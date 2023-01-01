廬山蓮宗寶鑑念佛正派卷第四(二十二章) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廬山蓮宗寶鑑念佛正派卷第四(二十二章)

念佛正派說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛正派說

佛由心造。道在人弘。弘道之要無先乎念佛。念佛則是正心。正心故能合道。道之宗極曰佛也。佛者覺也。一切眾生有此本覺之性。因一念有差所以不覺。裴相國云。終日圓覺而未嘗圓覺者眾生也。具足圓覺而住持圓覺者如來也。是故薄伽梵成道摩竭陀。說有談空觀根逗教。於諸法之外別開念佛一門。截眾苦之根源。入聖流之要路。故經云。從是西方過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛號阿彌陀。國中無三毒八難。有七寶眾妙莊嚴。以法為身群聖為友。苟能誠信發願歸心彼土者即得往生。出乎三界九有之表。證諸佛無上妙道。其言無所欺也。粵自大教東流至佛圖澄而盛。由澄而得道安。安之門有遠公戒珠義海龍姿鳳章。於是教門綱紀從茲大備。師著念佛三昧詠親勸。于時晉賢慕師之德。爭趨正覺之場同究斯道。名動帝王道尊一代。彌天推為高弟。羅什結為勝友。識量廣大獨出於古今矣。至夫抗言為道為萬世宗師。垂裕於人天者遠公也。隋有智者。魏有曇鸞。唐有善導。大振宗風。宋有坦公。疏詮甘露省常結社。慈覺勸修壽禪師融萬善以同歸。元宗主撮諸經而成懺。廣施方便曲盡慈悲。故我祖師欲令大地眾生。見本性彌陀達唯心淨土。普皆覺悟菩提之妙道。乃立普覺妙道四字為定名之宗觀。夫四字一鏡洞照無邊同一體用。何以知其然。總而言之。喻如人之一身。而有頭目手足。為其用也。未甞有一而可分也。自非願廣悲深。而孰能取信於天下後世哉。竊甞論之曰。等眾生界名曰普。智達斯理名曰覺。德用無邊名曰妙。千聖履踐名曰道。又普者即自心周遍十方之體也。覺者即自心智照不迷之用也。妙者即自心利物應機之行也。道者即自心通達中正之理也。恒沙諸佛所證者此道也。歷代祖師所得者此道也。十方生淨土者已學此道也。未來修行者當學此道也。又況諸佛菩薩示現世間。作大導師。各有悲願不捨眾生。或為王臣將相居士宰官。出俗在家逆行順化。莫不以斯道而覺斯民也。三界群靈無量劫來至於今日。往來六道如蟻璇磨無由出離。佛祖憫彼故設方便以誘導之。俾夫趣吾之所趣。吾之所趣者非六道非三乘。乃如來正覺之趣。得吾所趣之道者。亦以此道化乎未趣。趣此所趣。譬如一燈燃百千燈續焰分輝騰今耀古。此念佛之宗正心之法。正夫群生歸夫正道者矣。彼彼相傳於無盡故名無盡燈也。普覺妙道之說豈徒言哉。蓋謂人人皆可作佛不以僧俗之間。不以利鈍之分。無彼此無高下。等一性而已。得之為悟。失之為迷。同一理而已。迷而為凡。悟而為聖。迷者事隔理不隔也。失者自失。性不失也。是知修念佛三昧者。則是正其心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛由心造。道在人弘。弘道之要無先乎念佛。念佛則是正心。正心故能合道。道之宗極曰佛也。佛者覺也。一切眾生有此本覺之性。因一念有差所以不覺。裴相國云。終日圓覺而未嘗圓覺者眾生也。具足圓覺而住持圓覺者如來也。是故薄伽梵成道摩竭陀。說有談空觀根逗教。於諸法之外別開念佛一門。截眾苦之根源。入聖流之要路。故經云。從是西方過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛號阿彌陀。國中無三毒八難。有七寶眾妙莊嚴。以法為身群聖為友。苟能誠信發願歸心彼土者即得往生。出乎三界九有之表。證諸佛無上妙道。其言無所欺也。粵自大教東流至佛圖澄而盛。由澄而得道安。安之門有遠公戒珠義海龍姿鳳章。於是教門綱紀從茲大備。師著念佛三昧詠親勸。于時晉賢慕師之德。爭趨正覺之場同究斯道。名動帝王道尊一代。彌天推為高弟。羅什結為勝友。識量廣大獨出於古今矣。至夫抗言為道為萬世宗師。垂裕於人天者遠公也。隋有智者。魏有曇鸞。唐有善導。大振宗風。宋有坦公。疏詮甘露省常結社。慈覺勸修壽禪師融萬善以同歸。元宗主撮諸經而成懺。廣施方便曲盡慈悲。故我祖師欲令大地眾生。見本性彌陀達唯心淨土。普皆覺悟菩提之妙道。乃立普覺妙道四字為定名之宗觀。夫四字一鏡洞照無邊同一體用。何以知其然。總而言之。喻如人之一身。而有頭目手足。為其用也。未甞有一而可分也。自非願廣悲深。而孰能取信於天下後世哉。竊甞論之曰。等眾生界名曰普。智達斯理名曰覺。德用無邊名曰妙。千聖履踐名曰道。又普者即自心周遍十方之體也。覺者即自心智照不迷之用也。妙者即自心利物應機之行也。道者即自心通達中正之理也。恒沙諸佛所證者此道也。歷代祖師所得者此道也。十方生淨土者已學此道也。未來修行者當學此道也。又況諸佛菩薩示現世間。作大導師。各有悲願不捨眾生。或為王臣將相居士宰官。出俗在家逆行順化。莫不以斯道而覺斯民也。三界群靈無量劫來至於今日。往來六道如蟻璇磨無由出離。佛祖憫彼故設方便以誘導之。俾夫趣吾之所趣。吾之所趣者非六道非三乘。乃如來正覺之趣。得吾所趣之道者。亦以此道化乎未趣。趣此所趣。譬如一燈燃百千燈續焰分輝騰今耀古。此念佛之宗正心之法。正夫群生歸夫正道者矣。彼彼相傳於無盡故名無盡燈也。普覺妙道之說豈徒言哉。蓋謂人人皆可作佛不以僧俗之間。不以利鈍之分。無彼此無高下。等一性而已。得之為悟。失之為迷。同一理而已。迷而為凡。悟而為聖。迷者事隔理不隔也。失者自失。性不失也。是知修念佛三昧者。則是正其心

也。此心正則性順理也。得性順理則六塵不能染。萬境不能移動。用於一虛之中寂寥。於萬化之域不動本處而周遊十方。超乎極樂之地。升乎寂光之堂。居乎涅槃山頂。朝乎無上法王。普覺妙道正心之義其至矣乎。不知此義者功何所施智何所發。譬彼無目之人昧於日月之光。履於重險之處。墮坑落塹可勝紀乎。噫去聖時遙人多謬解。雖其正道悉陷邪宗。庸昏之徒含識而已。致使群邪詭惑諸黨並熾。是非蜂起空有云云。夾截虛空互相排毀。有著於事相不肯捨者。有順於應緣不自覺者。有守枯木而言定者。有恃聰明而稱慧者。有奔走非道而言能者。有假於鬼神而言通者。有身心放曠而言無礙者。有口耳潛傳而言祕訣者。有執我宗普字覺字者。有言彼宗妙字道字者。是皆私偷此鏡入彼邪域。致為塵垢蔽蒙不明宗體。雖得此鏡之名而不得其用也。殊不知慈照立此四字深有意焉。昧者不知執之失度。況又有言在家為彌陀教。出家為釋迦教者。自尊為祖執法為宗。存彼此之執心觸途成滯。局偏邪之劣解是己非他。使我曹為佛祖後裔。而不能破其執遣其惑。則何以揭慧日於昏衢哉。痛心佛祖慧命懸危甚於割身肉也。念報佛祖深恩寢食不遑安處也。念諸方佛子錯路修行不啻倒懸也。雖未能盡古人之萬一。然此心不欺也。予嘗切切於是。謹按高僧傳記。遍求前哲真踪。究其源摘其實。理之所當事之所存者。集而出焉虧者補之。冗者削之隱者明之。斷者引之。庶千載之下修淨業者。因言思道飲水知源。識古聖之遺風。體先宗之標格。紹隆佛種光闡徽猷。壽慧命於無窮。傳真燈而有永。前不云四字一鏡洞照無邊乎。體斯道者慎勿忽諸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 也。此心正則性順理也。得性順理則六塵不能染。萬境不能移動。用於一虛之中寂寥。於萬化之域不動本處而周遊十方。超乎極樂之地。升乎寂光之堂。居乎涅槃山頂。朝乎無上法王。普覺妙道正心之義其至矣乎。不知此義者功何所施智何所發。譬彼無目之人昧於日月之光。履於重險之處。墮坑落塹可勝紀乎。噫去聖時遙人多謬解。雖其正道悉陷邪宗。庸昏之徒含識而已。致使群邪詭惑諸黨並熾。是非蜂起空有云云。夾截虛空互相排毀。有著於事相不肯捨者。有順於應緣不自覺者。有守枯木而言定者。有恃聰明而稱慧者。有奔走非道而言能者。有假於鬼神而言通者。有身心放曠而言無礙者。有口耳潛傳而言祕訣者。有執我宗普字覺字者。有言彼宗妙字道字者。是皆私偷此鏡入彼邪域。致為塵垢蔽蒙不明宗體。雖得此鏡之名而不得其用也。殊不知慈照立此四字深有意焉。昧者不知執之失度。況又有言在家為彌陀教。出家為釋迦教者。自尊為祖執法為宗。存彼此之執心觸途成滯。局偏邪之劣解是己非他。使我曹為佛祖後裔。而不能破其執遣其惑。則何以揭慧日於昏衢哉。痛心佛祖慧命懸危甚於割身肉也。念報佛祖深恩寢食不遑安處也。念諸方佛子錯路修行不啻倒懸也。雖未能盡古人之萬一。然此心不欺也。予嘗切切於是。謹按高僧傳記。遍求前哲真踪。究其源摘其實。理之所當事之所存者。集而出焉虧者補之。冗者削之隱者明之。斷者引之。庶千載之下修淨業者。因言思道飲水知源。識古聖之遺風。體先宗之標格。紹隆佛種光闡徽猷。壽慧命於無窮。傳真燈而有永。前不云四字一鏡洞照無邊乎。體斯道者慎勿忽諸。

遠祖師事實 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠祖師事實

師諱慧遠。雁門樓煩人。今河東代州。姓賈氏。生於石趙延熙甲午歲為晉成帝。咸和九年師十二歲。從舅氏令孤遊學許洛。博通六經尤通周易莊老之書。二十一歲欲渡江與范宣子俱隱值中原兵戈塞路。聞道安法師居太行山。遂與弟慧持俱投之。聽講般若經豁然大悟。嘆曰。儒道九流皆糠粃耳。與弟投簪落髮。常以大法為己任。安嘆曰。使道流中國其在遠乎。孝武帝太元九年。至廬山以杖卓地曰。有泉當住。忽泉迸出。乃誅茅為庵講涅槃經。感得山神獻靈。資助材木雷雨闢地。江州太守驚其神異。奏立東林寺名。其殿曰神運。太元十一年寺成。師以東南經律未備禪法無聞。乃於寺內別置禪室。請一禪師率眾習禪。令弟子逾越沙漠求禪經。庶江表四輩咸皆得以修習。願使大乘之化自北而南。每謂禪法深微非才莫授。入道要門功高易進者念佛為先。師徒眾往來三千。真信之士一百二十三人。乃與劉遺民等十八賢為上首。於無量壽佛像前。建齋立誓同修西方淨土結白蓮社。遺民著發願文。師自製念佛三昧敘。謝靈運恃才傲物一見師肅然心服。鑿池種蓮求入社。師以心雜止之。山多蛇有行者不知何許人。嘗侍於師善驅蛇至。今號辟蛇聖者。師所居流泉匝寺下入虎溪。每送客以溪為界。時陶淵明陸修靜。師嘗送之語道契合。不覺過溪相與大笑。後世因傳三笑圖焉。時羅什法師通書稱師。為東方護法菩薩。外國眾僧咸稱漢地有大乘道士。每燒香禮拜東向稽首獻心廬嶽。姚主欽承道德信向連接。晉安帝隆安元年桓玄勸帝沙汰僧尼。謂廬山為道德所居。不在搜簡師以書抵玄得並免。元興元年玄又申庾氷之議。欲沙門盡敬王者。復以書辯論其事遂免。安帝自江陵旋京。輔國何無忌。勸師候迎稱疾不起。帝遣使勞問師。表以聞帝優詔答之。義熙乙卯十一月初一日。師入定至十七日出定。見阿彌陀佛紫磨黃金身遍滿空界。龍舒淨土文載遠公三覩聖相沈厚不言。師三十年影不出山跡不入俗。丙辰八月初一日示疾。至六日。困篤大德耆舊請飲豉酒不許。又請以蜜水。乃命律師檢藏未見。而集諸徒遺戒曰。吾自知命之年托業此山。自審有畢盡之期。乃絕跡外緣以求其志。不覺形與運頹。已八十三矣。時至欲厝骨于松林之下。即嶺為墳與土木同狀。此古人之禮汝等勿違。苟使神理不昧。庶達其誠。大哀世尊亦當祐之。以道言訖而逝。門人與潯陽太守及官屬。奉全軀葬于西嶺。壘石而塔焉。安帝諡廬山尊者鴻臚大卿白蓮社主凝寂之塔。謝靈運立碑以銘其德。張野序之。有匡山集十卷行于世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師諱慧遠。雁門樓煩人。今河東代州。姓賈氏。生於石趙延熙甲午歲為晉成帝。咸和九年師十二歲。從舅氏令孤遊學許洛。博通六經尤通周易莊老之書。二十一歲欲渡江與范宣子俱隱值中原兵戈塞路。聞道安法師居太行山。遂與弟慧持俱投之。聽講般若經豁然大悟。嘆曰。儒道九流皆糠粃耳。與弟投簪落髮。常以大法為己任。安嘆曰。使道流中國其在遠乎。孝武帝太元九年。至廬山以杖卓地曰。有泉當住。忽泉迸出。乃誅茅為庵講涅槃經。感得山神獻靈。資助材木雷雨闢地。江州太守驚其神異。奏立東林寺名。其殿曰神運。太元十一年寺成。師以東南經律未備禪法無聞。乃於寺內別置禪室。請一禪師率眾習禪。令弟子逾越沙漠求禪經。庶江表四輩咸皆得以修習。願使大乘之化自北而南。每謂禪法深微非才莫授。入道要門功高易進者念佛為先。師徒眾往來三千。真信之士一百二十三人。乃與劉遺民等十八賢為上首。於無量壽佛像前。建齋立誓同修西方淨土結白蓮社。遺民著發願文。師自製念佛三昧敘。謝靈運恃才傲物一見師肅然心服。鑿池種蓮求入社。師以心雜止之。山多蛇有行者不知何許人。嘗侍於師善驅蛇至。今號辟蛇聖者。師所居流泉匝寺下入虎溪。每送客以溪為界。時陶淵明陸修靜。師嘗送之語道契合。不覺過溪相與大笑。後世因傳三笑圖焉。時羅什法師通書稱師。為東方護法菩薩。外國眾僧咸稱漢地有大乘道士。每燒香禮拜東向稽首獻心廬嶽。姚主欽承道德信向連接。晉安帝隆安元年桓玄勸帝沙汰僧尼。謂廬山為道德所居。不在搜簡師以書抵玄得並免。元興元年玄又申庾氷之議。欲沙門盡敬王者。復以書辯論其事遂免。安帝自江陵旋京。輔國何無忌。勸師候迎稱疾不起。帝遣使勞問師。表以聞帝優詔答之。義熙乙卯十一月初一日。師入定至十七日出定。見阿彌陀佛紫磨黃金身遍滿空界。龍舒淨土文載遠公三覩聖相沈厚不言。師三十年影不出山跡不入俗。丙辰八月初一日示疾。至六日。困篤大德耆舊請飲豉酒不許。又請以蜜水。乃命律師檢藏未見。而集諸徒遺戒曰。吾自知命之年托業此山。自審有畢盡之期。乃絕跡外緣以求其志。不覺形與運頹。已八十三矣。時至欲厝骨于松林之下。即嶺為墳與土木同狀。此古人之禮汝等勿違。苟使神理不昧。庶達其誠。大哀世尊亦當祐之。以道言訖而逝。門人與潯陽太守及官屬。奉全軀葬于西嶺。壘石而塔焉。安帝諡廬山尊者鴻臚大卿白蓮社主凝寂之塔。謝靈運立碑以銘其德。張野序之。有匡山集十卷行于世。

遠祖師歷朝諡號 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠祖師歷朝諡號

晉安帝義熙年諡廬山尊者鴻臚大卿白蓮社主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉安帝義熙年諡廬山尊者鴻臚大卿白蓮社主

唐大中戊辰年諡辯覺大師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐大中戊辰年諡辯覺大師

南唐昇元三年諡正覺大師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南唐昇元三年諡正覺大師

宋太平興國三年諡圜悟大師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太平興國三年諡圜悟大師

宋乾道二年諡等遍正覺圜悟大法師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋乾道二年諡等遍正覺圜悟大法師

明教大師題遠祖師影堂記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明教大師題遠祖師影堂記

遠公事蹟。學者雖見而鮮能盡之。使世不昭昭見先賢之德亦後學之過也。予讀高僧傳蓮社錄。及九江新舊錄。最愛遠公六事。謂可以勸乃引而釋之。列之其影堂以示來者。陸修靜異教學者而送過虎溪。是不以人而棄言也。陶淵明耽湎于酒而與之交者。蓋簡小節而取其達也。跋陀高僧以顯異被擯而延且譽之。蓋重有識而矯嫉賢也。謝靈運以心雜不取。而果歿於刑。蓋識其器而慎其終也。盧循欲叛而執手求舊。蓋自信道也。桓玄震威而抗對不屈。蓋有大節也。大凡古今人情莫不畏威。而苟免忘義而避疑好名而昧實。黨勢而忍孤飾行而畏累。自是而非人。孰有道尊一代為賢者。師肯以片言而從人乎。孰有宿稟勝德為行耿潔。肯交醉鄉而高其達乎。孰有屈人師之。尊禮斥逐之。客而伸其賢乎。孰有拒盛名之士。不與於教而克全終乎。孰有義不避禍敦睦故舊而信道乎。孰有臨將帥之威在殺罰暴虐之際。守道不撓而存其節乎。此故遠公識量廣大獨出於古今。若夫荷負至教廣大聖道。垂裕於天人非蒙乃能盡之。其聖歟賢耶偉乎。大塊噫氣六合風清。遠公之名聞也。四海秋色神山中聳。遠公之清高也。人龍僧鳳長揖巢許。遠公之風軌也。白雲丹壑玉樹瑤草。遠公之棲處也。蒙後公而生雖慕且恨也。瞻其遺像稽首作禮。願以弊文書于屋壁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠公事蹟。學者雖見而鮮能盡之。使世不昭昭見先賢之德亦後學之過也。予讀高僧傳蓮社錄。及九江新舊錄。最愛遠公六事。謂可以勸乃引而釋之。列之其影堂以示來者。陸修靜異教學者而送過虎溪。是不以人而棄言也。陶淵明耽湎于酒而與之交者。蓋簡小節而取其達也。跋陀高僧以顯異被擯而延且譽之。蓋重有識而矯嫉賢也。謝靈運以心雜不取。而果歿於刑。蓋識其器而慎其終也。盧循欲叛而執手求舊。蓋自信道也。桓玄震威而抗對不屈。蓋有大節也。大凡古今人情莫不畏威。而苟免忘義而避疑好名而昧實。黨勢而忍孤飾行而畏累。自是而非人。孰有道尊一代為賢者。師肯以片言而從人乎。孰有宿稟勝德為行耿潔。肯交醉鄉而高其達乎。孰有屈人師之。尊禮斥逐之。客而伸其賢乎。孰有拒盛名之士。不與於教而克全終乎。孰有義不避禍敦睦故舊而信道乎。孰有臨將帥之威在殺罰暴虐之際。守道不撓而存其節乎。此故遠公識量廣大獨出於古今。若夫荷負至教廣大聖道。垂裕於天人非蒙乃能盡之。其聖歟賢耶偉乎。大塊噫氣六合風清。遠公之名聞也。四海秋色神山中聳。遠公之清高也。人龍僧鳳長揖巢許。遠公之風軌也。白雲丹壑玉樹瑤草。遠公之棲處也。蒙後公而生雖慕且恨也。瞻其遺像稽首作禮。願以弊文書于屋壁。

廬山十八大賢名氏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廬山十八大賢名氏

遠公祖師(諱慧遠姓賈氏雁門樓煩人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠公祖師(諱慧遠姓賈氏雁門樓煩人)

永法師(諱慧永姓繁河內人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永法師(諱慧永姓繁河內人)

持法師(諱慧持遠公弟也與兄俱事道安法師) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持法師(諱慧持遠公弟也與兄俱事道安法師)

生法師(諱道生出魏氏鉅野人客居彭城世衣冠) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生法師(諱道生出魏氏鉅野人客居彭城世衣冠)

佛陀耶舍尊者(此云覺明罽賓國婆羅門種) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛陀耶舍尊者(此云覺明罽賓國婆羅門種)

佛陀跋陀羅尊者(此云覺賢甘露飯王之裔) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛陀跋陀羅尊者(此云覺賢甘露飯王之裔)

叡法師(諱慧叡冀州人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 叡法師(諱慧叡冀州人)

順法師(諱曇順黃龍人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順法師(諱曇順黃龍人)

敬法師(諱道敬琅琊王氏隨祖疑之守江州) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬法師(諱道敬琅琊王氏隨祖疑之守江州)

恒法師(諱曇恒河東人童子出家不知姓氏) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒法師(諱曇恒河東人童子出家不知姓氏)

昞法師(諱道昞頴川陳氏) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昞法師(諱道昞頴川陳氏)

詵法師(諱曇詵廣陵人不知姓氏) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詵法師(諱曇詵廣陵人不知姓氏)

劉遺民(諱程之字仲思彭城聚里人漢楚元王之後) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劉遺民(諱程之字仲思彭城聚里人漢楚元王之後)

散騎常侍雷公(諱次宗字仲倫南昌人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散騎常侍雷公(諱次宗字仲倫南昌人)

太子舍人宗公(諱炳字少文南陽人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子舍人宗公(諱炳字少文南陽人)

治中張公(諱野字萊民) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治中張公(諱野字萊民)

散騎常侍張公(諱詮字秀碩萊民族也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散騎常侍張公(諱詮字秀碩萊民族也)

通隱處士周公(諱續之字道祖雁門廣武人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通隱處士周公(諱續之字道祖雁門廣武人)

貫休禪師題十八賢影堂詩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貫休禪師題十八賢影堂詩

白藕池邊舊影堂。劉雷風骨盡龍章。共輕天子諸侯貴。惟愛君師一法長。陶令醉多招不得。謝公心亂入無方。何人到此思高躅。風點苔痕過短牆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白藕池邊舊影堂。劉雷風骨盡龍章。共輕天子諸侯貴。惟愛君師一法長。陶令醉多招不得。謝公心亂入無方。何人到此思高躅。風點苔痕過短牆。

辯遠祖成道事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯遠祖成道事

禮記曰。先祖無美而稱之者是誣也。有善而不知者是不明也。知而不傳者是不仁也。此三者君子之所恥也。噫在吾學佛之徒豈不然耶。吾祖遠公行位昭昭功德廣大。愚忝與其教為末流之裔。不肖孤陋學淺才疎未能紹襲先宗實。乃有孤慈廕嘗讀明教記不亦甚慚乎。又嘗觀石室琇禪師通論云。去孔子百年而有孟軻。是時孔子之道幾衰焉。軻於是力行其道而振起之。伏自佛教東流凡三百年。而有遠公。是時沙門寖盛。然未有特立獨行憲章懿範。為天下宗師如遠公者。佛道由之始振。蓋嘗謂遠公有大功於釋氏。猶孔門之孟子焉。與高僧朝士同修淨社。道動帝王法流天下。後之所習念佛者。不知吾祖之本末失其源流。多見世之薄福闡提輩。偽撰廬山成道記。裝飾虛辭盡是無根之語。誑惑善信遍傳在人耳目。逮今不能改革。予乃參考大藏弘明集高僧傳。察其詳要略舉七事。以破群惑識者鑒之。遠公禮太行山道安法師出家。妄傳師栴檀尊者一誑也。妄以道安為遠公孫者二誑也。遠公三十年影不出山足不入俗。妄謂白莊劫擄者三誑也。晉帝三召遠公稱疾不赴。妄謂賣身與崔相公為奴者四誑也。道安臂有肉釧。妄謂遠公者五誑也。臨終遺命露骸松下。全身葬西嶺見在凝寂塔可證。妄謂遠公乘彩船升兜率者六誑也。道生法師虎丘講經。指石為誓石乃點頭。妄謂遠公者七誑也。悲夫世之姦佞。不知祖師實德道。聽途說妄裝點許多不遜之事。播醜於後世取笑於四方。謗瀆聖德。識者見之不察其所由。得不輕侮於吾祖師耶。豈非出佛身血五逆罪乎。嘗觀宋元嘉中僧才觀惠嚴謝靈運翻涅槃經。增損其辭。因夢神人訶之曰。敢以凡情輕瀆聖典。觀等懼而止。又惠琳以才學幸帝。時號黑衣宰相。自著白黑論毀佛教。即感惡疾膚肉糜爛而死。夫如是則妄造祖師傳記。三途地獄可不懼乎。凡吾同志詳審遠公實跡。從本至末痛告諸方。光揚祖道庶先聖之屈於斯雪矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮記曰。先祖無美而稱之者是誣也。有善而不知者是不明也。知而不傳者是不仁也。此三者君子之所恥也。噫在吾學佛之徒豈不然耶。吾祖遠公行位昭昭功德廣大。愚忝與其教為末流之裔。不肖孤陋學淺才疎未能紹襲先宗實。乃有孤慈廕嘗讀明教記不亦甚慚乎。又嘗觀石室琇禪師通論云。去孔子百年而有孟軻。是時孔子之道幾衰焉。軻於是力行其道而振起之。伏自佛教東流凡三百年。而有遠公。是時沙門寖盛。然未有特立獨行憲章懿範。為天下宗師如遠公者。佛道由之始振。蓋嘗謂遠公有大功於釋氏。猶孔門之孟子焉。與高僧朝士同修淨社。道動帝王法流天下。後之所習念佛者。不知吾祖之本末失其源流。多見世之薄福闡提輩。偽撰廬山成道記。裝飾虛辭盡是無根之語。誑惑善信遍傳在人耳目。逮今不能改革。予乃參考大藏弘明集高僧傳。察其詳要略舉七事。以破群惑識者鑒之。遠公禮太行山道安法師出家。妄傳師栴檀尊者一誑也。妄以道安為遠公孫者二誑也。遠公三十年影不出山足不入俗。妄謂白莊劫擄者三誑也。晉帝三召遠公稱疾不赴。妄謂賣身與崔相公為奴者四誑也。道安臂有肉釧。妄謂遠公者五誑也。臨終遺命露骸松下。全身葬西嶺見在凝寂塔可證。妄謂遠公乘彩船升兜率者六誑也。道生法師虎丘講經。指石為誓石乃點頭。妄謂遠公者七誑也。悲夫世之姦佞。不知祖師實德道。聽途說妄裝點許多不遜之事。播醜於後世取笑於四方。謗瀆聖德。識者見之不察其所由。得不輕侮於吾祖師耶。豈非出佛身血五逆罪乎。嘗觀宋元嘉中僧才觀惠嚴謝靈運翻涅槃經。增損其辭。因夢神人訶之曰。敢以凡情輕瀆聖典。觀等懼而止。又惠琳以才學幸帝。時號黑衣宰相。自著白黑論毀佛教。即感惡疾膚肉糜爛而死。夫如是則妄造祖師傳記。三途地獄可不懼乎。凡吾同志詳審遠公實跡。從本至末痛告諸方。光揚祖道庶先聖之屈於斯雪矣。

壁谷釋曇鸞大師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壁谷釋曇鸞大師

師雁門人也。少遊五臺。感其靈異自誓出俗。三乘頓漸具陶文理。又嘗抱疾行至汾州。俄見雲陰陡盡天門洞開。六欲階位上下重複。鸞方瞬目疾乃隨愈鸞於是切用心佛道常如不及。開蒙誘俗無間遠邇。初鸞好為術學聞陶隱居。得長生法涉遠就之。陶以仙經十卷授鸞。鸞躍然自得以為神仙之術其必然也。後還洛下遇菩提留支意頗得之。問支曰。佛道有長生乎。其能却老為不死乎。支笑而對曰。長生不死吾佛道也。即以觀無量壽經授之曰。汝可誦此。則三界無復生六道無復往盈虛消息吉凶成敗。無得而生其為壽也。有劫石焉有河沙焉。沙石之數有極。壽量之數無期。此吾金仙氏長生也。鸞承其語驟起深信。遂焚所學仙經。而專觀經焉。每於觀經得其義理。修三福業想像九品。雖云寒暑之變疾病之來不懈于始念。魏主憐其志。尚又嘉其自行化他。道業弘廣號為神鸞。勅住并州大嚴寺。未幾移住汾州玄中寺。一夕鸞正持誦。一梵僧軒昂而來。入其室曰吾龍樹也。所居淨土。以汝有淨土之心故來見汝。鸞曰。何以教我。樹曰。已去不可及未來未可追現在今何在。白駒難與回言訖而失。鸞以所見勝異必知死生之期屆矣。即集弟子數百人盛陳教誡言。其四生役役其止無日。地獄諸苦不可以不懼。九品淨業不可以不修因。令弟子齊聲高唱阿彌陀佛。鸞乃西向瞑目頓顙而示滅。是時道俗同聞管絃絲竹之聲由西而來。良久乃寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師雁門人也。少遊五臺。感其靈異自誓出俗。三乘頓漸具陶文理。又嘗抱疾行至汾州。俄見雲陰陡盡天門洞開。六欲階位上下重複。鸞方瞬目疾乃隨愈鸞於是切用心佛道常如不及。開蒙誘俗無間遠邇。初鸞好為術學聞陶隱居。得長生法涉遠就之。陶以仙經十卷授鸞。鸞躍然自得以為神仙之術其必然也。後還洛下遇菩提留支意頗得之。問支曰。佛道有長生乎。其能却老為不死乎。支笑而對曰。長生不死吾佛道也。即以觀無量壽經授之曰。汝可誦此。則三界無復生六道無復往盈虛消息吉凶成敗。無得而生其為壽也。有劫石焉有河沙焉。沙石之數有極。壽量之數無期。此吾金仙氏長生也。鸞承其語驟起深信。遂焚所學仙經。而專觀經焉。每於觀經得其義理。修三福業想像九品。雖云寒暑之變疾病之來不懈于始念。魏主憐其志。尚又嘉其自行化他。道業弘廣號為神鸞。勅住并州大嚴寺。未幾移住汾州玄中寺。一夕鸞正持誦。一梵僧軒昂而來。入其室曰吾龍樹也。所居淨土。以汝有淨土之心故來見汝。鸞曰。何以教我。樹曰。已去不可及未來未可追現在今何在。白駒難與回言訖而失。鸞以所見勝異必知死生之期屆矣。即集弟子數百人盛陳教誡言。其四生役役其止無日。地獄諸苦不可以不懼。九品淨業不可以不修因。令弟子齊聲高唱阿彌陀佛。鸞乃西向瞑目頓顙而示滅。是時道俗同聞管絃絲竹之聲由西而來。良久乃寂。

天台智者大師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台智者大師

師諱智顗。字德安。姓陳氏。頴川人。母徐氏夢香煙五彩繞身有孕。誕生之日神光煥室。目有重瞳眉分八彩。孩幼見像即禮。逢僧必拜。十八歲投湘州果願寺出家。誦法華經兼通律藏。性樂習禪遂往大蘇山禮慧思禪師北面事焉。思師一見乃曰。昔日靈山同聽法華。宿緣所追今復來矣。因授與法華三昧。三七日誦經至於藥王本事品。是真精進是名真法供養。至此句時身心豁然。寂而入定。照了法華。若曦和臨於萬象。達諸法相如清風遊於太虛。將證白師。師曰。非汝不證。非吾莫識。汝所證者是法華三昧前方便得旋陀羅尼。汝於說法人中最為第一。後弘法鄴都屈伏時匠。晚入天台降魔進行。化緣既息。於新昌大石像前示疾告滅。弟子請問生方乃曰。吾諸師友皆從觀音而來迎我。及夜侍人見有佛至倍大石像。臨終說諸法門令唱無量壽經及觀經題目。乃顧大眾合掌讚曰。四十八願莊嚴淨土。華池寶樹易往無人。火車相現一念改悔尚得往生。況戒定熏修聖行道力實不唐捐。言訖稱三寶名奄然而滅。後有僧求知生處。乃夢觀音金容數丈。智者從後而語僧曰。汝疑決不。再驗智者生西方矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師諱智顗。字德安。姓陳氏。頴川人。母徐氏夢香煙五彩繞身有孕。誕生之日神光煥室。目有重瞳眉分八彩。孩幼見像即禮。逢僧必拜。十八歲投湘州果願寺出家。誦法華經兼通律藏。性樂習禪遂往大蘇山禮慧思禪師北面事焉。思師一見乃曰。昔日靈山同聽法華。宿緣所追今復來矣。因授與法華三昧。三七日誦經至於藥王本事品。是真精進是名真法供養。至此句時身心豁然。寂而入定。照了法華。若曦和臨於萬象。達諸法相如清風遊於太虛。將證白師。師曰。非汝不證。非吾莫識。汝所證者是法華三昧前方便得旋陀羅尼。汝於說法人中最為第一。後弘法鄴都屈伏時匠。晚入天台降魔進行。化緣既息。於新昌大石像前示疾告滅。弟子請問生方乃曰。吾諸師友皆從觀音而來迎我。及夜侍人見有佛至倍大石像。臨終說諸法門令唱無量壽經及觀經題目。乃顧大眾合掌讚曰。四十八願莊嚴淨土。華池寶樹易往無人。火車相現一念改悔尚得往生。況戒定熏修聖行道力實不唐捐。言訖稱三寶名奄然而滅。後有僧求知生處。乃夢觀音金容數丈。智者從後而語僧曰。汝疑決不。再驗智者生西方矣。

京師善導和尚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 京師善導和尚

釋善導。唐貞觀中周遊寰宇求訪道津。見西河綽禪師行方等懺。及淨土九品道場講觀經。導大喜曰。此真入佛之津要。修餘行業迂僻難成。唯此觀門速超生死吾得之矣。於是篤勤精苦若救頭然。續至京師擊發四部。弟子無問貴賤俾屠沽輩亦激悟焉。導每入佛室合掌胡跪。一心念佛非力竭不休。乃至寒冷亦須流污。此相狀表於至誠。出即為人說淨土法。化諸道俗令發道心。修淨土行無有暫時不為利益。三十餘年。無別寢處。不暫睡眠。除洗浴外。未嘗脫衣。般舟行道禮佛方等專為己任。護戒持品纖毫不犯。未嘗舉目視女人。絕意名利遠諸戲笑。所行之處淨身供養。飲食衣服四事饒益。皆不自享並將迴施。好食送大厨供養徒眾。唯食麁惡以自支身。乳酪醍醐皆不飲噉。諸有襯施將寫阿彌陀經十萬餘卷。所畫淨土變相三百餘壁。所至見壞伽藍。及故磚塔寺皆悉營造。燃燈續明歲不絕。三衣瓶鉢不使人持洗。始終無改化諸有緣。每自獨行不共眾去。恐與人行談論世事妨修行業。其有暫申禮謁聞說少法。或得同預道場親承教訓。或曾不見聞披尋教義。或展轉授淨土法門者。京華諸州僧尼士女。至有投身高嶺。或委命深泉。或自墮高枝焚身供養。略聞遠近百餘人。諸修梵行棄捨妻子。誦阿彌陀經十萬。至三十萬遍者。念阿彌陀佛日得一萬五千至十萬遍者。及得念佛三昧往生淨土者不可知數。或問導曰。念佛之善生淨土耶。對曰。如汝所念遂汝所願。於是導乃自念阿彌陀佛。如是一聲則有一道光明從其口出。十聲至千百聲光亦如之。導謂人曰。此身可厭諸苦逼迫。情偽變易無暫休息。乃登所居寺前柳樹。西向願曰。願佛威神驟以接我。觀音勢至亦來助我。令我此心不失正念。不起驚怖不於彌陀法中少生退墮。願畢於其樹上端身立化。時京師士大夫傾誠歸信咸收其骨以葬。高宗皇帝知其念佛口出光明。又知捨報之時精至如此。賜寺額為光明焉。天竺式懺主略傳云。阿彌陀佛化身。自至長安聞涯水聲。和尚乃曰。可指念佛遂立五會教廣行勸化人。有至信者見和尚念佛佛從口出。三年後滿長安城內皆受化。念佛事見別傳。後有法照大師即善導後身也。德宗時於并州行五會教化人念佛。帝於長安常聞東北方有念佛聲。遣使尋覓至大康果。見照師勸人念佛。遂迎入內用劉球繩床。教宮人五會念佛。事彰本傳矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋善導。唐貞觀中周遊寰宇求訪道津。見西河綽禪師行方等懺。及淨土九品道場講觀經。導大喜曰。此真入佛之津要。修餘行業迂僻難成。唯此觀門速超生死吾得之矣。於是篤勤精苦若救頭然。續至京師擊發四部。弟子無問貴賤俾屠沽輩亦激悟焉。導每入佛室合掌胡跪。一心念佛非力竭不休。乃至寒冷亦須流污。此相狀表於至誠。出即為人說淨土法。化諸道俗令發道心。修淨土行無有暫時不為利益。三十餘年。無別寢處。不暫睡眠。除洗浴外。未嘗脫衣。般舟行道禮佛方等專為己任。護戒持品纖毫不犯。未嘗舉目視女人。絕意名利遠諸戲笑。所行之處淨身供養。飲食衣服四事饒益。皆不自享並將迴施。好食送大厨供養徒眾。唯食麁惡以自支身。乳酪醍醐皆不飲噉。諸有襯施將寫阿彌陀經十萬餘卷。所畫淨土變相三百餘壁。所至見壞伽藍。及故磚塔寺皆悉營造。燃燈續明歲不絕。三衣瓶鉢不使人持洗。始終無改化諸有緣。每自獨行不共眾去。恐與人行談論世事妨修行業。其有暫申禮謁聞說少法。或得同預道場親承教訓。或曾不見聞披尋教義。或展轉授淨土法門者。京華諸州僧尼士女。至有投身高嶺。或委命深泉。或自墮高枝焚身供養。略聞遠近百餘人。諸修梵行棄捨妻子。誦阿彌陀經十萬。至三十萬遍者。念阿彌陀佛日得一萬五千至十萬遍者。及得念佛三昧往生淨土者不可知數。或問導曰。念佛之善生淨土耶。對曰。如汝所念遂汝所願。於是導乃自念阿彌陀佛。如是一聲則有一道光明從其口出。十聲至千百聲光亦如之。導謂人曰。此身可厭諸苦逼迫。情偽變易無暫休息。乃登所居寺前柳樹。西向願曰。願佛威神驟以接我。觀音勢至亦來助我。令我此心不失正念。不起驚怖不於彌陀法中少生退墮。願畢於其樹上端身立化。時京師士大夫傾誠歸信咸收其骨以葬。高宗皇帝知其念佛口出光明。又知捨報之時精至如此。賜寺額為光明焉。天竺式懺主略傳云。阿彌陀佛化身。自至長安聞涯水聲。和尚乃曰。可指念佛遂立五會教廣行勸化人。有至信者見和尚念佛佛從口出。三年後滿長安城內皆受化。念佛事見別傳。後有法照大師即善導後身也。德宗時於并州行五會教化人念佛。帝於長安常聞東北方有念佛聲。遣使尋覓至大康果。見照師勸人念佛。遂迎入內用劉球繩床。教宮人五會念佛。事彰本傳矣。

金臺法照大師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金臺法照大師

釋法照。唐大曆二年棲于衡州雲峯寺。慈忍戒定為時所歸。一旦於僧堂食。鉢中覩五色雲雲中有寺。寺之東北有大山。山有㵎。㵎北有石門。門去可五里復有一寺。金牓題曰大聖竹林寺。照雖目覩而其心內尚懷隕穫。他日食時復於鉢中見五色雲。雲現數寺無有山林穢惡純金色界。池臺樓觀眾寶間錯。萬菩薩眾而處其中。中有諸佛嚴淨國土種種勝相。照欣所見因訪問之。有嘉延曇暉二僧曰。聖神變化不可以凡情測。若論山川面勢乃五臺爾。四年夏照於衡州湖東寺啟五會念佛道場。其年六月二日五色祥雲彌覆其寺。雲中亦有樓閣。閣上有數梵僧。身可丈餘執錫行道。又見阿彌陀佛與二菩薩。其身高大等虛空界日既暮矣。照於道場之外遇老人。曰汝先發願於金色界禮覲大聖今何輒止。照曰。時艱路難不止如何。老人曰。但能亟去則去之何其艱也。照未暇對老人失焉。照以所見勝異重發願曰。願以此身奉覲大聖。雖復火聚氷河終無退隋。其年八月十三日與同志數人。由南嶽前去果無艱險。五年四月五日。至五臺縣遙見寺南有數道光。六日達佛光寺一如鉢中所見略無差脫。是夜四更復有異光北來射照。照不知所裁乃問曰。此何祥也吉凶焉在。僧云。此大聖不思議光攝汝身心何乃問也。照聞之即具威儀前詣一寺。寺之東北可五里果有山。山有㵎。㵎北有石門。門傍有二童子。一稱善財。一稱難陀。引照入門北行。幾五里見一金門。門上有樓。其樓之側。復有一寺。寺門有大金牓。題曰大聖竹林寺。寺之方圓可二十里一百餘院。院院皆有寶塔黃金為地。華臺玉樹充滿其中。照入寺之講堂。見文殊在西普賢在東。皆踞師子高座。照於二菩薩前。作禮問曰。末代凡夫智識淺劣。佛性心地無由顯現。未審修行於何法門最為其要。惟願大聖斷我疑網。文殊曰。汝所請問今正是時。諸修行門無如念佛。我於過去劫中。因念佛故得於一切種智。是故一切諸法般若波羅蜜多。甚深禪定。乃至諸佛正遍知海。皆從念佛而生。照曰。當云何念。文殊曰。此世界西有阿彌陀佛。彼佛願力不可思議。汝當繼念令無間斷。命終之後決定往生。說是語時二大菩薩。舒金色臂以摩照頂。與授記曰。汝以念佛不思議故。畢竟證無上覺。若善男女願疾出離應當念佛。時二菩薩互說伽陀照得聞己益加踊躍。文殊又曰。汝可往詣諸菩薩院巡禮。以承教授。照如其言歷請教授。次至七寶華園。從其園出於大聖前作禮辭退。且見向者善財難陀二童子送至門外。照復作禮舉頭俱失。至十三日照與五十餘僧。往金剛窟無著見大聖處。忽見其地廣博嚴淨。琉璃眾寶以成宮殿。文殊普賢可萬菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法照。唐大曆二年棲于衡州雲峯寺。慈忍戒定為時所歸。一旦於僧堂食。鉢中覩五色雲雲中有寺。寺之東北有大山。山有㵎。㵎北有石門。門去可五里復有一寺。金牓題曰大聖竹林寺。照雖目覩而其心內尚懷隕穫。他日食時復於鉢中見五色雲。雲現數寺無有山林穢惡純金色界。池臺樓觀眾寶間錯。萬菩薩眾而處其中。中有諸佛嚴淨國土種種勝相。照欣所見因訪問之。有嘉延曇暉二僧曰。聖神變化不可以凡情測。若論山川面勢乃五臺爾。四年夏照於衡州湖東寺啟五會念佛道場。其年六月二日五色祥雲彌覆其寺。雲中亦有樓閣。閣上有數梵僧。身可丈餘執錫行道。又見阿彌陀佛與二菩薩。其身高大等虛空界日既暮矣。照於道場之外遇老人。曰汝先發願於金色界禮覲大聖今何輒止。照曰。時艱路難不止如何。老人曰。但能亟去則去之何其艱也。照未暇對老人失焉。照以所見勝異重發願曰。願以此身奉覲大聖。雖復火聚氷河終無退隋。其年八月十三日與同志數人。由南嶽前去果無艱險。五年四月五日。至五臺縣遙見寺南有數道光。六日達佛光寺一如鉢中所見略無差脫。是夜四更復有異光北來射照。照不知所裁乃問曰。此何祥也吉凶焉在。僧云。此大聖不思議光攝汝身心何乃問也。照聞之即具威儀前詣一寺。寺之東北可五里果有山。山有㵎。㵎北有石門。門傍有二童子。一稱善財。一稱難陀。引照入門北行。幾五里見一金門。門上有樓。其樓之側。復有一寺。寺門有大金牓。題曰大聖竹林寺。寺之方圓可二十里一百餘院。院院皆有寶塔黃金為地。華臺玉樹充滿其中。照入寺之講堂。見文殊在西普賢在東。皆踞師子高座。照於二菩薩前。作禮問曰。末代凡夫智識淺劣。佛性心地無由顯現。未審修行於何法門最為其要。惟願大聖斷我疑網。文殊曰。汝所請問今正是時。諸修行門無如念佛。我於過去劫中。因念佛故得於一切種智。是故一切諸法般若波羅蜜多。甚深禪定。乃至諸佛正遍知海。皆從念佛而生。照曰。當云何念。文殊曰。此世界西有阿彌陀佛。彼佛願力不可思議。汝當繼念令無間斷。命終之後決定往生。說是語時二大菩薩。舒金色臂以摩照頂。與授記曰。汝以念佛不思議故。畢竟證無上覺。若善男女願疾出離應當念佛。時二菩薩互說伽陀照得聞己益加踊躍。文殊又曰。汝可往詣諸菩薩院巡禮。以承教授。照如其言歷請教授。次至七寶華園。從其園出於大聖前作禮辭退。且見向者善財難陀二童子送至門外。照復作禮舉頭俱失。至十三日照與五十餘僧。往金剛窟無著見大聖處。忽見其地廣博嚴淨。琉璃眾寶以成宮殿。文殊普賢可萬菩薩。

佛陀波利亦在其中。照得見已隨眾歸寺。其夜三更於華嚴院之西樓。又見寺東巖壑之畔。有五枝燈大方尺餘。照曰願分百燈以歸一面。燈分如願。重願分為千炬。炬亦如之。行行相當。光光相涉。光中殊異遍於山野。照又前詣金剛窟願見大聖。殆其三更見一梵僧。自稱佛陀波利。引之入寺。至十二月朔日。於華嚴院入念佛道場中。載念文殊普賢二菩薩。謂我畢竟證無上覺。又復記我念阿彌陀佛決定往生。於是一心念佛。正念佛時倏見前來梵僧入道場。云汝之淨土華臺現矣。後三年華開汝當往矣。然汝所見竹林諸寺。何為不使群生共知。照聞之憶念昔時所見。因得命匠刻石兼於所見竹林寺處。特建一寺號竹林焉。寺之云畢。照曰吾事畢矣。吾豈久滯於此。不累日而卒焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛陀波利亦在其中。照得見已隨眾歸寺。其夜三更於華嚴院之西樓。又見寺東巖壑之畔。有五枝燈大方尺餘。照曰願分百燈以歸一面。燈分如願。重願分為千炬。炬亦如之。行行相當。光光相涉。光中殊異遍於山野。照又前詣金剛窟願見大聖。殆其三更見一梵僧。自稱佛陀波利。引之入寺。至十二月朔日。於華嚴院入念佛道場中。載念文殊普賢二菩薩。謂我畢竟證無上覺。又復記我念阿彌陀佛決定往生。於是一心念佛。正念佛時倏見前來梵僧入道場。云汝之淨土華臺現矣。後三年華開汝當往矣。然汝所見竹林諸寺。何為不使群生共知。照聞之憶念昔時所見。因得命匠刻石兼於所見竹林寺處。特建一寺號竹林焉。寺之云畢。照曰吾事畢矣。吾豈久滯於此。不累日而卒焉。

睦州少康法師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睦州少康法師

師縉雲仙都人。母羅氏。游鼎湖峯。得玉女捧青蓮花授之。且曰此華吉祥。授之於汝。當生貴子。及生康日青光滿室香似芙蕖。年十有五誦法華楞嚴等經五部。尋往越學究毘尼。及聽華嚴瑜珈諸論。貞元初至洛下白馬寺。見殿內文字累放光明。康不能測即探而取之。乃善導昔為西方化導文也。康曰若於淨土有緣。當使此文光明再發。此願未已果重閃爍。康曰。劫石可移而我之願無易也。遂之長安善導影堂。大陳薦獻倏見善導現於空中。謂康曰。汝依吾教利樂有情。則汝之功當生安養。康聞如有所證。南適江陵果願寺。路逢一僧曰。汝欲化人念佛當往新定。言訖而隱。洎到睦州人未從化。康乃乞錢誘引小兒曰。能念阿彌陀佛一聲與汝一錢。小兒務得其錢念佛者眾。師曰。念佛十聲乃與一錢。如是一年大小貴賤凡見康者。則曰阿彌陀佛。於是念佛之人盈溢道路。貞元十年康於烏龍山建淨土道場。築壇三級聚人。午夜行道入道場。時康自陞座。令男女弟子面西高聲念阿彌陀佛。眾見師念佛一聲佛從口出。連念十聲若聯珠狀。康曰汝等見佛不。如見佛者決生淨土。其禮佛人亦有不見佛者。貞元二十一年十月三日囑累道俗。當於安養起增進心。於閻浮提生厭離想。此時見佛真我弟子。言訖。放異光數道奄然而逝。塔於臺子巖。天自德韶禪師重新之後之人多指其塔為善導焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師縉雲仙都人。母羅氏。游鼎湖峯。得玉女捧青蓮花授之。且曰此華吉祥。授之於汝。當生貴子。及生康日青光滿室香似芙蕖。年十有五誦法華楞嚴等經五部。尋往越學究毘尼。及聽華嚴瑜珈諸論。貞元初至洛下白馬寺。見殿內文字累放光明。康不能測即探而取之。乃善導昔為西方化導文也。康曰若於淨土有緣。當使此文光明再發。此願未已果重閃爍。康曰。劫石可移而我之願無易也。遂之長安善導影堂。大陳薦獻倏見善導現於空中。謂康曰。汝依吾教利樂有情。則汝之功當生安養。康聞如有所證。南適江陵果願寺。路逢一僧曰。汝欲化人念佛當往新定。言訖而隱。洎到睦州人未從化。康乃乞錢誘引小兒曰。能念阿彌陀佛一聲與汝一錢。小兒務得其錢念佛者眾。師曰。念佛十聲乃與一錢。如是一年大小貴賤凡見康者。則曰阿彌陀佛。於是念佛之人盈溢道路。貞元十年康於烏龍山建淨土道場。築壇三級聚人。午夜行道入道場。時康自陞座。令男女弟子面西高聲念阿彌陀佛。眾見師念佛一聲佛從口出。連念十聲若聯珠狀。康曰汝等見佛不。如見佛者決生淨土。其禮佛人亦有不見佛者。貞元二十一年十月三日囑累道俗。當於安養起增進心。於閻浮提生厭離想。此時見佛真我弟子。言訖。放異光數道奄然而逝。塔於臺子巖。天自德韶禪師重新之後之人多指其塔為善導焉。

省常大師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 省常大師

師諱省常。字造微。顏氏子錢塘人。十七歲出家受具戒行謹嚴。通大乘起信。習天台止觀法門。續廬山遠公遺風。宋淳化中住杭州西湖昭慶寺。專修淨業結淨行社。相國向公王文正公且為社首。士大夫預會皆投詩頌自稱淨行弟子。師乃自刺指血和墨。書華嚴經淨行品。每書一字三拜三圍遶三稱佛名。刊板印成千卷分施千人。又以栴檀香雕造毘盧遮那佛。像成而跪地合掌發誓願云。我與一千大眾八十比丘。始從今日發菩提心。窮未來際行菩薩行。願盡此報身以生安養國。翰林承旨宋白撰碑。翰林學士蘇易簡作淨行品序。狀元孫何題社客於碑陰。孤山圓法師作師行業記中引蘇公序曰。予當布髮以承其足。剜身以請其法猶無嗔恨。況陋文淺學而有悋惜哉。宋公碑曰。師慕遠公啟廬山之淨社。易蓮花為淨行之名。遠公當衰季之時所結者半隱淪之士。上人屬昇平之世所交者多有德之賢。方前則名士且多。垂裕則津梁曷已。因二公之言想當時之盛亦可概見矣。天禧四年正月十二日示寂壽六十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師諱省常。字造微。顏氏子錢塘人。十七歲出家受具戒行謹嚴。通大乘起信。習天台止觀法門。續廬山遠公遺風。宋淳化中住杭州西湖昭慶寺。專修淨業結淨行社。相國向公王文正公且為社首。士大夫預會皆投詩頌自稱淨行弟子。師乃自刺指血和墨。書華嚴經淨行品。每書一字三拜三圍遶三稱佛名。刊板印成千卷分施千人。又以栴檀香雕造毘盧遮那佛。像成而跪地合掌發誓願云。我與一千大眾八十比丘。始從今日發菩提心。窮未來際行菩薩行。願盡此報身以生安養國。翰林承旨宋白撰碑。翰林學士蘇易簡作淨行品序。狀元孫何題社客於碑陰。孤山圓法師作師行業記中引蘇公序曰。予當布髮以承其足。剜身以請其法猶無嗔恨。況陋文淺學而有悋惜哉。宋公碑曰。師慕遠公啟廬山之淨社。易蓮花為淨行之名。遠公當衰季之時所結者半隱淪之士。上人屬昇平之世所交者多有德之賢。方前則名士且多。垂裕則津梁曷已。因二公之言想當時之盛亦可概見矣。天禧四年正月十二日示寂壽六十二。

長蘆慈覺禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長蘆慈覺禪師

師諱宗賾。號慈覺。襄陽人也。父早亡。母陳氏鞠養於舅氏。少習儒業志節高邁學問宏博。二十九歲禮真州長蘆秀禪師出家。參通玄理明悟如來正法眼藏。元祐中住長蘆寺。迎母於方丈東室。勸母剪髮。甘旨之外。勉進持念阿彌陀佛。日以勤志始終七載。母臨終際果念佛無疾吉祥而逝。師自謂報親之心盡矣。乃製勸孝文。列一百二十位。撰葦江集坐禪箴。仍遵廬山之規。建蓮花勝會。普勸僧俗同修念佛。導以觀想其次立法。預會日念阿彌陀佛。自百聲至千聲。千聲至萬聲。回向發願期生淨土。各於日下以十字計之以辦功課。師一夕夢一人烏巾白衣風貌清美。可三十許。揖謂師曰。欲入蓮花會告書一名。師乃取會錄問曰何姓名。答曰普慧。書已。白衣又云。家兄亦告上一名。師曰令兄何名。答曰普賢。言訖遂隱。師覺已謂諸耆宿曰。華嚴經離世間品。有普賢普慧二菩薩助揚佛法。吾令建會共期西方。感二大士幽贊。乃以二大士為會首云。於是遠近皆嚮化焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師諱宗賾。號慈覺。襄陽人也。父早亡。母陳氏鞠養於舅氏。少習儒業志節高邁學問宏博。二十九歲禮真州長蘆秀禪師出家。參通玄理明悟如來正法眼藏。元祐中住長蘆寺。迎母於方丈東室。勸母剪髮。甘旨之外。勉進持念阿彌陀佛。日以勤志始終七載。母臨終際果念佛無疾吉祥而逝。師自謂報親之心盡矣。乃製勸孝文。列一百二十位。撰葦江集坐禪箴。仍遵廬山之規。建蓮花勝會。普勸僧俗同修念佛。導以觀想其次立法。預會日念阿彌陀佛。自百聲至千聲。千聲至萬聲。回向發願期生淨土。各於日下以十字計之以辦功課。師一夕夢一人烏巾白衣風貌清美。可三十許。揖謂師曰。欲入蓮花會告書一名。師乃取會錄問曰何姓名。答曰普慧。書已。白衣又云。家兄亦告上一名。師曰令兄何名。答曰普賢。言訖遂隱。師覺已謂諸耆宿曰。華嚴經離世間品。有普賢普慧二菩薩助揚佛法。吾令建會共期西方。感二大士幽贊。乃以二大士為會首云。於是遠近皆嚮化焉。

永明壽禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永明壽禪師

師名延壽。字冲玄。號抱一子。丹陽人。父王氏生而早異父母有諍。即從高榻奮身于地。二親息諍。長為儒十六歲獻吳越王齊天賦。眾推間世之才。欲出家父母不聽。遂刺心血濡毫斷葷終期副心。三十四歲依龍冊寺永明大師落髮受具。朝供眾夜習禪。因覽智度論云。佛世一老人求出家。舍利弗不許。佛觀此人曩劫採樵。為虎所逼上樹失聲念南無佛。有此微善遇佛得度獲羅漢果。師念世間業繫眾生不能解脫。惟念佛可以誘化。乃印彌陀塔四十萬本。勸人禮念一日懺堂遶旋次。忽普賢像前蓮華在手。因思宿願進退未決遂作二紙鬮。一曰一心禪定。一曰萬善生淨土。中夜冥心自期曰。於此二途功行成者須七度拈起。並得萬善生淨土鬮。一無間隔。於是每日誦經禮佛念佛說戒施食放生。日行利益事一百八件未嘗暫怠。越王剏淨慈寺命住持。賜智覺禪師號。會三宗師德。製宗鏡錄一百卷。萬善同歸集神棲安養賦等九十七卷並行于世。師志誠殷重專以念佛勸人同生淨土。世稱宗門之標準。淨業之白眉臨終預知時至。殊勝甚多荼毘舍利鱗砌于身。嘗有僧死入冥。見閻王殿左供養畫僧一㡧。禮拜勤致云是永明壽禪師。此人生西方上品故禮敬之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師名延壽。字冲玄。號抱一子。丹陽人。父王氏生而早異父母有諍。即從高榻奮身于地。二親息諍。長為儒十六歲獻吳越王齊天賦。眾推間世之才。欲出家父母不聽。遂刺心血濡毫斷葷終期副心。三十四歲依龍冊寺永明大師落髮受具。朝供眾夜習禪。因覽智度論云。佛世一老人求出家。舍利弗不許。佛觀此人曩劫採樵。為虎所逼上樹失聲念南無佛。有此微善遇佛得度獲羅漢果。師念世間業繫眾生不能解脫。惟念佛可以誘化。乃印彌陀塔四十萬本。勸人禮念一日懺堂遶旋次。忽普賢像前蓮華在手。因思宿願進退未決遂作二紙鬮。一曰一心禪定。一曰萬善生淨土。中夜冥心自期曰。於此二途功行成者須七度拈起。並得萬善生淨土鬮。一無間隔。於是每日誦經禮佛念佛說戒施食放生。日行利益事一百八件未嘗暫怠。越王剏淨慈寺命住持。賜智覺禪師號。會三宗師德。製宗鏡錄一百卷。萬善同歸集神棲安養賦等九十七卷並行于世。師志誠殷重專以念佛勸人同生淨土。世稱宗門之標準。淨業之白眉臨終預知時至。殊勝甚多荼毘舍利鱗砌于身。嘗有僧死入冥。見閻王殿左供養畫僧一㡧。禮拜勤致云是永明壽禪師。此人生西方上品故禮敬之。

天竺慈雲懺主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天竺慈雲懺主

師諱遵式。字知白。姓葉台州臨海縣人也。號慈雲懺主。其母乞靈於古觀音遂生法師。初住東掖山師義全。十八祝髮。先於禪林寺習律。繼入國清普賢像前燃指誓習台教。學高行苦名冠二浙。博習教觀專志安養。甞要期般舟三昧九十日。素苦學嘔血。處道場兩足皮裂師以死自誓。忽一日恍若夢寐見白衣觀音。垂手指口中引出數虫。又指間出甘露注其口。身心清涼自此宿疾頓愈。出懺頂相高寸餘。雙手下垂過膝。聲如鳴鐘皆與舊異眾皆歎仰之。師建下天竺寺數百間。三經賊難每爇而火自滅。乃願力堅固所致。師當化之日山中人見大星殞于靈鷲峯。度弟子百人。學徒千數。臨終界炷香瞻像而祝之曰。十方諸佛同住實際。願住此實際受我一炷之香。諸佛證明往生安養。或問其所歸者以淨土寂光對之。至其夕坐終當天聖年間也。壽六十九臘五十。著往生淨土決疑行願二門。及淨土懺法。金光明觀音諸本懺儀行於世。天台風教益盛于吳越者。實資夫天竺慈雲之德也。觀決疑行願二門。經曰十方諦求更無餘乘。唯一佛乘斯之謂歟。懺主悟本性之常寂光。履唯心之佛土淨自利利他。事理無礙著述數百篇。每發言皆以淨土為歸向之宗。大闡諸經教理普化一切。自懺文傳流于世。往生淨土者不知其幾千萬人。繼天台之道。贊淨土之化。世未有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師諱遵式。字知白。姓葉台州臨海縣人也。號慈雲懺主。其母乞靈於古觀音遂生法師。初住東掖山師義全。十八祝髮。先於禪林寺習律。繼入國清普賢像前燃指誓習台教。學高行苦名冠二浙。博習教觀專志安養。甞要期般舟三昧九十日。素苦學嘔血。處道場兩足皮裂師以死自誓。忽一日恍若夢寐見白衣觀音。垂手指口中引出數虫。又指間出甘露注其口。身心清涼自此宿疾頓愈。出懺頂相高寸餘。雙手下垂過膝。聲如鳴鐘皆與舊異眾皆歎仰之。師建下天竺寺數百間。三經賊難每爇而火自滅。乃願力堅固所致。師當化之日山中人見大星殞于靈鷲峯。度弟子百人。學徒千數。臨終界炷香瞻像而祝之曰。十方諸佛同住實際。願住此實際受我一炷之香。諸佛證明往生安養。或問其所歸者以淨土寂光對之。至其夕坐終當天聖年間也。壽六十九臘五十。著往生淨土決疑行願二門。及淨土懺法。金光明觀音諸本懺儀行於世。天台風教益盛于吳越者。實資夫天竺慈雲之德也。觀決疑行願二門。經曰十方諦求更無餘乘。唯一佛乘斯之謂歟。懺主悟本性之常寂光。履唯心之佛土淨自利利他。事理無礙著述數百篇。每發言皆以淨土為歸向之宗。大闡諸經教理普化一切。自懺文傳流于世。往生淨土者不知其幾千萬人。繼天台之道。贊淨土之化。世未有也。

文潞公傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文潞公傳

公姓文。諱彥博。守洛陽。嘗致齋往龍安寺瞻禮聖像。忽見像壞墮地略不加敬。但瞻視而出。傍有僧曰何不作禮。公曰。像既壞吾將何禮。僧曰先德道。譬如官路土人掘以為像。智者知路土。凡人謂像生。後時官欲行還將像填路。像本不生滅路亦無新故。公聞之有省由是慕道甚力。專念阿彌陀佛期生淨土。晨香夜坐未嘗少廢。每發願曰。願我常精進勤修一切善。願我了心宗廣度諸含識。每見一切人則勸以念佛。誓結十萬人緣同生淨土。如如居士有頌贊曰。知公膽氣大如天。願結西方十萬緣。不為一身求活計。大家齊上渡頭船。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 公姓文。諱彥博。守洛陽。嘗致齋往龍安寺瞻禮聖像。忽見像壞墮地略不加敬。但瞻視而出。傍有僧曰何不作禮。公曰。像既壞吾將何禮。僧曰先德道。譬如官路土人掘以為像。智者知路土。凡人謂像生。後時官欲行還將像填路。像本不生滅路亦無新故。公聞之有省由是慕道甚力。專念阿彌陀佛期生淨土。晨香夜坐未嘗少廢。每發願曰。願我常精進勤修一切善。願我了心宗廣度諸含識。每見一切人則勸以念佛。誓結十萬人緣同生淨土。如如居士有頌贊曰。知公膽氣大如天。願結西方十萬緣。不為一身求活計。大家齊上渡頭船。

潞府宗坦疏主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 潞府宗坦疏主

師俗姓申氏。本貫潞州黎城人也。自幼年於本州延祥院出家。禮僧道恭為師。年十六落髮授具。少通義學為時所稱。長而遍訪名師廣弘知見。自爾講林德譽垂五十年。以大藏為遊息。以圓頓作門庭。先講圓覺等經。後集圓覺十六觀經等疏。老年多於唐鄧汝頴之間。講淨土觀經。兼勸人念佛求生安養。是時聽者如雲皆稟淨業。後於唐州青臺鎮誓求安養。念佛觀想以為常住。三業四儀未嘗暫忘。大宋政和四年四月二十七日。忽於夢中見彌陀化佛。告曰。汝說法只有六日在。後當生淨土也。師覺白眾曰。吾修求安養。似得因緣相應。適來化佛告我得生淨土敢不信乎。次日雖覺不豫講唱不輟。於當年五月初四日丑時自知時至。乃鳴鐘集眾告曰。因緣聚散固當有時。淨土勝緣唯憑時刻。幸望大眾念佛助往。又告曰享年七十六。四大分離處。淨土禮彌陀永超三界苦。言訖坐滅。滿空雷鳴白雲覆地。從西而來三日方歇。師先有瑪瑙念珠一串。臨終盤於指上。眾人竟不能取。感應事繁如別處說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師俗姓申氏。本貫潞州黎城人也。自幼年於本州延祥院出家。禮僧道恭為師。年十六落髮授具。少通義學為時所稱。長而遍訪名師廣弘知見。自爾講林德譽垂五十年。以大藏為遊息。以圓頓作門庭。先講圓覺等經。後集圓覺十六觀經等疏。老年多於唐鄧汝頴之間。講淨土觀經。兼勸人念佛求生安養。是時聽者如雲皆稟淨業。後於唐州青臺鎮誓求安養。念佛觀想以為常住。三業四儀未嘗暫忘。大宋政和四年四月二十七日。忽於夢中見彌陀化佛。告曰。汝說法只有六日在。後當生淨土也。師覺白眾曰。吾修求安養。似得因緣相應。適來化佛告我得生淨土敢不信乎。次日雖覺不豫講唱不輟。於當年五月初四日丑時自知時至。乃鳴鐘集眾告曰。因緣聚散固當有時。淨土勝緣唯憑時刻。幸望大眾念佛助往。又告曰享年七十六。四大分離處。淨土禮彌陀永超三界苦。言訖坐滅。滿空雷鳴白雲覆地。從西而來三日方歇。師先有瑪瑙念珠一串。臨終盤於指上。眾人竟不能取。感應事繁如別處說。

慈照宗主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈照宗主

師諱子元。號萬事休。平江崑山茅氏子。母柴氏夜夢佛一尊入門。次旦遂生。因名佛來。父母早亡。投本州延祥寺志通出家。習誦法華經。十九歲落髮。習止觀禪法。一日正定中聞鴉聲悟道。乃有頌曰。二十餘年紙上尋。尋來尋去轉沈吟。忽然聽得慈鴉叫。始信從前錯用心。於是利他心切發廣度願。乃慕廬山遠公蓮社遺風。勸人歸依三寶受持五戒。一不殺二不盜三不婬四不妄五不酒。念阿彌陀佛五聲以證五戒。普結淨緣欲令世人。淨五根。得五力。出五濁也。乃撮集大藏要言。編成蓮宗晨朝懺儀。代為法界眾生禮佛懺悔祈生安養。後往澱山湖。剏立蓮宗懺堂同修淨業。述圓融四土三觀。選佛圖開示蓮宗眼目。四十六歲障臨江州。逆順境中未嘗動念。隨方勸化即成頌文。目曰西行集。乾道二年壽聖高宗詔至德壽殿。演說淨土法門。特賜勸修淨業。蓮宗導師慈照宗主。就錢塘西湖昭慶寺。祝聖謝恩佛事畢回平江。嘗發誓言。願大地人普覺妙道。每似四字為定名之宗。示導教人。專念彌陀同生淨土。從此宗風大振。師集彌陀節要。法華百心。證道歌。風月集行于世。三月二十三日。於鐸城倪普建宅。告諸徒曰。吾化緣已畢時當行矣。言訖合掌辭眾奄然示寂。二十七日荼毘舍利無數。塔于松江力及市五港吾覺昌宅。勅諡最勝之塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師諱子元。號萬事休。平江崑山茅氏子。母柴氏夜夢佛一尊入門。次旦遂生。因名佛來。父母早亡。投本州延祥寺志通出家。習誦法華經。十九歲落髮。習止觀禪法。一日正定中聞鴉聲悟道。乃有頌曰。二十餘年紙上尋。尋來尋去轉沈吟。忽然聽得慈鴉叫。始信從前錯用心。於是利他心切發廣度願。乃慕廬山遠公蓮社遺風。勸人歸依三寶受持五戒。一不殺二不盜三不婬四不妄五不酒。念阿彌陀佛五聲以證五戒。普結淨緣欲令世人。淨五根。得五力。出五濁也。乃撮集大藏要言。編成蓮宗晨朝懺儀。代為法界眾生禮佛懺悔祈生安養。後往澱山湖。剏立蓮宗懺堂同修淨業。述圓融四土三觀。選佛圖開示蓮宗眼目。四十六歲障臨江州。逆順境中未嘗動念。隨方勸化即成頌文。目曰西行集。乾道二年壽聖高宗詔至德壽殿。演說淨土法門。特賜勸修淨業。蓮宗導師慈照宗主。就錢塘西湖昭慶寺。祝聖謝恩佛事畢回平江。嘗發誓言。願大地人普覺妙道。每似四字為定名之宗。示導教人。專念彌陀同生淨土。從此宗風大振。師集彌陀節要。法華百心。證道歌。風月集行于世。三月二十三日。於鐸城倪普建宅。告諸徒曰。吾化緣已畢時當行矣。言訖合掌辭眾奄然示寂。二十七日荼毘舍利無數。塔于松江力及市五港吾覺昌宅。勅諡最勝之塔。

宋朝無為子楊提刑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋朝無為子楊提刑

公諱傑。字次公。無為郡人。道號無為子。雄才俊邁年少登科。官至尚書主客郎提點兩浙刑獄事。而又尊崇佛法。明悟禪宗江西臨濟下棒喝之輩猶謂常流。復闡揚彌陀教觀接誘方來括其所談。乃謂眾生根有利鈍。其近而易知簡而易行者。唯西方淨土也。但能一心觀念總攝散心。仗彌陀願力直超安養。更無他趣決取成功矣。龍樹所謂易行之道依他力故也。公作天台十疑論序。王古直指淨土決疑集序。法寶僧監。彌陀寶閣記。安樂國三十讚。備陳西方要律。誠為萬世往生龜鑑矣。公有輔道集專記佛乘。東坡作序。其略曰。無為子宿稟靈機遍參知識。凡所謂具爍羅眼者。次公目擊而道存焉。公晚年作監司郡守。乃畫丈六彌陀尊像。隨行觀念至壽終時。感佛來迎端坐而化。辭世頌曰。生亦無可戀死亦無可捨。太虛空中之乎者也。將錯就錯西方極樂。宣和中有荊王夫人神遊淨土。見公坐蓮華上則往生必矣。然則本朝士大夫洪贊淨方入正定聚者。唯公洎王敏仲侍郎二人而已。豈非天欲久其道。世必生其人者歟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 公諱傑。字次公。無為郡人。道號無為子。雄才俊邁年少登科。官至尚書主客郎提點兩浙刑獄事。而又尊崇佛法。明悟禪宗江西臨濟下棒喝之輩猶謂常流。復闡揚彌陀教觀接誘方來括其所談。乃謂眾生根有利鈍。其近而易知簡而易行者。唯西方淨土也。但能一心觀念總攝散心。仗彌陀願力直超安養。更無他趣決取成功矣。龍樹所謂易行之道依他力故也。公作天台十疑論序。王古直指淨土決疑集序。法寶僧監。彌陀寶閣記。安樂國三十讚。備陳西方要律。誠為萬世往生龜鑑矣。公有輔道集專記佛乘。東坡作序。其略曰。無為子宿稟靈機遍參知識。凡所謂具爍羅眼者。次公目擊而道存焉。公晚年作監司郡守。乃畫丈六彌陀尊像。隨行觀念至壽終時。感佛來迎端坐而化。辭世頌曰。生亦無可戀死亦無可捨。太虛空中之乎者也。將錯就錯西方極樂。宣和中有荊王夫人神遊淨土。見公坐蓮華上則往生必矣。然則本朝士大夫洪贊淨方入正定聚者。唯公洎王敏仲侍郎二人而已。豈非天欲久其道。世必生其人者歟。

龍舒居士王虛中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍舒居士王虛中

國學進士王日休。字虛中君。自行之智化他之悲。已見張于湖序文茲不再述。公龍舒人。有淨土文。因以為號。其文盛行天下。修淨業者莫不覽之。乾道中廬陵李彥弼。染時疾垂革棺槨已備。忽夢一人神清貌古。以手按摩肢體。弼驚問。答曰予龍舒居士也。弼因以疾告。公曰。汝起食白粥即差矣。又曰。汝還記闞仲雅教汝捷徑不。弼曰。每日念佛不輟。弼覺因索白弼食之病果愈。後見公畫像儼如夢睹。弼敬重公稱生死骨肉。遂遣子姪遠從其學。一日忽迴曰。居士於某夜講書罷如常禮念。至三鼓忽厲聲稱阿彌陀佛數聲。唱言佛來接我。屹然立化。邦人此夜有夢二青衣引公西行者。又三日前遍別道友勉修淨業。有不復相見之語。噫自非了唯心本性之道。達生死變化之數。不臻于是。或疑李之夢因想以成。弼曰其指白粥愈病。又安可欺哉。時丞相益國公周必大。睹君奇跡製為之贊曰。皇皇然而無求。惕惕然而無憂。閔頹風之將墜。攬眾善以同流。導之以仁義之源。誘之以寂滅之樂。世知有作而莫識其無為。故中道奄然而示人以真覺。李君謹愿無以報德。遂刊公像并事跡以傳遠。自是廬陵家家供事之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國學進士王日休。字虛中君。自行之智化他之悲。已見張于湖序文茲不再述。公龍舒人。有淨土文。因以為號。其文盛行天下。修淨業者莫不覽之。乾道中廬陵李彥弼。染時疾垂革棺槨已備。忽夢一人神清貌古。以手按摩肢體。弼驚問。答曰予龍舒居士也。弼因以疾告。公曰。汝起食白粥即差矣。又曰。汝還記闞仲雅教汝捷徑不。弼曰。每日念佛不輟。弼覺因索白弼食之病果愈。後見公畫像儼如夢睹。弼敬重公稱生死骨肉。遂遣子姪遠從其學。一日忽迴曰。居士於某夜講書罷如常禮念。至三鼓忽厲聲稱阿彌陀佛數聲。唱言佛來接我。屹然立化。邦人此夜有夢二青衣引公西行者。又三日前遍別道友勉修淨業。有不復相見之語。噫自非了唯心本性之道。達生死變化之數。不臻于是。或疑李之夢因想以成。弼曰其指白粥愈病。又安可欺哉。時丞相益國公周必大。睹君奇跡製為之贊曰。皇皇然而無求。惕惕然而無憂。閔頹風之將墜。攬眾善以同流。導之以仁義之源。誘之以寂滅之樂。世知有作而莫識其無為。故中道奄然而示人以真覺。李君謹愿無以報德。遂刊公像并事跡以傳遠。自是廬陵家家供事之。

儀真王侍郎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 儀真王侍郎

王侍郎諱古。字敏仲。東都人也。曾任尚書禮部侍郎。因作發運使。遂居儀真。稟性至仁寬慈愛物。大弘佛教開闡化原。曩遇京師乃尊宿叢林之淵藪。嘗與之論道。及游江西黃龍翠巖。與晦堂楊岐輩同為禪侶深契宗旨。又悟彌陀淨土法門之勝。博考諸經深究往生貫穿經文發明佛意。乃作直指淨土決疑集三卷。楊次公提刑作敘載之本傳。侍郎纂集大彌陀經四十八願。十六觀經九品往生。馬鳴菩薩大乘起信論。忠國師對肅宗隨意往生念佛三昧寶王論。及諸經論。備陳往生淨土要門該羅具錄。如稱念南無三十六萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛。亦於藏經中。節出至於諸菩薩論。淨土法門之要皆悉編集。侍郎平日修行觀念之心未嘗間歇。數珠持念常不去手。行住坐臥悉以西方淨觀為佛事。有僧神遊淨土。見侍郎與葛繁大夫。同在淨土而作佛事。乃往生安養之證驗也。弘通淨土開示要津。助阿彌陀普化一切。自廬山十八賢之後繼此道。以助佛揚化者。獨次公敏仲著名於當時流傳數百世之下。弘通彌陀大教。廣度攝化之盛無有窮盡。則晉代朝士之高致。唯二公獨得之。乃能光顯前賢。克繼其遺風也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王侍郎諱古。字敏仲。東都人也。曾任尚書禮部侍郎。因作發運使。遂居儀真。稟性至仁寬慈愛物。大弘佛教開闡化原。曩遇京師乃尊宿叢林之淵藪。嘗與之論道。及游江西黃龍翠巖。與晦堂楊岐輩同為禪侶深契宗旨。又悟彌陀淨土法門之勝。博考諸經深究往生貫穿經文發明佛意。乃作直指淨土決疑集三卷。楊次公提刑作敘載之本傳。侍郎纂集大彌陀經四十八願。十六觀經九品往生。馬鳴菩薩大乘起信論。忠國師對肅宗隨意往生念佛三昧寶王論。及諸經論。備陳往生淨土要門該羅具錄。如稱念南無三十六萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛。亦於藏經中。節出至於諸菩薩論。淨土法門之要皆悉編集。侍郎平日修行觀念之心未嘗間歇。數珠持念常不去手。行住坐臥悉以西方淨觀為佛事。有僧神遊淨土。見侍郎與葛繁大夫。同在淨土而作佛事。乃往生安養之證驗也。弘通淨土開示要津。助阿彌陀普化一切。自廬山十八賢之後繼此道。以助佛揚化者。獨次公敏仲著名於當時流傳數百世之下。弘通彌陀大教。廣度攝化之盛無有窮盡。則晉代朝士之高致。唯二公獨得之。乃能光顯前賢。克繼其遺風也。

已上諸祖得道宗師。並係大藏高僧傳往生傳寶珠集中錄出。如慈照宗主道化盛行于世。王臣僧俗悉皆崇向念佛得道者甚眾。及觀諸傳錄中都不備載無文可考。今搜訪慈照宗主事蹟已入集。其餘應有一切在家出家念佛得道名行之士。專侯高賢用心尋究實錄。廣為發揚即當補入刊行。庶免埋沒前修之德。仰亦法門之光幸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上諸祖得道宗師。並係大藏高僧傳往生傳寶珠集中錄出。如慈照宗主道化盛行于世。王臣僧俗悉皆崇向念佛得道者甚眾。及觀諸傳錄中都不備載無文可考。今搜訪慈照宗主事蹟已入集。其餘應有一切在家出家念佛得道名行之士。專侯高賢用心尋究實錄。廣為發揚即當補入刊行。庶免埋沒前修之德。仰亦法門之光幸也。