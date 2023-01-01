往生淨土決疑行願二門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往生淨土決疑行願二門

宋耆山沙門遵式述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋耆山沙門遵式述

維安養寶剎大覺攸贊。三輩高升。夕孕金華列宿猶慚於海滴。晨遊玉沼世燈彊喻於河沙。良以。十方爰來四生利往。雖騰光而普示。終稽首而偏求。故其竺國皇州自今觀古。彼則鉅賢至聖。咸舒藻以為盟(文殊普賢 天親龍樹聖賢之儔。或別譯願文。或著在經論非此備載)。此則覺德鴻儒盡摛毫而作誓(且首從晉世東林淨社。劉雷等十八賢洎一百二十三人同誓。遺民屬詞其後冠蓋之士。德望之僧。潔志之俗富於編簡)。目茲迴向綿續唱和相尋。誠為道德之通衢。常樂之直濟者也。但世多創染割截未識方隅忽遇問津靡慚濫吹。或攘臂排為小教。或大笑斥作權乘。以其言既反經人惑常典。易不云乎。居其室出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。遂輒述往生淨土決疑行願二門。詞愧不文理存或當視菽麥而且辨挹涇渭而永分。剪伊蘭之臭林。植栴檀之香幹。信解行願原始要終不數千言。而能備舉者實茲二門矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維安養寶剎大覺攸贊。三輩高升。夕孕金華列宿猶慚於海滴。晨遊玉沼世燈彊喻於河沙。良以。十方爰來四生利往。雖騰光而普示。終稽首而偏求。故其竺國皇州自今觀古。彼則鉅賢至聖。咸舒藻以為盟(文殊普賢 天親龍樹聖賢之儔。或別譯願文。或著在經論非此備載)。此則覺德鴻儒盡摛毫而作誓(且首從晉世東林淨社。劉雷等十八賢洎一百二十三人同誓。遺民屬詞其後冠蓋之士。德望之僧。潔志之俗富於編簡)。目茲迴向綿續唱和相尋。誠為道德之通衢。常樂之直濟者也。但世多創染割截未識方隅忽遇問津靡慚濫吹。或攘臂排為小教。或大笑斥作權乘。以其言既反經人惑常典。易不云乎。居其室出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。遂輒述往生淨土決疑行願二門。詞愧不文理存或當視菽麥而且辨挹涇渭而永分。剪伊蘭之臭林。植栴檀之香幹。信解行願原始要終不數千言。而能備舉者實茲二門矣。

第一決疑門(一疑師。二疑法。三疑自) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一決疑門(一疑師。二疑法。三疑自)

第二行願門(一禮懺門。二十念門。三繫緣門。四眾福門) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二行願門(一禮懺門。二十念門。三繫緣門。四眾福門)

第一決疑門者。疑為信障。世間小善尚不能成。況菩提大道乎。或曰。天台智者已有釋十疑論。何須此文。然略由三意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一決疑門者。疑為信障。世間小善尚不能成。況菩提大道乎。或曰。天台智者已有釋十疑論。何須此文。然略由三意。

一者上為王臣宰官生信樂者。幾務少暇難尋廣文。今舉大綱及略出行相。易披覽故。易修行故。二者論中多隨事釋難。唯第二第三略附理立。且事既無盡疑亦叵窮。今直明一理為諸法源。指源則流可識矣。三者正對說者。反經乖理自損損他。故於第二疑法中。簡小取大明白權實。使來者不惑。至於道安和尚往生論六卷。懷感法師群疑論七卷。道綽禪師安樂集三卷。慈敏三藏淨土慈悲集三卷。源信禪師淨土集二卷。古今諸師歸心淨域者。或製疏解經。或宗經造論。或隨情釋難。或伽陀讚揚。雖殊途同歸而各陳所見。動盈編帙尋究良難。今統彼百家以三疑收盡。然文出天台止觀非敢臆說。一者疑師。二者疑法。三者疑自。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者上為王臣宰官生信樂者。幾務少暇難尋廣文。今舉大綱及略出行相。易披覽故。易修行故。二者論中多隨事釋難。唯第二第三略附理立。且事既無盡疑亦叵窮。今直明一理為諸法源。指源則流可識矣。三者正對說者。反經乖理自損損他。故於第二疑法中。簡小取大明白權實。使來者不惑。至於道安和尚往生論六卷。懷感法師群疑論七卷。道綽禪師安樂集三卷。慈敏三藏淨土慈悲集三卷。源信禪師淨土集二卷。古今諸師歸心淨域者。或製疏解經。或宗經造論。或隨情釋難。或伽陀讚揚。雖殊途同歸而各陳所見。動盈編帙尋究良難。今統彼百家以三疑收盡。然文出天台止觀非敢臆說。一者疑師。二者疑法。三者疑自。

一疑師者。師有二種。一邪外等師。倒惑化人非所承也。二正法之師。復有凡聖因果。凡及因位容有未了。猶清辨謂今彌勒未是遍知。俟龍華道後方復問津。即其事也。今顯示西方令迴向者。唯果佛聖師。釋迦如來及十方諸佛。出廣長舌說誠實言。讚勸往生。更何所惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一疑師者。師有二種。一邪外等師。倒惑化人非所承也。二正法之師。復有凡聖因果。凡及因位容有未了。猶清辨謂今彌勒未是遍知。俟龍華道後方復問津。即其事也。今顯示西方令迴向者。唯果佛聖師。釋迦如來及十方諸佛。出廣長舌說誠實言。讚勸往生。更何所惑。

二疑法者。佛法有二。一者小乘不了義法。二者大乘了義法。大乘中復有了不了義。今談淨土唯是大乘了義中了義之。法也。且小乘經部括盡貝書。曾無一字讚勸往生他方淨土。故天親論云。女人及根缺二乘種不生。此即明據也。問小彌陀經等。皆說彼國有聲聞弟子。及皷音王經云。佛母名殊勝妙顏。亦應復有女人。答佛母恐指初降生時。成正覺已國土隨淨。必無女人其母。或轉成男子。如此方龍女。或復命終如悉達母。有人注論引此經文。而云彼土亦有女人者非也。聲聞如觀經疏及十疑論和會。今明大乘復有三種。一者三乘通教。此則門雖通大類狎二乘。又當教菩薩。雖復化他淨佛國土。化畢還同二乘歸於永滅。淨土深理非彼所知。非了義也。二者大乘別教。此明大乘獨菩薩法。雖談實理道後方證因果。不融淨土則理外。修成萬法乃不由心具。雖塵劫修道廣遊佛剎。指彼淨土因果。但是體外方便。斯亦未了。三者佛乘圓教。此教詮旨圓融因果。頓足佛法之妙。過此以往不知所裁也。經曰。十方諦求更無餘乘。唯一佛乘斯之謂與。是則大乘中大乘。了義中了義。十方淨穢卷懷同在於剎那。一念色心羅列遍收於法界。並天真本具非緣起新成。一念既然一塵亦爾。故能一一塵中一切剎。一一心中一切心。一一心塵復互周。重重無盡無障礙。一時頓現非隱顯。一切圓成無勝劣。若神珠之頓含眾寶。猶帝網之交映千光。我心既然生佛體等。如此則方了迴神億剎實生乎。自己心中孕質九蓮豈逃乎。剎那際內苟或事理攸隔淨穢相妨。安令五逆凡夫十念便登於寶土。二乘賢輩迴心即達於金池也哉。信此圓談則事無不達。昧斯至理則觸類皆迷。故華嚴經云。心如工畫師。造種種五陰。一切世間中。無不從心造(造通二種。一者理具名造。十界依正一念頓足。二者變起名造。全理緣起知無不為)如心佛亦爾。如佛眾生然。心佛及眾生是三無差別(實由三無差。別方得感應道交。悲願相攝共變各變因果方成。若但知一理無差不。曉諸法互具則。未善圓旨)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二疑法者。佛法有二。一者小乘不了義法。二者大乘了義法。大乘中復有了不了義。今談淨土唯是大乘了義中了義之。法也。且小乘經部括盡貝書。曾無一字讚勸往生他方淨土。故天親論云。女人及根缺二乘種不生。此即明據也。問小彌陀經等。皆說彼國有聲聞弟子。及皷音王經云。佛母名殊勝妙顏。亦應復有女人。答佛母恐指初降生時。成正覺已國土隨淨。必無女人其母。或轉成男子。如此方龍女。或復命終如悉達母。有人注論引此經文。而云彼土亦有女人者非也。聲聞如觀經疏及十疑論和會。今明大乘復有三種。一者三乘通教。此則門雖通大類狎二乘。又當教菩薩。雖復化他淨佛國土。化畢還同二乘歸於永滅。淨土深理非彼所知。非了義也。二者大乘別教。此明大乘獨菩薩法。雖談實理道後方證因果。不融淨土則理外。修成萬法乃不由心具。雖塵劫修道廣遊佛剎。指彼淨土因果。但是體外方便。斯亦未了。三者佛乘圓教。此教詮旨圓融因果。頓足佛法之妙。過此以往不知所裁也。經曰。十方諦求更無餘乘。唯一佛乘斯之謂與。是則大乘中大乘。了義中了義。十方淨穢卷懷同在於剎那。一念色心羅列遍收於法界。並天真本具非緣起新成。一念既然一塵亦爾。故能一一塵中一切剎。一一心中一切心。一一心塵復互周。重重無盡無障礙。一時頓現非隱顯。一切圓成無勝劣。若神珠之頓含眾寶。猶帝網之交映千光。我心既然生佛體等。如此則方了迴神億剎實生乎。自己心中孕質九蓮豈逃乎。剎那際內苟或事理攸隔淨穢相妨。安令五逆凡夫十念便登於寶土。二乘賢輩迴心即達於金池也哉。信此圓談則事無不達。昧斯至理則觸類皆迷。故華嚴經云。心如工畫師。造種種五陰。一切世間中。無不從心造(造通二種。一者理具名造。十界依正一念頓足。二者變起名造。全理緣起知無不為)如心佛亦爾。如佛眾生然。心佛及眾生是三無差別(實由三無差。別方得感應道交。悲願相攝共變各變因果方成。若但知一理無差不。曉諸法互具則。未善圓旨)。

又起信論云。所言法者謂眾生心(直指凡心)是心即攝一切世間(六凡法界)出世間法(四聖法界也。攝義亦二種一理具二事造並攝十界。十界之內身土淨穢何法不在)依於此心顯示摩訶衍義(摩訶衍大乘也若非此心安堪乘運)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又起信論云。所言法者謂眾生心(直指凡心)是心即攝一切世間(六凡法界)出世間法(四聖法界也。攝義亦二種一理具二事造並攝十界。十界之內身土淨穢何法不在)依於此心顯示摩訶衍義(摩訶衍大乘也若非此心安堪乘運)。

十六觀云。諸佛如來是法界身。入一切眾生心想中。乃至是心作佛是心是佛。又般舟三昧經云。佛是我心是我心見佛。是我心作佛等。談斯旨者。大乘卷中粲然可舉。至若法華妙部。如來親記往生。華嚴頓談普賢躬陳迴向。是知彌陀因地。觀此理而大誓普收。釋迦果成稱此理而廣舌深讚。十方三世莫不咸然。問如上所明妙理圓極。為世人盡須觀行然始生耶。答此不然也。今但直決疑情。令知淨土百寶莊嚴九品因果。並在眾生介爾心中。理性具足方得。今日往生事用隨願自然。是則旁羅十方不離當念。往來法界正協唯心。免信常流執此。非彼其行願之相。正在次門非此所。問況九品生相各有行類。上輩三品須解須行。故文云。汝行大乘解第一義。即其人矣。若今之學者見賢思齊。企金座而高升。唯妙觀而是託。若其中下之流六品生因。只是精持禁戒行世仁慈。乃至下下品生本是惡逆。十念精誠便生彼國。但能知有淨土盡可迴心。苟不然者。寧容九品之差降也(世人縱云淨土出大乘教。不能如上約教甄簡。寧逃混濫未足決疑)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六觀云。諸佛如來是法界身。入一切眾生心想中。乃至是心作佛是心是佛。又般舟三昧經云。佛是我心是我心見佛。是我心作佛等。談斯旨者。大乘卷中粲然可舉。至若法華妙部。如來親記往生。華嚴頓談普賢躬陳迴向。是知彌陀因地。觀此理而大誓普收。釋迦果成稱此理而廣舌深讚。十方三世莫不咸然。問如上所明妙理圓極。為世人盡須觀行然始生耶。答此不然也。今但直決疑情。令知淨土百寶莊嚴九品因果。並在眾生介爾心中。理性具足方得。今日往生事用隨願自然。是則旁羅十方不離當念。往來法界正協唯心。免信常流執此。非彼其行願之相。正在次門非此所。問況九品生相各有行類。上輩三品須解須行。故文云。汝行大乘解第一義。即其人矣。若今之學者見賢思齊。企金座而高升。唯妙觀而是託。若其中下之流六品生因。只是精持禁戒行世仁慈。乃至下下品生本是惡逆。十念精誠便生彼國。但能知有淨土盡可迴心。苟不然者。寧容九品之差降也(世人縱云淨土出大乘教。不能如上約教甄簡。寧逃混濫未足決疑)。

三疑自者。問曰。我是博地凡夫世緣纏蓋。云何此身生諸淨土。入賢聖海同正定聚耶。釋曰。若了如上法性虛通。及信彌陀本願攝受。但勤功福寧俟問津。況十念者得生。唯除五逆及謗正法。又定心十念逆謗亦生。今幸無此惡。而正願志求。夫何惑矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三疑自者。問曰。我是博地凡夫世緣纏蓋。云何此身生諸淨土。入賢聖海同正定聚耶。釋曰。若了如上法性虛通。及信彌陀本願攝受。但勤功福寧俟問津。況十念者得生。唯除五逆及謗正法。又定心十念逆謗亦生。今幸無此惡。而正願志求。夫何惑矣。

第二正修行願門者。略開四門。一者禮懺門。二者十念門。三者繫緣門。四者眾福門。所以但四門者。修行整足唯須此四。何者先禮佛懺悔。淨除業障身心皎潔。故第一門如淨良田。次修十念定心成行。立願要期植往生正因。故第二門如下種子。次使繫心愛護長養滋發芽莖。故第三門如霔以膏雨。次假眾福助令繁茂。使速成華果。故第四門如灌以肥膩。是知能具修此四行者。最上最勝。然相由雖爾。若或少暇。但隨修三二一者。皆生彼國。以四門中各有行願。皆是正因故也。又亦可於六齋日修禮懺法。於日日中修十念法。以十念是淨因要切必不可廢。後二門任力所能。若不然者但隨所欲。任意行之四門今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二正修行願門者。略開四門。一者禮懺門。二者十念門。三者繫緣門。四者眾福門。所以但四門者。修行整足唯須此四。何者先禮佛懺悔。淨除業障身心皎潔。故第一門如淨良田。次修十念定心成行。立願要期植往生正因。故第二門如下種子。次使繫心愛護長養滋發芽莖。故第三門如霔以膏雨。次假眾福助令繁茂。使速成華果。故第四門如灌以肥膩。是知能具修此四行者。最上最勝。然相由雖爾。若或少暇。但隨修三二一者。皆生彼國。以四門中各有行願。皆是正因故也。又亦可於六齋日修禮懺法。於日日中修十念法。以十念是淨因要切必不可廢。後二門任力所能。若不然者但隨所欲。任意行之四門今當說。

第一禮懺門者。應日日早晨於常供養道場中。冠帶服飾端莊謹肅。以佛像前手自燒香。合掌定心作是。唱云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一禮懺門者。應日日早晨於常供養道場中。冠帶服飾端莊謹肅。以佛像前手自燒香。合掌定心作是。唱云。

一切恭謹一心頂禮常住三寶(存心遍禮十方三世一切佛法僧寶。拜起兩膝著地。手執香爐燒眾名香。唱云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切恭謹一心頂禮常住三寶(存心遍禮十方三世一切佛法僧寶。拜起兩膝著地。手執香爐燒眾名香。唱云)。

願此香煙雲遍滿十方界。無邊佛土中無量香莊嚴。具足菩薩道成就如來香(唱已冥心少頃遍運香雲供養三寶。普熏眾生咸生淨土想。已置香爐起作一禮。起已合掌曲躬懇切想面對彌陀及一切佛。而讚歎曰)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願此香煙雲遍滿十方界。無邊佛土中無量香莊嚴。具足菩薩道成就如來香(唱已冥心少頃遍運香雲供養三寶。普熏眾生咸生淨土想。已置香爐起作一禮。起已合掌曲躬懇切想面對彌陀及一切佛。而讚歎曰)。

如來妙色身 世間無與等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來妙色身 世間無與等

無比不思議 是故今頂禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無比不思議 是故今頂禮

如來色無盡 智慧亦復然 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來色無盡 智慧亦復然

一切法常住 是故我歸依 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法常住 是故我歸依

大智大願力 普度於群生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智大願力 普度於群生

令捨熱惱身 生彼清涼國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令捨熱惱身 生彼清涼國

我今淨三業 歸依及禮讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今淨三業 歸依及禮讚

願共諸眾生 同生安樂剎(讚願已即便禮佛。一一存心專對唱云) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 同生安樂剎(讚願已即便禮佛。一一存心專對唱云)

一心頂禮常寂光淨土阿彌陀如來清淨妙法身遍法界諸佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心頂禮常寂光淨土阿彌陀如來清淨妙法身遍法界諸佛

一心頂禮實報莊嚴土阿彌陀如來微塵相海身遍法界諸佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心頂禮實報莊嚴土阿彌陀如來微塵相海身遍法界諸佛

一心頂禮方便聖居土阿彌陀如來解脫相嚴身遍法界諸佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心頂禮方便聖居土阿彌陀如來解脫相嚴身遍法界諸佛

一心頂禮西方安樂土阿彌陀如來大乘根界身遍法界諸佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心頂禮西方安樂土阿彌陀如來大乘根界身遍法界諸佛

一心頂禮西方安樂土阿彌陀如來十方化往身遍法界諸佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心頂禮西方安樂土阿彌陀如來十方化往身遍法界諸佛

一心頂禮西方安樂土觀世音菩薩萬億紫金身遍法界菩薩摩訶薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心頂禮西方安樂土觀世音菩薩萬億紫金身遍法界菩薩摩訶薩

一心頂禮西方安樂土大勢至菩薩無邊光智身遍法界菩薩摩訶薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心頂禮西方安樂土大勢至菩薩無邊光智身遍法界菩薩摩訶薩

一心頂禮西方安樂土清淨大海眾滿分二嚴身遍法界聖眾(即以兩膝跪地。手執香爐燒香。至誠而唱是言) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心頂禮西方安樂土清淨大海眾滿分二嚴身遍法界聖眾(即以兩膝跪地。手執香爐燒香。至誠而唱是言)

我今普為四恩三有法界眾生。悉願斷除三障歸命懺悔(起禮復跪地。執手爐唱云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今普為四恩三有法界眾生。悉願斷除三障歸命懺悔(起禮復跪地。執手爐唱云)。

至心懺悔。我弟子(某甲)及法界眾生。從無始世來。無明所覆顛倒迷惑。而由六根三業習不善法。廣造十惡及五無間一切眾罪。無量無邊說不可盡。十方諸佛常在世間。法音不絕。妙香充塞。法味盈空。放淨光明照觸一切。常住妙理遍滿虛空。我無始來。六根內盲三業昏闇。不見不聞不覺不知。以是因緣長流生死經歷惡道。百千萬劫永無出期。經云。毘盧遮那遍一切處。其佛所住名常寂光。是故當知一切諸法無非佛法。而我不了隨無明流。是則於菩提中見不清淨。於解脫中而起纏縛。今始覺悟。今始改悔。奉對諸佛彌陀世尊發露懺悔。當令我與法界眾生三業六根。無始所作現作當作。自作教他見聞隨喜。若憶不憶。若識不識。若疑不疑。若覆若露。一切重罪畢竟清淨。我懺悔已。六根三業淨無瑕累。所修善根悉亦清淨。皆悉迴向莊嚴淨土。普與眾生同生安養。願阿彌陀佛常來護持。令我善根現前增進。不失淨因。臨命終時身心正念。視聽分明。面奉彌陀與諸聖眾。手執華臺接引於我。一剎那頃生在佛前。具菩薩道廣度眾生同成種智(懺悔發願已。歸命禮阿彌陀佛及一切三寶應具三說。若時促及事迫一說亦得。次旋繞法或三匝或七匝。乃至多匝。口稱云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心懺悔。我弟子(某甲)及法界眾生。從無始世來。無明所覆顛倒迷惑。而由六根三業習不善法。廣造十惡及五無間一切眾罪。無量無邊說不可盡。十方諸佛常在世間。法音不絕。妙香充塞。法味盈空。放淨光明照觸一切。常住妙理遍滿虛空。我無始來。六根內盲三業昏闇。不見不聞不覺不知。以是因緣長流生死經歷惡道。百千萬劫永無出期。經云。毘盧遮那遍一切處。其佛所住名常寂光。是故當知一切諸法無非佛法。而我不了隨無明流。是則於菩提中見不清淨。於解脫中而起纏縛。今始覺悟。今始改悔。奉對諸佛彌陀世尊發露懺悔。當令我與法界眾生三業六根。無始所作現作當作。自作教他見聞隨喜。若憶不憶。若識不識。若疑不疑。若覆若露。一切重罪畢竟清淨。我懺悔已。六根三業淨無瑕累。所修善根悉亦清淨。皆悉迴向莊嚴淨土。普與眾生同生安養。願阿彌陀佛常來護持。令我善根現前增進。不失淨因。臨命終時身心正念。視聽分明。面奉彌陀與諸聖眾。手執華臺接引於我。一剎那頃生在佛前。具菩薩道廣度眾生同成種智(懺悔發願已。歸命禮阿彌陀佛及一切三寶應具三說。若時促及事迫一說亦得。次旋繞法或三匝或七匝。乃至多匝。口稱云)。

南無阿彌陀佛 南無觀世音菩薩 南無大勢至菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無阿彌陀佛 南無觀世音菩薩 南無大勢至菩薩

南無清淨大海眾菩薩摩訶薩(或三或七或多。如是稱念。隨意所欲不拘遍數。次至佛前三自歸。唱云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無清淨大海眾菩薩摩訶薩(或三或七或多。如是稱念。隨意所欲不拘遍數。次至佛前三自歸。唱云)。

自歸於佛當願眾生體解大道發無上心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自歸於佛當願眾生體解大道發無上心。

自歸於法當願眾生深入經藏智慧如海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自歸於法當願眾生深入經藏智慧如海。

自歸於僧當願眾生統理大眾一切無礙和南聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自歸於僧當願眾生統理大眾一切無礙和南聖眾。

次至別座誦經(誦彌陀經或十六觀經。若都不誦得經文。即一心稱阿彌陀佛名。量時而止。或更迴向結撮亦得)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次至別座誦經(誦彌陀經或十六觀經。若都不誦得經文。即一心稱阿彌陀佛名。量時而止。或更迴向結撮亦得)。

第二十念門者。每日清晨服飾已後。面西正立合掌連聲。稱阿彌陀佛盡一氣為一念。如是十氣名為十念。但隨氣長短不限佛數。惟長惟久氣極為度。其佛聲不高不低。不緩不急調停得中。如此十氣連屬不斷。意在令心不散專精為功故。名此為十念者。顯是藉氣束心也。作此念已。發願迴向云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十念門者。每日清晨服飾已後。面西正立合掌連聲。稱阿彌陀佛盡一氣為一念。如是十氣名為十念。但隨氣長短不限佛數。惟長惟久氣極為度。其佛聲不高不低。不緩不急調停得中。如此十氣連屬不斷。意在令心不散專精為功故。名此為十念者。顯是藉氣束心也。作此念已。發願迴向云。

我弟子(某甲)一心歸命極樂世界阿彌陀佛。願以淨光照我慈誓攝我。我今正念稱如來名經十念頃。為菩提道求生淨土。佛昔本誓若有眾生欲生我國。至心信樂乃至十念。若不生者不取正覺。唯除五逆誹謗正法。我今自憶此生已來。不造逆罪不謗大乘。願此十念得入如來大誓海中。承佛慈力眾罪消滅淨因增長。若臨欲命終自知時至。身不病苦心無貪戀。心不倒散如入禪定。佛及聖眾手持金臺來迎接我。如一念頃生極樂國。華開見佛即聞佛乘。頓開佛慧廣度眾生滿菩提願(作此願已。便止不必禮拜。要盡此一生不得一日暫廢。唯將不廢自要其心得生彼國)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我弟子(某甲)一心歸命極樂世界阿彌陀佛。願以淨光照我慈誓攝我。我今正念稱如來名經十念頃。為菩提道求生淨土。佛昔本誓若有眾生欲生我國。至心信樂乃至十念。若不生者不取正覺。唯除五逆誹謗正法。我今自憶此生已來。不造逆罪不謗大乘。願此十念得入如來大誓海中。承佛慈力眾罪消滅淨因增長。若臨欲命終自知時至。身不病苦心無貪戀。心不倒散如入禪定。佛及聖眾手持金臺來迎接我。如一念頃生極樂國。華開見佛即聞佛乘。頓開佛慧廣度眾生滿菩提願(作此願已。便止不必禮拜。要盡此一生不得一日暫廢。唯將不廢自要其心得生彼國)。

第三繫緣門者。凡公臨私養歷涉緣務。雖造次而常內心不忘於佛及憶淨土。譬如世人切事繫心。雖經歷語言去來坐臥種種作務。而不妨密憶前事宛然。念佛之心亦應如是。或若失念數數攝還。久久成性任運常憶。楞嚴經云。譬如有人一專為憶(譬佛常念眾生)一人專念(譬眾生念佛)二人相憶二憶念深如是。乃至從生至生同於形影不相乖異。十方如來憐念眾生如母憶子。若子逃逝雖憶何為。子若憶母如母憶時。母子歷生不相違遠。若眾生心憶佛念佛。現前當來必定見佛去佛不遠。不假方便自得心開。如染香人身有香氣。如此繫心任運常遮一切惡念。設欲作惡。憶佛之故。惡不能成。縱使隨惡作惡業時心常下耎。如身有香自然離臭。又復覺心微起惡念即便憶佛。以佛力故惡念自息。如人遇難。求彼彊援必得免脫。又若見他受苦時。以念佛心憐愍於彼願其離苦。若斷刑獄以念佛故生憫念心。雖依王法當密作願云。我行王法非我本心。願生淨土誓相救濟。凡歷一切境界若善若惡。由心憶佛皆心念作願。故普賢願王云。作一切惡皆不成就。若作善業皆悉和合。即此意爾。如是相續念佛在心。能辦一切淨因功德。恐煩披覽不復具說。誠哉此門為益最大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三繫緣門者。凡公臨私養歷涉緣務。雖造次而常內心不忘於佛及憶淨土。譬如世人切事繫心。雖經歷語言去來坐臥種種作務。而不妨密憶前事宛然。念佛之心亦應如是。或若失念數數攝還。久久成性任運常憶。楞嚴經云。譬如有人一專為憶(譬佛常念眾生)一人專念(譬眾生念佛)二人相憶二憶念深如是。乃至從生至生同於形影不相乖異。十方如來憐念眾生如母憶子。若子逃逝雖憶何為。子若憶母如母憶時。母子歷生不相違遠。若眾生心憶佛念佛。現前當來必定見佛去佛不遠。不假方便自得心開。如染香人身有香氣。如此繫心任運常遮一切惡念。設欲作惡。憶佛之故。惡不能成。縱使隨惡作惡業時心常下耎。如身有香自然離臭。又復覺心微起惡念即便憶佛。以佛力故惡念自息。如人遇難。求彼彊援必得免脫。又若見他受苦時。以念佛心憐愍於彼願其離苦。若斷刑獄以念佛故生憫念心。雖依王法當密作願云。我行王法非我本心。願生淨土誓相救濟。凡歷一切境界若善若惡。由心憶佛皆心念作願。故普賢願王云。作一切惡皆不成就。若作善業皆悉和合。即此意爾。如是相續念佛在心。能辦一切淨因功德。恐煩披覽不復具說。誠哉此門為益最大。

第四明眾福門者。普賢觀經云。若國王大臣欲懺悔重罪者。當修行五事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四明眾福門者。普賢觀經云。若國王大臣欲懺悔重罪者。當修行五事。

一者但當正心不謗三寶不障出家。不為梵行人作惡留難(於持戒四眾勿行污行)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者但當正心不謗三寶不障出家。不為梵行人作惡留難(於持戒四眾勿行污行)。

二者孝養父母奉事師長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者孝養父母奉事師長。

三者正法治國不邪枉人民。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者正法治國不邪枉人民。

四者於六齋日勅諸境內。力所及處令行不殺(嚴禁漁捕及誡姦鬪。六齋日者。白月初八日四天王使者巡世。十四日四王太子巡。十五日四天大王親巡。黑月二十三日二十九日三十日巡世。准上白月次第終而復始。若四王親下一切諸天星宿鬼神俱時隨從。若遇修福齋戒者。諸天相慶。即為此人注祿添算。護持福業令其成就)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者於六齋日勅諸境內。力所及處令行不殺(嚴禁漁捕及誡姦鬪。六齋日者。白月初八日四天王使者巡世。十四日四王太子巡。十五日四天大王親巡。黑月二十三日二十九日三十日巡世。准上白月次第終而復始。若四王親下一切諸天星宿鬼神俱時隨從。若遇修福齋戒者。諸天相慶。即為此人注祿添算。護持福業令其成就)。

五者當深信因果。信一實道知佛不滅。此與十六觀經三福大同。但普賢觀正為王臣故。特引用此。亦是三世諸佛淨土正因。若出家四眾應具依觀經三福為行。當自檢文但隨作一福並須。即時若心念若口言。作意迴向方成淨因。爾勸修者於此四種法門。必須繫日專持修習。方可自期定生淨土。此之四行即是學習念佛三昧往生正因。經云。行此三昧者。現身得見阿彌陀佛及二菩薩。若人但聞佛名二菩薩名。永除無量劫生死之罪。何況憶念。若念佛者。當知此人。是人中芬陀利華。觀音勢至為其勝友。當坐道場生諸佛家。此人現世。彼佛常遣無數化佛無數化觀世音化大勢至。及娑婆世界常有二十五菩薩晝夜擁護。若行住坐臥若一切時處。不令惡鬼得便。不受一切災難。常為國王大臣一切人民之所宗奉。所得功德。一念之間不可算數。如佛之辯不能稱揚。除彼不肖人。孰聞不信樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五者當深信因果。信一實道知佛不滅。此與十六觀經三福大同。但普賢觀正為王臣故。特引用此。亦是三世諸佛淨土正因。若出家四眾應具依觀經三福為行。當自檢文但隨作一福並須。即時若心念若口言。作意迴向方成淨因。爾勸修者於此四種法門。必須繫日專持修習。方可自期定生淨土。此之四行即是學習念佛三昧往生正因。經云。行此三昧者。現身得見阿彌陀佛及二菩薩。若人但聞佛名二菩薩名。永除無量劫生死之罪。何況憶念。若念佛者。當知此人。是人中芬陀利華。觀音勢至為其勝友。當坐道場生諸佛家。此人現世。彼佛常遣無數化佛無數化觀世音化大勢至。及娑婆世界常有二十五菩薩晝夜擁護。若行住坐臥若一切時處。不令惡鬼得便。不受一切災難。常為國王大臣一切人民之所宗奉。所得功德。一念之間不可算數。如佛之辯不能稱揚。除彼不肖人。孰聞不信樂。