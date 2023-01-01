廬山蓮宗寶鑑念佛正信卷第五(六章) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廬山蓮宗寶鑑念佛正信卷第五(六章)

念佛正信說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛正信說

夫唯心樂國普遍十方。自性彌陀圓融一智。妙應於色聲之境。流光於心目之間。就中反妄歸真。直下背塵合覺。昔我法藏發弘誓。啟極樂之玄途。故佛世尊指西方示韋提之妙域。是乃廣長舌覆而同贊。諸餘經盡而獨留。蓋以利生之喜捨心增。應化之慈悲量大。教分九品乃別開方便之門。觀明一心。實徑直還源之路。聖凡際會如久客歸於家鄉。感應道交似稚子投於慈母。昧斯至理觸類皆迷。信此圓談事無不達。況復慈光願攝佛力難思。順水乘船不勞自力。推門落臼豈有他哉。有願必迎無機不被。舟石可濟獄火頓消。菩薩聲聞生彼者無量無數。前賢後聖得道者可撿可尋。䴍鵡頻伽尚有法音演唱。蜎飛蝡動悉蒙教化恩慈。聖境非虛佛言不妄。何乃愛河浪底沈溺而不憂。火宅焰中焚燒而不懼。密織癡網。淺智之刃莫能揮。深種疑根。汎信之力焉能拔。遂即甘心伏意幸禍樂災却誹清淨之邦。貪戀煩惱之世。焦蛾爛蠒自處餘殃。籠鳥鼎魚翻稱快樂。皆由善力微而業力勝。信根少而罪根多。是以三界茫茫四生擾擾。盡貪生而兀兀孰解知歸。悉逐業以悠悠。不求出要。過去生死却石難窮。未來輪迴芥城何盡。匪夙生之有幸豈得遇於斯因。擊鼓開囹圄之門宜應速出。逢舟濟沈淪之難詎可遲疑。敬順金文善隨佛學。不聞不解者可痛可傷焉。矧茲五濁惡世四面火焚。惟佛一人力能救援既聞妙法宜植淨緣。一念信誠萬德因種。思齊先哲希悟真常。普皆如說奉行盡心頂禮信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫唯心樂國普遍十方。自性彌陀圓融一智。妙應於色聲之境。流光於心目之間。就中反妄歸真。直下背塵合覺。昔我法藏發弘誓。啟極樂之玄途。故佛世尊指西方示韋提之妙域。是乃廣長舌覆而同贊。諸餘經盡而獨留。蓋以利生之喜捨心增。應化之慈悲量大。教分九品乃別開方便之門。觀明一心。實徑直還源之路。聖凡際會如久客歸於家鄉。感應道交似稚子投於慈母。昧斯至理觸類皆迷。信此圓談事無不達。況復慈光願攝佛力難思。順水乘船不勞自力。推門落臼豈有他哉。有願必迎無機不被。舟石可濟獄火頓消。菩薩聲聞生彼者無量無數。前賢後聖得道者可撿可尋。䴍鵡頻伽尚有法音演唱。蜎飛蝡動悉蒙教化恩慈。聖境非虛佛言不妄。何乃愛河浪底沈溺而不憂。火宅焰中焚燒而不懼。密織癡網。淺智之刃莫能揮。深種疑根。汎信之力焉能拔。遂即甘心伏意幸禍樂災却誹清淨之邦。貪戀煩惱之世。焦蛾爛蠒自處餘殃。籠鳥鼎魚翻稱快樂。皆由善力微而業力勝。信根少而罪根多。是以三界茫茫四生擾擾。盡貪生而兀兀孰解知歸。悉逐業以悠悠。不求出要。過去生死却石難窮。未來輪迴芥城何盡。匪夙生之有幸豈得遇於斯因。擊鼓開囹圄之門宜應速出。逢舟濟沈淪之難詎可遲疑。敬順金文善隨佛學。不聞不解者可痛可傷焉。矧茲五濁惡世四面火焚。惟佛一人力能救援既聞妙法宜植淨緣。一念信誠萬德因種。思齊先哲希悟真常。普皆如說奉行盡心頂禮信受。

斷疑生信 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷疑生信

經云。得為人難。六根完具難。生中國難。值佛道難。興信心難。蓋嘗論信之難興者。緣有其疑也。不斷其疑何由生信。故金剛經云。正信希有。法華經云。以信得入。王龍舒云。佛為人醫王能救一切病。不能救命盡者佛能度一切人。不能度不信者。蓋信者一念之真誠也。若人心念要去身則隨去。心念欲住身則隨住。是知此身隨心念動。有念欲去而身被牽繫者。色身壞時惟一念而已。一念到處則無處不到。所以一念信心念佛。求生淨土則必到淨土。況吾佛世尊諸大菩薩。又有本誓願力接引往生乎。或問之曰。今有一生持戒念佛。臨終不得生淨土者何也。答曰。此蓋信力不深。行願之有虧也。兼不曾發菩提之大心。又不曾斷十惡之邪行。雖曰修行未嘗言行相應。雖曰念佛未嘗淨念相繼。既無真實之功。焉得淨土之報也。淨名經云。隨其心淨則佛土淨。六祖壇經云。心中若無不善西方去此不遙。若懷不善之心念佛求生難到。不斷十惡之心何佛而來迎。請大師故。見世人不務淨心只是口念佛名。於其心外求佛妄想執著。而不自淨其心。心造諸惡是謂自喪其佛。又何更別求佛哉。所以道迷即眾生悟即佛也。圓通法門云。憶佛念佛現前當來必定見佛。蓋憶念者是心念也。信心清淨。信行願俱備也。楞嚴云。一根既返源六根成解脫。十惡化為十善。六識化六神通。所以正信心中憶念佛名。淨念相繼自性彌陀現前。此感彼應臨命終時。安得不見佛而生淨土乎。凡修淨業者。當信佛之言。而行佛之行。心口既不相違。因果決然不昧耳。若也聞而不信信而不行。由畫餅之不充飢也。心既無信則生疑謗。既興疑謗則自昧其心。自昧其心則淨土遠之遠矣。故香山周居士。述慈照蓮宗懺序云。導師者化物有方誨人存理。以深信為能入破諸闡提。專念佛為行門令心不亂。加菩提願心為根本度脫眾生。備此三者乃極樂佛土上上品之可登。毘盧果海流流而易到也。又云。此事人人本具箇箇圓成。無信行願三字因茲淪墜。嗚呼凡為人者。不在福德不在尊貴。不在聰明不在相貌。但具信行願者。乃生淨土之資糧也。四料楝云。從是西方過十萬億佛土有世界名曰極樂。是約遠也。若一念信心念佛即到西方。是約近也。故云亦近而亦遠在人之信願。信不隔絲毫疑而生死轉。又云。從是西方過迢迢十萬程。資糧若具足何愁去不成是也。所以道信為萬善之首。信為百行之宗。華嚴以十信為成佛之始。法華以正信為入道之門。五根以信根為先。五力以信力為最。是故三世諸佛諸大菩薩歷代祖師。修諸功行具大願力入佛境界成就菩提。未有不從這箇信字而入也。鸞法師遇留支觀經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云。得為人難。六根完具難。生中國難。值佛道難。興信心難。蓋嘗論信之難興者。緣有其疑也。不斷其疑何由生信。故金剛經云。正信希有。法華經云。以信得入。王龍舒云。佛為人醫王能救一切病。不能救命盡者佛能度一切人。不能度不信者。蓋信者一念之真誠也。若人心念要去身則隨去。心念欲住身則隨住。是知此身隨心念動。有念欲去而身被牽繫者。色身壞時惟一念而已。一念到處則無處不到。所以一念信心念佛。求生淨土則必到淨土。況吾佛世尊諸大菩薩。又有本誓願力接引往生乎。或問之曰。今有一生持戒念佛。臨終不得生淨土者何也。答曰。此蓋信力不深。行願之有虧也。兼不曾發菩提之大心。又不曾斷十惡之邪行。雖曰修行未嘗言行相應。雖曰念佛未嘗淨念相繼。既無真實之功。焉得淨土之報也。淨名經云。隨其心淨則佛土淨。六祖壇經云。心中若無不善西方去此不遙。若懷不善之心念佛求生難到。不斷十惡之心何佛而來迎。請大師故。見世人不務淨心只是口念佛名。於其心外求佛妄想執著。而不自淨其心。心造諸惡是謂自喪其佛。又何更別求佛哉。所以道迷即眾生悟即佛也。圓通法門云。憶佛念佛現前當來必定見佛。蓋憶念者是心念也。信心清淨。信行願俱備也。楞嚴云。一根既返源六根成解脫。十惡化為十善。六識化六神通。所以正信心中憶念佛名。淨念相繼自性彌陀現前。此感彼應臨命終時。安得不見佛而生淨土乎。凡修淨業者。當信佛之言。而行佛之行。心口既不相違。因果決然不昧耳。若也聞而不信信而不行。由畫餅之不充飢也。心既無信則生疑謗。既興疑謗則自昧其心。自昧其心則淨土遠之遠矣。故香山周居士。述慈照蓮宗懺序云。導師者化物有方誨人存理。以深信為能入破諸闡提。專念佛為行門令心不亂。加菩提願心為根本度脫眾生。備此三者乃極樂佛土上上品之可登。毘盧果海流流而易到也。又云。此事人人本具箇箇圓成。無信行願三字因茲淪墜。嗚呼凡為人者。不在福德不在尊貴。不在聰明不在相貌。但具信行願者。乃生淨土之資糧也。四料楝云。從是西方過十萬億佛土有世界名曰極樂。是約遠也。若一念信心念佛即到西方。是約近也。故云亦近而亦遠在人之信願。信不隔絲毫疑而生死轉。又云。從是西方過迢迢十萬程。資糧若具足何愁去不成是也。所以道信為萬善之首。信為百行之宗。華嚴以十信為成佛之始。法華以正信為入道之門。五根以信根為先。五力以信力為最。是故三世諸佛諸大菩薩歷代祖師。修諸功行具大願力入佛境界成就菩提。未有不從這箇信字而入也。鸞法師遇留支觀經

。即焚仙經。而修淨業豈不是這信字也。白侍郎行也彌陀。坐也彌陀。不出這信字也。蘇學士佩帶彌陀畫像。行坐隨身。言是西方公據者。蓋亦不出這信字也。張善和一生殺牛。臨終自見地獄相現。遇僧教令念阿彌陀佛。念未十聲見佛接引往生淨土。即脫地獄。豈不是信得及而致然耶。華嚴經云。信為道元功德母。信能長養諸善根。信能超出眾魔路。信能得入三摩地。信能解脫生死海。信能成就佛菩提。嗟乎今時齋人信持戒而不信念佛。信奉佛不信往生淨土。是皆自失其大利也。諒哉人天路上以福為先。生死海中念佛第一。今有欲快樂人天而不修福。欲出離生死而不念佛。是猶鳥無翼而欲飛。木無根而欲茂。奚可得哉。凡我同盟切須深信諸佛所說。真實非虛。脫苦良方無如念佛。專修淨業期出輪迴。時不待人慎勿疑悔。可謂此身不向今生度。更向何生度此身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。即焚仙經。而修淨業豈不是這信字也。白侍郎行也彌陀。坐也彌陀。不出這信字也。蘇學士佩帶彌陀畫像。行坐隨身。言是西方公據者。蓋亦不出這信字也。張善和一生殺牛。臨終自見地獄相現。遇僧教令念阿彌陀佛。念未十聲見佛接引往生淨土。即脫地獄。豈不是信得及而致然耶。華嚴經云。信為道元功德母。信能長養諸善根。信能超出眾魔路。信能得入三摩地。信能解脫生死海。信能成就佛菩提。嗟乎今時齋人信持戒而不信念佛。信奉佛不信往生淨土。是皆自失其大利也。諒哉人天路上以福為先。生死海中念佛第一。今有欲快樂人天而不修福。欲出離生死而不念佛。是猶鳥無翼而欲飛。木無根而欲茂。奚可得哉。凡我同盟切須深信諸佛所說。真實非虛。脫苦良方無如念佛。專修淨業期出輪迴。時不待人慎勿疑悔。可謂此身不向今生度。更向何生度此身。

勸發信心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸發信心

夫阿彌陀佛者。諸佛中尊四生之父。歸信者滅罪河沙。稱念者得福無量。凡欲念佛要起信心。若無信心空無所獲。是故肇法師云。是事如是者信之相也。是事不如是者不信之相也。夫信為入道之初宗。智為究竟之玄術。諸經首稱如是者信也。後曰奉行者智也。故彌陀經云。若有信者應當發願生彼國土。此是釋迦本師勸信處。又云。汝等當信是稱讚不可思議功德。此是六方諸佛勸信處又云。若人種善根疑則花不開。信心清淨者花開即見佛。此是往生論勸信處。又云。信者順之詞。信則所言之理順。順則師資之道成。經無豐約非信不傳。此是肇法師勸信處。又云。念佛法門不問道俗。不論男女不拘貴賤。修此法者唯要信心。此是大行和尚勸信處。問曰。既言信者未知信何法門。答曰。信意者信憑經中佛說念佛定生淨土。信念佛定滅諸罪。信念佛定得佛護。信念佛定得佛證。信念佛臨終定得佛來迎接。信念佛不問眾生。同信之人皆得往生。信念佛往生定得不退地。信念佛生淨土。定不墮三惡道。所以勸信念佛。受此法持此念。則往生淨土必矣。故大行和尚遣念佛人。心唯信佛。佛則知之他心通故。口惟稱佛。佛則聞之天耳通故。身惟禮佛。佛則見之天眼通故。是以大行和尚以此念佛法。勸人生信心也。又喻云。信心者猶如深栽果樹。根深故風吹不動。後著果實濟人飢渴。念佛之人亦復如是。要由深信得到西方。若無信心空無所獲。是故經言。十住菩薩一起信心念佛之後。縱遇惡緣寧捨身命不退信故。維摩云。深信堅固猶如金剛。法珍普照如雨甘露。念佛三昧從深信生。君看淨土恒沙佛。盡是當年正信人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫阿彌陀佛者。諸佛中尊四生之父。歸信者滅罪河沙。稱念者得福無量。凡欲念佛要起信心。若無信心空無所獲。是故肇法師云。是事如是者信之相也。是事不如是者不信之相也。夫信為入道之初宗。智為究竟之玄術。諸經首稱如是者信也。後曰奉行者智也。故彌陀經云。若有信者應當發願生彼國土。此是釋迦本師勸信處。又云。汝等當信是稱讚不可思議功德。此是六方諸佛勸信處又云。若人種善根疑則花不開。信心清淨者花開即見佛。此是往生論勸信處。又云。信者順之詞。信則所言之理順。順則師資之道成。經無豐約非信不傳。此是肇法師勸信處。又云。念佛法門不問道俗。不論男女不拘貴賤。修此法者唯要信心。此是大行和尚勸信處。問曰。既言信者未知信何法門。答曰。信意者信憑經中佛說念佛定生淨土。信念佛定滅諸罪。信念佛定得佛護。信念佛定得佛證。信念佛臨終定得佛來迎接。信念佛不問眾生。同信之人皆得往生。信念佛往生定得不退地。信念佛生淨土。定不墮三惡道。所以勸信念佛。受此法持此念。則往生淨土必矣。故大行和尚遣念佛人。心唯信佛。佛則知之他心通故。口惟稱佛。佛則聞之天耳通故。身惟禮佛。佛則見之天眼通故。是以大行和尚以此念佛法。勸人生信心也。又喻云。信心者猶如深栽果樹。根深故風吹不動。後著果實濟人飢渴。念佛之人亦復如是。要由深信得到西方。若無信心空無所獲。是故經言。十住菩薩一起信心念佛之後。縱遇惡緣寧捨身命不退信故。維摩云。深信堅固猶如金剛。法珍普照如雨甘露。念佛三昧從深信生。君看淨土恒沙佛。盡是當年正信人。

天竺慈雲式懺主往生正信偈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天竺慈雲式懺主往生正信偈

稽首西方安樂剎 彌陀世主大慈尊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首西方安樂剎 彌陀世主大慈尊

我依種種修多羅 成就往生決定信 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我依種種修多羅 成就往生決定信

住大乘者清淨心 十念念彼無量壽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住大乘者清淨心 十念念彼無量壽

臨終夢佛定往生 大寶積經如是說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨終夢佛定往生 大寶積經如是說

五逆地獄眾火現 值善知識發猛心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五逆地獄眾火現 值善知識發猛心

十念稱佛即往生 十六觀經如是說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十念稱佛即往生 十六觀經如是說

若有歡喜愛樂心 下至十念即往生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有歡喜愛樂心 下至十念即往生

若不爾者不成佛 四十八願如是說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不爾者不成佛 四十八願如是說

諸有聞名生至心 一念回向即往生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有聞名生至心 一念回向即往生

唯除五逆謗正法 無量壽經如是說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯除五逆謗正法 無量壽經如是說

臨終不能觀及念 但作生意知有佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨終不能觀及念 但作生意知有佛

此人氣絕即往生 大法鼓經如是說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人氣絕即往生 大法鼓經如是說

一日一夜懸繒蓋 專念往生心不斷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日一夜懸繒蓋 專念往生心不斷

臥中夢佛即往生 無量壽經如是說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臥中夢佛即往生 無量壽經如是說

晝夜一日稱佛名 慇懃精進不斷絕 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜一日稱佛名 慇懃精進不斷絕

展轉相勸同往生 大悲經中如是說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 展轉相勸同往生 大悲經中如是說

一日二日至七日 執持名號心不亂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日二日至七日 執持名號心不亂

佛現其前即往生 阿彌陀經如是說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛現其前即往生 阿彌陀經如是說

若人聞彼阿彌陀 一日二日若過等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人聞彼阿彌陀 一日二日若過等

繫念現前即往生 般舟經中如是說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繫念現前即往生 般舟經中如是說

一日一夜六時中 五體禮佛念不斷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日一夜六時中 五體禮佛念不斷

現見彼佛即往生 鼓音王經如是說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見彼佛即往生 鼓音王經如是說

十日十夜持齋戒 縣繒旛蓋然香燈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十日十夜持齋戒 縣繒旛蓋然香燈

繫念不斷得往生 大彌陀經如是說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繫念不斷得往生 大彌陀經如是說

若人專念一方佛 或行或坐七七日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人專念一方佛 或行或坐七七日

現身見佛即往生 大集經中如是說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現身見佛即往生 大集經中如是說

若人自誓常經行 九十日中不坐臥 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人自誓常經行 九十日中不坐臥

三昧中見阿彌陀 佛立經中如是說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧中見阿彌陀 佛立經中如是說

若人端坐正西向 九十日中常念佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人端坐正西向 九十日中常念佛

能成三昧生佛前 文殊般若如是說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能成三昧生佛前 文殊般若如是說

我於眾經頌少分 如是說者無窮盡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於眾經頌少分 如是說者無窮盡

願同聞者生正信 佛語真實不欺誑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願同聞者生正信 佛語真實不欺誑

佛既顯言易往生 幸各正信無疑惑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛既顯言易往生 幸各正信無疑惑

天台智者大師淨土十疑論敘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台智者大師淨土十疑論敘

夫四果之明不能測如來之奧。十地之聖不能窮極果之妙。矧茲凡夫生無慧目。陷三界有必固之妄。指淨土謬難轉之疑。疑之於身知五蘊之未滅。疑之於心知萬惑之未遣。疑之於行知六度之未濟。由漂沈未濟之行。期濟於已濟之域。在於其己猶惑之。況他人哉。此物情難信為道俗所共疑也。隋智者大師心興物冥。智將神會。乘時翼教異跡由著。因其所異考其所證。不知其三賢之人乎。十聖之人乎。其為應正等覺妙神化于難思乎。蓋亦思之不能知也。但大師念定總持昭晣行業期生淨土。間無容髮發大師之所有。存者其十疑之文乎。然其文遠取諸經。近取諸論。去就其意以取諸傳。無離經以備事。無飾辭以增巧。審辭達意。能極九品之所生。乃見大師之用心也。見大師之心者。其於淨土之有疑。所謂高天無雲群星列彩。經紀之所相殊。躔次之所相異。粲粲然無一而隱者也。予得其文載念能仁所稱淨土者。累焉諸佛證而成之者。或舌相以覆大千。或潮音而演梵說。余雖陋學不得以相輝映烏可無言哉。故於論首略陳一二以罄予所懷。雖辭膚理淺不足起大師之化。在其先佛證成之義且有歸矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫四果之明不能測如來之奧。十地之聖不能窮極果之妙。矧茲凡夫生無慧目。陷三界有必固之妄。指淨土謬難轉之疑。疑之於身知五蘊之未滅。疑之於心知萬惑之未遣。疑之於行知六度之未濟。由漂沈未濟之行。期濟於已濟之域。在於其己猶惑之。況他人哉。此物情難信為道俗所共疑也。隋智者大師心興物冥。智將神會。乘時翼教異跡由著。因其所異考其所證。不知其三賢之人乎。十聖之人乎。其為應正等覺妙神化于難思乎。蓋亦思之不能知也。但大師念定總持昭晣行業期生淨土。間無容髮發大師之所有。存者其十疑之文乎。然其文遠取諸經。近取諸論。去就其意以取諸傳。無離經以備事。無飾辭以增巧。審辭達意。能極九品之所生。乃見大師之用心也。見大師之心者。其於淨土之有疑。所謂高天無雲群星列彩。經紀之所相殊。躔次之所相異。粲粲然無一而隱者也。予得其文載念能仁所稱淨土者。累焉諸佛證而成之者。或舌相以覆大千。或潮音而演梵說。余雖陋學不得以相輝映烏可無言哉。故於論首略陳一二以罄予所懷。雖辭膚理淺不足起大師之化。在其先佛證成之義且有歸矣。

無為楊提刑直指淨土決疑序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為楊提刑直指淨土決疑序

大願聖人從淨土來。來實無來。深信凡夫往淨土去。去實無去。彼不來此。此不往彼。而其聖凡會遇。兩得交際者何也。彌陀光明如大圓月遍照十方。水澄而清則月現全體。月非趣水而遽來。水動而濁則月無定光。月非捨水而遽去。在水則有清濁動靜。在月則無取捨去來。故華嚴解脫長者云。知一切佛猶如影像。自心如水。彼諸如來不來至此。我亦不往彼。我若欲見安樂世界阿彌陀佛隨意即見。是知眾生注念定見阿彌陀佛。此乃稱性實言非權教也。淨土無欲非欲界也其國地居非色界也。生有形相非無色界也。一切眾生未寤正覺處大夢中。六道升沈未嘗休止。諸天雖樂報盡相衰。修羅方嗔戰爭互勝。旁生飛走噉食相殘。鬼神幽陰飢渴困逼。地獄長夜痛楚號呼。得生人趣固已為幸。然而生老病死眾苦縈纏。惟是淨邦更無諸苦。蓮苞託質無生苦也。寒暑不遷無老苦也。身無分段無病苦也。壽命無量無死苦也。無父母妻子無愛別離苦也。上善人聚無怨憎會苦也。花裓香食珍寶受用無求不得苦也。觀照空寂無蘊苦也。悲濟有情欲生則生。不住寂滅非二乘也。智照生死得不退轉非凡夫也。三界蕩然。譬如四裔丘陵坑坎腐穢所積。溪壑阻絕孰為津梁迺有狂人迷路。于此惡獸魑魅惱害。雜居刀兵水火。或時傷暴風霜霹靂凌厲摧懾罔知城域可以庇覆。飲食衣服未或充足。甘受是苦不求安樂。有佛釋迦是大導師。指清淨土是安樂國。無量壽佛是淨土師。爾諸眾生若生彼土則無諸惱。不聞知者固可哀憐。亦有善士發三種心。不求生者尤可嗟惜。一曰。吾當超佛越祖。淨土不足生也。二曰。處處皆淨土西方不必生也。三曰。極樂聖域。我輩凡夫不能生也。夫行海無量。普賢願見彌陀佛國雖空。維摩常修淨土。十方如來有廣舌之讚。十方菩薩有同往之心。試自忖量孰與諸聖。謂不足生者何其自欺哉。至如龍猛祖師也。楞伽經有預記之文。天親教宗也。無量論有求生之偈。慈恩通讚首稱十勝。智者析理明辯十疑。彼皆上哲精進往生。謂不必生者何其自慢哉。火車可滅舟石不沈。現華報者莫甚於張馗。十念而超勝處。入地獄者莫速於雄俊。再甦而證妙因。世人愆尤未必若此。謂不能生者何其自棄哉。般舟三昧經云。跌陀和菩薩問佛。未來眾生。云何得見十方諸佛。佛教令念阿彌陀佛。即見十方諸佛。寶積經云。他方眾生聞無量壽如來名。迺至能發一念淨信。歡喜愛樂所有善根回向願生彼國者。隨願皆生得不退轉。此皆佛言也。不信佛言。何言可信。不生淨土。何土可生。自欺自慢自棄己靈流入輪迴是誰之咎。四十八願悉為度生。一十六觀同歸繫念。一念既信已投 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大願聖人從淨土來。來實無來。深信凡夫往淨土去。去實無去。彼不來此。此不往彼。而其聖凡會遇。兩得交際者何也。彌陀光明如大圓月遍照十方。水澄而清則月現全體。月非趣水而遽來。水動而濁則月無定光。月非捨水而遽去。在水則有清濁動靜。在月則無取捨去來。故華嚴解脫長者云。知一切佛猶如影像。自心如水。彼諸如來不來至此。我亦不往彼。我若欲見安樂世界阿彌陀佛隨意即見。是知眾生注念定見阿彌陀佛。此乃稱性實言非權教也。淨土無欲非欲界也其國地居非色界也。生有形相非無色界也。一切眾生未寤正覺處大夢中。六道升沈未嘗休止。諸天雖樂報盡相衰。修羅方嗔戰爭互勝。旁生飛走噉食相殘。鬼神幽陰飢渴困逼。地獄長夜痛楚號呼。得生人趣固已為幸。然而生老病死眾苦縈纏。惟是淨邦更無諸苦。蓮苞託質無生苦也。寒暑不遷無老苦也。身無分段無病苦也。壽命無量無死苦也。無父母妻子無愛別離苦也。上善人聚無怨憎會苦也。花裓香食珍寶受用無求不得苦也。觀照空寂無蘊苦也。悲濟有情欲生則生。不住寂滅非二乘也。智照生死得不退轉非凡夫也。三界蕩然。譬如四裔丘陵坑坎腐穢所積。溪壑阻絕孰為津梁迺有狂人迷路。于此惡獸魑魅惱害。雜居刀兵水火。或時傷暴風霜霹靂凌厲摧懾罔知城域可以庇覆。飲食衣服未或充足。甘受是苦不求安樂。有佛釋迦是大導師。指清淨土是安樂國。無量壽佛是淨土師。爾諸眾生若生彼土則無諸惱。不聞知者固可哀憐。亦有善士發三種心。不求生者尤可嗟惜。一曰。吾當超佛越祖。淨土不足生也。二曰。處處皆淨土西方不必生也。三曰。極樂聖域。我輩凡夫不能生也。夫行海無量。普賢願見彌陀佛國雖空。維摩常修淨土。十方如來有廣舌之讚。十方菩薩有同往之心。試自忖量孰與諸聖。謂不足生者何其自欺哉。至如龍猛祖師也。楞伽經有預記之文。天親教宗也。無量論有求生之偈。慈恩通讚首稱十勝。智者析理明辯十疑。彼皆上哲精進往生。謂不必生者何其自慢哉。火車可滅舟石不沈。現華報者莫甚於張馗。十念而超勝處。入地獄者莫速於雄俊。再甦而證妙因。世人愆尤未必若此。謂不能生者何其自棄哉。般舟三昧經云。跌陀和菩薩問佛。未來眾生。云何得見十方諸佛。佛教令念阿彌陀佛。即見十方諸佛。寶積經云。他方眾生聞無量壽如來名。迺至能發一念淨信。歡喜愛樂所有善根回向願生彼國者。隨願皆生得不退轉。此皆佛言也。不信佛言。何言可信。不生淨土。何土可生。自欺自慢自棄己靈流入輪迴是誰之咎。四十八願悉為度生。一十六觀同歸繫念。一念既信已投

種於寶池。眾善相資定化生於金地。毋輒悔隋誤認疑城。即時蓮開得解脫道。唯心淨土自性彌陀。大光明中決無魔事。決疑諸者王敏仲侍郎之編也。開釋疑情徑超信地。其載要旨最為詳審。蓋安養國之鄉導也。若登彼岸舟固可忘。來者問津斯言毋忽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種於寶池。眾善相資定化生於金地。毋輒悔隋誤認疑城。即時蓮開得解脫道。唯心淨土自性彌陀。大光明中決無魔事。決疑諸者王敏仲侍郎之編也。開釋疑情徑超信地。其載要旨最為詳審。蓋安養國之鄉導也。若登彼岸舟固可忘。來者問津斯言毋忽。