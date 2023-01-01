樂邦文類卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂邦文類卷第二

四明石芝沙門宗曉編次 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四明石芝沙門宗曉編次

序跋(三十二家) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序跋(三十二家)

念佛三昧詩序 圓悟法師 慧遠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛三昧詩序 圓悟法師 慧遠

觀無量壽佛經疏序 智者禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽佛經疏序 智者禪師

阿彌陀經通讚疏序 慈恩法師 窺基 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀經通讚疏序 慈恩法師 窺基

阿彌陀經疏序 孤山法師 智圓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀經疏序 孤山法師 智圓

阿彌陀經新疏序 淨覺法師 仁岳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀經新疏序 淨覺法師 仁岳

觀無量壽佛經序 慈覺禪師 宗賾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽佛經序 慈覺禪師 宗賾

阿彌陀經勸持序 慈雲懺主 遵式 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀經勸持序 慈雲懺主 遵式

往生西方略傳序 同前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往生西方略傳序 同前

往生淨土懺願儀序 同前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往生淨土懺願儀序 同前

往生決疑行願二門序 同前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往生決疑行願二門序 同前

淨土往生傳敘 飛山禪師 戒珠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土往生傳敘 飛山禪師 戒珠

念佛三昧寶王論序 草堂法師 飛錫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛三昧寶王論序 草堂法師 飛錫

華嚴念佛三昧無盡燈 圓澄法師 義和 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴念佛三昧無盡燈 圓澄法師 義和

無盡燈後跋 參政范 成大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡燈後跋 參政范 成大

淨業禮懺儀序 大智律師 元照 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨業禮懺儀序 大智律師 元照

觀經九品圖後序 同前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀經九品圖後序 同前

淨土十疑論序 提刑楊 傑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土十疑論序 提刑楊 傑

淨土十疑論跋 待制陳 瓘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土十疑論跋 待制陳 瓘

直指淨土決疑集序 提刑楊 傑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 直指淨土決疑集序 提刑楊 傑

龍舒淨土文序 狀元張 孝祥 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍舒淨土文序 狀元張 孝祥

龍舒淨土文跋 大慧禪師 宗杲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍舒淨土文跋 大慧禪師 宗杲

淨土寶珠集序 侍郎王 古 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土寶珠集序 侍郎王 古

四十八願後序 慧覺法師 齊玉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十八願後序 慧覺法師 齊玉

淨土警策序 吳興法師 元頴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土警策序 吳興法師 元頴

淨土自信錄序 無功叟王 闐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土自信錄序 無功叟王 闐

修行淨土法門後序 侍郎莫 仲珪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行淨土法門後序 侍郎莫 仲珪

明師勝地論跋 獨醒居士林 鎬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明師勝地論跋 獨醒居士林 鎬

寶城易記錄序 待制陳 瓘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶城易記錄序 待制陳 瓘

遠法師齋忌禮文序 正言沈 濬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠法師齋忌禮文序 正言沈 濬

稱讚淨土海眾詩序 府判方 楶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱讚淨土海眾詩序 府判方 楶

西歸蓮社序 月堂法師 惠詢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西歸蓮社序 月堂法師 惠詢

刊往生行願略傳序 鎧菴居士吳克己 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 刊往生行願略傳序 鎧菴居士吳克己

文(十三家) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文(十三家)

廬山白蓮社誓文 晉逸士劉 遺民 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廬山白蓮社誓文 晉逸士劉 遺民

東海若 唐禮部柳 子厚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東海若 唐禮部柳 子厚

東海若跋 文忠公蘇 軾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東海若跋 文忠公蘇 軾

東海若跋 橘洲禪師 寶曇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東海若跋 橘洲禪師 寶曇

弔武侍䘖畫佛文 唐文公韓 愈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弔武侍䘖畫佛文 唐文公韓 愈

結社法集 通慧僧錄 贊寧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結社法集 通慧僧錄 贊寧

蓮華勝會錄文 慈覺禪師 宗賾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華勝會錄文 慈覺禪師 宗賾

念佛防退方便文 同前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛防退方便文 同前

念佛迴向發願文 同前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛迴向發願文 同前

念佛懺悔發願文 慈雲懺主 遵式 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛懺悔發願文 慈雲懺主 遵式

結蓮社普勸文 總管張 [揙-戶+(今-一)] 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結蓮社普勸文 總管張 [揙-戶+(今-一)]

西資社同誓文 證通法師 師友 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西資社同誓文 證通法師 師友

往生淨土十願文 桐江法師 擇瑛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往生淨土十願文 桐江法師 擇瑛

讚(十七首) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚(十七首)

金銀泥畫淨土變相讚 唐翰林李 白 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金銀泥畫淨土變相讚 唐翰林李 白

繡西方淨土𭘻讚 唐侍郎白 居易 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繡西方淨土𭘻讚 唐侍郎白 居易

繡阿彌陀佛讚 同前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繡阿彌陀佛讚 同前

西方淨土讚 孤山法師 智圓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方淨土讚 孤山法師 智圓

無量壽佛讚 大智律師 元照 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽佛讚 大智律師 元照

畫阿彌陀像讚 文忠公蘇 軾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫阿彌陀像讚 文忠公蘇 軾

李伯時畫彌陀讚 寂音禪師 惠洪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 李伯時畫彌陀讚 寂音禪師 惠洪

安樂國讚三十章 提刑楊 傑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂國讚三十章 提刑楊 傑

善導彌陀道場讚 同前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善導彌陀道場讚 同前

白蓮咸教主真讚 同前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白蓮咸教主真讚 同前

傚禪月作遠公詠 太史黃 庭堅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傚禪月作遠公詠 太史黃 庭堅

遠法師贊 給事程 俱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠法師贊 給事程 俱

劉遺民贊 同前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劉遺民贊 同前

陶靖節贊 同前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陶靖節贊 同前

謝康樂贊 同前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝康樂贊 同前

陸道士贊 同前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陸道士贊 同前

臨行自餞 樝菴法師 有嚴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨行自餞 樝菴法師 有嚴

念佛三昧詩序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛三昧詩序

廬山法師慧遠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廬山法師慧遠

序曰。念佛三昧者何。思專想寂之謂。思專則志一不撓。想寂則氣虛神朗。氣虛則智恬其照。神朗則無幽不徹。斯二乃是自然之玄符。會一而致用也。是故靖恭閑宇而感物通靈。御心唯正。動而入微。此假修以凝神。積習以移性。猶或若茲。況夫尸居坐忘。冥懷至極。智落宇宙。而闇蹈大方者哉。請言其始。菩薩初登道位。甫窺玄門。體寂無為。而無弗為。及其神變也。則令修短葺常度巨細互相違。三光迴景以移照。天地卷而入懷矣。又諸三昧其名甚眾。功高易進。念佛為先。窮玄極寂。尊號如來。神體合變。應不以方。故今入斯定者。昧然忘知。即所緣以成鑒。鑒明則內照交映。而色象生焉。非耳目之所暨而聞見行焉。於是覩夫淵凝虛鏡之體。則悟靈相湛一清明。自然察玄音之叩。心聽則塵累每消。滯情融朗。非天下之至妙。孰能與於此。以茲而觀。一覿之感。乃發久習之深覆。豁昏俗之重迷。若匹夫眾定之所緣。故不得語其優劣。居可知也。是以奉誠諸賢。咸思一揆之契咸寸陰之頹景。懼來儲之未積。於是洗心法堂。整衿清向。夜分忘寢。夙霄惟勤。庶夫貞詣之功。以通三乘之志。臨津濟物。與九流而同往。仰援超步。拔茆之興。俯引約進。秉策其後。以覽眾篇之揮翰。豈徒文詠而已哉(廬山集。又載王喬之念佛三昧詩。見下第五卷)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序曰。念佛三昧者何。思專想寂之謂。思專則志一不撓。想寂則氣虛神朗。氣虛則智恬其照。神朗則無幽不徹。斯二乃是自然之玄符。會一而致用也。是故靖恭閑宇而感物通靈。御心唯正。動而入微。此假修以凝神。積習以移性。猶或若茲。況夫尸居坐忘。冥懷至極。智落宇宙。而闇蹈大方者哉。請言其始。菩薩初登道位。甫窺玄門。體寂無為。而無弗為。及其神變也。則令修短葺常度巨細互相違。三光迴景以移照。天地卷而入懷矣。又諸三昧其名甚眾。功高易進。念佛為先。窮玄極寂。尊號如來。神體合變。應不以方。故今入斯定者。昧然忘知。即所緣以成鑒。鑒明則內照交映。而色象生焉。非耳目之所暨而聞見行焉。於是覩夫淵凝虛鏡之體。則悟靈相湛一清明。自然察玄音之叩。心聽則塵累每消。滯情融朗。非天下之至妙。孰能與於此。以茲而觀。一覿之感。乃發久習之深覆。豁昏俗之重迷。若匹夫眾定之所緣。故不得語其優劣。居可知也。是以奉誠諸賢。咸思一揆之契咸寸陰之頹景。懼來儲之未積。於是洗心法堂。整衿清向。夜分忘寢。夙霄惟勤。庶夫貞詣之功。以通三乘之志。臨津濟物。與九流而同往。仰援超步。拔茆之興。俯引約進。秉策其後。以覽眾篇之揮翰。豈徒文詠而已哉(廬山集。又載王喬之念佛三昧詩。見下第五卷)。

觀無量壽佛經疏序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽佛經疏序

天台智者大師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台智者大師

夫樂邦之與苦域。金寶之與泥沙。胎獄之望華池。棘林之比瓊樹。誠由心分垢淨。見兩土之升沈。行開善惡。覩二方之麁妙。喻形端則影直。源濁則流昏。故知。欲生極樂國土。必修十六妙觀。願見彌陀世尊。要行三種淨業。然化因事漸。教藉緣興。是以闍王殺逆。韋提哀請。大聖垂慈。乘機演法。曜玉相而流彩。聳珍臺而顯瑞。雖廣示珍域。而宗歸安養。使末俗有緣遵斯妙觀。落日懸鼓。用標送想之方。大水結水。實表瑠璃之地。風吟寶葉。共天樂而同繁。波動金渠。將契經而合響。觀肉髻而瞻侍者。念毫相而覩如來。及其瞑目告終。上珍臺而高踊。文成印壞。坐金蓮而化生。隨三輩而橫截。越五苦而長騖。可謂微行妙觀至道要術者哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫樂邦之與苦域。金寶之與泥沙。胎獄之望華池。棘林之比瓊樹。誠由心分垢淨。見兩土之升沈。行開善惡。覩二方之麁妙。喻形端則影直。源濁則流昏。故知。欲生極樂國土。必修十六妙觀。願見彌陀世尊。要行三種淨業。然化因事漸。教藉緣興。是以闍王殺逆。韋提哀請。大聖垂慈。乘機演法。曜玉相而流彩。聳珍臺而顯瑞。雖廣示珍域。而宗歸安養。使末俗有緣遵斯妙觀。落日懸鼓。用標送想之方。大水結水。實表瑠璃之地。風吟寶葉。共天樂而同繁。波動金渠。將契經而合響。觀肉髻而瞻侍者。念毫相而覩如來。及其瞑目告終。上珍臺而高踊。文成印壞。坐金蓮而化生。隨三輩而橫截。越五苦而長騖。可謂微行妙觀至道要術者哉。

此經心觀為宗。實相為體。所言佛說觀無量壽佛者。佛是所觀勝境。舉正報以收依果。述化主以包徒眾。觀雖十六。言佛便周。故云佛說觀無量壽佛。經者訓法訓常。由聖人金口故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經心觀為宗。實相為體。所言佛說觀無量壽佛者。佛是所觀勝境。舉正報以收依果。述化主以包徒眾。觀雖十六。言佛便周。故云佛說觀無量壽佛。經者訓法訓常。由聖人金口故。

阿彌陀經通贊疏序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀經通贊疏序

慈恩法師窺基 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈恩法師窺基

詳夫理絕眾詮。豈三乘之可攝。智圓萬德。非十地以能觀。布慈雲而廕四生洒法雨而津九有。由是降神兜率。誕跡迦維。厭欲樂於王宮。獲真常於覺樹。良以群生業惑魔黨增強。騰苦海以闢三途。溺慈舟而吞萬善。是以高張教網。直指淨方。是入聖之玄門。乃超凡之妙躅。十重淨土。約地位以等差。九品蓮臺。契根宜之次第。大矣哉。逈拋空有之門。獨頴斷常之表。佛者覺道已圓。說者慈心演法。阿彌陀者。無量壽也。經者常法攝貫也。常則百王不易。法則千代同規。攝則包括眾詮。貫者通連妙理。故云佛說阿彌陀經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詳夫理絕眾詮。豈三乘之可攝。智圓萬德。非十地以能觀。布慈雲而廕四生洒法雨而津九有。由是降神兜率。誕跡迦維。厭欲樂於王宮。獲真常於覺樹。良以群生業惑魔黨增強。騰苦海以闢三途。溺慈舟而吞萬善。是以高張教網。直指淨方。是入聖之玄門。乃超凡之妙躅。十重淨土。約地位以等差。九品蓮臺。契根宜之次第。大矣哉。逈拋空有之門。獨頴斷常之表。佛者覺道已圓。說者慈心演法。阿彌陀者。無量壽也。經者常法攝貫也。常則百王不易。法則千代同規。攝則包括眾詮。貫者通連妙理。故云佛說阿彌陀經也。

阿彌陀經疏序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀經疏序

孤山法師智圓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孤山法師智圓

夫心性之為體也。明乎靜乎一而已矣。無凡聖焉。無依正焉。無延促焉。無淨穢焉。及其感物隨緣而變。則為六凡焉。為三聖焉。有依焉有正焉。依正既作。則身壽有延促矣。國土有淨穢矣。吾佛大聖人。得明靜之一者也。乃假道於慈。託宿於悲。將欲歐群迷使復其本。於是乎。無身而示身。無土而示土。延其壽淨其土俾其忻。促其壽穢其土俾其厭。既忻且厭。則漸誘之策行矣。是故釋迦現有量而取穢土。非欲其厭耶。彌陀現無量而取淨土。非欲其忻乎。此則折之。彼則攝之。使其復本而達性耳。故淨名曰。隨所調伏眾生而取佛土者。其是之謂乎。雖寶樓金池為悅目之翫。而非惑蕩之色。而能達唯心無境矣。雖風樹鳥聲有入耳之娛。而非惉懘之音。而能念三寶有歸矣。夫如是則復乎明靜之體者。如轉掌耳。經云。眾生生者皆是阿鞞跋致是也。大矣哉。聖人之善權也如此。是故群經森列。而偏讚淨方。其有旨哉。佛說阿彌陀經者。其偏讚之謂歟。吾愛其辭簡而理明其文約而事備。足可以誘弱喪而係童蒙焉。於是約龍樹之宗。準智者之說。依經辨理。為之義疏。若極深研幾。則吾豈敢。庶乎有助於真風。為益於後昆爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫心性之為體也。明乎靜乎一而已矣。無凡聖焉。無依正焉。無延促焉。無淨穢焉。及其感物隨緣而變。則為六凡焉。為三聖焉。有依焉有正焉。依正既作。則身壽有延促矣。國土有淨穢矣。吾佛大聖人。得明靜之一者也。乃假道於慈。託宿於悲。將欲歐群迷使復其本。於是乎。無身而示身。無土而示土。延其壽淨其土俾其忻。促其壽穢其土俾其厭。既忻且厭。則漸誘之策行矣。是故釋迦現有量而取穢土。非欲其厭耶。彌陀現無量而取淨土。非欲其忻乎。此則折之。彼則攝之。使其復本而達性耳。故淨名曰。隨所調伏眾生而取佛土者。其是之謂乎。雖寶樓金池為悅目之翫。而非惑蕩之色。而能達唯心無境矣。雖風樹鳥聲有入耳之娛。而非惉懘之音。而能念三寶有歸矣。夫如是則復乎明靜之體者。如轉掌耳。經云。眾生生者皆是阿鞞跋致是也。大矣哉。聖人之善權也如此。是故群經森列。而偏讚淨方。其有旨哉。佛說阿彌陀經者。其偏讚之謂歟。吾愛其辭簡而理明其文約而事備。足可以誘弱喪而係童蒙焉。於是約龍樹之宗。準智者之說。依經辨理。為之義疏。若極深研幾。則吾豈敢。庶乎有助於真風。為益於後昆爾。

阿彌陀經新疏序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀經新疏序

淨覺法師仁岳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨覺法師仁岳

或曰。虛空無涯。世界無量。其間有凡有聖。有淨有穢。何為其然乎。曰妄念而然也。真則不然。諸佛證真。空界殞裂。至論應化身土之事。亦隨眾生妄念所感。蓋使夫革凡成聖捨穢趣淨。然後純純乎。如諸佛之證也。噫眾生之妄也久矣。故我佛能仁氏起無緣慈悲。出堪忍世界。以若干方便。開諸度門。繇是五時設教。三乘授道。雖頓漸不同。同歸于理。其有我佛未度。而度在他佛者。則曰補處之有慈氏。極樂之有彌陀。乃至十方淨佛國土。示若鏡像。導如津梁。隨其所應。利有攸往。然而補處雖近。十方俱遠。諸大乘經。莫不稱讚乎極樂為最彌陀為勝。依正既異。壽命且長。眾生信而願生者多矣。神化之蹟粲在群藉。佛言。將來法滅。唯留無量壽經。住世百年。天台云。當知。彼佛於此惡世。偏有緣爾。茲經也。始慈恩法師甞有譔釋。復有疏本。亦題基公之名。相傳云。此無名師。假託而行也。校其文旨。實大同而小別。洎孤山中庸子章句後出。盛傳于時。以病中援毫。詞簡義略。凡用敷訓。似未盡於方等之詮乎。走不敏探智者之教。頗歷歲紀。常欲以一家法要并淨土諸說覆述斯文。竊避人之多忌。未果所志。年逼耳順。退藏故園。伏念玉泉報恩。九旬揮於犀柄。圭峯思孝七月薦於蘭盆。緬挹清芬遂獲操染。卷成析為上下。以新疏目之。別舊章也。若乃言之無文。吾何敢以前說並駕。或言下之理粗通大方。亦所不讓云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或曰。虛空無涯。世界無量。其間有凡有聖。有淨有穢。何為其然乎。曰妄念而然也。真則不然。諸佛證真。空界殞裂。至論應化身土之事。亦隨眾生妄念所感。蓋使夫革凡成聖捨穢趣淨。然後純純乎。如諸佛之證也。噫眾生之妄也久矣。故我佛能仁氏起無緣慈悲。出堪忍世界。以若干方便。開諸度門。繇是五時設教。三乘授道。雖頓漸不同。同歸于理。其有我佛未度。而度在他佛者。則曰補處之有慈氏。極樂之有彌陀。乃至十方淨佛國土。示若鏡像。導如津梁。隨其所應。利有攸往。然而補處雖近。十方俱遠。諸大乘經。莫不稱讚乎極樂為最彌陀為勝。依正既異。壽命且長。眾生信而願生者多矣。神化之蹟粲在群藉。佛言。將來法滅。唯留無量壽經。住世百年。天台云。當知。彼佛於此惡世。偏有緣爾。茲經也。始慈恩法師甞有譔釋。復有疏本。亦題基公之名。相傳云。此無名師。假託而行也。校其文旨。實大同而小別。洎孤山中庸子章句後出。盛傳于時。以病中援毫。詞簡義略。凡用敷訓。似未盡於方等之詮乎。走不敏探智者之教。頗歷歲紀。常欲以一家法要并淨土諸說覆述斯文。竊避人之多忌。未果所志。年逼耳順。退藏故園。伏念玉泉報恩。九旬揮於犀柄。圭峯思孝七月薦於蘭盆。緬挹清芬遂獲操染。卷成析為上下。以新疏目之。別舊章也。若乃言之無文。吾何敢以前說並駕。或言下之理粗通大方。亦所不讓云。

觀無量壽佛經序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽佛經序

慈覺禪師宗賾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈覺禪師宗賾

夫正遍知海。從心想生。諸佛世界。隨心淨土。然則彌陀至聖不隔下凡。極樂雖遙。豈離方寸。所以念佛而即得見佛。求生而遂能往生。觀無量壽經者。以法界心照實相境。三種淨業。明法行之正因。十六妙觀。為寂照之方便。法身與化身隨量。依報與正報齊觀。是以韋提希豁然大悟。授記往生。佛世尊親勅受持。廣說斯事。經傳此土。人罕流通。不有圓機。誰陳法施。常山比丘瓊安等。憫眾生之日用不出塵勞。嗟妙境之無邊。願為鄉導。同心鏤板。庶廣受持。非勢至之同倫。即遠公之舊社。聊伸序引。普告未聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫正遍知海。從心想生。諸佛世界。隨心淨土。然則彌陀至聖不隔下凡。極樂雖遙。豈離方寸。所以念佛而即得見佛。求生而遂能往生。觀無量壽經者。以法界心照實相境。三種淨業。明法行之正因。十六妙觀。為寂照之方便。法身與化身隨量。依報與正報齊觀。是以韋提希豁然大悟。授記往生。佛世尊親勅受持。廣說斯事。經傳此土。人罕流通。不有圓機。誰陳法施。常山比丘瓊安等。憫眾生之日用不出塵勞。嗟妙境之無邊。願為鄉導。同心鏤板。庶廣受持。非勢至之同倫。即遠公之舊社。聊伸序引。普告未聞。

阿彌陀經勸持序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀經勸持序

慈雲懺主遵式 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈雲懺主遵式

此經文句雖約。與大本意同。上聖赴緣。廣略異耳。依正主伴。於是備焉。願行方軌。有加諸說辭簡義博諷易功多。良在茲矣。初則廣讚依正。引物忻求。次則六方引同訓勉生信。三則舉難況易。使聞者知歸。第一廣讚依正者。初讚次勸修願行。佛告長老下。標立所讚。彼土何故名為極樂下。先讚依果。即珠網麗天。瓊林矗地(一)。池流八德。蓮吐四光(二)。天樂韻於六時。裓華散於億剎(三)。他禽演於道品。風樹傳於法音(四)。舍利弗於意下。廣讚正報。先讚化主。相好八萬。舉光明以遍收。功德喻沙。言壽命以統括。成佛十劫。簡過未以釋疑(已上化主)又舍利弗下。讚眷屬。聲聞雖眾。皆發大心。菩薩云多。率居補處。生者咸歸於定聚。趣途即預於阿鞞(已上眷屬)次眾生聞者下。勸修願行。先願。次不可以少善根下修行一日等者。正在用心之厚薄。不在責時之久近。宜遵一心不亂。其人臨命終下。明得果。我見是利下結勸。次如我今者下。第二六方引同訓勉生信。先引同。次於汝意下勸信。亦是勸持。如我今者下。第三舉難況易。五濁得道為難。淨土修行則易。並如文請。先熟尋節段。然後誦文。則起盡有倫。功不虛棄。如或清晨靜夜。收視聽以端居。口誦心游。蕩神明於幽極。氛累斯滌。淨境弗迷。廣舌勸持。豈不然也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經文句雖約。與大本意同。上聖赴緣。廣略異耳。依正主伴。於是備焉。願行方軌。有加諸說辭簡義博諷易功多。良在茲矣。初則廣讚依正。引物忻求。次則六方引同訓勉生信。三則舉難況易。使聞者知歸。第一廣讚依正者。初讚次勸修願行。佛告長老下。標立所讚。彼土何故名為極樂下。先讚依果。即珠網麗天。瓊林矗地(一)。池流八德。蓮吐四光(二)。天樂韻於六時。裓華散於億剎(三)。他禽演於道品。風樹傳於法音(四)。舍利弗於意下。廣讚正報。先讚化主。相好八萬。舉光明以遍收。功德喻沙。言壽命以統括。成佛十劫。簡過未以釋疑(已上化主)又舍利弗下。讚眷屬。聲聞雖眾。皆發大心。菩薩云多。率居補處。生者咸歸於定聚。趣途即預於阿鞞(已上眷屬)次眾生聞者下。勸修願行。先願。次不可以少善根下修行一日等者。正在用心之厚薄。不在責時之久近。宜遵一心不亂。其人臨命終下。明得果。我見是利下結勸。次如我今者下。第二六方引同訓勉生信。先引同。次於汝意下勸信。亦是勸持。如我今者下。第三舉難況易。五濁得道為難。淨土修行則易。並如文請。先熟尋節段。然後誦文。則起盡有倫。功不虛棄。如或清晨靜夜。收視聽以端居。口誦心游。蕩神明於幽極。氛累斯滌。淨境弗迷。廣舌勸持。豈不然也。

往生西方略傳序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往生西方略傳序

同前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同前

維西方淨土者。瓊林寶網珠閣瑤池。超倍剎於玉毫。耀千光於沙界。諸佛同讚。群賢所宗。遍告曼殊咸願生乎其國。天親彌勒。皆誓往於彼方。大聖尚然。況常徒者也。至若散因定業少善多福。截五道而長騖。睠九品以高升。直到薩雲無復退轉。故彼佛本願云。設我得佛。十方眾生。至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。唯除五逆誹謗正法(五逆者。出佛身血。破和合僧。殺阿羅漢。殺父。殺母也)今既幸無逆罪。不謗大乘。豈有願求而不遂也。況復十六觀云。下品下生者。具足諸罪。四重五逆謗方等法地獄火現。十念稱佛。地獄猛火。化為涼風。即生彼土。斯則又許逆罪之輩十念得生。況無此罪者乎。推此而言。宜各自信。凡願生者。無不遂心。故天台智者臨終讚曰。四十八願。莊嚴淨土。華池寶樹。易往無人。火車相現。一念改悔。尚得往生。況戒定熏修。淨行道力實不唐捐。又本願云。十方眾生。聞我名號。繫念我國。迴向欲生。若不果遂者。誓不成佛。又應校量業行久近者。十念信樂。尚生彼國。況復一日信樂者。況復一月一年一生而信樂者耶。又應校量滅罪輕重者。一念滅八十億劫生死重罪(重罪者。即前五逆也)一念稱佛滅罪既爾。況復十念所滅罪耶。況復一日一月一年一生念佛所滅罪耶。重逆尚滅。況輕罪乎。又應校量念佛功德比餘善根優劣之相者。經云。若人以四事極好之物。供養三千大千世界滿中阿羅漢辟支聖人。所得福德。不如有人一合掌。一稱南無佛陀。如彼大千聖福。假使百分千分百千億分。算數譬喻皆所不及。一稱佛名者功德無量。一稱佛名功德尚爾。況復十念佛者。況復一日一月一年一生。念阿彌陀佛者所得功德耶。復次應知。念佛之人。現世安隱。眾聖守護。離諸災厄。且近校量今時風俗。競祭鬼神。求其福祐。望得安隱。信邪殺命。造罪結冤。必無福慶而可利人。虛招來生地獄罪報。易曰。積不善之家。必有餘殃。殺生害命。祖承祭法。非一朝一夕。豈非積不善耶。殃咎何疑也。若言殺生非不善者。古今帝王。何故仁慈化世。勝殘去殺。禽魚遂性。令登壽域。咸稱善耶。然祭祀之法。天竺韋陀支那祀典。既未逃於世論。真誘俗之權方。周公雖稱事神。不達彙征之道。仲尼焉能事鬼。蓋迷六趣之源。老氏經既混於九流。莊子未移於百氏。惟釋宗所辨。曲盡其理。天趣在上。人居其次。修羅處中。鬼畜斯下。今以人事鬼。其猶俛首就足抑君奉民。何逆之甚也。又鬼有邪力。事之既久。物黨方類。死墮其中。世其迷哉。且三界大師萬德慈父。歸之者罪滅。尚之者福生。諸經具說。若 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維西方淨土者。瓊林寶網珠閣瑤池。超倍剎於玉毫。耀千光於沙界。諸佛同讚。群賢所宗。遍告曼殊咸願生乎其國。天親彌勒。皆誓往於彼方。大聖尚然。況常徒者也。至若散因定業少善多福。截五道而長騖。睠九品以高升。直到薩雲無復退轉。故彼佛本願云。設我得佛。十方眾生。至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。唯除五逆誹謗正法(五逆者。出佛身血。破和合僧。殺阿羅漢。殺父。殺母也)今既幸無逆罪。不謗大乘。豈有願求而不遂也。況復十六觀云。下品下生者。具足諸罪。四重五逆謗方等法地獄火現。十念稱佛。地獄猛火。化為涼風。即生彼土。斯則又許逆罪之輩十念得生。況無此罪者乎。推此而言。宜各自信。凡願生者。無不遂心。故天台智者臨終讚曰。四十八願。莊嚴淨土。華池寶樹。易往無人。火車相現。一念改悔。尚得往生。況戒定熏修。淨行道力實不唐捐。又本願云。十方眾生。聞我名號。繫念我國。迴向欲生。若不果遂者。誓不成佛。又應校量業行久近者。十念信樂。尚生彼國。況復一日信樂者。況復一月一年一生而信樂者耶。又應校量滅罪輕重者。一念滅八十億劫生死重罪(重罪者。即前五逆也)一念稱佛滅罪既爾。況復十念所滅罪耶。況復一日一月一年一生念佛所滅罪耶。重逆尚滅。況輕罪乎。又應校量念佛功德比餘善根優劣之相者。經云。若人以四事極好之物。供養三千大千世界滿中阿羅漢辟支聖人。所得福德。不如有人一合掌。一稱南無佛陀。如彼大千聖福。假使百分千分百千億分。算數譬喻皆所不及。一稱佛名者功德無量。一稱佛名功德尚爾。況復十念佛者。況復一日一月一年一生。念阿彌陀佛者所得功德耶。復次應知。念佛之人。現世安隱。眾聖守護。離諸災厄。且近校量今時風俗。競祭鬼神。求其福祐。望得安隱。信邪殺命。造罪結冤。必無福慶而可利人。虛招來生地獄罪報。易曰。積不善之家。必有餘殃。殺生害命。祖承祭法。非一朝一夕。豈非積不善耶。殃咎何疑也。若言殺生非不善者。古今帝王。何故仁慈化世。勝殘去殺。禽魚遂性。令登壽域。咸稱善耶。然祭祀之法。天竺韋陀支那祀典。既未逃於世論。真誘俗之權方。周公雖稱事神。不達彙征之道。仲尼焉能事鬼。蓋迷六趣之源。老氏經既混於九流。莊子未移於百氏。惟釋宗所辨。曲盡其理。天趣在上。人居其次。修羅處中。鬼畜斯下。今以人事鬼。其猶俛首就足抑君奉民。何逆之甚也。又鬼有邪力。事之既久。物黨方類。死墮其中。世其迷哉。且三界大師萬德慈父。歸之者罪滅。尚之者福生。諸經具說。若

能暫歸三寶。受持一佛名者。現世當獲十種勝利。一者晝夜常得一切諸天大力神將。河沙眷屬隱形守護。二者常得二十五大菩薩。如觀世音等。及一切菩薩常隨守護。三者常為諸佛晝夜護念。阿彌陀佛常放光明。攝受此人。四者一切惡鬼。若夜叉若羅剎。皆不能害。一切毒蛇毒龍毒藥。悉不能中。五者一切火難水難。冤賊刀箭。牢獄枷柚。橫死枉死。悉皆不受。六者先所作罪皆悉消滅。所殺冤命。彼蒙解脫。更無執對。七者夜夢正直。或復夢見阿彌陀佛勝妙色像。八者心常歡喜。顏色光澤。氣力充盛。所作吉利。九者常為一切世間人民。恭敬供養。歡喜禮拜。猶如敬佛。十者命終之時。心無怖畏。正念歡喜。現前得見阿彌陀佛。及諸聖眾。持金蓮臺。接引往生西方淨土。盡未來際。受勝妙樂。諸有智人。請觀念佛。所獲現世福利功德。豈同世人祠祀之法。現無福利未來受苦耶。又復當信一切大乘經典。皆讚西方莊嚴淨土勸令往生。若華嚴方等般若法華涅槃。諸部諸經。皆示行相。及讚功德。又諸菩薩天親龍樹。皆各造論稱讚淨土。又此方諸法師禪師。各造論著疏。光讚西方。道安法師往生論六卷。慧遠法師造觀經疏一卷。天台智者造十疑論觀經疏彌陀經疏。各一卷。道綽禪師撰安樂集三卷。善導和尚。立五會教勸人念佛。造觀經疏一卷二十四讚六時禮文各一卷。懷感法師。得念佛三昧造決疑論七卷。慈愍三藏。撰淨土慈悲集三卷。慈恩法師。造彌陀經疏二卷。鎮國沙門澄觀。造觀經疏一卷。有誰聞此眾聖稱楊誘勸往生。而不信樂。除彼不肖人癡瞑無智者。斯更復引自古及今。西天東夏道俗士女。往生高人三十三條顯驗之事。具示將來諸有賢達。願共往生云也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能暫歸三寶。受持一佛名者。現世當獲十種勝利。一者晝夜常得一切諸天大力神將。河沙眷屬隱形守護。二者常得二十五大菩薩。如觀世音等。及一切菩薩常隨守護。三者常為諸佛晝夜護念。阿彌陀佛常放光明。攝受此人。四者一切惡鬼。若夜叉若羅剎。皆不能害。一切毒蛇毒龍毒藥。悉不能中。五者一切火難水難。冤賊刀箭。牢獄枷柚。橫死枉死。悉皆不受。六者先所作罪皆悉消滅。所殺冤命。彼蒙解脫。更無執對。七者夜夢正直。或復夢見阿彌陀佛勝妙色像。八者心常歡喜。顏色光澤。氣力充盛。所作吉利。九者常為一切世間人民。恭敬供養。歡喜禮拜。猶如敬佛。十者命終之時。心無怖畏。正念歡喜。現前得見阿彌陀佛。及諸聖眾。持金蓮臺。接引往生西方淨土。盡未來際。受勝妙樂。諸有智人。請觀念佛。所獲現世福利功德。豈同世人祠祀之法。現無福利未來受苦耶。又復當信一切大乘經典。皆讚西方莊嚴淨土勸令往生。若華嚴方等般若法華涅槃。諸部諸經。皆示行相。及讚功德。又諸菩薩天親龍樹。皆各造論稱讚淨土。又此方諸法師禪師。各造論著疏。光讚西方。道安法師往生論六卷。慧遠法師造觀經疏一卷。天台智者造十疑論觀經疏彌陀經疏。各一卷。道綽禪師撰安樂集三卷。善導和尚。立五會教勸人念佛。造觀經疏一卷二十四讚六時禮文各一卷。懷感法師。得念佛三昧造決疑論七卷。慈愍三藏。撰淨土慈悲集三卷。慈恩法師。造彌陀經疏二卷。鎮國沙門澄觀。造觀經疏一卷。有誰聞此眾聖稱楊誘勸往生。而不信樂。除彼不肖人癡瞑無智者。斯更復引自古及今。西天東夏道俗士女。往生高人三十三條顯驗之事。具示將來諸有賢達。願共往生云也。

往生淨土懺願儀序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往生淨土懺願儀序

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原其諸佛憫物迷盲。設多方便而引取之。但唯安養淨業。捷直可修。諸大乘經。皆啟斯要。十方諸佛。無不稱美者也。若比丘四眾及善男女諸根缺具者。欲得速破無明諸闇。欲得永滅五逆十惡犯禁重罪及餘輕過。當修此法。欲得還復清淨大小戒律。現前得念佛三昧。及能具足一切菩薩諸波羅蜜門者。當學此法。欲得臨終離諸怖畏。身心安快喜悅如歸。光照室宅。異香音樂。阿彌陀佛觀音勢至。現在其前。送紫金臺。授手接引。五道橫截。九品長騖。謝去熱惱。安息清涼。初離塵勞。便至不退。不歷長劫。即得無生者。當學是法。欲修少法而感妙報。十方諸佛俱時稱讚。現前授記。一念供養無央數佛。即還本國。與彌陀坐食。觀音議論。勢至行步。眼耳洞視徹聞。身量無際。飛空自在。宿命了了。遍見五道如鏡面像。念念證入無盡三昧。如是稱述。不可窮盡。應當修習此之勝法。如所說者。皆實不虛。十方諸佛。出廣長舌。稱美此事。以示不妄。我等云何敢不信佛。今取淨土眾經立此行法。若欲廣知。尋經補益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 原其諸佛憫物迷盲。設多方便而引取之。但唯安養淨業。捷直可修。諸大乘經。皆啟斯要。十方諸佛。無不稱美者也。若比丘四眾及善男女諸根缺具者。欲得速破無明諸闇。欲得永滅五逆十惡犯禁重罪及餘輕過。當修此法。欲得還復清淨大小戒律。現前得念佛三昧。及能具足一切菩薩諸波羅蜜門者。當學此法。欲得臨終離諸怖畏。身心安快喜悅如歸。光照室宅。異香音樂。阿彌陀佛觀音勢至。現在其前。送紫金臺。授手接引。五道橫截。九品長騖。謝去熱惱。安息清涼。初離塵勞。便至不退。不歷長劫。即得無生者。當學是法。欲修少法而感妙報。十方諸佛俱時稱讚。現前授記。一念供養無央數佛。即還本國。與彌陀坐食。觀音議論。勢至行步。眼耳洞視徹聞。身量無際。飛空自在。宿命了了。遍見五道如鏡面像。念念證入無盡三昧。如是稱述。不可窮盡。應當修習此之勝法。如所說者。皆實不虛。十方諸佛。出廣長舌。稱美此事。以示不妄。我等云何敢不信佛。今取淨土眾經立此行法。若欲廣知。尋經補益。

往生決疑行願二門序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往生決疑行願二門序

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維安養寶剎。大覺攸贊。三輩高升。夕孕金華。列宿猶暫於海滴。晨游玉沼。世燈彊喻於河沙。良以。十方爰來。四生利往。雖騰光而普示。終稽首而偏求。故其竺國皇州自今觀古。彼則鉅賢至聖。咸舒藻以為盟。此則覺德鴻儒。盡摛毫而作誓。自茲迴向綿續。唱和相尋。誠為道德之通衢常樂之直濟者也。但世多創染割截。未識方隅。忽遇問津。靡暫濫吹。或攘臂排為小教。或大笑斥作權乘。以其言既反經。人惑常典。易不云乎。居其室出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。遂輒述往生淨土決疑行願二門。詞愧不文。理存或當。視菽麥而且辨。挹涇渭而永分。翦伊蘭之臭林。植栴檀之香幹。信解行願。原始要終。不數千言而能備舉者。實茲二門矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維安養寶剎。大覺攸贊。三輩高升。夕孕金華。列宿猶暫於海滴。晨游玉沼。世燈彊喻於河沙。良以。十方爰來。四生利往。雖騰光而普示。終稽首而偏求。故其竺國皇州自今觀古。彼則鉅賢至聖。咸舒藻以為盟。此則覺德鴻儒。盡摛毫而作誓。自茲迴向綿續。唱和相尋。誠為道德之通衢常樂之直濟者也。但世多創染割截。未識方隅。忽遇問津。靡暫濫吹。或攘臂排為小教。或大笑斥作權乘。以其言既反經。人惑常典。易不云乎。居其室出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。遂輒述往生淨土決疑行願二門。詞愧不文。理存或當。視菽麥而且辨。挹涇渭而永分。翦伊蘭之臭林。植栴檀之香幹。信解行願。原始要終。不數千言而能備舉者。實茲二門矣。

淨土往生傳敘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土往生傳敘

飛山禪師戒珠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飛山禪師戒珠

給孤園中聖賢之眾畢集。是時眾無一詞之請。如來遽然而告曰。過是西方十萬億國有淨土焉。其土廣博。百寶成焉。又曰。眾生思焉念焉。求而以生者。皆如願焉。說者曰。十二分教以羅萬有。此乃無問自說之一分也。其義猶何。猶母之拊嬰兒不俟其請。但欲顧其手足乳而哺之。腹而擁之也。然如來捨兜率降迦維。其說法者五十年。流慈振毓。隨機有授。其間龍天釋梵聲聞緣覺大菩薩眾。棄頭目捐髓腦。外於國城珍寶。殷勤三請者非一。如來或辭或默。止止而不說者有之。至是而乃自說。誠悲五濁異生流浪而不息者長劫。夫將厭五濁。期生于淨土。必在乎專念。念言之至以繫乎想十六觀。所以第資焉。經稱諸佛正遍知海從心想生。其故何哉。明其始也。舉其漸之之謂也。行始於有修。智始於有習。無上極果。以始于深心。深心者。確乎其不可拔者也。故一念轉三塗之苦。十念階九品之華。此雖大乘方等諸經。皆所互陳而互發。非止一經言而發之也。漢魏已來翹誠西向𥯣聞其有人者。實以大法初流。經文之未備矣。西晉時。劉曜寇蕩京雒。僧顯避地江東。始由三事因願。驟感祥異。然其拳拳之志。以遭亂世。遺風勝業代或無聞。東晉之末。遠師憩跡廬阜。其同意法師釋道炳竺道生佛陀耶舍。洎在家英豪劉遺民雷次宗周續之等。一百二十有三人。締結方外之游。希風來集。遠以幻集之期不克以常保。夢游之軀不可以長存。因指無量壽國。結之遐游。焉其已也。又言。其國清淨。無三塗無六趣。眾生依向不一生而生者。寶幢為之前導。金蓮為之受質。於是相與而有蓮社之稱焉。今之以蓮社云云。蓋其始也。或時以為淨社。義亦詳矣。自遠而下。淨土之修益振。故宋有曇弘。齊有慧進。梁有道珍。李唐之間。頴悟通識之士。如道綽善導者。累復有焉。余以像季之餘。值佛遺法。緬懷淨業。其亦有年。每以前賢事跡散於諸傳。淪於異代。不得類例相從條然以見。繇是歷考梁隋而下。慧皎道宣諸師所撰傳記十有二家。洎大宋通慧大師新傳。且得顯等七十五人。其傳之作。理或有所暗昧。詞或有所叢脞。因復修正而發明之。外有鴻業慧明等六十二人。在其生平想像。至於捨生之際。不甞以矚勝相。備之不足起深信。乃無以備之。後之明哲。或患其所不足。摭而備之者。亦余之闕有補焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 給孤園中聖賢之眾畢集。是時眾無一詞之請。如來遽然而告曰。過是西方十萬億國有淨土焉。其土廣博。百寶成焉。又曰。眾生思焉念焉。求而以生者。皆如願焉。說者曰。十二分教以羅萬有。此乃無問自說之一分也。其義猶何。猶母之拊嬰兒不俟其請。但欲顧其手足乳而哺之。腹而擁之也。然如來捨兜率降迦維。其說法者五十年。流慈振毓。隨機有授。其間龍天釋梵聲聞緣覺大菩薩眾。棄頭目捐髓腦。外於國城珍寶。殷勤三請者非一。如來或辭或默。止止而不說者有之。至是而乃自說。誠悲五濁異生流浪而不息者長劫。夫將厭五濁。期生于淨土。必在乎專念。念言之至以繫乎想十六觀。所以第資焉。經稱諸佛正遍知海從心想生。其故何哉。明其始也。舉其漸之之謂也。行始於有修。智始於有習。無上極果。以始于深心。深心者。確乎其不可拔者也。故一念轉三塗之苦。十念階九品之華。此雖大乘方等諸經。皆所互陳而互發。非止一經言而發之也。漢魏已來翹誠西向𥯣聞其有人者。實以大法初流。經文之未備矣。西晉時。劉曜寇蕩京雒。僧顯避地江東。始由三事因願。驟感祥異。然其拳拳之志。以遭亂世。遺風勝業代或無聞。東晉之末。遠師憩跡廬阜。其同意法師釋道炳竺道生佛陀耶舍。洎在家英豪劉遺民雷次宗周續之等。一百二十有三人。締結方外之游。希風來集。遠以幻集之期不克以常保。夢游之軀不可以長存。因指無量壽國。結之遐游。焉其已也。又言。其國清淨。無三塗無六趣。眾生依向不一生而生者。寶幢為之前導。金蓮為之受質。於是相與而有蓮社之稱焉。今之以蓮社云云。蓋其始也。或時以為淨社。義亦詳矣。自遠而下。淨土之修益振。故宋有曇弘。齊有慧進。梁有道珍。李唐之間。頴悟通識之士。如道綽善導者。累復有焉。余以像季之餘。值佛遺法。緬懷淨業。其亦有年。每以前賢事跡散於諸傳。淪於異代。不得類例相從條然以見。繇是歷考梁隋而下。慧皎道宣諸師所撰傳記十有二家。洎大宋通慧大師新傳。且得顯等七十五人。其傳之作。理或有所暗昧。詞或有所叢脞。因復修正而發明之。外有鴻業慧明等六十二人。在其生平想像。至於捨生之際。不甞以矚勝相。備之不足起深信。乃無以備之。後之明哲。或患其所不足。摭而備之者。亦余之闕有補焉。

念佛三昧寶王論序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛三昧寶王論序

草堂法師飛錫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 草堂法師飛錫

客有高信。至吾禪居。前禮致問。辭甚清逸。問吾曰。修心之人成道捷徑。法華三昧不輕之行。念佛三昧般舟之宗。僉為無上深妙禪門者。願聞其致。對曰。吾拱默九峰。與世異營。天書曲臨。自紫閣山草堂寺。令典千福法華勝場。向三十年矣。希高扣寂。未有若君之所問者也。子將涉無生之龍津。欲圖南以鵬舉。吾不敏也。甞試論之。今則略開二十門。以明斯旨耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客有高信。至吾禪居。前禮致問。辭甚清逸。問吾曰。修心之人成道捷徑。法華三昧不輕之行。念佛三昧般舟之宗。僉為無上深妙禪門者。願聞其致。對曰。吾拱默九峰。與世異營。天書曲臨。自紫閣山草堂寺。令典千福法華勝場。向三十年矣。希高扣寂。未有若君之所問者也。子將涉無生之龍津。欲圖南以鵬舉。吾不敏也。甞試論之。今則略開二十門。以明斯旨耳。

華嚴念佛三昧無盡燈序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴念佛三昧無盡燈序

圓澄法師義和 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓澄法師義和

六道凡夫三乘賢聖。其根本悉是靈明清淨。一法界心。性覺寶光。各各圓滿。本不名諸佛。亦不名眾生。但此心靈妙自在。不守自性故隨迷悟之緣。作業受苦。名曰眾生。修道證真。遂名諸佛。佛憫眾生顛倒妄想。執著而不證得。於是稱法界性。說華嚴經。欲令眾生。知一切法。即心自性。成就慧身。不由他悟。至於善財證入法界。參諸知識。最初吉祥雲比丘。教以無礙智慧念佛門。又解脫長者。教以唯心念佛門。又普遍吉淨光夜神。教以觀德相念佛門。其後華嚴諸祖。慮念佛者。莫得其要。於善知識解脫門中。復設諸門。意使諸佛與眾生交徹。淨土與穢土融通。法法彼此該收。塵塵悉包遍法界。相即相入。無礙圓融。儻得其門。則等諸佛於一朝。不得其門。則徒修因於曠劫。夫不龜手之藥一也。有終身洴澼洸者。有裂土而封者。蓋用有工拙。而利有大小念佛法門一也。有涉時之久。致力之多。而平素失其指歸。逮乎垂亡。他境強奪尠能超邁。此終身不免於洴澼洸之謂也。唯華嚴觀行。得圓至功於頃刻。見佛境於塵毛。諸佛心內眾生。新新作佛。眾生心中諸佛念念證真。至簡至易。雖然諸佛拔苦與樂之心一也。不思議力一也。唯西方彌陀世尊。接引娑婆眾生願力偏重。即本師故。是以流通經中。普賢行願獨指彌陀。極為至切(義和)晚年退席平江能仁。遍搜淨土傳錄與諸論讚。未甞有華嚴圓融念佛法門。蓋巴歌和眾。雪曲應稀。無足道者。嗚呼不思議法門。散乎大經與疏記之中。無聞於世。離此別求。何異北轅而之楚耶。於是備錄法門。著為一編。使見聞者不動步而歸淨土。安俟階梯。非思量而證彌陀。豈存言念。諸佛則背塵合覺故明。眾生則背覺合塵故昏。欲使冥者皆明。明終無盡。因目其篇曰無盡燈云爾。乾道元年九月望。臨安府慧因院。華嚴教觀義和序。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六道凡夫三乘賢聖。其根本悉是靈明清淨。一法界心。性覺寶光。各各圓滿。本不名諸佛。亦不名眾生。但此心靈妙自在。不守自性故隨迷悟之緣。作業受苦。名曰眾生。修道證真。遂名諸佛。佛憫眾生顛倒妄想。執著而不證得。於是稱法界性。說華嚴經。欲令眾生。知一切法。即心自性。成就慧身。不由他悟。至於善財證入法界。參諸知識。最初吉祥雲比丘。教以無礙智慧念佛門。又解脫長者。教以唯心念佛門。又普遍吉淨光夜神。教以觀德相念佛門。其後華嚴諸祖。慮念佛者。莫得其要。於善知識解脫門中。復設諸門。意使諸佛與眾生交徹。淨土與穢土融通。法法彼此該收。塵塵悉包遍法界。相即相入。無礙圓融。儻得其門。則等諸佛於一朝。不得其門。則徒修因於曠劫。夫不龜手之藥一也。有終身洴澼洸者。有裂土而封者。蓋用有工拙。而利有大小念佛法門一也。有涉時之久。致力之多。而平素失其指歸。逮乎垂亡。他境強奪尠能超邁。此終身不免於洴澼洸之謂也。唯華嚴觀行。得圓至功於頃刻。見佛境於塵毛。諸佛心內眾生。新新作佛。眾生心中諸佛念念證真。至簡至易。雖然諸佛拔苦與樂之心一也。不思議力一也。唯西方彌陀世尊。接引娑婆眾生願力偏重。即本師故。是以流通經中。普賢行願獨指彌陀。極為至切(義和)晚年退席平江能仁。遍搜淨土傳錄與諸論讚。未甞有華嚴圓融念佛法門。蓋巴歌和眾。雪曲應稀。無足道者。嗚呼不思議法門。散乎大經與疏記之中。無聞於世。離此別求。何異北轅而之楚耶。於是備錄法門。著為一編。使見聞者不動步而歸淨土。安俟階梯。非思量而證彌陀。豈存言念。諸佛則背塵合覺故明。眾生則背覺合塵故昏。欲使冥者皆明。明終無盡。因目其篇曰無盡燈云爾。乾道元年九月望。臨安府慧因院。華嚴教觀義和序。

無盡燈後跋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡燈後跋

參政范成大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參政范成大

念佛三昧深廣微密。世但以音聲為佛事。此書既出。當有知津者。乾道丁亥季夏七日。吳郡范成大書。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛三昧深廣微密。世但以音聲為佛事。此書既出。當有知津者。乾道丁亥季夏七日。吳郡范成大書。

淨業禮懺儀序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨業禮懺儀序

大智律師元照 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智律師元照

元照自下壇來。便知學律。但稟性庸薄。為行不肖。後遇天台神悟法師苦口提誨。始知改跡。遂乃深求祖教。博究佛乘。而於佛祖微言。薄有所領。竊自思曰。初心晚學。寧無夙善。但不遇良導。作惡無恥。虛喪一生。受苦長劫。於是發大誓願。常生娑婆五濁惡世。通達佛理。作大導師。提誘群生。令入佛道。復見高僧傳。慧布法師云。方土雖淨。非吾所願。若使十二劫蓮華中受樂。何如三塗極苦處救眾生也。由是堅持所見。歷涉歲年。於淨土門。略無歸向。見修淨業。復生輕謗。後遭重病。色力痿羸。神識迷茫。莫知趣向。既而病差。頓覺前非。悲泣感傷。深自克責。志雖洪大。力未堪任。仍覽天台十疑論。初心菩薩。未得無生忍。要須常不離佛。又引智度論云。具縛凡夫。有大悲心。願生惡世。救苦眾生。無有是處。譬如嬰兒不得離母。又如弱羽秖可傅枝。自是盡棄平生所學。專尋淨土教門二十餘年。未甞暫捨。研詳理教。披括古今。頓釋群疑。愈加深信。復見善導和尚專雜二修。若專修者。百即百生。若雜修者。萬千一二。心識散亂。觀行難成。一志專持四字名號。幾生逃逝。今始知歸。仍以所修。展轉化導。盡未來際洪贊何窮。方便多門。以信得入。如大勢至。以念佛心。獲悟圓通。入三摩地。復自思念。已前所造無量罪業。不信淨土謗法毀人。業因既成。苦果必克。縱百千劫所作不亡。業性雖空。果報不失。內懷慚恥。曉夕兢惶。於是躬對聖前。吐露肝膽。五體投地。苦到懺悔。仍發大願。普攝眾生。同修念佛。盡生淨土。欲常修習。須立軌儀。故集諸文。布成此法。從始至末第列十門。並準聖言。咸遵古式。事從簡要。法在精專。所貴自備修持。豈敢貽諸先達。後賢披覽。知我志焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元照自下壇來。便知學律。但稟性庸薄。為行不肖。後遇天台神悟法師苦口提誨。始知改跡。遂乃深求祖教。博究佛乘。而於佛祖微言。薄有所領。竊自思曰。初心晚學。寧無夙善。但不遇良導。作惡無恥。虛喪一生。受苦長劫。於是發大誓願。常生娑婆五濁惡世。通達佛理。作大導師。提誘群生。令入佛道。復見高僧傳。慧布法師云。方土雖淨。非吾所願。若使十二劫蓮華中受樂。何如三塗極苦處救眾生也。由是堅持所見。歷涉歲年。於淨土門。略無歸向。見修淨業。復生輕謗。後遭重病。色力痿羸。神識迷茫。莫知趣向。既而病差。頓覺前非。悲泣感傷。深自克責。志雖洪大。力未堪任。仍覽天台十疑論。初心菩薩。未得無生忍。要須常不離佛。又引智度論云。具縛凡夫。有大悲心。願生惡世。救苦眾生。無有是處。譬如嬰兒不得離母。又如弱羽秖可傅枝。自是盡棄平生所學。專尋淨土教門二十餘年。未甞暫捨。研詳理教。披括古今。頓釋群疑。愈加深信。復見善導和尚專雜二修。若專修者。百即百生。若雜修者。萬千一二。心識散亂。觀行難成。一志專持四字名號。幾生逃逝。今始知歸。仍以所修。展轉化導。盡未來際洪贊何窮。方便多門。以信得入。如大勢至。以念佛心。獲悟圓通。入三摩地。復自思念。已前所造無量罪業。不信淨土謗法毀人。業因既成。苦果必克。縱百千劫所作不亡。業性雖空。果報不失。內懷慚恥。曉夕兢惶。於是躬對聖前。吐露肝膽。五體投地。苦到懺悔。仍發大願。普攝眾生。同修念佛。盡生淨土。欲常修習。須立軌儀。故集諸文。布成此法。從始至末第列十門。並準聖言。咸遵古式。事從簡要。法在精專。所貴自備修持。豈敢貽諸先達。後賢披覽。知我志焉。

觀經九品圖後序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀經九品圖後序

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世之學佛者。其始莫不皆曰為生死事大故也。及乎聲利所動世緣所汩。則死生大事置而弗論。或為人所扣擊。則他辭託跋。不能自決。或云此不須問。或云不必須知。或云符到奉行莫作計挍。或云隨處受生出入自在。或云且生不高不下之家復男子身。或云把定精神見善惡相不得隨去。或令預候知時。或教臨終奪陰。或云百骸潰散一物長靈。或云形散氣消歸去寂滅。如是種種臆度矯亂。皆不出凡夫外道斷常二見。逮乎四大解分病苦所迫。識神無主。隨業輪迴決無疑矣。借令定日剋時。坐脫立化。世術可致。未足為奇。斯由不見十六觀經。不知九品生相。不信彌陀願力。而堅持所見。自甘塗炭。豈不為之悲哉。姑蘇逸上人。久歷叢林。不滯偏見。屬意觀經蓋有年矣。將恐道俗未閱經本。乃命工圖繪九品之相。具引經文。以示其說。隨於經後。各以偈頌為之激勵。且使知死生事大者。有超越之路。而不溺於異見枉受輪轉。若乃因相以舉目。因文而動懷。是必有信者解者修者生者焉。以至疑者謗者。莫不皆為往生因種。則斯文於世。豈小補哉。青山安忍子。仰之不已。輒復命筆。隨喜讚嘆云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世之學佛者。其始莫不皆曰為生死事大故也。及乎聲利所動世緣所汩。則死生大事置而弗論。或為人所扣擊。則他辭託跋。不能自決。或云此不須問。或云不必須知。或云符到奉行莫作計挍。或云隨處受生出入自在。或云且生不高不下之家復男子身。或云把定精神見善惡相不得隨去。或令預候知時。或教臨終奪陰。或云百骸潰散一物長靈。或云形散氣消歸去寂滅。如是種種臆度矯亂。皆不出凡夫外道斷常二見。逮乎四大解分病苦所迫。識神無主。隨業輪迴決無疑矣。借令定日剋時。坐脫立化。世術可致。未足為奇。斯由不見十六觀經。不知九品生相。不信彌陀願力。而堅持所見。自甘塗炭。豈不為之悲哉。姑蘇逸上人。久歷叢林。不滯偏見。屬意觀經蓋有年矣。將恐道俗未閱經本。乃命工圖繪九品之相。具引經文。以示其說。隨於經後。各以偈頌為之激勵。且使知死生事大者。有超越之路。而不溺於異見枉受輪轉。若乃因相以舉目。因文而動懷。是必有信者解者修者生者焉。以至疑者謗者。莫不皆為往生因種。則斯文於世。豈小補哉。青山安忍子。仰之不已。輒復命筆。隨喜讚嘆云。

天台淨土十疑論序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台淨土十疑論序

提刑楊傑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提刑楊傑

愛不重不生娑婆。念不一不生極樂。娑婆穢土也。極樂淨土也。娑婆之壽有量。彼土之壽則無量矣。娑婆備諸苦。彼土則安養無苦矣。娑婆隨業輪轉生死。彼土一往。則永證無生法忍。若願度生。則任意自在。不為諸業轉矣。其淨穢壽量。苦樂生死。如是差別。而眾生冥然不知。可不哀哉。阿彌陀佛。淨土攝受之主也。釋迦如來。指導淨土之師也。觀音勢至。助佛揚化者也。是以如來一代教典。處處丁寧勸往生也。阿彌陀佛與觀音勢至。乘大願船。泛生死海。不著此岸。不留彼岸。不止中流。唯以濟度為佛事。是故阿彌陀經云。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛執持名號。若一日乃至七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛。與諸聖眾現在其前。是人終時。心不顛倒。即得往生極樂國土。又無量壽經云。十方眾生。聞我名號。憶念我國。植諸德本。至心迴向。欲生我國。不果遂者。不取正覺。所以祇洹精舍無常院。令病者面西作往生淨土想。蓋彌陀光明遍照法界。念佛眾生攝取不捨。聖凡一體。機感相應。諸佛心內眾生塵塵極樂。眾生心中淨土念念彌陀。吾以是觀之。智慧者易生。能斷疑故。禪定者易生。不散亂故。持戒者易生。遠諸染故。布施者易生。不我有故。忍辱者易生。不瞋恚故。精進者易生。不退轉故。不造善不作惡者易生。念純一故。諸惡已作。業報已現者易生。實慚懼故。雖有眾善。若無誠信心無深心。無迴向發願心者。則不得上上品生矣。噫彌陀甚易持。淨土甚易往。眾生不能持不能往。佛如眾生何。夫造惡業入苦趣。念彌陀生極樂。二者皆佛言也。世人憂墮地獄。而疑往生者。不亦惑哉。晉慧遠法師。博通教乘。出稱夙德。甞與耶舍尊者劉遺民諸英豪等。結白蓮社於廬山。蓋致精誠於此爾。其後七百年。梁周隋唐至于 國朝。其僧俗修奉獲感應者非一。咸見于淨土傳記。豈誣也哉。然贊輔彌陀教觀者。其書山積。唯天台智者大師淨土十疑論。最為首冠。援引聖言。開決群惑。萬年闇室。日至而頓釋群陰。千里水程舟具而不勞自力。非法藏後身。不能至於是也。傑頃於都下。甞獲斯文。讀示所知。無不生信。自遭酷罰。感悟益深。願廣其傳。因為序引。熙寧九年仲秋述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛不重不生娑婆。念不一不生極樂。娑婆穢土也。極樂淨土也。娑婆之壽有量。彼土之壽則無量矣。娑婆備諸苦。彼土則安養無苦矣。娑婆隨業輪轉生死。彼土一往。則永證無生法忍。若願度生。則任意自在。不為諸業轉矣。其淨穢壽量。苦樂生死。如是差別。而眾生冥然不知。可不哀哉。阿彌陀佛。淨土攝受之主也。釋迦如來。指導淨土之師也。觀音勢至。助佛揚化者也。是以如來一代教典。處處丁寧勸往生也。阿彌陀佛與觀音勢至。乘大願船。泛生死海。不著此岸。不留彼岸。不止中流。唯以濟度為佛事。是故阿彌陀經云。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛執持名號。若一日乃至七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛。與諸聖眾現在其前。是人終時。心不顛倒。即得往生極樂國土。又無量壽經云。十方眾生。聞我名號。憶念我國。植諸德本。至心迴向。欲生我國。不果遂者。不取正覺。所以祇洹精舍無常院。令病者面西作往生淨土想。蓋彌陀光明遍照法界。念佛眾生攝取不捨。聖凡一體。機感相應。諸佛心內眾生塵塵極樂。眾生心中淨土念念彌陀。吾以是觀之。智慧者易生。能斷疑故。禪定者易生。不散亂故。持戒者易生。遠諸染故。布施者易生。不我有故。忍辱者易生。不瞋恚故。精進者易生。不退轉故。不造善不作惡者易生。念純一故。諸惡已作。業報已現者易生。實慚懼故。雖有眾善。若無誠信心無深心。無迴向發願心者。則不得上上品生矣。噫彌陀甚易持。淨土甚易往。眾生不能持不能往。佛如眾生何。夫造惡業入苦趣。念彌陀生極樂。二者皆佛言也。世人憂墮地獄。而疑往生者。不亦惑哉。晉慧遠法師。博通教乘。出稱夙德。甞與耶舍尊者劉遺民諸英豪等。結白蓮社於廬山。蓋致精誠於此爾。其後七百年。梁周隋唐至于 國朝。其僧俗修奉獲感應者非一。咸見于淨土傳記。豈誣也哉。然贊輔彌陀教觀者。其書山積。唯天台智者大師淨土十疑論。最為首冠。援引聖言。開決群惑。萬年闇室。日至而頓釋群陰。千里水程舟具而不勞自力。非法藏後身。不能至於是也。傑頃於都下。甞獲斯文。讀示所知。無不生信。自遭酷罰。感悟益深。願廣其傳。因為序引。熙寧九年仲秋述。

淨土十疑論後序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土十疑論後序

待制陳瓘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 待制陳瓘

人心無常。法亦無定。心法萬差。其本在此。信此則遍信。華嚴所以說十信。疑此則遍疑智者所以說十疑。出疑入信。一入永入。不離於此。得究竟處。淨土者究竟處也。此處有說法之主。名無量壽。此佛說法。未甞間斷。疑障其耳。則聾而不聞。疑障其心。則昧而不覺。不聞不覺。安住惡習。讚嘆不念。隨喜麁心。妄指蓮胞以為虛誕。終不自念。此分段身。從何而得。自何而來。胎獄穢濁。真實安在。信憑業識。自隔真際。於一幻境。非彼執此。生生不靈。永絕聖路。以如是故。釋迦如來。起大慈憫。於穢濁中。發大音聲。讚彼淨土上妙之樂。於生死中。為大船師。載以法船。令趍彼岸。晝夜度生。無有休息。然而彌陀之岸本無彼此。釋迦之船實非往來。譬如一燈分照八鏡。鏡有東西光影無二。彌陀說法遍光影中。而釋迦方便獨指西鏡。故已到彼岸者。乃可以忘彼此。未入法界者。何自而泯東西。於此法中。若未究竟。勿滯方隅。勿分彼此。但當正念諦信而已。此二聖之意。而智者之所以信也。信者萬善之母。疑者眾惡之根。能順其母能耡其根。則向之所謂障緣眾生。聾可復聞。昧可復覺。未出生死。得出生死。未生淨土。得生淨土。順釋迦之誨。往面彌陀。隨彌陀之願。來助釋迦。在此而遍歷十方。即西而普入諸鏡。自二聖建立以來。如是之人。如河沙數。云何不信。云何而疑。能自信己。又作方便。令諸未信無不信者。此則智者之所以為悲也。明智大師(中立)學智者之道。不順其文。而順其悲。所以又印此論。冠以次公之序。而請予申廣其說以助其傳。元祐八年七月十一日。左宣義郎前簽書鎮東軍節度判官廳公事陳瓘序。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人心無常。法亦無定。心法萬差。其本在此。信此則遍信。華嚴所以說十信。疑此則遍疑智者所以說十疑。出疑入信。一入永入。不離於此。得究竟處。淨土者究竟處也。此處有說法之主。名無量壽。此佛說法。未甞間斷。疑障其耳。則聾而不聞。疑障其心。則昧而不覺。不聞不覺。安住惡習。讚嘆不念。隨喜麁心。妄指蓮胞以為虛誕。終不自念。此分段身。從何而得。自何而來。胎獄穢濁。真實安在。信憑業識。自隔真際。於一幻境。非彼執此。生生不靈。永絕聖路。以如是故。釋迦如來。起大慈憫。於穢濁中。發大音聲。讚彼淨土上妙之樂。於生死中。為大船師。載以法船。令趍彼岸。晝夜度生。無有休息。然而彌陀之岸本無彼此。釋迦之船實非往來。譬如一燈分照八鏡。鏡有東西光影無二。彌陀說法遍光影中。而釋迦方便獨指西鏡。故已到彼岸者。乃可以忘彼此。未入法界者。何自而泯東西。於此法中。若未究竟。勿滯方隅。勿分彼此。但當正念諦信而已。此二聖之意。而智者之所以信也。信者萬善之母。疑者眾惡之根。能順其母能耡其根。則向之所謂障緣眾生。聾可復聞。昧可復覺。未出生死。得出生死。未生淨土。得生淨土。順釋迦之誨。往面彌陀。隨彌陀之願。來助釋迦。在此而遍歷十方。即西而普入諸鏡。自二聖建立以來。如是之人。如河沙數。云何不信。云何而疑。能自信己。又作方便。令諸未信無不信者。此則智者之所以為悲也。明智大師(中立)學智者之道。不順其文。而順其悲。所以又印此論。冠以次公之序。而請予申廣其說以助其傳。元祐八年七月十一日。左宣義郎前簽書鎮東軍節度判官廳公事陳瓘序。

直指淨土決疑集序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 直指淨土決疑集序

提刑楊傑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提刑楊傑

大願聖人從淨土來。來實無來。深心凡夫。往淨土去。去實無去。彼不來此。此不往彼。而其聖凡會遇。兩得交際者何也。彌陀光明如大圓月。遍照十方。水清而靜。則月現全體。月非趣水而遽來。水濁而動。則月無定光。月非捨水而遽去。在水則有清濁動靜。在月則無取捨去來。故華嚴解脫長者云。知一切佛猶如影像。自心如水。彼諸如來。不來至此。我不往彼。我若欲見安樂世界阿彌陀如來。隨意即見。是知。眾生注念。定見彌陀。彌陀來迎。極樂不遠。乃稱性實言非權教也。淨土無欲。非欲界也。其國地居。非色界也。生有形相。非無色界也。一切眾生。未悟正覺。處大夢中。六道升沈。未甞休止。諸天雖樂。報盡相衰。脩羅方瞋。戰爭互勝。旁生飛走。噉食相殘。鬼神幽陰。飢渴困逼。地獄長夜。痛楚號呼。得生人趣。固已為幸。然而生老病死眾苦嬰纏。唯是淨方更無諸苦。蓮苞託質無生苦也。寒暑不遷無老苦也。身非分段無病苦也。壽命無量無死苦也。無父母妻子無愛別離也。上善人聚會無怨憎會也。華裓香食珍寶受用。無求不得無窮困也。觀照空寂無蘊苦也。悲濟有情。欲生則生。不住寂滅非二乘也。智照生死。得不退轉非凡夫也。三界蕩然。譬如四裔。丘陵坑坎穢腐所積。溪壑阻絕孰為津梁。乃有狂人迷路於此。惡獸魑魅惱害雜居。刀兵水火。或時傷暴風霜。霹靂淩厲。摧懾罔知城域。可以庇覆飲食衣服。未或充足。甘受是苦。不求安樂。有佛釋迦。是大導師。指清淨土是安樂國。無量壽佛是淨土師。爾諸眾生。但發誠心。念彼佛號。即得往生。若生彼土。則無諸惱。不聞知者。固可哀憐。亦有善士。發三種不信心。不求生者。尤可嗟惜。一曰吾當超佛越祖。淨土不足生也。二曰處處皆淨土。西方不必生也三曰極樂聖域。我輩凡夫。不能生也。夫行海無盡。普賢願見彌陀。佛國雖空。維摩常修淨土。十方如來有廣舌之讚。十方菩薩有同往之心。試自忖量。孰與諸聖。謂不足生者。何其自欺哉。至如龍猛祖師也。楞伽經有預記之文。天親教宗也。無量論有求生之偈。慈恩通讚首稱十勝。智者析理明辨十疑。彼皆上哲精進往生。謂不必生者。何其自慢哉。火車可滅。舟石不沈。現華報者。莫甚於張馗。十念而超勝處。入地獄者。莫速於雄俊。再甦而證妙因。世人愆尤。未必若此。謂不能生者。何其自棄般舟三昧經云。跋陀惒菩薩。請問釋迦佛。未來眾生。云何得見十方諸佛。佛教念阿彌陀佛。即見十方一切諸佛。又大寶積經云。若他方眾生。聞無量壽如來名號。廼至能發一念淨信。歡喜愛樂。所有善根。迴向願生無量 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大願聖人從淨土來。來實無來。深心凡夫。往淨土去。去實無去。彼不來此。此不往彼。而其聖凡會遇。兩得交際者何也。彌陀光明如大圓月。遍照十方。水清而靜。則月現全體。月非趣水而遽來。水濁而動。則月無定光。月非捨水而遽去。在水則有清濁動靜。在月則無取捨去來。故華嚴解脫長者云。知一切佛猶如影像。自心如水。彼諸如來。不來至此。我不往彼。我若欲見安樂世界阿彌陀如來。隨意即見。是知。眾生注念。定見彌陀。彌陀來迎。極樂不遠。乃稱性實言非權教也。淨土無欲。非欲界也。其國地居。非色界也。生有形相。非無色界也。一切眾生。未悟正覺。處大夢中。六道升沈。未甞休止。諸天雖樂。報盡相衰。脩羅方瞋。戰爭互勝。旁生飛走。噉食相殘。鬼神幽陰。飢渴困逼。地獄長夜。痛楚號呼。得生人趣。固已為幸。然而生老病死眾苦嬰纏。唯是淨方更無諸苦。蓮苞託質無生苦也。寒暑不遷無老苦也。身非分段無病苦也。壽命無量無死苦也。無父母妻子無愛別離也。上善人聚會無怨憎會也。華裓香食珍寶受用。無求不得無窮困也。觀照空寂無蘊苦也。悲濟有情。欲生則生。不住寂滅非二乘也。智照生死。得不退轉非凡夫也。三界蕩然。譬如四裔。丘陵坑坎穢腐所積。溪壑阻絕孰為津梁。乃有狂人迷路於此。惡獸魑魅惱害雜居。刀兵水火。或時傷暴風霜。霹靂淩厲。摧懾罔知城域。可以庇覆飲食衣服。未或充足。甘受是苦。不求安樂。有佛釋迦。是大導師。指清淨土是安樂國。無量壽佛是淨土師。爾諸眾生。但發誠心。念彼佛號。即得往生。若生彼土。則無諸惱。不聞知者。固可哀憐。亦有善士。發三種不信心。不求生者。尤可嗟惜。一曰吾當超佛越祖。淨土不足生也。二曰處處皆淨土。西方不必生也三曰極樂聖域。我輩凡夫。不能生也。夫行海無盡。普賢願見彌陀。佛國雖空。維摩常修淨土。十方如來有廣舌之讚。十方菩薩有同往之心。試自忖量。孰與諸聖。謂不足生者。何其自欺哉。至如龍猛祖師也。楞伽經有預記之文。天親教宗也。無量論有求生之偈。慈恩通讚首稱十勝。智者析理明辨十疑。彼皆上哲精進往生。謂不必生者。何其自慢哉。火車可滅。舟石不沈。現華報者。莫甚於張馗。十念而超勝處。入地獄者。莫速於雄俊。再甦而證妙因。世人愆尤。未必若此。謂不能生者。何其自棄般舟三昧經云。跋陀惒菩薩。請問釋迦佛。未來眾生。云何得見十方諸佛。佛教念阿彌陀佛。即見十方一切諸佛。又大寶積經云。若他方眾生。聞無量壽如來名號。廼至能發一念淨信。歡喜愛樂。所有善根。迴向願生無量

壽國者。隨願皆生。得不退轉。此皆佛言也。不信佛言。何言可信。不生淨土。何土可生。自欺自慢。自棄己靈。流入轉迴。是誰之咎。四十八願悉為度生。一十六觀同歸繫念。一念既信。已投種於寶池。眾善相資。定化生於金地。無輒悔墮誤認疑城。即時蓮開得解脫道。唯心淨土自性彌陀。大光明中決無魔事。直指淨土決疑集者。吾友王古敏仲之所編也。博采教典該括古今。開釋疑情。徑超信地。其載聖賢之旨。在淨土諸書。最為詳要。蓋安養國之鄉導也。若登彼岸。舟固可忘。來者問津。斯言無忽。元豐七年九月十日序。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽國者。隨願皆生。得不退轉。此皆佛言也。不信佛言。何言可信。不生淨土。何土可生。自欺自慢。自棄己靈。流入轉迴。是誰之咎。四十八願悉為度生。一十六觀同歸繫念。一念既信。已投種於寶池。眾善相資。定化生於金地。無輒悔墮誤認疑城。即時蓮開得解脫道。唯心淨土自性彌陀。大光明中決無魔事。直指淨土決疑集者。吾友王古敏仲之所編也。博采教典該括古今。開釋疑情。徑超信地。其載聖賢之旨。在淨土諸書。最為詳要。蓋安養國之鄉導也。若登彼岸。舟固可忘。來者問津。斯言無忽。元豐七年九月十日序。

次公此序反覆詳盡。其論三種不求生。最為一篇警策。但謂淨土非三界。及云身非分段。有違經論。謹引二文。以正其非。釋籤云。若大論中。明安養國非三界者。秖是非此娑婆三界耳。若就彼土具有三界故。無量壽經。阿難白佛。彼安養界既無須彌。忉利諸天依何而住。佛反質云。此土夜摩乃至色界。依何而住。阿難默領。反質意者。此夜摩等。既許依空。何妨彼土四王已上依空而住。具明土相。復有多種共別不同。如無動界。雖是淨土。猶有男女及須彌等。此同居淨土既其不同。同居穢土亦應不等。釋論云。出三界外有淨土。聲聞辟支佛出生其中。受法性身。非分段生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次公此序反覆詳盡。其論三種不求生。最為一篇警策。但謂淨土非三界。及云身非分段。有違經論。謹引二文。以正其非。釋籤云。若大論中。明安養國非三界者。秖是非此娑婆三界耳。若就彼土具有三界故。無量壽經。阿難白佛。彼安養界既無須彌。忉利諸天依何而住。佛反質云。此土夜摩乃至色界。依何而住。阿難默領。反質意者。此夜摩等。既許依空。何妨彼土四王已上依空而住。具明土相。復有多種共別不同。如無動界。雖是淨土。猶有男女及須彌等。此同居淨土既其不同。同居穢土亦應不等。釋論云。出三界外有淨土。聲聞辟支佛出生其中。受法性身。非分段生。

龍舒淨土文序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍舒淨土文序

狀元張孝祥 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 狀元張孝祥

阿彌陀如來。以大願力攝受群品。繫念甚簡。證果甚速。或者疑之(余)甞為之言。阿彌陀佛即汝性是。極樂國土即汝心是。眾生背覺。合塵淪於七趣。立我與佛。天地懸隔。佛為是故。慈悲方便。開示悟入。現諸無量如幻三昧莊嚴其國。備極華好。復以辯智而為演說。令諸眾生歡喜愛樂。於日用中。能發一念。念彼如來。欲生其國。即此一念清淨堅固。還性所有與佛無異。當是念時。不起于座。阿彌陀佛極樂國土。悉皆現前。如是修習。乃至純熟。幻身壞時。此性不壞。金蓮華臺。由性種生。往生其中。如歸吾廬。諸佛菩薩。即我眷屬。性無異故。自相親愛。友人龍舒王虛中端靜簡潔。博通群書。訓傳六經諸子。數十萬言。一旦捐之曰。是皆業習。非究竟法。吾其惟西方之歸。自是精進。惟佛惟念。年且六十。布衣蔬茹。重研千里。以是教人。風雨寒暑弗遑恤。閒居日課千拜。夜分乃寢。面目奕奕有光。望之者。信其為有道之士也。紹興辛巳秋。過家君於宣城。留兩月始見其淨土文。凡修習法門。與感驗章著。具有顛末。將求信道者。鋟木傳焉。諉(余)序其書。故為之題其端云。虛中名日休。十月旦。歷陽張(孝祥)序。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀如來。以大願力攝受群品。繫念甚簡。證果甚速。或者疑之(余)甞為之言。阿彌陀佛即汝性是。極樂國土即汝心是。眾生背覺。合塵淪於七趣。立我與佛。天地懸隔。佛為是故。慈悲方便。開示悟入。現諸無量如幻三昧莊嚴其國。備極華好。復以辯智而為演說。令諸眾生歡喜愛樂。於日用中。能發一念。念彼如來。欲生其國。即此一念清淨堅固。還性所有與佛無異。當是念時。不起于座。阿彌陀佛極樂國土。悉皆現前。如是修習。乃至純熟。幻身壞時。此性不壞。金蓮華臺。由性種生。往生其中。如歸吾廬。諸佛菩薩。即我眷屬。性無異故。自相親愛。友人龍舒王虛中端靜簡潔。博通群書。訓傳六經諸子。數十萬言。一旦捐之曰。是皆業習。非究竟法。吾其惟西方之歸。自是精進。惟佛惟念。年且六十。布衣蔬茹。重研千里。以是教人。風雨寒暑弗遑恤。閒居日課千拜。夜分乃寢。面目奕奕有光。望之者。信其為有道之士也。紹興辛巳秋。過家君於宣城。留兩月始見其淨土文。凡修習法門。與感驗章著。具有顛末。將求信道者。鋟木傳焉。諉(余)序其書。故為之題其端云。虛中名日休。十月旦。歷陽張(孝祥)序。

龍舒淨土文跋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍舒淨土文跋

大慧禪師宗杲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧禪師宗杲

龍舒王虛中日休。博覽群書之餘。留心佛乘。以利人為己任。真火中蓮也。佛言。自未得度。先度人者菩薩發心。自覺已圓。能覺他者。如來應世。(予)嘉其志。為題其後。若見自性之彌陀。即了唯心之淨土。未能如是。則虛中為此文功不唐捐矣。庚辰八月二十日。書于劉景文懶窠云。雙徑妙喜(宗杲)跋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍舒王虛中日休。博覽群書之餘。留心佛乘。以利人為己任。真火中蓮也。佛言。自未得度。先度人者菩薩發心。自覺已圓。能覺他者。如來應世。(予)嘉其志。為題其後。若見自性之彌陀。即了唯心之淨土。未能如是。則虛中為此文功不唐捐矣。庚辰八月二十日。書于劉景文懶窠云。雙徑妙喜(宗杲)跋。

淨土寶珠集序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土寶珠集序

侍郎王古 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍郎王古

眾生心淨則佛土淨。法性無生而無不生。有佛世尊。今現說法。在極樂國。號阿彌陀。緣勝劫長。悲深願大。無邊際光明攝受。不思議淨妙莊嚴。珠網麗空。瑤林矗地。池含八德。華發四光。韻天樂於六時。散裓華於億剎。諸佛共讚。十方來歸。彌陀心內眾生。新新攝化。眾生心中淨土。念念往生。質託寶蓮。不離當處。神超多剎。豈出自心。如鏡含萬象而無有去來。似月印千江而本非升降。被圓頓機。則皆一生補處。明方便門。則有九品階差。念本性之無量光。本來無念。生唯心之安養國。真實無生。解脫苦輪。十念亦超於寶地。會歸實際。二乘終證於菩提。如大舟載石而遂免沈淪。若順風揚帆而終無留難。悟之則甚近而不遠。迷之則益遠而無人。嗟夫學寡障多。疑深觀淺。斥為權小。閴若存亡。則以馬鳴龍樹為未然。天台智覺為不達。不信當受菩提記。不肯頓生如來家。籠鳥鼎魚翻為游戲。隙駒風燭妄計久長。虛受一報身。枉投諸苦趣。豈知大雄讚勸金口叮嚀。侶聖賢於剎那。具相好於俄頃。樂受則永拋五濁。悲增則迴救三塗。於此不知。是為可憫。自魏晉大經初出。則有遠顯諸賢繼修。事列簡編。驗彰耳目。福唐釋戒珠。採十二家傳記。得七十五人。蒐補闕遺。芟夷繁長。該羅別錄。增廣新聞。共得一百九人。隱顯畢收。緇素並列。會江河淮濟於一海。融瓶盤釵釧無二金。標為險道之津梁。永作後來之龜鑑。元豐七年八月十五日記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生心淨則佛土淨。法性無生而無不生。有佛世尊。今現說法。在極樂國。號阿彌陀。緣勝劫長。悲深願大。無邊際光明攝受。不思議淨妙莊嚴。珠網麗空。瑤林矗地。池含八德。華發四光。韻天樂於六時。散裓華於億剎。諸佛共讚。十方來歸。彌陀心內眾生。新新攝化。眾生心中淨土。念念往生。質託寶蓮。不離當處。神超多剎。豈出自心。如鏡含萬象而無有去來。似月印千江而本非升降。被圓頓機。則皆一生補處。明方便門。則有九品階差。念本性之無量光。本來無念。生唯心之安養國。真實無生。解脫苦輪。十念亦超於寶地。會歸實際。二乘終證於菩提。如大舟載石而遂免沈淪。若順風揚帆而終無留難。悟之則甚近而不遠。迷之則益遠而無人。嗟夫學寡障多。疑深觀淺。斥為權小。閴若存亡。則以馬鳴龍樹為未然。天台智覺為不達。不信當受菩提記。不肯頓生如來家。籠鳥鼎魚翻為游戲。隙駒風燭妄計久長。虛受一報身。枉投諸苦趣。豈知大雄讚勸金口叮嚀。侶聖賢於剎那。具相好於俄頃。樂受則永拋五濁。悲增則迴救三塗。於此不知。是為可憫。自魏晉大經初出。則有遠顯諸賢繼修。事列簡編。驗彰耳目。福唐釋戒珠。採十二家傳記。得七十五人。蒐補闕遺。芟夷繁長。該羅別錄。增廣新聞。共得一百九人。隱顯畢收。緇素並列。會江河淮濟於一海。融瓶盤釵釧無二金。標為險道之津梁。永作後來之龜鑑。元豐七年八月十五日記。

四十八願後序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十八願後序

慧覺法師齊玉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧覺法師齊玉

或曰。淨土乃聖人之權方。所以接鈍根化凡器也。苟能一超。直入如來地。何藉於他力乎。對曰。佛世文殊普賢。滅後馬鳴龍樹。此土智者智覺。皆願生淨土。應盡是鈍根乎。釋迦勸父王淨飯并六萬釋種。亦願生淨土。應盡是凡器乎。此等聖賢。應皆不逮今人之利根勝器乎。況若以此為權。指何為實。權實之判。非止一途。自非教眼瞭焉。何以甄別。咨爾有識。當信佛言。招報非輕。切勿容易。昔孫莘老學士。始以此疑之。因會楊次公主客王敏仲侍郎。論道契合。遂釋其疑。故莘老云。四方言禪者。唯黃蘗慧林為最盛。臨濟之後有慈明。慈明傳江西黃蘗之道。次公實傳之。雲門之後唯雪竇。雪竇傳懷。懷傳本。本公居慧林時。敏仲早得其法。次公敏仲皆儒者學禪。得師如此。方且汲汲。以淨土為依歸。則知。淨土非聖人之權設。真禪侶之棲止也。苟能即心淨土本性彌陀。生則隨念往生。去則實無所去。則亦焉有彼此之異。而橫相是非於其間也哉。觀夫莘老之言。則信真善知識。不違佛訓。不欺自心。事理俱圓。實可宗仰。願諸仁者。當以死生大事為心。無以人情取捨自礙。賴如是願力。念阿彌陀佛。發決定信。誠起娑婆險惡之程。作淨土水雲之客。濯足於八種功德池水。掛錫於七重行樹叢林。入清淨海眾中。參彌陀善知識。覽勝境而得不退轉。聞妙法而易悟無生。七寶樓邊四華池畔優游泮渙。樂莫大焉。庶以此願為憑。前程定無間阻。苟或謂之不然。則吾末如之何也矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或曰。淨土乃聖人之權方。所以接鈍根化凡器也。苟能一超。直入如來地。何藉於他力乎。對曰。佛世文殊普賢。滅後馬鳴龍樹。此土智者智覺。皆願生淨土。應盡是鈍根乎。釋迦勸父王淨飯并六萬釋種。亦願生淨土。應盡是凡器乎。此等聖賢。應皆不逮今人之利根勝器乎。況若以此為權。指何為實。權實之判。非止一途。自非教眼瞭焉。何以甄別。咨爾有識。當信佛言。招報非輕。切勿容易。昔孫莘老學士。始以此疑之。因會楊次公主客王敏仲侍郎。論道契合。遂釋其疑。故莘老云。四方言禪者。唯黃蘗慧林為最盛。臨濟之後有慈明。慈明傳江西黃蘗之道。次公實傳之。雲門之後唯雪竇。雪竇傳懷。懷傳本。本公居慧林時。敏仲早得其法。次公敏仲皆儒者學禪。得師如此。方且汲汲。以淨土為依歸。則知。淨土非聖人之權設。真禪侶之棲止也。苟能即心淨土本性彌陀。生則隨念往生。去則實無所去。則亦焉有彼此之異。而橫相是非於其間也哉。觀夫莘老之言。則信真善知識。不違佛訓。不欺自心。事理俱圓。實可宗仰。願諸仁者。當以死生大事為心。無以人情取捨自礙。賴如是願力。念阿彌陀佛。發決定信。誠起娑婆險惡之程。作淨土水雲之客。濯足於八種功德池水。掛錫於七重行樹叢林。入清淨海眾中。參彌陀善知識。覽勝境而得不退轉。聞妙法而易悟無生。七寶樓邊四華池畔優游泮渙。樂莫大焉。庶以此願為憑。前程定無間阻。苟或謂之不然。則吾末如之何也矣。

淨土警策序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土警策序

吳興法師元頴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳興法師元頴

一切諸佛。歷劫修行所成國土。安立眾生。蓋以眾生流轉生死。未遇知識。阻聞法要。不獲脫苦也。而眾生或宜以苦事迫切者。則聖人於大悲心行折伏也。眾生或宜以樂事誘引者。則聖人於大悲心行攝受也。攝受則有殊勝莊嚴。珍妙樓閣。大丈夫相。安隱之事也。折伏則有胎卵濕化四生。九有百憂九惱五苦八苦之相也。然於聖人之心。豈曰差別乎。且釋迦牟尼。亦有清淨國土。如西方極樂。阿彌陀佛必有五濁世界。如娑婆堪忍也。所以一期化物。有彼有此。有淨有穢者。由諸佛結緣異也。由眾生誓願異也。若達彼岸登果位。無必固也。世智下凡不曰分別。其可知覺乎。不曰取捨。其可造措乎。群經廣有警策之語。偏讚西方阿彌陀佛所居淨土。今纂集之。庶裨補遺化激勸土俗。嗚呼死生亦大矣。豈不痛哉。而世人或沒於苦海。則自甘其分。或迷於富貴。則自逞其得。而不知生生死死於瞬息間也久矣。至有謂心淨佛土淨空身即法身。及大期忽終。無所安立。當是時也。與夫守志淳一。著相修行之人。億劫不殆故。覽斯文其有發未發之心歟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛。歷劫修行所成國土。安立眾生。蓋以眾生流轉生死。未遇知識。阻聞法要。不獲脫苦也。而眾生或宜以苦事迫切者。則聖人於大悲心行折伏也。眾生或宜以樂事誘引者。則聖人於大悲心行攝受也。攝受則有殊勝莊嚴。珍妙樓閣。大丈夫相。安隱之事也。折伏則有胎卵濕化四生。九有百憂九惱五苦八苦之相也。然於聖人之心。豈曰差別乎。且釋迦牟尼。亦有清淨國土。如西方極樂。阿彌陀佛必有五濁世界。如娑婆堪忍也。所以一期化物。有彼有此。有淨有穢者。由諸佛結緣異也。由眾生誓願異也。若達彼岸登果位。無必固也。世智下凡不曰分別。其可知覺乎。不曰取捨。其可造措乎。群經廣有警策之語。偏讚西方阿彌陀佛所居淨土。今纂集之。庶裨補遺化激勸土俗。嗚呼死生亦大矣。豈不痛哉。而世人或沒於苦海。則自甘其分。或迷於富貴。則自逞其得。而不知生生死死於瞬息間也久矣。至有謂心淨佛土淨空身即法身。及大期忽終。無所安立。當是時也。與夫守志淳一。著相修行之人。億劫不殆故。覽斯文其有發未發之心歟。

淨土自信錄序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土自信錄序

無功叟王闐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無功叟王闐

古之大聖人。立言垂教。被于百世之下。其志猶欝而未暢。晦而未明者。蓋有之矣。即吾佛淨土法門是也。余遍覽諸經。深求其旨。往生功德。一言以蔽之。曰在凡夫獲不退而已矣。何則此土修行圓教初信。小乘初果人邪見及邪三毒。永不起慈。為斷惑發悟。剏入聖流。則越生不昧其所證。斯超四趣。不失人天。至於凡夫地中。雖伏惑發悟。菩薩一經生死非常之變。則忘其所證所修。是故遇緣或退。仍墮苦塗者容有之。乃若凡聖同居淨土。如極樂國等。雖具三界。唯有人天。故一切含識獲生者。即長辭四趣。又助緣大備。壽數莫量。縱至鈍根。一生熏修。無不證聖果。寧復有退失事乎。如來讚勸之本意。不過如此。且圓機體道。是最上淨業。苟加願導之即預優品。若夫愚朴輩。但能稱佛發願者。而莫不往生。嗚呼觀淨土一門。則知聖人無棄物矣。彼守癡空之徒。効無礙無修。起自障心。絕他學路。乃高其言曰。淨土末事也。何足道哉。可不哀耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古之大聖人。立言垂教。被于百世之下。其志猶欝而未暢。晦而未明者。蓋有之矣。即吾佛淨土法門是也。余遍覽諸經。深求其旨。往生功德。一言以蔽之。曰在凡夫獲不退而已矣。何則此土修行圓教初信。小乘初果人邪見及邪三毒。永不起慈。為斷惑發悟。剏入聖流。則越生不昧其所證。斯超四趣。不失人天。至於凡夫地中。雖伏惑發悟。菩薩一經生死非常之變。則忘其所證所修。是故遇緣或退。仍墮苦塗者容有之。乃若凡聖同居淨土。如極樂國等。雖具三界。唯有人天。故一切含識獲生者。即長辭四趣。又助緣大備。壽數莫量。縱至鈍根。一生熏修。無不證聖果。寧復有退失事乎。如來讚勸之本意。不過如此。且圓機體道。是最上淨業。苟加願導之即預優品。若夫愚朴輩。但能稱佛發願者。而莫不往生。嗚呼觀淨土一門。則知聖人無棄物矣。彼守癡空之徒。効無礙無修。起自障心。絕他學路。乃高其言曰。淨土末事也。何足道哉。可不哀耶。

修行淨土法門後序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行淨土法門後序

侍郎莫仲珪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍郎莫仲珪

娑婆苦境也。欲脫眾苦。必修西方。西方樂國也。欲生極樂。必信佛言。譬如有人行於曠野。暮夜昏黑群賊在後。執持利器競來逼逐。四顧旁皇逃避無所。呼天叫地誰來救䘏。忽遇老父。而告之言。此去不遠。有長者居。福德威勢。盜賊不侵。樓閣真實。快樂自在。烟霧所障。汝不能睹。汝但決往。吾不汝誑。其人聞語。歡喜勇躍。策步高驤。不復迴顧。注目一心。更無他想。俄頃之間。至長者所。群賊苦惱。杳絕蹤跡。種種快樂。無異所聞。彌陀攝受眾生長者居也。安可不往。釋迦指導群迷。老父言也。安可不信。世之人於西方之說。懵不能知。比比皆是。知矣而不信。信矣而不修。修不能力者。十亦常八九焉。我今重覆設此譬喻。其不知者。可以解會。而不信不修不力者。亦可加勉矣。夫修西方而決願往生者。豈有他哉。善盡其力。如遇老父於避賊之時而已矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑婆苦境也。欲脫眾苦。必修西方。西方樂國也。欲生極樂。必信佛言。譬如有人行於曠野。暮夜昏黑群賊在後。執持利器競來逼逐。四顧旁皇逃避無所。呼天叫地誰來救䘏。忽遇老父。而告之言。此去不遠。有長者居。福德威勢。盜賊不侵。樓閣真實。快樂自在。烟霧所障。汝不能睹。汝但決往。吾不汝誑。其人聞語。歡喜勇躍。策步高驤。不復迴顧。注目一心。更無他想。俄頃之間。至長者所。群賊苦惱。杳絕蹤跡。種種快樂。無異所聞。彌陀攝受眾生長者居也。安可不往。釋迦指導群迷。老父言也。安可不信。世之人於西方之說。懵不能知。比比皆是。知矣而不信。信矣而不修。修不能力者。十亦常八九焉。我今重覆設此譬喻。其不知者。可以解會。而不信不修不力者。亦可加勉矣。夫修西方而決願往生者。豈有他哉。善盡其力。如遇老父於避賊之時而已矣。

明師勝地論跋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明師勝地論跋

獨醒居士林鎬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨醒居士林鎬

予甞讀冲虛至德經。而得林類之言。以謂。死於是者。安知不生於彼。雖知死之與生一往一返。然求其說而未得者。意其死於是者。不過捨是報身而已。生於彼者。必竟落在什麼處。此所以求其說而未得也。今觀福清禪師所述明師勝地論。始知世外別有兜率內院西方淨土。為諸人依託之地。非念慮積習。不能到也。予因三復其說。究其本性空寂之中。非斷滅相。此生報盡。還有他生。若存堅固願力。成就善根。且無沈淪惡道之憂。決有超登勝報之地。乃今而後始知。兜率西方不隔毫端。常自現前。但堅此心。即能見佛。如妙喜云。見自性之彌陀。了唯心之淨土者。誠可為此論一言之蔽也。師妙喜之的嗣。於明師得依託之地。故能以三處正論。饒益眾生。參政大資周公(葵)得而序之。謂師之言。信而有證。且愛其宗通說通。於實相教相。不相違背。而老婆心切。有如是諄諄之言也。諸仁者。儻能因周公之序。以求老師之心。則兜率西方不勞問途。便請驀直去也。獨醒居士林鎬敬跋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 予甞讀冲虛至德經。而得林類之言。以謂。死於是者。安知不生於彼。雖知死之與生一往一返。然求其說而未得者。意其死於是者。不過捨是報身而已。生於彼者。必竟落在什麼處。此所以求其說而未得也。今觀福清禪師所述明師勝地論。始知世外別有兜率內院西方淨土。為諸人依託之地。非念慮積習。不能到也。予因三復其說。究其本性空寂之中。非斷滅相。此生報盡。還有他生。若存堅固願力。成就善根。且無沈淪惡道之憂。決有超登勝報之地。乃今而後始知。兜率西方不隔毫端。常自現前。但堅此心。即能見佛。如妙喜云。見自性之彌陀。了唯心之淨土者。誠可為此論一言之蔽也。師妙喜之的嗣。於明師得依託之地。故能以三處正論。饒益眾生。參政大資周公(葵)得而序之。謂師之言。信而有證。且愛其宗通說通。於實相教相。不相違背。而老婆心切。有如是諄諄之言也。諸仁者。儻能因周公之序。以求老師之心。則兜率西方不勞問途。便請驀直去也。獨醒居士林鎬敬跋。

乾道中。婺之蘭溪。釋子光道號雲水。少習台教。厥後南詢。得法於大慧杲公。晚住莆田福清。作依託明師勝地論三卷行於世。其大概謂佛法高妙。若增上勝緣。唯明師勝地為堪依託。蓋凡學道者貴見性。見性者貴修習。見性未明。必務求師。修習未成。必務於地。得其師則模範正。得其地則心跡安。一曰人間中國聖賢所居。二曰兜率陀天彌勒說法。三曰西方淨土彌陀闡化。是三處皆名勝地。並得依託修行。至中下兩卷。則專明西方法門。勸人修習。文多不能具載。但書林公一跋。聊為敘其大旨云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾道中。婺之蘭溪。釋子光道號雲水。少習台教。厥後南詢。得法於大慧杲公。晚住莆田福清。作依託明師勝地論三卷行於世。其大概謂佛法高妙。若增上勝緣。唯明師勝地為堪依託。蓋凡學道者貴見性。見性者貴修習。見性未明。必務求師。修習未成。必務於地。得其師則模範正。得其地則心跡安。一曰人間中國聖賢所居。二曰兜率陀天彌勒說法。三曰西方淨土彌陀闡化。是三處皆名勝地。並得依託修行。至中下兩卷。則專明西方法門。勸人修習。文多不能具載。但書林公一跋。聊為敘其大旨云。

寶城易記錄序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶城易記錄序

待制陳瓘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 待制陳瓘

安養不在彼。浮雲非我有。此涑永公所謂安樂土也。餘既得罪台州。自壬辰八月。捐書不復為文。革心改過。專趣此土。路長身老。恨發心之晚也。比閱晁文元公道院集。論空不空三昧。因繫之以辭。而曰。辭者貫心而易記耳。其辭則四句偈也。文元公深入佛海。言無枝葉。至於貫心之辭。則亦未忘。而且欲其易記焉。公之所謂易記者。豈主於記其辭而已哉(余)竊慕焉。凡貫心之辭。欲已而未能已者。筆之于此。名之曰寶城易記錄云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安養不在彼。浮雲非我有。此涑永公所謂安樂土也。餘既得罪台州。自壬辰八月。捐書不復為文。革心改過。專趣此土。路長身老。恨發心之晚也。比閱晁文元公道院集。論空不空三昧。因繫之以辭。而曰。辭者貫心而易記耳。其辭則四句偈也。文元公深入佛海。言無枝葉。至於貫心之辭。則亦未忘。而且欲其易記焉。公之所謂易記者。豈主於記其辭而已哉(余)竊慕焉。凡貫心之辭。欲已而未能已者。筆之于此。名之曰寶城易記錄云。

了齋依延慶明智法師。得台教淵源。晚歲專意西方。誠為得所。其紀所行之法。擬晁公貫心易記之辭者。彼曰。吾即今自定日用之法。先入空三昧。旋滅一切忘念。如空華谷響。經視聽而無留礙也。又入不空三昧。安住一真法界。如額珠髻寶。常愛戴而無失墜也。此法交濟。更不異時。精密久長。百法無敵。貫心易記。因繫之以辭。曰心空如太空。豁然無可觸。一真法界中。靈照常安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了齋依延慶明智法師。得台教淵源。晚歲專意西方。誠為得所。其紀所行之法。擬晁公貫心易記之辭者。彼曰。吾即今自定日用之法。先入空三昧。旋滅一切忘念。如空華谷響。經視聽而無留礙也。又入不空三昧。安住一真法界。如額珠髻寶。常愛戴而無失墜也。此法交濟。更不異時。精密久長。百法無敵。貫心易記。因繫之以辭。曰心空如太空。豁然無可觸。一真法界中。靈照常安住。

遠法師齊忌禮文序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠法師齊忌禮文序

正言沈璿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正言沈璿

釋迦如來出現於世。說種種法接引眾生。於種種門最捷徑者。無以易於西方安養之教也。嗚呼無無量壽佛之四十八願。則西方之教。無以啟其端。無釋迦如來之演說諸經。則無量壽佛之願。無以傳於世。前佛作願於前。後佛說經於後。此道章明著較可信無疑。然而多門之法。或擇之而不精。精詳之士。或傳之而未習。譬之肘後之方 載聞簡牘。有擇之而精。傳之而習。以開後悟。此恩此施。顧與製是方於心載是方於書。其厚薄何如哉。惟茲修行安養之方。無量壽佛實製之。釋迦如來實筆之。擇之傳之習之。以貽後人者。東晉遠公其人也。西湖秀士李濟。予同年執友。樂清令尹李公素。見素之子遭家多難。幼失所怙。兩罹鼓盆。孤苦之中坐進此道。曩從證通主人師友。為西資社。蓋有意乎遠公之遺法也。三年于茲。來者益盛。凡預此社。而精進不懈者。奇祥異覩。妙果殊證。如經所說。往往有之。則同社相與。稱頌自慶。益期進修。李君唯念凡今若此。雖前佛後佛開大法門。而遠公之德。其何可遂忘。退而考諸傳記。作禮文一通以示同志(予)輒為識其始末。因為之言曰。堯舜禹湯文武周公之道。得仲尼而後明。至於㳂仲尼之所傳。以深入乎數聖人之道。而為後人之資者。孟軻氏其人也。以西方教法觀之。則遠公者猶吾儒之孟子耳。子其何嫌。雖然李君之是文也。固將尊其所以為遠公者。則遂從而學之。如吾儒之於孟子哉。若夫且拜且誦。而徒為觀美焉。非李之所祈望於同社者也。乾道二禩四月望序。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦如來出現於世。說種種法接引眾生。於種種門最捷徑者。無以易於西方安養之教也。嗚呼無無量壽佛之四十八願。則西方之教。無以啟其端。無釋迦如來之演說諸經。則無量壽佛之願。無以傳於世。前佛作願於前。後佛說經於後。此道章明著較可信無疑。然而多門之法。或擇之而不精。精詳之士。或傳之而未習。譬之肘後之方 載聞簡牘。有擇之而精。傳之而習。以開後悟。此恩此施。顧與製是方於心載是方於書。其厚薄何如哉。惟茲修行安養之方。無量壽佛實製之。釋迦如來實筆之。擇之傳之習之。以貽後人者。東晉遠公其人也。西湖秀士李濟。予同年執友。樂清令尹李公素。見素之子遭家多難。幼失所怙。兩罹鼓盆。孤苦之中坐進此道。曩從證通主人師友。為西資社。蓋有意乎遠公之遺法也。三年于茲。來者益盛。凡預此社。而精進不懈者。奇祥異覩。妙果殊證。如經所說。往往有之。則同社相與。稱頌自慶。益期進修。李君唯念凡今若此。雖前佛後佛開大法門。而遠公之德。其何可遂忘。退而考諸傳記。作禮文一通以示同志(予)輒為識其始末。因為之言曰。堯舜禹湯文武周公之道。得仲尼而後明。至於㳂仲尼之所傳。以深入乎數聖人之道。而為後人之資者。孟軻氏其人也。以西方教法觀之。則遠公者猶吾儒之孟子耳。子其何嫌。雖然李君之是文也。固將尊其所以為遠公者。則遂從而學之。如吾儒之於孟子哉。若夫且拜且誦。而徒為觀美焉。非李之所祈望於同社者也。乾道二禩四月望序。

稱讚淨土海眾詩序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱讚淨土海眾詩序

府判方楶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 府判方楶

淨土與娑婆。凡聖對治之法也。以苦樂言之。則淨土樂而娑婆苦。以清濁言之。則淨土清而娑婆濁。以壽夭死生言之。則淨土壽而常生。娑婆夭而必死。然眾生多沈滯於娑婆之境。而罕有知往生淨土之路者。亦以其業報所蔽之耳。釋迦法王。為此土教化之導師彌陀世尊。為彼方接引之慈父而眾聖群賢。又發明釋迦彌陀之大願。指示眾生。使修淨業為超脫輪迴之計。若乃娑婆煩惱之纏縛。淨土莊嚴之境界。如來經旨開喻甚明。諸上善人闡揚尤著。今李子濟。從而為稱讚詩。擬諸詠史。凡若干篇。一披卷帙。則彌陀海眾淨土勝境。如在目前。使人心開意悟即願往生。則子濟開導群迷。其功豈淺淺哉。子濟儒家者流。四世登科有聲士類。來處清白。兼通佛理。凡留心於西方之教。如飢之必食渴之必飲夏之葛冬之裘。有不能自已者。蓋地可動金可革。而子濟信心堅固。截然不撓。則他世化生。必為九品會中之人矣。楶因敬覽。謹隨喜而為之序云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土與娑婆。凡聖對治之法也。以苦樂言之。則淨土樂而娑婆苦。以清濁言之。則淨土清而娑婆濁。以壽夭死生言之。則淨土壽而常生。娑婆夭而必死。然眾生多沈滯於娑婆之境。而罕有知往生淨土之路者。亦以其業報所蔽之耳。釋迦法王。為此土教化之導師彌陀世尊。為彼方接引之慈父而眾聖群賢。又發明釋迦彌陀之大願。指示眾生。使修淨業為超脫輪迴之計。若乃娑婆煩惱之纏縛。淨土莊嚴之境界。如來經旨開喻甚明。諸上善人闡揚尤著。今李子濟。從而為稱讚詩。擬諸詠史。凡若干篇。一披卷帙。則彌陀海眾淨土勝境。如在目前。使人心開意悟即願往生。則子濟開導群迷。其功豈淺淺哉。子濟儒家者流。四世登科有聲士類。來處清白。兼通佛理。凡留心於西方之教。如飢之必食渴之必飲夏之葛冬之裘。有不能自已者。蓋地可動金可革。而子濟信心堅固。截然不撓。則他世化生。必為九品會中之人矣。楶因敬覽。謹隨喜而為之序云。

西歸蓮社敘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西歸蓮社敘

月堂法師惠詢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月堂法師惠詢

昔廬山遠法師。偕慧持曇順。結劉遺民雷次宗周續之一十八人。并同志一百二十有三人。修淨業以西歸為盟。號白蓮社焉。自此厭娑婆忻淨域者。繼踵其修。故晉宋之世至于隋唐。高僧賢士世世行之。由是臨終。有見乘紫金臺者。有銀臺金蓮者。有祥光異瑞者。有聽空聲讚歎者。有聞異香盈室者。至有目繫彌陀行來迎者。徵感非一詳于本傳。故我皇朝林下高人都邑賢哲。忻樂精修猶為特盛。矧茲小菴溪聲遶屋。松翠凝門。池淨紅蓮。水涵皓月。境靜地幽。車馬之塵不到。則可以策勵進行。為此身孕質青蓮之託也。謹遵先範募一十八人。為念佛三昧西歸蓮社。須端方貞亮。始終無易節者。請得預焉。建社主菴(行因)謹募。住持延慶寺月堂(惠詢)勸緣書。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔廬山遠法師。偕慧持曇順。結劉遺民雷次宗周續之一十八人。并同志一百二十有三人。修淨業以西歸為盟。號白蓮社焉。自此厭娑婆忻淨域者。繼踵其修。故晉宋之世至于隋唐。高僧賢士世世行之。由是臨終。有見乘紫金臺者。有銀臺金蓮者。有祥光異瑞者。有聽空聲讚歎者。有聞異香盈室者。至有目繫彌陀行來迎者。徵感非一詳于本傳。故我皇朝林下高人都邑賢哲。忻樂精修猶為特盛。矧茲小菴溪聲遶屋。松翠凝門。池淨紅蓮。水涵皓月。境靜地幽。車馬之塵不到。則可以策勵進行。為此身孕質青蓮之託也。謹遵先範募一十八人。為念佛三昧西歸蓮社。須端方貞亮。始終無易節者。請得預焉。建社主菴(行因)謹募。住持延慶寺月堂(惠詢)勸緣書。

刊往生行願略傳序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 刊往生行願略傳序

鎧菴居士吳克己 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鎧菴居士吳克己

余甞考前代士夫學出世法。能知如來設教本意。不為空有所陷者。在晉則有若劉仲思。在唐則有若柳子厚。在我朝則有若楊次公。仲思入遠公蓮社。臨終唯請僧。讀無量壽法華二經。子厚作無姓和尚碑。稱其止讀法華經。且指極樂土正路為生物所歸。次公作天台無相院碑。亦稱智者大士建化天台。以法華三昧為極致。以安養國土為依歸。蓋不讀法華。則無以明我心本具妙法。不生安養。則無以證我心本具妙法。如來諄諄示誨。智者懇懇洪經。乃知佛祖垂慈初無異轍也。今代士夫。棲心佛乘。力求出離者。固不為少矣。然為異見所奪者。尚未免焉。印公法師。勸發信士。捐金鏤木。流布慈雲懺主淨土行願法門及略傳。其殆有意救斯弊乎(余)聞之喜而不寐。遂攟摭三君子言行。為作證明。庶實心賢達。知有佛法正宗。相與造修。俱脫苦輪云爾。彼為獅子身中蟲。自食獅子肉。雖南陽國師復生。亦無可柰何者(余)言尚奚施耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 余甞考前代士夫學出世法。能知如來設教本意。不為空有所陷者。在晉則有若劉仲思。在唐則有若柳子厚。在我朝則有若楊次公。仲思入遠公蓮社。臨終唯請僧。讀無量壽法華二經。子厚作無姓和尚碑。稱其止讀法華經。且指極樂土正路為生物所歸。次公作天台無相院碑。亦稱智者大士建化天台。以法華三昧為極致。以安養國土為依歸。蓋不讀法華。則無以明我心本具妙法。不生安養。則無以證我心本具妙法。如來諄諄示誨。智者懇懇洪經。乃知佛祖垂慈初無異轍也。今代士夫。棲心佛乘。力求出離者。固不為少矣。然為異見所奪者。尚未免焉。印公法師。勸發信士。捐金鏤木。流布慈雲懺主淨土行願法門及略傳。其殆有意救斯弊乎(余)聞之喜而不寐。遂攟摭三君子言行。為作證明。庶實心賢達。知有佛法正宗。相與造修。俱脫苦輪云爾。彼為獅子身中蟲。自食獅子肉。雖南陽國師復生。亦無可柰何者(余)言尚奚施耶。

廬山白蓮社誓文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廬山白蓮社誓文

東晉逸士劉遺民 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉逸士劉遺民

朝士謝靈運高人劉遺民等。一百二十三人為蓮社。令遺民著誓辭。其辭曰。維歲在攝提格。七月戊辰朔二十八日乙未。法師釋慧遠。真感幽奧。霜懷特發。乃延命同志。息心貞信之士百有二十三人。集於廬山之陰般若臺精舍阿彌陀像前。率以香華敬薦而誓焉。惟斯一會之眾。夫緣化之理既明。則三世之傳顯矣。遷感之數既符。則善惡之報必矣。推交臂之潛淪。悟無常之期切。審三報之相催。知險趣之難拔。此其同志諸賢。所以夕惕宵勤仰思攸濟者也。蓋神者可以感涉。而不可迹求。必感之有物。則幽路咫尺。荷求之無生。則渺茫何津。今幸以不謀。而僉心西境。叩篇開信。亮情天發。乃機象通於寢夢。忻歡百於子來。於是靈圖表暉。景侔神造。功由理諧。事非人運。茲實天啟其誠。冥運來萃者矣。可不剋心剋念。重精疊思。以凝其慮哉。然其景續參差。功福不一。雖晨祈云同。而夕歸攸隔。即我師友之眷。良可悲矣。是以慨焉。胥命整矜法堂。等施一心。亭懷幽極。誓茲同人。俱遊絕域。其有警出絕倫首登神界。則無獨善於雲嶠。忘兼全於幽谷。先進之與後升。勉思彙征之道。然後妙觀大儀。啟心貞照。識以悟新。形由化革。藉芙蓉於中流。蔭瓊柯以詠言。飄雲衣於八極。泛香風以窮年。體妄安而彌穆。心超樂以自怡。臨三塗而緬謝。傲天宮而長辭。紹眾靈之繼軌。指太息以為期。究茲道也。豈不洪哉。並棄世榮慕西方之訓。終時各感佛來迎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朝士謝靈運高人劉遺民等。一百二十三人為蓮社。令遺民著誓辭。其辭曰。維歲在攝提格。七月戊辰朔二十八日乙未。法師釋慧遠。真感幽奧。霜懷特發。乃延命同志。息心貞信之士百有二十三人。集於廬山之陰般若臺精舍阿彌陀像前。率以香華敬薦而誓焉。惟斯一會之眾。夫緣化之理既明。則三世之傳顯矣。遷感之數既符。則善惡之報必矣。推交臂之潛淪。悟無常之期切。審三報之相催。知險趣之難拔。此其同志諸賢。所以夕惕宵勤仰思攸濟者也。蓋神者可以感涉。而不可迹求。必感之有物。則幽路咫尺。荷求之無生。則渺茫何津。今幸以不謀。而僉心西境。叩篇開信。亮情天發。乃機象通於寢夢。忻歡百於子來。於是靈圖表暉。景侔神造。功由理諧。事非人運。茲實天啟其誠。冥運來萃者矣。可不剋心剋念。重精疊思。以凝其慮哉。然其景續參差。功福不一。雖晨祈云同。而夕歸攸隔。即我師友之眷。良可悲矣。是以慨焉。胥命整矜法堂。等施一心。亭懷幽極。誓茲同人。俱遊絕域。其有警出絕倫首登神界。則無獨善於雲嶠。忘兼全於幽谷。先進之與後升。勉思彙征之道。然後妙觀大儀。啟心貞照。識以悟新。形由化革。藉芙蓉於中流。蔭瓊柯以詠言。飄雲衣於八極。泛香風以窮年。體妄安而彌穆。心超樂以自怡。臨三塗而緬謝。傲天宮而長辭。紹眾靈之繼軌。指太息以為期。究茲道也。豈不洪哉。並棄世榮慕西方之訓。終時各感佛來迎也。

東海若 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東海若

禮部柳子厚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮部柳子厚

東海若陸遊。登孟諸之阿。得二瓠焉。刳而振其犀以嬉。取海水雜糞壤蟯蚘而實之。臭不可當也。窒以密石。舉而投之海。逾時焉而過之曰。是故棄糞耶。其一徹聲而呼曰。我大海也。東海若呀然笑曰。怪矣今夫大海。其東無東其西無西。其北無北其南無南。旦則浴日而出之。夜則滔列星涵太陰。揚陰火珠寶之光以為明。其塵霾之。雜不處也。必泊之西澨。故其大也。深也潔也光明也。無我若者。今汝海之棄滴也。而與糞壤同體。臭朽之與曹。蟯蚘之與居。其狹咫也。又冥暗若是而同之海。不亦羞而可憐哉。子欲之乎。吾將為汝抉石破瓠。盪群穢於大荒之島。而同子於向之所陳者可乎。糞水泊然不悅曰。我固同矣。吾又何求於若。吾之性也。亦若是而已矣。穢者自穢。不足以害吾潔。狹者自狹。不足以害吾廣。幽者自幽。不足以害吾明。而穢亦海也。狹幽亦海也。突然而往。于然而來。孰非海者。子去矣。無亂我。其一聞若之言。號而祈曰。吾毒是久矣。吾以為是固然不可異也。今子告我以海之大。又目我以故海之棄糞也。吾愈急焉。涌吾沫不足以發其窒。旋吾波不足以穴瓠之腹也。就能之窮歲月耳。願若幸而哀我哉。東海若乃抉石破瓠。投之孟諸之陸。盪其穢於大荒之島。而水復於海。盡得向之所陳者焉。而向之一者。終與臭腐處而不變也。今有為佛者。二人同出於毘盧遮那之海。而泊於五濁之糞。而幽於三有之瓠。而窒於無明之石。雜於十二類之蟯蚘。人有問焉。其一人曰。我佛也。毘盧遮那五濁三有無明十二類皆空也。一切無善無惡。無因無果。無修無證。無佛無眾生。皆無焉。吾何求也。問者曰。子之所言性也。有事焉。夫性與事一而二。二而一者也。子守一而定。則大患者至矣。其人曰。子去矣。無亂我。其一人曰。嘻吾毒之久矣。吾盡吾力。而不足以去無明。窮吾智。而不足以超三有離五濁。而異夫十二類也。就能之。其大小劫之多不可知也。若之何。問者乃為陳西方之事。使修念佛三昧一空有之說。於是聖人憐之。接而致之極樂之境。而得以去群惡。集萬行居聖者之地。同佛知見矣。向之一人者。終與十二類同而不變也。夫二人之相違也。不若二瓠之水哉。今不知去一而取一。甚矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東海若陸遊。登孟諸之阿。得二瓠焉。刳而振其犀以嬉。取海水雜糞壤蟯蚘而實之。臭不可當也。窒以密石。舉而投之海。逾時焉而過之曰。是故棄糞耶。其一徹聲而呼曰。我大海也。東海若呀然笑曰。怪矣今夫大海。其東無東其西無西。其北無北其南無南。旦則浴日而出之。夜則滔列星涵太陰。揚陰火珠寶之光以為明。其塵霾之。雜不處也。必泊之西澨。故其大也。深也潔也光明也。無我若者。今汝海之棄滴也。而與糞壤同體。臭朽之與曹。蟯蚘之與居。其狹咫也。又冥暗若是而同之海。不亦羞而可憐哉。子欲之乎。吾將為汝抉石破瓠。盪群穢於大荒之島。而同子於向之所陳者可乎。糞水泊然不悅曰。我固同矣。吾又何求於若。吾之性也。亦若是而已矣。穢者自穢。不足以害吾潔。狹者自狹。不足以害吾廣。幽者自幽。不足以害吾明。而穢亦海也。狹幽亦海也。突然而往。于然而來。孰非海者。子去矣。無亂我。其一聞若之言。號而祈曰。吾毒是久矣。吾以為是固然不可異也。今子告我以海之大。又目我以故海之棄糞也。吾愈急焉。涌吾沫不足以發其窒。旋吾波不足以穴瓠之腹也。就能之窮歲月耳。願若幸而哀我哉。東海若乃抉石破瓠。投之孟諸之陸。盪其穢於大荒之島。而水復於海。盡得向之所陳者焉。而向之一者。終與臭腐處而不變也。今有為佛者。二人同出於毘盧遮那之海。而泊於五濁之糞。而幽於三有之瓠。而窒於無明之石。雜於十二類之蟯蚘。人有問焉。其一人曰。我佛也。毘盧遮那五濁三有無明十二類皆空也。一切無善無惡。無因無果。無修無證。無佛無眾生。皆無焉。吾何求也。問者曰。子之所言性也。有事焉。夫性與事一而二。二而一者也。子守一而定。則大患者至矣。其人曰。子去矣。無亂我。其一人曰。嘻吾毒之久矣。吾盡吾力。而不足以去無明。窮吾智。而不足以超三有離五濁。而異夫十二類也。就能之。其大小劫之多不可知也。若之何。問者乃為陳西方之事。使修念佛三昧一空有之說。於是聖人憐之。接而致之極樂之境。而得以去群惡。集萬行居聖者之地。同佛知見矣。向之一人者。終與十二類同而不變也。夫二人之相違也。不若二瓠之水哉。今不知去一而取一。甚矣。

東海若後跋(二家) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東海若後跋(二家)

東坡橘洲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東坡橘洲

軾久欲書柳子厚所作東海若一篇。刻之而置之淨住院無量壽佛堂中。元祐六年二月九日。與海陵曹輔。開封劉季孫。永嘉侯臨。會堂下。遂書以遺僧從本使刻之。眉山蘇軾記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軾久欲書柳子厚所作東海若一篇。刻之而置之淨住院無量壽佛堂中。元祐六年二月九日。與海陵曹輔。開封劉季孫。永嘉侯臨。會堂下。遂書以遺僧從本使刻之。眉山蘇軾記。

淨土之旨。無善惡無取舍無靜亂無男女。一念真正。決定往生。或者置疑於其間。先佛豈不能也。柳子厚東海若。是亦子莊子亡羊之詞。吾能自信不疑。何慮淨土之不生也。為普照書此。為來者勸。紹熙五年三月望。橘洲老衲(寶曇)敬書。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土之旨。無善惡無取舍無靜亂無男女。一念真正。決定往生。或者置疑於其間。先佛豈不能也。柳子厚東海若。是亦子莊子亡羊之詞。吾能自信不疑。何慮淨土之不生也。為普照書此。為來者勸。紹熙五年三月望。橘洲老衲(寶曇)敬書。

右東海若一篇。誠為樂邦文類之冠。本朝東箂(呂祖謙)集。麗澤文粹。亦曾編入。竊恐呂公。徒愛西方之文。未必履行西方之行而作西方之歸也。嗚呼昔人。以淨土為誕妄。柳公故作斯文以譏其失。大哉。達佛旨者也。近世沮茲道者猶多。豈不愧於柳乎。愚頃過霅上。於李子濟家。得東坡碑刻及跋文。乃知前輩高明亦有賞音者。今併橘洲之跋。以刊之。庶發人之深信也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右東海若一篇。誠為樂邦文類之冠。本朝東箂(呂祖謙)集。麗澤文粹。亦曾編入。竊恐呂公。徒愛西方之文。未必履行西方之行而作西方之歸也。嗚呼昔人。以淨土為誕妄。柳公故作斯文以譏其失。大哉。達佛旨者也。近世沮茲道者猶多。豈不愧於柳乎。愚頃過霅上。於李子濟家。得東坡碑刻及跋文。乃知前輩高明亦有賞音者。今併橘洲之跋。以刊之。庶發人之深信也。

弔武侍御畫佛文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弔武侍御畫佛文

文公韓愈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文公韓愈

侍御武君。當年喪其配。斂其遺服櫛珥鞶帨于篋。月旦十五日。則一出而陳之。抱嬰兒以泣。有為浮屠之法者。造武氏而諭之曰。是豈有益耶。吾師云。人死則為鬼。鬼且復為人。隨所積善惡受報。環復不窮也。極西方有佛焉。其土大樂。親戚姑能相。為圖是佛而禮之。願其往生。莫不如意。武君撫然辭曰。吾儒者其可以為是。既又逢月旦十五日。復出其篋實而陳之。抱嬰兒以泣。殆而悔曰。是真何益也。吾不能了釋氏之信不。又安知其不果然。於是悉出其遺服櫛𤧑。合若干種。就浮屠師。請圖前所謂佛者。浮屠師受而圖之。韓愈聞而弔之曰。晢晢兮目存。丁寧兮耳言。忽不見兮不聞。奔誰窮兮本源。圖西佛兮道予懃。以妄塞悲兮慰新魂。嗚呼柰何兮弔以茲文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍御武君。當年喪其配。斂其遺服櫛珥鞶帨于篋。月旦十五日。則一出而陳之。抱嬰兒以泣。有為浮屠之法者。造武氏而諭之曰。是豈有益耶。吾師云。人死則為鬼。鬼且復為人。隨所積善惡受報。環復不窮也。極西方有佛焉。其土大樂。親戚姑能相。為圖是佛而禮之。願其往生。莫不如意。武君撫然辭曰。吾儒者其可以為是。既又逢月旦十五日。復出其篋實而陳之。抱嬰兒以泣。殆而悔曰。是真何益也。吾不能了釋氏之信不。又安知其不果然。於是悉出其遺服櫛𤧑。合若干種。就浮屠師。請圖前所謂佛者。浮屠師受而圖之。韓愈聞而弔之曰。晢晢兮目存。丁寧兮耳言。忽不見兮不聞。奔誰窮兮本源。圖西佛兮道予懃。以妄塞悲兮慰新魂。嗚呼柰何兮弔以茲文。

韓文公。以平時排佛之心。而作此文。有所謂以妄塞悲之語宜也。雖然彼徒知妄之為非。意以斥佛。殊不知妄亦有合於教意。且夫第一義諦一法不可得。則凡佛之所以為像。教之所以為言。與夫今淨土之所以為門。莫非妄也。苟濟於道。孰曰非乎。然則文公之說。未必非陽抑而陰助之耳。則今類見於此。亦宜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 韓文公。以平時排佛之心。而作此文。有所謂以妄塞悲之語宜也。雖然彼徒知妄之為非。意以斥佛。殊不知妄亦有合於教意。且夫第一義諦一法不可得。則凡佛之所以為像。教之所以為言。與夫今淨土之所以為門。莫非妄也。苟濟於道。孰曰非乎。然則文公之說。未必非陽抑而陰助之耳。則今類見於此。亦宜也。

結社法集文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結社法集文

通慧僧錄贊寧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通慧僧錄贊寧

晉宋間有廬山慧遠法師。化行潯陽。高士逸人。輻湊于東林。皆願結香火。時雷次宗宗炳張詮劉遺民周續之等。共結白蓮華社。立彌陀像。求願往生安養國。謂之蓮社。社之名始於此也。齊竟陵文宣王。募僧俗行淨住法。亦淨住社也。梁僧祐曾撰法社。建功德邑會文。歷代以來。咸就僧寺為法會社也。社之法以眾輕成一重。濟事成功。莫近於社。今之供社。共作福田。修約嚴明。愈於公法。行人互相徹勵。勤於修行。則社有生養之功大矣。近聞周鄭之地。邑社多結。守庚申會。初集鳴鐃鈸。唱佛歌讚。眾人念佛行道。一夕不睡。以避三彭奏上帝。免注罪奪算也。然此實道家之法。往往有無知釋子。入會圖謀小利。曾不尋其根本。誤行邪法。深可痛哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉宋間有廬山慧遠法師。化行潯陽。高士逸人。輻湊于東林。皆願結香火。時雷次宗宗炳張詮劉遺民周續之等。共結白蓮華社。立彌陀像。求願往生安養國。謂之蓮社。社之名始於此也。齊竟陵文宣王。募僧俗行淨住法。亦淨住社也。梁僧祐曾撰法社。建功德邑會文。歷代以來。咸就僧寺為法會社也。社之法以眾輕成一重。濟事成功。莫近於社。今之供社。共作福田。修約嚴明。愈於公法。行人互相徹勵。勤於修行。則社有生養之功大矣。近聞周鄭之地。邑社多結。守庚申會。初集鳴鐃鈸。唱佛歌讚。眾人念佛行道。一夕不睡。以避三彭奏上帝。免注罪奪算也。然此實道家之法。往往有無知釋子。入會圖謀小利。曾不尋其根本。誤行邪法。深可痛哉。

蓮華勝會錄文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華勝會錄文

慈覺禪師宗賾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈覺禪師宗賾

夫以念為念以生為生者。常見之所失也。以無念為無念以無生為無生者。邪見之所惑也。念而無念生而無生者。第一義諦也。是以實際理地。不受一塵。則上無諸佛之可念。下無淨土之可生。佛事門中不捨一法。則總攝諸根。蓋有念佛三昧。還原要術。示開往生一門。所以終日念佛。而不乖於無念。熾然往生。而不乖於無生。故能凡聖各住自位。而感應道交。東西不相往來。而神遷淨剎。此不可得而致詰也。故經云。若人聞說阿彌陀佛。執持名號。乃至是人終時。心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土。夫如來世尊。雖分折攝二門現居淨穢兩土。然本聖之意。豈直以娑婆國土丘陵坑坎五趣雜居。土石諸山穢惡充滿。以是為可厭。極樂世界黃金為地。行樹參空。樓聳七珍。華敷四色。以是為可忻。蓋以初心入道。忍力未淳。須託淨緣。以為增上。何則娑婆國土。釋迦已滅。彌勒未生。極樂世界。阿彌陀佛。現在說法。娑婆國土。觀音勢至。徒仰嘉名。極樂世界。彼二上人親為勝友。娑婆國土。諸魔競作。惱亂行人。極樂世界。大光明中。決無魔事。娑婆國土。邪聲雜亂。女色妖婬。極樂世界。水鳥樹林。咸宣妙法。正報清淨。實無女人。然則修行緣具。無若西方。淺信之人。橫生疑謗。竊甞論之。此方之人。無不厭俗舍之喧煩。慕蘭若之寂靜。故有捨家出家。則殷勤讚歎。而娑婆眾苦。何止俗舍之喧煩。極樂優游。豈直蘭若之寂靜。知出家為美。而不願往生。其惑一也。萬里辛勤。遠求知識者。蓋以發明大事。決擇死生。而彌陀世尊。色心業勝。願力洪深。一演圓音。無不明契。願參知識。而不欲見佛。其惑二也。叢林廣眾。皆樂棲遲。少眾道場。不欲依附。而極樂世界。一生補處。其數甚多。諸上善人。俱會一處。既欲親近叢林。而不慕清淨海眾。其惑三也。此方之人。上壽不過百歲。而童癡老耄。疾病相仍。昏沈睡眠。常居太半。菩薩猶昏隔陰。聲聞尚昧出胎。則尺璧寸陰。十喪其九。而未登不退。可謂寒心。西方之人。壽命無量。一託蓮苞更無死苦。相續無間。直至菩提。所以便獲阿惟越致。佛階決定可期。流轉娑婆。促景而迷於淨土長年。其惑四也。若乃位居不退。果證無生。在欲無欲。居塵不塵。方能興無緣慈。運同體悲。迴入塵勞。和光五濁。其有淺聞單慧。或與少善相應。便謂永出四流高超十地。詆訶淨土。耽戀娑婆。掩目空歸。宛然流浪。並肩牛馬。接武泥犁。不知自是何人。擬比大權菩薩。其惑五也。故經曰。應當發願願生彼國。則不信諸佛誠言。不願往生淨土。豈不甚迷哉。若夫信佛言而生淨土。則累繫之所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫以念為念以生為生者。常見之所失也。以無念為無念以無生為無生者。邪見之所惑也。念而無念生而無生者。第一義諦也。是以實際理地。不受一塵。則上無諸佛之可念。下無淨土之可生。佛事門中不捨一法。則總攝諸根。蓋有念佛三昧。還原要術。示開往生一門。所以終日念佛。而不乖於無念。熾然往生。而不乖於無生。故能凡聖各住自位。而感應道交。東西不相往來。而神遷淨剎。此不可得而致詰也。故經云。若人聞說阿彌陀佛。執持名號。乃至是人終時。心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土。夫如來世尊。雖分折攝二門現居淨穢兩土。然本聖之意。豈直以娑婆國土丘陵坑坎五趣雜居。土石諸山穢惡充滿。以是為可厭。極樂世界黃金為地。行樹參空。樓聳七珍。華敷四色。以是為可忻。蓋以初心入道。忍力未淳。須託淨緣。以為增上。何則娑婆國土。釋迦已滅。彌勒未生。極樂世界。阿彌陀佛。現在說法。娑婆國土。觀音勢至。徒仰嘉名。極樂世界。彼二上人親為勝友。娑婆國土。諸魔競作。惱亂行人。極樂世界。大光明中。決無魔事。娑婆國土。邪聲雜亂。女色妖婬。極樂世界。水鳥樹林。咸宣妙法。正報清淨。實無女人。然則修行緣具。無若西方。淺信之人。橫生疑謗。竊甞論之。此方之人。無不厭俗舍之喧煩。慕蘭若之寂靜。故有捨家出家。則殷勤讚歎。而娑婆眾苦。何止俗舍之喧煩。極樂優游。豈直蘭若之寂靜。知出家為美。而不願往生。其惑一也。萬里辛勤。遠求知識者。蓋以發明大事。決擇死生。而彌陀世尊。色心業勝。願力洪深。一演圓音。無不明契。願參知識。而不欲見佛。其惑二也。叢林廣眾。皆樂棲遲。少眾道場。不欲依附。而極樂世界。一生補處。其數甚多。諸上善人。俱會一處。既欲親近叢林。而不慕清淨海眾。其惑三也。此方之人。上壽不過百歲。而童癡老耄。疾病相仍。昏沈睡眠。常居太半。菩薩猶昏隔陰。聲聞尚昧出胎。則尺璧寸陰。十喪其九。而未登不退。可謂寒心。西方之人。壽命無量。一託蓮苞更無死苦。相續無間。直至菩提。所以便獲阿惟越致。佛階決定可期。流轉娑婆。促景而迷於淨土長年。其惑四也。若乃位居不退。果證無生。在欲無欲。居塵不塵。方能興無緣慈。運同體悲。迴入塵勞。和光五濁。其有淺聞單慧。或與少善相應。便謂永出四流高超十地。詆訶淨土。耽戀娑婆。掩目空歸。宛然流浪。並肩牛馬。接武泥犁。不知自是何人。擬比大權菩薩。其惑五也。故經曰。應當發願願生彼國。則不信諸佛誠言。不願往生淨土。豈不甚迷哉。若夫信佛言而生淨土。則累繫之所

不能拘。劫波之所不能害。謝人間之八苦。無天上之五衰。尚無惡道之名。何況有實。唯顯一乘之法。決定無三。歸依一體三寶。奉事十方如來。佛光照體。萬惑潛消。法味資神。六通具足。三十七品助道法。應念圓成。三十二應隨類身。遍塵剎土。周旋五趣。普被諸根。不動一心。遍行三昧。洒定水於三千。引眾生於火宅。自利利他皆悉圓滿。然則唯心淨土自性彌陀。蓋解脫之要門。乃修行之捷徑。是以了義大乘。無不指歸淨土。前賢後聖。自他皆願往生。凡以欲得度人。先須自度故也。嗚呼人無遠慮。必有近憂。一失人身。萬劫深悔。故率大海眾。各念彌陀佛。百聲千聲乃至萬聲。迴向同緣。願生彼國。竊冀蓮池勝會金地法明。綺互相資。必諧斯願。操舟順水。更加櫓棹之功。則十萬之遙。可不勞而至也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能拘。劫波之所不能害。謝人間之八苦。無天上之五衰。尚無惡道之名。何況有實。唯顯一乘之法。決定無三。歸依一體三寶。奉事十方如來。佛光照體。萬惑潛消。法味資神。六通具足。三十七品助道法。應念圓成。三十二應隨類身。遍塵剎土。周旋五趣。普被諸根。不動一心。遍行三昧。洒定水於三千。引眾生於火宅。自利利他皆悉圓滿。然則唯心淨土自性彌陀。蓋解脫之要門。乃修行之捷徑。是以了義大乘。無不指歸淨土。前賢後聖。自他皆願往生。凡以欲得度人。先須自度故也。嗚呼人無遠慮。必有近憂。一失人身。萬劫深悔。故率大海眾。各念彌陀佛。百聲千聲乃至萬聲。迴向同緣。願生彼國。竊冀蓮池勝會金地法明。綺互相資。必諧斯願。操舟順水。更加櫓棹之功。則十萬之遙。可不勞而至也。

元祐四年冬(宗賾)夜夢一男子。烏巾白衣。可三十計。風貌清美。舉措閑雅。揖謂(宗賾)曰。欲入公彌陀會。告書一名(宗賾)乃取蓮華勝會錄。秉筆問曰。公何名。白衣者云。名普慧(宗賾)書已。白衣者云。家兄亦曾上名(宗賾)問曰。令兄何名。白衣云。家兄名普賢。白衣者遂隱(宗賾)覺而詢諸耆宿。皆云。華嚴離世間品有二大菩薩名(宗賾)以為。佛子行佛事。助佛揚化。必有賢聖幽贊。然預此會者。亦豈小緣。普賢變名易號。不知誰何。今更以二大菩薩為首云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元祐四年冬(宗賾)夜夢一男子。烏巾白衣。可三十計。風貌清美。舉措閑雅。揖謂(宗賾)曰。欲入公彌陀會。告書一名(宗賾)乃取蓮華勝會錄。秉筆問曰。公何名。白衣者云。名普慧(宗賾)書已。白衣者云。家兄亦曾上名(宗賾)問曰。令兄何名。白衣云。家兄名普賢。白衣者遂隱(宗賾)覺而詢諸耆宿。皆云。華嚴離世間品有二大菩薩名(宗賾)以為。佛子行佛事。助佛揚化。必有賢聖幽贊。然預此會者。亦豈小緣。普賢變名易號。不知誰何。今更以二大菩薩為首云。

念佛防退方便文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛防退方便文

同前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同前

普勸道友曰。念阿彌陀佛。或百聲千聲乃至萬聲。迴願往生西方淨土。各於日下。以十字記之。念佛之時。一心專注。不得異緣。常念娑婆眾苦。五濁煎熬。況乎一失人身。何時可復。幸諸道友。終始精勤。寶蓮華中。決定見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普勸道友曰。念阿彌陀佛。或百聲千聲乃至萬聲。迴願往生西方淨土。各於日下。以十字記之。念佛之時。一心專注。不得異緣。常念娑婆眾苦。五濁煎熬。況乎一失人身。何時可復。幸諸道友。終始精勤。寶蓮華中。決定見佛。

念佛迴向發願文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛迴向發願文

同前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同前

願弟子(某甲)普及四恩三有法界眾生。從今已去。安住第一義諦。修行淨業。孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。受持三歸。具足眾戒。不犯威儀。發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。念佛法僧。解第一義。以至誠心。稱佛名號。觀佛依正十六妙境。念佛本起四十八願。籌量三輩。深入五門。隨順三種菩提門。信受十方諸佛教。或以散心定心。而修散善定善。依經起行。畢命為期。惟願阿彌陀佛法力冥加。神通顯益。令我等凝神覺路。暗蹈大方。進止威儀不離見佛。如執明鏡自見面像。及於夢中。得見彼國眾妙樂事。慰悅我心。令生增進。承佛威神。遠離魔事。所有無量劫來業惑塵勞。皆為梵行。善根功德。同入性海。積集諸緣。併用迴向。臨命終時。無諸障難。七日已前預知時至。身無痛苦。心不顛倒。身心安樂。如入禪定。遇善知識教稱十念。阿彌陀佛與諸聖眾。現在其前。放大光明。授手迎接。自見其身。乘金剛臺。隨從佛後。如彈指頃。往生彼國。生彼國已。見佛色身。眾相具足。光明寶林。演說妙法。聞已即悟無生法忍。住正定聚。永不退還。究竟至於一生補處。化身自在。周遍十方。無量國中。成等正覺。極重苦處。游戲設化。念念之中。令不可說不可說眾生發菩提心。念念之中。令不可說不可說眾生住普賢行。福慧資糧悉得圓滿。同成無上正等菩提。各各莊嚴淨土。各各攝化眾生。如我世尊。等無有異。所有虛空世界盡。眾生及業煩惱盡。如是一切無盡時。我願究竟。常無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願弟子(某甲)普及四恩三有法界眾生。從今已去。安住第一義諦。修行淨業。孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。受持三歸。具足眾戒。不犯威儀。發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。念佛法僧。解第一義。以至誠心。稱佛名號。觀佛依正十六妙境。念佛本起四十八願。籌量三輩。深入五門。隨順三種菩提門。信受十方諸佛教。或以散心定心。而修散善定善。依經起行。畢命為期。惟願阿彌陀佛法力冥加。神通顯益。令我等凝神覺路。暗蹈大方。進止威儀不離見佛。如執明鏡自見面像。及於夢中。得見彼國眾妙樂事。慰悅我心。令生增進。承佛威神。遠離魔事。所有無量劫來業惑塵勞。皆為梵行。善根功德。同入性海。積集諸緣。併用迴向。臨命終時。無諸障難。七日已前預知時至。身無痛苦。心不顛倒。身心安樂。如入禪定。遇善知識教稱十念。阿彌陀佛與諸聖眾。現在其前。放大光明。授手迎接。自見其身。乘金剛臺。隨從佛後。如彈指頃。往生彼國。生彼國已。見佛色身。眾相具足。光明寶林。演說妙法。聞已即悟無生法忍。住正定聚。永不退還。究竟至於一生補處。化身自在。周遍十方。無量國中。成等正覺。極重苦處。游戲設化。念念之中。令不可說不可說眾生發菩提心。念念之中。令不可說不可說眾生住普賢行。福慧資糧悉得圓滿。同成無上正等菩提。各各莊嚴淨土。各各攝化眾生。如我世尊。等無有異。所有虛空世界盡。眾生及業煩惱盡。如是一切無盡時。我願究竟。常無盡。

念佛懺悔發願文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛懺悔發願文

慈雲懺主遵式 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈雲懺主遵式

我今稱念阿彌陀 真實功德佛名號 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今稱念阿彌陀 真實功德佛名號

惟願慈悲垂攝受 證知懺悔及所願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟願慈悲垂攝受 證知懺悔及所願

我昔所造諸惡業 皆由無始貪瞋癡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔所造諸惡業 皆由無始貪瞋癡

從身口意之所生 一切我今皆懺悔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從身口意之所生 一切我今皆懺悔

願我臨欲命終時 盡除一切諸障礙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我臨欲命終時 盡除一切諸障礙

面見彼佛阿彌陀 即得往生安樂剎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面見彼佛阿彌陀 即得往生安樂剎

彼佛眾會咸清淨 我時於勝蓮華生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛眾會咸清淨 我時於勝蓮華生

親見如來無量光 現前授我菩提記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親見如來無量光 現前授我菩提記

蒙彼如來授記已 化身無數百俱胝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蒙彼如來授記已 化身無數百俱胝

智力廣大遍十方 普利一切眾生界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智力廣大遍十方 普利一切眾生界

(從我昔所造下。並華嚴行願品經文)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (從我昔所造下。並華嚴行願品經文)。

結蓮社普勸文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結蓮社普勸文

總管張掄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總管張掄

如是我聞。西方有佛名阿彌陀。一名無量光。一名無量壽。又有觀音勢至二菩薩。助佛揚化。皆以大願力。濟度諸眾生。其國以七寶莊嚴。清淨自然。無諸雜穢故名淨土。其人皆蓮華化生。壽命無量。衣食受用。隨念而至。更無諸苦。亦無輪轉故。又名極樂世界。以此返觀我等見今所受之身所處之世。較彼國土。淨穢壽量苦樂生死。豈止天地之相遠耶。而昧者不知。或知而不信。自作障礙。顛倒執迷。不思解脫。捨此生彼。豈不哀哉。故我今者勸諸有緣。結此蓮社。假使難知難辨。猶當勉力精勤。況佛號甚易持。淨土甚易往。八萬四千法門。無如是之捷徑。但能輟清晨俛仰之暇。遂可為永劫不壞之資。是則用力甚微。而收功乃無有盡。眾生亦何苦自棄而不為乎。噫夢幻非真。壽夭難保。呼吸之頃。即是來生。一失人身。萬劫不復。此時不悟。佛如眾生何。願深念於無常。勿徒貽於後悔。淨樂居士(張掄)勸緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞。西方有佛名阿彌陀。一名無量光。一名無量壽。又有觀音勢至二菩薩。助佛揚化。皆以大願力。濟度諸眾生。其國以七寶莊嚴。清淨自然。無諸雜穢故名淨土。其人皆蓮華化生。壽命無量。衣食受用。隨念而至。更無諸苦。亦無輪轉故。又名極樂世界。以此返觀我等見今所受之身所處之世。較彼國土。淨穢壽量苦樂生死。豈止天地之相遠耶。而昧者不知。或知而不信。自作障礙。顛倒執迷。不思解脫。捨此生彼。豈不哀哉。故我今者勸諸有緣。結此蓮社。假使難知難辨。猶當勉力精勤。況佛號甚易持。淨土甚易往。八萬四千法門。無如是之捷徑。但能輟清晨俛仰之暇。遂可為永劫不壞之資。是則用力甚微。而收功乃無有盡。眾生亦何苦自棄而不為乎。噫夢幻非真。壽夭難保。呼吸之頃。即是來生。一失人身。萬劫不復。此時不悟。佛如眾生何。願深念於無常。勿徒貽於後悔。淨樂居士(張掄)勸緣。

西資社同誓文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西資社同誓文

證通法師師友 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證通法師師友

維隆興元年歲次癸未四月八日。釋(師友)洎闔會大眾。歸命極樂世界阿彌陀佛菩薩海眾。願運洪慈。俯察微志(某)等惟念。宿福深厚。生處中華。恭覩大藏七經純談淨土依正莊嚴功德勝妙。返觀此處三惡八難。多不善聚。生老病死壽命短促。自力修行難進易退。先聖憫我等故。立此念佛法門。易修易往。激勸求生。古今聖賢。弘此道者。其書山積。湖海無不崇此社者。代不乏人。十方眾生。往彼國者多如駛雨。我於是以亮情天發。不約而同。秉志有歸。僉心西境。既念念不忘。終期此報。決取往生。我等尚慮性習不同。世務縈絆。口談極樂。意戀娑婆。理事不明。行願有闕。晨祈云同。夕歸攸隔。於是謹涓吉日。聚會投誠。稽首梵容。立茲弘誓。仰願慈尊舒紫金手。撫摩我頂。啟紅蓮舌。密授我記。庶我此生已去。諸惡不作。眾善奉行。不值邪師。不失正念。命終之日。無病無苦。身心悅樂。隨從如來。同歸安養。蓮華早開。悟無生忍。游歷十方界。奉事諸佛身。濟拔苦眾生。同成無上道。虛空有盡。我願無窮。若見若聞。俱沾利樂(湖州沈大卿洎諸寄居士夫。一百餘人建此法會。抵今慶元庚申歲。三十餘年不廢)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維隆興元年歲次癸未四月八日。釋(師友)洎闔會大眾。歸命極樂世界阿彌陀佛菩薩海眾。願運洪慈。俯察微志(某)等惟念。宿福深厚。生處中華。恭覩大藏七經純談淨土依正莊嚴功德勝妙。返觀此處三惡八難。多不善聚。生老病死壽命短促。自力修行難進易退。先聖憫我等故。立此念佛法門。易修易往。激勸求生。古今聖賢。弘此道者。其書山積。湖海無不崇此社者。代不乏人。十方眾生。往彼國者多如駛雨。我於是以亮情天發。不約而同。秉志有歸。僉心西境。既念念不忘。終期此報。決取往生。我等尚慮性習不同。世務縈絆。口談極樂。意戀娑婆。理事不明。行願有闕。晨祈云同。夕歸攸隔。於是謹涓吉日。聚會投誠。稽首梵容。立茲弘誓。仰願慈尊舒紫金手。撫摩我頂。啟紅蓮舌。密授我記。庶我此生已去。諸惡不作。眾善奉行。不值邪師。不失正念。命終之日。無病無苦。身心悅樂。隨從如來。同歸安養。蓮華早開。悟無生忍。游歷十方界。奉事諸佛身。濟拔苦眾生。同成無上道。虛空有盡。我願無窮。若見若聞。俱沾利樂(湖州沈大卿洎諸寄居士夫。一百餘人建此法會。抵今慶元庚申歲。三十餘年不廢)。

往生淨土十願文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往生淨土十願文

桐江法師擇瑛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 桐江法師擇瑛

願我永離三惡道 願我速斷貪瞋癡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我永離三惡道 願我速斷貪瞋癡

願我常聞佛法僧 願我勤修戒定慧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我常聞佛法僧 願我勤修戒定慧

願我恒隨諸佛學 願我不退菩提心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我恒隨諸佛學 願我不退菩提心

願我速見阿彌陀 願我決定生安養 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我速見阿彌陀 願我決定生安養

願我分身遍塵剎 願我廣度諸眾生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我分身遍塵剎 願我廣度諸眾生

金銀泥畫淨土變相讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金銀泥畫淨土變相讚

翰林李白 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翰林李白

我聞。金方之西。日沒之所。去中華十萬億剎。有極樂世界焉。彼國之佛身長六十萬億恒沙由旬。眉間白毫。向右宛轉。如五須彌山。目光青白。若四大海水。端坐說法。湛然常存。沼明金沙。岸列珍樹。欄楯彌覆。羅網周張。硨磲瑠璃。為樓殿之飾。玻瓈碼碯。耀階砌之榮。皆諸佛所證。無虛言者。金銀泥畫西方淨土變相。蓋憑翊郡秦夫人。奉為亡夫湖州刺史韋公之所建也。夫人蘊氷玉之清。敷聖善之訓。以伉儷義大。希拯拔於幽途。父子恩深。明重修於景福。誓捨珍物。精求名工。圖金創端。繪銀設像。八法功德波動青蓮之池。七寶香華光映黃金之地。清風所拂。如生五音。百千妙樂。咸疑動作。若已發願未及發願。若已當生未及當生。精念七日。必生其國。功德罔極。酌而難名。讚曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞。金方之西。日沒之所。去中華十萬億剎。有極樂世界焉。彼國之佛身長六十萬億恒沙由旬。眉間白毫。向右宛轉。如五須彌山。目光青白。若四大海水。端坐說法。湛然常存。沼明金沙。岸列珍樹。欄楯彌覆。羅網周張。硨磲瑠璃。為樓殿之飾。玻瓈碼碯。耀階砌之榮。皆諸佛所證。無虛言者。金銀泥畫西方淨土變相。蓋憑翊郡秦夫人。奉為亡夫湖州刺史韋公之所建也。夫人蘊氷玉之清。敷聖善之訓。以伉儷義大。希拯拔於幽途。父子恩深。明重修於景福。誓捨珍物。精求名工。圖金創端。繪銀設像。八法功德波動青蓮之池。七寶香華光映黃金之地。清風所拂。如生五音。百千妙樂。咸疑動作。若已發願未及發願。若已當生未及當生。精念七日。必生其國。功德罔極。酌而難名。讚曰。

向西日沒處 遙瞻大悲顏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向西日沒處 遙瞻大悲顏

目淨碧海水 身光紫金山 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目淨碧海水 身光紫金山

勤念必往生 是故稱極樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤念必往生 是故稱極樂

珠網珍寶樹 天華散香閤 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠網珍寶樹 天華散香閤

圖畫了在眼 願託彼道場 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圖畫了在眼 願託彼道場

以此功德海 冥祐為舟梁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此功德海 冥祐為舟梁

八十億劫罪 如風掃輕霜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十億劫罪 如風掃輕霜

庶觀無量壽 長放玉毫光 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庶觀無量壽 長放玉毫光

繡西方淨土㡧讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繡西方淨土㡧讚

侍郎白居易 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍郎白居易

西方阿彌陀佛。與閻浮提有願。此土眾生。與彼佛有緣。故受一切苦者。先念我名。祈一切福者。多圖我像。至於應誠來感。隨願往生神速變通。與三世十方諸佛不侔。噫佛無若干。而願與緣有若干也。有女弟子弘農郡君。姓楊氏號蓮華性。發弘願捨淨財。繡西方阿彌陀佛像。及本國土眷屬一部。奉為故李氏長姊楊夫人滅宿殃追冥祐也。夫範金設繪。不若刺繡紋之精勤也。想形念號。不若睹相好之親近也。即造之者。誠不得不著。感不得不通。受之者罪不得不滅。福不得不集。爾時蓮華性焚香合掌。跪唱讚云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方阿彌陀佛。與閻浮提有願。此土眾生。與彼佛有緣。故受一切苦者。先念我名。祈一切福者。多圖我像。至於應誠來感。隨願往生神速變通。與三世十方諸佛不侔。噫佛無若干。而願與緣有若干也。有女弟子弘農郡君。姓楊氏號蓮華性。發弘願捨淨財。繡西方阿彌陀佛像。及本國土眷屬一部。奉為故李氏長姊楊夫人滅宿殃追冥祐也。夫範金設繪。不若刺繡紋之精勤也。想形念號。不若睹相好之親近也。即造之者。誠不得不著。感不得不通。受之者罪不得不滅。福不得不集。爾時蓮華性焚香合掌。跪唱讚云。

金方剎 金色身 資聖力 福幽魂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金方剎 金色身 資聖力 福幽魂

造者誰 弘農君 受者誰 楊夫人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造者誰 弘農君 受者誰 楊夫人

繡阿彌陀佛讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繡阿彌陀佛讚

同前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同前

繡西方阿彌陀佛一軀。女弟子京兆杜氏。奉為妣范陽縣太君盧夫人。八月十一日忌辰所造也。五綵莊嚴。一心恭敬。願追冥福。誓報慈恩。讚曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繡西方阿彌陀佛一軀。女弟子京兆杜氏。奉為妣范陽縣太君盧夫人。八月十一日忌辰所造也。五綵莊嚴。一心恭敬。願追冥福。誓報慈恩。讚曰。

善念一念 千念相屬 繡始一縷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善念一念 千念相屬 繡始一縷

萬縷相續 功績成就 相好具足 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬縷相續 功績成就 相好具足

金身螺髻 玉毫紺目 報罔極恩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金身螺髻 玉毫紺目 報罔極恩

薦無量福 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薦無量福

西方淨土讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方淨土讚

孤山法師智圓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孤山法師智圓

曰天理湛寂。詎可以淨乎穢乎。延乎促乎。彼乎此乎。而思量擬議者哉。然而悟之。則為聖為真。為修德為合覺。為還源為涅槃。迷之則為凡為妄。為性德為合塵。為隨流為生死。大矣哉。聖人之先覺也。憫其未覺焉。於是乎土現清淨。壽延無量。端拱東向。而慈眼無偏視。俾我群迷厭穢而忻淨。惡此娑婆而取彼安養矣。既而升寶剎覲法王。目神變耳妙訓。則湛寂之性。不遠復矣。達十方太虛。悉我心現。矧依空之土。復何有哉。噫如是證悟者。孰不由其厭穢忻淨。惡促好延。捨此取彼之心而致乎。而況達忻厭而無忻厭。了好惡而無好惡。知取捨而無取捨者耶。是故釋迦現穢土而俾厭。彌陀現淨土而俾忻。其有旨哉。吾慈母馬氏。生厭穢境。死忻淨剎。壽七十有一而終。寢疾之際。以所造淨土無量壽像。囑吾以供養承事焉。十載于茲矣。嗚呼母人之德。其在免子於溺墜水火而已。而吾母也。始能捨吾為佛徒。次能資吾以學法。末又約吾以往生。是能誨我於道也。蓼莪之歎。風樹之悲。歲月其邁。而吾心不衰。遂齋莊馨爐。染毫作淨土讚。庶祐我母陟乎聖階 覺海澄圓廣大無邊無促無延(其一)群蒙失道自劫家寶生死浩浩(其二)大覺軫慈淨國爰居俾我來思(其三)金臺既升覩佛儀形悟我妙明(其四)像以相覩讚以道取福我慈母(其五)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰天理湛寂。詎可以淨乎穢乎。延乎促乎。彼乎此乎。而思量擬議者哉。然而悟之。則為聖為真。為修德為合覺。為還源為涅槃。迷之則為凡為妄。為性德為合塵。為隨流為生死。大矣哉。聖人之先覺也。憫其未覺焉。於是乎土現清淨。壽延無量。端拱東向。而慈眼無偏視。俾我群迷厭穢而忻淨。惡此娑婆而取彼安養矣。既而升寶剎覲法王。目神變耳妙訓。則湛寂之性。不遠復矣。達十方太虛。悉我心現。矧依空之土。復何有哉。噫如是證悟者。孰不由其厭穢忻淨。惡促好延。捨此取彼之心而致乎。而況達忻厭而無忻厭。了好惡而無好惡。知取捨而無取捨者耶。是故釋迦現穢土而俾厭。彌陀現淨土而俾忻。其有旨哉。吾慈母馬氏。生厭穢境。死忻淨剎。壽七十有一而終。寢疾之際。以所造淨土無量壽像。囑吾以供養承事焉。十載于茲矣。嗚呼母人之德。其在免子於溺墜水火而已。而吾母也。始能捨吾為佛徒。次能資吾以學法。末又約吾以往生。是能誨我於道也。蓼莪之歎。風樹之悲。歲月其邁。而吾心不衰。遂齋莊馨爐。染毫作淨土讚。庶祐我母陟乎聖階 覺海澄圓廣大無邊無促無延(其一)群蒙失道自劫家寶生死浩浩(其二)大覺軫慈淨國爰居俾我來思(其三)金臺既升覩佛儀形悟我妙明(其四)像以相覩讚以道取福我慈母(其五)。

無量壽佛讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽佛讚

大智律師元照 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智律師元照

八萬四千之妙相。得非本性之彌陀。十萬億剎之遐方。的是唯心之淨土。淨穢雖隔。豈越自心。生佛乃殊。寧乖己性。心體虛曠。不礙往來。性本包容。何妨取捨。是以舉念。即登於寶界。還歸地產之家鄉。彈指仰對於慈容。實會天真之父子。機生負德。枉受沈淪。今日投誠。必蒙拯濟。三心圓發。一志西馳。盡來際以依承。歷塵剎而稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八萬四千之妙相。得非本性之彌陀。十萬億剎之遐方。的是唯心之淨土。淨穢雖隔。豈越自心。生佛乃殊。寧乖己性。心體虛曠。不礙往來。性本包容。何妨取捨。是以舉念。即登於寶界。還歸地產之家鄉。彈指仰對於慈容。實會天真之父子。機生負德。枉受沈淪。今日投誠。必蒙拯濟。三心圓發。一志西馳。盡來際以依承。歷塵剎而稱讚。

畫阿彌陀像讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫阿彌陀像讚

文忠公蘇軾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文忠公蘇軾

蘇軾之妻王氏。名潤之字季章。年四十六。元祐八年八月一日。卒于京師。臨終之夕。遺言捨所受用。使其子邁迨過為畫阿彌陀像。紹聖元年六月九日像成。奉安于金陵清涼寺。讚曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇軾之妻王氏。名潤之字季章。年四十六。元祐八年八月一日。卒于京師。臨終之夕。遺言捨所受用。使其子邁迨過為畫阿彌陀像。紹聖元年六月九日像成。奉安于金陵清涼寺。讚曰。

佛子在時百憂繞 臨行一念何由了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子在時百憂繞 臨行一念何由了

口誦南無阿彌陀 如日出地萬國曉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口誦南無阿彌陀 如日出地萬國曉

何況自捨所受用 畫此圓滿天日表 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況自捨所受用 畫此圓滿天日表

見聞隨喜悉成佛 不擇人天與蟲鳥 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見聞隨喜悉成佛 不擇人天與蟲鳥

但當常作平等觀 本無憂樂與壽夭 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但當常作平等觀 本無憂樂與壽夭

丈六全身不為大 方寸千佛夫豈小 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丈六全身不為大 方寸千佛夫豈小

此心平處是西方 閉眼便到無魔嬈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此心平處是西方 閉眼便到無魔嬈

李伯時畫彌陀讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 李伯時畫彌陀讚

寂音禪師惠洪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂音禪師惠洪

政和八年五月十五日。宜春黃先之。携李伯時所畫阿彌陀像。來東山為示(余)觀伯時畫多矣。大率顧陸之意。畫意不畫態故。不施五色。而伯時知之耳。問其所得曰。李仲元仲元中為袁法官。以遺所厚善者。先之苦求得之(余)諦視其筆跡。非今輩所能為。其伯時之筆審矣。稽首為之讚曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 政和八年五月十五日。宜春黃先之。携李伯時所畫阿彌陀像。來東山為示(余)觀伯時畫多矣。大率顧陸之意。畫意不畫態故。不施五色。而伯時知之耳。問其所得曰。李仲元仲元中為袁法官。以遺所厚善者。先之苦求得之(余)諦視其筆跡。非今輩所能為。其伯時之筆審矣。稽首為之讚曰。

以慈為室 以忍為衣 法空為座 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以慈為室 以忍為衣 法空為座

示同體悲 四十八願 為世所歸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示同體悲 四十八願 為世所歸

如日沒時 烏接翅飛 大哉甘露 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日沒時 烏接翅飛 大哉甘露

妙法總持 令我觀門 洞開坦夷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法總持 令我觀門 洞開坦夷

諦觀自心 妙絕知思 是歸依處 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦觀自心 妙絕知思 是歸依處

真不思議 律我意馬 使不妄馳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真不思議 律我意馬 使不妄馳

光明現前 見白蓮池 不假中陰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明現前 見白蓮池 不假中陰

屈伸頃時 忻然化生 如八歲兒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屈伸頃時 忻然化生 如八歲兒

何以至此 請審思之 皆我精進 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以至此 請審思之 皆我精進

相力所持 稽首妙湛 不動巍巍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相力所持 稽首妙湛 不動巍巍

令一切眾 絕癡暗疑 有同願者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令一切眾 絕癡暗疑 有同願者

但瞻導師 脫然蟬蛻 出五濁泥 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但瞻導師 脫然蟬蛻 出五濁泥

安樂國讚三十章章四句 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂國讚三十章章四句

提刑楊傑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提刑楊傑

淨土周沙界 如何獨指西 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土周沙界 如何獨指西

但能從一入 處處是菩提 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但能從一入 處處是菩提

有念同無念 無生即是生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有念同無念 無生即是生

不勞移一步 透徹覺王城 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不勞移一步 透徹覺王城

厭煩求淨土 不是不慈悲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭煩求淨土 不是不慈悲

欲得醫他病 先須自療治 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得醫他病 先須自療治

彌陀願力重 光明照塵沙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌陀願力重 光明照塵沙

一念若相應 即生如來家 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念若相應 即生如來家

天宮多五欲 樂國絕三塗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天宮多五欲 樂國絕三塗

生者不退轉 如來語豈誣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生者不退轉 如來語豈誣

劣夫從聖王 一日四世界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劣夫從聖王 一日四世界

聖力不思議 譬喻當得解 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖力不思議 譬喻當得解

莫疑宿業重 十念功德輕 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫疑宿業重 十念功德輕

萬年有闇室 日照當時明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬年有闇室 日照當時明

雖知諸佛國 及與眾生空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖知諸佛國 及與眾生空

化人修淨土 摩詰有遺風 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化人修淨土 摩詰有遺風

愛戀當猛斷 日熾氷自泮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛戀當猛斷 日熾氷自泮

未證三昧者 應作如是觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未證三昧者 應作如是觀

五濁污泥水 不染白蓮華 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五濁污泥水 不染白蓮華

如何游蕩子 年老未還家 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何游蕩子 年老未還家

阿彌陀教觀 濁世有深緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀教觀 濁世有深緣

末法銷除盡 重留一百年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末法銷除盡 重留一百年

勿謂十萬億 路遠自厭倦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿謂十萬億 路遠自厭倦

譬如千里境 頃刻夢中遍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如千里境 頃刻夢中遍

勿謂歷劫罪 一念不可消 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿謂歷劫罪 一念不可消

譬如積年木 一豆火能燒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如積年木 一豆火能燒

弱羽不離枝 嬰兒不離母 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弱羽不離枝 嬰兒不離母

念念阿彌陀 決定生淨土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念阿彌陀 決定生淨土

十方諸如來 一音廣長舌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸如來 一音廣長舌

發願即得生 稱讚誠實說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發願即得生 稱讚誠實說

水鳥及風聲 法音無間斷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水鳥及風聲 法音無間斷

菩薩皆伴侶 決定不退轉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩皆伴侶 決定不退轉

黑業必殞墜 如石投諸水 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黑業必殞墜 如石投諸水

願力猶巨舟 乘之得安濟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願力猶巨舟 乘之得安濟

有念非無漏 無心未是精 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有念非無漏 無心未是精

虛空造宮室 何日是功成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空造宮室 何日是功成

安養受諸樂 娑婆備眾苦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安養受諸樂 娑婆備眾苦

當發無上心 願得生淨土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當發無上心 願得生淨土

欄楯及羅網 寶木皆七重 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欄楯及羅網 寶木皆七重

莊嚴無與等 天樂散香風 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴無與等 天樂散香風

池水八功德 池底純金沙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 池水八功德 池底純金沙

上有寶樓閣 車輪四色華 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上有寶樓閣 車輪四色華

天雨曼陀羅 盛以寶衣裓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天雨曼陀羅 盛以寶衣裓

供養十方佛 食時還本國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養十方佛 食時還本國

心淨即土淨 大士語豈遙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心淨即土淨 大士語豈遙

剎剎見如來 那伽常在定 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎剎見如來 那伽常在定

已證無生忍 重乘般若船 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已證無生忍 重乘般若船

游戲生死海 援溺濟無邊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 游戲生死海 援溺濟無邊

生理不可得 即是真無生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生理不可得 即是真無生

自他凡與聖 一一是強名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自他凡與聖 一一是強名

即此娑婆界 混然凡聖居 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即此娑婆界 混然凡聖居

塵塵全體現 妄動即差殊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵塵全體現 妄動即差殊

佛言彌陀國 去此實不遠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言彌陀國 去此實不遠

普告修行人 切勿生異見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普告修行人 切勿生異見

佛為法藏時 四十八誓願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為法藏時 四十八誓願

願願度眾生 攝受無限量 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願願度眾生 攝受無限量

若有諸眾生 一稱我名號 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸眾生 一稱我名號

若不生淨方 我不成佛道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不生淨方 我不成佛道

父常念其子 子常念其父 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父常念其子 子常念其父

念念若相應 還家依位住 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念若相應 還家依位住

善導和尚彌陀道場讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善導和尚彌陀道場讚

同前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同前

東峯壇級石嵳峩 十佛隨聲信不訛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東峯壇級石嵳峩 十佛隨聲信不訛

後善導依先善導 今彌陀是古彌陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後善導依先善導 今彌陀是古彌陀

一心正受超三界 孤月澄輝照萬波 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心正受超三界 孤月澄輝照萬波

乘般若舟游淨域 度生還亦到娑婆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘般若舟游淨域 度生還亦到娑婆

(道場在嚴州烏龍山。後善導即少康法師也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (道場在嚴州烏龍山。後善導即少康法師也)。

白蓮咸教主真讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白蓮咸教主真讚

同前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同前

台州東掖山白蓮道場傳天台教咸法師。元祐七年七月十一日。召大眾出衣盂所有。以散之云。吾二十三日。當還淨土。至日於方丈門外。坐禪圓寂。前六日以遺書。遣淨人嚴妙觀。齎來京師。與予為別。乃述真讚。以寄山中諸徒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 台州東掖山白蓮道場傳天台教咸法師。元祐七年七月十一日。召大眾出衣盂所有。以散之云。吾二十三日。當還淨土。至日於方丈門外。坐禪圓寂。前六日以遺書。遣淨人嚴妙觀。齎來京師。與予為別。乃述真讚。以寄山中諸徒。

三觀通明念念圓 祖師爐拂秖心傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三觀通明念念圓 祖師爐拂秖心傳

遺書封了加趺坐 不住白蓮生白蓮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遺書封了加趺坐 不住白蓮生白蓮

傚禪月作遠公詠(并序) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傚禪月作遠公詠(并序)

太史黃庭堅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太史黃庭堅

遠法師居廬山下。持律精苦。過中不受蜜湯。而作詩換酒。飲陶彭澤。送客無貴賤。不過虎溪。而與陸道士行。過虎溪百步。大笑而別。故禪月作詩云。愛陶長官醉兀兀。送陸道士行遲遲。買酒過溪皆破戒。斯何人斯師如斯。故傚之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠法師居廬山下。持律精苦。過中不受蜜湯。而作詩換酒。飲陶彭澤。送客無貴賤。不過虎溪。而與陸道士行。過虎溪百步。大笑而別。故禪月作詩云。愛陶長官醉兀兀。送陸道士行遲遲。買酒過溪皆破戒。斯何人斯師如斯。故傚之。

邀陶淵明把酒椀 送陸修靜過虎溪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邀陶淵明把酒椀 送陸修靜過虎溪

胸次九流清似鏡 人間萬事醉如泥 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胸次九流清似鏡 人間萬事醉如泥

遠法師贊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠法師贊

給事程俱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 給事程俱

法師弘道 實相是談 像浮江滸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師弘道 實相是談 像浮江滸

神運伽藍 戒珠義海 聳世觀瞻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神運伽藍 戒珠義海 聳世觀瞻

肇開淨業 蓮社興賢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇開淨業 蓮社興賢

劉遺民贊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劉遺民贊

仲思綜博 二林領袖 大化現前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仲思綜博 二林領袖 大化現前

不忘正受 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不忘正受

陶靖節贊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陶靖節贊

淵明高蹈 性與道俱 世出世士 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淵明高蹈 性與道俱 世出世士

莫得親疎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫得親疎

謝康樂贊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝康樂贊

康樂遒上 豪氣不除 慧業則有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 康樂遒上 豪氣不除 慧業則有

非寂滅徒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非寂滅徒

陸道士贊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陸道士贊

陸公玄虛 寄傲簡寂 江湖相忘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陸公玄虛 寄傲簡寂 江湖相忘

一笑莫逆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一笑莫逆

臨行自餞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨行自餞

樝菴法師有嚴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樝菴法師有嚴

吾聞。西方有無上正遍知。壽命無量阿僧祇。光明遍照沙界兮無邊際。慈悲普覆群生兮無盡期。聞名稱念者。皆不退轉。歸命發願者。眾苦皆脫離。黃金為地。或瑠璃。晝夜六時天華飛樓閣幢旛。千萬兮遍空界。寶林珠網。音樂兮微風吹。莊嚴美妙不思議。土無日月常光輝。是故繫念者。神魂西馳。父母之邦兮。常思歸性無苦域兮。今順性而捨其。性有樂邦兮。今順性而取之。去去過十萬億佛土。不是遠路跂。內憑願力。外仗佛威。一剎那間。便到七寶蓮華池。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾聞。西方有無上正遍知。壽命無量阿僧祇。光明遍照沙界兮無邊際。慈悲普覆群生兮無盡期。聞名稱念者。皆不退轉。歸命發願者。眾苦皆脫離。黃金為地。或瑠璃。晝夜六時天華飛樓閣幢旛。千萬兮遍空界。寶林珠網。音樂兮微風吹。莊嚴美妙不思議。土無日月常光輝。是故繫念者。神魂西馳。父母之邦兮。常思歸性無苦域兮。今順性而捨其。性有樂邦兮。今順性而取之。去去過十萬億佛土。不是遠路跂。內憑願力。外仗佛威。一剎那間。便到七寶蓮華池。

樝菴老生平學佛守戒律。一節如氷霜。事文翰高談如珪璧。講練有餘力。而繫念無暇時。其淨業既成。一夕見在金池上。執樂者數人。似欲舉音以迓其來。不數日而終。先乃成自餞一篇。是知決定為西方游矣。聞者莫不嘆慕其不可及也。嗚呼唯心本性人人皆具焉。何羨魚多而不結網而有獲耶。子雲所謂蜾蠃之祝曰。類我類我。久則肖之矣。安有不修而能證者哉。此自餞之意。固足以為來者勸也。門人元祐。持其文示予。因跋其尾云。隱庵(左知微)謹題。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樝菴老生平學佛守戒律。一節如氷霜。事文翰高談如珪璧。講練有餘力。而繫念無暇時。其淨業既成。一夕見在金池上。執樂者數人。似欲舉音以迓其來。不數日而終。先乃成自餞一篇。是知決定為西方游矣。聞者莫不嘆慕其不可及也。嗚呼唯心本性人人皆具焉。何羨魚多而不結網而有獲耶。子雲所謂蜾蠃之祝曰。類我類我。久則肖之矣。安有不修而能證者哉。此自餞之意。固足以為來者勸也。門人元祐。持其文示予。因跋其尾云。隱庵(左知微)謹題。