淨土十疑論序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土十疑論序

宋無為子楊傑述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋無為子楊傑述

愛不重不生娑婆，念不一不生極樂。娑婆，穢土也；極樂，淨土也。娑婆之壽有量；彼土之壽則無量矣。娑婆備諸苦；彼土則安養無苦矣。娑婆隨業轉輪生死；彼土一往則永證無生法忍，若願度生，則任意自在，不為諸業轉矣。其淨穢、壽量、苦樂、生死，如是差別，而眾生冥然不知，可不哀哉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛不重不生娑婆，念不一不生極樂。娑婆，穢土也；極樂，淨土也。娑婆之壽有量；彼土之壽則無量矣。娑婆備諸苦；彼土則安養無苦矣。娑婆隨業轉輪生死；彼土一往則永證無生法忍，若願度生，則任意自在，不為諸業轉矣。其淨穢、壽量、苦樂、生死，如是差別，而眾生冥然不知，可不哀哉？

阿彌陀佛，淨土攝受之主也；釋迦如來，指導淨土之師也。觀音、勢至，助佛揚化者也。是以如來一代教典，處處叮嚀，勸往生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀佛，淨土攝受之主也；釋迦如來，指導淨土之師也。觀音、勢至，助佛揚化者也。是以如來一代教典，處處叮嚀，勸往生也。

阿彌陀佛與觀音、勢至，乘大願船，泛生死海，不著此岸、不留彼岸、不止中流，唯以濟度為佛事。是故《阿彌陀經》云：「若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日乃至七日，一心不亂。其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，是人終時，心不顛倒，即得往生極樂國土。」又經云：「十方眾生，聞我名號，憶念我國，植諸德本，至心迴向，欲生我國，不果遂者，不取正覺。」所以祇洹精舍無常院，令病者面西，作往生淨土想。蓋彌陀光明遍照法界念佛眾生，攝取不捨。聖、凡一體，機、感相應。諸佛心內眾生，塵塵極樂；眾生心中淨土，念念彌陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀佛與觀音、勢至，乘大願船，泛生死海，不著此岸、不留彼岸、不止中流，唯以濟度為佛事。是故《阿彌陀經》云：「若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日乃至七日，一心不亂。其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，是人終時，心不顛倒，即得往生極樂國土。」又經云：「十方眾生，聞我名號，憶念我國，植諸德本，至心迴向，欲生我國，不果遂者，不取正覺。」所以祇洹精舍無常院，令病者面西，作往生淨土想。蓋彌陀光明遍照法界念佛眾生，攝取不捨。聖、凡一體，機、感相應。諸佛心內眾生，塵塵極樂；眾生心中淨土，念念彌陀。

吾以是觀之，智慧者易生，能斷疑故；禪定者易生，不散亂故；持戒者易生，遠諸染故；布施者易生，不我有故；忍辱者易生，不瞋恚故；精進者易生，不退轉故；不造善、不作惡者易生，念能一故；諸惡已作、業報已現者易生，實慚懼故。雖有眾善，若無誠信心、無深心、無迴向發願心者，則不得上上品生矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾以是觀之，智慧者易生，能斷疑故；禪定者易生，不散亂故；持戒者易生，遠諸染故；布施者易生，不我有故；忍辱者易生，不瞋恚故；精進者易生，不退轉故；不造善、不作惡者易生，念能一故；諸惡已作、業報已現者易生，實慚懼故。雖有眾善，若無誠信心、無深心、無迴向發願心者，則不得上上品生矣。

噫！彌陀甚易持，淨土甚易往，眾生不能持、不能往，佛如眾生何？夫造惡業入苦趣，念彌陀生極樂，二者皆佛言也。世人憂墮地獄，而疑往生者，不亦惑哉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 噫！彌陀甚易持，淨土甚易往，眾生不能持、不能往，佛如眾生何？夫造惡業入苦趣，念彌陀生極樂，二者皆佛言也。世人憂墮地獄，而疑往生者，不亦惑哉？

晉慧遠法師，與當時高士劉遺民等，結白蓮社於廬山，蓋致精誠於此爾。其後七百年，僧、俗修持，獲感應者非一，咸見于淨土傳記，豈誣也哉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉慧遠法師，與當時高士劉遺民等，結白蓮社於廬山，蓋致精誠於此爾。其後七百年，僧、俗修持，獲感應者非一，咸見于淨土傳記，豈誣也哉？

然贊輔彌陀教觀者，其書山積。唯天台智者大師《淨土十疑論》最為首冠，援引聖言，開決群惑，萬年闇室，日至而頓有餘光；千里水程，舟具而不勞自力，非法藏後身不能至於是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然贊輔彌陀教觀者，其書山積。唯天台智者大師《淨土十疑論》最為首冠，援引聖言，開決群惑，萬年闇室，日至而頓有餘光；千里水程，舟具而不勞自力，非法藏後身不能至於是也。

傑頃於都下甞獲斯文，讀示所知，無不生信，自遭酷罰，感寤益深，將廣其傳，因為序引(熙寧九年仲秋述)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傑頃於都下甞獲斯文，讀示所知，無不生信，自遭酷罰，感寤益深，將廣其傳，因為序引(熙寧九年仲秋述)。

淨土十疑論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土十疑論

隋、天台智者大師說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋、天台智者大師說

第一疑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一疑

問曰：「諸佛、菩薩以大悲為業，若欲救度眾生，秖應願生三界，於五濁三塗中救苦眾生。因何求生淨土自安其身，捨離眾生則是無大慈悲，專為自利，障菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「諸佛、菩薩以大悲為業，若欲救度眾生，秖應願生三界，於五濁三塗中救苦眾生。因何求生淨土自安其身，捨離眾生則是無大慈悲，專為自利，障菩提道。」

答曰：「菩薩有二種：一者、久修行菩薩道，得無生忍者，實當所責；二者、未得已還，及初發心凡夫。凡夫菩薩者，要須常不離佛，忍力成就方堪處三界內，於惡世中救苦眾生。故《智度論》云：『具縛凡夫，有大悲心願生惡世，救苦眾生者，無有是處。』何以故？惡世界煩惱強，自無忍力，心隨境轉，聲、色所縛，自墮三塗，焉能救眾生？假令得生人中，聖道難得，或因施、戒、修福，得生人中，得作國王、大臣，富貴自在。縱遇善知識，不肯信用，貪迷放逸，廣造眾罪，乘此惡業，一入三塗，經無量劫，從地獄出，受貧賤身；若不逢善知識，還墮地獄。如此輪迴，至於今日，人人皆如是，此名難行道也。故《維摩經》云：『自疾不能救，而能救諸疾人？』又《智度論》云：『譬如二人各有親眷，為水所溺，一人情急，直入水救，為無方便力故，彼此俱沒；一人有方便，往取船筏，乘之救接，悉皆得脫水溺之難。』新發意菩薩，亦復如是。如是，未得忍力，不能救眾生。為此常須近佛，得無生忍已，方能救眾生，如得船者。又論云：『譬如嬰兒不得離母，若也離母，或墮坑井，渴乳而死；又如鳥子翅羽未成，秖得依樹傅枝，不能遠去，翅翮成就，方能飛空，自在無礙。』凡夫無力，唯得專念阿彌陀佛，使成三昧，以業成故，臨終斂念得生，決定不疑。見彌陀佛，證無生忍已，還來三界，乘無生忍船，救苦眾生，廣施佛事，任意自在。故論云：『遊戲地獄，行者生彼國，得無生忍已，還入生死國，教化地獄，救苦眾生。』以是因緣，求生淨土，願識其教。故《十住婆沙論》，名易行道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「菩薩有二種：一者、久修行菩薩道，得無生忍者，實當所責；二者、未得已還，及初發心凡夫。凡夫菩薩者，要須常不離佛，忍力成就方堪處三界內，於惡世中救苦眾生。故《智度論》云：『具縛凡夫，有大悲心願生惡世，救苦眾生者，無有是處。』何以故？惡世界煩惱強，自無忍力，心隨境轉，聲、色所縛，自墮三塗，焉能救眾生？假令得生人中，聖道難得，或因施、戒、修福，得生人中，得作國王、大臣，富貴自在。縱遇善知識，不肯信用，貪迷放逸，廣造眾罪，乘此惡業，一入三塗，經無量劫，從地獄出，受貧賤身；若不逢善知識，還墮地獄。如此輪迴，至於今日，人人皆如是，此名難行道也。故《維摩經》云：『自疾不能救，而能救諸疾人？』又《智度論》云：『譬如二人各有親眷，為水所溺，一人情急，直入水救，為無方便力故，彼此俱沒；一人有方便，往取船筏，乘之救接，悉皆得脫水溺之難。』新發意菩薩，亦復如是。如是，未得忍力，不能救眾生。為此常須近佛，得無生忍已，方能救眾生，如得船者。又論云：『譬如嬰兒不得離母，若也離母，或墮坑井，渴乳而死；又如鳥子翅羽未成，秖得依樹傅枝，不能遠去，翅翮成就，方能飛空，自在無礙。』凡夫無力，唯得專念阿彌陀佛，使成三昧，以業成故，臨終斂念得生，決定不疑。見彌陀佛，證無生忍已，還來三界，乘無生忍船，救苦眾生，廣施佛事，任意自在。故論云：『遊戲地獄，行者生彼國，得無生忍已，還入生死國，教化地獄，救苦眾生。』以是因緣，求生淨土，願識其教。故《十住婆沙論》，名易行道也。」

第二疑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二疑

問：「諸法體空，本來無生，平等寂滅。今乃捨此求彼，生西方彌陀淨土，豈不乖理哉？又經云：『若求淨土，先淨其心，心淨故即佛土淨。』此云何通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「諸法體空，本來無生，平等寂滅。今乃捨此求彼，生西方彌陀淨土，豈不乖理哉？又經云：『若求淨土，先淨其心，心淨故即佛土淨。』此云何通？」

答：「釋有二義：一者、總答；二者、別答。總答者，汝若言：『求生西方彌陀淨土，則是捨此求彼，不中理。』者，汝執住此，不求西方，則是捨彼著此，此還成病，不中理也。又轉計云：『我亦不求生彼，亦不求生此。』者，則斷滅見。故《金剛般若經》云：『須菩提！汝若作是念，發阿耨菩提者，說諸法斷滅相。莫作是念！何以故？發菩提心者，於法不說斷滅相。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「釋有二義：一者、總答；二者、別答。總答者，汝若言：『求生西方彌陀淨土，則是捨此求彼，不中理。』者，汝執住此，不求西方，則是捨彼著此，此還成病，不中理也。又轉計云：『我亦不求生彼，亦不求生此。』者，則斷滅見。故《金剛般若經》云：『須菩提！汝若作是念，發阿耨菩提者，說諸法斷滅相。莫作是念！何以故？發菩提心者，於法不說斷滅相。』

「二、別答者，夫不生、不滅者，於生緣中，諸法和合，不守自性，求於生體，亦不可得，此生生時無所從來，故名不生。不滅者，諸法散時，不守自性，言我散滅，此散滅時去無所至，故言不滅。非謂因緣生外，別有不生、不滅。亦非不求生淨土，喚作無生。為此，《中論》偈云：『因緣所生法，我說即是空，亦名為假名，亦名中道義。』又云：『諸法不自生，亦不從他生，不共不無因，是故知無生。』又《維摩經》云：『雖知諸佛國，及與眾生空，而常修淨土，教化諸群生。』又云：『譬如有人，造立宮室，若依空地，隨意無礙；若依虛空，終不能成。』諸佛說法，常依二諦，不壞假名而說諸法實相。智者熾然求生淨土，達生體不可得，即是真無生，此謂心淨故即佛土淨。愚者為生所縛，聞生即作生解，聞無生即作無生解，不知生者即是無生，無生即是生。不達此理，橫相是非，嗔他求生淨土，幾許誤哉！此則是謗法罪人，邪見外道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二、別答者，夫不生、不滅者，於生緣中，諸法和合，不守自性，求於生體，亦不可得，此生生時無所從來，故名不生。不滅者，諸法散時，不守自性，言我散滅，此散滅時去無所至，故言不滅。非謂因緣生外，別有不生、不滅。亦非不求生淨土，喚作無生。為此，《中論》偈云：『因緣所生法，我說即是空，亦名為假名，亦名中道義。』又云：『諸法不自生，亦不從他生，不共不無因，是故知無生。』又《維摩經》云：『雖知諸佛國，及與眾生空，而常修淨土，教化諸群生。』又云：『譬如有人，造立宮室，若依空地，隨意無礙；若依虛空，終不能成。』諸佛說法，常依二諦，不壞假名而說諸法實相。智者熾然求生淨土，達生體不可得，即是真無生，此謂心淨故即佛土淨。愚者為生所縛，聞生即作生解，聞無生即作無生解，不知生者即是無生，無生即是生。不達此理，橫相是非，嗔他求生淨土，幾許誤哉！此則是謗法罪人，邪見外道也。」

第三疑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三疑

問：「十方諸佛，一切淨土，法性平等，功德亦等，行者普念一切功德，生一切淨土。今乃偏求一佛淨土，與平等性乖，云何生淨土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「十方諸佛，一切淨土，法性平等，功德亦等，行者普念一切功德，生一切淨土。今乃偏求一佛淨土，與平等性乖，云何生淨土？」

答：「一切諸佛土，實皆平等。但眾生根鈍，濁亂者多，若不專繫一心一境，三昧難成。專念阿彌陀佛，即是一相三昧，以心專至，得生彼國。如《隨願往生經》云：『普廣菩薩問佛：「十方悉有淨土，世尊何故偏讚西方彌陀淨土，專遣往生？」佛告普廣：「閻浮提眾生，心多濁亂，為此偏讚西方一佛淨土，使諸眾生，專心一境，即易得往生。」』若總念一切佛者，念佛境寬，則心散漫，三昧難成，故不得往生。又求一佛功德，與一切佛功德無異，以同一佛法性故。為此念阿彌陀佛，即念一切佛；生一淨土，即生一切淨土。故《華嚴經》云：『一切諸佛身，即是一佛身，一心一智慧，力、無畏亦然。』又云：『譬如淨滿月，普應一切水，影像雖無量，本月未曾二。如是無礙智，成就等正覺，應現一切剎，佛身無有二。』智者以譬喻得解，智者若能達一切月影即一月影，一月影即一切月影，月影無二；故一佛即一切佛，一切佛即一佛，法身無二。故熾然念一佛時，即是念一切佛也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「一切諸佛土，實皆平等。但眾生根鈍，濁亂者多，若不專繫一心一境，三昧難成。專念阿彌陀佛，即是一相三昧，以心專至，得生彼國。如《隨願往生經》云：『普廣菩薩問佛：「十方悉有淨土，世尊何故偏讚西方彌陀淨土，專遣往生？」佛告普廣：「閻浮提眾生，心多濁亂，為此偏讚西方一佛淨土，使諸眾生，專心一境，即易得往生。」』若總念一切佛者，念佛境寬，則心散漫，三昧難成，故不得往生。又求一佛功德，與一切佛功德無異，以同一佛法性故。為此念阿彌陀佛，即念一切佛；生一淨土，即生一切淨土。故《華嚴經》云：『一切諸佛身，即是一佛身，一心一智慧，力、無畏亦然。』又云：『譬如淨滿月，普應一切水，影像雖無量，本月未曾二。如是無礙智，成就等正覺，應現一切剎，佛身無有二。』智者以譬喻得解，智者若能達一切月影即一月影，一月影即一切月影，月影無二；故一佛即一切佛，一切佛即一佛，法身無二。故熾然念一佛時，即是念一切佛也。」

第四疑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四疑

問：「等是念求生一佛淨土，何不十方佛土中，隨念一佛淨土隨得往生，何須偏念西方彌陀佛耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「等是念求生一佛淨土，何不十方佛土中，隨念一佛淨土隨得往生，何須偏念西方彌陀佛耶？」

答：「凡夫無智，不敢自專，專用佛語，故能偏念阿彌陀佛。云何用佛語？釋迦大師一代說法，處處聖教，唯勸眾生，專心偏念阿彌陀佛，求生西方極樂世界。如《無量壽經》、《觀經》、《往生論》等，數十餘部經論文等，殷勤指授，勸生西方，故偏念也。又彌陀佛別有大悲四十八願，接引眾生。又《觀經》云：『阿彌陀佛有八萬四千相，一一相有八萬四千好，一一好放八萬四千光明遍照法界，念佛眾生，攝取不捨。』若有念者，機、感相應，決定得生。又《阿彌陀經》、《大無量壽經》、《鼓音王陀羅尼經》等云：『釋迦佛說經時，皆有十方恒沙諸佛，舒其舌相，遍覆三千大千世界，證成一切眾生念阿彌陀佛，乘佛大悲本願力故，決定得生極樂世界。』當知阿彌陀佛與此世界，偏有因緣。何以得知？《無量壽經》云：『末世法滅之時，特駐此經，百年在世。接引眾生，往生彼國。』故知阿彌陀佛與此世界極惡眾生，偏有因緣。其餘諸佛，一切淨土，雖一經、兩經，略勸往生；不如彌陀佛國，處處經論，殷勤叮嚀，勸往生也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「凡夫無智，不敢自專，專用佛語，故能偏念阿彌陀佛。云何用佛語？釋迦大師一代說法，處處聖教，唯勸眾生，專心偏念阿彌陀佛，求生西方極樂世界。如《無量壽經》、《觀經》、《往生論》等，數十餘部經論文等，殷勤指授，勸生西方，故偏念也。又彌陀佛別有大悲四十八願，接引眾生。又《觀經》云：『阿彌陀佛有八萬四千相，一一相有八萬四千好，一一好放八萬四千光明遍照法界，念佛眾生，攝取不捨。』若有念者，機、感相應，決定得生。又《阿彌陀經》、《大無量壽經》、《鼓音王陀羅尼經》等云：『釋迦佛說經時，皆有十方恒沙諸佛，舒其舌相，遍覆三千大千世界，證成一切眾生念阿彌陀佛，乘佛大悲本願力故，決定得生極樂世界。』當知阿彌陀佛與此世界，偏有因緣。何以得知？《無量壽經》云：『末世法滅之時，特駐此經，百年在世。接引眾生，往生彼國。』故知阿彌陀佛與此世界極惡眾生，偏有因緣。其餘諸佛，一切淨土，雖一經、兩經，略勸往生；不如彌陀佛國，處處經論，殷勤叮嚀，勸往生也。」

第五疑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五疑

問：「具縛凡夫，惡業厚重，一切煩惱，一毫未斷。西方淨土，出過三界，具縛凡夫，云何得生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「具縛凡夫，惡業厚重，一切煩惱，一毫未斷。西方淨土，出過三界，具縛凡夫，云何得生？」

答：「有二種緣：一者、自力；二者、他力。自力者，此世界修道，實未得生淨土。是故《瓔珞經》云：『始從具縛凡夫，未識三寶，不知善、惡因之與果。初發菩提心，以信為本，住在佛家，以戒為本。受菩薩戒，身身相續，戒行不闕，經一劫、二劫、三劫，始至初發心住；如是修行十信、十波羅蜜等無量行願，相續無間，滿一萬劫，方始至第六正心住；若更增進，至第七不退住，即種性位。』此約自力，卒未得生淨土。他力者，若信阿彌陀佛大悲願力，攝取念佛眾生，即能發菩提心，行念佛三昧，厭離三界，身起行施、戒、修福，於一一行中，迴願生彼彌陀淨土，乘佛願力，機、感相應，即得往生。是故《十住婆沙論》云：『於此世界修道有二種：一者、難行道；二者、易行道。』難行者，在於五濁惡世，於無量佛時，求阿鞞跋致，甚難可得。此難，無數塵沙說不可盡，略述三五：一者、外道相善，亂菩薩法；二者、無賴惡人，破他勝德；三者、顛倒善果，能壞梵行；四者、聲聞自利，障於大慈；五者、唯有自力，無他力持。譬如跛人步行，一日不過數里，極大辛苦，謂自力也。易行道者，謂信佛語教念佛三昧，願生淨土，乘彌陀佛願力，攝持決定，往生不疑也。如人水路行，藉船力故，須臾即至千里，謂他力也。譬如劣夫從轉輪王，一日、一夜周行四天下，非是自力，轉輪王力也。若言有漏凡夫不得生淨土者，亦可有漏凡夫應不得見佛身。然念佛三昧，並無漏善根所起，有漏凡夫，隨分得見佛身麁相也；菩薩見微細相。淨土亦爾，雖是無漏善根所起，有漏凡夫發無上菩提心，求生淨土常念佛，故伏滅煩惱，得生淨土，隨分得見麁相；菩薩見微妙相。此何所疑？故《華嚴經》說：『一切諸佛剎，平等普嚴淨，眾生業行異，所見各不同。』即其義也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「有二種緣：一者、自力；二者、他力。自力者，此世界修道，實未得生淨土。是故《瓔珞經》云：『始從具縛凡夫，未識三寶，不知善、惡因之與果。初發菩提心，以信為本，住在佛家，以戒為本。受菩薩戒，身身相續，戒行不闕，經一劫、二劫、三劫，始至初發心住；如是修行十信、十波羅蜜等無量行願，相續無間，滿一萬劫，方始至第六正心住；若更增進，至第七不退住，即種性位。』此約自力，卒未得生淨土。他力者，若信阿彌陀佛大悲願力，攝取念佛眾生，即能發菩提心，行念佛三昧，厭離三界，身起行施、戒、修福，於一一行中，迴願生彼彌陀淨土，乘佛願力，機、感相應，即得往生。是故《十住婆沙論》云：『於此世界修道有二種：一者、難行道；二者、易行道。』難行者，在於五濁惡世，於無量佛時，求阿鞞跋致，甚難可得。此難，無數塵沙說不可盡，略述三五：一者、外道相善，亂菩薩法；二者、無賴惡人，破他勝德；三者、顛倒善果，能壞梵行；四者、聲聞自利，障於大慈；五者、唯有自力，無他力持。譬如跛人步行，一日不過數里，極大辛苦，謂自力也。易行道者，謂信佛語教念佛三昧，願生淨土，乘彌陀佛願力，攝持決定，往生不疑也。如人水路行，藉船力故，須臾即至千里，謂他力也。譬如劣夫從轉輪王，一日、一夜周行四天下，非是自力，轉輪王力也。若言有漏凡夫不得生淨土者，亦可有漏凡夫應不得見佛身。然念佛三昧，並無漏善根所起，有漏凡夫，隨分得見佛身麁相也；菩薩見微細相。淨土亦爾，雖是無漏善根所起，有漏凡夫發無上菩提心，求生淨土常念佛，故伏滅煩惱，得生淨土，隨分得見麁相；菩薩見微妙相。此何所疑？故《華嚴經》說：『一切諸佛剎，平等普嚴淨，眾生業行異，所見各不同。』即其義也。」

第六疑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六疑

問：「設令具縛凡夫得生彼國，邪見、三毒等常起。云何得生彼國，即得不退，超過三界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「設令具縛凡夫得生彼國，邪見、三毒等常起。云何得生彼國，即得不退，超過三界？」

釋曰：「得生彼國，有五因緣不退。云何為五？一者、阿彌陀佛大悲願力攝持，故得不退；二者、佛光常照，故菩提心常增進不退；三者、水鳥、樹林，風聲、樂響，皆說苦、空，聞者常起念佛、念法、念僧之心，故不退；四者、彼國純諸菩薩以為良友，無惡緣境，外無神鬼、魔邪，內無三毒等，煩惱畢竟不起，故不退；五者、生彼國即壽命永劫，共菩薩、佛齊等，故不退也。在此惡世，日月短促；經阿僧祇劫，復不起煩惱，長時修道，云何不得無生忍也？此理顯然，不須疑也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：「得生彼國，有五因緣不退。云何為五？一者、阿彌陀佛大悲願力攝持，故得不退；二者、佛光常照，故菩提心常增進不退；三者、水鳥、樹林，風聲、樂響，皆說苦、空，聞者常起念佛、念法、念僧之心，故不退；四者、彼國純諸菩薩以為良友，無惡緣境，外無神鬼、魔邪，內無三毒等，煩惱畢竟不起，故不退；五者、生彼國即壽命永劫，共菩薩、佛齊等，故不退也。在此惡世，日月短促；經阿僧祇劫，復不起煩惱，長時修道，云何不得無生忍也？此理顯然，不須疑也。」

第七疑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七疑

問：「彌勒菩薩，一生補處，即得成佛。上品十善，得生彼處，見彌勒菩薩，隨從下生三會之中，自然而得聖果。何須求生西方淨土耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「彌勒菩薩，一生補處，即得成佛。上品十善，得生彼處，見彌勒菩薩，隨從下生三會之中，自然而得聖果。何須求生西方淨土耶？」

答：「求生兜率，一日聞道見佛，勢欲相似，若細比校，大有優、劣。且論二種：一者、縱持十善，恐不得生。何以得知？《彌勒上生經》云：『行眾三昧，深入正定，方始得生。』更無方便接引之義。不如阿彌陀佛本願力、光明力，但有念佛眾生，攝取不捨。又釋迦佛說九品教門，方便接引，殷勤發遣，生彼淨土。但眾生能念彌陀佛者，機、感相應，必得生也。如世間慕人，能受慕者，機會相投，必成其事。二者、兜率天宮是欲界，退位者多——無有水鳥、樹林、風聲、樂響，眾生聞者，悉念佛發菩提心，伏滅煩惱；又有女人，皆長諸天愛著五欲之心，又天女微妙，諸天耽玩，不能自勉。不如彌陀淨土，水鳥、樹林，風聲、樂響，眾生聞者，皆生念佛，發菩提心，伏滅煩惱。又無女人、二乘之心，純一大乘，清淨良伴。為此煩惱惡業，畢竟不起，遂至無生之位。如此比校，優、劣顯然，何須致疑也？如釋迦佛在世之時，大有眾生見佛，不得聖果者如恒沙；彌勒出世亦爾，大有不得聖果者。未如彌陀淨土，但生彼國已，悉得無生法忍，未有一人退落三界，為生死業縛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「求生兜率，一日聞道見佛，勢欲相似，若細比校，大有優、劣。且論二種：一者、縱持十善，恐不得生。何以得知？《彌勒上生經》云：『行眾三昧，深入正定，方始得生。』更無方便接引之義。不如阿彌陀佛本願力、光明力，但有念佛眾生，攝取不捨。又釋迦佛說九品教門，方便接引，殷勤發遣，生彼淨土。但眾生能念彌陀佛者，機、感相應，必得生也。如世間慕人，能受慕者，機會相投，必成其事。二者、兜率天宮是欲界，退位者多——無有水鳥、樹林、風聲、樂響，眾生聞者，悉念佛發菩提心，伏滅煩惱；又有女人，皆長諸天愛著五欲之心，又天女微妙，諸天耽玩，不能自勉。不如彌陀淨土，水鳥、樹林，風聲、樂響，眾生聞者，皆生念佛，發菩提心，伏滅煩惱。又無女人、二乘之心，純一大乘，清淨良伴。為此煩惱惡業，畢竟不起，遂至無生之位。如此比校，優、劣顯然，何須致疑也？如釋迦佛在世之時，大有眾生見佛，不得聖果者如恒沙；彌勒出世亦爾，大有不得聖果者。未如彌陀淨土，但生彼國已，悉得無生法忍，未有一人退落三界，為生死業縛也。

「又聞西國傳云：『有三菩薩：一名無著、二名世親、三名師子覺。此三人契志，同生兜率，願見彌勒。若先亡者，得見彌勒，誓來相報。師子覺前亡，一去數年不來。後世親無常臨終之時，無著語云：「汝見彌勒，即來相報！」世親去已，三年始來。無著問曰：「何意如許多時始來？」世親報云：「至彼天中，聽彌勒菩薩一坐說法，旋繞，即來相報。為彼天日長故，此處已經三年。」又問：「師子覺今在何處？」世親報云：「師子覺為受天樂，五欲自娛，在外眷屬。從去已來，總不見彌勒。」』諸小菩薩，生彼尚著五欲，何況凡夫？為此願生西方，定得不退，不求生兜率也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又聞西國傳云：『有三菩薩：一名無著、二名世親、三名師子覺。此三人契志，同生兜率，願見彌勒。若先亡者，得見彌勒，誓來相報。師子覺前亡，一去數年不來。後世親無常臨終之時，無著語云：「汝見彌勒，即來相報！」世親去已，三年始來。無著問曰：「何意如許多時始來？」世親報云：「至彼天中，聽彌勒菩薩一坐說法，旋繞，即來相報。為彼天日長故，此處已經三年。」又問：「師子覺今在何處？」世親報云：「師子覺為受天樂，五欲自娛，在外眷屬。從去已來，總不見彌勒。」』諸小菩薩，生彼尚著五欲，何況凡夫？為此願生西方，定得不退，不求生兜率也。」

第八疑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八疑

問：「眾生無始已來，造無量業，今生一形，不逢善知識，又復作一切罪業，無惡不造。云何臨終，十念成就，即得往生，出過三界？結業之事，云何可通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「眾生無始已來，造無量業，今生一形，不逢善知識，又復作一切罪業，無惡不造。云何臨終，十念成就，即得往生，出過三界？結業之事，云何可通？」

釋曰：「眾生無始已來，善惡業種多少強弱，並不得知。但能臨終遇善知識，十念成就者，皆是宿善業強，始得遇善知識，十念成就。若惡業多者，善知識尚不可逢，何可論十念成就？又汝以無始已來，惡業為重，臨終十念為輕者。今以道理，三種校量，輕、重、不定，不在時節久近、多少。云何為三？一者、在心；二者、在緣；三者、在決定。在心者，造罪之時，從自虛妄、顛倒生；念佛者，從善知識，聞說阿彌陀佛，真實功德名號生，一虛、一實豈得相比？譬如萬年闇室，日光暫至而闇頓滅，豈以久來之闇，不肯滅耶？在緣者，造罪之時，從虛妄、癡闇心，緣虛妄境界，顛倒生；念佛之心，從聞佛清淨真實功德名號，緣無上菩提心生，一真、一偽豈得相比？譬如有人被毒箭中，箭深毒磣，傷肌破骨，一聞滅除藥鼓，即箭出毒除。豈以箭深毒磣，而不肯出也？在決定者，造罪之時以有間心、有後心也；念佛之時，以無間心、無後心，遂即捨命，善心猛利，是以即生。譬如十圍之索，千夫不制；童子揮劍，須臾兩分。又如千年積柴，以一豆火焚，少時即盡。又如有人，一生已來，修十善業，應得生天，臨終之時，起一念決定邪見，即墮阿鼻地獄。惡業虛妄，以猛利故，尚能排一生之善業，令墮惡道。豈況臨終猛心念佛，真實無間善業，不能排無始惡業，得生淨土？無有是處。又云：『一念念佛，滅八十億劫生死之罪。』為念佛時，心猛利故，伏滅惡業，決定得生，不須疑也。上古相傳，判十念成就，作別時意者，此定不可。何以得知？《攝論》云：『由唯發願故。』全無有行。《雜集論》云：『若願生安樂國土，即得往生；若聞無垢佛名，即得阿耨菩提者，並是別時之因。』全無有行。若將臨終，無間十念猛利善行，是別時意者，幾許誤哉！願諸行者，深思此理，自牢其心，莫信異見，自墜陷也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：「眾生無始已來，善惡業種多少強弱，並不得知。但能臨終遇善知識，十念成就者，皆是宿善業強，始得遇善知識，十念成就。若惡業多者，善知識尚不可逢，何可論十念成就？又汝以無始已來，惡業為重，臨終十念為輕者。今以道理，三種校量，輕、重、不定，不在時節久近、多少。云何為三？一者、在心；二者、在緣；三者、在決定。在心者，造罪之時，從自虛妄、顛倒生；念佛者，從善知識，聞說阿彌陀佛，真實功德名號生，一虛、一實豈得相比？譬如萬年闇室，日光暫至而闇頓滅，豈以久來之闇，不肯滅耶？在緣者，造罪之時，從虛妄、癡闇心，緣虛妄境界，顛倒生；念佛之心，從聞佛清淨真實功德名號，緣無上菩提心生，一真、一偽豈得相比？譬如有人被毒箭中，箭深毒磣，傷肌破骨，一聞滅除藥鼓，即箭出毒除。豈以箭深毒磣，而不肯出也？在決定者，造罪之時以有間心、有後心也；念佛之時，以無間心、無後心，遂即捨命，善心猛利，是以即生。譬如十圍之索，千夫不制；童子揮劍，須臾兩分。又如千年積柴，以一豆火焚，少時即盡。又如有人，一生已來，修十善業，應得生天，臨終之時，起一念決定邪見，即墮阿鼻地獄。惡業虛妄，以猛利故，尚能排一生之善業，令墮惡道。豈況臨終猛心念佛，真實無間善業，不能排無始惡業，得生淨土？無有是處。又云：『一念念佛，滅八十億劫生死之罪。』為念佛時，心猛利故，伏滅惡業，決定得生，不須疑也。上古相傳，判十念成就，作別時意者，此定不可。何以得知？《攝論》云：『由唯發願故。』全無有行。《雜集論》云：『若願生安樂國土，即得往生；若聞無垢佛名，即得阿耨菩提者，並是別時之因。』全無有行。若將臨終，無間十念猛利善行，是別時意者，幾許誤哉！願諸行者，深思此理，自牢其心，莫信異見，自墜陷也。」

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問：「西方去此十萬億佛剎，凡夫劣弱，云何可到？又《往生論》云：『女人及根缺，二乘種不生。』既有此教，當知女人及以根缺者，定必不得往生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「西方去此十萬億佛剎，凡夫劣弱，云何可到？又《往生論》云：『女人及根缺，二乘種不生。』既有此教，當知女人及以根缺者，定必不得往生？」

答：「為對凡夫肉眼、生死心量說耳，西方去此，十萬億佛剎。但使眾生淨土業成者，臨終在定之心，即是淨土受生之心；動念即是生淨土時。為此，《觀經》云：『彌陀佛國去此不遠。』又業力不可思議，一念即得生彼，不須愁遠。又如人夢，身雖在床，而心意識，遍至他方一切世界，如平生不異也。生淨土亦爾，動念即至，不須疑也。『女人及根缺，二乘種不生』者，但論生彼國，無女人及無盲、聾、瘖、瘂人，不道此間女人、根缺人不得生。彼若如此，說者愚癡，全不識經意。即如韋提夫人，是請生淨土主，及五百侍女，佛授記悉得往生彼國。但此處女人，及盲、聾、瘖、瘂人，心念彌陀佛，悉生彼國已，更不受女身，亦不受根缺身。二乘人但迴心，願生淨土，至彼更無二乘執心。為此，故云『女人及根缺，二乘種不生』，非謂此處女人及根缺人不得生也。故《無量壽經》四十八願云：『設我得佛，十方世界一切女人，稱我名號，厭惡女身，捨命之後，更受女身者，不取正覺。』況生彼國，更受女身，根缺者亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「為對凡夫肉眼、生死心量說耳，西方去此，十萬億佛剎。但使眾生淨土業成者，臨終在定之心，即是淨土受生之心；動念即是生淨土時。為此，《觀經》云：『彌陀佛國去此不遠。』又業力不可思議，一念即得生彼，不須愁遠。又如人夢，身雖在床，而心意識，遍至他方一切世界，如平生不異也。生淨土亦爾，動念即至，不須疑也。『女人及根缺，二乘種不生』者，但論生彼國，無女人及無盲、聾、瘖、瘂人，不道此間女人、根缺人不得生。彼若如此，說者愚癡，全不識經意。即如韋提夫人，是請生淨土主，及五百侍女，佛授記悉得往生彼國。但此處女人，及盲、聾、瘖、瘂人，心念彌陀佛，悉生彼國已，更不受女身，亦不受根缺身。二乘人但迴心，願生淨土，至彼更無二乘執心。為此，故云『女人及根缺，二乘種不生』，非謂此處女人及根缺人不得生也。故《無量壽經》四十八願云：『設我得佛，十方世界一切女人，稱我名號，厭惡女身，捨命之後，更受女身者，不取正覺。』況生彼國，更受女身，根缺者亦爾。」

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問：「今欲決定求生西方，未知作何行業，以何為種子，得生彼國？又凡夫俗人，皆有妻、子，未知不斷婬欲得生彼否？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「今欲決定求生西方，未知作何行業，以何為種子，得生彼國？又凡夫俗人，皆有妻、子，未知不斷婬欲得生彼否？」

答：「欲決定生西方者，具有二種行，定得生彼：一者、厭離行；二者、欣願行。言厭離行者，凡夫無始已來，為五欲纏縛，輪迴五道，備受眾苦，不起心厭離五欲，未有出期。為此，常觀此身膿、血，屎、尿，一切惡露不淨臭穢。故《涅槃經》云：『如是身城，愚癡羅剎止住其中。誰有智者，當樂此身？』又經云：『此身眾苦所集，一切皆不淨。扼縛癰瘡等，根本無義利。上至諸天身，皆亦如是。』行者若行、若坐、若睡、若覺，常觀此身唯苦無樂，深生厭離。縱使妻房不能頓斷，漸漸生厭，作七種不淨觀：一者、觀此婬欲身，從貪愛煩惱生，即是種子不淨；二者、父母交會之時，赤白和合，即是受生不淨；三者、母胎中在生藏下，居熟藏上，即是住處不淨；四者、在母胎時唯食母血，即是食噉不淨；五者、日、月滿足頭向產門，膿、血俱出臭穢狼藉，即是初生不淨；六者、薄皮覆上，其內膿、血遍一切處，即是舉體不淨；七者、乃至死後膖脹、爛壞，骨、肉縱橫，狐、狼食噉，即是究竟不淨。自身既爾，他身亦然。所愛境界，男、女身等，深生厭離，常觀不淨。若能如此觀身不淨之者，婬欲煩惱漸漸減少。又作十想等觀，廣如經說。又發願：『願我永離三界雜食，臭穢、膿血不淨，耽荒五欲男、女等身，願得淨土法性生身。』此謂厭離行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「欲決定生西方者，具有二種行，定得生彼：一者、厭離行；二者、欣願行。言厭離行者，凡夫無始已來，為五欲纏縛，輪迴五道，備受眾苦，不起心厭離五欲，未有出期。為此，常觀此身膿、血，屎、尿，一切惡露不淨臭穢。故《涅槃經》云：『如是身城，愚癡羅剎止住其中。誰有智者，當樂此身？』又經云：『此身眾苦所集，一切皆不淨。扼縛癰瘡等，根本無義利。上至諸天身，皆亦如是。』行者若行、若坐、若睡、若覺，常觀此身唯苦無樂，深生厭離。縱使妻房不能頓斷，漸漸生厭，作七種不淨觀：一者、觀此婬欲身，從貪愛煩惱生，即是種子不淨；二者、父母交會之時，赤白和合，即是受生不淨；三者、母胎中在生藏下，居熟藏上，即是住處不淨；四者、在母胎時唯食母血，即是食噉不淨；五者、日、月滿足頭向產門，膿、血俱出臭穢狼藉，即是初生不淨；六者、薄皮覆上，其內膿、血遍一切處，即是舉體不淨；七者、乃至死後膖脹、爛壞，骨、肉縱橫，狐、狼食噉，即是究竟不淨。自身既爾，他身亦然。所愛境界，男、女身等，深生厭離，常觀不淨。若能如此觀身不淨之者，婬欲煩惱漸漸減少。又作十想等觀，廣如經說。又發願：『願我永離三界雜食，臭穢、膿血不淨，耽荒五欲男、女等身，願得淨土法性生身。』此謂厭離行。

「二、明欣願行者，復有二種：一者、先明求往生之意；二者、觀彼淨土莊嚴等事，欣心願求。明往生意者，所以求生淨土，為欲救拔一切眾生苦故。即自思忖：『我今無力，若在惡世，煩惱境強，自為業縛，淪溺三塗，動經劫數，如此輪轉，無始已來未曾休息，何時能得救苦眾生？為此求生淨土親近諸佛，若證無生忍，方能於惡世中救苦眾生。』故《往生論》云：『言發菩提心者，正是願作佛心；願作佛心者，則是度眾生心；度眾生心者，則是攝眾生，生佛國心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二、明欣願行者，復有二種：一者、先明求往生之意；二者、觀彼淨土莊嚴等事，欣心願求。明往生意者，所以求生淨土，為欲救拔一切眾生苦故。即自思忖：『我今無力，若在惡世，煩惱境強，自為業縛，淪溺三塗，動經劫數，如此輪轉，無始已來未曾休息，何時能得救苦眾生？為此求生淨土親近諸佛，若證無生忍，方能於惡世中救苦眾生。』故《往生論》云：『言發菩提心者，正是願作佛心；願作佛心者，則是度眾生心；度眾生心者，則是攝眾生，生佛國心。』

「又願生淨土須具二行：一者、必須遠離三種障菩提門法；二者、須得三種順菩提門法。何者為三種障菩提法？一者、依智慧門，不求自樂，遠離我心貪著自身故；二者、依慈悲門，拔一切眾生苦，遠離無安眾生心故；三者、依方便門，當憐愍一切眾生，欲與其樂，遠離恭敬供養自身心故。若能遠三種菩提障，則得三種順菩提法：一者、無染清淨心，不為自身求諸樂故。菩提是無染清淨處，若為自身求樂，即染身心、障菩提門，是故無染清淨心是順菩提門；二者、安清淨心，為拔眾生苦故。菩提心是安隱一切眾生清淨處，若不作心拔一切眾生，令離生死苦，即違菩提門，是故安清淨心是順菩提門；三者樂清淨心，欲令一切眾生得大菩提、涅槃故，菩提、涅槃是畢竟常樂處，若不作心令一切眾生得畢竟常樂，即遮菩提門。此菩提因何而得？要因生淨土常不離佛，得無生忍已，於生死國中救苦眾生，悲、智內融，定而常用，自在無礙，即菩提心，此是願生之意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願生淨土須具二行：一者、必須遠離三種障菩提門法；二者、須得三種順菩提門法。何者為三種障菩提法？一者、依智慧門，不求自樂，遠離我心貪著自身故；二者、依慈悲門，拔一切眾生苦，遠離無安眾生心故；三者、依方便門，當憐愍一切眾生，欲與其樂，遠離恭敬供養自身心故。若能遠三種菩提障，則得三種順菩提法：一者、無染清淨心，不為自身求諸樂故。菩提是無染清淨處，若為自身求樂，即染身心、障菩提門，是故無染清淨心是順菩提門；二者、安清淨心，為拔眾生苦故。菩提心是安隱一切眾生清淨處，若不作心拔一切眾生，令離生死苦，即違菩提門，是故安清淨心是順菩提門；三者樂清淨心，欲令一切眾生得大菩提、涅槃故，菩提、涅槃是畢竟常樂處，若不作心令一切眾生得畢竟常樂，即遮菩提門。此菩提因何而得？要因生淨土常不離佛，得無生忍已，於生死國中救苦眾生，悲、智內融，定而常用，自在無礙，即菩提心，此是願生之意。

「二、明欣心願求者，希心起想緣彌陀佛，若法身、若報身等，金色光明八萬四千相，一一相中八萬四千好，一一好放八萬四千光明，常照法界，攝取念佛眾生。又觀彼淨土七寶莊嚴妙樂等，備如《無量壽經》、《觀經》十六觀等，常行念佛三昧，及施、戒、修等，一切善行悉已迴施一切眾生同生彼國，決定得生，此謂欣願門也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二、明欣心願求者，希心起想緣彌陀佛，若法身、若報身等，金色光明八萬四千相，一一相中八萬四千好，一一好放八萬四千光明，常照法界，攝取念佛眾生。又觀彼淨土七寶莊嚴妙樂等，備如《無量壽經》、《觀經》十六觀等，常行念佛三昧，及施、戒、修等，一切善行悉已迴施一切眾生同生彼國，決定得生，此謂欣願門也。」

淨土十疑論(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土十疑論(終)

淨土十疑論後序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土十疑論後序

人心無常，法亦無定，心法萬差，其本在此。信此則遍信，《華嚴》所以說十信；疑此則遍疑，智者所以說十疑。出疑入信，一入永入，不離於此，得究竟處。淨土者，究竟處也，此處有說法之主名無量壽。此佛說法，未嘗間斷。疑障其耳，則聾而不聞；疑障其心，則昧而不覺，不聞、不覺，安住惡習，讚歎不念，隨喜麁心，妄指蓮胞，以為虛誕。終不自念，此分段身，從何而得？自何而來？胎獄穢濁，真實安在？信憑業識，自隔真際，於一幻境，非彼執此，生生不靈，永絕聖路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人心無常，法亦無定，心法萬差，其本在此。信此則遍信，《華嚴》所以說十信；疑此則遍疑，智者所以說十疑。出疑入信，一入永入，不離於此，得究竟處。淨土者，究竟處也，此處有說法之主名無量壽。此佛說法，未嘗間斷。疑障其耳，則聾而不聞；疑障其心，則昧而不覺，不聞、不覺，安住惡習，讚歎不念，隨喜麁心，妄指蓮胞，以為虛誕。終不自念，此分段身，從何而得？自何而來？胎獄穢濁，真實安在？信憑業識，自隔真際，於一幻境，非彼執此，生生不靈，永絕聖路。

以如是故，釋迦如來，起大慈愍，於穢濁中，發大音聲，讚彼淨土上妙之樂。於生死中，為大船師，載以法船，令趨彼岸，晝夜度生，無有休息。然而彌陀之岸，本無彼此，釋迦之船，實非往來。譬如一燈分照八鏡，鏡有東西，光影無二。彌陀說法，遍光影中，而釋迦方便，獨指西鏡。故已到彼岸者，乃可以忘彼此；未入法界者，何自而泯東西。於此法中，若未究竟，勿滯方隅，勿分彼此，但當正念，諦信而已。此二聖之意，而智者之所以信也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以如是故，釋迦如來，起大慈愍，於穢濁中，發大音聲，讚彼淨土上妙之樂。於生死中，為大船師，載以法船，令趨彼岸，晝夜度生，無有休息。然而彌陀之岸，本無彼此，釋迦之船，實非往來。譬如一燈分照八鏡，鏡有東西，光影無二。彌陀說法，遍光影中，而釋迦方便，獨指西鏡。故已到彼岸者，乃可以忘彼此；未入法界者，何自而泯東西。於此法中，若未究竟，勿滯方隅，勿分彼此，但當正念，諦信而已。此二聖之意，而智者之所以信也。

信者萬善之母；疑者眾惡之根，能順其母，能耡其根，則向之所謂障緣眾生，聾可復聞、昧可復覺，未出生死得出生死，未生淨土得生淨土；順釋迦之誨往面彌陀，隨彌陀之願來助釋迦；在此而遍歷十方，即西而普入諸鏡。自二聖建立以來，如是之人，如河沙數，云何不信？云何而疑？能自信己，又作方便令諸未信無不信者，此則智者之所以為悲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信者萬善之母；疑者眾惡之根，能順其母，能耡其根，則向之所謂障緣眾生，聾可復聞、昧可復覺，未出生死得出生死，未生淨土得生淨土；順釋迦之誨往面彌陀，隨彌陀之願來助釋迦；在此而遍歷十方，即西而普入諸鏡。自二聖建立以來，如是之人，如河沙數，云何不信？云何而疑？能自信己，又作方便令諸未信無不信者，此則智者之所以為悲也。

明智大師，中立學智者之道，不順其文而順其悲，所以又印此論，冠以次公之序，予乃申廣其說，以助其傳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明智大師，中立學智者之道，不順其文而順其悲，所以又印此論，冠以次公之序，予乃申廣其說，以助其傳。