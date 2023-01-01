《淨土疑辨》序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《淨土疑辨》序

豫章微休居士陳 所蘊撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豫章微休居士陳 所蘊撰

蓮池禪師作《淨土疑辨》，摧慢幢，破癡網，如闇得燈，如貧得寶，真渡苦海之慈航哉。即天台永明之論，未有若此之精切而著明者也。修淨土者，最宜服膺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮池禪師作《淨土疑辨》，摧慢幢，破癡網，如闇得燈，如貧得寶，真渡苦海之慈航哉。即天台永明之論，未有若此之精切而著明者也。修淨土者，最宜服膺。

或疑：「未後戒彼，恣意妄談，貽苦報於無盡。其言得無已甚乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或疑：「未後戒彼，恣意妄談，貽苦報於無盡。其言得無已甚乎？」

余曰：「非已甚也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 余曰：「非已甚也。」

甞考唐房翥暴卒，至冥間見王，王曰：「據案簿，君曾勸一老人念佛，已生淨土。君承此福，亦合生淨土。」遂放還。呂師說云：「闡提之輩不信有西方，不能自修，又障他人修，入地獄如箭射。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甞考唐房翥暴卒，至冥間見王，王曰：「據案簿，君曾勸一老人念佛，已生淨土。君承此福，亦合生淨土。」遂放還。呂師說云：「闡提之輩不信有西方，不能自修，又障他人修，入地獄如箭射。」

夫一口業也。勸人念佛，亦令生淨土；障人念佛，入地獄如箭射。恣口業者，其真可懼也哉。故曰：「蓮池禪師之言，非已甚也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫一口業也。勸人念佛，亦令生淨土；障人念佛，入地獄如箭射。恣口業者，其真可懼也哉。故曰：「蓮池禪師之言，非已甚也。」

序 畢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序 畢

淨土疑辯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土疑辯

或問：「淨土之說，蓋表法耳，智人宜直悟禪宗。而今只管讚說淨土，將無執著事相，不明理性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或問：「淨土之說，蓋表法耳，智人宜直悟禪宗。而今只管讚說淨土，將無執著事相，不明理性？」

答：「歸元性無二，方便有多門。曉得此意，禪宗、淨土，殊途同歸。子之所疑，當下氷釋。昔人於此，遞互闡揚，不一而足。如中峰大師道：『禪者，淨土之禪；淨土者，禪之淨土。而修之者必貴一門深入。』此數語，尤萬世不易之定論也。故大勢至菩薩得念佛三昧而曰：『以念佛心，入無生忍。』普賢菩薩入華嚴不思議解脫而曰：『願命終時，生安樂剎。』是二大士，一侍娑婆教主，一侍安養導師，宜應各立門戶，而乃和會圓融，兩不相礙，此皆人所常聞習知，那得尚執偏見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「歸元性無二，方便有多門。曉得此意，禪宗、淨土，殊途同歸。子之所疑，當下氷釋。昔人於此，遞互闡揚，不一而足。如中峰大師道：『禪者，淨土之禪；淨土者，禪之淨土。而修之者必貴一門深入。』此數語，尤萬世不易之定論也。故大勢至菩薩得念佛三昧而曰：『以念佛心，入無生忍。』普賢菩薩入華嚴不思議解脫而曰：『願命終時，生安樂剎。』是二大士，一侍娑婆教主，一侍安養導師，宜應各立門戶，而乃和會圓融，兩不相礙，此皆人所常聞習知，那得尚執偏見？

「且爾云：『淨土表法者』，豈不以淨心即是淨土，豈復更有七寶世界？則亦將謂善心即是天堂，豈復更有夜摩忉利？惡心即是地獄，豈復更有刀劍鑊湯？愚癡心即是畜生，豈復更有披毛帶角等耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「且爾云：『淨土表法者』，豈不以淨心即是淨土，豈復更有七寶世界？則亦將謂善心即是天堂，豈復更有夜摩忉利？惡心即是地獄，豈復更有刀劍鑊湯？愚癡心即是畜生，豈復更有披毛帶角等耶？

「又爾喜談理性，厭說事相。都緣要顯我是高流，怕人說我不通理性。噫！若真是理性洞明，便知事外無理，相外無性，本自交徹，何須定要捨事求理，離相覓性？況土分四種，汝謂只有寂光土更無實報、莊嚴等土乎哉？若一味說無相話以為高，則資性稍利者，看得兩本經論，記得幾則公案，即便能之，何足為難？且汝既了徹自心，隨處淨土。吾試問汝：『還肯即廁溷中作住止否？還肯就犬、豕、馬、牛同槽而飲噉否？還肯入丘塚，與臭腐、屍骸同睡眠否？還肯洗摩飼哺伽摩羅疾，膿血屎尿諸惡疾人，積月累年否？』於斯數者，歡喜安隱，略不介意，許汝說高山平地總西方。其或外為忍勉，內起疑嫌，則是淨穢之境未空，憎愛之情尚在，而乃開口高談大聖人過量境界，撥無佛國，蔑視往生，可謂欺天誑人，甘心自昧。苦哉！苦哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又爾喜談理性，厭說事相。都緣要顯我是高流，怕人說我不通理性。噫！若真是理性洞明，便知事外無理，相外無性，本自交徹，何須定要捨事求理，離相覓性？況土分四種，汝謂只有寂光土更無實報、莊嚴等土乎哉？若一味說無相話以為高，則資性稍利者，看得兩本經論，記得幾則公案，即便能之，何足為難？且汝既了徹自心，隨處淨土。吾試問汝：『還肯即廁溷中作住止否？還肯就犬、豕、馬、牛同槽而飲噉否？還肯入丘塚，與臭腐、屍骸同睡眠否？還肯洗摩飼哺伽摩羅疾，膿血屎尿諸惡疾人，積月累年否？』於斯數者，歡喜安隱，略不介意，許汝說高山平地總西方。其或外為忍勉，內起疑嫌，則是淨穢之境未空，憎愛之情尚在，而乃開口高談大聖人過量境界，撥無佛國，蔑視往生，可謂欺天誑人，甘心自昧。苦哉！苦哉！

「又汝若有大力量、有大誓願，願於生死海中頭出頭沒，行菩薩行，更無畏怯，則淨土之生，吾不汝強。汝或慮此土，境風浩大，作主不得；慮諸佛出世難值，修學無繇；慮忍力未固，不能於三界險處度脫眾生；慮盡此報身未能永斷生死，不受後有；慮後有既在，捨身受身前路茫茫，未知攸往。則棄淨土而不生，其失非細。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又汝若有大力量、有大誓願，願於生死海中頭出頭沒，行菩薩行，更無畏怯，則淨土之生，吾不汝強。汝或慮此土，境風浩大，作主不得；慮諸佛出世難值，修學無繇；慮忍力未固，不能於三界險處度脫眾生；慮盡此報身未能永斷生死，不受後有；慮後有既在，捨身受身前路茫茫，未知攸往。則棄淨土而不生，其失非細。

「此淨土法門似淺而深，似近而遠，似難而易，似易而難，他日汝當自知。汝今參禪、念佛，不妨隨便一門深入。但忌認鍮作金，得少為足，便似管窺小解，恣意妄談，非詆淨土。喻如癡狂之子，罵斥父母，父母慈憐雖不加責，其如天理之不容，王法之必戮何？彼妄談者報亦如是。可懼也夫！可悲也夫！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此淨土法門似淺而深，似近而遠，似難而易，似易而難，他日汝當自知。汝今參禪、念佛，不妨隨便一門深入。但忌認鍮作金，得少為足，便似管窺小解，恣意妄談，非詆淨土。喻如癡狂之子，罵斥父母，父母慈憐雖不加責，其如天理之不容，王法之必戮何？彼妄談者報亦如是。可懼也夫！可悲也夫！」

淨土疑辨後跋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土疑辨後跋