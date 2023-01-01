淨土境觀要門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土境觀要門

元傳天台宗教興教大師虎谿沙門 懷則述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元傳天台宗教興教大師虎谿沙門 懷則述

夫淨土法門者。乃末世機緣出生死之要路。橫截五道之舟航。一生彼處永無退轉。以諸天身飛行自在。衣食自然得。預清淨海眾。常得見佛聞法速入聖位。無虎狼師子蚊虻蚤蝨有情之惱。無寒熱風雨無情之所煎熬。蓮華化生壽命無量。既無生老病死等苦但受諸樂。故名極樂世界。故我釋迦如來欲令此土在迷眾生。出離眾苦開折伏之門。彌陀慈父示攝受之路。所以苦口叮嚀殷勤告誡。偏讚淨土普勸往生良由於此。是故西天此土聖賢道俗。迴向發願臨終見佛得往生者。具載典記不可勝數。但下劣凡夫貪著麁弊色聲甘心。流浪生死不求出離。譬如入城句當。若不預辦安歇之處。至乎日暮無所棲泊。深可痛傷悲悼也。然而諸上善人。厭苦求樂發心念佛者多。知於境觀者少。因引筆略書大概。庶使信樂之人。因此以得入道之門。不致徒勞苦行也(初入道場當存想三寶。心生懇惻默發願云。我與法界眾生諸佛菩薩性體不二。但我與眾生在迷。諸佛菩薩已悟。我今普為法界眾生。求生安養淨土。入是道場諷誦經文稱念佛號。如補助儀)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫淨土法門者。乃末世機緣出生死之要路。橫截五道之舟航。一生彼處永無退轉。以諸天身飛行自在。衣食自然得。預清淨海眾。常得見佛聞法速入聖位。無虎狼師子蚊虻蚤蝨有情之惱。無寒熱風雨無情之所煎熬。蓮華化生壽命無量。既無生老病死等苦但受諸樂。故名極樂世界。故我釋迦如來欲令此土在迷眾生。出離眾苦開折伏之門。彌陀慈父示攝受之路。所以苦口叮嚀殷勤告誡。偏讚淨土普勸往生良由於此。是故西天此土聖賢道俗。迴向發願臨終見佛得往生者。具載典記不可勝數。但下劣凡夫貪著麁弊色聲甘心。流浪生死不求出離。譬如入城句當。若不預辦安歇之處。至乎日暮無所棲泊。深可痛傷悲悼也。然而諸上善人。厭苦求樂發心念佛者多。知於境觀者少。因引筆略書大概。庶使信樂之人。因此以得入道之門。不致徒勞苦行也(初入道場當存想三寶。心生懇惻默發願云。我與法界眾生諸佛菩薩性體不二。但我與眾生在迷。諸佛菩薩已悟。我今普為法界眾生。求生安養淨土。入是道場諷誦經文稱念佛號。如補助儀)。

觀無量壽佛經云。若欲志心生西方者。先當觀於一丈六像在池水上。如先所說身量無邊非是凡夫心力所及。是則八萬相好乃是十信位人方得見之。非是凡夫初心所觀境界。是故令觀丈六之身。身有三十二相不可遍觀。須是從一相好入。但觀眉間白毫三十二相自然當現。觀若純熟不妨改觀。觀餘身相無不可也。若觀此相極須明了。其相在兩眉中間白如珂雪。長一丈五尺周圍五寸。外有八稜內則虛通。右旋宛轉顯映金顏分齊分明。瑩淨明徹不可云喻。欲觀此相應須先了萬法唯心一切唯識。故經云。心包太虛量周沙界。又云。心如工畫師。造種種五陰。一切世間中。莫不從心造。是則極樂依報國土寶樹寶地寶池。彌陀海眾正報之身三十二相等。皆是我心本具。皆是我心造作。不從他得不向外來。能了此者方可論於即心觀佛。所以得云唯心淨土本性彌陀。故觀經云。諸佛如來是法界身。入一切眾生心想中。至八十隨形好諸句。天台大師作二義釋之。一約感應道交釋。二約解入相應釋。若無初釋則觀非觀佛。若無次釋則心外有佛。是則解入相應者即心也。感應道交者觀佛也。至釋是心作佛是心是佛。從修觀邊說名為心作。從本具邊說名為心。是文出第八像觀義遍初後。夫如是例此合云是心作日是心是日。乃至是心作勢至是心是勢至。以至九品之中。隨境作觀莫不咸然。然而即心觀佛亦名約心觀佛者。約心就託佛邊說。即心就本具邊論由具故即也。各舉一義意必雙含也。此之境觀說者雖多未見的當。今當先引舊說評之而後正出其意。淨覺法即謂。攝佛歸心然後用觀名為觀佛。今謂送想西方境在東土境觀既差。何由生彼亦濫直觀於心也。廣智法師謂。攝心歸佛名為觀佛。此乃直觀於佛。祖師何名心觀為宗耶。若據二師所見必須先了萬法唯心。方可觀心先了萬法唯佛。方可觀佛。此同常坐等直觀三道。是為直觀心直觀佛也。二師執諍不已遂求決於四明祖師。祖師雙收二家云也。不是攝佛歸心也。不是攝心歸佛。乃是約心觀佛。何者彌陀淨土既是我心本具。是故託彼果佛三十二相。熏我自心本具法身性體。觀智若成自然發現。故妙宗云。託彼依正熏乎心性。心性易發即此義也。問約心觀佛唯是所觀。境亦含能觀觀耶。答觀之一字是能觀觀。心佛二字是所觀境。若爾此所觀境是妄耶是真耶。答一家所論境觀永異諸說。直觀真心真佛唯屬佛界。是故凡曰觀心觀佛皆屬妄境。意在了妄即真。不須破妄然後顯真。諸家直觀真者。妄必須破真理方顯。此乃緣理斷九之義。正是破九界修惡。顯佛界性善是斷滅法。乃屬偏前別教非是圓頓妙觀。問既曰約心觀佛。佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽佛經云。若欲志心生西方者。先當觀於一丈六像在池水上。如先所說身量無邊非是凡夫心力所及。是則八萬相好乃是十信位人方得見之。非是凡夫初心所觀境界。是故令觀丈六之身。身有三十二相不可遍觀。須是從一相好入。但觀眉間白毫三十二相自然當現。觀若純熟不妨改觀。觀餘身相無不可也。若觀此相極須明了。其相在兩眉中間白如珂雪。長一丈五尺周圍五寸。外有八稜內則虛通。右旋宛轉顯映金顏分齊分明。瑩淨明徹不可云喻。欲觀此相應須先了萬法唯心一切唯識。故經云。心包太虛量周沙界。又云。心如工畫師。造種種五陰。一切世間中。莫不從心造。是則極樂依報國土寶樹寶地寶池。彌陀海眾正報之身三十二相等。皆是我心本具。皆是我心造作。不從他得不向外來。能了此者方可論於即心觀佛。所以得云唯心淨土本性彌陀。故觀經云。諸佛如來是法界身。入一切眾生心想中。至八十隨形好諸句。天台大師作二義釋之。一約感應道交釋。二約解入相應釋。若無初釋則觀非觀佛。若無次釋則心外有佛。是則解入相應者即心也。感應道交者觀佛也。至釋是心作佛是心是佛。從修觀邊說名為心作。從本具邊說名為心。是文出第八像觀義遍初後。夫如是例此合云是心作日是心是日。乃至是心作勢至是心是勢至。以至九品之中。隨境作觀莫不咸然。然而即心觀佛亦名約心觀佛者。約心就託佛邊說。即心就本具邊論由具故即也。各舉一義意必雙含也。此之境觀說者雖多未見的當。今當先引舊說評之而後正出其意。淨覺法即謂。攝佛歸心然後用觀名為觀佛。今謂送想西方境在東土境觀既差。何由生彼亦濫直觀於心也。廣智法師謂。攝心歸佛名為觀佛。此乃直觀於佛。祖師何名心觀為宗耶。若據二師所見必須先了萬法唯心。方可觀心先了萬法唯佛。方可觀佛。此同常坐等直觀三道。是為直觀心直觀佛也。二師執諍不已遂求決於四明祖師。祖師雙收二家云也。不是攝佛歸心也。不是攝心歸佛。乃是約心觀佛。何者彌陀淨土既是我心本具。是故託彼果佛三十二相。熏我自心本具法身性體。觀智若成自然發現。故妙宗云。託彼依正熏乎心性。心性易發即此義也。問約心觀佛唯是所觀。境亦含能觀觀耶。答觀之一字是能觀觀。心佛二字是所觀境。若爾此所觀境是妄耶是真耶。答一家所論境觀永異諸說。直觀真心真佛唯屬佛界。是故凡曰觀心觀佛皆屬妄境。意在了妄即真。不須破妄然後顯真。諸家直觀真者。妄必須破真理方顯。此乃緣理斷九之義。正是破九界修惡。顯佛界性善是斷滅法。乃屬偏前別教非是圓頓妙觀。問既曰約心觀佛。佛

是果人何得是妄。若是妄者。彌陀世尊應是凡夫耶。答初心行者外境未忘以來見有他佛。無非是忘亦是外陰入也。則知過在於我何關佛耶。問凡所觀境不出內外。心則屬內佛則屬外。今云約心觀佛。莫也內外俱觀。若爾必須仰面觀佛低頭照心。如足跨門限如首鼠兩端。畢竟如何用心。答此尤難得的當。今略舉一家之非。而後出其正義。初義者先輩乃云定境屬外觀屬唯心。須知此說有二失。一者正墮內外俱觀之失。二者觀屬唯心有濫真心之失。以由初心行者須約妄心。而觀彌陀應身。顯真佛體方免斯過。祖師雖有唯心觀立之言。正是唯於妄心所造之境。用三觀體之。觀若成時真佛方顯也。故知此說失之甚矣。次出正義者。須知我心不局方所。如前所引經文是也。故荊溪云。唯心之言豈唯真心。須知煩惱心遍。子尚不知煩惱心遍。安能了知生死色遍色。何以遍色即心故。若爾不須攝佛歸乎東土。五陰質內亦不須仰面觀佛低頭照心。今斷之曰。定境屬外。境便是心。不須攝佛歸心。方名約心觀佛。如此明之非但深得佛意。亦乃逈出常情。況佛親口引喻云。如執明鏡自見面像。鏡中之像在外。豈可攝歸我身方是我像耶。亦是引心向彼作往生因。雖無方所在迷成局。今以妙解融此局心。而即於佛成三諦三觀。是則鏡喻觀法。執喻修觀。見像喻觀成。即見本性佛也。觀未成時像既在外。以譬於心何須攝歸我身耶。此譬顯然人自不達耳。問約心觀佛定為外。境乃屬於妄。其義顯然無可疑者。用於三觀體此妄境成妙三諦願示其相。答如觀白毫一心一意專想不移。了了分明能了此境。具足諸法此相為從我身得。為從我心得。佛不從我身得。不從我心得。不從我身得佛心。不從我心得佛色。何者若是心佛無心。若是色佛無色。不可以色心求三菩提。所觀之境既空。能觀之觀亦寂。能所俱亡不落情想。空雖不可得隨念即見。如鏡照面像現其中。又如比丘觀骨起種種光。此無持來者亦無有此骨。皆意作耳。悉如幻化假。佛本不曾來我亦無所至。心不自知心心不自見心。心有想則癡。無想是泥洹。是法不可示。皆念想所為。設有念亦無所有空耳。中三觀就能觀邊論。三諦就所顯邊說。諦觀不二能所一如。故祖師云。三諦三觀三非三三一一三無所寄諦觀名別體。復同是故能所二非二斯之謂也。問一心三觀三諦一境。不前不後方是圓頓三昧。據上所論似如次第一心義之何在。答說雖前後用在一時。且如照此白毫即是我心。心外無法法法叵得是空。其相宛然是假。假即是境。空即是觀。了了通達不為境所染亡假也。了了通達不為智所淨亡空也。非染非淨。境觀雙絕 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是果人何得是妄。若是妄者。彌陀世尊應是凡夫耶。答初心行者外境未忘以來見有他佛。無非是忘亦是外陰入也。則知過在於我何關佛耶。問凡所觀境不出內外。心則屬內佛則屬外。今云約心觀佛。莫也內外俱觀。若爾必須仰面觀佛低頭照心。如足跨門限如首鼠兩端。畢竟如何用心。答此尤難得的當。今略舉一家之非。而後出其正義。初義者先輩乃云定境屬外觀屬唯心。須知此說有二失。一者正墮內外俱觀之失。二者觀屬唯心有濫真心之失。以由初心行者須約妄心。而觀彌陀應身。顯真佛體方免斯過。祖師雖有唯心觀立之言。正是唯於妄心所造之境。用三觀體之。觀若成時真佛方顯也。故知此說失之甚矣。次出正義者。須知我心不局方所。如前所引經文是也。故荊溪云。唯心之言豈唯真心。須知煩惱心遍。子尚不知煩惱心遍。安能了知生死色遍色。何以遍色即心故。若爾不須攝佛歸乎東土。五陰質內亦不須仰面觀佛低頭照心。今斷之曰。定境屬外。境便是心。不須攝佛歸心。方名約心觀佛。如此明之非但深得佛意。亦乃逈出常情。況佛親口引喻云。如執明鏡自見面像。鏡中之像在外。豈可攝歸我身方是我像耶。亦是引心向彼作往生因。雖無方所在迷成局。今以妙解融此局心。而即於佛成三諦三觀。是則鏡喻觀法。執喻修觀。見像喻觀成。即見本性佛也。觀未成時像既在外。以譬於心何須攝歸我身耶。此譬顯然人自不達耳。問約心觀佛定為外。境乃屬於妄。其義顯然無可疑者。用於三觀體此妄境成妙三諦願示其相。答如觀白毫一心一意專想不移。了了分明能了此境。具足諸法此相為從我身得。為從我心得。佛不從我身得。不從我心得。不從我身得佛心。不從我心得佛色。何者若是心佛無心。若是色佛無色。不可以色心求三菩提。所觀之境既空。能觀之觀亦寂。能所俱亡不落情想。空雖不可得隨念即見。如鏡照面像現其中。又如比丘觀骨起種種光。此無持來者亦無有此骨。皆意作耳。悉如幻化假。佛本不曾來我亦無所至。心不自知心心不自見心。心有想則癡。無想是泥洹。是法不可示。皆念想所為。設有念亦無所有空耳。中三觀就能觀邊論。三諦就所顯邊說。諦觀不二能所一如。故祖師云。三諦三觀三非三三一一三無所寄諦觀名別體。復同是故能所二非二斯之謂也。問一心三觀三諦一境。不前不後方是圓頓三昧。據上所論似如次第一心義之何在。答說雖前後用在一時。且如照此白毫即是我心。心外無法法法叵得是空。其相宛然是假。假即是境。空即是觀。了了通達不為境所染亡假也。了了通達不為智所淨亡空也。非染非淨。境觀雙絕

能所頓亡。即是中道何有前後耶。若論假觀亦復如是。白毫宛然如骨起光是假。其相叵得是空。此無持來者。亦無有此骨是中也。若論中觀了此白毫非空非假。若心有想則癡。無想是尼洹。是法不可示皆念想所為亡二邊也。既其雙亡必也雙照。以雙照故空假宛然。亡照同時不可前後。是則一空一切空三觀俱空。一假一切假三觀俱假。一中一切中三觀俱中。不前不後絕思絕議。問淨土依正在十萬億剎外。何云唯心淨土本性彌陀。又經云阿彌陀佛去此不遠耶。答此義須約三諦三觀說之其疑方解。何者就不失自體東西宛爾邊。何妨在十萬億剎之外。即妙假也。就同一性體不隔毫釐邊。即妙空也。就不一不異二相亡泯邊。即妙中也。亦是一即一切故不妨遠。一切即一故不妨近。非一非一切故不遠不近。以例取捨不取不捨。合散不合不散等莫不皆然。具如止觀前六章。依修多羅廣開妙解直論諸法本真。無非三諦妙法。由此理具方有事用。以即假故不失自體。不遠而遠往生彼土。復由即空故同一性體故。以佛力故。三昧力故。一念能見故。心在定故。如彈指頃故。不近而近實不往生雙非二邊。非生非不生事既即理便是妙事。但佛世根利隨舉其一必具三。故小彌陀偏語其遠。十六觀經偏語其近。既其遠近雙照必也遠近雙寂。是則近遠非近非遠。生即無生無生即生非生非不生。今人隨語生解偏執一邊不能圓解。故十疑論云。今人聞生便作生解。聞不生便作不生解。正墮此責也。悲夫。若不約理具三法。而論事用三法。則遭從心生法之過。復招緣理斷九之譏。豈是圓頓法門。若不爾者。何故妙宗引般舟三昧經三力為證。一佛力。二三昧力。此二非事用耶。三者本功德力。此非理具耶。然末代行人而欲立行造修。須揀入理之門起觀之處。以眾生在迷未悟理故。故至第七正修章中。方論陰等十境的揀所觀。今亦如是如前所辯。良由於此不見此意豈不惑哉。問唯心淨土之唯心與本性彌陀。及十不二門唯色唯心之唯心同異如何。答唯心淨土。是所觀陰境。本性彌陀。是所顯法門亦是能觀觀法。各舉一邊意在互顯。若十不二門約三諦。妙色妙心而論唯心。故云非色非心空也。而色而心假也。唯色唯心中也。此乃直約中道絕待而論。名為妙色妙心。豈與唯心淨土所觀陰心同日而語。熟看金錍指要自見臧否。若觀二菩薩身相既同彌須揀別。經云。但觀首相知是觀世音。如是大勢至。首相者。觀音頂上有一肉髻。如未開蓮瑩淨紅鮮。大勢至於肉髻上。有一寶瓶盛諸光明。若念此菩薩名時須觀此相。若念清淨海眾時。須想三乘諸天。圍繞一佛二菩薩也。所論境觀之相悉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能所頓亡。即是中道何有前後耶。若論假觀亦復如是。白毫宛然如骨起光是假。其相叵得是空。此無持來者。亦無有此骨是中也。若論中觀了此白毫非空非假。若心有想則癡。無想是尼洹。是法不可示皆念想所為亡二邊也。既其雙亡必也雙照。以雙照故空假宛然。亡照同時不可前後。是則一空一切空三觀俱空。一假一切假三觀俱假。一中一切中三觀俱中。不前不後絕思絕議。問淨土依正在十萬億剎外。何云唯心淨土本性彌陀。又經云阿彌陀佛去此不遠耶。答此義須約三諦三觀說之其疑方解。何者就不失自體東西宛爾邊。何妨在十萬億剎之外。即妙假也。就同一性體不隔毫釐邊。即妙空也。就不一不異二相亡泯邊。即妙中也。亦是一即一切故不妨遠。一切即一故不妨近。非一非一切故不遠不近。以例取捨不取不捨。合散不合不散等莫不皆然。具如止觀前六章。依修多羅廣開妙解直論諸法本真。無非三諦妙法。由此理具方有事用。以即假故不失自體。不遠而遠往生彼土。復由即空故同一性體故。以佛力故。三昧力故。一念能見故。心在定故。如彈指頃故。不近而近實不往生雙非二邊。非生非不生事既即理便是妙事。但佛世根利隨舉其一必具三。故小彌陀偏語其遠。十六觀經偏語其近。既其遠近雙照必也遠近雙寂。是則近遠非近非遠。生即無生無生即生非生非不生。今人隨語生解偏執一邊不能圓解。故十疑論云。今人聞生便作生解。聞不生便作不生解。正墮此責也。悲夫。若不約理具三法。而論事用三法。則遭從心生法之過。復招緣理斷九之譏。豈是圓頓法門。若不爾者。何故妙宗引般舟三昧經三力為證。一佛力。二三昧力。此二非事用耶。三者本功德力。此非理具耶。然末代行人而欲立行造修。須揀入理之門起觀之處。以眾生在迷未悟理故。故至第七正修章中。方論陰等十境的揀所觀。今亦如是如前所辯。良由於此不見此意豈不惑哉。問唯心淨土之唯心與本性彌陀。及十不二門唯色唯心之唯心同異如何。答唯心淨土。是所觀陰境。本性彌陀。是所顯法門亦是能觀觀法。各舉一邊意在互顯。若十不二門約三諦。妙色妙心而論唯心。故云非色非心空也。而色而心假也。唯色唯心中也。此乃直約中道絕待而論。名為妙色妙心。豈與唯心淨土所觀陰心同日而語。熟看金錍指要自見臧否。若觀二菩薩身相既同彌須揀別。經云。但觀首相知是觀世音。如是大勢至。首相者。觀音頂上有一肉髻。如未開蓮瑩淨紅鮮。大勢至於肉髻上。有一寶瓶盛諸光明。若念此菩薩名時須觀此相。若念清淨海眾時。須想三乘諸天。圍繞一佛二菩薩也。所論境觀之相悉

例上可知。若不精揀何稱圓修。是故不能已也。信筆述此老眼昏華不及檢文多有疎脫。觀者恕之。至大三年冬至前三日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 例上可知。若不精揀何稱圓修。是故不能已也。信筆述此老眼昏華不及檢文多有疎脫。觀者恕之。至大三年冬至前三日。