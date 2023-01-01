廬山蓮宗寶鑑念佛正論卷第十(二十五章) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廬山蓮宗寶鑑念佛正論卷第十(二十五章)

念佛正論說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛正論說

夫奉教念佛之士。叨法正之遺廕。作如來之所使必以摧邪顯正。激濁揚清為後學蓍龜。作生靈耳目為己任也。苟弗能而默默自守。則尸祿備員於佛門矣。雖講授亦奚以為。豈不聞因筌然後得魚。體教然後修行。名教未正行如之何哉。故不得不論也。是以仲尼為政正其不正。涅槃遺誡急在糾過。余嘗觀吾佛世尊之主西竺也。象無象之象言無言之言。以復群生之性由是頓教。漸教大乘小乘盈溢乎龍宮海藏。無非摧邪顯正。激濁揚清之旨。而大地生民率其化。而復其性者可勝計乎。其間偏讚西方。謂捷徑修行之道者。蓋以阿彌陀佛有廣大願力。攝娑婆眾生而歸淨邦。是令反妄而證真也。所以諸佛共讚。菩薩同遵。晉社創修千古之高風不墜。慈照集懺十方之正化流通。大矣哉。淨土之道。其為體也。以彌陀即本性。其為宗也。以淨國即唯心。其為用也。以仁恕即滅惡生善。此之三者蓋顯三世報應制其事。一心空寂窮其理。俾達乎理者反其妄。信其事者遷乎善。以斯而利于上下。實助於周孔之教。贊翊皇化其亦至矣。使一人能行是道。以訓于家。家以導於鄉。鄉以達於邦。以至於無窮。則天下之民涵道泳德。融神實相高步無何而極佛境界。豈止以為善人君子而已哉。夫如是則何患乎。忠孝不修禮讓不著歟。以此觀之。豈非能仁之道。與仲尼之道共為表裏以訓于民耶。洎乎歷朝敬之。廣其教像法事之。非其人廣其教則弊倖生。非其人則淳朴泯。而乃以佛堂高大為奢誇聲利。溫飽為能事。徒以多為貴。則壞其道者眾矣。言以怪為美則惑其聽者庶矣。遞相沿襲以成鄙吝。日復一日紅紫亂朱。使夫清靜仁恕之風消蕩矣。於是蠶食蠧耗之謗由茲而盛焉。斯乃敬之事之者之失。非其教之咎也。今之人多不察其所由。視其徒之不肖者。而遷怒於善人教法焉。亦何異乎以丹朱而罪堯。因商均而過舜。服藥失度歸咎於神農。縱火致焚反怨於燧人也耶。愚乃不佞學佛之道有年矣。既粗領其旨而頗有扶傾之心。非敢私於己而欲公於眾。以救其弊也。嘗謂教門之利害有四。一曰。師授不明。邪法增熾而喪其真。二曰。戒法不行。綱常紊亂而犯其禁。三曰。教理未彰。謬談非義而惑其眾。四曰。行願不修迷入邪岐而墮於魔。由是亂名改作聾瞽。後學非止一端可傷乎哉。自是叨濫之徒一以傳十。十以傳百。百以千萬。流毒於海內速若置郵。何以知其然。正說難行邪風易染。此必然之理也。噫祖道之不傳也久矣。欲人之無惑者難矣。吾雖不敏而實悲焉。思欲分條析理廣被前聞。截偽續真開茲後學。恨無慧辯徒事管窺。由是齋沐一心投誠三寶。詢求大教參考玄文。楷定正宗破 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫奉教念佛之士。叨法正之遺廕。作如來之所使必以摧邪顯正。激濁揚清為後學蓍龜。作生靈耳目為己任也。苟弗能而默默自守。則尸祿備員於佛門矣。雖講授亦奚以為。豈不聞因筌然後得魚。體教然後修行。名教未正行如之何哉。故不得不論也。是以仲尼為政正其不正。涅槃遺誡急在糾過。余嘗觀吾佛世尊之主西竺也。象無象之象言無言之言。以復群生之性由是頓教。漸教大乘小乘盈溢乎龍宮海藏。無非摧邪顯正。激濁揚清之旨。而大地生民率其化。而復其性者可勝計乎。其間偏讚西方。謂捷徑修行之道者。蓋以阿彌陀佛有廣大願力。攝娑婆眾生而歸淨邦。是令反妄而證真也。所以諸佛共讚。菩薩同遵。晉社創修千古之高風不墜。慈照集懺十方之正化流通。大矣哉。淨土之道。其為體也。以彌陀即本性。其為宗也。以淨國即唯心。其為用也。以仁恕即滅惡生善。此之三者蓋顯三世報應制其事。一心空寂窮其理。俾達乎理者反其妄。信其事者遷乎善。以斯而利于上下。實助於周孔之教。贊翊皇化其亦至矣。使一人能行是道。以訓于家。家以導於鄉。鄉以達於邦。以至於無窮。則天下之民涵道泳德。融神實相高步無何而極佛境界。豈止以為善人君子而已哉。夫如是則何患乎。忠孝不修禮讓不著歟。以此觀之。豈非能仁之道。與仲尼之道共為表裏以訓于民耶。洎乎歷朝敬之。廣其教像法事之。非其人廣其教則弊倖生。非其人則淳朴泯。而乃以佛堂高大為奢誇聲利。溫飽為能事。徒以多為貴。則壞其道者眾矣。言以怪為美則惑其聽者庶矣。遞相沿襲以成鄙吝。日復一日紅紫亂朱。使夫清靜仁恕之風消蕩矣。於是蠶食蠧耗之謗由茲而盛焉。斯乃敬之事之者之失。非其教之咎也。今之人多不察其所由。視其徒之不肖者。而遷怒於善人教法焉。亦何異乎以丹朱而罪堯。因商均而過舜。服藥失度歸咎於神農。縱火致焚反怨於燧人也耶。愚乃不佞學佛之道有年矣。既粗領其旨而頗有扶傾之心。非敢私於己而欲公於眾。以救其弊也。嘗謂教門之利害有四。一曰。師授不明。邪法增熾而喪其真。二曰。戒法不行。綱常紊亂而犯其禁。三曰。教理未彰。謬談非義而惑其眾。四曰。行願不修迷入邪岐而墮於魔。由是亂名改作聾瞽。後學非止一端可傷乎哉。自是叨濫之徒一以傳十。十以傳百。百以千萬。流毒於海內速若置郵。何以知其然。正說難行邪風易染。此必然之理也。噫祖道之不傳也久矣。欲人之無惑者難矣。吾雖不敏而實悲焉。思欲分條析理廣被前聞。截偽續真開茲後學。恨無慧辯徒事管窺。由是齋沐一心投誠三寶。詢求大教參考玄文。楷定正宗破

諸異說。總成念佛正論。剖證佛祖格言。普告諸方咸躋覺路。庶使聖教隱而復彰。眾生罪而還福。有客至而問之曰。修行了自己生死。何須論他人長短。予應之曰。理不然也。豈不聞如來出世。無一法不是利生。菩薩修行肯纖毫而為自己。佛子示同外道。方便轉彼邪心。楞嚴十種魔民皆因錯解。華嚴十類魔業。示其正歸。嗟惡慧之邪修。自甘心於險道遇斯境界。豈可緘言念彼愚癡寧容坐視。況世尊悲心付囑。留大願而普濟迷津。菩薩如教修行。示同事而化令成佛。是其本行夫復何疑。如其見迷路而不指正途。慈悲安在。覩沈溺而不思拯接。方便何存。隨順正法而破魔。是無上大智之業。調伏眾生而入道。是諸佛之所攝持。誓當捨命而立真宗。終不為已而忘佛囑。眾生盡而悲心益固。空界殞而我願無窮。倘逢有識之賢。必能助弘斯道。可謂將此深心奉塵剎。是則名為報佛恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸異說。總成念佛正論。剖證佛祖格言。普告諸方咸躋覺路。庶使聖教隱而復彰。眾生罪而還福。有客至而問之曰。修行了自己生死。何須論他人長短。予應之曰。理不然也。豈不聞如來出世。無一法不是利生。菩薩修行肯纖毫而為自己。佛子示同外道。方便轉彼邪心。楞嚴十種魔民皆因錯解。華嚴十類魔業。示其正歸。嗟惡慧之邪修。自甘心於險道遇斯境界。豈可緘言念彼愚癡寧容坐視。況世尊悲心付囑。留大願而普濟迷津。菩薩如教修行。示同事而化令成佛。是其本行夫復何疑。如其見迷路而不指正途。慈悲安在。覩沈溺而不思拯接。方便何存。隨順正法而破魔。是無上大智之業。調伏眾生而入道。是諸佛之所攝持。誓當捨命而立真宗。終不為已而忘佛囑。眾生盡而悲心益固。空界殞而我願無窮。倘逢有識之賢。必能助弘斯道。可謂將此深心奉塵剎。是則名為報佛恩。

西方彌陀說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方彌陀說

佛說西方極樂世界。其土有佛號阿彌陀。如經所載有理有迹。論其理者西方即自性也。此性無形無相不變不壞。歷劫堅剛。譬彼精金。在易卦則曰兌。為寂靜故。謂之西方也。金者其色明。金體白淨舉之喻法性。蓋世間之人迷於塵境。妄念不息紛然動作。在易卦則曰震。故謂之東方也。人能反妄歸真。復其本靜。得見自性即名捨。東方執著之穢土。登西域淨明之金地也。在方無方以法喻表其理體。華嚴合論謂。文殊自東方來者。蓋文殊是。根本不動智也。東是萬物發生。震動之者初明之地。從此智則生信。故華嚴以信位為初生佛家。丑寅之間為清朝。智日初明。像文殊發起凡夫入信。見道智門漸增故。巽為風。為教化風能去穢揀淨。辰巳之間上應角宿。為僧道。為齋戒。為眾善之門。喻進修地位。至午為中道易。卦曰離。為南方為正為日為明。麗離中虛故明。像諸法空則智日當陽遍照天下。法華龍女南方成佛。是其義也。西南為坤。為地為安靜。為柔順為母為生養。正西為兌。金旺之地日沒之所。火死在酉為肅寂。為收藏。西北為乾。為天為父為金為剛健。北方為坎。為水為君為師。利生濟物垂教正治。以水制火。以君對臣臣明君正。又水多則濫。故東北為艮。為山為止下方為禪定。為謙下。上方為觀照。為智慧。為空界。如日月三光處空。照臨萬物也。經中不舉餘方。而單指西方者。蓋取淨對穢也。以悟攝迷也。以靜對動也。以果對因也。過十萬億國土者。出四維上下十方之限量也。超乎四惡道之十惡業也。超乎人天十善之境界也。不為諸法之所拘也。有世界者。真如實際理地。即自性西方極樂者。即言此性無憂惱也。何以知其然。見性之人不為塵境惑。了知諸法空。心常坦然無念無為無思無慮。安住大寂滅之地。念念常生智慧法法皆如。我為法王。於法自在故名極樂也。論其迹則實有此箇世界也。佛叮嚀詳復言之豈虛語哉。有者非方域處所之有。乃不有之有。即是真空妙有也。真空者。即是實相。妙有者。森羅眩目法界交參。豈有東西之辨哉。圓覺經云。一切如來光嚴住持。是諸眾生清淨覺地。平等本際圓滿十方不二。隨順於不二境現諸淨土。阿彌陀是梵語。此云無量壽也。佛者覺也。即當人分上廣大圓覺之性。清淨法身之佛也。此性不生不滅亘古亘今。上至諸佛菩薩。下至六道眾生。各各具此覺性。所以稱同名同號也。噫世人昧之久矣。妄取色相顛倒馳求。甘自沈淪我佛應世開方便門。讚說淨邦令其信慕。苟能自肯自信方悟堅明。為西方盡西矣。惑火滅盡土皆淨焉。則知十方世界總是彌陀。觸目遇緣無非極樂。百千三昧應 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說西方極樂世界。其土有佛號阿彌陀。如經所載有理有迹。論其理者西方即自性也。此性無形無相不變不壞。歷劫堅剛。譬彼精金。在易卦則曰兌。為寂靜故。謂之西方也。金者其色明。金體白淨舉之喻法性。蓋世間之人迷於塵境。妄念不息紛然動作。在易卦則曰震。故謂之東方也。人能反妄歸真。復其本靜。得見自性即名捨。東方執著之穢土。登西域淨明之金地也。在方無方以法喻表其理體。華嚴合論謂。文殊自東方來者。蓋文殊是。根本不動智也。東是萬物發生。震動之者初明之地。從此智則生信。故華嚴以信位為初生佛家。丑寅之間為清朝。智日初明。像文殊發起凡夫入信。見道智門漸增故。巽為風。為教化風能去穢揀淨。辰巳之間上應角宿。為僧道。為齋戒。為眾善之門。喻進修地位。至午為中道易。卦曰離。為南方為正為日為明。麗離中虛故明。像諸法空則智日當陽遍照天下。法華龍女南方成佛。是其義也。西南為坤。為地為安靜。為柔順為母為生養。正西為兌。金旺之地日沒之所。火死在酉為肅寂。為收藏。西北為乾。為天為父為金為剛健。北方為坎。為水為君為師。利生濟物垂教正治。以水制火。以君對臣臣明君正。又水多則濫。故東北為艮。為山為止下方為禪定。為謙下。上方為觀照。為智慧。為空界。如日月三光處空。照臨萬物也。經中不舉餘方。而單指西方者。蓋取淨對穢也。以悟攝迷也。以靜對動也。以果對因也。過十萬億國土者。出四維上下十方之限量也。超乎四惡道之十惡業也。超乎人天十善之境界也。不為諸法之所拘也。有世界者。真如實際理地。即自性西方極樂者。即言此性無憂惱也。何以知其然。見性之人不為塵境惑。了知諸法空。心常坦然無念無為無思無慮。安住大寂滅之地。念念常生智慧法法皆如。我為法王。於法自在故名極樂也。論其迹則實有此箇世界也。佛叮嚀詳復言之豈虛語哉。有者非方域處所之有。乃不有之有。即是真空妙有也。真空者。即是實相。妙有者。森羅眩目法界交參。豈有東西之辨哉。圓覺經云。一切如來光嚴住持。是諸眾生清淨覺地。平等本際圓滿十方不二。隨順於不二境現諸淨土。阿彌陀是梵語。此云無量壽也。佛者覺也。即當人分上廣大圓覺之性。清淨法身之佛也。此性不生不滅亘古亘今。上至諸佛菩薩。下至六道眾生。各各具此覺性。所以稱同名同號也。噫世人昧之久矣。妄取色相顛倒馳求。甘自沈淪我佛應世開方便門。讚說淨邦令其信慕。苟能自肯自信方悟堅明。為西方盡西矣。惑火滅盡土皆淨焉。則知十方世界總是彌陀。觸目遇緣無非極樂。百千三昧應

念現前。無量法門隨心顯發。高超徹見是樓閣。含育利生名宮殿。防非護善名欄楯。清淨無染是蓮華。徹底澄清謂之池。隨方逐圓謂之水。仁慈濟利謂之寶。戒定慧薰謂之香。七菩提樹覆蔭重重。八聖道路遊行坦坦。眾善莊嚴花簇秀。萬德成就果周圓。化禽演於法音。風樹傳於道品。到這般田地更要保持涵養。直至命終永無退失。脫然而去方為了事。其或未然切不可遺。山認培棄寶拾薪。妄認色身便為究竟。信知生死事大莫作等閑。尋訪真知決擇心要。確實念佛求悟大乘。了見本性彌陀。直達唯心淨土。可謂雖然舊閣閑田地。一度贏來方始休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念現前。無量法門隨心顯發。高超徹見是樓閣。含育利生名宮殿。防非護善名欄楯。清淨無染是蓮華。徹底澄清謂之池。隨方逐圓謂之水。仁慈濟利謂之寶。戒定慧薰謂之香。七菩提樹覆蔭重重。八聖道路遊行坦坦。眾善莊嚴花簇秀。萬德成就果周圓。化禽演於法音。風樹傳於道品。到這般田地更要保持涵養。直至命終永無退失。脫然而去方為了事。其或未然切不可遺。山認培棄寶拾薪。妄認色身便為究竟。信知生死事大莫作等閑。尋訪真知決擇心要。確實念佛求悟大乘。了見本性彌陀。直達唯心淨土。可謂雖然舊閣閑田地。一度贏來方始休。

真如本性說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真如本性說

真如本性者。父母未生已前。一真無妄之體。謂之本來面目。禪宗則曰正法眼藏。蓮宗則曰本性彌陀。孔子則曰天理。大易則曰太極。名雖有異其實同一真如本性也。此性虛而靈寂。而妙與天地同根。萬物一本歷塵劫而不朽。世界壞而不遷。人不能任其自如之真。而梏於地水火風。和合之質方其受形也。已為陰血濁氣。昏其本然清淨之體。及其生也六塵五欲之迷倒。昧於本有之天真。是故佛說八萬四千法門。皆是導人反妄而歸真也。其捷徑易行者惟念佛一門。修之者心不散亂三昧現前。是復其本性也。今有一等不究佛理之人。却將道門修養法冐濫蓮宗。妄說氣是主人教人般精運氣。勞其筋骨枉用身心。甘受苦辛終無所濟。嘗觀道門張紫陽說。精氣神者先天地之元精元氣元神也。元精非淫泆之精。元氣非呼吸之氣。元神非念慮之神。癡人不曉此意。喚甕作鍾眼。既不明理亦不達矯。誘他清信之士。一向在臭皮袋上。造作昧却一真佛性。妄言此是修行可悲也哉。普告同修切宜仔細。究心念佛啟悟真源。若也了了自見。法法現前。是名見性成佛。一念差錯天地懸殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真如本性者。父母未生已前。一真無妄之體。謂之本來面目。禪宗則曰正法眼藏。蓮宗則曰本性彌陀。孔子則曰天理。大易則曰太極。名雖有異其實同一真如本性也。此性虛而靈寂。而妙與天地同根。萬物一本歷塵劫而不朽。世界壞而不遷。人不能任其自如之真。而梏於地水火風。和合之質方其受形也。已為陰血濁氣。昏其本然清淨之體。及其生也六塵五欲之迷倒。昧於本有之天真。是故佛說八萬四千法門。皆是導人反妄而歸真也。其捷徑易行者惟念佛一門。修之者心不散亂三昧現前。是復其本性也。今有一等不究佛理之人。却將道門修養法冐濫蓮宗。妄說氣是主人教人般精運氣。勞其筋骨枉用身心。甘受苦辛終無所濟。嘗觀道門張紫陽說。精氣神者先天地之元精元氣元神也。元精非淫泆之精。元氣非呼吸之氣。元神非念慮之神。癡人不曉此意。喚甕作鍾眼。既不明理亦不達矯。誘他清信之士。一向在臭皮袋上。造作昧却一真佛性。妄言此是修行可悲也哉。普告同修切宜仔細。究心念佛啟悟真源。若也了了自見。法法現前。是名見性成佛。一念差錯天地懸殊。

辨真妄身心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨真妄身心

夫身者。有法身有色身。傳曰。智明真境盡法為身。故曰法身。父母緣生虛幻不實。故曰色身。心者。有真心有妄心。真淨明妙虛徹靈通。故曰真心。隨境生滅忽有忽無。故曰妄心。祖師勸修念佛三昧者。於自己真心中。流出一句阿彌陀佛。念念觀照法法圓通。是謂都攝六根淨念相繼。於一念中普現色身三昧。今時有一等人。不知真妄錯認色身為我身。以妄念為究竟。多是吐納按摩做模打樣。希望成道不亦謬乎。可謂棄却真金而拾瓦礫也。大凡學道要辨真偽。故宗鏡云。修道以心為宗。理須仔細究竟。約有情界真妄似分不可雷同。有濫圓覺金鑛共爇。真偽纔分。沙米同炊生熟有異。三乘慕道見有差殊。錯指妄心以為真實。認妄賊為真子。劫盡家珍。收魚目作驪珠空迷智眼。遂使愚癡之子陷有銕之重關。邪險之人溺見河之識浪。戲熾焰於朽宅。忘苦忘疲臥大夢於長宵。迷心迷性。皆由執斯緣慮作自己身。遺此真心住他聲色。斯則凡夫外道之失也。或有法學禪宗執佛方便。致使撒開八網乘。對四機越一念。而遠驟三祇功虛大劫。離寶所而久淹化。壘跡困長衢。斯則迷循妄心。不得真心之失也。心賦云。性非造作理實鎔融。明之者即動而靜。昧之者迷西作東。任竭海移山未是無為之力。縱躡虛履水。皆為有漏之通。辨玉須真探珠宜靜。若向境外以求心焉。知圓光而在眚。順法界性合真如心。此則頓入如來大慈悲海。比之著相修皮袋者。豈可同日而語矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫身者。有法身有色身。傳曰。智明真境盡法為身。故曰法身。父母緣生虛幻不實。故曰色身。心者。有真心有妄心。真淨明妙虛徹靈通。故曰真心。隨境生滅忽有忽無。故曰妄心。祖師勸修念佛三昧者。於自己真心中。流出一句阿彌陀佛。念念觀照法法圓通。是謂都攝六根淨念相繼。於一念中普現色身三昧。今時有一等人。不知真妄錯認色身為我身。以妄念為究竟。多是吐納按摩做模打樣。希望成道不亦謬乎。可謂棄却真金而拾瓦礫也。大凡學道要辨真偽。故宗鏡云。修道以心為宗。理須仔細究竟。約有情界真妄似分不可雷同。有濫圓覺金鑛共爇。真偽纔分。沙米同炊生熟有異。三乘慕道見有差殊。錯指妄心以為真實。認妄賊為真子。劫盡家珍。收魚目作驪珠空迷智眼。遂使愚癡之子陷有銕之重關。邪險之人溺見河之識浪。戲熾焰於朽宅。忘苦忘疲臥大夢於長宵。迷心迷性。皆由執斯緣慮作自己身。遺此真心住他聲色。斯則凡夫外道之失也。或有法學禪宗執佛方便。致使撒開八網乘。對四機越一念。而遠驟三祇功虛大劫。離寶所而久淹化。壘跡困長衢。斯則迷循妄心。不得真心之失也。心賦云。性非造作理實鎔融。明之者即動而靜。昧之者迷西作東。任竭海移山未是無為之力。縱躡虛履水。皆為有漏之通。辨玉須真探珠宜靜。若向境外以求心焉。知圓光而在眚。順法界性合真如心。此則頓入如來大慈悲海。比之著相修皮袋者。豈可同日而語矣。

辯明三寶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯明三寶

教云。十方薄伽梵。圓滿修多羅。大乘菩薩僧功德難思議。三寶者有三種。一曰。同體三寶謂真如之理。自性開覺名為佛寶。德用軌則。自性正真名為法寶。動無違諍自性清淨名為僧寶。二曰。出世三寶。謂法報化身隨類應現是為佛寶。六度詮旨四諦緣生名為法寶。十地菩薩四向五果名為僧寶。三曰。世間住持三寶。謂泥龕塑像名為佛寶。黃卷赤軸名為法寶。剃髮染衣名為僧寶。歸依者。感諸天護持。供養者。獲福田無量。今有邪愚。不解偽撰真宗妙義經。妄言。精是佛寶。氣是法寶。神是僧寶。遞相傳習。致使入善門者信其邪說。不敬三寶。實可憐憫。若夫不敬世間三寶。則自昧其心。自昧其心則迷失本性。同體出世三寶何所得哉。自賺猶可。又賺他人。可謂岐人天之正路。瞎人天之正眼。昧因果之真教。澆定慧之淳風。無甚於此也。佛言。一切眾生若不歸依三寶。永劫墮三惡道。況我慈照集經成懺。使學者依大乘經甚深妙義。從今身至佛身。為法界眾生歸依常住佛。歸依常住法。歸依常住僧。正信善人既已得聞。聞已誦禮。固當自敬自信。即此敬信之心。端可近於佛道矣。凡見一切佛像起如來想。見一切聖教生難遭想。見一切比丘僧起祖師想。禮拜供養無得輕欺。以佛莊嚴而自莊嚴。如此則一體三寶唯心備具矣。若也執於鄙見昧其根本。妄信邪教疑誤後人。自取沈淪永溺惡趣。是誰之咎歟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教云。十方薄伽梵。圓滿修多羅。大乘菩薩僧功德難思議。三寶者有三種。一曰。同體三寶謂真如之理。自性開覺名為佛寶。德用軌則。自性正真名為法寶。動無違諍自性清淨名為僧寶。二曰。出世三寶。謂法報化身隨類應現是為佛寶。六度詮旨四諦緣生名為法寶。十地菩薩四向五果名為僧寶。三曰。世間住持三寶。謂泥龕塑像名為佛寶。黃卷赤軸名為法寶。剃髮染衣名為僧寶。歸依者。感諸天護持。供養者。獲福田無量。今有邪愚。不解偽撰真宗妙義經。妄言。精是佛寶。氣是法寶。神是僧寶。遞相傳習。致使入善門者信其邪說。不敬三寶。實可憐憫。若夫不敬世間三寶。則自昧其心。自昧其心則迷失本性。同體出世三寶何所得哉。自賺猶可。又賺他人。可謂岐人天之正路。瞎人天之正眼。昧因果之真教。澆定慧之淳風。無甚於此也。佛言。一切眾生若不歸依三寶。永劫墮三惡道。況我慈照集經成懺。使學者依大乘經甚深妙義。從今身至佛身。為法界眾生歸依常住佛。歸依常住法。歸依常住僧。正信善人既已得聞。聞已誦禮。固當自敬自信。即此敬信之心。端可近於佛道矣。凡見一切佛像起如來想。見一切聖教生難遭想。見一切比丘僧起祖師想。禮拜供養無得輕欺。以佛莊嚴而自莊嚴。如此則一體三寶唯心備具矣。若也執於鄙見昧其根本。妄信邪教疑誤後人。自取沈淪永溺惡趣。是誰之咎歟。

辨見聞覺知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨見聞覺知

古德云。在胎為身。處世名人。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻嗅香。在舌談論。在手執捉。在足運奔。遍現俱該沙界。收攝在一微塵。識者知是佛性。不識喚作精魂。比來有等愚人不知佛理。潛吾教中。專以傳受為宗。妄說六門見性。指四大色身以為佛體。自立三十六關七十二信。揑合怪事誑惑善人。妄謂這邊肉動。某人來那裏疼痛。某事至吉凶禍福。言是先知。愚者得聞將謂佛法靈感。傾心諦信布施供養。傳此邪言切切記心。未嘗暫捨。殊不知一真佛性清淨湛然。為有妄身乃有妄識。蓋覆本性不見光明。一念心空名為悟道。故楞嚴云。知見立知即無明本。知見無見斯則涅槃。是故祖師立教。但以念佛三昧為正宗。未嘗有毫髮許實法繫綴於人。何期蚩蚩薄俗迷宗昧旨。棄忠孝而不履。背仁義而不修。假蓮宗之名行差別之法。貪求冥感以奇怪惑人。則有邪魔魍魎附人身體。撓亂正信盡遭魔攝。可不悲哉。大凡修淨業人。善察邪正本分。究心確辦信誠憶佛念佛。願生淨土慎勿他求。智覺壽禪師云。莫摘枝苗須搜祖禰。豁爾而無明頓開。湛然而情塵自洗。可謂直截根源佛所印。摘葉尋枝我不能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古德云。在胎為身。處世名人。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻嗅香。在舌談論。在手執捉。在足運奔。遍現俱該沙界。收攝在一微塵。識者知是佛性。不識喚作精魂。比來有等愚人不知佛理。潛吾教中。專以傳受為宗。妄說六門見性。指四大色身以為佛體。自立三十六關七十二信。揑合怪事誑惑善人。妄謂這邊肉動。某人來那裏疼痛。某事至吉凶禍福。言是先知。愚者得聞將謂佛法靈感。傾心諦信布施供養。傳此邪言切切記心。未嘗暫捨。殊不知一真佛性清淨湛然。為有妄身乃有妄識。蓋覆本性不見光明。一念心空名為悟道。故楞嚴云。知見立知即無明本。知見無見斯則涅槃。是故祖師立教。但以念佛三昧為正宗。未嘗有毫髮許實法繫綴於人。何期蚩蚩薄俗迷宗昧旨。棄忠孝而不履。背仁義而不修。假蓮宗之名行差別之法。貪求冥感以奇怪惑人。則有邪魔魍魎附人身體。撓亂正信盡遭魔攝。可不悲哉。大凡修淨業人。善察邪正本分。究心確辦信誠憶佛念佛。願生淨土慎勿他求。智覺壽禪師云。莫摘枝苗須搜祖禰。豁爾而無明頓開。湛然而情塵自洗。可謂直截根源佛所印。摘葉尋枝我不能。

破妄說災福 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破妄說災福

夫佛祖正法。以本性彌陀為體。念佛信願為宗。自行化他為用。乃佛祖之格言。後人之龜鑑。凡曰音聲佛事。點燭道場。蓋是方便法門。以之引權歸實耳。比來學者迷失宗旨。貪著事相不遵教典。向外妄為心眼不明競稱師長。實法門中一弊事也。或搜鬼竅有若師巫。或稱彌勒下生。或言諸天附體。或向燭光上見神見鬼。或在香煙上斷吉斷凶。瞞昧三光欺賢罔聖。誑謼閻閭邀求利養。及乎問他平實行願。杜口無言。本性彌陀罔知下落。熱亂一生盡是虛誑。誤人自誤。實可悲哉。故楞嚴經云。善男子心愛懸應。爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。訐露人事不避譏嫌。口中好說未然禍福。及至其時毫髮無失。是人愚迷惑為菩薩。親近供養。破佛律儀潛行貪欲。此名歷劫精魅。大力鬼神年老成魔。惱亂是人不覺魔著。謂言證聖。壓足心生去彼人體。師及弟子俱陷王難。汝當先覺不入輪迴迷惑。不知墮無間獄。嗟乎初心善人不知真偽。信彼邪說不務存心。積德妄想求福。見之謬焉。吾聞積善之家必有餘慶。積不善之家必有餘殃。故知吉凶禍福繫乎人心。烏可諂求富貴。而苟免禍害哉。永明壽禪師云。惡從心起。如銕孕垢。而自毀銕形善逐情生。如珠現光而還照珠體。故吾勸諸善人。舉心用事必擇道而行之。擇禮而從之。擇友而交之。擇里而處之。擇師而事之。兢兢焉而存心。戰戰焉而守節。念念不昧無失於順天之道。以奉西方之教。而其觀燭談禍福不與焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫佛祖正法。以本性彌陀為體。念佛信願為宗。自行化他為用。乃佛祖之格言。後人之龜鑑。凡曰音聲佛事。點燭道場。蓋是方便法門。以之引權歸實耳。比來學者迷失宗旨。貪著事相不遵教典。向外妄為心眼不明競稱師長。實法門中一弊事也。或搜鬼竅有若師巫。或稱彌勒下生。或言諸天附體。或向燭光上見神見鬼。或在香煙上斷吉斷凶。瞞昧三光欺賢罔聖。誑謼閻閭邀求利養。及乎問他平實行願。杜口無言。本性彌陀罔知下落。熱亂一生盡是虛誑。誤人自誤。實可悲哉。故楞嚴經云。善男子心愛懸應。爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。訐露人事不避譏嫌。口中好說未然禍福。及至其時毫髮無失。是人愚迷惑為菩薩。親近供養。破佛律儀潛行貪欲。此名歷劫精魅。大力鬼神年老成魔。惱亂是人不覺魔著。謂言證聖。壓足心生去彼人體。師及弟子俱陷王難。汝當先覺不入輪迴迷惑。不知墮無間獄。嗟乎初心善人不知真偽。信彼邪說不務存心。積德妄想求福。見之謬焉。吾聞積善之家必有餘慶。積不善之家必有餘殃。故知吉凶禍福繫乎人心。烏可諂求富貴。而苟免禍害哉。永明壽禪師云。惡從心起。如銕孕垢。而自毀銕形善逐情生。如珠現光而還照珠體。故吾勸諸善人。舉心用事必擇道而行之。擇禮而從之。擇友而交之。擇里而處之。擇師而事之。兢兢焉而存心。戰戰焉而守節。念念不昧無失於順天之道。以奉西方之教。而其觀燭談禍福不與焉。

辯明空見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯明空見

空者破諸有也。大覺世尊開示正法。欲令一切人識知世間萬法皆空。自悟本性之真空也。真空者。是如來之法界。眾生之本心。空而不空。有而非有。悟之者於不有中。運出自家寶藏。探之無窮。用之無盡。謂之一乘妙道。非頑空之空也。今有一等愚人。一向說空撥無因果。步步行有。口口言無。便道飲酒食肉不礙菩提。行盜行婬無妨般若。縱橫放曠馳逞顛狂。謗佛謗經輕毀一切。胡揮亂統以當宗乘。欺侮聖賢自稱得道。如此者滔滔皆是也。永嘉所謂豁達空撥因果。莽莽蕩蕩招殃禍。非斯類而何耶。又楞嚴經云。心若著空則有大力空魔。入其心腑。其人不知是其魔著。口說經法潛行貪欲。輕毀經像。惑亂是人盡遭邪墜魔。心生厭去彼人體。師及弟子俱陷王難。命終自為魔家眷屬受魔業。盡墮無間獄。嗟乎去聖遠。微言絕異端起大義乖。不著於有則蕩於空。著於有則執名相。滯有為固。物我泥。怨親縛於近教喪於遠理。蕩於空者。則迷因果混善惡。棄戒律背禮義。蓋不知中道之為至善也。或曰。何謂中道。曰有亦不著。無亦不空。空不離有有不離空。怨親等焉。物我齊焉。因果明焉。善惡分焉。戒律用焉。禮義修焉。近教通焉。遠理至焉。大矣哉中道也。妙萬物之名乎。稱本性之謂乎。苟達斯理則不墮於偏。是謂得正受念佛三昧者矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空者破諸有也。大覺世尊開示正法。欲令一切人識知世間萬法皆空。自悟本性之真空也。真空者。是如來之法界。眾生之本心。空而不空。有而非有。悟之者於不有中。運出自家寶藏。探之無窮。用之無盡。謂之一乘妙道。非頑空之空也。今有一等愚人。一向說空撥無因果。步步行有。口口言無。便道飲酒食肉不礙菩提。行盜行婬無妨般若。縱橫放曠馳逞顛狂。謗佛謗經輕毀一切。胡揮亂統以當宗乘。欺侮聖賢自稱得道。如此者滔滔皆是也。永嘉所謂豁達空撥因果。莽莽蕩蕩招殃禍。非斯類而何耶。又楞嚴經云。心若著空則有大力空魔。入其心腑。其人不知是其魔著。口說經法潛行貪欲。輕毀經像。惑亂是人盡遭邪墜魔。心生厭去彼人體。師及弟子俱陷王難。命終自為魔家眷屬受魔業。盡墮無間獄。嗟乎去聖遠。微言絕異端起大義乖。不著於有則蕩於空。著於有則執名相。滯有為固。物我泥。怨親縛於近教喪於遠理。蕩於空者。則迷因果混善惡。棄戒律背禮義。蓋不知中道之為至善也。或曰。何謂中道。曰有亦不著。無亦不空。空不離有有不離空。怨親等焉。物我齊焉。因果明焉。善惡分焉。戒律用焉。禮義修焉。近教通焉。遠理至焉。大矣哉中道也。妙萬物之名乎。稱本性之謂乎。苟達斯理則不墮於偏。是謂得正受念佛三昧者矣。

辯一合相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯一合相

金剛經云。如來說一合相者。即非一合相。是名一合相。良由世人一性昏迷。與塵境相合即非一合相。智者明見自己真心背塵合覺。一念覺心與十方諸佛真空法界相合。即是一合相理也。永嘉云。我性同共如來合。但凡夫不悟此理。貪著事相妄自堅執。情心意識。與山河大地牆壁瓦礫相合。昧却理性之真空即非也。六祖云。心有所得即非一合相。心無所得即是一合相是也。今有愚人。不識佛法坐吾教中。妄說夫婦是一合相者誤矣。蓋其情生智隔。想變體殊業累殃深。背因昧果。曲解聖典毀辱教門。淨業正宗豈容是說。真實修行之士。切宜堅秉正信專念彌陀。於一念中不取於相。內心外境了了一如。自然冥符真理是也。故佛果勤禪師示眾云。汝等諸人但向十二時中。上不見有諸佛。下不見有眾生。外不見有山河大地。內不見有見聞覺知。好惡長短打成一片。一一拈出更無異見。此則一合相理歷然明矣。可謂日可冷月可熱。眾魔不能壞。真說實履道之通衢。乃悟宗之正訣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛經云。如來說一合相者。即非一合相。是名一合相。良由世人一性昏迷。與塵境相合即非一合相。智者明見自己真心背塵合覺。一念覺心與十方諸佛真空法界相合。即是一合相理也。永嘉云。我性同共如來合。但凡夫不悟此理。貪著事相妄自堅執。情心意識。與山河大地牆壁瓦礫相合。昧却理性之真空即非也。六祖云。心有所得即非一合相。心無所得即是一合相是也。今有愚人。不識佛法坐吾教中。妄說夫婦是一合相者誤矣。蓋其情生智隔。想變體殊業累殃深。背因昧果。曲解聖典毀辱教門。淨業正宗豈容是說。真實修行之士。切宜堅秉正信專念彌陀。於一念中不取於相。內心外境了了一如。自然冥符真理是也。故佛果勤禪師示眾云。汝等諸人但向十二時中。上不見有諸佛。下不見有眾生。外不見有山河大地。內不見有見聞覺知。好惡長短打成一片。一一拈出更無異見。此則一合相理歷然明矣。可謂日可冷月可熱。眾魔不能壞。真說實履道之通衢。乃悟宗之正訣。

辯明雙修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯明雙修

雙修者。修福修慧也。教云修福不修慧。象身掛纓絡。修慧不修福。羅漢應供薄。福慧二莊嚴乃能成正覺。古德云。福不得不作。慧不得不學。龍舒云。修淨土者雖專以念佛為行門。亦須福慧兼修。庶得事理兩融也。內則修慧。究竟涵養深徹淵源。使慧性增廣。含虛空界無所不知無不照了。外則修福。慈悲方便。柔和善順利濟世間。見一切人。平等恭敬隨機說法。教化眾生行一切善。此是福慧雙修也。今有一等愚人。常行異教詐稱蓮宗弟子。妄指雙修潛通婬穢造地獄業。迷誤善人沈迷欲樂。甘墮險坑。豈不謬乎。是真狐魅妖精。何異畜生類也。楞嚴云。若諸眾生其心不婬。則不隨其生死。汝修三昧本出塵勞。婬心不除塵不可出。縱有多智必落魔道。上品魔王。中品魔民。下品魔女。諸修行人先斷婬心。是名如來。先佛世尊第一決定清淨明誨。若不斷婬修菩提者。如蒸砂石欲其成飯。經百千劫終不名飯。汝以婬身求佛妙果。縱得妙悟皆是婬根。根本成婬。輪轉三塗終不能出。如來涅槃何路修證。必使婬機身心俱斷。斷性亦無於佛菩提斯可希冀。如我說者名為佛說。不如此說即波旬說。今勸在家菩薩依戒修行。勿犯邪非清心寡欲。雙修福慧回向西方。龍舒云。修福又修慧。深信念阿彌。當生上上品。決定更無疑。其或不然欲飯蒸砂。徒費力擔柴入火定殃身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雙修者。修福修慧也。教云修福不修慧。象身掛纓絡。修慧不修福。羅漢應供薄。福慧二莊嚴乃能成正覺。古德云。福不得不作。慧不得不學。龍舒云。修淨土者雖專以念佛為行門。亦須福慧兼修。庶得事理兩融也。內則修慧。究竟涵養深徹淵源。使慧性增廣。含虛空界無所不知無不照了。外則修福。慈悲方便。柔和善順利濟世間。見一切人。平等恭敬隨機說法。教化眾生行一切善。此是福慧雙修也。今有一等愚人。常行異教詐稱蓮宗弟子。妄指雙修潛通婬穢造地獄業。迷誤善人沈迷欲樂。甘墮險坑。豈不謬乎。是真狐魅妖精。何異畜生類也。楞嚴云。若諸眾生其心不婬。則不隨其生死。汝修三昧本出塵勞。婬心不除塵不可出。縱有多智必落魔道。上品魔王。中品魔民。下品魔女。諸修行人先斷婬心。是名如來。先佛世尊第一決定清淨明誨。若不斷婬修菩提者。如蒸砂石欲其成飯。經百千劫終不名飯。汝以婬身求佛妙果。縱得妙悟皆是婬根。根本成婬。輪轉三塗終不能出。如來涅槃何路修證。必使婬機身心俱斷。斷性亦無於佛菩提斯可希冀。如我說者名為佛說。不如此說即波旬說。今勸在家菩薩依戒修行。勿犯邪非清心寡欲。雙修福慧回向西方。龍舒云。修福又修慧。深信念阿彌。當生上上品。決定更無疑。其或不然欲飯蒸砂。徒費力擔柴入火定殃身。

辯明三車 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯明三車

法華經譬喻品云。若有眾生從佛世尊。聞法信受慇懃精進求一切智。佛智自然智無師智。如彼諸子為求牛車出於火宅。故知眾生喻諸子。三界喻火宅。三乘喻三車。如來見眾生。在三界中不得出離。說三乘法引令離苦。譬如諸子在火宅中嬉戲。長者以三車引之令出也。有等愚人假說文殊問佛妄稱。性是牛車。心是羊車。意是鹿車。又云。牛車載妙法。羊車載蓮花。鹿車載經。所謂醍醐上味為世所珍。遇斯人等翻成毒藥。夫法華經者。諸法之王佛所護念。其可妄議哉。何期邪師謬見以非為是。以是為非。法說非法非法說法。誑於人謗於佛毀於法。豈非負五逆之大罪乎。經云。若有誹謗是經典者。當知是人入阿鼻獄。具足一劫。劫盡更生。好是展轉至無數劫。從地獄出當墮畜生。謗斯經故獲罪如是。細思此等哀哉。切心敢以忠言痛告道友。於自己心中開示悟入佛之知見。則此心清淨如蓮華開。是謂之法華三昧。悟斯理者是乘白牛車。出三界火宅也。又不見法達禪師見六祖大師呈偈云。誦經三千部。曹溪一句亡。未明出世旨。寧歇累生狂。羊麁牛權設。初中後善揚。誰知火宅內元是法中王。於是曹溪六祖大師。乃說偈以證之云。心迷法華轉。心悟轉法華。誦久不明己。與義作讎家。無念念即正。有念念成邪。若能如是解。長駕白牛車是也。若有執迷不省自取沈淪者。吾末如之何也已矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經譬喻品云。若有眾生從佛世尊。聞法信受慇懃精進求一切智。佛智自然智無師智。如彼諸子為求牛車出於火宅。故知眾生喻諸子。三界喻火宅。三乘喻三車。如來見眾生。在三界中不得出離。說三乘法引令離苦。譬如諸子在火宅中嬉戲。長者以三車引之令出也。有等愚人假說文殊問佛妄稱。性是牛車。心是羊車。意是鹿車。又云。牛車載妙法。羊車載蓮花。鹿車載經。所謂醍醐上味為世所珍。遇斯人等翻成毒藥。夫法華經者。諸法之王佛所護念。其可妄議哉。何期邪師謬見以非為是。以是為非。法說非法非法說法。誑於人謗於佛毀於法。豈非負五逆之大罪乎。經云。若有誹謗是經典者。當知是人入阿鼻獄。具足一劫。劫盡更生。好是展轉至無數劫。從地獄出當墮畜生。謗斯經故獲罪如是。細思此等哀哉。切心敢以忠言痛告道友。於自己心中開示悟入佛之知見。則此心清淨如蓮華開。是謂之法華三昧。悟斯理者是乘白牛車。出三界火宅也。又不見法達禪師見六祖大師呈偈云。誦經三千部。曹溪一句亡。未明出世旨。寧歇累生狂。羊麁牛權設。初中後善揚。誰知火宅內元是法中王。於是曹溪六祖大師。乃說偈以證之云。心迷法華轉。心悟轉法華。誦久不明己。與義作讎家。無念念即正。有念念成邪。若能如是解。長駕白牛車是也。若有執迷不省自取沈淪者。吾末如之何也已矣。

辯明三關 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯明三關

三關者。兜率悅禪師示眾語。一云。撥草參玄只圖見性。只今上人性在甚處。二云。識得本性要脫生死。生死到來作麼生脫。三云。脫得生死。要知去處四大分離向甚處去。是故透此關者則奚拘生死。徹此道者豈礙去來。自是天下叢林宿師大衲靡不洞究淵源。故能脫白露淨。其旨曉然決無異說。今有愚人。妄指人身三丹田作內三關。教人般運氣血。謂之透過三關。又說。自足至腰三處疼痛為外三關。妄以此處要定臨終時節。世多傳習盡入邪路。詳觀念佛之教。乃簡徑法門。祇令修行人於十二時中持一句阿彌陀佛。思專想寂更能回光自看。阿那箇是我本性彌陀。四大分離向甚處去。常有此疑驀然識得便知落處。即此是直捷省力底修行正道。捨此之外稍涉一毫異說。即墮在邪見林矣。嗚呼癡人背真向偽良可憫焉。若也於斯信得截斷露布葛藤。豁開透地通天眼。覻破邪思妄相心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三關者。兜率悅禪師示眾語。一云。撥草參玄只圖見性。只今上人性在甚處。二云。識得本性要脫生死。生死到來作麼生脫。三云。脫得生死。要知去處四大分離向甚處去。是故透此關者則奚拘生死。徹此道者豈礙去來。自是天下叢林宿師大衲靡不洞究淵源。故能脫白露淨。其旨曉然決無異說。今有愚人。妄指人身三丹田作內三關。教人般運氣血。謂之透過三關。又說。自足至腰三處疼痛為外三關。妄以此處要定臨終時節。世多傳習盡入邪路。詳觀念佛之教。乃簡徑法門。祇令修行人於十二時中持一句阿彌陀佛。思專想寂更能回光自看。阿那箇是我本性彌陀。四大分離向甚處去。常有此疑驀然識得便知落處。即此是直捷省力底修行正道。捨此之外稍涉一毫異說。即墮在邪見林矣。嗚呼癡人背真向偽良可憫焉。若也於斯信得截斷露布葛藤。豁開透地通天眼。覻破邪思妄相心。

辨明大小二乘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨明大小二乘

原夫大法王之垂化也。統攝群品各有司。存小律比禮刑之權。大乘類鈞衡之任。營福如司於漕輓。製撰若掌於王言。在國家之百吏咸修類。吾教之群宗。競演果明此旨。豈執異端應須量己才能。隨力演布。達則兼濟為善。窮則專門是宜。雖各播於宗猷。而皆處於慈濟。同歸和合之海。共坐解脫之床。夫如是則迷途之司。南教門之木鐸也。奈何源遠流別大道澆漓。好朱者憎其素。愛甘者惡其辛。未契圓宗各權所據。又豈知生佛本一凡聖性均。而不能自復者。由迷昧於身心。致籠檻於生死。是知身之過惡非戒律。不能撿心之昏散。非定慧不能融撿之。融之尚慮乎道之不明性之不復。況埋沒於邪岐。而互相是非也耶。或云。我學小乘。却又不知戒施禮誦是漸修之法。或言。我學上乘。却又不識本性彌陀。唯心淨土之旨。不著於事相。又墮於頑空。大似深村草裏生盲之人。坐在一隅不知東西南北。妄生分別。是是非非非非是是。所謂執著死蛇頭錯路。修行者在穢惡則無所間然。於行解不見可畏。以至積習成性。自滅其身始學慕於上賢。終見沈於下惡。如斯之輩誠可哀哉。永明壽禪師云。譬如庭雀焉攀鴻鵠之心。還似井蛙豈測滄溟之闊。或狥他求如鑽氷而覓火。但歸己解猶向乳而生酥。慎勿立我慢幢張邪見網。輕侮先覺熒惑後人。至哉斯言也。昭昭乎天日在上。蕩蕩乎佛祖有靈。奉教之者可不懼乎。但能信念彌陀。可以免斯過咎矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 原夫大法王之垂化也。統攝群品各有司。存小律比禮刑之權。大乘類鈞衡之任。營福如司於漕輓。製撰若掌於王言。在國家之百吏咸修類。吾教之群宗。競演果明此旨。豈執異端應須量己才能。隨力演布。達則兼濟為善。窮則專門是宜。雖各播於宗猷。而皆處於慈濟。同歸和合之海。共坐解脫之床。夫如是則迷途之司。南教門之木鐸也。奈何源遠流別大道澆漓。好朱者憎其素。愛甘者惡其辛。未契圓宗各權所據。又豈知生佛本一凡聖性均。而不能自復者。由迷昧於身心。致籠檻於生死。是知身之過惡非戒律。不能撿心之昏散。非定慧不能融撿之。融之尚慮乎道之不明性之不復。況埋沒於邪岐。而互相是非也耶。或云。我學小乘。却又不知戒施禮誦是漸修之法。或言。我學上乘。却又不識本性彌陀。唯心淨土之旨。不著於事相。又墮於頑空。大似深村草裏生盲之人。坐在一隅不知東西南北。妄生分別。是是非非非非是是。所謂執著死蛇頭錯路。修行者在穢惡則無所間然。於行解不見可畏。以至積習成性。自滅其身始學慕於上賢。終見沈於下惡。如斯之輩誠可哀哉。永明壽禪師云。譬如庭雀焉攀鴻鵠之心。還似井蛙豈測滄溟之闊。或狥他求如鑽氷而覓火。但歸己解猶向乳而生酥。慎勿立我慢幢張邪見網。輕侮先覺熒惑後人。至哉斯言也。昭昭乎天日在上。蕩蕩乎佛祖有靈。奉教之者可不懼乎。但能信念彌陀。可以免斯過咎矣。

辯明不生不滅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯明不生不滅

般若心經云。是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減。是故空中無色無受想行識等。又維摩經云。不善不生善法不滅。故知色相有去有來。佛性不生不滅。今有愚人。妄以不產後嗣為不生。不斷欲心為不滅。駭世怪言。惑人妖祟。密互邪婬作不淨行。斷佛種性悖亂人倫。故楞嚴云。善男子愛極發狂熾然。貪欲則有欲魔入其心腑。一向說欲為菩提道。化諸白衣平等行欲。疑誤眾生入無間獄。蓋以愚迷不知觸淨。不覺遭魔以致斯苦。諦觀天地肇分有陰陽而有男女。有男女而有夫婦。有夫婦而有父子。有父子而有君臣。有君臣則有三綱五常之道。三綱統其人倫。五常正其教化。此聖人立世間之法也。吾祖遠公有云在家者。厚身存生我倒未忘。以情欲為苑囿。以聲色為遊觀。耽湎世樂不能特出。吾佛示化令反本以求宗。在家奉法則是順化之民。不遺奉親敬君之禮。是故先導之五戒。不殺存乎仁。不盜存乎義。不婬存乎禮。不妄存乎信。不酒存乎智。身心既律。然後示之以出世之法。令修念佛三昧。以為西方之歸。達乎不生不滅之道。是以王臣外護法流天下。千載猶一日也。其奈當斯之際薰蕕共囿。菽麥同畦未易分也。敢以衷赤之忱普告信士。但除却。一心不亂繫念彌陀之外。凡所有相皆是邪解。切須子細真實修行善則從之惡則遠之。邪則遣之正則守之。若乃立身行道之事。息心達本之旨。前篇備述明。則典刑不為不多矣。遵而行之則吾門眷屬。違而作者魔之黨類。所以生遭王法。死墮阿鼻。殃及累世。莫言不道。何故聻。欲得不招無間業。莫謗如來正法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若心經云。是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減。是故空中無色無受想行識等。又維摩經云。不善不生善法不滅。故知色相有去有來。佛性不生不滅。今有愚人。妄以不產後嗣為不生。不斷欲心為不滅。駭世怪言。惑人妖祟。密互邪婬作不淨行。斷佛種性悖亂人倫。故楞嚴云。善男子愛極發狂熾然。貪欲則有欲魔入其心腑。一向說欲為菩提道。化諸白衣平等行欲。疑誤眾生入無間獄。蓋以愚迷不知觸淨。不覺遭魔以致斯苦。諦觀天地肇分有陰陽而有男女。有男女而有夫婦。有夫婦而有父子。有父子而有君臣。有君臣則有三綱五常之道。三綱統其人倫。五常正其教化。此聖人立世間之法也。吾祖遠公有云在家者。厚身存生我倒未忘。以情欲為苑囿。以聲色為遊觀。耽湎世樂不能特出。吾佛示化令反本以求宗。在家奉法則是順化之民。不遺奉親敬君之禮。是故先導之五戒。不殺存乎仁。不盜存乎義。不婬存乎禮。不妄存乎信。不酒存乎智。身心既律。然後示之以出世之法。令修念佛三昧。以為西方之歸。達乎不生不滅之道。是以王臣外護法流天下。千載猶一日也。其奈當斯之際薰蕕共囿。菽麥同畦未易分也。敢以衷赤之忱普告信士。但除却。一心不亂繫念彌陀之外。凡所有相皆是邪解。切須子細真實修行善則從之惡則遠之。邪則遣之正則守之。若乃立身行道之事。息心達本之旨。前篇備述明。則典刑不為不多矣。遵而行之則吾門眷屬。違而作者魔之黨類。所以生遭王法。死墮阿鼻。殃及累世。莫言不道。何故聻。欲得不招無間業。莫謗如來正法輪。

辯明曹溪路 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯明曹溪路

昔永嘉大師。往曹溪禮拜六祖。印證心地述證道歌云。自從認得曹溪路。了知生死不相干。是故天下禪宗出乎曹溪之源。目曰曹溪路也。何期愚人妄指人身有浹湷雙關作。曹溪一派又妄說。六祖云。寧度白衣千千萬。不度空門半箇僧。如斯之輩非特惑於後人。是亦誣於先聖。豈不聞。永嘉云。第一迦葉首傳燈。二十八代西天記法。東流入此土。菩提達磨為初祖。六代傳衣。天下聞後人得道無窮數。又豈有度白衣而不度空門乎。於戲邪妄之徒。不知來歷。竊祖師之名。同魍魎妖孽。見解迷誤善人。正是一盲引眾盲。相牽入火坑也。吾知祖宗實德是以稱而傳之。吾知闡提薄福謗辱吾宗。是以恐而懼之。吾尚知而大懼。汝謗聖師之道誑後學之人。安得不益懼於吾乎。汝速宜磨滅改而正之。無貽我羞之為愈也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔永嘉大師。往曹溪禮拜六祖。印證心地述證道歌云。自從認得曹溪路。了知生死不相干。是故天下禪宗出乎曹溪之源。目曰曹溪路也。何期愚人妄指人身有浹湷雙關作。曹溪一派又妄說。六祖云。寧度白衣千千萬。不度空門半箇僧。如斯之輩非特惑於後人。是亦誣於先聖。豈不聞。永嘉云。第一迦葉首傳燈。二十八代西天記法。東流入此土。菩提達磨為初祖。六代傳衣。天下聞後人得道無窮數。又豈有度白衣而不度空門乎。於戲邪妄之徒。不知來歷。竊祖師之名。同魍魎妖孽。見解迷誤善人。正是一盲引眾盲。相牽入火坑也。吾知祖宗實德是以稱而傳之。吾知闡提薄福謗辱吾宗。是以恐而懼之。吾尚知而大懼。汝謗聖師之道誑後學之人。安得不益懼於吾乎。汝速宜磨滅改而正之。無貽我羞之為愈也。

辨佛法隱藏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨佛法隱藏

佛法者。出世間之道。無為之法也。涅槃經云。如來開發顯露清淨無翳。迷者不解謂是祕藏。智者了達即不名藏。有等愚人妄說官法。堂堂佛法隱藏。偽撰一落索邪言。閉門傳度謂之生死。奧典幻惑後人。至死不與人說。逗到臨時一場漏逗。大似貧兒得錫喚作黃金。明眼人前如何拈出。自不知非反誇能會正。是瞞人更自瞞也。豈知佛說一切法為度一切心。蓋以眾生心體本來是一。用處不同故說一切法也。祖師云。瓶盤釵釧本是一金。名相不同至體無二。嗟乎末運法出奸生。往往失其本體者多。是將新羅漆高麗。鍮間貨錯出巧言令色。瞞昧世人一偽既行百真莫辨。況愛小利者。上人鋪席不揀好惡。苟圖價廉好看易得。等閑被他將一團灰炭寒却眼孔。拕向黑地裏脫換去了。及至眼開握著黃土也認不得。又何金鍮真偽之辨哉。癡人但得入手貴乎密。密珍藏以為奇貨。生怕人知驀然撞著。識者為伊點破始知分文不直如斯之類。比比皆是只為愚暗福薄。眼裏無觔麁心鹵莽。兼以不遇真正師匠。以致然也。殊不知繞指精金從本來有。自非作家陶鎔痛下。鉗鎚煆煉一回轉見性。柔金瑩燦然一塊。覿體全真。然後隨意作用。造成眾器飛光散彩耀人心目。永無變色者。固知自餘皆不足言矣。可不至寶哉。正信道流切宜著眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法者。出世間之道。無為之法也。涅槃經云。如來開發顯露清淨無翳。迷者不解謂是祕藏。智者了達即不名藏。有等愚人妄說官法。堂堂佛法隱藏。偽撰一落索邪言。閉門傳度謂之生死。奧典幻惑後人。至死不與人說。逗到臨時一場漏逗。大似貧兒得錫喚作黃金。明眼人前如何拈出。自不知非反誇能會正。是瞞人更自瞞也。豈知佛說一切法為度一切心。蓋以眾生心體本來是一。用處不同故說一切法也。祖師云。瓶盤釵釧本是一金。名相不同至體無二。嗟乎末運法出奸生。往往失其本體者多。是將新羅漆高麗。鍮間貨錯出巧言令色。瞞昧世人一偽既行百真莫辨。況愛小利者。上人鋪席不揀好惡。苟圖價廉好看易得。等閑被他將一團灰炭寒却眼孔。拕向黑地裏脫換去了。及至眼開握著黃土也認不得。又何金鍮真偽之辨哉。癡人但得入手貴乎密。密珍藏以為奇貨。生怕人知驀然撞著。識者為伊點破始知分文不直如斯之類。比比皆是只為愚暗福薄。眼裏無觔麁心鹵莽。兼以不遇真正師匠。以致然也。殊不知繞指精金從本來有。自非作家陶鎔痛下。鉗鎚煆煉一回轉見性。柔金瑩燦然一塊。覿體全真。然後隨意作用。造成眾器飛光散彩耀人心目。永無變色者。固知自餘皆不足言矣。可不至寶哉。正信道流切宜著眼。

辨明超日月光 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨明超日月光

大彌陀經云。阿彌陀佛光明極大。而為諸佛光明之王。故號無量光佛。無邊光佛。無礙光佛。無對光佛。光炎王光佛。清淨光佛。歡喜光佛。智慧光佛。不斷光佛。難思光佛。無稱光佛。超日月光佛。其光明所以照無央數天下幽冥之處。皆常大明。諸天人民。禽獸蜎飛蠕動。見此光明莫不喜悅。而生慈心悉得解脫。是故十方諸佛菩薩。緣覺聲聞悉皆稱讚。因名曰超日月光佛。蓋以日能照晝月能夜明其德不全。佛之光明晝夜常照無虧無欠。故名超日月光也。今有一等愚人。妄指教人於日月初出之時。以口吸採其光。吞嚥入腹。欲其成寶。以當修行祕法。謂之超日月光者。其錯大矣。譬如癡猿聯臂攀樹。懸崖下捉水月勞心費力到底成空。若是智人達觀速須捨離。早求正法免墮迷津。專念彌陀究明心地。不見祖師道。從門入者不是家珍。自己靈光照天爍地。人人分上本自圓成。一點靈源無內無外。頭頭上顯物物上明。若能悟此即如來一段光明超日月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大彌陀經云。阿彌陀佛光明極大。而為諸佛光明之王。故號無量光佛。無邊光佛。無礙光佛。無對光佛。光炎王光佛。清淨光佛。歡喜光佛。智慧光佛。不斷光佛。難思光佛。無稱光佛。超日月光佛。其光明所以照無央數天下幽冥之處。皆常大明。諸天人民。禽獸蜎飛蠕動。見此光明莫不喜悅。而生慈心悉得解脫。是故十方諸佛菩薩。緣覺聲聞悉皆稱讚。因名曰超日月光佛。蓋以日能照晝月能夜明其德不全。佛之光明晝夜常照無虧無欠。故名超日月光也。今有一等愚人。妄指教人於日月初出之時。以口吸採其光。吞嚥入腹。欲其成寶。以當修行祕法。謂之超日月光者。其錯大矣。譬如癡猿聯臂攀樹。懸崖下捉水月勞心費力到底成空。若是智人達觀速須捨離。早求正法免墮迷津。專念彌陀究明心地。不見祖師道。從門入者不是家珍。自己靈光照天爍地。人人分上本自圓成。一點靈源無內無外。頭頭上顯物物上明。若能悟此即如來一段光明超日月。

辨明髻中珠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨明髻中珠

髻中珠者。法華經云。如轉輪王得法國土王於三界。而諸小王不肯順伏時。轉輪王起種種兵而往討伐。戰有功者賞賜諸物。獨王頂上有此一珠。而不與之。末後付與。如來亦復如是。見賢聖軍。與五陰魔。煩惱魔。死魔共戰。滅三毒。出三界。破魔網。爾時如來亦大歡喜。為說諸法。而不為說是法華經。今乃說之。如轉輪王久獲明珠末後賜與。此蓋世尊最後說是大乘法寶。超出諸聖之上。以輪王髻珠為喻。此珠者即諸佛之圓智。乃眾生之理性。悟之則三祇頓越。迷之則六道沈淪。今有一等愚人。錯會經旨。妄以運氣入頂。作髻中珠。謂之最上乘法。密密相傳。教人般精運氣衝入頭頂。要學世尊頂上有肉髻珠。何其愚哉。殊不知世尊肉髻。乃無見頂相表一乘大法也。無見者自不能見。離自見故。向上極則諸聖皆不得見。離他見故。壽禪師心賦云。高高法座。非聲聞矬短之能升。赫赫日輪。豈外道嬰兒之所見。無偏無黨至極至尊。嗟乎愚癡之人。罔知正法。顛倒錯亂。嫁禍移殃於後人。賺他向善俗子墮落深坑。可痛惜哉。奉勸信士細參本教。恪心念佛悔悟前非。了知諸法本無。髻珠自然顯現。堂堂獨露。豈假他求哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 髻中珠者。法華經云。如轉輪王得法國土王於三界。而諸小王不肯順伏時。轉輪王起種種兵而往討伐。戰有功者賞賜諸物。獨王頂上有此一珠。而不與之。末後付與。如來亦復如是。見賢聖軍。與五陰魔。煩惱魔。死魔共戰。滅三毒。出三界。破魔網。爾時如來亦大歡喜。為說諸法。而不為說是法華經。今乃說之。如轉輪王久獲明珠末後賜與。此蓋世尊最後說是大乘法寶。超出諸聖之上。以輪王髻珠為喻。此珠者即諸佛之圓智。乃眾生之理性。悟之則三祇頓越。迷之則六道沈淪。今有一等愚人。錯會經旨。妄以運氣入頂。作髻中珠。謂之最上乘法。密密相傳。教人般精運氣衝入頭頂。要學世尊頂上有肉髻珠。何其愚哉。殊不知世尊肉髻。乃無見頂相表一乘大法也。無見者自不能見。離自見故。向上極則諸聖皆不得見。離他見故。壽禪師心賦云。高高法座。非聲聞矬短之能升。赫赫日輪。豈外道嬰兒之所見。無偏無黨至極至尊。嗟乎愚癡之人。罔知正法。顛倒錯亂。嫁禍移殃於後人。賺他向善俗子墮落深坑。可痛惜哉。奉勸信士細參本教。恪心念佛悔悟前非。了知諸法本無。髻珠自然顯現。堂堂獨露。豈假他求哉。

辯明無漏果 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯明無漏果

法華經云。諸漏已盡無復煩惱。此乃羅漢聲聞修行。至習漏俱無也。無漏者蓋人之六根。常為色聲香味觸法六塵所惑。心隨境轉成有漏緣。所以輪迴不息。修行人六根自靜。不被六塵所轉即無漏也。今有一等愚人。妄將眼眵鼻涕盡皆喫了。謂之修無漏者。何蠢乎哉。予嘗憫而問之曰。六根四大膿血之袋屎尿之囊。眵淚涕唾皆屬不淨。何得取而食之。彼則曰。人身之中有七寶不可棄之。善收拾者結成舍利證無漏也。苦哉苦哉。如斯顛倒。誠可忍耶。更有一等眾生。以祕精是無漏者。混吾教中遞相傳習。潛饕貪欲壞亂正法。此是妖精鬼怪夜聚曉散。喫菜事魔之徒。非是蓮宗之弟子。比年以來多有此樣扇動人家。清信男女不覺不知鼓入魔道。故楞嚴經云。善男子。心愛根本窮覽物化。天魔得便飛精附人。說佛涅槃即是現前肉身。父父子子遞代相生常住不絕。無別淨居。愚人信受亡失本心惑為菩薩。常說眼耳鼻舌皆為淨土。男女二根即是菩提。或食屎尿廣行婬穢。彼無知者信是穢言易入邪悟。此名蠱毒惡鬼惱亂。是人師及弟子俱陷王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。受得地獄業消復入畜生餓鬼。今觀邪師妄作之徒。假吾佛祖之教門。造不淨之惡業。逆二儀背三光。謗佛祖亂人倫。碌碌如蜣蛆之逐穢。現受眾苦沒後沈淪。是罪果何逃哉。宜乎不足怪也。非惟死後受報。抑且官法不容。語云。道之以政。齊之以刑。民免而無恥。道之以德。齊之以禮。有恥且格。誠哉是言。今勸善流諦觀聖訓。宜自知恥。勿憚改過。捐情絕慮正己修行。有能古教照心。則其心自明。古鏡照精則其精自形。若專於淨行。趣於菩提決無誤矣。其或不然。三塗業海無邊際。千佛出來難救伊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經云。諸漏已盡無復煩惱。此乃羅漢聲聞修行。至習漏俱無也。無漏者蓋人之六根。常為色聲香味觸法六塵所惑。心隨境轉成有漏緣。所以輪迴不息。修行人六根自靜。不被六塵所轉即無漏也。今有一等愚人。妄將眼眵鼻涕盡皆喫了。謂之修無漏者。何蠢乎哉。予嘗憫而問之曰。六根四大膿血之袋屎尿之囊。眵淚涕唾皆屬不淨。何得取而食之。彼則曰。人身之中有七寶不可棄之。善收拾者結成舍利證無漏也。苦哉苦哉。如斯顛倒。誠可忍耶。更有一等眾生。以祕精是無漏者。混吾教中遞相傳習。潛饕貪欲壞亂正法。此是妖精鬼怪夜聚曉散。喫菜事魔之徒。非是蓮宗之弟子。比年以來多有此樣扇動人家。清信男女不覺不知鼓入魔道。故楞嚴經云。善男子。心愛根本窮覽物化。天魔得便飛精附人。說佛涅槃即是現前肉身。父父子子遞代相生常住不絕。無別淨居。愚人信受亡失本心惑為菩薩。常說眼耳鼻舌皆為淨土。男女二根即是菩提。或食屎尿廣行婬穢。彼無知者信是穢言易入邪悟。此名蠱毒惡鬼惱亂。是人師及弟子俱陷王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。受得地獄業消復入畜生餓鬼。今觀邪師妄作之徒。假吾佛祖之教門。造不淨之惡業。逆二儀背三光。謗佛祖亂人倫。碌碌如蜣蛆之逐穢。現受眾苦沒後沈淪。是罪果何逃哉。宜乎不足怪也。非惟死後受報。抑且官法不容。語云。道之以政。齊之以刑。民免而無恥。道之以德。齊之以禮。有恥且格。誠哉是言。今勸善流諦觀聖訓。宜自知恥。勿憚改過。捐情絕慮正己修行。有能古教照心。則其心自明。古鏡照精則其精自形。若專於淨行。趣於菩提決無誤矣。其或不然。三塗業海無邊際。千佛出來難救伊。

辯明趙州茶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯明趙州茶

昔趙州和尚。見僧問曰。汝曾到此不。僧云。曾到。州云。喫茶去。又問僧云。曾到此不。僧云。不曾到。州云。喫茶去。院主問曾到。且從不曾到如何也喫茶去。州乃喚院主。主應諾。州云。喫茶去。叢林因此有趙州茶話公案。今愚人不明祖師大意。妄自造作將口內津唾。灌漱三十六次嚥之。謂之喫趙州茶。或有臨終妄指教人。用硃砂末茶點一盞喫了。便能死去。是會趙州機關。更可怜憫者。有等魔子以小便作趙州茶。何愚惑哉。非妖怪而何耶。真正修心者。但依本分念佛期生淨邦。切不可妄將祖師公案杜撰穿鑿。是謗大般若之罪人也。不見道乍可粉身千萬劫。莫將佛法亂傳揚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔趙州和尚。見僧問曰。汝曾到此不。僧云。曾到。州云。喫茶去。又問僧云。曾到此不。僧云。不曾到。州云。喫茶去。院主問曾到。且從不曾到如何也喫茶去。州乃喚院主。主應諾。州云。喫茶去。叢林因此有趙州茶話公案。今愚人不明祖師大意。妄自造作將口內津唾。灌漱三十六次嚥之。謂之喫趙州茶。或有臨終妄指教人。用硃砂末茶點一盞喫了。便能死去。是會趙州機關。更可怜憫者。有等魔子以小便作趙州茶。何愚惑哉。非妖怪而何耶。真正修心者。但依本分念佛期生淨邦。切不可妄將祖師公案杜撰穿鑿。是謗大般若之罪人也。不見道乍可粉身千萬劫。莫將佛法亂傳揚。

辯明教外別傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯明教外別傳

圜悟勤禪師云。西方大聖人出迦維羅國。作無邊量妙用。啟迪群靈。其方便順逆開遮。餘言遺典盈溢寶藏。以至下梢始露一機。謂之教外別傳。迦葉破顏承當以來。的的綿綿直指人心見性成佛。不立階梯。不生知見。利根上智向無明窟子裏。瞽地煩惱根株中。活脫應時超證得大解脫。西天四七東土二三。皆龍象蹴踏師勝資強格外領略。當下業障氷消。直截承荷。自能管帶打作一片。頓契佛地。尚不肯向死水裏浸却唱出透玄妙句。超越佛祖。剗斷露布葛藤。如按太阿。凜凜神威阿誰敢近。作家漢確實論量。纔有向上向下談玄說妙。作用纖毫即便叱之。謂不是種草。直下十成煆煉得熟。履踐得實。始略放過。猶恐他時異日落草。累人瞎却正眼。嗟見一等拍盲野狐種族。自不曾夢見祖師。妄言達磨歸空。謂之傳法。救迷情以至借他從上最大宗師。馬祖趙州名目脫賺後人。及誇初祖隻履西歸。普化空棺皆謂此術有驗。謂之形神俱妙。生死祕法遞相傳習。而人皆厚愛此者。生怕臘月三十日慞惶。競學歸程之法除夜拜影。喚主人公。真是誑謼閭閻揑偽造窠。貽高人嗤鄙。復有一種假托達磨。胎息趙州。十二時別歌。龐居士轉河車頌。遞互指受。密付傳持。希望生天。更要預知死日。殊不知此真妄想邪心愛見。本是善因反招惡果。多見豪傑之士。高談闊論者。不知宗因往往信之。那知失却故步。畫虎成狸。遭明眼人覷破默觀怜憫。豈諸佛與列祖體裁。止如是耶。曾不自回照始末。居然可知矣。海內學此者如麻似粟。習以成風。恬不知怪。其高識遠見自不因循。恐乍發意。未入閫奧。立志雖專。跋涉雖遠。遇增上慢導入邪見稠林。末上一錯。永沒回轉。其流浸廣莫之能遏。因出此語。以痛告之。庶有志願。於大解脫大總持者。可以辨之。而同入大薩婆若海。汎慈舟接濟郡品。俾正真妙道流於無窮。豈不快哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圜悟勤禪師云。西方大聖人出迦維羅國。作無邊量妙用。啟迪群靈。其方便順逆開遮。餘言遺典盈溢寶藏。以至下梢始露一機。謂之教外別傳。迦葉破顏承當以來。的的綿綿直指人心見性成佛。不立階梯。不生知見。利根上智向無明窟子裏。瞽地煩惱根株中。活脫應時超證得大解脫。西天四七東土二三。皆龍象蹴踏師勝資強格外領略。當下業障氷消。直截承荷。自能管帶打作一片。頓契佛地。尚不肯向死水裏浸却唱出透玄妙句。超越佛祖。剗斷露布葛藤。如按太阿。凜凜神威阿誰敢近。作家漢確實論量。纔有向上向下談玄說妙。作用纖毫即便叱之。謂不是種草。直下十成煆煉得熟。履踐得實。始略放過。猶恐他時異日落草。累人瞎却正眼。嗟見一等拍盲野狐種族。自不曾夢見祖師。妄言達磨歸空。謂之傳法。救迷情以至借他從上最大宗師。馬祖趙州名目脫賺後人。及誇初祖隻履西歸。普化空棺皆謂此術有驗。謂之形神俱妙。生死祕法遞相傳習。而人皆厚愛此者。生怕臘月三十日慞惶。競學歸程之法除夜拜影。喚主人公。真是誑謼閭閻揑偽造窠。貽高人嗤鄙。復有一種假托達磨。胎息趙州。十二時別歌。龐居士轉河車頌。遞互指受。密付傳持。希望生天。更要預知死日。殊不知此真妄想邪心愛見。本是善因反招惡果。多見豪傑之士。高談闊論者。不知宗因往往信之。那知失却故步。畫虎成狸。遭明眼人覷破默觀怜憫。豈諸佛與列祖體裁。止如是耶。曾不自回照始末。居然可知矣。海內學此者如麻似粟。習以成風。恬不知怪。其高識遠見自不因循。恐乍發意。未入閫奧。立志雖專。跋涉雖遠。遇增上慢導入邪見稠林。末上一錯。永沒回轉。其流浸廣莫之能遏。因出此語。以痛告之。庶有志願。於大解脫大總持者。可以辨之。而同入大薩婆若海。汎慈舟接濟郡品。俾正真妙道流於無窮。豈不快哉。

辯關閉諸惡趣門開示涅槃正路 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯關閉諸惡趣門開示涅槃正路

諸惡趣門者。乃身口意三業也。所謂身殺盜婬。口妄言綺語惡口兩舌。意貪瞋癡。修淨業人正心向道。截斷已上十不善行。則不入惡道。謂之關閉諸惡趣門也。開示者指出也。涅槃者不生不滅也。正者不偏路。即西方之道也。今有愚人指口為諸惡門。鼻為涅槃路。教人臨終時緊閉其口。令氣從鼻出。謂之出門一步。又妄將㘞字以為公案。教人口裏著力忍了氣透這一關。或云。㘞字四圍是酒色財氣。或言。地水火風。或言。生老病死等。皆是卜度妄計曲說。嗟乎這一箇㘞字瞞盡多少人。殊不知此字。玉篇明載戶臥切。即阿字去聲呼也。此箇㘞字一切世人。口中未嘗不說。喻如失物人忽然尋見。不覺發此一聲是㘞字也。宗門多言此字者。蓋尋師訪道之人。參究三二十年。忽然心花發現。會得此事。不覺㘞地一聲。如失物得見。慶快平生。是其字義也。如是則念佛之人。但於念念中。仔細究竟本性彌陀。忽然親悟親見真實。到㘞地一聲處。自然明徹矣。故智覺壽禪師云。心外求法。望石女而生兒。意上起思。邀空花而結果。本非有作。性自無為。智者莫能運其意像者。何以狀其儀。言語道亡。是得路指歸之日。心行處滅。當放身捨命之時。可謂唯此一事實餘二即非真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惡趣門者。乃身口意三業也。所謂身殺盜婬。口妄言綺語惡口兩舌。意貪瞋癡。修淨業人正心向道。截斷已上十不善行。則不入惡道。謂之關閉諸惡趣門也。開示者指出也。涅槃者不生不滅也。正者不偏路。即西方之道也。今有愚人指口為諸惡門。鼻為涅槃路。教人臨終時緊閉其口。令氣從鼻出。謂之出門一步。又妄將㘞字以為公案。教人口裏著力忍了氣透這一關。或云。㘞字四圍是酒色財氣。或言。地水火風。或言。生老病死等。皆是卜度妄計曲說。嗟乎這一箇㘞字瞞盡多少人。殊不知此字。玉篇明載戶臥切。即阿字去聲呼也。此箇㘞字一切世人。口中未嘗不說。喻如失物人忽然尋見。不覺發此一聲是㘞字也。宗門多言此字者。蓋尋師訪道之人。參究三二十年。忽然心花發現。會得此事。不覺㘞地一聲。如失物得見。慶快平生。是其字義也。如是則念佛之人。但於念念中。仔細究竟本性彌陀。忽然親悟親見真實。到㘞地一聲處。自然明徹矣。故智覺壽禪師云。心外求法。望石女而生兒。意上起思。邀空花而結果。本非有作。性自無為。智者莫能運其意像者。何以狀其儀。言語道亡。是得路指歸之日。心行處滅。當放身捨命之時。可謂唯此一事實餘二即非真。

辯明四生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯明四生

大珠慧海禪師云。九類眾生一心具足隨造隨成無明暗蔽。為卵生。煩惱包裏為胎生。愛水浸潤為濕生。欻起妄念為化生。悟即成佛迷號眾生。菩薩只以念念心為眾生。若了心體空寂。名為度眾生也。智者於自本際。上度於未形。未形既空。即知實無眾生得滅度者。有等愚人不識自心。胡卜亂度妄說。臨終之時眼見轎馬樓臺幡蓋鐃鈸之類。為四生六道胎窠。不隨他去者脫四生也。殊不知臨終現境。是儞平時所作善惡業相。神識自現即非外來。故先德云。作惡而惡境現前。念佛而佛界自至。若是時中把捉不住。做不得主常被妄想顛倒所使。臨當風火散壞之時。如落湯螃蟹相似。又焉能作主宰耶。是以圭峯禪師云。作有義事是惺悟心。作無義事是狂亂心。狂亂隨情念臨終被業牽惺悟不由情臨終能轉業。今以此語直告諸人。當自念言。我今修行淨業本為生死。佛祖垂教豈欺我哉。當依正法真實存心。專念彌陀捨諸虛妄。朝思夕想念念願生西方。如此則塵勞業識。當下瓦解氷消。反觀自己生死尚不可得。又喚甚麼作眾生乎。故懺云。於一念中得念佛三昧普度十方六道一切眾生。各各出離苦輪同生淨土者是也。可謂妄心無處即菩提。生死涅槃本平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大珠慧海禪師云。九類眾生一心具足隨造隨成無明暗蔽。為卵生。煩惱包裏為胎生。愛水浸潤為濕生。欻起妄念為化生。悟即成佛迷號眾生。菩薩只以念念心為眾生。若了心體空寂。名為度眾生也。智者於自本際。上度於未形。未形既空。即知實無眾生得滅度者。有等愚人不識自心。胡卜亂度妄說。臨終之時眼見轎馬樓臺幡蓋鐃鈸之類。為四生六道胎窠。不隨他去者脫四生也。殊不知臨終現境。是儞平時所作善惡業相。神識自現即非外來。故先德云。作惡而惡境現前。念佛而佛界自至。若是時中把捉不住。做不得主常被妄想顛倒所使。臨當風火散壞之時。如落湯螃蟹相似。又焉能作主宰耶。是以圭峯禪師云。作有義事是惺悟心。作無義事是狂亂心。狂亂隨情念臨終被業牽惺悟不由情臨終能轉業。今以此語直告諸人。當自念言。我今修行淨業本為生死。佛祖垂教豈欺我哉。當依正法真實存心。專念彌陀捨諸虛妄。朝思夕想念念願生西方。如此則塵勞業識。當下瓦解氷消。反觀自己生死尚不可得。又喚甚麼作眾生乎。故懺云。於一念中得念佛三昧普度十方六道一切眾生。各各出離苦輪同生淨土者是也。可謂妄心無處即菩提。生死涅槃本平等。

破妄立十號 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破妄立十號

西方文云。念佛之人於相好光明之中。得見阿彌陀佛。則無明頓破煩惱永忘。法界之門忽然通達。一乘之路卓爾開明。十號俱彰三身圓顯。比明修行人得證佛果十號俱彰也。十號者菩薩戒經云。一曰如來(無虛妄故)二曰應供(良福田故)三曰正遍知(知法界故)四曰明行足(天眼智明。宿命智明。漏盡智明。具三用故)五曰善逝(不來還故)六曰世間解無上士(知二世間故。一國土世間。二眾生世間)七曰調御丈夫(能調伏眾生惡故)八曰天人師(為眾生作眼目故)九曰佛(知善不善法聚。非善非不善法聚故)十曰世尊(一土之中無二佛故)何期愚人不知佛法。妄立十號歸程稱為。達磨大師傳來生死祕法。却云鵲巢灌頂。蘆芽穿膝。玉柱麁混。蛇入裩襠。波斯獻寶。天鼓不鳴。蓮花池乾。二祖斷臂立雪齊腰。神光不現。以此十件。謂之大事因緣。往往蓮宗被此等盲師瞎漢。遞相傳授賺人性命。從冥入冥陷於非道。何不思之甚也。達磨大師初至此土。不立文字直指人心見性成佛。又安得有一法傳授乎。豈不聞。五祖弘忍大師謂六祖曰。佛即以心傳心法。即以心印心。佛佛惟傳本體。師師密付本心是也。莊子云。使道之可傳人。莫不傳之子孫。道之可獻人。莫不獻之君親。其不可傳獻者。無他中無主。而外無其證也。又嘗聞。我佛釋迦世尊千生煉行。百劫修心。迺從兜率降跡王宮。棄萬乘榮貴。向雪山修行。飡麻食麥。苦行六年。覩見明星悟道成佛。人中聖中稱為大覺。十號具足作天人師。至於鵲巢頂上。蘆芽穿膝之類。皆當年實事初無表法。止是端坐不動定久忘形之意。後之學者不近智達。不體我佛建立教門。大不容易。纔得入他門戶。行願不習識見俱無。便要為師傳度弟子。做大模樣逞我能會。撞入邪魔黨類中。學他許多邪法雜毒入心。如落水鬼相似。黑地裏拕人入地獄去。苦哉苦哉。且如二祖斷臂立雪齊腰。的是當時為法忘軀。猛烈之志。本傳備載分明。學者自當詳究。豈可妄為甘受。謗法之罪永沈苦海之誅。永嘉云。非不非是不是。差之毫釐失千里。是則龍女頓成佛。非則善星生陷墜。信麼盡情掃蕩閑家具。鐵樹花開別有春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方文云。念佛之人於相好光明之中。得見阿彌陀佛。則無明頓破煩惱永忘。法界之門忽然通達。一乘之路卓爾開明。十號俱彰三身圓顯。比明修行人得證佛果十號俱彰也。十號者菩薩戒經云。一曰如來(無虛妄故)二曰應供(良福田故)三曰正遍知(知法界故)四曰明行足(天眼智明。宿命智明。漏盡智明。具三用故)五曰善逝(不來還故)六曰世間解無上士(知二世間故。一國土世間。二眾生世間)七曰調御丈夫(能調伏眾生惡故)八曰天人師(為眾生作眼目故)九曰佛(知善不善法聚。非善非不善法聚故)十曰世尊(一土之中無二佛故)何期愚人不知佛法。妄立十號歸程稱為。達磨大師傳來生死祕法。却云鵲巢灌頂。蘆芽穿膝。玉柱麁混。蛇入裩襠。波斯獻寶。天鼓不鳴。蓮花池乾。二祖斷臂立雪齊腰。神光不現。以此十件。謂之大事因緣。往往蓮宗被此等盲師瞎漢。遞相傳授賺人性命。從冥入冥陷於非道。何不思之甚也。達磨大師初至此土。不立文字直指人心見性成佛。又安得有一法傳授乎。豈不聞。五祖弘忍大師謂六祖曰。佛即以心傳心法。即以心印心。佛佛惟傳本體。師師密付本心是也。莊子云。使道之可傳人。莫不傳之子孫。道之可獻人。莫不獻之君親。其不可傳獻者。無他中無主。而外無其證也。又嘗聞。我佛釋迦世尊千生煉行。百劫修心。迺從兜率降跡王宮。棄萬乘榮貴。向雪山修行。飡麻食麥。苦行六年。覩見明星悟道成佛。人中聖中稱為大覺。十號具足作天人師。至於鵲巢頂上。蘆芽穿膝之類。皆當年實事初無表法。止是端坐不動定久忘形之意。後之學者不近智達。不體我佛建立教門。大不容易。纔得入他門戶。行願不習識見俱無。便要為師傳度弟子。做大模樣逞我能會。撞入邪魔黨類中。學他許多邪法雜毒入心。如落水鬼相似。黑地裏拕人入地獄去。苦哉苦哉。且如二祖斷臂立雪齊腰。的是當時為法忘軀。猛烈之志。本傳備載分明。學者自當詳究。豈可妄為甘受。謗法之罪永沈苦海之誅。永嘉云。非不非是不是。差之毫釐失千里。是則龍女頓成佛。非則善星生陷墜。信麼盡情掃蕩閑家具。鐵樹花開別有春。

誓願流通 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誓願流通

切惟。最初一念。元從淨土中來。泊沒多生。未脫娑婆世界。幸逢蓮社得遇正宗。仰藉三寶餘庥。感沐導師化育。伏為教門之下多有錯路修行。嗟信心盡作魔民致良善俱遭邪墜。正因泯絕慧命難存。反招謗法深愆。豈有誦持功德。覩斯境界以長吁。痛切身心而不忍。是乃搜大藏之要旨用證本宗。掃百家之是非開明大道。並是依經辨理顯正摧邪。照了無私故名寶鑑。俾夫後學照心目而妍醜自知。導彼迷途達家鄉而免諸流浪。是集克就鄙志當陳百拜祖庭。重申大誓。告白十方諸佛諸大祖師。望賜慈光證明祈禱。普度敬自發心立願照依。所集蓮宗寶鑑篇。字數一字三禮。每一禮念楞嚴呪心一遍。三稱南無觀世音菩薩尊號。望悲心而憐憫。賜法力以冥加。俾魔外以歸依。冀真乘之流布。與彼盲瞑開眼目。於諸病苦作良醫。昏衢黑暗之中為燈為燭。苦海洪波之內為舟為航。危險處作大橋梁。迷路中示其正道。普為十方蓮社諸上善人。同期懺滌於身心。各願消除於業障。非法說法之咎。法說非法之愆。一智能滅萬年愚。一燈能破千年暗。妄意消而空花滅。正信生而淨行彰。信禮彌陀普同回向。與諸大眾並從今日發菩提。盡於未來永劫。常行菩薩道離非梵行。遠邪見師。願盡此報身同生安養國。常修六念及六波羅。廣運四心與四弘誓。發四十八願如阿彌陀。得念佛三昧如大勢至。修普賢之行願。等觀音之慈悲。學大智慧如文殊。次登補處如彌勒。頓入法界圓證上乘。分身遍至於十方。大悲普度於一切。建法幢立宗旨。耀慧日除癡冥。諸魔外道悉歸降。匝地普天皆嚮化。辯才無礙廣利塵沙。威德無邊拯濟含識。父母師長俱登解脫之門。累劫怨親盡出沈淪之海。伏望覩是集者。起護法心。蕩歷劫之迷情。破千重之疑網。頓豁正眼。明悟本心。淨土道場不動足到。西方大聖如對目前。萬法了然妙在茲也。惟冀。天龍歡喜。聞正法以護持。凡聖歸依掃邪風而絕迹。弘揚祖道廣播宗風。融大千同為清泰之邦。俾四海共樂無為之化。正見邪見盡入無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 切惟。最初一念。元從淨土中來。泊沒多生。未脫娑婆世界。幸逢蓮社得遇正宗。仰藉三寶餘庥。感沐導師化育。伏為教門之下多有錯路修行。嗟信心盡作魔民致良善俱遭邪墜。正因泯絕慧命難存。反招謗法深愆。豈有誦持功德。覩斯境界以長吁。痛切身心而不忍。是乃搜大藏之要旨用證本宗。掃百家之是非開明大道。並是依經辨理顯正摧邪。照了無私故名寶鑑。俾夫後學照心目而妍醜自知。導彼迷途達家鄉而免諸流浪。是集克就鄙志當陳百拜祖庭。重申大誓。告白十方諸佛諸大祖師。望賜慈光證明祈禱。普度敬自發心立願照依。所集蓮宗寶鑑篇。字數一字三禮。每一禮念楞嚴呪心一遍。三稱南無觀世音菩薩尊號。望悲心而憐憫。賜法力以冥加。俾魔外以歸依。冀真乘之流布。與彼盲瞑開眼目。於諸病苦作良醫。昏衢黑暗之中為燈為燭。苦海洪波之內為舟為航。危險處作大橋梁。迷路中示其正道。普為十方蓮社諸上善人。同期懺滌於身心。各願消除於業障。非法說法之咎。法說非法之愆。一智能滅萬年愚。一燈能破千年暗。妄意消而空花滅。正信生而淨行彰。信禮彌陀普同回向。與諸大眾並從今日發菩提。盡於未來永劫。常行菩薩道離非梵行。遠邪見師。願盡此報身同生安養國。常修六念及六波羅。廣運四心與四弘誓。發四十八願如阿彌陀。得念佛三昧如大勢至。修普賢之行願。等觀音之慈悲。學大智慧如文殊。次登補處如彌勒。頓入法界圓證上乘。分身遍至於十方。大悲普度於一切。建法幢立宗旨。耀慧日除癡冥。諸魔外道悉歸降。匝地普天皆嚮化。辯才無礙廣利塵沙。威德無邊拯濟含識。父母師長俱登解脫之門。累劫怨親盡出沈淪之海。伏望覩是集者。起護法心。蕩歷劫之迷情。破千重之疑網。頓豁正眼。明悟本心。淨土道場不動足到。西方大聖如對目前。萬法了然妙在茲也。惟冀。天龍歡喜。聞正法以護持。凡聖歸依掃邪風而絕迹。弘揚祖道廣播宗風。融大千同為清泰之邦。俾四海共樂無為之化。正見邪見盡入無生。

皇恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇恩。

佛恩一時等報。虛空界盡。眾生界盡。眾生業盡。眾生煩惱盡。我願乃盡。而虛空界乃至眾生界煩惱不可盡故。我此願王無有窮盡。念念相續無有間斷。身語意業無有疲厭。普賢菩薩發願如是。諸大祖師發願亦如是。我今發願亦如是。普為蓮社大眾發願亦如是。盡未來際一切情與無情發願亦如是。如是如是。無不如是。願同如是恒沙眾。盡入如來願海中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛恩一時等報。虛空界盡。眾生界盡。眾生業盡。眾生煩惱盡。我願乃盡。而虛空界乃至眾生界煩惱不可盡故。我此願王無有窮盡。念念相續無有間斷。身語意業無有疲厭。普賢菩薩發願如是。諸大祖師發願亦如是。我今發願亦如是。普為蓮社大眾發願亦如是。盡未來際一切情與無情發願亦如是。如是如是。無不如是。願同如是恒沙眾。盡入如來願海中。

廬山蓮宗寶鑑念佛正論卷第十(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廬山蓮宗寶鑑念佛正論卷第十(終)

名德題跋(十一章) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名德題跋(十一章)

余甞觀夫今之所謂崇蓮宗者。多不本遠祖之意。非惟夫其進修之序。亦且惑於邪師謬解。深恨未有能救其弊者。優曇大師乃採經論傳記。至於古今名儒宿衲。集諸善言刪潤著述而成一書。凡十卷。曰蓮宗寶鑑。立正論以破邪說。發真智以祛妄情。其言理也深而明。其敘事也詳而盡。會三教而歸一源。正一已以規眾信。如鏡照像洞然明白。豈特俾諸善流專念彌陀祈生淨土。直欲人人明自本心見自本性立地成佛而已。以余甞主東林。欲求轉語為證。返復數過真得我心之所同然者。乃合掌西嚮而歸之曰。善哉善哉如是如是。旹乙巳大德八年八月十五日。明州天童圓應叟淨日題。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 余甞觀夫今之所謂崇蓮宗者。多不本遠祖之意。非惟夫其進修之序。亦且惑於邪師謬解。深恨未有能救其弊者。優曇大師乃採經論傳記。至於古今名儒宿衲。集諸善言刪潤著述而成一書。凡十卷。曰蓮宗寶鑑。立正論以破邪說。發真智以祛妄情。其言理也深而明。其敘事也詳而盡。會三教而歸一源。正一已以規眾信。如鏡照像洞然明白。豈特俾諸善流專念彌陀祈生淨土。直欲人人明自本心見自本性立地成佛而已。以余甞主東林。欲求轉語為證。返復數過真得我心之所同然者。乃合掌西嚮而歸之曰。善哉善哉如是如是。旹乙巳大德八年八月十五日。明州天童圓應叟淨日題。

寶鑑者照心之鏡也。鏡主乎明則爍一切昏□。辨一切妍醜。懸之當臺靡所不見。東林祖堂優曇大師名普度。具正知見。每念蓮宗謬解乖真。折衷儒釋之書。撰為寶鑑十卷。發明念佛正宗三昧。凡一字字一句句。質之佛祖龍天。並是掃空魔說。實為法門一大條貫。其用意誠且公勤且苦。扶宗勇敢之心與十八賢立教之心共箇關紐。聞者見者咸趨通途。或順或違同一清泰。復為偈云。千載蓮宗宏正論。明逾寶鑑挂青霄。今將印板打成去。萬兩黃金也合消。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶鑑者照心之鏡也。鏡主乎明則爍一切昏□。辨一切妍醜。懸之當臺靡所不見。東林祖堂優曇大師名普度。具正知見。每念蓮宗謬解乖真。折衷儒釋之書。撰為寶鑑十卷。發明念佛正宗三昧。凡一字字一句句。質之佛祖龍天。並是掃空魔說。實為法門一大條貫。其用意誠且公勤且苦。扶宗勇敢之心與十八賢立教之心共箇關紐。聞者見者咸趨通途。或順或違同一清泰。復為偈云。千載蓮宗宏正論。明逾寶鑑挂青霄。今將印板打成去。萬兩黃金也合消。

蓮宗 書 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮宗 書

參禪主乎見性。閱教貴乎照心。予謂念佛一門禪教並行者也。今有優曇度法師。纂集古今念佛要旨。總成一部。目曰蓮宗寶鑑。若其自信得及淨念相繼。奚以文為。若其執妄謬解妍醜不分。白日迷程投吳適越者。是當取此為司南。大德乙巳良月望日。婺西峯宗信跋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參禪主乎見性。閱教貴乎照心。予謂念佛一門禪教並行者也。今有優曇度法師。纂集古今念佛要旨。總成一部。目曰蓮宗寶鑑。若其自信得及淨念相繼。奚以文為。若其執妄謬解妍醜不分。白日迷程投吳適越者。是當取此為司南。大德乙巳良月望日。婺西峯宗信跋。

彌陀自性時時現。淨土唯心法法彰。誰憶遠公千載後。蓮宗寶鑑見重光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌陀自性時時現。淨土唯心法法彰。誰憶遠公千載後。蓮宗寶鑑見重光。

大慶壽西雲題 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慶壽西雲題

東林蓮社度宗師述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東林蓮社度宗師述

蓮宗寶鑑復以謁遠寄囑□再讀起敬敬說偈就簡以謝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮宗寶鑑復以謁遠寄囑□再讀起敬敬說偈就簡以謝。

大地眾生病痛深。向膏肓際巧施鍼。白蓮池□優曇現。萬斛香浮盧阜陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大地眾生病痛深。向膏肓際巧施鍼。白蓮池□優曇現。萬斛香浮盧阜陰。

薦福月而 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薦福月而

參禪予所不去。念佛亦非予所去者。聞禪有禪病。佛有佛魔。去聖時遙比比皆是優曇師眼不忍見。廣援正經盡祛邪說。是集不為無補矣。噫安得盡大地人披翻寶鑑洞見法源能所識銷是非情盡。以惟心淨土本地風光並相忘於言象之表。此予所以不能無說焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參禪予所不去。念佛亦非予所去者。聞禪有禪病。佛有佛魔。去聖時遙比比皆是優曇師眼不忍見。廣援正經盡祛邪說。是集不為無補矣。噫安得盡大地人披翻寶鑑洞見法源能所識銷是非情盡。以惟心淨土本地風光並相忘於言象之表。此予所以不能無說焉。

平江幻住明本敬跋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平江幻住明本敬跋

法不孤起仗境方生。劒離匣為不平。藥出瓶因救病。優曇大師傷蓮宗之凋瘵。搜索大藏討究百家。發明念佛三昧捃摭成書。目之曰寶鑑。事分十門理符一致。排斥邪說訂審舛訛。咸有準憑非私臆論。洗頑嚚於意地。破偏執於心源。坐進覺城光敭。祖道使正教大。明於一統釋疑。情桎梏於畛畦。導黎庶於重昏。報皇恩於萬世。𮚏莫及矣貽諸後云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法不孤起仗境方生。劒離匣為不平。藥出瓶因救病。優曇大師傷蓮宗之凋瘵。搜索大藏討究百家。發明念佛三昧捃摭成書。目之曰寶鑑。事分十門理符一致。排斥邪說訂審舛訛。咸有準憑非私臆論。洗頑嚚於意地。破偏執於心源。坐進覺城光敭。祖道使正教大。明於一統釋疑。情桎梏於畛畦。導黎庶於重昏。報皇恩於萬世。𮚏莫及矣貽諸後云。

荊岑接待主智通拜書 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 荊岑接待主智通拜書

結蓮社以開宗。遠祖垂範於千載之上。集法寶以為鑑。優曇示現於像季之時。以蓮為名。顯一心□本淨。其為宗也攝三根圓證真□。以寶為喻。濟萬有以無窮。其為鑑也爍群昏洞超□劫卓然為一家正論。廓然破諸宗異說。披文三復實非小補。甞觀□□集中禪經序有。所謂千載之下優曇再證可不圻乎。祖師遠記果符於今日。信而有徵矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結蓮社以開宗。遠祖垂範於千載之上。集法寶以為鑑。優曇示現於像季之時。以蓮為名。顯一心□本淨。其為宗也攝三根圓證真□。以寶為喻。濟萬有以無窮。其為鑑也爍群昏洞超□劫卓然為一家正論。廓然破諸宗異說。披文三復實非小補。甞觀□□集中禪經序有。所謂千載之下優曇再證可不圻乎。祖師遠記果符於今日。信而有徵矣。

天峯比丘 致祐 拜手書 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天峯比丘 致祐 拜手書

禮云。其人存則其政舉。旨哉斯言三宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮云。其人存則其政舉。旨哉斯言三宗。

聖人垂世立教。覺斯民之未覺。途殊而歸同。中古以降支分派列。愈出而愈政。失其本旨者可勝道哉。蓮教自東晉廬山尊者啟其端。當時名流如劉雷諸賢皆在社中。其盛集概可想見矣。逮至宋末群不逞輩指蓮宗而聚。眾不知本旨有玷。前賢為世所嗤久矣。東林祖堂優曇大師憫斯教之湮微。救流俗之邪舛。搜集善言纂成一編。目曰蓮宗寶鑑。使佛祖之道復還舊貫。確然正論皎如日星。願諸佛子見自性彌陀悟本來清淨。又何獨稱揚聖號。想念西方然後得生淨土耶。作如是見者辜負廬山尊者不少矣。至大改元良月立冬日。翰林學士承旨資善大夫知制誥兼修國史疇齋張仲壽書。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖人垂世立教。覺斯民之未覺。途殊而歸同。中古以降支分派列。愈出而愈政。失其本旨者可勝道哉。蓮教自東晉廬山尊者啟其端。當時名流如劉雷諸賢皆在社中。其盛集概可想見矣。逮至宋末群不逞輩指蓮宗而聚。眾不知本旨有玷。前賢為世所嗤久矣。東林祖堂優曇大師憫斯教之湮微。救流俗之邪舛。搜集善言纂成一編。目曰蓮宗寶鑑。使佛祖之道復還舊貫。確然正論皎如日星。願諸佛子見自性彌陀悟本來清淨。又何獨稱揚聖號。想念西方然後得生淨土耶。作如是見者辜負廬山尊者不少矣。至大改元良月立冬日。翰林學士承旨資善大夫知制誥兼修國史疇齋張仲壽書。

裂蓋網出愛河。破無明超有漏。惟念佛法門為最。苟不越一念而契證。則塵沙剎海廓然歸乎。智照無東西之間淨穢之殊。四生九有咸入神通大光□藏自遠祖立教見聞薰修獲益者。不可周知而悉數也。嗟乎去古時遙法久成弊。優曇老師終見不平。集大藏要文群賢明迹。曰蓮宗寶鑑。親捧綸音流通于世。真萬古不易之論。俾後之學者鑑斯文。具正見同遊常寂光土。豈小補哉。歲甲寅正月旦日廬山無住道人竺源永盛 拜手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 裂蓋網出愛河。破無明超有漏。惟念佛法門為最。苟不越一念而契證。則塵沙剎海廓然歸乎。智照無東西之間淨穢之殊。四生九有咸入神通大光□藏自遠祖立教見聞薰修獲益者。不可周知而悉數也。嗟乎去古時遙法久成弊。優曇老師終見不平。集大藏要文群賢明迹。曰蓮宗寶鑑。親捧綸音流通于世。真萬古不易之論。俾後之學者鑑斯文。具正見同遊常寂光土。豈小補哉。歲甲寅正月旦日廬山無住道人竺源永盛 拜手。

父母非我親誰是最親者。諸佛非我道誰是最道者。古洪水月居士何道昇。為母持齋施財。率眾同緣刊蓮宗寶鑑一部。流通佛法報答四恩。願一切人得念佛三昧如大勢至。母子歷生不相違。遠心開意解同證菩提。可謂孝慈之心至矣博矣。親恩佛恩一時報畢。余嘉其志合掌讚嘆。為說偈云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母非我親誰是最親者。諸佛非我道誰是最道者。古洪水月居士何道昇。為母持齋施財。率眾同緣刊蓮宗寶鑑一部。流通佛法報答四恩。願一切人得念佛三昧如大勢至。母子歷生不相違。遠心開意解同證菩提。可謂孝慈之心至矣博矣。親恩佛恩一時報畢。余嘉其志合掌讚嘆。為說偈云。

流通佛法報慈恩 母子天真一會人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流通佛法報慈恩 母子天真一會人

為報諸方求佛者 看他樣子重生身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為報諸方求佛者 看他樣子重生身

廬山優曇 普度 謹題 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廬山優曇 普度 謹題

吾佛生於西方。大教流於中國。不言而自信。不化而自行者。以其機感相投自然而然也。至於東晉。廬山遠祖與諸高蹈賢士大夫。同結淨土妙緣。專修念佛三昧。惺惺寂寂寂寂惺惺。發揚先覺之微言。永為後人之明鑑。上以陰翊皇度。下以化利生民。可謂盡善盡美而已。垂之千年復有繼踵。苾芻優曇應□每見稱蓮宗者未諳念佛旨趣。謬解錯路修行目睹耳聞比比皆是擬避水溺却遭火焚。憫斯愚輩痛切哀憐。由是□尋大藏。博採微言。圖寫四土。綴文十篇。目曰寶鑑。不唯照分妍醜。抑亦明驗偽真。與盲者點開眼睛。與迷者指歸覺路。言言有據字字無虛。修行要旨勿越於斯。茲者奉佛弟子眾善人等生居聖世。感荷皇恩。幸聞佛祖正傳。得獲蓮宗寶鑑。坐閱行披歡喜踊躍。是以鳩集同志謹捨淨財。命工刊印流通。請師慈悲跋語。提携晚進接引後來。苟勿拒焉實為幸矣。余再三辭義不從讓。遂乃焚香說偈讚曰。東晉廬山十八賢。鑿池引水種金蓮。蓮生華發心明朗。華落蓮成道果圓。普度綴文名寶鑑。善人謄寫錄瓊篇。命工刊印流通施。永與人天作正傳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾佛生於西方。大教流於中國。不言而自信。不化而自行者。以其機感相投自然而然也。至於東晉。廬山遠祖與諸高蹈賢士大夫。同結淨土妙緣。專修念佛三昧。惺惺寂寂寂寂惺惺。發揚先覺之微言。永為後人之明鑑。上以陰翊皇度。下以化利生民。可謂盡善盡美而已。垂之千年復有繼踵。苾芻優曇應□每見稱蓮宗者未諳念佛旨趣。謬解錯路修行目睹耳聞比比皆是擬避水溺却遭火焚。憫斯愚輩痛切哀憐。由是□尋大藏。博採微言。圖寫四土。綴文十篇。目曰寶鑑。不唯照分妍醜。抑亦明驗偽真。與盲者點開眼睛。與迷者指歸覺路。言言有據字字無虛。修行要旨勿越於斯。茲者奉佛弟子眾善人等生居聖世。感荷皇恩。幸聞佛祖正傳。得獲蓮宗寶鑑。坐閱行披歡喜踊躍。是以鳩集同志謹捨淨財。命工刊印流通。請師慈悲跋語。提携晚進接引後來。苟勿拒焉實為幸矣。余再三辭義不從讓。遂乃焚香說偈讚曰。東晉廬山十八賢。鑿池引水種金蓮。蓮生華發心明朗。華落蓮成道果圓。普度綴文名寶鑑。善人謄寫錄瓊篇。命工刊印流通施。永與人天作正傳。

大明宣德四年歲次己酉夏末秋初禪林解制日。僧錄司右講經古并沙門 敬跋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明宣德四年歲次己酉夏末秋初禪林解制日。僧錄司右講經古并沙門 敬跋

西蜀楚山和尚示眾念佛警語 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西蜀楚山和尚示眾念佛警語

原夫佛不自佛。因心而佛。心不自心。由佛而心。離心無佛。離佛無心。心佛殊名體無二致。是故念佛念心念心念佛。無念無心無心無佛。心佛兩忘念不可得。只這不可得處。脫體分明纖塵不間。是以真機觸目遍界難藏。山色溪聲頭頭顯露。性相平等理事混融。箇裏覓一毫自他淨穢之相。了不可得。何聖凡迷悟之有耶。於此果能豁開智眼頓悟其旨。直下知歸。不妨慶快。設或未能領契須假方便而入。所謂方便而入者。何用別覓玄妙。但只要發起一箇勇猛堅固信心。將一句阿彌陀佛頓在心目之間。不拘經行坐臥靜鬧閑忙。默默提撕頻頻返照。了知佛即是心。未審心是何物。要看這一念從甚麼處起。又復要看破這看的人畢竟是誰。如是觀照念念無間。久久自然煉成一片水泄不通。忽於聞聲見色應機接物處。不覺驀然冷灰。豆爆烈崩虛空之時。管取參究事畢到此。便見自性彌陀。頭頭顯現常光淨土。觸處洞然。始信吾言不欺於汝。而其平生修行之志。亦乃驗於茲矣。恐猶未諭。重說偈言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 原夫佛不自佛。因心而佛。心不自心。由佛而心。離心無佛。離佛無心。心佛殊名體無二致。是故念佛念心念心念佛。無念無心無心無佛。心佛兩忘念不可得。只這不可得處。脫體分明纖塵不間。是以真機觸目遍界難藏。山色溪聲頭頭顯露。性相平等理事混融。箇裏覓一毫自他淨穢之相。了不可得。何聖凡迷悟之有耶。於此果能豁開智眼頓悟其旨。直下知歸。不妨慶快。設或未能領契須假方便而入。所謂方便而入者。何用別覓玄妙。但只要發起一箇勇猛堅固信心。將一句阿彌陀佛頓在心目之間。不拘經行坐臥靜鬧閑忙。默默提撕頻頻返照。了知佛即是心。未審心是何物。要看這一念從甚麼處起。又復要看破這看的人畢竟是誰。如是觀照念念無間。久久自然煉成一片水泄不通。忽於聞聲見色應機接物處。不覺驀然冷灰。豆爆烈崩虛空之時。管取參究事畢到此。便見自性彌陀。頭頭顯現常光淨土。觸處洞然。始信吾言不欺於汝。而其平生修行之志。亦乃驗於茲矣。恐猶未諭。重說偈言。

心佛由來強立名 都緣攝念遣迷情 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心佛由來強立名 都緣攝念遣迷情

根塵頓處心珠現 幻翳空來慧鏡明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根塵頓處心珠現 幻翳空來慧鏡明

一法不存猶是妄 全機拶碎未為平 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一法不存猶是妄 全機拶碎未為平

直須揣見虛空骨 看取優曇火內生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 直須揣見虛空骨 看取優曇火內生

淮陽曉山和尚勸修淨業箴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淮陽曉山和尚勸修淨業箴

三途罪報因業重。六趣沈淪為惡多。若欲出離生死海。速須回首念彌陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三途罪報因業重。六趣沈淪為惡多。若欲出離生死海。速須回首念彌陀。