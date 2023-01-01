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昔善逝愍群生之旋復於諸苦趣也。指樂邦令歸依。列聖幽讚。宿耆受生者不一。載諸竺墳。燦如星陳。及後之宗焉者漸遠。率以聲色求。而不知求諸心。故大鑒示以惟心。俾知欲得淨土。當淨其心。是善逝說觀佛。而示是心是佛之旨也。是具三心十心。而往生之方也。是法藏發勝願。其心寂靜。志無所著之因行也。及後之宗焉者漸遠。率弟視九品。恬嬉具縛。夫恬嬉具縛。則諸佛不必出世而度生。而群生之流浪無已也。不求諸心。則愈求愈遠。三聖之觀。皆外逐於相也。聖人因病以致藥。眾生因藥而滋疾。可不哀耶。是故稱樂邦。所以使理即者。緣般若而修證。拯流浪於苦輪也。言唯心。所以使觀行者。本法身而解脫。見三聖於真常也。善逝指人以寶藏。大鑒啟之以元鑰。大鑒示人以因華。善逝接人以果地也。披其華而遺其果。猶夫無華矣。有其藏而不能啟。猶夫無藏矣。事樂邦者。能外夫唯心耶。古今吾心之古今也。延極三世而不可際也。剎界吾心之剎界也。廣被無邊而不可窮也。淨而四聖。染而六凡。吾心之四聖六凡也。不曰唯心。將安所而求樂邦也。誠知。唯心必不能無事於樂邦也。蠢爾含生。遠自無始。於無生而妄生。於無我而執我。三縛十使。習染久矣。非藉濟願船棲靈聖域。則菩薩尚迷於隔陰。聲聞有昧於出胎。乃下焉者。而可自期不退哉。文殊七佛導師也。無生忍非不證也。而受記往生。善財一生圓曠劫之果者也。第一義非不聞也。而發願導歸。不事樂邦。將何修而盡惟心之妙也。吾心中之阿彌陀佛。於因地所莊嚴。吾心之勝土為樂邦。原我之初。與阿彌陀佛無二無別。我則迷而流浪。為佛心中之眾生。佛則覺而修證。為眾生心中之佛耳。我心即佛心。我不可得而我也。佛心即我心。佛不可得而他也。不可得而他之佛。念念度生。無間於我。而眾生執不可得而我之幻我。背覺合塵。役役而顛冥於三界。悲夫。故盡修乎樂邦者。所以盡修乎吾心也。盡修乎吾心。所以遠離顛倒。而證我所同於阿彌陀佛者也。諸佛別無所證。全證眾生本性耳。凡阿彌陀佛所具足。我亦具足。不離我心故。樂邦非相。即我心故。非空無相。即相非相故。即相非相。則依正皆真。生佛同體矣。依正皆真。生佛同體。則樂邦之過去尊音王如來。未嘗入滅。未來功德山王如來。久已成佛。現在阿彌陀如來。在十萬億佛剎外。而靡所隔也。八萬四千隨形好。隨念隨見。我心非往。彼佛不來。如鏡中燈。如水中月。鏡非攬燈。燈自現鏡。月非入水。水常含月。在在爾。法法爾。毫相常觀而非觀。寶臺無生而往生。若然者。謂之惟心乎。謂之樂邦乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔善逝愍群生之旋復於諸苦趣也。指樂邦令歸依。列聖幽讚。宿耆受生者不一。載諸竺墳。燦如星陳。及後之宗焉者漸遠。率以聲色求。而不知求諸心。故大鑒示以惟心。俾知欲得淨土。當淨其心。是善逝說觀佛。而示是心是佛之旨也。是具三心十心。而往生之方也。是法藏發勝願。其心寂靜。志無所著之因行也。及後之宗焉者漸遠。率弟視九品。恬嬉具縛。夫恬嬉具縛。則諸佛不必出世而度生。而群生之流浪無已也。不求諸心。則愈求愈遠。三聖之觀。皆外逐於相也。聖人因病以致藥。眾生因藥而滋疾。可不哀耶。是故稱樂邦。所以使理即者。緣般若而修證。拯流浪於苦輪也。言唯心。所以使觀行者。本法身而解脫。見三聖於真常也。善逝指人以寶藏。大鑒啟之以元鑰。大鑒示人以因華。善逝接人以果地也。披其華而遺其果。猶夫無華矣。有其藏而不能啟。猶夫無藏矣。事樂邦者。能外夫唯心耶。古今吾心之古今也。延極三世而不可際也。剎界吾心之剎界也。廣被無邊而不可窮也。淨而四聖。染而六凡。吾心之四聖六凡也。不曰唯心。將安所而求樂邦也。誠知。唯心必不能無事於樂邦也。蠢爾含生。遠自無始。於無生而妄生。於無我而執我。三縛十使。習染久矣。非藉濟願船棲靈聖域。則菩薩尚迷於隔陰。聲聞有昧於出胎。乃下焉者。而可自期不退哉。文殊七佛導師也。無生忍非不證也。而受記往生。善財一生圓曠劫之果者也。第一義非不聞也。而發願導歸。不事樂邦。將何修而盡惟心之妙也。吾心中之阿彌陀佛。於因地所莊嚴。吾心之勝土為樂邦。原我之初。與阿彌陀佛無二無別。我則迷而流浪。為佛心中之眾生。佛則覺而修證。為眾生心中之佛耳。我心即佛心。我不可得而我也。佛心即我心。佛不可得而他也。不可得而他之佛。念念度生。無間於我。而眾生執不可得而我之幻我。背覺合塵。役役而顛冥於三界。悲夫。故盡修乎樂邦者。所以盡修乎吾心也。盡修乎吾心。所以遠離顛倒。而證我所同於阿彌陀佛者也。諸佛別無所證。全證眾生本性耳。凡阿彌陀佛所具足。我亦具足。不離我心故。樂邦非相。即我心故。非空無相。即相非相故。即相非相。則依正皆真。生佛同體矣。依正皆真。生佛同體。則樂邦之過去尊音王如來。未嘗入滅。未來功德山王如來。久已成佛。現在阿彌陀如來。在十萬億佛剎外。而靡所隔也。八萬四千隨形好。隨念隨見。我心非往。彼佛不來。如鏡中燈。如水中月。鏡非攬燈。燈自現鏡。月非入水。水常含月。在在爾。法法爾。毫相常觀而非觀。寶臺無生而往生。若然者。謂之惟心乎。謂之樂邦乎。

吾不得而知也。鹿亭上人。梓宋曉師所集樂邦文類。乞予言辨其卷。遂為稽首佛祖。抒臆見而卑之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾不得而知也。鹿亭上人。梓宋曉師所集樂邦文類。乞予言辨其卷。遂為稽首佛祖。抒臆見而卑之。

賜進士出身吏部尚書武英殿大學士海虞嚴訥撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賜進士出身吏部尚書武英殿大學士海虞嚴訥撰

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周道既往。百家各以其說爭衡於世。久之浸息。獨儒老釋三之教。幾於並行。大率皆主於勸善戒惡。其言不同。而其歸則一。然釋宗比道家為尤盛。余未甞讀佛書。初無心佞佛。惟是諸惡莫作眾善奉行之戒。不敢須臾去心。佛之本意似不出此。世有習西方淨土之教者。其說曰。凡夫生於五濁惡世。業網縈覆。生死不能出。苦海不能停。大雄氏不得已。而偏指一方。使人繫心專注。果由是而之則達無方所矣。雖然不得其門而入。亦徒為耳。曾不知此法本乎一心一心所主必見於善故。佛指示曰。是心作佛。是心是佛。諸佛正遍知海。從心想生。是故應當一心繫念。若因是而論。則彌陀果覺即我性是極樂遐方即我心。是一念到處應用無虧。亦何高下遠近之有哉。比丘宗曉。留心教典。類成此書。其大藏經論。古今儒釋所著。無非西方淨土教門。或闡揚奧義。以警未達。或明示顯應。以誘方來。至於長行短偈片言隻字。無一不備。其善用身心可尚矣。一日持以示余。且有請曰。某留心於此有年。將以刊板化一為多廣示學者。儻得一言冠其首。使人起信起修。則某克苦編鏤不為枉矣。余取其書讀之。諸家所示。頗有深趣。真可以發明往生大旨。啟迪人之善心。徐復究其理。蓋人固有之性。本自明白。無始迷妄不貪則悋。緣此病根是生眾苦。若令離苦惱而獲安隱。當以是而對治之。譬如神醫用藥。病根既去則本體如初。又如明鏡受塵。揩摩有力。則本明如舊。夫如是則此書真復性還元之策。豈可寢之哉。嗚呼道在邇不必求諸遠。事在易不必求諸難。昔無著師。禮五臺見文殊說偈有曰。寶塔畢竟化為塵。一念淨心成正覺。佛法無量斯言蔽諸佛土既以心為本。其務西歸者。惟當善淨其心而已矣。斷無它術焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周道既往。百家各以其說爭衡於世。久之浸息。獨儒老釋三之教。幾於並行。大率皆主於勸善戒惡。其言不同。而其歸則一。然釋宗比道家為尤盛。余未甞讀佛書。初無心佞佛。惟是諸惡莫作眾善奉行之戒。不敢須臾去心。佛之本意似不出此。世有習西方淨土之教者。其說曰。凡夫生於五濁惡世。業網縈覆。生死不能出。苦海不能停。大雄氏不得已。而偏指一方。使人繫心專注。果由是而之則達無方所矣。雖然不得其門而入。亦徒為耳。曾不知此法本乎一心一心所主必見於善故。佛指示曰。是心作佛。是心是佛。諸佛正遍知海。從心想生。是故應當一心繫念。若因是而論。則彌陀果覺即我性是極樂遐方即我心。是一念到處應用無虧。亦何高下遠近之有哉。比丘宗曉。留心教典。類成此書。其大藏經論。古今儒釋所著。無非西方淨土教門。或闡揚奧義。以警未達。或明示顯應。以誘方來。至於長行短偈片言隻字。無一不備。其善用身心可尚矣。一日持以示余。且有請曰。某留心於此有年。將以刊板化一為多廣示學者。儻得一言冠其首。使人起信起修。則某克苦編鏤不為枉矣。余取其書讀之。諸家所示。頗有深趣。真可以發明往生大旨。啟迪人之善心。徐復究其理。蓋人固有之性。本自明白。無始迷妄不貪則悋。緣此病根是生眾苦。若令離苦惱而獲安隱。當以是而對治之。譬如神醫用藥。病根既去則本體如初。又如明鏡受塵。揩摩有力。則本明如舊。夫如是則此書真復性還元之策。豈可寢之哉。嗚呼道在邇不必求諸遠。事在易不必求諸難。昔無著師。禮五臺見文殊說偈有曰。寶塔畢竟化為塵。一念淨心成正覺。佛法無量斯言蔽諸佛土既以心為本。其務西歸者。惟當善淨其心而已矣。斷無它術焉。

慶元庚申中元日敷文閣學士宣奉大夫致仕汪大猷序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶元庚申中元日敷文閣學士宣奉大夫致仕汪大猷序

樂邦文類卷第一(并序) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂邦文類卷第一(并序)

四明石芝沙門宗曉編次 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四明石芝沙門宗曉編次

乾道中德壽宮親灑宸毫。大書蓮社二字。賜防禦使浙西路總管張[揙-戶+(今-一)]。龍驤鳳翥八法俱全。真希世河洛之瑞也。竊惟高宗皇帝。以唐虞之化甄陶天下。功成不居。脫屣萬乘。退藏之暇。游心內典。且欲追還廬阜念佛之風。故有斯舉焉。歷考自古帝王興隆釋教。或建立塔廟者有之。或翻譯經論者有之。或廣度僧尼者有之。而未嘗聞操觚染翰發揮淨邦。俾一切人升出五濁。如吾聖君者。至今薄海內外宗古立社。念佛之聲洋洋乎盈耳。乃知至德如風。民應如草。有不期然而然者矣。請試論之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾道中德壽宮親灑宸毫。大書蓮社二字。賜防禦使浙西路總管張[揙-戶+(今-一)]。龍驤鳳翥八法俱全。真希世河洛之瑞也。竊惟高宗皇帝。以唐虞之化甄陶天下。功成不居。脫屣萬乘。退藏之暇。游心內典。且欲追還廬阜念佛之風。故有斯舉焉。歷考自古帝王興隆釋教。或建立塔廟者有之。或翻譯經論者有之。或廣度僧尼者有之。而未嘗聞操觚染翰發揮淨邦。俾一切人升出五濁。如吾聖君者。至今薄海內外宗古立社。念佛之聲洋洋乎盈耳。乃知至德如風。民應如草。有不期然而然者矣。請試論之。

我佛能仁誕生迦維。不戀金輪寶位。直向雪山宴坐。既成道已。隨機闡化故。使大小偏圓教法有殊。最後法華高會一道無偏。開彼權乘悉歸真實。故出世本懷。至是始暢矣。又念將來之世人。根暗鈍不能自求出離。唯彌陀本願。取土極樂。可以橫截愛河徑超佛地故。於諸大乘經。殷勤勸往者不一。斯蓋如來異妙方便。診䘏沈淪。父去留藥之謂耳。然大教東流人或未知。而東晉遠公法師。神機秀發。肇開化源。引水栽蓮。締結淨社。爾時預者一百二十有三人。劉遺民等十八大賢而為上首。自是念佛三昧之道行焉。迨今八百餘載。遺風遺烈。凜然尚在。故得張[揙-戶+(今-一)]所修。遠踵其事矣。然則務學必求師。進業必託法。故茲社之興。專以彌陀為宗主。諸經為司南。自晉唐以來。高僧巨儒。咸有著述讚美斯事。雖其間說義有淺深屬辭有工拙。譬如萬派東流同歸滄海。使夫飲用者咸沾一味焉。(宗曉)侵尋晚景。悟世非堅深。仰高宗皇帝。道參天地。德邁羲軒。猶乃宣揚至教。啟迪群蒙。況愚忝簉僧倫。敢怠思修之路乎。由是囊括諸經。網羅眾製。伏而讀之。意圖良導。雖微辭奧旨未易窺測。然研味有年。粗亦識其梗概。重念。隋珠和璧為天下之至寶。苟韞匵而藏諸。則人孰得而共之。遂於假日。即其所得次而編之。始於經呪終乎詩詞。凡十有四門。總二百二十餘首。析為五卷。目曰樂邦文類。蓋倣儒家柳宗直西漢文類之作也。其有集之不盡。當有與吾同志者續焉時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我佛能仁誕生迦維。不戀金輪寶位。直向雪山宴坐。既成道已。隨機闡化故。使大小偏圓教法有殊。最後法華高會一道無偏。開彼權乘悉歸真實。故出世本懷。至是始暢矣。又念將來之世人。根暗鈍不能自求出離。唯彌陀本願。取土極樂。可以橫截愛河徑超佛地故。於諸大乘經。殷勤勸往者不一。斯蓋如來異妙方便。診䘏沈淪。父去留藥之謂耳。然大教東流人或未知。而東晉遠公法師。神機秀發。肇開化源。引水栽蓮。締結淨社。爾時預者一百二十有三人。劉遺民等十八大賢而為上首。自是念佛三昧之道行焉。迨今八百餘載。遺風遺烈。凜然尚在。故得張[揙-戶+(今-一)]所修。遠踵其事矣。然則務學必求師。進業必託法。故茲社之興。專以彌陀為宗主。諸經為司南。自晉唐以來。高僧巨儒。咸有著述讚美斯事。雖其間說義有淺深屬辭有工拙。譬如萬派東流同歸滄海。使夫飲用者咸沾一味焉。(宗曉)侵尋晚景。悟世非堅深。仰高宗皇帝。道參天地。德邁羲軒。猶乃宣揚至教。啟迪群蒙。況愚忝簉僧倫。敢怠思修之路乎。由是囊括諸經。網羅眾製。伏而讀之。意圖良導。雖微辭奧旨未易窺測。然研味有年。粗亦識其梗概。重念。隋珠和璧為天下之至寶。苟韞匵而藏諸。則人孰得而共之。遂於假日。即其所得次而編之。始於經呪終乎詩詞。凡十有四門。總二百二十餘首。析為五卷。目曰樂邦文類。蓋倣儒家柳宗直西漢文類之作也。其有集之不盡。當有與吾同志者續焉時。

經(凡四十六處) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經(凡四十六處)

大藏專談淨土經論目錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大藏專談淨土經論目錄

法華經 彌陀迹中化緣之始 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經 彌陀迹中化緣之始

悲華經 三聖因願授記名號 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲華經 三聖因願授記名號

出生菩薩經 彌陀因行成就眾生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生菩薩經 彌陀因行成就眾生

無量壽經 法藏發願莊嚴妙土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經 法藏發願莊嚴妙土

彌陀偈經 彌陀本願取土之相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌陀偈經 彌陀本願取土之相

首楞嚴經 大勢至獲念佛圓通 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首楞嚴經 大勢至獲念佛圓通

鼓音王經 彌陀國城父母親屬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼓音王經 彌陀國城父母親屬

阿彌陀經 極樂過十萬億佛土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀經 極樂過十萬億佛土

阿彌陀經 七日不亂感佛往生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀經 七日不亂感佛往生

觀無量壽經 行三種業得生西方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽經 行三種業得生西方

觀無量壽經 初修日觀送想西方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽經 初修日觀送想西方

觀無量壽經 第八像觀約心觀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽經 第八像觀約心觀佛

觀無量壽經 具三種心即得往生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽經 具三種心即得往生

觀無量壽經 下品下生十念功成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽經 下品下生十念功成

觀無量壽經 韋提侍女皆得往生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽經 韋提侍女皆得往生

阿彌陀經 以疑惑心生西方界邊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀經 以疑惑心生西方界邊

無量壽經 不了佛智胎宮受生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經 不了佛智胎宮受生

菩薩處胎經 生染著心墮懈慢國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經 生染著心墮懈慢國

平等覺經 淨土聲聞修行證果 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等覺經 淨土聲聞修行證果

無量壽經 揀五逆謗法不得往生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經 揀五逆謗法不得往生

無量壽經 三輩修因往生之相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經 三輩修因往生之相

無量壽經 較量二土修善不同 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經 較量二土修善不同

無量壽經 往生淨土菩薩眾多 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經 往生淨土菩薩眾多

無量壽經 法滅留經百歲度人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經 法滅留經百歲度人

無量壽經 勸各精進努力求之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經 勸各精進努力求之

無量壽經 無量壽佛光明普照 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經 無量壽佛光明普照

無量壽經 寶鉢飲食自然盈滿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經 寶鉢飲食自然盈滿

華嚴經 較量二土晝夜長短 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經 較量二土晝夜長短

文殊說般若經 修一行三昧專稱佛名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊說般若經 修一行三昧專稱佛名

般舟經 修佛立三昧專念彌陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟經 修佛立三昧專念彌陀

方等大集經 修佛立三昧中道觀法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方等大集經 修佛立三昧中道觀法

華嚴經 解脫長者得唯心念佛門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經 解脫長者得唯心念佛門

華嚴經 依普賢願得生極樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經 依普賢願得生極樂

法華經 聞經修行即得往生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經 聞經修行即得往生

大寶積經 發十種心得生極樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經 發十種心得生極樂

隨願往生經 娑婆濁惡偏讚西方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨願往生經 娑婆濁惡偏讚西方

大集日藏經 念佛隨心見大見小 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集日藏經 念佛隨心見大見小

目連所問經 無量壽國易往易取 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連所問經 無量壽國易往易取

十往生經 念佛之人菩薩守護 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十往生經 念佛之人菩薩守護

觀佛三昧經 佛記文殊當生極樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀佛三昧經 佛記文殊當生極樂

文殊發願經 文殊發願求生極樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊發願經 文殊發願求生極樂

入楞伽經 佛記龍樹往生樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入楞伽經 佛記龍樹往生樂國

善信摩親經 善信厭女求生西方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善信摩親經 善信厭女求生西方

首楞嚴經 約情想多少論報高下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首楞嚴經 約情想多少論報高下

守護國界主經 命終善惡感報優劣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護國界主經 命終善惡感報優劣

呪(凡一十道) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪(凡一十道)

無量壽修觀行供養儀軌(此儀軌中錄出三呪如下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽修觀行供養儀軌(此儀軌中錄出三呪如下)

無量壽如來拳印真言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽如來拳印真言

無量壽如來根本印真言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽如來根本印真言

無量壽如來心真言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽如來心真言

烏瑟膩沙最勝總持經(此經中錄出一呪如下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏瑟膩沙最勝總持經(此經中錄出一呪如下)

無量壽如來總持法門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽如來總持法門

不空羂索神變真言經(此經中錄出三呪如下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索神變真言經(此經中錄出三呪如下)

一字真言 溥遍解脫心真言 不空大灌頂光真言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字真言 溥遍解脫心真言 不空大灌頂光真言

彌陀不思議神力傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌陀不思議神力傳

拔一切業障根本得生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔一切業障根本得生

論(凡六處) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論(凡六處)

無量壽論 往生偈及五門修法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽論 往生偈及五門修法

毘婆沙論 念佛為易行道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘婆沙論 念佛為易行道

大智度論 樂多集功德者求生淨國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論 樂多集功德者求生淨國

大智度論 釋迦彌陀各有淨穢國土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論 釋迦彌陀各有淨穢國土

大乘起信論 娑婆不值佛專勸念 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘起信論 娑婆不值佛專勸念

思惟要略法 利鈍二根觀佛相好 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟要略法 利鈍二根觀佛相好

阿彌陀佛尊號 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀佛尊號

大藏專談淨土經論目錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大藏專談淨土經論目錄

余編類斯文。所以先示經論者。欲修淨業人務本故也。其諸經論皆散在大藏。今載經題函號。以助撿閱之易耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 余編類斯文。所以先示經論者。欲修淨業人務本故也。其諸經論皆散在大藏。今載經題函號。以助撿閱之易耳。

佛說無量清淨平等覺經一部二卷 乃字函 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無量清淨平等覺經一部二卷 乃字函

後漢月支三藏支婁迦讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢月支三藏支婁迦讖譯

無量清淨平等覺。即無量壽佛異號也。清淨平等四字壽字意也。覺即佛之華言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量清淨平等覺。即無量壽佛異號也。清淨平等四字壽字意也。覺即佛之華言。

佛說阿彌陀經一部二卷 乃字函 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說阿彌陀經一部二卷 乃字函

吳月支三藏支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支三藏支謙譯

此經亦名阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經亦名阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經。

佛說無量壽經一部二卷 乃字函 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無量壽經一部二卷 乃字函

曹魏三藏康僧鎧譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曹魏三藏康僧鎧譯

此經更有晉永嘉年中竺法護所譯之本。藏中今缺。天台觀經疏所指大本。即法護所譯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經更有晉永嘉年中竺法護所譯之本。藏中今缺。天台觀經疏所指大本。即法護所譯也。

大寶積經無量壽如來會卷第十七十八 師字函 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經無量壽如來會卷第十七十八 師字函

大唐三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏菩提流志譯

寶積總方等諸大乘經四十九會。第七即無量壽會也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶積總方等諸大乘經四十九會。第七即無量壽會也。

佛說大乘無量壽莊嚴經一部三卷 兵字函 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘無量壽莊嚴經一部三卷 兵字函

大宋大宗朝西天三藏法賢奉詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宋大宗朝西天三藏法賢奉詔譯

以上五經。其平等覺與阿彌陀。並譯出法藏比丘二十四願。無量壽與大寶積會。則譯出四十八願。世有單本。四十八願經一卷。此乃於無量壽經錄出。非別有本也。又無量壽莊嚴經。譯出三十一願。輔行曰。願數不同部異見別不須和會。然細讀五經。大概起盡皆同。似同梵本。但譯師之異。廣略隨宜耳。而荊溪謂。部異見別者。則顯佛說。是同隨機不等。至於結集翻譯皆不同也。然則同異之說。未敢定判覽者詳之。五譯之中。文相頗明。取曹魏本以故。祖師諸文多引用之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以上五經。其平等覺與阿彌陀。並譯出法藏比丘二十四願。無量壽與大寶積會。則譯出四十八願。世有單本。四十八願經一卷。此乃於無量壽經錄出。非別有本也。又無量壽莊嚴經。譯出三十一願。輔行曰。願數不同部異見別不須和會。然細讀五經。大概起盡皆同。似同梵本。但譯師之異。廣略隨宜耳。而荊溪謂。部異見別者。則顯佛說。是同隨機不等。至於結集翻譯皆不同也。然則同異之說。未敢定判覽者詳之。五譯之中。文相頗明。取曹魏本以故。祖師諸文多引用之。

佛說阿彌陀經一卷 養字函 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說阿彌陀經一卷 養字函

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

天台觀經疏。指此經為小本。前無量壽經為大本。觀無量壽佛經。處兩經之間。義當中本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台觀經疏。指此經為小本。前無量壽經為大本。觀無量壽佛經。處兩經之間。義當中本。

稱讚淨土佛攝受經一卷 養字函 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱讚淨土佛攝受經一卷 養字函

大唐三藏法師玄奘譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘譯

以上二經同本異譯。秦本列六方諸佛稱讚。唐譯具有十方諸佛稱讚。此亦譯師。適時廣略不同。龍舒淨土文謂。秦本脫去四方者不曉。翻譯部別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以上二經同本異譯。秦本列六方諸佛稱讚。唐譯具有十方諸佛稱讚。此亦譯師。適時廣略不同。龍舒淨土文謂。秦本脫去四方者不曉。翻譯部別也。

佛說觀無量壽佛經一卷 養字函 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說觀無量壽佛經一卷 養字函

宋元嘉中畺良耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋元嘉中畺良耶舍譯

此經單本藏中無重譯之文。亦名淨除業障生諸佛前經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經單本藏中無重譯之文。亦名淨除業障生諸佛前經。

後出阿彌陀佛偈經一卷 養字函 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後出阿彌陀佛偈經一卷 養字函

後漢失譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢失譯

此經唯五十六句偈頌。說法文體簡古。古今不得而評。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經唯五十六句偈頌。說法文體簡古。古今不得而評。

阿彌陀皷音聲王陀羅尼經一卷 羔字函 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀皷音聲王陀羅尼經一卷 羔字函

失譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯

以上二經謂之失譯者。失去譯師名也。有不曉者。謂不譯名失譯。不譯則梵書矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以上二經謂之失譯者。失去譯師名也。有不曉者。謂不譯名失譯。不譯則梵書矣。

般舟三昧經一部三卷 罪字函 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟三昧經一部三卷 罪字函

後漢月支三藏支婁迦讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢月支三藏支婁迦讖譯

藏中有大方等大集賢護經跋陂經。並與般舟同本異譯。專說現在佛悉在前立三昧。九十日中觀想稱誦彌陀。摩訶止觀常行三昧所準之經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藏中有大方等大集賢護經跋陂經。並與般舟同本異譯。專說現在佛悉在前立三昧。九十日中觀想稱誦彌陀。摩訶止觀常行三昧所準之經也。

佛說如來烏瑟膩沙最勝總持經一卷 高字函 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如來烏瑟膩沙最勝總持經一卷 高字函

大宋太宗朝西天三藏法天奉詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宋太宗朝西天三藏法天奉詔譯

此經無量壽佛。說神呪為眾生延壽。命終即得往生極樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經無量壽佛。說神呪為眾生延壽。命終即得往生極樂。

無量壽如來修觀行供養儀軌一卷 衡字函 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽如來修觀行供養儀軌一卷 衡字函

大興善寺三藏不空奉詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏不空奉詔譯

此儀軌。結壇誦呪。專期往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此儀軌。結壇誦呪。專期往生。

無量壽優波提舍論一卷 堂字函 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽優波提舍論一卷 堂字函

婆藪婁豆菩薩造。元魏天竺三藏菩提留支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆藪婁豆菩薩造。元魏天竺三藏菩提留支譯

婆藪婁豆。此翻天親。天台十疑論所指往生論即此也。此論通伸淨土諸經。或能觀之甚資淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆藪婁豆。此翻天親。天台十疑論所指往生論即此也。此論通伸淨土諸經。或能觀之甚資淨行。

阿彌陀經不思議神力傳 養字函 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀經不思議神力傳 養字函

此傳失載造傳人名。與小本彌陀經同卷。往生神呪在內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此傳失載造傳人名。與小本彌陀經同卷。往生神呪在內。

集諸經禮懺儀二卷 群字函 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集諸經禮懺儀二卷 群字函

上卷唐沙門智昇集。上半卷通禮諸佛。下半卷別以偈頌禮讚西方。及懺悔發願等文。下卷比丘善導揀示專修西方要義。及集記諸祖六時禮讚淨土偈頌等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上卷唐沙門智昇集。上半卷通禮諸佛。下半卷別以偈頌禮讚西方。及懺悔發願等文。下卷比丘善導揀示專修西方要義。及集記諸祖六時禮讚淨土偈頌等。

以上經論傳集一十六種。並專談淨土。故十疑論云。藏中有數十餘部經論。殷勤指授勸生西方是也。先賢謂淨土但有七經者。其不審乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以上經論傳集一十六種。並專談淨土。故十疑論云。藏中有數十餘部經論。殷勤指授勸生西方是也。先賢謂淨土但有七經者。其不審乎。

法華經 彌陀迹中化緣之始 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經 彌陀迹中化緣之始

化城喻品曰。過去有佛。名大通智勝。其佛未出家時。有十六子。皆以童子出家而為沙彌。爾時彼佛。說是經已。即入靜室八萬四千劫。是時十六菩薩。知佛入室。各升法座。為四部眾。廣說分別妙法華經。一一皆度六百八十萬億那由他恒河沙等眾生。是十六菩薩所化眾生。世世所生與菩薩俱。十六沙彌。今於十方現在說法。乃至云。西方二佛。一名阿彌陀。第十六我釋迦牟尼。爾時所化眾生。汝等諸比丘。及我滅度後未來世中聲聞弟子是也。若如來自知涅槃時到。便集諸菩薩及聲聞眾。為說是經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化城喻品曰。過去有佛。名大通智勝。其佛未出家時。有十六子。皆以童子出家而為沙彌。爾時彼佛。說是經已。即入靜室八萬四千劫。是時十六菩薩。知佛入室。各升法座。為四部眾。廣說分別妙法華經。一一皆度六百八十萬億那由他恒河沙等眾生。是十六菩薩所化眾生。世世所生與菩薩俱。十六沙彌。今於十方現在說法。乃至云。西方二佛。一名阿彌陀。第十六我釋迦牟尼。爾時所化眾生。汝等諸比丘。及我滅度後未來世中聲聞弟子是也。若如來自知涅槃時到。便集諸菩薩及聲聞眾。為說是經。

台宗明法華本迹。迹中以大通為首。此文乃有三意。一昔日共結緣(從是時十六菩薩下)二中間相逢值(從是十六菩薩下)三今日還說法華(從若如來下)此三總括迹中一期他化盡矣。釋迦既爾。彌陀亦然。良以十六王子。於大通時覆講。為物結緣。其諸王子。各得成佛。西方號阿彌陀。以果驗因。彌陀爾時乃為第九王子。為眾講說。是知。彌陀為物結緣明矣。故妙玄六云。大通為結大乘之首。彼佛八千劫說經。十六王子八萬四千劫覆講。于時聽眾。或當座已悟。或中間得入。或近化始得即斯意也。如是銓量非唯顯。佛佛施化道同。抑亦知。古往今來生淨土者。並第九王子當時結緣之眾矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 台宗明法華本迹。迹中以大通為首。此文乃有三意。一昔日共結緣(從是時十六菩薩下)二中間相逢值(從是十六菩薩下)三今日還說法華(從若如來下)此三總括迹中一期他化盡矣。釋迦既爾。彌陀亦然。良以十六王子。於大通時覆講。為物結緣。其諸王子。各得成佛。西方號阿彌陀。以果驗因。彌陀爾時乃為第九王子。為眾講說。是知。彌陀為物結緣明矣。故妙玄六云。大通為結大乘之首。彼佛八千劫說經。十六王子八萬四千劫覆講。于時聽眾。或當座已悟。或中間得入。或近化始得即斯意也。如是銓量非唯顯。佛佛施化道同。抑亦知。古往今來生淨土者。並第九王子當時結緣之眾矣。

悲華經 三聖因願授記名號 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲華經 三聖因願授記名號

往昔過恒河沙阿僧祇劫有世界。名刪提嵐。劫名善持。有轉輪王。名無諍念。主四天下。有一大臣。名曰寶海。是梵志種時生一子。有三十二相八十種好。常光一尋生時。有百千諸天。來共供養。因為作字。號曰寶藏。其後出家。剃除須髮。成菩提道。還號寶藏。如來廣為聖王說於正法。王請如來及諸聖眾。三月供養。王有千子。王及千子。如是供養。滿二百五十歲。各各向佛及比丘僧。悔諸不及。爾時如來。即入三昧放大光明。現十方世界。或有世界五濁弊惡。或有世界清淨微妙等。王白佛言。諸菩薩等。以何業故取淨世界。以何業故取不淨世界。佛言。菩薩以願力故。取清淨土。離五濁惡。復有菩薩。以願力故。求五濁惡。王言。我今真實欲得菩提。不願取不淨佛土。我已先於十歲之中。端坐思惟。莊嚴清淨佛土。我今發願。願成道時。世界之中。無有地獄畜生餓鬼。眾生皆作金色。人天無別。無有女人等。一化生壽命無量。世界清淨無有臭穢。所有宮殿。種種莊嚴。如第六天。餘佛世界。若有眾生。聞我名者。修諸善本。欲生我界。願其命終。必定得生。唯除五逆誹謗聖人破壞正法等(安養記云。悲華經備有二十四願。但文略耳)輪王發深願已。佛即告曰。大王汝見西方過百千萬億佛土。有尊音王如來世界。清淨莊嚴。悉如大王所願。如是四佛出現。入滅過一恒河沙阿僧祇劫。入第二恒河沙阿僧祇劫。是時世界轉名安樂。汝於是時。當得作佛。號無量壽如來等。爾時寶藏如來。尋為第一不眴太子授記曰。汝觀天人三惡一切眾生。生大悲心。欲斷眾生諸苦惱故。欲令眾生住安樂故。今當字汝為觀世音。無量壽佛般涅槃已。彼土轉名一切珍寶所成就世界。種種莊嚴。安樂世界所不及也。汝成菩提道。號徧出一切光明功德山王如來。又告第二尼摩太子。汝今所願。取大世界。如汝所願。汝當成菩提道。號曰善住珍寶山王如來。由汝取大世界故。因是字汝為得大勢至(三聖因願授記劫國名號經。涉第二第三以上。但略錄耳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔過恒河沙阿僧祇劫有世界。名刪提嵐。劫名善持。有轉輪王。名無諍念。主四天下。有一大臣。名曰寶海。是梵志種時生一子。有三十二相八十種好。常光一尋生時。有百千諸天。來共供養。因為作字。號曰寶藏。其後出家。剃除須髮。成菩提道。還號寶藏。如來廣為聖王說於正法。王請如來及諸聖眾。三月供養。王有千子。王及千子。如是供養。滿二百五十歲。各各向佛及比丘僧。悔諸不及。爾時如來。即入三昧放大光明。現十方世界。或有世界五濁弊惡。或有世界清淨微妙等。王白佛言。諸菩薩等。以何業故取淨世界。以何業故取不淨世界。佛言。菩薩以願力故。取清淨土。離五濁惡。復有菩薩。以願力故。求五濁惡。王言。我今真實欲得菩提。不願取不淨佛土。我已先於十歲之中。端坐思惟。莊嚴清淨佛土。我今發願。願成道時。世界之中。無有地獄畜生餓鬼。眾生皆作金色。人天無別。無有女人等。一化生壽命無量。世界清淨無有臭穢。所有宮殿。種種莊嚴。如第六天。餘佛世界。若有眾生。聞我名者。修諸善本。欲生我界。願其命終。必定得生。唯除五逆誹謗聖人破壞正法等(安養記云。悲華經備有二十四願。但文略耳)輪王發深願已。佛即告曰。大王汝見西方過百千萬億佛土。有尊音王如來世界。清淨莊嚴。悉如大王所願。如是四佛出現。入滅過一恒河沙阿僧祇劫。入第二恒河沙阿僧祇劫。是時世界轉名安樂。汝於是時。當得作佛。號無量壽如來等。爾時寶藏如來。尋為第一不眴太子授記曰。汝觀天人三惡一切眾生。生大悲心。欲斷眾生諸苦惱故。欲令眾生住安樂故。今當字汝為觀世音。無量壽佛般涅槃已。彼土轉名一切珍寶所成就世界。種種莊嚴。安樂世界所不及也。汝成菩提道。號徧出一切光明功德山王如來。又告第二尼摩太子。汝今所願。取大世界。如汝所願。汝當成菩提道。號曰善住珍寶山王如來。由汝取大世界故。因是字汝為得大勢至(三聖因願授記劫國名號經。涉第二第三以上。但略錄耳)。

一向出生菩薩經 彌陀因行成就眾生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一向出生菩薩經 彌陀因行成就眾生

佛言。我念過去廣大無量無邊阿僧祇劫。有佛號寶功德威宿劫王。彼佛將入涅槃。為眾廣說法本陀羅尼。時有輪王。名曰持火。王有太子。名曰不思議勝功德。生年十六。從彼如來。聞是法本。即於七萬歲中。精勤修習。未曾睡眠。亦不偃側。端坐一處。不貪財寶及以王位。不樂自身。得值九十億百千那由他佛。諸佛脫法。盡能聞持修習。厭家剃髮而作沙門。作已復於九萬歲中。修習此陀羅尼。復為眾生。分別顯示。一生之中。力精教化。令八十億百千那由他眾生得發道心。積功累德。住不退地。爾時不思議勝功德比丘。豈異人乎。即阿彌陀如來是也(經在大藏知字函)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言。我念過去廣大無量無邊阿僧祇劫。有佛號寶功德威宿劫王。彼佛將入涅槃。為眾廣說法本陀羅尼。時有輪王。名曰持火。王有太子。名曰不思議勝功德。生年十六。從彼如來。聞是法本。即於七萬歲中。精勤修習。未曾睡眠。亦不偃側。端坐一處。不貪財寶及以王位。不樂自身。得值九十億百千那由他佛。諸佛脫法。盡能聞持修習。厭家剃髮而作沙門。作已復於九萬歲中。修習此陀羅尼。復為眾生。分別顯示。一生之中。力精教化。令八十億百千那由他眾生得發道心。積功累德。住不退地。爾時不思議勝功德比丘。豈異人乎。即阿彌陀如來是也(經在大藏知字函)。

無量壽經 法藏比丘發願莊嚴妙土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經 法藏比丘發願莊嚴妙土

過去久遠錠光佛出世。如是次第至五十三佛。名世自在王。彼佛世中。有一國王。聞佛說法。心懷悅豫。棄國棄王而作沙門。號曰法藏。高才勇哲。與世超異。佛說法言。譬如大海。人以昇量。經歷劫數。尚可窮底得其妙寶。有人至心精進。求道不止。何願不得。佛因廣說二百一十億佛剎天人之善惡國土之麁妙。法藏聞說。皆悉睹見。發起勝願。其心寂靜。志無所著。重白佛言。唯垂聽察。如我所願。當具說之。設我得佛。國有地獄餓鬼畜生者不取正覺(云云)法藏說四十八願已。大地震動。天雨妙華。法藏誠諦不虛。超出世間。一向專志。莊嚴妙土。教化安立無數眾生。住於無上正真之道。今已成佛。現在西方安樂世界。其國七寶奇麗。超十方界。無有須彌日月大海溪渠井谷等。亦無四惡趣。亦無春夏秋冬。不寒不熱。常和調適。其諸眾生功德善力行業之地。故能爾耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去久遠錠光佛出世。如是次第至五十三佛。名世自在王。彼佛世中。有一國王。聞佛說法。心懷悅豫。棄國棄王而作沙門。號曰法藏。高才勇哲。與世超異。佛說法言。譬如大海。人以昇量。經歷劫數。尚可窮底得其妙寶。有人至心精進。求道不止。何願不得。佛因廣說二百一十億佛剎天人之善惡國土之麁妙。法藏聞說。皆悉睹見。發起勝願。其心寂靜。志無所著。重白佛言。唯垂聽察。如我所願。當具說之。設我得佛。國有地獄餓鬼畜生者不取正覺(云云)法藏說四十八願已。大地震動。天雨妙華。法藏誠諦不虛。超出世間。一向專志。莊嚴妙土。教化安立無數眾生。住於無上正真之道。今已成佛。現在西方安樂世界。其國七寶奇麗。超十方界。無有須彌日月大海溪渠井谷等。亦無四惡趣。亦無春夏秋冬。不寒不熱。常和調適。其諸眾生功德善力行業之地。故能爾耳。

彌陀偈經 彌陀本願取土之相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌陀偈經 彌陀本願取土之相

惟念法比丘 乃從世饒王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟念法比丘 乃從世饒王

發願喻諸佛 誓二十四章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發願喻諸佛 誓二十四章

世世見諸佛 垓數無有量 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世世見諸佛 垓數無有量

不廢宿命行 功德遂具成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不廢宿命行 功德遂具成

世界名清淨 得佛號無量 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界名清淨 得佛號無量

國界平夷易 豐樂多上人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國界平夷易 豐樂多上人

佛壽十方沙 光明普無邊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛壽十方沙 光明普無邊

菩薩及弟子 不可算稱量 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩及弟子 不可算稱量

若欲見彼佛 莫疑亦莫慮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲見彼佛 莫疑亦莫慮

有疑在胎中 不合五百年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有疑在胎中 不合五百年

不疑生基坐 叉手無量前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不疑生基坐 叉手無量前

願欲遍十方 須叟則旋還 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願欲遍十方 須叟則旋還

首楞嚴經 勢至獲念佛圓通 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首楞嚴經 勢至獲念佛圓通

大勢至法王子。與其同倫五十二菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我憶往昔恒河沙劫。有佛出世。名無量光。十二如來相繼一劫。其最後佛名超日月光。彼佛教我念佛三昧。譬如有人一專為憶。一人專忘。如是二人。若逢不逢。或見非見。二人相憶。二憶念深如是。乃至從生至生。同於形影。不相乖異。十方如來。憐念眾生。如母憶子。若子逃逝。雖憶何為。子若憶母。如母憶時。母子歷生不相違遠。若眾生心憶佛念佛。現前當來。必定見佛。去佛不遠。不假方便。自得心開。如染香人身有香氣。此則名曰香光莊嚴。我本因地。以念佛心。入無生忍。今於此界。攝念佛人。歸於淨土。佛問圓通。我無選擇。都攝六根。淨念相繼。得三摩提。斯為第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大勢至法王子。與其同倫五十二菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我憶往昔恒河沙劫。有佛出世。名無量光。十二如來相繼一劫。其最後佛名超日月光。彼佛教我念佛三昧。譬如有人一專為憶。一人專忘。如是二人。若逢不逢。或見非見。二人相憶。二憶念深如是。乃至從生至生。同於形影。不相乖異。十方如來。憐念眾生。如母憶子。若子逃逝。雖憶何為。子若憶母。如母憶時。母子歷生不相違遠。若眾生心憶佛念佛。現前當來。必定見佛。去佛不遠。不假方便。自得心開。如染香人身有香氣。此則名曰香光莊嚴。我本因地。以念佛心。入無生忍。今於此界。攝念佛人。歸於淨土。佛問圓通。我無選擇。都攝六根。淨念相繼。得三摩提。斯為第一。

長水疏曰。無量壽亦名無量光。一專為憶如佛。一人專忘。謂不念者。如是眾生見佛不定。故云若逢不逢等。佛與眾生憶念相應。故如形影。念佛心者。初即以生滅心緣佛相好。專注一境心無間。然見佛相好。如鏡現像。復觀所念之佛。俱為虛妄。本無自性。從念想現。故能念之心已起。未起自何而有。不見一法畢竟空寂。本來離念。離念相者。等虛空界。無所不遍。法界一相。即是如來平等法身。故曰入無生忍。我既得度。眾生與我無異。無異之性互相關涉。故念佛者。我皆攝之。念屬意根。意即諸根所依。故云都攝。念即無念。故云淨念。不以念間故云相繼。集解曰。以證驗修。念佛之心。不可單約事解。念存三觀。佛具三身。心破三惑。無生忍位。方可得入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長水疏曰。無量壽亦名無量光。一專為憶如佛。一人專忘。謂不念者。如是眾生見佛不定。故云若逢不逢等。佛與眾生憶念相應。故如形影。念佛心者。初即以生滅心緣佛相好。專注一境心無間。然見佛相好。如鏡現像。復觀所念之佛。俱為虛妄。本無自性。從念想現。故能念之心已起。未起自何而有。不見一法畢竟空寂。本來離念。離念相者。等虛空界。無所不遍。法界一相。即是如來平等法身。故曰入無生忍。我既得度。眾生與我無異。無異之性互相關涉。故念佛者。我皆攝之。念屬意根。意即諸根所依。故云都攝。念即無念。故云淨念。不以念間故云相繼。集解曰。以證驗修。念佛之心。不可單約事解。念存三觀。佛具三身。心破三惑。無生忍位。方可得入。

鼓音王經 彌陀國城父母親屬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼓音王經 彌陀國城父母親屬

佛在瞻波大城。法會說西方安樂世界阿彌陀佛。若人能持名號。臨欲終時。彼佛大眾。往此人所。令其得見。見已歡悅。所生之處。永離胞胎穢欲之形。寶蓮華中。自然化生。其國號清泰聖王。其城縱廣十千由旬。於中充滿剎利之種。阿彌陀佛父。名月上轉輪聖王。其母名殊勝妙顏。子名月明。奉事弟子。名無垢稱。智慧弟子。名曰攬光。神足精進。名曰大化。魔主名曰無勝。有提婆達多。名曰寂靜。若人誦此鼓音聲王大陀羅尼。十日十夜。六時專念敬禮彼佛。堅固正念。悉除散亂。念念不絕。十日之中。必見彼佛。并見十方如來及所住處。唯除重障鈍根之人。所不能覩(呪廣不錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在瞻波大城。法會說西方安樂世界阿彌陀佛。若人能持名號。臨欲終時。彼佛大眾。往此人所。令其得見。見已歡悅。所生之處。永離胞胎穢欲之形。寶蓮華中。自然化生。其國號清泰聖王。其城縱廣十千由旬。於中充滿剎利之種。阿彌陀佛父。名月上轉輪聖王。其母名殊勝妙顏。子名月明。奉事弟子。名無垢稱。智慧弟子。名曰攬光。神足精進。名曰大化。魔主名曰無勝。有提婆達多。名曰寂靜。若人誦此鼓音聲王大陀羅尼。十日十夜。六時專念敬禮彼佛。堅固正念。悉除散亂。念念不絕。十日之中。必見彼佛。并見十方如來及所住處。唯除重障鈍根之人。所不能覩(呪廣不錄)。

孤山彌陀疏曰。鼓音王經。既有女人及惡逆者。豈非彌陀現穢土耶。天竺決疑曰。天親論女人根缺不生。鼓音王佛母。且指初降生時。成正覺已。國土隨淨。必無女人。其母或轉成男子。如此方龍女。或復命終。如悉達母。二家所說。天竺為正。以經所說遠離胞胎穢欲。佛勸人往生故。但對機不等。與諸經少差降耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孤山彌陀疏曰。鼓音王經。既有女人及惡逆者。豈非彌陀現穢土耶。天竺決疑曰。天親論女人根缺不生。鼓音王佛母。且指初降生時。成正覺已。國土隨淨。必無女人。其母或轉成男子。如此方龍女。或復命終。如悉達母。二家所說。天竺為正。以經所說遠離胞胎穢欲。佛勸人往生故。但對機不等。與諸經少差降耳。

阿彌陀經 極樂過十萬億佛土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀經 極樂過十萬億佛土

從是西方。過十萬億佛土有世界。名曰極樂。其土有佛。號阿彌陀。今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是西方。過十萬億佛土有世界。名曰極樂。其土有佛。號阿彌陀。今現在說法。

霅川新疏曰。極樂之土有四不同。所謂同居方便實報寂光。前三傳傳而論。有苦有樂。唯寂光乃至極之樂耳。同居中有二。謂同居穢同居淨。今經所明。是同居淨。佛意意令行人至寂光之樂。而彼未宜。且令取於同居之淨。既至彼淨。則究竟寂光之樂可期矣。大哉聖人善權。其若是乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 霅川新疏曰。極樂之土有四不同。所謂同居方便實報寂光。前三傳傳而論。有苦有樂。唯寂光乃至極之樂耳。同居中有二。謂同居穢同居淨。今經所明。是同居淨。佛意意令行人至寂光之樂。而彼未宜。且令取於同居之淨。既至彼淨。則究竟寂光之樂可期矣。大哉聖人善權。其若是乎。

十疑論問曰。西方去此十萬億佛剎。凡夫劣弱。云何可到。答為對凡夫肉眼生死心量說耳。西方去此十萬億剎。但使眾生淨土業成者。臨終在定之心。即是淨土受生之心。動念即是生淨土時。為此觀經云。彌陀佛國。去此不遠。又業力不可思議。一念即生。不須愁遠。又如人夢。身雖在床。而心意識。遍至他方。生淨土亦爾。不須疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十疑論問曰。西方去此十萬億佛剎。凡夫劣弱。云何可到。答為對凡夫肉眼生死心量說耳。西方去此十萬億剎。但使眾生淨土業成者。臨終在定之心。即是淨土受生之心。動念即是生淨土時。為此觀經云。彌陀佛國。去此不遠。又業力不可思議。一念即生。不須愁遠。又如人夢。身雖在床。而心意識。遍至他方。生淨土亦爾。不須疑也。

自信錄曰。極樂去十萬億剎。凡夫命終頃刻至者。自心本妙耳。如楞嚴曰。汝猶未明。一切浮塵。諸幻化相。當處出生。隨處滅盡因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。殊不知生滅去來本如來藏。常住妙明性真常中。求於去來迷悟生死。了無所得。以此推之。當命終時。染濁緣離。故娑婆當處幻滅。清淨緣合。故極樂當處幻生。此滅彼生。間不容髮。亦何頃刻之可論乎。抑見終日取捨。而未甞取捨者矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自信錄曰。極樂去十萬億剎。凡夫命終頃刻至者。自心本妙耳。如楞嚴曰。汝猶未明。一切浮塵。諸幻化相。當處出生。隨處滅盡因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。殊不知生滅去來本如來藏。常住妙明性真常中。求於去來迷悟生死。了無所得。以此推之。當命終時。染濁緣離。故娑婆當處幻滅。清淨緣合。故極樂當處幻生。此滅彼生。間不容髮。亦何頃刻之可論乎。抑見終日取捨。而未甞取捨者矣。

阿彌陀經 七日不亂感佛往生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀經 七日不亂感佛往生

不可以少善根福德因緣得生彼國。若人聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日至若七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛。與諸聖眾。現在其前。是人終時。心不顛倒。即得往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可以少善根福德因緣得生彼國。若人聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日至若七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛。與諸聖眾。現在其前。是人終時。心不顛倒。即得往生。

孤山疏曰。不可以少善根得生。則反顯可以多善得生也。少善謂等閑發願散亂稱名。多善謂執持名號要期日限。執謂執受。持謂任持。信力故執受在心。念力故任持不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孤山疏曰。不可以少善根得生。則反顯可以多善得生也。少善謂等閑發願散亂稱名。多善謂執持名號要期日限。執謂執受。持謂任持。信力故執受在心。念力故任持不忘。

霅川疏曰。福德雖多。大略如觀經中。三種淨業可也。天台判三種淨業為散心。十六妙觀方名正受。以彼例此。福德因緣即散心。一心不亂即正受。孤山判此經是散善。觀經屬定善。予不韙彼說。且普門品疏。釋一心稱名有事有理。若用心存念。不間名事一心。若達此心。四性不生。與空慧相應。是理一心。用彼驗此。一心亦然。普門品中。無不亂二字。智者尚作空慧釋之。今云一心不亂。何苦貶為散善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 霅川疏曰。福德雖多。大略如觀經中。三種淨業可也。天台判三種淨業為散心。十六妙觀方名正受。以彼例此。福德因緣即散心。一心不亂即正受。孤山判此經是散善。觀經屬定善。予不韙彼說。且普門品疏。釋一心稱名有事有理。若用心存念。不間名事一心。若達此心。四性不生。與空慧相應。是理一心。用彼驗此。一心亦然。普門品中。無不亂二字。智者尚作空慧釋之。今云一心不亂。何苦貶為散善。

觀無量壽經 行三種業得生西方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽經 行三種業得生西方

欲生彼國者。當修三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者受持三歸。具足眾戒。不犯威儀。三者發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。此三種業。過去未來現在三世諸佛淨業正因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲生彼國者。當修三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者受持三歸。具足眾戒。不犯威儀。三者發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。此三種業。過去未來現在三世諸佛淨業正因。

天台觀經疏曰。初業共凡夫。次共二乘。後是大乘不共之法。第一敬上接下慈心行也。修十善業。是其止行。身除三邪。口離四過。意斷三惡。第二在家戒。亦即十戒。具足眾戒者。道俗備受微細。不犯威儀者。三千悉不缺也。第三發菩提心是願。起意趣向名為發心。佛果圓通。說為菩提。讀誦大乘。明修解也。行能運通。說之為乘。妙宗曰。此三種業。得前者。不得後後。得後後者。必得前前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台觀經疏曰。初業共凡夫。次共二乘。後是大乘不共之法。第一敬上接下慈心行也。修十善業。是其止行。身除三邪。口離四過。意斷三惡。第二在家戒。亦即十戒。具足眾戒者。道俗備受微細。不犯威儀者。三千悉不缺也。第三發菩提心是願。起意趣向名為發心。佛果圓通。說為菩提。讀誦大乘。明修解也。行能運通。說之為乘。妙宗曰。此三種業。得前者。不得後後。得後後者。必得前前。

觀無量壽經 初修日觀送想西方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽經 初修日觀送想西方

佛告韋提希。汝及眾生。當起想念。正坐西向。諦觀於日。令心堅住。專想不移。見日欲沒狀如懸鼓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告韋提希。汝及眾生。當起想念。正坐西向。諦觀於日。令心堅住。專想不移。見日欲沒狀如懸鼓。

觀經疏曰。落日懸皷。用標送想之方。妙宗曰。繫心之法。須觀落日者。欲令定想趣於西方。是向彌陀所居處故。即以所見落日。為境想之。今起觀中之日。以圓人知。能想心本具一切依正。今以具日之心。緣於即心之日。令本性日顯現其前。斯乃以法界心。緣法界境。起法界日。既皆法界。豈不即空假中。此心堅住明了。則日觀成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀經疏曰。落日懸皷。用標送想之方。妙宗曰。繫心之法。須觀落日者。欲令定想趣於西方。是向彌陀所居處故。即以所見落日。為境想之。今起觀中之日。以圓人知。能想心本具一切依正。今以具日之心。緣於即心之日。令本性日顯現其前。斯乃以法界心。緣法界境。起法界日。既皆法界。豈不即空假中。此心堅住明了。則日觀成也。

觀無量壽經 第八像觀約心觀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽經 第八像觀約心觀佛

次當想佛。所以者何。諸佛如來。是法界身。入一切眾生心想中。是故汝等心想佛時。是心即是三十二相八十隨形好。是心作佛。是心是佛。諸佛正遍知海。從心想生。是故應當一心繫念。諦觀彼佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當想佛。所以者何。諸佛如來。是法界身。入一切眾生心想中。是故汝等心想佛時。是心即是三十二相八十隨形好。是心作佛。是心是佛。諸佛正遍知海。從心想生。是故應當一心繫念。諦觀彼佛。

觀經疏曰。諸佛如來下。泛明諸佛。是故應當下。徧觀彌陀。法界身者。報佛法性身也。眾生心淨。法身自在。故言入。如白日升天影現百川。明佛身自在能隨物現也。又法界身是佛身。無所不遍。法界為體。得此觀佛三昧。解入相應。故言入心想也。是心作佛者。佛本是無心淨故有。是心是佛者。向問佛本是無心淨故有。便謂條然。故言即是。始學名作。終成即是。妙宗釋曰。欲想佛身。須知觀體。體是本覺起成能觀。本覺乃是諸佛法界之身。以諸佛無別所證。全證眾生本性故也。若始覺有功。本覺乃顯。故云法身從心想生。又復彌陀與一切佛。一身一智應用亦然。彌陀身顯即諸佛身。諸佛相明即彌陀體。是故泛明諸佛。以為彌陀觀體。從法界身下。是約感應道交釋。從又法界身下。是解入相應釋。融心解曰。若無初釋。則觀非觀佛。若無次釋。則生佛體殊。二釋相成。是今觀法。是心作佛者。明即心變全性成修。是心是佛者。心外無佛。佛外無心。既全是心。心豈見心。如指不自觸刀不自傷。般舟所謂我所念即見心作佛心者。不知心等止觀。約此而立中觀。般舟與此文同也。如來恐人著相觀佛故。於真像之前。示乎觀體。令依此法而觀佛身。妙宗又曰。今之心觀。非直於陰觀本性佛。乃託他佛顯乎本性。故先明應佛入我想心。次明佛身全是本覺。故應佛顯知本性明。託外義成。唯心觀立。若論作是。即不思議三觀也。以若破若立名作。空假二觀也。不破不立名是。中道觀也。全是而作。則三諦俱破俱立。全作而是。則三諦俱非破立。即中之空假名作。能破三惑。能立三法。故感他佛三身圓應。能成我心三身當果。即空假之中名是。則全惑即智。全障即德。故心是應佛心是果佛。故知。作是一心修此三觀。乃十六觀之總體。一經之妙宗。文出此中。義遍初後。是故行者。當用此意修淨土因。不可不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀經疏曰。諸佛如來下。泛明諸佛。是故應當下。徧觀彌陀。法界身者。報佛法性身也。眾生心淨。法身自在。故言入。如白日升天影現百川。明佛身自在能隨物現也。又法界身是佛身。無所不遍。法界為體。得此觀佛三昧。解入相應。故言入心想也。是心作佛者。佛本是無心淨故有。是心是佛者。向問佛本是無心淨故有。便謂條然。故言即是。始學名作。終成即是。妙宗釋曰。欲想佛身。須知觀體。體是本覺起成能觀。本覺乃是諸佛法界之身。以諸佛無別所證。全證眾生本性故也。若始覺有功。本覺乃顯。故云法身從心想生。又復彌陀與一切佛。一身一智應用亦然。彌陀身顯即諸佛身。諸佛相明即彌陀體。是故泛明諸佛。以為彌陀觀體。從法界身下。是約感應道交釋。從又法界身下。是解入相應釋。融心解曰。若無初釋。則觀非觀佛。若無次釋。則生佛體殊。二釋相成。是今觀法。是心作佛者。明即心變全性成修。是心是佛者。心外無佛。佛外無心。既全是心。心豈見心。如指不自觸刀不自傷。般舟所謂我所念即見心作佛心者。不知心等止觀。約此而立中觀。般舟與此文同也。如來恐人著相觀佛故。於真像之前。示乎觀體。令依此法而觀佛身。妙宗又曰。今之心觀。非直於陰觀本性佛。乃託他佛顯乎本性。故先明應佛入我想心。次明佛身全是本覺。故應佛顯知本性明。託外義成。唯心觀立。若論作是。即不思議三觀也。以若破若立名作。空假二觀也。不破不立名是。中道觀也。全是而作。則三諦俱破俱立。全作而是。則三諦俱非破立。即中之空假名作。能破三惑。能立三法。故感他佛三身圓應。能成我心三身當果。即空假之中名是。則全惑即智。全障即德。故心是應佛心是果佛。故知。作是一心修此三觀。乃十六觀之總體。一經之妙宗。文出此中。義遍初後。是故行者。當用此意修淨土因。不可不知。

觀無量壽經 具三種心即得往生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽經 具三種心即得往生

若有眾生。願生彼國者。發三種心。即便往生。何等為三。一者至誠心。二者深心。三者迴向發願心。具三心者。必生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生。願生彼國者。發三種心。即便往生。何等為三。一者至誠心。二者深心。三者迴向發願心。具三心者。必生彼國。

觀經疏曰。至誠心者。即實行眾生。至之言專。誠之言實。深者佛果深高。以心往求。故云深心。亦從深理生。亦從厚樂善根生。故十地經云。入深廣心。涅槃云。根深難拔。故曰深心。善導釋曰。身禮拜彼佛。口稱場彼佛。意觀察彼佛。三業真實故名至誠心。以真實信心。信知自身具足煩惱流轉三界。信知彌陀本願稱名下至十聲得生。乃至一念無有疑心。故名深心。凡所作為一切善根。悉皆迴願往生。故名迴向發願心。具此三心。必得生也。若少一心。即不得生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀經疏曰。至誠心者。即實行眾生。至之言專。誠之言實。深者佛果深高。以心往求。故云深心。亦從深理生。亦從厚樂善根生。故十地經云。入深廣心。涅槃云。根深難拔。故曰深心。善導釋曰。身禮拜彼佛。口稱場彼佛。意觀察彼佛。三業真實故名至誠心。以真實信心。信知自身具足煩惱流轉三界。信知彌陀本願稱名下至十聲得生。乃至一念無有疑心。故名深心。凡所作為一切善根。悉皆迴願往生。故名迴向發願心。具此三心。必得生也。若少一心。即不得生。

觀無量壽經 下品下生十念功成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽經 下品下生十念功成

下品下生者。作不善業五逆十惡。以惡業故。應墮惡道。如此愚人。臨命終時。遇善知識為說妙法教令念佛。此人苦逼。不遑念佛。善友告言。汝若不能念者。應稱無量壽佛。如是至心令聲不絕。具足十念。稱南無阿彌陀佛。稱佛名故。於念念中。除八十億劫生死之罪。命終之時。見金蓮華。即得往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下品下生者。作不善業五逆十惡。以惡業故。應墮惡道。如此愚人。臨命終時。遇善知識為說妙法教令念佛。此人苦逼。不遑念佛。善友告言。汝若不能念者。應稱無量壽佛。如是至心令聲不絕。具足十念。稱南無阿彌陀佛。稱佛名故。於念念中。除八十億劫生死之罪。命終之時。見金蓮華。即得往生。

觀經疏曰。善心相續至於十念。或一念成就即得往生。以念佛除滅罪障故。即以念佛為勝緣也。問云何以少時心力。而能勝終身造惡耶。大論自有此責。是心雖少時。而力猛利諦心決斷。勝百年願力。是心名為大心。以捨身事急故。如人入陣不惜身命名為健人也。妙宗曰。此雖造惡。已曾修觀。故使臨終勸念。定心則成。亦是乘急戒緩人也。縱現世不修三昧。亦是宿種今熟。故十疑論云。臨終遇善知識。十念成就者。並是宿善業強。始遇知識。作此解釋。方合定善之義。若本不修三昧者。則屬前悔有輕重義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀經疏曰。善心相續至於十念。或一念成就即得往生。以念佛除滅罪障故。即以念佛為勝緣也。問云何以少時心力。而能勝終身造惡耶。大論自有此責。是心雖少時。而力猛利諦心決斷。勝百年願力。是心名為大心。以捨身事急故。如人入陣不惜身命名為健人也。妙宗曰。此雖造惡。已曾修觀。故使臨終勸念。定心則成。亦是乘急戒緩人也。縱現世不修三昧。亦是宿種今熟。故十疑論云。臨終遇善知識。十念成就者。並是宿善業強。始遇知識。作此解釋。方合定善之義。若本不修三昧者。則屬前悔有輕重義也。

觀無量壽經 韋提侍女皆得往生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽經 韋提侍女皆得往生

說是語時。韋提希與五百侍女。聞佛所說。應時即見極樂世界。心生歡喜。逮無生忍。世尊悉記。皆當往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時。韋提希與五百侍女。聞佛所說。應時即見極樂世界。心生歡喜。逮無生忍。世尊悉記。皆當往生。

觀經疏問曰。論說女人根缺不生。此經韋提希五百侍女同生云何。曰論說女人根缺不生者。就彼為言。生彼國者。淨根離欲故無女人。身根精上。故無根缺。經語初生故。有善心一切得往。十疑論曰。彼無女人。及無盲聾瘖瘂人。但此處女人及盲聾瘖瘂人。心念彌陀悉生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀經疏問曰。論說女人根缺不生。此經韋提希五百侍女同生云何。曰論說女人根缺不生者。就彼為言。生彼國者。淨根離欲故無女人。身根精上。故無根缺。經語初生故。有善心一切得往。十疑論曰。彼無女人。及無盲聾瘖瘂人。但此處女人及盲聾瘖瘂人。心念彌陀悉生彼國。

阿彌陀經 以疑惑心生西方界邊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀經 以疑惑心生西方界邊

佛言其中輩人。雖不去家捨欲。當持經戒。分檀布施。常信佛語。欲生佛國。其人命終。自見阿彌陀佛。往至佛國。可得智慧勇猛。若人中悔。心中狐疑。不信分檀諸善得福。不信彌陀佛國往生。其人續念不絕。暫信暫不信。無所專據。續其善願為本故得往生。其人壽終。不能得至阿彌陀佛所。便道見阿彌陀佛國界邊七寶城中。心大歡喜。便止其中。七寶水池蓮華化生。其城縱廣二千里。快樂如忉利天。不見彼佛。但見光明。心自悔責。其人於城中五百歲。乃得往至阿彌陀佛。聞經聞解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言其中輩人。雖不去家捨欲。當持經戒。分檀布施。常信佛語。欲生佛國。其人命終。自見阿彌陀佛。往至佛國。可得智慧勇猛。若人中悔。心中狐疑。不信分檀諸善得福。不信彌陀佛國往生。其人續念不絕。暫信暫不信。無所專據。續其善願為本故得往生。其人壽終。不能得至阿彌陀佛所。便道見阿彌陀佛國界邊七寶城中。心大歡喜。便止其中。七寶水池蓮華化生。其城縱廣二千里。快樂如忉利天。不見彼佛。但見光明。心自悔責。其人於城中五百歲。乃得往至阿彌陀佛。聞經聞解。

無量壽經 不了佛智胎宮受生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經 不了佛智胎宮受生

佛告慈氏。彼國人民。有胎生者。汝復見不。對曰已見。其胎生者所處宮殿。或百由旬。或五百由旬。各於其中。受諸快樂。如忉利天。慈氏白佛。何因何緣。彼國人民。胎生化生。佛言。若有眾生。以疑惑心。修諸功德。願生彼國。不了佛智。不思議智。不可稱智。大乘廣智。無等無倫最上勝智。於此諸智。疑惑不信。然猶信罪福。修習善本。願生其國。此諸眾生。生彼宮殿。壽五百歲。常不見佛。不聞法。不見僧。是故於彼謂之胎生。若有眾生。明信佛智乃至勝智。作諸功德。信心迴向。此諸眾生。於七寶華中。自然化生。加趺而坐。須臾之頃。身相光明。智慧功德。如諸菩薩。具足成就。彌勒當知。彼化生者。智慧勝故。佛言。其人作是以後。若復中悔。心意狐疑。不信作善後世得福。不信往生佛國。其人雖爾。續得往生。其人命欲終時。阿彌陀佛。即令其人於臥夢中見阿彌陀國土。心中大喜。意自念言。我悔不知益作諸善。今當往生。其人但念。口不能言。即自悔過者。疑差減少。悔無所及。其人命終。即生阿彌陀佛國。不能得前至。便道見二千里七寶城中。心獨歡喜。便止其中。於七寶浴池。蓮華化生。如第二忉利天上自然之物。於其城中五百歲竟。乃得出至阿彌陀佛所。其人聞經。心不開解。智慧不明。所居舍宅在地。不能令舍宅隨意高大在虛空中。復去阿彌陀佛大遠。不能得近。亦如第二中輩狐疑也。其人久久亦當智慧開解。知經勇猛。次如上第一輩也。所以者何。皆坐前世求道時。中悔狐疑。暫信暫不信。不信作善得其福德。皆自然得之爾。當知。生疑惑者。為失大利。是故應當明信諸佛無上智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慈氏。彼國人民。有胎生者。汝復見不。對曰已見。其胎生者所處宮殿。或百由旬。或五百由旬。各於其中。受諸快樂。如忉利天。慈氏白佛。何因何緣。彼國人民。胎生化生。佛言。若有眾生。以疑惑心。修諸功德。願生彼國。不了佛智。不思議智。不可稱智。大乘廣智。無等無倫最上勝智。於此諸智。疑惑不信。然猶信罪福。修習善本。願生其國。此諸眾生。生彼宮殿。壽五百歲。常不見佛。不聞法。不見僧。是故於彼謂之胎生。若有眾生。明信佛智乃至勝智。作諸功德。信心迴向。此諸眾生。於七寶華中。自然化生。加趺而坐。須臾之頃。身相光明。智慧功德。如諸菩薩。具足成就。彌勒當知。彼化生者。智慧勝故。佛言。其人作是以後。若復中悔。心意狐疑。不信作善後世得福。不信往生佛國。其人雖爾。續得往生。其人命欲終時。阿彌陀佛。即令其人於臥夢中見阿彌陀國土。心中大喜。意自念言。我悔不知益作諸善。今當往生。其人但念。口不能言。即自悔過者。疑差減少。悔無所及。其人命終。即生阿彌陀佛國。不能得前至。便道見二千里七寶城中。心獨歡喜。便止其中。於七寶浴池。蓮華化生。如第二忉利天上自然之物。於其城中五百歲竟。乃得出至阿彌陀佛所。其人聞經。心不開解。智慧不明。所居舍宅在地。不能令舍宅隨意高大在虛空中。復去阿彌陀佛大遠。不能得近。亦如第二中輩狐疑也。其人久久亦當智慧開解。知經勇猛。次如上第一輩也。所以者何。皆坐前世求道時。中悔狐疑。暫信暫不信。不信作善得其福德。皆自然得之爾。當知。生疑惑者。為失大利。是故應當明信諸佛無上智慧。

觀經疏釋日觀中云。教令正觀。為除疑心。大本明以疑惑心修諸功德。落在邊地復受胎生故。作此觀令除疑惑也。妙宗曰。經云。不了佛智則生疑惑。疏云。故作此觀。令除疑惑。即顯此觀。能了佛智。若不用三觀觀落日者。則迷佛智。日觀既爾。餘觀例然。故知。大師依乎佛智立今觀法。若凡小善乃至臨終迴向佛智作眾惡者。須依佛智求滅罪障。既有乘種生彼。速見三寶。不生邊地及胎宮也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀經疏釋日觀中云。教令正觀。為除疑心。大本明以疑惑心修諸功德。落在邊地復受胎生故。作此觀令除疑惑也。妙宗曰。經云。不了佛智則生疑惑。疏云。故作此觀。令除疑惑。即顯此觀。能了佛智。若不用三觀觀落日者。則迷佛智。日觀既爾。餘觀例然。故知。大師依乎佛智立今觀法。若凡小善乃至臨終迴向佛智作眾惡者。須依佛智求滅罪障。既有乘種生彼。速見三寶。不生邊地及胎宮也。

菩薩處胎經 生染著心墮懈慢國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩處胎經 生染著心墮懈慢國

佛言。過此西方十二億那由他剎有懈慢國。決樂安隱。人欲往生阿彌陀佛國。若從此國過。人多染著。即願生其中。遂不得到彌陀佛土。若人見此。不貪不愛。即得越過至安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言。過此西方十二億那由他剎有懈慢國。決樂安隱。人欲往生阿彌陀佛國。若從此國過。人多染著。即願生其中。遂不得到彌陀佛土。若人見此。不貪不愛。即得越過至安樂國。

彌陀經鈔曰。此懈慢國。即無量壽經所謂疑城。佛恐眾生念佛生疑。故現此國也。問既云懈慢。何得快樂。答若對極樂即為懈慢。若對娑婆即為快樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌陀經鈔曰。此懈慢國。即無量壽經所謂疑城。佛恐眾生念佛生疑。故現此國也。問既云懈慢。何得快樂。答若對極樂即為懈慢。若對娑婆即為快樂也。

平等覺經 淨土聲聞修行證果 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等覺經 淨土聲聞修行證果

無量清淨佛國。其諸菩薩阿羅漢。各自行道。中有在地講經。誦經坐禪者。有在虛空講經經行者。中有未得須陀洹道者。則得須陀洹道。未得斯陀含道者。則得斯陀含道。未得阿那含道者。則得阿那含道。未得阿羅漢道者。則得阿羅漢道。未得阿惟越致者。則得阿惟越致。各自行道。莫不歡喜。又彌陀經云。彼佛弟子皆阿羅漢。非是算數。又觀經中中三品人。生彼聞法。皆得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量清淨佛國。其諸菩薩阿羅漢。各自行道。中有在地講經。誦經坐禪者。有在虛空講經經行者。中有未得須陀洹道者。則得須陀洹道。未得斯陀含道者。則得斯陀含道。未得阿那含道者。則得阿那含道。未得阿羅漢道者。則得阿羅漢道。未得阿惟越致者。則得阿惟越致。各自行道。莫不歡喜。又彌陀經云。彼佛弟子皆阿羅漢。非是算數。又觀經中中三品人。生彼聞法。皆得阿羅漢果。

十疑論曰。彼無二乘之心。純一大乘清淨良伴。觀經疏問曰。依往生論。二乘種不生。觀經中輩小乘得生何耶。答正處小行不生。要由垂終發大乘種。爾乃得生。以其先多學小。至彼聞苦空無常。發其本解。元證小果。得小果已。於小不住。必還入大。妙宗曰。迴心故得生。慣習故證小。知大證小。不執偏真而為究竟。不久證大也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十疑論曰。彼無二乘之心。純一大乘清淨良伴。觀經疏問曰。依往生論。二乘種不生。觀經中輩小乘得生何耶。答正處小行不生。要由垂終發大乘種。爾乃得生。以其先多學小。至彼聞苦空無常。發其本解。元證小果。得小果已。於小不住。必還入大。妙宗曰。迴心故得生。慣習故證小。知大證小。不執偏真而為究竟。不久證大也。

無量壽經 揀五逆謗法不得往生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經 揀五逆謗法不得往生

四十八願第十八云。設我得佛。十方眾生。至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。唯除五逆誹謗正法。又下卷云。諸有聞佛名號。信心歡喜。乃至一念。迴向願生即得往生。唯除五逆誹謗正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十八願第十八云。設我得佛。十方眾生。至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。唯除五逆誹謗正法。又下卷云。諸有聞佛名號。信心歡喜。乃至一念。迴向願生即得往生。唯除五逆誹謗正法。

觀經疏云。大本五逆謗法不得生。此觀經逆罪得生。釋有兩義。約人造罪有上有下。上根如世王造逆。必有重悔。令罪消薄。容使得生。下根造逆多無重悔。故不得生。二者約行。行有定散。觀佛三昧名定。修餘善業為散。散善力微。不除五逆。不得往生。大本就此。故言不生。此經明觀故說得生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀經疏云。大本五逆謗法不得生。此觀經逆罪得生。釋有兩義。約人造罪有上有下。上根如世王造逆。必有重悔。令罪消薄。容使得生。下根造逆多無重悔。故不得生。二者約行。行有定散。觀佛三昧名定。修餘善業為散。散善力微。不除五逆。不得往生。大本就此。故言不生。此經明觀故說得生。

無量壽經 三輩修因往生之相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經 三輩修因往生之相

佛言。十方眾生願生彼國。凡有三輩。其上輩者。捨家棄欲。而作沙門。發菩提心。一向專念無量壽佛。修諸功德。願生彼國。是人壽終。無量壽佛與諸大眾。現其人前。即隨彼佛。生七寶華中。住不退轉。智慧勇猛。神通自在。其中輩人。至心願生彼國。雖復不作沙門。大修功德。當發無上菩提之心。一向專念無量壽佛。多少修善。奉持齋戒。起立塔像。飯食沙門等。以此迴向願生彼國。其人臨終。無量壽佛化現其身。與諸大眾現其人前。即隨化佛往生其國。住不退轉。功德智慧次上輩也。其下輩人。至心欲生彼國。假使不作諸功德。當發無上菩提之心。一向專意乃至十念。若聞深法。歡喜信樂不生疑惑。乃至一念念於彼佛。此人臨終。夢見彼佛。亦得往生。功德智慧次中輩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言。十方眾生願生彼國。凡有三輩。其上輩者。捨家棄欲。而作沙門。發菩提心。一向專念無量壽佛。修諸功德。願生彼國。是人壽終。無量壽佛與諸大眾。現其人前。即隨彼佛。生七寶華中。住不退轉。智慧勇猛。神通自在。其中輩人。至心願生彼國。雖復不作沙門。大修功德。當發無上菩提之心。一向專念無量壽佛。多少修善。奉持齋戒。起立塔像。飯食沙門等。以此迴向願生彼國。其人臨終。無量壽佛化現其身。與諸大眾現其人前。即隨化佛往生其國。住不退轉。功德智慧次上輩也。其下輩人。至心欲生彼國。假使不作諸功德。當發無上菩提之心。一向專意乃至十念。若聞深法。歡喜信樂不生疑惑。乃至一念念於彼佛。此人臨終。夢見彼佛。亦得往生。功德智慧次中輩也。

觀經疏曰。觀經九品。為令識位之上中下。即是大本三品也。孤山刊正記曰。大本三輩。但齊觀經六品。以彼三輩純明善行。不及惡人故也。靈芝謂。大本三品。皆曾發心。可對觀經上品。中下二品。則非所對。況復行因與今全別。輔正解曰。天台以今經九品。會同大本三輩。乃約彼此位次高下相同而會。不約行因發心之相以會三品也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀經疏曰。觀經九品。為令識位之上中下。即是大本三品也。孤山刊正記曰。大本三輩。但齊觀經六品。以彼三輩純明善行。不及惡人故也。靈芝謂。大本三品。皆曾發心。可對觀經上品。中下二品。則非所對。況復行因與今全別。輔正解曰。天台以今經九品。會同大本三輩。乃約彼此位次高下相同而會。不約行因發心之相以會三品也。

無量壽經 較量二土修善不同 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經 較量二土修善不同

佛言。後世人得佛經語。當熟思之。能於其中。端心正行。主行為善。率化其下。轉相勅令。各自端守。廣殖德本。布恩施惠。忍辱精進。一心智慧。正心正意。齋戒清淨一日一夜。勝在無量壽國為善百歲。所以者何。彼佛國土。無為自然皆積眾善。無毛髮之惡。故於此修善十日十夜。勝於他方諸佛國中為善千歲。以他方佛國為善者多。為惡者少故。唯此多惡無有自然。心勞形困。飲苦食毒。吾哀汝等。苦心誨諭。教令修善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言。後世人得佛經語。當熟思之。能於其中。端心正行。主行為善。率化其下。轉相勅令。各自端守。廣殖德本。布恩施惠。忍辱精進。一心智慧。正心正意。齋戒清淨一日一夜。勝在無量壽國為善百歲。所以者何。彼佛國土。無為自然皆積眾善。無毛髮之惡。故於此修善十日十夜。勝於他方諸佛國中為善千歲。以他方佛國為善者多。為惡者少故。唯此多惡無有自然。心勞形困。飲苦食毒。吾哀汝等。苦心誨諭。教令修善。

無量壽經 往生淨土菩薩眾多 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經 往生淨土菩薩眾多

彌勒白佛言。於此世界。有幾不退菩薩往生極樂。佛告彌勒。於此世界。有六十七億不退菩薩。往生彼國。一一菩薩。已曾供養無數諸佛。次如彌勒者也。諸小行菩薩。及修習少功德者。不可稱計。皆當往生。又不但我剎諸菩薩往生。他方佛土。如遠照佛剎。有百八十億菩薩。皆當往生。乃至不但此十四佛國諸菩薩往生。十方世界無量佛國。往生者甚多無數。若我具說。一劫尚未能盡。今略說耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛言。於此世界。有幾不退菩薩往生極樂。佛告彌勒。於此世界。有六十七億不退菩薩。往生彼國。一一菩薩。已曾供養無數諸佛。次如彌勒者也。諸小行菩薩。及修習少功德者。不可稱計。皆當往生。又不但我剎諸菩薩往生。他方佛土。如遠照佛剎。有百八十億菩薩。皆當往生。乃至不但此十四佛國諸菩薩往生。十方世界無量佛國。往生者甚多無數。若我具說。一劫尚未能盡。今略說耳。

無量壽經 法滅留經百歲度人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經 法滅留經百歲度人

若有聞此經者。於無上道。終不退轉。是故應當專心說行。吾說此經法。令見無量壽佛及其國土。所當為者。皆可求之。無得以我滅度之後復生疑惑。當來之世。經道滅盡。我以慈愍。特留此經。止住百歲。其有眾生值斯經者。隨意所願皆可得度。其有不信讚歎稱揚阿彌陀佛名號而謗毀者。五劫之中。當墮地獄具受眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有聞此經者。於無上道。終不退轉。是故應當專心說行。吾說此經法。令見無量壽佛及其國土。所當為者。皆可求之。無得以我滅度之後復生疑惑。當來之世。經道滅盡。我以慈愍。特留此經。止住百歲。其有眾生值斯經者。隨意所願皆可得度。其有不信讚歎稱揚阿彌陀佛名號而謗毀者。五劫之中。當墮地獄具受眾苦。

無量壽經 勸各精進努力求之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經 勸各精進努力求之

佛告彌勒。諸天人等。無量壽國。微妙安樂。清淨若此。何不力為善。念道之自然。著於無上下。洞達無邊際。宜各勤精進。努力自求之。必得超絕去。往生安養國。橫截五惡道。惡趣自然閉。昇道無窮極。易往而無人。其國不逆違。自然之所牽。何不棄世事。勤行求道德。可獲極長生。壽樂無有極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒。諸天人等。無量壽國。微妙安樂。清淨若此。何不力為善。念道之自然。著於無上下。洞達無邊際。宜各勤精進。努力自求之。必得超絕去。往生安養國。橫截五惡道。惡趣自然閉。昇道無窮極。易往而無人。其國不逆違。自然之所牽。何不棄世事。勤行求道德。可獲極長生。壽樂無有極。

無量壽經 無量壽佛光明普照 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經 無量壽佛光明普照

佛告阿難。無量壽佛。威神光明。最尊第一。諸佛光明。所不能及。或有佛光。照百佛世界。或千佛世界。取要言之。乃照東方恒沙佛剎。南西北方四維上下。亦復如是。或有佛光。照于七尺。或照一由旬。如是轉倍。乃至照一佛剎。是故無量壽佛。號無量光佛。無邊光佛。無礙光佛等。其有眾生遇斯光者。三垢消滅。身意柔軟。歡喜踊躍。善心生焉。若在三塗。見此光明。無復苦惱。壽終之後。皆蒙解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難。無量壽佛。威神光明。最尊第一。諸佛光明。所不能及。或有佛光。照百佛世界。或千佛世界。取要言之。乃照東方恒沙佛剎。南西北方四維上下。亦復如是。或有佛光。照于七尺。或照一由旬。如是轉倍。乃至照一佛剎。是故無量壽佛。號無量光佛。無邊光佛。無礙光佛等。其有眾生遇斯光者。三垢消滅。身意柔軟。歡喜踊躍。善心生焉。若在三塗。見此光明。無復苦惱。壽終之後。皆蒙解脫。

無量壽經 寶鉢飲食自然盈滿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經 寶鉢飲食自然盈滿

彼佛國土。諸往生者所處宮殿。衣服寶器。自然在前。金銀瑠璃等鉢。隨意而至。百味飲食。自然盈滿。雖有此食。實無食者。但見色聞香。意以為食。自然飽足。身心柔軟。無所味著。事已化去。時至復現。又平等覺經。大彌陀經並云。阿彌陀佛菩薩阿羅漢。悉有自然七寶鉢。鉢中百味飲食。不類世間天上乃八方上下。飲食中精味香味無比。自然化生。欲得甜醋。在所欲得。所食不多不少。亦不言美惡。食訖化去。皆清淨無染所食。但用作氣力耳。往生論云。愛樂佛法味。禪三昧為食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛國土。諸往生者所處宮殿。衣服寶器。自然在前。金銀瑠璃等鉢。隨意而至。百味飲食。自然盈滿。雖有此食。實無食者。但見色聞香。意以為食。自然飽足。身心柔軟。無所味著。事已化去。時至復現。又平等覺經。大彌陀經並云。阿彌陀佛菩薩阿羅漢。悉有自然七寶鉢。鉢中百味飲食。不類世間天上乃八方上下。飲食中精味香味無比。自然化生。欲得甜醋。在所欲得。所食不多不少。亦不言美惡。食訖化去。皆清淨無染所食。但用作氣力耳。往生論云。愛樂佛法味。禪三昧為食。

安養記曰。初言實無食者。次二經謂用氣力故食。準欲界未離段食。故須食之。據滿願子成佛。法喜禪悅食。更無餘食想。則淨土亦容實無食者。當知。彼土百味四微。既隨意而具。食與不食。安可一途。二經各說。乃適時好尚耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安養記曰。初言實無食者。次二經謂用氣力故食。準欲界未離段食。故須食之。據滿願子成佛。法喜禪悅食。更無餘食想。則淨土亦容實無食者。當知。彼土百味四微。既隨意而具。食與不食。安可一途。二經各說。乃適時好尚耳。

華嚴經 較量二土晝夜長短 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經 較量二土晝夜長短

壽量品心王菩薩言。此娑婆世界釋迦佛剎一劫。於極樂世界阿彌陀佛剎。為一日一夜。極樂世界一劫。袈裟幢世界金剛堅佛剎。為一日一夜。如是次第過百萬阿僧祇世界。最後世界一劫。於勝蓮華世界賢勝佛剎。為一日一夜。又彌陀經云。彼佛國土晝夜六時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽量品心王菩薩言。此娑婆世界釋迦佛剎一劫。於極樂世界阿彌陀佛剎。為一日一夜。極樂世界一劫。袈裟幢世界金剛堅佛剎。為一日一夜。如是次第過百萬阿僧祇世界。最後世界一劫。於勝蓮華世界賢勝佛剎。為一日一夜。又彌陀經云。彼佛國土晝夜六時。

慈恩彌陀通贊曰。淨土晝夜各有六時。問淨土人絕無明。國無昏曉。何言晝夜。答華開金沼化生。為天曙之情。鳥宿瓊林。菩薩作時昏之想。霅川新疏曰。當知。六時應是晝三夜三。彼國眾生。身有光明。無須彌山。不以日之出沒分其晝夜。若如釋籤。謂諸天以華開華合以表晝夜。則慈恩之說或然。此則寄此方晷刻。名彼土時分耳。如華嚴所說。則西方六時。誠不可用此間寅卯等校其長短也。或不取慈恩所說。以無證據故。予閱悲華經。彼明蓮華尊佛世界乃曰。彼佛常有光明。以華合鳥棲菩薩入定。即知夜分。若風吹華散。諸鳥和鳴。菩薩從禪定起。知是晝分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈恩彌陀通贊曰。淨土晝夜各有六時。問淨土人絕無明。國無昏曉。何言晝夜。答華開金沼化生。為天曙之情。鳥宿瓊林。菩薩作時昏之想。霅川新疏曰。當知。六時應是晝三夜三。彼國眾生。身有光明。無須彌山。不以日之出沒分其晝夜。若如釋籤。謂諸天以華開華合以表晝夜。則慈恩之說或然。此則寄此方晷刻。名彼土時分耳。如華嚴所說。則西方六時。誠不可用此間寅卯等校其長短也。或不取慈恩所說。以無證據故。予閱悲華經。彼明蓮華尊佛世界乃曰。彼佛常有光明。以華合鳥棲菩薩入定。即知夜分。若風吹華散。諸鳥和鳴。菩薩從禪定起。知是晝分。

文殊說般若經 修一行三昧專稱佛名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊說般若經 修一行三昧專稱佛名

文殊言。云何名一行三昧。佛言。法界一相繫緣法界。是名一行三昧。欲入一行三昧。應處空閑。捨諸亂意。不取相貌。繫心一佛。專稱名字。隨佛方所。端身正向。能於一佛。念念相續。即是念中。能見過去現在諸佛。何以故。念一佛功德。亦與無量諸佛功德無二。皆成一如。成最正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊言。云何名一行三昧。佛言。法界一相繫緣法界。是名一行三昧。欲入一行三昧。應處空閑。捨諸亂意。不取相貌。繫心一佛。專稱名字。隨佛方所。端身正向。能於一佛。念念相續。即是念中。能見過去現在諸佛。何以故。念一佛功德。亦與無量諸佛功德無二。皆成一如。成最正覺。

天台止觀云。常坐三昧。出文殊說文殊問經。名一行三昧。九十日為一期。結加正坐。隨一佛方面。端坐正向。時刻相續。若坐疲極。或疾病所困。或睡蓋所覆。內外障侵奪。却當專稱一佛名字。慚愧懺悔以命自歸。與十方佛名。功德正等。輔行釋曰。隨一佛方面等者。隨向之方。必須正西。若障起念佛所向便故。經雖不局令向西方。既令專稱一佛。諸教所讚多在彌陀故。以西方而為一準。與十方佛等者。釋疑也。恐有人疑。何故獨令稱彌陀。是故釋云。功德正等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台止觀云。常坐三昧。出文殊說文殊問經。名一行三昧。九十日為一期。結加正坐。隨一佛方面。端坐正向。時刻相續。若坐疲極。或疾病所困。或睡蓋所覆。內外障侵奪。却當專稱一佛名字。慚愧懺悔以命自歸。與十方佛名。功德正等。輔行釋曰。隨一佛方面等者。隨向之方。必須正西。若障起念佛所向便故。經雖不局令向西方。既令專稱一佛。諸教所讚多在彌陀故。以西方而為一準。與十方佛等者。釋疑也。恐有人疑。何故獨令稱彌陀。是故釋云。功德正等也。

般舟經 修佛立三昧專念彌陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般舟經 修佛立三昧專念彌陀

佛言。何因致現在諸佛悉在前立三昧。其有四眾持戒完具。獨一處止。心念西方阿彌陀佛。今現在去是千億萬佛剎。其國名須摩提。在眾菩薩中央。說經一切常念彼佛。譬如夢中。見金寶親屬。相與娛樂。覺已說之。若人念彼佛一日晝夜。若過七日七夜。阿彌陀佛。於覺不見。夢中見之。心作念時。諸佛國土。大山須彌。幽冥之處。悉為開闢。不持神足到其佛剎。便於是間。坐見彼佛。聞所說經。譬如舍衛有三婬女。時羅閱國有三男子。本未曾見。聞之婬意即動。夢到其所。與共棲宿。婬事宛然。用是念故。見佛當生。常念佛身有三十二相端正無比。用念佛故。得空三昧。又如夢中食甘美飲食。覺已腹空。自念一切所有。皆如夢也。佛於三昧中。立有三事持。佛威神力持。佛三昧力持。本功德力持。用是三事故得見佛。作是念。佛從何所來去到何所。自念佛無所從來。我亦無所至。我所念即見心作佛心。自見心是佛心是。恒薩阿竭。心是我身心。見佛心不自知心。心不自見心。心有想為癡心。無想是泥洹。是法無可樂者。皆念所為。設使念為空耳。復有四事。疾得是三昧。一者不得有世間思想。如指相彈頃三月。二者不得臥出三月。如指相彈頃。三者經行不得休息。不得坐三月。除飯食左右。四者為人說經。不得望人衣服飲食。佛威神力。於三昧中立。東視百千佛百萬佛百億佛。如是十方悉見諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言。何因致現在諸佛悉在前立三昧。其有四眾持戒完具。獨一處止。心念西方阿彌陀佛。今現在去是千億萬佛剎。其國名須摩提。在眾菩薩中央。說經一切常念彼佛。譬如夢中。見金寶親屬。相與娛樂。覺已說之。若人念彼佛一日晝夜。若過七日七夜。阿彌陀佛。於覺不見。夢中見之。心作念時。諸佛國土。大山須彌。幽冥之處。悉為開闢。不持神足到其佛剎。便於是間。坐見彼佛。聞所說經。譬如舍衛有三婬女。時羅閱國有三男子。本未曾見。聞之婬意即動。夢到其所。與共棲宿。婬事宛然。用是念故。見佛當生。常念佛身有三十二相端正無比。用念佛故。得空三昧。又如夢中食甘美飲食。覺已腹空。自念一切所有。皆如夢也。佛於三昧中。立有三事持。佛威神力持。佛三昧力持。本功德力持。用是三事故得見佛。作是念。佛從何所來去到何所。自念佛無所從來。我亦無所至。我所念即見心作佛心。自見心是佛心是。恒薩阿竭。心是我身心。見佛心不自知心。心不自見心。心有想為癡心。無想是泥洹。是法無可樂者。皆念所為。設使念為空耳。復有四事。疾得是三昧。一者不得有世間思想。如指相彈頃三月。二者不得臥出三月。如指相彈頃。三者經行不得休息。不得坐三月。除飯食左右。四者為人說經。不得望人衣服飲食。佛威神力。於三昧中立。東視百千佛百萬佛百億佛。如是十方悉見諸佛。

止觀云。常行三昧出般舟經。般舟翻為佛立。佛立有三義(如經)此三昧成。能於定中。見十方佛在前立。明此三昧有三。一身開遮。身開常行。避惡知識。常獨處止。常行乞食。不受別請。嚴飾道場。盥沐其身。改換衣服。唯專行旋。九十日為一期。要期誓願。使我筋骨枯朽。學是三昧不得。終不休息。二口說默。九十日口常唱阿彌陀佛名無休息。九十日心常念阿彌陀佛無休息。或唱念俱運。或先念後唱。或先唱後念。唱念相繼。無休息時。若唱彌陀。即是唱十方佛功德等。但專彌陀為法門主。舉要言之。步步聲聲。念念唯在彌陀。三意止觀。三月常念彌陀三十二相。從足下千輻輪相。一一逆緣念諸相。乃至無見頂。亦應從頂緣至千輻輪。令我亦逮是相。又念我當從心得佛從身得佛。佛不用心得。不用身得。不用心得佛色。不用色得佛心。智者曉了。本無所有。壞本絕末(空)如夢見七寶親屬。覺已不知在何處。又如婬女夜夢從事。覺已念之。不來不往。樂事宛然。又如夢食美食。覺已腹空。自念一切所有法。皆如夢。是名如相念(假)自念佛從何所來。我亦無所至。我所念即見心作佛心。自見心見佛心。是佛心。是我心見佛心。不自知心。心不自見心。心有想為癡心。無想是泥洹。是法無可示者。皆念所為。設有念亦了無所有(中)若人欲得智慧如大海。於此坐不運神通。悉見諸佛者。當修是三昧。是三昧於諸功德。最為第一。此三昧是諸佛父母。一切如來從是法生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止觀云。常行三昧出般舟經。般舟翻為佛立。佛立有三義(如經)此三昧成。能於定中。見十方佛在前立。明此三昧有三。一身開遮。身開常行。避惡知識。常獨處止。常行乞食。不受別請。嚴飾道場。盥沐其身。改換衣服。唯專行旋。九十日為一期。要期誓願。使我筋骨枯朽。學是三昧不得。終不休息。二口說默。九十日口常唱阿彌陀佛名無休息。九十日心常念阿彌陀佛無休息。或唱念俱運。或先念後唱。或先唱後念。唱念相繼。無休息時。若唱彌陀。即是唱十方佛功德等。但專彌陀為法門主。舉要言之。步步聲聲。念念唯在彌陀。三意止觀。三月常念彌陀三十二相。從足下千輻輪相。一一逆緣念諸相。乃至無見頂。亦應從頂緣至千輻輪。令我亦逮是相。又念我當從心得佛從身得佛。佛不用心得。不用身得。不用心得佛色。不用色得佛心。智者曉了。本無所有。壞本絕末(空)如夢見七寶親屬。覺已不知在何處。又如婬女夜夢從事。覺已念之。不來不往。樂事宛然。又如夢食美食。覺已腹空。自念一切所有法。皆如夢。是名如相念(假)自念佛從何所來。我亦無所至。我所念即見心作佛心。自見心見佛心。是佛心。是我心見佛心。不自知心。心不自見心。心有想為癡心。無想是泥洹。是法無可示者。皆念所為。設有念亦了無所有(中)若人欲得智慧如大海。於此坐不運神通。悉見諸佛者。當修是三昧。是三昧於諸功德。最為第一。此三昧是諸佛父母。一切如來從是法生。

輔行釋曰。意止觀中。先念三十二相。以為觀境。又念我當下。正明於境。以修三觀。我所念諸句中佛字。一自心三昧所見佛。二西方從因感果佛。今具二義。共為一境。為順理故。從初義釋。三昧既成。隨念即見。見是心性名心作佛。佛既心作故。見佛時名見自心。若見自心。即見佛心。以彼佛心是我心故。故此中意。但觀自心及所見佛。不出法性故。見佛心即見己心。己心佛心即是中道。四明融心解曰。止觀判般舟文。心佛叵得為空。夢事宛然為假。心不見心為中。說則三相歷然。修則一念備(矣)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輔行釋曰。意止觀中。先念三十二相。以為觀境。又念我當下。正明於境。以修三觀。我所念諸句中佛字。一自心三昧所見佛。二西方從因感果佛。今具二義。共為一境。為順理故。從初義釋。三昧既成。隨念即見。見是心性名心作佛。佛既心作故。見佛時名見自心。若見自心。即見佛心。以彼佛心是我心故。故此中意。但觀自心及所見佛。不出法性故。見佛心即見己心。己心佛心即是中道。四明融心解曰。止觀判般舟文。心佛叵得為空。夢事宛然為假。心不見心為中。說則三相歷然。修則一念備(矣)。

方等大集經 修佛立三昧中道觀法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方等大集經 修佛立三昧中道觀法

佛告賢護。若欲成就諸佛現前三昧。隨所念處即見如來。如取清油淨水水晶明鏡。用是四物觀己而像。善惡好醜影現分明。而彼現像。不從四物出。亦非餘處來。非自然有。非人造作。當知。彼像無所從來。亦無所去。無生無滅。無有住所。菩薩亦爾。即復思惟。今此佛者。從何所來。而我是身。復從何出。觀彼如來。竟無來處及以去處。我身亦爾。本無出處。豈有轉還。彼復應作如是思惟。今此三界。唯是心有。何以故。隨彼心念。還自見心。今我從心見佛。我心作佛。我心是佛。我心是如來。我心是我身。我心見佛。心不知心。心不見心。心有想念。則成生死。心無想念。即是涅槃。所思既滅。能想亦空。當知。菩薩因此三昧。證大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告賢護。若欲成就諸佛現前三昧。隨所念處即見如來。如取清油淨水水晶明鏡。用是四物觀己而像。善惡好醜影現分明。而彼現像。不從四物出。亦非餘處來。非自然有。非人造作。當知。彼像無所從來。亦無所去。無生無滅。無有住所。菩薩亦爾。即復思惟。今此佛者。從何所來。而我是身。復從何出。觀彼如來。竟無來處及以去處。我身亦爾。本無出處。豈有轉還。彼復應作如是思惟。今此三界。唯是心有。何以故。隨彼心念。還自見心。今我從心見佛。我心作佛。我心是佛。我心是如來。我心是我身。我心見佛。心不知心。心不見心。心有想念。則成生死。心無想念。即是涅槃。所思既滅。能想亦空。當知。菩薩因此三昧。證大菩提。

此經與前般舟經。同本異譯。此中所明中道觀法。文相顯著。故更重錄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經與前般舟經。同本異譯。此中所明中道觀法。文相顯著。故更重錄。

華嚴經 解脫長者得唯心念佛門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經 解脫長者得唯心念佛門

長者言。善男子。我若欲見安樂世界無量壽如來。隨意即見。如是十方一切世界所有如來。我若欲見。隨意即見。我能了知一切如來國土莊嚴神通等事。無所從來。亦無所至。無有行處。亦無住處。亦如己身。無來無去。無行住處。然彼如來。不來至此。我不往彼知。一切佛及與我心。皆如夢故。如夢所見從分別生。見一切佛。從自心起。又知自心。如器中水。悟解諸法。如水中影。又知自心。猶如幻術。知一切佛。如幻所作。又知自心諸佛菩薩。悉皆如響。譬如空谷隨聲發響。悟解自心。隨念見佛。我如是知。如是憶念。所見諸佛。皆由自心(此出貞元華嚴經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者言。善男子。我若欲見安樂世界無量壽如來。隨意即見。如是十方一切世界所有如來。我若欲見。隨意即見。我能了知一切如來國土莊嚴神通等事。無所從來。亦無所至。無有行處。亦無住處。亦如己身。無來無去。無行住處。然彼如來。不來至此。我不往彼知。一切佛及與我心。皆如夢故。如夢所見從分別生。見一切佛。從自心起。又知自心。如器中水。悟解諸法。如水中影。又知自心。猶如幻術。知一切佛。如幻所作。又知自心諸佛菩薩。悉皆如響。譬如空谷隨聲發響。悟解自心。隨念見佛。我如是知。如是憶念。所見諸佛。皆由自心(此出貞元華嚴經)。

清涼貞元疏曰。無所從來下。正辨唯心。即心無心。便入真如。了彼相虛。唯心現故。以我即寂之唯心。叩彼即體之妙用。能念念念。何動寂之相干。既了唯心。了心即佛故。隨所念無非佛矣。況志一不撓。精研造微。佛應克誠。于何不見下列四喻。通顯唯心。喻無來往。別喻兼明不出入等。四喻皆具四觀。一正是唯心。二唯心故空。三唯心故假。四唯心故中融而無礙。即華嚴意夢。喻不來不去。影喻不出不入。幻喻非有非無。響喻非合非散。三觀齊驅。以性融相。則入重重念佛之境。已見德雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清涼貞元疏曰。無所從來下。正辨唯心。即心無心。便入真如。了彼相虛。唯心現故。以我即寂之唯心。叩彼即體之妙用。能念念念。何動寂之相干。既了唯心。了心即佛故。隨所念無非佛矣。況志一不撓。精研造微。佛應克誠。于何不見下列四喻。通顯唯心。喻無來往。別喻兼明不出入等。四喻皆具四觀。一正是唯心。二唯心故空。三唯心故假。四唯心故中融而無礙。即華嚴意夢。喻不來不去。影喻不出不入。幻喻非有非無。響喻非合非散。三觀齊驅。以性融相。則入重重念佛之境。已見德雲。

華嚴經 依普賢願主得生極樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經 依普賢願主得生極樂

行願品。普賢菩薩。於逝多林末會。發十大願王。其一一願皆云。虛空界盡。眾生界盡。我此大願。無有窮盡。是人臨命終時。最後剎那。一切諸根。悉皆散壞。一切威勢。悉皆退失。輔相大臣。宮殿內外象馬車乘珍寶。伏藏無復相隨。唯此願王。不相捨離。於一切時。引導其前。一剎那中。即得往生極樂世界。到已即見阿彌陀佛。其人自見。生蓮華中。蒙佛授記。得授記已。經無數劫。普於十方不可說不可說世界。以智慧力。隨眾生心。而為利益。乃至能於煩惱大苦海中。拔濟眾生。令其出離皆得往生極樂世界。又下偈云。願我臨欲命終時。盡除一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀。即得往生安樂剎。我既往生彼國已。現前成就此大願。一切圓滿盡無餘。利樂一切眾生界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行願品。普賢菩薩。於逝多林末會。發十大願王。其一一願皆云。虛空界盡。眾生界盡。我此大願。無有窮盡。是人臨命終時。最後剎那。一切諸根。悉皆散壞。一切威勢。悉皆退失。輔相大臣。宮殿內外象馬車乘珍寶。伏藏無復相隨。唯此願王。不相捨離。於一切時。引導其前。一剎那中。即得往生極樂世界。到已即見阿彌陀佛。其人自見。生蓮華中。蒙佛授記。得授記已。經無數劫。普於十方不可說不可說世界。以智慧力。隨眾生心。而為利益。乃至能於煩惱大苦海中。拔濟眾生。令其出離皆得往生極樂世界。又下偈云。願我臨欲命終時。盡除一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀。即得往生安樂剎。我既往生彼國已。現前成就此大願。一切圓滿盡無餘。利樂一切眾生界。

貞元疏曰。問不求生華藏。期生極樂何耶。答有四意。一者有緣故。二欲使眾生歸憑情一故。三不離華藏故。四即本師故。行願鈔曰。有緣者彌陀願重。偏接娑婆人也。歸憑情一者。若聞十方皆妙彼此融通。則初心茫茫。無所依託。故方便引之。不離華藏者。極樂去此。但十萬億佛土。華嚴中所有佛剎。皆微塵數故不離也。即本師者。如經第三十九云。或有見佛無量壽觀自在等共圍繞。疏判云。讚本尊遮那之德也。疏又曰。華藏剎海皆遮那境。無量壽佛。去十萬億。並未出於剎種之中。豈非本師隨名異化也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貞元疏曰。問不求生華藏。期生極樂何耶。答有四意。一者有緣故。二欲使眾生歸憑情一故。三不離華藏故。四即本師故。行願鈔曰。有緣者彌陀願重。偏接娑婆人也。歸憑情一者。若聞十方皆妙彼此融通。則初心茫茫。無所依託。故方便引之。不離華藏者。極樂去此。但十萬億佛土。華嚴中所有佛剎。皆微塵數故不離也。即本師者。如經第三十九云。或有見佛無量壽觀自在等共圍繞。疏判云。讚本尊遮那之德也。疏又曰。華藏剎海皆遮那境。無量壽佛。去十萬億。並未出於剎種之中。豈非本師隨名異化也。

道純法師曰。問普賢行願。是華嚴流通。何故於世界海中。偏指極樂。既信解圓宗。十方佛剎。皆可往生。結歸西方。必有深旨。答普賢為善財海眾。說願王已。結歸西方者。蓋為信解圓宗人。入文殊智。修普賢行。福慧事理皆稱法界。此大心人。雖妙悟本明頓同諸聖。然猶力用未充。未及如來出現普利眾生。所以暫依淨土。親近彌陀海眾。直至成佛。故經曰。親覩如來無量光。現前授我菩提記。蒙彼如來授記已。化身無數。百俱胝智力廣大遍十方。普利一切眾生界。即斯意也(此文出直指淨土決疑集)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道純法師曰。問普賢行願。是華嚴流通。何故於世界海中。偏指極樂。既信解圓宗。十方佛剎。皆可往生。結歸西方。必有深旨。答普賢為善財海眾。說願王已。結歸西方者。蓋為信解圓宗人。入文殊智。修普賢行。福慧事理皆稱法界。此大心人。雖妙悟本明頓同諸聖。然猶力用未充。未及如來出現普利眾生。所以暫依淨土。親近彌陀海眾。直至成佛。故經曰。親覩如來無量光。現前授我菩提記。蒙彼如來授記已。化身無數。百俱胝智力廣大遍十方。普利一切眾生界。即斯意也(此文出直指淨土決疑集)。

法華經 聞經修行即往安樂世界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華經 聞經修行即往安樂世界

佛言。若有女人。聞是經典。如說修行。於此命終。即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩眾圍繞住處。生蓮華中寶座之上。不復為貪欲所惱。亦復不為嗔恚愚癡所惱。亦復不為憍慢嫉妬諸垢所惱。得菩薩神通無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言。若有女人。聞是經典。如說修行。於此命終。即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩眾圍繞住處。生蓮華中寶座之上。不復為貪欲所惱。亦復不為嗔恚愚癡所惱。亦復不為憍慢嫉妬諸垢所惱。得菩薩神通無生法忍。

荊溪法華記曰。若有女人等者。此中秖云聞是經典如說修行即淨土因。不須更指觀經等也。問如何修行。答既云如說修行。依經立行。具如分別功德品中。直觀此土四土具足。故此佛身即三身也。故此大眾即一切眾。以惑未斷故。故安樂行。是同居淨土行之氣分也。故不離同居穢。見同居淨。問同居類多。何必極樂。答教說多故。由物機故。是攝生故。令專注故。宿緣厚故。約多分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 荊溪法華記曰。若有女人等者。此中秖云聞是經典如說修行即淨土因。不須更指觀經等也。問如何修行。答既云如說修行。依經立行。具如分別功德品中。直觀此土四土具足。故此佛身即三身也。故此大眾即一切眾。以惑未斷故。故安樂行。是同居淨土行之氣分也。故不離同居穢。見同居淨。問同居類多。何必極樂。答教說多故。由物機故。是攝生故。令專注故。宿緣厚故。約多分故。

大寶積經 發十種心得生極樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經 發十種心得生極樂

彌勒白佛言。如佛所說阿彌陀佛極樂世界功德利益。若有眾生。發十種心。隨一一心。專向於佛。是人命終。當得往生。世尊何等名為十種心。佛告彌勒。如是十心。非諸凡愚不善丈夫具煩惱者之所能發。何等為十。一者於諸眾生。起於大慈。無損害心。二者於諸眾生。起於大悲。無逼惱心。三者於佛正法。不惜身命。樂守護心。四者於一切法。發生勝忍。無執著心。五者不貪利養。恭敬尊重。淨意樂心。六者求佛種智。於一切時。無忘失心。七者於諸眾生。尊重恭敬。無下劣心。八者不著世論。於菩提分。生決定心。九者種諸善根。無有雜染清淨之心。十者於諸如來。捨離諸相。起隨念心。是名菩薩發十種心。由是心故。當得往生。若人於此十心。隨成一心。樂欲往生彼佛世界。若不得生。無有是處(經第九十二卷)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛言。如佛所說阿彌陀佛極樂世界功德利益。若有眾生。發十種心。隨一一心。專向於佛。是人命終。當得往生。世尊何等名為十種心。佛告彌勒。如是十心。非諸凡愚不善丈夫具煩惱者之所能發。何等為十。一者於諸眾生。起於大慈。無損害心。二者於諸眾生。起於大悲。無逼惱心。三者於佛正法。不惜身命。樂守護心。四者於一切法。發生勝忍。無執著心。五者不貪利養。恭敬尊重。淨意樂心。六者求佛種智。於一切時。無忘失心。七者於諸眾生。尊重恭敬。無下劣心。八者不著世論。於菩提分。生決定心。九者種諸善根。無有雜染清淨之心。十者於諸如來。捨離諸相。起隨念心。是名菩薩發十種心。由是心故。當得往生。若人於此十心。隨成一心。樂欲往生彼佛世界。若不得生。無有是處(經第九十二卷)。

隨願往生經 娑婆濁惡偏讚西方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨願往生經 娑婆濁惡偏讚西方

普廣菩薩白佛言。何故經中讚嘆阿彌陀佛剎七寶諸樹。宮殿樓閣。諸願生者。皆悉隨彼所欲。應念而至。佛告普廣。汝不解我意。娑婆世界人多貪濁。信向者少。習邪者多。不信正法。不能專一。令諸眾生專心有在。是故讚嘆。彼佛國土諸往生者。悉隨彼願。無不獲果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普廣菩薩白佛言。何故經中讚嘆阿彌陀佛剎七寶諸樹。宮殿樓閣。諸願生者。皆悉隨彼所欲。應念而至。佛告普廣。汝不解我意。娑婆世界人多貪濁。信向者少。習邪者多。不信正法。不能專一。令諸眾生專心有在。是故讚嘆。彼佛國土諸往生者。悉隨彼願。無不獲果。

大集日藏經 念佛隨心覩見大小 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大集日藏經 念佛隨心覩見大小

佛言。欲生清淨佛剎。不生障礙。而此眾生。應淨洗浴。著鮮潔衣。菜食長齋。勿噉辛臭。於寂靜處。正念結加。或行或坐。念佛身相。更莫他緣。或一日夜。或七日夜。至心念佛。乃至見佛。小念見小。大念見大。乃至無量念者。見佛色身無量無邊。佛身三十二相。於一一相。亦念亦觀。皆能明了。隨所見相。見青光明。於彼光相。專精繫意。無令心亂。彼光出已。從行者頂入。爾時安心。謹莫驚怖。念此青光。於自身中。支體遍行。見身火然。乃至成灰。風來散滅。如是念時。無有一相。十方皆空。如是修者。能於一彈指頃。到一佛剎及無量剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言。欲生清淨佛剎。不生障礙。而此眾生。應淨洗浴。著鮮潔衣。菜食長齋。勿噉辛臭。於寂靜處。正念結加。或行或坐。念佛身相。更莫他緣。或一日夜。或七日夜。至心念佛。乃至見佛。小念見小。大念見大。乃至無量念者。見佛色身無量無邊。佛身三十二相。於一一相。亦念亦觀。皆能明了。隨所見相。見青光明。於彼光相。專精繫意。無令心亂。彼光出已。從行者頂入。爾時安心。謹莫驚怖。念此青光。於自身中。支體遍行。見身火然。乃至成灰。風來散滅。如是念時。無有一相。十方皆空。如是修者。能於一彈指頃。到一佛剎及無量剎。

此經所明念佛。雖不定指西方。竊見慈雲懺主念佛方法。引證念佛大小之義。故此錄之庶覽彼文者。知經始末。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經所明念佛。雖不定指西方。竊見慈雲懺主念佛方法。引證念佛大小之義。故此錄之庶覽彼文者。知經始末。

目連所問經 無量壽國易往易取 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連所問經 無量壽國易往易取

佛告目連。譬如萬川長流。有浮草木。前不顧後。後不顧前。都會大海。世間亦爾。雖有豪貴富樂自在。悉不得免生老病死。秖由不信佛經。後世為人。更甚困劇。不能得生千佛國土。是故我說。無量壽國。易往易取。而人不能修行往生。返事九十六種邪道。我說。是人名無眼人。名無耳人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連。譬如萬川長流。有浮草木。前不顧後。後不顧前。都會大海。世間亦爾。雖有豪貴富樂自在。悉不得免生老病死。秖由不信佛經。後世為人。更甚困劇。不能得生千佛國土。是故我說。無量壽國。易往易取。而人不能修行往生。返事九十六種邪道。我說。是人名無眼人。名無耳人。

十往生經 念佛之人菩薩守護 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十往生經 念佛之人菩薩守護

佛言。若有眾生。念阿彌陀佛。願往生者。彼佛即遣二十五菩薩。擁護行者。若行若坐。若住若臥。若晝若夜。一切時一切處。不令惡鬼惡神得其便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言。若有眾生。念阿彌陀佛。願往生者。彼佛即遣二十五菩薩。擁護行者。若行若坐。若住若臥。若晝若夜。一切時一切處。不令惡鬼惡神得其便也。

觀佛三昧經 佛記文殊當生極樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀佛三昧經 佛記文殊當生極樂

文殊白佛言。我念過去。寶威德上王佛時有長者。名一切施。長者有子。名曰戒護。子在母胎。以敬信故預。為其子受三歸依。生年八歲。童子見佛。恭敬作禮。一見佛故。即得除滅百千萬億生死之罪。從是已後。常生淨土。得百千億念佛三昧門。故今釋尊復記之曰。文殊師利。汝當往生極樂世界證入初地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊白佛言。我念過去。寶威德上王佛時有長者。名一切施。長者有子。名曰戒護。子在母胎。以敬信故預。為其子受三歸依。生年八歲。童子見佛。恭敬作禮。一見佛故。即得除滅百千萬億生死之罪。從是已後。常生淨土。得百千億念佛三昧門。故今釋尊復記之曰。文殊師利。汝當往生極樂世界證入初地。

文殊發願經 文殊發願求生極樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊發願經 文殊發願求生極樂

願我命終時 滅除諸障礙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我命終時 滅除諸障礙

面見阿彌陀 往生安樂剎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面見阿彌陀 往生安樂剎

生彼佛國已 成滿諸大願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生彼佛國已 成滿諸大願

阿彌陀如來 現前授我記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀如來 現前授我記

嚴淨普賢行 滿足文殊願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴淨普賢行 滿足文殊願

盡未來際劫 究竟菩薩行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡未來際劫 究竟菩薩行

入楞伽經 佛懸記龍樹生極樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入楞伽經 佛懸記龍樹生極樂國

大慧汝當知 善逝涅槃後 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧汝當知 善逝涅槃後

未來世當有 持於我法者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來世當有 持於我法者

南天竺國中 大名德比丘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南天竺國中 大名德比丘

厥號為龍樹 能破有無宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厥號為龍樹 能破有無宗

世間中顯我 無上大乘法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間中顯我 無上大乘法

得初歡喜地 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得初歡喜地 往生安樂國

楞伽經有三本。此出七卷成文。實叉難陀所譯。在四字函。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 楞伽經有三本。此出七卷成文。實叉難陀所譯。在四字函。

善信摩親經 善信厭女求生淨土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善信摩親經 善信厭女求生淨土

佛在舍衛。有長者女。名曰善信。智慧博達。常有大願。不樂世俗。自念萬物無常。當歸於死。天地亦當敗壞。何況人身。念我父母兄弟不知罪福。貪欲無厭。我年三五。以許他男。我家兄弟。受取匹帛。我身當往受諸苦難。不如。今日清淨。當發上願。求覓安隱長樂之處。可以自娛。便正一心。自誓身命。爾時天帝現於空中。告善信言。若當自歸西方安隱清淨法國。先向十方禮拜。慈心敬意念必達也。女便歡喜。澡浴燒香。向十方禮。天又告曰。汝當說頌讚嘆阿彌陀佛。善信依教。帝釋即化端生男子。手抱黃金。以頌調之。善信答頌。訶男女過。帝釋叉手勞之。欲何求索。普世無雙功德洋洋。不可稱量。善信聞已歡喜。地為大動。說偈歸佛。佛即與大眾俱飛到其家。善信禮佛。佛便放光微笑。為授二十四戒。善信聞已而得七住。即於佛前化為男子。父母兄弟。皆受五戒(此緣出經律異相第三十八卷)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛。有長者女。名曰善信。智慧博達。常有大願。不樂世俗。自念萬物無常。當歸於死。天地亦當敗壞。何況人身。念我父母兄弟不知罪福。貪欲無厭。我年三五。以許他男。我家兄弟。受取匹帛。我身當往受諸苦難。不如。今日清淨。當發上願。求覓安隱長樂之處。可以自娛。便正一心。自誓身命。爾時天帝現於空中。告善信言。若當自歸西方安隱清淨法國。先向十方禮拜。慈心敬意念必達也。女便歡喜。澡浴燒香。向十方禮。天又告曰。汝當說頌讚嘆阿彌陀佛。善信依教。帝釋即化端生男子。手抱黃金。以頌調之。善信答頌。訶男女過。帝釋叉手勞之。欲何求索。普世無雙功德洋洋。不可稱量。善信聞已歡喜。地為大動。說偈歸佛。佛即與大眾俱飛到其家。善信禮佛。佛便放光微笑。為授二十四戒。善信聞已而得七住。即於佛前化為男子。父母兄弟。皆受五戒(此緣出經律異相第三十八卷)。

首楞嚴經 情想多少論報高下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首楞嚴經 情想多少論報高下

佛告阿難。一切世間生死相續。生從順習。死從變流。臨命終時。未捨煖觸。一生善惡。俱時頓現。純想即飛。必生天上。若飛心中。兼福兼慧及與淨願。自然心開。見十方佛。一切淨土。隨願往生。情少想多。輕舉非遠。即為飛仙。情想均等。不飛不墜。生於人間。想明斯聰。情幽斯鈍。情多想少。流入橫生。重為毛群。輕為羽族。七情三想。沈下水輪。生於火際。受氣猛火。身為餓鬼。常被焚燒。水能害己。無食無飲。經百千劫。九情一想。下洞火輪。輕生有間。重生無間。二種地獄。純情即沈入阿鼻獄。若沈心中。有謗大乘。毀佛禁戒。誑妄說法。虛貪信施。濫膺恭敬。五逆十重。更生十方阿鼻地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難。一切世間生死相續。生從順習。死從變流。臨命終時。未捨煖觸。一生善惡。俱時頓現。純想即飛。必生天上。若飛心中。兼福兼慧及與淨願。自然心開。見十方佛。一切淨土。隨願往生。情少想多。輕舉非遠。即為飛仙。情想均等。不飛不墜。生於人間。想明斯聰。情幽斯鈍。情多想少。流入橫生。重為毛群。輕為羽族。七情三想。沈下水輪。生於火際。受氣猛火。身為餓鬼。常被焚燒。水能害己。無食無飲。經百千劫。九情一想。下洞火輪。輕生有間。重生無間。二種地獄。純情即沈入阿鼻獄。若沈心中。有謗大乘。毀佛禁戒。誑妄說法。虛貪信施。濫膺恭敬。五逆十重。更生十方阿鼻地獄。

守護國界主經 命終善惡感報優劣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護國界主經 命終善惡感報優劣

佛言。若人命終之時。預知時至。正念分明洗浴著衣。吉祥而逝。光明照身。見佛相好。眾善俱現。定知。此人決定往生淨土。若人念佛持戒。無精進心。命終亦無善相。亦無惡相。地府不收。安養不攝。如睡眠去。此人疑情未斷。生於疑城。五百歲受樂。再修信願。方歸淨土。若人起憐憫心。正念現前。於財寶妻子。心無愛戀。眼色清淨。仰面含笑。想念天宮。當來迎我。耳聞天樂。眼見天童。捨此報身。定生天界。若人生於柔軟善心。起福德心。身無病難。憶念父母妻子。於善於惡。心不錯亂。其心正直。遺囑家財。辭別而去。定生人界。若人於夫妻男女。惡眼瞻視。舉手捫空。便利不覺。身常嗅穢。兩目紅赤。仆面而臥踡身左脇。百節酸疼。或見惡相。口不能言。聲吟叫喚。冤債現前。心識散亂。狂惑顛倒。遍體如氷。手捻死拳身硬如石。此人命終。定入地獄。若人好舐其唇。身熱如火。常患飢渴。好說飲食。張口不合。貪戀財寶。命卒難斷。開眼而去。此人定入餓鬼。若人身染重病。如在雲霧。心神昏散。怕聞佛名。多愛食噉血肉之味。不受勸化。愛戀妻兒。踡手足指。遍身流汗。出麁澁聲。口中咀沫。此相現前。定入畜生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言。若人命終之時。預知時至。正念分明洗浴著衣。吉祥而逝。光明照身。見佛相好。眾善俱現。定知。此人決定往生淨土。若人念佛持戒。無精進心。命終亦無善相。亦無惡相。地府不收。安養不攝。如睡眠去。此人疑情未斷。生於疑城。五百歲受樂。再修信願。方歸淨土。若人起憐憫心。正念現前。於財寶妻子。心無愛戀。眼色清淨。仰面含笑。想念天宮。當來迎我。耳聞天樂。眼見天童。捨此報身。定生天界。若人生於柔軟善心。起福德心。身無病難。憶念父母妻子。於善於惡。心不錯亂。其心正直。遺囑家財。辭別而去。定生人界。若人於夫妻男女。惡眼瞻視。舉手捫空。便利不覺。身常嗅穢。兩目紅赤。仆面而臥踡身左脇。百節酸疼。或見惡相。口不能言。聲吟叫喚。冤債現前。心識散亂。狂惑顛倒。遍體如氷。手捻死拳身硬如石。此人命終。定入地獄。若人好舐其唇。身熱如火。常患飢渴。好說飲食。張口不合。貪戀財寶。命卒難斷。開眼而去。此人定入餓鬼。若人身染重病。如在雲霧。心神昏散。怕聞佛名。多愛食噉血肉之味。不受勸化。愛戀妻兒。踡手足指。遍身流汗。出麁澁聲。口中咀沫。此相現前。定入畜生。

無量壽修觀行供養儀軌(出大藏衝字函) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽修觀行供養儀軌(出大藏衝字函)

爾時金剛手菩薩。在毘盧遮那大集會中。白佛言。我為當來雜染世界惡趣眾生。說無量壽陀羅尼。修三密門。證念佛三昧。得生淨土。入菩薩位。不以少福無慧方便得生彼剎。依此教法。決定得生上品初地。應先入曼荼羅。得灌頂已。然後從師受此儀軌。當於勝地。塗拭淨室。建立方壇。上張天蓋。周匝懸旛。上壇分布八曼荼羅。磨白壇香。用塗聖位。壇西安無量壽像。持誦者東坐面像。坐卑脚床。行者每日澡浴。登壇三時散種種華。置二閼伽。或新寶器。滿盛香水。置於壇上。於壇四角。安四賢瓶。香華飲食。隨力所辦。一一加持。殷勤供養。行者即觀察一切有情本性清淨。為諸客塵所蔽。不悟真理。是故說此三密加持。能令自他清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩。在毘盧遮那大集會中。白佛言。我為當來雜染世界惡趣眾生。說無量壽陀羅尼。修三密門。證念佛三昧。得生淨土。入菩薩位。不以少福無慧方便得生彼剎。依此教法。決定得生上品初地。應先入曼荼羅。得灌頂已。然後從師受此儀軌。當於勝地。塗拭淨室。建立方壇。上張天蓋。周匝懸旛。上壇分布八曼荼羅。磨白壇香。用塗聖位。壇西安無量壽像。持誦者東坐面像。坐卑脚床。行者每日澡浴。登壇三時散種種華。置二閼伽。或新寶器。滿盛香水。置於壇上。於壇四角。安四賢瓶。香華飲食。隨力所辦。一一加持。殷勤供養。行者即觀察一切有情本性清淨。為諸客塵所蔽。不悟真理。是故說此三密加持。能令自他清淨。

右儀軌一卷。三藏不空所譯。自此文後。列淨三業及普禮結界獻座觀想並結印誦呪總二十四章。非不精切。願依法行持者撿之。今於中錄其簡。而可行者。三章于后。庶資廣淨業云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右儀軌一卷。三藏不空所譯。自此文後。列淨三業及普禮結界獻座觀想並結印誦呪總二十四章。非不精切。願依法行持者撿之。今於中錄其簡。而可行者。三章于后。庶資廣淨業云。

無量壽如來拳印真言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽如來拳印真言

次結如來拳印。以左手四指握拳。竪大指以右手作金剛拳。握左大指即成。以此拳印地。真言加持七遍。變其世界。如來拳真言曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結如來拳印。以左手四指握拳。竪大指以右手作金剛拳。握左大指即成。以此拳印地。真言加持七遍。變其世界。如來拳真言曰。

唵(引一)步欠(平聲二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(引一)步欠(平聲二)

由結此印。真言威力故。即變此大千世界。成極樂剎。七寶為地。水鳥樹林。皆演法音。無量莊嚴。如經所說。行者由數習此定。每於定中。見極樂世界無量壽佛。在大眾會。聞說契經。臨命終時。心不散動。三昧現在。剎那迅速生蓮華中。證菩薩位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印。真言威力故。即變此大千世界。成極樂剎。七寶為地。水鳥樹林。皆演法音。無量莊嚴。如經所說。行者由數習此定。每於定中。見極樂世界無量壽佛。在大眾會。聞說契經。臨命終時。心不散動。三昧現在。剎那迅速生蓮華中。證菩薩位。

無量壽如來根本印真言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽如來根本印真言

次結無量壽如來根本印。二手外相叉作拳。竪二中指頭相拄。如蓮華葉形。結此契已。誦無量壽真言七遍。以印於頂上。散陀羅尼曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結無量壽如來根本印。二手外相叉作拳。竪二中指頭相拄。如蓮華葉形。結此契已。誦無量壽真言七遍。以印於頂上。散陀羅尼曰。

曩謨(引)囉怛曩(二合)夜(引)耶(一)娜莫阿(引)哩野(二合引)弭跢(引)婆(去引)耶(二)怛佗(去)孽跢(引)夜囉曷(二合)帝三(去)藐三(去)沒馱耶(三)怛儞也佗(四)唵阿蜜㗚(二合)帝(五)阿蜜㗚(二合)妬(引)納婆(二合)吠(微閉反引六)阿蜜㗚(二合)多三(去)婆(上)吠(準上七)阿蜜㗚(二合)多孽陛(八)阿蜜㗚(二合)多悉弟(九)阿蜜㗚(二合)多帝際(自曳反十)阿蜜㗚(二合十一)多尾訖磷(二合引)帝(十二)阿蜜㗚(二合)多誐曩吉(引)底(丁以反)迦㘑(十三)阿蜜㗚(二合)多嬾(上)弩枇娑嚩(二合)㘑(十四)薩嚩(引)囉佗(二合)娑(去引)馱寧(十五)薩嚩磨訖禮(二合引)捨乞灑(三合)孕迦㘑娑嚩(二合引)賀(引十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨(引)囉怛曩(二合)夜(引)耶(一)娜莫阿(引)哩野(二合引)弭跢(引)婆(去引)耶(二)怛佗(去)孽跢(引)夜囉曷(二合)帝三(去)藐三(去)沒馱耶(三)怛儞也佗(四)唵阿蜜㗚(二合)帝(五)阿蜜㗚(二合)妬(引)納婆(二合)吠(微閉反引六)阿蜜㗚(二合)多三(去)婆(上)吠(準上七)阿蜜㗚(二合)多孽陛(八)阿蜜㗚(二合)多悉弟(九)阿蜜㗚(二合)多帝際(自曳反十)阿蜜㗚(二合十一)多尾訖磷(二合引)帝(十二)阿蜜㗚(二合)多誐曩吉(引)底(丁以反)迦㘑(十三)阿蜜㗚(二合)多嬾(上)弩枇娑嚩(二合)㘑(十四)薩嚩(引)囉佗(二合)娑(去引)馱寧(十五)薩嚩磨訖禮(二合引)捨乞灑(三合)孕迦㘑娑嚩(二合引)賀(引十六)

此真言纔誦一遍。身中十惡四重。無間罪。一切業障。悉皆消滅。若苾芻苾芻尼。犯根本罪。誦七遍。即時還得清淨。誦滿萬遍。獲得不廢忘菩提心三昧。菩薩心顯現。身中皎潔圓明。如淨月輪。臨命終時。見無量壽與大眾俱來迎安慰。即生極樂上品上生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此真言纔誦一遍。身中十惡四重。無間罪。一切業障。悉皆消滅。若苾芻苾芻尼。犯根本罪。誦七遍。即時還得清淨。誦滿萬遍。獲得不廢忘菩提心三昧。菩薩心顯現。身中皎潔圓明。如淨月輪。臨命終時。見無量壽與大眾俱來迎安慰。即生極樂上品上生。

無量壽如來心真言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽如來心真言

無量壽如來心真言曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽如來心真言曰。

唵(引一)阿蜜㗚(二合)多帝際賀囉吽(引二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(引一)阿蜜㗚(二合)多帝際賀囉吽(引二)

此真言能誦十萬遍滿。得見阿彌陀如來。命終決定。得生極樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此真言能誦十萬遍滿。得見阿彌陀如來。命終決定。得生極樂。

烏瑟膩沙最勝總持經(出大藏高字函) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏瑟膩沙最勝總持經(出大藏高字函)

如是我聞。一時佛在極樂剎大善法堂中坐。爾時無量壽如來。告觀自在言。一切眾生。疾病短壽者。一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門。若人受持讀誦。速得無病長壽安樂。即時觀自在請佛宣說(呪廣不錄)若人書寫此法。安置塔中。廣大供養。右繞千匝。恭敬禮拜。則獲智慧。若七日壽命延至七年。若七年壽命延至七十。獲得如是長壽安樂。無諸疾病。得宿命通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞。一時佛在極樂剎大善法堂中坐。爾時無量壽如來。告觀自在言。一切眾生。疾病短壽者。一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門。若人受持讀誦。速得無病長壽安樂。即時觀自在請佛宣說(呪廣不錄)若人書寫此法。安置塔中。廣大供養。右繞千匝。恭敬禮拜。則獲智慧。若七日壽命延至七年。若七年壽命延至七十。獲得如是長壽安樂。無諸疾病。得宿命通。

無量壽如來總持法門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽如來總持法門

爾時無量壽如來。入普照吉祥三摩地。從定出已。即說一切如來無量壽總持法門曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無量壽如來。入普照吉祥三摩地。從定出已。即說一切如來無量壽總持法門曰。

唵(引)阿蜜哩(二合)帝(引)阿蜜哩(二合)帝(引)阿蜜哩(二合)覩𭡠婆(二合)吠阿蜜哩(二合)多尾訖㘓(二合)帝(引)阿蜜哩(二合)多誐(引)彌儞(去)阿蜜哩(二合)多哩那(二合)禰誐誐曩計哩帝(二合)羯哩(引)薩哩嚩(二合)吉梨(二合引)舍叉演羯哩曳(引)娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(引)阿蜜哩(二合)帝(引)阿蜜哩(二合)帝(引)阿蜜哩(二合)覩𭡠婆(二合)吠阿蜜哩(二合)多尾訖㘓(二合)帝(引)阿蜜哩(二合)多誐(引)彌儞(去)阿蜜哩(二合)多哩那(二合)禰誐誐曩計哩帝(二合)羯哩(引)薩哩嚩(二合)吉梨(二合引)舍叉演羯哩曳(引)娑嚩(二合引)賀

若人用此法門。加持淨土作塔。又復書此總持。安在塔內。香華供養。延於壽命。及增智慧。若人於此塔前。倍興供養。日日誦持滿八百遍。發自利利他平等之心。如是依法消除八難。是人命終。不生地獄畜生焰摩羅界。如蛇蛻皮。即生極樂。獲大果報。受勝妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人用此法門。加持淨土作塔。又復書此總持。安在塔內。香華供養。延於壽命。及增智慧。若人於此塔前。倍興供養。日日誦持滿八百遍。發自利利他平等之心。如是依法消除八難。是人命終。不生地獄畜生焰摩羅界。如蛇蛻皮。即生極樂。獲大果報。受勝妙樂。

不空羂索神變真言經一字真言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空羂索神變真言經一字真言

觀世音菩薩。說一字真言曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩。說一字真言曰。

唵(喉中擡聲引呼。此下三呪唵字。並同此呼) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(喉中擡聲引呼。此下三呪唵字。並同此呼)

如是真言大悲心觀觀世音。如法受持。應善修行者。能害過現重罪。一切垢障。盡皆消滅。當得一切諸佛菩薩。天仙龍神。悉皆歡喜。當捨命後。往於西方極樂國土。住極喜地。蓮華化生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是真言大悲心觀觀世音。如法受持。應善修行者。能害過現重罪。一切垢障。盡皆消滅。當得一切諸佛菩薩。天仙龍神。悉皆歡喜。當捨命後。往於西方極樂國土。住極喜地。蓮華化生。

溥遍解脫心真言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥遍解脫心真言

爾時觀世音菩薩。即於佛前諦觀一切。說溥遍解脫心真言曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩。即於佛前諦觀一切。說溥遍解脫心真言曰。

此道呪二百一十二句。文廣不錄(此下三呪。經中具有結壇捻印立像等法。文涉一卷)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此道呪二百一十二句。文廣不錄(此下三呪。經中具有結壇捻印立像等法。文涉一卷)。

又溥遍解脫心真言曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又溥遍解脫心真言曰。

唵沒(二合)囉㰤麼(一)廢灑陀(上)囉(二)馱囉馱囉(三)地利地利(四)度嚕度嚕(五)縒曼嚲入縛攞(六)畝佉𤙖(七)莎縛(二合)訶(八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵沒(二合)囉㰤麼(一)廢灑陀(上)囉(二)馱囉馱囉(三)地利地利(四)度嚕度嚕(五)縒曼嚲入縛攞(六)畝佉𤙖(七)莎縛(二合)訶(八)

又溥遍解脫心一字真言曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又溥遍解脫心一字真言曰。

唵惡(輕呼一)莎縛(二合)訶(去二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵惡(輕呼一)莎縛(二合)訶(去二)

若人六時。倍復精進。如法嚴治身器。依法持誦。滿一落叉。是業成熟。觀世音菩薩。現金色身。當滅無始一切根本重罪。若不現者。復倍精進。誦滿二落叉或三落叉。是業成熟。觀世音定當現身執手。指示西方淨土阿彌陀佛。坐寶蓮華師子之座。復得阿彌陀佛手摩其頭。謂同彼土一切菩薩福命功德。捨此身後。往於西方安樂國土上品蓮華。具諸相好。識宿命智。得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人六時。倍復精進。如法嚴治身器。依法持誦。滿一落叉。是業成熟。觀世音菩薩。現金色身。當滅無始一切根本重罪。若不現者。復倍精進。誦滿二落叉或三落叉。是業成熟。觀世音定當現身執手。指示西方淨土阿彌陀佛。坐寶蓮華師子之座。復得阿彌陀佛手摩其頭。謂同彼土一切菩薩福命功德。捨此身後。往於西方安樂國土上品蓮華。具諸相好。識宿命智。得不退轉。

不空大灌頂光真言(出不空羂索神變經第二十八卷潔字函) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空大灌頂光真言(出不空羂索神變經第二十八卷潔字函)

爾時釋迦牟尼如來。即伸右手。摩清淨蓮華明王頂。時大千世界六變震動。所有十方剎土。過現未來一切如來。毘盧遮那如來。一時皆現。亦同授與清淨蓮華明王灌頂三昧耶。爾時十方三世一切如來。毘盧遮那如來。各伸右手。摩清淨蓮華明王頂。同說不空大灌頂光真言曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼如來。即伸右手。摩清淨蓮華明王頂。時大千世界六變震動。所有十方剎土。過現未來一切如來。毘盧遮那如來。一時皆現。亦同授與清淨蓮華明王灌頂三昧耶。爾時十方三世一切如來。毘盧遮那如來。各伸右手。摩清淨蓮華明王頂。同說不空大灌頂光真言曰。

唵(喉中擡聲引呼一)㫊暮伽(上)廢(無計反)嚕者娜(二)摩訶畝𭡠(能乙反)囉麼抳(三)鉢頭(二合)麼入縛攞(四)跛囉(二合)襪嚲野𤙖(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(喉中擡聲引呼一)㫊暮伽(上)廢(無計反)嚕者娜(二)摩訶畝𭡠(能乙反)囉麼抳(三)鉢頭(二合)麼入縛攞(四)跛囉(二合)襪嚲野𤙖(五)

若有過去一切十惡五逆四重諸罪。得聞此大灌頂光真言三七遍。即得除滅一切罪障。若諸眾生。具造十惡五逆四重諸罪。猶如微塵滿斯世界。身壞命終。墮諸惡道。以是真言。加持土沙一百八遍。屍陀林中。散亡者屍骸上。或散墓上塔上。彼所亡者。若地獄餓鬼修羅傍生中。以一切不空如來毘盧遮那如來真言。加持沙土之力。應時即得光明。及身除諸罪報。捨所苦身。往於西方極樂國土。蓮華化生。乃至菩提更不墮落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有過去一切十惡五逆四重諸罪。得聞此大灌頂光真言三七遍。即得除滅一切罪障。若諸眾生。具造十惡五逆四重諸罪。猶如微塵滿斯世界。身壞命終。墮諸惡道。以是真言。加持土沙一百八遍。屍陀林中。散亡者屍骸上。或散墓上塔上。彼所亡者。若地獄餓鬼修羅傍生中。以一切不空如來毘盧遮那如來真言。加持沙土之力。應時即得光明。及身除諸罪報。捨所苦身。往於西方極樂國土。蓮華化生。乃至菩提更不墮落。

秀州海鹽普照院釋智圓。母喪以遺骨。盛於小匣。日誦毘盧灌頂呪。加持土沙。覆于骨上。殆至盈尺。一日頂骨。忽涌於土面。初不以為然。仍舊覆之。翌日復爾。眾皆驚駭。時武夷公權作記以廣其事。大智律師。作讚以美之。文見芝園集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秀州海鹽普照院釋智圓。母喪以遺骨。盛於小匣。日誦毘盧灌頂呪。加持土沙。覆于骨上。殆至盈尺。一日頂骨。忽涌於土面。初不以為然。仍舊覆之。翌日復爾。眾皆驚駭。時武夷公權作記以廣其事。大智律師。作讚以美之。文見芝園集。

拔一切業障根本得生淨土呪(出彌陀不思議神力傳養字函) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔一切業障根本得生淨土呪(出彌陀不思議神力傳養字函)

拔一切業障根本。得生淨土神呪。宋元嘉年。求那跋陀奉制譯。合計五十九字一十五句。若人能誦此呪者。阿彌陀佛常住其頂。日夜擁護。無令怨家而得其便。現世常得安隱。臨命終時。任運往生。龍樹菩薩。願生安養。夢感此呪。那舍三藏誦此呪。天平寺銹法師。從那舍口授此呪。其人云。經本外國不來。若欲受持。當嚼楊枝。澡豆漱口然香。於佛像前。胡跪合掌。日夜六時。各誦三七遍。所有四重五逆十惡謗方等罪。悉得滅除。現世所求皆得。不為諸惡鬼神之所惑亂。若誦滿二十萬遍。即感得菩提芽生。若至三十萬遍。即面見阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔一切業障根本。得生淨土神呪。宋元嘉年。求那跋陀奉制譯。合計五十九字一十五句。若人能誦此呪者。阿彌陀佛常住其頂。日夜擁護。無令怨家而得其便。現世常得安隱。臨命終時。任運往生。龍樹菩薩。願生安養。夢感此呪。那舍三藏誦此呪。天平寺銹法師。從那舍口授此呪。其人云。經本外國不來。若欲受持。當嚼楊枝。澡豆漱口然香。於佛像前。胡跪合掌。日夜六時。各誦三七遍。所有四重五逆十惡謗方等罪。悉得滅除。現世所求皆得。不為諸惡鬼神之所惑亂。若誦滿二十萬遍。即感得菩提芽生。若至三十萬遍。即面見阿彌陀佛。

南無阿彌多婆夜哆(一)他伽跢(二)夜哆地(三)夜他阿彌唎(四)都婆毘(五)阿彌唎哆(六)悉耽婆毘(七)阿彌唎哆(八)毘迦蘭諦(九)阿彌利哆(十)毘迦蘭哆(十一)伽彌膩(十二)伽伽那(十三)枳多迦隷(十四)莎婆訶(十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無阿彌多婆夜哆(一)他伽跢(二)夜哆地(三)夜他阿彌唎(四)都婆毘(五)阿彌唎哆(六)悉耽婆毘(七)阿彌唎哆(八)毘迦蘭諦(九)阿彌利哆(十)毘迦蘭哆(十一)伽彌膩(十二)伽伽那(十三)枳多迦隷(十四)莎婆訶(十五)

此呪有六哆字。藏中經本。注多曷切。此為正呼也。龍舒文。恐人不正此音。並改為掇字。擅改呪文。世所不許。有二他字。俱透戈切。跢字都餓切。地字澄買切。唎字上聲。與里同音。枳字止音。此呪人所誦持。並不與上一十五句相應。失本真也。欲期傚驗者。須正此句讀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此呪有六哆字。藏中經本。注多曷切。此為正呼也。龍舒文。恐人不正此音。並改為掇字。擅改呪文。世所不許。有二他字。俱透戈切。跢字都餓切。地字澄買切。唎字上聲。與里同音。枳字止音。此呪人所誦持。並不與上一十五句相應。失本真也。欲期傚驗者。須正此句讀。

無量壽論 往生偈及五門修法(天親菩薩) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽論 往生偈及五門修法(天親菩薩)

世尊我一心 歸命盡十方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊我一心 歸命盡十方

無量光如來 願生安養國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量光如來 願生安養國

觀彼世界相 勝過三界道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀彼世界相 勝過三界道

究竟如虛空 廣大無邊際 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟如虛空 廣大無邊際

正覺阿彌陀 法王善住持 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺阿彌陀 法王善住持

如來淨華眾 正覺華化生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來淨華眾 正覺華化生

愛樂佛法味 禪三昧為食 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂佛法味 禪三昧為食

永離身心惱 受樂常無間 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離身心惱 受樂常無間

大乘善根界 等無譏嫌名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘善根界 等無譏嫌名

女人及根缺 二乘種不生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人及根缺 二乘種不生

眾生所願樂 一切能滿足 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所願樂 一切能滿足

故我願往生 阿彌陀佛國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故我願往生 阿彌陀佛國

我作論說偈 願見彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我作論說偈 願見彌陀佛

普共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普共諸眾生 往生安樂國

若人修行五念門成就者。畢竟得生安樂國土見阿彌陀佛。一者禮拜門。身業禮拜阿彌陀佛。為生彼國意故。二者讚嘆門。口業讚嘆彼佛光明智相。欲如實修行相應故。三者作願門。心常作願。一心專念畢竟往生。欲如實修行奢摩他故。四者觀察門。以智慧觀察。欲如實修行毘婆舍那故。一觀察彼國土莊嚴。二觀察彼佛莊嚴。三觀察彼諸菩薩莊嚴。五迴向門。所有功德善根。以方便迴向攝取眾生。不捨一切世間故。又觀察門三種莊嚴。略說入一法句。謂清淨句。真實智慧無為法身故。菩薩如是修五門。自利利他。速得成就菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人修行五念門成就者。畢竟得生安樂國土見阿彌陀佛。一者禮拜門。身業禮拜阿彌陀佛。為生彼國意故。二者讚嘆門。口業讚嘆彼佛光明智相。欲如實修行相應故。三者作願門。心常作願。一心專念畢竟往生。欲如實修行奢摩他故。四者觀察門。以智慧觀察。欲如實修行毘婆舍那故。一觀察彼國土莊嚴。二觀察彼佛莊嚴。三觀察彼諸菩薩莊嚴。五迴向門。所有功德善根。以方便迴向攝取眾生。不捨一切世間故。又觀察門三種莊嚴。略說入一法句。謂清淨句。真實智慧無為法身故。菩薩如是修五門。自利利他。速得成就菩提故。

毘婆沙論 念佛為易行道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘婆沙論 念佛為易行道

龍樹菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍樹菩薩

論第四曰。佛法有無量門。如世間道有難有易。陸道步行則苦。水道乘船則樂。菩薩道亦如是。難行則久可得(是墮聲聞緣覺地者)或有勤行精進。以信方便。易行疾至。應當念佛稱其名號。阿彌陀佛本願如是。若人念我稱名自歸。即必定得阿耨菩提。是故常應憶念。偈曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論第四曰。佛法有無量門。如世間道有難有易。陸道步行則苦。水道乘船則樂。菩薩道亦如是。難行則久可得(是墮聲聞緣覺地者)或有勤行精進。以信方便。易行疾至。應當念佛稱其名號。阿彌陀佛本願如是。若人念我稱名自歸。即必定得阿耨菩提。是故常應憶念。偈曰。

若人願作佛 心念阿彌陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人願作佛 心念阿彌陀

應時為現身 是故我歸命 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應時為現身 是故我歸命

若人欲疾至 不退轉地者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲疾至 不退轉地者

應以恭敬心 執持稱名號 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應以恭敬心 執持稱名號

彼佛本願力 十方諸菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛本願力 十方諸菩薩

來供養聽法 是故我稽首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來供養聽法 是故我稽首

彼土諸菩薩 具足諸相好 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼土諸菩薩 具足諸相好

供自莊嚴身 我今歸命禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供自莊嚴身 我今歸命禮

彼諸大菩薩 日日於三時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸大菩薩 日日於三時

供養十方佛 是故稽首禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養十方佛 是故稽首禮

若人種善根 疑則華不開 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人種善根 疑則華不開

信心清淨者 華開則見佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信心清淨者 華開則見佛

十方現在佛 以種種因緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方現在佛 以種種因緣

歎彼佛功德 我今歸命禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歎彼佛功德 我今歸命禮

其土具莊嚴 殊彼諸天宮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其土具莊嚴 殊彼諸天宮

功德甚深厚 是故禮佛足 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德甚深厚 是故禮佛足

若人生彼國 終不墮三趣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人生彼國 終不墮三趣

及與阿修羅 我今歸命禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及與阿修羅 我今歸命禮

十疑論曰。難行道者。在五濁惡世。求阿鞞跋致。甚難可得。略述有五。一外道相善亂菩薩法。二無賴惡人破他勝德。三顛倒善果能壞梵行。四聲聞自利障於大慈。五唯有自力。譬如跛人步行一日不過數里。易行道者。謂信佛教念佛三昧。乘彌陀願力攝持。決定往生。如人水路行船須臾千里。亦如劣夫從轉輪王。一日一夜周行四天下。非是自力輪王力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十疑論曰。難行道者。在五濁惡世。求阿鞞跋致。甚難可得。略述有五。一外道相善亂菩薩法。二無賴惡人破他勝德。三顛倒善果能壞梵行。四聲聞自利障於大慈。五唯有自力。譬如跛人步行一日不過數里。易行道者。謂信佛教念佛三昧。乘彌陀願力攝持。決定往生。如人水路行船須臾千里。亦如劣夫從轉輪王。一日一夜周行四天下。非是自力輪王力也。

大智度論 樂多集功德者。求生淨土(同前) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論 樂多集功德者。求生淨土(同前)

論四十三問曰。菩薩法應度生。何以但至清淨無量壽佛國土中。答菩薩有二種。一者慈悲心多為眾生。二者多集諸佛功德。樂多集功德者。至一乘清淨無量壽國土。好多為眾生者。至無佛法眾處。讚歎三寶之音。又論四十五曰。菩薩有二。有先自成就功德。然後度眾生。有先成就眾生。後自成就功德者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論四十三問曰。菩薩法應度生。何以但至清淨無量壽佛國土中。答菩薩有二種。一者慈悲心多為眾生。二者多集諸佛功德。樂多集功德者。至一乘清淨無量壽國土。好多為眾生者。至無佛法眾處。讚歎三寶之音。又論四十五曰。菩薩有二。有先自成就功德。然後度眾生。有先成就眾生。後自成就功德者。

妙宗鈔問曰。觀經上品。是出假位。合在穢土。利益有情。何故求生淨土耶。答今十向菩薩。求生淨土。乃是大論。先自成就功德人也。故十疑論明。未得無生忍已還。要須常不離佛故須求生(十向菩薩。約別教說。約圓即十信位)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙宗鈔問曰。觀經上品。是出假位。合在穢土。利益有情。何故求生淨土耶。答今十向菩薩。求生淨土。乃是大論。先自成就功德人也。故十疑論明。未得無生忍已還。要須常不離佛故須求生(十向菩薩。約別教說。約圓即十信位)。

大智度論 釋迦彌陀各有淨穢國土(同前) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智度論 釋迦彌陀各有淨穢國土(同前)

論三十六曰。當知。釋迦文佛。更有清淨國土。如阿彌陀佛國。阿彌陀佛。亦有不嚴淨國。如釋迦文佛國。又三十八卷曰。此間閻浮惡故。釋迦壽應短。餘處好故。佛壽應長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論三十六曰。當知。釋迦文佛。更有清淨國土。如阿彌陀佛國。阿彌陀佛。亦有不嚴淨國。如釋迦文佛國。又三十八卷曰。此間閻浮惡故。釋迦壽應短。餘處好故。佛壽應長。

又涅槃經二十二曰。西方去此三十二河沙乃至有無勝國。所有莊嚴。如安樂世界。我於彼土。出現於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又涅槃經二十二曰。西方去此三十二河沙乃至有無勝國。所有莊嚴。如安樂世界。我於彼土。出現於世。

觀經疏曰。應佛皆為兩量。逐物隨緣參差長短。妙宗釋曰。佛佛既皆三身圓證。應身被物。物壽長短。豈不隨順。各示兩量故。彌陀現長。亦能現短。釋迦現短。亦能現長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀經疏曰。應佛皆為兩量。逐物隨緣參差長短。妙宗釋曰。佛佛既皆三身圓證。應身被物。物壽長短。豈不隨順。各示兩量故。彌陀現長。亦能現短。釋迦現短。亦能現長。

起信論 娑婆不值佛專勸念佛(馬鳴菩薩) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起信論 娑婆不值佛專勸念佛(馬鳴菩薩)

復次眾生。初學是法。欲求正信。其心性弱。以住此娑婆。自畏不能常值諸佛親承供養。懼謂信心難可成就。意欲退者。當知。如來有勝方便。攝護信心。謂以專欲念佛因緣。隨願得生他方佛土。常見於佛。求離惡道。如修多羅說。若人專念西方極樂世界阿彌陀佛。所修善根。迴向願求。生彼世界。即得往生。常見佛故。終無有退。若觀彼佛真如法身。常勤修習。畢竟得生。住正定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次眾生。初學是法。欲求正信。其心性弱。以住此娑婆。自畏不能常值諸佛親承供養。懼謂信心難可成就。意欲退者。當知。如來有勝方便。攝護信心。謂以專欲念佛因緣。隨願得生他方佛土。常見於佛。求離惡道。如修多羅說。若人專念西方極樂世界阿彌陀佛。所修善根。迴向願求。生彼世界。即得往生。常見佛故。終無有退。若觀彼佛真如法身。常勤修習。畢竟得生。住正定故。

賢首起信疏曰。往生有三位。一如蓮華未開信行未滿。未名不退。但以處無退緣故稱不退。二信位滿足已去。華開見佛。入十住位。得少分見法身。住正定位也。三三賢位滿。入初地已去。證遍滿法身。生無邊佛土。如佛記龍樹等住初地生淨土等也。此中畢竟等。是後二位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢首起信疏曰。往生有三位。一如蓮華未開信行未滿。未名不退。但以處無退緣故稱不退。二信位滿足已去。華開見佛。入十住位。得少分見法身。住正定位也。三三賢位滿。入初地已去。證遍滿法身。生無邊佛土。如佛記龍樹等住初地生淨土等也。此中畢竟等。是後二位。

四明融心解曰。此土濁重。十信方出苦輪。彼土境勝。九品悉皆不退。故今託彼勝境修觀。縱理未顯。見愛俱存。捨報必生無退轉處。起信令觀彼佛真如法身者。自非一心三觀。將何觀之。今家以三觀釋經。與馬鳴之意。更無少異。故十疑論。令想彌陀法身報身光明相好。故知。往生之行。正在三觀。想彼三身。捨此求彼。初心不退。其義皆成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四明融心解曰。此土濁重。十信方出苦輪。彼土境勝。九品悉皆不退。故今託彼勝境修觀。縱理未顯。見愛俱存。捨報必生無退轉處。起信令觀彼佛真如法身者。自非一心三觀。將何觀之。今家以三觀釋經。與馬鳴之意。更無少異。故十疑論。令想彌陀法身報身光明相好。故知。往生之行。正在三觀。想彼三身。捨此求彼。初心不退。其義皆成也。

思惟要略法 利鈍二根觀佛相好 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟要略法 利鈍二根觀佛相好

觀無量壽佛。有二種人。鈍者先自觀察額上一寸。除却皮肉。但見赤骨。繫念在緣。不念他念。心若餘緣。攝之令還。次觀赤骨。辟方一寸。令白如珂。又復通變其身。皆作白骨。無有皮肉。更變此骨身。使作瑠璃光色清淨。從此瑠璃身中。放白光明。自近及遠。遍滿閻浮。唯見光明。不見諸物。還攝光明。入於身中。既入之後。乃於光中。觀無量壽佛。結加趺坐。顏容巍巍。如紫金山。繫念在佛。不令他緣。常如與佛對坐不異。若利根者。但當先作明想晃然空淨。乃於明中觀佛。便可得見。行者若欲生彼國者。當作是觀。次觀諸法畢竟空相。而於眾生。常興大悲。所有善本。盡以迴向。願生彼國。便得往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽佛。有二種人。鈍者先自觀察額上一寸。除却皮肉。但見赤骨。繫念在緣。不念他念。心若餘緣。攝之令還。次觀赤骨。辟方一寸。令白如珂。又復通變其身。皆作白骨。無有皮肉。更變此骨身。使作瑠璃光色清淨。從此瑠璃身中。放白光明。自近及遠。遍滿閻浮。唯見光明。不見諸物。還攝光明。入於身中。既入之後。乃於光中。觀無量壽佛。結加趺坐。顏容巍巍。如紫金山。繫念在佛。不令他緣。常如與佛對坐不異。若利根者。但當先作明想晃然空淨。乃於明中觀佛。便可得見。行者若欲生彼國者。當作是觀。次觀諸法畢竟空相。而於眾生。常興大悲。所有善本。盡以迴向。願生彼國。便得往生。

右法見大藏圖字函。詳其文非佛說。又不載菩薩所造。而是鳩摩羅什所譯。必西竺教典之類也。今錄於此願。資思修云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右法見大藏圖字函。詳其文非佛說。又不載菩薩所造。而是鳩摩羅什所譯。必西竺教典之類也。今錄於此願。資思修云爾。

阿彌陀佛尊號 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀佛尊號

南無西方極樂世界。三十六萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無西方極樂世界。三十六萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛。

昔釋迦牟尼佛住世行化。至一俗舍見翁婆二人。以穀一斗。記數共念阿彌陀佛。願生淨土。佛言。我有異方便。令汝於一聲中念得多穀之數。遂令念上佛名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔釋迦牟尼佛住世行化。至一俗舍見翁婆二人。以穀一斗。記數共念阿彌陀佛。願生淨土。佛言。我有異方便。令汝於一聲中念得多穀之數。遂令念上佛名。

右佛尊號因緣。諸淨土經。並不見出。始因唐飛錫禪師寶王論。以此佛號。立一念多佛門。次侍郎王古直指淨土決疑集承之。後龍舒淨土文。廣勸人受持。乃曰。甞以秈禾穀校之。一合有千八百粒。若一稱此號。乃滿二千碩穀之數。佛既自以此教人。則其功德不可思議也。切緣寶王論。不載所出經論。尤為缺典。今恐稱誦者欲知。故茲錄示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右佛尊號因緣。諸淨土經。並不見出。始因唐飛錫禪師寶王論。以此佛號。立一念多佛門。次侍郎王古直指淨土決疑集承之。後龍舒淨土文。廣勸人受持。乃曰。甞以秈禾穀校之。一合有千八百粒。若一稱此號。乃滿二千碩穀之數。佛既自以此教人。則其功德不可思議也。切緣寶王論。不載所出經論。尤為缺典。今恐稱誦者欲知。故茲錄示。