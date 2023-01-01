轉經行道願往生淨土法事讚

安樂行道轉經願生淨土法事讚下卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂行道轉經願生淨土法事讚下卷

沙門善導集記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門善導集記

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如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘眾千二百五十人俱。皆是大阿羅漢。眾所知識。長老舍利弗。摩訶目揵連。摩訶迦葉。摩訶迦旃延。摩訶俱絺羅。離婆多。周利槃陀伽。難陀。阿難陀。羅睺羅。憍梵波提。賓頭盧頗羅墮。迦留陀夷。摩訶劫賓那。薄拘羅。阿㝹樓馱。如是等諸大弟子。并諸菩薩摩訶薩。文殊師利法王子。阿逸多菩薩。乾陀訶提菩薩。常精進菩薩。與如是等諸大菩薩。及釋提桓因等。無量諸天大眾俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘眾千二百五十人俱。皆是大阿羅漢。眾所知識。長老舍利弗。摩訶目揵連。摩訶迦葉。摩訶迦旃延。摩訶俱絺羅。離婆多。周利槃陀伽。難陀。阿難陀。羅睺羅。憍梵波提。賓頭盧頗羅墮。迦留陀夷。摩訶劫賓那。薄拘羅。阿㝹樓馱。如是等諸大弟子。并諸菩薩摩訶薩。文殊師利法王子。阿逸多菩薩。乾陀訶提菩薩。常精進菩薩。與如是等諸大菩薩。及釋提桓因等。無量諸天大眾俱。

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願往生願往生。諸佛大悲心無二。方便化門等無殊。捨彼莊嚴無勝土。八相示現出閻浮。或現真形無利物。或同雜類化凡愚。分身六道無停息。變現隨宜度有流。有流見解心非。一故有八萬四千門。門門不同亦非別。別別之門還是同。同故即是如來致。別故復是慈悲心。悲心念念緣三界。人天四趣罪根深。過現諸佛皆來化。無明業障不相逢。慚愧。釋迦弘誓重不捨娑婆十惡業。希遇道場聞淨土。騰神永逝出煩籠。眾等傷心共悲嘆。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。諸佛大悲心無二。方便化門等無殊。捨彼莊嚴無勝土。八相示現出閻浮。或現真形無利物。或同雜類化凡愚。分身六道無停息。變現隨宜度有流。有流見解心非。一故有八萬四千門。門門不同亦非別。別別之門還是同。同故即是如來致。別故復是慈悲心。悲心念念緣三界。人天四趣罪根深。過現諸佛皆來化。無明業障不相逢。慚愧。釋迦弘誓重不捨娑婆十惡業。希遇道場聞淨土。騰神永逝出煩籠。眾等傷心共悲嘆。手執香華常供養。

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願往生願往生。釋迦如來成正覺。四十九載度眾生。五天竺國皆行化。邪魔外道盡歸宗。天上天下無過佛。慈悲救苦實難逢。或放神光遍六道。蒙光觸者起慈心。或住或來皆盡益。三塗永絕斷追尋。或震大地山河海。為覺萠冥信未深。或自說法教相勸。展轉相將入法林。法林即是彌陀國。逍遙快樂不相侵。眾等傾心皆願往。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。釋迦如來成正覺。四十九載度眾生。五天竺國皆行化。邪魔外道盡歸宗。天上天下無過佛。慈悲救苦實難逢。或放神光遍六道。蒙光觸者起慈心。或住或來皆盡益。三塗永絕斷追尋。或震大地山河海。為覺萠冥信未深。或自說法教相勸。展轉相將入法林。法林即是彌陀國。逍遙快樂不相侵。眾等傾心皆願往。手執香華常供養。

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願往生願往生。如來教法元無二。正為眾生機不同。一音演說隨緣悟。不留殘結證生空。或現神通。或說法。或服外道滅魔蹤。自利一身雖免縛。悲心普益絕無功。灰身滅智無餘證。二萬劫盡復生心。生心覺動身還現。諸佛先教發大乘。眾等回心生淨土。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。如來教法元無二。正為眾生機不同。一音演說隨緣悟。不留殘結證生空。或現神通。或說法。或服外道滅魔蹤。自利一身雖免縛。悲心普益絕無功。灰身滅智無餘證。二萬劫盡復生心。生心覺動身還現。諸佛先教發大乘。眾等回心生淨土。手執香華常供養。

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願往生願往生。菩薩大眾無央數。文殊師利最為尊。發大慈悲行苦行。不違弘願度眾生。或現上好莊嚴相。或現上好莊嚴身。含靈覩見皆生喜。為說妙法入真門。十方佛國身皆到。助佛神化轉法輪。眾等回心生淨土。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。菩薩大眾無央數。文殊師利最為尊。發大慈悲行苦行。不違弘願度眾生。或現上好莊嚴相。或現上好莊嚴身。含靈覩見皆生喜。為說妙法入真門。十方佛國身皆到。助佛神化轉法輪。眾等回心生淨土。手執香華常供養。

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願往生願往生。與佛聲聞菩薩眾同遊舍衛住祇園。願閉三塗絕六道。開顯無生淨土門。人天大眾皆來集。瞻仰尊顏聽未聞。見佛聞經同得悟。畢命傾心入寶蓮。誓到彌陀安養界。還來穢國度人天。願我慈悲無際限。長時長劫報慈恩。眾等回心生淨土。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。與佛聲聞菩薩眾同遊舍衛住祇園。願閉三塗絕六道。開顯無生淨土門。人天大眾皆來集。瞻仰尊顏聽未聞。見佛聞經同得悟。畢命傾心入寶蓮。誓到彌陀安養界。還來穢國度人天。願我慈悲無際限。長時長劫報慈恩。眾等回心生淨土。手執香華常供養。

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爾時佛告長老舍利弗。從是西方。過十萬億佛土。有世界。名曰極樂。其土有佛。號阿彌陀。今現在說法。舍利弗。彼土何故名為極樂。其國眾生無有眾苦。但受諸樂。故名極樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告長老舍利弗。從是西方。過十萬億佛土。有世界。名曰極樂。其土有佛。號阿彌陀。今現在說法。舍利弗。彼土何故名為極樂。其國眾生無有眾苦。但受諸樂。故名極樂。

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願往生願往生。人天大眾皆圍繞。傾心合掌願聞經。佛知凡聖機時悟。即告舍利用心聽。一切佛土皆嚴淨。凡夫亂想恐難生。如來別指西方國。從是超過十萬億。七寶莊嚴最為勝。聖眾人天壽命長。佛號彌陀常說法。極樂眾生障自亡。眾等回心願生彼。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。人天大眾皆圍繞。傾心合掌願聞經。佛知凡聖機時悟。即告舍利用心聽。一切佛土皆嚴淨。凡夫亂想恐難生。如來別指西方國。從是超過十萬億。七寶莊嚴最為勝。聖眾人天壽命長。佛號彌陀常說法。極樂眾生障自亡。眾等回心願生彼。手執香華常供養。

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又舍利弗。極樂國土。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。皆是四寶。周匝圍繞。是故彼國名曰極樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又舍利弗。極樂國土。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。皆是四寶。周匝圍繞。是故彼國名曰極樂。

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願往生願往生。三界眾生無智慧。惛惛六道內安身。諸佛慈心為說法。聾盲觝突伴不聞。忽爾無常苦來逼。精神錯亂始驚忙。萬事家生皆捨離。專心發願向西方。彌陀名號相續念。化佛菩薩眼前行。或與華臺或授手。須臾命盡佛迎將。眾等回心皆願往。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。三界眾生無智慧。惛惛六道內安身。諸佛慈心為說法。聾盲觝突伴不聞。忽爾無常苦來逼。精神錯亂始驚忙。萬事家生皆捨離。專心發願向西方。彌陀名號相續念。化佛菩薩眼前行。或與華臺或授手。須臾命盡佛迎將。眾等回心皆願往。手執香華常供養。

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願往生願往生。歷劫已來未聞見。西方淨土寶莊嚴。地上虛空皆遍滿。珠羅寶網百千重。一一網羅結珍寶。玲瓏雜色盡暉光寶。樹枝條異相間。行行整直巧相當。此是彌陀悲願力。無衰無變湛然常。眾等回心皆願往。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。歷劫已來未聞見。西方淨土寶莊嚴。地上虛空皆遍滿。珠羅寶網百千重。一一網羅結珍寶。玲瓏雜色盡暉光寶。樹枝條異相間。行行整直巧相當。此是彌陀悲願力。無衰無變湛然常。眾等回心皆願往。手執香華常供養。

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又舍利弗。極樂國土。有七寶池。八功德水。充滿其中。池底純以金沙布地。四邊階道。金銀瑠璃玻瓈合成。上有樓閣。亦以金銀瑠璃玻瓈硨磲赤珠碼碯。而嚴飾之。池中蓮華大如車輪。青色青光。黃色黃光。赤色赤光。白色白光。微妙香潔。舍利弗。極樂國土。成就如是功德莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又舍利弗。極樂國土。有七寶池。八功德水。充滿其中。池底純以金沙布地。四邊階道。金銀瑠璃玻瓈合成。上有樓閣。亦以金銀瑠璃玻瓈硨磲赤珠碼碯。而嚴飾之。池中蓮華大如車輪。青色青光。黃色黃光。赤色赤光。白色白光。微妙香潔。舍利弗。極樂國土。成就如是功德莊嚴。

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願往生願往生。極樂世界廣清淨。地上莊嚴難可量。八功香池流遍滿。底布金沙照異光。四邊階道非一色。岸上重樓百萬行。真珠碼碯相映飾。四種蓮華開即香。十方人天得生者。各坐一箇聽真常。是故彼國名極樂。眾等持華來供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。極樂世界廣清淨。地上莊嚴難可量。八功香池流遍滿。底布金沙照異光。四邊階道非一色。岸上重樓百萬行。真珠碼碯相映飾。四種蓮華開即香。十方人天得生者。各坐一箇聽真常。是故彼國名極樂。眾等持華來供養。

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又舍利弗。彼佛國土。常作天樂。黃金為地。晝夜六時而雨曼陀羅華。其國眾生。常以清旦。各以衣裓盛眾妙華。供養他方十萬億佛。即以食時。還到本國。飯食經行。舍利弗。極樂國土。成就如是功德莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又舍利弗。彼佛國土。常作天樂。黃金為地。晝夜六時而雨曼陀羅華。其國眾生。常以清旦。各以衣裓盛眾妙華。供養他方十萬億佛。即以食時。還到本國。飯食經行。舍利弗。極樂國土。成就如是功德莊嚴。

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願往生願往生。彌陀佛國最為勝。廣大寬平實是精。天樂音聲常遍滿。黃金為地間奇珍。晝夜六時華自散。法音常說自然聞。彼國眾生更無事。衣裓盛華詣十方。一一親承修供養。塵勞垢習永消亡。種種隨心皆稱意。無不利益是真常。歘爾飛騰還本國。飯食經行七寶臺。眾等傾心皆願往。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。彌陀佛國最為勝。廣大寬平實是精。天樂音聲常遍滿。黃金為地間奇珍。晝夜六時華自散。法音常說自然聞。彼國眾生更無事。衣裓盛華詣十方。一一親承修供養。塵勞垢習永消亡。種種隨心皆稱意。無不利益是真常。歘爾飛騰還本國。飯食經行七寶臺。眾等傾心皆願往。手執香華常供養。

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復次舍利弗。彼國常有種種奇妙雜色之鳥。白鵠孔雀。鸚鵡舍利。迦陵頻伽。共命之鳥。是諸眾鳥。晝夜六時出和雅音。其音演暢五根五力七菩提分八聖道分如是等法。其土眾生聞其音已。皆悉念佛念法念僧。舍利弗。汝勿謂此鳥實是罪報所生。所以者何。彼佛國土無三惡趣。舍利弗。其佛國土尚無三惡道之名。何況有實。是諸眾鳥。皆是阿彌陀佛。欲令法音宣流變化所作。舍利弗。彼佛國土。微風吹動諸寶行樹及寶羅網。出微妙音。譬如百千種樂同時俱作。聞是音者。皆自然生念佛念法念僧之心。舍利弗。其佛國土。成就如是功德莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次舍利弗。彼國常有種種奇妙雜色之鳥。白鵠孔雀。鸚鵡舍利。迦陵頻伽。共命之鳥。是諸眾鳥。晝夜六時出和雅音。其音演暢五根五力七菩提分八聖道分如是等法。其土眾生聞其音已。皆悉念佛念法念僧。舍利弗。汝勿謂此鳥實是罪報所生。所以者何。彼佛國土無三惡趣。舍利弗。其佛國土尚無三惡道之名。何況有實。是諸眾鳥。皆是阿彌陀佛。欲令法音宣流變化所作。舍利弗。彼佛國土。微風吹動諸寶行樹及寶羅網。出微妙音。譬如百千種樂同時俱作。聞是音者。皆自然生念佛念法念僧之心。舍利弗。其佛國土。成就如是功德莊嚴。

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願往生願往生。道場清淨希難見。彌陀淨土甚難聞。難聞難見今得會。如說修行專意專。願佛慈悲遙攝受。臨終寶座現其前。既見華臺心踊躍。從佛逍遙歸自然。自然即是彌陀國。無漏無生還即真。行來行止常隨佛。證得無為法性身。眾等回心皆願往。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。道場清淨希難見。彌陀淨土甚難聞。難聞難見今得會。如說修行專意專。願佛慈悲遙攝受。臨終寶座現其前。既見華臺心踊躍。從佛逍遙歸自然。自然即是彌陀國。無漏無生還即真。行來行止常隨佛。證得無為法性身。眾等回心皆願往。手執香華常供養。

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願往生願往生。極樂莊嚴間雜寶。實是希奇聞未聞。寶鳥臨空讚佛會。文文句句理相同。晝夜連聲無有息。哀婉雅亮發人心。或說五根七覺分。或說八聖慈悲門。或說他方離惡道。或說地獄封人天。或說長時修苦行。或說無上菩提因。或說散善波羅蜜。或說定慧入深禪。菩薩聲聞聞此法。處處分身轉法輪。眾等回心皆願往。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。極樂莊嚴間雜寶。實是希奇聞未聞。寶鳥臨空讚佛會。文文句句理相同。晝夜連聲無有息。哀婉雅亮發人心。或說五根七覺分。或說八聖慈悲門。或說他方離惡道。或說地獄封人天。或說長時修苦行。或說無上菩提因。或說散善波羅蜜。或說定慧入深禪。菩薩聲聞聞此法。處處分身轉法輪。眾等回心皆願往。手執香華常供養。

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願往生願往生。極樂莊嚴出三界。人天雜類等無為。法藏行因廣弘願。設我得佛現希奇。或現鳥身能說法。或現無請能應機。或使微波出妙響。或使林樹讚慈悲。或使風光相應動。或令羅網說音辭。一切莊嚴聲遍滿。恒沙天樂自依時。為引他方凡聖類。故佛現此不思議。我等聞之身毛竪。碎骨慚謝阿彌師。一受專精不惜命。須臾即到豈為遲。眾等回心皆願往。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。極樂莊嚴出三界。人天雜類等無為。法藏行因廣弘願。設我得佛現希奇。或現鳥身能說法。或現無請能應機。或使微波出妙響。或使林樹讚慈悲。或使風光相應動。或令羅網說音辭。一切莊嚴聲遍滿。恒沙天樂自依時。為引他方凡聖類。故佛現此不思議。我等聞之身毛竪。碎骨慚謝阿彌師。一受專精不惜命。須臾即到豈為遲。眾等回心皆願往。手執香華常供養。

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願往生願往生。彌陀佛國真嚴淨。三惡六道永無名。事事莊嚴難可識。種種妙微甚為精。地迴寬平眾寶問。一一同耀五百光。一一光成寶臺座。一一座上百千堂。千堂化佛塵沙會。眾生入者共相量。無數音聲遊空轉。化天童子散華香。晝夜六時無間息。地上虛空難可量。八德香池隨意入。灌注由人無淺池。或出或沒三禪樂。徐徐相喚入檀林。檀林寶座行行別。聖眾猶若超日月。日月即是長時劫。或坐或立或遊方。到處唯聞無上法。永絕凡夫生死殃。是故彼國名安樂。眾等回心願往生。往生彼國無餘事手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。彌陀佛國真嚴淨。三惡六道永無名。事事莊嚴難可識。種種妙微甚為精。地迴寬平眾寶問。一一同耀五百光。一一光成寶臺座。一一座上百千堂。千堂化佛塵沙會。眾生入者共相量。無數音聲遊空轉。化天童子散華香。晝夜六時無間息。地上虛空難可量。八德香池隨意入。灌注由人無淺池。或出或沒三禪樂。徐徐相喚入檀林。檀林寶座行行別。聖眾猶若超日月。日月即是長時劫。或坐或立或遊方。到處唯聞無上法。永絕凡夫生死殃。是故彼國名安樂。眾等回心願往生。往生彼國無餘事手執香華常供養。

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舍利弗。於汝意云何。彼佛何故號阿彌陀。舍利弗。彼佛光明無量。照十方國。無所障礙。是故號為阿彌陀。又舍利弗。彼佛壽命及其人民。無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀。舍利弗。阿彌陀佛成佛已來。於今十劫。又舍利弗。彼佛有無量無邊聲聞弟子。皆阿羅漢。非是算數之所能知。諸菩薩眾。亦復如是。舍利弗。彼佛國土。成就如是功德莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗。於汝意云何。彼佛何故號阿彌陀。舍利弗。彼佛光明無量。照十方國。無所障礙。是故號為阿彌陀。又舍利弗。彼佛壽命及其人民。無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀。舍利弗。阿彌陀佛成佛已來。於今十劫。又舍利弗。彼佛有無量無邊聲聞弟子。皆阿羅漢。非是算數之所能知。諸菩薩眾。亦復如是。舍利弗。彼佛國土。成就如是功德莊嚴。

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願往生願往生。果得涅槃常住世。壽命延長難可量。千劫萬劫恒沙劫。兆載永劫亦無央。一坐無移亦不動。徹窮後際放身光。靈儀相好真金色。巍巍獨坐度眾生。十方凡聖專心向。分身遣化往相迎。一念乘空入佛會。身色壽命盡皆平。眾等回心皆願往。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。果得涅槃常住世。壽命延長難可量。千劫萬劫恒沙劫。兆載永劫亦無央。一坐無移亦不動。徹窮後際放身光。靈儀相好真金色。巍巍獨坐度眾生。十方凡聖專心向。分身遣化往相迎。一念乘空入佛會。身色壽命盡皆平。眾等回心皆願往。手執香華常供養。

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願往生願往生。彼佛從因行苦行。勇猛專精無退時。一坐百劫長時劫。難作能作不生疲。自利利他同斷惡。不捨怨憎由大悲。有識含靈皆普化。同因同行至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。彼佛從因行苦行。勇猛專精無退時。一坐百劫長時劫。難作能作不生疲。自利利他同斷惡。不捨怨憎由大悲。有識含靈皆普化。同因同行至菩提。

誓願莊嚴清淨土。見聞歡喜證無為。眾等回心皆願往。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誓願莊嚴清淨土。見聞歡喜證無為。眾等回心皆願往。手執香華常供養。

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願往生願往生。彌陀化主當心坐。華臺獨迴最為精。百億摩尼間雜寶。葉葉莊嚴相自成。正坐已來經十劫。心緣法界照慈光。蒙光觸者塵勞滅。臨終見佛往西方。到彼華開入大會。無明煩惱自然亡。三明自然乘佛願。須臾合掌得神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。彌陀化主當心坐。華臺獨迴最為精。百億摩尼間雜寶。葉葉莊嚴相自成。正坐已來經十劫。心緣法界照慈光。蒙光觸者塵勞滅。臨終見佛往西方。到彼華開入大會。無明煩惱自然亡。三明自然乘佛願。須臾合掌得神通。

彼佛聲聞菩薩眾。塵沙算數亦難窮。願我今生強發意。畢命往彼聖人叢。眾等傾心願往生。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛聲聞菩薩眾。塵沙算數亦難窮。願我今生強發意。畢命往彼聖人叢。眾等傾心願往生。手執香華常供養。

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又舍利弗。極樂國土眾生生者。皆是阿鞞跋致。其中多有一生補處。其數甚多。非是算數所能知之。但可以無量無邊阿僧祇劫說。舍利弗。眾生聞者。應當發願願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人俱會一處。舍利弗。不可以少善根福德因緣得生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又舍利弗。極樂國土眾生生者。皆是阿鞞跋致。其中多有一生補處。其數甚多。非是算數所能知之。但可以無量無邊阿僧祇劫說。舍利弗。眾生聞者。應當發願願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人俱會一處。舍利弗。不可以少善根福德因緣得生彼國。

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願往生願往生。釋迦如來告身子。即是普告苦眾生。娑婆六道非安處。冥冥長夜闇中行。聖化同居不相識。動生瞋毒鬪無明。為此無明繫六道。愛憎高下何時平。既無善業排生死。由貪造罪未心驚。犯此人皮裹驢骨。三塗自入不須爭。我等聞之心髓痛。誓願頓捨世間榮。普願回心生淨土。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。釋迦如來告身子。即是普告苦眾生。娑婆六道非安處。冥冥長夜闇中行。聖化同居不相識。動生瞋毒鬪無明。為此無明繫六道。愛憎高下何時平。既無善業排生死。由貪造罪未心驚。犯此人皮裹驢骨。三塗自入不須爭。我等聞之心髓痛。誓願頓捨世間榮。普願回心生淨土。手執香華常供養。

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願往生願往生。娑婆極苦非生處。極樂無為實是精。九品俱回得不退。阿鞞跋致即無生。非直初生無限極。十地已下劫難窮。如此大海塵恒沙。有緣到者入其中。四種威儀常見佛。行來進止駕神通。六識縱橫自然悟。未藉思量一念功。普勸同生善知識。專心專注往西方。眾等回心皆願往。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。娑婆極苦非生處。極樂無為實是精。九品俱回得不退。阿鞞跋致即無生。非直初生無限極。十地已下劫難窮。如此大海塵恒沙。有緣到者入其中。四種威儀常見佛。行來進止駕神通。六識縱橫自然悟。未藉思量一念功。普勸同生善知識。專心專注往西方。眾等回心皆願往。手執香華常供養。

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舍利弗。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛與諸聖眾。現在其前。是人終時。心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土。舍利弗。我見是利故說此言。若有眾生聞是說者。應當發願生彼國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛與諸聖眾。現在其前。是人終時。心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土。舍利弗。我見是利故說此言。若有眾生聞是說者。應當發願生彼國土。

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願往生願往生。極樂無為涅槃界。隨緣雜善恐難生。故使如來選要法。教念彌陀專復專。七日七夜心無間。長時起行倍皆然。臨終聖眾持華現。身心踊躍坐金蓮。坐時即得無生忍。一念迎將至佛前。法侶將衣競來著。證得不退入三賢。眾等回心皆願往。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。極樂無為涅槃界。隨緣雜善恐難生。故使如來選要法。教念彌陀專復專。七日七夜心無間。長時起行倍皆然。臨終聖眾持華現。身心踊躍坐金蓮。坐時即得無生忍。一念迎將至佛前。法侶將衣競來著。證得不退入三賢。眾等回心皆願往。手執香華常供養。

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願往生願往生。彌陀侍者二菩薩。號曰無邊觀世音。一切時中助佛化。分身六道起慈心。念念隨機為說法。惛惛難悟罪根深。百計千萬數出世。萬中無一出煩籠。念汝眾生長劫苦。諸佛對面不相逢。人天少善尚難辯。何況無為證六通。雖得見聞希有法。麁心懈怠益無功。縱使連年放脚走。趁得貪瞋滿內胸。貪瞋即是身三業。何開淨土裹真空。寄語同生善知識。念佛慈悲入聖叢。眾等傾心皆願往。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。彌陀侍者二菩薩。號曰無邊觀世音。一切時中助佛化。分身六道起慈心。念念隨機為說法。惛惛難悟罪根深。百計千萬數出世。萬中無一出煩籠。念汝眾生長劫苦。諸佛對面不相逢。人天少善尚難辯。何況無為證六通。雖得見聞希有法。麁心懈怠益無功。縱使連年放脚走。趁得貪瞋滿內胸。貪瞋即是身三業。何開淨土裹真空。寄語同生善知識。念佛慈悲入聖叢。眾等傾心皆願往。手執香華常供養。

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舍利弗。如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議功德。東方亦有阿閦鞞佛。須彌相佛。大須彌佛。須彌光佛。妙音佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗。如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議功德。東方亦有阿閦鞞佛。須彌相佛。大須彌佛。須彌光佛。妙音佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。

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願往生願往生。釋迦如來常讚嘆。東方恒沙等覺尊。大悲同化心無二。一佛施功多亦然。為斷凡夫疑見執。皆舒舌相覆三千。共證七日稱名號。又表釋迦言說真。終時正意念彌陀。見佛慈光來照身。乘此彌陀本願力。一念之間入寶堂。寶堂莊嚴無限極。化佛聖眾坐思量。心性明於百千日。悲智雙行法爾常。我今既到無為處。普願含靈歸此方。眾等傾心皆願往。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。釋迦如來常讚嘆。東方恒沙等覺尊。大悲同化心無二。一佛施功多亦然。為斷凡夫疑見執。皆舒舌相覆三千。共證七日稱名號。又表釋迦言說真。終時正意念彌陀。見佛慈光來照身。乘此彌陀本願力。一念之間入寶堂。寶堂莊嚴無限極。化佛聖眾坐思量。心性明於百千日。悲智雙行法爾常。我今既到無為處。普願含靈歸此方。眾等傾心皆願往。手執香華常供養。

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舍利弗。南方世界。有日月燈佛。名聞光佛。大焰肩佛。須彌燈佛。無量精進佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗。南方世界。有日月燈佛。名聞光佛。大焰肩佛。須彌燈佛。無量精進佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。

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願往生願往生。南方諸佛如恒沙。亦舒舌相覆三千。為其本國凡聖眾。讚嘆釋迦變現身。出現娑婆五濁內。標心為化罪根人。我見邪貪增上慢。教令出世及生瞋。念汝眾生流浪久。諸佛誠言謂不真眾。等回心生淨土。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。南方諸佛如恒沙。亦舒舌相覆三千。為其本國凡聖眾。讚嘆釋迦變現身。出現娑婆五濁內。標心為化罪根人。我見邪貪增上慢。教令出世及生瞋。念汝眾生流浪久。諸佛誠言謂不真眾。等回心生淨土。手執香華常供養。

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舍利弗。西方世界。有無量壽佛。無量相佛。無量幢佛。大光佛。大明佛。寶相佛。淨光佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗。西方世界。有無量壽佛。無量相佛。無量幢佛。大光佛。大明佛。寶相佛。淨光佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。

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願往生願往生。西方諸佛如恒沙。各於本國讚如來。分身百億閻浮內。示現八相大希奇。五濁凡夫將謂實。六年苦行證無為。降魔成道說妙法。種種方便不思議。普勸眾生歸淨土。前思却慮更生疑。我今舒舌以為證。西方極樂必須依。眾等回心皆願往。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。西方諸佛如恒沙。各於本國讚如來。分身百億閻浮內。示現八相大希奇。五濁凡夫將謂實。六年苦行證無為。降魔成道說妙法。種種方便不思議。普勸眾生歸淨土。前思却慮更生疑。我今舒舌以為證。西方極樂必須依。眾等回心皆願往。手執香華常供養。

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舍利弗。北方世界。有焰肩佛。最勝音佛。難爼佛。日生佛網明佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗。北方世界。有焰肩佛。最勝音佛。難爼佛。日生佛網明佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。

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願往生願往生。北方諸佛如恒沙。皆舒舌相證牟尼。為我凡夫來出世。隨緣說法應時機。時機相感聞即悟。如說修行不致疑。七日稱名無間雜。身心踊躍喜還悲。慶得希聞自家國。諸佛證判得還歸。眾等回心皆願往。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。北方諸佛如恒沙。皆舒舌相證牟尼。為我凡夫來出世。隨緣說法應時機。時機相感聞即悟。如說修行不致疑。七日稱名無間雜。身心踊躍喜還悲。慶得希聞自家國。諸佛證判得還歸。眾等回心皆願往。手執香華常供養。

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舍利弗。下方世界。有師子佛。名聞佛。名光佛。達摩佛。法幢佛。持法佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗。下方世界。有師子佛。名聞佛。名光佛。達摩佛。法幢佛。持法佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。

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願往生願往生。下方諸佛如恒沙。各於本國度眾生。證讚釋迦出五濁。能為難事化群萠。善巧隨宜令斷惡。偏心指授向西方。一切福業皆回向。終時化佛自來迎。利根智者聞歡喜。忽憶三塗心即驚。驚心泥竪勸懺悔恐罪不滅墮深坑。眾等回心生眾生。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。下方諸佛如恒沙。各於本國度眾生。證讚釋迦出五濁。能為難事化群萠。善巧隨宜令斷惡。偏心指授向西方。一切福業皆回向。終時化佛自來迎。利根智者聞歡喜。忽憶三塗心即驚。驚心泥竪勸懺悔恐罪不滅墮深坑。眾等回心生眾生。手執香華常供養。

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舍利弗。上方世界。有梵音佛。宿王佛。香上佛。香光佛。大焰肩佛。雜色寶華嚴身佛。娑羅樹王佛。寶華德佛。見一切義佛。如須彌山佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗。上方世界。有梵音佛。宿王佛。香上佛。香光佛。大焰肩佛。雜色寶華嚴身佛。娑羅樹王佛。寶華德佛。見一切義佛。如須彌山佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。

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願往生願往生。上方諸佛如恒沙。還舒舌相為娑婆。十惡逆五多疑謗。信邪事鬼餒神魔。妄想求恩謂有福。災障禍橫轉彌多。連年臥病於床枕。聾盲脚折手攣橛。承事神明得此報。如何不捨念彌陀。彌陀願力皆平等。但使回心華自捧。一念逍遙快樂國。畢竟常安無退動。眾等回心願生彼。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。上方諸佛如恒沙。還舒舌相為娑婆。十惡逆五多疑謗。信邪事鬼餒神魔。妄想求恩謂有福。災障禍橫轉彌多。連年臥病於床枕。聾盲脚折手攣橛。承事神明得此報。如何不捨念彌陀。彌陀願力皆平等。但使回心華自捧。一念逍遙快樂國。畢竟常安無退動。眾等回心願生彼。手執香華常供養。

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舍利弗。於汝意云何。何故名為一切諸佛所護念經。舍利弗。若有善男子善女人。聞是諸佛所說名及經名者。是諸善男子善女人。皆為一切諸佛。共所護念。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是故舍利弗。汝等皆當信受我語及諸佛所說。舍利弗。若有人。已發願。今發願。當發願。欲生阿彌陀佛國者。是諸人等。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。於彼國土。若已生。若今生。若當生。是故舍利弗。諸善男子善女人。若有信者。應當發願生彼國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗。於汝意云何。何故名為一切諸佛所護念經。舍利弗。若有善男子善女人。聞是諸佛所說名及經名者。是諸善男子善女人。皆為一切諸佛。共所護念。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是故舍利弗。汝等皆當信受我語及諸佛所說。舍利弗。若有人。已發願。今發願。當發願。欲生阿彌陀佛國者。是諸人等。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。於彼國土。若已生。若今生。若當生。是故舍利弗。諸善男子善女人。若有信者。應當發願生彼國土。

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願往生願往生。釋迦如來大慈悲。應現娑婆度有緣。有緣遍滿三千界。隨機示悟斷貪癡。總勸厭此人天樂。無常八苦火燒人。念佛誦經除罪障。諸佛遙加護念身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。釋迦如來大慈悲。應現娑婆度有緣。有緣遍滿三千界。隨機示悟斷貪癡。總勸厭此人天樂。無常八苦火燒人。念佛誦經除罪障。諸佛遙加護念身。

晝夜六時強發願。持心不散業還成。業成見佛華臺主。須臾變作紫金臺。從佛逍遙入寶國。畢竟永絕愁憂聲。眾等回心皆願往。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜六時強發願。持心不散業還成。業成見佛華臺主。須臾變作紫金臺。從佛逍遙入寶國。畢竟永絕愁憂聲。眾等回心皆願往。手執香華常供養。

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舍利弗。如我今者稱讚諸佛不可思議功德。彼諸佛等。亦稱說我不可思議功德。而作是言。釋迦牟尼佛。能為甚難希有之事。能於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁眾生濁命濁中。得阿耨多羅三藐三菩提。為諸眾生。說是一切世間難信之法。舍利弗。當知。我於五濁惡世行此難事。得阿耨多羅三藐三菩提。為一切世間。說此難信之法。是為甚難。佛說此經已。舍利弗。及諸比丘。一切世間天人阿修羅等。聞佛所說。歡喜信受。作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗。如我今者稱讚諸佛不可思議功德。彼諸佛等。亦稱說我不可思議功德。而作是言。釋迦牟尼佛。能為甚難希有之事。能於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁眾生濁命濁中。得阿耨多羅三藐三菩提。為諸眾生。說是一切世間難信之法。舍利弗。當知。我於五濁惡世行此難事。得阿耨多羅三藐三菩提。為一切世間。說此難信之法。是為甚難。佛說此經已。舍利弗。及諸比丘。一切世間天人阿修羅等。聞佛所說。歡喜信受。作禮而去。

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願往生願往生。世尊慇懃告身子。表知諸佛大悲同。互相讚德心無異。巧應時機各有功。六方如來皆讚嘆。釋迦出現甚難逢。正治五濁時興盛。無明頑硬似高峯。劫濁時移身漸小。眾生濁惡等蛇龍。惱濁遍滿過塵數。愛憎違順若岳山。見濁叢林如棘刺。命濁中夭剎那間。依正二報同時滅。背正歸邪橫起怨。九十五種皆污世。唯佛一道獨清閑。出到菩提心無盡。還來火宅度人天。眾等回心皆願往。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。世尊慇懃告身子。表知諸佛大悲同。互相讚德心無異。巧應時機各有功。六方如來皆讚嘆。釋迦出現甚難逢。正治五濁時興盛。無明頑硬似高峯。劫濁時移身漸小。眾生濁惡等蛇龍。惱濁遍滿過塵數。愛憎違順若岳山。見濁叢林如棘刺。命濁中夭剎那間。依正二報同時滅。背正歸邪橫起怨。九十五種皆污世。唯佛一道獨清閑。出到菩提心無盡。還來火宅度人天。眾等回心皆願往。手執香華常供養。

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願往生願往生。如來出現於五濁。隨宜方便化群萌。或說多聞而得度。或說少解證三明。或教福慧雙除障。或教禪念坐思量。種種法門皆解脫。無過念佛往西方。上盡一形至十念。三念五念佛來迎。直為彌陀弘誓重。致使凡夫念即生。眾等回心皆願往。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。如來出現於五濁。隨宜方便化群萌。或說多聞而得度。或說少解證三明。或教福慧雙除障。或教禪念坐思量。種種法門皆解脫。無過念佛往西方。上盡一形至十念。三念五念佛來迎。直為彌陀弘誓重。致使凡夫念即生。眾等回心皆願往。手執香華常供養。

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願往生願往生。世尊說法時將了。慇懃付屬彌陀名。五濁增時多疑謗道俗相嫌不用聞。見有修行起瞋毒。方便破壞競生怨。如此生盲闡提輩。毀滅頓教永沈淪。超過大地微塵劫。未可得離三塗身。大眾同心皆懺悔。所有破法罪因緣。眾等回心生淨土。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。世尊說法時將了。慇懃付屬彌陀名。五濁增時多疑謗道俗相嫌不用聞。見有修行起瞋毒。方便破壞競生怨。如此生盲闡提輩。毀滅頓教永沈淪。超過大地微塵劫。未可得離三塗身。大眾同心皆懺悔。所有破法罪因緣。眾等回心生淨土。手執香華常供養。

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高座待下座聲盡。即為大眾。總懺悔云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高座待下座聲盡。即為大眾。總懺悔云。

弟子道場眾等。爾許多人各各標心愧謝。諸佛冥空幽顯得道聖人。三十三天等。一切天神地神。虛空山林河海神等。天曹地府。閻羅伺命。五道太山。三十六王地獄。典領一切靈祇等。及此道場尊經。舍利形像靈儀等。唯願大悲光威神。加備護念攝受證明。今日道場主某甲。及爾許多人。披心懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子道場眾等。爾許多人各各標心愧謝。諸佛冥空幽顯得道聖人。三十三天等。一切天神地神。虛空山林河海神等。天曹地府。閻羅伺命。五道太山。三十六王地獄。典領一切靈祇等。及此道場尊經。舍利形像靈儀等。唯願大悲光威神。加備護念攝受證明。今日道場主某甲。及爾許多人。披心懺悔。

弟子某甲等。自從無身有身無識有識已來。乃至今日至於今時。於其中間。所作身口意業十惡之罪。無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子某甲等。自從無身有身無識有識已來。乃至今日至於今時。於其中間。所作身口意業十惡之罪。無量無邊。

或放縱身業。殺害劫奪一切地獄畜生眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或殺害劫奪一切修羅鬼神眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或殺害劫奪一切人天三寶師僧。父母六親眷屬。善知識法界眾生。不可知數。或故殺誤殺。戲笑殺自殺。教他殺隨喜殺。相續殺無間殺。愛憎違順殺。放逸殺貪味為財殺。如是等殺罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或放縱身業。殺害劫奪一切地獄畜生眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或殺害劫奪一切修羅鬼神眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或殺害劫奪一切人天三寶師僧。父母六親眷屬。善知識法界眾生。不可知數。或故殺誤殺。戲笑殺自殺。教他殺隨喜殺。相續殺無間殺。愛憎違順殺。放逸殺貪味為財殺。如是等殺罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。

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懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。

高接下懺云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高接下懺云。

弟子眾等次當懺悔偷盜罪。或放縱身業。偷盜劫奪一切地獄畜生眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或偷盜劫奪一切修羅鬼神眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或偷盜劫奪一切人天三寶師僧。父母六親眷屬。善知識法界眾生。不可知數。或故盜誤盜。戲笑盜自盜。教他盜隨喜盜。放逸盜無間盜。愛憎盜違順盜。貪味為財盜。如是等偷盜罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子眾等次當懺悔偷盜罪。或放縱身業。偷盜劫奪一切地獄畜生眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或偷盜劫奪一切修羅鬼神眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或偷盜劫奪一切人天三寶師僧。父母六親眷屬。善知識法界眾生。不可知數。或故盜誤盜。戲笑盜自盜。教他盜隨喜盜。放逸盜無間盜。愛憎盜違順盜。貪味為財盜。如是等偷盜罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。

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懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。

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弟子眾等次當懺悔邪婬顛倒罪。或放縱身業。起於邪婬。或逼掠一切畜生眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或起婬逼掠一切鬼神眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或起婬心。逼掠一切師僧。父母六親眷屬。善知識法界眾生。不可知數。或放逸作故作。誤作戲笑作。自作教他作。隨喜作無慚愧作。相續作無間作。邪貪惡貪作。如是等邪婬罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子眾等次當懺悔邪婬顛倒罪。或放縱身業。起於邪婬。或逼掠一切畜生眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或起婬逼掠一切鬼神眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或起婬心。逼掠一切師僧。父母六親眷屬。善知識法界眾生。不可知數。或放逸作故作。誤作戲笑作。自作教他作。隨喜作無慚愧作。相續作無間作。邪貪惡貪作。如是等邪婬罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。

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懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。

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弟子眾等次當懺悔口業虛誑罪。或放縱口業。欺誑一切地獄畜生。眾生水陸虛空蠕動之類。不可知數。或欺誑一切修羅鬼神眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或欺誑一切人天三寶師僧。父母六親眷屬。善知識法界眾生。不可知數。或常作無間作。故作誤作戲笑作。自作教他作。隨喜作邪貪惡貪作。如是等欺誑罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子眾等次當懺悔口業虛誑罪。或放縱口業。欺誑一切地獄畜生。眾生水陸虛空蠕動之類。不可知數。或欺誑一切修羅鬼神眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或欺誑一切人天三寶師僧。父母六親眷屬。善知識法界眾生。不可知數。或常作無間作。故作誤作戲笑作。自作教他作。隨喜作邪貪惡貪作。如是等欺誑罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。

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懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。

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弟子眾等次當懺悔調戲之罪。或放縱口業。調戲輕弄一切地獄畜生眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或調弄一切修羅鬼神眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或調弄一切人天三寶師僧。父母六親眷屬。善知識法界眾生。不可知數。或常作無間作。故作誤作戲笑作。自作教他作隨喜作。如是等調弄之罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子眾等次當懺悔調戲之罪。或放縱口業。調戲輕弄一切地獄畜生眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或調弄一切修羅鬼神眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或調弄一切人天三寶師僧。父母六親眷屬。善知識法界眾生。不可知數。或常作無間作。故作誤作戲笑作。自作教他作隨喜作。如是等調弄之罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。

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懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。

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弟子眾等次當懺悔惡口罪。或放縱口業。罵辱誹謗毀呰。一切地獄畜生眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或罵辱誹謗毀呰。一切修羅鬼神眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或罵辱誹謗毀呰。一切人天三寶師僧。父母六親眷屬。善知識法界眾生。不可知數。或常作無間作。故作誤作戲笑作。自作教他作隨喜作。邪貪惡貪作。如是等惡口罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子眾等次當懺悔惡口罪。或放縱口業。罵辱誹謗毀呰。一切地獄畜生眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或罵辱誹謗毀呰。一切修羅鬼神眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或罵辱誹謗毀呰。一切人天三寶師僧。父母六親眷屬。善知識法界眾生。不可知數。或常作無間作。故作誤作戲笑作。自作教他作隨喜作。邪貪惡貪作。如是等惡口罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。

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懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。

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弟子眾等次當懺悔兩舌罪。或放縱口業。兩舌鬪亂破壞。一切畜生眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或鬪亂破壞。一切修羅鬼神眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或鬪亂破壞。一切人天三寶師僧。父母六親眷屬。善知識法界眾生。不可知數。或常作無間作。故作誤作戲笑作。自作教他作隨喜作。邪貪惡貪作。如是等兩舌罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子眾等次當懺悔兩舌罪。或放縱口業。兩舌鬪亂破壞。一切畜生眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或鬪亂破壞。一切修羅鬼神眾生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或鬪亂破壞。一切人天三寶師僧。父母六親眷屬。善知識法界眾生。不可知數。或常作無間作。故作誤作戲笑作。自作教他作隨喜作。邪貪惡貪作。如是等兩舌罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。

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懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。

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弟子眾等次當懺悔意業罪。或起邪貪惡貪。動身口意業。不可知數。或起邪瞋。動身口意業。不可知數。或起邪癡顛倒惡見顛倒。動身口意業。不可知數。或因意業。造作身業十惡之罪。不簡凡聖六道眾生親疎人畜等眾生。不可知數。或故作誤作。常作無間作。自作教他作。隨喜作。如是等意業罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。總懺十惡罪竟。至心歸命阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子眾等次當懺悔意業罪。或起邪貪惡貪。動身口意業。不可知數。或起邪瞋。動身口意業。不可知數。或起邪癡顛倒惡見顛倒。動身口意業。不可知數。或因意業。造作身業十惡之罪。不簡凡聖六道眾生親疎人畜等眾生。不可知數。或故作誤作。常作無間作。自作教他作。隨喜作。如是等意業罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。總懺十惡罪竟。至心歸命阿彌陀佛。

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懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。

此十惡即攝一切惡。盡今懺悔十惡罪者。即懺一切罪盡。應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十惡即攝一切惡。盡今懺悔十惡罪者。即懺一切罪盡。應知。

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願往生願往生。三界無安如火宅。六道周慞競出門。門門不同八萬四。各各皆當心眼前。棄棄欲出還回去。為箇無明誤殺人。貪財愛色無厭足。虛華幻惑詐相親。財盡色落相嫌恨。須臾義斷若屠怨。屠怨遍滿娑婆內。有識含情皆亦然。為此如來偏指授。勸使專修淨土因。淨土因成自然到。終時合掌奉香煙。香煙直注彌陀佛。聖眾持華迎我身。即坐華臺皆金色。到彼無漏真復真。眾等悲流皆願往。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。三界無安如火宅。六道周慞競出門。門門不同八萬四。各各皆當心眼前。棄棄欲出還回去。為箇無明誤殺人。貪財愛色無厭足。虛華幻惑詐相親。財盡色落相嫌恨。須臾義斷若屠怨。屠怨遍滿娑婆內。有識含情皆亦然。為此如來偏指授。勸使專修淨土因。淨土因成自然到。終時合掌奉香煙。香煙直注彌陀佛。聖眾持華迎我身。即坐華臺皆金色。到彼無漏真復真。眾等悲流皆願往。手執香華常供養。

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願往生願往生。劫欲盡時五濁盛。眾生邪見甚難信。專專指授歸西路。為他破壞還如故。曠劫已來常如此。非是今生始自悟。正由不遇好強緣。致使輪回難得度。今日今時聞要法。畢命為期誓堅固。堅固持心不惜身。慚愧釋迦諸佛恩。標心為說西方樂。欲使齊歸入正門。正門即是彌陀界。究竟解脫斷根源。去來他鄉不可停。從佛歸家還本國。一切行願自然成。眾等各各生淨土。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。劫欲盡時五濁盛。眾生邪見甚難信。專專指授歸西路。為他破壞還如故。曠劫已來常如此。非是今生始自悟。正由不遇好強緣。致使輪回難得度。今日今時聞要法。畢命為期誓堅固。堅固持心不惜身。慚愧釋迦諸佛恩。標心為說西方樂。欲使齊歸入正門。正門即是彌陀界。究竟解脫斷根源。去來他鄉不可停。從佛歸家還本國。一切行願自然成。眾等各各生淨土。手執香華常供養。

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願往生願往生。大眾人人皆合掌。碎身慚謝釋迦恩。能得慈悲巧方便。指授西方快樂門。道場欲散人將別。努力相勸斷貪瞋。貪瞋因緣障聖土。不得自悟永沈淪。同行相親相策勵。畢命為期到佛前。願此法輪相續轉。道場施主益長年。大眾咸同受安樂。見聞隨喜亦皆然。普願回心生淨土。手執香華常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願往生願往生。大眾人人皆合掌。碎身慚謝釋迦恩。能得慈悲巧方便。指授西方快樂門。道場欲散人將別。努力相勸斷貪瞋。貪瞋因緣障聖土。不得自悟永沈淪。同行相親相策勵。畢命為期到佛前。願此法輪相續轉。道場施主益長年。大眾咸同受安樂。見聞隨喜亦皆然。普願回心生淨土。手執香華常供養。

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又誦經唱讚已。高座即令一人行香與大眾行華。次當讚人等向行道處立。又令小者唱禮供養及如法行道。唱已其散華法用一如上。或三匝或七匝竟。即當佛前立。次唱後讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又誦經唱讚已。高座即令一人行香與大眾行華。次當讚人等向行道處立。又令小者唱禮供養及如法行道。唱已其散華法用一如上。或三匝或七匝竟。即當佛前立。次唱後讚。

高座唱讚 下座和云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高座唱讚 下座和云。

般舟三昧樂(願往生) 大眾人人皆合掌(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 大眾人人皆合掌(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 道場聖眾欲歸還(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 道場聖眾欲歸還(無量樂)

眾等傷心共傷歎(願往生) 唯知慚謝釋迦恩(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾等傷心共傷歎(願往生) 唯知慚謝釋迦恩(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 悲喜交流深自慶(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 悲喜交流深自慶(無量樂)

不因釋迦佛開悟(願往生) 彌陀名願何時聞(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不因釋迦佛開悟(願往生) 彌陀名願何時聞(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 荷佛慈恩實難報(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 荷佛慈恩實難報(無量樂)

四十八願慇懃喚(願往生) 乘佛願力往西方(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十八願慇懃喚(願往生) 乘佛願力往西方(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 娑婆永別更何憂(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 娑婆永別更何憂(無量樂)

無問罪福時多少(願往生) 心心念佛莫生疑(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無問罪福時多少(願往生) 心心念佛莫生疑(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 六方如來證不虛(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 六方如來證不虛(無量樂)

三業專心無雜亂(願往生) 百寶蓮華應時見(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三業專心無雜亂(願往生) 百寶蓮華應時見(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 臨終聖眾自來迎(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 臨終聖眾自來迎(無量樂)

行者見佛心歡喜(願往生) 彌陀接手坐華臺(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者見佛心歡喜(願往生) 彌陀接手坐華臺(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 坐已身同紫金色(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 坐已身同紫金色(無量樂)

從佛須臾至寶國(願往生) 直入彌陀大會中(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從佛須臾至寶國(願往生) 直入彌陀大會中(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 見佛莊嚴無數億(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 見佛莊嚴無數億(無量樂)

三明六通皆具足(願往生) 憶我閻浮同行人(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明六通皆具足(願往生) 憶我閻浮同行人(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 同行相親願莫退(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 同行相親願莫退(無量樂)

七周行道散華竟(願往生) 供養冥空諸佛會(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七周行道散華竟(願往生) 供養冥空諸佛會(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 大會頂禮別彌陀(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 大會頂禮別彌陀(無量樂)

行道散華七周竟次向佛前立唱讚云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行道散華七周竟次向佛前立唱讚云。

慚愧彌陀諸聖眾(願往生) 受我施主眾生請(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慚愧彌陀諸聖眾(願往生) 受我施主眾生請(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 慈悲平等度眾生(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 慈悲平等度眾生(無量樂)

證明功德除罪障(願往生) 存亡利益難思議(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證明功德除罪障(願往生) 存亡利益難思議(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 形枯命斷佛前期(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 形枯命斷佛前期(無量樂)

供養莊嚴不如法(願往生) 布施眾生歡喜心(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養莊嚴不如法(願往生) 布施眾生歡喜心(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 見聞流淚同懺悔(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 見聞流淚同懺悔(無量樂)

散華行道訖(願往生) 諸佛隨緣還本國(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散華行道訖(願往生) 諸佛隨緣還本國(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 普散香華心送佛(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 普散香華心送佛(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 願佛慈心遙護念(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 願佛慈心遙護念(無量樂)

般舟三昧樂(願往生) 同生相勸盡須來(無量樂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧樂(願往生) 同生相勸盡須來(無量樂)

次打磬子唱敬禮常住三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次打磬子唱敬禮常住三寶。

次唱歎佛呪願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次唱歎佛呪願。

歎佛竟。即依法唱七禮敬唱隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歎佛竟。即依法唱七禮敬唱隨意。

竊以。彌陀妙果號曰無上涅槃。國土則廣大莊嚴。遍滿自然眾寶。觀音大士左侍靈儀。勢至慈尊則右邊供養。三華獨迴寶縵臨軀。珠內輝光天聲外繞。聲聞菩薩數越塵沙。化鳥天同無不遍會。他方聖眾起若雲奔。凡惑同生過踰盛雨。十方來者皆到佛邊。鼓樂彌歌香華繞讚。供養周訖隨處遍歷親承。或入百寶池渠會。或入寶樓宮殿會。或入寶林寶樹會。或上虛空會。或入大眾無生法食會。如是清淨莊嚴大會聖眾等。同行同坐同去同來。一切時中無不證悟。西方極樂種種莊嚴。歎莫能盡。然今清信弟子某甲等爾許多人。知身假合四大共成。識命浮危譬似嚴霜對日。十方六道同此輪回。無際循循沈愛波。而沈苦海。佛道人身難得今已得。淨土難聞今已聞。信心難發今已發。仰惟今時同生知識等爾許多人。恐畏命同石火久照難期。識性無常逝踰風燭。故人人同願共結往生之業。各誦彌陀經。爾許萬遍。念彌陀名爾許萬遍。又造某功德等。普皆周備。故於某月日。莊嚴院宇。瑩飾道場。奉請僧尼。宿宵行道。又以厨皇百味種種甘香。奉佛及以僧徒。同心慶喜。又願。持戒誦經念佛行道。及造諸功德等。當今施主。及同行諸人法界眾生。從今已去。天神影衛萬善扶持。福命休強離諸憂惱。六方諸佛護念信心。淨土彌陀慈心攝受又願。觀音聖眾駱驛往來。念念無遺遙加普備。春秋冬夏四大常安。罪滅福成迴生淨土。又願。臨終無病正念堅強。聖眾來迎華臺普集。彌陀光照菩薩扶身。化佛齊心同聲等讚。乘臺一念即至西方。見佛尊顏悟無生忍。仰願往生同行人等得如此善。又願。此功德資益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竊以。彌陀妙果號曰無上涅槃。國土則廣大莊嚴。遍滿自然眾寶。觀音大士左侍靈儀。勢至慈尊則右邊供養。三華獨迴寶縵臨軀。珠內輝光天聲外繞。聲聞菩薩數越塵沙。化鳥天同無不遍會。他方聖眾起若雲奔。凡惑同生過踰盛雨。十方來者皆到佛邊。鼓樂彌歌香華繞讚。供養周訖隨處遍歷親承。或入百寶池渠會。或入寶樓宮殿會。或入寶林寶樹會。或上虛空會。或入大眾無生法食會。如是清淨莊嚴大會聖眾等。同行同坐同去同來。一切時中無不證悟。西方極樂種種莊嚴。歎莫能盡。然今清信弟子某甲等爾許多人。知身假合四大共成。識命浮危譬似嚴霜對日。十方六道同此輪回。無際循循沈愛波。而沈苦海。佛道人身難得今已得。淨土難聞今已聞。信心難發今已發。仰惟今時同生知識等爾許多人。恐畏命同石火久照難期。識性無常逝踰風燭。故人人同願共結往生之業。各誦彌陀經。爾許萬遍。念彌陀名爾許萬遍。又造某功德等。普皆周備。故於某月日。莊嚴院宇。瑩飾道場。奉請僧尼。宿宵行道。又以厨皇百味種種甘香。奉佛及以僧徒。同心慶喜。又願。持戒誦經念佛行道。及造諸功德等。當今施主。及同行諸人法界眾生。從今已去。天神影衛萬善扶持。福命休強離諸憂惱。六方諸佛護念信心。淨土彌陀慈心攝受又願。觀音聖眾駱驛往來。念念無遺遙加普備。春秋冬夏四大常安。罪滅福成迴生淨土。又願。臨終無病正念堅強。聖眾來迎華臺普集。彌陀光照菩薩扶身。化佛齊心同聲等讚。乘臺一念即至西方。見佛尊顏悟無生忍。仰願往生同行人等得如此善。又願。此功德資益。

大唐皇帝。福基永固聖化無窮。又願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐皇帝。福基永固聖化無窮。又願。

皇后慈心平等哀愍六宮。又願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇后慈心平等哀愍六宮。又願。

皇太子承恩厚地。同山岳之莫移。福命唐唐類滄波而無盡。又願。天曹地府閻羅伺命滅除罪障注記善名。又願。修羅息戰諍。餓鬼除飢虛。地獄與畜生。俱時得解脫。竪通三界橫括九居。莫不等出娑婆同歸於淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇太子承恩厚地。同山岳之莫移。福命唐唐類滄波而無盡。又願。天曹地府閻羅伺命滅除罪障注記善名。又願。修羅息戰諍。餓鬼除飢虛。地獄與畜生。俱時得解脫。竪通三界橫括九居。莫不等出娑婆同歸於淨土。

下座唱七禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下座唱七禮。

南無本師釋迦牟尼佛等一切三寶。我今稽首禮迴。願往生無量壽國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無本師釋迦牟尼佛等一切三寶。我今稽首禮迴。願往生無量壽國。

南無十方三世盡虛空遍法界微塵剎土中一切三寶。我今稽首禮迴。願往生無量壽國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無十方三世盡虛空遍法界微塵剎土中一切三寶。我今稽首禮迴。願往生無量壽國。

南無西方極樂世界阿彌陀佛。願共諸眾生。往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方極樂世界阿彌陀佛。願共諸眾生。往生安樂國。

南無西方極樂世界觀世音菩薩摩訶薩。願共諸眾生。往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方極樂世界觀世音菩薩摩訶薩。願共諸眾生。往生安樂國。

南無西方極樂世界大勢至菩薩摩訶薩。願共諸眾生。往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方極樂世界大勢至菩薩摩訶薩。願共諸眾生。往生安樂國。

南無西方極樂世界諸菩薩摩訶薩清淨大海眾。願共諸眾生。往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方極樂世界諸菩薩摩訶薩清淨大海眾。願共諸眾生。往生安樂國。

普為四恩三友。帝王人王師僧。父母善知識。法界眾生斷除三障。同得往生阿彌陀佛國。和上一切賢聖。迴願往生無量壽國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為四恩三友。帝王人王師僧。父母善知識。法界眾生斷除三障。同得往生阿彌陀佛國。和上一切賢聖。迴願往生無量壽國。

唱竟即云隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唱竟即云隨意。

白行者等。一切時常依此法。以為恒式。應知。送經致何處。送至摩尼寶殿中。送經致何處。送至龍宮大藏中。送經致何處。送至西方石窟寶函中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白行者等。一切時常依此法。以為恒式。應知。送經致何處。送至摩尼寶殿中。送經致何處。送至龍宮大藏中。送經致何處。送至西方石窟寶函中。