廬山蓮宗寶鑑念佛正教卷第二(一十九章) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廬山蓮宗寶鑑念佛正教卷第二(一十九章)

念佛正教說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛正教說

法界本無眾生。眾生緣乎妄見。如來本無言教。言教為乎有情。妄見者眾生之病。言教者眾生之藥。以藥治病則病無不治。以言覺妄則妄無不覺。凡夫日用而不知如來之道鮮矣。故我能仁大覺愍群機之未悟也。於是仰推大慈俯垂妙範。華嚴頓示聲聞尚若盲聾。阿含委說菩薩未蒙獲益。方等贊大般若蕩空。涅槃殊途同歸法華普皆受記。於是群經森列偏贊西方。蓋以阿彌陀佛。願廣緣強法尊理備。而然爾其教也。指佛國為歸趣。華池寶地勝妙莊嚴令忻彼。而厭此也其理也。示彌陀即自性。念念圓明心心實相。如大海之混百川也。其行也開示十六觀門。攝心妙境了性相空。如明鏡之見面像也。其果也。九品次第化生。普攝利鈍登不退階。至無上之菩提道也。是故九界眾生以無所得心。而修佛國妙行不亦宜乎。如來出世之懷於斯盡矣。偏贊之辭有其旨焉。真百千三昧之要門。乃一實境界之直道。論事儀則懺六根雪三業。究宗旨則空萬法了一心。是謂超苦海之健舟。救急病之良藥。信斯道者開本覺心。出五濁苦達真淨土了性彌陀。若明月之當空。似蓮花之出水。故蓮宗之教以是名焉。楊無為云。蓮者出乎淤泥。不捨眾生界也。處空無染顯露清淨體也。華而有實非魔境也。華實同時因果一如也。華開蓮現示權顯實也。華落蓮成廢權立實也。一蓮生無量華。建立一切法也。十方同一華藏示佛境無異也。蓮教之義得非是歟。所以興慈運悲者。遊戲於常光之界。戒珠義海者涵泳於解脫之淵。是以天龍護持。王臣致敬。古今不墜其化。士民仰慕其風。非夫大悲願力撫哀未習。其孰能臻此哉。是故龍樹論證之。晉賢社修之。天台判釋之。慈恩通贊之。慈照集而懺之。宗坦疏而解之。宿衲名儒奉之者寶珠有集。高賢達士修之者簡編有題。於戲大法下衰去聖逾遠。事佛者眾。謀道者稀。競聲利為己。能視流通為兒戲。遂令法門凋瘵教網傾頹。實賴後賢剋荷斯道。普冀亡軀為法。潔己依師欲達真乘。須親教典稟教乃能明理。明理然後修行。行願無虧。道果可證。故知耳聞目見當依四法。以思修口誦心違。縱解千章而何益。是乃心以教照。佛以念持。非以戒防。罪以懺雪。道以實踐動以禮行。近則期於立身揚名。遠則希於革凡成聖。發揮佛祖之道。捨我輩而誰歟。堅秉慧刀裂開魔網。飲正法之甘露。伐邪見之稠林。避惡友如避虎狼。事良朋如事父母。謹守志節母退大心正覺可遵。非道莫履有過務速改。有善勿矜誇。自然與禍斯違與福斯會。現居塵世則人敬之天祐之。他日淨方則聖可期道可至豈在乎相形。問命諂求榮達之時。又何必望影瞻光卜度終歸之日。此匪道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界本無眾生。眾生緣乎妄見。如來本無言教。言教為乎有情。妄見者眾生之病。言教者眾生之藥。以藥治病則病無不治。以言覺妄則妄無不覺。凡夫日用而不知如來之道鮮矣。故我能仁大覺愍群機之未悟也。於是仰推大慈俯垂妙範。華嚴頓示聲聞尚若盲聾。阿含委說菩薩未蒙獲益。方等贊大般若蕩空。涅槃殊途同歸法華普皆受記。於是群經森列偏贊西方。蓋以阿彌陀佛。願廣緣強法尊理備。而然爾其教也。指佛國為歸趣。華池寶地勝妙莊嚴令忻彼。而厭此也其理也。示彌陀即自性。念念圓明心心實相。如大海之混百川也。其行也開示十六觀門。攝心妙境了性相空。如明鏡之見面像也。其果也。九品次第化生。普攝利鈍登不退階。至無上之菩提道也。是故九界眾生以無所得心。而修佛國妙行不亦宜乎。如來出世之懷於斯盡矣。偏贊之辭有其旨焉。真百千三昧之要門。乃一實境界之直道。論事儀則懺六根雪三業。究宗旨則空萬法了一心。是謂超苦海之健舟。救急病之良藥。信斯道者開本覺心。出五濁苦達真淨土了性彌陀。若明月之當空。似蓮花之出水。故蓮宗之教以是名焉。楊無為云。蓮者出乎淤泥。不捨眾生界也。處空無染顯露清淨體也。華而有實非魔境也。華實同時因果一如也。華開蓮現示權顯實也。華落蓮成廢權立實也。一蓮生無量華。建立一切法也。十方同一華藏示佛境無異也。蓮教之義得非是歟。所以興慈運悲者。遊戲於常光之界。戒珠義海者涵泳於解脫之淵。是以天龍護持。王臣致敬。古今不墜其化。士民仰慕其風。非夫大悲願力撫哀未習。其孰能臻此哉。是故龍樹論證之。晉賢社修之。天台判釋之。慈恩通贊之。慈照集而懺之。宗坦疏而解之。宿衲名儒奉之者寶珠有集。高賢達士修之者簡編有題。於戲大法下衰去聖逾遠。事佛者眾。謀道者稀。競聲利為己。能視流通為兒戲。遂令法門凋瘵教網傾頹。實賴後賢剋荷斯道。普冀亡軀為法。潔己依師欲達真乘。須親教典稟教乃能明理。明理然後修行。行願無虧。道果可證。故知耳聞目見當依四法。以思修口誦心違。縱解千章而何益。是乃心以教照。佛以念持。非以戒防。罪以懺雪。道以實踐動以禮行。近則期於立身揚名。遠則希於革凡成聖。發揮佛祖之道。捨我輩而誰歟。堅秉慧刀裂開魔網。飲正法之甘露。伐邪見之稠林。避惡友如避虎狼。事良朋如事父母。謹守志節母退大心正覺可遵。非道莫履有過務速改。有善勿矜誇。自然與禍斯違與福斯會。現居塵世則人敬之天祐之。他日淨方則聖可期道可至豈在乎相形。問命諂求榮達之時。又何必望影瞻光卜度終歸之日。此匪道

人之見識。實乃凡庸之妄情莫徇他求。但依本分在當仁而不讓。宜見賢以思齊。名利不足動於懷。死生不足勞其慮。欲功成而志遂。必自邇而涉遐。當驗果以推因。信有作而有報。智足以照惑。明足以燭幽。言斯可法行斯可樂。德義可尊。進退可度辯偽識真。若試金之美石。除昏鑒物猶照世之真燈。是大導師作不請友。擲出龍宮之寶均施群生。撤開祖門之關普容來者。蠲滌邪病指歸妙源。俾昏鏡以重磨。若垢衣而再淨。使真風復振福及大千。覩慧日增明輝騰萬古。可謂法主之真子。可謂大丈夫焉。以此而奉西方大聖人之教者。復何愧歟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人之見識。實乃凡庸之妄情莫徇他求。但依本分在當仁而不讓。宜見賢以思齊。名利不足動於懷。死生不足勞其慮。欲功成而志遂。必自邇而涉遐。當驗果以推因。信有作而有報。智足以照惑。明足以燭幽。言斯可法行斯可樂。德義可尊。進退可度辯偽識真。若試金之美石。除昏鑒物猶照世之真燈。是大導師作不請友。擲出龍宮之寶均施群生。撤開祖門之關普容來者。蠲滌邪病指歸妙源。俾昏鏡以重磨。若垢衣而再淨。使真風復振福及大千。覩慧日增明輝騰萬古。可謂法主之真子。可謂大丈夫焉。以此而奉西方大聖人之教者。復何愧歟。

佛為父王說念佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為父王說念佛

寶積經云。世尊父王。頂禮佛足一心合掌而白佛言。云何修行當得諸佛之道。佛言。一切眾生皆即是佛。汝今當念西方世界阿彌陀佛。常勤精進當得佛道。王言。一切眾生云何是佛。佛言。一切法無生無動搖。無取捨無相貌無自性。可於此佛法中。安住其心勿信於他。爾時父王。與七萬釋種聞說是法。信解歡喜悟無生忍。佛現微笑。而說偈曰。釋種決定智。是故於佛法決信心安住人中命終已。得生安樂國。面奉阿彌陀無畏成菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶積經云。世尊父王。頂禮佛足一心合掌而白佛言。云何修行當得諸佛之道。佛言。一切眾生皆即是佛。汝今當念西方世界阿彌陀佛。常勤精進當得佛道。王言。一切眾生云何是佛。佛言。一切法無生無動搖。無取捨無相貌無自性。可於此佛法中。安住其心勿信於他。爾時父王。與七萬釋種聞說是法。信解歡喜悟無生忍。佛現微笑。而說偈曰。釋種決定智。是故於佛法決信心安住人中命終已。得生安樂國。面奉阿彌陀無畏成菩提。

善財五十三參首見德雲比丘說念佛門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財五十三參首見德雲比丘說念佛門

華嚴經入法界品云。德雲比丘告善財言。善男子。我得自在決定解力。信眼清淨智光照耀。普觀境界離一切障。具清淨行。往詣十方供養諸佛。常念一切諸佛如來。總持一切諸佛正法。常見一切諸佛隨諸眾生種種心樂。示現種種成正覺門。於大眾中而師子吼。善男子。我惟得此憶念一切諸佛境界。智慧光明普見法門。所謂智光普照念佛門。令一切眾生念佛門。令安住力念佛門。令安住法念佛門。照曜諸方念佛門。入不可見處念佛門。住於諸劫念佛門。住一切時念佛門。住一切剎念佛門。住一切世念佛門。住一切境念佛門。住寂滅念佛門。住遠離念佛門。住廣大念佛門。住微細念佛門。住莊嚴念佛門。住能事念佛門。住自在心念佛門。住自業念佛門。住神變念佛門。住虛空念佛門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經入法界品云。德雲比丘告善財言。善男子。我得自在決定解力。信眼清淨智光照耀。普觀境界離一切障。具清淨行。往詣十方供養諸佛。常念一切諸佛如來。總持一切諸佛正法。常見一切諸佛隨諸眾生種種心樂。示現種種成正覺門。於大眾中而師子吼。善男子。我惟得此憶念一切諸佛境界。智慧光明普見法門。所謂智光普照念佛門。令一切眾生念佛門。令安住力念佛門。令安住法念佛門。照曜諸方念佛門。入不可見處念佛門。住於諸劫念佛門。住一切時念佛門。住一切剎念佛門。住一切世念佛門。住一切境念佛門。住寂滅念佛門。住遠離念佛門。住廣大念佛門。住微細念佛門。住莊嚴念佛門。住能事念佛門。住自在心念佛門。住自業念佛門。住神變念佛門。住虛空念佛門。

智首菩薩說念佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智首菩薩說念佛

華嚴經云。一切威儀中常念佛功德。晝夜無暫斷。如是業應作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經云。一切威儀中常念佛功德。晝夜無暫斷。如是業應作。

龍樹大士勸念佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍樹大士勸念佛

大智度論云。佛是無上法王。諸大菩薩為法臣。諸臣所尊重者。惟佛法王。是故菩薩應當念佛。又云。有諸菩薩。自念往昔謗般若。墮惡道經無量劫。雖修餘行未能得出。後遇善知識教行念佛三昧。即得併遣罪障方得解脫。又偈云。若人願作佛心念阿彌陀。即時為現身。故我歸命禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論云。佛是無上法王。諸大菩薩為法臣。諸臣所尊重者。惟佛法王。是故菩薩應當念佛。又云。有諸菩薩。自念往昔謗般若。墮惡道經無量劫。雖修餘行未能得出。後遇善知識教行念佛三昧。即得併遣罪障方得解脫。又偈云。若人願作佛心念阿彌陀。即時為現身。故我歸命禮。

念佛功德有七種勝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛功德有七種勝

甘露疏云。一詞少易行勝。唯稱一句南無阿彌陀佛一切人可念故。二念緣佛境勝。一心緣念佛身相好。淨國為境故。三離難獲安勝。諸佛菩薩加護念佛者。無諸患難安慶吉祥。四稱名滅罪勝。念佛一聲滅八十億劫生死重罪。五持念獲福勝。稱佛一聲勝四天下七寶供佛及阿羅漢。六果感見佛勝。眾生念佛必定見佛。七親迎往生勝。化佛菩薩放光迎接行者。往生佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘露疏云。一詞少易行勝。唯稱一句南無阿彌陀佛一切人可念故。二念緣佛境勝。一心緣念佛身相好。淨國為境故。三離難獲安勝。諸佛菩薩加護念佛者。無諸患難安慶吉祥。四稱名滅罪勝。念佛一聲滅八十億劫生死重罪。五持念獲福勝。稱佛一聲勝四天下七寶供佛及阿羅漢。六果感見佛勝。眾生念佛必定見佛。七親迎往生勝。化佛菩薩放光迎接行者。往生佛土。

修持法門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修持法門

夫無為境界逈絕名言。有漏色心要憑修證真如具含眾德。方便而有多門。上自離相平等下至十念稱名。總括不離三乘往生冥符九品。有念終歸於無念。有生直至於無生。可謂一句彌陀群機普應矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫無為境界逈絕名言。有漏色心要憑修證真如具含眾德。方便而有多門。上自離相平等下至十念稱名。總括不離三乘往生冥符九品。有念終歸於無念。有生直至於無生。可謂一句彌陀群機普應矣。

離相念佛三昧無住法門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離相念佛三昧無住法門

慈照宗主云。離相念佛三昧者。上根智人悟此深理。常運虛空平等。心無我人眾生壽者相。經云。離一切諸相。即名諸佛。論曰。我以計內人以計外眾生。以續前為能壽者。以續後為義。既無內外前後執心。則一切諸相悉皆空寂。故經云。知無我人誰受輪轉。亦無身心受彼生死。是名離相念佛三昧。此則見一切眾生本性皆同彌陀。既不執有相無相二邊。亦無有斷見常見之說。由是念念彌陀出世。處處極樂現前。如此念者。無念之念。念則真如無生之生。生則實相故知無念即離念。實相乃無相。無相則無住。無住則入佛境界。此乃無上正真大菩提道。若到此地無修無證。無生死可脫。無涅槃可求。性相俱空聖凡齊等。無佛道可成。無眾生可度。無己靈可得。一念無為十方坐斷。無一法本有無一法始成。自他互收事理無礙。塵塵具足剎剎全彰。法本如然思議莫及。可謂十方薄伽梵一路涅槃門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈照宗主云。離相念佛三昧者。上根智人悟此深理。常運虛空平等。心無我人眾生壽者相。經云。離一切諸相。即名諸佛。論曰。我以計內人以計外眾生。以續前為能壽者。以續後為義。既無內外前後執心。則一切諸相悉皆空寂。故經云。知無我人誰受輪轉。亦無身心受彼生死。是名離相念佛三昧。此則見一切眾生本性皆同彌陀。既不執有相無相二邊。亦無有斷見常見之說。由是念念彌陀出世。處處極樂現前。如此念者。無念之念。念則真如無生之生。生則實相故知無念即離念。實相乃無相。無相則無住。無住則入佛境界。此乃無上正真大菩提道。若到此地無修無證。無生死可脫。無涅槃可求。性相俱空聖凡齊等。無佛道可成。無眾生可度。無己靈可得。一念無為十方坐斷。無一法本有無一法始成。自他互收事理無礙。塵塵具足剎剎全彰。法本如然思議莫及。可謂十方薄伽梵一路涅槃門。

天台念佛三昧三觀法門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台念佛三昧三觀法門

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揑不成團撥不開 看來看去轉成獃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 揑不成團撥不開 看來看去轉成獃

人人若到獃田地 三觀元來是禍胎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人人若到獃田地 三觀元來是禍胎

智者大師云。諸佛教理既明。非觀行無以復性。乃依一心三諦之理。示三止三觀。一一觀心念念不可得。先空次假後中。離二邊而觀一心。如雲外之月者。此乃別教之行相也。又云。破一切惑莫盛乎空。建一切法莫盛乎假。究竟一切性莫大乎中。故一中一切中。無假無空無不中。空假亦爾。即圓教之行相也。如西天伊字三點。首羅天之三目。非縱非橫並列。故三觀圓成。法身不素。即免同窮子也。龍樹菩薩偈云。因緣所生法。我說即是空。亦名為假名。亦名中道義。斯與楞嚴圓覺經說奢摩陀三摩鉢提禪那三觀。名目雖殊。其致一也。亦曰。三諦天然之性德也。中諦者統一切法。真諦者泯一切法。俗諦者立一切法舉一即三非前後也。含生本具非造作之所得也。祕藏不顯蓋三惑之所覆也。無明翳乎法性。塵沙障乎化導。見思阻乎空寂。然茲三惑乃體上之虛妄也。由是立乎三觀。破乎三惑。證乎三智。成乎三德。空觀者破見思惑。證一切智成般若德。假觀者破塵沙惑。證道種智成解脫德。中觀者破無明惑。證一切種智成法身德。非各別也。非異時也。天然之理具諸法故。然茲三諦性之自爾。窮理盡性。故與禪宗異而非異也。行者念佛之時意根為因。白毫圓光為緣。所起之念。即所生法。諦觀念佛心起。即是假名。體之即空洞鑒。此心有如來藏離邊顯中。若根若塵並是法界。諸佛眾生一念普應。即邊而中。無佛無念。此乃大乘圓修三觀念佛也。可謂無相無空無不空。即是如來真實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者大師云。諸佛教理既明。非觀行無以復性。乃依一心三諦之理。示三止三觀。一一觀心念念不可得。先空次假後中。離二邊而觀一心。如雲外之月者。此乃別教之行相也。又云。破一切惑莫盛乎空。建一切法莫盛乎假。究竟一切性莫大乎中。故一中一切中。無假無空無不中。空假亦爾。即圓教之行相也。如西天伊字三點。首羅天之三目。非縱非橫並列。故三觀圓成。法身不素。即免同窮子也。龍樹菩薩偈云。因緣所生法。我說即是空。亦名為假名。亦名中道義。斯與楞嚴圓覺經說奢摩陀三摩鉢提禪那三觀。名目雖殊。其致一也。亦曰。三諦天然之性德也。中諦者統一切法。真諦者泯一切法。俗諦者立一切法舉一即三非前後也。含生本具非造作之所得也。祕藏不顯蓋三惑之所覆也。無明翳乎法性。塵沙障乎化導。見思阻乎空寂。然茲三惑乃體上之虛妄也。由是立乎三觀。破乎三惑。證乎三智。成乎三德。空觀者破見思惑。證一切智成般若德。假觀者破塵沙惑。證道種智成解脫德。中觀者破無明惑。證一切種智成法身德。非各別也。非異時也。天然之理具諸法故。然茲三諦性之自爾。窮理盡性。故與禪宗異而非異也。行者念佛之時意根為因。白毫圓光為緣。所起之念。即所生法。諦觀念佛心起。即是假名。體之即空洞鑒。此心有如來藏離邊顯中。若根若塵並是法界。諸佛眾生一念普應。即邊而中。無佛無念。此乃大乘圓修三觀念佛也。可謂無相無空無不空。即是如來真實相。

空觀念佛三昧無念法門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空觀念佛三昧無念法門

空觀念佛三昧者。即祖師序云。思專想寂志一不撓。氣虛神朗無幽不徹。入斯定者昧然忘知。塵累頓消滯情融朗。非天下至妙。孰能與於此哉。智者大師以空觀而蕩一切法。故云一空一切空無假無中而不空。入此觀者是審實真諦也。今欲令行人反妄歸真故謂之從假入空觀。蓋假者是入空之詮。先觀一切法是假。乃至四大五蘊六根六塵六識。盡十方世界山河大地皆無一物。了知虛妄而得會真。故名二諦觀。修此者先要攝心靜坐。將世間一切虛妄不實境界。盡情掃蕩俱不住著惟觀於空。故般若經云。內空外空內外空空空空亦不可得。如是頓入如來寶明空海。性覺真空。即如來藏空性圓明靈光遍照法界性故。如摩尼珠隨意出生。如大溟海深廣含攝。平等性智名佛知見。可謂諸行無常一切空。即是如來大圓覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空觀念佛三昧者。即祖師序云。思專想寂志一不撓。氣虛神朗無幽不徹。入斯定者昧然忘知。塵累頓消滯情融朗。非天下至妙。孰能與於此哉。智者大師以空觀而蕩一切法。故云一空一切空無假無中而不空。入此觀者是審實真諦也。今欲令行人反妄歸真故謂之從假入空觀。蓋假者是入空之詮。先觀一切法是假。乃至四大五蘊六根六塵六識。盡十方世界山河大地皆無一物。了知虛妄而得會真。故名二諦觀。修此者先要攝心靜坐。將世間一切虛妄不實境界。盡情掃蕩俱不住著惟觀於空。故般若經云。內空外空內外空空空空亦不可得。如是頓入如來寶明空海。性覺真空。即如來藏空性圓明靈光遍照法界性故。如摩尼珠隨意出生。如大溟海深廣含攝。平等性智名佛知見。可謂諸行無常一切空。即是如來大圓覺。

日觀念佛三昧專想法門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日觀念佛三昧專想法門

觀無量壽佛經云。佛告韋提希。汝及眾生應當專心。繫念一處想於西方。凡作想者。一切眾生自非生盲。有目之徒皆見日沒。當起想念正坐西向。諦觀於日令心堅住專想不移。日欲沒時狀如懸鼓。既見日已開目閉目皆令明了。是為日想。名曰初觀。行人入此觀者須於靜處屏絕外緣。正坐攝心諦觀日輪現在目前。注心一境凝然寂靜。如對明鏡自覩面像。心若馳散制之令還。心息住定。即得三昧。可謂海底金烏天上日。眼中瞳子面前人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽佛經云。佛告韋提希。汝及眾生應當專心。繫念一處想於西方。凡作想者。一切眾生自非生盲。有目之徒皆見日沒。當起想念正坐西向。諦觀於日令心堅住專想不移。日欲沒時狀如懸鼓。既見日已開目閉目皆令明了。是為日想。名曰初觀。行人入此觀者須於靜處屏絕外緣。正坐攝心諦觀日輪現在目前。注心一境凝然寂靜。如對明鏡自覩面像。心若馳散制之令還。心息住定。即得三昧。可謂海底金烏天上日。眼中瞳子面前人。

參禪念佛三昧究竟法門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參禪念佛三昧究竟法門

遠祖師禪經序云。禪非智無以窮其寂。智非禪無以深其照。禪智者照寂之謂其相濟也。照不離寂。寂不離照。感則俱遊。應則同趣。慈照云寂而常照。照而常寂。常寂常照。名常寂光念佛之人。欲參禪見性但依此法。要於靜室正身端坐。掃除緣累截斷情塵。瞠開眼睛外不著境。內不住定。回光一照。內外俱寂。然後密密。舉念南無阿彌陀佛三五聲。回光自看云見性。則成佛畢竟那箇。是我本性阿彌陀。却又照覻看只今舉底。這一念從何處起覻破這一念。復又覻破這覻底是誰○參良久又舉念南無阿彌陀佛。又如是覻如是參急切做工夫。勿令間斷。惺惺不昧。如雞抱卵不拘四威儀中亦如是。舉如是看如是參。忽於行住坐臥處聞聲見色時。豁然明悟。親見本性彌陀。內外身心一時透脫。盡乾坤大地是箇西方。萬象森羅無非自己。靜無遺照動不離寂。然後興慈運悲接引未悟。悲智圓融入無功用行。得生上品名實報莊嚴土。得一切種智。可謂萬古碧潭空界月。再三撈漉始應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠祖師禪經序云。禪非智無以窮其寂。智非禪無以深其照。禪智者照寂之謂其相濟也。照不離寂。寂不離照。感則俱遊。應則同趣。慈照云寂而常照。照而常寂。常寂常照。名常寂光念佛之人。欲參禪見性但依此法。要於靜室正身端坐。掃除緣累截斷情塵。瞠開眼睛外不著境。內不住定。回光一照。內外俱寂。然後密密。舉念南無阿彌陀佛三五聲。回光自看云見性。則成佛畢竟那箇。是我本性阿彌陀。却又照覻看只今舉底。這一念從何處起覻破這一念。復又覻破這覻底是誰○參良久又舉念南無阿彌陀佛。又如是覻如是參急切做工夫。勿令間斷。惺惺不昧。如雞抱卵不拘四威儀中亦如是。舉如是看如是參。忽於行住坐臥處聞聲見色時。豁然明悟。親見本性彌陀。內外身心一時透脫。盡乾坤大地是箇西方。萬象森羅無非自己。靜無遺照動不離寂。然後興慈運悲接引未悟。悲智圓融入無功用行。得生上品名實報莊嚴土。得一切種智。可謂萬古碧潭空界月。再三撈漉始應知。

攝心念佛三昧調息法門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝心念佛三昧調息法門

大集經賢護品云。求無上菩提者。應修念佛禪三昧。偈云。若人專念彌陀佛號。曰無上深妙禪。至心想像見佛時。即是不生不滅法。坐禪三昧經云。菩薩坐禪不念一切。惟念一佛。即得三昧。初機修習未免昏散二病。須假對治人天。寶鑑云。凡修禪定。即入靜室。正身端坐數出入息。從一數至十。從十數至百。百數至千萬。此身兀然此心寂然。與虛空等不煩禁止。如是久之一息自住。不出不入時覺此息。從毛孔中八萬四千雲蒸霧起。無始已來諸病自除。諸障自滅。自然明悟。譬如盲人忽然有眼。爾時見徹不用尋人指路也。今此攝心念佛欲得速成三昧。對治昏散之法。數息最要。凡欲坐時。先想己身在圓光中。默觀鼻端想出入息。每一息默念南無阿彌陀佛。一聲方便調息不緩不急。心息相依隨其出入。行住坐臥皆可行之。勿令間斷。常自密密行持。乃至深入禪定。息念兩忘。即此身心與虛空等。久久純熟心眼開通。三昧忽爾現前。即是唯心淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集經賢護品云。求無上菩提者。應修念佛禪三昧。偈云。若人專念彌陀佛號。曰無上深妙禪。至心想像見佛時。即是不生不滅法。坐禪三昧經云。菩薩坐禪不念一切。惟念一佛。即得三昧。初機修習未免昏散二病。須假對治人天。寶鑑云。凡修禪定。即入靜室。正身端坐數出入息。從一數至十。從十數至百。百數至千萬。此身兀然此心寂然。與虛空等不煩禁止。如是久之一息自住。不出不入時覺此息。從毛孔中八萬四千雲蒸霧起。無始已來諸病自除。諸障自滅。自然明悟。譬如盲人忽然有眼。爾時見徹不用尋人指路也。今此攝心念佛欲得速成三昧。對治昏散之法。數息最要。凡欲坐時。先想己身在圓光中。默觀鼻端想出入息。每一息默念南無阿彌陀佛。一聲方便調息不緩不急。心息相依隨其出入。行住坐臥皆可行之。勿令間斷。常自密密行持。乃至深入禪定。息念兩忘。即此身心與虛空等。久久純熟心眼開通。三昧忽爾現前。即是唯心淨土。

一想念佛三昧專念法門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一想念佛三昧專念法門

大般若經云。曼殊室利白佛言。菩薩修行何法疾證無上菩提。佛言。菩薩能正修行一相莊嚴三昧疾證菩提。修此行者。應離喧雜不思眾相。專心繫念於一如來。審取名字善想容儀。即為普觀三世一切諸佛。即得諸佛一切智慧。天台十疑論云。一切諸佛悉皆平等。但眾生根鈍濁亂者多。若不專心繫念一佛。則心散漫三昧難成。故專令念阿彌陀佛。即是一相三昧。寶王論云。修持一相念佛三昧者。當於行住坐臥繫念不忘。縱令昏寐亦繫念而寢。覺即續之。不以餘業間斷。不以貪嗔等間隔。隨犯隨懺悔。不隔念不異念。不隔日不隔時。念念常不離佛。念念清淨圓明。即是得一相三昧也。可謂是若了一萬事畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若經云。曼殊室利白佛言。菩薩修行何法疾證無上菩提。佛言。菩薩能正修行一相莊嚴三昧疾證菩提。修此行者。應離喧雜不思眾相。專心繫念於一如來。審取名字善想容儀。即為普觀三世一切諸佛。即得諸佛一切智慧。天台十疑論云。一切諸佛悉皆平等。但眾生根鈍濁亂者多。若不專心繫念一佛。則心散漫三昧難成。故專令念阿彌陀佛。即是一相三昧。寶王論云。修持一相念佛三昧者。當於行住坐臥繫念不忘。縱令昏寐亦繫念而寢。覺即續之。不以餘業間斷。不以貪嗔等間隔。隨犯隨懺悔。不隔念不異念。不隔日不隔時。念念常不離佛。念念清淨圓明。即是得一相三昧也。可謂是若了一萬事畢。

六時念佛功德回向法門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六時念佛功德回向法門

遠公祖師。東林結社僧俗同修。大智上賢深入禪觀。得念佛三昧中流之士。六時修禮淨土。回向西方。唐有詩云。遠公獨刻蓮花漏。猶向山中禮六時。凡修此法先於淨室。安置佛像香花燈燭隨分供養澡浴塵垢著清淨衣。每日於日初時。日中時。日沒時。夜初時夜半時。夜終時。自對三寶端身合掌。信禮西方每一時。目覩慈容稱念南無阿彌陀佛聖號一千遍。禮佛四十八拜。念西方文發願回向。每日晝三夜三六時行道。精專不倦志意修持。堅固行願淨業圓成。他日必得中品中生矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠公祖師。東林結社僧俗同修。大智上賢深入禪觀。得念佛三昧中流之士。六時修禮淨土。回向西方。唐有詩云。遠公獨刻蓮花漏。猶向山中禮六時。凡修此法先於淨室。安置佛像香花燈燭隨分供養澡浴塵垢著清淨衣。每日於日初時。日中時。日沒時。夜初時夜半時。夜終時。自對三寶端身合掌。信禮西方每一時。目覩慈容稱念南無阿彌陀佛聖號一千遍。禮佛四十八拜。念西方文發願回向。每日晝三夜三六時行道。精專不倦志意修持。堅固行願淨業圓成。他日必得中品中生矣。

懺罪念佛功德繫念法門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺罪念佛功德繫念法門

大彌陀經云。我作佛時。十方無央數世界諸天人民。聞我名號燒香散花。燃燈懸繒飯食沙門。起立塔寺齋戒清淨益作諸善。一心繫念於我。雖止於一晝夜不絕。亦必生我剎。不得是願終不作佛。又云。我作佛時。十方無央數世界諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。前世作惡。聞我名號即懺悔為善。奉持經戒願生我剎。壽終皆不經三惡道。徑遂往生一切所欲無不如意。不得是願終不作佛。凡修持者先當嚴淨壇場。燒香然燈廣設供養。請一比丘及諸上善人。同壇尊證白佛陳意。絕慮去憂。勿預家事。勿近內人。齋戒修持繫念。彼佛名號。一晝一夜每佛一千聲。誦彌陀經一卷。如是三次。志心懺悔回向云。我今自憶有生以來造諸惡業。願此念佛功德。得入如來大誓海中。承佛慈力眾罪消滅冤尤釋除。三業所生一切諸善。莊嚴淨願福智現前。願得臨命終時自知時至。身無病苦心不顛倒。如入禪定於一念頃。徑生西方極樂國土。見佛接引於七寶池中蓮花臺上。蒙佛授記得聞經法。頓開佛慧廣度眾生滿菩提願。可謂水向石邊流出冷。風從花裏過來香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大彌陀經云。我作佛時。十方無央數世界諸天人民。聞我名號燒香散花。燃燈懸繒飯食沙門。起立塔寺齋戒清淨益作諸善。一心繫念於我。雖止於一晝夜不絕。亦必生我剎。不得是願終不作佛。又云。我作佛時。十方無央數世界諸天人民。以至蜎飛蠕動之類。前世作惡。聞我名號即懺悔為善。奉持經戒願生我剎。壽終皆不經三惡道。徑遂往生一切所欲無不如意。不得是願終不作佛。凡修持者先當嚴淨壇場。燒香然燈廣設供養。請一比丘及諸上善人。同壇尊證白佛陳意。絕慮去憂。勿預家事。勿近內人。齋戒修持繫念。彼佛名號。一晝一夜每佛一千聲。誦彌陀經一卷。如是三次。志心懺悔回向云。我今自憶有生以來造諸惡業。願此念佛功德。得入如來大誓海中。承佛慈力眾罪消滅冤尤釋除。三業所生一切諸善。莊嚴淨願福智現前。願得臨命終時自知時至。身無病苦心不顛倒。如入禪定於一念頃。徑生西方極樂國土。見佛接引於七寶池中蓮花臺上。蒙佛授記得聞經法。頓開佛慧廣度眾生滿菩提願。可謂水向石邊流出冷。風從花裏過來香。

晨昏念佛功德信願法門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晨昏念佛功德信願法門

在家菩薩奉佛持戒。逐日營辦家緣未能一心修行者。須是早起焚香參承三寶隨意念佛每日黃昏亦如是。禮念以為常課。如或有幹失時次日當自對佛懺說此之法門要且不妨本業。為士者不妨修讀。為農者不妨耕種。為工者不妨作務。為商者不妨買賣。晨參夕禮之外。更能二六時中。偷那工夫持念佛號。百聲千聲志誠為功。期生淨土回向云。弟子某禮念功德願。命終時。徑生淨土蓮花池畔。親見彌陀寶樹行中相逢善友。普為父母師長法界眾生同滿此願。可謂積塵成巨嶽。滴水漸成河。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在家菩薩奉佛持戒。逐日營辦家緣未能一心修行者。須是早起焚香參承三寶隨意念佛每日黃昏亦如是。禮念以為常課。如或有幹失時次日當自對佛懺說此之法門要且不妨本業。為士者不妨修讀。為農者不妨耕種。為工者不妨作務。為商者不妨買賣。晨參夕禮之外。更能二六時中。偷那工夫持念佛號。百聲千聲志誠為功。期生淨土回向云。弟子某禮念功德願。命終時。徑生淨土蓮花池畔。親見彌陀寶樹行中相逢善友。普為父母師長法界眾生同滿此願。可謂積塵成巨嶽。滴水漸成河。

簡徑念佛功德十念法門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 簡徑念佛功德十念法門

慈雲式懺主云。在俗人塵務忙冗。每日清晨服飾已。面西合掌念南無阿彌陀佛。盡一口氣為一念。如是十念但隨氣短長氣極為度。其念佛聲不高不低調停得中。如此十念連續不斷。意在令心不散專精為功。顯是藉氣束心也。回向云。某一心歸命西方阿彌陀佛。願以淨光攝我。我今稱如來名經十念頃求生西方。佛昔本誓若有眾生。欲生我剎十念我名。若不生我國者。我誓不成佛。今以十念功德願命終時心不顛倒。於一念頃生極樂國。聞佛妙法速證菩提。可謂信心如不退。決定禮金僊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈雲式懺主云。在俗人塵務忙冗。每日清晨服飾已。面西合掌念南無阿彌陀佛。盡一口氣為一念。如是十念但隨氣短長氣極為度。其念佛聲不高不低調停得中。如此十念連續不斷。意在令心不散專精為功。顯是藉氣束心也。回向云。某一心歸命西方阿彌陀佛。願以淨光攝我。我今稱如來名經十念頃求生西方。佛昔本誓若有眾生。欲生我剎十念我名。若不生我國者。我誓不成佛。今以十念功德願命終時心不顛倒。於一念頃生極樂國。聞佛妙法速證菩提。可謂信心如不退。決定禮金僊。

慈照宗主圓融四土選佛圖序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈照宗主圓融四土選佛圖序

夫寂光同居。一智無殊。情生彼此。見有親疎。覿面了色。空性如如。本無二路。自見妙麁。吾不如是。一體毘盧。先須識本。免被茶糊。行有行相。智有智模願有願力。進有程途。惺惺寂寂。如淨明珠。照徹心體。凡聖同途。四土合徹。三身一如。頭頭淨土。處處阿彌。且山僧因見四土。混亂無綸智轉行融。致使利鈍不分因果俱失。只言淨土不知淨土高低。只說唯心。不知心之深淺。故見諸家相毀各執一邊。誰知自破宗風。非魔能壞。今則略開一線。出四圖。削去迷情。頓明心地。然後河沙法界。該收一紙之中。無量法門。出乎方寸之內耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫寂光同居。一智無殊。情生彼此。見有親疎。覿面了色。空性如如。本無二路。自見妙麁。吾不如是。一體毘盧。先須識本。免被茶糊。行有行相。智有智模願有願力。進有程途。惺惺寂寂。如淨明珠。照徹心體。凡聖同途。四土合徹。三身一如。頭頭淨土。處處阿彌。且山僧因見四土。混亂無綸智轉行融。致使利鈍不分因果俱失。只言淨土不知淨土高低。只說唯心。不知心之深淺。故見諸家相毀各執一邊。誰知自破宗風。非魔能壞。今則略開一線。出四圖。削去迷情。頓明心地。然後河沙法界。該收一紙之中。無量法門。出乎方寸之內耳。

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自性彌陀佛 唯心淨土機 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性彌陀佛 唯心淨土機

悟來唯一念 迷後歷三祇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悟來唯一念 迷後歷三祇

折攝二門設 聖凡一路歸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 折攝二門設 聖凡一路歸

世情看冷暖 人面逐高低 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世情看冷暖 人面逐高低

凡聖同居土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡聖同居土

【圖：T47p0313_02.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T47p0313_02.gif】

如廕序出身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如廕序出身

凡聖情差智有殊 須憑修證契毘盧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡聖情差智有殊 須憑修證契毘盧

恐人力少行疲倦 權指西方住半途 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恐人力少行疲倦 權指西方住半途

橫出三界少人知。易修易往勿狐疑。塵垢未除求解脫。一心信願念阿彌。臨終正念分明去。三朝七日預知時。既生淨土常聞法。何愁不得悟心機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 橫出三界少人知。易修易往勿狐疑。塵垢未除求解脫。一心信願念阿彌。臨終正念分明去。三朝七日預知時。既生淨土常聞法。何愁不得悟心機。

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│願不退 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │願不退 │

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│三德迷 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │三德迷 │

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│宗用體 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │宗用體 │

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│勝劣應 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │勝劣應 │

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│情見未除 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │情見未除 │

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│具煩惱 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │具煩惱 │

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│十念成就生 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │十念成就生 │

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│橫出三界 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │橫出三界 │

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│須陀洹及其人天所見│ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │須陀洹及其人天所見│

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│八尺之身 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │八尺之身 │

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│凡聖居 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │凡聖居 │

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此土但有信願念佛。不斷煩惱。不捨家緣。不修禪定。臨命終時彌陀接引。皆得往生淨土。便獲神通。得不退轉。直至菩提。凡聖同居土者。乃自他受用三光具足。總攝四土九品化生據理。後三土皆在其中不別出。而祇引下下品者。蓋祖師明其易修易往也。其餘品位高低。各隨行願修證而成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此土但有信願念佛。不斷煩惱。不捨家緣。不修禪定。臨命終時彌陀接引。皆得往生淨土。便獲神通。得不退轉。直至菩提。凡聖同居土者。乃自他受用三光具足。總攝四土九品化生據理。後三土皆在其中不別出。而祇引下下品者。蓋祖師明其易修易往也。其餘品位高低。各隨行願修證而成也。

方便勝居土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便勝居土

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如邊功出身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如邊功出身

斷除煩惱絕蹤由 滅智灰心罷便休 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷除煩惱絕蹤由 滅智灰心罷便休

寶所不能前進步 如來方便故相留 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶所不能前進步 如來方便故相留

竪出三界聲聞性 煩惱塵勞急斷除 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竪出三界聲聞性 煩惱塵勞急斷除

入定四禪頻觀鍊 永超凡世不還歸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入定四禪頻觀鍊 永超凡世不還歸

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│行不退 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │行不退 │

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│解脫德 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │解脫德 │

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│體用宗 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │體用宗 │

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│勝應身 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │勝應身 │

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│一切智 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │一切智 │

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│破見思惑 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │破見思惑 │

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│八關等生 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │八關等生 │

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│竪出三界 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │竪出三界 │

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│四果聲聞弟子等所見│ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │四果聲聞弟子等所見│

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│丈六金身 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │丈六金身 │

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│羅漢居 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │羅漢居 │

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此土皆是定性小乘根性。怕怖三界如虎鬼龍蛇。破見思惑殺貪嗔癡。斷如來種如獐獨跳。不顧後群偏執小見。沈空滯寂生方便土如來純說大乘調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此土皆是定性小乘根性。怕怖三界如虎鬼龍蛇。破見思惑殺貪嗔癡。斷如來種如獐獨跳。不顧後群偏執小見。沈空滯寂生方便土如來純說大乘調伏。

實報莊嚴土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實報莊嚴土

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如科選出身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如科選出身

心法微微猶未遣 應知情盡始除根 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心法微微猶未遣 應知情盡始除根

貼肉汗衫既未脫 纖塵猶礙大乾坤 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貼肉汗衫既未脫 纖塵猶礙大乾坤

非橫非竪理偏宜 三觀澄心進莫疑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非橫非竪理偏宜 三觀澄心進莫疑

一力未能超彼岸 依然還落聖賢機 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一力未能超彼岸 依然還落聖賢機

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│智不退 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │智不退 │

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│般若德 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │般若德 │

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│用宗體 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │用宗體 │

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│圓滿報身 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │圓滿報身 │

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│道種智 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │道種智 │

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│破塵沙惑分破無明 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │破塵沙惑分破無明 │

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│三心克備生 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │三心克備生 │

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│非橫非竪出三界 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │非橫非竪出三界 │

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│八萬四千相好 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │八萬四千相好 │

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│一生補處及諸大士所見 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │一生補處及諸大士所見 │

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│菩薩居 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │菩薩居 │

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此土皆是大乘圓修三觀。十住十行十向十地等覺法身大士。如塵若沙各各分破無明。分身十方八相成道。度脫眾生皆未究竟。天台賢首教委明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此土皆是大乘圓修三觀。十住十行十向十地等覺法身大士。如塵若沙各各分破無明。分身十方八相成道。度脫眾生皆未究竟。天台賢首教委明。

常寂光淨土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常寂光淨土

【圖：T47p0314_03.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T47p0314_03.gif】

如灌頂王子出身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如灌頂王子出身

境智如如絕證修 更無閑事滯心頭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境智如如絕證修 更無閑事滯心頭

情盡見除消息斷 一輪明月掛中秋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 情盡見除消息斷 一輪明月掛中秋

衝關透頂不思議但於當念絕思惟。唯心淨土唯心淨。直下承當第一機。智開惑破無煩惱返本還源獨自知。無心身滿塵沙界。任運攝將諸子歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衝關透頂不思議但於當念絕思惟。唯心淨土唯心淨。直下承當第一機。智開惑破無煩惱返本還源獨自知。無心身滿塵沙界。任運攝將諸子歸。

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│位不退 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │位不退 │

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│法身德 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │法身德 │

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│宗體用 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │宗體用 │

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│清淨法身│ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │清淨法身│

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│一切種智│ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │一切種智│

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│破三惑盡│ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │破三惑盡│

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│一念不生│ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │一念不生│

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│衝關透頂│ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │衝關透頂│

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│無上正真│ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │無上正真│

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│諸佛所見│ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │諸佛所見│

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│法界身 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │法界身 │

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│果人居 │ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │果人居 │

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此土是寂。上乘境界。惑盡情忘。諸法不生。般若不生。不生不生。名大涅槃。究竟居涅槃山頂。端居常寂光土。名清淨法身毘盧遮那佛。名到彼岸。亦名空劫以前自己也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此土是寂。上乘境界。惑盡情忘。諸法不生。般若不生。不生不生。名大涅槃。究竟居涅槃山頂。端居常寂光土。名清淨法身毘盧遮那佛。名到彼岸。亦名空劫以前自己也。

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四土非方域 情生礙不通 悟迷分大小 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四土非方域 情生礙不通 悟迷分大小

淨穢隔西東 萬有形雖別 千機理自同 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨穢隔西東 萬有形雖別 千機理自同

春風俱一拂 何處不花紅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 春風俱一拂 何處不花紅

大見始終無改 小見九品差殊 上智秖在一心 下智東西隔礙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大見始終無改 小見九品差殊 上智秖在一心 下智東西隔礙

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莫謂西方遠 西方在目前 雖云越十萬 曾不離三千 念佛纔開口 花池已種蓮 信心如不退 決定禮金僊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫謂西方遠 西方在目前 雖云越十萬 曾不離三千 念佛纔開口 花池已種蓮 信心如不退 決定禮金僊

西方是取相。欣厭二門修。若人從此入得。一切處皆淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方是取相。欣厭二門修。若人從此入得。一切處皆淨土。

阿鼻依正全處極聖之自心。身土毘盧不逾下凡之一念。智者云。豈離伽耶別求常寂光土。須知毘盧遮那遍一切處。善觀心者。一切萬法唯心本具耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿鼻依正全處極聖之自心。身土毘盧不逾下凡之一念。智者云。豈離伽耶別求常寂光土。須知毘盧遮那遍一切處。善觀心者。一切萬法唯心本具耳。

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欲識天真佛 從來絕證修 不須外尋覓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲識天真佛 從來絕證修 不須外尋覓

但向自心求 悟後三身合 迷時四不周 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但向自心求 悟後三身合 迷時四不周

莫生分別見 直下息心休 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫生分別見 直下息心休

夫終日寂光而未甞寂光者凡夫也。欲證寂光而未極寂光者菩薩也。具足寂光而住持寂光者如來也。常寂光淨土是離相心。若到此地見一切處皆常寂光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫終日寂光而未甞寂光者凡夫也。欲證寂光而未極寂光者菩薩也。具足寂光而住持寂光者如來也。常寂光淨土是離相心。若到此地見一切處皆常寂光。

教是佛眼禪是佛心。心若無眼心無所依。眼若無心眼無所見。心眼和合方辨東西。禪教和融善知通塞。當知機有利鈍法有開遮。若容作一路。收機都成謗法。四門入郭都至府前。四土修心各登彼岸。聽教之士不可偏邪。參禪之流應如是會。權實方便運用在人。惟宜事理融通。不可執法而成病○聞思修三慧。戒定慧三學。各要反本還源。盡欲革凡成聖。今人不了各執一邊。只說教不通禪。禪不通教。本為去執反屬偏情。平等修心却生分別。禪云。黃花翠竹總是真如。教云。一色一香無非中道。勢至菩薩因念佛故自得心開。智者大師誦法華經得見真法。是處各存妙道豈在喧爭。今要凡心與身土和融。念佛與禪教一道。入門雖別到底是同。休起愛憎莫分彼此。各須究本勿競枝條。不可執實而謗權。執權而謗實也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教是佛眼禪是佛心。心若無眼心無所依。眼若無心眼無所見。心眼和合方辨東西。禪教和融善知通塞。當知機有利鈍法有開遮。若容作一路。收機都成謗法。四門入郭都至府前。四土修心各登彼岸。聽教之士不可偏邪。參禪之流應如是會。權實方便運用在人。惟宜事理融通。不可執法而成病○聞思修三慧。戒定慧三學。各要反本還源。盡欲革凡成聖。今人不了各執一邊。只說教不通禪。禪不通教。本為去執反屬偏情。平等修心却生分別。禪云。黃花翠竹總是真如。教云。一色一香無非中道。勢至菩薩因念佛故自得心開。智者大師誦法華經得見真法。是處各存妙道豈在喧爭。今要凡心與身土和融。念佛與禪教一道。入門雖別到底是同。休起愛憎莫分彼此。各須究本勿競枝條。不可執實而謗權。執權而謗實也。

清涼國師云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清涼國師云。

塵勞業海 結惑堅執 情盡見除 不勞收拾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵勞業海 結惑堅執 情盡見除 不勞收拾

夫法報應之三身。寂光同居四土。各要歸源咸迴一路。一身三身四土一土。非後非前無來無去。情見有差。非佛隱覆秖許心傳。不通言句。周遍圓融無盡無窮。一真無礙重更重重。帝珠莫喻梵網難同。撥轉機關八達四通。不在伶俐。唯假惺惺。毘盧得道許汝便成。永絕生死即放光明。若不擬議海晏河清。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫法報應之三身。寂光同居四土。各要歸源咸迴一路。一身三身四土一土。非後非前無來無去。情見有差。非佛隱覆秖許心傳。不通言句。周遍圓融無盡無窮。一真無礙重更重重。帝珠莫喻梵網難同。撥轉機關八達四通。不在伶俐。唯假惺惺。毘盧得道許汝便成。永絕生死即放光明。若不擬議海晏河清。

一土分四土 土土各三身 身土無有盡 情見恰如星 如來無礙力 似月 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一土分四土 土土各三身 身土無有盡 情見恰如星 如來無礙力 似月

【圖：T47p0316_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T47p0316_01.gif】

在天輪 州州皆見月 處處有光明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在天輪 州州皆見月 處處有光明

後頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後頌

大道通天下 明明幾百州 州州各道路 路路合春秋 迷後三身別 悟來一也休 這般無彼此 莫把結怨讎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大道通天下 明明幾百州 州州各道路 路路合春秋 迷後三身別 悟來一也休 這般無彼此 莫把結怨讎

念佛提綱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛提綱

本自無蹤無跡 方便與君拈出 有人問我何為 南無阿彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本自無蹤無跡 方便與君拈出 有人問我何為 南無阿彌陀佛

念佛心開 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛心開

因修三昧念彌陀 忽覩彌陀心上過 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因修三昧念彌陀 忽覩彌陀心上過

始覺行行皆寶所 方知土土悉交羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始覺行行皆寶所 方知土土悉交羅

禪教相成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪教相成

天台賢首慈恩教 達磨南山意不殊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台賢首慈恩教 達磨南山意不殊

法門頭數無窮盡 不離毫端絕妙麁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法門頭數無窮盡 不離毫端絕妙麁

三身體同 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三身體同

三德祕藏及三身 舒卷臨機分不分 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三德祕藏及三身 舒卷臨機分不分

處處融通無罣礙 勿教一向作三人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處融通無罣礙 勿教一向作三人

三寶不異 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三寶不異

佛法僧寶最為真 豈異而今一點靈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法僧寶最為真 豈異而今一點靈

舉一即三三是一 莫教錯認定盤星 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉一即三三是一 莫教錯認定盤星

身土不二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身土不二

毘盧即是寂光土 寂光即是大毘盧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧即是寂光土 寂光即是大毘盧

身土本來無二相 皇城元是大京都 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身土本來無二相 皇城元是大京都

心佛無殊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心佛無殊

此心即是彌陀佛 彌陀即是自心源 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此心即是彌陀佛 彌陀即是自心源

皆道蟾光有虧減 誰信從來日日圓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆道蟾光有虧減 誰信從來日日圓

絕跡無相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 絕跡無相

一念圓明法界周 免向三祇著劫修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念圓明法界周 免向三祇著劫修

若也此中明了得 一點微塵也不留 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若也此中明了得 一點微塵也不留

情盡宛然 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 情盡宛然

毘盧海藏全無迹 寂光妙土亦無踪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧海藏全無迹 寂光妙土亦無踪

劫火洞然毫末盡 青山依舊白雲中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫火洞然毫末盡 青山依舊白雲中

頭頭見道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭頭見道

寂光金寶及泥沙 到處無心便是家 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂光金寶及泥沙 到處無心便是家

了得箇中玄妙意 優曇元是白蓮花 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了得箇中玄妙意 優曇元是白蓮花

處處逢源 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處逢源

心心念念彌陀佛 頭頭處處古毘盧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心心念念彌陀佛 頭頭處處古毘盧

微塵剎海如星布 撮在山僧一畫圖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微塵剎海如星布 撮在山僧一畫圖