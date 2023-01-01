淨土生無生論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土生無生論

幽溪沙門傳燈撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幽溪沙門傳燈撰

稽首能仁圓滿智，無量壽覺大導師，所說安養大乘經，了義了義至圓頓。妙德普賢觀自在，勢至清淨大海眾，馬鳴、龍樹及天親，此土廬山蓮社祖，天台智者并法智，古往今來弘法師，我今歸命禮三寶。求乞冥加發神識，敬採經論祕密旨，闡明淨土生無生，普使將來悟此門，斷疑生信階不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首能仁圓滿智，無量壽覺大導師，所說安養大乘經，了義了義至圓頓。妙德普賢觀自在，勢至清淨大海眾，馬鳴、龍樹及天親，此土廬山蓮社祖，天台智者并法智，古往今來弘法師，我今歸命禮三寶。求乞冥加發神識，敬採經論祕密旨，闡明淨土生無生，普使將來悟此門，斷疑生信階不退。

將造此論，立為十門：一、一真法界門；二、身土緣起門；三、心土相即門；四、生佛不二門；五、法界為念門；六、境觀相吞門；七、三觀法爾門；八、感應任運門；九、彼此恒一門；十、現未互在門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將造此論，立為十門：一、一真法界門；二、身土緣起門；三、心土相即門；四、生佛不二門；五、法界為念門；六、境觀相吞門；七、三觀法爾門；八、感應任運門；九、彼此恒一門；十、現未互在門。

初、一真法界門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、一真法界門

一真法性中，具足十法界，依正本融通，生佛非殊致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一真法性中，具足十法界，依正本融通，生佛非殊致。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

一真法界即眾生本有心性，此之心性具無量德，受無量名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一真法界即眾生本有心性，此之心性具無量德，受無量名。

云何具無量德？舉要言之，謂性體、性量、性具。云何性體？謂此心性，離四句、絕百非，體性堅凝，清淨無染，不生不滅，常住無壞。云何性量？此心性竪窮三世，橫遍十方，世界有邊，虛空無邊。虛空有邊，心性無邊。現在有邊，過未無邊。過未有邊，心性無邊。無盡無盡、無量無量。云何性具？謂此心性具十法界，謂佛法界、菩薩法界、緣覺法界、聲聞法界、天法界、修羅法界、人法界、畜生法界、餓鬼法界、地獄法界，此是假名。復有正報，謂佛五陰、菩薩五陰，乃至地獄五陰，此是實法。復有依報，謂佛國土、菩薩國土乃至地獄國土。令易解故，作三種分別，得意為言，即性具是性體、性量。性體離過絕非，即性具十界離過絕非。性體堅凝，清淨無染，不生不滅，常住不壞；性具十界亦然。性量竪窮橫遍，無盡無盡、無量無量；性具十界亦然。正報五陰同性體、性量，清淨周遍；依報國土亦然。此之三法亦名三諦：性體即中諦，性量即真諦，性具即俗諦。故《楞嚴經》云：「而如來藏妙明元心，非心、非空，非地、水、火、風，非眼、耳、鼻、舌、身、意，非色、聲、香、味、觸、法，非眼界乃至非意識界，非無明乃至非老死，非無明盡乃至非老死盡，非苦、集、滅、道，非智、非得，非檀那乃至非般剌若，非怛答阿羯，非阿羅訶，非三藐三菩，非常樂我淨。」此即性量無相，是為真諦。而如來藏元明心妙，即心、即空，即地、水、火、風，即六凡，即二乘，乃至即如來常、樂、我、淨，此即性具十界，是為俗諦。而如來藏妙明心元，離即、離非，是即、非即，此即性體，是為中諦。又云：「如來藏性色真空，性空真色，清淨本然，周遍法界，地、水、火、風、空、見、識莫不如是。」地、水、火、風、空、見、識即性具也，清淨本然即性體也，周遍法界即性量也。又云：「地、水、火、風、空清淨本然，周遍法界」，即依報國土性體、性量也。「見、識清淨本然，周遍法界」，即正報五陰性體、性量也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何具無量德？舉要言之，謂性體、性量、性具。云何性體？謂此心性，離四句、絕百非，體性堅凝，清淨無染，不生不滅，常住無壞。云何性量？此心性竪窮三世，橫遍十方，世界有邊，虛空無邊。虛空有邊，心性無邊。現在有邊，過未無邊。過未有邊，心性無邊。無盡無盡、無量無量。云何性具？謂此心性具十法界，謂佛法界、菩薩法界、緣覺法界、聲聞法界、天法界、修羅法界、人法界、畜生法界、餓鬼法界、地獄法界，此是假名。復有正報，謂佛五陰、菩薩五陰，乃至地獄五陰，此是實法。復有依報，謂佛國土、菩薩國土乃至地獄國土。令易解故，作三種分別，得意為言，即性具是性體、性量。性體離過絕非，即性具十界離過絕非。性體堅凝，清淨無染，不生不滅，常住不壞；性具十界亦然。性量竪窮橫遍，無盡無盡、無量無量；性具十界亦然。正報五陰同性體、性量，清淨周遍；依報國土亦然。此之三法亦名三諦：性體即中諦，性量即真諦，性具即俗諦。故《楞嚴經》云：「而如來藏妙明元心，非心、非空，非地、水、火、風，非眼、耳、鼻、舌、身、意，非色、聲、香、味、觸、法，非眼界乃至非意識界，非無明乃至非老死，非無明盡乃至非老死盡，非苦、集、滅、道，非智、非得，非檀那乃至非般剌若，非怛答阿羯，非阿羅訶，非三藐三菩，非常樂我淨。」此即性量無相，是為真諦。而如來藏元明心妙，即心、即空，即地、水、火、風，即六凡，即二乘，乃至即如來常、樂、我、淨，此即性具十界，是為俗諦。而如來藏妙明心元，離即、離非，是即、非即，此即性體，是為中諦。又云：「如來藏性色真空，性空真色，清淨本然，周遍法界，地、水、火、風、空、見、識莫不如是。」地、水、火、風、空、見、識即性具也，清淨本然即性體也，周遍法界即性量也。又云：「地、水、火、風、空清淨本然，周遍法界」，即依報國土性體、性量也。「見、識清淨本然，周遍法界」，即正報五陰性體、性量也。

云何受無量名？舉要言之，此心性或名空如來藏，或名真如佛性，或名菴摩羅識，或名大圓鏡智，或名菩提涅槃。性體、性量名空如來藏，即性具十界五陰國土名空如來藏。性體、性量名真如佛性，即性具等真如佛性。性體、性量名菴摩羅識，即性具等名菴摩羅識。性體、性量名大圓鏡智，即性具等名大圓鏡智。性體、性量名菩提、涅槃，即性具等名菩提、涅槃。故曰：「一真法性中，具足十法界，依正本融通，生佛非殊致。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何受無量名？舉要言之，此心性或名空如來藏，或名真如佛性，或名菴摩羅識，或名大圓鏡智，或名菩提涅槃。性體、性量名空如來藏，即性具十界五陰國土名空如來藏。性體、性量名真如佛性，即性具等真如佛性。性體、性量名菴摩羅識，即性具等名菴摩羅識。性體、性量名大圓鏡智，即性具等名大圓鏡智。性體、性量名菩提、涅槃，即性具等名菩提、涅槃。故曰：「一真法性中，具足十法界，依正本融通，生佛非殊致。」

問曰：「此一真法界，為初心是？為後心是？若初心是，應無七名；若後心是，應無九界。初後俱墮，立義不成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「此一真法界，為初心是？為後心是？若初心是，應無七名；若後心是，應無九界。初後俱墮，立義不成。」

答曰：「此正顯初心是，以初心是故，方有後心是。以後心是故，方顯初心是。云何以初心是方有後心是？如果地依正融通，色心不二，垂形九界，方便度生，悉由證此因心所具。故曰：『諸佛果地融通，但證眾生理本。』故得稱性施設，無謀而應。若不然者，何異小乘外道作意神通？故法智大師云：『六即之義，不專在佛。一切假實三乘人天，下至蛣蜣地獄色心，皆須六即。辯其初後，所謂理蛣蜣乃至究竟蛣蜣。』以論十界皆理性故，無非法界，一不可改。故名字去不唯顯佛，九亦同彰。至於果成，十皆究竟。云何後心是方顯初心是？正由後心果地全證眾生理本故，果地七種名目悉是眾生性德美稱，但眾生在迷，性稱不顯，故無此稱。剋論性德，豈可言無！故初後俱善，立義成矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「此正顯初心是，以初心是故，方有後心是。以後心是故，方顯初心是。云何以初心是方有後心是？如果地依正融通，色心不二，垂形九界，方便度生，悉由證此因心所具。故曰：『諸佛果地融通，但證眾生理本。』故得稱性施設，無謀而應。若不然者，何異小乘外道作意神通？故法智大師云：『六即之義，不專在佛。一切假實三乘人天，下至蛣蜣地獄色心，皆須六即。辯其初後，所謂理蛣蜣乃至究竟蛣蜣。』以論十界皆理性故，無非法界，一不可改。故名字去不唯顯佛，九亦同彰。至於果成，十皆究竟。云何後心是方顯初心是？正由後心果地全證眾生理本故，果地七種名目悉是眾生性德美稱，但眾生在迷，性稱不顯，故無此稱。剋論性德，豈可言無！故初後俱善，立義成矣！」

二、身土緣起門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、身土緣起門

一真法界性，不變能隨緣，三身及四土，悉由心變造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一真法界性，不變能隨緣，三身及四土，悉由心變造。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

一真法界性，即前文所明性體、性量、性具也。教中說：「真如不變隨緣，隨緣不變」者，正由性體、性量即性具故，如君子不器，善惡皆能。故晉譯《華嚴經》云：「能隨染淨緣，具造十法界。」謂真如性中所具九法界，能隨染緣造事中九法界；真如性中所具佛法界，能隨淨緣造事中佛法界。所以能者，正由性具；性若不具，何所稱能？天台家言：「竝由理具，方有事用。」此之謂也。是知事中十法界，三身、四土悉由真如隨緣變造。既曰「真如不變隨緣，隨緣不變」，則事中染淨身土，當體即真，無絲毫可加損于其間者。《楞嚴經》云：「見與見緣，并所想相，如虛空華，本無所有。」此見及緣，元是菩提妙淨明體是也。若然，則娑婆極樂，此世眾生當生九品，彌陀已成吾心當果，悉由心性之所變造。心具而造，豈分能所！即心是佛，即佛是心，即心是土，即土是心，即心是果，即果是心。能造因緣及所造法，當處皆是心性，故明此宗而求生樂土者，乃生與無生兩冥之至道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一真法界性，即前文所明性體、性量、性具也。教中說：「真如不變隨緣，隨緣不變」者，正由性體、性量即性具故，如君子不器，善惡皆能。故晉譯《華嚴經》云：「能隨染淨緣，具造十法界。」謂真如性中所具九法界，能隨染緣造事中九法界；真如性中所具佛法界，能隨淨緣造事中佛法界。所以能者，正由性具；性若不具，何所稱能？天台家言：「竝由理具，方有事用。」此之謂也。是知事中十法界，三身、四土悉由真如隨緣變造。既曰「真如不變隨緣，隨緣不變」，則事中染淨身土，當體即真，無絲毫可加損于其間者。《楞嚴經》云：「見與見緣，并所想相，如虛空華，本無所有。」此見及緣，元是菩提妙淨明體是也。若然，則娑婆極樂，此世眾生當生九品，彌陀已成吾心當果，悉由心性之所變造。心具而造，豈分能所！即心是佛，即佛是心，即心是土，即土是心，即心是果，即果是心。能造因緣及所造法，當處皆是心性，故明此宗而求生樂土者，乃生與無生兩冥之至道也。

三、心土相即門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、心土相即門

西方安樂土，去此十萬億，與我介爾心，初無彼此異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方安樂土，去此十萬億，與我介爾心，初無彼此異。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

《佛說阿彌陀經》云：「從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂。」百億日月，百億須彌，百億大海，百億鐵圍山，名一佛土。十千為萬，十萬為億。一佛國土已自廣大，況億佛國土乎？況十萬億乎？是則極樂去此甚遠。博地凡夫念佛求生，彈指即到者，正由生吾心所具之佛土也。言介爾心者，即凡夫念佛之心也。剎那之心至微至劣，故稱介爾。謂十萬億遠之佛土，居於凡夫介爾之心，即心是土，即土是心，故曰「初無彼此異」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《佛說阿彌陀經》云：「從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂。」百億日月，百億須彌，百億大海，百億鐵圍山，名一佛土。十千為萬，十萬為億。一佛國土已自廣大，況億佛國土乎？況十萬億乎？是則極樂去此甚遠。博地凡夫念佛求生，彈指即到者，正由生吾心所具之佛土也。言介爾心者，即凡夫念佛之心也。剎那之心至微至劣，故稱介爾。謂十萬億遠之佛土，居於凡夫介爾之心，即心是土，即土是心，故曰「初無彼此異」。

問曰：「介爾之心居於方寸，云何能包許遠佛土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「介爾之心居於方寸，云何能包許遠佛土？」

答曰：「介爾之心，昧者謂小，達人大觀，真妄無二。蓋此妄心全性而起，性無邊，心亦無際，性如大海，心似浮漚，全海為漚，漚還匝海。蓋真如不變隨緣，隨緣不變。既曰『隨緣不變』，豈可以真妄而局大小哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「介爾之心，昧者謂小，達人大觀，真妄無二。蓋此妄心全性而起，性無邊，心亦無際，性如大海，心似浮漚，全海為漚，漚還匝海。蓋真如不變隨緣，隨緣不變。既曰『隨緣不變』，豈可以真妄而局大小哉！」

四、生佛不二門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、生佛不二門

阿彌與凡夫，迷悟雖有殊，佛心、眾生心，究竟無有二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌與凡夫，迷悟雖有殊，佛心、眾生心，究竟無有二。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

阿彌陀佛，果人也，成就三身、四智、十力、四無所畏、十八不共等功德。凡夫，因人也，具足無量恒沙煩惱，造作無量恒沙業繫，當受無量恒沙生死。迷悟之相，譬彼雲泥。言「究竟無二」者，謂：據相而言，則不二而二；約性而論，則二而不二。蓋諸佛乃悟眾生心內諸佛，眾生乃迷諸佛心內眾生。所以悟者，悟眾生本具性體、性量、性具也。所以迷者，迷諸佛所證性體、性量、性具也。心性之妙，豈受其迷！迷而不迷，斯言有在。故眾生本有性量，即諸佛所證法身，性體即報身，性具即應身，四智、十力、四無所畏、十八不共等功德，會合可知。故古德云：「諸佛心內眾生塵塵極樂，眾生心內諸佛念念證真。」故彌陀即我心，我心即彌陀，未舉念時，早已成就，纔舉心念，即便圓成。感應道交為有此理，故念佛人功不唐捐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀佛，果人也，成就三身、四智、十力、四無所畏、十八不共等功德。凡夫，因人也，具足無量恒沙煩惱，造作無量恒沙業繫，當受無量恒沙生死。迷悟之相，譬彼雲泥。言「究竟無二」者，謂：據相而言，則不二而二；約性而論，則二而不二。蓋諸佛乃悟眾生心內諸佛，眾生乃迷諸佛心內眾生。所以悟者，悟眾生本具性體、性量、性具也。所以迷者，迷諸佛所證性體、性量、性具也。心性之妙，豈受其迷！迷而不迷，斯言有在。故眾生本有性量，即諸佛所證法身，性體即報身，性具即應身，四智、十力、四無所畏、十八不共等功德，會合可知。故古德云：「諸佛心內眾生塵塵極樂，眾生心內諸佛念念證真。」故彌陀即我心，我心即彌陀，未舉念時，早已成就，纔舉心念，即便圓成。感應道交為有此理，故念佛人功不唐捐。

五、法界為念門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、法界為念門

法界圓融體，作我一念心，故我念佛心，全體是法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界圓融體，作我一念心，故我念佛心，全體是法界。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

行者稱佛名時，作佛觀時，作主伴依正觀時，修三種淨業時，一心不亂時，散心稱名時，以至見思浩浩恒沙煩惱，凡此有心，皆由真如不變隨緣而作，全體即法界。故法智大師云：「法界圓融不思議體，作我一念之心，亦復舉體作生、作佛、作依、作正。」若然者，餘心尚是，況念佛心乎！是故行者念佛之時，此心便是圓融清淨寶覺，以此妙心念彼阿彌，則彼三身何身不念？求彼四土，何土不生？但隨功行淺深，品位高下耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者稱佛名時，作佛觀時，作主伴依正觀時，修三種淨業時，一心不亂時，散心稱名時，以至見思浩浩恒沙煩惱，凡此有心，皆由真如不變隨緣而作，全體即法界。故法智大師云：「法界圓融不思議體，作我一念之心，亦復舉體作生、作佛、作依、作正。」若然者，餘心尚是，況念佛心乎！是故行者念佛之時，此心便是圓融清淨寶覺，以此妙心念彼阿彌，則彼三身何身不念？求彼四土，何土不生？但隨功行淺深，品位高下耳。

六、境觀相吞門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、境觀相吞門

十六等諸境、事理兩種觀，彼此互相吞，如因陀羅網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六等諸境、事理兩種觀，彼此互相吞，如因陀羅網。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

境觀相吞者，正由事事無礙也。事事所以無礙者，所謂有本者如是也。蓋由法界圓融不思議體作我一念之心，亦復舉體作生、作佛、作依、作正。既皆全體而作，有何一法不即法界？故曰：「一塵法界不小，剎海法界不大，多亦法界，少亦法界。」是以西方十六諸境、吾心事理二觀，一一無非法界全體。如帝釋宮中因陀羅網，雖彼此各是一珠，而影入眾珠；雖影入眾珠，而東西照用有別。境觀亦然，以境為事，則觀為理，理能包事，是為以觀吞境。以觀為事，則境為理，理能包事，是為以境吞觀。或一為事，餘為理，或一為理，餘為事，彼此互各相吞，故如因陀羅網。若然者，當我作觀時，則西方依正已在我觀之內，我今身心已在依正之中，了此而求生安養，可謂雁過長空，影沈寒水，雁絕遺蹤之意，水無留影之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境觀相吞者，正由事事無礙也。事事所以無礙者，所謂有本者如是也。蓋由法界圓融不思議體作我一念之心，亦復舉體作生、作佛、作依、作正。既皆全體而作，有何一法不即法界？故曰：「一塵法界不小，剎海法界不大，多亦法界，少亦法界。」是以西方十六諸境、吾心事理二觀，一一無非法界全體。如帝釋宮中因陀羅網，雖彼此各是一珠，而影入眾珠；雖影入眾珠，而東西照用有別。境觀亦然，以境為事，則觀為理，理能包事，是為以觀吞境。以觀為事，則境為理，理能包事，是為以境吞觀。或一為事，餘為理，或一為理，餘為事，彼此互各相吞，故如因陀羅網。若然者，當我作觀時，則西方依正已在我觀之內，我今身心已在依正之中，了此而求生安養，可謂雁過長空，影沈寒水，雁絕遺蹤之意，水無留影之心。

七、三觀法爾門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、三觀法爾門

能觀為三觀，所觀即三諦，全性以起修，故稱為法爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能觀為三觀，所觀即三諦，全性以起修，故稱為法爾。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

三諦者，真、俗、中也；三觀者，空、假、中也。忘情絕解莫尚乎真，隨緣應用莫尚乎俗，融通空有莫尚乎中。虛靈不昧，此吾心自空者也。物來斯應，此吾心自有者也。空有相即，此吾心自中者也。此性也，非修也；三諦也，非三觀也。修之者，稱性照了也。故體達此心，空洞無物，謂之空；照了此性，具足萬法，謂之假；融通二邊，不一不異，謂之中。然則即虛靈而應物也，即應物而虛靈也。空即假、中也，假即空、中也，中即空、假也，是稱性而修也，絕待而照也，不思議之三觀也。首楞大定之司南也，此橫論也如此。若竪論者，或以吾心虛靈者為空，以所觀萬物者為假，以心境不二者為中。物，吾心之物也，何假而不空；心，萬物之心也，何空而不假；即心即物，即物即心，何中而不空、假。是以觀極樂依正者，以吾心一觀之三觀，照彼一境之三諦，無不可者。以吾三觀之一心，照彼三諦之一境，亦無不可者。虎溪大師云：「境為妙假觀為空，境觀雙忘即是中，忘照何嘗有先後，一心融絕了無踪。」尚何三觀之不法爾乎！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三諦者，真、俗、中也；三觀者，空、假、中也。忘情絕解莫尚乎真，隨緣應用莫尚乎俗，融通空有莫尚乎中。虛靈不昧，此吾心自空者也。物來斯應，此吾心自有者也。空有相即，此吾心自中者也。此性也，非修也；三諦也，非三觀也。修之者，稱性照了也。故體達此心，空洞無物，謂之空；照了此性，具足萬法，謂之假；融通二邊，不一不異，謂之中。然則即虛靈而應物也，即應物而虛靈也。空即假、中也，假即空、中也，中即空、假也，是稱性而修也，絕待而照也，不思議之三觀也。首楞大定之司南也，此橫論也如此。若竪論者，或以吾心虛靈者為空，以所觀萬物者為假，以心境不二者為中。物，吾心之物也，何假而不空；心，萬物之心也，何空而不假；即心即物，即物即心，何中而不空、假。是以觀極樂依正者，以吾心一觀之三觀，照彼一境之三諦，無不可者。以吾三觀之一心，照彼三諦之一境，亦無不可者。虎溪大師云：「境為妙假觀為空，境觀雙忘即是中，忘照何嘗有先後，一心融絕了無踪。」尚何三觀之不法爾乎！

八、感應任運門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、感應任運門

我心感諸佛，彌陀即懸應，天性自相關，如磁石吸針。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我心感諸佛，彌陀即懸應，天性自相關，如磁石吸針。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

諸佛眾生同一覺源，迷悟雖殊，理常平等。故曰：「諸佛是眾生心內諸佛，眾生是諸佛心內眾生。」迹此而言，則諸佛眾生心精，無時而不通㳷，但諸佛無時不欲度生，眾生念念與之迷背。故勢至菩薩云：「一人專憶，一人專忘，若逢不逢，若見非見。子若憶母，如母憶時，母子歷生，不相違遠。若眾生心憶佛、念佛，現前當來必定見佛，去佛不遠。」正由一理平等、天性相關故，得任運拔苦與樂。況無量壽佛因中所發四十八願，誓取極樂攝受有情，今道果久成，僧那久滿！故凡百眾生弗憂佛不來應，但當深信、憶念、發願願生西方，如磁石與針任運吸取。然磁能吸鐵，不能吸銅，針能合磁，不能合玉，譬猶佛能度有緣，不能度無緣。眾生易感彌陀，不易感諸佛，豈非生佛誓願相關者乎？是以求生淨土者，信、願、行缺一不可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛眾生同一覺源，迷悟雖殊，理常平等。故曰：「諸佛是眾生心內諸佛，眾生是諸佛心內眾生。」迹此而言，則諸佛眾生心精，無時而不通㳷，但諸佛無時不欲度生，眾生念念與之迷背。故勢至菩薩云：「一人專憶，一人專忘，若逢不逢，若見非見。子若憶母，如母憶時，母子歷生，不相違遠。若眾生心憶佛、念佛，現前當來必定見佛，去佛不遠。」正由一理平等、天性相關故，得任運拔苦與樂。況無量壽佛因中所發四十八願，誓取極樂攝受有情，今道果久成，僧那久滿！故凡百眾生弗憂佛不來應，但當深信、憶念、發願願生西方，如磁石與針任運吸取。然磁能吸鐵，不能吸銅，針能合磁，不能合玉，譬猶佛能度有緣，不能度無緣。眾生易感彌陀，不易感諸佛，豈非生佛誓願相關者乎？是以求生淨土者，信、願、行缺一不可。

九、彼此恒一門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、彼此恒一門

若人臨終時，能不失正念，或見光、見華，已受寶池生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人臨終時，能不失正念，或見光、見華，已受寶池生。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

《往生傳》曰：「張抗仕石晉，為翰林學士，課大悲呪十萬遍，願生西方。一日寢疾，唯念佛號，忽謂家人曰：『西方淨土秖在堂屋西邊，阿彌陀佛坐蓮華上，見翁兒在蓮華池金沙地上禮拜嬉戲。』良久念佛而化。翁兒，抗之孫也。所以爾者，蓋西方極樂世界乃吾心之一土耳，娑婆世界亦吾心之一土耳。約土而言，有十萬億彼此之異；約心而觀，原無遠近。但眾生自受生已來，為五陰區局真性，不契心源。念佛之人果報成熟，將捨現陰趣生陰時，淨土蓮華忽然在前，唯心境界，非有去來彼此之相。故《楞嚴經》云：『臨命終時，未捨暖觸，一生善惡俱時頓現，純想即飛，必生天上。若飛心中兼福、兼慧及與淨願，自然心開見十方佛，一切淨土隨願往生。』法智大師云：『須知垂終自見坐金蓮，身已是彼國生陰』，亦此意也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《往生傳》曰：「張抗仕石晉，為翰林學士，課大悲呪十萬遍，願生西方。一日寢疾，唯念佛號，忽謂家人曰：『西方淨土秖在堂屋西邊，阿彌陀佛坐蓮華上，見翁兒在蓮華池金沙地上禮拜嬉戲。』良久念佛而化。翁兒，抗之孫也。所以爾者，蓋西方極樂世界乃吾心之一土耳，娑婆世界亦吾心之一土耳。約土而言，有十萬億彼此之異；約心而觀，原無遠近。但眾生自受生已來，為五陰區局真性，不契心源。念佛之人果報成熟，將捨現陰趣生陰時，淨土蓮華忽然在前，唯心境界，非有去來彼此之相。故《楞嚴經》云：『臨命終時，未捨暖觸，一生善惡俱時頓現，純想即飛，必生天上。若飛心中兼福、兼慧及與淨願，自然心開見十方佛，一切淨土隨願往生。』法智大師云：『須知垂終自見坐金蓮，身已是彼國生陰』，亦此意也。」

十、現未互在門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、現未互在門

行者今念佛，功德不唐捐，因中已有果，如蓮華開敷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者今念佛，功德不唐捐，因中已有果，如蓮華開敷。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

圓頓教人，頓悟心性，無修而修，修彼樂邦。性中所具極樂，由修顯發。而此心性竪貫三際，橫裹十虛，佛法、生法、正法、依法、因法、果法一念圓成。是以念佛之人名為全性起修、全修在性。全性起修雖名為因，全修在性因中有果，以所具因法與所具果法同居一性，心性融通無法不攝，故如蓮花開敷，花中有果，況此心常住，無生滅去來！即今念佛之心，便是當來華池受生時。故說初發心人，極樂寶池已萌蓮種，若精進不退，日益生長，華漸開敷，隨其功德大小煒燁；其或懈退悔雜，日漸憔顇，若能自新，華復鮮麗；其或不然，芽焦種敗。且此蓮華，人誰種植？現未互在，斯言有歸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓頓教人，頓悟心性，無修而修，修彼樂邦。性中所具極樂，由修顯發。而此心性竪貫三際，橫裹十虛，佛法、生法、正法、依法、因法、果法一念圓成。是以念佛之人名為全性起修、全修在性。全性起修雖名為因，全修在性因中有果，以所具因法與所具果法同居一性，心性融通無法不攝，故如蓮花開敷，花中有果，況此心常住，無生滅去來！即今念佛之心，便是當來華池受生時。故說初發心人，極樂寶池已萌蓮種，若精進不退，日益生長，華漸開敷，隨其功德大小煒燁；其或懈退悔雜，日漸憔顇，若能自新，華復鮮麗；其或不然，芽焦種敗。且此蓮華，人誰種植？現未互在，斯言有歸也。