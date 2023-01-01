念佛鏡序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛鏡序

無為子楊傑述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為子楊傑述

愛不重，不生娑婆；念不一，不生極樂。娑婆穢土也，極樂淨土也；娑婆之壽則有量，彼土之壽則無量矣；娑婆備諸苦，彼土則安養無苦矣；娑婆隨業轉輪生死，彼土一往則永證無生法忍，若願度生，則任意自在，不為諸業轉矣。其淨穢、壽量、苦樂、生死如是差別，而眾生冥然不知，可不哀哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛不重，不生娑婆；念不一，不生極樂。娑婆穢土也，極樂淨土也；娑婆之壽則有量，彼土之壽則無量矣；娑婆備諸苦，彼土則安養無苦矣；娑婆隨業轉輪生死，彼土一往則永證無生法忍，若願度生，則任意自在，不為諸業轉矣。其淨穢、壽量、苦樂、生死如是差別，而眾生冥然不知，可不哀哉！

阿彌陀佛，淨土攝受之主也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀佛，淨土攝受之主也；

釋迦如來，指導淨土之師也。觀音、勢至，助佛揚化者也。是以如來一代教典，處處丁寧勸往生也。阿彌陀佛與觀音、勢至，乘大願船泛生死海，不著此岸、不留彼岸、不止中流，唯以濟度為佛事。是故《阿彌陀經》云：「若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日乃至七日，一心不亂。其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，是人終時心不顛倒，即得往生極樂國土。」又經云：「十方眾生聞我名號，憶念我國，植諸德本，至心迴向，欲生我國，不果遂者，不取正覺。」所以祇洹精舍無常院，令病者面西作往生淨土想。蓋彌陀光明遍照法界，念佛眾生攝取不捨，聖、凡一體機、感相應，諸佛心內眾生，塵塵極樂，眾生心中淨土，念念彌陀。吾以是觀之，智慧者易生，能斷疑故；禪定者易生，不散亂故；持戒者易生，遠諸染故；布施者易生，不我有故；忍辱者易生，不瞋恚故；精進者易生，不退轉故；不造善、不作惡者易生，念純一故；諸惡已作、業報已現者易生，實慚懼故。雖有眾善，若無誠信心、無深心、無迴向發願心者，則不得上上品生矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦如來，指導淨土之師也。觀音、勢至，助佛揚化者也。是以如來一代教典，處處丁寧勸往生也。阿彌陀佛與觀音、勢至，乘大願船泛生死海，不著此岸、不留彼岸、不止中流，唯以濟度為佛事。是故《阿彌陀經》云：「若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日乃至七日，一心不亂。其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，是人終時心不顛倒，即得往生極樂國土。」又經云：「十方眾生聞我名號，憶念我國，植諸德本，至心迴向，欲生我國，不果遂者，不取正覺。」所以祇洹精舍無常院，令病者面西作往生淨土想。蓋彌陀光明遍照法界，念佛眾生攝取不捨，聖、凡一體機、感相應，諸佛心內眾生，塵塵極樂，眾生心中淨土，念念彌陀。吾以是觀之，智慧者易生，能斷疑故；禪定者易生，不散亂故；持戒者易生，遠諸染故；布施者易生，不我有故；忍辱者易生，不瞋恚故；精進者易生，不退轉故；不造善、不作惡者易生，念純一故；諸惡已作、業報已現者易生，實慚懼故。雖有眾善，若無誠信心、無深心、無迴向發願心者，則不得上上品生矣。

噫！彌陀甚易持，淨土甚易往，眾生不能持、不能往，佛如眾生何？夫造惡業入苦趣，念彌陀生極樂，二者皆佛言也。世人憂墮地獄而疑往生者，不亦惑哉？晉慧遠法師與當時高士劉遺民等，結白蓮社於廬山，蓋致精誠於此。爾其後七百年，僧、俗修持獲感者非一，咸見于淨土傳記，豈誣也哉？然讚輔彌陀教觀者，其書山積，唯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 噫！彌陀甚易持，淨土甚易往，眾生不能持、不能往，佛如眾生何？夫造惡業入苦趣，念彌陀生極樂，二者皆佛言也。世人憂墮地獄而疑往生者，不亦惑哉？晉慧遠法師與當時高士劉遺民等，結白蓮社於廬山，蓋致精誠於此。爾其後七百年，僧、俗修持獲感者非一，咸見于淨土傳記，豈誣也哉？然讚輔彌陀教觀者，其書山積，唯

善道大師《念佛鏡》十一門最為首冠。援引聖言開決群惑，萬年闇室，日至而頓有餘光；千里水程，舟具而不勞自力。非法藏後身，不能至於是也。傑頃於都下甞獲斯文，讀示所知，無不生信，自遭酷罰，感窹益深，將廣其傳，因為敘引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善道大師《念佛鏡》十一門最為首冠。援引聖言開決群惑，萬年闇室，日至而頓有餘光；千里水程，舟具而不勞自力。非法藏後身，不能至於是也。傑頃於都下甞獲斯文，讀示所知，無不生信，自遭酷罰，感窹益深，將廣其傳，因為敘引。

熙寧九年(丙辰)仲秋述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熙寧九年(丙辰)仲秋述

大明朝雲棲寺蓮池大師竹窓二筆曰：「道鏡、善道二師作《念佛鏡》，以念佛與種種法門對舉，皆斷之曰：『欲比念佛功德，百千萬億分不能及一。』可謂篤信明辨，大有功於淨土矣！」獨其對禪宗一章謂：「觀心者、觀無生者，亦比念佛功德，百千萬億分不能及一。」學人疑焉，予以為正。四料簡所謂：「有禪無淨土者」，是也。但執觀心，不信有極樂淨土，但執無生，不信有淨土往生，則未達即心即土，不知生即無生，偏空之見非圓頓之禪也。反不如理性雖未大明而念佛已成三昧者，何足怪乎？若夫觀心而妙悟自心，觀無生而得無生忍，此正與念佛人上品上生者同科，又誰軒輊之有矣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明朝雲棲寺蓮池大師竹窓二筆曰：「道鏡、善道二師作《念佛鏡》，以念佛與種種法門對舉，皆斷之曰：『欲比念佛功德，百千萬億分不能及一。』可謂篤信明辨，大有功於淨土矣！」獨其對禪宗一章謂：「觀心者、觀無生者，亦比念佛功德，百千萬億分不能及一。」學人疑焉，予以為正。四料簡所謂：「有禪無淨土者」，是也。但執觀心，不信有極樂淨土，但執無生，不信有淨土往生，則未達即心即土，不知生即無生，偏空之見非圓頓之禪也。反不如理性雖未大明而念佛已成三昧者，何足怪乎？若夫觀心而妙悟自心，觀無生而得無生忍，此正與念佛人上品上生者同科，又誰軒輊之有矣？

古本曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古本曰：

(五代十國之契丹，道宗年號，當于大宋四主仁宗嘉祐第四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (五代十國之契丹，道宗年號，當于大宋四主仁宗嘉祐第四)

清寧五稔歲次己亥孟秋月蓂生一葉記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清寧五稔歲次己亥孟秋月蓂生一葉記

奉聖州彰義寺，前東五臺臨壇大德，弘律沙門法廣詳勘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉聖州彰義寺，前東五臺臨壇大德，弘律沙門法廣詳勘

崇攝大夫撿挍，太保圓教大師賜紫 沙門知昭詳勘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 崇攝大夫撿挍，太保圓教大師賜紫 沙門知昭詳勘

夫念佛三昧，如明鏡照萬象，八萬四千其猶影像，三乘、五乘從是得入，諒是海藏之至要，趣道之妙門，如守母以識子，得本而知末，提綱而孔孔皆動，牽衣而縷縷俱來矣！所以《華嚴》譬如以獅子筋為琴絃，音聲一奏，一切餘絃悉皆斷壞矣！世有一般師，輕蔑彌陀，偏勸菩薩，令持陀羅尼修禪定，是錯之甚者乎！西方之外別無觀音之土，九品來應悉擎蓮臺，形像妙觀說是心是佛。是故百丈、智覺等皆開張淨土，均勸念佛，言積于萬卷，書滿于海內。特可備於輕蔑者之金錍者，其惟二師之《念佛鏡》乎！門分十一，導於萬機，疑立二三，蕩於群惑，可謂澆世念佛之寶鏡，四輩安神之華屋者也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫念佛三昧，如明鏡照萬象，八萬四千其猶影像，三乘、五乘從是得入，諒是海藏之至要，趣道之妙門，如守母以識子，得本而知末，提綱而孔孔皆動，牽衣而縷縷俱來矣！所以《華嚴》譬如以獅子筋為琴絃，音聲一奏，一切餘絃悉皆斷壞矣！世有一般師，輕蔑彌陀，偏勸菩薩，令持陀羅尼修禪定，是錯之甚者乎！西方之外別無觀音之土，九品來應悉擎蓮臺，形像妙觀說是心是佛。是故百丈、智覺等皆開張淨土，均勸念佛，言積于萬卷，書滿于海內。特可備於輕蔑者之金錍者，其惟二師之《念佛鏡》乎！門分十一，導於萬機，疑立二三，蕩於群惑，可謂澆世念佛之寶鏡，四輩安神之華屋者也！

繇茲雲棲大師深服膺斯書，歎篤信明解，大有功於淨土，甞無駁言而還彰偏見過失矣！古梓誵訛是多，今獲國歡寺本，專隨之正之，但疑楊傑序轉用之。冀祈同志之仁講再挍本，傳之無窮之里，俱入薩雲之海而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繇茲雲棲大師深服膺斯書，歎篤信明解，大有功於淨土，甞無駁言而還彰偏見過失矣！古梓誵訛是多，今獲國歡寺本，專隨之正之，但疑楊傑序轉用之。冀祈同志之仁講再挍本，傳之無窮之里，俱入薩雲之海而已。

旹延寶元龍集癸丑臘月上浣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旹延寶元龍集癸丑臘月上浣

江東住侶大谷門人某誌焉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 江東住侶大谷門人某誌焉

念佛鏡本(國歡寺僧 如賢刻奉戒弟子林士瑜書) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛鏡本(國歡寺僧 如賢刻奉戒弟子林士瑜書)

沙門道鏡、善道共集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門道鏡、善道共集

詳夫圓成至覺，盡智海以無方；普應群機，破迷山而有路。慈音遍演，親聞者道證三空；妙義齊分，入信者心明八諦。施頓、漸之五乘，接聖、凡之二類。識其道者，便登常樂之鄉；迷其旨者，永溺輪迴之域。是以如來隨機授道，直指西方，開極樂之法門，顯慈尊之名號，故乃人、天共仰，凡、聖同歸。入華藏之要津，證泥洹之疾徑，行門省略，功德甚深。自古名賢盡依念佛，慧持、慧遠壽終，寶蓋迎將，道綽、道珍命盡，仙雲引去，或男、或女現祥瑞者，一一難陳，若僧、若尼感慈光者，重重無盡，傳記具明，不勞廣錄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詳夫圓成至覺，盡智海以無方；普應群機，破迷山而有路。慈音遍演，親聞者道證三空；妙義齊分，入信者心明八諦。施頓、漸之五乘，接聖、凡之二類。識其道者，便登常樂之鄉；迷其旨者，永溺輪迴之域。是以如來隨機授道，直指西方，開極樂之法門，顯慈尊之名號，故乃人、天共仰，凡、聖同歸。入華藏之要津，證泥洹之疾徑，行門省略，功德甚深。自古名賢盡依念佛，慧持、慧遠壽終，寶蓋迎將，道綽、道珍命盡，仙雲引去，或男、或女現祥瑞者，一一難陳，若僧、若尼感慈光者，重重無盡，傳記具明，不勞廣錄。

今《念佛鏡》者，照明念佛之人，永斷疑惑者也！依之奉行，必出苦輪。較量辨疑者，義在下文，總有一十一門，覽者詳焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今《念佛鏡》者，照明念佛之人，永斷疑惑者也！依之奉行，必出苦輪。較量辨疑者，義在下文，總有一十一門，覽者詳焉。

一、勸進念佛門 二、自力他力門 三、念佛得益門 四、已得往生門 五、挍量功德門 六、挍量齋福門 七、疑謗得罪門 八、誓願證教門 九、廣攝諸教門 十、釋眾疑惑門(復分六門) 十一、念佛出三界門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、勸進念佛門 二、自力他力門 三、念佛得益門 四、已得往生門 五、挍量功德門 六、挍量齋福門 七、疑謗得罪門 八、誓願證教門 九、廣攝諸教門 十、釋眾疑惑門(復分六門) 十一、念佛出三界門

第一、勸進念佛門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、勸進念佛門

夫佛者三界大師，四生慈父。歸信者，滅罪恒沙；稱念者、得福無量。凡欲念佛，要起信心，若當無信，空無所獲。是故經言：「如是」者，信相也。夫信為入道之初宗；智為究竟之玄術。初稱如是，信也；後曰奉行，智也。故《阿彌陀經》云：「若有信者，應當發願，生彼國土。」此是本師釋迦牟尼勸信之處。彼經又言：「汝等當信是稱讚不可思議功德。」此是六方諸佛勸信處。又經言：「隨順此經，以信得入。」此是《法華經》勸信處。又云：「若人種善根，疑則華不開，信心清淨者，華開即見佛。」此是《十住論》勸信處。又「人無信而不立，車無輗軏不行。」此是外書勸信處。又「信則所言之理順，順則師資之道成，經無豐約，非信不傳。」此是肇法師勸信處。大行和上曰：「念佛法門不問道俗、男女、貴賤、貧富，唯要具信。」此是大行和上勸信處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫佛者三界大師，四生慈父。歸信者，滅罪恒沙；稱念者、得福無量。凡欲念佛，要起信心，若當無信，空無所獲。是故經言：「如是」者，信相也。夫信為入道之初宗；智為究竟之玄術。初稱如是，信也；後曰奉行，智也。故《阿彌陀經》云：「若有信者，應當發願，生彼國土。」此是本師釋迦牟尼勸信之處。彼經又言：「汝等當信是稱讚不可思議功德。」此是六方諸佛勸信處。又經言：「隨順此經，以信得入。」此是《法華經》勸信處。又云：「若人種善根，疑則華不開，信心清淨者，華開即見佛。」此是《十住論》勸信處。又「人無信而不立，車無輗軏不行。」此是外書勸信處。又「信則所言之理順，順則師資之道成，經無豐約，非信不傳。」此是肇法師勸信處。大行和上曰：「念佛法門不問道俗、男女、貴賤、貧富，唯要具信。」此是大行和上勸信處。

問云：「既言道信，未知信何等法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問云：「既言道信，未知信何等法？」

答曰：「信意者，信依經中說，念佛定生淨土，信念佛定滅諸罪，信念佛定得佛證，信念佛定得佛護，信念佛臨命終時佛自來迎，信念佛不問眾生同信之人皆得往生，信念佛生淨土定得三十二相，信念佛生淨土定得住不退地，信念佛生淨土定得自在快樂莊嚴，信念佛生淨土定得不死之地，信念佛生淨土與諸菩薩一向為伴侶，信生淨土更不離佛，信生淨土華臺化生，信彌陀佛現在說法，信生淨土不墮三塗地獄，所以遣念佛。念佛一口，准《觀經》說，定滅八十億劫生死重罪，還得八十億劫微妙功德，所以勸信。是故大行和上遣念佛人，心唯信佛，佛則知之，佛得他心通故；口唯稱佛，佛則聞之，佛得天耳通故；身唯敬佛，佛則見之，佛得天眼通故。此是大行和上勸信念佛處。又喻信心，猶如深栽果樹，樹根深故風吹不動，後著果實濟人饑渴。念佛之人亦復如是，要由深信得到西方，成等正覺廣濟危難。若當無信，空無所獲。是故經言：『十住菩薩一起信心念佛，已後縱逢惡緣喪身斷命，寧當即死不退信。』故《維摩經》云：『深信堅固猶如金剛，法珍普照如雨甘露。』念佛之人要須深信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「信意者，信依經中說，念佛定生淨土，信念佛定滅諸罪，信念佛定得佛證，信念佛定得佛護，信念佛臨命終時佛自來迎，信念佛不問眾生同信之人皆得往生，信念佛生淨土定得三十二相，信念佛生淨土定得住不退地，信念佛生淨土定得自在快樂莊嚴，信念佛生淨土定得不死之地，信念佛生淨土與諸菩薩一向為伴侶，信生淨土更不離佛，信生淨土華臺化生，信彌陀佛現在說法，信生淨土不墮三塗地獄，所以遣念佛。念佛一口，准《觀經》說，定滅八十億劫生死重罪，還得八十億劫微妙功德，所以勸信。是故大行和上遣念佛人，心唯信佛，佛則知之，佛得他心通故；口唯稱佛，佛則聞之，佛得天耳通故；身唯敬佛，佛則見之，佛得天眼通故。此是大行和上勸信念佛處。又喻信心，猶如深栽果樹，樹根深故風吹不動，後著果實濟人饑渴。念佛之人亦復如是，要由深信得到西方，成等正覺廣濟危難。若當無信，空無所獲。是故經言：『十住菩薩一起信心念佛，已後縱逢惡緣喪身斷命，寧當即死不退信。』故《維摩經》云：『深信堅固猶如金剛，法珍普照如雨甘露。』念佛之人要須深信。

「又《無量壽經論》云：『念佛有五種門。何者為五？一者、禮拜門，身業專禮阿彌陀佛；二者、讚歎門，口業專稱阿彌陀佛名號；三者、作願門，所有禮念功德，唯願求生極樂世界；四者、觀察門，行住坐臥唯遣觀察阿彌陀佛，速生淨土；五者、迴向門，但念佛、禮佛功德，唯願往生淨土，速成無上菩提。』此是《無量壽經論》中念佛法門。又彼經云：『有四種修行。何等為四？一者、長時修，自一發念佛心以來，直至得生淨土成佛，終不退轉；二者、敬處修，正向西方，專想不移；三者、無間修，唯專念佛，無別雜善而來間隔，亦無貪、嗔煩惱雜惡來間；四者、無餘修，無餘雜善而來間。何以故？雜善修道多劫乃成，由自力故；唯專念佛一日、七日，即生淨土，位居不退，速成無上菩提，乘阿彌陀佛本願力故，速得成就，故名無餘修。』又准《觀經》中勤念佛人：『上品上生者，若有眾生願生彼國者，發三種心即便往生。何等為三？一者、至誠心；二者、深心；三者、迴向發願心。具三心者必生彼國。』何者至誠心？身業專禮阿彌陀佛，口業專稱阿彌陀佛，意業專信阿彌陀佛，乃至往生淨土，成佛已來不生退轉，故名至誠心；深心者，即是真實起信，專念佛名，誓生淨土，成佛為期，終不再疑，故名深心；迴向發願心者，所有禮、念功德，唯願往生淨土，速成無上菩提，故名迴向發願心。此是《觀經》中，上品上生法。又《文殊般若》經：『不觀相貌，專稱名號，作一行三昧。欲得速成佛，亦作此一行三昧；欲具一切智，亦作一行三昧；欲得見佛，亦作一行三昧；欲得速生淨土，亦作一行三昧。』此是《文殊般若經》中念佛往生法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又《無量壽經論》云：『念佛有五種門。何者為五？一者、禮拜門，身業專禮阿彌陀佛；二者、讚歎門，口業專稱阿彌陀佛名號；三者、作願門，所有禮念功德，唯願求生極樂世界；四者、觀察門，行住坐臥唯遣觀察阿彌陀佛，速生淨土；五者、迴向門，但念佛、禮佛功德，唯願往生淨土，速成無上菩提。』此是《無量壽經論》中念佛法門。又彼經云：『有四種修行。何等為四？一者、長時修，自一發念佛心以來，直至得生淨土成佛，終不退轉；二者、敬處修，正向西方，專想不移；三者、無間修，唯專念佛，無別雜善而來間隔，亦無貪、嗔煩惱雜惡來間；四者、無餘修，無餘雜善而來間。何以故？雜善修道多劫乃成，由自力故；唯專念佛一日、七日，即生淨土，位居不退，速成無上菩提，乘阿彌陀佛本願力故，速得成就，故名無餘修。』又准《觀經》中勤念佛人：『上品上生者，若有眾生願生彼國者，發三種心即便往生。何等為三？一者、至誠心；二者、深心；三者、迴向發願心。具三心者必生彼國。』何者至誠心？身業專禮阿彌陀佛，口業專稱阿彌陀佛，意業專信阿彌陀佛，乃至往生淨土，成佛已來不生退轉，故名至誠心；深心者，即是真實起信，專念佛名，誓生淨土，成佛為期，終不再疑，故名深心；迴向發願心者，所有禮、念功德，唯願往生淨土，速成無上菩提，故名迴向發願心。此是《觀經》中，上品上生法。又《文殊般若》經：『不觀相貌，專稱名號，作一行三昧。欲得速成佛，亦作此一行三昧；欲具一切智，亦作一行三昧；欲得見佛，亦作一行三昧；欲得速生淨土，亦作一行三昧。』此是《文殊般若經》中念佛往生法。

「又《阿彌陀經》云：『舍利弗！若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日、若二日，乃至若七日，一心不亂。其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又《阿彌陀經》云：『舍利弗！若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日、若二日，乃至若七日，一心不亂。其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。』」

問曰：「若念佛一日往生淨土，何須七日？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「若念佛一日往生淨土，何須七日？」

答曰：「一日、七日，皆是臨命終時往生淨土，疾則一日，遲則七日，此是《阿彌陀經》中，上品往生法。又准《觀經》：『下品下生者，或有眾生，作不善業——五逆、十惡——具諸不善，如此愚人以惡業故，應墮惡道，經歷多劫，受苦無窮。如此愚人臨命終時，遇善知識教，念阿彌陀佛十口，除罪往生。』此是《觀經》中，下品下生法。又准《無量壽經》云：『乃至一念即生淨土。』並是下品往生法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「一日、七日，皆是臨命終時往生淨土，疾則一日，遲則七日，此是《阿彌陀經》中，上品往生法。又准《觀經》：『下品下生者，或有眾生，作不善業——五逆、十惡——具諸不善，如此愚人以惡業故，應墮惡道，經歷多劫，受苦無窮。如此愚人臨命終時，遇善知識教，念阿彌陀佛十口，除罪往生。』此是《觀經》中，下品下生法。又准《無量壽經》云：『乃至一念即生淨土。』並是下品往生法。」

問曰：「一種念佛，一念、十念即下品下生；一日、七日何故得上品上生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「一種念佛，一念、十念即下品下生；一日、七日何故得上品上生？」

答曰：「一念、十念，為念數少，功德亦少，所以下品下生；一日、七日，為念數多，功德亦多，所以上品上生。又一念、十念，喻晚發心人；一日、七日，喻早發心人。所以一念、十念，一日、七日即生淨土，位居不退，直至無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「一念、十念，為念數少，功德亦少，所以下品下生；一日、七日，為念數多，功德亦多，所以上品上生。又一念、十念，喻晚發心人；一日、七日，喻早發心人。所以一念、十念，一日、七日即生淨土，位居不退，直至無上菩提。

「又念佛喻如孩子哭聲，父母聞之急來相救，飢即與食，寒即與衣，熱即與涼，是父母力，非是子能。念佛之人亦復如是，唯知念佛，佛大慈悲尋聲即救，所有罪業佛與滅却，所有病患佛與差却，所有諸障佛與拂却，猶如父母養子相似。故《法華經》云：『一切眾生皆是吾子，我即是父，汝等累劫眾苦所燒，我皆濟拔令出三界。』修道之人要勤念佛。《維摩經》云：『欲除煩惱，當修正念。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又念佛喻如孩子哭聲，父母聞之急來相救，飢即與食，寒即與衣，熱即與涼，是父母力，非是子能。念佛之人亦復如是，唯知念佛，佛大慈悲尋聲即救，所有罪業佛與滅却，所有病患佛與差却，所有諸障佛與拂却，猶如父母養子相似。故《法華經》云：『一切眾生皆是吾子，我即是父，汝等累劫眾苦所燒，我皆濟拔令出三界。』修道之人要勤念佛。《維摩經》云：『欲除煩惱，當修正念。』」

第二、自力他力門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、自力他力門

問云：「論諸法門，其數無量，何法自力？何法他力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問云：「論諸法門，其數無量，何法自力？何法他力？」

答云：「如來雖說八萬四千法門，唯有念佛一門是為他力，餘門修道總為自力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答云：「如來雖說八萬四千法門，唯有念佛一門是為他力，餘門修道總為自力。」

又問：「自力修道，准佛經教，何時得成？他力修道何時得熟？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「自力修道，准佛經教，何時得成？他力修道何時得熟？」

答：「自力，准佛經教，從初發心，經一大阿僧祇劫，始到初地；又經一大阿僧祇劫修道，乃至八地菩薩，皆是自力。他力者，准念佛法門《阿彌陀經》，疾則一日，遲則七日，念阿彌陀佛往生淨土，即是八地菩薩。何以故？為乘阿彌陀佛本願力故。《阿彌陀經》中：『眾生生者，皆是阿鞞跋致。』既是阿鞞跋致，即是八地菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「自力，准佛經教，從初發心，經一大阿僧祇劫，始到初地；又經一大阿僧祇劫修道，乃至八地菩薩，皆是自力。他力者，准念佛法門《阿彌陀經》，疾則一日，遲則七日，念阿彌陀佛往生淨土，即是八地菩薩。何以故？為乘阿彌陀佛本願力故。《阿彌陀經》中：『眾生生者，皆是阿鞞跋致。』既是阿鞞跋致，即是八地菩薩。」

又問：「自力、他力如何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「自力、他力如何？」

答：「喻自力者，猶如小兒年始三歲，宅去京地向經千里，遂遣小兒自行向京，以求官職，無由得到。何以故？為幼小故。餘門修道，亦復如是，要須多劫修道乃成。猶如小兒，自力向京不可得到，由自力故。言他力者，猶如小兒雖小，依父母及象、馬車乘力故，不久到京，遂得官職。何以故？由他力故。念佛修道亦復如是，臨命將時乘阿彌陀佛願力，如一念頃往生西方，得不退地。猶如父母將象、馬車乘載小兒，不久到京覓得官職。又自力者，猶如貧人還與貧人家客作，用力雖多，得錢極少。餘門修道，亦復如是，用力極多，功德極少，如似貧家客作相似。又他力者，如向王家客作，用力極少，得錢無量。何以故？為乘王力故。念佛亦復爾，為乘佛願力故，用功極少，功德無邊，一日、七日專心念佛，速生淨土，早證無上菩提，猶如王家客作相似。又自力、他力者，猶如蟻子寄在翅鳥之上，遂將蟻子在須彌山，蟻子昇高受諸快樂。凡夫念佛亦復如是，乘佛願力速生西方，受諸快樂，猶如蟻子乘翅鳥力上山相似，此之他力；餘門修道，猶如蟻子自力行上山，不可得到，此乃自力。自力者猶如蝦䗫，他力者猶如大龍，有諸蝦䗫㘅著龍鱗，龍帶蝦䗫速入大海，由念佛故，將於眾生速到西方。又自力者，猶如凡夫脚足損壞，不能速行；他力者，如轉輪王飛騰虛空，往四天下，為乘輪寶力故。乘佛願力亦復如是，一念之頃，即得往生西方，住不退地。餘門修道，猶如陸地步行；念佛修道，猶如水路乘船，里數極多而復不固。念佛往生亦復如是，用功極少，早證菩提。念佛法門，由乘阿彌陀佛本願力故，速疾成佛，超過餘門百千萬倍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「喻自力者，猶如小兒年始三歲，宅去京地向經千里，遂遣小兒自行向京，以求官職，無由得到。何以故？為幼小故。餘門修道，亦復如是，要須多劫修道乃成。猶如小兒，自力向京不可得到，由自力故。言他力者，猶如小兒雖小，依父母及象、馬車乘力故，不久到京，遂得官職。何以故？由他力故。念佛修道亦復如是，臨命將時乘阿彌陀佛願力，如一念頃往生西方，得不退地。猶如父母將象、馬車乘載小兒，不久到京覓得官職。又自力者，猶如貧人還與貧人家客作，用力雖多，得錢極少。餘門修道，亦復如是，用力極多，功德極少，如似貧家客作相似。又他力者，如向王家客作，用力極少，得錢無量。何以故？為乘王力故。念佛亦復爾，為乘佛願力故，用功極少，功德無邊，一日、七日專心念佛，速生淨土，早證無上菩提，猶如王家客作相似。又自力、他力者，猶如蟻子寄在翅鳥之上，遂將蟻子在須彌山，蟻子昇高受諸快樂。凡夫念佛亦復如是，乘佛願力速生西方，受諸快樂，猶如蟻子乘翅鳥力上山相似，此之他力；餘門修道，猶如蟻子自力行上山，不可得到，此乃自力。自力者猶如蝦䗫，他力者猶如大龍，有諸蝦䗫㘅著龍鱗，龍帶蝦䗫速入大海，由念佛故，將於眾生速到西方。又自力者，猶如凡夫脚足損壞，不能速行；他力者，如轉輪王飛騰虛空，往四天下，為乘輪寶力故。乘佛願力亦復如是，一念之頃，即得往生西方，住不退地。餘門修道，猶如陸地步行；念佛修道，猶如水路乘船，里數極多而復不固。念佛往生亦復如是，用功極少，早證菩提。念佛法門，由乘阿彌陀佛本願力故，速疾成佛，超過餘門百千萬倍。」

第三、念佛得益門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、念佛得益門

問曰：「念阿彌陀佛，往生殊勝淨土，總得幾計利益？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「念阿彌陀佛，往生殊勝淨土，總得幾計利益？」

答曰：「准善道闍梨集，念佛法總有二十三種利益。何者是？一、滅重罪障益；二、光明攝受益；三、大師護念益；四、菩薩冥加益；五、諸佛保護益；六、八部防衛益；七、功德寶聚益；八、多聞智慧益；九、不退菩提益；十、奉覲大雄益；十一、感聖來迎益；十二、慈光照觸益；十三、聖友同讚益；十四、聖友同迎益；十五、神通空駕益；十六、身色殊姿益；十七、壽命長劫益；十八、得生勝處益；十九、面覩聖眾益；二十、常聞妙法益；二十一、證無生法忍益；二十二、歷事他方受記益；二十三、還歸本國得陀羅尼益。此是西京善道闍梨《念佛集》中利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「准善道闍梨集，念佛法總有二十三種利益。何者是？一、滅重罪障益；二、光明攝受益；三、大師護念益；四、菩薩冥加益；五、諸佛保護益；六、八部防衛益；七、功德寶聚益；八、多聞智慧益；九、不退菩提益；十、奉覲大雄益；十一、感聖來迎益；十二、慈光照觸益；十三、聖友同讚益；十四、聖友同迎益；十五、神通空駕益；十六、身色殊姿益；十七、壽命長劫益；十八、得生勝處益；十九、面覩聖眾益；二十、常聞妙法益；二十一、證無生法忍益；二十二、歷事他方受記益；二十三、還歸本國得陀羅尼益。此是西京善道闍梨《念佛集》中利益。

「又准大行和上念佛，總有十種利益。何等為十？一則佛力；二則易作；三則功德最多；四則自他極喜；五則速得見佛；六則定得不退；七則定生極樂；八則更不離佛；九則壽命長遠；十則與聖無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又准大行和上念佛，總有十種利益。何等為十？一則佛力；二則易作；三則功德最多；四則自他極喜；五則速得見佛；六則定得不退；七則定生極樂；八則更不離佛；九則壽命長遠；十則與聖無異。

「又准諸經念佛往生，總有三十種利益。何等是？一、滅除諸罪；二、功德無邊；三、諸佛法中勝；四、諸佛同證；五、諸佛同護；六、十方諸佛同勸信念；七、所有疾患念佛總除；八、臨命終時心不顛倒；九、念佛一法攝多法；十、命終之時佛自來迎；十一、用少功德速生淨土；十二、華臺中化生；十三、身黃金色；十四、壽命長遠；十五、長生不死；十六、身有光明；十七、具三十二相；十八、獲六神通；十九、得無生法忍；二十、常見諸佛；二十一、與諸菩薩共為伴侶；二十二、香華音樂六時供養；二十三、衣食自然長劫無盡；二十四、任運進道直至菩提；二十五、常得少年無有老相；二十六、常得強健無有病時；二十七、更不重墮三塗地獄；二十八、受生自在；二十九、晝夜六時常聞妙法；三十、住不退地。此依諸經，念佛生淨土，總有三十種利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又准諸經念佛往生，總有三十種利益。何等是？一、滅除諸罪；二、功德無邊；三、諸佛法中勝；四、諸佛同證；五、諸佛同護；六、十方諸佛同勸信念；七、所有疾患念佛總除；八、臨命終時心不顛倒；九、念佛一法攝多法；十、命終之時佛自來迎；十一、用少功德速生淨土；十二、華臺中化生；十三、身黃金色；十四、壽命長遠；十五、長生不死；十六、身有光明；十七、具三十二相；十八、獲六神通；十九、得無生法忍；二十、常見諸佛；二十一、與諸菩薩共為伴侶；二十二、香華音樂六時供養；二十三、衣食自然長劫無盡；二十四、任運進道直至菩提；二十五、常得少年無有老相；二十六、常得強健無有病時；二十七、更不重墮三塗地獄；二十八、受生自在；二十九、晝夜六時常聞妙法；三十、住不退地。此依諸經，念佛生淨土，總有三十種利益。

「又准《涅槃經》文：『有五百群賊，為曠野劫盜，波斯匿王捉得已後，排其兩目、斷其手足，棄在坑中。時賊眾中一人，曾向佛邊聞說念佛救人苦難，遂轉相教，齊心念佛。爾時諸賊同發願言，三稱佛名，眼目平復，手足如故。』所以知念佛利益不可思議。又彼經中說：『天竺國中有一優婆夷，信敬三寶，常好供養一切眾僧。中有一比丘，身患重病，良醫診瞻，須用人肉作𦞦，服之其病乃差。時優婆夷為敬三寶故，遂割身肉，供養比丘。比丘食已，病即得差。其優婆夷身瘡苦痛，不能忍受，即便念佛，苦痛總除，身瘡平復如故。』所以知念佛利益不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又准《涅槃經》文：『有五百群賊，為曠野劫盜，波斯匿王捉得已後，排其兩目、斷其手足，棄在坑中。時賊眾中一人，曾向佛邊聞說念佛救人苦難，遂轉相教，齊心念佛。爾時諸賊同發願言，三稱佛名，眼目平復，手足如故。』所以知念佛利益不可思議。又彼經中說：『天竺國中有一優婆夷，信敬三寶，常好供養一切眾僧。中有一比丘，身患重病，良醫診瞻，須用人肉作𦞦，服之其病乃差。時優婆夷為敬三寶故，遂割身肉，供養比丘。比丘食已，病即得差。其優婆夷身瘡苦痛，不能忍受，即便念佛，苦痛總除，身瘡平復如故。』所以知念佛利益不可思議。

「又准《月燈三昧經》云：『非但身瘡平復，一切病苦、痛患，專心念佛，病苦總除。』故彼經云：『若遇垂死重病，苦痛逼迫無可療治，念佛三昧不捨，一切病苦悉除。』所以善導闍梨、大行和上在日，有數箇疾病人，念佛總差，自餘諸病念佛差者，無量、無邊，不可具說。非但念佛病得除差，近來此處有人念佛，前後感舍利數粒，每常供養，故知念佛利益難思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又准《月燈三昧經》云：『非但身瘡平復，一切病苦、痛患，專心念佛，病苦總除。』故彼經云：『若遇垂死重病，苦痛逼迫無可療治，念佛三昧不捨，一切病苦悉除。』所以善導闍梨、大行和上在日，有數箇疾病人，念佛總差，自餘諸病念佛差者，無量、無邊，不可具說。非但念佛病得除差，近來此處有人念佛，前後感舍利數粒，每常供養，故知念佛利益難思議。」

第四、已得往生門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、已得往生門

問：「准《阿彌陀經》云：『若已生、今生、當生。』上來雖勸念阿彌陀佛，未知現今往生許說多少數，自得生已不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「准《阿彌陀經》云：『若已生、今生、當生。』上來雖勸念阿彌陀佛，未知現今往生許說多少數，自得生已不？」

答：「准淨土經云：『娑婆世界已有六十七億不退菩薩，念阿彌陀佛往生；他方國土亦復如是，往生者無量、無邊。』又准《華嚴經》云：『德雲比丘念阿彌陀佛，往生淨土。』又准《阿彌陀經》，阿難、舍利弗等聞佛所說，歡喜信受，即得往生。又准《觀經》，韋提希與五百侍女念阿彌陀佛，往生淨土，俱非菩薩、聲聞往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「准淨土經云：『娑婆世界已有六十七億不退菩薩，念阿彌陀佛往生；他方國土亦復如是，往生者無量、無邊。』又准《華嚴經》云：『德雲比丘念阿彌陀佛，往生淨土。』又准《阿彌陀經》，阿難、舍利弗等聞佛所說，歡喜信受，即得往生。又准《觀經》，韋提希與五百侍女念阿彌陀佛，往生淨土，俱非菩薩、聲聞往生。

「又近來，北都有綽禪師人，又有律師，西京善道闍梨、懷感法師、大行和上，并僧法會等數百餘僧人，念阿彌陀佛往生淨土。非但僧等往生，西京、東京及餘諸處有數箇尼師，得往生淨土；非但尼得往生，西京、東都及餘諸處亦有數箇白衣賢者并優婆夷等，念阿彌陀佛，臨命終時，得好境界，往生淨土。如是品類不可具說，如《往生傳》。此即是已往生者，有念佛法門，凡夫、二乘及諸菩薩同行之教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又近來，北都有綽禪師人，又有律師，西京善道闍梨、懷感法師、大行和上，并僧法會等數百餘僧人，念阿彌陀佛往生淨土。非但僧等往生，西京、東京及餘諸處有數箇尼師，得往生淨土；非但尼得往生，西京、東都及餘諸處亦有數箇白衣賢者并優婆夷等，念阿彌陀佛，臨命終時，得好境界，往生淨土。如是品類不可具說，如《往生傳》。此即是已往生者，有念佛法門，凡夫、二乘及諸菩薩同行之教。」

第五、挍量功德門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、挍量功德門

問曰：「准《阿彌陀經》中：『不可以少善根、福德、因緣，得生彼國。』未知何者是少善根？何者是多善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「准《阿彌陀經》中：『不可以少善根、福德、因緣，得生彼國。』未知何者是少善根？何者是多善根？」

答曰：「如來八萬四千法門，若望念佛法門，自餘雜善，總是少善根；唯有念佛一門，是多善根、多福德。何以得知？准《觀經》中，下品下生人，十念成就即生淨土，一聲念佛定得滅除八十億劫生死之罪。一念既能滅八十億劫生死之罪，明知還得八十億劫微妙功德。故知念佛一法，即是多善根。又自餘雜善是自力，修行之者多劫乃成；念佛修道乘阿彌陀佛本願力故，疾則一日，遲則七日，便生淨土住不退地。故《阿彌陀經》中：『若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日、若二日，乃至七日，一心不亂。其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，是人終時，心不顛倒，往生阿彌陀佛極樂國土。』故知念佛一法，即是多善根、多福德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如來八萬四千法門，若望念佛法門，自餘雜善，總是少善根；唯有念佛一門，是多善根、多福德。何以得知？准《觀經》中，下品下生人，十念成就即生淨土，一聲念佛定得滅除八十億劫生死之罪。一念既能滅八十億劫生死之罪，明知還得八十億劫微妙功德。故知念佛一法，即是多善根。又自餘雜善是自力，修行之者多劫乃成；念佛修道乘阿彌陀佛本願力故，疾則一日，遲則七日，便生淨土住不退地。故《阿彌陀經》中：『若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日、若二日，乃至七日，一心不亂。其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，是人終時，心不顛倒，往生阿彌陀佛極樂國土。』故知念佛一法，即是多善根、多福德。」

問曰：「念佛一口能滅八十億劫生死之罪，不知幾許是劫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「念佛一口能滅八十億劫生死之罪，不知幾許是劫？」

答：「一劫者，不可數得之為劫。准教，取四十里石厚薄縱、廣各四十里。忉利天上有諸天衣，輕重三銖為一分，取三銖天衣，三年一迴，拂盡無石總作微塵，乃為一大劫。有一箇人廣造罪業，或殺、盜、邪行，妄語、兩舌、惡口，貪、嗔、邪見，五逆、不孝，誹謗大乘，一切惡業墮地獄中，經八十億劫。若念佛，生死之罪總皆消滅，還得八十億劫微妙功德。故知念佛一法是多善根、多福德。又算劫數，十千劫乃成一萬劫，十萬劫乃成一億劫，從十億劫至八十億劫功德。有人一日念十萬口阿彌陀佛者，或有人一日念得二十萬口，准《阿彌陀經》，一日、七日念佛，功德無量、無邊，由多功德往生淨土，往生淨土，即是八地已上菩薩。所以《彌陀經》中，十方諸佛同皆讚歎不可思議。自餘雜善思得畔際，算得頭數，故名少善根，是可思議；念佛功德廣大無邊，非心所思，非口所議，是故經云不可思議。故知念佛一法是多善根，非餘善根所能及也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「一劫者，不可數得之為劫。准教，取四十里石厚薄縱、廣各四十里。忉利天上有諸天衣，輕重三銖為一分，取三銖天衣，三年一迴，拂盡無石總作微塵，乃為一大劫。有一箇人廣造罪業，或殺、盜、邪行，妄語、兩舌、惡口，貪、嗔、邪見，五逆、不孝，誹謗大乘，一切惡業墮地獄中，經八十億劫。若念佛，生死之罪總皆消滅，還得八十億劫微妙功德。故知念佛一法是多善根、多福德。又算劫數，十千劫乃成一萬劫，十萬劫乃成一億劫，從十億劫至八十億劫功德。有人一日念十萬口阿彌陀佛者，或有人一日念得二十萬口，准《阿彌陀經》，一日、七日念佛，功德無量、無邊，由多功德往生淨土，往生淨土，即是八地已上菩薩。所以《彌陀經》中，十方諸佛同皆讚歎不可思議。自餘雜善思得畔際，算得頭數，故名少善根，是可思議；念佛功德廣大無邊，非心所思，非口所議，是故經云不可思議。故知念佛一法是多善根，非餘善根所能及也。

「又挍量念佛功德，分為三等：一、挍量一念；二、挍量十念；三、挍量念一日、七日。准《觀經》中，念佛一口滅八十億劫生死之罪，還得八十億劫微妙功德。唯一劫功德尚不可思議，何況百劫？百劫功德尚不可思議，何況千劫？千劫功德尚不可思議，何況萬劫？萬劫功德尚不可思議，何況一億劫？乃至八十億劫功德，不可知數，故言不可思議功德。所以《觀無量壽經》中，廣造五逆、謗方等經罪，臨命終時，念阿彌陀佛十口，即生淨土。此是下品下生法。一念功德尚自無量，何況二念乃至十念。准《觀經》中，其人謗方等經，用常住僧物，廣破諸戒，世間惡業盡造。臨命終時，稱念一口阿彌陀佛功德，所造罪業總皆消滅盡，往生淨土。所以經言：『於一念中滅八十億劫生死之罪。』此是下品中生法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又挍量念佛功德，分為三等：一、挍量一念；二、挍量十念；三、挍量念一日、七日。准《觀經》中，念佛一口滅八十億劫生死之罪，還得八十億劫微妙功德。唯一劫功德尚不可思議，何況百劫？百劫功德尚不可思議，何況千劫？千劫功德尚不可思議，何況萬劫？萬劫功德尚不可思議，何況一億劫？乃至八十億劫功德，不可知數，故言不可思議功德。所以《觀無量壽經》中，廣造五逆、謗方等經罪，臨命終時，念阿彌陀佛十口，即生淨土。此是下品下生法。一念功德尚自無量，何況二念乃至十念。准《觀經》中，其人謗方等經，用常住僧物，廣破諸戒，世間惡業盡造。臨命終時，稱念一口阿彌陀佛功德，所造罪業總皆消滅盡，往生淨土。所以經言：『於一念中滅八十億劫生死之罪。』此是下品中生法。」

又問：「罪障既多，何故念佛十口乃能除滅多劫等罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「罪障既多，何故念佛十口乃能除滅多劫等罪？」

答：「十口佛名，定能除滅多劫等罪。何以得知？舉喻釋者，譬如有人積薪千日，起火焚之，不經半日燒薪總盡。罪業煩惱猶如柴薪，念佛功德猶如猛火，無量劫來罪障由念十口阿彌陀佛功德，一切罪障總皆消滅。又罪障猶如闇室，念佛猶如明燈，千年闇室明燈纔照，其闇悉除。念佛功德亦復如是，無量劫來罪障，由念阿彌陀佛功德，一切罪障悉消滅。故知念佛定能滅除多劫等罪。故《觀經》云：『汝稱佛名故，諸罪消滅，我來迎汝。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「十口佛名，定能除滅多劫等罪。何以得知？舉喻釋者，譬如有人積薪千日，起火焚之，不經半日燒薪總盡。罪業煩惱猶如柴薪，念佛功德猶如猛火，無量劫來罪障由念十口阿彌陀佛功德，一切罪障總皆消滅。又罪障猶如闇室，念佛猶如明燈，千年闇室明燈纔照，其闇悉除。念佛功德亦復如是，無量劫來罪障，由念阿彌陀佛功德，一切罪障悉消滅。故知念佛定能滅除多劫等罪。故《觀經》云：『汝稱佛名故，諸罪消滅，我來迎汝。』

「又念佛十口功德尚自無邊，何況有人一日念得十萬口阿彌陀佛？一日念得二十萬口阿彌陀佛者？一日念佛功德尚自無邊，何況二日乃至七日念佛功德？准《阿彌陀經》，臨命終時，疾則一日，遲則七日，念佛即往生淨土。又云：『眾生生者，皆是阿鞞跋致。』即是八地菩薩。此是上品上生法。何以得知？喻如世間戶次相似，財寶多者作上上戶，財寶少者作下下戶，念佛功德最多者，生淨土作上上品；念佛最少者，作下下品。如來雖說諸善功德八萬四千法門，唯有念佛一門是最上法。如來雖說諸善功德，唯有念佛一法是多善根、是多福德。自餘雜善，若望念佛，總是少善根、少福德，念佛法門實非餘門所及也。故知念佛一門是多善根、多福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又念佛十口功德尚自無邊，何況有人一日念得十萬口阿彌陀佛？一日念得二十萬口阿彌陀佛者？一日念佛功德尚自無邊，何況二日乃至七日念佛功德？准《阿彌陀經》，臨命終時，疾則一日，遲則七日，念佛即往生淨土。又云：『眾生生者，皆是阿鞞跋致。』即是八地菩薩。此是上品上生法。何以得知？喻如世間戶次相似，財寶多者作上上戶，財寶少者作下下戶，念佛功德最多者，生淨土作上上品；念佛最少者，作下下品。如來雖說諸善功德八萬四千法門，唯有念佛一門是最上法。如來雖說諸善功德，唯有念佛一法是多善根、是多福德。自餘雜善，若望念佛，總是少善根、少福德，念佛法門實非餘門所及也。故知念佛一門是多善根、多福德。

「又念佛法，准諸經說，極甚難值。何以得知？《大阿彌陀經》云：『過去有一國王，能起信心，擬作念佛要法，遂至善知識所，志求念佛要法。爾時善友報大王言：「此念佛要法極理難聞，大王貴聖，豈能學？」王報大師：「若能為我說念佛要法者，吾當終身供給走使。」爾時善友報大王云：「王擬修念佛要法者，宜捨國位，此處供給，多時不退，即為王說念佛要法。」爾時大王遂捨國位，即隨善友供給所須。時世人民壽命無量，經八千歲，苦處先登，不避勞倦，不生退轉，於其中間，兩度聞說念佛三昧，於後世後時得值二萬八千諸佛，並為王說念佛三昧，其王聞念佛法故遂得成佛。』何況今時得聞，至誠信念，豈不往生極樂世界？億億眾生沈淪惡道，不得成佛，只為不逢念佛法門，故知念佛極難逢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又念佛法，准諸經說，極甚難值。何以得知？《大阿彌陀經》云：『過去有一國王，能起信心，擬作念佛要法，遂至善知識所，志求念佛要法。爾時善友報大王言：「此念佛要法極理難聞，大王貴聖，豈能學？」王報大師：「若能為我說念佛要法者，吾當終身供給走使。」爾時善友報大王云：「王擬修念佛要法者，宜捨國位，此處供給，多時不退，即為王說念佛要法。」爾時大王遂捨國位，即隨善友供給所須。時世人民壽命無量，經八千歲，苦處先登，不避勞倦，不生退轉，於其中間，兩度聞說念佛三昧，於後世後時得值二萬八千諸佛，並為王說念佛三昧，其王聞念佛法故遂得成佛。』何況今時得聞，至誠信念，豈不往生極樂世界？億億眾生沈淪惡道，不得成佛，只為不逢念佛法門，故知念佛極難逢。」

第六、挍量齋福門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、挍量齋福門

問：「念佛法門亦復持齋已不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「念佛法門亦復持齋已不？」

答：「念佛之法亦須持齋，大行和上一食持齋，長時無闕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「念佛之法亦須持齋，大行和上一食持齋，長時無闕。」

問：「持齋得幾功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「持齋得幾功德？」

答：「《大雲密藏經》、《齋法清淨經》、《挍量齋福利經》中所說，齋有五時：寅時齋者，得八萬四千億歲餘糧；卯時齋者，得八萬億歲餘糧；辰時齋者，得六萬億歲餘糧；巳時齋者，得四萬億歲餘糧；午時齋者，得五百日餘糧。午時後不得成齋，得罪，無一分功德。言餘糧者，餘則不盡，故言餘糧。今生多足衣食，皆是過去持齋所獲。所以大行和上說：『念佛之人要須持齋。』又譬如一日得糧食，尚不可思議，何況十年糧食？十年糧食尚不可思議，何況百年糧食？乃至百億、千億、萬億、八萬億糧食？既准經說，故知持齋功德不可思議，念佛人要須持齋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「《大雲密藏經》、《齋法清淨經》、《挍量齋福利經》中所說，齋有五時：寅時齋者，得八萬四千億歲餘糧；卯時齋者，得八萬億歲餘糧；辰時齋者，得六萬億歲餘糧；巳時齋者，得四萬億歲餘糧；午時齋者，得五百日餘糧。午時後不得成齋，得罪，無一分功德。言餘糧者，餘則不盡，故言餘糧。今生多足衣食，皆是過去持齋所獲。所以大行和上說：『念佛之人要須持齋。』又譬如一日得糧食，尚不可思議，何況十年糧食？十年糧食尚不可思議，何況百年糧食？乃至百億、千億、萬億、八萬億糧食？既准經說，故知持齋功德不可思議，念佛人要須持齋。」

第七、疑謗得罪門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、疑謗得罪門

問：「讚歎念佛得何功德？誹謗念佛得何罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「讚歎念佛得何功德？誹謗念佛得何罪？」

答：「准《雜集經》說：『一度謗念佛人，千劫墮泥梨地獄；一度讚念佛人，滅却身中百劫極重惡業。』大行和上說：『人不志心念佛，亦謗佛，故遂即謗法，直入阿鼻獄中，受諸苦痛，無有出期。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「准《雜集經》說：『一度謗念佛人，千劫墮泥梨地獄；一度讚念佛人，滅却身中百劫極重惡業。』大行和上說：『人不志心念佛，亦謗佛，故遂即謗法，直入阿鼻獄中，受諸苦痛，無有出期。』」

又問：「阿鼻地獄如何莊嚴？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「阿鼻地獄如何莊嚴？」

答：「阿鼻地獄者，《觀佛三昧經》說：『縱、廣正等八千由旬，七重鐵城、七重鐵網，有七鐵幢，八萬四千劍林，八萬四千熱湯，銅狗、鐵蛇、鐵烏滿此獄中，一人入獄，亦皆遍滿；多人入中，亦復不窂。一墮此獄，長時受苦，無有出期，無有間隔，經八萬大劫，然後得出，復墮畜生。由謗念佛法故，墮地獄中受無間苦。若不迴心念佛，無間等罪無由得出；若能志誠念佛，無間等罪並皆消滅。』又准《法華經》中『見有讀誦、書持經者，輕賤、憎嫉而懷結恨，即墮無間地獄。』何況謗念佛之人，其人罪重，於謗誦經、讀經書經人，百千萬倍。所以大行和上，違情能忍、打罵莫報，恐招罪故。《遺教經》云：『劫功德賊，無過嗔恚，甚於猛火，常當防護，無令得入。』猛火能燒世聞諸珍寶，嗔心猛火能燒七聖財，是故念佛之人亦須忍辱。又《華嚴經》云：『一念嗔心起，百萬障門生。』又准《觀經》『讚歎他好，自得功德，以罵他惡，自得罪報。』何以得知？《報恩經》云：『均提沙彌為罵上座，音聲如狗吠。』均提沙彌由一惡言，五百生中常作狗身。故知罵他，還自得罪。又《雜阿含經》中說：『有一人讚歎修道人善事勝妙，五百生中常得端正，形貌殊好，口氣常香，遍體香潔，如優鉢羅華香氣，逆風四十里聞香。』故知讚他並得善報，念佛人兼須讚善。准《法華經》云：『不說他人好惡、長短。』唯專念佛，速生淨土，不果沈淪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「阿鼻地獄者，《觀佛三昧經》說：『縱、廣正等八千由旬，七重鐵城、七重鐵網，有七鐵幢，八萬四千劍林，八萬四千熱湯，銅狗、鐵蛇、鐵烏滿此獄中，一人入獄，亦皆遍滿；多人入中，亦復不窂。一墮此獄，長時受苦，無有出期，無有間隔，經八萬大劫，然後得出，復墮畜生。由謗念佛法故，墮地獄中受無間苦。若不迴心念佛，無間等罪無由得出；若能志誠念佛，無間等罪並皆消滅。』又准《法華經》中『見有讀誦、書持經者，輕賤、憎嫉而懷結恨，即墮無間地獄。』何況謗念佛之人，其人罪重，於謗誦經、讀經書經人，百千萬倍。所以大行和上，違情能忍、打罵莫報，恐招罪故。《遺教經》云：『劫功德賊，無過嗔恚，甚於猛火，常當防護，無令得入。』猛火能燒世聞諸珍寶，嗔心猛火能燒七聖財，是故念佛之人亦須忍辱。又《華嚴經》云：『一念嗔心起，百萬障門生。』又准《觀經》『讚歎他好，自得功德，以罵他惡，自得罪報。』何以得知？《報恩經》云：『均提沙彌為罵上座，音聲如狗吠。』均提沙彌由一惡言，五百生中常作狗身。故知罵他，還自得罪。又《雜阿含經》中說：『有一人讚歎修道人善事勝妙，五百生中常得端正，形貌殊好，口氣常香，遍體香潔，如優鉢羅華香氣，逆風四十里聞香。』故知讚他並得善報，念佛人兼須讚善。准《法華經》云：『不說他人好惡、長短。』唯專念佛，速生淨土，不果沈淪。」

第八、誓願證教門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八、誓願證教門

問：「既專念阿彌陀佛，定生淨土，定得無量功德，未審有何保證，令不遣信耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「既專念阿彌陀佛，定生淨土，定得無量功德，未審有何保證，令不遣信耶？」

答：「大有保證！准《阿彌陀經》中『六方諸佛恒河沙數，出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言。』不誑眾生，當信是本師釋迦牟尼佛說，念佛定得無量功德，一日、七日稱念阿彌陀佛，定得往生淨土。一依此教不生淨土，誑汝，口中出舌已便當壞爛，不還入口。此是六方諸佛以願證處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「大有保證！准《阿彌陀經》中『六方諸佛恒河沙數，出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言。』不誑眾生，當信是本師釋迦牟尼佛說，念佛定得無量功德，一日、七日稱念阿彌陀佛，定得往生淨土。一依此教不生淨土，誑汝，口中出舌已便當壞爛，不還入口。此是六方諸佛以願證處。

「又准《大寶積經》：『阿彌陀佛作法藏比丘時，發四十八大弘誓願中說：「若我得成佛時，十方天人聞我名字，不得菩薩無生法忍諸法總持者，不取正覺；生我國土不得三十二相者，不取正覺；十念成就不生我國者，不取正覺；若生我國中，更重墮地獄及三塗惡道者，不取正覺；生我國土，形貌不平，一有好醜者，亦不取正覺；生我國中，不得天眼、天耳，六通自在者，不取正覺；十方眾生稱我名字，不得十方諸佛，咨嗟讚歎我名者，不取正覺；若女人厭惡女身，求生我國，臨命終時，不轉女身成男子，復受女身者，不取正覺。」』言正覺者亦明菩提，若一切眾生乘我願力，不得如上果報，我即不證無上菩提，即是誑諸眾生，我誓當在惡道中，不得無上菩提。此是阿彌陀二立誓願處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又准《大寶積經》：『阿彌陀佛作法藏比丘時，發四十八大弘誓願中說：「若我得成佛時，十方天人聞我名字，不得菩薩無生法忍諸法總持者，不取正覺；生我國土不得三十二相者，不取正覺；十念成就不生我國者，不取正覺；若生我國中，更重墮地獄及三塗惡道者，不取正覺；生我國土，形貌不平，一有好醜者，亦不取正覺；生我國中，不得天眼、天耳，六通自在者，不取正覺；十方眾生稱我名字，不得十方諸佛，咨嗟讚歎我名者，不取正覺；若女人厭惡女身，求生我國，臨命終時，不轉女身成男子，復受女身者，不取正覺。」』言正覺者亦明菩提，若一切眾生乘我願力，不得如上果報，我即不證無上菩提，即是誑諸眾生，我誓當在惡道中，不得無上菩提。此是阿彌陀二立誓願處。

「又《阿彌陀經》云：『說經之日，阿彌陀佛成佛已來，於今十劫。』阿彌陀佛既得成佛，念佛定得往生。又本師釋迦說，專念佛名亦為難事，我行此念佛得無上菩提。說《阿彌陀經》意者，為本師釋迦因中發願。是故《法華經中》說：『我本立誓願，欲令一切眾，如我等無異，如我昔所願，今者已滿足，化一切眾生，皆令入佛道。』此是釋迦佛立誓願處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又《阿彌陀經》云：『說經之日，阿彌陀佛成佛已來，於今十劫。』阿彌陀佛既得成佛，念佛定得往生。又本師釋迦說，專念佛名亦為難事，我行此念佛得無上菩提。說《阿彌陀經》意者，為本師釋迦因中發願。是故《法華經中》說：『我本立誓願，欲令一切眾，如我等無異，如我昔所願，今者已滿足，化一切眾生，皆令入佛道。』此是釋迦佛立誓願處。

「又《觀音經》云：『弘誓深如海，歷劫不可思議，侍多千億佛，發大清淨願。』此是觀世音菩薩發願處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又《觀音經》云：『弘誓深如海，歷劫不可思議，侍多千億佛，發大清淨願。』此是觀世音菩薩發願處。

「又善導闍梨在西京寺內，與金剛法師挍量念佛勝劣，昇高座遂發願言：『准諸經中世尊說，念佛一法得生淨土，一日、七日，一念、十念阿彌陀佛定生淨土，此是真實不誑眾生者，即遣此堂中二像總皆放光。若此念佛法虛，不生淨土，誑惑眾生，即遣善導於此高座上即墮大地獄，長時受苦，永不出期！』遂將如意杖指，一堂中像又皆放光。此是善導闍梨立誓願處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善導闍梨在西京寺內，與金剛法師挍量念佛勝劣，昇高座遂發願言：『准諸經中世尊說，念佛一法得生淨土，一日、七日，一念、十念阿彌陀佛定生淨土，此是真實不誑眾生者，即遣此堂中二像總皆放光。若此念佛法虛，不生淨土，誑惑眾生，即遣善導於此高座上即墮大地獄，長時受苦，永不出期！』遂將如意杖指，一堂中像又皆放光。此是善導闍梨立誓願處。

「又大行和尚言：『若有人，能依《阿彌陀經》念佛，不取相貌，心唯信佛、口唯稱佛、身唯敬佛，違情能忍，惡衣先著，麁食先喫，孝義并仁慈，專心念佛，逢緣不退，至死不移，雜善及惡亦皆不作，唯專念佛。能如是者，大行皮中剝與作衣服著，肉中截割與作飯食喫。若依經念佛不生淨土，念一口佛，不滅八十億劫生死之罪，不得八十億劫微妙功德，不剝皮與著，不割肉與喫，誑惑眾生，使大行立請交報，六根壞爛遍體生瘡，使人眼見苦痛難忍，當來直入地獄更不再出！』此是大行和上立誓願處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又大行和尚言：『若有人，能依《阿彌陀經》念佛，不取相貌，心唯信佛、口唯稱佛、身唯敬佛，違情能忍，惡衣先著，麁食先喫，孝義并仁慈，專心念佛，逢緣不退，至死不移，雜善及惡亦皆不作，唯專念佛。能如是者，大行皮中剝與作衣服著，肉中截割與作飯食喫。若依經念佛不生淨土，念一口佛，不滅八十億劫生死之罪，不得八十億劫微妙功德，不剝皮與著，不割肉與喫，誑惑眾生，使大行立請交報，六根壞爛遍體生瘡，使人眼見苦痛難忍，當來直入地獄更不再出！』此是大行和上立誓願處。

「又喻誓願猶如寶車，有諸寶車多載珍寶，擬上國王求官職。車載寶物，要須繩索縛束牢固，然始到京，不被傾側，珍寶不失，王得寶物，遂與官職。念佛亦然，要須誓願，行始得成，不失念佛功德珍寶，乃至淨土早證菩提。若當無願所修行，行無由得成，故《阿彌陀經》：『若有信者，應當發願，生彼國土。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又喻誓願猶如寶車，有諸寶車多載珍寶，擬上國王求官職。車載寶物，要須繩索縛束牢固，然始到京，不被傾側，珍寶不失，王得寶物，遂與官職。念佛亦然，要須誓願，行始得成，不失念佛功德珍寶，乃至淨土早證菩提。若當無願所修行，行無由得成，故《阿彌陀經》：『若有信者，應當發願，生彼國土。』」

第九、廣攝諸教門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九、廣攝諸教門

念佛總持，辯才無礙，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，及方便、願、力、智無不具足。由念佛故，猶如如意寶珠所求皆得。若自能念佛，布施他人，教他念佛，此即當布施；由念佛故滅除諸罪，即是持戒；惡法不生即是忍辱；行、住、座、臥念佛名字不離心口，即是精進；深信不疑，志誠念佛，所生淨土不生退轉，即是禪定；由久用功念佛名號，一切經教披文即解，此即智慧。是故念佛總持，辯才無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛總持，辯才無礙，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，及方便、願、力、智無不具足。由念佛故，猶如如意寶珠所求皆得。若自能念佛，布施他人，教他念佛，此即當布施；由念佛故滅除諸罪，即是持戒；惡法不生即是忍辱；行、住、座、臥念佛名字不離心口，即是精進；深信不疑，志誠念佛，所生淨土不生退轉，即是禪定；由久用功念佛名號，一切經教披文即解，此即智慧。是故念佛總持，辯才無礙。

又准念佛，攝六度果報。何以？由念佛故往生淨土，衣、食自然，財寶總足，即攝布施；由念佛故往生淨土，得男子身，具六神通，即攝持戒；由念佛故往生淨土，得端正可喜三十二相、八十種好，即攝忍辱；由念佛故當生淨土，水鳥、樹林、佛及菩薩總皆說法，聞是音已，皆自然生念佛、念法、念僧之心，即是精進；由念佛故生彼國已，更無異緣，常住三昧故，即是禪定也；生彼國已，自然解了一切諸法，即是智慧。故念佛一法攝六度果報，過於財施百千萬倍。所以《涅槃經》云：「念佛一口分作十六分功德，若有一人布施一世界眾生經三月，只將念佛十六分中一分功德，亦復勝彼。」故知念佛過於財施百千萬倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又准念佛，攝六度果報。何以？由念佛故往生淨土，衣、食自然，財寶總足，即攝布施；由念佛故往生淨土，得男子身，具六神通，即攝持戒；由念佛故往生淨土，得端正可喜三十二相、八十種好，即攝忍辱；由念佛故當生淨土，水鳥、樹林、佛及菩薩總皆說法，聞是音已，皆自然生念佛、念法、念僧之心，即是精進；由念佛故生彼國已，更無異緣，常住三昧故，即是禪定也；生彼國已，自然解了一切諸法，即是智慧。故念佛一法攝六度果報，過於財施百千萬倍。所以《涅槃經》云：「念佛一口分作十六分功德，若有一人布施一世界眾生經三月，只將念佛十六分中一分功德，亦復勝彼。」故知念佛過於財施百千萬倍。