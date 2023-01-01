廬山蓮宗寶鑑念佛正報卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廬山蓮宗寶鑑念佛正報卷第九

念佛正報說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛正報說

因修白業果感淨方。化佛引上金臺聖賢迎歸樂國。高超三界逈出四流。業盡塵消亡情絕慮。質托蓮苞之內神遊寶界之中。面奉阿彌陀佛為本師。得見觀音勢至為親友。清淨海眾大會寶池。九品勝流各說本行。五香拂體三德嚴身。暫扇微風聆眾音之演法。繽紛花雨覩焰網之舒光。縹緲雲霞近浮神足輕。盈衣裓盛接妙華。晨謁慈顏得法印而還國。暮遊金剎聽玉偈以逍遙。瑞蓮初綻為遣殘殃。新學化生行成不退。豈惟近忘麁苦抑亦佛果非遙。戲翫瓊林灌沐德水百寶之樓閣華麗七重之行樹森嚴。景序長春地平如掌。衣食隨念而至。天樂不鼓自鳴受用。出於自然快樂。實非人世諸天萬億倍不可比論。諸佛恒河沙悉皆稱讚。身具光明妙相跡踐聖道香階。壽命難量悲願無盡。捨兩重生死既非果趣之身。獲本際常光離去來之相。緣強德勝皆由念佛心生。福備壽長盡是淨因感報。故知佛有攝生之願。生有感佛之因。如是勝緣起於信願。以斯妙果成就正依。或禪誦七寶池邊。或經行黃金地上。飽禪悅法喜珍味。掛慈悲喜捨天衣。功德資神增加悲智。雍容辦道長養聖胎。入無生門。便登菩薩之位。得阿跋致不退菩提之心。住法王家盡授如來之記。聞大乘法同稱補處之尊。念念虛玄心心靜慮。得三昧正定具六種神通。獻供十方往來無礙。分身億剎不失定心。洒法水於三千出眾生於火宅。自他兼利行願周圓。可謂百千三昧盡唯心。功德莊嚴歸自己。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因修白業果感淨方。化佛引上金臺聖賢迎歸樂國。高超三界逈出四流。業盡塵消亡情絕慮。質托蓮苞之內神遊寶界之中。面奉阿彌陀佛為本師。得見觀音勢至為親友。清淨海眾大會寶池。九品勝流各說本行。五香拂體三德嚴身。暫扇微風聆眾音之演法。繽紛花雨覩焰網之舒光。縹緲雲霞近浮神足輕。盈衣裓盛接妙華。晨謁慈顏得法印而還國。暮遊金剎聽玉偈以逍遙。瑞蓮初綻為遣殘殃。新學化生行成不退。豈惟近忘麁苦抑亦佛果非遙。戲翫瓊林灌沐德水百寶之樓閣華麗七重之行樹森嚴。景序長春地平如掌。衣食隨念而至。天樂不鼓自鳴受用。出於自然快樂。實非人世諸天萬億倍不可比論。諸佛恒河沙悉皆稱讚。身具光明妙相跡踐聖道香階。壽命難量悲願無盡。捨兩重生死既非果趣之身。獲本際常光離去來之相。緣強德勝皆由念佛心生。福備壽長盡是淨因感報。故知佛有攝生之願。生有感佛之因。如是勝緣起於信願。以斯妙果成就正依。或禪誦七寶池邊。或經行黃金地上。飽禪悅法喜珍味。掛慈悲喜捨天衣。功德資神增加悲智。雍容辦道長養聖胎。入無生門。便登菩薩之位。得阿跋致不退菩提之心。住法王家盡授如來之記。聞大乘法同稱補處之尊。念念虛玄心心靜慮。得三昧正定具六種神通。獻供十方往來無礙。分身億剎不失定心。洒法水於三千出眾生於火宅。自他兼利行願周圓。可謂百千三昧盡唯心。功德莊嚴歸自己。

功德莊嚴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德莊嚴

大彌陀經菩薩功德章云。往生彼國者皆悉容貌柔和相好具足。禪定智慧通達無礙。神通威德無不圓滿。深入法門具無生忍。諸佛祕藏究竟明了。調伏諸根身心柔軟。安然寂靜盡般泥洹。深入正慧無有餘習。依佛所行七覺聖道。修行五眼照真達俗。辯才總持自在無礙。善解世間無邊方便。所言誠諦深入義味。敷演正法度諸有情。等觀三界空無所有。知一切法無相無為。無取無捨遠離顛倒。堅固不動如須彌山。智明如日廣大如海出功德寶。熾盛如火燒煩惱薪。忍辱如地一切平等。清淨如水洗諸塵垢。如虛空無邊不障一切故。如蓮花出水離一切染故。如雷震響出法音故。如雲靉靆降法雨故。如風動樹發菩提芽故。如牛王聲異眾牛故。如龍象威難可測故。如良馬行乘無失故。如獅子王無怖畏故。如尼拘律樹覆蔭大故。如優鉢羅華難值遇故。如金剛杵破邪山故。如梵王身生梵眾故。如金翅鳥勝毒龍故。如空中禽無住跡故。如雪山照功德淨故。如慈氏觀法界等故。專樂求法心無厭足。常欲廣說志無疲倦。擊法鼓建法幢。曜慧日除癡冥修六和敬。常為師導為世明燈。最勝福田以安群生。功慧殊勝莫不尊重。恭敬供養無量諸佛。常為諸佛所共讚嘆。究竟菩薩諸波羅蜜。遠離聲聞緣覺之地。佛告阿難。彼諸菩薩以念佛故。成就如是無量功德。我但為汝舉要言之。若廣說者雖盡億劫不能窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大彌陀經菩薩功德章云。往生彼國者皆悉容貌柔和相好具足。禪定智慧通達無礙。神通威德無不圓滿。深入法門具無生忍。諸佛祕藏究竟明了。調伏諸根身心柔軟。安然寂靜盡般泥洹。深入正慧無有餘習。依佛所行七覺聖道。修行五眼照真達俗。辯才總持自在無礙。善解世間無邊方便。所言誠諦深入義味。敷演正法度諸有情。等觀三界空無所有。知一切法無相無為。無取無捨遠離顛倒。堅固不動如須彌山。智明如日廣大如海出功德寶。熾盛如火燒煩惱薪。忍辱如地一切平等。清淨如水洗諸塵垢。如虛空無邊不障一切故。如蓮花出水離一切染故。如雷震響出法音故。如雲靉靆降法雨故。如風動樹發菩提芽故。如牛王聲異眾牛故。如龍象威難可測故。如良馬行乘無失故。如獅子王無怖畏故。如尼拘律樹覆蔭大故。如優鉢羅華難值遇故。如金剛杵破邪山故。如梵王身生梵眾故。如金翅鳥勝毒龍故。如空中禽無住跡故。如雪山照功德淨故。如慈氏觀法界等故。專樂求法心無厭足。常欲廣說志無疲倦。擊法鼓建法幢。曜慧日除癡冥修六和敬。常為師導為世明燈。最勝福田以安群生。功慧殊勝莫不尊重。恭敬供養無量諸佛。常為諸佛所共讚嘆。究竟菩薩諸波羅蜜。遠離聲聞緣覺之地。佛告阿難。彼諸菩薩以念佛故。成就如是無量功德。我但為汝舉要言之。若廣說者雖盡億劫不能窮盡。

淨土增修聖果 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土增修聖果

大彌陀經云。諸念佛人生淨土已。即入七寶池中澡雪形體。蕩滌情慮各座一華上。自然微風吹動諸寶行樹。出微妙音散諸寶華。異香芬馥皆作佛事。聞者喜悅無量。自然心開各往修進。有在地講經者。有在地誦經者。有在地說經者。有在地口授經者。有在地聽經者。有在地念經者。有在地思道者。有在地坐禪一心者。有在地經行者。有在虛空中講經者。有在虛空中誦經者。有在虛空中說經者。有在虛空中口授經者。有在虛空中聽經者。有在虛空中。念經者。有在虛空中思道者。有在虛空中坐禪一心者。有在虛空中經行者。其間聲聞弟子皆發大心。有未得聖果者。因是而得聖果。有未得不退轉地者。因是而得不退轉地。菩薩各隨其資而有所得。莫不忻然適意而悅。遊戲三昧利樂有情。由念佛之堅心稱彌陀之本願。往生佛子同列此班。智慧辯才神通如意風帆勢順速證菩提。超萬劫之輪迴。得諸天之仰重。淨業勝善大果昭然。寄語同流無忘此事。蝡動蜎飛猶有分。大丈夫兒當勉旃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大彌陀經云。諸念佛人生淨土已。即入七寶池中澡雪形體。蕩滌情慮各座一華上。自然微風吹動諸寶行樹。出微妙音散諸寶華。異香芬馥皆作佛事。聞者喜悅無量。自然心開各往修進。有在地講經者。有在地誦經者。有在地說經者。有在地口授經者。有在地聽經者。有在地念經者。有在地思道者。有在地坐禪一心者。有在地經行者。有在虛空中講經者。有在虛空中誦經者。有在虛空中說經者。有在虛空中口授經者。有在虛空中聽經者。有在虛空中。念經者。有在虛空中思道者。有在虛空中坐禪一心者。有在虛空中經行者。其間聲聞弟子皆發大心。有未得聖果者。因是而得聖果。有未得不退轉地者。因是而得不退轉地。菩薩各隨其資而有所得。莫不忻然適意而悅。遊戲三昧利樂有情。由念佛之堅心稱彌陀之本願。往生佛子同列此班。智慧辯才神通如意風帆勢順速證菩提。超萬劫之輪迴。得諸天之仰重。淨業勝善大果昭然。寄語同流無忘此事。蝡動蜎飛猶有分。大丈夫兒當勉旃。

淨土三十益 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土三十益

天台智者大師淨土群疑論云。生西方者有三十種益。一往生佛土益。二得大法樂益。三親近諸佛益。四遊歷十方供佛益。五親聞佛說益。六福慧資糧疾得圓滿益。七速證菩提益。八諸天人等同集一會益。九無退轉益。十無量行願增進益。十一鸚鵡舍利宣揚法音益。十二風樹樂響益。十三摩尼水漩演苦空益。十四諸樂奏妙音益。十五四十八願益。十六真金色身益。十七形無醜陋益。十八具足六通益。十九常住定聚益。二十無諸不善益。二十一壽命長遠益。二十二衣食自然益。二十三唯受眾樂益。二十四三十二相益。二十五實無女人益。二十六無有小乘益。二十七離於八難益。二十八得三法忍益。二十九身常有光益。三十得那羅延身力益。可謂處處菩提道明明功德林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台智者大師淨土群疑論云。生西方者有三十種益。一往生佛土益。二得大法樂益。三親近諸佛益。四遊歷十方供佛益。五親聞佛說益。六福慧資糧疾得圓滿益。七速證菩提益。八諸天人等同集一會益。九無退轉益。十無量行願增進益。十一鸚鵡舍利宣揚法音益。十二風樹樂響益。十三摩尼水漩演苦空益。十四諸樂奏妙音益。十五四十八願益。十六真金色身益。十七形無醜陋益。十八具足六通益。十九常住定聚益。二十無諸不善益。二十一壽命長遠益。二十二衣食自然益。二十三唯受眾樂益。二十四三十二相益。二十五實無女人益。二十六無有小乘益。二十七離於八難益。二十八得三法忍益。二十九身常有光益。三十得那羅延身力益。可謂處處菩提道明明功德林。

淨土成佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土成佛

金剛定後菩薩因圓。解脫道中如來果滿。具四無量心得四無礙辯。十八種法不共二乘。十力現前說法無畏。塵沙或盡萬行功成。十號俱彰三身圓顯。具九十七種大人相。放八萬四千大光明。悲智俱融福慧雙足。現居十重報土能垂萬類化身。布大慈雲雨大法雨。滂流法界潤澤群生。咸悟本心同成正覺○選佛若無如是眼。宗風那得到如今。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛定後菩薩因圓。解脫道中如來果滿。具四無量心得四無礙辯。十八種法不共二乘。十力現前說法無畏。塵沙或盡萬行功成。十號俱彰三身圓顯。具九十七種大人相。放八萬四千大光明。悲智俱融福慧雙足。現居十重報土能垂萬類化身。布大慈雲雨大法雨。滂流法界潤澤群生。咸悟本心同成正覺○選佛若無如是眼。宗風那得到如今。