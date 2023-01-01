淨土論卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土論卷中

帝京弘法寺釋迦才撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝京弘法寺釋迦才撰

第四出道理(依何道理得生淨土二問答分別釋妨難) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四出道理(依何道理得生淨土二問答分別釋妨難)

問曰。夫業行紛綸。凡夫莫識其緒。苦樂差別。二乘未達其源。在世則業分六趣。出世則道別三乘。據理則萬法同規。就教則有了不了說。今西方淨土者。乃是法藏弘誓所剋。法王跨以據神。世界瑩以千珍。聖主題之萬相。此人及土。俱非下地窺遊。經論雖說得往生。恐是別時意語。今依何道理。判得往生。此則道俗僉疑。願聞厥旨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。夫業行紛綸。凡夫莫識其緒。苦樂差別。二乘未達其源。在世則業分六趣。出世則道別三乘。據理則萬法同規。就教則有了不了說。今西方淨土者。乃是法藏弘誓所剋。法王跨以據神。世界瑩以千珍。聖主題之萬相。此人及土。俱非下地窺遊。經論雖說得往生。恐是別時意語。今依何道理。判得往生。此則道俗僉疑。願聞厥旨也。

答曰。但聖教綸披。實難究覽。業行縈結。誰可窺尋。今還撿之聖教。究以道理。使往生之路決如掌中(聖教者後說。道理者今論)如攝大乘論云。夫為證者。必須經論二教。阿毘達磨。以理為勝。修多羅。以教為勝。教必有理。理必順教。今且究理。後引其教。究理者撿諸經藏。有隱顯二說。謂了義經不了義經。了義經者。畢竟不破。不了義經。至涅槃會上。並引未決破。唯淨土一教。不入破限。當知。即是了義經也。又菩薩造論。解釋佛經。其不了義經即破。了義經之即讚。此土一教。於論中讚。無有破處。故知。是了義經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰。但聖教綸披。實難究覽。業行縈結。誰可窺尋。今還撿之聖教。究以道理。使往生之路決如掌中(聖教者後說。道理者今論)如攝大乘論云。夫為證者。必須經論二教。阿毘達磨。以理為勝。修多羅。以教為勝。教必有理。理必順教。今且究理。後引其教。究理者撿諸經藏。有隱顯二說。謂了義經不了義經。了義經者。畢竟不破。不了義經。至涅槃會上。並引未決破。唯淨土一教。不入破限。當知。即是了義經也。又菩薩造論。解釋佛經。其不了義經即破。了義經之即讚。此土一教。於論中讚。無有破處。故知。是了義經也。

問曰。如攝大乘論釋。作別時意。豈不是破耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。如攝大乘論釋。作別時意。豈不是破耶。

答曰。彼論所明。有別時有不別時。若唯空發願。即是別時。若行願兼修。非是別時。若天親菩薩判。作別時意者何故。攝論後文。將造論功德。迴向眾生。願往生淨土也。又何故更造往生論。勸人往生也。復次如觀經教興意者。緣韋提希生阿闍世五逆之子。因厭五濁。願生極樂。佛遂為說三福淨業十六觀門。勸眾生往生。乃至十惡五逆。悉勸往生。即既淨土請主。身居五濁。復生逆子。佛說皆得往生。即知。現居五濁。凡夫悉得往生。此理明矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰。彼論所明。有別時有不別時。若唯空發願。即是別時。若行願兼修。非是別時。若天親菩薩判。作別時意者何故。攝論後文。將造論功德。迴向眾生。願往生淨土也。又何故更造往生論。勸人往生也。復次如觀經教興意者。緣韋提希生阿闍世五逆之子。因厭五濁。願生極樂。佛遂為說三福淨業十六觀門。勸眾生往生。乃至十惡五逆。悉勸往生。即既淨土請主。身居五濁。復生逆子。佛說皆得往生。即知。現居五濁。凡夫悉得往生。此理明矣。

問曰。韋提希是大菩薩。為化眾生。現受女身。生於逆子。豈實是凡夫耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。韋提希是大菩薩。為化眾生。現受女身。生於逆子。豈實是凡夫耶。

答曰。縱令實是菩薩。現受女身化眾生者。必須隱其實德。現同凡夫攝化同類。如五百侍女佛記得往生。並未來一切女人。及諸男子。悉是凡夫。並是所攝。亦得往生。如諸菩薩。或現地獄身。即引地獄眾生也。如方等經中婆藪仙人等。或現畜生身。即引畜生眾生。如涅槃經中蜂王鵝王蟻王等。或現作五逆。即引五逆眾生。如阿闍世王提婆達多等。此並能化者是假。所化者實也。韋提希既現在凡夫身。居五濁。當知。即引五濁凡夫。往生極樂也。故觀經云。佛告韋提希。汝是凡夫。未得天眼。不能遠觀。如來有異方便。令汝得見也。復次法藏比丘四十八大願。初先為一切凡夫。後始兼為三乘聖人。故知。淨土宗意。本為凡夫。兼為聖人也。復次如十解已上菩薩。留惑受生惡道。願救苦眾生。不生淨土。以任自業力更不墮惡道中故。即知凡夫由未勉惡道故。須生淨土中。十解已去。不畏生惡道故。不願生淨土也。故知。淨土興意。本為凡夫。非為菩薩也。又此淨土一門。經經中說。論論中明。若是不了說者。何故佛及菩薩。作此慇懃也。乃至十方諸佛。各出廣長舌相。證釋迦所說。及勸眾生。此豈是不了說也。復次如上古已來大德名僧及俗中聰明儒士。並修淨土行。謂廬山遠法師。叡法師。劉遺民。謝靈運乃至近世。綽禪師。此等臨終並感得光臺異相。聖眾來迎。錄在別傳。此等大德智人。既欣淨土。後之學者。但可逐他先匠不須疑也。又前問云。土榮千珍。佛題萬相。此之人土。俱非下地窺遊者。今答此義。若論實報人土。誠如所說。若是事淨土及化淨土。理則不然。若事土報身。則為上地所見。若迹身化土。則為地前窺遊。若俱非下地境界者。則聖無化生之能。生無入聖之分。俱具二義。即得往生。一一切眾生修行。以為因緣。二彌陀本願為增上緣。二義若具。即得往生。故起信論云。有諸佛法。有因有緣。因緣具足。乃得成辦也。有已如是等道理故。眾生修行。並得往生也。二問答分別釋妨難者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰。縱令實是菩薩。現受女身化眾生者。必須隱其實德。現同凡夫攝化同類。如五百侍女佛記得往生。並未來一切女人。及諸男子。悉是凡夫。並是所攝。亦得往生。如諸菩薩。或現地獄身。即引地獄眾生也。如方等經中婆藪仙人等。或現畜生身。即引畜生眾生。如涅槃經中蜂王鵝王蟻王等。或現作五逆。即引五逆眾生。如阿闍世王提婆達多等。此並能化者是假。所化者實也。韋提希既現在凡夫身。居五濁。當知。即引五濁凡夫。往生極樂也。故觀經云。佛告韋提希。汝是凡夫。未得天眼。不能遠觀。如來有異方便。令汝得見也。復次法藏比丘四十八大願。初先為一切凡夫。後始兼為三乘聖人。故知。淨土宗意。本為凡夫。兼為聖人也。復次如十解已上菩薩。留惑受生惡道。願救苦眾生。不生淨土。以任自業力更不墮惡道中故。即知凡夫由未勉惡道故。須生淨土中。十解已去。不畏生惡道故。不願生淨土也。故知。淨土興意。本為凡夫。非為菩薩也。又此淨土一門。經經中說。論論中明。若是不了說者。何故佛及菩薩。作此慇懃也。乃至十方諸佛。各出廣長舌相。證釋迦所說。及勸眾生。此豈是不了說也。復次如上古已來大德名僧及俗中聰明儒士。並修淨土行。謂廬山遠法師。叡法師。劉遺民。謝靈運乃至近世。綽禪師。此等臨終並感得光臺異相。聖眾來迎。錄在別傳。此等大德智人。既欣淨土。後之學者。但可逐他先匠不須疑也。又前問云。土榮千珍。佛題萬相。此之人土。俱非下地窺遊者。今答此義。若論實報人土。誠如所說。若是事淨土及化淨土。理則不然。若事土報身。則為上地所見。若迹身化土。則為地前窺遊。若俱非下地境界者。則聖無化生之能。生無入聖之分。俱具二義。即得往生。一一切眾生修行。以為因緣。二彌陀本願為增上緣。二義若具。即得往生。故起信論云。有諸佛法。有因有緣。因緣具足。乃得成辦也。有已如是等道理故。眾生修行。並得往生也。二問答分別釋妨難者。

問曰。諸佛隨宜說法。意趣難解。自非論釋。幽旨難通。如成實論云。由經論故。義則易解。故無著菩薩玄覽聖心。揣諸經旨。略開四意四依。如淨土一門。判作別時意。乃今云。眾生修行。即得往生。是義云何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。諸佛隨宜說法。意趣難解。自非論釋。幽旨難通。如成實論云。由經論故。義則易解。故無著菩薩玄覽聖心。揣諸經旨。略開四意四依。如淨土一門。判作別時意。乃今云。眾生修行。即得往生。是義云何。

答曰。如彼論說。自是別時。餘經中說。非是別時。豈得將別時難不別時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰。如彼論說。自是別時。餘經中說。非是別時。豈得將別時難不別時也。

問曰。云何論說則是別時。餘經中說則非別時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。云何論說則是別時。餘經中說則非別時也。

答曰。彼論但據空發願。不論修行者。餘經中說。兼論修行。若佛經中。說眾生發願則得往生者。並是別時意說。不得往生也。如小彌陀經云。若有人。已發願。今發願。當發願。於彼國土。若已生。若今生。若當生也。如此等經。總是別時意說。不得即生也。若如諸淨土經。或明三福業十六觀門。或令發菩提心。七日念佛。或教發願迴向。十念往生。如此等經。並是往生。即非別時也。故彼論云。由唯發願。是別時意也。既空發願。理是別時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰。彼論但據空發願。不論修行者。餘經中說。兼論修行。若佛經中。說眾生發願則得往生者。並是別時意說。不得往生也。如小彌陀經云。若有人。已發願。今發願。當發願。於彼國土。若已生。若今生。若當生也。如此等經。總是別時意說。不得即生也。若如諸淨土經。或明三福業十六觀門。或令發菩提心。七日念佛。或教發願迴向。十念往生。如此等經。並是往生。即非別時也。故彼論云。由唯發願。是別時意也。既空發願。理是別時也。

問曰。如往生論說。女人及根缺二乘種不生。云何女人等三亦得往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。如往生論說。女人及根缺二乘種不生。云何女人等三亦得往生。

答曰。實然。此等三種理不得生。若無三種。定得往生。何三種者。一於此土中。或有男子。或有女人。種於女因。決定招女報者。此人縱修淨土行。亦不得往生。以淨土中無女人故。此是定業。不可改動。即是業障也。根缺者。若人於此土中。定種盲聾等因。亦不得往生。以淨土中人。並有三十二大丈夫相故。此亦是業障也。二乘者。若是二乘學人。及二乘方便道中人。種二乘定因。不信有大乘及十方淨土者。亦不得往生。以此人是愚法二乘。不信有十方佛及淨土故。不肯發願迴向也。此即是決定小乘障大乘也。彼論所明種者。定業種也。但無此三定種者。即得往生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰。實然。此等三種理不得生。若無三種。定得往生。何三種者。一於此土中。或有男子。或有女人。種於女因。決定招女報者。此人縱修淨土行。亦不得往生。以淨土中無女人故。此是定業。不可改動。即是業障也。根缺者。若人於此土中。定種盲聾等因。亦不得往生。以淨土中人。並有三十二大丈夫相故。此亦是業障也。二乘者。若是二乘學人。及二乘方便道中人。種二乘定因。不信有大乘及十方淨土者。亦不得往生。以此人是愚法二乘。不信有十方佛及淨土故。不肯發願迴向也。此即是決定小乘障大乘也。彼論所明種者。定業種也。但無此三定種者。即得往生也。

問曰。若此土中。有三種定業。即不得往生者。何故觀經中云。受持五戒等即得往生。至彼聞說四諦悟羅漢果等也。此豈不小乘定種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。若此土中。有三種定業。即不得往生者。何故觀經中云。受持五戒等即得往生。至彼聞說四諦悟羅漢果等也。此豈不小乘定種。

答曰。此是不愚法人。信有十方諸佛及以淨土。發願迴向。始得往生。若悟果竟。佛為說法華經。並迴心向大也。此是智度論文也。若論二乘無學人。不問愚法不愚法。悉生淨土中。以受變易生死三界中無受生處故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰。此是不愚法人。信有十方諸佛及以淨土。發願迴向。始得往生。若悟果竟。佛為說法華經。並迴心向大也。此是智度論文也。若論二乘無學人。不問愚法不愚法。悉生淨土中。以受變易生死三界中無受生處故也。

問曰。眾生惡業其猶積山。此諸惡業障乎淨土。非小善能除。何故觀經云。臨命終十念即得往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。眾生惡業其猶積山。此諸惡業障乎淨土。非小善能除。何故觀經云。臨命終十念即得往生。

答曰。心是業主。牽生之本。臨終之心。猶如眼目。能遵一切諸業。若臨終心惡。能引一切惡業。生惡道中。若臨終心善。能引一切善業。生善道中。譬如龍行。雲則隨之。心若西逝業。亦隨之也。此是經論文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰。心是業主。牽生之本。臨終之心。猶如眼目。能遵一切諸業。若臨終心惡。能引一切惡業。生惡道中。若臨終心善。能引一切善業。生善道中。譬如龍行。雲則隨之。心若西逝業。亦隨之也。此是經論文也。

問曰。如彌勒所問經說十念中云。非凡夫念。不雜結使念。今此土眾生。體是凡夫。結使未斷。云何念佛而得往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。如彌勒所問經說十念中云。非凡夫念。不雜結使念。今此土眾生。體是凡夫。結使未斷。云何念佛而得往生。

答曰。若如彼經。無結使人。始得往生者。唯佛一人得生。餘皆不得。以十地後心菩薩。猶有二種無明故。今解。彼經言凡夫念者。若不發菩提心。求出三界作佛。直爾念佛求生西方。獨善一身。避苦逐樂者。此是凡夫念亦不得往生。故無量壽經三輩生人。皆須發菩提心也。不雜結使念者。唯須一心相續觀佛相好。若口念佛。心緣五欲者。是雜結使念也。念佛是淳淨心。與結使相違。若能如此。即與彼經相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰。若如彼經。無結使人。始得往生者。唯佛一人得生。餘皆不得。以十地後心菩薩。猶有二種無明故。今解。彼經言凡夫念者。若不發菩提心。求出三界作佛。直爾念佛求生西方。獨善一身。避苦逐樂者。此是凡夫念亦不得往生。故無量壽經三輩生人。皆須發菩提心也。不雜結使念者。唯須一心相續觀佛相好。若口念佛。心緣五欲者。是雜結使念也。念佛是淳淨心。與結使相違。若能如此。即與彼經相應。

第五引聖教為證(謂引經論二教) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五引聖教為證(謂引經論二教)

經引十二部。一無量壽經。二觀經。三小彌陀經。四鼓音聲王經。五稱揚諸佛功德經。六發覺淨心經。七大集經。八十方往生經。九藥師經。十般舟經。十一大阿彌陀經。十二無量清淨覺經。論引七部。一往生論。二起信論。三十住毘婆娑論。四一切經中彌陀偈。五寶性論。六龍樹十二禮。七攝大乘論也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經引十二部。一無量壽經。二觀經。三小彌陀經。四鼓音聲王經。五稱揚諸佛功德經。六發覺淨心經。七大集經。八十方往生經。九藥師經。十般舟經。十一大阿彌陀經。十二無量清淨覺經。論引七部。一往生論。二起信論。三十住毘婆娑論。四一切經中彌陀偈。五寶性論。六龍樹十二禮。七攝大乘論也。

問曰。上出道理。已知。願行相扶。得生淨土。非別時意。未知。有何聖教為證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。上出道理。已知。願行相扶。得生淨土。非別時意。未知。有何聖教為證。

答曰。今引經論二教為證。經教者。一如無量壽經第一卷云。設我得佛。國中有地獄餓鬼畜生者。不取正覺。設我得佛。國中人天。乃至聞不善名者。不取正覺。設我得佛。國中人天。壽終之後。復更墮三惡道者。不取正覺。設我得佛。國中人天。不住正定聚。必至滅度者。不取正覺。設我得佛。國中人天。壽命無能限量。除其本願。脩短自在。若不爾者。不取正覺。設我得佛。十方眾生。至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。唯除五逆。誹謗正法。設我得佛。十方眾生。發菩提心。修諸功德。至心發願。欲生我國。臨壽終。假令不與大眾圍遶現其人前者。不取正覺。設我得佛。十方眾生。聞我名號。係念我國。殖諸德本。至心迴向。欲生我國。不果遂者。不取正覺。設我得佛。十方無量。不可思議。諸佛世界。眾生之類。聞我名字。不得菩薩無生法忍。諸深總持者。不取正覺。設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界。其有女人。聞我名字。歡喜信樂。發菩提心。厭惡女身。壽終之後。為復女像者。不取正覺。設我得佛。國中人天。所受快樂。不如漏盡比丘者。不取正覺。釋曰。依此四十八大願中文。二願中皆云。十方人天乃至女人。都不論不退已去諸菩薩也。餘願為菩薩。當知。前者是正。後者兼也。又如無量壽經第二卷云。佛告阿難。其有眾生。生彼國者。皆悉住於正定之聚。所以者何。彼佛國中。無諸邪聚及不定聚名。十方恒沙諸佛如來。皆共讚嘆無量壽佛威神功德不可思議。諸有眾生。聞其名號。信心歡喜。乃至一念。至心迴向。願生彼國。即得往生。至不退轉。唯除五逆。誹謗正法。佛告阿難。十方世界。諸天人民。其有至心。願生彼國。凡有三輩。其上輩者。捨家棄欲。而成沙門。發菩提心。一向專念無量壽佛。修諸功德。願生彼國。此等眾生。臨終時。無量壽佛。與諸大眾。現其人前。即隨彼佛。往生其國。便於七寶華中。自然化生。住不退轉。福慧勇猛。神通自在。是故阿難。其有眾生。欲於今世見無量壽佛。應發無上菩提之心。修行功德願生彼國。佛語阿難。其中輩者。十方世界。諸天人民。其有至心。願生彼國。雖不能行作沙門。大修功德。當發無上菩提之心。一向專念無量壽佛。多小修善。奉持齋戒。起立塔像。飯食沙門。懸繒燃燈。散花燒香。以此迴向。願生彼國。其人臨終。無量壽佛。化現其身。光明相好。具如真佛。及諸大眾。現其人前。即隨彼佛。往生其國。住不退轉。功德智慧。次如上輩者也。佛告阿難。其下輩者。十方世界。諸天人民。其有至心欲生彼國。假使不能作諸功 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰。今引經論二教為證。經教者。一如無量壽經第一卷云。設我得佛。國中有地獄餓鬼畜生者。不取正覺。設我得佛。國中人天。乃至聞不善名者。不取正覺。設我得佛。國中人天。壽終之後。復更墮三惡道者。不取正覺。設我得佛。國中人天。不住正定聚。必至滅度者。不取正覺。設我得佛。國中人天。壽命無能限量。除其本願。脩短自在。若不爾者。不取正覺。設我得佛。十方眾生。至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。唯除五逆。誹謗正法。設我得佛。十方眾生。發菩提心。修諸功德。至心發願。欲生我國。臨壽終。假令不與大眾圍遶現其人前者。不取正覺。設我得佛。十方眾生。聞我名號。係念我國。殖諸德本。至心迴向。欲生我國。不果遂者。不取正覺。設我得佛。十方無量。不可思議。諸佛世界。眾生之類。聞我名字。不得菩薩無生法忍。諸深總持者。不取正覺。設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界。其有女人。聞我名字。歡喜信樂。發菩提心。厭惡女身。壽終之後。為復女像者。不取正覺。設我得佛。國中人天。所受快樂。不如漏盡比丘者。不取正覺。釋曰。依此四十八大願中文。二願中皆云。十方人天乃至女人。都不論不退已去諸菩薩也。餘願為菩薩。當知。前者是正。後者兼也。又如無量壽經第二卷云。佛告阿難。其有眾生。生彼國者。皆悉住於正定之聚。所以者何。彼佛國中。無諸邪聚及不定聚名。十方恒沙諸佛如來。皆共讚嘆無量壽佛威神功德不可思議。諸有眾生。聞其名號。信心歡喜。乃至一念。至心迴向。願生彼國。即得往生。至不退轉。唯除五逆。誹謗正法。佛告阿難。十方世界。諸天人民。其有至心。願生彼國。凡有三輩。其上輩者。捨家棄欲。而成沙門。發菩提心。一向專念無量壽佛。修諸功德。願生彼國。此等眾生。臨終時。無量壽佛。與諸大眾。現其人前。即隨彼佛。往生其國。便於七寶華中。自然化生。住不退轉。福慧勇猛。神通自在。是故阿難。其有眾生。欲於今世見無量壽佛。應發無上菩提之心。修行功德願生彼國。佛語阿難。其中輩者。十方世界。諸天人民。其有至心。願生彼國。雖不能行作沙門。大修功德。當發無上菩提之心。一向專念無量壽佛。多小修善。奉持齋戒。起立塔像。飯食沙門。懸繒燃燈。散花燒香。以此迴向。願生彼國。其人臨終。無量壽佛。化現其身。光明相好。具如真佛。及諸大眾。現其人前。即隨彼佛。往生其國。住不退轉。功德智慧。次如上輩者也。佛告阿難。其下輩者。十方世界。諸天人民。其有至心欲生彼國。假使不能作諸功

德。當發無上菩提之心。一向專意。乃至十念。念無量壽佛。願生其國。若聞妙法。歡喜信樂。不生疑惑。乃至一念。念於彼佛。以至誠心。願生其國。此人臨終。夢見彼佛。亦得往生。功德智慧。次如中輩者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德。當發無上菩提之心。一向專意。乃至十念。念無量壽佛。願生其國。若聞妙法。歡喜信樂。不生疑惑。乃至一念。念於彼佛。以至誠心。願生其國。此人臨終。夢見彼佛。亦得往生。功德智慧。次如中輩者也。

第二如觀經云。爾時世尊。告韋提希。汝今知不。阿彌陀去此不遠。汝當繫念諦觀彼國。淨業成者。我今為汝。廣說眾譬。亦令未來世一切凡夫欲修淨業者。得生西方極樂國土。欲生彼國者。當修三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺修十善業。二者受持三歸具足眾戒。不犯威儀。三者發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。如此三事。名為淨業。佛告韋提希。汝今知不。此三種業。過去未來現在三世諸佛淨業正因。佛告阿難。及韋提希。下品下生者。或有眾生。作不善業五逆十惡。具諸不善。如此愚人。以惡業故。應墮惡道逕歷多劫受苦無窮。如此愚人。臨命終時。遇善知識種種安慰為說妙法。教令念佛。彼人苦逼。不遑念佛。善友告言。汝若不能念者。應稱無量壽佛。如是至心令聲不絕。具足十念。稱南無佛。稱佛名故。於念念中。除八十億劫生死之罪。命終之後。見金蓮華猶如日輪住其人前。如一念頃。即得往生極樂世界。於蓮華中。滿十二大劫。蓮華方開。觀世音。大勢至。大悲音聲。為其廣說諸法實相除滅罪法。聞已歡喜。應時即發菩提之心。是名中品下生者。是名下輩生相。名第十六觀。釋曰。依九品生因中。皆分前三福淨業。作九品因。亦不獨一人具修三福淨業也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二如觀經云。爾時世尊。告韋提希。汝今知不。阿彌陀去此不遠。汝當繫念諦觀彼國。淨業成者。我今為汝。廣說眾譬。亦令未來世一切凡夫欲修淨業者。得生西方極樂國土。欲生彼國者。當修三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺修十善業。二者受持三歸具足眾戒。不犯威儀。三者發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。如此三事。名為淨業。佛告韋提希。汝今知不。此三種業。過去未來現在三世諸佛淨業正因。佛告阿難。及韋提希。下品下生者。或有眾生。作不善業五逆十惡。具諸不善。如此愚人。以惡業故。應墮惡道逕歷多劫受苦無窮。如此愚人。臨命終時。遇善知識種種安慰為說妙法。教令念佛。彼人苦逼。不遑念佛。善友告言。汝若不能念者。應稱無量壽佛。如是至心令聲不絕。具足十念。稱南無佛。稱佛名故。於念念中。除八十億劫生死之罪。命終之後。見金蓮華猶如日輪住其人前。如一念頃。即得往生極樂世界。於蓮華中。滿十二大劫。蓮華方開。觀世音。大勢至。大悲音聲。為其廣說諸法實相除滅罪法。聞已歡喜。應時即發菩提之心。是名中品下生者。是名下輩生相。名第十六觀。釋曰。依九品生因中。皆分前三福淨業。作九品因。亦不獨一人具修三福淨業也。

第三小彌陀經云。舍利弗。眾生聞者。應當發願願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人俱會一處。舍利弗。不可以少善根福德因緣得生彼國。舍利弗。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不亂。其人臨命終時。彌陀佛與諸聖眾。現在其前。是人終時。心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土。舍利弗。我見是利。故說此言。若有眾生聞是說者。應當發願。生彼國土。釋曰。依此經。少善根是空發願。廣善根是七日念佛。若能七日念佛。滿百萬遍。即得往生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三小彌陀經云。舍利弗。眾生聞者。應當發願願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人俱會一處。舍利弗。不可以少善根福德因緣得生彼國。舍利弗。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不亂。其人臨命終時。彌陀佛與諸聖眾。現在其前。是人終時。心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土。舍利弗。我見是利。故說此言。若有眾生聞是說者。應當發願。生彼國土。釋曰。依此經。少善根是空發願。廣善根是七日念佛。若能七日念佛。滿百萬遍。即得往生也。

第四鼓音聲王經云。如是我聞。一時佛在瞻波大城伽靈池。與大比丘眾五百人俱。爾時世尊告諸比丘。今當為汝。廣說西方安樂世界。今現有佛號阿彌陀。若有四眾。能正受持彼佛名號。以此功德。臨欲終時。阿彌陀佛即與大眾。至此人所。令其得見。見已。尋生慶悅。倍增功德。以是因緣。所生之處。永離胞胎。穢欲之形。純處鮮妙寶蓮華中。自然化生。具大神通。光明赫奕。爾時十方恒沙諸佛。皆共讚彼安樂世界所有佛法不可思議。神通現化。種種方便。不可思議。若能有信如是之事。當知。是人不可思議。所得業報亦不可思議。阿彌陀如來應正遍知。與聲聞俱。其國號曰清泰。聖王所住。其城縱廣十千由旬。中充滿剎利之種。阿彌陀佛如來應正遍知。父名月上轉輪聖王。其母名曰殊勝妙顏。子名月明。奉事弟子名無垢稱。智慧弟子名曰攬光。神足弟子名曰大化。爾時魔王名曰無勝。有提婆達多。名曰寂靜。阿彌陀佛與大比丘眾二萬人俱。若有受持彼佛名號。堅固其心。憶念不忌。十日十夜。除捨散亂。精懃修集念佛三昧。知彼如來常恒住於安樂世界。憶念相續。勿令斷絕。受持讀誦此鼓音聲王大陀羅尼。十日十夜。六時專念。五體投地。禮敬彼佛。堅固正念。悉除散亂。若能令心念念不絕。十日之中。必得見彼阿彌陀佛。并見十方世界如來。及所住處。唯除重障鈍根之人。於今少時。所不能覩。一切諸善皆悉迴向。願得往生安樂世界。垂終之日。阿彌陀佛與諸大眾。現其人前。安慰稱善。是人即得往生。釋曰。依此經。十日念佛即見阿彌陀佛。不論命終時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四鼓音聲王經云。如是我聞。一時佛在瞻波大城伽靈池。與大比丘眾五百人俱。爾時世尊告諸比丘。今當為汝。廣說西方安樂世界。今現有佛號阿彌陀。若有四眾。能正受持彼佛名號。以此功德。臨欲終時。阿彌陀佛即與大眾。至此人所。令其得見。見已。尋生慶悅。倍增功德。以是因緣。所生之處。永離胞胎。穢欲之形。純處鮮妙寶蓮華中。自然化生。具大神通。光明赫奕。爾時十方恒沙諸佛。皆共讚彼安樂世界所有佛法不可思議。神通現化。種種方便。不可思議。若能有信如是之事。當知。是人不可思議。所得業報亦不可思議。阿彌陀如來應正遍知。與聲聞俱。其國號曰清泰。聖王所住。其城縱廣十千由旬。中充滿剎利之種。阿彌陀佛如來應正遍知。父名月上轉輪聖王。其母名曰殊勝妙顏。子名月明。奉事弟子名無垢稱。智慧弟子名曰攬光。神足弟子名曰大化。爾時魔王名曰無勝。有提婆達多。名曰寂靜。阿彌陀佛與大比丘眾二萬人俱。若有受持彼佛名號。堅固其心。憶念不忌。十日十夜。除捨散亂。精懃修集念佛三昧。知彼如來常恒住於安樂世界。憶念相續。勿令斷絕。受持讀誦此鼓音聲王大陀羅尼。十日十夜。六時專念。五體投地。禮敬彼佛。堅固正念。悉除散亂。若能令心念念不絕。十日之中。必得見彼阿彌陀佛。并見十方世界如來。及所住處。唯除重障鈍根之人。於今少時。所不能覩。一切諸善皆悉迴向。願得往生安樂世界。垂終之日。阿彌陀佛與諸大眾。現其人前。安慰稱善。是人即得往生。釋曰。依此經。十日念佛即見阿彌陀佛。不論命終時也。

第五稱揚諸佛功德經云。復次舍利弗。西方去此十萬億佛剎。有世界。名曰安樂。其國有佛。號阿彌陀如來。至真。等正覺。明行足。善逝。世間解。無上士。道法御。天人師子曰眾祐。度人無量。若有得聞無量壽如來名者。一心信樂。受持諷念。當起廣遠無量歡喜。安立其意。全使真誠。十萬億信心。念斯如來。其人當得無量之福。永當遠離三塗之厄。命終之後。皆當往生彼佛剎土。命欲終時。一心信樂。念不忌捨。阿彌陀佛將諸比丘僧。往其人前。魔終不能毀壞斯等正覺之心。所以者何。其佛世尊興立不悲。誓度一切無量眾生。亦復護持十方世界一切眾生。其有得生安樂世界。當於其中具滿如來正覺之慧。舍利弗。其佛世尊。本求誓願。其有求於第二之乘。於其世界。具滿如來諸佛之法。具正覺分。求聲聞乘。於彼佛剎。得阿羅漢。其有往生彼佛剎者。從其所願。大小之乘。於彼悉滿。其有最後聞阿彌陀如來名號。讚說之者。信不狐疑。當相敬心至意。念之如念父母。作如是意。斯等普當於彼佛國具滿眾願。其有信不讚歎稱揚阿彌陀佛名功德。而謗毀者。五劫之中。當墮地獄。具受眾苦。釋曰。依此經。念佛如憶父母。始得往生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五稱揚諸佛功德經云。復次舍利弗。西方去此十萬億佛剎。有世界。名曰安樂。其國有佛。號阿彌陀如來。至真。等正覺。明行足。善逝。世間解。無上士。道法御。天人師子曰眾祐。度人無量。若有得聞無量壽如來名者。一心信樂。受持諷念。當起廣遠無量歡喜。安立其意。全使真誠。十萬億信心。念斯如來。其人當得無量之福。永當遠離三塗之厄。命終之後。皆當往生彼佛剎土。命欲終時。一心信樂。念不忌捨。阿彌陀佛將諸比丘僧。往其人前。魔終不能毀壞斯等正覺之心。所以者何。其佛世尊興立不悲。誓度一切無量眾生。亦復護持十方世界一切眾生。其有得生安樂世界。當於其中具滿如來正覺之慧。舍利弗。其佛世尊。本求誓願。其有求於第二之乘。於其世界。具滿如來諸佛之法。具正覺分。求聲聞乘。於彼佛剎。得阿羅漢。其有往生彼佛剎者。從其所願。大小之乘。於彼悉滿。其有最後聞阿彌陀如來名號。讚說之者。信不狐疑。當相敬心至意。念之如念父母。作如是意。斯等普當於彼佛國具滿眾願。其有信不讚歎稱揚阿彌陀佛名功德。而謗毀者。五劫之中。當墮地獄。具受眾苦。釋曰。依此經。念佛如憶父母。始得往生也。

第六發覺淨心經云。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。如來歎彌陀如來。十種發心。於中隨念發願。若念當欲生彼。當即得生彼世界。何者。是十種發心。於彼處生。佛告彌勒言。彼等發心非小智者有。彼發心是大事者所有。欲生阿彌陀如來佛剎中者。一當為一切眾生發慈心。不生瞋恨。當生阿彌陀如來佛剎。二為一切眾生。生慈悲故。當生彼處。三離於殺生。受持正法。發此心故。當生於彼處。四捨於身命。發心不著一切諸法故。當生於彼處。五發甚深忍行清淨信。發此心故。當生彼處。六不染名聞利養一切財寶。發此心故。當生彼處。七為一切眾生。生貴敬。發心不忌故。當生彼處。八不驚不怖。不受凡言語。發此心故。當生彼處。九入菩提分種種善根。發此心故。當生彼處。十然不離念佛。發此心故。當生彼處。遠離諸相故。彌勒此十種發心。若菩薩各發念。一具足者。當生彼阿彌陀佛剎中。若不生。無有是處。釋曰。此非觀經中十念。此之十念。現在時作。觀經中十念。臨命終時作也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六發覺淨心經云。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。如來歎彌陀如來。十種發心。於中隨念發願。若念當欲生彼。當即得生彼世界。何者。是十種發心。於彼處生。佛告彌勒言。彼等發心非小智者有。彼發心是大事者所有。欲生阿彌陀如來佛剎中者。一當為一切眾生發慈心。不生瞋恨。當生阿彌陀如來佛剎。二為一切眾生。生慈悲故。當生彼處。三離於殺生。受持正法。發此心故。當生於彼處。四捨於身命。發心不著一切諸法故。當生於彼處。五發甚深忍行清淨信。發此心故。當生彼處。六不染名聞利養一切財寶。發此心故。當生彼處。七為一切眾生。生貴敬。發心不忌故。當生彼處。八不驚不怖。不受凡言語。發此心故。當生彼處。九入菩提分種種善根。發此心故。當生彼處。十然不離念佛。發此心故。當生彼處。遠離諸相故。彌勒此十種發心。若菩薩各發念。一具足者。當生彼阿彌陀佛剎中。若不生。無有是處。釋曰。此非觀經中十念。此之十念。現在時作。觀經中十念。臨命終時作也。

第七如大集經云。佛告賢護言。是中何等三昧。能生如是諸功德。所謂思惟諸佛現前三昧。能生如是諸功德法。復次賢護。云何名為菩薩思惟諸佛現前三昧也。賢護。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。清淨持戒。具足諸行。獨處空閑。如是思惟。於一切處。隨何方所。若聞西方阿彌陀如來應供等正覺。是人爾時如所聞已。即應作如是想念。如我所聞。彼阿彌陀如來應供等正覺。今在西方。經途去此。過百千億諸佛國土。彼有世界。名曰安樂。知是如來今現在彼。為諸菩薩。周匝圍遶。處大眾中。說法教化。然而是人依聞佛故。繫念思惟。觀察不已。了了分明。終獲見彼彌陀如來應供等正覺也。復次賢護。譬如世間若男若女。於睡夢中見種種事。所謂金銀眾寶。珍財倉庫。或見朋友諸知識輩。或見覺時心不樂者。是人夢中所對境界。或違或順。或憂或喜。有時語言歡喜極樂。有時摻感。盡意悲哀。是人寤已。思惟憶念。如夢所見。為他廣宣。追念夢中。便生憂喜。如是賢護。彼善男子善女人。端坐繫念。專心想彼阿彌陀如來應供等正覺。如是相好。如是威儀。如是大眾。如是說法。如聞繫念。一心相續。次第不亂。或經一日。或復一夜。如是或至七日七夜。如我所聞。具足念故。是人必覩阿彌陀如來應供等正覺。若於晝時。不能見者。若於夜分。或夢中。阿彌陀佛必當現。釋曰。依此經。唯須假想。七日念佛。即得現見。非命終時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七如大集經云。佛告賢護言。是中何等三昧。能生如是諸功德。所謂思惟諸佛現前三昧。能生如是諸功德法。復次賢護。云何名為菩薩思惟諸佛現前三昧也。賢護。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。清淨持戒。具足諸行。獨處空閑。如是思惟。於一切處。隨何方所。若聞西方阿彌陀如來應供等正覺。是人爾時如所聞已。即應作如是想念。如我所聞。彼阿彌陀如來應供等正覺。今在西方。經途去此。過百千億諸佛國土。彼有世界。名曰安樂。知是如來今現在彼。為諸菩薩。周匝圍遶。處大眾中。說法教化。然而是人依聞佛故。繫念思惟。觀察不已。了了分明。終獲見彼彌陀如來應供等正覺也。復次賢護。譬如世間若男若女。於睡夢中見種種事。所謂金銀眾寶。珍財倉庫。或見朋友諸知識輩。或見覺時心不樂者。是人夢中所對境界。或違或順。或憂或喜。有時語言歡喜極樂。有時摻感。盡意悲哀。是人寤已。思惟憶念。如夢所見。為他廣宣。追念夢中。便生憂喜。如是賢護。彼善男子善女人。端坐繫念。專心想彼阿彌陀如來應供等正覺。如是相好。如是威儀。如是大眾。如是說法。如聞繫念。一心相續。次第不亂。或經一日。或復一夜。如是或至七日七夜。如我所聞。具足念故。是人必覩阿彌陀如來應供等正覺。若於晝時。不能見者。若於夜分。或夢中。阿彌陀佛必當現。釋曰。依此經。唯須假想。七日念佛。即得現見。非命終時也。

第八如往生經云。普廣菩薩摩訶薩。又白佛言。世尊。十方佛剎淨妙國土有差別不。佛言。普廣。無差別也。普廣又言。世尊。何故經中。讚歎阿彌陀剎。七寶諸樹。宮殿樓閣。故願生者。皆悉隨彼心中所欲。應念而至。佛告普廣菩薩摩訶薩。汝不解我意。娑婆世界人多貪濁。信向者小。習邪者多。不信正法。不能專心。亂無志意。十方世界實無差別。令諸眾生專心有在。是故讚嘆彼國土耳。諸往生者。悉隨彼願。無不獲果。釋曰。依此經。一向專想西方。即往生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八如往生經云。普廣菩薩摩訶薩。又白佛言。世尊。十方佛剎淨妙國土有差別不。佛言。普廣。無差別也。普廣又言。世尊。何故經中。讚歎阿彌陀剎。七寶諸樹。宮殿樓閣。故願生者。皆悉隨彼心中所欲。應念而至。佛告普廣菩薩摩訶薩。汝不解我意。娑婆世界人多貪濁。信向者小。習邪者多。不信正法。不能專心。亂無志意。十方世界實無差別。令諸眾生專心有在。是故讚嘆彼國土耳。諸往生者。悉隨彼願。無不獲果。釋曰。依此經。一向專想西方。即往生也。

第九如藥師經云。佛言。若四輩弟子。比丘比丘尼。清信士清信女。常修月六齋年三長齋。或晝夜精懃。一心苦行。願欲往生西方阿彌陀佛國者。憶念晝夜。若一日二日三日四日五日六日七日。或復中悔。聞我說是琉璃光佛本願功德。盡其壽命。欲終之日。有八菩薩。文殊師利菩薩。觀世音菩薩。大勢至菩薩。寶檀華菩薩。無盡意菩薩。藥王菩薩。藥尚菩薩。彌勒菩薩。皆當飛往迎其精神。不逕八難。生蓮華中。自然音樂而相娛樂。釋曰。依此經。七日念佛。縱令生悔。聞藥師佛名。還得生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九如藥師經云。佛言。若四輩弟子。比丘比丘尼。清信士清信女。常修月六齋年三長齋。或晝夜精懃。一心苦行。願欲往生西方阿彌陀佛國者。憶念晝夜。若一日二日三日四日五日六日七日。或復中悔。聞我說是琉璃光佛本願功德。盡其壽命。欲終之日。有八菩薩。文殊師利菩薩。觀世音菩薩。大勢至菩薩。寶檀華菩薩。無盡意菩薩。藥王菩薩。藥尚菩薩。彌勒菩薩。皆當飛往迎其精神。不逕八難。生蓮華中。自然音樂而相娛樂。釋曰。依此經。七日念佛。縱令生悔。聞藥師佛名。還得生也。

第十般舟經云。佛告跋陀和。菩薩於此間國土。阿彌陀佛數數念。用是念故。見阿彌陀佛。見佛已從問。當持何等法。生阿彌陀佛國。爾時阿彌陀語是菩薩言。欲生我國者。常念我數數。常當專念佛名。所得功德。諸行之中最為殊勝。釋曰。依此經。亦得念佛往生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十般舟經云。佛告跋陀和。菩薩於此間國土。阿彌陀佛數數念。用是念故。見阿彌陀佛。見佛已從問。當持何等法。生阿彌陀佛國。爾時阿彌陀語是菩薩言。欲生我國者。常念我數數。常當專念佛名。所得功德。諸行之中最為殊勝。釋曰。依此經。亦得念佛往生也。

第十一大阿彌陀經云。當持齋戒一心清淨。晝夜常念。欲生阿彌陀佛國。十日十夜不斷絕。我皆慈愍之。悉令往生阿彌陀佛國。殊使不能爾。自思惟熟校。計欲度脫身者。不當絕念去愛。勿念家事。莫與婦女同床。自端正身心。斷於愛欲。一心齋戒清淨至意。念生阿彌陀佛國。一日一夜不斷絕者。壽終皆往生其國。在七寶浴池。蓮華中化生。釋曰。依此經。若能念佛持戒。不與女人同床。下乃至一日一夜。亦得生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一大阿彌陀經云。當持齋戒一心清淨。晝夜常念。欲生阿彌陀佛國。十日十夜不斷絕。我皆慈愍之。悉令往生阿彌陀佛國。殊使不能爾。自思惟熟校。計欲度脫身者。不當絕念去愛。勿念家事。莫與婦女同床。自端正身心。斷於愛欲。一心齋戒清淨至意。念生阿彌陀佛國。一日一夜不斷絕者。壽終皆往生其國。在七寶浴池。蓮華中化生。釋曰。依此經。若能念佛持戒。不與女人同床。下乃至一日一夜。亦得生也。

第十二如無量清淨覺經云。若善男子善女人。聞我說淨土法門。心生悲喜。身毛為竪。如拔出者。當知。此人過去宿命已作佛道也。若復有人。聞開淨土法門。都不生信者。當知。此人始從三惡道來。殃咎未盡。為此無信向耳。我說此人未可得解脫也。釋曰。依此經。聞說淨土。生信樂者。普是過去供養佛來。由往昔因。現在乃至十念。悉得往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二如無量清淨覺經云。若善男子善女人。聞我說淨土法門。心生悲喜。身毛為竪。如拔出者。當知。此人過去宿命已作佛道也。若復有人。聞開淨土法門。都不生信者。當知。此人始從三惡道來。殃咎未盡。為此無信向耳。我說此人未可得解脫也。釋曰。依此經。聞說淨土。生信樂者。普是過去供養佛來。由往昔因。現在乃至十念。悉得往生。

第二引論有七部。一如往生論云。若善男子善女人。修五念門。行成就者。畢竟得生安樂國土。見彼阿彌陀佛。何等五念。一者禮拜。二者讚歎。三者作願。四者觀察。五者迴向(釋曰此是因門)復有五種門。漸次成就五種功德應知。何者五門。一者近門。二者大會眾門。三者宅門。四者屋門。五者園林遊戲池門。此五種門。初四種門。成就入功德。第五門成就出功德。入第一門者。以禮拜阿彌陀佛。為生彼國故。得生安樂世界。是名入第一門。入第二門者。以讚歎阿彌陀佛。隨順名義。稱如來名。依如來光明智相修行故。得入大會眾數。是名入第二門。入第三門者。以一心專念。作願生彼。修奢摩他寂靜三昧行故。得入蓮華藏世界。是名入第三門。入第四門者。以專念觀察彼妙莊嚴。修毘婆舍那故。得到彼處。受用種種法味樂。是名入第四門。出第五門者。以大慈悲。觀察一切苦惱眾生。示應化身。迴入生死園煩惱林中。遊戲神通。至教化地。以本願力迴向故。是名出第五門。菩薩入四種門。自利行成就應知。菩薩出第五門。利益他迴向行成就應知。菩薩如是修五門行。自利利他。速成就阿耨多羅三藐三菩提故。釋曰。此是果門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二引論有七部。一如往生論云。若善男子善女人。修五念門。行成就者。畢竟得生安樂國土。見彼阿彌陀佛。何等五念。一者禮拜。二者讚歎。三者作願。四者觀察。五者迴向(釋曰此是因門)復有五種門。漸次成就五種功德應知。何者五門。一者近門。二者大會眾門。三者宅門。四者屋門。五者園林遊戲池門。此五種門。初四種門。成就入功德。第五門成就出功德。入第一門者。以禮拜阿彌陀佛。為生彼國故。得生安樂世界。是名入第一門。入第二門者。以讚歎阿彌陀佛。隨順名義。稱如來名。依如來光明智相修行故。得入大會眾數。是名入第二門。入第三門者。以一心專念。作願生彼。修奢摩他寂靜三昧行故。得入蓮華藏世界。是名入第三門。入第四門者。以專念觀察彼妙莊嚴。修毘婆舍那故。得到彼處。受用種種法味樂。是名入第四門。出第五門者。以大慈悲。觀察一切苦惱眾生。示應化身。迴入生死園煩惱林中。遊戲神通。至教化地。以本願力迴向故。是名出第五門。菩薩入四種門。自利行成就應知。菩薩出第五門。利益他迴向行成就應知。菩薩如是修五門行。自利利他。速成就阿耨多羅三藐三菩提故。釋曰。此是果門也。

二如起信論云。復次眾生初學是法。欲求正信。其心怯弱。以住於此娑婆世界。自畏不能常值諸佛。親承供養。懼謂信心難可成就。意欲退者。當知。如來有勝方便。攝護信心。謂以專意念佛因緣。隨願得生他方佛土。常見於佛。永離惡道。如修多羅說。若人專念西方極樂世界阿彌陀佛。即得往生。常見佛故。終無有退。若觀彼佛真如法身。常勤修習。畢竟得生。住正定故。釋曰。依此論。此間修信心不成就者。教就西方修習。此豈是十解已去菩薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二如起信論云。復次眾生初學是法。欲求正信。其心怯弱。以住於此娑婆世界。自畏不能常值諸佛。親承供養。懼謂信心難可成就。意欲退者。當知。如來有勝方便。攝護信心。謂以專意念佛因緣。隨願得生他方佛土。常見於佛。永離惡道。如修多羅說。若人專念西方極樂世界阿彌陀佛。即得往生。常見佛故。終無有退。若觀彼佛真如法身。常勤修習。畢竟得生。住正定故。釋曰。依此論。此間修信心不成就者。教就西方修習。此豈是十解已去菩薩也。

三如十住毘婆娑論中龍樹菩薩云。彌陀世尊。行者應以此偈尊重讚嘆佛故。論云。阿彌陀佛本願如是。若人念我。稱名自歸。即入必定得阿耨多羅三藐三菩提。是故常應憶念。以偈稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三如十住毘婆娑論中龍樹菩薩云。彌陀世尊。行者應以此偈尊重讚嘆佛故。論云。阿彌陀佛本願如是。若人念我。稱名自歸。即入必定得阿耨多羅三藐三菩提。是故常應憶念。以偈稱讚。

無量光明慧 身如真金山 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量光明慧 身如真金山

我今身口意 合掌稽首禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今身口意 合掌稽首禮

金色妙光明 普流諸世界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金色妙光明 普流諸世界

隨物增其色 是故稽首禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨物增其色 是故稽首禮

若人命終時 得生彼國者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人命終時 得生彼國者

即具無量德 是故我歸命 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即具無量德 是故我歸命

人能念是佛 無量力功德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人能念是佛 無量力功德

即時入必定 是故我常念 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時入必定 是故我常念

彼國人命終 設應受諸苦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼國人命終 設應受諸苦

不墮惡地獄 是故歸命禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不墮惡地獄 是故歸命禮

若人生彼國 終不墮惡趣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人生彼國 終不墮惡趣

及與阿修羅 我今歸命禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及與阿修羅 我今歸命禮

人天身相同 猶如金山頂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天身相同 猶如金山頂

諸勝所歸處 是故頭面禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸勝所歸處 是故頭面禮

其有生彼國 具天眼耳通 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有生彼國 具天眼耳通

十方並無礙 稽首聖中尊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方並無礙 稽首聖中尊

其國諸眾生 神變及身通 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其國諸眾生 神變及身通

亦具宿命智 是故歸命禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦具宿命智 是故歸命禮

生彼國土者 無我無我所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生彼國土者 無我無我所

不生彼此心 是故稽首禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生彼此心 是故稽首禮

超出三界獄 目如蓮華葉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超出三界獄 目如蓮華葉

聲聞眾無量 是故稽首禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞眾無量 是故稽首禮

彼國諸眾生 其性皆柔和 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼國諸眾生 其性皆柔和

自然行十善 稽首眾聖王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然行十善 稽首眾聖王

從善生淨明 無量無邊所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從善生淨明 無量無邊所

二足中第一 是故我歸命 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二足中第一 是故我歸命

若人願作佛 心念阿彌陀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人願作佛 心念阿彌陀

應時為現身 是故我歸命 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應時為現身 是故我歸命

彼佛本願力 十方諸菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛本願力 十方諸菩薩

來供養聖法 是故我稽首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來供養聖法 是故我稽首

彼土諸菩薩 具足諸相好 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼土諸菩薩 具足諸相好

皆自莊嚴身 我今歸命禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆自莊嚴身 我今歸命禮

彼土大菩薩 日日於三時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼土大菩薩 日日於三時

供養十方佛 是故稽首禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養十方佛 是故稽首禮

若人種善根 疑則華不開 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人種善根 疑則華不開

信心清淨者 華開則見佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信心清淨者 華開則見佛

十方現在佛 以種種因緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方現在佛 以種種因緣

嘆彼佛功德 我今歸命禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嘆彼佛功德 我今歸命禮

其土具嚴飾 殊彼諸天宮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其土具嚴飾 殊彼諸天宮

功德甚深厚 是故禮佛足 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德甚深厚 是故禮佛足

佛足千輻輪 柔軟蓮華色 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛足千輻輪 柔軟蓮華色

見者皆歡喜 頭面禮佛足 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見者皆歡喜 頭面禮佛足

眉間白豪光 猶如清淨月 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眉間白豪光 猶如清淨月

增益面光色 頭面禮佛足 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增益面光色 頭面禮佛足

本求佛道時 行諸奇妙事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本求佛道時 行諸奇妙事

如諸經所說 頭面稽首禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸經所說 頭面稽首禮

彼佛所言說 破除諸罪根 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛所言說 破除諸罪根

美言多所益 我今稽首禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 美言多所益 我今稽首禮

以此美言說 救諸著樂病 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此美言說 救諸著樂病

已度今猶度 是故稽首禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已度今猶度 是故稽首禮

人天中最尊 諸天頭面禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天中最尊 諸天頭面禮

七寶冠摩尼 是故我歸命 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七寶冠摩尼 是故我歸命

一切賢聖眾 及諸人天眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切賢聖眾 及諸人天眾

我皆共歸命 是故我亦禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆共歸命 是故我亦禮

乘彼八道船 能度難度海 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘彼八道船 能度難度海

自度亦度彼 我禮自在者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自度亦度彼 我禮自在者

諸佛無量劫 讚揚其功德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛無量劫 讚揚其功德

猶尚不能盡 歸命清淨人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶尚不能盡 歸命清淨人

我今亦如是 稱讚無量德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今亦如是 稱讚無量德

以是福因緣 願佛常念我 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是福因緣 願佛常念我

我今於先世 福德若大小 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今於先世 福德若大小

願我於佛所 心常得清淨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我於佛所 心常得清淨

以此福因緣 所獲上妙德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此福因緣 所獲上妙德

願諸眾生類 皆亦悉當得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願諸眾生類 皆亦悉當得

讚觀音勢至二菩薩偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚觀音勢至二菩薩偈。

觀音大勢大名稱 功德智慧俱無量 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀音大勢大名稱 功德智慧俱無量

具足慈悲救世間 遍遊一切眾生海 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足慈悲救世間 遍遊一切眾生海

如是勝人甚難遇 一心恭敬頭面禮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是勝人甚難遇 一心恭敬頭面禮

眾生長寢無明闇 唯此大悲能覺之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生長寢無明闇 唯此大悲能覺之

隨緣皆現色身相 猶如慈父念一子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨緣皆現色身相 猶如慈父念一子

唯願慈悲救齊我 一心恭敬照世燈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願慈悲救齊我 一心恭敬照世燈

南無觀音大勢至 恒入世間無暫息 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無觀音大勢至 恒入世間無暫息

往生六道濟郡生 色身超絕如紫金 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往生六道濟郡生 色身超絕如紫金

威儀庠序世無比 寶瓶化佛天冠中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威儀庠序世無比 寶瓶化佛天冠中

一心恭敬巧方便 動搖無量三千界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心恭敬巧方便 動搖無量三千界

進止妙華恒承足 常以寶手接眾生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進止妙華恒承足 常以寶手接眾生

一心恭敬施無畏 無量無邊無數劫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心恭敬施無畏 無量無邊無數劫

廣修願力助彌陀 常處大眾宣法言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣修願力助彌陀 常處大眾宣法言

眾生聞者得淨眼 唯願世世恒親覲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生聞者得淨眼 唯願世世恒親覲

故我一心頭面禮 神通周遍十方國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故我一心頭面禮 神通周遍十方國

普現一切眾生前 眾生若能至心念 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普現一切眾生前 眾生若能至心念

皆悉導令至安樂 哀我世間慈悲父 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉導令至安樂 哀我世間慈悲父

故我一心頭面禮 安處出世蓮華座 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故我一心頭面禮 安處出世蓮華座

猶如須彌照大海 調伏眾生得無畏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如須彌照大海 調伏眾生得無畏

一心恭敬人師子 我已隨順修多羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心恭敬人師子 我已隨順修多羅

讚嘆觀音寶功德 如是功德不可盡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚嘆觀音寶功德 如是功德不可盡

譬如大海一毛渧 假使十方諸如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海一毛渧 假使十方諸如來

窮劫讚嘆亦不盡 如是無邊無盡藏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 窮劫讚嘆亦不盡 如是無邊無盡藏

故我一心頭面禮 已讚觀音大勢至 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故我一心頭面禮 已讚觀音大勢至

即讚十方諸菩薩 願此功德遍世間 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即讚十方諸菩薩 願此功德遍世間

迴共眾生生彼國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴共眾生生彼國

釋曰。依此論。唯讚歎禮拜。即得往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。依此論。唯讚歎禮拜。即得往生。

四如一切經中彌陀佛偈云。唯念法藏比丘。乃從世饒王發願。喻諸佛。誓二十四章。世世見諸佛。姟數無有量。不廢宿命行。功德遂具成。世界名清淨。得佛號無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四如一切經中彌陀佛偈云。唯念法藏比丘。乃從世饒王發願。喻諸佛。誓二十四章。世世見諸佛。姟數無有量。不廢宿命行。功德遂具成。世界名清淨。得佛號無量。

國界平夷然 豐樂多上人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國界平夷然 豐樂多上人

寶樹若干種 羅列散相生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶樹若干種 羅列散相生

本莖枝葉華 種種各異香 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本莖枝葉華 種種各異香

順風日三動 翕羿如華生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順風日三動 翕羿如華生

隨地如毛布 雜廁上普平 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨地如毛布 雜廁上普平

一切無諸山 海水及諸原 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無諸山 海水及諸原

但有河水流 音響如說經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但有河水流 音響如說經

天人入水戲 在意所欲望 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人入水戲 在意所欲望

令齊水額眉 意願隨念得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令齊水額眉 意願隨念得

佛壽十方沙 光明普無邊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛壽十方沙 光明普無邊

菩薩及弟子 不可算稱量 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩及弟子 不可算稱量

若欲見彼佛 莫疑亦莫望 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲見彼佛 莫疑亦莫望

有疑在胎上 可令五百年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有疑在胎上 可令五百年

不疑生基坐 叉手無量前 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不疑生基坐 叉手無量前

願欲遍十方 須臾則旋還 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願欲遍十方 須臾則旋還

惟念彼菩薩 姟劫作功德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟念彼菩薩 姟劫作功德

本行如此致 得號增世尊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本行如此致 得號增世尊

佛興難得值 須臾會難聞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛興難得值 須臾會難聞

講說土難遇 受覺人難得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 講說土難遇 受覺人難得

若後遭末世 法欲衰微時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若後遭末世 法欲衰微時

當共建擁護 行佛無欲法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當共建擁護 行佛無欲法

佛能說此要 各當勤思行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛能說此要 各當勤思行

受此無量制 世世稽首行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受此無量制 世世稽首行

釋曰一切經 中有此禮文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰一切經 中有此禮文

五如寶性論云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五如寶性論云。

依此諸功德 願於命終時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此諸功德 願於命終時

得見彌陀佛 無邊功德身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得見彌陀佛 無邊功德身

我及餘信者 既見彼佛已 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我及餘信者 既見彼佛已

願得離垢眼 證無上菩提 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願得離垢眼 證無上菩提

六如禪那啒多三藏。別譯龍樹讚禮阿彌陀佛文。有十二禮。至心歸命。禮西方阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六如禪那啒多三藏。別譯龍樹讚禮阿彌陀佛文。有十二禮。至心歸命。禮西方阿彌陀佛。

稽首天人所恭敬 阿彌陀仙兩足尊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首天人所恭敬 阿彌陀仙兩足尊

在彼微妙安樂國 無量佛子眾圍遶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在彼微妙安樂國 無量佛子眾圍遶

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

金色身淨如山王 奢摩他行如象步 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金色身淨如山王 奢摩他行如象步

兩目淨若青蓮華 故我頂禮彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩目淨若青蓮華 故我頂禮彌陀佛

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

面善圓淨如滿月 威光猶如千日月 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面善圓淨如滿月 威光猶如千日月

聲如天鼓俱翅羅 故我頂禮彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲如天鼓俱翅羅 故我頂禮彌陀佛

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

觀音頂戴冠中住 種種妙相寶莊嚴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀音頂戴冠中住 種種妙相寶莊嚴

能伏外道魔憍慢 故我頂禮彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能伏外道魔憍慢 故我頂禮彌陀佛

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

無比無垢廣清淨 眾德晈潔如虛空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無比無垢廣清淨 眾德晈潔如虛空

所作利益得自在 故我頂禮彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作利益得自在 故我頂禮彌陀佛

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

十方名聞菩薩眾 無量諸魔常讚嘆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方名聞菩薩眾 無量諸魔常讚嘆

為諸眾生願力住 故我頂禮彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生願力住 故我頂禮彌陀佛

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

金底寶間池生華 善根所成妙高座 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金底寶間池生華 善根所成妙高座

於彼坐上如山王 故我頂禮彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼坐上如山王 故我頂禮彌陀佛

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

十方所來諸佛子 顯現神通至安樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所來諸佛子 顯現神通至安樂

瞻仰尊顏常恭敬 故我頂禮彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞻仰尊顏常恭敬 故我頂禮彌陀佛

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

諸有無常無我等 亦如水月電影露 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有無常無我等 亦如水月電影露

為眾說法無名字 故我頂禮彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾說法無名字 故我頂禮彌陀佛

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

彼尊無量方便境 無有諸趣惡知識 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼尊無量方便境 無有諸趣惡知識

往生不退至菩提 故我頂禮彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往生不退至菩提 故我頂禮彌陀佛

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

彼尊佛剎無惡名 亦無女人惡道怖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼尊佛剎無惡名 亦無女人惡道怖

眾人至心敬彼尊 故我頂禮彌陀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾人至心敬彼尊 故我頂禮彌陀佛

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

我說彼尊功德事 眾善無邊如海水 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說彼尊功德事 眾善無邊如海水

所得善根清淨者 迴施眾生生彼國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所得善根清淨者 迴施眾生生彼國

願共諸眾生 往生安樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共諸眾生 往生安樂國

七如攝大乘論云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七如攝大乘論云。

眾寶界如覺德業 我說句義所生善 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶界如覺德業 我說句義所生善

因此願悉見彌陀 由得淨眼成正覺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因此願悉見彌陀 由得淨眼成正覺