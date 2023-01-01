釋淨土群疑論卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋淨土群疑論卷第七

西都千福寺大德懷感撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西都千福寺大德懷感撰

問曰。念阿彌陀佛所得功德無量無邊。上來具引經文。及校量顯勝成。如妙釋信受奉行。然未知。念餘佛名功德亦無量不。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。念阿彌陀佛所得功德無量無邊。上來具引經文。及校量顯勝成。如妙釋信受奉行。然未知。念餘佛名功德亦無量不。

釋曰。此有二義。一釋云。念一切佛悉得無量功德。無有差別。以諸如來悉具無邊功德。悉斷一切人法障。盡功德圓滿。為此無有念有勝劣功德不同。若爾何故如來於諸經中。偏讚念阿彌陀佛功德無量耶。答。其實功德悉皆一種。但以淺識凡夫不能遍念。是以如來偏讚一佛之功德。令其至心攝念。其至心功德即多。此是如來密意方便也。猶如受大戒於僧眾中。悉是清淨堪為戒師。無有勝劣。隨其受者標心一師以為和上。發其戒緣即勝餘者。此亦如是。專心一佛功德即多。由心專至也。又有釋云。諸佛如來雖復功德悉皆平等無有勝劣。然以眾生於其佛所久昔已來結緣差別。如攝論唯識等咸云。眾生由法爾力。屬師不同。或多屬一。或一屬多。若屬此佛此佛能度。不屬餘佛餘佛不度。屬此佛者。至心稱念功德即多。即來救拔。其不屬者。念功不多。亦不來救。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此有二義。一釋云。念一切佛悉得無量功德。無有差別。以諸如來悉具無邊功德。悉斷一切人法障。盡功德圓滿。為此無有念有勝劣功德不同。若爾何故如來於諸經中。偏讚念阿彌陀佛功德無量耶。答。其實功德悉皆一種。但以淺識凡夫不能遍念。是以如來偏讚一佛之功德。令其至心攝念。其至心功德即多。此是如來密意方便也。猶如受大戒於僧眾中。悉是清淨堪為戒師。無有勝劣。隨其受者標心一師以為和上。發其戒緣即勝餘者。此亦如是。專心一佛功德即多。由心專至也。又有釋云。諸佛如來雖復功德悉皆平等無有勝劣。然以眾生於其佛所久昔已來結緣差別。如攝論唯識等咸云。眾生由法爾力。屬師不同。或多屬一。或一屬多。若屬此佛此佛能度。不屬餘佛餘佛不度。屬此佛者。至心稱念功德即多。即來救拔。其不屬者。念功不多。亦不來救。

問曰。如無量壽經言。小行菩薩及修習少福德者。皆當得生極樂世界。阿彌陀經言。不可以少善根福德因緣得生彼國。二經相違如何會釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。如無量壽經言。小行菩薩及修習少福德者。皆當得生極樂世界。阿彌陀經言。不可以少善根福德因緣得生彼國。二經相違如何會釋。

釋曰。各有一意。所據不同。不相違也。無量壽經言少者。言數少也。阿彌陀經言多用也。彼人唯念阿彌陀佛。更不修餘六波羅蜜諸道品法。長時長劫難行苦行。唯有念佛功德。無餘修道之福。故名少也。此念阿彌陀佛。一聲已上即是無量無邊殊勝功德。故名多也。故無量壽經下卷云。十方恒沙諸佛如來。皆共讚歎無量壽佛威神功德不可思議。諸有眾生。聞其名號。信心歡喜。乃至一念即得往生。住不退轉。又言。其有得聞彼佛名號。歡喜踊躍乃至一念。當知此人為得大利。即是具足無上功德。稱讚淨土經言。得聞如是無量壽佛無量無邊不可思議功德名號。以此等經文證知。即是多功德也。故約數約用。名少名多。不相違也。如一摩尼珠亦名為少亦名為多。言少者。此珠唯一。其量不大。愚人不別將為少。故輕而不取。亦名為大。此一寶珠價越三千大千世界。識者所重。故言多也。念佛亦如是。名多名少。據義不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。各有一意。所據不同。不相違也。無量壽經言少者。言數少也。阿彌陀經言多用也。彼人唯念阿彌陀佛。更不修餘六波羅蜜諸道品法。長時長劫難行苦行。唯有念佛功德。無餘修道之福。故名少也。此念阿彌陀佛。一聲已上即是無量無邊殊勝功德。故名多也。故無量壽經下卷云。十方恒沙諸佛如來。皆共讚歎無量壽佛威神功德不可思議。諸有眾生。聞其名號。信心歡喜。乃至一念即得往生。住不退轉。又言。其有得聞彼佛名號。歡喜踊躍乃至一念。當知此人為得大利。即是具足無上功德。稱讚淨土經言。得聞如是無量壽佛無量無邊不可思議功德名號。以此等經文證知。即是多功德也。故約數約用。名少名多。不相違也。如一摩尼珠亦名為少亦名為多。言少者。此珠唯一。其量不大。愚人不別將為少。故輕而不取。亦名為大。此一寶珠價越三千大千世界。識者所重。故言多也。念佛亦如是。名多名少。據義不同也。

問曰。如上所釋。念阿彌陀佛。以種種義挍量。顯勝功德甚多。深生信敬。不敢誹謗。然此所得功德甚多。為由無所得心作無相。念阿彌陀佛真實法身。功德多耶。為但以有所得心作有相。念報化等身。功德亦多耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。如上所釋。念阿彌陀佛。以種種義挍量。顯勝功德甚多。深生信敬。不敢誹謗。然此所得功德甚多。為由無所得心作無相。念阿彌陀佛真實法身。功德多耶。為但以有所得心作有相。念報化等身。功德亦多耶。

釋曰。俱悉多也。法身離相萬德真體。能以無所得心。體真念佛理。然功德不可思議。如淺學之人。未能作其無相之念。但以有所得心。觀如來清淨色身殊勝相好恒沙萬德。至誠稱念亦獲無邊殊勝功德。如下輩三人。生來造惡垂終稱念彼佛名號。豈能作彼無相念耶。信知有相心念亦獲無邊勝福也。又欲斷二障。必修無相之念。今植彼因亦修有相念佛。又真佛權佛理事不同。無相有相修因亦別。理無違也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。俱悉多也。法身離相萬德真體。能以無所得心。體真念佛理。然功德不可思議。如淺學之人。未能作其無相之念。但以有所得心。觀如來清淨色身殊勝相好恒沙萬德。至誠稱念亦獲無邊殊勝功德。如下輩三人。生來造惡垂終稱念彼佛名號。豈能作彼無相念耶。信知有相心念亦獲無邊勝福也。又欲斷二障。必修無相之念。今植彼因亦修有相念佛。又真佛權佛理事不同。無相有相修因亦別。理無違也。

問曰。若作諸法實相觀。能滅微細罪障。勝於念佛滅麁業者。何不命終之際教觀實相。而乃勸令稱佛名號耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。若作諸法實相觀。能滅微細罪障。勝於念佛滅麁業者。何不命終之際教觀實相。而乃勸令稱佛名號耶。

釋曰。誠如所責。然以四義不可教其作實相也。一人惡。二法深。三苦逼。四時促。人惡者。此人生來未曾修善。但令念佛猶恐未閑。況能解了諸法實相。法深者。二空真如法性平等。理致幽遠。卒作難成。不可教也。苦逼者。平生學人常修此觀。苦惱所逼猶作不成。況乎此人生來未曾修習。眾苦纏繞始教令修。理不可也。時促者。平生之日為其廣說諸法實相。多歲尋思。猶不能曉。況茲少選。方始習。求必定不成。徒唐設教。善知時事名大法師。大聖宜知學必不得。故不教彼令觀實相。深顯佛智善逗物機。以此四緣不教實相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。誠如所責。然以四義不可教其作實相也。一人惡。二法深。三苦逼。四時促。人惡者。此人生來未曾修善。但令念佛猶恐未閑。況能解了諸法實相。法深者。二空真如法性平等。理致幽遠。卒作難成。不可教也。苦逼者。平生學人常修此觀。苦惱所逼猶作不成。況乎此人生來未曾修習。眾苦纏繞始教令修。理不可也。時促者。平生之日為其廣說諸法實相。多歲尋思。猶不能曉。況茲少選。方始習。求必定不成。徒唐設教。善知時事名大法師。大聖宜知學必不得。故不教彼令觀實相。深顯佛智善逗物機。以此四緣不教實相也。

問曰。若人一生已來修行三福及十六觀。或臨命終時遇善知識。一聲十聲稱佛名號。罪根消滅。令得往生。此人或時命猶不斷。更經多日方始壽終。為復更須念佛方生淨土。為不得念佛亦往生耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。若人一生已來修行三福及十六觀。或臨命終時遇善知識。一聲十聲稱佛名號。罪根消滅。令得往生。此人或時命猶不斷。更經多日方始壽終。為復更須念佛方生淨土。為不得念佛亦往生耶。

釋曰。得往生也。但以其人行業已成罪垢消滅。縱延多日亦得往生。然有二種。一者修福之後多日未死。其人更不造重罪。時起諸無記心。此心不能招善惡報。故乘前念佛即得往生。二者其人念佛之後。或多時不死。更興惡念起不善業。此人多恐不生淨土。經言。一念瞋心障百千法門。又言。瞋恚之害破諸善法。劫功德賊無過瞋恚。其人雖有已前觀行念佛等善。皆為瞋恚所損。不得往生。況餘罪業障諸善行。如經說言。終時造業最先受報。死若心重者先受。輕重若等先者前受。此人為後有罪多。恐不得生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。得往生也。但以其人行業已成罪垢消滅。縱延多日亦得往生。然有二種。一者修福之後多日未死。其人更不造重罪。時起諸無記心。此心不能招善惡報。故乘前念佛即得往生。二者其人念佛之後。或多時不死。更興惡念起不善業。此人多恐不生淨土。經言。一念瞋心障百千法門。又言。瞋恚之害破諸善法。劫功德賊無過瞋恚。其人雖有已前觀行念佛等善。皆為瞋恚所損。不得往生。況餘罪業障諸善行。如經說言。終時造業最先受報。死若心重者先受。輕重若等先者前受。此人為後有罪多。恐不得生也。

問曰。如觀佛三昧海經說。佛告阿難。若有眾生。殺父害母。罵辱六親。作是罪者。命終之時銅狗張口。化十八車狀如金車。寶蓋在上。一切火焰化為玉女。罪人遙見心生歡喜。我欲往中。風刀解時寒急失聲。寧得好火在車上坐。然火自爆。作是念已即便命終。揮攉之間已坐金車。顧瞻玉女。皆捉鐵斧。斬截其身。又言。復有眾生。犯四重禁。虛食信施。誹謗邪見不識因果。斷學般若。毀十方佛。偷僧祇物。婬妷無道。逼略淨戒諸比丘尼姊妹親戚。不知慚愧。毀辱所親。造眾惡事。此人罪報臨命終時。風刀解身。偃坐不定。如被杖楚撻。其心荒越發癡狂想。見己室宅男女大小。一切皆是不淨之物。屎尿臭處盈流于外。爾時罪人即作是語。云何此處無好城廓及好山林使吾遊戲。乃處如此不淨物間。作是語已。獄卒羅剎以大鐵叉。擎阿毘地獄及諸刀山。化作寶樹及清涼池。火焰化作金葉蓮花。諸鐵嘴蟲化為鳧雁。地獄痛聲如詠歌音。罪人聞已如此好處吾當遊中。念已尋時坐火蓮華。寧知今日蓮華來迎非是此火花也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。如觀佛三昧海經說。佛告阿難。若有眾生。殺父害母。罵辱六親。作是罪者。命終之時銅狗張口。化十八車狀如金車。寶蓋在上。一切火焰化為玉女。罪人遙見心生歡喜。我欲往中。風刀解時寒急失聲。寧得好火在車上坐。然火自爆。作是念已即便命終。揮攉之間已坐金車。顧瞻玉女。皆捉鐵斧。斬截其身。又言。復有眾生。犯四重禁。虛食信施。誹謗邪見不識因果。斷學般若。毀十方佛。偷僧祇物。婬妷無道。逼略淨戒諸比丘尼姊妹親戚。不知慚愧。毀辱所親。造眾惡事。此人罪報臨命終時。風刀解身。偃坐不定。如被杖楚撻。其心荒越發癡狂想。見己室宅男女大小。一切皆是不淨之物。屎尿臭處盈流于外。爾時罪人即作是語。云何此處無好城廓及好山林使吾遊戲。乃處如此不淨物間。作是語已。獄卒羅剎以大鐵叉。擎阿毘地獄及諸刀山。化作寶樹及清涼池。火焰化作金葉蓮花。諸鐵嘴蟲化為鳧雁。地獄痛聲如詠歌音。罪人聞已如此好處吾當遊中。念已尋時坐火蓮華。寧知今日蓮華來迎非是此火花也。

釋曰。以四義故知非火車。一以行。二以相。三以語。四以佛。此四義異火花。一以行者。觀佛三昧經說。罪人造罪。犯四重禁。乃至毀辱所親。不生悔過。不遇善友教令念佛。故所見花是地獄相。今此下品等三人。雖復生來造罪。終時遇善知識至心念佛。以念佛故滅多劫罪。成勝功德。感得寶池中花來迎。豈同前花也。二相者。彼經說。風刀解身。偃臥不定。如被楚撻。其心荒越發狂癡想。見己室宅男女大小。一切皆是不淨之物。屎尿臭處盈流于外。今此念佛身心安穩。惡想都滅。唯見聖眾。聞有異香。故不類也。三語者。彼經中說。地獄痛聲如詠歌音。罪人聞已。如此好處吾當遊中。觀經中讚言。善男子汝稱佛名。故諸罪消滅。我來迎汝。彼是詠歌之音。此陳滅罪之語。二音既別。故不同也。四佛者。彼經一切火焰化為玉女。罪人遙見心生歡喜。我欲往中。坐金車已顧瞻玉女。皆捉鐵斧斬截其身。觀經言。爾時彼佛即遣化佛化觀世音化大勢至。至行者前。以此四義准知。蓮花來迎不同觀佛三昧海經說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。以四義故知非火車。一以行。二以相。三以語。四以佛。此四義異火花。一以行者。觀佛三昧經說。罪人造罪。犯四重禁。乃至毀辱所親。不生悔過。不遇善友教令念佛。故所見花是地獄相。今此下品等三人。雖復生來造罪。終時遇善知識至心念佛。以念佛故滅多劫罪。成勝功德。感得寶池中花來迎。豈同前花也。二相者。彼經說。風刀解身。偃臥不定。如被楚撻。其心荒越發狂癡想。見己室宅男女大小。一切皆是不淨之物。屎尿臭處盈流于外。今此念佛身心安穩。惡想都滅。唯見聖眾。聞有異香。故不類也。三語者。彼經中說。地獄痛聲如詠歌音。罪人聞已。如此好處吾當遊中。觀經中讚言。善男子汝稱佛名。故諸罪消滅。我來迎汝。彼是詠歌之音。此陳滅罪之語。二音既別。故不同也。四佛者。彼經一切火焰化為玉女。罪人遙見心生歡喜。我欲往中。坐金車已顧瞻玉女。皆捉鐵斧斬截其身。觀經言。爾時彼佛即遣化佛化觀世音化大勢至。至行者前。以此四義准知。蓮花來迎不同觀佛三昧海經說也。

問曰。九品生人行有優劣。聖迎多少花開早晚。珍臺寶華悉有差降。何因上品下生與下品下生。一種金花遂無優劣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。九品生人行有優劣。聖迎多少花開早晚。珍臺寶華悉有差降。何因上品下生與下品下生。一種金花遂無優劣也。

釋曰。此有三義。一釋云。此非往人花也。此或是佛來迎佛所乘花也。其人障重不感見佛。但見佛座猶不分明。猶如日輪曚曨似觀也。二釋。此人障重不感佛迎。但得金蓮引生淨土。故觀經說住其人前。若是坐花。經何不說坐寶花也。三釋。此是坐花。雖同是金華。大小勝劣。莊嚴麁妙自分二品蓮異。何妨亦有差殊也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此有三義。一釋云。此非往人花也。此或是佛來迎佛所乘花也。其人障重不感見佛。但見佛座猶不分明。猶如日輪曚曨似觀也。二釋。此人障重不感佛迎。但得金蓮引生淨土。故觀經說住其人前。若是坐花。經何不說坐寶花也。三釋。此是坐花。雖同是金華。大小勝劣。莊嚴麁妙自分二品蓮異。何妨亦有差殊也。

問曰。下品中生六劫花開。下品下生十二劫華開。為取此方日月歲數積以成劫。為取淨土日月歲數以成劫耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。下品中生六劫花開。下品下生十二劫華開。為取此方日月歲數積以成劫。為取淨土日月歲數以成劫耶。

釋曰。淨土諸師亦有釋言。取此方日月歲數。積成於劫。何以得知。釋迦如來此方成道。說經為此娑婆有情。於彼華開之時。令此眾生得解。故知只用此劫。明彼華開也。今釋。不然。用彼方日月歲數。以成於劫。顯彼華開時節分齊。何以得知。此有三義。一例。二教。三理而得知也。例者。如四天王天等六欲諸天壽命長短。皆約彼天日月而說。只如四天王天壽命五百歲。彼天日夜。取此人中五十年。為四天王天一日一夜。如是日夜三十日為一月。十二月為一年。如是彼天壽命五百歲。若取閻浮提日月計。當一萬八千年為一月。二億一萬六千年為一年。如是彼天壽命五百歲。算閻浮提年。其數極多也。已上五天命漸漸增。日漸漸長年皆增下天一倍。故知彼天取其年命。還用彼天日夜。以日計月。以月計年。以年計命。故知淨土以日計月。以月計年。以年計劫。不用此方日月劫也。二教者。如上品中生言。此紫金臺如大寶花。經宿即開。故知花開經宿者。用彼方晝夜。夜即華合。晝即華開。斯即半劫為晝。為華開之時。半劫為夜。為花合之分。顯彼上品中生之人華開時分。取彼經宿大寶花開之時也。上品中生一宿華開既然。上品下生一日一夜蓮華乃開。故知還用彼方日夜也。不然者。寧容淨土大寶華開取此之晝日而華開也。若彼大寶華開自取彼方日夜。上品中生華開同彼時節。上品下生一日一夜華開。翻乃同於此方日月。上品中生華開。乃晚上品下生之者。分華遲速義乃乖違。理必不然。故知取彼日月也。日月既爾。劫亦可知。三由理者。若日月華開乃用彼方日月。若經劫華開乃用此方劫數者。即中品中生七日華開。若望此方計當七劫。下品中生六劫方開。若望彼方計當六日。寧容中品華開之日遲於下品六劫華開耶。又下品上生經七七日。蓮華方開亦遲下品中生四十二劫也。以此道理進退推徵。故知彼劫不用此方劫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。淨土諸師亦有釋言。取此方日月歲數。積成於劫。何以得知。釋迦如來此方成道。說經為此娑婆有情。於彼華開之時。令此眾生得解。故知只用此劫。明彼華開也。今釋。不然。用彼方日月歲數。以成於劫。顯彼華開時節分齊。何以得知。此有三義。一例。二教。三理而得知也。例者。如四天王天等六欲諸天壽命長短。皆約彼天日月而說。只如四天王天壽命五百歲。彼天日夜。取此人中五十年。為四天王天一日一夜。如是日夜三十日為一月。十二月為一年。如是彼天壽命五百歲。若取閻浮提日月計。當一萬八千年為一月。二億一萬六千年為一年。如是彼天壽命五百歲。算閻浮提年。其數極多也。已上五天命漸漸增。日漸漸長年皆增下天一倍。故知彼天取其年命。還用彼天日夜。以日計月。以月計年。以年計命。故知淨土以日計月。以月計年。以年計劫。不用此方日月劫也。二教者。如上品中生言。此紫金臺如大寶花。經宿即開。故知花開經宿者。用彼方晝夜。夜即華合。晝即華開。斯即半劫為晝。為華開之時。半劫為夜。為花合之分。顯彼上品中生之人華開時分。取彼經宿大寶花開之時也。上品中生一宿華開既然。上品下生一日一夜蓮華乃開。故知還用彼方日夜也。不然者。寧容淨土大寶華開取此之晝日而華開也。若彼大寶華開自取彼方日夜。上品中生華開同彼時節。上品下生一日一夜華開。翻乃同於此方日月。上品中生華開。乃晚上品下生之者。分華遲速義乃乖違。理必不然。故知取彼日月也。日月既爾。劫亦可知。三由理者。若日月華開乃用彼方日月。若經劫華開乃用此方劫數者。即中品中生七日華開。若望此方計當七劫。下品中生六劫方開。若望彼方計當六日。寧容中品華開之日遲於下品六劫華開耶。又下品上生經七七日。蓮華方開亦遲下品中生四十二劫也。以此道理進退推徵。故知彼劫不用此方劫也。

問曰。彼既經劫蓮花方開。為由有罪障。故華開遲晚。為由勝功德。故多劫在彼花中耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。彼既經劫蓮花方開。為由有罪障。故華開遲晚。為由勝功德。故多劫在彼花中耶。

釋曰。准依下品下生。經十二大劫蓮華方開。觀世音大勢至以大悲音聲。為其廣說諸法實相除滅罪法。以此准知。彼亦有罪障。由斯罪障故經劫華開。不然者。何因九品行業不同。華開早晚各有差降也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。准依下品下生。經十二大劫蓮華方開。觀世音大勢至以大悲音聲。為其廣說諸法實相除滅罪法。以此准知。彼亦有罪障。由斯罪障故經劫華開。不然者。何因九品行業不同。華開早晚各有差降也。

問曰。若彼有罪障華開遲晚者。何由此業障不感苦報耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。若彼有罪障華開遲晚者。何由此業障不感苦報耶。

釋曰。雖有罪種。以其前生發菩提心。至心稱念阿彌陀佛諸罪消滅。縱有微細業種。不能為異熟因牽生苦果。唯以其業種極羸劣。故知念佛功德損其勢用。又以念佛功德之力。感得淨土殊勝之身。於彼身上。苦果無由而得現起。又以佛本願力不得現行。但有餘障障其蓮華。不得速啟。故無量壽經云。由疑彼佛不思議智。生彼胎宮。無有眾苦。但五百歲中胎宮掩閉。此亦如是。障花開也。雖障花開花中無苦。而此罪種但有障華開力。無招苦報之功。猶如殺生之業等流果中。能障人天長命之報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。雖有罪種。以其前生發菩提心。至心稱念阿彌陀佛諸罪消滅。縱有微細業種。不能為異熟因牽生苦果。唯以其業種極羸劣。故知念佛功德損其勢用。又以念佛功德之力。感得淨土殊勝之身。於彼身上。苦果無由而得現起。又以佛本願力不得現行。但有餘障障其蓮華。不得速啟。故無量壽經云。由疑彼佛不思議智。生彼胎宮。無有眾苦。但五百歲中胎宮掩閉。此亦如是。障花開也。雖障花開花中無苦。而此罪種但有障華開力。無招苦報之功。猶如殺生之業等流果中。能障人天長命之報也。

問曰。觀經言。下品下生十聲念佛。於念念中滅八十億劫生死之罪。罪既滅除。何故華開已後觀世音菩薩為說實相除滅罪法耶。若有罪可除者。何因不障生淨土。而得往生耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。觀經言。下品下生十聲念佛。於念念中滅八十億劫生死之罪。罪既滅除。何故華開已後觀世音菩薩為說實相除滅罪法耶。若有罪可除者。何因不障生淨土。而得往生耶。

釋曰。此有微細障未盡。故經說除也。然罪障微劣念佛善強。乘佛威神不妨得生淨土。以彼罪人造眾重罪。業勢力能感惡道。受苦無窮。然由念佛功德善根。消彼重殃感果勢力。不能牽引惡趣受生。然念佛行麁細障猶在。故華開已後遇彼二尊為說甚深諸法實相。其人方能觀法身佛。境智微細始能除彼微細業障罪種功能。故言為說諸法實相除滅罪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此有微細障未盡。故經說除也。然罪障微劣念佛善強。乘佛威神不妨得生淨土。以彼罪人造眾重罪。業勢力能感惡道。受苦無窮。然由念佛功德善根。消彼重殃感果勢力。不能牽引惡趣受生。然念佛行麁細障猶在。故華開已後遇彼二尊為說甚深諸法實相。其人方能觀法身佛。境智微細始能除彼微細業障罪種功能。故言為說諸法實相除滅罪也。

問曰。何故無量壽經上卷四十八弘誓願。云乃至十念皆得往生唯除五逆。壽經下卷即言乃至一念皆得往生。何因同是一教。前後兩文言一言十。遂有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。何故無量壽經上卷四十八弘誓願。云乃至十念皆得往生唯除五逆。壽經下卷即言乃至一念皆得往生。何因同是一教。前後兩文言一言十。遂有差別。

釋曰。此無別也。文雖有異而義本同。願中乃至十念。此即以少至多。下言乃至一念。斯即以多至少。參差互舉。本無妨難。法藏比丘以少至多。而發願言。臨終之者。忽遇勝緣方勸稱佛往生淨土。或得稱佛一聲。已從後世。或得稱佛兩口即就命終。或更得稱三四五六乃至七八及與九十。隨少隨多皆生淨土。然此人生來不造五逆誹謗正法。隨念多少悉得往生。如造五逆。誹謗正法。忽遇勝緣教令念佛。要滿十口始得往生。一聲九聲遂便不往。故言乃至十念。除逆謗人。此乃約數言除。非是畢竟除也。久學讀已解此願言。初學乍披多迷斯旨。乃為異釋。莫會宗途。大聖釋迦預知後代惑斯聖典浪起推求。故言乃至一念。而願斯教若能多念有重罪者皆生。乃至一念亦生。即除於逆謗。上下互說顯教分明。欲令未來於教開悟也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此無別也。文雖有異而義本同。願中乃至十念。此即以少至多。下言乃至一念。斯即以多至少。參差互舉。本無妨難。法藏比丘以少至多。而發願言。臨終之者。忽遇勝緣方勸稱佛往生淨土。或得稱佛一聲。已從後世。或得稱佛兩口即就命終。或更得稱三四五六乃至七八及與九十。隨少隨多皆生淨土。然此人生來不造五逆誹謗正法。隨念多少悉得往生。如造五逆。誹謗正法。忽遇勝緣教令念佛。要滿十口始得往生。一聲九聲遂便不往。故言乃至十念。除逆謗人。此乃約數言除。非是畢竟除也。久學讀已解此願言。初學乍披多迷斯旨。乃為異釋。莫會宗途。大聖釋迦預知後代惑斯聖典浪起推求。故言乃至一念。而願斯教若能多念有重罪者皆生。乃至一念亦生。即除於逆謗。上下互說顯教分明。欲令未來於教開悟也。

問曰。未知念佛滅八十億劫重罪。得生西方。為滅種子。為滅上心。若滅種子。種子滅除要須聖道。見人法空方能滅種。念佛功德雖復無邊。此是聞思等善心。如何同於聖道。能滅種子罪業。若滅上心。罪福兩業不得俱起。起罪業時不得念佛。正念佛時不得造罪。善惡不並。無二上心。如何念佛能滅上心罪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。未知念佛滅八十億劫重罪。得生西方。為滅種子。為滅上心。若滅種子。種子滅除要須聖道。見人法空方能滅種。念佛功德雖復無邊。此是聞思等善心。如何同於聖道。能滅種子罪業。若滅上心。罪福兩業不得俱起。起罪業時不得念佛。正念佛時不得造罪。善惡不並。無二上心。如何念佛能滅上心罪也。

釋曰。非滅種子。非滅上心。上心之罪剎那自滅。不須念佛方始滅除。又善惡不俱。念佛之時罪已先滅。或時未起。正造罪時念佛已滅。念佛不可滅其上心罪也。唯滅種子念念相續能感三途惡報功能。若不念佛。此罪種子有勢力。能感當果惡趣之報。由念佛力。令其種子感果功能勢力衰微不能招報。故名罪滅。雖有種子在本識中相續而起。無感報勢力。猶如羸瘦病人。雖身復有在於床上。無有起動執作功能。罪亦如是。無有勢力能感當來惡趣之報。故名滅也。此滅種子勢力。非滅種子之體。故六種轉依中。名損力益能轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。非滅種子。非滅上心。上心之罪剎那自滅。不須念佛方始滅除。又善惡不俱。念佛之時罪已先滅。或時未起。正造罪時念佛已滅。念佛不可滅其上心罪也。唯滅種子念念相續能感三途惡報功能。若不念佛。此罪種子有勢力。能感當果惡趣之報。由念佛力。令其種子感果功能勢力衰微不能招報。故名罪滅。雖有種子在本識中相續而起。無感報勢力。猶如羸瘦病人。雖身復有在於床上。無有起動執作功能。罪亦如是。無有勢力能感當來惡趣之報。故名滅也。此滅種子勢力。非滅種子之體。故六種轉依中。名損力益能轉。

問曰。此念佛力能滅種子感果功能。未知此種子力能已滅。後遇惡緣能令此種子。更有勢力能感惡趣報不。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。此念佛力能滅種子感果功能。未知此種子力能已滅。後遇惡緣能令此種子。更有勢力能感惡趣報不。

釋曰。有亦不廢。如諸菩薩修諸善法。厭伏對治煩惱種子。勢力衰微不能現起。後還有力能起現行。現行煩惱熏習力故。令煩惱種子轉有勢力。亦如二無心定厭於六識令不現行。出其定已心還能起。惡業亦爾。由念佛等力。令無感報種子功能。後退不修善。更造惡業。亦令舊業更生感果功能相續。若復從此長遇勝緣。惡法漸微。善法漸盛。能入聖道遂體永滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。有亦不廢。如諸菩薩修諸善法。厭伏對治煩惱種子。勢力衰微不能現起。後還有力能起現行。現行煩惱熏習力故。令煩惱種子轉有勢力。亦如二無心定厭於六識令不現行。出其定已心還能起。惡業亦爾。由念佛等力。令無感報種子功能。後退不修善。更造惡業。亦令舊業更生感果功能相續。若復從此長遇勝緣。惡法漸微。善法漸盛。能入聖道遂體永滅。

問曰。惡業種子既由念佛。滅除種上感惡趣功能。令不能招三惡趣果。未知念佛等善。能招善趣淨土功能。由造重罪。亦令念佛善業種子感淨土果。其功能滅不。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。惡業種子既由念佛。滅除種上感惡趣功能。令不能招三惡趣果。未知念佛等善。能招善趣淨土功能。由造重罪。亦令念佛善業種子感淨土果。其功能滅不。

釋曰。以善翻惡義亦應有。如一念瞋心能障百千法門。如遺教經言。瞋恚之害即破諸善法。又言。劫功德賊無過瞋恚。故知惡亦能滅善。非滅善滅善種感果功能。故知又善惡相違更互相滅。如一生修善能感善趣。垂終失念起諸惡業。遂滅生來一切善品。垂此後惡即落三塗。如有生來具諸不善五逆十惡。無罪不造。臨終念佛具足十聲。滅眾重罪得生淨土。以此准知。觀諸行者至命終日。當須用心勿起惡念喪諸善品。專心念佛往生淨土。經有誠教。可不信哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。以善翻惡義亦應有。如一念瞋心能障百千法門。如遺教經言。瞋恚之害即破諸善法。又言。劫功德賊無過瞋恚。故知惡亦能滅善。非滅善滅善種感果功能。故知又善惡相違更互相滅。如一生修善能感善趣。垂終失念起諸惡業。遂滅生來一切善品。垂此後惡即落三塗。如有生來具諸不善五逆十惡。無罪不造。臨終念佛具足十聲。滅眾重罪得生淨土。以此准知。觀諸行者至命終日。當須用心勿起惡念喪諸善品。專心念佛往生淨土。經有誠教。可不信哉。

問曰。今學淨土業者。既行念佛三昧。未知此法定有何教。今諸方道俗多生疑惑。將無聖教偽行佛法。誘引凡愚大增誹謗。請陳至教以除疑網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。今學淨土業者。既行念佛三昧。未知此法定有何教。今諸方道俗多生疑惑。將無聖教偽行佛法。誘引凡愚大增誹謗。請陳至教以除疑網。

釋曰。諸大乘經說此三昧其文極眾。如華嚴經數處皆說念佛三昧。其文極廣。故涅槃經．觀佛三昧海．賢護．般舟三昧．觀經．鼓音聲王．大集月藏分．地藏十輪經．占察經．文殊般若．花首經．大智度論等說。如花首經名一相三昧。文殊般若名一行三昧。觀佛三昧海經名觀佛三昧。賢護經名思惟諸佛現前三昧。花首經言。如是菩薩於如來相及法界相。常如是觀。如是行。不離是緣。是時佛像即現在前。而為說法。文殊般若言。隨佛方所。端身正向不取相貌。係心一佛專稱名字。念念無休息。即是念中能見過去現在未來三世諸佛。何以故。念一佛功德無量無邊。即與無量諸佛功德無二。是名一行三昧。涅槃經言。若人但能至心常修念佛三昧者。十方諸佛恒見此人。如現目前。觀佛三昧海經及賢護經最廣明是念佛三昧。不可具說。勸諸行者。披尋聖教自當得知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。諸大乘經說此三昧其文極眾。如華嚴經數處皆說念佛三昧。其文極廣。故涅槃經．觀佛三昧海．賢護．般舟三昧．觀經．鼓音聲王．大集月藏分．地藏十輪經．占察經．文殊般若．花首經．大智度論等說。如花首經名一相三昧。文殊般若名一行三昧。觀佛三昧海經名觀佛三昧。賢護經名思惟諸佛現前三昧。花首經言。如是菩薩於如來相及法界相。常如是觀。如是行。不離是緣。是時佛像即現在前。而為說法。文殊般若言。隨佛方所。端身正向不取相貌。係心一佛專稱名字。念念無休息。即是念中能見過去現在未來三世諸佛。何以故。念一佛功德無量無邊。即與無量諸佛功德無二。是名一行三昧。涅槃經言。若人但能至心常修念佛三昧者。十方諸佛恒見此人。如現目前。觀佛三昧海經及賢護經最廣明是念佛三昧。不可具說。勸諸行者。披尋聖教自當得知也。

問曰。念佛三昧修學之者。為是菩薩行中修道次第。為非次第而修學耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。念佛三昧修學之者。為是菩薩行中修道次第。為非次第而修學耶。

釋曰。此正是菩薩修道次第。何以知然。如華嚴經四十五說。時文殊師利如象王迴。觀善財童子。作如是言。善哉善哉。善男子。乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。求善知識。如是等種種讚歎。略為說法。即令往覓功德雲比丘請學菩薩行。其功德雲比丘。即教善財念佛三昧。故知第一善知識是文殊師利。觀發菩提之心。第二善知識功德雲比丘。即教念佛三昧。如是展轉經百一十城。求善知識。一一善知識皆教一法門。乘一法門。後得一法門。悉是菩薩修學次第。故知發菩提心為萬行之首。此學念佛三昧為萬行之次。以此准知。念佛三昧正是初發心菩薩修學次第也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此正是菩薩修道次第。何以知然。如華嚴經四十五說。時文殊師利如象王迴。觀善財童子。作如是言。善哉善哉。善男子。乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。求善知識。如是等種種讚歎。略為說法。即令往覓功德雲比丘請學菩薩行。其功德雲比丘。即教善財念佛三昧。故知第一善知識是文殊師利。觀發菩提之心。第二善知識功德雲比丘。即教念佛三昧。如是展轉經百一十城。求善知識。一一善知識皆教一法門。乘一法門。後得一法門。悉是菩薩修學次第。故知發菩提心為萬行之首。此學念佛三昧為萬行之次。以此准知。念佛三昧正是初發心菩薩修學次第也。

問曰。此念佛三昧未知。聖凡持戒破戒等為何人得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。此念佛三昧未知。聖凡持戒破戒等為何人得也。

釋曰。此三昧者。通聖及凡持戒破戒。皆可學也。如華嚴經言。功德雲比丘此即是聖人大菩薩。得念佛三昧也。如賢護經言。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。清淨持戒具足諸行。以此准知。持戒之人正是合修念佛三昧。斯即戒根清淨三昧現在。破戒之人難成三昧。准觀佛三昧海經言。此觀佛三昧是一切眾生犯罪者藥。破戒者護。若破戒之人不得此三昧者。何名護也。又下經言。如來今者。為未來世五苦眾生犯戒比丘不善惡人五逆誹謗。為如是等說除罪法。阿難白佛言。佛滅度後此等愚人。無怙無歸依處。佛告阿難。佛滅度後濁惡世中諸眾生等。欲除罪咎。乃至當懃修習觀佛三昧。故知破戒五逆等惡人。悉可學得是三昧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此三昧者。通聖及凡持戒破戒。皆可學也。如華嚴經言。功德雲比丘此即是聖人大菩薩。得念佛三昧也。如賢護經言。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。清淨持戒具足諸行。以此准知。持戒之人正是合修念佛三昧。斯即戒根清淨三昧現在。破戒之人難成三昧。准觀佛三昧海經言。此觀佛三昧是一切眾生犯罪者藥。破戒者護。若破戒之人不得此三昧者。何名護也。又下經言。如來今者。為未來世五苦眾生犯戒比丘不善惡人五逆誹謗。為如是等說除罪法。阿難白佛言。佛滅度後此等愚人。無怙無歸依處。佛告阿難。佛滅度後濁惡世中諸眾生等。欲除罪咎。乃至當懃修習觀佛三昧。故知破戒五逆等惡人。悉可學得是三昧也。

問曰。念佛三昧所見之佛。三身之中為見何身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。念佛三昧所見之佛。三身之中為見何身也。

釋曰通論念佛。三身俱念。得無相念佛三昧。念法身佛。得有相念佛三昧。念報化身佛。然准依華嚴經．賢護．般舟．觀佛三昧海．觀經．鼓音聲王．文殊般若等。多明觀佛色身。名念佛三昧。又准賢護經第一卷。念阿彌陀佛。既得見已。阿彌陀佛為其廣說諸法實相。謂一切法本來不壞。亦無壞者。以不壞色乃至不壞識等。如是乃至不念彼如來。亦不得彼如來。彼作如是念如來已。如是次第得空三昧。善男子。是名正念諸佛現前三昧也。以此准知。前見阿彌陀佛色身。即是觀報化色身念佛三昧也。後得空三昧。即是觀法身念佛三昧也。又即以此義。諸修觀者。從麁至細。先作色身觀。後作法身觀。修學次第也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰通論念佛。三身俱念。得無相念佛三昧。念法身佛。得有相念佛三昧。念報化身佛。然准依華嚴經．賢護．般舟．觀佛三昧海．觀經．鼓音聲王．文殊般若等。多明觀佛色身。名念佛三昧。又准賢護經第一卷。念阿彌陀佛。既得見已。阿彌陀佛為其廣說諸法實相。謂一切法本來不壞。亦無壞者。以不壞色乃至不壞識等。如是乃至不念彼如來。亦不得彼如來。彼作如是念如來已。如是次第得空三昧。善男子。是名正念諸佛現前三昧也。以此准知。前見阿彌陀佛色身。即是觀報化色身念佛三昧也。後得空三昧。即是觀法身念佛三昧也。又即以此義。諸修觀者。從麁至細。先作色身觀。後作法身觀。修學次第也。

問曰。何因得念佛三昧者。所得境界各各不同。或見淨土不得見佛。或得見佛不見淨土。或見淨土得見佛。或見佛及土。并見種種眾生業相一生已來所造善惡。於念佛三昧中悉皆得見。此所見相為真為偽。復如何見。請陳其教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。何因得念佛三昧者。所得境界各各不同。或見淨土不得見佛。或得見佛不見淨土。或見淨土得見佛。或見佛及土。并見種種眾生業相一生已來所造善惡。於念佛三昧中悉皆得見。此所見相為真為偽。復如何見。請陳其教。

釋曰。一切行道之人無簡道俗。所修業行若不依聖教而修學者並非佛弟子。是魔眷屬。何但誑惑百姓。亦是王法罪人。現在生中。即是為求名利。偽行佛法。誑誘愚夫。於當來生。墮於十方無間地獄。自損損他。毀滅佛法。如有聖教。依之修學。此即自利利人。功德殊勝。此生他生永得解脫也。謹按華嚴經第六十卷。或看第四十五。善財童子於文殊師利所。發菩提心。文殊師利告善財言。善男子。於此南方有一國土。名曰可樂。其國有山。名曰和合。於彼山中有一比丘。名功德雲。汝詣彼問。云何菩薩行等。善財童子向可樂國。登和合山。見功德雲比丘。問菩薩行。功德雲比丘為說念佛三昧法門。略說二十五種言。得淨心念佛三昧門。得嚴淨剎念佛三昧門。起一切佛剎。無能壞者。得淨業念佛三昧門。見一切諸業。如鏡中像。得圓滿普照念佛三昧門。悉能覩見一切諸佛及其眷屬嚴淨佛剎。今日眾生雖言得念佛三昧。以根行淺。未能具足得一切念佛三昧。有得一者。有得二三者。故所見境界寬狹不同。有見種種業相者。此即是其念佛三昧也。既有聖教。即行無虛偽。若有毀呰。便是謗法人。請尋聖教。以除疑惑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。一切行道之人無簡道俗。所修業行若不依聖教而修學者並非佛弟子。是魔眷屬。何但誑惑百姓。亦是王法罪人。現在生中。即是為求名利。偽行佛法。誑誘愚夫。於當來生。墮於十方無間地獄。自損損他。毀滅佛法。如有聖教。依之修學。此即自利利人。功德殊勝。此生他生永得解脫也。謹按華嚴經第六十卷。或看第四十五。善財童子於文殊師利所。發菩提心。文殊師利告善財言。善男子。於此南方有一國土。名曰可樂。其國有山。名曰和合。於彼山中有一比丘。名功德雲。汝詣彼問。云何菩薩行等。善財童子向可樂國。登和合山。見功德雲比丘。問菩薩行。功德雲比丘為說念佛三昧法門。略說二十五種言。得淨心念佛三昧門。得嚴淨剎念佛三昧門。起一切佛剎。無能壞者。得淨業念佛三昧門。見一切諸業。如鏡中像。得圓滿普照念佛三昧門。悉能覩見一切諸佛及其眷屬嚴淨佛剎。今日眾生雖言得念佛三昧。以根行淺。未能具足得一切念佛三昧。有得一者。有得二三者。故所見境界寬狹不同。有見種種業相者。此即是其念佛三昧也。既有聖教。即行無虛偽。若有毀呰。便是謗法人。請尋聖教。以除疑惑也。

問曰。念佛三昧所得境界。或見諸佛菩薩無邊聖眾。或見諸佛淨土種種莊嚴。既有聖教分明。不敢更生疑惑。然今時道俗。或男或女。生年已來未曾聽習。於諸聖教一句不知。復未長時修行佛法。或童男或童女。百事無知。暫入道場至心稱佛。即言得見諸佛聖眾。事同劇戲。法不應然。寧容念佛三昧。高僧碩學精勤修習猶恐不成。斯輩幼童無知俗士。並能獲證三昧定耶。將非此法是虛假矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。念佛三昧所得境界。或見諸佛菩薩無邊聖眾。或見諸佛淨土種種莊嚴。既有聖教分明。不敢更生疑惑。然今時道俗。或男或女。生年已來未曾聽習。於諸聖教一句不知。復未長時修行佛法。或童男或童女。百事無知。暫入道場至心稱佛。即言得見諸佛聖眾。事同劇戲。法不應然。寧容念佛三昧。高僧碩學精勤修習猶恐不成。斯輩幼童無知俗士。並能獲證三昧定耶。將非此法是虛假矣。

釋曰。今時道俗咸生此疑。准教驗時。得何所怪。且如世尊在日及佛滅度後優婆毱多所度弟子。獲得道果。無量億千。或一坐聞經得法眼淨。或因剃髮聖道現前。或得掃忘帚獲阿羅漢果。或七歲沙彌是俱解脫。或以毱打頭證四向果。或避走令聽得須陀洹。事同劇戲。已超三界。斷彼難斷見修二惑。證彼難證四沙門果。豈可不信斯教法哉。皆由宿種解脫分善。過去已曾修習此道。今生暫爾聞法思惟。隨遇少緣即能得道。按此賢護經言。後五百歲後一百年中。此三昧典以佛神力廣行流布。皆令讀誦如說修行。修行即是得王三昧也。且入佛法種種根機。如思惟教義假興問答。解漸頓之玄宗演半滿之真教。即須聰明智慧詞辯縱橫。非斯上人。難弘妙旨。如也一心不亂。真心直行無多思慮。一心念佛即見世尊。不惜身命。俗間士女或是幼童。聞善知識教令念佛。即便信受。如教專念。不多思惟。心易得定。如多想慮三昧難成。故入道場。名僧大德廣閑經論。三昧不成。少解經文。速得斯定。自古今大德習禪之侶。欲學定者。皆令莫聽。良為思義之徒心多散亂矣。此何怪也。斯何惑哉。然其所見有真有偽。應善思惟勘符佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。今時道俗咸生此疑。准教驗時。得何所怪。且如世尊在日及佛滅度後優婆毱多所度弟子。獲得道果。無量億千。或一坐聞經得法眼淨。或因剃髮聖道現前。或得掃忘帚獲阿羅漢果。或七歲沙彌是俱解脫。或以毱打頭證四向果。或避走令聽得須陀洹。事同劇戲。已超三界。斷彼難斷見修二惑。證彼難證四沙門果。豈可不信斯教法哉。皆由宿種解脫分善。過去已曾修習此道。今生暫爾聞法思惟。隨遇少緣即能得道。按此賢護經言。後五百歲後一百年中。此三昧典以佛神力廣行流布。皆令讀誦如說修行。修行即是得王三昧也。且入佛法種種根機。如思惟教義假興問答。解漸頓之玄宗演半滿之真教。即須聰明智慧詞辯縱橫。非斯上人。難弘妙旨。如也一心不亂。真心直行無多思慮。一心念佛即見世尊。不惜身命。俗間士女或是幼童。聞善知識教令念佛。即便信受。如教專念。不多思惟。心易得定。如多想慮三昧難成。故入道場。名僧大德廣閑經論。三昧不成。少解經文。速得斯定。自古今大德習禪之侶。欲學定者。皆令莫聽。良為思義之徒心多散亂矣。此何怪也。斯何惑哉。然其所見有真有偽。應善思惟勘符佛教。

問曰。華嚴經言。淨業念佛三昧門。見一切眾生業如鏡中像。未知所見業相。或其人久死諸趣受生。三昧境中仍現斯相。為實為假。事真難解。為是本質來現境中。為是自心假變現乎。業者是思。如何得見。其義幽隱。請陳厥旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。華嚴經言。淨業念佛三昧門。見一切眾生業如鏡中像。未知所見業相。或其人久死諸趣受生。三昧境中仍現斯相。為實為假。事真難解。為是本質來現境中。為是自心假變現乎。業者是思。如何得見。其義幽隱。請陳厥旨。

釋曰。三昧境相實難可解。非但此義。諸法亦然。且宿住隨念通緣過去境。如是五蘊當心現前。如是之相為是何相。故知過去五蘊是本性相。隨念通力緣彼過去。自心變現相分五蘊。忽似彼相而現於前。名所緣緣。此法亦爾。或死生通力緣未來境死此生彼。彼諸五蘊相自心相分。託彼眾生造業起報相續次第。而現在前一無差錯。此等眾生所造諸業。為彼本性相。為增上緣。為所緣緣。令死生智通見如是相。此亦如是。隨自他思業曾所發身語所造善惡串習功能。於三昧中現眾影像。託彼業種。現罪福相。或是如來大悲之力。於三昧中為現此相。令其修斷。深須仰信。不可致疑。三昧境界諸佛境界業力境界。皆不可思議。非諸凡愚所測量也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。三昧境相實難可解。非但此義。諸法亦然。且宿住隨念通緣過去境。如是五蘊當心現前。如是之相為是何相。故知過去五蘊是本性相。隨念通力緣彼過去。自心變現相分五蘊。忽似彼相而現於前。名所緣緣。此法亦爾。或死生通力緣未來境死此生彼。彼諸五蘊相自心相分。託彼眾生造業起報相續次第。而現在前一無差錯。此等眾生所造諸業。為彼本性相。為增上緣。為所緣緣。令死生智通見如是相。此亦如是。隨自他思業曾所發身語所造善惡串習功能。於三昧中現眾影像。託彼業種。現罪福相。或是如來大悲之力。於三昧中為現此相。令其修斷。深須仰信。不可致疑。三昧境界諸佛境界業力境界。皆不可思議。非諸凡愚所測量也。

問曰。有得念佛三昧見彼西方淨土勝相。雖未身死。已見其身在於淨土。或見往生蓮華相迎。未審。此境為實為虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。有得念佛三昧見彼西方淨土勝相。雖未身死。已見其身在於淨土。或見往生蓮華相迎。未審。此境為實為虛。

釋曰。此非虛也。且如第十二普觀之中。當起自心生於西方。於蓮華中結跏趺坐。作蓮華合想開想。如是等豈是謬耶。此三昧中見身往生。亦復如是。又須達長者。傾布黃金。買祇陀園。奉為如來。起立精舍。共舍利弗。各執繩頭安置伽藍。建興堂宇。於虛空中。六欲天宮一時相現。時舍利弗。指示須達。須達不解。問舍利弗。聖者答言。此是長者施園功德所感天宮。當生其處。先現其相。遣長者知。須達白言。我唯一身死受一報。六天並至。遣生何所。舍利弗言。下三天中。福德劣弱。上二天處。放逸極多。唯兜率天。雖多勝樂。心生知足。補處生中。長者可願生彼天處。須達是時。即依其願。五天宮相。一時並滅。唯兜率宮。湛然而住。故隨所造善惡業緣。當生先熟。臨命終時。多此相現。信知。行因剋果。果相現前。淨土華臺。隨品先現。斯類必爾。何須疑哉。因果相符。深須仰信之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。此非虛也。且如第十二普觀之中。當起自心生於西方。於蓮華中結跏趺坐。作蓮華合想開想。如是等豈是謬耶。此三昧中見身往生。亦復如是。又須達長者。傾布黃金。買祇陀園。奉為如來。起立精舍。共舍利弗。各執繩頭安置伽藍。建興堂宇。於虛空中。六欲天宮一時相現。時舍利弗。指示須達。須達不解。問舍利弗。聖者答言。此是長者施園功德所感天宮。當生其處。先現其相。遣長者知。須達白言。我唯一身死受一報。六天並至。遣生何所。舍利弗言。下三天中。福德劣弱。上二天處。放逸極多。唯兜率天。雖多勝樂。心生知足。補處生中。長者可願生彼天處。須達是時。即依其願。五天宮相。一時並滅。唯兜率宮。湛然而住。故隨所造善惡業緣。當生先熟。臨命終時。多此相現。信知。行因剋果。果相現前。淨土華臺。隨品先現。斯類必爾。何須疑哉。因果相符。深須仰信之。

問曰。得此念佛三昧者。以何得知得此三昧。頗有聖教能證知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。得此念佛三昧者。以何得知得此三昧。頗有聖教能證知也。

釋曰。觀經有文也。經言。但當憶想令心眼見。見此事者。即見十方一切諸佛。以見諸佛故。名念佛三昧。此為證也。行者平生。雖種種修道。今入道場。學此三昧。逐得見佛。若不得三昧。寧容見耶。今既得見。即知。得是三昧。故經說言。以見佛故名念佛三昧也。如人患目不見眾色。大醫師善能療眼。乃以金錍抉其眼瞙。示以手指。彼言不見。故知療眼其瞙未除。後更為抉。復示其指。彼言是指針。師即知其眼得愈。若無眼者。將何見指。以此見指。驗彼盲眼。得除翳目。眼根清淨。此亦如是若不得其念佛三昧。如何得見諸佛淨土。及佛淨色身種種眾相也。以此准知。是得念佛三昧也。其人常修此行。三昧不失。常見諸佛種種聖眾。如久不習。馳散五塵。失此三昧。即不見諸佛菩薩聖眾。以此准知。前所得者是三昧也。多是聞思相應。三昧名非必修慧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。觀經有文也。經言。但當憶想令心眼見。見此事者。即見十方一切諸佛。以見諸佛故。名念佛三昧。此為證也。行者平生。雖種種修道。今入道場。學此三昧。逐得見佛。若不得三昧。寧容見耶。今既得見。即知。得是三昧。故經說言。以見佛故名念佛三昧也。如人患目不見眾色。大醫師善能療眼。乃以金錍抉其眼瞙。示以手指。彼言不見。故知療眼其瞙未除。後更為抉。復示其指。彼言是指針。師即知其眼得愈。若無眼者。將何見指。以此見指。驗彼盲眼。得除翳目。眼根清淨。此亦如是若不得其念佛三昧。如何得見諸佛淨土。及佛淨色身種種眾相也。以此准知。是得念佛三昧也。其人常修此行。三昧不失。常見諸佛種種聖眾。如久不習。馳散五塵。失此三昧。即不見諸佛菩薩聖眾。以此准知。前所得者是三昧也。多是聞思相應。三昧名非必修慧也。

問曰。修念佛三昧。有何利益獲何勝果。請出聖教勵諸學徒。舉益勸修令成勝業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。修念佛三昧。有何利益獲何勝果。請出聖教勵諸學徒。舉益勸修令成勝業。

釋曰。斯益也無量無邊。備在花嚴賢護經等。廣陳其益。豈茲能述。然略舉三五以相顯示。一見聖眾。二聞正法。三滅重罪。四生淨土。五諸定根本。六當成佛。一見聖眾者。如賢護經第一卷說。善男子善女人。端坐係念。專心想彼阿彌陀佛。如是相好。如是威儀。如是大眾。如是說法。如聞係念。一心相續。次第不亂。或經一日一夜如是。或至七日七夜。必覩阿彌陀如來。若晝時不見。或睡夢中必當見也。二聞正法者。以見阿彌陀佛。世尊為說甚深妙法。謂一切法。本來不壞。亦無壞者。如不壞色。乃至不壞識等諸陰。聞如是等大乘言教。三滅重罪者。觀佛三昧海經言。此三昧。是一切眾生犯戒者藥。破戒者護。失道者導。盲瞑者眼。愚癡者慧。黑闇者燈。煩惱賊中。是勇猛將。又下經言。如來今者。為未來世五苦眾生。犯戒比丘。不善惡人。五逆誹謗。行十六種惡律儀者。為如是等。說除罪法。四生淨土者。華嚴經言。念佛三昧必見佛。命終之後生佛前。見彼臨終勸念佛。又示尊像令瞻敬。又觀經言。行此三昧者。現身得見無量壽佛及二大士。觀音勢至而為勝友當坐道場。生諸佛家。五諸定根本者。觀佛三昧海經說。諸大三昧始出生處。六當成佛者。賢護經說。彼於當來必得成佛。號曰善覺如來。又賢護菩薩。以一百二十問問世尊。菩薩具足成就何等三昧。而能得彼大功德聚。如是一百二十問。乃至問。云何當得一剎那時間行即能遍至一切諸佛前。即復云何當得住此佛剎遍見一切十方諸佛。聽聞正法供養眾僧。非但未得出世六通。而實未得世間五通。而亦未捨此世界身。亦無生彼諸佛國土。唯住此土。見餘世界諸佛世尊。悉聞諸佛所宣正法。一切聽受。如說修行。譬如今時聖者阿難。於世尊前親聞法已。皆悉受持。佛告賢護。有三昧名曰思惟諸佛現前三昧。若有菩薩。具足修習如是三昧。當得成就如上所問諸功德等。賢護當知。更有無量無邊勝上功德。說不可盡。故知。此三昧所獲勝利。卒陳難盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。斯益也無量無邊。備在花嚴賢護經等。廣陳其益。豈茲能述。然略舉三五以相顯示。一見聖眾。二聞正法。三滅重罪。四生淨土。五諸定根本。六當成佛。一見聖眾者。如賢護經第一卷說。善男子善女人。端坐係念。專心想彼阿彌陀佛。如是相好。如是威儀。如是大眾。如是說法。如聞係念。一心相續。次第不亂。或經一日一夜如是。或至七日七夜。必覩阿彌陀如來。若晝時不見。或睡夢中必當見也。二聞正法者。以見阿彌陀佛。世尊為說甚深妙法。謂一切法。本來不壞。亦無壞者。如不壞色。乃至不壞識等諸陰。聞如是等大乘言教。三滅重罪者。觀佛三昧海經言。此三昧。是一切眾生犯戒者藥。破戒者護。失道者導。盲瞑者眼。愚癡者慧。黑闇者燈。煩惱賊中。是勇猛將。又下經言。如來今者。為未來世五苦眾生。犯戒比丘。不善惡人。五逆誹謗。行十六種惡律儀者。為如是等。說除罪法。四生淨土者。華嚴經言。念佛三昧必見佛。命終之後生佛前。見彼臨終勸念佛。又示尊像令瞻敬。又觀經言。行此三昧者。現身得見無量壽佛及二大士。觀音勢至而為勝友當坐道場。生諸佛家。五諸定根本者。觀佛三昧海經說。諸大三昧始出生處。六當成佛者。賢護經說。彼於當來必得成佛。號曰善覺如來。又賢護菩薩。以一百二十問問世尊。菩薩具足成就何等三昧。而能得彼大功德聚。如是一百二十問。乃至問。云何當得一剎那時間行即能遍至一切諸佛前。即復云何當得住此佛剎遍見一切十方諸佛。聽聞正法供養眾僧。非但未得出世六通。而實未得世間五通。而亦未捨此世界身。亦無生彼諸佛國土。唯住此土。見餘世界諸佛世尊。悉聞諸佛所宣正法。一切聽受。如說修行。譬如今時聖者阿難。於世尊前親聞法已。皆悉受持。佛告賢護。有三昧名曰思惟諸佛現前三昧。若有菩薩。具足修習如是三昧。當得成就如上所問諸功德等。賢護當知。更有無量無邊勝上功德。說不可盡。故知。此三昧所獲勝利。卒陳難盡。

問曰。若如此說。得此三昧獲益無窮。今時學者所得三昧。豈得如前諸功德不。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。若如此說。得此三昧獲益無窮。今時學者所得三昧。豈得如前諸功德不。

釋曰。三昧雖同。淺深斯異。深即上窮聖果獲益。如賢護經文一百二十之問。悉皆得斯勝利。故經言。又菩薩修習如是三昧。當得成就如今所問。今諸學者。未得具足修習如是三昧。亦得隨分獲諸勝德。譬如諸龍皆能興雲致雨。大龍降雨霑滿大千。小龍興雲不周數里。咸滋草木並潤根莖。廣狹有殊。皆名降澤。三昧亦爾。勝劣差別。並能見佛。俱生佛家矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。三昧雖同。淺深斯異。深即上窮聖果獲益。如賢護經文一百二十之問。悉皆得斯勝利。故經言。又菩薩修習如是三昧。當得成就如今所問。今諸學者。未得具足修習如是三昧。亦得隨分獲諸勝德。譬如諸龍皆能興雲致雨。大龍降雨霑滿大千。小龍興雲不周數里。咸滋草木並潤根莖。廣狹有殊。皆名降澤。三昧亦爾。勝劣差別。並能見佛。俱生佛家矣。

問曰。於此念佛三昧。雖未能習學。見他作者。生信隨喜。得何功德。不信毀謗。獲何罪報。請陳損益。曉諸未聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。於此念佛三昧。雖未能習學。見他作者。生信隨喜。得何功德。不信毀謗。獲何罪報。請陳損益。曉諸未聞。

釋曰。今當為子廣引聖教。備陳信謗所得損益。如賢護經第五卷隨喜功德品說。隨喜三昧人。譬如有人定壽百歲。身輕勇猛。行駿若風飛。是人生便即能行一世界。周旋十方。窮極地際。至滿百年。常行不絕。若有善男子善女人。起信敬心。於彼風行壯人所經世界。盛滿珍寶。持用奉獻十方諸佛。其所獲福。雖曰極多。然尚不如修此三昧功德少分。何以故。賢護由彼菩薩摩訶薩修此三昧。具足如上四大隨喜。迴向阿耨多羅三藐三菩提。為求多聞成正覺故。賢護以是因緣。持此施福。望前隨喜所獲功德。百分不及一。千分不及一。百千萬分不及一。億百千分不及一。乃至算數譬喻。所不能及。其生信隨喜福既無邊。不信起謗罪亦無量也。如大品經法華經及佛藏經等。廣說謗法之罪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。今當為子廣引聖教。備陳信謗所得損益。如賢護經第五卷隨喜功德品說。隨喜三昧人。譬如有人定壽百歲。身輕勇猛。行駿若風飛。是人生便即能行一世界。周旋十方。窮極地際。至滿百年。常行不絕。若有善男子善女人。起信敬心。於彼風行壯人所經世界。盛滿珍寶。持用奉獻十方諸佛。其所獲福。雖曰極多。然尚不如修此三昧功德少分。何以故。賢護由彼菩薩摩訶薩修此三昧。具足如上四大隨喜。迴向阿耨多羅三藐三菩提。為求多聞成正覺故。賢護以是因緣。持此施福。望前隨喜所獲功德。百分不及一。千分不及一。百千萬分不及一。億百千分不及一。乃至算數譬喻。所不能及。其生信隨喜福既無邊。不信起謗罪亦無量也。如大品經法華經及佛藏經等。廣說謗法之罪也。

問曰。未知修此三昧之者。皆須嚴飾道場。安置尊像。澡浴清淨。著新淨衣。日唯一食。不顧形命。專心念佛。此義可然。何因處在闇中。閉諸光隙。勵聲大念。斯何教哉。此見諸徒。咸生疑怪。請陳斯術。有何教哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。未知修此三昧之者。皆須嚴飾道場。安置尊像。澡浴清淨。著新淨衣。日唯一食。不顧形命。專心念佛。此義可然。何因處在闇中。閉諸光隙。勵聲大念。斯何教哉。此見諸徒。咸生疑怪。請陳斯術。有何教哉。

釋曰。稽其聖典。亦無至教。但修行之人。將斯闇室。絕諸視聽。心捨諸緣。初學之儔。約斯注想。易得三昧。不爾難成。凡是世間。欲思難事。未得解了。亂想難成。或掩室獨居。或閉目絕視。因茲恬靜。思事得成此亦如斯。亂心難住。念佛三昧。無由現前。故為其闇室。行斯三昧。不學之輩。於此生疑。曾修習者。深將為要。如處堂內。正念佛時。有少隙光。照斯闇室。心便緣此。浪起思惟。如絕斯明。一心不亂。此乃學者所知。非是浪為斯法。又如調鷹之法。縫目飼氈。令其無所瞻視。損於肥健之力。方始絕彼飛遊往來調伏。將以遊獵。縱任隨人。三昧亦爾。初學之輩。馳心五欲攀緣六塵。若不約斯闇室。無由得成三昧。後學成就。隨處遊行。不簡明闇。常能見佛。詎勞闇室而行念佛也。故觀經言。是人苦逼。不遑念佛。善友教令。可稱阿彌陀佛。如是至心。令聲不絕。豈非苦惱所逼念想難成。令聲不絕至心便得。今此出聲學念佛定。亦復如是。令聲不絕。遂得三昧。見佛聖眾。皎然常在目前。故大集日藏分經言。大念見大佛。小念見小佛。大念者大聲稱佛也。小念者小聲稱佛也。斯即聖教。有何惑哉。現見即今諸修學者。唯須勵聲念佛。三昧易成。小聲稱佛。遂多馳散。此乃學者所知。非外人之曉矣。子若不信。請試學為。無得不修但生疑惑矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。稽其聖典。亦無至教。但修行之人。將斯闇室。絕諸視聽。心捨諸緣。初學之儔。約斯注想。易得三昧。不爾難成。凡是世間。欲思難事。未得解了。亂想難成。或掩室獨居。或閉目絕視。因茲恬靜。思事得成此亦如斯。亂心難住。念佛三昧。無由現前。故為其闇室。行斯三昧。不學之輩。於此生疑。曾修習者。深將為要。如處堂內。正念佛時。有少隙光。照斯闇室。心便緣此。浪起思惟。如絕斯明。一心不亂。此乃學者所知。非是浪為斯法。又如調鷹之法。縫目飼氈。令其無所瞻視。損於肥健之力。方始絕彼飛遊往來調伏。將以遊獵。縱任隨人。三昧亦爾。初學之輩。馳心五欲攀緣六塵。若不約斯闇室。無由得成三昧。後學成就。隨處遊行。不簡明闇。常能見佛。詎勞闇室而行念佛也。故觀經言。是人苦逼。不遑念佛。善友教令。可稱阿彌陀佛。如是至心。令聲不絕。豈非苦惱所逼念想難成。令聲不絕至心便得。今此出聲學念佛定。亦復如是。令聲不絕。遂得三昧。見佛聖眾。皎然常在目前。故大集日藏分經言。大念見大佛。小念見小佛。大念者大聲稱佛也。小念者小聲稱佛也。斯即聖教。有何惑哉。現見即今諸修學者。唯須勵聲念佛。三昧易成。小聲稱佛。遂多馳散。此乃學者所知。非外人之曉矣。子若不信。請試學為。無得不修但生疑惑矣。

問曰。經言。五體投地。求哀懺悔。未知懺悔之徒。或多自撲。未知有何聖教。若以五體投地即為自撲者。將恐此釋埋未可然。此五體言。何妨只是五輪著地。頭面禮佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰。經言。五體投地。求哀懺悔。未知懺悔之徒。或多自撲。未知有何聖教。若以五體投地即為自撲者。將恐此釋埋未可然。此五體言。何妨只是五輪著地。頭面禮佛也。

釋曰。如觀佛三昧海經第三說。佛於座起。令諸四眾觀佛色身。釋子眾中。五百釋子。見佛色身。猶如灰人。比丘眾中一千人。見佛色身。如赤土人。優婆塞眾中有十六人。見佛色身。如黑象脚。優婆夷眾中二十四人。見佛色身。猶如聚墨。比丘尼眾中。有比丘尼。見佛色身。如白銀色。優婆夷眾中。有優婆夷。見佛色身。如藍染青色。如是四眾。觀佛色身。所見不同。不得見佛真金色身。發露悔過。懺悔諸罪。五體投地。如大山崩。自拔頭髮。舉身投地。婉轉自撲。鼻中血出。懺罪消滅。心眼得開。見佛色身。端嚴微妙。如須彌山光顯大海。此豈不是懺悔經文自撲之法。無教輒為。誠如所責。經言正作。其何怪哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。如觀佛三昧海經第三說。佛於座起。令諸四眾觀佛色身。釋子眾中。五百釋子。見佛色身。猶如灰人。比丘眾中一千人。見佛色身。如赤土人。優婆塞眾中有十六人。見佛色身。如黑象脚。優婆夷眾中二十四人。見佛色身。猶如聚墨。比丘尼眾中。有比丘尼。見佛色身。如白銀色。優婆夷眾中。有優婆夷。見佛色身。如藍染青色。如是四眾。觀佛色身。所見不同。不得見佛真金色身。發露悔過。懺悔諸罪。五體投地。如大山崩。自拔頭髮。舉身投地。婉轉自撲。鼻中血出。懺罪消滅。心眼得開。見佛色身。端嚴微妙。如須彌山光顯大海。此豈不是懺悔經文自撲之法。無教輒為。誠如所責。經言正作。其何怪哉。

釋淨土群疑論卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋淨土群疑論卷第七