屬(願往生) 定入泥犁長劫苦(無量樂)

若得人身黃門報(願往生) 六親同住如怨家(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得人身黃門報(願往生) 六親同住如怨家(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 願斷邪心修梵行(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 願斷邪心修梵行(無量樂)

欺誑三寶眾生類(願往生) 死入泥犁無出期(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欺誑三寶眾生類(願往生) 死入泥犁無出期(無量樂)

惡口兩舌貪瞋慢(願往生) 八萬地獄皆周遍(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡口兩舌貪瞋慢(願往生) 八萬地獄皆周遍(無量樂)

論說他人三寶過(願往生) 死入拔舌泥犁中(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論說他人三寶過(願往生) 死入拔舌泥犁中(無量樂)

普勸眾生護三業(願往生) 行住坐臥念彌陀(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勸眾生護三業(願往生) 行住坐臥念彌陀(無量樂)

一切時中憶地獄(願往生) 發起增上往生心(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切時中憶地獄(願往生) 發起增上往生心(無量樂)

誓願不作三塗業(願往生) 人天樂報亦無心(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誓願不作三塗業(願往生) 人天樂報亦無心(無量樂)

忽憶地獄長時苦(願往生) 不捨須臾忘安樂(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忽憶地獄長時苦(願往生) 不捨須臾忘安樂(無量樂)

安樂佛國無為地(願往生) 畢竟安身實是精(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂佛國無為地(願往生) 畢竟安身實是精(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 唯佛一道獨清閑(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 唯佛一道獨清閑(無量樂)

淨土莊嚴無有盡(願往生) 十方生者亦無窮(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土莊嚴無有盡(願往生) 十方生者亦無窮(無量樂)

千劫萬劫恒沙劫(願往生) 一切去者不相妨(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千劫萬劫恒沙劫(願往生) 一切去者不相妨(無量樂)

十方眾生未曾減(願往生) 彌陀佛國亦無增(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方眾生未曾減(願往生) 彌陀佛國亦無增(無量樂)

彌陀願力隨心大(願往生) 四種莊嚴普皆遍(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌陀願力隨心大(願往生) 四種莊嚴普皆遍(無量樂)

三明六通常自在(願往生) 遍入眾生心想中(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明六通常自在(願往生) 遍入眾生心想中(無量樂)

佛身相好依心起(願往生) 隨念即現真金佛(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身相好依心起(願往生) 隨念即現真金佛(無量樂)

真金即是彌陀相(願往生) 圓光化佛現人前(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真金即是彌陀相(願往生) 圓光化佛現人前(無量樂)

相好彌多八萬四(願往生) 一一光明照十方(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好彌多八萬四(願往生) 一一光明照十方(無量樂)

不為餘緣光普照(願往生) 唯覓念佛往生人(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為餘緣光普照(願往生) 唯覓念佛往生人(無量樂)

萬行俱回皆得往(願往生) 念佛一行最為尊(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬行俱回皆得往(願往生) 念佛一行最為尊(無量樂)

回生雜善恐力弱(願往生) 無過一日七日念(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 回生雜善恐力弱(願往生) 無過一日七日念(無量樂)

命欲終時聖眾現(願往生) 即坐華臺至寶國(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命欲終時聖眾現(願往生) 即坐華臺至寶國(無量樂)

清淨大海無生眾(願往生) 遙見生者皆歡喜(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨大海無生眾(願往生) 遙見生者皆歡喜(無量樂)

觀音相好佛無異(願往生) 慈悲救苦最為強(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀音相好佛無異(願往生) 慈悲救苦最為強(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 不違師教念彌陀(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 不違師教念彌陀(無量樂)

救苦雖遙別世界(願往生) 眾生急念應時來(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救苦雖遙別世界(願往生) 眾生急念應時來(無量樂)

或現聲聞菩薩相(願往生) 隨緣樂見度眾生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現聲聞菩薩相(願往生) 隨緣樂見度眾生(無量樂)

悲心拔苦超三界(願往生) 慈心與樂涅槃期(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲心拔苦超三界(願往生) 慈心與樂涅槃期(無量樂)

隨逐眾生身有異(願往生) 分身六道度時機(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨逐眾生身有異(願往生) 分身六道度時機(無量樂)

禮念觀身除罪障(願往生) 直是發願慈悲極(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮念觀身除罪障(願往生) 直是發願慈悲極(無量樂)

一切時中緣法界(願往生) 攝取六道現身中(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切時中緣法界(願往生) 攝取六道現身中(無量樂)

現見耳聞心內事(願往生) 尋聲救苦剎那間(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見耳聞心內事(願往生) 尋聲救苦剎那間(無量樂)

天冠化佛高千里(願往生) 念報慈恩常頂戴(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天冠化佛高千里(願往生) 念報慈恩常頂戴(無量樂)

眉間毫相七寶色(願往生) 色色八萬四千光(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眉間毫相七寶色(願往生) 色色八萬四千光(無量樂)

光光化佛菩薩眾(願往生) 遍滿神通極樂界(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光光化佛菩薩眾(願往生) 遍滿神通極樂界(無量樂)

身作光明紫金色(願往生) 內外映徹如明鏡(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身作光明紫金色(願往生) 內外映徹如明鏡(無量樂)

一切光明如瓔珞(願往生) 遍身交珞垂鈴珮(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切光明如瓔珞(願往生) 遍身交珞垂鈴珮(無量樂)

兩手纖圓雜華色(願往生) 恒將此手接眾生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩手纖圓雜華色(願往生) 恒將此手接眾生(無量樂)

舉足千輪印寶地(願往生) 下足金華滿世界(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉足千輪印寶地(願往生) 下足金華滿世界(無量樂)

本住他方行坐處(願往生) 觸者即悟無生忍(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本住他方行坐處(願往生) 觸者即悟無生忍(無量樂)

地前地上元無二(願往生) 隨根利鈍超增位(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地前地上元無二(願往生) 隨根利鈍超增位(無量樂)

念念時中常得證(願往生) 未得施功方得悟(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念時中常得證(願往生) 未得施功方得悟(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 畢命同生誓不退(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 畢命同生誓不退(無量樂)

如此逍遙快樂地(願往生) 更貪何事不求生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此逍遙快樂地(願往生) 更貪何事不求生(無量樂)

救苦分身平等化(願往生) 化得即送彌陀國(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救苦分身平等化(願往生) 化得即送彌陀國(無量樂)

眾等咸蒙大悲力(願往生) 碎身慚謝報慈恩(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾等咸蒙大悲力(願往生) 碎身慚謝報慈恩(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 觀音引接見彌陀(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 觀音引接見彌陀(無量樂)

勢至菩薩威光大(願往生) 身色相好等觀音(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勢至菩薩威光大(願往生) 身色相好等觀音(無量樂)

身上光明遍法界(願往生) 照處皆同紫金色(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身上光明遍法界(願往生) 照處皆同紫金色(無量樂)

有緣眾生蒙光照(願往生) 增長智慧生安樂(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有緣眾生蒙光照(願往生) 增長智慧生安樂(無量樂)

頂戴華冠垂瓔珞(願往生) 寶瓶光出現希奇(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂戴華冠垂瓔珞(願往生) 寶瓶光出現希奇(無量樂)

勢至行時震法界(願往生) 震處蓮華自然出(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勢至行時震法界(願往生) 震處蓮華自然出(無量樂)

蓮華莊嚴如極樂(願往生) 一切佛國皆如是(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華莊嚴如極樂(願往生) 一切佛國皆如是(無量樂)

坐時先動彌陀國(願往生) 後震上下塵沙剎(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐時先動彌陀國(願往生) 後震上下塵沙剎(無量樂)

一一剎土分身集(願往生) 皆是彌陀三化身(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一剎土分身集(願往生) 皆是彌陀三化身(無量樂)

化佛觀音勢至集(願往生) 側塞虛空極樂上(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化佛觀音勢至集(願往生) 側塞虛空極樂上(無量樂)

各坐蓮華百寶座(願往生) 異口同音說妙法(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各坐蓮華百寶座(願往生) 異口同音說妙法(無量樂)

極樂眾生見聞益(願往生) 超證常倫諸地上(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極樂眾生見聞益(願往生) 超證常倫諸地上(無量樂)

大集剎益塵沙眾(願往生) 聽法供養逕諸劫(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集剎益塵沙眾(願往生) 聽法供養逕諸劫(無量樂)

是故彼國名極樂(願往生) 普勸同生常憶念(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故彼國名極樂(願往生) 普勸同生常憶念(無量樂)

一切時中面西向(願往生) 心想見彼彌陀身(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切時中面西向(願往生) 心想見彼彌陀身(無量樂)

地上莊嚴無億數(願往生) 寶樓林樹垂瓔珞(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地上莊嚴無億數(願往生) 寶樓林樹垂瓔珞(無量樂)

正坐跏趺往生想(願往生) 直注華池大會中(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正坐跏趺往生想(願往生) 直注華池大會中(無量樂)

想入華中華合想(願往生) 即想華開見佛身(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想入華中華合想(願往生) 即想華開見佛身(無量樂)

想見彌陀光雜色(願往生) 光光相照自身來(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想見彌陀光雜色(願往生) 光光相照自身來(無量樂)

又想自身慈光照(願往生) 即想籠籠心眼開(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又想自身慈光照(願往生) 即想籠籠心眼開(無量樂)

想見虛空化佛眾(願往生) 想聞林樹奏天樂(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想見虛空化佛眾(願往生) 想聞林樹奏天樂(無量樂)

水鳥流波宣妙法(願往生) 心心專注想令成(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水鳥流波宣妙法(願往生) 心心專注想令成(無量樂)

注想成時寶國現(願往生) 即得化佛來加備(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 注想成時寶國現(願往生) 即得化佛來加備(無量樂)

觀音勢至身無數(願往生) 常來至此行人邊(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀音勢至身無數(願往生) 常來至此行人邊(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 專心想佛見無疑(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 專心想佛見無疑(無量樂)

佛知眾生流浪久(願往生) 無明障重難開悟(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知眾生流浪久(願往生) 無明障重難開悟(無量樂)

佛恐觀大難周遍(願往生) 更教觀小在池中(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛恐觀大難周遍(願往生) 更教觀小在池中(無量樂)

想一蓮華百寶葉(願往生) 丈六化佛坐華臺(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想一蓮華百寶葉(願往生) 丈六化佛坐華臺(無量樂)

身雖大小能除障(願往生) 觀音勢至等同然(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身雖大小能除障(願往生) 觀音勢至等同然(無量樂)

四種威儀常自策(願往生) 命盡須臾歸自然(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種威儀常自策(願往生) 命盡須臾歸自然(無量樂)

自然即是彌陀國(願往生) 究竟常安無退時(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然即是彌陀國(願往生) 究竟常安無退時(無量樂)

縱盡百年如一日(願往生) 一日須臾何足期(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱盡百年如一日(願往生) 一日須臾何足期(無量樂)

上品上生凡夫等(願往生) 持戒念佛誦經專(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上品上生凡夫等(願往生) 持戒念佛誦經專(無量樂)

一切時中常勇猛(願往生) 臨終聖眾自來迎(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切時中常勇猛(願往生) 臨終聖眾自來迎(無量樂)

觀音大勢擎華至(願往生) 一時接手上金臺(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀音大勢擎華至(願往生) 一時接手上金臺(無量樂)

無數化佛菩薩眾(願往生) 摩頭讚歎隨佛去(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數化佛菩薩眾(願往生) 摩頭讚歎隨佛去(無量樂)

一念之間到佛國(願往生) 即現真容菩薩眾(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念之間到佛國(願往生) 即現真容菩薩眾(無量樂)

光明寶林皆說法(願往生) 當時即悟無生忍(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明寶林皆說法(願往生) 當時即悟無生忍(無量樂)

須臾歷事他方佛(願往生) 一念歸還得千證(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須臾歷事他方佛(願往生) 一念歸還得千證(無量樂)

上品中生凡夫等(願往生) 讀誦念佛專持戒(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上品中生凡夫等(願往生) 讀誦念佛專持戒(無量樂)

一日七日俱回向(願往生) 臨終聖眾皆來現(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日七日俱回向(願往生) 臨終聖眾皆來現(無量樂)

觀音大勢擎華立(願往生) 行者即上紫金臺(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀音大勢擎華立(願往生) 行者即上紫金臺(無量樂)

與千化佛同時讚(願往生) 從佛須臾入寶池(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與千化佛同時讚(願往生) 從佛須臾入寶池(無量樂)

一宿障盡華開發(願往生) 見佛即欲下金臺(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一宿障盡華開發(願往生) 見佛即欲下金臺(無量樂)

足未至地華承足(願往生) 佛放金光來照身(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 足未至地華承足(願往生) 佛放金光來照身(無量樂)

直到彌陀佛前立(願往生) 讚佛七日得無生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 直到彌陀佛前立(願往生) 讚佛七日得無生(無量樂)

須臾歷事他方佛(願往生) 證得百千三昧門(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須臾歷事他方佛(願往生) 證得百千三昧門(無量樂)

少許時間逕三劫(願往生) 即入明門歡喜地(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少許時間逕三劫(願往生) 即入明門歡喜地(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 持戒作善莫推閑(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 持戒作善莫推閑(無量樂)

推閑即造輪回業(願往生) 彌陀淨土遣誰去(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 推閑即造輪回業(願往生) 彌陀淨土遣誰去(無量樂)

湯火燒身急自撥(願往生) 莫待他人推緣事(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 湯火燒身急自撥(願往生) 莫待他人推緣事(無量樂)

貪瞋火宅相燒苦(願往生) 障重心頑未覺痛(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪瞋火宅相燒苦(願往生) 障重心頑未覺痛(無量樂)

覺痛即斷愚癡業(願往生) 悔心慚愧生安樂(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺痛即斷愚癡業(願往生) 悔心慚愧生安樂(無量樂)

安樂即是金剛地(願往生) 凡夫六道永無名(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂即是金剛地(願往生) 凡夫六道永無名(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 極樂清閑實是精(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 極樂清閑實是精(無量樂)

上品下生凡夫等(願往生) 深信因果莫生疑(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上品下生凡夫等(願往生) 深信因果莫生疑(無量樂)

三業起行多憍慢(願往生) 單發無上菩提心(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三業起行多憍慢(願往生) 單發無上菩提心(無量樂)

回心念念生安樂(願往生) 終時即見金華至(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 回心念念生安樂(願往生) 終時即見金華至(無量樂)

五百化佛觀音等(願往生) 一時接手入華中(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百化佛觀音等(願往生) 一時接手入華中(無量樂)

一念乘華寶池內(願往生) 一日一夜寶華開(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念乘華寶池內(願往生) 一日一夜寶華開(無量樂)

華開見佛微微障(願往生) 三七已後始分明(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華開見佛微微障(願往生) 三七已後始分明(無量樂)

耳聽眾聲心得悟(願往生) 歷事他方蒙授記(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耳聽眾聲心得悟(願往生) 歷事他方蒙授記(無量樂)

十劫須臾不覺盡(願往生) 進入明門歡喜地(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十劫須臾不覺盡(願往生) 進入明門歡喜地(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 盡名為期莫生疑(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 盡名為期莫生疑(無量樂)

若是釋迦真弟子(願往生) 誓行佛語生安樂(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若是釋迦真弟子(願往生) 誓行佛語生安樂(無量樂)

不得悠悠信他語(願往生) 隨緣治病各依法(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得悠悠信他語(願往生) 隨緣治病各依法(無量樂)

忽遇災危身自急(願往生) 道俗千里未能救(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忽遇災危身自急(願往生) 道俗千里未能救(無量樂)

口說事空心行怨(願往生) 是非人我如山岳(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口說事空心行怨(願往生) 是非人我如山岳(無量樂)

如此之人不可近(願往生) 近即輪回長劫苦(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此之人不可近(願往生) 近即輪回長劫苦(無量樂)

側耳傾心常採訪(願往生) 今身修道得無生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 側耳傾心常採訪(願往生) 今身修道得無生(無量樂)

若聞此法希奇益(願往生) 不顧身命要求得(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞此法希奇益(願往生) 不顧身命要求得(無量樂)

若能專行不惜命(願往生) 命斷須臾生安樂(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能專行不惜命(願往生) 命斷須臾生安樂(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 念佛即是涅槃門(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 念佛即是涅槃門(無量樂)

中品上生凡夫等(願往生) 偏學聲聞緣覺行(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中品上生凡夫等(願往生) 偏學聲聞緣覺行(無量樂)

戒定慈悲常勇猛(願往生) 一心回願生安樂(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒定慈悲常勇猛(願往生) 一心回願生安樂(無量樂)

終時化佛聲聞到(願往生) 七寶蓮華行者前(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終時化佛聲聞到(願往生) 七寶蓮華行者前(無量樂)

佛放光明照身頂(願往生) 行者自見上華臺(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛放光明照身頂(願往生) 行者自見上華臺(無量樂)

低頭禮佛在此國(願往生) 舉頭已入彌陀界(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 低頭禮佛在此國(願往生) 舉頭已入彌陀界(無量樂)

到彼華開尋見佛(願往生) 聞說四諦證真如(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到彼華開尋見佛(願往生) 聞說四諦證真如(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 實是彌陀願力恩(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 實是彌陀願力恩(無量樂)

中品中生凡夫等(願往生) 一日一夜持眾戒(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中品中生凡夫等(願往生) 一日一夜持眾戒(無量樂)

回此戒福善根力(願往生) 直到彌陀安養國(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 回此戒福善根力(願往生) 直到彌陀安養國(無量樂)

臨終化佛師僧現(願往生) 七寶華來行者前(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨終化佛師僧現(願往生) 七寶華來行者前(無量樂)

行者見華心踊躍(願往生) 即上華臺隨佛去(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者見華心踊躍(願往生) 即上華臺隨佛去(無量樂)

一念之間入寶國(願往生) 直入八德寶池中(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念之間入寶國(願往生) 直入八德寶池中(無量樂)

池內蓮華無億數(願往生) 悉是十方同行人(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 池內蓮華無億數(願往生) 悉是十方同行人(無量樂)

七日七夜蓮華發(願往生) 華開見佛得初真(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七日七夜蓮華發(願往生) 華開見佛得初真(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 勤修實行不欺人(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 勤修實行不欺人(無量樂)

中品下生凡夫等(願往生) 孝養父母行人信(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中品下生凡夫等(願往生) 孝養父母行人信(無量樂)

臨終遇值善知識(願往生) 為說極樂彌陀願(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨終遇值善知識(願往生) 為說極樂彌陀願(無量樂)

聞說合掌回心向(願往生) 乘念即到寶池中(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞說合掌回心向(願往生) 乘念即到寶池中(無量樂)

百寶蓮華臺上座(願往生) 七七日後寶華開(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百寶蓮華臺上座(願往生) 七七日後寶華開(無量樂)

華開見佛塵沙眾(願往生) 一劫已後證無生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華開見佛塵沙眾(願往生) 一劫已後證無生(無量樂)

無生即是阿羅漢(願往生) 羅漢回心向大乘(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生即是阿羅漢(願往生) 羅漢回心向大乘(無量樂)

一發已去小心滅(願往生) 直至菩提無有退(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一發已去小心滅(願往生) 直至菩提無有退(無量樂)

是故天親作論說(願往生) 二乘心種永無生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故天親作論說(願往生) 二乘心種永無生(無量樂)

故言大乘善根界(願往生) 畢竟永絕譏嫌過(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故言大乘善根界(願往生) 畢竟永絕譏嫌過(無量樂)

大小凡夫平等攝(願往生) 且避六道三塗難(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大小凡夫平等攝(願往生) 且避六道三塗難(無量樂)

願住彌陀佛國內(願往生) 證與不證亦心閑(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願住彌陀佛國內(願往生) 證與不證亦心閑(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 頓超生死出娑婆(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 頓超生死出娑婆(無量樂)

下品上生凡夫等(願往生) 具造十惡無餘善(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下品上生凡夫等(願往生) 具造十惡無餘善(無量樂)

增長無明但快意(願往生) 見他修福生非毀(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長無明但快意(願往生) 見他修福生非毀(無量樂)

如此愚人難覺悟(願往生) 良由知識惡強緣(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此愚人難覺悟(願往生) 良由知識惡強緣(無量樂)

唯知目前貪酒皮(願往生) 不覺地獄盡抄名(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯知目前貪酒皮(願往生) 不覺地獄盡抄名(無量樂)

一入泥犁受長苦(願往生) 始憶人中善知識(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一入泥犁受長苦(願往生) 始憶人中善知識(無量樂)

罪人臨終得重病(願往生) 神識昏狂心倒亂(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罪人臨終得重病(願往生) 神識昏狂心倒亂(無量樂)

地獄芬芬眼前現(願往生) 白汗流出手把空(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄芬芬眼前現(願往生) 白汗流出手把空(無量樂)

如此困苦誰能救(願往生) 會是知識彌陀恩(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此困苦誰能救(願往生) 會是知識彌陀恩(無量樂)

手執香爐教懺悔(願往生) 教令合掌念彌陀(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 手執香爐教懺悔(願往生) 教令合掌念彌陀(無量樂)

一聲稱佛除眾苦(願往生) 五百萬劫罪消除(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一聲稱佛除眾苦(願往生) 五百萬劫罪消除(無量樂)

化佛菩薩尋聲到(願往生) 我故持華迎汝來(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化佛菩薩尋聲到(願往生) 我故持華迎汝來(無量樂)

行者見佛光明喜(願往生) 即坐七寶蓮華上(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者見佛光明喜(願往生) 即坐七寶蓮華上(無量樂)

從佛須臾還寶國(願往生) 到即直入寶池中(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從佛須臾還寶國(願往生) 到即直入寶池中(無量樂)

七七華開得見佛(願往生) 觀音大勢慈光照(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七七華開得見佛(願往生) 觀音大勢慈光照(無量樂)

眼目睛明心得悟(願往生) 合掌始發菩提心(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼目睛明心得悟(願往生) 合掌始發菩提心(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 得脫三塗知識恩(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 得脫三塗知識恩(無量樂)

若非知識教稱佛(願往生) 如何得入彌陀國(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若非知識教稱佛(願往生) 如何得入彌陀國(無量樂)

下品中生凡夫等(願往生) 破戒偷僧起眾罪(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下品中生凡夫等(願往生) 破戒偷僧起眾罪(無量樂)

邪命說法無慚愧(願往生) 破戒因果打師僧(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪命說法無慚愧(願往生) 破戒因果打師僧(無量樂)

如此愚人臨死日(願往生) 節節酸疼錐刀刺(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此愚人臨死日(願往生) 節節酸疼錐刀刺(無量樂)

地獄猛火皆來逼(願往生) 當時即值善知識(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄猛火皆來逼(願往生) 當時即值善知識(無量樂)

發大慈悲教念佛(願往生) 地獄猛火變風涼(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發大慈悲教念佛(願往生) 地獄猛火變風涼(無量樂)

天華旋轉隨風落(願往生) 化佛菩薩乘華上(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天華旋轉隨風落(願往生) 化佛菩薩乘華上(無量樂)

行者即坐天華上(願往生) 從佛須臾入寶池(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者即坐天華上(願往生) 從佛須臾入寶池(無量樂)

障重華開逕六劫(願往生) 華開始發菩提心(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障重華開逕六劫(願往生) 華開始發菩提心(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 碎身慚謝釋迦恩(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 碎身慚謝釋迦恩(無量樂)

下品下生凡夫等(願往生) 十惡五逆皆能造(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下品下生凡夫等(願往生) 十惡五逆皆能造(無量樂)

如此愚人多造罪(願往生) 經歷地獄無窮劫(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此愚人多造罪(願往生) 經歷地獄無窮劫(無量樂)

臨終忽遇善知識(願往生) 為說妙法令安穩(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨終忽遇善知識(願往生) 為說妙法令安穩(無量樂)

刀風解時貪忍痛(願往生) 教令念佛不能念(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 刀風解時貪忍痛(願往生) 教令念佛不能念(無量樂)

善友告言專合掌(願往生) 正念專稱無量壽(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善友告言專合掌(願往生) 正念專稱無量壽(無量樂)

聲聲連注滿十念(願往生) 念念消除五逆障(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聲連注滿十念(願往生) 念念消除五逆障(無量樂)

謗法闡提行十惡(願往生) 回心念佛罪皆除(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謗法闡提行十惡(願往生) 回心念佛罪皆除(無量樂)

病者身心覺醒悟(願往生) 眼前即有金華現(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病者身心覺醒悟(願往生) 眼前即有金華現(無量樂)

金華光明照行者(願往生) 身心歡喜上華臺(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金華光明照行者(願往生) 身心歡喜上華臺(無量樂)

乘華一念至佛國(願往生) 直入大會佛前池(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘華一念至佛國(願往生) 直入大會佛前池(無量樂)

殘殃未盡華中合(願往生) 十二劫後始華開(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殘殃未盡華中合(願往生) 十二劫後始華開(無量樂)

華內坐時無微苦(願往生) 超過色界三禪樂(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華內坐時無微苦(願往生) 超過色界三禪樂(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 勉入地獄坐金蓮(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 勉入地獄坐金蓮(無量樂)

寧合金華百千劫(願往生) 不能地獄須臾間(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧合金華百千劫(願往生) 不能地獄須臾間(無量樂)

觀音大勢慈光照(願往生) 徐徐為說安心法(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀音大勢慈光照(願往生) 徐徐為說安心法(無量樂)

行者得聞希有法(願往生) 智慧法眼豁然開(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者得聞希有法(願往生) 智慧法眼豁然開(無量樂)

法眼開時見佛會(願往生) 即發無上菩提心(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法眼開時見佛會(願往生) 即發無上菩提心(無量樂)

或坐或立遊行觀(願往生) 到處唯聞說法聲(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或坐或立遊行觀(願往生) 到處唯聞說法聲(無量樂)

身心毛孔皆得悟(願往生) 菩薩聖眾皆充滿(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心毛孔皆得悟(願往生) 菩薩聖眾皆充滿(無量樂)

自作神通入彼會(願往生) 憶本娑婆知識恩(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自作神通入彼會(願往生) 憶本娑婆知識恩(無量樂)

若非釋迦勸念佛(願往生) 彌陀淨土何由見(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若非釋迦勸念佛(願往生) 彌陀淨土何由見(無量樂)

心念香華遍供養(願往生) 長時長劫報慈恩(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心念香華遍供養(願往生) 長時長劫報慈恩(無量樂)

普勸十方生死界(願往生) 同心斷惡盡須來(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勸十方生死界(願往生) 同心斷惡盡須來(無量樂)

一入涅槃常住國(願往生) 徹窮後際更何憂(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一入涅槃常住國(願往生) 徹窮後際更何憂(無量樂)

念念時中常證悟(願往生) 十地行願自然成(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念時中常證悟(願往生) 十地行願自然成(無量樂)

地地慈悲巧方便(願往生) 以佛為師無錯悟(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地地慈悲巧方便(願往生) 以佛為師無錯悟(無量樂)

定善依經十三觀(願往生) 一一具說莊嚴事(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定善依經十三觀(願往生) 一一具說莊嚴事(無量樂)

行住坐臥常觀察(願往生) 常念心眼籠籠見(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行住坐臥常觀察(願往生) 常念心眼籠籠見(無量樂)

散善九品依經讚(願往生) 一一回向皆得往(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散善九品依經讚(願往生) 一一回向皆得往(無量樂)

定善一門韋提請(願往生) 散善一行釋迦開(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定善一門韋提請(願往生) 散善一行釋迦開(無量樂)

定散俱回入寶國(願往生) 即是如來異方便(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定散俱回入寶國(願往生) 即是如來異方便(無量樂)

韋提即是女人相(願往生) 貪瞋具足凡夫位(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 韋提即是女人相(願往生) 貪瞋具足凡夫位(無量樂)

厭捨娑婆求佛國(願往生) 即現極樂莊嚴界(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭捨娑婆求佛國(願往生) 即現極樂莊嚴界(無量樂)

得見極樂心歡喜(願往生) 更覩彌陀成法忍(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得見極樂心歡喜(願往生) 更覩彌陀成法忍(無量樂)

五百女人同白佛(願往生) 誓願同生安樂國(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百女人同白佛(願往生) 誓願同生安樂國(無量樂)

爾時世尊皆印記(願往生) 同得往生證三昧(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊皆印記(願往生) 同得往生證三昧(無量樂)

釋梵護世臨空聽(願往生) 亦同發願生安樂(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋梵護世臨空聽(願往生) 亦同發願生安樂(無量樂)

普勸有緣常念佛(願往生) 觀音大勢為同學(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勸有緣常念佛(願往生) 觀音大勢為同學(無量樂)

若能念佛人中上(願往生) 願得同生諸佛家(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能念佛人中上(願往生) 願得同生諸佛家(無量樂)

長劫長時佛邊證(願往生) 道場妙果豈為賒(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長劫長時佛邊證(願往生) 道場妙果豈為賒(無量樂)

白諸行者。凡夫生死不可貪而不厭。彌陀淨土不可輕而不忻。厭則娑婆永隔。忻則淨土常居。隔則六道因亡。輪回之果自滅。因果既亡。則形名頓絕也。仰惟同生知識等善自思量。却推受生之無際。與空性同時。同時而有心識。若不與空界同時有者。一切眾生即是無因而始出也。心識若無本因有者。即事同木石。若同木石者。則無六道之因業也。因業若無者。凡聖苦樂因果誰覺誰知也。以斯道理推勘者。一切眾生定有心識也。若有心識。即與空際同時有有。若與空際同時有者。即唯佛與佛得知本元也。行者等知自身心。與空際同時有。乃至今身今日。不能斷惡除貪。一切煩惱唯覺增多。又使釋迦諸佛同勸。專念彌陀。想觀極樂。盡此一身。命斷即生安樂國也。豈非長時大益。行者等努力努力勤而行之。常懷慚愧仰謝佛恩。應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白諸行者。凡夫生死不可貪而不厭。彌陀淨土不可輕而不忻。厭則娑婆永隔。忻則淨土常居。隔則六道因亡。輪回之果自滅。因果既亡。則形名頓絕也。仰惟同生知識等善自思量。却推受生之無際。與空性同時。同時而有心識。若不與空界同時有者。一切眾生即是無因而始出也。心識若無本因有者。即事同木石。若同木石者。則無六道之因業也。因業若無者。凡聖苦樂因果誰覺誰知也。以斯道理推勘者。一切眾生定有心識也。若有心識。即與空際同時有有。若與空際同時有者。即唯佛與佛得知本元也。行者等知自身心。與空際同時有。乃至今身今日。不能斷惡除貪。一切煩惱唯覺增多。又使釋迦諸佛同勸。專念彌陀。想觀極樂。盡此一身。命斷即生安樂國也。豈非長時大益。行者等努力努力勤而行之。常懷慚愧仰謝佛恩。應知。