淨土生無生論
明 傳燈撰1卷CBETA T1975少于一万字 39 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
淨土生無生論
淨土生無生論
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幽溪沙門傳燈撰
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稽首能仁圓滿智，無量壽覺大導師，所說安養大乘經，了義了義至圓頓。妙德普賢觀自在，勢至清淨大海眾，馬鳴、龍樹及天親，此土廬山蓮社祖，天台智者并法智，古往今來弘法師，我今歸命禮三寶。求乞冥加發神識，敬採經論祕密旨，闡明淨土生無生，普使將來悟此門，斷疑生信階不退。
稽首能仁圓滿智，無量壽覺大導師，所說安養大乘經，了義了義至圓頓。妙德普賢觀自在，勢至清淨大海眾，馬鳴、龍樹及天親，此土廬山蓮社祖，天台智者并法智，古往今來弘法師，我今歸命禮三寶。求乞冥加發神識，敬採經論祕密旨，闡明淨土生無生，普使將來悟此門，斷疑生信階不退。
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將造此論，立為十門：一、一真法界門；二、身土緣起門；三、心土相即門；四、生佛不二門；五、法界為念門；六、境觀相吞門；七、三觀法爾門；八、感應任運門；九、彼此恒一門；十、現未互在門。
將造此論，立為十門：一、一真法界門；二、身土緣起門；三、心土相即門；四、生佛不二門；五、法界為念門；六、境觀相吞門；七、三觀法爾門；八、感應任運門；九、彼此恒一門；十、現未互在門。
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初、一真法界門
初、一真法界門
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一真法性中，具足十法界，依正本融通，生佛非殊致。
一真法性中，具足十法界，依正本融通，生佛非殊致。
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論曰：
論曰：
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一真法界即眾生本有心性，此之心性具無量德，受無量名。
一真法界即眾生本有心性，此之心性具無量德，受無量名。
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云何具無量德？舉要言之，謂性體、性量、性具。云何性體？謂此心性，離四句、絕百非，體性堅凝，清淨無染，不生不滅，常住無壞。云何性量？此心性竪窮三世，橫遍十方，世界有邊，虛空無邊。虛空有邊，心性無邊。現在有邊，過未無邊。過未有邊，心性無邊。無盡無盡、無量無量。云何性具？謂此心性具十法界，謂佛法界、菩薩法界、緣覺法界、聲聞法界、天法界、修羅法界、人法界、畜生法界、餓鬼法界、地獄法界，此是假名。復有正報，謂佛五陰、菩薩五陰，乃至地獄五陰，此是實法。復有依報，謂佛國土、菩薩國土乃至地獄國土。令易解故，作三種分別，得意為言，即性具是性體、性量。性體離過絕非，即性具十界離過絕非。性體堅凝，清淨無染，不生不滅，常住不壞；性具十界亦然。性量竪窮橫遍，無盡無盡、無量無量；性具十界亦然。正報五陰同性體、性量，清淨周遍；依報國土亦然。此之三法亦名三諦：性體即中諦，性量即真諦，性具即俗諦。故《楞嚴經》云：「而如來藏妙明元心，非心、非空，非地、水、火、風，非眼、耳、鼻、舌、身、意，非色、聲、香、味、觸、法，非眼界乃至非意識界，非無明乃至非老死，非無明盡乃至非老死盡，非苦、集、滅、道，非智、非得，非檀那乃至非般剌若，非怛答阿羯，非阿羅訶，非三藐三菩，非常樂我淨。」此即性量無相，是為真諦。而如來藏元明心妙，即心、即空，即地、水、火、風，即六凡，即二乘，乃至即如來常、樂、我、淨，此即性具十界，是為俗諦。而如來藏妙明心元，離即、離非，是即、非即，此即性體，是為中諦。又云：「如來藏性色真空，性空真色，清淨本然，周遍法界，地、水、火、風、空、見、識莫不如是。」地、水、火、風、空、見、識即性具也，清淨本然即性體也，周遍法界即性量也。又云：「地、水、火、風、空清淨本然，周遍法界」，即依報國土性體、性量也。「見、識清淨本然，周遍法界」，即正報五陰性體、性量也。
云何具無量德？舉要言之，謂性體、性量、性具。云何性體？謂此心性，離四句、絕百非，體性堅凝，清淨無染，不生不滅，常住無壞。云何性量？此心性竪窮三世，橫遍十方，世界有邊，虛空無邊。虛空有邊，心性無邊。現在有邊，過未無邊。過未有邊，心性無邊。無盡無盡、無量無量。云何性具？謂此心性具十法界，謂佛法界、菩薩法界、緣覺法界、聲聞法界、天法界、修羅法界、人法界、畜生法界、餓鬼法界、地獄法界，此是假名。復有正報，謂佛五陰、菩薩五陰，乃至地獄五陰，此是實法。復有依報，謂佛國土、菩薩國土乃至地獄國土。令易解故，作三種分別，得意為言，即性具是性體、性量。性體離過絕非，即性具十界離過絕非。性體堅凝，清淨無染，不生不滅，常住不壞；性具十界亦然。性量竪窮橫遍，無盡無盡、無量無量；性具十界亦然。正報五陰同性體、性量，清淨周遍；依報國土亦然。此之三法亦名三諦：性體即中諦，性量即真諦，性具即俗諦。故《楞嚴經》云：「而如來藏妙明元心，非心、非空，非地、水、火、風，非眼、耳、鼻、舌、身、意，非色、聲、香、味、觸、法，非眼界乃至非意識界，非無明乃至非老死，非無明盡乃至非老死盡，非苦、集、滅、道，非智、非得，非檀那乃至非般剌若，非怛答阿羯，非阿羅訶，非三藐三菩，非常樂我淨。」此即性量無相，是為真諦。而如來藏元明心妙，即心、即空，即地、水、火、風，即六凡，即二乘，乃至即如來常、樂、我、淨，此即性具十界，是為俗諦。而如來藏妙明心元，離即、離非，是即、非即，此即性體，是為中諦。又云：「如來藏性色真空，性空真色，清淨本然，周遍法界，地、水、火、風、空、見、識莫不如是。」地、水、火、風、空、見、識即性具也，清淨本然即性體也，周遍法界即性量也。又云：「地、水、火、風、空清淨本然，周遍法界」，即依報國土性體、性量也。「見、識清淨本然，周遍法界」，即正報五陰性體、性量也。
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云何受無量名？舉要言之，此心性或名空如來藏，或名真如佛性，或名菴摩羅識，或名大圓鏡智，或名菩提涅槃。性體、性量名空如來藏，即性具十界五陰國土名空如來藏。性體、性量名真如佛性，即性具等真如佛性。性體、性量名菴摩羅識，即性具等名菴摩羅識。性體、性量名大圓鏡智，即性具等名大圓鏡智。性體、性量名菩提、涅槃，即性具等名菩提、涅槃。故曰：「一真法性中，具足十法界，依正本融通，生佛非殊致。」
云何受無量名？舉要言之，此心性或名空如來藏，或名真如佛性，或名菴摩羅識，或名大圓鏡智，或名菩提涅槃。性體、性量名空如來藏，即性具十界五陰國土名空如來藏。性體、性量名真如佛性，即性具等真如佛性。性體、性量名菴摩羅識，即性具等名菴摩羅識。性體、性量名大圓鏡智，即性具等名大圓鏡智。性體、性量名菩提、涅槃，即性具等名菩提、涅槃。故曰：「一真法性中，具足十法界，依正本融通，生佛非殊致。」
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問曰：「此一真法界，為初心是？為後心是？若初心是，應無七名；若後心是，應無九界。初後俱墮，立義不成。」
問曰：「此一真法界，為初心是？為後心是？若初心是，應無七名；若後心是，應無九界。初後俱墮，立義不成。」
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答曰：「此正顯初心是，以初心是故，方有後心是。以後心是故，方顯初心是。云何以初心是方有後心是？如果地依正融通，色心不二，垂形九界，方便度生，悉由證此因心所具。故曰：『諸佛果地融通，但證眾生理本。』故得稱性施設，無謀而應。若不然者，何異小乘外道作意神通？故法智大師云：『六即之義，不專在佛。一切假實三乘人天，下至蛣蜣地獄色心，皆須六即。辯其初後，所謂理蛣蜣乃至究竟蛣蜣。』以論十界皆理性故，無非法界，一不可改。故名字去不唯顯佛，九亦同彰。至於果成，十皆究竟。云何後心是方顯初心是？正由後心果地全證眾生理本故，果地七種名目悉是眾生性德美稱，但眾生在迷，性稱不顯，故無此稱。剋論性德，豈可言無！故初後俱善，立義成矣！」
答曰：「此正顯初心是，以初心是故，方有後心是。以後心是故，方顯初心是。云何以初心是方有後心是？如果地依正融通，色心不二，垂形九界，方便度生，悉由證此因心所具。故曰：『諸佛果地融通，但證眾生理本。』故得稱性施設，無謀而應。若不然者，何異小乘外道作意神通？故法智大師云：『六即之義，不專在佛。一切假實三乘人天，下至蛣蜣地獄色心，皆須六即。辯其初後，所謂理蛣蜣乃至究竟蛣蜣。』以論十界皆理性故，無非法界，一不可改。故名字去不唯顯佛，九亦同彰。至於果成，十皆究竟。云何後心是方顯初心是？正由後心果地全證眾生理本故，果地七種名目悉是眾生性德美稱，但眾生在迷，性稱不顯，故無此稱。剋論性德，豈可言無！故初後俱善，立義成矣！」
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二、身土緣起門
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一真法界性，不變能隨緣，三身及四土，悉由心變造。
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論曰：
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一真法界性，即前文所明性體、性量、性具也。教中說：「真如不變隨緣，隨緣不變」者，正由性體、性量即性具故，如君子不器，善惡皆能。故晉譯《華嚴經》云：「能隨染淨緣，具造十法界。」謂真如性中所具九法界，能隨染緣造事中九法界；真如性中所具佛法界，能隨淨緣造事中佛法界。所以能者，正由性具；性若不具，何所稱能？天台家言：「竝由理具，方有事用。」此之謂也。是知事中十法界，三身、四土悉由真如隨緣變造。既曰「真如不變隨緣，隨緣不變」，則事中染淨身土，當體即真，無絲毫可加損于其間者。《楞嚴經》云：「見與見緣，并所想相，如虛空華，本無所有。」此見及緣，元是菩提妙淨明體是也。若然，則娑婆極樂，此世眾生當生九品，彌陀已成吾心當果，悉由心性之所變造。心具而造，豈分能所！即心是佛，即佛是心，即心是土，即土是心，即心是果，即果是心。能造因緣及所造法，當處皆是心性，故明此宗而求生樂土者，乃生與無生兩冥之至道也。
一真法界性，即前文所明性體、性量、性具也。教中說：「真如不變隨緣，隨緣不變」者，正由性體、性量即性具故，如君子不器，善惡皆能。故晉譯《華嚴經》云：「能隨染淨緣，具造十法界。」謂真如性中所具九法界，能隨染緣造事中九法界；真如性中所具佛法界，能隨淨緣造事中佛法界。所以能者，正由性具；性若不具，何所稱能？天台家言：「竝由理具，方有事用。」此之謂也。是知事中十法界，三身、四土悉由真如隨緣變造。既曰「真如不變隨緣，隨緣不變」，則事中染淨身土，當體即真，無絲毫可加損于其間者。《楞嚴經》云：「見與見緣，并所想相，如虛空華，本無所有。」此見及緣，元是菩提妙淨明體是也。若然，則娑婆極樂，此世眾生當生九品，彌陀已成吾心當果，悉由心性之所變造。心具而造，豈分能所！即心是佛，即佛是心，即心是土，即土是心，即心是果，即果是心。能造因緣及所造法，當處皆是心性，故明此宗而求生樂土者，乃生與無生兩冥之至道也。
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三、心土相即門
三、心土相即門
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西方安樂土，去此十萬億，與我介爾心，初無彼此異。
西方安樂土，去此十萬億，與我介爾心，初無彼此異。
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論曰：
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《佛說阿彌陀經》云：「從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂。」百億日月，百億須彌，百億大海，百億鐵圍山，名一佛土。十千為萬，十萬為億。一佛國土已自廣大，況億佛國土乎？況十萬億乎？是則極樂去此甚遠。博地凡夫念佛求生，彈指即到者，正由生吾心所具之佛土也。言介爾心者，即凡夫念佛之心也。剎那之心至微至劣，故稱介爾。謂十萬億遠之佛土，居於凡夫介爾之心，即心是土，即土是心，故曰「初無彼此異」。
《佛說阿彌陀經》云：「從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂。」百億日月，百億須彌，百億大海，百億鐵圍山，名一佛土。十千為萬，十萬為億。一佛國土已自廣大，況億佛國土乎？況十萬億乎？是則極樂去此甚遠。博地凡夫念佛求生，彈指即到者，正由生吾心所具之佛土也。言介爾心者，即凡夫念佛之心也。剎那之心至微至劣，故稱介爾。謂十萬億遠之佛土，居於凡夫介爾之心，即心是土，即土是心，故曰「初無彼此異」。
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問曰：「介爾之心居於方寸，云何能包許遠佛土？」
問曰：「介爾之心居於方寸，云何能包許遠佛土？」
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答曰：「介爾之心，昧者謂小，達人大觀，真妄無二。蓋此妄心全性而起，性無邊，心亦無際，性如大海，心似浮漚，全海為漚，漚還匝海。蓋真如不變隨緣，隨緣不變。既曰『隨緣不變』，豈可以真妄而局大小哉！」
答曰：「介爾之心，昧者謂小，達人大觀，真妄無二。蓋此妄心全性而起，性無邊，心亦無際，性如大海，心似浮漚，全海為漚，漚還匝海。蓋真如不變隨緣，隨緣不變。既曰『隨緣不變』，豈可以真妄而局大小哉！」
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四、生佛不二門
四、生佛不二門
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阿彌與凡夫，迷悟雖有殊，佛心、眾生心，究竟無有二。
阿彌與凡夫，迷悟雖有殊，佛心、眾生心，究竟無有二。
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論曰：
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阿彌陀佛，果人也，成就三身、四智、十力、四無所畏、十八不共等功德。凡夫，因人也，具足無量恒沙煩惱，造作無量恒沙業繫，當受無量恒沙生死。迷悟之相，譬彼雲泥。言「究竟無二」者，謂：據相而言，則不二而二；約性而論，則二而不二。蓋諸佛乃悟眾生心內諸佛，眾生乃迷諸佛心內眾生。所以悟者，悟眾生本具性體、性量、性具也。所以迷者，迷諸佛所證性體、性量、性具也。心性之妙，豈受其迷！迷而不迷，斯言有在。故眾生本有性量，即諸佛所證法身，性體即報身，性具即應身，四智、十力、四無所畏、十八不共等功德，會合可知。故古德云：「諸佛心內眾生塵塵極樂，眾生心內諸佛念念證真。」故彌陀即我心，我心即彌陀，未舉念時，早已成就，纔舉心念，即便圓成。感應道交為有此理，故念佛人功不唐捐。
阿彌陀佛，果人也，成就三身、四智、十力、四無所畏、十八不共等功德。凡夫，因人也，具足無量恒沙煩惱，造作無量恒沙業繫，當受無量恒沙生死。迷悟之相，譬彼雲泥。言「究竟無二」者，謂：據相而言，則不二而二；約性而論，則二而不二。蓋諸佛乃悟眾生心內諸佛，眾生乃迷諸佛心內眾生。所以悟者，悟眾生本具性體、性量、性具也。所以迷者，迷諸佛所證性體、性量、性具也。心性之妙，豈受其迷！迷而不迷，斯言有在。故眾生本有性量，即諸佛所證法身，性體即報身，性具即應身，四智、十力、四無所畏、十八不共等功德，會合可知。故古德云：「諸佛心內眾生塵塵極樂，眾生心內諸佛念念證真。」故彌陀即我心，我心即彌陀，未舉念時，早已成就，纔舉心念，即便圓成。感應道交為有此理，故念佛人功不唐捐。
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五、法界為念門
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法界圓融體，作我一念心，故我念佛心，全體是法界。
法界圓融體，作我一念心，故我念佛心，全體是法界。
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行者稱佛名時，作佛觀時，作主伴依正觀時，修三種淨業時，一心不亂時，散心稱名時，以至見思浩浩恒沙煩惱，凡此有心，皆由真如不變隨緣而作，全體即法界。故法智大師云：「法界圓融不思議體，作我一念之心，亦復舉體作生、作佛、作依、作正。」若然者，餘心尚是，況念佛心乎！是故行者念佛之時，此心便是圓融清淨寶覺，以此妙心念彼阿彌，則彼三身何身不念？求彼四土，何土不生？但隨功行淺深，品位高下耳。
行者稱佛名時，作佛觀時，作主伴依正觀時，修三種淨業時，一心不亂時，散心稱名時，以至見思浩浩恒沙煩惱，凡此有心，皆由真如不變隨緣而作，全體即法界。故法智大師云：「法界圓融不思議體，作我一念之心，亦復舉體作生、作佛、作依、作正。」若然者，餘心尚是，況念佛心乎！是故行者念佛之時，此心便是圓融清淨寶覺，以此妙心念彼阿彌，則彼三身何身不念？求彼四土，何土不生？但隨功行淺深，品位高下耳。
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六、境觀相吞門
六、境觀相吞門
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十六等諸境、事理兩種觀，彼此互相吞，如因陀羅網。
十六等諸境、事理兩種觀，彼此互相吞，如因陀羅網。
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境觀相吞者，正由事事無礙也。事事所以無礙者，所謂有本者如是也。蓋由法界圓融不思議體作我一念之心，亦復舉體作生、作佛、作依、作正。既皆全體而作，有何一法不即法界？故曰：「一塵法界不小，剎海法界不大，多亦法界，少亦法界。」是以西方十六諸境、吾心事理二觀，一一無非法界全體。如帝釋宮中因陀羅網，雖彼此各是一珠，而影入眾珠；雖影入眾珠，而東西照用有別。境觀亦然，以境為事，則觀為理，理能包事，是為以觀吞境。以觀為事，則境為理，理能包事，是為以境吞觀。或一為事，餘為理，或一為理，餘為事，彼此互各相吞，故如因陀羅網。若然者，當我作觀時，則西方依正已在我觀之內，我今身心已在依正之中，了此而求生安養，可謂雁過長空，影沈寒水，雁絕遺蹤之意，水無留影之心。
境觀相吞者，正由事事無礙也。事事所以無礙者，所謂有本者如是也。蓋由法界圓融不思議體作我一念之心，亦復舉體作生、作佛、作依、作正。既皆全體而作，有何一法不即法界？故曰：「一塵法界不小，剎海法界不大，多亦法界，少亦法界。」是以西方十六諸境、吾心事理二觀，一一無非法界全體。如帝釋宮中因陀羅網，雖彼此各是一珠，而影入眾珠；雖影入眾珠，而東西照用有別。境觀亦然，以境為事，則觀為理，理能包事，是為以觀吞境。以觀為事，則境為理，理能包事，是為以境吞觀。或一為事，餘為理，或一為理，餘為事，彼此互各相吞，故如因陀羅網。若然者，當我作觀時，則西方依正已在我觀之內，我今身心已在依正之中，了此而求生安養，可謂雁過長空，影沈寒水，雁絕遺蹤之意，水無留影之心。
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七、三觀法爾門
七、三觀法爾門
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能觀為三觀，所觀即三諦，全性以起修，故稱為法爾。
能觀為三觀，所觀即三諦，全性以起修，故稱為法爾。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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三諦者，真、俗、中也；三觀者，空、假、中也。忘情絕解莫尚乎真，隨緣應用莫尚乎俗，融通空有莫尚乎中。虛靈不昧，此吾心自空者也。物來斯應，此吾心自有者也。空有相即，此吾心自中者也。此性也，非修也；三諦也，非三觀也。修之者，稱性照了也。故體達此心，空洞無物，謂之空；照了此性，具足萬法，謂之假；融通二邊，不一不異，謂之中。然則即虛靈而應物也，即應物而虛靈也。空即假、中也，假即空、中也，中即空、假也，是稱性而修也，絕待而照也，不思議之三觀也。首楞大定之司南也，此橫論也如此。若竪論者，或以吾心虛靈者為空，以所觀萬物者為假，以心境不二者為中。物，吾心之物也，何假而不空；心，萬物之心也，何空而不假；即心即物，即物即心，何中而不空、假。是以觀極樂依正者，以吾心一觀之三觀，照彼一境之三諦，無不可者。以吾三觀之一心，照彼三諦之一境，亦無不可者。虎溪大師云：「境為妙假觀為空，境觀雙忘即是中，忘照何嘗有先後，一心融絕了無踪。」尚何三觀之不法爾乎！
三諦者，真、俗、中也；三觀者，空、假、中也。忘情絕解莫尚乎真，隨緣應用莫尚乎俗，融通空有莫尚乎中。虛靈不昧，此吾心自空者也。物來斯應，此吾心自有者也。空有相即，此吾心自中者也。此性也，非修也；三諦也，非三觀也。修之者，稱性照了也。故體達此心，空洞無物，謂之空；照了此性，具足萬法，謂之假；融通二邊，不一不異，謂之中。然則即虛靈而應物也，即應物而虛靈也。空即假、中也，假即空、中也，中即空、假也，是稱性而修也，絕待而照也，不思議之三觀也。首楞大定之司南也，此橫論也如此。若竪論者，或以吾心虛靈者為空，以所觀萬物者為假，以心境不二者為中。物，吾心之物也，何假而不空；心，萬物之心也，何空而不假；即心即物，即物即心，何中而不空、假。是以觀極樂依正者，以吾心一觀之三觀，照彼一境之三諦，無不可者。以吾三觀之一心，照彼三諦之一境，亦無不可者。虎溪大師云：「境為妙假觀為空，境觀雙忘即是中，忘照何嘗有先後，一心融絕了無踪。」尚何三觀之不法爾乎！
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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八、感應任運門
八、感應任運門
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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我心感諸佛，彌陀即懸應，天性自相關，如磁石吸針。
我心感諸佛，彌陀即懸應，天性自相關，如磁石吸針。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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論曰：
論曰：
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諸佛眾生同一覺源，迷悟雖殊，理常平等。故曰：「諸佛是眾生心內諸佛，眾生是諸佛心內眾生。」迹此而言，則諸佛眾生心精，無時而不通㳷，但諸佛無時不欲度生，眾生念念與之迷背。故勢至菩薩云：「一人專憶，一人專忘，若逢不逢，若見非見。子若憶母，如母憶時，母子歷生，不相違遠。若眾生心憶佛、念佛，現前當來必定見佛，去佛不遠。」正由一理平等、天性相關故，得任運拔苦與樂。況無量壽佛因中所發四十八願，誓取極樂攝受有情，今道果久成，僧那久滿！故凡百眾生弗憂佛不來應，但當深信、憶念、發願願生西方，如磁石與針任運吸取。然磁能吸鐵，不能吸銅，針能合磁，不能合玉，譬猶佛能度有緣，不能度無緣。眾生易感彌陀，不易感諸佛，豈非生佛誓願相關者乎？是以求生淨土者，信、願、行缺一不可。
諸佛眾生同一覺源，迷悟雖殊，理常平等。故曰：「諸佛是眾生心內諸佛，眾生是諸佛心內眾生。」迹此而言，則諸佛眾生心精，無時而不通㳷，但諸佛無時不欲度生，眾生念念與之迷背。故勢至菩薩云：「一人專憶，一人專忘，若逢不逢，若見非見。子若憶母，如母憶時，母子歷生，不相違遠。若眾生心憶佛、念佛，現前當來必定見佛，去佛不遠。」正由一理平等、天性相關故，得任運拔苦與樂。況無量壽佛因中所發四十八願，誓取極樂攝受有情，今道果久成，僧那久滿！故凡百眾生弗憂佛不來應，但當深信、憶念、發願願生西方，如磁石與針任運吸取。然磁能吸鐵，不能吸銅，針能合磁，不能合玉，譬猶佛能度有緣，不能度無緣。眾生易感彌陀，不易感諸佛，豈非生佛誓願相關者乎？是以求生淨土者，信、願、行缺一不可。
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九、彼此恒一門
九、彼此恒一門
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若人臨終時，能不失正念，或見光、見華，已受寶池生。
若人臨終時，能不失正念，或見光、見華，已受寶池生。
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論曰：
論曰：
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《往生傳》曰：「張抗仕石晉，為翰林學士，課大悲呪十萬遍，願生西方。一日寢疾，唯念佛號，忽謂家人曰：『西方淨土秖在堂屋西邊，阿彌陀佛坐蓮華上，見翁兒在蓮華池金沙地上禮拜嬉戲。』良久念佛而化。翁兒，抗之孫也。所以爾者，蓋西方極樂世界乃吾心之一土耳，娑婆世界亦吾心之一土耳。約土而言，有十萬億彼此之異；約心而觀，原無遠近。但眾生自受生已來，為五陰區局真性，不契心源。念佛之人果報成熟，將捨現陰趣生陰時，淨土蓮華忽然在前，唯心境界，非有去來彼此之相。故《楞嚴經》云：『臨命終時，未捨暖觸，一生善惡俱時頓現，純想即飛，必生天上。若飛心中兼福、兼慧及與淨願，自然心開見十方佛，一切淨土隨願往生。』法智大師云：『須知垂終自見坐金蓮，身已是彼國生陰』，亦此意也。」
《往生傳》曰：「張抗仕石晉，為翰林學士，課大悲呪十萬遍，願生西方。一日寢疾，唯念佛號，忽謂家人曰：『西方淨土秖在堂屋西邊，阿彌陀佛坐蓮華上，見翁兒在蓮華池金沙地上禮拜嬉戲。』良久念佛而化。翁兒，抗之孫也。所以爾者，蓋西方極樂世界乃吾心之一土耳，娑婆世界亦吾心之一土耳。約土而言，有十萬億彼此之異；約心而觀，原無遠近。但眾生自受生已來，為五陰區局真性，不契心源。念佛之人果報成熟，將捨現陰趣生陰時，淨土蓮華忽然在前，唯心境界，非有去來彼此之相。故《楞嚴經》云：『臨命終時，未捨暖觸，一生善惡俱時頓現，純想即飛，必生天上。若飛心中兼福、兼慧及與淨願，自然心開見十方佛，一切淨土隨願往生。』法智大師云：『須知垂終自見坐金蓮，身已是彼國生陰』，亦此意也。」
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十、現未互在門
十、現未互在門
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行者今念佛，功德不唐捐，因中已有果，如蓮華開敷。
行者今念佛，功德不唐捐，因中已有果，如蓮華開敷。
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論曰：
論曰：
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圓頓教人，頓悟心性，無修而修，修彼樂邦。性中所具極樂，由修顯發。而此心性竪貫三際，橫裹十虛，佛法、生法、正法、依法、因法、果法一念圓成。是以念佛之人名為全性起修、全修在性。全性起修雖名為因，全修在性因中有果，以所具因法與所具果法同居一性，心性融通無法不攝，故如蓮花開敷，花中有果，況此心常住，無生滅去來！即今念佛之心，便是當來華池受生時。故說初發心人，極樂寶池已萌蓮種，若精進不退，日益生長，華漸開敷，隨其功德大小煒燁；其或懈退悔雜，日漸憔顇，若能自新，華復鮮麗；其或不然，芽焦種敗。且此蓮華，人誰種植？現未互在，斯言有歸也。
圓頓教人，頓悟心性，無修而修，修彼樂邦。性中所具極樂，由修顯發。而此心性竪貫三際，橫裹十虛，佛法、生法、正法、依法、因法、果法一念圓成。是以念佛之人名為全性起修、全修在性。全性起修雖名為因，全修在性因中有果，以所具因法與所具果法同居一性，心性融通無法不攝，故如蓮花開敷，花中有果，況此心常住，無生滅去來！即今念佛之心，便是當來華池受生時。故說初發心人，極樂寶池已萌蓮種，若精進不退，日益生長，華漸開敷，隨其功德大小煒燁；其或懈退悔雜，日漸憔顇，若能自新，華復鮮麗；其或不然，芽焦種敗。且此蓮華，人誰種植？現未互在，斯言有歸也。
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淨土生無生論
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