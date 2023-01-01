五方便念佛門
隋 智顗撰1卷CBETA T1962少于一万字 20 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
五方便念佛門
五方便念佛門
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天台智者大師撰
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一凝心禪、二制心禪、三體真禪、四方便隨緣禪、五息二邊分別禪。
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凡住心一境，名曰凝心。且如行者，念佛之時諦觀如來玉毫金相，凝然寂靜了亮洞徹，名凝心禪。
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次，前雖凝心，所習慣馳散，令制之，令還諦緣金相，名制心禪。
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復次，前雖制心，得住定境，既非理觀，皆屬事修，今體本空，誰制？無佛、無念，名體真禪。
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復次，前雖謂體真，猶滯空寂，無量名相昧然不知。今以無所得而為方便，從空入假，萬相洞明，不為空塵之所惑亂，名方便禪。
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復次，體真及以方便各據空有，不離二邊，令諦觀靜亂本無相貌，名言路斷，思想亦絕，名息二邊禪。
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從淺至深，如是分別，原夫圓觀亦無淺深，而淺深宛然。
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敘開念佛五門：第一稱名往生念佛三昧門、第二觀相滅罪念佛三昧門、第三諸境唯心念佛三昧門、第四心境俱離念佛三昧門、第五性起圓通念佛三昧門。
敘開念佛五門：第一稱名往生念佛三昧門、第二觀相滅罪念佛三昧門、第三諸境唯心念佛三昧門、第四心境俱離念佛三昧門、第五性起圓通念佛三昧門。
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諸佛大慈悲常教勅說法。諸菩薩等以種種方便，令眾生易解；又自以種種方便，開示般若波羅蜜。以何義故說是般若波羅蜜？佛言：「欲令諸菩薩等增長念佛三昧故。」以何因緣令念諸佛？佛言：「若念佛者，當知是人即與文殊師利等無有異。」以何故？此三昧者，諸佛世尊之所遊戲，首楞嚴等諸大三昧始出生處，是知將入諸佛法，方便誠多。若以一言而具眾門，無過念佛。
諸佛大慈悲常教勅說法。諸菩薩等以種種方便，令眾生易解；又自以種種方便，開示般若波羅蜜。以何義故說是般若波羅蜜？佛言：「欲令諸菩薩等增長念佛三昧故。」以何因緣令念諸佛？佛言：「若念佛者，當知是人即與文殊師利等無有異。」以何故？此三昧者，諸佛世尊之所遊戲，首楞嚴等諸大三昧始出生處，是知將入諸佛法，方便誠多。若以一言而具眾門，無過念佛。
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所以者何？一切賢聖皆從念佛而生，一切智慧皆從念佛而有。假如十信菩薩及三賢菩薩，皆不離念佛、念法、念僧，乃至不離念一切種智；初地菩薩乃至八、九、十地菩薩亦不離念佛、念法、念僧，乃至不離念一切種智。但以念知差別，隨義立名，眾生迷名，妄生異解，漂墜魔界，遂輕念佛之名，仍謂已修別為勝業。為愍此故，今略言之。
所以者何？一切賢聖皆從念佛而生，一切智慧皆從念佛而有。假如十信菩薩及三賢菩薩，皆不離念佛、念法、念僧，乃至不離念一切種智；初地菩薩乃至八、九、十地菩薩亦不離念佛、念法、念僧，乃至不離念一切種智。但以念知差別，隨義立名，眾生迷名，妄生異解，漂墜魔界，遂輕念佛之名，仍謂已修別為勝業。為愍此故，今略言之。
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若論修因之人，不離三賢十聖；若論證果之者，即是諸佛如來。修因之人，繫心常思念十方一切佛；證果之者又特啟此，以為微妙清淨第一禪。是知易入而證深，無過念佛。嗟呼！末學之流，輕其易入，失其證深，為見所縛，良可悲矣！
若論修因之人，不離三賢十聖；若論證果之者，即是諸佛如來。修因之人，繫心常思念十方一切佛；證果之者又特啟此，以為微妙清淨第一禪。是知易入而證深，無過念佛。嗟呼！末學之流，輕其易入，失其證深，為見所縛，良可悲矣！
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又諸佛以眾生樂稱諸佛名，生彼國者，則示以稱名往生門；眾生有樂覩諸佛身，懼障不見者，則示以觀相滅罪門；眾生有迷心執境者，則示以諸境唯心門；眾生有計實有者，則示以心境俱離門；眾生樂深寂定，趣無生滅者，則示以性起圓通門。
又諸佛以眾生樂稱諸佛名，生彼國者，則示以稱名往生門；眾生有樂覩諸佛身，懼障不見者，則示以觀相滅罪門；眾生有迷心執境者，則示以諸境唯心門；眾生有計實有者，則示以心境俱離門；眾生樂深寂定，趣無生滅者，則示以性起圓通門。
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大哉！世尊，善拔我等，開示一道，直至菩提，甚深法門——所謂念佛。唯有大智度者，生而知之者，深修定慧者，善經論者，請撿此門，與了義大乘等經，有收義不盡處，請試言之。是知稱一佛名，智深則深，一言而具眾門，信有徵矣。
大哉！世尊，善拔我等，開示一道，直至菩提，甚深法門——所謂念佛。唯有大智度者，生而知之者，深修定慧者，善經論者，請撿此門，與了義大乘等經，有收義不盡處，請試言之。是知稱一佛名，智深則深，一言而具眾門，信有徵矣。
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既敘五門來意竟，更敘入方便次第。假如行人，口稱南無阿彌陀佛時，心必願生彼國土，即是稱名往生門；行者想像佛身，專注不已，遂得見佛，光明赫奕，照觸行者，爾時所有罪障，皆悉消滅，即是觀相滅罪門；又觀此佛，從自心起，無別境界，即是諸境唯心門；又觀此心，亦無自相可得，即是心境俱離門；行者爾時趣深寂定，放捨一切心意意識，將入涅槃，緣十方佛加被護念，興起智門，行者爾時於一念頃，淨佛國土，成就眾生。如何前四門所有功德，百千萬分不及其一。何以故？無功用位，能以一身為無量身，任運修習故，佛觀護故，諸佛法源盡窮底故，普賢願因悉圓滿故，本願力故，法如是故，即是性起圓通門。已上五門竟。
既敘五門來意竟，更敘入方便次第。假如行人，口稱南無阿彌陀佛時，心必願生彼國土，即是稱名往生門；行者想像佛身，專注不已，遂得見佛，光明赫奕，照觸行者，爾時所有罪障，皆悉消滅，即是觀相滅罪門；又觀此佛，從自心起，無別境界，即是諸境唯心門；又觀此心，亦無自相可得，即是心境俱離門；行者爾時趣深寂定，放捨一切心意意識，將入涅槃，緣十方佛加被護念，興起智門，行者爾時於一念頃，淨佛國土，成就眾生。如何前四門所有功德，百千萬分不及其一。何以故？無功用位，能以一身為無量身，任運修習故，佛觀護故，諸佛法源盡窮底故，普賢願因悉圓滿故，本願力故，法如是故，即是性起圓通門。已上五門竟。
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問：「云何為一行三昧？」
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答：「《大寶積經》第一百一十六云：『文殊師利白佛言：「世尊！當云何修行能速得阿耨菩提？」佛言：「一行三昧。善男子、善女人修是三昧者，速得阿耨多羅三藐三菩提。」文殊師利言：「云何名一行三昧？」佛言：「法界一相，繫緣法界，是名一行三昧。若善男子、善女人欲入一行三昧，當先聞般若波羅蜜，如說修行，然後能入一行三昧。如法界緣，不退、不壞、不思議、無礙、無相。善男子、善女人欲入一行三昧，應處空閑，捨諸亂意，不取相貌，繫心一佛，專稱佛名字，隨佛方所，端身正向，能於一佛念念相續，即是念中能見三世諸佛。何以故？念一佛功德無量無邊，亦與無量諸佛功德無量辯才。如是入一行三昧者，盡知恒沙諸佛法界無差別相。」』此文良證。」
答：「《大寶積經》第一百一十六云：『文殊師利白佛言：「世尊！當云何修行能速得阿耨菩提？」佛言：「一行三昧。善男子、善女人修是三昧者，速得阿耨多羅三藐三菩提。」文殊師利言：「云何名一行三昧？」佛言：「法界一相，繫緣法界，是名一行三昧。若善男子、善女人欲入一行三昧，當先聞般若波羅蜜，如說修行，然後能入一行三昧。如法界緣，不退、不壞、不思議、無礙、無相。善男子、善女人欲入一行三昧，應處空閑，捨諸亂意，不取相貌，繫心一佛，專稱佛名字，隨佛方所，端身正向，能於一佛念念相續，即是念中能見三世諸佛。何以故？念一佛功德無量無邊，亦與無量諸佛功德無量辯才。如是入一行三昧者，盡知恒沙諸佛法界無差別相。」』此文良證。」
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問曰：「人多畫像而以觀禮，有何聖教？」
問曰：「人多畫像而以觀禮，有何聖教？」
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答：「《大寶積經》第八十九云：『爾時大精進菩薩持畫佛㲲像，入於深山，寂靜無人、禽獸之間。開現畫像，取草為座，在畫像前，結跏趺坐，正身正念，觀於如來。諦觀察已，作如是念：「如來是希有微妙，畫像尚爾，端坐微妙，況復如來正遍知身？」復作是念：「云何觀佛？」爾時，林神知彼菩薩心之所念，白菩薩言：「善男子！汝念：『云何觀佛？』」答言：「若欲觀佛，當觀畫像，觀此畫像，不異如來，是名觀佛？如是觀佛，如是觀者，是為善觀。」時大精進作如是念：「我今云何觀此畫像與如來等？」復作是念：「如是畫像者，非覺、非知，一切諸法亦復如是，但有名字。如是名字自性空寂，本無所有，如來之身其相如是。畫像非證、非果，非證者、非得者，非住者、非去來，非生、非滅，非淨、非色，非貪、瞋、痴，畫像非陰、界、入，非初、中、後，一切諸法亦復如是，如來身相亦復如是。如此畫像，非覺、非知、非作，一切諸佛亦復如是，觀如來身相亦復如是，乃至六根亦復如是。」菩薩如是觀如來身，結跏趺坐，於三七日中，成就五通，供養諸佛。諸天散華以為供養，為佛所讚，會中二萬人住阿耨多羅三藐三菩提，無量阿僧祇人住二乘功德，大精進者，釋迦牟尼佛是也。』此文明矣。」
答：「《大寶積經》第八十九云：『爾時大精進菩薩持畫佛㲲像，入於深山，寂靜無人、禽獸之間。開現畫像，取草為座，在畫像前，結跏趺坐，正身正念，觀於如來。諦觀察已，作如是念：「如來是希有微妙，畫像尚爾，端坐微妙，況復如來正遍知身？」復作是念：「云何觀佛？」爾時，林神知彼菩薩心之所念，白菩薩言：「善男子！汝念：『云何觀佛？』」答言：「若欲觀佛，當觀畫像，觀此畫像，不異如來，是名觀佛？如是觀佛，如是觀者，是為善觀。」時大精進作如是念：「我今云何觀此畫像與如來等？」復作是念：「如是畫像者，非覺、非知，一切諸法亦復如是，但有名字。如是名字自性空寂，本無所有，如來之身其相如是。畫像非證、非果，非證者、非得者，非住者、非去來，非生、非滅，非淨、非色，非貪、瞋、痴，畫像非陰、界、入，非初、中、後，一切諸法亦復如是，如來身相亦復如是。如此畫像，非覺、非知、非作，一切諸佛亦復如是，觀如來身相亦復如是，乃至六根亦復如是。」菩薩如是觀如來身，結跏趺坐，於三七日中，成就五通，供養諸佛。諸天散華以為供養，為佛所讚，會中二萬人住阿耨多羅三藐三菩提，無量阿僧祇人住二乘功德，大精進者，釋迦牟尼佛是也。』此文明矣。」
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約四教者，夫心不獨生，必詫緣起。行者念佛之時，意想為因，如來毫光為緣，亦名法塵，以對意根故。所起之念，即是所生法，觀此根塵能所，三相遷動，新新生滅，念念不住，分析方空，無佛無念，藏教小乘也；即觀念佛心，起能生所生，無不即空，妄謂心起，心實不起，起無自性，體之即空，所觀佛相如鏡中像、虛空華，無佛無念，通教大乘也；即觀念佛心，起即假名之法，淺深洞鑒，無量名相，如觀掌中，了知此心，有如來藏，歷劫斷惑，方證真常，離邊顯中，無佛無念，別教大乘也；即觀念佛心，起即空假即中，若根若塵，並是法界起，一念亦爾，塵剎諸佛，一念照明，六道眾生，剎那普應，初即是後，今始覺知，如大福人執石成寶，必無捨念，別求離念，即邊而中，無佛無念，圓教大乘也，《瓔珞經》明頓悟如來，此之謂也。
約四教者，夫心不獨生，必詫緣起。行者念佛之時，意想為因，如來毫光為緣，亦名法塵，以對意根故。所起之念，即是所生法，觀此根塵能所，三相遷動，新新生滅，念念不住，分析方空，無佛無念，藏教小乘也；即觀念佛心，起能生所生，無不即空，妄謂心起，心實不起，起無自性，體之即空，所觀佛相如鏡中像、虛空華，無佛無念，通教大乘也；即觀念佛心，起即假名之法，淺深洞鑒，無量名相，如觀掌中，了知此心，有如來藏，歷劫斷惑，方證真常，離邊顯中，無佛無念，別教大乘也；即觀念佛心，起即空假即中，若根若塵，並是法界起，一念亦爾，塵剎諸佛，一念照明，六道眾生，剎那普應，初即是後，今始覺知，如大福人執石成寶，必無捨念，別求離念，即邊而中，無佛無念，圓教大乘也，《瓔珞經》明頓悟如來，此之謂也。
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五方便念佛觀門一卷
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