西方合論
明 袁宏道撰10卷CBETA T1976大于一万字 8 h
向佛经 GPT 提问
第 7 卷
西方合論卷之七
西方合論卷之七
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第七往生門
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夫究竟涅槃，唯除如來。二乘破有執空，假名寂滅；菩薩發真無漏，分破無明。何況劣根淺解，大海一滴，輒逞狂慧，斷無後有，以恣情為遊戲，以修行為纏縛，自殺殺他，何異酖毒。如佛在時有一比丘得四禪，生增上慢，謂得阿羅漢，不復求進。命欲盡時，見有四禪中陰相來，便生邪見謂無涅槃，佛為欺我！惡邪生故失四禪中陰，便見阿鼻泥犁中陰相，命終即生阿鼻地獄。此等猶是坐禪持戒，一念妄證，遂沈黑獄。而今禪人得少為足，蕩心逸軌，其惡報又不知當如何也。古人云：「不生淨土，何土可生？三祇途遠，入餘門者，多有退墮。」是以古今聖流，皆主張此一門。今略示六種，以定指南：
夫究竟涅槃，唯除如來。二乘破有執空，假名寂滅；菩薩發真無漏，分破無明。何況劣根淺解，大海一滴，輒逞狂慧，斷無後有，以恣情為遊戲，以修行為纏縛，自殺殺他，何異酖毒。如佛在時有一比丘得四禪，生增上慢，謂得阿羅漢，不復求進。命欲盡時，見有四禪中陰相來，便生邪見謂無涅槃，佛為欺我！惡邪生故失四禪中陰，便見阿鼻泥犁中陰相，命終即生阿鼻地獄。此等猶是坐禪持戒，一念妄證，遂沈黑獄。而今禪人得少為足，蕩心逸軌，其惡報又不知當如何也。古人云：「不生淨土，何土可生？三祇途遠，入餘門者，多有退墮。」是以古今聖流，皆主張此一門。今略示六種，以定指南：
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一、菩薩生人中者。
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二、菩薩生兜率天者。
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三、菩薩生長壽天者。
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四、菩薩生界外者。
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五、菩薩初發心時生如來家者。
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六、菩薩三祇行滿生十方世界利益一切眾生者。
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一、菩薩生人中者，如《般若經》云：「有菩薩人中命終，還生人中者，除阿毘跋致，是菩薩根鈍，不能疾與般若波羅蜜相應，諸陀羅尼門、三昧門，不能疾現在前。」夫人中火宅，百苦相纏，唯大菩薩處之則無染累，如鵝入水水不令濕。若諸小菩薩，非深種善根，尺進丈退，何由得諸三昧？如舍利弗千六十劫行菩薩道，欲渡布施河時，有乞人來乞其眼，舍利弗出一眼與之，乞者得眼，于舍利弗前嚊之，唾而棄地，又以脚蹹。舍利弗思惟言：「如此弊人等，難可度也，不如自調早脫生死。」思惟是已，于菩薩道退迴小乘。又如飛行仙人，以王夫人手觸，神通頓失。迦文往因，以歡喜丸媚藥，䁥就婬女。賢聖猶爾，何況初心。豈若一念阿彌，三昧疾現；寄質蓮邦，永離貪欲者哉！論曰：「菩薩以不見現在佛故心鈍。」即知菩薩常當近佛，以近佛根利，疾得般若故。
一、菩薩生人中者，如《般若經》云：「有菩薩人中命終，還生人中者，除阿毘跋致，是菩薩根鈍，不能疾與般若波羅蜜相應，諸陀羅尼門、三昧門，不能疾現在前。」夫人中火宅，百苦相纏，唯大菩薩處之則無染累，如鵝入水水不令濕。若諸小菩薩，非深種善根，尺進丈退，何由得諸三昧？如舍利弗千六十劫行菩薩道，欲渡布施河時，有乞人來乞其眼，舍利弗出一眼與之，乞者得眼，于舍利弗前嚊之，唾而棄地，又以脚蹹。舍利弗思惟言：「如此弊人等，難可度也，不如自調早脫生死。」思惟是已，于菩薩道退迴小乘。又如飛行仙人，以王夫人手觸，神通頓失。迦文往因，以歡喜丸媚藥，䁥就婬女。賢聖猶爾，何況初心。豈若一念阿彌，三昧疾現；寄質蓮邦，永離貪欲者哉！論曰：「菩薩以不見現在佛故心鈍。」即知菩薩常當近佛，以近佛根利，疾得般若故。
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二、菩薩生兜率天者，為一生補處菩薩，皆生兜率；菩薩欲隨下生者，亦生彼處。《十疑論》曰：「兜率天宮是欲界，退位者多，又有女人，長諸天愛欲，天女微妙，諸天耽玩自不能捨；不如阿彌淨土，純一大乘清淨良伴，煩惱惡業，畢竟不起，遂致無生之位。如師子覺菩薩生彼，為受天樂，從去已來，總不見彌勒。諸小菩薩尚著五欲，何況凡夫。」又《彌勒上生經》得入正定，方始得生，更無方便接引之義。是則兜率內院，尚不求生，何況欲界諸天妙欲之藪，豈有需飲而入焦石之鄉，避溺而沈大海之底者哉。
二、菩薩生兜率天者，為一生補處菩薩，皆生兜率；菩薩欲隨下生者，亦生彼處。《十疑論》曰：「兜率天宮是欲界，退位者多，又有女人，長諸天愛欲，天女微妙，諸天耽玩自不能捨；不如阿彌淨土，純一大乘清淨良伴，煩惱惡業，畢竟不起，遂致無生之位。如師子覺菩薩生彼，為受天樂，從去已來，總不見彌勒。諸小菩薩尚著五欲，何況凡夫。」又《彌勒上生經》得入正定，方始得生，更無方便接引之義。是則兜率內院，尚不求生，何況欲界諸天妙欲之藪，豈有需飲而入焦石之鄉，避溺而沈大海之底者哉。
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三、菩薩生長壽等天者，《智度論》曰：「菩薩無方便入初禪，乃至行六波羅蜜，無方便者入初禪時不念眾生，住時起時不念眾生，但著禪味，不能與初禪和合行般若波羅蜜，是菩薩慈悲心薄故，功德薄少，為初禪果報所牽，生長壽天。」長壽天者，非有想非無想處，壽八萬大劫。或有人言，一切無色定通名長壽天，以無形不可化故，不任得道，常是凡夫處故。或說無想天名為長壽，亦不任得道故。或說從初禪至第四禪，除淨居天，皆名長壽，以著味邪見，善心難生故。如經中說：「佛問比丘：『甲頭土多，地上土多？』諸比丘言：『地上甚多，不可為喻。』佛言：『天上命終還生人中者如甲頭土，墮地獄者如地土。』」何以故？以本發阿耨多羅三藐三菩提心，或於禪中集諸福德，方得還生人中，聞佛法故。若是最初發心求生淨土，即常得聞法，直至不退，豈有如是等過。
三、菩薩生長壽等天者，《智度論》曰：「菩薩無方便入初禪，乃至行六波羅蜜，無方便者入初禪時不念眾生，住時起時不念眾生，但著禪味，不能與初禪和合行般若波羅蜜，是菩薩慈悲心薄故，功德薄少，為初禪果報所牽，生長壽天。」長壽天者，非有想非無想處，壽八萬大劫。或有人言，一切無色定通名長壽天，以無形不可化故，不任得道，常是凡夫處故。或說無想天名為長壽，亦不任得道故。或說從初禪至第四禪，除淨居天，皆名長壽，以著味邪見，善心難生故。如經中說：「佛問比丘：『甲頭土多，地上土多？』諸比丘言：『地上甚多，不可為喻。』佛言：『天上命終還生人中者如甲頭土，墮地獄者如地土。』」何以故？以本發阿耨多羅三藐三菩提心，或於禪中集諸福德，方得還生人中，聞佛法故。若是最初發心求生淨土，即常得聞法，直至不退，豈有如是等過。
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四、菩薩生三界外者，有二種：一、二乘三種菩薩，折伏現行煩惱，捨分段而生界外，悲智狹劣，于嚴土利他，不生喜樂，為如來所呵。若不迴心行六度等行，畢竟不入大乘智海。二、法身菩薩，如《般若經》：「佛告舍利弗：『有菩薩摩訶薩，得六神通，不生欲界、色界、無色界，從一佛國至一佛國，供養恭敬，尊重讚歎諸佛。舍利弗！有菩薩摩訶薩，遊戲神通，從一佛國至一佛國，所至到處，無有聲聞、辟支，乃至無二乘之名。舍利弗！有菩薩摩訶薩，所至到處，其壽無量。』」釋曰：「菩薩有二種：一者生身菩薩；二者法身菩薩。法身菩薩，斷結使得六神通；生身菩薩，不斷結使，或離欲得五神通。得六神通者，不生三界，所至世界皆一乘清淨，壽無量阿僧祇劫，菩薩生彼，為樂集諸佛功德故。」當知，菩薩具六神通，方得生彼，甚為希有。凡夫往生者，以佛力故，又則念力不可思議，以念念中具六神通故。
四、菩薩生三界外者，有二種：一、二乘三種菩薩，折伏現行煩惱，捨分段而生界外，悲智狹劣，于嚴土利他，不生喜樂，為如來所呵。若不迴心行六度等行，畢竟不入大乘智海。二、法身菩薩，如《般若經》：「佛告舍利弗：『有菩薩摩訶薩，得六神通，不生欲界、色界、無色界，從一佛國至一佛國，供養恭敬，尊重讚歎諸佛。舍利弗！有菩薩摩訶薩，遊戲神通，從一佛國至一佛國，所至到處，無有聲聞、辟支，乃至無二乘之名。舍利弗！有菩薩摩訶薩，所至到處，其壽無量。』」釋曰：「菩薩有二種：一者生身菩薩；二者法身菩薩。法身菩薩，斷結使得六神通；生身菩薩，不斷結使，或離欲得五神通。得六神通者，不生三界，所至世界皆一乘清淨，壽無量阿僧祇劫，菩薩生彼，為樂集諸佛功德故。」當知，菩薩具六神通，方得生彼，甚為希有。凡夫往生者，以佛力故，又則念力不可思議，以念念中具六神通故。
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五、菩薩初發心時生如來家者，為上上根人，頓示本智，初心創發，十住位上，即與佛同。如《華嚴經》有一䫫菩薩，經百千億那由他劫行六波羅蜜，不生佛家，猶是假名菩薩。以雖見佛性，未彰智業。長者《決疑論》云：「初發心住明，以從禪定，顯得根本空智慧門，無明始謝，智慧始明，初生如來智慧之家，名住佛所住故，得憶念一切諸佛境界智慧光明普門法門。以此見道，無古今中邊等見，經歷五位，鍊磨習氣，增長慈悲，名為修道。故言初發心時便成正覺，方可修道。如善財南行，求諸勝友，皆云：『我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。』云何學菩薩行修菩薩道，不云增長佛道？為根本智以定顯得，無作無修，但學菩薩行，根本智自明自顯，若不得正覺之體，諸行並是無常，皆是人天有生死業報也。」又云：「經此現生一生發心相應時，得以正智于分段身觀行心成，兼修善業，來生入變易身。以今生分段之身，是過去作業；今身以智修觀行業，來生得神通變化生也。」如十善業，尚生天上得業報神通；如龍大力鬼，尚以無明惡業猶有神通，何況道眼開敷，慈善根力，使智神用一生作意，而于來世不獲大用神通者也。《宗鏡錄》曰：「初心成佛者，非謂不具諸功德。如經說普莊嚴童子，一生得聞善熏習，二生成其解行，三生得入果海。同一緣起，而此三生只在一念。猶如遠行，到在初步。然此初步之到，非謂無於後步，明此童子得入果海，非不久植善根。問：『既久修始得，云何言一念得耶？』答：『言久修善根者，即在三乘教攝，從三乘入一乘，即是一念始修足。故經云：「初發心時，便成正覺。」譬眾川入海，纔入一滴，即稱周大海，無始無終。若餘百川水之極深，不及入大海之一滴；即同三乘中修多劫，不及一乘之一念。又此時劫不定，或一念即無量劫，如十玄門時處無礙。又大乘明一念成佛有二：一者會緣以入實性，無多少故，明一念成佛。二者行行纔滿，取最後念，名為一念成佛，如人遠行以後步為到。若一乘明一念成佛者，如大乘取後一念成佛，即入一乘，以後即初，初念即是成。何故？以因果相即，同時相應故。然一念成者，即與佛同位，未具究竟，故復有淺深之殊。如人始出門，及以久遊行他土，雖同在空中，而遠近有別。是故十信十住等五位，各各言成佛，而復辨其淺深，此中須善思之。』」若二大士言，即知禪門悟達之士，不得廢一切行，銷磨無始結習也。夫居此濁惡，進一退萬，若不近佛，垢膩交集，行何由成？如善財初發心悟道時，德雲比丘教以憶念一切諸佛法門；及入彌勒閣後，普賢菩薩為發十
五、菩薩初發心時生如來家者，為上上根人，頓示本智，初心創發，十住位上，即與佛同。如《華嚴經》有一䫫菩薩，經百千億那由他劫行六波羅蜜，不生佛家，猶是假名菩薩。以雖見佛性，未彰智業。長者《決疑論》云：「初發心住明，以從禪定，顯得根本空智慧門，無明始謝，智慧始明，初生如來智慧之家，名住佛所住故，得憶念一切諸佛境界智慧光明普門法門。以此見道，無古今中邊等見，經歷五位，鍊磨習氣，增長慈悲，名為修道。故言初發心時便成正覺，方可修道。如善財南行，求諸勝友，皆云：『我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。』云何學菩薩行修菩薩道，不云增長佛道？為根本智以定顯得，無作無修，但學菩薩行，根本智自明自顯，若不得正覺之體，諸行並是無常，皆是人天有生死業報也。」又云：「經此現生一生發心相應時，得以正智于分段身觀行心成，兼修善業，來生入變易身。以今生分段之身，是過去作業；今身以智修觀行業，來生得神通變化生也。」如十善業，尚生天上得業報神通；如龍大力鬼，尚以無明惡業猶有神通，何況道眼開敷，慈善根力，使智神用一生作意，而于來世不獲大用神通者也。《宗鏡錄》曰：「初心成佛者，非謂不具諸功德。如經說普莊嚴童子，一生得聞善熏習，二生成其解行，三生得入果海。同一緣起，而此三生只在一念。猶如遠行，到在初步。然此初步之到，非謂無於後步，明此童子得入果海，非不久植善根。問：『既久修始得，云何言一念得耶？』答：『言久修善根者，即在三乘教攝，從三乘入一乘，即是一念始修足。故經云：「初發心時，便成正覺。」譬眾川入海，纔入一滴，即稱周大海，無始無終。若餘百川水之極深，不及入大海之一滴；即同三乘中修多劫，不及一乘之一念。又此時劫不定，或一念即無量劫，如十玄門時處無礙。又大乘明一念成佛有二：一者會緣以入實性，無多少故，明一念成佛。二者行行纔滿，取最後念，名為一念成佛，如人遠行以後步為到。若一乘明一念成佛者，如大乘取後一念成佛，即入一乘，以後即初，初念即是成。何故？以因果相即，同時相應故。然一念成者，即與佛同位，未具究竟，故復有淺深之殊。如人始出門，及以久遊行他土，雖同在空中，而遠近有別。是故十信十住等五位，各各言成佛，而復辨其淺深，此中須善思之。』」若二大士言，即知禪門悟達之士，不得廢一切行，銷磨無始結習也。夫居此濁惡，進一退萬，若不近佛，垢膩交集，行何由成？如善財初發心悟道時，德雲比丘教以憶念一切諸佛法門；及入彌勒閣後，普賢菩薩為發十
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大願王，導生極樂，此是一切如來入道榜樣。《華嚴》所說一真法界門，不同餘教有權有實，是經不信，即真闡提。雖使釋迦讚歎，普賢勸進，彌勒作證，亦末如之何也已矣！
大願王，導生極樂，此是一切如來入道榜樣。《華嚴》所說一真法界門，不同餘教有權有實，是經不信，即真闡提。雖使釋迦讚歎，普賢勸進，彌勒作證，亦末如之何也已矣！
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六、菩薩三祇行滿，生十方世界利益一切眾生者，菩薩功德成滿，自然有不思議業，能現十方利益眾生。《起信論》曰：「證發心菩薩于一念頃，能至十方無餘世界供養諸佛，請轉法輪，唯為開導利益眾生，不依文字。或示超地，速成正覺，為怯弱眾生故；或說我于無量阿僧祇，當成佛道，為怠慢眾生故。而實菩薩種性根等，發心則等，所證亦等，無有超過之法，以一切菩薩，皆經三阿僧祇劫故。」如《智度論》言：「釋迦世尊，從過去釋迦文佛至尸棄佛，為初阿僧祇；從尸棄佛至然燈佛授記時，為二阿僧祇；從然燈佛至毘婆尸佛，為三阿僧祇。」《婆沙論》敘三阿僧祇劫修六度行，百劫種相好因，然後獲五分法身。唯識謂地前歷一僧祇，初地滿二僧祇，八地至等覺，是三僧祇，然後獲究竟法身。
六、菩薩三祇行滿，生十方世界利益一切眾生者，菩薩功德成滿，自然有不思議業，能現十方利益眾生。《起信論》曰：「證發心菩薩于一念頃，能至十方無餘世界供養諸佛，請轉法輪，唯為開導利益眾生，不依文字。或示超地，速成正覺，為怯弱眾生故；或說我于無量阿僧祇，當成佛道，為怠慢眾生故。而實菩薩種性根等，發心則等，所證亦等，無有超過之法，以一切菩薩，皆經三阿僧祇劫故。」如《智度論》言：「釋迦世尊，從過去釋迦文佛至尸棄佛，為初阿僧祇；從尸棄佛至然燈佛授記時，為二阿僧祇；從然燈佛至毘婆尸佛，為三阿僧祇。」《婆沙論》敘三阿僧祇劫修六度行，百劫種相好因，然後獲五分法身。唯識謂地前歷一僧祇，初地滿二僧祇，八地至等覺，是三僧祇，然後獲究竟法身。
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難曰：「長者《合論》皆云：不離一念歷阿僧祇。何得執定永劫，乖第一義。」
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答曰：「長者但言三祇本空，時體不可得，非是無時。如人眼耳鼻舌身現在，說六根本無，不是廢却六根言無也。譬如小兒見水中月，心生愛著欲取而不可得；智者教言是可眼見，不可手捉。但破可取，不破可見，諸佛菩薩三世行業亦然，雖一切不可得，而非是無行。且如龍樹、馬鳴二大菩薩，皆是禪門傳衣之祖，豈肯自誑誑他，誤賺後來。當知生死事大，非是一知半行，所能唾出。《智度論》曰：『有菩薩利根心堅，未發心前久來集諸無量福德智慧，是人遇佛聞是大乘法，發阿耨多羅三藐三菩提心，即時行六波羅蜜，入菩薩位，得阿鞞跋致地。所以者何？先集無量福德，利根心堅，從佛聞法故。譬如遠行，或有乘羊而去，或有乘馬而去，或有神通去者。乘羊者久久乃到，乘馬者差速，乘神通者發意頃便到。如是不得言發意聞，云何得到神通相爾？不應生疑。菩薩亦如是，發阿耨多羅三藐三菩提時，即入菩薩位。有菩薩初發意，初雖心好，後雜諸惡，時時生念我求佛道，以諸功德迴向阿耨多羅三藐三菩提，是人久久無量阿僧祇劫，或至或不至，先世福德因緣薄，而復鈍根心不堅固，如乘羊者。有人前世少有福德利根，發心漸漸行六波羅蜜，若三若十，若百阿僧祇劫，得阿耨多羅三藐三菩提，如乘馬者必有所到。第三乘神通者，如上說。』是知：漸修頓證各各不同，菩薩欲取佛位，無驟至者。故先德云：『雖齊佛覺，未逮極果非為究竟。』」是故悟達之士，決當求生淨土，如法修行免致退墮；俟忍力堅固，入世利生，方為究竟佛果故。
答曰：「長者但言三祇本空，時體不可得，非是無時。如人眼耳鼻舌身現在，說六根本無，不是廢却六根言無也。譬如小兒見水中月，心生愛著欲取而不可得；智者教言是可眼見，不可手捉。但破可取，不破可見，諸佛菩薩三世行業亦然，雖一切不可得，而非是無行。且如龍樹、馬鳴二大菩薩，皆是禪門傳衣之祖，豈肯自誑誑他，誤賺後來。當知生死事大，非是一知半行，所能唾出。《智度論》曰：『有菩薩利根心堅，未發心前久來集諸無量福德智慧，是人遇佛聞是大乘法，發阿耨多羅三藐三菩提心，即時行六波羅蜜，入菩薩位，得阿鞞跋致地。所以者何？先集無量福德，利根心堅，從佛聞法故。譬如遠行，或有乘羊而去，或有乘馬而去，或有神通去者。乘羊者久久乃到，乘馬者差速，乘神通者發意頃便到。如是不得言發意聞，云何得到神通相爾？不應生疑。菩薩亦如是，發阿耨多羅三藐三菩提時，即入菩薩位。有菩薩初發意，初雖心好，後雜諸惡，時時生念我求佛道，以諸功德迴向阿耨多羅三藐三菩提，是人久久無量阿僧祇劫，或至或不至，先世福德因緣薄，而復鈍根心不堅固，如乘羊者。有人前世少有福德利根，發心漸漸行六波羅蜜，若三若十，若百阿僧祇劫，得阿耨多羅三藐三菩提，如乘馬者必有所到。第三乘神通者，如上說。』是知：漸修頓證各各不同，菩薩欲取佛位，無驟至者。故先德云：『雖齊佛覺，未逮極果非為究竟。』」是故悟達之士，決當求生淨土，如法修行免致退墮；俟忍力堅固，入世利生，方為究竟佛果故。
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西方合論卷之七(終)
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