西方合論卷之九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方合論卷之九

第九修持門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九修持門

夫積劫情塵多生愛海，似蝕劍之苔花，若吞珠之泥繡，無礪不吐，去垢方明；欲得心淨，除非穢滅。悟者常須覺觀，迷人勤加折伏。其或愛鎖貪枷，亦當慟年惜月。孔子曰：「困而不學，民斯為下。」今欲一生超僧祇之果，十念攝億萬之程，豈是麁見浮思、結心塵口所能超越？不[拚-ㄙ+云]一忍，空累多生，如法而修，免墮魔羂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫積劫情塵多生愛海，似蝕劍之苔花，若吞珠之泥繡，無礪不吐，去垢方明；欲得心淨，除非穢滅。悟者常須覺觀，迷人勤加折伏。其或愛鎖貪枷，亦當慟年惜月。孔子曰：「困而不學，民斯為下。」今欲一生超僧祇之果，十念攝億萬之程，豈是麁見浮思、結心塵口所能超越？不[拚-ㄙ+云]一忍，空累多生，如法而修，免墮魔羂。

一、淨悟門。 二、淨信門。 三、淨觀門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、淨悟門。 二、淨信門。 三、淨觀門。

四、淨念門。 五、淨懺門。 六、淨願門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、淨念門。 五、淨懺門。 六、淨願門。

七、淨戒門。 八、淨處門。 九、淨侶門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、淨戒門。 八、淨處門。 九、淨侶門。

十、不定淨門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、不定淨門。

一、淨悟者，行者欲生實淨土，當真實參究，如法了悟。何故？悟是迷塗導師，如人入暗，當燃燈炬；悟是淨國圖引，如人行遠，當識郵程；悟是諸行領首，如人衝堅當隨將帥。一者、悟能了知即穢恒淨，不捨淨故。二者、聞淨佛國土不可思議，不怯弱故。三者、知畢竟空中因果不失，止一切惡法，不更作故。四者、知彼土不去不來，此亦不去不來故。五者、悟佛身量遍滿虛空，眾生身量亦遍滿虛空。如地獄業力，一人亦滿，多人亦滿故。六者、聞阿僧祇劫無量諸行，如人說彈指頃事，不驚怖故。七者、修十善三福，不住人天故。八者、如覺後憶夢中事，不作有無解故。九者、如眼見故鄉，信不信不可得故。十者、知法無我，順性利生，直至成佛，無疲厭故。菩薩入此門已，成就白法，隨意得生。是故《觀經》上品云：「深解義趣，于第一義，心不驚動。」《疏》云：「第一義者，謂諸法實相，言語道斷心行處滅。」又上品六念義云：「安心不動，名之為念。」《鈔》曰：「第一義理悉不為二邊所動，通名為念。」故西方，如韋提希、善財、龍樹等，以入地往生；此方，如遠公、智者、永明等，以證悟往生。一切經論中廣載，不能具錄。論中或有言生彼求悟者，為中下人說；至言悟自己佛不必求生，此則為十地菩薩以上說。若云悟第一義，諸結使未斷者皆不求生，則如龍樹、永明等，亦為揑目生花，無事多事矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、淨悟者，行者欲生實淨土，當真實參究，如法了悟。何故？悟是迷塗導師，如人入暗，當燃燈炬；悟是淨國圖引，如人行遠，當識郵程；悟是諸行領首，如人衝堅當隨將帥。一者、悟能了知即穢恒淨，不捨淨故。二者、聞淨佛國土不可思議，不怯弱故。三者、知畢竟空中因果不失，止一切惡法，不更作故。四者、知彼土不去不來，此亦不去不來故。五者、悟佛身量遍滿虛空，眾生身量亦遍滿虛空。如地獄業力，一人亦滿，多人亦滿故。六者、聞阿僧祇劫無量諸行，如人說彈指頃事，不驚怖故。七者、修十善三福，不住人天故。八者、如覺後憶夢中事，不作有無解故。九者、如眼見故鄉，信不信不可得故。十者、知法無我，順性利生，直至成佛，無疲厭故。菩薩入此門已，成就白法，隨意得生。是故《觀經》上品云：「深解義趣，于第一義，心不驚動。」《疏》云：「第一義者，謂諸法實相，言語道斷心行處滅。」又上品六念義云：「安心不動，名之為念。」《鈔》曰：「第一義理悉不為二邊所動，通名為念。」故西方，如韋提希、善財、龍樹等，以入地往生；此方，如遠公、智者、永明等，以證悟往生。一切經論中廣載，不能具錄。論中或有言生彼求悟者，為中下人說；至言悟自己佛不必求生，此則為十地菩薩以上說。若云悟第一義，諸結使未斷者皆不求生，則如龍樹、永明等，亦為揑目生花，無事多事矣！

二、淨信者，《智度論》曰：「若人心中有信清淨，是人能入佛法；若無信，是人不能入。譬如牛皮未柔，不可屈折，無信人亦如是。又經中說信為手，如人有手入寶山中，自在能取；若無手不能取，信亦如是。」昔王仲回問無為子曰：「如何念佛，得無間斷？」無為子曰：「一信之後，更不再疑，即是不間斷也。」仲回欣躍而去。未幾得生，還來致謝。是故若人修行未能頓悟，當深植信根，不驚不動。一者、信金口誠言，決定當生故。二者、信自心廣大，具有如是清淨功德故。三者、信因果如形影，決定相隨故。四者、信此身形識，及一切世界建立，如陽焰空花無所有故。五者、信五濁惡世，寒熱苦惱，穢相熏灸，不容一刻居住故。六者、信一切法唯心，如憶梅舌酸故。七者、信念力不可思議，如業力故。八者、信蓮胞不可思議，如胞胎故。九者、信佛無量身、無量壽、無量光，不可思議；如蟻子身、蜉蝣歲、螢火光，同一不思議故。十者、信此身決定當死故。若人具有如是信根，舉足下足無非念佛。故知信之一字，通上中下；但信有大小，若無甚深信力，如無羽之鳥，決定不得飛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、淨信者，《智度論》曰：「若人心中有信清淨，是人能入佛法；若無信，是人不能入。譬如牛皮未柔，不可屈折，無信人亦如是。又經中說信為手，如人有手入寶山中，自在能取；若無手不能取，信亦如是。」昔王仲回問無為子曰：「如何念佛，得無間斷？」無為子曰：「一信之後，更不再疑，即是不間斷也。」仲回欣躍而去。未幾得生，還來致謝。是故若人修行未能頓悟，當深植信根，不驚不動。一者、信金口誠言，決定當生故。二者、信自心廣大，具有如是清淨功德故。三者、信因果如形影，決定相隨故。四者、信此身形識，及一切世界建立，如陽焰空花無所有故。五者、信五濁惡世，寒熱苦惱，穢相熏灸，不容一刻居住故。六者、信一切法唯心，如憶梅舌酸故。七者、信念力不可思議，如業力故。八者、信蓮胞不可思議，如胞胎故。九者、信佛無量身、無量壽、無量光，不可思議；如蟻子身、蜉蝣歲、螢火光，同一不思議故。十者、信此身決定當死故。若人具有如是信根，舉足下足無非念佛。故知信之一字，通上中下；但信有大小，若無甚深信力，如無羽之鳥，決定不得飛故。

三、淨觀者，眾生無始垢穢，遍一切法，如麵入沙，似金在鑛。修淨業者，當加種種觀行磨鍊習氣，為白法之垣壇，作往生之津梁。一、淨觀，謂觀佛相好，如《十六觀經》所說故。二、不淨觀，謂觀身心不淨、器世界不淨，生厭離故。三、無常觀，謂觀一切法無定，如一美色，婬人觀之為樂；妬婦觀之為苦；觀行人觀之，種種惡露；異類觀之，如土木故。四、和合觀，謂觀是身是世界，是見聞覺知，如積木為屋，積土為壘，積雜彩為畫，無實體故。五、對治觀，謂觀自身何結最重，當用何法對治？如輕冷苦澁藥草飲食等，於熱病中為藥，於餘病非藥；輕辛甘熱藥草飲食等，於冷病中為藥，於餘病非藥。如是觀察對治故。六、慚悔觀，謂觀一切眾生無量劫來，與我互為父母兄弟姊妹男女，遞相婬毒曾不覺知；如梟獍殺父母，牛羊鴿雀配其親屬，彼不自知，而人觀之，慚愧譏咲。諸佛菩薩見于我等，交後如是，是故當生大悔恨故。七、念念觀，謂觀一切時中，幾許憶念佛心，幾許利生心，幾許垢淨沈掉心故。八、平等觀，謂觀一切色一色，無好醜故；一切聲一聲，無譽毀故；一切受一受，無恩仇故；一切義一義，無淺深故。九、微細觀，謂觀佛念法念，起于何來，去于何往故。十、法界觀，謂觀一毛一塵，一草一木，皆具有無量淨佛國土故。行者若行諸觀時，以第一淨觀為主，餘九為伴；如石中覓珠，若不破石，無緣得珠故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、淨觀者，眾生無始垢穢，遍一切法，如麵入沙，似金在鑛。修淨業者，當加種種觀行磨鍊習氣，為白法之垣壇，作往生之津梁。一、淨觀，謂觀佛相好，如《十六觀經》所說故。二、不淨觀，謂觀身心不淨、器世界不淨，生厭離故。三、無常觀，謂觀一切法無定，如一美色，婬人觀之為樂；妬婦觀之為苦；觀行人觀之，種種惡露；異類觀之，如土木故。四、和合觀，謂觀是身是世界，是見聞覺知，如積木為屋，積土為壘，積雜彩為畫，無實體故。五、對治觀，謂觀自身何結最重，當用何法對治？如輕冷苦澁藥草飲食等，於熱病中為藥，於餘病非藥；輕辛甘熱藥草飲食等，於冷病中為藥，於餘病非藥。如是觀察對治故。六、慚悔觀，謂觀一切眾生無量劫來，與我互為父母兄弟姊妹男女，遞相婬毒曾不覺知；如梟獍殺父母，牛羊鴿雀配其親屬，彼不自知，而人觀之，慚愧譏咲。諸佛菩薩見于我等，交後如是，是故當生大悔恨故。七、念念觀，謂觀一切時中，幾許憶念佛心，幾許利生心，幾許垢淨沈掉心故。八、平等觀，謂觀一切色一色，無好醜故；一切聲一聲，無譽毀故；一切受一受，無恩仇故；一切義一義，無淺深故。九、微細觀，謂觀佛念法念，起于何來，去于何往故。十、法界觀，謂觀一毛一塵，一草一木，皆具有無量淨佛國土故。行者若行諸觀時，以第一淨觀為主，餘九為伴；如石中覓珠，若不破石，無緣得珠故。

四、淨念者，念佛之法，名一行三昧，惟在決定，若不得念即有散漫，三昧不成。一、攝心念，謂一切處，攝念不忘，縱令昏寐，亦繫念而寢，不隔念、不異念故。二、勇猛念，如好色人聞婬女所在，高厓深㵎燐途虎窟，必往不怯故。三、深心念，如大海深廣，必窮其底，覺路遙遙，不竟不休故。四、觀想念，謂念念中，見三十二相、八十隨形好故。五、息心念，謂息一切名心、官心、慾心、世間心、貪戀心、貢高心、遮護心、人我是非心，念佛故。六、悲啼念，每一想佛，身毛皆竪五內若裂，如憶少背之慈母，及多慧之亡兒故。七、發憤念，如落第孤寒負才寂寞，每一念及殆不欲生故。八、一切念，謂見聞覺知及與毛孔骨髓，無一處不念佛故。九、參究念，謂念佛一聲，便念此聲落處故。十、寔相念，謂不以有心念，不以無心念，不以有無心念，不以非有無心念故，是為上品念佛門。若如是念佛者，現生必得見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、淨念者，念佛之法，名一行三昧，惟在決定，若不得念即有散漫，三昧不成。一、攝心念，謂一切處，攝念不忘，縱令昏寐，亦繫念而寢，不隔念、不異念故。二、勇猛念，如好色人聞婬女所在，高厓深㵎燐途虎窟，必往不怯故。三、深心念，如大海深廣，必窮其底，覺路遙遙，不竟不休故。四、觀想念，謂念念中，見三十二相、八十隨形好故。五、息心念，謂息一切名心、官心、慾心、世間心、貪戀心、貢高心、遮護心、人我是非心，念佛故。六、悲啼念，每一想佛，身毛皆竪五內若裂，如憶少背之慈母，及多慧之亡兒故。七、發憤念，如落第孤寒負才寂寞，每一念及殆不欲生故。八、一切念，謂見聞覺知及與毛孔骨髓，無一處不念佛故。九、參究念，謂念佛一聲，便念此聲落處故。十、寔相念，謂不以有心念，不以無心念，不以有無心念，不以非有無心念故，是為上品念佛門。若如是念佛者，現生必得見佛。

五、淨懺者，經云：「前心起罪，如雲覆空，後心滅罪，如炬破暗。」又云：「百年垢衣，可于一日浣令鮮淨，是故欲除重障，當勤懺悔。」一、內懺，謂懺心意識不淨因故。二、外懺，謂懺一切色一切聲，一切不淨法故。三、事懺，謂懺十八界、二十五有，八萬四千種種塵勞結使，障學阿僧祇劫，見佛利生諸行業故。四、理懺，謂懺入道以來，所得往解、所學經論、所聞奧義、作止任滅等病，障佛無漏智故。五、過去懺，謂懺無始世界所作黑業，如今生雖不偷盜，但所求不如意，即是盜業未盡；今生雖不邪婬，但值不隨意眷屬，即是婬業未盡；今生雖不謗法妄語，但言出人或疑信相半，即是謗法及妄語業未盡。於一切果中，察一切因，當知前生無惡不造，一一當懺悔故。六、未來懺，謂一切惡法即今便止，盡未來世，永不相續故。七、現在懺，謂懺現在世所有生老病死，種種苦業、種種煩惱業、舉足下足業、起口動心業，一切微細不可稱量業故。八、剎那懺，謂一念中，有九十剎那；一剎那有九百生滅，一生滅一懺故。九、究竟懺，謂等覺位中，有一分無明猶如微煙，究竟洗滌故。十、法界懺，謂法性中無我無人，普為十方過現未來一切眾生懺故。若能如是真寔懺者，一切障礙，悉得消滅，不離道場，得見諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、淨懺者，經云：「前心起罪，如雲覆空，後心滅罪，如炬破暗。」又云：「百年垢衣，可于一日浣令鮮淨，是故欲除重障，當勤懺悔。」一、內懺，謂懺心意識不淨因故。二、外懺，謂懺一切色一切聲，一切不淨法故。三、事懺，謂懺十八界、二十五有，八萬四千種種塵勞結使，障學阿僧祇劫，見佛利生諸行業故。四、理懺，謂懺入道以來，所得往解、所學經論、所聞奧義、作止任滅等病，障佛無漏智故。五、過去懺，謂懺無始世界所作黑業，如今生雖不偷盜，但所求不如意，即是盜業未盡；今生雖不邪婬，但值不隨意眷屬，即是婬業未盡；今生雖不謗法妄語，但言出人或疑信相半，即是謗法及妄語業未盡。於一切果中，察一切因，當知前生無惡不造，一一當懺悔故。六、未來懺，謂一切惡法即今便止，盡未來世，永不相續故。七、現在懺，謂懺現在世所有生老病死，種種苦業、種種煩惱業、舉足下足業、起口動心業，一切微細不可稱量業故。八、剎那懺，謂一念中，有九十剎那；一剎那有九百生滅，一生滅一懺故。九、究竟懺，謂等覺位中，有一分無明猶如微煙，究竟洗滌故。十、法界懺，謂法性中無我無人，普為十方過現未來一切眾生懺故。若能如是真寔懺者，一切障礙，悉得消滅，不離道場，得見諸佛。

六、淨願者，《智度論》曰：「諸菩薩見諸佛世界無量嚴淨，發種種願。有佛世界都無眾苦，乃至無三惡之名者。菩薩見已自發願言：『我作佛時，世界無眾苦乃至無三惡之名，亦當如是。』有佛世界七寶莊嚴，晝夜常有清淨光明，無有日月，便發願言：『我作佛時，世界常有嚴淨光明，亦當如是。』有佛世界一切眾生，皆行十善有大智慧，衣被飲食應念而至，便發願言：『我作佛時世界中眾生，衣被飲食亦當如是。』有佛世界純諸菩薩，如佛色身三十二相，光明徹照，乃至無有聲聞、辟支佛名，亦無女人，一切皆行深妙佛道，遊至十方教化一切，便發願言：『我作佛時，世界中眾生亦當如是。』如是等無量佛世界種種嚴淨，願皆得之，以是故名願受無量諸佛世界。問曰：『諸菩薩行業清淨，自得淨報，何以要須立願然後得之。譬如田家得穀，豈復待願？』答曰：『作福無願，無所標立，願為導御，能有所成。譬如銷金，隨師而作，金無定也。如佛所說，有人修少施福、修少戒福、不知禪法，聞人中有富樂人，或聞欲天色天，心願樂者，命終之後，各生其中。菩薩亦如是，修淨世界願，然後得之。以是故知因願受勝果。復次莊嚴佛界事大，獨行功德不能成故，要須願力。譬如牛力雖能挽車，要須御者能有所至。淨世界願亦復如是，福德如牛，願如御者。』問曰：『若不作願，不得福耶？』答曰：『雖得，不如有願。願能助福，常念所行，福德增長。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、淨願者，《智度論》曰：「諸菩薩見諸佛世界無量嚴淨，發種種願。有佛世界都無眾苦，乃至無三惡之名者。菩薩見已自發願言：『我作佛時，世界無眾苦乃至無三惡之名，亦當如是。』有佛世界七寶莊嚴，晝夜常有清淨光明，無有日月，便發願言：『我作佛時，世界常有嚴淨光明，亦當如是。』有佛世界一切眾生，皆行十善有大智慧，衣被飲食應念而至，便發願言：『我作佛時世界中眾生，衣被飲食亦當如是。』有佛世界純諸菩薩，如佛色身三十二相，光明徹照，乃至無有聲聞、辟支佛名，亦無女人，一切皆行深妙佛道，遊至十方教化一切，便發願言：『我作佛時，世界中眾生亦當如是。』如是等無量佛世界種種嚴淨，願皆得之，以是故名願受無量諸佛世界。問曰：『諸菩薩行業清淨，自得淨報，何以要須立願然後得之。譬如田家得穀，豈復待願？』答曰：『作福無願，無所標立，願為導御，能有所成。譬如銷金，隨師而作，金無定也。如佛所說，有人修少施福、修少戒福、不知禪法，聞人中有富樂人，或聞欲天色天，心願樂者，命終之後，各生其中。菩薩亦如是，修淨世界願，然後得之。以是故知因願受勝果。復次莊嚴佛界事大，獨行功德不能成故，要須願力。譬如牛力雖能挽車，要須御者能有所至。淨世界願亦復如是，福德如牛，願如御者。』問曰：『若不作願，不得福耶？』答曰：『雖得，不如有願。願能助福，常念所行，福德增長。』」

以是義故，修淨佛國土者，當發大願。一者、不為福由故願，願為一切眾生蔭生淨土故。二者、不為眷屬故願，願治一切如來家生淨土故。三者、不為病苦故願，願醫一切世間無明等瘡生淨土故。四者、不為轉輪王故願，願轉諸佛如來法輪，作大法王生淨土故。五者、不為欲界故願，願離一切微妙五欲生淨土故。六者、不為色界故願，願離一切禪著生淨土故。七者、不為無色界故願，願盡種種微細流注，證無量相好身生淨土故。八者、不為聲聞辟支故願，願以福智二嚴，饒益一切眾生生淨土故。九者、不為一世界千世界故願，願代無央數世界苦，拔一切世界眾生生淨土故。十者、不為一阿僧祇劫千阿僧祇劫眾生故願，願代無量無數阿僧祇劫眾生苦，拔一切眾生生淨土故。若能如是發大願者，最後剎那，決定當如普賢願中所說。是故當知，願為截苦海之舟航，導極樂之明師故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是義故，修淨佛國土者，當發大願。一者、不為福由故願，願為一切眾生蔭生淨土故。二者、不為眷屬故願，願治一切如來家生淨土故。三者、不為病苦故願，願醫一切世間無明等瘡生淨土故。四者、不為轉輪王故願，願轉諸佛如來法輪，作大法王生淨土故。五者、不為欲界故願，願離一切微妙五欲生淨土故。六者、不為色界故願，願離一切禪著生淨土故。七者、不為無色界故願，願盡種種微細流注，證無量相好身生淨土故。八者、不為聲聞辟支故願，願以福智二嚴，饒益一切眾生生淨土故。九者、不為一世界千世界故願，願代無央數世界苦，拔一切世界眾生生淨土故。十者、不為一阿僧祇劫千阿僧祇劫眾生故願，願代無量無數阿僧祇劫眾生苦，拔一切眾生生淨土故。若能如是發大願者，最後剎那，決定當如普賢願中所說。是故當知，願為截苦海之舟航，導極樂之明師故。

七、淨戒者，一切淨法，以戒為址。如人作舍先求平地；如畫師畫諸山水，先治光明素練，然後著彩，戒亦如是。是故戒為諸善法之首，入淨國之初門，若不持戒，如惡露敝女，欲入齋壇，無有是處。一、慳貪戒，謂行財命二施及與法施，無愛惜故。二、毀禁戒，謂五戒律儀戒，乃至無漏戒，滿足持故。三、嗔恚戒，謂以忍調心及于身口，若遇惡口刀杖所加，但自思惟業因緣法，作償負想、作導師想、作風寒冷熱想故。四、放逸戒，謂生死險道無放身處，如人持滿油鉢行懸繩上，不得左右顧視，及生第二念故。五、散亂戒，謂守攝諸根，息諸緣影，如護風燈，如防生鳥故。六、愚癡戒，謂以智慧破諸迷悶，如作務人常借日光，若是長夜諸作皆廢故；又如登覽當用開目，若是盲人及與睡眠，諸山河大地，與無等故。七、憍慢戒，謂不應以才辯故貢高，不應以悟解故貢高，不應以諍論故貢高；一切所得，如大地上塵，如鏡面上垢，不應以此垢驕彼垢故。八、覆藏戒，謂一切處諸佛，一切處菩薩，一切處神明，無可覆故。如日中逃影，波中逃濕，沙中逃塵，無可逃故。九、無益戒，謂一切嬉戲事無益，一切詩文無益，一切塵緣無益，一切口解脫無益，當遠離故。十、不住戒，謂如上持戒，但為生淨土饒益眾生，不求聞譽法，及諸人天二乘果故。菩薩如是行於淨戒，則能攝諸眾生，生于淨土。何以故？一切眾生，雖至冥頑，莫不欽仰戒德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、淨戒者，一切淨法，以戒為址。如人作舍先求平地；如畫師畫諸山水，先治光明素練，然後著彩，戒亦如是。是故戒為諸善法之首，入淨國之初門，若不持戒，如惡露敝女，欲入齋壇，無有是處。一、慳貪戒，謂行財命二施及與法施，無愛惜故。二、毀禁戒，謂五戒律儀戒，乃至無漏戒，滿足持故。三、嗔恚戒，謂以忍調心及于身口，若遇惡口刀杖所加，但自思惟業因緣法，作償負想、作導師想、作風寒冷熱想故。四、放逸戒，謂生死險道無放身處，如人持滿油鉢行懸繩上，不得左右顧視，及生第二念故。五、散亂戒，謂守攝諸根，息諸緣影，如護風燈，如防生鳥故。六、愚癡戒，謂以智慧破諸迷悶，如作務人常借日光，若是長夜諸作皆廢故；又如登覽當用開目，若是盲人及與睡眠，諸山河大地，與無等故。七、憍慢戒，謂不應以才辯故貢高，不應以悟解故貢高，不應以諍論故貢高；一切所得，如大地上塵，如鏡面上垢，不應以此垢驕彼垢故。八、覆藏戒，謂一切處諸佛，一切處菩薩，一切處神明，無可覆故。如日中逃影，波中逃濕，沙中逃塵，無可逃故。九、無益戒，謂一切嬉戲事無益，一切詩文無益，一切塵緣無益，一切口解脫無益，當遠離故。十、不住戒，謂如上持戒，但為生淨土饒益眾生，不求聞譽法，及諸人天二乘果故。菩薩如是行於淨戒，則能攝諸眾生，生于淨土。何以故？一切眾生，雖至冥頑，莫不欽仰戒德故。

八、淨處者，學道之人，既有志出塵，應當捨諸惡處。若不捨者，應是厭離未極；若厭離未極者，應是忻淨土未極。龍樹曰：「菩薩心不貴轉輪聖王人天福樂，但念諸佛，是故隨心所重，而生佛土。」今小小適意處，尚不能捨，何況轉輪聖王？如縛足欲行，繫翅求飛，去住皆累，兩心虛縈。一、繁華宣闐處當遠故。二、歌樓酒肆處當遠故。三、熱焰薰灼處當遠故。四、論除目及朝事處當遠故。五、恩愛纏縛及熟遊歷處當遠故。六、詩壇文社鬪章摘句處當遠故。七、譏刺古今，較長競短處當遠故。八、講無義味道學處當遠故。九、義解家鬪名相，矜小智之處當遠故。十、宗乘狂解，安談頓悟，輕視戒律之處當遠故。是等撓道與魔不異，是故當遠。行者若離是諸處，一切道業，即當成辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、淨處者，學道之人，既有志出塵，應當捨諸惡處。若不捨者，應是厭離未極；若厭離未極者，應是忻淨土未極。龍樹曰：「菩薩心不貴轉輪聖王人天福樂，但念諸佛，是故隨心所重，而生佛土。」今小小適意處，尚不能捨，何況轉輪聖王？如縛足欲行，繫翅求飛，去住皆累，兩心虛縈。一、繁華宣闐處當遠故。二、歌樓酒肆處當遠故。三、熱焰薰灼處當遠故。四、論除目及朝事處當遠故。五、恩愛纏縛及熟遊歷處當遠故。六、詩壇文社鬪章摘句處當遠故。七、譏刺古今，較長競短處當遠故。八、講無義味道學處當遠故。九、義解家鬪名相，矜小智之處當遠故。十、宗乘狂解，安談頓悟，輕視戒律之處當遠故。是等撓道與魔不異，是故當遠。行者若離是諸處，一切道業，即當成辦。

九、淨侶者，一切悟機非友不發，一切惡法非友不止；如車二輪，去一則蹶。是故世間文字諸戲論法，尚須同心印正，何況志求無上大道。《因緣經》曰：「譬如風性雖空，由旃檀林薝蔔林，吹香而來，風有妙香；若經糞穢臭屍而來，其風便臭。不如淨衣置之香篋，出衣衣香；若置臭處，衣亦隨臭。」友亦如是。是以行道，求友者，當嚴別淨穢。一、山林間適之友當近，能止躁心故。二、巖持戒律之友當近，能淡諸慾故。三、智慧廣大之友當近，能出迷津故。四、總持文字之友當近，能決疑難故。五、寂寞枯槁之友當近，能恬進取故。六、謙卑忍辱之友當近，能銷我慢故。七、直心忠告之友當近，能抑諸過故。八、勇猛精進之友當近，能速道果故。九、輕財好施之友當近，能破大慳故。十、仁慈覆物，不惜身命之友當近，能摧人我等執故。若無如是淨侶，即當屏人獨處，自辦道業。以像設為師，以經論為侶，其他嬉戲之徒，寧絕勿通。如人園中雖無佳花，不植臭草，以無益賞心，徒增厭穢故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、淨侶者，一切悟機非友不發，一切惡法非友不止；如車二輪，去一則蹶。是故世間文字諸戲論法，尚須同心印正，何況志求無上大道。《因緣經》曰：「譬如風性雖空，由旃檀林薝蔔林，吹香而來，風有妙香；若經糞穢臭屍而來，其風便臭。不如淨衣置之香篋，出衣衣香；若置臭處，衣亦隨臭。」友亦如是。是以行道，求友者，當嚴別淨穢。一、山林間適之友當近，能止躁心故。二、巖持戒律之友當近，能淡諸慾故。三、智慧廣大之友當近，能出迷津故。四、總持文字之友當近，能決疑難故。五、寂寞枯槁之友當近，能恬進取故。六、謙卑忍辱之友當近，能銷我慢故。七、直心忠告之友當近，能抑諸過故。八、勇猛精進之友當近，能速道果故。九、輕財好施之友當近，能破大慳故。十、仁慈覆物，不惜身命之友當近，能摧人我等執故。若無如是淨侶，即當屏人獨處，自辦道業。以像設為師，以經論為侶，其他嬉戲之徒，寧絕勿通。如人園中雖無佳花，不植臭草，以無益賞心，徒增厭穢故。

十、不定淨者，一切眾生根器利鈍不同，如上諸法皆是上根利器，方得具足，是故如來有異方便，開九品之門，分上中下修習三等。一者、或解義諦，未全伏惑，或不深解，但能誦讀諸經故。二者、或但依語生信，或因他生信，或遇貧窮折辱生信故。三者、或觀金像，或隨意觀一相故。四者、或晨朝十念百念，乃至千念故。五者、或但懺諸麁重習氣，及十不善業故。六者、或為怖生死，發願往生；或遇苦難，發願往生，但不得作人天及諸福德願故。七者、或但持八戒五戒，乃至但戒殺盜婬妄故。八者、一切喧場不能卒離，但時時生厭離心故。九者、於諸世法中人不能即斷，但不隨順故。十者、如《觀經》下品中說，或但臨終十念故。如上諸法，但能至心受持一法者，皆得往生，唯不得疑信相參，若有疑者，一切諸行悉不成就。如人夜中獨趨遠道，不得生疑。是故眾生聞法疑者，不如不聞。何以故？彼無聞者，但不聞法，非有障難，此則自作障難故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、不定淨者，一切眾生根器利鈍不同，如上諸法皆是上根利器，方得具足，是故如來有異方便，開九品之門，分上中下修習三等。一者、或解義諦，未全伏惑，或不深解，但能誦讀諸經故。二者、或但依語生信，或因他生信，或遇貧窮折辱生信故。三者、或觀金像，或隨意觀一相故。四者、或晨朝十念百念，乃至千念故。五者、或但懺諸麁重習氣，及十不善業故。六者、或為怖生死，發願往生；或遇苦難，發願往生，但不得作人天及諸福德願故。七者、或但持八戒五戒，乃至但戒殺盜婬妄故。八者、一切喧場不能卒離，但時時生厭離心故。九者、於諸世法中人不能即斷，但不隨順故。十者、如《觀經》下品中說，或但臨終十念故。如上諸法，但能至心受持一法者，皆得往生，唯不得疑信相參，若有疑者，一切諸行悉不成就。如人夜中獨趨遠道，不得生疑。是故眾生聞法疑者，不如不聞。何以故？彼無聞者，但不聞法，非有障難，此則自作障難故。