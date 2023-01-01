西方合論卷之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方合論卷之四

第四教相門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四教相門

夫一大藏教，如器銜空；空無相體，器有方圓。器盡空除，緣亡教滅。是故隨緣普應，則涅槃真如，一器也；稱智自在，則名相專持，一空也。藥無定方，定方以病。豈謂玉屑珊瑚無上妙藥，概以治四百四病哉！夫病除藥貴，便溺即是醍醐；異證同方，參苓化為酖毒。何況無上醫王，治三乘出世之藥，療人天聲聞凡夫等瘡者哉。故先德約教，或一或多，名相雖別，理趣是同。道人不揣固陋，竊附先哲，分別諸句，用彰一乘；庶使觀者知淨土法門，攝一代時教，毋為儱侗禪宗、輕狂義虎所誑惑云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫一大藏教，如器銜空；空無相體，器有方圓。器盡空除，緣亡教滅。是故隨緣普應，則涅槃真如，一器也；稱智自在，則名相專持，一空也。藥無定方，定方以病。豈謂玉屑珊瑚無上妙藥，概以治四百四病哉！夫病除藥貴，便溺即是醍醐；異證同方，參苓化為酖毒。何況無上醫王，治三乘出世之藥，療人天聲聞凡夫等瘡者哉。故先德約教，或一或多，名相雖別，理趣是同。道人不揣固陋，竊附先哲，分別諸句，用彰一乘；庶使觀者知淨土法門，攝一代時教，毋為儱侗禪宗、輕狂義虎所誑惑云爾。

一、純有教。 二、趨寂教。 三、有餘教(上三教分攝)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、純有教。 二、趨寂教。 三、有餘教(上三教分攝)。

四、無餘教。 五、頓悟教。 六、圓極教(上三教全攝)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、無餘教。 五、頓悟教。 六、圓極教(上三教全攝)。

一、純有教者，為諸凡夫耽著愛染，造諸黑業；如來悲憫，為說地獄苦、餓鬼苦、畜生苦、無福德著我所苦，欲生人天，當修善根。如佛初成道，為提胄說世間因果；五百賈人，同受五戒，先懺悔五逆、十惡、謗法等罪，是為有教。《觀經》修三福中，首言孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業；又《無量壽經》，極言五惡、五痛、五燒之苦，教化群生令持五善，亦攝此義。然是經為求往生遮諸不善，非是忻心人天小果，修持是同，證果即別。如《楞嚴》、《華嚴》諸方等，雖不單說，亦兼帶之，不名純有。《觀經鈔》曰：「圓頓行者，豈違小乘出家之式、三歸眾戒威儀等事？」又曰：「得前前者，不得後後；得後後者，必得前前。何以故？一切諸佛，無不以十善而得度故。」《華嚴經》曰：「十不善業道，是地獄、畜生、餓鬼受生之因。十善業道，是人天乃至有頂處受生之因。又此上品十善業道，以智慧修習，心狹劣故、怖三界故、闕大悲故、從他聞聲而了解故，成聲聞乘。又此上品十善業道，修治清淨，不從他教，自覺悟故；大悲方便，不具足故，悟解甚深因緣法故，成獨覺乘。又此上品十善業道，修治清淨，心廣無量故、具足悲愍故、方便所攝故、發生大願故、不捨眾生故、希求諸佛大智故、淨治菩薩諸地故、淨修一切諸度故，成菩薩廣大行。又此上上十善業道，一切種清淨故，乃至證十力無畏故，一切佛法皆得成就。是故我今等行十善，應令一切具足清淨，乃至菩薩如是積集善根，成就善根、增長善根、思惟善根、繫念善根、分別善根、愛樂善根、修習善根、安住善根，菩薩摩訶薩如是積集諸善根已，以此善根，所得依果，修菩薩行，於念念中，見無量佛，如其所應承事供養。」又云：「雖無所作，而恒住善根。」又云：「雖知諸法無有所依，而說依善法而得出離。」奉勸悟達之士，猛省永嘉豁達之言，早尋白社不請之友。勿輕戒律，天上無作業之佛；勿貪虛名，地下有對證之鬼。蓮邦不遠，請即加鞭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、純有教者，為諸凡夫耽著愛染，造諸黑業；如來悲憫，為說地獄苦、餓鬼苦、畜生苦、無福德著我所苦，欲生人天，當修善根。如佛初成道，為提胄說世間因果；五百賈人，同受五戒，先懺悔五逆、十惡、謗法等罪，是為有教。《觀經》修三福中，首言孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業；又《無量壽經》，極言五惡、五痛、五燒之苦，教化群生令持五善，亦攝此義。然是經為求往生遮諸不善，非是忻心人天小果，修持是同，證果即別。如《楞嚴》、《華嚴》諸方等，雖不單說，亦兼帶之，不名純有。《觀經鈔》曰：「圓頓行者，豈違小乘出家之式、三歸眾戒威儀等事？」又曰：「得前前者，不得後後；得後後者，必得前前。何以故？一切諸佛，無不以十善而得度故。」《華嚴經》曰：「十不善業道，是地獄、畜生、餓鬼受生之因。十善業道，是人天乃至有頂處受生之因。又此上品十善業道，以智慧修習，心狹劣故、怖三界故、闕大悲故、從他聞聲而了解故，成聲聞乘。又此上品十善業道，修治清淨，不從他教，自覺悟故；大悲方便，不具足故，悟解甚深因緣法故，成獨覺乘。又此上品十善業道，修治清淨，心廣無量故、具足悲愍故、方便所攝故、發生大願故、不捨眾生故、希求諸佛大智故、淨治菩薩諸地故、淨修一切諸度故，成菩薩廣大行。又此上上十善業道，一切種清淨故，乃至證十力無畏故，一切佛法皆得成就。是故我今等行十善，應令一切具足清淨，乃至菩薩如是積集善根，成就善根、增長善根、思惟善根、繫念善根、分別善根、愛樂善根、修習善根、安住善根，菩薩摩訶薩如是積集諸善根已，以此善根，所得依果，修菩薩行，於念念中，見無量佛，如其所應承事供養。」又云：「雖無所作，而恒住善根。」又云：「雖知諸法無有所依，而說依善法而得出離。」奉勸悟達之士，猛省永嘉豁達之言，早尋白社不請之友。勿輕戒律，天上無作業之佛；勿貪虛名，地下有對證之鬼。蓮邦不遠，請即加鞭。

二、趨寂教者，即二乘寂滅之教，趨向涅槃，於嚴土利他不生喜樂，是為小乘；與淨土大乘之教正反。今云分攝者，以《無量壽經》及《觀經》中，皆有須陀洹乃至得阿羅漢果故。先德云：「小乘不生，據決定性不生；此中明生，為在此間先發大乘心，熏成種子，退心下地，要由垂終回小向大故生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、趨寂教者，即二乘寂滅之教，趨向涅槃，於嚴土利他不生喜樂，是為小乘；與淨土大乘之教正反。今云分攝者，以《無量壽經》及《觀經》中，皆有須陀洹乃至得阿羅漢果故。先德云：「小乘不生，據決定性不生；此中明生，為在此間先發大乘心，熏成種子，退心下地，要由垂終回小向大故生。」

問曰：「既回心向大，何故至彼，復證小果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「既回心向大，何故至彼，復證小果？」

釋曰：「以退大既久，習小功深，是故彼佛稱習說小，且令證果；又此證小果者，不守小位而住，還起大心進行彌速，或五劫或十劫，得成初地，如是階級，猶是殊勝，是故不同。又云：經中亦有頻婆證阿那含，然非此教正所被機；今從正為韋提希等宣淨土觀，尚非通別，豈是小乘？如迦文出世，亦有聲聞。畢竟大乘是正，以羊鹿等車，非實車故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：「以退大既久，習小功深，是故彼佛稱習說小，且令證果；又此證小果者，不守小位而住，還起大心進行彌速，或五劫或十劫，得成初地，如是階級，猶是殊勝，是故不同。又云：經中亦有頻婆證阿那含，然非此教正所被機；今從正為韋提希等宣淨土觀，尚非通別，豈是小乘？如迦文出世，亦有聲聞。畢竟大乘是正，以羊鹿等車，非實車故。」

三、有餘教者，了二空真理，修習萬行，趣大乘佛果。唯不許闡提、二乘成佛；謂闡提無性、二乘定性，決不可成；未盡大乘真理故，名有餘。此經言：「除五逆不生。」又云：「二乘種不生。」教義似同，二乘上已釋竟。言五逆不生者，以謗法故，以無信心，非是無性，決不可成。故《觀經》中，毀戒眾生臨終惡相見者，聞讚佛功德，地獄猛火化清涼風。乃至五逆十惡，具足十念者，見金蓮華，猶如日輪，一剎那頃，皆得往生。此是自性不思議功德，仗不思議佛力，得顯現故。若不具足佛性，如頑石濁滓，豈能透月？當知念能顯性，如是往生，是性力故。如日能顯空，空非因日。是故一切眾生，皆成佛故，不同始教有餘之教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、有餘教者，了二空真理，修習萬行，趣大乘佛果。唯不許闡提、二乘成佛；謂闡提無性、二乘定性，決不可成；未盡大乘真理故，名有餘。此經言：「除五逆不生。」又云：「二乘種不生。」教義似同，二乘上已釋竟。言五逆不生者，以謗法故，以無信心，非是無性，決不可成。故《觀經》中，毀戒眾生臨終惡相見者，聞讚佛功德，地獄猛火化清涼風。乃至五逆十惡，具足十念者，見金蓮華，猶如日輪，一剎那頃，皆得往生。此是自性不思議功德，仗不思議佛力，得顯現故。若不具足佛性，如頑石濁滓，豈能透月？當知念能顯性，如是往生，是性力故。如日能顯空，空非因日。是故一切眾生，皆成佛故，不同始教有餘之教。

四、無餘教者，一切眾生平等一性，悉當成佛，是為大乘極則之教；唯一自心為教體，故云無餘。今此淨土法門，依正信願等法，究極皆歸一心。故經中言：「一心不亂，即得往生。」又《大本》三輩生彼者，皆云發無上菩提之心。菩提心者，即佛性是。《華嚴經》曰：「菩提心者，猶如種子，能生一切諸佛法故；猶如良田，能長眾生白淨法故；猶如大地，能持一切世間故；猶如淨水，能洗一切煩惱垢故；猶如大風，普于世間無所礙故；猶如盛火，能燒一切諸見薪故。」廣在彼經。當知菩提心是鐵砲中利藥，念佛是藥線，《華嚴》初發心時，便成正覺，即是此義。菩薩五位加行，亦只是藥中引線耳。無量妙行，詎有加一行三昧之外者哉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、無餘教者，一切眾生平等一性，悉當成佛，是為大乘極則之教；唯一自心為教體，故云無餘。今此淨土法門，依正信願等法，究極皆歸一心。故經中言：「一心不亂，即得往生。」又《大本》三輩生彼者，皆云發無上菩提之心。菩提心者，即佛性是。《華嚴經》曰：「菩提心者，猶如種子，能生一切諸佛法故；猶如良田，能長眾生白淨法故；猶如大地，能持一切世間故；猶如淨水，能洗一切煩惱垢故；猶如大風，普于世間無所礙故；猶如盛火，能燒一切諸見薪故。」廣在彼經。當知菩提心是鐵砲中利藥，念佛是藥線，《華嚴》初發心時，便成正覺，即是此義。菩薩五位加行，亦只是藥中引線耳。無量妙行，詎有加一行三昧之外者哉？

五、頓悟教者，《長者論》曰：「但一念不生，即名為佛，不從地位漸次而說，故立為頓教。」如《思益經》得諸法正性者，不從一地至一地。《楞伽經》曰：「十地則為初，初則為八地，乃至無所有何次。」當知頓者即是不歷階級之義。天台《觀經疏》曰：「頓悟漸入，此即頓教，正為韋提希及諸侍女，並是凡夫未證小果，故知是頓，不從漸入。」《鈔》曰：「今經頓者，乃于化法以圓為頓。何故？無生忍位，別在初地，圓在初住；別教凡夫，經無數劫，方至此位；唯有圓教，即生可入。」今就韋提希即身得忍，判為頓者，是圓頓故。又他經說，受菩薩戒，身身相續戒行不缺，經一劫二劫三劫，始至初發心住；如是修行十波羅蜜等無量行願，相續不斷，滿一萬劫，至第六正性住；從是修行增進，始至第七不退住。今此經中，五逆十惡，持名即生，皆得不退，正合頓義。如《觀經》中「是心作佛，是心是佛」等語，皆直指心宗，更無迂迴。且如阿彌一聲，是非俱剗，何等直截，故古人謂之頭則公案。鑊湯波底豈貯寒氷；烈火焰中詎容寸草。達磨復起，不易吾說；更或踟蹰，萬里千年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、頓悟教者，《長者論》曰：「但一念不生，即名為佛，不從地位漸次而說，故立為頓教。」如《思益經》得諸法正性者，不從一地至一地。《楞伽經》曰：「十地則為初，初則為八地，乃至無所有何次。」當知頓者即是不歷階級之義。天台《觀經疏》曰：「頓悟漸入，此即頓教，正為韋提希及諸侍女，並是凡夫未證小果，故知是頓，不從漸入。」《鈔》曰：「今經頓者，乃于化法以圓為頓。何故？無生忍位，別在初地，圓在初住；別教凡夫，經無數劫，方至此位；唯有圓教，即生可入。」今就韋提希即身得忍，判為頓者，是圓頓故。又他經說，受菩薩戒，身身相續戒行不缺，經一劫二劫三劫，始至初發心住；如是修行十波羅蜜等無量行願，相續不斷，滿一萬劫，至第六正性住；從是修行增進，始至第七不退住。今此經中，五逆十惡，持名即生，皆得不退，正合頓義。如《觀經》中「是心作佛，是心是佛」等語，皆直指心宗，更無迂迴。且如阿彌一聲，是非俱剗，何等直截，故古人謂之頭則公案。鑊湯波底豈貯寒氷；烈火焰中詎容寸草。達磨復起，不易吾說；更或踟蹰，萬里千年。

六、圓極教者，慈恩《通贊》曰：「此方先德，總判經論有四宗：一、立性宗；二、破性宗；三、破相宗；四、顯實宗。《涅槃》、《法華》、《華嚴》等，是顯于真實中道義，捨化城而歸寶所，故知《彌陀經》乃第四宗也。又以教准宗，宗有其八：一、我法俱有宗；二、有法無我宗；三、法無去來宗；四、現通假實宗；五、俗妄真實宗；六、諸法但名宗；七、勝義皆空宗；八、應理圓實宗。如《華嚴》及《彌陀經》是第八宗收。」又若真歇了禪師等，以帝網千珠，發明淨土圓融之義，諸書具載。近有老宿，以《華嚴》配此經，謂圓全攝此，此分攝圓，得圓少分，分屬圓故。據經判義，甚有旨趣。但圓極義者，無全無分，如月在川，川川皆有全月，乃至瓶池寸水，亦是全月，無分月故；如風在樹，樹樹皆有全風，乃至片葉莖草，亦是全風，無分風故。若圓中有分者，圓即有段；若分中非全者，圓即不遍，分全雙乖，圓義不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、圓極教者，慈恩《通贊》曰：「此方先德，總判經論有四宗：一、立性宗；二、破性宗；三、破相宗；四、顯實宗。《涅槃》、《法華》、《華嚴》等，是顯于真實中道義，捨化城而歸寶所，故知《彌陀經》乃第四宗也。又以教准宗，宗有其八：一、我法俱有宗；二、有法無我宗；三、法無去來宗；四、現通假實宗；五、俗妄真實宗；六、諸法但名宗；七、勝義皆空宗；八、應理圓實宗。如《華嚴》及《彌陀經》是第八宗收。」又若真歇了禪師等，以帝網千珠，發明淨土圓融之義，諸書具載。近有老宿，以《華嚴》配此經，謂圓全攝此，此分攝圓，得圓少分，分屬圓故。據經判義，甚有旨趣。但圓極義者，無全無分，如月在川，川川皆有全月，乃至瓶池寸水，亦是全月，無分月故；如風在樹，樹樹皆有全風，乃至片葉莖草，亦是全風，無分風故。若圓中有分者，圓即有段；若分中非全者，圓即不遍，分全雙乖，圓義不成。

今約蓮宗圓極，分五種義：一、剎海相含義；二、三世一時義；三、無情作佛義；四、依正無礙義；五、充遍不動義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今約蓮宗圓極，分五種義：一、剎海相含義；二、三世一時義；三、無情作佛義；四、依正無礙義；五、充遍不動義。

一、剎海相含義者，一切諸佛報化國土，互相攝入，全他全此，而無留礙。若計不相入者，此即情見，情見非實。如一室中含一虛空，其中若人、若畜、若鬼、若虫、若几、若瓶、若架之類，皆依虛空建立。虛空屬人時，則諸鬼畜虫几瓶架所依之虛空，一切攝入人中；虛空屬鬼時，則諸人畜虫几瓶架所依之虛空，一切攝入鬼中；虛空屬虫時，諸人鬼畜几瓶架所依之虛空，一切攝入虫中；乃至虛空屬架時，則諸人畜鬼虫几瓶所依之虛空，一切攝入架中。參而不雜，離亦不分，非入非不入。是故經云：「國土光淨遍無與等，徹照無量無數不可思議世界，如明鏡中現其形像。」當知淨方、濁土，交光相入，如千燈一室故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、剎海相含義者，一切諸佛報化國土，互相攝入，全他全此，而無留礙。若計不相入者，此即情見，情見非實。如一室中含一虛空，其中若人、若畜、若鬼、若虫、若几、若瓶、若架之類，皆依虛空建立。虛空屬人時，則諸鬼畜虫几瓶架所依之虛空，一切攝入人中；虛空屬鬼時，則諸人畜虫几瓶架所依之虛空，一切攝入鬼中；虛空屬虫時，諸人鬼畜几瓶架所依之虛空，一切攝入虫中；乃至虛空屬架時，則諸人畜鬼虫几瓶所依之虛空，一切攝入架中。參而不雜，離亦不分，非入非不入。是故經云：「國土光淨遍無與等，徹照無量無數不可思議世界，如明鏡中現其形像。」當知淨方、濁土，交光相入，如千燈一室故。

二、三世一時義者，眾生情見，執有時分，過現未來等事；約實相中，即無時體可得。何以故？若計晦明是時者，晦明則是葉相，如病眼見青，非定相故；若計老少是時者，老少則是幻質，如敝網裹風，非定質故，云何是中而有實義？今約延促相入二義，以明時體：一、促中有延；二、延中有促。一、促中有延者，如人假寐，夢經種種城邑聚落及見故人，悲笑分明，經歷時月；醒而問人：「孰睡幾時？」侍者答言：「數千錢時。」其人自思假寐無幾，云何經歷如許變態？了了記憶，非病非醉，展轉追惟是義，終不可得。二、延中有促者，如人二十忽得顛病，吞刀捉火，或為人言未來事，或對妻子嬉笑如常，及生男女，或忽能文，著種種書，經三十年。遇一異人，呪水與飲，其人如睡忽覺，即以二十為昨日事；家人屈指，為計歲月，出示子女，及種種書。其人自思：「本無歲月，焉有是事？」亦不復記病與不病。以是二喻，進退互觀，畢竟無有三世可得。是故經云：「觀彼久遠，猶若今日，經須臾間，歷事諸佛遍十方界。」是謂三世無間。三世無間者，時體不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、三世一時義者，眾生情見，執有時分，過現未來等事；約實相中，即無時體可得。何以故？若計晦明是時者，晦明則是葉相，如病眼見青，非定相故；若計老少是時者，老少則是幻質，如敝網裹風，非定質故，云何是中而有實義？今約延促相入二義，以明時體：一、促中有延；二、延中有促。一、促中有延者，如人假寐，夢經種種城邑聚落及見故人，悲笑分明，經歷時月；醒而問人：「孰睡幾時？」侍者答言：「數千錢時。」其人自思假寐無幾，云何經歷如許變態？了了記憶，非病非醉，展轉追惟是義，終不可得。二、延中有促者，如人二十忽得顛病，吞刀捉火，或為人言未來事，或對妻子嬉笑如常，及生男女，或忽能文，著種種書，經三十年。遇一異人，呪水與飲，其人如睡忽覺，即以二十為昨日事；家人屈指，為計歲月，出示子女，及種種書。其人自思：「本無歲月，焉有是事？」亦不復記病與不病。以是二喻，進退互觀，畢竟無有三世可得。是故經云：「觀彼久遠，猶若今日，經須臾間，歷事諸佛遍十方界。」是謂三世無間。三世無間者，時體不可得故。

三、無情作佛義者，權教中言，有情有佛性，無情無佛性，一切草木器界，不能成道及轉法輪。此是執情強計，屬意即有，屬物即無，不了諸法皆住法位。何以故？意是色故，是空根故，是往古來今故，是無情故，一無一切無故；青黃是意故，風鳴谷响是意故，草木瓦礫是意故，是有情故，一有一切有故。故知情之為情，亦可說自，亦可說物，不應說言誰無誰有。如一夫妻，共生一子，不應說言誰生誰不生。夫髮毛介齒，亦是無情，與我俱佛耶？抑與我不俱佛耶？夢中見山見水見木見石，亦是無情，是情想攝耶？抑非情想攝耶？當知，是中尚無是我非我，云何更計有情無情。是故經中道場寶樹，能淨諸根，風枝水响，咸宣妙法，無一物非佛身，無一物不轉法輪，豈是情見妄知所能計度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、無情作佛義者，權教中言，有情有佛性，無情無佛性，一切草木器界，不能成道及轉法輪。此是執情強計，屬意即有，屬物即無，不了諸法皆住法位。何以故？意是色故，是空根故，是往古來今故，是無情故，一無一切無故；青黃是意故，風鳴谷响是意故，草木瓦礫是意故，是有情故，一有一切有故。故知情之為情，亦可說自，亦可說物，不應說言誰無誰有。如一夫妻，共生一子，不應說言誰生誰不生。夫髮毛介齒，亦是無情，與我俱佛耶？抑與我不俱佛耶？夢中見山見水見木見石，亦是無情，是情想攝耶？抑非情想攝耶？當知，是中尚無是我非我，云何更計有情無情。是故經中道場寶樹，能淨諸根，風枝水响，咸宣妙法，無一物非佛身，無一物不轉法輪，豈是情見妄知所能計度。

四、依正無礙義者，依是器界，正是身根。若約凡情，即橫計有依有正，是義非實。何以故？若言虛空是依者，如人張口，則虛空入，乃至毛孔、骨節、心腹之內，皆有虛空。是依耶？是正耶？若言地水火風是依者，如人涎液，入器為水，髮焦為土，兩手相觸成火，噓氣為風。是依耶？是正耶？是故經中：「無量寶華，一一華中，出三十六億那由他百千光明，一一光明出三十六億那由他百千佛，普為十方說一切法。」以佛力故，現有寶華；以寶華故，復現諸佛。是故當知，盡一剎是佛身，剎剎皆然；無一身非佛剎，身身皆然。非是佛神力變現，唯一真法界智為依正故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、依正無礙義者，依是器界，正是身根。若約凡情，即橫計有依有正，是義非實。何以故？若言虛空是依者，如人張口，則虛空入，乃至毛孔、骨節、心腹之內，皆有虛空。是依耶？是正耶？若言地水火風是依者，如人涎液，入器為水，髮焦為土，兩手相觸成火，噓氣為風。是依耶？是正耶？是故經中：「無量寶華，一一華中，出三十六億那由他百千光明，一一光明出三十六億那由他百千佛，普為十方說一切法。」以佛力故，現有寶華；以寶華故，復現諸佛。是故當知，盡一剎是佛身，剎剎皆然；無一身非佛剎，身身皆然。非是佛神力變現，唯一真法界智為依正故。

五、充遍不動義者，眾生妄計佛身即有去來，而實佛身無去無來，亦無不去不來。辟如鳥飛空中，一日千里，空非隨鳥，鳥不離空，是故經言：「阿彌陀佛，常在西方。」又言：「至一切行人之所。」如《涅槃經》佛言：「善男子！波羅奈城有優婆夷，已于過去無量光佛種諸善根。是優婆夷夏九十日，請命眾僧，奉施醫藥。是時眾中有一比丘，身嬰重病，良醫診之，當須肉藥，若不得肉，病將不全。時優婆夷，尋自取刀，割其髀肉，切以為𦞦，送病比丘。比丘服已，病即得差。是優婆夷患瘡苦惱，不能堪忍，即發聲言：『南無佛陀！南無佛陀！』我于爾時，在舍衛城，聞其音聲，於是女人起大慈心，是女尋見我持良藥塗其瘡上，還合如本。我即為其說種種法，聞法歡喜，發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我于爾時，實不往至波羅柰城，持藥塗是優婆夷瘡，當知皆是慈善根力，令彼女人見如是事。復次善男子！調達惡人，貪不知足，多服酥故，頭痛腹滿，受大苦惱，發如是言：『南無佛陀！南無佛陀！』我時住在優禪尼城，聞其音聲即生慈心；爾時調達，尋便見我往至其所，手摩鹽湯，而令服之，望已平復。善男子，我實不往調達所，摩其頭腹，授湯令服，當知皆是慈善根力，令調達見如是事。復次善男子！憍薩羅國有五百賊，群黨抄掠，波斯匿王遣兵伺捕，得已挑目，逐著黑闇叢林之下，受大苦惱，各作是言：『南無佛陀！南無佛陀！』啼哭號喚。我時住在祇桓精舍，聞其音聲即生慈心；時有涼風，吹香山中種種香藥，滿其眼眶，尋還得眼，如本不異。諸賊開眼，即見如來住立其前而為說法，賊聞法已，發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我于爾時，實不作風吹香山中種種香藥，住其人前而為說法，當知皆是慈善根力，令彼群賊見如是事。」如上之法，豈容思議？總之皆是一真法界，不得言是自心感見，亦不得言心佛和合，以佛地中離自、離他、離和合故，是故入此門者，莫同凡夫情見分別計度。如清涼云：「阿彌陀佛，即本師盧舍那，猶屬情量。何以故？十方世界，惟一智境無別佛故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、充遍不動義者，眾生妄計佛身即有去來，而實佛身無去無來，亦無不去不來。辟如鳥飛空中，一日千里，空非隨鳥，鳥不離空，是故經言：「阿彌陀佛，常在西方。」又言：「至一切行人之所。」如《涅槃經》佛言：「善男子！波羅奈城有優婆夷，已于過去無量光佛種諸善根。是優婆夷夏九十日，請命眾僧，奉施醫藥。是時眾中有一比丘，身嬰重病，良醫診之，當須肉藥，若不得肉，病將不全。時優婆夷，尋自取刀，割其髀肉，切以為𦞦，送病比丘。比丘服已，病即得差。是優婆夷患瘡苦惱，不能堪忍，即發聲言：『南無佛陀！南無佛陀！』我于爾時，在舍衛城，聞其音聲，於是女人起大慈心，是女尋見我持良藥塗其瘡上，還合如本。我即為其說種種法，聞法歡喜，發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我于爾時，實不往至波羅柰城，持藥塗是優婆夷瘡，當知皆是慈善根力，令彼女人見如是事。復次善男子！調達惡人，貪不知足，多服酥故，頭痛腹滿，受大苦惱，發如是言：『南無佛陀！南無佛陀！』我時住在優禪尼城，聞其音聲即生慈心；爾時調達，尋便見我往至其所，手摩鹽湯，而令服之，望已平復。善男子，我實不往調達所，摩其頭腹，授湯令服，當知皆是慈善根力，令調達見如是事。復次善男子！憍薩羅國有五百賊，群黨抄掠，波斯匿王遣兵伺捕，得已挑目，逐著黑闇叢林之下，受大苦惱，各作是言：『南無佛陀！南無佛陀！』啼哭號喚。我時住在祇桓精舍，聞其音聲即生慈心；時有涼風，吹香山中種種香藥，滿其眼眶，尋還得眼，如本不異。諸賊開眼，即見如來住立其前而為說法，賊聞法已，發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我于爾時，實不作風吹香山中種種香藥，住其人前而為說法，當知皆是慈善根力，令彼群賊見如是事。」如上之法，豈容思議？總之皆是一真法界，不得言是自心感見，亦不得言心佛和合，以佛地中離自、離他、離和合故，是故入此門者，莫同凡夫情見分別計度。如清涼云：「阿彌陀佛，即本師盧舍那，猶屬情量。何以故？十方世界，惟一智境無別佛故。」

(問：「論中所引《涅槃經》言慈善根力，或者如來法性，無人我遠邇；眾生受苦，皆如來性中境相耶？」) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (問：「論中所引《涅槃經》言慈善根力，或者如來法性，無人我遠邇；眾生受苦，皆如來性中境相耶？」)

(答：「此止說得正因佛性。然論正因，寧獨如來？雖眾生之性亦爾。但眾生為業所障，於他人受苦，縱親詣彼所，尚不克救，況不往而獲免耶？教中言八地以上菩薩，一呼其名即蒙利益，以分別業盡，法爾如然。故杜順和尚，一履懸門，十年無人竊去，自云：『多生不作盜業，故得如是報。』宋人有鄒槖陀者，人一見其面，輒得禍。近時有其妃子貧甚，凡手所觸物尋即廢去，不能自存。此非多生業力之故與！佛善根力，合得如是報，無足怪者。」) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (答：「此止說得正因佛性。然論正因，寧獨如來？雖眾生之性亦爾。但眾生為業所障，於他人受苦，縱親詣彼所，尚不克救，況不往而獲免耶？教中言八地以上菩薩，一呼其名即蒙利益，以分別業盡，法爾如然。故杜順和尚，一履懸門，十年無人竊去，自云：『多生不作盜業，故得如是報。』宋人有鄒槖陀者，人一見其面，輒得禍。近時有其妃子貧甚，凡手所觸物尋即廢去，不能自存。此非多生業力之故與！佛善根力，合得如是報，無足怪者。」)