遊心安樂道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊心安樂道

釋元曉撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋元曉撰

遊心安樂，略開七門：初、述教起宗致；二、定彼土所在；三、明疑惑患難；四、顯往生因緣；五、出往生品數；六、論往生難易；七、作疑復除疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊心安樂，略開七門：初、述教起宗致；二、定彼土所在；三、明疑惑患難；四、顯往生因緣；五、出往生品數；六、論往生難易；七、作疑復除疑。

言述教起宗致者。然夫眾生心性，融通無礙，泰若虛空，湛猶巨海。若虛空故，其體平等，無別相而可得，何有淨、穢之處？猶巨海故，其性潤滑，能隨緣而不逆，豈無動、靜之時。爾乃或因塵風，淪五濁而久轉，沈苦浪而長流；或承善力，截四流而不還，至彼岸而永寂。若斯動、寂皆是大夢；以覺言之，無此、無彼，穢土、淨國本末一心，生死、涅槃終無二際。然歸原大覺，積功乃致，隨流長夢，不可頓開。所以聖人垂迹有遠、有近，所設言教或衰、或興。至如牟尼世尊現此娑婆，誡五惡而勸善；彌陀如來居彼安養，引九輩而導生，斯等權迹不可具陳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言述教起宗致者。然夫眾生心性，融通無礙，泰若虛空，湛猶巨海。若虛空故，其體平等，無別相而可得，何有淨、穢之處？猶巨海故，其性潤滑，能隨緣而不逆，豈無動、靜之時。爾乃或因塵風，淪五濁而久轉，沈苦浪而長流；或承善力，截四流而不還，至彼岸而永寂。若斯動、寂皆是大夢；以覺言之，無此、無彼，穢土、淨國本末一心，生死、涅槃終無二際。然歸原大覺，積功乃致，隨流長夢，不可頓開。所以聖人垂迹有遠、有近，所設言教或衰、或興。至如牟尼世尊現此娑婆，誡五惡而勸善；彌陀如來居彼安養，引九輩而導生，斯等權迹不可具陳。

今此所明極樂國者。蓋是感願行之奧深，現果德之長遠，十八圓淨，越三界而超絕；五根相好，併六天而不嗣。珍香法味遂養身心，誰有朝飢、夜渴之苦？玉林芳風溫涼常適，本無冬寒夏熱之煩。群仙共會，時浴八德蓮池，由是長別偏可厭之時皺；勝侶相從，遠遊十方佛土，於茲遠送以難慰之憂勞。況復聞法響音入無相，見佛光明悟無生？悟無生故無所不生，入無形故無所不形，極淨極樂，非心意之所度；無際無限，豈言說之能盡？如是淨土，十方諸佛之所歎勸，三乘聖眾之所遊居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此所明極樂國者。蓋是感願行之奧深，現果德之長遠，十八圓淨，越三界而超絕；五根相好，併六天而不嗣。珍香法味遂養身心，誰有朝飢、夜渴之苦？玉林芳風溫涼常適，本無冬寒夏熱之煩。群仙共會，時浴八德蓮池，由是長別偏可厭之時皺；勝侶相從，遠遊十方佛土，於茲遠送以難慰之憂勞。況復聞法響音入無相，見佛光明悟無生？悟無生故無所不生，入無形故無所不形，極淨極樂，非心意之所度；無際無限，豈言說之能盡？如是淨土，十方諸佛之所歎勸，三乘聖眾之所遊居。

然審察如來歎勸意者，為欲攝護中、下根故。娑婆世界雜惡之處，於緣多退；安養寶剎純善之地，唯進無退。故《起信論》云：「復次，眾生初學是法，欲求正信，其心怯弱，以住於此娑婆世界，自畏不能常值諸佛，親承供養，懼謂信心難可成就，意欲退者。當知如來有勝方便，攝護信心，謂以專念佛因緣故，隨願得生他方佛土，常見於佛永離惡道。」如修多羅說：「若人專念西方極樂世界阿彌陀佛，所修善根迴向，願求生彼世界，即得往生。常見佛故，終無有退，若觀彼佛真如法身，常勤修習，畢竟得生，正定聚故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然審察如來歎勸意者，為欲攝護中、下根故。娑婆世界雜惡之處，於緣多退；安養寶剎純善之地，唯進無退。故《起信論》云：「復次，眾生初學是法，欲求正信，其心怯弱，以住於此娑婆世界，自畏不能常值諸佛，親承供養，懼謂信心難可成就，意欲退者。當知如來有勝方便，攝護信心，謂以專念佛因緣故，隨願得生他方佛土，常見於佛永離惡道。」如修多羅說：「若人專念西方極樂世界阿彌陀佛，所修善根迴向，願求生彼世界，即得往生。常見佛故，終無有退，若觀彼佛真如法身，常勤修習，畢竟得生，正定聚故。」

一切凡夫雖念佛，未至十解，體是退位。若在穢土，逢四退緣，即使退轉；若生西方，有四緣故，終不退還。言四緣者：一、由長命無病，故不退；穢土由短命多病，故退。二、由諸佛、菩薩圓善智識故不退，如經言：「得與如是諸上善人會一處故」；穢土由多惡知識故退也。三、由無有女人，六根境界並是進道緣，故不退，如經曰：「眼見色即發菩提心」等；穢土由有女人故退。四、由唯有善心，故不退，經云：「無毛端計造惡之地」；穢土由有惡心、無記心，故退也。又彼二經皆說：「其往生者，皆得不退。」不言但不退人乃得往生也，猶如此間具三受人，若生彼土，則無苦、捨，唯有樂受也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切凡夫雖念佛，未至十解，體是退位。若在穢土，逢四退緣，即使退轉；若生西方，有四緣故，終不退還。言四緣者：一、由長命無病，故不退；穢土由短命多病，故退。二、由諸佛、菩薩圓善智識故不退，如經言：「得與如是諸上善人會一處故」；穢土由多惡知識故退也。三、由無有女人，六根境界並是進道緣，故不退，如經曰：「眼見色即發菩提心」等；穢土由有女人故退。四、由唯有善心，故不退，經云：「無毛端計造惡之地」；穢土由有惡心、無記心，故退也。又彼二經皆說：「其往生者，皆得不退。」不言但不退人乃得往生也，猶如此間具三受人，若生彼土，則無苦、捨，唯有樂受也。

總而言之，初地以上，悲願自在無所不生，更何須勸？十解以去，種姓決定，復無悲退，亦非正為；十信以前及諸凡夫，發心未固，昇降隨緣，厭穢欣淨，故佛勸攝。西方長壽，一生修行登地；娑婆短命，多劫劬勞猶退。故《華嚴》曰：「如此娑婆世界一劫，於西方安樂世界為一日一夜。如是乃至百萬阿僧祇世界，最後世界一劫，於勝蓮華世界賢首如來剎為一日一夜。」教起意致，略述如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總而言之，初地以上，悲願自在無所不生，更何須勸？十解以去，種姓決定，復無悲退，亦非正為；十信以前及諸凡夫，發心未固，昇降隨緣，厭穢欣淨，故佛勸攝。西方長壽，一生修行登地；娑婆短命，多劫劬勞猶退。故《華嚴》曰：「如此娑婆世界一劫，於西方安樂世界為一日一夜。如是乃至百萬阿僧祇世界，最後世界一劫，於勝蓮華世界賢首如來剎為一日一夜。」教起意致，略述如此。

第二、定彼土所在者。佛土圓融，本無東、西；扣機多端，方現此、彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、定彼土所在者。佛土圓融，本無東、西；扣機多端，方現此、彼。

由是試論，彼界所在一乘、三乘，分齊不同。若依一乘，極樂淨土是屬華藏世界海攝。何以故？以是十佛之土圓融不可說故，普賢因分所見無分齊故；若依三乘，西方淨土通成四土：一、法性土；二、實報土；三、受用土；四、變化土。於中法性、實報，一味樂等，周遍法界，非餘所測；受用、變化，酬願乘感，隨機所歎，指方可得。故《小無量壽經》曰：「從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是試論，彼界所在一乘、三乘，分齊不同。若依一乘，極樂淨土是屬華藏世界海攝。何以故？以是十佛之土圓融不可說故，普賢因分所見無分齊故；若依三乘，西方淨土通成四土：一、法性土；二、實報土；三、受用土；四、變化土。於中法性、實報，一味樂等，周遍法界，非餘所測；受用、變化，酬願乘感，隨機所歎，指方可得。故《小無量壽經》曰：「從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂。」

今將之彼界淨與不淨，略以四對顯其階降。謂因與果相對故；一向與不一向相對故；純與雜相對故；正定與非正定相對故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今將之彼界淨與不淨，略以四對顯其階降。謂因與果相對故；一向與不一向相對故；純與雜相對故；正定與非正定相對故。

所言因與果相對者。謂金剛已還菩薩所住名果報土，不名淨土，未離苦諦之果患故；唯佛所居乃名淨土，一切染患無餘滅故。依此義故，《仁王經》言：「三賢、十聖住果報，唯佛一人居淨土。一切眾生暫住報，登金剛原居淨土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言因與果相對者。謂金剛已還菩薩所住名果報土，不名淨土，未離苦諦之果患故；唯佛所居乃名淨土，一切染患無餘滅故。依此義故，《仁王經》言：「三賢、十聖住果報，唯佛一人居淨土。一切眾生暫住報，登金剛原居淨土。」

第二、一向與不一向相對者。謂八地已上菩薩住處得名淨土，以一向出三界事故，亦具四句一向義故；七地以還一切住處未名淨土，以非一向出三界故，或乘願力出三界者，一向四句不具足故，謂一向樂、一向淨、一向無災、一向自在。七地以還出現之時，或時生起報無記心，末那四牛時現行故，非一向淨，非一向世善法功能所生。釋曰：「乘善名出世」，從八地以上，乃至佛地名出世，出世法為世法對，出世法為出世法對治。以四緣為相，從出善功德生起此淨土故，不以集諦為因，乃至廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、一向與不一向相對者。謂八地已上菩薩住處得名淨土，以一向出三界事故，亦具四句一向義故；七地以還一切住處未名淨土，以非一向出三界故，或乘願力出三界者，一向四句不具足故，謂一向樂、一向淨、一向無災、一向自在。七地以還出現之時，或時生起報無記心，末那四牛時現行故，非一向淨，非一向世善法功能所生。釋曰：「乘善名出世」，從八地以上，乃至佛地名出世，出世法為世法對，出世法為出世法對治。以四緣為相，從出善功德生起此淨土故，不以集諦為因，乃至廣說故。

第三、純與雜相對門者。凡夫、二乘雜居之處，不得名為清淨世界；唯入大地菩薩生處，乃得名為清淨世界。彼非純清，此純清故，依此義故，《瑜伽論》云：「世界無量，有其二種：謂淨、不淨。清淨世界中，無那落迦、傍生、餓鬼，亦非欲界、色無色界，純菩薩眾於中止住，是故說名清淨世界。已入第三地菩薩，由願力故，於彼受生，無有異生及非異生聲聞、獨覺，若非異生菩薩，得生於彼。」解言：「此第三地是歡喜地，以就七種門地，第三淨勝意樂地故，攝十三位，立七種地。」具如彼論之所說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、純與雜相對門者。凡夫、二乘雜居之處，不得名為清淨世界；唯入大地菩薩生處，乃得名為清淨世界。彼非純清，此純清故，依此義故，《瑜伽論》云：「世界無量，有其二種：謂淨、不淨。清淨世界中，無那落迦、傍生、餓鬼，亦非欲界、色無色界，純菩薩眾於中止住，是故說名清淨世界。已入第三地菩薩，由願力故，於彼受生，無有異生及非異生聲聞、獨覺，若非異生菩薩，得生於彼。」解言：「此第三地是歡喜地，以就七種門地，第三淨勝意樂地故，攝十三位，立七種地。」具如彼論之所說故。

第四、正定與非正定對門者。非正定相三聚眾生苦生之地，是為穢土；唯正定聚所居之處，名為淨土，於中亦有四果聲聞，乃至復有四疑凡夫，唯無邪定及不定聚耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、正定與非正定對門者。非正定相三聚眾生苦生之地，是為穢土；唯正定聚所居之處，名為淨土，於中亦有四果聲聞，乃至復有四疑凡夫，唯無邪定及不定聚耳。

言正定等者。總說眾生界略有三聚：如《無量壽經》曰：「其有眾生，生彼國者，皆悉住於正定之聚。所以者何？彼佛國中，無諸邪聚及不定聚。」如是三種，其相云何？若總說者，一闡提人為邪定聚；二乘頂位以上，菩薩初發心住以上，判為正定；若已起入，未至其位，為不定聚。決定不退，無斷善根，如是名為正定聚義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言正定等者。總說眾生界略有三聚：如《無量壽經》曰：「其有眾生，生彼國者，皆悉住於正定之聚。所以者何？彼佛國中，無諸邪聚及不定聚。」如是三種，其相云何？若總說者，一闡提人為邪定聚；二乘頂位以上，菩薩初發心住以上，判為正定；若已起入，未至其位，為不定聚。決定不退，無斷善根，如是名為正定聚義。

依《瑜伽論》正定二：一、本性正定；二、習成正定。五種性中，菩薩性人，不依五逆及斷善根，是名本生正定聚也；其二乘性，及不定性，得作五逆及斷善根，斷善根時，名邪定聚；即是彼人，續善根後，未趣入時，為不定聚。已趣入時，則有三品，本來上根而趣入者，即作正定，中根至燸，下根至頂，各作正定；餘屬不定。若是不定種性之人，直向大乘而入趣者，修行信心，逕一萬劫，信心成就，方為正定。如《起信論》即明此義，是約習成正定聚說。若其本來菩薩種性，直向大乘而趣入者，始趣入時，永得不退，不由業力墮於惡趣。依此而言，入十信位便得不退，不同前說不定性人，如是等說，皆就穢土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依《瑜伽論》正定二：一、本性正定；二、習成正定。五種性中，菩薩性人，不依五逆及斷善根，是名本生正定聚也；其二乘性，及不定性，得作五逆及斷善根，斷善根時，名邪定聚；即是彼人，續善根後，未趣入時，為不定聚。已趣入時，則有三品，本來上根而趣入者，即作正定，中根至燸，下根至頂，各作正定；餘屬不定。若是不定種性之人，直向大乘而入趣者，修行信心，逕一萬劫，信心成就，方為正定。如《起信論》即明此義，是約習成正定聚說。若其本來菩薩種性，直向大乘而趣入者，始趣入時，永得不退，不由業力墮於惡趣。依此而言，入十信位便得不退，不同前說不定性人，如是等說，皆就穢土。

若就得生彼淨土者，定性二乘則不往生，從無餘後或可往生；不定性中，三品之人，皆發心者，皆得生彼，生彼之時即入正定，由外緣力所住持故。三聚分別，略義如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若就得生彼淨土者，定性二乘則不往生，從無餘後或可往生；不定性中，三品之人，皆發心者，皆得生彼，生彼之時即入正定，由外緣力所住持故。三聚分別，略義如是。

今此經說無量壽國，就第四門說為淨土。所以然者？為欲不容大、小，兼引凡、聖，並生勝處，同趣大道故。如下文云：「設我得佛，國中人民，不住定聚，必至滅度者，不取正覺。」又言：「設我得佛，國中聲聞有能計量，知其數者，不取正覺。」乃至廣說故。而論說曰：「女人及根缺，二乘種不生」者，是說決定種性。二乘未入無餘，未發大心，非謂不定根性聲聞，及趣寂性，出無餘後。為簡此故，言二乘種。由是道理，不相違也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此經說無量壽國，就第四門說為淨土。所以然者？為欲不容大、小，兼引凡、聖，並生勝處，同趣大道故。如下文云：「設我得佛，國中人民，不住定聚，必至滅度者，不取正覺。」又言：「設我得佛，國中聲聞有能計量，知其數者，不取正覺。」乃至廣說故。而論說曰：「女人及根缺，二乘種不生」者，是說決定種性。二乘未入無餘，未發大心，非謂不定根性聲聞，及趣寂性，出無餘後。為簡此故，言二乘種。由是道理，不相違也。

又言「女人及根缺」者，謂生彼時，非女、非根缺耳，非此女等不得往生，如韋提希而得生故。然《鼓音聲王陀羅尼經》曰：「阿彌陀佛，父名月上轉輪聖王，母名曰殊勝妙眼」等，乃至廣說者，或曰：「是說化佛所居化土，論所說者是受用土。」或言：「是法門父母，如《維摩》說。」由是道理，故不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又言「女人及根缺」者，謂生彼時，非女、非根缺耳，非此女等不得往生，如韋提希而得生故。然《鼓音聲王陀羅尼經》曰：「阿彌陀佛，父名月上轉輪聖王，母名曰殊勝妙眼」等，乃至廣說者，或曰：「是說化佛所居化土，論所說者是受用土。」或言：「是法門父母，如《維摩》說。」由是道理，故不相違。

上來四門所說淨土，皆是如來願行所成，非生彼者自力所辦，不如穢土外器世界，唯由眾生苦果所成，是故通名清淨土也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來四門所說淨土，皆是如來願行所成，非生彼者自力所辦，不如穢土外器世界，唯由眾生苦果所成，是故通名清淨土也。

第三、明疑惑患難者。於中初明所疑境；次明對治疑想；後明生彼化胎優、劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、明疑惑患難者。於中初明所疑境；次明對治疑想；後明生彼化胎優、劣。

言明所疑之境者。如下文曰：「若有眾生，以疑惑心修功德願生彼國，不了佛智、不思議智、不可稱智、大乘廣智、無等無倫最上勝智，於此諸智疑惑不信，然猶信罪福，修習善業，願生彼國。此諸眾生生彼宮殿，五百歲中不聞三寶，故說邊地。」乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言明所疑之境者。如下文曰：「若有眾生，以疑惑心修功德願生彼國，不了佛智、不思議智、不可稱智、大乘廣智、無等無倫最上勝智，於此諸智疑惑不信，然猶信罪福，修習善業，願生彼國。此諸眾生生彼宮殿，五百歲中不聞三寶，故說邊地。」乃至廣說。

此言佛智，是總標句；下之四句各顯四智。不思議智者，是成所作智，此智能作不思議事，謂如不過丈六之身，而無能見頂者；不增毛孔之量，而遍十方世界；一念稱名，永滅多劫重罪；十念念德，能生界外勝報。如是等事，非其所測，是故名為不思議智。不可稱智者，是妙觀察智，此智觀察不可稱境，謂一切法如幻、如夢，非有、非無，離言絕慮，非逐言者所能稱量，是故名為不可稱智。大乘廣智者，是平等性智，此智廣度，不同小乘，謂遊無我，故無不我；無不我，故無不等攝，以此同體智力，普載無邊有情，皆全同至無上菩提，是故名為大乘廣智。無等、無倫、最上勝智者，正是如來大圓鏡智，始轉本識，方歸心原，一切種境，無不圓照，是名為大圓鏡智。此一中智，有五殊勝，如解脫身，二乘同得如是鏡智，此一智中，正是法身，非彼所共，故名無等，是一勝也；如前三智，菩薩漸得，大圓鏡智，唯佛頓證，更無餘類，故名無倫，是二勝也；過於不思議智為最，踰於不可稱智為上，寬於大乘廣智為勝，是為第三四五勝也，是故名為無等、無倫、最上勝智，是顯四疑所迷境也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言佛智，是總標句；下之四句各顯四智。不思議智者，是成所作智，此智能作不思議事，謂如不過丈六之身，而無能見頂者；不增毛孔之量，而遍十方世界；一念稱名，永滅多劫重罪；十念念德，能生界外勝報。如是等事，非其所測，是故名為不思議智。不可稱智者，是妙觀察智，此智觀察不可稱境，謂一切法如幻、如夢，非有、非無，離言絕慮，非逐言者所能稱量，是故名為不可稱智。大乘廣智者，是平等性智，此智廣度，不同小乘，謂遊無我，故無不我；無不我，故無不等攝，以此同體智力，普載無邊有情，皆全同至無上菩提，是故名為大乘廣智。無等、無倫、最上勝智者，正是如來大圓鏡智，始轉本識，方歸心原，一切種境，無不圓照，是名為大圓鏡智。此一中智，有五殊勝，如解脫身，二乘同得如是鏡智，此一智中，正是法身，非彼所共，故名無等，是一勝也；如前三智，菩薩漸得，大圓鏡智，唯佛頓證，更無餘類，故名無倫，是二勝也；過於不思議智為最，踰於不可稱智為上，寬於大乘廣智為勝，是為第三四五勝也，是故名為無等、無倫、最上勝智，是顯四疑所迷境也。

次、明對治疑惑相者。謂如有一性非質直，邪聰我慢，薄道心人，不了四智而起四疑：一者、疑成所作智所作之事。謂同經說「十念念佛得生彼國」，由不了故，生疑而言：「如佛經說：『善惡業道，罪福無朽。』重者既礙，理致無差。如何一生無惡不造，但以十念能滅諸罪，便得生彼，入正定聚，永離三途，畢竟不退耶？又無始來起諸煩惱，繫屬三界，而相纏縛。如何不斷二輪煩惱，直以十念出三界外耶？」為治如是邪思惟疑，是故說名不思議智，欲顯佛智有大勢力，故能以近為遠，以遠為近；以重為輕，以輕為重。雖實有是事，而非思量境，所以直而仰信經說，不得以自淺識思識。若欲生信，應以事說，譬如千年積薪，其高百里，豆計火燒，一日都盡。可言：「千年之積薪，如何一日盡耶？」又如躄者，自力勤行，要逕多日，至一由旬，若寄他船，亦因風勢，一日之間，能到千里，可言：「躄者云何一日至千里耶？」世間船師之力，尚作如是絕慮之事；何況如來法王之力，而不能作不思議事耶？是為對治第一疑也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、明對治疑惑相者。謂如有一性非質直，邪聰我慢，薄道心人，不了四智而起四疑：一者、疑成所作智所作之事。謂同經說「十念念佛得生彼國」，由不了故，生疑而言：「如佛經說：『善惡業道，罪福無朽。』重者既礙，理致無差。如何一生無惡不造，但以十念能滅諸罪，便得生彼，入正定聚，永離三途，畢竟不退耶？又無始來起諸煩惱，繫屬三界，而相纏縛。如何不斷二輪煩惱，直以十念出三界外耶？」為治如是邪思惟疑，是故說名不思議智，欲顯佛智有大勢力，故能以近為遠，以遠為近；以重為輕，以輕為重。雖實有是事，而非思量境，所以直而仰信經說，不得以自淺識思識。若欲生信，應以事說，譬如千年積薪，其高百里，豆計火燒，一日都盡。可言：「千年之積薪，如何一日盡耶？」又如躄者，自力勤行，要逕多日，至一由旬，若寄他船，亦因風勢，一日之間，能到千里，可言：「躄者云何一日至千里耶？」世間船師之力，尚作如是絕慮之事；何況如來法王之力，而不能作不思議事耶？是為對治第一疑也？

第二疑者，謂疑妙觀察智所觀之境。經中讚佛智云：「妙觀察智，諸法非有無，遠離二邊，不著中道。」由不了故，生疑而言：「如今現見稱量，物重則低，物輕必舉。若言輕而不舉，重而不低，如是說者，有言無義。因緣生法，當知亦爾，若實非無，便隨於有；如其非有，則當於無。若言非無而不得有，非有而不墮無，則同重而不低，輕而不舉，故知是說有言無實。」如是稱量，則墮諸邊；或執依他實有，墮增益邊；或執緣生、空無，墮損減邊；或計俗有、真空，雙負二邊，墮相違論；或計非有、非無，著一中邊，墮愚癡論。如釋論云：「非有、非無是愚癡論故」。為治此等邪稱量執，是故安立不可稱智，欲顯諸法甚深，離言、絕慮，不可尋思稱量、如言取義。如《瑜伽論》說：「云何甚深難見之法，謂一切法。何以故？第一甚深難見法者，所謂諸法自性，絕諸戲論，過言說道。然由言說為依正故，方乃可取、可觀、可覺，是故諸法甚深難見。」是為對治第二疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二疑者，謂疑妙觀察智所觀之境。經中讚佛智云：「妙觀察智，諸法非有無，遠離二邊，不著中道。」由不了故，生疑而言：「如今現見稱量，物重則低，物輕必舉。若言輕而不舉，重而不低，如是說者，有言無義。因緣生法，當知亦爾，若實非無，便隨於有；如其非有，則當於無。若言非無而不得有，非有而不墮無，則同重而不低，輕而不舉，故知是說有言無實。」如是稱量，則墮諸邊；或執依他實有，墮增益邊；或執緣生、空無，墮損減邊；或計俗有、真空，雙負二邊，墮相違論；或計非有、非無，著一中邊，墮愚癡論。如釋論云：「非有、非無是愚癡論故」。為治此等邪稱量執，是故安立不可稱智，欲顯諸法甚深，離言、絕慮，不可尋思稱量、如言取義。如《瑜伽論》說：「云何甚深難見之法，謂一切法。何以故？第一甚深難見法者，所謂諸法自性，絕諸戲論，過言說道。然由言說為依正故，方乃可取、可觀、可覺，是故諸法甚深難見。」是為對治第二疑也。

第三疑者，謂疑平等性智等濟之意。如同經說：「一切眾生，悉皆有心，凡有心者，當得菩提。」由不了故，生疑而言：「若言『眾生皆有佛性，悉度一切有情，令得無上菩提』者，是則諸眾生雖多，必有終盡，其最後佛，無利他德，所化無故，畢不成佛，功德闕故；無他有功，不應道理；闕功成佛，亦無是處。」作是邪計，誹謗大乘，不信平等應度之意。為治如是狹小疑執，是故安立大乘廣智，欲明佛智無所運載，運載一切，皆入無餘，故曰大乘；其所運載，無限無際，故名廣智。所以然者，虛空無邊故，眾生無數量；三世無際故，生死無始終。眾生既無始終，諸佛亦無始終。若既諸佛有始成者，其前無佛果，無聖教；無聖教故，無聞薰習；聞薰習無而成佛者，則無因有果，但有言無實。由是道理，諸佛無始。雖實無始，而無一佛本不作凡，雖皆本作凡，而展轉無始，以是准知眾生無終；雖實無終，而無一人後不作佛，雖悉後作佛，而展轉無終。是故應信平等性智無所不度，而非有限，是以安立大乘廣智，是為對治第三疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三疑者，謂疑平等性智等濟之意。如同經說：「一切眾生，悉皆有心，凡有心者，當得菩提。」由不了故，生疑而言：「若言『眾生皆有佛性，悉度一切有情，令得無上菩提』者，是則諸眾生雖多，必有終盡，其最後佛，無利他德，所化無故，畢不成佛，功德闕故；無他有功，不應道理；闕功成佛，亦無是處。」作是邪計，誹謗大乘，不信平等應度之意。為治如是狹小疑執，是故安立大乘廣智，欲明佛智無所運載，運載一切，皆入無餘，故曰大乘；其所運載，無限無際，故名廣智。所以然者，虛空無邊故，眾生無數量；三世無際故，生死無始終。眾生既無始終，諸佛亦無始終。若既諸佛有始成者，其前無佛果，無聖教；無聖教故，無聞薰習；聞薰習無而成佛者，則無因有果，但有言無實。由是道理，諸佛無始。雖實無始，而無一佛本不作凡，雖皆本作凡，而展轉無始，以是准知眾生無終；雖實無終，而無一人後不作佛，雖悉後作佛，而展轉無終。是故應信平等性智無所不度，而非有限，是以安立大乘廣智，是為對治第三疑也。

第四疑者，謂大圓鏡智遍照一切境義。云何生疑？謂作是言：「虛空無邊故，世界亦無邊；世界無邊故，眾生亦無邊；眾生無邊故，心所差別根欲性等皆無邊際。云何於此能得盡知，為當漸漸修習而知；為當不修忽然頓照。若不修習忽然頓照者，一切凡夫皆應等照，等不修故，無異因故；若便漸修終得盡知者，即一切境非無邊際，無邊有盡，不應理故。如是進退，皆不成立，何得普照，名一切種智？」為治如是兩關疑難，故立無等、無倫、最上勝智，欲明如是大圓鏡智超過三智，而無等類；二諦之外，獨在無二。兩關之表，超然無開，只應仰信，不可比量，故名最上勝智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四疑者，謂大圓鏡智遍照一切境義。云何生疑？謂作是言：「虛空無邊故，世界亦無邊；世界無邊故，眾生亦無邊；眾生無邊故，心所差別根欲性等皆無邊際。云何於此能得盡知，為當漸漸修習而知；為當不修忽然頓照。若不修習忽然頓照者，一切凡夫皆應等照，等不修故，無異因故；若便漸修終得盡知者，即一切境非無邊際，無邊有盡，不應理故。如是進退，皆不成立，何得普照，名一切種智？」為治如是兩關疑難，故立無等、無倫、最上勝智，欲明如是大圓鏡智超過三智，而無等類；二諦之外，獨在無二。兩關之表，超然無開，只應仰信，不可比量，故名最上勝智。

云何於此起仰信者？譬如世界無邊，不出虛空之外；如是萬境無限，咸入一心之內。佛智離相，歸一心原，智與一心，渾同無二，以始覺者即同本覺，故無萬境出於智外。由是道理，無境不盡，而非有限，以無邊智照無邊境故。如《起信論》云：「一切境界，本來一心，離於想念，以眾生妄見境界，故心有分齊，以妄起相念，不稱法性，故不能了；諸佛如來離於見相，無所不遍，心真實故，則是諸法之性，自體顯照一切妄法，有大智用，無量方便，隨諸眾生所應得解，悉能開示一切法義，是故得名一切種智。」是為無等、無倫、最上勝智，無所見故，無所不見，如是對治第四疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何於此起仰信者？譬如世界無邊，不出虛空之外；如是萬境無限，咸入一心之內。佛智離相，歸一心原，智與一心，渾同無二，以始覺者即同本覺，故無萬境出於智外。由是道理，無境不盡，而非有限，以無邊智照無邊境故。如《起信論》云：「一切境界，本來一心，離於想念，以眾生妄見境界，故心有分齊，以妄起相念，不稱法性，故不能了；諸佛如來離於見相，無所不遍，心真實故，則是諸法之性，自體顯照一切妄法，有大智用，無量方便，隨諸眾生所應得解，悉能開示一切法義，是故得名一切種智。」是為無等、無倫、最上勝智，無所見故，無所不見，如是對治第四疑也。

若不得意，如言取義，有邊、無邊，皆不離過，且依非有邊門，假說無邊義耳。若人不決如是四疑，雖生彼國，而在邊地；如其有人，雖未明解，如前列四智之境界略而能自謙，心眼未開，仰推如來，一向伏信，如是等人，隨其行品，往生彼土，不在邊地。生彼邊地者，別是一類，非九品攝。是故不應妄生疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不得意，如言取義，有邊、無邊，皆不離過，且依非有邊門，假說無邊義耳。若人不決如是四疑，雖生彼國，而在邊地；如其有人，雖未明解，如前列四智之境界略而能自謙，心眼未開，仰推如來，一向伏信，如是等人，隨其行品，往生彼土，不在邊地。生彼邊地者，別是一類，非九品攝。是故不應妄生疑惑。

後、明生彼化胎優、劣者，如《無量壽經》說：「爾時佛告阿難及慈氏菩薩：『汝見彼國從地已上至淨居天，其中所有微妙嚴淨自然之物，為悉見不？』阿難對曰：『唯然！已見。』『汝寧復聞無量壽佛大音宣布一切世界，化眾生不？』阿難對曰：『唯然！已聞。』『彼國人民乘百千由旬七寶宮殿，無所障礙，遍至十方，供養諸佛，汝復見不？』對曰：『已見。』『彼國人民有胎生者，汝復見不？』對曰：『已見。』『其胎生者所處宮殿，或百由旬，或五百由旬，各於其中受諸快樂，如忉利天上，亦皆自然。』爾時慈氏菩薩白言：『世尊！何因何緣，彼國人民胎生、化生？』佛告慈氏：『若有眾生以疑惑心，修諸功德，願生彼國，不了佛佛智、不思議智、不可稱智、大乘廣智智、無等無倫最上勝智，於此諸智疑惑不信，然猶信罪福，修習善本，願生其國。此諸眾生，生彼宮殿，壽五百歲，常不見佛、不聞經法、不見菩薩聲聞聖眾，是故於彼國土謂之胎生。若有眾生明信佛智，乃至勝智，作諸功德，信心迴向，此諸眾生，於七寶華中自然化生，跏趺而坐，須臾之須，身相光明，智慧功德，如諸菩薩，具足成就。復次，慈氏！他方佛國諸大菩薩發心欲見無量壽佛，恭敬供養，及諸菩薩聲聞之眾，彼菩薩等命終得生無量壽國，於七寶華中自然化生。彌勒當知！彼化生者，智慧勝故；其胎生者，皆無智慧，於五百歲中，常不見佛、不聞經法、不見菩薩諸聲聞眾、無由供養於佛、不知菩薩法式、不得修習功德，當知此人宿世之時，無有智慧，疑惑所致。』佛語彌勒：『譬如轉輪聖王，有七寶牢獄，種種莊嚴，張設床帳，懸諸繒幡。若有諸小王子得罪於王，王輒內彼宮中，繫以金鎖，供養飲食、衣服、床褥、華、香妓樂，如轉輪王，無所乏少。於意云何，此諸王子寧樂彼處不？』對曰：『不也！但種種方便，求諸大力，欲自免出。』佛告彌勒：『此諸眾生亦復如是，以疑惑佛智故，生彼七寶胎生宮殿，無有刑罰，乃至一念惡事。但於五百歲中不見三寶，不得供養，修諸善本，以此為苦，雖有餘樂，猶不樂彼處。若此眾生識其本罪，深自悔責，求離彼處，即得如意往詣無量壽佛所，恭敬供養，亦得遍至無量、無數諸餘佛所修諸功德。彌勒當知！其有菩薩生疑惑者，為失大利，是故應當明信諸佛無上智慧。』」如來真言，無合致怪，後悔難追，可不慎哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後、明生彼化胎優、劣者，如《無量壽經》說：「爾時佛告阿難及慈氏菩薩：『汝見彼國從地已上至淨居天，其中所有微妙嚴淨自然之物，為悉見不？』阿難對曰：『唯然！已見。』『汝寧復聞無量壽佛大音宣布一切世界，化眾生不？』阿難對曰：『唯然！已聞。』『彼國人民乘百千由旬七寶宮殿，無所障礙，遍至十方，供養諸佛，汝復見不？』對曰：『已見。』『彼國人民有胎生者，汝復見不？』對曰：『已見。』『其胎生者所處宮殿，或百由旬，或五百由旬，各於其中受諸快樂，如忉利天上，亦皆自然。』爾時慈氏菩薩白言：『世尊！何因何緣，彼國人民胎生、化生？』佛告慈氏：『若有眾生以疑惑心，修諸功德，願生彼國，不了佛佛智、不思議智、不可稱智、大乘廣智智、無等無倫最上勝智，於此諸智疑惑不信，然猶信罪福，修習善本，願生其國。此諸眾生，生彼宮殿，壽五百歲，常不見佛、不聞經法、不見菩薩聲聞聖眾，是故於彼國土謂之胎生。若有眾生明信佛智，乃至勝智，作諸功德，信心迴向，此諸眾生，於七寶華中自然化生，跏趺而坐，須臾之須，身相光明，智慧功德，如諸菩薩，具足成就。復次，慈氏！他方佛國諸大菩薩發心欲見無量壽佛，恭敬供養，及諸菩薩聲聞之眾，彼菩薩等命終得生無量壽國，於七寶華中自然化生。彌勒當知！彼化生者，智慧勝故；其胎生者，皆無智慧，於五百歲中，常不見佛、不聞經法、不見菩薩諸聲聞眾、無由供養於佛、不知菩薩法式、不得修習功德，當知此人宿世之時，無有智慧，疑惑所致。』佛語彌勒：『譬如轉輪聖王，有七寶牢獄，種種莊嚴，張設床帳，懸諸繒幡。若有諸小王子得罪於王，王輒內彼宮中，繫以金鎖，供養飲食、衣服、床褥、華、香妓樂，如轉輪王，無所乏少。於意云何，此諸王子寧樂彼處不？』對曰：『不也！但種種方便，求諸大力，欲自免出。』佛告彌勒：『此諸眾生亦復如是，以疑惑佛智故，生彼七寶胎生宮殿，無有刑罰，乃至一念惡事。但於五百歲中不見三寶，不得供養，修諸善本，以此為苦，雖有餘樂，猶不樂彼處。若此眾生識其本罪，深自悔責，求離彼處，即得如意往詣無量壽佛所，恭敬供養，亦得遍至無量、無數諸餘佛所修諸功德。彌勒當知！其有菩薩生疑惑者，為失大利，是故應當明信諸佛無上智慧。』」如來真言，無合致怪，後悔難追，可不慎哉！

第四、顯往生因緣者，凡諸所說往生之因，非直能感正報莊嚴，亦得感其依報淨土，但求如來本願力故，隨感受用，非自業因力之所成辨，是故說名為往生因。此因之相，經、論不少，若依《觀經》說十六觀；《往生論》中說五門行；今依此《無量壽經》說三輩因，上輩之中說有五句：一者、捨家棄欲而作沙門，此顯返起正因方便；二者、發菩提心，是明正因；三者、專念彼佛，是明修觀；四者、作諸功德，是明起行，此觀及行即為助業；五者、願生彼國。此一是願，前四是行，行願和合乃得生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、顯往生因緣者，凡諸所說往生之因，非直能感正報莊嚴，亦得感其依報淨土，但求如來本願力故，隨感受用，非自業因力之所成辨，是故說名為往生因。此因之相，經、論不少，若依《觀經》說十六觀；《往生論》中說五門行；今依此《無量壽經》說三輩因，上輩之中說有五句：一者、捨家棄欲而作沙門，此顯返起正因方便；二者、發菩提心，是明正因；三者、專念彼佛，是明修觀；四者、作諸功德，是明起行，此觀及行即為助業；五者、願生彼國。此一是願，前四是行，行願和合乃得生故。

中輩之說有四句：一者、雖不能作沙門，當發無上菩提心故，是明正因；二者、願生彼國。前行此願，和合為因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中輩之說有四句：一者、雖不能作沙門，當發無上菩提心故，是明正因；二者、願生彼國。前行此願，和合為因也。

下輩之內，說說二種人，二人之中，各有三句。初人三者：一者、假使不能作諸功德，當發無上菩提之心，是明正因；二者、乃至十念，專念彼佛，是為助業；三者、願生彼國。此願前行，和合為因，是明不定種性人也。第二人中有三句者：一者、聞甚深法，歡喜信樂，此句兼顯發心正因，但為異前人，舉深信耳；二者、乃至一念念於彼佛，是為助因。前人無深信，故必須十念；此人有深信，故未必具足十念；三者、以至誠心願生彼國。此願前行，和合為因，此就菩薩種性人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下輩之內，說說二種人，二人之中，各有三句。初人三者：一者、假使不能作諸功德，當發無上菩提之心，是明正因；二者、乃至十念，專念彼佛，是為助業；三者、願生彼國。此願前行，和合為因，是明不定種性人也。第二人中有三句者：一者、聞甚深法，歡喜信樂，此句兼顯發心正因，但為異前人，舉深信耳；二者、乃至一念念於彼佛，是為助因。前人無深信，故必須十念；此人有深信，故未必具足十念；三者、以至誠心願生彼國。此願前行，和合為因，此就菩薩種性人也。

經說如是，今此文略辨其相，於中有二：先明正因，後明助緣。所言正因，謂發無上菩提心也，即不願世間富樂，及與二乘菩提，菩薩一向志願三身菩提，名無上菩提之心。總標雖然，於中有二：一者、隨事發心；二者、順理發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經說如是，今此文略辨其相，於中有二：先明正因，後明助緣。所言正因，謂發無上菩提心也，即不願世間富樂，及與二乘菩提，菩薩一向志願三身菩提，名無上菩提之心。總標雖然，於中有二：一者、隨事發心；二者、順理發心。

言隨事者，煩惱無數，欲心悉斷之；善法無量，願悉修之；眾生無邊願悉度之。於此三事決定期願，初是如來斷德正因，次是如來智德正因，第三心者恩德正因，三德合為無上菩提，即是三心，總為無上菩提之因。因、果雖異，廣長量齊，等無所遺，無不苞故。如經言：「發心畢竟二不別」，如是二心前心難，自未得度先度他，是故我禮發心。此心果報雖是菩提，而其華報在於淨土。所以然者，菩提心量，廣大無邊，長遠無限，故能感得廣大無際依報淨土，長遠無量正報壽命，除菩提心無能當被，故說此心為彼正因，是明隨事發心相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言隨事者，煩惱無數，欲心悉斷之；善法無量，願悉修之；眾生無邊願悉度之。於此三事決定期願，初是如來斷德正因，次是如來智德正因，第三心者恩德正因，三德合為無上菩提，即是三心，總為無上菩提之因。因、果雖異，廣長量齊，等無所遺，無不苞故。如經言：「發心畢竟二不別」，如是二心前心難，自未得度先度他，是故我禮發心。此心果報雖是菩提，而其華報在於淨土。所以然者，菩提心量，廣大無邊，長遠無限，故能感得廣大無際依報淨土，長遠無量正報壽命，除菩提心無能當被，故說此心為彼正因，是明隨事發心相也。

所言順理發心者，信解諸法皆如幻、夢，非有、非無，離言絕慮。依此信解，發廣大心，雖不見有煩惱善法，而不撥無可斷、可修，是故雖願悉斷、修，而不違於無願三昧，雖願皆度無量有情，而不存有能度、所度，故能隨順於空、無相。如經云：「如是滅度無量眾生，實無眾生得滅度者」，乃至廣說。故如是發心，不可思議，是明順理發心相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言順理發心者，信解諸法皆如幻、夢，非有、非無，離言絕慮。依此信解，發廣大心，雖不見有煩惱善法，而不撥無可斷、可修，是故雖願悉斷、修，而不違於無願三昧，雖願皆度無量有情，而不存有能度、所度，故能隨順於空、無相。如經云：「如是滅度無量眾生，實無眾生得滅度者」，乃至廣說。故如是發心，不可思議，是明順理發心相也。

隨事發心有可退義，不定性人亦得能發；順理發心即無退轉，菩薩性人能乃得發。如是發心功德無邊，設使諸佛窮劫演說，彼諸功德猶不能盡。正因之相，略說如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨事發心有可退義，不定性人亦得能發；順理發心即無退轉，菩薩性人能乃得發。如是發心功德無邊，設使諸佛窮劫演說，彼諸功德猶不能盡。正因之相，略說如是。

次明助因。助因多種，經、論往往，不須委述，一一准知。今且明其下輩十念，此經中、下輩十念，一言之內，含有二義：謂顯了義，及隱密義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明助因。助因多種，經、論往往，不須委述，一一准知。今且明其下輩十念，此經中、下輩十念，一言之內，含有二義：謂顯了義，及隱密義。

隱密義者，此望第三對純淨土果以說下輩十念功德，此如《彌勒發問經》言：「爾時彌勒菩薩白言：『如佛所說阿彌陀佛功德利益，若能十念相續不斷念彼佛者，即得往生。當云何念？』佛言：『非凡夫念，非不善念，非雜結使念，具足如是念，即得往生安樂國土。有凡十念，何等為十？一者、於一切眾生常生慈心，於一切眾生不毀其行，若毀其行，終不往生；二者、於一切眾生深起悲心，除殘害意；三者、發護法心，不惜身命，於一切法不生誹謗；四者、於忍辱中生決定心；五者、深心清淨，不貪利養；六者、發一切種智心，日日常念，無有廢忘；七者、於一切眾生起尊重心，除我慢意，謙下言說；八者、於世談語不生味著心；九者、近於覺意，深起種種善根因緣，遠離憒擾散亂之心；十者、正念觀佛，除去諸疑。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱密義者，此望第三對純淨土果以說下輩十念功德，此如《彌勒發問經》言：「爾時彌勒菩薩白言：『如佛所說阿彌陀佛功德利益，若能十念相續不斷念彼佛者，即得往生。當云何念？』佛言：『非凡夫念，非不善念，非雜結使念，具足如是念，即得往生安樂國土。有凡十念，何等為十？一者、於一切眾生常生慈心，於一切眾生不毀其行，若毀其行，終不往生；二者、於一切眾生深起悲心，除殘害意；三者、發護法心，不惜身命，於一切法不生誹謗；四者、於忍辱中生決定心；五者、深心清淨，不貪利養；六者、發一切種智心，日日常念，無有廢忘；七者、於一切眾生起尊重心，除我慢意，謙下言說；八者、於世談語不生味著心；九者、近於覺意，深起種種善根因緣，遠離憒擾散亂之心；十者、正念觀佛，除去諸疑。』」

釋曰：如是十念，既非凡夫，當知初地以上菩薩乃能具足如是十念。於純淨土為下輩因，是為隱密義之十念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如是十念，既非凡夫，當知初地以上菩薩乃能具足如是十念。於純淨土為下輩因，是為隱密義之十念。

言顯了義十念相者，望第四對淨而說。如《觀經》言：「下品下生者，或有眾生作不善業，五逆十惡，具諸不善。臨命終時，遇善知識，為說妙法，教令念佛。若不能念者，應稱無量壽佛，故於念念中除八十億劫生死之罪，命終之後，即得往生」，乃至廣說以何等心名為至心？云何名為十念相續者？什公說言：「譬如有人，於曠野中值遇惡賊，揮戈拔劍，直來斷殺。其人勤走，視度一河，爾時但念渡河方便，既至河岸，為著衣度？為脫衣度？若著衣納，恐不得過；若脫衣納，恐不得暇。但有此念，更無他意，當念度河，即是一念。此等十念，不雜餘念，行者亦爾。若念佛名，若念佛相，無間念佛，乃至十念，如是至心，名為十念。」此是顯了義十念相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言顯了義十念相者，望第四對淨而說。如《觀經》言：「下品下生者，或有眾生作不善業，五逆十惡，具諸不善。臨命終時，遇善知識，為說妙法，教令念佛。若不能念者，應稱無量壽佛，故於念念中除八十億劫生死之罪，命終之後，即得往生」，乃至廣說以何等心名為至心？云何名為十念相續者？什公說言：「譬如有人，於曠野中值遇惡賊，揮戈拔劍，直來斷殺。其人勤走，視度一河，爾時但念渡河方便，既至河岸，為著衣度？為脫衣度？若著衣納，恐不得過；若脫衣納，恐不得暇。但有此念，更無他意，當念度河，即是一念。此等十念，不雜餘念，行者亦爾。若念佛名，若念佛相，無間念佛，乃至十念，如是至心，名為十念。」此是顯了義十念相也。

今此兩卷雖說十念，亦此隱密、顯了二義，然於其中顯了十念與《觀經》意少有不同。彼《觀經》中，不除五逆，唯除誹謗方等之罪；此兩卷經，除其五逆，誹謗正法，如是相違，云何通者？彼經說其雖作五逆，依大乘教，得懺悔者；此經中說不懺悔者，由是義故，不相違也。或有說言：「《彌勒所問經》十念者，非而純淨土說，亦同《觀經》第四對淨土而說。所以然者，所說十念，雖言非凡夫念，而是十信、三賢菩薩之所修習慈悲心等以為十念。」故《大寶積經．發勝志樂會》說：「爾時彌勒菩薩白佛言：『世尊！如佛所說阿彌陀佛極樂世界功德利益，若有眾生發十種心，隨一一心專念向阿彌陀佛，是人命終，當得往生彼佛世界。世尊！何等名為發十種心，由是心故，當得往生彼佛世界？』佛告彌勒菩薩言：『彌勒！如是十心，非諸凡愚、不善丈夫具煩惱者之所能發。何等為十？一者、於諸眾生起於大慈，無損害心；二者、於諸眾生起於大慈，無逼惱心；三者、於佛正法不惜身，命樂守護心；四者、於一切法發生勝忍，無執著心；五者、不貪利養，恭敬、尊重，淨意樂心；六者、求佛種智，於一切時無忘失心；七者、於諸眾生尊重、恭敬，無下劣心；八者、不著世論，於菩提分生決定心；九者、種諸善根，無有雜染，清淨之心；十者、於諸如來捨離諸相，起隨念心。彌勒！是名菩薩發十種心，由是心故，當得往生阿彌陀佛極樂世界。彌勒！若人於此十種心中，隨成一心，樂欲往生彼佛世界，若不得生，無有是處。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此兩卷雖說十念，亦此隱密、顯了二義，然於其中顯了十念與《觀經》意少有不同。彼《觀經》中，不除五逆，唯除誹謗方等之罪；此兩卷經，除其五逆，誹謗正法，如是相違，云何通者？彼經說其雖作五逆，依大乘教，得懺悔者；此經中說不懺悔者，由是義故，不相違也。或有說言：「《彌勒所問經》十念者，非而純淨土說，亦同《觀經》第四對淨土而說。所以然者，所說十念，雖言非凡夫念，而是十信、三賢菩薩之所修習慈悲心等以為十念。」故《大寶積經．發勝志樂會》說：「爾時彌勒菩薩白佛言：『世尊！如佛所說阿彌陀佛極樂世界功德利益，若有眾生發十種心，隨一一心專念向阿彌陀佛，是人命終，當得往生彼佛世界。世尊！何等名為發十種心，由是心故，當得往生彼佛世界？』佛告彌勒菩薩言：『彌勒！如是十心，非諸凡愚、不善丈夫具煩惱者之所能發。何等為十？一者、於諸眾生起於大慈，無損害心；二者、於諸眾生起於大慈，無逼惱心；三者、於佛正法不惜身，命樂守護心；四者、於一切法發生勝忍，無執著心；五者、不貪利養，恭敬、尊重，淨意樂心；六者、求佛種智，於一切時無忘失心；七者、於諸眾生尊重、恭敬，無下劣心；八者、不著世論，於菩提分生決定心；九者、種諸善根，無有雜染，清淨之心；十者、於諸如來捨離諸相，起隨念心。彌勒！是名菩薩發十種心，由是心故，當得往生阿彌陀佛極樂世界。彌勒！若人於此十種心中，隨成一心，樂欲往生彼佛世界，若不得生，無有是處。』」

解云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解云：

即此經者，與《彌勒所問》同本異譯。所言非諸凡愚、不善丈夫具煩惱之者所能發者，凡謂無性一闡提者；愚謂趣寂二乘種性；誹謗正法，造五逆等，名不善士具煩惱者。除此餘人成一心，得生彼國，必有是處。是故應知《彌勒所說》十念非凡夫念等者，非但地上所修十念。若不爾者，地前菩薩何無慈悲，豈不往耶？若《觀經》中修十六觀當生彼國，廣如彼說九品之行，次門當述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即此經者，與《彌勒所問》同本異譯。所言非諸凡愚、不善丈夫具煩惱之者所能發者，凡謂無性一闡提者；愚謂趣寂二乘種性；誹謗正法，造五逆等，名不善士具煩惱者。除此餘人成一心，得生彼國，必有是處。是故應知《彌勒所說》十念非凡夫念等者，非但地上所修十念。若不爾者，地前菩薩何無慈悲，豈不往耶？若《觀經》中修十六觀當生彼國，廣如彼說九品之行，次門當述。

若《往生論》明五因行。如彼論云：「若善男子、女人，修五念門行成就，畢竟得生安樂國土，見彼阿彌陀佛。何等五念門？一者、禮拜門；二者、讚嘆門；三者、作願門；四者、觀察門；五者、迴向門。云何禮拜？身業禮拜阿彌陀如來、應、正遍知，為生彼國故。云何讚嘆？口業讚嘆，稱彼如來名，如彼如來光明智相，如彼名義，欲如實修行相應故。云何作願？心常願，一心專念，畢竟往生安樂國土，欲如實修行奢摩他故。云何觀察？智慧觀察，正念觀彼，欲如實修行毘婆舍那故，一、觀佛國功德；二、觀佛功德；三、觀菩薩莊嚴功德。云何迴向？不捨一切苦惱眾生，心常作願，迴向為首，得成就大悲心故。」廣說如彼；往生因緣，略說如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若《往生論》明五因行。如彼論云：「若善男子、女人，修五念門行成就，畢竟得生安樂國土，見彼阿彌陀佛。何等五念門？一者、禮拜門；二者、讚嘆門；三者、作願門；四者、觀察門；五者、迴向門。云何禮拜？身業禮拜阿彌陀如來、應、正遍知，為生彼國故。云何讚嘆？口業讚嘆，稱彼如來名，如彼如來光明智相，如彼名義，欲如實修行相應故。云何作願？心常願，一心專念，畢竟往生安樂國土，欲如實修行奢摩他故。云何觀察？智慧觀察，正念觀彼，欲如實修行毘婆舍那故，一、觀佛國功德；二、觀佛功德；三、觀菩薩莊嚴功德。云何迴向？不捨一切苦惱眾生，心常作願，迴向為首，得成就大悲心故。」廣說如彼；往生因緣，略說如是。

第五、出往生品數者。唯《觀無量壽經》說往生彼土不過九品，故彼經言：「『唯願世尊為我廣說無憂惱處，我當往生！不樂閻浮提濁惡世也。此濁惡處，地獄、餓鬼、畜生盈滿，多不善聚，願我未來不聞惡聲，不見惡人。今向世尊五體投地，求哀懺悔，唯願佛日教我觀於清淨業處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、出往生品數者。唯《觀無量壽經》說往生彼土不過九品，故彼經言：「『唯願世尊為我廣說無憂惱處，我當往生！不樂閻浮提濁惡世也。此濁惡處，地獄、餓鬼、畜生盈滿，多不善聚，願我未來不聞惡聲，不見惡人。今向世尊五體投地，求哀懺悔，唯願佛日教我觀於清淨業處。』

「爾時世尊故眉間光，其光金色，遍照十方無量世界，還住佛頂，化為金臺，如須彌山，十方諸佛淨妙國土皆於中現。或有國土七寶合成，復有國土純是蓮華，復有國土如自在天宮，復有國土如頗梨鏡，十方國土皆於中現，如是等無量諸佛國土，嚴顯可觀，令韋提希見。時韋提希白佛言：『世尊！是諸佛土，雖復清淨，皆有光明，我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。唯願世尊！教我思惟，教我正受。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊故眉間光，其光金色，遍照十方無量世界，還住佛頂，化為金臺，如須彌山，十方諸佛淨妙國土皆於中現。或有國土七寶合成，復有國土純是蓮華，復有國土如自在天宮，復有國土如頗梨鏡，十方國土皆於中現，如是等無量諸佛國土，嚴顯可觀，令韋提希見。時韋提希白佛言：『世尊！是諸佛土，雖復清淨，皆有光明，我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。唯願世尊！教我思惟，教我正受。』

「佛告韋提希：『汝今知不？阿彌陀佛去此不遠，汝當繫念，諦觀彼國，淨業成者。我今為汝廣說眾譬，亦令未來世一切凡夫，欲修淨業者，得生西方極樂國土。欲生彼國者，一者、不殺生，修十善業；二者、受持三歸，具足眾戒，不犯威儀；三者、發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。如是三事，名為淨業。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告韋提希：『汝今知不？阿彌陀佛去此不遠，汝當繫念，諦觀彼國，淨業成者。我今為汝廣說眾譬，亦令未來世一切凡夫，欲修淨業者，得生西方極樂國土。欲生彼國者，一者、不殺生，修十善業；二者、受持三歸，具足眾戒，不犯威儀；三者、發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。如是三事，名為淨業。』

「佛告韋提希：『汝今知不？此三種業，過去、未來、現在三世諸佛淨業正因。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告韋提希：『汝今知不？此三種業，過去、未來、現在三世諸佛淨業正因。』

「佛告阿難及韋提希：『上品上生者，若有眾生願生彼國者，發三種心，即便往生。何等為三？一者、至誠心；二者、深心；三者、迴向發願心。具三心者，必生彼國。復有三種眾生當得往生。何等為三？一者、慈心不殺，具諸戒行；二者、讀誦大乘方等經典；三者、修行六念，迴向發願，願生彼國。具此功德，一日乃至七日，即得往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告阿難及韋提希：『上品上生者，若有眾生願生彼國者，發三種心，即便往生。何等為三？一者、至誠心；二者、深心；三者、迴向發願心。具三心者，必生彼國。復有三種眾生當得往生。何等為三？一者、慈心不殺，具諸戒行；二者、讀誦大乘方等經典；三者、修行六念，迴向發願，願生彼國。具此功德，一日乃至七日，即得往生。

「『生彼國時，此人精進勇猛故，阿彌陀如來，與觀世音、大勢至，無數化佛、百千比丘、聲聞大眾、無量諸天、七寶宮殿，觀世音菩薩執金剛臺，與大勢至菩薩，至行者前，阿彌陀佛放大光明照行者身，與諸菩薩授手迎接，觀世音、大勢至與無數菩薩讚嘆行者，勸進其心，行者見已，歡喜踊躍，自見其身乘金剛臺，隨從佛後，如彈指頃，往生彼國。生彼國已，見佛色身眾相具足，見諸菩薩色相具足，光明、寶林演說妙法，聞已即悟無上法忍，逕須臾間，歷事諸佛，遍十方界。於諸佛前，次第授記，還到本國，得無量百千陀羅尼門，是名上品上生者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『生彼國時，此人精進勇猛故，阿彌陀如來，與觀世音、大勢至，無數化佛、百千比丘、聲聞大眾、無量諸天、七寶宮殿，觀世音菩薩執金剛臺，與大勢至菩薩，至行者前，阿彌陀佛放大光明照行者身，與諸菩薩授手迎接，觀世音、大勢至與無數菩薩讚嘆行者，勸進其心，行者見已，歡喜踊躍，自見其身乘金剛臺，隨從佛後，如彈指頃，往生彼國。生彼國已，見佛色身眾相具足，見諸菩薩色相具足，光明、寶林演說妙法，聞已即悟無上法忍，逕須臾間，歷事諸佛，遍十方界。於諸佛前，次第授記，還到本國，得無量百千陀羅尼門，是名上品上生者。

「『上品中生者，不必受持讀誦方等經典，善解義趣，於第一義心不驚動，深信因果，不謗大乘，以此功德迴向願求生極樂國。行此行者，命欲終時，阿彌陀佛與觀世音、大勢至無量大眾眷屬圍繞，持紫金臺至行者前，讚言：「法子！汝行大乘，解第一義，是故我今來迎接汝。」與千化佛一時授手。行者自見坐紫金臺，合掌叉手，讚嘆諸佛，如一念頃，即生彼國，七寶池中。此紫金臺如大寶華，經宿則開，行者身作紫磨金色，足下亦有七寶蓮華，佛及菩薩俱時放光明照行者身，目即開明，因前宿習，普聞眾聲，純說甚深第一義諦，即下金臺，禮佛合掌，讚嘆世尊。經於七日，應時即於無上菩提得不退轉，應時即能飛至十方，歷事諸佛，於諸佛所，修諸三昧，經一小劫，得無生忍，現前授記，是名上品中生者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『上品中生者，不必受持讀誦方等經典，善解義趣，於第一義心不驚動，深信因果，不謗大乘，以此功德迴向願求生極樂國。行此行者，命欲終時，阿彌陀佛與觀世音、大勢至無量大眾眷屬圍繞，持紫金臺至行者前，讚言：「法子！汝行大乘，解第一義，是故我今來迎接汝。」與千化佛一時授手。行者自見坐紫金臺，合掌叉手，讚嘆諸佛，如一念頃，即生彼國，七寶池中。此紫金臺如大寶華，經宿則開，行者身作紫磨金色，足下亦有七寶蓮華，佛及菩薩俱時放光明照行者身，目即開明，因前宿習，普聞眾聲，純說甚深第一義諦，即下金臺，禮佛合掌，讚嘆世尊。經於七日，應時即於無上菩提得不退轉，應時即能飛至十方，歷事諸佛，於諸佛所，修諸三昧，經一小劫，得無生忍，現前授記，是名上品中生者。

「『上品下生者，亦信因果，不謗大乘，但發無上道心，以此功德，迴向願求生極樂國。行者命欲終時，阿彌陀佛，及觀世音、大勢至，與諸眷屬，持金蓮華，化作五百佛來迎此人。五百化佛一時授手讚言：「法子！汝今清淨，發無上道心，我來迎汝。」見此事時，即自見身坐金蓮華，坐已華合，隨世尊後，即得往生七寶池中。一日、一夜蓮華乃開；七日之中，乃得見佛。雖見佛身，於眾相好心不明了；於三七日後，乃了了見，聞眾樂音聲皆演妙法，遊歷十方，供養諸佛，於諸佛前，聞甚深法，經三小劫，得百法明門，住歡喜地，是名上品下生者。是名上輩生相，名第十四觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『上品下生者，亦信因果，不謗大乘，但發無上道心，以此功德，迴向願求生極樂國。行者命欲終時，阿彌陀佛，及觀世音、大勢至，與諸眷屬，持金蓮華，化作五百佛來迎此人。五百化佛一時授手讚言：「法子！汝今清淨，發無上道心，我來迎汝。」見此事時，即自見身坐金蓮華，坐已華合，隨世尊後，即得往生七寶池中。一日、一夜蓮華乃開；七日之中，乃得見佛。雖見佛身，於眾相好心不明了；於三七日後，乃了了見，聞眾樂音聲皆演妙法，遊歷十方，供養諸佛，於諸佛前，聞甚深法，經三小劫，得百法明門，住歡喜地，是名上品下生者。是名上輩生相，名第十四觀。

「『中品上生者，若有眾生，受持八戒齋，修行諸戒，不造五逆，無眾過患，以此善根，迴向願求生於西方極樂世界。臨命終時，阿彌陀佛，與諸比丘，眷屬圍繞，放金色光，至其人所，演說苦、空、無常、無我，讚歎出家，得離眾苦。行者見已，心大歡喜，自見己身坐蓮華臺，長跪合掌，為佛作禮，未舉頭頃，即得往生極樂世界，蓮華尋開。當華敷時，聞眾音聲，讚嘆四諦，應時即得阿羅漢道，三明六通，具八解脫，是名中品上生者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『中品上生者，若有眾生，受持八戒齋，修行諸戒，不造五逆，無眾過患，以此善根，迴向願求生於西方極樂世界。臨命終時，阿彌陀佛，與諸比丘，眷屬圍繞，放金色光，至其人所，演說苦、空、無常、無我，讚歎出家，得離眾苦。行者見已，心大歡喜，自見己身坐蓮華臺，長跪合掌，為佛作禮，未舉頭頃，即得往生極樂世界，蓮華尋開。當華敷時，聞眾音聲，讚嘆四諦，應時即得阿羅漢道，三明六通，具八解脫，是名中品上生者。

「『中品中生者，若有眾生，若一日一夜，受持八戒齋；若一日一夜持沙彌戒；若一日一夜持具足戒，威儀無缺，以此功德，迴向願求生極樂國，戒香薰修。如此行者，臨命終時，見阿彌陀佛，與諸眷屬，放金色光，持七寶蓮華，至行者前。行者自見空中有聲讚言：「善男女子！如汝善人，隨順三世諸佛教法，我來迎汝。」行者自見坐蓮華上，蓮華即合，生於西方極樂世界。在寶地中，經於七日，蓮華乃敷。華即敷已，開目合掌，讚嘆世尊，聞法歡喜，得須陀洹；經半劫已，成阿羅漢，是名中品中生者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『中品中生者，若有眾生，若一日一夜，受持八戒齋；若一日一夜持沙彌戒；若一日一夜持具足戒，威儀無缺，以此功德，迴向願求生極樂國，戒香薰修。如此行者，臨命終時，見阿彌陀佛，與諸眷屬，放金色光，持七寶蓮華，至行者前。行者自見空中有聲讚言：「善男女子！如汝善人，隨順三世諸佛教法，我來迎汝。」行者自見坐蓮華上，蓮華即合，生於西方極樂世界。在寶地中，經於七日，蓮華乃敷。華即敷已，開目合掌，讚嘆世尊，聞法歡喜，得須陀洹；經半劫已，成阿羅漢，是名中品中生者。

「『中品下生者，若有善男子、善女人，孝養父母，行世仁慈。此人命欲終時，遇善知識，為其廣說阿彌陀佛國土樂事，亦說法藏比丘四十八大願。聞此事已，尋即命終，譬如壯士屈伸臂頃，即生西方極樂世界。生逕七日，遇觀世音及大勢至，聞法歡喜，過小一劫，成阿羅漢，是名中品下生者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『中品下生者，若有善男子、善女人，孝養父母，行世仁慈。此人命欲終時，遇善知識，為其廣說阿彌陀佛國土樂事，亦說法藏比丘四十八大願。聞此事已，尋即命終，譬如壯士屈伸臂頃，即生西方極樂世界。生逕七日，遇觀世音及大勢至，聞法歡喜，過小一劫，成阿羅漢，是名中品下生者。

「『下品上生者，或有眾生，作眾惡業，雖不誹謗方等經典，如此愚人，多造眾惡，無有慚愧。命欲終時，遇善知識，為讚大乘十二部經首題名字，以聞如是諸經名故，除滅千劫極重惡業。智者復教合掌叉手，稱南無阿彌陀佛，稱佛名故，除五十億劫生死之罪。爾時彼佛即遣化佛、化觀世音、化大勢至至行者前，讚言：「善男子！汝稱名故，諸罪消滅，我來迎汝。」作是語已，行者即見化佛光明，遍滿其室。見已歡喜，即便命終，乘寶蓮華，隨化佛後，生寶池中。經七七日，蓮華乃敷，當華敷時，大悲觀世音菩薩放大光明住其人前，為說甚深十二部經，聞已信解，發無上道心，經十小劫，具百法明門，得入初地，是名下品上生者。得聞佛名、法名，及聞僧名，聞三寶名，即得往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『下品上生者，或有眾生，作眾惡業，雖不誹謗方等經典，如此愚人，多造眾惡，無有慚愧。命欲終時，遇善知識，為讚大乘十二部經首題名字，以聞如是諸經名故，除滅千劫極重惡業。智者復教合掌叉手，稱南無阿彌陀佛，稱佛名故，除五十億劫生死之罪。爾時彼佛即遣化佛、化觀世音、化大勢至至行者前，讚言：「善男子！汝稱名故，諸罪消滅，我來迎汝。」作是語已，行者即見化佛光明，遍滿其室。見已歡喜，即便命終，乘寶蓮華，隨化佛後，生寶池中。經七七日，蓮華乃敷，當華敷時，大悲觀世音菩薩放大光明住其人前，為說甚深十二部經，聞已信解，發無上道心，經十小劫，具百法明門，得入初地，是名下品上生者。得聞佛名、法名，及聞僧名，聞三寶名，即得往生。

「『下品中生者，或有眾生，毀犯五戒、八戒，及具足戒。如是愚人，偷僧祇物，盜現前僧物，不淨說法，無有慚愧，以諸惡業而自莊嚴。如此罪人，以惡業故，應墮地獄，命欲終時，地獄眾火一時俱至。遇善知識，以大慈為說阿彌陀佛十力威德，廣說彼佛光明神力，亦讚戒、定、慧、解脫、解脫知見。此人聞已，除八十億劫生死之罪，地獄猛火化為清涼風，吹諸天華，華上皆有化佛、菩薩迎接，一念頃，即得往生七寶池中蓮華之內。經於六劫，蓮華乃敷，觀世音、大勢至以梵音聲安慰彼人，為說大乘甚深經典。聞此法已，應時即發無上道心。是名下品中生者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『下品中生者，或有眾生，毀犯五戒、八戒，及具足戒。如是愚人，偷僧祇物，盜現前僧物，不淨說法，無有慚愧，以諸惡業而自莊嚴。如此罪人，以惡業故，應墮地獄，命欲終時，地獄眾火一時俱至。遇善知識，以大慈為說阿彌陀佛十力威德，廣說彼佛光明神力，亦讚戒、定、慧、解脫、解脫知見。此人聞已，除八十億劫生死之罪，地獄猛火化為清涼風，吹諸天華，華上皆有化佛、菩薩迎接，一念頃，即得往生七寶池中蓮華之內。經於六劫，蓮華乃敷，觀世音、大勢至以梵音聲安慰彼人，為說大乘甚深經典。聞此法已，應時即發無上道心。是名下品中生者。

「『下品下生者，或有眾生，作不善業，五逆、十惡，具諸不善，如此愚人，以惡業故，應墮惡道，逕歷多劫，受苦無窮。如此愚人臨命終時，遇善智識種種安慰，為說妙法，教令念佛。彼人苦逼，不能念佛，善友告言：「汝若不能念者，應稱無量壽佛！」如是至心，如是令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛。稱佛名故，於念念中除八十億劫生死之罪。命終之後，見金蓮華，猶如日輪，住其人前，如一念頃，即得往生極樂世界。於蓮華中，滿十二大劫，蓮華方開，觀世音、大勢至以大悲音聲為其廣說諸法實相，除滅罪法，聞已歡喜，應時即發菩提之心。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『下品下生者，或有眾生，作不善業，五逆、十惡，具諸不善，如此愚人，以惡業故，應墮惡道，逕歷多劫，受苦無窮。如此愚人臨命終時，遇善智識種種安慰，為說妙法，教令念佛。彼人苦逼，不能念佛，善友告言：「汝若不能念者，應稱無量壽佛！」如是至心，如是令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛。稱佛名故，於念念中除八十億劫生死之罪。命終之後，見金蓮華，猶如日輪，住其人前，如一念頃，即得往生極樂世界。於蓮華中，滿十二大劫，蓮華方開，觀世音、大勢至以大悲音聲為其廣說諸法實相，除滅罪法，聞已歡喜，應時即發菩提之心。』」

解云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解云：

總分九品，略有二家：一釋，此之九品，並是十信菩薩，約進、約退，造善、造惡，昇、降不同，分成九品。初三人是十信位，從本不退直趣入者，行有淺、深，成上三品；中三品人，退大乘心，發小乘意，退大乘行，修小乘業，行有淺、深，成中品三；下三品人，退大乘心，趣生死流，退大乘行，造生死罪，罪有重、輕，成下品三。二釋，言發大菩提心，修行菩薩行，行有淺、深，成上三品；發菩提心，修行聲聞行，行有淺、深，成中三品；不發大、小二乘心，不修大、小二乘行，唯趣生死心，唯造生死罪，造罪重、輕，成下三品。此即麁分九品也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總分九品，略有二家：一釋，此之九品，並是十信菩薩，約進、約退，造善、造惡，昇、降不同，分成九品。初三人是十信位，從本不退直趣入者，行有淺、深，成上三品；中三品人，退大乘心，發小乘意，退大乘行，修小乘業，行有淺、深，成中品三；下三品人，退大乘心，趣生死流，退大乘行，造生死罪，罪有重、輕，成下品三。二釋，言發大菩提心，修行菩薩行，行有淺、深，成上三品；發菩提心，修行聲聞行，行有淺、深，成中三品；不發大、小二乘心，不修大、小二乘行，唯趣生死心，唯造生死罪，造罪重、輕，成下三品。此即麁分九品也。

若細別論，上品上生者，發三種心，則《起信論》曰：「信成就發心位，在十信終心也。」生彼便得無生法忍者，是謂緣觀無生忍，以《本業經》說無生忍在解位故；上品中生者，位在十信初，此間一劫是彼一日故，經一小劫得無生忍者，謂證理無生忍，則當初地也；上品下生者，是十信以前，信歸三寶受菩薩戒以去是也。以亦信因果，不謗大乘，但發無上道心，故七日之中，唯見佛身，而心不了，三七日後了了見聞者，謂此人未得依業識門而見如來故，三七日後，方入十解，見佛唯從心起故。經三小劫住歡喜地者，謂彼小劫當此僧祇，所以中品逕一小劫，下品逕三小劫。同入初地者，以勝解行地諸菩薩者，根有利、鈍，行亦勒、怠故，唯長、短異，而功行等。下餘品中，准之可知。中三品內，上者，是煗、頂、忍決擇分位也；中品者，前三方便解脫分也；下品者，五停以前趣善凡夫。此三品人並是現般，但以生便半劫分為三品耳。下三品者，總是一切趣惡凡夫，造眾惡逆，輕、重不同，遇緣聞法滅罪，有成三品，更無位別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若細別論，上品上生者，發三種心，則《起信論》曰：「信成就發心位，在十信終心也。」生彼便得無生法忍者，是謂緣觀無生忍，以《本業經》說無生忍在解位故；上品中生者，位在十信初，此間一劫是彼一日故，經一小劫得無生忍者，謂證理無生忍，則當初地也；上品下生者，是十信以前，信歸三寶受菩薩戒以去是也。以亦信因果，不謗大乘，但發無上道心，故七日之中，唯見佛身，而心不了，三七日後了了見聞者，謂此人未得依業識門而見如來故，三七日後，方入十解，見佛唯從心起故。經三小劫住歡喜地者，謂彼小劫當此僧祇，所以中品逕一小劫，下品逕三小劫。同入初地者，以勝解行地諸菩薩者，根有利、鈍，行亦勒、怠故，唯長、短異，而功行等。下餘品中，准之可知。中三品內，上者，是煗、頂、忍決擇分位也；中品者，前三方便解脫分也；下品者，五停以前趣善凡夫。此三品人並是現般，但以生便半劫分為三品耳。下三品者，總是一切趣惡凡夫，造眾惡逆，輕、重不同，遇緣聞法滅罪，有成三品，更無位別。

若依《無量壽經》，總說三品。如彼經說：「佛告阿難：『其有眾生生彼國者，皆悉住於正定聚。所以者何？彼佛國中，無諸邪聚，及不定聚。十方恒沙諸佛、如來，皆共讚嘆無量壽佛威神功德不可思議。諸有眾生，聞其名號，信心歡喜，乃至一念至心迴向，願生彼國，即得往生。住不退轉，唯除五逆，誹謗正法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若依《無量壽經》，總說三品。如彼經說：「佛告阿難：『其有眾生生彼國者，皆悉住於正定聚。所以者何？彼佛國中，無諸邪聚，及不定聚。十方恒沙諸佛、如來，皆共讚嘆無量壽佛威神功德不可思議。諸有眾生，聞其名號，信心歡喜，乃至一念至心迴向，願生彼國，即得往生。住不退轉，唯除五逆，誹謗正法。』

「佛告阿難：『十方世界，諸天人民，其有至心願生彼國，凡有三輩：其上輩者，捨家棄欲而作沙門，發菩提心，一向專念無量壽佛，修諸功能，願生彼國。此眾生臨壽終時，無量壽佛與諸大眾現其人前，即隨彼佛往生其國，便於七寶華中自然化生，住不退轉，智慧勇猛，神通自在。是故，阿難！其有眾生欲於今世見無量壽佛，應發無上菩提心，修行功德，願生彼國。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告阿難：『十方世界，諸天人民，其有至心願生彼國，凡有三輩：其上輩者，捨家棄欲而作沙門，發菩提心，一向專念無量壽佛，修諸功能，願生彼國。此眾生臨壽終時，無量壽佛與諸大眾現其人前，即隨彼佛往生其國，便於七寶華中自然化生，住不退轉，智慧勇猛，神通自在。是故，阿難！其有眾生欲於今世見無量壽佛，應發無上菩提心，修行功德，願生彼國。』

「佛語阿難：『其中輩者，十方世界諸天人民，其有至心願生彼國，雖不能行作沙門，大修功德，當發無上菩提之心，一向專念無量壽佛，多少修善，奉持齋戒，起立塔像，飲食沙門，懸繒、燃燈，散華、燒香，以此迴向，願生彼國。其人臨終，無量壽佛化現其身，光明相好，具如真佛，與諸大眾現其人前，即隨化佛往生其國，住不退轉，功德智慧，以如上輩者也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛語阿難：『其中輩者，十方世界諸天人民，其有至心願生彼國，雖不能行作沙門，大修功德，當發無上菩提之心，一向專念無量壽佛，多少修善，奉持齋戒，起立塔像，飲食沙門，懸繒、燃燈，散華、燒香，以此迴向，願生彼國。其人臨終，無量壽佛化現其身，光明相好，具如真佛，與諸大眾現其人前，即隨化佛往生其國，住不退轉，功德智慧，以如上輩者也。』

「佛語阿難：『其下輩者，十方世界諸天人民，其有至心欲生彼國，假使不能作諸功德，當發無上菩提之心，一向專意，乃至十念念無量壽佛，願生其國。若聞深法，歡喜信樂，不生疑惑，乃至一念念於彼佛，以至誠心願生其國。此人臨終，夢見彼佛，得往生，功德智慧，次如中輩者也。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛語阿難：『其下輩者，十方世界諸天人民，其有至心欲生彼國，假使不能作諸功德，當發無上菩提之心，一向專意，乃至十念念無量壽佛，願生其國。若聞深法，歡喜信樂，不生疑惑，乃至一念念於彼佛，以至誠心願生其國。此人臨終，夢見彼佛，得往生，功德智慧，次如中輩者也。』」

當熟之！思之！能於其中，端心正行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當熟之！思之！能於其中，端心正行。

舉要言之，三乘聖人，及地前三賢，並二乘七方便發心以去，假名菩薩，乃至方便道前，四眾男、女，無根、二根，至於龍、鬼八部，但能發菩提心，專念阿彌陀佛，厭惡穢剎，欣樂淨土。臨命終時，正念現前者，皆得往生也。若勇猛精進，觀行分明，臨終最後心不亂者，並得上生；乃至臨終最後十念相續，現在前者得下品。此中菩薩往生自有三輩；二乘往生自有上、中、下；凡夫往生自有上、中、下。各有九品，但經中不能委細分別，大、小凡夫，合論九品，究實即有無量差別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉要言之，三乘聖人，及地前三賢，並二乘七方便發心以去，假名菩薩，乃至方便道前，四眾男、女，無根、二根，至於龍、鬼八部，但能發菩提心，專念阿彌陀佛，厭惡穢剎，欣樂淨土。臨命終時，正念現前者，皆得往生也。若勇猛精進，觀行分明，臨終最後心不亂者，並得上生；乃至臨終最後十念相續，現在前者得下品。此中菩薩往生自有三輩；二乘往生自有上、中、下；凡夫往生自有上、中、下。各有九品，但經中不能委細分別，大、小凡夫，合論九品，究實即有無量差別也。

詳四十八願及《觀經》旨，凡夫是正生；聖人是兼生。彼經唯言：「為未來世一切凡夫，為煩惱賊之所害者，說清淨業處。」勸人往生，不論菩薩。於凡夫中，謗大乘人不得往生，以斷善根故；二乘人中，惡法學人不得往生，不信有十方淨土故；菩薩不願生者，亦復不生，以懸願自在故；若二乘無學，不問惡與不惡，皆得往生，以三界穢土中，無受生處故。生人品類，略義如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詳四十八願及《觀經》旨，凡夫是正生；聖人是兼生。彼經唯言：「為未來世一切凡夫，為煩惱賊之所害者，說清淨業處。」勸人往生，不論菩薩。於凡夫中，謗大乘人不得往生，以斷善根故；二乘人中，惡法學人不得往生，不信有十方淨土故；菩薩不願生者，亦復不生，以懸願自在故；若二乘無學，不問惡與不惡，皆得往生，以三界穢土中，無受生處故。生人品類，略義如是。

六、往生難易，於中有二：先明二處優、劣；後述往生難、易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、往生難易，於中有二：先明二處優、劣；後述往生難、易。

言優、劣者，夫總讚實德，誰劣？是故齊是法王，俱稱善逝，身充萬能，土盈眾美。但以為化眾生，或居穢土，則近墟滿野；或處淨剎，則奇寶盈封。若論其處，非無優、劣，兜率天宮，則搆虛而立；極樂世界，則就地而安，此則人、天趣別。若據此土法論彼界，則天優人劣也；若論淨、穢者，兜率是穢界，極樂則淨剎。粗分此彼，有其十四異：謂兜率天，界地挾隘，亦男、女雜居，亦有現行欲染，亦有退轉，亦壽四千歲，仍有中夭，身量亦爾，又三性心起，故以惡心或墮地獄，又三受互起，又六塵境令人放逸，又男生在父膝，女在母膝，又唯以菩薩為說法主，又或得聖果，或有不得；若西方土，反此為相，若就此義，西方大優也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言優、劣者，夫總讚實德，誰劣？是故齊是法王，俱稱善逝，身充萬能，土盈眾美。但以為化眾生，或居穢土，則近墟滿野；或處淨剎，則奇寶盈封。若論其處，非無優、劣，兜率天宮，則搆虛而立；極樂世界，則就地而安，此則人、天趣別。若據此土法論彼界，則天優人劣也；若論淨、穢者，兜率是穢界，極樂則淨剎。粗分此彼，有其十四異：謂兜率天，界地挾隘，亦男、女雜居，亦有現行欲染，亦有退轉，亦壽四千歲，仍有中夭，身量亦爾，又三性心起，故以惡心或墮地獄，又三受互起，又六塵境令人放逸，又男生在父膝，女在母膝，又唯以菩薩為說法主，又或得聖果，或有不得；若西方土，反此為相，若就此義，西方大優也。

後論往生難、易。或說西方易生，兜率難生，且有七種差別：一、極樂是人易生，兜率是天難生；二、極樂但持五戒得生，兜率具修十善方往；三、極樂乃至十念往，兜率具施、戒、修往；四、西方終憑彌陀佛四十八大願往，兜率可憑唯自力往；五、西方有觀音菩薩等當來此土勸進往，兜率無此事；六、西方經、論具讚勸，兜率但一經讚說；七、古來大德向西方多，向兜率者少。由此義故，西方易往生，兜率難上生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後論往生難、易。或說西方易生，兜率難生，且有七種差別：一、極樂是人易生，兜率是天難生；二、極樂但持五戒得生，兜率具修十善方往；三、極樂乃至十念往，兜率具施、戒、修往；四、西方終憑彌陀佛四十八大願往，兜率可憑唯自力往；五、西方有觀音菩薩等當來此土勸進往，兜率無此事；六、西方經、論具讚勸，兜率但一經讚說；七、古來大德向西方多，向兜率者少。由此義故，西方易往生，兜率難上生也。

或說兜率易生，極樂難生，所以知者？知止天宮同在此內，不大、小所共信許，既是化在，故定得生。准《上生經》四眾行六度事法，八部聞名喜讚，懺悔惡業，修十事行，迴願生彼，一切皆得；極樂世界，准《對法論》別時意趣者，如說若有願生極樂世界得往生，意在別時，猶貨一錢而得千錢，故彼經言：「非小善根因緣而得生彼。」《天親論》云：「女人及根闕，二乘種不生。」可彼佛毫相，如五須彌，豈凡夫類，能見此相？如是等義，成證非一，是故願西方萬一不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或說兜率易生，極樂難生，所以知者？知止天宮同在此內，不大、小所共信許，既是化在，故定得生。准《上生經》四眾行六度事法，八部聞名喜讚，懺悔惡業，修十事行，迴願生彼，一切皆得；極樂世界，准《對法論》別時意趣者，如說若有願生極樂世界得往生，意在別時，猶貨一錢而得千錢，故彼經言：「非小善根因緣而得生彼。」《天親論》云：「女人及根闕，二乘種不生。」可彼佛毫相，如五須彌，豈凡夫類，能見此相？如是等義，成證非一，是故願西方萬一不生。

或說，在前二說，並不盡理，凡其往生難、易，一任因緣。緣謂諸佛、菩薩同體大悲；因是四眾九輩所起願行。同體之悲，雖無局人；眾生之業，猶是參差。若是業因熟者，願隨便生，非以人、天如難往，亦以淨、穢如有礙；若其願行闕聞者，在前無誠，豈由同界而易生？復以化身而輒謁，由是王舍城內，三億餘家，同居一城，而不聞如來之名。那落伽中，九十億人別住，難家猶來見金色三相。則知眾生起行，良由勝緣之相屬，有失、不失。或有性自屬彌陀，或有本來繫慈氏，如逐所屬，各得道速；強於無屬，多勞少益。是故長者之婢母，受化於羅云；非想三天子，悟道於遣身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或說，在前二說，並不盡理，凡其往生難、易，一任因緣。緣謂諸佛、菩薩同體大悲；因是四眾九輩所起願行。同體之悲，雖無局人；眾生之業，猶是參差。若是業因熟者，願隨便生，非以人、天如難往，亦以淨、穢如有礙；若其願行闕聞者，在前無誠，豈由同界而易生？復以化身而輒謁，由是王舍城內，三億餘家，同居一城，而不聞如來之名。那落伽中，九十億人別住，難家猶來見金色三相。則知眾生起行，良由勝緣之相屬，有失、不失。或有性自屬彌陀，或有本來繫慈氏，如逐所屬，各得道速；強於無屬，多勞少益。是故長者之婢母，受化於羅云；非想三天子，悟道於遣身。

然則委心所尊，競務其業，往之易，早于彈指。何為徒交難、易之論。如其發心決定無疑，六事易是辨，九品非難修，罪業雖多，銷過朝陽之却暗界，趣雖幽阻，通逾王印之開塞。但以剋舟之學徒，守株之行者，疑乎覆千界之舌相誠言，信乎愚一心之井蝦說。豈非藏遺燕石，疑慮隋珠？悲復哀哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然則委心所尊，競務其業，往之易，早于彈指。何為徒交難、易之論。如其發心決定無疑，六事易是辨，九品非難修，罪業雖多，銷過朝陽之却暗界，趣雖幽阻，通逾王印之開塞。但以剋舟之學徒，守株之行者，疑乎覆千界之舌相誠言，信乎愚一心之井蝦說。豈非藏遺燕石，疑慮隋珠？悲復哀哉！

第七、解妨除疑者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、解妨除疑者。

問：「如《攝大乘論》釋作別時意，豈不覺彼耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「如《攝大乘論》釋作別時意，豈不覺彼耶？」

答：「彼論所明，有別時、有不別時。若唯空發願，即是別時；若行、願兼修非是別時。若天親菩薩判十念行作別時意者，何故造《往生論》勸人往生？又《觀經》教興意者，緣韋提希生阿闍世王逆子，因厭五濁，願生極樂。佛即為說三福業，十六觀門，勸無生往生，乃至十惡、五逆，悉勸往生。既淨土請主，身居五濁，復生逆子，佛說皆生，即知現居五濁凡夫，悉得往生也(矣)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「彼論所明，有別時、有不別時。若唯空發願，即是別時；若行、願兼修非是別時。若天親菩薩判十念行作別時意者，何故造《往生論》勸人往生？又《觀經》教興意者，緣韋提希生阿闍世王逆子，因厭五濁，願生極樂。佛即為說三福業，十六觀門，勸無生往生，乃至十惡、五逆，悉勸往生。既淨土請主，身居五濁，復生逆子，佛說皆生，即知現居五濁凡夫，悉得往生也(矣)。」

問：「韋提希是大菩薩，為化眾生，現受女身，生於逆子。豈實是凡夫類耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「韋提希是大菩薩，為化眾生，現受女身，生於逆子。豈實是凡夫類耶？」

答：「縱令實是菩薩，現受女身，化眾生者。必須隱其實能，現同凡夫，攝化同類，即現同凡夫，身居五濁，常知即引五濁凡夫往生極樂也。《攝論》曰：『由唯發願，是別時意。』故知三福、十六觀、七日念佛等，那別時也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「縱令實是菩薩，現受女身，化眾生者。必須隱其實能，現同凡夫，攝化同類，即現同凡夫，身居五濁，常知即引五濁凡夫往生極樂也。《攝論》曰：『由唯發願，是別時意。』故知三福、十六觀、七日念佛等，那別時也？」

問：「如《往生論》云：『女人及根缺，二乘不生。』云何女人等三，亦得往生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「如《往生論》云：『女人及根缺，二乘不生。』云何女人等三，亦得往生？」

答：「理實可然，若無種，定得往生。言正種者：一於此土中，或有男子，或有女人種，於女人因決定招女根者，此人縱修淨土行，亦不得往生。以淨土中無女人故，此是定業，不可復勸，即是業障也。盲、聾等缺根，可知亦爾也。若有悔除，不入其類。二乘者，種二乘因，不信大乘及十方淨土，亦不得生也。彼論所明種者，定業種也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「理實可然，若無種，定得往生。言正種者：一於此土中，或有男子，或有女人種，於女人因決定招女根者，此人縱修淨土行，亦不得往生。以淨土中無女人故，此是定業，不可復勸，即是業障也。盲、聾等缺根，可知亦爾也。若有悔除，不入其類。二乘者，種二乘因，不信大乘及十方淨土，亦不得生也。彼論所明種者，定業種也。」

問：「若爾，何故《觀經》曰：『受持五戒，即生至彼。聞說四諦，悟罪漢果等。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「若爾，何故《觀經》曰：『受持五戒，即生至彼。聞說四諦，悟罪漢果等。』」

答：「此不愚法人，信有十方諸佛，及淨土發願往生。若悟果竟，佛為說《法華經》，並迴心向大，是《智度論》之所判也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「此不愚法人，信有十方諸佛，及淨土發願往生。若悟果竟，佛為說《法華經》，並迴心向大，是《智度論》之所判也。」

問：「眾生惡業甚重，能障於淨土，非小善能除，何故《觀經》云：『臨終十念即往生得也。』？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「眾生惡業甚重，能障於淨土，非小善能除，何故《觀經》云：『臨終十念即往生得也。』？」

答：「心是業主，受生之本。臨終之心，猶如眼目，能導一切業。若臨終心惡，能引一切惡業；若心善者，能引一切善業。如龍所行，雲即隨之，心若西逝，業亦隨之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「心是業主，受生之本。臨終之心，猶如眼目，能導一切業。若臨終心惡，能引一切惡業；若心善者，能引一切善業。如龍所行，雲即隨之，心若西逝，業亦隨之。」

問：「如《彌勒所問經》說十念中云：『非凡夫念，不雜結使念。』今此眾生體是凡夫，結使不斷，云何念佛而得生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「如《彌勒所問經》說十念中云：『非凡夫念，不雜結使念。』今此眾生體是凡夫，結使不斷，云何念佛而得生耶？」

答：「或云：『若如彼經，唯佛一人得生，餘皆不得，以十地後心菩薩獨有二種無明故。』今解彼經，云凡夫念者，若不發菩提心，求出三界作佛，而直爾但念佛求生者，是凡夫念，彼不得生。故皆須發菩提心也。不雜結使念者，唯須一心相續，觀佛相好，而若口念佛，心緣五欲者，是雜結念也。念佛是淳淨心，與結使相違也。或有異義見前同。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「或云：『若如彼經，唯佛一人得生，餘皆不得，以十地後心菩薩獨有二種無明故。』今解彼經，云凡夫念者，若不發菩提心，求出三界作佛，而直爾但念佛求生者，是凡夫念，彼不得生。故皆須發菩提心也。不雜結使念者，唯須一心相續，觀佛相好，而若口念佛，心緣五欲者，是雜結念也。念佛是淳淨心，與結使相違也。或有異義見前同。」

問：「眾生罪業，大積如山，何得十念須滅爾許惡業。假令百千萬遍，猶是太少，若不滅惡業，復何得往生淨土乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「眾生罪業，大積如山，何得十念須滅爾許惡業。假令百千萬遍，猶是太少，若不滅惡業，復何得往生淨土乎？」

答：「有三義：一者、若臨終時正念現前者，此心能引無始以來，及一生所作善業，共相資助，即得往生也；二者、諸佛名號，總萬德成，但能一念念佛名者，即一念之中總念萬德，則滅罪業，惡業礙往，除罪何繫？故下品生中云：『稱佛名故，於念念中除八十億劫生死之罪。』三者、無始惡業，從妄心生；念佛功德，從真心起。真心如日，妄心如闇。真心暫起，妄念即除；如日始出，眾暗悉除。由此三義，乃至臨命終時十念成就者，定得往生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「有三義：一者、若臨終時正念現前者，此心能引無始以來，及一生所作善業，共相資助，即得往生也；二者、諸佛名號，總萬德成，但能一念念佛名者，即一念之中總念萬德，則滅罪業，惡業礙往，除罪何繫？故下品生中云：『稱佛名故，於念念中除八十億劫生死之罪。』三者、無始惡業，從妄心生；念佛功德，從真心起。真心如日，妄心如闇。真心暫起，妄念即除；如日始出，眾暗悉除。由此三義，乃至臨命終時十念成就者，定得往生。」

問：「淨土勝妙，是法王所居，蓮華藏，非凡夫行處。理須凡行凡地，聖踐聖場，寧得底下凡夫，生斯妙處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「淨土勝妙，是法王所居，蓮華藏，非凡夫行處。理須凡行凡地，聖踐聖場，寧得底下凡夫，生斯妙處？」

答：「是凡夫，即不得遊於淨土；既是法王，何得踐於五濁？雖是法王，為化眾生故，遊於五濁；亦雖是凡夫，為供養佛故，生於淨土。又四十八大願，初先為一切凡夫，後兼為三乘聖人，故知淨土宗意，本為凡夫，兼為聖人也。又十解以去，不畏生惡道，故可願生淨土。故知淨土奧意，本為凡夫，非為菩薩也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「是凡夫，即不得遊於淨土；既是法王，何得踐於五濁？雖是法王，為化眾生故，遊於五濁；亦雖是凡夫，為供養佛故，生於淨土。又四十八大願，初先為一切凡夫，後兼為三乘聖人，故知淨土宗意，本為凡夫，兼為聖人也。又十解以去，不畏生惡道，故可願生淨土。故知淨土奧意，本為凡夫，非為菩薩也。」

問：「親遇善緣，預九品生，頻見文義，憤心雲披。若有眾惡，不識修善，已入三途，為有方便，救彼亡靈，令除業障，生極樂界以不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「親遇善緣，預九品生，頻見文義，憤心雲披。若有眾惡，不識修善，已入三途，為有方便，救彼亡靈，令除業障，生極樂界以不？」

答：「愚情難通，聖教有術。故《不空羂索神變真言經》第二十八卷，〈灌頂真言成就品〉曰：『爾時十方一切剎土，三世一切如來，毘盧遮那如來，一時皆伸右無畏手，摩清淨蓮華明王頂，同說不空大灌頂光真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「愚情難通，聖教有術。故《不空羂索神變真言經》第二十八卷，〈灌頂真言成就品〉曰：『爾時十方一切剎土，三世一切如來，毘盧遮那如來，一時皆伸右無畏手，摩清淨蓮華明王頂，同說不空大灌頂光真言曰：

「『「唵(唯中擡聲引呼)(一) 荷暮伽廢(無計反)嚕者娜(二) 摩訶畝陀(能乙反)囉麼抳(三) 鉢頭麼(二合)入縛攞(四) 跛(二合)囉襪嚲野𤙖(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『「唵(唯中擡聲引呼)(一) 荷暮伽廢(無計反)嚕者娜(二) 摩訶畝陀(能乙反)囉麼抳(三) 鉢頭麼(二合)入縛攞(四) 跛(二合)囉襪嚲野𤙖(五)」

「『若有眾生，隨處得聞此大灌頂光真言，二三七遍經耳根者，即得除滅一切罪障；若諸眾生具造十惡、五逆，四重諸罪，猶如微塵，滿斯世界。身壞命終，墮諸惡道，以是真言加持土沙一百八遍，屍陀林中，散亡者屍骸上，或散墓上，遇皆散之，彼所亡者，若地獄中、若餓鬼中、若修羅中、若傍生中，以一切不空如來不空毘盧遮那如來真言本願，大灌頂光真言加持土沙之力，應時即得光明及身，除諸罪報，捨所苦身，往於西方極樂國土，蓮華化生，乃至菩提，更不墮落。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若有眾生，隨處得聞此大灌頂光真言，二三七遍經耳根者，即得除滅一切罪障；若諸眾生具造十惡、五逆，四重諸罪，猶如微塵，滿斯世界。身壞命終，墮諸惡道，以是真言加持土沙一百八遍，屍陀林中，散亡者屍骸上，或散墓上，遇皆散之，彼所亡者，若地獄中、若餓鬼中、若修羅中、若傍生中，以一切不空如來不空毘盧遮那如來真言本願，大灌頂光真言加持土沙之力，應時即得光明及身，除諸罪報，捨所苦身，往於西方極樂國土，蓮華化生，乃至菩提，更不墮落。』

「此等經文，往往而在，悔哉！罪業自造，苦果影追，痛哉！獨因獨厄，無人救護。自非同體大悲，弘濟祕術，誰能遠開幽鍵昇華臺？雖無他作自受之理，而有緣起難思之力。則知以遇呪沙即有緣，若不被沙，何論脫期？惟夫大悲無方，長舌無雜，不行、不信，後悔無反。然則不信用者，徒負厚恩，報日轉遠；有順行者，接魂華蓮，孝順便立。幸逢真言，令出不難，凡百君子，誰不奉行？散沙墓上，尚逝界，況乎呪衣著身，聆音誦字(矣)？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等經文，往往而在，悔哉！罪業自造，苦果影追，痛哉！獨因獨厄，無人救護。自非同體大悲，弘濟祕術，誰能遠開幽鍵昇華臺？雖無他作自受之理，而有緣起難思之力。則知以遇呪沙即有緣，若不被沙，何論脫期？惟夫大悲無方，長舌無雜，不行、不信，後悔無反。然則不信用者，徒負厚恩，報日轉遠；有順行者，接魂華蓮，孝順便立。幸逢真言，令出不難，凡百君子，誰不奉行？散沙墓上，尚逝界，況乎呪衣著身，聆音誦字(矣)？」