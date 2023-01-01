重刻西方合論序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重刻西方合論序

儒以三綱五常，奠乾坤而正人類；至於截生死逆流，出三界火宅，必資佛教。十方三世佛，而阿彌陀為第一也；諸佛各有所攝受之淨土，而西方極樂世界為第一也。念佛求生淨土，功行觀門無窮；而執持名號，一心不亂為第一也。古今聖賢，讚淨土教念佛，如天台《十疑論》、永明《萬善同歸》、天如《或問》、龍舒《淨土文》，諸書已詳；而義類散見，卷帙分函，至大明雲棲大師《彌陀疏鈔》，為集大成。又有楚公安袁石公先生諱宏道者，所著《西方合論》，會通異同，決釋疑滯，闡發玄奧，直指趣歸。佛經而祖緯之，兄舉而弟揚之，誠儒家之無著、天親，論部之馬鳴、龍樹。可謂：現宰官居士身，而弘同居同事攝矣。念佛至此，方為圓教；淨土得此，方稱惟心。達理之士，宜人手一編，日披數次。顧《疏鈔》已盛行于世，而《合論》或罕識其文。今末法式微，劫運方起，娑婆四眾，速宜願生，而不無宗教之岐路、禪淨之疑情，使蓮花忽開忽謝、淨域若近若遠，此阿彌陀佛所為悲切以急需，而假廣長舌相于袁氏之書以疾呼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 儒以三綱五常，奠乾坤而正人類；至於截生死逆流，出三界火宅，必資佛教。十方三世佛，而阿彌陀為第一也；諸佛各有所攝受之淨土，而西方極樂世界為第一也。念佛求生淨土，功行觀門無窮；而執持名號，一心不亂為第一也。古今聖賢，讚淨土教念佛，如天台《十疑論》、永明《萬善同歸》、天如《或問》、龍舒《淨土文》，諸書已詳；而義類散見，卷帙分函，至大明雲棲大師《彌陀疏鈔》，為集大成。又有楚公安袁石公先生諱宏道者，所著《西方合論》，會通異同，決釋疑滯，闡發玄奧，直指趣歸。佛經而祖緯之，兄舉而弟揚之，誠儒家之無著、天親，論部之馬鳴、龍樹。可謂：現宰官居士身，而弘同居同事攝矣。念佛至此，方為圓教；淨土得此，方稱惟心。達理之士，宜人手一編，日披數次。顧《疏鈔》已盛行于世，而《合論》或罕識其文。今末法式微，劫運方起，娑婆四眾，速宜願生，而不無宗教之岐路、禪淨之疑情，使蓮花忽開忽謝、淨域若近若遠，此阿彌陀佛所為悲切以急需，而假廣長舌相于袁氏之書以疾呼也。

之夔夙承佛恩，蹇滯濁界，歸命斯道，思廣是書，而艱於力。有居士道友甘爾翼字右民，與其仲氏甡字左民者，同志淨業，適見《合論》，大慊本心，歡喜讚嘆，遂捐資授梓，偕眾成之，俾袁氏之水月重朗，而蓮池之華果普周。人人念佛見佛者，繇乎獲覩是書；人人得力是書者，繇乎重新斯刻。多一人生淨土，宛轉作我導師；早一日證無生，長遠續佛慧命。凡忠臣孝子、義夫節婦，及蜎飛蠕動，皆樂邦之伴侶；凡參禪誦呪、持戒修福，與治生雜務，皆往生之資糧。凡勸念一聲、靜閱一刻、演說一字、流通一處，皆功德壽命之無量。事理真寔，不誑不妄；生佛平等，非易非難。淨土在我目前，大願當人一念。吁蔑以加矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之夔夙承佛恩，蹇滯濁界，歸命斯道，思廣是書，而艱於力。有居士道友甘爾翼字右民，與其仲氏甡字左民者，同志淨業，適見《合論》，大慊本心，歡喜讚嘆，遂捐資授梓，偕眾成之，俾袁氏之水月重朗，而蓮池之華果普周。人人念佛見佛者，繇乎獲覩是書；人人得力是書者，繇乎重新斯刻。多一人生淨土，宛轉作我導師；早一日證無生，長遠續佛慧命。凡忠臣孝子、義夫節婦，及蜎飛蠕動，皆樂邦之伴侶；凡參禪誦呪、持戒修福，與治生雜務，皆往生之資糧。凡勸念一聲、靜閱一刻、演說一字、流通一處，皆功德壽命之無量。事理真寔，不誑不妄；生佛平等，非易非難。淨土在我目前，大願當人一念。吁蔑以加矣！

彊梧大𭰲獻中秋望，菩薩戒弟子閩中周之夔稽首書。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彊梧大𭰲獻中秋望，菩薩戒弟子閩中周之夔稽首書。

枕江亭主人 甘爾翼謹識 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 枕江亭主人 甘爾翼謹識

袁氏一門，向心淨土，紀夢其驗也。余讀《中郎先生集》至家報，每合掌贊誦。其書云：「聞大人及一家眷屬，俱歸心白業，此人間第一希有事；專持名字，有甚麼難？而人自生疑阻。蓋此等大富貴，天自不肯輕易與人也，又必堅行善法，以利濟忍耐，破人我慳貪等相，為作聖作佛吃緊事，皆今日銖錙必較者之良藥。先生所為，夢中獨以勤行方便，憐憫一切，叮嚀不置也。」讀是編而不慨然省發，豈人情也哉？適周章甫先生，指示念佛路徑，袁子《合論》盡乏，并授紀夢以為《合論》之勝，余迺得取是書以觀，而余弟甡與豚子佑，病中聞其說，皆起信念，遂付重梓，用相勸勉。因以告于 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 袁氏一門，向心淨土，紀夢其驗也。余讀《中郎先生集》至家報，每合掌贊誦。其書云：「聞大人及一家眷屬，俱歸心白業，此人間第一希有事；專持名字，有甚麼難？而人自生疑阻。蓋此等大富貴，天自不肯輕易與人也，又必堅行善法，以利濟忍耐，破人我慳貪等相，為作聖作佛吃緊事，皆今日銖錙必較者之良藥。先生所為，夢中獨以勤行方便，憐憫一切，叮嚀不置也。」讀是編而不慨然省發，豈人情也哉？適周章甫先生，指示念佛路徑，袁子《合論》盡乏，并授紀夢以為《合論》之勝，余迺得取是書以觀，而余弟甡與豚子佑，病中聞其說，皆起信念，遂付重梓，用相勸勉。因以告于

智慧長者，若以余為寒而暄者之獻日，良愧！良愧！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧長者，若以余為寒而暄者之獻日，良愧！良愧！

西方合論敘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方合論敘

香光子避囂山剎，修習淨業。有一禪人，濶視高步，過舍而譚。見案上有石頭居士新撰《淨土合論》，閱未終篇，抗聲言曰：「若論此之法門，原用接引中下之根。何者？中下根人智慧輕微、業力深量，以憶佛念佛，獲生淨土，如頑石附舟，可以到岸，誠宜念佛。至於吾輩，洞了本源，此心即是佛，更于何處覓佛？此心即是土，更于何處見土？于實際理中，覓生佛、去來、生死三世之相，無一毛頭可得，纔說成佛，已是剩語，何得更有分淨分穢、捨此生彼之事？若於此處悟得，是自在閒人，即淫怒痴皆是阿彌平等道場，如如不動。何乃舍却已佛，拜彼金銅？且謂悟與未悟，皆宜修習，無事生事，吾所不曉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香光子避囂山剎，修習淨業。有一禪人，濶視高步，過舍而譚。見案上有石頭居士新撰《淨土合論》，閱未終篇，抗聲言曰：「若論此之法門，原用接引中下之根。何者？中下根人智慧輕微、業力深量，以憶佛念佛，獲生淨土，如頑石附舟，可以到岸，誠宜念佛。至於吾輩，洞了本源，此心即是佛，更于何處覓佛？此心即是土，更于何處見土？于實際理中，覓生佛、去來、生死三世之相，無一毛頭可得，纔說成佛，已是剩語，何得更有分淨分穢、捨此生彼之事？若於此處悟得，是自在閒人，即淫怒痴皆是阿彌平等道場，如如不動。何乃舍却已佛，拜彼金銅？且謂悟與未悟，皆宜修習，無事生事，吾所不曉。」

香光子聞而太息曰：「若汝所言，止圖口角圓滑，不知一舉足將墜于火坑也。生死無常，轉盻即至，如何熟記宗門見成相似之語，以為究竟？都云：『我已成佛，不必念佛。』若約理而言，世間一蚤一虱，皆具有如來清淨覺體，無二無別。乃至諸佛成等正覺，證大涅槃，本體未嘗增得一分；眾生墮三塗，趨生死海，本體未嘗減却一分。如如之體，常自不動；生死涅槃，等是妄見；亦無如來，亦無眾生。於此證入，亦無能證之人，亦無所證之法，泯絕心量，超越情有；大地無寸土，佛之一字，向何處安著？至於進修法門，於無修證中修證，於無等級中等級，千差萬別。雖位至等覺，尚不知如來舉足下足之處。從上祖師，所以呵佛斥教，一切皆遮者，止因人心執滯教相，隨語生解，不悟言外之本體，漫執語中之方便；一向說心說性、說空說幻、說頓說漸、說因說果，千經萬論無不通曉；及問渠本命元辰，便將經論見成語言抵對，除却見成語言，依舊茫然無措，所謂數他家寶，已無分文。其或有真實修行之人，不見佛性，辛苦行持，如盲無導，止獲人天之果，不生如來之家。於是諸祖知其流弊，遂用毒手，剗其語言、塞其解路、拶其情識，令其苦參密究，逆生滅流，生滅情盡，取捨念空，始識得親生父母、歷劫寶藏。却來看經看教，一一如道家中事；然後如說進修，以佛知見，淨治餘習。拜空花之如來，修水月之梵行，登陽焰之階級，度谷響之眾生，不取寂證，是謂佛種。正如杲日當空行大王路，不同長夜趨走攀荊墮棘，豈謂一悟之後即同極果，如供奉問岑大虫：『果上涅槃，天下善知識證否？』岑曰：『未證。』奉曰：『何以未證？』岑曰：『功未齋於諸聖。』奉曰：『若爾，何得名為善知識？』岑曰：『明見佛性，亦得名為善知識也。』弘辨禪師曰：『頓明自性，與佛同儔。然有無始染習，故假對治，令順性起用，如人喫飯不一口便飽。』溈山曰：『初心從緣，頓悟自理，猶有無始曠劫習氣未能頓淨，須教渠淨除現業流識，即修也。不可別有法，教渠修行趣向。』若論諸祖師為人之處，壁立萬仞，大火聚中，觸之即爛；刀鎗林裡，動著便燒；未曾開口，已隔千里萬里，至機緣之外，平實商量，未甞盡絕階級，盡遮修行。《傳燈錄》中分明詳悉。大慧中峰，言教尤為緊切，血誠勸勉，惟恐空解著人，墮落魔事。何曾言一悟之後，不假修行，頓同兩足之尊，盡滿涅槃之果？後世不識教意，不達祖機，乃取喝佛罵祖破膽險句，以為行持。昔之人為經論所障，猶是雜食米麥，不能運化；後之人飽記禪宗語句，排因撥果，越分過頭，是日取大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香光子聞而太息曰：「若汝所言，止圖口角圓滑，不知一舉足將墜于火坑也。生死無常，轉盻即至，如何熟記宗門見成相似之語，以為究竟？都云：『我已成佛，不必念佛。』若約理而言，世間一蚤一虱，皆具有如來清淨覺體，無二無別。乃至諸佛成等正覺，證大涅槃，本體未嘗增得一分；眾生墮三塗，趨生死海，本體未嘗減却一分。如如之體，常自不動；生死涅槃，等是妄見；亦無如來，亦無眾生。於此證入，亦無能證之人，亦無所證之法，泯絕心量，超越情有；大地無寸土，佛之一字，向何處安著？至於進修法門，於無修證中修證，於無等級中等級，千差萬別。雖位至等覺，尚不知如來舉足下足之處。從上祖師，所以呵佛斥教，一切皆遮者，止因人心執滯教相，隨語生解，不悟言外之本體，漫執語中之方便；一向說心說性、說空說幻、說頓說漸、說因說果，千經萬論無不通曉；及問渠本命元辰，便將經論見成語言抵對，除却見成語言，依舊茫然無措，所謂數他家寶，已無分文。其或有真實修行之人，不見佛性，辛苦行持，如盲無導，止獲人天之果，不生如來之家。於是諸祖知其流弊，遂用毒手，剗其語言、塞其解路、拶其情識，令其苦參密究，逆生滅流，生滅情盡，取捨念空，始識得親生父母、歷劫寶藏。却來看經看教，一一如道家中事；然後如說進修，以佛知見，淨治餘習。拜空花之如來，修水月之梵行，登陽焰之階級，度谷響之眾生，不取寂證，是謂佛種。正如杲日當空行大王路，不同長夜趨走攀荊墮棘，豈謂一悟之後即同極果，如供奉問岑大虫：『果上涅槃，天下善知識證否？』岑曰：『未證。』奉曰：『何以未證？』岑曰：『功未齋於諸聖。』奉曰：『若爾，何得名為善知識？』岑曰：『明見佛性，亦得名為善知識也。』弘辨禪師曰：『頓明自性，與佛同儔。然有無始染習，故假對治，令順性起用，如人喫飯不一口便飽。』溈山曰：『初心從緣，頓悟自理，猶有無始曠劫習氣未能頓淨，須教渠淨除現業流識，即修也。不可別有法，教渠修行趣向。』若論諸祖師為人之處，壁立萬仞，大火聚中，觸之即爛；刀鎗林裡，動著便燒；未曾開口，已隔千里萬里，至機緣之外，平實商量，未甞盡絕階級，盡遮修行。《傳燈錄》中分明詳悉。大慧中峰，言教尤為緊切，血誠勸勉，惟恐空解著人，墮落魔事。何曾言一悟之後，不假修行，頓同兩足之尊，盡滿涅槃之果？後世不識教意，不達祖機，乃取喝佛罵祖破膽險句，以為行持。昔之人為經論所障，猶是雜食米麥，不能運化；後之人飽記禪宗語句，排因撥果，越分過頭，是日取大

黃巴豆，以為茶飯也。自誤誤人，弊豈有極？是以纔入此門，便輕十方如來，莫不自云：『無佛可成，無行可修。』見人念佛，則曰：『自性是佛。』見人修淨土，則曰：『即心是淨。』言參禪則尊之九天之上，言念佛則蹂之九地之下。全不思參禪念佛，總之為了生死，同是出苦海之橋梁，越界有之寶筏，事同一家，何勝何劣？參門之中，所悟亦有淺深；念佛之眾，所修亦有高下，如何執定參者即是上根，念者便為中下？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃巴豆，以為茶飯也。自誤誤人，弊豈有極？是以纔入此門，便輕十方如來，莫不自云：『無佛可成，無行可修。』見人念佛，則曰：『自性是佛。』見人修淨土，則曰：『即心是淨。』言參禪則尊之九天之上，言念佛則蹂之九地之下。全不思參禪念佛，總之為了生死，同是出苦海之橋梁，越界有之寶筏，事同一家，何勝何劣？參門之中，所悟亦有淺深；念佛之眾，所修亦有高下，如何執定參者即是上根，念者便為中下？

「自達摩西來，立此宗門，已云二百年後，明道者多，行道者少；說理者多，通理者少。今《傳燈錄》中，如麻似粟，同云人悟，其實逈別。至如般若緣深，靈根夙植；伽陵破邪，香象截流；或見根宗於片言，或顯威用於一喝，一聞千悟，得大總持；或有懷出世之心，具丈夫之志，舍彼塵情，究此大事，不怙小解，惟求實知，臥薪甞膽，飲氷吞檗，如此三十年、四十年後，或遇明師，痛與針劄，偷心死盡，心華始開。此後又須潛行密修，銷融餘習，法見尚捨，何況非法。若趙州除粥飯是雜用心；湧泉四十年，尚有走作；香林四十年，打成一片，兢兢業業，如護頭目，直至烟銷灰滅，自然一念不生業不能繫，生死之際隨意自在。詰其所證，恐亦未能超於上品上生之上。何以明之？龍樹菩薩，宗門之鼻祖也，得大智慧、具大辯才，住持佛法，故世尊數百年前，於楞伽會上遙為授記，然亦不過曰證初歡喜地，往生安樂國而已。而《觀經》中上品上生，生於彼間，一剎那頃亦證初地。今宗門諸大祖師，縱使見離蓋纏，語出窩臼，豈能即過龍樹？龍樹已悟無生無相之義，已具不墮階級之見，而生於安養，與上品上生所證之果正等，則禪門諸人所證，豈能獨過？良以上品上生，解第一義，還同禪門之悟；深信因果，還同禪門之修，止是念佛往生別耳。然吾以為禪門悟修之士，既不能取無餘涅槃同於如來，又不肯取有餘涅槃同於二乘，必入普賢行願之海。若不捨一身受一身，濟度眾生，則當從一剎至一剎，供養諸佛；既見諸佛，還同往生。究竟與上品上生，止在雁行伯仲之間，何以高視祖師，輕言淨侶？其或悟門已入，休歇太早，智不入微，道難勝習，一念不盡，即是生死之根，業風所牽，復入胞胎。如五祖戒出為東坡、青草堂再作魯公。隔陰之後，隨緣流轉，道有消而無長，業有加而無減。縱般若緣深不落三塗，而出房入房，亦太辛苦！還視中下往生之眾，已天地不足喻其否泰矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自達摩西來，立此宗門，已云二百年後，明道者多，行道者少；說理者多，通理者少。今《傳燈錄》中，如麻似粟，同云人悟，其實逈別。至如般若緣深，靈根夙植；伽陵破邪，香象截流；或見根宗於片言，或顯威用於一喝，一聞千悟，得大總持；或有懷出世之心，具丈夫之志，舍彼塵情，究此大事，不怙小解，惟求實知，臥薪甞膽，飲氷吞檗，如此三十年、四十年後，或遇明師，痛與針劄，偷心死盡，心華始開。此後又須潛行密修，銷融餘習，法見尚捨，何況非法。若趙州除粥飯是雜用心；湧泉四十年，尚有走作；香林四十年，打成一片，兢兢業業，如護頭目，直至烟銷灰滅，自然一念不生業不能繫，生死之際隨意自在。詰其所證，恐亦未能超於上品上生之上。何以明之？龍樹菩薩，宗門之鼻祖也，得大智慧、具大辯才，住持佛法，故世尊數百年前，於楞伽會上遙為授記，然亦不過曰證初歡喜地，往生安樂國而已。而《觀經》中上品上生，生於彼間，一剎那頃亦證初地。今宗門諸大祖師，縱使見離蓋纏，語出窩臼，豈能即過龍樹？龍樹已悟無生無相之義，已具不墮階級之見，而生於安養，與上品上生所證之果正等，則禪門諸人所證，豈能獨過？良以上品上生，解第一義，還同禪門之悟；深信因果，還同禪門之修，止是念佛往生別耳。然吾以為禪門悟修之士，既不能取無餘涅槃同於如來，又不肯取有餘涅槃同於二乘，必入普賢行願之海。若不捨一身受一身，濟度眾生，則當從一剎至一剎，供養諸佛；既見諸佛，還同往生。究竟與上品上生，止在雁行伯仲之間，何以高視祖師，輕言淨侶？其或悟門已入，休歇太早，智不入微，道難勝習，一念不盡，即是生死之根，業風所牽，復入胞胎。如五祖戒出為東坡、青草堂再作魯公。隔陰之後，隨緣流轉，道有消而無長，業有加而無減。縱般若緣深不落三塗，而出房入房，亦太辛苦！還視中下往生之眾，已天地不足喻其否泰矣！

「況後世宗風日衰，人之根器亦日以劣，發心既多不真，功夫又不純一；偶於佛祖機鋒，知識語言，或悟得本來成佛處，當下即是處，意識行不到，語言說不及處，一切不可得，即不可得亦不可得處，將古人語句和會無不相似。既得此相似之解，即云：『馳求已歇，我是無事道人。』識得煩惱如幻，則恣情以肆煩惱；識得修行本空，輒任意以壞修行；謂檀本空也，反舍檀而取慳；謂忍本空也，反聽隨而寘忍；言戒則曰：『本無持犯，何必重持輕犯？』言禪則曰：『本無定亂，何必舍亂取定？』聽情順意，踏有譚空；既云法尚應捨，何為復取非法？既云真亦不求，胡為舍之求妄？既云修觀習定，皆屬有為之迹，何獨貪名求利，偏合無為之道？愛憎毀譽之火，纔觸之而即高；生老病死之風，微吹之而已動。爭人爭我，說是說非，甚至以火性為氣魄、以我慢為承當、以譎詐為機用、以誑語為方便、以放恣為遊戲、以穢言為解粘，讚歎破律無行之人，侮弄繩趨尺步之士。偏顯理路，故窮玄極妙，莫之踪跡；盡剗行門，故縱意任心，無復規矩。口言往生是小乘法，令人修習，已乃晏然。或至經年不拜一佛、經年不禮一懺、經年不轉一經，反看世間不必有之書，行道人不宜行之事。使後生小子，專逞聰明，惟尋見解，纔有所知，即為一超直入，更復何事？輕狂傲慢，貢高恣睢；口無擇言，身無擇行。父既報讐，子遂行劫；寫烏成馬，展轉差謬。不念世間情欲無涯，隄之尚溢，如何日以圓滑之語，大破因果之門，決其防藩，導以必流。自誤誤人，安免淪墜！若不為魔所攝，定當永隔三途，刀山劍樹，報其前因；披毛戴角，酬還宿債。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「況後世宗風日衰，人之根器亦日以劣，發心既多不真，功夫又不純一；偶於佛祖機鋒，知識語言，或悟得本來成佛處，當下即是處，意識行不到，語言說不及處，一切不可得，即不可得亦不可得處，將古人語句和會無不相似。既得此相似之解，即云：『馳求已歇，我是無事道人。』識得煩惱如幻，則恣情以肆煩惱；識得修行本空，輒任意以壞修行；謂檀本空也，反舍檀而取慳；謂忍本空也，反聽隨而寘忍；言戒則曰：『本無持犯，何必重持輕犯？』言禪則曰：『本無定亂，何必舍亂取定？』聽情順意，踏有譚空；既云法尚應捨，何為復取非法？既云真亦不求，胡為舍之求妄？既云修觀習定，皆屬有為之迹，何獨貪名求利，偏合無為之道？愛憎毀譽之火，纔觸之而即高；生老病死之風，微吹之而已動。爭人爭我，說是說非，甚至以火性為氣魄、以我慢為承當、以譎詐為機用、以誑語為方便、以放恣為遊戲、以穢言為解粘，讚歎破律無行之人，侮弄繩趨尺步之士。偏顯理路，故窮玄極妙，莫之踪跡；盡剗行門，故縱意任心，無復規矩。口言往生是小乘法，令人修習，已乃晏然。或至經年不拜一佛、經年不禮一懺、經年不轉一經，反看世間不必有之書，行道人不宜行之事。使後生小子，專逞聰明，惟尋見解，纔有所知，即為一超直入，更復何事？輕狂傲慢，貢高恣睢；口無擇言，身無擇行。父既報讐，子遂行劫；寫烏成馬，展轉差謬。不念世間情欲無涯，隄之尚溢，如何日以圓滑之語，大破因果之門，決其防藩，導以必流。自誤誤人，安免淪墜！若不為魔所攝，定當永隔三途，刀山劍樹，報其前因；披毛戴角，酬還宿債。

「莫云：『我是悟達之人，業不能繫。』夫謂業不能繫，非謂有而不有，正以無而自無。生既隨境即動，死安得不隨業受生？眼前一念嗔相，即是怪蟒之形；眼前一念貪相，即是餓鬼之種。無形之因念甚小，有形之果報甚大。一念之微，識田持之，歷千萬劫終不遺失。如一比丘，以智慧故，身有光明；以妄語故，口流蛆虫。一言之微，得此惡果，雖有智慧，終不能消。況今無明煩惱，熾然不斷，欲以相似見解，消其惡業，冀出三塗，無有是處！嚮使此等，不得少以為足，常如說以修行，終不自言我已悟了即心是佛，豈可復同中下念佛求生，了達生本無生，不妨熾然求生，即心是土，蓮邦不屬心外，不釋禮拜、不舍念誦，智力行力，雙轂並進，方當踞上品之蓮臺，坐空中之寶閣，朝飯香積，久遊滿月。回視胎生之品，彳于寶地，不聞法語、不見法身，象馬難群，鷄鳳非類，何況人天小果，甕中蚊虻者哉！而乃空腹高心，著空破有。卒以偏執之妄解，攖非常之果報；不與阿彌作子，却為閻羅之囚；不與淨眾為朋，却與阿旁為伍；棄寶林而行劍樹，舍梵音而聽叫號。究其所受，尚不能與世間無知無見之人，行少善事、作少功德，生於人天者等。毫𩬊有差，天地懸隔，可不哀歟？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「莫云：『我是悟達之人，業不能繫。』夫謂業不能繫，非謂有而不有，正以無而自無。生既隨境即動，死安得不隨業受生？眼前一念嗔相，即是怪蟒之形；眼前一念貪相，即是餓鬼之種。無形之因念甚小，有形之果報甚大。一念之微，識田持之，歷千萬劫終不遺失。如一比丘，以智慧故，身有光明；以妄語故，口流蛆虫。一言之微，得此惡果，雖有智慧，終不能消。況今無明煩惱，熾然不斷，欲以相似見解，消其惡業，冀出三塗，無有是處！嚮使此等，不得少以為足，常如說以修行，終不自言我已悟了即心是佛，豈可復同中下念佛求生，了達生本無生，不妨熾然求生，即心是土，蓮邦不屬心外，不釋禮拜、不舍念誦，智力行力，雙轂並進，方當踞上品之蓮臺，坐空中之寶閣，朝飯香積，久遊滿月。回視胎生之品，彳于寶地，不聞法語、不見法身，象馬難群，鷄鳳非類，何況人天小果，甕中蚊虻者哉！而乃空腹高心，著空破有。卒以偏執之妄解，攖非常之果報；不與阿彌作子，却為閻羅之囚；不與淨眾為朋，却與阿旁為伍；棄寶林而行劍樹，舍梵音而聽叫號。究其所受，尚不能與世間無知無見之人，行少善事、作少功德，生於人天者等。毫𩬊有差，天地懸隔，可不哀歟？

「然則宗門中人，上之未必能超於上品上生，而下之已墮三塗。故知此道險難，未易行遊，成則為佛，敗則為魔；王虜分於彈指，卿烹別於絲毫。苦樂之分，宜早擇矣！況今代悟門一脈，不絕如綫，禪門之中，寂寥無人，止有二三在家居士，路途端直，可以流通此法。然既為居士，不同沙門釋子猶有戒律縛身，方寘身大火之中，浸心煩惱之海，雖於營幹世事內，依稀得一入門；而道力甚淺，業力甚深，即極粗莫如淫殺之業，猶不能折身不行，何況其細？生死之間，安能脫然？徒見豪奢如于蝢；奸惡如呂惠卿、夏竦；躁進如張天覺；風流豔冶如白樂天、蘇子瞻等，皆列於《傳燈》，便謂一切無礙。不知從上諸人，雖具正見，若謂其從此不受分段，業不能繫，吾未敢許，方當長夜受報，未有了期。故知，念佛一門，於居士尤為喫緊。業力雖重，仰借佛力，免於沈淪，如負債人藏於王宮不得抵償。既生佛土，生平所悟所解，皆不唐捐。生死催人，出息難保，早尋歸路，免致忙亂。縱使志在參禪，不妨兼以念佛。世間作官作家，猶云不礙，況早晚禮拜念誦乎？旦借念佛之警切，可以提醒參禪之心；借參門之洞徹，可以金固淨土之信，適兩相資最為穩實。如此不信，真同下愚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然則宗門中人，上之未必能超於上品上生，而下之已墮三塗。故知此道險難，未易行遊，成則為佛，敗則為魔；王虜分於彈指，卿烹別於絲毫。苦樂之分，宜早擇矣！況今代悟門一脈，不絕如綫，禪門之中，寂寥無人，止有二三在家居士，路途端直，可以流通此法。然既為居士，不同沙門釋子猶有戒律縛身，方寘身大火之中，浸心煩惱之海，雖於營幹世事內，依稀得一入門；而道力甚淺，業力甚深，即極粗莫如淫殺之業，猶不能折身不行，何況其細？生死之間，安能脫然？徒見豪奢如于蝢；奸惡如呂惠卿、夏竦；躁進如張天覺；風流豔冶如白樂天、蘇子瞻等，皆列於《傳燈》，便謂一切無礙。不知從上諸人，雖具正見，若謂其從此不受分段，業不能繫，吾未敢許，方當長夜受報，未有了期。故知，念佛一門，於居士尤為喫緊。業力雖重，仰借佛力，免於沈淪，如負債人藏於王宮不得抵償。既生佛土，生平所悟所解，皆不唐捐。生死催人，出息難保，早尋歸路，免致忙亂。縱使志在參禪，不妨兼以念佛。世間作官作家，猶云不礙，況早晚禮拜念誦乎？旦借念佛之警切，可以提醒參禪之心；借參門之洞徹，可以金固淨土之信，適兩相資最為穩實。如此不信，真同下愚。

「石頭居士，少志參禪，根性猛利，十年之內，洞有所入，機鋒迅利，語言圓轉，尋常與人論及此事，下筆千言，不踏祖師語句，直從胸臆流出，活虎生龍，無一死語，遂亦自謂了悟無所事事。雖世情減少，不入塵勞，然嘲風弄月，登山玩水，流連文酒之場，沈酣騷雅之業；嬾慢踈狂，未免縱意，如前之病，未能全脫。所幸生死心切，不長陷溺；痛念見境生心，觸途成滯，浮解實情，未能相勝，悟不修行，必墮魔境，佛魔之分只在頃刻。始約其偏空之見，涉入普賢之海；又思行門端的，莫如念佛。而權引中下之疑，未之盡破；及後博觀經論，始知此門，原攝一乘，悟與未悟，皆宜修習。於是採金口之所宣揚，菩薩之所闡明，諸大善知識之所發揮，附以已意，千波競起，萬派橫流，詰其匯歸，皆同一源。其論以不思議第一義為宗、以悟為導；以十二時中持佛名號，一心不亂，念念相續為行持；以六度萬行為助因；以深信因果為入門。此論甫成，而同參發心持戒念佛者，遂得五人，共欲流通，以解宗教之惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「石頭居士，少志參禪，根性猛利，十年之內，洞有所入，機鋒迅利，語言圓轉，尋常與人論及此事，下筆千言，不踏祖師語句，直從胸臆流出，活虎生龍，無一死語，遂亦自謂了悟無所事事。雖世情減少，不入塵勞，然嘲風弄月，登山玩水，流連文酒之場，沈酣騷雅之業；嬾慢踈狂，未免縱意，如前之病，未能全脫。所幸生死心切，不長陷溺；痛念見境生心，觸途成滯，浮解實情，未能相勝，悟不修行，必墮魔境，佛魔之分只在頃刻。始約其偏空之見，涉入普賢之海；又思行門端的，莫如念佛。而權引中下之疑，未之盡破；及後博觀經論，始知此門，原攝一乘，悟與未悟，皆宜修習。於是採金口之所宣揚，菩薩之所闡明，諸大善知識之所發揮，附以已意，千波競起，萬派橫流，詰其匯歸，皆同一源。其論以不思議第一義為宗、以悟為導；以十二時中持佛名號，一心不亂，念念相續為行持；以六度萬行為助因；以深信因果為入門。此論甫成，而同參發心持戒念佛者，遂得五人，共欲流通，以解宗教之惑。

「香光識劣根微，久為空見所醉，縱情肆志，有若狂象。去年沈洄之夜，親遊鬲子地獄，烈火洞然，見所熟譚空破戒亡僧，形容尫羸，跛足而過，哭聲震地，殆不忍聞。及寤身毛為竪，遂亦發心歸依淨土；後讀此論，宿疑氷釋。所以今日不憚苦口，病夫知醫、浪子憐客，汝宜盡剗舊日知見，虛心誦習，自當有入。生死事大，莫久遲疑！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「香光識劣根微，久為空見所醉，縱情肆志，有若狂象。去年沈洄之夜，親遊鬲子地獄，烈火洞然，見所熟譚空破戒亡僧，形容尫羸，跛足而過，哭聲震地，殆不忍聞。及寤身毛為竪，遂亦發心歸依淨土；後讀此論，宿疑氷釋。所以今日不憚苦口，病夫知醫、浪子憐客，汝宜盡剗舊日知見，虛心誦習，自當有入。生死事大，莫久遲疑！」

於是禪人悲淚交集，自云：「若不遇子，幾以空見賺過一生。子生我矣！」懇求案集，作禮而去。時萬曆庚子仲春之二十有三日也，袁宗道伯修甫書於白蘇齋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是禪人悲淚交集，自云：「若不遇子，幾以空見賺過一生。子生我矣！」懇求案集，作禮而去。時萬曆庚子仲春之二十有三日也，袁宗道伯修甫書於白蘇齋。

西方合論引 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方合論引

荷葉庵石頭道人袁宏道撰述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 荷葉庵石頭道人袁宏道撰述

夫滯相述心，有為過出；著空破有，莽蕩禍生。達摩為救執相之者，說罪福之皆虛；永明為破狂慧之徒，言萬善之總是。滅火者水，水過即有沈溺之災；生物者日，日盛翻為枯焦之本。如來教法，亦復如是。五葉以來，單傳斯盛；迨於今日，狂濫遂極。謬引惟心，同無為之外道；執言皆是，趨五欲之魔城。不思阿難未得盡通，頭陀擯斥；摩達微牽結使，尊者呵譏。蟬翅薄習，寶所斯遙；丘山叢垢，淨樂何從？至若《楞伽》傳自達磨，悟修並重；清規創始百丈，乘戒兼行。未聞一乘綱宗，呵叱淨戒；五燈嫡子，貪戀世緣。昔有道士夜行，為鬼所著，宛轉塚間。有甲父見之，扶掖入舍，湯沃乃醒。道士臨別謂甲夫曰：「羈客無以贈主人，有辟鬼符二張，願以為謝。」聞者笑之。今之學者，貪嗔邪見熾然如火，而欲為人解縛，何其惑也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫滯相述心，有為過出；著空破有，莽蕩禍生。達摩為救執相之者，說罪福之皆虛；永明為破狂慧之徒，言萬善之總是。滅火者水，水過即有沈溺之災；生物者日，日盛翻為枯焦之本。如來教法，亦復如是。五葉以來，單傳斯盛；迨於今日，狂濫遂極。謬引惟心，同無為之外道；執言皆是，趨五欲之魔城。不思阿難未得盡通，頭陀擯斥；摩達微牽結使，尊者呵譏。蟬翅薄習，寶所斯遙；丘山叢垢，淨樂何從？至若《楞伽》傳自達磨，悟修並重；清規創始百丈，乘戒兼行。未聞一乘綱宗，呵叱淨戒；五燈嫡子，貪戀世緣。昔有道士夜行，為鬼所著，宛轉塚間。有甲父見之，扶掖入舍，湯沃乃醒。道士臨別謂甲夫曰：「羈客無以贈主人，有辟鬼符二張，願以為謝。」聞者笑之。今之學者，貪嗔邪見熾然如火，而欲為人解縛，何其惑也！

余十年學道，墮此狂病；後因觸機，薄有省發，遂簡塵勞，歸心淨土。禮誦之暇，取龍樹、天台長者、永明等論，細心披讀，忽爾疑豁。既深信淨土，復悟諸大菩薩差別之行，如貧兒得伏藏中金，喜不自釋。會愚菴和尚與平倩居士，謀余褒集西方諸論，余乃述古德要語，附以己見，勒成一書，命曰《西方合論》。始於己亥十月二十三日，成於十二月二十二日。既寡檢閱，多所脫漏；唯欲方便初心，尚期就正有道。略稽往哲，分敘十門： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 余十年學道，墮此狂病；後因觸機，薄有省發，遂簡塵勞，歸心淨土。禮誦之暇，取龍樹、天台長者、永明等論，細心披讀，忽爾疑豁。既深信淨土，復悟諸大菩薩差別之行，如貧兒得伏藏中金，喜不自釋。會愚菴和尚與平倩居士，謀余褒集西方諸論，余乃述古德要語，附以己見，勒成一書，命曰《西方合論》。始於己亥十月二十三日，成於十二月二十二日。既寡檢閱，多所脫漏；唯欲方便初心，尚期就正有道。略稽往哲，分敘十門：

第一、剎土門。 第二、緣起門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、剎土門。 第二、緣起門。

第三、部類門。 第四、教相門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、部類門。 第四、教相門。

第五、理諦門。 第六、稱性門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、理諦門。 第六、稱性門。

第七、往生門。 第八、見網門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、往生門。 第八、見網門。

第九、脩持門。 第十、釋異門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九、脩持門。 第十、釋異門。

西方合論標註跋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方合論標註跋

往予携郢中張明教(五教)參訪袁中郎先生，一日出《西方合論》相視，予驚歎其禪土合源，超絕樂邦諸典，從中有未甚了解者，隨請質先生，命明教標註其首。及持歸南中，每欲梓以度世而未就也。歲己未，海虞文學瞿元初(純仁)，終後遺法財見施，予即就其靈前，許刻經十卷，薦為往生。適從吳門瑞光臥病，為憶前願，因檢付袁無涯(叔度)，重為詮次讎校，而屬吾徒性成董其役，一以報袁先生法施之恩，一以了瞿文學財施之願。至於撰述之精詳，議論之卓越，是在明眼者自得之耳，予復何贅！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往予携郢中張明教(五教)參訪袁中郎先生，一日出《西方合論》相視，予驚歎其禪土合源，超絕樂邦諸典，從中有未甚了解者，隨請質先生，命明教標註其首。及持歸南中，每欲梓以度世而未就也。歲己未，海虞文學瞿元初(純仁)，終後遺法財見施，予即就其靈前，許刻經十卷，薦為往生。適從吳門瑞光臥病，為憶前願，因檢付袁無涯(叔度)，重為詮次讎校，而屬吾徒性成董其役，一以報袁先生法施之恩，一以了瞿文學財施之願。至於撰述之精詳，議論之卓越，是在明眼者自得之耳，予復何贅！

旹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

大明泰昌改元歲在庚申暢月長至日喝石老人如奇力疾謹識 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明泰昌改元歲在庚申暢月長至日喝石老人如奇力疾謹識

珂雪齋紀夢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珂雪齋紀夢

袁中道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 袁中道

萬曆甲寅冬十月十五日，予晚課畢微倦，趺坐榻上，形體調適，心神靜爽；忽爾瞑去，如得定狀。俄魂與魄離，躍出屋上，時月色正明，予不覺飄然輕舉，疾于飛鳥。雲霄中見二童子，清美非常，其去甚駛，予不暇問，但遙呼子曰：「快逐我來！蓋西行也。」予下視世界，高山大澤、平疇曠野、城邑村落，有若垤土柸水、蠭衙蟻穴。子飛少墜，即覺腥穢不可聞，極力上振迺否。俄至一處，二童子忽下至地，曰：「住。」子亦隨之而下，見有坦道如繩，其平如掌，細眎其地，非沙非石，光耀滑膩。逐路有渠，皆文石為砌，寬可十餘丈許；中種五色蓮花，芬香非常。渠上有樹，枝葉晃耀，好鳥和鳴；間有金橋界渠，欄楯交羅；樹內隱隱，朱樓畫閣，整麗無比。見樓中人，清美妍好，宛若仙人，皆睨予而笑。童子行疾，子常追之不及，迺大呼曰：「卿可於前金橋邊少待，我當有所言。」童子如言，予始及之，共倚橋上寶欄少息。予揖二童子，問：「卿何人？此地何處？幸為我言。」二童子曰：「予靈和先生之侍者也。先生欲與卿有所晤言，特遣相迎耳。」予問曰：「靈和先生何人也？」二童子曰：「即令兄中郎先生是也。今生西方淨域，易今稱矣。相見自為卿言，可疾往。」予遂與二童子復取道，俄至一處，有樹十餘株，葉如翠羽，花作金瓣，樹下有池，泉水汩汩，池上有白玉扉，一童先入，如往報者，一童導予入內。所過樓閣，凡二十餘重，皆金色晃耀；靈花異草，拂于檐楹。至一樓下，俄見一人，下樓相迎，神情似中郎，而顏色如玉，衣若雲霞，可長丈餘。見予而喜曰：「吾弟至矣！」因相携至樓上，設拜共坐，有四五天人，亦來共坐。中郎謂予曰：「此西方之邊地也。凡信解未成，戒寶未全者，多生此地，亦名懈慢國。其上方有化佛，樓臺前有大池，可百由旬，中有妙蓮，眾生皆托體于其中。時滿，則散居各處樓臺之上，與有緣清淨道友相聚。以無淫聲美色，故勝解易成，不久陞進為淨土中人耳。」予私念：「如此美妙之處，尚是邊地耶？」仍問中郎曰：「兄今生在何處？」中郎曰：「我初亦以淨願雖深，情染未除，生于此地少時，今已居淨域矣。然終以乘急戒緩，僅與西方眾生同一地居，不得與諸大士同升于虛空寶閣，尚需進修耳。幸宿生智慧猛利，又曾作《西方論》，讚嘆如來不可思議度生之力，感得飛行自在，游諸剎土，凡諸佛說法之處，皆得往聽，此實為勝，非諸眾生所能及也。」拉予行，中郎冉冉上升，予亦不覺飄然輕舉。倏忽虛空千百萬里，至一處，隨中郎下，無有日月，亦無晝夜，光明照耀，無所障蔽。皆以琉璃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬曆甲寅冬十月十五日，予晚課畢微倦，趺坐榻上，形體調適，心神靜爽；忽爾瞑去，如得定狀。俄魂與魄離，躍出屋上，時月色正明，予不覺飄然輕舉，疾于飛鳥。雲霄中見二童子，清美非常，其去甚駛，予不暇問，但遙呼子曰：「快逐我來！蓋西行也。」予下視世界，高山大澤、平疇曠野、城邑村落，有若垤土柸水、蠭衙蟻穴。子飛少墜，即覺腥穢不可聞，極力上振迺否。俄至一處，二童子忽下至地，曰：「住。」子亦隨之而下，見有坦道如繩，其平如掌，細眎其地，非沙非石，光耀滑膩。逐路有渠，皆文石為砌，寬可十餘丈許；中種五色蓮花，芬香非常。渠上有樹，枝葉晃耀，好鳥和鳴；間有金橋界渠，欄楯交羅；樹內隱隱，朱樓畫閣，整麗無比。見樓中人，清美妍好，宛若仙人，皆睨予而笑。童子行疾，子常追之不及，迺大呼曰：「卿可於前金橋邊少待，我當有所言。」童子如言，予始及之，共倚橋上寶欄少息。予揖二童子，問：「卿何人？此地何處？幸為我言。」二童子曰：「予靈和先生之侍者也。先生欲與卿有所晤言，特遣相迎耳。」予問曰：「靈和先生何人也？」二童子曰：「即令兄中郎先生是也。今生西方淨域，易今稱矣。相見自為卿言，可疾往。」予遂與二童子復取道，俄至一處，有樹十餘株，葉如翠羽，花作金瓣，樹下有池，泉水汩汩，池上有白玉扉，一童先入，如往報者，一童導予入內。所過樓閣，凡二十餘重，皆金色晃耀；靈花異草，拂于檐楹。至一樓下，俄見一人，下樓相迎，神情似中郎，而顏色如玉，衣若雲霞，可長丈餘。見予而喜曰：「吾弟至矣！」因相携至樓上，設拜共坐，有四五天人，亦來共坐。中郎謂予曰：「此西方之邊地也。凡信解未成，戒寶未全者，多生此地，亦名懈慢國。其上方有化佛，樓臺前有大池，可百由旬，中有妙蓮，眾生皆托體于其中。時滿，則散居各處樓臺之上，與有緣清淨道友相聚。以無淫聲美色，故勝解易成，不久陞進為淨土中人耳。」予私念：「如此美妙之處，尚是邊地耶？」仍問中郎曰：「兄今生在何處？」中郎曰：「我初亦以淨願雖深，情染未除，生于此地少時，今已居淨域矣。然終以乘急戒緩，僅與西方眾生同一地居，不得與諸大士同升于虛空寶閣，尚需進修耳。幸宿生智慧猛利，又曾作《西方論》，讚嘆如來不可思議度生之力，感得飛行自在，游諸剎土，凡諸佛說法之處，皆得往聽，此實為勝，非諸眾生所能及也。」拉予行，中郎冉冉上升，予亦不覺飄然輕舉。倏忽虛空千百萬里，至一處，隨中郎下，無有日月，亦無晝夜，光明照耀，無所障蔽。皆以琉璃

為地，內外映徹；以黃金繩，雜廁間錯；界以七寶，分劑分明。地上有樹，皆旃檀吉祥，行行相值、莖莖相望，數萬千重；一一葉出眾妙花，作異寶色。下為寶池，波揚無量自然妙聲，其底沙純以金剛；其中生眾寶蓮葉，作五色光。池之隱隱，危樓逈帶，閣道傍出，棟宇相承，窓闥交映，階墀軒楹，種種滿足；皆有無量樂器，演諸法音。大約與大小《阿彌陀經》所載，覺十不得其一。抄一忽耳，予愛玩不捨。已仰而睇之，見空中樓閣，皆如雲氣上浮，中郎曰：「汝所見，淨土地行諸眾生光景也；過此以上，為法身大士住處，甚美妙千倍萬倍于此，其神通亦千倍百倍于此。吾以慧力能游行其間，終不得住也。又過此以上為十地等覺所居，即吾亦不得而知也。又過此為妙覺所居，惟佛與佛乃能知之，即等覺諸聖亦莫能測度矣！」語罷，復引予至一處，無牆垣，而有欄楯，其中院宇，光耀非常，不知俱以何物為之，第覺世間之黃金白玉，皆如土色矣！共坐一樓下少談，中郎曰：「吾不圖樂之至此極也，然使吾生時嚴持戒律，則尚不止此。大都乘戒俱急，則生品最高；其次戒急，則生最穩。若有乘無戒，多為業力所牽，流入八部鬼神眾去，予親見同學諸人矣！弟之般若氣分頗深，而戒定之力甚少；夫悟理不能生戒定，亦狂慧也。歸至五濁，趁此色力強健，實悟實修，兼之淨願，勤行方便，憐憫一切，不久自有良晤。一入他途，可怖可畏！如不能持戒，有龍殊六齋，遺法見存，遵而行之。諸戒之中，殺戒尤急，寄語同學，未有日啟鸞刀，口貪滋味，而能生于清泰者也。雖說法如雲如雨，何益于事？我與汝于空王劫時，世為兄弟，迺至六道輪迴，莫不皆然。幸我此生，已得善地，恐汝墮落，故以方便神力，攝汝至此。淨穢相隔，不得久留。」予更問伯修諸人生處，曰：「生處皆佳，汝後自知。」言已，忽凌空而逝，俄已不見。予起步池上，忽如墮者，一駭而醒，通身汗下。時殘燈在篝，明月照窓，更已四漏矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為地，內外映徹；以黃金繩，雜廁間錯；界以七寶，分劑分明。地上有樹，皆旃檀吉祥，行行相值、莖莖相望，數萬千重；一一葉出眾妙花，作異寶色。下為寶池，波揚無量自然妙聲，其底沙純以金剛；其中生眾寶蓮葉，作五色光。池之隱隱，危樓逈帶，閣道傍出，棟宇相承，窓闥交映，階墀軒楹，種種滿足；皆有無量樂器，演諸法音。大約與大小《阿彌陀經》所載，覺十不得其一。抄一忽耳，予愛玩不捨。已仰而睇之，見空中樓閣，皆如雲氣上浮，中郎曰：「汝所見，淨土地行諸眾生光景也；過此以上，為法身大士住處，甚美妙千倍萬倍于此，其神通亦千倍百倍于此。吾以慧力能游行其間，終不得住也。又過此以上為十地等覺所居，即吾亦不得而知也。又過此為妙覺所居，惟佛與佛乃能知之，即等覺諸聖亦莫能測度矣！」語罷，復引予至一處，無牆垣，而有欄楯，其中院宇，光耀非常，不知俱以何物為之，第覺世間之黃金白玉，皆如土色矣！共坐一樓下少談，中郎曰：「吾不圖樂之至此極也，然使吾生時嚴持戒律，則尚不止此。大都乘戒俱急，則生品最高；其次戒急，則生最穩。若有乘無戒，多為業力所牽，流入八部鬼神眾去，予親見同學諸人矣！弟之般若氣分頗深，而戒定之力甚少；夫悟理不能生戒定，亦狂慧也。歸至五濁，趁此色力強健，實悟實修，兼之淨願，勤行方便，憐憫一切，不久自有良晤。一入他途，可怖可畏！如不能持戒，有龍殊六齋，遺法見存，遵而行之。諸戒之中，殺戒尤急，寄語同學，未有日啟鸞刀，口貪滋味，而能生于清泰者也。雖說法如雲如雨，何益于事？我與汝于空王劫時，世為兄弟，迺至六道輪迴，莫不皆然。幸我此生，已得善地，恐汝墮落，故以方便神力，攝汝至此。淨穢相隔，不得久留。」予更問伯修諸人生處，曰：「生處皆佳，汝後自知。」言已，忽凌空而逝，俄已不見。予起步池上，忽如墮者，一駭而醒，通身汗下。時殘燈在篝，明月照窓，更已四漏矣。

西方合論卷之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方合論卷之一

第一剎土門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一剎土門

夫一真法界，身土交參；十佛剎海，淨穢無別。秖因眾生行業有殊，諸佛化現亦異，或權或實、或偏或圓、或暫或常、或漸或頓，一月千江，波波具涵淨月；萬燈一室，光光各顯全燈。理即一諦，相有千差。若非廣引靈文，眾生何所取則？爰約諸教，略敘十門： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫一真法界，身土交參；十佛剎海，淨穢無別。秖因眾生行業有殊，諸佛化現亦異，或權或實、或偏或圓、或暫或常、或漸或頓，一月千江，波波具涵淨月；萬燈一室，光光各顯全燈。理即一諦，相有千差。若非廣引靈文，眾生何所取則？爰約諸教，略敘十門：

一、毘盧遮那淨土。 二、惟心淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、毘盧遮那淨土。 二、惟心淨土。

三、恒真淨土。 四、變現淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、恒真淨土。 四、變現淨土。

五、寄報淨土。 六、分身淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、寄報淨土。 六、分身淨土。

七、依他淨土。 八、諸方淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、依他淨土。 八、諸方淨土。

九、一心四種淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、一心四種淨土。

十、攝受十方一切有情不可思議淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、攝受十方一切有情不可思議淨土。

一、毘盧遮那淨土者，即諸佛本報國土：十蓮華藏世界海。一一蓮華藏，最下世界，皆有十佛世界微塵數廣大剎，清淨莊嚴。一一廣大剎，復有十佛世界微塵數諸小剎圍遶，倍倍增廣。一一華藏世界，皆滿虛空，互相徹入，淨穢總含，重重無盡。如法而論，一草一木、一毛一塵，各各皆具此無盡法界，佛及眾生，無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、毘盧遮那淨土者，即諸佛本報國土：十蓮華藏世界海。一一蓮華藏，最下世界，皆有十佛世界微塵數廣大剎，清淨莊嚴。一一廣大剎，復有十佛世界微塵數諸小剎圍遶，倍倍增廣。一一華藏世界，皆滿虛空，互相徹入，淨穢總含，重重無盡。如法而論，一草一木、一毛一塵，各各皆具此無盡法界，佛及眾生，無二無別。

或曰：「此是眾生實報莊嚴，不同權教，推淨土於他方，是為實教。」或曰：「眾生雖具此實報，爭奈真如無性，不能自證。漫漫長夜，無見日期；波波劫海，無到岸期。雖云地獄起妙覺之心，佛果現泥犁之界，其如眼前銕床銅柱何哉？辟之餓鬼，渴死於海邊！貧人數錢於金窟，秖見其虛，何名為實？若非假之方便，由權入實，眾生豈有證毘盧之日也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或曰：「此是眾生實報莊嚴，不同權教，推淨土於他方，是為實教。」或曰：「眾生雖具此實報，爭奈真如無性，不能自證。漫漫長夜，無見日期；波波劫海，無到岸期。雖云地獄起妙覺之心，佛果現泥犁之界，其如眼前銕床銅柱何哉？辟之餓鬼，渴死於海邊！貧人數錢於金窟，秖見其虛，何名為實？若非假之方便，由權入實，眾生豈有證毘盧之日也？」

答曰：「若約諸佛化儀則可，實相土中無此戲論。夫毘盧遮那，此云遍一切處。遍一切處，即無量壽。表義豈有勝劣？祇因如來為一分取相凡夫故，說有阿彌陀，在於西方。亦如《大雲經》中，阿彌陀佛告一菩薩言：『有釋迦在於娑婆世界也。』未當釋迦為生，則釋迦遍一切，而阿彌陀為所遍之一處；當阿彌為主，則阿彌遍一切，而釋迦牟尼為所遍之一處。如一人之身，當自自時，不妨為一切人之他；當他他時，不妨為一切人之自。以是義故，自他不成。自他不成，即自亦遍一切處，他亦遍一切處，豈定有他方可執。是故西方毘盧，非自他故。何以故？毘盧無不遍故。若言權、言方便，即有不遍；有不遍者，毘盧之義不成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若約諸佛化儀則可，實相土中無此戲論。夫毘盧遮那，此云遍一切處。遍一切處，即無量壽。表義豈有勝劣？祇因如來為一分取相凡夫故，說有阿彌陀，在於西方。亦如《大雲經》中，阿彌陀佛告一菩薩言：『有釋迦在於娑婆世界也。』未當釋迦為生，則釋迦遍一切，而阿彌陀為所遍之一處；當阿彌為主，則阿彌遍一切，而釋迦牟尼為所遍之一處。如一人之身，當自自時，不妨為一切人之他；當他他時，不妨為一切人之自。以是義故，自他不成。自他不成，即自亦遍一切處，他亦遍一切處，豈定有他方可執。是故西方毘盧，非自他故。何以故？毘盧無不遍故。若言權、言方便，即有不遍；有不遍者，毘盧之義不成。」

二、惟心淨土者，直下自證，當體無心，即是淨土。如《維摩經》云：「寶積！當知：直心是菩薩淨土——菩薩成佛時，不諂眾生來生其國；深心是菩薩淨土——菩薩成佛時，具足功德眾生來生其國；大乘心是菩薩淨土——菩薩成佛時，大乘眾生來生其國。」經文繁多，不能廣引，大約謂欲得淨土，當淨其心；隨其心淨，則佛土淨。夫心是即土之心，土是即心之土；心淨土淨，法爾如故。此語豈非西方註脚？多有執心之士卑此法門，以為單接鈍根者，由於心外見土故也。夫念即是心，念佛豈非心淨？心本含土，蓮邦豈在心外？故知，約相非乖惟心；稱心實礙普度矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、惟心淨土者，直下自證，當體無心，即是淨土。如《維摩經》云：「寶積！當知：直心是菩薩淨土——菩薩成佛時，不諂眾生來生其國；深心是菩薩淨土——菩薩成佛時，具足功德眾生來生其國；大乘心是菩薩淨土——菩薩成佛時，大乘眾生來生其國。」經文繁多，不能廣引，大約謂欲得淨土，當淨其心；隨其心淨，則佛土淨。夫心是即土之心，土是即心之土；心淨土淨，法爾如故。此語豈非西方註脚？多有執心之士卑此法門，以為單接鈍根者，由於心外見土故也。夫念即是心，念佛豈非心淨？心本含土，蓮邦豈在心外？故知，約相非乖惟心；稱心實礙普度矣！

三、恒真淨土者，即靈山會上所指淨土，引三乘中權教菩薩，令知此土，即穢恒淨；諸眾信而未見。夫穢性本寂，俗相恒空。本寂故，菩薩居穢常寂；恒空故，菩薩入俗常空，正顯淨義。但以眾生執海難清、識繩易縛。言業本空，則恣情作業；言行無體，即肆意冥行。犯永嘉之所呵，墮善星之所墜；以至生遭王難，死為魔眷者，往往而是。嗟夫！使盡大地皆菩薩，則斯言誠為利益。天下之菩薩少而凡夫多，則斯言之利天下也少，而害天下多矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、恒真淨土者，即靈山會上所指淨土，引三乘中權教菩薩，令知此土，即穢恒淨；諸眾信而未見。夫穢性本寂，俗相恒空。本寂故，菩薩居穢常寂；恒空故，菩薩入俗常空，正顯淨義。但以眾生執海難清、識繩易縛。言業本空，則恣情作業；言行無體，即肆意冥行。犯永嘉之所呵，墮善星之所墜；以至生遭王難，死為魔眷者，往往而是。嗟夫！使盡大地皆菩薩，則斯言誠為利益。天下之菩薩少而凡夫多，則斯言之利天下也少，而害天下多矣！

四、變現淨土者，如《法華經》三變淨土，移諸人天置於他方；《維摩經》世尊以足指按地，即時三千大千世界，若百千珍寶嚴飾。此是如來暫令顯現，亦是法爾。然智如鶖子，尚且如盲；劣根眾生，無緣復見。且人天置諸方外，全無接引之緣；神力暫現還無，詎是恒常之土？豈若安養淨邦，塵劫常住，阿彌慈父，十惡不遺者哉！國土勝劣，居然可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、變現淨土者，如《法華經》三變淨土，移諸人天置於他方；《維摩經》世尊以足指按地，即時三千大千世界，若百千珍寶嚴飾。此是如來暫令顯現，亦是法爾。然智如鶖子，尚且如盲；劣根眾生，無緣復見。且人天置諸方外，全無接引之緣；神力暫現還無，詎是恒常之土？豈若安養淨邦，塵劫常住，阿彌慈父，十惡不遺者哉！國土勝劣，居然可知。

五、寄報淨土者，如摩醯首羅天，如來於彼成等正覺，此為實報淨土。《起信論》云：「菩薩功德成滿，於色究竟處，示一切世間最高大身。謂以一念相應慧，無明頓盡，名一切種智。自然有不思議業，能現十方，利益眾生。」藏和尚云：「何故受用報身在此天者？以寄報十王，顯別十地。第十地寄當此天王，即於彼身示成菩提。」然彼天雖云無漏，未若蓮邦直出三界。何以故？在色究竟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、寄報淨土者，如摩醯首羅天，如來於彼成等正覺，此為實報淨土。《起信論》云：「菩薩功德成滿，於色究竟處，示一切世間最高大身。謂以一念相應慧，無明頓盡，名一切種智。自然有不思議業，能現十方，利益眾生。」藏和尚云：「何故受用報身在此天者？以寄報十王，顯別十地。第十地寄當此天王，即於彼身示成菩提。」然彼天雖云無漏，未若蓮邦直出三界。何以故？在色究竟故。

六、分身淨土者，如《涅槃經》佛答高貴德王云：「善男子，西方去此娑婆世界，度三十二恒河沙佛土，有世界名曰無勝，猶如西方極樂世界，我於彼土出現於世。為化眾生故，於此世界現轉法輪。」又《央崛經》佛謂央崛曰：「我住無生際，而汝不覺知。」央崛云：「若住無生際，何以生於此土？」佛云：「東方有佛，汝往問之。」央崛往問，彼佛答言：「釋迦者，即是我身。」大意謂彼淨土是佛實報，此是分身。雖彰一佛之報境，未具攝化之義；佛分上即有，眾生分上即無，未為殊勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、分身淨土者，如《涅槃經》佛答高貴德王云：「善男子，西方去此娑婆世界，度三十二恒河沙佛土，有世界名曰無勝，猶如西方極樂世界，我於彼土出現於世。為化眾生故，於此世界現轉法輪。」又《央崛經》佛謂央崛曰：「我住無生際，而汝不覺知。」央崛云：「若住無生際，何以生於此土？」佛云：「東方有佛，汝往問之。」央崛往問，彼佛答言：「釋迦者，即是我身。」大意謂彼淨土是佛實報，此是分身。雖彰一佛之報境，未具攝化之義；佛分上即有，眾生分上即無，未為殊勝。

七、依他淨土者，如《梵網經》云：「我今盧舍那，方坐蓮華臺，周匝千花上，復現千釋迦，一花百億國，一國一釋迦。」等者，以初地化百佛剎，則有百葉之花；二地化千佛剎，故花有千葉；若至三地應見萬葉；四地億葉，次第倍增。為是依他受用身，分示報境，入地乃見；非如蓮池會上，十念眾生，頓見淨佛國土故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、依他淨土者，如《梵網經》云：「我今盧舍那，方坐蓮華臺，周匝千花上，復現千釋迦，一花百億國，一國一釋迦。」等者，以初地化百佛剎，則有百葉之花；二地化千佛剎，故花有千葉；若至三地應見萬葉；四地億葉，次第倍增。為是依他受用身，分示報境，入地乃見；非如蓮池會上，十念眾生，頓見淨佛國土故。

八、諸方淨土者，如東方藥師佛、南方日月燈佛、上方香積佛，佛佛各有淨土。諸經所迷不可具載，皆是諸佛實報莊嚴。經中或有以佛神力，暫令顯現；或諸大菩薩，詣彼供養，緣彼佛未言攝生故，諸眾生亦無緣生彼。即如妙喜世界，釋迦雖記有往生者，未聞無動有普引之言；且其國有鐵圍須彌諸山，及鬼神婦女，當知嚴淨不如安養也。又如藥師如來以十二大願，度諸有情，經中亦言有信心者，應當來生；稽彼願力，多是解脫一切憂苦，究竟安樂。未若阿彌如來，純以念佛，攝一切人往生彼土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、諸方淨土者，如東方藥師佛、南方日月燈佛、上方香積佛，佛佛各有淨土。諸經所迷不可具載，皆是諸佛實報莊嚴。經中或有以佛神力，暫令顯現；或諸大菩薩，詣彼供養，緣彼佛未言攝生故，諸眾生亦無緣生彼。即如妙喜世界，釋迦雖記有往生者，未聞無動有普引之言；且其國有鐵圍須彌諸山，及鬼神婦女，當知嚴淨不如安養也。又如藥師如來以十二大願，度諸有情，經中亦言有信心者，應當來生；稽彼願力，多是解脫一切憂苦，究竟安樂。未若阿彌如來，純以念佛，攝一切人往生彼土。

九、一心四種淨土者，一曰凡聖同居土；二曰方便有餘土；三曰實報無障礙土；四曰常寂光土。一、凡聖同居土者，自分二類：初、同居穢土；次、同居淨土。穢土之中，凡居、聖居各二。凡居二者：一、惡眾生，即四趣也；二、善眾生，即人天也。聖居二者：一、實聖，即四果辟支、通教六地、別十住、圓十信，後心通惑雖盡，報身猶在，皆名實也；二、權聖，謂方便、實報、寂光土中法身菩薩，及妙覺佛，為利有緣應生同居，皆是權也。是等與四趣共住，故名穢土。次同居淨土者，如極樂中有眾生；妙喜國中，有鐵圍男女之類。以無四惡趣，故名淨土。余按同居穢土之中，既有諸聖，亦可名同居淨土。如娑婆世界，在華藏世界第十三重，亦云華藏也。二、方便有餘土者，二乘、三種菩薩，破見思惑，證方便道，塵沙別惑無明未斷，捨分段身，而生界外，名曰有餘。故《釋論》云：「出三界外有淨土，聲聞辟支佛出生其中。」受法性身，非分段也。三、實報無障礙土者，無有二乘，純諸法身菩薩所居。盡塵沙惑，分破無明，得真實果；而無明未盡，潤無漏業，受法性報身，亦名果報國。故《仁王經》云：「三賢十聖住果報。」以觀實相發真無漏，感報殊勝，七寶莊嚴，且淨妙五塵，故名為實；色心不二，毛剎相容，故名無障礙。《華嚴》明因陀羅網世界是也。四、常寂光土者，妙覺極智所照如如法界，名之為國，亦名法性土。但一真如佛性，非身非土，而說身土；離身無土，離土無身，諸佛如來所遊居處。妙宗曰：「經論中言寂光無相，乃是已盡染礙之相，非如大虛空無一物。良由三惑究竟清淨，則依正色心，究竟明顯。」《大經》曰：「因滅是色，獲得常色，受想行識亦復如是。」《仁王》稱為法性五陰，是為極果。然十方剎土，隨心異見；七寶砂礫，當處差別。故霅川曰：「極樂國土，四土不同。何則？約人天二乘，即前二種土；約菩薩佛，即後二種土。」故知六十萬億那由他恒河沙由旬等身，不妨更有丈六之身；華藏海會無邊佛土，不妨更有尼連河土。何以故？是法爾故，非是神力變現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、一心四種淨土者，一曰凡聖同居土；二曰方便有餘土；三曰實報無障礙土；四曰常寂光土。一、凡聖同居土者，自分二類：初、同居穢土；次、同居淨土。穢土之中，凡居、聖居各二。凡居二者：一、惡眾生，即四趣也；二、善眾生，即人天也。聖居二者：一、實聖，即四果辟支、通教六地、別十住、圓十信，後心通惑雖盡，報身猶在，皆名實也；二、權聖，謂方便、實報、寂光土中法身菩薩，及妙覺佛，為利有緣應生同居，皆是權也。是等與四趣共住，故名穢土。次同居淨土者，如極樂中有眾生；妙喜國中，有鐵圍男女之類。以無四惡趣，故名淨土。余按同居穢土之中，既有諸聖，亦可名同居淨土。如娑婆世界，在華藏世界第十三重，亦云華藏也。二、方便有餘土者，二乘、三種菩薩，破見思惑，證方便道，塵沙別惑無明未斷，捨分段身，而生界外，名曰有餘。故《釋論》云：「出三界外有淨土，聲聞辟支佛出生其中。」受法性身，非分段也。三、實報無障礙土者，無有二乘，純諸法身菩薩所居。盡塵沙惑，分破無明，得真實果；而無明未盡，潤無漏業，受法性報身，亦名果報國。故《仁王經》云：「三賢十聖住果報。」以觀實相發真無漏，感報殊勝，七寶莊嚴，且淨妙五塵，故名為實；色心不二，毛剎相容，故名無障礙。《華嚴》明因陀羅網世界是也。四、常寂光土者，妙覺極智所照如如法界，名之為國，亦名法性土。但一真如佛性，非身非土，而說身土；離身無土，離土無身，諸佛如來所遊居處。妙宗曰：「經論中言寂光無相，乃是已盡染礙之相，非如大虛空無一物。良由三惑究竟清淨，則依正色心，究竟明顯。」《大經》曰：「因滅是色，獲得常色，受想行識亦復如是。」《仁王》稱為法性五陰，是為極果。然十方剎土，隨心異見；七寶砂礫，當處差別。故霅川曰：「極樂國土，四土不同。何則？約人天二乘，即前二種土；約菩薩佛，即後二種土。」故知六十萬億那由他恒河沙由旬等身，不妨更有丈六之身；華藏海會無邊佛土，不妨更有尼連河土。何以故？是法爾故，非是神力變現故。

十、攝受十方一切有情不可思議淨土者，即阿彌陀佛西方淨土。其中所有大功德海、大悲智海、大願力海，若具說者，假使盡十方世界諸佛菩薩、聲聞辟支、天人鬼畜，下至蜎飛蠕動，及一切無情，草木瓦礫、隣虛微塵之類，一一具無量口，口中一一具無量舌，舌中一一出無量音聲，常說、倍說、熾然說、無間說，經百億萬塵沙阿僧祇劫，亦不能盡。今且略釋：一、身土不思議義；二、性相不思議義；三、因果不思議義；四、往來不思議義；五、畢竟不可思議不思議義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、攝受十方一切有情不可思議淨土者，即阿彌陀佛西方淨土。其中所有大功德海、大悲智海、大願力海，若具說者，假使盡十方世界諸佛菩薩、聲聞辟支、天人鬼畜，下至蜎飛蠕動，及一切無情，草木瓦礫、隣虛微塵之類，一一具無量口，口中一一具無量舌，舌中一一出無量音聲，常說、倍說、熾然說、無間說，經百億萬塵沙阿僧祇劫，亦不能盡。今且略釋：一、身土不思議義；二、性相不思議義；三、因果不思議義；四、往來不思議義；五、畢竟不可思議不思議義。

一、身土不思議義者，阿彌身中有無量眾生，眾生身中有無量阿彌，國土亦然。是故一眾生念阿彌，一阿彌見；眾眾生念阿彌，眾阿彌見；眾生念念阿彌，即念念阿彌見。若眾生身中無阿彌者，阿彌不見；如陽燧身中，不能得水，非本有故。阿彌身中無眾生者，阿彌亦不見；如石女求生兒，必不可得，以非應得故。是故身中含身，身中含身身；土中含土，土土中含土；身土交含重重無盡，是身土不思議義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、身土不思議義者，阿彌身中有無量眾生，眾生身中有無量阿彌，國土亦然。是故一眾生念阿彌，一阿彌見；眾眾生念阿彌，眾阿彌見；眾生念念阿彌，即念念阿彌見。若眾生身中無阿彌者，阿彌不見；如陽燧身中，不能得水，非本有故。阿彌身中無眾生者，阿彌亦不見；如石女求生兒，必不可得，以非應得故。是故身中含身，身中含身身；土中含土，土土中含土；身土交含重重無盡，是身土不思議義。

二、性相不思議義者，若離性言土，土即心外，是幻化故；幻化者即斷滅相，眾生不生。若即性言土，性是有形，是一定故；一定者即無變易，無變易，眾生亦不生。即性即相，非性非相；存非非亡，存即即壞，是性相不思議義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、性相不思議義者，若離性言土，土即心外，是幻化故；幻化者即斷滅相，眾生不生。若即性言土，性是有形，是一定故；一定者即無變易，無變易，眾生亦不生。即性即相，非性非相；存非非亡，存即即壞，是性相不思議義。

三、因果不思議義者，有二義：一、因先果後義：如念佛是因，見佛是果；見佛是因，成佛是果；成佛是因，度眾生是果。二、因果無前後義：即念即見，即成即度，一時具足。如人三十至四十歲，三十是因，四十是果。然三十四十無間斷相，若無四十，三十不立；無三十者，四十不成；是故當知，非離三十至四十；故若離三十至四十者，中間即有分限相，而我此身，無分限故。若由三十至四十者，中間即有相續相，而我此身，乃至相續不可得故。念佛因果亦復如是，是因果不思議義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、因果不思議義者，有二義：一、因先果後義：如念佛是因，見佛是果；見佛是因，成佛是果；成佛是因，度眾生是果。二、因果無前後義：即念即見，即成即度，一時具足。如人三十至四十歲，三十是因，四十是果。然三十四十無間斷相，若無四十，三十不立；無三十者，四十不成；是故當知，非離三十至四十；故若離三十至四十者，中間即有分限相，而我此身，無分限故。若由三十至四十者，中間即有相續相，而我此身，乃至相續不可得故。念佛因果亦復如是，是因果不思議義。

四、去來不思議義者，若阿彌陀佛因念而來，此眾生因憶佛而生彼，即有去來。有去來，即有程途；有程途，即有險易。如人近京師，則觀君易，遠則難。果爾，念佛求生，應有難易，而阿彌僕僕道途，亦無說法之日矣。故《般舟三昧經》曰：「不於是間終，生彼間佛剎，佛無所從來，我亦無所至。」又先德云：「生則決定生，去則實不去。」如天鼓鳴，遠近齊聞，非去來故；如水中月，東行則東，西行則西，非去來故，是去來不思議義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、去來不思議義者，若阿彌陀佛因念而來，此眾生因憶佛而生彼，即有去來。有去來，即有程途；有程途，即有險易。如人近京師，則觀君易，遠則難。果爾，念佛求生，應有難易，而阿彌僕僕道途，亦無說法之日矣。故《般舟三昧經》曰：「不於是間終，生彼間佛剎，佛無所從來，我亦無所至。」又先德云：「生則決定生，去則實不去。」如天鼓鳴，遠近齊聞，非去來故；如水中月，東行則東，西行則西，非去來故，是去來不思議義。

五、畢竟不可思議不思議義者，如澄潭山影、如春陽百草、如眾生業力、如日月光相、如胎中根、如身中我、如齒堅舌柔、如眉橫髮長，是畢竟不可思議不思議義。所以十方諸佛，吐心吐膽，亦只道得箇希有難信而已；雖有遍覆三千大千舌相，詎能分疏其萬一哉！孔子曰：「夫婦之愚，可以與知，及其至也，聖人不知。」至哉言也，無量法門，一以貫之矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、畢竟不可思議不思議義者，如澄潭山影、如春陽百草、如眾生業力、如日月光相、如胎中根、如身中我、如齒堅舌柔、如眉橫髮長，是畢竟不可思議不思議義。所以十方諸佛，吐心吐膽，亦只道得箇希有難信而已；雖有遍覆三千大千舌相，詎能分疏其萬一哉！孔子曰：「夫婦之愚，可以與知，及其至也，聖人不知。」至哉言也，無量法門，一以貫之矣。